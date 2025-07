Vancouver Ejendomsmarked 2025 Udsigter: Tendenser, Prognoser & Nøgleindsigter

Erhvervsmarkedet (2025): Vancouvers erhvervsejendomssektor har udvist modstandsdygtighed på trods af de økonomiske modvinde.

Nuværende Markedsforhold i 2025

Investeringsaktiviteten tog til i begyndelsen af 2025 – omkring 2 milliarder dollars i erhvervsejendomstransaktioner blev gennemført i 1. kvartal 2025, en stigning på 10 % år-over-år altusgroup.com altusgroup.com .Investorer forbliver tiltrukket af Vancouvers fundamentale forhold og langsigtede væksthistorie, hvilket bevises ved, at byen for nylig blev rangeret som det bedste marked i Canada for investeringsstemningen inden for erhvervsejendomme altusgroup.com .Når det er sagt, oplever forskellige aktivklasser divergerende forhold.i Vancouver kæmper med høje tomgangstal (tilgængelighed omkring 12,4% i begyndelsen af 2025) på grund af nyt udbud og vedvarende hybridarbejde altusgroup.com .Udlejere rapporterer en “flight-to-quality”, da moderne klasse A-kontorer fortsat oplever positiv absorption (syv kvartaler i træk pr. 1. kvartal 2025) og en strammere tilgængelighed, selvom ældre kontorbyggeri stagnerer altusgroup.com altusgroup.com .Bemærkelsesværdigt bliver nogle underudnyttede kontorbygninger omdannet – for eksempel blev et 12-etagers kontortårn i centrum solgt med henblik på ombygning til et 180-værelses hotel altusgroup.com , hvilket afspejler en tendens til adaptiv genanvendelse i centrum.står på et stærkere grundlag: investeringsvolumen i detailhandelsejendomme steg med 140 % år-til-år i starten af 2025 altusgroup.com , da investorer retter sig mod førsteklasses butiksgader og dagligvareforankrede centre.Dog usikkerhed lurer omkring de traditionelle stormagasiner; det ikoniske Hudson’s Bay Company har indgivet begæring om kreditorbeskyttelse, og potentielle butikslukninger kan efterlade store tomme arealer, hvilket tvinger udlejere til at være kreative med omdannelse af store detailområder altusgroup.com , som længe har været favoritter på Vancouvers marked, har oplevet en let afdæmpning.Den industrielle tilgængelighed er steget til omkring 6,0 % – det højeste niveau siden 2010 – da nogle investorer har sat beslutninger på pause på grund af usikkerheder omkring handel altusgroup.com altusgroup.com .Selv sådan er efterspørgslen efter lagre stadig grundlæggende stærk (nettooptagelsen er stadig positiv), og Vancouvers knaphed på jord sikrer, at erhvervsejendomme fortsat er en værdifuld langsigtet investering altusgroup.com altusgroup.com .Samlet set er Vancouvers kommercielle sektor i 2025: robust inden for detailhandel og udvikling af flerfamilieudlejning, forsigtigt optimistisk inden for kontorer (for førsteklasses lokaler), og med en mindre pause inden for industri – men generelt er byens attraktivitet for investorer og virksomheder fortsat med til at understøtte markedets stabilitet.

Vancouvers ejendomslandskab i 2025 er præget af høj beholdning og faldende priser i boligsektoren, med en robust men foranderlig erhvervssektor i baggrunden.

Boligmarkedet (2025): Boligmarkedet i Greater Vancouver er gået fra foregående års hektiske sælgers marked til et mere balanceret eller endda købervenligt marked. Boligsalget er faldet – årets transaktioner i begyndelsen af 2025 var blandt de svageste i et årti storeys.com – og aktive listeringer er steget til det højeste niveau i flere år. I maj 2025 var der over 17.000 aktive listeringer i Metro Vancouver, en stigning på 26% fra året før og det højeste niveau siden 2016 wowa.ca. Denne stigning i udbuddet, kombineret med højere låneomkostninger, har lettet presset på priserne. Prisen på standardboligen for alle ejendomstyper i Metro Vancouver ligger omkring 1,18 millioner dollar, hvilket er omkring 2,9% lavere end for et år siden wowa.ca. Gennemsnitspriserne er faldet endnu mere – med cirka 5-6% år-over-år wowa.ca. Med lave salgstal (maj 2025-salget var ~18% lavere end maj 2024 wowa.ca) og nye listeringer i et stabilt tempo, har salgs-til-ny-liste-forholdet ligget i det lave 30%-område. Dette SNLR indikerer købers marked (langt under de 60%+, som indikerer et sælgers marked) wowa.ca. Kort sagt: Vancouvers boligmarked midt i 2025 er roligere og mere til forhandling – købere har fået noget forhandlingskraft tilbage, mens sælgere står over for et marked med større prisfølsomhed efter flere års konstant vækst.

Boligpristendenser og Overkommelighed

Efter et årti med dramatisk prisstigning er boligpriserne i Vancouver for nylig gået ind i en periode med beskeden korrektion. Fra 2005 til 2022– MLS’ benchmarkpris er over(en årlig sammensat vækst på omkring 6,1 %) wowa.ca . Denne mangeårige stigning, drevet af begrænset jord, befolkningstilvækst og globale investeringer, gjorde Vancouver til et af de. 2022 blev dog et vendepunkt, da renteniveauet begyndte at stige kraftigt. I 2023-2024 forringede højere realkreditrenter købernes overkommelighed markant og dæmpede efterspørgslen, hvilket fik priserne til at stabilisere sig og falde en smule.i Metro Vancouver toppede i begyndelsen af 2022 og er siden drevet nedad. Pr. midten af 2025 ligger benchmarks ca. 5-10 % under denne top, afhængig af boligtype (for eksempel er benchmarkpriser for fritliggende huse nede med ca. 3,2 % år-til-år, ejerlejligheder nede med ca. 2,4 % år-til-år) wowa.ca på tværs af alle boligtyper i Greater Vancouver var i maj 2025 omkring 1,27 millioner dollars, cirka 6 % lavere end året før wowa.ca . Kort sagt er prisernefra rekordhøje niveauer, hvilket giver en smule lettelse til købere sammenlignet med vanviddet i 2021.forbliver dog Vancouvers største udfordring. I slutningen af 2023 erklærede RBC byens boligmarked for at være i, hvad angår overkommelighed vancouver.citynews.ca . Faktisk var det det dyreste, det nogensinde har været, at købe en bolig i Canada: Ifølge RBC’s indeks skulle en typisk køber i Vancouver brugebare for at dække ejeromkostningerne til en gennemsnitlig bolig vancouver.citynews.ca . Det er et opsigtsvækkende tal – det betyder i bund og grund, at den repræsentative familie ikke har råd til en bolig i Vancouver, medmindre de bruger mere end hele deres indkomst før skat på det. Så ekstreme omkostningsbyrder er kun blevet lette minimalt med den nylige prisnedgang. Selv under optimistiske scenarier forudså RBC, at de nødvendige indkomster i 2025 kun ville falde til niveauerne fra midten af 2022 – stadig ekseptionelt høje og stadig næsten uden effekt for de fleste købere vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca . Andre målinger bekræfter det samme: Vancouvers pris-til-indkomst- og pris-til-leje-forhold er blandt de værste i verden, og byen rangerer konsekvent somfor både at eje og leje bolig.

Presset er ikke kun begrænset til købere. Lejere står over for rekordhøje huslejer og lav tomgang. I begyndelsen af 2024 var udlejningsvakuumsraten i Metro Vancouver omkring 1,6 %, en lille stigning fra næsten nul, men stadig langt under et sundt niveau jarmanrealestate.com. Dette stramme marked har presset den gennemsnitlige månedlige husleje for en toværelses lejlighed op på cirka $2.200 (og over $2.500 for en lejlighedskontrakt) – det højeste i landet vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Indkomsterne er ikke fulgt med, så mange husstande bruger langt over de anbefalede 30 % af indkomsten på bolig. Disse problemer med overkommelighed har reelle demografiske konsekvenser: unge familier og endda nogle virksomheder flytter til billigere regioner, og B.C. oplevede en netto-udstrømning af interprovinsiale migranter i 2023 (over 8.000 flere mennesker flyttede til andre provinser, end der flyttede ind) biv.com biv.com. Høje boligomkostninger nævnes som en vigtig årsag til denne udvandring af beboere, der søger grønnere (eller i det mindste billigere) græsgange biv.com.

Sammenfattende har Vancouver’s prisudvikling for nylig stabiliseret sig efter flere års stigninger, men boliger er stadig ekstremt dyre i forhold til de lokale indkomster. Små prisfald og en let lempelse af renten har kun marginalt forbedret situationen. Boligoverkommelighed i Vancouver vil sandsynligvis forblive stærkt presset uden væsentlige ændringer – en realitet, der anerkendes af økonomer, som advarer om, at det kan tage flere år med indkomstvækst og udbud for at genskabe en vis form for balance vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. De nuværende forhold har dæmpet investorernes begejstring og fået beslutningstagere til at handle (som beskrevet nedenfor), men for den gennemsnitlige Vancouver-borger forbliver drømmen om boligejerskab eller en overkommelig husleje i byen en vanskelig opgave.

Investeringsmuligheder og risici

På trods af udfordringerne fortsætter Vancouvers ejendomsmarked med at tilbyde muligheder for investorer – men de er ledsaget af betydelige risici. Nedenfor er en oversigt over de vigtigste muligheder og risici i 2025:

Muligheder: Købers marked: Den seneste afkøling har tippet balancen en smule til fordel for køberne, hvilket skaber en mulighed for dem, der ønsker at komme ind på markedet eller opgradere. Med større udbud og motiverede sælgere, kan købere i 2025 forhandle mere favorable priser og vilkår end tidligere år. For investorer giver denne pause en chance for at erhverve kvalitetsboliger til en relativ rabat fra toppriserne. Stærk efterspørgsel på udlejning: Vancouvers stramme udlejningsmarked (tomgang ~1-2%) garanterer solid efterspørgsel efter lejeboliger. Investorer i formålsbyggede udlejninger eller sekundære enheder kan udnytte rekordhøje huslejer og lav tomgang, hvilket genererer stabilt cashflow. Langsigtede fundamentale forhold (stabil immigration og begrænset jord) indikerer, at udlejning vil forblive et sikkert valg. Faktisk har udviklere skiftet fokus mod formålsbyggede udlejningsprojekter , tiltrukket af lav tomgang og statslige incitamenter altusgroup.com altusgroup.com. Attraktivitet og robusthed: Vancouvers status som global by, diversificerede økonomi og høje livskvalitet støtter robuste ejendomsværdier. Byen ligger konsekvent i top i investorpræferencesurveys i Canada altusgroup.com. Denne grundlæggende tiltrækningskraft giver tillid til en langsigtet værdistigning af ejendomme i Vancouver. Selv når visse markeder svigter, formår Vancouver ofte at bevare sin attraktivitet for både indenlandske og udenlandske købere (når tilladt), og fungerer som en forholdsvis sikker havn for investeringer i fysiske aktiver. Fremvoksende vækstområder: Betydelige offentlige investeringer og udviklingsprojekter er i gang (nye metrolinjer, store ombygninger – se afsnittet Kvarter-højdepunkter). Disse projekter kan øge ejendomsværdierne i visse kvarterer. Strategiske investorer kan finde muligheder i områder, der står over for transformation, såsom langs Broadway Corridor (nye SkyTrain-stationer) eller omkring masterplanlagte kvarterer (Oakridge, Brentwood osv.), hvor de forventer værdistigninger i takt med områdets udvikling.

Risici: Høje rentesatser & finansieringsomkostninger: Tiden med billig gæld er forbi, i hvert fald for nu. Låneomkostninger i 2025 er meget højere end for nogle år siden, hvilket mindsker investorernes rentabilitet. Forhøjede realkreditrenter betyder lavere afkast ved gearing og strengere kvalifikationskrav. Der er en risiko for, at hvis renterne forbliver høje eller stiger yderligere, kan ejendomsværdierne komme under yderligere pres (da købernes budgetter er begrænsede). Denne følsomhed over for renten er en nøglefaktor for Vancouver, som har blandt de højeste gældsbyrder og prisniveauer – hvilket gør markedet særligt følsomt over for finansieringsforhold vancouver.citynews.ca. Mulighed for yderligere prisfald: Selvom hovedprognosen er stabilisering, advarer nogle analytikere om, at Vancouver fortsat er i risiko for et mere markant prisfald. Hvis de økonomiske forhold forværres (f.eks. en recession eller yderligere jobtab), eller hvis der opbygges et overudbud, kan boligpriserne falde mere end forventet. En risikovurdering med flere faktorer vurderer i øjeblikket Vancouver som en “moderat risiko” for et markedsfald på grund af den strakte boligoverkommelighed og afhængighed af vedvarende efterspørgsel mortgagesandbox.com. Investorer bør være forsigtige med kortsigtede flips eller over-gearing i tilfælde af faldende værdier. Politiske og regulatoriske ændringer: Markedet er udsat for risiko for myndighedsindgreb. I de senere år har myndighederne ikke tøvet med at indføre skatter, tomgangsgebyrer, tilpasninger af huslejeregulering og købsrestriktioner for at dæmpe spekulation og øge overkommeligheden. Eksempler inkluderer forbud mod udenlandske købere, højere ejendomsoverdragelsesskatter for ikke-residenter og begrænsninger på korttidsudlejning (beskrevet i næste afsnit). Sådanne tiltag kan påvirke investorstrategier og afkast – for eksempel kan strengere regler for Airbnb reducere den forventede indtjening for dem, der satser på udlejning til turister. Løbende politisk udvikling (f.eks. diskussioner om øgede ejendomsskatter på luksusboliger eller mere robust huslejeregulering) betyder, at investorer står overfor regulatorisk usikkerhed. Bygge- og udviklingsrisici: Dem, der investerer i udviklingsjord eller nye projekter, står over for høje byggeomkostninger og et svagere præ-salg marked . Byggeudgifterne i Vancouver (arbejdskraft, materialer) er steget kraftigt i de senere år altusgroup.com. Samtidig er præ-salg af nye ejerlejligheder faldet markant – i begyndelsen af 2025 nåede nye projektlanceringer rekordlave niveauer, da udviklere holdt tilbage på grund af svag køberinteresse mortgagesandbox.com. Dette øger risikoen for projektforsinkelser eller aflysninger. Investorer i udviklingsprojekter bør være opmærksomme på risikoen for budgetoverskridelser og muligheden for, at enhederne kan være længere tid om at blive solgt eller lejet ud end forventet. Makroøkonomiske og geopolitiske risici: Bredere økonomiske tendenser udgør også en risiko. Handelsspændinger (f.eks. toldsatser, der påvirker B.C.’s eksportdrevne sektorer) og global geopolitisk ustabilitet kan sive ind i Vancouvers økonomi og dermed også på ejendomsmarkedet. For eksempel er usikkerhed omkring toldsatser i 2024-2025 blevet nævnt som en faktor, der får købere til at tøve og “sidde på sidelinjen” på trods af opsparet efterspørgsel bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Ethvert større chok – en global nedgang, finanskrise eller endda et lokalt jordskælv, da Vancouver ligger i en seismisk zone – kan påvirke ejendomsværdier og likviditet på markedet.



Konklusion: Vancouver forbliver et yderst attraktivt, men dyrt marked. Der er gode muligheder for langsigtede investorer, især inden for udlejningsejendomme og velbeliggende ejendomme, da byens varige tiltrækningskraft og begrænsede udbud lover godt for fremtidige værdier. Dog følger disse muligheder med ikke ubetydelige risici. Forsigtige investorer i 2025 foretager grundig due diligence, stresstester deres økonomi for renteændringer og holder øje med politiske tiltag. En afbalanceret tilgang – hvor Vancouvers stærke fundament vurderes op imod de cykliske og strukturelle risici – er afgørende for succes på dette marked.

Vigtige politiske ændringer og regeringsinitiativer

Som svar på bekymringer om overkommelighed og markedspres har alle regeringsniveauer indført politiske ændringer, der direkte påvirker Vancouvers ejendomsmarked. Herunder er nogle af de mest betydningsfulde, nylige politikker og initiativer:

Udlændingekøbsforbud (føderalt): Canada indførte Prohibition on Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act i januar 2023, som forbyder udlændinge (med begrænsede undtagelser) at købe boligejendomme i Canada. Oprindeligt var det et toårigt forbud, der skulle udløbe i 2025, men det blev for nylig forlænget til 1. januar 2027 bcrealestatelawyers.com. Denne politik havde til formål at dæmpe spekulation og efterspørgsel fra udenlandske investorer, især i byer som Vancouver, der havde set mange udenlandske kapitalstrømme. Forbuddet har bidraget til færre luksus- og high-end lejlighedstransaktioner fra udenlandske købere. (Det er værd at bemærke, at B.C. allerede havde en 20% overdragelsesafgift for udlændinge i Metro Vancouver siden 2016, så den udenlandske aktivitet var dæmpet allerede før det direkte forbud.)

Canada indførte i januar 2023, som forbyder udlændinge (med begrænsede undtagelser) at købe boligejendomme i Canada. Oprindeligt var det et toårigt forbud, der skulle udløbe i 2025, men det blev for nylig bcrealestatelawyers.com. Denne politik havde til formål at dæmpe spekulation og efterspørgsel fra udenlandske investorer, især i byer som Vancouver, der havde set mange udenlandske kapitalstrømme. Forbuddet har bidraget til færre luksus- og high-end lejlighedstransaktioner fra udenlandske købere. (Det er værd at bemærke, at B.C. allerede havde en 20% overdragelsesafgift for udlændinge i Metro Vancouver siden 2016, så den udenlandske aktivitet var dæmpet allerede før det direkte forbud.) Provincial Housing Supply Act & Zoning Reforms (B.C.): B.C.’s regering under premier David Eby har aggressivt bevæget sig for at øge boligmængden. I slutningen af 2022 satte Housing Supply Act bolig-mål for kommunerne og gav provinsen beføjelse til at tilsidesætte lokal zoneinddeling, hvis byerne ikke muliggør nok nye boliger. Ovenpå dette annoncerede provinsen i november 2023 omfattende zoneændringer for at tillade mere småskala boliger med flere enheder på traditionelt enkelt-familiegrunde news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Under disse ændringer skal alle kommuner i B.C. tillade mindst 3–4 boligenheder på en enkelt beboelsesgrund og op til 6 enheder på større grunde nær hyppige transitmuligheder news.gov.bc.ca. Vancouver, der allerede bevægede sig i denne retning, har tilpasset sine vedtægter for at overholde disse krav. Disse opzoningsforanstaltninger fjerner “kun-enfamilies zoneinddeling” og legaliserer dermed reelt dobbelthuse, triplexer, fireplexer og mere på områder, der tidligere kun var for enkeltfamilier. Provinsens modeller vurderer, at over 130.000 nye små boligenheder kan blive tilføjet inden for de næste 10 år takket være dette initiativ news.gov.bc.ca, hvilket vil øge udbuddet markant i byområder.

B.C.’s regering under premier David Eby har aggressivt bevæget sig for at øge boligmængden. I slutningen af 2022 satte bolig-mål for kommunerne og gav provinsen beføjelse til at tilsidesætte lokal zoneinddeling, hvis byerne ikke muliggør nok nye boliger. Ovenpå dette annoncerede provinsen i omfattende zoneændringer for at tillade mere på traditionelt enkelt-familiegrunde news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Under disse ændringer skal alle kommuner i B.C. tillade mindst 3–4 boligenheder på en enkelt beboelsesgrund og op til 6 enheder på større grunde nær hyppige transitmuligheder news.gov.bc.ca. Vancouver, der allerede bevægede sig i denne retning, har tilpasset sine vedtægter for at overholde disse krav. Disse opzoningsforanstaltninger fjerner “kun-enfamilies zoneinddeling” og legaliserer dermed reelt dobbelthuse, triplexer, fireplexer og mere på områder, der tidligere kun var for enkeltfamilier. Provinsens modeller vurderer, at over kan blive tilføjet inden for de næste 10 år takket være dette initiativ news.gov.bc.ca, hvilket vil øge udbuddet markant i byområder. Strømlining af godkendelser og reduktion af bureaukrati: Regeringer har erkendt, at lange tilladelsesprocesser forværrer boligmanglen. Vancouver er notorisk kendt for langsomme tilladelser. I 2023-2024 igangsatte City of Vancouver, med støtte fra føderale midler, initiativer til at strømligne omzoninger og tilladelsesprocesser . Den føderale regerings 4 milliarder dollars Housing Accelerator Fund tildelte Vancouver 115 millioner dollars til at fremskynde godkendelser af udviklingsprojekter og fjerne barrierer for tæthed pm.gc.ca pm.gc.ca. Til gengæld forpligtede Vancouver sig til at muliggøre 3.200 nye boligenheder inden for tre år og over 40.000 enheder i det næste årti gennem tiltag som opdatering af lokalplaner, digital tilladelsesbehandling og afskaffelse af offentlige høringskrav for projekter, der allerede passer ind i godkendte planer pm.gc.ca pm.gc.ca. Samtidig vedtog B.C. i 2023 lovgivning for at fremskynde lokale godkendelser ved at forzone områder og udfase individuelle, offentlige høringer for projekter, der stemmer overens med den officielle lokalplan news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Disse tiltag har tilsammen til formål at forkorte byggetiderne for nye boliger.

Regeringer har erkendt, at lange tilladelsesprocesser forværrer boligmanglen. Vancouver er notorisk kendt for langsomme tilladelser. I 2023-2024 igangsatte City of Vancouver, med støtte fra føderale midler, initiativer til at . Den føderale regerings 4 milliarder dollars tildelte Vancouver 115 millioner dollars til at fremskynde godkendelser af udviklingsprojekter og fjerne barrierer for tæthed pm.gc.ca pm.gc.ca. Til gengæld forpligtede Vancouver sig til at muliggøre 3.200 nye boligenheder inden for tre år og over 40.000 enheder i det næste årti gennem tiltag som opdatering af lokalplaner, digital tilladelsesbehandling og afskaffelse af offentlige høringskrav for projekter, der allerede passer ind i godkendte planer pm.gc.ca pm.gc.ca. Samtidig vedtog B.C. i 2023 lovgivning for at ved at forzone områder og udfase individuelle, offentlige høringer for projekter, der stemmer overens med den officielle lokalplan news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Disse tiltag har tilsammen til formål at for nye boliger. Skatte på tomme boliger og spekulation: For at modvirke, at boliger står tomme og for at sikre, at boliger bruges af lokale, er der indført flere skatter. Vancouvers egen skatte på tomme boliger pålægger en skat på 3 % af den vurderede værdi for boliger, der står tomme mere end 6 måneder om året gvrealtors.ca. (Den blev midlertidigt hævet til 5%, men denne stigning blev rullet tilbage på grund af bekymringer om overholdelse lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Den provinsielle spekulations- og tomhedsskat gælder i byområder i B.C., inklusive Metro Vancouver, og pålægger udenlandske ejere og andre ikke-fritagne ejere, der lader ejendomme stå tomme, en skat. Fra januar 2024 blev denne provinsielle skat udvidet til 13 yderligere B.C.-samfund www2.gov.bc.ca for at lukke smuthuller uden for Metro Vancouver. Disse skatter har fået mange tomme enheder tilbage på lejeboligmarkedet – Vancouver rapporterer, at skatten har hjulpet med at få tusindvis af ejerlejligheder i brug igen, hvilket øger udbuddet til lejere.

For at modvirke, at boliger står tomme og for at sikre, at boliger bruges af lokale, er der indført flere skatter. Vancouvers egen pålægger en skat på 3 % af den vurderede værdi for boliger, der står tomme mere end 6 måneder om året gvrealtors.ca. (Den blev midlertidigt hævet til 5%, men denne stigning blev rullet tilbage på grund af bekymringer om overholdelse lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Den gælder i byområder i B.C., inklusive Metro Vancouver, og pålægger udenlandske ejere og andre ikke-fritagne ejere, der lader ejendomme stå tomme, en skat. Fra januar 2024 blev denne provinsielle skat www2.gov.bc.ca for at lukke smuthuller uden for Metro Vancouver. Disse skatter har fået mange tomme enheder tilbage på lejeboligmarkedet – Vancouver rapporterer, at skatten har hjulpet med at få tusindvis af ejerlejligheder i brug igen, hvilket øger udbuddet til lejere. Restriktioner for korttidsudlejning: Både provinsen og byen Vancouver har strammet reglerne omkring korttidsudlejninger (som Airbnb) for at beskytte det langsigtede boligudbud. I 2023 indførte B.C. lovgivning for at indskrænke korttidsudlejning i byer ved at øge bøder og håndhævelse, samt ved kun at tillade sådanne udlejninger i primære boliger i de fleste tilfælde. Vancouver kræver allerede, at korttidsudlejere har en forretningstilladelse og kun udlejer deres primære bopæl. Den provinsielle tiltag styrker disse regler yderligere. Ved at begrænse korttidsudlejning (som ofte tog hele ejerlejligheder ud af det langsigtede marked), håber man, at tusindvis af boligenheder frigives til lokale beboere vancouver.citynews.ca.

Både provinsen og byen Vancouver har strammet reglerne omkring korttidsudlejninger (som Airbnb) for at beskytte det langsigtede boligudbud. I 2023 indførte B.C. lovgivning for at indskrænke korttidsudlejning i byer ved at øge bøder og håndhævelse, samt ved kun at tillade sådanne udlejninger i primære boliger i de fleste tilfælde. Vancouver kræver allerede, at korttidsudlejere har en forretningstilladelse og kun udlejer deres primære bopæl. Den provinsielle tiltag styrker disse regler yderligere. Ved at (som ofte tog hele ejerlejligheder ud af det langsigtede marked), håber man, at tusindvis af boligenheder frigives til lokale beboere vancouver.citynews.ca. Lejerbeskyttelse og initiativer for udlejning: Boligkrisen har ført til politikker, der beskytter lejere. B.C.-regeringen afskaffede i slutningen af 2022 vedtægter, der begrænsede udlejning i strataer (ejerlejlighedsbygninger), hvilket eliminerede alle strata-regler, der forbød udlejning – et tiltag for at skabe flere udlejningsmuligheder i ejerlejlighedsbygninger lawsonlundell.com. I 2023 satte B.C. også et loft over de årlige huslejestigninger, så de lå under inflationen (f.eks. maks. 2% i 2023, 3,5% i 2024) for at forhindre store stigninger for eksisterende lejere. Provinsen indførte en Beskyttelsesperiode for boligejere (uformelt kaldet en “fortrydelsesperiode”), der giver købere af gensalgsboliger et par dage efter en accepteret aftale til at trække sig (indført i 2023) – et tiltag, der skal dæmpe de vilde budkrige og give boligkøbere lidt betænkningstid. Derudover gik provinsen i 2024 ind for at stoppe “renovictions” og urimelige udsættelser ved at stramme Residential Tenancy Act vancouver.citynews.ca, hvilket gør det sværere for udlejere at udsætte lejere for mindre renoveringer eller misbruge smuthuller i tidsbegrænsede lejekontrakter.

Boligkrisen har ført til politikker, der beskytter lejere. B.C.-regeringen afskaffede i slutningen af 2022 vedtægter, der begrænsede udlejning i strataer (ejerlejlighedsbygninger), – et tiltag for at skabe flere udlejningsmuligheder i ejerlejlighedsbygninger lawsonlundell.com. I 2023 satte B.C. også et loft over de årlige huslejestigninger, så de lå under inflationen (f.eks. maks. 2% i 2023, 3,5% i 2024) for at forhindre store stigninger for eksisterende lejere. Provinsen indførte en (uformelt kaldet en “fortrydelsesperiode”), der giver købere af gensalgsboliger et par dage efter en accepteret aftale til at trække sig (indført i 2023) – et tiltag, der skal dæmpe de vilde budkrige og give boligkøbere lidt betænkningstid. Derudover gik provinsen i 2024 ind for at stoppe “renovictions” og urimelige udsættelser ved at stramme Residential Tenancy Act vancouver.citynews.ca, hvilket gør det sværere for udlejere at udsætte lejere for mindre renoveringer eller misbruge smuthuller i tidsbegrænsede lejekontrakter. Føderal immigrations- og boligtilpasning: Forbundsregeringen har fastholdt høje immigrationsmål (som øger efterspørgslen efter boliger), men forsøger at tilpasse dette med boligudviklingen. En bemærkelsesværdig ændring i 2024 var en ændring af immigrationspolitikken, der midlertidigt begrænsede antallet af internationale studenter-visa og koblede studieopholdstilladelser til boligtilgængelighed, efter at rekordmange indstrømninger af studerende pressede lejeboligmarkedet. Selvom Canada stadig satser på betydelig befolkningsvækst, er der nu større erkendelse af behovet for at sikre, at boligudbuddet følger med. Forbundsbudgettet har også indført incitamenter som Skattefri første boligopsparingskonto (lanceret i 2023) for at hjælpe førstegangskøbere med at spare op til udbetaling, og afskaffet GST (forbundsmoms) på nyopførte udlejningsboliger for at tilskynde udviklere til at bygge flere lejligheder (indført i slutningen af 2023). Disse tiltag påvirker indirekte Vancouver ved at fremme mere udbud og hjælpe boligkøbere.

Samlet set er det politiske miljø i 2025 meget aktivistisk i forhold til boligmarkedet: Regeringerne griber mere ind end nogensinde for at øge udbuddet og dæmpe spekulativ efterspørgsel. Effekten af disse initiativer vil udvikle sig over de kommende år. Vancouvers marked mærker allerede de første virkninger – for eksempel flere multiplex-projekter i parcelhuskvarterer, efterhånden som zonelovgivningen løsnes, og en lille stigning i udbuddet af langtidslejeboliger, efterhånden som reglerne for korttidsudlejning begynder at bide. Politikere har signaleret, at de fortsat vil bruge alle tilgængelige værktøjer for at imødegå manglende overkommelighed, så det regulerende landskab er fortsat præget af konstant forandring for markedets aktører.

Udbud, efterspørgsel og migrationsdynamikker

Balancen mellem udbud og efterspørgsel på Vancouvers ejendomsmarked er stærkt påvirket af migrationstendenser og byggeaktivitet. I de senere år er efterspørgslen blevet kraftigt forøget af befolkningstilvækst, mens boligudbuddet har haft svært ved at følge med.

Befolkning og migration: Metro Vancouvers befolkning fortsætter med at vokse kraftigt, primært på grund af international immigration. British Columbia nåede rekordhøje immigrationsniveauer i 2022 og 2023 – provinsen fik omkring 162.000 nye indbyggere fra juli 2022 til juli 2023 alene biv.com. I 2023 immigrerede over 175.000 personer til B.C. fra andre lande, en stigning på 65% fra året før biv.com – en overvældende tilstrømning, som understreger Canadas høje immigrationsmål (og Vancouvers status som et attraktivt mål for tilflyttere). Denne bølge af nye indbyggere, heriblandt immigranter, flygtninge, internationale studerende og midlertidige arbejdere, har i overvejende grad koncentreret sig i Storkøbenhavn Vancouver og de omkringliggende metro-områder biv.com. Samtidig er den naturlige befolkningstilvækst (fødsler minus dødsfald) nu negativ i B.C., og som nævnt, oplevede provinsen en netto fraflytning mellem provinser (over 8.000 netto flyttede i 2023), idet nogle lokale flyttede til billigere områder biv.com. Nettoeffekten er dog, at Vancouvers befolkning er på et rekordhøjt niveau og stiger, hvilket driver den fortsatte efterspørgsel efter boliger. Forbundsregeringens planer vil fortsat bringe en stabil strøm af immigranter hvert år, så Vancouver kan forvente titusindvis af nye indbyggere årligt. Dette holder det underliggende efterspørgselspres på boligmarkedet oppe, især for lejeboliger og førstegangshjem, som er populære blandt tilflyttere.

Boligudbud og udviklingsaktivitet: På udbudssiden har boligbyggeriet forsøgt at øge tempoet, men det matcher ikke den stigende efterspørgsel. I 2023 blev der i Metro Vancouver færdiggjort cirka 30.600 nye boligenheder biv.com – hvilket kun var en stigning på 1% i forhold til året før, og langt fra nok i forhold til befolkningstilvæksten. Som et markant eksempel blev der i 2023 bygget cirka ét nyt hjem for hver fem nye personer, der ankom til B.C. biv.com. Dette forhold understreger en betydelig mangel. Ubalancen mellem boligefterspørgsel og udbud har været under opsejling i årevis – regler for lokalplaner, lange godkendelsesprocesser, mangel på arbejdskraft og høje byggeomkostninger har alle bremset, hvor hurtigt nye boliger kommer på markedet.

Det skal dog siges, at udviklingsaktiviteten nu er på et af sine højeste niveauer nogensinde i Vancouver, i hvert fald i pipelinen. I selve Vancouver by er tusindvis af enheder under opførelse, og titusindvis flere er på forskellige stadier i planlægningsprocessen. Presset fra regeringen (gennem de tidligere nævnte politiker) for at tillade større tæthed har ført til en bølge af nye forslag. For eksempel har Broadway-planen (der dækker Central Broadway-korridoren) udløst ansøgninger om omzoninger for dusinvis af mellem- til højhuse langs den nye metrolinje. Byens embedsmænd rapporterer om en “flod af tårnprojekter i pipelinen” for Broadway – langt over 100 potentielle tårne er under drøftelse i det område alene cityhallwatch.wordpress.com. Rundt omkring i byen ser tidligere enkeltfamiliehuskvarterer gradvist forslag om rækkehuse og lavt-etagelejligheder på grund af omzoningsreformerne. Derudover oplever Metro Vancouvers forstæder (Surrey, Coquitlam, Burnaby osv.) byggebooms omkring trafikale knudepunkter, hvilket skaber nye bycentre, der på sigt vil aflaste selve Vancouver by.

Men på trods af en stærk pipeline for nybyggeri er udbuddet på kort sigt fortsat stramt. Bygherrer står over for udfordringer som stigende renter (der gør finansiering dyrere), inflationære byggeomkostninger og en nylig afdæmpning blandt købere af forhåndssolgte ejerlejligheder. Mange developere er blevet forsigtige – nogle projekter er udskudt eller nedskaleret. Data fra begyndelsen af 2025 viste nye projektlanceringer på et lavpunkt for flere år (f.eks. stort set ingen nye ejerlejlighedsprojekter lanceret i januar 2025 mod ~750 enheder, der typisk blev lanceret i en januar før pandemien) mortgagesandbox.com. Dette indikerer, at developere venter, indtil markedsforholdene forbedres. Boligbyggeriet i Metro Vancouver faldt faktisk i 2023-2024 på grund af disse modvinde, især inden for ejerlejlighedssegmentet cmhc-schl.gc.ca. Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) forventer kun en marginal fremgang i boligbyggeriet i 2025 i Vancouver, primært drevet af lejlighedsudlejning frem for ejerlejligheder assets.cmhc-schl.gc.ca.

Den efterspørgsels-udbuds-dynamik kan opsummeres således: Vancouver har en strukturel boligmangel i forhold til den efterspørgsel, der genereres af byens befolkning og økonomi. Migrationsdrevet efterspørgsel overstiger konsekvent det nye udbud, hvilket bidrager til de høje priser og lave tomgange. Selv med et rekordstort antal kraner på byens skyline forsøger regionen at indhente flere års underbyggeri. I de kommende år, hvis de forskellige politiske tiltag lykkes, bør vi se en hurtigere vækst i udbuddet – flere boliger af alle typer bliver færdiggjort. Provinsens mål (gennem Housing Plan og Housing Supply Act) er da også at øge det årlige boligbyggeri markant. Store arbejdsgivere og økonomisk udvikling afhænger ligeledes af dette, da mangel på boliger kan begrænse væksten i arbejdsstyrken.

Et positivt tegn er, at regeringer og den private sektor samarbejder om kreative løsninger: modulboliger til hurtig opførelse af billige enheder, campusudvidelser (som studieboligprojekter for at frigøre lejeboliger) og omdannelse af underudnyttede arealer (gamle indkøbscentre, industrigrunde) til boligområder. For eksempel bliver flere gamle indkøbscentre i Metro Vancouver (Brentwood, Lougheed, Oakridge – se næste afsnit) omdannet til blandede bykvarterer med tusindvis af nye hjem. Når disse megaprojekter står færdige, vil de tilføre betydeligt udbud. Derudover vurderer City of Vancouver, at nye investeringer i offentlig transport (Broadway Subway, SkyTrain-udvidelser til UBC og Surrey/Langley) vil muliggøre titusinder af nye hjem langs disse linjer i de kommende årtier ved at åbne for udvikling af områder omkring transitknudepunkter pm.gc.ca pm.gc.ca.

Sammenfattende er efterspørgslen fortsat meget stærk i Vancouver på grund af migration og begrænsede alternativer, mens udbuddet gradvist reagerer, men endnu ikke hurtigt nok. Denne ubalance er den grundlæggende årsag til Vancouvers høje boligpriser. De næste par år vil vise, om en kombination af politisk pres og markedskræfter kan fremme boligbyggeriet for bedre at kunne dække behovet. Hvis udbuddet stiger markant, kan det dæmpe pris- og lejeforhøjelser; hvis udbuddet fortsat halter bagefter, vil Vancouvers boligkrise fortsætte.

Prognoser og udsigter for de næste 3–5 år

Hvad forudser analytikere og eksperter for Vancouvers ejendomsmarked i de kommende år? Overordnet er der enighed om, at markedet vil opleve en gradvis bedring i salgsvolumen og beskeden prisvækst frem for en hurtig optur. Høje renter og økonomiske barrierer forventes at begrænse prisstigninger på kort sigt, men efterhånden som renterne falder og udbuddet stiger, bør aktiviteten langsomt tage til. Nedenfor har vi samlet prognoser og vurderinger fra troværdige kilder:

Pristendenser: De fleste prognoser forudser en moderat prisstigning i de kommende år, efter de mindre fald i 2023-24.

Salgsmængder: Efter et sløvt 2022–2024 forventes boligsalget at komme sig mildt. British Columbia Real Estate Association (BCREA) forudsiger, at boligsalget i hele BC vil udgøre ca. 73.600 enheder i 2025, omtrent uændret (-1%) sammenlignet med 2024, hvorefter det stiger til ca. 80.000 i 2026 (+9%), efterhånden som markedsforholdene normaliseres bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. For Greater Vancouver specifikt forventer BCREA omkring 26.000 salg i 2024 (på niveau med 2023) og omkring 29.500 salg i 2025 , hvilket vil være en stigning på ~13,5 %, efterhånden som det opsparede behov begynder at blive udløst bcrea.bc.ca. RE/MAX er mere optimistiske – i deres prognose for 2025 forudser de en 20 % stigning i salget , efterhånden som købernes tillid vender tilbage på grund af lavere renter blog.remax.ca. Sandheden ligger muligvis midt imellem: hvis realkreditrenterne begynder at falde i løbet af 2025, kan mange afventende købere (især førstegangskøbere, der har ventet) vende tilbage til markedet og øge antallet af handler. I 2027 kan salgsvolumen nærme sig mere normale niveauer set sidst i 2010’erne, medmindre nye økonomiske chok opstår.

Efter et sløvt 2022–2024 forventes boligsalget at komme sig mildt. British Columbia Real Estate Association (BCREA) forudsiger, at boligsalget i hele BC vil udgøre ca. 73.600 enheder i 2025, omtrent uændret (-1%) sammenlignet med 2024, hvorefter det stiger til ca. 80.000 i 2026 (+9%), efterhånden som markedsforholdene normaliseres bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. For Greater Vancouver specifikt forventer BCREA omkring (på niveau med 2023) og omkring , hvilket vil være en stigning på ~13,5 %, efterhånden som det opsparede behov begynder at blive udløst bcrea.bc.ca. RE/MAX er mere optimistiske – i deres prognose for 2025 forudser de en , efterhånden som købernes tillid vender tilbage på grund af lavere renter blog.remax.ca. Sandheden ligger muligvis midt imellem: hvis realkreditrenterne begynder at falde i løbet af 2025, kan mange afventende købere (især førstegangskøbere, der har ventet) vende tilbage til markedet og øge antallet af handler. I 2027 kan salgsvolumen nærme sig mere normale niveauer set sidst i 2010’erne, medmindre nye økonomiske chok opstår. Markedsbalance og forhold: Vi vil sandsynligvis se en tilbagevenden mod et balanceret marked eller sælgers marked omkring 2025–2026. Lige nu (2024-25) er markedet til købernes fordel på grund af et stort udbud og forsigtige købere. Men hvis salgsvolumen stiger som forudsagt, og nye udbud ikke følger med, kan pendulet svinge. RE/MAX vurderer, at Vancouver vil gå “fra et balanceret marked til et sælgers marked” i 2025 blog.remax.ca. Dette forudsætter, at rentenedsættelser øger efterspørgslen. BCREA’s prognose påpeger også, at der holdes betydelig opsparet efterspørgsel tilbage af økonomisk usikkerhed – hvilket antyder, at hvis usikkerheden letter, kan mange købere storme ind på markedet og hurtigt styrke det bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. I 2026 kan vi igen se konkurrence om de mest attraktive ejendomme, dog næppe noget så ekstremt som budkrigene i 2021, medmindre udbuddet totalt udebliver. En tendens, der er værd at holde øje med, er investoraktivitet : hvis kreditforholdene forbedres, kan investorer vende mere aggressivt tilbage (især på lejlighedsmarkedet, som har været svagt på det seneste). En anden er luxussegmentet – de meget eksklusive ejendomme oplevede afdæmpet efterspørgsel under forbuddet mod udenlandske købere; da dette forbud varer indtil 2027, vil luxusmarkedet afhænge af indenlandske købestærke købere og velhavende immigranter. Dette segment kan klare sig dårligere end det samlede marked på kort sigt, men kan opleve fremgang efter 2027, hvis forbuddet ophæves.

Vi vil sandsynligvis se en omkring 2025–2026. Lige nu (2024-25) er markedet til købernes fordel på grund af et stort udbud og forsigtige købere. Men hvis salgsvolumen stiger som forudsagt, og nye udbud ikke følger med, kan pendulet svinge. RE/MAX vurderer, at Vancouver vil gå “fra et balanceret marked til et sælgers marked” i 2025 blog.remax.ca. Dette forudsætter, at rentenedsættelser øger efterspørgslen. BCREA’s prognose påpeger også, at der holdes betydelig tilbage af økonomisk usikkerhed – hvilket antyder, at hvis usikkerheden letter, kan mange købere storme ind på markedet og hurtigt styrke det bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. I 2026 kan vi igen se konkurrence om de mest attraktive ejendomme, dog næppe noget så ekstremt som budkrigene i 2021, medmindre udbuddet totalt udebliver. En tendens, der er værd at holde øje med, er : hvis kreditforholdene forbedres, kan investorer vende mere aggressivt tilbage (især på lejlighedsmarkedet, som har været svagt på det seneste). En anden er – de meget eksklusive ejendomme oplevede afdæmpet efterspørgsel under forbuddet mod udenlandske købere; da dette forbud varer indtil 2027, vil luxusmarkedet afhænge af indenlandske købestærke købere og velhavende immigranter. Dette segment kan klare sig dårligere end det samlede marked på kort sigt, men kan opleve fremgang efter 2027, hvis forbuddet ophæves. Efter ejendomstype: Forskellige segmenter kan klare sig forskelligt. Fritliggende huse i Vancouver, som oplevede det største fald i salget under rentestigningerne, kan få et stærkere comeback, når opkøbere vender tilbage, når renterne falder. BCREA forventer, at segmenterne med højere priser vil mærke det største nedadgående prispres i 2024, men generelt flade priser overordnet set bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – hvilket antyder, at prisbillige segmenter muligvis bedre holder værdien. Lejligheder og rækkehuse , som er de mere “overkommelige” muligheder, kan opleve stabil efterspørgsel fra førstegangskøbere, i takt med at overkommeligheden meget gradvist forbedres. En risiko for lejligheder er dog overskuddet af nye lejligheder , der kommer på markedet: CMHC bemærkede, at rekordmange lejligheder færdiggøres i 2025, kombineret med at nogle investorer sælger grundet stigende finansieringsomkostninger, kan føre til et mere afdæmpet lejligheds-videresalgsmarked på kort sigt cmhc-schl.gc.ca. Mange investorer, der købte projektlejligheder i 2018-2021, står faktisk nu med aflevering og langt højere renter end forventet, hvilket kan tvinge nogle til at sælge – og dermed øge udbuddet på videresalgsmarkedet for lejligheder. Dette kan begrænse prisvæksten på lejligheder de næste 1-2 år. Omvendt vil udlejningsfokuserede ejendomme (flerfamilieboligejendomme) forblive stærkt eftertragtede blandt institutionelle investorer på grund af lav tomgang – priserne på disse aktiver (afkast) bør forblive stærke. Erhvervs prognoser (fra grupper som CBRE) peger på, at efterhånden som økonomien stabiliseres, vil Vancouver fortsat opleve faldende afkast i industri og flerfamilie, mens kontor og detailhandel genvinder belægningen.

Forskellige segmenter kan klare sig forskelligt. i Vancouver, som oplevede det største fald i salget under rentestigningerne, kan få et stærkere comeback, når opkøbere vender tilbage, når renterne falder. BCREA forventer, at segmenterne med højere priser vil mærke det største nedadgående prispres i 2024, men generelt flade priser overordnet set bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – hvilket antyder, at prisbillige segmenter muligvis bedre holder værdien. og , som er de mere “overkommelige” muligheder, kan opleve stabil efterspørgsel fra førstegangskøbere, i takt med at overkommeligheden meget gradvist forbedres. En risiko for lejligheder er dog , der kommer på markedet: CMHC bemærkede, at rekordmange lejligheder færdiggøres i 2025, kombineret med at nogle investorer sælger grundet stigende finansieringsomkostninger, kan føre til et mere afdæmpet lejligheds-videresalgsmarked på kort sigt cmhc-schl.gc.ca. Mange investorer, der købte projektlejligheder i 2018-2021, står faktisk nu med aflevering og langt højere renter end forventet, hvilket kan tvinge nogle til at sælge – og dermed øge udbuddet på videresalgsmarkedet for lejligheder. Dette kan begrænse prisvæksten på lejligheder de næste 1-2 år. Omvendt vil ejendomme (flerfamilieboligejendomme) forblive stærkt eftertragtede blandt institutionelle investorer på grund af lav tomgang – priserne på disse aktiver (afkast) bør forblive stærke. prognoser (fra grupper som CBRE) peger på, at efterhånden som økonomien stabiliseres, vil Vancouver fortsat opleve faldende afkast i industri og flerfamilie, mens kontor og detailhandel genvinder belægningen. Økonomiske jokertegn: Nogle faktorer kan ændre disse prognoser. Hvis renterne falder hurtigere eller mere end forventet (for eksempel, hvis inflationen hurtigt køler af, og Bank of Canada hurtigt sænker renten), kan boligefterspørgslen i Vancouver stige hurtigere, hvilket kan føre til prisstigninger ud over prognoserne (potentiale for tocifrede stigninger i et år eller to). Omvendt, hvis økonomien glider ind i recession og arbejdsløsheden stiger, kan boligefterspørgslen forblive afdæmpet længere, og priserne kan endda stagnere eller falde let, indtil tilliden vender tilbage. En anden joker er statslig indgriben: enhver forlængelse af forbuddet mod udenlandske købere (hvilket er sket) eller nye skatter kan dæmpe efterspørgslen, mens større offentlige investeringer i prisbillige boliger eller infrastruktur kan styrke markedet. På nuværende tidspunkt antager de fleste prognoser et status quo-scenarie med gradvist forbedret økonomi og blidt faldende renter.

BCREA’s økonometriske prognose er forsigtig – den forudser: stort set 0 % ændring i de gennemsnitlige priser i Vancouver i 2024, og cirka +2 % i 2025 bcrea.bc.ca (deres forventede gennemsnitspris for Greater Vancouver er $1.265M i 2024 og $1.287M i 2025 bcrea.bc.ca ).Dette indebærer, at priserne vil holde sig omkring de nuværende niveauer i et stykke tid, mens markedet finder fodfæste.I modsætning hertil ser nogle aktører i branchen mere opadgående pres: RE/MAX forventer for eksempel, at Vancouvers gennemsnitlige boligpris vil blog.remax.ca , idet de bemærker en forbedret stemning og et skifte tilbage mod et sælgers marked i slutningen af 2025.Royal LePage’s nationale prognose (ikke citeret ovenfor, men i medierne) har også antydet en prisvækst i den midterste enkeltcifrede procentdel for Vancouver i 2025.CMHC giver et spænd af scenarier: I sin 2025 Housing Outlook bemærkede den, at– sandsynligvis hurtigere end inflationen – før det aftager i 2026-27, når en stor del af den opsparede efterspørgsel er opfyldt cmhc-schl.gc.ca .I 2027 forventer CMHC, at boliger vil blive lidt mere overkommelige end i perioden 2022-24 på grund af indkomststigninger og øget udbud cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca , hvilket antyder at priserne til den tid kun vil stige moderat, i overensstemmelse med de grundlæggende forhold.Tages disse sammen, er et rimeligt udgangspunkt:i Vancouver.Dette forudsætter, at Bank of Canada begynder at sænke renterne i slutningen af 2024 og 2025, hvilket forbedrer overkommeligheden nok til at understøtte en vis prisvækst, men ikke så meget, at vi ser endnu en ukontrolleret stigning.Det er værd at bemærke, at selv i 2026 forudsiger prognoser ikke, at priserne i Vancouver vender tilbage til den vilde stigning fra 2021.Faktisk indikerer RBC’s fremskrivninger, at Vancouvers benchmarkpriser måske først vil komme sig op på deres topniveauer fra 2022 i 2026 vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca .Med andre ord kan det tage et helt femårigt cyklus (2022-2026) for markedet at absorbere rentestødet og komme tilbage til tidligere pristoppe.

Afslutningsvis er forventningerne til ejendomsmarkedet i Vancouver de næste 3–5 år forsigtigt optimistiske. Det mest sandsynlige scenarie er en langsom stigning: omsætningen vil komme tilbage til normale niveauer omkring 2026, og priserne vil stige moderat, hvor Vancouver sandsynligvis vil underpræstere i forhold til billigere canadiske markeder (som har større vækstpotentiale), men stadig opleve positiv fremdrift. I 2028 eller 2030 vil Vancouver fortsat stå over for udfordringer med overkommelighed, men hvis initiativer for boligudbud bærer frugt, er håbet, at prisudviklingen i højere grad vil følge indkomststigninger. For nu bør købere og sælgere forvente en balanceret markedsudvikling uden udsigt til hverken et stort krak eller en irrationel boble – grundlæggende en periode med stabilisering og bæredygtighed efter de turbulente år i begyndelsen af 2020’erne vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.

Nabolagshøjdepunkter og Bemærkelsesværdige Udviklinger

Vancouvers ejendomshistorie er ikke ensartet på tværs af byen – hvert nabolag har sine egne tendenser og nyudviklinger. Her er nogle nabolags-højdepunkter og store projekter, der former markedet:

Broadway-korridoren & Mount Pleasant: Denne centrale korridor gennemgår en af de mest markante forandringer i Vancouver. Broadway Subway (Millennium Line-forlængelsen), der forventes at åbne i 2026, vil tilføje seks nye SkyTrain-stationer fra VCC–Clark til Arbutus Street og markant forbedre adgang til offentlig transport. For at udnytte dette har byen vedtaget Broadway Planen, som omzoner ca. 500 byblokke omkring Broadway til højdensitet udvikling. Vi ser allerede en bølge af forslag om nye højhuse nær de kommende stationer som Mount Pleasant og South Granville – omkring 150 nye tårnprojekter er i forskellige faser langs Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Bemærkelsesværdige kommende projekter inkluderer klynger af 20-30+ etagers blandede bolig- og erhvervstårne omkring Cambie-Broadway-krydset (tæt ved byrådssalen) og omkring Oak Street (tæt på den fremtidige Oak-VGH station ved Vancouver General Hospital). Mount Pleasant, der traditionelt har været et lavt industri- og kunstkvarter, er ved at udvikle sig til et centrum for tech-kontorer og ejerlejligheder – for eksempel etablerer det store teknologiselskab Adobe og andre digitale virksomheder nu store campusser omkring Main Street, og boligejendomme følger efter. Udlejningsboliger er et stort fokusområde her, fordi flyttepolitikker kræver, at udlejningsejendomme bliver erstattet, hvis de rives ned. Karakteren af dette nabolag ændrer sig hurtigt fra lav bebyggelse til transit-orienterede bylandsbyer. Ejendomsværdier i områder som Fairview og Mount Pleasant har stærkt vækstpotentiale, efterhånden som de fortætter, men nogle nuværende lejere er bekymrede for at blive fordrevet (“démovictions”), når ældre lejeejendomme må vige pladsen for nye højhuse.

Denne centrale korridor gennemgår en af de mest markante forandringer i Vancouver. (Millennium Line-forlængelsen), der forventes at åbne i 2026, vil tilføje seks nye SkyTrain-stationer fra VCC–Clark til Arbutus Street og markant forbedre adgang til offentlig transport. For at udnytte dette har byen vedtaget Broadway Planen, som omzoner ca. 500 byblokke omkring Broadway til højdensitet udvikling. Vi ser allerede en bølge af forslag om nye højhuse nær de kommende stationer som Mount Pleasant og South Granville – omkring er i forskellige faser langs Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Bemærkelsesværdige kommende projekter inkluderer klynger af 20-30+ etagers blandede bolig- og erhvervstårne omkring Cambie-Broadway-krydset (tæt ved byrådssalen) og omkring Oak Street (tæt på den fremtidige Oak-VGH station ved Vancouver General Hospital). Mount Pleasant, der traditionelt har været et lavt industri- og kunstkvarter, er ved at udvikle sig til et centrum for tech-kontorer og ejerlejligheder – for eksempel etablerer det store teknologiselskab Adobe og andre digitale virksomheder nu store campusser omkring Main Street, og boligejendomme følger efter. er et stort fokusområde her, fordi flyttepolitikker kræver, at udlejningsejendomme bliver erstattet, hvis de rives ned. Karakteren af dette nabolag ændrer sig hurtigt fra lav bebyggelse til transit-orienterede bylandsbyer. Ejendomsværdier i områder som Fairview og Mount Pleasant har stærkt vækstpotentiale, efterhånden som de fortætter, men nogle nuværende lejere er bekymrede for at blive fordrevet (“démovictions”), når ældre lejeejendomme må vige pladsen for nye højhuse. Oakridge & Cambie Corridor (Syd Vancouver): Ved Cambie Street og 41st Avenue er Oakridge Park omdannelsen et vendepunkt. Det gamle Oakridge Centre indkøbscenter bliver genopbygget som et 5-millioner kvm masterplanlagt kvarter med 13 tårne (op til 44 etager) med omkring 2.600 boliger til 6.000 beboere renx.ca renx.ca. Det vil inkludere et enormt nyt indkøbscenter (100+ nye butikker åbner i etaper fra 2025 og frem), en ni-tønder stor offentlig park på taget, et bycenter med bibliotek og teater samt kontorlokaler til tusindvis af ansatte renx.ca renx.ca. Dette projekt, som forventes helt færdigt i 2027, er reelt ved at skabe et nyt “downtown south” ved Oakridge. Cambie Corridor som helhed (der strækker sig langs Cambie Street fra Marine Drive op til King Edward Ave) har oplevet snesevis af nye lejlighedsbyggerier i de seneste år takket være Cambie Corridor Planen. Lav tæthed boliger bliver til mellemstore lejlighedsbyggerier og rækkehuse, og endnu flere højhuse er på vej, især nær stationerne (Oakridge, Marine Gateway osv.). Et jordkapløb om sammenlægning af parcelhusgrunde pågår omkring Oakridge – mæglere markedsfører jord til fremtidige tårne og forventer fortsat stor efterspørgsel renx.ca renx.ca. Med Canada Line (SkyTrain) løbende gennem området vil denne korridor fortsætte med at være et udviklings-hotspot. For købere betyder det mere udbud af moderne ejerlejligheder (herunder nogle betonbyggerier), der hvert år kommer på markedet her. Områdets højdepunkter: Marine Drive ved Cambie har nu det blandede brugerområde Marine Gateway; Oakridge bliver en eksklusiv detail-/boligdestination; og selv Langara-området mod syd ser nye udlejningsprojekter. Priserne på Cambie er steget betydeligt på grund af disse ændringer, men det øgede udbud af ejerlejligheder kan fremover hjælpe med at dæmpe prisstigningerne.

Ved Cambie Street og 41st Avenue er omdannelsen et vendepunkt. Det gamle Oakridge Centre indkøbscenter bliver genopbygget som et 5-millioner kvm masterplanlagt kvarter med med omkring renx.ca renx.ca. Det vil inkludere et enormt nyt indkøbscenter (100+ nye butikker åbner i etaper fra 2025 og frem), en ni-tønder stor offentlig park på taget, et bycenter med bibliotek og teater samt kontorlokaler til tusindvis af ansatte renx.ca renx.ca. Dette projekt, som forventes helt færdigt i 2027, er reelt ved at skabe et nyt “downtown south” ved Oakridge. Cambie Corridor som helhed (der strækker sig langs Cambie Street fra Marine Drive op til King Edward Ave) har oplevet snesevis af nye lejlighedsbyggerier i de seneste år takket være Cambie Corridor Planen. Lav tæthed boliger bliver til mellemstore lejlighedsbyggerier og rækkehuse, og endnu flere højhuse er på vej, især nær stationerne (Oakridge, Marine Gateway osv.). Et jordkapløb om sammenlægning af parcelhusgrunde pågår omkring Oakridge – mæglere markedsfører jord til fremtidige tårne og forventer fortsat stor efterspørgsel renx.ca renx.ca. Med Canada Line (SkyTrain) løbende gennem området vil denne korridor fortsætte med at være et udviklings-hotspot. For købere betyder det mere udbud af moderne ejerlejligheder (herunder nogle betonbyggerier), der hvert år kommer på markedet her. Områdets højdepunkter: Marine Drive ved Cambie har nu det blandede brugerområde Marine Gateway; Oakridge bliver en eksklusiv detail-/boligdestination; og selv Langara-området mod syd ser nye udlejningsprojekter. Priserne på Cambie er steget betydeligt på grund af disse ændringer, men det øgede udbud af ejerlejligheder kan fremover hjælpe med at dæmpe prisstigningerne. Kitsilano & False Creek (Vest Side): I Kitsilano er en historisk udvikling i gang på First Nations jord. Squamish Nation’s Sen̓áḵw-projekt opfører 11 terrasserede tårne lige syd for Burrard Bridge (nær Vanier Park) på reservatjord, der ikke er underlagt byzoneregler. Dette ambitiøse projekt vil skabe 6.000 nye lejeboliger – 80% markedsleje og 20% under markedsleje – på et 10-acre stort område, hvor der tidligere kun var nogle få dusin boliger senakw.com blg.com. Sen̓áḵw står til at blive Canadas største netto-nul boligprojekt og vil tilføre et stort udbud af lejligheder inden udgangen af 2020’erne (med første fase klar i 2026). Dette vil tilføre tiltrængte lejeboliger i Kitsilano og kan markant øge nabolagets befolkning. Andre steder i Kits og Point Grey er den massive Jericho Lands -omdannelse under planlægning. Et partnerskab mellem lokale First Nations og føderale udviklere arbejder med en overordnet plan for de tidligere 90-acre kaserneområder ved Jericho (vest for Alma St.), som potentielt kan rumme op til 10.000 boliger i en blanding af tårne og lavbebyggeri samt parker og butikker. Selvom det stadig er år ude i fremtiden (omzoningen er i gang), vil Jericho-projektet til sidst skabe et helt nyt boligkvarter i løbet af 2030’erne. Ejendomme i Kitsilano er fortsat stærkt efterspurgte – disse projekter kan bringe mere udbud og flere muligheder, især på lejeboligmarkedet og muligvis også noget overkommelig bolig, til et område, der mest er kendt for lave, dyre boliger.

I Kitsilano er en historisk udvikling i gang på First Nations jord. Squamish Nation’s opfører 11 terrasserede tårne lige syd for Burrard Bridge (nær Vanier Park) på reservatjord, der ikke er underlagt byzoneregler. Dette ambitiøse projekt vil skabe – 80% markedsleje og 20% under markedsleje – på et 10-acre stort område, hvor der tidligere kun var nogle få dusin boliger senakw.com blg.com. Sen̓áḵw står til at blive Canadas største netto-nul boligprojekt og vil tilføre et stort udbud af lejligheder inden udgangen af 2020’erne (med første fase klar i 2026). Dette vil tilføre tiltrængte lejeboliger i Kitsilano og kan markant øge nabolagets befolkning. Andre steder i Kits og Point Grey er den massive -omdannelse under planlægning. Et partnerskab mellem lokale First Nations og føderale udviklere arbejder med en overordnet plan for de tidligere 90-acre kaserneområder ved Jericho (vest for Alma St.), som potentielt kan rumme op til 10.000 boliger i en blanding af tårne og lavbebyggeri samt parker og butikker. Selvom det stadig er år ude i fremtiden (omzoningen er i gang), vil Jericho-projektet til sidst skabe et helt nyt boligkvarter i løbet af 2030’erne. Ejendomme i Kitsilano er fortsat stærkt efterspurgte – disse projekter kan bringe mere udbud og flere muligheder, især på lejeboligmarkedet og muligvis også noget overkommelig bolig, til et område, der mest er kendt for lave, dyre boliger. Downtown & West End: Downtown Vancouvers boligmarked er modent, men der sker bemærkelsesværdige ændringer. For eksempel har West End -kvarteret flere nye eksklusive lejlighedstårne på vej som led i West End Community Plan. Luksusprojekter som Alberni by Kengo Kuma og Barclay x Thurlow tilføjer til skyline. Vi ser også, at ældre lejeboligtårne i West End bliver renoveret eller genudviklet med byens incitamenter for at bevare eller øge udbuddet af lejeboliger. I centrum og Coal Harbour er fokusset de seneste år rykket lidt mod erhvervsudvikling (som det enorme Amazon-kontor i den nyrenoverede Post-bygning). Men med stigende kontorvakanser opmuntrer byen nu til omdannelse af nogle lokaler: Som nævnt bliver en ældre kontorbygning i downtown konverteret til et hotel altusgroup.com, og der tales om at tillade omdannelse fra kontor til bolig i egnede bygninger. Befolkningen i centrum vokser ikke lige så hurtigt som i nogle andre områder, simpelthen fordi der ikke er mange udviklingsområder tilbage – stort set alle egnede grunde har nu højhuse. En undtagelse er Northeast False Creek (tæt ved Rogers Arena), hvor fjernelsen af Georgia-viadukterne på sigt vil frigøre jord til nye blandede bydele (inklusive sociale boligforpligtelser). Det område bliver værd at holde øje med i slutningen af 2020’erne. I mellemtiden er der dukket strata-kontorer og tech hub -udviklinger op i Gastown og Yaletown, og de kvarterer forbliver levende for yngre professionelle, hvilket opretholder efterspørgslen på ejerlejligheder der. Lejlighedsmarkedet i downtown er balanceret i 2025; priserne faldt lidt i 2023, men stabiliserede sig, og fremtidig vækst vil afhænge af den overordnede økonomiske genopretning (f.eks. tilbagevenden af immigranter og studerende til centrum).

Downtown Vancouvers boligmarked er modent, men der sker bemærkelsesværdige ændringer. For eksempel har -kvarteret flere nye eksklusive lejlighedstårne på vej som led i West End Community Plan. Luksusprojekter som Alberni by Kengo Kuma og Barclay x Thurlow tilføjer til skyline. Vi ser også, at ældre lejeboligtårne i West End bliver renoveret eller genudviklet med byens incitamenter for at bevare eller øge udbuddet af lejeboliger. I centrum og Coal Harbour er fokusset de seneste år rykket lidt mod erhvervsudvikling (som det enorme Amazon-kontor i den nyrenoverede Post-bygning). Men med stigende kontorvakanser opmuntrer byen nu til omdannelse af nogle lokaler: Som nævnt bliver en ældre kontorbygning i downtown konverteret til et hotel altusgroup.com, og der tales om at tillade omdannelse fra kontor til bolig i egnede bygninger. Befolkningen i centrum vokser ikke lige så hurtigt som i nogle andre områder, simpelthen fordi der ikke er mange udviklingsområder tilbage – stort set alle egnede grunde har nu højhuse. En undtagelse er Northeast False Creek (tæt ved Rogers Arena), hvor fjernelsen af Georgia-viadukterne på sigt vil frigøre jord til nye blandede bydele (inklusive sociale boligforpligtelser). Det område bliver værd at holde øje med i slutningen af 2020’erne. I mellemtiden er der dukket og -udviklinger op i Gastown og Yaletown, og de kvarterer forbliver levende for yngre professionelle, hvilket opretholder efterspørgslen på ejerlejligheder der. Lejlighedsmarkedet i downtown er balanceret i 2025; priserne faldt lidt i 2023, men stabiliserede sig, og fremtidig vækst vil afhænge af den overordnede økonomiske genopretning (f.eks. tilbagevenden af immigranter og studerende til centrum). East Vancouver (Main, Fraser, Hastings): Traditionelt har denne del af byen været mere overkommelig, men East Van er i stigende grad ved at blive gentrificeret. Langs Main Street og Fraser Street giver ældre lave lejebygninger og butikker plads til nye, mindre ejerlejlighedsprojekter. Mount Pleasant East er et hotspot med mikrobryggerier, tech-startups og nye lejligheder, der tiltrækker millennials. En stor institution, der former East Vancouvers fremtid, er det nye St. Paul’s Hospital -område under opførelse ved False Creek Flats (tæt på Main & Terminal). Dette hospitalsprojekt til over 2 milliarder dollars (åbner omkring 2027) vil være centrum for et sundheds- og life-science-kvarter og giver formentligt anledning til nye medicinske kontorbygninger, laboratorier og selvfølgelig boliger til sundhedspersonale i nærheden. I området omkring Commercial Drive og Grandview opføres flere mellemhøje bygninger, og med SkyTrain-linjen, der udvides til Arbutus (og til sidst UBC), forbliver de østlige stationer som Commercial–Broadway vigtige trafikknudepunkter, der løbende vækker udviklernes interesse. Hastings-korridoren i East Van har flere store sociale boligfornyelsesprojekter i støbeskeen (f.eks. renovering af ældre almennyttige boliger). Det er også værd at bemærke, at interkommunal migration betyder, at der er efterspørgsel, der ikke kan dækkes i Vancouver og derfor flytter til nabobyer som Burnaby og New West – mange unge familier vælger f.eks. East Burnaby eller North Vancouver, hvilket også påvirker Vancouvers delmarkeder.

Traditionelt har denne del af byen været mere overkommelig, men East Van er i stigende grad ved at blive gentrificeret. Langs Main Street og Fraser Street giver ældre lave lejebygninger og butikker plads til nye, mindre ejerlejlighedsprojekter. Mount Pleasant East er et hotspot med mikrobryggerier, tech-startups og nye lejligheder, der tiltrækker millennials. En stor institution, der former East Vancouvers fremtid, er det nye -område under opførelse ved False Creek Flats (tæt på Main & Terminal). Dette hospitalsprojekt til over 2 milliarder dollars (åbner omkring 2027) vil være centrum for et sundheds- og life-science-kvarter og giver formentligt anledning til nye medicinske kontorbygninger, laboratorier og selvfølgelig boliger til sundhedspersonale i nærheden. I området omkring Commercial Drive og Grandview opføres flere mellemhøje bygninger, og med SkyTrain-linjen, der udvides til Arbutus (og til sidst UBC), forbliver de østlige stationer som Commercial–Broadway vigtige trafikknudepunkter, der løbende vækker udviklernes interesse. Hastings-korridoren i East Van har flere store sociale boligfornyelsesprojekter i støbeskeen (f.eks. renovering af ældre almennyttige boliger). Det er også værd at bemærke, at betyder, at der er efterspørgsel, der ikke kan dækkes i Vancouver og derfor flytter til nabobyer som Burnaby og New West – mange unge familier vælger f.eks. East Burnaby eller North Vancouver, hvilket også påvirker Vancouvers delmarkeder. Metro Vancouver forstæder: Udenfor bygrænsen blomstrer flere forstæder, som fortjener omtale, da de påvirker det samlede regionale marked. Surrey, nu BC’s næststørste by, bygger et nyt centrum i Whalley med flere højhus-boligtårne (nogle 50-60 etager høje) og har Surrey-Langley SkyTrain under opførelse (åbning ca. 2028), hvilket udløser udvikling langs Fraser Highway. Burnaby har store masterplanprojekter ved Brentwood, Lougheed og Metrotown – tusindvis af nye ejerlejligheder tilføjes (The Amazing Brentwood-projektet, City of Lougheed, Station Square osv.). Disse forstadsalternativer aflaster noget af presset på Vancouver ved at tilbyde (lidt) mere overkommelige ejerlejligheder for førstegangskøbere, der ikke har råd til selve Vancouver. Coquitlam og Richmond har også betydelig udvikling nær offentlig transport. Selvom det ikke er Vancouver-kvarterer, betyder spredningen af disse urbane knudepunkter, at Metro-regionens vækst er mere fordelt. For investorer i Vancouver kan denne regionale vækst udgøre konkurrence – f.eks. kan en lejer vælge en ny højhuslejlighed i Burnaby til en lavere husleje i stedet for en ældre bygning i Vancouver, hvilket dæmper, hvor højt lejeniveauet kan blive i byen.

Overordnet set er Vancouvers kvarterer i forandring med mange spændende udviklingsprojekter i horisonten. Fra de høje, nye tårne i Oakridge og Brentwood til de store udlejningsfællesskaber Sen̓áḵw og Jericho, vil det næste årti bringe titusindvis af nye hjem og nye erhvervsområder til regionen. Disse udviklinger har til formål at afhjælpe boligkrisen og modernisere byen, selvom nogle skaber debat (ændringer i nabolagets karakter, fordrivelse, osv.). For ejendomsinteresserede vil hvert kvarters udviklingsretning – hvad enten det er fortætning langs transportkorridorer eller genudvikling af gamle områder – byde på forskellige muligheder. Købere og investorer kan finde værdi i at komme ind i områder før de store forvandlingsprojekter står færdige (og dermed få gevinst af værdistigningen), mens slutbrugere ganske enkelt får et større udvalg af boliger og faciliteter end nogensinde før. Vancouver i 2025 er en by på et udviklingsmæssigt vendepunkt, hvor vækst balanceres med beboelighed, kvarter for kvarter.

Kilder: