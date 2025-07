Cayman Islands Ejendomsmarked 2025: Tendenser, Udsigter & Vigtige Indsigter

Ejendomsmarkedet på Caymanøerne i 2025 er kendetegnet ved høj efterspørgsel, stigende priser og et robust udsyn på tværs af alle store segmenter – bolig, erhverv og luksus. På trods af en let afmatning i antallet af handler sammenlignet med bølgen efter pandemien, har ejendomsværdierne holdt stand eller er steget på grund af begrænset udbud og en tilstrømning af nye beboere caymanresident.com caymanresident.com. En stabil økonomi, ingen direkte skatter, og øernes status som et globalt finansielt centrum fortsætter med at tiltrække både lokale og udenlandske købere. Samtidig styrker Caymans naturskønhed og sikkerhed deres tiltrækningskraft for luksus ferieboliger og investorer i den høje ende. Denne rapport giver en detaljeret gennemgang af de nuværende markedsudviklinger (med prisdata for 2025), investeringsmuligheder, lovgivningsmæssige ændringer, nøglelokationer, økonomiske drivkræfter, risici og prognoser for de næste 3–5 år. Den sammenligner også Caymans marked med andre caribiske og internationale skatteneutrale jurisdiktioner for at sætte dets præstation i perspektiv.

(Indholdsfortegnelse: Markedsoversigt (2025) – bolig-, erhvervs- og luksustendenser; Investeringsudsigter; Regulatorisk Miljø; Nøglelokationer; Økonomiske Drivere; Risici & Udfordringer; Prognose 2026–2030; Konkurrenceanalyse; )

Markedsoversigt 2025: Nuværende Tendenser & Prisdatal

Boligmarkedstendenser i 2025

Salgsaktivitet: Boligsektoren fortsætter med at drive ejendomsmarkedet på Caymanøerne i 2025. I første kvartal af 2025 alene blev der solgt 153 boligejendomme, med en samlet værdi på over US$255 millioner eracayman.com eracayman.com. Dette inkluderer 104 salg af ejerlejligheder (US$102M) og 39 enfamiliehuse (US$141M) i Q1, hvilket afspejler en sund efterspørgsel på både lejligheder og huse. Det samlede transaktionsvolumen er aftaget fra det hektiske niveau i 2021–2022, men forbliver robust – for eksempel blev der gennemført 425 bolighandler i første halvår af 2024 (værdi CI$143,4M) mod 791 i H1 2023 (CI$379,4M) caymanresident.com. Faldet i antallet af handler fra 2023 indikerer et køligere, men stabiliserende marked i 2024–25, selvom de gennemsnitlige ejendomspriser er steget.

Priser: Boligpriserne er på en opadgående trend. I 1. kvartal 2025 var gennemsnitsprisen pr. solgt ejendom cirka US$1.374 millioner, en stigning på 6,8% år-over-år blog.bovell.ky. Ligeledes er den gennemsnitlige udbudspris for nye ejendomme forblevet høj (~$1,82M i 1. kvartal 2025) blog.bovell.ky. Dette fortsætter et mønster fra 2024: På trods af højere renter betød begrænset udbud, at priserne forblev stabile eller steg, hvilket belønnede boligejere med kapitalgevinst caymanresident.com. Data fra midten af 2024 viser, at enfamiliehuse blev solgt for gennemsnitligt ~CI$1,6M (≈US$1,92M) og opnåede ~91% af udbudsprisen caymanresident.com. Ejerlejligheder, som udgør en stor del af Cayman Islands marked, sælges typisk nær 90% af udbudsprisen og har oplevet ~10% årlig prisvækst i populære mellemklassekomplekser caymanresident.com. Bemærkelsesværdigt er området Seven Mile Beach (SMB) – Caymans førende strandstrækning – hvor markedet fungerer som et “marked i markedet”, hvor værdier sjældent falder på grund af det ekstremt begrænsede udbud af strandnære boliger caymanresident.com caymanresident.com. For eksempel blev ældre strandlejligheder, der blev solgt for omkring US$1,2M i 2019, ombygget og genintroduceret til US$3,6M+ i 2024, mens ultra-luksuslejligheder (duplexer, penthouse) i Lacovia ombygningen nu udbydes til $5–30 millioner caymanresident.com. Dette understreger de himmelstræbende værdier i Caymans luksus-segment ved stranden (uddybes mere nedenfor).

Inventar og udbud: Købere har faktisk flere valgmuligheder på boligmarkedet i 2025 end i de senere år. Antallet af aktive boliger til salg er steget – omkring 1.368 boligejendomme var på markedet ved udgangen af første kvartal 2025, til en værdi af ca. 2,85 mia. USD eracayman.com eracayman.com. Af disse er omkring 1.072 lejligheder (værdi $1,93 mia.) og 209 enfamiliehuse (værdi $810 mio.) eracayman.com. Denne stigning på over 15% i udbuddet i forhold til året før skyldes blandt andet færdiggørelse af nye projekter og flere ejere, der sætter deres ejendomme til salg blog.bovell.ky. Dog er den reelle tilgængelighed mere begrænset end den ser ud – mange boliger er under kontrakt eller venter på afslutning. Ved udgangen af 2024 var omkring 1.524 enheder reelt tilgængelige ud af ca. 1.800 MLS-udbud, når salg under behandling blev ekskluderet 1503propertygroup.com. Vigtigt er det, at Caymans befolkningstilvækst (se Økonomiske drivkræfter) fortsat hurtigt opsluger det nye udbud, så efterspørgslen overstiger stadig udbuddet i nøglesegmenter 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. Visse prisklasser – f.eks. familiehuse under CI$1 million – oplever hård konkurrence og hurtige salg. Faktisk er lejeboligmarkedet blevet ekstremt presset, da mange potentielle købere står over for høje renter eller forsinkelser i nybyggeri; kvalitetslejligheder bliver nu “revet væk inden for få timer” og huslejerne er steget markant i 2023-24 caymanresident.com caymanresident.com.

Køberprofil & Efterspørgselstendenser: En betydelig del af efterspørgslen efter boliger kommer fra nye tilflyttere til Cayman på grund af øens boomende industrier. I 2024 flyttede en bølge af professionelle inden for family offices, finans, jura, byggeri og hospitality til Cayman, hvilket øgede efterspørgslen på boliger caymanresident.com. Mange af disse er udstationerede med arbejdstilladelser (mere end halvdelen af arbejdsstyrken), som i første omgang lejer, men ofte køber ejendom efter et par år blog.bovell.ky. Lokale caymanere er også aktive, men interessant nok var det i 2024 lokale købere, der førte an i antallet af køb, hjulpet af høj beskæftigelse og en tilstrømning af middelklassefamilier 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. Samtidig er udenlandske købere (USA, Canada, Europa) fortsat afgørende, især i segmentet for ferieboliger og luksus. Efter en vis global usikkerhed i 2024 voksede internationale køberes interesse igen hen mod 2025 – udenlandske investorer tiltrækkes af Caymans sikkerhed, skattemæssige fordele og lejeafkast. En ERA Cayman-mægler bemærkede den stærkeste interesse fra udenlandske kunder i områder som Rum Point og North Side (for fritliggende strandhuse og lejligheder med korttidsudlejningspotentiale) samt vandkantslejligheder i West Bay nær Seven Mile Beach eracayman.com. Dette afspejler en tendens, hvor købere søger livsstilsejendomme, der også kan fungere som indtægtsskabende ferieudlejning (og drager fordel af tilbageslaget i turismen).

Udsigter for boligsegmentet: Momentumet på Caymans boligmarked viser ingen tegn på et alvorligt tilbageslag i 2025. Huse og ejerlejligheder i attraktive områder forventes at stige yderligere i værdi, på grund af fortsat befolkningstilvækst og begrænset byggemoden jord. Dog bliver markedet mere segmenteret: Ultra-luksussegmentet boomer (købestærke købere jagter trofæejendomme), mens mellemklassen og førstegangskøbere møder udfordringer med overkommelighed på grund af høje finansieringsomkostninger. Udviklere reagerer ved at introducere noget mere overkommelige projekter rettet mod førstegangskøbere og familier, hvilket faktisk førte til et lille fald (~1,7% nedgang) i den gennemsnitlige nye udbudspris til $1,65M i 2024 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com – hvilket indikerer nye ejendomme rettet under det øverste luksusniveau. Regeringens politikker (se afsnittet om regulering), såsom fritagelse for stempelafgift for lokale, har også til formål at lette adgangen for caymaniere. Overordnet set forventes boligpriserne i områder med høj efterspørgsel at fortsætte med at stige i 2025, da udbuddet forbliver stramt 1503propertygroup.com, mens salgsmængderne muligvis forbliver moderate (i forhold til toppene 2021–22), medmindre låneomkostningerne falder markant.

Trends for erhvervsejendomme i 2025

Kontor og detailhandel: Erhvervsejendomssektoren på Caymanøerne er mindre i omfang end boligmarkedet, men spiller en afgørende rolle, givet øernes position som finanscenter og turistdestination. I 2025 forbliver efterspørgslen efter kontorplads på Grand Cayman stærk – finansielle tjenesteydelser, advokatvirksomheder og nye virksomheder (inklusive fintech- og fintech-relaterede virksomheder i Special Economic Zone) understøtter lave tomgangsprocenter i Class A-kontorer. George Town (hovedstaden) og Seven Mile Beach-korridoren (inklusive det moderne Camana Bay bymidte) er de primære erhvervscentre. Gennem de seneste år har nye blandede udviklinger tilføjet moderne kontor- og detailplads. For eksempel har Camana Bay-projektet af Dart Enterprises udvidet med yderligere kontorbygninger i bymidten, hvilket har tiltrukket erhvervskunder. I centrum af George Town er et stort projekt ved navn ONE|GT under opførelse – det vil indeholde et boutiquehotel i 10 etager, boliger og detail-/kontorlokaler, hvilket vil revitalisere bymidten christiesrealestate.com christiesrealestate.com. Disse projekter signalerer tillid til den langsigtede erhvervsefterspørgsel. Lejeniveauer for førsteklasses kontorlokaler er på niveau med andre regionale finanscentre, og udlejere har oplevet stabil indtjening, da mange virksomheder vendte tilbage til fysisk fremmøde i 2024. Dog oplever Cayman ikke nogen spekulativ byggeboom på erhvervsmarkedet; udvikling understøttes normalt af forhåndslejeaftaler eller specifik efterspørgsel.

Industri og Lager: En bemærkelsesværdig tendens i 2024–25 er den stigende efterspørgsel efter lager- og letindustrielle lokaler. Med den voksende befolkning og forretningsliv er behovet for opbevaring og logistik “steget eksplosivt”, hvilket har ført til at mange jordlodder bliver opkøbt for at bygge lagre caymanresident.com. Investorer finder dette segment attraktivt på grund af begrænset udbud af højkvalitets lagerenheder. I midten af 2024 blev en nyopført lagerkompleks solgt til CI$550.000 for 1.250 kvadratfod (ca. CI$440 pr. kvadratfod) caymanresident.com. Købere søger efter egenskaber som konstruktion med høj orkan-rating (150 mph vindmodstand), brandsikringssystemer, mezzaniner og placeringer uden for oversvømmelseszoner caymanresident.com. Populære områder for lagre inkluderer centrale George Town (tæt på lufthavnen) og udkanten af Seven Mile Beach, da virksomheder søger bekvemme distributionsknudepunkter caymanresident.com. Disse industrielle enheder fungerer ofte både som værksted og kombinerede kontor-/opbevaringsrum, og de er blevet eftertragtede varer for små virksomheder og serviceudbydere.

Gæstfrihed og blandet anvendelse: Segmentet for gæstfrihedsejendomme (hoteller, ferieresidenser) boomer i takt med turismens genopblussen (se Økonomiske Drivere). Flere betydningsfulde projekter er undervejs: Et nyt Grand Hyatt hotel med boliger på Seven Mile Beach nærmer sig færdiggørelse, det unikke Kailani (Hilton Curio) hotel åbnede i 2023, og et Mandarin Oriental resort & residences er under opførelse på Grand Caymans sydkyst eracayman.com eracayman.com. Derudover fortsætter Ritz-Carlton og Kimpton Seafire (åbnet 2017) på Seven Mile Beach med at være anker i luksusresort-segmentet. Investorer har mulighed for at købe hotelcondoenheder eller mærkevareboliger i disse projekter, hvilket udvisker grænsen mellem erhvervs- og boligejendomme. Turismesektorens stærke udvikling i 2024 (med antallet af overnattende besøgende oppe med 2% i forhold til 2023 og tæt på rekordhøje niveauer routesonline.com routesonline.com) har styrket tilliden til udvikling af gæstfrihedsprojekter. Bemærkelsesværdigt er det, at over halvdelen af 2025’s cirka $261 mio. i ejendomssalgsværdi i første kvartal kom fra nogle få store handler – sandsynligvis inklusive eksklusive, turismerelaterede ejendomme provenanceproperties.com. Efterhånden som antallet af besøgende vokser og nye flyruter tilføjes, forventer vi fortsat investering i hoteller og korttidsudlejningsvillaer, hvilket styrker markedet for erhvervsejendomme.

Kommercielle Udsigter: Udsigterne for Caymans erhvervsejendomme er positive, men afmålte. Efterspørgslen efter kontorplads forventes at forblive stabil, understøttet af væksten inden for finanssektoren og Caymans tiltrækningskraft på multinationale virksomheder (særligt i takt med, at global regulatorisk overvågning lettes – Cayman blev fjernet fra visse AML “grå lister” i slutningen af 2023, hvilket øgede investorernes tillid caymanresident.com caymanresident.com). Når det er sagt, kan enhver global bevægelse mod fjernarbejde dæmpe behovet for nye kontorer. Detail-ejendomme, der er koncentreret i Camana Bay og turistorienterede shoppingzoner, nyder godt af genoplivet turisme og stigende købekraft blandt beboerne; områder med høj fodtrafik oplever lav tomgang og visse stigninger i lejeniveauer. Industrien/lagersegmentet forventes at vokse yderligere i takt med planerne for forbedring af infrastrukturen (f.eks. havnefaciliteter og vejprojekter). Overordnet set betyder den begrænsede tilgængelighed af jord i attraktive områder, at kommercielle lejer og værdier vil forblive høje. Caymans statslige kapitalprojekter (se Økonomiske Drivere) – såsom udvidelser af vejnettet og et potentielt luftfragtsanlæg – kan åbne op for nye muligheder for kommerciel udvikling i de kommende år. På kort sigt forventer vi moderat vækst i kommercielle ejendomsværdier og vedvarende investorinteresse, især i udviklingsprojekter med blandet anvendelse, der ligger i tråd med Caymans udbygningsplan.

Luksusejendomme og det Eksklusive Segment

Segmentet for luksusejendomme på Caymanøerne er særligt levende i 2025. Cayman har fasttømret sin position som destination for ultrarige personer (UHNWIs), der søger prime ejendomme i et stabilt, skattemæssigt neutralt område. Dette er kun blevet forstærket efter indførelsen af Economic Substance-loven i 2019, som fik flere ejere af offshore-selskaber til at etablere fysisk tilstedeværelse på Cayman – hvilket effektivt har gjort øen til et “fremvoksende mekka” for ultrarige, der etablerer bopæl og opkøber ejendomme blog.bovell.ky. Centrale tendenser og data i luksussegmentet omfatter:

Fortsat prisstigning: Som tidligere nævnt har strandnære lejligheder og villaer i de øverste 5% af markedet uimodståelig tiltrækningskraft og koster flere millioner dollar. På trods af globale økonomiske modvinde har priserne på luksusejendomme ikke vaklet – faktisk genvandt de styrken i slutningen af 2024 efter en kortvarig nedgang midt på året 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. Lokale mæglere rapporterer, at velhavende købere “er tilbage” og fokuserer på strandvillaer og penthouselejligheder på Seven Mile Beach i 2025 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. For eksempel har nye penthouse-enheder under udvikling på Seven Mile Beach (f.eks. Watermark, Lacovia, WaterColours) sat nye prisrekorder (i titals millioner USD), og efterspørgslen er stadig så stor, at selv til disse priser er kontantkøbere “alt for fristede” caymanresident.com caymanresident.com. Knight Frank Wealth Report 2024 rangerede Bahamas (et sammenligneligt luksusmarked) som nr. 3 globalt med en årlig stigning på 15% i priserne på prime-ejendomme globalpropertyguide.com. Selvom Cayman ikke direkte blev rangeret, har luksusmarkedet her ligeledes oplevet tocifrede årlige stigninger de senere år og dermed overgået mange større markeder.

Opsummeret forbliver Cayman-øernes luksussegment konstant robust og kan tilsyneladende “altid få en velhavende kunde til at åbne pungen” caymanresident.com. Den begrænsede udbud af ægte prime-ejendomme (fx findes der kun et begrænset antal strandgrunde) og Cayman-øernes stigende status blandt den globale elite indikerer, at luksuspriser forbliver modstandsdygtige. Selv hvis efterspørgslen i mellemsegmentet svinger med renten, virker pengestærke købere af Cayman-øernes trofæaktiver til at være mange. For sælgere af luksusejendomme er 2025 et gunstigt tidspunkt at kapitalisere på stigende interesse og rekordhøje priser 1503propertygroup.com.

Investeringmuligheder og markedsudsigter

Hvorfor investere i fast ejendom på Caymanøerne?

Cayman-øernes ejendomsmarked tilbyder en unik kombination af økonomiske fordele og livsstilsappel, som få andre jurisdiktioner kan matche. Centrale grunde til, at investorer og boligkøbere flokkes til Cayman, inkluderer:

Skattefordele: Caymanøerne er skatteneutrale. Der er ingen årlige ejendomsskatter, ingen indkomstskat, ingen skat på kapitalgevinster og ingen arve-/boafgift practiceguides.chambers.com. Investorer betaler en engangsafgift ved køb (7,5% i de fleste tilfælde practiceguides.chambers.com), men står derefter ikke over for nogen løbende skatter på ejerskab. Dette forbedrer nettolejeafkastet og investeringsafkastet på langt sigt markant sammenlignet med mange andre markeder. Caymanøernes skattefrie status (forankret i lov, med 20-årige garantier tilgængelige for nye virksomheder practiceguides.chambers.com) er en stor fordel for både individuelle købere og erhvervsinvestorer i fast ejendom.

Caymanøerne er skatteneutrale. Der er practiceguides.chambers.com. Investorer betaler en engangsafgift ved køb (7,5% i de fleste tilfælde practiceguides.chambers.com), men står derefter ikke over for nogen løbende skatter på ejerskab. Dette forbedrer nettolejeafkastet og investeringsafkastet på langt sigt markant sammenlignet med mange andre markeder. Caymanøernes skattefrie status (forankret i lov, med 20-årige garantier tilgængelige for nye virksomheder practiceguides.chambers.com) er en stor fordel for både individuelle købere og erhvervsinvestorer i fast ejendom. Høje lejeafkast: Takket være den konstante efterspørgsel fra udstationerede fagfolk og turister er lejeafkastet på Cayman stærkt. Langtidsleje (til fastboende) giver høje månedlige huslejer – især for velbeliggende lejligheder og familiehuse – på grund af det begrænsede boligudbud og de høje indkomster på øen. Korttidsleje (Airbnb-lignende ferieboliger) i turistområder som Seven Mile Beach eller Rum Point giver også lukrativ indtjening, givet Caymans popularitet som luksusferiemål. Kombinationen af ingen indkomstskat og solid lejeefterspørgsel betyder, at investorer kan opnå attraktive kontantafkast . For eksempel kan en lejlighed ved stranden fungere både som feriebolig og som udlejningsbolig, der genererer tusindvis af kroner om ugen i højsæsonen. Disse faktorer fik en branchepublikation til at kalde Cayman for “et førsteklasses rejsemål” for ejendomsinvestering blandt de caribiske markeder eracayman.com eracayman.com.

Takket være den konstante efterspørgsel fra udstationerede fagfolk og turister er lejeafkastet på Cayman stærkt. Langtidsleje (til fastboende) giver høje månedlige huslejer – især for velbeliggende lejligheder og familiehuse – på grund af det begrænsede boligudbud og de høje indkomster på øen. Korttidsleje (Airbnb-lignende ferieboliger) i turistområder som Seven Mile Beach eller Rum Point giver også lukrativ indtjening, givet Caymans popularitet som luksusferiemål. Kombinationen af ingen indkomstskat og solid lejeefterspørgsel betyder, at . For eksempel kan en lejlighed ved stranden fungere både som feriebolig og som udlejningsbolig, der genererer tusindvis af kroner om ugen i højsæsonen. Disse faktorer fik en branchepublikation til at kalde Cayman for “et førsteklasses rejsemål” for ejendomsinvestering blandt de caribiske markeder eracayman.com eracayman.com. Kapitalvækst & Stabilitet: Ejendomsmarkedet på Cayman har vist en opadgående tendens på lang sigt. Landarealet er begrænset og udvikling er nøje reguleret, så ejendomme har en tendens til at stige i værdi over tid. Selv under globale tilbageslag har Caymans marked været bemærkelsesværdigt robust – der var ingen boligboble i 2008; værdierne faldt en smule eller stod stille i en periode, men “faldt ikke væsentligt” som i USA blog.bovell.ky. Denne stabilitet tilskrives fraværet af subprime-lån lokalt og en stabil strøm af velstand. Investorer betragter Cayman-ejendomme som en relativt sikker aktiv, på linje med førsteklasses ejendomme i London eller New York, men med højere afkast. De nyeste data (2023–24) viser fortsatte prisstigninger trods globale rentestigninger blog.bovell.ky, hvilket understreger, at efterspørgslen overstiger de økonomiske modvind . Fremadrettet forventes en moderat men stabil prisvækst, især i områder med høj efterspørgsel 1503propertygroup.com. Knight Franks globale prognoser forventer, at mange “sol- og resort”-markeder, som dem i Caribien, vil opleve årlig prisvækst i den øvre ende af middel, og Cayman følger denne tendens.

Ejendomsmarkedet på Cayman har vist en opadgående tendens på lang sigt. Landarealet er begrænset og udvikling er nøje reguleret, så ejendomme har en tendens til at stige i værdi over tid. Selv under globale tilbageslag har Caymans marked været bemærkelsesværdigt – der var ingen boligboble i 2008; værdierne faldt en smule eller stod stille i en periode, men “faldt ikke væsentligt” som i USA blog.bovell.ky. Denne stabilitet tilskrives fraværet af subprime-lån lokalt og en stabil strøm af velstand. Investorer betragter Cayman-ejendomme som en relativt sikker aktiv, på linje med førsteklasses ejendomme i London eller New York, men med højere afkast. De nyeste data (2023–24) viser fortsatte prisstigninger trods globale rentestigninger blog.bovell.ky, hvilket understreger, at . Fremadrettet forventes en moderat men stabil prisvækst, især i områder med høj efterspørgsel 1503propertygroup.com. Knight Franks globale prognoser forventer, at mange “sol- og resort”-markeder, som dem i Caribien, vil opleve årlig prisvækst i den øvre ende af middel, og Cayman følger denne tendens. Livsstil og demografi: Ud over tallene bliver investorer tiltrukket af Caymans fremragende livsstil og demografi. Øerne kan prale af “uberørte strande, luksuriøse faciliteter og sikkerhed”, hvilket gør ejendomme her til både personlige tilflugtssteder og investeringer 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. Kriminalitetsraten er meget lav, sundhedsvæsen og uddannelse er af høj kvalitet, og samfundet er imødekommende over for udlændinge. Den lokale befolkning (~88.000 og voksende caymanresident.com) er velhavende, med et BNP pr. indbygger i 2023 på over USD $70.000. Dette betyder en stabil base af velhavende lejere og købere . Derudover er Caymans placering og forbindelser gunstige: Der er kun én times flyvning til Miami, og der er direkte fly til større byer (London, New York, Toronto osv.), hvilket øger øernes tiltrækningskraft som en global destination for andenbolig. Tidszonen overlapper med de amerikanske markeder, hvilket er praktisk for ledere, der arbejder eksternt. Disse faktorer har ført til et stigende antal digitale nomader og pensionister, der vælger Cayman, hvilket yderligere udvider efterspørgslen efter fast ejendom .

Ud over tallene bliver investorer tiltrukket af Caymans fremragende livsstil og demografi. Øerne kan prale af “uberørte strande, luksuriøse faciliteter og sikkerhed”, hvilket gør ejendomme her til både personlige tilflugtssteder og investeringer 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. Kriminalitetsraten er meget lav, sundhedsvæsen og uddannelse er af høj kvalitet, og samfundet er imødekommende over for udlændinge. Den lokale befolkning (~88.000 og voksende caymanresident.com) er velhavende, med et BNP pr. indbygger i 2023 på over USD $70.000. Dette betyder en stabil base af . Derudover er Caymans placering og forbindelser gunstige: Der er kun én times flyvning til Miami, og der er direkte fly til større byer (London, New York, Toronto osv.), hvilket øger øernes tiltrækningskraft som en global destination for andenbolig. Tidszonen overlapper med de amerikanske markeder, hvilket er praktisk for ledere, der arbejder eksternt. Disse faktorer har ført til et stigende antal digitale nomader og pensionister, der vælger Cayman, hvilket yderligere . Risikospreder og komparative fordele: Ejerskab af ejendom på Cayman giver porteføljediversificering i en USD-tilknyttet (Cayman-dollaren er fastkurset til USD) aktivklasse, som er isoleret fra mange risici i hjemlandet. Det er også et sats på Caymans fortsatte succes som finansielt og turistmæssigt knudepunkt. Sammenlignet med andre investeringsmuligheder er fast ejendom på Cayman håndgribelig, ofte mindre volatil og giver personlig fornøjelse. Investorer, der har købt på Cayman, nævner det ofte som en af deres bedste investeringer, idet de fremhæver den nemme ejerskabsform og de solide afkast buygeg.com buygeg.com.

Udsigter for investorer (2025 og frem)

Kort sigt (2025–2026): Konsensus blandt lokale eksperter er, at 2025 tegner til at blive et dynamisk år med masser af muligheder for både købere og sælgere 1503propertygroup.com. På den ene side er udbuddet steget fra historisk lave niveauer, hvilket giver køberne flere muligheder end i den hektiske periode lige efter nedlukningen 1503propertygroup.com. På den anden side holder ejendomsværdierne sig stabile eller stiger, så sælgere kan stadig opnå høje priser, hvis deres ejendom er korrekt prissat til markedet 1503propertygroup.com. For købere betyder det relativt højere udbud (omkring 1.524 tilgængelige boliger), at det er muligt at finde gode handler, især i lejlighedssegmentet og i nyligt lancerede projekter 1503propertygroup.com. For sælgere ramte gennemsnitsprisen for solgte ejendomme et rekordhøjt niveau på $1,183M i 2024, en smule over niveauet fra 2023 1503propertygroup.com, og efterspørgslen forbliver høj i både mellem- og luksussegmenterne – en god formel for succesfulde salg.

Et par fåer værd at bemærke for investorer:forventes at. Caymans renter er bundet til de amerikanske Federal Reserve-renter, og efter markante forhøjelser i 2022–23 begyndte Fed at sænke renterne i slutningen af 2024; som følge heraf kan de lokale realkreditrenter falde i 2025 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com . Lavere finansieringsomkostninger vil sandsynligvisover hele linjen. Derudover vil større projektafslutninger (som The Watermark, nye hoteller, infrastrukturforbedringer) tilføre værdi og opmærksomhed til markedet 1503propertygroup.com . Caymans økonomi forventes at forblive stærk – de offentlige finanser viste sig bedre end forventet i starten af 2025, med tendens mod overskud, delvist på grund af højere stempelafgiftsindtægter fra ejendomme caymanresident.com caymanresident.com . Dette viser, at ejendomsaktivitet styrker økonomien, hvilket igen giver regeringen mulighed for at investere i infrastruktur og forbedringer, som gør Cayman endnu mere attraktiv.I de kommende år er udsigterne, dog med erkendelse af visse udfordringer (se Risici & Udfordringer). Økonomiske prognoser for Cayman forudser fortsat BNP-vækst (historisk ~3% årligt) understøttet af finanssektoren og turisme. Befolkningstilvæksten forventes også at fortsætte i højt tempo – befolkningen er mere end fordoblet på 28 år og stiger ~4-5% om året i øjeblikket caymanresident.com caymanresident.com . Denne organiske vækst vil fastholde, hvilket sandsynligvis vil opretholde prisstigninger. Vi forventer, da udviklere reagerer på boligknapheden, men bureaukratiske og planlægningsmæssige begrænsninger kan bremse tempoet for, hvornår nyt udbud kommer på markedet caymanresident.com caymanresident.com . Derfor kan ubalancen mellem udbud og efterspørgsel – især inden for begynderniveau- og mellemklasseboliger – fortsætte, hvilket er en fordel for ejere/investorer.

Prognoser for ejendomspriser i Cayman ligger i området for mellemhøje enkeltcifrede årlige vækstrater for det brede marked, og potentielt højere for prime-belæggenheder. I luksussegmentet kan væksten overstige de globale gennemsnit; hvis den globale velstandsskabelse fortsætter (Knight Franks Wealth Report 2025 bemærkede en stigning på 19% i antallet af UHNWI globalt caproasia.com), vil Cayman sikre sig sin andel af det gennem køb af luksusejendomme. De primære modvinde som kunne ændre dette udsyn, ville være en kraftig global recession eller drastiske ændringer af Caymans konkurrenceposition (fx skattemæssige eller regulatoriske ændringer, hvilket ikke forventes givet Caymans forpligtelse til sin erhvervsvenlige model).

Fra et komparativt investeringsperspektiv forventes Cayman fortsat at være blandt de bedste valg for ejendomsinvestering i skatteneutrale jurisdiktioner. Dets gennemsigtighed, retsstat (britisk retssystem) og moderne infrastruktur giver en fordel i forhold til nogle konkurrenter (mere om dette i sammenligningsafsnittet). Investorernes tillid styrkes yderligere ved, at Cayman er blevet fjernet fra overvågningslister (som FATF AML-listen) og overholder internationale standarder, hvilket reducerer enhver stigmatisering af ”offshore”-risiko caymanresident.com.

Konklusion for investorer: Hvis du overvejer at købe i Cayman, giver de næste par år et vindue, hvor du stadig kan finde værdi – især hvis du målretter områder, før de er fuldt udviklede (fx de østlige distrikter før den nye motorvej er færdig, eller prækonstruktion af nye projekter). Med renter sandsynligvis på vej ned og Caymans fundamentale forhold stærke, er ejendomsmarkedet her klar til at levere solide afkast. For dem, der allerede har investeret, er det fortsat en fornuftig strategi at holde på ejendommen på lang sigt, da Caymans kombination af skattefri indkomst og jævn værdistigning opbygger formue over tid. Som en lokal ekspert udtrykte det: ”Ejendomme på Cayman Islands har altid været en god investering – et fast aktiv, du kan bo i eller leje ud, i modsætning til aktier” blog.bovell.ky. Denne reelle, brugbare værdi, kombineret med modstandsdygtighed i alvorlige økonomiske situationer, gør ejendomme på Cayman til en hjørnesten for investering i 2025 og fremover.

Reguleringsmiljø og nylige ændringer, der påvirker ejendomsmarkedet

Caymans reguleringslandskab er meget favorabelt for ejendomsbesiddelse og -investering, og nylige ændringer har for det meste haft til formål at finjustere dette miljø (såsom incitamenter til lokale og overholdelse af internationale normer). Nedenfor skitserer vi de vigtigste aspekter af ejendomsrelaterede regler, skatter og eventuelle bemærkelsesværdige ændringer pr. 2025:

Stempelafgift og skatter: Caymans skattesystem er en af dens største fordele.

Regler for ejerskab af ejendom: Der er stort set ingen restriktioner for udenlandsk ejerskab af fast ejendom på Caymanøerne . Udenlandske enkeltpersoner eller selskaber kan købe ejendom med fuld ejendomsret lige så let som lokale, og ejendomsretten er garanteret af regeringens tinglysningssystem caymanresident.com caymanresident.com. I modsætning til nogle caribiske nationer kræver Cayman ikke særlige licenser eller lokale partnerskaber for, at udlændinge kan eje jord. Denne åbenhed har været en hjørnesten i Caymans udvikling – udenlandske investorer opfordres aktivt. Regeringen pålægger ingen begrænsninger på antallet eller værdien af ejendomme, man kan eje, og ejendomme kan ejes i eget navn eller via enheder (selvom ejerskab via et Cayman-selskab kan udløse stempelafgift ved aktieoverdragelse for at forhindre skatteunddragelse practiceguides.chambers.com). Tinglysningsgaranti på Cayman er stærk; det fungerer under et Torrens-system, hvor staten garanterer gyldigheden af ejendomsretten, hvilket giver købere tillid til transaktionens sikkerhed caymanresident.com.

. Udenlandske enkeltpersoner eller selskaber kan købe ejendom med fuld ejendomsret lige så let som lokale, og ejendomsretten er garanteret af regeringens tinglysningssystem caymanresident.com caymanresident.com. I modsætning til nogle caribiske nationer kræver Cayman ikke særlige licenser eller lokale partnerskaber for, at udlændinge kan eje jord. Denne åbenhed har været en hjørnesten i Caymans udvikling – udenlandske investorer opfordres aktivt. Regeringen pålægger ingen begrænsninger på antallet eller værdien af ejendomme, man kan eje, og ejendomme kan ejes i eget navn eller via enheder (selvom ejerskab via et Cayman-selskab kan udløse stempelafgift ved aktieoverdragelse for at forhindre skatteunddragelse practiceguides.chambers.com). på Cayman er stærk; det fungerer under et Torrens-system, hvor staten garanterer gyldigheden af ejendomsretten, hvilket giver købere tillid til transaktionens sikkerhed caymanresident.com. Udenlandske investeringer og opholdstilladelse: Caymanøernes regering fremmer aktivt udenlandske investeringer i fast ejendom. En central ordning er Residency by Investment-programmet . En udenlandsk investor kan opnå et Certificate of Permanent Residency for Persons of Independent Means ved at investere mindst CI$2 millioner (≈US$2,4M) i udviklet fast ejendom på Cayman uglobal.com eracayman.com. Dette giver ret til at opholde sig ubegrænset (dog ikke ret til at arbejde uden tilladelse), og er en vej mange velhavende vælger – hvilket direkte øger salget af eksklusive boliger. Der findes også andre opholdsordninger (såsom et 25-årigt opholdscertifikat for en lidt lavere investering samt økonomiske krav nomadcapitalist.com), men PR til $2,4M er den vigtigste “gyldne visum”-kategori. Der er ingen begrænsninger for hjemtagning af kapital eller lejeindtægter for udenlandske ejere; overskud kan frit sendes ud af landet i udenlandsk valuta. Udenlandske investorer nyder også godt af Caymans robuste retssystem (britisk common law) og fraværet af valutakontrol. Når det gælder udenlandsk erhvervsejerskab , har Cayman visse restriktioner (en lokal handelslicens eller en Caymaniansk partner er fx nødvendig for at drive lokal detailhandel), men det påvirker ikke passivt ejerskab af fast ejendom.

Caymanøernes regering fremmer aktivt udenlandske investeringer i fast ejendom. En central ordning er . En udenlandsk investor kan opnå et ved at investere mindst på Cayman uglobal.com eracayman.com. Dette giver ret til at opholde sig ubegrænset (dog ikke ret til at arbejde uden tilladelse), og er en vej mange velhavende vælger – hvilket direkte øger salget af eksklusive boliger. Der findes også andre opholdsordninger (såsom et 25-årigt opholdscertifikat for en lidt lavere investering samt økonomiske krav nomadcapitalist.com), men PR til $2,4M er den vigtigste “gyldne visum”-kategori. Der er af kapital eller lejeindtægter for udenlandske ejere; overskud kan frit sendes ud af landet i udenlandsk valuta. Udenlandske investorer nyder også godt af Caymans robuste retssystem (britisk common law) og fraværet af valutakontrol. Når det gælder , har Cayman visse restriktioner (en lokal handelslicens eller en Caymaniansk partner er fx nødvendig for at drive lokal detailhandel), men det påvirker ikke passivt ejerskab af fast ejendom. Finansiering og lån: Både lokale og internationale banker på Cayman yder realkreditlån til kvalificerede købere, herunder ikke-residenter (selvom vilkårene for ikke-residenter kan være mere konservative). Typisk låner bankerne 50–70% af ejendomsværdien til udenlandske købere og op til ca. 90% til caymanere til primære boliger. Rentesatserne følger den amerikanske prime rate (plus en margin). Pr. tidligt 2025 lå de indenlandske udlånsrenter omkring 6,5–7% (efter Feds rentesænkninger i 2024) 1503propertygroup.com. Omkostningerne ved at låne havde været en begrænsende faktor i 2023–24 (da renterne nåede ca. 8% caymanresident.com), men med mere stabile eller faldende renter bliver finansiering lettere, hvilket kan stimulere flere salg i 2025. Der findes ingen ågerlovgivning, der begrænser renter, men konkurrencen mellem bankerne holder boligrenterne nogenlunde på linje.

Både lokale og internationale banker på Cayman yder realkreditlån til kvalificerede købere, herunder ikke-residenter (selvom vilkårene for ikke-residenter kan være mere konservative). Typisk låner bankerne 50–70% af ejendomsværdien til udenlandske købere og op til ca. 90% til caymanere til primære boliger. Rentesatserne følger den amerikanske prime rate (plus en margin). Pr. tidligt 2025 lå de indenlandske udlånsrenter omkring 6,5–7% (efter Feds rentesænkninger i 2024) 1503propertygroup.com. havde været en begrænsende faktor i 2023–24 (da renterne nåede ca. 8% caymanresident.com), men med mere stabile eller faldende renter bliver finansiering lettere, hvilket kan stimulere flere salg i 2025. Der findes ingen ågerlovgivning, der begrænser renter, men konkurrencen mellem bankerne holder boligrenterne nogenlunde på linje. Udviklings- og planlægningsregler: Caymanøerne er stolte af strenge, men fornuftige planlove , der sikrer kvalitetsudvikling. Bygningsreglementer kræver høj orkanmodstandskraft (f.eks. bliver nye bygninger ofte bygget til at modstå kategori 5 vinde), hvilket, selvom det øger omkostningerne, beskytter ejendomsværdierne på lang sigt. En væsentlig nylig diskussion i planpolitikken har været byggehøjder . Historisk blev de begrænset til 7 etager og derefter hævet til 10 etager (i 2016) for visse zoner; i december 2022 støttede lovgiverne et forslag om at forhøje grænsen til 20 etager på Grand Cayman caymancompass.com caymancompass.com. Dette var et svar på mangel på jord og et ønske om at tillade vertikal vækst. Selvom forslaget ikke var bindende, signalerede det politisk vilje til at imødekomme højere byggerier. Siden har vi set, at planmyndigheden har behandlet ansøgninger om byggeri over 10 etager, og faktisk er One|GT-projektet 10 etager højt (det første i downtown GT). Regeringen overvejer stadig en formel ændring i udviklingsplanen for at tillade op til 15–20 etager i udvalgte områder caymancompass.com caymancompass.com. Hvis det bliver gennemført, vil det være en gamechanger for udviklere og muliggøre projekter som luksus-højhuse og potentielt blandede skyskrabere i fremtiden. Dog vil enhver sådan ændring involvere offentlig høring, da der er bekymringer i lokalsamfundet om overfortætning.

Caymanøerne er stolte af , der sikrer kvalitetsudvikling. Bygningsreglementer kræver høj orkanmodstandskraft (f.eks. bliver nye bygninger ofte bygget til at modstå kategori 5 vinde), hvilket, selvom det øger omkostningerne, beskytter ejendomsværdierne på lang sigt. En væsentlig nylig diskussion i planpolitikken har været . Historisk blev de begrænset til 7 etager og derefter hævet til 10 etager (i 2016) for visse zoner; i december 2022 støttede lovgiverne et forslag om at på Grand Cayman caymancompass.com caymancompass.com. Dette var et svar på mangel på jord og et ønske om at tillade vertikal vækst. Selvom forslaget ikke var bindende, signalerede det politisk vilje til at imødekomme højere byggerier. Siden har vi set, at planmyndigheden har behandlet ansøgninger om byggeri over 10 etager, og faktisk er One|GT-projektet 10 etager højt (det første i downtown GT). Regeringen overvejer stadig en formel ændring i udviklingsplanen for at tillade op til 15–20 etager i udvalgte områder caymancompass.com caymancompass.com. Hvis det bliver gennemført, vil det være en gamechanger for udviklere og muliggøre projekter som luksus-højhuse og potentielt i fremtiden. Dog vil enhver sådan ændring involvere offentlig høring, da der er bekymringer i lokalsamfundet om overfortætning. Titel og juridisk proces: Køb af ejendom på Cayman er en strømlinet juridisk proces , der typisk håndteres af lokale advokater og ejendomsmæglere (de fleste ejendomme er opført på CIREBA MLS-systemet). Ejerskifter registreres i Landsregistreret, og ejendomsforsikring er generelt ikke nødvendig på grund af statens garanti. Udenlandske købere behøver ikke nogen særlig tilladelse, men Kend-din-kunde (KYC) -krav betyder, at du skal dokumentere din pengestrøm og verificere din identitet (især hvis du bruger et selskab eller en trust til at eje ejendommen) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Den Lov om gennemsigtighed for reel ejerskab 2023 blev vedtaget (dog ikke trådt i kraft pr. midt 2025) for at forny måden, hvorpå selskaber rapporterer deres ejere practiceguides.chambers.com. Selvom den ikke opretter et offentligt register, skærper den overholdelsen. Ejendomskøbere, der bruger selskaber, skal være opmærksomme på, at deres ejerskabsoplysninger vil blive registreret hos myndighederne, i tråd med globale gennemsigtighedstendenser practiceguides.chambers.com. Derudover inkluderer Caymans ejendomslove strata-titler for ejerlejligheder og strataforeningers administration, ligesom ejerforeninger andre steder. Købere bør gennemgå strata-vedtægter (f.eks. kæledyrspolitikker, udlejningsrestriktioner – de fleste tillader dog korttidsudlejning undtagen enkelte boligkomplekser kun for beboelse).

Køb af ejendom på Cayman er en , der typisk håndteres af lokale advokater og ejendomsmæglere (de fleste ejendomme er opført på CIREBA MLS-systemet). Ejerskifter registreres i Landsregistreret, og ejendomsforsikring er generelt ikke nødvendig på grund af statens garanti. Udenlandske købere behøver ikke nogen særlig tilladelse, men -krav betyder, at du skal dokumentere din pengestrøm og verificere din identitet (især hvis du bruger et selskab eller en trust til at eje ejendommen) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Den blev vedtaget (dog ikke trådt i kraft pr. midt 2025) for at forny måden, hvorpå selskaber rapporterer deres ejere practiceguides.chambers.com. Selvom den ikke opretter et offentligt register, skærper den overholdelsen. Ejendomskøbere, der bruger selskaber, skal være opmærksomme på, at deres ejerskabsoplysninger vil blive registreret hos myndighederne, i tråd med globale gennemsigtighedstendenser practiceguides.chambers.com. Derudover inkluderer Caymans ejendomslove for ejerlejligheder og administration, ligesom ejerforeninger andre steder. Købere bør gennemgå strata-vedtægter (f.eks. kæledyrspolitikker, udlejningsrestriktioner – de fleste tillader dog korttidsudlejning undtagen enkelte boligkomplekser kun for beboelse). Seneste regeringsforanstaltninger: Ud over stempelafgiftslempelser for lokale har regeringen vist intention om at tackle boligproblemerne. Der debatteres en ny National Udviklingsplan (den nuværende er fra 1997) for at styre bæredygtig vækst caymanresident.com caymanresident.com. Dog kan politiske ændringer (valget i 2025) forsinke en omfattende reform. I mellemtiden er mindre initiativer som at fremme projekter for billige boliger, fremskynde planlægningstilladelser og infrastrukturforpligtelser (vand, kloak, veje til nye udstykninger) i gang. Der er også øget fokus på miljømæssige hensyn i byggerigodkendelser – store projekter kan kræve miljøpåvirkningsvurderinger, især hvis de påvirker vådområder eller koralrev. For eksempel blev en planlagt øst-vest hovedvej gennem følsomme vådområder heftigt debatteret og vil få afbødningsforanstaltninger (se Nøglelokationer/Infrastruktur) caymanresident.com. For ejendomsinvestorer betyder dette, at retningen går mod samvittighedsfuld vækst: Din investering nyder godt af udvikling, men på en måde der forhåbentlig bevarer den naturlige charme, der tiltrækker folk hertil i første omgang.

Som nævnt er der ingen tilbagevendende ejendomsskatter. Den primære transaktionsomkostning er stempelafgift, der opkræves ved overdragelse af fast ejendom. Den generelle sats er 7,5% af ejendommens værdi (eller købsprisen, alt efter hvad der er højest) practiceguides.chambers.com. Dette gælder både for bebyggede ejendomme og jord. Bemærkelsesværdigt har Cayman for nylig justeret reglerne for stempelafgift for at give lettelser til førstegangs- og andengangs købere, der er caymaniere (for at imødekomme bekymringer om overkommelighed). Fra februar 2025 betaler førstegangskøbere på Caymanøerne ingen stempelafgift på ejendomme op til CI$550.000, og en reduceret sats på 3,75 % på ethvert beløb mellem CI$550K–$650K caymannewsservice.com caymannewsservice.com. Andengangskøbere med caymansk statsborgerskab betaler 3,75 % på ejendomme ≤CI$600.000 caymannewsservice.com. Disse nye grænser (forhøjet fra tidligere begrænsninger) og udvidelsen af indrømmelsen til alle områder (tidligere udelukkede det højpriszoner som Seven Mile) blev indført for at hjælpe flere lokale med at komme ind på boligmarkedet caymannewsservice.com. For ikke-caymanere og ejendomme af højere værdi forbliver 7,5% standard caymannewsservice.com. Der er også en stempelafgift (til tilsvarende satser) på overdragelse af aktier i ejendomsholdende selskaber for at forhindre omgåelse practiceguides.chambers.com. Andre skatter: Cayman har ingen indkomstskat, kapitalgevinstskat eller arveskat, så leje- eller videresalgsprofitter beskattes ikke lokalt practiceguides.chambers.com. Der er ingen moms eller salgsskat på ejendomshandler, men bemærk, at stempelafgiften på 7,5% reelt fungerer som en engangskøbsskat. Årlige gebyrer er minimale – kun små årlige affaldsgebyrer, og hvis ejendommen ejes af et selskab, så selskabets årlige registreringsgebyr. Importafgifter (22–27%) på byggematerialer og varer øger byggeomkostningerne practiceguides.chambers.com, men der er ingen særlige ejendomsafgifter ud over dette.

Sammenfattende favoriserer Caymans reguleringsmiljø i 2025 i høj grad ejendomsinvestorer: nemt udenlandsk ejerskab, minimal beskatning, stabilt juridisk rammeværk og proaktive tiltag, der fremmer et sundt ejendomsmarked. De seneste ændringer har enten givet incitamenter (skattelettelser for visse købere) eller fremtidige muligheder (mulighed for højere bygninger), uden at indføre nogen barrierer. Denne stabilitet og forudsigelighed i reglerne øger Caymans tiltrækningskraft – investorer kan være sikre på, at for eksempel deres ejendom ikke pludselig pålægges en ny årlig skat eller ekspropriationsrisiko. Cayman er kendt for at være politisk stabil og investorvenlig, og det nuværende reguleringssystem opretholder dette ry.

Nøglelokationer og udviklings-hotspots på Caymanøerne

Selvom Caymanøerne er små, byder de på en række områder, hver med deres unikke ejendomskarakteristika. Her er de vigtigste lokationer i Cayman, du bør overveje til udvikling eller køb:

Seven Mile Beach & West Bay: Seven Mile Beach (SMB) på Grand Caymans vestkyst er den ultra-prime beliggenhed . Det er en sammenhængende strækning af hvid sandstrand med luksuslejligheder, hoteller og villaer. Ejendomme her er blandt de dyreste i Caribien og værdsættes for direkte adgang til stranden og solnedgangsudsigt. Som nævnt udgør SMB sit eget luksusdelsmarked, hvor strandnære lejligheder sjældent mister værdi caymanresident.com. Udviklinger som WaterColours, The Watermark, Lacovia, Ritz-Carlton Residences og Seafire Residences ligger på denne strækning. Investorer, der går efter lejeindtægter, foretrækker også SMB på grund af den store efterspørgsel fra turister; mange lejligheder tillader korttidsudlejning. Nord for SMB er West Bay området (den nordlige ende af stranden og længere oppe ad kysten) blevet et udviklingsområde. West Bay byder på en blanding af nye strandlejligheder (ofte til noget lavere priser end selve SMB) og boligområder. En ERA-mægler fremhævede West Bay’s Northwest Point Road som et område med nye lejligheder, der tiltrækker udenlandske købere, takket være den naturskønne klippekyst og dykkersteder eracayman.com. West Bay nyder også godt af at ligge uden for de mest trafikerede områder, selvom det ændrer sig, efterhånden som flere flytter dertil caymanresident.com. Samlet set er Seven Mile Beach og West Bay ideelle for dem, der søger luksus, bekvemmelighed og høj likviditet – ejendomme her kan videresælges hurtigt på grund af den konstante efterspørgsel.

Seven Mile Beach (SMB) på Grand Caymans vestkyst er den . Det er en sammenhængende strækning af hvid sandstrand med luksuslejligheder, hoteller og villaer. Ejendomme her er blandt de dyreste i Caribien og værdsættes for direkte adgang til stranden og solnedgangsudsigt. Som nævnt udgør SMB sit eget luksusdelsmarked, hvor strandnære lejligheder sjældent mister værdi caymanresident.com. Udviklinger som ligger på denne strækning. Investorer, der går efter lejeindtægter, foretrækker også SMB på grund af den store efterspørgsel fra turister; mange lejligheder tillader korttidsudlejning. Nord for SMB er området (den nordlige ende af stranden og længere oppe ad kysten) blevet et udviklingsområde. West Bay byder på en blanding af nye strandlejligheder (ofte til noget lavere priser end selve SMB) og boligområder. En ERA-mægler fremhævede som et område med nye lejligheder, der tiltrækker udenlandske købere, takket være den naturskønne klippekyst og dykkersteder eracayman.com. West Bay nyder også godt af at ligge uden for de mest trafikerede områder, selvom det ændrer sig, efterhånden som flere flytter dertil caymanresident.com. Samlet set er Seven Mile Beach og West Bay ideelle for dem, der søger – ejendomme her kan videresælges hurtigt på grund af den konstante efterspørgsel. George Town & South Sound: George Town er hovedstaden og det kommercielle centrum, beliggende lige syd for Seven Mile. Traditionelt har dette område været præget af kontorer og byliv (med færre boliger), men det er ved at ændre sig. Nye projekter med blandet anvendelse og boliger (som ONE|GT i det centrale GT christiesrealestate.com) bringer luksuslejligheder og boligliv i storbystil til centrum. GT’s havnefront har nogle eksklusive lejligheder med udsigt over krydstogtshavnens havn (f.eks. The Meridian). Nærheden til arbejdspladser, indkøb og hospitaler gør GT attraktiv for fastboende. Syd for GT ligger South Sound, et af Grand Caymans mest eftertragtede boligområder. South Sound har en naturskøn kystvej med eksklusive strandhuse samt indhegnede boligområder og lejlighedskomplekser inde i landet. Det er populært blandt familier og professionelle, der ønsker nærhed til byen men et forstadspræg. Nye projekter i South Sound (som Vela og San Sebastian rækkehuse) er blevet solgt hurtigt til stigende priser – for eksempel blev en 3-værelses lejlighed i San Sebastian solgt for CI$760k i begyndelsen af 2024, og en tilsvarende enhed i det nærliggende Vela gik for CI$850k trods mindre størrelse, hvilket understreger South Sounds store efterspørgsel caymanresident.com. South Sound har også nye eksklusive lejlighedsprojekter ved havet og endda nogle få ledige strandgrunde til specialbyggede boliger. Den planlagte udvidelse af en ny vej (East-West Arterial) skal lette trafikken for South Sound og pendlere fra øst ved at lede trafikken væk; lykkes dette, vil det yderligere øge South Sounds tiltrækningskraft ved at forkorte køretiden.

George Town er hovedstaden og det kommercielle centrum, beliggende lige syd for Seven Mile. Traditionelt har dette område været præget af kontorer og byliv (med færre boliger), men det er ved at ændre sig. Nye projekter med blandet anvendelse og boliger (som ONE|GT i det centrale GT christiesrealestate.com) bringer luksuslejligheder og boligliv i storbystil til centrum. GT’s havnefront har nogle eksklusive lejligheder med udsigt over krydstogtshavnens havn (f.eks. The Meridian). Nærheden til arbejdspladser, indkøb og hospitaler gør GT attraktiv for fastboende. Syd for GT ligger South Sound, et af Grand Caymans mest eftertragtede boligområder. South Sound har en naturskøn kystvej med eksklusive strandhuse samt indhegnede boligområder og lejlighedskomplekser inde i landet. Det er populært blandt familier og professionelle, der ønsker nærhed til byen men et forstadspræg. Nye projekter i South Sound (som Vela og San Sebastian rækkehuse) er blevet solgt hurtigt til stigende priser – for eksempel blev en 3-værelses lejlighed i San Sebastian solgt for CI$760k i begyndelsen af 2024, og en tilsvarende enhed i det nærliggende Vela gik for CI$850k trods mindre størrelse, hvilket understreger South Sounds store efterspørgsel caymanresident.com. South Sound har også nye eksklusive lejlighedsprojekter ved havet og endda nogle få ledige strandgrunde til specialbyggede boliger. Den planlagte udvidelse af en ny vej (East-West Arterial) skal lette trafikken for South Sound og pendlere fra øst ved at lede trafikken væk; lykkes dette, vil det yderligere øge South Sounds tiltrækningskraft ved at forkorte køretiden. Østlige distrikter (Savannah, Bodden Town, East End, North Side): Da Grand Caymans West Bay/GT-område bliver mere udbygget og dyrt, har udviklere og købere kigget mod øst. De “østlige distrikter” refererer til Savannah / Lower Valley , Bodden Town , East End og North Side -områderne på Grand Cayman. Disse områder har traditionelt været mere rolige, landlige og tilbød billigere jord – men de er nu i centrum for betydelig ny udvikling. For eksempel oplever Savannah (ca. 15-20 minutter øst for George Town) nye udstykninger og shoppingmuligheder; projekter som Savannah Gables eller Periwinkle har henvendt sig til familier med middelindkomst. Længere mod øst har Bodden Town (den tidligere hovedstad) strandgrunde og små resorts; et nyligt offentliggjort udviklingsprojekt til $100 mio. kaldet “Seaglass” i Bodden Town viser udviklernes interesse for den kystlinje caymancompass.com. East End er kendt for sine uberørte rev og har en blanding af lokale hytter og luksuriøse ferieboliger (f.eks. omkring Colliers). Den første Mandarin Oriental på Cayman er under opførelse i East End/Beach Bay-området, hvilket vil sætte globalt fokus på den region. North Side og Cayman Kai/Rum Point (som faktisk ligger nordpå) er også meget eftertragtede til ferieboliger – dette er lavt befolkede boligzoner med smukke strande, hvor udenlandske købere erhverver hjem for roens skyld. I 1. kvartal 2025 var en bemærkelsesværdig andel af udenlandske forespørgsler på ejendomme i Rum Point og North Side , herunder fritliggende strandhuse og kanalhuse eracayman.com. Mange af disse tilbyder den “ø-charme” og privatliv, som nogle købere foretrækker frem for Seven Miles travlhed. Ulempen har historisk set været den lange køretur ind til byen, men infrastrukturplaner lover forbedringer. I august 2024 godkendte regeringen ruten for den længe ventede East-West Arterial highway gennem centrale vådområder, med mål om at lette pendlingen fra East End/North Side ind til byen caymanresident.com. Hvis den bliver færdiggjort (med ordentlige miljøforanstaltninger), kan denne vej markant forkorte rejsetiden fra de østlige distrikter. Allerede nu er jordpriserne i de områder steget på grund af spekulationer om lettere adgang. Dog en advarsel: Indtil trafikpropper som Grand Harbour rundkørslen er løst, vil beboere i øst stadig opleve trængsel i myldretiden caymanresident.com. Ikke desto mindre repræsenterer de østlige distrikter fremtidens vækstområde for Cayman. De giver muligheder for at komme ind på et tidligere prisniveau, især for udviklere, der planlægger nye boligprojekter eller øko-resorts. Little Cayman-agtig ro på Grand Cayman – det er stemningen i nogle North Side-områder.

Da Grand Caymans West Bay/GT-område bliver mere udbygget og dyrt, har udviklere og købere kigget mod øst. De “østlige distrikter” refererer til , , og -områderne på Grand Cayman. Disse områder har traditionelt været mere rolige, landlige og tilbød billigere jord – men de er nu i centrum for betydelig ny udvikling. For eksempel oplever Savannah (ca. 15-20 minutter øst for George Town) nye udstykninger og shoppingmuligheder; projekter som eller har henvendt sig til familier med middelindkomst. Længere mod øst har Bodden Town (den tidligere hovedstad) strandgrunde og små resorts; et nyligt offentliggjort udviklingsprojekt til $100 mio. kaldet “Seaglass” i Bodden Town viser udviklernes interesse for den kystlinje caymancompass.com. er kendt for sine uberørte rev og har en blanding af lokale hytter og luksuriøse ferieboliger (f.eks. omkring Colliers). Den første Mandarin Oriental på Cayman er under opførelse i East End/Beach Bay-området, hvilket vil sætte globalt fokus på den region. (som faktisk ligger nordpå) er også meget eftertragtede til ferieboliger – dette er lavt befolkede boligzoner med smukke strande, hvor udenlandske købere erhverver hjem for roens skyld. I 1. kvartal 2025 var en bemærkelsesværdig andel af udenlandske forespørgsler på ejendomme i , herunder fritliggende strandhuse og kanalhuse eracayman.com. Mange af disse tilbyder den “ø-charme” og privatliv, som nogle købere foretrækker frem for Seven Miles travlhed. Ulempen har historisk set været den lange køretur ind til byen, men infrastrukturplaner lover forbedringer. I august 2024 godkendte regeringen ruten for den længe ventede gennem centrale vådområder, med mål om at lette pendlingen fra East End/North Side ind til byen caymanresident.com. Hvis den bliver færdiggjort (med ordentlige miljøforanstaltninger), kan denne vej markant forkorte rejsetiden fra de østlige distrikter. Allerede nu er jordpriserne i de områder steget på grund af spekulationer om lettere adgang. Dog en advarsel: Indtil trafikpropper som Grand Harbour rundkørslen er løst, vil beboere i øst stadig opleve trængsel i myldretiden caymanresident.com. Ikke desto mindre repræsenterer de østlige distrikter for Cayman. De giver muligheder for at komme ind på et tidligere prisniveau, især for udviklere, der planlægger nye boligprojekter eller øko-resorts. Little Cayman-agtig ro på Grand Cayman – det er stemningen i nogle North Side-områder. Cayman Brac & Little Cayman (Søsterøerne): De to mindre Caymanøer har hver deres unikke markeder. Cayman Brac (befolkning ca. 2.300) har en afslappet, lokalsamfundspræget atmosfære. Fast ejendom her er langt billigere end på Grand Cayman – man kan finde beskedne huse eller grunde til en brøkdel af priserne på Grand Cayman. Markedet har begrænset volumen, men oplevede en vis aktivitet i 2021–2023, da fjernarbejdere og pensionister overvejede Brac på grund af det stille liv. Little Cayman (befolkning ca. 250) er endnu mere afsides, med kun et par salg om året; det er især interessant for off-grid strandgrunde eller små resorts. I begyndelsen af 2025 var der 66 opslåede ejendomme på Søsterøerne (Brac & Little) , med en samlet værdi på over 35 millioner amerikanske dollars eracayman.com eracayman.com – en blanding af ubebyggede grunde og små huse. Disse øer tiltrækker en niche-køber, der prioriterer afsondrethed og ofte er dykkerentusiast (Little Cayman er berømt for dykning). Selvom de ikke oplever den kapitalforøgelse, der ses på Grand Cayman, tilbyder de overkommelig ejerskab på Cayman med samme mangel på ejendomsskat osv. Udviklingen er minimal, men der findes grunde udset til fremtidige resort- eller villaprojekter, som kan give gevinst, hvis Søsterøernes infrastruktur udbygges.

De to mindre Caymanøer har hver deres unikke markeder. Cayman Brac (befolkning ca. 2.300) har en afslappet, lokalsamfundspræget atmosfære. Fast ejendom her er langt billigere end på Grand Cayman – man kan finde beskedne huse eller grunde til en brøkdel af priserne på Grand Cayman. Markedet har begrænset volumen, men oplevede en vis aktivitet i 2021–2023, da fjernarbejdere og pensionister overvejede Brac på grund af det stille liv. Little Cayman (befolkning ca. 250) er endnu mere afsides, med kun et par salg om året; det er især interessant for off-grid strandgrunde eller små resorts. I begyndelsen af 2025 var der , med en samlet værdi på over 35 millioner amerikanske dollars eracayman.com eracayman.com – en blanding af ubebyggede grunde og små huse. Disse øer tiltrækker en niche-køber, der prioriterer afsondrethed og ofte er dykkerentusiast (Little Cayman er berømt for dykning). Selvom de ikke oplever den kapitalforøgelse, der ses på Grand Cayman, tilbyder de med samme mangel på ejendomsskat osv. Udviklingen er minimal, men der findes grunde udset til fremtidige resort- eller villaprojekter, som kan give gevinst, hvis Søsterøernes infrastruktur udbygges. Camana Bay & Seven Mile-korridoren: En særlig omtale går til Camana Bay , en masterplanlagt, nyurbanistisk by udviklet af Dart Enterprises lige inde i landet fra Seven Mile Beach. I det sidste årti er Camana Bay blevet et førende forretnings- og fritidscenter med klasse A-kontorbygninger, butikker, restauranter og skoler. Boligudbuddet var begrænset i starten, men det er ved at ændre sig: det første ejerboligprojekt, Olea , står færdigt (rækkehuse og ejerlejligheder), og flere er på vej. Udvidelsen af Camana Bay – inklusiv kommende højhuse – gør hele Seven Mile-korridoren (strækningen fra George Town til West Bay) til et sammenhængende interesseområde. Allerede nu er samfund som Crystal Harbour, Canal Point, Vista Del Mar (alle luksuriøse boligområder ved kanaler bag Seven Mile) yderst eftertragtede for dem, der ønsker sikkerhed og adgang til båd, men også vil være tæt på bylivet. Korridorens ejendomme – uanset om det er kanalgrunde (gennemsnitligt CI$1M+), ejerlejligheder ved golfbanen nær North Sound Golf Club eller højhuse i Camana Bay – vil forblive eftertragtede på grund af beliggenheden.

En særlig omtale går til Camana Bay, en masterplanlagt, nyurbanistisk by udviklet af Dart Enterprises lige inde i landet fra Seven Mile Beach. I det sidste årti er Camana Bay blevet et førende forretnings- og fritidscenter med klasse A-kontorbygninger, butikker, restauranter og skoler. Boligudbuddet var begrænset i starten, men det er ved at ændre sig: det første ejerboligprojekt, Olea, står færdigt (rækkehuse og ejerlejligheder), og flere er på vej. Udvidelsen af Camana Bay – inklusiv kommende højhuse – gør hele Seven Mile-korridoren (strækningen fra George Town til West Bay) til et sammenhængende interesseområde. Allerede nu er samfund som Crystal Harbour, Canal Point, Vista Del Mar (alle luksuriøse boligområder ved kanaler bag Seven Mile) yderst eftertragtede for dem, der ønsker sikkerhed og adgang til båd, men også vil være tæt på bylivet. Korridorens ejendomme – uanset om det er kanalgrunde (gennemsnitligt CI$1M+), ejerlejligheder ved golfbanen nær North Sound Golf Club eller højhuse i Camana Bay – vil forblive eftertragtede på grund af beliggenheden.

Turisme og gæstfrihed: Turisme er den næststørste søjle i økonomien og en vigtig drivkraft for både bolig- og erhvervsejendomme. Efter nedturen under pandemien kom overnattende turisme stærkt tilbage i 2023–2024. Caymanøerne registrerede 437.842 overnattende besøgende i 2024, en stigning på 2% i forhold til 2023 og en af de højeste totaler nogensinde routesonline.com routesonline.com. I marts 2024 nåede de månedlige ankomster næsten rekordhøje niveauer (~57.000 i den måned) routesonline.com, og december 2024 havde den næsthøjeste december nogensinde routesonline.com. Denne genopretning har flere virkninger på ejendomsmarkedet: (1) Efterspørgsel efter korttidsudlejning – mange investorer køber lejligheder eller villaer specifikt for at leje dem ud til turister. Høje ADR'er (gennemsnitlige dagspriser pr. værelse) – som steg med 9 % i 2024 routesonline.com – betyder stærk indtjening for ejerne. (2) Ny udvikling – på grund af succesen lancerer eller færdiggør udviklere nye hoteller (Grand Hyatt, Kailani osv.) og brandede boligresorts (Mandarin Oriental osv.), som ofte inkluderer ejerlejligheder til salg. (3) Beskæftigelse – turisme understøtter tusindvis af jobs, fra medarbejdere i hotel- og restaurationsbranchen til rejsearrangører. Efterhånden som ansættelserne stiger (3 nye hoteller under opførelse betyder, at der er behov for flere medarbejdere caymanresident.com), har disse medarbejdere brug for bolig, ofte ved at leje lejligheder eller købe mere overkommelige hjem. (4) Pensionist- og fritidshusmarked – mange turister "forelsker sig i Cayman og køber ejendom", efter de har besøgt caymanresident.com. Dette er et længe observeret fænomen, som fortsat nærer segmentet for ferieboliger/anden bolig. Turisme driver også statens indtægter (næsten CI$38,5M i overnatningsskatter i 2024 routesonline.com), hvilket muliggør offentlige udgifter til infrastruktur, der yderligere øger ejendomsværdierne (f.eks. opgraderinger af lufthavn, forskønnelsesprojekter). Det er værd at bemærke, at krydstogtturisme også er betydelig (med millioner af krydstogtpassagerer i et normalt år), men krydstogtgæster har normalt mindre direkte indflydelse på ejendomsmarkedet end feriegæster, der bliver natten over. Overordnet set øger en blomstrende turismesektor investorernes tillid til både ejendomme relateret til hotel- og restaurantbranchen og det generelle marked, da det indikerer en levende økonomi og international attraktivitet for området.

Afslutningsvis tilbyder hvert område af Cayman noget forskelligt, men alle deler øens overordnede styrker af stabilitet og skønhed. Når man vælger en placering, vejer investorer faktorer som nærhed til skoler/arbejde (fordel: South Sound, GT), udlejningspotentiale (fordel: Seven Mile, Rum Point), fremtidig infrastruktur (fordel: de østlige distrikter) og livsstil (stille vs. livlig). Udviklings-hotspots i 2025 inkluderer Seven Mile (løbende ombygning af ældre ejendomme til nye luksuslejligheder), George Town (fornyelse med blandede højhuse) og de østlige distrikter (ny vej, der igangsætter boligprojekter). At holde øje med disse kan afsløre den næste store mulighed – for eksempel kan et stort område i North Side i dag være et planlagt byområde i morgen. Hovedbudskabet er, at Caymans lille størrelse dækker over et mangfoldigt ejendomslandskab, og investorer kan finde muligheder lige fra et strandhus på Little Cayman til en glamourøs penthouse på Seven Mile Beach.

Økonomiske drivkræfter, der påvirker ejendomsmarkedet

Caymans ejendomsformuer eksisterer ikke i et vakuum – de er tæt forbundet med den bredere økonomiske kontekst. Flere hovedøkonomiske drivkræfter styrker markedets robusthed:

Finanssektoren: Den største enkeltstående søjle i Caymans økonomi er dens rolle som globalt finanscenter. Tilstedeværelsen af hedgefonde, kapitalfonde, banker, forsikringsselskaber og fintech -virksomheder på Cayman udgør et solidt fundament for efterspørgslen på ejendomme. Finanssektoren bidrager væsentligt til BNP og beskæftigelse. I 2025 huser Cayman over 100.000 registrerede selskaber (inklusive 12.000+ investeringsforeninger og mange captive-forsikringsselskaber) og bliver konsekvent rangeret blandt de førende jurisdiktioner for offshore-finansiering. Dette fører til en stabil tilstrømning af højtuddannede fagfolk – advokater, revisorer, fondsforvaltere – ofte på arbejdsopgaver, som siden køber boliger, hvis de beslutter sig for at bosætte sig længere. For eksempel har tiltrækningen af familievirksomheder, der flytter til Cayman (drevet af økonomiske substanskrav og livsstil), direkte ført til, at HNWIs køber luksusboliger blog.bovell.ky. Derudover understøtter væksten i finanssektoren erhvervsejendomsmarkedet: efterspørgsel efter kontorlokaler og eksklusive boliger til udlejning nær forretningsdistrikter. I slutningen af 2023 opnåede Cayman fjernelse fra visse internationale Hvidvaskningslister caymanresident.com, hvilket lover godt for fortsat vækst i finanssektoren (ingen afskrækkelse for lovlige forretninger). Så længe Cayman forbliver et offshore-hub i topklasse – og nuværende indikatorer tyder på, at det vil – vil dette holde efterspørgslen på ejendomme stærk , især i de mellemliggende til øvre segmenter, der foretrækkes af udstationerede fagfolk.

Den største enkeltstående søjle i Caymans økonomi er dens rolle som globalt finanscenter. Tilstedeværelsen af -virksomheder på Cayman udgør et solidt fundament for efterspørgslen på ejendomme. Finanssektoren bidrager væsentligt til BNP og beskæftigelse. I 2025 huser Cayman over 100.000 registrerede selskaber (inklusive 12.000+ investeringsforeninger og mange captive-forsikringsselskaber) og bliver konsekvent rangeret blandt de førende jurisdiktioner for offshore-finansiering. Dette fører til en stabil tilstrømning af – advokater, revisorer, fondsforvaltere – ofte på arbejdsopgaver, som siden køber boliger, hvis de beslutter sig for at bosætte sig længere. For eksempel har tiltrækningen af familievirksomheder, der flytter til Cayman (drevet af økonomiske substanskrav og livsstil), direkte ført til, at HNWIs køber luksusboliger blog.bovell.ky. Derudover understøtter væksten i finanssektoren erhvervsejendomsmarkedet: efterspørgsel efter kontorlokaler og eksklusive boliger til udlejning nær forretningsdistrikter. I slutningen af 2023 opnåede Cayman fjernelse fra visse internationale Hvidvaskningslister caymanresident.com, hvilket lover godt for fortsat vækst i finanssektoren (ingen afskrækkelse for lovlige forretninger). Så længe Cayman forbliver et offshore-hub i topklasse – og nuværende indikatorer tyder på, at det vil – vil dette , især i de mellemliggende til øvre segmenter, der foretrækkes af udstationerede fagfolk. Befolkningstilvækst og Arbejdsstyrke: Caymans befolkning vokser hurtigt , og dette er en grundlæggende drivkraft for efterspørgslen på boliger. Den estimerede befolkning midt i 2024 var 87.866 , hvilket er en stigning på 4,6 % fra året før caymanresident.com. Over halvdelen (ca. 55 %) af beboerne er ikke-caymaniere, hvilket betyder, at importerede arbejdere og deres familier caymanresident.com caymanresident.com. Arbejdskraftundersøgelsen i foråret 2024 viste, at 53 % af arbejdsstyrken (33.573 personer) var udlændinge caymanresident.com. Disse tal afspejler Caymans position som en magnet for talent – og hver ny arbejder har brug for en bolig. Mange lejer først (hvilket fører til et stramt lejeboligmarked), og en del ender med at købe. Det er vigtigt at understrege, at høj befolkningstilvækst “ikke er iboende negativt” og faktisk korrelerer med økonomisk vækst caymanresident.com, men det lægger pres på infrastrukturen, hvis det ikke håndteres. Regeringen er blevet opmærksom på, at livskvaliteten kan lide, hvis infrastrukturen ikke følger med befolkningen, hvilket er grunden til, at store vejprojekter og muligvis nyt offentligt transport diskuteres. Ikke desto mindre betyder en voksende befolkning med relativt høj disponibel indkomst ifølge rene markedsdynamikker, at der er konstant pres på ejendomsudbuddet . Det er det klassiske tilfælde, hvor efterspørgslen vokser hurtigere end udbuddet, hvilket normalt driver priserne op. Denne dynamik er en hovedgrund til, at Cayman, selv med hundredvis af nye boliger til salg, stadig er et sælgermarked på mange punkter caymanresident.com 1503propertygroup.com. Demografisk udvider tilstrømningen af yngre professionelle og familier mellemsegmentet (for eksempel efterspørgslen efter 2-3 værelses boliger tæt på skoler). Imens udvider velhavende tilflyttere (nogle via PR-ordningen) toppen af markedet. Der er også en ny fremvoksende pensionistgruppe – folk, der har arbejdet eller ofte har besøgt Cayman, vælger at gå på pension her og nedskalere til lejligheder. Alle disse befolkningsfaktorer sikrer en bred efterspørgsel på tværs af prispunkter.

Caymans befolkning vokser , og dette er en grundlæggende drivkraft for efterspørgslen på boliger. Den estimerede befolkning midt i 2024 var , hvilket er en stigning på 4,6 % fra året før caymanresident.com. Over halvdelen (ca. 55 %) af beboerne er ikke-caymaniere, hvilket betyder, at importerede arbejdere og deres familier caymanresident.com caymanresident.com. Arbejdskraftundersøgelsen i foråret 2024 viste, at 53 % af arbejdsstyrken (33.573 personer) var udlændinge caymanresident.com. Disse tal afspejler Caymans position som en magnet for talent – og hver ny arbejder har brug for en bolig. Mange lejer først (hvilket fører til et stramt lejeboligmarked), og en del ender med at købe. Det er vigtigt at understrege, at høj befolkningstilvækst “ikke er iboende negativt” og faktisk korrelerer med økonomisk vækst caymanresident.com, men det lægger pres på infrastrukturen, hvis det ikke håndteres. Regeringen er blevet opmærksom på, at livskvaliteten kan lide, hvis infrastrukturen ikke følger med befolkningen, hvilket er grunden til, at store vejprojekter og muligvis nyt offentligt transport diskuteres. Ikke desto mindre betyder en voksende befolkning med relativt høj disponibel indkomst ifølge rene markedsdynamikker, at der er . Det er det klassiske tilfælde, hvor efterspørgslen vokser hurtigere end udbuddet, hvilket normalt driver priserne op. Denne dynamik er en hovedgrund til, at Cayman, selv med hundredvis af nye boliger til salg, stadig er et på mange punkter caymanresident.com 1503propertygroup.com. Demografisk udvider tilstrømningen af yngre professionelle og familier mellemsegmentet (for eksempel efterspørgslen efter 2-3 værelses boliger tæt på skoler). Imens udvider velhavende tilflyttere (nogle via PR-ordningen) toppen af markedet. Der er også en ny fremvoksende pensionistgruppe – folk, der har arbejdet eller ofte har besøgt Cayman, vælger at gå på pension her og nedskalere til lejligheder. Alle disse befolkningsfaktorer sikrer en bred efterspørgsel på tværs af prispunkter. Udvikling af Infrastruktur: Løbende og planlagte infrastrukturprojekter på Cayman har betydelig indflydelse på ejendomsværdier og udviklingsmuligheder. Nogle bemærkelsesværdige eksempler: Udvidelse og modernisering af Owen Roberts International Airport (første fase afsluttet i 2019, flere forbedringer er planlagt) øger flykapaciteten og forbedrer gæsteoplevelsen, hvilket indirekte styrker ejendomsmarkedet relateret til turisme. Det åbner også muligheder for direkte fly fra nye markeder, f.eks. blev en ny rute fra Los Angeles startet i 2023, hvilket potentielt tiltrækker købere fra USA’s vestkyst. Den East-West Arterial Road (omtalt tidligere) er et vigtigt projekt for at forbedre forbindelsen til den østlige halvdel af Grand Cayman. I 2024 blev ruten aftalt gennem de centrale vådområder caymanresident.com. Selvom der er miljømæssige bekymringer, vil denne motorvej, hvis den bygges, frigøre udviklingsmuligheder i lavt befolkede områder ved at forkorte pendlingstiden. Den kan gøre steder som North Side til måske kun 30 minutters kørsel fra byen i stedet for 50 minutter. Som set i andre markeder fører nye motorveje ofte til værdistigning af jord og et byggeboom langs korridoren. Forsyning og modstandsdygtighed : Cayman investerer i sin vand-, el- og internetinfrastruktur. Jo mere pålidelige og udbredte disse tjenester er, desto lettere er det at udvikle nye områder. For eksempel gør udvidelsen af byens vandforsyning til yderområder disse områder mere egnede til boligprojekter (ingen behov for cisterner). Ligeledes øger øens nedgravning af elledninger i visse områder og forstærkning af telenetværk (for orkanmodstandsdygtighed) ejendomsattraktiviteten, fordi det mindsker nedetid ved storme. Uddannelses- og sundhedsfaciliteter : Regeringen og den private sektor har åbnet nye skoler og sundhedsfaciliteter. Især har Health City Cayman Islands (et stort medicinsk anlæg i East End) åbnet en anden facilitet i Camana Bay i 2022–23. Dette giver ikke kun topklasse sundhedspleje (tiltrækker medicinsk turisme og giver tryghed for pensionister/investorer) men beskæftiger også personale, der har brug for boliger i nærheden. Tilstedeværelsen af gode skoler (som Cayman International School i Camana Bay eller St. Ignatius i South Sound) får ofte familier til at købe bolig i disse skoledistrikter. Digital infrastruktur : Cayman har fremragende internetforbindelse (fiberudrulning til mange boligområder) og tilpassede sig hurtigt til fjernarbejde (f.eks. Global Citizen-programmet under COVID). Denne digitale parathed betyder, at flere fjernarbejdere bosætter sig på Cayman, hvilket påvirker markedet for eksklusive lejeboliger og ejendomskøb. Samlet set øger infrastrukturudvikling generelt ejendomsværdierne på Cayman ved at forbedre livskvaliteten og reducere friktioner (som trafik), der er forbundet med at bo på øen. Det afgørende er, at infrastrukturen skal følge med: Et problem nævnt i 2024 var alvorlig trafikbelastning , hvilket faktisk påvirkede nogle boligvalg (folk betaler ekstra for at bo tæt på arbejdet for at undgå trafik) caymanresident.com caymanresident.com. For at imødekomme dette lægger regeringens strategiske politiske erklæring vægt på bæredygtig udvikling og løsning af flaskehalse i infrastrukturen caymanresident.com. Hvis disse indsatser lykkes, vil de understøtte fortsat vækst på ejendomsmarkedet.

Løbende og planlagte infrastrukturprojekter på Cayman har betydelig indflydelse på ejendomsværdier og udviklingsmuligheder. Nogle bemærkelsesværdige eksempler: Samlet set på Cayman ved at forbedre livskvaliteten og reducere friktioner (som trafik), der er forbundet med at bo på øen. Det afgørende er, at infrastrukturen skal følge med: Et problem nævnt i 2024 var alvorlig , hvilket faktisk påvirkede nogle boligvalg (folk betaler ekstra for at bo tæt på arbejdet for at undgå trafik) caymanresident.com caymanresident.com. For at imødekomme dette lægger regeringens strategiske politiske erklæring vægt på bæredygtig udvikling og løsning af flaskehalse i infrastrukturen caymanresident.com. Hvis disse indsatser lykkes, vil de understøtte fortsat vækst på ejendomsmarkedet. Regeringens finansielle sundhed og politik: Caymans statslige indtægter er i høj grad bundet til importafgifter og gebyrer, herunder stempelafgift ved ejendomssalg. I 1. kvartal 2025 var stempelafgiftsindtægterne CI$7,7 mio. højere end forventet på grund af flere transaktioner og højere ejendomsværdier caymanresident.com caymanresident.com. Disse bedre end forventede indtægter bidrog til et potentielt statsligt budgetoverskud for 2025 caymanresident.com caymanresident.com. Konsekvensen for ejendomsmarkedet er to-delt: For det første har regeringen en stor interesse i at holde ejendomsmarkedet sundt (det er en stor indtægtskilde). For det andet giver stærke offentlige finanser mulighed for fortsat investering i infrastruktur (veje, skoler osv.) uden at der er behov for at indføre nye skatter. Cayman overholder strenge finansielle regler (begrænset låntagning osv.), og selvom et valgår kan medføre usikkerhed, er den overordnede kurs stabil. Et stabilt makroøkonomisk miljø med lav gæld og ingen direkte beskatning udgør et attraktivt udgangspunkt for investorer, der overvejer langsigtede ejendomsinvesteringer.

Sammenfattende er Caymans ejendomsmarked understøttet af en dynamisk økonomi: international finans i høj værdi bringer velstand og jobs; turisme i verdensklasse tiltrækker besøgende og glans (og lejeindtægter); en voksende befolkning skaber liv og øger efterspørgslen på boliger; og forbedringer af infrastrukturen åbner nye vækstmuligheder. Disse drivkræfter skaber en synergieffekt, som har gjort Cayman til et af de bedst performende ejendomsmarkeder i regionen. Selvfølgelig skaber disse samme drivkræfter også nogle udfordringer (trafik, høje leveomkostninger), hvilket leder os til næste afsnit – risici og udfordringer, der skal navigeres i.

Risici og udfordringer

Intet marked er uden udfordringer. På trods af sine styrker står ejendomssektoren på Caymanøerne over for flere risici og begrænsninger, som både investorer og beslutningstagere holder nøje øje med:

Høje byggeomkostninger og udbudsbegrænsninger: At bygge på Cayman er dyrt. Næsten alle byggematerialer importeres (ca. 80% af varerne kommer fra USA blog.bovell.ky) og pålægges importafgifter på 22–27% practiceguides.chambers.com. Seneste udsving i den globale handelspolitik – såsom amerikanske toldsatser på visse materialer – har direkte påvirket Cayman. Udviklere så omkostningerne stige for træ, stål, hårde hvidevarer osv., hvilket kan forsinke projekter eller øge salgspriserne blog.bovell.ky blog.bovell.ky. En udvikler bemærkede, at uforudsigelige toldændringer gjorde det udfordrende at prissætte langsigtede projekter, da “én dag er der told, næste dag er den væk” blog.bovell.ky. Derudover er byggesektoren på Cayman fyldt op; der findes kun et begrænset antal entreprenører og faglærte arbejdere. I 2023–24 forårsagede en ophobning hos planlægningsafdelingen i forhold til inspektioner forsinkelser i udstedelsen af ibrugtagningstilladelser, hvor nogle nye boliger ventede over 6 måneder på den endelige godkendelse caymanresident.com. Dette betød, at nybyggede enheder stod tomme (ingen elforsyning uden CO), hvilket tilføjede til det stramme lejeboligmarked , fordi folk, der ville være flyttet ind, blev nødt til at fortsætte med at leje caymanresident.com. Sådanne flaskehalse illustrerer, hvordan arbejdskraft- og administrative begrænsninger kan hindre udbudet og forværre boligmanglen. På mellemlangt sigt vil regeringen og den private sektor skulle investere i uddannelse, måske hente mere arbejdskraft til byggeriet og forenkle tilladelsesproceduren for at undgå disse problemer. Indtil da vil begrænset ny udbud fastholde det opadgående pres på priserne – godt for ejerne, men en udfordring for balancen i markedet.

At bygge på Cayman er dyrt. Næsten alle byggematerialer importeres (ca. 80% af varerne kommer fra USA blog.bovell.ky) og pålægges importafgifter på 22–27% practiceguides.chambers.com. Seneste udsving i den globale handelspolitik – såsom amerikanske toldsatser på visse materialer – har direkte påvirket Cayman. Udviklere så omkostningerne stige for træ, stål, hårde hvidevarer osv., hvilket kan blog.bovell.ky blog.bovell.ky. En udvikler bemærkede, at uforudsigelige toldændringer gjorde det udfordrende at prissætte langsigtede projekter, da “én dag er der told, næste dag er den væk” blog.bovell.ky. Derudover er byggesektoren på Cayman fyldt op; der findes kun et begrænset antal entreprenører og faglærte arbejdere. I 2023–24 forårsagede en ophobning hos planlægningsafdelingen i forhold til inspektioner forsinkelser i udstedelsen af ibrugtagningstilladelser, hvor nogle nye boliger ventede over 6 måneder på den endelige godkendelse caymanresident.com. Dette betød, at nybyggede enheder stod tomme (ingen elforsyning uden CO), hvilket tilføjede til det , fordi folk, der ville være flyttet ind, blev nødt til at fortsætte med at leje caymanresident.com. Sådanne flaskehalse illustrerer, hvordan arbejdskraft- og administrative begrænsninger kan hindre udbudet og forværre boligmanglen. På mellemlangt sigt vil regeringen og den private sektor skulle investere i uddannelse, måske hente mere arbejdskraft til byggeriet og forenkle tilladelsesproceduren for at undgå disse problemer. Indtil da vil fastholde det opadgående pres på priserne – godt for ejerne, men en udfordring for balancen i markedet. Belastning af infrastruktur og bekymringer om overudvikling: Efterhånden som befolkningen og det byggede miljø vokser, mærker Cayman presset på infrastrukturen. Det mest synlige eksempel er trafikpropper på Grand Cayman. Myldretiden fra de østlige distrikter til George Town kan være berygtet lang (klagen “Øen, der plejede at tage 15 minutter, kan nu tage over 1 time i trafikken”). Mens nye veje er planlagt, træffer nogle mennesker i mellemtiden boligbeslutninger baseret på trafikken – for eksempel at nedskalere fra et større hjem i forstaden til en mindre lejlighed tættere på byen caymanresident.com. Infrastrukturbesværet inkluderer også kapaciteter for vandproduktion, spildevand og affaldshåndtering , som bliver sat på prøve af den hurtige vækst. Lossepladsen i George Town gennemgår et langsigtet genopretningsprojekt (ReGen affald-til-energi-anlægget), hvilket, hvis det bliver forsinket, kan give miljømæssige og visuelle bekymringer for nærliggende ejendomme. Overudvikling kontra miljøet er et varmt emne: der er stigende offentlig modstand mod ubegrænset udvikling, som kan skade naturressourcer som mangrover, koralrev eller give oversvømmelser. Den nuværende regering har signaleret et ønske om at “tøjle overudvikling” for at opnå en bedre balance mellem økonomiske, sociale og miljømæssige resultater caymanresident.com caymanresident.com. I praksis kan dette betyde strengere planlægningstilladelser eller nedklassificering af visse områder. For udviklere er pludselige politiske skift en risiko (dog er ingen endnu realiseret – debatten er igangværende). For det bredere marked gælder, at hvis infrastrukturen ikke opgraderes i tide, kan livskvaliteten falde , hvilket potentielt kan gøre Cayman mindre attraktiv på sigt. Den gode nyhed er, at Cayman har ressourcerne og midlerne til at investere i infrastruktur; det handler mere om udførelseshastighed og planlægning.

Efterhånden som befolkningen og det byggede miljø vokser, mærker Cayman presset på infrastrukturen. Det mest synlige eksempel er trafikpropper på Grand Cayman. Myldretiden fra de østlige distrikter til George Town kan være berygtet lang (klagen “Øen, der plejede at tage 15 minutter, kan nu tage over 1 time i trafikken”). Mens nye veje er planlagt, træffer nogle mennesker i mellemtiden boligbeslutninger baseret på trafikken – for eksempel at nedskalere fra et større hjem i forstaden til en mindre lejlighed tættere på byen caymanresident.com. Infrastrukturbesværet inkluderer også , som bliver sat på prøve af den hurtige vækst. Lossepladsen i George Town gennemgår et langsigtet genopretningsprojekt (ReGen affald-til-energi-anlægget), hvilket, hvis det bliver forsinket, kan give miljømæssige og visuelle bekymringer for nærliggende ejendomme. er et varmt emne: der er stigende offentlig modstand mod ubegrænset udvikling, som kan skade naturressourcer som mangrover, koralrev eller give oversvømmelser. Den nuværende regering har signaleret et ønske om at “tøjle overudvikling” for at opnå en bedre balance mellem økonomiske, sociale og miljømæssige resultater caymanresident.com caymanresident.com. I praksis kan dette betyde strengere planlægningstilladelser eller nedklassificering af visse områder. For udviklere er pludselige politiske skift en risiko (dog er ingen endnu realiseret – debatten er igangværende). For det bredere marked gælder, at , hvilket potentielt kan gøre Cayman mindre attraktiv på sigt. Den gode nyhed er, at Cayman har ressourcerne og midlerne til at investere i infrastruktur; det handler mere om udførelseshastighed og planlægning. Miljømæssige risici (klima og naturkatastrofer): Cayman er et lavtliggende tropisk område, hvilket betyder, at det er iboende udsat for klimarelaterede risici. Orkaner er den største akutte trussel – f.eks. forårsagede orkanen Ivan i 2004 omfattende skader og et midlertidigt fald i ejendomsmarkedet. Byggereglerne er siden blevet markant forbedret, og ejendomme bygges generelt over kendte oversvømmelsesniveauer og med orkanresistente metoder, hvilket giver robusthed. Forsikring er let tilgængelig (om end dyr – mange ejere oplevede en stigning i boligforsikringspræmier på 30–40% i 2023 caymanresident.com da de globale reassurancepriser steg). Ikke desto mindre forbliver et kraftigt orkan-nærslag en risiko, der kan forstyrre markedet på kort sigt. Klimaforandringer udgør en mere langsom risiko: havspejlsstigning og stranderosion kan påvirke kystejendomme. Seven Mile Beach har oplevet erosion flere steder (en særlig alvorlig episode i 2022 førte til, at nogle bygninger var i fare). Regeringen arbejder på klimatilpasning – f.eks. koralgenopretning, strandfodring og krav om større afstand for nye byggerier. Nogle lovgivere argumenterede for, at højere bygninger kunne være mere klimabestandige, hvis stueetager hæves og placeres længere fra havet caymancompass.com. Der er også spørgsmålet om begrænsede ferskvandsressourcer (selvom afsaltning har løst det for nu) og stigende temperaturer , som kan belaste elnettet til aircondition. For investorer er det afgørende at sikre, at ejendomme lever op til høje standarder for robusthed (de fleste nybyggerier gør), samt at være opmærksomme på forsikrings- og afbødningsomkostninger. Set fra et makroperspektiv kan enhver betydelig klimahændelse svække turismen og dermed lejeindtægten i en periode.

Cayman er et lavtliggende tropisk område, hvilket betyder, at det er iboende udsat for klimarelaterede risici. er den største akutte trussel – f.eks. forårsagede orkanen Ivan i 2004 omfattende skader og et midlertidigt fald i ejendomsmarkedet. Byggereglerne er siden blevet markant forbedret, og ejendomme bygges generelt over kendte oversvømmelsesniveauer og med orkanresistente metoder, hvilket giver robusthed. Forsikring er let tilgængelig (om end dyr – mange ejere oplevede caymanresident.com da de globale reassurancepriser steg). Ikke desto mindre forbliver et kraftigt orkan-nærslag en risiko, der kan forstyrre markedet på kort sigt. udgør en mere langsom risiko: havspejlsstigning og stranderosion kan påvirke kystejendomme. Seven Mile Beach har oplevet erosion flere steder (en særlig alvorlig episode i 2022 førte til, at nogle bygninger var i fare). Regeringen arbejder på klimatilpasning – f.eks. koralgenopretning, strandfodring og krav om større afstand for nye byggerier. Nogle lovgivere argumenterede for, at højere bygninger kunne være mere klimabestandige, hvis stueetager hæves og placeres længere fra havet caymancompass.com. Der er også spørgsmålet om (selvom afsaltning har løst det for nu) og , som kan belaste elnettet til aircondition. For investorer er det afgørende at sikre, at ejendomme lever op til høje standarder for robusthed (de fleste nybyggerier gør), samt at være opmærksomme på forsikrings- og afbødningsomkostninger. Set fra et makroperspektiv kan enhver betydelig klimahændelse svække turismen og dermed lejeindtægten i en periode. Globale økonomiske og regulatoriske faktorer: Caymans formue er forbundet med globale tendenser. En global recession eller nedgang på markedet kunne mindske efterspørgslen efter ferieboliger eller få udlændinge til at rejse hjem (som det skete i et vist omfang efter 2008 og under COVID). Stigende globale renter i 2022–23 havde en dæmpende effekt på ejendomsmarkedet overalt, herunder Cayman, hvor realkreditrenterne nåede op på cirka 8% caymanresident.com. Hvis inflationspresset vender tilbage, eller renten stiger igen, kan det holde nogle købere væk, især på det lokale marked. En anden faktor: valutakurser . Cayman-dollaren er fastsat i forhold til amerikanske dollar, så amerikanske købere står ikke overfor valutarisiko, men det gør europæere eller canadiere – en stærk USD (som set i 2022) gør Cayman dyrere for dem og kan dermed reducere deres købekraft. På den regulatoriske front har Cayman været under lup fra internationale organer vedrørende deres finanssektor (sortlister osv.). Selvom disse problemer er ved at blive løst, kan eventuelle negative udviklinger (som at blive sortlistet) indirekte skade ejendomsmarkedet ved at gøre nogle investorer nervøse. Ligeledes, hvis større lande indfører skrappere tiltag mod offshore-aktiver eller pålægger skat på borgeres udenlandske ejendomme, kan det dæmpe udenlandsk interesse. Der er også en geopolitisk risiko i bred forstand: En del af Caymans tiltrækningskraft skyldes dets stabilitet i en kaotisk verden – skulle geopolitiske begivenheder føre til et behov for sikker havn, kan Cayman endda drage fordel af dette (som det skete under COVID for visse ultrarige tilflyttere). Omvendt, hvis rejser forstyrres, eller hvis der sker en global indskrænkning af offshore-finanscentre, kan det skabe udfordringer.

Caymans formue er forbundet med globale tendenser. En eller nedgang på markedet kunne mindske efterspørgslen efter ferieboliger eller få udlændinge til at rejse hjem (som det skete i et vist omfang efter 2008 og under COVID). Stigende i 2022–23 havde en dæmpende effekt på ejendomsmarkedet overalt, herunder Cayman, hvor realkreditrenterne nåede op på cirka 8% caymanresident.com. Hvis inflationspresset vender tilbage, eller renten stiger igen, kan det holde nogle købere væk, især på det lokale marked. En anden faktor: . Cayman-dollaren er fastsat i forhold til amerikanske dollar, så amerikanske købere står ikke overfor valutarisiko, men det gør europæere eller canadiere – en stærk USD (som set i 2022) gør Cayman dyrere for dem og kan dermed reducere deres købekraft. På den regulatoriske front har Cayman været under lup fra internationale organer vedrørende deres finanssektor (sortlister osv.). Selvom disse problemer er ved at blive løst, kan eventuelle negative udviklinger (som at blive sortlistet) indirekte skade ejendomsmarkedet ved at gøre nogle investorer nervøse. Ligeledes, hvis større lande indfører skrappere tiltag mod offshore-aktiver eller pålægger skat på borgeres udenlandske ejendomme, kan det dæmpe udenlandsk interesse. Der er også en i bred forstand: En del af Caymans tiltrækningskraft skyldes dets stabilitet i en kaotisk verden – skulle geopolitiske begivenheder føre til et behov for sikker havn, kan Cayman endda drage fordel af dette (som det skete under COVID for visse ultrarige tilflyttere). Omvendt, hvis rejser forstyrres, eller hvis der sker en global indskrænkning af offshore-finanscentre, kan det skabe udfordringer. Socio-politiske og lokale markedsrisici: På Cayman er en socio-politisk risiko den voksende velstandskløft og lokal utilfredshed over de høje ejendomspriser. Nogle Caymanere føler, at øen er ved at blive “udsolgt” til velhavende udlændinge, og at de selv bliver udelukket fra deres egen ejendomsmarked caymannewsservice.com. Regeringen skal balancere mellem at tiltrække investeringer og sikre overkommelige priser for borgerne (heraf tiltag som afgiftsfritagelse for lokale). Hvis den offentlige stemning forværres, kan fremtidige politikker inkludere foranstaltninger som begrænsning af udenlandsk ejerskab i visse segmenter eller krav om, at udviklere skal inkludere billige boliger. Vi har dog endnu ikke set dette på Cayman (hvor markedet hidtil har været meget frit), men det er et emne i de politiske debatter, især op til valg. Der er også risikoen for overafhængighed af to industrier: finans og turisme. Diversificering (såsom Cayman Enterprise City for tech eller medicinsk turisme med Health City) er i gang. Men hvis en af de store industrier rammes (fx. af globale reguleringer eller en pandemi), vil økonomien og ejendomsmarkedet mærke det. Endelig kan rente- og valutaforskelle lægge pres på lokale boligejere – de fleste lån har variabel rente; hvis renter stiger for hurtigt, kan nogle få problemer (dog kræver bankerne her normalt stærk tilbagebetalingsevne).

Ved at afveje disse risici er det klart, at Cayman har en stor indbygget modstandsdygtighed: stærk styring, finansielt overskud, adaptive politikker og fordelen ved, at efterspørgslen ofte overstiger udbuddet. Men investorer bør være opmærksomme – lav due diligence på ejendommens placering (ift. oversvømmelseszoner osv.), oprethold korrekt forsikring, og følg med i lokale politiske diskussioner. I praksis bliver mange af disse udfordringer (infrastruktur, klimatilpasning) aktivt adresseret, hvilket i sig selv skaber muligheder – f.eks. kan infrastrukturforbedringer øge værdien af det land, du investerer i nu; bæredygtige byggetrends kan give værditilvækst til miljøvenlige boliger.

Markedsprognoser for de næste 3-5 år (2026–2030)

At forudsige et ejendomsmarked 3–5 år ude i fremtiden er altid et spørgsmål om sandsynligheder, men aktuelle tendenser og data tillader os at skitsere en sandsynlig udvikling for Caymanøerne:

Overordnet markedsudvikling: Ejendomsmarkedet på Caymanøerne forventes at fortsætte sin væksttrend , men måske i et mere modereret og bæredygtigt tempo sammenlignet med den hektiske post-pandemi-boom. Efter tocifrede årlige prisstigninger i nogle segmenter i 2021–2022 kølede markedet ned til encifret vækst i 2023–2024. Vi forventer en årlig gennemsnitlig prisstigning på omkring 5 % for boligejendomme over de kommende år, forudsat at der ikke sker større eksterne chok. Prime locations (Seven Mile Beach osv.) kan få højere gevinster, mens nogle mindre centrale områder kan opleve lavere (eller stabile) priser, indtil ny infrastruktur låser deres værdi op. Vigtigt er det, at selv et fladt år på Cayman ofte bare er en pause før næste stigning, givet hvordan udbudsbegrænsningerne fungerer her.

Ejendomsmarkedet på Caymanøerne forventes at fortsætte sin , men måske i et mere sammenlignet med den hektiske post-pandemi-boom. Efter tocifrede årlige prisstigninger i nogle segmenter i 2021–2022 kølede markedet ned til encifret vækst i 2023–2024. Vi forventer en årlig gennemsnitlig prisstigning på over de kommende år, forudsat at der ikke sker større eksterne chok. Prime locations (Seven Mile Beach osv.) kan få højere gevinster, mens nogle mindre centrale områder kan opleve lavere (eller stabile) priser, indtil ny infrastruktur låser deres værdi op. Vigtigt er det, at selv et fladt år på Cayman ofte bare er en pause før næste stigning, givet hvordan udbudsbegrænsningerne fungerer her. Boligudbud og udvikling: Mellem nu og 2030 vil Cayman opleve flere nye udviklingsprojekter , der vil øge udbuddet men også stimulere efterspørgslen. Vi forventer: Færdiggørelse af flere luksuslejlighedsprojekter (Watermark i 2025, Grand Hyatt Residences i 2025, muligvis ONE|GT i 2026, Lacovia færdiggjort osv.). Disse vil sandsynligvis blive opkøbt af købere i den høje ende umiddelbart ved færdiggørelse, så de vil ikke oversvømme markedet med usolgte enheder – tværtimod sætter de nye prisbenchmarks. Nye mellemklasse-boligområder i forstæderne (f.eks. Savannah, Bodden Town), som giver flere muligheder for lokale familier. Regeringen kan også indgå partnerskaber om prisvenlige boligordninger og muligvis frigive et par hundrede lavprisboliger eller -grunde. Selvom det hjælper, er disse tal små sammenlignet med væksten i efterspørgslen. Vækst i Eastern District: Hvis East-West Highway skrider frem (mulig delvis åbning i 2027–2028?), kan der forventes et byggeboom i disse områder. Jordværdierne der kan stige markant i forventning. Vi kan måske se det første store masterplanlagte boligområde i North Side eller et udvidet resort i East End inden 2030. Sister Islands: En joker – udviklingen er begrænset, men ét betydende resort-projekt eller hvis fjernarbejde får flere til øerne, kan det markant øge aktiviteten på Brac/Little Cayman. Ét resort på Little Cayman planlægger opgradering inden for de kommende år; det kan give et lille løft til dette mikromarked. Vertikal udvikling: Hvis de lovlige højderesktriktioner formelt øges, kan Cayman i 2030 have en eller to bygninger på 15–20 etager (måske et nyt tårn i Camana Bay eller Seven Mile). Dette vil tilføje et nyt produkt (eksklusive penthouselejligheder højt oppe osv.) og kunne tiltrække ny interesse (nogle ultrarige, der ønsker det højeste tårn i Caribien, for eksempel). Sammenfattende vil udbuddet stige, men på en kontrolleret måde. Cayman kommer ikke til at overbygge med kæmpe rækkehuse eller enorme boligblokke ud over efterspørgslen – finansiering og planlægningskontroller sørger for det. Derfor vil det nye udbud sandsynligvis ikke indhente den nye efterspørgsel, men blot lette noget af presset.

Mellem nu og 2030 vil Cayman opleve , der vil øge udbuddet men også stimulere efterspørgslen. Vi forventer: Sammenfattende vil udbuddet stige, men på en kontrolleret måde. Cayman kommer ikke til at overbygge med kæmpe rækkehuse eller enorme boligblokke ud over efterspørgslen – finansiering og planlægningskontroller sørger for det. Derfor vil det nye udbud sandsynligvis ikke indhente den nye efterspørgsel, men blot lette noget af presset. Efterspørgsel og demografi: Befolkningen på Cayman kunne realistisk overstige 100.000 i 2027–2028 , givet den nuværende vækstrate. Denne organiske efterspørgsel vil opretholde udlejningsmarkedet og førstegangskøb. De globale rige vokser også i antal – den globale UHNWI-befolkning forventes at stige markant frem mod 2025 (på trods af økonomiske cyklusser) caproasia.com, og Cayman vil trække en del af disse på grund af sine fordele. Luksusefterspørgslen bør derfor forblive stærk. Vi forventer også flere millennial- og Gen-Z-købere på Cayman-markedet, herunder børn af mangeårige udlændinge eller velhavende millennials, der søger arbejdsvenlige, fjernarbejdsvenlige steder. Dette kan øge efterspørgslen på lejligheder i gåvenlige områder (Camana Bay, GT) og muligvis også efter bæredygtige/grønne hjem.

Befolkningen på Cayman kunne realistisk overstige , givet den nuværende vækstrate. Denne organiske efterspørgsel vil opretholde udlejningsmarkedet og førstegangskøb. De globale rige vokser også i antal – den globale UHNWI-befolkning forventes at stige markant frem mod 2025 (på trods af økonomiske cyklusser) caproasia.com, og Cayman vil trække en del af disse på grund af sine fordele. Luksusefterspørgslen bør derfor forblive stærk. Vi forventer også flere på Cayman-markedet, herunder børn af mangeårige udlændinge eller velhavende millennials, der søger arbejdsvenlige, fjernarbejdsvenlige steder. Dette kan øge efterspørgslen på lejligheder i gåvenlige områder (Camana Bay, GT) og muligvis også efter bæredygtige/grønne hjem. Rentesatser og finansieringsmiljø: De fleste prognoser forventer, at de globale rentesatser stabiliserer sig eller falder inden 2025–2026 efter inflationskampen. Hvis de amerikanske renter normaliseres til omkring 2–3% Fed Funds i 2026, kan Caymans realkreditrenter falde tilbage til ~4–5%. Det ville være en fordel for ejendomsmarkedet og potentielt udløse en ny bølge af opgraderingskøbere og investorer, der udnytter billig gæld. Billigere finansiering kombineret med fortsat velstandsskabelse baner vejen for endnu en optur i ejendomshandler og priser i anden halvdel af årtiet. Omvendt, hvis inflationen overrasker og renterne forbliver høje, kan Cayman-ejendomme vokse langsommere, hvor især lokale førstegangskøbere bliver begrænset – men udenlandske kontantkøbere i toppen sandsynligvis ikke påvirket.

De fleste prognoser forventer, at de globale rentesatser stabiliserer sig eller falder inden 2025–2026 efter inflationskampen. Hvis de amerikanske renter normaliseres til omkring 2–3% Fed Funds i 2026, kan Caymans realkreditrenter falde tilbage til ~4–5%. Det ville være en fordel for ejendomsmarkedet og potentielt udløse en ny bølge af opgraderingskøbere og investorer, der udnytter billig gæld. Billigere finansiering kombineret med fortsat velstandsskabelse baner vejen for i ejendomshandler og priser i anden halvdel af årtiet. Omvendt, hvis inflationen overrasker og renterne forbliver høje, kan Cayman-ejendomme vokse langsommere, hvor især lokale førstegangskøbere bliver begrænset – men udenlandske kontantkøbere i toppen sandsynligvis ikke påvirket. Økonomisk Udsigt: De grundlæggende industrier, der driver ejendomsmarkedet (finans, turisme), ser positive ud på mellemlang sigt. Finanssektoren er ved at diversificere (f.eks. inden for fintech, digitale aktiver under regulatorisk sandkasse), hvilket kan bringe nye typer virksomheder og yngre fagfolk til området. Turismen forventes at vokse moderat år for år (Caymans mål er kvalitet frem for kvantitet, men nogle stigninger i luftankomster og måske forbedringer af krydstogtskajen kan komme). Enhver diversificering – som medicinsk turisme på Health Citys udvidende faciliteter – er prikken over i’et og bringer specialiseret arbejdskraft og måske patienter, der senere køber fritidsboliger. Regeringens prognoser og den strategiske politik-udtalelse sigter mod bæredygtig vækst; de forventer driftsoverskud og investeringer i infrastruktur frem til 2026 caymanresident.com caymanresident.com. En potentiel risikofaktor efter 2025 er den globale implementering af en 15% minimum selskabsskat (OECD Søjle 2) . Cayman, som er skatte-neutral, vil ikke indføre indkomstskat, men vil efterkomme ved at indrapportere om store multinationale virksomheder practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Hvordan denne globale skatteudvikling udfolder sig, kan få en lille indflydelse på virksomhedernes tilstedeværelse. Dog, eftersom Cayman ikke beskatter, vil virksomheder sandsynligvis fortsat have base her og blot betale differencen til deres hjemlande. Dermed vil den reelle indflydelse på ejendomsmarkedet sandsynligvis være minimal, men det er værd at holde øje med omkring 2026.

De grundlæggende industrier, der driver ejendomsmarkedet (finans, turisme), ser positive ud på mellemlang sigt. Finanssektoren er ved at diversificere (f.eks. inden for fintech, digitale aktiver under regulatorisk sandkasse), hvilket kan bringe nye typer virksomheder og yngre fagfolk til området. Turismen forventes at vokse moderat år for år (Caymans mål er kvalitet frem for kvantitet, men nogle stigninger i luftankomster og måske forbedringer af krydstogtskajen kan komme). Enhver diversificering – som medicinsk turisme på Health Citys udvidende faciliteter – er prikken over i’et og bringer specialiseret arbejdskraft og måske patienter, der senere køber fritidsboliger. Regeringens prognoser og den strategiske politik-udtalelse sigter mod bæredygtig vækst; de forventer driftsoverskud og investeringer i infrastruktur frem til 2026 caymanresident.com caymanresident.com. En potentiel risikofaktor efter 2025 er den globale implementering af en . Cayman, som er skatte-neutral, vil ikke indføre indkomstskat, men vil efterkomme ved at indrapportere om store multinationale virksomheder practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Hvordan denne globale skatteudvikling udfolder sig, kan få en lille indflydelse på virksomhedernes tilstedeværelse. Dog, eftersom Cayman ikke beskatter, vil virksomheder sandsynligvis fortsat have base her og blot betale differencen til deres hjemlande. Dermed vil den reelle indflydelse på ejendomsmarkedet sandsynligvis være minimal, men det er værd at holde øje med omkring 2026. Prissegment Prognose: I 2030 er det tænkeligt, at: Median/gennemsnitspriser på boliger (pt. ca. US$1.2M) kan stige til måske US$1.5M–$1.6M , givet 4–5% årlig vækst og renters rente. Markedsprisen for luksuslejligheder på Seven Mile vil sandsynligvis have sat nye rekorder – måske vil vi se det første US$50 millioner salg , hvis en ultra-stor penthouse eller et gods bliver solgt (nogle penthouses er allerede tæt på $30M). Boliger til middelklassen (rækkehuse, lejligheder inde i landet) vil forhåbentlig stige i volumen. Priserne dér vil også stige, men kan flade ud, hvis regeringen med held tilfører flere overkommelige boliger. En lejlighed, der kostede CI$500.000 i 2024, kan dog ende på CI$600–650.000 i 2028. Lejepriser vil følge udviklingen i ejendomspriser, medmindre der bygges mange flere udlejningslejligheder. Den høje efterspørgsel på leje vil betyde at afkastprocenten forbliver nogenlunde stabilt på det nuværende niveau (hvis priser stiger 5%, vil lejen sandsynligvis også, så afkast % forbliver konstant).

I 2030 er det tænkeligt, at: Ejerskab og beskatning: Cayman skiller sig ud ved sin kombination af ingen årlig ejendomsskat og ingen begrænsninger for udenlandsk ejerskab. Udenlandske købere på Cayman nyder de samme ejendomsrettigheder som lokale – de kan købe enhver ejendom (ejergrund eller lejligheder) uden en særlig licens caymanresident.com.Den eneste skat er det engangs stempelafgift (7,5%) ved køb practiceguides.chambers.com.I modsætning hertil begrænser Bermuda kraftigt udenlandske ejendomskøb: udenlandske investorer skal have en regeringslicens (med et gebyr på 6–8 % af ejendommens værdi) og kan kun købe fra et lille udvalg af ejendomme med høj værdi, der opfylder minimumskrav til Årlig Lejeværdi (ARV) caymancompass.com.De kan slet ikke købe ubebygget jord caymancompass.com caymancompass.com.Bermuda pålægger også årlig ejendomsskat baseret på ARV, hvilket betyder, at udenlandske ejere står over for løbende omkostninger, som lokale også gør (for eksempel kan et hus til ca. $1 mio. pådrage sig flere tusinde dollars i årlig skat).Bahamas ligger imellem – det har heller ingen indkomst- eller kapitalgevinstskat og opmuntrer til udenlandske køb.Udlændinge kan frit købe ejendom på Bahamas og endda opnå permanent opholdstilladelse ved at investere (grænsen for økonomisk opholdstilladelse hæves fra $750k til $1M i 2025) globalpropertyguide.com.Men Bahamas opkræver en årlig ejendomsskat på de fleste ejendomme: ejerboliger har progressive satser (f.eks. 0,75 %–1 % på værdi over visse fradrag), og ikke-ejerboliger eller udenlandsk ejede betaler ofte omkring 1 % af den fulde værdi, medmindre de er undtaget sothebysrealty.com sothebysrealty.com.Der er også 10% moms (faktisk stempelafgift) på transaktioner over $100.000 krabahamas.com.BVI, ligesom Cayman, har ingen indkomst- eller kapitalgevinstskat og ingen årlig ejendomsskat af betydning (kun en symbolsk jordskat på et par dollars pr. acre).Dog men kræver BVI, at alle udenlandske købere opnår en Non-Belonger Land Holding License, en tidskrævende proces, der kan tage 6–12 måneder, og den ejendom, der skal erhverves, skal specificeres i ansøgningen bvisothebysrealty.com bvicompanyincorporation.com.BVI opkræver også udlændinge en højere stempelafgift (12 % mod 4 % for lokale) ved køb.Dubai (UAE) har på den anden side ingen indkomst- eller kapitalgevinstskat, og selvom der er et overførselsgebyr (stempelafgift) på 4% og små årlige servicegebyrer for ejendom, har det ikke en tilbagevendende ejendomsskat.Udenlandsk ejerskab er tilladt i udpegede friejerområder. Værst tænkelige/Bear-scenarie: For at skabe balance – hvad kan gå galt? Hvis verden for eksempel rammes af en global recession i 2026, kan Cayman opleve en midlertidig opbremsning – salgsvolumen kan dykke, liggetiden på markedet forlænges, og nogle sælgere kan justere priserne en smule ned for at matche markedet. Men baseret på tidligere erfaringer (2008, 2020) er sådanne dyk i Cayman typisk ensifrede procenter og kortvarige blog.bovell.ky. Gulvet holdes af nul ejendomsskat (ingen løbende tvingende salgsomkostning) og ejere med solide økonomiske ressourcer. Et andet scenarie: En katastrofal orkan kan forårsage betydelige ødelæggelser og forstyrre markedet i 1–2 år. Dog vil genopbygningen herefter øge byggeaktiviteten og muligvis skabe et mini-boom. Overordnet set er Caymans nedsiderisikoer polstret af øens stabilitet og tiltrækningskraft – markedet kan bøje, men historisk set er det ikke brudt sammen.

Sammenfattende er 5-årsprognosen for ejendomsmarkedet på Caymanøerne overvejende positiv: forvent fortsat vækst i ejendomsværdier, drevet af stærke fundamentale forhold, om end i et mere afdæmpet tempo sammenlignet med det ekstreme boom i starten af 2022. Markedet modnes, med mere segmentering (luksus vs. førstegangskøbere m.m.), samt sandsynligvis større regeringsinddragelse i udviklingsstyringen. For investorer og boligejere peger udsigterne på, at ejendomme købt nu bør stige i værdi, og efterspørgslen efter Cayman-aktiver vil forblive høj. Naturligvis vil omhyggelige investorer følge udviklingen i renter, politiske ændringer og global økonomisk sundhed, men Caymans unikke kombination af livsstil og finansielle fordele positionerer øen solidt til at modstå udfordringer og fortsætte sin opadgående kurs frem mod 2030.

Sammenligning med andre skatte-neutrale jurisdiktioner

Hvordan klarer ejendomsmarkedet på Caymanøerne sig i forhold til andre caribiske og globale skatte-neutrale jurisdiktioner? Nedenfor ses en sammenligning af nøglefaktorer og seneste tendenser i Cayman versus et par relevante konkurrenter: Bahamas, Bermuda, British Virgin Islands (BVI), samt en kort bemærkning om Dubai (et ikke-caribisk skatte-neutralt knudepunkt). Disse steder nævnes ofte i samme åndedrag på grund af deres offshore finansielle centre eller skattevenlige status, men de har meget forskellige ejendomsmarkeder.

Markedsstørrelse og aktivitet: Caymans marked er relativt lille, men meget aktivt og likvid i forhold til befolkningstallet. Det årlige ejendomssalg har de seneste år ligget omkring US$800M–$1 mia. på Grand Cayman (i 2022 oversteg det endda $1 mia. blog.bovell.ky). Bermudas marked er mindre og har været relativt stagnerende. De strenge restriktioner betyder få handler – Bermuda ser kun et par dusin luksussalg til udlændinge om året, og de lokale handler hovedsageligt indbyrdes. Den gennemsnitlige boligpris i Bermuda var omkring $885k i 2020 caymancompass.com, men salgsvolumen er lav og mange ejendomme overdrages via arv caymancompass.com. Bermudas restriktive tilgang har holdt priserne høje, men likviditeten lav (en gængs kritik er, at deres politik har ført til et “stagnationsmarked” for boliger med begrænset nyudvikling) caymancompass.com. Bahamas har en større befolkning (~400k) og et todelt marked: et high-end segment drevet af udlændinge (i Nassau, Paradise Island og resort-øerne) og et lokalt segment. Bahamas oplevede en kæmpe stigning i 2021–2022 efter COVID – Knight Frank rapporterede faktisk, at de eksklusive boligpriser på Bahamas sprang 15 % i 2023, blandt den højeste vækst globalt globalpropertyguide.com. Dette blev drevet af amerikanere og europæere, der købte luksusboliger i Nassau/Exuma osv. Det lokale segment på Bahamas kæmper med overkommelige boliger og begrænset udbud af boliger i mellemprisklassen globalpropertyguide.com. Overordnet set har Bahamas mere geografisk plads, men infrastruktur og økonomiske forskelle betyder, at ikke alle områder udvikler sig ens. BVI’s marked er meget lille og består mest af luksusvillaer eller udviklingsgrunde på Virgin Gorda og Tortola. Det er aldrig fuldt ud kommet sig over orkanerne i 2017 (Irma ramte BVI hårdt), så priserne ligger i visse tilfælde stadig under niveauet før 2017. Salg sker sjældent på grund af tilladelseskravet – nogle udenlandske købere bliver frustrerede og ser i stedet mod Cayman eller Bahamas, hvor handlerne er hurtigere. Dubai er et megamarked sammenlignet med disse – mange tusinde handler om året, meget internationalt og notorisk cyklisk (booms og tilbageslag). Dubai oplevede et boom i 2021–2022 (priser +60 % i nogle luksusområder, hjulpet på vej af en tilstrømning af velhavende tilflyttere), og er fortsat populært blandt globale investorer, som søger nulindkomstskat. Men i modsætning til Cayman har Dubai praktisk talt ubegrænset udbud (de bliver ved med at bygge nye skyskrabere), hvilket kan begrænse værdistigningen på lang sigt.

Jurisdiktion Skatter & gebyrer på ejendom Regler for udenlandsk ejerskab Seneste markedstendens Caymanøerne Ingen årlig ejendomsskat; 7,5% stempelafgift ved køb practiceguides.chambers.com; Ingen indkomst-/avance skat. Ingen restriktioner for udenlandske købere (kan købe enhver ejendom) caymanresident.com.Titel garanteret af regeringen; nem købsproces.PR-visum for $2,4M investering uglobal.com eracayman.com. Stærk – Høj efterspørgsel og stigende priser i 2023–25 (gennemsnitlig salgspris ~$1,2M 1503propertygroup.com).Luksussegmentet boomer, det samlede marked er robust blog.bovell.ky. Bermuda Årlig jordskat baseret på ARV (for eksempel, ca. 6.000 USD/år på et hjem til 1 mio. USD); 7–10% overdragelsesskat (deles mellem køber/sælger) ved salg.Ingen indkomstskat. Meget restriktivt: Udlændinge skal have en regeringslicens (gebyr 6–8% af prisen) caymancompass.com; kan kun købe visse dyre boliger/lejligheder (f.eks.ARV > $126k for huse) caymancompass.com; Kan ikke købe ubebygget jord caymancompass.com.Arbejdstilladelsesindehavere har generelt forbud mod at købe caymancompass.com. Fladt/Stagnerende – Begrænset salg på grund af restriktioner; få nye projekter.Gennemsnitlig lokal boligpris ~885.000 USD (2020) caymancompass.com.Markedet anses for illikvidt; kritikere siger, at politikkerne førte til stagnation caymancompass.com. Bahamas Årlig ejendomsskat (graduering: f.eks.0,75%–1% af værdien >$500.000, nogle undtagelser) sothebysrealty.com; ca. 10% moms på ejendomsoverdragelser (normalt delt) krabahamas.com.Ingen indkomstskat på leje, men moms gælder for ferieudlejning. Åben for udenlandske købere: Ingen licens nødvendig (medmindre du køber over 5 acres eller til erhvervsmæssig brug, så kræves der en tilladelse).Udlændinge kan eje ejendom på frihold; Regeringen tilbyder Permanent Opholdstilladelse for 1 mio. USD ejendomskøb (hæves fra $750k i 2025) globalpropertyguide.com. Meget aktiv – Luksusmarkedet boomer (Nassau, osv.prime priser +15% i 2023 globalpropertyguide.com).Udenlandsk efterspørgsel stærk (USA, Europa) globalpropertyguide.com.Det lokale marked står over for mangel på udbud af billige boliger globalpropertyguide.com.Samlet set er udviklingen i luksussegmentet stigende (Albany, Baker’s Bay osv.). Britiske Jomfruøer Ingen årlig ejendomsskat (nominel jordskat ~$50–150/acre/år); Stempelafgift 12% for udenlandske købere (4% for Belongers)lawgratis.com.Ingen indkomst- eller kapitalgevinstskat. Begrænset: Udlændinge skal opnå en “Non-Belonger Land Holding License” for hver ejendom bvisothebysrealty.com – kræver godkendelse fra regeringen, kan tage ~1 år redcoralbvi.com.Dette tilføjer usikkerhed og omkostninger ved at holde varer.Nogle projekter tilbyder forhåndsgodkendt skøde til udlændinge (sjældent). Lille/Niche – Markedet er stadig ved at komme sig efter orkanerne i 2017.Få transaktioner; villaer i Virgin Gorda har nogen interesse.Licenskrav dæmper efterspørgslen.Priserne er relativt stabile, men væksten halter efter Cayman/Bahamas.Udviklingen er begrænset (nogle resort-renoveringer, beskedne nye projekter). Dubai (UAE) Ingen ejendomsskat; engangs overførselsgebyr på 4 %; developere opkræver servicegebyrer for ejerlejligheder.Ingen indkomstskat. Udlændinge kan eje ejendom med fuld ejendomsret i udpegede områder (størstedelen af Dubai).Ingen bopælspligt for ejerskab, men ejendom ≥750.000 AED (~204.000 USD) kan kvalificere til opholdsvisum (2 mio. AED for 10-årig “Golden Visa”). Boom-bust-cyklusser – I øjeblikket i en opgang: Priserne på luksusvillaer steg med +44% i 2022 (Knight Frank) og fortsætter op i 2023.Meget likvidt marked med globale købere.Dog en stor forsyningspipeline kan føre til overforsyning; priserne faldt ca. 2015–2019.Anden risikoprofil end caribiske markeder.

(Kilder: Cayman – Regeringens love practiceguides.chambers.com caymanresident.com; Bermuda – Cayman Compass caymancompass.com caymancompass.com; Bahamas – Savills/Knight Frank rapporter globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, Bahamas regering; BVI – BVI Sotheby’s retningslinjer bvisothebysrealty.com redcoralbvi.com; Dubai – Knight Frank Wealth Report, oplysninger fra UAE regeringen.)

Udlejning og afkast: Cayman tilbyder stærk efterspørgsel på udlejning fra både fastboende og turister, og ingen skat på lejeindtægter. Bruttoafkastet i Cayman for langtidsudlejning ligger typisk på ~5-7 % afhængigt af ejendom og beliggenhed, hvilket er attraktivt. I Bermuda er lejen ekstremt høj (hvilket afspejler knaphed), men udenlandske ejere kan generelt ikke udleje deres ejendom, medmindre den har licens som turistleje. Bermuda har også en beboelsesskat på lejeindtægter og en vis huslejeregulering for lokale. Bahamas har gode afkast på korttidsudlejning i resortområder (f.eks. Harbour Island, Abaco-feriehuse), men et mindre expat-marked for langtidsleje end Cayman. De opkræver også 10 % moms på udlejning af ferieboliger (en omkostning for turistlejere). BVI har moderate afkast, og antallet af lejere er meget lille uden for det beskedne expat-miljø. Dubai kan have høje afkast (6-8 % i visse områder), men der er serviceafgifter og høj risiko for tomgang ved overudbud.

Livsstil og andre faktorer: Mange HNWIs sammenligner Cayman, Bahamas og Bermuda ud fra livsstil. Cayman roses ofte for sikkerhed (meget lav kriminalitet), fremragende skoler og sundhedsvæsen samt nem integration (engelsktalende, venlig atmosfære). Bermuda har også lav kriminalitet og meget høj levestandard, men ligger længere mod nord (køligere vintre), og nogle finder det en smule indadvendt med strenge regler (f.eks. Må kun bermudianere køre bil – expats må ofte kun bruge scootere). Leveomkostninger i Bermuda er endnu højere end i Cayman (det rangerer som et af verdens dyreste steder). Bahamas tilbyder et mere mangfoldigt udbud (fra eksklusive lukkede samfund i Nassau til afsidesliggende øer). Der er større kriminalitetsproblemer i dele af Nassau, og infrastrukturen uden for Nassau kan være mangelfuld. Men det tiltrækker dem, der ønsker store godsejendomme eller private øer (noget Cayman egentlig ikke har) – faktisk har ultra-velhavende som Bezos m.fl. købt private cay’er på Bahamas. BVI er ekstremt fredeligt, fantastisk for sejlsportsentusiaster, men meget mindre udviklet når det gælder faciliteter, og genopbygningen efter orkaner har været langsom. Det tiltrækker dem, der ønsker et meget stille liv og er villige til at håndtere bureaukratiet. Dubai, selvom det kulturelt er meget anderledes, konkurrerer som et skattefrit knudepunkt med et glamourøst byliv – nogle kunder overvejer at købe i Cayman vs. Dubai, afhængigt af om de foretrækker øliv eller et storbyliv. Dubai byder på glitrende højhuse og underholdning, mens Cayman tilbyder afslappet luksus ved stranden og en stærk retsstat under britisk beskyttelse (nogle foretrækker Caymans politiske stabilitet og demokratiske styre frem for Golfens autokratimodel).

For at opsummere sammenligningen er her en tabel, der fremhæver nøgleforskelle:

Som tabellen viser, tilbyder Cayman et usædvanligt investorvenligt miljø for internationale ejendomsinvestorer sammenlignet med sine konkurrenter. Det kombinerer det bedste fra begge verdener: ingen ejendomsskatter (som BVI, Bahamas) og ingen købsrestriktioner (som Bahamas, Dubai), alt sammen inden for en stabil ramme som britisk oversøisk territorium. Bermudas eksklusivitet tiltaler måske nogle ultra-rige, men tallene antyder, at det har skadet markedsdynamikken caymancompass.com. Bahamas har større areal og mere forskelligartede tilbud (private øer osv.), hvilket kan være attraktivt, men det betyder årlige skatter og en smule mindre social stabilitet i visse områder. Caymans sikkerhed, infrastruktur og konsekvent investorvenlige politikker gør det uden tvivl til det bedste valg blandt caribiske jurisdiktioner for ejendomsinvesteringer – noget der afspejles i dets blomstrende marked og stadigt voksende efterspørgsel.

For en global investor, der sammenligner med Dubai eller andre: Cayman er mindre i skala og mindre volatil; du vil ikke se 50-etagers tårne eller 50% prisudsving, men du får stabil vækst og fordelen ved at være i den amerikanske tidszone med et strandparadis som ramme. Monaco og Singapore er andre velhavende enklaver uden ejendomsskat – Monaco har ekstremt høje priser og er meget lille; Singapore har indført kølende foranstaltninger og nogle skatter for udenlandske købere. Cayman befinder sig derfor i en unik position: luksuriøs men afslappet, kosmopolitisk men fællesorienteret, og økonomisk effektiv. Det er endnu uvist, hvordan de enkelte jurisdiktioner udvikler sig (for eksempel, hvis Bermuda lemper reglerne eller hvis globale skatteændringer påvirker attraktiviteten), men for nu er Caymans komparative fordel i ejendomsmarkedet tydelig og velbevaret.

Konklusion

Ejendomsmarkedet på Caymanøerne i 2025 er i fremgang, understøttet af stærke økonomiske drivkræfter, investorvenlige politikker og den vedvarende tiltrækning af dens solrige, skattefrie livsstil. Vi har set, at alle større segmenter – fra førstehjem til erhvervslokaler til ultra-luksuriøse penthouselejligheder – oplever stor efterspørgsel, omend med nuancer i hvert. Priserne har generelt haft en opadgående tendens og forventes fortsat at stige i et sundt tempo, understøttet af begrænset udbud og en stabil tilgang af velstand og mennesker.

Investorer kan have tillid til Caymans robusthed og stabilitet. Selv i lyset af globale usikkerheder har markedet vist evne til at tilpasse sig og bevare værdien (som det blev bevist under tidligere økonomiske kriser, hvor Cayman undgik de værste boligkrak blog.bovell.ky). Når det er sagt, er det vigtigt at være opmærksom på udfordringer som belastning på infrastrukturen og klimarisici – disse bliver adresseret, men forbliver noget, der skal følges.

Ser vi 3–5 år frem, er udsigten positiv, men afmålt: forvent at nye projekter vil udvide mulighederne, rentenedsættelser vil stimulere aktiviteten, og Caymans komparative fordele vil tiltrække endnu flere internationale købere. I en verden, hvor folk med stor formue og globale virksomheder i stigende grad er mobile, positionerer Caymans kombination af livsstil, juridisk sikkerhed og økonomiske fordele sig som et tovalg for ejendomsinvestering blandt de mest eksklusive jurisdiktioner.

For at opsummere tilbyder Caymanøerne en overbevisende ejendomshistorie – en historie om vækst baseret på solide fundamentale forhold. Uanset om man søger et familiehjem i et sikkert, eksklusivt kvarter, et strandhus med verdensklasse dykning lige uden for døren, eller en kommerciel investering i et blomstrende finanscentrum, leverer Cayman – alt sammen med den ekstra fordel, at der ikke er ejendomsskatter og en varm, indbydende ø-kultur. Så længe Cayman fortsætter med at balancere udvikling med bæredygtighed og bevarer sin erhvervsvenlige tilgang, bør ejendomsmarkedet forblive på en velstandskurs i 2025 og de kommende år.

Kilder: Nøgleinformation i denne rapport er hentet fra brancheopdateringer, regeringsdata og markedsanalyser, herunder Cayman Islands Real Estate Brokers Association (CIREBA) rapporter eracayman.com eracayman.com, lokale ekspertkommentarer blog.bovell.ky caymanresident.com, udgivelser fra Cayman-regeringen practiceguides.chambers.com caymannewsservice.com, og komparative indsigter fra regionale ejendomsguides caymancompass.com globalpropertyguide.com. Disse kilder og andre nævnes gennem hele teksten til reference og videre læsning.