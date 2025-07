Nemovitostní trh na Ibize 2025: trendy, investiční výhled a budoucí prognózy

Přehled: Realitní trh na Ibize v roce 2025

Realitní trh na Ibize v roce 2025 zůstává robustní a vysoce prémiový, což potvrzuje status ostrova jako jednoho z nejžádanějších realitních cílů ve Španělsku ibizaprestige.es ibiza-international.com. Navzdory širší ekonomické nejistotě v Evropě Ibiza prokazuje výjimečnou odolnost, kdy ceny nemovitostí jsou na historických maximech a poptávku podporuje jedinečná kombinace přírodní krásy, životního stylu a omezené nabídky investropa.com ibiza-international.com. V roce 2024 zaznamenaly Baleárské ostrovy (včetně Ibizy) nejvyšší růst cen ve Španělsku – průměrné ceny bydlení vzrostly asi o 9,4 % meziročně, i když objem transakcí mírně poklesl (objem prodeje dolů asi o 2,5 %) ibizaprestige.es. Tento trend naznačuje trh v přechodu: méně zběsilý než boom v letech 2021–2022, ale stále fundamentálně silný a směřující k rovnováze mezi kupujícími a prodávajícími ibizaprestige.com ibizaprestige.com. Oba sektory, rezidenční i komerční nemovitosti, odrážejí tuto dynamiku. Rezidenční ceny dále rostou kvůli omezené nové nabídce a vysokému mezinárodnímu zájmu. Na komerční straně z hotelových a maloobchodních nemovitostí těží rekordní turistická návštěvnost a celoroční přitažlivost Ibizy. Investoři se proto dívají na butikové hotely a luxusní podniky, kde mohou využít pověsti ostrova jako destinace pro luxusní klientelu.

V roce 2025 se trh jeví jako zdravější a udržitelnější než v letech předchozích, kdy panoval velký rozruch. Omezená nabídka a přísná pravidla územního plánování zabránily nadměrné výstavbě, což pomohlo Ibize vyhnout se prudkým cyklům růstu a poklesu, které jsou vidět jinde ibizaprestige.com ibiza-international.com. Přestože poptávka kupujících mírně poklesla z vrcholu, stále zůstává vysoká, podpořená lákadlem životního stylu a investiční atraktivitou Ibizy. Místní úřady i developeři se stále více zaměřují na udržitelný růst, vyvažují rozvoj se zachováním životního prostředí a charakteru Ibizy. Jak procházíme rokem 2025, kupující i prodávající čelí rovnoprávnějším podmínkám: špičkové nemovitosti se stále prodávají rychle za vysoké ceny, ale větší nabídka dává kupujícím více prostoru pro vyjednávání než v nedávné minulosti ibizaprestige.com. Celkově Ibiza vyniká ve Španělsku i v Evropě jako stabilní a přitom rozvíjející se trh, který je atraktivní svou exkluzivitou a dlouhodobou hodnotou.

Trendy cen nemovitostí a prodejní aktivita v roce 2025

Ceny nemovitostí na Ibize nikdy nebyly vyšší. K polovině roku 2025 průměrná cena rezidenčních nemovitostí činí přibližně 7 465 € za metr čtvereční, což je rekordní úroveň investropa.com. To je dramatický nárůst oproti několika málo letům zpět – například v roce 2017 byla průměrná cena ~4 043 €/m², což znamená, že hodnoty vzrostly asi o 74 % během osmi let investropa.com ibiza-international.com. Za poslední dekádu rostly ceny nemovitostí na Ibize dlouhodobě v rozmezí 4–6 % ročně, ale v posledních letech růst výrazně zrychlil letusibiza.com letusibiza.com. Po pandemii došlo v letech 2021–2022 k nákupnímu boomu, kdy ceny prudce vzrostly, protože kupující skupovali téměř vše, co nabízelo prostor a kvalitní životní styl, což vytvořilo „bumerangový efekt“, kdy každá nová nabídka požadovala o něco více letusibiza.com. Tento trend přetrvával až do konce roku 2023, kdy odpor ze strany kupujících konečně zastavil prudké růsty a trh začal mírně korigovat směrem ke své dlouhodobé trendové linii letusibiza.com letusibiza.com.

V roce 2024 průměrné nabídkové ceny na Ibize stále vzrostly přibližně o 5,86 % celkově ibiza-international.com. Zajímavé je, že rok 2023 byl rekordním rokem – od května 2024 do května 2025 vzrostly celkové rezidenční ceny na Ibize působivých 16,5 % meziročně investropa.com investropa.com. Toto číslo je však zkresleno mimořádným růstem v určitých oblastech (například ohromující roční nárůst o 71 % v Santa Eulalia po nových luxusních projektech) investropa.com investropa.com. Naproti tomu některé segmenty vykazovaly mírné zisky: byty na celém ostrově vzrostly meziročně přibližně o 3,6 % a běžné domy méně než o 1 % k polovině roku 2025 investropa.com investropa.com. Tyto rozdíly naznačují dvourychlostní trh – ultra-exkluzivní lokality a unikátní nemovitosti rostou nejrychleji, zatímco střední segment domů zaznamenává stabilnější, postupný růst. Celkový trend je stále vzestupný: odborníci očekávají, že hodnota nemovitostí na Ibize bude růst i v roce 2025 (předpovídá se další růst o 5–10 % v tomto roce) ibiza-international.com, i když už pomalejším tempem než v divokém období těsně po COVIDu.

Objemy prodeje se normalizovaly po nedávném boomu. Poté, co počet transakcí dosáhl vrcholu mezi lety 2021–2023, došlo na konci roku 2023 k mírnému poklesu, protože kupující začali být opatrnější letusibiza.com letusibiza.com. Prestige Properties uvádí, že prodeje na Baleárách v roce 2024 meziročně klesly asi o 2,5 % ibizaprestige.es, a počet poptávek od kupujících na Ibize klesl přibližně o 18 % (2 300 zájemců v roce 2024 oproti 2 800 v roce 2023) ibizaprestige.com ibizaprestige.com. Toto uvolnění poptávky spolu s tím, že na trh přichází více nemovitostí, pomohlo zvýšit nabídku z extrémně nízkých hodnot ibizaprestige.com. Přesto má trh daleko k oslabení – i v roce 2024 byly na Ibize zaznamenány historicky vysoké objemy prodejů a mnoho nemovitostí (zejména dobře naceněných vil) se stále prodá během několika týdnů nebo měsíců ibizaprestige.com. Ibiza International uvádí, že průměrná doba na trhu pro nemovitost klesla na 7 měsíců v roce 2024 (což je lepší než historický průměr ostrova, který činí 9 měsíců), přičemž více než polovina jejich nabídky byla prodána za méně než 3 měsíce ibizaprestige.com. Stručně řečeno, poptávka zůstává silná vzhledem k omezené nabídce, jen není tak zběsilá jako během pandemického přílivu. Tento mírný ochlazení je ve skutečnosti vítáno jako známka zdraví a udržitelnosti trhu v roce 2025 ibizaprestige.es ibizaprestige.com.

Při pohledu na typy nemovitostí se cenové trendy liší: luxusní vily a domy u moře vedou s očekávaným ročním růstem cen o 7–12 % v roce 2025, což překonává širší trh investropa.com investropa.com. V žádaných lokalitách jako Es Cubells nebo Talamanca nejluxusnější vily pravidelně překračují €10 000/m² a stojí €7–10 milionů investropa.com ibiza-international.com. Byty a rodinné domy v sekundárních oblastech zaznamenaly pomalejší růst (nízké až střední jednociferné hodnoty) a na konci roku 2024 museli někteří prodejci snížit příliš optimistické ceny, protože kupující odmítali další zdražování letusibiza.com letusibiza.com. Důležité je, že to, co některá média nazývala „poklesem cen“ v letech 2024–2025, je ve skutečnosti jemná korekce z rekordních maxim, nikoli pád – ceny zůstávají nad nebo v rámci dlouhodobého růstového trendu a odborníci zdůrazňují, že se předpokládá pokračování růstu hodnot, i když už stabilněji letusibiza.com letusibiza.com.

Tabulka: Průměrné rezidenční ceny podle typu nemovitosti (Ibiza, 2024) ibizaprestige.com

Typ nemovitosti Průměrná cena za m² (2024) Průměrná celková cena (2024) Byty ~6 515 €/m² ~648 000 € ibizaprestige.com Rodinné domy ~7 558 €/m² ~1 556 000 € ibizaprestige.com Tradiční fincy ~10 100 €/m² ~5 758 000 € ibizaprestige.com Luxusní vily ~10 200 €/m² ~7 119 000 € ibizaprestige.com

Zdroj: Prestige Properties Ibiza Zpráva o trhu 2024 ibizaprestige.com. Fincy jsou historické venkovské usedlosti; jejich vysoká cena za m² odráží rozlehlé pozemky a hodnotu dědictví. Luxusní vily se často nacházejí na exkluzivních místech s výhledem na moře, proto dosahují nejvyšších cen.

Na komerční straně odrážejí trendy v oblasti nemovitostí v roce 2025 ekonomiku ostrova poháněnou cestovním ruchem.

jsou velmi žádané, protože Ibiza má v hlavní sezóně téměř plnou turistickou obsazenost.Pozoruhodným trendem je vzestupnamísto velkých neosobních komplexů livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com .Vývojáři v roce 2025 otevírají intimní luxusní hotely, které vycházejí vstříc cestovatelům hledajícím personalizované a „autentické“ zážitky z Ibizy, často přetvářejí stylové vily či historické fincy na nové podniky v oblasti pohostinství livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com .Tento posun je v souladu s posunem Ibizy na luxusnější trh – investoři vidí příležitosti v zaměření na zámožné návštěvníky prostřednictvím luxusních plážových klubů, restaurací s konceptem farm-to-table a wellness retreatů integrovaných do realitních projektů.zůstávají menším segmentem (Ibiza není hlavním firemním centrem), ale zlepšená digitální infrastruktura a celoroční růst populace zvýšily poptávku po sdílených kancelářích a moderním maloobchodu ve městě Ibiza ev-ibiza.com ev-ibiza.com .Prémiové komerční prostory v přístavních oblastech a Starém Městě dosahují velmi vysokých nájmů díky velkému počtu turistů.Celkově, i když jsou údaje o komerčních obchodech méně veřejné, místní agenti uvádějí, že(např.licencované plážové kluby, butikovými hotely), mohou dosahovat cen v řádech milionů eur a často jsou prodávány mimo veřejný trh mezinárodním investorům, které lákáv rozvíjejícím se rekreačním sektoru na Ibize.Například licencovaná rekreační letoviska s hotelovými službami mohou generovat výnosy pronajímáním vil jako součásti pronájemního fondu – hybridní model, který je stále častěji vidět v nových projektech livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com .Souhrnně řečeno,, přičemž rok 2025 je rokem vysokých cen, mírně chladnější (ale stále solidní) prodejní aktivity a jasné preference kupujících pro

Tento rozbor cen zvýrazňuje segmentaci trhu na Ibize. Apartmány (často 1–3 ložnicové v Ibize nebo rekreačních oblastech) představují relativně nižší vstupní bod (některé od 300 000 € do 500 000 € za malé jednotky), což oslovuje mladší kupce a částečné rezidenty investropa.com. Moderní vily na druhou stranu obvykle začínají kolem 1 milionu € a sahají vysoko nad 10 milionů € za exkluzivní nemovitosti investropa.com. Tyto vily nabízejí maximální soukromí, bazény a panoramatické výhledy – vlastnosti, které zvyšují jejich cenu a u kterých byl zaznamenán nejrychlejší růst hodnoty investropa.com. Tradiční fincy (venkovské usedlosti s pozemkem) jsou také velmi drahé kvůli své vzácnosti a osobitému kouzlu, ačkoliv většina z nich vyžaduje renovaci investropa.com. Celkově cenové hladiny na Ibize výrazně převyšují pevninské Španělsko – průměrná cena domu v Baleárském regionu (380 000 €) je téměř dvojnásobkem celonárodního průměru (198 000 €) investropa.com, přičemž samotná Ibiza je podstatně dražší než i Mallorca nebo španělská města.

Typy žádaných nemovitostí: vily, apartmány, hotely a další

Luxusní vily zůstávají v roce 2025 hlavním produktem realitního trhu na Ibize. Tyto prostorné samostatně stojící domy – často současné architektonické skvosty s nekonečnými bazény a výhledem na moře – představují nejžádanější segment pro majetné kupce investropa.com estelaexclusivehomes.com. Vily v prestižních oblastech (jako jsou Es Cubells, Sant Josep, Talamanca nebo kopce s výhledem na město Ibiza) jsou neustále žádané, protože nabízejí soukromí a vysoký potenciál pronájmu. Ve skutečnosti luxusní vily tvoří přibližně 77 % špičkových nemovitostí na Ibize, s průměrnou cenou kolem 3 milionů eur v roce 2024 investropa.com investropa.com. Tyto nemovitosti přitahují kupce z celého světa, kteří oceňují kombinaci glamouru a klidu, kterou Ibiza nabízí. Mnoho luxusních vil v současnosti zahrnuje moderní prvky “wellness” a udržitelnosti, což odráží změnu preferencí kupujících – například solární panely, domácí lázně/posilovny a chytré domácí technologie v minimalistickém designu estelaexclusivehomes.com livingonthecotedazur.com. I přes cenovky pohybující se ve vyšších milionech luxusní vily na klíč na Ibize často rychle nacházejí zájemce a v současných podmínkách mohou ročně zhodnotit o 7–12 % investropa.com investropa.com.

Byty a penthousy tvoří další klíčovou kategorii, zejména pro ty, kteří hledají „lépe zvládnutelnou“ druhou nemovitost nebo investici za nižší cenu. Oblast Marina Botafoch v Ibiza Town, historická Dalt Vila (Staré Město) a plážová místa jako Santa Eulalia nabízejí luxusní byty, které jsou velmi žádané. Prémiové penthousy v Ibiza Town s výhledem na moře a terasami se v roce 2025 prodávají za 8 000–10 000 € za m² investropa.com. Celkově se průměrná cena bytů na celém ostrově pohybuje okolo 6 500–7 200 € za m² investropa.com investropa.com, při čemž typické jednopokojové jednotky začínají kolem 300 000 € a luxusní třípokojové byty přesahují 1 milion € investropa.com. Byty oslovují kupce, kteří chtějí být blízko občanské vybavenosti a nočního života, nebo plánují trávit část roku na ostrově bez nutnosti údržby velké vily. Také lákají investory na dlouhodobé pronájmy, zejména s přílivem digitálních nomádů a celoročních obyvatel na Ibizu. Jednou z nevýhod ale je, že licence na turistický pronájem pro byty už nejsou udělovány (krátkodobý pronájem v bytových domech je nyní zákonem zakázán) investropa.com investropa.com. To částečně zmírnilo poptávku po standardních bytech jako čistých investicích a nasměrovalo zájem investorů spíše k vilám nebo licencovanému turistickému ubytování.

Boutique hotely a komerční pohostinská zařízení jsou v roce 2025 rostoucím trendem. Ibiza měla dlouho velké resorty, ale současný vývoj upřednostňuje menší hotely s důrazem na design, které nabízejí exkluzivní zážitek livingonthecotedazur.com. Je zde patrný „boom boutique hotelů“: podnikatelé přestavují okouzlující usedlosti nebo staví nové nízkokapacitní resorty s 10–30 pokoji, které kladou důraz na wellness, místní kulturu a špičkové služby livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com. Tyto projekty cílí na luxusní cestovatele hledající klid mimo velké party resorty. Pro investory představují boutique hotely příležitost využít silných turistických výnosů Ibizy. Nové hotelové projekty v roce 2025 často zahrnují rezidence nebo vily na prodej jako součást komplexu (s možností správy pronájmu přímo hotelem). Tento model umožňuje kupujícím vlastnit nemovitost, kterou mohou zároveň využívat a také vydělávat jejím pronájmem v rámci hotelového programu livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com. Je to win-win investicí: majitelé mají bezstarostnou správu pronájmu a prémiové ceny za noc, zatímco hotely rozšiřují svou nabídku bez nutnosti vlastnit všechny jednotky. Navíc obchodní jednotky v hlavních maloobchodních a nočních zónách (jako jsou prodejny ve městě Ibiza nebo na Marině, a prostory plážových klubů) jsou velmi žádané. Celosvětová pověst Ibizy jako centra zábavy znamená, že kluby, restaurace a luxusní butiky jsou ochotny platit vysoké nájmy za prostory ve frekventovaných lokalitách. I když specifická data o cenách komerčních nemovitostí nejsou tolik veřejně dostupná, úspěšné turistické sezóny 2023–2024 (s počty návštěvníků na úrovni před pandemií nebo vyššími) udržely vysokou obsazenost a nájmy pohostinských nemovitostí. Investoři zaměřující se na komerční reality na Ibize obvykle hledají zavedené podniky (např. restauraci u moře nebo hotel na prodej), které mohou díky téměř 8měsíční turistické sezóně na ostrově přinášet silný cash flow.

Pozemky a developerské projekty si také zaslouží zmínku. Stavebních pozemků je na Ibize extrémně málo kvůli její velikosti a přísným územním regulacím, což z nich činí velmi žádané zboží. Pozemky s vydaným stavebním povolením, zejména ty s výhledem na moře, přitahují developery i přes velmi vysoké náklady. V roce 2025 je jedním z významných trendů udržitelný development: nová výstavba, která dodržuje ekologické principy livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com. Několik připravovaných komunit vil je propagováno jako „zelené“ projekty, které nabízejí solární energii, sběr dešťové vody, výsadbu místních druhů a energeticky úsporný design livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com. To odpovídá širšímu posunu na trhu Ibizy, kde kupci i úředníci stále více oceňují udržitelnost a ochranu ostrovního prostředí. Proto jsou luxusní domy zaměřené na ekologii (například moderní „eko vily“ nebo domy s pasivním designem) stále žádanější a mohou dosáhnout i vyšších cenových příplatků od kupců, kteří myslí na udržitelnost investropa.com livingonthecotedazur.com. Na opačné straně spektra existuje úzká místní poptávka po dostupném bydlení, která je však většinou řešena regulovanými projekty spíše než volným trhem (tomuto tématu se budeme věnovat v právní/regulativní části). Prozatím nejaktivnější segmenty trhu s nemovitostmi na Ibize zůstávají luxusní vily (s bazény a výhledy), přímořské apartmány a jakékoli nemovitosti s licencí na turistický pronájem, protože právě tyto nabízejí životní styl či výnosy, které kupci v roce 2025 hledají.

Příležitosti k investicím: výnosy, návratnost a segmentace trhu

I přes vysoké vstupní ceny je nemovitostní trh na Ibize v roce 2025 považován za velmi silnou investici. Investory láká silná kombinace robustních výnosů z pronájmu, dlouhodobého zhodnocení kapitálu a „bezpečného přístavu“ pro majetek investropa.com investropa.com. Níže je shrnutí typických investičních parametrů na trhu nemovitostí na Ibize:

Tabulka: Přehled investic do nemovitostí na Ibize (2025) investropa.com

Segment Obvyklé cenové rozpětí Hrubý výnos z pronájmu (ročně) Luxusní vily €1M – €10M+ 5–8 % ročně investropa.com Prémiové apartmány €300K – €1M+ 4–6 % ročně investropa.com Tradiční fincy €500K – €2M+ 3–5 % ročně investropa.com Dlouhodobé pronájmy – ~€26–28 za m²/měsíc (vysoká poptávka) investropa.com Turistické dovolenkové pronájmy – €10k–€50k za týden v hlavní sezóně investropa.com (pro luxusní vily)

Zdroje: Investropa 2025 Investment Guide investropa.com. Výnosy jsou hrubé a mohou se lišit podle lokality/kvality. Údaj pro dlouhodobý pronájem je měsíční nájemné; údaj pro dovolenkové pronájmy je příjem za týden v hlavní sezóně pro licencované vily.

Tyto údaje ukazují, že návratnost z pronájmu na Ibize je velmi zdravá, zejména v luxusním segmentu. Dobře spravovaná luxusní vila s žádanou turistickou licencí k pronájmu může přinést více než 7% roční výnos, což je výjimečné pro špičkové trhy estelaexclusivehomes.com. To je převážně dáno omezeným počtem licencovaných rekreačních pronájmů na Ibize – přísné limity licencí zajišťují, že oficiálně pronajímatelné vily mají velmi vysokou obsazenost i ceny v létě (často 10 000 €+ za týden u luxusních nemovitostí) estelaexclusivehomes.com investropa.com. Byty přinášejí mírně nižší (4–6%), ale stále solidní výnosy, zejména pokud jsou pronajímány dlouhodobě rezidentům nebo sezónním pracovníkům. Potenciál kapitálového zhodnocení zůstává také silný: historicky se hodnota nemovitostí na Ibize přibližně zdvojnásobila za 10 let a odborníci předpovídají trvalý růst okolo 5–8 % ročně v příštích letech investropa.com investropa.com. To výrazně překonává inflaci i mnohé alternativní investice. I po výrazných ziscích od roku 2020 základní faktory Ibizy (omezené množství pozemků a globální atraktivita) nasvědčují dalšímu růstu hodnoty investropa.com.

Investiční příležitosti pokrývají různé segmenty trhu:

Segment luxusu: Investoři s vysokou čistou hodnotou cílí na luxusní segment Ibizy pro jeho kombinaci životního stylu a výnosů. Jak bylo uvedeno, vily mohou přinést až 8 % a očekává se, že zaznamenají nadprůměrný růst cen (analytici předpovídají +7–12 % u luxusních nemovitostí v roce 2025 ) investropa.com. Navíc luxusní nemovitosti často nabízejí hodnotu „trofejního aktiva” – vlastnictví prominentní vily na Ibize přináší nejen finanční výnos, ale i prestiž a radost. Mnoho kupujících z této skupiny je méně citlivých na krátkodobé výkyvy trhu; na nemovitosti na Ibize pohlížejí jako na dlouhodobé uchovatele hodnoty a pojistku proti volatilitě jinde. S mezinárodní poptávkou (z Evropy, USA, Blízkého východu) převyšující nabídku u špičkových domů tento segment nabízí pravděpodobně nejlepší kombinaci stabilního výnosu a zhodnocení investropa.com investropa.com. Ultra-luxusní segment (nemovitosti za 5 mil. € a více, často na velkých pozemcích u moře nebo na Formenteře) je zvláště napjatý, některé vily zde za rok zhodnotily o 15–20 % díky zcela výjimečnému nedostatku investropa.com.

Investoři s vysokou čistou hodnotou cílí na luxusní segment Ibizy pro jeho kombinaci životního stylu a výnosů. Jak bylo uvedeno, vily mohou přinést až 8 % a očekává se, že zaznamenají nadprůměrný růst cen (analytici předpovídají ) investropa.com. Navíc luxusní nemovitosti často nabízejí – vlastnictví prominentní vily na Ibize přináší nejen finanční výnos, ale i prestiž a radost. Mnoho kupujících z této skupiny je méně citlivých na krátkodobé výkyvy trhu; na nemovitosti na Ibize pohlížejí jako na dlouhodobé uchovatele hodnoty a pojistku proti volatilitě jinde. S u špičkových domů tento segment nabízí pravděpodobně nejlepší kombinaci stabilního výnosu a zhodnocení investropa.com investropa.com. (nemovitosti za 5 mil. € a více, často na velkých pozemcích u moře nebo na Formenteře) je zvláště napjatý, některé vily zde za rok zhodnotily o 15–20 % díky zcela výjimečnému nedostatku investropa.com. Střední třída a přidaná hodnota: Investoři s menšími rozpočty se zaměřují na příležitosti ve středním cenovém pásmu – např. byt za 500 000–800 000 € nebo starší dům k rekonstrukci. Přestože výnosy jsou zde o něco nižší, kapitálový růst lze dosáhnout pomocí strategií přidané hodnoty . Například koupě staré fincy nebo vily a její rekonstrukce může významně zvýšit její hodnotu. Ve skutečnosti se mnoho kupujících v letech 2024–25 soustředilo na rekonstrukci starších nemovitostí , protože nová výstavba postupuje velmi pomalu; na stavební povolení se v průměru čeká přes 26 měsíců ibiza-international.com. Projekty rekonstrukcí se v roce 2024 zdvojnásobily ibiza-international.com, což dokazuje, že investoři aktivně vytvářejí hodnotu modernizací domů. Byt ve střední třídě může být také sázkou na rostoucí celoroční populaci na Ibize – po dlouhodobých pronájmech je velmi vysoká poptávka (a rostoucí nájmy), protože na ostrov míří pracovníci v servisu i „remote“ profesionálové, takže pronajímatel může očekávat stabilní příjem a pravděpodobný růst nájmů spanishpropertyinsight.com spanishpropertyinsight.com. Rizikem této střední třídy investic je, že jim chybí extrémní vzácnost luxusního segmentu; pokud by se trh ochladil, ceny běžných bytů by mohly stagnovat. Současné ukazatele však říkají, že i skromné nemovitosti si drží hodnotu a pronájmy v tomto segmentu překonávají celostátní průměry (nájmy ve Španělsku rostou rychleji než prodejní ceny od roku 2019) spanishpropertyinsight.com.

Investoři s menšími rozpočty se zaměřují na příležitosti ve středním cenovém pásmu – např. byt za 500 000–800 000 € nebo starší dům k rekonstrukci. Přestože výnosy jsou zde o něco nižší, . Například koupě staré fincy nebo vily a její může významně zvýšit její hodnotu. Ve skutečnosti se mnoho kupujících v letech 2024–25 soustředilo na , protože nová výstavba postupuje velmi pomalu; na stavební povolení se v průměru čeká přes 26 měsíců ibiza-international.com. Projekty rekonstrukcí se v roce 2024 zdvojnásobily ibiza-international.com, což dokazuje, že investoři aktivně vytvářejí hodnotu modernizací domů. Byt ve střední třídě může být také sázkou na – po dlouhodobých pronájmech je velmi vysoká poptávka (a rostoucí nájmy), protože na ostrov míří pracovníci v servisu i „remote“ profesionálové, takže pronajímatel může očekávat stabilní příjem a pravděpodobný růst nájmů spanishpropertyinsight.com spanishpropertyinsight.com. této střední třídy investic je, že jim chybí extrémní vzácnost luxusního segmentu; pokud by se trh ochladil, ceny běžných bytů by mohly stagnovat. Současné ukazatele však říkají, že i skromné nemovitosti si drží hodnotu a (nájmy ve Španělsku rostou rychleji než prodejní ceny od roku 2019) spanishpropertyinsight.com. Turistika a investice do pronájmů: Velkým lákadlem pro investory je trh turistických pronájmů na Ibize. Vlastnictví dovolenkové vilky k pronájmu může být lukrativní, ale regulační překážky znamenají, že nejlepší možností je koupit nemovitost, která již má turistickou licenci (nebo na ni má nárok). Od roku 2022 platí moratorium, které blokuje nové licence na turistické pronájmy minimálně do roku 2026 advocateabroad.com investropa.com. V důsledku toho mají nemovitosti s existujícími licencemi cenovou prémii 15–25 % oproti srovnatelným nemovitostem bez licence investropa.com investropa.com. Investoři zohledňují zvláštní hodnotu samotné licence. Někteří upravili strategii a zaměřili se na dlouhodobé pronájmy : vzhledem k přísnějším pravidlům pro krátkodobé pronájmy mnoho vlastníků volí pronájem domů na 6–12 měsíců, což je úřady podporováno prostřednictvím incentivy ve formě snížení pokut investropa.com investropa.com. Vláda dokonce nabízí 80% snížení pokut pro vlastníky, kteří nelegální rekreační pronájem převedou na legální dlouhodobý nájemní kontrakt investropa.com. Pro investory to stále znamená stabilní příjem (zejména s rostoucími místními nájmy) a vyhýbá se regulačním rizikům. Celkově návratnost pronájmů na Ibize patří mezi nejvyšší v prémiových oblastech Španělska díky celoroční poptávce a omezené nabídce na trhu s pronájmy. Stojí za zmínku, že Baleáry mají pro místní obyvatele nejméně dostupné bydlení ve Španělsku – průměrná domácnost zde vydává na bydlení přes 30 % svých příjmů (nejvíce v zemi) spanishpropertyinsight.com spanishpropertyinsight.com – což ukazuje, jak silná je poptávka po pronájmech, ale také poukazuje na sociální problém.

Velkým lákadlem pro investory je trh turistických pronájmů na Ibize. Vlastnictví dovolenkové vilky k pronájmu může být lukrativní, ale znamenají, že nejlepší možností je (nebo na ni má nárok). Od roku 2022 platí moratorium, které blokuje nové licence na turistické pronájmy minimálně do roku 2026 advocateabroad.com investropa.com. V důsledku toho mají nemovitosti s existujícími licencemi oproti srovnatelným nemovitostem bez licence investropa.com investropa.com. Investoři zohledňují zvláštní hodnotu samotné licence. Někteří upravili strategii a zaměřili se na : vzhledem k přísnějším pravidlům pro krátkodobé pronájmy mnoho vlastníků volí pronájem domů na 6–12 měsíců, což je úřady podporováno prostřednictvím incentivy ve formě snížení pokut investropa.com investropa.com. Vláda dokonce nabízí pro vlastníky, kteří nelegální rekreační pronájem převedou na legální dlouhodobý nájemní kontrakt investropa.com. Pro investory to stále znamená stabilní příjem (zejména s rostoucími místními nájmy) a vyhýbá se regulačním rizikům. Celkově díky celoroční poptávce a omezené nabídce na trhu s pronájmy. Stojí za zmínku, že – průměrná domácnost zde vydává na bydlení přes 30 % svých příjmů (nejvíce v zemi) spanishpropertyinsight.com spanishpropertyinsight.com – což ukazuje, jak silná je poptávka po pronájmech, ale také poukazuje na sociální problém. Segmentace trhu: Trh na Ibize je jasně segmentován na luxusní vs. střední třídu a pobřeží vs. vnitrozemí. Luxusní pobřežní segment určuje celkové trendy trhu a je převážně poháněn mezinárodní klientelou. Střední třída (řekněme v rozmezí 400 tis. €–1,5 mil. €) zahrnuje menší vily a apartmány, které mohou oslovit zámožné, ale ne ultra-bohaté kupce, včetně některých místních či Španělů z pevniny. Tyto nemovitosti vykazují stabilní, i když nikoli spektakulární, růst a lze je pronajmout buď turistům (pokud jsou licencované), nebo rezidentům. Cenově dostupné bydlení (pod 300 tis. €) téměř neexistuje, s výjimkou možná malých studií nebo dotovaných bytových programů. To znamená, že z investičního pohledu je Ibiza většinou záležitostí pro prémiové segmenty. I „střední třída“ domů na Ibize by v mnoha jiných regionech byla považována za luxus. Například skromný dům s 3 ložnicemi na Ibize může stát přes 1 mil. €, což ho jinde řadí jednoznačně do vyšší třídy. Investoři proto potřebují značný kapitál pro vstup na tento trh. Ti, kteří tak učiní, bývají zpravidla odměněni kombinací užitku (pokud nemovitost sami využívají) a finančního zhodnocení díky celosvětové poptávce po Ibize a omezeným možnostem rozšiřování estelaexclusivehomes.com estelaexclusivehomes.com.

Stručně řečeno, Ibiza nabízí atraktivní investiční výnosy v porovnání s mnoha evropskými realitními trhy, i když s vyššími pořizovacími náklady. Výnosy z pronájmu ve výši 5–8 % jsou dosažitelné, zejména v sektoru luxusních vil estelaexclusivehomes.com investropa.com a kapitálové hodnoty nadále rostou tempem překonávajícím inflaci. Klíčem pro investory je orientace v místních regulacích (zejména ohledně turistických pronájmů), započítání transakčních nákladů (nákup ve Španělsku znamená přibližně 10–13 % na daních a poplatcích) investropa.com advocateabroad.com, a výběr nemovitostí v souladu s poptávkou trhu (např. domy s výhledem na moře, moderním vybavením, nebo již existující licencí na pronájem). Ti, kteří toto zvládnou, mohou využít jedinečné pozice Ibizy jako celoroční středomořské destinace s trvalým životním půvabem a investičním potenciálem.

Právní a regulační prostředí v roce 2025

Právní a regulační prostředí na Ibize je zásadním aspektem, který musí kupující nemovitostí a investoři zohlednit. Obecně platí, že Španělsko má otevřený trh s nemovitostmi a neexistují žádná významná omezení pro zahraniční kupce – cizinci (jak z EU, tak mimo EU) mohou na Ibize volně kupovat nemovitosti se stejnými vlastnickými právy jako místní obyvatelé lawants.com spaineasy.com. To znamená, že mezinárodní investoři mohou vlastnit pozemky i stavby přímo, a existuje dobře zavedený postup, jak toho dosáhnout (získání daňového identifikačního čísla/NIE, registrace listiny vlastnictví atd.). Rok 2025 však přinesl některé důležité regulační změny a probíhající debaty, které by mohly ovlivnit trh na Ibize:

Omezení pro zahraniční kupce – Diskuze: Na Baleárských ostrovech je politický tlak na omezení prodeje nemovitostí nerezidentům v důsledku rostoucích cen a nedostatku místního bydlení.

Zrušení Zlatého víza: Španělsko oficiálně ukončilo svůj program “Zlatého víza” – pobyt za investici od 3. dubna 2025 mallorca-property.co.uk mallorca-property.co.uk. Dříve mohli občané zemí mimo EU, kteří koupili nemovitost za 500 000 € a více, získat povolení k pobytu. Ukončení programu je součástí celostátního snahy omezit spekulace a řešit dostupnost bydlení mallorca-property.co.uk. Pro Ibizu to znamená, že bohatí kupci mimo EU (např. Američané, Číňané, investoři z Blízkého východu) již nemají pobyt ve Španělsku automaticky zajištěný při nákupu domu. Analytici se domnívají, že to může mírně snížit zahraniční poptávku po luxusních nemovitostech , ale vzhledem k přitažlivosti Ibizy bude celkový dopad pravděpodobně malý mallorca-property.co.uk mallorca-property.co.uk. Mnoho žadatelů o Zlaté vízum bylo soustředěno ve velkých městech; zahraniční kupci na Ibize často nakupují kvůli životnímu stylu a případně mohou využít jiné typy víz (například nevýdělečná víza). Důležité je, že občané EU nejsou nijak dotčeni a tvoří velkou část trhu na Ibize. Stávající držitelé Zlatých víz si mohou pobyt ponechat dle starých pravidel, nové žádosti však již nejsou přijímány mallorca-property.co.uk mallorca-property.co.uk.

Španělsko oficiálně mallorca-property.co.uk mallorca-property.co.uk. Dříve mohli občané zemí mimo EU, kteří koupili nemovitost za 500 000 € a více, získat povolení k pobytu. Ukončení programu je součástí celostátního snahy omezit spekulace a řešit dostupnost bydlení mallorca-property.co.uk. Pro Ibizu to znamená, že bohatí kupci mimo EU (např. Američané, Číňané, investoři z Blízkého východu) již nemají pobyt ve Španělsku automaticky zajištěný při nákupu domu. Analytici se domnívají, že , ale vzhledem k přitažlivosti Ibizy bude celkový dopad pravděpodobně malý mallorca-property.co.uk mallorca-property.co.uk. Mnoho žadatelů o Zlaté vízum bylo soustředěno ve velkých městech; zahraniční kupci na Ibize často nakupují kvůli životnímu stylu a případně mohou využít jiné typy víz (například nevýdělečná víza). Důležité je, že a tvoří velkou část trhu na Ibize. Stávající držitelé Zlatých víz si mohou pobyt ponechat dle starých pravidel, nové žádosti však již nejsou přijímány mallorca-property.co.uk mallorca-property.co.uk. Regulace turistických pronájmů: Pravděpodobně nejvýznamnější regulace na Ibize se v současnosti týkají krátkodobých prázdninových pronájmů .

Pravděpodobně nejvýznamnější regulace na Ibize se v současnosti týkají . Vláda Baleárských ostrovů zaujala pevný postoj k omezení šíření turistických ubytovacích zařízení v rezidenčních oblastech.Klíčová pravidla platná pro Ibizu zahrnují: (1) Moratorium na nové licence pro turistické pronájmy – od roku 2022 nejsou vydávány žádné nové licence na rekreační pronájmy, tento zákaz má trvat minimálně do roku 2026 advocateabroad.com investropa.com.Pokud nemovitost dosud neměla turistickou licenci, nový majitel ji momentálně nemůže získat.(2) Zákaz pronájmu apartmánů pro rekreační účely – pronájem jednotlivých bytů (na rozdíl od rodinných domů) turistům na krátkodobé pobyty je na celých Baleárách zakázán (pravidlo zavedeno v roce 2018 a potvrzeno, s velmi omezenými výjimkami) investropa.com investropa.com.To znamená, že pouze samostatně stojící domy (vily, usedlosti) v určených zónách mají nárok na turistické licence, a i ty jsou omezeny moratoriem.(3) Přísné sankce za nelegální pronájmy – vlastníci přistižení při pronájmu bez licence čelí pokutám až do výše 400 000 € investropa.com investropa.com, což je mezi nejvyššími v celém Španělsku a odráží to odhodlání ostrovů zasáhnout.(4) Vyšší daně z pronájmu – od ledna 2025 Španělsko zdvojnásobilo DPH na rekreační pronájmy z 10 % na 21 %, čímž je považuje za standardní službu investropa.com.Balearské ostrovy mají také politiky, jako je automatické vypršení nevyužitých licencí na pronájem po 3 letech a pobídky ke směřování nemovitostí do dlouhodobých pronájmů místo toho investropa.com investropa.com.Pro investory tato pravidla znamenají, že možnost krátkodobých pronájmů je přísně regulována.Pokud je pronájem turistům součástí investičního plánu, je v podstatě nutné koupit nemovitost, která již má licenci (a i tehdy zajistit dodržování všech místních pravidel týkajících se hluku, kapacity apod.).Jinak může být bezpečnější cestou zaměřit se na dlouhodobé pronájmy (na které není potřeba žádná zvláštní licence).Regulační klima je zjevně zaměřeno na zpomalení růstu turistického ubytování, aby se zmírnil tlak na bydlení pro místní obyvatele a omezil nadměrný turismus.Zatímco to pro kupující znamená další úroveň prověřování, zároveň to zachovává hodnotu licencovaných nemovitostí k pronájmu tím, že udržuje nabídku omezenou – jak již bylo zmíněno, vily s licencemi mají kvůli těmto regulacím cenovou přirážku 15–25 % investropa.com investropa.com. Daně z nemovitostí a transakční náklady: Nákup nemovitosti na Ibize podléhá stejným daním jako v ostatních regionech Španělska. U nemovitostí z druhé ruky platí kupující daň z převodu nemovitosti (ITP) , která je na Baleárech 8 %–11 % dle odstupňované sazby (8 % na prvních 400 000 €, vyšší pásma pro vyšší částky) advocateabroad.com. U nákupu novostaveb se místo toho platí 10 % DPH (IVA) plus 1,5 % kolku advocateabroad.com. Dále kupující hradí notářské a zápisné do katastru a obvykle si najímají právníka – celkové transakční náklady činí zhruba 10–13 % kupní ceny investropa.com advocateabroad.com. Prodávajícím, pokud jsou nerezidenti, je zadrženo 3 % na zálohu daně z kapitálových zisků, a všichni platí místní plusvalía (daň z nárůstu hodnoty pozemku) při prodeji advocateabroad.com. Každoroční náklady zahrnují daň z nemovitosti IBI , a pokud nemovitost není hlavním bydlištěm, nerezidenti podléhají dani z imputovaného příjmu z nemovitosti (kterou EU zkoumá jako potenciálně diskriminační) letusibiza.com. Pro zahraniční kupce je důležité počítat s 10–15 % navíc na daně a poplatky při nákupu na Ibize spaineasy.com. Také španělská vláda v roce 2025 přehodnocuje některé daně pro vlastníky-nerezidenty – například Evropská komise v červnu 2025 zahájila řízení proti Španělsku kvůli dani z příjmu nerezidentů z nemovitostí, kterou platí pouze nerezidenti a místní nikoli, což označila za diskriminační letusibiza.com. To by mohlo do budoucna vést ke změnám v daňové zátěži zahraničních vlastníků, ale zatím rozhodnutí nepadlo.

Nákup nemovitosti na Ibize podléhá stejným daním jako v ostatních regionech Španělska. U nemovitostí z druhé ruky platí kupující , která je na Baleárech dle odstupňované sazby (8 % na prvních 400 000 €, vyšší pásma pro vyšší částky) advocateabroad.com. U nákupu novostaveb se místo toho platí plus 1,5 % kolku advocateabroad.com. Dále kupující hradí notářské a zápisné do katastru a obvykle si najímají právníka – investropa.com advocateabroad.com. Prodávajícím, pokud jsou nerezidenti, je zadrženo 3 % na zálohu daně z kapitálových zisků, a všichni platí místní (daň z nárůstu hodnoty pozemku) při prodeji advocateabroad.com. Každoroční náklady zahrnují , a pokud nemovitost není hlavním bydlištěm, nerezidenti podléhají dani z imputovaného příjmu z nemovitosti (kterou EU zkoumá jako potenciálně diskriminační) letusibiza.com. Pro zahraniční kupce je důležité počítat s při nákupu na Ibize spaineasy.com. Také – například Evropská komise v červnu 2025 zahájila řízení proti Španělsku kvůli dani z příjmu nerezidentů z nemovitostí, kterou platí pouze nerezidenti a místní nikoli, což označila za diskriminační letusibiza.com. To by mohlo do budoucna vést ke změnám v daňové zátěži zahraničních vlastníků, ale zatím rozhodnutí nepadlo. Územní plánování a stavební předpisy: Ibiza má přísné zákony o územním plánování a rozvoji k ochraně svého životního prostředí. Velká část ostrova je venkovská nebo pobřežní oblast s přísnými stavebními omezeními. Urbanizovatelná půda je omezená a podléhá limitům hustoty i výšky zástavby. Například na zelených zónách (rustikální půda) obecně nelze stavět a musí se dodržovat odstupy od pobřeží a ochrana výhledů. Tyto pravidla přispívají k zdlouhavému procesu jakékoliv nové výstavby – získání stavebního povolení na velký projekt může trvat více než 2 roky (26+ měsíců) kvůli byrokracii a posuzování vlivu na životní prostředí ibiza-international.com. V roce 2025 nové iniciativy vyžadují, aby všechny větší nové projekty věnovaly 50 % bytů chráněnému (cenově omezenému) bydlení nebo jiným dostupným programům investropa.com. Developery jsou povinni také přispět 15 % hodnoty pozemku do fondů na dostupné bydlení investropa.com. Tyto požadavky, schválené Baleárským parlamentem, mají zajistit, aby z každého nového rozvoje profitovali i místní obyvatelé, a zároveň omezit vznik komplexů skládajících se ze 100 % luxusního bydlení. Pro kupující to znamená, že nové nabídky exkluzivních nemovitostí budou nadále velmi omezené , protože developeři musí překonávat tato omezení a mnoho projektů se prostě nikdy nerealizuje. Dále, pokud kupujete pozemek nebo objekt k rekonstrukci, počítejte s důkladným povolovacím procesem. Kontrola nelegální výstavby je přísná – nemovitosti postavené nebo rozšířené bez povolení mohou čelit pokutám či dokonce příkazům k demolici advocateabroad.com advocateabroad.com. Je proto zásadní, aby vám právník ověřil, že každá nemovitost (zejména venkovské vily) má veškeré papíry v pořádku (žádné nedořešené přestupky, všechny přístavby legalizovány). Pozitivní stránkou těchto předpisů je, že zamezují nadměrné výstavbě a pomáhají „chránit hodnotu nemovitostí“ tím, že předcházejí nadbytku nabídky ibizaprestige.com ibiza-international.com. Tato pravidla také zachovávají přírodní krásu Ibizy, která je klíčovou součástí atraktivity realitního trhu na ostrově.

Ibiza má k ochraně svého životního prostředí. Velká část ostrova je venkovská nebo pobřežní oblast s přísnými stavebními omezeními. Urbanizovatelná půda je omezená a podléhá limitům hustoty i výšky zástavby. Například a musí se dodržovat odstupy od pobřeží a ochrana výhledů. Tyto pravidla přispívají k zdlouhavému procesu jakékoliv nové výstavby – získání stavebního povolení na velký projekt může trvat více než kvůli byrokracii a posuzování vlivu na životní prostředí ibiza-international.com. V roce 2025 nové iniciativy vyžadují, aby nebo jiným dostupným programům investropa.com. Developery jsou povinni také přispět 15 % hodnoty pozemku do fondů na dostupné bydlení investropa.com. Tyto požadavky, schválené Baleárským parlamentem, mají zajistit, aby z každého nového rozvoje profitovali i místní obyvatelé, a zároveň omezit vznik komplexů skládajících se ze 100 % luxusního bydlení. Pro kupující to znamená, že , protože developeři musí překonávat tato omezení a mnoho projektů se prostě nikdy nerealizuje. Dále, pokud kupujete pozemek nebo objekt k rekonstrukci, počítejte s důkladným povolovacím procesem. Kontrola nelegální výstavby je přísná – nemovitosti postavené nebo rozšířené bez povolení mohou čelit pokutám či dokonce příkazům k demolici advocateabroad.com advocateabroad.com. Je proto zásadní, aby vám právník ověřil, že každá nemovitost (zejména venkovské vily) má veškeré papíry v pořádku (žádné nedořešené přestupky, všechny přístavby legalizovány). Pozitivní stránkou těchto předpisů je, že a pomáhají tím, že předcházejí nadbytku nabídky ibizaprestige.com ibiza-international.com. Tato pravidla také zachovávají přírodní krásu Ibizy, která je klíčovou součástí atraktivity realitního trhu na ostrově. Další úvahy: Zahraniční kupci ze zemí mimo EU by měli vědět o zvláštním zákonu: v některých částech Španělska potřebují občané mimo EU vojenské povolení ke koupi venkovských nemovitostí (zákon z éry Franka, který stále platí v některých přímořských/venkovských oblastech). Toto občas ovlivnilo nákupy na Baleárech u kupců například z Číny nebo Ruska. Pro většinu se jedná o formalitu vyřizovanou právníky, ale může to prodloužit proces. Navíc, při koupi na Ibize je potřeba získat NIE (číslo pro cizince) a splnit požadavky na kontrolu praní špinavých peněz – běžný postup, s nímž může pomoci místní právník nebo gestor spaineasy.com. Také se doporučuje mít pojištění vlastnického práva nebo provést důkladnou právní prověrku, protože registr nemovitostí na ostrově může být někdy složitý (ověření, že neexistují skryté dluhy, správné hranice apod.) almarlawyers.com. Nakonec ve Španělsku existují dědické a majetkové daně – ti, kteří plánují nemovitost držet dlouhodobě, by měli vyhledat daňové poradenství ohledně nejvhodnější struktury nákupu (osobně vs. jako firma apod.), pokud je to relevantní.

Začátkem roku 2025 místní levicové strany (např.Més per Menorca) navrhl opatření k spanishpropertyinsight.com .Tvrdí, že bohatí zahraniční kupci druhých domovů zvyšují ceny nemovitostí místním obyvatelům a vylidňují komunity spanishpropertyinsight.com .Regionální vláda Baleár, vedená prezidentkou Margou Prohens, však spanishpropertyinsight.com .Prohens uvedla, že ačkoli by měly být potřeby bydlení obyvatel upřednostněny,a není to přístup, který by její vláda zvolila spanishpropertyinsight.com spanishpropertyinsight.com .Místo toho se strategie přesunula k poskytování více veřejného/dostupného bydlení pro místní obyvatele (vyžadující alespoň 5 let trvalého pobytu pro způsobilost) a dalším sociálním opatřením spanishpropertyinsight.com spanishpropertyinsight.com .To fakticky znamená, že.Dramatická myšlenka jako „100% daň na nákupy kupujících mimo EU“ byla nastolena v politickém diskurzu, alea je široce považována za nereálnou (a pravděpodobně nelegální podle práva EU) letusibiza.com letusibiza.com .Ve skutečnosti odborníci uvádějí, že kupující mimo EU tvoří jen malý zlomek (~3 %) všech transakcí, takže taková daň by sotva vyřešila bytovou krizi a hlavně by zasáhla britské kupující (nyní mimo EU), aniž by uvolnila místní bydlení letusibiza.com .Shoda panuje v tom, že spanishpropertyinsight.com , kromě možných drobných úprav daňové politiky.

Stručně řečeno, regulační prostředí na Ibize se vyznačuje vstřícností vůči zahraničním vlastníkům, ale zpřísňujícími se pravidly ohledně využití nemovitostí (zejména turistické pronájmy) a důrazem na udržitelný rozvoj. V současné době neexistuje na Ibize žádný zákaz ani zvláštní daň pro zahraniční kupce spanishpropertyinsight.com, navzdory politickým diskusím, a zahraniční kupci mají stejná práva jako místní. Investoři však musí dodržovat místní pravidla: pokud plánujete pronájem turistům, ujistěte se, že má nemovitost licenci na turistické pronájmy (nebo buďte připraveni na dlouhodobý pronájem), a mějte na paměti vyšší transakční daně a konec Zlatých víz. Regulační trend směřuje k vyvážení rostoucí poptávky po Ibize s potřebami místních obyvatel a životního prostředí, což má v dlouhodobém horizontu trh učinit udržitelnějším. Prozatím tato opatření také posilují nedostatek, který je základem vysokých hodnot nemovitostí na Ibize – omezené stavební a pronájemní licence znamenají, že stávající nemovitosti zůstávají cennými aktivy v pečlivě řízeném ráji.

Demografické profily a charakteristiky kupujících

Kdo kupuje na Ibize v roce 2025? Trh s nemovitostmi na ostrově má výrazně mezinárodní charakter. Zahraniční kupci nadále představují dominantní sílu a tvoří přibližně 30 % všech nákupů domů na Baleárech (nejvyšší podíl ze všech španělských regionů) investropa.com investropa.com. V luxusních částech Ibizy je přítomnost zahraničních kupců ještě vyšší – například kolem 52 % kupců luxusních vil jsou cizinci a v prvotřídních oblastech Marina/Dalt Vila tvoří zahraniční kupci asi 73 % nákupů vil investropa.com investropa.com. Tato globální poptávka je klíčovým hnacím motorem trhu. Tradiční národnosti kupců zůstávají silné: Němci a Britové jsou již dlouho dvěma největšími skupinami, ke kterým se v podstatných počtech přidávají Nizozemci, Francouzi a Italové ibiza-international.com investropa.com. Realitní agenti také zaznamenávají rostoucí příliv kupců ze Švýcarska a Blízkého východu (SAE, Libanon atd.), kteří zejména hledají ultra-luxusní sídla nad 5 milionů € investropa.com investropa.com. Navíc si Ibizu začínají více všímat i Američané, a to zejména díky tomu, že práce na dálku umožňuje relokaci zaměřenou na životní styl – některé americké kupce, včetně osob z technologického a zábavního průmyslu, láká na Ibize její lesk a klima ibiza-international.com.

Mezi španělskými kupci je o Ibizu největší zájem mezi majetnými obyvateli pevniny (např. lidé z Madridu, Barcelony), kteří hledají druhý domov nebo možnost přestěhování. Vzhledem k vysokým cenám na Ibize je však pro zdejší rodilé obyvatele – Ibizenky – a průměrné španělské rodiny obtížné koupit nemovitost na volném trhu; mnoho místních je fakticky cenově vyloučeno a spoléhá na zděděné bydlení nebo na programy dostupného bydlení. Podíl zahraničních a domácích kupců je na trhu luxusních nemovitostí v Ibize silně nakloněn cizincům, zatímco ve střední třídě je složení smíšenější, s větším zastoupením místních obyvatel a Španělů kupujících skromnější byty.

Pokud jde o profil a motivaci kupujících, můžeme kupce na Ibize rozdělit do několika skupin:

Kupci druhého bydlení pro životní styl: To je největší skupina. Podle údajů místních realitních kanceláří více než polovina kupujících v roce 2024 pořizovala „druhý domov” – rekreační bydlení pro osobní využití s rodinou a přáteli ibizaprestige.com. Tito kupující jsou typicky majetní jednotlivci ze Severní Evropy (nebo z velkých španělských měst), kteří chtějí prázdninové útočiště na slunci. Přitahuje je pobřeží, společenská scéna a prestiž Ibizy. Mnozí plánují trávit na ostrově léta nebo delší dovolené, někteří své domy část sezóny (pokud mají licenci) pronajímají k pokrytí nákladů. Typickým kupcem druhého domova je britský nebo německý podnikatel ve věku 40–60 let nebo penzionovaný manažer, který hledá klidnou vilu nebo stylový byt s výhledem na moře. Cení si soukromí, malebných lokalit a vybavení jako jsou bazény a zahrady estelaexclusivehomes.com ibiza-international.com. Proměna ostrova v centrum wellness a gastronomie (nejen party) rozšířila jeho přitažlivost pro tyto kupce hledající životní styl – vnímají Ibizu jako místo pro relaxaci a rodinnou pohodu stejně jako pro noční život estelaexclusivehomes.com estelaexclusivehomes.com.

To je největší skupina. Podle údajů místních realitních kanceláří – rekreační bydlení pro osobní využití s rodinou a přáteli ibizaprestige.com. Tito kupující jsou typicky majetní jednotlivci ze Severní Evropy (nebo z velkých španělských měst), kteří chtějí prázdninové útočiště na slunci. Přitahuje je pobřeží, společenská scéna a prestiž Ibizy. Mnozí plánují trávit na ostrově léta nebo delší dovolené, někteří své domy část sezóny (pokud mají licenci) pronajímají k pokrytí nákladů. Typickým kupcem druhého domova je nebo penzionovaný manažer, který hledá klidnou vilu nebo stylový byt s výhledem na moře. Cení si soukromí, malebných lokalit a vybavení jako jsou bazény a zahrady estelaexclusivehomes.com ibiza-international.com. Proměna ostrova v centrum wellness a gastronomie (nejen party) rozšířila jeho přitažlivost pro tyto kupce hledající životní styl – vnímají Ibizu jako místo pro relaxaci a rodinnou pohodu stejně jako pro noční život estelaexclusivehomes.com estelaexclusivehomes.com. Stěhování a kupci “prvního domova”: Zajímavé je, že na Ibize roste počet lidí, kteří si vybírají trvalý pobyt na ostrově . V roce 2024 došlo k výraznému nárůstu kupců “prvního domova” – těch, kteří kupují nemovitost jako své hlavní bydliště ibizaprestige.com ibizaprestige.com. Patří sem mezinárodní rodiny a vzdálení profesionálové , kteří se rozhodli přesídlit na Ibizu natrvalo, přilákáni jejím klimatem, mezinárodními školami a kvalitou života ibizaprestige.com ibiza-international.com. Zlepšení širokopásmového internetového připojení a 5G, stejně jako snadnější cestování, znamenají, že lze velkou část roku pracovat na dálku z Ibizy ev-ibiza.com ev-ibiza.com. Takoví kupci mohou být mladší (30–50 let) než klasický “druhodomovský” zákazník, často mají děti – hledají vily či větší domy v blízkosti celoročních komunit (oblasti jako Santa Gertrudis, Santa Eulalia nebo okolí města Ibiza, kde jsou školy a služby) ibiza-international.com ibiza-international.com. Profil může být například evropský technologický podnikatel nebo finančník, který může pracovat na dálku, a vybírá Ibizu pro zdravější a přírodě blízký životní styl svých dětí. Tito kupci obvykle investují do modernizovaných domů s celoročním komfortem (topení, izolace) a často se zapojují do místní komunity, což dále zvyšuje poptávku po vysoce kvalitním bydlení a vybavení na ostrově v mezinárodním standardu.

Zajímavé je, že na Ibize roste počet lidí, kteří si vybírají . V roce 2024 došlo k výraznému nárůstu kupců “prvního domova” – těch, kteří kupují nemovitost jako své hlavní bydliště ibizaprestige.com ibizaprestige.com. Patří sem , kteří se rozhodli přesídlit na Ibizu natrvalo, přilákáni jejím klimatem, mezinárodními školami a kvalitou života ibizaprestige.com ibiza-international.com. Zlepšení širokopásmového internetového připojení a 5G, stejně jako snadnější cestování, znamenají, že lze velkou část roku pracovat na dálku z Ibizy ev-ibiza.com ev-ibiza.com. Takoví kupci mohou být mladší (30–50 let) než klasický “druhodomovský” zákazník, často mají děti – hledají vily či větší domy v blízkosti celoročních komunit (oblasti jako Santa Gertrudis, Santa Eulalia nebo okolí města Ibiza, kde jsou školy a služby) ibiza-international.com ibiza-international.com. Profil může být například evropský technologický podnikatel nebo finančník, který může pracovat na dálku, a vybírá Ibizu pro zdravější a přírodě blízký životní styl svých dětí. Tito kupci obvykle investují do (topení, izolace) a často se zapojují do místní komunity, což dále zvyšuje poptávku po vysoce kvalitním bydlení a vybavení na ostrově v mezinárodním standardu. Čistí investoři: Významná menšina kupujících pořizuje nemovitosti čistě za investičním účelem (příjmy z pronájmu nebo zhodnocení kapitálu) . Interní statistiky společnosti Prestige ukazují, že přibližně 20 % kupujících spadá do této kategorie čistých investorů ibizaprestige.com. Tito lidé často sami nemovitost moc nevyužívají, zaměřují se na návratnost investice. Patří sem realitní investiční společnosti, fondy či bohatí jednotlivci rozšiřující své portfolio. Mnozí cílí na vily, které lze proměnit v lukrativní rekreační ubytování, nebo vidí příležitost v koupi pozemků/starších domů k rozvoji a následnému prodeji. Například někteří investoři nakupovali v rozvíjejících se oblastech jako části San Antonia nebo Portinatx, když byly ceny nižší, a sázeli na proces gentrifikace. Díky vysokému počtu návštěvníků Ibizy a omezené nabídce ubytování tito investoři očekávají silné výnosy z pronájmu (jak již bylo zmíněno, výnosy mohou dosahovat 5–8 %). Čistí investoři jsou velmi citliví na změny regulací – například zmrazení vydávání licencí na pronájem znamená, že za již licencované nemovitosti jsou ochotni zaplatit prémii a naopak se vyhýbají těm, které legálně pronajmout nemohou. Sledují také makroekonomické faktory jako úrokové sazby a směnné kurzy (silný frank či dolar vůči euru může motivovat např. švýcarské či americké investory). Jejich aktivita může kolísat v souladu s globálními investičními trendy, ale trvalé zhodnocování nemovitostí na Ibize je stále láká. Mezi nejznámější příklady patří mezinárodní celebrity nebo sportovní hvězdy, které nakupují vily jako investici a zároveň statusovou záležitost a často je v době, kdy je sami nevyužívají, pronajímají.

Významná menšina kupujících pořizuje nemovitosti čistě za . Interní statistiky společnosti Prestige ukazují, že přibližně čistých investorů ibizaprestige.com. Tito lidé často sami nemovitost moc nevyužívají, zaměřují se na návratnost investice. Patří sem realitní investiční společnosti, fondy či bohatí jednotlivci rozšiřující své portfolio. Mnozí cílí na vily, které lze proměnit v lukrativní rekreační ubytování, nebo vidí příležitost v koupi pozemků/starších domů k rozvoji a následnému prodeji. Například někteří investoři nakupovali v rozvíjejících se oblastech jako části San Antonia nebo Portinatx, když byly ceny nižší, a sázeli na proces gentrifikace. Díky vysokému počtu návštěvníků Ibizy a omezené nabídce ubytování tito investoři očekávají silné výnosy z pronájmu (jak již bylo zmíněno, výnosy mohou dosahovat 5–8 %). Čistí investoři jsou velmi citliví na změny regulací – například zmrazení vydávání licencí na pronájem znamená, že za již licencované nemovitosti jsou ochotni zaplatit prémii a naopak se vyhýbají těm, které legálně pronajmout nemohou. Sledují také makroekonomické faktory jako úrokové sazby a směnné kurzy (silný frank či dolar vůči euru může motivovat např. švýcarské či americké investory). Jejich aktivita může kolísat v souladu s globálními investičními trendy, ale trvalé zhodnocování nemovitostí na Ibize je stále láká. Mezi nejznámější příklady patří mezinárodní celebrity nebo sportovní hvězdy, které nakupují vily jako investici a zároveň statusovou záležitost a často je v době, kdy je sami nevyužívají, pronajímají. Celebrity a elitní kupci: Ibiza má dlouhou historii coby hřiště pro celebrity, DJ-e a obchodní magnáty. V roce 2025 to pokračuje – herci první kategorie, hudebníci a manažeři velkých firem tiše kupují usedlosti na Ibize nebo na sousedním ostrůvku Formentera kvůli maximálnímu soukromí estelaexclusivehomes.com. Tito elitní kupci obvykle nakupují prostřednictvím svěřenských fondů či agentů a hledají extra exkluzivní nemovitosti (soukromé zátoky, přístup vrtulníkem aj.). Přestože tato skupina není početná, její přítomnost posiluje luxusní image Ibizy. Mnoho nejdražších vil prodaných na Ibize (myslete na útesové rezidence s cenovkou €10M+) patří celebritám nebo miliardářům, i když jejich jména nejsou veřejná. Tyto nemovitosti většinou využívají jako osobní útočiště, nikoli za účelem výdělku z pronájmu. Poptávka z této skupiny drží top segment trhu velmi napjatý – jakmile taková trofejní nemovitost přejde do vlastnictví kupce této úrovně, často se na trh nevrátí desetiletí.

Ibiza má dlouhou historii coby hřiště pro celebrity, DJ-e a obchodní magnáty. V roce 2025 to pokračuje – herci první kategorie, hudebníci a manažeři velkých firem tiše kupují usedlosti na Ibize nebo na sousedním ostrůvku Formentera kvůli maximálnímu soukromí estelaexclusivehomes.com. Tito elitní kupci obvykle nakupují prostřednictvím svěřenských fondů či agentů a hledají extra exkluzivní nemovitosti (soukromé zátoky, přístup vrtulníkem aj.). Přestože tato skupina není početná, její přítomnost posiluje luxusní image Ibizy. Mnoho nejdražších vil prodaných na Ibize (myslete na útesové rezidence s cenovkou €10M+) patří celebritám nebo miliardářům, i když jejich jména nejsou veřejná. Tyto nemovitosti většinou využívají jako osobní útočiště, nikoli za účelem výdělku z pronájmu. Poptávka z této skupiny drží top segment trhu velmi napjatý – jakmile taková trofejní nemovitost přejde do vlastnictví kupce této úrovně, často se na trh nevrátí desetiletí. Místní kupci: Nesmíme zapomínat na místní obyvatelstvo. Původní Ibizané a dlouhodobí španělští rezidenti na ostrově se také zapojují, zejména v nižších cenových kategoriích nebo díky rodinným pozemkům. Vzhledem k tomu, že průměrné platy jsou však mnohem nižší než to, co je potřeba pro domy v hodnotě 600 000 € a více, místní často spoléhají na dědictví nemovitostí nebo profitují z vyhrazených projektů dostupného bydlení. Iniciativy balearské vlády v oblasti bydlení (například dotované byty VPO) vyžadují místní pobyt a jsou za snížené ceny, ale to je samostatný segment. Na volném trhu mají mladé místní rodiny potíže konkurovat zahraničnímu kapitálu. To vedlo k určitým sociálním tenzím a je to jeden z důvodů výzev k omezení nákupů cizinci nebo zavedení dodatečných daní spanishpropertyinsight.com spanishpropertyinsight.com. Nicméně jsou zde místní podnikatelé a navrátilci (Ibizané, kteří pracovali v zahraničí a vrátili se s úsporami), kteří nemovitosti skutečně kupují. Obvykle nakupují v méně turistických městech nebo ve vnitrozemských vesnicích, kde jsou ceny, i když stále vysoké, přece jen o něco dostupnější než na pobřeží.

Celkově je kupující mix na Ibize v roce 2025 zhruba globální hledači životního stylu, zkušení investoři a rostoucí skupina lidí stěhujících se na ostrov natrvalo. Společným znakem je, že většina kupujících má nadprůměrné finanční prostředky; ibizský trh je prémiový trh, takže „průměrný“ kupující je pravděpodobně vysoce vydělávající nebo disponuje značným majetkem odjinud. Zajímavý vývoj je, že Ibiza už není vnímána jen jako místo k odpočinku nebo na party – nyní je také prezentována jako místo k celoročnímu životu a práci, což přitahuje novou demografickou skupinu profesionálů a mladých zámožných rodin ibiza-international.com. Tato diverzifikace základny kupujících je příznivým znamením pro odolnost trhu, protože není závislý pouze na jedné národnosti nebo věkové skupině. Znamená to také, že se vyvíjí požadavky – rodiny potřebují školy a infrastrukturu, lidé pracující na dálku potřebují kvalitní internet a coworkingová místa – a Ibiza se tomu postupně přizpůsobuje, což dále zakotvuje ostrov jako kosmopolitní nemovitostní hotspot.

Výzvy a rizika na trhu s nemovitostmi na Ibize

Ačkoli je trh s nemovitostmi na Ibize silný, není bez výzev a rizik. Kupci, investoři i tvůrci politik musí čelit několika klíčovým otázkám, které by mohly ovlivnit budoucnost trhu:

Dostupnost bydlení a místní vytěsňování: Pravděpodobně nejpalčivějším problémem je, že úspěch Ibizy má svou stinnou stránku pro místní obyvatele. Ceny nemovitostí vzrostly natolik, že si mnoho místních a klíčových pracovníků (učitelé, zdravotní sestry, personál pohostinství) nemůže dovolit bydlení na ostrově spanishpropertyinsight.com letusibiza.com. Baleáry mají nejhorší dostupnost bydlení ve Španělsku v poměru k příjmům spanishpropertyinsight.com. Existují obavy, že vesnice ztrácejí celoroční obyvatele, protože domy se prodávají jako rekreační útočiště, což vede v mimosezóně k „městům duchů“ spanishpropertyinsight.com. Nejde jen o sociální problém, ale mohla by se tím časem narušit samotná infrastruktura a autenticita, které činí Ibizu přitažlivou. Opatření vlády (kvóty na dostupné bydlení, požadavky na trvalý pobyt pro dotované byty) si vyžádají čas, než přinesou výsledky spanishpropertyinsight.com. Do té doby zůstává politické riziko – pokud se zvýší tlak veřejnosti, mohou budoucí vlády přijmout přísnější opatření vůči druhým domům nebo zahraničnímu vlastnictví. Přestože současné vedení odmítá zákazy spanishpropertyinsight.com, samotná debata naznačuje riziko, že populistická bytová politika či nové daně (například navrhovaná 100% daň pro kupující bez trvalého pobytu) by se mohly objevit, pokud by se krize prohloubila letusibiza.com letusibiza.com. Minimálně přetrvávající odpor veřejnosti může vytvořit nepříznivé prostředí pro další rozvoj luxusního bydlení.

Pravděpodobně nejpalčivějším problémem je, že úspěch Ibizy má svou stinnou stránku pro místní obyvatele. Ceny nemovitostí vzrostly natolik, že si mnoho místních a klíčových pracovníků (učitelé, zdravotní sestry, personál pohostinství) spanishpropertyinsight.com letusibiza.com. Baleáry mají nejhorší dostupnost bydlení ve Španělsku v poměru k příjmům spanishpropertyinsight.com. Existují obavy, že vesnice ztrácejí celoroční obyvatele, protože domy se prodávají jako rekreační útočiště, což vede v mimosezóně k „městům duchů“ spanishpropertyinsight.com. Nejde jen o sociální problém, ale mohla by se tím časem narušit samotná infrastruktura a autenticita, které činí Ibizu přitažlivou. Opatření vlády (kvóty na dostupné bydlení, požadavky na trvalý pobyt pro dotované byty) si vyžádají čas, než přinesou výsledky spanishpropertyinsight.com. Do té doby – pokud se zvýší tlak veřejnosti, mohou budoucí vlády přijmout přísnější opatření vůči druhým domům nebo zahraničnímu vlastnictví. Přestože současné vedení odmítá zákazy spanishpropertyinsight.com, samotná debata naznačuje riziko, že (například navrhovaná 100% daň pro kupující bez trvalého pobytu) by se mohly objevit, pokud by se krize prohloubila letusibiza.com letusibiza.com. Minimálně přetrvávající odpor veřejnosti může vytvořit nepříznivé prostředí pro další rozvoj luxusního bydlení. Nadměrný rozvoj vs. environmentální limity: Hrozba nadměrného rozvoje představuje riziko, které je však paradoxně v současnosti zmírněno přísnými regulacemi. Přírodní krása Ibizy – pobřeží, borové lesy, venkovský vnitrozemí – je hlavním lákadlem. Nadměrná výstavba nebo špatně naplánovaný rozvoj by mohly tento cenný aspekt poškodit. Udržitelnost a problémy, jako je nedostatek vody (Ibiza má omezené sladkovodní zdroje), správa odpadu a tlak na infrastrukturu, jsou skutečnými starostmi, pokud se rozvoj nevymkne kontrole. Ostrovní silnice, elektrická síť a zásobování vodou jsou během hlavní turistické sezóny pod tlakem. Doposud přísné územní a environmentální zákony (například chráněné zelené zóny) zamezily nekontrolované výstavbě ibizaprestige.com. To znamená, že riziko „betonového rozlití“ je nižší než v některých pobřežních oblastech. Jakýkoli projekt, který však posune hranice nebo jakékoliv uvolnění pravidel může vyvolat odpor. Například existuje odpor komunity proti novým velkým hotelovým projektům nebo proti nelegálním stavbám na venkovské půdě. Rovnováha mezi rozvojem a ochranou je křehká; chyby by mohly poškodit image Ibizy (např. kvůli přemnožení řas v důsledku přetížené kanalizace, nebo zácpy, které znepříjemňují části ostrova). Zatím je postoj vlády nakloněn ochraně – např. vyhlašování mořských rezervací, omezení nových staveb atd. Investoři by však měli vzít na vědomí, že environmentální předpisy se mohou dále zpřísnit (například přísnější pravidla pro výstavbu na pobřeží nebo nová udržitelná kritéria pro nemovitosti). Dodržování principů udržitelnosti není jen eticky důležité, ale také zásadní pro dlouhodobou hodnotu nemovitostí – domy se solární energií, recyklací vody apod. mohou být výhodou, protože bude narůstat tlak na infrastrukturu a předpisy mohou zavést přísnější ekologické standardy.

Hrozba představuje riziko, které je však paradoxně v současnosti zmírněno přísnými regulacemi. Přírodní krása Ibizy – pobřeží, borové lesy, venkovský vnitrozemí – je hlavním lákadlem. Nadměrná výstavba nebo špatně naplánovaný rozvoj by mohly tento cenný aspekt poškodit. a problémy, jako je nedostatek vody (Ibiza má omezené sladkovodní zdroje), správa odpadu a tlak na infrastrukturu, jsou skutečnými starostmi, pokud se rozvoj nevymkne kontrole. Ostrovní silnice, elektrická síť a zásobování vodou jsou během hlavní turistické sezóny pod tlakem. Doposud (například chráněné zelené zóny) zamezily nekontrolované výstavbě ibizaprestige.com. To znamená, že riziko „betonového rozlití“ je nižší než v některých pobřežních oblastech. Jakýkoli projekt, který však posune hranice nebo jakékoliv uvolnění pravidel může vyvolat odpor. Například existuje odpor komunity proti novým velkým hotelovým projektům nebo proti nelegálním stavbám na venkovské půdě. je křehká; chyby by mohly poškodit image Ibizy (např. kvůli přemnožení řas v důsledku přetížené kanalizace, nebo zácpy, které znepříjemňují části ostrova). Zatím je postoj vlády nakloněn ochraně – např. vyhlašování mořských rezervací, omezení nových staveb atd. Investoři by však měli vzít na vědomí, že (například přísnější pravidla pro výstavbu na pobřeží nebo nová udržitelná kritéria pro nemovitosti). Dodržování principů udržitelnosti není jen eticky důležité, ale také zásadní pro dlouhodobou hodnotu nemovitostí – domy se solární energií, recyklací vody apod. mohou být výhodou, protože bude narůstat tlak na infrastrukturu a předpisy mohou zavést přísnější ekologické standardy. Regulační nejistota (turistické pronájmy a zdanění): I když jsme probrali stávající regulace, riziko je proměnlivé – politiky se mohou měnit podle politického klimatu. Pravidla pro turistické pronájmy mohou být trvalá nebo ještě přísnější, pokud zůstane přetížený turismus citlivým tématem. Například současné moratorium na turistické licence má být znovu posouzeno do roku 2026. Může být prodlouženo nebo nahrazeno novým systémem kvót; není to jasné. Pokud by bylo zrušeno, mohl by trh s pronájmy zaplavit nabídku (což je nepravděpodobné vzhledem k tlaku na bydlení) – pokud bude prodlouženo, nemovitosti s licencí zůstávají zlatem. Podobně jsou návrhy na daň pro nerezidenty nepředvídatelné; španělské nebo baleárské volby mohou přinést změnu v politice. Zahraniční investoři čelí určité nejistotě ohledně budoucího daňového režimu – např. může Španělsko zvýšit daň z nemovitostí pro nerezidenty? Tyto návrhy již zazněly v souvislosti s krizí bydlení. A jak bylo zmíněno, EU tlačí na Španělsko, aby odstranilo diskriminační daně pro cizince – pokud Španělsko vyhoví, může to paradoxně znamenat, že cizinci budou platit méně (pokud bude zrušena imputovaná daň pro nerezidenty) letusibiza.com. Hlavní závěr je, že určité regulační riziko existuje. Investoři by měli sledovat místní legislativu (například nové návrhy Zákona o bydlení na Baleárech) a plánovat dodržování pravidel (např. zajistit, že jakákoli činnost v oblasti turistických pronájmů bude legální podle měnících se předpisů).

I když jsme probrali stávající regulace, – politiky se mohou měnit podle politického klimatu. Pravidla pro turistické pronájmy mohou být trvalá nebo ještě přísnější, pokud zůstane přetížený turismus citlivým tématem. Například současné moratorium na turistické licence má být znovu posouzeno do roku 2026. Může být prodlouženo nebo nahrazeno novým systémem kvót; není to jasné. Pokud by bylo zrušeno, mohl by trh s pronájmy zaplavit nabídku (což je nepravděpodobné vzhledem k tlaku na bydlení) – pokud bude prodlouženo, nemovitosti s licencí zůstávají zlatem. Podobně jsou návrhy na daň pro nerezidenty nepředvídatelné; španělské nebo baleárské volby mohou přinést změnu v politice. – např. může Španělsko zvýšit daň z nemovitostí pro nerezidenty? Tyto návrhy již zazněly v souvislosti s krizí bydlení. A jak bylo zmíněno, EU tlačí na Španělsko, aby odstranilo diskriminační daně pro cizince – pokud Španělsko vyhoví, může to paradoxně znamenat, že cizinci budou platit méně (pokud bude zrušena imputovaná daň pro nerezidenty) letusibiza.com. Hlavní závěr je, že určité existuje. Investoři by měli sledovat místní legislativu (například nové návrhy Zákona o bydlení na Baleárech) a plánovat dodržování pravidel (např. zajistit, že jakákoli činnost v oblasti turistických pronájmů bude legální podle měnících se předpisů). Ekonomická a tržní rizika: Ibiza není imunní vůči širším ekonomickým silám. Několik let rostoucích úrokových sazeb po celém světě sice trh nesrazilo, zejména proto, že mnoho kupců luxusních nemovitostí platí hotově. Přesto však vysoké úrokové sazby mohou trh tlumit – místní kupující závislí na hypotékách čelí vyšším nákladům a někteří zahraniční zájemci využívající financování mohou snižovat rozpočty. Pokud Evropská centrální banka udrží sazby vysoko nebo dojde ke zpomalení hospodářského růstu v klíčových zemích kupujících (například pokud Německo či Velká Británie upadnou do recese), může poptávka po rekreačních nemovitostech oslabit. Silné euro může navíc odradit některé kupující mimo eurozónu (i když aktuálně je euro spíše na střední hodnotě). Dalším rizikem je, pokud by se postpandemický trend „žít kdekoli“ obrátil – například firmy by povolaly zaměstnance zpět do kanceláří, čímž by se snížil počet lidí stěhujících se na Ibizu za životním stylem. Celosvětové geopolitické události nebo ceny energií mohou Ibizu ovlivnit i nepřímo: například prudký nárůst cen paliv zdraží cestování, což může snížit turistický ruch nebo oslabit důvěru bohatších jednotlivců. Na druhou stranu, Ibiza historicky vykazuje odolnost – i během finanční krize v roce 2008 se prémiové oblasti zotavily rychleji než většina ostatních díky omezené nabídce a skutečnosti, že ultrabohatí kupující nejsou tolik závislí na úvěrových podmínkách. Přesto by si rozumný investor měl promyslet i scénáře krátkodobých korekcí cen (pokud by došlo k ekonomickému šoku, ceny by mohly stagnovat nebo dočasně klesnout, jak se stalo v roce 2020 během nejistoty). Dlouhodobý investiční horizont obecně toto riziko zmírňuje, protože vývoj Ibizy v posledních desetiletích je stabilně vzestupný s pouze mírnými poklesy.

Ibiza není imunní vůči širším ekonomickým silám. Několik let rostoucích úrokových sazeb po celém světě sice trh nesrazilo, zejména proto, že mnoho kupců luxusních nemovitostí platí hotově. Přesto však mohou trh tlumit – místní kupující závislí na hypotékách čelí vyšším nákladům a někteří zahraniční zájemci využívající financování mohou snižovat rozpočty. Pokud Evropská centrální banka udrží sazby vysoko nebo dojde ke zpomalení hospodářského růstu v klíčových zemích kupujících (například pokud Německo či Velká Británie upadnou do recese), může poptávka po rekreačních nemovitostech oslabit. Silné euro může navíc odradit některé kupující mimo eurozónu (i když aktuálně je euro spíše na střední hodnotě). Dalším rizikem je, pokud by se – například firmy by povolaly zaměstnance zpět do kanceláří, čímž by se snížil počet lidí stěhujících se na Ibizu za životním stylem. nebo ceny energií mohou Ibizu ovlivnit i nepřímo: například prudký nárůst cen paliv zdraží cestování, což může snížit turistický ruch nebo oslabit důvěru bohatších jednotlivců. Na druhou stranu, Ibiza historicky vykazuje odolnost – i během finanční krize v roce 2008 se prémiové oblasti zotavily rychleji než většina ostatních díky omezené nabídce a skutečnosti, že ultrabohatí kupující nejsou tolik závislí na úvěrových podmínkách. Přesto by si rozumný investor měl promyslet i scénáře (pokud by došlo k ekonomickému šoku, ceny by mohly stagnovat nebo dočasně klesnout, jak se stalo v roce 2020 během nejistoty). Dlouhodobý investiční horizont obecně toto riziko zmírňuje, protože vývoj Ibizy v posledních desetiletích je stabilně vzestupný s pouze mírnými poklesy. Transparentnost trhu a dostupnost dat: Nemovitostní trh na Ibize má pověst částečně neprůhledného prostředí. Neexistuje žádný veřejně dostupný MLS pokrývající všechny transakce a mnoho obchodů se uzavírá neveřejně nebo mimo trh. Nedostatek transparentnosti trhu může vést ke spekulacím a příběhům založeným na fámách letusibiza.com. Například lze mezi lidmi slyšet „ceny klesají“, zatímco oficiální statistiky ukazují, že se jen stabilizují. Tato neprůhlednost je problémem pro kupující, kteří se snaží posoudit reálnou hodnotu – spoléhání se na pár inzertních portálů nebo odhady makléřů nemusí poskytnout úplný obrázek, zvláště když je mnoho luxusních prodejů neveřejných. Rizikem je také vznik cenových rozdílů a neefektivity při vyjednávání : prodávající může požadovat přehnanou cenu kvůli nesprávným informacím nebo kupující může přeplatit bez vhodných srovnání. Klíčem k orientaci je využít služeb renomovaných místních makléřů a právníků, kteří trh dobře znají. Vláda a některé datové společnosti (například notáři, katastr) sice poskytují statistiky, ale často až se zpožděním a agregovaně. Stručně řečeno, na rozdíl od transparentnějších trhů vyžaduje Ibiza znalost místního prostředí. Nejde o katastrofické riziko, ale je to faktor, který může ovlivnit individuální výsledek.

Nemovitostní trh na Ibize má pověst částečně neprůhledného prostředí. Neexistuje žádný veřejně dostupný MLS pokrývající všechny transakce a mnoho obchodů se uzavírá neveřejně nebo mimo trh. může vést ke spekulacím a příběhům založeným na fámách letusibiza.com. Například lze mezi lidmi slyšet „ceny klesají“, zatímco oficiální statistiky ukazují, že se jen stabilizují. Tato neprůhlednost je problémem pro kupující, kteří se snaží posoudit reálnou hodnotu – spoléhání se na pár inzertních portálů nebo odhady makléřů nemusí poskytnout úplný obrázek, zvláště když je mnoho luxusních prodejů neveřejných. Rizikem je také vznik : prodávající může požadovat přehnanou cenu kvůli nesprávným informacím nebo kupující může přeplatit bez vhodných srovnání. Klíčem k orientaci je využít služeb renomovaných místních makléřů a právníků, kteří trh dobře znají. Vláda a některé datové společnosti (například notáři, katastr) sice poskytují statistiky, ale často až se zpožděním a agregovaně. Stručně řečeno, na rozdíl od transparentnějších trhů vyžaduje Ibiza znalost místního prostředí. Nejde o katastrofické riziko, ale je to faktor, který může ovlivnit individuální výsledek. Sezónnost a rizika na trhu s pronájmy: Pro ty, kteří spoléhají na příjmy z pronájmu, je sezónnost na Ibize důležitým faktorem. Turismus je extrémně silný od května do října, poté prudce klesá. Špatná letní sezóna (například kvůli zákazu cestování nebo obnovení pandemie) by mohla významně ovlivnit výnosy z pronájmu v daném roce. Viděli jsme to během COVID-19 v roce 2020 – i když si nemovitosti držely hodnotu, příjmy z pronájmu během lockdownů prudce klesly. I když další pandemie této velikosti nelze předvídat, klimatické události mohou představovat riziko; např. obzvlášť ničivá sezóna lesních požárů nebo příděly vody by mohly odradit některé turisty či rezidenty. Ibiza musí také soutěžit s jinými destinacemi – pokud se například jiné středomořské lokality stanou levnějšími nebo módnějšími, může Ibiza zaznamenat přesun poptávky. V tuto chvíli si Ibiza a Formentera drží jedinečný status (srovnatelný se St. Tropez nebo Mykonosem dle značky) estelaexclusivehomes.com investropa.com, ale udržet tuto výjimečnost vyžaduje trvalou atraktivitu a infrastrukturu.

Pro ty, kteří spoléhají na příjmy z pronájmu, je sezónnost na Ibize důležitým faktorem. Turismus je extrémně silný od května do října, poté prudce klesá. Špatná letní sezóna (například kvůli zákazu cestování nebo obnovení pandemie) by mohla významně ovlivnit výnosy z pronájmu v daném roce. Viděli jsme to během COVID-19 v roce 2020 – i když si nemovitosti držely hodnotu, příjmy z pronájmu během lockdownů prudce klesly. I když další pandemie této velikosti nelze předvídat, mohou představovat riziko; např. obzvlášť ničivá sezóna lesních požárů nebo příděly vody by mohly odradit některé turisty či rezidenty. Ibiza musí také soutěžit s jinými destinacemi – pokud se například jiné středomořské lokality stanou levnějšími nebo módnějšími, může Ibiza zaznamenat přesun poptávky. V tuto chvíli si Ibiza a Formentera drží jedinečný status (srovnatelný se St. Tropez nebo Mykonosem dle značky) estelaexclusivehomes.com investropa.com, ale udržet tuto výjimečnost vyžaduje trvalou atraktivitu a infrastrukturu. Zatížení infrastruktury: S tím, jak se na Ibizu stěhuje více lidí a turismus zůstává vysoký, je infrastrukura ostrova pod tlakem. Letní dopravní zácpy, přeplněné pláže a nedostatek energie či vody mohou snižovat kvalitu života. Vláda investuje do zlepšení (rozšiřování silnic, budování obchvatů, modernizace internetu) ev-ibiza.com ev-ibiza.com, ale jakékoliv zpoždění infrastruktury za růstem může představovat riziko. Pokud by se ostrov stal příliš přelidněným nebo nepohodlným, mohl by to mírně snížit jeho atraktivitu. Zatím Ibiza tuto rovnováhu udržuje tím, že se zaměřuje na movitější turisty (méně nízkonákladových cestovatelů, více VIP klientely), takže absolutní počet turistů je do jisté míry korigován vyššími cenami. Navíc tlak na udržitelný život (soláry apod.) může časem některé problémy infrastruktury zmírnit. Přesto by kupující měli vědět, že celoroční život na Ibize přináší omezení života na ostrově – od drahých potravin po občasné výpadky elektřiny či omezené kapacity nemocnic. Pro většinu bohatých kupujících to nejsou zásadní překážky, ale jsou součástí rizikového profilu ostrovního života. Ostrov Průměr Cena za m² (2024/25) Charakteristiky trhu & trendy Ibiza ~7 000+ € za m² (nejvyšší) ibiza-international.com investropa.com Ultraluxusní trh, omezená nabídka pozemků, globální poptávka.Životní styl a exkluzivita určují ceny.Trh se mění na celoroční atraktivitu (remote pracovníci, rodiny).Silný růst v segmentu luxusu pokračuje, s předpovídaným každoročním růstem cen o ~5–10 % ibiza-international.com. Mallorca ~4 000 € za m² (liší se podle oblasti) investropa.com Největší a nejrozmanitější trh.Široká nabídka od městských apartmánů v Palmě (€3 500–€5 000/m² v centru) advocateabroad.com po venkovské fincy a superjachty v Andratxu.Více nabídky a rozvojových pozemků než na Ibize, takže vstupní ceny jsou nižší.Stále má luxusní hotspoty (jihozápadní Mallorca, Deià), ale také místní trh.Růst stabilní ~4–7 %/rok; o něco menší „prémie za vzácnost“ než na Ibize.Mallorca zůstává velmi atraktivní, zejména pro kupující, kteří chtějí kombinaci městských vymožeností a prostoru.Na některých pobřežních úsecích je zaznamenán nadměrný rozvoj, ale ostrov je dost velký na to, aby měl klidné oblasti.Vyhlídky: stabilní růst, pokračující zahraniční zájem, ale pravděpodobně o něco mírnější než cenová trajektorie Ibizy estelaexclusivehomes.com. Menorca ~4 500 € za m² (přímořské domy) investropa.com Klidnější, méně okázalý trh.Menorca je známá svou nedotčenou krásou a má přísnější limity pro výstavbu (dokonce i ve srovnání s Ibizou).Ceny nemovitostí jsou nižší než na Ibize/Malloře; trh je menší a méně likvidní.Zahraniční kupci (často Britové a Francouzi) zde skutečně kupují rekreační vily, ale ultra-luxus je omezený.Růst byl mírný; Menorca minula extrémní boom, který zažila Ibiza, ale zároveň v době poklesů příliš neklesla.Je to stabilní trh s pomalým růstem (~3–5 % ročně).Výhled: Menorca bude i nadále lákat ty, kteří hledají klid a relativně cenově dostupné ostrovní domy, ale neočekává se, že by zažila boom v segmentu luxusu; jedná se spíše o niche trh se stabilní poptávkou. Formentera ~7 000 €+ za m² (srovnatelné s Ibizou) investropa.com Malý a exkluzivní ostrov.Formentera má velmi omezený inventář – jen velmi málo nemovitostí mění majitele a nová výstavba je velmi omezená.V důsledku toho často rivalizuje nebo dokonce překonává Ibizu v ceně za m² u nemnoha nemovitostí, které se objeví na trhu estelaexclusivehomes.com estelaexclusivehomes.com.Je upřednostňován těmi, kteří hledají absolutní soukromí (celebrity, atd.) a atmosféru nenuceného luxusu naboso.Trh je ultraluxusní, ale velmi úzký (málo transakcí).Výhled: Formentera zůstane hyper-exkluzivní enklávou; ceny zůstanou vysoké kvůli extrémní nedostupnosti.Nezažívá žádné objemové nebo stavební boomy – jakýkoli dostupný dům najde poptávku mezi globální elitou.V podstatě je Formentera jako ještě dražší přívěsek Ibizy, a společně vedou Baleáry v luxusu estelaexclusivehomes.com. Zdroje: Srovnání trhu Investropa investropa.com, zprávy místních makléřů a média estelaexclusivehomes.com estelaexclusivehomes.com, data Idealista.Cenové rozpětí na Mallorce podle Advocate Abroad (údaje z Palmy) advocateabroad.com.

Na závěr lze říci, že výzvy Ibizy se točí kolem udržitelnosti – ekonomické, sociální a environmentální. Budoucí úspěch trhu bude pravděpodobně záviset na řešení bytových potřeb místních obyvatel, zabránění poškozování životního prostředí a rozumném řízení turismu. Pro investory a kupující je důležité být si těchto rizik vědom. Jejich zmírnění může znamenat například lobbování za spravedlivé, ale ne drakonické předpisy, přispívání místní komunitě (aby se předešlo nelibosti) a navrhování nemovitostí s ekologickými prvky. Navzdory těmto výzvám Ibiza prokázala schopnost se přizpůsobit (například přechodem na kvalitní turistiku, zavedením stavebních limitů), což dosud trh ve skutečnosti posílilo. Jak uvádí jedna zpráva, přísné plánování ostrova a omezené množství půdy slouží jako ochranný příkop, který zabraňuje nadměrné nabídce a uchovává dlouhodobé hodnoty ibizaprestige.com ibiza-international.com. Klíčové riziko by nastalo, kdyby tato rovnováha byla narušena – ať už kvůli chybným politickým krokům, nebo vnějším šokům. Nyní však převládá konsensus, že přitažlivost Ibizy zůstává nedotčena, základy trhu jsou pevné, ale pečlivé sledování výše zmíněných otázek bude v následujících letech nezbytné.

Ibiza vs. ostatní Baleárské ostrovy: Srovnávací výhled

Ibiza je často srovnávána se svými baleárskými „sestrami“ – Mallorcou, Menorcou a Formenterou – které mají každá odlišný profil realitního trhu. Zde je, jak si Ibiza vede a jaký je výhled v porovnání s těmito ostrovy:

Tabulka: Přehled trhu s nemovitostmi – Ibiza vs. baleárští konkurenti investropa.com

Z výše uvedeného vyplývá několik klíčových srovnávacích postřehů:

Cenové vedení: Ibiza (a maličká Formentera) dosahují nejvyšších cen na Baleárech. Průměrná nemovitost na Ibize je zhruba dvakrát dražší než průměrná nemovitost na Mallorce, která je zároveň dražší než na Menorce. Ve skutečnosti Baleáry jako celek vedly ve Španělsku růst cen v roce 2024 (asi +9,7 %) spanishpropertyinsight.com, což bylo převážně taženo rekordními trhy Ibizy a Mallorky. Ale v rámci regionu Ibiza vyniká jako nejdražší trh díky nedostatku půdy a své pověsti luxusního životního stylu investropa.com.

Ibiza (a maličká Formentera) dosahují nejvyšších cen na Baleárech. Průměrná nemovitost na Ibize je zhruba dvakrát dražší než průměrná nemovitost na Mallorce, která je zároveň dražší než na Menorce. Ve skutečnosti Baleáry jako celek vedly ve Španělsku růst cen v roce 2024 (asi +9,7 %) spanishpropertyinsight.com, což bylo převážně taženo rekordními trhy Ibizy a Mallorky. Ale v rámci regionu díky nedostatku půdy a své pověsti luxusního životního stylu investropa.com. Tržní rozsah a rozmanitost: Mallorca je mnohem větší (jak rozlohou, tak počtem obyvatel), a proto má mnohem heterogennější trh. Na Mallorce lze najít vše od apartmánů na vesnici za 200 tisíc eur až po pobřežní rezidence za 20 milionů eur. Má několik výrazně odlišných subtrhů (město Palma, jihozápadní luxusní pobřeží, severovýchodní klidnější pobřeží, vnitrozemský venkov atd.). To znamená, že celkový růst Mallorky je průměrován; některé oblasti rychle rostou, jiné jsou stabilní. Ibiza je menší, a proto je její trh mnohem jednotnější co do vyšší úrovně – téměř celý ostrov je považován za prémiovou lokalitu (s určitými rozdíly mezi super-prémiovou a pouze prémiovou). Menorca je menší než Mallorca a více venkovská; její trh připomíná zmenšenou, pomalejší verzi trhu Mallorky, bez tahouna velkého města (Mahón a Ciutadella jsou půvabná města, ale nejsou mezinárodními centry jako Palma). Formentera je unikátní – v podstatě ultraprémiový mikrotrh s minimálním rozvojem.

(jak rozlohou, tak počtem obyvatel), a proto má mnohem heterogennější trh. Na Mallorce lze najít vše od apartmánů na vesnici za 200 tisíc eur až po pobřežní rezidence za 20 milionů eur. Má několik výrazně odlišných subtrhů (město Palma, jihozápadní luxusní pobřeží, severovýchodní klidnější pobřeží, vnitrozemský venkov atd.). To znamená, že celkový růst Mallorky je průměrován; některé oblasti rychle rostou, jiné jsou stabilní. Ibiza je menší, a proto je její trh mnohem jednotnější co do vyšší úrovně – téměř celý ostrov je považován za prémiovou lokalitu (s určitými rozdíly mezi super-prémiovou a pouze prémiovou). Menorca je menší než Mallorca a více venkovská; její trh připomíná zmenšenou, pomalejší verzi trhu Mallorky, bez tahouna velkého města (Mahón a Ciutadella jsou půvabná města, ale nejsou mezinárodními centry jako Palma). je unikátní – v podstatě ultraprémiový mikrotrh s minimálním rozvojem. Rozdíly v zahraniční poptávce: Všechny Baleárské ostrovy přitahují zahraniční kupce, ale Ibiza a Mallorca mají nejvyšší podíl zahraničních zákazníků (průměr Baleárů v roce 2024 je asi 32 % zahraničních kupujících) english.elpais.com idealista.com. Zahraniční kupci na Ibize jsou spíše luxusní a mladší klienti, kteří zde hledají životní styl. Zahraniční klientela Mallorky je rozmanitější – najdeme zde mnoho Němců a Britů kupujících druhé domovy, některé důchodce apod., a také středně drahé rekreační apartmány především v oblastech jako Port d’Alcúdia, což byste na Ibize tolik nenašli. Menorca měla historicky více britských majitelů druhých domovů (pramení to ještě z doby britské koloniální minulosti), ale je zde méně mezinárodních ultrabohatých než na Ibize. Kupci na Formenteře jsou téměř výhradně cizinci (většinou Evropané) a velmi zámožní – je to natolik exkluzivní trh, že se zde pohybují v podstatě jen osoby s vysokým čistým jměním.

Všechny Baleárské ostrovy přitahují zahraniční kupce, ale (průměr Baleárů v roce 2024 je asi 32 % zahraničních kupujících) english.elpais.com idealista.com. Zahraniční kupci na Ibize jsou spíše luxusní a mladší klienti, kteří zde hledají životní styl. Zahraniční klientela Mallorky je rozmanitější – najdeme zde mnoho Němců a Britů kupujících druhé domovy, některé důchodce apod., a také středně drahé rekreační apartmány především v oblastech jako Port d’Alcúdia, což byste na Ibize tolik nenašli. Menorca měla historicky více britských majitelů druhých domovů (pramení to ještě z doby britské koloniální minulosti), ale je zde méně mezinárodních ultrabohatých než na Ibize. Kupci na Formenteře jsou téměř výhradně cizinci (většinou Evropané) a velmi zámožní – je to natolik exkluzivní trh, že se zde pohybují v podstatě jen osoby s vysokým čistým jměním. Výhled pronájmů a výnosů: Pro investory zvažující ostrovy Ibiza a Formentera nabízejí nejvyšší výnosy z pronájmu , ale s sebou nesou výzvu v podobě získání povolení. Omezený počet povolení na Ibize umožňuje velmi vysoké krátkodobé nájemné (odpovídající zdejší luxusní turistice). Mallorca má také trh s rekreačními pronájmy, avšak více oblastí je zde k tomuto účelu otevřených (i když i zde vláda omezuje počet licencí a některé obce mají úplné zákazy, díky velikosti ostrova je však celkově legálních nemovitostí na pronájem více). Výnosy z rekreačních pronájmů na Mallorce jsou velmi dobré (zejména v žádaných městech nebo vily u pláže), ale procentuálně obvykle o něco nižší než na Ibize, protože ceny jsou nižší a turisté zde zahrnují širší střední vrstvu. Na Menorce je poptávka po pronájmech sezónnější a více orientovaná na rodiny; výnosy jsou střední a někteří investoři to shledávají méně výhodné čistě pro zisk (spíše je to pro vlastní užití s menším výdělkem). Několik málo pronajímaných vil na Formenteře, pokud je legálně lze pronajmout, dosahuje astronomických týdenních sazeb díky pověsti ostrova – ale opět, příležitostí ke koupi je zde velmi málo.

Pro investory zvažující ostrovy , ale s sebou nesou výzvu v podobě získání povolení. Omezený počet povolení na Ibize umožňuje velmi vysoké krátkodobé nájemné (odpovídající zdejší luxusní turistice). Mallorca má také trh s rekreačními pronájmy, avšak více oblastí je zde k tomuto účelu otevřených (i když i zde vláda omezuje počet licencí a některé obce mají úplné zákazy, díky velikosti ostrova je však celkově legálních nemovitostí na pronájem více). Výnosy z rekreačních pronájmů na Mallorce jsou velmi dobré (zejména v žádaných městech nebo vily u pláže), ale procentuálně obvykle o něco nižší než na Ibize, protože ceny jsou nižší a turisté zde zahrnují širší střední vrstvu. Na Menorce je poptávka po pronájmech sezónnější a více orientovaná na rodiny; výnosy jsou střední a někteří investoři to shledávají méně výhodné čistě pro zisk (spíše je to pro vlastní užití s menším výdělkem). Několik málo pronajímaných vil na Formenteře, pokud je legálně lze pronajmout, dosahuje astronomických týdenních sazeb díky pověsti ostrova – ale opět, příležitostí ke koupi je zde velmi málo. Srovnávací výhled: Do budoucna se očekává, že Ibiza si udrží náskok před ostatními ostrovy v segmentu luxusních nemovitostí . Blog luxusní realitní kanceláře z roku 2025 dokonce označil Ibizu a Formenteru za „lídry“ trhu s luxusními nemovitostmi na Baleárech estelaexclusivehomes.com. Je to díky kombinaci globální poptávky a omezené nabídky. Výhled pro Mallorcu je také velmi pozitivní , zejména proto, že těží z různorodé poptávky (nejde jen o místo pro rekreační bydlení, ale má i velkou rezidentskou populaci, více pracovních míst atd.). Někteří mohou považovat Mallorcu za výhodnější: za cenu malé vily na Ibize je možné získat větší usedlost na Mallorce, což vyhovuje těm, kteří chtějí více prostoru a snad i méně turistické prostředí. Navíc má Mallorca nejlepší infrastrukturu na Baleárech (letiště, nemocnice, školy), což ji činí atraktivní pro celoroční bydlení. Mallorca tedy zůstane silným konkurentem, ale pravděpodobně s mírně nižším růstem, protože její trh je vyváženější a v minulosti prošel vysokým stupněm rozvoje (menší efekt nedostatku v některých lokalitách). Menorca pravděpodobně zůstane úzkou specializací: propaguje se jako ekologicky šetrný ostrov pomalé turistiky, což drží rozvoj na nízké úrovni. Může dojít k mírnému růstu cen, protože více lidí bude hledat klidné alternativy k přelidněným destinacím, ale je nepravděpodobné, že by se z ní najednou stal luxusní hotspot na úrovni Ibizy. Formentera si nejspíš zachová svůj jedinečný charakter – jakákoliv dostupná nemovitost bude okamžitě vyprodána těmi, kdo hledají maximální exkluzivitu, což udrží její ceny na nejvyšší úrovni. Jednou z výzev Formentery je dostupnost (nemá letiště, lze se tam dostat pouze trajektem z Ibizy), ale pro její specifickou klientelu je to právě součást kouzla, ne překážka.

Do budoucna se očekává, že . Blog luxusní realitní kanceláře z roku 2025 dokonce označil Ibizu a Formenteru za „lídry“ trhu s luxusními nemovitostmi na Baleárech estelaexclusivehomes.com. Je to díky kombinaci globální poptávky a omezené nabídky. , zejména proto, že těží z různorodé poptávky (nejde jen o místo pro rekreační bydlení, ale má i velkou rezidentskou populaci, více pracovních míst atd.). Někteří mohou považovat Mallorcu za výhodnější: za cenu malé vily na Ibize je možné získat větší usedlost na Mallorce, což vyhovuje těm, kteří chtějí více prostoru a snad i méně turistické prostředí. Navíc má Mallorca nejlepší infrastrukturu na Baleárech (letiště, nemocnice, školy), což ji činí atraktivní pro celoroční bydlení. Mallorca tedy zůstane silným konkurentem, ale pravděpodobně s mírně nižším růstem, protože její trh je vyváženější a v minulosti prošel vysokým stupněm rozvoje (menší efekt nedostatku v některých lokalitách). pravděpodobně zůstane úzkou specializací: propaguje se jako ekologicky šetrný ostrov pomalé turistiky, což drží rozvoj na nízké úrovni. Může dojít k mírnému růstu cen, protože více lidí bude hledat klidné alternativy k přelidněným destinacím, ale je nepravděpodobné, že by se z ní najednou stal luxusní hotspot na úrovni Ibizy. si nejspíš zachová svůj jedinečný charakter – jakákoliv dostupná nemovitost bude okamžitě vyprodána těmi, kdo hledají maximální exkluzivitu, což udrží její ceny na nejvyšší úrovni. Jednou z výzev Formentery je dostupnost (nemá letiště, lze se tam dostat pouze trajektem z Ibizy), ale pro její specifickou klientelu je to právě součást kouzla, ne překážka. Křížové efekty: Někteří investoři působí napříč ostrovy. Například někdo, kdo hledá výnosy z pronájmu, může zvolit Mallorcu, kde může být získání licence v některých městech o něco jednodušší, zatímco někdo zaměřený na kapitálové zhodnocení dá přednost Ibize. Setkali jsme se s otázkami typu „Je investování na Ibize v roce 2025 lepší než na Mallorce?“, na které realitní makléři často odpovídají, že Ibiza nabízí vyšší exkluzivitu a návratnost investic v segmentu luxusu, zatímco Mallorca nabízí více nemovitostí a možná větší bezpečnost investice díky své velikosti estelaexclusivehomes.com estelaexclusivehomes.com. Oba trhy jsou vynikající; záleží na strategii. Mnozí docházejí k závěru, že pokud si někdo může Ibizu dovolit, má ona X faktor (glamour, značku), který by mohl přinést dlouhodobě lepší výnosy, zejména v ultraluxusním segmentu, který je velmi omezený nabídkou estelaexclusivehomes.com estelaexclusivehomes.com. Pro širší trh či nižší rozpočet může Mallorca nabídnout více možností pro stabilní růst.

Stručně řečeno, Ibiza vede Baleáry v cenách a prestiži, následuje Mallorca s větším, ale méně exkluzivním trhem, dále Menorca, která je klidnější a levnější, a Formentera, která je malá, ale v nejvyšším segmentu stejně drahá jako Ibiza. Všechny ostrovy spojuje omezené množství pozemků a vysoká atraktivita, což obecně prospívá jejich trhům s nemovitostmi. Pro srovnání: lze očekávat pokračující růst všech oblastí i po roce 2025, přičemž Ibiza a Formentera budou zaznamenávat největší růst v luxusním segmentu, Mallorca poroste v luxusu i ve středním segmentu a Menorca si udrží mírný růst. Žádný z ostrovů aktuálně nevykazuje známky nadbytku nabídky nebo většího rizika poklesu, což je dáno celkovým nedostatkem novostaveb v posledních letech idealista.com spanishpropertyinsight.com. Baleáry jako celek zůstávají jedním z nejsilnějších realitních regionů ve Španělsku a Ibiza je v tomto ohledu korunovaným klenotem.

Výhledové projekce (2026–2030)

Při pohledu do druhé poloviny desetiletí se výhled pro ibizský trh s nemovitostmi na období 2026 až 2030 jeví obecně optimisticky. Analytici trhu a odborníci z oboru předpokládají pokračující růst, byť mírnějším tempem ve srovnání s prudkým nárůstem z počátku 20. let. Zde jsou některé klíčové prognózy a trendy pro nadcházející roky:

Udržitelná trajektorie růstu: Odborné prognózy naznačují, že hodnota nemovitostí na Ibize poroste v „udržitelném“ tempu přibližně 5–8 % ročně v příštím desetiletí investropa.com. Toto tempo je nižší než dvouciferné skoky zaznamenané v letech 2021–2022, což značí očekávání, že trh vstoupí do stabilnější fáze růstu. Tempo růstu v řádu středních jednotek procent je však stále velmi robustní (předčí většinu investičních tříd aktiv) a naznačuje, že do roku 2030 by ceny nemovitostí na Ibize mohly být o 30–50 % vyšší než dnes, pokud se tento trend udrží. Tato prognóza se opírá o základy – omezenou nabídku, silnou mezinárodní poptávku a proměnu Ibizy v celoroční destinaci – které dále podporují zhodnocování investropa.com investropa.com. V zásadě se neočekává žádný zásadní propad, pokud nenastanou nepředvídané šoky ; místo toho se předpokládá mírné zpomalení směrem ke zdravému růstu, jak trh zraje.

Odborné prognózy naznačují, že hodnota nemovitostí na Ibize poroste v investropa.com. Toto tempo je nižší než dvouciferné skoky zaznamenané v letech 2021–2022, což značí očekávání, že trh vstoupí do stabilnější fáze růstu. Tempo růstu v řádu středních jednotek procent je však stále velmi robustní (předčí většinu investičních tříd aktiv) a naznačuje, že do roku 2030 by ceny nemovitostí na Ibize mohly být o 30–50 % vyšší než dnes, pokud se tento trend udrží. Tato prognóza se opírá o základy – – které dále podporují zhodnocování investropa.com investropa.com. V zásadě se ; místo toho se předpokládá mírné zpomalení směrem ke zdravému růstu, jak trh zraje. Vyrovnávání tržní síly: Do let 2026–27 někteří očekávají, že Ibiza zcela přejde do více vyrovnaného (nebo dokonce kupujícím příznivějšího) trhu po letech, kdy byl trhem prodávajících ibizaprestige.com. Signály o tomto trendu již byly patrné v letech 2024–25 (s nárůstem nabídky a mírným poklesem poptávky) ibizaprestige.com. Koncem 20. let, pokud se na trh dostane více nemovitostí (například když babyboomers prodají své domy nebo v důsledku dokončení nových staveb), kupující mohou mít větší výběr a lepší vyjednávací pozici. „Vyrovnaný trh“ v kontextu Ibizy však pravděpodobně stále znamená, že poptávka bude minimálně odpovídat nabídce u kvalitních aktiv. Nejde o scénář nadměrné nabídky, spíše o normalizaci, kdy si kupující mohou vybírat a růst cen je mírný. Tato zdravější rovnováha by mohla zvýšit počet transakcí (více lidí bude ochotno kupovat, když nehrozí zběsilá konkurence) a udržet trh likvidní.

Do let 2026–27 někteří očekávají, že Ibiza po letech, kdy byl trhem prodávajících ibizaprestige.com. Signály o tomto trendu již byly patrné v letech 2024–25 (s nárůstem nabídky a mírným poklesem poptávky) ibizaprestige.com. Koncem 20. let, pokud se na trh dostane více nemovitostí (například když babyboomers prodají své domy nebo v důsledku dokončení nových staveb), kupující mohou mít větší výběr a lepší vyjednávací pozici. „Vyrovnaný trh“ v kontextu Ibizy však pravděpodobně stále znamená, že u kvalitních aktiv. Nejde o scénář nadměrné nabídky, spíše o normalizaci, kdy si kupující mohou vybírat a růst cen je mírný. Tato zdravější rovnováha by mohla zvýšit počet transakcí (více lidí bude ochotno kupovat, když nehrozí zběsilá konkurence) a udržet trh likvidní. Úrokové sazby a ekonomické klima: Odhady finančních institucí, jako je BBVA Research, předpovídají, že španělský trh s nemovitostmi zůstane na vzestupné trajektorii až do roku 2026 – například BBVA očekává, že ceny domů ve Španělsku na celostátní úrovni vzrostou v roce 2025 přibližně o 7,3 % a v roce 2026 o 5,3 % spanishpropertyinsight.com. Tyto údaje zahrnují i žhavější oblasti, jako jsou Baleáry, které k růstu přispívají. Jedním z hlavních důvodů, které uvádějí, je postupné uvolňování úrokových sazeb od poloviny dekády spanishpropertyinsight.com. Do roku 2025–2026, pokud bude inflace zkrocena, mohou centrální banky začít sazby snižovat, což by mohlo dodat trhu s nemovitostmi další dynamiku , protože hypotéky zlevní. Přestože mnoho luxusních nemovitostí na Ibize je kupováno za hotové, příznivější úvěrové prostředí zvedá celkovou náladu na trhu a umožňuje vstoupit více kupujícím z vyšší střední třídy. Kromě toho zdravá ekonomika v Evropě (BBVA předpovídá růst HDP Baleár 3,2 % v roce 2025 a 1,6 % v roce 2026) bbvaresearch.com podporuje poptávku po bydlení. Demografické podpůrné faktory (odchod baby boomerů do důchodu, mileniálové dědící majetek atd.) také hrají roli při udržování poptávky po druhých domovech a přestěhování do životních destinací, jako je Ibiza spanishpropertyinsight.com. Pokud by však evropská ekonomika překvapila negativně, nebo by sazby zůstaly déle vysoké, mohlo by to tyto prognózy růstu trochu zmírnit. Konsenzus však je, že Španělsko (a Ibiza) se vyhnou jakémukoli kolapsu trhu s bydlením a místo toho zažijí stabilní růst díky chronickému nedostatku nabídky bydlení vzhledem k poptávce spanishpropertyinsight.com spanishpropertyinsight.com.

Odhady finančních institucí, jako je BBVA Research, předpovídají, že – například BBVA očekává, že ceny domů ve Španělsku na celostátní úrovni vzrostou v roce 2025 přibližně o 7,3 % a v roce 2026 o 5,3 % spanishpropertyinsight.com. Tyto údaje zahrnují i žhavější oblasti, jako jsou Baleáry, které k růstu přispívají. Jedním z hlavních důvodů, které uvádějí, je od poloviny dekády spanishpropertyinsight.com. Do roku 2025–2026, pokud bude inflace zkrocena, mohou centrální banky začít sazby snižovat, což , protože hypotéky zlevní. Přestože mnoho luxusních nemovitostí na Ibize je kupováno za hotové, příznivější úvěrové prostředí zvedá celkovou náladu na trhu a umožňuje vstoupit více kupujícím z vyšší střední třídy. Kromě toho zdravá ekonomika v Evropě (BBVA předpovídá růst HDP Baleár 3,2 % v roce 2025 a 1,6 % v roce 2026) bbvaresearch.com podporuje poptávku po bydlení. (odchod baby boomerů do důchodu, mileniálové dědící majetek atd.) také hrají roli při udržování poptávky po druhých domovech a přestěhování do životních destinací, jako je Ibiza spanishpropertyinsight.com. Pokud by však evropská ekonomika překvapila negativně, nebo by sazby zůstaly déle vysoké, mohlo by to tyto prognózy růstu trochu zmírnit. Konsenzus však je, že a místo toho zažijí stabilní růst díky chronickému nedostatku nabídky bydlení vzhledem k poptávce spanishpropertyinsight.com spanishpropertyinsight.com. Pokračující mezinárodní přitažlivost: Do roku 2030 se očekává, že Ibiza ještě více upevní svůj status globální luxusní enklávy a technologicky přátelské, udržitelné komunity . Vize „Ibiza 2030“ od Engel & Völkers zdůrazňuje, jak se ostrov posouvá od pouhého centra večírků ke špičkové destinaci pro udržitelný život a inovace ev-ibiza.com. Očekáváme více mezinárodních kupců z nových regionů (například více Severoameričanů nebo bohatých Asiatů), kteří objeví Ibizu s tím, jak se zlepšuje konektivita. Zavedení vysokorychlostního internetu a 5G bude dokončeno, což umožní ještě většímu počtu lidí pracovat na dálku a žít zde celoročně ev-ibiza.com. Zlepšení, jako jsou rozšířené silnice nebo případně novinky v dopravních technologiích (snad lepší trajektová spojení nebo dokonce heli-taxi služby), by mohly učinit život na Ibize pohodlnějším ev-ibiza.com. Tyto faktory rozšíří okruh potenciálních kupců. Do roku 2030 bychom se mohli dočkat například situace, kdy významní technologičtí podnikatelé nebo týmy pracující na dálku zřizují své základny na Ibize , což dále zvýší poptávku po prémiových nemovitostech jak pro kanceláře, tak pro domy. Značka Ibizy se navíc posouvá směrem ke zdravému životnímu stylu, rodinnému životu a umění/kultuře, kromě nočního života, což přiláká širší demografickou skupinu. Proto se poptávková základna pravděpodobně diverzifikuje a rozšíří , což udrží tlak na růst poptávky po nemovitostech.

Do roku 2030 se očekává, že Ibiza ještě více upevní svůj status . Vize „Ibiza 2030“ od Engel & Völkers zdůrazňuje, jak se ostrov posouvá od pouhého centra večírků ke špičkové destinaci pro ev-ibiza.com. Očekáváme více mezinárodních kupců z nových regionů (například více Severoameričanů nebo bohatých Asiatů), kteří objeví Ibizu s tím, jak se zlepšuje konektivita. Zavedení vysokorychlostního internetu a 5G bude dokončeno, což umožní ještě většímu počtu lidí pracovat na dálku a žít zde celoročně ev-ibiza.com. Zlepšení, jako jsou rozšířené silnice nebo případně novinky v dopravních technologiích (snad lepší trajektová spojení nebo dokonce heli-taxi služby), by mohly učinit život na Ibize pohodlnějším ev-ibiza.com. Tyto faktory rozšíří okruh potenciálních kupců. Do roku 2030 bychom se mohli dočkat například situace, kdy , což dále zvýší poptávku po prémiových nemovitostech jak pro kanceláře, tak pro domy. Značka Ibizy se navíc posouvá směrem ke zdravému životnímu stylu, rodinnému životu a umění/kultuře, kromě nočního života, což přiláká širší demografickou skupinu. Proto se , což udrží tlak na růst poptávky po nemovitostech. Nové projekty a výhled dodávek: Na straně nabídky zůstane nová výstavba omezená až do roku 2030, ale některé projekty v přípravě se uskuteční. Několik špičkových projektů (udržitelné vilové komunity, možná značkové rezidence nebo condo-hotely) je plánováno na roky 2025–2027 livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com. Tyto projekty přidají malý počet jednotek, které ale pravděpodobně budou rychle absorbovány díky předchozí poptávce. Povinnost, že 50 % velkých nových projektů musí být dostupné bydlení investropa.com, může vést k některým smíšeným projektům – potenciálně více bytových komplexů, které zahrnují místní bydlení společně s tržními jednotkami – zejména ve městě Ibiza nebo na jeho okraji. Nicméně, s ohledem na byrokratické překážky bychom neměli očekávat stavební boom. Místo toho bychom mohli vidět postupné navyšování nabídky : např. několik luxusních butikových resortů s vilami, několik bytových domů ve městě a mnoho individuálních vilových výstaveb na pozemcích čekajících na povolení. Tyto kroky zmírní část poptávky, ale zároveň zajistí, že nasycení trhu je nepravděpodobné . Do roku 2030, i kdyby byly realizovány všechny plánované projekty, bude mít Ibiza stále výrazně méně domů než zájemců/investorů. Jednou možnou změnou je vlna rekonstrukcí – starší bytový fond (vily postavené v 70.–80. letech) se postupně renovuje nebo nahrazuje moderními návrhy. Tento cyklus modernizace bude pokračovat, což znamená, že celková kvalita bydlení na Ibize se zlepší, což může ospravedlnit vyšší ceny. Navíc pokud vláda dodrží své infrastrukturní sliby, dříve méně dostupné oblasti (například části severu nebo vnitrozemí) se otevřou, čímž vzniknou „nové“ žádané lokality pro nemovitosti, až budou k dispozici lepší silnice nebo služby ev-ibiza.com ev-ibiza.com. To by mohlo způsobit rovnoměrnější rozložení poptávky po ostrově (například San Carlos nebo Portinatx by do roku 2030 mohly zaznamenat více luxusních projektů, jak se oblast San José a Santa Eulalia zaplní).

Na straně nabídky až do roku 2030, ale některé projekty v přípravě se uskuteční. Několik špičkových projektů (udržitelné vilové komunity, možná značkové rezidence nebo condo-hotely) je plánováno na roky 2025–2027 livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com. Tyto projekty přidají malý počet jednotek, které ale pravděpodobně budou rychle absorbovány díky předchozí poptávce. Povinnost, že 50 % velkých nových projektů musí být dostupné bydlení investropa.com, může vést k některým smíšeným projektům – potenciálně více bytových komplexů, které zahrnují místní bydlení společně s tržními jednotkami – zejména ve městě Ibiza nebo na jeho okraji. Nicméně, s ohledem na byrokratické překážky bychom neměli očekávat stavební boom. Místo toho bychom mohli vidět : např. několik luxusních butikových resortů s vilami, několik bytových domů ve městě a mnoho individuálních vilových výstaveb na pozemcích čekajících na povolení. Tyto kroky zmírní část poptávky, ale zároveň zajistí, že . Do roku 2030, i kdyby byly realizovány všechny plánované projekty, bude mít Ibiza stále výrazně méně domů než zájemců/investorů. Jednou možnou změnou je – starší bytový fond (vily postavené v 70.–80. letech) se postupně renovuje nebo nahrazuje moderními návrhy. Tento cyklus modernizace bude pokračovat, což znamená, že celková kvalita bydlení na Ibize se zlepší, což může ospravedlnit vyšší ceny. Navíc pokud vláda dodrží své infrastrukturní sliby, dříve méně dostupné oblasti (například části severu nebo vnitrozemí) se otevřou, čímž vzniknou „nové“ žádané lokality pro nemovitosti, až budou k dispozici lepší silnice nebo služby ev-ibiza.com ev-ibiza.com. To by mohlo způsobit rovnoměrnější rozložení poptávky po ostrově (například San Carlos nebo Portinatx by do roku 2030 mohly zaznamenat více luxusních projektů, jak se oblast San José a Santa Eulalia zaplní). Konkurenční výhoda: Na konci 20. let může Ibiza těžit také z vývoje na jiných trzích. Některé konkurenční destinace (jako části pevninské Costa del Sol nebo jiné země jako Portugalsko) mohou ochladnout kvůli nadměrné nabídce nebo změnám politiky, což může potenciálně přesměrovat více movitých kupců na Ibizu. Navíc s koncem Zlatého víza ve Španělsku se někteří zahraniční investoři zaměří čistě na místa, kde skutečně chtějí být (na rozdíl od pouhého získání víza) – a v tomto ohledu má Ibiza vysoké skóre. Dále, pokud práce z domova zůstane populární, středomořské destinace budou dál lákat pracovníky na dálku; Ibiza a Mallorca si pravděpodobně připíšou pěkný podíl této movité vzdálené pracovní síly, což posílí i segment středně drahého bydlení.

Na konci 20. let může Ibiza těžit také z vývoje na jiných trzích. Některé konkurenční destinace (jako části pevninské Costa del Sol nebo jiné země jako Portugalsko) mohou ochladnout kvůli nadměrné nabídce nebo změnám politiky, což může potenciálně přesměrovat více movitých kupců na Ibizu. Navíc s koncem Zlatého víza ve Španělsku se někteří zahraniční investoři zaměří čistě na místa, kde skutečně chtějí být (na rozdíl od pouhého získání víza) – a v tomto ohledu má Ibiza vysoké skóre. Dále, pokud práce z domova zůstane populární, budou dál lákat pracovníky na dálku; Ibiza a Mallorca si pravděpodobně připíšou pěkný podíl této movité vzdálené pracovní síly, což posílí i segment středně drahého bydlení. Rizika a neznámé faktory: Je třeba upozornit na některé nejistoty v projekcích. Významným faktorem je celosvětové regulační klima: pokud bude v roce 2026 krize bydlení stále závažná, Španělsko může zavést novou legislativu (například přísnější regulaci nájmů nebo daně z neobydlených nemovitostí), což by mohlo ovlivnit rozhodnutí investorů. Speciální status Baleár může také přijít na přezkum EU (někteří politici chtěli výjimku ze zákonů EU pro omezení zahraničních nákupů, i když je to málo pravděpodobné) spanishpropertyinsight.com theolivepress.es. Dalším neznámým faktorem je klimatická změna – i když Ibize bezprostředně nehrozí nebezpečí jako nízko položeným ostrovům, environmentální změny (vlny veder, sucha) mohou ovlivnit kvalitu života a politiku (například omezení spotřeby vody). To však může zároveň podpořit udržitelnější výstavbu, k níž Ibiza již přistupuje. Významný je také vývoj turismu: bude Ibiza i nadále přitahovat rostoucí počet návštěvníků, nebo se jejich množství ustálí? Prognózy ukazují spíše celosvětový růst turismu, ale jako zralý trh může Ibiza plató v počtu návštěvníků nahradit strategií vyšších útrat na osobu (což stále podporuje hodnoty nemovitostí, protože luxusní turismus potřebuje luxusní ubytování).

Celkově vzato, vize Ibizy pro rok 2030 představuje ostrov, kterému se podařilo růst na prestiži i infrastruktuře, aniž by ztratil svůj hlavní půvab. Očekává se, že trh s nemovitostmi bude do té doby více „normalizovaný“, ale stále dynamický – tedy roční růst spíše kolem 5 % než 15 %, větší komunita celoročních obyvatel a nemovitostní ekosystém sahající od ekologicky uvědomělých domovů až snad k novým luxusním konceptům co-livingu. Podle Engel & Völkers směřují vizionářské investice Ibizy do infrastruktury a udržitelnosti k položení „spolehlivých základů“ pro budoucí životaschopnost trhu ev-ibiza.com ev-ibiza.com. To naznačuje, že hlavní makléři věří, že koupě nyní (nebo brzy) znamená využít pokračujícího růstu až do roku 2030, podpořeného vylepšeními, která zajistí, že Ibiza neskolabuje pod vahou vlastního úspěchu.

V číselném vyjádření, pokud současné trendy přetrvají, by se průměrná cena za m² na Ibize mohla do roku 2030 vyšplhat na cca 9 000–10 000 € (z ~7 000 € nyní), přičemž ty nejluxusnější nemovitosti půjdou vysoko nad 15 000 €/m². Výnosy z pronájmů se mohou mírně snížit, pokud ceny předstihnou nájmy, avšak vzhledem k omezenému počtu turistických lůžek luxusní sazby pravděpodobně udrží krok, takže výnosy zůstanou atraktivní. Struktura kupujících se může posunout směrem k vyššímu podílu celoročních rezidentů (možná 30 % žijících celoročně oproti 10–15 % nyní), jak se sem stěhují rodiny. Luxusní trh pravděpodobně zůstane doménou ultra-bohatých, přičemž Ibiza a Formentera budou i nadále konkurovat Côte d’Azur či Monaku v exkluzivitě investropa.com investropa.com, jak ukazují srovnání, podle nichž je Ibiza již nyní v cenových hladinách srovnatelných s Francouzskou riviérou investropa.com.

Na závěr lze říci, že prognózy pro Ibizu do roku 2030 jsou optimistické, ale počítají s určitou mírou zpomalení. Pokud nenastane velká globální krize, nemovitosti na Ibize by měly vykazovat stabilní růst a zůstat špičkovou investiční lokalitou. Bude zásadní sledovat místní politiku v oblasti bydlení a turismu a podle toho upravovat strategii. Pro ty, kteří plánují s dlouhodobým horizontem, je doporučení expertů z roku 2025 jasné: Transformace Ibizy v rozmanitou, celoroční luxusní destinaci zajistí dlouhodobý růst trhu s nemovitostmi i v budoucnu investropa.com. Jak jeden z reportů výstižně uvádí, klíčové faktory rozvoje Ibizy – omezená nabídka, mezinárodní poptávka a změna životního stylu – zaručují, že ostrov zůstane jedním z nejdynamičtějších realitních trhů v Evropě i v příštích letech investropa.com.

Závěr

Trh s nemovitostmi na Ibize v roce 2025 se nachází na fascinujícím rozcestí rekordní síly a strategické evoluce. Viděli jsme, že hodnoty nemovitostí jsou na historických maximech a stále rostou, byť pomaleji, což je dáno trvalou poptávkou po jedinečné kombinaci středomořského životního stylu a luxusu, kterou ostrov nabízí. Rezidenční i komerční sektor prosperují – od luxusních vil s vysokou návratností po butikovými hotely zaměřené na náročnou klientelu. Klíčovými trendy jsou pokračující růst cen (zejména v prémiovém segmentu), rozšiřování okruhu kupujících o trvalé rezidenty a výrazný posun směrem k udržitelnosti v nových projektech i regulacích. Investiční příležitosti zůstávají velmi atraktivní, Ibiza poskytuje výnosy z nájmů a kapitálový růst, který dokáže málokterý prémiový trh nabídnout, zejména pokud jde o vzácné, dobře situované nemovitosti s platnou licencí na Ibize investropa.com investropa.com.

Přestože zde panuje optimismus, Ibiza zároveň aktivně řeší své výzvy: zmírňuje krizi cenové dostupnosti pro místní obyvatele, brání nadměrnému rozvoji a zavádí progresivní zákony, které mají zajistit dlouhodobou obyvatelnost ostrova. Právní prostředí – od ukončení Zlatých víz až po přísná pravidla pro turistické pronájmy – odráží trh, který zraje a hledá rovnováhu. Povzbuzující je, že tato opatření, ačkoliv stanovují určité limity, zároveň přispívají ke stabilitě trhu tím, že omezují spekulace a chrání kvality, díky nimž je Ibiza žádoucí ibizaprestige.com ibiza-international.com. Ve srovnání se svými baleárskými sousedy Ibiza i nadále vede v exkluzivitě a ceně, přičemž tento trend má pokračovat i v průběhu desetiletí, kdy si každý ostrov vymezuje svou vlastní pozici v regionální realitní scéně investropa.com.

Při pohledu do let 2026–2030 expertní prognózy a současné ukazatele vykreslují obraz umírněného, ale stabilního růstu. Ibiza směřuje k tomu, aby zůstala jedním z nejcennějších evropských realitních trhů, profitujících z globálních změn životního stylu, které upřednostňují práci na dálku a resortní život. Pokud nedojde k neočekávaným narušením, mohou kupující a investoři na Ibize rozumně očekávat pokračující růst cen v rozmezí středních až vyšších jednociferných procent ročně, trvalou poptávku po pronájmech i rostoucí mezinárodní atraktivitu ostrova investropa.com. Trh má být pravděpodobně o něco vyváženější – zdravější pro kupující po dlouhém období dominance prodávajících – ale stále bude odměňovat ty, kdo si na omezeném trhu zajistí svůj podíl.

Stručně řečeno, Ibiza v roce 2025 nabízí přesvědčivou směs stability a příležitostí. Je to trh, kde se luxusní vily prodávají díky životnímu stylu stejně jako díky stavbě samotné, byty posiluje rostoucí celoroční komunita a komerční projekty těží ze světově proslulé turistické značky. Investoři by měli zůstat obezřetní vůči regulacím a důrazu na udržitelnost, avšak celkový příběh je pozitivní. Ibiza ukazuje, že se dokáže přizpůsobit – směřuje ke kvalitě před kvantitou v cestovním ruchu, investuje do infrastruktury a zelených iniciativ – což je dobrou zprávou pro vlastníky nemovitostí. S přitažlivostí ostrova, která je silná jako vždy, a s realitním sektorem, jenž přijímá udržitelnější a inkluzivnější cestu, je Ibiza připravena dále přinášet hodnotu a radost těm, kteří investují do jejích magických břehů. Realitní trh Bílé ostrova, podobně jako jeho nadčasové západy slunce, má před sebou zářivou budoucnost až do roku 2030 a dál.