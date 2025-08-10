Immobilienmarkt Phoenix 2025: Boom, Neuausrichtung oder Einbruch? (Trends, Prognosen & Chancen enthüllt)

Trends im Wohnimmobilienmarkt 2025

Der Wohnungsmarkt in Phoenix im Jahr 2025 erlebt eine Neuausrichtung statt eines Crashs. Nach den hektischen Preisanstiegen von 2020-2022 haben sich die Immobilienwerte im vergangenen Jahr leicht abgekühlt – das typische Haus in Phoenix kostet etwa 416.000 $, etwa 4 % weniger als vor einem Jahr zillow.com zillow.com. Die mittleren Verkaufspreise liegen Mitte 2025 bei etwa 425.000 $ zillow.com, was im Jahresvergleich leicht rückläufig ist. Dieser moderate Rückgang folgt auf 18 schwache Monate beim Verkauf, da hohe Hypothekenzinsen die Kauflaune gedämpft haben. Das Angebot hat sich endlich etwas entspannt: Neue Inserate stiegen Anfang 2025 um ca. 17 % im Jahresvergleich (der höchste Anstieg seit 2019) roiproperties.com. Das aktive Angebot an zum Verkauf stehenden Immobilien entspricht nun dem Niveau von 2021-2022 roiproperties.com, was den Käufern etwas mehr Auswahl bietet, auch wenn das Angebot weiterhin unter dem historischen Durchschnitt liegt. Immobilien bleiben etwas länger auf dem Markt (im Median etwa 28 Tage bis zum Abschluss eines Kaufvertrags), aber gut bepreiste Angebote werden weiterhin schnell verkauft zillow.com zillow.com.

Trotz höherer Kreditkosten ist die Nachfrage nicht verschwunden. Tatsächlich wurde Phoenix vom National Association of REALTORS® als einer der Top-10-„Wohnungs-Hotspots“ für 2025 benannt nar.realtor. Zu den wichtigsten Faktoren zählen starke Zuwanderung und Einkommenswachstum bei jungen Erwachsenen sowie ein erschwinglicheres Angebot, das auf den Markt kommt nar.realtor nar.realtor. Der Chefökonom der NAR merkt an, dass „die schlimmsten Herausforderungen bei der Erschwinglichkeit vorbei sind“, da sich die Hypothekenzinsen um 6 % stabilisieren und der Neubau zunimmt nar.realtor. In der Praxis verhandeln Käufer im Jahr 2025 härter und suchen nach mehr Wert – Redfin-Agenten berichten, dass Phoenix seit Monaten ein „Käufermarkt“ ist, wobei Verkäufer oft 10.000–15.000 $ an Zugeständnissen bei nicht bezugsfertigen Häusern anbieten redfin.com. Käufer im Einstiegs- und Aufsteigersegment bleiben aktiv, unterstützt durch kreative Finanzierungen (vom Verkäufer bezahlte Zinsvergünstigungen, Unterstützung bei der Anzahlung usw.), um den Zinsdruck auszugleichen roiproperties.com. Im oberen Preissegment fließt weiterhin Vermögen aus anderen Bundesstaaten nach Phoenix: Luxusviertel wie Paradise Valley und Arcadia sind weiterhin gefragt bei Kaliforniern und anderen Neuzuzüglern, die einen Resort-Lebensstil und langfristigen Wert suchen roiproperties.com roiproperties.com. Insgesamt ist der Wohnungsmarkt 2025 durch stabile Preise, steigende Angebote und ein strategischeres, besonneneres Tempo von Käufern und Verkäufern geprägt – ein deutlicher Wandel gegenüber den hektischen Bietergefechten des Pandemie-Booms.

Phoenix Mietmarkt im Jahr 2025

Der Mietmarkt im Großraum Phoenix im Jahr 2025 bietet für Mieter und Vermieter eine gemischte Lage aus Entlastung und Widerstandsfähigkeit. Nach Jahren rasanter Mieterhöhungen sind die– im Durchschnitt etwa 3 % niedriger als im Vorjahr, wobei eine typische Wohnung für etwa 1.500 $ pro Monat vermietet wird azfamily.com . Zillow-Daten (einschließlich Einfamilienhausvermietungen) zeigen eine durchschnittliche Miete von etwa 1.920 $, rund 100 $ weniger als im Vorjahr zillow.com zillow.com . Dieseist vor allem auf einen Bauboom zurückzuführen, durch den Tausende neuer Einheiten hinzugekommen sind. Allein im Jahr 2024 haben Entwickler überfertiggestellt, und beeindruckende azfamily.com . Die gute Nachricht für Eigentümer: Die Nachfrage hält Schritt. In den letzten sechs Monaten hat Phoenix– im Grunde genommen werden die Wohnungen so schnell vermietet, wie die Bauherren sie eröffnen azfamily.com . Infolgedessen sind die homeladder.com , was darauf hindeutet, dass der Markt ausgeglichen bleibt und die, um ein Überangebot zu verhindern.

Für Mieter bedeutet der Anstieg des Angebots mehr Auswahlmöglichkeiten und leicht sinkende Mieten auf kurze Sicht. Mieter finden sogar in bestimmten Stadtteilen Schnäppchen. Laut den Daten von Apartment List Mitte 2025 bieten einige erschwingliche Gegenden von Phoenix – wie Mountain Park Ranch, der Central Avenue Corridor, Desert Ridge und die Innenstadt – unterdurchschnittliche Mieten, ohne dass der Zugang zu Annehmlichkeiten eingeschränkt ist apartmentlist.com apartmentlist.com. (Die stadtweite Medianmiete liegt bei etwa 1.312 $ für eine typische Wohnung, etwa 3,8 % niedriger als vor einem Jahr apartmentlist.com.) Im Gegensatz dazu bleiben gehobene Gegenden (z. B. North Scottsdale oder Paradise Valley) teuer – zum Beispiel verlangt das benachbarte Paradise Valley astronomisch hohe Durchschnittsmieten (über 9.000 $, aufgrund luxuriöser Einfamilienhausvermietungen) zillow.com. Insgesamt sind die Mieten in Phoenix jedoch etwa 9 % niedriger als der US-Durchschnitt und bieten mehr Platz – der typische Mieter in Phoenix genießt ca. 76 m², mehr Raum als Mieter in vielen anderen Großstädten erhalten zillow.com azbigmedia.com.

Vermieter passen sich der neuen Normalität an, mit einem Schwerpunkt auf Mieterbindung und Qualität. Da das Mietwachstum stagniert, konzentrieren sich Immobilieneigentümer auf Service und Anreize, um gute Mieter zu halten (insbesondere da die Zahl der verspäteten Zahlungen nach der Pandemie weiterhin etwas erhöht bleibt homeladder.com). Build-to-Rent-Gemeinschaften – Einfamilienhausvermietungen in Siedlungsstil-Gemeinschaften – haben einen Boom erlebt (mehr dazu im Abschnitt Investment Climate unten), was Mietern die Option eines Hauses mit Garten als Alternative zu traditionellen Wohnungen bietet. Mit Blick auf die Zukunft glauben Experten, dass der aktuelle Mietrückgang nur vorübergehend ist: Da der Großteil des neuen Mehrfamilienhausangebots bis 2025-26 auf den Markt kommt, wird erwartet, dass die Bauwelle bis 2027 nachlässt, und ab diesem Zeitpunkt werden die Mieten voraussichtlich wieder steigen azfamily.com azfamily.com. In der Zwischenzeit ist der Mietmarkt in Phoenix im Jahr 2025 gesünder und mieterfreundlicher als seit Jahren – eine willkommene Verschnaufpause in einer Region, die vor nicht allzu langer Zeit einige der landesweit schnellsten Mieterhöhungen verzeichnete.

Trends im Bereich Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Industrie, Mehrfamilienhäuser)

Der Bereich der gewerblichen Immobilien (CRE) in Phoenix im Jahr 2025 ist, selbst wenn er sich nationalen Gegenwinden stellen muss.: Die Metropolregion Phoenix hat sich laut aktuellen Rankings zumentwickelt, dank enormer Logistiknachfrage und steigender Investitionen. Fast 30 Millionen Quadratfuß an Industrieprojekten sind in der gesamten Region in Arbeit arizonaescrow.com . Allein im 3. Quartal 2024 verzeichnete Phoenix– ein massiver Zuwachs – obwohl die Rekordneubauten die Leerstandsquote auf 11–12 % ansteigen ließen arizonaescrow.com 【35†look**]. Entscheidend ist, dass Mieter trotz des Baubooms eifrig Flächen anmieten: Die geforderten Mieten für Industrieflächen stiegenauf etwa 1,13 $ pro Quadratfuß (NNN) bis Ende 2024【22†L49-L57】【35†look**].für den Südwesten, zusammen mit strategischen Nearshoring-Trends, hält diesen Sektor in Schwung. Vielleicht der größte Treiber ist die: Mit(eine Investition in Milliardenhöhe) sind die Werte der Industrieanlagen in diesem Korridor explodiert – Lagerhäuser, die vor zwei Jahren für 150 $/sq.ft. verkauft wurden, erzielen jetzt über 325 $/sq.ft., was diewiderspiegelt【30†L73-L81】. Der Industriemarkt in Phoenix vereint somitund positioniert die Stadt als nationale Logistikhochburg.

Die Entwicklung von Mehrfamilienhäusern, eine Kategorie, die Gewerbe- und Wohnimmobilien verbindet, erlebt wie bereits erwähnt einen Bauboom nach der Pandemie. Entwickler haben 2024-25 Tausende von Wohnungen im Großraum Phoenix hinzugefügt, was zunächst zu einer leichten „Korrektur“ bei Auslastung und Mietniveaus führte. Bis 2025 stabilisiert sich dieses Segment jedoch: Die Leerstände pendeln sich im mittleren einstelligen Prozentbereich ein und die Mietrückgänge waren moderat homeladder.com azfamily.com. Die Investoren-Nachfrage nach Wohnanlagen in Phoenix bleibt solide – dank anhaltender Arbeitsplatzschaffung, Bevölkerungswachstum und einem anhaltenden Wohnungsmangel auf längere Sicht roiproperties.com. Die Preise für Mehrfamilienhäuser haben sich nach dem überhitzten Höchststand von 2022 stabilisiert, was ironischerweise clevere Investoren dazu ermutigt, wieder einzusteigen. Kurz gesagt, der Mehrfamiliensektor übersteht seine Wachstumsschmerzen: Das reichliche neue Angebot war ein „Druckablassventil“ für die Mieten, aber die starke Demografie der Region sorgt dafür, dass neue Einheiten aufgenommen werden. Phoenix bleibt ein Magnet für Investitionen in Mehrfamilienhäuser, besonders da die Preise vernünftiger werden und die Fundamentaldaten (Beschäftigung, Migration) stark bleiben roiproperties.com.

Einzelhandelsimmobilien in Phoenix erweisen sich als widerstandsfähiger als viele erwartet hatten im Zeitalter des E-Commerce. Das Wachstum der Stadt hat die Nachfrage nach neuen Geschäften und Gastronomie, insbesondere in schnell wachsenden Vorortkorridoren, angekurbelt. Während ältere Einkaufszentren vor Herausforderungen stehen, kaufen und modernisieren Value-Add-Investoren aktiv Nachbarschafts-Einkaufszentren – sie vermieten Leerstände neu, modernisieren Fassaden und fügen Erlebnisse hinzu, um die Besucherfrequenz zu steigern roiproperties.com. Entwickler treiben auch hochkarätige Einzelhandelsprojekte voran (siehe Developments Abschnitt) wie das Signature at SanTan Village in Gilbert, ein 145-Millionen-Dollar-Einkaufsziel, das Whole Foods und hochwertige Sporthändler ins East Valley bringt theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Ein Hindernis in den Jahren 2023-24 waren die durch Inflation (und Zölle) gestiegenen Ausbaukosten, aber eine Mitte 2025 eingeführte Pause bei neuen Importzöllen verschaffte Einzelhändlern, die sich um Kosten sorgten, etwas Entlastung roiproperties.com. Die Gesamtleerstandsquote im Einzelhandel in Phoenix ist relativ stabil geblieben, und die Mietpreise für erstklassige Flächen steigen leicht, da neue Einwohner die Nachfrage nach Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen antreiben. Der Einzelhandelssektor entwickelt sich weiter, statt zu kollabieren – ältere Big-Box-Läden werden umgenutzt, während neue Konzepte (von Unterhaltungsstätten bis zu lebensstilorientierten Einkaufszentren mit Supermarktanker) in den Wachstumsgebieten von Phoenix expandieren.

Büroflächen sind das eine Segment, das Gegenwind verspürt, doch selbst hier schlägt sich Phoenix besser als viele Großstädte. Der Büromarkt kühlte sich Anfang 2025 leicht ab, was die globalen Trends zu Hybridarbeit und vorsichtigen Unternehmens­expansionen widerspiegelt roiproperties.com. Nach fast zwei Jahren mit solider Vermietungsdynamik verzeichnete Phoenix im Q1 2025 einen leichten Rückgang der Vermietungsaktivität roiproperties.com. Die Leerstandsquoten sind in einigen Teilmärkten (insbesondere in älteren Class-A-Türmen) leicht gestiegen, und Mieter haben nun mehr Verhandlungsspielraum bei Mieten und Zugeständnissen als noch vor einem Jahr. Entscheidend ist, dass Phoenix das Schlimmste des Remote-Work-Exodus vermieden hat, wie er in Städten wie San Francisco zu beobachten war – es gab keine große Präsenz von Bundes-/Regierungsbüros, die hätten verkleinert werden können, und die Diversifizierung der Stadt in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen und Technologie hat dafür gesorgt, dass viele Büros weiterhin genutzt werden roiproperties.com. Tatsächlich sollen landesweit weniger als 50 von der Regierung angemietete Immobilien geschlossen werden, was eine große Quelle für Büro-Leerstand minimiert, mit der andere Städte zu kämpfen haben roiproperties.com. Die lokale Büronachfrage wird nun von Gesundheitswesen, Rechts- und Dienstleistungsunternehmen angetrieben, die oft kleinere, flexible Einheiten suchen. Interessanterweise erleben ältere Bürogebäude der Klassen B/C mit guter Lage eine neue Blüte durch Renovierungen, da Mieter, die bei der Miete sparen wollen, gerne modernisierte, günstigere Flächen beziehen roiproperties.com. Auch wenn der Bürosektor in Phoenix nicht boomt, zeigt er doch einzelne Stärken – vor allem in den Vororten, wohin Unternehmen wegen günstigerer Mieten und Parkmöglichkeiten abwandern. Mit einem unternehmensfreundlichen Klima und Bevölkerungswachstum ist der Ausblick für Phoenix’ Büromarkt vorsichtig optimistisch: Der Markt passt sich an (durch kreative Umnutzung und Anreize für Mieter), statt in eine Leerstandsspirale zu geraten. Das Fazit im gesamten CRE-Bereich ist, dass Phoenix weiterhin zu den dynamischsten Gewerbemärkten des Landes zählt, getragen von langfristigen Fundamentaldaten (Menschen und Arbeitsplätze ziehen hierher), auch wenn Investoren und Eigentümer ihre Strategien kurzfristig anpassen roiproperties.com.

Neue Entwicklungen und Infrastrukturprojekte, die den Markt prägen

Die Wachstumsgeschichte von Phoenix im Jahr 2025 wird durch große Entwicklungen und Infrastrukturverbesserungen im gesamten Ballungsraum unterstrichen. Diese Projekte umfassen Wohnungsbau, Gewerbestandorte und Verkehr und versprechen, die lokale Immobilienlandschaft in den kommenden Jahren zu verändern:

High-Tech-Fertigungsboom: Der größte Aufreger ist TSMCs Halbleiterfabrik im Norden von Phoenix , eine der größten ausländischen Direktinvestitionen in der Geschichte Arizonas. Dieser Multi-Fab-Komplex (mit einem Wert von rund 40 Milliarden Dollar für die Anfangsphasen) wird oft als „wirtschaftlicher Katalysator“ bezeichnet, der eine begleitende Entwicklung auslöst roiproperties.com. Rund um das Fabrikgelände eilen Entwickler, um Wohnungen, Zulieferparks und kommerzielle Dienstleistungen für die Tausenden von Arbeitskräften zu errichten, die die Anlage beschäftigen wird. Das Northwest Valley – einst spärliche Wüste – verwandelt sich rasch in einen High-Tech-Korridor. Ähnlich profitiert das Southeast Valley von Intels laufenden Fab-Erweiterungen in Chandler und neuen EV-/Batteriewerken (LG Energys Batteriefabrik in Queen Creek, Lucid Motors in Casa Grande), die allesamt die Nachfrage nach Industrie- und Wohnimmobilien steigern.

VAI Resort – Glendales Game-Changer: Im Bereich der Unterhaltungsimmobilien wird Glendale Ende 2025 das 1 Milliarde Dollar teure VAI Resort eröffnen – ein Luxusresort im Las-Vegas-Stil, das zu den am meisten erwarteten Neueröffnungen im Südwesten zählt theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Das VAI Resort wird über 1.100 Zimmer in vier Türmen bieten, ein integriertes 360-Grad-Konzert-Amphitheater (das es Gästen ermöglicht, Live-Auftritte von ihren Balkonen aus zu verfolgen), eine riesige künstliche Oase, 12 Gourmetrestaurants und mehr theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Dieses Projekt ist das bisher größte Resort Arizonas und festigt den Ruf des West Valley als Zentrum für Tourismus und Unterhaltung. Auswirkungen auf den Immobilienmarkt: Es ist zu erwarten, dass die umliegenden Immobilienwerte im Sports & Entertainment District von Glendale steigen, mehr Ableger im Bereich Gastgewerbe und Einzelhandel entstehen und das Interesse an kurzfristigen Vermietungen zunimmt, wenn das Resort Konzerte und Veranstaltungen anzieht. Die Einzigartigkeit von VAI – die Luxus-Hotellerie mit Live-Entertainment verbindet – ist ein Beispiel für die Art von Erlebnisentwicklung, die Phoenix auf die Landkarte bringt.

Im Bereich der Unterhaltungsimmobilien – ein Luxusresort im Las-Vegas-Stil, das zu den am meisten erwarteten Neueröffnungen im Südwesten zählt theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Das VAI Resort wird bieten, ein integriertes 360-Grad-Konzert-Amphitheater (das es Gästen ermöglicht, Live-Auftritte von ihren Balkonen aus zu verfolgen), eine riesige künstliche Oase, 12 Gourmetrestaurants und mehr theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Dieses Projekt ist das bisher größte Resort Arizonas und festigt den Ruf des West Valley als Zentrum für Tourismus und Unterhaltung. Auswirkungen auf den Immobilienmarkt: Es ist zu erwarten, dass , mehr Ableger im Bereich Gastgewerbe und Einzelhandel entstehen und das Interesse an kurzfristigen Vermietungen zunimmt, wenn das Resort Konzerte und Veranstaltungen anzieht. Die Einzigartigkeit von VAI – die Luxus-Hotellerie mit Live-Entertainment verbindet – ist ein Beispiel für die Art von Erlebnisentwicklung, die Phoenix auf die Landkarte bringt. Revitalisierung der Innenstadt & des Zentrums von Phoenix: Die Innenstadt von Phoenix entwickelt sich weiter mit großen gemischt genutzten und institutionellen Projekten . Besonders hervorzuheben ist das neue ASU Health Sciences Innovation Building (Teil eines aufstrebenden biomedizinischen Campus in der Innenstadt), das medizinische Ausbildung und Forschung beherbergen wird. Dies, zusammen mit einer geplanten Erweiterung der medizinischen Fakultät der University of Arizona in Phoenix, bringt Hunderte von Studierenden, Dozenten und ausgegründeten Health-Tech-Unternehmen in die Innenstadt – ein Gewinn für die umliegenden Immobilien. Darüber hinaus entstehen im Zentrum von Phoenix gehobene Wohntürme (zum Beispiel mehrere luxuriöse Apartmentprojekte mittlerer Höhe in der Nähe von Roosevelt Row und Central Ave) und die Umnutzung historischer Gebäude zu angesagten Büros oder Hotels . Die kürzlich eröffnete Central Station Neuentwicklung (auf dem Gelände des alten Busbahnhofs der Innenstadt) brachte Hochhauswohnungen, Einzelhandel und Co-Working-Flächen ins urbane Zentrum. Jedes Projekt bringt mehr Lebendigkeit und treibt Phoenix in Richtung einer 24/7-Live-Work-Innenstadt.

Die Innenstadt von Phoenix entwickelt sich weiter mit . Besonders hervorzuheben ist das neue (Teil eines aufstrebenden biomedizinischen Campus in der Innenstadt), das medizinische Ausbildung und Forschung beherbergen wird. Dies, zusammen mit einer geplanten Erweiterung der medizinischen Fakultät der University of Arizona in Phoenix, bringt Hunderte von Studierenden, Dozenten und ausgegründeten Health-Tech-Unternehmen in die Innenstadt – ein Gewinn für die umliegenden Immobilien. Darüber hinaus entstehen im Zentrum von Phoenix gehobene Wohntürme (zum Beispiel mehrere luxuriöse Apartmentprojekte mittlerer Höhe in der Nähe von Roosevelt Row und Central Ave) und . Die kürzlich eröffnete (auf dem Gelände des alten Busbahnhofs der Innenstadt) brachte Hochhauswohnungen, Einzelhandel und Co-Working-Flächen ins urbane Zentrum. Jedes Projekt bringt mehr Lebendigkeit und treibt Phoenix in Richtung einer 24/7-Live-Work-Innenstadt. Mastergeplante Gemeinden & Wachstum in den Vororten: Am Stadtrand entstehen neue mastergeplante Gemeinden, um die Wohnungsnachfrage zu decken . Im äußersten West Valley boomen Surprise und Buckeye: TerraWest Communities hat gerade 210 Acres in Surprise erworben, um „Surprise Foothills“ zu entwickeln, eine Gemeinde mit 750–1.000 Häusern plus 20–30 Acres Gewerbefläche (Baubeginn voraussichtlich 2026) theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. In der Nähe von Buckeye haben Entwickler Hunderte von Acres Ackerland für zukünftige Gemeinden zusammengetragen , in Erwartung, dass die Bevölkerung dort (bereits die am schnellsten wachsende Stadt der USA prozentual gesehen) weiter explodieren wird arizonaescrow.com. Diese Gebiete sind beliebt, weil sie erschwingliche Neubauten bieten, und sie sind entlang neuer oder verbesserter Verkehrskorridore gelegen (z. B. Sun Valley Parkway, I-11 Planung), die angemessene Pendelzeiten versprechen. Im East Valley wachsen große Gemeinden wie Eastmark in Mesa und Orchard Ranch in Queen Creek mit neuen Bauabschnitten. Bauträger legen Wert auf eigenständige Annehmlichkeiten – von Parks und Schulen bis hin zu Einkaufszentren – während sie diese neuen Vororte erschließen. Das Ausmaß ist beträchtlich: Zehntausende neue Häuser sind in der gesamten Metropolregion Phoenix in Planung und sichern das Wachstum der Vororte für das nächste Jahrzehnt.

Am Stadtrand . Im äußersten West Valley boomen Surprise und Buckeye: TerraWest Communities hat gerade 210 Acres in Surprise erworben, um „Surprise Foothills“ zu entwickeln, eine Gemeinde mit 750–1.000 Häusern plus 20–30 Acres Gewerbefläche (Baubeginn voraussichtlich 2026) theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. In der Nähe von Buckeye haben Entwickler , in Erwartung, dass die Bevölkerung dort (bereits die am schnellsten wachsende Stadt der USA prozentual gesehen) weiter explodieren wird arizonaescrow.com. Diese Gebiete sind beliebt, weil sie erschwingliche Neubauten bieten, und sie sind (z. B. Sun Valley Parkway, I-11 Planung), die angemessene Pendelzeiten versprechen. Im East Valley wachsen große Gemeinden wie Eastmark in Mesa und Orchard Ranch in Queen Creek mit neuen Bauabschnitten. – von Parks und Schulen bis hin zu Einkaufszentren – während sie diese neuen Vororte erschließen. Das Ausmaß ist beträchtlich: Zehntausende neue Häuser sind in der gesamten Metropolregion Phoenix in Planung und sichern das Wachstum der Vororte für das nächste Jahrzehnt. Einzelhandels- und Unterhaltungsziele: Mehrere „Big Retail“-Projekte stehen in den Startlöchern und bringen Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote in unterversorgte Gebiete. Abgesehen von den SanTan- und Medina Station-Projekten im East Valley theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com erweitert das Prasada-Entwicklungsprojekt in Surprise im West Valley die Einzelhandelsfläche um 32.500 m² (zusätzlich zu einem bestehenden Power Center mit 65.000 m²), um die stark wachsenden Vororte im Nordwesten zu bedienen arizonaescrow.com. Dieses 125-Millionen-Dollar-Projekt wird bis Ende 2025 neue Restaurants, Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten bieten arizonaescrow.com. Inzwischen hat Mesa ein Auge auf Medina Station geworfen, ein 26 Hektar großes, gemischt genutztes Zentrum mit einem Target und einem zweistöckigen Dick’s Sporting Goods als Ankermieter, das bereits zu 70 % vorvermietet ist theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Und Sportfans werden zu schätzen wissen, dass eine neue Andretti Indoor Karting & Games-Anlage in Glendale eröffnet wurde und das Angebot an Familienattraktionen erweitert. Jedes dieser Projekte schafft nicht nur Bauarbeitsplätze, sondern steigert in der Regel auch die Immobilienwerte in der Umgebung (Häuser in der Nähe neuer Einzelhandels- und Freizeiteinrichtungen verzeichnen oft eine erhöhte Nachfrage). Die rege Bautätigkeit im Einzelhandel unterstreicht, dass die Entwickler Vertrauen in die Konsumausgaben und das anhaltende Bevölkerungswachstum in Phoenix haben.

Mehrere und bringen Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote in unterversorgte Gebiete. Abgesehen von den SanTan- und Medina Station-Projekten im East Valley theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com erweitert das (zusätzlich zu einem bestehenden Power Center mit 65.000 m²), um die stark wachsenden Vororte im Nordwesten zu bedienen arizonaescrow.com. Dieses 125-Millionen-Dollar-Projekt wird bis Ende 2025 neue Restaurants, Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten bieten arizonaescrow.com. Inzwischen hat Mesa ein Auge auf geworfen, ein 26 Hektar großes, gemischt genutztes Zentrum mit einem Target und einem zweistöckigen Dick’s Sporting Goods als Ankermieter, das bereits zu 70 % vorvermietet ist theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Und Sportfans werden zu schätzen wissen, dass in Glendale eröffnet wurde und das Angebot an Familienattraktionen erweitert. Jedes dieser Projekte schafft nicht nur Bauarbeitsplätze, sondern (Häuser in der Nähe neuer Einzelhandels- und Freizeiteinrichtungen verzeichnen oft eine erhöhte Nachfrage). Die rege Bautätigkeit im Einzelhandel unterstreicht, dass die Entwickler Vertrauen in die Konsumausgaben und das in Phoenix haben. Verkehrsinfrastruktur: Die Infrastruktur von Phoenix wächst im Gleichschritt mit dem Immobilienmarkt. Mitte 2025 eröffnete Valley Metro eine 1,3-Milliarden-Dollar teure Erweiterung der Stadtbahn, die 5,5 Meilen von der Innenstadt von Phoenix nach Süden bis zur Baseline Road hinzufügt valleymetro.org phoenix.gov. Diese South Central-Erweiterung wird zusammen mit dem neuen Verkehrsknotenpunkt in der Innenstadt „South Phoenix erstmals an das regionale Stadtbahnsystem anbinden“ valleymetro.org. Ebenfalls bedeutend: Ende 2024 eröffnete die Northwest Phase II Stadtbahn-Erweiterung eine 1,6 Meilen lange Abzweigung zum ehemaligen Metrocenter Mall-Gelände im Nordwesten von Phoenix jacobs.com. Dies war der erste Stadtbahn-Service für die Westseite von Phoenix und hat bereits plangemäße, transitorientierte Neuentwicklungen für das alte Metrocenter Mall-Gelände ausgelöst (das als gemischt genutztes Viertel mit Wohnungen, Büros und einem Park wiedergeboren werden soll). Diese Bahnprojekte verbessern die Konnektivität und zeigen, wo sich zukünftige Entwicklungen konzentrieren werden – es ist zu erwarten, dass neue mittelgroße Wohnhäuser und Unternehmen in der Nähe der neuen Stationen in South Phoenix und entlang der Dunlap Avenue entstehen. Über die Bahn hinaus werden die Autobahnen weiter ausgebaut: Das Verkehrsministerium von Arizona arbeitet weiterhin an der Verbesserung der Interstate 10 durch die Broadway Curve, und die Planungen für die State Route 30 (eine zukünftige West-Ost-Autobahn im äußersten West Valley) sowie den möglichen I-11-Korridor in Richtung Las Vegas schreiten voran. Solche Investitionen in die Mobilität werden noch mehr Land für die Entwicklung erschließen und die Pendelzeiten verkürzen, was das Wachstum von Phoenix weiter antreibt.

Zusammengefasst: Mehr als 1–2 Milliarden US-Dollar an großen Entwicklungs- und Infrastrukturprojekten sind derzeit in der Metropolregion Phoenix im Gange. Diese reichen von spektakulären Resorts über Fabriken bis hin zu ganzen neuen Stadtvierteln. Das verbindende Element ist Vertrauen in die Zukunft von Phoenix – sowohl der öffentliche als auch der private Sektor setzen auf langfristiges Wachstum. Für den Immobilienmarkt bedeuten diese Projekte neue Zentren für Aktivität und Chancen. Die Gebiete rund um wichtige Entwicklungen (sei es ein neuer Tech-Arbeitgeber, eine neue Verkehrsverbindung oder ein neues Einkaufszentrum) sind bereit für Wertsteigerung und höhere Nachfrage. Die Landschaft des Valley verändert sich 2025 buchstäblich vor unseren Augen und legt das Fundament für das nächste Kapitel des Wachstums.

Investitionsklima und Chancen

Phoenix ist seit Jahren ein Liebling von Immobilieninvestoren, und 2025 bildet da keine Ausnahme – obwohl sich dasund weg von kurzfristiger Spekulation entwickelt. Ein Trend ist klar: Ein Teil des institutionellen Ansturms aus der Pandemiezeit hat sich abgekühlt., gegenüber ca. 8,2 % im Vorjahr roselawgroupreporter.com . Im gesamten Bundesstaat Arizona sank der Marktanteil institutioneller Käufer im Jahresvergleich um etwa 11 % roselawgroupreporter.com . Dieser Rückzug deutet darauf hin, dass große Investoren nach dem Höhepunkt 2022 vorsichtiger agieren – gestiegene Finanzierungskosten und geringere Gewinnspannen beim Weiterverkauf haben das Volumen institutioneller Käufe gebremst., und Phoenix bleibt einer der führenden Märkte landesweit für Investorenaktivität. Tatsächlich ergab ein Bericht aus der Mitte des Jahres 2025, dass Phoenix „die Build-to-Rent (BTR) Hauptstadt Amerikas“ ist – ein Beweis dafür, wie Investoren hier ihre Strategien neu ausgerichtet haben azreinsider.com

Build-to-Rent ist vielleicht der heißeste Investmenttrend im Immobilienmarkt von Phoenix. Anstatt Häuser für einen schnellen Gewinn zu verkaufen, entwickeln oder kaufen viele Unternehmen jetzt ganze Siedlungen von Einfamilienhäusern, die speziell als Mietobjekte gebaut wurden. Phoenix verzeichnete einen erstaunlichen Anstieg des BTR-Bestands um 309 % von 2017 bis 2022, das schnellste Wachstum im ganzen Land azreinsider.com. Bis 2024 kamen in der Metropolregion 4.460 neue Einfamilien-Mietobjekte in nur einem Jahr hinzu, was die Gesamtzahl seit 2020 auf über 12.700 BTR-Häuser erhöht azreinsider.com azreinsider.com. Das sind nicht die alten Reihenhaussiedlungen von früher – BTR-Gemeinschaften bieten Häuser mit modernen Ausstattungen, Gärten und Annehmlichkeiten, die mit Wohnanlagen vergleichbar sind, was Familien und Remote-Arbeitende anspricht, die Platz suchen, ohne sich an eine Hypothek zu binden azreinsider.com. Große Akteure haben das erkannt: Institutionelle Investoren kaufen ganze BTR-Siedlungen als stabile, renditebringende Anlagen azreinsider.com. Traditionelle Bauunternehmen wie DR Horton und Lennar haben sogar eigene BTR-Projekte gestartet oder fertige Häuser in großen Mengen an Investoren verkauft. Für alle, die in Phoenix investieren möchten, bietet BTR eine Möglichkeit, vom Bevölkerungswachstum der Region durch Mieteinnahmen zu profitieren. Und es gibt noch Potenzial – über 13.000 weitere BTR-Einheiten sind in Planung oder im Bau (geplant oder im Bau) in den kommenden Jahren azreinsider.com, was darauf hindeutet, dass Mietwohnungen ein wichtiger Bestandteil des Wohnungsangebots in Phoenix sein werden. Das eröffnet Chancen für Investoren jeder Größe: von großen Private-Equity-Fonds bis hin zu kleinen Partnerschaften, die gemeinsam Ressourcen bündeln, um einige Mietobjekte zu kaufen.

Jenseits von BTR sind langfristige Buy-and-Hold-Strategien in Phoenix attraktiv. Die Immobilienpreise, nach dem jüngsten Rückgang, werden voraussichtlich wieder moderat wachsen, wenn wir auf 2026-2027 zugehen nar.realtor. Für Investoren bedeutet das, dass Phoenix’ relativ erschwingliche Preise (im Vergleich zu Küstenmärkten) und starke Mietrenditen heute einen soliden Cashflow bieten können mit Wertsteigerungspotenzial auf mittlere Sicht. Bestimmte Teilmärkte stechen beim ROI-Potenzial hervor: Die West Valley-Städte Buckeye, Goodyear und Surprise bieten eine Kombination aus niedrigen Einstiegspreisen und schnellem Wachstum. Buckeye zum Beispiel verfügt über riesige Landflächen, die für zukünftige industrielle und Wohnnutzung vorgesehen sind – der kürzliche Kauf von 747 Acres in Buckeye für 53 Mio. $ durch eine Familie unterstreicht die Wette auf zukünftige Entwicklung dort arizonaescrow.com. Wenn Infrastruktur und Bevölkerung diese Randgebiete erreichen, könnten die Grundstückswerte schnell steigen. In der Zwischenzeit könnten näher am Zentrum gelegene Gebiete rund um die neuen Stadtbahnerweiterungen oder Jobzentren (z. B. um TSMC in Nord-Phoenix oder in der Nähe der Tech-Büros in der Innenstadt) überdurchschnittliche Wertsteigerungen durch neuen Nachfrageschub erleben.

Investieren in Mietimmobilien in Phoenix ist derzeit ein Spiel aus Geduld und Umsicht. Die Mieten haben sich eingependelt, was bedeutet, dass Cap Rates (Mietrenditen) etwas gesunken sind im Vergleich zu vor zwei Jahren. Das heißt aber auch, dass es ein ausgeglichenerer Markt ist, um Einheiten ohne Bieterwettstreit zu erwerben. Clevere Investoren sichern sich jetzt Käufe, oft mit Blick auf Wertsteigerung – z. B. Kauf eines älteren 4-Parteien-Hauses oder kleinen Mehrfamilienhauses, Renovierung und Positionierung für den Moment, wenn das Mietwachstum wieder anzieht. Da die Leerstandsquote sinkt und das Mietwachstum voraussichtlich bis Ende 2026 wieder positiv wird azfamily.com, kann ein Investor, der 2025 kauft, von den aktuell weicheren Preisen profitieren und möglicherweise in ein paar Jahren refinanzieren oder die Mieten erhöhen, wenn sich der Markt verknappt. Bemerkenswert ist, dass Fix-and-Flip-Aktivitäten im Vergleich zum Boom 2021 zurückgegangen sind, aber Fix-to-Rent ist beliebt – viele kleinere Investoren erwerben renovierungsbedürftige Häuser, sanieren sie und fügen sie dem Mietmarkt hinzu (sie reiten die BTR-Welle im kleinen Maßstab).

Schließlich hat sich das institutionelle Kapital keineswegs aus Phoenix zurückgezogen. Im gewerblichen Bereich verzeichnete Phoenix 92,5 Milliarden US-Dollar an nationalen CRE-Investitionen im 1. Quartal 2025, ein Anstieg von 17 % im Jahresvergleich (obwohl die Anzahl der Transaktionen zurückging) roiproperties.com – was darauf hindeutet, dass große Investoren weiterhin Mittel bereitstellen, jedoch in größeren, strategischeren Deals. Das günstige Geschäftsklima und das Wachstumspotenzial von Phoenix ziehen weiterhin bedeutende Investitionen in Sektoren wie Industrie an (wo Amazon, Walmart und UPS in den letzten Jahren Distributionszentren ausgebaut haben) und Rechenzentren (Facebook, Google und andere betreiben Serverfarmen im Raum Phoenix). Auch ausländische Investitionen spielen eine Rolle; zum Beispiel suchen neben der TSMC-Anlage auch taiwanesische und andere internationale Unternehmen in Phoenix nach Immobilien, angelockt von niedrigeren Kosten als in Kalifornien. Die Aussichten für Investoren sind daher positiv, aber selektiv: Phoenix im Jahr 2025 ist nicht mehr der Verkäufermarkt ohne Grenzen wie 2021, aber für diejenigen, die klug investieren wollen – sei es in Mietwohnungen, Apartments oder Gewerbeimmobilien – bietet der Markt starke Fundamentaldaten, stetiges Wachstum und zahlreiche Möglichkeiten, Renditen zu erzielen. Entscheidend ist die Wahl des richtigen Standorts und Immobilientyps: Wie immer in der Immobilienbranche bestimmen Lage und Timing den Erfolg.

Wirtschaftliche & demografische Faktoren, die den Immobilienmarkt beeinflussen

Die Grundlage für den Immobilienmarkt in Phoenix bildet eine gesunde lokale Wirtschaft und ein robustes Bevölkerungswachstum, auch wenn sich beides auf interessante Weise entwickelt. Die Wirtschaftsregion Phoenix im Jahr 2025 ist vielfältig und wächst, selbst wenn die Schlagzeilen bei den Beschäftigungszahlen einen kurzfristigen Einbruch zeigten. In den 12 Monaten bis Mitte 2025 verzeichnete der Großraum Phoenix einen Nettoverlust von etwa 7.500 Arbeitsplätzen azfamily.com – ein seltener Rückgang, der hauptsächlich auf vorübergehende Entlassungen im Technologiesektor (z. B. Umstrukturierung bei Intel) zurückgeführt wird. Experten bezeichneten diesen Rückgang jedoch schnell als „statistisch nicht signifikant“ und wiesen darauf hin, dass der Arbeitsmarkt in Phoenix weiterhin einer der stärksten des Landes ist und Entlassene schnell wieder eine Anstellung finden azfamily.com. Tatsächlich liegt die Arbeitslosenquote in Phoenix bei etwa 5,1 % – eine der niedrigsten unter den großen US-Städten azbigmedia.com – und die Erwerbsbeteiligung ist hoch. Die Region schafft gut bezahlte Arbeitsplätze in der Hightech-Fertigung (Halbleiter, Elektrofahrzeuge), im Gesundheitswesen und im Finanzdienstleistungssektor. Wichtig ist, dass die Einkommen der Mieter in den letzten 5 Jahren um etwa 41,6 % gestiegen sind azbigmedia.com, da die Erwerbstätigen besser bezahlte Jobs bekommen, was die Kennzahlen zur Wohnungserschwinglichkeit verbessert. Dieser Zustrom an hochwertigen Arbeitsplätzen wirkt wie ein Magnet auf Zuwanderer und trägt dazu bei, die Wohnungsnachfrage aufrechtzuerhalten (Menschen folgen den Jobs, und Phoenix schafft viele davon).

Bevölkerungswachstum bleibt das Fundament des Immobilienmarktes in Phoenix. Die Metropolregion gewann von 2023 bis 2024 fast 85.000 neue Einwohner hinzu, eine jährliche Wachstumsrate von +1,7 %, die den nationalen Durchschnitt (~1 %) deutlich übertrifft axios.com axios.com. Was dieses Wachstum antreibt, ist die Migration. Traditionell wuchs Phoenix sowohl durch Zuzug als auch durch eine hohe natürliche Geburtenrate. Aber wie im Rest des Landes nimmt der natürliche Zuwachs ab (Geburten minus Todesfälle brachten in diesem Zeitraum nur etwa 14.500 Menschen hinzu) axios.com. Jetzt sind es Neuzugezogene, die das Wachstum von Phoenix antreiben: etwa 21.000 Nettozuzüge aus dem Inland (Amerikaner, die aus anderen Bundesstaaten/Städten umziehen) und beeindruckende ~49.000 internationale Einwanderer kamen in diesem 12-Monats-Zeitraum hinzu axios.com. Dieser internationale Anteil ist überraschend groß – zum ersten Mal ist die globale Einwanderung eine größere Wachstumsquelle für Phoenix als die inländische Migration. Lokale Experten weisen darauf hin, dass angesichts sinkender Geburtenraten in den USA Städte wie Phoenix darauf angewiesen sein werden, Einwohner von anderswo anzuziehen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten axios.com axios.com. Phoenix ist in dieser Hinsicht eindeutig erfolgreich. Migranten werden von den Arbeitsmöglichkeiten der Region, den niedrigeren Lebenshaltungskosten (im Vergleich zu CA/NY) und dem warmen Klima angezogen. Phoenix gehört jedes Jahr konstant zu den Top 3 der Metropolregionen mit den meisten Nettozuzügen (Allied Van Lines und U-Haul-Migrationsberichte führen Arizona und Phoenix oft auf den vorderen Plätzen).

Heutzutage hat das Wachstum jedoch einen anderen Charakter als die explosionsartigen Booms im Sun Belt der 1990er Jahre. Ein ASU-Forscher weist darauf hin, dass das Wachstumstempo von Phoenix zwar stark, aber jetzt moderater ist als in den 90er/2000er Jahren, als die Stadt „um des Wachstums willen wuchs.“ Heute ziehen Menschen nach Phoenix „als Reaktion auf hochwertige Arbeitsplätze“ und nicht wegen spekulativer Überbauung axios.com. Dieses kontrollierte Wachstum ist gesünder und nachhaltiger – es ist Wachstum mit wirtschaftlicher Entwicklung, nicht davor. Für den Immobilienmarkt bedeutet das, dass die Nachfrage von echten Endnutzern (berufstätige Familien, Fachkräfte, Studierende) gestützt wird, was das Blasenrisiko verringert. Es gibt auch ein grundlegendes Vertrauen, dass Phoenix „weiterhin stetig wachsen wird“ azfamily.com, wie es ein lokaler Ökonom ausdrückte – ein Gefühl, das durch das enorme Ausmaß an Infrastruktur- und Entwicklungsinvestitionen (wie oben beschrieben) bestätigt wird.

Demografisch profitiert Phoenix von einer ausgewogenen Mischung der Altersgruppen, die die Wohnungsnachfrage auf mehreren Ebenen antreibt. Es bleibt ein beliebtes Ziel für Rentner und 55+-Zuwanderer (Arizonas Seniorenwohnanlagen boomen), was den Wiederverkaufsmarkt und den wachsenden Seniorenwohnsektor unterstützt. Gleichzeitig hat Phoenix eine große junge erwachsene Bevölkerung und zieht viele Millennials und Gen Z-Bewohner an – einige kommen wegen der Arizona State University und bleiben wegen der Jobs, andere ziehen aus teureren Märkten um, um sich den Eigenheimkauf leisten zu können. Bemerkenswert ist, dass Erstkäufer einen bedeutenden Anteil der Hauskäufe Ende 2024 und 2025 ausmachten, da etwas niedrigere Preise und kreative Finanzierungen es mehr Mietern ermöglichten, Eigentümer zu werden roiproperties.com. Dieser Zustrom jüngerer Käufer ist entscheidend für die langfristige Gesundheit des Marktes.

Erschwinglichkeit und Lebenshaltungskosten bleiben Schlüsselfaktoren. Während die Wohnkosten in Phoenix gestiegen sind, liegt die Lebenshaltungskosten nur etwa 6,2 % über dem US-Durchschnitt – deutlich niedriger als in Städten wie Los Angeles (+45 %) oder Manhattan (+130 %) azbigmedia.com azbigmedia.com. Das bedeutet, dass ein Lebensstil der Mittelschicht in Phoenix für viele Neuankömmlinge weiterhin erreichbar ist, insbesondere für diejenigen, die aus den überteuerten Märkten Kaliforniens umziehen. Es ist ein Wettbewerbsvorteil, den Phoenix nutzt, um sowohl Einwohner als auch Arbeitgeber anzuziehen (die etwas niedrigere Löhne als in Küstenstädten zahlen können und den Mitarbeitern dennoch einen höheren Lebensstandard bieten). Phoenix bietet zudem vergleichsweise freundliche Steuern (Arizona hat keine Erbschaftssteuer, niedrigere Grundsteuern als TX/CA und hat kürzlich die pauschale Einkommensteuer auf 2,5 % gesenkt). Diese wirtschaftlichen und politischen Faktoren wirken zusammen als Rückenwind für den Immobilienmarkt. Solange Phoenix Herausforderungen wie Wasserressourcen und Infrastruktur für die wachsende Bevölkerung bewältigen kann, ist die Prognose weiterhin auf Expansion ausgerichtet. Ökonomen prognostizieren, dass die Bevölkerungswachstumsrate Arizonas in naher Zukunft bei etwa 1,3–1,5 % pro Jahr liegen wird realestate.usnews.com – was bedeutet, dass jedes Jahr Zehntausende neuer Einwohner hinzukommen, die kontinuierlich die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt ankurbeln.

Vergleichbare Erschwinglichkeit: Phoenix vs. andere Metropolregionen

Wie schneidet der Immobilienmarkt in Phoenix im Vergleich zu anderen großen Märkten ab? In Bezug auf die Erschwinglichkeit liegt Phoenix unter den US-Metropolregionen und im Sun Belt im Mittelfeld. Nach dem jüngsten Rückgang sind Immobilien in Phoenix für lokale Käufer tatsächlich etwas erschwinglicher geworden als noch vor einem Jahr. Mitte 2025 liegt das erforderliche Einkommen, um sich ein durchschnittliches Haus in Phoenix (~460.000 $) leisten zu können, bei etwa 109.700 $, was 1,8 % weniger als im Vorjahr ist redfin.com. Dies war eine der größten Verbesserungen bei der Erschwinglichkeit unter den Großstädten – ein Trend, der in Boomtowns der Pandemie zu beobachten ist, wo die Preise vom Höchststand etwas gesunken sind redfin.com redfin.com. Zum Vergleich: Das erforderliche Einkommen für das durchschnittliche US-Haus (~447.000 $) liegt bei 112.000 $ redfin.com, sodass Phoenix nur minimal erschwinglicher ist als der nationale Durchschnitt. Außerdem sind etwa 25–26 % der zum Verkauf stehenden Häuser in Phoenix erschwinglich für das lokale Medianeinkommen redfin.com – das ist zwar nicht ideal, aber besser als in vielen Küstenstädten (in Los Angeles zum Beispiel sind nur etwa 1 % der Angebote für den Medianhaushalt erschwinglich) redfin.com. Die Wohneigentumskosten in Phoenix (~35 % des Einkommens für ein durchschnittliches Haus) bleiben ebenfalls niedriger als in vielen teuren Metropolregionen, wo die Hypothek mehr als 50 % des Einkommens verschlingen kann redfin.com.

Im Vergleich zu anderen Sun-Belt-Städten sind die Wohnkosten in Phoenix moderat. Es ist teurer als einige schnell wachsende südliche Metropolregionen wie Atlanta oder San Antonio, aber günstiger als andere wie Miami oder Austin. Hier ein Überblick über die durchschnittlichen Hauspreise Mitte 2025 in einigen wichtigen Märkten:

Metro Medianer Hauspreis (Juni 2025) Jährliche Preisänderung Phoenix, AZ $459.925 redfin.com -1,1% redfin.com Atlanta, GA $407.500 redfin.com -3,0% redfin.com Dallas, TX $425.000 redfin.com -1,2% redfin.com Miami, FL $575.000 redfin.com +4,0% redfin.com Los Angeles, CA $950.000 redfin.com +2,7% redfin.com

In diesem Zusammenhang liegen die Preise in Phoenix ungefähr auf dem Niveau von Dallas/Austin, etwas über Atlanta/Charlotte und deutlich unter denen von Südflorida oder Metropolregionen an der Westküste. Auch wenn die Einheimischen einen Preisanstieg gespürt haben – der Medianpreis in Phoenix ist seit 2020 um über 50 % gestiegen reddit.com – bietet die Stadt immer noch bessere Werte als viele große Metropolregionen. Diese relative Erschwinglichkeit ist ein Hauptgrund, warum der NAR Phoenix als einen der Top-10-Märkte einstuft, die 2025 voraussichtlich besser abschneiden werden nar.realtor. Die Begründung ist einfach: Wenn eine umziehende Familie aus Kalifornien in Phoenix ein vergleichbares Haus für die Hälfte des Preises ihres alten Hauses kaufen kann, wird der Migrationsstrom anhalten.

Auf der Mieterseite schneidet Phoenix ebenfalls gut ab. Die Durchschnittsmiete (~1.920 $) in Phoenix liegt etwa 8–9 % unter dem US-Durchschnitt von 2.100 $ zillow.com. Und anders als in vielen Küstenstädten, wo man für diese Miete vielleicht nur eine winzige Wohnung bekommt, erhält man in Phoenix wahrscheinlich eine größere Einheit oder sogar ein kleines Haus. Eine aktuelle Studie von RentCafe hat Phoenix als die viertbeste Großstadt für Mieter im Jahr 2025 eingestuft – nur drei große Städte in Texas liegen davor – dank der Mischung aus angemessener Erschwinglichkeit und Lebensqualität azbigmedia.com. Der Bericht hebt hervor, dass, obwohl die Lebenshaltungskosten in Phoenix leicht über dem Durchschnitt liegen, 48 % der Mietwohnungen gehoben (mit vielen Annehmlichkeiten) sind und die durchschnittlichen Wohnungsgrößen (816 sq. ft.) zu den geräumigeren in Großstädten gehören azbigmedia.com azbigmedia.com. Anders gesagt: Mieter bekommen in Phoenix mehr für ihr Geld: mehr Platz, mehr Pool-/Fitnessstudio-Annehmlichkeiten usw. als sie für eine ähnliche Miete z. B. in Los Angeles oder New York bekommen würden.

Es ist auch aufschlussreich, Wohnungserschwinglichkeitsindizes zu betrachten. In einer Studie von 2025 zu den 50 größten Metropolregionen lag Phoenix etwa im Mittelfeld (#19) bei der Erschwinglichkeit von Wohneigentum, mit einem Indexwert (~65), der anzeigt, dass die lokalen Einkommen etwa 65 % der Kosten für ein durchschnittliches Haus abdecken (100 % würde perfekte Erschwinglichkeit bedeuten) visualcapitalist.com. Das liegt deutlich über Märkten wie Los Angeles (Index ~35), aber unter einigen günstigeren Städten im Landesinneren. Der Trend in Phoenix ist positiv: Wie bereits erwähnt, steigen die Einkommen und die Preise stabilisieren sich, sodass die Erschwinglichkeit allmählich besser wird (eine Erleichterung nach der starken Verschlechterung im Jahr 2021).

Zusammenfassend bleibt Phoenix im Jahr 2025 eine vergleichsweise erschwingliche Metropolregion, insbesondere im Kontext des Westens der USA. Es bietet einen sonnigen, wirtschaftlich dynamischen Standort mit Wohnkosten, die deutlich unter denen von Städten wie LA, San Francisco, Seattle oder Denver liegen, was weiterhin Menschen und Unternehmen ins Valley zieht. Für Einheimische sind die Wohnkosten zwar nicht mehr so „günstig“ wie noch vor einem Jahrzehnt, aber Bemühungen wie verstärkter Wohnungsbau und höhere Löhne beginnen, die Wende in der Erschwinglichkeitskrise einzuleiten. Wie Lawrence Yun von der NAR sagte: „Hauskäufer werden im nächsten Jahr mehr Erfolg haben… Die schlimmsten Herausforderungen bei der Erschwinglichkeit sind vorbei“ nar.realtor. Dieser optimistische Ausblick spiegelt das Balanceakt von Phoenix wider – sich günstiger als konkurrierende Metropolregionen zu halten und gleichzeitig weiter zu wachsen und zu gedeihen. Und genau dieses Gleichgewicht ist der Grund, warum der Immobilienmarkt in Phoenix im Jahr 2025 auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtet ist und in den kommenden Jahren Käufern, Mietern und Investoren gleichermaßen etwas zu bieten hat.

