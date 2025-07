Ejendomsmarkedet i Shenzhen 2025: Tendenser, Udsigter og Sektorindsigter

Shenzhens ejendomsmarked i 2025 oplever et afgørende opsving efter en periode med korrektion. Transaktionsvolumener er steget kraftigt på grund af statslige støtteforanstaltninger, og priserne stabiliseres i Kinas teknologimegaby. Markedet omfatter bolig, erhverv (kontor og detail) og industrielle ejendomssektorer, som hver især viser forskellige tendenser. Boligsalget steg i begyndelsen af 2025, da opsparet efterspørgsel blev udløst sz.gov.cn, mens kontorsektoren arbejder sig igennem et højt udbud med faldende lejepriser sz.gov.cn. Industri- og logistiksejendomme forbliver understøttet af Shenzhens produktions- og teknologibaserede økonomi. Denne rapport giver en omfattende analyse af pristendenser, lejeafkast, udbuds- og efterspørgselsdynamik, demografi, politiske påvirkninger, infrastrukturudvikling og udenlandske investeringer, der påvirker ejendomsmarkedet i Shenzhen. Vi sammenligner også tendenser på tværs af distrikter (fra eksklusive Nanshan og Futian til mere overkommelige Longgang) og fremhæver bemærkelsesværdige kommende projekter, der forventes at forme markedets fremtid.

Shenzhen, ofte kaldet Kinas Silicon Valley, er en kerne-motor i Greater Bay Area og sigter mod 5,5% BNP-vækst i 2025 cnbayarea.org.cn. Dens robuste økonomi (5,8% vækst i 2024) og befolkning på ~18 millioner (voksende ~1,1% årligt) savills.com skaber en stærk underliggende efterspørgsel efter ejendomme. Byen og landet har dog understreget, at “boliger er til at bo i, ikke til spekulation,” hvilket har ført til politikker, der prioriterer stabilitet og overkommelighed. Nedenfor dykker vi ned i hvert segment af Shenzhens ejendomsmarked i 2025 og frem, og giver værdifuld indsigt til investorer, udviklere og boligkøbere.

Økonomiske og demografiske påvirkninger på ejendomsmarkedet

Shenzhens blomstrende, teknologidrevne økonomi og befolkningstendenser danner grundlaget for byens ejendomsmarked. Byens BNP-mål på 5,5 % vækst i 2025 cnbayarea.org.cn understreger tilliden til fortsat ekspansion efter en stærk vækst i 2024. Højteknologisk produktion, elektronik, finans og F&U-sektorer trives her og understøtter cnbayarea.org.cn – faktorer, der styrker efterspørgslen efter boliger. Shenzhens befolkning nåede, en stigning på 1,1 % år-til-år savills.com , den hurtigste vækst i Greater Bay Area, delvist på grund af migration af kvalificeret arbejdskraft. Denne unge, voksende befolkning (tiltrukket af muligheder inden for teknologi og finans) understøtter behovet for boliger til slutbrugere, selvom spekulativ efterspørgsel begrænses.

Demografisk set driver byens voksende middelklasse og tilstrømning af uddannede “tech-migranter” efterspørgslen efter opgraderingsboliger og kvalitetslejelejligheder. Shenzhens nærhed og forbedrede integration med Hong Kong spiller også en rolle – byen har overhalet Macau som den mest populære weekenddestination for Hong Kong-borgere savills.com. Grænseoverskridende bevægelser stimulerer detail- og hotel-ejendomme (mere om det i Commercial Sector), og nogle Hong Kong-købere investerer i boliger i Shenzhen for at udnytte den relative overkommelighed og fremtidige gevinstmuligheder. Overordnet set danner stærke økonomiske fundamenter og befolkningsvækst et solidt grundlag for ejendomsmarkedet, selvom markedet også kæmper med eftervirkningerne af Kinas bredere ejendomskrise i 2022–2023.

Regeringspolitik og boligregulering

Politiske rammer har været en afgørende faktor i Shenzhens markedsvending i 2025. Efter en langvarig boligkrise indførte de kinesiske myndigheder betydelige lempelser i slutningen af 2024 for at “genoplive bolighandler” globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Shenzhen reagerede med lokale politiske justeringer omkring september 2024, hvilket udløste et opsving i salget. For eksempel blev krav til udbetaling og restriktioner på boligkøb lempet, og realkreditrenter på eksisterende lån blev sænket for at reducere købernes omkostninger globalpropertyguide.com. Disse ændringer frigav opsparet efterspørgsel: I 4. kvartal 2024 steg handlerne kraftigt, og priserne stabiliserede sig. I oktober 2024 steg priserne på nye boliger i Shenzhen med 0,1 % måned-til-måned – og brød dermed et 18-måneders fald szft.gov.cn – og priserne på brugte boliger steg 0,7 % måned-til-måned (efter 13 måneders fald) szft.gov.cn. Momentum fortsatte ind i begyndelsen af 2025, hjulpet af “præferencepolitikker”, som Savills tilskriver markedets stærke præstation i 1. kvartal sz.gov.cn.

Beijings holdning er fortsat, at boliger skal være overkommelige og ikke blot et investeringsobjekt. Der er løbende diskussion om pilotprojekter for ejendomsskat (Shenzhen er en kandidatby), og Shenzhen har et kvotesystem til at styre boligkøb (f.eks. begrænsninger for ikke-lokale købere osv.), selvom håndhævelsen blev lempet noget under stimulansindsatsen i 2024. I april 2025 understregede Kinas Politbureau “accelerering af byfornyelse” – herunder omdannelse af bylandsbyer og ældre boliger – og optimering af politikker for at absorbere usolgte boligernews.szhome.com. Dette indikerer yderligere støtte til udbudssiden: omdannelsesprojekter og muligvis statsligt opkøb af overskudslager for at stabilisere markedet globalpropertyguide.com. Shenzhens regering investerer også massivt i offentlige lejeboliger og støttet boligbyggeri, med det formål at sikre et udbud af overkommelige boliger til talenter.

Kritisk set nyderen favorabel status (med lavere udbetalinger og tilskud), og i 2025 justerede Shenzhen sin definition af “førstegangskøber” til at være mere lempelig, hvilket gør flere personer berettigede til præferenceboliglån. Derudover er transaktionsskatterne for opgradering til en større bolig blevet reduceret globalpropertyguide.com , hvilket opmuntrer til større aktivitet på markedet. Den samlede effekt af disse politikker har været en genopretning af købernes tillid. Shenzhen Real Estate Intermediary Association bemærkede en “entusiastisk markedsrespons” på politikændringerne i slutningen af 2024 og kaldte dem et “stærkt fundament for bæredygtig og sund udvikling” szft.gov.cn af markedet.

Fremadrettet forventes det, at beslutningstagere forbliver støttende, men forsigtige – yderligere kraftige prisstigninger er ikke målet. Analytikere forudser milde fald eller flade priser i 2025 på landsplan, med en beskeden vækst, der genoptages i 2026 (+1,2%) og 2027 (+2,0%) globalpropertyguide.com. For topbyer som Shenzhen forventes en “mild korrektion” før stabilisering i 2026 globalpropertyguide.com. Sammenfattende har regeringens tiltag i 2024–2025 været vækstfremmende for boligmarkedet (efter det hårde “Tre Røde Linjer”-indgreb mod udviklere tidligere), med det formål at skabe en blød landing og gradvis genopretning af Kinas ejendomsmarked.

Større infrastruktur- og udviklingsprojekter

Infrastruktur og nye udviklinger omformer Shenzhens ejendomslandskab på tværs af distrikter:

Bybane & transport: Shenzhens metronetværk fortsætter med at udvide sig og forbedrer forbindelsen til ydre distrikter som Longgang, Pingshan og Guangming. Nye linjer og udvidelser (f.eks. Linje 16 til Longgang, intercity-tog) gør flere områder tilgængelige og øger efterspørgslen på boliger der. Shenzhen–Dongguan–Huizhou intercity-jernbanen og igangværende opgraderinger af Shenzhens lufthavne og havne (Bao’an International Airports nye terminal, forbedringer af Shekou Cruise Homeport) integrerer yderligere byregionen.

Shenzhens metronetværk fortsætter med at udvide sig og forbedrer forbindelsen til ydre distrikter som Longgang, Pingshan og Guangming. Nye linjer og udvidelser (f.eks. Linje 16 til Longgang, intercity-tog) gør flere områder tilgængelige og øger efterspørgslen på boliger der. Shenzhen–Dongguan–Huizhou intercity-jernbanen og igangværende opgraderinger af Shenzhens lufthavne og havne (Bao’an International Airports nye terminal, forbedringer af Shekou Cruise Homeport) integrerer yderligere byregionen. Qianhai Samarbejdszone: Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone i det vestlige Shenzhen (grænsende op til Bao’an/Nanshan) er et af de mest bemærkelsesværdige udviklingsområder. Qianhai gennemgår en massiv udvidelse (det planlagte område voksede til 120 km²) og fyldes op med Grade-A kontortårne, innovationsparker og eksklusive boliger . Som en åben zone med særlige politikker for at tiltrække Hongkong- og udenlandske virksomheder, skaber Qianhai et nyt CBD. Projekter som Shenzhen Bay Technology Eco-Park og Qianhai Kerry Centre tilføjer erhvervsareal, hvilket vil påvirke udbuddet af kontorer og lejeniveauet i hele byen. For boliger gør Qianhais nærhed til Hongkong (via den nye Shenzhen–Hong Kong Land Border ved Qianhai) området attraktivt for grænseoverskridende professionelle; priserne her matcher de centrale distrikter.

Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone i det vestlige Shenzhen (grænsende op til Bao’an/Nanshan) er et af de mest bemærkelsesværdige udviklingsområder. Qianhai gennemgår en massiv udvidelse (det planlagte område voksede til 120 km²) og fyldes op med . Som en åben zone med særlige politikker for at tiltrække Hongkong- og udenlandske virksomheder, skaber Qianhai et nyt CBD. Projekter som tilføjer erhvervsareal, hvilket vil påvirke udbuddet af kontorer og lejeniveauet i hele byen. For boliger gør Qianhais nærhed til Hongkong (via den nye Shenzhen–Hong Kong Land Border ved Qianhai) området attraktivt for grænseoverskridende professionelle; priserne her matcher de centrale distrikter. Shenzhen Bay Super Headquarters Base: I Futian/Nanshan er Shenzhen Bay Super HQ Base en ambitiøs klynge af superhøje skyskrabere planlagt som hovedkvarterer for Fortune 500-virksomheder. Mens byggeriet stadig er i gang (med færdiggørelser frem til slutningen af 2020’erne), vil dette projekt cementere Shenzhens status som et globalt erhvervscentrum. Løftet om ikoniske tårne (nogle over 400 m høje) og blandede komplekser (kontorer, luksuslejligheder, detailhandel) øger allerede grundværdierne i området.

I Futian/Nanshan er Shenzhen Bay Super HQ Base en ambitiøs klynge af superhøje skyskrabere planlagt som hovedkvarterer for Fortune 500-virksomheder. Mens byggeriet stadig er i gang (med færdiggørelser frem til slutningen af 2020’erne), vil dette projekt cementere Shenzhens status som et globalt erhvervscentrum. Løftet om ikoniske tårne (nogle over 400 m høje) og blandede komplekser (kontorer, luksuslejligheder, detailhandel) øger allerede grundværdierne i området. Avancerede Produktionsparker: Unikt for Shenzhen er innovationen inden for industribyggeri med opførelsen af højhus-fabriksområder . Byen planlægger at “fremskynde opførelsen af 20 avancerede produktionsindustri-parker og højhusfabrikker” inden 2025sz.gov.cn på tværs af distrikter som Bao’an, Longhua, Guangming og Longgang. Disse projekter (der dækker i alt 300 km²) vil huse teknologiproduktion, robotteknologi, ny energi og andre strategiske industrier news.cgtn.com. For eksempel har Guangming-distriktet åbnet en ny intelligent produktionspark med AI- og præcisionsinstrumentvirksomheder szgm.gov.cn. Sådanne udviklinger driver ikke kun efterspørgslen på industriejendomme , men skaber også job og boligbehov i disse distrikter.

Unikt for Shenzhen er innovationen inden for industribyggeri med opførelsen af . Byen planlægger at “fremskynde opførelsen af 20 avancerede produktionsindustri-parker og højhusfabrikker” inden 2025sz.gov.cn på tværs af distrikter som Bao’an, Longhua, Guangming og Longgang. Disse projekter (der dækker i alt 300 km²) vil huse teknologiproduktion, robotteknologi, ny energi og andre strategiske industrier news.cgtn.com. For eksempel har Guangming-distriktet åbnet en ny intelligent produktionspark med AI- og præcisionsinstrumentvirksomheder szgm.gov.cn. Sådanne udviklinger driver ikke kun , men skaber også job og boligbehov i disse distrikter. Byfornyelsesprojekter: Shenzhen omdanner konstant sine ældre områder. Bemærkelsesværdige byfornyelsesprojekter i 2025 inkluderer Lychee Garden-omdannelsen i Futian og Nantou Ancient Town-områdets revitalisering i Nanshan , samt adskillige omdannelser af gamle fabriksområder til kreative industriparker eller lejligheder. Omdannelser af tidligere bylandsbyer (“城中村”) – f.eks. Shuiwei- og Baishizhou-landsbyerne – tilføjer nyt boligudbud i attraktive områder. Byens “byopdaterings”-initiativ, støttet af centrale midler i 2025news.szhome.com, betyder flere sådanne projekter, der skal erstatte forfaldne boliger med moderne, tættere bebyggelse.

Shenzhen omdanner konstant sine ældre områder. Bemærkelsesværdige byfornyelsesprojekter i 2025 inkluderer og , samt adskillige omdannelser af gamle fabriksområder til kreative industriparker eller lejligheder. Omdannelser af tidligere bylandsbyer (“城中村”) – f.eks. Shuiwei- og Baishizhou-landsbyerne – tilføjer nyt boligudbud i attraktive områder. Byens “byopdaterings”-initiativ, støttet af centrale midler i 2025news.szhome.com, betyder flere sådanne projekter, der skal erstatte forfaldne boliger med moderne, tættere bebyggelse. Bemærkelsesværdige ejendomsprojekter 2025+: På boligfronten forventes flere højtprofilerede projekter at komme på markedet. I Nanshan forventes CITIC Front Bay (Yuanwafu)-projektet i Shenzhen Bay, en ultra-luksuriøs havudvikling, at “bryde igennem” Shenzhens tidligere prisloft – siden Shenzhen fjernede prisloftet på nye boliger, kan dette projekt blive lanceret til rekordpriser for byen sohu.com. Også i slutningen af 2024 betalte China Resources Land og partnerudviklere en rekordhøj pris for en grund i Houhai (Shenzhen Bay-området), hvilket signalerer tillid til topsegmentet sohu.com. I Futian vil kommende projekter som Excellence & Kingkey’s omdannelse i Antuoshan og New World’s projekt nær Xiangmihu tilføre nye luksusboliger i 2025–2026 sohu.com sohu.com. På erhvervssiden omfatter grade-A kontorafslutninger i 2025 fjorten nye kontorprojekter med et samlet areal på ca. 893.000 m² sz.gov.cn (mange i Qianhai, Houhai og Futian), hvilket vil øge kontorudbuddet med ca. 7,9% sz.gov.cn. Denne tilstrømning af udbud vil påvirke kontorledighed og lejepriser, som diskuteret senere.

Alle disse infrastruktur- og udviklingsprojekter forbedrer Shenzhens tilgængelighed og attraktivitet, men de introducerer også nyt udbud, som markedet skal absorbere. Investorer bør følge med i, hvilke distrikter der vil drage fordel (f.eks. områder, der får nye transportforbindelser, oplever ofte en stigning i ejendomsværdien), og hvor der kan opstå risiko for overudbud (f.eks. et overskud af kontorlokaler i visse erhvervsdistrikter).

Boligejendomssektoren

Salgsvolumen, priser og udbuds-efterspørgselsdynamik

Shenzhens boligmarked er ved at komme sig i 2025, med et markant stigende antal handler sammenlignet med året før. I 1. kvartal 2025 blev der solgt over 26.000 nye og brugte boliger, en stigning på 67,7 % år-til-år sz.gov.cn. Denne genopblussen begyndte efter lempelser af politikken i slutningen af 2024: For eksempel blev der på blot de første 24 dage af november 2024 solgt 7.800 nye lejligheder (dagligt salg oppe med 201 % år-til-år) og 5.477 brugte boliger (oppe med 118 % år-til-år) szft.gov.cn. Sådanne tal markerede den stærkeste aktivitet siden 2021. Savills-data viste, at salgsarealet for nye boliger steg med 61,3 % år-til-år i 1. kvartal 2025 sz.gov.cn, hvilket afspejler, at køberne vender hurtigt tilbage til markedet.

På trods af salgsboomet har pristendenserne været relativt stabile – markedet genvinder volumen før pris. Efter fald gennem 2022–2023 er boligpriserne nu ved at ramme bunden. I marts 2025 var Shenzhens priser på nye boliger stort set uændrede år-til-år, faktisk faldt de marginalt med 0,4 % år-til-år globalpropertyguide.com. Priserne på brugte (gensalgs-) boliger var stadig omkring 3 % lavere år-til-år globalpropertyguide.com, men faldet er blevet mindre de seneste månedernews.szhome.com. I april 2025 faldt priserne på brugte boliger kun med 0,21 % måned-til-måned og –2,88 % år-til-år i Shenzhennews.szhome.comnews.szhome.com, det mindste fald blandt Kinas ti største byer. Faktisk var Shenzhens prisindeks det mest modstandsdygtige, hvilket indikerer en næsten stabiliseringnews.szhome.com.

Nuværende prisniveauer: Ifølge CREIS-data var Shenzhens gennemsnitlige pris på nye ejerboliger omkring ¥52.700 pr. m² og brugte boliger i gennemsnit ¥67.600 pr. m² globalpropertyguide.com i marts 2025. Lokale udbudsdata antyder dog, at de bydækkende udbudspriser på gensalgsboliger ligger tættere på de høje ¥50.000 pr. m² midt i 2025 (Anjuke rapporterer ca. ¥57.000), da sælgere i mindre attraktive områder har sænket forventningerne. Pristendenser varierer meget fra distrikt til distrikt (se næste afsnit). Overordnet set forbliver byens boligpriser de højeste i det kinesiske fastland bortset fra det centrale Shanghai og Beijing. Selv efter den seneste korrektion er boligoverkommeligheden presset – pris-til-indkomst-forholdet i førstelagsbyer som Shenzhen er ekstremt højt, og regeringen har signaleret, at den vil forhindre endnu en spekulativ bølge.

Påhar udviklere i Shenzhen været forsigtige. Lanceringen af nye projekter gik langsommere i 2022–2023 på grund af Kinas udviklergældskrise og svag markedsstemning. Dette skabte en ophobning af usolgte boliger i nogle områder. Men færdiggørelsen af projekter tager til, efterhånden som projekter forsinket af finansieringsproblemer kommer tilbage på sporet. Morningstar-analytikere forventer, at “igangsætning af nye boliger forbliver afdæmpet gennem hele 2025” i Kina, men at færdiggørelser vil forbedres på grund af politisk støtte globalpropertyguide.com . I Shenzhen betyder det en moderat strøm af nye ejerlejligheder på markedet – nok til at give køberne valgmuligheder, men ikke en oversvømmelse. Regeringen har også direkte øget udbuddet af billige boliger; Shenzhen har et ambitiøst mål om at have 1 million enheder af subsidierede boliger inden 2035. Allerede nu er titusindvis af enheder afunder opførelse, hvilket på sigt vil lette noget af efterspørgslen på det private marked.

Efterspørgselsdynamik: Slutbruger-efterspørgsel (fra førstegangskøbere og opgraderere) er i øjeblikket den primære drivkraft, stimuleret af lavere realkreditrenter og lempeligere politikker. Investor-efterspørgsel (spekulativt køb for kapitalgevinst) forbliver afdæmpet sammenlignet med boomårene, på grund af strengere regulering og mindet om nylige prisfald. Når det er sagt, fortsætter Shenzhens langsigtede udsigter med at tiltrække investeringer fra mere velhavende indenlandske købere og nogle udenlandske købere (Hongkong, udstationerede), der ser værdi i prisfald. Byens fundamentale forhold – tilflytning, begrænset jord og dens centrale rolle i Greater Bay Area – antyder et iboende efterspørgselspres. For nuværende er udbuddet på andelsboligmarkedet relativt højt (mange boliger til salg, da ejere forsøger at sælge under genoplivningen), hvilket holder prisstigningerne beskedne. Men transaktionsdata viser, at rimeligt prissatte boliger, især i populære distrikter, kan blive solgt hurtigt (nogle nye projekter i slutningen af 2024 blev udsolgt inden for få timer szft.gov.cn).

Boligpriser efter distrikt og segment

Shenzhen er en by med mange forskellige delmarkeder, med en markant kontrast mellem dens kerneområder og yderområder. Her er en vejledende sammenligning af gennemsnitlige andelsboligpriser på tværs af distrikter (pr. midten af 2025):

Distrikt Gennemsnitlig gensalgspris (jul 2025) Bemærkninger om tendens Nanshan (Tech & eksklusiv kyst) ¥87.600/m² shenzhen.anjuke.com Højeste priser; mange luksusområder over ¥100k. Priserne steg igen ~+8,6% år-til-år efter faldet i 2024. Stor efterspørgsel fra tech-eliten og udlændinge. Futian (CBD og centrum) ¥73.200/m² shenzhen.anjuke.com Premium kerne-distrikt med luksusejendomme (mange kvarterer ¥80k+). ~10% år-til-år stigning fra et lavt udgangspunkt shenzhen.anjuke.com. Stor efterspørgsel på high-end, understøttet af topskoler og jobs. Luohu (Gammel bymidte) ¥47.800/m² shenzhen.anjuke.com Mellemprisniveau; ældste centrum med ældre boligmasse. Let år-til-år stigning (~+6,9% shenzhen.anjuke.com) under genopretning. Populært for prisbevidste købere, der ønsker central beliggenhed. Bao’an (NV-distrikt inkl. Qianhai) ¥54.600/m² shenzhen.anjuke.com Blandet: Qianhai/centrum er dyre (~¥80k), men andre områder er mere overkommelige. Samlet ~+10,6% år-til-år shenzhen.anjuke.com med nye metrolinjer og projekter, der driver væksten. Longgang (NE-distrikt, stort & forstadsagtigt) ¥36.000/m² shenzhen.anjuke.com Mest overkommelige hoveddistrikt. Så ~+11% år-til-år stigning shenzhen.anjuke.com efter kraftige tidligere fald. Stort nyt udbud holder priserne moderate. Appellerer til førstegangskøbere. Longhua (Nord, nyt subcenter) ~¥50.000–60.000/m² (est.) Udvikler sig hurtigt; tæt på Futian, med nye projekter (f.eks. Shenzhen North-området). Priserne er på vej op; stor efterspørgsel på nye boliger pga. forbedret infrastruktur. Andre (Yantian, Pingshan, Guangming, osv.) ~¥30.000–50.000/m² (varierer) Yantian (¥45k) tilbyder kystliv, men ligger langt mod øst. Pingshan (¥28–30k) og Guangming (~¥33k) er relativt billige, målrettet industriel vækst. Alle oplevede moderate stigninger i takt med forbedret tilgængelighed.

Kilder: Anjuke listepriser juli 2025 shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com.

Tabellen fremhæver, hvordan Nanshan og Futian dominerer luksussegmentet. En nylig undersøgelse viste, at 18 underdistrikter i Shenzhen har gennemsnitlige andenhåndspriser over ¥80.000/m² – alle undtagen ét ligger i Futian eller Nanshan sohu.com. Disse to distrikter tiltrækker købere i den høje ende (teknologiledere, finansfolk og velhavende familier) og tilbyder de bedste skoler, jobs og faciliteter. De stod for en stor andel af transaktionsværdien; i 2024 solgte Futian og Nanshan hver omkring 9.000+ andenhåndsboliger, hvilket placerede dem som nr. 2 og 3 i volumen (lige efter det langt større Longgang) sohu.com. Dette indikerer ikke kun høje priser, men også likviditet i disse markeder.

Til sammenligning har Longgang og Bao’an de højeste transaktionsvolumener på grund af rigeligt udbud og lavere priser – de henvender sig til massemarkedet og førstegangskøbere. Longgang førte for eksempel i 2024 i antal salg, hvilket afspejler dets mange nye projekter og overkommelige boliger. Efterhånden som byen udvider sig udad, urbaniseres disse yderområder hurtigt (med nye centre som Longgang CBD i Bantian og Bao’ans kystcenter). Prisudviklingen der kan være mere volatil (drevet af politik og udbudssvingninger), men på lang sigt mindsker forbedrede transportforbindelser (f.eks. nye metrolinjer) afstanden til priserne i bykernen.

Nyt vs. brugt prisgab: Det er værd at bemærke, at nye boliger i Shenzhen ofte sælges til lidt lavere priser end sammenlignelige brugte enheder, på grund af regeringens prisvejledning og udvikleres behov for hurtigt salg. For eksempel var den gennemsnitlige førstegangshandel (ny) pr. april 2024 på ¥61.328/m², et fald på 1,5% år-til-år pdf.savills.asia, mens brugte boliger i gennemsnit lå højere. Dette gab betyder, at nye projekter kan tiltrække stor interesse (nogle bliver udsolgt på én dag, som set i slutningen af 2024 szft.gov.cn). I 2025, med lempede prislofter, kan nogle high-end nybyggerier blive lanceret over brugtpriserne (f.eks. kan CITIC-projektet i Shenzhen Bay sætte rekord sohu.com). Generelt er ny udbud i mellemklassen dog prissat for at sælge hurtigt, hvilket lægger pres på gensalgsejere.

Lejemarked og afkast

Shenzhens boliglejemarked er aktivt, givet den store migrantbefolkning (mange unge arbejdere lejer). Huslejer har været relativt stagnerende eller faldende under COVID-årene, men efter genåbningen af økonomien, steg efterspørgslen på leje. Alligevel har huslejestigninger ikke matchet boligprisernes vækst det seneste årti, hvilket har resulteret i lave lejeafkast sammenlignet med globale standarder.

Pr. midten af 2025 ligger det gennemsnitlige bruttolejeafkast i Shenzhen på omkring 2,6% om året globalpropertyguide.com – på linje med andre kinesiske byer i første række. Konkret giver en gennemsnitlig 3-værelses lejlighed (~$523.000 at købe, ~$1.179 månedlig leje) et bruttoafkast på ca. 2,7% globalpropertyguide.com. Mindre enheder giver tilsvarende afkast (2,6–2,7%). Efter omkostninger (vedligeholdelse, skatter osv.) er nettoafkastet typisk kun ~1% globalpropertyguide.com. Disse tal understreger, at Shenzhens boliginvestorer primært satser på kapitalgevinst frem for lejeindtægt.

Når det er sagt, er der tegn på, at afkastene har nået bunden: huslejerne er begyndt at stige svagt, efterhånden som arbejdsmarkedet forbedres og nyuddannede strømmer til, mens købspriserne er udjævnet. Faktisk bemærkede en analyse, at lejeafkastet i Kinas fire største byer steg til omkring 1,8 % netto i 1. halvår 2023 yicaiglobal.com, fra historisk lave niveauer, efterhånden som boligpriserne blev korrigeret. Shenzhens lejeboligoverkommelighed (forholdet mellem husleje og indkomst) er stadig en udfordring for lejere – gennemsnitlige lejlighedshuslejer kan let sluge 30 % eller mere af en ung professionels indkomst i byens centrum. Regeringen har fremmet langtidslejelejligheder og støttet udlejningsplatforme for at sikre en sund udvikling af lejemarkedet.

For investorer betyder de lave afkast, at omkostningerne ved at eje er høje i forhold til lejeindtægten, hvilket kan afskrække spekulative køb. Dog oplever nogle udlejere nu en smule bedre afkast: for eksempel steg efterspørgslen efter eksklusive lejeboliger fra udlændinge og Hongkong-professionelle, da grænserne genåbnede, hvilket støttede huslejeniveauet i områder som Shekou og Futian CBD. På udbudssiden kan en tilstrømning af institutionelle lejeboliger (f.eks. Vankes Port Apartment-brand og andre REITs, der omdanner nogle usolgte erhvervslokaler til lejeboliger) gradvist øge tomgangen og holde huslejerne i skak.

Sammenfattende forbliver lejeafkastet beskedent (~2–3 % brutto) globalpropertyguide.com i Shenzhen, hvilket afspejler høje værdiansættelser. Investorer bør tage højde for, at lejeindtægten alene dårligt nok vil dække finansieringsomkostningerne ved de nuværende realkreditrenter, så investeringscasen afhænger af langsigtet prisvækst samt eventuelt valutadiversificering (for udenlandske købere). De stabile eller svagt stigende huslejer i 2025 er et positivt tegn på reel efterspørgsel, men en dramatisk stigning i huslejen er usandsynlig, givet den betydelige boligforsyning på vej og myndighedernes årvågenhed over for boligomkostninger.

Erhvervsejendomssektoren

Kontormarkedet (erhvervskontorlokaler)

Shenzhens Grade-A kontormarked i 2025 er præget af rigelig nybyggeri, høj tomgang og lejer-venlige huslejer. Byens hurtige vækst i skyline de seneste år har ført til et overudbud af kontorer i nogle områder, netop som COVID og modvind i tech-industrien dæmpede efterspørgslen. Som følge heraf er kontorsektoren i en lejerens marked-fase:

Udbud & tomgang: I 2025 tilføjer Shenzhen cirka 0,9 millioner m² ny Grade-A kontorplads sz.gov.cn, hvilket udvider den samlede bestand med omkring 7,9% sz.gov.cn. Større færdiggørelser i 1.–2. kvartal omfatter tårne i Qianhai, Houhai og Nanshan Science Park. Dette kommer oveni betydelige leverancer i 2022–2024. Som følge heraf ligger byens samlede kontortomgangsrate på omkring 27–30% i begyndelsen af 2025 pdf.savills.asia cushmanwakefield.com. Ved udgangen af 4. kvartal 2024 var den ~29,0% savills.com, og den forblev forhøjet i 1. kvartal 2025 (Knight Frank rapporterede “en dyb tilpasningsfase” med tomgang stadig tæt på rekordhøje niveauer). Nogle delmarkeder, såsom Qianhai, har endda højere tomgang på grund af klynger af nye bygninger, der åbner samtidig.

I 2025 tilføjer Shenzhen cirka 0,9 millioner m² ny Grade-A kontorplads sz.gov.cn, hvilket udvider den samlede bestand med omkring 7,9% sz.gov.cn. Større færdiggørelser i 1.–2. kvartal omfatter tårne i Qianhai, Houhai og Nanshan Science Park. Dette kommer oveni betydelige leverancer i 2022–2024. Som følge heraf ligger byens samlede kontortomgangsrate på omkring i begyndelsen af 2025 pdf.savills.asia cushmanwakefield.com. Ved udgangen af 4. kvartal 2024 var den ~29,0% savills.com, og den forblev forhøjet i 1. kvartal 2025 (Knight Frank rapporterede “en dyb tilpasningsfase” med tomgang stadig tæt på rekordhøje niveauer). Nogle delmarkeder, såsom Qianhai, har endda højere tomgang på grund af klynger af nye bygninger, der åbner samtidig. Efterspørgselsdrivere: På trods af udfordringerne giver Shenzhens forskelligartede økonomi en vis efterspørgsel. Teknologi- og IT-sektoren forbliver den dominerende drivkraft for kontorudlejning sz.gov.cn – både lokale teknologigiganter og startups udvider deres plads til F&U-laboratorier og kontorer. I 1. kvartal 2025 var “nye kvalitetsproduktive kræfter”-relaterede virksomheder (fremvoksende teknologi) aktive i lejemarkedet sz.gov.cn. Internetsektoren alene stod for ~25% af kontorudlejningsvolumen i 1. kvartal sz.gov.cn. Derudover bidrager finans, professionelle tjenester og forbrugertjenester med en stabil efterspørgsel efter kontorlejemål sz.gov.cn. En bemærkelsesværdig tendens er væksten i grænseoverskridende e-handelsvirksomheder og deres serviceudbydere, som optog betydelig kontorplads (f.eks. lejede én segment ~10.000 m² i 1. kvartal) sz.gov.cn da de nyder godt af den blomstrende onlinehandel og integrationen i Greater Bay Area.

På trods af udfordringerne giver Shenzhens forskelligartede økonomi en vis efterspørgsel. forbliver den dominerende drivkraft for kontorudlejning sz.gov.cn – både lokale teknologigiganter og startups udvider deres plads til F&U-laboratorier og kontorer. I 1. kvartal 2025 var aktive i lejemarkedet sz.gov.cn. Internetsektoren alene stod for ~25% af kontorudlejningsvolumen i 1. kvartal sz.gov.cn. Derudover bidrager med en stabil efterspørgsel efter kontorlejemål sz.gov.cn. En bemærkelsesværdig tendens er væksten i og deres serviceudbydere, som optog betydelig kontorplads (f.eks. lejede én segment ~10.000 m² i 1. kvartal) sz.gov.cn da de nyder godt af den blomstrende onlinehandel og integrationen i Greater Bay Area. Lejepriser: Med udbuddet, der overstiger efterspørgslen, har udlejere sænket lejepriserne for at tiltrække og fastholde lejere. Pr. 1. kvartal 2025 er den gennemsnitlige byomfattende Grade-A kontorleje faldet til omkring RMB 163 pr. m² pr. måned , et fald på ca. 3,5 % kvartal-over-kvartal assets.cushmanwakefield.com. På årsbasis var lejepriserne faldet med cirka 9 % i slutningen af 2024 pdf.savills.asia og fortsatte med at falde ind i 2025. Savills’ indeks viste et –9,0 % årligt lejenedgang pr. 4. kvartal 2024 pdf.savills.asia, og denne tendens fortsatte. Effektive lejepriser (med incitamenter) er endnu lavere, da mange udlejere tilbyder leje-fri perioder eller tilskud til indretning. Presset mærkes over hele linjen: selv prime-kontorer i Futian CBD oplevede faldende lejepriser, mens nye bygninger i decentrale områder har lanceret stærkt nedsatte startlejepriser for at tiltrække lejere. For nu er kontormarkedets gennemsnitlige lejepris i en faldende tendens sz.gov.cn og forventes at falde yderligere i 2025, før det bunder ud.

Med udbuddet, der overstiger efterspørgslen, har udlejere sænket lejepriserne for at tiltrække og fastholde lejere. Pr. 1. kvartal 2025 er den gennemsnitlige byomfattende Grade-A kontorleje faldet til omkring , et fald på ca. 3,5 % kvartal-over-kvartal assets.cushmanwakefield.com. På årsbasis var lejepriserne faldet med cirka 9 % i slutningen af 2024 pdf.savills.asia og fortsatte med at falde ind i 2025. Savills’ indeks viste et pr. 4. kvartal 2024 pdf.savills.asia, og denne tendens fortsatte. Effektive lejepriser (med incitamenter) er endnu lavere, da mange udlejere tilbyder leje-fri perioder eller tilskud til indretning. Presset mærkes over hele linjen: selv prime-kontorer i Futian CBD oplevede faldende lejepriser, mens nye bygninger i decentrale områder har lanceret stærkt nedsatte startlejepriser for at tiltrække lejere. For nu er sz.gov.cn og forventes at falde yderligere i 2025, før det bunder ud. Udsigter: Konsensus er, at Shenzhens kontorvakuum vil forblive højt på kort sigt. “Vedvarende ubalance mellem udbud og efterspørgsel” betyder, at den byomfattende tomgang forventes at forblive forhøjet og at lejepriserne vil falde yderligere research.jllapsites.com gennem 2025. Der er dog lyspunkter: den genoprettende økonomi og forretningsudvidelse i sektorer som nye energikøretøjer, AI og finans kan gradvist absorbere plads. Nettotilgangen i 1. kvartal 2025 blev faktisk forbedret (nationalt steg nettotilgangen af kontorer i førsteklasses byer, med Shenzhen, der genvandt ~50–200 % YoY i absorption) cbre.com.cn. Hvis tendensen fortsætter, kan 2025 markere bunden for kontorcyklussen, med en langsom genopretning derefter. Investorer viser en vis interesse – 1. kvartal 2025 så kontorejendomme blive et fokus for investeringsfonde (i Kina var kernekontorbygninger det største investeringsmål, især for forsikringsfonde) cbre.com.cn. Afkast/procent for Shenzhen-kontorer er steget en smule på grund af lavere priser, hvilket potentielt kan tiltrække købere, der forventer en fremtidig stigning.

Detail- og hotel-ejendomme

Samlet set har virksomheder, der leder efter kontorlokaler i Shenzhen, nu masser af muligheder og forhandlingsstyrke. For udlejere er det tid til at differentiere sig – bygninger med bedre kvalitet og bæredygtighedsfunktioner tiltrækker lejere (udlejere“optimerer deres kontorejendomme for at forblive konkurrencedygtige”* cushmanwakefield.com , f.eks. opgradering af HVAC, tilføjelse af faciliteter). Nogle ældre kontorer kan blive omdannet (til detail, co-working eller endda konverteret til boliger) som led i byens indsats for at optimere den eksisterende bestand. Kontormarkedets sundhed vil afhænge af Shenzhens succes med at fremme nye industrier og måske tilbagevenden af(f.eks. flere Hong Kong-virksomheder, der etablerer sig i Shenzhen, hvis integrationen uddybes).

Sektoren for detail-ejendomme i Shenzhen er på vej mod en genopretning i 2025, understøttet af et opsving i forbrugsudgifter og en tilstrømning af turister (især fra Hong Kong). Efter pandemiens stilstand er shoppere og turister vendt tilbage, hvilket afspejles i faldende tomgang i indkøbscentre og stabiliserende huslejer:

Tomgang og efterspørgsel: Ved udgangen af 1. kvartal 2025 faldt Shenzhens tomgangsrate for indkøbscentre til ca. 6,8 % , det laveste siden 2020 savills.com. Dette markerede seks kvartaler i træk med faldende tomgang, hvilket indikerer, at detailplads bliver absorberet. Savills-data viste et fald på 1,8 procentpoint år-til-år i tomgang til 6,8 % i 1. kvartal savills.com. Så lav tomgang – langt under landsgennemsnittet på ca. 7,3 % cbre.com.cn – understreger, hvor stærk Shenzhens detailgenopretning har været, delvist takket være byens succesfulde inddæmning af COVID tidligere og hurtig forbrugsgenopretning. Populære shoppingdistrikter (f.eks. Luohus Dongmen, Futian COCO Park-området, Nanshans Coastal City-område) rapporterer høj belægning, da indenlandske mærker og F&B-operatører udvider. Selv nyere indkøbscentre i forstæderne er begyndt at blive udlejet, efterhånden som boligområderne der vokser.

Ved udgangen af 1. kvartal 2025 faldt Shenzhens , det laveste siden 2020 savills.com. Dette markerede seks kvartaler i træk med faldende tomgang, hvilket indikerer, at detailplads bliver absorberet. Savills-data viste et fald på 1,8 procentpoint år-til-år i tomgang til 6,8 % i 1. kvartal savills.com. Så lav tomgang – langt under landsgennemsnittet på ca. 7,3 % cbre.com.cn – understreger, hvor stærk Shenzhens detailgenopretning har været, delvist takket være byens succesfulde inddæmning af COVID tidligere og hurtig forbrugsgenopretning. Populære shoppingdistrikter (f.eks. Luohus Dongmen, Futian COCO Park-området, Nanshans Coastal City-område) rapporterer høj belægning, da indenlandske mærker og F&B-operatører udvider. Selv nyere indkøbscentre i forstæderne er begyndt at blive udlejet, efterhånden som boligområderne der vokser. Huslejer: Selvom belægningen er forbedret, har huslejerne været langsomme til at stige . Pr. 1. kvartal 2025 var Shenzhens gennemsnitlige prime-indkøbscenterleje stadig omkring 2,4 % lavere år-til-år savills.com. Udlejere holdt stort set huslejerne stabile eller tilbød mindre reduktioner for at støtte lejernes genopretning. Ved midten af 2025 er der tegn på, at huslejerne har nået bunden – med øget fodtrafik og forbedret detailsalg udfaser nogle udlejere midlertidige huslejenedsættelser. Det overordnede miljø er forsigtigt optimistisk: stabile huslejer giver detailhandlere mulighed for at genvinde fodfæste, og enhver huslejestigning vil sandsynligvis først komme i 2026, når salget er fuldt normaliseret. Bemærkelsesværdigt er det, at segmenter som luksusdetail og high-end restauranter i Shenzhen Bay og Futian oplevede relativt hurtigere huslejeopsving på grund af vedvarende efterspørgsel fra velhavende forbrugere.

Selvom belægningen er forbedret, . Pr. 1. kvartal 2025 var Shenzhens gennemsnitlige prime-indkøbscenterleje stadig omkring savills.com. Udlejere holdt stort set huslejerne stabile eller tilbød mindre reduktioner for at støtte lejernes genopretning. Ved midten af 2025 er der tegn på, at huslejerne har nået bunden – med øget fodtrafik og forbedret detailsalg udfaser nogle udlejere midlertidige huslejenedsættelser. Det overordnede miljø er forsigtigt optimistisk: stabile huslejer giver detailhandlere mulighed for at genvinde fodfæste, og enhver huslejestigning vil sandsynligvis først komme i 2026, når salget er fuldt normaliseret. Bemærkelsesværdigt er det, at segmenter som luksusdetail og high-end restauranter i Shenzhen Bay og Futian oplevede relativt hurtigere huslejeopsving på grund af vedvarende efterspørgsel fra velhavende forbrugere. Grænseoverskridende shoppingboom: En unik drivkraft for detailhandlen i Shenzhen har været stigningen af Hongkong-besøgende efter genåbningen af grænsen. “Hongkongere tager nordpå for at bruge penge” er blevet en trend, hvor Shenzhen nu er en af de mest populære weekenddestinationer for HK-borgere savills.com. De tiltrækkes af Shenzhens store indkøbscentre, mange familieattraktioner og relativt lavere priser (på grund af RMB-depreciering og forskellige produktsammensætninger). Denne tilstrømning har især øget salget i Luohu (tæt på grænsen) og Nanshan (forlystelsesparker, outlets). For eksempel har Hongkong-turister markant øget hotelbelægning og F&B-indtægter i Shenzhen. Imens er fastlandsturister til Hongkong nu mere fokuseret på sightseeing end shopping savills.com, hvilket betyder, at Shenzhens detailgevinst ikke matches lige så meget af HK – en envejs fordel savills.com. Denne dynamik opmuntrer internationale detailhandlere til at åbne i Shenzhens indkøbscentre for at fange både lokale og turisters forbrug.

En unik drivkraft for detailhandlen i Shenzhen har været stigningen af efter genåbningen af grænsen. “Hongkongere tager nordpå for at bruge penge” er blevet en trend, hvor Shenzhen nu er en af de mest populære weekenddestinationer for HK-borgere savills.com. De tiltrækkes af Shenzhens store indkøbscentre, mange familieattraktioner og relativt lavere priser (på grund af RMB-depreciering og forskellige produktsammensætninger). Denne tilstrømning har især øget salget i Luohu (tæt på grænsen) og Nanshan (forlystelsesparker, outlets). For eksempel har Hongkong-turister markant øget hotelbelægning og F&B-indtægter i Shenzhen. Imens er nu mere fokuseret på sightseeing end shopping savills.com, hvilket betyder, at Shenzhens detailgevinst ikke matches lige så meget af HK – en envejs fordel savills.com. Denne dynamik opmuntrer internationale detailhandlere til at åbne i Shenzhens indkøbscentre for at fange både lokale og turisters forbrug. Strukturelle tendenser: Shenzhens unge befolkning betyder, at oplevelsesbaseret detailhandel er nøglen. Centeroperatører afsætter mere plads til restauranter, underholdning (e-sportsarenaer, immersive biografer) og livsstilstjenester for at tiltrække besøgende. “White-box” pop-up butikker og nye indenlandske mærker (“white brand” varer) er på fremmarch cushmanwakefield.com, hvilket indikerer en udviklende detailmiks. Derudover er integrationen af e-handel tydelig – mange fysiske butikker fungerer også som udstillings- og opfyldningscentre for onlineordrer. Centralregeringens tiltag for at “øge forbruget” savills.com giver medvind, med begivenheder som shoppingfestivaler og tilskud til apparater eller biler (nogle givet i 2023–24), hvilket indirekte øger brugen af detailarealer (showrooms mv.).

Shenzhens unge befolkning betyder, at oplevelsesbaseret detailhandel er nøglen. Centeroperatører afsætter mere plads til restauranter, underholdning (e-sportsarenaer, immersive biografer) og livsstilstjenester for at tiltrække besøgende. “White-box” pop-up butikker og nye indenlandske mærker (“white brand” varer) er på fremmarch cushmanwakefield.com, hvilket indikerer en udviklende detailmiks. Derudover er integrationen af e-handel tydelig – mange fysiske butikker fungerer også som udstillings- og opfyldningscentre for onlineordrer. Centralregeringens tiltag for at “øge forbruget” savills.com giver medvind, med begivenheder som shoppingfestivaler og tilskud til apparater eller biler (nogle givet i 2023–24), hvilket indirekte øger brugen af detailarealer (showrooms mv.). Hotel og gæstfrihed: Gæstfrihedssektoren inden for erhvervsejendomme er også ved at komme sig. Shenzhens hotelbelægning og værelsespriser er forbedret med tilbagevenden af forretningsrejser og turisme. Selvom det ikke blev spurgt direkte, er det værd at bemærke, at nye hoteller (ofte som en del af blandede udviklinger) er på vej i Qianhai og nær Shenzhen World Exhibition Center for at imødekomme den stigende MICE-efterspørgsel (møder, incitamenter, konferencer, udstillinger). Disse forbedringer af gæstfrihedsinfrastrukturen understøtter yderligere detailhandlen (da turister bruger penge i indkøbscentre).

Ser vi fremad, er udsigterne for detailhandelsejendomme i Shenzhen positive, især sammenlignet med for få år siden. Med tomgang på et flerårigt lavpunkt og turiststrømme robuste (f.eks. en stigning på 115 % i internationale turister gennem Shenzhens lufthavn i 2024)savills.com, genvinder indkøbscentrenes udlejere tilliden. Når det er sagt, er detailhandel en sektor i konstant udvikling – ældre centre i mindre attraktive områder kan have behov for repositionering (nogle har omdannet etager til co-working eller uddannelsescentre). Fjerntliggende distrikter oplever stadig underpræsterende centre med højere tomgang research.jllapsites.com, men på byniveau er tendensen én af genopretning. Investorer finder detailaktiver attraktive igen i lyset af Kinas fokus på indenlandsk forbrug; og Shenzhen, med sine høje indkomster og teknologikyndige forbrugere, er i front med nye detailkoncepter.

Industri- og logistikejendomme

Shenzhens industriejendomssektor – herunder produktionslokaler, erhvervsparker og logistik (lagre) – overskygges ofte af bolig- og kontormarkedet, men forbliver afgørende. I 2025 er denne sektor præget af robusthed og transformation:

Produktions- og F&U-lokaler: Shenzhen opgraderer aggressivt sin industrielle base. Med industriel produktion, der udgør 35 % af Shenzhens BNP sz.gov.cn, har byen lagt planer for at føre an inden for avanceret produktion. I 2025 sigter man mod at etablere flere billion-yuan industriklynger (f.eks. inden for elektronik, telekommunikation, udstyr)sz.gov.cn. For at understøtte dette investerer Shenzhen i nye industriparker og innovationshubs . Konceptet med fleretagers “smarte” fabrikker udrulles, hvilket muliggør højt værdiskabende produktion på begrænset areal. Distrikter som Bao’an, Longhua, Guangming og Pingshan er blandt modtagerne – for eksempel er 20 avancerede industriparker på ~300 km² under opførelse i disse distrikter news.cgtn.com. Dette øger ikke kun det industrielle etageareal, men hæver også standarderne (med smarte faciliteter, grønne bygningselementer). Regeringen tilbyder endda generøse tilskud (op til ¥100 millioner pr. større projekt) til virksomheder for teknologiske opgraderinger af fabrikkersz.gov.cn, hvilket tilskynder til indflytning i disse nye lokaler. Efterspørgslen på moderne industrilokaler er høj fra sektorer som elbiler, bioteknologi og rumfart (da Shenzhen diversificerer ud over elektronik). Ældre fabriksområder i byområder omdannes eller genanvendes (nogle til kreative erhvervskontorer eller lejligheder som led i byfornyelse), hvilket koncentrerer industrien i planlagte zoner.

Shenzhen opgraderer aggressivt sin industrielle base. Med industriel produktion, der udgør sz.gov.cn, har byen lagt planer for at føre an inden for avanceret produktion. I 2025 sigter man mod at etablere flere billion-yuan industriklynger (f.eks. inden for elektronik, telekommunikation, udstyr)sz.gov.cn. For at understøtte dette investerer Shenzhen i nye og . Konceptet med fleretagers “smarte” fabrikker udrulles, hvilket muliggør højt værdiskabende produktion på begrænset areal. Distrikter som Bao’an, Longhua, Guangming og Pingshan er blandt modtagerne – for eksempel er på ~300 km² under opførelse i disse distrikter news.cgtn.com. Dette øger ikke kun det industrielle etageareal, men hæver også standarderne (med smarte faciliteter, grønne bygningselementer). Regeringen tilbyder endda generøse tilskud (op til ¥100 millioner pr. større projekt) til virksomheder for teknologiske opgraderinger af fabrikkersz.gov.cn, hvilket tilskynder til indflytning i disse nye lokaler. Efterspørgslen på moderne industrilokaler er høj fra sektorer som elbiler, bioteknologi og rumfart (da Shenzhen diversificerer ud over elektronik). Ældre fabriksområder i byområder omdannes eller genanvendes (nogle til kreative erhvervskontorer eller lejligheder som led i byfornyelse), hvilket koncentrerer industrien i planlagte zoner. Logistik og lagre: Shenzhens rolle som handels- og e-handelsknudepunkt sikrer en stærk efterspørgsel på logistik, selvom de høje jordpriser betyder, at noget lagerkapacitet er flyttet til nærliggende Dongguan/Huizhou. Alligevel kommer der ny logistikkapacitet i regionen i 2025, og absorptionen har været robust. I 1. kvartal 2025 havde Kinas lagersektor rekordhøj nettoabsorption (2,57 millioner m²), og tomgangen på landsplan faldt til 20,3% cbre.com.cn. I selve Shenzhen søger store 3PL- (tredjepartslogistik) og e-handelsvirksomheder (som JD.com, SF Express, der har base i Shenzhen) løbende moderne lagerplads, især tæt på havne og lufthavne. Væksten i grænseoverskridende e-handel (forsendelse af varer til globale forbrugere) har øget efterspørgslen efter toldoplag i Shenzhen. Qianhai-logistikparken og lufthavnens logistikcenter har lav tomgang. Dog kan den samlede logistik-tomgang i det bredere Shenzhen-område være højere (i de lave teenagertal eller omkring 20%) på grund af nogle nye færdiggørelser. Lejen for logistikplads forbliver stabil, med prime lagerleje i Shenzhen på omkring RMB 30–40 pr. m²/måned afhængigt af beliggenhed.

Shenzhens rolle som handels- og e-handelsknudepunkt sikrer en stærk efterspørgsel på logistik, selvom de høje jordpriser betyder, at noget lagerkapacitet er flyttet til nærliggende Dongguan/Huizhou. Alligevel kommer der ny logistikkapacitet i regionen i 2025, og absorptionen har været robust. I 1. kvartal 2025 havde Kinas lagersektor rekordhøj nettoabsorption (2,57 millioner m²), og tomgangen på landsplan faldt til 20,3% cbre.com.cn. I selve Shenzhen søger store 3PL- (tredjepartslogistik) og e-handelsvirksomheder (som JD.com, SF Express, der har base i Shenzhen) løbende moderne lagerplads, især tæt på havne og lufthavne. (forsendelse af varer til globale forbrugere) har øget efterspørgslen efter toldoplag i Shenzhen. Qianhai-logistikparken og lufthavnens logistikcenter har lav tomgang. Dog kan den samlede logistik-tomgang i det bredere Shenzhen-område være højere (i de lave teenagertal eller omkring 20%) på grund af nogle nye færdiggørelser. Lejen for logistikplads forbliver stabil, med prime lagerleje i Shenzhen på omkring RMB 30–40 pr. m²/måned afhængigt af beliggenhed. Hi-Tech industriparker og erhvervsparker: Et bemærkelsesværdigt undersegment er videnskabs- og teknologiparker . Shenzhen High-Tech Industrial Park (SHIP) i Nanshan – ofte kaldet Kinas Silicon Valley-kerne – er fortsat meget eftertragtet; belægningsgraden er tæt på fuld, og lejen er høj for industri/kontor (det er en slags kontorbaseret F&U-plads). Nyere parker i Longgang (Securities Tech Park), Bao’an og andre steder henvender sig til specifikke industrier (AI, biotek). Regeringens Made in China 2025-initiativ har kanaliseret ressourcer til disse parker tearline.mil, hvilket har resulteret i faciliteter af høj kvalitet. For eksempel er Guangming Science City ved at udvikle sig til en stor F&U-base med topmoderne laboratorier og vil øge efterspørgslen efter både laboratorieplads og understøttende kontorer/boliger i området.

Et bemærkelsesværdigt undersegment er . Shenzhen High-Tech Industrial Park (SHIP) i Nanshan – ofte kaldet Kinas Silicon Valley-kerne – er fortsat meget eftertragtet; belægningsgraden er tæt på fuld, og lejen er høj for industri/kontor (det er en slags kontorbaseret F&U-plads). Nyere parker i Longgang (Securities Tech Park), Bao’an og andre steder henvender sig til specifikke industrier (AI, biotek). Regeringens Made in China 2025-initiativ har kanaliseret ressourcer til disse parker tearline.mil, hvilket har resulteret i faciliteter af høj kvalitet. For eksempel er ved at udvikle sig til en stor F&U-base med topmoderne laboratorier og vil øge efterspørgslen efter både laboratorieplads og understøttende kontorer/boliger i området. Jord og politik: Shenzhens begrænsede jord betyder, at industrijord er kostbar. Byen har været kreativ, som nævnt, ved at bygge i højden (vertikale fabrikker) og også “frigøre” landbrugsjord til industriel brug via reformer. En politisk tilgang er at opfordre fabrikker til at bygge højere eller flytte til intensive industriparker, hvilket frigør noget jord til boliger – dette er en igangværende strategi for jordudbud. Imens arbejder centralregeringen på at øge logistikeffektiviteten (reducere omkostningsprocenten af BNP), og Shenzhen bidrager gennem smart logistik-infrastruktur (automatisering i havne osv.).

Udsigterne for industrielt ejendomsmarked i Shenzhen er stærke. Efterhånden som globale forsyningskæder omstruktureres, flytter noget produktion hjem eller til det sydlige Kina – Shenzhen, med sin innovationsfordel, bør tiltrække højteknologisk produktion, mens lavere produktion outsources til billigere byer i Guangdong. Udenlandske investeringer i fabrikker er stigende (f.eks. Teslas nye batterifabrik i Shanghai signalerer tillid til kinesisk produktion; Shenzhen kan se lignende projekter inden for teknologifelter). For logistik vil integrationen af Greater Bay Area (med infrastruktur som Hong Kong-Zhuhai-Macau-broen og nye landporte) yderligere styrke Shenzhens logistiksektor som et knudepunkt, der forbinder GBA og resten af verden.

Udenlandske investeringer og udsigter

Industrielle ejendomsafkast er typisk højere end boligafkast – ofte 5–7% brutto – hvilket gør det attraktivt for investorer, især i betragtning af regeringens støttende holdning (f.eks. blev Kinas første REITs etableret i logistikparker). Vi kan forvente fortsat, da det hænger direkte sammen med økonomiske vækstmål. Kort sagt, selvom det ikke får lige så meget opmærksomhed som lejligheder eller kontorer, er Shenzhens industri-/logistikejendomsmarked en grundlæggende sektor med stabil efterspørgsel og opbakning fra regeringen, og det vil sandsynligvis vokse i takt med byens industrielle opgraderingsplaner.

Shenzhen har historisk set haft mindre direkte udenlandske ejendomsinvesteringer sammenlignet med byer som Shanghai eller Beijing, på grund af mere restriktive regler og et marked domineret af indenlandske købere. Dog er byen en central del af Greater Bay Area-initiativet for at tiltrække udenlandske virksomheder og kapital. I erhvervssektoren ser vi udenlandske virksomheder udvide deres tilstedeværelse – f.eks. udenlandske finansielle institutioner i Qianhai og multinationale teknologivirksomheder, der etablerer F&U-centre – hvilket indirekte øger kontorbelægningen. Qianhai-samarbejdszonen tilbyder incitamenter til Hongkong og internationale virksomheder, hvilket fører til kontorlejeaftaler med udenlandske aktører.

Når det gælder ejendomsinvesteringskapital, var der i 2024–2025 begrænset udenlandsk institutionel investering i Kinas ejendomsmarked på grund af bredere bekymringer (udviklergæld osv.), men der er tegn på, at interessen vender tilbage for solide aktiver. For eksempel har nogle udenlandske private equity-fonde og Hongkong-udviklere indgået partnerskaber i Shenzhen-projekter, da de fornemmer en bund i værdiansættelserne. Den kommercielle ejendomsinvesteringsvolumen i Kina i 1. kvartal 2025 var RMB 56,1 milliarder cbre.com.cn – selvom det er faldet år-til-år, omfattede det nogle store kontoropkøb i Tier-1 byer, sandsynligvis med udenlandsk kapital. Shenzhens væksthistorie og den seneste priskorrektion kan lokke flere udenlandske investorer, der søger langsigtede investeringer, især hvis den kinesiske regering giver garantier og et mere imødekommende erhvervsklima.

Boligkøbere fra Hongkong fortjener at blive nævnt: med normaliseret rejse overvejer flere Hongkong-borgere at købe bolig i Shenzhen til investering eller familie (nogle tiltrækkes af Shenzhens uddannelsesmuligheder for deres børn, eller blot den større boligareal pr. dollar sammenlignet med Hongkong). En rapport bemærkede flere Hongkong-borgere investerer i Shenzhens ejendomsmarked pr. 2025, tiltrukket af prisforskellen og den nemme rejse (kun få minutter over grænsen med højhastighedstog eller metro) sohu.com. Denne grænseoverskridende efterspørgsel er primært fokuseret på områder nær Hongkong-grænsen eller kendte luksusprojekter. Det forbliver en niche, men bemærkelsesværdig faktor, der bidrager til efterspørgslen efter eksklusive lejligheder.

Fremskrivninger for de næste par år

Ser vi ud over 2025, er de generelle udsigter for Shenzhens ejendomsmarked forsigtigt optimistiske, med visse udfordringer:

Bolig: Efter det kraftige opsving i transaktioner forventes priserne i 2025 samlet set at være nogenlunde flade til let faldende (analytikernes konsensus er omkring en –2,5% ændring for 2025 globalpropertyguide.com). I 2026 forventer de fleste prognoser stabilisering eller en let prisstigning på Shenzhens boligmarked, givet byens fundamentale forhold. Førsteklasses byer som Shenzhen bør føre an i genopretningen med lav ensifret prisvækst i 2026–2027 globalpropertyguide.com, forudsat at den bredere økonomi forbliver på sporet. Regeringen vil sandsynligvis justere politikker for at forhindre overophedning – hvis markedet stiger for hurtigt, kan vi se nye kølende tiltag (som strammere kredit). Nyt udbud fra byfornyelse og boligvelfærdsprogrammer vil også komme til, hvilket kan dæmpe den langsigtede prisvækst, men forbedre overkommeligheden. For investorer : de næste par år vil måske ikke bringe de kraftige prisstigninger fra fortiden, men snarere beskeden vækst og fokus på forbedring af lejeafkast.

Efter det kraftige opsving i transaktioner forventes priserne i 2025 samlet set at være nogenlunde flade til let faldende (analytikernes konsensus er omkring en globalpropertyguide.com). I 2026 forventer de fleste prognoser stabilisering eller en let prisstigning på Shenzhens boligmarked, givet byens fundamentale forhold. Førsteklasses byer som Shenzhen bør føre an i genopretningen med lav ensifret prisvækst i 2026–2027 globalpropertyguide.com, forudsat at den bredere økonomi forbliver på sporet. Regeringen vil sandsynligvis justere politikker for at forhindre overophedning – hvis markedet stiger for hurtigt, kan vi se nye kølende tiltag (som strammere kredit). Nyt udbud fra byfornyelse og boligvelfærdsprogrammer vil også komme til, hvilket kan dæmpe den langsigtede prisvækst, men forbedre overkommeligheden. : de næste par år vil måske ikke bringe de kraftige prisstigninger fra fortiden, men snarere beskeden vækst og fokus på forbedring af lejeafkast. Erhverv (Kontor/Detail): Kontorsektorens genopretning vil halte bagefter. 2025–2026 kan stadig blive udfordrende med høj tomgang. JLL forventer, at tomgangen vil “forblive høj og huslejerne falde yderligere” i Shenzhens kontorer på kort sigt research.jllapsites.com, med et vendepunkt sandsynligvis i slutningen af 2026, når tilførslen aftager og økonomisk vækst optager pladsen. I 2027 forventer vi et sundere kontormarked, hvis nye industrier (som kunstig intelligens, fintech, metaverse-virksomheder) vokser. Huslejerne kan gradvist begynde at stige fra 2026 og frem, men det kan tage flere år at nærme sig niveauet før 2020. Detailhandelsejendomme bør derimod opleve vedvarende forbedring. Efterhånden som Shenzhens befolkning og indkomst vokser, og turismen blomstrer, kan detailhuslejer vende tilbage til positiv vækst i 2026. Centrale detailprojekter (som det renoverede Luohu Commercial City, nye indkøbscentre i voksende forstæder) vil åbne, men forbrugerbehovet forventes at følge med.

Kontorsektorens genopretning vil halte bagefter. kan stadig blive udfordrende med høj tomgang. JLL forventer, at tomgangen vil “forblive høj og huslejerne falde yderligere” i Shenzhens kontorer på kort sigt research.jllapsites.com, med et vendepunkt sandsynligvis i slutningen af 2026, når tilførslen aftager og økonomisk vækst optager pladsen. I 2027 forventer vi et sundere kontormarked, hvis nye industrier (som kunstig intelligens, fintech, metaverse-virksomheder) vokser. Huslejerne kan gradvist begynde at stige fra 2026 og frem, men det kan tage flere år at nærme sig niveauet før 2020. Detailhandelsejendomme bør derimod opleve vedvarende forbedring. Efterhånden som Shenzhens befolkning og indkomst vokser, og turismen blomstrer, kan detailhuslejer vende tilbage til positiv vækst i 2026. Centrale detailprojekter (som det renoverede Luohu Commercial City, nye indkøbscentre i voksende forstæder) vil åbne, men forbrugerbehovet forventes at følge med. Industri/Logistik: Dette segment står over for stabil vækst. Indsatsen for industrielle opgraderinger og selvforsyning inden for teknologiproduktion vil sandsynligvis intensiveres, hvilket gavner Shenzhen. Vi forventer, at industrilejepriserne vil stige en smule, og at der vil være høj belægning for kvalitetsfaciliteter. En risiko er, at produktionsvirksomheder kan søge billigere lokaliteter, da jord/arbejdskraft i Shenzhen er dyr, men byens strategi er kun at beholde produktion med høj merværdi – hvilket ser ud til at lykkes godt. Logistikefterspørgslen vil vokse med e-handel og regional handel; i 2026–2027, hvis renterne globalt er lavere, kan vi se en investeringsbølge i logistikaktiver (inklusive flere REITs) i Greater Bay Area, hvor Shenzhen er et kerneområde for sådanne fonde.

Dette segment står over for stabil vækst. Indsatsen for og vil sandsynligvis intensiveres, hvilket gavner Shenzhen. Vi forventer, at industrilejepriserne vil stige en smule, og at der vil være høj belægning for kvalitetsfaciliteter. En risiko er, at produktionsvirksomheder kan søge billigere lokaliteter, da jord/arbejdskraft i Shenzhen er dyr, men byens strategi er kun at beholde produktion med høj merværdi – hvilket ser ud til at lykkes godt. Logistikefterspørgslen vil vokse med e-handel og regional handel; i 2026–2027, hvis renterne globalt er lavere, kan vi se en investeringsbølge i logistikaktiver (inklusive flere REITs) i Greater Bay Area, hvor Shenzhen er et kerneområde for sådanne fonde. Regering og politik: Et wildcard for fremskrivninger er statslig indgriben. Hvis Kinas ejendomsmarked på landsplan forbliver træg, kan der komme mere stimulans – f.eks. yderligere nedsættelser af realkreditrenten, lempelse af boligkøbs-kvoter eller endda nye idéer som statsstøttede ejendomskøbere for at rydde op i lageret (nogle analytikere har foreslået statslige storindkøb af usolgte boliger globalpropertyguide.com). Sådanne tiltag kan hurtigt forbedre stemningen og priserne. Omvendt, hvis spekulationen løber løbsk, kan restriktioner vende tilbage. Shenzhen vil sandsynligvis være et testområde for balanceret boligpolitik, givet byens betydning. Derudover kan ethvert fremskridt med en ejendomsskat ændre investeringsregnestykket ved at øge omkostningerne ved at eje – noget, der skal holdes øje med efter 2025.

Afslutningsvis viser Shenzhens ejendomsmarked i 2025 et billede af genopretning og robusthed på tværs af sektorer. Boligsalget er stærkt, og priserne er tæt på et vendepunkt opad, hjulpet af støttende politikker og reel efterspørgsel. Erhvervsejendomme står over for en tilpasningsperiode, men byens økonomiske dynamik og infrastrukturforbedringer lægger grunden til fremtidig absorption. Industrielle ejendomme forbliver en rygrad, der udvikler sig med byens højteknologiske ambitioner. For investorer, udviklere og boligkøbere byder Shenzhen på muligheder – hvad enten det handler om at time markedsindgangen under denne stabiliseringsfase eller fokusere på højpotentiale-distrikter og segmenter (som boliger til masserne i vækstområder, Grade-A kontorer på cykliske lavpunkter, eller logistikfaciliteter knyttet til e-handel). De næste par år vil sandsynligvis se Shenzhens ejendomsmarked finde en ny ligevægt, præget af bæredygtig vækst frem for tidligere volatilitet, i tråd med byens vision om udvikling af høj kvalitet.

Kilder: sz.gov.cn szft.gov.cn savills.com globalpropertyguide.com sohu.com og andre som nævnt ovenfor.