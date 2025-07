Corfu Ejendom 2025: Øens Marked Boomer med Stigende Efterspørgsel og Dristsige Forudsigelser

Corfus ejendomsmarked boomer i 2025, drevet af stigende udenlandsk efterspørgsel, stigende boligpriser og store nye udviklingsprojekter på denne idylliske græske ø. Uanset om du kigger efter en villa ved havet eller et kommercielt projekt, tilbyder Corfu spændende muligheder – og nogle udfordringer. Nedenfor gennemgår vi alt, du behøver at vide, fra boligtrends og prisprognoser til juridiske tips og kommende infrastrukturprojekter.

Boligmarkedets tendenser på Corfu (2025)

Efter et årti med stagnation i 2010’erne, fik Corfus boligmarked et kraftigt opsving fra 2020 og frem. I 2022 oversteg øens gennemsnitlige boligpriser €2.000 pr. kvadratmeter, og værdierne fortsatte med at stige gennem 2023–2024 med årlige stigninger på op til 10% i attraktive områder green-acres.gr. Udenlandske købere – især fra Europa, Israel, Australien og USA – har drevet denne vækst, tiltrukket af Corfus naturlige skønhed og livsstil green-acres.gr enimerosi.com. Som et resultat var 2023 øens bedste ejendomsårti, og 2024 fortsætter med at se stærk efterspørgsel efter eksklusive boliger enimerosi.com.

Priser og populære områder: Boligpriserne på Corfu varierer meget afhængigt af beliggenhed. I maj 2025 var den gennemsnitlige udbudspris for boliger omkring €2.613/m², en stigning på 10,7% år-til-år indomio.gr. Meget eftertragtede områder har markant højere priser, mens landsbyer på landet stadig er mere overkommelige:

Corfu By (Kerkyra) – ~€2.800–€4.500/m² for lejligheder eller huse i den historiske bymidte eller med havudsigt green-acres.gr. Ejendomme her er konstant i høj kurs på grund af den UNESCO-listede gamle bys charme og faciliteter året rundt. Faktisk er udbuddet så begrænset, at renoverede boliger i den gamle by opnår €4.000–€5.000 pr. m² , når de kommer på markedet enimerosi.com.

– ~€2.800–€4.500/m² for lejligheder eller huse i den historiske bymidte eller med havudsigt green-acres.gr. Ejendomme her er konstant i høj kurs på grund af den UNESCO-listede gamle bys charme og faciliteter året rundt. Faktisk er udbuddet så begrænset, at renoverede boliger i den gamle by opnår , når de kommer på markedet enimerosi.com. Nordøstlige kyst (Kassiopi, Nissaki, Agni) – €3.500–€6.000/m² for luksusvillaer med panoramisk havudsigt green-acres.gr. Dette område med betagende bugter og privatliv er Corfus mest eksklusive villaområde , hvor ejendomme ofte sælges for €5–10 millioner enimerosi.com enimerosi.com.

– €3.500–€6.000/m² for green-acres.gr. Dette område med betagende bugter og privatliv er Corfus , hvor ejendomme ofte sælges for enimerosi.com enimerosi.com. Vestkysten (Paleokastritsa, Glyfada, osv.) – €2.500–€4.000/m² nær populære strande green-acres.gr. Disse naturskønne områder byder på en blanding af luksusvillaer og ferieboliger; efterspørgslen og priserne stiger, takket være deres spektakulære solnedgange og resort-stemning.

– €2.500–€4.000/m² nær populære strande green-acres.gr. Disse naturskønne områder byder på en blanding af luksusvillaer og ferieboliger; efterspørgslen og priserne stiger, takket være deres spektakulære solnedgange og resort-stemning. Landbyer og indland – Starter fra ~€1.500/m² green-acres.gr green-acres.gr for traditionelle landsbyhuse eller renoveringsprojekter. Indlandsbyer (f.eks. Gastouri, Spartilas, Sinarades) og dele af syd (f.eks. Lefkimmi) tilbyder mere budgetvenlige muligheder og rustik charme, med nogle istandsættelsesprojekter under €100.000.

Efterspørgselsmønstre: Markedet er blevet todelt. I den høje ende skynder velhavende købere sig for at erhverve deres drømmevilla eller grund ved havet – lokale mæglere rapporterer om en 20–30% stigning i luksuskøbere det seneste år enimerosi.com. Korfu var faktisk den #1 destination for luksushussøgende i Grækenland i begyndelsen af 2023, og overgik endda Mykonos i køberpræferencer enimerosi.com. Dette afspejler øens vedvarende tiltrækning for eksklusiv fast ejendom. Til gengæld er efterspørgslen faldet for billigere ejendomme: boliger i €50k–€200k-klassen (ofte ældre landsbyhuse) tiltrækker nu langt færre købere (mæglerestimater viser et 60% fald i interessen fra middelklassekunder i 2023) enimerosi.com. Økonomisk usikkerhed og stigende omkostninger har udelukket nogle lokale og balkanske købere, som tidligere hurtigt opkøbte billige grunde og sommerhuse enimerosi.com.

Overordnet set er Korfus boligmarked i 2025 livligt og præget af investeringer i det høje segment. Med begrænset udbud på attraktive steder og stadigt stigende international interesse forventes priserne at forblive høje. Øen sammenlignes stadig som “overkommelig” i forhold til hotspots som den franske riviera eller Santorini, men tilbyder samme middelhavsatmosfære green-acres.gr – hvilket gør den til et attraktivt valg for købere af ferieboliger og pensionister, der leder efter værdi. Lokale eksperter bemærker, at langsigtet prisstigning er sandsynlig, efterhånden som efterspørgslen forbliver stærk og moderne infrastrukturprojekter bliver realiseret green-acres.gr green-acres.gr.

Erhvervsejendomme: Turisme og erhvervsejendomme

Corfus erhvervsejendomsmarked er i høj grad drevet af turisme, som er rygraden i øens økonomi. De mest aktive erhvervssegmenter er overnatningsejendomme (hoteller, resorts, udlejningsvillaer) samt butiks– og restaurationslokaler i populære turistområder. Rekordmange besøgende ankommer – over 1,8 millioner passagerer kom igennem Corfus lufthavn i 2023, hvilket oversteg niveauet før pandemien investropa.com – og denne tilstrømning understøtter en stærk efterspørgsel efter virksomheder, der henvender sig til turister.

Investeringer i gæstfrihedsbranchen fører an. Store hotelgrupper og investorer skyder penge i Corfus resortsektor, opgraderer ældre ejendomme og bygger nye luksuriøse overnatningsmuligheder:

Sani/Ikos Group har for eksempel købt det tidligere Club Med-resort i Dassia og investeret €125 millioner i udviklingen af det nye Ikos Odisia , et femstjernet all-inclusive resort med 395 værelser, der åbnede i 2023 saniikos.com. Dette store projekt føjer til øens luksusudvalg og afspejler tiltro til Corfus turismevækst.

, et femstjernet all-inclusive resort med 395 værelser, der åbnede i 2023 saniikos.com. Dette store projekt føjer til øens luksusudvalg og afspejler tiltro til Corfus turismevækst. Domes Resorts (et græsk luksushotelmærke) har annonceret en ny boutique-hotelåbning i Corfu gamle by i 2024 , hvor historiske ejendomme omdannes til eksklusive overnatningssteder. På samme måde renoverer og omprofilerer Mayor Hotels & Resorts eksisterende resorts (f.eks. Restia Suites) til moderne femstjernede standarder.

, hvor historiske ejendomme omdannes til eksklusive overnatningssteder. På samme måde renoverer og omprofilerer Mayor Hotels & Resorts eksisterende resorts (f.eks. Restia Suites) til moderne femstjernede standarder. Internationale udviklere har også blikket rettet mod Corfu: Canadas Mercan Group har igangsat en Golden Visa-berettiget investering i et nyt Wyndham-brandet 4-stjernet strandresort på øen imidaily.com.

Foruden hotellerne blomstrer mindre erhvervsforetagender som strandrestauranter, barer og butikker i turistområder. Centrale områder som Corfu Towns Liston-distrikt, strandbyer som Sidari eller Kavos samt landsbyer nær krydstogthavne oplever intens konkurrence om erhvervslejemål i sommersæsonen. Lejeniveauet for attraktive butikslejemål er tilsvarende steget. (For eksempel kan et butik– eller cafélejemål i Corfu gamle by indbringe en høj lejepris om sommeren på grund af den store strøm af krydstogtpassagerer og feriegæster.)

Corfus kommercielle ejendomsopsving er en del af en bredere græsk tendens. I 2023 nåede investeringerne i græske erhvervsejendomme (kontorer, butikker, hoteller, logistik) et rekordhøjt niveau på over €2 milliarder, en stigning på 22 % fra 2022 res-greece.com. Bemærkelsesværdigt er, at omkring €500 millioner heraf blev investeret i hotel- og turismeejendomme res-greece.com, hvilket understreger, hvor attraktivt hotelsektoren er. En stor del af denne investering er drevet af lokale græske investorer og hotelgrupper, der udvider deres porteføljer res-greece.com. I Corfus tilfælde er lokale hoteloperatører (og nogle udenlandske fonde) aktivt i gang med at opkøbe aktiver for at udnytte turismeboomet.

Populære erhvervssektorer: Udover hoteller er korttidsudlejningsvillaer og lejlighedskomplekser lukrative investeringsaktiver – grundlæggende en hybrid mellem bolig og erhverv. Mange investorer køber villaer eller små apart-hoteller for at drive dem som ferieudlejning, givet de høje afkast (mere om dette i udlejningsafsnittet). Detailhandel og mad-/drikkevarerestauranter i ferieområder er også fortsat efterspurgte. Der er relativt begrænset efterspørgsel på traditionelle kontorlokaler på øen (Corfu er ikke et erhvervscenter), men specialiserede formål som co-working spaces eller wellness-centre er begyndt at dukke op, målrettet digitale nomader og expats, der bor semi-permanent på øen.

Generelt er Udsigterne for Corfus erhvervsejendomsmarked de kommende år positive, tæt forbundet med væksten i turismen. Så længe antal besøgende forbliver stærkt eller stiger, kan vi forvente fortsat udvikling af hoteller, feriesteder og turistfaciliteter. Investorernes tillid er høj – en rapport fra et ejendomsmæglerfirma placerede Corfu blandt Grækenlands bedst præsterende markeder for lejeafkast (årlige afkast ~6–8%), sammenligneligt med Athen og Thessaloniki prestigiarealty.com. Hotelsektoren fremhæves for særligt højtydende muligheder, især inden for boutiquehoteller og resorts, der henvender sig til luksusrejsende prestigiarealty.com.

Køb vs. leje på Corfu: Priser, afkast og lejetendenser

At købe ejendom på Korfu byder på et bredt udvalg af prisniveauer. I den lave ende kan landsbyhuse eller små lejligheder med behov for renovering inde i landet starte omkring €60.000–€100.000. I den høje ende kan indflytningsklare luksusvillaer ved kysten løbe op i millioner (ofte €500.000 op til €5–10 millioner for de mest eksklusive ejendomme enimerosi.com enimerosi.com). For et typisk indflytningsklart feriehus med havudsigt bør købere regne med mindst nogle hundrede tusinde euro. Mange populære 2–3 værelses villaer i gode områder ligger i €250.000–€500.000 klassen (hvilket historisk var det populære valg blandt Golden Visa-investorer; se Investeringsafsnittet). Dybest set tilbyder Korfu alt fra overkommelige renoveringsprojekter til ultra-eksklusive palæer, og henvender sig både til lokale og internationale købere med forskellige budgetter.

At leje på øen tegner et kontrastfyldt billede: langtidslejemål er knappe og relativt dyre for lokale, dels fordi så mange boliger lejes ud til turister på korttidsbasis. Udbuddet af helårslejemål er stramt, hvilket fører til “astronomiske” priser og i nogle tilfælde boligknaphed for fastboende enimerosi.com. Fra slutningen af 2023 ligger en typisk langtidsleje for en toværelses lejlighed i Korfu By omkring €450–€650 om måneden (møbleret) enimerosi.com. Større treværelses lejligheder i byen eller de nærmeste forstæder (områder som Kanoni, Potamos, osv.) udlejes for cirka €600–€850 om måneden enimerosi.com. For fritliggende huse i forstadsområder (f.eks. omkring Garitsa, Alepou, Gouvia eller udkanten af landsbyer), ligger månedlige lejer generelt mellem €600–€1.000 afhængig af størrelse, stand og faciliteter enimerosi.com. Disse priser er ret høje i forhold til de lokale indtægter, hvilket afspejler den stærke konkurrence og det begrænsede udbud af langtidslejemål.

Hvorfor manglen? En stor faktor er det. Mange ejendomsejere tjener langt mere ved at udleje til turister på dags- eller ugebasis om sommeren, end de kunne på en helårslejekontrakt., så platforme som Airbnb og Booking.com oversvømmes af annoncer hver sæson. Lokale mæglere rapporterer, at; faktisk er antallet af hjem på Korfu, der bruges som Airbnb-lignende udlejninger, steget med anslået enimerosi.com . Dette har forværret tilgængeligheden af langtidsudlejninger – nogle lejligheder, der ellers kunne have rummet lokale, holdes nu i stedet klar til sommerens besøgende. Det er almindeligt, at udlejere, som indvilliger i langtidslejemål,: Efter turistsæsonen slutter, udlejer de til lærere, studerende eller sæsonarbejdere indtil foråret, for derefter at tage ejendommen tilbage til sommerens Airbnb-brug enimerosi.com . Mange annoncer specificerer, at udlejningen er “” af denne grund enimerosi.com

Udlejningsafkast og ROI: For investorer kan Korfus udlejningsmarked være meget givtigt, især på korttidssiden. I den travle turistsæson (maj til oktober) kan velbeliggende villaer og lejligheder generere betydelige indtægter. Ifølge brancheanalyser kan korttidsferieudlejninger på Korfu give omkring 5-7% brutto årligt i lejeindtægt i forhold til ejendommens pris chaserealestatecorfu.com. I særligt gunstige tilfælde (premium-villaer med høj belægning og høje priser) kan bruttoafkastet endda nå tocifrede tal – en kilde nævner, at succesrige korttidsudlejninger i græske turist-hotspots kan give op til ca. 14% brutto (omkring 7–8% netto efter omkostninger) globalpropertyguide.com. Disse afkast overgår langt det typiske afkast for langtidsudlejninger, som generelt ligger på ca. 3-5% brutto i Grækenland globalpropertyguide.com. På Korfu er langtidslejeniveauet højt efter lokale standarder, men stadig lavere end det, en ejer kunne tjene ved at udleje til skiftende feriegæster.

Dog korttidsudlejning kommer med forbehold: det er meget sæsonpræget (ejendomme kan stå tomme det meste af vinteren), og det kræver aktiv administration eller at hyre en ejendomsadministrator. Investorer bør planlægge for lavere likviditet uden for sæson chaserealestatecorfu.com; nogle afbøder dette ved at lave mellemlange vinterlejemål til digitale nomader eller sæsonarbejdere til reduceret pris. Bemærk også, at de græske myndigheder er begyndt at regulere Airbnb-markedet. Nye tiltag inkluderer skatteincitamenter for udlejere til at føre lejemål tilbage til langtidsleje samt højere beskatning af korttidsudlejning i visse områder prestigiarealty.com. Selvom Corfu endnu ikke har set stramme begrænsninger, kan fremtidige regler påvirke rentabiliteten. Det er klogt at forblive compliant (f.eks. ved at registrere din udlejningsejendom og skaffe licens om nødvendigt globalpropertyguide.com).

Køb-for-at-leje-strategi: På trods af ovenstående, forbliver efterspørgslen på lejemål i Corfu meget stor – både for ferieboliger og det begrænsede langtidsmarked. Turisternes belægningsprocent er høj gennem sommeren, og selv skuldersæsonerne forbedres, efterhånden som øen markedsfører sig for lavsæson-turisme og remote work-ophold. Hvis du køber en bolig på en attraktiv lokation, kan du forvente en jævn strøm af turistbookinger. For eksempel viste en analyse af Santorini (en anden ø), at korttidsbelægningen i gennemsnit lå på cirka 78% investropa.com – Corfu oplever lignende mønstre i populære områder. Afkastet på en veldrevet ferieudlejning kan være fremragende, men investorer bør også indregne udgifter til vedligeholdelse, markedsføring og administration samt risikoen for tomgang i vinterperioden.

Sammenfattende er udlejning i Corfu et udlejer-marked: høj efterspørgsel, utilstrækkeligt udbud. Turister sikrer stærkt indtægtspotentiale, mens de lokale kæmper med høje lejer og lav tilgængelighed. For dig, der skal vælge mellem at købe eller leje på øen, er køb attraktivt, hvis du har råd – du beskytter dig ikke kun mod lejeforhøjelser, men har også mulighed for at benytte det profitable ferieudlejningsmarked som ekstra indkomst. Husk dog på markedets sæsonprægede karakter og vigtigheden af at vælge den rigtige placering for at maksimere udlejningsafkastet.

Investerings-tendenser: Udenlandske købere, hotspots, risici & belønninger

Stigning i udenlandske investeringer: Købere fra Storbritannien, Tyskland, Skandinavien, USA, Israel og andre lande strømmer til Corfu. I luksussegmentet har israelske, amerikanske og australske købere været særligt aktive og bruger gerne millioner på eksklusive ejendomme enimerosi.com. Europæere (inklusive briter) er også stadig meget involverede. Bemærkelsesværdigt viste en rapport fra Sotheby’s i begyndelsen af 2023, at Corfu var det foretrukne valg for luksusboligkøbere i Grækenland med 18,1% af præferencerne – højere end selv Mykonos eller Athens Riviera enimerosi.com. Dette er en bemærkelsesværdig tillidserklæring til Corfus tiltrækningskraft blandt velhavende investorer. Golden Visa -programmet (der tilbyder opholdstilladelse til ikke-EU-købere) har historisk styrket den udenlandske interesse; selvom vilkårene er blevet strammet for nylig (se Juridisk afsnit), kom en stor andel af ansøgerne i 2024 fra Kina og andre asiatiske lande, hvilket signalerer nye bølger af udenlandsk kapital investropa.com. Kort sagt er Corfus køberpulje i 2025 virkelig global og tilfører betydelige midler til markedet.

Købere fra strømmer til Corfu. I luksussegmentet har og bruger gerne millioner på eksklusive ejendomme enimerosi.com. Europæere (inklusive briter) er også stadig meget involverede. Bemærkelsesværdigt viste en rapport fra Sotheby’s i begyndelsen af 2023, at – højere end selv Mykonos eller Athens Riviera enimerosi.com. Dette er en bemærkelsesværdig tillidserklæring til Corfus tiltrækningskraft blandt velhavende investorer. -programmet (der tilbyder opholdstilladelse til ikke-EU-købere) har historisk styrket den udenlandske interesse; selvom vilkårene er blevet strammet for nylig (se Juridisk afsnit), kom en stor andel af ansøgerne i 2024 fra Kina og andre asiatiske lande, hvilket signalerer nye bølger af udenlandsk kapital investropa.com. Kort sagt er Corfus køberpulje i 2025 virkelig global og tilfører betydelige midler til markedet. Populære investeringslokationer (“Hot Zones”): Visse områder på Korfu oplever særlig høj vækst og interesse. Nordøstkysten – fra Nissaki op til Kassiopi – betragtes som en førsteklasses investeringszone, kendt for luksusvillaer og godser. Denne region oplever nogle af øens højeste prisstigninger chaserealestatecorfu.com, takket være eksklusivitet og efterspørgsel fra elitekøbere. Den centrale vestkyst (omkring Paleokastritsa, Liapades, Agios Gordios ned til Halikounas ) er et andet vækstområde, der kombinerer betagende udsigter med nye boutique-udviklinger. Korfus Gamle By forbliver en evig favorit blandt investorer, der ønsker historisk charme samt lejeindtægter; ejendomme her har stabil prisstigning og helårs lejeefterspørgsel (både fra turister og lokale) chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Derudover er nogle områder på vej frem ved at komme på investorernes radar: for eksempel nævnes den rolige landsby Agios Stefanos (Avliotes) i nordvest og sydøstkysten omkring Benitses som havende stort vækstpotentiale, efterhånden som flere købere søger overkommelige alternativer uden for de største hotspots chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Generelt har ejendomme med havudsigt i alle regioner på Korfu de bedste langsigtede udsigter, mens afsidesliggende indlandsejendomme muligvis stiger langsommere i værdi.

Visse områder på Korfu oplever særlig høj vækst og interesse. – fra Nissaki op til Kassiopi – betragtes som en førsteklasses investeringszone, kendt for luksusvillaer og godser. Denne region oplever chaserealestatecorfu.com, takket være eksklusivitet og efterspørgsel fra elitekøbere. (omkring ) er et andet vækstområde, der kombinerer betagende udsigter med nye boutique-udviklinger. Korfus forbliver en evig favorit blandt investorer, der ønsker historisk charme samt lejeindtægter; ejendomme her har stabil prisstigning og helårs lejeefterspørgsel (både fra turister og lokale) chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Derudover er nogle ved at komme på investorernes radar: for eksempel nævnes i nordvest og som havende stort vækstpotentiale, efterhånden som flere købere søger overkommelige alternativer uden for de største hotspots chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Generelt har i alle regioner på Korfu de bedste langsigtede udsigter, mens afsidesliggende indlandsejendomme muligvis stiger langsommere i værdi. Afkast og Værdistigning: Investorer på Korfu har nydt betydelige gevinster i de senere år . Over de sidste fem år er ejendomsværdierne på øen steget med omkring 20–30% samlet set (i områder med høj efterspørgsel) chaserealestatecorfu.com. Lejeafkastene er sunde (som diskuteret, kortsigtede lejeafkast på ~5–7% er opnåelige chaserealestatecorfu.com, og selv langsigtede afkast på omkring 4–5%). Kombinationen af prisvækst og potentialet for lejeindtægter giver et overbevisende samlet investeringsafkast. Ser man fremad, forbliver prognoserne optimistiske: De Ioniske Øer (inklusive Korfu) forventes at opleve en stabil prisstigning på omkring 5–7% årligt frem til 2026 blackinvestor360.com. Korfus eftertragtede nordkyst forventes at klare sig lidt bedre end gennemsnittet. Sådan vækst, selvom den er moderat sammenlignet med boomet efter COVID, er en stærk, bæredygtig udvikling. Det indebærer, at en investor i dag kunne se ejendomsværdier måske 15–20% højere om 3–4 år . Få markeder i Europa tilbyder det niveau af potentiale med den relative sikkerhed, som Korfu giver (græske ejendomme anses stadig for at være undervurderede af mange, og landets økonomi er stabil og vokser omkring 2% om året blackinvestor360.com).

Investorer på Korfu har nydt . Over de sidste fem år er ejendomsværdierne på øen steget med omkring chaserealestatecorfu.com. Lejeafkastene er sunde (som diskuteret, kortsigtede lejeafkast på ~5–7% er opnåelige chaserealestatecorfu.com, og selv langsigtede afkast på omkring 4–5%). Kombinationen af prisvækst og potentialet for lejeindtægter giver et overbevisende samlet investeringsafkast. Ser man fremad, forbliver prognoserne optimistiske: blackinvestor360.com. Korfus eftertragtede nordkyst forventes at klare sig lidt bedre end gennemsnittet. Sådan vækst, selvom den er moderat sammenlignet med boomet efter COVID, er en stærk, bæredygtig udvikling. Det indebærer, at en investor i dag kunne se ejendomsværdier måske . Få markeder i Europa tilbyder det niveau af potentiale med den relative sikkerhed, som Korfu giver (græske ejendomme anses stadig for at være undervurderede af mange, og landets økonomi er stabil og vokser omkring 2% om året blackinvestor360.com). Risici og overvejelser: Ingen investering er uden risiko. En bekymring på Korfu er markedets sæsonpræg og afhængighed af turisme . En villas lejeindtægter kan være fantastiske om sommeren, men falde til nul om vinteren, så investorer skal styre likviditeten og måske finde lejere i lavsæsonen chaserealestatecorfu.com. Øens ejendomsmarked kan være sårbart over for et fald i rejselysten (for eksempel ville en fremtidig pandemi eller økonomisk krise, der mindsker turismen, ramme Korfu hårdere end ikke-feriemarkeder). Der er også regulatorisk risiko – regeringen er begyndt at tage hånd om boligmangel ved at modvirke overdreven korttidsudlejning (gennem afgifter eller incitamenter til langtidsleje) prestigiarealty.com. Hvis der indføres strengere regler for Airbnb-lignende udlejning, kan det påvirke det forventede afkast for nogle investorer. Bureaukrati er også en faktor: at købe ejendom i Grækenland indebærer at navigere juridiske tjek, tinglysningskontrol og til tider indviklede zonebestemmelser chaserealestatecorfu.com. Gennemfør altid grundige undersøgelser (ansæt en god lokal advokat) for at undgå problemer som arvede gældsposter eller ulovlige tilbygninger på en ejendom. Endelig, likviditet : selvom efterspørgslen er høj nu, kan fast ejendom på en ø være illikvid, hvis markedsbetingelserne ændrer sig. En ultraluksusvilla kan tage tid at sælge, hvis køberpuljen uventet svinder ind.

Ingen investering er uden risiko. En bekymring på Korfu er . En villas lejeindtægter kan være fantastiske om sommeren, men falde til nul om vinteren, så investorer skal styre likviditeten og måske finde lejere i lavsæsonen chaserealestatecorfu.com. Øens ejendomsmarked kan være sårbart over for et fald i rejselysten (for eksempel ville en fremtidig pandemi eller økonomisk krise, der mindsker turismen, ramme Korfu hårdere end ikke-feriemarkeder). Der er også – regeringen er begyndt at tage hånd om boligmangel ved at modvirke overdreven korttidsudlejning (gennem afgifter eller incitamenter til langtidsleje) prestigiarealty.com. Hvis der indføres strengere regler for Airbnb-lignende udlejning, kan det påvirke det forventede afkast for nogle investorer. er også en faktor: at købe ejendom i Grækenland indebærer at navigere chaserealestatecorfu.com. Gennemfør altid grundige undersøgelser (ansæt en god lokal advokat) for at undgå problemer som arvede gældsposter eller ulovlige tilbygninger på en ejendom. Endelig, : selvom efterspørgslen er høj nu, kan fast ejendom på en ø være illikvid, hvis markedsbetingelserne ændrer sig. En ultraluksusvilla kan tage tid at sælge, hvis køberpuljen uventet svinder ind. Ændringer i “Golden Visa”: Det er værd at bemærke, at Grækenlands populære Golden Visa-ordning, som har tiltrukket mange ikke-EU-investorer, blev reformeret i slutningen af 2024. Minimumsinvesteringen blev hævdet markant i attraktive områder. For eksempel kræver Korfu (som en stor ø med >3.000 indbyggere) nu €800.000 i ejendomsinvestering for at kvalificere sig til en Golden Visa, hvor det tidligere var €250.000 prestigiarealty.com. Denne politiske ændring har til formål at dæmpe spekulation i hotte områder. Mens ultra-velhavende købere ikke vil blive afskrækket (og let kan bruge det beløb på et luksushjem), kan nogle midterlag af udenlandske investorer rette blikket mod andre områder af Grækenland med et lavere €400.000-krav prestigiarealty.com. Så fremover kan Korfu forvente lidt færre “opholdsmotiverede” køb i området under €500.000. Ikke desto mindre betyder øens iboende tiltrækningskraft, at den udenlandske efterspørgsel bør forblive stærk – nu sandsynligvis med fokus på eksklusive køb eller livsstil frem for udelukkende visumformål.

Corfu er blevet et, hvori markedets dynamik. Internationale købere tiltrækkes af Grækenlands relativt overkommelige priser (sammenlignet med andre middelhavslande), øens livsstil og potentialet for både lejeindtægter og langsigtet værdistigning chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com . Her er et kig på de vigtigste investeringstendenser:

Sammenfattende byder Korfu på et attraktivt investeringslandskab i 2025: en stærk væksthistorik, lovende prognoser og mange muligheder på tværs af segmenter (fra renovering af landsbyhuse til udvikling af strandvillaer eller turistfaciliteter). De bedste vækstzoner (den nordøstlige kyst, populære vestkyststrande, den gamle by osv.) giver fremragende muligheder for både værdistigning og lejeafkast. Investorer bør være opmærksomme på de sæsonmæssige og lovgivningsmæssige nuancer, men med omhyggelig planlægning er risikoen håndterbar, og afkastet kan være fremragende. Som én ejendomsguide afsluttede: “Ja, Korfu er en solid investering for langsigtet værdistigning og stærke lejeindtægter… det forbliver et af Grækenlands bedste ejendomsmarkeder” chaserealestatecorfu.com.

Prismeldinger: 3–5 års udsigt for Korfus boligmarked

Hvad venter forude for Korfus ejendomspriser? De fleste analytikere forudser fortsat vækst i både bolig- og erhvervsejendomsværdier, dog i et mere moderat tempo end i den nylige fortid. Her er de vigtigste prognosepunkter:

Vækst i boligpriser: Efter tocifrede årlige stigninger i 2021–2022 forventes prisstigningerne at aftage til midt-enkeltcifret procent årligt på Korfu. En detaljeret markedsprognose for 2025 vurderer, at De Ioniske Øer (inklusive Korfu) vil opleve cirka +5% til +7% prisvækst årligt frem til 2026 blackinvestor360.com. Korfus mest attraktive områder kan ramme den øvre ende af det interval (eller lidt over), mens mindre eftertragtede steder kan ligge lavere. Denne stabile værdistigning afspejler en sund, vedvarende efterspørgsel balanceret af højere renter (som har dæmpet nogle lokale købere). Bemærkelsesværdigt forudsagde en lokal rapport i slutningen af 2023 endda et kortvarigt fald på omkring 5% i priserne i 2024 på grund af tilbagetrækningen blandt mange købere med små og mellemstore budgetter enimerosi.com. Faktisk observerede mæglere i starten af 2024, at markedet var ved at bløde op i de lavere segmenter, hvilket kan føre til lette prisjusteringer dér. Men ethvert ø-dækkende prisfald vil sandsynligvis være lille og midlertidigt. Korfus langsigtede udvikling forbliver opadgående , understøttet af udenlandsk kapital og begrænset udbud. Fra 2025–2027, efterhånden som globale forhold stabiliseres, forventes øens ejendomsværdier at stige igen i et stabilt tempo. For eksempel vil Europa-Kommissionens forventninger til Grækenlands økonomi (2%+ BNP-vækst årligt) og en mulig lempelse af boligrenter i 2025 blackinvestor360.com begge understøtte stigende ejendomspriser.

Efter tocifrede årlige stigninger i 2021–2022 forventes på Korfu. En detaljeret markedsprognose for 2025 vurderer, at blackinvestor360.com. Korfus mest attraktive områder kan ramme den øvre ende af det interval (eller lidt over), mens mindre eftertragtede steder kan ligge lavere. Denne stabile værdistigning afspejler en sund, vedvarende efterspørgsel balanceret af højere renter (som har dæmpet nogle lokale købere). Bemærkelsesværdigt forudsagde en lokal rapport i slutningen af 2023 endda et på grund af tilbagetrækningen blandt mange købere med små og mellemstore budgetter enimerosi.com. Faktisk observerede mæglere i starten af 2024, at markedet var ved at bløde op i de lavere segmenter, hvilket kan føre til lette prisjusteringer dér. Men ethvert ø-dækkende prisfald vil sandsynligvis være lille og midlertidigt. , understøttet af udenlandsk kapital og begrænset udbud. Fra 2025–2027, efterhånden som globale forhold stabiliseres, forventes øens ejendomsværdier at stige igen i et stabilt tempo. For eksempel vil Europa-Kommissionens forventninger til Grækenlands økonomi (2%+ BNP-vækst årligt) og en mulig lempelse af boligrenter i 2025 blackinvestor360.com begge understøtte stigende ejendomspriser. Udsigt for erhvervs- og turismeejendomme: Erhvervsejendomme (hoteller, butikker osv.) i turistområder forventes også at stige i værdi, dog noget langsommere end boliger. Prognoser for Grækenland indikerer, at erhvervsejendomsværdier stiger med ~3–5% om året i de næste par år i stærke markeder blackinvestor360.com. For Korfu betyder det, at et hotel eller detaillejemål med god beliggenhed bør stige gradvist i værdi, efterhånden som turismen vokser. Det faktum, at turisttallene slår rekorder og stadig vokser ~15–20% over niveauet før pandemien blackinvestor360.com giver tillid til, at efterspørgslen (og indtægterne) for erhvervsejendomme vil forblive høj. Store investorer er bestemt optimistiske – Grækenland oplevede en hidtil uset investering i hoteller og kontorer i 2023 res-greece.com, og disse projekter satser typisk på stigende aktivværdier fremover. Ydermere, efterhånden som infrastrukturen forbedres (nye flyruter, bedre havne osv.), gavner erhvervsejendomme (mere trafik, højere leje, højere vurderinger).

Erhvervsejendomme (hoteller, butikker osv.) i turistområder forventes også at stige i værdi, dog noget langsommere end boliger. Prognoser for Grækenland indikerer, at blackinvestor360.com. For Korfu betyder det, at et hotel eller detaillejemål med god beliggenhed bør stige gradvist i værdi, efterhånden som turismen vokser. Det faktum, at giver tillid til, at efterspørgslen (og indtægterne) for erhvervsejendomme vil forblive høj. Store investorer er bestemt optimistiske – Grækenland oplevede en hidtil uset investering i hoteller og kontorer i 2023 res-greece.com, og disse projekter satser typisk på stigende aktivværdier fremover. Ydermere, efterhånden som infrastrukturen forbedres (nye flyruter, bedre havne osv.), gavner erhvervsejendomme (mere trafik, højere leje, højere vurderinger). Faktorer der påvirker prognoserne: Flere drivkræfter ligger til grund for den positive prognose: Infrastrukturudvikling: Ved at forbedre tilgængelighed og beboelighed har ny infrastruktur en tendens til at øge ejendomsværdier. I Korfu’s tilfælde vil lufthavnsopgraderingen og nye vandflyverterminaler senest i 2025 forkorte rejsetider og tiltrække flere besøgende, hvilket “peger på en stigning i ejendomspriserne” ifølge analytikere investropa.com. Investeringer i veje og forsyninger udvider også de områder, der er egnede til udvikling. Turismevækst: Korfus turismesektor udvider sig (både i volumen og i kvalitetsniveau), hvilket historisk set korrelerer med øget efterspørgsel på fast ejendom. Hvis Korfu fortsætter med at tiltrække turister med højere forbrug (f.eks. luksusresorts, lystsejlads, kulturturisme), vil ejendomspriserne, især i den øvre ende, følge med op. Bredere markedstendenser: På landsplan forventes det græske ejendomsmarked at vokse med ~3% årligt i omsætningsværdi frem til 2029 theluxuryplaybook.com. Selvom byer som Athen muligvis fører an i den vækst, er øerne ikke langt bagefter. Faktisk har mange øer for nylig overgået Athen. En Savills-rapport for Middelhavet bemærkede, at stærk økonomisk udvikling i 2025–26 generelt vil understøtte købernes tillid, selvom markedet normaliserer sig efter den post-Covid stigning. Udenlandsk efterspørgsel: Corfus afhængighed af internationale købere er en styrke, hvis de globale økonomier forbliver stabile. I øjeblikket er udenlandsk investorinteresse fortsat høj , og Grækenland anses som relativt overkommeligt og sikkert. Eventuelle ændringer (positive eller negative) i visumpolitikker, geopolitisk stabilitet eller valutakurser kan påvirke dette. Diversificeringen af udenlandske købere (ny interesse fra Asien, Mellemøsten osv.) er et lovende tegn på, at efterspørgslen er bredt funderet investropa.com.

Flere drivkræfter ligger til grund for den positive prognose: Mulige modvinde: På den negative side, hvis inflation og renter forbliver høje i længere tid end forventet, vil den indenlandske købekraft blive begrænset, og nogle udlændinge kan sætte investeringer på pause. Ligeledes kan et for stort udbud af nye ejendomme (for eksempel et overskud af nybyggede villaer eller lejligheder) bremse prisstigningerne. Men på Corfu er byggeriet forholdsvis begrænset af tilgængelig jord og reguleringer, så overudbud er ikke en umiddelbar bekymring. En lokal bekymring er, at priserne er steget så meget for nylig, at en vis korrektion kan forekomme – der blev forventet en “let prisnedgang” af nogle mæglere i 2024 enimerosi.com. Vi kan faktisk se stilstand eller mindre fald i visse segmenter (fx overprissatte ældre huse kan justeres ned). Dette er naturlige markedsudsving og ikke et krak-scenarie.

Konklusion: 3–5-årsprognosen for Corfus ejendomsmarked er generelt positiv. Modeste, men stabile prisstigninger forventes for både boliger og erhvervsejendomme. I 2028 kan boligpriserne være 15–25% højere end i dag, hvis de årlige stigninger på 5–7% realiseres. Erhvervsejendomme kan være ~10–15% højere. Lejepriser vil sandsynligvis også stige, især hvis turismen vokser og udbuddet af boliger forbliver begrænset (gode nyheder for udlejere, mindre gode for lejere). Corfus marked modnes fra en hurtig genopretning til en mere bæredygtig vækstfase, hvilket er sundt. Naturligvis bør ejere og købere holde øje med økonomiske tendenser og lokale udviklinger, men alle nuværende indikatorer peger på, at Corfu “står stærkt” som en af Grækenlands lyspunkter på ejendomsmarkedet fremadrettet chaserealestatecorfu.com.

Juridiske og skattemæssige overvejelser ved køb af ejendom på Corfu

Køb og ejerskab af ejendom på Corfu (og i Grækenland generelt) kræver forståelse af den juridiske proces og de skattemæssige forpligtelser. Her er en oversigt over vigtige forhold, især for udenlandske købere:

Købsproces & Udenlandsk Ejerskab: Grækenland byder udenlandske købere varmt velkommen – ikke-grækere har stort set de samme ejendomsrettigheder som lokale og kan købe ejendom med fuld ejendomsret uden væsentlige begrænsninger globalpropertyguide.com. Korfu har især ingen særlige ejendomsbegrænsninger på trods af nærheden til en grænse; de samme nationale love gælder som i resten af Grækenland corfuhomes.gr. Før køb skal en udenlandsk køber skaffe et græsk skatteidentifikationsnummer (AFM) og som regel åbne en græsk bankkonto til at håndtere transaktionsmidlerne. Dette er standardproces: et AFM kan erhverves via det lokale skattekontor (eller via en advokat med fuldmagt) og er nødvendigt ved enhver ejendomsoverdragelse eller tilslutning af forsyninger. Det anbefales også at ansætte en uafhængig lokal ejendomsadvokat tidligt i processen. Selvom det ikke er lovpligtigt at have en advokat ved ethvert salg, er det stærkt anbefalet at udføre due diligence – at verificere at skødet er uden hæftelser eller ejertvister, tjekke zonering og byggetilladelser, og sikre at kontrakten er i orden globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Selve købet foretages via en notar, der udarbejder købsaftalen (Symvolaio Agoras) og sikrer, at alle skatter er betalt globalpropertyguide.com. Notaren er en upartisk embedsmand i Grækenland, som overvåger handlens afslutning; både køber og sælger (eller deres advokater) underskriver det endelige skøde på notarens kontor.

Transaktionsomkostninger: Når du køber ejendom, skal du budgettere med omkring 7–11% oveni købsprisen til forskellige gebyrer og skatter globalpropertyguide.com. Den største komponent er ejendomsoverdragelsesafgiften, som er 3,09% af den vurderede ejendomsværdi for de fleste gensalgsejendomme getgoldenvisa.com. (Denne sats er lav sammenlignet med mange andre lande – Grækenland reducerede den fra tidligere 10% for nogle år siden for at stimulere markedet blackinvestor360.com.) Hvis du køber en helt ny ejendom fra en udvikler med byggetilladelse udstedt efter januar 2018, skal du være opmærksom på, at der var 24% moms gældende; dog blev momsen suspenderet på nye byggeri-salg i Grækenland fra 2020 og denne suspension er forlænget til og med 2024 blackinvestor360.com. Så de fleste købere betaler aktuelt kun 3,09% overdragelsesafgift og ikke moms. Andre omkostninger inkluderer: notargebyr (~0,8–1% af ejendomsværdi + moms), tinglysningsgebyr (~0,5–0,7%), advokatsalær (~1–2%), og eventuel ejendomsmæglerprovision. Mæglere i Grækenland opkræver ofte 2%–2,5% af hver part globalpropertyguide.com (dog kan dette variere). Samlet set ender en køber typisk med at betale cirka 7,5%–10% i afslutningsomkostninger (inklusive alt ovenstående) globalpropertyguide.com. Sælgeren betaler normalt deres egen mæglerprovision og eventuelt en advokat, cirka 2–4%. Det er klogt at afklare gebyrer på forhånd og altid få kvittering for betalte skatter. Ejendomshandler registreres hos tinglysningskontoret (eller matrikelkontoret) for officielt at registrere dit ejerskab.

Ejerafgifter (ENFIA): Når du ejer ejendom, betaler du en årlig ejendomsskat kaldet ENFIA (Uniform Real Estate Ownership Tax). Beløbet beregnes ud fra ejendommens størrelse, beliggenhed og “objektiv værdi” (den af staten fastsatte vurdering). Den grundlæggende ENFIA-sats varierer fra ca. €2,5 til €16 pr. kvadratmeter for boliger res-greece.com – ejendomme i dyrere zoner eller med større størrelse pålægges højere satser pr. m². I praksis vil mange gennemsnitlige hjem på Korfu opleve årlige ENFIA-regninger på nogle hundrede euro. For eksempel rapporterede en ejer af et ~170 m² hus med en stor grund i det nordøstlige Korfu en årlig ENFIA på omkring €900 facebook.com. De græske skattemyndigheder opdaterer og udsender ENFIA-regninger hvert år (typisk kan de betales i månedlige rater op til 10 måneder). Ekstra ENFIA “supplerende skat”: Hvis en persons samlede ejendomsbesiddelser i Grækenland overstiger €250.000 i værdi, pålægges der en supplerende skat på værdien over denne grænse. Satserne er progressive – f.eks. 0,1% på værdier €250.000–€300.000, stigende til omkring 1% for beløb over €800.000 res-greece.com. Dette fungerer som en luksus-/formueskat på ejendom, men bemærk, at for en primærbolig gælder der en undtagelse (så grækere ikke tæller deres hovedbolig med; udlændinge kan dog, medmindre de bliver skatteresidenter). For at illustrere: Hvis du ejer €500.000 i ejendom, vil det give ca. €1.000/år ekstra i supplerende skat (0,5% af de €200.000 over €300.000) res-greece.com.

Indkomstskat: Hvis du udlejer din ejendom, er lejeindtægten underlagt græsk indkomstskat for ejeren. Fra 2025 beskattes lejeindtægt for privatpersoner progressivt (15% af de første €12.000; 35% af €12.000–€35.000; 45% over €35.000). Der er fradrag (fx vedligeholdelsesomkostninger, en andel af ejendomsskatten osv.), men det er ikke en lav, fast sats, så tag det med i beregningen af nettoudbyttet. For korttidsudlejning via platforme kræver Grækenland også registrering af ejendommen i korttidsleje-registret samt betaling af opholdsskatter. Hvis du er ikke-resident ejer, vil Grækenland beskatte din lejeindtægt optjent i Grækenland, men dobbeltbeskatningsaftaler giver ofte mulighed for at modregne denne skat i dit hjemland. Det er bedst at få rådgivning fra en revisor om optimering af beskatning af lejeindtægter og forblive compliant.

Regler for udenlandsk ejerskab: Der er reelt ingen forbud mod, at udlændinge kan købe ejendom på Korfu. Enkelte grænseregioner i Grækenland (visse områder i Dodekaneserne, Thrakien osv.) kræver særlig tilladelse for ikke-EU-købere, men Korfu er ikke underlagt disse restriktioner corfuhomes.gr. EU-borgere kan frit købe. Ikke-EU-borgere kan også købe uden at skulle bruge særlige tilladelser – og de kan eje ejendommen personligt eller via et firma. En meget attraktiv ordning har været Golden Visa: Hvis en ikke-EU-borger investerede et tilstrækkeligt beløb i fast ejendom, kunne de og deres familie opnå græske (Schengen) opholdstilladelser. Den klassiske beløbsgrænse var €250.000 investering, hvilket stadig gælder i nogle dele af Grækenland chaserealestatecorfu.com. Dog, som nævnt, har Grækenland fra august 2024 indført højere niveauer: I de mest populære områder (Athen, Thessaloniki, Mykonos, Santorini og enhver ø med mere end 3.000 indbyggere) er minimumsbeløbet hævet til €500.000 eller endda €800.000 for en Golden Visa prestigiarealty.com. Ud fra disse kriterier hører Korfu nu under kategorien €500.000+ (faktisk €800.000 ifølge den seneste opdatering prestigiarealty.com, da Korfus befolkning er langt over 3.000). Det betyder, at en ikke-EU-køber skal bruge mindst dette beløb på en enkelt ejendom for at opnå opholdstilladelse. Der er en overgangsordning for handler, der var i gang før regelændringen (indtil februar 2025) prestigiarealty.com. Under alle omstændigheder kan udenlandske købere, som ikke opfylder Golden Visa-beløbet, stadig købe – de får blot ikke automatisk opholdsvisum. Mange amerikanere, europæere mv. køber ferieboliger uden noget opholdsprogram og rejser blot ind på alm. turistvisum (tilladt 90 dage indenfor 180 for ikke-EU, hvilket er nok for langt de fleste feriehusejere).

Arv og ejendomsplanlægning: Hvis du køber på Korfu, bør du overveje græsk arvelovgivning. Grækenland pålægger arveafgift på ejendom, der overdrages til arvinger, men den gode nyhed er, at nære familiemedlemmer har en meget stor skattefri grænse. Specifikt kan ægtefæller og direkte efterkommere (børn) arve de første €800.000 af ejendommens værdi skattefrit corfuhomes.gr. Over dette beløb gælder en lav takst op til 10% for disse nære slægtninge corfuhomes.gr. Fjernere arvinger (f.eks. en niece eller en ikke-relateret person) har mindre fritagelser og højere satser, potentielt op til 20–40%. Der er ingen forskel baseret på arvingens nationalitet – udenlandske arvinger betaler de samme satser corfuhomes.gr. For eksempel, hvis du efterlader en græsk ejendom til en værdi af €500k til dit barn, skal der ikke betales arveafgift i Grækenland (da det er under €800k). Men hvis du efterlader en villa på €1 million, skal barnet betale ~10% af de €200k over grænsen (omtrent €20k i skat). Det anbefales at oprette et græsk testamente, hvis du ejer ejendom, for at lette overførselsprocessen (ellers vil den græske arvelov, som følger et tvangsarvsystem, bestemme fordelingen blandt familiemedlemmer). Den græske arvelov har tvangsarvsregler, der kræver, at en andel går til børn og ægtefælle som udgangspunkt. Udlændinge fra common law-lande bør få juridisk rådgivning om at tilpasse deres samlede ejendomsplan til græsk lov. Bemærk desuden, at hvis en arving ikke er bosiddende i EU, kan det være nødvendigt at få et skattenummer og involvere en lokal notar for at acceptere arven. Det kan være papirarbejdstungt, men ikke uoverkommeligt.

Andre juridiske overvejelser:

Zonering og byggeregler: Korfu har beskyttede områder (kystnære bræmmer, Natura 2000-økologiske zoner osv.) og strenge regler i Den Gamle By (bevarelse af historiske bygninger). Hvis du planlægger at bygge eller foretage væsentlige renoveringer, skal du have tilladelser og overholde lokale planlægningslove. Verificér altid, at enhver eksisterende bygning har de rette tilladelser – ulovligt byggeri eller tilføjelser kan legaliseres, men kan medføre bøder. En opmåling af en ingeniør foretages ofte for at bekræfte ejendommens juridiske status.

Korfu har beskyttede områder (kystnære bræmmer, Natura 2000-økologiske zoner osv.) og strenge regler i Den Gamle By (bevarelse af historiske bygninger). Hvis du planlægger at bygge eller foretage væsentlige renoveringer, skal du have tilladelser og overholde lokale planlægningslove. Verificér altid, at enhver eksisterende bygning har de rette tilladelser – ulovligt byggeri eller tilføjelser kan legaliseres, men kan medføre bøder. En opmåling af en ingeniør foretages ofte for at bekræfte ejendommens juridiske status. Professionel bistand: Brug anerkendte engelsktalende advokater og notarer (mange har erfaring med udenlandske kunder på Korfu). Ansæt også en ingeniør/arkitekt til at inspicere ejendommen, især ældre boliger, for at sikre strukturens soliditet og at tilladelserne er i orden.

Brug anerkendte (mange har erfaring med udenlandske kunder på Korfu). Ansæt også en ingeniør/arkitekt til at inspicere ejendommen, især ældre boliger, for at sikre strukturens soliditet og at tilladelserne er i orden. Finansiering: Græske banker er begyndt at tilbyde realkreditlån til udlændinge igen, men kravene er strenge (f.eks. store udbetalinger, dokumentation for indkomst) globalpropertyguide.com. Realkreditrenten i Grækenland ligger på omkring 4–5% i 2024 globalpropertyguide.com. Mange udenlandske købere finansierer i stedet gennem friværdi i deres hjemland eller betaler kontant.

For at opsummere er det meget muligt for udlændinge at købe ejendom på Korfu – du skal blot være forberedt på at følge de græske procedurer og betale de nødvendige skatter. Grækenlands transaktionsomkostninger og ejendomsskatter er faktisk ganske rimelige sammenlignet med mange andre europæiske lande (de årlige ejendomsskatter er lavere end i USA for et tilsvarende hjem, for eksempel) getgoldenvisa.com. Med den rette juridiske rådgivning kan du navigere sikkert gennem processen – tusindvis af udlændinge ejer nu deres stykke af Korfus paradis. Sørg altid for, at alle forpligtelser (skatteindberetninger, skift af navn på el og vand, fællesudgifter hvis relevante) er opfyldt for at kunne nyde din ejendom uden bekymring.

Infrastruktur og udvikling: Hvad er nyt på Korfu?

Korfu oplever ikke kun et ejendomsboom – øen får også markante infrastrukturforbedringer og udviklingsprojekter, der lover at forbedre øens tilgængelighed og levestandard i de kommende år. Disse forbedringer er både et svar på den stigende turisme og med til at drive fremtidige ejendomsværdier. Her er de vigtigste udviklinger, du bør holde øje med:

Udvidelse af lufthavnen: Corfu International Airport (CFU) har fået en kraftig opdatering. Under en koncession af operatøren Fraport blev en splinterny terminal og udvidede faciliteter færdiggjort i 2023 , hvilket har øget kapaciteten for fly investropa.com. Den moderniserede lufthavn kan håndtere flere passagerer med større komfort, hvilket er essentielt, da besøgstallene er steget (over 1,8 millioner rejsende kom igennem i 2023 investropa.com). Hurtigere paskontrol, flere gates og forbedrede services gør Korfu mere tilgængelig og attraktiv som destination. For ejendomsmarkedet betyder dette nemmere adgang for internationale købere og turister , hvilket med stor sandsynlighed vil øge efterspørgslen på ejendomme. Lufthavnsudvidelsen, bemærker analytikere, giver en bedre rejseoplevelse og gør øen endnu mere attraktiv – og bidrager til den stigende interesse for ejendomme investropa.com.

Corfu International Airport (CFU) har fået en kraftig opdatering. Under en koncession af operatøren Fraport blev en , hvilket har øget kapaciteten for fly investropa.com. Den moderniserede lufthavn kan håndtere flere passagerer med større komfort, hvilket er essentielt, da besøgstallene er steget (over 1,8 millioner rejsende kom igennem i 2023 investropa.com). Hurtigere paskontrol, flere gates og forbedrede services gør Korfu mere tilgængelig og attraktiv som destination. For ejendomsmarkedet betyder dette , hvilket med stor sandsynlighed vil øge efterspørgslen på ejendomme. Lufthavnsudvidelsen, bemærker analytikere, giver en bedre rejseoplevelse og gør øen endnu mere attraktiv – og bidrager til den stigende interesse for ejendomme investropa.com. Nyt netværk af vandfly: For at forbedre forbindelsen mellem øerne lancerer Hellenic Seaplanes et ambitiøst netværk af vandfly over hele Det Ioniske Hav. I begyndelsen af 2025 forventes omkring 30 nye vandfly-terminaler ved vandet at være i drift, herunder på Korfu og mindre øer som Paxos investropa.com. Det betyder, at rejsende (og lokale) kan tage et vandfly fra Korfu og nå nærliggende øer eller kystbyer på få minutter og dermed undgå de langsommere færger. Kortere rejsetid og bedre forbindelser vil gøre Korfu til et knudepunkt for udforskning af regionen og sandsynligvis øge øens popularitet. Udviklingsmæssigt er vandflyhavnen i Korfu (forventet ved hovedhavnen eller en marina) en ny infrastruktur, der kan stimulere investeringer i disse havneområder (tænk hoteller, restauranter mv., der henvender sig til vandflyturister).

For at forbedre forbindelsen mellem øerne lancerer et ambitiøst netværk af vandfly over hele Det Ioniske Hav. I begyndelsen af 2025 forventes at være i drift, herunder på Korfu og mindre øer som Paxos investropa.com. Det betyder, at rejsende (og lokale) kan tage et vandfly fra Korfu og nå nærliggende øer eller kystbyer på få minutter og dermed undgå de langsommere færger. Kortere rejsetid og bedre forbindelser vil gøre Korfu til et knudepunkt for udforskning af regionen og sandsynligvis øge øens popularitet. Udviklingsmæssigt er vandflyhavnen i Korfu (forventet ved hovedhavnen eller en marina) en ny infrastruktur, der kan stimulere investeringer i disse havneområder (tænk hoteller, restauranter mv., der henvender sig til vandflyturister). Forbedringer af vej og transport: Korfus vejnet har historisk set været smalt og snoet, men der gør sig anstrengelser for at forbedre det. I de senere år er der lavet opgraderinger som færdiggørelsen af dele af den nord-sydgående Korfus hovedfærdselsåre og forbedringer omkring omfartsvejen ved Korfu By for at lette trafikken. Fremadrettet planlægger de lokale myndigheder bedre vejforbindelser til øens sydlige del (Lefkimmi-området) og til travle turistmål (såsom udvidelse og retning af veje mod Paleokastritsa). Selvom der ikke bygges nogen stor ny motorvej (Korfus terræn gør det udfordrende), vil gradvise forbedringer øge tilgængeligheden til mindre udviklede områder – en faktor, der er identificeret som understøttende for ejendomsværdier over hele øen chaserealestatecorfu.com. Den offentlige transport (busser) står også til opgraderinger, med nye busser og ruter, der i højere grad skal betjene landsbyer og resortområder, især om sommeren. Disse ændringer vil hjælpe beboerne og gøre det mere attraktivt at bo i yderområderne året rundt.

Korfus vejnet har historisk set været smalt og snoet, men der gør sig anstrengelser for at forbedre det. I de senere år er der lavet opgraderinger som færdiggørelsen af dele af den nord-sydgående og forbedringer omkring omfartsvejen ved Korfu By for at lette trafikken. Fremadrettet planlægger de lokale myndigheder bedre vejforbindelser til (Lefkimmi-området) og til travle turistmål (såsom udvidelse og retning af veje mod Paleokastritsa). Selvom der ikke bygges nogen stor ny motorvej (Korfus terræn gør det udfordrende), vil gradvise forbedringer – en faktor, der er identificeret som understøttende for ejendomsværdier over hele øen chaserealestatecorfu.com. Den offentlige transport (busser) står også til opgraderinger, med nye busser og ruter, der i højere grad skal betjene landsbyer og resortområder, især om sommeren. Disse ændringer vil hjælpe beboerne og gøre det mere attraktivt at bo i yderområderne året rundt. Byplanlægning og boliginitiativer: Korfu By er på UNESCOs verdensarvsliste, hvilket betyder strenge bygningsreglementer – du vil ikke se moderne lejlighedskomplekser skyde op i den gamle bydel. Dette bevarer byens karakter (et plus for turisme og ejendomsværdier), men begrænser udbuddet af nye boliger i byen. Den lokale regering har kæmpet med en boligmangel for arbejdere og lokale , delvist fordi så mange ejendomme udlejes som korttidsboliger enimerosi.com enimerosi.com. Som svar er der tale om at give incitamenter til boligudvikling i forstæderne og slå hårdere ned på uregistrerede Airbnbs. Selvom konkrete tiltag stadig er under udvikling, kan vi se nye billige boligprojekter for lokale eller offentligt-private partnerskaber, der omdanner nogle ubrugte bygninger til lejeboliger. For eksempel kunne gamle offentlige bygninger eller ubenyttede militæranlæg omdannes. Sådanne initiativer kan øge det langsigtede lejeboligudbud en smule, men signalerer også, at Korfu aktivt arbejder for bæredygtig udvikling – et positivt tegn for investorer, der bekymrer sig om lokal modstand.

Korfu By er på UNESCOs verdensarvsliste, hvilket betyder strenge bygningsreglementer – du vil ikke se moderne lejlighedskomplekser skyde op i den gamle bydel. Dette bevarer byens karakter (et plus for turisme og ejendomsværdier), men begrænser udbuddet af nye boliger i byen. Den lokale regering har kæmpet med en , delvist fordi så mange ejendomme udlejes som korttidsboliger enimerosi.com enimerosi.com. Som svar er der tale om og slå hårdere ned på uregistrerede Airbnbs. Selvom konkrete tiltag stadig er under udvikling, kan vi se eller offentligt-private partnerskaber, der omdanner nogle ubrugte bygninger til lejeboliger. For eksempel kunne gamle offentlige bygninger eller ubenyttede militæranlæg omdannes. Sådanne initiativer kan øge det langsigtede lejeboligudbud en smule, men signalerer også, at Korfu aktivt arbejder for bæredygtig udvikling – et positivt tegn for investorer, der bekymrer sig om lokal modstand. Turisminfrastruktur & nye resorts: Som nævnt er flere nye luksusresorts og hoteller for nylig åbnet eller under opførelse: Ikos Odisia (åbnede 2023) tilføjede næsten 400 eksklusive værelser i Dassia saniikos.com. Ikos Andrews (hypotetisk navn) – Et andet stort Ikos resort er under udvikling på et kæmpe landområde i Kassiopi (Erimitis-området) af NCH Capital, efter et højtprofileret privatiseringssalg. Projektet omfatter luksusvillaer og en lille marina, planlagt i faser frem til 2025+. Det har mødt miljøprotester, men skrider fremad og bringer infrastruktur som nye veje, forsyninger og jobmuligheder til det nordøstlige Korfu. Domes Miramare (åbnede 2019 og udvider) og Angsana Corfu (åbnede 2021) er eksempler på internationale resorts, der for nylig har etableret sig på Korfu. Disse resorts tilbyder ofte spa, restauranter og fritidsfaciliteter åbne for eksterne gæster og beriger øens tilbud. Mayor Hotels renoverer flere ejendomme (f.eks. San Stefano resort i nordvest og et nyt projekt i syd). Marinaudviklinger: Korfu har allerede den store Gouvia Marina, men der er planer om at opgradere marinafaciliteter i steder som Benitses og Kassiopi for at tiltrække flere yachtturister. En ny marina eller udvidelse kan omdanne en stille kystlandsby til et luksushotspot og øge ejendomspriserne i området. Forbedringer af krydstogthavnen: Corfus havn er en af Middelhavets travleste krydstogtstop. Der pågår løbende arbejde for at forbedre krydstogtterminalerne og muligvis tilføje endnu en kaj for at kunne modtage megaskibe. Bedre havnefaciliteter (og styring af strømmen af tusindvis af krydstogtturister dagligt) vil understøtte Korfu Bys voksende detail- og tursikker.

Som nævnt er flere for nylig åbnet eller under opførelse: Forsyning og miljø: Ingen infrastrukturdebat er komplet uden at nævne forsyningerne. Korfu har historisk haft problemer med affaldshåndtering (berømt blev skraldebunker til nyheder i 2018). Situationen er dog i bedring: et nyt integreret affaldsbehandlingsanlæg er ved at blive bygget, og bedre affaldsindsamling er implementeret, med henblik på en renere ø – afgørende for turisme og livskvalitet. Vandforsyning og elnet opgraderes også gradvist, ofte finansieret af EU’s samhørighedsmidler. Derudover deltager øen i GR-IX “Smart Island”-initiativet for at forbedre bredbåndsinternet og 5G-dækning. Fiberoptiske netværk er udvidet i Korfu By og nogle forstæder, og 5G-mobiltjeneste er tilgængelig i mange områder. Dette løft i den digitale infrastruktur gør Korfu mere attraktiv for fjernarbejdere og virksomheder, en tendens der matcher tilstrømningen af digitale nomader til de græske øer investropa.com.

Ingen infrastrukturdebat er komplet uden at nævne forsyningerne. Korfu har historisk haft problemer med affaldshåndtering (berømt blev skraldebunker til nyheder i 2018). Situationen er dog i bedring: et er ved at blive bygget, og bedre affaldsindsamling er implementeret, med henblik på en renere ø – afgørende for turisme og livskvalitet. Vandforsyning og elnet opgraderes også gradvist, ofte finansieret af EU’s samhørighedsmidler. Derudover deltager øen i for at forbedre bredbåndsinternet og 5G-dækning. Fiberoptiske netværk er udvidet i Korfu By og nogle forstæder, og 5G-mobiltjeneste er tilgængelig i mange områder. Dette gør Korfu mere attraktiv for fjernarbejdere og virksomheder, en tendens der matcher tilstrømningen af digitale nomader til de græske øer investropa.com. Bæredygtig udvikling: Miljø og bæredygtig udvikling er i fokus, især i betragtning af Corfus naturskønhed. Sani/Ikos-gruppen implementerer for eksempel stærke bæredygtighedstiltag (100% vedvarende elektricitet, mål om nul plastik) i deres resorts saniikos.com. Kommunen undersøger også projekter med vedvarende energi (som solcelleparker) for at reducere øens afhængighed af oliebaseret strøm. Disse indsatser beskytter ikke kun Corfus miljø, men kan også skabe nye jobs og en stabil energiforsyning, hvilket indirekte gavner ejendomsmarkedet (solcellefarme har dog skabt noget NIMBY-uro i landområderne). Samlet set er øens udviklingsstrategi at øge høj kvalitetsturismen, mens arv og natur bevares – at finde denne balance bliver afgørende for Corfus langsigtede succes.

Afslutningsvis kan det siges, at Corfus infrastruktur udvikler sig for at imødekomme moderne behov: et bedre lufthavn, forbedret tilgængelighed (luft og sø), gradvise opgraderinger af transport og forsyninger samt betydelige nye investeringer i turismen. Alt dette øger øens tiltrækningskraft og sandsynligvis dens ejendomsværdi. For ejendomsejere betyder forbedret infrastruktur lettere adgang til dit hjem og potentielt højere gæstetilfredshed, hvis du udlejer boligen. For potentielle investorer signalerer alle disse projekter, at Korfu er på vej frem med stærk støtte fra både regering og den private sektor. Som en rapport påpegede, er De Ioniske Øers øgede tilgængelighed og popularitet “med til at øge efterspørgslen på ejendomme” og presser priserne op investropa.com. Korfu i 2025 og frem er ikke kun et tidløst paradis, men også en ø i bevægelse – hvor den rige historie kombineres med klog udvikling for fremtiden.

Kilder: