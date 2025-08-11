Ejendomsmarkedet i Philadelphia 2025: Boom eller Bust? 7 Overraskende Tendenser og Dristige Forudsigelser

Introduktion: En fortælling om to sektorer på det post-pandemiske marked

Philadelphias ejendomslandskab i 2025 er præget af kontrasterende dynamikker i bolig- og erhvervssektoren. Efter flere år med relativ overkommelighed er byens boligpriser steget kraftigt og derefter stabiliseret på et nyt højt niveau, hvilket har efterladt mange købere med prischok phillymag.com phillymag.com. Samtidig står erhvervsejendomme over for deres egne omvæltninger – fra halvtomme kontortårne i centrum til en blomstrende industri- og lagerscene i byens udkant. På trods af disse udfordringer forbliver eksperter forsigtigt optimistiske: Zillow rangerer endda Philadelphia som et af landets hotteste boligmarkeder for 2025, takket være byens unikke blanding af høj efterspørgsel og (stadig) overkommelige priser phillyvoice.com phillyvoice.com.

I denne omfattende rapport dykker vi ned i de aktuelle tendenser, der former Philadelphias ejendomsmarked (både bolig og erhverv), går i dybden med indsigter på nabolagsniveau, fremhæver store udviklinger og investeringer, og undersøger de økonomiske, politiske og demografiske faktorer, der påvirker markedet. Vi præsenterer også prognoser fra eksperter om, hvad man kan forvente de næste 3–5 år. Har du travlt? Vigtige pointer inkluderer: boligudbuddet forbliver stramt (hvilket holder priserne oppe), nogle nabolag boomer (mens andre køler af), kontorer kæmper med høj tomgang, industri- og flerfamiliesegmenterne forbliver robuste, og der forventes moderat vækst fremover frem for et dramatisk kollaps. Lad os dykke ned i detaljerne.

Tendenser i boligmarkedet 2025: Priser, udbud og efterspørgsel

Philadelphiasgik ind i 2025 i en langt køligere tilstand end under det hektiske pandemiboost, men det befinder sig stadiger på rekordniveauer, selvom vækstraten er aftaget markant. Udbuddet af boliger til salg stiger langsomt fra historisk lave niveauer, men, hvilket holder konkurrencen blandt købere relativt høj.på omkring 6–7 % – langt fra de ca. 3 % i 2021 – har dæmpet købekraften og lagt låg på prisstigningerne, men de afholder også nuværende ejere fra at sælge (da mange ellers ville miste deres ultralave renter), hvilket bidrager til det lave udbud phillymag.com plusrealtors.com . Resultatet er et marked, der sidder fast i en slags dødvande:, mener under topniveauerne, menstilpasser deres forventninger.

For at illustrere den nuværende tilstand på Philadelphias boligmarked opsummerer tabellen nedenfor nøgleindikatorer:

Indikator for boligmarkedet Værdi (1. kvartal 2025) Tendens/Ændring Kvartalsvis vækst i huspriser (KvK) +0,4% (1. kvartal 2025) Steg næsten ikke dette kvartal drexel.edu (flad tendens) År-til-år stigning i huspriser +3,4% ÅtÅ Aftaget fra ~+6,3% ÅtÅ for et år siden drexel.edu (under det historiske gennemsnit på ~4,5% drexel.edu) Median huspris (Philadelphia) $210.000 (1. kvartal 2025) Op 2,1% fra $205.600 året før drexel.edu (priser på rekordhøjt niveau) Boligsalg (kvartal) 3.724 boliger solgt (1. kvartal) ~54% under toppen efter COVID (8.000 salg forår 2022) drexel.edu; tæt på historiske niveauer (~4.400 kvartalsvis) Aktive opslag (udbud) 4.107 boliger (nuværende) ~32% under normale niveauer (~6.000 før 2020) drexel.edu, dog op fra rekordlavt ~3.070 i feb 2021 drexel.edu

Som tabellen viser, ertil lave enkeltcifrede procenter efter de tocifrede årlige stigninger, der blev set i 2020–2022. Byens gennemsnitlige huspriser steg beskedne(sæsonkorrigeret) drexel.edu , og er kun steget, hvilket er en markant opbremsning i forhold til de 6–8 % YoY-stigninger for et eller to år siden drexel.edu . Faktisk er Philadelphias nuværende prisstigningstakt(~4,5 % om året) drexel.edu , hvilket indikerer en tilbagevenden mod det normale. Den mediane huspris i byen ligger nu omkring drexel.edu (nogle kilder angiver den mediane salgspris lidt højere, omkring $290.000 midt i 2025 redfin.com , afhængigt af datametode). Dette er redfin.com , men bemærkelsesværdigt er det kun omkring halvdelen af den prisvækst, der blev set i den umiddelbare post-pandemi-bølge. Til sammenligning forventes de nationale huspriser at stige ~3,5–4 % i 2025, så Phillys pristendens er nogenlunde på linje med landet philadelphiafed.org

Boligudbuddet (boliger til salg) forbliver ekstremt lavt, hvilket fortsat holder priserne oppe. Der er lidt over 4.100 boliger på markedet i Philadelphia i begyndelsen af 2025 drexel.edu. Dette tal er omkring 34 % højere end de rekordlave niveauer under udbudskrisen i 2021 drexel.edu, men det er stadig omtrent en tredjedel lavere end før pandemien. Faktisk er udbuddet ~46 % under niveauet i 2019 ifølge et skøn plusrealtors.com. Denne kroniske mangel skyldes direkte, at sælgere holder igen (ofte fordi de ikke ønsker at bytte deres lave boliglånsrente ud med de nuværende højere renter phillymag.com), kombineret med et årti med for lidt nybyggeri. Nye boliger kommer langsomt på markedet, men købernes efterspørgsel overstiger stadig udbuddet, især for billige og mellemprissatte boliger plusrealtors.com plusrealtors.com. Antallet af måneders udbud af boliger er fortsat lavt, og der er stadig ofte flere bud på velprissatte boliger i attraktive områder.

Salgstempoet er aftaget sammenlignet med boomet under pandemien. Kun 3.724 boliger blev solgt i 1. kvartal 2025 i Philadelphia (county) drexel.edu – et stort fald (–54 %) fra det hektiske højdepunkt på næsten 8.000 salg i foråret 2022 drexel.edu. Med andre ord gik markedet fra at være “brandvarmt” til blot lunkent, primært på grund af højere renter, der udelukker nogle købere. Dog er det nuværende salgsvolumen faktisk på linje med byens historiske gennemsnit (omkring 4.000 salg pr. kvartal) drexel.edu, hvilket indikerer, at vi er vendt tilbage til et mere bæredygtigt, balanceret aktivitetsniveau efter den usædvanlige COVID-æra. Boliger tager også lidt længere tid at sælge: medianen for dage på markedet er ~45 dage nu (mod ~40 dage for et år siden) redfin.com, og op fra det forbløffende 10-dages median, der blev set på højdepunktet af købsfeberen i 2021. Alligevel er den nuværende DOM stadig under Philadelphias langsigtede norm (~~40 dage) og antyder en rimelig hurtig omsætning efter historiske standarder drexel.edu. Kort sagt har købere en smule mere luft end under feberen, men velprissatte boliger—særligt dem under ~$400K—ryger stadig hurtigt og sælges ofte til eller over udbudsprisen.

Købernes efterspørgsel i Philly forbliver stabil, understøttet af flere faktorer. For det første fortsætter byens relative overkommelighed (medianpriser ~37% lavere end det amerikanske gennemsnit redfin.com) med at tiltrække førstegangskøbere og endda nogle tilflyttere fra andre stater, der flygter fra dyrere markeder phillyvoice.com. Som en lokal ejendomsmægler bemærkede: “Philly er altid et bedre valg end New York City… vi ser folk komme ned fra New York” for en mere overkommelig bylivsstil phillyvoice.com. For det andet giver jobvækst og lav arbejdsløshed (byens arbejdsløshedsrate nåede et 30-årigt lavpunkt på ~4,2% i 2023 pew.org) flere beboere den økonomiske stabilitet til at købe boliger. Og for det tredje motiverer vedvarende lejestigninger (mere om det nedenfor) mange til at overveje at købe, hvis de kan. Når det er sagt, høje realkreditrenter (~6,5–7% for et 30-årigt lån phillyvoice.com) og presset overkommelighed (Philly-indkomster halter efter andre store byer phillymag.com, og en køber skal have en indkomst på ~$117K for at have råd til en gennemsnitlig amerikansk bolig phillyvoice.com) begrænser, hvor langt efterspørgslen kan gå. Mange potentielle købere har ramt et prismaksimum, hvilket får dem til enten at sætte boligjagten på pause eller søge mindre/billigere boliger, hvilket igen holder et låg på salgs- og prisvækst.

Bundlinje for boliger: Philadelphias boligmarked i 2025 er køligere, men langt fra koldt. Priserne er høje, men stabiliserer sig, udbuddet vokser langsomt, men er stadig stramt, og efterspørgslen er sund inden for rammerne af, hvad der er overkommeligt. Markedet ser ud til at bevæge sig mod ligevægt – en “sund tilbagevenden til gennemsnittet” snarere end en brat korrektion drexel.edu. Faktisk bemærker analytikere, at alle signaler peger på en blød landing: et mere balanceret marked med mere rationelle priser og forbedret overkommelighed, snarere end et stort krak drexel.edu. Som vi vil se i prognoseafsnittet, forudser eksperter, at moderat prisstigning vil fortsætte, medmindre der sker et større økonomisk chok.

Indblik på nabolagsniveau: De hotteste (og køligste) områder i Philly

Ejendomsmarkedet er hyperlokalt, og det gælder især i Philadelphia, en by med distinkte nabolag, der oplever meget forskellige markedsudviklinger. Nogle opkommende nabolag oplever hurtige prisstigninger og udvikling, mens nogle få veletablerede områder er kølet af efter tidligere booms.

Flere nøgletrends fremgår af dataene:

Tidligere “undervurderede” områder stiger kraftigt: Vest- og Sydvest-Philadelphia (undtagen University City) oplevede den største prisstigning i byen – omkring +9,3% år-til-år drexel.edu. Nord-Philadelphia var ikke langt bagefter med +8,3% drexel.edu. Disse lavprisområder er nu på radaren hos investorer og boligkøbere, takket være deres relative overkommelighed og ny interesse for udvikling. Analytikere tilskriver stigningen en betydelig tilstrømning af ekstern investering, især i kvarterer tæt på større transportruter og erhvervskorridorer drexel.edu. I Vest/Sydvest Philly gælder det blandt andet områder som Walnut Hill, Cedar Park og Kingsessing, der nyder godt af øget efterspørgsel, efterhånden som folk, der er prissat ud af Center City og University City, søger længere mod vest. Tilsvarende har kvarterer i Nord-Philly omkring Temple University, dele af Brewerytown/Sharswood og områder langs Broad Street oplevet en bølge af renoveringer og nybyggeri, der løfter priserne. Disse områder var engang præget af manglende investeringer og billige ejendomme; nu gentrificeres de hurtigt og tilbyder potentielt høje afkast for investorer (dog med tilhørende bekymringer om fortrængning). “Næste hotte” kvarterer at holde øje med: Nogle få specifikke kvarterer nævnes konsekvent i lokale prognoser som klar til betydelig vækst . Disse inkluderer South Kensington , Port Richmond og dele af West Philadelphia plusrealtors.com plusrealtors.com. South Kensington, lige nord for Fishtown/Northern Liberties, oplever en bølge af trendy infill-udvikling og er reelt blevet en forlængelse af den blomstrende Fishtown-scene. Port Richmond, et historisk arbejderklasseområde ved floden, følger nu i Fishtowns fodspor, da købere søger relativt overkommelige rækkehuse lidt længere ude. Og i West Philly tiltrækker områder vest for universiteterne (som Mantua, Belmont og East Parkside ) og omkring trafikknudepunkter udviklere og boligkøbere, der leder efter værdi. En lokal RE/MAX-analyse fremhævede “revitaliserende kvarterer” som disse for deres store vækstpotentiale , da nye faciliteter kommer til, og prisudviklingen forventes at overgå byens gennemsnit i disse lommer plusrealtors.com plusrealtors.com. Investorer retter sig allerede mod “klar til investering” områder i West Philadelphia som Powelton Village, Wynnefield og Cedar Park , som er midt i en revitalisering newagerealtygroup.com.

Nogle få specifikke kvarterer nævnes konsekvent i lokale prognoser som . Disse inkluderer , og dele af plusrealtors.com plusrealtors.com. South Kensington, lige nord for Fishtown/Northern Liberties, oplever en bølge af trendy infill-udvikling og er reelt blevet en forlængelse af den blomstrende Fishtown-scene. Port Richmond, et historisk arbejderklasseområde ved floden, følger nu i Fishtowns fodspor, da købere søger relativt overkommelige rækkehuse lidt længere ude. Og i West Philly tiltrækker områder vest for universiteterne (som ) og omkring trafikknudepunkter udviklere og boligkøbere, der leder efter værdi. En lokal RE/MAX-analyse fremhævede som disse for deres , da nye faciliteter kommer til, og prisudviklingen forventes at i disse lommer plusrealtors.com plusrealtors.com. Investorer retter sig allerede mod områder i West Philadelphia som Powelton Village, og , som er midt i en revitalisering newagerealtygroup.com. Gentrificeringens ringeffekter: Mønstret for gentrificering i Philly fungerer ofte som en ring, der bevæger sig udad fra centrum. Vi har set dette i South Philadelphia (f.eks. Point Breeze og Grays Ferry blev gentrificeret fra kanten af Center City og udad) og i flodkvartererne (Northern Liberties -> Fishtown -> Kensington -> nu Port Richmond). Dataene afspejler noget af dette: Kensington/Frankford (som inkluderer Fishtown/East Kensington) oplevede stadig en sund +4,9% YoY prisvækst drexel.edu – ikke så højt som de 8–10% for nogle år siden, men solidt og over byens gennemsnit. Dette antyder, at selv andenbølge-gentrificerede områder fortsætter med at stige i værdi, omend i et mere bæredygtigt tempo. Imens kan tilstødende nye grænseområder som Harrowgate eller Olde Richmond nær Port Richmond være de næste, der får et løft, efterhånden som bølgen fortsætter. Købere og investorer, der leder efter “det næste Fishtown”, gennemsøger disse kvarterer og driver jordpriserne op.

Mønstret for gentrificering i Philly fungerer ofte som en ring, der bevæger sig udad fra centrum. Vi har set dette i (f.eks. Point Breeze og Grays Ferry blev gentrificeret fra kanten af Center City og udad) og i flodkvartererne (Northern Liberties -> Fishtown -> Kensington -> nu Port Richmond). Dataene afspejler noget af dette: (som inkluderer Fishtown/East Kensington) oplevede stadig en sund prisvækst drexel.edu – ikke så højt som de 8–10% for nogle år siden, men solidt og over byens gennemsnit. Dette antyder, at selv andenbølge-gentrificerede områder fortsætter med at stige i værdi, omend i et mere bæredygtigt tempo. Imens kan tilstødende nye grænseområder som eller nær Port Richmond være de næste, der får et løft, efterhånden som bølgen fortsætter. Købere og investorer, der leder efter “det næste Fishtown”, gennemsøger disse kvarterer og driver jordpriserne op. Eksklusive kvarterer rammer et loft: I skarp kontrast har nogle af Philadelphias dyreste, tidligere højvækst-kvarterer fladet ud prismæssigt. Især var boligpriserne i University City stort set flade (+0,1% å/å) drexel.edu, og South Philadelphia voksede kun minimalt (+0,2%) drexel.edu. Center City/Fairmount (som dækker centrum og nærliggende områder som Fairmount/Spring Garden) opnåede kun omkring +2,8% drexel.edu. Hvad sker der? I disse områder er priserne allerede steget så meget det sidste årti, at de har ramt et loft for, hvad folk har råd til i det nuværende højrente-miljø. For eksempel overstiger medianpriserne i Queen Village, Fairmount eller University City ofte $500.000 phillymag.com, og køberpuljen på det niveau er begrænset, når boliglånsrenterne er 7%. Derudover har nogle af disse markeder oplevet mindre prisfald eller stagnation , efterhånden som efterspørgslen er kølet af – en ejendomsmægler bemærkede, at markedet “ tog fart ” i 2020-21 for boliger med faciliteter som haver og tagterrasser, men “alt er udjævnet” nu i 2024 phillyvoice.com. Grundlæggende er varmen gået af de mest eksklusive kvarterer; de er stabile, men stiger ikke længere voldsomt. Det skaber muligheder for købere, der søger gode handler i attraktive områder – de kan finde forhandlingskraft nu, hvor disse markeder er normaliseret.

I skarp kontrast har nogle af Philadelphias dyreste, tidligere højvækst-kvarterer prismæssigt. Især var boligpriserne i stort set drexel.edu, og voksede kun minimalt (+0,2%) drexel.edu. (som dækker centrum og nærliggende områder som Fairmount/Spring Garden) opnåede kun omkring drexel.edu. Hvad sker der? I disse områder er det sidste årti, at de har ramt et loft for, hvad folk har råd til i det nuværende højrente-miljø. For eksempel overstiger medianpriserne i ofte $500.000 phillymag.com, og køberpuljen på det niveau er begrænset, når boliglånsrenterne er 7%. Derudover har nogle af disse markeder oplevet , efterhånden som efterspørgslen er kølet af – en ejendomsmægler bemærkede, at markedet “ ” i 2020-21 for boliger med faciliteter som haver og tagterrasser, men nu i 2024 phillyvoice.com. Grundlæggende er varmen gået af de mest eksklusive kvarterer; de er stabile, men stiger ikke længere voldsomt. Det skaber muligheder for købere, der søger gode handler i attraktive områder – de kan finde forhandlingskraft nu, hvor disse markeder er normaliseret. Stabile mellem-markeder: Andre delmarkeder som Northeast Philadelphia (opdelt i “Lower NE” og “Upper NE” i dataene) viste moderat vækst (~2–3% å/å) drexel.edu. Det er for det meste mere forstadsagtige områder (rækkehus- og dobbelthus-kvarterer som Mayfair, Bustleton osv.), der ikke oplevede et stort pandemiboom og derfor heller ikke et kollaps – de fortsætter bare med beskeden værdistigning. Northwest Philadelphia (Chestnut Hill, Mt. Airy, Roxborough) var næsten flad (+0,2% å/å) drexel.edu, hvilket sandsynligvis afspejler, at også disse markeder havde store stigninger tidligere (f.eks. oplevede Mt. Airy stor efterspørgsel i 2020–21) og siden er kølet ned til et mere balanceret niveau.

Sammenfattende er Philadelphias væksthistorie meget afhængig af nabolaget. De største gevinster sker i nabolag, der stadig er i de tidlige faser af revitalisering, hvor ejendomsværdierne har plads til at stige (West/SW Philly, dele af North, flodkvarterer længere ude). Omvendt er de tidligere hotte nabolag, der allerede har “klaret den” (Center City, Grad Hospital, Passyunk osv.), ved at trække vejret eller endda opleve mindre korrektioner. For ejendomsinvestorer og boligkøbere betyder det, at mulighederne er mange i de nye områder – men med tilsvarende højere risiko og behov for grundig due diligence – mens de mere modne markeder lige nu tilbyder stabilitet og mindre konkurrence. Som en rapport udtrykte det, “mulighederne er mange for købere i mindre mættede nabolag og for investorer med fokus på boliger til arbejdsstyrken og udlejning”, mens overkommelighed fortsat er en udfordring i de dyreste postnumre plusrealtors.com.

Tendenser inden for erhvervsejendomme: Kontor, detail, industri og flerfamilieboliger

Philadelphias erhvervsejendomsmarked (CRE) er en blandet landhandel i 2025, hvor hvert segment (kontor, detail, industri, flerfamilieboliger) følger sin egen kurs. Overordnet set kæmper kontormarkedet med høj tomgang og en identitetskrise i hjemmearbejdets tidsalder, detail stabiliserer sig i takt med at fodtrafikken vender tilbage til centrum, industrielle ejendomme forbliver et lyspunkt trods en nylig stigning i tomgang, og flerfamilieboliger (lejligheder) oplever fortsat stærk efterspørgsel, selvom en bølge af ny udbud rammer markedet. Lad os gennemgå hvert segment:

Kontormarkedet: Høj tomgang og en æra med fornyelse

Philadelphiashar stået over for betydelige udfordringer siden pandemien, og 2025 finder den ved en skillevej.er steget til– cirka phillymag.com . Konkret betyder det, at omkringstår tomme, et svimlende tal for en by, der traditionelt har haft ledighed i de lave teenagere. Desætter Philadelphias kontorledighed omkring phillyofficespace.com , hvilket er på niveau med det amerikanske gennemsnit (~19,4 % midt i 2025) commercialcafe.com . Center Citys ledighed er endnu højere, nærmer sigifølge nogle estimater phillymag.com , efter at store advokatfirmaer og virksomheder har reduceret deres areal. Denne overflod er direkte forbundet med– fysisk tilstedeværelse af kontorarbejdere i Philly er fortsat langt under niveauet før pandemien. Selv i slutningen af 2024 var kontoropmødet i centrum kun ~50–60 % af niveauet i 2019 i gennemsnit governing.com , hvilket betyder, at mange virksomheder simpelthen ikke har brug for det areal, de tidligere havde.

Udlejere mærker presset: især ældre kontorbygninger af klasse B står med høje ledigheder (almindelige kontorer af klasse A og B havde ~22–23 % ledighed i begyndelsen af 2024 nmrk.com). Imens klarer de bedste “trophy”-kontorer (nyere eller nyligt renoverede klasse A-tårne) sig lidt bedre (~16–17 % ledighed) nmrk.com, da lejere vælger “flight to quality” – de samler sig i højere kvalitet for at lokke medarbejdere tilbage. Denne tendens blev bemærket af store udlejere som Brandywine Realty Trust: deres CEO bemærkede, at Brandywines egen Center City-portefølje er “midt-90 % udlejet”, hvilket drager fordel af lejere, der flygter fra ældre bygninger inquirer.com. I bund og grund holder nyere kontortårne i West Market Street og University City stand, mens ældre kontorer andre steder i Center City (og visse forstæder) kæmper for at tiltrække lejere.

Den økonomiske påvirkning for byen er betydelig: høje tomgangsprocenter betyder lavere ejendomsværdier (og skatteindtægter) samt færre folk, der besøger og handler hos byens virksomheder. Ifølge én opgørelse “koster tomme kontorlokaler Philadelphia millioner” i tabte skatter og økonomisk aktivitet phillyofficespace.com for kontorer er under pres, og udlejere tilbyder store indrømmelser for at få lokalerne fyldt. Ny udlejningsaktivitet er afdæmpet – for eksempel blev der kun underskrevet cirka 540 kontorlejekontrakter i byen i 2024, hvoraf “mindre end 10” var nye lejere udefra (et tal, som en lokal embedsmand kaldte “patetisk”) inquirer.com . Det er tydeligt, at den organiske vækst i efterspørgslen på kontorer er minimal; de fleste lejeaftaler handler blot om at flytte eksisterende virksomheder rundt.

Hvad bliver der gjort? Philadelphia søger aktivt måder at genanvende underudnyttede kontorbygninger og genoplive kontormarkedet. Et opsigtsvækkende forslag er en 20-årig ejendomsskattelempelse for at tilskynde til omdannelse af gamle kontorer til boliger inquirer.com inquirer.com. (Den nuværende 10-årige skattefritagelse, som i høj grad satte gang i boligudviklingen i de seneste årtier, blev reduceret i 2020 for nybyggeri, men bevaret for omdannelser; nu mener embedsmænd, at der er behov for endnu større incitament for dyre kontoromdannelser inquirer.com.) Skattereformkommissionens rapport for 2025 anbefalede at fordoble fritagelsen til 20 år for “hårdt ramte” kontorbygninger, men med en 5-årig udløbsperiode for at fremme hurtig handling inquirer.com inquirer.com. Dette vil kræve godkendelse fra staten (da PA-loven sætter loftet for fritagelser til 10 år) inquirer.com, men det viser, hvor presserende problemet er. Drivkraften er ikke kun økonomisk – der er også et aspekt med at imødekomme boligbehov: at omdanne tomme kontorer til lejligheder kan øge boligudbuddet (muligvis endda med billige boliger) i bykernen inquirer.com. Philadelphia har faktisk været en frontløber inden for kontor-til-bolig-omdannelser historisk set (mange gamle kontorbygninger i centrum blev til lejligheder de seneste 20 år under den 10-årige fritagelse) inquirer.com. Nu, med så meget tomt areal, ønsker byen at sætte ekstra fart på denne tendens. Et markant eksempel er den historiske Wanamaker Building ved rådhuset, som mistede sit Macy’s-varehus og nu planlægger at omdanne sine kontoretager til hundredvis af lejligheder axios.com. På samme måde er den 18-etagers kontorbygning på 1701 Market Street (omdøbt til “17 Market West”) ved at gennemgå Philadelphias største post-pandemiske ombygning, hvor den omdannes til 299 lejeboliger med resort-lignende faciliteter axios.com. Disse projekter har til formål at “tilpasse” centrum ved at absorbere overskydende kontorplads og tilføje beboere døgnet rundt for at støtte lokale virksomheder.

Ser vi fremad, er kontorudsigterne forsigtige. Eksperter forudser, at kontorsektoren “stadig vil beskæftige sig med tilbagevenden-til-arbejde”-problemer frem til 2025 tcsr.realtor, hvilket betyder, at der ikke kommer nogen hurtig tilbagevenden til fuld belægning. Vi kan forvente flad eller minimal lejefremgang i bedste fald og muligvis yderligere svækkelse i ældre bygninger. Nogle nye byggerier skrider stadig frem – især Chubbs nye hovedkvarter, et 18-etagers tårn til 430 millioner dollars på 20th & Arch, som vil bringe 1.200 nye job og 3.000 medarbejdere til centrum inden 2026 axios.com. Projekter som dette viser en tillidserklæring til Philly som en levedygtig kontorplacering for vækstvirksomheder. Dog bliver sådan optimisme dæmpet af realiteten, at de fleste nye kontorudviklinger for nylig har været i forstæderne, ikke i byen inquirer.com, delvist på grund af Philadelphias høje løn- og erhvervsskatter, som gør det mindre attraktivt for virksomhedsekspansioner inquirer.com. Byens ledere diskuterer bredere skattelettelser for at fremme erhvervsaktivitet inquirer.com, men eventuelle ændringer vil ske gradvist.

Sammenfattende (kontor): Philadelphias kontormarked er i en periode med transition og fornyelse. Høje tomgangsprocenter (~20 %) inquirer.com består, især i ældre bygninger, og hjemmearbejdskulturen har strukturelt reduceret efterspørgslen. Sektorens genopretning vil sandsynligvis komme fra konsolidering (flight-to-quality) og konvertering (adaptiv genanvendelse) snarere end en genopblussen af traditionel kontorudlejning. Forvent, at Center City gradvist vil reducere sit kontorareal og diversificere sine anvendelser (mere bolig, hotel, mv. i tidligere kontorbygninger) over de næste par år. Det er et udfordrende miljø for kontorudlejere, men også en mulighed for visionære omdannelser. Som et erhvervsmæglerfirma udtrykte det, “kontor er den store outlier” i et ellers genoprettende CRE-landskab tcsr.realtor tcsr.realtor – hvilket betyder, at det er det svageste led, der vil tage længst tid at komme sig.

Detailmarked: Genoplivning af centrum trods e-handelspres

Scenen for detail-ejendomme i Philadelphia viser opmuntrende tegn på genoplivning efter pandemiens nedtur, selvom det ikke helt er tilbage på niveauet før 2020. Center City, regionens detailkerne, har oplevet en tilbagevenden af shoppere, turister og især beboere, hvilket styrker efterspørgslen efter butikker og restauranter. Ifølge Center City Districts seneste rapport (slutningen af 2024) holder detailbesættelsen i downtown Philadelphia sig på ~83 % centercityphila.org. I rene tal er der omkring 1.792 detailvirksomheder åbne i det centrale Center City-område (Girard Ave til Tasker St) centercityphila.org. Vigtigt er det, at antallet af detailhandlere er vokset ~15 % siden 2019 centercityphila.org, hvilket indikerer, at flere butikker og spisesteder er i drift nu end før pandemien – en bemærkelsesværdig genopretning. Nye butikker åbnede hurtigere end lukninger de seneste to år, inklusive både nationale kæder og mange lokale uafhængige (især en “cookie craze” af nye bagerier, blandt andre tendenser centercityphila.org).

Når det er sagt, betyder en belægningsgrad på cirka 83 %, ati centrum – der er plads til forbedring. Nogle markante butikslokaler på Walnut Street og andre steder står stadig tomme eller er blevet udskiftet på grund af forstyrrelserne i 2020 og de igangværende ændringer i detailhandlen. Dog bliver disse tomme lokaler langsomt genudlejet. I 2023–2024 oplevede Center City store nye tilføjelser som(forhandler af fast fashion), der åbnede på Chestnut, nye restauranter og underholdningssteder samt oplevelsesbaseret detailhandel som, der tiltrækker fodgængere centercityphila.org . Sammensætningen af detailbutikker udvikler sig ud over traditionel shopping: CCD-rapporten bemærker, at centercityphila.org – tænk på immersive oplevelser, live performance-steder og interaktive fritidsaktiviteter, som ikke kan gentages online. Denne oplevelsesbaserede trend er en måde, hvorpå fysiske butikker modvirker e-handel.

Fodgængertrafikken har fået et stærkt comeback i Center City. Ved udgangen af 2024 viste fodgængertællinger og mobiltelefondata, at fodgængertrafikken i centrum var på ~85 % af niveauet før pandemien governing.com, hvilket placerer Philly som nummer 7 blandt større amerikanske bymidter, når det gælder genopretningstempo inquirer.com. Nøglefaktorer er tilbagevenden af kontorarbejdere (på hybride skemaer), en stigning i beboere i centrum (Center Citys befolkning nåede rekordhøje niveauer, med flere mennesker, der bor i centrum nu end i 2019 billypenn.com), og genoplivningen af turisme og konferencer. For eksempel oplevede julesæsonen 2024 travle Christmas Village-markeder og næsten fyldte hoteller, hvilket indikerer, at turisterne er vendt tilbage. Derudover har begivenheder som “Open Streets”-initiativet – hvor visse gader lukkes for biler til fordel for fodgængerfestivaler – givet detailhandlen et stort løft (90 % af virksomhederne rapporterede øget trafik, og det gennemsnitlige salg steg med 68 % under en sådan begivenhed) centercityphila.org. Forbedringer i den offentlige sikkerhed (kriminalitetsraten i centrum er faldet) nbcphiladelphia.com og renere gader hjælper også med at få kunderne til at vende tilbage.

I nabolagene uden for Center City er detailhandelskorridorer i forskellige stadier af sundhed. Mange kommercielle strøg i nabolagene (f.eks. Germantown Avenue i Mt. Airy, Passyunk Avenue i South Philly, Frankford Ave i Fishtown) trivedes faktisk under pandemien, da folk holdt sig tættere på hjemmet. Disse områder har i vid udstrækning opretholdt en stærk belægning, hvor lokale virksomheder (caféer, serviceydelser, butikker) klarer sig godt. Dog er nogle nabolag underforsynede eller oplever stadig manglende investeringer, så detailbilledet varierer meget fra blok til blok. Overordnet set låomkring 10% i slutningen af 2023, hvilket ikke er dårligt i betragtning af de nationale tendenser for detailtomgang. Lejen for attraktive detaillejemål i Center City ligger i gennemsnit på $50–$70 pr. kvadratfod (Walnut St-korridoren), selvom udlejere har været mere fleksible efter pandemien.

Fremadrettet mener eksperter, at detailhandlen i Center City “er stabiliseret, men har plads til vækst” billypenn.com. Forventningen er, at efterhånden som flere arbejdere vender tilbage (selv hvis kun 3 dage om ugen), og den boligmæssige tæthed stiger, vil efterspørgslen efter detailplads fortsætte med at vokse. I 2025 havde Philly flere beboere i centrum end nogensinde før og næsten samme antal restauranter og barer som før pandemien billypenn.com – hvilket indikerer en robust genopretning inden for hospitality. Forbrugerne er vendt tilbage til fysisk spisning og shopping med stor entusiasme, selvom inflation og mangel på arbejdskraft i 2024 udfordrede nogle virksomheder. E-handelens skygge hænger stadig over markedet (Amazons tilstedeværelse betyder, at dagligvarer ikke vender tilbage til fysiske butikker), så de detailbutikker, der klarer sig, vil være dem, der tilbyder noget, online shopping ikke kan: bekvemmelighed (f.eks. serviceydelser, hurtig mad), oplevelser (arrangementer, social atmosfære) eller øjeblikkelig tilfredsstillelse (sidste-øjebliks-behov).

Sammenfatning (detail): Philadelphias detailhandelsejendomme er på vej op, især i centrum, efter en svær periode. Belægningsgraden er ~83% og stigende centercityphila.org, nye butikker åbner, og fodgængertrafikken er ~85% genoprettet governing.com. Detaillejepriser og ejendomsværdier er tilsvarende på vej op. Byens stærke boligbase i centrum er et stort plus for detailhandlens robusthed. Der er stadig plads til forbedring (nogle tomme lokaler skal udfyldes), men udsigterne er positive – en “lys fremtid for detailhandlen i Philadelphia,” som en nyhedsoverskrift udtrykte det centercityphila.org. Udlejere og mæglere forbliver forsigtigt optimistiske om, at efterhånden som kontorer og turisme kommer yderligere tilbage, kan Center City nærme sig over 90% detailbelægning i løbet af de næste par år, hvilket vil bringe Phillys shopping- og spisescene helt tilbage til sin tidligere livlighed.

Industri & logistik: Et lagerboom holder pause, og fortsætter så

Den industrielle ejendomssektor – som omfatter lagre, distributionscentre og produktionslokaler – har været brandvarm i Philadelphia-regionen i de senere år, drevet af e-handelsboomet og byens strategiske placering i den nordøstlige korridor. I 2025 forbliver denne sektor den stærkest præsterende kommercielle segment, selvom den oplever et mindre overskud af lagerbeholdning på kort sigt, da en massiv byggeboom endelig indhenter efterspørgslen.

I 2021–2023 byggede udviklere millioner af kvadratfod nyt lagerareal i og omkring Philadelphia (især i forstadskommuner og det sydlige New Jersey) for at følge med Amazon, logistikfirmaer og andre. Dette førte til rekordlav industriel tomgang (ofte under 5%). Dog medførte slutningen af 2023 og 2024 en bølge af færdiggjorte byggerier, der midlertidigt har overgået lejernes absorption. Pr. midten af 2025 er Philadelphias industrielle tomgangsrate steget til cirka 8,6% globest.com – en stigning på omkring 1,6 procentpoint år-til-år globest.com. Det lyder som et stort spring, men det skyldes hovedsageligt tomme nye bygninger, der kommer på markedet. Alene i 2. kvartal 2025 blev der leveret 5,44 millioner kvadratfod nyt industrilokale, mere end dobbelt så meget som i første kvartal og langt over tempoet fra året før globest.com. Omkring 40% af leverancerne i 2024 stod stadig tomme ved færdiggørelsen lee-associates.com, hvilket fik tomgangen til at stige. Visse delmarkeder mærkede det mere: for eksempel steg tomgangen i forstadskommunerne omkring Philly fra ~5,6% til 7,1% på et år globest.com, og det sydlige New Jerseys industrielle tomgang nåede ~11,6% globest.com efter en række store lagre åbnede langs NJ Turnpike.

På trods af denne kortvarige overforsyning forbliver de industrielle udsigter robuste. Afgørende er det, at udviklere har trukket sig tilbage fra nye projekter, hvilket giver markedet tid til at absorbere pladsen. Kun 7,7 millioner kvadratfod var under opførelse midt i 2025 i Philly-regionen – det laveste niveau i pipelinen siden 2019 globest.com. Colliers (et mæglerfirma) forudsiger, at med en markant opbremsning i byggeriet vil tomgangen “gradvist falde gennem slutningen af 2025 og ind i 2026”, efterhånden som det nye udbud bliver optaget af lejere globest.com. Faktisk er efterspørgselsdrivere (havnevækst, e-handel, regionale distributionsbehov) stadig til stede. Selvom nettotilgangen i starten af 2025 var beskeden (kun ~50.000 kvadratfod i 2. kvartal 2025, ned fra 1,1 millioner kvadratfod året før globest.com), er der aktive lejerkrav på markedet. Nogle nyligt færdiggjorte mega-lagre er i leje-forhandlinger i 2025, og når disse aftaler falder på plads, vil belægningen forbedres.

Lejepriser for industrilokaler har holdt stand og er endda steget en smule. Den gennemsnitlige lejepris i Greater Philadelphia var omkring $11,25 pr. kvadratfod NNN i 2. kvartal 2025, en smule op fra ~$11,19 året før globest.com. Udlejere har ikke været nødt til at sænke lejen, hvilket indikerer tillid til, at den ekstra plads kun er midlertidig. Regionen forbliver et førsteklasses logistikknudepunkt – man kan nå titusinder af millioner forbrugere inden for én dags lastbilkørsel fra Philly – så efterspørgslen efter moderne distributionscentre forsvinder ikke. Store institutionelle investorer har investeret massivt i Philly-industrien: f.eks. betalte en investor i 2025 $141,7 mio. for en portefølje i South Jersey (et af de største industrielle opkøb) globest.com, hvilket signalerer fortsat optimisme.

Et markant projekt, der understreger sektorens styrke, eri det sydlige Philadelphia. Dette er enaf det tidligere PES olieraffinaderi, som over 10–15 år bliver forvandlet til et logistik- og life science-campus. Med en investering på 4 milliarder dollars omfatter Bellwether-planen millioner af kvadratfod nye lagre og F&U-faciliteter axios.com . I 2025 står det første kæmpe lager (omkring 400.000+ kvadratfod) færdigt på stedet, og endnu et er planlagt til årets udgang axios.com . Når Bellwether er fuldt udbygget, vil det være et “lager-mekka” axios.com , der udnytter områdets adgang til jernbane, havn og motorvej. Det symboliserer Philadelphias overgang fra gammel industri (olieraffinering) til ny (logistik og biotek). Derudover udvideri det sydlige Philly – historisk et erhvervskontorområde – til blandet anvendelse, men tilføjer også noget distributions-/let industri-plads som en del af sin 6 mia. dollars omdannelse (sammen med nye boliger, se senere) axios.com . Forstadsområder somhar også oplevet store nye logistikcentre (f.eks. det 1 million kvadratfod store “I-76 Trade Center” i Chester County nævnt af Colliers globest.com ).

Sammenfattende (industrielt): Philadelphias industrielle ejendomsmarked er kølet en smule af fra brandvarmt til blot varmt. Tomgangen på ~8–9 % er en kortvarig afvigelse på grund af hurtig opførelse, men med byggeopstarter på det laveste niveau i seks år og stadig stærk efterspørgsel forventes sektoren at stramme til igen inden 2026 globest.com. Lejevæksten har været beskeden, men positiv. Blandt alle typer erhvervsejendomme er industri “det ene varme område”, som analytikere konsekvent fremhæver tcsr.realtor. For investorer er moderne lagre i Philly-regionen fortsat attraktive, selvom man bør være opmærksom på forskelle mellem delmarkeder (nogle områder i South Jersey har lige nu lidt overudbud). På længere sigt peger væksten i havnecentreret logistik (PhilaPort har udvidet kapaciteten) og Philadelphias placering på fortsat vækst. Den eneste forbehold: Hvis renterne forbliver høje, bliver finansiering af nye industriprojekter eller at bære tomme enheder dyrere – men mange udviklere har allerede bremset op i overensstemmelse hermed.

Multifamilie & lejeboliger: Stærk efterspørgsel møder nyt udbud

Philadelphias multifamiliebolig-sektor (lejlighedsudlejning) har været på en rutsjebanetur – på den gode måde. Byen oplevede et byggeboom af lejligheder i slutningen af 2010’erne og begyndelsen af 2020’erne, drevet af 10-års skattefritagelse og stigende efterspørgsel fra unge lejere. Dette boom kulminerede i et rekordhøjt antal nye færdiggjorte boliger netop som pandemiens genopretning tog fart. Nu, i 2025, er lejlighedsmarkedet i gang med at absorbere dette udbud. Efterspørgslen fra lejere er robust – faktisk bliver mange potentielle boligkøbere i lejeboligmarkedet på grund af høje renter og boligpriser, så lejeefterspørgslen er ekstra stærk. Men den kortsigtede udfordring er et overskud af nye luksusenheder, der rammer markedet samtidig, hvilket har medført en let blødhed i toppen.

Først, de overordnede tal: Philadelphias lejlighedsbelægningsgrad forbliver høj på omkring 93–94% i gennemsnit mmgrea.com. Den faldt kun en smule (med ca. 0,3% i 2024) på trods af, at tusindvis af nye enheder kom på markedet mmgrea.com. Ved udgangen af 4. kvartal 2024 var belægningsgraden ~94,1%, og den forventes at holde sig i det høje 93%-område gennem 2025 mmgrea.com – et meget sundt niveau efter branchestandarder. Dette indikerer, at markedet optager nye enheder næsten lige så hurtigt, som de åbner, takket være en stabil efterspørgsel fra lejere. Den gennemsnitlige effektive husleje i Philly-området var omkring $1.762 i slutningen af 2024, og forventes at stige til omkring $1.815 ved 4. kvartal 2025 mmgrea.com mmgrea.com. Det svarer til en forventet +3,0% årlig huslejestigning mmgrea.com, hvilket, selvom det er beskedent, er en genopretning fra huslejestagnationen under den tidlige pandemi. Faktisk er huslejerne i Philly steget omkring 26% samlet siden 2020 phillymag.com, hvilket afspejler, hvor hurtigt udlejningsmarkedet blev strammere efter det indledende pandemidyk. Selvom huslejestigningen aftog i 2023, er tendensen igen opadgående – Zillow forudsiger endda, at “opadgående pres på huslejer” vil fortsætte, da høje boligpriser får flere til at leje plusrealtors.com.

Dog er ikke alle segmenter af udlejningsmarkedet ens. “Klasse A” luksuslejligheder – typisk de nye, skinnende højhuse med premium faciliteter – står over for meget konkurrence lige nu. Som tidligere nævnt havde Philadelphia et hidtil uset niveau af flerfamiliebyggeri på vej. I 2024 blev der leveret over 13.000 nye flerfamilieenheder (storbyområde) mmgrea.com, et af de største år nogensinde. Denne strøm af udbud førte til, hvad observatører kaldte en “udlejningsboble i den øvre ende af markedet” inquirer.com – grundlæggende for mange eksklusive enheder, der jagter en begrænset pulje af højindkomstlejere. Dette har tvunget nogle udlejere af nye bygninger til at tilbyde indrømmelser (som gratis måneder med husleje) for at få lejlighederne fyldt op. Huslejestigningen i disse luksusbygninger har været mere flad, og indflytningsperioderne er blevet længere. The Inquirer rapporterede, at høje renter og byggeomkostninger, kombineret med denne luksusudbuds-boble, skabte “barske økonomiske realiteter” for udviklere, hvilket betyder, at det er sværere at udleje nye bygninger nu uden at sænke huslejen eller tilbyde tilbud inquirer.com.

Ved at erkende den potentielle overopførsel, trak udviklere sig tilbage fra og med 2023. Opstart af multifamilie-byggeri i 2024 faldt med ca. 37 % sammenlignet med 2023 mmgrea.com mmgrea.com. Ved udgangen af 2024 var kun ca. 11.300 enheder stadig under opførelse på tværs af metroområdet – omkring 17 % under det historiske gennemsnit for pipeline mmgrea.com mmgrea.com. Og ser man fremad, forventes færdiggørelser i 2025 at styrtdykke med ca. 60 %: kun omkring 5.300 enheder forventes leveret i 2025, mod over 13.000 i 2024 mmgrea.com. Dette dramatiske fald i ny udbud vil give markedet mulighed for at trække vejret. Faktisk vil flere delmarkeder opleve ingen store nye leverancer i 2025 mmgrea.com. Hotspots for nyt udbud i 2025 vil være North Philadelphia (ca. 753 enheder), South Philly/Navy Yard (~860 enheder), og Art Museum/Northern Liberties (~873 enheder) mmgrea.com, ifølge prognoser – langt mindre end disse områder fik i 2023–24. Implikationen er, at i 2026, hvor byggeriet er på lavt blus, vil den eksisterende beholdning blive udlejet, og markedet kan stramme til igen, hvilket potentielt kan svinge tilbage til udlejernes fordel med hurtigere lejeforhøjelser.

Philadelphias multifamilieudviklere ændrer også fokus en smule. Nogle forfølger mere beskedne “workforce housing”-projekter eller søger om tilskud for at inkludere billige boliger, da luksussegmentet er overfyldt. Byens inklusionszoneringsbonus (som giver ekstra tæthed til projekter, der inkluderer billige boliger eller betaler til en boligfond) er begyndt at producere nogle billige lejligheder på stedet i nye bygninger – en tendens, der sandsynligvis vil vokse. Der er også interesse for at omdanne nogle erhvervsbygninger til boliger (som diskuteret i kontorafsnittet), hvilket kan tilføje unikke boligtyper, selvom disse omdannelser typisk også giver luksusenheder (på grund af omkostninger).

Bemærkelsesværdige multifamilieprojekter, der færdiggøres i 2025, illustrerer tendenserne: ved Navy Yard åbner de første nogensinde boligbyggerier i det distrikt – to bygninger med i alt 614 lejligheder og resort-lignende faciliteter axios.com. De henvender sig til unge professionelle og ansatte ved Navy Yard og er en del af en storstilet plan om at skabe et nyt blandet bykvarter der (med tusindvis af flere enheder over tid) axios.com. I University City er flere nye højhuse for nylig åbnet eller tæt på færdiggørelse, målrettet mod eds-and-meds-arbejdsstyrken og studerende (f.eks. de nye EVO- og Apex-bygninger). Center City har set åbningen af ultra-luksuriøse tårne som The Laurel (Rittenhouse) og Arthaus (Avenue of the Arts) inden for de seneste 1–2 år, hvilket har tilføjet high-end ejerlejligheder (som konkurrerer med udlejning i den øverste ende). Imens har kvarterer uden for centrum som Northern Liberties og East Kensington oplevet en vækst af mellemstore lejlighedsbyggerier, hvoraf mange nu er ved at blive udlejet. Der er også en tendens til “build-to-rent” rækkehuskvarterer, der dukker op i dele af byen og udvisker grænsen mellem enfamilie- og multifamilieudlejning.

For lejere betyder det nuværende miljø lidt mere valgfrihed, især i luksussegmentet. Lejere kan ofte finde fordele på nye enheder (som en gratis måned) og nyde mange faciliteter, da bygningerne konkurrerer. Men i det prisvenlige og mellemprislejeområdet er det stadig stramt – ældre lejlighedsbyggerier og rækkehusudlejninger har lav tomgang, fordi mange husstande, der måske ville have købt et begynderhjem for 5 år siden, nu lejer længere. Så klasse B/C-lejligheder forbliver fulde, og deres huslejer stiger støt. Fra et investeringsperspektiv er ejendomme i det mellemste marked (såkaldt “workforce housing”) eftertragtede for deres stabile belægning.

Sammenfattende (multifamilie): Philadelphias lejlighedsmarked i 2025 er præget af stærk underliggende efterspørgsel, let forhøjet tomgang i helt nye enheder, og en kraftig opbremsning i nybyggeri, der vil genoprette balancen. Huslejerne stiger med ca. 3 % og kan accelerere, når det nuværende udbud er absorberet mmgrea.com. Belægningsgraden er stadig over 93 % mmgrea.com, hvilket viser en generel sundhed. Som en prognose opsummerede, “lejligheder vil håndtere [den] overflod af nybyggeri” på kort sigt, men det overordnede udsyn er stabilt tcsr.realtor. Faktisk betragtes multifamilie som en af de mere modstandsdygtige aktivklasser – folk har altid brug for bolig. Philadelphia har også en fordel ved fortsat at være mere overkommelig for lejere end New York, DC eller Boston, hvilket hjælper byen med at tiltrække og fastholde unge beboere (en “kraftfuld drivkraft” i efterspørgslen på boliger ifølge Zillow phillyvoice.com). Investorer er stadig aktive på Philadelphias multifamiliemarked og søger både nye projekter (hvis prisen er rigtig) og value-add-opkøb af ældre ejendomme til renovering. Med høje renter er udviklingen aftaget, men kapitalen roterer over i eksisterende aktiver. Bundlinjen: lejlighedssektoren navigerer i en midlertidig udbulning i udbuddet, men står grundlæggende på et solidt fundament, understøttet af jobvækst og byens stabile lejerbefolkning.

Investeringsmuligheder og risici på markedet i Philadelphia

Set med investorens øjne – uanset om man er en lille boliginvestor eller en stor institutionel aktør – byder Philadelphias ejendomsmarked i 2025 på en blanding af fristende muligheder og bemærkelsesværdige risici. Nedenfor skitserer vi centrale muligheder og risici på både bolig- og erhvervsområdet:

➤ Muligheder:

Undervurderede kvarterer & værdiforøgende muligheder: Som nævnt er områder som West Philadelphia, South Kensington, Port Richmond, og dele af North Philly i gang med en transformation og tilbyder stadig relativt lave indgangspriser. Disse kvarterer er “klar til betydelig vækst” , hvilket gør dem til oplagte mål for værdistigning plusrealtors.com. Investorer, der renoverer forfaldne rækkehuse eller udvikler nye boliger i disse områder, kan drage fordel af stigende værdier. For eksempel bliver rækkehuse i West Philly, der for få år siden blev solgt for under $100k i kvarterer som Mantua eller Mill Creek, nu enten istandsat eller udlejet til studerende/professionelle til langt højere priser – og alligevel er priserne stadig rimelige sammenlignet med kvarterer tættere på centrum. Best Places to Invest rapporterer ofte om West Philly-enklaver (f.eks. Wynnefield, Cedar Park ), der er under fornyelse og sandsynligvis vil give ekstraordinært afkast newagerealtygroup.com. Ligeledes giver fortællingen om “det næste Fishtown” omkring South Kensington/Olde Kensington muligheder: nye ejerlejligheds- og lejlighedsprojekter sælger hurtigt, hvilket indikerer stærke fremtidige sammenligningspriser.

Som nævnt er områder som og dele af i gang med en transformation og tilbyder stadig relativt lave indgangspriser. Disse kvarterer er , hvilket gør dem til oplagte mål for værdistigning plusrealtors.com. Investorer, der renoverer forfaldne rækkehuse eller udvikler nye boliger i disse områder, kan drage fordel af stigende værdier. For eksempel bliver rækkehuse i West Philly, der for få år siden blev solgt for under $100k i kvarterer som Mantua eller Mill Creek, nu enten istandsat eller udlejet til studerende/professionelle til langt højere priser – og alligevel er priserne stadig rimelige sammenlignet med kvarterer tættere på centrum. Best Places to Invest rapporterer ofte om West Philly-enklaver (f.eks. ), der er under fornyelse og sandsynligvis vil give ekstraordinært afkast newagerealtygroup.com. Ligeledes giver fortællingen om omkring South Kensington/Olde Kensington muligheder: nye ejerlejligheds- og lejlighedsprojekter sælger hurtigt, hvilket indikerer stærke fremtidige sammenligningspriser. Udlejningsejendomme & boliger til arbejdsstyrken: Med lejepriser tæt på rekordhøje niveauer og en stor befolkning, der ikke kan købe bolig, er udlejningsejendomme i Philly attraktive. Lejerpuljen vokser , da høje boligpriser og renter får folk til at udskyde boligkøb plusrealtors.com. Enfamiliesudlejning i stabile arbejderkvarterer (f.eks. Northeast Philly) eller små flerfamiliesbygninger i områder med god adgang til offentlig transport kan give solidt cash flow. Tomgangsprocenten i billige lejeboliger er meget lav, og investorer kan forvente moderat værdistigning sammen med et robust udlejningsmarked plusrealtors.com. Derudover betyder byomspændende initiativer for at bygge flere “boliger til arbejdsstyrken” (overkommelige for middelindkomstgrupper), at der kan være muligheder for offentligt-private partnerskaber, tilskud eller blot mindre konkurrence, hvis man fokuserer på mellemklasseudlejning frem for luksus. Konklusionen: Philadelphias relativt høje afkast (sammenlignet med kystmarkeder) og stærke efterspørgsel på lejeboliger gør byen attraktiv for ejendomsinvestering med henblik på køb og behold.

Med og en stor befolkning, der ikke kan købe bolig, er udlejningsejendomme i Philly attraktive. , da høje boligpriser og renter får folk til at udskyde boligkøb plusrealtors.com. Enfamiliesudlejning i stabile arbejderkvarterer (f.eks. Northeast Philly) eller små flerfamiliesbygninger i områder med god adgang til offentlig transport kan give solidt cash flow. Tomgangsprocenten i billige lejeboliger er meget lav, og plusrealtors.com. Derudover betyder byomspændende initiativer for at bygge flere (overkommelige for middelindkomstgrupper), at der kan være muligheder for offentligt-private partnerskaber, tilskud eller blot mindre konkurrence, hvis man fokuserer på mellemklasseudlejning frem for luksus. Konklusionen: Philadelphias relativt høje afkast (sammenlignet med kystmarkeder) og stærke efterspørgsel på lejeboliger gør byen attraktiv for ejendomsinvestering med henblik på køb og behold. Kommercielle nicher: Industri og Life Sciences: Som nævnt er industrielle ejendomme fortsat et varmt område – distributionscentre, lastbilterminaler, fleksible lagre – alle er efterspurgte. Selvom der er en kortvarig overforsyning, er det langsigtede behov for moderne logistikfaciliteter stærkt, og Philadelphias strategiske placering sikrer, at industrielle aktiver her vil forblive værdifulde . Investorer med speciale i industri kan finde muligheder i de nyopførte tomme lagre (nogle ejere kan være interesserede i at sælge eller rekapitalisere på grund af markedsuro) og i at udvikle build-to-suit faciliteter til specifikke lejere. En anden niche er life science-ejendomme : Philadelphia, med sin koncentration af universiteter og hospitaler, er blevet et voksende life sciences-knudepunkt (ofte kaldet “Cellicon Valley” med henvisning til dets celle- og genterapisektor). Laboratorieplads i University City og Navy Yard har oplevet enorm vækst. Virksomheder søger aktivt laboratorie- og biomanu­faktureringsplads, så ombygning eller opførelse af ejendomme til life science-brug (som opnår høje lejepriser) kan være lukrativt. Store projekter som Schuylkill Yards og uCity Square vidner om denne tendens. Selvom life sciences kan være risikabelt (lejernes succes afhænger af FoU-finansiering), har efterspørgslen efter laboratorieplads i Philly været robust – på et tidspunkt var tomgangen for laboratorieplads tæt på 0%. Dette er en spirende mulighed for specialiserede investorer.

Som nævnt er fortsat et varmt område – distributionscentre, lastbilterminaler, fleksible lagre – alle er efterspurgte. Selvom der er en kortvarig overforsyning, er det langsigtede behov for moderne logistikfaciliteter stærkt, og Philadelphias strategiske placering sikrer, at . Investorer med speciale i industri kan finde muligheder i de (nogle ejere kan være interesserede i at sælge eller rekapitalisere på grund af markedsuro) og i at udvikle build-to-suit faciliteter til specifikke lejere. En anden niche er : Philadelphia, med sin koncentration af universiteter og hospitaler, er blevet et voksende life sciences-knudepunkt (ofte kaldet “Cellicon Valley” med henvisning til dets celle- og genterapisektor). Laboratorieplads i University City og Navy Yard har oplevet enorm vækst. Virksomheder søger aktivt laboratorie- og biomanu­faktureringsplads, så ombygning eller opførelse af ejendomme til life science-brug (som opnår høje lejepriser) kan være lukrativt. Store projekter som Schuylkill Yards og uCity Square vidner om denne tendens. Selvom life sciences kan være risikabelt (lejernes succes afhænger af FoU-finansiering), har i Philly været robust – på et tidspunkt var tomgangen for laboratorieplads tæt på 0%. Dette er en spirende mulighed for specialiserede investorer. Adaptiv genanvendelse & ombygninger: Kontorsektorens problemer giver faktisk en mulighed – hvis du har visionen og kapitalen – for at omdanne underpræsterende kontorer til lejligheder, hoteller eller blandet brug . Da byen sandsynligvis vil indføre nye incitamenter (f.eks. en potentiel 20-årig skattefritagelse for kontorombygninger inquirer.com), kan udviklere i praksis få førsteklasses beliggenheder i Center City til en lavere pris (givet de faldende kontorejendomsværdier) og drage fordel af skattefordele til at skabe eftertragtede boligenheder. Succesen med tidligere ombygninger (Old City er fuld af tidligere lagre omdannet til lofter, og mange gamle kontorbygninger er tidligere blevet omdannet til lejligheder/hoteller) lover godt. Et aktuelt højtprofileret eksempel er ombygningen af 1701 Market St. til lejligheder med luksusfaciliteter axios.com – Alterra Group satser på stærk lejeref­terspørgsel til en velbeliggende adaptiv genanvendelse. Hvis den 20-årige skattefritagelse godkendes, kan det markant forbedre økonomien i ombygningsprojekter. Investorer kan rette blikket mod ældre bygninger omkring Broad Street og Market East, der er kandidater til genanvendelse. Ud over kontorer har Philadelphia en bestand af smukke historiske bygninger (skoler, fabrikker, kirker), der kan købes og omdannes – ofte med opbakning fra lokalsamfundet og unikke produkter (som loftslejligheder), der kan opnå høje priser.

Kontorsektorens problemer giver faktisk en mulighed – hvis du har visionen og kapitalen – for at . Da byen sandsynligvis vil indføre nye incitamenter (f.eks. en potentiel inquirer.com), kan udviklere i praksis få førsteklasses beliggenheder i Center City til en lavere pris (givet de faldende kontorejendomsværdier) og drage fordel af skattefordele til at skabe eftertragtede boligenheder. Succesen med tidligere ombygninger (Old City er fuld af tidligere lagre omdannet til lofter, og mange gamle kontorbygninger er tidligere blevet omdannet til lejligheder/hoteller) lover godt. Et aktuelt højtprofileret eksempel er ombygningen af 1701 Market St. til lejligheder med luksusfaciliteter axios.com – Alterra Group satser på stærk lejeref­terspørgsel til en velbeliggende adaptiv genanvendelse. Hvis den 20-årige skattefritagelse godkendes, kan det markant forbedre økonomien i ombygningsprojekter. Investorer kan rette blikket mod ældre bygninger omkring Broad Street og Market East, der er kandidater til genanvendelse. Ud over kontorer har Philadelphia en bestand af smukke historiske bygninger (skoler, fabrikker, kirker), der kan købes og omdannes – ofte med opbakning fra lokalsamfundet og unikke produkter (som loftslejligheder), der kan opnå høje priser. Større udviklinger & offentlig investering: Byen har flere katalytiske udviklingsplaner (uddybes i næste afsnit) – at deltage i eller udnytte disse projekter kan være lukrativt. For eksempel, når Penn’s Landing mega-projektet (12 tårne ved havnefronten) går i gang (når det bliver genoptaget), kan ejendomsværdierne i nærheden af Old City/Society Hill havnefronten stige markant. Den planlagte I-95 cap park ved Penn’s Landing (et offentligt infrastrukturprojekt, der skal forbinde byen med Delaware-floden igen) vil gøre tilstødende grunde langt mere værdifulde. Ligeledes kan udvidelsen af transitlinjer eller nye stationer (hvis nogen kommer med infrastrukturfinansiering efter 2025) åbne op for nye transit-orienterede udviklingsområder. At være tidligt ude med at samle jord i sådanne områder er en klassisk mulighed. Philadelphia har også forskellige Opportunity Zones, der tilbyder skattemæssige fordele ved investering i visse kvarterer; kloge investorer kan udnytte disse programmer til at reducere skatter, mens de fornyer områder som dele af North og West Philly.

➤ Risici:

Rente- og finansieringsrisiko: Den mest umiddelbare risiko i 2025 er det høje rentemiljø . Finansieringsomkostninger for fast ejendom er omtrent fordoblet siden 2021. Dette presser ikke kun investorers pengestrømme (højere realkreditbetalinger), men kan også presse ejendomsværdierne ned (efterhånden som cap rates stiger). For højt belånte investorer er der risiko for negativ pengestrøm, hvis renterne stiger yderligere. Udviklingsprojekter kan få svært ved at hænge sammen økonomisk, hvilket kan føre til forsinkelser eller aflysninger. Hvis inflationen forbliver stædig og holder renterne høje (eller hvis kreditmarkederne strammer), kan ejendomsaktiviteten gå i stå, og nogle ejere kan komme i vanskeligheder, især dem der købte til lave cap rates i 2020–21 og nu skal refinansiere. Grundlæggende er kapitalomkostningen en stor risikofaktor – det gør alt fra boligkøb til erhvervserhvervelser dyrere og kan dæmpe markedet mere end forventet.

Den mest umiddelbare risiko i 2025 er det . Finansieringsomkostninger for fast ejendom er omtrent fordoblet siden 2021. Dette presser ikke kun investorers pengestrømme (højere realkreditbetalinger), men kan også presse ejendomsværdierne ned (efterhånden som cap rates stiger). For højt belånte investorer er der risiko for negativ pengestrøm, hvis renterne stiger yderligere. Udviklingsprojekter kan få svært ved at hænge sammen økonomisk, hvilket kan føre til forsinkelser eller aflysninger. Hvis inflationen forbliver stædig og holder renterne høje (eller hvis kreditmarkederne strammer), kan ejendomsaktiviteten gå i stå, og nogle ejere kan komme i vanskeligheder, især dem der købte til lave cap rates i 2020–21 og nu skal refinansiere. Grundlæggende er – det gør alt fra boligkøb til erhvervserhvervelser dyrere og kan dæmpe markedet mere end forventet. Overudbud i visse segmenter: Generelt lider Philadelphia ikke af overudbud, men specifikke segmenter er i risiko . Det tydeligste er segmentet for luksus-multifamilieboliger på kort sigt – som nævnt betyder en overflod af nye high-end lejligheder, at udlejere konkurrerer hårdt. Hvis økonomien svækkes eller jobvæksten aftager, kan de nye bygninger blive udlejet endnu langsommere, hvilket lægger økonomisk pres på udviklere. I kontorsektoren er der reelt permanent overudbud, medmindre mange bygninger tages ud af drift eller omdannes; enhver investor i kontor skal være opmærksom på høj tomgang og behovet for betydelige opgraderinger for at forblive konkurrencedygtig (risiko for at kaste gode penge efter dårlige, hvis hjemmearbejde fortsætter). Detailhandel overudbud er ikke et stort problem i hele byen, men visse korridorer (som nogle forstadsshoppingcentre eller svagere erhvervsstrøg) kan fortsat have det svært og opleve høj tomgang, efterhånden som detailhandlen udvikler sig. På industrisiden er der en risiko, hvis de nuværende tomme lokaler ikke bliver optaget så hurtigt som forventet – hvis f.eks. en recession rammer e-handelsbehovet – så kan de store tomme lagre starte en udlejningskrig med faldende lejepriser. Dog afbødes denne risiko af færre nybyggerier og stærke langsigtede fundamentale forhold.

Generelt lider Philadelphia ikke af overudbud, men . Det tydeligste er på kort sigt – som nævnt betyder en overflod af nye high-end lejligheder, at udlejere konkurrerer hårdt. Hvis økonomien svækkes eller jobvæksten aftager, kan de nye bygninger blive udlejet endnu langsommere, hvilket lægger økonomisk pres på udviklere. I er der reelt permanent overudbud, medmindre mange bygninger tages ud af drift eller omdannes; enhver investor i kontor skal være opmærksom på høj tomgang og behovet for betydelige opgraderinger for at forblive konkurrencedygtig (risiko for at kaste gode penge efter dårlige, hvis hjemmearbejde fortsætter). overudbud er ikke et stort problem i hele byen, men visse korridorer (som nogle forstadsshoppingcentre eller svagere erhvervsstrøg) kan fortsat have det svært og opleve høj tomgang, efterhånden som detailhandlen udvikler sig. På er der en risiko, hvis de nuværende tomme lokaler ikke bliver optaget så hurtigt som forventet – hvis f.eks. en recession rammer e-handelsbehovet – så kan de store tomme lagre starte en udlejningskrig med faldende lejepriser. Dog afbødes denne risiko af færre nybyggerier og stærke langsigtede fundamentale forhold. Økonomiske og beskæftigelsesmæssige risici: Philadelphias overordnede økonomiske sundhed er en faktor. Regionens jobvækst har været fornuftig for nylig (beskæftigelsen i Philly-området steg med ca. 2,2 % i midten af 2024, en smule over landsgennemsnittet bls.gov, og uddannelses-/sundhedssektoren tilføjede 28.400 job år-til-år bls.gov). Men Philadelphia er ikke en højvækst-by som Sunbelt-byerne; dens økonomi er mere stabil og langsommere. Hvis en national recession indtræffer i løbet af de næste par år (nogle prognosemagere havde forudsagt en mild én, selvom sandsynligheden er faldet philadelphiafed.org), kan Philly opleve jobtab i sektorer som hotel- og restaurationsbranchen eller endda sundhedssektoren, hvilket vil dæmpe efterspørgslen på alle former for fast ejendom. Desuden kæmper Philadelphia stadig med en høj fattigdomsrate (~23 %) og relativt lave husstandsindkomster – hvis inflationen overstiger lønvæksten, kan mange beboere blive udelukket fra både boligejerskab og markedsbaserede huslejer, hvilket mindsker puljen af solvente lejere og købere. Allerede nu er betalbarhed et stort problem : indkomsterne i Philly halter betydeligt efter dem i NYC, Boston, DC phillymag.com, hvilket gør de seneste prisstigninger særligt smertefulde. En fortsat betalbarhedskrise kan tvinge beslutningstagere til at gribe ind (huslejekontrol, højere krav om inklusionszoner osv., hvilket kan udgøre regulatoriske risici for investorer).

Philadelphias overordnede økonomiske sundhed er en faktor. Regionens jobvækst har været fornuftig for nylig (beskæftigelsen i Philly-området steg med ca. 2,2 % i midten af 2024, en smule over landsgennemsnittet bls.gov, og uddannelses-/sundhedssektoren tilføjede 28.400 job år-til-år bls.gov). Men Philadelphia er ikke en højvækst-by som Sunbelt-byerne; dens økonomi er mere stabil og langsommere. Hvis en national recession indtræffer i løbet af de næste par år (nogle prognosemagere havde forudsagt en mild én, selvom sandsynligheden er faldet philadelphiafed.org), kan Philly opleve jobtab i sektorer som hotel- og restaurationsbranchen eller endda sundhedssektoren, hvilket vil dæmpe efterspørgslen på alle former for fast ejendom. Desuden kæmper Philadelphia stadig med en – hvis inflationen overstiger lønvæksten, kan mange beboere blive udelukket fra både boligejerskab og markedsbaserede huslejer, hvilket mindsker puljen af solvente lejere og købere. Allerede nu er : indkomsterne i Philly halter betydeligt efter dem i NYC, Boston, DC phillymag.com, hvilket gør de seneste prisstigninger særligt smertefulde. En fortsat kan tvinge beslutningstagere til at gribe ind (huslejekontrol, højere krav om inklusionszoner osv., hvilket kan udgøre regulatoriske risici for investorer). Politiske og skattemæssige ændringer: Philadelphias ejendomsmarked er stærkt påvirket af lokalpolitik. Den berømte 10-årige skattefritagelse for nybyggeri blev reduceret fra 2022 (nu en delvis fritagelse), hvilket allerede nævnes som en af årsagerne til faldet i byggetilladelser. Der er en risiko for, at byen eller staten kan indføre yderligere ændringer, der påvirker investorernes afkast – for eksempel kunne byen hæve ejendomsskattesatserne eller genvurdere værdier (Philadelphia foretog en ejendomsvurdering i 2022–2023, der markant øgede vurderingerne for mange, og endnu en i 2024 phila.gov). Byens lønskat (~3,79 % for beboere) og Business Income and Receipts Tax (BIRT) er blandt de højeste i landet; hvis de ikke sænkes, kan de fortsat hæmme den kommercielle vækst (som nævnt vælger mange virksomheder forstæderne for at undgå disse inquirer.com). Omvendt, hvis skatterne sænkes for at stimulere vækst, kan byens budget komme under pres, hvilket påvirker serviceniveauet. Derudover kan nye zonelovgivninger udgøre enten muligheder eller forhindringer. For eksempel kan oprettelsen af en ny zonekategori (RTA-2) med lempede krav ballardspahr.com muliggøre større tæthed i boligprojekter – en mulighed. Men der er også forslag om at kræve flere billige boliger eller samfundsgoder fra udviklere (Philadelphias byråd er kendt for at være meget involveret i godkendelse af udviklingsprojekter). Det lovgivningsmæssige miljø i Philly kan være uforudsigeligt, så investorer står over for en vis politisk risiko . På udlejningssiden er der i øjeblikket ingen huslejekontrol i Philly, men presset for lejerbeskyttelse er altid til stede; noget i stil med “good cause”-udsættelsesregler eller byggestop i visse kvarterer kan opstå, hvis gentrificering udløser modreaktioner.

Philadelphias ejendomsmarked er stærkt påvirket af lokalpolitik. Den berømte for nybyggeri blev reduceret fra 2022 (nu en delvis fritagelse), hvilket allerede nævnes som en af årsagerne til faldet i byggetilladelser. Der er en risiko for, at byen eller staten kan indføre yderligere ændringer, der påvirker investorernes afkast – for eksempel kunne byen hæve ejendomsskattesatserne eller genvurdere værdier (Philadelphia foretog en ejendomsvurdering i 2022–2023, der markant øgede vurderingerne for mange, og endnu en i 2024 phila.gov). Byens (~3,79 % for beboere) og er blandt de højeste i landet; hvis de ikke sænkes, kan de fortsat hæmme den kommercielle vækst (som nævnt vælger mange virksomheder forstæderne for at undgå disse inquirer.com). Omvendt, hvis skatterne sænkes for at stimulere vækst, kan byens budget komme under pres, hvilket påvirker serviceniveauet. Derudover kan nye udgøre enten muligheder eller forhindringer. For eksempel kan oprettelsen af en ny zonekategori (RTA-2) med lempede krav ballardspahr.com muliggøre større tæthed i boligprojekter – en mulighed. Men der er også forslag om at kræve flere billige boliger eller samfundsgoder fra udviklere (Philadelphias byråd er kendt for at være meget involveret i godkendelse af udviklingsprojekter). Det lovgivningsmæssige miljø i Philly kan være uforudsigeligt, så investorer står over for en vis . På udlejningssiden er der i øjeblikket ingen huslejekontrol i Philly, men presset for lejerbeskyttelse er altid til stede; noget i stil med “good cause”-udsættelsesregler eller byggestop i visse kvarterer kan opstå, hvis gentrificering udløser modreaktioner. Aldrende infrastruktur & offentlige serviceproblemer: Nogle strukturelle problemer kan indirekte udgøre risici. Philadelphias infrastruktur – fra veje til offentlig transport (SEPTA) – har brug for investeringer. Der er bekymringer om SEPTAs passagertal og finansiering (antallet af passagerer er stadig ca. 30 % lavere end før COVID, og der er udsigt til budgetunderskud for driften). Hvis den offentlige transport blev beskåret (som advaret i værst tænkelige scenarier), kunne det mindske tiltrækningskraften for visse kvarterer og pendlermønstre, hvilket påvirker ejendommenes attraktivitet. Byens offentlige skoler, som dog forbedres på nogle områder, får stadig mange familier til at flytte til forstæderne, hvilket hæmmer den langsigtede efterspørgsel på boliger til middelklassefamilier i byen. Derudover, selvom kriminaliteten er faldende i Center City og nogle områder, oplevede Philadelphia en stigning i våbenvold under pandemien. Opfattelsen af kriminalitet og renlighed kan påvirke ejendomsmarkedet – for eksempel kan højprofilerede hændelser eller uroligheder (som urolighederne i 2020) dæmpe investorers og detailhandleres tillid på kort sigt. Byen arbejder på disse problemer (f.eks. voldforebyggelsesprogrammer, politireformer), men de forbliver faktorer, der skal overvåges som risici.

Når man afvejer disse muligheder og risici, beskriver mange analytikere Philadelphias ejendomsmarked som robust, men ikke uden udfordringer. Det har ikke de vilde udsving som nogle Sunbelt-markeder (ingen stor overbygning eller spekulationskollaps her i nyere tid), og dets lavere prisniveau giver en vis beskyttelse (markedet er efter sigende “undervurderet” i forhold til de fundamentale forhold nu millersamuel.com). Men langsom vækst betyder også, at man ikke kan regne med hurtig værdistigning uden aktive forbedringer. For investorer er grundig due diligence på kvartersniveau afgørende – Phillys variation fra blok til blok betyder, at én blok kan adskille sig markant fra den næste i muligheder. At samarbejde med lokale eksperter, følge med i byrådets beslutninger og have beredskabsplaner for højere driftsomkostninger er alle fornuftige tilgange på dette marked.

Store udviklingsprojekter, der former fremtiden

Flere store ejendomsudviklinger – enten i gang eller planlagt – vil i de kommende år omforme Philadelphias bybillede. Disse projekter spænder fra hovedsæder og skyskrabere til store blandede bydele og omfattende offentlige infrastrukturfornyelser. De giver ikke kun muligheder for byggeri og investering, men vil også påvirke kvartersattraktivitet, jobskabelse og ejendomsværdier i hele byen. Her er nogle af de mest betydningsfulde udviklinger at holde øje med:

Chubb-hovedkvarter (2000 Arch Street, Center City): Det globale forsikringsselskab Chubb opfører et nyt 18-etagers hovedkvarter på Arch Street i Center City. Dette projekt til ca. 430 millioner dollars vil tilføje 438.000 kvadratfod kontorplads og er bemærkelsesværdigt for at bringe arbejdspladser ind til byen i stedet for at flytte dem ud. Chubb planlægger at flytte og udvide 3.000 medarbejdere i dette hovedkvarter, herunder 1.200 nye job til Philadelphia axios.com. Bygningen, der allerede er rejst (skiltet kom op i 2024), vil stå færdig i 2026 axios.com. For Philadelphia er dette en tillidserklæring til byens evne til at tiltrække og fastholde store arbejdsgivere. Tilstrømningen af Chubb-medarbejdere (mange sandsynligvis fra forstæderne) kan styrke boligmarkedet i Center City og omegn samt støtte detailhandlen og restauranter.

Det globale forsikringsselskab Chubb opfører et nyt på Arch Street i Center City. Dette projekt til ca. 430 millioner dollars vil tilføje og er bemærkelsesværdigt for at bringe arbejdspladser ind til byen i stedet for at flytte dem ud. Chubb planlægger at flytte og udvide i dette hovedkvarter, herunder axios.com. Bygningen, der allerede er rejst (skiltet kom op i 2024), vil stå færdig i 2026 axios.com. For Philadelphia er dette en tillidserklæring til byens evne til at tiltrække og fastholde store arbejdsgivere. Tilstrømningen af Chubb-medarbejdere (mange sandsynligvis fra forstæderne) kan styrke boligmarkedet i Center City og omegn samt støtte detailhandlen og restauranter. 17Market West (1701 Market St Konvertering): Et fremragende eksempel på omdannelse fra kontor til bolig, dette projekt af Alterra Property Group omdanner et tomt 18-etagers kontortårn i hjertet af Market West til 299 luksuslejligheder plus detailhandel i stueetagen axios.com. Branded som “17Market West,” åbner det i slutningen af 2025 axios.com som byens største post-pandemiske konvertering. Faciliteterne er overdådige (tagterrasse med saltvandspool, cabanaer, pickleball-bane, golfsimulator osv.) axios.com, med det formål at konkurrere med nybyggeri. Dets succes kan tjene som model for fremtidige konverteringer og vil tilføje hundredvis af beboere til en blok, der tidligere blev tom kl. 17. Dette projekt skaber reelt et nyt boligområde i erhvervskvarteret og bidrager til Center Citys 24/7 livlighed.

Et fremragende eksempel på omdannelse fra kontor til bolig, dette projekt af Alterra Property Group omdanner et i hjertet af Market West til plus detailhandel i stueetagen axios.com. Branded som “17Market West,” åbner det i slutningen af 2025 axios.com som byens største post-pandemiske konvertering. Faciliteterne er overdådige (tagterrasse med saltvandspool, cabanaer, pickleball-bane, golfsimulator osv.) axios.com, med det formål at konkurrere med nybyggeri. Dets succes kan tjene som model for fremtidige konverteringer og vil tilføje hundredvis af beboere til en blok, der tidligere blev tom kl. 17. Dette projekt skaber reelt et nyt boligområde i erhvervskvarteret og bidrager til Center Citys 24/7 livlighed. Harper Square “Needle Tower” (Rittenhouse): I det eksklusive Rittenhouse Square-område planlægger den lokale udvikler Pearl Properties Harper Square , et slankt 50-etagers boligtårn på 19th Street axios.com. Det vil have cirka 215 luksusenheder og rage op over det lavtliggende område, hvilket giver det et “nål”-agtigt udseende. Nedrivning på stedet begyndte i 2024, selvom der endnu ikke er planlagt første spadestik axios.com. Det forventes færdigt omkring 2027 axios.com. Hvis det bliver bygget, vil det være en af de højeste boligbygninger i Philly. Dette afspejler fortsat tillid til markedet for luksuslejligheder/-kondominiumer på lang sigt. Harper Square vil supplere Pearls eksisterende 24-etagers Harper-bygning i nærheden axios.com. Projekter som dette får Philadelphias skyline til at vokse og henvender sig til dem, der søger eksklusiv bolig i Center City (konkurrerer med New York-kvalitet, men til Philly-priser).

I det eksklusive Rittenhouse Square-område planlægger den lokale udvikler Pearl Properties , et på 19th Street axios.com. Det vil have cirka 215 luksusenheder og rage op over det lavtliggende område, hvilket giver det et “nål”-agtigt udseende. Nedrivning på stedet begyndte i 2024, selvom der endnu ikke er planlagt første spadestik axios.com. Det forventes færdigt omkring 2027 axios.com. Hvis det bliver bygget, vil det være en af de højeste boligbygninger i Philly. Dette afspejler fortsat tillid til markedet for luksuslejligheder/-kondominiumer på lang sigt. Harper Square vil supplere Pearls eksisterende 24-etagers Harper-bygning i nærheden axios.com. Projekter som dette får Philadelphias skyline til at vokse og henvender sig til dem, der søger eksklusiv bolig i Center City (konkurrerer med New York-kvalitet, men til Philly-priser). The Bellwether District (Sydphiladelphia): Som nævnt er Bellwether District en omfattende omdannelse af 1.300 acres tidligere raffinaderijord i det sydlige/sydvestlige Philly. Over 10–15 år investerer Hilco Redevelopment Partners ca. 4 milliarder dollars for at skabe et campus med moderne lagre, distributionsfaciliteter og laboratorier til life science axios.com. Visionen omfatter millioner af kvadratfod industriplads og potentielt nogle kommercielle blandingsformål. I 2025 færdiggør Bellwether sine to første industrilagre (et i begyndelsen af 2025, et andet ved årets udgang) axios.com. Disse er kun en lille del af den samlede plan, men markerer begyndelsen. Dette projekt er transformerende: det vil rydde op i et miljømæssigt forurenet område, skabe tusindvis af arbejdspladser (industri- og logistikjob som erstatning for de tabte raffinaderijob) og muligvis skabe en ny økonomisk motor for den del af byen. For nærliggende ejendomme vil Bellwether øge efterspørgslen efter boliger i Sydphiladelphia, hvis arbejdere ønsker at bo tæt på stedet. Det kan også forbedre infrastrukturen (veje, forsyninger) i området, hvilket gavner andre ejendomme. En risiko er, at det er et projekt med lang tidshorisont, så konsekvent gennemførelse er afgørende.

Som nævnt er Bellwether District en tidligere raffinaderijord i det sydlige/sydvestlige Philly. Over 10–15 år investerer ca. 4 milliarder dollars for at skabe et campus med axios.com. Visionen omfatter millioner af kvadratfod industriplads og potentielt nogle kommercielle blandingsformål. I 2025 (et i begyndelsen af 2025, et andet ved årets udgang) axios.com. Disse er kun en lille del af den samlede plan, men markerer begyndelsen. Dette projekt er transformerende: det vil rydde op i et miljømæssigt forurenet område, skabe tusindvis af arbejdspladser (industri- og logistikjob som erstatning for de tabte raffinaderijob) og muligvis skabe en ny økonomisk motor for den del af byen. For nærliggende ejendomme vil Bellwether øge efterspørgslen efter boliger i Sydphiladelphia, hvis arbejdere ønsker at bo tæt på stedet. Det kan også forbedre infrastrukturen (veje, forsyninger) i området, hvilket gavner andre ejendomme. En risiko er, at det er et projekt med lang tidshorisont, så konsekvent gennemførelse er afgørende. Navy Yard-omdannelse (Sydphiladelphia): Philadelphia Navy Yard, en tidligere flådebase omdannet til kontorpark, gennemgår en stor udvidelse til et blandet byområde . I 2022 offentliggjorde PIDC (byens udviklingsselskab) og Ensemble/Mosaic en masterplan på over 6 milliarder dollars for at tilføje boliger, detailhandel, hotel og flere kontorer over 20 år axios.com. I 2025 åbner de første boligenheder nogensinde i Navy Yard : et lejlighedskompleks med 614 enheder fordelt på to bygninger, komplet med detailhandel og masser af faciliteter axios.com. Disse forventes færdige i september 2025 axios.com. Navy Yard-lejlighederne er en stor begivenhed: efter årtier som et 9-til-5 arbejdscenter får Navy Yard nu en beboerbefolkning og bevæger sig mod et rigtigt nabolag. Fremtidige faser omfatter tusindvis af flere boligenheder, et nyt hotel, en skole, parker og muligvis en ny transportforbindelse. Efterhånden som dette område udvikler sig, skaber det reelt et helt nyt havnekvarter, hvilket sandsynligvis øger grundværdierne i nærliggende dele af Sydphiladelphia (f.eks. Pennsport, Whitman) og tiltrækker virksomheder, der ønsker et campusmiljø (især life science- og F&U-virksomheder, som allerede er i Navy Yard). Det er et af de største byudviklingsprojekter i Philly.

Philadelphia Navy Yard, en tidligere flådebase omdannet til kontorpark, gennemgår en stor udvidelse til et . I 2022 offentliggjorde PIDC (byens udviklingsselskab) og Ensemble/Mosaic en masterplan på over 6 milliarder dollars for at tilføje over 20 år axios.com. I 2025 åbner de første : et fordelt på to bygninger, komplet med detailhandel og masser af faciliteter axios.com. Disse forventes færdige i september 2025 axios.com. Navy Yard-lejlighederne er en stor begivenhed: efter årtier som et 9-til-5 arbejdscenter får Navy Yard nu en beboerbefolkning og bevæger sig mod et rigtigt nabolag. Fremtidige faser omfatter tusindvis af flere boligenheder, et nyt hotel, en skole, parker og muligvis en ny transportforbindelse. Efterhånden som dette område udvikler sig, skaber det reelt et helt nyt havnekvarter, hvilket sandsynligvis øger grundværdierne i nærliggende dele af Sydphiladelphia (f.eks. Pennsport, Whitman) og tiltrækker virksomheder, der ønsker et campusmiljø (især life science- og F&U-virksomheder, som allerede er i Navy Yard). Det er et af de største byudviklingsprojekter i Philly. Penn’s Landing Waterfront Mega-projekt: Ved Delaware-flodens havnefront, mellem Old City og Northern Liberties, planlægger Durst Organization (NY-baseret udvikler) et 2,2 milliarder dollars stort blandet projekt over 12 acres axios.com. Planen omfatter 12 tårne med tusindvis af boligenheder samt kontorer, detailhandel og et hotel axios.com – hvilket i bund og grund skaber et nyt nabolag ved havnefronten. Det havde ceremoniel byggestart i 2022, men er desværre blevet standset i over to år pr. 2025 axios.com. Stigende renter og økonomisk usikkerhed har sandsynligvis spillet en rolle. Der er også behov for infrastrukturarbejde (dæklaget over I-95, planlagt færdigt omkring 2026, er en forudsætning for virkelig at forbinde dette område med byen). Penn’s Landing-projektet er i limbo , men hvis/når det fortsætter, vil det dramatisk ændre havnefrontens skyline og tilføje masser af boliger. Det er den slags megaprojekt, der kan skabe tusindvis af byggejobs og, når det er færdigt, tiltrække nye beboere (herunder potentielt flere eksklusive ejerlejligheder til dem, der ellers ville vælge NYC eller Jersey City). For nu er det et stort spørgsmålstegn (“tiden vil vise, om det nogensinde bliver realiseret,” siger Axios axios.com). Byen og Durst er fortsat offentligt engagerede, men alle holder øje med, om finansiering og markedsforhold falder på plads.

Ved Delaware-flodens havnefront, mellem Old City og Northern Liberties, planlægger (NY-baseret udvikler) et over 12 acres axios.com. Planen omfatter med tusindvis af boligenheder samt kontorer, detailhandel og et hotel axios.com – hvilket i bund og grund skaber et nyt nabolag ved havnefronten. Det havde ceremoniel byggestart i 2022, men er desværre blevet pr. 2025 axios.com. Stigende renter og økonomisk usikkerhed har sandsynligvis spillet en rolle. Der er også behov for infrastrukturarbejde (dæklaget over I-95, planlagt færdigt omkring 2026, er en forudsætning for virkelig at forbinde dette område med byen). , men hvis/når det fortsætter, vil det dramatisk ændre havnefrontens skyline og tilføje masser af boliger. Det er den slags megaprojekt, der kan skabe tusindvis af byggejobs og, når det er færdigt, tiltrække nye beboere (herunder potentielt flere eksklusive ejerlejligheder til dem, der ellers ville vælge NYC eller Jersey City). For nu er det et stort spørgsmålstegn (“tiden vil vise, om det nogensinde bliver realiseret,” siger Axios axios.com). Byen og Durst er fortsat offentligt engagerede, men alle holder øje med, om finansiering og markedsforhold falder på plads. Center City High-Rise Boom (Forskellige): Udover Harper Square er der et par andre betydningsfulde højhuse under opførelse eller for nylig færdiggjort: Two Cathedral Square ved 17th & Race (et 23-etagers kontor-/boligtårn) er under opførelse. 2222 Market (et 20-etagers kontorbyggeri til advokatfirmaet Morgan Lewis) åbnede i 2022 og tilføjede moderne kontorplads. 1301 Market (foreslået 32-etagers blandet byggeri af Jefferson sundhedssystemet) kan få byggestart i fremtiden. Disse projekter viser, at Center City stadig har udviklingslommer, især til specialiserede formål (som medicinske kontorer eller hovedkvarterer). Men på grund af høj kontorledighed skal man ikke forvente mange nye kontorhøjhuse ud over dem, der allerede er i pipelinen – i stedet vil flere bolig- eller blandede tårne sandsynligvis udfylde hullerne i skyline.

Udover Harper Square er der et par andre betydningsfulde højhuse under opførelse eller for nylig færdiggjort: 76ers Arena-plan (Sports Complex i South Philly): En sen udvikling: Efter megen kontrovers droppede Philadelphia 76ers deres forslag om at bygge en ny arena til $1,3 mia. i Center City (ved Market East ved siden af Chinatown) i begyndelsen af 2025 axios.com. I stedet undersøger de nu en plan sammen med Comcast Spectacor om at bygge en ny Sixers-arena i det eksisterende South Philadelphia Sports Complex (tæt på det nuværende Wells Fargo Center) axios.com. Dette er på et meget tidligt stadie (forhandlinger om finansiering, skatteforhold og samfundsfordele kommer i 2025) axios.com. Hvis det gennemføres, betyder det, at sportsanlægget i South Philly forbliver centrum for Philly-sport i årtier, potentielt med en stor, ny, topmoderne arena som omdrejningspunkt for yderligere udvikling der (Comcast havde tidligere luftet en $2,5 mia. plan for omdannelse af sportsområdet axios.com). For ejendomsmarkedet vil en ny arena i South Philly sandsynligvis have mindre umiddelbar effekt på ejendomsværdierne (da det allerede er et etableret sportsområde og ikke et boligkvarter), men det kan sætte gang i flere underholdnings- og hotelprojekter i området. Omvendt betyder det, at Market East-området i Center City ikke får det massive løft (og forstyrrelse) fra et arenaprojekt – en lettelse for nogle beboere, men det betyder også, at genoplivningen af detailhandlen på Market East må finde andre drivkræfter. Sixers’ beslutning blev fulgt nøje af udviklere på grund af dens betydning for begge kvarterer.

En sen udvikling: Efter megen kontrovers (ved Market East ved siden af Chinatown) i begyndelsen af 2025 axios.com. I stedet undersøger de nu en plan sammen med Comcast Spectacor om at bygge en ny (tæt på det nuværende Wells Fargo Center) axios.com. Dette er på et meget tidligt stadie (forhandlinger om finansiering, skatteforhold og samfundsfordele kommer i 2025) axios.com. Hvis det gennemføres, betyder det, at sportsanlægget i South Philly forbliver centrum for Philly-sport i årtier, potentielt med en stor, ny, topmoderne arena som omdrejningspunkt for yderligere udvikling der (Comcast havde tidligere luftet en $2,5 mia. plan for omdannelse af sportsområdet axios.com). For ejendomsmarkedet vil en ny arena i South Philly sandsynligvis have mindre umiddelbar effekt på ejendomsværdierne (da det allerede er et etableret sportsområde og ikke et boligkvarter), men det kan sætte gang i flere underholdnings- og hotelprojekter i området. Omvendt betyder det, at Market East-området i Center City ikke får det massive løft (og forstyrrelse) fra et arenaprojekt – en lettelse for nogle beboere, men det betyder også, at genoplivningen af detailhandlen på Market East må finde andre drivkræfter. Sixers’ beslutning blev fulgt nøje af udviklere på grund af dens betydning for begge kvarterer. Infrastrukturprojekter (Cap-parker, transport): Flere offentlige projekter vil forbedre Phillys ejendomskontekst: Den I-95 Cap Park ved Penn’s Landing (en 4-acre park, der dækker motorvejen, ca. $225 mio.) skrider frem og forventes færdig i 2026. Dette vil gøre et grimt område grønt og skabe en sømløs forbindelse fra Front Street til havnefronten ved Penn’s Landing, hvilket formodes at øge attraktiviteten af de tilstødende grunde (inklusive Durst-grunden nævnt tidligere). Den Vine Street Expressway (I-676) Cap nær Chinatown er et andet koncept – en park over den nedsænkede motorvej mellem Broad og 2nd Street kan genetablere forbindelsen mellem Chinatown og Callowhill. Der er sikret nogle midler til en undersøgelse/design. Hvis det realiseres, kan det afbøde den opdeling, som I-676 har forårsaget, og øge ejendomsværdierne i Chinatown North/Callowhill. 30th Street Station District Plan: Der er en langsigtet Amtrak-ledet vision om at udvikle området omkring 30th Street Station (i University City), herunder potentielt at dække jernbaneterrænet for at skabe et nyt blandet byområde. Selvom dette ligger mere end 10 år ude i fremtiden, er dele af det, såsom Schuylkill Yards (Brandywine Realty/Drexel-projektet, der bygger laboratorier/kontorer vest for 30th St), allerede i gang. Schuylkill Yards har leveret sit første life-science-tårn og er i gang med at opføre boliger; det vil i sidste ende levere 6-8 højhuse over 20 år. Dette ændrer grundlæggende University Citys skyline og tilføjer parkområder (Drexel Square). Udvidelser af kollektivtrafik: SEPTA planlægger en King of Prussia jernbaneudvidelse (forbinder Center City med KOP-indkøbscenterområdet via Norristown); hvis det sker omkring 2026-27, kan det påvirke udviklingen langs denne rute. Inden for byen tales der om Roosevelt Blvd metro (længe drømt, stadig uden finansiering) og modernisering af sporvogne. Selvom det ikke er umiddelbart, er forbedret kollektivtrafik altid en fordel for ejendomme langs transportlinjer.

Flere offentlige projekter vil forbedre Phillys ejendomskontekst:

Disse projekter indikerer samlet set, at Philadelphia investerer i sin fremtid – fra private mega-udviklinger til offentlig infrastruktur – hvilket igen styrker tilliden til ejendomsmarkedet. Selvfølgelig vil ikke alt gå glat eller efter tidsplanen (se: Penn’s Landing-forsinkelse, Sixers arena-omlægning), men tendensen er, at byen positionerer sig for vækst og sammenhæng. For eksempel bemærkede Center City District over $1,2 mia. i udviklingsaktivitet i centrum i 2024 alene (20 projekter færdiggjort, 33 under opførelse) centercityphila.org – et bemærkelsesværdigt tempo, der fortsætter transformationen af centrum til et mere beboelsespræget, blandet miljø. Udbredelsen af kraner i University City og Northern Liberties viser ligeledes, at kvarterer bliver forvandlet.

Fra et makroperspektiv vil disse udviklinger: skabe tusindvis af byggejobs på kort sigt; tilføje nyt boligudbud (hvilket kan dæmpe pris-/lejestigninger i hele byen, hvis nok enheder kommer på markedet); potentielt tilføje nyt kontor- eller laboratorieudbud (tester markedets dybde for disse anvendelser); og forbedre livskvaliteten (parker, faciliteter), hvilket gør Philadelphia mere attraktiv for både beboere og virksomheder. At holde øje med disse projekter er afgørende for investorer og iagttagere, da de ofte signalerer, hvor de næste muligheder kan være (f.eks. investering i områder ved siden af et stort projekt, før det er færdigt, eller målrette brancher, der vil flytte ind i nye lokaler).

Økonomiske og demografiske faktorer, der påvirker ejendomsmarkedet

Flere økonomiske og demografiske tendenser ligger til grund for Philadelphias ejendomsmarked. I 2025 er byens fremtid afhængig af faktorer som jobvækst, befolkningsskift, rentesatser (nationale makroforhold) og lokale politikker om skatter og zonelovgivning. Her ser vi på, hvordan disse faktorer påvirker ejendomsmarkedet:

Jobvækst og arbejdsmarkedet: Philadelphias økonomi har været på vej opad i genopretning. I begyndelsen af 2025 nåede den samlede beskæftigelse i Philadelphia metroområdet op på 3,116 millioner ikke-landbrugsjob bls.gov. Det er især vigtigt, at regionens største sektor, Uddannelses- og sundhedstjenester , tilføjede ca. 28.400 job fra marts 2024 til marts 2025 bls.gov – et bevis på Phillys styrke inden for “Eds and Meds” (forankret af universiteter som Penn/Temple/Drexel og sundhedssystemer som Penn Medicine, Jefferson). Derudover viste data fra byen, at Philadelphias arbejdsløshed i 2023 i gennemsnit kun var 4,2 % – det laveste i over 30 år pew.org. Byen nåede også en milepæl med 765.400 job inden for bygrænsen i gennemsnit i 2023 pewtrusts.org, hvilket er tæt på et historisk højt niveau. Dette robuste arbejdsmarked understøtter efterspørgslen på boliger: flere i arbejde betyder flere, der kan leje eller købe. Det forbedrer også indkomsterne en smule (selvom lønvæksten har været moderat). En bemærkelsesværdig tendens er en stigning i uddannelsesniveauet blandt Phillys arbejdsstyrke – flere job inden for tech, medicin og højt kvalificerede erhverv whyy.org. Dette lover godt for boligmarkedet, da en mere veluddannet arbejdsstyrke typisk betyder større efterspørgsel på boliger og evne til at absorbere ny kapacitet (f.eks. unge professionelle, der lejer i de nye lejligheder, eller som på sigt køber ejerlejligheder). Dog er Philadelphias jobvækstrate stadig ikke eksplosiv – cirka 2 % i 2024 bls.gov, lidt over landsgennemsnittet, men ikke prangende. Langsigtede fremskrivninger fra den regionale planlægningskommission (DVRPC) viser, at regionen vil øge antallet af job med ca. 10,1 % frem mod 2050 dvrpc.org, hvilket er forholdsvis langsomt. Så selvom der ikke er nogen jobkollaps-scenarie lige nu, tilføjer byen heller ikke job som nogle boomtowns, hvilket begrænser, hvor hurtigt efterspørgslen på fast ejendom kan vokse. Et optimistisk punkt: Efter årtier med virksomhedsflytninger til forstæderne har Philly oplevet, at nogle firmaer er flyttet ind til byen for at tiltrække talenter. Hvis byen kan fastholde lav arbejdsløshed og begynde at tiltrække flere eksterne arbejdsgivere (måske med forbedret skattekonkurrenceevne), ville det være en game changer for kontor- og boligefterspørgslen.

Philadelphias økonomi har været på vej opad i genopretning. I begyndelsen af 2025 nåede den samlede beskæftigelse i Philadelphia metroområdet op på bls.gov. Det er især vigtigt, at regionens største sektor, , tilføjede ca. 28.400 job fra marts 2024 til marts 2025 bls.gov – et bevis på Phillys styrke inden for “Eds and Meds” (forankret af universiteter som Penn/Temple/Drexel og sundhedssystemer som Penn Medicine, Jefferson). Derudover viste data fra byen, at Philadelphias arbejdsløshed i 2023 i gennemsnit kun var pew.org. Byen nåede også en milepæl med i gennemsnit i 2023 pewtrusts.org, hvilket er tæt på et historisk højt niveau. Dette robuste arbejdsmarked understøtter efterspørgslen på boliger: flere i arbejde betyder flere, der kan leje eller købe. Det forbedrer også indkomsterne en smule (selvom lønvæksten har været moderat). En bemærkelsesværdig tendens er en – flere job inden for tech, medicin og højt kvalificerede erhverv whyy.org. Dette lover godt for boligmarkedet, da en mere veluddannet arbejdsstyrke typisk betyder større efterspørgsel på boliger og evne til at absorbere ny kapacitet (f.eks. unge professionelle, der lejer i de nye lejligheder, eller som på sigt køber ejerlejligheder). Dog er Philadelphias jobvækstrate stadig ikke eksplosiv – cirka 2 % i 2024 bls.gov, lidt over landsgennemsnittet, men ikke prangende. Langsigtede fremskrivninger fra den regionale planlægningskommission (DVRPC) viser, at regionen vil øge antallet af job med ca. 10,1 % frem mod 2050 dvrpc.org, hvilket er forholdsvis langsomt. Så selvom der ikke er lige nu, tilføjer byen heller ikke job som nogle boomtowns, hvilket begrænser, hvor hurtigt efterspørgslen på fast ejendom kan vokse. Et optimistisk punkt: Efter årtier med virksomhedsflytninger til forstæderne har Philly oplevet, at nogle firmaer er flyttet ind til byen for at tiltrække talenter. Hvis byen kan fastholde lav arbejdsløshed og begynde at tiltrække flere eksterne arbejdsgivere (måske med forbedret skattekonkurrenceevne), ville det være en game changer for kontor- og boligefterspørgslen. Befolkning og migration: Philadelphias befolkning har været relativt stabil med små udsving. Folketællingen i 2020 talte ca. 1,603 millioner indbyggere i byen, efter en beskeden stigning i 2010’erne (Philly voksede for første gang i 50 år i perioden 2006–2016). Pandemien forårsagede indledningsvist en vis udvandring (unge mennesker, der flyttede under nedlukninger osv.), men i 2022–2023 var byens befolkningstilbagegang udjævnet . Faktisk bemærkede en analyse fra Drexel, at COVID “udjævnede den urbane befolkningsvækst,” ikke en massiv flugt som i 1970’erne tcsr.realtor tcsr.realtor. Philadelphias metroområde vokser stadig langsomt, og der er tegn på, at nogle forstadsbeboere er flyttet ind til byen (især “empty nesters” og unge professionelle). Zillows optimisme omkring Phillys boligmarked skyldes delvist dets relative overkommelighed, som tiltrækker tilflyttere phillyvoice.com – nogle folk fra New York, DC osv. flytter faktisk til Philadelphia, hvor de kan arbejde på afstand eller finde job her og markant reducere leveomkostningerne. Denne tilflytning af talent er et positivt tegn. Når det er sagt, oplever Philly også konstant udskiftning: nogle familier flytter ud for bedre skoler, nogle lavindkomstbeboere er blevet presset ud til de indre forstæder på grund af boligpriserne. Nettoresultatet er tæt på nul eller en svag vækst. For ejendomsmarkedet betyder en stabil befolkning med potentiel beskeden vækst et stabilt efterspørgselsgrundlag (ingen frygt for Detroit-lignende befolkningstab), men det betyder også, at udviklere ikke kan regne med stor demografisk ekspansion til at fylde boliger – de skal konkurrere om beboerne. På regionalt plan fortsætter mange forstadskommuner (Montgomery, Chester osv.) med at vokse, og Philadelphia konkurrerer med dem. Det er bemærkelsesværdigt, at Center City og tilstødende kvarterer nu har flere beboere end i årtier, hvilket indikerer en reurbaniseringstendens blandt visse demografiske grupper (unge voksne, downsizere). Hvis det fortsætter – hvis fx Gen Z og Millennials fortsat vælger bylivet – vil Phillys centrale kvarterer opleve vedvarende efterspørgsel på boliger.

Philadelphias har været relativt stabil med små udsving. Folketællingen i 2020 talte ca. 1,603 millioner indbyggere i byen, efter en beskeden stigning i 2010’erne (Philly voksede for første gang i 50 år i perioden 2006–2016). Pandemien forårsagede indledningsvist en vis udvandring (unge mennesker, der flyttede under nedlukninger osv.), men i 2022–2023 var byens befolkningstilbagegang . Faktisk bemærkede en analyse fra Drexel, at COVID “udjævnede den urbane befolkningsvækst,” ikke en massiv flugt som i 1970’erne tcsr.realtor tcsr.realtor. Philadelphias metroområde vokser stadig langsomt, og der er tegn på, at nogle forstadsbeboere er flyttet ind til byen (især “empty nesters” og unge professionelle). Zillows optimisme omkring Phillys boligmarked skyldes delvist dets phillyvoice.com – nogle folk fra New York, DC osv. flytter faktisk til Philadelphia, hvor de kan arbejde på afstand eller finde job her og markant reducere leveomkostningerne. Denne er et positivt tegn. Når det er sagt, oplever Philly også konstant udskiftning: nogle familier flytter ud for bedre skoler, nogle lavindkomstbeboere er blevet presset ud til de indre forstæder på grund af boligpriserne. Nettoresultatet er tæt på nul eller en svag vækst. For ejendomsmarkedet betyder en stabil befolkning med potentiel beskeden vækst et stabilt efterspørgselsgrundlag (ingen frygt for Detroit-lignende befolkningstab), men det betyder også, at udviklere ikke kan regne med stor demografisk ekspansion til at fylde boliger – de skal konkurrere om beboerne. På regionalt plan fortsætter mange forstadskommuner (Montgomery, Chester osv.) med at vokse, og Philadelphia konkurrerer med dem. Det er bemærkelsesværdigt, at Center City og tilstødende kvarterer nu har flere beboere end i årtier, hvilket indikerer en blandt visse demografiske grupper (unge voksne, downsizere). Hvis det fortsætter – hvis fx Gen Z og Millennials fortsat vælger bylivet – vil Phillys centrale kvarterer opleve vedvarende efterspørgsel på boliger. Rentesatser og finansieringsklima: Vi har berørt dette under risici, men for at gentage den makroøkonomiske faktor: de høje rentesatser i 2023–2025 har stor indflydelse på ejendomsmarkedet. Realkreditrenter på omkring 6,5–7% phillyvoice.com har reduceret købernes købekraft med cirka 25% sammenlignet med 2021. Det er en hovedårsag til, at boligprisstigningerne er aftaget – mange købere har ramt loftet for, hvad de har råd til. Det er også grunden til, at udbuddet er lavt (købere, der vil opgradere, sidder fast). For erhvervsejendomme betyder højere afkastkrav lavere aktivværdier i nogle tilfælde og gør det sværere at finansiere nye handler. De fleste prognosemagere forventer, at renterne vil forblive forhøjede gennem 2025 (Federal Reserve signalerer ingen hurtige rentenedsættelser). Philly Fed’s undersøgelse viste, at professionelle prognosemagere ikke forventer nogen kraftig recession, hvilket indebærer, at der ikke er behov for hurtige rentenedsættelser fra Fed philadelphiafed.org. Nogle spåmænd mener, at Fed i 2026–27 kan lempe, og at realkreditrenterne kan stabilisere sig omkring 5% realestate.usnews.com, hvilket vil stimulere mere aktivitet. Men “sej” inflation kan holde dem højere. Derfor hviler usikkerhed om rentesatser over de kommende år: Et hurtigere end forventet fald kan udløse opsparet boligefterspørgsel (godt for sælgere/udviklere), mens vedvarende høje renter kan dæmpe salget og nybyggeriet yderligere. Philadelphia, med sine generelt lavere prisniveauer, kan faktisk klare sig bedre end dyre byer i perioder med høje renter – da $300.000-boliger stadig kan handles til 7% (med kreative nedslag osv.) lettere end $1 mio.-boliger. Ikke desto mindre er kapitaltunge projekter (højhuse, store erhvervsbyggerier) de mest følsomme over for finansieringsomkostninger, og vi kan se færre byggestarter, indtil renteudsigterne forbedres.

Vi har berørt dette under risici, men for at gentage den makroøkonomiske faktor: de har stor indflydelse på ejendomsmarkedet. Realkreditrenter på omkring 6,5–7% phillyvoice.com har reduceret købernes købekraft med cirka 25% sammenlignet med 2021. Det er en hovedårsag til, at boligprisstigningerne er aftaget – mange købere har ramt loftet for, hvad de har råd til. Det er også grunden til, at udbuddet er lavt (købere, der vil opgradere, sidder fast). For erhvervsejendomme betyder højere afkastkrav lavere aktivværdier i nogle tilfælde og gør det sværere at finansiere nye handler. De fleste prognosemagere forventer, at renterne vil (Federal Reserve signalerer ingen hurtige rentenedsættelser). Philly Fed’s undersøgelse viste, at professionelle prognosemagere ikke forventer nogen kraftig recession, hvilket indebærer, at der ikke er behov for hurtige rentenedsættelser fra Fed philadelphiafed.org. Nogle spåmænd mener, at Fed i 2026–27 kan lempe, og at realkreditrenterne kan stabilisere sig omkring 5% realestate.usnews.com, hvilket vil stimulere mere aktivitet. Men “sej” inflation kan holde dem højere. Derfor over de kommende år: Et hurtigere end forventet fald kan udløse opsparet boligefterspørgsel (godt for sælgere/udviklere), mens vedvarende høje renter kan dæmpe salget og nybyggeriet yderligere. Philadelphia, med sine generelt lavere prisniveauer, kan faktisk klare sig bedre end dyre byer i perioder med høje renter – da $300.000-boliger stadig kan handles til 7% (med kreative nedslag osv.) lettere end $1 mio.-boliger. Ikke desto mindre er kapitaltunge projekter (højhuse, store erhvervsbyggerier) de mest følsomme over for finansieringsomkostninger, og vi kan se færre byggestarter, indtil renteudsigterne forbedres. Lokal politik – Skatter og zonering: Philadelphias skattepolitik er et tveægget sværd. På den ene side har 10-års skattefritagelsen været en gevinst for udviklingen i 20 år (og har udløst milliarder i nybyggeri). På den anden side har byens lønskat og erhvervsskatter sandsynligvis dæmpet jobvæksten. Skattereformkommissionen i 2025 opfordrer til nedsættelse af løn- og erhvervsskatter for at styrke erhvervssektoren inquirer.com, men det er politisk og økonomisk udfordrende at gennemføre sådanne nedsættelser. For ejendomsmarkedet kan enhver reduktion i lønskatten gøre Philly mere attraktiv for arbejdsgivere (godt for kontorbelægning og for den overordnede økonomiske sundhed). Den delvise tilbagerulning af 10-års fritagelsen (gældende fra 2022) er begyndt at vise effekt: udviklere skyndte sig at få tilladelser, før ordningen ændrede sig, hvilket førte til en stigning og derefter et fald. Nu kan færre projekter blive igangsat, fordi incitamentet er mindre. Byen har dog stadig en fritagelse på konverteringer (100% i 10 år) og overvejer en 20-årig forlængelse for kontorer, som diskuteret inquirer.com. Hvis det vedtages, kan man forvente en bølge af kontorkonverteringer inden for det 5-årige vindue. Zoneringsmæssigt har byen foretaget inkrementelle kodejusteringer : f.eks. introduktion af en ny RTA-2-zonering med reducerede grundstørrelser for at fremme mere rækkehusbyggeri på små grunde ballardspahr.com, og vedtagelse af lovforslag for at slå ned på “dårlige” udviklere eller for at sikre, at løfter om billige boliger bliver overholdt whyy.org whyy.org. Generelt er Phillys zonering relativt tilladende i mange områder (sammenlignet med forstæderne), hvilket har muliggjort meget infill-udvikling. Men modstand fra lokalsamfund i nogle gentrificerende områder (som omkring Temple eller i Chinatown mod arenaen) kan påvirke projekter. Byrådets tradition for councilmanic prerogative betyder, at lokale rådsmedlemmer har stor indflydelse – investorer skal være dygtige til at navigere i det. En positiv politisk note: byens engagement i billige boliger fører til initiativer, der, selvom de øger omkostningerne for udviklere (f.eks. gebyrer for inklusionszonering), i sidste ende har til formål at sikre, at boligmarkedets gevinster deles bredt. Hvis det lykkes, kan det skabe et mere bæredygtigt miljø, hvor væksten kan fortsætte med offentlig opbakning i stedet for modreaktion. Til sidst, ejendomsvurderinger: Philly revurderede ejendomme for 2023, hvilket førte til en gennemsnitlig stigning på 31% i vurderinger af boliger (med nogle kvarterer, der fordoblede). Selvom skattesatsen blev justeret, oplevede mange boligejere en stigning i skatteregningen. Fremtidige hyppige revurderinger (som planlagt) kan give mere gradvise justeringer; dog er det noget at holde øje med, da det påvirker ejeromkostninger og kan presse nogle ejere til at sælge.

Philadelphias skattepolitik er et tveægget sværd. På den ene side har været en gevinst for udviklingen i 20 år (og har udløst milliarder i nybyggeri). På den anden side har sandsynligvis dæmpet jobvæksten. Skattereformkommissionen i 2025 opfordrer til nedsættelse af løn- og erhvervsskatter for at styrke erhvervssektoren inquirer.com, men det er politisk og økonomisk udfordrende at gennemføre sådanne nedsættelser. For ejendomsmarkedet kan enhver reduktion i lønskatten gøre Philly mere attraktiv for arbejdsgivere (godt for kontorbelægning og for den overordnede økonomiske sundhed). Den delvise tilbagerulning af 10-års fritagelsen (gældende fra 2022) er begyndt at vise effekt: udviklere skyndte sig at få tilladelser, før ordningen ændrede sig, hvilket førte til en stigning og derefter et fald. Nu kan færre projekter blive igangsat, fordi incitamentet er mindre. Byen har dog stadig en fritagelse på konverteringer (100% i 10 år) og overvejer en 20-årig forlængelse for kontorer, som diskuteret inquirer.com. Hvis det vedtages, kan man forvente en bølge af kontorkonverteringer inden for det 5-årige vindue. Zoneringsmæssigt har byen foretaget : f.eks. introduktion af en ny med reducerede grundstørrelser for at fremme mere rækkehusbyggeri på små grunde ballardspahr.com, og vedtagelse af lovforslag for at slå ned på “dårlige” udviklere eller for at sikre, at løfter om billige boliger bliver overholdt whyy.org whyy.org. Generelt er Phillys zonering relativt tilladende i mange områder (sammenlignet med forstæderne), hvilket har muliggjort meget infill-udvikling. Men modstand fra lokalsamfund i nogle gentrificerende områder (som omkring Temple eller i Chinatown mod arenaen) kan påvirke projekter. Byrådets tradition for councilmanic prerogative betyder, at lokale rådsmedlemmer har stor indflydelse – investorer skal være dygtige til at navigere i det. En positiv politisk note: fører til initiativer, der, selvom de øger omkostningerne for udviklere (f.eks. gebyrer for inklusionszonering), i sidste ende har til formål at sikre, at boligmarkedets gevinster deles bredt. Hvis det lykkes, kan det skabe et mere bæredygtigt miljø, hvor væksten kan fortsætte med offentlig opbakning i stedet for modreaktion. Til sidst, ejendomsvurderinger: Philly revurderede ejendomme for 2023, hvilket førte til en gennemsnitlig stigning på 31% i vurderinger af boliger (med nogle kvarterer, der fordoblede). Selvom skattesatsen blev justeret, oplevede mange boligejere en stigning i skatteregningen. Fremtidige hyppige revurderinger (som planlagt) kan give mere gradvise justeringer; dog er det noget at holde øje med, da det påvirker ejeromkostninger og kan presse nogle ejere til at sælge. Demografiske ændringer: Ud over det rene befolkningstal betyder sammensætningen noget. Husstandsdannelse er en vigtig drivkraft – millennials er i deres primære boligkøbsår (slut 20’erne til 40’erne). Philly har mange millennials, der indtil nu har lejet; hvis nogle stifter familie og får brug for mere plads, vil de så blive i byen (købe et større hus i Philly) eller flytte ud? Fastholdelsen af disse millennial-familier vil påvirke efterspørgslen efter rækkehuse og dobbelthuse i kvarterer som Northeast eller Northwest Philly. Omvendt er Baby Boomers ved at flytte til mindre – Philly har set mange “empty nesters” flytte fra forstæderne til lejligheder i Center City for en urban livsstil. Denne tendens understøtter ejerlejlighedsmarkedet (en af grundene til, at luksuslejlighedstårne har klaret sig godt). Hvis byen fortsat tilbyder faciliteter og sikkerhed, kan flere pensionister vælge Philly, hvilket er en mulighed givet byens relativt lave leveomkostninger for en storby. Derudover har indvandring historisk set styrket Phillys befolkning (byen har store samfund af asiatiske, afrikanske og latinamerikanske indvandrere). En mere åben føderal indvandringspolitik kan betyde, at flere nytilkomne ankommer, lejer og til sidst køber boliger, især i kvarterer, der traditionelt byder indvandrere velkommen (South Philly, Northeast). Dette er en positiv demografisk kraft for boligefterspørgslen, som nogle gange overses.

Ud over det rene befolkningstal betyder sammensætningen noget. er en vigtig drivkraft – millennials er i deres primære boligkøbsår (slut 20’erne til 40’erne). Philly har mange millennials, der indtil nu har lejet; hvis nogle stifter familie og får brug for mere plads, vil de så blive i byen (købe et større hus i Philly) eller flytte ud? Fastholdelsen af disse millennial-familier vil påvirke efterspørgslen efter rækkehuse og dobbelthuse i kvarterer som Northeast eller Northwest Philly. Omvendt er ved at flytte til mindre – Philly har set mange “empty nesters” flytte fra forstæderne til lejligheder i Center City for en urban livsstil. Denne tendens understøtter ejerlejlighedsmarkedet (en af grundene til, at luksuslejlighedstårne har klaret sig godt). Hvis byen fortsat tilbyder faciliteter og sikkerhed, kan flere pensionister vælge Philly, hvilket er en mulighed givet byens relativt lave leveomkostninger for en storby. Derudover har historisk set styrket Phillys befolkning (byen har store samfund af asiatiske, afrikanske og latinamerikanske indvandrere). En mere åben føderal indvandringspolitik kan betyde, at flere nytilkomne ankommer, lejer og til sidst køber boliger, især i kvarterer, der traditionelt byder indvandrere velkommen (South Philly, Northeast). Dette er en positiv demografisk kraft for boligefterspørgslen, som nogle gange overses. Videregående uddannelse og studenterbefolkning: Philadelphia har over 100.000 universitetsstuderende på tværs af forskellige institutioner. Områderne omkring campusser (University City, North Philly nær Temple osv.) har unikke ejendomsøkosystemer for studieboliger. University City oplever især stor vækst med studieorienterede lejligheder og universitetsledet udvikling. Tilmeldingstendenser kan påvirke disse markeder – i øjeblikket har skoler som Drexel og Temple stabile eller stigende tilmeldinger, hvilket holder efterspørgslen efter boliger uden for campus høj. Men især Temple har haft problemer med kriminalitet omkring campus, hvilket har bekymret studerende/forældre – dette er en risiko for markedet for boliger uden for campus, hvis det ikke adresseres. Den kontinuerlige tilstrømning af kandidater fra Phillys universiteter øger også den lokale talentmasse, og mange bliver i Philly (byens fastholdelse af kandidater er forbedret). Dette styrker udlejningsmarkedet for unge professionelle og fører på sigt til køb af første bolig.

Essensen er, at Philadelphias ejendomsmarked hviler på en diversificeret, serviceorienteret økonomi, der vokser moderat, og en demografisk profil, der urbaniseres og bliver mere uddannet. De store faktorer som renter og nationale konjunkturcyklusser vil naturligvis påvirke markedet (som de gør alle steder), men Philly har vist en robusthed selv gennem pandemi og genopretning. Byens relative værdiforslag – storbyfaciliteter til lavere pris – ser ud til at tiltrække opmærksomhed, hvilket er grunden til, at Zillow rangerede den som et top-5 marked for 2025 phillyvoice.com. At bevare denne prisfordel samtidig med at jobmulighederne forbedres, vil være nøglen til at opretholde væksten på ejendomsmarkedet.

Prognose og udsigter: 3–5 års fremskrivninger for Philadelphias ejendomsmarked

Ser vi fremad, hvad forudser eksperter for Philadelphias ejendomsmarked i de næste 3 til 5 år? Overordnet set er forventningen fortsat vækst, men i et moderat og sundt tempo – langt fra de uholdbare stigninger under pandemiens boom, men stadig overvejende positivt på tværs af sektorer. Nedenfor er prognoserne og forudsigelserne:

Prognose for boligmarkedet: De fleste analytikere forventer, at Philadelphias boligpriser fortsat vil stige moderat på kort sigt. Zillow forudser for eksempel, at Phillys boligværdier vil stige omkring +2,6 % i 2025 phillyvoice.com. En lokal RE/MAX-prognose er en smule mere optimistisk og forventer +2,5 % til +4,5 % prisstigning i 2025 plusrealtors.com – hvilket grundlæggende følger inflationen. I tal kan byens medianboligpris (omkring $250.000 i 2024) nå op i $256.000–$261.000-området i begyndelsen af 2026 plusrealtors.com. Efter 2025, når renterne potentielt falder, og økonomien stabiliseres, kan Philadelphia opleve et opsving i boligsalget og en prisvækst i den lave til midterste enkeltcifrede procent årligt. Philadelphia Fed’s undersøgelse blandt prognosemagere indikerede, at boligprisindekserne nationalt forventes at stige ~3,5–4 % i 2025 og omkring 2–3 % i 2026 philadelphiafed.org philadelphiafed.org. Phillys lokale marked vil sandsynligvis følge denne udvikling – måske lidt højere i 2025 på grund af momentum som et “varmt” marked, og derefter udligne sig til ~2–3 % årlige stigninger frem til 2027. Over en 5-årig periode kan det samlet give en stigning på cirka 10–15 % i boligværdier.

Bemærkelsesværdigt rangerede Zillow Philadelphia som detblandt større storbyområder for 2025 phillyvoice.com . Denne konkurrenceevne (drevet af relativt overkommelige priser, begrænset udbud og stabil efterspørgsel) forventes at fortsætte. Dog betyder “konkurrencepræget” ikke løbske priser – snarere antyder det, at Philly sandsynligvis vil klare sig bedre end nogle af de dyre markeder, der måske stagnerer. Lokale eksperter som Berkshire Hathaways Larry Flick har sagt, at 2024 var som en gentagelse af 2023 (nogenlunde fladt), og de forventer først en stigning, når renterne tydeligt falder phillymag.com . Såfra Federal Reserve (måske i 2025 eller 2026) kunne blive en katalysator for et stærkere opsving i salg og prisudvikling. Hvis renterne falder ned i 5’erne %, forventes en bølge af opsparet køberaktivitet (millennials, der springer til), hvilket kan få priserne til at stige lidt hurtigere i et eller to år. Omvendt, hvis en recession rammer, kan Phillys priser blot flade ud i en periode (men et kraftigt fald virker mindre sandsynligt, medmindre der sker et stort chok på arbejdsmarkedet).

Udsigter for lejeboligmarkedet: Huslejerne forventes at fortsætte med at stige, om end moderat. Den tidligere nævnte prognose var +3% for 2025-huslejer mmgrea.com, efter en stigning på ca. 2% i 2024. Efterhånden som det nye udbud bliver absorberet, og hvis inflationen forbliver over ca. 2%, forventes huslejerne at stige måske 3–4% årligt i 2026–2027. I 2028 kan huslejerne samlet set være ca. 15% højere end i dag. En advarsel: hvis der kommer en bølge af kontor-til-bolig-konverteringer, der skaber mange nye lejeboliger (hundreder eller tusinder af nye enheder), kan det lokalt dæmpe huslejestigningerne ved at øge udbuddet. Men på byniveau tyder den planlagte opbremsning i nybyggeri på, at tomgangen igen vil falde og give udlejere mere prissætningskraft fra slutningen af 2025 og frem globest.com. Grundlæggende kan pendulet efter et kort lejer-marked i 2023–24 for luksusenheder svinge tilbage til et udlejer-marked i 2026, medmindre der kommer en nedtur. For lejere kan lettelse kun komme, hvis lønvæksten overgår huslejestigningerne (forbedret overkommelighed), eller hvis byen markant øger udbuddet af billige boliger.

Prognoser for erhvervsejendomme:

Kontor: Kontorsektorens genopretning vil være langsom. Eksperter som Dr. Kevin Gillen forudser, at kontorer vil “stadig skulle håndtere tilbagevenden til arbejde”-problemer i den overskuelige fremtid tcsr.realtor. I løbet af de næste 3 år forventes det, at tomgangsprocenter forbliver høje. Der kan være en lille forbedring – for eksempel at tomgangen falder fra ca. 20% til måske ca. 15% i 2028 – primært gennem reduktion af udbuddet (konverteringer, der fjerner kontorplads fra markedet, virksomheder der lejer mindre). Der forventes ingen hurtig tilbagevenden til belægning før pandemien. Huslejen vil sandsynligvis forblive flad i nominelle termer, hvilket faktisk betyder faldende i reelle termer (givet inflationen). Tendensen med “flight-to-quality” antyder, at nyere grønne bygninger vil blive udlejet godt (måske endda nye projekter som 2222 Market eller Chubb’s HQ bliver fyldt op), mens ældre B/C-klasse bygninger kan fortsætte med at stå tomme eller blive omdannet. Succesen for konverteringsprogrammer (hvis 20-års fritagelsen vedtages i 2025) vil være afgørende: potentielt kan et par millioner kvadratfod kontorplads blive konverteret inden 2030, hvilket vil hjælpe med at stabilisere resten. Philadelphias kontormarked kan om 5 år være mindre, men sundere – håbet er et slankere udbud med bedre belægning og en tilstrømning af boliganvendelser i tidligere kontorkorridorer, hvilket bringer mere fodtrafik. Center City Districts mål er et mere varieret centrum, der ikke er så afhængigt af kontorer. Fra et investeringsperspektiv kan kontorværdier falde yderligere, før de finder et gulv (nogle siger, at Philly-kontorværdier allerede er faldet ca. 20-30% siden 2019, og kan falde lidt mere). Omkring 2027 kan vi måske se tegn på bedring, hvis for eksempel beskæftigelsen er fuldt genoprettet, og belægningsprocenterne i kontorer forbedres på grund af normalisering af hybridarbejde. Detailhandel: Detailsektoren forventes at fortsætte sin gradvise genopretning . Prognosen er, at detailbelægningen i Center City vil stige fra 83% mod de høje 80’ere% inden 2026, forudsat at der ikke kommer flere pandemilignende forstyrrelser centercityphila.org. Mange analytikere mener, at fysiske butikker vil få en beskeden renæssance, da den post-pandemiske “opdæmmede efterspørgsel” efter oplevelser fortsætter. Detaillejepriser i attraktive områder kan begynde at stige igen efter at have været flade – muligvis tilbage til niveauet før 2020 i 2025–26. Sekundære detailkorridorer stabiliseres sandsynligvis med færre tomme lokaler, efterhånden som lokale virksomheder udfylder hullerne. Risikoen for detailhandlen er todelt: e-handel (som ikke forsvinder, og nogle store kæder reducerer antallet af butikker) og potentiel økonomisk afmatning (forbruget kan falde). Men 2024’s julesæson og tiden derefter bør give fingerpeg – i øjeblikket er indikatorer som Center City detailtællingen, der er +15% siden 2019 centercityphila.org opmuntrende. Over 5 år kan detailhandlen i Philly dreje mere mod mad/drikke og oplevelsesbaserede formater, mens andelen af traditionelle tøjbutikker måske bliver mindre. Fodtrafikken i centrum kan være fuldt genoprettet til 100% af niveauet før Covid omkring 2026, især hvis flere beboere og studerende er til stede, hvilket understøtter detailhandlen. Så prognosen er forsigtigt optimistisk: flad til langsomt stigende belægning og lejepriser i detailsektoren, med vækstmuligheder for velbeliggende, velkonceptualiserede butikker (f.eks. dem, der henvender sig til beboere og turister).

Detailsektoren forventes at fortsætte sin . Prognosen er, at detailbelægningen i Center City vil stige fra 83% mod de høje 80’ere% inden 2026, forudsat at der ikke kommer flere pandemilignende forstyrrelser centercityphila.org. Mange analytikere mener, at fysiske butikker vil få en beskeden renæssance, da den post-pandemiske “opdæmmede efterspørgsel” efter oplevelser fortsætter. i attraktive områder kan begynde at stige igen efter at have været flade – muligvis tilbage til niveauet før 2020 i 2025–26. Sekundære detailkorridorer stabiliseres sandsynligvis med færre tomme lokaler, efterhånden som lokale virksomheder udfylder hullerne. Risikoen for detailhandlen er todelt: e-handel (som ikke forsvinder, og nogle store kæder reducerer antallet af butikker) og potentiel økonomisk afmatning (forbruget kan falde). Men 2024’s julesæson og tiden derefter bør give fingerpeg – i øjeblikket er indikatorer som centercityphila.org opmuntrende. Over 5 år kan detailhandlen i Philly dreje mere mod mad/drikke og oplevelsesbaserede formater, mens andelen af traditionelle tøjbutikker måske bliver mindre. kan være fuldt genoprettet til 100% af niveauet før Covid omkring 2026, især hvis flere beboere og studerende er til stede, hvilket understøtter detailhandlen. Så prognosen er forsigtigt optimistisk: i detailsektoren, med vækstmuligheder for velbeliggende, velkonceptualiserede butikker (f.eks. dem, der henvender sig til beboere og turister). Industriel: Udsigterne for industri er ret positive ud over den nuværende forstyrrelse. Som nævnt i GlobeSt.-artiklen, forventer Colliers at tomgangen falder frem mod 2026 globest.com, hvilket betyder, at de forventer, at absorptionen indhenter og måske falder tilbage til ca. 5-6% tomgangsniveau. Lejevæksten i industri kan accelerere igen, når overudbuddet er afviklet – muligvis vende tilbage til årlige stigninger på midt-enkeltcifrede procenter givet den vedvarende efterspørgsel. I 2025–2027 kan Philadelphia opleve en ny bølge af industriel udvikling, hvis efterspørgslen vender stærkt tilbage (især til specialiserede formål som kølelager eller last-mile-lagre tæt på byen). Jokerkortet er, hvordan forsyningskædeforskydninger og eventuelle økonomiske ændringer udspiller sig – i øjeblikket er near-shoring og øgede lagre tendenser, der taler for mere lagerplads. Derudover kan infrastrukturforbedringer (som udvidelse af motorveje, uddybning af havne) øge Phillys attraktivitet for logistikvirksomheder. Over en 5-årig horisont forventes det industrielle marked at forblive “yndlingen” inden for erhvervsejendomme her. Afkastprocenter vil forblive lave (hvilket betyder høje værdier) for industrielle aktiver i forhold til andre erhvervsejendomme. Den eneste forbehold: hvis renterne forbliver høje, vil ny spekulativ udvikling være afmålt. Men i 2026–27, hvis renterne er faldet og tomgangen igen er under kontrol, kan vi se nye store projekter foreslået (f.eks. en anden fase af Bellwether District eller udvidelse af logistikparker i forstæderne).

Udsigterne for industri er ret positive ud over den nuværende forstyrrelse. Som nævnt i GlobeSt.-artiklen, forventer Colliers at tomgangen falder frem mod 2026 globest.com, hvilket betyder, at de forventer, at absorptionen indhenter og måske falder tilbage til ca. 5-6% tomgangsniveau. i industri kan accelerere igen, når overudbuddet er afviklet – muligvis vende tilbage til årlige stigninger på midt-enkeltcifrede procenter givet den vedvarende efterspørgsel. I 2025–2027 kan Philadelphia opleve en ny bølge af industriel udvikling, hvis efterspørgslen vender stærkt tilbage (især til specialiserede formål som kølelager eller last-mile-lagre tæt på byen). Jokerkortet er, hvordan og eventuelle økonomiske ændringer udspiller sig – i øjeblikket er near-shoring og øgede lagre tendenser, der taler for mere lagerplads. Derudover kan infrastrukturforbedringer (som udvidelse af motorveje, uddybning af havne) øge Phillys attraktivitet for logistikvirksomheder. Over en 5-årig horisont forventes inden for erhvervsejendomme her. Afkastprocenter vil forblive lave (hvilket betyder høje værdier) for industrielle aktiver i forhold til andre erhvervsejendomme. Den eneste forbehold: hvis renterne forbliver høje, vil ny spekulativ udvikling være afmålt. Men i 2026–27, hvis renterne er faldet og tomgangen igen er under kontrol, kan vi se nye store projekter foreslået (f.eks. en anden fase af Bellwether District eller udvidelse af logistikparker i forstæderne). Boligudlejning: Sektoren for boligudlejning/lejligheder forventes at trives, når den nuværende bølge af nybyggeri er overstået. Allerede i slutningen af 2025, når færdiggørelserne falder med 60%, strammes markedet. Beboelsesprocenten bør forblive i midten af 90’erne og kan endda stige til 95%+ i de bedste delmarkeder i 2026, når overskuddet er absorberet. Lejevæksten forventes at være sund – måske 3% til 5% om året – ikke løbsk, men nok til at tiltrække fortsatte investeringer mmgrea.com. Nogle nationale prognosemagere (f.eks. Freddie Mac eller Yardi) har identificeret Philly som et marked med solide boligudlejningsfundamentaler fremadrettet, givet dets stabile økonomi og underforsynede, overkommelige segment. Faktisk er en potentiel tendens øget udvikling af mellemklasse- og overkommelige boliger (især hvis byen udvider incitamenter eller hvis inklusionszonering giver flere enheder). Over 5 år kan flere konverteringer fra kontor til bolig give, lad os sige, et par tusinde nye lejligheder i centrum, men de vil sandsynligvis blive spredt over tid. Derfor kan den samlede vækst i boligudlejningsudbuddet modereres i de næste par år, og derefter muligvis tage fart igen, hvis markedsforholdene forbedres i 2027 (når udviklere genvinder tillid med bedre finansiering og stigende lejeindtægter). Investeringsinteressen for Phillys boligudlejning vil sandsynligvis forblive høj – allerede i 2022–2023 købte mange institutionelle investorer lejlighedsbygninger i Philly som en værdiplacering i forhold til varmere markeder. Den tendens bør fortsætte.

Prognose for udviklingspipeline: I de næste 3–5 år vil mange af de store projekter, vi har nævnt, blive realiseret eller gøre betydelige fremskridt. I 2028 kan Philadelphia realistisk set have:

76ers’ nye arena under opførelse i South Philly (åbner måske omkring 2031, hvis alt går godt).

Flere kontorbygninger i Center City omdannes (Wanamaker, 1700 Market, osv.) og måske er et par nye boligskyskrabere færdige (Harper Square i 2027, endnu et eller to Schuylkill Yards-tårne).

(Wanamaker, 1700 Market, osv.) og måske er et par nye boligskyskrabere færdige (Harper Square i 2027, endnu et eller to Schuylkill Yards-tårne). I-95 cap park færdig og i brug (2026 eller 2027).

Bellwether fuldt i fase 2 eller 3, med flere millioner kvadratfod lagerbygninger opført.

fuldt i fase 2 eller 3, med flere millioner kvadratfod lagerbygninger opført. Navy Yard med et par hundrede beboere og måske et nyt hotel.

med et par hundrede beboere og måske et nyt hotel. Muligvis bliver Penn’s Landing-projektet genoplivet hvis renterne falder – måske et eller to tårne på vej op i 2028, hvis det genstartes i 2026.

Kort sagt vil Philadelphia sandsynligvis opleve et fysisk vækstspurt i skyline og bybillede i slutningen af 2020’erne, drevet af disse projekter. Det vil bidrage til byens økonomiske base og kan flytte nogle efterspørgselscentre (for eksempel kan Delaware-flodens havnefront endelig blive et boligområde, hvis Durst bygger et par tårne).

Risici for prognosen: Det er værd at bemærke potentielle afvigelser. Hvis den nationale økonomi går i recession i 2024 eller 2025, kan ejendomsmarkedet i Philly ramme en kortvarig blød periode – boligpriserne kan flade ud eller falde en smule (især hvis arbejdsløsheden stiger og boligrenterne ikke falder tilsvarende), og erhvervsudlejning kan gå langsommere. Men de fleste forventer ikke et krak som i 2008; banker og husholdninger er generelt i bedre form. Philadelphia blev specifikt nævnt af nogle analytikere som “undervurderet” for første gang i årevis millersamuel.com, hvilket betyder, at boligpriserne i forhold til indkomster og huslejer er ret rimelige. Dette antyder, at nedadgående risiko er begrænset – der er ikke en boble, der kan briste her, som der måske er i overophedede markeder. Så selv under et mildt recessionsscenarie kan Phillys boligmarked blot stagnere i et år og derefter genoptage beskeden vækst, i stedet for at se et stort prisfald. På erhvervssiden kan en recession yderligere skade kontormarkedet (og forsinke en eventuel genopretning der) og muligvis sætte nogle projekter på pause (hvis finansiering tørrer ud). Omvendt er et positivt scenarie også muligt: hvis inflationen falder hurtigere, og Fed sænker renterne i slutningen af 2024, kan vi se et mini-boom i 2025–26, hvor købere, der har ventet, vender tilbage, hvilket presser salg og priser lidt højere end forventet. Det vil gavne boligbyggerne og måske opmuntre til flere nye projekter (hvilket Philadelphia faktisk kunne bruge, givet byens boligmangel).

Ekspertvurdering: Lokale ejendomsledere udtrykker generelt optimisme om, at Philadelphia vil opleve en “overvejende stabil” periode fremover tcsr.realtor, uden dramatiske udsving. Udtrykket “boligmarkedet vender tilbage til gennemsnittet” (dvs. vender tilbage til normal vækst) indkapsler forventningerne godt tcsr.realtor. Reid Rosenthal, en erfaren ejendomsmægler i Philly, sagde i begyndelsen af 2025, at “alt er udjævnet… det er et godt tidspunkt at købe i Philadelphia, fordi alt er udjævnet” phillyvoice.com. Stabilitet kan være godt – det giver mulighed for planlægning og mindre spekulationsdrevet volatilitet.

I 2030, hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil Philadelphia sandsynligvis have:

Lidt flere indbyggere (måske 1,62 millioner mod 1,58 millioner i dag),

Højere beskæftigelse (især hvis projekter som Bellwether og Navy Yard opfylder løfter om jobskabelse),

Et centrum med flere beboere og færre kontorer (måske 85% belagte kontorer, men mange nye lejlighedsbyggerier),

Boligpriser og huslejer ~10-20% over dagens niveau (afhængigt af inflation),

Og løbende udvikling i visse hotspots (University City, havneområder osv.).

Konklusion: Philadelphias ejendomsmarked ser ud til at være grundlæggende solidt på vej ind i midten af 2020’erne. Efter at have modstået pandemiens chok og hurtige renteændringer, er markedet på vej ind i en fase med afmålt vækst. Både bolig- og erhvervssektoren har udfordringer at navigere, men også klare muligheder. For interessenter – fra boligkøbere til investorer til beslutningstagere – vil fokus være på at finde en balance: at fremme vækst og udvikling, samtidig med at byen forbliver overkommelig og beboelig. De næste par år bliver afgørende for, om Philly kan udnytte sin nuværende fremdrift (som et “hot” overkommeligt marked) til langsigtet succes. Indtil videre er indikatorerne opmuntrende: stærke jobsektorer, stigende befolkning i centrum, store investeringer i infrastruktur og megaprojekter, og en bred enighed om, at Philadelphia er på vej opad, selvom det er en stabil opstigning frem for en meteorisk stigning.

Kilder: Nylige data og analyser er hentet fra autoritative kilder, herunder Drexel Universitys Lindy Institute boligrapporter drexel.edu drexel.edu, Zillow og Redfin markedstendenser redfin.com, Philadelphia Fed og Pew om økonomiske statistikker pew.org, Philadelphias byplanlægningsdokumenter og større nyhedsmedier (PhillyVoice, Inquirer, Axios) for udviklingsopdateringer axios.com axios.com, samt kommercielle mæglerrapporter (Colliers, CBRE) om CRE-fundamentaler globest.com globest.com. Disse danner samlet grundlag for de fremlagte prognoser.