Trh s nemovitostmi ve Phoenixu 2025: Boom, přehodnocení nebo propad? (Trendy, předpovědi a odhalené příležitosti)

Trendy rezidenčních nemovitostí v roce 2025
Trh s bydlením ve Phoenixu v roce 2025 prochází přeladěním spíše než krachem. Po zběsilém růstu cen v letech 2020–2022 se hodnota domů v uplynulém roce mírně ochladila – typický dům ve Phoenixu stojí kolem 416 000 $, což je asi o 4 % méně než před rokem zillow.com zillow.com. Medián prodejních cen v polovině roku 2025 se pohybuje kolem 425 tisíc $ zillow.com, což je meziročně mírný pokles. Tento mírný pokles přichází po vlažných 18 měsících prodejů, kdy vysoké hypoteční sazby tlumily zájem kupujících. Nabídka nemovitostí se konečně začala uvolňovat: nové nabídky na začátku roku 2025 vzrostly meziročně o ~17 % (nejvyšší nárůst od roku 2019) roiproperties.com. Aktivní nabídka na prodej je nyní na úrovni let 2021–2022 roiproperties.com, což dává kupujícím o něco větší výběr, i když nabídka zůstává pod historickým průměrem. Domy zůstávají na trhu o něco déle (medián ~28 dní do uzavření smlouvy), ale dobře oceněné nabídky se stále prodávají rychle zillow.com zillow.com.Navzdory vyšším nákladům na půjčky poptávka nezmizela. Ve skutečnosti byl Phoenix označen Národní asociací realitních makléřů® za jednu z deseti nejžhavějších “realitních lokalit” pro rok 2025 nar.realtor. Klíčovými faktory jsou silná migrace a růst příjmů mezi mladými dospělými, plus dostupnější nabídka nemovitostí, která přichází na trh nar.realtor nar.realtor. Hlavní ekonom NAR poznamenává, že “nejhorší problémy s dostupností bydlení jsou za námi”, protože hypoteční sazby se stabilizují kolem 6 % a nová výstavba roste nar.realtor. V praxi kupující v roce 2025 tvrději vyjednávají a hledají hodnotu – agenti Redfin uvádějí, že Phoenix je již několik měsíců “trhem kupujících”, přičemž prodávající často nabízejí ústupky ve výši 10–15 tisíc dolarů u domů, které nejsou ihned k nastěhování redfin.com. Kupující v základním a středním segmentu zůstávají aktivní, a to díky kreativnímu financování (snížení úrokové sazby hrazené prodávajícím, pomoc s akontací atd.), které kompenzuje tlak vyšších sazeb roiproperties.com. Ve vyšším segmentu bohatství z jiných států nadále míří do Phoenixu: luxusní čtvrti jako Paradise Valley a Arcadia jsou stále žádané mezi Kaliforňany a dalšími nově příchozími, kteří hledají rezortní styl života a dlouhodobou hodnotu roiproperties.com roiproperties.com. Celkově je rezidenční trh v roce 2025 charakterizován stabilizací cen, rostoucí nabídkou a strategičtějším, rozvážnějším tempem ze strany kupujících i prodávajících – což je výrazný posun oproti zběsilým přihazovacím válkám během pandemického boomu.
Nájemní trh v Phoenixu v roce 2025
Nájemní trh v metropolitní oblasti Phoenix v roce 2025 nabízí pro nájemce i pronajímatele smíšený obraz úlevy a odolnosti. Po letech prudkého růstu nájmů ceny nájmů ve skutečnosti mírně klesly – v průměru asi o 3 % oproti loňsku, přičemž typický byt se pronajímá za přibližně 1 500 $ měsíčně azfamily.com. Údaje ze Zillow (včetně pronájmů rodinných domů) ukazují průměrný nájem kolem 1 920 $, což je meziročně pokles asi o 100 $ zillow.com zillow.com. Tento pokles nájmů (~3–5 % meziročně) je z velké části způsoben stavebním boomem, který přinesl tisíce nových jednotek. Jen v roce 2024 developeři dokončili přes 20 000 nových bytů a ohromujících dalších 28 000 jednotek má být dokončeno v roce 2025 azfamily.com. Dobrá zpráva pro majitele: poptávka drží krok. Za posledních šest měsíců Phoenix absorboval téměř 100 % nových bytů uvedených na trh – v podstatě tak rychle, jak je stavitelé otevírají, nájemci je obsazují azfamily.com. V důsledku toho míra neobsazenosti, která v roce 2024 přesáhla 6 %, klesla na jaře 2025 zpět pod 6 % homeladder.com homeladder.com, což naznačuje, že trh zůstává vyvážený a poptávka po nájmech je dostatečně silná, aby zabránila nadbytku.Pro nájemce znamená nárůst nabídky více možností a mírně nižší nájmy v krátkodobém horizontu. Nájemci dokonce nacházejí výhodné nabídky v některých čtvrtích. Podle údajů Apartment List z poloviny roku 2025 některé cenově dostupné části Phoenixu – jako Mountain Park Ranch, Central Avenue Corridor, Desert Ridge a Downtown – nabízejí podprůměrné nájmy bez nutnosti vzdát se přístupu k vybavenosti apartmentlist.com apartmentlist.com. (Celoměstský medián nájmu je kolem 1 312 dolarů za typický byt, což je asi o 3,8 % méně než před rokem apartmentlist.com.) Naproti tomu luxusní oblasti (např. North Scottsdale nebo Paradise Valley) zůstávají drahé – například sousední Paradise Valley má astronomicky vysoké průměrné nájmy (přes 9 000 dolarů, kvůli luxusním pronájmům rodinných domů) zillow.com. Celkově jsou však nájmy v Phoenixu asi o 9 % nižší než americký průměr a nabízejí více prostoru – typický nájemce v Phoenixu má k dispozici přibližně 816 čtverečních stop, což je více prostoru než v mnoha jiných velkých městech zillow.com azbigmedia.com.
Pronajímatelé se přizpůsobují novému normálu s důrazem na udržení nájemníků a kvalitu. S tím, jak růst nájmů stagnuje, se majitelé nemovitostí zaměřují na služby a pobídky, aby si udrželi dobré nájemce (zejména protože míra pozdních plateb zůstává po pandemii mírně zvýšená homeladder.com). Komunity Build-to-Rent – pronájmy rodinných domů v komunitách ve stylu rezidenčních čtvrtí – zažívají boom (více o tom níže v části Investiční klima), což nájemcům nabízí možnost bydlet v domě se zahradou jako alternativu k tradičním bytům. Odborníci se domnívají, že současný pokles nájmů bude dočasný: většina nové nabídky bytových domů přijde na trh do roku 2025-26, přičemž stavební vlna by měla polevit do roku 2027, a v tomto bodě je pravděpodobné, že růst nájmů opět začne azfamily.com azfamily.com. Mezitím je trh s nájmy v Phoenixu v roce 2025 zdravější a více nakloněný nájemcům než byl za poslední roky – což je vítaná úleva v regionu, který nedávno zažil jedny z nejrychlejších růstů nájmů v zemi.
Trendy v komerčních nemovitostech (kanceláře, maloobchod, průmysl, bytové domy)
Sektor komerčních nemovitostí (CRE) ve Phoenixu v roce 2025 je dynamický a obecně optimistický, i když čelí celonárodním protivětrům. Průmyslové nemovitosti jsou nepopiratelnou hvězdou: Metropolitní oblast Phoenixu se v nedávných žebříčcích stala prvním průmyslovým trhem v USA, a to díky obrovské poptávce po logistice a rostoucím investicím. Téměř 30 milionů čtverečních stop průmyslových projektů je ve výstavbě po celém regionu arizonaescrow.com. Jen ve 3. čtvrtletí 2024 zaznamenal Phoenix 3 miliony čtverečních stop pozitivní čisté absorpce – obrovský nárůst – ačkoli rekordní nová výstavba zvýšila míru neobsazenosti na 11–12 % arizonaescrow.com【35†look**]. Klíčové je, že nájemci si s nadšením pronajímají prostory i přes stavební boom: požadované průmyslové nájemné vzrostlo ~9,7 % meziročně na přibližně 1,13 USD za čtvereční stopu (NNN) ke konci roku 2024【22†L49-L57】【35†look**]. Role Phoenixu jako distribučního uzlu pro jihozápad USA, spolu se strategickými trendy nearshoringu, udržuje tento sektor v pohybu. Možná největším hnacím motorem je expanze výroby polovodičů: s obrovskou novou továrnou na čipy společnosti TSMC v severním Phoenixu (miliardová investice) prudce vzrostla hodnota průmyslových objektů v této oblasti – sklady, které se před dvěma lety prodávaly za 150 USD/čtvereční stopu, nyní dosahují ceny 325+ USD/čtvereční stopu, což odráží extrémní poptávku po prostorech v blízkosti high-tech výrobních závodů【30†L73-L81】. Průmyslový trh ve Phoenixu tak kombinuje vysokou obsazenost, rostoucí nájmy a intenzivní výstavbu, čímž město staví do pozice národní logistické velmoci.
Výstavba vícerodinných domů, kategorie, která spojuje komerční a rezidenční segment, zažívá pobpandemický stavební boom, jak bylo zmíněno dříve. Developeři přidali v letech 2024–25 v oblasti Greater Phoenix tisíce bytů, což zpočátku vedlo k mírné „korekci“ v obsazenosti a úrovni nájmů. Do roku 2025 se však tento segment stabilizuje: neobsazenost se ustaluje na středních jednotkách procent a poklesy nájmů byly mírné homeladder.com azfamily.com. Chuť investorů na bytové nemovitosti v Phoenixu zůstává silná – díky pokračujícímu vytváření pracovních míst, přírůstku obyvatelstva a trvalému nedostatku bydlení z dlouhodobého hlediska roiproperties.com. Ceny vícerodinných nemovitostí se po přehnaném vrcholu v roce 2022 ustálily, což paradoxně povzbuzuje zkušené investory k návratu. Stručně řečeno, sektor vícerodinného bydlení zvládá své růstové bolesti: hojná nová nabídka působí jako „ventil“ na nájmy, ale silná demografie regionu zajišťuje, že nové jednotky jsou absorbovány. Phoenix zůstává magnetem pro investice do vícerodinného bydlení, zejména když se ceny stávají rozumnějšími a fundamenty (zaměstnanost, migrace) zůstávají silné roiproperties.com.
Maloobchodní nemovitosti ve Phoenixu se ukazují být odolnější, než mnozí očekávali v éře e-commerce. Růst města vyvolal poptávku po nových obchodech a restauracích, zejména v rychle rostoucích předměstských koridorech. Zatímco starší nákupní centra čelí výzvám, investoři zaměření na přidanou hodnotu aktivně nakupují a modernizují sousedská maloobchodní centra – znovu obsazují volné prostory, vylepšují fasády a přidávají zážitky pro zvýšení návštěvnosti roiproperties.com. Developeři také pokračují ve významných maloobchodních projektech (viz sekce Developments), jako je Signature at SanTan Village v Gilbert, luxusní maloobchodní destinace za 145 milionů dolarů, která přináší Whole Foods a špičkové sportovní prodejce do East Valley theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Jednou z překážek v letech 2023-24 byla inflace (a cla), která zvyšovala náklady na výstavbu, ale pozastavení nových dovozních cel v polovině roku 2025 přineslo určitou úlevu maloobchodníkům obávajícím se nákladů roiproperties.com. Celková neobsazenost maloobchodních prostor ve Phoenixu zůstává relativně stabilní a nájemné za prémiové prostory pomalu roste, protože noví obyvatelé zvyšují poptávku po obchodech, restauracích a službách. Maloobchodní sektor se vyvíjí, nehroutí – starší velkoprodejny jsou přeměňovány, zatímco nové koncepty (od zábavních center po životní styl centra s potravinami jako hlavním nájemcem) se rozšiřují v růstových oblastech Phoenixu.
Kancelářské prostory jsou jediným segmentem, který čelí protivětru, přesto si i zde Phoenix vede lépe než mnohá velká města. Kancelářský trh se mírně ochladil začátkem roku 2025, což odráží globální trendy hybridní práce a opatrné expanze firem roiproperties.com. Po téměř dvou letech silné poptávky po pronájmech zaznamenal Phoenix mírné zpomalení aktivity pronájmů v 1. čtvrtletí 2025 roiproperties.com. Míra neobsazenosti se v některých subtrzích zvýšila (zejména u starších budov třídy A) a nájemci mají nyní při vyjednávání o nájemném a ústupcích větší páku než před rokem. Důležité je, že Phoenix se vyhnul nejhoršímu odlivu kvůli práci na dálku, jaký byl vidět například v San Franciscu – ve městě nebyla výrazná přítomnost federálních/vládních úřadů, které by se zmenšovaly, a diverzifikace města ve zdravotnictví, financích a technologiích udržela mnoho kanceláří v provozu roiproperties.com. Ve skutečnosti je méně než 50 státem pronajatých vládních nemovitostí určeno k uzavření, což minimalizuje jeden z hlavních zdrojů neobsazenosti kanceláří, se kterým se potýkají jiná města roiproperties.com. Místní poptávku po kancelářích nyní pohánějí zdravotnické, právní a profesionální služby, které často hledají menší, flexibilní prostory. Zajímavé je, že starší kancelářské budovy třídy B/C na dobrých místech nacházejí nový život díky rekonstrukcím, protože nájemci, kteří chtějí ušetřit na nájemném, rádi obsadí zmodernizované, levnější prostory roiproperties.com. Takže i když kancelářský sektor v Phoenixu nezažívá boom, vykazuje určité známky síly – zejména na předměstích, kam firmy míří za levnějším nájmem a parkováním. Díky příznivému podnikatelskému klimatu a růstu populace je výhled kancelářského trhu v Phoenixu opatrně optimistický: trh se přizpůsobuje (kreativním využitím a pobídkami pro nájemce), místo aby upadal do spirály neobsazenosti. Hlavní závěr napříč CRE je, že Phoenix zůstává jedním z nejdynamičtějších komerčních trhů v zemi, podpořený dlouhodobými základy (příliv lidí a pracovních míst), i když investoři a majitelé krátkodobě upravují své strategie roiproperties.com.
Nové developerské a infrastrukturní projekty, které formují trh
Růstový příběh Phoenixu v roce 2025 je podtržen hlavními rozvojovými projekty a modernizací infrastruktury napříč celou metropolitní oblastí. Tyto projekty zahrnují bydlení, komerční prostory a dopravu a slibují v následujících letech proměnit místní trh s nemovitostmi:
- Boom high-tech výroby: Největší pozornost poutá továrna na polovodiče společnosti TSMC v severním Phoenixu, jedna z největších zahraničních investic v historii Arizony. Tento komplex s více továrnami (v počátečních fázích v hodnotě kolem 40 miliard dolarů) je často označován jako „ekonomický katalyzátor“, který podněcuje další rozvoj roiproperties.com. V okolí továrny developeři spěchají s výstavbou bydlení, parků pro dodavatele a komerčních služeb pro tisíce pracovníků, které zařízení zaměstná. Severozápadní část Valley – dříve řídce osídlená poušť – se rychle mění v high-tech koridor. Podobně i jihovýchodní část Valley profituje z pokračující expanze továren společnosti Intel v Chandleru a nových továren na elektromobily/baterie (továrna LG Energy na baterie v Queen Creek, Lucid Motors v Casa Grande), což vše zvyšuje poptávku po průmyslových i rezidenčních nemovitostech.
- VAI Resort – Přelomový projekt v Glendale: V oblasti zábavních nemovitostí Glendale plánuje na konci roku 2025 otevřít VAI Resort za 1 miliardu dolarů – luxusní resortní komplex ve stylu Las Vegas, který patří mezi nejočekávanější otevření na jihozápadě USA theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. VAI Resort nabídne více než 1 100 pokojů ve čtyřech věžích, integrovaný 360stupňový amfiteátr pro koncerty (hosté mohou sledovat živá vystoupení ze svých balkonů), obrovskou umělou oázu, 12 špičkových restaurací a další theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Tento projekt je dosud největším resortem v Arizoně a upevňuje pověst West Valley jako centra turismu a zábavy. Dopad na nemovitosti: očekávejte, že hodnota okolních nemovitostí ve čtvrti Sports & Entertainment v Glendale poroste, přibude více hotelových a maloobchodních projektů a zvýší se zájem o krátkodobé pronájmy, až resort přiláká koncerty a akce. Jedinečnost VAI – propojení luxusního ubytování s živou zábavou – je příkladem zážitkového rozvoje, který dostává Phoenix do povědomí.
- Obnova centra a střední části Phoenixu: Centrum Phoenixu se nadále vyvíjí díky velkým projektům smíšeného využití a institucionálním projektům. Jedním z výrazných příkladů je nová ASU Health Sciences Innovation Building (součást rozvíjejícího se biomedicínského kampusu v centru), která bude sloužit pro lékařské vzdělávání a výzkum. Spolu s plánovaným rozšířením lékařské fakulty University of Arizona v Phoenixu to přivádí do centra stovky studentů, pedagogů a nově vznikajících zdravotnických technologických firem – což je přínos pro okolní nemovitosti. Kromě toho ve středním Phoenixu vznikají luxusní rezidenční věže (například několik středně vysokých luxusních bytových projektů v blízkosti Roosevelt Row a Central Ave) a adaptivní přestavby historických budov na moderní kanceláře nebo hotely. Nedávno otevřená přestavba Central Station (na místě bývalého autobusového nádraží v centru) přinesla do městského jádra výškové byty, maloobchod a coworkingové prostory. Každý projekt přidává na živosti a posouvá Phoenix směrem k centru, které žije 24/7 prací i bydlením.
- Mistrovsky plánované komunity a růst předměstí: Na okraji města začínají vznikat nové mistrovsky plánované komunity, aby uspokojily poptávku po bydlení. Ve vzdálené západní části Valley, ve městech Surprise a Buckeye, dochází k rozmachu: TerraWest Communities právě získala 210 akrů v Surprise pro výstavbu „Surprise Foothills“, komunity 750–1 000 domů plus 20–30 akrů komerčních prostor (zahájení výstavby očekáváno v roce 2026) theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Nedaleko v Buckeye developeři shromáždili stovky akrů zemědělské půdy pro budoucí komunity, protože očekávají, že tamní populace (již nyní nejrychleji rostoucí město v USA podle procent) bude nadále prudce růst arizonaescrow.com. Tyto oblasti jsou oblíbené díky nabídce cenově dostupných nových domů a jsou situovány podél nových nebo vylepšených dopravních koridorů (např. Sun Valley Parkway, plánovaná I-11), které slibují rozumnou dojezdovou vzdálenost. Ve východní části Valley se rozšiřují velké komunity jako Eastmark v Mesa a Orchard Ranch v Queen Creek s novými etapami. Stavitelé kladou důraz na samostatné vybavení – od parků a škol po maloobchodní centra – při vytváření těchto nových předměstských měst. Rozsah je významný: desítky tisíc nových domů jsou ve fázi přípravy na okrajích metropolitního Phoenixu, což zajišťuje růst předměstí na příští desetiletí.
- Maloobchodní a zábavní destinace: Několik „velkých maloobchodních“ projektů je na obzoru, které přinášejí nakupování a rekreaci do nedostatečně obsluhovaných oblastí. Kromě projektů SanTan a Medina Station ve východním údolí theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com, západní údolí rozvoj Prasada ve městě Surprise přidává 32 500 m² nové maloobchodní plochy (navíc k již existujícímu power centru o rozloze 65 000 m²), aby obsloužil rychle rostoucí předměstí severozápadního údolí arizonaescrow.com. Tento projekt za 125 milionů dolarů přinese nové restaurace, obchody a zábavu do konce roku 2025 arizonaescrow.com. Mezitím má Mesa zájem o Medina Station, 26hektarové multifunkční centrum s hlavním nájemcem Target a dvoupatrovým Dick’s Sporting Goods, které je již z 70 % předpronajato theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. A sportovní fanoušci ocení, že nové zařízení Andretti Indoor Karting & Games bylo otevřeno v Glendale, což rozšiřuje nabídku rodinných atrakcí. Každý z těchto projektů nejen vytváří stavební pracovní místa, ale také má tendenci zvyšovat hodnotu nemovitostí v okolí (domy v blízkosti nových maloobchodních prostor a vybavenosti často zaznamenávají zvýšenou poptávku). Vlna maloobchodní výstavby podtrhuje, že developeři věří v spotřebitelské výdaje v Phoenixu a pokračující růst populace.
- Dopravní infrastruktura: Infrastruktura Phoenixu se rozšiřuje ruku v ruce s jeho nemovitostním trhem. V polovině roku 2025 Valley Metro otevřelo prodloužení lehké železnice za 1,3 miliardy dolarů, které přidává 5,5 míle od centra Phoenixu na jih k Baseline Road valleymetro.org phoenix.gov. Toto prodloužení South Central spolu s novým dopravním uzlem v centru města „propojí South Phoenix s regionálním systémem lehké železnice“ poprvé valleymetro.org. Stejně významné je, že koncem roku 2024 prodloužení lehké železnice Northwest Phase II otevřelo 1,6 míle dlouhou odbočku k bývalému areálu Metrocenter Mall v severozápadním Phoenixu jacobs.com. Jednalo se o první službu lehké železnice na západní stranu Phoenixu a už nyní podněcuje plány na rozvoj orientovaný na dopravu pro starý areál Metrocenter Mall (který má být znovuzrozen jako smíšená čtvrť s bydlením, kancelářemi a parkem). Tyto železniční projekty zlepšují propojení a naznačují, kde se bude soustředit budoucí rozvoj – očekávejte, že nové středně vysoké bytové domy a podniky se budou soustředit v blízkosti nových stanic v South Phoenixu a podél Dunlap Avenue. Kromě železnice probíhají i modernizace dálnic: Arizonské ministerstvo dopravy pokračuje v práci na zlepšení dálnice Interstate 10 v oblasti Broadway Curve a plány postupují vpřed na State Route 30 (budoucí západovýchodní dálnice ve vzdáleném West Valley) a potenciální koridor I-11 směrem na Las Vegas. Takové investice do mobility otevřou ještě více půdy pro rozvoj a zkrátí dojíždění, což dále pohání růstový motor Phoenixu.
Shrnuto, v metropolitní oblasti Phoenixu probíhají významné rozvojové a infrastrukturní projekty v hodnotě přes 1–2 miliardy dolarů. Tyto projekty sahají od okázalých resortů přes továrny až po celé nové čtvrti. Společným tématem je důvěra v budoucnost Phoenixu – veřejný i soukromý sektor sází na dlouhodobý růst. Pro nemovitosti tyto projekty znamenají nová centra aktivity a příležitostí. Oblasti kolem klíčových rozvojů (ať už jde o nového technologického zaměstnavatele, novou dopravní linku nebo nové maloobchodní centrum) jsou připraveny na zvyšování hodnoty a vyšší poptávku. Krajina Valley se doslova mění před našima očima v roce 2025 a připravuje půdu pro další kapitolu expanze.
Investiční klima a příležitosti
Phoenix je už roky miláčkem realitních investorů a rok 2025 není výjimkou – i když se investiční klima vyvíjí směrem ke strategickým, dlouhodobým tahům namísto krátkodobé spekulace. Jeden trend je jasný: část institucionálního šílenství z doby pandemie ochladla. Institucionální investoři (velké společnosti, REITy atd.) koupili asi 7,5 % domů v metropolitní oblasti Phoenixu v 1. čtvrtletí 2025, což je pokles z přibližně 8,2 % o rok dříve roselawgroupreporter.com. V celém státě Arizona klesl podíl institucionálních kupců na trhu meziročně asi o 11 % roselawgroupreporter.com. Tento ústup naznačuje, že velcí investoři jsou po vrcholu v roce 2022 opatrnější – rostoucí náklady na financování a nižší marže při rychlém prodeji snížily objem institucionálních nákupů. Nicméně 7–8 % všech prodejů je stále významný podíl a Phoenix zůstává jedním z nejvýznamnějších trhů v zemi z hlediska investorské aktivity. Ve skutečnosti zpráva z poloviny roku 2025 označila Phoenix za „hlavní město Build-to-Rent (BTR) v Americe“ – což svědčí o tom, jak zde investoři přehodnotili své strategie azreinsider.com.
Build-to-Rent je možná nejžhavějším investičním trendem na trhu nemovitostí v Phoenixu. Místo rychlého obracení domů za účelem rychlého zisku nyní mnoho firem vyvíjí nebo kupuje celé komunity rodinných domů postavených speciálně k pronájmu. Phoenix zaznamenal ohromující nárůst BTR inventáře o 309 % v letech 2017 až 2022, což je nejrychlejší růst v zemi azreinsider.com. Do roku 2024 přibylo v metropolitní oblasti 4 460 nových jednotek rodinných domů k pronájmu během jednoho roku, čímž se celkový počet od roku 2020 zvýšil na více než 12 700 BTR domů azreinsider.com azreinsider.com. Nejde o staré řadové domy z minulosti – BTR komunity nabízejí domy s moderními povrchy, zahradami a vybavením srovnatelným s bytovými komplexy, což oslovuje rodiny a pracovníky na dálku, kteří hledají prostor bez závazku hypotéky azreinsider.com. Velcí hráči si toho všimli: institucionální investoři skupují celé BTR čtvrti jako stabilní, výnosová aktiva azreinsider.com. Tradiční developeři jako DR Horton a Lennar dokonce zahájili své vlastní BTR projekty nebo prodali hotové domy hromadně investorům. Pro ty, kteří chtějí investovat v Phoenixu, BTR nabízí způsob, jak těžit z růstu populace v regionu prostřednictvím příjmů z pronájmu. A stále je zde prostor pro růst – více než 13 000 dalších BTR jednotek je v přípravě (plánovaných nebo ve výstavbě) v příštích letech azreinsider.com, což naznačuje, že nájemní domy budou hlavní součástí bytového fondu Phoenixu. To představuje příležitosti pro investory všech velikostí: od velkých private equity fondů až po malé partnerství, která spojují prostředky na nákup několika nájemních domů.
Mimo BTR, dlouhodobé strategie koupě a držení jsou v Phoenixu atraktivní. Ceny domů, po nedávném poklesu, by měly znovu začít mírně růst v letech 2026-2027 nar.realtor. Pro investory to znamená, že relativně dostupné ceny v Phoenixu (ve srovnání s pobřežními trhy) a silné poměry nájemného k hodnotě mohou dnes přinášet solidní peněžní tok s potenciálem zhodnocení ve střednědobém horizontu. Některé subtrhy vynikají potenciálem ROI: města West Valley Buckeye, Goodyear a Surprise nabízejí kombinaci nízkých vstupních cen a rychlého růstu. Buckeye má například rozsáhlé pozemky připravené pro budoucí průmyslové a rezidenční využití – nedávný nákup 747 akrů v Buckeye za 53 milionů dolarů jednou rodinou podtrhuje sázku na budoucí rozvoj v této oblasti arizonaescrow.com. Jakmile infrastruktura a populace dosáhnou těchto okrajových částí, hodnota pozemků může rychle stoupat. Mezitím blíže centru mohou oblasti kolem nových prodloužení lehké železnice nebo pracovních center (např. kolem TSMC v severním Phoenixu nebo poblíž technologických kanceláří v centru) zaznamenat nadprůměrné zhodnocení díky přílivu nové poptávky.
Investování do nájemních nemovitostí v Phoenixu je v současnosti hrou trpělivosti a obezřetnosti. Nájemné stagnuje, což znamená, že kapitalizační sazby (výnosy z nájmu) jsou trochu stlačené oproti situaci před dvěma lety. To ale také znamená, že jde o vyváženější trh pro nákup jednotek bez dražebních válek. Zkušení investoři nyní uzavírají nákupy, často s cílem přidat hodnotu – např. koupí staršího čtyřbytového domu nebo malého apartmánu, zrekonstruují ho a připraví na období, kdy nájemné opět poroste. S tím, jak klesá neobsazenost a růst nájemného by měl být opět pozitivní do konce roku 2026 azfamily.com, investor, který nakoupí v roce 2025, může využít dnešních nižších cen a potenciálně refinancovat nebo zvýšit nájemné za pár let, až se trh zpřísní. Pozoruhodné je, že fix-and-flip aktivita poklesla oproti šílenství v roce 2021, ale fix-to-rent je populární – mnoho menších investorů kupuje domy vyžadující péči, renovuje je a přidává je do nájemního fondu (sveze se na vlně BTR v menším měřítku).
Nakonec, institucionální kapitál rozhodně Phoenix neopustil. V komerční sféře zaznamenal Phoenix 92,5 miliardy dolarů v národních investicích do komerčních nemovitostí v 1. čtvrtletí 2025, což je meziročně nárůst o 17 % (i když počet transakcí klesl) roiproperties.com – což naznačuje, že velcí investoři stále alokují prostředky, jen do větších a strategičtějších obchodů. Příznivé podnikatelské prostředí a růstová trajektorie Phoenixu nadále přitahují významné investice do sektorů jako je průmysl (kde Amazon, Walmart a UPS v posledních letech rozšířily distribuční centra) a datová centra (Facebook, Google a další mají v oblasti Phoenixu serverové farmy). Zahraniční investice jsou také faktorem; například kromě zařízení TSMC zvažují tchajwanské a další mezinárodní firmy Phoenix pro realitní investice, protože náklady jsou zde nižší než v Kalifornii. Výhled pro investory je tedy pozitivní, ale selektivní: Phoenix v roce 2025 už není trhem prodávajících bez pravidel jako v roce 2021, ale pro ty, kteří chtějí investovat rozumně – ať už do nájemních domů, bytů nebo komerčních aktiv – trh nabízí silné základy, stabilní růst a řadu příležitostí k dosažení výnosů. Klíčem je zacílit na správnou lokalitu a typ aktiva: jak to v realitách bývá, úspěch určuje lokalita a načasování.
Ekonomické a demografické faktory ovlivňující nemovitosti
Základem realitního trhu v Phoenixu je zdravá místní ekonomika a silný populační růst, i když oba se zajímavě vyvíjejí. Ekonomika metropolitní oblasti Phoenixu v roce 2025 je rozmanitá a expandující, i když hlavní čísla o zaměstnanosti zaznamenala krátkodobý pokles. Za 12 měsíců do poloviny roku 2025 zaznamenala oblast Phoenixu čistou ztrátu přibližně 7 500 pracovních míst azfamily.com – což je vzácný pokles, který je převážně připisován dočasným propouštěním v technologickém sektoru (např. restrukturalizace společnosti Intel). Odborníci však tento pokles rychle označili za „statisticky nevýznamný“, přičemž poznamenali, že trh práce v Phoenixu zůstává jedním z nejsilnějších v zemi a propuštění lidé si rychle nacházejí novou práci azfamily.com. Skutečně, míra nezaměstnanosti v Phoenixu se pohybuje kolem 5,1 % – což je jedna z nejnižších hodnot mezi velkými americkými městy azbigmedia.com – a účast na trhu práce je vysoká. Region přidává dobře placená pracovní místa v oblasti pokročilé výroby (polovodiče, elektromobily), zdravotnictví a finančních služeb. Důležité je, že příjmy nájemců vzrostly za posledních 5 let přibližně o 41,6 % azbigmedia.com, protože pracovní síla získává lépe placená zaměstnání, což zlepšuje ukazatele dostupnosti bydlení. Tento příliv kvalitních pracovních míst je magnetem pro migranty a pomáhá udržovat poptávku po bydlení (lidé následují práci a Phoenix jich vytváří dostatek).
Růst populace zůstává základním kamenem realitního trhu ve Phoenixu. Metropolitní oblast získala téměř 85 000 nových obyvatel od roku 2023 do 2024, což je roční tempo růstu +1,7 %, které výrazně převyšuje celostátní průměr (~1 %) axios.com axios.com. Hnacím motorem tohoto růstu je migrace. Tradičně Phoenix rostl díky přílivu nových obyvatel i vysoké přirozené porodnosti. Stejně jako ve zbytku země však přirozený přírůstek slábne (rozdíl mezi narozeními a úmrtími přidal v tomto období jen asi 14 500 lidí) axios.com. Nyní jsou to nově příchozí, kteří pohánějí expanzi Phoenixu: přibližně 21 000 čistých domácích migrantů (Američané stěhující se z jiných států/měst) a působivých ~49 000 mezinárodních imigrantů přišlo během tohoto 12měsíčního období axios.com. Tento mezinárodní podíl je překvapivě velký – poprvé je globální imigrace větším zdrojem růstu Phoenixu než domácí migrace. Místní odborníci upozorňují, že s poklesem porodnosti v USA budou města jako Phoenix záviset na přilákání obyvatel odjinud, aby jejich ekonomiky zůstaly v chodu axios.com axios.com. Phoenix v tomto ohledu jednoznačně uspívá. Migranty lákají pracovní příležitosti v regionu, nižší životní náklady (ve srovnání s CA/NY) a teplé klima. Phoenix se trvale řadí mezi 3 nejlepší metropolitní oblasti podle čistého přílivu obyvatel každý rok (zprávy o migraci Allied Van Lines a U-Haul často hodnotí Arizonu a Phoenix velmi vysoko).
Současný růst má však jiný charakter než explozivní boom v Sun Beltu v 90. letech. Jeden výzkumník z ASU poukazuje na to, že tempo růstu Phoenixu je sice silné, ale nyní mírnější než v 90. a 2000. letech, kdy město „rostlo jen proto, aby rostlo.“ Nyní se lidé stěhují do Phoenixu „v reakci na kvalitní pracovní místa“, nikoli kvůli spekulativní nadvýstavbě axios.com. Tento řízený růst je zdravější a udržitelnější – jde o růst spojený s ekonomickým rozvojem, nikoli předbíhající ho. Pro realitní trh to znamená, že poptávku podporují skuteční koncoví uživatelé (zaměstnané rodiny, kvalifikovaní pracovníci, studenti), což snižuje riziko bubliny. Existuje také základní důvěra, že Phoenix „je připraven dále stabilně růst“ azfamily.com, jak uvedl jeden místní ekonom – tento pocit potvrzuje i rozsah investic do infrastruktury a rozvoje (popsaný výše).
Z demografického hlediska Phoenix těží z vyváženého zastoupení věkových skupin, což podporuje poptávku po bydlení z různých stran. Stále je oblíbenou destinací pro důchodce a migranty 55+ (arizonské seniorské komunity prosperují), což podporuje trh s přeprodejem nemovitostí a rostoucí sektor seniorského bydlení. Zároveň má Phoenix velkou populaci mladých dospělých a přitahuje mnoho mileniálů a příslušníků generace Z – někteří přijíždějí kvůli Arizona State University a zůstávají kvůli práci, jiní se stěhují z dražších trhů za dostupnějším vlastnictvím bydlení. Významné je, že první kupující tvořili významný podíl nákupů nemovitostí na konci roku 2024 a v roce 2025, protože mírně nižší ceny a kreativní financování umožnily více nájemcům stát se vlastníky roiproperties.com. Tento příliv mladších kupujících je zásadní pro dlouhodobé zdraví trhu.
Dostupnost a životní náklady zůstávají klíčovými faktory. I když náklady na bydlení ve Phoenixu vzrostly, životní náklady jsou jen asi o 6,2 % vyšší než americký průměr – což je mnohem méně než například v Los Angeles (+45 %) nebo na Manhattanu (+130 %) azbigmedia.com azbigmedia.com. To znamená, že životní styl střední třídy je ve Phoenixu stále dosažitelný pro mnoho nově příchozích, zejména těch, kteří se stěhují z předražených kalifornských trhů. Je to konkurenční výhoda, kterou Phoenix využívá k přilákání obyvatel i zaměstnavatelů (kteří mohou platit o něco nižší mzdy než v pobřežních městech, ale přesto zde zaměstnancům nabídnout vyšší životní úroveň). Phoenix se také může pochlubit relativně přívětivými daněmi (Arizona nemá daň z dědictví, nižší daň z nemovitosti než TX/CA a nedávno snížila jednotnou daň z příjmu na 2,5 %). Tyto ekonomické a politické faktory společně působí jako příznivý vítr pro trh s nemovitostmi. Pokud se Phoenixu podaří zvládnout výzvy, jako jsou vodní zdroje a infrastruktura pro rostoucí populaci, výhled je na další expanzi. Ekonomové předpovídají, že tempo růstu populace v Arizoně se v blízké budoucnosti bude pohybovat kolem 1,3–1,5 % ročně realestate.usnews.com – což znamená desítky tisíc nových obyvatel každý rok, kteří neustále zvyšují poptávku na trhu s bydlením.
Srovnatelná dostupnost: Phoenix vs. ostatní metropole
Jak si vede nemovitostní trh ve Phoenixu ve srovnání s ostatními hlavními trhy? Z hlediska dostupnosti se Phoenix nachází někde uprostřed mezi americkými metropolemi a oblastí Sun Belt. Po nedávném poklesu se bydlení ve Phoenixu stalo o něco dostupnější pro místní kupující než před rokem. K polovině roku 2025 je příjem potřebný k pořízení průměrného domu ve Phoenixu (~460 000 USD) asi 109 700 USD, což je o 1,8 % méně než loni redfin.com. Jedná se o jedno z největších zlepšení dostupnosti mezi velkými městy, což je trend pozorovaný v městech, která zažila boom během pandemie a kde ceny klesly z vrcholu redfin.com redfin.com. Pro srovnání, příjem potřebný na průměrný dům v USA (~447 000 USD) je 112 000 USD redfin.com, takže Phoenix je jen o chlup dostupnější než celostátní průměr. Navíc přibližně 25–26 % domů na prodej ve Phoenixu je dostupných při místním mediánovém příjmu redfin.com, což sice není ideální, ale je to lepší než v mnoha přímořských městech (například v Los Angeles je dostupné pro průměrnou domácnost jen asi 1 % nabídek) redfin.com. Náklady na vlastnictví domu ve Phoenixu (~35 % příjmu na průměrný dům) jsou také nižší než v mnoha drahých metropolích, kde splácení hypotéky může spolknout i více než 50 % příjmu redfin.com.
Ve srovnání s ostatními městy Sun Belt jsou náklady na bydlení ve Phoenixu střední. Je dražší než některé rychle rostoucí jižanské metropole, jako jsou Atlanta nebo San Antonio, ale levnější než jiná města jako Miami nebo Austin. Například zde je přehled průměrných cen domů v polovině roku 2025 na několika klíčových trzích:
|Metro
|Mediánní cena domu (červen 2025)
|Meziroční změna ceny
|Phoenix, AZ
|$459,925 redfin.com
|-1,1 % redfin.com
|Atlanta, GA
|$407,500 redfin.com
|-3,0 % redfin.com
|Dallas, TX
|$425,000 redfin.com
|-1,2 % redfin.com
|Miami, FL
|$575,000 redfin.com
|+4,0 % redfin.com
|Los Angeles, CA
|$950,000 redfin.com
|+2,7 % redfin.com
V tomto kontextu jsou ceny v Phoenixu zhruba na stejné úrovni jako v Dallasu/Austinu, o něco výše než v Atlantě/Charlotte a výrazně pod úrovní jižní Floridy nebo měst na západním pobřeží. Takže, i když místní obyvatelé pocítili tlak – mediánní cena v Phoenixu vzrostla od roku 2020 o více než 50 % reddit.com – město stále nabízí lepší hodnotu než mnoho velkých metropolí. Tato relativní dostupnost je hlavním důvodem, proč NAR zařadila Phoenix mezi 10 nejlepších trhů, které by měly v roce 2025 překonat průměr nar.realtor. Důvod je jednoduchý: pokud si rodina stěhující se z Kalifornie může koupit srovnatelný dům v Phoenixu za polovinu ceny svého starého domova, migrační tok bude pokračovat.
Na straně pronájmů si Phoenix také vede dobře. Průměrné nájemné (~1 920 $) v Phoenixu je asi o 8–9 % nižší než průměrné nájemné v USA, které činí 2 100 $ zillow.com. A na rozdíl od mnoha přímořských měst, kde za tuto cenu dostanete jen malý byt, v Phoenixu za ni pravděpodobně získáte větší jednotku nebo dokonce malý dům. Nedávná studie RentCafe zařadila Phoenix jako 4. nejlepší velké město pro nájemníky v roce 2025 – zaostává pouze za třemi hlavními texaskými městy – díky kombinaci slušné dostupnosti a kvality života azbigmedia.com. Zpráva zdůraznila, že i když jsou životní náklady v Phoenixu mírně nadprůměrné, 48 % nájemních jednotek je luxusních (s mnoha vybaveními) a průměrná velikost bytu (816 čtverečních stop) patří mezi největší ve velkých městech azbigmedia.com azbigmedia.com. Jinými slovy, nájemníci v Phoenixu dostanou za své peníze více: více prostoru, více vybavení jako bazén/posilovna atd., než by dostali za podobný nájem například v Los Angeles nebo New Yorku.
Je také poučné zvážit indexy dostupnosti bydlení. V jedné studii z roku 2025, která se zabývala 50 největšími metropolitními oblastmi, se Phoenix umístil zhruba uprostřed (#19) v dostupnosti bydlení, s indexovým skóre (~65), což znamená, že místní příjmy pokrývají asi 65 % nákladů potřebných na pořízení průměrného domu (100 % by znamenalo dokonalou dostupnost) visualcapitalist.com. To je výrazně více než na trzích jako Los Angeles (index ~35), ale méně než v některých levnějších vnitrozemských metropolích. Trend v Phoenixu se zlepšuje: jak bylo zmíněno, příjmy rostou a ceny se stabilizují, takže dostupnost se postupně zlepšuje (což je úleva po prudkém zhoršení v roce 2021).
Abychom to shrnuli, Phoenix v roce 2025 zůstává relativně cenově dostupnou metropolitní oblastí, zejména v kontextu západu USA. Nabízí slunnou, ekonomicky prosperující lokalitu s náklady na bydlení výrazně nižšími než ve městech jako LA, San Francisco, Seattle nebo Denver, což stále přitahuje lidi i firmy do Valley. Pro místní už bydlení není „levné“ jako před deseti lety, ale snahy jako zvýšená výstavba domů a vyšší mzdy začínají obracet situaci s dostupností bydlení k lepšímu. Jak řekl Lawrence Yun z NAR, „Kupující domů budou mít příští rok větší úspěch… Nejhorší problémy s dostupností jsou za námi“ nar.realtor. Tento optimistický výhled odráží vyvažování Phoenixu – udržet se levnějším než konkurenční metropole a zároveň pokračovat v růstu a prosperitě. A právě tato rovnováha je důvodem, proč je trh s nemovitostmi v Phoenixu v roce 2025 připraven na udržitelný úspěch, a v nadcházejících letech nabízí něco pro kupující, nájemce i investory.Zdroje: Data a trendy trhu v Phoenixu ze Zillow a Redfin zillow.com redfin.com; prognóza National Association of REALTORS® nar.realtor nar.realtor; místní analýzy trhu s nemovitostmi v Phoenixu roiproperties.com roiproperties.com; AZ Family News a Axios Phoenix pro ekonomické a nájemní poznatky azfamily.com axios.com; RentCafe a Apartment List pro srovnání nájmů azbigmedia.com apartmentlist.com; regionální zprávy Arizony o rozvoji a investiční aktivitě arizonaescrow.com roselawgroupreporter.com; komentáře k trhu od ROI Properties roiproperties.com roiproperties.com; a odhady počtu obyvatel od U.S. Census Bureau axios.com<Tyto zdroje společně vykreslují obraz trhu ve Phoenixu v roce 2025, který ochlazuje ze svého vrcholu, ale stále září dlouhodobým potenciálem.