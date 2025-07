Ejendomsmarkedet i Lausanne (2025 og frem)

Lausannes ejendomsmarked i 2025 skiller sig ud som et af de mest modstandsdygtige i Schweiz, kendetegnet ved stærk efterspørgsel og begrænset udbud. Som hovedstad i kantonen Vaud og et centrum for international uddannelse, finans og teknologi, tiltrækker Lausanne en jævn strøm af kvalificerede beboere theluxuryplaybook.com. Byens livskvalitet, tilstedeværelsen af anerkendte universiteter (som EPFL og UNIL) samt talrige multinationale arbejdsgivere (f.eks. IOC, medtech- og finansvirksomheder) skaber en vedvarende efterspørgsel fra expats, studerende, familier og virksomheder. Omkring 80% af husstandene i Lausanne er lejere (ejerboliger udgør kun ~20% af bestanden) bcv.ch, hvilket afspejler et traditionelt stramt lejeboligmarked. Nedenfor findes et omfattende overblik over de nuværende markedsforhold (bolig og erhverv), prisudviklinger og prognoser, investeringsmuligheder, større projekter, lovgivningsmæssige faktorer, sammenligninger med andre schweiziske byer samt efterspørgselstendenser, der former Lausannes ejendomsmarked.

Boligmarkedsforhold i 2025

Lausannesforbliver meget stramt i 2025. Tomgangsraterne er ekstremt lave – omkringfor Lausanne-distriktet bcv.ch – hvilket indikerer en alvorlig mangel på tilgængelige boliger. Denne knaphed har holdt. Mange lejere bliver boende i deres lejlighed i lang tid: i Lausanne (og Genève) har omtrent halvdelen af lejerne boet i deres bolig i over 10 år, langt over det schweiziske gennemsnit på 38 % ubs.com . Denne “lock-in”-effekt understreger, hvor svært det er at finde en ny bolig, da lejere klamrer sig til de eksisterende lejemål. I begyndelsen af 2025 steg efterspørgslen på lejeboliger på grund af befolkningsvækst (inklusive immigration); Schweiz oplevede rekordlave tomgangsrater på landsplan (1,08 % i midten af 2024) og stigende udbudslejer pwc.ch pwc.ch . Lausanne afspejler denne tendens, hvor udlejere kan hæve huslejen på nye lejemål med ca.midt i konkurrencen om boliger. Dog har eksisterende regulerede lejer kun set moderate stigninger, delvist begrænset af Schweiz’ reference-rentesats, som. Dette rentefald vil dæmpe huslejestigninger for nuværende lejere i de kommende kvartaler ubs.com (da udlejere skal sænke eller fastholde huslejen, når rentebenchmarks falder ifølge schweizisk lejelovgivning).

Boligpriserne i Lausanne er fortsat blandt de højeste i Schweiz og er steget støt over det sidste årti. Den gennemsnitlige transaktionspris for lejligheder i Lausanne var omkring CHF 15.500 pr. m² i 1. kvartal 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, hvilket placerer byen i den øverste kategori efter Zürich og Genève. Mere almindeligt ligger udbudspriserne i midten af 2025 på omkring CHF 12.000–13.000 pr. kvadratmeter for boligejendomme investropa.com neho.ch. For eksempel viser data fra juni 2025 en gennemsnitlig pris på CHF 12.750 pr. m² (lejligheder ~CHF 13.413 og huse ~CHF 12.087 pr. m²) i Lausanne neho.ch. Eksklusive kvarterer (søområder som Ouchy eller velstående bakker) overstiger let CHF 13.000/m² theluxuryplaybook.com. Prisvæksten har for nylig været moderat men positiv – cirka +2 % år-til-år for lejligheder i 2024 theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com – da begrænset købekraft og højere finansieringsomkostninger har dæmpet de hurtige stigninger fra tidligere år. Priserne på enfamiliehuse er endda stagneret eller faldet en smule (omkring –0,5 % til –0,6 % det seneste år) theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com på grund af stigende realkreditrenter og køberpræferencer, der rykker mod flerfamilies- eller udlejningsejendomme. Overordnet set er Lausannes boligmarked i 2025 præget af stabilitet på et højt prisniveau: Efterspørgslen overstiger langt udbuddet, hvilket holder tomgangen lav og priserne oppe, men prisstigningstakten er modereret.

Boligudbuddet forbliver begrænset af geografi og planlægningsregler. Lausanne er en tæt befolket by med strenge zonebestemmelser og lange godkendelsesprocesser, der begrænser udvikling i stor skala theluxuryplaybook.com. Ny boligbyggeri har været beskedent – i størrelsesordenen ~420 nye enheder om året i 2024–25 i Lausanne-distriktet bcv.ch – hvilket er lavere end i de foregående år. Denne langsomme vækst i udbuddet følger ikke med befolkningens behov og bidrager til det strukturelle udbudsefterslæb. De stramme markedsforhold ses yderligere af stærke lejerprofiler og lav udskiftning; institutionelle udlejere i Vaud rapporterer højtkvalificerede, “faste” lejere og minimal tomgang (≈1%–1,4%) i deres Lausanne-porteføljer theluxuryplaybook.com. For investorer betyder dette pålidelige lejeindtægter. Faktisk er boligejendomme med flere lejligheder igen eftertragtede blandt investorer – per 2024 steg de annoncerede huslejer i hele Schweiz med ~6,4% på et år, og udlejningsejendomme blev mere attraktive med tilbagekomsten af lave renter ubs.com ubs.com. Lausannes kombination af lejersikkerhed og kronisk underskud gør det til et særligt defensivt og afkastvenligt boligmarked, selvom priserne fortsat er høje.

Erhverv (Kontor & Detail) Markedsforhold i 2025

Lausannesi 2025 viser en todelt dynamik: kontormarkedet i bymidten er meget stramt, mens perifere delmarkeder udvider med ny udbud. Ier kontorledigheden ekstremt lav – kun omkringpå byplan, og bloter tilgængelige jll.com . I absolutte tal var kun ~12.300 m² kontorlokaler i CBD tomme ved udgangen af 2024 jll.com . Denne knaphed understøtter høje lejeniveauer: topleje for kontorer i det centrale Lausanne ligger på cirka(omkring CHF 43/m² per måned) og har været stabile jll.com . Virksomheder, der søger store sammenhængende kontorer i centrum, oplever ofte mangel på muligheder. Bemærkelsesværdigt er en større renovering af det markantei det centrale Lausanne i gang for at levere ~15.000 m² moderne kontorer inden udgangen af 2025 – et sjældent indspark af topmoderne lokaler i hjertet af byen, som forventes at imødekomme stor efterspørgsel ved færdiggørelsen jll.com .I modsætning hertil erblevet løsere, efterhånden som nye projekter står klar. Den samlede kontorledighedsrate for, op fra 3,2% året før jll.com . Denne stigning skyldes i høj grad, der er blevet færdigbygget jll.com . For eksempel har et nyt “økodistrikt” i Chavannes-près-Renens leveret betydeligt nyt kontorareal og bidrager til højere ledighed i dette delmarked jll.com -zonen oplever nu kontorledighed på omkring 15% jll.com – markant højere end byens gennemsnit – da projekter som “Le Closel” (4.000 m²) og “Quartier Horizon” (~7.000 m²) netop er blevet færdiggjort med arealer, der stadig er på markedet jll.com . Selvom denne stigning i ledighed udgør en kortsigtet, afspejler den også vækst: Vestlausanne er i enog leverer moderne kontorlokaler med store arealer, som det centrale Lausanne ikke kan tilbyde.er især i kraftig vækst med nye projekter. Et større blandet erhvervskompleks, “Central Malley”, er under opførelse og forventes færdigt i 2026 med over 10.000 m² kontorareal; allerede 80% af den første bygning (A3) er udlejet på forhånd, et år før afleveringen jll.com . På trods af den højere ledighed i yderområderneog flytter mod de nye lokaler: virksomheder tiltrækkes afi disse projekter jll.com . Over tid forventer analytikere, at, i takt med at Lausannes økonomi vokser, og nogle virksomheder vælger at flytte fra ældre bygninger til nye, grøn-certificerede kontorer jll.com

Ejendomspriser i Lausanne har været på en langvarig opadgående kurs, og 2025 fortsætter dette mønster med en vis afdæmpning.

forudsiger både UBS og Wüest Partner, at de schweiziske huspriser vil globalpropertyguide.com , men højprissede regioner som Lausanne forventes at stige med en mere beskeden hastighed.Faktisk viser de seneste data, at globalpropertyguide.com , hvilket er under landsgennemsnittet (~+4,4% år-til-år), som blev løftet af stigninger i andre regioner.Dette antyder, at Lausannes priser muligvis nærmer sig et plateau i forhold til de lokale indkomster.For 2025–2026 forudsigerfor boliger i Lausanne – i størrelsesordenen estimation-bien-immobilier.ch – forudsat at renterne forbliver lave, og der ikke indtræffer større chok.Ejendomsudsigterne for kantonen Vaud forudser faktisk(og ~2% for huse) estimation-bien-immobilier.ch , hvilket i det væsentlige er en fortsættelse af den afdæmpede stigning i 2024.Vigtige faktorer, der understøtter priserne, er den vedvarendesamt billigere finansiering (efter SNB’s rentenedsættelser).I midten af 2025 var realkreditrenterne i Schweiz faldet tilbage til under 2% i gennemsnit, hvilket i høj grad forbedrede kreditoverkommeligheden investropa.com investropa.com .Denne finansieringsforøgelse, kombineret med befolkningstilvækst, understøtter det.Men da boligpriserne i Lausanne allerede er meget høje (forholdet mellem pris og indkomst er presset), og den bredere økonomiske vækst er beskeden (Schweizisk BNP ~1,2%–1,4% forudsagt for 2025–26 pwc.ch ), forventes der– snarere en “stabilisering på et højt niveau” er sandsynlig ubs.com

Andre kommercielle segmenter afspejler Lausannes sunde økonomi: detailhandelsejendomme i primære zoner nyder godt af byens velhavende befolkning og turister, mens sekundære detailplaceringer oplever pres (efterhånden som e-handel og Genèves tiltrækningskraft gør sig gældende). Markedet for industri/logistik omkring Lausanne (f.eks. i de perifere kommuner) er også ret stramt, givet den begrænsede industrigrund i regionen. Overordnet set kan Lausannes erhvervsejendomsmarked i 2025 opsummeres som central knaphed vs. perifer vækst – et stramt begrænset centrum med høje huslejer og stort set ingen store ledige lokaler, kontra en udviklende periferi, hvor nye erhvervskvarterer (som i Renens/Malley) tilføjer kapacitet og moderat øger tomgangen på kort sigt jll.com. Vigtigst er, at selv den nye udbud ikke er overdreven efter historiske standarder. (På tværs af Schweiz bremses kontorbyggeri – forventet ~1,0 % årlig vækst i de største byer frem til 2027, hvilket er 26 % mindre end i de senere år jll.com jll.com.) Lausannes andel af nybyggeri forbliver forsigtig, hvilket betyder, at markedet næppe bliver overudbudt på længere sigt.

Prisudvikling og prognoser

Inden for erhvervsejendomssektoren bør kontorlejen i Lausannes bymidte forblive høj og kan endda stige lidt grundet manglen på plads. Prime kontorleje (CHF 520/m²/år) har længe ligget fast jll.com, men enhver ny Grade A-udvikling (som ombygningen af Hôtel des Postes) kan sætte en ny standard, hvis konkurrencen om disse kontorarealer udløser budrunder. I perifere kontormarkeder kan tilkomsten af nye bygninger lægge nedadgående pres på lejen på kort sigt – udlejere kan tilbyde incitamenter for at udfylde ledige lokaler (med West Lausannes udbud på 15 % jll.com, kan lempelser i lejen være nødvendige for at tiltrække lejere, indtil absorptionshastigheden følger med). I de kommende år (2025–2027), når Malley/Crissier-kontorerne lejes ud, kan vi forvente, at de effektive lejeniveauer langsomt styrkes igen, især for ejendomme med grønne bygningscertificeringer og gode transportforbindelser (som allerede vækker interesse) jll.com.

Lausannes afkast på investeringsejendomme forventes at forblive lave (hvilket indikerer høje værdier), i tråd med andre schweiziske storbyer. For eksempel ligger Geneves afkast på boliginvesteringer omkring 3,5% og er stabile investropa.com investropa.com; Lausannes vil være af lignende størrelse – generelt 3–4% – givet de høje priser og den stabile lejeindtægt. Med 10-årige schweiziske statsobligationer tæt på nul forbliver fast ejendom attraktivt for institutionelle investorer, der søger afkast. Prognoser fra Wüest Partner spår, at schweiziske lejlighedspriser vil stige ~3,6% i 2025 globalpropertyguide.com, og UBS’ analytikere forventer ligeledes gevinster på 3–4% globalpropertyguide.com, men advarer om, at betalingsgrænser “bør begrænse større prisstigninger” globalpropertyguide.com. Efter 2025 vil meget afhænge af renteniveauet (en tilbagevenden til negative renter, som diskuteret i Schweiz, vil yderligere øge ejendomspriserne pwc.ch pwc.ch). Omvendt, hvis inflation eller globale faktorer presser renterne op, kan det få schweizisk ejendomsmarked til at køle af. Per 2025 er basisscenariet moderat fortsat vækst for ejendomsværdier i Lausanne, med ingen tegn på et fald. UBS’ Real Estate Bubble Index for Schweiz forbliver i 2025 i “moderat risiko”-zonen ubs.com ubs.com – Lausanne identificeres som et højtpris “hotspot”, men ikke i egentlig boblefare. Derfor er udsigterne for de næste par år, fraset eksterne chok, at Lausannes ejendomme vil stige støt i værdi og bevare sin status som et stabilt og værdifuldt marked.

Investeringsmuligheder og vigtige vækstområder

På trods af høje indgangspriser byder Lausanne på fleretakket være sine vækstområder og stabile afkast. Investorer (både schweiziske institutionelle og kvalificerede udenlandske købere) er især tiltrukket afi Lausanne, idet de fremhæver byens lave tomgang, solide lejebase og “safe haven”-stabilitet theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com . Udbyttefokuserede købere oplever, at flerfamilieboligblokke i Lausannes kvarterer kan give en stabil indkomst med minimal tomgangsrisiko. Det forhold, at(for at imødekomme efterspørgslen), betyder, at udlejere kan opnå gevinst ved udskiftning; for eksempel var udbudslejeniveauet på landsplan ca. +2,2 % højere i begyndelsen af 2025 end året før ubs.com . Denne tendens, kombineret med, har forbedret regnestykket for belånte investorer. Da lave renter vendte tilbage i 2024–25, blev afkastkrav komprimeret og ejendomshandelsvolumen steg på tværs af Schweiz practiceguides.chambers.com . I Lausanne var der bemærkelsesværdige porteføljeopkøb og udviklingshandeler i 2024, og dette momentum fortsætter ind i 2025.

Geografisk set er nøglevækstområderne i og omkring Lausanne følgende:

Vest-Lausanne (Renens/Malley/Crissier) – Denne korridor gennemgår en transformation med nye, blandede udviklinger. Her findes de fremspirende projekter “Quartier des Entrepôts” og Central Malley , nye kontorcampusser og boligblokke tæt på Malley station. Området er attraktivt for virksomheder på grund af moderne faciliteter og adgang til motorvej/tog, og for investorer fordi priserne er en smule lavere end i Lausanne centrum, mens fremtidigt potentiale er stærkt. Kontorudbuddet her (15 % efter nye færdiggørelser) jll.com signalerer faktisk en mulighed: virksomheder, der søger store, moderne kontorer, kan finde dem i Vest-Lausanne til konkurrencedygtige lejer, hvilket tyder på, at dette delmarked vil vokse til et større erhvervscenter. For ejendomsinvestorer kan tidlig erhvervelse i disse projekter give gode afkast, efterhånden som belægningen stiger. Malley-Gare-distriktet forventes også at få en ny sporvognsforbindelse og yderligere boliger, hvilket yderligere øger dets tiltrækningskraft.

– Denne korridor gennemgår en transformation med nye, blandede udviklinger. Her findes de fremspirende projekter , nye kontorcampusser og boligblokke tæt på Malley station. Området er attraktivt for virksomheder på grund af moderne faciliteter og adgang til motorvej/tog, og for investorer fordi priserne er en smule lavere end i Lausanne centrum, mens fremtidigt potentiale er stærkt. Kontorudbuddet her (15 % efter nye færdiggørelser) jll.com signalerer faktisk en mulighed: virksomheder, der søger store, moderne kontorer, kan finde dem i Vest-Lausanne til konkurrencedygtige lejer, hvilket tyder på, at dette delmarked vil vokse til et større erhvervscenter. For ejendomsinvestorer kan tidlig erhvervelse i disse projekter give gode afkast, efterhånden som belægningen stiger. forventes også at få en ny sporvognsforbindelse og yderligere boliger, hvilket yderligere øger dets tiltrækningskraft. Lausanne Nord (Blécherette/Epalinges) – Områder mod nord (omkring Blécherette, Vennes, Epalinges) oplever vækst gennem videnskabsparker og forstadsbeboelsesområder. Biopôle i Epalinges (en life science-park) er blevet udvidet, tiltrækker biotekvirksomheder og skaber efterspørgsel efter både kontorer og eksklusive boliger i nærheden. Den planlagte M3-metro vil ende ved Blécherette (nordlige udkant af Lausanne) ge.ch ge.ch, hvilket fremmer ny udvikling langs ruten. Investorer kan finde jord- eller ombygningsmuligheder i disse nordlige forstæder, efterhånden som byens transportinfrastruktur forbedrer forbindelsen.

– Områder mod nord (omkring Blécherette, Vennes, Epalinges) oplever vækst gennem videnskabsparker og forstadsbeboelsesområder. (en life science-park) er blevet udvidet, tiltrækker biotekvirksomheder og skaber efterspørgsel efter både kontorer og eksklusive boliger i nærheden. Den planlagte M3-metro vil ende ved Blécherette (nordlige udkant af Lausanne) ge.ch ge.ch, hvilket fremmer ny udvikling langs ruten. Investorer kan finde i disse nordlige forstæder, efterhånden som byens transportinfrastruktur forbedrer forbindelsen. Renovering af bymidten – Inden for selve Lausanne er muligheder sjældnere, men udvalgte projekter eksisterer, hvor ældre bygninger kan renoveres eller omdannes. Et godt eksempel er renoveringen af Hôtel des Postes , der er nævnt tidligere, hvor en historisk postbygning omdannes til eksklusive kontorer jll.com. Lignende centralt beliggende ejendomme, hvis de erhverves og opgraderes, kan udnytte den uudnyttede efterspørgsel efter moderne lokaler i centrum. Derudover er niche-segmenter som servicerede lejligheder eller kollegieboliger nær universitetscampusserne underforsynet og giver investeringspotentiale (studerende udgør en stor og voksende befolkningsgruppe, som ofte har svært ved at finde bolig).

– Inden for selve Lausanne er muligheder sjældnere, men udvalgte projekter eksisterer, hvor ældre bygninger kan renoveres eller omdannes. Et godt eksempel er , der er nævnt tidligere, hvor en historisk postbygning omdannes til eksklusive kontorer jll.com. Lignende centralt beliggende ejendomme, hvis de erhverves og opgraderes, kan udnytte den uudnyttede efterspørgsel efter moderne lokaler i centrum. Derudover er niche-segmenter som nær universitetscampusserne underforsynet og giver investeringspotentiale (studerende udgør en stor og voksende befolkningsgruppe, som ofte har svært ved at finde bolig). Søfront og Øst-Lausanne (Pully/Lutry) – De østlige forstæder langs Genevesøen forbliver luksusbolig-enklaver. Selvom området stort set er bebygget, oplever disse kommuner (Pully, Lutry m.fl.) konstant høj efterspørgsel fra velhavende købere. Ejendomme i disse områder (med søudsigt) koster ofte CHF 14.000–16.000+ pr. m² estimation-bien-immobilier.ch estimation-bien-immobilier.ch, på niveau med det bedste i Genève. Investorer i eksklusive villaer eller ejerlejligheder her satser på kapitalbevarelse og langsigtet værdistigning. Udbuddet af nye boliger er meget begrænset, men lejlighedsvis dukker mindre grunde eller villaombygninger op til salg.

Fra et sektorperspektiv er bæredygtige og energieffektive ejendomme en bemærkelsesværdig mulighed. Schweiz har ambitiøse miljøregler (f.eks. strengere CO₂-lovgivning og et krav om netto-nul-byggeri). Efterspørgslen efter energieffektive boliger forventes at stige med ca. 20% inden 2025 på landsplan investropa.com investropa.com. I Lausanne opføres nye projekter som Plaines-du-Loup øko-kvarteret (se næste afsnit) efter avancerede grønne standarder, og sådanne ejendomme er meget eftertragtede af både lejere og købere. Investering i at opgradere ældre bygninger i Lausanne (tilføjelse af isolering, varmepumper, solpaneler) kan også være en god forretning, da lejere/ejere er villige til at betale ekstra for lavere driftsomkostninger og overholdelse af kommende regler.

Alt i alt gør Lausannes “kontrollerede udbud” og høje lejerskvalitet byen attraktiv for langsigtede investorer theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Byen tilbyder forudsigelige afkast med lav volatilitet, hvilket er attraktivt sammenlignet med mere cykliske markeder. Centrale vækstområder i vest og nord, styrket af infrastrukturprojekter, giver den største mulighed for afkast fra udviklingsdrevne investeringer. Samtidig forbliver kerneaktiver i Lausanne et defensivt valg – dog med lavere udbytte – ideelt til formuebevarelse og stabil indkomst.

Bemærkelsesværdige nye udviklinger og infrastrukturprojekter

Lausanne er i gang med flere betydningsfulde udviklingsprojekter, som vil forme byens ejendomsmarked i de kommende år. Nedenfor findes nogle af de største nye projekter inden for boliger, erhverv og infrastruktur:

Écoquartier des Plaines-du-Loup: Dette er et af de mest ambitiøse boligprojekter i Lausannes historie. Plaines-du-Loup er et nyt, bæredygtigt kvarter, der bliver opført på en 30 hektar stor tidligere flyveplads i den nordlige del af byen. Fase 1 åbnede i 2022, og i 2034 vil der bo omkring 8.000 beboere og være 3.000 arbejdspladser på stedet lausanne.ch lausanne.ch. Projektet lægger vægt på økologisk og social bæredygtighed: 30% af boligerne vil være statsstøttede, 40% til mellempriser med “pristop”, og 30% til frit marked lausanne.ch. Kvarteret kommer til at rumme parker, skoler, sportsfaciliteter og beboerhuse. Plaines-du-Loup er designet til at opfylde målene for “2000-watt samfundet” (meget lavt energiforbrug pr. indbygger) med banebrydende energieffektivt byggeri lausanne.ch. Transportmæssigt bliver området godt forbundet – især vil den planlagte M3 metrolinje binde bydelen sammen med centrum omkring ~2031 ge.ch ge.ch, og metrostationen vil blive integreret i kvarteret. Denne udvikling er afgørende for at afhjælpe Lausannes boligmangel: Projektet vil løbende levere tusindvis af nye lejligheder (mange af dem til overkommelige priser). Fra 2024 er de første beboere flyttet ind, og flere bygninger er under opførelse. Ejendomsinvestorer holder nøje øje med Plaines-du-Loup; selvom det meste er drevet af byen med non-profit boligforeninger og pensionskasser, kan succesen føre til lignende projekter i regionen.

Dette er et af de mest ambitiøse boligprojekter i Lausannes historie. Plaines-du-Loup er et nyt, bæredygtigt kvarter, der bliver opført på en 30 hektar stor tidligere flyveplads i den nordlige del af byen. Fase 1 åbnede i 2022, og i lausanne.ch lausanne.ch. Projektet lægger vægt på økologisk og social bæredygtighed: lausanne.ch. Kvarteret kommer til at rumme parker, skoler, sportsfaciliteter og beboerhuse. Plaines-du-Loup er designet til at opfylde målene for (meget lavt energiforbrug pr. indbygger) med banebrydende energieffektivt byggeri lausanne.ch. Transportmæssigt bliver området godt forbundet – især vil den planlagte binde bydelen sammen med centrum omkring ~2031 ge.ch ge.ch, og metrostationen vil blive integreret i kvarteret. Denne udvikling er afgørende for at afhjælpe Lausannes boligmangel: Projektet vil løbende levere tusindvis af nye lejligheder (mange af dem til overkommelige priser). Fra 2024 er de første beboere flyttet ind, og flere bygninger er under opførelse. Ejendomsinvestorer holder nøje øje med Plaines-du-Loup; selvom det meste er drevet af byen med non-profit boligforeninger og pensionskasser, kan succesen føre til lignende projekter i regionen. Malley-distriktet (Renens/Prilly): Vest for Lausannes centrum er Malley-området (der spænder over kommunerne Renens, Prilly og Lausanne) ved at blive forvandlet fra gammel industrigrund til et moderne blandet område. Højdepunktet er “Central Malley” , et stort projekt med kontorer, butikker og boliger. Byggeriet er i gang, og de vigtigste dele forventes færdige i 2026. En række lejere har allerede forhåndslejet plads (f.eks. er 10.000 m² kontorareal allerede udlejet) jll.com, hvilket indikerer stor interesse. Ved siden af Central Malley ligger Malley-Gare området , der har fået Vaudoise Arena (et nyt ishockey- og eventstadion) samt nye boligblokke. Quartier du Closel og Quartier Horizon (også i det vestlige Lausanne) er andre nyligt færdiggjorte projekter, der tilføjer erhvervsareal jll.com. Udviklingen i Malley støttes af transportinvesteringer : en ny sporvognslinje er ved at blive opført for at forbinde Lausanne-Flon (centrum) med Renens via Malley. Denne Tramway t1 forventes at åbne omkring 2026, hvilket vil forbedre forbindelserne markant med en sporvogn hvert 6. minut og en 15-minutters rejse fra Renens til centrum fr.wikipedia.org axes-forts.ch. Når Malley-distriktet er fuldt udviklet, vil det byde på et betydeligt antal nye boliger (inklusive nogle til studerende), kontorer og fritidsfaciliteter og dermed skabe et egentligt andet bycenter for Lausanne. Dette aflaster det historiske centrum og fordeler væksten mod vest.

Vest for Lausannes centrum er Malley-området (der spænder over kommunerne Renens, Prilly og Lausanne) ved at blive forvandlet fra gammel industrigrund til et moderne blandet område. Højdepunktet er , et stort projekt med kontorer, butikker og boliger. Byggeriet er i gang, og de vigtigste dele forventes færdige i 2026. En række lejere har allerede forhåndslejet plads (f.eks. er 10.000 m² kontorareal allerede udlejet) jll.com, hvilket indikerer stor interesse. Ved siden af Central Malley ligger , der har fået (et nyt ishockey- og eventstadion) samt nye boligblokke. og (også i det vestlige Lausanne) er andre nyligt færdiggjorte projekter, der tilføjer erhvervsareal jll.com. Udviklingen i Malley støttes af : en ny sporvognslinje er ved at blive opført for at forbinde Lausanne-Flon (centrum) med Renens via Malley. Denne forventes at åbne omkring 2026, hvilket vil forbedre forbindelserne markant med en sporvogn hvert 6. minut og en 15-minutters rejse fra Renens til centrum fr.wikipedia.org axes-forts.ch. Når Malley-distriktet er fuldt udviklet, vil det byde på et betydeligt antal nye boliger (inklusive nogle til studerende), kontorer og fritidsfaciliteter og dermed skabe et egentligt andet bycenter for Lausanne. Dette aflaster det historiske centrum og fordeler væksten mod vest. Udvidelse af Lausanne “Pôle Gare” (Stationsknudepunkt): Byens hovedbanegård gennemgår en årtier lang udvidelse og modernisering som en del af den føderale jernbaneinfrastrukturplan (Léman 2030). Byggeriet begyndte i 2021 på en renovering til cirka 1,3 milliarder CHF ge.ch. Projektet vil udvide og forlænge perronerne , tilføje en tredje underjordisk passage og næsten fordoble den daglige passagerkapacitet for at håndtere forventet trafik i 2030 ge.ch ge.ch. I 2029 vil alle fem nye, længere perroner være i drift, hvilket gør det muligt for 400-meter tog (flere pladser) at betjene Lausanne ge.ch. Vigtigt er det, at stationen vil forbinde direkte underjordisk til metrolinjerne (M2 og kommende M3) ge.ch, hvilket skaber et problemfrit, multimodalt trafikknudepunkt. Rundt om stationen planlægger byen at omdanne Place de la Gare til en fodgængervenlig plads og fremme ny udvikling i stationsdistriktet. “Pôle Gare” omfatter flere sammenkædede projekter: ud over selve stationen er der planer om nye kontorbygninger, hoteller og detailhandel i den umiddelbare nærhed, når jernbanebyggeriet tillader det. Denne knudepunkt anses som “årtiets byggeplads” i Lausanne, og ved at forbedre tilgængeligheden fungerer det som katalysator for byomdannelse i centrum ge.ch ge.ch. Vi kan forvente, at ejendomsværdierne omkring stationen vil nyde godt af disse forbedringer. For eksempel kan områder syd for skinnerne i fremtiden få kontor- eller blandede højhuse og drage fordel af den forbedrede forbindelse og øgede fodgængertrafik.

Byens hovedbanegård gennemgår en som en del af den føderale jernbaneinfrastrukturplan (Léman 2030). Byggeriet begyndte i 2021 på en renovering til cirka 1,3 milliarder CHF ge.ch. Projektet vil , tilføje en tredje underjordisk passage og næsten fordoble den daglige passagerkapacitet for at håndtere forventet trafik i 2030 ge.ch ge.ch. I 2029 vil alle fem nye, længere perroner være i drift, hvilket gør det muligt for 400-meter tog (flere pladser) at betjene Lausanne ge.ch. Vigtigt er det, at stationen vil forbinde direkte underjordisk til metrolinjerne (M2 og kommende M3) ge.ch, hvilket skaber et problemfrit, multimodalt trafikknudepunkt. Rundt om stationen planlægger byen at omdanne til en fodgængervenlig plads og fremme ny udvikling i stationsdistriktet. “Pôle Gare” omfatter flere sammenkædede projekter: ud over selve stationen er der planer om nye kontorbygninger, hoteller og detailhandel i den umiddelbare nærhed, når jernbanebyggeriet tillader det. Denne knudepunkt anses som “årtiets byggeplads” i Lausanne, og ved at forbedre tilgængeligheden fungerer det som katalysator for ge.ch ge.ch. Vi kan forvente, at ejendomsværdierne omkring stationen vil nyde godt af disse forbedringer. For eksempel kan områder syd for skinnerne i fremtiden få kontor- eller blandede højhuse og drage fordel af den forbedrede forbindelse og øgede fodgængertrafik. Metrolinje M3 og anden kollektiv trafik: Sammen med opgraderingen af stationen er Metrolinje M3 et kritisk infrastrukturprojekt. M3 kommer til at køre fra hovedstationen nordpå til Blécherette gennem centrale kvarterer (via en tunnel under bymidten). Den forventes at åbne inden 2031 ge.ch. Dette vil aflaste den overbelastede M2-linje og åbne nye områder for transit-orienteret byudvikling, især nær de planlagte M3-stationer (f.eks. Chauderon, Beaulieu og mod den nordlige ende). Derudover bliver Linje M2 selv forlænget og omlagt ved stationen. Lausannes sporvognslinje (omtalt ovenfor) og løbende forbedringer af RER Vaud forstadstog (f.eks. hyppigere afgange til forstæderne) styrker også den regionale mobilitet ge.ch ge.ch. For ejendomsmarkedet betyder disse kollektivprojekter, at tidligere perifere områder bliver mere tilgængelige og attraktive for projekter – f.eks. kan områder omkring fremtidige M3-stationer opleve nye bolig- eller erhvervsforslag, efterhånden som investorer forventer bedre kollektivbetjening.

Sammen med opgraderingen af stationen er et kritisk infrastrukturprojekt. M3 kommer til at køre fra hovedstationen nordpå til Blécherette gennem centrale kvarterer (via en tunnel under bymidten). Den forventes at åbne inden 2031 ge.ch. Dette vil aflaste den overbelastede M2-linje og åbne nye områder for transit-orienteret byudvikling, især nær de planlagte M3-stationer (f.eks. Chauderon, Beaulieu og mod den nordlige ende). Derudover bliver selv forlænget og omlagt ved stationen. Lausannes sporvognslinje (omtalt ovenfor) og løbende forbedringer af forstadstog (f.eks. hyppigere afgange til forstæderne) styrker også den regionale mobilitet ge.ch ge.ch. For ejendomsmarkedet betyder disse kollektivprojekter, at for projekter – f.eks. kan områder omkring fremtidige M3-stationer opleve nye bolig- eller erhvervsforslag, efterhånden som investorer forventer bedre kollektivbetjening. Andre udviklingsprojekter: Lausanne har andre markante projekter såsom Métamorphose-initiativet, som udover Plaines-du-Loup inkluderede et nyt fodboldstadion ved Stade de la Tuilière (indviet i 2020) og et nyt svømmecenter i Vidy. Beaulieu-kvarteret (hvor Palais de Beaulieu-kongrescentret ligger) er under fornyelse, hvor dele omdannes til at huse kantonens domstole og måske nye boligenheder i nærområdet. I nordvest planlægges en udvidelse kaldet “Quartiers Ouest”, der skal tilføje boliger i forstæder som Chavannes og Crissier for at understøtte vækst omkring universitetet og innovationsparken. Derudover er flere projekter i den private sektor i gang: For eksempel bygges nær EPFL-campus nye kollegier og en udvidelse af innovationsparken for at imødekomme det stigende antal studerende og tech-virksomheder. Hvert af disse initiativer – uanset om det er kommunal infrastruktur eller privat byggeri – bidrager til Lausannes vækstkapacitet. Ved at øge boligmassen (Plaines-du-Loup, Quartiers Ouest), tilføje erhvervsarealer (Malley, stationsområdet) og forbedre transport (metro/sporvogn), arbejder de samlet på at holde Lausanne beboelig og økonomisk dynamisk, mens befolkningstallet stiger.

Regulativt og politisk miljø

Schweiz’ stabile og gennemsigtige reguleringsramme gælder også for Lausannes ejendomsmarked, med flere specifikke politikker, som påvirker investorer og ejere:

Restriktioner for udenlandske købere (Lex Koller): Den føderale lov om erhvervelse af fast ejendom af udlændinge, almindeligvis kendt som Lex Koller, pålægger strenge begrænsninger for udenlandske (ikke-residenter) købere, der ønsker at købe ejendom i Schweiz. Generelt gælder det, at udlændinge, der ikke er schweiziske residenter, ikke kan købe boligejendom i Schweiz (med få undtagelser for visse ferieboliger eller hvis man opnår en særlig tilladelse) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. I Lausanne, som ikke er en udpeget turistdestination, betyder dette, at boligmarkedet primært er forbeholdt schweiziske borgere og udenlandske residenter med tilladelse. Denne politik begrænser spekulative udenlandske investeringer og har angiveligt bidraget til prisstabilitet (i modsætning til globale storbyer, hvor udenlandsk kapital driver priserne op). Udlændinge kan dog frit købe erhvervsejendomme (kontorer, butikker) uden restriktioner, og udenlandske virksomheder lejer ofte lokaler til deres aktiviteter i Lausanne. Samlet set sikrer Lex Koller, at Lausannes boligmarked primært drives af lokal efterspørgsel og behov, ikke af internationale spekulationsstrømme.

Den føderale lov om erhvervelse af fast ejendom af udlændinge, almindeligvis kendt som Lex Koller, pålægger strenge begrænsninger for udenlandske (ikke-residenter) købere, der ønsker at købe ejendom i Schweiz. Generelt gælder det, at (med få undtagelser for visse ferieboliger eller hvis man opnår en særlig tilladelse) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. I Lausanne, som ikke er en udpeget turistdestination, betyder dette, at boligmarkedet primært er forbeholdt schweiziske borgere og udenlandske residenter med tilladelse. Denne politik begrænser spekulative udenlandske investeringer og har angiveligt bidraget til prisstabilitet (i modsætning til globale storbyer, hvor udenlandsk kapital driver priserne op). Udlændinge kan dog frit købe erhvervsejendomme (kontorer, butikker) uden restriktioner, og udenlandske virksomheder lejer ofte lokaler til deres aktiviteter i Lausanne. Samlet set sikrer Lex Koller, at Lausannes boligmarked primært drives af lokal efterspørgsel og behov, ikke af internationale spekulationsstrømme. Regulering af udlejningsmarkedet: Schweiz har et nuanceret system med lejebeskyttelse og regulering af huslejen. Lejekontrakter er typisk delvist indekseret efter den nationale referencerente for realkreditlån (der fastsættes kvartalsvis). Når denne referencerente falder, har lejere ret til at anmode om nedsættelse af huslejen; når den stiger, kan udlejere anmode om en forhøjelse inden for fastsatte rammer. Som nævnt blev referencerenten nedsat i 2025 efter rentenedsættelser, hvilket begrænser udlejere i at forhøje husleje for eksisterende lejere ubs.com. Denne regulering hjælper med at udjævne huslejesvingninger – lejere oplever ikke pludselige stigninger, medmindre de er begrundet i omkostningsændringer. Derudover foreskriver schweizisk lov, at eksisterende leje kun kan forhøjes under visse betingelser (rente, inflation, værdiforøgende renoveringer), så mange langtidslejere i Lausanne betaler betydeligt under nutidens markedsleje. Dette skaber forskellen mellem ”eksisterende kontra ny lejer”-leje og bidrager til lav udskiftning blandt lejere (folk vil ikke slippe en god lejeaftale) ubs.com. For investorer betyder det, at vækst i lejeafkast primært kommer, når lejere skifter, eller når referencerente/inflation muliggør en stigning. Lausannes myndigheder overvåger desuden huslejeniveauerne og har rammer for at håndtere urimelige stigninger, hvilket sikrer et balanceret forhold mellem udlejer og lejer.

Lokal planlægning og boligpolitik: Byen Lausanne bruger aktivt byplanlægningsværktøjer til at påvirke udviklingen. For store projekter kræver byen ofte en andel af billige boliger eller deltager gennem andelsboligforeninger. Dette så vi i Plaines-du-Loup med påbudte 30% subsidierede enheder lausanne.ch. Lausanne (ligesom Genève og Zürich) har forpligtet sig til at bevare en bestand af billige og mellemindkomstboliger. Kanton Vaud har også regler, der opmuntrer til denne blanding – for eksempel kan kantonale love (som Loi sur le logement) give incitamenter eller krav om billige boliger i nye projekter. Derudover har Lausanne højde- og tæthedsbegrænsninger i mange områder (for at bevare udsigter og historisk karakter), hvilket forhindrer overbyggeri men også holder udbuddet lavt. Enhver omzonering eller større projekt går gennem offentlig høring og somme tider folkeafstemninger, hvilket kan forsinke udviklingen, men sikrer lokal opbakning. Resultatet er, at udviklere må navigere en kompleks godkendelsesproces, men når projekter i Lausanne først er godkendt, har de et sikkert juridisk grundlag.

Beskatning og reform af “beregnet lejeværdi”: Boligejere i Schweiz betaler i øjeblikket skat af beregnet lejeværdi (Eigenmietwert), hvis de bor i deres egen bolig – altså skat af den hypotetiske husleje, de ville betale. En voksende politisk bevægelse ønsker at afskaffe denne skat på beregnet lejeværdi. I 2024–25 har et forslag om at fjerne den fået bredere opbakning. Hvis skatten på den beregnede lejeværdi afskaffes (afventer godkendelse fra vælgere og kantoner), vil det markant reducere skattebyrden for boligejere og potentielt øge efterspørgslen efter boligejerskab pwc.ch. UBS-analytikere bemærker, at denne ændring vil yderligere forstærke boligprisvæksten, især til fordel for nybyggeri, mens det muligvis kan være en ulempe for ældre ejendomme, som trænger til renovering pwc.ch. Beslutningstagere ser også på ledsagende tiltag (som at begrænse fradragsretten for realkreditrenter) for at balancere effekten. Investorer bør være opmærksomme på dette område, da en skattereform kan ændre incitamenterne for køb vs leje for husstande i Lausanne. Om skatter: Vaud har egne afgifter på ejerskifte samt skat på kapitalgevinster ved boligsalg, hvilket investorer medregner. Kantonet tillader også ‘pacte de précarité’-lejemål og andre juridiske konstruktioner for at fremme boligprisoverkommelighed for lavindkomstlejere.

Miljø- og bygningsreguleringer: Schweiz’ Energistrategi 2050 og de kantonale energikoder har stor indflydelse på ejendomsmarkedet. Fra 2023 har Vaud (og hele Schweiz) reelt forbudt olie- og gasopvarmning i nye bygninger og fremmer brugen af varmepumper, solenergi og andre vedvarende løsninger investropa.com. Renovering af ældre ejendomme skal i mange tilfælde indeholde energiforbedringer (isolation mv.). Disse politikker betyder, at energieffektivitet i Lausannes fremtidige udviklingsprojekter ikke kun er ønskeligt, men et krav. Udviklere reklamerer med Minergie-certificerede (et schweizisk bæredygtighedsmærke) bygninger som et salgsargument. Derudover har byen initiativer for at opmuntre til energirenovering af ældre boligblokke (f.eks. tilbud om tilskud eller lavrentelån til installation af solpaneler). Sådanne regler tjener både til at reducere emissioner og holde ældre ejendomme konkurrencedygtige på udlejningsmarkedet (da lejere i stigende grad værdsætter effektive boliger med lavere forsyningsomkostninger). Overholdelse af lokalplaner er også vigtigt – højdebegrænsninger, støjregler (på grund af blandede bolig- og erhvervsområder) samt bevaringsregler kan alle have betydning for, hvad der kan bygges eller ombygges i Lausanne.

Opsummerende fungerer Lausannes ejendomsmarked i et stabilt reguleringsmiljø, der beskytter det mod ekstreme udsving. Politik som Lex Koller og huslejeregulering forhindrer i nogen grad overophedning og spekulation. Løbende eller potentielle reformer (skatteændringer, ESG-krav) er gradvise og varsles i god tid. For investorer og købere betyder dette færre overraskelser: spillereglerne er tydelige, og ændringer sker langsomt. Reguleringen har til formål at sikre bæredygtig udvikling – en balance mellem vækst og livskvalitet – hvilket stemmer overens med Lausannes ry som en veldisponeret og attraktiv by.

Sammenligning med andre schweiziske byer

Når man sammenligner Lausannes ejendomsmarked med andre store schweiziske byer (Geneve, Zürich, Basel, Bern mv.), fremkommer der nogle forskelle:

Ejendomspriser: Lausanne er blandt de dyreste markeder i Schweiz , dog stadig lidt mere overkommelig end Zürich eller Genève. Fra begyndelsen af 2025 er Zürich fortsat den dyreste – gennemsnitlige lejlighedspriser ved handel ligger omkring CHF 21.000 pr. m² – med Genève lige efter på CHF ~20.960 pr. m² globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Lausanne oplever til sammenligning lejlighedspriser på omkring CHF 15.000–16.000 pr. m² i gennemsnit globalpropertyguide.com, hvilket er cirka 25% mindre end niveauet i Zürich/Genève. Andenrangsbyer som Basel og Bern ligger lavere: Basel ~CHF 13.000 pr. m² og Bern ~CHF 11.500 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Det betyder, at Lausanne er den tredje eller fjerde dyreste by at købe ejendom i, hvilket afspejler dens status som hovedstad i et velhavende kanton og som en del af Genève-søens metrokorridor. Med hensyn til prisvækst har Bern og nogle schweiziske regioner faktisk for nylig overgået Lausanne (Bern oplevede en årlig lejlighedsvækst på +3,5% mod Lausannes næsten 0% i første kvartal 2025) globalpropertyguide.com, da Lausannes priser havde mindre mulighed for yderligere stigning uden at presse overkommeligheden. Genève og Zürich havde også moderat vækst (+3–4% årligt) i samme periode globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. På længere sigt har alle disse byer haft en stigende tendens, men Zürich/Genève fører ofte, mens Lausanne følger et tilsvarende forløb lidt under dem.

Lausanne er , dog stadig lidt mere overkommelig end Zürich eller Genève. Fra begyndelsen af 2025 er fortsat den dyreste – gennemsnitlige lejlighedspriser ved handel ligger omkring – med lige efter på globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. oplever til sammenligning lejlighedspriser på omkring i gennemsnit globalpropertyguide.com, hvilket er cirka 25% mindre end niveauet i Zürich/Genève. Andenrangsbyer som og ligger lavere: Basel ~CHF 13.000 pr. m² og Bern ~CHF 11.500 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Det betyder, at Lausanne er den tredje eller fjerde dyreste by at købe ejendom i, hvilket afspejler dens status som hovedstad i et velhavende kanton og som en del af Genève-søens metrokorridor. Med hensyn til prisvækst har (Bern oplevede en årlig lejlighedsvækst på +3,5% mod Lausannes næsten 0% i første kvartal 2025) globalpropertyguide.com, da Lausannes priser havde mindre mulighed for yderligere stigning uden at presse overkommeligheden. og havde også moderat vækst (+3–4% årligt) i samme periode globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. På længere sigt har alle disse byer haft en stigende tendens, men Zürich/Genève fører ofte, mens Lausanne følger et tilsvarende forløb lidt under dem. Udlejningsmarked og afkast: Alle schweiziske byer har lav tomgang på lejeboliger, men Genève og Zürich er berygtet stramme – tomgangen i Genève ligger omkring 0,5–0,6%, Zürich omtrent det samme, hvilket gør Lausannes 0,6% bcv.ch på niveau med dem. En vigtig forskel er lejerskifte: Genève og Lausanne har det til fælles, at mobiliteten er meget lav (halvdelen af lejerne bliver >10 år) ubs.com, hvor der i mindre byer er lidt større mobilitet. Lejeafkast har tendens til at være lavt overalt på grund af høje priser. Genèves ca. 3,5% afkast på lejligheder anses for stabilt investropa.com investropa.com, og Lausannes afkast ligger på samme niveau. I Zürich kan afkastet være endnu lavere (under 3% i attraktive områder) på grund af ekstremt høje købspriser i forhold til lejeniveau. For investorer kan Lausanne tilbyde et lidt bedre afkast end Zürich/Genève på grund af noget lavere priser og stadig stærke lejeindtægter – hvilket gør den attraktiv for dem, der er prissat ud af Genève. Sammenlignet med Basel eller Bern er Lausannes afkast lavere; disse byer, med billigere ejendomme, kan i visse tilfælde give 4–5% afkast, men de mangler samme vækstmomentum.

Alle schweiziske byer har lav tomgang på lejeboliger, men Genève og Zürich er berygtet stramme – tomgangen i Genève ligger omkring 0,5–0,6%, Zürich omtrent det samme, hvilket gør Lausannes 0,6% bcv.ch på niveau med dem. En vigtig forskel er Genève og Lausanne har det til fælles, at mobiliteten er meget lav (halvdelen af lejerne bliver >10 år) ubs.com, hvor der i mindre byer er lidt større mobilitet. har tendens til at være lavt overalt på grund af høje priser. Genèves ca. 3,5% afkast på lejligheder anses for stabilt investropa.com investropa.com, og Lausannes afkast ligger på samme niveau. I Zürich kan afkastet være endnu lavere (under 3% i attraktive områder) på grund af ekstremt høje købspriser i forhold til lejeniveau. For investorer kan Lausanne tilbyde et lidt bedre afkast end Zürich/Genève på grund af noget lavere priser og stadig stærke lejeindtægter – hvilket gør den attraktiv for dem, der er prissat ud af Genève. Sammenlignet med er Lausannes afkast lavere; disse byer, med billigere ejendomme, kan i visse tilfælde give 4–5% afkast, men de mangler samme vækstmomentum. Økonomiske drivkræfter: Hver by har sine egne efterspørgselsdrivere. Zürich er finans- og teknologicenter med en stor banksektor og tiltrækker derfor højtlønnede professionelle og udenlandske virksomheder. Genève drives af internationale organisationer (FN, NGO’er) og råvare-/handelsfirmaer samt en konstant strøm af diplomater og udstationerede. Lausanne , selvom den er mindre, nyder godt af Genève-sø-regionens brede økonomi: Her ligger OL-hovedkvarteret og de internationale sportsforbund , en blomstrende universitets- og forskningssektor , og nærhed til virksomheder som Nestlé (Vevey) og Medtronic m.fl. Resultatet er, at Lausannes efterspørgsel styrkes af udstationerede (dog færre end Genève) , mange studerende og akademikere og ansatte i områdets voksende tech-/innovationsvirksomheder. Til sammenligning er Basel stærkt afhængig af medicinalbranchen (Novartis, Roche), og Bern af forbundsregering og relaterede ydelser. Disse forskelle betyder, at Lausannes marked i nogen grad er mere påvirket af akademiske cykler og udvidelser af innovationsparker, hvorimod Genève præges af NGO-/regeringsvækst og Zürich af finans og multinationale hovedsæder. Dog gælder for alle, at schweiziske grundtemaer som begrænset areal og høj levestandard øger efterspørgslen på ejendomsmarkedet.

Hver by har sine egne efterspørgselsdrivere. er finans- og teknologicenter med en stor banksektor og tiltrækker derfor højtlønnede professionelle og udenlandske virksomheder. drives af internationale organisationer (FN, NGO’er) og råvare-/handelsfirmaer samt en konstant strøm af diplomater og udstationerede. , selvom den er mindre, nyder godt af Genève-sø-regionens brede økonomi: Her ligger , en blomstrende , og nærhed til virksomheder som Nestlé (Vevey) og Medtronic m.fl. Resultatet er, at Lausannes efterspørgsel styrkes af , mange og ansatte i områdets voksende tech-/innovationsvirksomheder. Til sammenligning er stærkt afhængig af medicinalbranchen (Novartis, Roche), og af forbundsregering og relaterede ydelser. Disse forskelle betyder, at Lausannes marked i nogen grad er mere påvirket af akademiske cykler og udvidelser af innovationsparker, hvorimod Genève præges af NGO-/regeringsvækst og Zürich af finans og multinationale hovedsæder. Dog gælder for alle, at schweiziske grundtemaer som begrænset areal og høj levestandard øger efterspørgslen på ejendomsmarkedet. Udbud og udvikling: Lausannes tilgang til byudvikling (stabile, planlagte projekter) minder om Genéves – begge byer regulerer væksten nøje og kræver en betydelig andel af billige boliger i nye projekter. Zürich har i nogle områder oplevet hurtigere ekspansion (f.eks. Zürich West, Europaallee ved togstationen) med højere bygninger og mere liberale lokalplaner i de senere år, hvilket Lausanne og Genève generelt har undgået grundet borgerprotester og topografiske begrænsninger. Basel har en moderat byggeaktivitet, mens Bern er ret begrænset af kulturarvsbeskyttelse. Så Lausanne står ikke alene med udfordringer om boligmangel, men byer som Zürich har været en smule mere aggressive med at tilføje boligenheder (derfor er Zürichs befolkning steget hurtigere). Alligevel er Genevesøregionen (Genève–Lausanne-buen) en af Schweiz’ hurtigst voksende korridorer målt på befolkningstilvækst og overhaler adskillige andre regioner, hvilket betyder at presset på boligmarkedet er særligt stort i Genève og Vaud .

Lausannes tilgang til byudvikling (stabile, planlagte projekter) minder om Genéves – begge byer regulerer væksten nøje og kræver en betydelig andel af billige boliger i nye projekter. Zürich har i nogle områder oplevet hurtigere ekspansion (f.eks. Zürich West, Europaallee ved togstationen) med højere bygninger og mere liberale lokalplaner i de senere år, hvilket Lausanne og Genève generelt har undgået grundet borgerprotester og topografiske begrænsninger. har en moderat byggeaktivitet, mens er ret begrænset af kulturarvsbeskyttelse. Så Lausanne står ikke alene med udfordringer om boligmangel, men byer som har været en smule mere aggressive med at tilføje boligenheder (derfor er Zürichs befolkning steget hurtigere). Alligevel er Genevesøregionen (Genève–Lausanne-buen) en af Schweiz’ hurtigst voksende korridorer målt på befolkningstilvækst og overhaler adskillige andre regioner, hvilket betyder at . Overkommelighed og politikker: Lausanne, Genève og Zürich kæmper alle med overkommelighed for middelklassefamilier. Genève og Vaud har begge indført lovmæssige kvoter for non-profit eller billige boliger i nye bebyggelser. For eksempel opfordrer Vauds lovgivning (LASV) kommunerne til at nå mindst 10% billige boliger. Zürich har en tradition med bolig-kooperativer, som yder en vis aflastning. Mindre byer som Bern eller St. Gallen har lidt lavere prisniveauer, hvilket gør boligoverkommeligheden en smule bedre (men efter internationale standarder er alle schweiziske byer dyre). Ser man på mål som pris-i-forhold-til-indkomst eller leje-i-forhold-til-indkomst-forhold, har Genève typisk den laveste overkommelighed, efterfulgt af Zürich og Lausanne. Det er derfor ikke overraskende, at Genève og Lausanne har de længste gennemsnitlige bomuligheder – det er dyrt og besværligt at flytte, så folk bliver boende ubs.com.

Sammenfattende: Lausannes ejendomsmarked ligner mest Genéves – begge ligger i samme region og deler høje priser, lave tomgangsprocenter og begrænset adgang til jord – dog er Lausanne mindre og en smule billigere. Zürich adskiller sig med sin rolle som finanscentrum og endnu højere priser, men også lidt flere nybyggerier for tiden. Sammenlignet med andre schweiziske byer er Lausannes marked mere præget af stor efterspørgsel og begrænsninger end næsten alle andre, undtagen Zürich/Genève. For investorer eller boligkøbere betyder det, at Lausanne byder på prestige og stabilitet som en schweizisk topby, men med en vis rabat sammenlignet med Genève/ZH. Det betyder dog også, at udfordringer som boligmangel og høje adgangsbarrierer fortsætter i Lausanne, ligesom det gør hos de større naboer.

Efterspørgselstendenser og -drivere

Flere efterspørgselstendenser præger Lausannes ejendomsmarked i 2025 og de kommende år:

Befolkningsvækst og immigration: Lausannes befolkning fortsætter med at vokse, om end noget begrænset af tilgængeligheden af boliger. Det bredere kanton Vaud har haft en af de højeste vækstrater i Schweiz (distrikter nær Lausanne oplevede en befolkningsstigning på +0,7% til +1,6% sidste år) bcv.ch bcv.ch. En væsentlig komponent er netto-immigration . Schweiz oplevede en stigning i international migration i 2022–2024 (delvist på grund af ukrainske flygtninge og et stærkt arbejdsmarked), og selvom det er normaliseret i 2024, er det stadig højt ubs.com ubs.com. Vaud og Genevesø-regionen tiltrækker en betydelig andel af tilflyttere – både udlændinge og fra andre kantoner – takket være jobmuligheder og livsstil. Mange af disse tilflyttere bosætter sig i Lausanne eller dens forstæder, hvilket særligt øger efterspørgslen efter lejeboliger. For eksempel kom der omkring 79.000 netto-immigranter til Schweiz i 2024 (efter 154.000 ved toppen i 2022) ubs.com ubs.com, og Lausanne som et økonomisk centrum absorberer en del af denne tilstrømning. Tilstedeværelsen af globale virksomheder og institutioner betyder, at eks-pat-professionelle løbende flytter til Lausanne (eller i nærheden) for arbejde og ofte søger lejligheder af høj kvalitet eller familiehuse. Denne efterspørgsel blandt ekspats er tydelig i kvarterer som Ouchy og Chailly, samt i indskrivninger på de internationale skoler. Selvom Geneve er mere kendt for ekspats, huser Lausanne også mange (nogle pendler til Geneve eller arbejder på lokale hovedkontorer som Philip Morris, Nespresso osv.). Dette internationale efterspørgselssegment søger ofte luksuslejeboliger eller ejerboliger, hvis de opnår opholdstilladelse, og understøtter dermed både topsegmentet inden for leje og salg.

Lausannes befolkning fortsætter med at vokse, om end noget begrænset af tilgængeligheden af boliger. Det bredere kanton Vaud har haft en af de højeste vækstrater i Schweiz (distrikter nær Lausanne oplevede en befolkningsstigning på +0,7% til +1,6% sidste år) bcv.ch bcv.ch. En væsentlig komponent er . Schweiz oplevede en stigning i international migration i 2022–2024 (delvist på grund af ukrainske flygtninge og et stærkt arbejdsmarked), og selvom det er normaliseret i 2024, er det stadig højt ubs.com ubs.com. Vaud og Genevesø-regionen tiltrækker en betydelig andel af tilflyttere – både udlændinge og fra andre kantoner – takket være jobmuligheder og livsstil. Mange af disse tilflyttere bosætter sig i Lausanne eller dens forstæder, hvilket særligt øger efterspørgslen efter lejeboliger. For eksempel kom der omkring (efter 154.000 ved toppen i 2022) ubs.com ubs.com, og Lausanne som et økonomisk centrum absorberer en del af denne tilstrømning. Tilstedeværelsen af globale virksomheder og institutioner betyder, at løbende flytter til Lausanne (eller i nærheden) for arbejde og ofte søger lejligheder af høj kvalitet eller familiehuse. Denne efterspørgsel blandt ekspats er tydelig i kvarterer som Ouchy og Chailly, samt i indskrivninger på de internationale skoler. Selvom er mere kendt for ekspats, huser Lausanne også mange (nogle pendler til Geneve eller arbejder på lokale hovedkontorer som Philip Morris, Nespresso osv.). Dette internationale efterspørgselssegment søger ofte luksuslejeboliger eller ejerboliger, hvis de opnår opholdstilladelse, og understøtter dermed både topsegmentet inden for leje og salg. Akademisk og Studenterdrevet Efterspørgsel: Lausanne er hjemsted for to store universiteter (Universitetet i Lausanne og EPFL) samt flere specialskoler (f.eks. IMD handelshøjskole, EHL hotelhøjskole). Studenterbefolkningen er på over 30.000. Dette skaber en konstant efterspørgsel efter studieboliger, delelejligheder og billige studiolejligheder. I de senere år har udvidelsen af disse institutioner (EPFL’s voksende programmer, nye forskningscentre) bragt flere studerende og unge forskere til byen primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. Dog er der kun få formålsbyggede studieboliger, så mange studerende konkurrerer på det private marked om små lejligheder, hvilket ofte driver huslejen op i områder som Ecublens, Renens eller centrum. Efterspørgslen fra studerende er til dels sæsonbetonet (topper sensommer før semesterstart), men generelt øger det presset på boligmarkedet. Byen og kantonen har anerkendt dette og støttet nogle nye kollegieprojekter, men disse dækker kun en lille del af behovet. Denne tendens vil sandsynligvis fortsætte, efterhånden som Lausannes uddannelsesinstitutioner øger deres globale betydning og tiltrækker internationale studerende (som ofte får støtte til bolig eller stipendier og derfor kan betale markedsleje).

Lausanne er hjemsted for to store universiteter (Universitetet i Lausanne og EPFL) samt flere specialskoler (f.eks. IMD handelshøjskole, EHL hotelhøjskole). er på over 30.000. Dette skaber en konstant efterspørgsel efter studieboliger, delelejligheder og billige studiolejligheder. I de senere år har udvidelsen af disse institutioner (EPFL’s voksende programmer, nye forskningscentre) bragt flere studerende og unge forskere til byen primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. Dog er der kun få formålsbyggede studieboliger, så mange studerende konkurrerer på det private marked om små lejligheder, hvilket ofte driver huslejen op i områder som Ecublens, Renens eller centrum. Efterspørgslen fra studerende er til dels sæsonbetonet (topper sensommer før semesterstart), men generelt øger det presset på boligmarkedet. Byen og kantonen har anerkendt dette og støttet nogle nye kollegieprojekter, men disse dækker kun en lille del af behovet. Denne tendens vil sandsynligvis fortsætte, efterhånden som Lausannes uddannelsesinstitutioner øger deres globale betydning og tiltrækker internationale studerende (som ofte får støtte til bolig eller stipendier og derfor kan betale markedsleje). Familier og Indenlandsk Migration: Lausanne tiltrækker schweiziske familier fra andre dele af Vaud eller nærliggende kantoner, som kommer for arbejde eller bymæssige faciliteter. Det er et regionalt centrum med hospitaler, universiteter og erhvervsjobs, så folk fra landområder eller mindre byer flytter hertil for karrieren. Når det er sagt, har de høje boligpriser også fået nogle mellemindkomstfamilier til at flytte ud til byer længere væk, hvor de har råd til større boliger (et almindeligt mønster i Genève og Zürich også). Lausannes omkringliggende byer (Morges, Vevey osv.) tilbyder nogle gange lidt bedre priser, så efterspørgslen kan sprede sig geografisk. Ikke desto mindre viser byens demografi en sund blanding – ikke kun enlige studerende og expats, men også mange familier og lokale med lang tilknytning , der ønsker plads og ofte er villige til at betale ekstra for bekvemmeligheden ved byliv. Familieboliger (3-4 værelses lejligheder eller rækkehuse) er blandt de mest eftertragtede i Lausanne. Nye kvarterer som Plaines-du-Loup er designet til familier (med skoler, legepladser) for at opfylde dette behov.

Lausanne tiltrækker schweiziske familier fra andre dele af Vaud eller nærliggende kantoner, som kommer for arbejde eller bymæssige faciliteter. Det er et regionalt centrum med hospitaler, universiteter og erhvervsjobs, så folk fra landområder eller mindre byer flytter hertil for karrieren. Når det er sagt, har de høje boligpriser også fået nogle mellemindkomstfamilier til at flytte ud til byer længere væk, hvor de har råd til større boliger (et almindeligt mønster i Genève og Zürich også). Lausannes omkringliggende byer (Morges, Vevey osv.) tilbyder nogle gange lidt bedre priser, så efterspørgslen kan sprede sig geografisk. Ikke desto mindre viser byens demografi en sund blanding – ikke kun enlige studerende og expats, men også mange , der ønsker plads og ofte er villige til at betale ekstra for bekvemmeligheden ved byliv. Familieboliger (3-4 værelses lejligheder eller rækkehuse) er blandt de mest eftertragtede i Lausanne. Nye kvarterer som Plaines-du-Loup er designet til familier (med skoler, legepladser) for at opfylde dette behov. Erhvervs- og institutionel efterspørgsel: På erhvervssiden er virksomheders efterspørgsel efter kontorlokaler i Lausanne understøttet af regionens økonomiske styrke inden for sektorer som finans (privatbank, handel), sportsadministration, teknologi og life science . For eksempel har Den Internationale Olympiske Komité og mange sportsforbund hovedsæde i Lausanne, hvilket garanterer efterspørgsel på prestigekontorer og hoteller. Tech-startups og forskningsspinoffs fra EPFL vokser og søger ofte fleksible kontor- eller laboratorielokaler i området (derfor udviklinger som Innovationsparken nær EPFL). Multinationale virksomheder (f.eks. medtech, tobak, fødevare) har kontorer eller endda hovedkontor i Lausanne – disse firmaer konkurrerer ofte om eksklusive boliger til deres ledere og kvalitetskontorer til medarbejdere. Detail- og turismeefterspørgsel spiller også en rolle: Lausannes status som kultur- og konferencedestination (Olympisk Museum, konferencer) sikrer stabil hotelbelægning og efterspørgsel på korttidsudlejning, hvilket indirekte styrker ejendomsmarkedet (nogle investorer omdanner lejligheder til møblerede lejeboliger for forretningsrejsende og turister, selvom reguleringen af korttidsudlejning strammes).

På erhvervssiden er i Lausanne understøttet af regionens økonomiske styrke inden for sektorer som . For eksempel har Den Internationale Olympiske Komité og mange sportsforbund hovedsæde i Lausanne, hvilket garanterer efterspørgsel på prestigekontorer og hoteller. Tech-startups og forskningsspinoffs fra EPFL vokser og søger ofte fleksible kontor- eller laboratorielokaler i området (derfor udviklinger som Innovationsparken nær EPFL). Multinationale virksomheder (f.eks. medtech, tobak, fødevare) har kontorer eller endda hovedkontor i Lausanne – disse firmaer konkurrerer ofte om eksklusive boliger til deres ledere og kvalitetskontorer til medarbejdere. spiller også en rolle: Lausannes status som kultur- og konferencedestination (Olympisk Museum, konferencer) sikrer stabil hotelbelægning og efterspørgsel på korttidsudlejning, hvilket indirekte styrker ejendomsmarkedet (nogle investorer omdanner lejligheder til møblerede lejeboliger for forretningsrejsende og turister, selvom reguleringen af korttidsudlejning strammes). Livskvalitet som magnet: En blødere, men vigtig faktor, er Lausannes høje livskvalitet – naturskønt beliggende ved Genfersøen, kulturliv, tosproget miljø osv. Byen rangerer konsekvent højt som en attraktiv by at bo i. Dette tiltrækker ikke kun udlændinge, men også pensionister eller velhavende fra resten af Schweiz, som kan vælge Lausanne som andenbolig eller primær bopæl (underlagt Lex Koller, hvis de er udlændinge). Byens “brand” som Olympisk Hovedstad og levende universitetsby gør den attraktiv og understøtter efterspørgslen på tværs af segmenter. Under pandemien flyttede nogle storbybeboere fra Genève/Zürich endda til Vauds søregion for mere plads, men i 2023–2024 vendte mange tilbage til byerne. Lausanne nød godt af en øget interesse for rummelig bolig, givet nærheden til natur (søen, Alperne) samtidig med, at byen stadig er urban.

Fremadrettet ser disse efterspørgselsdrivere ud til at være solide. Genfersøregionens økonomi forventes at vokse, og Vauds befolkning ventes fortsat at stige det næste årti. Internationale faktorer (som genoptagelsen af global rejseaktivitet, nye diplomatiske poster i Genève eller ekspansion af multinationale virksomheder) vil også indirekte påvirke Lausannes ejendomsefterspørgsel. En specifik tendens er stigningen i fjern-/hybridarbejde – hvor nogle frygtede, at dette ville reducere kontorefterspørgslen, har det i Lausanne ført til, at virksomheder søger kvalitet frem for kvantitet af plads (derfor skiftet til nye, bæredygtige kontorer i Malley) jll.com. Boligmæssigt har fjernarbejde fået nogle til at søge lidt større lejligheder eller grønnere omgivelser, men Lausannes tiltrækningskraft er ikke mindsket; hvis noget, bor nogle Genève-pendlere nu i Lausanne (hvor huslejen er en smule lavere) og arbejder hjemmefra nogle dage om ugen, mens de pendler til kontoret få dage hver uge.

For at opsummere er efterspørgslen i Lausanne mangesidet og voksende: udlændinge beriger high-end markedet, studerende holder gang i lejesektoren, lokale familier opretholder det langsigtede boligbehov, og virksomheder understøtter stabiliteten på markedet for erhvervsejendomme. Denne brede efterspørgselsbase – kombineret med begrænset udbud – er det, der understøtter Lausannes stærke ejendomsfundamentaler og sandsynligvis fortsat vil gøre det i de kommende år.

Konklusion

Lausannes ejendomsmarked i 2025 er kendetegnet ved høj efterspørgsel, begrænset udbud og robuste vækstudsigter. Boligejendomme er dyre og svære at få fat i, med næsten ingen tomme lejligheder og kvadratmeterpriser nu langt over fem cifre (CHF) neho.ch. Alligevel forventes der en moderat prisstigning, hvilket tyder på en bæredygtig udvikling frem for en boble ubs.com globalpropertyguide.com. Den kommercielle sektor, især kontorer, balancerer kraftig udvikling i udkanten med kronisk pladsproblemer i centrum jll.com jll.com. Lausannes attraktivitet – fra de økonomiske muligheder til livskvaliteten – sikrer, at efterspørgslen fra udlændinge, studerende, virksomheder og lokale forbliver stærk på både bolig- og erhvervsejendomsmarkedet.

Adskillige vækstområder og infrastrukturprojekter (økodistriktet Plaines-du-Loup, udvidelsen af Malley, den nye metro og opgraderingen af stationen) forventes at lette nogle af de eksisterende pres og skabe investeringsmuligheder. Samtidig understreger de byens fremsynede tilgang til byplanlægning lausanne.ch jll.com. Det regulerende miljø forbliver investorvenligt takket være dets stabilitet, samtidig med at der arbejdes mod sociale mål som overkommelighed og bæredygtighed lausanne.ch practiceguides.chambers.com. Sammenlignet med andre byer står Lausanne stærkt som en ejendestination – en smule mere overkommelig end Zürich/Geneve, men med samme lavrisiko og høje kvalitet, som Schweiz er kendt for globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

For interessenter i 2025 og fremover gælder følgende hovedpointer: forvent stabil, trinvis vækst i både værdier og lejeindtægter; fokusér på nye distrikter (vest/nord) for udviklingsmuligheder; og vær opmærksom på politiske tendenser (såsom potentielle ændringer i skat eller miljøregler), der kan ændre landskabet. Lausannes marked vil sandsynligvis forblive stramt og konkurrencepræget – uanset om du er investor, virksomhed på jagt efter lokaler eller familie på boligjagt – men de grundlæggende styrker gør byen til et attraktivt sted for langfristet ejendomsengagement. Som en lokal rapport skrev meget rammende, tilbyder Lausanne “et lavvolatilitets-, indkomstsikkert miljø med moderat værdistigning og defensive fundamentaler” theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Med andre ord er Den Olympiske Hovedstads boligmarked bygget til udholdenhed, lige som de atleter byen ofte huser – med en kombination af stabilitet og støt fremadgående momentum.

Kilder: Nøgletal og indsigter er hentet fra schweiziske ejendomsrapporter fra UBS, PwC, Wüest Partner og Kanton Vaud, samt markedsanalyser (Investropa, Global Property Guide) og lokale planer fra Lausanne by ubs.com jll.com globalpropertyguide.com bcv.ch lausanne.ch, blandt andre. Disse autoritative kilder understøtter de ovennævnte tendenser og tal og sikrer et faktuelt og opdateret billede af Lausannes ejendomsmarked i 2025.