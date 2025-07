Ejendomsmarkedet i Milano 2025: Boomende tendenser, populære kvarterer og dristige forudsigelser

Milanos ejendomsboom viser ingen tegn på at aftage – Italiens mode- og finanshovedstad fører landets ejendomsmarked med robust vækst i 2025. Både bolig- og erhvervssektorerne oplever dynamiske forandringer, fra stigende efterspørgsel på boliger i nye bydele til rekordhøje investeringer i kontorer, detailhandel og hoteller. Fremadrettet forudser eksperter moderate prisstigninger og vedvarende interesse for ejendomme i Milano, drevet af byfornyelsesprojekter, forbedringer af infrastrukturen (som nye metrolinjer) og en blomstrende økonomi båret af turisme. I denne omfattende rapport dykker vi ned i Milanos bolig- og erhvervsejendomstendenser, prisprognoser for de kommende år, de hotteste kvarterer (og skjulte perler) for investorer, store projekter der omformer byen, lovgivningsmæssige ændringer samt de økonomiske og demografiske kræfter, der er på spil.

Tendenser på boligmarkedet i 2025

Salget stiger og priserne vokser stabilt: Efter en kort afmatning i 2023 er Milanos boligmarked i fremgang igen i 2025. I første kvartal steg boligsalget i Milano med over 7% år-til-år (5.505 handler) dils.com, hvilket afspejler fornyet købertiltro. På landsplan steg antallet af handler endnu hurtigere (+11,5% YoY i 1. kvartal 2025), hjulpet på vej af faldende realkreditrenter, som har fået flere købere tilbage på markedet idealista.it idealista.it. Bankerne er stadig en smule forsigtige med udlån, men den samlede finansieringsaktivitet er steget 32% i forhold til sidste år, da renterne er faldet en smule fra toppene i 2022 idealista.it idealista.it. Boligpriserne stiger moderat, men stabilt – nylige undersøgelser viser årlige stigninger på omkring +1,1% til +1,4% i Italiens største byer idealista.it. Milano, som er det dyreste marked i Italien, har oplevet små prisstigninger trods højere låneomkostninger, takket være vedvarende efterspørgsel og begrænset udbud af nye boliger.

Center vs. Periferi – Forskellige tendenser: Milanos eksklusive bycentrum kvarterer er stort set stabiliseret på høje prisniveauer. De samlede værdier i den historiske kerne faldt faktisk med -0,8 % i begyndelsen af 2024, da ultraluksus-købere blev mere forsigtige idealista.it idealista.it. Top-ejendomme i områder som Brera og Quadrilatero della Moda (Modekvarteret) opnår stadig €15.000–17.000 pr. kvadratmeter for elegante, historiske lejligheder, og udenlandske eliter (især amerikanske og østeuropæiske købere) søger fortsat disse idealista.it. Dog, med priser allerede høje og en mangel på virkelig eksklusive boliger, holder det centrale luksussegment sig for det meste stabilt idealista.it idealista.it. I mellemtiden overpræsterer flere sem-centrale og perifere distrikter markedet med betydelig værdistigning. Købere, der er prissat ud af centrum – eller smarte investorer – vender sig mod revitaliserede områder lige uden for centrum, hvor byfornyelse og ny infrastruktur driver værdierne op med 3–5 % årligt idealista.it idealista.it. Især kvarterer langs den nye M4-metro og nær store byudviklingsprojekter er steget kraftigt: for eksempel oplevede Lodi–Corsica makroområdet (sydøstlige Milano) en prisstigning på +4,5 % sidste år efter nye boligprojekter omkring Fondazione Prada og Scalo Porta Romana idealista.it. Ligeledes tiltrækker arbejderkvarterer som Corvetto og Grigioni (også i den sydøstlige udkant) unge købere og investorer med overkommelige priser (~€3.300–3.500/m²) og stort potentialel idealista.it. I Navigli–Famagosta (sydvest), har igangværende omdannelse af tidligere industrigrunde (f.eks. den tidligere Richard Ginori-fabrik) løftet priserne med +3,4% og skubbet nybyggerpriser op på €6.000–7.000/m² idealista.it. Selv fjerntliggende forstæder oplever en renæssance: områder som Missaglia–Gratosoglio (syd) nyder godt af nærhed til metrostop og studerende lejere, med lejligheder stadig til €2.500–3.400/m² og stigende støt idealista.it. Dergano (nordvest) er et andet eksempel – nylige fornyelser af offentlige rum og større familievenlige lejligheder har tiltrukket unge familier, hvilket har løftet værdierne til €4.000–5.500/m² idealista.it.

Mangel på nye boliger: Et nøgletræk ved Milanos marked er den kroniske mangel på nybyggeri. Nybyggede boliger udgør kun ca. 9–10% af salget i Milano (lidt over landsgennemsnittet) dils.com, og mange nyere projekter er blevet udsolgt hurtigt. Udviklere står over for høje byggeomkostninger og forsinkelser med tilladelser, så renovering af eksisterende bygninger foretrækkes ofte frem for nybyggeri idealista.it. Statens incitamenter til renoveringer (som Italiens “Superbonus”-skattefradrag, om end de for nylig er blevet reduceret) har sat gang i en bølge af energieffektive renoveringer. Som resultat har en stigende andel af boliger på markedet nu høje energimærkninger (klasse A eller B), hvilket er steget fra 4,7% til 7,3% af salget de seneste to år idealista.it. Disse moderniserede eller nybyggede boliger opnår en merpris og har oplevet de største prisstigninger – i slutningen af 2024 steg priserne på nye boliger i Italien med omkring +8% år-til-år, hvilket langt overgår de +2–3% stigninger for eksisterende boliger globalpropertyguide.com. Milano afspejler denne tendens: købere er villige til at betale toppris for indflytningsklare, bæredygtige boliger, mens ældre, ikke-renoverede lejligheder oplever mere beskedne prisstigninger eller endda lette prisfald fra kvartal til kvartal globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dette kvalitetsgab i prissætningen forventes at vokse, efterhånden som EU’s grønne bygningsregler nærmer sig, hvilket sandsynligvis vil kræve opgraderinger af ældre bygninger inden 2030.

Pres på lejeboligmarkedet: Milanos boomende efterspørgsel på korttidsleje og studerende har skabt et stramt lejeboligmarked. Efter en lang periode med stilstand er boliglejen steget markant – +4–5% årlig lejevækst blev registreret i 2024 idealista.it, og 2025 ser fortsatte stigninger. Antallet af lejekontrakter i Milano steg kun med ca. 1% i begyndelsen af 2025, da udbuddet fortsat er begrænset idealista.it. Mange private udlejere har flyttet lejligheder over til indbringende korttidsudlejning (Airbnb-stil), eller holder dem blot tilbage på grund af lave afkast på lange lejekontrakter. Dette har ført til færre langtidslejemål tilgængelige og “canoni” (udlejningspriser), der langt overstiger, hvad mange lokale familier har råd til idealista.it. Faktisk viser branchedata, at lejeafkastet i Milano i gennemsnit er ~5,4%, men kan nå 6–7% i mindre lejligheder – attraktivt for investorer globalpropertyguide.com. Intens efterspørgsel fra unge professionelle, studerende og tilflyttende arbejdere betyder, at velbeliggende lejemål (især moderne enheder) hurtigt bliver lejet ud. Enlige lejere, unge par og familier søger i stigende grad fleksible vilkår, kortere lejeperioder eller overgangskontrakter idealista.it idealista.it. Boomet i korttidsudlejning har mødt kritik for at forværre denne boligmangel, og det får politiske beslutningstagere til at gribe ind (som omtalt i afsnittet Regulatory Updates). Bemærkelsesværdigt er det, at nogle investorer vender tilbage til traditionelle lejemål: Milanos San Siro-område har for eksempel oplevet fornyet interesse for regulerede langtidslejemål (til “aftalte” moderate huslejer) – hvilket har sat gang i transaktioner der efter flere års stilstand idealista.it.

Vigtig pointe om boligmarkedet: Milanos boligmarked i 2025 forbliver dynamisk og segmenteret. Den overordnede tendens er stabil prisvækst (omtrent +1–3 % om året i de fleste områder idealista.it sarpi.it) på trods af højere renter, takket være solid efterspørgsel og begrænset udbud. Centrale luksusadresser holder deres værdi med flad til let vækst, understøttet af internationale købere og knaphed på udbud idealista.it. Men den reelle fremdrift ligger i perifere og spirende kvarterer, hvor ny infrastruktur og byfornyelse frigør værdi. Nogle ydre distrikter har oplevet forbløffende prisstigninger på over 40 % de sidste fem år – for eksempel Certosa/Cascina Merlata (NV), Corvetto/Rogoredo (SØ), Forlanini (Ø), Affori/Bovisa (N), og Precotto/Turro (NØ) har alle set boligpriserne stige ~40–46 % siden 2020 ilgiorno.it ilgiorno.it. Dette bekræfter, at Milano er et “marked i to hastigheder”: modne centrale zoner er stabile på høje prisniveauer, mens udvalgte yderområder byder på vækstmuligheder, efterhånden som de forvandles til de nye hotte zoner.

Tendenser for erhvervsejendomme i 2025

Milano er Italiens forretningscentrum, og dets erhvervsejendoms-sektorer – kontorer, detailhandel, hotel og logistik – oplever en kraftig post-pandemisk fremgang. Investorer har tilført kapital til italienske erhvervsejendomme i begyndelsen af 2025, med investeringsvolumen oppe med 50 % på landsplan i 1. halvår 2025 sammenlignet med året før dils.com. Milano tiltrækker størstedelen af denne kapital som landets førende marked for kontorer, detailflagships og nye udviklingsprojekter. Nedenfor gennemgår vi de vigtigste erhvervssegmenter:

Kontormarkedet (Virksomhedsefterspørgslen stiger efter kvalitet)

Stærk leasingaktivitet: Milanos kontormarked slår rekorder i 2025. I første halvdel af året nåede optaget kontorareal ~205.000 m², en stigning på 15 % fra 1. halvår 2024 og de travleste seks måneder nogensinde målt på antal handler dils.com. Over 180 lejekontrakter blev underskrevet – hovedsageligt for mellemstore kontorer (1.000–5.000 m²), da virksomheder fortsætter med at tilpasse deres arealbehov dils.com. Efterspørgslen ligger langt over niveauet før pandemien, hvilket afspejler Milanos tiltrækningskraft som erhvervshub cushmanwakefield.com. Bemærkelsesværdigt er det, at Grade A kontorareal dominerer: over 74 % af det lejede areal i 1. halvår 2025 var i nye eller topkvalitetsbygninger dils.com. Lejerne prioriterer tydeligvis moderne, bæredygtige kontorer med gode faciliteter og centrale beliggenheder for at lokke medarbejdere tilbage på kontoret. Som følge heraf har ældre eller perifere kontorer det svært (tomgangen uden for bymidten har ligget omkring 17% de seneste år) cushmanwakefield.com. Denne polarisering medfører en stigende lejeforskel mellem primære og sekundære beliggenheder cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com.

Lejepriser og udsigter: I Milanos CBD og eftertragtede erhvervskvarterer stiger kontorlejepriserne under stram udbudssituation. Prime-kontorlejepriser nåede omkring €730–775 pr. m²/år ved udgangen af 2024 cushmanwakefield.com dils.com, og forventes at stige yderligere ~3 % i 2025 cushmanwakefield.com. Udlejere af energieffektive, centralt beliggende tårne har prissætningskraft, da lejere konkurrerer om kvalitetslokaler. Analytikere forventer faktisk, at det opadgående lejeprispres fortsætter ind i 2026, om end i et mere moderat tempo efter 2025 cushmanwakefield.com. Til sammenligning oplever ældre kontorer i perifere delmarkeder lejestagnation eller fald. Mange af disse bygninger står tomme, da lejere samler sig i centrum eller opgraderer til grønnere bygninger. Nogle ejere af perifere kontorer overvejer endda omdannelse til alternative formål – fra hoteller til boliger eller studieboliger – for at imødegå den svage efterspørgsel cushmanwakefield.com. Investeringerne i Milanos kontorsektor har været selektive: I 2024 udgjorde kontorer kun ca. 20 % af det italienske kommercielle investeringsvolumen cushmanwakefield.com, da pris-/afkastforholdet for prime core-aktiver forbliver stramt. Dog er investorernes stemning i begyndelsen af 2025 i bedring. Med en smule priskorrektion og afkaststabilisering forventes flere handler i løbet af året cushmanwakefield.com. Milanos kontorafkast (prime ~3,75–4,0 %) kan opleve en let kompression (≈-25 bps) i 2025 i takt med at tilliden vender tilbage cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com – især for grønne, veludlejede aktiver. Overordnet set er de langsigtede kontorudsigter positive for Milano: begrænset nybyggeri i pipelinen og EU-pålagte bæredygtighedsopgraderinger bør holde prime-lokaler knappe og understøtte lejevækst på toplokationer cushmanwakefield.com.

Detailsektoren (Genopblomstring af hovedstrøg)

Detailhandelens genoplivning efter pandemien: Milanos detailhandelsejendomme – fra luksus-hovedstrøgsbutikker til indkøbscentre – oplever en solid genopretning. Efter udfordringerne med COVID og e-handel er kundegrundlaget og detailsalget vendt tilbage, hvilket har genoprettet investorernes tillid cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Ved udgangen af 2024 var salget i italienske indkøbscentre steget en smule (+0,6% år-til-år i okt. 2024), og besøgstallet i centrene steg med +1,5%, hvilket indikerer, at forbrugerne vender tilbage til de fysiske butikker cushmanwakefield.com. Milano, som Italiens modehovedstad, har nydt godt af stigende turisme og luksusforbrug. Dets prestigefyldte detailstrøg (Via Montenapoleone, Via Dante, Corso Vittorio Emanuele osv.) har ikke blot genvundet fodfæste, men sætter nye standarder: Cushman & Wakefield rangerede Via Montenapoleone som verdens dyreste shoppinggade i 2024, efter at lejen dér steg næsten +30% på to år cushmanwakefield.com. De bedste detaillejepriser i Milanos centrum vokser nu med ca. 2% årligt, og der forventes yderligere stigninger i 2025, da efterspørgslen fra detailhandlere forbliver stærk cushmanwakefield.com. Flagship-beliggenheder er meget eftertragtede af luksusmærker og internationale detailhandlere, der ønsker at markere sig på Milanos stærke marked.

Investorinteresse og tendenser: Opsvinget i detailhandlens resultater har genantændt investeringsaktiviteten. I 1. halvår 2025 nåede investeringerne i detailhandelsejendomme i Italien op på 1 mia. €, den bedste start siden 2019 dils.com. Flere store handler med butikscentre og high-street-ejendomme signalerede, at investorer ser værdi, især i lyset af de højere afkast, detail nu tilbyder i forhold til andre aktiver cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Afkastet på prime shoppingcentre og high-street-butikker er blevet meget attraktivt efter pandemien, og i takt med at bankerne gradvist er mere villige til at yde lån, kommer nye aktører ind på markedet cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. I Milano er fokus på “trofæ”-ejendomme med blandet anvendelse og ikoniske detailbygninger – ofte ældre ejendomme, der er modne til repositionering. Både private investorer og institutionelle fonde har opkøbt detailejendomme i de bedste distrikter i Milano, nogle med henblik på omdannelse til blandet anvendelse (detail plus kontorer eller hotel/overnatning). Bemærkelsesværdigt var et større salg i 2025 af Grandi Stazioni Retail (som administrerer detailarealer i togstationer) til internationale investorer – hvilket understreger den fornyede tillid til velbeliggende detailhandel dils.com. Fremadrettet forventer analytikere, at detaillejepriser og værdier i Milano fortsat vil stige blidt (~+2 % i 2025) cushmanwakefield.com, især da turistforbruget fortsat er stigende (turister sikrer stabile luksussalg – se Turismetrends). De primære handelsgader vil gå forrest, mens sekundære detailzoner og ældre butikscentre kan have behov for yderligere fornyelse for at kunne konkurrere.

Hotel- & turismeejendomme (rekordinvestering)

Hotel Sektor Boom: Milanos hotel-ejendomsmarked er brandvarmt takket være rekordturisme og investorinteresse. 2024 var et rekordår for hotelinvesteringer i Italien, med over €2 milliarder i hotelhandler, en stigning på 30% fra 2023 cushmanwakefield.com. Milano, sammen med Rom og Venedig, tiltrak en stor andel af disse midler, især til luksus- og livsstilshoteller. Sektorens fundamentale forhold er fremragende: I 2023 oversteg antallet af besøgende i Milano niveauet før pandemien – byen havde 8,5 millioner turister i 2023, en stigning på 34% fra 2022 (og 14% over niveauet i 2019) areacmilano.it. Denne tilstrømning, sammen med tilbagevenden af forretningsrejser og messer, pressede hotelbelægning og værelsespriser i Milano op på rekordhøje niveauer i 2023–2024. Hoteloperatører har i vid udstrækning været i stand til at overføre stigende omkostninger til højere indtægter cushmanwakefield.com.

Investorer fra hele verden (fra private equity til familieejede selskaber og hotelkæder) retter blikket mod Milanos hotelmarked, tiltrukket af dets fremragende resultater og vækstmuligheder cushmanwakefield.com. Italien er nu en af Europas førende destinationer for hotelkapital, og Milano ligger højt på listen på grund af sin helårlige efterspørgsel fra både erhvervsliv og turister. Store handler i 2024 omfattede opkøb af luksus-hoteller med historisk arv og udvikling af nye livsstilshoteller rettet mod både millennials og velhavende rejsende cushmanwakefield.com. Afkastet på førsteklasses hotelaktiver i Milano forblev stabilt, selvom renterne steg – faktisk understøttede lempeligere finansieringsforhold (Den Europæiske Centralbank satte rentestigninger på pause) og rigelig gældslikviditet en let afkastkompression for high-end hoteller cushmanwakefield.com. Tendenser som rebranding af ældre hoteller, adaptiv genanvendelse af historiske bygninger til boutique-overnatningssteder og udvidelse af internationale brands (fra luksus til budget) ses alle i Milano.

Udsigter – Optimisme ind i 2026: Udsigterne for hotelbranchen i 2025–2026 er positive. Brancheeksperter forudser fortsat omsætningsvækst, der stabiliserer sig på høje niveauer og gradvis yderligere afkastkompression (for topaktiver), da investorinteressen forbliver stærk cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. En unik katalysator i horisonten er Vinter-OL 2026 (medvært: Milano), som allerede nu fører til udvikling af nye hoteller og opgraderinger af eksisterende, især i og omkring Milanos centrum. OL og relaterede begivenheder forventes at holde besøgstallene høje frem til 2026, hvilket gavner hotel- og korttidsudlejningsmarkedet. I 2025 er privat kapital, hotelgrupper og institutionelle fonde alle aktivt på jagt efter den næste handel, og transaktionsvolumener kan nå nye rekorder, hvis momentum fortsætter cushmanwakefield.com. For Milanos bredere ejendomsmarked har det boomende hotelsegment også afsmittende effekter – for eksempel styrker stigende turistefterspørgsel afkastet på korttidsudlejning (selvom dette også lægger pres på det lokale boligmarked, som tidligere nævnt), og det øger attraktiviteten af blandede udviklingsprojekter, der integrerer hoteller, servicerede lejligheder eller underholdningssteder.

Logistik & Industri (Stabil Udvidelse)

Logistikefterspørgslen er stadig høj: Storkøbenhavn er logistikknudepunktet i Italien, og e-handelsboomet under pandemien har permanent øget efterspørgslen efter lagre omkring hovedstadsområdet. I 1. halvår 2025 fortsatte Italiens logistikejendomsmarked sin vækstkurve: omkring 1,05 millioner m² logistisk areal blev taget i brug på landsplan i 1. halvår (dog en smule under det ekstraordinære niveau i 2024) dils.com. Milano og Lombardiet står for en betydelig del af dette, givet deres strategiske placering for distribution. Selv om den hektiske ekspansion i 2021–22 er aftaget, er efterspørgslen fra lejere fortsat stærk efter moderne, store faciliteter, især “last-mile”-distributionscentre tæt på byen og store lagre langs A1/A4-motorvejene dils.com. I 2. kvartal 2025 var der en kortvarig opbremsning i antallet af handler (kun €141M investeret i logistik i kvartalet), men samlet set nåede investeringerne i 1. halvår op på €785M, en stigning på 61% i forhold til 1. halvår 2024 dils.com. Investorerne er fortsat positive over for logistik – enhver nedgang i aktiviteten ses som midlertidig, med en solid pipeline af handler for 2. halvår 2025 og fremadrettet dils.com.

Lejepriser og afkast: Milanos logistikmarked har meget lav tomgang for kvalitetslokaler, hvilket har holdt prime-lejepriser stabile på rekordniveauer. Prime-lejepriser for logistik i Milano-området ligger omkring €70/m²/år pr. 2025 dils.com, det højeste i Italien (kun matchet af Rom). I nogle sekundære markeder som Verona stiger lejepriserne faktisk stadig (Verona sprang til €60/m²/år) dils.com. I Milano fladede lejepriserne ud i begyndelsen af 2025 efter betydelig vækst i de foregående år, men fortsat stærk efterspørgsel (fra 3PL’er, detailhandlere og producenter, der hjemtager produktion) betyder, at lejepriserne holder sig stabile og kan opleve nye stigninger, hvis udbuddet ikke følger med. På afkast-siden er industri-afkastet steget det seneste år i takt med globale rentetendenser, men ser ud til at stabilisere sig. Milanos prime-logistikafkast ligger omkring 5,3% i 2. kvartal 2025 dils.com – højt i forhold til andre aktivklasser, hvilket gør det attraktivt for investorer. Der er endda tegn på, at afkastet begynder at falde igen, efterhånden som tilliden vender tilbage og låneomkostningerne udjævnes dils.com. Jord til ny lagerudvikling omkring Milano er fortsat knap og dyr, hvilket skubber noget udvikling ud til udkanten af byen eller til fler-etagers faciliteter. Overordnet set forventes logistik at forblive en vækstsektor, omend ikke i samme eksplosive tempo som 2020–21. De strukturelle drivkræfter (e-handel, omstrukturering af forsyningskæder, efterspørgsel efter hurtigere levering) fortsætter med at understøtte Milanos industriejendomme som en solid investeringsmulighed fremadrettet.

Prisprognoser og markedsudsigter (2025–2027)

Fremadrettet tyder prognoser på, at Milanos ejendomsmarked vil fortsætte en positiv udvikling de næste flere år, dog med mere moderat vækst end under det seneste boom. Konsensus blandt ejendomsanalytikere og branchegrupper er, at priserne vil fortsætte med at stige gradvist gennem 2025 og 2026, understøttet af stærke fundamentale forhold, men begrænset af højere finansieringsomkostninger og økonomisk afdæmpning. Her er nogle centrale udsigtspunkter:

Vækst i boligpriser: Boligpriserne i Milano forventes at stige med cirka +3–4 % i 2025 i gennemsnit, hvilket overgår inflationen sarpi.it. Lokale mæglere bemærker, at visse omdannelsesområder kan opleve endnu større stigninger, mens de dyreste centrale zoner kun kan stige en smule sarpi.it sarpi.it. Nomisma, et førende italiensk forskningsinstitut, forudser, at boligværdierne fortsat vil stige nominelt, men i et aftagende tempo – faktisk er prisvæksten faldet fra ~+2 % i 2022 til ~+1,4 % i 2025 for boliger i fremragende stand idealista.it. Denne blide opadgående tendens forventes at fortsætte ind i 2026–2027, medmindre der opstår større chok. Milanos kroniske underskud af nye boliger og byens status som Italiens økonomiske centrum bør understøtte priserne, selvom højere renter dæmper, hvad køberne kan betale. I 2027 kan den samlede prisvækst ifølge disse prognoser være på omkring 5–10 % over det nuværende niveau.

Kvartersfokus: Milanos populære og nye distrikter

En af de mest spændende aspekter ved Milanos ejendomsmarked i de senere år er fremkomsten af nye hotspot-kvarterer. Byens løbende udvikling – drevet af gentrificering, infrastruktur og byfornyelse – har omrokeret hierarkiet over de “bedste” steder at bo eller investere. Mens klassiske eksklusive kvarterer som Brera, det historiske centrum og Magenta fortsat er eftertragtede, er mange tidligere perifere områder hurtigt på vej frem. Nedenfor fremhæver vi nogle af Milanos vigtigste distrikter, både etablerede og nye, med deres nuværende prisniveauer og seneste tendenser:

Område / Distrikt Prisinterval (€/m²) Seneste tendens (årlig ændring) Ultra-prime historisk kerne €12.000–17.000 i topbeliggenheder idealista.it idealista.it (f.eks. Quadrilatero, Brera) Stabil til let fald. Priser på rekordhøjt niveau, udenlandsk efterspørgsel holder luksussegmentet fladt (center gennemsnit -0,8% i 2024) idealista.it idealista.it. Forretningsdistrikter (centrale) ~€10.000–13.000 for moderne ejerlejligheder idealista.it (f.eks. Porta Nuova, CityLife) Stærk efterspørgsel, begrænset udbud. Nyere enheder holder værdien eller stiger let; ældre enheder har set små korrektioner idealista.it. Førsteklasses kontorer/faciliteter øger attraktiviteten. Halv-centrale trendy zoner ~€6.000–9.000 i gentrificerede områder (f.eks. Porta Romana, Isola, Navigli) Stigende. Unge professionelle driver efterspørgslen. Porta Romana ~€10k i bedste områder (stabilt) idealista.it; Navigli op +3–4% med byfornyelsesprojekter idealista.it. Fremvoksende periferi (øst/syd) €3.000–5.000 i revitaliserende zoner (f.eks. Lodi–Corvetto, Santa Giulia) Høj vækst. Lodi-Corsica op +4,5% i 2024 idealista.it; Corvetto ~€3,4k/m² atiltrækker investorer idealista.it. Santa Giulia stabil ~€4k–4,5k men klar til at stige med OL 2026 idealista.it. Fremvoksende periferi (nord) €3.500–5.500 i kreative områder (f.eks. Bovisa, Dergano, Affori) Blandet. Bovisa & Affori oplevede +41% vækst (2015–2020) ilgiorno.it og udvikler sig fortsat (Politecnico campus-udvidelse). Dergano ~€4k–5,5k, stiger stadig pga. nye projekter idealista.it. Overkommelige udkantsområder €2.500–3.500 i det fjerne syd/nord (f.eks. Gratosoglio, Precotto) Moderat vækst. Begynderpriser med nylige stigninger (~+2–3%). Precotto/Turro (+40% på 5 år) viser potentiale ilgiorno.it. Nærhed til metro eller universiteter er afgørende.

Centrale Milano: Byens hjerte – inklusive områder som Duomo, Brera, Castello og Porta Venezia – har Italiens højeste ejendomsværdier. Disse zoner er kendetegnet ved historiske bygninger, luksusbutikker og begrænset nybyggeri. Priserne ligger typisk fra €8.000 op til €15.000+ pr. kvadratmeter afhængigt af gaden og ejendommens prestige sarpi.it. Som nævnt er det centrale marked modnet; både indenlandske og internationale købere er fortsat interesserede (udlændinge søger ofte nøglefærdige, moderne boliger med terrasser, sikkerhed osv. idealista.it), men den hurtige prisstigning fra de seneste år er fladet ud. I 2024 viste Tecnocasa-data, at de centrale værdier faldt en smule (-0,8 %) idealista.it, selvom ultra-prime adresser forblev stabile. Et centralt delmarked, der stadig oplever aktivitet, er Porta Nuova–Moscova, det elegante skyskraberdistrikt nær Piazza Gae Aulenti. Her opnår eksklusive nye boliger €12k+/m², og efterspørgslen overstiger udbuddet idealista.it. Ligeledes er det tilstødende CityLife-område (omdannede messearealer med højhuse og en park) fortsat meget eftertragtet; dets moderne lejligheder ligger rutinemæssigt over €8k/m² og nyder godt af at være en selvstændig, eksklusiv enklave.

Semi-centrale kvarterer: Lige uden for det historiske centrum kombinerer flere kvarterer relativt overkommelige priser med livsstilsappel. Porta Romana er for eksempel blevet et “bourgeois-bohemian” hotspot med caféer og gallerier. Priser omkring €6k–10k/m² er almindelige – høje efter bredere standarder, men stadig under centrum – og området vil yderligere drage fordel af udviklingen af den olympiske landsby (mere om det senere). Isola, nord for Garibaldi station, er blevet forvandlet fra en arbejderklasse-enklave til et smart kvarter efter Bosco Verticale-tårnene og Porta Nuova-projektet; priserne der er steget til €6k–8k/m². Navigli, kendt for sine kanaler og sit natteliv, er fortsat populært blandt både købere og lejere. Området har oplevet fornyet prisvækst takket være forbedringer og omdannelse af nærliggende industriområder idealista.it. Dog er nogle semi-centrale zoner ramt af vokseværk: for eksempel er Porta Romanas lejeboligmarked for nylig gået i stå på grund af en overflod af lavkvalitetslejligheder, som lejere nu undgår idealista.it – en påmindelse om, at selv trendy områder har brug for kvalitet for at trives.

Nye grænser – Periferien i vækst: Milanos mest dramatiske ejendomshistorier udspiller sig i perifere distrikter, der tidligere blev betragtet som marginale. Takket være målrettede byinvesteringer er disse områder nu “value buys” med betydeligt potentiale. Byens nordvestlige kvadrant er et godt eksempel: Cascina Merlata (nær Expo 2015-området) og det nærliggende Certosa har oplevet en bølge af udvikling (et enormt nyt indkøbscenter, moderne boligkomplekser osv.), hvilket har ført til en +46% stigning i boligpriserne over fem år – den højeste i byen ilgiorno.it. Helt nye ejerlejligheder i Cascina Merlata koster stadig rimelige ~€4.000/m², hvilket antyder plads til yderligere vækst. I det yderste nord har arbejderkvartererne Affori og Bovisa oplevet lignende vækst (over +40% på 5 år) ilgiorno.it. Bovisa, der huser et Politecnico-universitetscampus, står over for yderligere udvidelse (projektet “MOLECOLA”, et stort videnskabs- og teknologipark) idealista.it, hvilket kan blive en game-changer i fremtiden. I øst har området Precotto og Turro (langs metrolinje 1) stille og roligt steget ~40% siden 2018 ilgiorno.it, efterhånden som unge familier har opdaget dets bekvemmelighed, og nye byggerier har erstattet gamle fabrikker. I syd er områderne omkring Fondazione Prada og det enorme Scalo Porta Romana-omdannelsesprojekt (f.eks. Lodi, Corvetto, Chiaravalle) steget markant. Selv Rogoredo, der engang blot var et fjerntliggende togstationsområde, er nu kommet på radaren på grund af Santa Giulia erhvervskvarteret og den kommende olympiske hockeyarena – priserne dér og i Corvetto er steget med ~45% i de senere år ilgiorno.it. Alle disse eksempler understreger et nøgletema: infrastruktur og byfornyelse driver efterspørgslen. Efterhånden som Milano fortsætter med at investere i udkanten (nye metrostop, parker, campusser osv.), kan man forvente, at flere “undervurderede” kvarterer bliver de næste investeringsfavoritter.

Luksusenklaver og særlige markeder: Milano har også sin andel af nicheprægede luksusenklaver uden for centrum. For eksempel omfatter området San Siro (omkring det berømte stadion) både almene boligområder og meget velhavende områder (villaer og eksklusive lejligheder nær Hippodrome-parken). Topadresser i San Siro kan nå op på €8k–10k/m² idealista.it, selvom områdets gennemsnit er langt lavere. Området har for nylig fået opmærksomhed på grund af planer (stadig usikre) om at bygge nye fodboldstadioner og muligvis omdanne det gamle stadionområde – hvilket kan øge ejendomsinteressen markant. Et andet eksempel er “Politecnico-aksen” i nord (Bovisa til City of Milan University i Bicocca): studerende og universitetsansatte driver efterspørgslen på udlejning her, og investorer kan finde lejligheder med flere værelser til €3k–4k/m², som kan udlejes værelse for værelse. Med Milanos stigende studenterbefolkning er disse akademiske distrikter (inklusive Città Studi i øst) pålidelige markeder. Endelig fortjener nyopførte luksuskomplekser at blive nævnt – projekter som Porta Nuova penthouses, CityLife’s Residences eller mindre projekter i områder som San Gimignano henvender sig til velhavende købere, der ønsker moderne komfort uden for den gamle bys begrænsninger. Milanos udviklere rapporterer, at sådanne projekter ofte bliver udsolgt hurtigt, hvilket bekræfter, at for det rigtige produkt er efterspørgslen meget høj i hele byen.

Investeringsmuligheder og potentielle risici

Milanos robuste marked tilbyder en række investeringsmuligheder, fra boligrenoveringer i kommende områder til store erhvervsudviklinger. Investorer bør dog også overveje visse risici og udfordringer. Nedenfor er en oversigt over de vigtigste muligheder og risici for 2025 og frem:

Vigtige investeringsmuligheder

Fremvoksende kvarterer med potentiale: Som beskrevet ovenfor er flere distrikter i Milano i gang med en transformation. Tidlig investering i områder som Certosa/Cascina Merlata (NV) , Corvetto/Santa Giulia (SØ) , eller Affori/Bovisa (N) kan give betydelige kapitalgevinster. Disse områder tilbyder stadig relativt overkommelige indgangspriser og nyder godt af ny infrastruktur (metro, motorveje) og store projekter. I løbet af de sidste fem år har sådanne distrikter oplevet prisstigninger på +35–45% , hvilket er langt over byens gennemsnit ilgiorno.it ilgiorno.it. Med projekter som nye campusser, olympiske faciliteter og offentlig transport på vej, er værdistigningstendensen sandsynligvis fortsat på mellemlang sigt.

Som beskrevet ovenfor er flere distrikter i Milano i gang med en transformation. Tidlig investering i områder som , , eller kan give betydelige kapitalgevinster. Disse områder tilbyder stadig relativt overkommelige indgangspriser og nyder godt af ny infrastruktur (metro, motorveje) og store projekter. I løbet af de sidste fem år har sådanne distrikter oplevet prisstigninger på , hvilket er langt over byens gennemsnit ilgiorno.it ilgiorno.it. Med projekter som nye campusser, olympiske faciliteter og offentlig transport på vej, er på mellemlang sigt. Værditilvækst og omplaceringsprojekter: Milano har en betydelig bestand af ældre kontor- og industribygninger, der kan omplaceres. Givet den store efterspørgsel efter moderne lokaler og boliger, er konvertering af forældede ejendomme en lovende strategi. For eksempel har investorer øje på kontorblokke fra 1970’erne i perifere områder til konvertering til boliger eller studieboliger cushmanwakefield.com. Byens fokus på byfornyelse (med mere smidige godkendelser under “Salva Milano”-loven) gør det lettere at nedrive og genudvikle forældede strukturer fanpage.it fanpage.it. De, der kan navigere godkendelsesprocessen, kan skabe Grade A-aktiver ud af aldrende bygninger – et potentielt lukrativt træk.

Milano har en betydelig bestand af ældre kontor- og industribygninger, der kan omplaceres. Givet den og boliger, er konvertering af forældede ejendomme en lovende strategi. For eksempel har investorer øje på kontorblokke fra 1970’erne i perifere områder til cushmanwakefield.com. Byens fokus på byfornyelse (med mere smidige godkendelser under “Salva Milano”-loven) gør det lettere at nedrive og genudvikle forældede strukturer fanpage.it fanpage.it. De, der kan navigere godkendelsesprocessen, kan skabe Grade A-aktiver ud af aldrende bygninger – et potentielt lukrativt træk. Lejeinvesteringer & Build-to-Rent: Det stramme lejeboligmarked i Milano betyder, at velbeliggende lejeboliger kan give solide afkast (~5% i gennemsnit, højere i nogle tilfælde) globalpropertyguide.com. Investorer, fra enkeltpersoner til store fonde, har en mulighed i build-to-rent (BTR) -projekter. Der er enorm uopfyldt efterspørgsel på lejeboliger, især kvalitetslejligheder til unge professionelle og studieboliger. Formålsbyggede studieboliger (PBSA) er særligt attraktive – med Milanos universiteter, der tiltrækker flere internationale studerende, udgjorde investeringer i studieboliger ca. 33% af boliginvesteringerne i 1. halvår 2025 dils.com. Mange af disse er forward-finansierede projekter, der vil blive leveret i de kommende år, sandsynligvis med god belægning og lejeniveau. Ombygningen af den olympiske landsby til studieboliger (efter 2026) er et markant eksempel på denne mulighed i praksis scaloportaromana.com.

Det i Milano betyder, at velbeliggende lejeboliger kan give solide afkast (~5% i gennemsnit, højere i nogle tilfælde) globalpropertyguide.com. Investorer, fra enkeltpersoner til store fonde, har en mulighed i -projekter. Der er enorm uopfyldt efterspørgsel på lejeboliger, især kvalitetslejligheder til unge professionelle og studieboliger. Formålsbyggede studieboliger (PBSA) er særligt attraktive – med Milanos universiteter, der tiltrækker flere internationale studerende, dils.com. Mange af disse er forward-finansierede projekter, der vil blive leveret i de kommende år, sandsynligvis med god belægning og lejeniveau. (efter 2026) er et markant eksempel på denne mulighed i praksis scaloportaromana.com. Luksus- og hospitality-aktiver: Milanos status som global by betyder, at der altid er interesse for trofæaktiver. Luksus detailbygninger , flagship-butikker og high-end hoteller i byens centrum er eftertragtede af internationale investorer (såkaldte “core”-aktiver). Nylige transaktioner viser, at global kapital er villig til at betale premiumpriser for detailhandel på Via Montenapoleone eller femstjernede hoteller på grund af Milanos vedvarende tiltrækningskraft cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Med turismen på rekordhøjt niveau og begivenheder som OL 2026 i horisonten, tilbyder hospitality-investeringer (hoteller, servicerede lejligheder, short-let-porteføljer) et stærkt indkomstpotentiale. Italiens kulturelle kapital og skatteincitamenter for udlændinge (som flat tax-ordningen) tiltrækker også høj-nettoformue-individer til at investere i luksusboliger i Milano idealista.it – hvilket betyder, at luksusudviklings- eller renoveringsprojekter kan finde et klart marked.

Milanos status som global by betyder, at der altid er interesse for trofæaktiver. , flagship-butikker og high-end hoteller i byens centrum er eftertragtede af internationale investorer (såkaldte “core”-aktiver). Nylige transaktioner viser, at global kapital er villig til at betale premiumpriser for detailhandel på Via Montenapoleone eller femstjernede hoteller på grund af Milanos vedvarende tiltrækningskraft cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Med turismen på rekordhøjt niveau og begivenheder som i horisonten, tilbyder (hoteller, servicerede lejligheder, short-let-porteføljer) et stærkt indkomstpotentiale. Italiens kulturelle kapital og skatteincitamenter for udlændinge (som flat tax-ordningen) tiltrækker også høj-nettoformue-individer til at investere i luksusboliger i Milano idealista.it – hvilket betyder, at luksusudviklings- eller renoveringsprojekter kan finde et klart marked. Grøn renovering og ESG: En ofte overset mulighed er investering i energi-effektiviseringsopgraderinger. EU og Italien bevæger sig mod strengere bygningsstandarder for energieffektivitet (det foreslåede EU-direktiv om “grønne bygninger” kan kræve, at boliger opfylder højere energiklasser inden 2030). Renovering af ældre milanesiske bygninger med solpaneler, isolering og moderne systemer kan markant øge deres værdi og fremtidssikre dem. Der er potentiale for, at offentlige incitamenter vender tilbage (i en eller anden form) for at støtte grønne renoveringer. Ejendomme med certificerede bæredygtigheds-kvalifikationer opnår allerede højere lejeindtægter og priser i kontorsektoren, og denne tendens vil kun vokse. Investorer, der specialiserer sig i ESG (Environmental, Social, Governance)-opgraderinger, kan frigøre værdi i Milanos aldrende bygningsmasse, samtidig med at de drager fordel af lavere tomgang og højere lejereftersprøgsel efter miljøvenlige lokaler cushmanwakefield.com.

Potentielle risici og udfordringer

Rente- og finansieringsrisiko: Den hurtige stigning i renterne i 2022–2023 var et wake-up call. Hvis renterne forbliver høje eller stiger yderligere, vil finansieringsomkostninger begrænse købere og udviklere . De høje realkreditrenter afkølede allerede Milanos marked i 2023 (salget faldt og prisstigningerne aftog). Selvom renterne er faldet en smule i 2025, kan risikoen for fornyet inflation eller strammere pengepolitik igen dæmpe boligoverkommeligheden. Derudover har bankerne i Italien været forsigtige – Nomisma bemærker, at på trods af flere realkreditlån i 2025, er bankernes forsigtige udlån stadig “en bremse på den potentielle efterspørgsel” idealista.it. Investorer, der er afhængige af gearing, skal tage højde for muligheden for dyrere eller mere knap kredit.

Den hurtige stigning i renterne i 2022–2023 var et wake-up call. Hvis renterne forbliver høje eller stiger yderligere, vil . De høje realkreditrenter afkølede allerede Milanos marked i 2023 (salget faldt og prisstigningerne aftog). Selvom renterne er faldet en smule i 2025, kan risikoen for fornyet inflation eller strammere pengepolitik igen dæmpe boligoverkommeligheden. Derudover har bankerne i Italien været forsigtige – Nomisma bemærker, at på trods af flere realkreditlån i 2025, er bankernes forsigtige udlån stadig “en bremse på den potentielle efterspørgsel” idealista.it. Investorer, der er afhængige af gearing, skal tage højde for muligheden for dyrere eller mere knap kredit. Regulatoriske og skattemæssige ændringer: Det regulatoriske miljø er i forandring (se næste afsnit). Mens nogle ændringer er positive (f.eks. Milanos “Salva Milano”-lov, der fremskynder tilladelser), kan andre påvirke afkastet. En stor ændring er regulering af korttidsudlejning : den nationale regering og bymyndighederne strammer reglerne for ferieudlejning for at imødekomme boligmangel og “overturisme.” Fra 2024 har Italien hævet den faste skat på indkomst fra korttidsudlejning fra 21 % til 26 % for værter med flere ejendomme homeunity.it, og indført obligatoriske registreringskoder og sikkerhedsstandarder homeunity.it homeunity.it. Milano undersøger også lokale begrænsninger i de mest turisttætte områder. Hvis disse regler bliver strammere, kan investorer i Airbnb-lignende ejendomme opleve lavere afkast eller højere overholdelsesomkostninger. En anden mulig ændring kan være i ejendomsbeskatningen – Italien har længe diskuteret at opdatere de matrikulære værdier (til IMU-ejendomsskatteformål). Selvom det er politisk følsomt, kan enhver fremtidig reform øge ejeromkostningerne for ejere af højværdiejendomme i Milano. At holde øje med Roms politiske beslutninger er klogt for enhver investor her.

Det regulatoriske miljø er i forandring (se næste afsnit). Mens nogle ændringer er positive (f.eks. Milanos “Salva Milano”-lov, der fremskynder tilladelser), kan andre påvirke afkastet. En stor ændring er : den nationale regering og bymyndighederne strammer reglerne for ferieudlejning for at imødekomme boligmangel og “overturisme.” Fra 2024 har Italien homeunity.it, og indført obligatoriske registreringskoder og sikkerhedsstandarder homeunity.it homeunity.it. Milano undersøger også lokale begrænsninger i de mest turisttætte områder. Hvis disse regler bliver strammere, kan investorer i Airbnb-lignende ejendomme opleve lavere afkast eller højere overholdelsesomkostninger. En anden mulig ændring kan være i ejendomsbeskatningen – Italien har længe diskuteret at opdatere de matrikulære værdier (til IMU-ejendomsskatteformål). Selvom det er politisk følsomt, kan enhver fremtidig reform øge ejeromkostningerne for ejere af højværdiejendomme i Milano. At holde øje med Roms politiske beslutninger er klogt for enhver investor her. Økonomisk og politisk klima: Selvom Milanos økonomi er relativt stærk, er den ikke immun over for Italiens bredere udfordringer. Lav national vækst (forventet ~0,8 % i 2025) globalpropertyguide.com, høj offentlig gæld eller politisk ustabilitet kan skabe modvind. En recession i Europa eller globale chok kan begrænse efterspørgslen fra både lokale købere og udenlandske investorer. Desuden udgør Italiens demografi – en aldrende befolkning og en faldende arbejdsstyrke – langsigtede spørgsmål for boligefterspørgslen (selvom Milano selv tiltrækker unge fra andre regioner). På den politiske front, mens den nuværende regering er udviklingsvenlig (f.eks. fremmer Milanos vækst), kan fremtidige regeringer ændre prioriteter. Investorer bør tage højde for en smule af den berømte “italienske risiko”: ting kan tage længere tid end forventet, hvad enten det er bureaukratiske forsinkelser eller pludselige lovændringer.

Selvom Milanos økonomi er relativt stærk, er den ikke immun over for Italiens bredere udfordringer. Lav national vækst (forventet ~0,8 % i 2025) globalpropertyguide.com, høj offentlig gæld eller politisk ustabilitet kan skabe modvind. En recession i Europa eller globale chok kan begrænse efterspørgslen fra både lokale købere og udenlandske investorer. Desuden udgør Italiens demografi – en aldrende befolkning og en faldende arbejdsstyrke – langsigtede spørgsmål for boligefterspørgslen (selvom Milano selv tiltrækker unge fra andre regioner). På den politiske front, mens den nuværende regering er udviklingsvenlig (f.eks. fremmer Milanos vækst), kan fremtidige regeringer ændre prioriteter. Investorer bør tage højde for en smule af den berømte “italienske risiko”: ting kan tage længere tid end forventet, hvad enten det er bureaukratiske forsinkelser eller pludselige lovændringer. Eksekverings- og konstruktionsrisici: Udvikling i Milano kan være givende, men er ikke uden forhindringer. Byggeomkostningerne forbliver høje (priserne på byggematerialer er steget siden 2017 idealista.it), hvilket presser udviklernes marginer. Mangel på kvalificeret arbejdskraft og problemer i forsyningskæden kan også påvirke projektets tidsplaner. Tilladelsesskandalen i 2023 – hvor ca. 150 projekter blev standset – understreger risikoen for, at selv godkendte projekter kan møde juridisk granskning . Selvom Salva Milano-dekretet har til formål at løse det specifikke problem fanpage.it fanpage.it, skal udviklere stadig nøje overholde reglerne for at undgå udfordringer (især i en by med historiske steder og stærke lokalsamfund). Ethvert projekt, der trækker ud, risikerer at miste det rette markedstidspunkt eller at overskride budgettet. Derfor foretrækker investorer ofte stående aktiver eller lette renoveringer i Milano for at mindske udviklingsrisikoen.

Udvikling i Milano kan være givende, men er ikke uden forhindringer. Byggeomkostningerne forbliver høje (priserne på byggematerialer er steget siden 2017 idealista.it), hvilket presser udviklernes marginer. Mangel på kvalificeret arbejdskraft og problemer i forsyningskæden kan også påvirke projektets tidsplaner. Tilladelsesskandalen i 2023 – hvor ca. 150 projekter blev standset – understreger risikoen for, at selv godkendte projekter kan møde . Selvom Salva Milano-dekretet har til formål at løse det specifikke problem fanpage.it fanpage.it, skal udviklere stadig nøje overholde reglerne for at undgå udfordringer (især i en by med historiske steder og stærke lokalsamfund). Ethvert projekt, der trækker ud, risikerer at miste det rette markedstidspunkt eller at overskride budgettet. Derfor foretrækker investorer ofte i Milano for at mindske udviklingsrisikoen. Markedsmætning i visse segmenter: Selvom de fleste segmenter har sund efterspørgsel, er der mulighed for overudbud i nichemarkeder. For eksempel, hvis for mange luksuslejligheder kommer på markedet på én gang, kan toppen blive blødere (det er ikke tilfældet i øjeblikket, men det er værd at holde øje med fremtidige projekter). For kontorer, hvis virksomheder fuldt ud omfavner fjern-/hybridarbejde, kan selv Milanos stærke efterspørgsel efter kvalitetsplads udjævnes, hvilket efterlader mindre fleksible kontorer med problemer med at finde lejere. Og inden for detailhandel betyder e-handelens strukturelle vækst, at sekundære detailplaceringer måske aldrig kommer sig helt; investorer i disse aktiver kan opleve stagnerende lejeindtægter. At være selektiv – med fokus på prime beliggenhed og fremtidssikrede koncepter – er nøglen til at undgå at sidde fast med en ejendom, der er gået af mode.

Sammenfattende forbliver Milano et af Europas mest attraktive ejendomsmarkeder, med langt flere muligheder end trusler. Byens stærke fundament, globale appel og udviklingsvenlige momentum placerer den godt for investorer. Dog vil forsigtige investorer aktivt håndtere ovenstående risici – stressteste deres investeringer mod renteændringer, holde sig opdateret om lovgivning og vælge projekter med margin til at modstå bump på vejen. Milanos ejendomsmarked har vist sig bemærkelsesværdigt robust, og dem, der investerer klogt, vil sandsynligvis blive belønnet i de kommende år.

Store udviklings- og infrastrukturprojekter, der former Milano

Milano gennemgår en fysisk transformation takket være en række byudviklingsprojekter og infrastrukturforbedringer. Disse initiativer ændrer ikke kun byens skyline, men påvirker også direkte ejendomsværdierne ved at forbedre forbindelserne og omdanne uudnyttede områder til levende nye kvarterer. Her er nogle af de nøgleprojekter og planer, der påvirker (eller snart vil påvirke) Milanos ejendomsmarked:

Ombygning af tidligere jernbanearealer (Scali Ferroviari): Milanos ambitiøse plan om at regenerere syv nedlagte jernbanearealer (“Scali”-projektet) er godt i gang. Det største og mest bemærkelsesværdige er Scalo Porta Romana i sydøst: et 190.000 m² stort område, der omdannes til et blandet øko-distrikt. Det vil huse OL-byen 2026 , hvor 1.400 atleter skal bo, og efter legene vil de splinternye boliger blive omdannet til tiltrængte studie- og billige boliger scaloportaromana.com perenews.com. Sammen med boliger skabes Parco Romana (en stor ny park) og erhvervsarealer, der integrerer dette område i byens struktur. I nærheden har Fondazione Prada og andre kulturelle attraktioner allerede løftet kvarteret; færdiggørelsen af OL-byen i 2026 (med studerende, der flytter ind sidst i 2026) forventes at øge Porta Romanas tiltrækningskraft og ejendomspriser betydeligt. Andre jernbanearealer på tegnebrættet inkluderer Scalo Farini (nordvest), der skal blive til en stor park og innovationsdistrikt inden 2030, og Scalo San Cristoforo (sydvest, endestation for den nye M4-linje), som vil fokusere på bæredygtighed og muligvis logistik. Disse projekter er i bund og grund ved at skabe nye kvarterer – de tilfører grønne områder, transportforbindelser og moderne bygninger til steder, der tidligere lå øde hen. Efterhånden som de skrider frem, oplever de omkringliggende områder (ofte tidligere semi-industrielle) en afsmittende effekt med stigende værdier på grund af den forventede forbedring af livskvaliteten.

Milanos ambitiøse plan om at regenerere syv nedlagte jernbanearealer (“Scali”-projektet) er godt i gang. Det største og mest bemærkelsesværdige er i sydøst: et 190.000 m² stort område, der omdannes til et blandet øko-distrikt. Det vil huse , hvor 1.400 atleter skal bo, og efter legene vil de splinternye boliger blive omdannet til tiltrængte studie- og billige boliger scaloportaromana.com perenews.com. Sammen med boliger skabes Parco Romana (en stor ny park) og erhvervsarealer, der integrerer dette område i byens struktur. I nærheden har og andre kulturelle attraktioner allerede løftet kvarteret; færdiggørelsen af OL-byen i 2026 (med studerende, der flytter ind sidst i 2026) forventes at øge Porta Romanas tiltrækningskraft og ejendomspriser betydeligt. Andre jernbanearealer på tegnebrættet inkluderer (nordvest), der skal blive til en stor park og innovationsdistrikt inden 2030, og (sydvest, endestation for den nye M4-linje), som vil fokusere på bæredygtighed og muligvis logistik. Disse projekter er i bund og grund ved at skabe nye kvarterer – de tilfører grønne områder, transportforbindelser og moderne bygninger til steder, der tidligere lå øde hen. Efterhånden som de skrider frem, oplever de omkringliggende områder (ofte tidligere semi-industrielle) en afsmittende effekt med stigende værdier på grund af den forventede forbedring af livskvaliteten. Udvidelser af metrolinjer (M4 og videre): Transportinfrastruktur er en hoveddrivkraft for ejendomstendenser i Milano. I 2022–2023 åbnede byen sektioner af den helt nye M4-metrolinje (“Den Blå Linje”), og i 2024 nåede den byens centrum; i begyndelsen af 2025 forventes linjen at være fuldt operationel fra Linate Lufthavn (øst) til San Cristoforo (yderst sydvest) . Dette er en game changer: områder, der tidligere ikke havde metro (som dele af Solari, Washington og den østlige Forlanini/Corsica-akse), har nu hurtige forbindelser. Vi ser allerede ejendomspriser omkring de nye M4-stationer stige før linjens åbning idealista.it idealista.it. Imens er udvidelser af eksisterende linjer planlagt: M1 (Rød) udvides mod vest til Baggio, og M5 (Lilla) er under opførelse nordpå til Monza (forventes færdig i 2030). Der er endda foreslået en ny M6-linje i tidlig planlægning. Alle disse transportprojekter har tendens til at løfte ejendomsværdier ved at forbedre tilgængeligheden . Kvarterer som Washington/Bolivar (på M4), Via Mecenate (nær M4’s østlige endestation) eller Bicocca (som vil drage fordel af M5-udvidelsen) vil sandsynligvis opleve øget efterspørgsel. Derudover vinder konceptet om en “Circle Line” – hvor eksisterende togspor bruges til at skabe en ringbane omkring Milano – frem. De første elementer af dette kan materialisere sig i 2026–2030 og forbinde forstæderne yderligere. For investorer og boligkøbere forbliver nærhed til en nuværende eller fremtidig metrostation en af de sikreste måder at øge ejendomsværdien i Milano på.

Transportinfrastruktur er en i Milano. I 2022–2023 åbnede byen sektioner af den helt nye (“Den Blå Linje”), og i 2024 nåede den byens centrum; i begyndelsen af 2025 forventes linjen at være fuldt operationel fra . Dette er en game changer: områder, der tidligere ikke havde metro (som dele af Solari, Washington og den østlige Forlanini/Corsica-akse), har nu hurtige forbindelser. Vi ser allerede ejendomspriser omkring de nye M4-stationer stige før linjens åbning idealista.it idealista.it. Imens er udvidelser af eksisterende linjer planlagt: udvides mod vest til Baggio, og er under opførelse nordpå til Monza (forventes færdig i 2030). Der er endda foreslået en ny i tidlig planlægning. Alle disse transportprojekter har tendens til at . Kvarterer som Washington/Bolivar (på M4), Via Mecenate (nær M4’s østlige endestation) eller Bicocca (som vil drage fordel af M5-udvidelsen) vil sandsynligvis opleve øget efterspørgsel. Derudover vinder konceptet om en – hvor eksisterende togspor bruges til at skabe en ringbane omkring Milano – frem. De første elementer af dette kan materialisere sig i 2026–2030 og forbinde forstæderne yderligere. For investorer og boligkøbere forbliver nærhed til en nuværende eller fremtidig metrostation en af de sikreste måder at øge ejendomsværdien i Milano på. CityLife og Porta Nuova – Fortsat udvikling: Milanos to ikoniske succeshistorier inden for byomdannelse, Porta Nuova og CityLife , har sat standarden for moderne bykvarterer i Italien. Porta Nuova (Garibaldi/Isola-området) er stort set færdig, men der sker stadig justeringer – for eksempel udvider UniCredit sit hovedkvarter, og nye mindre boligprojekter i Isola er på vej. Områdets indflydelse har spredt sig til nærliggende Chinatown og Garibaldi, hvor ældre bygninger omdannes på grund af det eksklusive miljø lige ved siden af. CityLife , trioen af glitrende tårne (Allianz, Generali, PwC) midt i en anlagt park og shoppingdistrikt, nærmer sig også færdiggørelse. De sidste boliggrunde og muligvis et ekstra kontorhus i mellemstørrelse er under udvikling. Denne zone har for alvor etableret Tre Torri som et af Milanos dyreste boligområder. Efterhånden som disse projekter afsluttes, opmuntrer deres succes (målt på høj belægning og værdiskabelse) byen til at forfølge lignende storskalaprojekter (som de nævnte Scali). De forankrer også beskæftigelse – f.eks. blev Porta Nuova et fintech- og modefirma-knudepunkt; CityLife tiltrak konsulent- og forsikringsselskaber – hvilket igen øger efterspørgslen efter boliger i de omkringliggende kvarterer.

Milanos to ikoniske succeshistorier inden for byomdannelse, og , har sat standarden for moderne bykvarterer i Italien. Porta Nuova (Garibaldi/Isola-området) er stort set færdig, men der sker stadig justeringer – for eksempel udvider sit hovedkvarter, og nye mindre boligprojekter i Isola er på vej. Områdets indflydelse har spredt sig til nærliggende Chinatown og Garibaldi, hvor ældre bygninger omdannes på grund af det eksklusive miljø lige ved siden af. , trioen af glitrende tårne (Allianz, Generali, PwC) midt i en anlagt park og shoppingdistrikt, nærmer sig også færdiggørelse. De sidste boliggrunde og muligvis et ekstra kontorhus i mellemstørrelse er under udvikling. Denne zone har for alvor etableret som et af Milanos dyreste boligområder. Efterhånden som disse projekter afsluttes, opmuntrer deres succes (målt på høj belægning og værdiskabelse) byen til at forfølge lignende storskalaprojekter (som de nævnte Scali). De forankrer også beskæftigelse – f.eks. blev Porta Nuova et fintech- og modefirma-knudepunkt; CityLife tiltrak konsulent- og forsikringsselskaber – hvilket igen øger efterspørgslen efter boliger i de omkringliggende kvarterer. Milano Innovation District (MIND): På området for Expo 2015 (nordvestlige udkant, Rho-Fiera) opføres et højteknologisk campus kendt som MIND . Dette offentligt-private projekt har til formål at skabe en park for life science og teknologi, inklusive forskningscentret Human Technopole , et nyt universitetscampus (Universitetet i Milanos naturvidenskabelige fakulteter flytter hertil) og private F&U-hovedkvarterer. Det ultramoderne Galeazzi-hospital er allerede åbnet der. Selvom MIND ligger uden for den centrale by, fungerer det reelt som en udvidelse af Milanos metroområde og er forbundet med offentlig transport. Udviklingen har langsigtede konsekvenser: den kan skabe tusindvis af arbejdspladser og blive et videnskabeligt innovationsknudepunkt, hvilket øger efterspørgslen efter både kontorer og boliger i det nordvestlige område (Rho, Pero samt distrikter som Certosa). Nogle boligudviklere er faktisk allerede begyndt at målrette byer nær MIND, i forventning om at professionelle vil ønske at bo tættere på arbejdspladsen frem for i den tætpakkede by.

På området for Expo 2015 (nordvestlige udkant, Rho-Fiera) opføres et højteknologisk campus kendt som . Dette offentligt-private projekt har til formål at skabe en park for life science og teknologi, inklusive forskningscentret , et nyt universitetscampus (Universitetet i Milanos naturvidenskabelige fakulteter flytter hertil) og private F&U-hovedkvarterer. Det ultramoderne Galeazzi-hospital er allerede åbnet der. Selvom MIND ligger uden for den centrale by, fungerer det reelt som en udvidelse af Milanos metroområde og er forbundet med offentlig transport. Udviklingen har langsigtede konsekvenser: den kan skabe tusindvis af arbejdspladser og blive et videnskabeligt innovationsknudepunkt, hvilket øger efterspørgslen efter både kontorer og boliger i det nordvestlige område (Rho, Pero samt distrikter som Certosa). Nogle boligudviklere er faktisk allerede begyndt at målrette byer nær MIND, i forventning om at professionelle vil ønske at bo tættere på arbejdspladsen frem for i den tætpakkede by. 2026 Vinter-OL infrastruktur: Milano (sammen med Cortina) er vært for vinterlegene i februar 2026, og dette har sat gang i flere betydningsfulde projekter. Den førnævnte olympiske by i Porta Romana er ét eksempel; et andet er Palazzetto dello Sport (PalaItalia) i Santa Giulia – en ny arena til ishockey og events. Santa Giulia, et stort blandet anvendelsesprojekt syd for Rogoredo, havde været længe om at udvikle sig, men OL gav det nødvendige skub til at bygge arenaen og færdiggøre flere af de planlagte kontorer/boliger der. Store virksomheder som Sky Italia har allerede hovedkontor i Santa Giulia, og efter OL er området planlagt til at inkludere parker og et betydeligt boligområde. Derudover opgraderer Milano i forberedelse til legene nogle transportnetværk og offentlige rum – for eksempel forbedres togforbindelser til skisportssteder, og turistområder forskønnes. Selvom det ikke er lige så omvæltende som Expo 2015, fungerer OL som en accelerator, der sikrer, at visse projekter overholder en fast deadline og tiltrækker global opmærksomhed. Områder omkring de olympiske lokaliteter (f.eks. Porta Romana, Santa Giulia) bør opleve et kortvarigt boost i udlejning under begivenheden og en varig gevinst fra forbedrede faciliteter og international synlighed.

Milano (sammen med Cortina) er vært for vinterlegene i februar 2026, og dette har sat gang i flere betydningsfulde projekter. Den førnævnte olympiske by i Porta Romana er ét eksempel; et andet er i Santa Giulia – en ny arena til ishockey og events. Santa Giulia, et stort blandet anvendelsesprojekt syd for Rogoredo, havde været længe om at udvikle sig, men OL gav det nødvendige skub til at bygge arenaen og færdiggøre flere af de planlagte kontorer/boliger der. Store virksomheder som Sky Italia har allerede hovedkontor i Santa Giulia, og efter OL er området planlagt til at inkludere parker og et betydeligt boligområde. Derudover opgraderer Milano i forberedelse til legene nogle transportnetværk og offentlige rum – for eksempel forbedres togforbindelser til skisportssteder, og turistområder forskønnes. Selvom det ikke er lige så omvæltende som Expo 2015, fungerer OL som en accelerator, der sikrer, at visse projekter overholder en fast deadline og tiltrækker global opmærksomhed. Områder omkring de olympiske lokaliteter (f.eks. Porta Romana, Santa Giulia) bør opleve et under begivenheden og en varig gevinst fra forbedrede faciliteter og international synlighed. Andre bemærkelsesværdige projekter: Der er mange andre udviklinger på tværs af Milanos kvarterer. Et par eksempler: området Ex Richard Ginori langs Naviglio Grande bliver omdannet til et bolig- og kreativt distrikt, hvilket understøtter værdistigningen i Navigli/Famagosta idealista.it. Piazza d’Armi (gammelt militært øvelsesområde i sydvest) skal omdannes til en park med noget boligbyggeri i udkanten. Piazza Cordusio i centrum bliver genopfundet som en luksus detail- og kontorzone (historiske bygninger omdannes til flagskibsbutikker og kontorer, som den nye Starbucks Roastery og den kommende Louis Vuitton-butik) ilgiorno.it. Ligeledes er mange ældre bygninger i det historiske centrum (f.eks. omkring Via Turati, Via Manzoni) under renovering for at imødekomme high-end detailhandel eller kontorbrug, hvilket holder centro i udvikling. På boligsiden er mindre infill-projekter allestedsnærværende – fra boutique-ejerlejlighedsbyggerier i Via Savona/Tortona (et modekvarter) til loft-konverteringer i Lambrate (et spirende designkvarter i øst). Milanos ejendomsmarked er et mosaik af disse mikro-udviklinger, der tilsammen opgraderer byens tiltrækningskraft.

Essensen er, at Milanos bylandskab i slutningen af 2020’erne vil være præget af nye grønne områder, forbedret mobilitet og helt nye kvarterer, der opstår, hvor gammel infrastruktur tidligere lå. Disse ændringer har generelt en positiv indflydelse på ejendomsværdier – ejendomme tæt på nye parker eller stationer opnår præmiepriser. Milanos byplan for 2030 lægger vægt på bæredygtig vækst, genanvendelse af tidligere industrigrunde og udvikling med fokus på offentlig transport, hvilket alt sammen lover godt for en mere beboelig (og dermed mere værdifuld) by. Interessenter på ejendomsmarkedet – fra boligkøbere til udviklere – bør “følge kranerne” og infrastrukturplanerne, da nutidens byggepladser ofte signalerer morgendagens ejendomshotspots.

Regulatoriske og juridiske opdateringer, der påvirker ejendomsmarkedet

Den juridiske og regulatoriske ramme i Italien, og specifikt i Milano, har for nylig set vigtige opdateringer, nogle med det formål at stimulere markedet og andre for at adressere sociale bekymringer. At holde sig opdateret om disse ændringer er afgørende for investorer og købere, da de kan påvirke transaktionsomkostninger, udlejningsdrift og udviklingstidslinjer. Centrale opdateringer inkluderer:

“Salva Milano”-dekret – Ophævelse af blokerede projekter: I kølvandet på en større efterforskning, der i 2023 satte omkring 150 byggeprojekter i Milano i bero, indførte den nationale regering en særlig lov, uformelt kaldet “Salva Milano” (Red Milano). Problemet opstod, da anklagere hævdede, at mange projekter misbrugte en hurtig tilladelse (SCIA for renovering) til reelt at opføre større bygninger uden fulde byplaner fanpage.it. Dette førte til foreløbige stop for adskillige byggepladser, fra boligtårne (som Park Towers i Crescenzago) til mindre ombygninger fanpage.it. Salva Milano-loven, vedtaget i slutningen af 2024, giver en midlertidig løsning: den erklærer sådanne projekter lovlige, så længe de ligger i allerede urbaniserede områder, og fjerner dermed kravet om en særskilt detaljeret plan for nedrivnings- og genopbygningssager fanpage.it fanpage.it. I praksis betyder denne lov, at alle de stillede byggepladser kan genoptages og færdiggøres. Den forenkler også midlertidigt fremtidige nedrivnings/genopbygningsprojekter i byen, idet udviklere kan nøjes med en enklere tilladelse, hvis de ikke udvider bygningens fodaftryk ud over det urbane område. Tiltaget er dog overgangsvist – gældende indtil en bredere reform af byggereglerne træder i kraft (forventet inden for 6 måneder ifølge loven) fanpage.it. For markedet var dette en stor lettelse: det fjerner usikkerheden over mange projekter og signalerer regeringens støtte til Milanos vækst. Investorer bør dog bemærke, at dette også betyder, at en bølge af nye enheder vil komme på markedet, når disse projekter står færdige i 2025–2026, hvilket kan øge konkurrencen en smule i visse segmenter. Skatteincitamenter for boligkøbere: Den italienske regering har indført eller forlænget incitamenter for at støtte boligejerskab, især for førstegangskøbere. Under 2025 Budgetloven var en nyttig ændring forlængelsen af tidsrummet til at sælge en tidligere bolig, mens man bevarer “førstegangsbolig”-skattefordele . Normalt skal købere, der køber en primær bolig med skattefordele, sælge deres gamle primære bolig inden for 12 måneder for at undgå at miste fordelen; dette vindue blev fordoblet til 24 måneder fra 1. januar 2025 globalpropertyguide.com. Dette giver reelt boligejere mere luft til at skifte bolig uden at pådrage sig højere skatter og opmuntrer dermed til større mobilitet på markedet. Derudover findes der stadig generøse realkredittilskud til unge førstegangskøbere (under 36 år), som dækker skatter og tilbyder statsgarantier – disse blev indført i 2021 og forlænget mindst til 2023–24, og det forventes, at de fortsætter, da de har været populære. Sådanne tiltag holder efterspørgslen fra førstegangskøbere (et nøglesegment i Milano) mere robust, end den ellers ville være i en tid med dyre lån.

Den italienske regering har indført eller forlænget incitamenter for at støtte boligejerskab, især for førstegangskøbere. Under var en nyttig ændring . Normalt skal købere, der køber en primær bolig med skattefordele, sælge deres gamle primære bolig inden for 12 måneder for at undgå at miste fordelen; dette vindue blev fordoblet til globalpropertyguide.com. Dette giver reelt boligejere mere luft til at skifte bolig uden at pådrage sig højere skatter og opmuntrer dermed til større mobilitet på markedet. Derudover findes der stadig (under 36 år), som dækker skatter og tilbyder statsgarantier – disse blev indført i 2021 og forlænget mindst til 2023–24, og det forventes, at de fortsætter, da de har været populære. Sådanne tiltag holder efterspørgslen fra førstegangskøbere (et nøglesegment i Milano) mere robust, end den ellers ville være i en tid med dyre lån. Regulering af korttidsudlejning: Måske det mest omdiskuterede emne er reguleringen af korttidsudlejninger (affitti brevi) som Airbnb, der er blevet udbredt i Milano. Myndighederne forsøger at balancere væksten i turismen med boligoverkommelighed for beboerne. På nationalt plan trådte flere nye regler i kraft: fra og med 2024 skal værter, der udlejer mere end én bolig via korttidsudlejning, nu betale en højere fast skat på 26% (mod den normale 21% for én bolig) homeunity.it. Dette er rettet mod de såkaldte “multi-værter” – dem, der reelt driver små hotelimperier – for at modvirke, at for mange boliger tages ud af langtidsmarkedet homeunity.it. Derudover skal fra og med 1. januar 2025 alle korttidsudlejningsboliger i Italien have en landsdækkende identifikationskode (CIN) og registreres i en central database homeunity.it. Værter skal vise denne kode i annoncer og på ejendommen, ellers risikerer de store bøder homeunity.it. Samtidig blev nye brandsikringskrav (f.eks. gasdetektorer, brandslukkere i hver enhed) obligatoriske i slutningen af 2024 for alle turistudlejninger homeunity.it homeunity.it. Disse regler øger gennemsigtigheden og sikkerheden, men pålægger også værterne ekstra omkostninger. I Milano har bystyret også signaleret en strengere linje. Selvom korttidsudlejning ikke forbydes helt (som i visse zoner i byer som Barcelona og Amsterdam), retter Milano sig mod nogle af bivirkningerne: for eksempel har byen forbudt brugen af nøglebokse på offentligt areal (gelændere, skilte osv.) til Airbnb-indtjekning, gældende fra foråret 2025 fanpage.it fanpage.it. Embedsmænd kaldte det et symbolsk skridt mod den ukontrollerede spredning af mini-hostels og et “misbrug af offentligt rum” fanpage.it fanpage.it. Desuden arbejder Milano for at få flere beføjelser til at pålægge liudlejning i områder med for mange turistudlejninger. En nylig domstolsafgørelse (april 2025 fra Statsrådet) har åbnet døren for, at byer kan udpege “mættede zoner”, hvor nye korttidsudlejninger kan begrænses homeunity.it homeunity.it. Det ville ikke være overraskende, hvis Milano, under pres fra beboerne over høje huslejer, snart vælger at begrænse antallet af korttidsudlejningsdage eller licenser i de mest berørte centrale distrikter. Investorer i markedet for korttidsudlejning bør følge disse udviklinger nøje , da afkastet kan blive påvirket af højere skatter eller nye lokale begrænsninger (f.eks. en regel om, at udlejning under 30 dage kun er tilladt, hvis du udlejer et værelse og ikke hele lejligheden – et koncept, der er blevet foreslået nationalt tg24.sky.it).

Måske det mest omdiskuterede emne er reguleringen af som Airbnb, der er blevet udbredt i Milano. Myndighederne forsøger at balancere væksten i turismen med boligoverkommelighed for beboerne. På nationalt plan trådte flere nye regler i kraft: fra og med (mod den normale 21% for én bolig) homeunity.it. Dette er rettet mod de såkaldte “multi-værter” – dem, der reelt driver små hotelimperier – for at modvirke, at for mange boliger tages ud af langtidsmarkedet homeunity.it. Derudover skal fra og med og registreres i en central database homeunity.it. Værter skal vise denne kode i annoncer og på ejendommen, ellers risikerer de store bøder homeunity.it. Samtidig blev nye (f.eks. gasdetektorer, brandslukkere i hver enhed) obligatoriske i slutningen af 2024 for alle turistudlejninger homeunity.it homeunity.it. Disse regler øger gennemsigtigheden og sikkerheden, men pålægger også værterne ekstra omkostninger. I Milano har bystyret også signaleret en strengere linje. Selvom korttidsudlejning ikke forbydes helt (som i visse zoner i byer som Barcelona og Amsterdam), retter Milano sig mod nogle af bivirkningerne: for eksempel har (gelændere, skilte osv.) til Airbnb-indtjekning, gældende fra foråret 2025 fanpage.it fanpage.it. Embedsmænd kaldte det et symbolsk skridt mod den ukontrollerede spredning af mini-hostels og et “misbrug af offentligt rum” fanpage.it fanpage.it. Desuden arbejder Milano for at få flere beføjelser til at pålægge liudlejning i områder med for mange turistudlejninger. En nylig domstolsafgørelse (april 2025 fra Statsrådet) har åbnet døren for, at byer kan udpege “mættede zoner”, hvor nye korttidsudlejninger kan begrænses homeunity.it homeunity.it. Det ville ikke være overraskende, hvis Milano, under pres fra beboerne over høje huslejer, snart vælger at begrænse antallet af korttidsudlejningsdage eller licenser i de mest berørte centrale distrikter. , da afkastet kan blive påvirket af højere skatter eller nye lokale begrænsninger (f.eks. en regel om, at udlejning under 30 dage kun er tilladt, hvis du udlejer et værelse og ikke hele lejligheden – et koncept, der er blevet foreslået nationalt tg24.sky.it). Bæredygtighed og bygningsreglementer: På både EU- og italiensk niveau skubber regler ejendomsmarkedet mod bæredygtighed. Selvom det endnu ikke er lov, kan EU’s foreslåede Energy Performance of Buildings Directive kræve, at bygninger opfylder visse effektivitetsklasser inden for fastsatte tidsfrister (f.eks. klasse E inden 2030, D inden 2033). Italien skal implementere dette i en eller anden form. Derudover har Milano sine egne klimamål – byens politik (inden for Air and Climate Plan) sigter mod CO2-neutralitet i 2050, og allerede fra 2023 skal nye bygninger være næsten nul-energi. Disse regulatoriske tendenser betyder, at ejere af gamle, ineffektive bygninger kan stå over for nye forpligtelser (og omkostninger) til at efterisolere, opgradere kedler osv. Omvendt kan udviklere af grønne bygninger drage fordel af lettere godkendelser eller incitamenter. En anden gældende regulering er anti-seismisk klassificering og bonussystemer – selvom Milano har lav risiko for jordskælv, bliver bygninger i hele landet klassificeret for seismisk sikkerhed, hvilket kan påvirke værdier eller forsikring i fremtiden. For nu er Milanos hovedfokus at begrænse emissioner: byens centrum har en streng Area C trængselsafgift og kommende lavemissionszoner , som indirekte kan påvirke ejendomsmarkedet ved at gøre centralt beliggende, kollektivvenlige boliger endnu mere attraktive.

På både EU- og italiensk niveau skubber regler ejendomsmarkedet mod bæredygtighed. Selvom det endnu ikke er lov, kan EU’s foreslåede kræve, at bygninger opfylder visse effektivitetsklasser inden for fastsatte tidsfrister (f.eks. klasse E inden 2030, D inden 2033). Italien skal implementere dette i en eller anden form. Derudover har Milano sine egne klimamål – byens politik (inden for Air and Climate Plan) sigter mod CO2-neutralitet i 2050, og allerede fra 2023 skal nye bygninger være næsten nul-energi. Disse regulatoriske tendenser betyder, at (og omkostninger) til at efterisolere, opgradere kedler osv. Omvendt kan udviklere af grønne bygninger drage fordel af lettere godkendelser eller incitamenter. En anden gældende regulering er – selvom Milano har lav risiko for jordskælv, bliver bygninger i hele landet klassificeret for seismisk sikkerhed, hvilket kan påvirke værdier eller forsikring i fremtiden. For nu er Milanos hovedfokus at begrænse emissioner: byens centrum har en streng og kommende , som indirekte kan påvirke ejendomsmarkedet ved at gøre centralt beliggende, kollektivvenlige boliger endnu mere attraktive. Reformer af lejekontrakter: På langtidslejemarkedet har der endnu ikke været drastiske ændringer, men der er voksende diskussion om, hvordan man kan gøre leje mere overkommelig og tryg i byer som Milano. Regeringen har opfordret til brug af “canone concordato” (aftalt leje)-kontrakter, hvor lejen fastsættes efter lokale standardiserede aftaler mod skattefordele til udlejere. Brugen af disse kontrakter stiger i Milano (San Siros leje-boom skyldtes delvist dem idealista.it). Der er ønsker om yderligere skatteincitamenter eller tilskud til udlejere, der tilbyder længerevarende lejemål til rimelige priser, for at få boliger tilbage fra korttidsudlejning. I slutningen af 2023 diskuterede Milanos byråd også tiltag som et lejerregister og mulige loft, hvis situationen forværres, selvom der ikke er indført nogen loft (enhver streng huslejekontrol vil sandsynligvis kræve national lovgivning og møde juridiske udfordringer). Udlejere bør bemærke, at tendensen går mod øget kontrol – f.eks. at sikre, at al lejeindtægt bliver indberettet (regeringen slår ned på skatteunddragelse via krydstjek af det nye CIN-register og turistskatteoptegnelser homeunity.it homeunity.it) – og muligvis mod at tilskynde lejekontrakter, der giver stabil bolig.

På langtidslejemarkedet har der endnu ikke været drastiske ændringer, men der er voksende diskussion om, hvordan man kan gøre leje mere overkommelig og tryg i byer som Milano. Regeringen har opfordret til brug af (aftalt leje)-kontrakter, hvor lejen fastsættes efter lokale standardiserede aftaler mod skattefordele til udlejere. Brugen af disse kontrakter stiger i Milano (San Siros leje-boom skyldtes delvist dem idealista.it). Der er ønsker om yderligere skatteincitamenter eller tilskud til udlejere, der tilbyder længerevarende lejemål til rimelige priser, for at få boliger tilbage fra korttidsudlejning. I slutningen af 2023 diskuterede Milanos byråd også tiltag som et lejerregister og mulige loft, hvis situationen forværres, selvom der ikke er indført nogen loft (enhver streng huslejekontrol vil sandsynligvis kræve national lovgivning og møde juridiske udfordringer). Udlejere bør bemærke, at – f.eks. at sikre, at al lejeindtægt bliver indberettet (regeringen slår ned på skatteunddragelse via krydstjek af det nye CIN-register og turistskatteoptegnelser homeunity.it homeunity.it) – og muligvis mod at tilskynde lejekontrakter, der giver stabil bolig. Politik for udenlandske købere og Golden Visa: I modsætning til nogle andre europæiske lande har Italien ikke et formelt “golden visa” for ejendomskøb. Dog har landet noget, der måske er endnu mere attraktivt for velhavende udlændinge: Flat Tax-ordningen (indført i 2017), som tillader nye bosiddende at betale en fast skat på €100.000 om året af al indkomst fra udlandet. Denne ordning, sammen med en lignende for pensionister (7% fast skat for pensionister, der flytter til visse sydlige regioner), gør Italien – og især Milano – attraktiv for flytning af personer med høj nettoformue globalpropertyguide.com idealista.it. Der har været ingen ændringer, der undergraver disse ordninger indtil videre; faktisk fremhæver Italien dem for at tiltrække velhavende individer. For internationale investorer har Italien også fjernet nogle barrierer: der er ingen ekstra skatter for udenlandske købere (i modsætning til f.eks. Canada eller New Zealand). Det eneste opmærksomhedspunkt er global overholdelse af regler mod hvidvask – ejendomsmæglere og notarer i Italien anvender strengere kontrol af køberes midler efter nogle profilerede sager om ulovlige penge i ejendomsmarkedet. Men generelt er reguleringen imødekommende over for udenlandske købere, og Milano har oplevet en stigning i amerikanske, kinesiske og nordeuropæiske købere i luksussegmentet idealista.it. Vi kan forvente, at Italien vil opretholde eller endda udvide sådanne incitamenter, da de bringer kapital til landet.

Sammenfattende udvikler det regulatoriske landskab sig med henblik på at balancere markedsdynamik og sociale behov. Milanos marked i 2025 nyder godt af støttende tiltag som Salva Milano (der åbner for udvikling) og køberincitamenter, men står også over for nye regler omkring udlejning og bæredygtighed, som vil forme investeringsstrategien. Markedsdeltagere bør tilpasse sig ved at sikre overholdelse (af udlejningskoder, energistandarder) og udnytte de tilgængelige incitamenter (skattefordele, hurtigere tilladelser) for at forblive på forkant i Milanos stadigt foranderlige ejendomsmarked.

Økonomiske, demografiske og turismemæssige tendenser

Endelig er det vigtigt at overveje den bredere økonomiske og demografiske kontekst, som Milanos ejendomsmarked opererer i. Faktorer som befolkningsændringer, beskæftigelsestendenser og turisme kan i høj grad påvirke efterspørgslen og værdien af ejendomme. For Milano – en by, der ofte ses som Italiens økonomiske motor – er mange af disse tendenser mere gunstige end i andre dele af landet, men ikke uden udfordringer.

Økonomisk klima i Milano: Italiens samlede økonomi vokser langsomt; BNP forventes kun at stige med omkring 0,8–1 % i 2025 globalpropertyguide.com. Milano klarer sig dog konsekvent bedre end landsgennemsnittet. Som landets finansielle og forretningsmæssige hovedstad nyder Milano lavere arbejdsløshed og højere indkomstniveauer end de fleste andre italienske byer. De vigtigste industrier her omfatter finans, mode, design, tech-startups, medier og fremstilling (i metroområdet), som alle bidrager til et robust arbejdsmarked, der tiltrækker folk fra hele Italien. I 2023–2024 oplevede Milano en særlig stærk genopretning i sektorer som finans, professionelle tjenester og turisme, hvilket var med til at opretholde efterspørgslen på boliger, selv da renterne steg. Når det er sagt, ramte høj inflation og ECB’s renteforhøjelser i 2022–23 midlertidigt det italienske boligmarked (stigende låneomkostninger). I 2025 er inflationen dog aftaget, og renterne er stabiliseret eller endda let reduceret, hvilket afspejles i øget optagelse af realkreditlån idealista.it. Derudover kanaliseres de europæiske genopretningsmidler (PNRR) investeringer til forskellige italienske regioner; Milano udnytter nogle af disse til infrastruktur og innovationshubs, hvilket bør styrke byens økonomi i de kommende år.

Befolkning og demografi: I modsætning til mange italienske byer, der bliver mindre, er Milanos befolkning gradvist steget i de senere år (før pandemien og nu fortsat). Selve byen har omkring 1,4 millioner indbyggere (2023), en stigning på cirka 7–8% siden 2011 yournextmilano.it. Prognoser fra byens statistik-kontor forudser, at Milano kan nå ~1,44 millioner i 2030 comune.milano.it. Denne vækst drives både af indenlandsk migration (unge italienere, der flytter fra syd eller mindre byer til Milano for arbejde) og international immigration. Milano har betydelige samfund af udlændinge – fra studerende til professionelle i multinationale virksomheder – hvilket ikke kun øger efterspørgslen på lejeboliger, men også på køb af boliger (udenlandske beboere har været aktive i visse segmenter). Byen har en markant yngre profil end det italienske gennemsnit, takket være tilstrømningen af studerende og unge arbejdere. Mens Italien står over for en demografisk krise (rekordlave fødselsrater og en aldrende befolkning nationalt), afbøder Milano dette ved at fungere som et talentmagnet. Hvert år flytter titusindvis af kandidater og professionelle hertil, hvilket opretholder efterspørgslen efter lejligheder, co-living og førstegangshjem. En demografisk tendens, der styrker et specifikt markedssegment, er væksten i internationale studerende: Milanos universiteter (som Politecnico, Bocconi, University of Milan) er steget på de globale ranglister og tiltrækker mange studerende fra Europa, Asien og Amerika. Antallet af udenlandske studerende er stigende, hvilket øger interessen for udvikling af studieboliger cushmanwakefield.com.

Når det er sagt, er Milano ikke immun over for aldring – gennemsnitsalderen stiger langsomt som i resten af Italien. Der er et voksende behov for boliger til ældre og ejendomme relateret til sundhedspleje (nogle investorer undersøger seniorboligfaciliteter i metroområdet). Overordnet set er Milanos demografiske udsigter dog langt sundere end for eksempel landdistrikterne i Italien eller endda Rom, hvilket indebærer en stabil underliggende efterspørgsel efter boliger i byen i overskuelig fremtid.

Turismeboom: Turisme er blevet en hjørnesten i Milanos økonomi og en stor indflydelse på ejendomsmarkedet (især detailhandel og hotel- og restaurationsbranchen). Historisk set blev Milano betragtet som en erhvervsdestination, men byen har med succes ombranded sig som en helårsdestination for fritid – berømt for shopping, gastronomi, kultur (Leonardos Den Sidste Nadver, La Scala operaen osv.) og som porten til Norditalien. Turistantallet nåede rekordhøje niveauer i 2023, med 8,5 millioner besøgende der overnattede i byen, hvilket var 14 % mere end før Covid-toppen areacmilano.it. Når man medregner hele storbyområdet, var der hele 17,6 millioner besøg i 2023 areacmilano.it. Denne stigning er drevet af flere faktorer: udsatte begivenheder og messer efter Covid, Milanos succesfulde markedsføring og den globale genopretning af rejsebranchen. USA, Frankrig, Tyskland, Storbritannien og nye markeder som Kina og Mellemøsten er vigtige oprindelseslande for udenlandske turister areacmilano.it. Turister bruger betydelige beløb – Milano var nummer to i Italien for turismeforbrug i 2024 (ca. €1,85 milliarder) wetheitalians.com, hvilket gavner lokale virksomheder og investorer inden for detail og hotel- og restaurationsbranchen. Den gennemsnitlige opholdslængde er omkring 2-3 nætter areacmilano.it, hvilket også understøtter markedet for korttidsudlejning.

Denne turismeboom har nogle ejendomsmæssige konsekvenser: Efterspørgslen efter hoteller er meget stærk (derfor de rekordhøje investeringer i hoteller nævnt tidligere). Mange nye hoteller er på vej – fra budget til 5-stjernede – ofte gennem ombygning af ældre bygninger. Også udlejere af detailbutikker har oplevet gevinsten ved høj kundetrafik – for eksempel har luksusbutikker i Modekvarteret haft stor succes med de storforbrugende besøgende (Milanos turistdemografi hælder mod velhavende rejsende, inklusive en voksende andel fra Golfen og Asien en.wikipedia.org). På boligmarkedet har Milanos popularitet blandt turister en dobbelt effekt: det opmuntrer ejendomsejere til at udleje på kort sigt (højere afkast), hvilket bidrager til boligmangel for de lokale. Byen balancerer dette ved at fremme hoteludvikling (så turister har alternativer, og de lokale ikke mister alle lejligheder til Airbnb) og muligvis ved at indføre loft over korttidsudlejning, som nævnt. Endnu et løft i turismen forventes omkring 2026 til Vinter-OL – selvom vinterlegene er mindre end sommer-OL, vil det stadig bringe en tilstrømning af besøgende, medier og investeringer. Milano vil sandsynligvis nyde godt af en vedvarende turismegevinst i 2025–2026 takket være pre-olympiske begivenheder og muligvis en efterfølgende arveeffekt. Set fra et ejendomsperspektiv vil områder som Duomo, Navigli, Porta Nuova og alle olympiske relaterede steder opleve den mest direkte turisme-drevne efterspørgsel.

Arbejdsmarked og fjernarbejde: COVID-19-pandemien accelererede fjernarbejde globalt, og Milano var ingen undtagelse. Dog synes tendensen her at være hybrid snarere end fuldt fjernarbejde for mange brancher. Banker, designfirmaer og offentlige kontorer i Milano har i vid udstrækning fået medarbejderne tilbage fysisk mindst et par dage om ugen. Dette har holdt kontorsektoren forholdsvis robust (som vi så med øget efterspørgsel i 2024–25). Det betyder også, at den frygtede “urbane eksodus” af arbejdere, der flytter til landet, har været begrænset i Italien. Nogle milanesere købte boliger ved Comosøen eller Maggioresøen eller i det landlige Lombardiet under pandemien, men generelt faldt Milanos befolkning ikke drastisk. Faktisk, efterhånden som kontorerne igen fyldes op og det sociale liv genoptages, genfinder folk glæden ved bylivet. Hvis noget, understregede pandemien værdien af at have lidt mere plads eller en altan – deraf et let skift i præference mod større boliger eller dem med udendørsareal (hvilket blev bemærket i undersøgelser af køberpræferencer globalpropertyguide.com). Dette kan gradvist påvirke udviklingen, med større fokus på terrasser, hjemmekontor-nicher og faciliteter i nye projekter. Milanos arbejdsmarked forbliver meget robust – virksomheder fortsætter med at skabe job her (inklusive nye multinationale hovedkontorer eller teknologicentre, der vælger Milano). Arbejdsløsheden i Milano er omkring halvdelen af det italienske gennemsnit. Høj beskæftigelse korrelerer typisk med stærk efterspørgsel på boliger, da flere har stabile indtægter til at leje eller købe. Omvendt er mangel på arbejdskraft i byggeri og hotel- og restaurationsbranchen en udfordring; hvis det ikke løses, kan det forsinke projekter eller øge omkostningerne, hvilket indirekte påvirker udbuddet af ejendomme.

Konklusion: Udsigterne for ejendomsmarkedet i Milano styrkes af økonomisk vitalitet, en voksende og international befolkning samt boomende turisme. Disse faktorer skaber en positiv spiral: job tiltrækker folk, som har brug for boliger; besøgende bruger penge, hvilket driver vækst i detailhandel og hotel- og restaurationsbranchen; en dynamisk by tiltrækker flere virksomheder og events osv. Selvom Italien står over for nogle makroøkonomiske og demografiske udfordringer, føles det ofte som om Milano opererer i sin egen, mere optimistiske boble. Byens udfordring bliver at sikre, at denne vækst er bæredygtig og inkluderende – at tilbyde nok boliger, opgradere infrastrukturen til en større befolkning og opretholde livskvaliteten. Fra et investor- eller boligejerperspektiv forbliver Milanos fundamenter stærke: efterspørgslen er bredt funderet (lokal og udenlandsk, bolig og erhverv), og byens globale profil er stigende. Så længe Milano fortsætter på sin nuværende kurs, bør ejendomsmarkedet i de kommende år forblive et af de mest dynamiske og givtige i Europa.

