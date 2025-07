Trh s nemovitostmi v Jersey 2025: trendy, výkonnost a výhled

Nemovitostní trh na Jersey prošel výraznou korekcí poté, co dosáhl vrcholu na konci roku 2022. V důsledku rostoucích úrokových sazeb a hospodářských změn došlo v roce 2023 k prudkému poklesu cen nemovitostí i počtu transakcí, avšak nedávná data z let 2024–2025 naznačují známky stabilizace. Tato zpráva poskytuje komplexní přehled sektoru nemovitostí na Jersey – zahrnující rezidenční bydlení, komerční nemovitosti, trh s pronájmy a luxusní segment – k roku 2025. Zabýváme se aktuálními trendy (cenami, poptávkou, nabídkou), nedávnou výkonností trhu a politickými opatřeními, která sektor ovlivňují, a zahrnujeme expertní prognózy na krátké až střednědobé období (do roku 2028) na podporu investorů, kupujících a tvůrců politik při rozhodování.

Trh s rezidenčními nemovitostmi

Trendy trhu a ceny: Ceny domů na Jersey výrazně ochladly od svých maxim v roce 2022. V 1. čtvrtletí 2025 byla průměrná cena bydlení po úpravě dle struktury zhruba o 3 % nižší meziročně a celkově o 14 % pod maximem dosaženým ve 3. čtvrtletí 2022 stats.je. Tento propad učinil z roku 2024 nejhorší rok pro ceny nemovitostí v historii sledování (minimálně od roku 1986) s poklesem o 8 % oproti roku 2023 stats.je – největším ročním poklesem za ~38 let collascrill.com. Korekci předcházel období neudržitelného růstu (v roce 2021 byly zaznamenány meziroční nárůsty přes 15 %) a byla způsobena sníženou dostupností v důsledku vyšších úrokových sazeb. Na konci roku 2024 ceny dále mírně klesaly (zhruba 1% pokles čtvrtletně ve 4. čtvrtletí 2024) collascrill.com. Data z počátku roku 2025 však naznačují, že pokles se blíží dnu: v 1. čtvrtletí 2025 ceny celkově dokonce vzrostly o ~1 % sezonně očištěno oproti předchozímu čtvrtletí stats.je stats.je, což může znamenat možnou stabilizaci.

Objem prodeje a poptávka: Objem transakcí zaznamenal během zpomalení trhu prudký pokles. Celkový počet nemovitostních prodejů v roce 2023 klesl přibližně o 42,9 % oproti předchozímu roku gov.je, protože vyšší náklady na hypotéky utlumily aktivitu kupujících. V roce 2023 se prodalo pouze ~840 nemovitostí (způsobilých k zařazení do HPI), zatímco v roce 2022 to bylo ~1 470 stats.je stats.je. To byl podle historických standardů výjimečně nízký obrat. Povzbudivě však aktivita v roce 2024 a v roce 2025 oživila. Celkový prodej za rok 2024 vzrostl přibližně o 25 % oproti utlumené úrovni roku 2023 collascrill.com collascrill.com a v 1. čtvrtletí 2025 bylo evidováno o 90 % více transakcí než v 1. čtvrtletí 2024 (byť porovnávané období z předchozího roku bylo extrémně tiché) nedbankprivatewealth.com. Ve srovnání s koncem roku 2024 byly prodeje v 1. čtvrtletí 2025 vyšší o 7 % nedbankprivatewealth.com. Navzdory tomuto oživení však obrat zůstává pod dlouhodobým průměrem (stále asi o 29 % pod průměrem 1. čtvrtletí let 2021–2023) nedbankprivatewealth.com. Stručně řečeno, poptávka se odrazila ode dna, ale plně se ještě nevrátila na úroveň před pandemií nebo před zvýšením sazeb. Mnoho kupujících vyčkávalo v roce 2023 kvůli nejistotě, ale část této odložené poptávky se nyní vrací na trh, jak se přizpůsobují očekávání ohledně cen.

Průměrné ceny podle typu nemovitosti: Pokles se nedotkl všech kategorií nemovitostí stejně. Větší, luxusní domy se v poslední době ukázaly jako odolnější, mimo jiné díky movitým kupujícím, kteří využili výhod nižších cen. Například domy se 4 ložnicemi zaznamenaly na začátku roku 2025 nárůst své průměrné hodnoty (v 1. čtvrtletí vyskočily na přibližně 1,405 milionu liber, což je o 36 % více než v předchozím čtvrtletí) collascrill.com. Tento skok byl způsoben několika velmi hodnotnými prodeji (každý přes 3 miliony liber), kdy se na ostrov přistěhovali noví bohatí obyvatelé nedbankprivatewealth.com. Naproti tomu ceny menších nemovitostí pokračovaly v poklesu i v prvních měsících roku 2025.

Profil kupujícího a kupující poprvé: Kupující poprvé zůstali aktivní i přes vysoké ceny, a to díky vládním podpůrným programům. V 1. čtvrtletí 2025 přibližně jedna třetina nákupů nemovitostí (34 %) připadala na kupující poprvé, což je nárůst oproti zhruba čtvrtině v roce 2023 stats.je. To znamená nárůst o 7 procentních bodů v podílu prodejů kupujícím poprvé, což odráží snahu pomáhat mladým místním obyvatelům získat vlastní bydlení. (Podle odhadu společnosti Collas Crill tvořili kupující poprvé ve 1. čtvrtletí 31 % transakcí, což je nárůst o cca 3 % oproti předchozímu roku collascrill.com.) Jerzeyský program First Step Scheme, program podporovaného nákupu spuštěný státem v roce 2024, přispěl v minulém roce ke 33 prodejům collascrill.com a ke 13 prodejům v 1. čtvrtletí 2025 stats.je. Jeho širší dopad na trh byl však zatím omezený – tzv. „onward chain“ efekt (kdy prodejci podporovaných jednotek nakupují nové domy) byl slabší, než se očekávalo collascrill.com. Celkově je zvýšená přítomnost kupujících poprvé pozitivním znamením, ale dostupnost bydlení zůstává vážným problémem. Běžná pracující domácnost na ostrově Jersey s příjmem kolem průměrné hodnoty si může pohodlně dovolit hypotéku pouze na průměrný byt o jedné ložnici a nedosáhne na průměrný dvoupokojový byt ani na žádný typ domu při současných cenách collascrill.com. To podtrhuje vážný problém s dostupností: i po nedávné korekci cen zůstávají náklady na bydlení pro rodiny výrazně vyšší, než co mohou průměrné příjmy zvládnout bez výrazných úspor nebo dvou příjmů v domácnosti.

Nabídka a nová výstavba: Zásadním problémem, který stojí za rezidenčním trhem v Jersey, je nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Obytný fond ostrova rostl pomalu (přibližně 9% nárůst celkového počtu domů za dekádu 2011–2021) policy.je a budoucí potřeby jsou významné – projekce naznačují, že do roku 2035 bude potřeba 2 000 dalších bytových jednotek (za předpokladu mírného čistého přírůstku obyvatel +325 lidí za rok) policy.je. Nová výstavba však nestíhá držet krok. V roce 2023 tvořil významný podíl transakcí nové developerské projekty (včetně rozsáhlého projektu určeného k prodeji), ale v roce 2024 podíl novostaveb výrazně klesl – pouze asi 9 % prodejů v roce 2024 tvořily nové jednotky, oproti 39 % v roce 2023 collascrill.com. To naznačuje, že v roce 2024 na trh vstoupilo jen málo nových rezidenčních projektů. „Bridging Island Plan“ (2022–2025) v Jersey vymezuje pozemky a jeho cílem je zvýšit nabídku bydlení, přičemž vláda upřednostnila iniciativy, které mají „nastartovat výstavbu v Jersey“ (např. reformu plánovací služby) policy.je. Přesto omezená dostupnost pozemků a zdlouhavé plánovací procesy nadále brzdí rozvoj bydlení. Kombinace omezené nové nabídky a stabilní poptávky (podpořená rostoucí populací a přílivem movitých osob) udržuje celkovou dostupnost bydlení velmi napjatou. I přes nedávný pokles cen jsou nemovitosti stále nedostatkové a trh zůstává konkurenční u žádoucích domovů. Tato strukturální nedostatečnost nabídky je klíčovým důvodem, proč jsou ceny nemovitostí v Jersey tak vysoké vzhledem k místním příjmům – jak upozornila Fiskální politika Panelu Jersey (FPP), náklady na bydlení zde spotřebovávají velmi vysokou část příjmů a tržní ceny „jsou pro značnou část populace nedostupné“. policy.je Zlepšení nabídky (zejména cenově dostupného bydlení) bude klíčové pro dlouhodobou stabilitu trhu.

Trh s nájmy (rezidenční nájemné)

Trendy v cenách nájmů: Po dlouhodobém růstu nájmů se na trhu nájmů v Jersey v uplynulém roce objevily první známky ochlazení. V 1. čtvrtletí 2025 byla průměrná výše nájemného v soukromém sektoru o 0,9 % nižší než před rokem policy.je, což představuje vzácný meziroční pokles (v nominálním vyjádření). Výše nájmů dosáhla vrcholu na konci roku 2022 a aktuální průměrné nájmy jsou nominálně zhruba o 0,5 % nad tímto vrcholem, ale v reálném (o inflaci očištěném) vyjádření jsou o ~19 % nižší než na maximu roku 2022 policy.je. Během roku 2024 inzerované nájmy skutečně klesly asi o 1 % collascrill.com, což nájemcům po letech prudkého růstu přineslo určitou úlevu. Za stabilizací stojí omezená kupní síla nájemců (nájemné vůči příjmům dosáhlo maxima u mnoha domácností) a tlak vlády na omezení nadměrného růstu nájemného. Na Jersey dokonce probíhaly diskuse o dočasných opatřeních regulace nájmů – například bylo dočasně zmrazeno nájemné v některých sociálních bytech a širší „stabilizace nájmů“ se stala předmětem dalších debat (více o opatřeních viz níže). Na začátku roku 2025 se zdálo, že nájmy se ustálily, přičemž první čtvrtletí ukázalo na stagnující ceny nájemného oproti předchozímu čtvrtletí collascrill.com.

Nabídka nájmů a dynamika pronajímatelů: Navzdory nedávnému zastavení růstu nájemného naznačují základní faktory nabídky a poptávky, že se tlak na růst může znovu objevit. Poptávka po nájmech zůstává silná, poháněná růstem populace a lidmi, kteří si nemohou dovolit vlastní bydlení. Bytový fond v nájemním sektoru Jersey (soukromý i sociální) tvoří přibližně 46 % všech obydlí policy.je a míra neobsazenosti je nízká. Nicméně soukromí pronajímatelé trh stále více opouštějí, přičemž poukazují na rostoucí náklady a příliv nové regulace collascrill.com. V letech 2023–2024 proběhla vlna prodejů ze strany menších investorů do pronájmů, což současně zvyšuje nabídku na trhu s nemovitostmi, ale snižuje zásobu bytů k pronájmu. Tento trend je znepokojivý: jak skladba nájemních nemovitostí klesá, zbývající pronajímatelé získávají větší vyjednávací sílu, což může opět nájmy zvýšit. Odborníci skutečně varují, že nájemné by mohlo během roku 2025 opět růst, pokud bude exodus pronajímatelů pokračovat collascrill.com. Zdraví nájemního trhu je na křižovatce a balancuje mezi ochranou nájemců a rizikem utlumených investic.

Dostupnost a sociální bydlení: Dostupnost na trhu s nájemním bydlením je stejně napjatá jako u prodeje. Průměrné měsíční nájemné za dvoupokojový byt v roce 2024 představovalo přibližně 50–60 % mediánového měsíčního příjmu domácnosti, což činí situaci pro mnoho rodin obtížnou. Vláda si toho je vědoma a má za prioritu „poskytnout více dostupných domovů a větší jistotu pro nájemní sektor“ policy.je. Sociální bydlení (spravované společností Andium Homes a dalšími) hraje klíčovou roli – sociální nájemné je omezeno na 80 % tržních sazeb a způsobilost je určena nízkopříjmovým obyvatelům starším 30 let policy.je. K lednu 2025 bylo na čekací listině programu Affordable Housing Gateway (na sociální bydlení) 690 domácností, z nichž 231 bylo označeno jako akutní případy policy.je. To zdůrazňuje vážný nedostatek dostupných nájemních bytů. Pro zmírnění tlaku zavedla vláda program „Rent a Room“, který vlastníkům umožňuje pronajmout volný pokoj s příjmem osvobozeným od daně do určitého limitu policy.je. Taková opatření sice mohou na okraji pomoci, ale nepředstavují náhradu za rozšiřování bytového fondu.

Regulační změny v pronájmech: Nedávné politické kroky přetvářejí trh s pronájmy na Jersey. V srpnu 2024 vstoupil v platnost nový zákon, který vyžaduje, aby všichni pronajímatelé získali licenci k pronájmu nemovitosti policy.je. Cílem licence pronajímatelů je vynutit minimální standardy a zajistit profesionální správu, avšak zároveň přinesla dodatečné náklady na soulad s předpisy a může vést k tomu, že někteří „amatérští“ pronajímatelé prodávají své nemovitosti. Dále se připravuje nový Zákon o nájemním bydlení (očekávaný v roce 2025), který poskytne nájemníkům silnější ochranu policy.je. Ministr pro bydlení avizoval záměr zahrnout do tohoto zákona „opatření pro stabilizaci nájemného“ d2re.co.uk – tedy v podstatě formu regulace růstu nájmů. Návrhy na regulaci nájmů jsou kontroverzní: zastánci tvrdí, že zabrání nenadálému zvyšování cen a udrží bydlení dostupné, zejména na trhu s omezenou nabídkou, jako je Jersey d2re.co.uk. Odpůrci varují, že přísné limity nájmů by mohly odradit investice a novou výstavbu, čímž by se v dlouhodobém horizontu zhoršil nedostatek nabídky d2re.co.uk d2re.co.uk. Analýza společnosti D2 Real Estate varovala, že zavedení nájemní regulace nyní „by mohlo být poslední kapkou pro místní investory a pronajímatele“, kteří jsou již zatíženi nedávnými předpisy d2re.co.uk. Tvůrci politiky postupují opatrně – jakákoli regulace nájmů bude pravděpodobně mírná (např. omezení častosti či výše zvyšování nájmů, spíše než úplné zmrazení), aby se předešlo nežádoucím důsledkům. Stručně řečeno, trh s pronájmy na Jersey je v roce 2025 na rozcestí: nájemníci získávají větší práva a zaznamenali krátkodobý pokles nájmů, ale zásadní nedostatek dostupného bydlení hrozí dalším růstem nájmů, pokud se nezvýší nabídka nebo nebudou zavedena silná regulační opatření.

Trh komerčních nemovitostí

Přehled: Sektor komerčních nemovitostí na Jersey je poměrně malý (celý sektor činnosti v oblasti nemovitostí, včetně příjmů z pronájmu, tvoří přibližně 11,7 % HPH policy.je), avšak zahrnuje kancelářské budovy, maloobchodní prostory, sklady, ubytovací zařízení a smíšené developerské projekty. Výkon trhu v letech 2023–2025 se lišil podle segmentu. Kancelářské prostory – zejména prémiové kanceláře třídy A v obchodním centru St. Helieru – byly středobodem zájmu, poptávka se zotavuje a nabídka je extrémně omezená. Maloobchodní a ubytovací nemovitosti zaznamenaly po pandemii zvýšenou obsazenost, i když maloobchodní scéna v centru města se i nadále vyvíjí v reakci na měnící se spotřebitelské návyky. Průmyslové a logistické nemovitosti jsou na Jersey okrajovou záležitostí vzhledem k omezené dostupnosti pozemků, s chronickým nedostatkem nabídky. Níže se zaměřujeme na sektor kanceláří, protože dominuje komerčním investičním aktivitám, a poté uvádíme trendy v dalších komerčních segmentech.

Obnova kancelářského trhu a omezená nabídka: Kancelářský trh v Jersey se vzpamatovává z pandemických změn a zdá se, že je na vzestupné vlně. Rok 2023 byl náročný – aktivita nájemců poklesla, protože firmy přehodnocovaly potřebu prostoru, a celkový objem pronájmů kanceláří se dostal pod obvyklou úroveň d2re.co.uk. Nicméně v roce 2024 došlo k oživení: přesuny i aktivita v oblasti pronájmů se vrátily přibližně na úroveň roku 2022 d2re.co.uk. Poptávku pohání firmy, které „optimalizují velikost kanceláří“ a přecházejí do kvalitnějších prostor, aby lépe přilákaly zaměstnance zpět do kanceláří d2re.co.uk d2re.co.uk. Finanční sektor v Jersey (40 % ekonomiky policy.je) nadále expanduje, což vyvolává poptávku po moderních kancelářích. Současně je nová nabídka zásadně omezená. Poslední větší kancelářský komplex s volnými prostorami byl dokončen v roce 2018 d2re.co.uk. Od té doby vzniklo jen několik budov – zejména nové sídlo státní správy Jersey (~12 500 m² dokončeno v roce 2024) a velká kancelář pro jednoho nájemce (IFC 6, dokončeno 2023 pro Aztec Group) d2re.co.uk d2re.co.uk. Šlo však o projekty pro vlastní potřebu, které nepřidaly na trh žádné spekulativní prostory. Takže v roce 2025 prakticky nejsou na trhu žádné zcela nové kanceláře k pronájmu. Firmy, které hledají moderní prostory, mají jen málo možností – buď soupeřit o stávající špičkové budovy, nebo čekat na budoucí projekty. Developerské firmy byly ohledně spekulativní výstavby zdrženlivé kvůli vysokým stavebním nákladům a ekonomické nejistotě, ačkoliv úspěch nedávných projektů může zvýšit důvěru pro další vlnu výstavby.

S silnou poptávkou a minimální novou nabídkou jsou míry neobsazenosti prémiových kanceláří extrémně nízké. Většina kancelářských budov třídy A ve finanční čtvrti St. Helieru (oblast Esplanade/IFC a okolí) je plně obsazena a jakýkoli uvolněný prostor je rychle zabraný. Nájemci, kteří požadují velké plochy nebo špičkové vybavení, musí čím dál častěji uvažovat o rekonstrukci starších budov nebo o přesunu do okrajových lokalit, protože tolik prémiových kanceláří už k dispozici není d2re.co.uk d2re.co.uk. Pronajímatelé sekundárních kanceláří si toho všimli a začali vylepšovat nemovitosti, aby přilákali kvalitní nájemce. Celkově podmínky na trhu nahrávají pronajímatelům v segmentu kanceláří – dramatický obrat oproti roku 2020, kdy byl výhled nejistý. Poptávka nájemců nyní převyšuje nabídku a mnoho odborníků v oboru věří, že tato nerovnováha „přinese jeden z nejsilnějších výkonů trhu v příštích pěti letech“, pokud jde o růst nájmů d2re.co.uk d2re.co.uk.

Nájemné kanceláří a výkonnost investic: Utahující se kancelářský trh vedl k výraznému růstu nájmů, zejména v letech 2024–2025. Hlavní nájemné za prémiové kanceláře ve St. Helieru je na prahu nové mety. Analytici se minulý rok ptali: „Dosáhnou nájmy na Jersey £50 za čtvereční stopu?“ – úroveň, která tehdy byla považována za optimistickou d2re.co.uk. I když částka £50 v roce 2024 nebyla zcela dosažena, nejvyšší nájmy za nejlepší prostory vzrostly do horní hranice £40 za čtvereční stopu. Ještě nápadnější byl nárůst nájmů v kvalitních „druhé generace“ kanceláří (tedy v mírně starších budovách): vzhledem k minimální nabídce nových kanceláří nájmy v některých budovách třídy B vzrostly za posledních 12 měsíců o 35 % i více d2re.co.uk. Jde o mimořádné tempo růstu, které odráží, jak konkurence o kvalitní prostory zvyšuje hodnoty napříč trhem. Efektivní nájmy (zohledňující pobídky) rovněž rostou, protože pronajímatelé už v tržním prostředí příznivém pro pronajímatele méně často nabízejí štědré příspěvky na fit-out či období bez nájmu.

Z pohledu investora hodnoty komerčních nemovitostí na Jersey pravděpodobně dosáhly dna a začaly se zotavovat. Růst nájmů a pozitivnější ekonomické prostředí (HDP Jersey vzrostlo v roce 2023 o +7,3 % policy.je a očekává se pokles úrokových sazeb) zlepšily výhled. Po období změkčení výnosů v letech 2022–2023 začínají výnosy opět klesat počátkem roku 2025 d2re.co.uk. Odborné zprávy naznačují, že komerční trh na Normanských ostrovech je v cyklu před britským trhem a možná dosáhl svého dna již v roce 2024 d2re.co.uk. Někteří prozíraví investoři, kteří v roce 2023 nakoupili kanceláře za nízké ceny, nyní zaznamenávají celkový výnos přes 15 % z těchto akvizic d2re.co.uk, a to díky kompresi výnosů a růstu nájmů. Například sekundární kancelář zakoupená s vysokým výnosem, která následně zaznamenala 30% nárůst nájemného, by přinesla nadprůměrné výnosy. Takové případy nezůstaly bez povšimnutí a investorská nálada se zlepšuje. Vzhledem k nízké neobsazenosti na ostrově a stabilní dlouhodobé nájemní základně (finanční společnosti, vláda atp.) se opět zvýšil zájem lokálních realitních firem, fondů se sídlem na Jersey i bohatých jednotlivců o investice do komerčních aktiv. Přesto ale zůstává objem komerčních transakcí mírný – trh je malý a nelikvidní, ročně se uskuteční jen několik větších prodejů.

Maloobchod a další komerční sektory: Segment maloobchodních nemovitostí na Jersey se soustředí na hlavní ulice v St. Helieru. Čelil tlaku ze strany e-commerce a pomalému návratu návštěvnosti po covidu. V letech 2022–2023 však kamenní maloobchodníci zaznamenali oživení, když se obnovil cestovní ruch a místní se vrátili do obchodů a restaurací. Klíčové maloobchodní jednotky na King Street a Queen Street si většinou udržely nájemce (včetně britských řetězců i místních podniků), zatímco sekundární maloobchodní oblasti stále vykazují určitou neobsazenost. Celkové nájmy za maloobchodní prostory zůstaly relativně stabilní; pronajímatelé jsou flexibilnější v podmínkách, aby prostory zůstaly obsazené. Nemovitosti v pohostinství (hotely, restaurace, bary) zaznamenaly silné oživení – například sektor hotelů a restaurací vzrostl v roce 2022 přibližně o 20 % gov.je a dále se zotavoval i v roce 2023. Toto zlepšení ziskovosti podporuje hodnotu nemovitostí v tomto sektoru a několik projektů rekonstrukcí hotelů bylo zahájeno. Průmyslové a skladové prostory jsou na Jersey extrémně omezené kvůli nedostatku půdy. Malé průmyslové areály na předměstích St. Helieru a St. Saviouru jsou plně obsazené a mají dlouhé čekací listiny, protože poptávka po skladování a distribuci (pro zboží dovážené na ostrov) přetrvává. Nájemné za průmyslové prostory je vysoké na čtvereční stopu ve srovnání s pevninskou Británií a každá vzácná nabídka na prodej lehce průmyslového objektu obvykle přitahuje silnou poptávku. Shrnutě, všechny komerční podsektory spojuje společné téma: omezená nabídka. Vzhledem k tomu, že v posledních letech bylo velmi málo nové komerční výstavby (v letech 2023 a 2024 bylo málo zahájených nových staveb v oblasti kanceláří, maloobchodních a průmyslových nemovitostí), zůstávají míry neobsazenosti na Jersey ve všech kategoriích nízké savills.je. Toto napětí na straně nabídky podporuje hodnoty, ale zároveň omezuje růst a možnosti expanze pro podniky.

Výhled pro komerční nemovitosti: Výhled pro komerční nemovitosti v Jersey je opatrně optimistický. Ekonomické podmínky jsou příznivé (finanční sektor je ziskový a expanduje, nezaměstnanost je velmi nízká a prognózy HDP jsou pozitivní gov.je). Poptávka po kvalitních komerčních prostorech by měla zůstat stabilní. Kancelářský trh by měl v blízké budoucnosti zaznamenat další růst nájemného, i když ne tak dynamicky jako v minulém roce, až se nájmy ustálí na nové rovnováze. Některé dvouciferné procentní nárůsty nájemného jsou stále na obzoru pro nájemní smlouvy, které budou obnovovány v roce 2025, zejména pro nájemce ve starších budovách, kteří po skončení dlouhodobých smluv budou muset přijmout tržní sazby d2re.co.uk. Na druhou stranu, pokud by úrokové sazby klesly a financování by bylo levnější, mohli bychom již v roce 2026 zaznamenat zahájení jedné či dvou nových kancelářských výstaveb, což by nakonec napomohlo vyvážení trhu. U retailu bude silná zaměstnanost a cestovní ruch nadále podporovat návštěvnost, ale strukturální změny povedou k tomu, že někteří pronajímatelé přemění části maloobchodních prostor (například na gastroprovozy nebo bydlení), aby snížili míru neobsazenosti. Průmyslové nemovitosti zůstanou nedostatkovým zbožím – každá příležitost vytvořit nové skladové prostory (prostřednictvím změny územního plánu nebo vícepodlažních zařízení) bude nájemci vřele uvítána. Celkově je komerční sektor nemovitostí v Jersey nastavený těžit z robustní ekonomiky ostrova a omezené nabídky nemovitostí, nicméně zůstává citlivý na globální ekonomické trendy a místní politické změny (například zavedení nových daní z nemovitostí).

Trh luxusních a prémiových nemovitostí

Luxusní segment trhu s nemovitostmi v Jersey – zahrnující rezidence na nejvyšší úrovni, prémiové lokality a nemovitosti cílené na bohaté mezinárodní kupce – prokázal pozoruhodnou odolnost a dokonce i sílu navzdory celkovému ochlazení trhu. Jersey je dobře známý jako útočiště pro osoby s vysokým čistým jměním (HNWI), které zde hledají rezidenci díky atraktivnímu životnímu stylu a příznivému daňovému režimu. To vytvořilo specifický prémiový trh s nemovitostmi v hodnotě mnoha milionů liber, který často funguje do značné míry nezávisle na běžném trhu.

Rezidenti s vysokou hodnotou (HVR) a jejich dopad: Jersey’s program rezidentů s vysokou hodnotou (známý také jako licence 2(1)(e)) umožňuje omezenému počtu zámožných jednotlivců každý rok přestěhovat se na ostrov Jersey za předpokladu splnění určitých požadavků. Přicházející HVR musí koupit nebo postavit nemovitost nad stanovenou minimální cenu a platit značné daně. Tento program historicky přináší stabilní poptávku po luxusních nemovitostech: od roku 2004 zakoupili HVR celkem 264 nemovitostí v hodnotě přes 1 miliardu liber bailiwickexpress.com. V posledních letech se počty lišily – například v roce 2022 bylo schváleno 11 rezidentů s vysokou hodnotou (pokles z maxima 29 schválení v roce 2018) bailiwickexpress.com. V roce 2022 HVR kupci zakoupili 14 nemovitostí v celkové hodnotě 88,6 milionu liber (průměrně ~6,3 milionu liber za jednu) bailiwickexpress.com bailiwickexpress.com. Jedná se o významné transakce, které podporují horní segment trhu. Mnohé z těchto nákupů jsou velké vily či rozsáhlé přímořské statky, které často následně procházejí dalšími investicemi do rekonstrukcí a místních služeb.

Vzhledem k poptávce (a aby měli nárok pouze skutečně bohatí žadatelé) vláda Jersey na konci roku 2023 zvýšila minimální cenová kritéria nemovitostí pro nové HVR. Požadovaná investice vzrostla z 2,5 milionu liber na 3,5 milionu liber za dům (a z 1,25 milionu na 1,75 milionu za byt) bailiwickexpress.com. Minimální roční daňový příspěvek měl být rovněž navýšen ze 145 000 na 250 000 liber bailiwickexpress.com. Tyto úpravy pravidel, schválené v roce 2024 statesassembly.je, v podstatě znamenají, že Jersey cílí na menší, zato ještě bohatší skupinu přistěhovalců. Krátkodobě to způsobilo vlnu prodejů v nejvyšším segmentu v závěru roku 2024 a začátkem 2025, kdy někteří kupující spěchali splnit stará kritéria, zatímco jiní už splnili ta nová. Výsledek je patrný ve statistikách: průměrná cena čtyřpokojových domů vzrostla mezičtvrtletně o 36 % v 1. čtvrtletí 2025 collascrill.com, přičemž růst táhlo několik prodejů nad 3 miliony liber bohatým kupcům nedbankprivatewealth.com. To ukazuje na silnou důvěru a poptávku v luxusním segmentu navzdory ochladnutí obecného trhu. Odborníci dokonce zaznamenali „zřetelný nárůst prodeje větších, hodnotnějších domů, což naznačuje, že důvěra zůstává na horním konci trhu silná” nedbankprivatewealth.com. Zdá se, že zámožní kupci vnímají nemovitosti na Jersey jako výhodnou investici a bezpečný přístav, zatímco středně bohatí kupující byli opatrnější.

Charakteristiky trhu s luxusními nemovitostmi: Trh s luxusními nemovitostmi na Jersey se skládá především z velkých rodinných domů (často s rozsáhlými pozemky) v nejžádanějších lokalitách ostrova – například usedlosti ve St. Brelade nebo St. Martin s výhledem na moře, nebo historická panství na venkově. Zahrnuty jsou také apartmány v nejvyšší kvalitě a rezidence na nábřeží (těch je však méně). Mnoho takových nemovitostí je „nezařazených“ nebo spadá pod označení HVR, což znamená, že je mohou koupit pouze licencovaní nebo oprávnění kupující (typicky bohatí příchozí). Ceny se mohou pohybovat od 2 milionů liber až do desítek milionů u těch naprosto nejvzácnějších nemovitostí. Luxusní segment je ovlivněn globálními faktory: změny v britské daňové politice nebo geopolitické události mohou přivést vlnu bohatých jedinců. Například zpřísnění pravidel pro non-dom rezidenty a vyšší kolkovné v Británii v posledních letech učinily Jersey relativně atraktivnějším, což přispělo k přísunu HVR savills.je savills.je. Většina žadatelů o HVR pochází z Velké Británie (zejména z Anglie, která tvořila přibližně 134 z více než 180 žadatelů v letech 2013–2022) bailiwickexpress.com a menšina z míst jako Švýcarsko, Hongkong a USA. To znamená, že osud luxusního trhu na Jersey je spjat s důvěrou a finančním stavem ultra-bohatých britských a mezinárodních investorů.

Současný vývoj: Jak bylo uvedeno, v letech 2023–2024 zůstaly ceny luxusních nemovitostí stabilnější než v širším trhu. Zatímco průměrné ceny domů v roce 2024 klesly přibližně o 8 %, podle neoficiálních informací zůstaly hodnoty na samé špičce trhu buď stabilní, nebo dokonce mírně vzrostly. Domy v kategorii nad 5 milionů liber často mají jedinečné vlastnosti (pozemky, výhledy, soukromí) a jsou extrémně vzácné – jejich majitelé obvykle nejsou nuceni prodávat, takže cenotvorba je méně „likvidní“ než u běžných domů. Objem transakcí v luxusním segmentu byl relativně zdravý: kromě HVR transakcí obchodovali s nemovitostmi na nejvyšší úrovni také místní vysoce příjmoví obyvatelé a vracející se emigranti. „Důvěra na vrcholu“ se odráží v pokračujících investicích – např. jedna poradenská společnost pro luxusní nemovitosti se v roce 2023 rozšířila o kancelář na Jersey, což signalizuje víru v růst trhu s prémiovými nemovitostmi na ostrově luxuryguideusa.com.

Výhled pro segment luxusních nemovitostí: Výhled zůstává pozitivní, i když s určitými nejistotami. Odborní makléři očekávají, že prémiový trh předčí zbytek trhu: Savills uvedla, že v prémiových regionech Spojeného království (v některých ohledech srovnatelné s Jersey) byly ceny v 1. čtvrtletí 2025 meziročně přibližně stabilní, i když běžné trhy klesaly savills.je. Ceny luxusních domů na Jersey budou pravděpodobně odolnější a rychleji se zotavující než domy střední třídy, a to díky omezené nabídce a kupujícím, kteří nejsou tolik omezeni úrokovými sazbami. Pokud budou globální akciové a dluhopisové trhy i v letech 2025–2026 nadále posilovat, budou mít HNWI více kapitálu určeného k investicím do nemovitostí. Vláda Jersey se také snaží udržet svou atraktivitu – i když zpřísnila pravidla pro HVR, odolala výzvám ke zrušení daňového pásma 1 % pro HVR s odkazem na konkurenci ostatních jurisdikcí bailiwickexpress.com. Stabilita ostrova, bezpečnost a daňové výhody (20% daň z příjmu omezená na většinu příjmů, žádná daň z kapitálových výnosů ani dědická daň) zůstávají přitažlivé pro ultra-bohaté bailiwickexpress.com bailiwickexpress.com. Jeden z možných tlumičů by mohl nastat, pokud by se na trh dostalo příliš mnoho luxusních domů najednou – například když se někteří dlouhodobí majitelé rozhodnou své nemovitosti prodat a realizovat zisky z nedávného růstu cen. Pokud k tomu ale nedojde, očekáváme mírný růst v segmentu luxusních nemovitostí v letech 2025–2028. Nemovitosti nad, řekněme, 4 miliony liber by podle některých prognóz mohly v příštích letech zaznamenat roční zhodnocení cen v řádu nižších jednotek procent, zatímco na masovém trhu to bude stagnace nebo mírný nárůst. Každopádně, vzhledem k úzce vymezené povaze trhu s luxusními nemovitostmi bude jeho vývoj nadále určován individuálními okolnostmi a přílivem nových HVR každým rokem, a nikoli lokálními ekonomickými fundamenty.

Politický a regulatorní vývoj

Řada vládních politik a regulatorních změn v posledních 1–2 letech má významné důsledky pro trh s nemovitostmi na Jersey. Tato opatření mají za cíl řešit dostupnost bydlení, generovat příjmy nebo zajistit stabilitu trhu. Níže shrnujeme klíčové změny a jejich předpokládaný dopad:

Změny v kolkovném a daních: S platností od 1. ledna 2023 zavedl Jersey vyšší sazbu kolkovného/daň z převodu nemovitostí na nákupy nemovitostí, které nejsou hlavním bydlištěm kupujícího stats.je. Toto „dodatkové kolkovné“ (podobné britskému příplatku za druhý domov) zvyšuje transakční náklady pro investory do pronájmu a kupce rekreačních domů, s cílem odradit spekulativní poptávku. Naopak první kupci dostali podporu – od 1. ledna 2024 byla zvýšena pásma pro nákup bez kolkovného pro první kupce z £500k na £700k stats.je stats.je. To umožňuje prvokupcům pořídit si domy za mírné ceny s nižší daní, což ušetří na dani až £19 000 u domu za £700k (v porovnání s předchozím režimem). Tyto změny mírně posunují poměry ve prospěch vlastníků. První údaje naznačují, že nákupy investorů v roce 2023 skutečně poklesly (pouze ~10 % nákupů v Q1 2025 připadalo na ty, kteří neměli v úmyslu nemovitost obývat, což je pokles o 14 bodů oproti roku 2023) stats.je, zatímco aktivita prvokupců, jak bylo uvedeno, vzrostla. Další diskutovanou změnou byl návrh na zavedení daně z kapitálových zisků (CGT) z nemovitostí . Koncem roku 2024, v důsledku rozpočtových tlaků, navrhli někteří členové States zavedení CGT na budoucí zisky z nemovitostí d2re.co.uk. Odvětví zareagovalo s nelibostí: odborníci varovali, že i samotná zmínka o CGT by mohla „představovat obrovská rizika hospodářských škod“ a potenciálně by vedla k masovému prodeji ze strany pronajímatelů a zvýšila již existující investiční bariéry d2re.co.uk. Argumentovali, že to může spustit větší vlnu prodejů, dále snížit ceny a podkopat pověst Jersey jako místa s daňovou stabilitou d2re.co.uk. K roku 2025 návrh na CGT přijat nebyl – zdá se, že kvůli těmto obavám je pozastaven. Tváří v tvář takovému „zásadnímu posunu“ v daňové politice Jersey budou zákonodárci pravděpodobně přistupovat k případné dani obezřetně d2re.co.uk.

S platností od zavedl Jersey stats.je. Toto „dodatkové kolkovné“ (podobné britskému příplatku za druhý domov) zvyšuje transakční náklady pro investory do pronájmu a kupce rekreačních domů, s cílem odradit spekulativní poptávku. Naopak – od byla zvýšena pásma pro nákup bez kolkovného pro první kupce z £500k na stats.je stats.je. To umožňuje prvokupcům pořídit si domy za mírné ceny s nižší daní, což ušetří na dani až £19 000 u domu za £700k (v porovnání s předchozím režimem). Tyto změny mírně posunují poměry ve prospěch vlastníků. První údaje naznačují, že nákupy investorů v roce 2023 skutečně poklesly (pouze ~10 % nákupů v Q1 2025 připadalo na ty, kteří neměli v úmyslu nemovitost obývat, což je pokles o 14 bodů oproti roku 2023) stats.je, zatímco aktivita prvokupců, jak bylo uvedeno, vzrostla. Další diskutovanou změnou byl . Koncem roku 2024, v důsledku rozpočtových tlaků, navrhli někteří členové States zavedení CGT na budoucí zisky z nemovitostí d2re.co.uk. Odvětví zareagovalo s nelibostí: odborníci varovali, že i samotná zmínka o CGT by mohla a potenciálně by vedla k masovému prodeji ze strany pronajímatelů a d2re.co.uk. Argumentovali, že to může spustit větší vlnu prodejů, dále snížit ceny a podkopat pověst Jersey jako místa s daňovou stabilitou d2re.co.uk. K roku 2025 návrh na CGT přijat nebyl – zdá se, že kvůli těmto obavám je pozastaven. Tváří v tvář takovému „zásadnímu posunu“ v daňové politice Jersey budou zákonodárci pravděpodobně přistupovat k případné dani obezřetně d2re.co.uk. Dodávka bydlení a iniciativy pro dostupné bydlení: Nová Rada ministrů (zvolená v roce 2022) učinila z bydlení prioritu ve své strategické politice. Kromě prvního kroku k vlastnictví na základě sdíleného kapitálu (probíraného dříve) vláda usiluje o reformy plánování, které mají urychlit výstavbu. Závazek „oživit St. Helier“ naznačuje pobídky pro obnovu měst a vyšší hustotu bydlení ve městě policy.je. Ostrovní agentury pro dodávku bydlení (Andium pro sociální bydlení a Jersey Development Company pro některé lokality) mají v plánu projekty, které zvýší počet jednotek, ačkoli tento proces vyžaduje čas. Co se týče dostupného bydlení, hranice příjmů pro nárok na sociální nájemné bydlení byly aktualizovány (například jednotlivá osoba se 3 dětmi může vydělávat až ~85 000 GBP a stále má nárok) policy.je a pokračuje podpora pro iniciativy jako je pomoc s vkladem pro první kupující. Přestože tyto změny přímo nemění tržní ceny, ovlivňují, kdo má přístup k bydlení a za jakou cenu.

Nová Rada ministrů (zvolená v roce 2022) učinila z bydlení prioritu ve své strategické politice. Kromě (probíraného dříve) vláda usiluje o reformy plánování, které mají urychlit výstavbu. Závazek naznačuje pobídky pro obnovu měst a vyšší hustotu bydlení ve městě policy.je. Ostrovní agentury pro dodávku bydlení (Andium pro sociální bydlení a Jersey Development Company pro některé lokality) mají v plánu projekty, které zvýší počet jednotek, ačkoli tento proces vyžaduje čas. Co se týče dostupného bydlení, byly aktualizovány (například jednotlivá osoba se 3 dětmi může vydělávat až ~85 000 GBP a stále má nárok) policy.je a pokračuje podpora pro iniciativy jako je pomoc s vkladem pro první kupující. Přestože tyto změny přímo nemění tržní ceny, ovlivňují, kdo má přístup k bydlení a za jakou cenu. Nájemní bydlení a regulace pronajímatelů: Jak bylo zmíněno v části o nájmech, v roce 2025 probíhá zásadní přestavba zákona o nájemním bydlení . Očekává se, že posílí práva nájemců – pravděpodobně včetně delších výpovědních lhůt, možného omezení frekvence zvyšování nájmů a jasnějších povinností údržby – což by Jersey více přiblížilo osvědčeným postupům jinde. Licencování pronajímatelů (nutnost každoroční licence pro provozování nemovitosti k pronájmu) je nyní povinné policy.je. Systém licencí, zavedený v roce 2024, zajišťuje, že všechny pronajímané nemovitosti splňují minimální standardy (bezpečnost, hygiena atd.) a umožňuje lepší dohled nad nájemním sektorem. Pronajímatelé, kteří nesplňují požadavky, riskují ztrátu licence. To by mělo časem zlepšit kvalitu na trhu s nájemním bydlením, i když s tím vedlejším efektem, že někteří okrajoví pronajímatelé mohou z trhu odejít. Vláda musí najít rovnováhu mezi ochranou nájemců a udržením účasti pronajímatelů . Připravovaná opatření na stabilizaci nájemného, pokud budou zavedena, budou zásadním krokem – studují se zkušenosti z jiných jurisdikcí (např. nedávný experiment se zastropováním nájmů ve Skotsku), aby se předešlo úskalím d2re.co.uk. Tvoření řešení, která zmírní nadměrnou inflaci nájmů bez úplného zmrazení trhu, se účastní i zainteresované strany (asociace pronajímatelů, skupiny nájemců, ekonomové) d2re.co.uk.

Jak bylo zmíněno v části o nájmech, v roce 2025 probíhá . Očekává se, že posílí práva nájemců – pravděpodobně včetně delších výpovědních lhůt, možného omezení frekvence zvyšování nájmů a jasnějších povinností údržby – což by Jersey více přiblížilo osvědčeným postupům jinde. (nutnost každoroční licence pro provozování nemovitosti k pronájmu) je nyní povinné policy.je. Systém licencí, zavedený v roce 2024, zajišťuje, že všechny pronajímané nemovitosti splňují minimální standardy (bezpečnost, hygiena atd.) a umožňuje lepší dohled nad nájemním sektorem. Pronajímatelé, kteří nesplňují požadavky, riskují ztrátu licence. To by mělo časem zlepšit kvalitu na trhu s nájemním bydlením, i když s tím vedlejším efektem, že někteří okrajoví pronajímatelé mohou z trhu odejít. Vláda musí najít rovnováhu mezi . Připravovaná opatření na stabilizaci nájemného, pokud budou zavedena, budou zásadním krokem – studují se zkušenosti z jiných jurisdikcí (např. nedávný experiment se zastropováním nájmů ve Skotsku), aby se předešlo úskalím d2re.co.uk. Tvoření řešení, která zmírní nadměrnou inflaci nájmů bez úplného zmrazení trhu, se účastní i zainteresované strany (asociace pronajímatelů, skupiny nájemců, ekonomové) d2re.co.uk. Pravidla pro zahraniční investice a vlastnictví: Jersey tradičně uplatňuje omezení vlastnictví nemovitostí pro nerezidenty – rezidenční nemovitosti si mohou kupovat pouze kvalifikovaní rezidenti nebo licencovaní HVR, což fakticky kontroluje zahraniční investice. V poslední době nebyly tyto předpisy zásadně změněny, kromě zpřísnění kritérií HVR, jak bylo uvedeno výše (což snižuje počet zahraničních vstupů, ale zvyšuje požadovanou investici). Nejsou patrné žádné známky toho, že by se ostrov chystal otevřít trh široké škále zahraničních investorů; politikou nadále zůstává směřovat tuto poptávku přes režim HVR, aby měl přínos pro veřejné finance.

Jersey tradičně uplatňuje omezení vlastnictví nemovitostí pro nerezidenty – rezidenční nemovitosti si mohou kupovat pouze kvalifikovaní rezidenti nebo licencovaní HVR, což fakticky kontroluje zahraniční investice. V poslední době nebyly tyto předpisy zásadně změněny, kromě zpřísnění kritérií HVR, jak bylo uvedeno výše (což snižuje počet zahraničních vstupů, ale zvyšuje požadovanou investici). Nejsou patrné žádné známky toho, že by se ostrov chystal otevřít trh široké škále zahraničních investorů; politikou nadále zůstává směřovat tuto poptávku přes režim HVR, aby měl přínos pro veřejné finance. Environmentální a stavební standardy: Zajímavým vývojem v komerčním sektoru byla otázka energetických průkazů náročnosti budov (EPC). Zastupitelé uvažovali o legislativě vyžadující minimální EPC pro komerční budovy (podobně jako v UK, kde od roku 2023 nesmí pronajímatelé pronajímat prostory s EPC pod hodnotou E). Vláda však učinila obrat a rozhodla se tuto legislativu v tomto období nepřijmout po odporu ze strany průmyslu d2re.co.uk. Nemovitostní sektor varoval před nepředvídanými důsledky, pokud by britská měřítka byla striktně uplatněna na starší budovy v Jersey d2re.co.uk. Jersey se proto nyní zaměří na postupné aktualizace stavebních standardů. Nicméně investoři a banky již reagují na očekávání, že požadavky na EPC v budoucnu přijdou – stále více preferují energeticky úsporné budovy nebo plánují rozpočty na rekonstrukce d2re.co.uk. I když zákon zatím není v platnosti, lze očekávat trend ke zelenějším budovám, což může ovlivnit hodnotu nemovitostí (s „zelenou prémií“ pro efektivní budovy, „hnědou slevou“ pro ty energeticky neefektivní v budoucnu).

Stručně řečeno, politické prostředí v Jersey se vyvíjí tak, aby čelilo dvojí výzvě dostupnosti bydlení a udržitelnosti trhu. Opatření jako vyšší daně pro investory, podpora pro první kupce, přísnější regulace nájmů a debata nad daní z kapitálových zisků odrážejí intenzivní zaměření na společenský a ekonomický dopad trhu s nemovitostmi. Pro zúčastněné subjekty to znamená, že musí navigovat trhem, kde o vývoji nerozhoduje jen nabídka a poptávka, ale také významné politické zásahy. Udržet si přehled o těchto změnách – a aktivně se účastnit konzultačních procesů – bude důležité pro investory a developery působící na Jersey.

Výhled trhu (2025–2028)

Při pohledu do budoucna je trh nemovitostí na Jersey před obdobím opatrného optimismu smíšeného se strukturálními výzvami. Odhady odborníků naznačují, že nejhorší fáze nedávného poklesu je možná za námi, ale návrat k prudkému růstu cen se v krátkodobém horizontu neočekává. Spíše lze předpokládat období mírného růstu či konsolidace, pokud nenastane zásadní externí šok. Zde uvádíme výhled na následující roky:

Ceny rezidenčních nemovitostí: Podle nejnovějších projekcí Panelu fiskální politiky (stav k květnu 2024) se předpokládá, že ceny domů na Jersey zůstanou v roce 2024 zhruba beze změny (0% změna), následně vzrostou asi o +2 % v roce 2025 a o další +2 % v roce 2026 policy.je. Jinými slovy, očekává se mírné zotavení nominálních cen od poloviny tohoto desetiletí. To odpovídá představě, že roky 2023–2024 napravily předchozí nadhodnocení a poté mohou ceny opět lehce růst před inflací. Pokud tento trend vydrží, mohl by Jersey v letech 2027–2028 zaznamenat kumulativní růst cen domů ve středních jednotkách procent. Pro srovnání, na širším trhu ve Velké Británii některé prognózy předpovídají kumulativní růst kolem 20 % v letech 2024 až 2028 (Savills upravil svou pětiletou prognózu růstu cen domů ve Velké Británii na +21,6 % celkem savills.je, za předpokladu stálého poklesu úrokových sazeb a odolnosti ekonomiky). Růst na Jersey může být o něco nižší vzhledem k velmi vysoké výchozí ceně a pokračujícím problémům s dostupností, ale měl by obecně sledovat stejné faktory – především obnovení důvěry kupujících při uvolňování podmínek financování . Jedním z klíčových předpokladů je, že ke konci roku 2024 nebo v roce 2025 začne Bank of England snižovat základní sazbu, což se přenese i do hypotečních sazeb na Jersey (místní sazby obvykle časem sledují trendy ve Velké Británii nedbankprivatewealth.com). Nižší náklady na hypotéky zvýší kupní sílu kupujících, i když pouze postupně. Tempo růstu cen bude omezeno napjatou dostupností na Jersey; i přes zlepšení podmínek si domácnosti mohou dovolit jen určitou hranici. Proto se návrat k dvouciferným meziročním růstům v dohledné době neočekává – pokud nenastane drastický nedostatek nabídky nebo příval poptávky zvenčí.

Podle nejnovějších projekcí Panelu fiskální politiky (stav k květnu 2024) policy.je. Jinými slovy, očekává se mírné zotavení nominálních cen od poloviny tohoto desetiletí. To odpovídá představě, že roky 2023–2024 napravily předchozí nadhodnocení a poté mohou ceny opět lehce růst před inflací. Pokud tento trend vydrží, mohl by Jersey v letech 2027–2028 zaznamenat kumulativní růst cen domů ve středních jednotkách procent. Pro srovnání, na širším trhu ve Velké Británii některé prognózy předpovídají (Savills upravil svou pětiletou prognózu růstu cen domů ve Velké Británii na +21,6 % celkem savills.je, za předpokladu stálého poklesu úrokových sazeb a odolnosti ekonomiky). Růst na Jersey může být o něco nižší vzhledem k velmi vysoké výchozí ceně a pokračujícím problémům s dostupností, ale měl by obecně sledovat stejné faktory – především . Jedním z klíčových předpokladů je, že ke konci roku 2024 nebo v roce 2025 začne Bank of England snižovat základní sazbu, což se přenese i do hypotečních sazeb na Jersey (místní sazby obvykle časem sledují trendy ve Velké Británii nedbankprivatewealth.com). Nižší náklady na hypotéky zvýší kupní sílu kupujících, i když pouze postupně. Tempo růstu cen bude omezeno napjatou dostupností na Jersey; i přes zlepšení podmínek si domácnosti mohou dovolit jen určitou hranici. Proto se návrat k dvouciferným meziročním růstům v dohledné době neočekává – pokud nenastane drastický nedostatek nabídky nebo příval poptávky zvenčí. Objem prodeje a aktivita na trhu: FPP také předpovídá, že objem transakcí s nemovitostmi se do roku 2026 vrátí na úroveň před pandemií gov.je. Jde o výrazné oživení vzhledem k nízkým hodnotám v roce 2023. Před pandemií (2018–2019) Jersey zaznamenávalo přibližně 1 200–1 300 rezidenčních transakcí ročně. Projekce naznačuje postupné zvyšování aktivity v letech 2025 a 2026 spolu s návratem důvěry. První indikátory to potvrzují: výrazný nárůst prodejů v 1. čtvrtletí 2025 (90% meziroční nárůst) naznačuje vzestup. V letech 2026–2027 očekáváme zdravější a likvidnější trh s více lidmi nabízejícími domy k prodeji (díky zlepšené náladě) a s více kupujícími, kteří si mohou dovolit ceny (díky mírně nižším úrokovým sazbám a růstu mezd). Jednou neznámou je všeobecné volby na Jersey v roce 2025 – historicky mohou volby způsobit krátkodobé pozastavení aktivity na trhu, pokud jsou politiky nejisté. Vzhledem k tomu, že bydlení je tématem napříč politickým spektrem, je pravděpodobné, že nová vláda bude pokračovat v současných strategiích, a proto nečekáme zásadní politický šok, který by transakce vykolejil. Celkově by se měl objem normalizovat, což je pozitivní pro realitní makléře, banky a kupující/prodávající, protože likvidnější trh je efektivnější trh.

Výhled trhu s nájmy: Vývoj nájmů je o něco obtížnější předpovědět kvůli očekávaným zásahům do politiky. Pokud budou v roce 2025 přijata opatření na stabilizaci nájemného, která omezí, jak rychle mohou pronajímatelé zvyšovat nájmy u stávajících nájemních vztahů, pak průměrná inflace nájmů může zůstat v oficiálním indexu utlumená. Tržní síly však naznačují tlak na růst: nabídka nájemních bytů se může dále zmenšovat (pokud více pronajímatelů prodá nebo přesměruje byty kvůli licencování a nízkým výnosům) a poptávka zůstane vysoká (zejména pokud poroste populace o několik stovek ročně s omezenou novou výstavbou). Celkově lze očekávat malé nominální zvýšení nájemného (řekněme 1–3 % ročně) v letech 2025–2027, pokud ekonomika zůstane silná – což reálně může znamenat, že nájmy budou jen stěží držet krok s inflací. Politika zastropování nájmů sociálního bydlení na 80 % tržních nájmů bude i nadále poskytovat určitou úlevu na dolním konci nabídky, ale zároveň to znamená, že jakýkoli růst tržních nájmů zvyšuje tlak na vládní dotace na bydlení. Tvůrci politik budou pravděpodobně pečlivě sledovat index dostupnosti nájmů. Potenciálně pozitivní vyhlídka: pokud se vládní iniciativy na zvýšení nabídky bydlení vydaří (například pokud bude do let 2026–2028 dokončeno několik velkých rezidenčních projektů), může to mírně zvýšit obsazenost nájmů a zmírnit růst nájemného. V tuto chvíli se však zásadní navýšení nabídky před rokem 2027 jeví jako nepravděpodobné vzhledem k délce přípravy projektů.

Komerční & kancelářský sektor: Výhled kancelářského trhu je v krátkodobém horizontu silný. Protože do roku 2026 či později pravděpodobně nepřibydou žádné nové kanceláře, nájmy kanceláří v Jersey by mohly dosáhnout nových maxim do let 2025–2026. Někteří analytici očekávali, že nejvyšší nájmy dosáhnou 50 £ za čtvereční stopu, a přestože se to zatím nestalo, zůstává to dosažitelným milníkem v příštím roce či dvou díky omezené nabídce d2re.co.uk. Očekáváme, že nejvyšší nájmy za kanceláře porostou ještě o něco více (ačkoli možná pomaleji než při nedávných 35% nárůstech), dokud nová nabídka nezmírní tlak. Kapitálová hodnota špičkových kanceláří by měla růst, jak porostou nájmy a požadované výnosy investorů se stabilizují nebo sníží. Investoři pravděpodobně budou přeplácet jakékoliv kvalitní nemovitosti, které přijdou na trh, což by mohlo stlačit výnosy z úrovně zhruba 6–7 % (v roce 2023) směrem k 5–6 % do roku 2025. Sekundární kanceláře, které je možné zrekonstruovat, mohou nabídnout skvělé výnosy, takže očekáváme pokračující prodej starších budov určených k přestavbě. Do let 2027–2028, pokud bude dokončeno několik nových kancelářských projektů, by se trh mohl vyrovnat, s mírným nárůstem neobsazenosti z prakticky nuly na běžnější úroveň kolem 5 %. To by byl zdravý stav, který by zabránil nadměrnému růstu nájmů a nabídnul nájemcům větší možnosti.

Pokud jde o další komerční nemovitosti, výhled je stabilní. Maloobchod čelí dlouhodobé výzvě v podobě online nakupování, ale hlavní třída v Jersey zůstane maloobchodním centrem ostrova; je možné, že dojde k mírnému poklesu nájmů v sekundárních maloobchodních lokalitách, což však vyváží silná poptávka po prémiových místech (zejména ze strany kaváren, restaurací a obchodníků zaměřených na zážitek). Průmyslové nemovitosti zůstanou v pozici výhodné pro pronajímatele; jakákoli příležitost k výstavbě moderních skladových prostor by byla pravděpodobně využita, ale momentálně nejsou žádné známky významných průmyslových projektů. Výhled v oblasti nemovitostí v pohostinství závisí na cestovním ruchu – pokud počet návštěvníků bude dále narůstat a dosáhne úrovně před covidem (a případně poroste díky novým leteckým spojením apod.), hotely a restaurace budou prospívat, což podpoří také hodnotu jejich nemovitostí. Pokud růst cestovního ruchu odůvodní výstavbu nového hotelu do roku 2028, můžeme se dočkat i zájmu o tento druh projektu.

Luxusní & prémiový segment: Luxusní rezidenční segment by měl dále prosperovat, i když v malém objemu. Jersey je stále atraktivní pro bohaté – pokud nedojde k zásadním změnám, osoby s vysokým čistým jměním sem budou nadále přicházet, byť v omezeném počtu. Nedávné zvýšení minimální hodnoty nemovitosti pro HVR může mírně omezit počet nových HVR příchodů v příštím roce nebo dvou (protože kvalifikují pouze ti, kteří jsou ochotni utratit £3,5 mil.+), ale ti, kteří přijdou, do ostrova investují ještě více kapitálu na osobu. To by mohlo dále zvýšit ceny v nejvyšším segmentu ; nemovitosti, které by se dříve prodaly za £3 mil., mohou být teď předmětem soutěže kupců až do £4 mil.+, aby splnili limity a navzájem se přeplatili. Předpokládáme další růst cen u exkluzivních domů – cca o několik procent ročně, ale se šancí na výraznější skoky, pokud se na trhu objeví extrémně vzácné nemovitosti. Luxusní segment je také do značné míry chráněn před výkyvy úrokových sazeb (kupci často platí hotově nebo mají vysokou likviditu), takže bude hlavně následovat vývoj bohatství. Pokud globální akciové trhy a ukazatele bohatství v letech 2025–2028 porostou, očekávejte, že poptávka po luxusních domech na Jersey bude tento trend pozitivně kopírovat. Naopak jakýkoli globální propad, který by postihl HNWI (např. závažná finanční krize), může poptávku po exkluzivních nemovitostech rychle ochladit, ale toto riziko není specifické pouze pro Jersey.

Luxusní rezidenční segment by měl dále prosperovat, i když v malém objemu. Jersey je stále atraktivní pro bohaté – pokud nedojde k zásadním změnám, osoby s vysokým čistým jměním sem budou nadále přicházet, byť v omezeném počtu. Nedávné zvýšení minimální hodnoty nemovitosti pro HVR může mírně omezit počet nových HVR příchodů v příštím roce nebo dvou (protože kvalifikují pouze ti, kteří jsou ochotni utratit £3,5 mil.+), ale ti, kteří přijdou, do ostrova investují ještě více kapitálu na osobu. To by mohlo ; nemovitosti, které by se dříve prodaly za £3 mil., mohou být teď předmětem soutěže kupců až do £4 mil.+, aby splnili limity a navzájem se přeplatili. Předpokládáme – cca o několik procent ročně, ale se šancí na výraznější skoky, pokud se na trhu objeví extrémně vzácné nemovitosti. Luxusní segment je také do značné míry chráněn před výkyvy úrokových sazeb (kupci často platí hotově nebo mají vysokou likviditu), takže bude hlavně následovat vývoj bohatství. Pokud globální akciové trhy a ukazatele bohatství v letech 2025–2028 porostou, očekávejte, že poptávka po luxusních domech na Jersey bude tento trend pozitivně kopírovat. Naopak jakýkoli globální propad, který by postihl HNWI (např. závažná finanční krize), může poptávku po exkluzivních nemovitostech rychle ochladit, ale toto riziko není specifické pouze pro Jersey. Rizika a nepředvídatelné faktory: Několik faktorů by mohlo ovlivnit tyto výhledy. Růst úrokových sazeb nad očekávání (pokud by se inflace opět zvýšila) by znovu oslabil jak trh s bydlením, tak komerční trh. Globální ekonomické otřesy nebo recese ve Spojeném království by měly dopad v podobě nižší důvěry, možná menšího počtu imigrantů a omezeného rozšiřování firem. Na straně politiky, pokud by Jersey zavedlo daň z kapitálového zisku z nemovitostí nebo agresivní regulaci nájmů, mohlo by to v krátkodobém horizontu ochladit náladu investorů a snížit tržní aktivitu d2re.co.uk d2re.co.uk. Zásadní bude také populační politika Jersey: v současnosti je čistá migrace kladná a podporuje poptávku po nemovitostech; pokud by však došlo k politickým krokům, které by výrazně omezily imigraci, poptávka po bydlení by časem mohla polevit. Dalším nepředvídatelným faktorem je inflace stavebních nákladů – stavění na Jersey je již nyní velmi drahé (kapacita dodavatelů je omezená d2re.co.uk d2re.co.uk) a pokud by náklady ještě více vzrostly, mohlo by to způsobit zdržení nebo zrušení plánovaných projektů a prohloubit problém s nabídkou. V neposlední řadě mohou hrát roli klimatická změna a environmentální regulace – u pobřežních nemovitostí by mohly být vyžadovány nové požadavky na odolnost, u komerčních budov modernizace směrem k udržitelnosti, což vše navýší náklady, ale zároveň vytvoří investiční příležitosti v oblasti ekologických úprav.

Hlavní sdělení: Očekává se, že trh s nemovitostmi na Jersey vstoupí od roku 2025 do období postupného oživení a stabilizace. Ceny domů by měly v příštích letech mírně růst (zhruba v souladu s růstem příjmů) policy.je po výrazné korekci, která částečně zlepšila dostupnost bydlení. Nájemní trh zůstane pod tlakem, ovšem s větším regulačním dohledem zaměřeným na spravedlnost. Komerční nemovitosti, zejména kanceláře, čeká období příznivé pro pronajímatele, dokud nabídka nedožene poptávku, a luxusní nemovitosti na ostrově budou i nadále lákat movité kupce, čímž podpoří horní segment trhu. Do roku 2028 očekáváme, že trh s nemovitostmi na Jersey bude o něco dostupnější pro místní obyvatele (díky růstu příjmů a stabilním cenám), ale stále půjde o prémiové, vysoce poptávané prostředí vzhledem k omezené rozloze a atraktivitě ostrova. Tvůrci politik budou muset i nadále vyvažovat řízení poptávky a rozšiřování nabídky, aby trh sloužil jak investorům, tak široké veřejnosti.

Zdroje: Tyto projekce byly sestaveny na základě zpráv Jersey Statistics Unit, analýz Fiscal Policy Panel a odborných komentářů trhu stats.je policy.je gov.je nedbankprivatewealth.com. Jak je tomu vždy, skutečné výsledky se mohou lišit, pokud se změní základní předpoklady, ale konsenzuální názor směřuje spíše ke stabilnímu až mírně rostoucímu trhu v letech 2025–2028 než k prudkým výkyvům typu boom-bust z nedávné minulosti.