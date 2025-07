Trh s nemovitostmi v Lausanne (2025 a dále)

Lausannský realitní trh v roce 2025 patří mezi nejodolnější ve Švýcarsku, vyznačuje se silnou poptávkou a omezenou nabídkou. Jako hlavní město kantonu Vaud a centrum mezinárodního vzdělávání, financí a technologií přitahuje Lausanne stabilní příliv kvalifikovaných obyvatel theluxuryplaybook.com. Kvalita života ve městě, přítomnost renomovaných univerzit (jako EPFL a UNIL) a řada nadnárodních zaměstnavatelů (např. MOV, firmy z oblasti medicínských technologií a financí) podporují stálou poptávku ze strany expatů, studentů, rodin i firem. Přibližně 80 % domácností v Lausanne žije v nájmu (vlastnické bydlení tvoří jen asi 20 % bytového fondu) bcv.ch, což odráží tradičně napjatý nájemní trh. Níže najdete komplexní pohled na současné podmínky trhu (rezidenčního i komerčního), cenové trendy a prognózy, investiční příležitosti, hlavní projekty, regulatorní faktory, srovnání s ostatními švýcarskými městy a poptávkové trendy, které formují výhled lausannského realitního trhu.

Podmínky na rezidenčním trhu v roce 2025

Lausannskýzůstává v roce 2025 velmi napjatý. Míra neobsazenosti je extrémně nízká – kolemv okrese Lausanne bcv.ch – což ukazuje na vážný nedostatek dostupných bytů. Tato vzácnost drží. Mnoho nájemců zůstává ve svých bytech dlouhou dobu: v Lausanne (a Ženevě) přibližně polovina nájemců obývá své byty déle než 10 let, což je výrazně nad švýcarským průměrem 38 % ubs.com . Tento efekt „uzamčení“ zvýrazňuje, jak těžké je najít nové bydlení, protože nájemníci se drží stávajících nájemních smluv. Na začátku roku 2025 poptávka po pronájmech vzrostla v důsledku růstu populace (včetně imigrace); Švýcarsko zaznamenalo rekordně nízkou celostátní neobsazenost (1,08 % v polovině roku 2024) a rostoucí nabídkové nájmy pwc.ch pwc.ch . Lausanne tento trend kopíruje a pronajímatelé zde mohou díky konkurenci o byty navyšovat nájmy u nových nájemních smluv zhruba o. U stávajících regulovaných nájmů však byly nárůsty pouze mírné, částečně omezené švýcarskou referenční hypoteční sazbou, která. Tento pokles sazeb utlumí zvyšování nájmů dlouhodobým nájemcům v nadcházejících čtvrtletích ubs.com (protože pronajímatelé musí podle švýcarského nájemního práva při poklesu úrokových referencí nájemné snížit nebo ponechat na stejné úrovni).

Ceny nemovitostí v Lausanne nadále patří k nejvyšším ve Švýcarsku a za poslední dekádu neustále rostou. Průměrná transakční cena bytů v Lausanne činila přibližně 15 500 CHF za m² v 1. čtvrtletí 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, což ji řadí do nejvyšší kategorie za Curychem a Ženevou. Běžněji se nabídkové ceny v polovině roku 2025 pohybují kolem 12 000–13 000 CHF za metr čtvereční za rezidenční nemovitosti investropa.com neho.ch. Například v červnu 2025 data ukazují průměr 12 750 CHF za m² (byty ~13 413 CHF a domy ~12 087 CHF za m²) v Lausanne neho.ch. Prémiové čtvrti (například u jezera v Ouchy nebo luxusní lokality na svazích) snadno překračují hranici 13 000 CHF/m² theluxuryplaybook.com. Růst cen byl v poslední době mírný, ale pozitivní – přibližně +2 % meziročně u bytů v roce 2024 theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com – protože omezená dostupnost a vyšší náklady na financování zmírnily rychlý růst z předchozích let. Ceny rodinných domů dokonce stagnovaly nebo mírně klesly (kolem –0,5 % až –0,6 % za poslední rok) theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com kvůli rostoucím hypotečním nákladům a posunu zájmu kupujících k vícejendotkovým nebo nájemním investicím. Celkově je rezidenční trh v Lausanne v roce 2025 charakteristický stabilitou na vysoké cenové úrovni: poptávka výrazně převyšuje nabídku, což udržuje nízkou obsazenost a podporuje ceny, ale tempo jejich růstu se zpomalilo.

Nabídka bydlení zůstává omezena geografií a plánovacími předpisy. Lausanne je hustě zastavěné město s přísným územním plánováním a zdlouhavými schvalovacími procesy, které brání rozvoji ve velkém měřítku theluxuryplaybook.com. Nová bytová výstavba byla skromná – v období 2024–25 přibližně 420 nových bytových jednotek ročně v okrese Lausanne bcv.ch – což je méně než v předchozích letech. Tento pomalý růst nabídky nestačí pokrýt potřeby obyvatel, což přispívá ke strukturálnímu nedostatku nabídky. Napjatou situaci na trhu dále potvrzují silné profily nájemníků a nízká fluktuace; institucionální pronajímatelé ve Vaudu hlásí vysoce kvalitní a „loajální“ nájemníky a minimální neobsazenost (≈1 %–1,4 %) ve svých portfoliích v Lausanne theluxuryplaybook.com. Pro investory to znamená spolehlivé zdroje příjmů z pronájmů. Skutečně, bytové domy jsou opět v kurzu – v roce 2024 vzrostlo deklarované nájemné ve Švýcarsku za rok přibližně o 6,4 % a nájemní budovy se s návratem nízkých úrokových sazeb staly atraktivnějšími ubs.com ubs.com. Kombinace stability nájemníků a chronického nedostatku nabídky dělá z Lausanne zvláště defenzivní a výnosný rezidenční trh, i když ceny zůstávají vysoké.

Podmínky na trhu komerčních (kancelářských a maloobchodních) nemovitostí v roce 2025

Lausannský sektor komerčních nemovitostí v roce 2025 vykazuje dvourychlostní dynamiku: kancelářský trh v centru města je velmi napjatý, zatímco okrajové subtrhy se rozšiřují díky nové nabídce. V centru Lausanne (CBD) jsou kancelářské prostory extrémně nedostatkové – celková míra neobsazenosti je pouze 1,9 % napříč městem, přičemž ve špičkových kancelářích v centru je k dispozici jen 1,5 % jll.com. V absolutních číslech bylo ke konci roku 2024 v CBD volných pouhých ~12 300 m² kancelářských prostor jll.com. Tato nedostatečnost podporuje vysoké úrovně nájmů: nájemné za špičkové kanceláře v centrální Lausanne se drží kolem CHF 520 za m² ročně (zhruba CHF 43/m² za měsíc) a zůstává stabilní jll.com. Firmy hledající velké souvislé kancelářské prostory v samotném centru často čelí nedostatku možností. Za zmínku stojí, že v centrální části Lausanne právě probíhá rozsáhlá rekonstrukce ikonické budovy Hôtel des Postes, která do konce roku 2025 přinese ~15 000 m² moderních kanceláří – jedinečnou dávku prostor nejvyšší třídy v centru města, u nichž se očekává silná poptávka po dokončení jll.com.

Na rozdíl od toho se suburbánní kancelářský trh v oblasti Lausanne poněkud uvolnil, jelikož se na trh dostávají nové projekty. Celková míra dostupnosti kancelářských prostor pro širší oblast Lausanne vzrostla na 3,8 % na konci roku 2024, z 3,2 % o rok dříve jll.com. Tento nárůst je převážně způsoben několika velkými projekty ve West Lausanne (Crissier/Renens), které byly dokončeny jll.com. Například nový „eko-district“ v Chavannes-près-Renens přinesl značné nové kancelářské prostory, což přispělo k vyšší volné kapacitě v této dílčí oblasti jll.com. Zóna Lausanne West/Crissier nyní vykazuje míru neobsazenosti kanceláří kolem 15 % jll.com – což je výrazně více než městský průměr – protože projekty jako „Le Closel“ (4 000 m²) a „Quartier Horizon“ (~7 000 m²) byly nedávno dokončeny a volné prostory jsou stále na trhu jll.com. Tento nárůst neobsazenosti sice představuje krátkodobou výzvu absorpce, avšak také odráží růst: západní Lausanne prochází expanzní fází a nabízí moderní kanceláře s velkými plochami, které centrální Lausanne nemůže poskytnout. Zejména oblast Malley–Renens zažívá rozmach nových projektů. Vzniká zde hlavní multifunkční komplex „Central Malley“, jehož dokončení se plánuje do roku 2026 s více než 10 000 m² kanceláří; již 80 % jeho první budovy (A3) bylo předpronajato rok před dokončením jll.com. Navzdory vyšší neobsazenosti v těchto okrajových oblastech zůstává poptávka nájemců silná a směřuje k novým nabídkám: společnosti láká udržitelný design, dostupnost a větší podlahové plochy těchto projektů jll.com. Analytici očekávají, že se přebytečné prostory časem absorbují díky rostoucí ekonomice Lausanne a preferenci některých firem přesunout se ze starších budov do nových kanceláří s ekologickým certifikátem jll.com.

Ceny nemovitostí v Lausanne jsou již dlouhou dobu na vzestupné trajektorii a rok 2025 tento trend pokračuje, i když s jistým zpomalením.

předpovídají jak UBS, tak Wüest Partner, že ceny švýcarských domů globalpropertyguide.com , ale v drahých regionech jako Lausanne se očekává umírněnější tempo růstu.Ve skutečnosti nedávná data ukazují, že globalpropertyguide.com , zaostávajíce za celostátním průměrem (~+4,4 % meziročně), který posílily prudké nárůsty v jiných regionech.To naznačuje, že ceny v Lausanne se mohou blížit plató ve vztahu k místním příjmům.Pro roky 2025–2026cen domů v Lausanne – v rozmezí estimation-bien-immobilier.ch – za předpokladu, že úrokové sazby zůstanou nízké a nenastanou žádné větší otřesy.Výhled na trhu s nemovitostmi v kantonu Vaud skutečně předpovídá(a přibližně 2 % u domů) estimation-bien-immobilier.ch , což je v podstatě pokračování mírného růstu z roku 2024.Klíčovými faktory podporujícími ceny jsou přetrvávajícía levnější financování (po snížení sazeb SNB).Do poloviny roku 2025 klesly hypoteční sazby ve Švýcarsku v průměru zpět pod 2 %, což výrazně zlepšilo dostupnost úvěrů investropa.com investropa.com .Tento nárůst financování ve spojení s růstem populace podporuje.Nicméně vzhledem k tomu, že bydlení v Lausanne je již nyní velmi drahé (poměr ceny k příjmům je napjatý) a celkový hospodářský růst je mírný (švýcarské HDP ~1,2 %–1,4 % podle prognózy pro roky 2025–26 pwc.ch ),– spíše je pravděpodobná „stabilizace na vysoké úrovni“ ubs.com

Další komerční segmenty odrážejí zdravou ekonomiku Lausanne: maloobchodní nemovitosti v prémiových zónách těží z bohaté populace města a turistů, zatímco sekundární maloobchodní lokality čelí tlaku (v důsledku rozmachu e-commerce a vlivu Ženevy). Trh průmyslových/logistických nemovitostí v okolí Lausanne (např. v okrajových obcích) je také poměrně napjatý vzhledem k omezené průmyslové půdě v regionu. Celkově lze komerční nemovitosti v Lausanne v roce 2025 shrnout jako nedostatek v centru vs. růst na periferii – velmi omezené centrum s vysokými nájmy a prakticky žádnými většími volnými prostory oproti rozvíjející se periferii, kde nové byznys čtvrti (jako v Renens/Malley) zvyšují nabídku a mírně zvyšují míru neobsazenosti v krátkodobém horizontu jll.com. Důležité je, že ani nová nabídka není podle historických standardů nadměrná. (V celé Švýcarsku růst kancelářských prostor zpomaluje – očekává se přibližně 1,0% roční nárůst ve velkých městech do roku 2027, což je o 26 % méně než v posledních letech jll.com jll.com.) Podíl Lausanne na nové výstavbě zůstává obezřetný, což znamená, že je nepravděpodobné, že by trh byl dlouhodobě přesycen.

Cenové trendy a prognózy

V segmentu komerčních nemovitostí by kancelářské nájmy v centru Lausanne měly zůstat vysoké a mohou dokonce mírně vzrůst kvůli nedostatku prostoru. Prémiový kancelářský nájem (520 CHF/m²/rok) byl již delší dobu stabilní jll.com, ale jakákoli nová špičková nabídka (např. přestavba Hôtel des Postes) by mohla stanovit nové měřítko, pokud by o tyto prostory vznikl konkurenční boj. V okrajových kancelářských subtrzích může příliv nových budov krátkodobě tlačit nájmy dolů – pronajímatelé mohou nabízet pobídky k obsazení neobsazených prostor (zatímco v západní části Lausanne dosahuje dostupnost 15 % jll.com, mohou být nutné ústupky v nájmu, aby přilákali nájemce, dokud pohlcení nové nabídky nedožene poptávku). V nadcházejících letech (2025–2027), jak se kanceláře v Malley/Crissier obsadí, lze očekávat, že efektivní nájmy zde opět postupně zpevní, zejména u nemovitostí s certifikací zelených budov a dobrým dopravním spojením (o které je již nyní zájem) jll.com.

Výnosy z investičních nemovitostí v Lausanne pravděpodobně zůstanou nízké (což značí vysoké hodnoty), v souladu s ostatními švýcarskými metropolemi. Například v Ženevě dosahují rezidenční nájemní výnosy přibližně 3,5 % a jsou stabilní investropa.com investropa.com; v Lausanne bude výnos obecně podobný – většinou 3–4 % – díky vysokým cenám a spolehlivému nájemnímu proudu. Při desetiletých švýcarských státních dluhopisech blízko nuly zůstávají nemovitosti atraktivní pro institucionální investory hledající výnos. Prognózy od Wüest Partner předpokládají růst cen švýcarských bytů o ~3,6 % v roce 2025 globalpropertyguide.com a analytici UBS rovněž očekávají růst o 3–4 % globalpropertyguide.com, avšak upozorňují, že limity dostupnosti by „měly zabránit výraznějšímu růstu cen“ globalpropertyguide.com. Po roce 2025 bude hodně záležet na úrokových sazbách (návrat ke záporným sazbám, o kterých se ve Švýcarsku diskutuje, by dále podpořil růst cen nemovitostí pwc.ch pwc.ch). Naopak pokud inflace nebo globální faktory donutí sazby růst, švýcarský realitní trh by mohl ochladnout. K roku 2025 je základní scénář mírný pokračující růst hodnot nemovitostí v Lausanne, bez známek poklesu. UBS Real Estate Bubble Index pro Švýcarsko zůstává v roce 2025 v pásmu „mírného rizika“ ubs.com ubs.com – Lausanne je označeno jako drahá „hotspot“ oblast, ale nikoliv jako trh v hluboké bublině. Pokud tedy nedojde k vnějším šokům, výhled na příští roky je, že nemovitosti v Lausanne budou postupně zhodnocovány a zachovají si status stabilního trhu s vysokou hodnotou.

Investiční příležitosti a klíčové růstové oblasti

Navzdory vysokým vstupním cenám nabízí Lausanne několikdíky svým růstovým oblastem a stabilním výnosům. Investoři (švýcarští institucionální i kvalifikovaní zahraniční kupci) jsou obzvláště přitahováni kv Lausanne, přičemž uvádějí nízkou neobsazenost, silnou základnu nájemců a stabilitu „bezpečného přístavu“ theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com . Kupující zaměření na výnosy zjišťují, že bloky bytových domů v lausannských čtvrtích mohou přinášet stabilní příjem s minimálním rizikem neobsazenosti. Skutečnost, že(aby dohnaly poptávku), znamená, že pronajímatelé mohou dosáhnout navýšení při otočce; například nabízené nájmy na celostátní úrovni byly na začátku roku 2025 zhruba o +2,2 % vyšší než rok předtím ubs.com . Tento trend spolu szlepšil kalkulaci pro investory využívající páku. Jakmile se v letech 2024–25 vrátily nízké úrokové sazby, kapitalizační míry se snížily a objem realitních transakcí po celém Švýcarsku vzrostl practiceguides.chambers.com . V Lausanne došlo v roce 2024 k významným portfoliovým akvizicím a obchodům s rozvojovými lokalitami a tento trend pokračuje i do roku 2025.

Geograficky klíčové růstové oblasti v Lausanne a okolí zahrnují:

Západní Lausanne (Renens/Malley/Crissier) – Toto pásmo prochází transformací díky novým smíšeným projektům. Nacházejí se zde vznikající projekty „Quartier des Entrepôts“ a Central Malley , nové kancelářské areály a obytné bloky poblíž železniční stanice Malley. Oblast je atraktivní pro firmy díky modernímu zázemí a napojení na dálnici/vlak, a pro investory proto, že ceny jsou mírně nižší než v centru Lausanne, přičemž potenciál dalšího růstu je silný. Nabídka kanceláří zde (15 % po dokončení nových projektů) jll.com ve skutečnosti značí příležitost: firmy hledající velké moderní kanceláře je mohou najít v západním Lausanne za konkurenceschopné nájemné, což naznačuje, že tento submarket se rozroste v hlavní obchodní centrum. Pro realitní investory může včasná akvizice v těchto projektech přinést dobré zhodnocení, jakmile se obsazenost zvýší. Čtvrť Malley-Gare navíc získá nové tramvajové spojení a přibude zde další bydlení, což dále posílí její přitažlivost.

– Toto pásmo prochází transformací díky novým smíšeným projektům. Nacházejí se zde vznikající projekty , nové kancelářské areály a obytné bloky poblíž železniční stanice Malley. Oblast je atraktivní pro firmy díky modernímu zázemí a napojení na dálnici/vlak, a pro investory proto, že ceny jsou mírně nižší než v centru Lausanne, přičemž potenciál dalšího růstu je silný. Nabídka kanceláří zde (15 % po dokončení nových projektů) jll.com ve skutečnosti značí příležitost: firmy hledající velké moderní kanceláře je mohou najít v západním Lausanne za konkurenceschopné nájemné, což naznačuje, že tento submarket se rozroste v hlavní obchodní centrum. Pro realitní investory může včasná akvizice v těchto projektech přinést dobré zhodnocení, jakmile se obsazenost zvýší. Čtvrť navíc získá nové tramvajové spojení a přibude zde další bydlení, což dále posílí její přitažlivost. Sever Lausanne (Blécherette/Epalinges) – Oblasti na severu (kolem Blécherette, Vennes, Epalinges) zažívají růst díky vědeckým parkům a rezidenčním předměstím. Biopôle v Epalinges (park pro vědy o živé přírodě) se rozšiřuje, láká biotechnologické firmy a vytváří poptávku po kancelářích i luxusním bydlení v okolí. Plánované metro M3 bude končit v Blécherette (severní okraj Lausanne) ge.ch ge.ch, což podněcuje novou výstavbu podél jeho trasy. Investoři zde mohou najít příležitosti k nákupu pozemků nebo k redevelopementu v těchto severních předměstích, jak se zlepšuje dopravní infrastruktura města.

– Oblasti na severu (kolem Blécherette, Vennes, Epalinges) zažívají růst díky vědeckým parkům a rezidenčním předměstím. (park pro vědy o živé přírodě) se rozšiřuje, láká biotechnologické firmy a vytváří poptávku po kancelářích i luxusním bydlení v okolí. Plánované metro M3 bude končit v Blécherette (severní okraj Lausanne) ge.ch ge.ch, což podněcuje novou výstavbu podél jeho trasy. Investoři zde mohou najít v těchto severních předměstích, jak se zlepšuje dopravní infrastruktura města. Rekonstrukce v centru města – Přímo v Lausanne jsou příležitosti vzácnější, ale některé selektivní projekty existují tam, kde mohou být starší budovy renovovány či rekonstruovány. Příkladem je renovace Hôtel des Postes zmíněná výše, která mění historickou poštovní budovu na špičkové kanceláře jll.com. Podobné nemovitosti v centru, pokud jsou získány a přestavěny, mohou využít neuspokojenou poptávku po moderních prostorech v jádru města. Dále jsou zde nedostatečně zastoupené segmenty jako servisované apartmány nebo studentské bydlení poblíž univerzitních kampusů, což představuje investiční potenciál (studentská populace je početná, stále roste a často má problém najít ubytování).

– Přímo v Lausanne jsou příležitosti vzácnější, ale některé selektivní projekty existují tam, kde mohou být starší budovy renovovány či rekonstruovány. Příkladem je zmíněná výše, která mění historickou poštovní budovu na špičkové kanceláře jll.com. Podobné nemovitosti v centru, pokud jsou získány a přestavěny, mohou využít neuspokojenou poptávku po moderních prostorech v jádru města. Dále jsou zde nedostatečně zastoupené segmenty jako poblíž univerzitních kampusů, což představuje investiční potenciál (studentská populace je početná, stále roste a často má problém najít ubytování). Pobřeží jezera a východní Lausanne (Pully/Lutry) – Předměstí na východě podél Ženevského jezera zůstávají luxusními rezidenčními enklávami. Ačkoli jsou tyto obce (Pully, Lutry, atd.) většinou zastavěné, poptávka od bohatých kupců zde stále zůstává vysoká. Nemovitosti v těchto oblastech (s výhledem na jezero) často dosahují cen 14 000–16 000+ CHF za m² estimation-bien-immobilier.ch estimation-bien-immobilier.ch, což odpovídá nejlepším lokalitám v Ženevě. Investoři do luxusních vil či bytů zde spoléhají na uchování hodnoty a dlouhodobé zhodnocení. Nová výstavba je zde velmi omezená, ale občas se objeví na prodej malé parcely nebo vily určené k nahrazení.

Z sektorového pohledu představují udržitelná a energeticky efektivní nemovitosti významnou příležitost. Švýcarsko má ambiciózní environmentální předpisy (např. přísnější zákony o CO₂ a tlak na budovy s nulovou uhlíkovou stopou). Očekává se, že poptávka po energeticky úsporných domech vzroste do roku 2025 na celonárodní úrovni o ~20 % investropa.com investropa.com. V Lausanne jsou nové projekty jako ekookrsek Plaines-du-Loup (viz další sekce) budovány podle pokročilých ekologických standardů a tyto nemovitosti jsou velmi žádané jak mezi nájemci, tak mezi kupci. Investice do renovace starších budov v Lausanne (přidání izolace, tepelných čerpadel, solárních panelů) se také může vyplatit, protože nájemci/majitelé jsou ochotni platit přirážku za nižší provozní náklady a soulad s nadcházejícími předpisy.

Celkově „kontrolovaný inventář“ a vysoká kvalita nájemců v Lausanne činí město atraktivním pro dlouhodobé investory theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Město nabízí předvídatelné výnosy s nízkou volatilitou, což je atraktivní ve srovnání s více cyklickými trhy. Klíčové růstové oblasti na západě a severu, posílené infrastrukturními projekty, poskytují hlavní cestu k investičnímu růstu poháněnému rozvojem. Mezitím klíčová aktiva v Lausanne zůstávají obrannou hrou – třebaže s nižším výnosem – ideální pro zachování majetku a stabilní příjem.

Významné nové projekty a infrastrukturní stavby

Lausanne prochází několika významnými rozvojovými projekty, které v následujících letech ovlivní tamní trh s nemovitostmi. Níže najdete některé z hlavních nových projektů v oblasti bydlení, komerčních a infrastrukturních staveb:

Écoquartier des Plaines-du-Loup: Toto je jeden z nejambicióznějších rezidenčních projektů v historii Lausanne. Plaines-du-Loup je nová udržitelná čtvrť, která vzniká na bývalém letištním areálu o rozloze 30 hektarů na severu města. První fáze byla otevřena v roce 2022 a do roku 2034 zde bude žít přibližně 8 000 obyvatel a na místě vznikne 3 000 pracovních míst lausanne.ch lausanne.ch. Projekt klade důraz na ekologickou a sociální udržitelnost: 30 % bytů bude dotováno vládou, 40 % bude pronajímáno za průměrné „cenově omezené“ nájemné a 30 % bude volně obchodovatelných bytů lausanne.ch. Součástí jsou parky, školy, sportovní zařízení a komunitní centra. Plaines-du-Loup je navržen tak, aby splňoval cíle „2000wattové společnosti“ (velmi nízká spotřeba energie na obyvatele) pomocí nejmodernějších energeticky úsporných staveb lausanne.ch. Co se týče dopravy, bude čtvrť velmi dobře propojena – zejména plánovaná linka metra M3 propojí tuto oblast s centrem města přibližně do roku 2031 ge.ch ge.ch a stanice metra bude integrována přímo do čtvrti. Tento projekt je klíčový pro řešení nedostatku bytů v Lausanne: postupně přinese tisíce nových (z velké části dostupných) bytů. K roku 2024 se do čtvrti již nastěhovali první obyvatelé a další budovy jsou ve výstavbě. Investoři do nemovitostí sledují Plaines-du-Loup s velkým zájmem; přestože velká část projektu je vedená městem s neziskovými družstvy a penzijními fondy, jeho úspěch by mohl inspirovat podobné projekty v regionu.

Toto je jeden z nejambicióznějších rezidenčních projektů v historii Lausanne. Plaines-du-Loup je nová udržitelná čtvrť, která vzniká na bývalém letištním areálu o rozloze 30 hektarů na severu města. První fáze byla otevřena v roce 2022 a do lausanne.ch lausanne.ch. Projekt klade důraz na ekologickou a sociální udržitelnost: lausanne.ch. Součástí jsou parky, školy, sportovní zařízení a komunitní centra. Plaines-du-Loup je navržen tak, aby splňoval cíle (velmi nízká spotřeba energie na obyvatele) pomocí nejmodernějších energeticky úsporných staveb lausanne.ch. Co se týče dopravy, bude čtvrť velmi dobře propojena – zejména plánovaná propojí tuto oblast s centrem města přibližně do roku 2031 ge.ch ge.ch a stanice metra bude integrována přímo do čtvrti. Tento projekt je klíčový pro řešení nedostatku bytů v Lausanne: postupně přinese tisíce nových (z velké části dostupných) bytů. K roku 2024 se do čtvrti již nastěhovali první obyvatelé a další budovy jsou ve výstavbě. Investoři do nemovitostí sledují Plaines-du-Loup s velkým zájmem; přestože velká část projektu je vedená městem s neziskovými družstvy a penzijními fondy, jeho úspěch by mohl inspirovat podobné projekty v regionu. Malley District (Renens/Prilly): Západně od centra Lausanne se oblast Malley (zasahující do obcí Renens, Prilly a Lausanne) proměňuje ze starého průmyslového území na moderní čtvrť s různorodým využitím. Hlavním projektem je „Central Malley“ , rozsáhlý developerský počin zahrnující kanceláře, obchody a byty. Výstavba je v plném proudu a dokončení hlavních částí se očekává v roce 2026. Řada nájemců si již předpronajala prostory (např. 10 000 m² kanceláří již obsazeno) jll.com, což ukazuje na silný zájem. V sousedství Central Malley se nachází Malley-Gare , kde již byla otevřena Vaudoise Arena (nový hokejový a multifunkční stadion) a nové bytové komplexy. Quartier du Closel a Quartier Horizon (také v západním Lausanne) jsou další nedávno dokončené projekty, které rozšířily komerční prostory jll.com. Rozvoj Malley podporují investice do dopravy : nová tramvajová linka je ve výstavbě a propojí Lausanne-Flon (centrum města) s Renens přes Malley. Tento Tramway t1 by měl být zprovozněn kolem roku 2026 a výrazně zlepší dostupnost – tramvaj bude jezdit každých 6 minut a cesta z Renens do centra potrvá 15 minut fr.wikipedia.org axes-forts.ch. Po dokončení nabídne čtvrť Malley významné množství nových bytů (včetně některých pro studenty), kanceláří a prostor pro volný čas, čímž de facto vytvoří druhé městské centrum Lausanne. To ulehčí historickému centru a umožní růst směrem na západ.

Západně od centra Lausanne se oblast Malley (zasahující do obcí Renens, Prilly a Lausanne) proměňuje ze starého průmyslového území na moderní čtvrť s různorodým využitím. Hlavním projektem je , rozsáhlý developerský počin zahrnující kanceláře, obchody a byty. Výstavba je v plném proudu a dokončení hlavních částí se očekává v roce 2026. Řada nájemců si již předpronajala prostory (např. 10 000 m² kanceláří již obsazeno) jll.com, což ukazuje na silný zájem. V sousedství Central Malley se nachází , kde již byla otevřena (nový hokejový a multifunkční stadion) a nové bytové komplexy. a (také v západním Lausanne) jsou další nedávno dokončené projekty, které rozšířily komerční prostory jll.com. Rozvoj Malley podporují : nová tramvajová linka je ve výstavbě a propojí Lausanne-Flon (centrum města) s Renens přes Malley. Tento by měl být zprovozněn kolem roku 2026 a výrazně zlepší dostupnost – tramvaj bude jezdit každých 6 minut a cesta z Renens do centra potrvá 15 minut fr.wikipedia.org axes-forts.ch. Po dokončení nabídne čtvrť Malley významné množství nových bytů (včetně některých pro studenty), kanceláří a prostor pro volný čas, čímž de facto vytvoří druhé městské centrum Lausanne. To ulehčí historickému centru a umožní růst směrem na západ. Rozšíření Lausanne „Pôle Gare“ (Stanovištní uzel): Hlavní železniční stanice města prochází desetiletou expanzí a modernizací v rámci federálního plánu železniční infrastruktury (Léman 2030). Výstavba začala v roce 2021 na přestavbě v hodnotě cca 1,3 miliardy CHF ge.ch. Projekt rozšíří a prodlouží nástupiště , přidá třetí podzemní průchod a téměř zdvojnásobí denní kapacitu cestujících pro zvládnutí očekávané dopravy do roku 2030 ge.ch ge.ch. Do roku 2029 budou v provozu všech pět nových prodloužených nástupišť, což umožní obsluhovat Lausanne vlaky o délce 400 metrů (více sedadel) ge.ch. Důležité je, že stanice bude mít přímé podzemní propojení s linkami metra (M2 a budoucí M3) ge.ch, čímž vznikne bezproblémový multimodální uzel. V okolí stanice plánuje město přeměnit Place de la Gare na pěší zónu a podpořit novou výstavbu v oblasti stanice. „Pôle Gare“ zahrnuje několik propojených projektů: kromě samotné stanice jsou v bezprostřední blízkosti po dokončení železničních prací v plánu nové administrativní budovy, hotely a obchody. Tento uzel je považován za „stavbu dekády“ pro Lausanne a díky zlepšené dostupnosti je katalyzátorem městské obnovy v centru ge.ch ge.ch. Lze očekávat, že hodnoty nemovitostí v okolí stanice budou z těchto zlepšení těžit. Například lokality jižně od kolejí mohou v budoucnu využít lepší dostupnosti i pohybu chodců a stát se místem pro kancelářské nebo smíšené výškové budovy.

Hlavní železniční stanice města prochází v rámci federálního plánu železniční infrastruktury (Léman 2030). Výstavba začala v roce 2021 na přestavbě v hodnotě cca 1,3 miliardy CHF ge.ch. Projekt , přidá třetí podzemní průchod a téměř zdvojnásobí denní kapacitu cestujících pro zvládnutí očekávané dopravy do roku 2030 ge.ch ge.ch. Do roku 2029 budou v provozu všech pět nových prodloužených nástupišť, což umožní obsluhovat Lausanne vlaky o délce 400 metrů (více sedadel) ge.ch. Důležité je, že stanice bude mít přímé podzemní propojení s linkami metra (M2 a budoucí M3) ge.ch, čímž vznikne bezproblémový multimodální uzel. V okolí stanice plánuje město přeměnit na pěší zónu a podpořit novou výstavbu v oblasti stanice. „Pôle Gare“ zahrnuje několik propojených projektů: kromě samotné stanice jsou v bezprostřední blízkosti po dokončení železničních prací v plánu nové administrativní budovy, hotely a obchody. Tento uzel je považován za „stavbu dekády“ pro Lausanne a díky zlepšené dostupnosti je katalyzátorem ge.ch ge.ch. Lze očekávat, že hodnoty nemovitostí v okolí stanice budou z těchto zlepšení těžit. Například lokality jižně od kolejí mohou v budoucnu využít lepší dostupnosti i pohybu chodců a stát se místem pro kancelářské nebo smíšené výškové budovy. Linka metra M3 a další doprava: Vedle modernizace nádraží je linka metra M3 klíčovým infrastrukturním projektem. M3 povede od hlavního nádraží na sever do Blécherette přes důležité městské čtvrti (tunelem pod centrem města). Otevření je plánováno do roku 2031 ge.ch. Tím se sníží přetížení linky M2 a otevřou se nové oblasti pro rozvoj vázaný na veřejnou dopravu, zejména v okolí plánovaných stanic M3 (např. Chauderon, Beaulieu a směr severní konec). Navíc linka M2 samotná se prodlužuje a přesměrovává u nádraží. Lausanne také zlepšuje svou tramvajovou linku (zmíněnou výše) a dochází k dalším úpravám na příměstské železnici RER Vaud (např. častější vlaky do předměstí), což dále posiluje regionální mobilitu ge.ch ge.ch. Pro nemovitosti tyto dopravní projekty znamenají, že dříve okrajové lokality se stávají dostupnějšími a atraktivnějšími pro nové projekty – např. okolí budoucích zastávek M3 může očekávat nové bytové nebo kancelářské záměry, protože investoři počítají s lepší dopravou.

Vedle modernizace nádraží je klíčovým infrastrukturním projektem. M3 povede od hlavního nádraží na sever do Blécherette přes důležité městské čtvrti (tunelem pod centrem města). Otevření je plánováno do roku 2031 ge.ch. Tím se sníží přetížení linky M2 a otevřou se nové oblasti pro rozvoj vázaný na veřejnou dopravu, zejména v okolí plánovaných stanic M3 (např. Chauderon, Beaulieu a směr severní konec). Navíc samotná se prodlužuje a přesměrovává u nádraží. Lausanne také zlepšuje svou tramvajovou linku (zmíněnou výše) a dochází k dalším úpravám na příměstské železnici (např. častější vlaky do předměstí), což dále posiluje regionální mobilitu ge.ch ge.ch. Pro nemovitosti tyto dopravní projekty znamenají, že pro nové projekty – např. okolí budoucích zastávek M3 může očekávat nové bytové nebo kancelářské záměry, protože investoři počítají s lepší dopravou. Další projekty: Lausanne má i jiné významné projekty, jako je iniciativa Métamorphose, která kromě Plaines-du-Loup zahrnovala nový fotbalový stadion na Stade de la Tuilière (dokončen 2020) a nové plavecké centrum ve Vidy. Čtvrť Beaulieu (místo Paláce Beaulieu, kongresového centra) prochází revitalizací – části jsou přestavěny na sídlo kantonální justice a v okolí se plánují nové obytné domy. Na severozápadě je v plánu rozšíření zvané “Quartiers Ouest” zaměřené na výstavbu bydlení v předměstích jako Chavannes a Crissier na podporu růstu univerzity a inovačního parku. Pokračují také soukromé projekty – například v blízkosti areálu EPFL vznikají nové koleje a rozšíření inovačního parku, které má uspokojit rostoucí studentskou a technologickou komunitu. Každý z těchto projektů – ať už veřejná infrastruktura nebo soukromá výstavba – posiluje růstový potenciál Lausanne. Přidáváním bytů (Plaines-du-Loup, Quartiers Ouest), komerčních prostor (Malley, okolí nádraží) a zlepšováním dopravy (metro/tramvaj) mají tyto investice za cíl udržet Lausanne obyvatelné a ekonomicky prosperující i s růstem populace.

Regulační a politické prostředí

Stabilní a transparentní regulační rámec Švýcarska platí i pro trh nemovitostí v Lausanne, přičemž řada konkrétních politik ovlivňuje investory a vlastníky:

Omezení pro zahraniční kupce (Lex Koller): Federální zákon o nabývání nemovitostí osobami v zahraničí, běžně známý jako Lex Koller, stanovuje přísná omezení pro zahraniční (nerezidentní) kupce při pořizování švýcarských nemovitostí. Obecně platí, že cizinci, kteří nejsou rezidenty Švýcarska, nemohou ve Švýcarsku koupit rezidenční nemovitost (s několika výjimkami pro určité rekreační domy nebo při získání zvláštního povolení) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. V Lausanne, které není označeno jako turistické letovisko, to znamená, že trh s bydlením je převážně určen pro švýcarské občany a rezidentní cizince s povolením k pobytu. Tato politika omezuje spekulativní zahraniční investice a podle všeho přispěla ke stabilitě cen (na rozdíl od světových metropolí, kde příliv zahraničního kapitálu žene ceny nahoru). Cizinci však mohou bez omezení kupovat komerční nemovitosti (kanceláře, obchody) a zahraniční společnosti si často pronajímají prostory pro své aktivity v Lausanne. Celkově Lex Koller zajišťuje, že rezidenční trh v Lausanne je primárně ovlivňován místní poptávkou a potřebami, nikoliv mezinárodními spekulativními toky.

Federální zákon o nabývání nemovitostí osobami v zahraničí, běžně známý jako Lex Koller, stanovuje přísná omezení pro zahraniční (nerezidentní) kupce při pořizování švýcarských nemovitostí. Obecně platí, že (s několika výjimkami pro určité rekreační domy nebo při získání zvláštního povolení) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. V Lausanne, které není označeno jako turistické letovisko, to znamená, že trh s bydlením je převážně určen pro švýcarské občany a rezidentní cizince s povolením k pobytu. Tato politika omezuje spekulativní zahraniční investice a podle všeho přispěla ke stabilitě cen (na rozdíl od světových metropolí, kde příliv zahraničního kapitálu žene ceny nahoru). Cizinci však mohou bez omezení kupovat komerční nemovitosti (kanceláře, obchody) a zahraniční společnosti si často pronajímají prostory pro své aktivity v Lausanne. Celkově Lex Koller zajišťuje, že rezidenční trh v Lausanne je primárně ovlivňován místní poptávkou a potřebami, nikoliv mezinárodními spekulativními toky. Regulace nájemního trhu: Švýcarsko má propracovaný systém ochrany nájemníků a mechanismy kontroly nájemného. Nájemní smlouvy jsou typicky částečně vázány na národní referenční hypoteční úrokovou sazbu (stanovovanou čtvrtletně). Pokud tato referenční sazba klesne, nájemníci mají právo požádat o snížení nájmu; když stoupne, pronajímatelé mohou žádat o zvýšení v rámci stanovených vzorců. Jak bylo uvedeno, referenční sazba v roce 2025 klesla po snížení úrokových sazeb, což omezí pronajímatele v zvyšování nájmů současným nájemníkům ubs.com. Tato regulační vlastnost zpravidla vyrovnává výkyvy nájmů – nájemníci nepocítí náhlé zvýšení, pokud není odůvodněno zvýšením nákladů. Navíc švýcarský zákon stanovuje, že existující nájemné lze zvyšovat pouze za určitých podmínek (úroky, inflace, hodnototvorné rekonstrukce), takže mnoho dlouhodobých nájemníků v Lausanne platí výrazně nižší než dnešní tržní nájmy. To vytváří rozdíl mezi „starým a novým nájemným“ a přispívá k nízké fluktuaci nájemníků (lidé nechtějí přijít o výhodný nájem) ubs.com. Pro investory to znamená, že růst výnosů z nájmu přichází především při výměně nájemníků nebo pokud referenční sazba/inflace dovolí navýšení. Úřady v Lausanne také sledují úroveň nájemného a mají rámce pro řešení zneužití při zvyšování nájmů, což zajišťuje vyvážený vztah mezi pronajímatelem a nájemníkem.

Místní plánovací a bytová politika: Město Lausanne aktivně využívá nástroje územního plánování k ovlivňování rozvoje. U velkých projektů město často požaduje podíl dostupného bydlení nebo se zapojuje prostřednictvím družstev. Viděli jsme to na Plaines-du-Loup s předepsanými 30 % dotovaných bytů lausanne.ch. Lausanne (stejně jako Ženeva a Curych) je odhodláno zachovat zásobu dostupného i středně příjmového bydlení. Kanton Vaud má rovněž předpisy podporující tento mix – například kantonální zákony (jako je Loi sur le logement) mohou poskytovat pobídky nebo požadavky na dostupné bydlení u nových projektů. Lausanne má navíc omezení výšky a hustoty zástavby v mnoha oblastech (za účelem zachování výhledů a historického charakteru), což omezuje nadměrnou výstavbu, ale také drží nabídku bydlení nízko. Jakékoli změny územního plánu nebo rozsáhlé projekty procházejí veřejným projednáním a někdy referendy, což sice rozvoj zpomaluje, ale zajišťuje podporu komunity. Výsledkem je, že developeři musí proplout složitým schvalovacím procesem, ale jakmile je projekt v Lausanne schválen, má silný právní základ.

Zdanění a reforma “imputovaného nájemného”: Majitelé nemovitostí ve Švýcarsku v současnosti platí daň z imputované hodnoty nájemného (Eigenmietwert), pokud svůj byt nebo dům sami obývají – v podstatě se jedná o zdanění hypotetického nájemného, které by platili. Roste politické hnutí za zrušení této daně z imputovaného nájmu. V letech 2024–25 nabývá na síle návrh na její zrušení. Pokud bude daň z imputované hodnoty nájemného zrušena (čeká na schválení voličů a kantonů), výrazně se tak sníží daňové zatížení vlastníků nemovitostí a potenciálně vzroste poptávka po vlastnickém bydlení pwc.ch. Analytici UBS uvádějí, že tato změna dále posílí růst cen nemovitostí, zejména ve prospěch novostaveb, zatímco může znevýhodnit starší nemovitosti, které potřebují rekonstrukci pwc.ch. Tvoří se také doprovodná opatření (jako například omezení odpočtu úroků z hypoték), která mají dopady vyrovnat. Investoři by měli toto téma sledovat, neboť daňová reforma by mohla změnit motivaci k nákupu či pronájmu pro domácnosti v Lausanne. Pokud jde o daně: Kanton Vaud má své vlastní daně z převodu nemovitostí a daně z kapitálových zisků při prodeji nemovitostí, přičemž investoři s nimi počítají. Kanton také umožňuje nájmy typu ‘pacte de précarité’ a další právní struktury na podporu dostupnosti bydlení pro nízkopříjmové nájemníky.

Environmentální a stavební předpisy: Švýcarská Energetická strategie 2050 a kantonální energetické normy výrazně ovlivňují nemovitosti. Od roku 2023 platí ve Vaudu (a v celém Švýcarsku) faktický zákaz topení na olej a plyn v nových budovách, což prosazuje tepelná čerpadla, solární energii a další obnovitelné zdroje investropa.com. Při rekonstrukci starších budov je v mnoha případech nutné provádět energetická vylepšení (izolace apod.). Tyto politiky znamenají, že v budoucích projektech v Lausanne energetická účinnost není pouze žádoucí, ale povinná. Developery inzerují budovy s certifikací Minergie (švýcarský udržitelný standard) jako prodejní argument. Město navíc zahájilo iniciativy na podporu modernizace starších bytových bloků (například poskytováním dotací nebo nízkoúročených půjček na instalaci solárních panelů). Taková regulace slouží jak ke snížení emisí, tak k udržení konkurenceschopnosti starších nemovitostí na trhu s pronájmy (protože nájemci stále více oceňují úsporné domy s nižšími náklady na energie). Dodržování územního plánu je také zásadní – výškové limity, hluková regulace (kvůli smíšeným obytným a komerčním zónám) a pravidla ochrany památek mohou ovlivnit, co lze v Lausanne postavit nebo upravit.

Stručně řečeno, trh s nemovitostmi v Lausanne funguje ve stabilním regulačním prostředí, které jej chrání před extrémní volatilitou. Politiky jako Lex Koller a regulace nájemného do jisté míry zabraňují přehřátí trhu a spekulacím. Probíhající nebo plánované reformy (daňové změny, ESG požadavky) jsou postupné a dobře předvídatelné. Pro investory a kupující to znamená méně překvapení: pravidla hry jsou jasná a změny přicházejí pomalu. Regulační rámec má za cíl zajistit udržitelný rozvoj – vyvažovat růst s kvalitou života – což odpovídá pověsti Lausanne jako dobře plánovaného a obyvatelného města.

Srovnání s ostatními švýcarskými městy

Při srovnání realitního trhu v Lausanne s ostatními velkými švýcarskými městy (Ženeva, Curych, Basilej, Bern atd.) se objevuje několik rozdílů:

Ceny nemovitostí: Lausanne patří mezi nejdražší trhy ve Švýcarsku , i když je stále o něco dostupnější než Curych nebo Ženeva. K počátku roku 2025 zůstává Curych nejdražší – průměrné transakční ceny bytů kolem 21 000 CHF za m² – Ženeva je těsně za ním s cenou cca 20 960 CHF za m² globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Lausanne má v porovnání průměrné ceny bytů kolem 15 000–16 000 CHF za m² globalpropertyguide.com, což je asi o 25 % méně než v Curychu a Ženevě. Města druhé úrovně jako Basilej a Bern jsou levnější: Basilej cca 13 000 CHF za m² a Bern cca 11 500 CHF za m² globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. To znamená, že Lausanne je třetím nebo čtvrtým nejdražším městem pro nákup nemovitosti, což odráží jeho postavení hlavního města bohatého kantonu a součásti ženevského-metropolitního koridoru kolem Ženevského jezera. Z hlediska růstu cen v poslední době Bern a některé další švýcarské regiony dokonce předběhly Lausanne (Bern zaznamenal meziroční růst cen bytů o 3,5 % oproti téměř nulovému růstu v Lausanne v Q1 2025) globalpropertyguide.com, protože v Lausanne už nebyl takový prostor pro další růst bez narušení dostupnosti bydlení. Ženeva a Curych zaznamenaly ve stejném období také mírný růst (+3–4 % meziročně) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Z dlouhodobého hlediska všechny tyto města směřují vzhůru, přičemž Curych a Ženeva jsou často v čele a Lausanne je těsně za nimi na podobné trajektorii.

Lausanne patří , i když je stále o něco dostupnější než Curych nebo Ženeva. K počátku roku 2025 zůstává nejdražší – průměrné transakční ceny bytů kolem – je těsně za ním s cenou globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. má v porovnání průměrné ceny bytů kolem globalpropertyguide.com, což je asi o 25 % méně než v Curychu a Ženevě. Města druhé úrovně jako a jsou levnější: Basilej cca 13 000 CHF za m² a Bern cca 11 500 CHF za m² globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. To znamená, že Lausanne je třetím nebo čtvrtým nejdražším městem pro nákup nemovitosti, což odráží jeho postavení hlavního města bohatého kantonu a součásti ženevského-metropolitního koridoru kolem Ženevského jezera. Z hlediska růstu cen v poslední době (Bern zaznamenal meziroční růst cen bytů o 3,5 % oproti téměř nulovému růstu v Lausanne v Q1 2025) globalpropertyguide.com, protože v Lausanne už nebyl takový prostor pro další růst bez narušení dostupnosti bydlení. a zaznamenaly ve stejném období také mírný růst (+3–4 % meziročně) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Z dlouhodobého hlediska všechny tyto města směřují vzhůru, přičemž Curych a Ženeva jsou často v čele a Lausanne je těsně za nimi na podobné trajektorii. Trh s pronájmy a výnosy: Všechny švýcarské města mají nízkou míru neobsazenosti pronájmů, ale Ženeva a Curych jsou proslulé extrémně nízkou dostupností – v Ženevě je neobsazenost kolem 0,5–0,6 %, v Curychu podobně, což činí lausannských 0,6 % bcv.ch srovnatelnými s nimi. Klíčový rozdíl je fluktuace nájemců : Ženeva a Lausanne sdílí znak velmi nízké mobility (polovina nájemců zůstává >10 let) ubs.com, zatímco v menších městech se nájemci stěhují o něco častěji. Výnosy z pronájmů bývají všude nízké kvůli vysokým cenám. Výnos z bytů v Ženevě kolem 3,5 % je uváděn jako stabilní investropa.com investropa.com, a v Lausanne jsou výnosy podobné. V Curychu mohou být výnosy ještě nižší (pod 3 % v exkluzivních lokalitách), protože cena za pořízení nemovitosti je zde vůči nájemnému extrémně vysoká. Pro investory může Lausanne nabídnout o něco lepší výnos než Curych/Ženeva díky nepatrně nižším cenám a stále silnému nájemnému – což je lákavé pro ty, kteří jsou z cenově nedostupné Ženevy vytlačeni. Ve srovnání s Basilejí nebo Bernem má Lausanne výnosy nižší; tato města s levnějšími nemovitostmi mohou v některých případech generovat výnosy 4–5 %, ale chybí jim stejná dynamika růstu.

Všechny švýcarské města mají nízkou míru neobsazenosti pronájmů, ale Ženeva a Curych jsou proslulé extrémně nízkou dostupností – v Ženevě je neobsazenost kolem 0,5–0,6 %, v Curychu podobně, což činí lausannských 0,6 % bcv.ch srovnatelnými s nimi. Klíčový rozdíl je : Ženeva a Lausanne sdílí znak velmi nízké mobility (polovina nájemců zůstává >10 let) ubs.com, zatímco v menších městech se nájemci stěhují o něco častěji. bývají všude nízké kvůli vysokým cenám. Výnos z bytů v Ženevě kolem 3,5 % je uváděn jako stabilní investropa.com investropa.com, a v Lausanne jsou výnosy podobné. V Curychu mohou být výnosy ještě nižší (pod 3 % v exkluzivních lokalitách), protože cena za pořízení nemovitosti je zde vůči nájemnému extrémně vysoká. Pro investory může Lausanne nabídnout o něco lepší výnos než Curych/Ženeva díky nepatrně nižším cenám a stále silnému nájemnému – což je lákavé pro ty, kteří jsou z cenově nedostupné Ženevy vytlačeni. Ve srovnání s má Lausanne výnosy nižší; tato města s levnějšími nemovitostmi mohou v některých případech generovat výnosy 4–5 %, ale chybí jim stejná dynamika růstu. Ekonomické faktory: Každé město má své vlastní hnací síly poptávky. Curych je finanční a technologické centrum s velkým bankovním sektorem, což přitahuje vysoce vydělávající profesionály a zahraniční firmy. Ženeva je tažena mezinárodními organizacemi (OSN, neziskové organizace) a firmami zabývajícími se komoditami/obchodem, navíc zde je stálý příliv diplomatů a expatů. Lausanne , i když menší, těží z pestré ekonomiky oblasti Ženevského jezera: sídlí zde olympijské ústředí a sportovní federace , rozvíjející se univerzitní a výzkumný sektor a v blízkosti jsou také společnosti jako Nestlé (Vevey) a Medtronic atd. Výsledkem je, že poptávku v Lausanne podporují expati (byť méně než v Ženevě) , mnoho domácích studentů a akademiků a zaměstnanci rostoucích technologických/inovačních firem v regionu. Naproti tomu Basilej se silně opírá o farmaceutický průmysl (Novartis, Roche) a Bern o federální vládu a související služby. Tyto rozdíly znamenají, že trh v Lausanne je o něco více ovlivňován akademickými cykly a rozšiřováním inovačních parků, zatímco ženevský trh ovlivňuje expanze neziskových organizací/vládních úřadů a curyšský zase segment financí a ústředí nadnárodních firem. Všechna tato města však spojuje typický švýcarský motiv: omezená půda a vysoká životní úroveň zvyšují atraktivitu nemovitostí.

Každé město má své vlastní hnací síly poptávky. je finanční a technologické centrum s velkým bankovním sektorem, což přitahuje vysoce vydělávající profesionály a zahraniční firmy. je tažena mezinárodními organizacemi (OSN, neziskové organizace) a firmami zabývajícími se komoditami/obchodem, navíc zde je stálý příliv diplomatů a expatů. , i když menší, těží z pestré ekonomiky oblasti Ženevského jezera: sídlí zde , rozvíjející se a v blízkosti jsou také společnosti jako Nestlé (Vevey) a Medtronic atd. Výsledkem je, že poptávku v Lausanne podporují , mnoho domácích a zaměstnanci rostoucích technologických/inovačních firem v regionu. Naproti tomu se silně opírá o farmaceutický průmysl (Novartis, Roche) a o federální vládu a související služby. Tyto rozdíly znamenají, že trh v Lausanne je o něco více ovlivňován akademickými cykly a rozšiřováním inovačních parků, zatímco ženevský trh ovlivňuje expanze neziskových organizací/vládních úřadů a curyšský zase segment financí a ústředí nadnárodních firem. Všechna tato města však spojuje typický švýcarský motiv: omezená půda a vysoká životní úroveň zvyšují atraktivitu nemovitostí. Nabídka a rozvoj: Lausanne má podobný přístup k rozvoji jako Ženeva – oba města pečlivě regulují růst a novou výstavbu podmiňují významným podílem dostupného bydlení. Curych v posledních letech zaznamenal rychlejší expanzi v některých oblastech (například Zürich West, Europaallee u nádraží) s vyššími budovami a liberálnějším územním plánováním, což Lausanne a Ženeva většinou odmítají kvůli odporu obyvatel a omezeními způsobenými terénem. Basilej má střední úroveň výstavby, zatímco Bern je značně omezen ochranou památek. Lausanne tedy není jediným městem, které čelí nedostatku nabídky, ale města jako Curych byla v přidávání nových bytů o něco razantnější (což se projevilo i rychlejším růstem populace). Přesto je oblast Ženevsko–Lausannského oblouku jedním z nejrychleji rostoucích regionů Švýcarska, což znamená, že tlak na bydlení je v Ženevě a Vaudu obzvláště silný .

Lausanne má podobný přístup k rozvoji jako Ženeva – oba města pečlivě regulují růst a novou výstavbu podmiňují významným podílem dostupného bydlení. Curych v posledních letech zaznamenal rychlejší expanzi v některých oblastech (například Zürich West, Europaallee u nádraží) s vyššími budovami a liberálnějším územním plánováním, což Lausanne a Ženeva většinou odmítají kvůli odporu obyvatel a omezeními způsobenými terénem. má střední úroveň výstavby, zatímco je značně omezen ochranou památek. Lausanne tedy není jediným městem, které čelí nedostatku nabídky, ale města jako byla v přidávání nových bytů o něco razantnější (což se projevilo i rychlejším růstem populace). Přesto je oblast Ženevsko–Lausannského oblouku jedním z nejrychleji rostoucích regionů Švýcarska, což znamená, že . Dostupnost a politika: Lausanne, Ženeva i Curych zápasí s dostupností bydlení pro střední třídu. Ženeva i Vaud zavedly zákonné kvóty pro neziskové nebo cenově dostupné bydlení v nových projektech. Například zákon Vaudu (LASV) podporuje obce, aby dosáhly minimálně 10% podílu dostupného bydlení. V Curychu mají tradici bytových družstev, což částečně pomáhá. Menší města jako Bern nebo St. Gallen mají o něco méně extrémní cenové hladiny, takže je dostupnost bydlení o trochu lepší (i když z mezinárodního pohledu jsou všechna švýcarská města drahá). Pokud porovnáme ukazatele jako poměr ceny k příjmu nebo poměr nájmu k příjmu, Ženeva je obvykle nejméně dostupná, následuje Curych a Lausanne. Není překvapivé, že právě v Ženevě a Lausanne je průměrná délka nájmu nejdelší – stěhování je drahé a náročné, takže lidé zůstávají ubs.com.

Souhrnně lze říci, že realitní trh v Lausanne je nejblíže ženevskému – obě města jsou ve stejném regionu, mají vysoké ceny, nízkou neobsazenost a omezené množství půdy – Lausanne je však menší a o něco levnější. Curych se odlišuje jako větší finanční centrum s ještě vyššími cenami, ale s mírně větší novou výstavbou v poslední době. Ve srovnání s jinými švýcarskými městy je trh v Lausanne výrazně poptávaný a omezený, téměř srovnatelný jen s Curychem a Ženevou. Pro investory nebo kupce to znamená, že Lausanne nabízí prestiž a stabilitu města nejvyšší kvality, byť za mírně nižší cenu než Ženeva/Curich. Znamená to však také, že výzvy jako nedostatek bydlení a vysoké vstupní bariéry budou v Lausanne přetrvávat podobně jako u jeho větších sousedů.

Trendy poptávky a hnací faktory

Několik trendů v poptávce formuje trh s nemovitostmi v Lausanne v roce 2025 a v nadcházejících letech:

Růst populace a imigrace: Populace Lausanne stále roste, i když je částečně omezená dostupností bydlení. Širší kanton Vaud patřil k regionům s nejvyšším růstem populace ve Švýcarsku (okresy poblíž Lausanne zaznamenaly v loňském roce nárůst od +0,7 % do +1,6 %) bcv.ch bcv.ch. Hlavní složkou je čistá imigrace . Švýcarsko zažilo skokový nárůst mezinárodní migrace v letech 2022–2024 (částečně kvůli ukrajinským uprchlíkům a silnému trhu práce), a i když se v roce 2024 situace normalizovala, zůstává vysoká ubs.com ubs.com. Vaud a Ženevské jezero přitahují významnou část nově příchozích – jak ze zahraničí, tak z jiných kantonů – díky pracovním příležitostem a životnímu stylu. Mnoho z těchto nově příchozích se usazuje v Lausanne nebo jejích předměstích, což zejména zvyšuje poptávku po nájmech. Například v roce 2024 přišlo do Švýcarska asi 79 000 čistých imigrantů (po 154 000 ve špičce v roce 2022) ubs.com ubs.com, a Lausanne jakožto ekonomické centrum část tohoto přílivu absorbuje. Přítomnost globálních firem a institucí znamená, že profesionálové-expati se pravidelně stěhují do Lausanne (nebo v jeho blízkosti) za prací a často hledají byty vysoké kvality nebo rodinné domy. Tato poptávka po expartech je patrná v čtvrtích jako Ouchy a Chailly či na zápisech do mezinárodních škol. Přestože je Ženeva známější pro expatskou komunitu, i Lausanne hostí mnoho expatů (někteří dojíždějí do Ženevy nebo pracují v místních sídlech firem jako Philip Morris, Nespresso atd.). Tento segment mezinárodní poptávky často vyhledává nájem v luxusním segmentu nebo koupi domu v případě získání povolení k pobytu, což podporuje trh s nájmy i prodejem v nejvyšším segmentu.

Populace Lausanne stále roste, i když je částečně omezená dostupností bydlení. Širší kanton Vaud patřil k regionům s nejvyšším růstem populace ve Švýcarsku (okresy poblíž Lausanne zaznamenaly v loňském roce nárůst od +0,7 % do +1,6 %) bcv.ch bcv.ch. Hlavní složkou je . Švýcarsko zažilo skokový nárůst mezinárodní migrace v letech 2022–2024 (částečně kvůli ukrajinským uprchlíkům a silnému trhu práce), a i když se v roce 2024 situace normalizovala, zůstává vysoká ubs.com ubs.com. Vaud a Ženevské jezero přitahují významnou část nově příchozích – jak ze zahraničí, tak z jiných kantonů – díky pracovním příležitostem a životnímu stylu. Mnoho z těchto nově příchozích se usazuje v Lausanne nebo jejích předměstích, což zejména zvyšuje poptávku po nájmech. Například v roce (po 154 000 ve špičce v roce 2022) ubs.com ubs.com, a Lausanne jakožto ekonomické centrum část tohoto přílivu absorbuje. Přítomnost globálních firem a institucí znamená, že se pravidelně stěhují do Lausanne (nebo v jeho blízkosti) za prací a často hledají byty vysoké kvality nebo rodinné domy. Tato poptávka po expartech je patrná v čtvrtích jako Ouchy a Chailly či na zápisech do mezinárodních škol. Přestože je známější pro expatskou komunitu, i Lausanne hostí mnoho expatů (někteří dojíždějí do Ženevy nebo pracují v místních sídlech firem jako Philip Morris, Nespresso atd.). Tento segment mezinárodní poptávky často vyhledává nájem v luxusním segmentu nebo koupi domu v případě získání povolení k pobytu, což podporuje trh s nájmy i prodejem v nejvyšším segmentu. Akademická a studentská poptávka: Lausanne je domovem dvou velkých univerzit (Univerzita v Lausanne a EPFL) a několika specializovaných škol (např. obchodní škola IMD, hotelová škola EHL). Studentská populace přesahuje 30 000. To vytváří stálou poptávku po studentském bydlení, sdílených bytech a dostupných garsonkách. V posledních letech rozšiřování těchto institucí (rostoucí programy EPFL, nová výzkumná centra) přivedlo do města více studentů a mladých výzkumníků primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. Nicméně cílené studentské ubytování je omezené, takže mnoho studentů soutěží na soukromém trhu o malé byty, což často zvyšuje nájmy v oblastech jako Ecublens, Renens nebo v centru města. Poptávka studentů je do jisté míry sezónní (vrcholí v pozdním létě před začátkem semestru), ale celkově přispívá k celkovému tlaku na bydlení. Město a kanton toto uznaly a podpořily některé nové projekty studentských kolejí, ale ty pokrývají jen malou část potřeb. Tento trend pravděpodobně bude pokračovat, protože akademické instituce v Lausanne rozšiřují svůj globální význam a přitahují mezinárodní studenty (kteří často mají podporu na bydlení nebo stipendia, což jim umožňuje platit tržní nájem).

Lausanne je domovem dvou velkých univerzit (Univerzita v Lausanne a EPFL) a několika specializovaných škol (např. obchodní škola IMD, hotelová škola EHL). přesahuje 30 000. To vytváří stálou poptávku po studentském bydlení, sdílených bytech a dostupných garsonkách. V posledních letech rozšiřování těchto institucí (rostoucí programy EPFL, nová výzkumná centra) přivedlo do města více studentů a mladých výzkumníků primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. Nicméně cílené studentské ubytování je omezené, takže mnoho studentů soutěží na soukromém trhu o malé byty, což často zvyšuje nájmy v oblastech jako Ecublens, Renens nebo v centru města. Poptávka studentů je do jisté míry sezónní (vrcholí v pozdním létě před začátkem semestru), ale celkově přispívá k celkovému tlaku na bydlení. Město a kanton toto uznaly a podpořily některé nové projekty studentských kolejí, ale ty pokrývají jen malou část potřeb. Tento trend pravděpodobně bude pokračovat, protože akademické instituce v Lausanne rozšiřují svůj globální význam a přitahují mezinárodní studenty (kteří často mají podporu na bydlení nebo stipendia, což jim umožňuje platit tržní nájem). Rodiny a vnitrostátní migrace: Lausanne přitahuje švýcarské rodiny z jiných částí Vaudu nebo sousedních kantonů, které sem přicházejí za prací nebo městskými výhodami. Je to regionální centrum s nemocnicemi, univerzitami a korporátními pracovními místy, takže lidé z venkova či menších měst se přistěhují za kariérou. Kvůli vysokým cenám bydlení ale také dochází k určitému odlivu rodin se středními příjmy do vzdálenějších měst, kde si mohou dovolit větší domy (běžný jev také v Ženevě a Curychu). Okolní města Lausanne (Morges, Vevey atd.) někdy nabízejí o něco lepší ceny, takže poptávka se může geograficky rozprostřít. Přesto demografie města ukazují zdravou směs – nejen svobodných studentů a expatů, ale také mnoho rodin a dlouhodobých místních , kteří požadují prostor a často jsou ochotni zaplatit vyšší cenu za pohodlí města. Rodinné bydlení (byty se 3–4 ložnicemi nebo řadové domy) patří v Lausanne k nejvzácnějším segmentům. Nové čtvrti jako Plaines-du-Loup se snaží být přívětivé pro rodiny (se školami, dětskými hřišti), aby tuto poptávku uspokojily.

Lausanne přitahuje švýcarské rodiny z jiných částí Vaudu nebo sousedních kantonů, které sem přicházejí za prací nebo městskými výhodami. Je to regionální centrum s nemocnicemi, univerzitami a korporátními pracovními místy, takže lidé z venkova či menších měst se přistěhují za kariérou. Kvůli vysokým cenám bydlení ale také dochází k určitému odlivu rodin se středními příjmy do vzdálenějších měst, kde si mohou dovolit větší domy (běžný jev také v Ženevě a Curychu). Okolní města Lausanne (Morges, Vevey atd.) někdy nabízejí o něco lepší ceny, takže poptávka se může geograficky rozprostřít. Přesto demografie města ukazují zdravou směs – nejen svobodných studentů a expatů, ale také mnoho , kteří požadují prostor a často jsou ochotni zaplatit vyšší cenu za pohodlí města. Rodinné bydlení (byty se 3–4 ložnicemi nebo řadové domy) patří v Lausanne k nejvzácnějším segmentům. Nové čtvrti jako Plaines-du-Loup se snaží být přívětivé pro rodiny (se školami, dětskými hřišti), aby tuto poptávku uspokojily. Firemní a institucionální poptávka: Na komerční straně je firemní poptávka po kancelářských prostorách v Lausanne podpořena ekonomickou silou regionu v odvětvích jako finance (privátní bankovnictví, obchodování), sportovní administrativa, technologie a vědy o živé přírodě . Například Mezinárodní olympijský výbor a mnoho sportovních federací mají své sídlo v Lausanne, což zaručuje poptávku po prestižních kancelářích a hotelech. Technologické startupy a spin-offy z EPFL rostou a často hledají flexibilní kancelářské nebo laboratorní prostory v oblasti (proto například vznikl Inovační park u EPFL). Nadnárodní firmy (např. medtech, tabák, potraviny) mají v Lausanne kanceláře nebo dokonce sídla – tyto společnosti často soupeří o špičkové bydlení pro své vedoucí a kvalitní kanceláře pro zaměstnance. Poptávku podporují také maloobchod a cestovní ruch: Lausanne coby kulturní a konferenční destinace (Olympijské muzeum, konference) zajišťuje stabilní obsazenost hotelů a poptávku po krátkodobých pronájmech, což nepřímo posiluje trh s nemovitostmi (někteří investoři mění byty na zařízené pronájmy pro služební cesty a turisty, ačkoliv regulace krátkodobých pronájmů se zpřísňuje).

Na komerční straně je v Lausanne podpořena ekonomickou silou regionu v odvětvích jako . Například Mezinárodní olympijský výbor a mnoho sportovních federací mají své sídlo v Lausanne, což zaručuje poptávku po prestižních kancelářích a hotelech. Technologické startupy a spin-offy z EPFL rostou a často hledají flexibilní kancelářské nebo laboratorní prostory v oblasti (proto například vznikl Inovační park u EPFL). Nadnárodní firmy (např. medtech, tabák, potraviny) mají v Lausanne kanceláře nebo dokonce sídla – tyto společnosti často soupeří o špičkové bydlení pro své vedoucí a kvalitní kanceláře pro zaměstnance. Lausanne coby kulturní a konferenční destinace (Olympijské muzeum, konference) zajišťuje stabilní obsazenost hotelů a poptávku po krátkodobých pronájmech, což nepřímo posiluje trh s nemovitostmi (někteří investoři mění byty na zařízené pronájmy pro služební cesty a turisty, ačkoliv regulace krátkodobých pronájmů se zpřísňuje). Kvalita života jako magnet: Měkčí, ale důležitý faktor představuje vysoká kvalita života v Lausanne – malebná poloha u Ženevského jezera, kulturní nabídka, bilingvní prostředí atd. Město se trvale řadí mezi atraktivní místa k životu. Přitahuje tak nejen cizince, ale i důchodce či bohaté jednotlivce odjinud ze Švýcarska, kteří si mohou zvolit Lausanne jako druhý domov nebo primární rezidenci (v případě cizinců podléhající Lex Koller). „Značka“ města coby olympijského hlavního města a živé univerzitní metropole z něj činí lákadlo a podporuje poptávku napříč segmenty. Během pandemie se někteří obyvatelé měst Ženevy/Zürichu dokonce přestěhovali do oblasti jezer kantonu Vaud kvůli většímu prostoru, i když v letech 2023–2024 se mnozí vrátili zpět do měst. Lausanne však i tak těžilo ze zvýšeného zájmu o prostornější bydlení díky blízkosti přírody (jezero, Alpy) a zároveň stále městskému prostředí.

S výhledem do budoucna se zdají být tyto hnací síly poptávky robustní. Ekonomika ženevské oblasti kolem jezera má nadále růst a populace kantonu Vaud má podle projekcí v příští dekádě dále stoupat. Mezinárodní faktory (například obnovení globálního cestování, nové diplomatické posty v Ženevě nebo expanze nadnárodních firem) se nepřímo promítají i do poptávky po nemovitostech v Lausanne. Jedním konkrétním trendem je nárůst práce na dálku/hybridní práce – i když se někteří obávali, že to sníží poptávku po kancelářích, v Lausanne se to projevilo spíše jako snaha firem o kvalitnější nikoli větší prostory (proto odchod do nových ekologických kanceláří v Malley) jll.com. V rezidenční rovině práce na dálku vedla některé lidi k hledání o něco větších bytů nebo zelenějšího okolí, avšak atraktivita Lausanne neklesla; naopak, někteří dojíždějící z Ženevy teď bydlí v Lausanne (využívajíce mírně nižší nájmy) a pracují z domova částečně, dojíždějí pár dní týdně.

Stručně řečeno, poptávka v Lausanne je mnohovrstevnatá a roste: expati obohacují trh s nemovitostmi vyšší třídy, studenti udržují nájemní sektor v pohybu, místní rodiny podporují dlouhodobou potřebu bydlení a korporace zajišťují stabilitu komerčních nemovitostí. Tato široká základna poptávky – v kombinaci s omezenou nabídkou – tvoří základ silných fundamentálních ukazatelů trhu s nemovitostmi v Lausanne a pravděpodobně tomu tak bude i v nadcházejících letech.

Závěr

Trh nemovitostí v Lausanne je v roce 2025 charakterizován vysokou poptávkou, omezenou nabídkou a odolnou vyhlídkou na růst. Rezidenční nemovitosti jsou drahé a těžko dostupné – volných bytů je téměř nula a ceny za metr čtvereční již dávno překročily pěticiferné částky (CHF) neho.ch. Přesto se očekává mírný růst cen, což naznačuje udržitelný vývoj namísto bubliny ubs.com globalpropertyguide.com. Komerční sektor, zejména kanceláře, balancuje mezi prudkým rozvojem na okraji a chronickým nedostatkem prostoru v centru jll.com jll.com. Atraktivita Lausanne – od ekonomických příležitostí až po kvalitu života – zajišťuje, že poptávka ze strany expatů, studentů, firem i místních bude silná jak v oblasti bydlení, tak i komerčních nemovitostí.

Několik růstových oblastí a infrastrukturních projektů (ekologická čtvrť Plaines-du-Loup, rozšíření Malley, nová linka metra a modernizace nádraží) je připraveno zmírnit některé tlaky a vytvořit investiční příležitosti, zatímco zároveň ukazují na pokrokový přístup města k územnímu plánování lausanne.ch jll.com. Regulační prostředí zůstává přátelské vůči investorům díky své stabilitě, přitom však sleduje i sociální cíle jako dostupnost a udržitelnost lausanne.ch practiceguides.chambers.com. Ve srovnání s jinými městy si Lausanne vede dobře jako realitní destinace – je o něco dostupnější než Curych nebo Ženeva, ale nabízí stejný profil s nízkým rizikem a vysokou kvalitou, kterým je Švýcarsko pověstné globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Pro zainteresované subjekty v roce 2025 a dále platí klíčové závěry: očekávejte stabilní, postupný růst hodnot a nájmů; zaměřte se na rozvíjející se čtvrti (západ/sever) pro rozvojové příležitosti; a sledujte trendy v legislativě (například možné daňové změny nebo environmentální pravidla), které by mohly měnit situaci. Trh v Lausanne pravděpodobně zůstane napjatý a konkurenční – ať už jste investor, firma hledající prostory, nebo rodina, která hledá domov – ale jeho základní silné stránky z něj dělají atraktivní místo pro dlouhodobé angažmá v oblasti realit. Jak výstižně shrnul jeden místní report, Lausanne nabízí „prostředí s nízkou volatilitou, jistotou příjmů, středním zhodnocením a defenzivními základy“ theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Jinými slovy, nemovitostní trh v Olympijském hlavním městě je stavěn na vytrvalost – stejně jako sportovci, které často hostí – a kombinuje stabilitu s plynulým růstem vpřed.

Zdroje: Klíčová data a poznatky byly čerpány ze švýcarských realitních zpráv UBS, PwC, Wüest Partner a kantonu Vaud, stejně jako z tržních analýz (Investropa, Global Property Guide) a místních plánů města Lausanne ubs.com jll.com globalpropertyguide.com bcv.ch lausanne.ch a další. Tyto autoritativní zdroje podkládají diskutované trendy a čísla výše, což zajišťuje věcný a aktuální obraz realitního trhu v Lausanne v roce 2025.