Trh s nemovitostmi v Marrákeši 2025: Komplexní přehled a výhled

Přehled aktuálního trhu (2025)
Rezidenční sektor nemovitostí
Ceny a trendy: Trh s bydlením v Marrákeši byl na začátku roku 2025 mimořádně dynamický. Po období stagnace v letech 2020–2022 došlo v roce 2024 k prudkému nárůstu cen. Na začátku roku 2025 byly ceny nemovitostí v Marrákeši údajně o 20 % vyšší než v předchozím roce ipst.education, což je rekordní skok způsobený silnou poptávkou a omezenou nabídkou. Tento trend je v kontrastu s celostátním průměrem, kde ceny domů zaznamenaly jen mírný jednociferný růst sandsofwealth.com. Nejrychleji rostly luxusní segmenty – špičkové vily a moderní byty v prémiových lokalitách, poháněné zahraničními kupci a luxusní turistikou vaneau-maroc.com linkedin.com. I střední třída a předměstské domy zaznamenávají růst: v centrálních čtvrtích se odhaduje roční nárůst o 3–7 %, zatímco některé předměstské zóny zaznamenávají 8–12% roční přírůstky, protože kupující hledají dostupnější bydlení mimo centrum města sandsofwealth.com. Je pozoruhodné, že hodnoty domů v Marrákeši zůstávají i přes nedávné zvýšení konkurenceschopné v mezinárodním měřítku a jsou stále nižší než ve velkých světových městech, což nadále přitahuje zahraniční investory linkedin.com.
Nabídka a poptávka: Zájem kupujících v mnoha segmentech výrazně převyšuje dostupnou nabídku. Postpandemické oživení přineslo vlnu odložené poptávky: jedna zpráva uvádí, že od ledna do dubna 2024 vzrostl počet poptávek po bytech v Marrákeši o 46 %, spolu s 20% nárůstem poptávky po zařízených pronájmech linkedin.com. Tato intenzivní poptávka – zejména po kvalitních jednotkách – vedla k rychlejšímu prodeji nemovitostí a menšímu prostoru pro vyjednávání. V polovině roku 2025 je průměrná doba na trhu pouze 33 dní, což odráží rychlý obrat linkedin.com. Na straně nabídky zaostává nová výstavba za poptávkou. Developeři čelí rostoucím nákladům na pozemky a materiály a omezená dostupnost pozemků v prémiových lokalitách (např. historická Medina a zavedené luxusní čtvrti) omezuje novou nabídku ipst.education ipst.education. Kombinace dychtivých kupujících a omezené nabídky vytvořila trh příznivý pro prodávající. Objemy transakcí však byly smíšené: celostátní údaje ukazují, že v 1. čtvrtletí 2024 byly prodeje rezidenčních nemovitostí meziročně nižší přibližně o 3 % en.7news.ma en.7news.ma – což může odrážet nízkou nabídku a rychle rostoucí ceny, které některé kupující vyřazují z trhu. V Marrákeši bylo mnoho místních rodin vytlačeno na předměstí při hledání dostupnějších možností ipst.education, zatímco v centru roste podíl nákupů druhých domovů nebo investičních nemovitostí ze strany mimoměstských kupujících. To udržuje vysokou poptávku po nemovitostech v centrálních lokalitách navzdory růstu cen, ale zároveň vyvolává obavy ohledně dostupnosti a nabídky pro místní obyvatele ipst.education.
Výnosy z pronájmu: Marrákeš nabízí atraktivní výnosy z pronájmu, zejména díky své turistické atraktivitě. K druhému čtvrtletí 2025 činí průměrný hrubý výnos z pronájmu u bytů ve městě přibližně 7,1 % ročně, což je mírně nad celostátním průměrem 6,7 % globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Menší jednotky mají tendenci přinášet o něco nižší výnos (např. ~6 % u jednopokojového bytu), zatímco větší byty nebo riady mohou dosahovat hrubého výnosu nad 8 % globalpropertyguide.com. Tabulka 1 ukazuje vzorové ceny bytů a nájmů:
|Typ bytu (Marrákeš, Q2 2025)
|Průměrná cena (USD)
|Měsíční nájem (USD)
|Hrubý výnos (ročně)
|Jednopokojový byt
|$129,000
|$645
|6,0 % globalpropertyguide.com
|Dvoupokojový byt
|$150,600
|$860
|6,9 % globalpropertyguide.com
|Třípokojový byt
|$169,400
|$1,183
|8,4 % globalpropertyguide.com
Tabulka 1: Průměrné ceny bytů a nájmů v Marrákeši (Q2 2025), s orientačními hrubými výnosy z pronájmu globalpropertyguide.com.
Tyto výnosy jsou robustní ve srovnání s ostatními marockými městy – například byty v Casablance mají v průměru ~7,0 % a Agadir (přímořské turistické město) kolem 4,8 % globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Vysoké výnosy v Marrákeši jsou podpořeny silnou poptávkou po pronájmech taženou turisty. Obsazenost dobře situovaných pronájmů je velmi vysoká. V moderních centrálních oblastech jako Guéliz a Hivernage se obsazenost pohybuje v průměru kolem 85–90 % sandsofwealth.com, díky stálé poptávce ze strany expatů, mladých profesionálů a krátkodobých návštěvníků. I tradiční riady ve staré Medině – které slouží převážně turistům – si udržují zhruba 65% obsazenost po celý rok sandsofwealth.com. Takto zdravá obsazenost a úroveň nájmů znamenají vynikající příjmový potenciál pro investory. Mnoho majitelů využívá platformy jako Airbnb k pronájmu riadů nebo vil turistům za prémiové ceny za noc, čímž dosahují 8–12% ročních výnosů v luxusních vilových komplexech (např. v Palmeraie) během silných turistických let sandsofwealth.com.
Klíčové čtvrti: Realitní krajina Marrákeše je mozaikou různých čtvrtí, z nichž každá má svou vlastní cenovou úroveň a investiční profil:
- Medina (Staré město): Historická Medina zapsaná na seznamu UNESCO nabízí tradiční riady v klikatých uličkách. Ceny zde velmi kolísají podle stavu nemovitosti a blízkosti atrakcí. Tradiční riad se zde prodává přibližně za 3 000–6 000 MAD za m² (mnohé jsou starší stavby vyžadující rekonstrukci), zatímco malé byty v Medině stojí kolem 8 000–12 000 MAD za m² moroccan-dream.com moroccan-dream.com. Investory láká turistická atraktivita Mediny – zrekonstruované riady mohou dosahovat vysokých denních nájmů od návštěvníků hledajících autentický pobyt, ačkoli je třeba počítat s náklady na údržbu.
- Guéliz: „Ville Nouvelle“ Marrákeše, Guéliz, je moderní centrum známé svými obchody, kavárnami a galeriemi. Je oblíbený mezi mladými profesionály a expaty díky své vybavenosti a propojenosti. Průměrné ceny bytů v Guélizu se pohybují kolem 12 000–15 000 MAD za m² moroccan-dream.com. To odpovídá přibližně 1 200–1 500 $ za m² a nabízí solidní hodnotu v centru města. Luxusní nové byty mohou dosáhnout i 20 000+ MAD za m², ale i některé prémiové jednotky zde zůstávají levnější než v ultra-luxusních zónách. Kombinace městského životního stylu a relativní dostupnosti činí z Guélizu investiční hotspot, s trvale vysokou obsazeností a poptávkou po pronájmu.
- Hivernage: Sousedící s Guélizem, Hivernage je nejprestižnější městská luxusní čtvrť Marrákeše – zelená čtvrť s luxusními bytovými domy, nočními kluby a pětihvězdičkovými hotely. Patří k nejdražším lokalitám ve městě. Luxusní byty v Hivernage se obvykle pohybují od 20 000 do 30 000 MAD za m², a exkluzivní nové projekty nebo hotelové rezidence mohou žádat 35 000–40 000 MAD za m² mansionglobal.com moroccan-dream.com (≈ 2 000–4 000 $/m²). Například před pár lety se elitní byt v Hivernage prodával za 35 tisíc MAD/m² (ještě vyšší ceny za vzácné soukromé vily) mansionglobal.com. Kouzlo Hivernage spočívá v kombinaci luxusu a pohodlí – obyvatelé jsou jen pár kroků od špičkových restaurací a zábavy. Přitahuje zahraniční kupce (zejména z Evropy a Blízkého východu), kteří hledají pieds-à-terre, což udržuje poptávku a ceny vysoko vaneau-maroc.com.
- Palmeraie: Několik kilometrů severně od města se nachází La Palmeraie, proslulá svými rozlehlými palmovými háji a luxusními vilovými komplexy. Tato oblast představuje „Beverly Hills“ Marrákeše, kde se nacházejí honosná sídla, golfová letoviska a útočiště celebrit. Luxusní vily v Palmeraie se pohybují kolem 20 000–30 000 MAD za m² zastavěné plochy moroccan-dream.com, s velkými pozemky (samotná půda se prodává za ~15 000–25 000 za m² moroccan-dream.com). Absolutní ceny celých vil často dosahují milionů dirhamů. Palmeraie vykazuje obrovské dlouhodobé zhodnocení – hodnoty zde vzrostly odhadem o 45–60 % za posledních pět let sandsofwealth.com – a vily zde generují jedny z nejsilnějších výnosů z pronájmu (často 8–10 %+ ročně) díky vysokým nočním sazbám za luxusní rekreační pronájmy sandsofwealth.com. Omezená nová nabídka (přísné stavební předpisy na ochranu palmového háje) a celosvětová poptávka po prestižních nemovitostech udržují Palmeraie jako jednu z nejexkluzivnějších a investičně nejzajímavějších oblastí v Marrákeši.
- Agdal: Nachází se poblíž zahrad Agdal a nedaleko letiště, Agdal je novější městská čtvrť oblíbená u rodin. Nabízí směs středně vysokých bytových domů a vilových komunit, stejně jako velké maloobchodní prodejny a marakéšský aquapark. Ceny jsou zde střední, což odráží spíše předměstský charakter: byty v průměru 10 000–13 000 MAD za m², vily asi 15 000–22 000 MAD za m² moroccan-dream.com. Díky většímu množství volné půdy zde v posledních letech probíhá značný nový rozvoj, včetně některých ekologicky šetrných rezidenčních projektů. Je považována za růstovou oblast – nabízí klidnější prostředí a větší domy, přitom je stále jen krátkou jízdou od centra. Investoři vidí v Agdalu potenciál s tím, jak se zlepšuje infrastruktura; skutečně, prognózy naznačují, že oblasti jako Agdal by mohly zaznamenat 20% růst cen do roku 2027, jakmile budou dokončeny nové projekty a vybavenost sandsofwealth.com sandsofwealth.com.
- Nově vznikající předměstí: Kromě těchto oblastí rozšiřování Marrákeše vytvořilo nové čtvrti jako Targa, Sidi Ghanem a zástavbu podél Route de l’Ourika (silnice vedoucí k pohoří Atlas). Tyto oblasti nabízejí nové obytné komplexy, školy a někdy i průmyslové zóny (v případě Sidi Ghanem). Nemovitosti jsou zde dostupnější než ve městě – často o 30–50 % levnější za m² než v Guéliz. Tyto lokality jsou stále více vyhledávány střední třídou Marrákešanů pro hlavní bydlení i investory zaměřené na hodnotu. Zejména Route de l’Ourika (jižně od města) je označována jako „rychle se rozvíjející“ oblast s investičními nemovitostmi s vysokým výnosem (některé nabízejí předpokládané výnosy 10–14 % a silný kapitálový růst s rozvojem oblasti) sandsofwealth.com. S tím, jak se zlepšuje dopravní spojení a infrastruktura (např. nové silnice a plánované železniční spojení), jsou tyto okrajové čtvrti připraveny na další růst.
Komerční a hotelové nemovitosti
Kanceláře a maloobchod: Komerční nemovitosti v Marrákeši jsou menšího rozsahu než v Casablance nebo Rabatu, protože ekonomika Marrákeše je více poháněna turismem než sídly firem. Přesto rok 2024 přinesl několik významných změn. Celkově ceny komerčních nemovitostí zůstaly na začátku roku 2024 ve srovnání s předchozím rokem stabilní en.7news.ma, ale v rámci toho hodnota kancelářských prostor vzrostla asi o 6,5 %, zatímco ceny maloobchodních prostor klesly o ~1,5 % en.7news.ma. Tento rozdíl odráží poptávku po kvalitních kancelářských jednotkách (jak firmy a expati na dálku rozšiřují místní aktivity) oproti přetrvávajícím problémům v maloobchodním sektoru (kde tradiční obchody čelí konkurenci e-commerce a nových nákupních center). Objem komerčních transakcí byl nestabilní: v 1. čtvrtletí 2024 počet prodejů meziročně klesl o 14,8 % en.7news.ma – zejména prodeje maloobchodních nemovitostí prudce poklesly – což naznačuje, že mnoho investorů vyčkávalo v období nejistoty. Kancelářské transakce však prokázaly odolnost a jedna zpráva uvádí, že počet kancelářských transakcí se později v roce 2024 silně zotavoval en.7news.ma. Marrákeš přidal moderní kancelářské parky a coworkingová centra pro rostoucí komunitu malých a středních podniků, startupů a offshoringu. Většina velkých kanceláří je soustředěna v Guéliz (obchodní centrum města) a v okrajových obchodních zónách jako Sidi Ghanem. Nájemné za špičkové kanceláře je obecně nižší než v Casablance (což přitahuje firmy dbající na náklady, aby zde umístily back-office operace) a obsazenost kanceláří ve městě zůstává zdravá.
Maloobchod a nákupní centra: Na straně maloobchodu se Marrákeš může pochlubit několika nákupními centry s celkovou plochou přibližně 155 000 m² propertywheel.co.za. Největším z nich je Menara Mall, moderní komplex, a dalšími jsou Carré Eden v Guéliz a Al Mazar Mall poblíž Agdalu. Tato centra mají vysokou návštěvnost jak od turistů, tak od místních obyvatel. Do roku 2025 se v Marrákeši očekává také nový mega-nákupní komplex – rozšíření známé značky Morocco Mall propertywheel.co.za, což by mohlo dále posílit profil města jako regionální nákupní destinace. Navzdory vzestupu nákupních center zůstávají tradiční súky v Medině nedílnou součástí maloobchodní scény a ekonomiky Marrákeše. Nájemné v maloobchodě na prémiových turisticky frekventovaných místech (např. kolem náměstí Jemaa el-Fna nebo na třídách v Gueliz) je vysoké. Mírný pokles cen maloobchodních nemovitostí naznačuje, že investoři jsou opatrně optimističtí – jsou ochotni platit za špičkové lokality, ale jsou obezřetní u těch druhotných.
Pohostinství a turistické nemovitosti: Sektor pohostinství je základem velké části realitního trhu v Marrákeši. Maroko zaznamenalo rekordní oživení turismu – 14,5 milionu návštěvníků v roce 2023 (nárůst o 34 % oproti roku 2022) moroccoworldnews.com – a Marrákeš, jako hlavní destinace země, byla v čele tohoto boomu. V roce 2024 Maroko přivítalo 17,4 milionu turistů (další nárůst o +20 %) reuters.com, což je o dva roky dříve, než plánovala vláda. Hotely a krátkodobé pronájmy v Marrákeši proto prosperovaly. Začátkem roku 2023 se obsazenost hotelů pohybovala kolem 73 % v Marrákeši gowithguide.com; ke konci roku 2024 mnoho hoteliérů hlásilo ještě vyšší obsazenost, blížící se předpandemickým maximům. Významné mezinárodní hotelové značky investují – například Fairmont otevřel nový luxusní resort, Ritz-Carlton oznámil projekt a stávající resorty (Royal Palm, Four Seasons atd.) se rozšiřují. Tyto investice nejen zvyšují hodnotu nemovitostí v pohostinství, ale také podporují poptávku po rezidenčním bydlení v přilehlých oblastech (ubytování pro personál, zahraniční manažeři atd.). Dále nespočet riádů v Medině bylo přeměněno na butikové penziony – tento trend pokračuje i v roce 2025, kdy investoři skupují domy s charakterem k rekonstrukci pro turistické ubytování. Krátkodobé pronájmy zůstávají mimořádně populární: Marrákeš se trvale řadí mezi nejlepší trhy Airbnb v Africe a silné výnosy to potvrzují. Pokračující síla turismu (předpoklad je až 26 milionů turistů v roce 2030 na celostátní úrovni reuters.com) naznačuje, že hotely, resorty a rekreační pronájmy v Marrákeši zůstanou lukrativními aktivy.
Shrnuto, v roce 2025 je realitní trh v Marrákeši na vzestupu. Rezidenční nemovitosti – jak v luxusní třídě, tak ve střední kategorii – zaznamenávají růst cen díky silné poptávce. Návratnost z pronájmů je zdravá, podpořená turismem a růstem městské populace. Klíčové čtvrti od starobylé Mediny po moderní Hivernage oslovují různé typy investorů a všechny těží z jedinečného kouzla města. Komerční sektor je stabilní, i když méně výrazný, s růstem kanceláří a nových maloobchodních projektů, které se přizpůsobují měnícím se potřebám města. Vše je připraveno na významné investiční aktivity v druhé polovině desetiletí, pokud se trhu podaří vyvážit růst s udržitelností a inkluzivitou.
Investiční příležitosti v Marrákeši
Marrákeš nabízí řadu investičních možností, od zavedených luxusních enkláv po rozvíjející se růstové čtvrti. Níže jsou uvedeny některé z nejperspektivnějších oblastí a projektů, které v roce 2025 přitahují pozornost investorů:
- Čtvrti s vysokou návratností investic: Několik částí Marrákeše je známých zvláště silnou návratností investic. Palmeraie zůstává nejlepší volbou pro luxusní investory: její luxusní vily nejen výrazně rostou na hodnotě (dlouhodobě nárůst hodnoty cca 50 % za pět let) sandsofwealth.com, ale také přinášejí 8–12 % ročně na nájemném prostřednictvím krátkodobých pronájmů sandsofwealth.com. Podobně oblast Guéliz/Hivernage poskytuje spolehlivé výnosy – moderní byty zde dosahují 6–9% výnosů s cca 85% obsazeností sandsofwealth.com a stabilního kapitálového růstu, což z nich činí oblíbenou volbu pro vyvážené, dlouhodobé investice. Pro ty, kteří hledají růst hodnoty, jsou klíčové rozvíjející se okrajové části. Oblasti jako Route de l’Ourika (jižně od města) jsou označovány za zóny s vysokým potenciálem, se současnými výnosy v rozmezí 10–14 % a očekávaným rychlým růstem hodnoty, jakmile se zlepší infrastruktura sandsofwealth.com. Investoři, kteří před několika lety koupili pozemky nebo domy v těchto okrajových čtvrtích, již zaznamenávají významné zisky a další návratnost investic se očekává s tím, jak se město rozšiřuje směrem ven.
- Aktiva poháněná cestovním ruchem: Vzhledem k tomu, že Marrákeš je mezinárodním turistickým magnetem, jsou nemovitosti zaměřené na cestovní ruch obzvláště perspektivní. Riady v Medině představují jednu z těchto tříd aktiv – koupě zchátralého riadu za účelem jeho renovace a přeměny na penzion může být velmi zisková. Mnoho soukromých fondů a evropských kupců se tímto modelem řídilo a těžilo jak ze zvýšení hodnoty nemovitosti po rekonstrukci, tak ze silných příjmů z pronájmu. I když ceny v Medině rostou, zrekonstruované riady se mohou prodávat za vyšší cenu díky svému kouzlu a potenciálu v oblasti pohostinství vaneau-maroc.com. Podobně jsou servisované apartmány a apart-hotely v centrálních oblastech žádané mezi návštěvníky a digitálními nomády, což investorům nabízí hybridní výnosy z rezidenčního i hotelového sektoru. Nadcházející Africký pohár národů 2025 (AFCON) (který pořádá Maroko) je příkladem růstové vlny vyvolané událostí, na kterou investoři cílí – krátkodobé nájemné by mělo během turnaje výrazně vzrůst a nemovitosti v blízkosti stadionu a fan zón by měly zaznamenat nárůst jak příjmů z pronájmu, tak možná i kapitálové hodnoty linkedin.com. S výhledem do budoucna už Mistrovství světa ve fotbale 2030 (které bude Maroko spolupořádat) podněcuje spekulativní investice do pohostinství a nájemních nemovitostí, zejména v pravděpodobných hostitelských městech, jako je Marrákeš sandsofwealth.com. Investoři, kteří se zaměřují na tyto události, nakupují již nyní, aby využili očekávaného nárůstu poptávky po ubytování a turistických zařízeních.
- Hlavní developerské projekty: Rozsáhlé developerské projekty mohou vytvářet nová investiční centra. Jedním z příkladů je projekt „M Avenue“, luxusní smíšený bulvár v centru Marrákeše, který byl nedávno uveden do provozu. M Avenue, která nabízí luxusní rezidence, maloobchod a soukromý rezidenční klub provozovaný Four Seasons, proměnila svou čtvrť a dosáhla silných prodejů, což dokazuje, že značkové, pečlivě plánované projekty mohou ve městě housing.place prosperovat. Dalším významným projektem je Marrakesh Industrial Park v Tamansourtu (satelitní město asi 10 km západně od Marrákeše). Vláda tento průmyslový uzel schválila koncem roku 2024 a výstavba přibližně 83 průmyslových pozemků začíná urychlovat místní zaměstnanost en.hibapress.com linkedin.com. Jakmile bude tento park dokončen, poptávka po bydlení v Tamansourtu (a ceny) pravděpodobně porostou – což představuje příležitost pro rané investory koupit pozemky nebo bydlení v Tamansourtu za relativně nízkou cenu před úplným rozvojem oblasti. Dále se rozšiřují golfové a rezortní komunity. Projekty jako nové Fairmont Residences v Palmeraie nebo golfové vily na okraji města umožňují investorům vstoupit do spravovaných rezortních prostředí, která oslovují majetné kupce a nájemce. Tyto projekty obvykle nabízejí programy správy pronájmu (například garantované výnosy z pronájmu na několik let) a těží z celoročního golfového turismu v Marrákeši.
- Infrastruktura jako katalyzátor: Marrákeš zažívá bezprecedentní modernizaci infrastruktury, která na oplátku otevírá investiční příležitosti v oblasti nemovitostí podél těchto koridorů. Nejzásadnější změnou je plánované prodloužení vysokorychlostní železnice (TGV) do Marrákeše. Marocká vláda schválila rozšíření železnice za 10 miliard dolarů, včetně nové vysokorychlostní trati z aktuální konečné stanice (Kenitra/Casablanca) až do Marrákeše linkedin.com. Po dokončení (cíleno kolem roku 2030) se výrazně zkrátí doba cestování do Casablancy a Rabatu, což efektivně více propojí Marrákeš s ekonomickým hlavním městem. Dokonce již před dokončením je o nemovitosti v blízkosti budoucích stanic TGV zvýšený zájem – některé oblasti podél trasy již zaznamenávají zhodnocení 8–10 % v očekávání sandsofwealth.com. Podobně probíhající rozšíření letiště Marrákeš-Menara (součást marocké strategie „Letiště 2030“) zvyšuje kapacitu na 14 milionů cestujících ročně atalayar.com. Čtvrti v blízkosti letiště a podél vylepšených silničních spojení (například trasa do centra) mohou těžit z nových projektů v oblasti pohostinství, podnikatelských parků napojených na letiště a bydlení pro pracovníky letiště. Například investoři nakupují pozemky na jižním okraji města (silnice Tamansourt, rozšíření Agdal) v očekávání růstu hodnoty po dokončení modernizace letiště. Další příležitostí poháněnou infrastrukturou je oblast kolem plánovaného Marrákeš Grand Stade (stadionu). S tím, jak Maroko hostí globální akce, se hovoří buď o modernizaci stávajícího stadionu v Marrákeši, nebo o výstavbě nového sportovního komplexu. Pozemky v blízkosti takového projektu by mohly rychle zhodnotit, jakmile budou plány potvrzeny, což se již stalo v okolí plánovaných stadionů pro mistrovství světa v jiných městech sandsofwealth.com.
- Vládní pobídky a nové zóny: Rozvojová strategie marocké vlády identifikuje Marrákeš jako klíčový pól růstu, což s sebou přináší podpůrné politiky. Vytváření nových městských zón v okolí Marrákeše představuje příležitosti pro včasné investory: například oblasti určené pro projekty dostupného bydlení (často na okraji města) jsou spojeny s daňovými pobídkami a dotovaným financováním pro developery. Investoři, kteří se na těchto projektech podílejí, mohou těžit z urychleného schvalování a připravených skupin kupujících (díky nedostatku bydlení). Vládní podpora iniciativ „chytrého města“ – například systém Bus Rapid Transit (BRT), který se v Marrákeši zavádí pro udržitelnou veřejnou dopravu araburban.org – také znamená, že čtvrti podél nových dopravních linek mohou očekávat zvýšení dostupnosti a atraktivity. Chytrou strategií pro investory je získat nemovitosti v trase těchto zlepšení předtím, než budou dokončena. Například koridor podél Casablanca Road (Route de Casablanca), který vede z Marrákeše, je určen k modernizaci před mistrovstvím světa a již nyní zde vznikají nové komerční komplexy; investoři si toho všimli a začali zajišťovat pozemky podél této osy sandsofwealth.com.
- Udržitelné a specializované investice: Rostoucím trendem jsou investice do udržitelného realitního trhu. První ekologicky šetrné rezidenční projekty v Marrákeši (vily na solární pohon, byty s certifikací zelené výstavby) vznikají zejména v příměstských oblastech jako Agdal a dále sandsofwealth.com. Tyto projekty, ačkoliv jsou úzce zaměřené, využívají rostoucí poptávku ze strany ekologicky smýšlejících kupujících (jak marockých profesionálů, tak evropských důchodců). Často mají vládní pobídky (například daňové úlevy na zelenou výstavbu orchidisland.immo) a mohou dosahovat cenových prémií. Do roku 2025 některé ekologické projekty v Marrákeši zaznamenávají 5–8% roční zhodnocení sandsofwealth.com, což je mírně nad tržním průměrem, což naznačuje slibný sub-sektor pro investory se zájmem o udržitelnost. Kromě toho investoři zkoumají specializované segmenty, jako je studentské bydlení (s rostoucím počtem mezinárodních škol a univerzit by mohlo vzniknout nové příležitosti pro ubytování studentů) a zařízení pro lékařský/důchodový turismus (využít Marrákeš jako wellness destinaci pro starší cizince hledající zimní slunce a kvalitní zdravotní péči). Přestože se jedná o stále se rozvíjející nápady, rozmanitý profil návštěvníků Marrákeše znamená, že trh s nemovitostmi je připraven na kreativní investiční modely přesahující tradiční rámec.
Shrnuto, investiční prostředí v Marrákeši v roce 2025 je živé a rozmanité. Nabízejí se příležitosti od blue-chip aktiv (luxusní vily, špičkové městské byty se spolehlivými výnosy) až po růstové investice (rozvíjející se čtvrti a rozvojové pozemky). Hlavním tématem je, že globální profil Marrákeše – posílený turismem, akcemi a infrastrukturou – vytváří více kanálů pro výnosy z nemovitostí. Investoři, kteří sladí svou strategii s rozvojovou trajektorií města (například zaměří se na oblasti profitující z nových dopravních spojení nebo na příliv turistů a expatriantů), pravděpodobně sklidí značné odměny. Samozřejmě, důkladná prověrka a znalost místního trhu zůstávají klíčové, ale obecný výhled je, že Marrákeš bude i nadále odměňovat investory do nemovitostí vysokým potenciálem ROI v nadcházejících letech linkedin.com.
Hnací síly a výzvy trhu
Výkonnost trhu s nemovitostmi v Marrákeši je ovlivněna rovnováhou mezi silnými růstovými faktory a souborem výzev a rizik, které je třeba řídit. Pochopení těchto faktorů poskytuje kontext pro trajektorii trhu:
Klíčové hnací síly trhu
- Robustní ekonomické podmínky: Makroekonomické prostředí Maroka bylo relativně stabilní a poskytuje solidní základ pro trh s nemovitostmi. Po překonání pandemie ekonomika v roce 2023 vzrostla o ~3 % a v roce 2025 se očekává růst kolem 3,3 % globalpropertyguide.com. Marrákeš, ačkoliv není průmyslovým centrem, těží z národní stability a růstu v odvětvích jako je turismus, zemědělství v okolních regionech a služby. Nízká inflace v posledních letech (pohybující se v jednociferných hodnotách) a proaktivní měnová politika (referenční sazba Bank Al-Maghrib byla v roce 2024 snížena na 2,75 % na podporu růstu globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com) znamenají, že náklady na půjčky byly mírné. Hypoteční sazby kolem 4,5–5 % umožnily vstup na trh více kupujícím ze střední třídy sandsofwealth.com. Ekonomický růst v kombinaci s mladou, urbanizující se populací (urbanizace v Maroku je ~65 % a roste sandsofwealth.com) stabilně zvyšuje poptávku po bydlení ve městech jako Marrákeš. Důležité je, že politická stabilita Maroka a investiční ratingy na úrovni „investment grade“ posilují důvěru jak místních, tak zahraničních investorů, že ekonomické prostředí zůstane příznivé.
- Vzkvétající turistický sektor: Turismus je životadárnou silou ekonomiky Marrákeše a jeho nedávné výsledky jsou vynikající. Jak bylo uvedeno, Maroko dosáhlo rekordního počtu turistických příjezdů 14,5 milionu v roce 2023 a 17,4 milionu v roce 2024, což výrazně překonalo úroveň před pandemií reuters.com moroccoworldnews.com. Samotný Marrákeš přitahuje miliony těchto návštěvníků jako hlavní destinace země. Tento příliv pohání nemovitostní trh na několika frontách: poptávka po krátkodobých pronájmech (riady, vily, apartmány na Airbnb) prudce vzrostla, což zvyšuje výnosy z pronájmu a ospravedlňuje nákupy investorů určené speciálně pro rekreační pronájmy linkedin.com. Mnoho cizinců se do Marrákeše zamiluje jako turisté a rozhodne se zde koupit druhý domov – což je významný zdroj poptávky po nemovitostech. Turismus také podporuje výstavbu nových hotelů, resortů a zábavních zařízení, což přispívá k růstu komerčních nemovitostí. Klíčové je, že vládní strategie předpokládá 26 milionů turistů do roku 2030 reuters.com, a očekává se, že významné události (summit MMF v roce 2023, AFCON 2025, Mistrovství světa 2030) udrží Marrákeš v celosvětovém centru pozornosti. Tento trvalý trend v turismu působí jako dlouhodobý motor, který zajišťuje stálý tok příjmů z pronájmu a zhodnocování nemovitostí v turisticky oblíbených lokalitách.
- Přílivy zahraničních investic: Marrákeš si pevně upevnila pozici realitního investičního ráje pro zahraniční kupce. Přímé zahraniční investice (FDI) do marockých nemovitostí vzrostly v roce 2024 o více než 55 % ve srovnání s předchozím rokem sandsofwealth.com sandsofwealth.com. Významná část těchto investic směřuje do Marrákeše. Evropští kupci (zejména Francouzi, Španělé, Britové) byli historicky aktivní, nyní se k nim přidávají investoři z Blízkého východu (země Perského zálivu) a stále více také z Asie (např. čínští kupci, kterým od roku 2016 pomáhá bezvízová politika) sandsofwealth.com sandsofwealth.com. Zahraniční zájemci vyhledávají především luxusní vily, stylové městské byty nebo kouzelné riady – často s cílem generovat příjmy z pronájmu, když v nich sami nebydlí sandsofwealth.com. Odhaduje se, že mezinárodní kupci nyní tvoří 55 % transakcí s nemovitostmi vyšší třídy v Marrákeši sandsofwealth.com a vlastní přibližně 10 % veškerých luxusních nemovitostí v Maroku (soustředěných v Marrákeši, Casablance, Tangeru) sandsofwealth.com. Tyto zahraniční investice zvyšují ceny v prémiových lokalitách díky konkurenčnímu přihazování sandsofwealth.com sandsofwealth.com a přinášejí cennou zahraniční měnu. Vláda to aktivně podporuje: marocký právní rámec umožňuje plné vlastnictví nemovitostí pro cizince (s výjimkou zemědělské půdy) a snadný převod zisků do zahraničí sandsofwealth.com sandsofwealth.com. Nová investiční charta a pobídky dále zatraktivňují nabídku, poskytují daňové úlevy a záruky zahraničním investorům <a href="https://sandsofwealth.comsandsofwealth.com sandsofwealth.com. Stručně řečeno, silný zahraniční zájem poskytuje likviditu a vzestupný impuls trhu v Marrákeši, zejména v segmentech luxusních nemovitostí a investic do pronájmu.
- Infrastruktura a rozvoj měst: Agresivní rozvoj infrastruktury je hlavním katalyzátorem trhu s nemovitostmi v Marrákeši. Již jsme se dotkli transformačních projektů – vysokorychlostní železnice, rozšíření letiště, nové silnice atd. – které všechny zlepšují propojení Marrákeše. Zlepšená dostupnost (např. budoucí dvouhodinová jízda vlakem z Casablancy oproti 4 hodinám autem) by měla přilákat firmy i dojíždějící, což by mohlo učinit z Marrákeše životaschopné bydliště pro ty, kteří pracují na částečný úvazek v Casablance/Rabatu sandsofwealth.com. Uvnitř města pak modernizace infrastruktury (jako nové dálnice, nadjezdy a plánovaná veřejná doprava BRT) ulevují dopravním zácpám a otevírají nové oblasti pro rozvoj. Například modernizace dálnice do Agadiru a rozšíření okružních silnic kolem Marrákeše zpřístupnily dříve vzdálené okrajové části, které se rázem staly atraktivními a vhodnými pro výstavbu. Iniciativy v oblasti územního plánování také hrají roli – místní úřady mají projekty na zkrášlení a rozšíření města. Významným příkladem je výstavba velkého kongresového centra (kapacita ~20 000) do roku 2026 sandsofwealth.com, jehož cílem je posílit konferenční a eventový sektor Marrákeše (který je již nyní významný díky oblibě města pro mezinárodní summity). Toto zařízení vzniká poblíž Mediny a očekává se, že zvýší hodnotu nemovitostí v okruhu 5 km díky lepší občanské vybavenosti a poptávce po pronájmech pro účastníky akcí sandsofwealth.com. Stručně řečeno, rozvoj infrastruktury má multiplikační efekt: přímo zvyšuje hodnotu pozemků podél nových projektů a nepřímo zvyšuje atraktivitu města, čímž tlačí ceny nemovitostí vzhůru plošně.
- Podpůrné vládní politiky: Marocká vláda zavedla několik politik, které podporují trh s nemovitostmi. Vrcholem je nový Program přímé podpory bydlení (platný 2024–2028), který poskytuje přímé dotace kupujícím nemovitostí (70 000 až 100 000 MAD, přibližně 7–10 tisíc dolarů) na pomoc s akontací construmat.com moroccoworldnews.com. Již desítky tisíc kupujících z toho profitovaly, což přineslo do trhu s bydlením odhadovaných 380 milionů dolarů a podpořilo transakce v segmentu dostupného bydlení moroccoworldnews.com. To nejen pomáhá vyčistit stávající zásoby nových domů, ale také motivuje developery zahajovat projekty s vědomím, že kupující mají státní podporu. Navíc Zákon o financích 2025 zavedl daňové reformy velmi důležité pro nemovitosti: snížil registrační poplatky (ze 6 % na 5 % u většiny transakcí) a snížil DPH na dostupné bydlení z 20 % na 18 %, což snižuje náklady na pořízení pro koncové uživatele orchidisland.immo orchidisland.immo. Tato opatření zvyšují dostupnost a podporují více formální aktivity na trhu (snížení registračních poplatků vede k menší ochotě podhodnocovat ceny). Zákon o financích také zavedl pobídky pro udržitelnou výstavbu a projekty „měst budoucnosti“, čímž slaďuje růst nemovitostí s národními rozvojovými cíli orchidisland.immo orchidisland.immo. Marocká strategická vize – někdy označovaná jako „Vize 2030“ – navíc upřednostňuje rozvoj měst a bydlení. Zahrnuje plány na snížení národního deficitu bydlení (odhadem ~2,5 milionu jednotek) podporou dostupného bydlení a likvidací slumů housingfinanceafrica.org. Marrákeš, kde v některých okolních regionech stále existuje neformální bydlení, těží z těchto iniciativ (např. nové zóny bydlení se subvencovanými pozemky nebo daňovými prázdninami pro stavitele). Konečně, právní rámec pro pronájmy se modernizuje (v roce 2025 byla zavedena nová regulace pro formalizaci nájemních smluv a stabilizaci nájemného za byty agenz.ma). Postupem času to zvýší důvěru investorů v rnájemní trh (prostřednictvím jasnějších pravidel pro pronajímatele a nájemce) a chránit nájemce – výhra pro zdravý sektor nemovitostí.
Klíčové výzvy a rizika
- Dostupnost a zátěž pro místní kupce: Odvrácenou stranou rychle rostoucích cen je snížená dostupnost pro místní obyvatele. Zatímco Marrákeš přitahuje bohaté zahraniční i domácí investory, mnoho místních rodin a kupujících poprvé se ocitá mimo cenový dosah centrálního trhu. Průměrné ceny nemovitostí v prémiových oblastech (často 20 000 MAD+/m² v Hivernage/Guéliz) jsou mnohem vyšší, než si mohou dovolit průměrné místní příjmy. Pro představu, byt o rozloze 100 m² v centru Marrákeše může snadno stát 1,5–2 miliony MAD (≈150–200 tisíc USD), zatímco typická domácnost střední třídy by měla problém takovou částku financovat. To vedlo k sociálním rozdílům – luxusní projekty vzkvétají, ale poptávka po bydlení pro střední třídu není plně uspokojena. Vláda ostatně stále uvádí deficit 2,5 milionu bytových jednotek na celostátní úrovni housingfinanceafrica.org, soustředěný v oblasti dostupného bydlení. V Marrákeši musí obyvatelé s nižšími příjmy často hledat bydlení v okrajových zónách nebo dokonce v neformálních osadách, aby se vešli do rozpočtu. Nárůst cen o více než 20 % za jeden rok ipst.education pouze prohloubil propast v dostupnosti. Výsledkem je rostoucí tlak na tvůrce politik, aby zabránili městské exkluzivitě, která by místní obyvatele vytlačovala na okraj. Pokud budou místní obyvatelé nadále vytlačováni (a budou hledat domovy v obcích mimo Marrákeš, jako jsou Tamansourt nebo Targa), město by mohlo čelit sociálně-ekonomické segmentaci a problémům, jako jsou delší dojezdové vzdálenosti. Vysoké náklady na nájemné jsou také problémem – nájmy rostou ruku v ruce s cenami, což je sice výhodné pro pronajímatele, ale zatěžuje nájemce. V Marrákeši došlo ke zvýšení nájmů zejména v centrálních oblastech, což vede některé pracovníky (např. zaměstnance v pohostinství) k tomu, že bydlí daleko od pracoviště. Dostupnost je tedy klíčovou výzvou: bez zásahu (například více dotovaného bydlení nebo komunitních projektů) hrozí v dlouhodobém horizontu ochlazení poptávky nebo nárůst sociálního napětí. Vládní program dotací a podpora nových projektů „ekonomického bydlení“ jsou kroky k řešení tohoto problému ipst.education, ale zůstává to významným problémem.
- Inflace a stavební náklady: Globální inflační tlaky a problémy v dodavatelských řetězcích ovlivnily Maroko. Cena stavebních materiálů (cement, ocel, měď atd.) prudce vzrostla v letech 2022–2023 v důsledku globálních narušení dodávek a přestože se v roce 2024 částečně stabilizovala, výstavba zůstává výrazně dražší než před několika lety vaneau-maroc.com. Developeři v Marrákeši museli tyto vyšší náklady přenést na kupující, což přispělo k růstu cen vaneau-maroc.com. V některých případech byly projekty zpožděny nebo zmenšeny kvůli překročení nákladů, což omezilo novou nabídku na trhu. Pokud by inflace znovu vzrostla (například kvůli vyšším cenám energií nebo výkyvům měny), mohly by se také zvýšit hypoteční sazby z jejich současné mírné úrovně, což by snížilo kupní sílu zájemců o bydlení. Již nyní Bank Al-Maghrib zaznamenala mírný nárůst průměrných hypotečních sazeb na ~4,8 % v roce 2023 housingfinanceafrica.org (z ~4,3 % dříve) a další zpřísnění by bylo pro trh výzvou. Navíc vyšší úrokové sazby na globální úrovni zdražují financování velkých projektů. Menší developeři bez dostatečných finančních rezerv mohou mít potíže s pokračováním projektů, pokud náklady porostou, což může vést k zpomalení nebo zrušení projektů. Jakékoli výrazné zpomalení nové výstavby by mohlo prohloubit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Na druhou stranu, pokud developeři budou pokračovat a nastaví ceny nemovitostí příliš vysoko, aby pokryli náklady, riskují, že kupující odradí a v některých segmentech (zejména u luxusních spekulativních staveb) dojde k nárůstu neprodaných zásob. Vyvážení nákladů a dostupnosti je tedy velmi křehká záležitost.
- Regulační a byrokratické překážky: Přestože Maroko zlepšuje své podnikatelské prostředí, v oblasti nemovitostí stále existují byrokratické výzvy. Například zápis a registrace pozemků může být složitá – je do ní zapojeno více úřadů (pozemkový registr, městské obce) a postupy mohou být zdlouhavé. Investoři se někdy setkávají s prodlevami při získávání povolení ke stavbě nebo rekonstrukci, zejména v chráněných oblastech, jako je Medina (pravidla ochrany dědictví vyžadují další schválení). Takové prodlevy zvyšují náklady na držení a mohou odradit od investic, pokud nejsou správně řízeny. Nájemní trh navíc historicky vykazoval právní zvláštnosti: marocké nájemní zákony (zejména zákon 67-12 z roku 2013) silně chrání práva nájemců, což je sociálně přínosné, ale někdy to vedlo k tomu, že vystěhování neplatících nájemců bylo zdlouhavým procesem feelhome.ma. Někteří pronajímatelé se obávali dlouhodobých nájemních smluv kvůli strachu z „uvíznutí“ v takové situaci a upřednostňovali krátkodobé turistické pronájmy. Nový rámec nájemního zákona z roku 2025 se snaží tuto oblast modernizovat, ale jak účinně vyváží zájmy pronajímatelů a nájemců, se teprve ukáže agenz.ma agenz.ma. Mezitím může jakákoli regulační změna vyvolat nejistotu. Například fámy o nových daních nebo změnách pravidel pro zahraniční vlastnictví (i když jsou neopodstatněné) mohou investory odrazovat. Jasnost a konzistence politiky jsou zásadní. Nedávné daňové reformy vlády – zvýšení daně z kapitálových výnosů pro nerezidenty na 25 % orchidisland.immo a další úpravy – ačkoliv jsou zamýšleny jako spravedlivější, mohou být některými zahraničními investory vnímány jako zvýšení nákladů na investice. Je důležité, aby byly tyto změny dobře komunikovány a aby si Maroko udrželo atraktivní prostředí (například prostřednictvím pobídek v jiných oblastech), aby se předešlo poklesu zahraničního zájmu.
- Zatížení infrastruktury a městské problémy: Rychlý růst přináší riziko zatížení městské infrastruktury. Silnice, zásobování vodou a elektrická síť Marrákeše jsou pod tlakem, jak se objevují nové developerské projekty. Dopravní zácpy jsou již nyní problémem během hlavní turistické sezóny a i když projekty jako BRT pomohou, nejde o okamžitá řešení. Nekontrolované rozšiřování města je další obavou – pokud se rozvoj uskutečňuje bez dostatečného plánování (silnice, veřejná doprava, školy, nemocnice), mohou nové čtvrti čelit problémům s kvalitou života, což může negativně ovlivnit hodnotu nemovitostí. Ikonická Palmeraie například čelí ekologickému stresu z nadměrné výstavby a úbytku podzemní vody, což ovlivňuje její palmové háje – místní úřady musely zasáhnout a zastavit některé stavby, aby ochránily tuto „zelenou plíci“. Podobně je třeba, aby nakládání s odpady a znečištěním drželo krok s růstem města, aby si Marrákeš udržela svou atraktivitu. Klimatické a environmentální faktory představují i dlouhodobější výzvy: Maroko trpí opakovanými suchy a oblast Marrákeše je polopouštní. Nedostatek vody by mohl omezit počet nových golfových hřišť nebo zelených rezidencí, které oblast unese. Město pracuje na programech úpravy a opětovného využití vody, ale jakékoli zhoršení životního prostředí (například úbytek palmových hájů) by mohlo ovlivnit atraktivitu (a tím i prémiovou hodnotu nemovitostí) v lokalitách zaměřených na životní prostředí.
- Vnější šoky a tržní volatilita: Trh v Marrákeši, který je silně závislý na zahraniční a turistické poptávce, je vystaven vnějším šokům. Pandemie Covid-19 byla jasnou připomínkou – příjezdy turistů v roce 2020 prudce klesly a trh s nemovitostmi prakticky zamrzl, ceny stagnovaly nebo mírně klesly a počet transakcí se výrazně snížil. Náhlý pokles turismu (kvůli globálním recesím, pandemiím nebo bezpečnostním událostem) může přímo zasáhnout výnosy z pronájmů i náladu investorů. Geopolitický vývoj může mít také dopad: například pokud evropské ekonomiky (zdroj mnoha kupujících) zpomalí, méně Evropanů si pořídí rekreační nemovitost. Důležité jsou i směnné kurzy – silný dirham může marocké nemovitosti pro cizince v jejich domácí měně prodražit. K roku 2025 je výhled pozitivní, ale investoři si jsou vědomi možnosti cyklických poklesů. Analytici trhu upozorňují, že nedávný rychlý růst cen by se mohl zpomalit nebo mírně korigovat, pokud dojde k nadbytku luxusních jednotek nebo pokud mezinárodně vzrostou úrokové sazby a sníží se tak kupní síla zahraničních zájemců. Většina však očekává, že případná korekce bude mírná díky obezřetnému hospodaření Maroka a diverzifikované poptávce. Budování odolnosti – diverzifikací ekonomiky (aby Marrákeš nebyla závislá jen na turismu), podporou mixu zahraničních a místních kupujících a udržením zdravých úvěrových praktik – je klíčem ke zmírnění volatility.
Shrnuto, realitní boom v Marrákeši pohání silné pozitivní faktory: ekonomická stabilita, rozmach turismu, zahraniční kapitál, modernizace infrastruktury a podpůrná politika. Přesto čelí protivětrům v podobě obav o dostupnost, růstu nákladů a potřebě moudrého řízení pro udržitelný úspěch. Výzvou pro zainteresované strany (vládu, developery i investory) bude zajistit, aby růst byl inkluzivní a udržitelný – vyvážit ziskovost s dostupností, modernitu s ochranou dědictví a rychlý rozvoj s kvalitou života. Pokud bude růst dobře řízen, může Marrákeš nadále vzkvétat jako klenot marockého trhu s nemovitostmi; pokud ne, některé z faktorů, které jej nyní pohánějí, by se mohly v budoucnu stát slabinami.
Regulace a právní prostředí
Právní a regulační rámec v Maroku – a zejména v Marrákeši – je obecně považován za přívětivý pro investory, s jasně definovanými vlastnickými právy a otevřeností vůči zahraničnímu vlastnictví. Přesto existují důležité specifika týkající se zákonů, daní a nedávných reforem, o kterých by měli být informováni jak domácí, tak zahraniční kupci:
Vlastnická práva k nemovitostem
Maroko zaručuje silná vlastnická práva v systému ovlivněném francouzským občanským právem. Listy vlastnictví jsou registrovány u Pozemkového úřadu (ANCFCC) a transakce provádějí licencovaní notáři, což zajišťuje bezpečnost vlastnictví. V Marrákeši, stejně jako v celém Maroku, mají cizinci právo kupovat a vlastnit nemovitosti ve vlastnictví (100% titul na své jméno) pro rezidenční i komerční nemovitosti sandsofwealth.com. Jediné omezení se týká zemědělské půdy – zahraniční občané nemohou kupovat zemědělskou půdu, pokud ji nepřevedou na nezemědělský projekt nebo ji nekoupí prostřednictvím marocké společnosti s povolením sandsofwealth.com. Městské nemovitosti, ať už městský byt nebo stavební pozemek, jsou však zahraničním kupcům k dispozici bez kvót nebo zvláštního povolení. Tato otevřenost je základním kamenem realitní politiky Maroka a v průběhu let přilákala do Marrákeše mnoho zahraničních kupců.
Vlastnictví cizinci přináší právní ochranu obdobnou jako pro místní. Jakmile je prodej dokončen a zaregistrován, práva vlastníka jsou vymahatelná u soudu. Marocké soudy budou smlouvy uznávat a mají ustanovení pro řešení sporů (i když proces může být pomalý; mnoho zahraničních kupců proto zahrnuje rozhodčí doložky nebo pečlivě vybírá notáře, aby předešli budoucím problémům). Důležité je, že Maroko umožňuje volný převod finančních prostředků do zahraničí pro zahraniční investory: pokud jste nemovitost koupili za peníze převedené přes oficiální bankovní systém, můžete ji později prodat a volně převést výnosy z prodeje (jistinu i kapitálové zisky) v cizí měně. Tato směnitelnost je zaručena, pokud byla počáteční transakce zaregistrována u devizového úřadu – což je zásadní jistota pro investory, že nezůstanou s nelikvidním kapitálem.
Pro domácí kupce je vlastnictví nemovitostí stejně silné. Maročané považují nemovitosti za bezpečnou investici a kulturní preference pro vlastnictví je silná. Zákon poskytuje mechanismy, jako je převod „melkias“ (tradičních titulů) na zapsané vlastnictví, aby se formalizovalo vlastnictví ve starších komunitách, což je probíhající snaha zvyšující důvěru na trhu. Vláda také prosazuje digitální modernizaci: zavádí se nová e-platforma pro transakce s nemovitostmi a registrace hypoték, která má zjednodušit postupy us.diplomatie.ma. V případě Marrákeše mnoho tradičních domů v Medině před desítkami let nemělo formální titul, ale programy pomohly je zaregistrovat, čímž je začlenily do formálního trhu a umožnily bankám na ně poskytovat úvěry.
Celkově bezpečný právní rámec – od listu vlastnictví (Acte de propriété) po roli notářů a katastru nemovitostí – posiluje pověst Marrákeše jako špičkové investiční destinace linkedin.com. Kupujícím se však doporučuje provést náležitou péči: ujistěte se, že nemovitost má jasný titul (žádné nesplacené zástavy nebo spory o vlastnictví), zejména u starších riádů, kde dědictví může vlastnictví komplikovat. Najmutí kvalifikovaného místního právníka nebo spoléhání se na renomované agentury (mnoho zahraničních investorů využívá agentury jako John Taylor, Kensington atd., které provádějí důkladné kontroly) je rozumné pro zvládnutí případných složitostí.
Zdanění nemovitostí
Marocký daňový režim prošel v letech 2023–2025 reformami s cílem podpořit investice a zároveň posílit příjmy státu. Klíčové daně a nedávné změny zahrnují:
- DPH (daň z přidané hodnoty): DPH se vztahuje hlavně na prodej nových nemovitostí (off-plan nebo od developerů). Standardní sazba DPH byla 20 %, ale od roku 2025 vláda zavedla sníženou DPH 18 % na hlavní bydliště orchidisland.immo. To znamená, že pokud koupíte nový dům od developera a bude to vaše hlavní bydliště, DPH je o něco nižší, což fakticky znamená snížení ceny. Luxusní nemovitosti nad určitou cenu (2 miliony MAD, ~200 000 USD) stále podléhají plné 20% DPH orchidisland.immo, což zachovává příjmy z prodeje luxusních nemovitostí a zároveň snižuje náklady na bydlení pro střední třídu. DPH je obvykle zahrnuta v ceně developera, takže kupující ji vnímá jako součást kupní ceny. Významné je, že při dalším prodeji nemovitosti (mezi soukromými osobami) je DPH v Maroku osvobozena – DPH se vztahuje pouze na první prodej nové výstavby.
- Registrační a notářské poplatky: Při prodeji nemovitosti se platí registrační poplatek a notářský poplatek. Od roku 2025 byl registrační poplatek snížen na základní sazbu 5 % (z 6 %) z hodnoty nemovitosti orchidisland.immo. U levného bydlení nebo nákupu prvního bydlení pod určitou cenovou hranicí často platí ještě nižší sazby nebo výjimky v rámci podpory sociálního bydlení (např. někteří kupující malých bytů platí 0–3 %). Naopak u transakcí s vysokou hodnotou může být mírně progresivní sazba až kolem 6–7 % orchidisland.immo, podle nové struktury Zákona o financích 2025, který žádá kupující luxusních nemovitostí o vyšší příspěvek na poplatcích. Notářské poplatky jsou zvlášť – obvykle kolem 1 % z ceny, plus 20% DPH z notářského poplatku. Pozitivní změnou je, že notáři v roce 2024 souhlasili s omezením svých poplatků na 2 500 MAD (≈250 USD) u transakcí v rámci vládního dotačního programu housingfinanceafrica.org. Toto omezení výrazně snížilo náklady na uzavření smlouvy u dostupného bydlení (dříve mohly notářské poplatky činit 5 000–6 000 MAD u malých jednotek). U běžné transakce s nemovitostí v Marrákeši nyní může kupující očekávat, že jeho celkové pořizovací náklady (registrace + notář + různé kolky) budou přibližně 6–7 % z kupní ceny – což je v mezinárodním srovnání poměrně rozumné.
- Roční daně z nemovitosti: Existují dvě hlavní roční daně z nemovitosti: městská daň (často nazývaná „Taxe Urbaine“ nebo daň územní komuny) a daň za služby. Tyto daně se počítají z nájemní hodnoty nemovitosti (nikoli z tržní hodnoty). U hlavního bydliště mají vlastníci nárok na progresivní sazbu a výjimky – často jsou první 3–5 let vlastnictví nové nemovitosti od městské daně osvobozeny a existuje výjimka na hlavní bydliště do určité nájemní hodnoty. Poté se městská daň pohybuje přibližně od 10 % do 30 % z fiktivní nájemní hodnoty orchidisland.immo, přičemž nemovitosti s vyšší hodnotou platí vyšší procento. V praxi to obvykle znamená velmi nízkou efektivní daň (často jen několik set dolarů ročně za průměrný byt). Daň za služby (za svoz odpadu apod.) činí obvykle asi 5–10 % z nájemní hodnoty. Marrákešská radnice, stejně jako jiné, tyto prostředky využívá na místní služby. Důležité je, že pozemky držené nevyužité v městských zónách mohou podléhat penalizační dani, která má odradit od spekulace s pozemky.
- Daň z příjmů z pronájmu: Příjmy z pronájmu v Maroku podléhají zdanění pro pronajímatele, i když existují odpočty. Fyzické osoby platí daň z čistého příjmu z pronájmu (po paušálním odpočtu 40 % na výdaje u dlouhodobých pronájmů). Sazby jsou progresivní, od 0 % pro velmi nízké částky až po 38 % pro vysoké příjmy, ale po 40% odpočtu je efektivní sazba mnohem nižší. Mnoho malých pronajímatelů nakonec platí efektivní daň z příjmu z pronájmu kolem 10–15 % armonia-solutions.com. Pokud pronajímáte zařízenou nemovitost turistům, měli byste získat živnostenskou registraci a platit podobnou daň (i když v minulosti byla vymahatelnost laxní, nyní se zejména v turistických městech zpřísňuje). Významné je, že od roku 2023 marocký finanční zákon zavedl zjednodušený režim pro zdanění příjmů z pronájmu s cílem zlepšit dodržování předpisů bdo.global. Pronajímatelé si mohou zvolit platbu paušální částky podle pásem nájemného, což zjednodušuje podávání přiznání. Navíc v rámci postcovidové pomoci byl příjem z pronájmu pod určitou hranicí dočasně osvobozen, aby se pomohlo malým pronajímatelům – toto se rok od roku vyvíjí.
- Daň z kapitálových zisků (CGT): Při prodeji nemovitosti podléhají fyzické osoby CGT z dosaženého zisku. Pro marocké rezidenty je sazba 20 % z kapitálového zisku, ale s významnými výjimkami: hlavní bydliště držené alespoň 6 let je osvobozeno od CGT do určité hodnoty a i nad tuto hodnotu platí částečné osvobození en.bladi.net. U nemovitostí, které nejsou hlavním bydlištěm, mají rezidenti stále určité úlevy – od roku 2023 si mohli odečíst pevně stanovenou částku a dalších 5 % za každý rok vlastnictví (po prvním roce) z daňového základu. Nerezidentní vlastníci však historicky platili pevnou sazbu 20 % ze zisku s menším počtem výjimek. Finanční zákon 2025 přinesl významnou změnu: zvýšil sazbu CGT pro nerezidenty na 25 % orchidisland.immo. Toto zvýšení má zajistit, aby zahraniční spekulanti platili spravedlivý podíl, ale je to něco, s čím musí potenciální zahraniční investoři počítat. Pozitivní pro místní je, že stejná reforma zvýšila úlevy pro rezidentní prodávající – po pěti letech vlastnictví se nezdanitelná část zisku zvyšuje (zdá se, že jde o dodatečné osvobození 10 % za každý rok po 5. roce vlastnictví) orchidisland.immo, což podporuje dlouhodobé držení a odměňuje vlastníky, kteří nemovitosti drží déle. Ve všech případech, pokud někdo prodá po velmi dlouhé době nebo s velmi nízkým ziskem, může být uplatněna minimální daň (často existuje minimální daň, například 3 % z prodejní ceny místo CGT, pokud by vypočtená daň ze zisku byla nižší).
- Dědická daň a další daně: Maroko neukládá dědickou daň na přímé potomky; majetek převedený na děti nebo manžela/manželku není obecně zdaněn (kromě nominálních poplatků za registraci). Při převodu kapitálu do Maroka za účelem koupě nemovitosti je účtována 1% daň (obvykle je však součástí registračního procesu). Pokud je nemovitost prodána krátce po koupi (spekulace), historicky zde byla přirážka, ale pravidla se v průběhu času změnila na jednodušší daň z kapitálových zisků.
Celkově je daňové prostředí konkurenční. Snížení registračních poplatků a DPH pro běžné kupující by mělo stimulovat trh orchidisland.immo orchidisland.immo, zatímco zvýšení některých daní v segmentu luxusních nemovitostí má pravděpodobně minimální dopad na poptávku po špičkových nemovitostech v Marrákeši (movití kupci nejsou výrazně odrazeni několika procentními body daně, zvláště vzhledem k relativně nízkým nákladům na držení nemovitosti v Maroku z hlediska roční daně). Kupujícím se doporučuje konzultovat místního daňového poradce, zejména pokud plánují nemovitost pronajímat nebo ji později prodat, aby optimalizovali využití výjimek (například oficiální registrace zakoupeného domu jako vašeho hlavního bydliště může při prodeji ušetřit značné množství daně).
Nedávné reformy a regulatorní změny
Období 2023–2025 přineslo v marockém realitním sektoru několik reforem zaměřených na modernizaci trhu a zajištění jeho odolnosti:
- Program podpory bydlení 2024–2028: Tento program přímých dotací (místně nazývaný „Da’am Al Sakan“) byl spuštěn v lednu 2024 a nahradil starší systém pobídek pro developery. V jeho rámci získávají oprávnění kupující první nemovitosti dotaci 100 000 MAD na nové domy s cenou do 300 000 MAD, nebo 70 000 MAD na domy v rozmezí 300 000–700 000 MAD construmat.com. Do konce roku 2024 z něj profitovalo přibližně 48 000 kupujících, přičemž celkově bylo vyplaceno 3,8 miliardy MAD (~380 milionů USD) moroccoworldnews.com. V Marrákeši to podpořilo především okrajové části a cenově dostupné projekty (protože v centru města spadá pod cenové limity jen málo domů). Program má podmínky: nemovitost musí být hlavním bydlištěm po dobu 5 let (nelze ji ihned prodat nebo využívat pouze k pronájmu) a musí jít o novou jednotku z první ruky s listem vlastnictví (aby se předešlo podvodům) housingfinanceafrica.org housingfinanceafrica.org. Pokud je prodána dříve, musí být dotace vrácena housingfinanceafrica.org. Tato pravidla zajišťují, že podpora směřuje skutečným vlastníkům a omezuje spekulace. Program je spolu se stanovenými maximálními notářskými poplatky, jak bylo zmíněno housingfinanceafrica.org, základním kamenem marocké strategie pro zlepšení dostupnosti bydlení.
- Reforma trhu s pronájmy 2025: Vzhledem k potřebě lépe regulovat pronájmy (a podpořit dlouhodobé pronájmy jako životaschopnou investici) zavedly úřady v roce 2025 aktualizovaný právní rámec pro pronájem bytů. Klíčové aspekty zahrnují přehlednější nájemní smlouvy (krok směrem ke standardizovaným smlouvám s transparentními podmínkami) a potenciální regulaci nájemného u bytů v určitých případech agenz.ma agenz.ma. Reforma klade důraz na zlepšení vztahů mezi pronajímateli a nájemci – například motivací k mediaci při sporech a včasným platbám nájemného ze strany nájemců agenz.ma. Zatímco detaily se stále zavádějí, cílem je „Zaručená finanční stabilita“ na trhu s pronájmy agenz.ma. Prakticky to může znamenat omezení četnosti zvyšování nájemného během trvání nájmu, nebo rámce pro nakládání s kauci atd. Pro investory je modernizovaný zákon o pronájmech ve skutečnosti pozitivem z dlouhodobého hlediska: profesionalizuje sektor a může zvýšit důvěru institucionálních investorů (např. firem, které by mohly stavět za účelem pronájmu), protože pravidla hry jsou jasně definována. Významný trh s pronájmy v Marrákeši (krátkodobými i dlouhodobými) z těchto jasnějších regulací těží, protože usnadní řešení problémů, jako je vystěhování nájemce pro neplacení (v současnosti může soudní vystěhování trvat mnoho měsíců, což některé pronajímatele odrazuje). Doufá se, že vyvážením ochrany nájemců se spravedlivými právy pronajímatelů bude více majitelů nemovitostí ochotno nabídnout byty na dlouhodobý pronájem, čímž se zvýší nabídka a stabilizuje nájemné.
- Zákon o financích 2025 – Změny v dani z nemovitostí: Hlavní daňové změny (DPH, registrace, daň z kapitálových zisků) jsme již probrali. Kromě těchto změn zákon zavedl některé pobídky pro strategické investice. Zejména podle nové Investiční charty existují daňové úlevy a dotace pro developery stavějící v prioritních segmentech – např. dostupné bydlení, studentské bydlení nebo projekty v méně rozvinutých regionech sandsofwealth.com sandsofwealth.com. Marrákeš, ačkoliv není „méně rozvinutá“, by mohla vidět developery využívající tyto pobídky pro okolní provincii nebo speciální projekty (například velké nové rozšíření města se smíšeným příjmovým bydlením by mohlo získat podporu). Zákon o financích také vytvořil zjednodušený rámec pro fungování realitních investičních fondů (REITs), což by mohlo otevřít cestu větším institucionálním investicím do marockých nemovitostí. U luxusních nemovitostí byly změny zákona (například vyšší daň z kapitálových zisků pro cizince, progresivní registrační poplatky) doprovázeny opatřeními proti daňovým únikům v oblasti nemovitostí (jako je lepší kontrola deklarovaných prodejních cen a posílení pravomocí daňových orgánů při kontrole plateb „pod stolem“) orchidisland.immo. Cílem je zajistit transparentnost – což je dobré pro pověst trhu i spravedlnost.
- Digitalizace a transparentnost: Vláda a soukromý sektor zlepšují transparentnost v oblasti nemovitostí. Příkladem je vývoj online portálů pro vyhledávání vlastnických práv a sledování transakcí, který je v pilotní fázi. Jsou zde také nové požadavky na developery, aby zajistili platby kupujících „na papíře“ prostřednictvím bankovních záruk (ochrana pro kupující v případě, že se projekt zastaví). V Marrákeši, kde je mnoho projektů prodáváno cizincům „na papíře“, to zvyšuje důvěru. Založení „Agenz“ a dalších proptech startupů v Maroku, které zveřejňují údaje o cenách nemovitostí a indexech, také zvyšuje transparentnost trhu jak pro investory, tak pro tvůrce politik.
- Devizová regulace: I když se nejedná o změnu, stojí za zmínku, že Maroko udržuje poměrně liberální postoj vůči zahraničním investorům v oblasti nemovitostí. Nerezidenti si mohou otevřít dirhamové účty konvertibilní (pro snadný pohyb peněz dovnitř a ven při realitních transakcích). Jediným požadavkem je deklarovat prostředky při vstupu prostřednictvím marocké banky. V posledních letech Maroko uvolnilo některé kapitálové kontroly – například umožnilo Maročanům snadněji investovat do zahraničí. Země však stále přísně řídí svou měnu a vnější účty. Zahraniční investoři v Marrákeši neměli problémy s převodem příjmů z pronájmu nebo výnosů z prodeje, pokud byla počáteční investice řádně deklarována.
Závěrem lze říci, že regulační prostředí v Marrákeši (a v celém Maroku) je stále více zjednodušováno a podporuje investice. Kupující těží z bezpečných vlastnických práv a řady pobídek, zatímco vláda je aktivní v úpravě zákonů tak, aby se přizpůsobily vývoji trhu (ať už jde o podporu vlastnictví bydlení, zajištění spravedlivých nájemních zákonů nebo úpravu daní). Jako vždy by investoři měli být informováni o aktuálních zákonech – konzultovat s odborným notářem nebo právníkem – ale směr je takový, že Maroko usnadňuje a zajišťuje investice do nemovitostí, přičemž Marrákeš je jedním z jeho nejcennějších trhů.
Výhled do budoucna (2026–2030)
Při pohledu do budoucna je trh s nemovitostmi v Marrákeši připraven pokračovat v růstu, i když s určitým vývojem charakteru, jak se město a širší kontext mění. Zde jsou klíčové prvky výhledu na roky 2026–2030, podle odborníků a současných trendů:
Projekce růstu a nálada na trhu
Hodnoty nemovitostí: Většina analytiků předpokládá, že Marrákeš zaznamená stálý růst cen v příštích 5 a více letech, i když pravděpodobně udržitelnějším tempem než nedávný nárůst v roce 2024. Roční růst cen rezidenčních nemovitostí v nižších jednotkách procent (např. 4–7 % ročně) je běžně předpovídán sandsofwealth.com sandsofwealth.com. To by překonalo inflaci, což znamená reálné zisky pro majitele, ale ne natolik extrémní, aby vznikla bublina. Segmenty s vysokou poptávkou – luxusní vily, butikové riady a dobře situované byty – by mohly i nadále dosahovat horní hranice tohoto rozmezí (nebo i více v konkrétních případech), zejména pokud bude turistika nadále lámat rekordy a zahraniční kapitál zůstane dostatečný. Umírněnější segmenty mohou zaznamenat růst blíže inflaci, jakmile se současné oživení po pandemii plně normalizuje. Nájemné by mělo růst přibližně v souladu s cenami nemovitostí, což udrží atraktivní výnosy; pokud by však na trh přišlo příliš mnoho nových nájemních jednotek (hotelů nebo Airbnb), růst nájemného by se mohl mírně zpomalit.
Odborné předpovědi: Odborníci z oboru jsou jednoznačně optimističtí. Philippe Chalindar, ředitel luxusní agentury v Marrákeši, nedávno uvedl, že „Budoucnost marockého realitního trhu vypadá mimořádně slibně“ vzhledem k probíhající modernizaci infrastruktury a významným mezinárodním událostem na obzoru linkedin.com. Toto shrnuje široce sdílený názor: globální profil Marrákeše se bude jen posilovat, což povede k prosperitě realitního trhu. Mnoho odborníků zdůrazňuje rok 2030 jako milník – nejen kvůli mistrovství světa, ale také jako mezník, do kterého chce Maroko výrazně zlepšit svou infrastrukturu a kapacitu cestovního ruchu reuters.com. Do té doby by v Marrákeši mohl být v provozu vysokorychlostní vlak a dokončena nová silueta projektů, což je příznivé pro hodnoty nemovitostí. Panuje shoda, že pokud nenastanou nepředvídané otřesy, bude Marrákeš v roce 2030 větším, modernějším městem s vyššími cenami nemovitostí než dnes. Dokonce i marocká centrální banka, která je obvykle konzervativní, uvádí, že nemovitosti by měly zůstat solidní třídou aktiv díky urbanizaci a stabilním makroekonomickým základům Maroka sandsofwealth.com globalpropertyguide.com.
Je však třeba říci, že tempo se může lišit podle dílčích trhů. Například někteří předpovídají, že poptávka po luxusních druhých domech se může ustálit, pokud ceny příliš vzrostou ve srovnání s konkurenčními destinacemi. Marrákeš je srovnáván s místy jako Dubaj nebo jižní Španělsko; stále má cenovou výhodu, která by měla přetrvat po celé toto desetiletí linkedin.com, ale pokud by se tento rozdíl výrazně zúžil, růst v ultra-luxusním segmentu by se mohl zastavit. Naopak, střední a dostupné segmenty by mohly zaznamenat zrychlený růst, pokud vládní programy úspěšně přivedou na trh více kupujících (v podstatě zvýšení poptávky na této úrovni). Hodně bude záležet na celkovém ekonomickém zdraví – nicméně, protože Maroko cílí na růst HDP kolem 4 % ročně do konce desetiletí díky reformám a novým odvětvím, ekonomické základy pro realitní trh vypadají pozitivně sandsofwealth.com.
Městská expanze a infrastruktura do roku 2030
Městská podoba Marrákeše se má rozšířit a proměnit díky probíhajícím projektům:
- Nové dopravní spojení: Do roku 2030 se očekává, že bude v provozu (nebo téměř dokončena) vysokorychlostní železniční trať Kenitra–Casablanca–Marrákeš. To bude mít transformační dopad – doba cestování z Casablancy do Marrákeše se zkrátí na přibližně 2,5 hodiny, čímž se Marrákeš efektivně začlení do severního ekonomického koridoru. Nemovitosti v Marrákeši by mohly zaznamenat podobný nárůst zájmu, jaký nastal v Tangeru po zprovoznění prvního TGV: zvýšený zájem ze strany podniků i jednotlivců, kteří budou dojíždět nebo se stěhovat díky lepší dostupnosti. Můžeme se také dočkat prodloužení železnice Marrákeš–Agadir (probíhají studie en.bladi.net) ve 30. letech, ale už samotná vyhlídka na tuto trať činí oblasti na této ose (jižně od Marrákeše) atraktivnějšími. Rozšíření letiště Menara bude pravděpodobně dokončeno, s modernizovaným terminálem a možná i druhou ranvejí atalayar.com. Větší letiště (kapacita 14 milionů) znamená více přímých letů z nových trhů – příliv turistů a zahraničních kupců z míst jako USA, Asie a Afrika. V okolí letiště lze očekávat, že do konce desetiletí vzniknou nové logistické zóny, hotely a rezidenční komunity pro cizince, které využijí zlepšené dopravní dostupnosti.
- Růst města a nové čtvrti: Marrákeš roku 2030 se bude rozšiřovat dále do okolí. Tamansourt, nové město na západě, pravděpodobně výrazně poroste – možná se vyvine ve město s více než 100 000 obyvateli, pokud se plány naplní (původně bylo plánováno právě takto). Klíčový bude úspěch tamního průmyslového parku en.hibapress.com; pokud zde vzniknou pracovní místa, poptávka po bydlení v Tamansourtu poroste a může se stát soběstačným předměstím. Severní expanze směrem k Douar Abiad a Oulad Hassoun (za Palmeraie) se také očekává, zejména pokud budou postaveny nové silnice. Na jih se oblasti podél silnice Ourika a v blízkosti Targa zaplní smíšenou zástavbou. Vládní Národní urbanistický plán klade důraz na vytváření satelitních měst a prevenci vzniku velkých slumů, takže strategie je formální rozšiřování s infrastrukturou. Pro Marrákeš to znamená, že do roku 2030 bychom měli vidět více polycentrické město: živé historické jádro, moderní centrum (Guéliz/Hivernage) a několik předměstských center (Tamansourt západ, Targa/Ourika jih, možná technologický/průmyslový uzel na severu).
- Iniciativy chytrého města a udržitelnosti: Léta 2020 také učiní Marrákeš chytřejším a zelenějším. Maroko má národní cíl snížit emise skleníkových plynů o 45 % do roku 2030 a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 52 % kapacity shiftcities.org. Marrákeš k tomu přispěje instalací solárních panelů (lze si představit nové velké resorty a veřejné budovy pokryté solárními panely), případně zařízeními na přeměnu odpadu na energii a lepší veřejnou dopravou, která sníží závislost na autech. Město již má poblíž solární elektrárnu (Ouarzazate není daleko, je zde největší CSP solární farma na světě) a menší solární projekty by mohly napájet čtvrti. Standardy zelených budov budou pravděpodobně běžnější – možná do roku 2030 budou všechny nové velké projekty potřebovat nějakou formu zelené certifikace nebo alespoň energeticky úsporný design. To může mírně zvýšit počáteční náklady, ale přidá dlouhodobou hodnotu a atraktivitu. Marrákešský systém Bus Rapid Transit (BRT), který by měl být v provozu v polovině dekády, výrazně zlepší městskou mobilitu araburban.org. Do roku 2030 by se síť BRT mohla rozšířit na několik linek spojujících klíčové čtvrti. Také více ikonických starých dieselových autobusů ve městě bude nahrazeno elektrickými nebo CNG autobusy, což zlepší kvalitu ovzduší. Tyto udržitelné snahy činí město obyvatelnějším, což nepřímo podporuje hodnoty nemovitostí (lidé jsou ochotni platit více za život v méně znečištěných a pohodlných lokalitách).
- Kulturní dědictví a odolnost města: Po zemětřesení v Al Haouz v září 2023 (epicentrum těsně za Marrákeší) se zvýšil důraz na odolnost výstavby. V příštích letech lze očekávat přísnější stavební normy pro seizmickou bezpečnost, zejména pro novou výstavbu v okolí Marrákeše. Prioritou může být také dodatečné zpevnění historických staveb v Medině (možná i s globálním financováním, protože Medina je na seznamu UNESCO). Do roku 2030 by Marrákeš měl mít odolnější zástavbu vůči těmto rizikům. Město také pracuje na protipovodňových opatřeních (i když je zde sucho, při deštích může docházet k záplavám). Pravděpodobné jsou nové projekty odvodnění a možná i vznik zelených retenčních nádrží. Všechna tato opatření zajišťují, že rozšiřování města nebude na úkor zranitelnosti – budoucí rozvoj Marrákeše bude odolnější vůči katastrofám. Odolné město je atraktivní pro investice, protože znamená menší riziko pro majetek.
Národní strategie a její dopad na Marrákeš
Marrákeš může těžit z širších strategických plánů Maroka do roku 2030:
- Strategie cestovního ruchu: Jak bylo uvedeno, cíl Ministerstva cestovního ruchu dosáhnout 26 milionů návštěvníků do roku 2030 reuters.com znamená přibližně 50% nárůst oproti úrovni roku 2024. Marrákeš, jakožto klíčový bod marockého turismu, obdrží významnou část investic na podporu tohoto cíle. Strategie zahrnuje otevírání nových trhů (např. zaměření na americké, africké a asijské turisty), zlepšení konektivity (více přímých letů, tedy rozšíření letiště) a rozvoj nových turistických okruhů (například propojení Marrákeše s pouštním turismem v Merzouze nebo plážovým turismem v Essaouiře/Agadiru). Pro nemovitosti to znamená pokračující boom v oblasti ubytovacích zařízení – více hotelů (možná vstup mezinárodních značek nebo rozšiřování kapacit stávajících), více nemovitostí zaměřených na hosty (jako jsou resortní byty, značkové rezidence) a také doprovodné nemovitosti jako nákupní a zábavní centra (aby turisté utráceli lokálně). Marrákeš se také zaměřuje na segment MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) – nově budované kongresové centrum do roku 2026 je jedním z příkladů a do roku 2030 bychom mohli vidět Marrákeš hostit ještě větší globální konference. To upevňuje pozici Marrákeše jako celoroční destinace (nejen sezónní), což vyrovnává obsazenost v cestovním ruchu a pronájmech během celého roku.
- Nový rozvojový model Maroka (NDM): Oznámený v roce 2021, tento dlouhodobý plán má za cíl povýšit Maroko do kategorie zemí s vyššími středními příjmy do roku 2035 prostřednictvím inkluzivního růstu. Má pilíře jako zlepšení vzdělávání, správy a regionálního rozvoje. Marrákeš by mohl těžit z iniciativ NDM, jako je decentralizace investic – například podpora většího počtu firem nebo institucí, aby se usadily v Marrákeši místo koncentrace všeho v Casablance/Rabatu. Hovoří se o tom, že by se z Marrákeše mohl stát regionální technologický nebo kreativní hub, využívající svého kulturního kouzla k přilákání kreativních odvětví (móda, design, film – Marrákeš již má filmový festival a filmová studia v blízkém Ouarzazate). Pokud bude tento plán úspěšný, diverzifikuje ekonomiku města nad rámec turismu a zvýší poptávku po kancelářských prostorách, coworkingových centrech a bydlení pro profesionály. NDM také klade důraz na udržitelnost a kvalitu života, což je v souladu s projekty, které Marrákeš realizuje (např. veřejné parky, zlepšení zdravotní péče a škol ve městě). Životaschopnější město udrží talenty a přiláká důchodce nebo vzdálené pracovníky – vše pozitivní pro trh s nemovitostmi.
- Národní programy bydlení: Maroko pravděpodobně zavede nové programy bydlení po roce 2028, kdy skončí současné dotační schéma. Zvažuje se partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem rozvoje dostupného bydlení ve velkém měřítku. Marrákeš, která má nedostatek bydlení v segmentu nízkopříjmových obyvatel (mnoho pracovníků žije v přeplněných prostorách), by mohla zaznamenat velké projekty dostupného bydlení (na předměstích nebo v nových městech) podporované státem. Tyto projekty by mohly částečně udržet ceny startovních bytů na uzdě tím, že poskytnou nabídku, ale zároveň znamenají objem – vysoký počet prodaných jednotek a stavební aktivitu, která přispívá ke zdraví realitního sektoru. Mezitím politika v oblasti luxusního bydlení – Maroko by se mohlo snažit přilákat „rezidenční turisty“ (zahraniční důchodce) do roku 2030 například prostřednictvím dlouhodobých víz nebo daňových výhod, vzhledem k příjemnému klimatu. Pokud budou takové politiky zavedeny (podobně jako portugalský program Golden Visa nebo pobídkové programy pro důchodce na Mauriciu), Marrákeš by z toho výrazně profitovala jako místo, které si cizinci vybírají pro částečný pobyt. To by dále zvýšilo poptávku po bydlení ve městě, zejména po menších vilách a luxusních apartmánech.
- Mega-akce a globální integrace: Do roku 2030 bude mít spolupořádání mistrovství světa ve fotbale Marokem trvalý dopad. Očekává se, že Marrákeš bude jedním ze šesti marockých hostitelských měst moroccoworldnews.com. Přípravy zahrnují nejen sportovní areály, ale také zkrášlování města, infrastrukturu a propagaci. Mistrovství světa ukáže Marrákeš miliardám diváků po celém světě, což může vyvolat novou vlnu turismu a zájmu. Často po takových akcích zažívají hostitelská města nárůst poptávky po nemovitostech (jak bylo vidět ve městech po olympiádách nebo mistrovstvích světa). Výzvou pro Marrákeš bude přetavit tento zájem v udržitelný růst, nikoli spekulativní bubliny. Celkově však být městem mistrovství světa je obrovským přínosem pro globální image města. Rostoucí integrace Maroka do afrických a blízkovýchodních ekonomických sítí (prostřednictvím obchodních dohod a investic) by mohla znamenat, že Marrákeš bude hrát roli vstupní brány – kulturně je křižovatkou Evropy, Afriky a arabského světa, a více firem by ji mohlo využívat pro regionální kanceláře nebo firemní akce, což přidává zajímavý rozměr využití nemovitostí.
Závěrem lze říci, že výhled do roku 2030 pro nemovitosti v Marrákeši je velmi pozitivní. Vše nasvědčuje tomu, že město bude pokračovat ve svém rozvoji jako prosperující trh s nemovitostmi, podpořený národními růstovými strategiemi a svou jedinečnou přitažlivostí. Očekáváme modernizovanou Marrákeš – s novou zářivou infrastrukturou, širší ekonomickou základnou, ale stále si zachovávající exotické kouzlo své Mediny a luxus svých resortů. Investoři do nemovitostí a kupující mohou očekávat trh, který, ačkoliv bude dozrávat a možná se stabilizuje ve srovnání s rychlým tempem let 2024/25, zůstane orientovaný na růst. Jako vždy bude klíčová obezřetná investice – výběr správné lokality a typu nemovitosti a sledování změn v politice. Zásadně je však Marrákeš v roce 2030 vnímána jako vzkvétající metropole, kde tradice a pokrok vytvářejí poutavý příběh o nemovitostech, stejně jako tomu bylo v uplynulém desetiletí a déle. „Marrákeš nadále přitahuje náročné kupce hledající jak životní styl, tak ziskovost,“ poznamenává jedna realitní publikace – tvrzení, které pravděpodobně zůstane platné i v roce 2030 linkedin.com linkedin.com.
