Jersey ejendomsmarked 2025: Tendenser, præstation & udsigter

Jerseys ejendomsmarked har gennemgået en mærkbar korrektion siden toppen i slutningen af 2022. Midt i stigende renter og økonomiske forandringer oplevede 2023 både et markant fald i ejendomspriser og transaktionsvolumen, men de seneste data fra 2024–2025 viser tegn på stabilisering. Denne rapport giver et omfattende overblik over Jerseys ejendomssektor – dækkende boliger, erhvervsejendomme, lejeboligmarkedet og luksussegmentet – pr. 2025. Vi undersøger aktuelle tendenser (priser, efterspørgsel, udbud), den seneste markedsudvikling og politiske tiltag, der former sektoren, samt inkluderer ekspertprognoser for den korte til mellemlange bane (frem til 2028) for at vejlede investorer, boligkøbere og beslutningstagere.

Boligmarkedet

Markedsudvikling og priser: Priserne på huse i Jersey er faldet markant fra toppen i 2022. I 1. kvartal 2025 var den mix-justerede gennemsnitspris for boliger omkring 3% lavere end året før og hele 14% under toppen nået i 3. kvartal 2022 stats.je. Tilbagegangen gjorde 2024 til det værste år for boligpriser siden målingernes start (mindst siden 1986) med et fald på 8% sammenlignet med 2023 stats.je – det største årlige fald i ca. 38 år collascrill.com. Korrektionen fulgte en periode med uholdbar høj vækst (årlige stigninger på over 15% blev set i 2021) drevet af faldende overkommelighed, da renterne steg. Ved udgangen af 2024 var priserne fortsat i fald (ca. 1% kvartal-til-kvartal i 4. kvartal 2024) collascrill.com. Dog tyder tidlige data for 2025 på, at faldet er ved at bunde ud: I 1. kvartal 2025 steg den samlede pris faktisk omkring 1% på sæsonkorrigeret basis i forhold til forrige kvartal stats.je stats.je, hvilket kan indikere en mulig stabilisering.

Salgsvolumen og Efterspørgsel: Transaktionsvolumener oplevede et markant fald under markedets nedgang. Det samlede ejendomssalg i 2023 var nede med omkring 42,9 % i forhold til året før gov.je, da højere realkreditomkostninger dæmpede købernes aktivitet. Kun cirka 840 ejendomme (HPI-berettigede) blev solgt i 2023, sammenlignet med cirka 1.470 i 2022 stats.je stats.je. Dette var et usædvanligt lavt omsætningsniveau sammenlignet med historiske standarder. Opmuntrede nok tog aktiviteten til igen i 2024 og ind i 2025. Det samlede salg for 2024 steg cirka 25 % over det lave niveau fra 2023 collascrill.com collascrill.com, og i første kvartal 2025 var der 90 % flere transaktioner end i første kvartal 2024 (selvom kvartalet året før var ekstremt stille) nedbankprivatewealth.com. Selv sammenlignet med slutningen af 2024 steg salget i første kvartal 2025 med 7 % nedbankprivatewealth.com. På trods af denne genopretning er omsætningen fortsat under langsigtede normer (stadig cirka 29 % under gennemsnittet for første kvartal 2021–2023) nedbankprivatewealth.com. Kort sagt er efterspørgslen kommet sig fra bunden, men er ikke helt vendt tilbage til niveauet før pandemien eller renteforhøjelserne. Mange købere satte på pause i 2023 på grund af usikkerhed, men noget af den tilbageholdte efterspørgsel er nu ved at vende tilbage til markedet, efterhånden som prisforventningerne justeres.

Gennemsnitlige priser efter ejendomstype: Nedgangen har ikke påvirket alle ejendomskategorier lige meget. Større, eksklusive boliger har vist sig mere modstandsdygtige på det seneste, delvist på grund af velhavende købere, der udnytter de blødere priser. For eksempel oplevede 4-værelses huse faktisk en stigning i deres gennemsnitsværdi i begyndelsen af 2025 (steget til cirka £1,405 millioner i første kvartal, hvilket er 36 % op fra kvartalet før) collascrill.com. Denne stigning var drevet af et par meget højt prissatte handler (over £3 millioner hver), efterhånden som nye velhavende beboere flyttede til øen nedbankprivatewealth.com. Modsat fortsatte priserne for mindre ejendomme med at falde fra kvartal til kvartal gennem begyndelsen af 2025.

Køberprofil og førstegangskøbere: Førstegangskøbere har fortsat været aktive trods de høje priser, hjulpet af statslige støttesystemer. I 1. kvartal 2025 stod omtrent en tredjedel af bolighandlerne (34%) for førstegangskøbere, op fra cirka en fjerdedel i 2023 stats.je. Dette markerer en stigning på 7 procentpoint i andelen af handler til førstegangskøbere og afspejler indsatsen for at hjælpe unge lokale ind på boligmarkedet. (Ifølge Collas Crills estimat udgjorde førstegangskøbere 31% af handlerne i 1. kvartal, cirka 3% flere end året før collascrill.com.) Jerseys First Step Scheme, et støttet købprogram lanceret af staten i 2024, bidrog til 33 salg sidste år collascrill.com og 13 salg i 1. kvartal 2025 stats.je. Dog har programmets overordnede markedsindflydelse indtil videre været begrænset – den såkaldte “onward chain”-effekt (hvor sælgere af støttede boliger køber nye hjem) har været svagere end håbet collascrill.com. Samlet set er det øgede antal førstegangskøbere et positivt tegn, men boligpriserne er fortsat et alvorligt problem. En typisk lønmodtagerhusholdning i Jersey, der tjener omkring gennemsnitsindkomsten, har kun råd til lånet på en gennemsnitspris for en etværelses lejlighed og kan ikke betale en almindelig toværelses lejlighed eller nogen form for hus ud fra de nuværende priser collascrill.com. Dette understreger den alvorlige manglende for boligoverkommelighed: Selvom der har været en korrektion i priserne for nylig, er prisen på familieboliger stadig langt højere, end hvad gennemsnitsindkomster kan bære uden betydelige udbetalinger eller to indtægter.

Udbud og nybyggeri: Et grundlæggende problem, der præger Jerseys boligmarked, er ubalancen mellem udbud og efterspørgsel. Øens boligbestand er kun vokset langsomt (ca. 9% stigning i det samlede antal boliger i perioden 2011-2021) policy.je, og de fremtidige behov er betydelige – fremskrivninger tyder på, at 2.000 ekstra enheder vil være nødvendige inden 2035 (forudsat en moderat nettotilflytning på +325 personer om året) policy.je. Nybyggeri har dog haft svært ved at følge med. I 2023 var en betydelig del af handlerne i nye byggerier (inklusive et stort salgsprojekt), men i 2024 faldt andelen af nybyggerier markant – kun ca. 9% af salgene i 2024 var nye enheder, mod 39% i 2023 collascrill.com. Det indikerer, at få større boligprojekter kom på markedet i 2024. Jerseys “Bridging Island Plan” (2022–2025) udpeger byggegrunde og har til formål at øge boligudbuddet, og regeringen har prioriteret initiativer for at “få Jersey til at bygge” (fx reformer af byggesagsbehandlingen) policy.je. Dog begrænser den stramme adgang til jord og lange planlægningsprocesser fortsat mulighederne for boligudvikling. Kombinationen af begrænset ny udbud og konstant efterspørgsel (drevet af en voksende befolkning og tilgang af personer med stor formue) har gjort boligmanglen meget stor. Selv med de seneste prisfald er boliger stadig sjældne, og markedet for attraktive boliger forbliver konkurrencepræget. Denne strukturelle mangel på boliger er en væsentlig årsag til, at boligpriserne på Jersey er så høje i forhold til de lokale indkomster – som Jerseys Fiscal Policy Panel (FPP) har bemærket, bruger husstandene her en meget stor andel af indkomsten på bolig, og markedspriserne “er uoverkommelige for en betydelig del af befolkningen.” policy.je Forbedring af udbuddet (især af overkommelige boliger) vil være afgørende for en stabil boligsektor på lang sigt.

Lejemarkedet (boligudlejning)

Udvikling i lejepriser: Efter en længere periode med stigende huslejer viste Jerseys lejeboligmarked tidlige tegn på afkøling det seneste år. I 1. kvartal 2025 var den gennemsnitlige lejepris i den private sektor 0,9 % lavere end året før policy.je, hvilket markerer et sjældent årligt fald (nominelt). Lejepriserne toppede i slutningen af 2022, og de nuværende gennemsnitlige lejer ligger stadig omtrent 0,5 % over denne top nominelt, men i reelle (inflationsjusterede) termer er de faldet ca. 19 % fra 2022’s højdepunkt policy.je. Gennem 2024 faldt udbudte lejepriser faktisk med omkring 1 % collascrill.com, hvilket gav lejerne en smule lettelse efter flere års kraftige stigninger. Denne stabilisering kan tilskrives lejernes begrænsede betalingsevne (leje-til-indkomst-forholdet nåede smertegrænsen for mange husholdninger) og regeringens pres for at dæmpe voldsomme huslejestigninger. Der var endda diskussion af midlertidige huslejekontrolforanstaltninger på Jersey under leveomkostningskrisen – eksempelvis var der indført en begrænset fastfrysning af nogle sociale huslejer, og bredere “huslejestabilisering” har været debatteret (der er mere om politiske tiltag nedenfor). I begyndelsen af 2025 så huslejen ud til at have stabiliseret sig, med flade lejepriser fra kvartal til kvartal i 1. kvartal collascrill.com.

Udbud af lejeboliger og udlejerdynamikker: På trods af det seneste stop for huslejestigninger peger de underliggende udbuds- og efterspørgselsforhold på, at et nyt pres opad kan opstå. Efterspørgslen på lejeboliger er fortsat stærk, drevet af befolkningstilvækst og folk, der ikke kan købe bolig. Boligbestanden i Jerseys lejeboligsektor (både privat og social) udgør omkring 46 % af alle boliger policy.je, og tomgangen er lav. Dog trækker flere private udlejere sig ud af markedet på grund af stigende omkostninger og et boom af nye regler collascrill.com. 2023–2024 har budt på en bølge af mindre buy-to-let-investorer, der har solgt deres ejendomme, hvilket på den ene side øger udbuddet på salgsmarkedet, men skrumper lejeboligudbuddet. Denne tendens giver anledning til bekymring: Når lejeudbuddet mindskes, får de resterende udlejere stærkere prisfastsættelsesevne, hvilket potentielt kan presse huslejen op igen. Faktisk advarer markedsobservatører om, at huslejerne kan begynde at stige igen i 2025 i løbet af året, hvis denne udlejerflugt fortsætter collascrill.com. Lejesektorens sundhed er på et vendepunkt, hvor lejernes beskyttelse skal balanceres med risikoen for at afholde investeringer.

Overkommelighed og socialt boligbyggeri: Overkommeligheden på lejeboligmarkedet er lige så presset som på salgsmarkedet. Den gennemsnitlige månedlige husleje for en 2-værelses lejlighed i 2024 udgjorde cirka 50–60 % af den månedlige median husstandsindkomst, hvilket gør det udfordrende for mange familier. Regeringen har anerkendt dette og har som prioritet at “sikre flere overkommelige boliger og større tryghed for lejere” policy.je. Sociale boliger (administreret af Andium Homes og andre) spiller en afgørende rolle – de sociale huslejer er fastsat til maksimalt 80 % af markedslejen, og kun lavindkomstborgere over 30 år er berettigede policy.je. I januar 2025 var der 690 husstande på ventelisten til Affordable Housing Gateway (til sociale boliger), hvoraf 231 var klassificeret som akutte behov policy.je. Dette understreger den akutte mangel på overkommelige lejeboliger. For at lette presset har regeringen indført en “Rent a Room”-ordning, der giver ejere mulighed for at udleje et ledigt værelse med skattefri indkomst op til en vis grænse policy.je. Selvom dette hjælper en smule, kan sådanne tiltag ikke erstatte behovet for at udvide boligudbuddet.

Regulatoriske ændringer i udlejning: Nylige politiske tiltag er ved at omforme Jerseys udlejningslandskab. I august 2024 trådte en ny lov i kraft, som kræver, at alle udlejere skal have en licens for at kunne udleje ejendom policy.je. Formålet med licensen er at håndhæve minimumsstandarder og sikre professionel administration, men det har også ført til øgede overholdelsesomkostninger og får måske nogle “amatør”-udlejere til at sælge. Derudover er en ny boligudlejningslov under udarbejdelse (forventes i 2025), som vil give lejere stærkere beskyttelse policy.je. Boligministeren har signaleret, at der ønskes at inkludere “foranstaltninger for lejeregulering” i denne lov d2re.co.uk – altså en form for reglering af lejeforhøjelser. Forslag om lejeregulering er kontroversielle: Fortalere hævder, at det vil forhindre urimeligt høje huslejer og gøre boliger mere tilgængelige, især i et marked med lavt udbud som Jerseys d2re.co.uk. Modstandere advarer om, at stramme lejeloft kan afskrække investering og nyudvikling, hvilket på længere sigt kan forværre boligudbuddet d2re.co.uk d2re.co.uk. En analyse fra D2 Real Estate advarede om, at indførelse af lejeregulering nu “kan være dråben, der får bægeret til at flyde over for lokale investorer og udlejere”, som allerede er presset af nylige reguleringer d2re.co.uk. Beslutningstagere er derfor varsomme – enhver lejeregulering vil sandsynligvis være moderat (fx begrænse hyppigheden eller størrelsen af lejeforhøjelser fremfor egentlige frysninger af huslejen) for at undgå utilsigtede konsekvenser. Sammenfattende er Jerseys udlejningsmarked i 2025 på et vendepunkt: Lejere får flere rettigheder og oplevede en kortvarig lettelse i husleje, men den grundlæggende mangel på lejeboliger lurer og truer med højere huslejer fremover, medmindre udbuddet øges eller der indføres stærke reguleringer.

Erhvervsejendomsmarkedet

Oversigt: Jerseys erhvervsejendomssektor er relativt lille (hele sektoren for ejendomsaktiviteter, inklusive lejeindtægter, udgør ca. 11,7% af BVT policy.je), men den omfatter kontorbygninger, detailhandelslokaler, lagre, ejendomme til gæstfrihed og blandede udviklingsprojekter. Markedets udvikling i 2023–2025 har varieret afhængigt af segment. Kontorlokaler – især primære Grade A-kontorer i St. Heliers forretningskerne – har været i fokus, med en genopretning i efterspørgslen og meget begrænset udbud. Detail- og ejendomme til gæstfrihed har oplevet forbedret belægning efter pandemien, men detailhandelsmiljøet i bymidten fortsætter med at udvikle sig i takt med ændrede forbrugervaner. Industri- og logistiklokaler er et nicheområde på Jersey på grund af arealbegrænsninger, med kronisk lav tilgængelighed. Vi fokuserer nedenfor på kontorsektoren, da den dominerer commercial investering, og bemærker derefter tendenser i andre erhvervssegmenter.

Jerseys kontormarked er ved at komme sig efter pandemiens justeringer og ser ud til at være i en cyklisk opadgående bevægelse. 2023 var et udfordrende år – efterspørgslen fra lejere faldt, da virksomheder genovervejede deres pladsbehov, og det samlede optag af kontorlokaler endte under det normale niveau d2re.co.uk . I: flytte- og udlejningsaktivitet vendte omtrent tilbage til 2022-niveauet d2re.co.uk . Efterspørgslen drives af, at virksomheder tilpasser sig ogfor bedre at tiltrække medarbejdere tilbage til arbejdspladsen d2re.co.uk d2re.co.uk . Jerseys finansindustri (40% af økonomien policy.je ) fortsætter med at vokse, hvilket øger behovet for moderne kontorer. Samtidig er. Den seneste store flerbruger-kontorbygning med ledige lokaler blev færdiggjort tilbage i 2018 d2re.co.uk . Siden da er kun et par bygninger blevet opført – især States of Jerseys egne nye hovedkvarter (~11.600 m² færdiggjort i 2024) og et stort kontor til én lejer (IFC 6, færdiggjort 2023 til Aztec Group) d2re.co.uk d2re.co.uk . Disse var projekte til egen brug og har ikke givet noget spekulativt udbud til markedet. Derfor er der i 2025. Virksomheder der søger moderne lokaler har få andre muligheder end at konkurrere om eksisterende topejendomme eller vente på kommende projekter. Udviklere har været tøvende over for spekulativt byggeri grundet høje byggeomkostninger og økonomisk usikkerhed, selvom succesen med de seneste projekter kan øge tilliden til næste bølge af byggerier.

Med stærk efterspørgsel og næsten ingen ny udbud, er tomgangen for førsteklasses kontorer ekstremt lav. De fleste Grade A-bygninger i St. Helier’s finansdistrikt (Esplanade/IFC-området og nærliggende) er fuldt udlejet, og enhver ledig plads bliver hurtigt taget. Lejere, der ønsker store etagearealer eller faciliteter af højeste kvalitet, må i stigende grad overveje at renovere ældre bygninger eller flytte til yderområder, da der er så få førsteklasses kontorer tilbage d2re.co.uk d2re.co.uk. Udlejere af sekundære kontorer har bemærket dette og er begyndt at opgradere ejendomme for at tiltrække kvalitetslejere. Overordnet set tilgodeser markedsforholdene udlejerne i kontorsegmentet – et dramatisk skift fra 2020, hvor udsigterne var usikre. Efterspørgslen fra brugerne overstiger nu udbuddet, og mange i branchen mener, at denne ubalance vil “skabe en af markedets stærkeste præstationer i løbet af de næste fem år”, når det gælder lejevækst d2re.co.uk d2re.co.uk.

Kontorleje og investeringsresultater: Det strammende kontormarked har ført til bemærkelsesværdig lejeforøgelse, især i 2024–2025. Førsteklasses kontorleje i St. Helier nærmer sig en ny milepæl. Analytikere spurgte sidste år: “Kan lejeniveauet i Jersey nå £50 per kvadratfod?” – et niveau, der blev betragtet som optimistisk på det tidspunkt d2re.co.uk. Selvom £50 endnu ikke er nået i 2024, er top-lejen steget til de høje £40 per kvadratfod for de bedste lokaler. Endnu mere bemærkelsesværdig har lejeforøgelsen været i gode “anden generations” kontorer (lidt ældre bygninger): med så få nye kontorer tilgængelige, er lejen for nogle Grade B-bygninger steget med 35% eller mere det seneste år d2re.co.uk. Dette er en ekstraordinær stigningstakt, som afspejler, hvordan konkurrencen om gode lokaler har presset værdierne op over hele linjen. Effektive lejeniveauer (under hensyntagen til incitamenter) er også på vej op, da udlejerne føler mindre behov for at tilbyde generøse tilskud til indretning eller huslejefrie perioder på et marked, der favoriserer udlejerne.

Fra et investorperspektiv har Jerseys erhvervsejendomsværdier sandsynligvis ramt bunden og er begyndt at komme sig. Stigningen i huslejer og et mere positivt økonomisk baggrundsbillede (Jerseys BNP voksede med +7,3% i 2023 policy.je, og renterne forventes at falde) har forbedret udsigterne. Efter en periode med yield-blødgøring i 2022-2023, begynder afkastene at komprimere igen i begyndelsen af 2025 d2re.co.uk. Brancheanalyser antyder, at Channel Islands’ erhvervsmarked er foran Storbritannien i cyklussen og potentielt allerede nåede sit lavpunkt i 2024 d2re.co.uk. Nogle snu investorer, der købte kontorer i 2023 til lave priser, ser nu 15%+ i samlede afkast på disse opkøb d2re.co.uk, takket være afkastkompression og forhøjede huslejer. For eksempel vil et sekundært kontor, der er købt til en høj forrentning og efterfølgende oplever en lejestigning på 30%, generere ekstraordinært afkast. Sådanne tilfælde er ikke gået ubemærket hen, og investorernes stemning forbedres. Der er fornyet interesse fra lokale ejendomsselskaber, Jersey-baserede fonde og velhavende privatpersoner for at investere i erhvervsejendomme, givet øens lave tomgang og stabile langsigtede lejebase (finansvirksomheder, det offentlige osv.). Det skal dog siges, at transaktionsvolumen stadig er beskedne – markedet er lille og illikvidt med kun et begrænset antal større handler om året.

Detail og andre kommercielle sektorer: Segmentet for detailejendomme på Jersey er centreret omkring St. Heliers hovedgader. Det har stået over for udfordringer fra e-handel og en langsom genopretning af fodtrafikken efter COVID. Men i 2022–2023 oplevede fysiske detailbutikker et comeback, da turismen vendte tilbage, og lokale igen begyndte at besøge butikker og restauranter. De bedste butikslokaler på King Street og Queen Street har for det meste beholdt deres lejere (inklusive britiske kæder og lokale virksomheder), selvom sekundære butiksgader stadig har enkelte tomme lokaler. Generelt er detaillejeniveauerne forblevet relativt stabile; udlejere er mere fleksible med vilkårene for at holde lokalerne fyldte. Ejendomme til hotel- og restaurantbranchen (hoteller, restauranter, barer) har haft et stærkt comeback – for eksempel voksede hotel- og restaurantsektoren med ~20% i 2022 gov.je og fortsatte med at komme sig i 2023. Denne forbedrede rentabilitet understøtter ejendomsværdierne i sektoren, og et par hotelrenoveringsprojekter er blevet sat i gang. Industri- og lagerlokaler er ekstremt begrænset på Jersey på grund af manglen på jord. Små industrikvarterer i udkanten af St. Helier og St. Saviour har fuld belægning og lange ventelister, da behovet for opbevaring og distribution (for varer importeret til øen) fortsætter. Lejen for industrilokaler er høj per kvadratfod sammenlignet med det britiske fastland, og ethvert sjældent salg af en let-industriel ejendom tiltrækker typisk stærke bud. Sammenfattende deler alle kommercielle undersektorer et fælles tema: begrænset udbud. Med meget lidt ny kommerciel udvikling i de senere år (2023 og 2024 oplevede lavt niveau af nye byggerier på kontor, detail og industri), forbliver ledigheden på Jersey lav på alle områder savills.je. Denne stramme udbudssituation understøtter værdierne, men begrænser også vækst- og udvidelsesmuligheder for virksomheder.

Udsigter for erhvervsejendomme: Udsigterne for Jerseys erhvervsejendomsmarked er forsigtigt optimistiske. De økonomiske forhold er gunstige (finanssektoren er profitabel og i vækst, arbejdsløsheden er meget lav, og BNP-forudsigelserne er positive gov.je). Efterspørgslen efter kvalitetskontorlokaler forventes at forblive solid. Konto markedet forventes at opleve yderligere lejeforhøjelser på kort sigt, omend ikke så eksplosivt som det seneste år, når lejepriserne finder et nyt ligevægtspunkt. Nogle tocifrede procentvise lejeforhøjelser er stadig på vej for lejemål, der skal genforhandles i 2025, især for lejere i ældre bygninger, der vil blive mødt med markedsleje, når deres langtidslejekontrakter udløber d2re.co.uk. Omvendt, hvis renten falder, og finansiering bliver billigere, kan vi måske se en eller to nye kontorbyggerier igangsat inden 2026, hvilket på sigt vil bidrage til at balancere markedet. For detailhandel vil fortsat høj beskæftigelse og turisme understøtte kundestrømmen, men strukturelle ændringer betyder, at udlejere kan omdanne nogle butikslokaler (fx til F&B eller boliger) for at reducere tomme lokaler. Industri vil fortsat være i underskud – alle muligheder for at skabe nye lagerfaciliteter (gennem ændret arealanvendelse eller etagebyggeri) vil blive taget godt imod af lejere. Samlet set står Jerseys erhvervsejendomsmarked til at drage fordel af øens robuste økonomi og begrænsede udbud af fast ejendom, dog er det fortsat følsomt over for globale økonomiske tendenser og lokale politiske ændringer (såsom eventuelle nye ejendomsskatter).

Luksus- og prime-ejendomsmarkedet

Luksussegmentet på Jerseys ejendomsmarked – der omfatter eksklusive boliger, prime beliggenheder og ejendomme målrettet velhavende internationale købere – har vist bemærkelsesværdig robusthed og endda styrke trods den bredere markedsnedgang. Jersey er velkendt som et fristed for højformuende personer (HNWIs), der søger ophold, på grund af sin attraktive livsstil og fordelagtige skatteforhold. Dette har skabt et særskilt prime-marked for boliger til flere millioner pund, som ofte fungerer forholdsvis uafhængigt af det brede marked.

High-Value-beboere (HVR) og deres indflydelse: Jerseys High Value Residency-ordning (også kendt som 2(1)(e)-licenser) tillader et begrænset antal velhavende personer at flytte til Jersey hvert år, under visse krav. Indkommende HVR’er skal købe eller bygge ejendomme over en minimumspris og betale betydelige skatter. Historisk har denne ordning sikret en stabil strøm af efterspørgsel efter luksusejendomme: siden 2004 har HVR’er købt 264 ejendomme til en samlet værdi over £1 milliard bailiwickexpress.com. I de senere år har antallet varieret – for eksempel blev 11 high-value-beboere godkendt i 2022 (ned fra et højdepunkt på 29 godkendelser i 2018) bailiwickexpress.com. I 2022 købte HVR-købere 14 ejendomme til en samlet værdi på £88,6 millioner (gennemsnitligt ~£6,3 mio. hver) bailiwickexpress.com bailiwickexpress.com. Disse er betydelige handler, der understøtter toppen af markedet. Mange af disse køb er store palæer eller omfattende kystejendomme, der ofte senere får yderligere investeringer i renoveringer og lokale tjenester.

Da man anerkendte efterspørgslen (og for at sikre, at kun ultrarige ansøgere kvalificerer sig), hævde Jerseys regering minimumsprisen for ejendomskøb for nye HVR’er i slutningen af 2023. Den krævede investering sprang fra £2,5 millioner til £3,5 millioner for et hus (og fra £1,25 mio. til £1,75 mio. for en lejlighed) bailiwickexpress.com. Det foreslogs også, at den årlige minimumsskat skulle stige fra £145.000 til £250.000 bailiwickexpress.com. Disse politiske ændringer, godkendt i 2024 statesassembly.je, betyder reelt, at Jersey nu målretter sig mod en mindre, endnu rigere gruppe immigranter. På kort sigt udløste dette et stormløb på eksklusive boligsalg i slutningen af 2024 og begyndelsen af 2025, da nogle købere skyndte sig at opfylde de gamle krav, mens andre opfyldte de nye. Resultatet kunne ses i statistikken: den gennemsnitlige pris på 4-værelses huse steg 36% fra kvartal til kvartal i Q1 2025 collascrill.com, drevet af flere salg over £3 millioner til velhavende købere nedbankprivatewealth.com. Dette antyder stærk tillid og efterspørgsel i luksussegmentet trods det generelle markeds svaghed. Faktisk bemærkede eksperter “en tydelig stigning i salget af større, værdifulde hjem, hvilket antyder at tilliden fortsat er stærk i toppen af markedet” nedbankprivatewealth.com. Velhavende købere så tilsyneladende stadig ejendomme i Jersey som en værdifuld investering og et sikkert tilflugtssted, selvom købere i mellemsegmentet var mere tilbageholdende.

Egenskaber ved luksusmarkedet: Jerseys luksusejendomsmarked består primært af store familievillaer (ofte med omfattende grunde) i øens mest eftertragtede områder – for eksempel godser i St. Brelade eller St. Martin med havudsigt, eller historiske herregårde på landet. Hertil kommer penthouselejligheder og boliger ved vandet med høje specifikationer (dog færre af disse). Mange af disse ejendomme er “ukvalificerede” boliger eller falder ind under HVR-betegnelsen, hvilket betyder, at kun licenserede eller berettigede købere (typisk velhavende tilflyttere) kan købe dem. Priserne kan variere fra £2 millioner og op til mange titalls millioner for de aller sjældneste ejendomme. Luksussegmentet påvirkes af globale faktorer: ændringer i britisk skattepolitik eller geopolitiske begivenheder kan skabe tilgang af velhavende individer. For eksempel har Storbritanniens strammere skatteregler for non-doms og højere stempelafgifter i de senere år gjort Jersey relativt mere attraktiv, hvilket har bidraget til strømmen af HVR savills.je savills.je. De fleste HVR-ansøgere kommer fra Storbritannien (Især England stod for ~134 ud af 180+ ansøgere i 2013–2022) bailiwickexpress.com, med et mindretal fra steder som Schweiz, Hongkong og USA. Det betyder, at Jerseys luksusmarked i høj grad hænger sammen med tilliden og den finansielle formåen blandt ultra-velhavende britiske og internationale investorer.

Nuværende udvikling: Som nævnt holdt luksuspriserne sig stærkere end det brede marked i 2023–2024. Mens almindelige huspriser faldt ~8% i 2024, antyder anekdotiske beviser, at værdierne i det absolutte toppeniveau var uændrede eller endda let stigende. Boliger i £5m+ klassen har ofte unikke kvaliteter (jord, udsigt, privatliv) og er ekstremt få – deres ejere er sjældent tvunget til at sælge, så prisdannelsen er mindre “likvid” end for gennemsnitshuse. Transaktionsvolumen i luksussegmentet var relativt sund: ud over HVR-handler købte og solgte lokale topindkomsttagere og hjemvendte emigranter også eksklusive boliger. “Tilliden i toppen” ses i form af fortsatte investeringer – f.eks. udvidede et konsulentfirma inden for luksusejendomme og åbnede et kontor på Jersey i 2023, hvilket signalerer tro på vækst i øens primære marked luxuryguideusa.com.

Udsigter for luksussegmentet: Udsigterne forbliver positive, om end med nogle usikkerheder. Ekspertmæglere forventer, at primemarkedet vil klare sig bedre end resten: Savills bemærkede, at priserne i primære regionale britiske markeder (på nogle måder sammenlignelige med Jersey) i 1. kvartal 2025 var nogenlunde stabile år-til-år, selvom mainstream-markederne faldt savills.je. Jerseys luksusboligpriser vil sandsynligvis være mere modstandsdygtige og hurtigere til at komme sig end boliger i mellemklassen, takket være begrænset udbud og købere, der er mindre påvirkede af renteniveauer. Hvis de globale aktie- og obligationsmarkeder fortsætter med at forbedre sig ind i 2025–2026, vil HNWI’er have mere kapital at investere i ejendomme. Jerseys regering arbejder også på at bevare sin tiltrækningskraft – mens de strammede HVR-reglerne, modstod de opfordringer til at afskaffe 1%-skattebåndet for HVR’er med henvisning til konkurrence fra andre jurisdiktioner bailiwickexpress.com. Øens stabilitet, sikkerhed og skattemæssige fordele (20% indkomstskat med loft på de fleste indtægter, ingen kapitalgevinst- eller arveafgift) forbliver en tiltrækning for de ultrarige bailiwickexpress.com bailiwickexpress.com. Én potentiel dæmper kan være, hvis for mange luksusboliger rammer markedet på én gang – for eksempel, hvis nogle langtidsejere indløser deres gevinst i lyset af de seneste prisstigninger. Men fraset dette forventer vi moderat vækst i luksussegmentet over 2025–2028. Ejendomme over f.eks. 4 mio. £ kan opleve årlige prisstigninger i den lave ende de næste par år, ifølge nogle prognoser, mod uændrede eller beskedne gevinster på det brede marked. Under alle omstændigheder betyder luksusmarkedets nichepræg, at det fortsat vil blive drevet af individuelle forhold og den årlige strøm af nye HVR’ere, snarere end af lokale økonomiske forhold.

Politiske og regulatoriske udviklinger

En række regeringspolitikker og regulatoriske ændringer i de seneste 1–2 år har haft væsentlige konsekvenser for Jerseys ejendomsmarked. Disse foranstaltninger har til formål at adressere boligpriser, generere indtægter eller sikre markedets stabilitet. Nedenfor opsummerer vi centrale udviklinger og deres forventede indvirkning:

Stempelafgift og skatteændringer: Med virkning fra 1. januar 2023 indførte Jersey en højere sats for stempelafgift/ejendomsoverdragelsesafgift på ejendomskøb, der ikke er køberens primære bolig stats.je. Denne “ekstra bolig”-afgift (svarende til Storbritanniens tillægsafgift for anden bolig) øger transaktionsomkostningerne for investorer inden for udlejningsejendomme og feriehuskøbere og har til formål at dæmpe spekulativ efterspørgsel. Omvendt fik førstegangskøbere et løft – fra 1. januar 2024 blev det stempelafgiftsfrie beløb for førstegangskøbere hævet fra £500.000 til £700.000 stats.je stats.je. Dette gør det muligt for førstegangskøbere at købe boliger til moderate priser med reduceret skat, hvilket kan spare op til £19.000 i afgift på en bolig til £700.000 (sammenlignet med det gamle regime). Disse ændringer giver lidt mere fordel til dem, der køber for at bo i boligen selv. Tidlige data antyder, at investeringsejendomskøb faktisk faldt i 2023 (kun ~10% af handlerne i 1. kvartal 2025 blev foretaget af købere, der ikke havde til hensigt at bo der selv, et fald på 14 procentpoint fra 2023) stats.je, mens aktiviteten blandt førstegangskøbere steg, som nævnt. En anden omdiskuteret ændring har været forslaget om en kapitalgevinstskat (CGT) på ejendomme . I slutningen af 2024, under økonomisk pres, kom nogle medlemmer af Staterne med forslaget om at indføre en CGT på fremtidige gevinster ved ejendomssalg d2re.co.uk. Branchen reagerede med bekymring: eksperter advarede om, at selv tale om en CGT “kan medføre enorme økonomiske risici” , da det potentielt vil få mange udlejere til at sælge og forstærke de investeringerestriktioner , der allerede findes d2re.co.uk. De hævdede, at det kunne udløse et stort udsalg, yderligere prisefald og underminere Jerseys ry for skattemæssig stabilitet d2re.co.uk. Pr. 2025 var CGT-forslaget ikke blevet vedtaget – det ser ud til at være sat i bero på grund af disse bekymringer. Politiske beslutningstagere vil sandsynligvis nærme sig en sådan skat med forsigtighed, da det vil være et “seismisk skift” i Jerseys skattepolitik d2re.co.uk.

Boligudbud og initiativer for billige boliger: Det nye Ministerråd (valgt i 2022) har gjort bolig til en prioritet i sin strategiske politik. Ud over First Step-delingsejerskabsordningen (omtalt tidligere) arbejder regeringen på planlægningsreformer for at fremskynde udviklingen. Et løfte om at "genoplive St. Helier" antyder incitamenter for byfornyelse og tættere boligbyggeri i byen policy.je. Øens boligudbygningsagenturer (Andium for sociale boliger og Jersey Development Company for visse områder) har projekter i pipelinen for at tilføje enheder, selvom dette tager tid. For billige boliger er indtægtsgrænser for sociale lejeboliger blevet opdateret (f.eks. kan en enlig person med 3 børn tjene op til ~£85k og stadig kvalificere sig) policy.je, og der er løbende støtte til initiativer som indskudshjælp til førstegangskøbere. Selvom disse ikke direkte ændrer markedspriserne, påvirker de, hvem der kan få adgang til boliger og til hvilken pris.

Beboerlejemål og regulering af udlejere: Som nævnt under lejemål er en omfattende revision af loven om beboerlejemål i gang i 2025. Det forventes at styrke lejeres rettigheder – sandsynligvis herunder længere opsigelsesvarsler, potentielle grænser for hvor ofte huslejen må hæves, og tydeligere vedligeholdelseskrav – hvilket vil bringe Jersey mere på linje med bedste praksis andre steder. Udlejerlicens (kravet om en årlig licens for at drive udlejningsejendom) er nu obligatorisk policy.je. Licenssystemet, der blev indført i 2024, sikrer at alle lejeboliger opfylder minimumsstandarder (sikkerhed, hygiejne mv.) og giver bedre tilsyn med udlejningssektoren. Ikke-kompatible udlejere risikerer at miste deres licens. Dette bør forbedre kvaliteten på udlejningsmarkedet over tid, omend med den bivirkning at nogle marginale udlejere trækker sig. Regeringens udfordring er at balancere lejerbeskyttelse vs. fastholdelse af udlejere. De kommende huslejestabiliserende tiltag, hvis de gennemføres, vil være et stort skridt – erfaringer fra andre jurisdiktioner (fx Skotlands nylige forsøg med huslejebremse) undersøges for at undgå faldgruber d2re.co.uk. Beslutningstagere involverer interessenter (udlejerforeninger, lejergrupper, økonomer) for at udarbejde en løsning, der dæmper overdreven huslejeinflation uden at fryse markedet helt d2re.co.uk.

Regler for udenlandske investeringer og ejerskab: Jersey har traditionelt haft restriktioner på ejendomsejerskab for ikke-residenter – kun kvalificerede beboere eller licenserede HVR'er kan købe boligejendomme, hvilket effektivt kontrollerer udenlandske investeringer. Der er ikke foretaget større ændringer i disse regler for nylig, bortset fra en stramning af HVR-kriterierne som diskuteret (hvilket reducerer antallet af udenlandske indtrængere, men øger deres påkrævede investering). Der er ingen tegn på, at øen åbner for udenlandske investorer uden begrænsninger; politikken er fortsat at kanalisere denne efterspørgsel gennem HVR-ordningen for at sikre, at det kommer de offentlige finanser til gode.

Jersey har traditionelt haft restriktioner på ejendomsejerskab for ikke-residenter – kun kvalificerede beboere eller licenserede HVR’er kan købe boligejendomme, hvilket effektivt kontrollerer udenlandske investeringer. Der er ikke foretaget større ændringer i disse regler for nylig, bortset fra en stramning af HVR-kriterierne som diskuteret (hvilket reducerer antallet af udenlandske indtrængere, men øger deres påkrævede investering). Der er ingen tegn på, at øen åbner for udenlandske investorer uden begrænsninger; politikken er fortsat at kanalisere denne efterspørgsel gennem HVR-ordningen for at sikre, at det kommer de offentlige finanser til gode. Miljømæssige og bygningsmæssige standarder: En interessant udvikling i erhvervssektoren handlede om Energy Performance Certificates (EPCs). Staten havde overvejet lovgivning, der skulle kræve minimum EPC-ratinger for erhvervsbygninger (svarende til de britiske regler, hvor udlejere fra 2023 ikke kan udleje lokaler med en EPC under E). Dog lavede regeringen et U-vending og besluttede ikke at vedtage den lovgivning i denne periode efter branchemodstand d2re.co.uk. Ejendomsbranchen havde advaret om utilsigtede konsekvenser, hvis britiske standarder blev anvendt rigidt på Jerseys ældre bygningsmasse d2re.co.uk. I stedet vil Jersey fokusere på gradvist at opdatere bygningsstandarderne. Ikke desto mindre reagerer investorer og banker allerede på forventningen om kommende EPC-krav – de favoriserer i stigende grad energieffektive bygninger eller budgetterer for omkostninger til eftermontering d2re.co.uk. Så selv om ingen lov er trådt i kraft endnu, kan vi forvente en tendens mod grønnere bygninger, og dette kan påvirke ejendomsværdierne (med “grønt præmie” for effektive bygninger, “brun rabat” for energieffektive bygninger med tiden).

Sammenfattende udvikler det politiske miljø på Jersey sig for at adressere de dobbelte udfordringer omkring boligpriser og markedsbæredygtighed. Tiltag som højere skatter på investorer, støtte til førstegangskøbere, strammere lejereguleringer og debat om skat på kapitalgevinster afspejler alle et skarpt fokus på ejendomsmarkedets indflydelse på samfund og økonomi. For interessenter betyder det at navigere i et marked, der ikke kun er drevet af udbud og efterspørgsel, men også af betydelige politiske indgreb. At holde sig opdateret på disse ændringer – og deltage i høringsprocesser – vil være vigtigt for investorer og udviklere, der opererer på Jersey.

Markedsudsigter (2025–2028)

Kigger vi fremad, står Jerseys ejendomsmarked over for en periode med forsigtig optimisme blandet med strukturelle udfordringer. Eksperternes prognoser antyder, at det værste af den seneste nedgang muligvis er overstået, men en hurtig tilbagevenden til kraftig prisstigning forventes ikke på kort sigt. I stedet forventes en fase med beskeden vækst eller konsolidering, forudsat at der ikke sker større eksterne chok. Her skitserer vi prognosen for de kommende år:

Priser på boligejendomme: Ifølge Finanspolitisk Panels seneste prognoser (pr. maj 2024) forventes huspriserne i Jersey at forblive stort set uændrede i 2024 (0% ændring), derefter stige med omkring +2% i 2025 og yderligere +2% i 2026 policy.je. Med andre ord forventes en blid genopretning i de nominelle priser fra midten af årtiet. Dette stemmer overens med, at 2023–2024 korrigerede den tidligere overvurdering, hvorefter priserne igen kan vokse lidt hurtigere end inflationen. Hvis denne udvikling fortsætter, kan Jersey i 2027–2028 opleve en samlet husprisstigning i den lave ende af ét cifret procentpoint. Til sammenligning forudser nogle prognoser på det bredere britiske marked omkring 20% samlet vækst fra 2024 til 2028 (Savills har revideret sin femårsprognose for de britiske huspriser til samlet +21,6% savills.je, under antagelse af, at renterne falder støt, og økonomien forbliver robust). Jerseys vækst kan være lidt lavere, da boligpriserne allerede ligger meget højt og boligbyrden er stor, men bør grundlæggende følge de samme drivkræfter – nemlig genopretning af købernes tillid i takt med, at finansieringsomkostningerne falder . En vigtig forudsætning er netop, at Bank of England inden udgangen af 2024 eller 2025 vil have begyndt at sænke renten, hvilket vil slå igennem på Jerseys boligrenter (de lokale renter plejer på sigt at følge UK-tendenser nedbankprivatewealth.com). Lavere låneomkostninger vil styrke købernes købekraft, men gradvist. Tempoet i prisstigningerne vil dog blive begrænset af Jerseys stramme boligbyrde; selv med rentefald kan husholdningerne kun byde til et vist niveau. Derfor synes en tilbagevenden til tocifrede årlige stigninger usandsynlig på mellemlang sigt, medmindre der opstår akut mangel på udbud eller et pludseligt boom i udefrakommende efterspørgsel.

Priser på boligejendomme: Ifølge Finanspolitisk Panels seneste prognoser (pr. maj 2024) forventes huspriserne i Jersey at forblive stort set uændrede i 2024 (0% ændring), derefter stige med omkring +2% i 2025 og yderligere +2% i 2026 policy.je. Med andre ord forventes en blid genopretning i de nominelle priser fra midten af årtiet. Dette stemmer overens med, at 2023–2024 korrigerede den tidligere overvurdering, hvorefter priserne igen kan vokse lidt hurtigere end inflationen. Hvis denne udvikling fortsætter, kan Jersey i 2027–2028 opleve en samlet husprisstigning i den lave ende af ét cifret procentpoint. Til sammenligning forudser nogle prognoser på det bredere britiske marked omkring 20% samlet vækst fra 2024 til 2028 (Savills har revideret sin femårsprognose for de britiske huspriser til samlet +21,6% savills.je, under antagelse af, at renterne falder støt, og økonomien forbliver robust). Jerseys vækst kan være lidt lavere, da boligpriserne allerede ligger meget højt og boligbyrden er stor, men bør grundlæggende følge de samme drivkræfter – nemlig genopretning af købernes tillid i takt med, at finansieringsomkostningerne falder. En vigtig forudsætning er netop, at Bank of England inden udgangen af 2024 eller 2025 vil have begyndt at sænke renten, hvilket vil slå igennem på Jerseys boligrenter (de lokale renter plejer på sigt at følge UK-tendenser nedbankprivatewealth.com). Lavere låneomkostninger vil styrke købernes købekraft, men gradvist. Tempoet i prisstigningerne vil dog blive begrænset af Jerseys stramme boligbyrde; selv med rentefald kan husholdningerne kun byde til et vist niveau. Derfor synes en tilbagevenden til tocifrede årlige stigninger usandsynlig på mellemlang sigt, medmindre der opstår akut mangel på udbud eller et pludseligt boom i udefrakommende efterspørgsel.

Salgsvolumen og markedsaktivitet: FPP forudser også, at antallet af boligtransaktioner vil komme tilbage på niveauet fra før pandemien omkring 2026 gov.je. Dette er en markant genopretning taget i betragtning, hvor lavt 2023 lå. Før pandemien (2018–2019) blev der i Jersey gennemført cirka 1.200–1.300 bolighandler om året. Prognosen indebærer en stabil aktivitetsstigning i 2025 og 2026, i takt med at tilliden vender tilbage. Tidlige indikatorer bakker dette op: det kraftige opsving i salg i første kvartal 2025 (90% år-til-år) tyder på momentum. I 2026–2027 forventes et sundere, mere likvidt marked med flere boliger til salg (takket være bedre stemning) og flere købere, der har råd til priserne (takket være lidt lavere renter og lønvækst). Et usikkerhedsmoment er parlamentsvalget på Jersey i 2025 – historisk set kan valg føre til en kortvarig pause i boligmarkedet, hvis der er usikkerhed om lovgivningen. Da boligpolitik dog er et tværpolitisk fokusområde, forventer vi ikke store politiske ændringer, der skulle bremse handlerne. Samlet set bør salgsvolumen normalisere sig, hvilket er positivt for ejendomsmæglere, banker og købere/sælgere, da et likvidt marked er et mere effektivt marked.

Udsigter for lejeboligmarkedet: Huslejer er noget sværere at forudsige på grund af de forestående politiske indgreb. Hvis huslejereguleringsforanstaltninger bliver vedtaget i 2025, som begrænser hvor hurtigt udlejere kan hæve huslejen for eksisterende lejemål, kan den gennemsnitlige huslejeinflation forblive afdæmpet i det officielle indeks. Dog peger markedskræfterne på et opadgående pres: udbuddet af lejeboliger kan blive yderligere reduceret (hvis flere udlejere sælger eller omdanner boliger på grund af licenskrav og beskedne afkast), og efterspørgslen vil forblive høj (især hvis befolkningen vokser med et par hundrede om året, uden væsentlig nybyggeri). Alt i alt kan vi forvente små nominelle huslejestigninger (sige 1–3% om året) over 2025–2027, hvis økonomien forbliver stærk – hvilket reelt kan betyde at huslejerne knap nok følger med inflationen. Politikken om at begrænse almene boligers husleje til 80% af markedsniveau fortsætter med at give en vis lettelse for de laveste indkomster, men det betyder også, at ethvert løft i markedslejen lægger pres på regeringens boligstøtte. Beslutningstagere vil sandsynligvis overvåge boligprisindekset nøje. En mulig positiv udvikling i horisonten: hvis regeringens initiativer til at øge boligudbuddet bærer frugt (for eksempel, hvis flere store boligprojekter færdiggøres mellem 2026–2028), kan det øge tomgangen en smule og dæmpe huslejestigningerne. På nuværende tidspunkt synes en større tilførsel af nye boliger før 2027 dog usandsynlig på grund af projekternes leveringstid.

For andet erhvervsejendom er udsigterne stabile. Detailhandlen står over for en strukturel udfordring fra online shopping, men Jerseys gågade vil fortsat være øens detailcentrum; vi kan muligvis se beskedne fald i sekundære detaillejepriser, opvejet af stærk efterspørgsel på primære placeringer (især fra caféer, spisesteder og oplevelsesbaserede butikker). Industri vil forblive et udlejerens marked; enhver mulighed for at udvikle moderne lagerenheder vil sandsynligvis blive grebet, men der er ingen tegn på betydelige industrielle projekter i sigte. Ejendomsudsigterne for hotel- og restaurationsbranchen afhænger af turismen – forudsat at besøgstallet fortsætter med at komme sig til niveauet før Covid og potentielt vokser (med nye flyruter osv.), vil hoteller og restauranter blomstre, hvilket støtter deres ejendomsværdier. Vi kan endda se interesse for at udvikle et nyt hotel, hvis væksten i turismen retfærdiggør det inden 2028.

Luxury & Prime Segment: Segmentet for luksusboliger bør fortsat trives, om end i et lille omfang. Jerseys tiltrækningskraft på velhavende er vedvarende – medmindre der sker drastiske ændringer, vil HNWI’ere stadig komme, dog i begrænset antal. Den nylige forhøjelse af HVR-minimumsejendomsværdierne kan reducere antallet af HVR-tilflyttere en smule i det kommende år eller to (da kun dem, der vil bruge £3,5 mio.+, kvalificerer sig), men dem der kommer, vil investere endnu mere pr. person. Dette kan faktisk skubbe priserne i topsegmentet endnu højere ; for eksempel kan ejendomme, der tidligere ville have kostet £3 mio., nu blive udbudt til £4 mio.+, når købere konkurrerer for at nå tærsklerne og overbyde hinanden. Vi forventer fortsat prisstigning på trophy homes – måske i en størrelsesorden af et par procent årligt, men med mulighed for spring, hvis meget sjældne boliger rammer markedet. Luksussegmentet er også delvist isoleret fra renteudsving (købere betaler ofte kontant eller har rigelig likviditet), så det vil primært følge udviklingen i formuer. Hvis de globale aktiemarkeder og velstandsindikatorer stiger i 2025–2028, kan man forvente, at efterspørgslen på luksusboliger på Jersey følger med. Omvendt vil enhver global nedtur, der påvirker HNWI’ere (f.eks. en større finanskrise), hurtigt kunne dæmpe topsegmentets efterspørgsel, men den risiko gælder ikke kun for Jersey.

Luxury & Prime Segment: Segmentet for luksusboliger bør fortsat trives, om end i et lille omfang. Jerseys tiltrækningskraft på velhavende er vedvarende – medmindre der sker drastiske ændringer, vil HNWI'ere stadig komme, dog i begrænset antal. Den nylige forhøjelse af HVR-minimumsejendomsværdierne kan reducere antallet af HVR-tilflyttere en smule i det kommende år eller to (da kun dem, der vil bruge £3,5 mio.+, kvalificerer sig), men dem der kommer, vil investere endnu mere pr. person. Dette kan faktisk skubbe priserne i topsegmentet endnu højere; for eksempel kan ejendomme, der tidligere ville have kostet £3 mio., nu blive udbudt til £4 mio.+, når købere konkurrerer for at nå tærsklerne og overbyde hinanden. Vi forventer fortsat prisstigning på trophy homes – måske i en størrelsesorden af et par procent årligt, men med mulighed for spring, hvis meget sjældne boliger rammer markedet. Luksussegmentet er også delvist isoleret fra renteudsving (købere betaler ofte kontant eller har rigelig likviditet), så det vil primært følge udviklingen i formuer. Hvis de globale aktiemarkeder og velstandsindikatorer stiger i 2025–2028, kan man forvente, at efterspørgslen på luksusboliger på Jersey følger med. Omvendt vil enhver global nedtur, der påvirker HNWI'ere (f.eks. en større finanskrise), hurtigt kunne dæmpe topsegmentets efterspørgsel, men den risiko gælder ikke kun for Jersey.

Konklusion: Jerseys ejendomsmarked forventes at gå ind i en periode med gradvis genopretning og stabilisering fra og med 2025. Boligpriserne forventes at stige beskedent (omtrent som indkomstvæksten) i de næste par år policy.je, efter den markante korrektion, der har forbedret overkommeligheden en smule. Udlejningssektoren vil forblive under pres, men med øget tilsyn for at sikre fairness. Erhvervsejendomme, især kontorer, står til en periode til fordel for udlejere, indtil nyt udbud matcher efterspørgslen, og øens luksusboliger vil fortsat tiltrække købere i topsegmentet og styrke markedets øverste lag. I 2028 forventer vi et ejendomsmarked på Jersey, der er en smule mere overkommeligt for lokale (på grund af indkomststigninger og stabile priser), men stadig et eksklusivt marked med høj efterspørgsel, givet øens begrænsede areal og tiltrækningskraft. Politiske beslutningstagere skal fortsat balancere mellem efterspørgselsstyring og udvidelse af udbuddet for at sikre, at markedet både tilgodeser investorer og det brede samfund.

Kilder: Jersey Statistics Unit rapporter, Fiscal Policy Panel analyser og ekspertkommentarer fra markedet har informeret disse fremskrivninger stats.je policy.je gov.je nedbankprivatewealth.com. Som altid kan de faktiske resultater afvige, hvis de underliggende forudsætninger ændrer sig, men det overordnede billede peger mod et stabilt til blidt stigende marked gennem 2025–2028 fremfor den boom-bust volatilitet, vi har set i den nylige fortid.