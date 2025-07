Genevas ejendomsmarked 2025: Tendenser, analyse og udsigter

Oversigt over Geneves ejendomsmarked i 2025

Geneves ejendomsmarked i 2025 er fortsat præget af høj efterspørgsel og begrænset udbud, hvilket fører til vedvarende prisstigning på baggrund af en stabiliserende økonomisk situation. Den schweiziske økonomi er stabil (forventet BNP-vækst på omkring 0,8–0,9 % i 2025 globalpropertyguide.com) med lav arbejdsløshed (~2,8 % nationalt globalpropertyguide.com), hvilket understøtter efterspørgslen efter boliger. Nettoindvandringen til Schweiz forbliver robust (87.000 netto-tilflyttere i 2024 globalpropertyguide.com), og Genève – som et internationalt knudepunkt – tiltrækker en betydelig andel udenlandske arbejdere og ekspatriater. Denne tilstrømning, kombineret med begrænset nybyggeri, betyder, at Genève fortsat står over for en akut boligmangel. Boligernes tomgangsprocent er tæt på historisk lav, liggende omkring 0,5–0,6 % i Genève globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, hvilket indikerer stort set fuld udlejning af de tilgængelige boliger. På det kommercielle marked er der større balance, men stadig sundhed, med kontor-vakanser inden for det normale niveau (~6 % tilgængelighed) og stor efterspørgsel på primære lokationer.

Renteudviklingen i 2025 tegner positivt for ejendomsmarkedet. Efter rentehoppen i 2022–2023 er inflationen faldet i Schweiz, og den schweiziske nationalbank forventes at nedsætte renterne i 2025, hvilket forbedrer finansieringsforholdene engelvoelkers.com. Faktisk er realkreditrenterne stabiliseret, og lavere finansieringsomkostninger – kombineret med markant stigende huslejer – gør det igen mere attraktivt at købe end at leje for mange husstande engelvoelkers.com engelvoelkers.com. Overordnet er Geneves marked kendetegnet ved stabilitet: stærke økonomiske grundvilkår, ry som sikker havn og vedvarende overefterspørgsel. Disse faktorer har opretholdt et opadgående prispres trods nylige globale usikkerheder. I afsnittene nedenfor dykker vi ned i detaljeret analyse af bolig- og erhvervssektoren, investeringsmiljøet, nøglefaktorer og udfordringer samt hvad man kan forvente i de kommende år.

Analyse af boligmarkedet

Pris- og kvarterudvikling

Boligpriserne i Genève fortsætter med at stige i et moderat, men fast tempo. Stigende efterspørgsel (understøttet af befolkningstilvækst og forbedret finansiering) og kronisk underskud på udbud har medført en accelereret prisvækst i slutningen af 2024 og ind i 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Per første kvartal 2025 var priserne på lejligheder i Genèvesø-regionen (som inkluderer Genève) ca. 4,2% højere sammenlignet med året før globalpropertyguide.com. Markedsprognoser forventer yderligere stigninger i størrelsesordenen 3–4% for 2025, i tråd med de seneste estimater fra Wüest Partner og UBS globalpropertyguide.com. Dette udsyn afspejler robust efterspørgsel støttet af en stabil økonomi og lave renter, selvom presset boligpriser forventes at dæmpe væksthastigheden globalpropertyguide.com. En rapport fra UBS bemærkede, at mens priserne vil fortsætte med at stige på grund af begrænset udbud, betyder det høje prisniveau, at større stigninger ikke forventes under de nuværende indkomstforhold globalpropertyguide.com.

Genève forbliver et af de dyreste ejendomsmarkeder i verden. Ifølge transaktionsdata er gennemsnitsprisen for en lejlighed i byen omkring CHF 20.960 pr. kvadratmeter pr. 1. kvartal 2025 globalpropertyguide.com – stort set på niveau med Zürich (CHF 21.110), og langt over andre schweiziske byer. Dette gør Genève og Zürich til de dyreste boligmarkeder i Schweiz. Andre datakilder baseret på udbudspriser viser lignende størrelsesordener: skøn fra midten af 2025 sætter det by-dækkende gennemsnit omkring CHF 15.500–16.000 pr. m² investropa.com investropa.com for boligejendomme, med forskelle afhængigt af ejendomstype og undersøgelsesmetode. I luksussegmenter er værdierne endnu højere – i prestigefyldte kvarterer som Champel eller Les Eaux-Vives (tæt på søen) overstiger priserne ofte CHF 18.000–20.000 pr. m² investropa.com. For eksempel er luksuslejligheder i Champel/Eaux-Vives blevet solgt i CHF 18k–20k pr. m² området i 2024–25, hvilket afspejler 3–4% årlig vækst i dette segment investropa.com. Disse niveauer nærmer sig dem, der ses på de mest eksklusive markeder globalt.

Der er betydelig variation mellem kvarterer i Genève. Generelt har centrale, sønære og eksklusive distrikter de højeste priser, mens områder i udkanten er relativt billigere (om end stadig høje efter nationale standarder). For eksempel ligger gennemsnitsprisen for lejligheder i områder som Cité-Centre (centrum), Champel og Eaux-Vives omkring CHF 16.000–17.500 pr. m² (med topboliger betydeligt over det) realadvisor.ch realadvisor.ch. I Champel – Roseraie, et eksklusivt boligområde, ligger lejlighedspriserne i gennemsnit på ~CHF 16.800/m² realadvisor.ch. Til sammenligning har udkantsområder, der gennemgår byfornyelse – såsom Praille–Acacias (Les Acacias) eller dele af Onex/Lancy – lavere, men stadig høje priser, ofte i intervallet CHF 13.000–14.500 pr. m² realadvisor.ch realadvisor.ch. For eksempel ligger Bâtie–Acacias-området i gennemsnit på ~CHF 13.465 pr. m² for lejligheder, det laveste i byen realadvisor.ch. Disse forskelle afspejler et meget opdelt marked: Ejendomme tæt ved søen, centrum eller internationale organisationer (f.eks. Sécheron/UN-distriktet) opnår højere priser, mens dem i mere industrielle eller fjerntliggende zoner er forholdsvis billigere. Alligevel ville selv Genèves “billige” områder regnes for dyre i de fleste andre byer.

Parcelhuse er relativt sjældne i Genève by, men i forstadskommunerne i kantonen opnår de også ekstreme priser. Medianprisen for huse på markedet i Genève er omkring CHF 3,2 millioner investropa.com, med gennemsnitlig huspris pr. m² på cirka CHF 15.700 (lidt over gennemsnittet for lejligheder) investropa.com investropa.com. Luksusvillaer i eksklusive kvarterer (for eksempel i Cologny eller langs søen) sælges ofte for CHF 10–20 millioner eller mere, selvom disse er få og ofte ikke annonceres offentligt. Overordnet set er Genèves boligpriser i toppen af Europa – hvilket underbygges af byens på niveau med Zürich og dens globale placering (omtalt i et senere afsnit).

Kvartersfokus: Nylige udviklinger og forbedringer af infrastrukturen kan hurtigt påvirke mikromarkeder. Les Eaux-Vives har for eksempel oplevet en stigning i efterspørgslen, delvist på grund af den nye CEVA/Léman Express-toglinje og det moderniserede havneområde. Dette tidligere mellemklasseområde huser nu luksusprojekter og har sluttet sig til Champel i >CHF 18k/m²-klubben investropa.com investropa.com. Ligeledes har området Nations (ONU) nord for centrum, med mange internationale organisationer, eksklusive boligkomplekser (lejligheder ~CHF 15k/m² i gennemsnit realadvisor.ch) og tiltaler udlændinge, der ønsker nærhed til arbejde. I mellemtiden forbliver distrikter som Plainpalais/Jonction (populære blandt yngre købere) lidt mere tilgængelige (~CHF 14.500 per m² realadvisor.ch for lejligheder), men priserne er også på vej op, da nye projekter med blandet anvendelse bliver realiseret. Samlet set er beliggenhed i Genève en afgørende prisfaktor, men stort set alle kvarterer oplever et opadgående pres på priserne på grund af mangel på udbud i hele byen.

Lejepriser og tomgang

Geneves. Høj efterspørgsel (fra både lokale indbyggere og udlændinge) kombineret med begrænset udbud har presset huslejerne op på rekordniveauer i 2025.er omkring(pr. 1. kvartal 2025) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Dette svarer til cirka CHF 35 pr. m² pr. måned – hvilket betyder, at en typisk 70 m² (750 sq ft) lejlighed koster langt over CHF 2.000 pr. måned i udbudt husleje. Genève og Zürich er ligestillede med de, med det tal på CHF 420/m²/år som nationalt toppunkt globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Til sammenligning ligger medianlejen i andre byer som Lausanne på omkring CHF 300/m²/år, og det schweiziske landsdækkende gennemsnit er ca. CHF 240/m²/år globalpropertyguide.com . Geneves lejepriser er også– i begyndelsen af 2025 var udbudshuslejerne i byen cirka globalpropertyguide.com . Denne vækst er, selvom den er markant, aftaget i forhold til den ekstremt hurtige lejeinflation, man så i 2022–2023 (hvor enkelte kvartaler oplevede stigninger på 6–10%).

Efterspørgslen på lejeboliger understøttes af international immigration og en voksende befolkning, samt at folk udskyder boligkøb på grund af høje købspriser. I Genève bor størstedelen af indbyggerne til leje (en almindelig situation i schweiziske byer), og konkurrencen mellem lejere om ledige lejligheder er hård. Det er ikke ualmindeligt, at dusinvis af ansøgere kæmper om én attraktiv lejlighed. Tomgangsprocenterne fortæller historien: tomgangen for lejeboliger i Genève er kun ca. 0,6 % globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com (pr. midten af 2024), hvilket er ekstremt lavt. I praksis kan et sundt lejeboligmarked have 2–3 % tomgang, så 0,6 % indikerer en alvorlig mangel på tilgængelige boliger. (Bemærk, at Genèves tomgang er en smule højere end Zürichs – Zürichs rate er forbløffende lave 0,1 % globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com – men begge byer er reelt fuldt udlejede.) Mange omkringliggende kommuner til Genève har endda endnu lavere tomgang end selve byen globalpropertyguide.com, da enhver ny bolig, der opføres i forstæder som Vernier, Meyrin eller Carouge hurtigt opsluges af den afledte efterspørgsel. Til yderligere sammenligning er den nationale tomgang for lejeboliger omkring 1,4 % globalpropertyguide.com, hvilket tydeliggør, hvordan Genève (og Zürich) stikker ud med ekstremt stramme forhold.

Lave tomgangsprocenter har resulteret i stærk forhandlingsposition for udlejere ved nye lejemål. Udlejere har øget de efterspurgte huslejer markant ved lejerskifte. I løbet af 2024 steg de efterspurgte huslejer i Genève kraftigt (Julius Baer rapporterede over-gennemsnitlige huslejestigninger i Genève-regionen i tredje kvartal 2024 realestate.juliusbaer.com). Der er dog tegn på, at huslejevæksten aftager i 2025: det schweiziske huslejeindeks var i første kvartal 2025 oppe med cirka 2,3% årligt på landsplan (mod 6,3% året før) globalpropertyguide.com, og i Genèvesø-regionen oplevede de efterspurgte huslejer endda et lille -0,4% fald på årsbasis i gennemsnit globalpropertyguide.com. Dette regionale fald kan skyldes nybyggeri i Vaud og muligvis statistiske forhold, da selve byen Genève stadig viste omkring +5% huslejevækst globalpropertyguide.com. Under alle omstændigheder forventes huslejeinflationen at aftage yderligere igennem 2025 globalpropertyguide.com. En af grundene er, at flere lejere nu ser på at købe, efterhånden som finansieringsomkostningerne er faldet – velhavende lejere indser, at med lavere realkreditrenter og så høje huslejer, kan det igen være økonomisk attraktivt at eje bolig engelvoelkers.com. Dette kan i nogen grad lette efterspørgslen efter leje. Derudover er byggeriet af flerfamilieboliger endelig ved at tage fart (efter en pause i 2020–2022), hvilket vil tilføje noget lejekapacitet i de kommende år realestate.juliusbaer.com realestate.juliusbaer.com.

En anden faktor er Schweiz’ unikke lejelovgivning: den nationale referencerente på realkreditlån (Referenzzinssatz), som mange eksisterende lejekontrakter er knyttet til, blev sænket fra 1,75% til 1,50% i marts 2025 globalpropertyguide.com. Dette udløste en bølge af krav om huslejenedsættelse ifølge schweizisk lovgivning. Lejere i Genève med kontrakter, der henviser til den gamle sats, fik ret til en gennemsnitlig 2,91% huslejenedsættelse i 2025 realestate.juliusbaer.com. Mange vil opleve, at deres månedlige husleje bliver sat ned i de kommende måneder. Denne huslejekontrolmekanisme vil dæmpe væksten i reelle huslejer (for nuværende lejere), selvom udbudshuslejer for nye lejemål forbliver høje. Sammenfattende er Genèves lejemarked i 2025 præget af rekordhøje huslejeniveauer og intens konkurrence, men tempoet for yderligere huslejestigninger forventes at aftage på grund af et let faldende efterspørgsel (via lejers køb af boliger) og lovbestemte huslejenedsættelser.

Nye boligbyggerier og udbudsudsigter

Udvidelse af boligudbuddet er den klare løsning på Genèves overkommelige priser og tomgangskrise – og flere større projekter er i gang for at imødekomme dette, omend gradvist. Det mest ambitiøse er Praille–Acacias–Vernets (PAV) projektet, en massiv byomdannelsesplan i det sydlige Genève. PAV-projektet omdanner 230 hektar tidligere industri- og forurenet jord til nye blandede boligkvarterer awp-architecture.com. I løbet af de næste 10–15 år forventes PAV at levere omkring 12.000–15.000 nye boliger i Genève awp-architecture.com, sammen med kontorer, detailhandel, parker og infrastruktur. Dette er en transformativ skala – reelt en umiddelbar udvidelse af Genèves centrum awp-architecture.com – og kan øge kantonens boligmasse med over 10 %. Vigtigt er, at PAV er designet til at skabe helt nye distrikter (i dele af Genève, Lancy og Carouge kommuner) med moderne, tæt byggeri, herunder højhuse (nogle tårne på op til ~175 meter var planlagt) foxstone.ch. Surville, Les Vernets og Praille-Acacias er delområder af PAV, hvor byggeriet er påbegyndt eller planlagt.

En markant del er Quai Vernets økoby, på det tidligere militærkaserneområde ved floden Arve. Byggeriet startede i 2022–2023, og når det står færdigt i 2026–27 vil det omfatte 1.355 nye boliger mediaroom.bouygues-construction.com. Imponerende nok er to tredjedele af disse udpeget som sociale eller huslejeregulerede boliger, hvilket imødekommer behovet for overkommelige boliger, og en tredjedel vil være almindelige lejeboliger mediaroom.bouygues-construction.com. Projektet er bemærkelsesværdigt for dets bæredygtighed: det er det første byggeri i Genève, der har opnået “2000 Watts Site”-certificering for energieffektivitet og lavt CO2-aftryk mediaroom.bouygues-construction.com. Udviklerne genbruger materialer (f.eks. genanvender 20.000 tons beton på stedet) og implementerer grøn energi for at skabe et flagskibs-bæredygtigt distrikt mediaroom.bouygues-construction.com mediaroom.bouygues-construction.com. Tilsvarende principper anvendes over hele PAV – målet er at opbygge tætte, men beboelige kvarterer med offentlig transport, cykelinfrastruktur, grønne områder og en blanding af boligtyper. Når PAV er fuldt gennemført, forventes det at skabe 15.000 nye arbejdspladser sammen med boliger awp-architecture.com, hvilket virkelig vil omforme Genèves bylandskab.

Uden for PAV bidrager andre udviklinger med ny boligbyggeri, omend i mindre skala. I de seneste år har projekter som Quartier de l’Étang i Vernier (et blandet anvendelseskompleks med hundreder af lejligheder færdiggjort i 2022) og omdannelser omkring Meyrin og Satigny (herunder nogle nye forstadsbebyggelser) tilføjet boligenheder. Udvidelsen af den kollektive transport, især Léman Express-toglinjen, har katalyseret transit-orienterede udviklinger omkring stationer som Lancy–Pont-Rouge og Chêne-Bourg. For eksempel er der ved Lancy–Pont-Rouge (et CEVA-stationsområde) vokset et nyt erhvervskvarter frem med kontorer og nogle boligbyggerier, og yderligere boliger er planlagt i det område som led i et 15-minutters by-koncept. Derudover omdanner kantonen regelmæssigt ledige grunde til boliger via offentlig-private partnerskaber, selvom disse typisk er beskedne i antal. På trods af dette halter Geneves byggeri stadig efter efterspørgslen – en realitet, der anerkendes af embedsmænd og forskere. Regulatoriske benspænd (striks zoneopdeling, højderestriktioner og borgerafstemninger) bremser byggeprocessen. I 2024 forblev antallet af byggetilladelser til boliger i Geneve under det niveau, der er nødvendigt for markant at hæve tomgangen.

Fremadrettet forventes udbudslettelse, men i etaper. PAV-udrulningen er opdelt over mange år (Quai Vernets inden 2027, andre sektioner ind i 2030’erne). Wüest Partner forudser, at Geneves boligmasse i gennemsnit vil vokse med ~1 % om året de næste fem år, hvilket er hjælpsomt, men stadig under væksten i antallet af husstande. Ubalance vil derfor fortsætte, men muligvis lettes lidt, hvis alle planlagte projekter gennemføres. I mellemtiden fremmer Geneves myndigheder også initiativer som at tilskynde til omdannelse af underudnyttede kontorer til lejligheder og opmuntre andelsboliger (flere andelsprojekter er en del af PAV og andre steder). Disse bestræbelser har til formål at skabe flere billige boligenheder og fastholde middelklassen i Geneve.

Konklusion for boligmarkedet: Geneves boligpriser og huslejer er på rekordniveau på grund af kronisk underudbud. Mens store projekter (som PAV) er igangsat for at øge udbuddet, vil deres effekt først slå igennem over flere år. I 2025 og på kort sigt vil boligudbuddet forblive meget stramt, og markedet vil fortsat favorisere sælgere og udlejere. Købere oplever hård konkurrence og ofte salgspriser over udbud, især for kvalitetsboliger. Lejere oplever ligeledes budkrige eller må ty til personlige netværk for at finde bolig. Geneves boligmarked er et klassisk eksempel på, at efterspørgslen langt overstiger udbuddet, og det vil ikke ændre sig væsentligt, før større dele af nye boliger bliver færdige.

Analyse af erhvervsejendomme

Dynamik på kontormarkedet

Geneves kontormarked i 2025 er stabilt og viser styrkepunkter, især i attraktive beliggenheder i byens centrum. Efter de pandemiske tilpasninger (som øget hjemmearbejde) og en vis reduktion i virksomhedsstørrelse i 2020–22, er efterspørgslen efter kontorplads normaliseret. Mange virksomheder i Geneve (private banker, handelsfirmaer, NGO’er m.fl.) fastholder eller udvider deres tilstedeværelse, dog med større fokus på kvalitet og fleksibilitet i lokalerne. Som følge heraf er kontorernes tomgang/tilgængelighedsrate i Geneve-regionen forblevet stabil det seneste år. I 1. kvartal 2025 ligger tilgængelighedsraten for kontorer på cirka 6,2%, nærmest uændret siden 6,1% i midten af 2024 jll.com. Denne rate indikerer en moderat tomgang – til sammenligning er kontortomgangen i Zürich omkring 5%, og for hele Schweiz cirka 5,7% realestate.juliusbaer.com – så Geneves kontormarked er ikke lige så stramt som boligmarkedet, men heller ikke overudbudt. Grundlæggende er cirka 94% af Geneves kontorudbud udlejet, og de tilgængelige 6% er ofte koncentreret i specifikke delmarkeder eller ældre bygninger.

Væsentligt er det, at beliggenhed og kvalitet differentierer kontorsektoren. Primære kontorer i CBD (Central Business District) – tænk områder som omkring Rue du Rhône, Quai des Bergues og bankdistriktet – er i meget høj efterspørgsel. JLL rapporterer, at efterspørgslen på prime-kontorplads forbliver stærk i byens centrum, hvilket gør det muligt for prime-lejen at fortsætte sin opadgående tendens i 2024–25 jll.com. Udlejere af førsteklasses ejendomme i disse kerneområder har endda kunnet skrue huslejen op, da prestigefyldte virksomheder konkurrerer om begrænset premium-plads. Selvom konkrete tal for Geneves prime-kontorleje ikke offentliggøres her, har prime-kontorlejer ifølge mundtlige rapporter passeret CHF 800 pr. m²/år (og nærmer sig CHF 1.000 i nogle tilfælde for små enheder i det Gyldne Trekant). Det stemmer overens med, at CBRE for nylig har markedsført et prime-kontor på Rue du Rhône til ca. CHF 820/m²/år. Sekundære kontorbeliggenheder, som i periferien eller ældre bygningsmasse, oplever højere tilgængelighed og stabile lejer. Nogle store kontorlokaler i områder som Meyrin eller Plan-les-Ouates (Geneves urmagere/lette industriområde) kan stå tomme længere eller tilbyde lejerrabatter. Alligevel nyder selv disse områder godt af Geneves overordnede økonomiske stabilitet.

En bemærkelsesværdig tendens er begrænset nybyggeri af kontorer på kort sigt. I 2024 var antallet af nye kontorafslutninger i Genève under gennemsnittet – kun omkring 57.000 m² nyt kontorareal blev taget i brug det år, et historisk lavt tal jll.com. Ligeledes forventes 2025 at blive et stille år for ny udbud, da flere projekter er blevet forsinket eller reduceret. Denne mangel på nyt areal har hjulpet med at holde tomgangen nede på trods af, at nogle virksomheder har reduceret deres areal. Dog er en bølge af nyt udbud på vej: Udviklingsporteføljen for kontorer i 2026 og 2027 er betydelig. JLL anslår, at der cirka vil blive tilføjet 250.000 m² nyt kontorareal i Genève i 2026–27 jll.com jll.com. For at sætte det i perspektiv svarer det til ca. 8–10% af den eksisterende kontorbestand på to år. Meget af dette kommer fra store projekter i PAV-distriktet (blandet anvendelse med store kontorarealer), samt det nye Campus Pictet de Rochemont (privatbanken Pictets hovedkvarter og tilhørende udvikling) og udvidelser fra internationale organisationer. Genève har faktisk registreret den højeste vækst i kontorareal blandt schweiziske byer mellem 2019 og 2024 – i gennemsnit ~2,0% om året – og denne vækstrate vil stige til ~2,3% om året frem mod 2027, efterhånden som udviklingsporteføljen realiseres jll.com. Til sammenligning tilføjer Zürich langt mindre nyt kontorareal i samme periode (mange projekter i Zürich blev færdiggjort tidligere eller sat på pause), hvilket betyder, at Genèves relative ekspansion er meget markant.

Denne kommende bølge af udbud er et tveægget sværd. På den ene side kan nye, topmoderne kontorer (med bæredygtigt design, store etagearealer osv.) tiltrække nye virksomheder eller give lokale virksomheder mulighed for at opgradere, hvilket styrker Genèves status som erhvervscentrum. På den anden side kan tomgangen stige, hvis efterspørgslen ikke kan følge med, når de 250.000 m² kommer på markedet. Der er en vis bekymring blandt markedsiagttagere for, at Genèves kontortomgang kan stige til over 7–8% inden 2027. For nu er markedsforholdene dog afbalancerede: Den nuværende tilgængelighed på ca. 6% omfatter en blanding af ældre kontorer, der er kandidater til renovering eller konvertering til boliger (en vej nogle ejere vælger på grund af boligefterspørgsel). Nybyggeri er ofte forhåndsudlejet eller skræddersyet til store brugere (for eksempel har WTO og andre internationale organisationer fået nye lokaler). Kvalitetskløften kan derfor blive større: vi kan se, at ældre kontorer kæmper, mens splinternye kontorer hurtigt udlejes. Allerede nu har de annoncerede kontorlejepriser for Schweiz samlet set haft en lille stigning (+0,5% år-til-år) realestate.juliusbaer.com takket være knap ny udbud og fastholdt efterspørgsel, og Genèves prime-lejepriser afspejler denne tendens.

Trends inden for detail- og industriejendomme

Sammenfattende er, medat holde øje med. Virksomheder værdsætter fortsat en tilstedeværelse i Genève på grund af byens rolle inden for finans, diplomati og handel (f.eks. har mange råvarehandelsfirmaer hovedkontor her, FN/NGO-sektoren osv.). Hybridarbejde har modereret pladsbehovet pr. medarbejder en smule, men(~+1,5% årligt i 2024 realestate.juliusbaer.com ). Som en rapport bemærkede, forventer virksomheder fortsat lignende kontorbrug fremadrettet, selv med hjemmearbejde, og realestate.juliusbaer.com . Udlejere i de bedste beliggenheder er fortsat selvsikre, mens dem i udkantsområder anvender kreativitet (som fleksible lejekontrakter, coworking-tilbud) for at tiltrække lejere. De kommende år vil teste markedets evne til at absorbere det nye udbud; men for 2025 er status quosamt en opfattelse af, at Genèves kontormarked nu endegyldigt har lagt pandemiens dødvande bag sig.

Detail-ejendomme: Geneves detailmarked i 2025 præsenterer en historie med to sider. På high street- og luksusniveauet er det ekstremt stærkt; men for mere generisk detailhandel består udfordringerne (som set globalt med væksten i e-handel). Downtown Geneves primære detaildistrikt – især Rue du Rhône og de tilstødende gader – forbliver et af de førende luksusindkøbsområder i Europa. I 2024 blev Rue du Rhône rangeret som den 6. bedste luksusindkøbsgade i Europa og oplevede, at prime-lejepriser steg med anslået 5–10 % i løbet af året portugalbusinessesnews.com. Denne gade, der huser butikker som Rolex, Cartier, Louis Vuitton, Hermès og mange flere, har utroligt høj fodtrafik fra velhavende lokale og internationale besøgende. Efterspørgslen efter butikslokaler på Rue du Rhône er intens, og tomgangen er stort set nul. Faktisk har luksusmærker udvidet i Genève: Nylige åbninger i 2023–24 inkluderer et nyt Dior-flagskib og en større Hermès-butik portugalbusinessesnews.com. Med Schweiz’ stærkt voksende luksussalg (Schweizisk detailsalg med luksus steg ca. 8 % i 2024 portugalbusinessesnews.com), har Genève også fordel som en skattefri shoppingdestination for turister. Lejepriser på Rue du Rhône er blandt de højeste i verden – selvom de nøjagtige tal er fortrolige, overstiger anslag ofte CHF 5.000 pr. m²/år for prime-enheder. Udsigterne for prime detailhandel er positive: Cushman & Wakefield forventer, at luksus-high street-lejepriser i Europa stiger ca. 1–3 % årligt fra 2025–2028 portugalbusinessesnews.com, og Genève ligger sandsynligvis i den øvre ende af dette interval i betragtning af den seneste udvikling.

I modsætning hertil oplever sekundær detailhandel (kvartersbutikker, sekundære butiksgader og indkøbscentre) modvind. Forbrugere i Genève, ligesom andre steder, handler i stigende grad online eller tager over grænsen til Frankrig (for billigere varer), hvilket lægger pres på lokale detailhandlere i mellemsegmentet. Nogle ældre indkøbscentre i Genève (f.eks. i Meyrin eller Carouge) har oplevet omsætningsfald og behov for at genopfinde butiksudvalget. Detaljeret ledighedsdata for butikker i Genève offentliggøres ikke, men anekdotisk bevis peger på, at der uden for luksusområdet er kommet lidt flere tomme butikker. Ikke desto mindre har Genève fordele: en velhavende befolkning og en konstant strøm af internationale besøgende (til konferencer, diplomati osv.), som understøtter fysiske butikker. Oplevelsesbaseret detailhandel (fine dining, gallerier, specialbutikker) klarer sig godt. Rue du Marché og Rue de Rive, mere folkelige gågader, har stabil kundestrøm og moderate huslejer (lavere end Rue du Rhône, men stadig dyre sammenlignet med andre byer). Lufthavnsdetailhandel er også bemærkelsesværdig – Genève Lufthavns passagertal er steget igen, hvilket øger salget af toldfrie varer og luksusvarer dér og holder dermed disse lejemål dyre.

For investorer er afkastet på førsteklasses butikslokaler i Genève meget lavt (fordi disse aktiver er lige så eftertragtede som førsteklasses kontorlokaler). Mange butikslokaler på hovedgaderne ejes af langvarige aktører (forsikringsfirmaer, private fonde osv.) og kommer sjældent på markedet. Overordnet set er udsigterne for detailsektoren på kort sigt blandede: luksus og førsteklasses placeringer forventes at få stabile eller stigende huslejer og meget lav tomgang, mens svagere butikslokationer kan blive nødt til at sænke huslejen eller finde nye anvendelser (nogle er omdannet til serviceerhverv som klinikker, udstillingslokaler eller motionscentre). Byen og udlejere adapterer også ved at forbedre “oplevelsen” af shoppingområder – for eksempel ved at opgradere gademiljøet og afholde events – for at gøre detailhandlen attraktiv.

Industri- og logistikejendomme: Genèves industriområde er relativt lille, da kantonen har begrænset jord zonet til industri. Men det, der findes, er i høj efterspørgsel, især til logistik, lager og sidste-mil-levering. Væksten i e-handel og just-in-time-forsyningskæder har øget værdien af lagre tæt på byen, som betjener både butikker og forbrugere. Genèves hovedindustriområder omfatter området nær Genève Lufthavn (Cointrin), Meyrin/Satigny (ZIMEYSA) og dele af PAV-området, der er udlagt til let industri. Tomgangen i industriområdet i Genève er lav – ofte kun et par procent – selvom præcise lokale tal er sjældne. Nationalt faldt tomgangen for investeringsegnet logistik fra ca. 7,7 % til 5,1 % det seneste år jll.com, hvilket indikerer et strammere marked, og Genève følger sandsynligvis samme tendens (muligvis med endnu lavere tomgang på grund af knaphed på jord).

Lejepriser for logistik/industri arealer i Schweiz ligger typisk mellem CHF 85 og CHF 140 pr. m² pr. år afhængigt af beliggenhed og kvalitet jll.com. Genève ligger ofte i den høje ende af dette interval (CHF 120+), især for moderne faciliteter tæt på byen. For eksempel kan nyere, fleretagers urbane logistik-enheder eller sikret lager tæt på Genève Lufthavn opnå lejepriser på over hundrede kroner pr. m²/år. Industrigrunde er så begrænsede, at nogle virksomheder har set mod den franske grænse (i Annemasse, St-Genis osv.) for lagerplads, men det er ikke ideelt for just-in-time-drift at være i et andet land. Derfor er efterspørgslen robust efter enhver tilgængelig industriejendom i kantonen. Dette afspejles i transaktioner: Når et ældre lager eller fabrikssal lægges til salg, bliver det ofte ombygget eller videreudviklet i stedet for at forblive ubenyttet. I 1. halvår 2024 oplevede Genève et fald i industriel investeringsvolumen til CHF 60 millioner spgpartner.ch (ifølge en rapport fra SPG Intercity), hvilket fortsatte en afmatning fra 2023 – men dette skyldes mere mangel på udbud end mangel på investorinteresse.

Genève omfavner også innovation inden for industrielt ejendomsmarked: Projekter for vertikal logistik, grønne lagre og endda diskussion om en underjordisk logistiktunnel for at reducere lastbiltrafikken er blevet foreslået. Meyrin-området har et højteknologisk præg og er vært for ikke blot lagre, men også urindustriens produktion og teknologivirksomheder tæt på CERN. Disse brugere har ofte behov for blandede kontor/laboratorie/industrielle arealer, som skabes i zoner som ZIMEYSA.

Essensen er, at industriejendomme i Genève er et nichepræget, men vitalt segment – lav tomgang, stabil lejevækst og begrænset udbud kendetegner det. Det får ikke overskrifter som luksusboliger eller kontorer, men for den lokale økonomis funktion (tænk varelevering, lufthavnsdrift, lager for medicinalvarer osv.) er det afgørende. Vi forventer, at industrielle lejepriser vil fortsætte med at stige moderat og afkast vil forblive attraktive (ofte højere end for kontorer, givet industriens lidt højere risikoprofil). Mange institutionelle investorer har for nylig tilføjet logistikaktiver til deres schweiziske porteføljer, og Genèves få sådanne aktiver er højt værdsatte. En mulig udvikling at holde øje med: hvis nogle af PAV-industriområderne omdannes til boliger/kontorer, kan der være planer om at skabe en ny logistikpark, måske længere uden for byen eller en mere intensiv anvendelse af lufthavnsområdet som kompensation.

Større kommercielle udviklinger

Genèves kommercielle landskab oplever nogle større projekter, som vil forme markedet i de kommende år:

Praille-Acacias-Vernets (PAV) : Ud over boliger vil PAV også levere betydelige kontor- og butiksarealer . Målet er at decentralisere nogle kontorer fra det overfyldte centrum til et moderne byområde. Frem mod 2030 kan PAV rumme flere hundrede tusinde kvadratmeter kontor, hvilket potentielt kan tiltrække nye virksomheder eller give nuværende Genève-virksomheder mulighed for at udvide. Nøgleprojekter inkluderer Tour Horizons og andre højhuse, der kan rumme kontorer, samt et stort butikscenter integreret med offentlige byrum. Balancen mellem boliger og erhverv i PAV er kalibreret for at sikre et levende, blandet bymiljø (ikke et rent erhvervsområde).

: Ud over boliger vil PAV også levere betydelige . Målet er at decentralisere nogle kontorer fra det overfyldte centrum til et moderne byområde. Frem mod 2030 kan PAV rumme flere hundrede tusinde kvadratmeter kontor, hvilket potentielt kan tiltrække nye virksomheder eller give nuværende Genève-virksomheder mulighed for at udvide. Nøgleprojekter inkluderer og andre højhuse, der kan rumme kontorer, samt et stort butikscenter integreret med offentlige byrum. Balancen mellem boliger og erhverv i PAV er kalibreret for at sikre et levende, blandet bymiljø (ikke et rent erhvervsområde). Campus Pictet de Rochemont : Den private bank Pictet opfører et nyt hovedkvarter-campusi Carouge nær PAV-zonen. Fase 1 leverede et markant kontorkompleks i 2020; yderligere faser frem til 2025–26 vil tilføje flere kontorer og faciliteter. Dette vil samle Pictets 2.000+ medarbejdere samme sted og muligvis frigøre plads i bymidten, når de forlader ældre bygninger.

: Den private bank Pictet opfører et nyt hovedkvarter-campusi Carouge nær PAV-zonen. Fase 1 leverede et markant kontorkompleks i 2020; yderligere faser frem til 2025–26 vil tilføje flere kontorer og faciliteter. Dette vil samle Pictets 2.000+ medarbejdere samme sted og muligvis frigøre plads i bymidten, når de forlader ældre bygninger. Internationale organisationer : Genève er hjemsted for mange FN-agenturer og NGO’er. Nogle, som WTO, har renoveret eller udvidet deres bygninger. WHO er ved at opføre en ny bygning i Prégny-Chambésy-området (nær FN), og andre organisationer opgraderer for sikkerhed og bæredygtighed. Der er også Campus Genève-projektet , som har til formål at skabe mere sammenhængende faciliteter for NGO’er i Nations-kvarteret. Disse projekter involverer ofte det schweiziske forbund og kantonen som sponsorer, og selvom det ikke er “markedstransaktioner”, påvirker de udbud og efterspørgsel efter kontorlokaler (fx entreprenører og supporttjenester omkring dem).

: Genève er hjemsted for mange FN-agenturer og NGO’er. Nogle, som WTO, har renoveret eller udvidet deres bygninger. WHO er ved at opføre en ny bygning i Prégny-Chambésy-området (nær FN), og andre organisationer opgraderer for sikkerhed og bæredygtighed. Der er også , som har til formål at skabe mere sammenhængende faciliteter for NGO’er i Nations-kvarteret. Disse projekter involverer ofte det schweiziske forbund og kantonen som sponsorer, og selvom det ikke er “markedstransaktioner”, påvirker de udbud og efterspørgsel efter kontorlokaler (fx entreprenører og supporttjenester omkring dem). Hoteller og hospitality : Selvom det ikke blev spurgt eksplicit, er det værd at bemærke, at Genève har et par nye high-end hoteller under udvikling (for eksempel en ny Four Seasons-udvidelse og boutiquehoteller). Dette hænger sammen med erhvervsejendomme, da hotelbranchen er på vej tilbage efter pandemien, hvilket har ført til visse omdannelser (et kontor nær Cornavin togstation rygtes at skulle blive til hotel). Turisme og MICE-sektoren (møder, incitamenter, konferencer, udstillinger) i Genève skaber efterspørgsel både efter hotelpladser og korttids-servicerede lejligheder.

: Selvom det ikke blev spurgt eksplicit, er det værd at bemærke, at Genève har et par nye high-end hoteller under udvikling (for eksempel en ny Four Seasons-udvidelse og boutiquehoteller). Dette hænger sammen med erhvervsejendomme, da hotelbranchen er på vej tilbage efter pandemien, hvilket har ført til visse omdannelser (et kontor nær Cornavin togstation rygtes at skulle blive til hotel). Turisme og MICE-sektoren (møder, incitamenter, konferencer, udstillinger) i Genève skaber efterspørgsel både efter hotelpladser og korttids-servicerede lejligheder. Infrastruktur : Genèves store offentlige infrastrukturprojekter (som CEVA-jernbanen færdiggjort i 2019 og løbende udvidelse af sporvognslinjer) skaber indirekte muligheder for kommerciel udvikling med fokus på offentlig transport. For eksempel er der ved Chêne-Bourg station (CEVA-linjen) planlagt nye kontorbygninger i mellemstørrelse, der skal drage fordel af den forbedrede forbindelse til centrum og Frankrig.

: Genèves store offentlige infrastrukturprojekter (som CEVA-jernbanen færdiggjort i 2019 og løbende udvidelse af sporvognslinjer) skaber indirekte muligheder for kommerciel udvikling med fokus på offentlig transport. For eksempel er der ved station (CEVA-linjen) planlagt nye kontorbygninger i mellemstørrelse, der skal drage fordel af den forbedrede forbindelse til centrum og Frankrig. Grønne renoveringer: Mange ældre erhvervsbygninger i Genève bliver ombygget for at opfylde moderne miljøstandarder. Projekter som fornyelsen af ICC (International Centre Cointrin) nær lufthavnen eller renovering af nogle historiske bygninger på Rue du Rhône skaber i praksis “nye” arealer i gamle rammer. Disse initiativer hænger sammen med bæredygtighedstendenser og hjælper også udbuddet ved at gøre ældre bygninger mere attraktive.

Overordnet set signalerer disse store projekter tillid til Genèves fremtid som et sted at drive forretning. Omfanget af investeringer (offentlige og private) i PAV og andre udviklinger er betydeligt. Ved at blande boligmæssig og kommerciel vækst sigter Genève mod at forblive konkurrencedygtig på den globale scene – med kvalitetskontorer til virksomheder, tilstrækkelig bolig til medarbejdere og en opretholdelse af den høje livskvalitet, som er et af byens kendetegn.

Investeringslandskab: Udbytter, investorer og reguleringer

Udbytter og afkast

Investorer i Genève-ejendomme har historisk set accepteret lavere udbytter til gengæld for byens stabilitet og prestige. Dette gælder stadig i 2025. Bruttolejeudbytter (årlig lejeindtægt som procentdel af ejendommens pris) for boligejendomme i Genève er blandt de laveste i Schweiz – og faktisk globalt – hvilket afspejler de høje ejendomsvurderinger. I gennemsnit ligger boligudbytterne i Schweiz omkring 3 % eller lidt under globalpropertyguide.com. I Genève er udbytterne endnu lavere: for prime boligejendomme kan nettoafkastet ligge i det lave 2 %-interval. De seneste tal viser, at afkastet på prime lejlighedsinvesteringer i Genève i 4. kvartal 2024 var omkring 2,15 % sammenlignet med Zürichs 1,7 % (Zürich er det absolut laveste) globalpropertyguide.com. Selv sekundære boligudbytter i Genève overstiger sjældent 3 %. Kort sagt betaler investorer en præmie for Genève-ejendomme og satser mere på kapitalgevinst og sikkerhed end på høje indtægter.

Inden for den kommercielle sektor er afkastene en smule højere, men stadig relativt pressede. Prime kontorafkast i Genève ligger typisk omkring 3,0–3,5 % netto. Det er en smule over det prime kontorafkast i Zürich (~2,5–3,0 %), hvilket skyldes Genèves mindre marked og historisk højere tomgang. Dog har der i løbet af de seneste to år, hvor renterne er steget fra deres lavpunkter, været et opadgående pres på afkastene (dvs. fald i kapitalværdier). Investorer i slutningen af 2022 og 2023 krævede en smule bedre afkast for at kompensere for de højere finansieringsomkostninger. For eksempel blev nogle sekundære kontorhandler i Genève i 2023 gennemført til afkast i intervallet 4–5 % (for ældre bygninger eller dem med tomgangsrisiko). Når det er sagt, så kan afkastkompressionen genoptages når vi bevæger os ind i 2025, og renterne har stabiliseret sig eller er begyndt at falde. Julius Baers ejendomsrapport bemærkede, at det lave rentemiljø, som sandsynligvis vil fortsætte, **vil drive markedsværdierne op og lægge nedadgående pres på startafkastene igen i 2025 realestate.juliusbaer.com. Faktisk var der tidligt i 2025 tegn på, at prime afkast i større byområder faldt igen efter en kort opgang, grundet fornyet investorkonkurrence realestate.juliusbaer.com. Dette tyder på, at Genèves prime kontorafkast kan nærme sig 3 % eller derunder, hvis budrunderne tilspidses om kernetilaktiver.

For detailhandel er prime butikafkast (f.eks. Rue du Rhône luksusbutikker) ekstremt lave – ofte i intervallet 2,5–3 %, ligesom eller endda lavere end prime kontorafkast, fordi disse betragtes som ultra-kerneaktiver (nogle handles mere ud fra kvadratmeterpris end ud fra afkast). Logistik-/industriafkast er typisk højere, hvilket afspejler større risiko – i Schweiz ligger de typisk omkring 5–6 %. Hvis en industriejendom i Genève blev udbudt, kunne den handles omkring dette niveau afhængigt af lejer og lejekontraktens længde. Men igen, manglen på sådanne muligheder gør prisfastsættelsen på hvert aktiv unik.

Ejendomsfonde og institutionelle investorer retter sig mod Schweiz på grund af disse stabile, obligationslignende afkast. Gennem de seneste ~25 år har schweiziske ejendomsfonde opnået ~5,5 % årlige totalafkast i gennemsnit, kun en smule under aktier, men med langt lavere volatilitet ubs.com. Genève-ejendomme har været blandt de bedste, især med hensyn til kapitalvækst. Mange investorer forventer, at selv hvis lejeafkastet kun er 2–3 %, vil langsigtet prisstigning i Genève øge det samlede afkast. I det seneste årti er det gæt blevet indfriet, da boligpriserne i Genève er steget støt. Fremadrettet – med så lave afkast – vil fremtidige afkast afhænge af fortsat lejevækst og prisstigninger, hvilket igen afhænger af, at balancen mellem udbud og efterspørgsel forbliver stram (hvad der er sandsynligt i Genèves tilfælde).

Interesse fra udenlandske investorer

Man skal bemærke, ati forhold til afkast er afgørende. I perioden med negative renter (før 2022) var lån meget billige, så et afkast på 2% var fint, hvis dit realkreditlån var på 1%. I 2023 steg realkreditlånsrenter til ~3%, hvilket midlertidigt gjorde nogle ejendomsinvesteringer næsten cash flow-neutrale eller negative. Men i midten af 2025 ligger schweiziske 10-årige realkreditrenter tættere på ~1,5–2% (og kortere Libor-baserede finansieringer endda lavere) mansionglobal.com , hvilket genopretter den positive margen for investorer. Hvis SNB faktisk sætter renterne yderligere ned, kan ejendomsafkast (som bevæger sig modsat priser) igen blive presset, efterhånden som investorernes. Mange likvide institutioner er parate til at acceptere afkast under 3% i Genève, simpelthen fordi der er få alternativer med så stor stabilitet.

Genève tiltrækker som global by naturligt interesse fra udenlandske købere og investorer. Dog er boligmarkedet stramt reguleret mod udenlandsk ejerskab. Under Schweiz’ føderale Lex Koller-lov er ikke-residente udlændinge stort set forbudt at købe boligejendomme i byer som Genève og Zürich mansionglobal.com. Det betyder, at en amerikansk, kinesisk eller EU-investor, som ikke er schweizisk bosiddende, generelt ikke kan købe en lejlighed eller et hus i Genève til ren investering eller ferieformål. Der er enkelte undtagelser (diplomater får nogle gange dispensationer, nye “expat housing”-ordninger osv.), men overordnet set er de eneste udlændinge, der er aktive på Genèves boligmarked, expats, der har opnået schweizisk opholdstilladelse/permitter eller dem med schweiziske selskaber. Denne politik har været med til at forhindre, at Genève oplever den slags spekulative udenlandske opkøb, som man har set i London eller Vancouver. Det lægger et loft på efterspørgslen – selvom priserne i Genève i forvejen er høje på grund af indenlandsk og bosiddende international efterspørgsel.

Når det er sagt, deltager udenlandske investorer indirekte i Genèves marked eller via erhvervsejendomme. Mange internationale institutionelle investorer (statsejede fonde, globale ejendomsfonde m.fl.) investerer i schweiziske ejendomme gennem ejendomsfonde, SICAV’er og børsnoterede ejendomsselskaber. Disse instrumenter, som ofte administreres af schweiziske banker eller kapitalforvaltere, omgår Lex Koller ved at være schweiziske enheder. For eksempel kan et asiatisk pensionsselskab tildele kapital til en schweizisk ejendomsfond, som derefter køber boligblokke i Genève. Der er også udenlandsk kapital i Genèves erhvervsejendomme, fordi Lex Koller-restriktionerne er mildere for rene erhvervsejendomme (udlændinge kan købe erhvervsejendom, hvis den bruges til erhvervsmæssige formål). Vi har derfor set for eksempel internationale investorer købe Genèves kontorbygninger, shoppingcentre eller hoteller. I de senere år er nogle højtprofilerede kommercielle ejendomme i Genève (som et kontorkompleks eller et hotel ved Quai du Mont-Blanc) blevet opkøbt af mellemøstlige eller nordamerikanske investorer. Disse handler understreger Genèves status som safe-haven-marked: politisk stabilitet, stærk retsstat og historisk solide afkast.

Genèves status som vært for De Forenede Nationer og hundredvis af NGO’er tiltrækker også udenlandske statsinvesteringer – f.eks. regeringer, der køber boliger til deres ambassadører eller delegationer. Disse køb er som regel undtaget fra Lex Koller, da de tæller som officiel brug (og faktisk er visse prime ejendomme i Genève ejet af fremmede stater til ambassade-/missionsbrug).

Sammenfattende er udenlandsk interesse for ejendom i Genève høj, men direkte deltagelse i boligmarkedet er begrænset ved lov. Udlændinge med blik for Genève vælger ofte enten at flytte til Genève (opnå bopæl for at kunne købe bolig) eller investere via schweizisk-baserede fonde/partnere. Markedet er derfor ikke så internationalt ejet som f.eks. det centrale London; det er mere indenlandsk ejet. Ikke desto mindre er ejendomme i Genève bestemt på radaren hos globale investorer. Det ses som en del af “verdens luksus-ejendomscirkuit” (sammen med byer som London, Singapore, Monaco), hvor velhavende personer kunne have lyst til at eje en bolig – og dem, der kan (f.eks. velhavende udlændinge med opholdstilladelse), køber faktisk boliger her for at sprede deres investeringer.

Regulerings- og skatteforhold

Schweiz tilbyder generelt et stabilt og investeringsvenligt reguleringsmiljø, dog med nogle unikke bestemmelser:

Lex Koller (omtalt ovenfor) er en nøglerestriktion, der begrænser udlændinges køb af boligejendomme mansionglobal.com. Det er en politisk sikkerhedsforanstaltning for at forhindre overdreven udenlandsk indflydelse på boligmarkedet. Der har løbende været debatter om at stramme eller lempe den; i øjeblikket er den fortsat gældende uden tegn på større ændringer.

(omtalt ovenfor) er en nøglerestriktion, der begrænser udlændinges køb af boligejendomme mansionglobal.com. Det er en politisk sikkerhedsforanstaltning for at forhindre overdreven udenlandsk indflydelse på boligmarkedet. Der har løbende været debatter om at stramme eller lempe den; i øjeblikket er den fortsat gældende uden tegn på større ændringer. Boligpolitikker i Genève favoriserer stærkt overkommelighed og lejerrettigheder . Genève har blandt de strengeste lejelove i Schweiz. Huslejestigninger for nuværende lejere er regulerede: som nævnt er de bundet op på reference-renten og inflationen. Derudover har Genève en tradition for boligkooperativer og almene boliger . Kantonens myndigheder kræver ofte, at nye byggerier inkluderer en andel af boliger under markedspris. For eksempel reserverer Quai Vernets/PAV-projektet 66% af dets 1.355 boliger som sociale eller huslejekontrollerede boliger mediaroom.bouygues-construction.com , hvilket tydeligt viser de politiske målsætninger. Dette sikrer en blanding af indkomstniveauer og forhindrer, at hele nye kvarterer kun bliver luksusboliger. Dog mener udviklere, at sådanne krav, sammen med streng arealregulering, gør projekterne mindre rentable og langsommere at realisere – en klassisk spænding mellem offentlig interesse og privat incitament.

favoriserer stærkt . Genève har blandt de strengeste lejelove i Schweiz. Huslejestigninger for nuværende lejere er regulerede: som nævnt er de bundet op på reference-renten og inflationen. Derudover har Genève en tradition for . Kantonens myndigheder kræver ofte, at nye byggerier inkluderer en andel af boliger under markedspris. For eksempel reserverer , hvilket tydeligt viser de politiske målsætninger. Dette sikrer en blanding af indkomstniveauer og forhindrer, at hele nye kvarterer kun bliver luksusboliger. Dog mener udviklere, at sådanne krav, sammen med streng arealregulering, gør projekterne mindre rentable og langsommere at realisere – en klassisk spænding mellem offentlig interesse og privat incitament. Zonings- og bygningsregler i Genève begrænser byggehøjder og -tæthed i mange områder (Genève undgik længe opførelse af højhuse; selv nu er virkelig høje bygninger sjældne). Byens skyline er lav, og der er fortsat lokal modstand mod høje bygninger (med enkelte undtagelser i PAV). Disse regler bevarer Genèves æstetiske charme, men begrænser også udbuddet.

i Genève begrænser byggehøjder og -tæthed i mange områder (Genève undgik længe opførelse af højhuse; selv nu er virkelig høje bygninger sjældne). Byens skyline er lav, og der er fortsat lokal modstand mod høje bygninger (med enkelte undtagelser i PAV). Disse regler bevarer Genèves æstetiske charme, men begrænser også udbuddet. Miljøreguleringer får stadig større betydning. Byggeri i Genève skal overholde høje energieffektivitetsstandarder (Minergie-mærket er almindeligt). Som nævnt er der fokus på bæredygtig byudvikling (som initiativet 2000 Watts Sites). Sådanne regler kan øge startomkostningerne, men forbedrer også den langsigtede værdi og sænker driftsudgifterne.

får stadig større betydning. Byggeri i Genève skal overholde høje energieffektivitetsstandarder (Minergie-mærket er almindeligt). Som nævnt er der fokus på bæredygtig byudvikling (som initiativet 2000 Watts Sites). Sådanne regler kan øge startomkostningerne, men forbedrer også den langsigtede værdi og sænker driftsudgifterne. Skatter: Ejendomsejere i Genève møder flere skatter: årlig kantonal formueskat (som inkluderer ejendomsværdi), en lokal ejendomsskat (impôt immobilier complémentaire) på ikke-ejerbesatte boliger og avancebeskatning på salg af ejendom (som er høj, hvis man sælger inden for få år efter køb, men gradvist falder til nul efter et par årtier). Der er også en 3% ejendomsoverdragelsesskat (droit d’enregistrement), som normalt betales af køberen ved transaktioner, og som kun er en engangsudgift. Sammenlignet med nogle lande er Schweiz’ løbende ejendomsskatter relativt beskedne (ingen landsdækkende ejendomsskat, kun kantonale skatter), og langsigtede investorer nyder godt af den faldende avancebeskatning. Genèves effektive ejendomsskattesats er højere end i nogle andre kantoner (da Genève har mange offentlige ydelser at finansiere), men samlet set anses skatteforholdene for at være fair og forudsigelige. Faktisk har Schweiz ikke egentlig en føderal skat på lejeindtægter – lejeindtægten regnes blot som almindelig indkomst og kan modregnes med fradrag. Desuden er renteudgifter på realkreditlån fradragsberettigede, hvilket fremmer belåning.

For investorer er gennemsigtighed og juridisk sikkerhed i Genève store fordele. Ejendomsretten er garanteret (det schweiziske matrikelregister er meget pålideligt), kontrakter kan håndhæves, og ekspropriation er stort set uhørt. Retssystemet er også meget favorabelt for långivere – realkreditindehavere har stærke sikkerhedsrettigheder (hvilket delvist forklarer, hvorfor bankerne føler sig trygge ved at give lavtforrentede lån).

En bemærkelsesværdig igangværende diskussion er den mulige afskaffelse af “Eigenmietwert” (beskatning af beregnet lejeværdi) på føderalt niveau, hvilket kan ændre nogle dynamikker for ejerboliger (det vil gøre det mere attraktivt at eje, da man ikke beskattes af hypotetisk leje). Hvis det sker (det har været diskuteret i parlamentet), kan det yderligere stimulere efterspørgslen efter ejerskab frem for leje. Genèves holdning på området mangler endnu at blive set.

Sammenfattende forsøger Genèves reguleringsmiljø at balancere markedskræfterne med sociale hensyn: Man ønsker både at forblive attraktiv for investorer og fastholde en boligmasse af høj kvalitet, men også at sikre, at boliger ikke bliver helt uopnåelige for de lokale. Set fra et investeringsperspektiv tilbyder Genève, når du først er kvalificeret til at investere (dvs. uden at falde ind under Lex Koller), et meget sikkert miljø med moderat beskatning og stærk retsikkerhed – vigtige faktorer, der ligger til grund for investorernes villighed til at acceptere lave afkast.

Markedsdrivere og udfordringer

Genèves ejendomsmarked er påvirket af flere nøglefaktorer og står over for visse udfordringer fremadrettet. Nedenfor følger en oversigt over de vigtigste faktorer:

Befolkningsvækst og migration: Genèves befolkning er vokset støt, primært på grund af indvandring . Kantonens befolkning er nu over 500.000, og Schweiz som helhed har haft positiv nettoindvandring i årtier globalpropertyguide.com. I 2023 nåede nettoindvandringen til Schweiz et højdepunkt på ~131.000, og selvom det faldt til ~87.000 i 2024 globalpropertyguide.com, er det stadig historisk højt. Genève, som centrum for international diplomati og erhvervsliv, tiltrækker udenlandske fagfolk, grænsependlere (frontaliers fra Frankrig) og studerende. Den konstante tilstrømning af mennesker driver efterspørgslen på boliger. Det er en fordel for udlejere (da det sikrer en stabil pulje af lejere/købere), men det belaster også udbud og infrastruktur. En udfordring er at levere nok boliger og service til den voksende befolkning uden at sprede byen (Genève er afgrænset af den franske grænse og søen). Befolkningsvæksten forventes at fortsætte på mellemlang sigt, om end i moderat tempo, hvilket fortsat lægger pres på ejendomsmarkedet.

Genèves befolkning er vokset støt, primært på grund af . Kantonens befolkning er nu over 500.000, og Schweiz som helhed har haft positiv nettoindvandring i årtier globalpropertyguide.com. I 2023 nåede nettoindvandringen til Schweiz et højdepunkt på ~131.000, og selvom det faldt til ~87.000 i 2024 globalpropertyguide.com, er det stadig historisk højt. Genève, som centrum for international diplomati og erhvervsliv, tiltrækker udenlandske fagfolk, grænsependlere (frontaliers fra Frankrig) og studerende. Den konstante tilstrømning af mennesker driver efterspørgslen på boliger. Det er en fordel for udlejere (da det sikrer en stabil pulje af lejere/købere), men det belaster også udbud og infrastruktur. En udfordring er at levere nok boliger og service til den voksende befolkning uden at sprede byen (Genève er afgrænset af den franske grænse og søen). Befolkningsvæksten forventes at fortsætte på mellemlang sigt, om end i moderat tempo, hvilket fortsat lægger pres på ejendomsmarkedet. Økonomiske forhold: Genèves økonomi er en vigtig drivkraft for efterspørgslen på ejendomme . Byen har et af verdens højeste BNP per indbygger og er hjemsted for finans (privatbanker, formueforvaltning), råvarehandelsselskaber, urmagere og naturligvis den store non-profit/NGO-sektor . Den økonomiske vækst i Schweiz er beskeden (forventet ~0,8 % i 2025 globalpropertyguide.com), men Genèves økonomi er relativt modstandsdygtig og diversificeret. Arbejdsløsheden i Genève er lav (omkring 3–4 %, lidt over det schweiziske gennemsnit), og arbejdsmarkedet er stramt for faglærte. Høj beskæftigelse og stigende indkomster understøtter både bolig- og erhvervsejendomme. Når folk har sikre, velbetalte jobs, kan de betale højere huslejer eller lån. Tilsvarende vil virksomheder med god økonomi leje mere kontorplads og investere i faciliteter. En udfordring er, at Genèves økonomiske vækst ikke er hurtig – den er stabil, men under det historiske gennemsnit globalpropertyguide.com. Enhver global nedtur (for eksempel inden for bank eller handel) kan påvirke Genèves high-end ejendomsmarked, hvis expat-jobs forsvinder. Desuden betyder Genèves afhængighed af nogle få sektorer, at hvis én sektor (f.eks. råvarehandel) skrumper, kan der komme kontorplads ud på markedet. Lige nu er det økonomiske udsyn dog forholdsvist positivt , med privatforbrug som vækstmotor og stigende reallønninger globalpropertyguide.com, hvilket gavner ejendomssektoren.

Genèves økonomi er en vigtig . Byen har et af verdens højeste BNP per indbygger og er hjemsted for finans (privatbanker, formueforvaltning), råvarehandelsselskaber, urmagere og naturligvis den store . Den økonomiske vækst i Schweiz er beskeden (forventet ~0,8 % i 2025 globalpropertyguide.com), men Genèves økonomi er relativt modstandsdygtig og diversificeret. Arbejdsløsheden i Genève er lav (omkring 3–4 %, lidt over det schweiziske gennemsnit), og arbejdsmarkedet er stramt for faglærte. Høj beskæftigelse og stigende indkomster understøtter både bolig- og erhvervsejendomme. Når folk har sikre, velbetalte jobs, kan de betale højere huslejer eller lån. Tilsvarende vil virksomheder med god økonomi leje mere kontorplads og investere i faciliteter. En udfordring er, at Genèves økonomiske vækst ikke er hurtig – den er stabil, men under det historiske gennemsnit globalpropertyguide.com. Enhver global nedtur (for eksempel inden for bank eller handel) kan påvirke Genèves high-end ejendomsmarked, hvis expat-jobs forsvinder. Desuden betyder Genèves afhængighed af nogle få sektorer, at hvis én sektor (f.eks. råvarehandel) skrumper, kan der komme kontorplads ud på markedet. Lige nu er det , med privatforbrug som vækstmotor og stigende reallønninger globalpropertyguide.com, hvilket gavner ejendomssektoren. Rentesatser og finansiering: Rentemiljøet har en direkte indvirkning på efterspørgslen efter ejendomme og priserne . Schweiz gik fra negative styringsrenter (før 2022) til en strammere kurs i 2023, og nu i 2025 ser det ud til, at lempelsen vender tilbage, da inflationen er kommet under kontrol. Realkreditrenterne blev cirka fordoblet mellem 2021 og 2023 (fra ~1 % til ~2-2,5 % for langfristede lån), hvilket reducerede nogle køberes købekraft og dæmpede prisstigningerne en smule i 2022. Dog, da inflationen faldt til ~1,1 % i 2024 og endda blev negativ i 2025 globalpropertyguide.com, satte den schweiziske nationalbank rentestigninger på pause og kan skære i rentesatserne. Konsensus forventer, at renterne gradvist vil falde i 2025 engelvoelkers.com. Dette har flere effekter: lavere renter reducerer de månedlige realkreditbetalinger, hvilket gør det muligt for købere at byde mere på boliger (og dermed understøtte priserne). Faktisk har Engel & Völkers bemærket, at lavere finansieringsomkostninger, kombineret med stigende huslejer, får pendulet til at svinge tilbage mod køb engelvoelkers.com. Derudover gør de lave renter ejendommens lave afkast relativt attraktive sammenlignet med obligationer. En potentiel udfordring er rentevolatilitet – hvis inflationen uventet stiger eller de globale renter springer opad, kan SNB igen stramme pengepolitikken, hvilket vil dæmpe efterspørgslen. Men i øjeblikket er stabile til faldende renter en medvind for ejendomsmarkedet i Genève.

Rentemiljøet har en . Schweiz gik fra negative styringsrenter (før 2022) til en strammere kurs i 2023, og nu i 2025 ser det ud til, at lempelsen vender tilbage, da inflationen er kommet under kontrol. Realkreditrenterne blev cirka fordoblet mellem 2021 og 2023 (fra ~1 % til ~2-2,5 % for langfristede lån), hvilket reducerede nogle køberes købekraft og dæmpede prisstigningerne en smule i 2022. Dog, da inflationen faldt til ~1,1 % i 2024 og endda blev negativ i 2025 globalpropertyguide.com, satte den schweiziske nationalbank rentestigninger på pause og kan skære i rentesatserne. engelvoelkers.com. Dette har flere effekter: lavere renter reducerer de månedlige realkreditbetalinger, hvilket gør det muligt for købere at byde mere på boliger (og dermed understøtte priserne). Faktisk har Engel & Völkers bemærket, at engelvoelkers.com. Derudover gør de lave renter ejendommens lave afkast relativt attraktive sammenlignet med obligationer. En potentiel udfordring er – hvis inflationen uventet stiger eller de globale renter springer opad, kan SNB igen stramme pengepolitikken, hvilket vil dæmpe efterspørgslen. Men i øjeblikket er stabile til faldende renter en medvind for ejendomsmarkedet i Genève. Bæredygtighed og klimamål: Bæredygtighed er både en drivkraft og en udfordring. Genève (og Schweiz generelt) har forpligtet sig til klimamål – f.eks. CO2-neutralitet i 2050 og delmål som en 50% reduktion i emissioner fra bygninger inden 2030. Bygninger udgør en stor del af dette (bl.a. opvarmning). Dette driver en bølge af grønne renoveringer og nye miljøvenlige projekter. For eksempel er Quai Vernets-projektet i Genève et udstillingsvindue for bæredygtigt byggeri, hvor materialer genanvendes, og der leveres vedvarende energi på stedet mediaroom.bouygues-construction.com mediaroom.bouygues-construction.com. Kantonet opmuntrer til energieffektive renoveringer via tilskud og reguleringer (såsom udfasning af olieopvarmning). Disse initiativer driver investeringer i ejendomme (opgradering af gamle bygninger skaber arbejde og kan øge ejendomsværdierne på lang sigt). Mange lejere og investorer foretrækker nu bygninger med grønne certificeringer, hvilket presser udviklere til at tilstræbe mærker som Minergie, BREEAM eller LEED på nye projekter. Udfordringen er omkostningerne: bæredygtigt byggeri kan være dyrere i starten. For ejere af ældre bygninger er eftermontering for at leve op til nye standarder (isolering, solpaneler osv.) en investering, som ikke alle let har råd til. Der er også regulatorisk pres – hvis en bygning ikke opfylder fremtidige standarder, kan den risikere bøder eller lavere attraktivitet. Samlet set er bæredygtighed en stadig vigtigere markedsdriver (og tiltrækker en “grøn præmie” for nogle ejendomme) og en del af langsigtet modstandsdygtighed, men det kræver betydelige investeringer og tilpasning fra branchen.

Bæredygtighed er både en drivkraft og en udfordring. Genève (og Schweiz generelt) har forpligtet sig til klimamål – f.eks. CO2-neutralitet i 2050 og delmål som en 50% reduktion i emissioner fra bygninger inden 2030. Bygninger udgør en stor del af dette (bl.a. opvarmning). Dette driver en bølge af og nye miljøvenlige projekter. For eksempel er i Genève et udstillingsvindue for bæredygtigt byggeri, hvor materialer genanvendes, og der leveres vedvarende energi på stedet mediaroom.bouygues-construction.com mediaroom.bouygues-construction.com. Kantonet opmuntrer til energieffektive renoveringer via tilskud og reguleringer (såsom udfasning af olieopvarmning). Disse initiativer driver investeringer i ejendomme (opgradering af gamle bygninger skaber arbejde og kan øge ejendomsværdierne på lang sigt). Mange lejere og investorer foretrækker nu bygninger med grønne certificeringer, hvilket presser udviklere til at tilstræbe mærker som Minergie, BREEAM eller LEED på nye projekter. er omkostningerne: bæredygtigt byggeri kan være dyrere i starten. For ejere af ældre bygninger er eftermontering for at leve op til nye standarder (isolering, solpaneler osv.) en investering, som ikke alle let har råd til. Der er også regulatorisk pres – hvis en bygning ikke opfylder fremtidige standarder, kan den risikere bøder eller lavere attraktivitet. Samlet set er bæredygtighed en stadig vigtigere markedsdriver (og tiltrækker en “grøn præmie” for nogle ejendomme) og en del af langsigtet modstandsdygtighed, men det kræver betydelige investeringer og tilpasning fra branchen. Boligpolitik og overkommelighed: Geneves boligpolitiske holdning har stor indflydelse på markedet. Regeringens bestræbelser på at skabe overkommelige boliger (gennem kvoter i nye byggerier, finansiering af kooperativer osv.) er en drivkraft, da de øger udbuddet, men udgør også en begrænsning for det frie marked. For eksempel kan et krav om 20-30 % billige boliger i et projekt begrænse den samlede rentabilitet og dermed den hastighed, hvormed developere ønsker at bygge. Lejekontrolmekanismer (som systemet med den vejledende boliglånsrente) påvirker direkte afkastet – som set i 2025, hvor huslejerne måtte sænkes med ca. 3 % for mange lejemål pga. rentefaldet realestate.juliusbaer.com. Disse politikker holder boligomkostningerne nogenlunde i ro for lokalbefolkningen, hvilket er socialt gavnligt, men de kan afskrække spekulativ udvikling og dæmpe en ekstremt hurtig prisvækst. Med andre ord har Geneves reguleringsramme sandsynligvis forhindret endnu værre problemer med overkommelighed, men det betyder også, at markedet er mindre fleksibelt – udbuddet stiger ikke bare, fordi priserne er høje. Et andet politisk aspekt er direkte demokrati : Geneves borgere stemmer ofte om planlægningsspørgsmål. Tidligere har folkeafstemninger fx stoppet højhusforslag eller tvunget ændringer i lokalplanen. Dette kan blive en udfordring, da nødvendige nybyggerier kan blive forsinket af offentlig modstand (det såkaldte NIMBY-fænomen). Den fine balance, som Geneve skal håndtere, er at muliggøre nok udbygning (gennem politikker som PAV-masterplanen, der blev omhyggeligt forhandlet) samtidig med at fastholde livskvalitet og socialt miks.

Geneves boligpolitiske holdning har stor indflydelse på markedet. Regeringens bestræbelser på at skabe overkommelige boliger (gennem kvoter i nye byggerier, finansiering af kooperativer osv.) er en drivkraft, da de øger udbuddet, men udgør også en begrænsning for det frie marked. For eksempel kan et krav om 20-30 % billige boliger i et projekt begrænse den samlede rentabilitet og dermed den hastighed, hvormed developere ønsker at bygge. (som systemet med den vejledende boliglånsrente) påvirker direkte afkastet – som set i 2025, hvor huslejerne måtte sænkes med ca. 3 % for mange lejemål pga. rentefaldet realestate.juliusbaer.com. Disse politikker holder boligomkostningerne nogenlunde i ro for lokalbefolkningen, hvilket er socialt gavnligt, men de kan afskrække spekulativ udvikling og dæmpe en ekstremt hurtig prisvækst. Med andre ord har Geneves reguleringsramme sandsynligvis forhindret endnu værre problemer med overkommelighed, men det betyder også, at markedet er mindre fleksibelt – udbuddet stiger ikke bare, fordi priserne er høje. Et andet politisk aspekt er : Geneves borgere stemmer ofte om planlægningsspørgsmål. Tidligere har folkeafstemninger fx stoppet højhusforslag eller tvunget ændringer i lokalplanen. Dette kan blive en udfordring, da nødvendige nybyggerier kan blive forsinket af offentlig modstand (det såkaldte NIMBY-fænomen). Den fine balance, som Geneve skal håndtere, er at muliggøre nok udbygning (gennem politikker som PAV-masterplanen, der blev omhyggeligt forhandlet) samtidig med at fastholde livskvalitet og socialt miks. Infrastruktur og grænseoverskridende dynamik: En mere lokal drivkraft er forbedringer i infrastrukturen – for eksempel CEVA-togforbindelsen (nu fuldt operationel som Léman Express), der bedre forbinder Genève med forstæder og Frankrig. Dette har gjort det nemmere for folk at bo lidt længere væk (selv i franske byer over grænsen) og pendle ind. Som følge heraf er noget af efterspørgslen “læk” til Frankrig, hvor boliger er billigere. Alligevel støttes Geneves ejendomsmarked stadig af dem, der ønsker at bo tæt på og nyde de schweiziske ydelser. Det grænseoverskridende aspekt er interessant: Omkring 100.000 arbejdere pendler dagligt fra Frankrig. Hvis grænse- eller bilaterale spørgsmål med EU nogensinde hindrede denne trafik, kunne det skabe øget boligefterspørgsel i Genève. Omvendt, hvis Frankrig udvikler sine egne grænseområder stærkt (der er planer om nye boliger i bl.a. Annemasse), kunne det aflaste Geneves boligpres. Indtil videre forbliver Geneves boligmarked dog i sin egen boble af høj efterspørgsel; selv et stort fransk udbud vil sandsynligvis ikke rykke ved priserne i Genève, fordi mange foretrækker at bo i Schweiz pga. skat, uddannelse og livskvalitet (hvis de har råd).

En mere lokal drivkraft er forbedringer i infrastrukturen – for eksempel CEVA-togforbindelsen (nu fuldt operationel som Léman Express), der bedre forbinder Genève med forstæder og Frankrig. Dette har gjort det nemmere for folk at bo lidt længere væk (selv i franske byer over grænsen) og pendle ind. Som følge heraf er noget af efterspørgslen “læk” til Frankrig, hvor boliger er billigere. Alligevel støttes Geneves ejendomsmarked stadig af dem, der ønsker at bo tæt på og nyde de schweiziske ydelser. Det grænseoverskridende aspekt er interessant: Omkring 100.000 arbejdere pendler dagligt fra Frankrig. Hvis grænse- eller bilaterale spørgsmål med EU nogensinde hindrede denne trafik, kunne det skabe øget boligefterspørgsel i Genève. Omvendt, hvis Frankrig udvikler sine egne grænseområder stærkt (der er planer om nye boliger i bl.a. Annemasse), kunne det aflaste Geneves boligpres. Indtil videre forbliver Geneves boligmarked dog i sin egen boble af høj efterspørgsel; selv et stort fransk udbud vil sandsynligvis ikke rykke ved priserne i Genève, fordi mange foretrækker at bo i Schweiz pga. skat, uddannelse og livskvalitet (hvis de har råd). Globale faktorer og valuta: På makroniveau spiller den schweiziske francs styrke en rolle. En stærk franc (hvilket vi har set – den er steget i forhold til EUR og USD for nylig) eurocost.com gør Genève-ejendomme endnu dyrere for udenlandske købere målt i valuta, men det understreger også dens tiltrækningskraft som en sikker havn. Globale økonomiske tendenser, såsom investorers appetit på fysiske aktiver under usikkerhed, kommer schweizisk ejendom til gode. Dog kan geopolitiske begivenheder (krig, sanktioner mv.) også have lokale effekter – f.eks. steg Genèves rolle i råvarehandel, da andre markeder blev mere risikable, hvilket indirekte øger efterspørgslen efter kontorlokaler. Eller hvis internationalt samarbejde svigtede, kunne nogle FN-funktioner måske flytte (det er hypotetisk, men en risikofaktor at tage i betragtning).

Sammenfattende er Geneves ejendomsdrivere overvejende positive – befolkningsvækst, velstand, stabil økonomi, lave renter – som alle øger efterspørgslen. Udfordringerne handler i høj grad om udbud og overkommelighed: hvordan man kan huse en voksende befolkning uden at presse middelklassen ud, og hvordan man kan udvide infrastruktur og udvikling i et geografisk og politisk begrænset miljø. Indtil nu har Genève formået at forblive meget attraktiv, om end dyr. De kommende år vil kræve, at disse udfordringer navigeres med omhyggelig byplanlægning og måske regionalt samarbejde (med Vaud-kantonen og nabolandet Frankrig) for at sikre, at det større Genève-område kan trives.

Prognose og udsigter for de kommende år

Ser vi fremad, er udsigterne for Genèves ejendomsmarked i de næste par år (resten af 2020’erne) forsigtigt optimistiske, med forventning om fortsat vækst, men i et mere afdæmpet tempo. De fleste eksperter forventer ingen drastiske korrektioner, men snarere en moderering af udviklingen i takt med, at markedet absorberer de seneste ændringer. Her er, hvad man kan forvente:

Prognose for boligmarkedet: Priserne på boliger i Genève vil sandsynligvis fortsætte med at stige på kort sigt , dog formentlig med en moderat årlig vækstrate på enkeltcifre . Prognoser for hele Schweiz i 2025 forudser en vækst på +3–4% i boligpriserne globalpropertyguide.com, og Genève, som har begrænset udbud, bør mindst matche dette. Wüest Partners fremskrivninger viser en stigning på ca. 3,6% i prisen for ejerlejligheder i 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, hvilket virker plausibelt for Genèves marked, hvis de økonomiske forhold forbliver gunstige. Efter 2025, hvis renterne eventuelt falder yderligere, kan køber efterspørgslen blive styrket, men eventuelle stigninger vil være begrænset af, hvad der er til at betale. Genève ligger allerede højt på pris-indkomst-indeks; yderligere store prisstigninger kan udelukke selv topindtjenere, så markedets naturlige ligevægt kan blive en langsommere vækst, medmindre indkomsterne stiger tilsvarende. Vores forventning: en årlig prisvækst på cirka 2–5% om året for boliger i Genève i 2025 og 2026, forudsat at der ikke kommer eksterne chok. Huslejerne bør også stige, men sandsynligvis langsommere – måske i størrelsesordenen 1–3% om året for annoncerede huslejer – fordi nyt udbud (PAV-enheder osv.) vil begynde at komme på markedet, og 2025-lejenedsættelserne nulstiller nogle lejekontrakter på et lavere grundlag globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Bemærk, at 2025 i sig selv kan medføre lavere faktisk huslejevækst på grund af denne referencerentenedsættelse realestate.juliusbaer.com (mange lejere får et lejefald), men i 2026 kan huslejestigningerne genoptages, hvis økonomien fortsat er stærk og tomgangen forbliver ultralav.

Priserne på boliger i Genève vil sandsynligvis , dog formentlig med en . Prognoser for hele Schweiz i 2025 forudser en vækst på +3–4% i boligpriserne globalpropertyguide.com, og Genève, som har begrænset udbud, bør mindst matche dette. Wüest Partners fremskrivninger viser en stigning på ca. 3,6% i prisen for ejerlejligheder i 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, hvilket virker plausibelt for Genèves marked, hvis de økonomiske forhold forbliver gunstige. Efter 2025, hvis renterne eventuelt falder yderligere, kan køber efterspørgslen blive styrket, men eventuelle stigninger vil være begrænset af, hvad der er til at betale. Genève ligger allerede højt på pris-indkomst-indeks; yderligere store prisstigninger kan udelukke selv topindtjenere, så markedets kan blive en langsommere vækst, medmindre indkomsterne stiger tilsvarende. en årlig prisvækst på cirka for boliger i Genève i 2025 og 2026, forudsat at der ikke kommer eksterne chok. Huslejerne bør også stige, men sandsynligvis langsommere – måske i størrelsesordenen for annoncerede huslejer – fordi nyt udbud (PAV-enheder osv.) vil begynde at komme på markedet, og 2025-lejenedsættelserne nulstiller nogle lejekontrakter på et lavere grundlag globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Bemærk, at 2025 i sig selv kan medføre lavere faktisk huslejevækst på grund af denne referencerentenedsættelse realestate.juliusbaer.com (mange lejere får et lejefald), men i 2026 kan huslejestigningerne genoptages, hvis økonomien fortsat er stærk og tomgangen forbliver ultralav. Prognose for erhvervsejendomme: For kontorer vil 2025–2027 være en balancegang mellem ny udbud og efterspørgsel. I 2025 forventer vi stabile forhold – tomgangen vil ligge omkring midt-6% niveauet, og prime-lejen kan muligvis stige yderligere 1–2% på grund af stærk efterspørgsel efter topklasse lejemål. I 2026–27 vil tilførslen af ~250.000 m² nye kontorer dog sætte markedet på prøve jll.com jll.com. Det er rimeligt at forvente en midlertidig stigning i tomgang (muligvis op i de høje enkeltcifre). Kontorlejen i de bedste områder kan flade ud eller endda falde let , hvis udlejere konkurrerer om at fylde nye bygninger. Sekundære kontorlejemål kan opleve pres på lejen, hvis lejere flytter til nye ejendomme. Når det er sagt, har Geneves kontormarked historisk set været dygtig til at fylde lejemål – ofte udvider internationale virksomheder eller NGO’er for at benytte de nye muligheder. Vi kan se en tendens til “flight to quality”: nye, bæredygtige og effektive kontorer bliver udlejet hurtigt, mens ældre bygninger tømmes (og måske ombygges til boligformål eller moderniseres). Så nettoeffekten på tomgang kan blive mindre, hvis forældede bygninger tages ud af markedet. Overordnet forventes kapitalværdierne for kontor at forblive stærke i prime-segmentet, men kan blive blødere for ældre ejendomme. Investorer vil holde nøje øje med afkastudviklingen ; et lille løft i afkast (fx fra 3,0 % til 3,3 % for prime) kan opstå, hvis tomgangen stiger og lejeforhøjelserne stagnerer, hvilket vil betyde små prisfald. Omvendt, hvis det lave rentemiljø dominerer, kan afkastet forblive lavt.

For kontorer vil mellem ny udbud og efterspørgsel. I 2025 forventer vi – tomgangen vil ligge omkring midt-6% niveauet, og prime-lejen kan muligvis stige yderligere 1–2% på grund af stærk efterspørgsel efter topklasse lejemål. dog sætte markedet på prøve jll.com jll.com. Det er rimeligt at forvente en midlertidig stigning i tomgang (muligvis op i de høje enkeltcifre). i de bedste områder kan , hvis udlejere konkurrerer om at fylde nye bygninger. Sekundære kontorlejemål kan opleve pres på lejen, hvis lejere flytter til nye ejendomme. Når det er sagt, har Geneves kontormarked historisk set været dygtig til at fylde lejemål – ofte udvider internationale virksomheder eller NGO’er for at benytte de nye muligheder. Vi kan se en tendens til “flight to quality”: nye, bæredygtige og effektive kontorer bliver udlejet hurtigt, mens ældre bygninger tømmes (og måske ombygges til boligformål eller moderniseres). Så nettoeffekten på tomgang kan blive mindre, hvis forældede bygninger tages ud af markedet. Overordnet forventes at forblive stærke i prime-segmentet, men kan blive blødere for ældre ejendomme. Investorer vil holde nøje øje med ; et lille løft i afkast (fx fra 3,0 % til 3,3 % for prime) kan opstå, hvis tomgangen stiger og lejeforhøjelserne stagnerer, hvilket vil betyde små prisfald. Omvendt, hvis det lave rentemiljø dominerer, kan afkastet forblive lavt. Prognose for detail: Prime detail (luksus) i Genève bør forblive meget robust . Forvent små årlige lejeforhøjelser i luksussegmentet (~1-3%/år) og stort set ingen tomgang på den vigtigste luksusstrøg portugalbusinessesnews.com. Genève vil sandsynligvis bevare sin status som en af verdens 10 bedste luksus detaildestinationer. Det bredere detailmarked vil sandsynligvis opleve stabile eller svagt forbedrede udsigter , efterhånden som økonomien vokser, og turismen vender fuldt tilbage til niveauet før pandemien. Men e-handel vil fortsat lægge pres på de fysiske butikker; vi kan se yderligere polarisering: de bedste shoppingområder klarer sig godt, de svagere kæmper. Nogle sekundære detailarealer kan blive omdannet til andre formål (mad & drikke, medicinsk, mv.). På investeringssiden kan detailafkastet forblive omkring det nuværende niveau (da det allerede er relativt højt for sekundære detailarealer og lavt for prime).

Prime detail (luksus) i Genève bør forblive . Forvent i luksussegmentet (~1-3%/år) og stort set ingen tomgang på den vigtigste luksusstrøg portugalbusinessesnews.com. Genève vil sandsynligvis bevare sin status som en af verdens 10 bedste luksus detaildestinationer. Det bredere detailmarked vil sandsynligvis opleve , efterhånden som økonomien vokser, og turismen vender fuldt tilbage til niveauet før pandemien. Men e-handel vil fortsat lægge pres på de fysiske butikker; vi kan se yderligere polarisering: de bedste shoppingområder klarer sig godt, de svagere kæmper. Nogle sekundære detailarealer kan blive omdannet til andre formål (mad & drikke, medicinsk, mv.). På investeringssiden kan detailafkastet forblive omkring det nuværende niveau (da det allerede er relativt højt for sekundære detailarealer og lavt for prime). Prognose for industri: Industri-/logistikejendomme vil fortsat være i underskud . Vi forventer fortsat lav tomgang og stigende lejeniveauer i dette segment. Hvis noget, vil efterspørgslen efter last-mile-logistik vokse med e-handel, men Genève har begrænset mulighed for at tilføje flere lagre. Muligvis kan fler-etagers bylogistik opstå som en niche (som det ses i byer som Paris). For investorer kan logistikafkastet falde let, efterhånden som mere kapital jagter de få tilgængelige aktiver (i tråd med en global tendens). Vi kan se afkastet på industrielle ejendomme i Genève nærme sig 5 %, hvis renteniveauet er lavt og konkurrencen høj.

Industri-/logistikejendomme vil fortsat være . Vi forventer i dette segment. Hvis noget, vil efterspørgslen efter last-mile-logistik vokse med e-handel, men Genève har begrænset mulighed for at tilføje flere lagre. Muligvis kan fler-etagers bylogistik opstå som en niche (som det ses i byer som Paris). For investorer kan logistikafkastet falde let, efterhånden som mere kapital jagter de få tilgængelige aktiver (i tråd med en global tendens). Vi kan se afkastet på industrielle ejendomme i Genève nærme sig 5 %, hvis renteniveauet er lavt og konkurrencen høj. Udenlandsk investortrend: Med globale markeder, der er noget volatile, bør ejendomsmarkedet i Genève fortsat tiltrække institutionel kapital, der søger sikre havne. Vi forventer ikke ændringer i Lex Koller på kort sigt, så direkte udenlandsk køb af huse vil forblive begrænset. Men udenlandske indirekte investeringer (gennem fonde eller virksomhedsovertagelser) kan stige, især inden for erhvervsejendomme eller udviklingsprojekter. Bemærkelsesværdigt er det, at nogle store udviklingsfinansieringer (som PAV-grunde) kan involvere internationale partnere på grund af størrelsen af den nødvendige investering.

Med globale markeder, der er noget volatile, bør ejendomsmarkedet i Genève fortsat tiltrække institutionel kapital, der søger sikre havne. Vi forventer ikke ændringer i Lex Koller på kort sigt, så direkte udenlandsk køb af huse vil forblive begrænset. Men udenlandske indirekte investeringer (gennem fonde eller virksomhedsovertagelser) kan stige, især inden for erhvervsejendomme eller udviklingsprojekter. Bemærkelsesværdigt er det, at nogle store udviklingsfinansieringer (som PAV-grunde) kan involvere internationale partnere på grund af størrelsen af den nødvendige investering. Makroøkonomiske risici: En vigtig del af enhver prognose er at anerkende risici. Potentielle risici for Genèves ejendomsudsigt inkluderer: en global recession (som kunne reducere efterspørgslen efter luksusvarer, skære ned på udstationerede job og dæmpe virksomheders ekspansion), kraftige rentestigninger (forekommer usandsynligt på kort sigt ud fra de nuværende prognoser, men en inflationsoverraskelse kunne tvinge centralbankerne til at stramme, hvilket ville gøre det mindre overkommeligt), eller en finanskrise (f.eks. et voldsomt aktiekursfald kunne midlertidigt køle markedet for high-end ejendomme). Desuden kunne enhver større geopolitisk uro, der påvirker Genèves nøglesektorer (for eksempel sanktioner der påvirker råvarehandel eller bankhemmelighedsproblemer der rammer finanssektoren) få afledte effekter på kontorbesættelsen. På boligmarkedet kunne et nationalt politisk initiativ som en lejekontrol eller et stort boligprogram påvirke markedsdynamikken, men intet forventes umiddelbart ud over de eksisterende tiltag.

En vigtig del af enhver prognose er at anerkende risici. Potentielle risici for Genèves ejendomsudsigt inkluderer: (som kunne reducere efterspørgslen efter luksusvarer, skære ned på udstationerede job og dæmpe virksomheders ekspansion), (forekommer usandsynligt på kort sigt ud fra de nuværende prognoser, men en inflationsoverraskelse kunne tvinge centralbankerne til at stramme, hvilket ville gøre det mindre overkommeligt), eller en (f.eks. et voldsomt aktiekursfald kunne midlertidigt køle markedet for high-end ejendomme). Desuden kunne enhver større geopolitisk uro, der påvirker Genèves nøglesektorer (for eksempel sanktioner der påvirker råvarehandel eller bankhemmelighedsproblemer der rammer finanssektoren) få afledte effekter på kontorbesættelsen. På boligmarkedet kunne et nationalt politisk initiativ som en lejekontrol eller et stort boligprogram påvirke markedsdynamikken, men intet forventes umiddelbart ud over de eksisterende tiltag. Sammenlignende præstation: Det er nyttigt at sammenligne Genèves forventede resultater med andre byer. Zürichs marked står ligeledes til moderat vækst; nogle analytikere mener, at Zürich måske vil bremse lidt mere end Genève på boligområdet, fordi Zürich har haft en lidt hurtigere prisstigning og mere nybyggeri på vej i forstæderne. Andre schweiziske byer som Basel eller Bern forventes at se fladere prisudviklinger (1-2% vækst), da de ikke er lige så restriktive i udbuddet. Internationalt kan Genève overgå visse overophedede markeder (for eksempel, hvis nogle større globale byer oplever korrektioner på grund af høje renter, kan Genève fremstå som mere stabil i sammenligning). I Mercers 2024-placering for expat leveomkostninger blev Genève rangeret som verdens dyreste by eurocost.com – dette er et tveægget sværd: Det understreger styrken i efterspørgslen og valutaen, men fremhæver også overkommeligehedsproblemer, der kan begrænse fremtidige husleje- og prisstigninger. Genève vil sandsynligvis bevare sin status som en af de dyreste byer givet de aktuelle faktorer.

Overordnet set er prognosen for ejendomsmarkedet i Genève en fortsættelse af dets langsigtede udvikling: stabil vækst, høje værdier og stramme markeder. 2025 bør blive et år med stabilitet og let acceleration – hvor lettelser i renterne øger aktiviteten. 2026–27 vil handle om at håndtere tilstrømningen af udbud og sikre, at det bliver absorberet uden at udløse for høj tomgang. I 2028 og frem, hvis befolknings- og jobvækst fortsætter, kan Genève igen finde sig selv i en situation med underskud på udbuddet, selv efter nuværende projekter, hvilket potentielt kan genstarte en ny cyklus med kraftige stigninger i priser og huslejer – men det ligger længere ude i fremtiden. På mellemlangt sigt bør man forvente sund men kontrolleret vækst. Som en UBS-udsigt opsummerede det, “en stabil økonomi, lave realkreditrenter og begrænset udbud vil understøtte folks betalingsvilje, men presset overkommelighed bør begrænse store prisstigninger” globalpropertyguide.com. Det indkapsler konsensus: ingen boble på vej til at briste, blot et højt plateau som gradvist stiger.

Sammenligning med andre byer (Schweiz og globalt)

Genèves ejendomsmarked inviterer ofte til sammenligning med både andre schweiziske byer og internationale byer på grund af dets unikke karakteristika. Nedenfor sammenligner vi Genève med Zürich og Lausanne (nationale pejlemærker) og diskuterer også, hvordan det står i forhold til globale storbyer.

Geneve vs. Zürich: Zürich er Schweiz’ største by og finansielle hovedstad, mens Geneve er den næststørste og et diplomatisk knudepunkt. De to byer dominerer det schweiziske ejendomsmarked med hensyn til priser. Pr. begyndelsen af 2025 er Zürich en smule dyrere end Geneve for boligejendomme, men forskellen er lille. Den gennemsnitlige transaktionspris for lejligheder var omkring 21.110 CHF/m² i Zürich mod 20.960 CHF/m² i Geneve globalpropertyguide.com, hvilket reelt er næsten ens. Begge byer har haft lignende årlig prisvækst (omkring 3–4% YoY), og begge står over for ekstremt lave boligledigheder (praktisk talt 0% i Zürich og ~0,6% i Geneve globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com). Huslejer er ligeledes høje i begge: de gennemsnitlige udbudslejer ligger omkring CHF 420/m²/år i begge byer globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, hvilket er det højeste niveau i Schweiz. Zürich har dog et større metropolområde og mere udvikling i yderområderne, hvilket giver den et lidt større transaktionsvolumen og potentielt mere fleksibilitet til at vokse. For eksempel har Zürichs Glattal-område nye boligprojekter, som Geneve har mindre plads til at efterligne. På kontorsiden er Zürichs marked større og har historisk set haft mere ny udbud, hvilket forklarer, at Zürichs kontorledighed (~5%) er lidt lavere end Geneves (~6%) pr. 2024 realestate.juliusbaer.com. Investeringsafkast i begge byer er meget lave, dog kan Zürich have de laveste af alle (f.eks. prime Zürich giver 1,7% mod Geneve 2,1% for boliger globalpropertyguide.com). I bund og grund deler Geneve og Zürich rampelyset som Schweiz’ dyreste og mest eftertragtede markeder. Valget mellem dem afhænger ofte af personlige eller forretningsmæssige behov (internationalt miljø og Geneve-søens landskab vs. større økonomisk center i Zürich). For investorer opfattes begge som stabile; Zürich kan have en smule mere likviditet på grund af sin størrelse, mens Geneves mindre størrelse betyder, at muligheder er mere sjældne.

Geneve vs. Lausanne (og andre schweiziske byer): Lausanne, som også ligger ved Genevesøen cirka 60 km væk, bliver ofte brugt som sammenligningsgrundlag. Ejendomspriserne i Lausanne er høje, men markant billigere end i Geneve. I 1. kvartal 2025 var gennemsnitsprisen på lejligheder i Lausanne ~CHF 15.490/m² globalpropertyguide.com, cirka 25% lavere end i Geneve. Huslejen er tilsvarende lavere (median ~CHF 300/m²/år i Lausanne vs 420 i Geneve globalpropertyguide.com). Ledigheden i Lausanne (~0,6%) er også meget lav globalpropertyguide.com, men lidt højere end i Geneve i nogle segmenter, og Lausanne har haft lidt mere succes med at tilføje nye boliger i omkringliggende byer. Andre schweiziske byer: Basel og Bern er betydeligt billigere – Basel omkring CHF 13.000/m² for lejligheder og Bern ~CHF 11.500/m² globalpropertyguide.com. De har også en lidt højere ledighed (0,9% i Basel globalpropertyguide.com, hvilket afspejler mere udbud i forhold til efterspørgsel). Tabellen nedenfor opsummerer nogle nøgledata:

Tabel: Nøgledata for boligmarkedet i større schweiziske byer (1. kvartal 2025)

By Gennemsnitlig lejlighedspris (CHF/m²) globalpropertyguide.com Median udbudsleje (CHF/m²/år) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com Tomgangsprocent for lejeboliger globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com Zurich CHF 21.110/m² CHF 420/m²/år (≈35/m²/md) 0,1% Geneva CHF 20.960/m² CHF 420/m²/år (≈35/m²/md) 0,6% Lausanne CHF 15.490/m² CHF 300/m²/år (≈25/m²/md) 0,6% Basel CHF 13.090/m² CHF 260/m²/år (≈22/m²/md) 0,9% Bern CHF 11.450/m² CHF 270/m²/år (≈23/m²/md) 0,5%

Kilder: Wüest Partner via SNB (priser) globalpropertyguide.com; Wüest Partner (lejer og tomgang) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Som tabellen viser, danner Genève og Zürich deres egen liga i Schweiz, med Lausanne bagefter, men stadig højt. Til sammenligning er det schweiziske nationale gennemsnit for lejlighedspriser omkring CHF 9.200/m² (pr. midten af 2025) investropa.com – mindre end halvdelen af niveauet i Genève – hvilket viser, hvor exceptionel Genève er i landet.

Globale sammenligninger: Internationalt rangerer Genève som en af de dyreste byer i verden at bo i. I 2024 placerede en fremtrædende leveomkostningsundersøgelse (EuroCost International) faktisk Genève som #1 globalt for udstationeredes leveomkostninger, lige foran Hongkong eurocost.com. Den schweiziske francs styrke og Genèves boligomkostninger var store bidragydere til denne placering eurocost.com. Dette stemmer overens med Mercer- og ECA-undersøgelser, der konsekvent placerer Genève blandt de fem eller ti dyreste på verdensplan. Når det gælder ejendomspriser, konkurrerer Genève med byer som London, New York, Paris, Singapore, Hongkong i den høje ende. For eksempel koster prime-ejendomme i Genève $23.700 per m² globalpropertyguide.com (USD-ækvivalent), hvilket er på niveau med centrale prime-områder i London ($25.000 per m² i Mayfair for eksempel) og højere end prime Paris (~$18.000 per m²). Det er under ultra-prime steder som Monaco (som kan være €50.000+ per m²), men Genève er ikke langt efter topniveauet.

Genèves markedsadfærd adskiller sig dog noget fra de store globale finanscentre. Den er mindre og mindre volatil. Genève oplevede ikke de dramatiske boom og busts, som nogle byer så; dens priskurve har været en jævn stigende linje. Under den globale finanskrise 2008–09 faldt Genèves ejendomsmarked kun lidt, hvorefter det hurtigt kom sig, hvorimod markeder som Dubai eller Miami havde store udsving. Dette understreger Genèves safe-haven-karakter. Tilstedeværelsen af internationale organisationer og Schweiz’ stabilitet fungerer som støddæmpere.

Et andet punkt: Sammenlignet med globale byer har Genève strenge udbudsbegrænsninger (svarende til f.eks. Hongkong eller Singapore, hvor pladsen er begrænset). Men i modsætning til Hongkong vokser Genèves befolkning langsommere, og spekulative investeringer begrænses ved lov – så Genèves priser, selvom de er ekstremt høje, er i nogen grad mere efterspørgselsdrevne af faktiske brugere.

I luksussegmentet bemærkede UBS’s Luxury Property-indeks (2025), at topejendomme omkring Genevesøen (som inkluderer Geneves eksklusive marked) oplevede en samlet prisstigning på under 20% over de seneste 5 år, mens det omkring Zürichsøen lå på 30-40% ubs.com – hvilket indikerer, at Geneves luksusmarked voksede en smule langsommere, men stadig solidt ubs.com ubs.com. Globalt set kølede luksusejendomme i mange byer i 2022–2023 efterhånden som renterne steg, men Geneves ekstremt lave udbud holdt luksussegmentet robust med beskeden vækst frem for nogen nedgang.

Fra et investorperspektiv sammenlignes Geneve ofte med byer som Wien, München eller Tokyo, der også er kendt for stabilitet og lave afkast. Alle har stærk lejebeskyttelse og langsom, men stabil prisudvikling. Genève skiller sig ud selv blandt disse, på grund af sin internationale karakter og reguleringsmæssige barrierer for udenlandske købere, hvilket gør byen lidt unik.

Opsummeret er Geneves ejendomsnøgletal sammenlignelige med de største globale byer prismæssigt, men markedets dynamik er unikt schweizisk – stærkt reguleret, ekstremt stabilt og præget af gradvise tendenser. Byen deler med Zürich det schweiziske særkende af soliditet. Inden for Schweiz er der ingen by, der virkelig matcher Geneves kombination af høje priser, lav tomgang og international efterspørgsel (undtagen Zürich). For den, der flytter til Schweiz eller investerer, handler Genève vs. Zürich ofte om livsstil og branche (Genève for international/offentlig sektor og råvarer, Zürich for finans og teknologi, groft sagt). Begge overgår andre schweiziske byer prismæssigt. Og globalt indtager Genève en fast plads blandt de dyreste storbyer, hvilket ofte overrasker dem, der ikke ved, at denne lille by kan konkurrere med London eller Hong Kong, når det gælder boligpriser. Dette ses både i globale rangeringer og gennem oplevelsen hos udstationerede, der finder Geneves bolig- og leveomkostninger bemærkelsesværdigt høje eurocost.com.

På trods af omkostningerne fortsætter Genève med at tiltrække virksomheder og enkeltpersoner takket være sin livskvalitet, sikkerhed og strategiske betydning. Så længe byen bevarer disse fordele, vil den sandsynligvis forblive i den øverste liga både nationalt og internationalt. Sammenligningerne understreger i sidste ende, at Geneves ejendomsmarked afspejler byens status: global, eksklusiv og robust, med performance-mål som få byer på dens størrelse kan matche.

Kilder: Ovenstående analyse er baseret på data og rapporter fra schweiziske ejendomsmæglere og forskningsfirmaer, herunder Wüest Partner (via Schweizer Nationalbanks dataportal), UBS Real Estate Focus 2025, Engel & Völkers, Global Property Guide globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, samt internationale vurderinger som Mercer og EuroCost Internationals 2024-rangeringer eurocost.com. Ledigheds- og lejetal kommer fra officielle statistikker (Forbundskontoret for Statistik) og markedsrapporter globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Indsigt i erhvervsmarkedet bygger på JLL’s rapporter om Schweiz jll.com jll.com og Julius Baers ejendomsrapport for Q1 2025 realestate.juliusbaer.com realestate.juliusbaer.com. Disse kilder tegner tilsammen et billede af Geneves marked i 2025 og frem, som sammenfattet i denne rapport.