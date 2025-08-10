Ejendomsmarkedet i Phoenix 2025: Boom, omkalibrering eller kollaps? (Tendenser, forudsigelser og muligheder afsløret)

Tendenser inden for boligejendomme i 2025

Boligmarkedet i Phoenix i 2025 oplever en omkalibrering snarere end et krak. Efter de hektiske prisstigninger i 2020-2022 er boligværdierne faldet en smule det seneste år – den typiske bolig i Phoenix koster omkring $416.000, cirka 4 % lavere end for et år siden zillow.com zillow.com. De gennemsnitlige salgspriser ligger midt i 2025 på omkring $425.000 zillow.com, et beskedent fald år-til-år. Dette milde fald kommer efter 18 sløje måneder for salget, da høje realkreditrenter dæmpede købernes entusiasme. Udbuddet er endelig begyndt at løsne op: nye boliger til salg i starten af 2025 steg med ca. 17 % år-til-år (den største stigning siden 2019) roiproperties.com. Den aktive boligbeholdning til salg er nu på niveau med 2021-2022 roiproperties.com, hvilket giver køberne lidt flere valgmuligheder, selvom udbuddet stadig er under det historiske gennemsnit. Boliger er lidt længere tid på markedet (median ~28 dage før de bliver solgt), men velprissatte boliger bliver stadig hurtigt solgt zillow.com zillow.com.

Phoenix lejeboligmarked i 2025

På trods af højere låneomkostninger,. Faktisk blev Phoenix udnævnt som en top-10 “bolig-hotspot” for 2025 af National Association of REALTORS® nar.realtor . Nøglefaktorer inkluderer, samt mere overkommelig boligmasse, der kommer på markedet nar.realtor nar.realtor . NAR’s cheføkonom bemærker, at “de værste udfordringer med overkommelighed er ovre”, da realkreditrenterne stabiliserer sig omkring 6%, og nybyggeriet stiger nar.realtor . I praksis– Redfin-agenter rapporterer, at Phoenix har været et “købers marked” i flere måneder, hvor sælgere ofte tilbyder $10–15K i indrømmelser på ikke-indflytningsklare boliger redfin.com , hjulpet af kreative finansieringsløsninger (sælgerbetalte rentenedslag, tilskud til udbetaling osv.) for at modvirke rentepresset roiproperties.com . I den dyre ende: luksusområder som Paradise Valley og Arcadia er stadig eftertragtede blandt californiere og andre tilflyttere, der søger resort-livsstil og langsigtet værdi roiproperties.com roiproperties.com . Overordnet set erfra både købere og sælgere – et markant skifte fra de hektiske budkrige under pandemiens boom.

Lejemarkedet for metro Phoenix i 2025 byder på en blanding af lettelse og modstandsdygtighed for lejere og udlejere. Efter flere år med voldsomme huslejestigninger er lejepriserne faktisk faldet en smule – cirka 3 % lavere i gennemsnit end sidste år, hvor en typisk lejlighed udlejes for omkring $1.500 om måneden azfamily.com. Zillow-data (inklusive enfamilieudlejninger) viser en gennemsnitlig husleje på cirka $1.920, hvilket er omkring $100 lavere end året før zillow.com zillow.com. Denne nedadgående justering af huslejen (~3–5% YOY) skyldes i høj grad et byggeboom, der har tilføjet tusindvis af nye boligenheder. Alene i 2024 leverede udviklere over 20.000 nye lejligheder, og imponerende 28.000 flere enheder forventes færdiggjort i 2025 azfamily.com. Den gode nyhed for ejerne: efterspørgslen følger med. I løbet af de sidste seks måneder har Phoenix optaget næsten 100 % af de nye lejligheder, der er kommet på markedet – stort set lige så hurtigt som byggerne kan åbne dem, flytter lejerne ind azfamily.com. Som følge heraf er tomgangsprocenter, der steg til over 6 % i 2024, faldet tilbage til under 6 % i foråret 2025 homeladder.com homeladder.com, hvilket indikerer, at markedet forbliver balanceret, og at efterspørgslen fra lejere er stærk nok til at forhindre et overskud.

Tendenser inden for erhvervsejendomme (kontor, detail, industri, flerfamilie)

For lejere betyder stigningen i udbuddetpå kort sigt. Lejere finder endda gode tilbud i visse kvarterer. Ifølge Apartment List’s data fra midten af 2025 tilbyder nogle– såsom Mountain Park Ranch, Central Avenue Corridor, Desert Ridge og Downtown – huslejer under gennemsnittet uden at gå på kompromis med adgang til faciliteter apartmentlist.com apartmentlist.com . (Den gennemsnitlige husleje i hele byen er omkring $1.312 for en typisk lejlighed, cirka 3,8% lavere end for et år siden apartmentlist.com .) Til sammenligning forbliver eksklusive områder (f.eks. North Scottsdale eller Paradise Valley) dyre – for eksempel har det nærliggende Paradise Valley astronomisk høje gennemsnitlige huslejer (over $9.000, på grund af luksus-enfamiliesudlejninger) zillow.com . Overordnet set er huslejerne i Phoenix dogog kommer med mere plads – den typiske lejer i Phoenix har ~816 kvadratfod, mere plads end lejere får i mange andre store byer zillow.com azbigmedia.com .Udlejere tilpasser sig den nye normal med fokus på. Da lejernes vækst flader ud, fokuserer ejendomsejere på service og incitamenter for at beholde gode lejere (især da homeladder.com ).– udlejning af enfamiliehuse i kvarterslignende områder – er eksploderet (mere om dette under Investeringsklima nedenfor), hvilket giver lejere mulighed for et hus med have som et alternativ til traditionelle lejligheder. Ser man fremad, mener eksperter, at det nuværende fald i lejen vil være midlertidigt:, hvorefter azfamily.com . I mellemtiden er Phoenix’ lejeboligmarked i 2025end det har været i årevis – et tiltrængt pusterum i en region, der for ikke så længe siden oplevede nogle af landets hurtigste lejestigninger.Phoenix’ erhvervsejendomsmarked (CRE) i 2025 er, selvom det oplever nationale modvinde.: Metro Phoenix er blevet udnævnt til, takket være enorm efterspørgsel på logistik og stigende investeringer. Næsten 30 millioner kvadratfod industrielle projekter er i gang i hele regionen arizonaescrow.com . Alene i 3. kvartal 2024 oplevede Phoenix– en massiv stigning – selvom rekordhøj nybyggeri fik tomgangen til at stige til 11–12% arizonaescrow.com 【35†look**]. Afgørende er, at lejere ivrigt lejer lokaler trods byggeboomet: udbudslejen for industri stegtil omkring $1,13 pr. kvadratfod (NNN) ved udgangen af 2024【22†L49-L57】【35†look**].for det sydvestlige USA, sammen med strategiske nearshoring-tendenser, holder dette segment i gang. Måske er den største drivkraft: med(en investering på flere milliarder dollars), er værdien af industriejendomme i denne korridor eksploderet – lagre, der blev solgt for $150/kvadratfod for to år siden, koster nu $325+ pr. kvadratfod, hvilket afspejler【30†L73-L81】. Phoenix’ industrimarked kombinerer således, hvilket positionerer byen som en national logistikgigant.

Udvikling af flerfamilieboliger, en kategori der spænder over både erhverv og bolig, oplever et byggeboom efter pandemien, som tidligere nævnt. Udviklere tilføjede tusindvis af lejligheder i Greater Phoenix i 2024-25, hvilket indledningsvist førte til en mindre “korrektion” i belægnings- og lejeniveauer. I 2025 er dette segment dog ved at stabilisere sig: tomgangen udligner sig i midten af enkeltcifrede procenter, og lejefald har været beskedne homeladder.com azfamily.com. Investorinteressen for lejlighedsejendomme i Phoenix forbliver solid – takket være fortsat jobskabelse, befolkningstilvækst og en vedvarende boligmangel på længere sigt roiproperties.com. Priserne på flerfamilieaktiver er fladet ud efter det høje niveau i 2022, hvilket ironisk nok opmuntrer kloge investorer til at vende tilbage. Kort sagt, flerfamiliesektoren klarer sine vokseværk: den store nye forsyning har været en “trykudligningsventil” på lejeniveauerne, men regionens stærke demografi sikrer, at nye enheder bliver absorberet. Phoenix fortsætter med at være en magnet for investeringer i flerfamilieboliger, især efterhånden som priserne bliver mere rimelige og de grundlæggende forhold (beskæftigelse, tilflytning) forbliver stærke roiproperties.com.

Detailhandelsejendomme i Phoenix viser sig at være mere modstandsdygtige end mange havde forventet i e-handelens tidsalder. Byens vækst har skabt efterspørgsel efter nye butikker og spisesteder, især i hurtigt voksende forstadskorridorer. Mens ældre indkøbscentre står over for udfordringer, er value-add-investorer aktivt i gang med at købe og forny lokale butikscentre – de genudlejer tomme lokaler, opgraderer facader og tilføjer oplevelser for at øge kundetrafikken roiproperties.com. Udviklere arbejder også videre med profilerede detailprojekter (se Udviklinger-afsnittet) som Signature at SanTan Village i Gilbert, en detaildestination til $145 mio., der bringer Whole Foods og eksklusive sportsforhandlere til East Valley theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. En udfordring i 2023-24 var inflation (og told), der øgede ombygningsomkostningerne, men en pause på nye importtoldafgifter midt i 2025 gav en vis lettelse til detailhandlere, der var bekymrede for omkostningerne roiproperties.com. Den samlede butiksledighed i Phoenix har været relativt stabil, og lejepriserne for attraktive lokaler stiger langsomt, efterhånden som nye beboere øger efterspørgslen efter butikker, restauranter og serviceydelser. Detailsektoren er under udvikling, ikke ved at kollapse – ældre big-box-butikker omdannes, mens nye koncepter (fra underholdningssteder til dagligvareforankrede livsstilscentre) udvider sig i Phoenix’ vækstområder.

Kontorlokaler er det ene segment, der står over for modvind, men selv her klarer Phoenix sig bedre end mange storbyer. Kontormarkedet kølede en smule af i begyndelsen af 2025, hvilket afspejler globale tendenser med hybridarbejde og forsigtige virksomhedsekspansioner roiproperties.com. Efter næsten to år med solid udlejningsfremgang oplevede Phoenix en smule nedgang i udlejningsaktiviteten i 1. kvartal 2025 roiproperties.com. Tomgangsprocenterne er steget i nogle delmarkeder (især i ældre Class A-tårne), og lejere har nu mere forhandlingskraft om husleje og indrømmelser end for et år siden. Vigtigt er det, at Phoenix undgik det værste af fjernarbejds-udvandringen, som man så i byer som San Francisco – der var ikke en stor tilstedeværelse af føderale/offentlige kontorer, der skulle nedskaleres, og byens diversificering inden for sundhed, finans og teknologi har holdt mange kontorer i brug roiproperties.com. Faktisk er færre end 50 statsligt lejede ejendomme på landsplan planlagt til lukning, hvilket minimerer en stor kilde til kontorledighed, som andre byer kæmper med roiproperties.com. Den lokale kontorefterspørgsel drives nu af sundhedssektoren, juridiske og professionelle servicevirksomheder, som ofte søger mindre, fleksible lejemål. Interessant nok finder ældre Class B/C-kontorbygninger med gode beliggenheder nyt liv gennem renoveringer, da lejere, der ønsker at spare på huslejen, gerne flytter ind i istandsatte, billigere lokaler roiproperties.com. Så selvom Phoenix’ kontorsektor ikke boomer, viser den styrke på udvalgte områder – især i forstadsmarkeder, hvor virksomheder flytter hen for billigere husleje og parkering. Med et gunstigt erhvervsklima og befolkningstilvækst er Phoenix’ kontorudsigt forsigtigt optimistisk: markedet tilpasser sig (gennem kreativ genanvendelse og lejerincitamenter) frem for at gå ind i en ledighedsspiral. Bundlinjen på tværs af erhvervsejendomme er, at Phoenix forbliver et af landets mest dynamiske erhvervsmarkeder, understøttet af langsigtede fundamentale forhold (folk og jobs flytter hertil), selvom investorer og ejere justerer strategier på kort sigt roiproperties.com.

Nye udviklings- og infrastrukturprojekter, der former markedet

Phoenix’ væksthistorie i 2025 understreges af store udviklingsprojekter og infrastrukturforbedringer på tværs af hele metroområdet. Disse projekter omfatter boliger, erhvervsområder og transport, og de lover at omforme det lokale ejendomsmarked i de kommende år:

High-Tech Produktionsboom: Det største samtaleemne er TSMC’s halvlederfabrik i det nordlige Phoenix , en af de største udenlandske direkte investeringer i Arizonas historie. Dette multi-fab kompleks (anslået til omkring 40 milliarder dollars for de indledende faser) omtales ofte som en “økonomisk katalysator”, der sætter gang i afledt udvikling roiproperties.com. Omkring fabrikken arbejder udviklere på højtryk for at opføre boliger, leverandørparker og kommercielle faciliteter til de tusindvis af medarbejdere, anlægget vil beskæftige. Den nordvestlige Valley – tidligere øde ørken – forvandles hurtigt til en højteknologisk korridor. Ligeledes nyder Southeast Valley godt af Intels igangværende udvidelser i Chandler og nye elbil-/batterifabrikker (LG Energy’s batterifabrik i Queen Creek, Lucid Motors i Casa Grande), som alle øger efterspørgslen på både industri- og boligejendomme.

Sammenfattende er over 1–2 milliarder dollars i store udviklings- og infrastrukturprojekter i gang i metro Phoenix. Disse spænder fra prangende resorts til fabrikker og hele nye kvarterer. Det fælles tema er tillid til Phoenix’ fremtid – både offentlige og private aktører satser på langsigtet vækst. For ejendomsmarkedet betyder disse projekter nye centre for aktivitet og muligheder. Områder omkring nøgleudviklinger (uanset om det er en ny teknologiarbejdsplads, en ny transitlinje eller et nyt butikscenter) står over for værdistigning og øget efterspørgsel. Landskabet i Valley ændrer sig bogstaveligt talt for øjnene af os i 2025 og lægger grunden til det næste kapitel i ekspansionen.

Investeringsklima og muligheder

Phoenix har i årevis været en favorit blandt ejendomsinvestorer, og 2025 er ingen undtagelse – selvomfrem for kortsigtet spekulation. Én tendens er tydelig: noget af den institutionelle købsiver fra pandemitiden er aftaget., ned fra ca. 8,2% året før roselawgroupreporter.com . På delstatsniveau i Arizona faldt institutionelle køberes markedsandel med ca. 11% år-til-år roselawgroupreporter.com . Denne tilbagegang antyder, at store investorer er blevet mere forsigtige efter toppen i 2022 – stigende finansieringsomkostninger og smallere fortjenstmargener ved videresalg har dæmpet mængden af institutionelle opkøb., og Phoenix er fortsat et af de førende markeder på landsplan for investoraktivitet. Faktisk viste en rapport fra midten af 2025, at Phoenix er “Build-to-Rent (BTR) hovedstaden i USA” – et bevis på, hvordan investorer har omlagt deres strategier her azreinsider.com

Build-to-Rent er måske den hotteste investeringstrend inden for ejendomme i Phoenix. I stedet for at flippe boliger for hurtig profit, er mange firmaer nu ved at udvikle eller købe hele boligområder med enfamiliehuse, der er bygget specifikt som lejeboliger. Phoenix oplevede en imponerende 309% stigning i BTR-udbuddet fra 2017 til 2022, den hurtigste vækst i landet azreinsider.com. I 2024 tilføjede metroområdet 4.460 nye enfamilie-lejeboliger på ét år, hvilket bringer det samlede antal siden 2020 op på over 12.700 BTR-huse azreinsider.com azreinsider.com. Dette er ikke de gamle typehuse fra tidligere – BTR-boligområder tilbyder huse med moderne finish, haver og faciliteter, der kan sammenlignes med lejlighedskomplekser, hvilket tiltaler familier og fjernarbejdere, der søger plads uden et realkreditlån azreinsider.com. Store aktører har bemærket det: institutionelle investorer skynder sig at opkøbe hele BTR-udstykninger som stabile, afkastgivende aktiver azreinsider.com. Traditionelle boligbyggere som DR Horton og Lennar har endda lanceret deres egne BTR-projekter eller solgt færdige huse i bulk til investorer. For dem, der ønsker at investere i Phoenix, giver BTR en mulighed for at drage fordel af regionens befolkningsvækst gennem lejeindtægter. Og der er stadig potentiale – over 13.000 flere BTR-enheder er på vej (planlagt eller under opførelse) i de kommende år azreinsider.com, hvilket indikerer, at lejeboliger vil blive en væsentlig del af Phoenix’ boligudbud. Dette giver muligheder for investorer i alle størrelser: fra store private equity-fonde til små partnerskaber, der samler ressourcer for at købe et par lejeboliger.

Ud over BTR er langsigtede køb-og-behold strategier attraktive i Phoenix. Boligpriserne forventes, efter det seneste fald, at genoptage en beskeden vækst når vi nærmer os 2026-2027 nar.realtor. For investorer betyder det, at Phoenix’ relativt overkommelige priser (sammenlignet med kystmarkeder) og stærke leje-til-værdi-forhold kan give et solidt cash flow i dag med mulighed for værdistigning på mellemlang sigt. Visse delmarkeder skiller sig ud med hensyn til ROI-potentiale: West Valley-byerne Buckeye, Goodyear og Surprise har en kombination af lave indgangspriser og hurtig vækst. Buckeye har for eksempel enorme jordarealer klar til fremtidig industriel og boligbrug – en families nylige køb af 747 acres i Buckeye for $53M understreger troen på fremtidig udvikling der arizonaescrow.com. Efterhånden som infrastruktur og befolkning når ud til disse yderområder, kan jordværdierne stige hurtigt. Imens, tættere på centrum, kan områder omkring de nye letbaneforlængelser eller jobknudepunkter (f.eks. omkring TSMC i det nordlige Phoenix eller nær centrum med tech-kontorer) opleve over-gennemsnitlig værdistigning på grund af ny efterspørgsel.

Investering i udlejningsejendomme i Phoenix er i øjeblikket et spil om tålmodighed og omtanke. Huslejerne er stagneret, hvilket betyder, at afkast (lejeudbytte) er lidt presset i forhold til for to år siden. Men det betyder også, at det er et mere balanceret marked at erhverve enheder i uden budkrige. Dygtige investorer sikrer sig køb nu, ofte med fokus på værdiforøgelse – f.eks. ved at købe en ældre 4-families ejendom eller et lille lejlighedskompleks, renovere det og gøre det klar til, når lejevæksten igen tager fart. Med faldende tomgang og forventet positiv lejevækst mod slutningen af 2026 azfamily.com, kan en investor, der køber i 2025, udnytte de nuværende blødere priser og potentielt refinansiere eller hæve huslejen om et par år når markedet strammer til. Bemærk, at fix-and-flip-aktiviteten er faldet sammenlignet med 2021’s bølge, men fix-to-rent er populært – mange mindre investorer køber boliger med behov for istandsættelse, renoverer dem og tilføjer dem til udlejningsmarkedet (og rider med på BTR-bølgen i mindre skala).

Økonomiske og demografiske faktorer, der påvirker ejendomsmarkedet

Endelig har. På det kommercielle område oplevede Phoenix(selvom antallet af transaktioner faldt) roiproperties.com – hvilket indikerer, at store investorer stadig allokerer midler, blot i større og mere strategiske handler. Phoenix’fortsætter med at tiltrække store investeringer i sektorer som industri (hvor Amazon, Walmart og UPS alle har udvidet distributionscentre i de senere år) og datacentre (Facebook, Google og andre har serverfarme i Phoenix-området).er også en faktor; for eksempel, ud over TSMC’s facilitet, undersøger taiwanske og andre internationale virksomheder Phoenix for ejendomsinvesteringer, tiltrukket af lavere omkostninger end i Californien.er derfor positive, men selektive: Phoenix i 2025 er ikke det vilde sælgers marked som i 2021, men. Nøglen er at målrette den rigtige beliggenhed og ejendomstype: som altid i ejendomsbranchen,

Det, der understøtter Phoenix’ ejendomsmarked, er en sund lokal økonomi og robust befolkningstilvækst, selvom begge udvikler sig på interessante måder. Storbyområdet Phoenix’ økonomi i 2025 er mangfoldig og i vækst, selvom de overordnede jobtal oplevede et midlertidigt dyk. I løbet af de 12 måneder frem til midten af 2025 registrerede Phoenix-området et nettotab på omkring 7.500 job azfamily.com – et sjældent fald, der primært tilskrives midlertidige fyringer i teknologisektoren (f.eks. Intels omstrukturering). Eksperter kaldte dog hurtigt dette fald for “statistisk ubetydeligt”, idet de bemærkede, at Phoenix’ arbejdsmarked fortsat er et af de stærkeste i landet med hurtig genansættelse for de fyrede azfamily.com. Faktisk ligger Phoenix’ arbejdsløshedsrate på omkring 5,1% – blandt de laveste for store amerikanske byer azbigmedia.com – og arbejdsstyrkens deltagelse er høj. Regionen er i gang med at tilføje højtbetalte job inden for avanceret produktion (halvledere, elbiler), sundhedspleje og finansielle tjenester. Vigtigt er det, at lejeres indkomster er steget med ca. 41,6% over de seneste 5 år azbigmedia.com, efterhånden som arbejdsstyrken får bedre betalte job, hvilket forbedrer boligoverkommeligheden. Denne tilstrømning af kvalitetsjob tiltrækker tilflyttere og hjælper med at opretholde efterspørgslen på boliger (folk følger job, og Phoenix skaber masser af dem).

Befolkningsvækst forbliver hjørnestenen i Phoenix’ ejendomsmarked. Storbyområdet fik næsten 85.000 nye indbyggere fra 2023 til 2024, en årlig vækstrate på +1,7 %, hvilket er langt over landsgennemsnittet (~1 %) axios.com axios.com. Det, der driver denne vækst, er migration. Traditionelt voksede Phoenix både gennem tilflytning og en høj naturlig fødselsrate. Men som i resten af landet, aftager den naturlige stigning (fødsler minus dødsfald tilføjede kun ~14.500 personer i den periode) axios.com. Nu er det tilflyttere, der driver Phoenix’ vækst: omkring 21.000 netto indenlandske migranter (amerikanere, der flytter fra andre stater/byer) og imponerende ~49.000 internationale immigranter ankom i den 12-måneders periode axios.com. Den internationale andel er overraskende stor – for første gang er global immigration en større vækstkilde for Phoenix end selv indenlandsk migration. Lokale eksperter bemærker, at med faldende fødselsrater i USA, vil byer som Phoenix være afhængige af at tiltrække indbyggere udefra for at holde økonomien i gang axios.com axios.com. Phoenix har tydeligvis succes på dette område. Migranter tiltrækkes af regionens jobmuligheder, lavere leveomkostninger (i forhold til CA/NY) og varme klima. Phoenix er konsekvent blandt de 3 bedste storbyområder for netto tilflytning hvert år (Allied Van Lines og U-Haul migrationsrapporter placerer ofte Arizona og Phoenix højt).

Dog nutidens vækst har en anden karakter end de eksplosive Sun Belt-booms i 1990’erne. En ASU-forsker påpeger, at Phoenix’ vækstrate, selvom den er stærk, nu er mere moderat end i 90’erne/2000’erne, hvor byen “voksede for vækstens skyld.” Nu flytter folk til Phoenix “som reaktion på højkvalitetsjob” i stedet for spekulativ overbygning axios.com. Denne kontrollerede vækst er sundere og mere bæredygtig – det er vækst med økonomisk udvikling, ikke foran den. For ejendomsmarkedet betyder det, at efterspørgslen er understøttet af reelle slutbrugere (beskæftigede familier, faglærte arbejdere, studerende), hvilket mindsker risikoen for bobler. Der er også en underliggende tillid til, at Phoenix “står klar til at fortsætte med at vokse” stabilt azfamily.com, som en lokal økonom udtrykte det – en opfattelse, der bekræftes af den enorme skala af infrastruktur- og udviklingsinvesteringer, der finder sted (beskrevet ovenfor).

Demografisk nyder Phoenix godt af en balanceret blanding af aldersgrupper, der driver boligefterspørgslen på flere fronter. Det er fortsat en populær destination for pensionister og 55+ tilflyttere (Arizonas pensionistfællesskaber trives), hvilket understøtter gensalgsmarkedet og det voksende seniorboligsegment. Samtidig har Phoenix en stor ung voksen-befolkning og tiltrækker mange millennial- og Gen Z-beboere – nogle kommer for Arizona State University og bliver for jobmulighederne, andre flytter fra dyrere markeder for at få mere overkommelig boligejerskab. Bemærkelsesværdigt er det, at førstegangskøbere udgjorde en betydelig andel af boligkøbene i slutningen af 2024 og 2025, da lidt lavere priser og kreative finansieringsmuligheder gjorde det muligt for flere lejere at blive ejere roiproperties.com. Denne tilstrømning af yngre købere er afgørende for markedets langsigtede sundhed.

Overkommelighed og leveomkostninger forbliver nøglefaktorer. Selvom boligomkostningerne i Phoenix er steget, er leveomkostningerne kun ca. 6,2 % over det amerikanske gennemsnit – langt lavere end steder som Los Angeles (+45 %) eller Manhattan (+130 %) azbigmedia.com azbigmedia.com. Dette betyder, at en middelklasse-livsstil stadig er opnåelig i Phoenix for mange tilflyttere, især dem der flytter fra Californiens ublu markeder. Det er en konkurrencefordel, som Phoenix udnytter til at tiltrække både beboere og arbejdsgivere (som kan betale lidt lavere lønninger end kystbyerne, men stadig tilbyde medarbejderne en højere levestandard her). Phoenix kan også prale af relativt venlige skatter (Arizona har ingen boafgift, lavere ejendomsskatter end TX/CA, og har for nylig sænket sin flade indkomstskat til 2,5 %). Disse økonomiske og politiske faktorer fungerer samlet som medvind for ejendomsmarkedet. Så længe Phoenix kan håndtere udfordringer som vandressourcer og infrastruktur til sin voksende befolkning, er udsigterne fortsat ekspansion. Økonomer forudser, at Arizonas befolkningstilvækst vil ligge omkring 1,3–1,5 % årligt på kort sigt realestate.usnews.com – hvilket betyder titusindvis af nye beboere hvert år, der konstant tilfører efterspørgsel til boligmarkedet.

Sammenlignende overkommelighed: Phoenix vs. andre storbyområder

Hvordan klarer Phoenix-ejendomsmarkedet sig i forhold til andre store markeder? Når det gælder betalelighed, befinder Phoenix sig på et mellemstadie blandt amerikanske storbyområder og Sun Belt-regionen. Efter det seneste fald er boliger i Phoenix faktisk blevet en smule mere betalelige for lokale købere end for et år siden. Pr. midten af 2025 er den indkomst, der kræves for at have råd til en gennemsnitlig bolig i Phoenix (~$460K), omkring $109.700, hvilket er 1,8% lavere end sidste år redfin.com. Dette var en af de største forbedringer i betalelighed blandt de store byer, en tendens der ses i pandemiens boomtowns, hvor priserne er faldet fra toppen redfin.com redfin.com. Til sammenligning er den nødvendige indkomst for at købe en gennemsnitlig amerikansk bolig (~$447K) $112K redfin.com, så Phoenix er en anelse mere betalelig end landet som helhed. Desuden er cirka 25–26% af boligerne til salg i Phoenix betalelige for den lokale medianindkomst redfin.com, hvilket, selvom det ikke er fantastisk, er bedre end mange kystbyer (i Los Angeles er for eksempel kun ~1% af boligerne betalelige for medianhusholdningen) redfin.com. Phoenix’ ejeromkostninger (~35% af indkomsten for en gennemsnitlig bolig) er også fortsat lavere end i mange dyre storbyområder, hvor et realkreditlån kan sluge over 50% af indkomsten redfin.com.

Sammenlignet med andre Sun Belt-byer er Phoenix’ boligomkostninger moderate. Det er dyrere end nogle hurtigt voksende sydlige storbyer som Atlanta eller San Antonio, men billigere end andre som Miami eller Austin. For eksempel er her et øjebliksbillede af de gennemsnitlige boligpriser i midten af 2025 i nogle nøglemarkeder:

Metro Median boligpris (juni 2025) Årlig prisændring Phoenix, AZ $459.925 redfin.com -1,1% redfin.com Atlanta, GA $407.500 redfin.com -3,0% redfin.com Dallas, TX $425.000 redfin.com -1,2% redfin.com Miami, FL $575.000 redfin.com +4,0% redfin.com Los Angeles, CA $950.000 redfin.com +2,7% redfin.com

I denne sammenhæng ligger Phoenix’ priser i samme leje som Dallas/Austin, et niveau over Atlanta/Charlotte og langt under South Florida eller vestkystens storbyer. Så selvom de lokale har mærket et pres – Phoenix’ medianpris er steget over 50% siden 2020 reddit.com – tilbyder byen stadig bedre værdi end mange store byområder. Denne relative overkommelighed er en stor grund til, at NAR rangerede Phoenix som et top-10 marked, der forventes at klare sig bedre i 2025 nar.realtor. Rationalet er enkelt: Hvis en familie, der flytter fra Californien, kan købe et tilsvarende hus i Phoenix til halv pris af deres gamle hjem, vil migrationsstrømmen fortsætte.

Påklarer Phoenix sig også godt i sammenligning. Deni Phoenix er omkring 8–9 % lavere end det amerikanske gennemsnit på $2.100 zillow.com . Og i modsætning til mange kystbyer, hvor den husleje måske kun giver dig en lille lejlighed, får du i Phoenix sandsynligvis en større bolig eller endda et lille hus. En nylig undersøgelse fra RentCafe placerede Phoenix som den– kun overgået af tre store byer i Texas – takket være en kombination af rimelig overkommelighed og livskvalitet azbigmedia.com . Rapporten fremhævede, at selvom Phoenix’ leveomkostninger er en smule over gennemsnittet, erogi storbyer azbigmedia.com azbigmedia.com . Med andre ord,: mere plads, flere pool-/fitnessfaciliteter osv., end de ville få for en tilsvarende husleje i f.eks. Los Angeles eller New York.

Det er også lærerigt at se på boligoverkommelighedsindekser. I en undersøgelse fra 2025 af de 50 største metroområder lå Phoenix omkring midten (#19) for boligoverkommelighed, med en indeks-score (~65), der indikerer, at lokale indkomster dækker omkring 65 % af de omkostninger, der kræves for en medianbolig (100 % ville betyde fuldt overkommelig) visualcapitalist.com. Det er langt over markeder som Los Angeles (indeks ~35), men under nogle billigere indlandsbyer. Tendensen i Phoenix er forbedrende: som nævnt stiger indkomsterne, og priserne udlignes, så overkommeligheden bliver gradvist bedre (en lettelse efter den kraftige forværring i 2021).