Nemovitostní trh v Los Angeles 2025: Trendy, prognózy a investiční výhled

Přehled trhu v roce 2025

Trh s nemovitostmi v Los Angeles v roce 2025 se vyznačuje směsí odolnosti a přehodnocení. Ceny rezidenčních nemovitostí zůstávají poblíž rekordních maxim po boomu z doby pandemie, i když růst je mnohem pomalejší, zatímco prodejní aktivita se mírně zotavuje z historických minim z let 2022–2023. Výkonnost komerčních nemovitostí je rozdělená – sektory jako průmyslové a vícegenerační nemovitosti si udržují sílu, zatímco kancelářské a některé maloobchodní segmenty čelí protivětru kvůli vysoké neobsazenosti a změnám v poptávce. Stručně řečeno, v roce 2025 je v L.A. vyvážený (dokonce mírně příznivý pro kupující) trh s bydlením a opatrně se zotavující komerční sektor.

Ekonomické a politické faktory mají zásadní vliv. Vysoké hypoteční sazby (≈6,5–7 %) zmírnily poptávku kupujících a natáhly dostupnost bydlení na téměř rekordní minima. Nové regulace – zvláště Measure ULA („daň z luxusních nemovitostí“) na prodeje ve vysokých hodnotách – ochlazují segment luxusních a investičních nemovitostí. Mezitím chronický nedostatek nabídky přetrvává v oblasti bydlení, což drží ceny vysoko, navzdory nedávnému poklesu populace (populace města L.A. klesla od roku 2020 asi o 2,5 %). Následující zpráva podrobně rozebírá trendy u rezidenčních a komerčních nemovitostí v Los Angeles, analyzuje výkonnost jednotlivých čtvrtí, zdůrazňuje investiční příležitosti a představuje prognózy do roku 2028.

Poznámka k citacím: Data a poznatky pocházejí ze zdrojů včetně California Association of Realtors, Zillow, Redfin, CBRE a místních tržních analýz, jak je citováno v celém textu.

Rezidenční sektor nemovitostí

Ceny nemovitostí a prodejní trendy

Ceny domů v Los Angeles v roce 2025 jsou v podstatě stagnující nebo mírně rostoucí v porovnání s předchozím rokem po strmém růstu v letech 2020–2022. Mediánová prodejní cena ve městě Los Angeles je k polovině roku 2025 kolem 1,05 milionu dolarů, což je jen +0,5 % meziročně. V okrese Los Angeles činila mediánová cena rodinného domu v březnu 2025 přibližně 829 000 dolarů, což je nárůst o ~3,0 % oproti předchozímu roku. Toto mírné zhodnocení navazuje na krátký pokles v roce 2023 a odráží plato na téměř rekordních cenových úrovních. (Pro srovnání: mediánová hodnota domu v L.A. byla v roce 2019 asi 600 000 dolarů, poté vystřelila až na historické maximum blízko 956 000 dolarů ke konci roku 2024.) Obrázek 1 ilustruje tento cenový vývoj – prudký růst během pandemie, mírná korekce a opětovný pozvolný nárůst do roku 2025.

Objem prodeje vykazuje první známky zotavení z poklesu způsobeného vysokými úrokovými sazbami. Prodeje nemovitostí v roce 2023 byly historicky nízké – celkový počet prodaných domů v Kalifornii v roce 2023 klesl na víceleté minimum (pokles o přibližně 34 % oproti roku 2021) – a Los Angeles zažilo podobný propad. V roce 2024 se prodeje mírně zvýšily (první meziroční nárůst za tři roky, +4,3 % v celém státě) a v roce 2025 pokračuje tento mírný růst, přestože objemy zůstávají pod úrovní před pandemií. Například v květnu 2025 bylo v Los Angeles prodáno 1 617 domů, což je o 7 % méně než v květnu 2024 – což naznačuje, že poptávka je stále utlumená. Nabídka se zlepšila ze svého extrémního minima: v Los Angeles bylo 4 747 aktivních inzerátů v květnu 2025, což je nárůst oproti předchozím měsícům. Index neprodaných nemovitostí (zásoba na měsíce) v metropoli L.A. činil v březnu 2025 přibližně 3,7 měsíce, oproti pouhým 2,7 měsícům o rok dříve. Tato vybalancovaná nabídka přeměnila L.A. ze silně tržní pozice prodávajícího na neutralnější trh v roce 2025, což zmírnilo ostrou konkurenci minulých let. Prodej domů nyní trvá přibližně 45 dní, což je pomaleji než loňských 39 dní, a vyjednávání o ceně je běžnější (přibližně 45 % prodejů v dubnu 2025 se uskutečnilo pod nabídkovou cenou).

Hlavní statistiky trhu (rezidenční, polovina 2025):

Mediánová prodejní cena (město L.A.) – ~1,05 mil. USD (změna meziročně 0–1 %).

– ~1,05 mil. USD (změna meziročně 0–1 %). Mediánová prodejní cena (L.A. County) – ~829 tis. USD (+3,0 % meziročně).

– ~829 tis. USD (+3,0 % meziročně). Prodané domy (město L.A., květen 2025) – 1 617 jednotek (-7 % meziročně).

– 1 617 jednotek (-7 % meziročně). Aktivní nabídky (L.A. County, květen 2025) – ~4 700 (nárůst z ~4 300 v dubnu).

– ~4 700 (nárůst z ~4 300 v dubnu). Doba zásoby – ~3,5–3,7 měsíce (nárůst z ~2,6 měsíce před rokem).

– ~3,5–3,7 měsíce (nárůst z ~2,6 měsíce před rokem). Mediánová doba na trhu – ~45 dní (vloni ~39 dní).

– ~45 dní (vloni ~39 dní). Poměr prodejní a nabídkové ceny – ~100 % (polovina domů se prodá za nebo pod nabídkovou cenu).

Celkově rezidenční ceny zůstávají stabilní a v některých segmentech dokonce mírně rostou díky omezené nabídce a přetrvávající poptávce. Ovšem divokost trhu prodávajících z roku 2021 ochladla – kupující mají více prostoru, protože vyšší náklady na financování omezují jejich možnosti. Dostupnost bydlení v L.A. je skutečně blízko historických minim: na získání hypotéky na dům za mediánovou cenu je třeba příjem kolem 230 000 USD, což je více než dvojnásobek mediánového příjmu v Kalifornii. Tento problém s dostupností v kombinaci s tím, že mnoho vlastníků má hypotéky pod 3 % (a tedy nechce prodávat a přecházet na půjčku za 7 %), vysvětluje jak utlumené prodeje, tak nízkou nabídku – patová situace, která brání výraznějšímu poklesu cen. Pokud nenastane zásadní ekonomický otřes, jemná rovnováha pravděpodobně charakterizuje hodnoty domů v L.A. v roce 2025.

Trendy na trhu s pronájmy

Los Angeles zůstává jedním z nejdražších nájemních trhů v zemi, přesto však růst nájmů v letech 2024–2025 zpomalil po prudkém nárůstu po pandemii. Průměrné nájemné za byt v L.A. činí na počátku roku 2025 zhruba 2 750–2 800 dolarů měsíčně. Podle CBRE celkové průměrné nájemné v bytových domech v okrese L.A. dosáhlo 2 822 USD/jednotku v 1. čtvrtletí 2025, což je prakticky beze změny (+0,1 %) oproti předchozímu čtvrtletí. To navazuje na prudký růst: nájmy za poslední čtyři roky vzrostly asi o 23 %, z průměrných 2 300 dolarů v roce 2020 na přibližně 2 841 dolarů v roce 2024. Tyto nárůsty předčily růst mezd i inflaci, což prohloubilo problémy s dostupností bydlení. Do roku 2024 74 % nabízených bytů v L.A. mělo nájem přes 2 100 dolarů měsíčně, což donutilo mnoho nájemníků se dělit o bydlení nebo se odstěhovat.

V roce 2025 růst nájmů v podstatě stagnuje – pro nájemníky vítaná úleva. Některé metriky dokonce ukazují mírné meziroční poklesy: například maloobchodní analýza pro Los Angeles zaznamenala meziroční pokles růstu nájmů o -0,4 % v 1. čtvrtletí 2025 v maloobchodních prostorách, což naznačuje omezenou vyjednávací sílu pronajímatelů v některých segmentech. U bytových pronájmů průzkumy zjistily, že nabízené nájmy zůstávají poměrně stabilní nebo mírně rostou (~+1 % meziročně) na začátku roku 2025. Vysoké nájmy v kombinaci s odlivem obyvatel během pandemie poptávku mírně utlumily, což zastavilo další prudké nárůsty. Výrazný je také pokles populace L.A. (pokles o ~0,65 % v roce 2024), což znamená, že pronajímatelé čelí o něco menší konkurenci o nájemníky, vedoucí k větším pobídkám a pro-nájemnickým cenám v některých oblastech.

Mezitím míra neobsazenosti bytových jednotek zůstává nízká, protože ty, kdo z L.A. odešli, nahrazují lidé, kteří si nemohou dovolit koupit vlastní domov. Obsazenost bytů v L.A. činila 95,4 % v 1. čtvrtletí 2025 (míra neobsazenosti ~4,6 %), což je mírné zlepšení oproti konci roku 2024. V praxi se kvalitní byty stále pronajmou rychle, ale nájemníci mají více možností než před rokem. Koncesní nabídky (například měsíc nájmu zdarma) se v některých čtvrtích znovu objevují. Podle Casden Multifamily Report od USC se efektivní nájmy v roce 2025 očekávají blízko současné úrovně, protože nová výstavba (přibližně 6 000–8 000 povolených jednotek v L.A. za poslední rok) se snaží dohnat poptávku.

Horká místa a trendy na trhu nájmů: Luxusní nájmy na Westside a v centru města byly částečně pod tlakem kvůli nové nabídce a neobsazenosti způsobené prací na dálku, zatímco dostupnější čtvrtě nadále zažívají ostrou konkurenci. Předměstské oblasti San Fernando Valley a San Gabriel Valley vykázaly mírný růst nájmů meziročně, protože rodiny hledají relativně levnější možnosti směrem do vnitrozemí. Naproti tomu prémiové oblasti jako Santa Monica a Downtown L.A. zaznamenaly pokles nájmů a vyšší neobsazenost (neobsazenost maloobchodních prostor v centru vzrostla na 9,5 %), protože rezidenti i nájemci zvažují poměr ceny a přínosu. Celkově lze trh s pronájmy v L.A. v roce 2025 charakterizovat jako stabilní, ale napjatý: nájmy se zatím dále prudce nezvyšují, ale úroveň nájmů ve městě zůstává velmi vysoká pro průměrnou domácnost (typický dvoupokojový byt je v nájmu přibližně o 70 % dražší, než kdyby ho domácnost koupila s před-2022 hypotékou, což ukazuje, jak nedostupné je vlastnictví bydlení pro mnohé).

Čtvrti s vysokým růstem vs. vysokým rizikem

Nemovitosti jsou v Los Angeles výrazně lokální záležitostí a trajektorie jednotlivých čtvrtí se výrazně liší. Během posledního desetiletí zaznamenaly dříve opomíjené oblasti explozivní růst hodnoty nemovitostí, zatímco některé tradičně drahé enklávy vykázaly pouze mírné zisky (nebo v poslední době dokonce stagnaci). Analýza dat sčítacího úřadu okresu (2016–2024) ukazuje, že největší zhodnocení nastalo v rozvíjejících se čtvrtích – často v těch, které procházejí gentrifikací nebo infrastrukturním rozvojem. Například West Adams (centrální L.A.) vede žebříčky se 107% nárůstem hodnoty rezidenčních nemovitostí od roku 2016. Donedávna relativně dostupný West Adams byl přeměněn díky své poloze u dopravních linek a převisu poptávky z okolních drahých oblastí na „nejžhavější“ trh v L.A. Další oblasti s vysokým růstem zahrnují Elysian Valley (“Frogtown”) +86 % a Exposition Park +84 % (posílený rozvojem v okolí USC a stadionu Banc of California). Historicky černošské čtvrti jako Leimert Park (+79 %) a Baldwin Hills/Crenshaw (+81 %) také zaznamenaly obrovské zhodnocení, protože kupující hledají (dříve) levnější možnosti v samotném centru města. Tyto zisky často souvisejí s novými investicemi a demografickými změnami – ale zároveň vyvolávají obavy z vytlačování dlouhodobých obyvatel xtown.la xtown.la.

Naopak „vysokorizikové“ čtvrti z pohledu investic bývají ty, které čelí cenovým bublinám nebo lokálním problémům. Jedním z příkladů je Downtown Los Angeles (DTLA), který zažil boom v 2000. a 2010. letech, ale nyní se potýká se zvýšenou neobsazeností a problémy s kvalitou života. Hodnota nemovitostí v DTLA vzrostla za 8 let relativně nízko (~45 %) (zaostává za okresním průměrem) a volných maloobchodních/prodejních a kancelářských prostorů je ve středu města hodně (maloobchod ~9–10 %, kanceláře přes 30 % neobsazených) – což naznačuje investiční riziko do doby, než dojde k městské obnově. Luxusní přímořské trhy představují další „rizikovou“ kategorii: ne v ohledu kolapsu, ale pomalejšího růstu. Ultra-drahé oblasti jako Bel Air (+61 % od roku 2016) nebo Calabasas (+36 %) mají „méně prostoru k dalšímu růstu“, protože už začínaly na vysoké úrovni. Některé bohaté trhy dokonce zaznamenaly mírný pokles cen v roce 2023, když zájem kupujících o vily ochladl kvůli novým daním a ekonomické nejistotě. Například střední cena v Culver City klesla v květnu 2025 meziročně o ~6,7 % a Culver City a Santa Monica zaznamenaly i pokles populace zhruba o 3 % v poslední době. Tyto oblasti nejsou rizikové v smyslu hrozícího kolapsu, ale jejich návratnost může zaostávat za rozvíjejícími se čtvrtěmi.

Za zmínku stojí také kapsy tísně ve vzdálených předměstích a okrajových komunitách. V oblastech jako je Antelope Valley v severní části okresu L.A. (např. Lancaster, Palmdale) ceny během pandemie prudce vzrostly, když lidé pracující na dálku hledali více prostoru, ale zůstávají citlivé na ceny benzínu a vývoj zaměstnanosti – což znamená potenciální riziko volatility, pokud se ekonomické podmínky změní. Nejvyšší míry zabavení nemovitostí v roce 2024 byly zaznamenány spíše v odlehlejších nebo dělnických oblastech; například Sylmar (v San Fernando Valley) evidoval 59 případů zabavení, což bylo nejvíce ze všech částí L.A. minulý rok. Shluk zabavení nemovitostí může signalizovat lokální stres (a zároveň příležitost pro lovce výhodných nákupů, aby v těchto čtvrtích nemovitosti koupili, opravili nebo pronajali). Investoři by měli na tyto oblasti nahlížet opatrně: Čtvrti s vysokým rizikem poklesu cen jsou obecně ty, kde je poptávka méně rozmanitá a jsou více vystaveny ekonomickým výkyvům, například vzdálená předměstí nebo místa s přetrvávající kriminalitou či problémy s infrastrukturou.

Hlavní poznatek: Čtvrti jako West Adams, Mid-City a Jefferson Park – bohaté na dopravní dostupnost a historické domy – zažívají boom, zatímco centrum města a některé luxusnější oblasti ochladly. Jak už to bývá, platí „lokalita, lokalita, lokalita“: i v obecně drahém trhu budou mikrotrhy s novou výstavbou, kulturní prestiží nebo novou dopravou (např. podél linky Crenshaw/LAX nebo okolo nového stadionu SoFi v Inglewoodu) pravděpodobně dále předbíhat zbytek trhu. Naopak, investoři by si měli místní fundamenty pečlivě prověřit, protože některé oblasti nesou vyšší riziko cenových korekcí či slabé poptávky po nájmech, pokud se ekonomické poměry změní.

Výkonnost komerčních nemovitostí

Přehled komerčního trhu

Komerční nemovitosti v Los Angeles v roce 2025 představují příběh rozdílných trendů mezi jednotlivými typy nemovitostí. Průmyslové a multifunkční objekty zůstávají silné, posílené e-commerce, obchodem a nedostatkem bydlení, zatímco kancelářský sektor čelí dlouhodobému poklesu poptávky. Obchodní nemovitosti se nacházejí někde uprostřed: sousedské nákupní centra jsou odolná, ale městský retail (obzvláště v centru) se z pandemií způsobených zpomalení zotavuje pomalu. Celková investiční aktivita v oblasti komerčních nemovitostí byla utlumená vyššími úrokovými sazbami a místními převodními daněmi, ale dobře pronajaté objekty v prémiových lokalitách stále budí zájem díky silné ekonomické základně L.A. Níže rozlišujeme výkonnost dle jednotlivých segmentů:

Kancelářský sektor: Vysoká obsazenost a výzvy přeměny nemovitostí

Losangeleský kancelářský trh je v roce 2025 pod značným tlakem. Nárůst práce na dálku/hybridních modelů spolu s úspornými opatřeními firem vedly k 11 po sobě jdoucím čtvrtletím negativní absorpce a prudkému nárůstu neobsazenosti. Celokrajská míra neobsazenosti kanceláří vzrostla na ~24,5 % v 1. čtvrtletí 2025 – což je historicky extrémně vysoká úroveň – přičemž v centru Los Angeles je to ještě horší s více než 31 % prázdných prostor. Dopad je patrný i v prémiových subtrzích: například neobsazenost v Century City dosáhla 13 % a v Orange County vyskočila na 19,2 % v 1. čtvrtletí 2025, což je zhruba dvojnásobek oproti před pěti lety. Přebytek prostoru je dán tím, že nájemci zmenšují plochy a nová výstavba z minulého cyklu zvyšuje nabídku. Mnozí pronajímatelé čelí slabé poptávce; čistá absorpce byla pouze v 1. čtvrtletí -1,08 milionu čtverečních stop v oblasti většího Los Angeles.

V důsledku toho nájmy kanceláří stagnují nebo začínají klesat. Průměrné nabízené nájemné činí přibližně ~$3,60/čtvereční stopu za měsíc (full service) – což je zhruba stejně jako před rokem. Pronajímatelé nabízejí větší pobídky (nájem zdarma, příspěvky na úpravu prostor), aby nalákali nájemce. Prémiové západní části města si stále drží vyšší nájemné (West L.A. průměrně $5,14/sf/měsíc), ale i zde je růst nájemného utlumený. Vzhledem k těmto potížím analytici očekávají nárůst problémových aktiv a příležitostí k rekvalifikaci. Skutečně, některé kancelářské budovy třídy B/C v centru a částech San Fernando Valley jsou prodávány s výraznými slevami pro potenciální přestavbu na byty či kreativní využití. Výhled pro kancelářský trh v L.A. je opatrný: vysoká neobsazenost pravděpodobně přetrvá i v roce 2025 – jedna zpráva předpovídá, že problémy na trhu s kancelářemi se projeví v roce 2025, až majitelé s končícími půjčkami budou čelit problémům s refinancováním. Jakékoli oživení závisí na růstu pracovních míst v odvětvích využívajících kanceláře a na tom, jak si společnosti nastaví dlouhodobé strategie pro pracovní prostory. Mezitím bude kancelářský sektor nejslabším článkem L.A. a některé budovy (zejména starší objekty v přesycených oblastech) jsou vystaveny vysokému riziku ztráty hodnoty.

Maloobchodní sektor: Pomalejší obnova a adaptace na nové trendy

Losangeleské maloobchodní nemovitosti se po pandemii postupně stabilizují, ale situace je smíšená. Spotřebitelské výdaje se zotavily a turisté se vracejí, přesto strukturální výzvy (konkurence e-commerce, změny návyků zákazníků) přetrvávají. Celková neobsazenost maloobchodu v okrese L.A. činila kolem 6,1 %–6,5 % v 1. čtvrtletí 2025, což znamená pátý po sobě jdoucí čtvrtletní nárůst. I přes růst zůstává tato míra stále mírná a nižší než ve většině ostatních velkoměst. V prestižních uličkách a nákupních centrech je neobsazenost vyšší, zatímco centra s potravinami na předměstích si vedou lépe. Průměrné nabízené nájemné za maloobchod činí asi $36–$37 na čtvereční stopu ročně (přibližně $3,05/sf/měsíc – triple-net), což je ~40 % nad americkým průměrem. Růst nájmů je ovšem mírně záporný: nájmy maloobchodních prostor v L.A. klesly v prvním čtvrtletí 2025 meziročně o 0,4 %, což odráží snahu vlastníků o udržení a získání nájemců. Los Angeles navíc za uplynulý rok přišlo o téměř 2,4 milionu čtverečních stop obsazených maloobchodních prostor – což naznačuje, že rušení provozoven a uzavírání obchodů převyšuje nové otevření.

Rozdíly mezi čtvrtěmi: Hlavní nákupní oblasti jako Beverly Hills’ Golden Triangle a Third Street v Santa Monice se zotavují, ale ještě nedosáhly plné předpandemické vitality (někteří luxusní prodejci zmenšili své prostory). Maloobchod v centru Los Angeles byl tvrdě zasažen – neobsazenost maloobchodních prostor v centru vyskočila o 250 bazických bodů na 9,5 % ke konci roku 2024, protože návštěvnost a turismus se zotavovaly pomalu. Naopak, maloobchod na předměstích v rostoucích rezidenčních oblastech je relativně silný. Subtrhy v údolích San Fernando a San Gabriel dokonce zaznamenaly mírné zvýšení nájmů, protože hodnotově orientovaní obchodníci (diskontní řetězce, potraviny) expandovali, aby obsloužili rostoucí populace. Investiční prodeje maloobchodu probíhají pod vrcholovými hodnotami, což naznačuje přecenění: například maloobchodní centrum na La Brea bylo v roce 2025 prodáno o 35 % levněji než v roce 2016 kvůli poklesu čistého provozního výnosu. Výnosové míry (cap rates) pro maloobchod vzrostly v průměru na 5,5–6 %, což je nejvíce za poslední dekádu, protože investoři požadují vyšší výnos v prostředí vyšších úrokových sazeb a zohledňují riziko.

Výhled maloobchodního sektoru je opatrně optimistický. Stabilizace neobsazenosti a návštěvnosti naznačuje, že nejhorší období je za námi, ale růst bude pomalý. Klíčové trendy zahrnují zážitkový maloobchod (gastronomie, zábavní koncepty jako plánovaný West Harbor v San Pedro s otevřením v roce 2026) a adaptivní opětovné využití (přeměna slabšího maloobchodu na smíšené využití nebo průmyslové prostory). Developeři jsou velmi selektivní – ve výstavbě je pouze ~60 000 m² maloobchodních prostor v L.A., což je jen 0,1 % přírůstek do celkové nabídky. Tento nedostatek nové nabídky v kombinaci s populační základnou regionu znamená, že dobře situovaný maloobchod by si měl udržet hodnotu. Vlastníci však musí inovovat (například přidávat služby, ordinace nebo rezidenční složky), aby zaplnili prázdné provozovny. Stručně řečeno, maloobchod v L.A. v roce 2025 je stabilní, ale vyvíjí se: očekávejte postupné zlepšování obsazenosti, stabilní nájmy a pokračující transformaci méně výkonných center.

Průmyslový sektor: Od rekordních hodnot k mírnému ochlazení

Průmyslový nemovitostní sektor v Los Angeles byl v posledních letech hvězdným performerem, poháněný činností v přístavu, logistikou a nedostatkem pozemků vhodných pro rozvoj. I v roce 2025 je poptávka po průmyslových nemovitostech velmi vysoká, ačkoli se horečka mírně zklidnila oproti vrcholu. Poté, co neobsazenost dosáhla rekordních minim (~2–3 %) v letech 2021–22, míra neobsazenosti v průmyslových prostorách v okrese L.A. vzrostla na zhruba 4,9 % – nejvíce za téměř dekádu. Tento nárůst neobsazenosti (o cca 140 bazických bodů meziročně) je způsoben 10 po sobě jdoucími čtvrtletími úbytků obsazenosti, protože někteří nájemci zmenšili své prostory a na trh přišla nová výstavba. Přesto je 4,9% neobsazenost velmi nízká z historického hlediska – v mnoha subtrzích jde v podstatě o plnou obsazenost. Ve skutečnosti mají všech šest průmyslových subtrhů v okrese L.A. stále méně než 6% neobsazenost a polovina z nich méně než 4 %. Mírné navýšení nabídky (celková nabídka ~6,5 %, včetně prostor v marketingu) naznačuje, že nájemné může být krátkodobě pod tlakem.

Skutečně, průmyslové nájmy během pandemie raketově vzrostly (podle některých odhadů o více než 50 % od roku 2019) a nyní procházejí mírnou korekcí. Nabídkové průmyslové nájmy v L.A. klesaly šest po sobě jdoucích čtvrtletí až do 1. čtvrtletí 2025, jelikož trh vstřebává předchozí růsty. Pro představu: průměrné nabízené nájmy skladovacích/provozních prostor v Los Angeles (jednom z nejdražších trhů v zemi) se stále pohybují asi 1,20–1,50 $ za čtvereční stopu měsíčně (triple net) v závislosti na lokalitě – což je výrazně nad úrovněmi před rokem 2020. Nájemci však nyní mají o něco větší vyjednávací sílu než před rokem. Navzdory tomuto poklesu zůstávají průmysloví pronajímatelé sebevědomí; případné snížení nájmů bylo mírné a dlouhodobé faktory poptávky (obrovské přístavy LA/Long Beach, potřeby distribuce e-commerce, logistika poslední míle pro více než 10 milionů obyvatel) zůstávají pevně zakotveny. Oblasti South Bay a Inland Empire zejména nadále přitahují zájemce o sklady, i když i v Inland Empire se neobsazenost zvýšila z rekordních minim.

Z hlediska investic jsou průmyslové nemovitosti stále velmi ceněné, ale rostoucí úrokové sazby způsobily mírný nárůst cap rate. Průměrné cap rate průmyslových nemovitostí v SoCal se pohybují v rozmezí těsně nad 5 % (okolo 5,3 % v roce 2024, oproti méně než 4 % v roce 2021). Některé menší nebo třídy B průmyslové obchody nyní dosahují spíše 6–6,5 % cap rate, obzvláště pokud mají kratší dobu trvání nájmu. Investoři se stále zaměřují na klíčové distribuční koridory – nicméně daň z Measure ULA ve městě L.A. (která se vztahuje na prodeje nad 5 milionů $) do jisté míry zmrazila velké průmyslové prodeje v městských hranicích. To může přesunout více investic do sousedních měst bez této daně.

Výhled pro průmyslový sektor je opatrně optimistický. Odborníci předpokládají, že rok 2025 by mohl znamenat dno ztrát obsazenosti, se stabilizací do roku 2026, jak se zpomalí příliv nové nabídky a firmy přizpůsobí. Růst nájmů by se po tomto mírném poklesu mohl obnovit v roce 2026. Jedním z rizikových faktorů je obchodní politika – vzrůst dovozu na konci roku 2024 (aby se předešlo novým clům) dočasně zvýšil poptávku po skladech v přístavech, ale jakákoli dlouhodobá obchodní válka nebo ekonomické zpomalení by mohly snížit objem přístavů. Naopak jakákoli dohoda ohledně pracovních sporů na západním pobřeží nebo ekonomická akcelerace by opět trh utáhla. Souhrnně průmyslový sektor v L.A. zůstává fundamentálně silný (nízká neobsazenost, vysoké nájmy), přičemž rok 2025 bude obdobím normalizace po extrémních podmínkách. Dobře umístěné distribuční a skladové prostory v L.A. by si měly udržet svou hodnotu a těšit se i nadále zájmu investorů díky své klíčové roli v dodavatelských řetězcích.

Aktualizace politiky a regulace

Řadu politických a regulačních změn v posledních letech ovlivňuje losangeleský trh s nemovitostmi v roce 2025:

Opatření ULA (“United to House LA” Mansion Tax): Zavedené v dubnu 2023, toto opatření města L.A. ukládá 4% převodní daň na prodeje nemovitostí nad 5 milionů dolarů (5,5% nad 10 milionů dolarů) . Cílem je financovat dostupné bydlení, ale opatření výrazně ovlivnilo objem transakcí v luxusním segmentu . V roce od zavedení prudce zpomalily prodeje luxusních rezidencí a řada komerčních obchodů byla pozastavena nebo převedena jiným způsobem (např. prodej podílů ve společnosti místo samotné nemovitosti), aby se daň obešla. Vybrané příjmy (asi 480 milionů dolarů do konce roku 2024) zaostaly za původními odhady, částečně kvůli propadu prodejů v reakci na daň. Dopad opatření ULA je dvousečný: méně velkých obchodů znamená nižší likviditu trhu, což může změkčit ceny luxusních rezidencí a velkých komerčních aktiv ve městě. Probíhají diskuse i právní spory, ale zatím musí investoři s tímto vysokým nákladem u projektů v L.A. počítat – jasný tlumič prodeje drahých nemovitostí.

Zavedené v dubnu 2023, toto opatření města L.A. ukládá . Cílem je financovat dostupné bydlení, ale opatření . V roce od zavedení prudce zpomalily prodeje luxusních rezidencí a řada komerčních obchodů byla pozastavena nebo převedena jiným způsobem (např. prodej podílů ve společnosti místo samotné nemovitosti), aby se daň obešla. Vybrané příjmy (asi 480 milionů dolarů do konce roku 2024) zaostaly za původními odhady, částečně kvůli propadu prodejů v reakci na daň. Dopad opatření ULA je dvousečný: méně velkých obchodů znamená nižší likviditu trhu, což může změkčit ceny luxusních rezidencí a velkých komerčních aktiv ve městě. Probíhají diskuse i právní spory, ale zatím musí investoři s tímto vysokým nákladem u projektů v L.A. počítat – jasný tlumič prodeje drahých nemovitostí. Kontrola nájemného a ochrana nájemníků: Město Los Angeles má jedno z nejpřísnějších nařízení ohledně regulace nájemného v USA (vztahuje se na starší bytové domy) a celostátní limit nárůstu nájemného (AB 1482) v Kalifornii omezuje zvyšování nájemného na cca max. 10 % ročně pro mnoho dalších bytů. Během pandemie COVID zavedlo L.A. také moratorium na vystěhování, které bylo plně zrušeno až začátkem roku 2023. V roce 2025 čekají pronajímatele nová nařízení vyžadující poskytování příspěvků na stěhování při výrazném zvýšení nájmu a pravidla o „odůvodněném vystěhování“ pro více nemovitostí. Tato opatření, která posilují stabilitu nájemníků, ovlivňují i výnosy z investic: růst hotovostního toku z nájmů je omezen , což dělá L.A. méně atraktivní pro agresivní investory, ale zvýhodňuje dlouhodobé vlastníky. Na druhou stranu přípustky pro inflaci (v rámci regulace nájemného) letos umožnily mírné zvýšení o 3–4 % v souvislosti s rostoucí inflací. Obecně směřuje politika v L.A. k silné ochraně nájemníků, což může zpomalit růst nájemného, ale také udržet nízkou prázdnotu bytů (nájemníci zůstávají).

Město Los Angeles má jedno z nejpřísnějších nařízení ohledně regulace nájemného v USA (vztahuje se na starší bytové domy) a v Kalifornii omezuje zvyšování nájemného na cca pro mnoho dalších bytů. Během pandemie COVID zavedlo L.A. také moratorium na vystěhování, které bylo plně zrušeno až začátkem roku 2023. V roce 2025 čekají pronajímatele vyžadující poskytování příspěvků na stěhování při výrazném zvýšení nájmu a pravidla o „odůvodněném vystěhování“ pro více nemovitostí. Tato opatření, která posilují stabilitu nájemníků, ovlivňují i výnosy z investic: , což dělá L.A. méně atraktivní pro agresivní investory, ale zvýhodňuje dlouhodobé vlastníky. Na druhou stranu (v rámci regulace nájemného) letos umožnily mírné zvýšení o 3–4 % v souvislosti s rostoucí inflací. Obecně směřuje politika v L.A. k silné ochraně nájemníků, což může zpomalit růst nájemného, ale také udržet (nájemníci zůstávají). Změny územního plánování a podpory výstavby: V reakci na krizi cenové dostupnosti bydlení přijala Kalifornie zákony jako SB 9 (dělení pozemků) a SB 10 podporující vyšší hustotu výstavby v menším měřítku. Los Angeles tyto zákony začlenilo do svého plánování, což znamená, že v mnoha oblastech mohou vlastníci snáze přidat ADU (tzv. „granny flat“) nebo rozdělit pozemek pro rodinný dům na dva pro výstavbu dvojdomku. Dosud jsou tato opatření využívána střídmě, ale postupně přispívají k nárůstu jednotek. Nový bytový plán města L.A. si stanovil ambiciózní cíl přidat 456 000 bytových jednotek do roku 2029. Aby toho město dosáhlo, přezónuje oblasti pro vyšší a smíšenou výstavbu (zejména u dopravní infrastruktury). Nicméně v roce 2024 je L.A. výrazně pozadu, s pouze cca 8 600 povolenými byty v roce 2024 (nejméně za poslední desetiletí). Lze očekávat pokračující politický tlak na zvýšení hustoty a zjednodušení schvalování projektů – např. rozšíření nařízení o adaptivním využití v centru L.A. – pro urychlení bytové výstavby. Pro investory a developery by volnější územní regulace mohly znamenat nové možnosti (konverze, výstavba na prolukách), ačkoliv je třeba počítat s odporem obyvatel v některých čtvrtích.

Úrokové sazby a financování: Přestože nejde o místní politiku, zvyšování sazeb Federálního rezervního systému má dramatický dopad na trh s nemovitostmi v L.A. Hypoteční sazby kolem 7 % byly hlavní brzdou poptávky po bydlení. Nejnovější prognózy naznačují, že sazby by mohly postupně klesat do konce roku 2025 (směrem k vyšším 5 %). Takový pokles by mohl znovu oživit prodeje a růst cen – naopak, pokud inflace udrží sazby vysoko, trh může zůstat utlumený. V komerčním sektoru vyšší úroky zvýšily ceny aktiv (vyšší kapitalizační sazby) a prodražily financování projektů. Pojišťovny a banky se zejména stáhly z úvěrování kanceláří. Tvorci politik sledují trh s komerčním dluhem, ale konkrétní úlevná opatření zatím nejsou zavedena; proto riziko refinancování je klíčovým problémem pro roky 2025–2026 pro majitele.

Cenově dostupné bydlení a developerské poplatky: L.A. nadále rozšiřuje požadavky na inkluzivní bydlení a poplatky pro developery na financování dostupných bytů. Některé nové projekty musí vyčlenit určité procento jednotek pro domácnosti s nízkými příjmy nebo zaplatit poplatky za propojení. Město i stát navíc nabízejí pobídky pro dostupné bydlení – například zvýšení hustoty zástavby a zrychlené schválení v souladu s SB 35 pro vyhovující projekty. Tyto politiky mají za cíl podporovat smíšené příjmové komunity, i když developeři je často vnímají jako omezení ziskovosti. Pozornost se zaměřuje také na bezdomovectví a adaptivní přestavby: státní zákony nyní usnadňují přeměnu motelů nebo kanceláří na bydlení pro bezdomovce a prostředky z Measure ULA mají tyto projekty urychlovat (i když jejich čerpání je zatím pomalé).

Souhrnně lze říci, že rámec politik v L.A. je nakloněný směrem k dostupnosti bydlení a právům nájemníků, a to i na úkor krátkodobých zisků investorů. Zkušení investoři budou muset počítat s převodními daněmi jako ULA, dodržovat nájemní stropy a případně spolupracovat s veřejnými programy, aby využili dostupných pobídek. Pro vlastníky domů je liberalizace územního plánování (ADUs atd.) výhodou, která může přinést hodnotu prostřednictvím příjmů z pronájmu. A obecně makroekonomická politika (sazby Fedu) zůstává neznámou, která ovlivní, jak rychle nemovitostní trh v L.A. v příštích letech nabere na obrátkách.

Investiční příležitosti a očekávání návratnosti

Přes vysoké ceny a nové daně stále nabízí nemovitosti v Los Angeles řadu investičních příležitostí. Klíčem je sladit strategii s realitou trhu – upřednostnit segmenty se silnou poptávkou a být si vědom regulatorních omezení. Zde jsou některé možnosti pro investory v roce 2025 a jejich výhled návratnosti:

Rezidenční přidaná hodnota (rodinné domy a malé bytové domy): Vzhledem k napjaté nabídce a stáří mnoha domů mohou investoři najít nemovitosti k rekonstrukci v rozvojových čtvrtích , které lze renovovat a následně prodat nebo pronajmout. Čtvrti jako West Adams, Leimert Park a Highland Park – které zaznamenaly obrovské zhodnocení – nadále přitahují investory, kteří renovují nemovitosti s cílem uspokojit poptávku ze strany přistěhovalců. Očekávání návratnosti: Při výhodné koupi lze stále dosáhnout slušného zisku z rychlého prodeje (10–20 % ROI), ale dny rychlých nárůstů o více než 30 % jsou pryč. Výnosy z pronájmů rodinných domů v L.A. jsou mírné (~3–4% kapitalizační míra), ale přidáním ADU můžete navýšit cash-flow. Opatření ULA znamená, že u dražších obchodů ve městě si na výkup bytu dejte pozor (daň vám může u úzkých marží u flipů nad 5 milionů dolarů okamžitě zlikvidovat zisk). Celkově platí, že důvodem je především dlouhodobé zhodnocení těchto čtvrtí – historicky zhruba ~5–7 % ročně v atraktivních lokalitách, což v kombinaci s pákou může přinést solidní výnosy.

Vzhledem k napjaté nabídce a stáří mnoha domů mohou investoři najít , které lze renovovat a následně prodat nebo pronajmout. Čtvrti jako – které zaznamenaly obrovské zhodnocení – nadále přitahují investory, kteří renovují nemovitosti s cílem uspokojit poptávku ze strany přistěhovalců. Očekávání návratnosti: Při výhodné koupi lze stále dosáhnout slušného zisku z rychlého prodeje (10–20 % ROI), ale dny rychlých nárůstů o více než 30 % jsou pryč. Výnosy z pronájmů rodinných domů v L.A. jsou mírné (~3–4% kapitalizační míra), ale přidáním můžete navýšit cash-flow. znamená, že u dražších obchodů ve městě si na výkup bytu dejte pozor (daň vám může u úzkých marží u flipů nad 5 milionů dolarů okamžitě zlikvidovat zisk). Celkově platí, že těchto čtvrtí – historicky zhruba ~5–7 % ročně v atraktivních lokalitách, což v kombinaci s pákou může přinést solidní výnosy. Bytové domy (multifamily): Bytové domy jsou základem investic v L.A. Obsazenost je vysoká (~95 %) a nájmy, i když stagnují, jsou na rekordních úrovních , což zajišťuje stabilní příjem. Menší objekty se 2–4 jednotkami také umožňují investorům obejít některá pravidla regulace nájemného, pokud jsou sami vlastníky a bydlí na místě. Očekávání návratnosti: Kapitalizační míra v L.A. je průměrně ~4,5 %–5,0 % k roku 2024, když před pár lety byla cca ~4 %. To znamená, že nefinancovaná návratnost investora je cca 5 %. Při financování lze návratnost navýšit, pokud je dluh levný – ale při současných úrocích nad 6 % budou cash-on-cash výnosy zpočátku nízké. Hlavním cílem je dlouhodobý růst hodnoty a růst nájmů . Kvůli nedostatku bydlení se očekává další růst hodnoty bytových domů (v L.A. vzrostla jejich cena v průměru o ~60 % v letech 2016–2024). Zvyšováním hodnoty prostřednictvím rekonstrukcí a navýšením nájemného (v rámci povolených limitů) můžete zvýšit výnos. Investoři však musí počítat s novými předpisy (např. seizmické úpravy, přísnější pravidla vystěhování), které zvyšují náklady. Shrnutí: očekávejte roční výnosy ze zisku v řádu středních jednotek procent plus možnost zhodnocení nemovitosti , které historicky činí 3–6 % ročně – díky čemuž je tento typ investice stabilní, i když ne výbušnou variantou.

Bytové domy jsou základem investic v L.A. Obsazenost je vysoká (~95 %) a , což zajišťuje stabilní příjem. Menší objekty se 2–4 jednotkami také umožňují investorům obejít některá pravidla regulace nájemného, pokud jsou sami vlastníky a bydlí na místě. Očekávání návratnosti: k roku 2024, když před pár lety byla cca ~4 %. To znamená, že nefinancovaná návratnost investora je cca 5 %. Při financování lze návratnost navýšit, pokud je dluh levný – ale při současných úrocích nad 6 % budou cash-on-cash výnosy zpočátku nízké. Hlavním cílem je . Kvůli nedostatku bydlení (v L.A. vzrostla jejich cena v průměru o ~60 % v letech 2016–2024). Zvyšováním hodnoty prostřednictvím rekonstrukcí a navýšením nájemného (v rámci povolených limitů) můžete zvýšit výnos. Investoři však musí (např. seizmické úpravy, přísnější pravidla vystěhování), které zvyšují náklady. Shrnutí: očekávejte plus možnost , které historicky činí 3–6 % ročně – díky čemuž je tento typ investice stabilní, i když ne výbušnou variantou. Průmyslové sklady: Průmyslové nemovitosti jsou patrně nejatraktivnějším komerčním aktivem v L.A. z hlediska základních faktorů. Neobsazenost je nízká a každý větší maloobchodník či logistická firma potřebuje distribuční prostory v L.A. County, aby mohli obsloužit místní populaci. Očekávání návratnosti: Kapitalizační míry u průmyslových nemovitostí ~5–5,5 % , přičemž dobře obsazené objekty v prémiových lokalitách (blízko přístavů nebo centra města) se obchodují i pod 5 %. Tyto výnosy jsou nižší než jinde v USA a odrážejí důvěru investorů v růst nájmů a stabilitu. A historie jim dává za pravdu – nájmy za průmyslové prostory v posledních letech strmě vzrostly (o více než 50 % oproti období před pandemií). Může nastat krátkodobý pokles, ale projekce ukazují dlouhodobě vyšší poptávku než nabídku průmyslových prostor , což naznačuje pokračující zhodnocování nájmů. Celkové výnosy mohou při kombinaci růstu nájmů a výnosu dosahovat vysokých jednostupňových procent ročně. Hlavní příležitosti představují starší industriální objekty, které lze přestavět na moderní logistická centra (sklady s vysokým stropem) nebo distribuční centra blízko vnitřního města. Také infillové areály pro poslední míli (i menší sklady) v L.A. dosahují prémiových nájmů a mohou být velmi lukrativní, pokud je pořídíte za rozumnou cenu.

Průmyslové nemovitosti jsou patrně z hlediska základních faktorů. Neobsazenost je nízká a každý větší maloobchodník či logistická firma potřebuje distribuční prostory v L.A. County, aby mohli obsloužit místní populaci. Očekávání návratnosti: , přičemž dobře obsazené objekty v prémiových lokalitách (blízko přístavů nebo centra města) se obchodují i pod 5 %. Tyto výnosy jsou nižší než jinde v USA a odrážejí důvěru investorů v růst nájmů a stabilitu. A historie jim dává za pravdu – nájmy za průmyslové prostory v posledních letech strmě vzrostly (o více než 50 % oproti období před pandemií). Může nastat krátkodobý pokles, ale , což naznačuje pokračující zhodnocování nájmů. Celkové výnosy mohou při kombinaci růstu nájmů a výnosu dosahovat vysokých jednostupňových procent ročně. představují starší industriální objekty, které lze přestavět na moderní logistická centra (sklady s vysokým stropem) nebo distribuční centra blízko vnitřního města. Také (i menší sklady) v L.A. dosahují prémiových nájmů a mohou být velmi lukrativní, pokud je pořídíte za rozumnou cenu. Obchodní centra: Maloobchod se nachází na přelomu, a proto všímaví investoři mohou cílit na maloobchod založený na nezbytných potřebách (např. nákupní centra s potravinami, lékárnami, službami), která se v L.A. ukázala jako odolná. Očekávaná návratnost: Kapitalizační míry v maloobchodu se nyní pohybují kolem 5,5–6 % v průměru, vyšší jsou u nemovitostí s neobsazeností nebo v sekundárních lokalitách. Pokud koupíte dobře situované centrum za 6% kapitalizační míru a podaří se vám obsadit volné prostory, získáte nejen tento příjem, ale také potenciál růstu hodnoty nemovitosti (stlačení kapitalizační míry, pokud se trh zlepší, plus růst čistého provozního zisku). Roční výnosy nad 10 % jsou možné pro investory do hodnotového zhodnocení maloobchodu, kteří umí dobře realizovat (například novým složením nájemců či přidáním nových využití). Čistě pasivní investoři by však měli své očekávání mírnit: stabilní prémiová aktiva by mohla přinést celkové výnosy 6–8 % (příjem plus minimální růst nájemného). Nemovitosti v čistém pronájmu (například lékárny či fast food s dlouhodobými smlouvami) v L.A. nabízejí kapitalizační míru kolem 5 % – v podstatě proud příjmů podobný dluhopisům – což může být atraktivní kvůli své stabilitě. Pozor: maloobchod je velmi citlivý na lokalitu a správu; pokud člověk špatně odhadne poptávku oblasti, návratnost může utrpět. Celkově však, jak se spotřebitelské chování po COVIDu stabilizuje, maloobchodní aktiva v hustě osídlených oblastech L.A. vykazují solidní hotovostní výnosy a střednědobý potenciál zhodnocení .

Maloobchod se nachází na přelomu, a proto (např. nákupní centra s potravinami, lékárnami, službami), která se v L.A. ukázala jako odolná. Očekávaná návratnost: v průměru, vyšší jsou u nemovitostí s neobsazeností nebo v sekundárních lokalitách. Pokud koupíte dobře situované centrum za 6% kapitalizační míru a podaří se vám obsadit volné prostory, získáte nejen tento příjem, ale také potenciál růstu hodnoty nemovitosti (stlačení kapitalizační míry, pokud se trh zlepší, plus růst čistého provozního zisku). Roční výnosy nad 10 % jsou možné pro investory do hodnotového zhodnocení maloobchodu, kteří umí dobře realizovat (například novým složením nájemců či přidáním nových využití). Čistě pasivní investoři by však měli své očekávání mírnit: stabilní prémiová aktiva by mohla přinést celkové výnosy 6–8 % (příjem plus minimální růst nájemného). (například lékárny či fast food s dlouhodobými smlouvami) v L.A. nabízejí kapitalizační míru kolem 5 % – v podstatě proud příjmů podobný dluhopisům – což může být atraktivní kvůli své stabilitě. Pozor: maloobchod je velmi citlivý na lokalitu a správu; pokud člověk špatně odhadne poptávku oblasti, návratnost může utrpět. Celkově však, jak se spotřebitelské chování po COVIDu stabilizuje, . Kanceláře a specializovaná aktiva: Kanceláře jsou kontrariánskou sázkou – hodnoty jsou nízké a blíží se potíže, což znamená, že investoři zaměření na příležitosti mohou hledat výhodné nabídky . Můžeme vidět kancelářské budovy v L.A. prodávané za zlomek jejich reprodukčních nákladů, zvláště pokud věřitelé draží půjčky. Očekávaná návratnost: Vysoké riziko, vysoká odměna. Jednou strategií je koupit znehodnocenou kancelářskou budovu (například za kapitalizační míru 8 %+ nebo se slevou 50 %) a přeměnit ji na jiný účel (bydlení, hotel, kreativní studiové prostory). Návratnost úspěšné konverze může být velmi vysoká (IRR >15 %). Problémem jsou však významné provozní a regulační překážky. Tradiční investice do kancelářských prostor jsou rizikovější – bez jasné cesty k navýšení obsazenosti lze chytit „padající nůž“. Zařízení pro vědecký výzkum („life science“) a zvuková studia jsou dvě specializované třídy aktiv v L.A., o které je stále zájem. Investoři v těchto oblastech (často konverze kancelářských/průmyslových prostor) mohou vidět zdravé výnosy vzhledem k růstu produkce obsahu v Hollywoodu a biotechnologického výzkumu; kapitalizační míry v těchto segmentech jsou na úrovni 5–7 % s dobrým potenciálem růstu.

Kanceláře jsou kontrariánskou sázkou – hodnoty jsou nízké a blíží se potíže, což znamená, že . Můžeme vidět kancelářské budovy v L.A. prodávané za zlomek jejich reprodukčních nákladů, zvláště pokud věřitelé draží půjčky. Očekávaná návratnost: Vysoké riziko, vysoká odměna. Jednou strategií je koupit znehodnocenou kancelářskou budovu (například za kapitalizační míru 8 %+ nebo se slevou 50 %) a přeměnit ji na jiný účel (bydlení, hotel, kreativní studiové prostory). Návratnost úspěšné konverze může být velmi vysoká (IRR >15 %). Problémem jsou však významné provozní a regulační překážky. Tradiční investice do kancelářských prostor jsou rizikovější – bez jasné cesty k navýšení obsazenosti lze chytit „padající nůž“. jsou dvě specializované třídy aktiv v L.A., o které je stále zájem. Investoři v těchto oblastech (často konverze kancelářských/průmyslových prostor) mohou vzhledem k růstu produkce obsahu v Hollywoodu a biotechnologického výzkumu; kapitalizační míry v těchto segmentech jsou na úrovni 5–7 % s dobrým potenciálem růstu. Výstavba a pozemky: Stavět v L.A. není pro slabé povahy, ale i zde existují příležitosti v úzce zaměřeném developmentu. Například maloparcelové projekty, zástavba proluk nebo výstavba ADU mohou přinést zisky díky vysokým prodejním cenám. Vzhledem k úsilí města řešit bytovou výstavbu mohou developéři dostupného bydlení využít daňových kreditů a nových programů – de facto získávají dotace, které zlepšují návratnost při řešení potřeby trhu. Očekávaná návratnost: Výstavba v L.A. obvykle cílí na ziskové marže okolo 15–20 % vzhledem k riziku. S ohledem na stále vysoké stavební náklady projekty často vycházejí pouze v případě dosažení prémiových cen (nebo byl-li pozemek dříve levně získán). Stavebně připravené pozemky v L.A. jsou neuvěřitelně cenné a „land banking“ v rozvojových oblastech (např. u budoucích dopravních tratí) se může, byť s delším časovým horizontem, vyplatit.

Stručně řečeno, Los Angeles zůstává z dlouhodobého hlediska „rájem investorů“ díky obrovskému nesouladu mezi poptávkou a nabídkou. Jak uvádí zpráva Apartment News, vysoká poptávka a omezená výstavba znamenají silný potenciál příjmů z pronájmu a zhodnocení nemovitostí v čase. V krátkodobém horizontu by však investoři měli přizpůsobit očekávání výnosů: pákový efekt není při vysokých úrokových sazbách tak výhodný a rychlé prodeje jsou v plochém trhu riskantnější. Jádrové nemovitosti (průmyslové, plně obsazené bytové domy) přinesou stabilní, skromné výnosy. Hodnotová strategie (rekonstrukce, strategie zvýšení obsazenosti) dokáže stále dosáhnout dvouciferného zhodnocení, pokud se investor dobře orientuje v regulačním prostředí. A pro spekulanty s trpělivostí a kapitálem může nákup problémových aktiv v letech 2025–2026 přinést vynikající výnosy do roku 2028, pokud/se cyklus trhu opět otočí nahoru.

Prognózy 2026–2028: Výhled a rizika

Při pohledu dopředu prognózy pro nemovitosti v Los Angeles naznačují období pokračujícího mírného růstu – scénář „měkkého přistání“ – za předpokladu, že nenastanou žádné velké šoky. Po horské dráze na počátku 20. let 21. století předpovídají jak analytici z oboru, tak ekonomické modely zploštění cenových trajektorií v blízké době a jejich postupný nárůst do roku 2028. Zde jsou klíčové body prognóz:

Prognózy cen nemovitostí: Nejnovější prognóza společnosti Zillow pro oblast L.A. (Los Angeles-Long Beach-Anaheim) předpovídá pouze +0,4% nárůst od února 2025 do února 2026 . V podstatě se očekává, že hodnoty nemovitostí zůstanou příští rok stabilní . To zahrnuje možný mírný pokles v polovině roku 2025 (jejich model ukázal -0,1% až -0,2% na jaře), následovaný pozvolným růstem později. Po roce 2026 většina expertů očekává nízké jednociferné meziroční zhodnocení (v rozmezí 2–5 % ročně) u cen domů v L.A. až do roku 2028. To bude velmi odlišné od dvouciferného růstu z roku 2021 , ale zároveň to znamená vyhnutí se prudké korekci. Tato prognóza je podpořena: vysokou poptávkou, omezenou nabídkou a silnou lokální ekonomikou, která by měla podporovat ceny. Oficiální prognóza C.A.R. pro rok 2025 počítala s cca +4,6% nárůstem mediánu cen v Kalifornii managecasa.com, ale to bylo předtím, než sazby zůstaly vysoko; pravděpodobně bude nové „normální“ pozvolnější růst. Do roku 2028 by medián cen v Los Angeles mohl být o cca 10–15 % výše než dnes, pokud tyto trendy přetrvají. Rizikový scénář: Pokud by v roce 2026 nastala recese (například z důvodu přílišného utažení měnové politiky Fedu nebo globálních šoků), v L.A. by mohlo dojít k dočasným poklesům cen zhruba o 5–10 % v důsledku poklesu prodejů – ale kolaps typu roku 2008 se neočekává díky absenci nadměrného zadlužení a přetrvávajícímu nedostatku bydlení.

Nejnovější prognóza společnosti Zillow pro oblast L.A. (Los Angeles-Long Beach-Anaheim) předpovídá pouze . V podstatě se . To zahrnuje možný mírný pokles v polovině roku 2025 (jejich model ukázal -0,1% až -0,2% na jaře), následovaný pozvolným růstem později. Po roce 2026 většina expertů očekává (v rozmezí 2–5 % ročně) u cen domů v L.A. až do roku 2028. To bude , ale zároveň to znamená vyhnutí se prudké korekci. Tato prognóza je podpořena: vysokou poptávkou, omezenou nabídkou a silnou lokální ekonomikou, která by měla podporovat ceny. počítala s cca +4,6% nárůstem mediánu cen v Kalifornii managecasa.com, ale to bylo předtím, než sazby zůstaly vysoko; pravděpodobně bude nové „normální“ pozvolnější růst. Do roku 2028 by medián cen v Los Angeles mohl být o cca 10–15 % výše než dnes, pokud tyto trendy přetrvají. Pokud by v roce 2026 nastala recese (například z důvodu přílišného utažení měnové politiky Fedu nebo globálních šoků), v L.A. by mohlo dojít k dočasným poklesům cen zhruba o 5–10 % v důsledku poklesu prodejů – ale kolaps typu roku 2008 se neočekává díky absenci nadměrného zadlužení a přetrvávajícímu nedostatku bydlení. Prodeje a objem: Předpokládá se, že objemy prodeje nemovitostí se budou zlepšovat, jakmile přejdeme do let 2026–2027, za předpokladu, že hypoteční sazby klesnou. Mnoho prognóz očekává, že sazby se do roku 2026 sníží na úroveň kolem 5 % , což by uvolnilo poptávku kupujících, kteří chtějí vylepšit své bydlení. Proto roky 2026 a 2027 mohou zaznamenat oživení prodejů (možná návrat na úrovně z roku 2019). S vyšším počtem transakcí by mohl růst cen mírně zrychlit oproti slabému tempu roku 2025. Pokud ale zůstanou sazby vysoké nebo se úvěrové podmínky zpřísní, prodeje mohou zůstat pomalé. V každém případě se neočekává, že by se na trhu objevil přebytek nabídky , takže jakýkoli nárůst poptávky má v L.A. tendenci vyvolávat tlak na růst cen.

Předpokládá se, že objemy prodeje nemovitostí se budou zlepšovat, jakmile přejdeme do let 2026–2027, za předpokladu, že hypoteční sazby klesnou. Mnoho prognóz očekává, že , což by uvolnilo poptávku kupujících, kteří chtějí vylepšit své bydlení. Proto (možná návrat na úrovně z roku 2019). S vyšším počtem transakcí by mohl růst cen mírně zrychlit oproti slabému tempu roku 2025. Pokud ale zůstanou sazby vysoké nebo se úvěrové podmínky zpřísní, prodeje mohou zůstat pomalé. V každém případě , takže jakýkoli nárůst poptávky má v L.A. tendenci vyvolávat tlak na růst cen. Nájmy a segment vícebytových domů: Pronájmové prognózy (např. USC Casden) předpovídají, že nájmy v L.A. porostou o několik procent ročně do roku 2028, přibližně v souladu s inflací. Neobsazenost se může mírně zvýšit, jak se dokončují další bytové projekty (v L.A. je ve výstavbě tisíce bytových jednotek), ale ne natolik, aby to výrazně srazilo nájmy. Do roku 2028 mohou být průměrné nájmy možná o 10–15 % vyšší než dnes, což zhorší dostupnost bydlení, pokud se nevýšší i příjmy. Neznámou je zde státní snaha o pomoc nájemníkům či rozšíření regulace nájmů, což by mohlo uměle zastropovat růst nájemného. Také pokud práce na dálku umožní větší odliv obyvatel, poptávka po nájmech může ochladnout. Ale vzhledem k obrovské populaci L.A. a velmi pomalému tempu nové výstavby jsou mírné růsty nájemného realistickým základním scénářem.

Pronájmové prognózy (např. USC Casden) předpovídají, že do roku 2028, přibližně v souladu s inflací. Neobsazenost se může mírně zvýšit, jak se dokončují další bytové projekty (v L.A. je ve výstavbě tisíce bytových jednotek), ale ne natolik, aby to výrazně srazilo nájmy. Do roku 2028 mohou být průměrné nájmy možná o 10–15 % vyšší než dnes, což zhorší dostupnost bydlení, pokud se nevýšší i příjmy. Neznámou je zde státní snaha o pomoc nájemníkům či rozšíření regulace nájmů, což by mohlo uměle zastropovat růst nájemného. Také pokud práce na dálku umožní větší odliv obyvatel, poptávka po nájmech může ochladnout. Ale vzhledem k obrovské populaci L.A. a velmi pomalému tempu nové výstavby jsou realistickým základním scénářem. Komerční sektory: Kanceláře: Obecný konsensus je, že kanceláře se budou zotavovat velmi pomalu . Neobsazenost může dál růst až do roku 2025–26 s tím, jak budou končit stávající nájemní smlouvy, s potenciální stabilizací do roku 2027 po odstranění zastaralých prostor (konverze nebo exekuce). Nájemné mezitím pravděpodobně zůstane na stejné úrovni nebo ještě poklesne. Do roku 2028 se kancelářský trh může rozštěpit – nové, vybavené kanceláře se vrátí ke zdravé obsazenosti, staré „komoditní“ prostory budou přestavěny nebo ztratí na hodnotě. Investoři by měli být opatrní: některé prognózy (např. Moody’s) předpovídají, že hodnota kanceláří může do roku 2024–2025 klesnout ještě o dalších 10–20 % než dosáhne dna , s mírným růstem až v roce 2028. Maloobchod: Očekávejte pokračující pozvolné oživení . Neobsazenost maloobchodu v SoCal se podle prognóz do roku 2026 dokonce mírně sníží s obnovením ekonomického růstu a přírůstkem obyvatel. Nájemné v prémiových lokalitách může růst asi o 1 % ročně. Největším rizikem pro maloobchod je pokles spotřebitelských výdajů v případě recese; jinak vypadají následující roky stabilně, nikoli dramaticky. Průmyslové prostory: Většina prognóz ukazuje, že poptávka po průmyslových prostorech se do roku 2026 opět rychle zvýší . Po současném mírném vyrovnání se očekává růst objemu v přístavech i v e-commerce. CBRE a Cushman & Wakefield předpokládají, že neobsazenost v L.A. může klesnout zpět k 3–4 % do roku 2027, přičemž růst nájmů se od roku 2025 vrátí k jednotkám procent ročně . Riziko zde spočívá na straně nabídky: v Inland Empire proběhlo hodně nové výstavby logistických areálů; pokud to přesytí poptávku, růst nájemného může zaostat. Ale v rámci územně omezeného L.A. by existující průmyslové nemovitosti měly dlouhodobě prosperovat velmi dobře.

Makro rizika: Několik zásadních rizik by mohlo zhatit tyto zdrženlivě pozitivní prognózy. Hospodářská recese je hlavním problémem – pokud by USA vstoupily do významného poklesu v roce 2026, v L.A. by mohlo dojít ke ztrátám pracovních míst v zábavním průmyslu, technologiích, obchodu atd., což by poškodilo poptávku po bydlení i komerčních nemovitostech. Zvýšení nezaměstnanosti by vytvořilo tlak na ceny domů (spíše prostřednictvím menšího počtu prodejů než zabavení nemovitosti, protože majitelé domů mají vlastní kapitál a nízké sazby). Kolísání úrokových sazeb je dalším rizikem: nečekaný růst sazeb (například pokud by inflace znovu výrazně vzrostla) by dále snižoval dostupnost bydlení a mohl by částečně snížit ceny. Naopak, rychlejší pokles sazeb by mohl trh v roce 2027 znovu přehřát (riziko nových cenových bublin). Změny politiky jsou také na obzoru: například pokud by bylo opatření ULA v roce 2026 zrušeno nebo zmírněno, mohlo by dojít k vlně nevyřízených prodejů v luxusním segmentu; nebo pokud by Kalifornie zavedla razantní nové daně či regulace nájemného, nálada investorů by mohla upadnout. Přírodní katastrofy či klimatické události (zemětřesení, požáry) bohužel zůstávají v L.A. stálým rizikem, které by mohlo ovlivnit určité lokality nebo ceny pojištění v celém státě.

Hlavní prognóza: Nejsilnějším scénářem do roku 2028 je pomalý, ale stabilní růst. Do roku 2028 by se mediánová cena domu v L.A. mohla pohybovat přibližně o 10–20 % výše než v roce 2025 a nájmy zhruba o 10 % výš – což znamená mnohem pozvolnější růst než v předchozí dekádě, ale přesto vzestup. Dno trhu je posilováno trvalou atraktivitou (klima, pracovní příležitosti, kultura) a nedostatečnou výstavbou, zatímco strop určují dostupnost a politika. Pokud nenastane žádný větší otřes, realitní trh v L.A. by měl v příštích letech přinést solidní, i když ne ohromující výnosy, s větším rizikem propásnutého růstu (pokud zůstanete stranou) než pádu trhu. Zkušení investoři budou sledovat úrokové sazby, podporovat adaptivní přestavby a inovace v bydlení a soustředit se na fundamentálně silné lokality, aby v této nové realitě maximalizovali výnosy. Doby boomu v L.A. se možná zastaví, ale jeho dlouhodobý směr coby globálního města zůstává pevně vzestupný.

Zdroje: