Výhled na trh s nemovitostmi ve Vancouveru 2025: Trendy, prognózy a klíčové poznatky

Komerční trh (2025): Sektor komerčních nemovitostí ve Vancouveru prokázal odolnost tváří v tvář ekonomickým překážkám.

Aktuální tržní podmínky v roce 2025

Investiční aktivita se zintenzivnila na začátku roku 2025 – v prvním čtvrtletí roku 2025 bylo uzavřeno obchodů s komerčními nemovitostmi za přibližně 2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 10 % altusgroup.com altusgroup.com .Investoři zůstávají přitahováni základními faktory a dlouhodobým růstovým příběhem Vancouveru, což dokládá i nedávné zařazení města na první místo v Kanadě, co se týče sentimentu investic do komerčních nemovitostí altusgroup.com .To znamená, že různé třídy aktiv zažívají odlišné podmínky.ve Vancouveru se potýkají se zvýšenou neobsazeností (dostupnost kolem 12,4 % na začátku roku 2025) kvůli nové nabídce a přetrvávajícímu hybridnímu pracovnímu režimu altusgroup.com .Pronajímatelé hlásí „útěk ke kvalitě“, protože moderní kanceláře třídy A i nadále zaznamenávají pozitivní absorpci (sedm po sobě jdoucích čtvrtletí k Q1 2025) a zpřísňující se dostupnost, i když starší kancelářský fond stagnuje altusgroup.com altusgroup.com .Zejména některé nedostatečně využívané kancelářské budovy jsou přeměňovány – například dvanáctipatrová kancelářská věž v centru byla prodána za účelem přestavby na hotel se 180 pokoji altusgroup.com , což odráží trend adaptivního znovuvyužití v centru města.jsou na pevnější půdě: objem investic do maloobchodních nemovitostí vzrostl v první polovině roku 2025 meziročně o 140 % altusgroup.com , protože investoři se zaměřují na hlavní nákupní třídy a obchodní centra s potravinami.Nicméně nad tradičními obchodními domy se vznáší nejistota; ikonická společnost Hudson’s Bay Company požádala o ochranu před věřiteli a potenciální uzavření prodejen by mohlo zanechat velké prázdné prostory, což by donutilo pronajímatele být kreativní při přestavbě velkých maloobchodních prostor altusgroup.com , které byly dlouho oblíbenci trhu ve Vancouveru, zaznamenaly mírné ochlazení.Dostupnost průmyslových nemovitostí vzrostla na přibližně 6,0 % – což je nejvíce od roku 2010 – protože někteří investoři pozastavili svá rozhodnutí kvůli obchodním nejistotám altusgroup.com altusgroup.com .Přesto zůstává poptávka po skladech v zásadě silná (čistá absorpce je stále pozitivní) a nedostatek půdy ve Vancouveru zajišťuje, že průmyslové nemovitosti zůstávají cennou dlouhodobou investicí altusgroup.com altusgroup.com .Celkově je komerční sektor ve Vancouveru v roce 2025: silný v maloobchodu a rozvoji multifunkčního nájemního bydlení, opatrně optimistický v kancelářském sektoru (pro špičkové prostory) a mírně pozastavený v průmyslu – ale napříč všemi segmenty přitažlivost města pro investory a podniky nadále podporuje stabilitu trhu.

Nemovitostní prostředí ve Vancouveru v roce 2025 se vyznačuje vysokou nabídkou a ochlazujícími se cenami v rezidenčním sektoru, na pozadí odolného, ale vyvíjejícího se komerčního trhu.

Rezidenční trh (2025): Trh s bydlením ve Greater Vancouveru se posunul z hektického trhu prodávajících z předchozích let do vyváženější nebo dokonce kupujícím příznivé oblasti. Prodeje domů zpomalily – počet transakcí od začátku roku 2025 patřil mezi nejslabší za poslední dekádu storeys.com – a počet aktivních inzerátů vzrostl na mnohaletá maxima. V květnu 2025 bylo v Metro Vancouveru přes 17 000 aktivních inzerátů, což je o 26 % více než před rokem a nejvyšší úroveň nabídky od roku 2016 wowa.ca. Tento nárůst nabídky v kombinaci s vyššími náklady na půjčky zmírnil tlak na růst cen. Referenční cena domu všech typů nemovitostí v Metro Vancouveru se pohybuje kolem 1,18 milionu dolarů, což je zhruba o 2,9 % méně než před rokem wowa.ca. Průměrné ceny zaznamenaly dokonce ještě strmější pokles o přibližně 5-6 % meziročně wowa.ca. S utlumenými objemy prodejů (prodeje z května 2025 byly přibližně o 18 % nižší než v květnu 2024 wowa.ca) a stabilním přílivem nových nabídek se poměr prodejů k novým inzerátům pohyboval v rozmezí nízkých 30 %. Tento SNLR signalizuje podmínky trhu kupujících (hluboko pod 60 %, které označuje trh prodávajících) wowa.ca. Stručně řečeno, rezidenční nemovitostní trh ve Vancouveru v polovině roku 2025 je klidnější a více vyjednatelný: kupující získali zpět určitou vyjednávací pozici, zatímco prodávající čelí po letech neustálého růstu cen trhu citlivějšímu na cenu.

Trendy cen bydlení a dostupnost

Po deseti letech dramatického růstu vstoupily ceny domů ve Vancouveru nedávno do období mírné korekce. Od roku 2005 do roku 2022 hodnota domů exponenciálně rostla – referenční cena MLS je více než o 235 % vyšší než v roce 2005 (průměrný roční nárůst cca 6,1 %) wowa.ca. Tento dlouhodobý růst, poháněný nedostatkem pozemků, růstem populace a globálními investicemi, učinil z Vancouveru jeden z nejdražších realitních trhů na světě. Rok 2022 byl však zlomem, kdy začaly prudce stoupat úrokové sazby. V letech 2023–2024 vyšší hypoteční sazby výrazně snížily dostupnost bydlení a ochladily poptávku, což způsobilo stagnaci a mírný pokles cen. Referenční kompozitní cena v oblasti Metro Vancouver kulminovala na začátku roku 2022 a poté začala klesat. K polovině roku 2025 jsou referenční ceny zhruba o 5–10 % nižší než na vrcholu, dle typu nemovitosti (například referenční ceny samostatně stojících domů meziročně poklesly o ~3,2 %, u bytových jednotek o ~2,4 % YoY) wowa.ca. Průměrná prodejní cena všech typů domů ve větším Vancouveru v květnu 2025 byla okolo 1,27 milionu dolarů, což je zhruba o 6 % méně než o rok dříve wowa.ca. Stručně řečeno, ceny se mírně stáhly z rekordních maxim, což představuje menší úlevu pro kupující oproti horečce roku 2021.

Dostupnost bydlení však zůstává největší výzvou Vancouveru. Koncem roku 2023 banka RBC prohlásila, že trh s bydlením ve městě je v „plnohodnotné krizi“, pokud jde o dostupnost vancouver.citynews.ca. Ve skutečnosti bylo ještě nikdy nebylo v Kanadě tak drahé pořídit si domov: index RBC ukázal, že typický vancouverský kupující by potřeboval více než 106 % mediánu příjmu domácnosti jen k pokrytí vlastnických nákladů na průměrný dům vancouver.citynews.ca. To je ohromující číslo – zjednodušeně řečeno, reprezentativní rodina si nemůže dovolit bydlení ve Vancouveru, pokud by mu neobětovala více než celý před-zdaněný příjem. Takto extrémní platební zátěž se s mírným poklesem cen snížila jen nepatrně. I v optimistických scénářích RBC předpokládala, že do roku 2025 požadovaný příjem klesne jen na úroveň poloviny roku 2022 – což je stále extrémně vysoko a přístup k bydlení zůstává pro většinu kupujících téměř stejně obtížný vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. I další ukazatele tomu odpovídají: poměr cen k příjmům a k nájmu je ve Vancouveru jedním z nejhorších na světě a město je pravidelně řazeno jako nejméně dostupné město v Kanadě pro vlastnictví i pronájem.

Napětí se netýká jen kupujících. Nájemníci čelí rekordně vysokým nájmům a nízké obsazenosti. Na začátku roku 2024 byla míra neobsazenosti nájemních bytů v oblasti Metro Vancouver přibližně 1,6 %, což je mírné zvýšení z téměř nulové úrovně, ale stále hluboko pod zdravou rovnováhou jarmanrealestate.com. Tento napjatý trh posunul průměrný měsíční nájem za dvoupokojový byt na zhruba 2 200 $ (a přes 2 500 $ za pronájem bytu v kondominiu) – nejvýše v celé zemi vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Příjmy s tímto růstem nestačí držet krok, takže mnoho domácností utrácí za bydlení výrazně více než doporučovaných 30 % příjmu. Tyto problémy s dostupností mají reálné demografické dopady: mladší rodiny a dokonce i některé podniky se stěhují do levnějších oblastí a Britská Kolumbie zaznamenala v roce 2023 čistý odliv meziprovinčních migrantů (více než 8 000 lidí odešlo do jiných provincií, než se přistěhovalo) biv.com biv.com. Vysoké náklady na bydlení se uvádějí jako hlavní důvod této vlny odchodů obyvatel hledajících výhodnější (nebo alespoň levnější) podmínky biv.com.

Stručně řečeno, cenový trend ve Vancouveru se po letech růstu nedávno zastavil, ale nemovitosti jsou stále extrémně drahé ve srovnání s místními příjmy. Mírné poklesy cen a nepatrná úleva v podobě nižších úrokových sazeb situaci jen nepatrně zlepšily. Dostupnost bydlení ve Vancouveru zůstane pravděpodobně velmi napjatá bez zásadních změn – tuto skutečnost uznávají ekonomové, kteří varují, že může trvat roky růstu příjmů a dohánění nabídky, než se obnoví alespoň nějaká rovnováha vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Současné podmínky omezily investiční nadšení a přiměly tvůrce politik k zásahům (jak je popsáno níže), ale pro průměrného obyvatele Vancouveru zůstává sen o vlastním bydlení nebo dostupném nájmu ve městě stále těžce dosažitelný.

Investiční příležitosti a rizika

Navzdory výzvám realitní trh ve Vancouveru nadále nabízí investorům příležitosti – ovšem ty jsou spojeny s významnými riziky. Níže najdete rozdělení klíčových příležitostí a rizik v roce 2025:

Příležitosti: Podmínky trhu příznivé pro kupující: Nedávné ochlazení trhu mírně převážilo misky vah ve prospěch kupujících, což vytváří příležitost pro ty, kteří chtějí na trh vstoupit nebo si polepšit. Díky vyšší nabídce a motivovaným prodejcům mohou kupující v roce 2025 vyjednat výhodnější ceny i podmínky než v minulých letech. Pro investory tento útlum představuje šanci získat kvalitní nemovitosti za relativně nižší cenu oproti maximu trhu. Silná poptávka po pronájmech: Napjatý trh s nájemním bydlením ve Vancouveru (obsazenost ~1–2 %) zaručuje vysokou poptávku po nájemních jednotkách. Investoři do speciálně stavěných nájemních domů nebo sekundárních bytů mohou využít rekordně vysoké nájmy a nízkou neobsazenost, což generuje stabilní peněžní tok. Dlouhodobé základy (stálá imigrace a omezené množství půdy) naznačují, že pronájmy zůstanou spolehlivou volbou. Skutečně, developeři přesouvají pozornost právě na projekty stavěné na pronájem , které láká nízká neobsazenost i vládní pobídky altusgroup.com altusgroup.com. Atraktivita a odolnost: Status světového města, diverzifikovaná ekonomika a vysoká kvalita života ve Vancouveru podporují odolné hodnoty nemovitostí. Město se pravidelně umisťuje na špičce průzkumů oblíbenosti investic v Kanadě altusgroup.com. Tato základní přitažlivost poskytuje důvěru v dlouhodobé zhodnocení nemovitostí ve Vancouveru. I když některé trhy kolísají, Vancouver si obvykle zachovává atraktivitu jak pro domácí, tak zahraniční kupce (kde je to povoleno) a funguje jako relativně bezpečný přístav pro investice do reálných aktiv. Nově vznikající rozvojové oblasti: Probíhají významné veřejné investice a projekty (nové linky MHD, rozsáhlé přestavby – viz sekce o vybraných čtvrtích). Tyto projekty mohou zvýšit hodnotu nemovitostí v určitých čtvrtích. Strategičtí investoři mohou nalézt příležitosti v oblastech, které čeká transformace, například podél Broadway Corridor (nové stanice SkyTrain) nebo v okolí plánovaných komunit (Oakridge, Brentwood atd.), kde lze očekávat růst hodnoty, jakmile se tyto čtvrti rozvinou.

Rizika: Vysoké úrokové sazby a náklady na financování: Období levných půjček je prozatím pryč. Náklady na půjčky v roce 2025 jsou mnohem vyšší než před několika lety, což snižuje ziskovost investorů. Zvýšené hypoteční sazby znamenají nižší výnos z pákového efektu a přísnější kritéria pro kvalifikaci. Existuje riziko, že pokud úrokové sazby zůstanou vysoké nebo ještě vzrostou, mohou hodnoty nemovitostí čelit dalšímu tlaku na pokles (protože rozpočty kupujících jsou omezené). Tato citlivost na úrokové sazby je klíčovým rizikovým faktorem pro Vancouver, který má jedno z nejvyšších zadlužení a cenových úrovní – což činí trh mimořádně citlivým na podmínky financování vancouver.citynews.ca. Možný další cenový pokles: Základní prognóza počítá se stabilizací, ale někteří analytici varují, že ve Vancouveru stále hrozí výraznější cenová korekce. Pokud se zhorší ekonomické podmínky (např. recese nebo další ztráty pracovních míst) nebo pokud dojde k nadbytku nabídky, ceny domů by mohly klesnout více, než se očekává. Vícefaktorové hodnocení rizika nyní řadí Vancouver jako „střední riziko“ pro tržní korekci , vzhledem k napjaté dostupnosti bydlení a závislosti na stálém růstu poptávky mortgagesandbox.com. Investoři by měli být opatrní při krátkodobých prodejích nebo nadměrném finančním pákovém efektu, pokud by hodnoty klesly. Politické a regulační změny: Trh čelí riziku zásahů ze strany vlády. V posledních letech úřady neváhaly zavádět daně, poplatky za neobsazenost, úpravy regulace nájmů a omezení nákupů s cílem brzdit spekulace a řešit dostupnost bydlení. Mezi příklady patří zákazy nákupů cizinci, vyšší daň z převodu nemovitosti pro nerezidenty či omezení krátkodobých pronájmů (blíže v další části). Taková opatření mohou ovlivnit strategie a výnosy investorů – například přísnější pravidla pro Airbnb mohou snížit očekávaný příjem při cílení na turistický trh. Stále se vyvíjející politika (např. diskuse o zvýšení daně z nemovitostí u luxusního bydlení nebo silnější regulace nájmů) znamená pro investory regulatorní nejistotu. Rizika ve stavebnictví a developmentu: Ti, kteří investují do rozvojových pozemků nebo nových projektů, čelí vysokým stavebním nákladům a slabšímu trhu s předprodejem . Náklady na výstavbu ve Vancouveru (práce, materiály) v posledních letech prudce vzrostly altusgroup.com. Zároveň předprodeje nových bytů výrazně zpomalily – počátkem roku 2025 dosáhl počet nových projektů rekordních minim, protože developeři kvůli slabému zájmu kupujících odkládali starty mortgagesandbox.com. Toto prostředí zvyšuje riziko zpoždění nebo zrušení projektů. Investoři do developmentů by měli počítat s možností překročení nákladů a s tím, že jednotky se mohou prodávat nebo pronajímat déle, než se plánovalo. Makroekonomická a geopolitická rizika: Širší ekonomické trendy představují také riziko. Obchodní napětí (např. cla ovlivňující exportně orientované sektory B.C.) a globální geopolitická nestabilita se mohou přenést do ekonomiky Vancouveru a tím i do jeho nemovitostního trhu. Například nejistota kolem cel v letech 2024–2025 byla uváděna jako jeden z faktorů, proč kupující váhají a „zůstávají stranou“ navzdory nahromaděné poptávce bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Jakýkoliv větší otřes – globální recese, finanční krize, nebo dokonce lokální zemětřesení vzhledem k seizmické zóně Vancouveru – by mohl ovlivnit hodnoty nemovitostí a likviditu trhu.



Sečteno a podtrženo: Vancouver zůstává vysoce žádoucím, ale drahým trhem. Existují zde solidní příležitosti pro dlouhodobé investory, zejména v oblasti nájemního bydlení a dobře situovaných nemovitostí, jelikož trvalá atraktivita města a omezená nabídka jsou příznivé pro budoucí hodnoty. Tyto příležitosti však s sebou nesou nezanedbatelná rizika. Opatrní investoři v roce 2025 provádějí důkladnou prověrku, testují svou finanční situaci na případné změny úrokových sazeb a sledují vývoj politiky. Vyvážený přístup – který zohledňuje silné základy Vancouveru i jeho cyklická a strukturální rizika – je pro úspěch na tomto trhu nezbytný.

Klíčové změny v politice a vládní iniciativy

V reakci na obavy o dostupnost bydlení a tržní tlaky zavedly všechny úrovně vlády politická opatření, která přímo ovlivňují situaci na trhu s nemovitostmi ve Vancouveru. Níže uvádíme některé z nejvýznamnějších nedávných politik a iniciativ:

Zákaz nákupu cizími osobami (federální): Kanada v lednu 2023 přijala Zákon o zákazu nákupu rezidenčních nemovitostí necizozemci , který zakazuje cizincům (s omezenými výjimkami) nakupovat rezidenční nemovitosti v Kanadě. Původně mělo jít o dvouletý zákaz s koncem v roce 2025, nedávno byl však prodloužen do 1. ledna 2027 bcrealestatelawyers.com. Tato politika měla za cíl ochladit spekulace a poptávku ze strany zahraničních investorů, zejména ve městech jako je Vancouver, kde bylo mnoho zahraničního kapitálu. Zákaz přispěl ke snížení počtu luxusních a exkluzivních transakcí bytů od zahraničních kupců. (Pozoruhodné je, že B.C. již od roku 2016 uplatňovalo ve Vancouveru 20% daň z převodu při nákupu cizincem, takže zahraniční aktivita byla tlumena již před samotným zákazem.)

Kanada v lednu 2023 přijala , který zakazuje cizincům (s omezenými výjimkami) nakupovat rezidenční nemovitosti v Kanadě. Původně mělo jít o dvouletý zákaz s koncem v roce 2025, nedávno byl však bcrealestatelawyers.com. Tato politika měla za cíl ochladit spekulace a poptávku ze strany zahraničních investorů, zejména ve městech jako je Vancouver, kde bylo mnoho zahraničního kapitálu. Zákaz přispěl ke snížení počtu luxusních a exkluzivních transakcí bytů od zahraničních kupců. (Pozoruhodné je, že B.C. již od roku 2016 uplatňovalo ve Vancouveru 20% daň z převodu při nákupu cizincem, takže zahraniční aktivita byla tlumena již před samotným zákazem.) Zákon o provinční nabídce bydlení a reformy územního plánování (B.C.): Vláda Britské Kolumbie pod vedením premiéra Davida Ebyho energicky postupuje v posilování nabídky bydlení. Koncem roku 2022 Zákon o nabídce bydlení stanovil cíle v oblasti výstavby nových bytů pro obce a dal provincii pravomoc přehlasovat místní územní plánování, pokud města neumožní dostatek nových domů. Na to navázala provincie v listopadu 2023 rozsáhlými reformami územního plánování, které umožní více malorozměrového vícebytového bydlení na původně jednopodlažních pozemcích news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Podle těchto změn musí každá obec v B.C. povolit minimálně 3–4 bytové jednotky na jeden rezidenční pozemek a až 6 jednotek na větších pozemcích v blízkosti častěji využívané veřejné dopravy news.gov.bc.ca. Vancouver, který již tímto směrem směřoval, sladit své vyhlášky s těmito požadavky. Tato opatření vedoucí ke zvýšení kapacity ruší zónování „pouze pro rodinné domy“, a fakticky tak legalizují dvojdomky, trojdomky, čtyřdomky a další typy bydlení v dříve exkluzivních čtvrtích. Podle modelování provincie by mohlo díky této iniciativě vzniknout více než 130 000 nových malých bytů během příštích 10 let news.gov.bc.ca, což výrazně zvýší nabídku bydlení v městských oblastech.

Vláda Britské Kolumbie pod vedením premiéra Davida Ebyho energicky postupuje v posilování nabídky bydlení. Koncem roku 2022 stanovil cíle v oblasti výstavby nových bytů pro obce a dal provincii pravomoc přehlasovat místní územní plánování, pokud města neumožní dostatek nových domů. Na to navázala provincie v rozsáhlými reformami územního plánování, které umožní více na původně jednopodlažních pozemcích news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Podle těchto změn musí každá obec v B.C. povolit minimálně 3–4 bytové jednotky na jeden rezidenční pozemek a až 6 jednotek na větších pozemcích v blízkosti častěji využívané veřejné dopravy news.gov.bc.ca. Vancouver, který již tímto směrem směřoval, sladit své vyhlášky s těmito požadavky. Tato opatření vedoucí ke zvýšení kapacity ruší zónování „pouze pro rodinné domy“, a fakticky tak legalizují dvojdomky, trojdomky, čtyřdomky a další typy bydlení v dříve exkluzivních čtvrtích. Podle modelování provincie by mohlo díky této iniciativě vzniknout více než během příštích 10 let news.gov.bc.ca, což výrazně zvýší nabídku bydlení v městských oblastech. Zjednodušení schvalování a omezení byrokracie: Vlády si uvědomily, že zdlouhavé schvalovací procesy zhoršují nedostatek bydlení. Vancouver je nechvalně známý svým pomalým schvalovacím řízením. V letech 2023–2024 město Vancouver, za podpory federálních fondů, spustilo iniciativy na zjednodušení změn územního plánu a povolovacích řízení . Federální vládní Fond pro urychlení výstavby bydlení ve výši 4 miliardy dolarů přidělil Vancouveru 115 milionů dolarů na urychlení schvalování developerských projektů a odstranění překážek hustší zástavby pm.gc.ca pm.gc.ca. Na oplátku se Vancouver zavázal umožnit během tří let vznik 3 200 nových jednotek a v příštím desetiletí více než 40 000 jednotek prostřednictvím opatření, jako jsou aktualizace územních vyhlášek, digitální povolovací procesy a zrušení požadavků na veřejná slyšení u projektů, které již odpovídají schváleným plánům pm.gc.ca pm.gc.ca. Současně Britská Kolumbie schválila v roce 2023 legislativu na urychlení místních schvalování předběžným vymezením zón a postupným rušením individuálních veřejných slyšení u projektů, které jsou v souladu s oficiálními komunitními plány news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Tyto snahy si kladou za cíl zkrátit časové harmonogramy výstavby nového bydlení.

Vlády si uvědomily, že zdlouhavé schvalovací procesy zhoršují nedostatek bydlení. Vancouver je nechvalně známý svým pomalým schvalovacím řízením. V letech 2023–2024 město Vancouver, za podpory federálních fondů, spustilo iniciativy na . Federální vládní ve výši 4 miliardy dolarů přidělil Vancouveru 115 milionů dolarů na urychlení schvalování developerských projektů a odstranění překážek hustší zástavby pm.gc.ca pm.gc.ca. Na oplátku se Vancouver zavázal umožnit během tří let vznik 3 200 nových jednotek a v příštím desetiletí více než 40 000 jednotek prostřednictvím opatření, jako jsou aktualizace územních vyhlášek, digitální povolovací procesy a zrušení požadavků na veřejná slyšení u projektů, které již odpovídají schváleným plánům pm.gc.ca pm.gc.ca. Současně Britská Kolumbie schválila v roce 2023 legislativu na předběžným vymezením zón a postupným rušením individuálních veřejných slyšení u projektů, které jsou v souladu s oficiálními komunitními plány news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Tyto snahy si kladou za cíl nového bydlení. Daně za neobsazené nemovitosti a spekulace: Aby se zabránilo tomu, že domy budou zůstávat prázdné, a aby bylo zajištěno, že bydlení bude sloužit místním obyvatelům, platí několik daní. Vancouverská daň za prázdné domy ukládá 3% daň ze zjištěné hodnoty domů, které jsou neobsazené více než 6 měsíců v roce gvrealtors.ca. (Dočasně byla zvýšena na 5 %, ale toto navýšení bylo zrušeno kvůli obavám z dodržování lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Provincionální daň za spekulaci a neobsazené nemovitosti platí v městských oblastech Britské Kolumbie, včetně Metro Vancouveru, a je uvalena na zahraniční majitele a další neosvobozené vlastníky, kteří ponechávají nemovitosti prázdné. Od ledna 2024 byla tato provinční daň rozšířena na dalších 13 komunit v B.C. www2.gov.bc.ca, aby se uzavřely mezery v zákoně mimo Metro Vancouver. Tyto daně přinutily mnoho prázdných jednotek vrátit se na trh s pronájmy – Vancouver uvádí, že daň za neobsazené domy pomohla vrátit tisíce bytů k obsazení a zvýšit nabídku pro nájemce.

Aby se zabránilo tomu, že domy budou zůstávat prázdné, a aby bylo zajištěno, že bydlení bude sloužit místním obyvatelům, platí několik daní. Vancouverská ukládá 3% daň ze zjištěné hodnoty domů, které jsou neobsazené více než 6 měsíců v roce gvrealtors.ca. (Dočasně byla zvýšena na 5 %, ale toto navýšení bylo zrušeno kvůli obavám z dodržování lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) platí v městských oblastech Britské Kolumbie, včetně Metro Vancouveru, a je uvalena na zahraniční majitele a další neosvobozené vlastníky, kteří ponechávají nemovitosti prázdné. Od ledna 2024 byla tato provinční daň www2.gov.bc.ca, aby se uzavřely mezery v zákoně mimo Metro Vancouver. Tyto daně přinutily mnoho prázdných jednotek vrátit se na trh s pronájmy – Vancouver uvádí, že daň za neobsazené domy pomohla vrátit tisíce bytů k obsazení a zvýšit nabídku pro nájemce. Omezení krátkodobých pronájmů: Provincie i město Vancouver zpřísnily pravidla pro krátkodobé pronájmy (například Airbnb), aby ochránily nabídku dlouhodobého bydlení. V roce 2023 Britská Kolumbie zavedla legislativu omezující krátkodobé pronájmy v městech, zvýšením pokut a dohledu a povolila takové pronájmy většinou pouze v hlavním bydlišti vlastníka. Vancouver již vyžaduje, aby provozovatelé krátkodobých pronájmů měli živnostenské oprávnění a pronajímali pouze svou hlavní rezidenci. Krok provincie tato pravidla dále posiluje. Díky omezení krátkodobých pronájmů (které často celé byty odčerpávaly z dlouhodobého trhu) by měly být tisíce jednotek uvolněny pro místní obyvatele vancouver.citynews.ca.

Provincie i město Vancouver zpřísnily pravidla pro krátkodobé pronájmy (například Airbnb), aby ochránily nabídku dlouhodobého bydlení. V roce 2023 Britská Kolumbie zavedla legislativu omezující krátkodobé pronájmy v městech, zvýšením pokut a dohledu a povolila takové pronájmy většinou pouze v hlavním bydlišti vlastníka. Vancouver již vyžaduje, aby provozovatelé krátkodobých pronájmů měli živnostenské oprávnění a pronajímali pouze svou hlavní rezidenci. Krok provincie tato pravidla dále posiluje. Díky (které často celé byty odčerpávaly z dlouhodobého trhu) by měly být tisíce jednotek uvolněny pro místní obyvatele vancouver.citynews.ca. Ochrana nájemníků a iniciativy v oblasti pronájmu: Bytová krize vedla k zavedení politik na ochranu nájemníků. Vláda Britské Kolumbie na konci roku 2022 zrušila stanovy stratas (bytových domů), které omezovaly pronájmy, odstranila tedy veškerá pravidla vylučující pronájmy – s cílem otevřít více možností pronájmu v bytových domech lawsonlundell.com. V roce 2023 také B.C. stanovila strop pro roční zvyšování nájemného pod úrovní inflace (např. max. 2 % v roce 2023, 3,5 % v roce 2024), aby se zabránilo prudkým nárůstům nájemného pro stávající nájemníky. Provincie zavedla ochranné období pro kupující nemovitostí (lidově „ochlazovací období“), které dává kupujícím starších domů několik dní po přijetí nabídky na případné odstoupení od koupě (zavedeno v roce 2023) – opatření mající za cíl zmírnit horečné přeplácení a poskytnout kupujícím trochu času na rozmyšlenou. Navíc v roce 2024 provincie přistoupila k omezení „renovikcí“ a nespravedlivých vystěhování zpřísněním Zákona o nájemních vztazích vancouver.citynews.ca, čímž ztížila pronajímatelům možnost vystěhovat nájemníky kvůli drobným rekonstrukcím nebo zneužívání výjimek pro smlouvy na dobu určitou.

Bytová krize vedla k zavedení politik na ochranu nájemníků. Vláda Britské Kolumbie na konci roku 2022 zrušila stanovy stratas (bytových domů), které omezovaly pronájmy, – s cílem otevřít více možností pronájmu v bytových domech lawsonlundell.com. V roce 2023 také B.C. stanovila strop pro roční zvyšování nájemného pod úrovní inflace (např. max. 2 % v roce 2023, 3,5 % v roce 2024), aby se zabránilo prudkým nárůstům nájemného pro stávající nájemníky. Provincie zavedla (lidově „ochlazovací období“), které dává kupujícím starších domů několik dní po přijetí nabídky na případné odstoupení od koupě (zavedeno v roce 2023) – opatření mající za cíl zmírnit horečné přeplácení a poskytnout kupujícím trochu času na rozmyšlenou. Navíc v roce 2024 provincie přistoupila k omezení „renovikcí“ a nespravedlivých vystěhování zpřísněním Zákona o nájemních vztazích vancouver.citynews.ca, čímž ztížila pronajímatelům možnost vystěhovat nájemníky kvůli drobným rekonstrukcím nebo zneužívání výjimek pro smlouvy na dobu určitou. Vazba mezi federální imigrací a bydlením: Federální vláda udržuje vysoké cíle v oblasti imigrace (což zvyšuje poptávku po bydlení), ale snaží se je sladit s výsledky v oblasti bydlení. Výraznou změnou v roce 2024 byla úprava imigrační politiky, která dočasně omezila počet mezinárodních studentských víz a spojila povolení ke studiu s dostupností bydlení, když si vláda uvědomila, že rekordní příliv studentů zatěžuje trh s nájmy. I když Kanada stále směřuje k významnému růstu populace, je více patrné, že je třeba zajistit adekvátní nabídku bydlení. Federální rozpočet také představil pobídky jako Spořicí účet na první domov bez daně (zavedený v roce 2023), aby pomohl zájemcům o první vlastní bydlení naspořit na akontaci, a zrušil GST (federální daň z prodeje) na novou výstavbu bytových domů určených k pronájmu, aby podpořil developery ve stavbě nájemních bytů (zavedeno ke konci roku 2023). Tato opatření nepřímo ovlivňují i Vancouver – podporují vyšší nabídku a pomáhají kupujícím.

Celkově je politické prostředí v roce 2025 v oblasti bydlení velmi aktivistické: vlády zasahují do trhu více než kdy dříve, aby zvýšily nabídku a omezily spekulativní poptávku. Dopad těchto iniciativ se projeví v následujících letech. Na trhu ve Vancouveru lze už sledovat první efekty – například více projekty multiplexů v čtvrtích rodinných domů díky uvolnění územního plánování a mírný nárůst dlouhodobých pronájmů díky zpřísnění pravidel pro krátkodobé pronájmy. Tváří v tvář otázce dostupnosti bydlení dali tvůrci politik jasně najevo, že budou i nadále využívat všechny dostupné nástroje, takže regulační prostředí zůstává pro účastníky trhu trvale proměnlivé.

Dynamika nabídky, poptávky a migrace

Rovnováha mezi poptávkou a nabídkou na trhu s nemovitostmi ve Vancouveru je výrazně ovlivňována migračními trendy a stavební aktivitou. V posledních letech byla poptávka výrazně posílena růstem populace, zatímco nabídka bydlení s tímto tempem nedokázala držet krok.

Obyvatelstvo a migrace: Populace Metro Vancouveru nadále výrazně roste, především kvůli mezinárodní imigraci. Britská Kolumbie dosáhla rekordních úrovní imigrace v letech 2022 a 2023 – provincie přivítala jen od července 2022 do července 2023 přibližně 162 000 nových obyvatel biv.com. V roce 2023 do B.C. imigrovalo přes 175 000 lidí z jiných zemí, což představuje 65% nárůst oproti předchozímu roku biv.com – tento ohromující příliv zdůrazňuje vysoké imigrační cíle Kanady (a statut Vancouveru jako atraktivní destinace pro nově příchozí). Tato vlna nově příchozích, včetně imigrantů, uprchlíků, zahraničních studentů a dočasných pracovníků, se z velké části koncentrovala v oblasti Greater Vancouver a přilehlých metropolitních oblastech biv.com. Současně je přirozený populační růst (narození minus úmrtí) v B.C. nyní záporný a jak již bylo zmíněno, provincie zaznamenala čistý odliv obyvatel mezi provinciemi (v roce 2023 odešlo čistě přes 8 000 lidí) kvůli stěhování některých místních do levnějších oblastí biv.com. Celkový efekt je však takový, že populace Vancouveru je na historickém maximu a dál roste, což neustále podporuje poptávku po bydlení. Plány federální vlády budou nadále každoročně přivádět stabilní proud imigrantů, takže Vancouver může počítat každoročně s desítkami tisíc nových obyvatel. To udržuje tlak na poptávku na trhu s bydlením, zejména pro nájemní byty a startovní domy, které nově příchozí preferují.

Nabídka bydlení a developerská aktivita: Na straně nabídky se výstavba nových bytů snaží zvyšovat tempo, ale nestačí pokrýt prudký nárůst poptávky. V roce 2023 bylo v Metro Vancouveru dokončeno přibližně 30 600 nových bytových jednotek biv.com – což znamenalo meziroční nárůst pouze o 1 %, což zdaleka nestačilo na pokrytí růstu počtu obyvatel. Jen pro ilustraci, v roce 2023 byl zhruba jeden nový domov postaven na každých pět nových obyvatel, kteří do B.C. přišli biv.com. Tento poměr zdůrazňuje významný nedostatek. Nesoulad mezi poptávkou a nabídkou bydlení se vytváří už roky – územní restrikce, zdlouhavé schvalovací procesy, nedostatek pracovní síly a vysoké stavební náklady všechny zpomalují rychlost, s jakou se na trh dostávají nové domy.

To znamená, že developerská aktivita je nyní v oblasti Vancouveru na jedné ze svých historicky nejvyšších úrovní, alespoň co se týče projektů v přípravě. Ve městě Vancouver jsou tisíce bytových jednotek ve výstavbě a desítky tisíc dalších v různých fázích plánování. Snaha vlády (prostřednictvím dříve zmíněných politik) umožnit vyšší hustotu vedla k vlně nových návrhů. Například Broadway Plan (zahrnující pásmo Central Broadway) spustil příval žádostí o změnu územního plánu pro desítky středně vysokých až výškových projektů podél nové trasy metra. Městští úředníci hlásí „příliv věžových projektů v přípravě“ pro oblast Broadway – v dané oblasti se jedná o více než 100 potenciálních věží v diskuzi samotných cityhallwatch.wordpress.com. Po celém městě dříve pouze rodinné čtvrti postupně zaznamenávají návrhy na výstavbu multiplexů a nízkopodlažních bytových domů díky územním reformám. Také předměstí Metro Vancouveru (Surrey, Coquitlam, Burnaby atd.) zažívají stavební boom kolem dopravních uzlů, což vytváří nová městská centra, která nakonec uleví hlavnímu městu Vancouveru.

Navzdory silné výstavbě je však krátkodobá nabídka nadále napjatá. Stavebníci čelí výzvám, jako jsou rostoucí úrokové sazby (což zdražuje financování projektů), inflace stavebních nákladů a nedávné ochlazení poptávky po předprodeji bytů. Mnoho developerů je opatrnějších – některé projekty byly zpožděny nebo osekány. Data z počátku roku 2025 ukazují, že zahájení nových projektů bylo na víceletých minimech (např. v lednu 2025 téměř žádný nový předprodej bytových projektů oproti ~750 jednotkám typicky zahajovaným v lednových měsících před pandemií) mortgagesandbox.com. To naznačuje, že developeři čekají na zlepšení tržních podmínek. Zahájení stavby v oblasti Metro Vancouveru skutečně v letech 2023–2024 poklesla kvůli těmto překážkám, zvláště v segmentu bytových domů cmhc-schl.gc.ca. Kanadská korporace pro hypotéky a bydlení (CMHC) očekává pouze mírné oživení zahájení výstavby v roce 2025 ve Vancouveru, zejména díky nájemním bytům, nikoliv kondominiím assets.cmhc-schl.gc.ca.

Dynamika poptávky a nabídky se dá shrnout následovně: Vancouver má strukturální nedostatek bydlení vzhledem k poptávce, kterou generuje jeho populace a ekonomika. Poptávka poháněná migrací trvale převyšuje novou nabídku, což přispívá k vysokým cenám a nízké obsazenosti. I přes rekordní počet jeřábů na obzoru region dohání roky, kdy se stavělo málo. V příštích letech bychom měli, pokud budou jednotlivá politická opatření účinná, vidět rychlejší růst nabídky – dokončení více domů všech typů. Cílem provincie (prostřednictvím svého Plánu bydlení a Zákona o zvýšení nabídky bydlení) je výrazně zvýšit počet dokončených bytových jednotek za rok. Na tom závisí také velcí zaměstnavatelé a rozvoj ekonomiky, protože nedostatek bydlení může omezovat růst pracovní síly.

Pozitivním znamením je, že vlády a soukromý sektor spolupracují na kreativních řešeních: modulární bydlení pro rychlé zajištění dostupných jednotek, rozšiřování areálů škol (například projekty studentského bydlení pro uvolnění nájemních kapacit) a revitalizace nedostatečně využívaných pozemků (stará obchodní centra, průmyslové areály) na obytné čtvrti. Například několik starých nákupních center v oblasti Metro Vancouver (Brentwood, Lougheed, Oakridge – viz další sekci) se přeměňuje na čtvrti pro smíšené využití s tisíci nových domovů. Tyto megaprojekty po dokončení výrazně zvýší nabídku. Dále město Vancouver předpokládá, že nové investice do dopravy (Broadwayské metro, prodloužení SkyTrain na UBC a do Surrey/Langley) umožní v následujících desetiletích vznik desítek tisíc nových bytů podél těchto linek díky rozvoji oblastí orientovaných na veřejnou dopravu pm.gc.ca pm.gc.ca.

Stručně řečeno, poptávka zůstává ve Vancouveru velmi silná kvůli migraci a omezeným možnostem stěhování, zatímco nabídka reaguje postupně, ale zatím nedostatečně rychle. Tato nerovnováha je základním hnacím motorem vysokých nákladů na bydlení ve Vancouveru. Následující roky ukážou, zda kombinace tlaku politiky a tržních sil dokáže urychlit výstavbu bydlení tak, aby lépe odpovídala poptávce. Pokud nabídka významně vzroste, mohlo by to zmírnit růst cen a nájmů; pokud bude zaostávat, krize bydlení ve Vancouveru přetrvá.

Prognózy a výhled na příštích 3–5 let

Co analytici a odborníci předpovídají pro nemovitostní trh ve Vancouveru v příštích několika letech? Obecně panuje shoda, že trh zaznamená postupné oživení objemu prodeje a mírný růst cen, nikoliv však rychlý boom. Vysoké úrokové sazby a problémy s dostupností pravděpodobně v krátkodobém horizontu omezí růst cen, ale jakmile sazby klesnou a nabídka se rozšíří, aktivita by se měla pomalu zvyšovat. Níže shrnujeme prognózy a výhledy z důvěryhodných zdrojů:

Cenové trendy: Většina prognóz předpovídá mírný růst cen v následujících letech, po mírném poklesu v letech 2023–24.

Objemy prodeje: Po pomalých letech 2022–2024 se očekává mírné oživení prodeje nemovitostí. British Columbia Real Estate Association (BCREA) předpovídá, že v celé provincii BC dosáhnou rezidenční prodeje v roce 2025 přibližně 73 600 jednotek, což je přibližně stejné (-1 %) jako v roce 2024, a v roce 2026 vzrostou na přibližně 80 000 (+9 %), jakmile se tržní podmínky normalizují bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Konkrétně pro Greater Vancouver BCREA očekává přibližně 26 000 prodejů v roce 2024 (podobně jako v roce 2023) a okolo 29 500 prodejů v roce 2025 , což by znamenalo nárůst o ~13,5 %, jakmile se začne uvolňovat potlačená poptávka bcrea.bc.ca. RE/MAX je optimističtější – ve svém výhledu na rok 2025 předpovídá nárůst prodejů o 20 % , jakmile se s nižšími úrokovými sazbami obnoví důvěra kupujících blog.remax.ca. Skutečnost může být někde mezi – pokud začnou hypotéční sazby v průběhu roku 2025 klesat, mnoho vyčkávajících kupujících (zejména těch, kteří kupují poprvé) by se mohlo vrátit na trh a zvýšit počet transakcí. Do roku 2027 může objem prodejů dosáhnout běžnějších hodnot z konce 2010. let, pokud nenastanou nové ekonomické otřesy.

Po pomalých letech 2022–2024 se očekává mírné oživení prodeje nemovitostí. British Columbia Real Estate Association (BCREA) předpovídá, že v celé provincii BC dosáhnou rezidenční prodeje v roce 2025 přibližně 73 600 jednotek, což je přibližně stejné (-1 %) jako v roce 2024, a v roce 2026 vzrostou na přibližně 80 000 (+9 %), jakmile se tržní podmínky normalizují bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Konkrétně pro Greater Vancouver BCREA očekává přibližně (podobně jako v roce 2023) a okolo , což by znamenalo nárůst o ~13,5 %, jakmile se začne uvolňovat potlačená poptávka bcrea.bc.ca. RE/MAX je optimističtější – ve svém výhledu na rok 2025 předpovídá , jakmile se s nižšími úrokovými sazbami obnoví důvěra kupujících blog.remax.ca. Skutečnost může být někde mezi – pokud začnou hypotéční sazby v průběhu roku 2025 klesat, mnoho vyčkávajících kupujících (zejména těch, kteří kupují poprvé) by se mohlo vrátit na trh a zvýšit počet transakcí. Do roku 2027 může objem prodejů dosáhnout běžnějších hodnot z konce 2010. let, pokud nenastanou nové ekonomické otřesy. Tržní rovnováha a podmínky: Pravděpodobně dojde k návratu k vyrovnanému nebo prodejci příznivému trhu zhruba v letech 2025–2026. V současnosti (2024–25) trh přeje spíše kupujícím vzhledem k vysoké nabídce a opatrným kupujícím. Pokud však, jak se očekává, počet prodejů poroste a nové nabídky s tím neudrží krok, může se situace změnit. RE/MAX věří, že se Vancouver v roce 2025 posune „z vyrovnaného trhu k trhu prodejců“ blog.remax.ca. To je podmíněno úlevou v úrokových sazbách, která povzbudí poptávku. Ve své prognóze BCREA také zmínila výraznou potlačenou poptávku zadržovanou ekonomickou nejistotou – což znamená, že pokud by se nejistota zmírnila, mnoho kupujících by mohlo rychle vstoupit na trh a situaci stabilizovat bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. V roce 2026 bychom mohli opět vidět konkurenci o atraktivní nemovitosti, pravděpodobně však již ne tak extrémní přihazování jako při aukcích v roce 2021, pokud nabídka na trhu úplně nezmizí. Trend, který je třeba sledovat, je aktivita investorů : pokud se zlepší úvěrové podmínky, investoři se mohou začít na trh výrazněji vracet (zejména na trhu s byty, který byl v poslední době slabší). Dalším je segment luxusních nemovitostí – velmi luxusní nemovitosti zaznamenaly utlumenou poptávku během zákazu nákupu zahraničních osob; protože tento zákaz platí až do roku 2027, bude trh s luxusními nemovitostmi záviset na domácích movitých kupcích a imigrantech s vysokými příjmy. Tento segment může krátkodobě zaostávat za celkovým trhem, ale po roce 2027 může – pokud bude zákaz zrušen – zaznamenat prudký nárůst.

Pravděpodobně dojde k zhruba v letech 2025–2026. V současnosti (2024–25) trh přeje spíše kupujícím vzhledem k vysoké nabídce a opatrným kupujícím. Pokud však, jak se očekává, počet prodejů poroste a nové nabídky s tím neudrží krok, může se situace změnit. RE/MAX věří, že se Vancouver v roce 2025 posune „z vyrovnaného trhu k trhu prodejců“ blog.remax.ca. To je podmíněno úlevou v úrokových sazbách, která povzbudí poptávku. Ve své prognóze BCREA také zmínila výraznou zadržovanou ekonomickou nejistotou – což znamená, že pokud by se nejistota zmírnila, mnoho kupujících by mohlo rychle vstoupit na trh a situaci stabilizovat bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. V roce 2026 bychom mohli opět vidět konkurenci o atraktivní nemovitosti, pravděpodobně však již ne tak extrémní přihazování jako při aukcích v roce 2021, pokud nabídka na trhu úplně nezmizí. Trend, který je třeba sledovat, je : pokud se zlepší úvěrové podmínky, investoři se mohou začít na trh výrazněji vracet (zejména na trhu s byty, který byl v poslední době slabší). Dalším je – velmi luxusní nemovitosti zaznamenaly utlumenou poptávku během zákazu nákupu zahraničních osob; protože tento zákaz platí až do roku 2027, bude trh s luxusními nemovitostmi záviset na domácích movitých kupcích a imigrantech s vysokými příjmy. Tento segment může krátkodobě zaostávat za celkovým trhem, ale po roce 2027 může – pokud bude zákaz zrušen – zaznamenat prudký nárůst. Podle typu nemovitosti: Různé segmenty se mohou vyvíjet odlišně. Samostatně stojící domy ve Vancouveru, které zaznamenaly největší pokles prodeje během zvyšování sazeb, mohou zažít silnější oživení, až se kupující posouvající se do vyšší kategorie vrátí na trh při poklesu úrokových sazeb. BCREA očekává, že segmenty s vyššími cenami budou v roce 2024 čelit největšímu tlaku na pokles cen, ale celkově ceny zůstanou víceméně stabilní bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – což naznačuje, že dostupnější segmenty by si mohly lépe držet svou hodnotu. Byty a řadové domy , které jsou dostupnější variantou, by mohly zaznamenat stabilní poptávku od kupujících poprvé, jak se dostupnost velmi pomalu zlepšuje. Jedním z rizik pro byty je však přetlak dokončených nových bytových jednotek uváděných na trh: CMHC poznamenala, že rekordní počet dokončených bytů v roce 2025 v kombinaci s některými investory prodávajícími kvůli rostoucím nákladům na vlastnictví by mohl v krátkodobém horizontu vést k měkčímu trhu s prodejem bytů cmhc-schl.gc.ca. Mnoho investorů, kteří koupili byty ve fázi předvýstavby v letech 2018–2021, nyní čelí dokončení a mnohem vyšším úrokovým sazbám, než očekávali, což může některé přinutit k prodeji – a tím navýší nabídku bytů k opětovnému prodeji. To by mohlo v příštích 1–2 letech omezit růst cen bytů. Naproti tomu pronájmové nemovitosti (vícebytové činžovní domy) zůstanou velmi žádané mezi institucionálními investory vzhledem k nízké obsazenosti – ceny těchto aktiv (výnosy/cap rates) by měly zůstat silné. Komerční prognózy (od skupin jako CBRE) naznačují, že jakmile se ekonomika stabilizuje, Vancouver bude i nadále zaznamenávat snižování výnosů v průmyslových a vícegeneračních nemovitostech, zatímco kanceláře a maloobchody se budou zotavovat z hlediska obsazenosti.

Různé segmenty se mohou vyvíjet odlišně. ve Vancouveru, které zaznamenaly největší pokles prodeje během zvyšování sazeb, mohou zažít silnější oživení, až se kupující posouvající se do vyšší kategorie vrátí na trh při poklesu úrokových sazeb. BCREA očekává, že segmenty s vyššími cenami budou v roce 2024 čelit největšímu tlaku na pokles cen, ale celkově ceny zůstanou víceméně stabilní bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – což naznačuje, že dostupnější segmenty by si mohly lépe držet svou hodnotu. a , které jsou dostupnější variantou, by mohly zaznamenat stabilní poptávku od kupujících poprvé, jak se dostupnost velmi pomalu zlepšuje. Jedním z rizik pro byty je však uváděných na trh: CMHC poznamenala, že rekordní počet dokončených bytů v roce 2025 v kombinaci s některými investory prodávajícími kvůli rostoucím nákladům na vlastnictví by mohl v krátkodobém horizontu vést k měkčímu trhu s prodejem bytů cmhc-schl.gc.ca. Mnoho investorů, kteří koupili byty ve fázi předvýstavby v letech 2018–2021, nyní čelí dokončení a mnohem vyšším úrokovým sazbám, než očekávali, což může některé přinutit k prodeji – a tím navýší nabídku bytů k opětovnému prodeji. To by mohlo v příštích 1–2 letech omezit růst cen bytů. Naproti tomu nemovitosti (vícebytové činžovní domy) zůstanou velmi žádané mezi institucionálními investory vzhledem k nízké obsazenosti – ceny těchto aktiv (výnosy/cap rates) by měly zůstat silné. prognózy (od skupin jako CBRE) naznačují, že jakmile se ekonomika stabilizuje, Vancouver bude i nadále zaznamenávat snižování výnosů v průmyslových a vícegeneračních nemovitostech, zatímco kanceláře a maloobchody se budou zotavovat z hlediska obsazenosti. Ekonomické neznámé: Několik faktorů může tyto prognózy ovlivnit. Pokud úrokové sazby klesnou rychleji nebo více, než se očekává (například pokud inflace rychle poleví a Bank of Canada agresivně sníží sazby), poptávka po bydlení ve Vancouveru může zrychlit mnohem rychleji, což povede k růstu cen nad předpovědi (potenciálně dvouciferný nárůst na jeden nebo dva roky). Naopak pokud ekonomika upadne do recese a nezaměstnanost vzroste, poptávka po bydlení může zůstat utlumená déle a ceny mohou i stagnovat nebo mírně klesnout, dokud se neobnoví důvěra. Dalším neznámým faktorem jsou vládní zásahy: jakékoli prodloužení zákazu zahraničních kupců (k čemuž už došlo) nebo nové daně by mohly snížit poptávku, zatímco například významné vládní investice do dostupného bydlení nebo infrastruktury by mohly trh podpořit. V současné době většina prognóz počítá se scénářem status quo, tedy s postupným zlepšováním ekonomiky a mírným poklesem sazeb.

BCREA’s ekonometrická předpověď je opatrná – předpokládá: v podstatě 0% změnu průměrných cen ve Vancouveru v roce 2024 a přibližně +2% v roce 2025 bcrea.bc.ca (jejich předpokládaná průměrná cena pro Greater Vancouver je 1,265 milionu $ v roce 2024 a 1,287 milionu $ v roce 2025 bcrea.bc.ca ).To znamená, že ceny se budou chvíli pohybovat kolem současných úrovní, zatímco si trh bude hledat své místo.Naopak někteří hráči v odvětví očekávají vyšší tlak na růst: například RE/MAX předpovídá, že průměrná cena domu ve Vancouveru blog.remax.ca , přičemž poukazuje na zlepšující se náladu a návrat k trhu prodávajících do konce roku 2025.Národní prognóza společnosti Royal LePage (nezmíněná výše, ale uváděná v médiích) rovněž naznačila růst cen v rozmezí středních jednotek procent pro Vancouver v roce 2025.CMHC poskytuje scénář s rozsahem: ve svém Výhledu bydlení na rok 2025 uvedla, že– pravděpodobně předstihujícímu inflaci – než růst zpomalí v letech 2026–27, jakmile bude uspokojena většina odložené poptávky cmhc-schl.gc.ca .Do roku 2027 CMHC očekává, že bydlení se stane o něco dostupnějším než v období 2022–24 díky růstu příjmů a zvýšené nabídce cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca , což naznačuje, že ceny budou do té doby růst jen mírně, v souladu se základy.Když to vezmeme dohromady, rozumným základním výhledem je:ve Vancouveru.To předpokládá, že Bank of Canada začne snižovat úrokové sazby koncem roku 2024 a v roce 2025, což zlepší dostupnost natolik, aby podpořilo určitý růst cen, ale ne natolik, abychom byli svědky dalšího prudkého nárůstu.Za zmínku stojí, že ani v roce 2026 se podle prognóz ceny ve Vancouveru nevrátí k šílenému růstu z roku 2021.Ve skutečnosti projekce RBC naznačují, že do roku 2026 se referenční ceny ve Vancouveru možná jen těsně zotaví na své maximální úrovně z roku 2022 vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca .Jinými slovy, trhu může trvat celý pětiletý cyklus (2022–2026), než vstřebá šok z úrokových sazeb a vrátí se na předchozí cenová maxima.

Na závěr lze říci, že výhled na trh s nemovitostmi ve Vancouveru na 3–5 let je opatrně optimistický. Pravděpodobný scénář je pomalý vzestup: objemy se do roku 2026 vrátí na normální úroveň a ceny mírně porostou, přičemž Vancouver pravděpodobně výkonnostně překonají levnější kanadské trhy (které mají větší prostor pro růst), ale i zde bude patrný pozitivní trend. Do roku 2028 nebo 2030 bude Vancouver stále čelit problémům s dostupností bydlení, ale pokud se prosadí iniciativy na zvýšení nabídky, je naděje, že růst cen se více přiblíží růstu příjmů. Prozatím by měli kupující a prodávající očekávat trend vyrovnaného trhu, bez výrazného propadu nebo iracionálního boomu na obzoru – v podstatě období stabilizace a udržitelnosti po turbulentním začátku 20. let 21. století vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.

Zajímavosti ze čtvrtí a významné projekty

Příběh realitního trhu ve Vancouveru není v celém městě stejný – každá čtvrť má své vlastní trendy a nové projekty. Zde jsou některé zajímavosti a hlavní projekty podle čtvrtí, které formují trh:

Broadway Corridor & Mount Pleasant: Tato centrální osa prochází jednou z největších proměn ve Vancouveru. Broadwayské metro (prodloužení linky Millennium), jehož otevření je plánováno na rok 2026, přidá šest nových stanic SkyTrain od VCC–Clark po Arbutus Street a výrazně zlepší přístup k MHD. Aby město tuto výhodu využilo, schválilo tzv. Broadway Plan, která zvyšuje limity zástavby na zhruba 500 blocích kolem Broadway a umožňuje výstavbu s vysokou hustotou. Už nyní sledujeme příval návrhů na nové výškové projekty u budoucích stanic jako Mount Pleasant a South Granville – kolem 150 nových výškových projektů je v různém stádiu rozpracovanosti na Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Za zmínku stojí připravované soustředění 20–30patrových a vyšších věžáků s různým využitím kolem křižovatky Cambie-Broadway (v blízkosti radnice Vancouveru) a kolem Oak Street (u budoucí stanice Oak-VGH, která obslouží Nemocnici Vancouver General Hospital). Mount Pleasant, tradičně nízkopodlažní průmyslová a umělecká čtvrť, se mění v centrum technologických kanceláří a bytů – například zde sídlí nově obrovský kampus firmy Adobe a dalších digitálních společností kolem Main Street a na to reagují i rezidenční projekty. Nájemní bydlení je zde důležitou součástí kvůli pravidlům ochrany nájemníků (developeři musí nahradit nájemní byty, které zbourají). Charakter čtvrti se rychle proměňuje z nízkopodlažní na MHD-orientované městské vesničky. Tržní ceny nemovitostí v oblastech jako Fairview a Mount Pleasant mají nadále velký růstový potenciál při další zástavbě, i když někteří současní nájemníci se obávají vystěhování („demolice-vystěhování“) kvůli bourání starých nájemních domů ve prospěch nových věžáků.

Tato centrální osa prochází jednou z největších proměn ve Vancouveru. (prodloužení linky Millennium), jehož otevření je plánováno na rok 2026, přidá šest nových stanic SkyTrain od VCC–Clark po Arbutus Street a výrazně zlepší přístup k MHD. Aby město tuto výhodu využilo, schválilo tzv. Broadway Plan, která zvyšuje limity zástavby na zhruba 500 blocích kolem Broadway a umožňuje výstavbu s vysokou hustotou. Už nyní sledujeme příval návrhů na nové výškové projekty u budoucích stanic jako Mount Pleasant a South Granville – kolem je v různém stádiu rozpracovanosti na Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Za zmínku stojí připravované soustředění 20–30patrových a vyšších věžáků s různým využitím kolem křižovatky Cambie-Broadway (v blízkosti radnice Vancouveru) a kolem Oak Street (u budoucí stanice Oak-VGH, která obslouží Nemocnici Vancouver General Hospital). Mount Pleasant, tradičně nízkopodlažní průmyslová a umělecká čtvrť, se mění v centrum technologických kanceláří a bytů – například zde sídlí nově obrovský kampus firmy Adobe a dalších digitálních společností kolem Main Street a na to reagují i rezidenční projekty. je zde důležitou součástí kvůli pravidlům ochrany nájemníků (developeři musí nahradit nájemní byty, které zbourají). Charakter čtvrti se rychle proměňuje z nízkopodlažní na MHD-orientované městské vesničky. Tržní ceny nemovitostí v oblastech jako Fairview a Mount Pleasant mají nadále velký růstový potenciál při další zástavbě, i když někteří současní nájemníci se obávají vystěhování („demolice-vystěhování“) kvůli bourání starých nájemních domů ve prospěch nových věžáků. Oakridge & Cambie Corridor (Jižní Vancouver): Na křižovatce ulic Cambie Street a 41st Avenue je přestavba Oakridge Park skutečným průlomem. Staré nákupní centrum Oakridge Centre se přestavuje na 5 milionů čtverečních stop velkou, pečlivě plánovanou komunitu s 13 věžemi (až 44 pater) , které budou obsahovat přibližně 2 600 bytů pro 6 000 obyvatel renx.ca renx.ca. Součástí projektu bude i velké nové nákupní centrum (100+ nových obchodů otevíraných po etapách od roku 2025), devítiakrový veřejný park na střeše, občanské centrum s knihovnou a divadlem a kancelářské prostory pro tisíce zaměstnanců renx.ca renx.ca. Tento projekt, jehož úplné dokončení je plánováno do roku 2027, de facto vytváří nové „centrum jihu“ v Oakridge. Celý Cambie Corridor (podél Cambie Street od Marine Drive až po King Edward Ave) zažil v posledních letech desítky nových bytových domů díky plánu Cambie Corridor Plan. Nízkopodlažní domky se mění na středně vysoké bytové domy a řadové domy a v přípravě je ještě více výškových staveb, zejména v blízkosti stanic veřejné dopravy (Oakridge, Marine Gateway atd.). Probíhá horečný výkup jednotlivých parcel v okolí Oakridge – makléři nabízejí pozemky pro budoucí výškové budovy v očekávání pokračující poptávky renx.ca renx.ca. S linkou Canada Line (SkyTrain), která zde prochází, zůstane tento koridor i nadále centrem rozvoje. To znamená pro kupující každoročně více nabízených moderních bytů (včetně některých betonových věžáků). Zajímavosti čtvrti: Marine Drive u Cambie se pyšní polyfunkčním centrem Marine Gateway; Oakridge bude luxusní retailovo-bytovou destinací; dokonce i oblast Langara na jihu má nové projekty nájemního bydlení. Ceny na Cambie kvůli těmto změnám výrazně vzrostly, i když vyšší nabídka bytů by mohla další růst cen v budoucnu mírnit.

Na křižovatce ulic Cambie Street a 41st Avenue je přestavba skutečným průlomem. Staré nákupní centrum Oakridge Centre se přestavuje na 5 milionů čtverečních stop velkou, pečlivě plánovanou komunitu s , které budou obsahovat přibližně renx.ca renx.ca. Součástí projektu bude i velké nové nákupní centrum (100+ nových obchodů otevíraných po etapách od roku 2025), devítiakrový veřejný park na střeše, občanské centrum s knihovnou a divadlem a kancelářské prostory pro tisíce zaměstnanců renx.ca renx.ca. Tento projekt, jehož úplné dokončení je plánováno do roku 2027, de facto vytváří nové „centrum jihu“ v Oakridge. Celý Cambie Corridor (podél Cambie Street od Marine Drive až po King Edward Ave) zažil v posledních letech desítky nových bytových domů díky plánu Cambie Corridor Plan. Nízkopodlažní domky se mění na středně vysoké bytové domy a řadové domy a v přípravě je ještě více výškových staveb, zejména v blízkosti stanic veřejné dopravy (Oakridge, Marine Gateway atd.). Probíhá horečný výkup jednotlivých parcel v okolí Oakridge – makléři nabízejí pozemky pro budoucí výškové budovy v očekávání pokračující poptávky renx.ca renx.ca. S linkou Canada Line (SkyTrain), která zde prochází, zůstane tento koridor i nadále centrem rozvoje. To znamená pro kupující každoročně více nabízených moderních bytů (včetně některých betonových věžáků). Zajímavosti čtvrti: Marine Drive u Cambie se pyšní polyfunkčním centrem Marine Gateway; Oakridge bude luxusní retailovo-bytovou destinací; dokonce i oblast Langara na jihu má nové projekty nájemního bydlení. Ceny na Cambie kvůli těmto změnám výrazně vzrostly, i když vyšší nabídka bytů by mohla další růst cen v budoucnu mírnit. Kitsilano & False Creek (Západní strana): V Kitsilanu probíhá historický rozvoj na půdě Prvních národů. Squamish Nation realizuje projekt Sen̓áḵw , který buduje 11 terasovitých věží jižně od Burrardova mostu (blízko Vanier Parku), na území rezervace, které nepodléhá městskému územnímu plánu. Tento ambiciózní projekt vytvoří 6 000 nových nájemních jednotek – 80% bude tržního nájemného a 20% pod tržním nájemným – na desetiakrovém pozemku v oblasti, kde dříve stálo jen několik desítek domů senakw.com blg.com. Sen̓áḵw má ambici stát se největším kanadským rezidenčním projektem s nulovými emisemi a do konce 20. let přinese velkou nabídku nájemních bytů (první fáze bude hotová do roku 2026). To přinese tolik potřebné nájemní bydlení do Kitsilana a mohlo by významně zvýšit počet obyvatel čtvrti. Jinde v Kits a Point Grey je v plánu rozsáhlá přeměna Jericho Lands . Partnerství místních Prvních národů a federálních developerů připravuje hlavní plán pro bývalé kasárenské pozemky o rozloze 90 akrů v Jerichu (západně od Alma St.), který by mohl obsahovat až 10 000 domovů v kombinaci věží a nízkopodlažní zástavby, plus parky a obchody. Přeměna je stále vzdálená roky (probíhá změna územního plánu), ale projekt Jericho nakonec vytvoří zcela novou rezidenční čtvrť do 30. let. Reality v Kitsilanu jsou stále velmi žádané; tyto projekty by mohly přinést více nabídky a možností, zejména nájemního a možná i dostupnějšího bydlení, do oblasti, která je známá hlavně nízkopodlažními, drahými domy.

V Kitsilanu probíhá historický rozvoj na půdě Prvních národů. Squamish Nation realizuje projekt , který buduje 11 terasovitých věží jižně od Burrardova mostu (blízko Vanier Parku), na území rezervace, které nepodléhá městskému územnímu plánu. Tento ambiciózní projekt vytvoří – 80% bude tržního nájemného a 20% pod tržním nájemným – na desetiakrovém pozemku v oblasti, kde dříve stálo jen několik desítek domů senakw.com blg.com. Sen̓áḵw má ambici stát se největším kanadským rezidenčním projektem s nulovými emisemi a do konce 20. let přinese velkou nabídku nájemních bytů (první fáze bude hotová do roku 2026). To přinese tolik potřebné nájemní bydlení do Kitsilana a mohlo by významně zvýšit počet obyvatel čtvrti. Jinde v Kits a Point Grey je v plánu rozsáhlá přeměna . Partnerství místních Prvních národů a federálních developerů připravuje hlavní plán pro bývalé kasárenské pozemky o rozloze 90 akrů v Jerichu (západně od Alma St.), který by mohl obsahovat až 10 000 domovů v kombinaci věží a nízkopodlažní zástavby, plus parky a obchody. Přeměna je stále vzdálená roky (probíhá změna územního plánu), ale projekt Jericho nakonec vytvoří zcela novou rezidenční čtvrť do 30. let. Reality v Kitsilanu jsou stále velmi žádané; tyto projekty by mohly přinést více nabídky a možností, zejména nájemního a možná i dostupnějšího bydlení, do oblasti, která je známá hlavně nízkopodlažními, drahými domy. Centrum a Západní konec: Rezidenční trh v centru Vancouveru je vyspělý, ale dochází k významným posunům. Například čtvrť West End má několik nových luxusních věžáků, které dokončují jako součást Plánu komunity West End. Luxusní projekty jako Alberni od Kengo Kumy a Barclay x Thurlow přidávají nové siluety do panoramatu města. Také sledujeme, jak jsou starší nájemní věžové domy v oblasti West End renovovány nebo přestavovány s městskými pobídkami, aby se udržela nebo rozšiřovala nabídka nájemního bydlení. V samotném centru města a v oblasti Coal Harbour se však v posledních letech pozornost trochu přesunula na rozvoj komerčních prostor (jako například rozlehlé kanceláře Amazonu v nově zrekonstruované budově Post). Avšak s narůstající prázdnotou kancelářských prostor město motivuje k jejich přeměně: jak bylo zmíněno, jedna starší kancelářská budova v centru se přeměňuje na hotel altusgroup.com a uvažuje se i o konverzi některých kanceláří na byty, pokud to bude vhodné. Populace v centru neroste tak rychle jako v některých jiných oblastech jednoduše kvůli omezenému množství volných pozemků – téměř na všech možných místech už stojí věžáky. Výjimkou je severovýchodní False Creek (u Rogers Areny), kde po odstranění viaduktů Georgia vznikne prostor pro nové smíšené komunity (včetně závazků na sociální bydlení). Tato oblast bude zajímavá ke sledování na konci 20. let. Mezitím se v Gastownu a Yaletownu objevily projekty kanceláří do vlastnictví (strata office) i rozvoj technologického centra , a tyto čtvrti zůstávají živé pro mladé profesionály, což tam podporuje poptávku po bytech. Trh s byty v centru je roku 2025 vyvážený; ceny v roce 2023 mírně klesly, ale ustálily se a budoucí růst bude záviset na celkové ekonomické obnově (například na návratu imigrantů a studentů do centra).

Rezidenční trh v centru Vancouveru je vyspělý, ale dochází k významným posunům. Například čtvrť má několik nových luxusních věžáků, které dokončují jako součást Plánu komunity West End. Luxusní projekty jako Alberni od Kengo Kumy a Barclay x Thurlow přidávají nové siluety do panoramatu města. Také sledujeme, jak jsou starší nájemní věžové domy v oblasti West End renovovány nebo přestavovány s městskými pobídkami, aby se udržela nebo rozšiřovala nabídka nájemního bydlení. V samotném centru města a v oblasti Coal Harbour se však v posledních letech pozornost trochu přesunula na rozvoj komerčních prostor (jako například rozlehlé kanceláře Amazonu v nově zrekonstruované budově Post). Avšak s narůstající prázdnotou kancelářských prostor město motivuje k jejich přeměně: jak bylo zmíněno, jedna starší kancelářská budova v centru se přeměňuje na hotel altusgroup.com a uvažuje se i o konverzi některých kanceláří na byty, pokud to bude vhodné. Populace v centru neroste tak rychle jako v některých jiných oblastech jednoduše kvůli omezenému množství volných pozemků – téměř na všech možných místech už stojí věžáky. Výjimkou je severovýchodní False Creek (u Rogers Areny), kde po odstranění viaduktů Georgia vznikne prostor pro nové smíšené komunity (včetně závazků na sociální bydlení). Tato oblast bude zajímavá ke sledování na konci 20. let. Mezitím se v Gastownu a Yaletownu objevily projekty i rozvoj , a tyto čtvrti zůstávají živé pro mladé profesionály, což tam podporuje poptávku po bytech. Trh s byty v centru je roku 2025 vyvážený; ceny v roce 2023 mírně klesly, ale ustálily se a budoucí růst bude záviset na celkové ekonomické obnově (například na návratu imigrantů a studentů do centra). Východní Vancouver (Main, Fraser, Hastings): Tradičně dostupnější část města, East Van, se postupně gentrifikuje. Podél Main Street a Fraser Street dávají starší nízkopodlažní nájemní budovy a obchody prostor butikovým projektům s byty. Mount Pleasant East je žhavým místem díky řemeslným pivovarům, technologickým startupům a novým bytům, které přitahují mileniály. Jedna zásadní instituce, která ovlivní budoucnost East Vancouveru, je nový areál Nemocnice sv. Pavla (St. Paul’s Hospital) , která se buduje ve False Creek Flats (u Main & Terminal). Tento projekt nemocnice za více než 2 miliardy dolarů (otevření kolem roku 2027) bude tvořit základ zdravotnické a vědecké čtvrti, což pravděpodobně podpoří výstavbu lékařských kanceláří, laboratoří i bydlení pro zdravotnické pracovníky v okolí. V oblasti Commercial Drive a Grandview přibývá více středně vysokých domů a díky prodloužení SkyTrainu na Arbutus (a v budoucnu až na UBC) zůstávají východní stanice jako Commercial–Broadway důležitými dopravními uzly s trvalým developerským zájmem. Koridorem Hastings v East Van prochází několik velkých projektů obnovy sociálního bydlení (například revitalizace starších státních bytových komplexů). Také stojí za zmínku, že meziobecní migrace znamená, že poptávka, kterou nelze uspokojit ve Vancouveru, přechází do sousedních měst jako Burnaby a New West – například mnoho mladých rodin volí East Burnaby nebo North Vancouver, což ovlivňuje i dílčí trhy ve Vancouveru.

Tradičně dostupnější část města, East Van, se postupně gentrifikuje. Podél Main Street a Fraser Street dávají starší nízkopodlažní nájemní budovy a obchody prostor butikovým projektům s byty. Mount Pleasant East je žhavým místem díky řemeslným pivovarům, technologickým startupům a novým bytům, které přitahují mileniály. Jedna zásadní instituce, která ovlivní budoucnost East Vancouveru, je nový areál , která se buduje ve False Creek Flats (u Main & Terminal). Tento projekt nemocnice za více než 2 miliardy dolarů (otevření kolem roku 2027) bude tvořit základ zdravotnické a vědecké čtvrti, což pravděpodobně podpoří výstavbu lékařských kanceláří, laboratoří i bydlení pro zdravotnické pracovníky v okolí. V oblasti Commercial Drive a Grandview přibývá více středně vysokých domů a díky prodloužení SkyTrainu na Arbutus (a v budoucnu až na UBC) zůstávají východní stanice jako Commercial–Broadway důležitými dopravními uzly s trvalým developerským zájmem. Koridorem Hastings v East Van prochází několik velkých projektů obnovy sociálního bydlení (například revitalizace starších státních bytových komplexů). Také stojí za zmínku, že znamená, že poptávka, kterou nelze uspokojit ve Vancouveru, přechází do sousedních měst jako Burnaby a New West – například mnoho mladých rodin volí East Burnaby nebo North Vancouver, což ovlivňuje i dílčí trhy ve Vancouveru. Předměstí Metro Vancouveru: Mimo hranice města zažívá několik předměstských center boom a stojí za zmínku, protože ovlivňují celkový regionální trh. Surrey, nyní druhé největší město BC, buduje nové centrum ve čtvrti Whalley s několika výškovými věžemi s byty (některé mají 50–60 pater) a staví se zde Surrey-Langley SkyTrain (otevření ~2028), který spouští rozvoj podél Fraser Highway. Burnaby má významné hlavní plány v oblasti Brentwood, Lougheed a Metrotown – přibývají tisíce bytových jednotek (projekty Amazing Brentwood, City of Lougheed, Station Square atd.). Tyto předměstské možnosti částečně ulevují Vancouveru, protože nabízejí (o něco) dostupnější byty pro kupující poprvé, kteří si nemohou dovolit bydlení přímo ve Vancouveru. Významný rozvoj v blízkosti dopravy zaznamenávají také Coquitlam a Richmond. I když nejde o čtvrti Vancouveru, rozšiřování těchto městských center znamená, že růst oblasti Metro je rozloženější. Pro investory ve Vancouveru tento regionální růst představuje konkurenci – například nájemník může zvolit nový výškový byt v Burnaby s nižším nájmem místo starší budovy ve Vancouveru, což mírní růst nájmů ve městě.

Celkově platí, že čtvrti ve Vancouveru jsou v pohybu a čeká je spousta zajímavého rozvoje. Od nových věží v Oakridge a Brentwood až po rozsáhlé nájemní komunity Sen̓áḵw a Jericho – v příštím desetiletí přibudou v regionu desítky tisíc nových domů a komerčních prostor. Tyto projekty mají za cíl řešit bytovou krizi a modernizovat město, i když některé jsou spojeny s kontroverzí (změna charakteru čtvrti, otázky vytlačování obyvatel apod.). Každá čtvrť nabídne realitním pozorovatelům odlišné příležitosti – ať už jde o zahušťování koridorů kolem dopravy nebo přestavbu starých lokalit. Kupující a investoři mohou najít hodnotu v tom, že vstoupí do dané lokality ještě před dokončením transformačních projektů (s vezoucí se na vlně zhodnocení), zatímco koncový uživatelé si užijí větší nabídku bydlení a vybavenosti než kdy dřív. Vancouver v roce 2025 je město na rozcestí dalšího rozvoje, které hledá rovnováhu mezi růstem a obyvatelností čtvrť po čtvrti.

