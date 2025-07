Bukurešťský trh s nemovitostmi 2025: trendy, prognózy a investiční výhled

Realitní trh v Bukurešti v roce 2025 se vyznačuje rostoucími hodnotami nemovitostí, silnou poptávkou a omezenou nabídkou. Jak rezidenční, tak komerční sektor vykazují odolnost navzdory ekonomickým protivětrům, ceny rostou a investiční zájem je vysoký. Rumunské hlavní město nabízí kombinaci cenově dostupných okrajových čtvrtí a prémiových severních sousedství, která přitahují místní kupce, vracející se krajany i zahraniční investory. V níže uvedených sekcích podrobně rozebíráme nejnovější trendy v rezidenčních a komerčních nemovitostech, cenové prognózy, klíčové novinky, analýzy čtvrtí, dopady politiky a výhled na nabídku a poptávku k polovině roku 2025.

Trendy rezidenčních nemovitostí v roce 2025

Trh s bydlením v Bukurešti zůstává v roce 2025 pevný. Ceny bytů: Průměrné ceny bytů dosáhly k červnu 2025 zhruba 1 862 € za m², což znamená meziroční nárůst asi 15 % investropa.com. Výrazně vedly růst zejména nové byty – jejich průměrná cena na konci roku 2024 dosáhla 2 059 €/m², což je 21,9% meziroční skok, zatímco stávající byty průměrovaly 1 838 €/m² (nárůst o 14,3% meziročně) investropa.com. Jedná se o jedno z nejsilnějších období růstu za poslední dekádu, poháněné omezenou novou nabídkou a silnou poptávkou investropa.com. Cenové zisky z roku 2024 pokračovaly i do roku 2025, byť mírnějším tempem. Data z poloviny roku 2025 ukazují, že ceny nadále rostou ve většině oblastí i přes mírné ochlazení objemů prodeje investropa.com.

Objem prodeje: Aktivita na trhu se oproti předchozímu roku snížila, částečně kvůli vyšším hypotečním sazbám. V 1. čtvrtletí 2025 bylo v Bukurešti prodáno přibližně 11 200 domů, což je pokles o 5,4 % oproti 1. čtvrtletí 2024 property-forum.eu. Celostátně prodeje nemovitostí klesly ve stejném období přibližně o 4,9 % property-forum.eu. Pokles je spojen s nižší dostupností a nízkou nabídkou, nikoliv s nezájmem kupujících. Zvyšování sazeb Národní bankou posunulo běžné hypoteční sazby na 7,5–9,2 % v polovině roku 2025, což ztížilo situaci pro kupující poprvé a přispělo k celkovému poklesu transakcí o 12 % na začátku roku 2025 investropa.com investropa.com. Přesto však poptávka zůstává odolná – mnoho kupujících se přizpůsobilo vyšším nákladům na financování a hotovostní kupci (včetně investorů a diaspory) jsou aktivní, což pomáhá udržet cenový růst investropa.com. Odborníci z oboru uvádějí, že i přes dražší úvěry je dostupnost bydlení v Bukurešti stále slušná díky rostoucím mzdám a kupující se přizpůsobili nové cenové úrovni property-forum.eu. Výsledkem je, že ceny zůstaly pevné nebo dále rostou, i když objemy prodejů klesly.

Nájemní trh: Nájemní sektor je silný, podpořen přílivem expatriotů, digitálních nomádů a navracejících se Rumunů. Hrubé výnosy z pronájmu v prémiových lokalitách Bukurešti se pohybují v průměru kolem 6–7 %, což je vysoká úroveň v evropském měřítku investropa.com. Silná poptávka po pronájmu (zejména po moderních energeticky úsporných jednotkách) zajišťuje investorům stabilní příjem a udržuje zájem o investiční rezidenční nemovitosti investropa.com. Pronajímatelé těží z omezené nabídky: obsazenost je vysoká a nájmy mírně rostou, zejména u bytů v centrálních nebo dobře propojených čtvrtích.

Profil kupujícího & preference: Skladba kupujících v roce 2025 je rozmanitá. Vedle místních koncových uživatelů tvoří významný podíl i navracející se Rumuni (diaspora) a zahraniční kupci (zejména občané jiných zemí EU a někteří investoři z Izraele, Turecka a dalších), které lákají relativně dostupné ceny a vysoké výnosy v Bukurešti investropa.com investropa.com. Mnoho kupujících nyní upřednostňuje kvalitu a udržitelnost – moderní byty s energeticky úspornými prvky a certifikací zelených budov mají prémiové ceny (často o 15–20 % vyšší) a prodávají se rychle investropa.com. Požadovány jsou také vybavenosti jako zelené plochy, dětská hřiště, posilovny a parkování. To posunulo pozornost developerů k „zeleným“ a rodinně orientovaným projektům, i když nabídka takových projektů zůstává omezená. Celkově je poptávka po bydlení nejsilnější po bytech střední a vyšší třídy v atraktivních lokalitách (zejména větších jednotkách vhodných pro rodiny nebo práci na dálku), zatímco cenově citlivější kupci stále častěji hledají na okraji města, kde jsou ceny nižší.

Omezení nabídky: Klíčovým tématem je omezená nová nabídka bydlení. Po dvou letech stagnace výstavby je počet nově dokončených projektů v Bukurešti na víceletých minimech. Očekává se, že v roce 2025 bude v Bukurešti a přilehlém Ilfově dokončeno pouze 18 000 nových bytů, což je podobné jako v roce 2024 – nejnižší objem za pět let property-forum.eu. Výstavba nestačí držet krok s poptávkou kvůli faktorům jako opatrné financování developerů, delší povolovací procesy a vysoké stavební náklady. Tato nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou vyvíjí tlak na růst cen property-forum.eu. Nabídka bytů v žádaných lokalitách je obzvláště napjatá – kvalitní nemovitosti dostávají více nabídek a zůstávají na trhu jen krátce. Kupující se často musí rozhodovat rychle a v roce 2025 nejsou výjimkou ani „aukce“ u kvalitních inzerátů investropa.com. Protože je nabídka omezená a poptávka stabilní, zůstává rezidenční trh na straně prodávajícího, což udržuje růst cen do budoucna (pokud nenastane výrazné ekonomické zpomalení).

Trendy v komerčních nemovitostech v roce 2025

Kancelářský trh: Kancelářský sektor v Bukurešti v roce 2025 se vyznačuje obnovením obsazenosti a nedostatkem nové nabídky.

Kancelářský sektor v Bukurešti v roce 2025 se vyznačuje obnovením obsazenosti a nedostatkem nové nabídky. Leasingová aktivita se silně zotavila – celkový objem pronájmů v roce 2024 dosáhl 383 300 m², což je jedna z nejvyšších úrovní od roku 2008 cbre.ro.Na začátku roku 2025 pokračoval čistý zájem v růstu: nová poptávka (take-up) v 1. čtvrtletí 2025 vzrostla o 38 % ve srovnání s 1. čtvrtletím 2024 property-forum.eu.Mnoho společností rozšiřuje nebo modernizuje své prostory a zaměřuje se na moderní kanceláře, které splňují kritéria ESG a pohody zaměstnanců.Současně celková neobsazenost klesá, protože je dodáváno jen málo nových kanceláří.Kancelářská neobsazenost v Bukurešti klesla na 11,9 % (v celém městě) – v centrální oblasti CBD dosáhla víceletého minima pouze 2,9 % neobsazenosti property-forum.eu.Pronajímatelé získali cenovou sílu u prémiových kanceláří; nájmy prémiových kanceláří se po letech stagnace zvýšily na přibližně 20–22 €/m²/měsíc v centru města content.knightfrank.com.V roce 2025 nebudou otevřeny žádné významné nové kancelářské projekty a plánované projekty na příštích pár let jsou skromné property-forum.eu.Tento nedostatek nové nabídky, v kombinaci s oživením poptávky nájemců, vytvořil tlak na nabídku, který tlačí nájmy nahoru a dokonce vede k diskusím o možné kompresi výnosů u špičkových kancelářských nemovitostí do konce roku property-forum.eu property-forum.eu.Trend přesunu k vyšší kvalitě je zřejmý: nájemci se soustřeďují do energeticky úsporných, dobře situovaných budov, zatímco starší objekty mají problémy.Přesto, vzhledem k ekonomickým nejistotám, celková poptávka v roce 2025 nemusí zopakovat rekord roku 2024 – některé prognózy naznačují, že pronájem kanceláří by mohl zůstat na podobných nebo mírně nižších úrovních než v posledních letech, pokud ekonomika nepřekvapí pozitivně property-forum.eu.Celkově jsou základy kancelářského trhu v Bukurešti před vstupem do roku 2025 solidní: omezená nabídka + oživení poptávky = rostoucí nájmy za prémiové kanceláře, i když na sekundárních lokalitách je stále vyšší obsazenost. Komerční sektor nemovitostí v Bukurešti zažívá silnou investorskou aktivitu a selektivně vysokou poptávku po pronájmu, i když výkon se liší podle segmentu (kanceláře, maloobchod, průmysl): Průmyslové a logistické nemovitosti: Trh s logistickými nemovitostmi mírně ochladl z předchozího překotného růstu, přesto zůstává silným tahounem. Rok 2024 byl rekordním rokem pro průmyslové investice – největší podíl na objemu investic v Rumunsku tvořily logistické nemovitosti (bylo zobchodováno téměř 300 milionů eur) thediplomat.ro thediplomat.ro.Kolem Bukurešti zahrnovaly hlavní obchody prodej portfolia skladů o rozloze 270 000 m² společnosti CTP a další prodej společnosti WDP, což odráží vysokou poptávku po moderních distribučních prostorách thediplomat.ro thediplomat.ro.Poptávka nájemců po skladových prostorech na začátku roku 2025 se zmírnila oproti hodnotám po pandemii, ale stále je nad úrovní před rokem 2019 property-forum.eu.Velká logistická centra v okolí okružní dálnice Bukurešti a podél dálnic A1/A2 si i nadále udržují vysokou obsazenost.Průmyslová neobsazenost je nízká a nájmy za prvotřídní logistické prostory zůstávají kolem 4 €/m²/měsíc, s mírným nárůstem u jednotek blízko měst.Nabídka roste: developeři přidávají prostory v klíčových logistických parcích, i když umírněným tempem.Klíčové je, že nový A0 Bukurešťský okruh (vnější okružní dálnice) je od poloviny roku 2025 částečně otevřený, což zlepšuje propojení s logistickými centry.Do července 2025 byla jižní část A0 plně otevřena (51 km) en.wikipedia.org, což umožňuje kamionům objíždět město romania-insider.com – to zvyšuje atraktivitu průmyslových areálů na okraji Bukurešti.Hlavní průmyslové výnosy z investic se v roce 2024 pohybovaly kolem 7,75 % (mírně výše než v roce 2023) thediplomat.ro, což je činí atraktivními ve srovnání se západní Evropou.Celkově je výhled pro průmyslový sektor pozitivní, ale s určitou opatrností: Colliers očekává mírně nižší poptávku po pronájmu v roce 2025 ve srovnání s rekordními lety 2022–23, stále však zdravou aktivitu nad úrovní poloviny 2010. let property-forum.eu.Pokračující modernizace infrastruktury (silnice, železnice) a rostoucí výrobní/logistický sektor v Rumunsku slibují tomuto segmentu dobré vyhlídky.

Investiční trh: Ve všech komerčních segmentech je Bukurešť středobodem investic.V roce 2024 došlo k nárůstu objemu investic do nemovitostí na celostátní úrovni o 58 % na 750 milionů eur, přičemž Rumunsko vedlo v růstu v regionu střední a východní Evropy thediplomat.ro.Tento impulz pokračoval i v roce 2025 – v 1. čtvrtletí 2025 bylo zaznamenáno 169 milionů € investic do komerčních nemovitostí, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu čtvrtletí property-forum.eu.Mezinárodní investoři dominovali těmto transakcím (asi 90 % objemu v 1. čtvrtletí tvořil zahraniční kapitál property-forum.eu), což signalizuje silný globální zájem o aktiva v Bukurešti.Výtěžky u prémiových nemovitostí v Bukurešti zůstaly relativně stabilní: přibližně 7,5 % pro prémiové kanceláře, 7,25 % pro prémiová nákupní centra a ~7,75 % pro špičkový průmysl ke konci roku 2024 thediplomat.ro.Tyto vysoké výnosy (ve srovnání se západní Evropou) stále přitahují investory hledající lepší zhodnocení.S tím, jak úrokové sazby v EU možná dosahují vrcholu a začínají klesat, analytici předpovídají kompresi výnosů u prémiových rumunských aktiv do konce roku 2025 – jinými slovy, hodnota aktiv může dále růst, jak se snižují náklady na financování property-forum.eu.CBRE skutečně předpovídá, že celkový objem investic by mohl v roce 2025 překročit 1 miliardu €, což je nárůst o přibližně 35 % oproti roku 2024 property-forum.eu, za předpokladu, že se uzavřou očekávané velké obchody.Významné transakce v Bukurešti zahrnují prodej kancelářského komplexu The Landmark indickým investorem, což představuje první významnou indickou investici do rumunských nemovitostí thediplomat.ro.Místní investoři jsou také stále aktivnější (např.Rumunské fondy nakupují retailové parky a místní univerzita kupuje obchodní centrum za účelem přeměny na kampus) thediplomat.ro thediplomat.ro.Kapitalový trh dozrává a má širší základnu kupujících.Nicméně investoři jsou také opatrní vzhledem k politické a fiskální nejistotě v Rumunsku (jak bude dále uvedeno).Celkově nabízí komerční nemovitosti v Bukurešti v roce 2025 lákavou kombinaci vysokých výnosů, zlepšujících se základních ukazatelů a růstového potenciálu, i když je třeba sledovat určité rizikové faktory.

Obchodní nemovitosti: Segment maloobchodních nemovitostí se stal výraznou investiční příležitostí. Maloobchod byl vedoucím sektorem v oblasti investic do nemovitostí v 1. čtvrtletí 2025 a přilákal 66 % celkového objemu komerčních investic property-forum.eu. Investoři jsou optimističtí ohledně maloobchodu díky silné spotřebitelské poptávce v Rumunsku – faktory jako 13% nárůst průměrné čisté mzdy v roce 2024, nízká nezaměstnanost a rostoucí kupní síla podpořily růst maloobchodního obratu property-forum.eu. Moderní maloobchodní zásoba v Rumunsku dosáhla do roku 2024 4,5 milionu m² a v roce 2025 je plánováno dodat dalších ~200 000 m² maloobchodních ploch, oproti ~160 000 m² v roce 2024 property-forum.eu. V Bukurešti to zahrnuje nové projekty nákupních center i rozšíření stávajících obchodních center a retail parků. Výrazným trendem je posun směrem k retail parkům a velkoformátovým centrům, často na předměstích, která se během pandemie osvědčila a nadále přitahují investice cbre.ro. Návštěvnost a obrat maloobchodu v bukurešťských nákupních centrech se vrátily nebo překročily předpandemické úrovně, což podpořilo vyrovnání růstu e-commerce (kamenné prodejny a online prodej nyní nacházejí novou rovnováhu) cbre.ro. Neobsazenost prémiových maloobchodních ploch je velmi nízká (mnohá hlavní nákupní centra hlásí téměř 0% neobsazenost investropa.com), což umožňuje udržet vysoké nájemné v prémiových lokalitách. Do budoucna Colliers předpovídá zrychlený rozvoj maloobchodu v období 2027–2028, včetně potenciálně několika velkých nových nákupních center v Rumunsku property-forum.eu. Mezitím místní maloobchodní a zábavní zóny (jako je bukurešťská lokalita Vitan, kde jsou velká nákupní centra a kina) zažívají boom; oblasti se soustředěným maloobchodem a gastronomií zaznamenávají vyšší poptávku po bydlení a růst nájmů díky pohodlí pro životní styl investropa.com investropa.com.

Cenový výhled a tržní dynamika

Prognózy: Konsenzus pro příští roky je mírný růst hodnot nemovitostí, za předpokladu, že nedojde k žádným zásadním ekonomickým šokům. Po dvou po sobě jdoucích letech dvouciferných nárůstů cen (2023–2024) se očekává, že rok 2025 přinese pomalejší, ale pokračující zhodnocování cen. V nejvyhledávanějších částech Bukurešti (zejména v severních a severovýchodních oblastech) analytici předpovídají růst cen bytů kolem 3–6 % po zbytek roku 2025 investropa.com. To odráží normalizaci oproti neudržitelně vysokému meziročnímu růstu 15–20 % zaznamenanému v nedávné době investropa.com. Klíčové faktory jako růst mezd, příliv financí z EU a nedostatek bytové nabídky budou přetrvávat, ale vyšší náklady na úvěry a limity dostupnosti budou tempo brzdit. S výhledem dále jsou hlavní realitní poradenské společnosti opatrně optimistické: Colliers International odhaduje, že ceny rumunských nemovitostí budou v blízké budoucnosti růst, pokud nedojde k výraznému propadu property-forum.eu. Upozorňují, že současné cenové hladiny jsou podpořeny reálnou poptávkou a nejsou tak přemrštěné jako při bublině v roce 2008, což snižuje riziko prudké korekce property-forum.eu. Pokud ekonomika poroste (byť mírně kolem 2–3 % ročně, jak předpokládají prognózy MMF a EU globalpropertyguide.com), zůstává bytová perspektiva pozitivní. Na druhou stranu v negativním scénáři (např. recese, která výrazně zvýší nezaměstnanost) by ceny mohly stagnovat nebo klesnout – například významný nárůst nezaměstnanosti „by mohl mít zásadní dopad, vést k poklesu cen bytů a propadu prodejů“, varuje Colliers property-forum.eu. Tyto nejhorší scénáře nejsou základní variantou, ale upozorňují na citlivost vůči makroekonomickým podmínkám.

V komerčním sektoru jsou cenové dynamiky (často odrážené v výnosech z nemovitostí) podobně závislé na úrokových sazbách a investorském sentimentu. Evropský trh s nemovitostmi se může nacházet v bodě zlomu: po cyklech zpřísňování měnové politiky rok 2024 pravděpodobně znamenal vrchol výnosů z nemovitostí (tj. nejnižší ceny), takže v roce 2025 by mohlo dojít k počátku komprese výnosů s návratem důvěry property-forum.eu. Pro Rumunsko bude jakékoliv uvolnění nákladů na financování a zlepšení globálního výhledu zvyšovat kapitálové hodnoty kanceláří, nákupních center a průmyslových parků. Nájemné v Bukurešti má obecně vzestupný trend v segmentech s omezenou nabídkou (kanceláře a logistika), což podporuje hodnoty. Jednou konkrétní oblastí růstu je počínající sektor build-to-rent (BTR) / soukromého nájemního bydlení (PRS). Experti ze společnosti Colliers očekávají větší zájem o PRS projekty, což znamená, že developeři staví obytné bloky určené k příjmu z nájmů místo prodeje property-forum.eu. To by v příštích letech mohlo přinést nové institucionální investice na rezidenční trh v Bukurešti a rozšířit nabídku na trhu s nájmy.

Tržní dynamika a hnací síly: Několik faktorů stojí za trendy na trhu nemovitostí v Bukurešti:

Hospodářský růst a mzdy: Očekává se, že rumunská ekonomika v roce 2025 poroste přibližně o 2–3 %, což znamená zotavení z méně než 1 % v roce 2024 cijeurope.com. I když nejde o boom, tento růst spolu s nízkou nezaměstnaností (kolem 5 %) podporuje poptávku po bydlení. Důležité je, že mzdy rychle rostou – průměrná čistá mzda vzrostla v roce 2024 o 13 % property-forum.eu. Vyšší příjmy, zejména v IT a službách soustředěných v Bukurešti, umožňují obyvatelům pořizovat dražší domy a platit vyšší nájemné, což udržuje poptávku navzdory inflaci. Důvěra spotřebitelů v Rumunsku zůstává poměrně silná, což prospívá maloobchodním nemovitostem a ochotě kupujících investovat do bydlení.

Očekává se, že rumunská ekonomika v roce 2025 poroste přibližně o 2–3 %, což znamená zotavení z méně než 1 % v roce 2024 cijeurope.com. I když nejde o boom, tento růst spolu s nízkou nezaměstnaností (kolem 5 %) podporuje poptávku po bydlení. Důležité je, že – průměrná čistá mzda vzrostla v roce 2024 o 13 % property-forum.eu. Vyšší příjmy, zejména v IT a službách soustředěných v Bukurešti, umožňují obyvatelům pořizovat dražší domy a platit vyšší nájemné, což udržuje poptávku navzdory inflaci. Důvěra spotřebitelů v Rumunsku zůstává poměrně silná, což prospívá maloobchodním nemovitostem a ochotě kupujících investovat do bydlení. Inflace a úrokové sazby: Po dvouciferné inflaci v letech 2022–2023 se rumunská inflace zpomaluje (prognóza ~4 % na rok 2025) globalpropertyguide.com, což stabilizuje životní náklady. Národní banka Rumunska však zvýšila základní úrokové sazby na boj proti minulé inflaci, což vedlo k zvýšení hypotečních sazeb (nyní průměrně kolem 8 %) investropa.com. Tyto vyšší sazby ochlazují poptávku tím, že část kupujících je vyloučena z trhu, což je patrné na poklesu transakcí. Pozitivním aspektem je, že pokles inflace by mohl umožnit snížení sazeb koncem roku 2025 nebo v roce 2026, čímž by se opět zlepšila dostupnost bydlení. Evropská centrální banka skutečně začala měnit svou sazební politiku – prostředí „klesající referenční úrokové sazby“ je uváděno jako jeden z důvodů optimismu v investicích do nemovitostí property-forum.eu. Nižší úrokové sazby v příštích letech by pravděpodobně znovu oživily poptávku kupujících a investiční aktivitu , což by mohlo vést k dalšímu růstu cen a výstavby.

Po dvouciferné inflaci v letech 2022–2023 se rumunská inflace zpomaluje (prognóza ~4 % na rok 2025) globalpropertyguide.com, což stabilizuje životní náklady. Národní banka Rumunska však zvýšila základní úrokové sazby na boj proti minulé inflaci, což vedlo k (nyní průměrně kolem 8 %) investropa.com. Tyto vyšší sazby ochlazují poptávku tím, že část kupujících je vyloučena z trhu, což je patrné na poklesu transakcí. Pozitivním aspektem je, že pokles inflace by mohl umožnit snížení sazeb koncem roku 2025 nebo v roce 2026, čímž by se opět zlepšila dostupnost bydlení. Evropská centrální banka skutečně začala měnit svou sazební politiku – prostředí „klesající referenční úrokové sazby“ je uváděno jako jeden z důvodů optimismu v investicích do nemovitostí property-forum.eu. Nižší úrokové sazby v příštích letech by pravděpodobně , což by mohlo vést k dalšímu růstu cen a výstavby. Nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou: Základní silou, která žene ceny v Bukurešti vzhůru, je chronický nedostatek kvalitního bydlení (a v některých segmentech i moderních kanceláří). Růst populace v Bukurešti (díky migraci a urbanizaci) a zmenšování velikosti domácností znamenají, že výstavba nového bydlení zaostává za skutečnou poptávkou . Skutečnost, že nových dokončených projektů bude v letech 2024–2025 nejméně za posledních pět let property-forum.eu, zatímco poptávka zůstává vysoká, prakticky zaručuje pokračující růst cen v krátkodobém až střednědobém horizontu property-forum.eu. Poptávka je podpořena strukturálními faktory, jako je míra urbanizace 55 % (více lidí se stěhuje do měst) investropa.com a návrat mnoha mladých Rumunů ze zahraničí, kteří hledají bydlení. Dokud se objem roční výstavby výrazně nezvýší (což se vzhledem k povolovacím a pracovním omezením pravděpodobně nestane dříve než v roce 2026 a dále), mají prodejci výhodu . Také na trhu s pronájmy znamená nedostatek studentského bydlení a málo velkých nájemních projektů, že nájmy pravděpodobně porostou v blízkosti univerzit a zaměstnaneckých center cbre.ro.

Základní silou, která žene ceny v Bukurešti vzhůru, je kvalitního bydlení (a v některých segmentech i moderních kanceláří). Růst populace v Bukurešti (díky migraci a urbanizaci) a zmenšování velikosti domácností znamenají, že . Skutečnost, že nových dokončených projektů bude v letech 2024–2025 nejméně za posledních pět let property-forum.eu, zatímco poptávka zůstává vysoká, prakticky zaručuje pokračující růst cen v krátkodobém až střednědobém horizontu property-forum.eu. je podpořena strukturálními faktory, jako je míra urbanizace 55 % (více lidí se stěhuje do měst) investropa.com a návrat mnoha mladých Rumunů ze zahraničí, kteří hledají bydlení. Dokud se objem roční výstavby výrazně nezvýší (což se vzhledem k povolovacím a pracovním omezením pravděpodobně nestane dříve než v roce 2026 a dále), . Také na trhu s pronájmy znamená nedostatek studentského bydlení a málo velkých nájemních projektů, že v blízkosti univerzit a zaměstnaneckých center cbre.ro. Investorský sentiment: Jak domácí, tak zahraniční investoři vnímají Bukurešť jako perspektivní trh s pevnými dlouhodobými základy. Výnosy jsou vysoké, země směřuje k sbližování s EU a panuje optimismus ohledně budoucího vstupu do schengenského prostoru a členství v OECD (očekávaný vstup Rumunska do Schengenu, který má brzy nastat, je vnímán jako významné plus zejména pro průmyslové a logistické nemovitosti) cbre.ro. Tento optimismus je vyvážen povědomím o rizicích (politická nestabilita, fiskální deficity – viz níže). Výsledkem je, že trh může zažívat periodické zpomalení, ale celkový trend je vzestupný. Jak uvádí Colliers, relativně nízké objemy transakcí v minulosti byly dány spíše omezenou nabídkou investovatelných nemovitostí než nedostatkem kapitálového zájmu thediplomat.ro. S rostoucím počtem institucionálních projektů a rostoucím počtem místních investorů objemy transakcí rostou, což je znakem vyspělosti.

Stručně řečeno, výhled realitního trhu v Bukurešti na roky 2025–2027 je pozitivní: očekávejte pokračující, i když umírněnější, růst cen a nájmů, podpořený silnou poptávkou a pomalým rozšiřováním nabídky. Největší faktory ovlivňující změny jsou makroekonomické: úrokové sazby, inflace a zaměstnanost. Pokud zůstanou příznivé, Bukurešť pravděpodobně překoná mnoho evropských trhů jak v kapitálovém zhodnocení, tak v nájemních výnosech.

Příležitosti a rizika investování

Pro investory nabízí bukurešťské nemovitosti atraktivní kombinaci příležitostí a opatrnosti. Níže je shrnutí klíčových příležitostí a významných rizik v roce 2025:

Konkurenční ceny a potenciál růstu: V porovnání se západoevropskými metropolemi jsou ceny nemovitostí v Bukurešti velmi dostupné , přičemž byty v centru města jsou často 3–4krát levnější než v Paříži nebo Londýně. I prémiové čtvrti Bukurešti (za 2 000–3 000 € za m²) jsou podle evropských standardů levné. To vytváří prostor pro kapitálové zhodnocení s růstem bukurešťské ekonomiky a příjmů. Nedávná historie to potvrzuje: ceny rezidenčních nemovitostí vzrostly za poslední rok o 15–20 % investropa.com a i když toto tempo zpomalí, široce se očekává trvalý růst o několik procent nad inflací investropa.com. Investoři, kteří vstoupí brzy do rozvíjejících se čtvrtí nebo nových projektů, mohou zaznamenat nadprůměrné zisky, pokud se tyto oblasti dotáhnou na zavedené čtvrti.

V porovnání se západoevropskými metropolemi jsou , přičemž byty v centru města jsou často 3–4krát levnější než v Paříži nebo Londýně. I prémiové čtvrti Bukurešti (za 2 000–3 000 € za m²) jsou podle evropských standardů levné. To vytváří prostor pro s růstem bukurešťské ekonomiky a příjmů. Nedávná historie to potvrzuje: ceny rezidenčních nemovitostí vzrostly za poslední rok o 15–20 % investropa.com a i když toto tempo zpomalí, široce se očekává trvalý růst o několik procent nad inflací investropa.com. Investoři, kteří vstoupí brzy do rozvíjejících se čtvrtí nebo nových projektů, mohou zaznamenat nadprůměrné zisky, pokud se tyto oblasti dotáhnou na zavedené čtvrti. Vysoké výnosy z pronájmu: Bukurešť nabízí výnosy z pronájmu 6–7 % v prémiových lokalitách , což je jedny z nejvyšších v Evropě. Pronajímatelé těží ze silné poptávky ze strany expatů, mladých profesionálů a studentů. Například investoři do nemovitostí určených k pronájmu zaměřující se na čtvrti jako Pipera (s mnoha firemními expaty) nebo Cotroceni (v blízkosti univerzit a s průměrným výnosem kolem 6 %) mohou dosáhnout silných peněžních toků investropa.com investropa.com. Kombinace relativně nízkých vstupních cen a zdravých nájmů činí z Bukurešti atraktivní trh pro investory zaměřené na příjem nebo ty, kteří chtějí diverzifikovat mimo nízkovýnosové trhy západní Evropy.

Bukurešť nabízí , což je jedny z nejvyšších v Evropě. Pronajímatelé těží ze silné poptávky ze strany expatů, mladých profesionálů a studentů. Například investoři do nemovitostí určených k pronájmu zaměřující se na čtvrti jako (s mnoha firemními expaty) nebo (v blízkosti univerzit a s průměrným výnosem kolem 6 %) mohou dosáhnout silných peněžních toků investropa.com investropa.com. Kombinace relativně nízkých vstupních cen a zdravých nájmů činí z Bukurešti atraktivní trh pro nebo ty, kteří chtějí diverzifikovat mimo nízkovýnosové trhy západní Evropy. Diverzifikované investiční segmenty: Nabízejí se příležitosti napříč různými typy nemovitostí . Byty v nově rozvíjejících se oblastech (například Titan nebo Theodor Pallady) nabízejí potenciál růstu s tím, jak se zlepšuje infrastruktura investropa.com. Kancelářské budovy (zejména starší, vhodné k renovaci) představují příležitosti ke zvýšení hodnoty díky nedostatku nových projektů. Průmyslový/logistický sektor zažívá boom, poptávka po skladech je vysoká – investoři jako CTP a WDP již využívají této příležitosti, ale menší hráči mohou zvážit lehký průmysl nebo logistiku poslední míle podél nového městského okruhu. Pohostinství a maloobchod mají rovněž své segmenty: Bukurešťské Staré Město , centrum turismu a nočního života, zažilo obrodu s návratem turistů, což přitahuje zájem o hotelové/hostelové a high-street maloobchodní investice (nemovitosti v historickém centru dosahují nejvyšších cen, kolem 3 000 €/m², právě díky tomuto komerčnímu potenciálu) investropa.com. Navíc je zde i možnost akumulace pozemků na okraji Bukurešti jako strategie, protože nová infrastruktura (například metro nebo dálnice) může rychle zvýšit hodnotu pozemků pro budoucí projekty.

Nabízejí se příležitosti napříč . Byty v nově rozvíjejících se oblastech (například Titan nebo Theodor Pallady) nabízejí potenciál růstu s tím, jak se zlepšuje infrastruktura investropa.com. (zejména starší, vhodné k renovaci) představují příležitosti ke zvýšení hodnoty díky nedostatku nových projektů. zažívá boom, poptávka po skladech je vysoká – investoři jako CTP a WDP již využívají této příležitosti, ale menší hráči mohou zvážit lehký průmysl nebo logistiku poslední míle podél nového městského okruhu. mají rovněž své segmenty: Bukurešťské , centrum turismu a nočního života, zažilo obrodu s návratem turistů, což přitahuje zájem o hotelové/hostelové a high-street maloobchodní investice (nemovitosti v historickém centru dosahují nejvyšších cen, kolem 3 000 €/m², právě díky tomuto komerčnímu potenciálu) investropa.com. Navíc je zde i možnost na okraji Bukurešti jako strategie, protože nová infrastruktura (například metro nebo dálnice) může rychle zvýšit hodnotu pozemků pro budoucí projekty. Hlavní rozvojové projekty a obnova města: Investoři se mohou také zaměřit na projekty spojené s rozvojovými iniciativami města. Například plánovaná přestavba Romexpo v severní Bukurešti (obrovský projekt smíšeného využití kolem výstaviště) a další projekty městské regenerace signalizují budoucí atraktivní lokality. Město a soukromí developeři přeměňují bývalé průmyslové areály (například brownfield projekt HILS Republica na východě) na moderní rezidenční a komerční centra investropa.com. Zapojení v počáteční fázi nebo nákupy v těchto zónách (včetně částí Rahova nebo Grant Metalurgiei na jihu) by mohly přinést výrazné zhodnocení po realizaci přestavby. Kromě toho vláda projevila zájem o partnerství veřejného a soukromého sektoru na rozšíření bytové výstavby – jakékoli pobídkové programy či partnerství (například pro dostupné bydlení nebo iniciativy chytrých měst) by mohly prospět investorům, kteří se na tyto plány naváží.

Navzdory těmto příležitostem musí investoři zvážit několik rizik a výzev: