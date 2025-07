Berlínský trh s nemovitostmi 2025: Trendy, analýza a budoucí výhled

Výkonný souhrn

Rostoucí nájmy a stagnující nabídka: Berlínský trh s nájemním bydlením zůstává v roce 2025 extrémně napjatý; požadované nájmy vzrostly za poslední rok přibližně o 12 % na průměrných 15,8 € za metr čtvereční cbre.de. Míra neobsazenosti je pod 1 % reuters.com, což poukazuje na vážný nedostatek bydlení, protože poptávka výrazně převyšuje nabídku.

Berlínský trh s nájemním bydlením zůstává v roce 2025 extrémně napjatý; požadované nájmy vzrostly za poslední rok přibližně o 12 % na průměrných 15,8 € za metr čtvereční cbre.de. Míra neobsazenosti je pod 1 % reuters.com, což poukazuje na vážný nedostatek bydlení, protože poptávka výrazně převyšuje nabídku. Ceny nemovitostí a korekce trhu: Po mírné korekci cen v letech 2023–2024 v důsledku vyšších úrokových sazeb se ceny bytů stabilizovaly a v roce 2025 dokonce zaznamenaly mírné oživení investropa.com. Ceny stávajících bytů jsou meziročně vyšší o přibližně 2 %, ale stále pod úrovní maxima z roku 2022 investropa.com investropa.com. Typický byt o velikosti 70 m² nyní stojí v průměru kolem 373 000 € guthmann.estate.

Po mírné korekci cen v letech 2023–2024 v důsledku vyšších úrokových sazeb se ceny bytů stabilizovaly a v roce 2025 dokonce zaznamenaly mírné oživení investropa.com. Ceny stávajících bytů jsou meziročně vyšší o přibližně 2 %, ale stále pod úrovní maxima z roku 2022 investropa.com investropa.com. Typický byt o velikosti 70 m² nyní stojí v průměru kolem 373 000 € guthmann.estate. Vládní zásahy: Politici podnikají kroky ke zmírnění bytové krize. Berlínský senát na konci roku 2024 schválil „Zákon o rychlejší výstavbě“, který má zjednodušit plánování a povolování staveb s cílem urychlit výstavbu bydlení berlin.de berlin.de. Celoněmecká kontrola nájemného Mietpreisbremse byla prodloužena do roku 2029, což omezuje růst nových nájmů na 10 % nad místním průměrem ve vysoce poptávaných oblastech ainvest.com. K podpoře výstavby bylo také zavedeno celoněmecké podpůrné opatření ve výši 45 miliard eur (včetně daňových úlev) reuters.com reuters.com.

Politici podnikají kroky ke zmírnění bytové krize. Berlínský senát na konci roku 2024 schválil „Zákon o rychlejší výstavbě“, který má zjednodušit plánování a povolování staveb s cílem urychlit výstavbu bydlení berlin.de berlin.de. Celoněmecká kontrola nájemného byla prodloužena do roku 2029, což omezuje růst nových nájmů na 10 % nad místním průměrem ve vysoce poptávaných oblastech ainvest.com. K podpoře výstavby bylo také zavedeno celoněmecké podpůrné opatření ve výši 45 miliard eur (včetně daňových úlev) reuters.com reuters.com. Oblíbené čtvrti: Centrální městské části jako Mitte , Kreuzberg a Friedrichshain si nadále udržují prémiové ceny a silnou poptávku, a to jak od místních kupců, tak od zahraničních investorů investropa.com investropa.com. Naproti tomu okrajové části města nabízejí větší dostupnost, ale zaznamenaly pomalejší růst cen. Klíčové projekty přestavby (např. v Tegelu a Siemensstadtu) jsou v procesu realizace a mají vytvořit nové rezidenční oblasti na okraji města.

Centrální městské části jako , a si nadále udržují prémiové ceny a silnou poptávku, a to jak od místních kupců, tak od zahraničních investorů investropa.com investropa.com. Naproti tomu okrajové části města nabízejí větší dostupnost, ale zaznamenaly pomalejší růst cen. Klíčové projekty přestavby (např. v Tegelu a Siemensstadtu) jsou v procesu realizace a mají vytvořit nové rezidenční oblasti na okraji města. Vyhlídky trhu: Výhled pro berlínské nemovitosti je obezřetně optimistický. Trvalý růst populace a chronický nedostatek bydlení by měly udržovat rostoucí tlak na nájemné a ceny investropa.com investropa.com. Odhady předpovídají mírný roční růst cen (~3 %–4 % ročně až do roku 2026), pokud nedojde k výraznému ekonomickému otřesu investropa.com investropa.com. Nicméně vysoké stavební náklady, rostoucí úrokové sazby a nejistoty v politice představují trvalé výzvy, které zmírňují tempo nové výstavby.

Aktuální přehled trhu (2025)

Rezidenční nemovitosti

Berlínský trh s rezidenčními nemovitostmi v roce 2025 je charakterizován vysokou poptávkou a omezenou nabídkou. Počet obyvatel města stále roste (nyní více než 3,57 milionu obyvatel investropa.com), ale výstavba nových bytů tomuto růstu nestačí. V roce 2023 bylo dokončeno pouze asi 16 000 nových bytů, přičemž odhadovaná potřeba je 20 000–23 000 jednotek ročně investropa.com investropa.com. Tato nerovnováha vedla k tomu, že míra volných bytů klesla na extrémně nízké úrovně (kolem 0,9 %–2 % v závislosti na metodice měření), což v většině segmentů znamená prakticky plnou obsazenost investropa.com investropa.com.

Ceny nemovitostí: Po deseti letech rychlého růstu zaznamenaly prodejní ceny v Berlíně v roce 2023 mírný pokles v důsledku prudkého zvýšení úrokových sazeb. Na začátku roku 2025 se ceny většinou stabilizovaly a dokonce začaly opět mírně růst. Podle berlínského znaleckého výboru vzrostly průměrné transakční ceny za stávající byty v 1. čtvrtletí 2025 oproti předchozímu roku přibližně o 2,4 % guthmann.estate guthmann.estate. Typický byt v dalším prodeji (~70 m²) má cenu kolem 373 000 €, což je asi 5 300 € za metr čtvereční guthmann.estate. To stále zůstává pod cenovým vrcholem roku 2022 (ceny jsou v průměru stále o 8–9 % nižší než maximální hodnoty z roku 2022 investropa.com investropa.com), ale data ukazují, že trh dosáhl dna na konci roku 2023 a nyní se nachází v mírné fázi zotavení. Novostavby bytů byly pod větším tlakem – kvůli vysokým stavebním nákladům a opatrným kupcům stagnovaly nebo mírně klesaly požadované ceny za nové jednotky (–1 % až –4 % v roce 2024) berlinhyp.de cbre.de. Mnoho developerů zpomalilo zahajování nových projektů, takže v prvním čtvrtletí roku 2025 se prodalo méně než 300 nových bytů guthmann.estate guthmann.estate.

Trh s nájemním bydlením: Nájemní sektor je extrémně napjatý a drahý. Průměrné nabídkové nájmy v Berlíně vzrostly v roce 2024 o 12,0 % na zhruba 15,79 € za m² měsíčně (studený nájem) cbre.de. Díky tomu je Berlín nejrychleji rostoucím nájemním trhem mezi hlavními německými městy z hlediska nárůstu nájmů cbre.de. V absolutních číslech jsou právě nově inzerované nájmy v Berlíně nyní třetí nejvyšší v Německu (po Mnichově a Frankfurtu) berlinhyp.de. Pro srovnání, centrální čtvrti jako Mitte mají běžné nabídkové nájmy v rozmezí 18–23 €/m², zatímco tradičně levnější vnější čtvrti jako Marzahn-Hellersdorf se pohybují kolem 8–9 €/m² investropa.com investropa.com. Rozdíl mezi novými a stávajícími nájmy se dramaticky prohloubil – dlouhodobí nájemci v regulovaných smlouvách platí v průměru výrazně pod 9 € (a pod 7,50 € v obecním bydlení), zatímco nově uzavírané smlouvy se pohybují kolem 16 € cbre.de. Tento dvouvrstvý trh znamená, že nově příchozí a stěhující se obyvatelé čelí vážným problémům s dostupností bydlení. Nabídkové nájmy volných bytů jsou často dvakrát až třikrát vyšší než nájmy, které za podobné byty platí dlouhodobí nájemci reuters.com. Tyto rozdíly vedou k nízké fluktuaci, protože stávající nájemci se zdráhají stěhovat a přijít o své výhodné smlouvy cbre.de.

Dynamika nabídky a poptávky: Nedostatek bydlení v Berlíně je zásadním problémem, který ovlivňuje tržní trendy. Růst populace (poháněný jak vnitrostátní migrací, tak mezinárodními přílivy) je stabilní – podíl cizinců v Berlíně se mezi lety 2011 a 2023 téměř zdvojnásobil (nyní ~24 % populace) reuters.com a nedávné přílivy (např. uprchlíci z Ukrajiny v roce 2022) dále zvýšily poptávku. Nová výstavba však zaostává. V roce 2023 bylo dokončeno jen asi 16 tisíc jednotek, což je výrazně pod potřebnou úrovní ~20 tisíc a více jednotek ročně investropa.com investropa.com. Povolení a zahájení výstavby zpomalila, protože developeři se potýkají s vyššími náklady na financování a stavební práce. Pipeline budoucí výstavby činí ke roku 2024 zhruba 43 500 jednotek ve fázi plánování či výstavby cbre.de cbre.de – pozitivní nárůst oproti minulým letům – ale mnoho projektů se zpožďuje. Důsledkem je, že konkurence o stávající byty je obrovská: na prohlídky bytů přicházejí běžně desítky zájemců a inzeráty „hledám byt“ zoufalých nájemníků jsou v ulicích Berlína běžným jevem reuters.com. Krize bydlení je natolik vážná, že firmy hlásí obtíže při náboru pracovníků do Berlína kvůli nedostatku dostupného bydlení pro nové zaměstnance berlinhyp.de berlinhyp.de.

Komerční nemovitosti

Zatímco rezidenční nemovitosti jsou charakterizovány nedostatkem nabídky, komerční nemovitosti v Berlíně vykreslují v roce 2025 smíšenější obraz.

Kancelářský trh: Berlínský kancelářský sektor se přizpůsobuje měnící se poptávce a výraznému novému přírůstku nabídky. Po letech výrazného růstu (kdy se z Berlína stalo centrum technologií a startupů, což stlačilo neobsazenost kanceláří na rekordně nízkou úroveň kolem 2–3 % na konci 2010. let), se trh uvolňuje. Míra neobsazenosti kanceláří vzrostla na přibližně 7,0 % k prvnímu čtvrtletí 2025 cbre.de – zhruba dvojnásobek úrovně před dvěma lety a návrat na úroveň neobsazenosti z předchozí dekády. Tento nárůst je částečně způsoben vlnou nových dokončených projektů: v roce 2025 má být na trh uvedeno přes 580 000 m² kancelářských ploch, přičemž k prvnímu čtvrtletí bylo předpronajato pouze asi 41 % těchto nových prostor cbre.de cbre.de. Mnoho nově dokončených budov je uváděno na trh s vysokou neobsazeností, zejména ty v okrajových lokalitách nebo s nižší úrovní vybavení cbre.de cbre.de.

Poptávka po kancelářích byla ovlivněna ekonomickými problémy (HDP Německa v roce 2025 stagnuje) a strukturálními změnami, jako je práce na dálku/hybridní režim. Objem pronájmů v Berlíně za první čtvrtletí 2025 činil přibližně 113 600 m², což je pokles o ~25 % oproti stejnému období v roce 2024 a nejnižší hodnota prvního čtvrtletí od roku 2013 cbre.de. Pozoruhodné je, že na začátku roku 2025 nebyla podepsána žádná opravdu velká smlouva (>2 500 m²) – poptávka se přesunula spíše k menším pronájmům (průměrná velikost smlouvy ~550 m² oproti ~1 000 m² před pandemií), protože firmy zůstávají obezřetné cbre.de. Technologický sektor je stále hlavním tahounem pronájmů (15 % objemu za první čtvrtletí), následovaný profesionálními službami cbre.de.

Navzdory vyšší neobsazenosti si nájmy za prémiové kanceláře udržely stabilní úroveňpro moderní prostory v centru města cbre.de . Pronajímatelé špičkových, dobře situovaných kanceláří udrželi nájemné (dokonce dosáhli cca 1% meziročního růstu u nejlepších nájmů). Naproti tomu sekundární lokality a starší kanceláře jsou pod tlakem – průměrné efektivní nájmy meziročně klesly asi o 3% cbre.de a pronajímatelé stále častěji nabízejí pobídky nebo slevy na méně atraktivní prostory. Investoři také přehodnotili ceny kancelářských aktiv: výnosy z nejlepších kanceláří vzrostly na zhrubazačátkem roku 2025 (oproti rozmezí 3–3,5 % před pár lety), což odráží vyšší úrokové sazby a rizikové přirážky cbre.de . Investiční aktivita v komerčních nemovitostech v Berlíně v letech 2023–2024 výrazně zpomalila v souvislosti s celkovým poklesem německého trhu – zejména zahraniční investoři ustoupili, když mezinárodní kupci tvořili jen asi 35 % komerčních realitních nákupů na začátku roku 2024 (nejnižší podíl za desetiletí) reuters.com reuters.com . Do budoucna je výhled pro kancelářský trh opatrně stabilizační: míra neobsazenosti může v roce 2025 ještě mírně vzrůst, jak bude dokončena poslední vlna současné výstavby, ale klesající počet nových projektů po roce 2025 a očekávané oživení ekonomiky by měly v dalších letech napomoci opětovnému vyrovnání trhu cbre.de

Další komerční sektory: Maloobchodní nemovitosti v Berlíně jsou v klíčových oblastech odolné, posílené velkou spotřebitelskou základnou a cestovním ruchem (Berlín zůstává jednou z hlavních turistických destinací v Evropě). Hlavní maloobchodní zóny s vysokou pěší frekvencí (např. Kurfürstendamm, Tauentzienstrasse) stále zaznamenávají silný provoz a poptávku nájemců, zatímco sekundární maloobchod a obchodní centra čelí větším výzvám kvůli e-commerce a změnám spotřebitelského chování. Průmyslové a logistické nemovitosti v okolí Berlína jsou velmi žádané vzhledem k růstu města jako centra e-commerce a distribuce; obsazenost v moderních logistických prostorách je nízká a nová výstavba se rozšiřuje do Braniborska (okolní spolková země), aby našla vhodné pozemky. Sektor hotelnictví, silně zasažený v letech 2020–2021, se zotavil, obsazenost i ceny pokojů se zlepšují s návratem cestování. Celkově je komerční trh s nemovitostmi v Berlíně v roce 2025 charakterizován selektivní silou – špičková aktiva v dobrých lokalitách si vedou dobře, zatímco starší a okrajové nemovitosti mají slabší poptávku. Investoři se proto zaměřují na kvalitu: renovace kanceláří v souladu s ESG, logistická zařízení pro poslední míli a dobře situované rezidenční či smíšené projekty zůstávají atraktivní i v prostředí vyšších sazeb.

Analýza čtvrtí

Berlín je město rozmanitých čtvrtí (Kieze), z nichž každá má své specifické realitní dynamiky. Níže uvádíme klíčové trendy v pěti významných městských částech: Mitte, Kreuzberg, Charlottenburg, Neukölln a Friedrichshain. Tyto oblasti představují průřez berlínským realitním trhem – od historického centra po gentrifikované vnitřní městské čtvrti. Tabulka nabízí přehled průměrných cen a nájmů v těchto lokalitách, následovaný podrobným komentářem:

Okres Průměrná cena bytu (€/m²) Typické nabízené nájemné (€/m²) Mitte ~6 930 €/m² (medián) guthmann.estate 18–23 €/m² (prémiové centrum) investropa.com Kreuzberg ~5 870 €/m² (medián) guthmann.estate 16–19,95 €/m² (trendy lokality) investropa.com Charlottenburg ~5 610 €/m² (medián) guthmann.estate ~14 €/m² (rezidenční průměr) investropa.com Neukölln ~4 360 €/m² (medián) guthmann.estate ~13 €/m² (rozvíjející se oblasti) investropa.com Friedrichshain ~5 900 €/m² (medián) guthmann.estate ~16 €/m² (mladí/kreativní) investropa.com

(Zdroje: data Berlin Gutachterausschuss 2025 pro ceny; Investropa/CBRE 2024–25 pro nájmy.)

Mitte (centrum města)

Mitte je centrální čtvrtí Berlína a představuje nejdražší rezidenční trh města. Zahrnuje historické jádro (kolem Muzejního ostrova a Braniborské brány), vládní čtvrť i moderní přestavby. Nemovitosti v Mitte mají prémiové ceny, přičemž průměrná hodnota bytů na sekundárním trhu dosahuje přibližně 6 900 € za metr čtvereční – což je nejvyšší v celém městě guthmann.estate. Prestižní adresy v podčtvrtích jako Unter den Linden, Gendarmenmarkt nebo kolem parku Tiergarten často překračují 8 000–10 000 €/m² u luxusních jednotek. Nové luxusní projekty (například podél řeky Sprévy nebo v blízkosti Alexanderplatzu) cílí na bohaté kupce a zahraniční investory. Na straně pronájmů má Mitte jedny z nejvyšších nájmů v Berlíně, v průměru 18–23 €/m² u nových nabídek investropa.com. Mladí profesionálové a expati jsou do Mitte přitahováni díky centrální poloze a kulturním možnostem, ovšem nabídka je omezená – velká část bytového fondu tvoří buď předválečné altbau byty (dnes zmodernizované), nebo novější stavby z 90. a 21. století. Významným rozvojovým projektem v Mitte je “Europacity” v blízkosti Hauptbahnhof (hlavního nádraží), který proměňuje bývalé nádražní pozemky v smíšenou kancelářskou a rezidenční čtvrť. Přestože se jedná převážně o komerční projekt, Europacity přidává stovky nových bytů přímo v srdci Mitte. Celkově je realitní trh v Mitte v roce 2025 charakterizován stabilitou na vysokých cenových úrovních: poptávka ze strany movitých kupců i nájemců zůstává silná, zatímco prostor pro novou výstavbu je omezený (stavební potenciál čtvrti je v rámci S-Bahn okruhu do značné míry vyčerpán) cbre.de.

Kreuzberg

Kreuzberg, kdysi známý svou kontrakulturou a punkovou scénou, se stal jednou z nejžádanějších čtvrtí vnitřního Berlína. Součást městské části Friedrichshain-Kreuzberg jižně od Mitte zažila za posledních 15 let intenzivní gentrifikaci. Mezi klasickými činžovními domy z 19. století se rozšířily moderní kavárny, start-upy a umělecké galerie. Obytné ceny v Kreuzbergu se nyní pohybují kolem 5 800–6 000 € za metr čtvereční guthmann.estate, což konkuruje některým čtvrtím západního Berlína. Oblíbené oblasti jako Bergmannkiez nebo podél kanálu Landwehr dosahují nejvyšších cen, zatímco některé části Kreuzbergu – zejména východní oblasti u parku Görlitzer – stále nabízejí (relativně) nižší ceny. Nájemní trh je velmi napjatý: nabídkové nájemné se typicky pohybuje od 16 do 19–20 €/m² v žádaných mikrolokalitách investropa.com. Poptávku pohánějí studenti, kreativci a mladí profesionálové, kteří oceňují alternativní atmosféru a centrální polohu Kreuzbergu. Obyvatelé zde však zároveň čelí tlaku na vystěhování v důsledku rostoucích cen. Proměna Kreuzbergu přilákala také zahraniční kapitál; mezinárodní kupci zde aktivně nakupují nájemní domy i byty investropa.com investropa.com. Co se týče výstavby, Kreuzberg má málo velkých volných pozemků, ale najdeme zde významné projekty: probíhající přestavba Dragoon Grounds (Dragoner Areal) u Mehringplatz má za cíl vytvořit nové dostupné a komunitní bydlení, a rozsáhlý kancelářský areál Mediaspree hned za řekou v sousedním Friedrichshainu (sídlí zde například firmy jako Amazon) zvyšuje lokální zaměstnanost. Díky propojení nočního života, multikulturního dědictví a rostoucího zastoupení firem z oblasti technologií a startupů má Kreuzberg předpoklady zůstat velmi žádanou čtvrtí, i když prudký růst cen z let 2010 až 2020 se v poslední době zmírnil kvůli obavám o dostupnost bydlení.

Charlottenburg

Charlottenburg v západním Berlíně představuje tradičnější trh pro náročné zákazníky. Okolo Kurfürstendammu (slavného nákupního bulváru) a zámku Charlottenburg tato čtvrť vyzařuje eleganci starého světa smíšenou s moderním obchodem. Nemovitosti jsou zde charakteristické velkolepými předválečnými činžovními domy, měšťanskými domy z počátku 20. století a některými poválečnými výškovými budovami. Ceny nemovitostí v Charlottenburgu se pohybují v průměru kolem 5 600 € za m² guthmann.estate – tedy vysoko, avšak mírně pod úrovní populárnějších vnitroměstských oblastí na východě. Trh v Charlottenburgu je poměrně stabilní; láká movité místní rodiny i kupce ze zahraničí (zejména z Evropy a Blízkého východu), kteří oceňují prestiž a vybavenost této lokality. Blízká Technická univerzita a mnoho výzkumných ústavů také zvyšují poptávku po bydlení. Na straně pronájmů se požadované nájemné v Charlottenburgu pohybuje kolem 14 € za m² investropa.com – což je méně než ve stylovějších čtvrtích blíže centru a odráží to směs luxusních bytů i starších jednotek s dlouhodobými nájemníky. Oblast City West (kolem stanice Zoo) prošla významným komerčním rozvojem: nové špičkové hotely a kanceláře (například věže Upper West a Zoofenster) oživily panorama. Mezi rezidenční projekty patří například „Fürst“ (rekonstrukce na Ku’dammu) a několik luxusních bytových domů v okolí Savignyplatz. Charlottenburg zůstává preferovanou čtvrtí pro movité kupce, kteří hledají klasické berlínské kouzlo s pohodlným nakupováním a službami. Jeho růst je spíše stabilní než explozivní a slouží jako protiváha trendovým trhům ve východním Berlíně.

Neukölln

Neukölln, dříve považovaný za chudší dělnickou čtvrť, se rychle stal jednou z „vycházejících hvězd“ Berlína. Zejména Severní Neukölln (oblasti sousedící s Kreuzbergem, často nazývané “Kreuzkölln”) zažil během posledního desetiletí příliv umělců, studentů a mladých přistěhovalců, které lákaly (dříve) dostupné nájmy a živá multikulturní atmosféra. Výsledkem je, že ceny v Neuköllnu výrazně vzrostly – medián cen bytů se pohybuje okolo 4 300–4 400 € za m² guthmann.estate (před deseti lety to bylo výrazně méně než 2 500 €). Stále se jedná o nižší ceny v rámci centra Berlína, což činí Neukölln stále relativně dostupným, avšak tento rozdíl se rychle zmenšuje. Čtvrti Körnerkiez a Reuterkiez jsou vyhledávanými oblastmi s množstvím kaváren, barů a kreativních studií. Vyžadované nájemné v módních částech Neuköllnu se nyní v průměru pohybuje kolem 13 € za m² investropa.com, zatímco dlouhodobí místní obyvatelé platí mnohem méně. Směrem na jih a východ v Neuköllnu (Britz, Rudow atd.) je bydlení více předměstsky laděné s nižšími nájmy a některými rodinnými domy. Neukölln se také potýká s typickými problémy gentrifikace: střetem mezi nově příchozími s vyššími příjmy a dlouhodobými obyvateli s nižšími příjmy. Berlínská vláda vyhlásila v Neuköllnu několik Milieuschutz oblastí – zón se zvláštní ochranou proti luxusním rekonstrukcím a vystěhování nájemníků. Co se týče rozvoje, velké projekty zde zatím chybí, ale čtvrť má profitovat z lepší infrastruktury: plánované prodloužení linky metra U7 na nové letiště BER začne v Rudow v Neuköllnu a mohlo by významně zlepšit dopravní napojení do roku 2035 berlin.de. Navíc blízkost Neuköllnu k bývalému letišti Tempelhof (nyní veřejnému parku) znamená, že by mohl čtvrť získat, kdyby jednou došlo k jeho částečné zástavbě (aktuální zákon díky referendu z roku 2014 však udržuje Tempelhof jako park). Celkově vzato Neukölln v roce 2025 představuje rychle se měnící čtvrť: stále patří k cenově dostupnějším centrálním částem Berlína, ale je čím dál populárnější a s rostoucími nájmy se tento rozdíl smazává.

Friedrichshain

Friedrichshain, který je správně spojený s Kreuzbergem, je dynamická čtvrť, která spojuje drsnou minulost s rychlým rozvojem. Býval součástí Východního Berlína a v jeho okrajových částech se stále nacházejí četné panelové domy z dob komunismu, ale také krásné secesní budovy, například v okolí Boxhagener Platz. V posledních letech se z Friedrichshainu stal mladý, kreativní uzel, proslulý nočním životem (RAW Gelände, techno kluby) a rostoucí technologickou scénou. Ceny bydlení tomu odpovídajícím způsobem vzrostly – mediánové hodnoty jsou přibližně 5 900 € za m² guthmann.estate, podobně jako v Kreuzbergu. Oblíbenost tohoto sousedství se odráží v vysoké fluktuaci: Friedrichshain se trvale řadí mezi čtvrti s největším počtem prodejů bytů ročně guthmann.estate guthmann.estate. V oblasti nájmů se průměrná požadovaná cena pohybuje kolem 16 € za m² investropa.com, u prémiových nových bytů (například v projektech u řeky) i výše. Hlavním motorem růstu ve Friedrichshainu je projekt Mediaspree podél řeky Sprévy. Tento pokračující projekt proměnil bývalé průmyslové nábřeží v moderní byznys čtvrť s kancelářemi firem jako Amazon, Zalando a Mercedes-Benz, vedle nových luxusních bytů a Mercedes-Benz Areny. Příliv firem vytvořil tisíce pracovních míst a zvýšil poptávku po bydlení v okolí. Současně si Friedrichshain zachovává alternativní charakter – squaty a alternativní prostory (například Rigaer Straße) zde přežívají, i když pod tlakem. Čtvrť těží také z kvalitní dopravy (je přestupním uzlem na Ostkreuz a Warschauer Straße). Mezi budoucí projekty patří přestavba historických věží Frankfurter Tor a rozvoj oblasti kolem East Side Gallery. Trajektorie Friedrichshainu je rychlá modernizace: je to mikrosvět berlínské proměny, vyvažující rozvoj a odpor komunity. Investoři jej vnímají jako oblast s velkým potenciálem (mnohé developerské projekty cílí na investory a zahraniční kupce), zatímco místní samospráva se snaží zachovat dostupnost pomocí kvót na sociální bydlení v nových výstavbách.

Dynamika nájemního trhu

Berlín byl dlouho známý jako „město nájemníků“ a v roce 2025 to platí více než kdy dřív – přibližně 85 % domácností v Berlíně bydlí v nájmu namísto vlastnictví reuters.com. Tento mimořádně vysoký podíl nájemníků (jeden z nejvyšších na světě) formuje městskou bytovou politiku i politické dění obecně. Zde jsou hlavní rysy berlínského nájemního trhu:

Zákony o zastropování nájmů a ochrana nájemníků: Německo má obecně silnou ochranu nájemníků a Berlín se zvláště snaží chránit nájemce před rychlým růstem nájmů. Federální Mietpreisbremse (brzda růstu nájemného) omezuje nájemné u nových smluv na maximálně 10 % nad místním Mietspiegelem (oficiální index nájemného) v určených oblastech s vysokou poptávkou – Berlín je touto politikou plně pokryt. V červnu 2025 Spolkový sněm prodloužil tento zákon o kontrole nájmů až do konce roku 2029 ainvest.com. Navíc Berlín uplatňuje nařízení, které omezuje zvyšování nájemného v průběhu trvání smlouvy na 15 % během tří let (oproti výchozí hodnotě 20 % v celostátním měřítku) a město nedávno prosazovalo snížení tohoto limitu na 11 %, aby ještě více ulevilo nájemcům ibb.de. Berlín má také pro-nájemnické zákony o vystěhování – vystěhování kvůli osobní potřebě nebo drobným pochybením je obtížné a nájemníci často mají smlouvy na dobu neurčitou. Tato opatření, která brání extrémnímu růstu nájmů pro stávající nájemníky, přispěla ke zmíněnému dvojímu trhu: dlouhodobí nájemníci platí mírné nájemné, zatímco noví nájemci čelí mnohem vyšším cenám (protože povolených 10 % v rámci brzdy nájemného stále umožňuje zvýšení a mnoho bytů je z výjimky vyňato kvůli rozsáhlé modernizaci nebo prvnímu pronájmu po roce 2014).

Berlín se proslavil pokusem o mnohem přísnější politiku: “Mietendeckel” – zmrazení nájmů, což byl zemský zákon přijatý v únoru 2020, který nájmy na většině bytů zmrazil a dokonce snížil. Po dobu platnosti tohoto opatření se průměrné nájemné skutečně snížilo o 7,8 % reuters.com. Politiku však v dubnu 2021 zrušil německý ústavní soud (s odůvodněním, že spolková země neměla pravomoc přehlasovat federální zákon v této oblasti). Během 14 měsíců platnosti došlo také k poklesu nabídky volných nájemních bytů o 30 % reuters.com, protože mnozí pronajímatelé stáhli byty z trhu. Po zrušení Mietendeckelu dříve potlačené nájmy opět vzrostly, což přispělo k růstu požadovaného nájemného v letech 2022–2024. Dědictví tohoto opatření je varováním: přísné cenové regulace bez zvýšení nabídky mohou některým nájemníkům ulevit, ale pro jiné hrozí zhoršení nedostatku reuters.com reuters.com.

Nájemníci vs. vlastníci: Nízká míra vlastnictví bytů v Berlíně (zhruba 15–20 %) znamená, že většina obyvatel je vystavena nájemnímu trhu. Nájemní bydlení je v Německu kulturně přijímáno a v Berlíně je po generace standardem. To má politické dopady: nájemníci tvoří obrovský volební blok a témata jako regulace nájmů, sociální bydlení nebo dokonce vyvlastnění velkých vlastníků nemovitostí mají významnou podporu. Zároveň to znamená, že výkyvy v nájemném přímo ovlivňují životní náklady velké části populace. Rozdíl mezi nájemním a vlastnickým bydlením se poněkud zmenšil – vzhledem k vyšším úrokovým sazbám již není tak jasné, že koupě je levnější než nájem (z pohledu měsíčních nákladů). V roce 2024 činilo průměrné nájemné za m² (~15,8 €) výnos asi 3–4 %, což v některých případech činilo nákup na hypotéku (při ~3–4 % úroku) finančně smysluplným pro ty, kteří si mohli dovolit akontaci investropa.com investropa.com. Mnoho berlínských nájemníků si však kvůli vysokým cenám nemovitostí a transakčním daním nemůže snadno dovolit stát se kupci.

Dostupnost nájemního bydlení a sociální bydlení: Rychlý růst nájmů překonal růst příjmů – nájmy v Berlíně vzrostly za posledních sedm let o ~44 %, zatímco průměrné mzdy jen o ~30 % reuters.com reuters.com. Zátěž spojená s náklady na bydlení je rostoucím problémem zejména pro lidi s nízkými příjmy a pro mladší obyvatele. Berlínská vláda přijala některá opatření, jak tomu čelit: provozuje státní bytové společnosti (s celkem přibližně 300 000 byty), které nabízejí podnákladové nájemné a zavázaly se omezit zvyšování nájemného. Ve skutečnosti až do konce roku 2023 státní vlastníci bytů dodržovali dobrovolný „zmraz“ zvyšování nájemného pro stávající nájemníky ibb.de. Berlín také spoléhá na federální dotace na sociální bydlení, ovšem počet regulovaných bytů se dramaticky snížil od 90. let do dneška. Výstavba nového sociálního bydlení je hluboko pod cíli; například cíl 5 000 nových dotovaných bytů ročně v posledních letech nebyl naplněn, což vede k trvalému úbytku dostupných bytů, jak starší byty ztrácejí regulaci wsws.org (jak uvádí některé zprávy). Město se snažilo podpořit vznik družstev a alternativních modelů bydlení, ale vysoké ceny pozemků brání i těmto projektům.

Iniciativy nájemníků: Berlínští nájemníci jsou známí svou aktivitou. V roce 2021 v referendu podpořilo 59 % voličů návrh na vyvlastnění velkých korporátních pronajímatelů (těch, kteří vlastní více než 3 000 bytových jednotek) a převod jejich majetku do veřejného bydlení. V roce 2023 expertní komise dospěla k závěru, že takové vyvlastnění je v principu právně možné lw.com, ale nově zvolená berlínská vláda (koalice CDU a SPD od roku 2023) s jeho realizací váhá. Výhled, že by město mohlo znárodnit až 240 000 bytů (od firem jako Vonovia nebo Deutsche Wohnen), zůstává nejistý – je to radikální myšlenka, na kterou upírají zrak i další města po světě, ale čelí ústavním, finančním i politickým překážkám. Přesto referendum odráží zoufalství nájemníků, kteří čelí stále rostoucím nájmům. Méně dramaticky pak sousedská sdružení v mnoha čtvrtích prosazují zřizování ochranných zón „Milieuschutz“, které omezují luxusní rekonstrukce a dávají městu předkupní právo na prodávané domy (aby je mohlo převést na neziskovky nebo státní podniky místo spekulativních investorů). K roku 2025 má Berlín přes tucet takto chráněných oblastí včetně částí Kreuzbergu, Neuköllnu, Friedrichshainu a dalších.

Stručně řečeno, berlínský trh s nájemním bydlením je charakterizován vysokou poptávkou, silným tlakem na dostupnost a silnou ochranou nájemníků, která se občas střetává s realitou trhu. Opatření na kontrolu nájemného pomáhají udržet mnoho bytů levných (průměrné nájemné v Berlíně se stále v mnoha případech pohybuje kolem 6–9 €/m² cbre.de), ale stejná opatření v kombinaci s nízkou nabídkou vedou k nedostatku dostupných bytů a zvyšování cen v neregulovaném segmentu. Město tak dál balancuje na hraně: snaží se chránit nájemníky, aniž by zbrzdilo investice do nové bytové výstavby.

Vládní politika a regulace

Státní zásahy hrají v berlínském realitním prostředí klíčovou roli, řeší všechno od problémů ve výstavbě až po dostupnost nájmů. Řadu nedávných politických změn v letech 2024–2025 momentálně ovlivňuje trh:

Iniciativy na výstavbu bydlení: Vzhledem k naléhavému nedostatku bydlení přijala berlínská zemská vláda (Senát) v prosinci 2024 zásadní legislativní balíček známý jako „Zákon o rychlejší výstavbě“ (Schneller-Bauen-Gesetz) berlin.de. Tento zákon představuje nejkomplexnější reformu stavebních a územních předpisů v Berlíně od sjednocení. Jeho cílem je snížit byrokratickou zátěž a urychlit výstavbu prostřednictvím: reorganizace kompetencí mezi městskými obvody a státem, stanovení rychlejších lhůt pro schvalování, zjednodušení pravidel pro nástavby na stávajících budovách a umožnění snadnější přestavby půdních prostor a komerčních objektů na bydlení berlin.de schick-immobilien.de. Jak uvedl stavební senátor Christian Gaebler (SPD): „Bydlení je ústřední sociální otázkou naší doby… Stavba musí být rychlejší, levnější a snáze plánovatelná“ berlin.de. Cílem je zvýšit počet dokončených bytů ročně, jenž stagnuje (Berlín dosáhl v roce 2022 a 2023 pouze asi 17 tisíc, což je pod cílem 20 tisíc a více). Doufá se, že zkrácením doby schvalování a zjednodušením by více projektů – zejména těch od soukromých developerů a neziskových organizací – postoupilo kupředu navzdory vysokým stavebním nákladům. Údaje z počátku roku 2025 ukázaly mírný nárůst vydaných povolení, ale dopad Zákona o rychlejší výstavbě se projeví až s časovým odstupem (pravděpodobně v roce 2026 a dále) investropa.com.

Na celostátní úrovni oznámila německá vláda na konci roku 2023 balíček podpory výstavby ve výši 45 miliard eur reuters.com. Ten zahrnuje dotace, sníženou DPH na novou rezidenční výstavbu a zlepšené odpisové pobídky pro nájemní bydlení. Kromě toho programy státních bank na snížení úroků (úvěry KfW) mají zlevnit financování energeticky efektivní nové výstavby. Tato opatření mají zmírnit útlum výstavby způsobený vysokými úroky a insolvencemi stavebních firem v letech 2022–2024 reuters.com. Berlín jako město s vysokým přírůstkem obyvatel by měl z těchto opatření těžit, ačkoliv klíčovou roli hrají také místní faktory, jako je dostupnost pozemků a kvalifikované pracovní síly.

Předpisy ovlivňující kupující a pronajímatele: Kromě dříve zmíněné regulace nájemného vstupují do berlínského trhu i další regulační faktory. Daň z převodu nemovitosti v Berlíně činí 6 % (jedna z nejvyšších v Německu), což pro kupující představuje výrazné zvýšení nákladů (na federální úrovni se diskutuje o snížení nebo odpuštění této daně pro první nákupy, ale zatím nebyla provedena žádná změna). Pronajímatelé v Německu musejí dodržovat přísná pravidla energetické účinnosti: od roku 2024 musejí být nejhorší topné systémy modernizovány a v Berlíně navíc platí místní přirážky na CO₂ pro pronajímatele špatně izolovaných budov. Tyto environmentální předpisy mohou zvýšit náklady majitelům budov, což může některé malé pronajímatele odradit, ale zároveň podporují zájem o rekonstrukce a investice do zelených budov.

Další oblastí politiky je územní plánování a využití pozemků: Berlínský senát v roce 2025 připravuje nový plán využití půdy, který převede další plochy na bydlení, včetně některých komerčních zón a nevyužitých míst. Město uvádí, že na svém území identifikovalo kapacitu pro cca 130 000 nových bytů (prostřednictvím zahušťování, přestaveb apod.) reuters.com reuters.com. Jedním z výrazných příkladů je probíhající diskuse o využití okrajů Tempelhofského pole (obrovský centrální park na místě bývalého letiště) – zatímco hlavní plocha je chráněná, úředníci navrhují stavbu bytů na přilehlých pozemcích, kde by vznikly tisíce bytových jednotek. To je stále předmětem sporů. Podobně Berlín jedná se spolkovou vládou o získání a rozvoji určitých nevyužitých spolkových pozemků ve městě (kolejiště atp.).

Dohled nad zahraničními investicemi: Německo v posledních letech zpřísnilo prověřování zahraničních investic do strategických aktiv, ale běžné realitní transakce nejsou omezeny (pouze pokud by velmi rozsáhlá portfolia vzbuzovala obavy). Berlín zaznamenal zájem zahraničních státních fondů a firem o komerční majetek, což je obecně vítáno jako způsob doplnění financování rozvoje. Pokud by se však znovu otevřela debata o vyvlastnění, mohla by ochotu mezinárodních investorů snížit v důsledku vnímaného politického rizika.

Politické změny: V dubnu 2023 získal Berlín novou vládní koalici (změna z levicové na alianci SPD/CDU). To vedlo k jemným posunům v tónu politiky: nová vláda je poněkud přívětivější k trhu – například je skeptičtější k výsledku referenda o vyvlastnění z roku 2021 a upřednostňuje výstavbu před konfiskací. Zdůraznila také urychlení výstavby před rozšiřováním regulace nájemného. Koalice však pokračuje v mnoha programech ochrany nájemníků zahájených předchozí vládou a dokonce podporuje lobbování na federální úrovni za přísnější brzdy nájemného a ochranu před vystěhováním ibb.de reuters.com. Existuje tedy kontinuita politiky v ochraně nájemníků, ale s obnoveným důrazem na spolupráci s developery (veřejnými i soukromými) při navýšení nabídky.

Shrnutí regulatorního prostředí: Berlín v roce 2025 je silně regulovaný trh z hlediska pronájmů (s rozšířenou regulací nájemného a silnými právy nájemníků) a směřuje k deregulaci a motivaci na straně výstavby (rychlejší povolovací procesy, dotace na výstavbu), aby řešil nedostatek bydlení. Pro developery je prostředí náročné, ale s rostoucí podporou – město dokonce zefektivňuje vlastní procesy, např. digitalizuje žádosti o povolení a vyhlašuje zóny zrychlené výstavby bytů. Pro pronajímatele a investory představují berlínské politiky směs cukru a biče: na jedné straně stropy nájemného a možná budoucí zásahy, na druhé straně však stálá poptávka, rostoucí nájmy a veřejný závazek k bydlení, což signalizuje dlouhodobou potřebu jejich účasti.

Trendy zahraničních investic

Realitní trh v Berlíně, který byl dříve doménou místních hráčů, se za poslední dekádu stal globalizovaným – přitahuje zahraniční investory od velkých institucionálních fondů až po jednotlivé kupující. V roce 2025 vykazuje zájem zahraničních investorů o Berlín proměnlivý obraz:

Na rezidenční straně vnímají zahraniční kupci Berlín jako relativně cenově dostupné evropské hlavní město s růstovým potenciálem. Ceny nemovitostí v centru Berlína (kolem 7 000 €/m²) jsou stále nižší než v Paříži (~11 500 €) nebo Londýně, což jej činí atraktivním pro cizince hledající zhodnocení kapitálu investropa.com investropa.com. Investoři ze zemí jako Itálie, Francie, Skandinávie a Velká Británie byli aktivní v nákupu berlínských bytů, ať už jako investici do pronájmu nebo pro krátkodobý pobyt (pieds-à-terre). Berlín je také v hledáčku institucionálních rezidenčních investorů (penzijní fondy atd.), ale někteří z nich v době vysokých úrokových sazeb akvizice pozastavili. Naopak menší zahraniční investoři – například podnikatelé a expati – nadále kupují byty v trendových čtvrtích. Čtvrti jako Mitte, Kreuzberg a dokonce i rozvíjející se Neukölln zaznamenávají značnou zahraniční poptávku, která tam přispívá k růstu cen investropa.com investropa.com. Tito kupci jsou často lákáni kulturním renomé Berlína a očekáváním dlouhodobého růstu, jak město ekonomicky dozrává.

V komerčním sektoru bylo Berlín před rokem 2020 centrem přeshraničních investic, zejména do kanceláří a nemovitostí v technologickém sektoru. Po pandemii a při zpřísněných globálních měnových podmínkách zahraniční investice ochladly. Celé Německo zažívá útlum – v roce 2023 představovali zahraniční investoři pouze 37 % objemu komerčních nemovitostí, což je nejnižší podíl za poslední dekádu reuters.com. Začátkem roku 2024 podíl zahraničních investorů dále klesl na ~35 % reuters.com, protože mnoho amerických a asijských investorů zůstalo mimo trh. Důvody zahrnují vysoké náklady na zajištění (kvůli rozdílům v úrokových sazbách) a vnímání stagnace německé ekonomiky (narrativ „nemocného muže Evropy“) reuters.com reuters.com. V případě Berlína je velkých obchodů méně a výnosy musely vzrůst, aby znovu přilákaly investory. Některé zahraniční fondy zaměřující se na berlínský rezidenční sektor se dokonce svých podílů zbavily, vyplašené regulačními riziky jako byl zmraz nájmů v roce 2020.

Přesto ne všechen zahraniční kapitál odešel. Berlín zůstává velmi atraktivní pro určité segmenty: komerční nemovitosti poháněné technologiemi (např. laboratoře pro vědy o životě, datová centra) a aktiva v oblasti hotelů/pohostinství, kde specializovaní zahraniční investoři sází na růst turismu a startupů v Berlíně. Investoři z Blízkého východu a Asie tradičně rádi investují do berlínských hotelů (například některé luxusní hotely vlastní investoři ze Singapuru nebo Kataru). Po Brexitu také někteří britští investoři hledali v Berlíně alternativní evropskou základnu. Dochází také k menší, ale výrazné vlně přílivu majetku z nestabilních regionů – například někteří bohatí jednotlivci z Turecka, Ruska a nedávno z Hongkongu koupili nemovitosti v Berlíně jako bezpečné útočiště.

Přímé zahraniční investice do rozvojových projektů jsou také trendem: mezinárodní developeři (z Evropy nebo dokonce z Číny) se podílejí na velkých berlínských projektech. Například skupina izraelských investorů je aktivní na trhu s byty v Berlíně; rakouské a švýcarské fondy často financují berlínskou výstavbu. Nový projekt Siemensstadt Square (obrovská přestavba ve čtvrti Spandau) je podporován Siemensem (německým), ale hledá také mezinárodní spoluinvestory pro své rezidenční části rcrwireless.com globalconstructionreview.com.

Jednou z významných změn v roce 2025 je, že globální investoři jsou mnohem vybíravější: preferují prémiové, dobře situované nemovitosti v Berlíně (které jsou považovány za nízce rizikové díky trvalé poptávce), zatímco sekundární aktiva se prodávají hůř. Někteří zahraniční kupci hledají příležitosti v nouzi v rámci korekce trhu – například americké private equity firmy sledují, zda se někteří berlínští developeři nebo pronajímatelé ve finančních problémech nebudou snažit aktiva prodat se slevou. Skutečně vynucené výprodeje v Berlíně byly zatím pouze omezené, částečně proto, že vlastníci očekávají, že fundamenty města v budoucnu hodnoty opět zvednou.

Stručně řečeno, zahraniční investice do berlínských nemovitostí zůstávají významné, ale spíše utlumené. Dlouhodobý příběh Berlína – rostoucí hlavní město se stoupajícím mezinárodním významem – nadále přitahuje zájem přes hranice, zejména od evropských sousedů. Ale krátkodobé ekonomické a finanční výzvy udržují velké investory ve vyčkávacím režimu. Pokud by začaly klesat úrokové sazby (jak se předpokládá na konec roku 2025), lze očekávat návrat zahraničního kapitálu, který bude chtít „nakoupit v propadu“ v Berlíně, protože ceny jsou stále zhruba o 8–9 % nižší než jejich maximum u stávajících nemovitostí investropa.com investropa.com. Opravdu, zkušení mezinárodní investoři vidí rok 2025 jako potenciálně vhodný vstupní bod po korekci v roce 2023 investropa.com. Ti, kteří investují nyní, mohou těžit z menší konkurence a vědomí, že berlínský nedostatek bydlení a ekonomická odolnost tvoří silný základ pro budoucí výnosy.

Infrastruktura a rozvoj města

Modernizace infrastruktury a rozvojové projekty v Berlíně zásadně ovlivňují trh s nemovitostmi tím, že otevírají nové lokality k investicím a zlepšují propojení. Několik klíčových projektů a jejich dopadů je popsáno níže:

1. Nová infrastruktura mobility: Berlín je uprostřed významných planů na rozšíření veřejné dopravy. Město a okolní spolková země Braniborsko schválily prodloužení linka U7 metra na letiště Berlín-Braniborsko (BER) na jihovýchodě berlin.de berlin.de. Toto zhruba 8 km dlouhé prodloužení, jehož dokončení se plánuje kolem roku 2035, propojí čtvrti jako Neukölln/Gropiusstadt a předměstí Schönefeld přímo s U-Bahn sítí. Projekt je vnímán jako klíčový nejen pro přístup na letiště, ale i pro uvolnění možnosti výstavby nových rezidenčních oblastí na trase – díky vylepšené dopravní obslužnosti by zde mohly vzniknout „desítky tisíc“ nových rezidentů a pracovních míst berlin.de. Pro oblast nemovitostí to znamená, že dnes periferní lokality mohou zaznamenat nárůst hodnoty, jakmile se harmonogram zpřesní. Podobně i další zvažovaná prodloužení linky metra (U3 na Mexikoplatz, U8 do Märkisches Viertel, atd. berlin.de) a znovuobnovení úseku Siemensbahn S-Bahn ve Spandau slibují rozvoj v jejich okolí (například budoucí růst Siemensstadtu je do značné míry závislý na zprovoznění této železnice do roku 2029).

Další novinkou je dokončení nebo dokončování několika prodloužení tramvajových linek v Berlíně (zejména rozšiřování tramvajové sítě do západních částí města, kde historicky žádné tramvaje nejezdily). Například prodloužení tramvajové linky k novému hlavnímu nádraží bylo nedávno dokončeno (navyšuje hodnotu Europacity) a existují plány na nové tramvajové trasy do lidnatých oblastí jako Neukölln a Steglitz. Tyto zlepšení v dopravě zpravidla zvyšují atraktivitu nemovitostí v okrajových částech města, protože zkracují dobu dojíždění do centrálních lokalit.

Co se týká silniční infrastruktury, kontroverzním projektem je další prodloužení městské dálnice A100 přes Friedrichshain. Pokud bude realizována, povede buď tunelem, nebo prořízne část východního Berlína, což by mohlo ovlivnit okolní nemovitosti jak díky lepší dostupnosti pro auta, tak i kvůli obavám z hluku/změny městské krajiny. Plán je aktuálně v přezkumu (včetně varianty podzemního tunelu) ground.news, ale konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Pokud projekt postoupí, oblasti jako Treptow-Friedrichshain mohou zaznamenat změny v dopravních tocích, což se odrazí na nemovitostech (potenciálně pozitivní pro komerční logistiku, negativní pro kvalitu bydlení, pokud by vedení dálnice bylo nadzemní).

2. Přeměna bývalých letišť: Uzavření vnitroměstských letišť v Berlíně otevřelo rozsáhlé plochy pro novou výstavbu. Hlavním příkladem je Berlin-Tegel (TXL), bývalé letiště na severozápadě města, které bylo uzavřeno na konci roku 2020. Areál Tegel o rozloze 500 hektarů se mění v „Berlin TXL – The Urban Tech Republic“, futuristickou čtvrť s různorodým využitím tegelprojekt.de. Plány zahrnují velký výzkumný a průmyslový park zaměřený na městské technologie a také novou ekologickou rezidenční čtvrť Schumacher Quartier s více než 5 000 plánovanými byty zukunftsorte.berlin arup.com. Jde o jeden z nejambicióznějších evropských projektů revitalizace brownfieldů. Dopad na trh s nemovitostmi bude významný: okolní čtvrti (Tegel, Reinickendorf) by měly získat na atraktivitě díky nové bytové zástavbě, parkům a technologickým zaměstnavatelům na místě TXL. Již nyní očekávání tohoto projektu zvyšuje hodnotu nemovitostí v okolí. První bydlení by zde mělo být dokončeno v polovině až koncem 20. let 21. století a výstavba bude pokračovat po etapách až do 30. let. Podobně plocha letiště Tempelhof (uzavřeno 2008) zatím zůstává z velké části otevřeným parkem na základě vůle veřejnosti, ale město plánuje rozvíjet okraje pro veřejné účely a v budoucnu možná i pro bydlení. Jakákoli změna statutu Tempelhofu (nepravděpodobná před rokem 2026 kvůli předchozímu referendu) by mohla okamžitě zpřístupnit centrální pozemky pro desítky tisíc bytů – šlo by o zásadní změnu – zatím je to ale spíše potenciál než konkrétní plán.

3. Hlavní městské rozvojové zóny: Berlín má několik určených rozsáhlých rozvojových zón, které mění mapu nemovitostí ve městě:

Europacity (oblast Hauptbahnhof v Mitte): Již zmíněná oblast severně od hlavního nádraží přidává kolem 3 000 bytů a výrazné kancelářské prostory (včetně sídel firem a vládních agentur). Jak se výstavba zaplňuje, vytváří se zde nová rezidenční sub-zóna vyšší třídy v Mitte s byty u vodního kanálu Berlín–Spandau. To zvyšuje nabídku v luxusním segmentu a přitahuje i zahraniční kupce.

Již zmíněná oblast severně od hlavního nádraží přidává kolem 3 000 bytů a výrazné kancelářské prostory (včetně sídel firem a vládních agentur). Jak se výstavba zaplňuje, vytváří se zde nová rezidenční sub-zóna vyšší třídy v Mitte s byty u vodního kanálu Berlín–Spandau. To zvyšuje nabídku v luxusním segmentu a přitahuje i zahraniční kupce. Mediaspree (Friedrichshain/Kreuzberg): Probíhající klastr mediálních a technologických kanceláří (a navazujících bytových projektů) podél východního břehu řeky Sprévy. Zvedl profil (a ceny) okolních čtvrtí. Například dokončení nákupního centra East Side Mall, různých výškových budov (jako EDGE Tower pro Amazon) a rezidenčních věží (Stream atd.) přidává moderní budovy, ale také zvyšuje hodnotu pozemků. Úspěch Mediaspree vedl k návrhům na rozšíření podobné smíšené revitalizace dále po proudu do Lichtenbergu.

Probíhající klastr mediálních a technologických kanceláří (a navazujících bytových projektů) podél východního břehu řeky Sprévy. Zvedl profil (a ceny) okolních čtvrtí. Například dokončení nákupního centra East Side Mall, různých výškových budov (jako EDGE Tower pro Amazon) a rezidenčních věží (Stream atd.) přidává moderní budovy, ale také zvyšuje hodnotu pozemků. Úspěch Mediaspree vedl k návrhům na rozšíření podobné smíšené revitalizace dále po proudu do Lichtenbergu. Siemensstadt 2.0 (Spandau): Siemens AG ve spolupráci s Berlínem přeměňuje svůj historický průmyslový areál ve Spandau (severozápadní Berlín) na „smart city“ čtvrť nazvanou Siemensstadt Square . S investicí okolo 4,5 miliardy eur rcrwireless.com plán počítá s vybudováním high-tech podnikatelského centra a 7 000 novými byty pro přibližně 20 000 obyvatel rcrwireless.com globalconstructionreview.com. Tento projekt poběží až do roku 2035 a významně povzbudí dosud klidnější spandauerský realitní trh – lze očekávat zvýšenou poptávku po bydlení díky vznikajícím pracovním místům, a skutečně již spekulativní zájem zvedl ceny v okolních čtvrtích jako Haselhorst. Projekt je ukázkou toho, jak veřejně-soukromá partnerství mohou vytvořit zcela nové městské čtvrti na bývalých průmyslových pozemcích.

Siemens AG ve spolupráci s Berlínem přeměňuje svůj historický průmyslový areál ve Spandau (severozápadní Berlín) na „smart city“ čtvrť nazvanou . S investicí okolo 4,5 miliardy eur rcrwireless.com plán počítá s vybudováním high-tech podnikatelského centra a pro přibližně 20 000 obyvatel rcrwireless.com globalconstructionreview.com. Tento projekt poběží až do roku 2035 a významně povzbudí dosud klidnější spandauerský realitní trh – lze očekávat zvýšenou poptávku po bydlení díky vznikajícím pracovním místům, a skutečně již spekulativní zájem zvedl ceny v okolních čtvrtích jako Haselhorst. Projekt je ukázkou toho, jak veřejně-soukromá partnerství mohou vytvořit zcela nové městské čtvrti na bývalých průmyslových pozemcích. Další poznámky: Menší vývojové hotspoty zahrnují Adlershof v Treptow (vědecký park, kolem kterého rostou rezidenční čtvrti), Berlin Südkreuz (okolí nového dopravního uzlu v Schönebergu s projekty smíšeného využití) a různé přestavby okolí nádraží (například okolo stanic Ostkreuz a Lichtenberg). Město také proměňuje některé bývalé kasárenské a železniční pozemky na okrajích v nové obytné oblasti – například v Pankow a Köpenicku – což přinese několik tisíc středně drahých bytů a uleví tak tlaku na vnitřní městské čtvrti.

4. Infrastruktura pro klima a kvalitu života: Berlínský důraz na udržitelný rozvoj města má dopad i na nemovitosti. Město rozšiřuje cyklistickou infrastrukturu (plánují se stovky kilometrů cyklostezek) a zavádí nízkoemisní zóny, které mohou časem omezit starší vozidla – tato opatření činí hustě zastavěné vnitřní oblasti atraktivnějšími k bydlení, což se odráží i v cenách. Projekty zelených ploch, jako rozšiřování sítě veřejných parků či renaturace břehů Sprévy a Havely, zvyšují hodnotu vybraných rezidenčních lokalit. Například renaturace kanálů v Moabitu nebo park na bývalém železničním pozemku Gleisdreieck v Kreuzbergu změnily kdysi opomíjené oblasti v oblíbená rezidenční místa.

Na závěr lze říci, že probíhající infrastrukturní a rozvojové projekty v Berlíně přinášejí nové příležitosti a mění rozložení realitního trhu. Zlepšené dopravní spojení začleňuje okrajové části, což často vede ke zvyšování hodnoty pozemků právě zde. Masivní přestavby bývalých letišť a průmyslových areálů přinášejí tolik potřebné nové byty a komerční prostory, i když postupně. Pro investory a kupce je důležité tyto projekty sledovat – být „napřed“ (například koupit nemovitost v lokalitě před otevřením nové U-Bahn linky nebo kampusu) může znamenat značný zisk. Celkově bude v následujících letech směřovat Berlín k větší polycentricitě, s více prosperujícími uzly i mimo tradiční centrum, což snad povede i k rozložení tlaku na vnitroměstské čtvrti a rovnoměrnějšímu růstu.

Tržní rizika a výzvy

Přes obecně pozitivní fundamenty čelí berlínský realitní trh několika rizikům a výzvám, které by mohly ovlivnit jeho vývoj v následujících letech:

Ekonomická nejistota: Německá ekonomika se potýká se slabým obdobím – po technických recesích v letech 2022 a 2023, v roce 2025 stagnuje s minimálním růstem HDP investropa.com. Pokud největší evropská ekonomika nebude podávat dobrý výkon, Berlín (ačkoliv je dynamičtější než německý průměr) by mohl pocítit dopady v podobě nižší tvorby pracovních míst a odchodu pracovních sil do zahraničí. Vysoká inflace v posledních letech také snížila kupní sílu. Růst nezaměstnanosti nebo stagnace mezd by obzvláště ovlivnily dostupnost bydlení pro místní obyvatele investropa.com investropa.com. Dlouhodobý hospodářský pokles je rizikem pro poptávku po bydlení (lidé mohou začít bydlet ve více lidech dohromady nebo odkládat založení domácnosti) i pro absorpci komerčních prostor.

Německá ekonomika se potýká se slabým obdobím – po technických recesích v letech 2022 a 2023, v roce 2025 stagnuje s minimálním růstem HDP investropa.com. Pokud největší evropská ekonomika nebude podávat dobrý výkon, Berlín (ačkoliv je dynamičtější než německý průměr) by mohl pocítit dopady v podobě nižší tvorby pracovních míst a odchodu pracovních sil do zahraničí. Vysoká inflace v posledních letech také snížila kupní sílu. Růst nezaměstnanosti nebo stagnace mezd by obzvláště ovlivnily dostupnost bydlení pro místní obyvatele investropa.com investropa.com. Dlouhodobý hospodářský pokles je rizikem pro poptávku po bydlení (lidé mohou začít bydlet ve více lidech dohromady nebo odkládat založení domácnosti) i pro absorpci komerčních prostor. Úrokové sazby a financování: Prudký nárůst úrokových sazeb od roku 2022 již trh ochladil a financování zůstává výzvou. Hypoteční sazby se v polovině roku 2025 pohybují kolem 3–4 % investropa.com investropa.com, což je výrazně více než sazby pod 2 % na konci roku 2010. Pro kupující to znamená nižší dostupnost (stejná měsíční splátka umožní získat menší úvěr). Pro developery znamenají stavební úvěry ve výši 4–5 % výrazně menší proveditelnost projektů, což vede mnohé k odkladu či zrušení výstaveb. Existuje optimismus, že sazby již dosáhly vrcholu – ECB začala v roce 2025 mírně uvolňovat měnovou politiku – ale jakékoliv další zpřísnění by bylo vážnou překážkou jak pro trh nákupů (poptávka by klesla), tak pro novou výstavbu (potenciální zhoršení nedostatku nabídky). I při stabilních sazbách banky zpřísnily podmínky úvěrů po několika známých insolvencích developerů reuters.com. To vše znamená, že riziko financování je vysoké: zdraví realitního trhu je nyní úzce spjato s vývojem úrokových sazeb a dostupností úvěrů.

Prudký nárůst úrokových sazeb od roku 2022 již trh ochladil a financování zůstává výzvou. Hypoteční sazby se v polovině roku 2025 pohybují kolem 3–4 % investropa.com investropa.com, což je výrazně více než sazby pod 2 % na konci roku 2010. Pro kupující to znamená nižší dostupnost (stejná měsíční splátka umožní získat menší úvěr). Pro developery znamenají stavební úvěry ve výši 4–5 % výrazně menší proveditelnost projektů, což vede mnohé k odkladu či zrušení výstaveb. Existuje optimismus, že sazby již dosáhly vrcholu – ECB začala v roce 2025 mírně uvolňovat měnovou politiku – ale jakékoliv další zpřísnění by bylo vážnou překážkou jak pro (poptávka by klesla), tak pro novou výstavbu (potenciální zhoršení nedostatku nabídky). I při stabilních sazbách banky zpřísnily podmínky úvěrů po několika známých insolvencích developerů reuters.com. To vše znamená, že je vysoké: zdraví realitního trhu je nyní úzce spjato s vývojem úrokových sazeb a dostupností úvěrů. Náklady na výstavbu a kapacita: Stavba domu v Berlíně se stala mnohem dražší kvůli globálním problémům v dodavatelských řetězcích, inflaci cen materiálů a místnímu nedostatku pracovní síly. Náklady na výstavbu v posledních letech vzrostly o desítky procent. Generální ředitel společnosti Vonovia poznamenal, že za současných nákladů (~5 000 € za m² výstavby) a 4% úrokové sazby mnoho projektů jednoduše „nedává finančně smysl“ reuters.com reuters.com. Pokud se náklady nezmírní, developeři budou nadále váhat se zahajováním nových projektů, což ještě zhorší nedostatek bytů. Navíc stavebnictví v Berlíně je téměř na plné kapacitě – dochází k úzkým místům v počtu kvalifikovaných pracovníků a existuje zpoždění v čekajících projektech. To zvyšuje riziko, že i při existující poptávce nebude město schopné dostatečně rychle navýšit objem výstavby.

Stavba domu v Berlíně se stala mnohem dražší kvůli globálním problémům v dodavatelských řetězcích, inflaci cen materiálů a místnímu nedostatku pracovní síly. Náklady na výstavbu v posledních letech vzrostly o desítky procent. Generální ředitel společnosti Vonovia poznamenal, že za současných nákladů (~5 000 € za m² výstavby) a 4% úrokové sazby mnoho projektů jednoduše „nedává finančně smysl“ reuters.com reuters.com. Pokud se náklady nezmírní, developeři budou nadále váhat se zahajováním nových projektů, což ještě zhorší nedostatek bytů. Navíc stavebnictví v Berlíně je téměř na plné kapacitě – dochází k úzkým místům v počtu kvalifikovaných pracovníků a existuje zpoždění v čekajících projektech. To zvyšuje riziko, že i při existující poptávce nebude město schopné dostatečně rychle navýšit objem výstavby. Regulační a politická rizika: I když Berlín zavedl propodnikatelské zákony podporující výstavbu, stále existuje riziko politických změn nebo neočekávaných regulací. Již aféra s „rent freeze“ v roce 2021 ukázala, jak mohou náhlé změny politiky převrátit trh (tehdy dočasné zmrazení nájmů a následný skok po jeho ukončení). Budoucí místní volby nebo referenda mohou znovu přinést požadavky na radikální opatření jako je vyvlastnění nebo přísnější stropy nájmů. Investoři jsou vůči tomu ostražití – přílišná regulace by mohla odradit kapitál potřebný pro nové bydlení investropa.com. Na druhou stranu, štědré dotace by mohly být v případě napjatých rozpočtů omezeny. Další oblastí jsou daně z nemovitostí: na federální úrovni se diskutuje reforma zdanění nemovitostí (například zavedení roční daně podle reálné hodnoty). Jakákoliv taková změna by mohla ovlivnit výnosy a chování investorů.

I když Berlín zavedl propodnikatelské zákony podporující výstavbu, stále existuje riziko politických změn nebo neočekávaných regulací. Již aféra s „rent freeze“ v roce 2021 ukázala, jak mohou náhlé změny politiky převrátit trh (tehdy dočasné zmrazení nájmů a následný skok po jeho ukončení). Budoucí místní volby nebo referenda mohou znovu přinést požadavky na radikální opatření jako je vyvlastnění nebo přísnější stropy nájmů. Investoři jsou vůči tomu ostražití – přílišná regulace by mohla odradit kapitál potřebný pro nové bydlení investropa.com. Na druhou stranu, štědré dotace by mohly být v případě napjatých rozpočtů omezeny. Další oblastí jsou daně z nemovitostí: na federální úrovni se diskutuje reforma zdanění nemovitostí (například zavedení roční daně podle reálné hodnoty). Jakákoliv taková změna by mohla ovlivnit výnosy a chování investorů. Demografické změny a migrace: Růst populace v Berlíně je klíčovým hybatelem poptávky. Potenciálním rizikem je zpomalení nebo obrat tohoto růstu. Hlavními faktory jsou porodnost (přirozený přírůstek v Berlíně je lehce negativní, město tedy spoléhá na migraci) a migrační toky. Pokud by například po-covidová atraktivita Berlína poklesla, nebo by jiné německé regiony byly lákavější, mohla by migrace opadnout. Naopak náhlý příliv migrantů (například asi 80 000 ukrajinských uprchlíků v roce 2022) krátkodobě zatěžuje zásobu bytů. Berlín se také musí starat o integraci rostoucího počtu cizinců (nyní tvoří 24 % obyvatel reuters.com) – pokud by integrace pokulhávala, mohly by se v určitých čtvrtích objevit sociální problémy ovlivňující atraktivitu nemovitostí. Dosud však rozmanitost byla silnou stránkou Berlína, ovšem je potřeba vyvážený rozvoj (práce, služby napříč městskými částmi), aby byla zachována soudržnost.

Růst populace v Berlíně je klíčovým hybatelem poptávky. Potenciálním rizikem je zpomalení nebo obrat tohoto růstu. Hlavními faktory jsou porodnost (přirozený přírůstek v Berlíně je lehce negativní, město tedy spoléhá na migraci) a migrační toky. Pokud by například po-covidová atraktivita Berlína poklesla, nebo by jiné německé regiony byly lákavější, mohla by migrace opadnout. Naopak náhlý příliv migrantů (například asi 80 000 ukrajinských uprchlíků v roce 2022) krátkodobě zatěžuje zásobu bytů. Berlín se také musí starat o integraci rostoucího počtu cizinců (nyní tvoří 24 % obyvatel reuters.com) – pokud by integrace pokulhávala, mohly by se v určitých čtvrtích objevit sociální problémy ovlivňující atraktivitu nemovitostí. Dosud však rozmanitost byla silnou stránkou Berlína, ovšem je potřeba vyvážený rozvoj (práce, služby napříč městskými částmi), aby byla zachována soudržnost. Dostupnost a sociální soudržnost: Krize dostupnosti je sama o sobě výzvou – pokud si příliš mnoho lidí nebude moci dovolit bydlet v Berlíně, město by mohlo přijít o samotné kvality, které ho činily atraktivním (mladá kreativní energie, start-upoví podnikatelé atd.). Již nyní se některé rodiny s nižšími příjmy a umělci odstěhovali do okolního Braniborska nebo jiných měst, protože Berlín je pro ně příliš drahý. Pokud by tento trend zrychlil, mohly by v Berlíně nastat nedostatky pracovní síly v nezbytných sektorech (učitelé, pracovníci ve službách), kteří si nemohou dovolit bydlení. Sociální soudržnost může být ohrožena, pokud se nerovnost v přístupu k bydlení stane extrémní. Politický tlak na razantní zásahy (jako bylo referendum v roce 2021) je toho symptomem. Výzvou pro Berlín je proto vytvořit dostatek dostupného bydlení, aby si město udrželo pestrou skladbu obyvatel – což není jednoduchý úkol, protože samotné tržní síly to nezajišťují.

je sama o sobě výzvou – pokud si příliš mnoho lidí nebude moci dovolit bydlet v Berlíně, město by mohlo přijít o samotné kvality, které ho činily atraktivním (mladá kreativní energie, start-upoví podnikatelé atd.). Již nyní se některé rodiny s nižšími příjmy a umělci odstěhovali do okolního Braniborska nebo jiných měst, protože Berlín je pro ně příliš drahý. Pokud by tento trend zrychlil, mohly by v Berlíně nastat nedostatky pracovní síly v nezbytných sektorech (učitelé, pracovníci ve službách), kteří si nemohou dovolit bydlení. Sociální soudržnost může být ohrožena, pokud se nerovnost v přístupu k bydlení stane extrémní. Politický tlak na razantní zásahy (jako bylo referendum v roce 2021) je toho symptomem. Výzvou pro Berlín je proto vytvořit dostatek dostupného bydlení, aby si město udrželo pestrou skladbu obyvatel – což není jednoduchý úkol, protože samotné tržní síly to nezajišťují. Globální faktory: Rizika představují také globální ekonomické a geopolitické události. Geopolitické napětí (například válka na Ukrajině) již ovlivnilo ceny energií a inflaci, což se nepřímo promítlo i do nemovitostí prostřednictvím nákladů. Další nestabilita v Evropě by mohla oslabit důvěru investorů v realitní trhy nebo přesunout zahraniční kapitál jinam investropa.com investropa.com. Na poptávku i renomé Berlína mohou působit i globální trendy jako práce na dálku – pokud více firem umožní plně vzdálenou práci, méně lidí bude potřebovat se stěhovat do velkých měst, což by mohlo zpomalit růst poptávky. Na druhou stranu, pokud se Berlín dále prosadí jako centrum technologií a výzkumu, mohl by tuto změnu ustát lépe než města zaměřená pouze na finance.

Rizika představují také globální ekonomické a geopolitické události. (například válka na Ukrajině) již ovlivnilo ceny energií a inflaci, což se nepřímo promítlo i do nemovitostí prostřednictvím nákladů. Další nestabilita v Evropě by mohla oslabit důvěru investorů v realitní trhy nebo přesunout zahraniční kapitál jinam investropa.com investropa.com. Na poptávku i renomé Berlína mohou působit i globální trendy jako práce na dálku – pokud více firem umožní plně vzdálenou práci, méně lidí bude potřebovat se stěhovat do velkých měst, což by mohlo zpomalit růst poptávky. Na druhou stranu, pokud se Berlín dále prosadí jako centrum technologií a výzkumu, mohl by tuto změnu ustát lépe než města zaměřená pouze na finance. Klimatická změna a požadavky na udržitelnost: Nová pravidla v oblasti klimatu (např. požadavky na energetickou efektivitu) mohou některé starší budovy učinit zastaralými nebo si vyžádat drahé úpravy, což je riziko pro jejich majitele. Berlín se také musí vypořádat s dopady klimatických změn: teplejší léta (vlny veder až do 39 °C v posledních letech berlin.de) vytvářejí tlak na městskou infrastrukturu a mohou vyžadovat úpravy budov (chladicí systémy, izolace). Nemovitosti, které nejsou klimaticky odolné, mohou časem ztrácet na hodnotě. Město zpřísňuje ekologické normy (například požadavek zelených střech u novostaveb), což může zvýšit počáteční náklady, ale je nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost.

Stručně řečeno, ačkoli vyhlídky berlínského realitního trhu jsou v zásadě silné, tyto rizika vyžadují pečlivou správu. Ekonomické a finanční podmínky budou hrát velkou roli v krátkodobém horizontu – oživení či recese může s trhem výrazně zahýbat. V dlouhodobějším horizontu bude výzvou udržet růst, který bude inkluzivní a udržitelný, a zajistit, aby Berlín zůstal atraktivní, aniž by vyčleňoval část obyvatel či vyvolával destabilizující politické reakce. Zúčastněné strany si jsou těchto problémů vědomy; to, jak na ně zareagují (například pokračováním podpory bydlení nebo investicemi do dostupného bydlení pro pracovní sílu), rozhodne o tom, jak dobře Berlín tato rizika zvládne.

Prognózy a budoucí výhled

S výhledem do budoucna panuje mezi analytiky shoda, že berlínský trh s nemovitostmi bude pokračovat v růstu, ale umírněnějším a udržitelnějším tempem než během hektického boomu v letech 2015–2019. Zde jsou klíčové prvky výhledu do konce 20. let:

Trajektorie cen rezidenčních nemovitostí: Většina prognóz předpovídá, že ceny domů a hodnoty bytů v Berlíně zaznamenají umírněný meziroční růst v rozmezí 3–5 % ročně v následujících několika letech investropa.com investropa.com. Toto je podpořeno základní nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou – pokud Berlín nebude schopen stavět dostatek bytů pro rostoucí populaci, tlak na růst cen přetrvá investropa.com investropa.com. Doba dvouciferného meziročního růstu cen je však zřejmě definitivně pryč, zbrzděná vyššími úrokovými sazbami a citlivostí kupujících. V krátkodobém horizontu (2025–2026) se očekává, že stávající ceny nemovitostí se budou po propadu v roce 2023 postupně zotavovat a možná do roku 2026 opět dosáhnou úrovně maxim z roku 2022. Ceny novostaveb mohou dokonce růst rychleji, pokud zůstane objem výstavby nízký (menší nabídka) – některé prognózy očekávají výrazné zhodnocení nových, energeticky úsporných domů (jeden spekulativní odhad dokonce uvádí až 130% nárůst hodnoty během dekády u zelených projektů) investropa.com, ačkoliv to se zdá až příliš optimistické. Konzervativnější pohled výzkumníků Deutsche Bank naznačuje, že berlínský trh s bydlením je nyní blízko férové hodnoty a v budoucnu bude růst zhruba tempem mezd (za předpokladu, že se nevrátí extrémně levné úvěry) dbresearch.com.

Většina prognóz předpovídá, že ceny domů a hodnoty bytů v Berlíně zaznamenají v rozmezí 3–5 % ročně v následujících několika letech investropa.com investropa.com. Toto je podpořeno základní nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou – pokud Berlín nebude schopen stavět dostatek bytů pro rostoucí populaci, tlak na růst cen přetrvá investropa.com investropa.com. Doba dvouciferného meziročního růstu cen je však zřejmě definitivně pryč, zbrzděná vyššími úrokovými sazbami a citlivostí kupujících. V krátkodobém horizontu (2025–2026) se očekává, že stávající ceny nemovitostí se budou po propadu v roce 2023 postupně zotavovat a možná do roku 2026 opět dosáhnou úrovně maxim z roku 2022. Ceny novostaveb mohou dokonce růst rychleji, pokud zůstane objem výstavby nízký (menší nabídka) – některé prognózy očekávají výrazné zhodnocení nových, energeticky úsporných domů (jeden spekulativní odhad dokonce uvádí až 130% nárůst hodnoty během dekády u zelených projektů) investropa.com, ačkoliv to se zdá až příliš optimistické. Konzervativnější pohled výzkumníků Deutsche Bank naznačuje, že berlínský trh s bydlením je nyní blízko férové hodnoty a v budoucnu bude růst zhruba tempem mezd (za předpokladu, že se nevrátí extrémně levné úvěry) dbresearch.com. Prognóza nájmů: Očekává se, že nájmy budou nadále růst. V krátkodobém horizontu se může tempo tohoto růstu zmírnit – 12% nárůst v roce 2024 byl mimořádný cbre.de, což částečně odráží dohánění po pandemii a následky po Mietendeckelu. Do budoucna by mohl růst nájmů zpomalit na vysoké jednotky nebo střední jednotky procent ročně, zejména jakmile nájemníci narazí na limity dostupnosti. Nicméně s mírou neobsazenosti 0,9 % a tisíci nových obyvatel ročně i konzervativní scénáře předpovídají další růst nájmů o ~3–5 % ročně ve střednědobém výhledu. Do roku 2030 by průměrné nabídkové nájemné v Berlíně mohlo snadno dosáhnout €18–20/m², pokud současné trendy přetrvají. Jediné, co by mohlo zbrzdit inflaci nájmů, je výrazné zvýšení nabídky bydlení nebo silnější regulace nájmů. To druhé (prodloužení nájemní brzdy) již platí do roku 2029, ale jak bylo zmíněno, nevztahuje se na novostavby ani zcela neomezuje růsty nájmů při změně nájemce. Výhled nájmů je tedy stále ve znamení pokračujícího postupného růstu , s možnými občasnými přestávkami pokud by se zhoršily hospodářské podmínky. To bude i nadále udržovat pozornost na dostupnosti bydlení v Berlíně v dohledné budoucnosti.

Očekává se, že nájmy budou nadále růst. V krátkodobém horizontu se může tempo tohoto růstu zmírnit – 12% nárůst v roce 2024 byl mimořádný cbre.de, což částečně odráží dohánění po pandemii a následky po Mietendeckelu. Do budoucna by mohl růst nájmů zpomalit na vysoké jednotky nebo střední jednotky procent ročně, zejména jakmile nájemníci narazí na limity dostupnosti. Nicméně s mírou neobsazenosti 0,9 % a tisíci nových obyvatel ročně i konzervativní scénáře předpovídají další růst nájmů o ~3–5 % ročně ve střednědobém výhledu. Do roku 2030 by průměrné nabídkové nájemné v Berlíně mohlo snadno dosáhnout €18–20/m², pokud současné trendy přetrvají. Jediné, co by mohlo zbrzdit inflaci nájmů, je výrazné zvýšení nabídky bydlení nebo silnější regulace nájmů. To druhé (prodloužení nájemní brzdy) již platí do roku 2029, ale jak bylo zmíněno, nevztahuje se na novostavby ani zcela neomezuje růsty nájmů při změně nájemce. Výhled nájmů je tedy stále ve znamení , s možnými občasnými přestávkami pokud by se zhoršily hospodářské podmínky. To bude i nadále udržovat pozornost na dostupnosti bydlení v Berlíně v dohledné budoucnosti. Výhled nabídky: Co se týče výstavby, berlínský cíl 20 000 nových bytů ročně se v příštích 2–3 letech jeví jako obtížně splnitelný vzhledem k současnému útlumu stavebnictví. V roce 2024 pravděpodobně dojde k menšímu počtu dokončených bytů než v roce 2023, možná na úrovni 15 000 jednotek, s ohledem na pokles stavebních povolení v letech 2022–2023. Městská a federální opatření (zákon Fast Build, dotace) by mohla přinést zlepšení od roku 2026. Pokud se sníží úrokové sazby a stabilizuje inflace, developeři by mohli znovu získat důvěru k zahájení projektů, zvláště s motivací vysokých nájmů. Jeden z optimistických scénářů tedy počítá s tím, že Berlín by mohl v letech 2026–2027 zrychlit až na 18 000+ dokončených bytů ročně. Velké projekty jako Schumacher Quartier v Tegelu a Siemensstadt budou také postupně uváděny do provozu od roku 2027 dále, což přidá významné množství bytů (tyto dva samy přidají ~12 000 jednotek do poloviny 30. let). Nicméně, i v nejlepším případě je těžké dlouhodobě dosáhnout potřebného objemu nabídky – Berlín tedy s největší pravděpodobností čekají roky napjatého trhu s bydlením. Nabídka se mírně zlepší, ale ne dost na to, aby plně vyvážila poptávku, což znamená pokračování trhu příznivého pro pronajímatele .

Co se týče výstavby, berlínský cíl 20 000 nových bytů ročně se v příštích 2–3 letech jeví jako obtížně splnitelný vzhledem k současnému útlumu stavebnictví. V roce 2024 pravděpodobně dojde k menšímu počtu dokončených bytů než v roce 2023, možná na úrovni 15 000 jednotek, s ohledem na pokles stavebních povolení v letech 2022–2023. Městská a federální opatření (zákon Fast Build, dotace) by mohla přinést zlepšení od roku 2026. Pokud se sníží úrokové sazby a stabilizuje inflace, developeři by mohli znovu získat důvěru k zahájení projektů, zvláště s motivací vysokých nájmů. Jeden z optimistických scénářů tedy počítá s tím, že Berlín by mohl v letech 2026–2027 zrychlit až na 18 000+ dokončených bytů ročně. Velké projekty jako Schumacher Quartier v Tegelu a Siemensstadt budou také postupně uváděny do provozu od roku 2027 dále, což přidá významné množství bytů (tyto dva samy přidají ~12 000 jednotek do poloviny 30. let). Nicméně, i v nejlepším případě je těžké dlouhodobě dosáhnout potřebného objemu nabídky – Berlín tedy s největší pravděpodobností čekají roky napjatého trhu s bydlením. Nabídka se mírně zlepší, ale ne dost na to, aby plně vyvážila poptávku, což znamená pokračování . Trendy v sousedstvích: Očekávejte další sbližování cen mezi centrem a některými vnitřními okruhy. Jak se centrální Berlín (Mitte atd.) stává velmi drahým, více kupujících a nájemníků se obrací k „druhotným“ čtvrtím jako Wedding, Moabit, Lichtenberg a Tempelhof , což tlačí ceny vzhůru i zde. Ve skutečnosti nedávná data ukazují, že některé z nejrychlejších procentuálních růstů cen byly zaznamenány v tradičně levnějších čtvrtích – například Wedding a Treptow měly v pozdním roce 2024 meziroční nárůst cen o ~5–6 % investropa.com. Tento trend pravděpodobně bude pokračovat a rozdíly se budou zmenšovat. Mezitím si prémiové lokality udrží svou hodnotu a čeká je mírný růst, ale dramatické skoky z minulosti mohou být pryč. Čtvrti, které procházejí aktivní přestavbou (například v okolí nových dopravních uzlů nebo velkých projektů), mohou zaznamenat lokální boom. Pozorně sledujte Pankow (zejména okolí nově vznikajících oblastí Pankow/Heinersdorf), Spandau (s projekty Siemensstadt, Havelufer) a části Marzahn-Hellersdorf (kde jsou plánovány nové příměstské obytné čtvrti), které budou stále více figurovat v příběhu berlínského realitního trhu.

Očekávejte další sbližování cen mezi centrem a některými vnitřními okruhy. Jak se centrální Berlín (Mitte atd.) stává velmi drahým, více kupujících a nájemníků se obrací k „druhotným“ čtvrtím jako , což tlačí ceny vzhůru i zde. Ve skutečnosti nedávná data ukazují, že některé z nejrychlejších procentuálních růstů cen byly zaznamenány v tradičně levnějších čtvrtích – například Wedding a Treptow měly v pozdním roce 2024 meziroční nárůst cen o ~5–6 % investropa.com. Tento trend pravděpodobně bude pokračovat a rozdíly se budou zmenšovat. Mezitím si prémiové lokality udrží svou hodnotu a čeká je mírný růst, ale dramatické skoky z minulosti mohou být pryč. Čtvrti, které procházejí aktivní přestavbou (například v okolí nových dopravních uzlů nebo velkých projektů), mohou zaznamenat lokální boom. Pozorně sledujte (zejména okolí nově vznikajících oblastí Pankow/Heinersdorf), (s projekty Siemensstadt, Havelufer) a části (kde jsou plánovány nové příměstské obytné čtvrti), které budou stále více figurovat v příběhu berlínského realitního trhu. Komerční výhled: Pro kanceláře může být období 2025–2026 dobou stabilizace na nové rovnováze (neobsazenost v horních jednotkách procent, více podmínky výhodné pro nájemce). Pokud berlínská ekonomika bude nadále vytvářet nové firmy a část práce na dálku se zvrátí, poptávka po kancelářských prostorách by mohla opět růst. Berlín roste jako sídlo firem (zejména v oblasti technologií, médií, kreativního průmyslu a jako hlavní město s významnou přítomností lobbistů a neziskových organizací). Společnost JLL předpovídá, že neobsazenost kanceláří v Berlíně by mohla kulminovat kolem 8 % v roce 2025 a poté pomalu klesat, jak se snižuje objem nových projektů jll.com. Nájemné za prémiové kanceláře může dokonce mírně růst (~+1–2 % ročně pro špičkové prostory do roku 2027) cbre.de. Maloobchodní nemovitosti budou podle předpovědí stabilní – nájmy v hlavních nákupních ulicích se po covidu zotavují, ale kvůli konkurenci internetového prodeje se významný růst neočekává. Sektoru průmyslových/logistických nemovitostí se bude i nadále dařit (nízká neobsazenost, rostoucí nájmy díky expanzi e-commerce v metropolitní oblasti Berlína).

Pro kanceláře může být období 2025–2026 dobou stabilizace na nové rovnováze (neobsazenost v horních jednotkách procent, více podmínky výhodné pro nájemce). Pokud berlínská ekonomika bude nadále vytvářet nové firmy a část práce na dálku se zvrátí, poptávka po kancelářských prostorách by mohla opět růst. Berlín roste jako sídlo firem (zejména v oblasti technologií, médií, kreativního průmyslu a jako hlavní město s významnou přítomností lobbistů a neziskových organizací). Společnost JLL předpovídá, že neobsazenost kanceláří v Berlíně by mohla kulminovat kolem 8 % v roce 2025 a poté pomalu klesat, jak se snižuje objem nových projektů jll.com. Nájemné za prémiové kanceláře může dokonce mírně růst (~+1–2 % ročně pro špičkové prostory do roku 2027) cbre.de. Maloobchodní nemovitosti budou podle předpovědí stabilní – nájmy v hlavních nákupních ulicích se po covidu zotavují, ale kvůli konkurenci internetového prodeje se významný růst neočekává. Sektoru průmyslových/logistických nemovitostí se bude i nadále dařit (nízká neobsazenost, rostoucí nájmy díky expanzi e-commerce v metropolitní oblasti Berlína). Makro faktory: Klíčovým pozitivním překvapením by bylo, kdyby úrokové sazby klesly rychleji, než se očekává. Někteří ekonomové se domnívají, že ECB by mohla snížit sazby koncem roku 2025, pokud bude inflace pod kontrolou investropa.com investropa.com. Levnější financování by pravděpodobně podpořilo obnovený nárůst poptávky po koupi a developerské aktivity v Berlíně, vzhledem k množství odložených projektů. To by mohlo vést k dalšímu menšímu boomu cen ke konci 20. let (i když pravděpodobně slabšímu než v 10. letech). Naopak negativním překvapením je potenciální recese nebo finanční krize – která by mohla dočasně způsobit pokles poptávky po nemovitostech a pokles cen. Berlín však historicky vykazuje menší volatilitu než mnohé jiné trhy; i v období recese jeho dostupnost ve srovnání s jinými hlavními městy poskytuje určitý polštář (investoři hledají příležitosti, nájemníci přicházejí, protože je levnější než Londýn/Paříž).

Dluhodobý pohled: V horizontu 10 let by měl Berlín ještě více posílit svoji pozici evropské metropole. Počet obyvatel by se do začátku 30. let mohl blížit 4 milionům. Dokončení velkých projektů (Tegel, Siemensstadt atd.) přidá městu nové čtvrti. Do roku 2030 budou hodnoty berlínských nemovitostí možná stále zaostávat za městy jako Paříž či Mnichov, ale rozdíl bude pravděpodobně menší než dnes investropa.com investropa.com. Například za byt v centrálním Berlíně za 7 000 €/m² oproti Paříži s 11 500 € si lze představit, že Berlín bude kolem 9 000–10 000 € do roku 2030, pokud se trendy udrží, a dožene některá jiná hlavní města. Nájemné se rovněž může přiblížit západoevropským úrovním (i když v takovém případě zesílí politický tlak). Berlín by si měl i nadále udržet vysokou atraktivitu u zahraničních investorů i migrantů, a to díky své kulturní živosti a rostoucí high-tech ekonomice. Výzvou města bude řídit růst inkluzivním způsobem.

Závěrem lze říci, že výhled trhu s nemovitostmi v Berlíně je opatrně pozitivní: stabilní růst poháněný skutečnou poptávkou, zmírněný zkušenostmi z minulých přehřátí trhu a současnými ekonomickými omezeními. Pokud se úřadům podaří zvýšit výstavbu nových bytů, Berlín by mohl zažít udržitelnější růst s vyšší mírou volných bytů a pomalejším růstem nájemného. Pokud ne, trh zůstane napjatý a drahý, se všemi souvisejícími sociálními napětími. V každém případě se Berlín v příštích letech bude stále více posouvat od své minulosti „chudý, ale sexy“ k vyspělejšímu, dražšímu, ale na příležitosti bohatému trhu nemovitostí – takovému, který budou investoři i obyvatelé bedlivě sledovat, jak se dále vyvíjí berlinhyp.de berlinhyp.de.

