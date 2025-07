Grøn AI: Reducere kulstof i computeræraen

Green AI refererer til udvikling og brug af kunstig intelligens med fokus på at minimere miljøpåvirkningen. I modsætning til “traditionelle” AI-tilgange, der tilstræber maksimal ydeevne for enhver pris, sigter Green AI mod at nedsætte CO2-aftrykket og energiforbruget fra AI-modeller samtidig med, at de leverer brugbare resultater linkedin.com. I praksis betyder det at designe, træne og implementere AI-systemer, der ikke kun er nøjagtige, men også energieffektive og miljøvenlige. Dette paradigmeskifte er vigtigt, fordi AI’s hurtige vækst har en stigende, miljømæssig pris. Træning af store neurale netværk kan bruge enorme mængder elektricitet – i et velkendt eksempel fra 2019 blev det anslået, at træning af en enkelt deep learning-model udledte lige så meget CO2 som fem biler gennem hele deres levetid infoq.com. Sådanne fund understreger, hvorfor Green AI er afgørende: det tilpasser teknologisk fremgang med vores klimaforpligtelser og sikrer, at AI-innovationer ikke underminerer globale bæredygtighedsmål linkedin.com.

Ud over at begrænse skader kan en overgang til Green AI give positive sidegevinster. Effektive AI-modeller kører ofte hurtigere og billigere, hvilket reducerer driftsomkostningerne sammen med udledningen linkedin.com. At prioritere bæredygtighed i AI opmuntrer også til mere ansvarlig forskning og innovation indenfor effektive algoritmer og infrastruktur drevet af vedvarende energi. Kort sagt, Green AI handler om at forene AI’s transformative potentiale med det presserende behov for at beskytte vores planet. Ved at sætte miljøpåvirkning i fokus i alle led – fra modeldesign til datacenterdrift – kan vi fremme AI-fremskridt, der gavner samfundet uden en uforholdsmæssig høj CO2-udledning linkedin.com. De følgende afsnit udforsker den miljømæssige påvirkning af nuværende AI-tendenser og hvordan forskere, virksomheder og beslutningstagere arbejder på at “grønne” AI-processen.

Den miljømæssige påvirkning af AI og High-Performance Computing

Moderne AI, især den højtydende databehandling (HPC) der ligger bag træning af store modeller, forbruger enorme mængder energi og ressourcer. Datacentre – rygraden i cloud- og AI-tjenester – står allerede for anslået 4,4 % af det amerikanske elforbrug i 2023, en andel der kan tredobles inden 2028, hvis de nuværende tendenser fortsætter iee.psu.edu. Globalt bruger datacentre (eksklusive kryptovaluta) omkring 1–1,5 % af elektriciteten, og Det Internationale Energiagentur vurderer, at deres strømforbrug kan fordobles mellem 2022 og 2026 institute.global. AI er en væsentlig drivkraft bag denne vækst. Analytikere forudsiger, at eksplosiv vækst i AI-arbejdsbyrder kan betyde, at datacentre forbruger op til 10 % af al elektricitet i nogle lande inden 2030, hvor AI-relateret databehandling står for op til 90 % af stigningen institute.global. I en prognose kan datacentre på verdensplan i 2030 bruge 3–4 % af den globale elektricitet – en enorm klimabelastning – og AI’s tilknyttede CO2-udledninger er på vej til at fordobles mellem 2022 og 2030 hvis der ikke sker ændringer greenly.earth.

Den strømkrævende natur ved AI er tydelig, når man ser på individuelle modeller. Træning af avancerede neurale netværk involverer tusindvis af specialiserede processorer (GPU’er eller TPU’er), der kører i uger eller måneder, og forbruger enorme mængder elektricitet iee.psu.edu iee.psu.edu. En enkelt stor sprogmodel (LLM) med hundredvis af milliarder parametre kan kræve tusindvis af kilowatt-timer energi til én træningsrunde. For eksempel anslås det, at GPT-3-modellen (175 milliarder parametre) brugte 1.287 MWh elektricitet, hvilket svarer nogenlunde til det årlige strømforbrug for over 120 amerikanske husstande, og udledte omkring 552 tons CO₂ under træning infoq.com. Selv efter implementering bidrager AI-modellers drift (inference) løbende for millioner af brugere til fodaftrykket. Faktisk kommer 60–70 % af AI’s samlede energiforbrug fra inference (den daglige drift af modeller til at lave forudsigelser) snarere end den indledende træning greenly.earth. Populære tjenester som chatbots og anbefalingsalgoritmer kører døgnet rundt, hvilket betyder at strømforbruget er kontinuerligt. I slutningen af 2024 havde ChatGPT ca. 300 millioner brugere, og den energi, der kræves til at besvare utallige forespørgsler, giver den et enormt, om end stort set umålt, CO₂-aftryk greenly.earth greenly.earth. En analyse viste, at ChatGPT’s forgænger brugte omkring 502 tons CO₂ om året i strøm – samme årlige udledning som 112 benzinbiler – blot for at levere svar til brugere greenly.earth.

Det er ikke kun elektricitet og CO2-udledning, der betyder noget. Vandforbrug er en anden skjult omkostning: AI-datacentre har brug for intensiv køling, som ofte bruger vand. Et studie fra University of California fandt, at det at komponere en kort e-mail med en AI-model (ChatGPT-4) kan forbruge 500 mL vand, når man medregner datacentrets kølebehov – gang det med milliarder af forespørgsler, og vandforbruget vokser dramatisk greenly.earth. Derudover bidrager de korte hardware-levetider i AI til elektronisk affald. Banebrydende AI-acceleratorer (GPU’er, TPU’er) kan blive forældede eller slides op på blot få år, hvilket fører til tonsvis af e-affald fra kasserede chips og servere iee.psu.edu. Produktion af nyt hardware i stor skala har sit eget CO2-aftryk og kræver minedrift af sjældne mineraler, hvilket yderligere belaster naturressourcerne iee.psu.edu. Sammenfattende spænder AI’s miljøpåvirkning over elektricitet, udledning, vand og materialer: fra det kul eller gas, der brændes for at drive serverfarme, til liter af fordampet vand til køling, til stakke af elektronik, der udskiftes og kasseres. Denne påvirkning er allerede betydelig og vokser hurtigt, hvilket er grunden til, at “grøn AI” er blevet en presserende prioritet for både forskere og industri iee.psu.edu institute.global.

Nøglestrategier for at reducere AI’s CO2-aftryk

For at imødegå disse bekymringer arbejder forskere og ingeniører med mange strategier for at reducere CO2-udledningen i AI. Vigtige tiltag inkluderer at forbedre algoritmers effektivitet, optimere modeller, gøre datacenterdrift grønne og gentænke hardwaredesign. Herunder er nogle af de vigtigste teknikker:

Energieffektive algoritmer & modeloptimering: En af de mest direkte måder at reducere AI’s aftryk på er at få selve AI’en til at kræve mindre computation. Forskere udvikler algoritmer, der opnår de samme resultater med færre beregninger , og dermed mindre energi. For eksempel kan teknikker som model pruning (fjernelse af unødvendige forbindelser), kvantisering (brug af matematik med lavere præcision), og knowledge distillation (træning af mindre modeller til at efterligne store) mindske modellens størrelse og strømforbrug med minimal tab af nøjagtighed infoq.com. Genbrug og finjustering af forudtrænede modeller er en anden stor besparelse – i stedet for at træne en kæmpe model fra bunden for hver opgave, gør transfer learning , at AI-udviklere kan starte fra en eksisterende model og dermed bruge langt mindre computerkraft og energi infoq.com. En nylig Q&A i branchen understregede, at domænespecifikke modeller tilpasset et bestemt job kan være mere effektive end enorme generelle modeller; ved at fokusere præcis på det, der er brug for, undgår de det unødvendige overhead fra mega-modeller iee.psu.edu. Kort sagt, “klogere” træningstilgange og modeldesigns sigter efter at gøre mere med mindre – bibeholde AI-ydeevne, mens antallet af operationer og dermed elforbrug nedbringes.

Nye tendenser og innovationer inden for bæredygtig AI

I de seneste par år har bæredygtige AI-praksisser opnået enorm fremdrift. Det, der før var et nicheanliggende, er nu blevet en mainstream overvejelse inden for både AI-forskning og implementering. Her er nogle af de bemærkelsesværdige tendenser og innovationer, der driver AI mod en grønnere fremtid:

Gennemsigtighed og måleinitiativer: En grundlæggende tendens er bestræbelserne på at måle AI’s miljøpåvirkning nøjagtigt og gøre den gennemsigtig. I begyndelsen af 2025 lancerede en gruppe AI-forskere “AI Energy Score”-projektet , som giver en standardiseret energieffektivitetsvurdering for AI-modeller (på samme måde som EnergyStar-mærkning for husholdningsapparater) huggingface.co. Projektet oprettede en offentlig rangliste, der sammenligner energiforbruget for over 160 modeller på tværs af opgaver (tekstgenerering, billedanalyse osv.) og introducerede et letlæseligt femstjernet effektiviseringsmærke for AI-modeller huggingface.co huggingface.co. Dette fokus på gennemsigtighed har fået stor mediedækning og lægger pres på større AI-udbydere for at offentliggøre deres modellers energi- og CO2-målinger. Ligeledes har open source-indsatser som dem fra Hugging Face opfordret modeludviklere til at rapportere træningsemissioner og endda integrere værktøjer (f.eks. CodeCarbon) i AI-biblioteker for automatisk at logge energiforbrug huggingface.co. Resultatet er en voksende kultur af ansvarlighed – det, som nogle kalder AI’s “grønne karakterbog” – hvor effektivitet bliver sporet sammen med nøjagtighed. Denne datadrevne tilgang gør det muligt for forskere og virksomheder at sætte benchmarks og følge forbedringer over tid, så det sikres, at krav om “Grøn AI” bakkes op af tal.

Politikker og initiativer, der fremmer grøn AI

Idet vigtigheden af at begrænse AI’s CO2-aftryk anerkendes, tager beslutningstagere og organisationer verden over nu affære. En kombination af offentlige politikker, brancheinitiativer og virksomhedsløfter smelter sammen for at fremme grøn AI på flere områder. Nedenfor er nogle af de vigtigste indsatser og forslag, der driver udviklingen:

Regeringens politiske dagsordener: Regeringer begynder at integrere AI’s energipåvirkning i deres klima- og teknologipolitikker. For eksempel skitserede en politisk dagsorden fra Tony Blair Institute i 2024 en plan i fem punkter for at “Gøre AI grønnere,” og opfordrede regeringer til at (1) opbygge kapacitet til AI-energiplanlægning i myndigheder, (2) etablere standardiserede metrikker for rapportering af AI-energiforbrug og CO2-udledning, (3) sætte fleksible mål og en grøn AI-certificering for at tilskynde til effektive praksisser, (4) investere i ren energi og grøn AI-forskning & udvikling (som avancerede lavenergi-chips og open source-modeller for at undgå overflødige mega-træninger), og (5) koordinere internationalt gennem fora som de årlige COP-klimatopmøder institute.global institute.global. Dette afspejler en voksende forståelse af, at AI- og energipolitik skal hænge sammen. Nogle lande har endda truffet kortsigtede foranstaltninger, såsom moratorier mod nye datacentre i regioner, hvor elnettet er under pres institute.global. For eksempel satte Irland og Singapore midlertidigt byggeriet af datacentre på pause for at genoverveje deres bæredygtighed og påvirkning på elnettet. Generelt går tendensen inden for politik i retning af at fremme innovation i Grøn AI, samtidig med at “efterspørgselschokket” fra AI på elinfrastrukturen håndteres. Bemærkelsesværdigt træder store forskningsfonde også til: det amerikanske National Science Foundation og Department of Energy har igangsat tilskudsprogrammer for energieffektiv AI-forskning , og Den Europæiske Union har inkluderet mål for bæredygtig databehandling i sin digitale og klimamæssige strategi iee.psu.edu.

Case-studier: Organisationer, der fører an med Green AI

Mange organisationer er dukket op som frontløbere i implementeringen af Green AI-praksisser og demonstrerer, hvad der er muligt gennem engagement og innovation. Nedenfor fremhæver vi nogle bemærkelsesværdige case-studier:

Google: Som en af verdens største AI- og cloududbydere har Google sat bæredygtighed i centrum af sin strategi. Googles datacentre er kendt for deres effektivitet – i 2023 var deres gennemsnitlige PUE omkring 1,10, næsten 1,8× mere effektivt end et typisk virksomhedsdatasenter datacenters.google datacenters.google. Virksomheden har matchet 100% af sit elforbrug med vedvarende energi siden 2017 , og arbejder nu på at køre på CO2-fri energi 24/7 inden 2030 på alle lokationer blog.google blog.google. Det betyder, at Googles AI-arbejdsbelastninger i stigende grad vil blive direkte drevet af vind, sol, vandkraft og andre ikke-fossile kilder hver time på døgnet. Google var også pioner i brugen af AI i egne operationer – især ved at bruge DeepMinds maskinlæring til at styre kølesystemer, hvilket i de tidlige forsøg gav omkring 30% reduktion i køleenergi trellis.net. På hardwarefronten udvikler Google sine egne TPU’er (Tensor Processing Unit) -chips, der er optimeret til AI-effektivitet. En undersøgelse fra 2025 viste, at Googles 6. generations TPU (kodenavn “Trillium”) kan udføre den samme AI-opgave med en tredjedel af emissionerne sammenlignet med forgængeren fra 4. generation cloud.google.com. Derudover deler Google metoder som Compute Carbon Intensity (CCI) -metrikken – et mål for gram CO₂ pr. enhed beregning – for at hjælpe branchen med at benchmarke hardwareeffektivitet cloud.google.com. I praksis har Googles flerstrengede indsats (effektiv hardware + grøn strøm + smart køling) gjort det muligt at firedoble sin computerkraft de seneste år uden at øge strømforbruget datacenters.google. Dette lederskab har en afsmittende effekt: Google open-sourcer ofte sine effektivitetsværktøjer og offentliggør sine resultater, hvilket hjælper med at sætte grønnere standarder i hele AI-branchen.

Udfordringer og afvejninger ved implementering af Green AI

Selvom der gøres fremskridt, står implementering af Green AI i stor skala over for flere udfordringer og afvejninger, der skal håndteres:

Ydelse vs. Effektivitet Afvejning: Historisk set har AI-fællesskabet været meget fokuseret på at forbedre ydelsen – nøjagtighed, kapabilitet og træningshastighed – ofte på bekostning af effektiviteten. Større modeller og flere beregninger har generelt betydet bedre resultater, hvilket har skabt en “større er bedre”-tankegang . Et skifte til Green AI betyder, at man nogle gange må acceptere, at lille er smukt, eller i det mindste at effektivitet skal tælle sammen med nøjagtighed cacm.acm.org. Dette kan skabe en spænding: Forskere kan blive nødt til at bruge ekstra tid på at optimere modeller, eller måske opgive et par procents nøjagtighed for at bruge en model, der er 10× mere effektiv. Ligeledes skal virksomheder balancere fordelen ved outputtet fra et AI-system med energiomkostningen for at få dette output. I nogle tilfælde kan forbedret effektivitet endda forbedre ydelsen (fx en mindre model kan generalisere bedre og være hurtigere), men i andre tilfælde er der en reel afvejning. Udfordringen er at skabe en kultur, hvor effektive løsninger bliver belønnet og ikke blot ses som sekundære til rå ydelse. Dette sker gradvist med introduktionen af effektivitetsmål i forskningen, men det kræver et skift i tankegangen: AI-fremskridt bør måles i “kvalitet pr. compute” og ikke blot kvalitet alene .

Gennemsigtighed og datamangler: En anden udfordring er simpelthen at vide, hvor vi står i forhold til AI’s miljøpåvirkning. Mange AI-udviklere (især i industrien) har været tilbageholdende med at dele data om energiforbrug, enten på grund af konkurrencehemmeligheder eller frygt for kritik huggingface.co. Indtil for nylig nævnte få AI-artikler eller produktannonceringer overhovedet CO2-aftryk. Denne mangel på gennemsigtighed gør det svært at identificere de største ineffektiviteter eller holde organisationer ansvarlige. Det betyder også, at forskere ikke nemt kan lære af hinandens fejl eller succeser i energireduktion. Selv om initiativer som AI Energy Score og bedre rapportering forsøger at lukke dette hul, er deltagelsen fra alle de store aktører endnu ikke universel – for eksempel havde mange af de største AI-labs i 2025 endnu ikke offentliggjort energimålinger fra deres nyeste modeller huggingface.co. Dette er langsomt ved at ændre sig under pres fra interessenter (kunder, medarbejdere, endda investorer, der spørger til ESG-præstationer). Afvejningen her er mellem proprietær fordel vs. fælles gavn: virksomheder bekymrer sig om, at afsløring af effektivitetsdata kan give antydninger af deres modelarkitekturer eller omkostninger, men det er afgørende for global forbedring. At overvinde dette kræver tillidsopbygning og måske neutrale tredjepartsrevisioner, så virksomhederne fortroligt kan dele data, der bidrager til branchens benchmarks.

Økonomiske og tekniske udfordringer: Implementeringen af Green AI-tiltag medfører ofte opstartsomkostninger eller teknisk kompleksitet. For eksempel er det dyrt at designe en speciallavet AI-chip med lavt strømforbrug eller eftermontere et datacenter til væskekøling. At træne en model med en ny effektiv algoritme kan kræve mere forskning og eksperimentering (tid = penge) sammenlignet med at bruge en veletableret, men brute force-teknik. Små virksomheder og forskere med begrænsede ressourcer kan have svært ved at investere i effektivitet, hvis det ikke giver en umiddelbar besparelse. Der er også en vidensbarriere – ekspertise både inden for AI og energioptimering er relativt sjælden, så organisationer skal ansætte eller uddanne personer med denne tværfaglige kompetence. På infrastruktursiden kan det være en udfordring at få adgang til ægte grøn elektricitet døgnet rundt i visse regioner; virksomheder kan være nødt til at betale ekstra for vedvarende energi eller investere i energilagring for at dække huller. Disse udfordringer kan få bæredygtighed til at fremstå som en “luksus”, som kun velhavende teknologigiganter har råd til, hvilket er en opfattelse, vi skal ændre. Opmuntrende er det dog, at mange grønne investeringer betaler sig på lang sigt – energieffektive design sparer ofte penge over tid på elregningen, og priserne på vedvarende energi falder. Alligevel står organisationer over for et klassisk kortsigtet vs. langsigtet kompromis: de skal være villige til at tage en øjeblikkelig udgift (eller acceptere en lidt lavere basisydelse) af hensyn til bæredygtighed og fremtidige effektivitetsgevinster. Politiktiltag som CO2-afgifter eller effektivitetsstandarder kan hjælpe med at tippe dette regnestykke ved at gøre det bæredygtige valg mere økonomisk attraktivt.

Omfanget af påvirkning og ansvar: AI’s miljøaftryk spænder vidt – lige fra udvinding af mineraler til chips, til elproduktion og bortskaffelse af hardware. At adressere alt dette er komplekst. En udfordring for fortalere for Green AI er at undgå blot at flytte påvirkningen rundt. For eksempel, hvis vi gør datacentre CO2-neutrale, men markant øger hardwareproduktionen, risikerer vi blot at outsource udledningerne til fabrikker og minedrift. En helhedsorienteret tilgang er nødvendig, men det kræver koordinering på tværs af industrier (elektronik, energi, computere) og endda lande. Ingen enkelt AI-lab eller virksomhed kan kontrollere CO2-aftrykket i hele forsyningskæden. Det rejser spørgsmål om ansvar: Skal AI-virksomheder være ansvarlige for udledningerne fra chipfabrikker i deres forsyningskæde? Mange virksomheder overvejer nu Scope 3-emissioner (indirekte udledninger fra forsyningskæde og brug af produkter) og sætter mål for at reducere dem, hvilket er en positiv udvikling trellis.net. Pålidelig beregning og reduktion af disse kræver dog datadeling på tværs af brancher og kollektiv handling (for eksempel chipproducenter, der skifter til vedvarende energi, eller genanvendelsesprogrammer for elektronik). At opnå den form for bred koordinering er udfordrende. Der er en afvejning i fokus – skal vi først tage fat på de ”lavthængende frugter” (såsom operationel effektivitet), eller satse på sværere, systemiske udfordringer som afkarbonisering af forsyningskæden? Svaret er, at vi på sigt skal gøre begge dele, men prioritering og rækkefølge for indsats er en løbende udfordring.

Sammenfattende er implementeringen af Green AI ikke uden vanskeligheder. Der er tekniske kompromisser, kulturelle forandringer og systemiske udfordringer, der skal overvindes. Den opmuntrende nyhed er, at ingen af disse udfordringer er uoverstigelige: AI-miljøet er kreativt og samarbejdsvilligt, og de samme egenskaber kan løse effektivitetsudfordringen, som de tidligere har løst præstationsudfordringer. En vigtig del af at navigere kompromiserne er at udvide samtalen: at involvere ikke kun ingeniører, men også produktchefer (til at revurdere funktionsmættethed), beslutningstagere (til at tilpasse incitamenter) og offentligheden (til at skabe opbakning til bæredygtig teknologi). Ved at forudse og håndtere disse udfordringer direkte – og åbent erkende, hvor vi ikke slår til – kan bevægelsen for Green AI fortsætte med at opnå fremgang uden at blive bremset af uventede forhindringer.

Fremtidsudsigter for bæredygtig AI-udvikling

Fremadrettet er bestræbelserne mod Green AI klar til at accelerere og blive en integreret del af AI-udviklingen. Der er en stigende enighed om, at bæredygtighed vil indgå sammen med nøjagtighed, retfærdighed og sikkerhed som centrale kriterier, hvormed AI-systemer vurderes. Flere tendenser peger på en fremtid, hvor AI-innovation og miljøansvar går hånd i hånd:

Integration af Green AI-principper: Vi kan forvente, at det inden for få år vil blive rutine, at AI-forskningsartikler og produktlanceringer inkluderer energi- og CO2-metrics. Ligesom “modelstørrelse” eller “latens” ofte rapporteres i dag, kan morgendagens standardpraksis være at rapportere “X-model opnåede Y-nøjagtighed med Z kWh energi”. Denne gennemsigtighed vil blive muliggjort af forbedrede værktøjer – forestil dig udviklingsrammer, der automatisk viser CO2-aftrykket ved træning af din model. Når disse metrics bliver almindelige, vil de informere designbeslutninger fra starten. En AI-ingeniør i 2030 vil måske beslutte ikke at forfølge en bestemt massiv modelarkitektur, fordi en hurtig beregning viser, at den ville være for energikrævende, og i stedet vælge en smart, effektiv metode, der opnår lignende resultater. Med andre ord vil energiopmærksomhed blive indarbejdet i AI-udviklingslivscyklussen . Green Software Foundations fokus på livscyklusvurderinger og standardiserede målinger baner vejen for dette greensoftware.foundation greensoftware.foundation. Også i uddannelsessystemet vil næste generation af AI-praktikere sandsynligvis blive trænet i at betragte optimering og bæredygtighed som grundlæggende færdigheder, ligesom de lærer om algoritmisk kompleksitet.

Afslutningsvis står AI’s fremtid til at blive grønnere fra start. Hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil vi se AI-systemer, der er markant mere effektive, drevet af ren energi og anvendt i klimamæssige løsninger. Der er et realistisk håb om, at vi kan skille AI’s fordele fra dens CO2-aftryk, så vi kan forbedre AI’s evner eksponentielt, mens vi udflader (eller endda mindsker) de forbundne udledningskurver. Det vil kræve fortsat dedikation – teknologisk innovation, understøttende politiske tiltag, samarbejde i industrien og offentlig opbakning spiller alle en rolle. Men som vi har beskrevet, falder mange af brikkerne allerede på plads. Green AI er på vej fra niche til at blive det nye normale for AI-udvikling. I compute-æraen er det ikke længere en begrænsning for innovation at mindske CO2 – det er en mulighed for at innovere smartere. Ved at væve bæredygtighed ind i AI’s fremtid, sikrer vi, at vores jagt på intelligensforbedring forbliver i harmoni med den planet, der opretholder os. De kommende år bliver afgørende, og hvis vi lykkes, vil fremtidige generationer måske se tilbage og betragte Green AI som en af tidens store transformationer, hvor teknologi og miljømæssigt ansvar udviklede sig sammen og skabte en bedre verden.

