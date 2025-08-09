Torontský trh s nemovitostmi 2025: Boom nebo krach? Pohled na překvapivé trendy, které formují torontský trh

Přehled: Trh v proměně na rozcestí v roce 2025
Trh s nemovitostmi v Torontu v roce 2025 se nachází v rozhodujícím bodě. Po hektickém boomu během pandemie a prudkém zpomalení v letech 2022–2023 se trh stabilizuje s vysokou nabídkou a klesajícími cenami, což vytváří trh kupujících v mnoha segmentech wowa.ca reuters.com. Prodeje nemovitostí začaly opět růst – transakce v GTA v červnu 2025 byly prakticky beze změny (+0,5 % meziročně) rbc.com – ale tento nárůst poptávky byl předstižen vlnou nové nabídky, která vzrostla přibližně o 10 % meziročně rbc.com. Výsledkem jsou historicky vysoké úrovně nabídky (více než 31 000 aktivních nabídek, nejvíce za více než 30 let) wowa.ca a mnohem větší vyjednávací síla pro kupující.
Zvýšené úrokové sazby zatížily dostupnost a náladu kupujících, ale je zde světlý bod: hypoteční sazby začaly v roce 2024 klesat a v polovině roku 2025 Bank of Canada provedla několik snížení sazeb na podporu ekonomiky wowa.ca reuters.com. Přesto zůstávají náklady na úvěry výrazně nad úrovní před pandemií, což některé kupující drží stranou. Mezitím rekordně vysoká imigrace a růst populace nadále pohání základní poptávku po bydlení, zejména v GTA. Tato interakce mezi silnou demografickou poptávkou, vysokými náklady na financování a dostatečnou nabídkou definuje trh s nemovitostmi v Torontu v roce 2025.
Hlavní trendy, které formují trh, zahrnují: mírnější ceny, delší doby prodeje a strategické slevy od motivovaných prodejců – zejména v horním segmentu. Zároveň některé části trhu jdou proti trendu s robustní nebo rostoucí aktivitou (zejména vstupní úroveň samostatně stojících domů v dostupnějších oblastech). V komerčním sektoru zůstává kancelářský trh slabý s vysokou mírou neobsazenosti, zatímco průmyslové a vícerodinné nemovitosti jsou relativně odolné. Celkově je trh s nemovitostmi v Torontu v roce 2025 příběhem trhu v přechodu, který nabízí jak příležitosti, tak výzvy pro investory, kupující i prodávající.
Trendy v rezidenčních nemovitostech v roce 2025
Ceny nemovitostí a prodej: Poté, co dosáhly vrcholu na začátku roku 2022, ceny nemovitostí v Torontu klesly zpět na normálnější úroveň. K polovině roku 2025 je průměrná cena nemovitosti v GTA kolem 1,10 milionu $, což je pokles přibližně o 5 % oproti předchozímu roku wowa.ca nesto.ca. Ve skutečnosti složená benchmarková cena poprvé od roku 2021 klesla těsně pod psychologickou hranici 1 milionu $ wowa.ca. Tabulka 1 ukazuje průměrné ceny podle typu nemovitosti ve městě Toronto (416) k červnu 2025, přičemž všechny meziročně klesly:
Tabulka 1: Průměrné ceny nemovitostí v Torontu (červen 2025)
|Typ nemovitosti
|Průměrná cena (červen 2025)
|Meziroční změna ceny
|Všechny typy nemovitostí
|$995 100
|–5,5 % nesto.ca
|Rodinné domy
|$1 216 000
|–5,9 % nesto.ca
|Řadové domy/Multiplex
|$739 500
|–7,1 % nesto.ca
|Byty v osobním vlastnictví
|$585 100
|–8,0 % nesto.ca
Zdroj: Data Toronto Regional Real Estate Board (červen 2025) přes NestoProdejní aktivita byla utlumená ve srovnání s hektickým tempem v roce 2021. Přibližně 6 200 nemovitostí změnilo majitele v červnu 2025 napříč GTA, což je prakticky beze změny oproti předchozímu roku wowa.ca rbc.com. Toto vlažné tempo prodeje, v kombinaci s přílivem nových nemovitostí na trh, stlačilo poměr prodejů k novým nabídkám (SNLR) do oblasti nízkých 30 % (kolem 32–34 % v červnu) wowa.ca rbc.com. SNLR hluboko pod 40 % naznačuje trh kupujících, což je výrazná změna oproti trhu prodávajících, který byl k vidění během pandemického boomu. Kupující nyní mají více možností a větší vyjednávací sílu – pouze asi 29 % domů a 17 % bytů se prodává nad nabídkovou cenou, což ukazuje na málo nabídkových válek nesto.ca. Počet měsíců nabídky (MOI) vzrostl na přibližně 4,6 měsíce u nízkopodlažních nemovitostí a 7 měsíců u bytů nesto.ca, což opět převrací trh ve prospěch kupujících. Prodej nemovitostí trvá déle a snižování cen je běžné, zejména u luxusních nemovitostí. V prestižních oblastech jako Lawrence Park a Bridle Path prodávající nemovitostí nad 3 miliony dolarů snížili nabídkové ceny, aby přilákali málo kupujících v tomto segmentu nesto.ca.
Horké čtvrti a „rebound“ kapsy: Navzdory celkovému zpomalení se ne všechny části trhu zastavily. Nedávná analýza od RE/MAX identifikovala několik „hot pocket“ čtvrtí v Torontu, kde poptávka a ceny samostatně stojících domů ve skutečnosti rostou navzdory širšímu poklesu bnnbloomberg.ca bnnbloomberg.ca. Například skupina oblastí v západní části (Rockcliffe-Smythe, Keelesdale-Eglinton West, Corso Italia a okolní oblasti) zaznamenala nárůst mediánové ceny samostatně stojících domů o +6,2 % v první polovině roku 2025 ve srovnání s rokem 2024 bnnbloomberg.ca. Dokonce i části torontského luxusního trhu prokázaly odolnost – oblast Bridle Path a St. Andrew–Windfields zaznamenala nárůst mediánové ceny o 11,5 % (nyní přes 4,6 milionu dolarů), když se bohatí kupci vrátili bnnbloomberg.ca. Ve východní části zaznamenaly dostupnější čtvrti jako South Riverdale, Leslieville a East Danforth mírné růst cen (~+1–2 %) meziročně bnnbloomberg.ca, díky omezené nabídce v nižších cenových kategoriích. Tyto kapsy síly zdůrazňují důležitý trend: dostupnost je klíčová. Oblasti s relativně nižšími vstupními cenami (podle torontských standardů) nebo jedinečnou hodnotovou nabídkou přitahují kupce, kteří dříve stáli stranou. Ve skutečnosti poptávka od prvokupců vedla k oživení prodeje samostatně stojících domů v cenové kategorii pod 1,2 milionu dolarů napříč GTA bnnbloomberg.ca bnnbloomberg.ca. Domy s cenou mezi 850 000 a 1,2 milionu dolarů v atraktivních mikrotrzích se prodávají rychle, protože kupci si uvědomují, že pokud ceny začnou znovu růst, jejich šance koupit cenově dostupný samostatně stojící dům se může brzy uzavřít bnnbloomberg.ca.
Dynamika na trhu s byty v osobním vlastnictví: Segment bytů v osobním vlastnictví v Torontu je v současnosti segmentem s největší nabídkou a nejměkčím segmentem na trhu s nemovitostmi. Průměrná cena bytů v osobním vlastnictví (~585 000 $ ve městě) klesla přibližně o 8 % oproti loňsku nesto.ca nesto.ca a nabídka je bohatá – MOI (měsíce nabídky) pro byty v osobním vlastnictví je 7 měsíců, což je výrazně více než u nízkopodlažních domů nesto.ca. Na trh přišla vlna nově dokončených bytů v osobním vlastnictví, a to jak na prodej, tak k pronájmu. Mnoho investorů, kteří koupili byty ve výstavbě, je nyní prodává kvůli vyšším nákladům, což přispívá k velké nabídce. Výsledkem je stagnace cen a větší prostor pro vyjednávání pro kupující bytů v osobním vlastnictví. Přesto však stále hodně záleží na kvalitě a lokalitě: byty v atraktivních centrálních oblastech nebo blízko veřejné dopravy si drží hodnotu lépe, zatímco uniformní byty v přebytečných výškových budovách zažívají větší slevy z ceny. Trh s exkluzivními byty v osobním vlastnictví (luxusní jednotky, penthousy) má v současnosti velmi málo kupujících, což dále tlačí na tento podsegment. Developeři na tyto podmínky reagovali odkládáním nebo rušením některých plánovaných projektů bytů v osobním vlastnictví – trh s novými byty v osobním vlastnictví podle oborových analýz „spadl z útesu“, co se týče prodejů urbanation.ca. Tento pokles budoucí nabídky bytů v osobním vlastnictví může v dlouhodobém horizontu pomoci trhu najít rovnováhu, ale v krátkodobém horizontu si kupující v Torontu mohou nadále užívat širokého výběru a nižších cen.
Prognózy cen nemovitostí: Na začátku roku 2025 předpovídala Toronto Regional Real Estate Board (TRREB) mírný nárůst cen nemovitostí (+2,6 %) pro daný rok a očekávala, že průměrná prodejní cena dosáhne na konci roku přibližně 1,147 milionu dolarů urbaneer.com. TRREB očekávala, že nižší hypoteční sazby a zlepšená nabídka přivedou některé kupce zpět na trh a stabilizují ceny urbaneer.com. Uprostřed roku 2025 však bylo zřejmé, že oživení je pomalé. Odhady v odvětví byly revidovány opatrněji. Průzkum agentury Reuters mezi ekonomy v červnu 2025 předpovídá, že ceny nemovitostí v Torontu ve skutečnosti skončí rok 2025 v průměru asi o 4 % níže reuters.com reuters.com, což odráží pomalejší ekonomiku a počáteční přecenění úrokových sazeb. Shoda panuje v tom, že rok 2025 je rokem, kdy se má najít dno, a že výraznější oživení cen nastane v roce 2026 reuters.com. Odborníci z CMHC a největších bank očekávají stagnaci nebo mírné poklesy po zbytek roku 2025, s návratem k mírnému růstu v roce 2026, za předpokladu, že úrokové sazby budou dále klesat reuters.com cmhc-schl.gc.ca. Jinými slovy, příštích několik čtvrtletí může být nestabilních, ale většina prognostiků očekává, že ceny dosáhnou dna v průběhu roku 2025. V letech 2027–2028 může kombinace obnoveného ekonomického růstu, pokračující vysoké imigrace a pravděpodobného nedostatku bydlení (kvůli současnému útlumu výstavby) opět nasměrovat Toronto na pomalou vzestupnou cenovou křivku. Prozatím si však kupující mohou oddechnout, protože ceny jsou výrazně pod úrovněmi z vrcholu pandemie a jakýkoli krátkodobý růst se očekává pozvolný. Trh s nemovitostmi v Torontu v roce 2025 není v boomu – spíše odpočívá a panuje shoda na stabilitě v příštím roce, než dojde k návratu k mírnému růstu cen v horizontu 3–5 let reuters.com cmhc-schl.gc.ca.
Komerční nemovitosti: Kanceláře zaostávají, průmysl vede
blog.remax.ca blog.remax.ca Trh komerčních nemovitostí v Torontu vykresluje v roce 2025 smíšený obrázek, kdy různé sektory zažívají velmi odlišné podmínky. Celkově investiční a nájemní aktivita poklesla oproti úrovni před pandemií napříč většinou tříd aktiv blog.remax.ca, což odráží ekonomickou nejistotu a vyšší náklady na úvěry. Některé sektory – zejména průmyslové sklady a nájemní bydlení pro více rodin – však zůstávají v zásadě silné, zatímco kancelářský trh se potýká s následky pandemie a vysokou mírou neobsazenosti.
Kancelářský sektor – Vysoká neobsazenost a „útěk za kvalitou“: Kancelářský trh v Torontu (zejména v centru) je bezpochyby nejslabším článkem v komerčním řetězci právě teď. Neobsazenost kanceláří v centru vzrostla na přibližně 18–19 % na začátku roku 2025 blog.remax.ca – což je výrazný nárůst oproti ~2–3 % neobsazenosti, která byla zaznamenána před rokem 2020. To znamená, že téměř pětina kancelářských prostor v centru je prázdná, především kvůli revoluci práce z domova a snižování počtu zaměstnanců ve firmách. Starší kancelářské budovy třídy B a C mají největší potíže s přilákáním nájemců, zatímco nejmodernější věže třídy AAA si stále udržují vyšší obsazenost díky „útěku za kvalitou“ ze strany nájemců blog.remax.ca. Mnoho velkých zaměstnavatelů snížilo své kancelářské prostory, pronajalo nebo opustilo přebytečné prostory, protože hybridní práce pokračuje. I když se některé firmy v roce 2025 snaží dostat zaměstnance častěji zpět do kanceláře, celková poptávka po kancelářských prostorách je stále výrazně pod úrovní před pandemií renx.ca renx.ca. Pronajímatelé méně atraktivních budov reagují tím, že zvyšují pobídky (jako jsou bezplatná nájemní období a větší příspěvky na úpravy pro nájemce) a dokonce zvažují možnosti přeměny. Ve skutečnosti roste zájem o přeměnu nevyužitých kanceláří na bytové jednotky nebo specializované účely (například lékařské kliniky, laboratoře pro life-science nebo vzdělávací zařízení) blog.remax.ca. Nadbytek tradičních kancelářských prostor, na rozdíl od nedostatku v sektorech jako zdravotnictví a péče o seniory, nabízí příležitost k novému využití starších kancelářských budov blog.remax.ca. Stojí za zmínku, že některé analýzy naznačují, že kancelářský trh se možná blíží dnu: celostátní neobsazenost kanceláří by měla dosáhnout vrcholu kolem poloviny roku 2025 (na ~15 % celostátně) a poté se stabilizovat renx.ca renx.ca. Toronto, jako největší kancelářský trh v Kanadě, bude klíčové sledovat – jakýkoli nárůst pronájmů v centru bude znamenat obrat. Prozatím však mají navrch nájemci a nájemné za kanceláře je pod tlakem s výjimkou těch nejnovějších, nejlépe vybavených věží.
Průmyslový sektor – Stále vynikající výkonnost: Na rozdíl od kanceláří zůstávají průmyslové komerční nemovitosti v GTA nejvýkonnějším komerčním sektorem blog.remax.ca. Sklady, distribuční centra a logistická zařízení jsou stále velmi žádaná díky růstu e-commerce a silné ekonomice v Ontariu. Průmyslová míra dostupnosti v Greater Toronto byla pouze 4,6 % v 1. čtvrtletí 2025, což je jedna z nejnižších v Kanadě blog.remax.ca. Jde o mírný nárůst (o 40 bazických bodů) oproti předchozímu roku – což naznačuje, že nabídka se mírně uvolnila – ale stále jde o velmi napjatý trh z historického pohledu. Po letech téměř nulové neobsazenosti v průmyslu mají pronajímatelé konečně trochu více konkurence a nájmy, které dříve prudce rostly, se začínají stabilizovat. Ve skutečnosti jsou zde náznaky, že růst průmyslových nájmů začíná zpomalovat: tržní nájemné, které v roce 2023 dosáhlo vrcholu kolem 18+ $ za čtvereční stopu, mírně kleslo na přibližně $17–$17,50/sf v roce 2025, jakmile se na trh dostává nová nabídka cbre.ca. Developerské firmy pilně rozšiřují průmyslové parky do okrajových částí GTA – nové, špičkové sklady vyrůstají podél dálnic série 400 ve městech jako Whitby, Ajax, Bolton a Caledon, aby uspokojily poptávku nájemců po moderních, větších zařízeních blog.remax.ca. Tyto novější projekty nabízejí o něco konkurenceschopnější nájemné a pobídky, což dává nájemcům možnosti mimo napjaté jádrové trhy blog.remax.ca. Dalším zajímavým trendem je adaptivní opětovné využití starších průmyslových nemovitostí v Torontu a jeho okolí: s úbytkem výrobních využití v některých starších objektech majitelé přeměňují budovy na vše od samoskladování po volnočasová zařízení (např. vnitřní kurty na pickleball a fitness centra) blog.remax.ca. Celkově zůstávají základní podmínky v průmyslovém sektoru silné – neobsazenost je nízká a zájem investorů je vysoký o logistická aktiva, i když požadované výnosy mírně vzrostly spolu s úrokovými sazbami. Výhled: Průmyslový trh může v příštích 1–2 letech dále vyrovnávat, protože v GTA je ve výstavbě značné množství nové nabídky. Přesto většina analytiků očekává, že poptávka bude držet krok s nabídkou ve střednědobém horizontu, což udrží průmyslovou neobsazenost pod rovnováhou a nájmy relativně stabilní goranbrelih.com. Pro investory je průmyslový segment GTA stále atraktivní jako dlouhodobá investice, i když už to není ten šílený rozruch jako před pár lety.
Detailsektoren – Adaptiv odolnost: Torontský trh s maloobchodními nemovitostmi se ukázal být odolnější, než někteří očekávali, a přizpůsobil se změněným spotřebitelským návykům a době po COVIDu. Míra neobsazenosti na nejlepších maloobchodních místech zůstává nízká a úrovně nájmů obecně zůstaly stabilní nebo dokonce vzrostly v nejlepších nákupních centrech blog.remax.ca. Významnou událostí byl bankrot (nebo zmenšení) historického obchodního domu Hudson’s Bay Company, což mohlo v nákupních centrech zanechat velké mezery. Přesto si s tím trh většinou poradil – prázdné kotvy obchodních domů jsou nyní zaplňovány novými maloobchodními a zábavními účely blog.remax.ca. Nákupní centra v GTA se znovu objevují tím, že začleňují zážitky: přidávají restaurace, kina, supermarkety, dokonce i obytné věže na pozemcích center blog.remax.ca. Nejvýkonnější torontská nákupní centra (jako Yorkdale, Eaton Centre, Square One) nadále vedou zemi v prodejní produktivitě, přičemž Yorkdale údajně dosahuje více než 2 300 $ za čtvereční stopu v tržbách – jasně nejvíce v Kanadě blog.remax.ca. To svědčí o síle dobře umístěného maloobchodu. V segmentu místního maloobchodu jsou venkovní nákupní plochy s klíčovými nájemci (supermarkety, banky, lékárny) velmi žádané investory blog.remax.ca. Mnoho z těchto ploch má také budoucí rozvojový potenciál (pro přidání smíšeného využití), což je činí ještě atraktivnějšími. Výzvou je však omezená nabídka kvalitních maloobchodních míst – nových maloobchodních projektů je málo a stávající aktiva se prodávají zřídka. Celkově jsou maloobchodní nájmy v roce 2025 stabilní a dokonce rostou v některých koridorech, ale úspěch se liší podle lokality a formátu. Maloobchod na hlavních ulicích v centru města opět zažívá zdravý zákaznický provoz, jak se turismus a kancelářští pracovníci postupně vracejí, zatímco některá slabší maloobchodní centra na předměstích stále bojují s tlakem e-commerce. Výhled maloobchodního sektoru na příští roky je opatrně optimistický: očekávejte další integraci maloobchodu s jinými účely (dopravní uzly, bydlení) a zaměření na zážitkové prvky, aby zákazníci přicházeli fyzicky. Pokud nenastane větší recese, maloobchod v Torontu by měl i nadále „držet pozici“ tak, jak to dělal v letech 2024–2025 blog.remax.ca, s postupným růstem nájmů a hodnot v nejlepších segmentech.
Byty pro více rodin a nájemní byty: Bytové domy pro více rodin (byty) si zaslouží zmínku v komerčním kontextu, protože se stávají stále důležitější třídou aktiv pro investory. V Torontu jsou nájemní byty postavené za účelem pronájmu extrémně žádané – míra neobsazenosti nájemních bytů ve městě je nízká (kolem 3 % nebo méně) blog.remax.ca urbanation.ca a nájmy jsou blízko rekordních hodnot (více o tom v sekci o nájmech níže). To vyvolalo značný zájem o výstavbu nových nájemních budov, zejména když se trh s kondominii ochladil. Ve skutečnosti bylo v 1. čtvrtletí 2025 zahájeno více než 700 nových nájemních jednotek v oblasti Toronta blog.remax.ca, i když počet nových kondominií výrazně klesl. Investory jako REITs a penzijní fondy přitahuje stabilní peněžní tok z nájemních bytů a zdánlivě nekonečná poptávka po nájmech v Torontu. Výzvou je, že vysoké stavební náklady a úrokové sazby z financování ztěžují realizaci nových projektů. Sektor těží z některých vládních pobídek (například nízkoúročených půjček od CMHC na nájemní byty), ale i tak je ekonomika napjatá. Nedávný vládní návrh na obnovení programu MURB (který umožňuje investorům odepisovat odpisy na nájemních budovách proti příjmům) by mohl podnítit více investic, pokud bude schválen blog.remax.ca. Mezitím aktivita pokračuje: pipeline navrhovaných nájemních bytů dosáhla v roce 2025 rekordní úrovně, s ~26 000 jednotkami podanými v 1. čtvrtletí – více než dvojnásobek oproti předchozímu roku blog.remax.ca. To naznačuje, že developeři se připravují na výstavbu více nájemních bytů, pokud se podmínky zlepší. U stávajících nájemních aktiv mírně slabší růst nájmů v roce 2025 (kvůli zvýšené nabídce) nesnížil zájem investorů; naopak někteří oportunističtí kupci doufají, že získají starší nájemní budovy nebo dokonce věže s kondominii, aby je přeměnili na nájemní byty, sázíc na dlouhodobou poptávku po nájmech v Torontu.
Investiční trh a kapitálové toky: Investiční aktivita v komerčních nemovitostech v roce 2025 poklesla ve srovnání s předchozími lety. Vyšší úrokové sazby vedly k mírnému zvýšení požadovaných výnosů a učinily kupující opatrnějšími. Velcí institucionální hráči a REITs většinou stiskli pauzu u velkých akvizic, zejména v rizikovějších segmentech jako jsou kanceláře blog.remax.ca. Soukromí investoři a menší firmy jsou však selektivně aktivní – například na trhu nákupních center, kde místní investoři agresivně usilují o každé dostupné centrum s potravinami blog.remax.ca. Hotelový sektor také zaznamenal překvapivý boom: Po pandemii výrazně vzrostly příjmy hotelů v Torontu a prodeje hotelů dosáhly v roce 2024 552 milionů dolarů (nárůst o 173 % oproti 2023)blog.remax.ca, což z pohostinství udělalo v poslední době výrazného vítěze. Tento růst pokračoval i v roce 2025, kdy rekreační i pracovní cesty zvýšily obsazenost hotelů a důvěru investorů. Celkové hodnoty komerčních nemovitostí v Torontu klesly ze svého vrcholu (zejména kanceláře, které byly výrazně odepsány), ale trh nezažil rozsáhlé nouzové nebo vynucené prodeje. Věřitelé spolupracovali s pronajímateli na prodloužení splatnosti úvěrů místo vynucených aukcí, protože sází na střednědobé oživení. Vyhlídky pro komerční nemovitosti v Torontu na příštích několik let jsou opatrně optimistické pro většinu sektorů s výjimkou kanceláří. Průmysl a nájemní bydlení pravděpodobně zůstanou favority, maloobchod by se měl postupně zlepšovat s ekonomikou a kanceláře mohou potřebovat několik let (a možná drastická opatření jako přestavby), aby se plně zotavily. Investoři s likviditou v letech 2025–2026 mohou najít atraktivní příležitosti k akvizici v zatížených třídách aktiv (např. starší kanceláře připravené k přestavbě nebo byty z problémových projektů) – ale tyto investice vyžadují trpělivost a strategii vytvářející hodnotu. Diverzifikovaná ekonomika Toronta a růstová trajektorie znamenají, že komerční nemovitosti mají z dlouhodobého hlediska pozitivní vyhlídky, ale úspěch závisí na výběru správného segmentu a aktiva v tomto nerovnoměrném oživení.
Trendy na trhu pronájmů: Nebe vysoké nájmy se setkávají s novou nabídkou
Po letech neustále rostoucích nájmů zažívá torontský trh s pronájmy v roce 2025 vzácný okamžik úlevy pro nájemce. Kombinace výrazně nové nabídky na trhu a měkčího trhu s dalším prodejem bytů učinila podmínky pro pronájem o něco příznivějšími ve srovnání s extrémně napjatou situací v letech 2022–2023. Nenechte se mýlit – Toronto je pro nájemce stále drahé město a poptávka zůstává vysoká – ale nájemci mají konečně o něco větší vyjednávací sílu než v nedávné minulosti.
Nájemné a nedávné změny: Průměrné nájemné za byt v osobním vlastnictví nebo apartmán v Torontu se stabilizovalo a dokonce mírně kleslo ve srovnání s předchozím rokem. V červnu 2025 bylo průměrné měsíční nájemné ve městě kolem 2 587 $, což je přibližně o 5 % méně než před rokem nesto.ca. Toto znamená první meziroční pokles cen nájemného po delším období rychlého růstu, který vyvrcholil v roce 2022. Pro srovnání, průměrné nájemné za jednopokojové byty je kolem 2 200–2 400 $, a za dvoupokojové byty kolem 2 800–3 000 $ v Torontu – stále velmi vysoké, ale už neroste každý měsíc. Podle Urbanation byly průměrné ceny nájemného za čtvereční stopu v novějších, účelově postavených nájemních nemovitostech meziročně nižší přibližně o 2,2 % v 1. čtvrtletí 2025 urbanation.ca, a po započtení pobídek (jako jsou měsíce nájmu zdarma) skutečné ceny nájemného klesly až o 7 % oproti předchozímu roku urbanation.ca. Dokonce i trh s pronájmem bytů v osobním vlastnictví zaznamenal pauzu: průměrné nájemné za byty v osobním vlastnictví v GTA meziročně klesalo již čtvrté čtvrtletí po sobě na začátku roku 2025 urbanation.ca. Základně řečeno, prudká inflace nájemného z posledních let byla přerušena – alespoň dočasně.
Vlna nabídky a míra neobsazenosti: Toto ochlazení nájemného je do značné míry způsobeno nabídkou. Toronto zažilo bezprecedentní vlnu nové nabídky bydlení zaměřené na nájemce. Dokončení nájemních bytů dosáhlo na začátku roku 2025 třicetiletého maxima – jen v 1. čtvrtletí bylo otevřeno přes 2 100 nových speciálně postavených nájemních jednotek, což je nárůst o 173 % oproti předchozímu roku urbanation.ca. K tomu navíc tisíce nově postavených bytů v osobním vlastnictví (které často končí v nájemním fondu) přišly na trh. Příliv nových jednotek posunul míru neobsazenosti z nejnižších úrovní. Celková neobsazenost novějších nájemních bytů ve městě byla přibližně 3,7 % v Torontu (3,5 % v celé GTA) v 1. čtvrtletí 2025, což je nárůst z přibližně 2,5 % v předchozím roce a nejvyšší hodnota od poloviny roku 2021 urbanation.ca. I když je míra neobsazenosti 3–4 % stále relativně nízká, představuje to znatelné uvolnění oproti míře pod 2 %, která byla běžná před pandemií. Nájemci konečně vidí o něco více možností: na konci 1. čtvrtletí 2025 vzrostl počet aktivních inzerátů na byty v osobním vlastnictví k pronájmu meziročně o 29 %, což odpovídá přibližně 1,4 měsíce nabídky nájmů na trhu (oproti historicky méně než 1 měsíci nabídky) urbanation.ca. Pronajímatelé, kteří čelí větší konkurenci, reagovali tím, že nabízejí pobídky – Urbanation uvádí, že téměř 2/3 speciálně postavených nemovitostí nabízely na začátku roku 2025 nějakou formu pobídky (například jeden nebo dva měsíce nájmu zdarma), dvojnásobek oproti předchozímu roku urbanation.ca. Tyto nabídky ve skutečnosti snižují nájemné, které nájemci platí, a signalizují, že majitelé mají zájem udržet jednotky obsazené.
urbanation.ca But this renter’s market may prove to be short-lived. The same factors that created this wave of supply are now reversing: higher interest rates and construction costs are causing developers to hit the brakes on new projects. The number of rental housing starts in the GTA fell by 60% year-over-year in Q1 2025 (only about 731 units were started) urbanation.ca, and the total number of rental units under construction actually dropped to around 21,800 units – the lowest level in two years urbanation.ca. In the condo sector, many planned projects are being delayed or dropped, which will limit the supply of new investor-owned condos for rent in a few years cmhc-schl.gc.ca. The consensus among housing analysts is that demand for rental housing in Toronto will continue to grow (thanks to immigration and job growth), but supply cannot keep up in the long term. The current high vacancy and flat rents are likely a temporary window. As Shaun Hildebrand from Urbanation put it, “the improved affordability (for renters) thanks to the recent increases in supply… is not expected to last much longer given the current downward trend in construction.” urbanation.ca In other words, renters should enjoy the break in 2025 while it lasts – in 2026 or 2027 Toronto could be back in a very tight rental market if new construction does not accelerate.
Vyhlídky pro trh s nájemním bydlením: Během příštích 3–5 let se očekává, že růst nájemného bude pokračovat po této krátké pauze. Populace Toronta roste rekordním tempem a většina nově příchozích si nejprve pronajímá, než koupí. I míra neobsazenosti 3,5 % je pro město velikosti Toronta nízká – v mnoha světových městech je za vyváženou považována 5% neobsazenost, takže trh s nájemním bydlením v Torontu je podle tohoto měřítka stále nedostatečně zásoben. Mírný nárůst neobsazenosti v roce 2025 pravděpodobně brzy dosáhne vrcholu, a na konci roku 2025 nebo v roce 2026, pokud zůstane ekonomika stabilní, mohou nájmy začít opět růst rychleji než inflace. Jedním z podpůrných faktorů je politika: kontrola nájemného v provincii Ontario (která omezuje zvyšování nájemného u starších jednotek přibližně na úroveň inflace a v současnosti osvobozuje nové jednotky postavené po roce 2018) může být upravena. Diskutuje se o rozšíření kontroly nájemného i na novější budovy, ale ke změnám k roku 2025 nedošlo – pokud vůbec, rozhodující činitelé jsou opatrní, aby neodradili výstavbu nájemních bytů. Investoři do vícerodinných nemovitostí sázejí na to, že vážný nedostatek bydlení v Torontu a vysoké bariéry vlastnictví nemovitostí udrží poptávku po nájemním bydlení silnou i v dohledné budoucnosti. Ve skutečnosti institucionální investoři aktivně vyvíjejí nebo nakupují bytové domy navzdory současnému tlaku na výnosy, přesvědčeni, že nájmy v dlouhodobém horizontu to ospravedlní. Pro nájemníky může být jakékoli zlepšení dostupnosti pouze dočasné, pokud vlády výrazně nezvýší nabídku bydlení. Trh s nájemním bydlením v Torontu je v zásadě napjatý a pokud se současný stavební deficit neobrátí, můžeme na rok 2025 vzpomínat jako na krátkou „pauzu“, než se krize s nájemním bydlením opět zhorší.
Vládní politiky a regulace ovlivňující trh
Vládní politika se v posledních letech stala klíčovým faktorem na trhu s nemovitostmi v Torontu, protože úřady na všech úrovních reagují na obavy ohledně dostupnosti, rychlého růstu cen a nedostatku bydlení. V roce 2025 ovlivňuje tržní podmínky několik politických opatření a změn v regulaci:
- Omezení pro zahraniční kupce: Politici nadále omezují zahraniční kapitál na trhu s bydlením. Federální Prohibition on Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act (zákaz zahraničních kupců) vstoupil v platnost v roce 2023 a následně byl prodloužen do 2026 kpmg.com. Tento zákon v podstatě zakazuje zahraničním osobám a firmám nakupovat rezidenční nemovitosti v Kanadě (s omezenými výjimkami), čímž odstraňuje segment poptávky, který byl často obviňován z tlačení cen nahoru. Kromě toho zůstává v platnosti i ontarijská Non-Resident Speculation Tax (NRST) – daň ve výši 25 % z nákupu nemovitostí cizinci v provincii kpmg.com. A od 1. ledna 2025 zavedlo město Toronto vlastní Municipal Non-Resident Speculation Tax (MNRST) ve výši 10 % na zahraniční kupce nemovitostí v Torontu kpmg.com. Tato překrývající se opatření znamenají, že jakýkoli zahraniční subjekt, který by chtěl nakupovat v Torontu, bude čelit nepřekonatelným překážkám (zákaz, nebo reálně 35% dodatečná daň, pokud by nějakým způsobem měl nárok na nákup). Záměrem je odradit nelokální spekulace a omezit investiční poptávku, aby místní obyvatelé měli lepší šanci na vlastnictví. Podle většiny hodnocení není zahraniční nákupní aktivita v roce 2025 faktorem – byla z trhu prakticky vytlačena.
- Daně na prázdné byty a investory: Kromě zahraničních kupců se vlády zaměřily na domácí spekulanty a prázdné nemovitosti. Toronto zavedlo Vacant Home Tax v roce 2022, která účtuje 1 % z odhadované hodnoty ročně za byty, které jsou prázdné déle než 6 měsíců (s určitými výjimkami). Tato politika má za cíl přimět investory, aby jednotky buď pronajali, nebo prodali, místo aby je nechávali prázdné, a tím zvýšit skutečnou nabídku bydlení. První data naznačují, že tisíce jednotek byly označeny jako prázdné a byla na ně uvalena daň – což je pobídka pro majitele, aby na majetku vydělali nebo jej prodali. Ontario také zvýšilo provinční poplatek za zápis do katastru pro investory, kteří vlastní více nemovitostí (v některých případech s odstupňovanou spekulační daní). Zároveň federální vláda doplňuje tato opatření Underused Housing Tax (1% roční daň na prázdné nebo nedostatečně využívané byty vlastněné zahraničními nerezidenty). Celkově tyto daně zvyšují náklady na ponechání nemovitostí prázdných a vysílají signál, že bydlení je určeno k tomu, aby v něm lidé žili, ne aby sloužilo jako investice. I když je obtížné přesně kvantifikovat dopad, anekdotické důkazy naznačují, že více sekundárních bytů bylo uvedeno na trh s pronájmy a někteří malí investoři prodávají nemovitosti kvůli vyšším nákladům a přísnějším pravidlům.
- Změny zón a iniciativy pro zvýšení nabídky bydlení: Jednou z největších změn v bytové politice byl důraz na zvýšení nabídky prostřednictvím změn v územním plánování a rychlejšího schvalování. Ontarijská vláda Bill 23 (“More Homes Built Faster” Act of 2022) přinutila města povolit větší hustotu jako právo. V souladu s tím torontské městské vyhlášky nyní umožňují až čtyři jednotky (“plexy”) na obytných pozemcích v celém městě, což fakticky ruší tradiční zónování pouze pro rodinné domy ve městě. Tato reforma zónování “missing middle” má za cíl jemně zahušťovat čtvrti dvojdomky, trojdomky a zahradními byty. Přestože se prosazuje jen pomalu, může časem přidat významnou nabídku. Provincie také stanovila strop na zvyšování poplatků za rozvoj a snížila poplatky za dostupné bydlení, aby podpořila výstavbu. Toronto na oplátku dočasně zmrazilo poplatky za rozvoj na úrovni roku 2022, aby se zabránilo dalšímu zatížení projektů blog.remax.ca, i když to zatížilo příjmy města. Některá předměstí jako Vaughan šla ještě dál – Vaughan snížil poplatky za rozvoj přibližně o 50 % pro nízkopodlažní výstavbu, aby podpořil novou výstavbu blog.remax.ca. Federální vláda spustila Housing Accelerator Fund, který nabízí granty obcím, jež odstraní byrokracii a zvýší výstavbu bydlení, a Toronto bylo příjemcem (i když okno pro podání žádostí je od roku 2025 uzavřeno) blog.remax.ca. Hovoří se také o tom, že federální vláda spojí infrastrukturní prostředky s cíli v oblasti bydlení pro města. Všechna tato opatření mají jeden cíl: vyřešit krizi nabídky. I když nepřinesou výsledky ze dne na den, tyto politické změny mohou v příštích několika letech mírně zvýšit tempo nové bytové výstavby v Torontu, zejména ve formě multiplexů, zahradních domů a středně vysoké zástavby.
- Regulace hypotečních úvěrů a podpora pro dlužníky: Na straně financování udržují regulační orgány přísný stresový test hypoték, který vyžaduje, aby si kupující kvalifikovali úvěr na úrokové sazby přibližně o 2 % vyšší, než je jejich skutečná sazba. To omezilo maximální výši úvěru a udrželo část poptávky pod kontrolou. V roce 2025 předložil Úřad pro dohled nad finančními institucemi (OSFI) možné další restrikce (například limity na vysoké zadlužení a zpřísnění kvalifikace pro variabilní úvěry), ačkoli zatím nebyly zavedeny žádné zásadní nové předpisy. Cílem je zajistit stabilitu finančního systému vzhledem k vysokému zadlužení domácností. Pro kupující, zejména pro ty, kteří kupují poprvé, zavedly vlády některé podpůrné programy: nový First Home Savings Account (FHSA) umožňuje Kanaďanům spořit až 40 000 $ bez daně na akontaci; již existuje také First-Time Buyer Incentive (sdílený kapitálový úvěr) a provinční slevy na poplatky za zápis do katastru pro nové kupující. Tyto programy pomáhají na okraji, ale vzhledem k cenám v Torontu je jejich efekt omezený. Významnou politikou, která v roce 2025 pomáhá investorům/vývojářům, jsou vylepšené programy pojištění CMHC pro pronájem – prostřednictvím programu MLI Select mohou stavitelé nájemních nebo dostupných bytů získat nízkoúročené, pojištěné financování, což umožnilo realizaci některých projektů. Existuje také již zmíněný návrh na obnovení daňových pobídek MURB ze 70. let, které umožňují investorům do nájemních bytů odečítat odpisy z příjmů – pokud bude zaveden, může to podpořit výstavbu nájemních bytů zlepšením ziskovosti projektů blog.remax.ca. Nakonec jsou rozhodnutí Bank of Canada o úrokových sazbách bezpochyby největším „politickým“ faktorem: po agresivním zvýšení na 5 % v roce 2023 kvůli boji s inflací přešla banka v letech 2024–25 k snižování sazeb, když ekonomika slábla wowa.ca reuters.com. V polovině roku 2025 byla základní sazba kolem 2,75 % reuters.com a očekávají se další mírné poklesy (možná na cca 2,0 % začátkem roku 2026) reuters.com. Toto uvolnění měnové politiky začalo snižovat hypoteční sazby z jejich vrcholu, zlepšovat dostupnost pro kupující a ulevovat těm, kteří potřebují refinancovat úvěr. Vládní politika – finanční, regulatorní i měnová – bude i nadále hrát klíčovou roli na trhu s bydlením v Torontu. Rovnováha, kterou se tvůrci politik snaží najít, je obtížná: omezit nadměrný růst cen a spekulace, aniž by došlo ke kolapsu trhu nebo zastavení výstavby. Od roku 2025 vidíme kalibrovaný přístup: přísná omezení pro nerezidentní kupce a prázdné byty, pobídky pro developery a postupné uvolňování měnové politiky, aby se zabránilo tvrdému přistání.
Ekonomické faktory ovlivňující trhEkonomické základní podmínky tvoří základ trhu s nemovitostmi v Torontu. V roce 2025 táhne řada ekonomických faktorů trh různými směry:
- Úrokové sazby & inflace: Úrokové prostředí prošlo za posledních pár let obratem o 180 stupňů. V letech 2020–2021 kupující těžili z hypotečních sazeb v rozmezí 1,5–2 %; ale v roce 2023 zvýšila Bank of Canada sazbu na cca 5 %, což poslalo 5leté fixní hypotéky na cca 5,5–6 % a variabilní sazby ještě výše. Tento úrokový šok byl hlavní příčinou zpomalení trhu s bydlením v letech 2022–2024, protože vyšší náklady na půjčky snížily dostupnost. V roce 2025 inflace klesla z předchozích maxim a Bank of Canada přešla k snižování sazeb na podporu ekonomiky wowa.ca reuters.com. V uplynulém roce banka snížila svou klíčovou sazbu o 2,25 procentního bodu (225 bps) reuters.com, a poskytovatelé hypoték obdobně snížili fixní sazby. V polovině roku 2025 se typické 5leté fixní hypotéky v Torontu pohybují kolem středních 4 %, což je pokles oproti maximu v roce 2023 (a některé konkurenční nabídky jsou dokonce ve vyšších 3 % pro dobře kvalifikované kupující). Toto snížení nákladů na financování postupně přivádí některé kupující zpět a ulevuje tlaku na současné majitele domů, kteří musí obnovit své půjčky. Úrokové sazby jsou však stále výrazně vyšší než ultra nízké úrovně z konce 2010. let, takže dostupnost zůstává napjatá. Pokud Bank of Canada bude pokračovat v mírném uvolňování – možná o dalších 50–75 bps snížení sazeb do roku 2026, jak někteří očekávají reuters.com – dále to posílí poptávku po bydlení a kupní sílu. Naopak jakékoli obnovení inflace nebo jiný šok, který by donutil sazby opět růst, představuje pro trh sestupné riziko. Prozatím je základní ekonomická prognóza stabilní až pomalu klesající sazby, což je podpůrný faktor pro aktivitu na trhu s nemovitostmi do budoucna.
- Zaměstnanost a růst příjmů: Trh práce v Torontu byl poměrně robustní, ale ne bez známek slabosti. Na začátku roku 2025 čelilo město několika protivětrům: vyšší úrokové sazby zpomalily stavební a realitní sektor a některé vysoce hodnocené technologické firmy (které zažily boom během pandemie) snížily počet zaměstnanců. Kromě toho obchodní spory mezi USA a Kanadou a cla na začátku roku 2025 vytvořily nejistotu pro exportně orientovaná odvětví reuters.com – ve skutečnosti řeči o obchodní válce vedené USA utlumily podnikatelskou důvěru a mohou vést ke ztrátě pracovních míst ve výrobě a souvisejících sektorech reuters.com. Toto prostředí způsobilo, že nezaměstnanost v Torontu mírně vzrostla a v roce 2025 se pohybuje kolem 6–7 %, ve srovnání s ~5–6 % v roce 2019. Pomalý hospodářský růst způsobil, že domácnosti jsou opatrnější při velkých nákupech, jako je bydlení reuters.com reuters.com. Přesto je ekonomika Toronta velká a diverzifikovaná. Sektory jako finance, vzdělávání, veřejný sektor a služby jsou stabilní a nadále vytvářejí pracovní místa. Mzdy rostou (částečně kvůli úpravám o inflaci), což pomáhá příjmům alespoň částečně dohánět náklady na bydlení. Klíčovým faktorem, který je třeba sledovat, je, zda Kanada vstoupí do recese koncem roku 2025 – někteří ekonomové varují, že pokud se úrokové sazby znovu zvýší nebo pokud světová ekonomika zeslábne, může dojít k mírné recesi, která dočasně poškodí poptávku po bydlení reuters.com. Naopak, pokud zůstane situace v zaměstnanosti v Torontu poměrně solidní (a čísla o zaměstnanosti na začátku roku 2025 byla v pořádku), může růst populace a odložená poptávka rychle vést k většímu počtu prodejů nemovitostí, jakmile se zlepší důvěra. Základně rovnováha mezi jistotou zaměstnání a úrokovými sazbami určí ochotu mnoha kupujících vstoupit na trh. V roce 2025 se spotřebitelé cítí poněkud pod tlakem (vyšší životní náklady, pomalejší růst mezd po zohlednění inflace), což přispívá k opatrné náladě na trhu s bydlením. Jakékoli zlepšení ekonomického optimismu nebo pokles nezaměstnanosti bude pozitivním signálem pro trh s bydlením.
- Imigrace a růst populace: Jedním z hlavních pozitivních hnacích motorů trhu s nemovitostmi v Torontu je rekordně vysoká imigrace. Kanada přivítala v letech 2022–2023 bezprecedentní počet přibližně 1 milionu nových osob (kombinace trvalých obyvatel, držitelů pracovních/studijních povolení atd.) a cíle zůstávají vysoké – přibližně 500 000 nových trvalých imigrantů ročně v letech 2024 a 2025. Oblast Greater Toronto přitahuje velký podíl těchto nově příchozích jako největší pracovní trh a imigrační centrum Kanady. I v polovině roku 2024 rostla populace Toronta přibližně o 67 % rychleji než předchozí rok storeys.com, což je ohromující nárůst. Přestože existují náznaky, že tempo by mohlo mírně zpomalit (údaje za 2. čtvrtletí 2024 ukázaly malý pokles oproti rekordním tempům růstu canada.ca), imigrace bude historicky pokračovat na vysoké úrovni. Tento příliv vytváří obrovskou poptávku po bydlení, zejména zpočátku na trhu s nájemním bydlením. Odhaduje se, že imigrace představovala přibližně 10 % nebo více nárůstu cen nemovitostí v letech 2006–2021 tím, že zvyšovala poptávku instagram.com, a dnes je tento efekt ještě výraznější kvůli velkému počtu nově příchozích. Důležité je, že imigrace je dlouhodobým motorem poptávky: noví Kanaďané si nekupují dům hned první den, ale mnozí plánují koupit nemovitost po několika letech pronájmu a aklimatizace. Lidé, kteří přicházejí v letech 2023–2025, tak povedou k dalším kupcům nemovitostí na konci 20. let. V krátkodobém horizontu vysoká imigrace utahuje trh s nájemním bydlením (i když nová výstavba přinesla dočasnou úlevu) a podporuje vznik nových domácností, což je základem poptávky po bydlení. Pokud nedojde k výrazné politické změně ke snížení imigračních cílů – což je předmětem politické debaty, ale do roku 2025 nebylo zavedeno – bude mít trh s nemovitostmi v Torontu rostoucí základnu koncové poptávky. V horizontu 3–5 let to znamená, že i když domácí ekonomika oslabí, růst populace může pomoci vytvořit dno pro poptávku po bydlení. To je jeden z důvodů, proč odborníci neočekávají dlouhodobý krach: lidé potřebují bydlení. Na druhou stranu silná imigrace bez dostatečné nabídky bydlení může dále tlačit na dostupnost (proto některé výzvy k lepšímu sladění úrovně imigrace s plánováním bydlení). Prozatím je však robustní imigrace pozitivním základem pro trh s nemovitostmi v Torontu, který podporuje jak trh s opětovným prodejem, tak trh s nájemním bydlením.
- Další faktory: Je vhodné zmínit ještě několik dalších ekonomických prvků. Spotřebitelská důvěra v roce 2025 je vlažná – průzkumy ukazují, že lidé mají obavy z životních nákladů, ale mnozí jsou optimističtí ohledně dlouhodobých vyhlídek v rostoucím městě, jako je Toronto. Úvěrové podmínky také hrají roli: banky mírně zpřísnily poskytování úvěrů, zejména pro investory a osoby se slabší bonitou, ale obecně je úvěr dostupný pro kvalifikované kupce a úrokové marže jsou normální. Globální ekonomické trendy, jako je zdraví čínské ekonomiky nebo ceny ropy, mohou nepřímo ovlivnit Toronto (například prostřednictvím investorské nálady nebo vývoje v kanadském sektoru surovin), ale místní trh s nemovitostmi je většinou více ovlivněn domácími úrokovými sazbami a migrací. Další místní faktor: městské finance. Toronto mělo rozpočtové schodky a způsob, jakým se s nimi město vypořádá (případně prostřednictvím vyšších daní z nemovitostí nebo poplatků), může ovlivnit náklady na vlastnictví bydlení. Výrazné zvýšení daně z nemovitosti by například mohlo vyvinout mírný tlak na ceny, i když sazby daně z nemovitosti v Torontu patří v současnosti k nejnižším v Ontariu. Stručně řečeno, ekonomické prostředí v roce 2025 se vyznačuje vysokým přírůstkem obyvatelstva, ale skromným celkovým růstem HDP, přičemž ekonomika je ve fázi pozdního cyklu. Úrokové sazby – klíčová proměnná – klesají, což by mělo postupně stimulovat trh s bydlením, ale kupující zůstávají citliví na ceny a zaměstnanost. Trh s nemovitostmi v Torontu neexistuje ve vakuu: je úzce propojen s těmito širšími ekonomickými proudy a nadcházející roky budou formovány tím, jak dobře se Kanadě podaří zajistit měkké přistání a udržet důvěru mezi rychle rostoucí populací.
Investiční příležitosti a výzvy
Pro investory, ať už v rezidenčních nebo komerčních nemovitostech, nabízí trh v Torontu v roce 2025 jak lákavé příležitosti, tak významné výzvy. Období snadných, rychlých cenových nárůstů je (prozatím) pryč, takže klíčová je chytrá strategie a pečlivý výběr aktiv.
Možnosti v sektoru bydlení: Ochlazený trh je často příležitostí pro chytrého investora zasáhnout. Ceny nemovitostí se stáhly ze svých maxim a motivovaní prodávající znamenají, že investoři mohou vyjednat lepší obchody. Pro ty, kteří chtějí investovat do nájemních nemovitostí, toto tržní prostředí kupujícího v kombinaci s mírně nižšími cenami nabízí lepší vstupní body. Zvláště si všimněte, že rodinné domy v dostupných předměstích nebo rozvíjejících se čtvrtích představují příležitost: poptávka po rodinném nájemním bydlení je silná a s novými pravidly, která umožňují dvojdomky/čtyřdomky v dříve pouze rodinných zónách, může investor přeměnit dům na více nájemních jednotek a zvýšit výnos. Čtvrti v nejvzdálenějším okruhu GTA (Durham, části Peel nebo York Region), které zažily prudký růst cen, jsou nyní částečně korigovány – investoři s dlouhodobým výhledem se mohou zaměřit na tyto oblasti kvůli hodnotě. Cash flow z pronájmu nemovitostí se také zlepšuje díky vysokým nájmům; i když jsou ceny vysoké, nájmy v Torontu vzrostly za poslední roky o ~20–30 %, takže výnosy z pronájmu, i když stále nejsou skvělé, jsou vzhledem k cenám o něco lepší. Pokud investor dokáže zvládnout vyšší náklady na financování (možná použitím vyšších akontací nebo alternativních věřitelů), může si zajistit nemovitosti, které pravděpodobně porostou na hodnotě, až se cyklus otočí. Další úhel: koupě bytů z tísňových assignments nebo od investorů, kteří odcházejí z trhu. Někteří investoři do bytů, kteří nakupovali předem během výstavby na vrcholu trhu, nyní čelí převzetí; oportunistický kupující by mohl získat assignment se slevou nebo koupit nově postavený byt od investora, který se ho chce jen zbavit. Tyto scénáře mohou vést k nákupu pod tržní cenou. Dále jsou žádané malé bytové domy (například trojdomy nebo malé bytové budovy), ale pokud najdete nějaký s neobsazeností nebo potřebou renovace, můžete přidat hodnotu a využít úspor z rozsahu při správě. Stojí také za zmínku státní podpora: programy jako CMHC’s MLI Select mohou investorům nabídnout výhodné financování nájemních nemovitostí, pokud zahrnou dostupné bydlení nebo ekologická opatření, což zlepšuje ziskovost projektu. Navíc, pokud federální vláda znovu zavede MURB pobídky (které umožňují investorům do nájemního bydlení odepisovat odpisy) blog.remax.ca, může to výrazně zvýšit čistý výnos z pronájmu po zdanění a v praxi poskytnout investorům daňovou výhodu za poskytování nájemního bydlení.
Výzvy spojené s investováním do nemovitostí: Navzdory nižším cenám existuje mnoho výzev pro investory do nemovitostí. Největší z nich jsou vysoké průběžné náklady: Úrokové sazby, i když klesly z vrcholu, se stále pohybují kolem 4–5 % u investičních úvěrů, což je v mnoha případech více než výnosová procenta nemovitosti. To znamená, že mnoho nemovitostí bude mít měsíční ztrátu (negativní cash flow), pokud investor nevloží velmi vysokou akontaci nebo neúčtuje nejvyšší tržní nájemné. Výpočet je tvrdý: Například duplex za 1 milion dolarů s 5% úrokem a 20% akontací bude mít splátku úvěru, která výrazně převyšuje vybraný nájem. Investoři tedy potřebují buď více vlastního kapitálu, nebo musí akceptovat krátkodobě negativní cash flow v naději na dlouhodobé zhodnocení. Podmínky úvěrů jsou také přísnější – banky pečlivě prověřují příjmy z nájmů a mohou požadovat vyšší akontace od investorů. Další výzvou jsou pravidla příznivá pro nájemníky v Ontariu. Silná regulace nájemného u starších jednotek znamená, že pokud koupíte budovu s dlouhodobými nájemníky, nájemné může být výrazně pod tržní úrovní a máte omezenou možnost ho zvýšit (pouze asi o 2,5 % ročně podle provinčních směrnic pro stávající nájemníky). Pronájem kvůli rekonstrukci nebo vlastnímu užívání je přísně regulován, takže strategie „value-add“ jsou složitější a někdy kontroverzní. Navíc nové městské předpisy jako Vacant Home Tax znamenají, že investoři dostanou pokutu, pokud jednotka zůstane prázdná (což omezuje flexibilitu), a městská opatření na omezení krátkodobých pronájmů (Airbnb) tuto možnost vysokých příjmů v mnoha kondominiích odstranila. Stručně řečeno, doba, kdy „stačilo koupit jakýkoli byt, pronajímat ho přes Airbnb a vydělat balík“, je pryč – investoři nyní musí fungovat v regulovanějším prostředí pronájmů se zaměřením na dlouhodobé nájemníky. Existuje také tržní riziko: Mohou ceny dále klesat? Pokud věříte pesimističtějším prognózám (např. dalšímu poklesu o 5–10 % v roce 2025), může investor, který nakoupí nyní, krátkodobě zaznamenat pokles vlastního kapitálu. Pro investory s vysokou pákou je to riziko, pokud budou muset brzy refinancovat nebo prodávat. Proto je investování do nemovitostí v roce 2025 dlouhodobou, fundamentální sázkou – jde o nákup kvalitních nemovitostí za rozumnou cenu s plánem držet je i přes případné krátkodobé výkyvy a zároveň pečlivě řídit cash flow.
Možnosti v komerčním sektoru: Komerční nemovitosti nabízejí různé příležitosti. Například napjatý kancelářský trh může být příležitostí pro kontrariánského investora získat prémiové nemovitosti v centru za relativně nízkou cenu. Hodnota kancelářských věží výrazně klesla (jednociferné procentuální poklesy u budov třídy B, podle některých odhadů) a někteří majitelé pod ekonomickým tlakem mohou být nuceni prodávat. Investor s plánem na přeměnu – například přestavbu staré kancelářské budovy na smíšené bydlení nebo lékařské centrum – může využít nízkých pořizovacích nákladů a potenciálního budoucího výnosu, když aktivum získá nové využití. Město a region také zvažují pobídky pro přeměnu kanceláří (rychlejší schvalování, možná dotace), což může takové projekty podpořit. Další oblastí je městský maloobchod: zatímco nejlepší nákupní centra jsou velmi žádaná, řada maloobchodních nemovitostí na hlavních třídách nebo starších obchodních centrech může být k dispozici od majitelů, kteří chtějí odejít. Vzhledem k robustnosti příjmů z nájmů na dobrých místech mohou tato aktiva poskytovat stabilní příjem a potenciální možnosti přestavby (např. přidání bytů nad obchodní centrum). Průmyslové a logistické nemovitosti jsou stále velmi žádané – každý investor, který najde kus průmyslově zónované půdy nebo malý skladový condo, může těžit ze silné poptávky firem. Malé průmyslové condy jsou například oblíbené mezi řemeslníky a malými firmami a mohou přinášet dobré výnosy. Na trhu multifunkčních komerčních nemovitostí (větší nájemní bytové domy) jsou příležitosti vzácné, protože o ně má zájem každý, ale pokud se nějaká najde (možná starší středně vysoká budova s odloženou údržbou), může investor financovat vylepšení prostřednictvím programů CMHC a těšit se z velmi nízkého rizika neobsazenosti. Jak bylo zmíněno, hotelový sektor zaznamenal velký rozmach; zatímco velké hotely v centru jsou pro institucionální investory, menší butikové hotely nebo motely k přestavbě na okraji Toronta mohou nabídnout výklenkové příležitosti, které kopírují vlnu turismu. Rozvojové pozemky jsou další možností – s pomalejším trhem ceny pozemků klesly z vrcholu; developer/investor, který koupí pozemek v letech 2025–26 se slevou, může dobře načasovat zahájení projektu, až se trh za pár let opět rozběhne. Nakonec jakákoli komerční nemovitost se silnými environmentálními, sociálními a správními (ESG) charakteristikami (například energeticky úsporné budovy nebo projekty dostupného bydlení) může otevřít cestu ke speciálnímu financování nebo dotacím, což posiluje investiční případ.
Challenges of commercial investments: The commercial side is not without its headaches. High interest rates hit commercial projects hard – cap rates have increased, reducing values, and refinancing existing properties can be difficult. The office example is twofold: even though it is cheap, an investor risks catching a falling knife if vacancy does not improve. Carrying a half-empty building with debt is painful, so only those with deep pockets and a clear conversion plan should jump in. Regulatory hurdles can also hamper certain value-add strategies; for example, converting offices to residential sounds good, but zoning, building codes, and tenant relocation rules (if partially occupied) are complex. In retail, the challenge is changing consumer patterns – e-commerce is here to stay, so an investor must be sure the retail asset has a sustainable tenant mix or future alternative uses. The challenge for industrial properties is often low yield – prices have been pushed so high that cap rates are very low (3-4%), and with financing at similar or higher rates, margins are small. Basically, you are betting on rent growth and long-term appreciation, which is likely to happen, but requires patience. The biggest challenge for multifamily properties is competition – it is hard to find deals that are not already priced to perfection, as all institutional investors want apartments. If you find one, it may be because it has problems (rent control limiting potential, major capital repairs needed, etc.). Liquidity in commercial real estate has also declined – there are fewer buyers in 2025, so if you invest now, you must be prepared to hold longer, as the buyer pool to flip an asset is smaller in a high-interest environment. Construction costs remain high, so any development or major renovation carries the risk of budget overruns. We are also seeing higher property taxes and utility costs for commercial properties, which squeeze net operating income. For example, Toronto’s commercial property tax rates are higher than residential ones, and if the city raises taxes to cover budget deficits, it directly affects investor returns. Finally, macroeconomic risks such as a potential recession will hurt commercial tenants (increase defaults, vacancies), so an investor must calculate conservatively and have cash reserves.
In summary, Toronto’s market in 2025 offers investors a chance to buy the dip, diversify portfolios, and position for the next growth cycle – but success depends on careful deal selection and risk management. Quality over quantity is key: the best locations and properties typically hold value even during downturns. Whether it’s a duplex in a gentrifying neighborhood or an old warehouse ready for renovation, the opportunities are there for those who do their homework. But you must also navigate high financing costs, tougher regulations, and a changing economy. The days of speculation are over; the 2025 environment favors disciplined, long-term investors who can seize opportunities in a cooler market and ride the wave of Toronto’s enduring fundamentals (population growth, limited land, economic dynamism) in the years ahead.
Outlook: What to expect in the next 3–5 years
Do budoucna je konsensus expertů ohledně torontského realitního trhu na příštích několik let opatrně optimistický – ale s vědomím, že oživení bude postupné a neobejde se bez překážek. Zde jsou klíčové prvky výhledu na 3–5 let:
- Ceny a prodejní křivka: Většina prognóz předpovídá, že rok 2025 bude znamenat dno nebo blízko dna cen, s buď mírným poklesem, nebo stagnací v meziročním srovnání reuters.com cmhc-schl.gc.ca. Jak bylo zmíněno, analytici oslovení agenturou Reuters očekávají přibližně 2% celostátní pokles cen nemovitostí v roce 2025, přičemž v Torontu konkrétně kolem –4 % reuters.com. V roce 2026 však panuje široké očekávání návratu k mírnému růstu cen. Prognóza CMHC pro polovinu roku 2025 předpovídá oživení začínající v roce 2026, jakmile se ekonomické základy zlepší cmhc-schl.gc.ca. Velké banky to potvrzují: například ekonomové z BMO a RBC očekávají stabilizaci na konci roku 2025 a mírný růst cen (možná v rozmezí 3–5 % ročně) v letech 2026–2027 reuters.com. Je důležité zdůraznit „mírný“ – nemluvíme o 20% ročních nárůstech během pandemického boomu. Spíše něco bližšího tempu růstu příjmů nebo inflace, což je zdravější a udržitelnější. Tato prognóza předpokládá, že úrokové sazby budou nadále postupně klesat a nenastane žádná větší recese. Pokud to vydrží, měly by také vzrůst objemy prodejů – TRREB předpověděl přibližně 12% nárůst prodejů v roce 2025 urbaneer.com, a i když to může být optimistické, prodeje v roce 2026 mohou být skutečně vyšší než v roce 2024, jakmile se vrátí důvěra. Nahromaděná skupina kupujících čekajících na okraji (zejména prvokupci) se vrátí, jakmile se zlepší dostupnost. V roce 2028 se ceny nemovitostí v Torontu mohou potenciálně znovu přiblížit svému maximu z roku 2022, i když po zohlednění inflace mohou být stále o něco nižší. Základní očekávání je, že se trh zotaví, ale pomalejším, stabilnějším tempem než v posledních letech horské dráhy. Ekonomičtí žolíci: Tato prognóza může být vykolejena nebo urychlena určitými faktory. Jedním žolíkem je širší ekonomický cyklus. Pokud se ekonomice USA a světa bude dařit, může se Kanada vyhnout recesi a zažít robustnější růst – to zvýší zaměstnanost a důvěru spotřebitelů, což může vést k rychlejšímu oživení trhu s nemovitostmi. Naopak, pokud se scénář obchodní války zhorší (protekcionistické politiky, cla) reuters.com nebo pokud inflace znovu vzroste a vynutí si další zvýšení úrokových sazeb, může trh s nemovitostmi stagnovat déle. Dalším žolíkem jsou politické zásahy. Zatímco vládní opatření v poslední době směřovala ke zmírnění poptávky, v roce 2026 můžeme vidět změny – například nová federální vláda se může rozhodnout stimulovat ekonomiku, včetně pobídek na bydlení, pokud bude trh příliš slabý. Nebo může být upravena imigrační politika, pokud poroste veřejný tlak, což může mírně snížit poptávku po bydlení. Pokud tyto nejistoty nenastanou, základním scénářem je měkké přistání ekonomiky, což znamená, že trh s nemovitostmi pravděpodobně bude po této korekci následovat mírně rostoucí trend.
- Nabídka a výstavba: Znepokojujícím trendem je prudký pokles bytové výstavby v letech 2024–2025 kvůli vysokým stavebním nákladům a problémům s financováním cmhc-schl.gc.ca. Méně nových projektů dnes znamená menší novou nabídku v letech 2026–2027, což může ironicky vrátit trh zpět do deficitu právě ve chvíli, kdy poptávka poroste. CMHC varovala, že bytová výstavba pravděpodobně prudce poklesne v Ontariu a BC, zejména u bytových jednotek, protože developeři ruší projekty, které již nedávají ekonomický smysl cmhc-schl.gc.ca. To již vidíme v Torontu: neprodané zásoby bytů se hromadí a mnoho projektů je odkládáno. Tento pokles povede k menšímu počtu dokončených bytů za pár let, což může opět trh utáhnout. Také na trhu s nájemním bydlením znamená pokles výstavby, že současná úleva pro nájemce může být jen dočasná. V roce 2027 může trh s bydlením opět čelit tlaku na nabídku, pokud nebude mnoho projektů rychle obnoveno, jakmile se podmínky zlepší. Stručně řečeno, dnešní pokles zasévá semena příštího růstu tím, že omezuje novou nabídku. To naznačuje, že zatímco příští rok nebo dva budou nahrávat kupujícím, kyvadlo se může na konci desetiletí v některých segmentech vrátit k vyváženějšímu nebo dokonce prodejnímu trhu, pokud bude poptávka dále růst a nabídka zaostávat.
- Segmenty se rozcházejí: Očekávejte, že rozdíly ve výkonnosti mezi různými segmenty a lokalitami budou pokračovat. Dostupné segmenty (startovní domy, vstupní byty) pravděpodobně zažijí nejrychlejší a nejsilnější obnovení poptávky, jednoduše kvůli velkému počtu kupujících, kteří si je mohou dovolit a čekají. Exkluzivní luxusní nemovitosti mohou potřebovat delší dobu k plnému zotavení na nejvyšší ceny, protože tento trh byl přehřátý a okruh kupujících (často včetně zahraničních peněz) se zmenšil. Centrum města vs předměstí: během pandemického boomu si předměstí vedla lépe, ale při poklesu také procentuálně více klesla. Můžeme vidět, že dynamika mezi městem a předměstím se vyrovnává – městské byty a domy v atraktivních oblastech s dobrou dostupností MHD začínají opět přitahovat větší zájem (zejména jakmile se návrat do kanceláří stabilizuje na 3–4 dny v týdnu pro mnoho firem v roce 2025 renx.ca, což činí blízkost cennou). Byty vs domy: Prognóza TRREB předpovídala, že rodinné domy porostou v hodnotě rychleji než byty v roce 2025 kvůli „dobře zásobenému trhu s byty“ urbaneer.com. Ve skutečnosti byty zaostávaly. V příštích letech, pokud zůstane výstavba bytů utlumená, přebytek se absorbuje a byty pak mohou zažít fázi dohánění, ale pravděpodobně budou byty stále krátkodobě zaostávat za nízkopodlažními domy. Pozemkové bydlení má omezenou novou nabídku (v Torontu se už více pozemků nevytváří), takže jejich dlouhodobé vyhlídky zůstávají solidní.
- Vyhlídky pro trh s pronájmy: Poptávka po pronájmech zůstane extrémně silná díky imigraci a růstu pracovních míst. Po letošním mírném poklesu se očekává, že nájmy opět začnou růst. Některé prognózy předpokládají, že nájmy v Torontu porostou zhruba tempem příjmů (~3 % ročně) v příštích 5 letech, ale pokud zůstane vlastnictví bydlení pro mnohé nedosažitelné, mohou růsty nájmů toto snadno překonat. Nabídka nájemního bydlení je velkou otázkou – pokud vlády najdou způsoby, jak podpořit mnohem větší výstavbu nájemních bytů, může to udržet inflaci nájmů na uzdě. Ale vzhledem k výzvám je pravděpodobnější, že neobsazenost zůstane nízká (pod 3 %) a pronajímatelé znovu získají cenovou sílu do roku 2026. Důsledek: dostupnost bydlení zůstane klíčovým sociálním/politickým tématem. Můžeme vidět více kreativních řešení: spolubydlení, modulární bydlení, veřejně-soukromé projekty na dostupné bydlení atd. pro ubytování rostoucí populace. Z investorského pohledu zůstane vlastnictví nájemních nemovitostí v Torontu atraktivní (silná poptávka, nízká neobsazenost), za předpokladu, že se zvládnou pravidla a náklady.
- Odborné hodnocení: Vedoucí představitelé odvětví a ekonomové často používají slovo „vyvážený“ nebo „stabilizující“ k popisu budoucího trhu v Torontu. Éra hektických vzestupů a pádů může být nahrazena více normalizovaným tržním cyklem. Robert Hogue z RBC poznamenává, že dostupnost bydlení se pravděpodobně mírně zlepší v příštím roce – možná se vrátí asi polovina zhoršení z doby pandemie – ale „stále ne zpět na úroveň před pandemií“ reuters.com. To naznačuje, že trh bude i nadále obtížný pro kupující poprvé, ale o něco méně než na vrcholu. Odkazuje také na „transformační změny“, které jsou nutné pro skutečnou dostupnost (jako je masivní nárůst nabídky nebo produktivity), což není bezprostředně na obzoru reuters.com. Bez těchto změn se tedy pravděpodobně vrátíme k dlouhodobému příběhu Toronta: ceny rostoucí o něco rychleji než příjmy, pokud to nezpomalí politická opatření. Odhady makléřů (např. REMAX, Royal LePage) na příští rok nebo dva jsou obvykle mírně optimistické – často s předpověďmi růstu cen v nízkých až středních jednotkách procent, s odkazem na základní faktory, jako je imigrace. Prognóza CMHC je o něco konzervativnější a zdůrazňuje rizika, jako je vysoké zadlužení a ekonomická nejistota, ale i oni očekávají zlepšení do roku 2026 cmhc-schl.gc.ca. Důležitým bodem, na který mnozí odborníci upozorňují, je, že nálada se může rychle změnit. Pokud kupující získají dojem, že dno bylo dosaženo, můžeme vidět vlnu odložené poptávky (jako tomu bylo v roce 2019 po poklesu v roce 2017 a znovu na začátku roku 2020 před COVIDem). S lepší dostupností díky nižším sazbám a mírně nižším cenám může stačit jen pár měsíců pozitivních zpráv (např. několik měsíců růstu cen nebo pauza ve snižování sazeb), aby se vrátila optimističtější nálada.
Závěrem lze říci, že trh s nemovitostmi v Torontu je připraven na postupné zotavení a návrat k růstu v nadcházejících letech, ale půjde o jiný typ růstu – umírněnější a roztříštěnější. Trh vstřebává šoky posledních let a nastavuje se na udržitelnější směr. Hlavními hybateli dalšího cyklu budou koncoví uživatelé (rodiny, kupující první nemovitosti), nikoli spekulanti, částečně díky platným politickým opatřením. Pro investory a kupující s víceročním výhledem je vzkaz většiny analytiků jasný: toto období slabosti je příležitostí vstoupit na trh dříve, než se nevyhnutelně znovu projeví dlouhodobá nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Toronto zůstává ekonomickým motorem Kanady a magnetem pro talenty; tyto základní faktory budou podporovat hodnoty nemovitostí. Jak to vyjádřil jeden ekonom: „očekáváme, že ceny bydlení… se stabilizují později v tomto roce a poté v roce 2026 znovu nastoupí mírné oživení“ reuters.com. V roce 2028 bude město pravděpodobně znatelně větší (díky několika stům tisícům nových obyvatel) a bydlení bude stejně klíčové jako vždy. Pokud současné politické zaměření na nabídku bydlení vydrží, můžeme zaznamenat určité zlepšení dostupnosti a více příležitostí pro kupující. Pokud však výstavba zaostane a poptávka se prudce vrátí, může Toronto v závěru desetiletí čelit další vlně rychlého růstu cen.
Shrnutí: V příštích 3–5 letech lze očekávat vyvážený trh, který se postupně změní v mírný trh prodávajících, jakmile bude přebytečná nabídka absorbována. Ceny by měly zpočátku růst pomalu a poté v letech 2026–2027 mírně zrychlit, ale pravděpodobně zůstanou v rámci jednociferných ročních nárůstů reuters.com. Nájemníci pravděpodobně opět pocítí růst nájmů po roce 2025 a dostupnost bydlení zůstane náročná, ale o něco lepší než v nedávné nejhorší době. Trh s nemovitostmi v Torontu zůstane solidní dlouhodobou investicí, podpořenou růstem populace a ekonomiky – ale cesta k dalšímu oživení odmění trpělivost a rozumné plánování. Zatímco město prochází změnami úrokových sazeb, politik a globální ekonomiky, jedna věc zůstává konstantní: poptávka po bydlení v Torontu nezmizí, což podporuje optimistický výhled pro ty, kteří vydrží současné pomalé období.
- Toronto Regional Real Estate Board (TRREB) – Market Outlook 2025 tisková zpráva & měsíční statistiky urbaneer.com rbc.com
- Reuters realitní trh – 26. června 2025 (Prognózy cen a úrokových sazeb) reuters.com reuters.com
- REMAX Kanada – 2025 Zpráva o komerčních nemovitostech & zpráva o žhavých lokalitách blog.remax.ca bnnbloomberg.ca
- Urbanation – Zpráva o trhu s pronájmy Q1 2025 (neobsazenost, nájmy, nabídka) urbanation.ca urbanation.ca
- RBC Economics – Trendy bydlení a dostupnost, červenec 2025 reuters.com rbc.com
- KPMG Law – Přehled torontské daně pro zahraniční kupce 2025 (MNRST) kpmg.com kpmg.com
- CMHC – 2025 Prognóza trhu s bydlením, letní aktualizace cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca
- WOWA & Nesto – Aktualizace o trhu s bydlením v Torontu, polovina roku 2025 (ceny, prodeje, zásoby) wowa.ca nesto.ca