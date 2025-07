Korfu Immobilien 2025: Inselmarkt boomt mit steigender Nachfrage und kühnen Prognosen

Der Immobilienmarkt auf Korfu boomt im Jahr 2025, angetrieben durch die steigende Nachfrage aus dem Ausland, wachsende Immobilienpreise und bedeutende neue Projekte auf dieser idyllischen griechischen Insel. Ob Sie nun eine Villa am Meer im Blick haben oder ein gewerbliches Vorhaben planen, Korfu bietet spannende Chancen – und einige Herausforderungen. Im Folgenden finden Sie alles, was Sie wissen müssen: von Wohntrends und Preisprognosen bis hin zu rechtlichen Tipps und geplanten Infrastrukturprojekten.

Trends im Wohnimmobilienmarkt auf Korfu (2025)

Nach einem Jahrzehnt der Stagnation in den 2010er Jahren erholte sich der Wohnimmobilienmarkt auf Korfu ab 2020 stark. Bis 2022 überschritten die durchschnittlichen Immobilienpreise auf der Insel die Marke von 2.000 € pro Quadratmeter, und die Werte stiegen auch 2023–2024 weiter mit bis zu 10 % jährlichem Zuwachs in Toplagen green-acres.gr. Ausländische Käufer – vor allem aus Europa, Israel, Australien und den USA – trieben dieses Wachstum voran, angelockt durch die Naturschönheit und die hohe Lebensqualität auf Korfu green-acres.gr enimerosi.com. Daraus ergab sich, dass 2023 das beste Immobilienjahrzehnt der Insel wurde, und auch 2024 hält die starke Nachfrage nach hochwertigen Immobilien an enimerosi.com.

Preise und gefragte Lagen: Die Immobilienpreise auf Korfu variieren stark je nach Standort. Im Mai 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Wohnimmobilien bei etwa 2.613 €/m², was einem Anstieg von 10,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht indomio.gr. Sehr gefragte Lagen erzielen Spitzenpreise, während ländliche Dörfer noch erschwinglicher sind:

Korfu-Stadt (Kerkyra) – ~2.800–4.500 €/m² für Wohnungen oder Häuser im historischen Zentrum oder mit Meerblick green-acres.gr. Immobilien hier sind durch den UNESCO-geschützten Charme der Altstadt und ganzjährige Angebote konstant gefragt. Tatsächlich ist das Angebot so knapp, dass sanierte Altstadthäuser 4.000–5.000 € pro m² erzielen, wenn sie auf den Markt kommen enimerosi.com.

– 3.500–6.000 €/m² für green-acres.gr. Diese Gegend mit atemberaubenden Buchten und viel Privatsphäre ist Korfus , mit Anwesen, die regelmäßig für verkauft werden enimerosi.com enimerosi.com. Westküste (Paleokastritsa, Glyfada, etc.) – 2.500–4.000 €/m² in der Nähe beliebter Strände green-acres.gr. Diese landschaftlich reizvollen Regionen bieten eine Mischung aus Luxusvillen und Ferienhäusern; Nachfrage und Preise steigen dank ihrer spektakulären Sonnenuntergänge und ihrer Attraktivität als Urlaubsort.

Nachfragemuster: Der Markt entwickelt sich mit zwei Geschwindigkeiten. Am oberen Ende eilen wohlhabende Käufer herbei, um ihre Traumvilla oder ein Grundstück am Meer zu erwerben – laut lokalen Maklern gibt es einen Anstieg der Luxus-Käufer um 20–30% im vergangenen Jahr enimerosi.com. Korfu war tatsächlich das Ziel Nr. 1 für Luxusimmobiliensuchende in Griechenland Anfang 2023 und übertraf sogar Mykonos in der Käuferpräferenz enimerosi.com. Dies spiegelt die anhaltende Anziehungskraft der Insel für Premium-Immobilien wider. Im Gegensatz dazu ist die Nachfrage nach günstigeren Immobilien abgeflaut: Häuser im Bereich von 50.000–200.000 € (oft ältere Dorfhäuser) ziehen jetzt deutlich weniger Käufer an (laut Angaben von Maklern gab es 2023 einen Rückgang des Interesses von Mittelschichtskunden um 60%) enimerosi.com. Wirtschaftliche Unsicherheit und steigende Kosten haben einige lokale und balkanische Käufer verdrängt, die früher günstige Grundstücke und Cottages kauften enimerosi.com.

Insgesamt ist Korfus Wohnimmobilienmarkt 2025 lebendig und auf gehobene Investitionen ausgerichtet. Bei begrenztem Angebot in Top-Lagen und stetig wachsendem internationalem Interesse werden die Preise voraussichtlich hoch bleiben. Die Insel gilt immer noch als „erschwinglich“ im Vergleich zu Hotspots wie der französischen Riviera oder Santorini, bietet jedoch vergleichbaren mediterranen Charme green-acres.gr – und ist damit eine interessante Wahl für Käufer von Ferienimmobilien und Rentner auf der Suche nach Wert. Lokale Experten weisen darauf hin, dass eine langfristige Preissteigerung wahrscheinlich ist, da die Nachfrage stark bleibt und moderne Infrastrukturprojekte umgesetzt werden green-acres.gr green-acres.gr.

Gewerbeimmobilien: Tourismus und Geschäftsobjekte

Corfus, der das Rückgrat der Wirtschaft der Insel bildet. Die aktivsten gewerblichen Segmente sindsowiein beliebten Touristengebieten.kommen auf die Insel – über 1,8 Millionen Passagiere passierten 2023 den Flughafen von Korfu und übertrafen damit das Vor-Pandemie-Niveau investropa.com – und dieser Zustrom unterstützt die starke Nachfrage nach Unternehmen, die Touristen bedienen.

Investitionen im Gastgewerbe führen den Trend an. Große Hotelgruppen und Investoren investieren kräftig in Korfu’s Resort-Sektor, modernisieren ältere Immobilien und bauen neue luxuriöse Unterkünfte:

Die Sani/Ikos Gruppe zum Beispiel erwarb das ehemalige Club Med Resort in Dassia und investierte 125 Millionen € in die Entwicklung des neuen Ikos Odisia , einem Fünf-Sterne-All-Inclusive-Resort mit 395 Zimmern, das 2023 eröffnet wurde saniikos.com. Dieses große Projekt erweitert das Luxusangebot der Insel und spiegelt das Vertrauen in das Tourismuswachstum von Korfu wider.

, einem Fünf-Sterne-All-Inclusive-Resort mit 395 Zimmern, das 2023 eröffnet wurde saniikos.com. Dieses große Projekt erweitert das Luxusangebot der Insel und spiegelt das Vertrauen in das Tourismuswachstum von Korfu wider. Domes Resorts (eine griechische Luxus-Hotelmarke) hat die Eröffnung eines neuen Boutique-Hotels in der Altstadt von Korfu für 2024 angekündigt und wandelt historische Immobilien in hochwertige Unterkünfte um. Ähnlich renoviert und rebrandet auch die Gruppe Mayor Hotels & Resorts bestehende Resorts (z. B. Restia Suites) und passt sie an moderne Fünf-Sterne-Standards an.

und wandelt historische Immobilien in hochwertige Unterkünfte um. Ähnlich renoviert und rebrandet auch die Gruppe Mayor Hotels & Resorts bestehende Resorts (z. B. Restia Suites) und passt sie an moderne Fünf-Sterne-Standards an. Internationale Entwickler haben Korfu ebenfalls im Blick: Die kanadische Mercan Group startete eine für das Golden Visa qualifizierte Investition in ein neues Wyndham-gebrandetes 4-Sterne-Strandresort auf der Insel imidaily.com.

Neben Hotels florieren kleinere Gewerbebetriebe wie Restaurants am Meer, Bars und Einzelhandelsgeschäfte in touristischen Hotspots. Wichtige Gebiete wie das Liston-Viertel der Stadt Korfu, Strandorte wie Sidari oder Kavos und Dörfer in der Nähe von Kreuzfahrthäfen verzeichnen während der Sommersaison einen intensiven Wettbewerb um Gewerbemietverträge. Die Mieten für erstklassige Einzelhandelsflächen sind entsprechend gestiegen. (Zum Beispiel kann ein Laden oder Café in der Altstadt von Korfu in den Sommermonaten wegen des starken Fußgängeraufkommens von Kreuzfahrtpassagieren und Urlaubern einen Aufschlag verlangen.)

Corfus Aufschwung im Bereich der Gewerbeimmobilien ist Teil eines größeren Trends in Griechenland. Im Jahr 2023 erreichten die res-greece.com . Auffällig ist, dass rund res-greece.com , was die Attraktivität des Gastgewerbes unterstreicht. Ein Großteil dieser Investitionen stammt von inländischen griechischen Investoren und Hotelgruppen, die ihre Portfolios erweitern res-greece.com . Im Fall von Korfu, um vom Tourismusboom zu profitieren.

Beliebte Gewerbesegmente: Neben Hotels sind Villen und Apartmentanlagen zur kurzfristigen Vermietung lukrative Anlageobjekte – im Prinzip eine Mischform aus Wohn- und Gewerbenutzung. Viele Investoren kaufen Villen oder kleine Aparthotels, um sie als Ferienunterkünfte zu betreiben, da sie hohe Renditen bieten (mehr dazu im Mietabschnitt). Auch Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe in Ferienorten bleiben gefragt. Die Nachfrage nach traditionellen Büroflächen auf der Insel ist vergleichsweise gering (Korfu ist kein Unternehmensstandort), aber spezialisierte Nutzungen wie Coworking Spaces oder Wellness-Zentren haben begonnen zu erscheinen und richten sich an digitale Nomaden sowie Expats, die halb-permanent auf der Insel leben.

Insgesamt sind die Aussichten für Korfu-Gewerbeimmobilien in den nächsten Jahren positiv und eng mit dem Wachstum des Tourismus verbunden. Solange die Besucherzahlen stabil bleiben oder steigen, ist weiter mit einer Entwicklung von Hotels, Resorts und touristischen Einrichtungen zu rechnen. Das Investorenvertrauen ist hoch – laut einer Immobilienmarktstudie gehört Korfu zu den leistungsstärksten Mietmärkten Griechenlands (jährliche Renditen ~6–8 %), vergleichbar mit Athen und Thessaloniki prestigiarealty.com. Der Gastgewerbesektor sticht besonders durch renditestarke Chancen hervor, insbesondere bei Boutiquehotels und Resortprojekten für Luxusreisende prestigiarealty.com.

Kauf vs. Miete auf Korfu: Preise, Renditen und Miettrends

Immobilienkauf auf Korfu bietet eine breite Preisspanne. Am unteren Ende beginnen renovierungsbedürftige Dorfhäuser oder kleine Wohnungen im Landesinneren bei etwa 60.000–100.000 €. Am oberen Ende können bezugsfertige Luxusvillen an der Küste in die Millionen gehen (häufig 500.000 € bis zu 5–10 Millionen € für die exklusivsten Anwesen enimerosi.com enimerosi.com). Für ein typisches bezugsfertiges Ferienhaus mit Meerblick sollten Käufer mindestens einige hunderttausend Euro einplanen. Viele beliebte Villen mit 2–3 Schlafzimmern in guter Lage liegen im Bereich von 250.000 €–500.000 € (was historisch die Preislage für Golden Visa-Investoren war; siehe Abschnitt Investition). Im Wesentlichen bietet Korfu alles von günstigen Renovierungsobjekten bis hin zu Ultra-Luxusvillen und bedient sowohl lokale als auch internationale Käufer mit unterschiedlichen Budgets.

Mieten auf der Insel zeigt ein konträres Bild: Langfristige Mietwohnungen sind knapp und relativ teuer für Einheimische, teils weil so viele Häuser kurzfristig an Touristen vermietet werden. Die Verfügbarkeit von ganzjährigen Mietwohnungen ist sehr gering, was zu „astronomischen“ Preisen und in manchen Fällen sogar zu Wohnungsnot für Einwohner führt enimerosi.com. Ende 2023 liegt eine typische Langzeitmiete für eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Korfu-Stadt bei etwa 450–650 € pro Monat (möbliert) enimerosi.com. Größere Drei-Zimmer-Wohnungen in der Stadt oder im direkten Umland (Gebiete wie Kanoni, Potamos usw.) kosten etwa 600–850 € monatlich enimerosi.com. Für freistehende Häuser in Vororten (z. B. rund um Garitsa, Alepou, Gouvia oder am Dorfrand) liegen die Monatsmieten allgemein bei 600–1.000 €, je nach Größe, Zustand und Ausstattung enimerosi.com. Diese Preise sind im Verhältnis zu den lokalen Einkommen recht hoch und spiegeln den starken Wettbewerb und das begrenzte Angebot an Langzeitmietwohnungen wider.

Warum der Mangel? Ein Hauptfaktor ist der lukrative Markt für kurzfristige Vermietungen (Airbnb-Stil). Viele Eigentümer verdienen viel mehr, wenn sie im Sommer an Touristen pro Nacht oder Woche vermieten, als sie mit einem Jahresmietvertrag erzielen könnten. Korfu ist ein äußerst beliebtes Urlaubsziel, daher werden Plattformen wie Airbnb und Booking.com jede Saison mit Angeboten überschwemmt. Lokale Makler berichten, dass jedes Jahr mehr Eigentümer ihre Immobilien in kurzfristige Vermietungen umwandeln; tatsächlich ist die Zahl der auf Korfu als Airbnb-Typ vermieteten Häuser in letzter Zeit schätzungsweise um 15–20 % jährlich gestiegen enimerosi.com. Dies hat die Verfügbarkeit von langfristigen Mietwohnungen verschlechtert – einige Wohnungen, die Einheimische beherbergen könnten, werden stattdessen für Sommergäste zurückgehalten. Es ist üblich, dass Vermieter, die einem langfristigen Mietvertrag zustimmen, diesen nur im Winter anbieten: Nach dem Ende der Tourismussaison vermieten sie an Lehrer, Studenten oder Saisonarbeiter bis zum Frühjahr und beanspruchen dann das Objekt für die Sommer-Airbnb-Nutzung zurück enimerosi.com. Viele Anzeigen geben deshalb an, dass die Wohnung „bis April verfügbar“ ist enimerosi.com.

Mietrenditen und ROI: Für Investoren kann Korfus Mietmarkt sehr lukrativ sein, insbesondere im Bereich der kurzfristigen Vermietungen. Während der geschäftigen Tourismussaison (Mai bis Oktober) können gut gelegene Villen und Apartments erhebliche Einnahmen erzielen. Branchenanalysen zufolge können kurzfristige Ferienvermietungen auf Korfu etwa 5–7 % Bruttorendite jährlich im Verhältnis zum Immobilienpreis erwirtschaften chaserealestatecorfu.com. In Spitzenszenarien (Premiumvillen mit hoher Auslastung und Preisen) kann die Bruttorendite sogar zweistellige Werte erreichen – eine Quelle weist darauf hin, dass erfolgreiche kurzfristige Vermietungen in griechischen Touristenzentren bis zu ~14 % brutto (rund 7–8 % netto nach Kosten) globalpropertyguide.com einbringen können. Diese Renditen übertreffen die typischen Renditen aus langfristigen Mietverträgen bei Weitem, die in Griechenland im Allgemeinen bei rund 3–5 % Bruttorendite liegen globalpropertyguide.com. Auf Korfu sind die Mieten für langfristige Verträge zwar aus lokaler Sicht hoch, aber immer noch niedriger als das, was ein Eigentümer durch wechselnde Urlaubsgäste erzielen könnte.

Allerdings gibt es beim Kurzzeitvermieten Einschränkungen: Es ist stark saisonabhängig (Immobilien stehen im Winter oft leer) und erfordert aktive Verwaltung oder die Beauftragung eines Immobilienmanagers. Investoren sollten mit Einnahmeeinbußen in der Nebensaison rechnen chaserealestatecorfu.com; manche gleichen dies durch mittelfristige Wintervermietungen an digitale Nomaden oder Saisonarbeiter zu reduzierten Preisen aus. Zudem beginnen die griechischen Behörden, den Airbnb-Markt zu regulieren. Neue Maßnahmen beinhalten steuerliche Anreize für Vermieter, ihre Wohnungen langfristig zu vermieten, sowie höhere Besteuerung von kurzfristigen Mieteinnahmen in bestimmten Gebieten prestigiarealty.com. Während es auf Korfu bislang noch keine strengen Obergrenzen gibt, könnten künftige Regelungen die Rentabilität beeinflussen. Es ist ratsam, gesetzeskonform zu bleiben (z. B. das Mietobjekt zu registrieren und ggf. eine Lizenz zu beantragen globalpropertyguide.com).

Buy-to-let-Strategie: Trotz der genannten Punkte bleibt die Mieternachfrage auf Korfu sehr stark, sowohl für Ferienvermietungen als auch für das begrenzte Langzeitsegment. Die Auslastung durch Touristen ist im Sommer hoch, und selbst in der Nebensaison verbessert sich die Situation, da die Insel gezielt für Aufenthalte außerhalb der Saison und für Remote-Arbeiter wirbt. Wenn Sie eine Immobilie an einem begehrten Standort erwerben, können Sie mit einer stetigen Zahl an Buchungen rechnen. Beispielsweise zeigte eine Analyse von Santorin (einer anderen Insel) eine durchschnittliche Kurzzeitauslastung von rund 78% investropa.com – auf Korfu zeigen beliebte Regionen ähnliche Muster. Die Rendite einer gut geführten Ferienunterkunft kann ausgezeichnet sein, allerdings sollten Investoren auch Instandhaltungs-, Marketing- und Verwaltungskosten sowie mögliche Leerstände im Winter einkalkulieren.

Zusammenfassend gilt: Vermieten auf Korfu ist ein Vermietermarkt – hohe Nachfrage, zu wenig Angebot. Touristen sorgen für ein starkes Einkommenpotenzial, während Einheimische unter hohen Mieten und geringem Angebot leiden. Für alle, die entscheiden, ob sie kaufen oder mieten sollen, ist der Kauf attraktiv, wenn sie es sich leisten können – so schützen Sie sich nicht nur vor Mietsteigerungen, sondern haben auch die Möglichkeit, über den profitablen Ferienvermietungsmarkt zusätzliches Einkommen zu erzielen. Sie sollten nur die Saisonalität des Marktes und die Bedeutung des richtigen Standorts für eine maximale Mietrendite im Auge behalten.

Investment-Trends: Ausländische Käufer, Hotspots, Risiken & Chancen

Korfu hat sich als heißes Investitionsziel etabliert, wobei ausländische Investoren eine entscheidende Rolle für die Dynamik des Marktes spielen. Internationale Käufer werden durch die im Vergleich zu anderen Mittelmeerregionen relativ günstigen Preise Griechenlands, den Lebensstil der Insel sowie das Potenzial für Mieteinnahmen und langfristige Wertsteigerungen angezogen chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Hier ein Blick auf die wichtigsten Investmenttrends:

Anstieg ausländischer Investitionen: Käufer aus dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Skandinavien, den USA, Israel und darüber hinaus strömen nach Korfu. Im Luxussegment sind vor allem israelische, amerikanische und australische Käufer besonders aktiv und geben bereitwillig Millionen für gehobene Immobilien aus enimerosi.com. Auch Europäer (einschließlich Briten) sind weiterhin sehr engagiert. Bemerkenswert ist, dass ein Sotheby’s-Bericht für Anfang 2023 zeigte, dass Korfu die Top-Wahl für Luxusimmobilienkäufer in Griechenland war und 18,1 % der Präferenzen erreichte – noch vor Mykonos oder der Athener Riviera enimerosi.com. Dies ist ein bemerkenswertes Vertrauensvotum für Korfus Attraktivität unter vermögenden Investoren. Das Golden Visa Programm (das Nicht-EU-Käufern eine Aufenthaltserlaubnis bietet) hat das ausländische Interesse traditionell gestärkt; auch wenn die Bedingungen zuletzt strenger wurden (siehe Rechtsabschnitt), kam 2024 ein großer Anteil der Antragsteller aus China und anderen asiatischen Ländern, was auf neue Wellen ausländischen Kapitals hindeutet investropa.com. Kurz gesagt: Der Korfu-Käuferpool ist 2025 wahrhaft global und bringt erhebliche Geldsummen auf den Markt.

Bestimmte Gebiete auf Korfu verzeichnen ein besonders starkes Wachstum und großes Interesse. Die – von Nissaki bis hinauf nach Kassiopi – gilt als erstklassige Investitionszone, bekannt für Luxusvillen und -anwesen. Diese Region erfährt chaserealestatecorfu.com, dank ihrer Exklusivität und der Nachfrage von wohlhabenden Käufern. Die (rund um ) ist ein weiteres Wachstumsgebiet, das atemberaubende Landschaften mit neuen Boutique-Entwicklungen verbindet. Korfus bleibt ein Dauerfavorit für Investoren, die historischen Charme und Mieteinnahmen suchen; Immobilien dort verzeichnen stetige Wertsteigerung und ganzjährige Mietnachfrage (sowohl von Touristen als auch Einheimischen) chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Zusätzlich stehen einige im Fokus von Investoren: Zum Beispiel werden das im Nordwesten und die als Gebiete mit großem Wachstumspotenzial genannt, da immer mehr Käufer nach erschwinglichen Alternativen jenseits der Haupt-Hotspots suchen chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Generell bieten in allen Regionen Korfus die besten langfristigen Aussichten, während entlegene Immobilien im Landesinneren möglicherweise langsamer an Wert gewinnen. Renditen und Wertsteigerung: Investoren auf Korfu haben in den letzten Jahren erhebliche Gewinne erzielt . In den letzten fünf Jahren sind die Immobilienwerte auf der Insel um etwa 20–30 % insgesamt (in begehrten Lagen) gestiegen chaserealestatecorfu.com. Die Mietrenditen sind gesund (wie bereits erwähnt, sind kurzfristige Mietrenditen von etwa 5–7 % erreichbar chaserealestatecorfu.com, und sogar langfristige Renditen liegen bei etwa 4–5 %). Die Kombination aus Wertsteigerung und Mietrenditepotenzial sorgt für eine überzeugende Gesamtrendite der Investition. Der Ausblick bleibt positiv: Die Ionischen Inseln (einschließlich Korfu) werden voraussichtlich bis 2026 eine stetige Wertsteigerung von etwa 5–7 % pro Jahr erleben blackinvestor360.com. Die begehrte Nordküste Korfus dürfte diesen Durchschnitt sogar leicht übertreffen. Dieses Wachstum ist zwar moderater als der starke Anstieg nach COVID, stellt aber eine solide und nachhaltige Entwicklung dar. Das bedeutet, dass ein heutiger Investor in 3–4 Jahren mit 15–20 % höheren Immobilienwerten rechnen könnte. Nur wenige Märkte in Europa bieten dieses Aufwärtspotenzial bei ähnlicher Sicherheit, wie Korfu sie bietet (griechische Immobilien gelten für viele noch immer als unterbewertet, und die Wirtschaft des Landes ist stabil und wächst jährlich um rund 2 % blackinvestor360.com).

Investoren auf Korfu haben in den letzten Jahren . In den letzten fünf Jahren sind die Immobilienwerte auf der Insel um etwa gestiegen chaserealestatecorfu.com. Die Mietrenditen sind gesund (wie bereits erwähnt, sind kurzfristige Mietrenditen von etwa 5–7 % erreichbar chaserealestatecorfu.com, und sogar langfristige Renditen liegen bei etwa 4–5 %). Die Kombination aus Wertsteigerung und Mietrenditepotenzial sorgt für eine überzeugende Gesamtrendite der Investition. Der Ausblick bleibt positiv: Die blackinvestor360.com. Die begehrte Nordküste Korfus dürfte diesen Durchschnitt sogar leicht übertreffen. Dieses Wachstum ist zwar moderater als der starke Anstieg nach COVID, stellt aber eine solide und nachhaltige Entwicklung dar. Das bedeutet, dass ein heutiger Investor in 3–4 Jahren mit rechnen könnte. Nur wenige Märkte in Europa bieten dieses Aufwärtspotenzial bei ähnlicher Sicherheit, wie Korfu sie bietet (griechische Immobilien gelten für viele noch immer als unterbewertet, und die Wirtschaft des Landes ist stabil und wächst jährlich um rund 2 % blackinvestor360.com). Risiken und Überlegungen: Keine Investition ist ohne Risiko. Ein Problem auf Korfu ist die Saisonalität des Marktes und die Abhängigkeit vom Tourismus . Die Mieteinnahmen einer Villa können im Sommer fantastisch sein, im Winter jedoch auf null sinken. Investoren müssen daher den Cashflow steuern und möglicherweise in der Nebensaison Mieter finden chaserealestatecorfu.com. Der Immobilienmarkt der Insel könnte anfällig für jeden Einbruch im Reiseverkehr sein (zum Beispiel würde eine zukünftige Pandemie oder Wirtschaftskrise, die den Tourismus reduziert, Korfu härter treffen als Nicht-Resort-Märkte). Es gibt auch das regulatorische Risiko – die Regierung geht das Wohnraummangelproblem an, indem sie übermäßige Kurzzeitvermietungen (durch Steuern oder Anreize für langfristige Vermietung) einschränkt prestigiarealty.com. Sollten strengere Regeln für Airbnb-ähnliche Vermietungen eingeführt werden, könnte dies die erwartete Rendite für manche Investoren beeinflussen. Auch die Bürokratie ist ein Faktor: Der Immobilienkauf in Griechenland erfordert das Navigieren durch rechtliche Prüfungen, Eigentumsnachweise und mitunter verschachtelte Bebauungsgesetze chaserealestatecorfu.com. Führen Sie stets eine gründliche Due Diligence durch (und beauftragen Sie einen guten lokalen Anwalt), um Probleme wie geerbte Schulden oder ungenehmigte Anbauten an einer Immobilie zu vermeiden. Schließlich das Thema Liquidität : Auch wenn die Nachfrage derzeit hoch ist, kann Immobilienbesitz auf einer Insel bei veränderten Marktbedingungen wenig liquid sein. Eine Luxusvilla im oberen Preissegment könnte länger zum Verkauf brauchen, wenn der Käuferkreis unerwartet schrumpft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Korfu 2025 ein attraktives Investitionsumfeld bietet: eine robuste Wachstumsbilanz, vielversprechende Prognosen und zahlreiche Chancen in verschiedenen Segmenten (von der Renovierung von Dorfhäusern bis zur Entwicklung von Villen am Meer oder touristischen Einrichtungen). Die wichtigsten Wachstumszonen (NE-Küste, beliebte Westküstenstrände, Altstadt usw.) bieten hervorragende Perspektiven sowohl für Wertsteigerung als auch für Mietrendite. Investoren sollten sich der saisonalen und regulatorischen Besonderheiten bewusst sein, doch mit sorgfältiger Planung sind die Risiken überschaubar und die Renditen können ausgezeichnet sein. Wie ein Immobilienratgeber zusammenfasste: „Ja, Korfu ist eine solide Investition für langfristige Wertsteigerung und starke Mieteinnahmen… es bleibt einer der besten Immobilienmärkte Griechenlands“ chaserealestatecorfu.com.

Preisprognosen: 3–5 Jahresausblick für Korfus Immobilienmarkt

Wie sieht die Zukunft der Immobilienpreise auf Korfu aus? Die meisten Analysten sagen weiteres Wachstum sowohl bei Wohn- als auch Gewerbeimmobilien voraus, jedoch in einem gemäßigteren Tempo als zuletzt. Hier sind die wichtigsten Prognosepunkte:

Wachstum der Wohnimmobilienpreise: Nach den zweistelligen jährlichen Steigerungen in den Jahren 2021–2022 wird für Korfu ein moderateres Preiswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich pro Jahr erwartet . Eine detaillierte Marktprognose für 2025 sieht vor, dass die Ionischen Inseln (einschließlich Korfu) jährlich etwa +5 % bis +7 % Preiswachstum bis 2026 erleben werden blackinvestor360.com. Korfus Toplagen könnten am oberen Ende dieser Spanne (oder leicht darüber) liegen, während weniger gefragte Standorte darunter liegen könnten. Diese stetige Wertsteigerung spiegelt die anhaltend gesunde Nachfrage wider, die durch höhere Zinsen etwas gebremst wird (was einige inländische Käufer abgeschreckt hat). Bemerkenswert ist, dass ein lokaler Bericht von Ende 2023 sogar einen kurzen Rückgang der Preise um rund 5 % im Jahr 2024 voraussah, da viele Käufer mit mittlerem oder niedrigem Budget sich zurückzogen enimerosi.com. Tatsächlich beobachteten Makler Anfang 2024, dass sich der Markt am unteren Ende abkühlte, was in diesem Segment zu leichten Preiskorrekturen führen könnte. Ein inselweiter Preisrückgang dürfte jedoch gering und vorübergehend bleiben. Korfus langfristige Entwicklung bleibt aufwärtsgerichtet , angetrieben von ausländischem Kapital und begrenztem Angebot. Bis 2025–2027 sollten die Immobilienwerte der Insel, wenn sich die globalen Bedingungen stabilisieren, wieder stetig steigen. Die Prognosen der Europäischen Kommission für die griechische Wirtschaft (jährliches BIP-Wachstum von über 2 %) und eine mögliche Lockerung der Hypothekenzinsen bis 2025 blackinvestor360.com würden beide einen Anstieg der Immobilienpreise unterstützen.

Nach den zweistelligen jährlichen Steigerungen in den Jahren 2021–2022 . Eine detaillierte Marktprognose für 2025 sieht vor, dass die erleben werden blackinvestor360.com. Korfus Toplagen könnten am oberen Ende dieser Spanne (oder leicht darüber) liegen, während weniger gefragte Standorte darunter liegen könnten. Diese stetige Wertsteigerung spiegelt die anhaltend gesunde Nachfrage wider, die durch höhere Zinsen etwas gebremst wird (was einige inländische Käufer abgeschreckt hat). Bemerkenswert ist, dass ein lokaler Bericht von Ende 2023 sogar einen voraussah, da viele Käufer mit mittlerem oder niedrigem Budget sich zurückzogen enimerosi.com. Tatsächlich beobachteten Makler Anfang 2024, dass sich der Markt am unteren Ende abkühlte, was in diesem Segment zu leichten Preiskorrekturen führen könnte. Ein inselweiter Preisrückgang dürfte jedoch gering und vorübergehend bleiben. , angetrieben von ausländischem Kapital und begrenztem Angebot. Bis 2025–2027 sollten die Immobilienwerte der Insel, wenn sich die globalen Bedingungen stabilisieren, wieder stetig steigen. Die Prognosen der Europäischen Kommission für die griechische Wirtschaft (jährliches BIP-Wachstum von über 2 %) und eine mögliche Lockerung der Hypothekenzinsen bis 2025 blackinvestor360.com würden beide einen Anstieg der Immobilienpreise unterstützen. Ausblick für Gewerbe- & Tourismusimmobilien: Gewerbeimmobilien (Hotels, Geschäfte usw.) in touristischen Gebieten werden ebenfalls im Wert steigen, wenn auch etwas langsamer als Wohnimmobilien. Prognosen für Griechenland gehen davon aus, dass die Werte von Gewerbeimmobilien in den nächsten Jahren in starken Märkten jährlich um etwa 3–5 % steigen werden blackinvestor360.com. Für Korfu bedeutet dies, dass ein gut gelegenes Hotel oder Einzelhandelsfläche mit dem Ausbau des Tourismus allmählich an Wert gewinnen sollte. Die Tatsache, dass die Tourismuszahlen Rekordhöhen erreichen und immer noch etwa 15–20 % über dem Niveau vor der Pandemie wachsen blackinvestor360.com , sorgt für Vertrauen, dass die Nachfrage (und Einnahmen) bei Gewerbeimmobilien hoch bleiben werden. Großinvestoren sind auf jeden Fall optimistisch – Griechenland verzeichnete 2023 beispiellose Investitionen in Hotels und Büros res-greece.com, und solche Projekte basieren typischerweise auf steigenden Vermögenswerten. Zusätzlich profitiert Gewerbeimmobilienbesitz von verbesserter Infrastruktur (neue Flüge, bessere Häfen usw.): mehr Laufkundschaft, höhere Mieten, höhere Bewertungen.

Gewerbeimmobilien (Hotels, Geschäfte usw.) in touristischen Gebieten werden ebenfalls im Wert steigen, wenn auch etwas langsamer als Wohnimmobilien. Prognosen für Griechenland gehen davon aus, dass blackinvestor360.com. Für Korfu bedeutet dies, dass ein gut gelegenes Hotel oder Einzelhandelsfläche mit dem Ausbau des Tourismus allmählich an Wert gewinnen sollte. Die Tatsache, dass , sorgt für Vertrauen, dass die Nachfrage (und Einnahmen) bei Gewerbeimmobilien hoch bleiben werden. Großinvestoren sind auf jeden Fall optimistisch – Griechenland verzeichnete 2023 beispiellose Investitionen in Hotels und Büros res-greece.com, und solche Projekte basieren typischerweise auf steigenden Vermögenswerten. Zusätzlich profitiert Gewerbeimmobilienbesitz von verbesserter Infrastruktur (neue Flüge, bessere Häfen usw.): mehr Laufkundschaft, höhere Mieten, höhere Bewertungen. Faktoren, die die Prognosen beeinflussen: Mehrere Faktoren untermauern den positiven Ausblick: Infrastrukturentwicklung: Neue Infrastruktur verbessert die Erreichbarkeit und Lebensqualität und erhöht dadurch meist die Immobilienwerte. Im Fall von Korfu werden das Flughafen-Upgrade und die neuen Wasserflugzeug-Terminals bis 2025 die Reisezeiten verkürzen und mehr Besucher anziehen. Dies „lässt auf einen Anstieg der Immobilienpreise schließen“ , so Analysten investropa.com. Investitionen in Straßen und Versorgungseinrichtungen vergrößern zudem die für Entwicklung infrage kommenden Gebiete. Tourismuswachstum: Der Tourismussektor von Korfu wächst (sowohl in Bezug auf das Volumen als auch auf das gehobene Segment), was historisch mit einer steigenden Nachfrage nach Immobilien einhergeht. Wenn Korfu weiterhin auf zahlungskräftigere Touristen (z. B. Luxusresorts, Yachttourismus, Kulturtourismus) setzt, werden auch die Immobilienpreise, insbesondere im Premiumbereich, folgen. Allgemeine Markttendenzen: Landesweit wird für den griechischen Immobilienmarkt bis 2029 ein jährliches Wachstum des Transaktionswerts um etwa 3 % prognostiziert theluxuryplaybook.com. Während Städte wie Athen das Wachstum anführen könnten, sind die Inseln nicht weit dahinter. Tatsächlich haben viele Inseln Athen zuletzt sogar übertroffen. Ein Savills-Bericht für den Mittelmeerraum merkte an, dass eine starke wirtschaftliche Performance in den Jahren 2025–26 das Käufervertrauen insgesamt stützen wird, selbst wenn sich der Markt nach der post-Covid-Phase normalisiert. Ausländische Nachfrage: Korfu ist stark von internationalen Käufern abhängig, was ein Vorteil ist, solange die Weltwirtschaft stabil bleibt. Derzeit bleibt das Interesse ausländischer Investoren hoch , und Griechenland gilt als vergleichsweise günstig und sicher. Jegliche Änderungen (positiv oder negativ) in den Visapolitiken, der geopolitischen Stabilität oder den Wechselkursen könnten sich darauf auswirken. Die Diversifizierung der ausländischen Käufer (neues Interesse aus Asien, dem Nahen Osten usw.) ist ein vielversprechendes Zeichen dafür, dass die Nachfrage breit gefächert ist investropa.com.

Mehrere Faktoren untermauern den positiven Ausblick: Potenzielle Gegenwinde: Auf der Negativseite gilt: Wenn Inflation und Zinsen länger als erwartet hoch bleiben, wird die inländische Kaufkraft eingeschränkt und manche Ausländer könnten Investitionen aufschieben. Kommen zudem zu viele neue Immobilien gleichzeitig auf den Markt (beispielsweise ein Überangebot an neugebauten Villen oder Appartements), könnte dies das Preiswachstum bremsen. Im Fall von Korfu ist die Bautätigkeit jedoch durch verfügbare Grundstücke und Vorschriften relativ begrenzt, sodass ein Überangebot kein unmittelbares Problem darstellt. Eine lokale Sorge ist, dass die Preise in letzter Zeit so stark gestiegen sind, dass es zu einer Korrektur kommen könnte – eine „leichte Reduzierung“ der Preise wurde von einigen Maklern für 2024 erwartet enimerosi.com. Wir könnten tatsächlich Plateaus oder leichte Rückgänge in bestimmten Segmenten erleben (z.B. überbewertete Altbauten könnten im Preis sinken). Das sind natürliche Marktschwankungen und kein Crash-Szenario.

Fazit: Die 3–5-Jahres-Prognose für den Immobilienmarkt auf Korfu ist insgesamt positiv. Für Wohnimmobilien und Gewerbeobjekte werden moderate, aber stetige Preissteigerungen erwartet. Bis 2028 könnten die Wohnpreise etwa 15–25 % höher liegen als heute, falls sich die jährlichen Zuwächse von 5–7 % realisieren. Gewerbeimmobilien könnten etwa 10–15 % zulegen. Auch die Mietpreise werden voraussichtlich steigen, insbesondere wenn der Tourismus wächst und das Wohnungsangebot begrenzt bleibt (gute Nachrichten für Vermieter, weniger für Mieter). Der Markt auf Korfu entwickelt sich von einer rasanten Erholung in eine nachhaltigere Wachstumsphase, was gesund ist. Natürlich sollten Eigentümer und Käufer wirtschaftliche Trends und lokale Entwicklungen beobachten, aber alle derzeitigen Indikatoren deuten darauf hin, dass Korfu weiterhin „stark bleibt“ als eines der Immobilien-Highlights Griechenlands in der Zukunft chaserealestatecorfu.com.

Rechtliche und steuerliche Überlegungen beim Immobilienkauf auf Korfu

Der Erwerb und Besitz von Immobilien auf Korfu (und in Griechenland allgemein) erfordert ein Verständnis des rechtlichen Ablaufs und der Steuerpflichten. Hier finden Sie eine Zusammenfassung wichtiger Aspekte, insbesondere für ausländische Käufer:

Kaufprozess & Ausländischer Besitz: Griechenland heißt ausländische Käufer herzlich willkommen – Nicht-Griechen haben im Wesentlichen die gleichen Eigentumsrechte wie Einheimische und können Immobilien als Volleigentum ohne wesentliche Einschränkungen kaufen globalpropertyguide.com. Besonders auf Korfu gibt es keine besonderen Eigentumsbeschränkungen, obwohl es in Grenznähe liegt; es gelten die gleichen nationalen Gesetze wie überall in Griechenland corfuhomes.gr. Vor dem Kauf muss ein ausländischer Käufer eine griechische Steuernummer (AFM) beantragen und in der Regel ein griechisches Bankkonto eröffnen, um die Transaktionsmittel abzuwickeln. Diese Schritte sind Standard: Eine AFM kann beim örtlichen Finanzamt (oder über einen bevollmächtigten Anwalt) beantragt werden und ist für jede Eigentumsübertragung oder Versorgungsanschluss erforderlich. Es ist außerdem ratsam, frühzeitig einen unabhängigen lokalen Immobilienanwalt zu beauftragen. Auch wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, für jeden Verkauf einen Anwalt zu haben, wird es dringend empfohlen, eine Due Diligence durchzuführen – das bedeutet zu prüfen, dass das Eigentum unbelastet ist (keine Pfandrechte oder Eigentumsstreitigkeiten), Bebauungs- und Baugenehmigungen zu kontrollieren und sicherzustellen, dass der Vertrag ordnungsgemäß ist globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Der Kauf selbst erfolgt über einen Notar, der den Kaufvertrag (Symvolaio Agoras) aufsetzt und sicherstellt, dass alle Steuern gezahlt werden globalpropertyguide.com. Der Notar ist in Griechenland eine unparteiische Amtsperson, die den Abschluss überwacht; sowohl Käufer als auch Verkäufer (bzw. ihre Anwälte) unterzeichnen die endgültige Urkunde im Notariat.

Transaktionskosten: Beim Kauf einer Immobilie sollten Sie mit etwa 7–11 % zusätzlich zum Kaufpreis für verschiedene Gebühren und Steuern rechnen globalpropertyguide.com. Die größte Komponente ist die Immobilienübertragungssteuer, die für die meisten Bestandsimmobilien 3,09 % des festgesetzten Immobilienwerts beträgt getgoldenvisa.com. (Dieser Satz ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern niedrig – Griechenland hat ihn vor einigen Jahren von ehemals 10 % gesenkt, um den Markt zu stimulieren blackinvestor360.com.) Wenn Sie eine neu gebaute Immobilie von einem Bauträger mit einer nach Januar 2018 ausgestellten Baugenehmigung kaufen, galt hier früher ein 24% MwSt.; allerdings hat Griechenland den Mehrwertsteuersatz auf neue Immobilienverkäufe ab 2020 ausgesetzt und diese Aussetzung wurde bis 2024 verlängert blackinvestor360.com. Die meisten Käufer zahlen aktuell daher nur die 3,09 % Übertragungssteuer und keine MwSt. Zu den weiteren Kosten gehören: Notargebühr (~0,8–1 % des Immobilienwerts + MwSt.), Grundbuchgebühr (~0,5–0,7 %), Anwaltsgebühr (~1–2 %) sowie eventuell eine Maklerprovision. Makler in Griechenland verlangen oft 2–2,5 % von jeder Partei globalpropertyguide.com (dies kann jedoch variieren). Insgesamt zahlt ein Käufer typischerweise ca. 7,5–10 % an Abschlusskosten (inklusive aller oben genannten Punkte) globalpropertyguide.com. Der Verkäufer zahlt in der Regel die eigene Maklerprovision und ggf. einen Anwalt, etwa 2–4 %. Es ist ratsam, Gebühren im Voraus zu klären und sich stets Quittungen für gezahlte Steuern ausstellen zu lassen. Immobiliengeschäfte werden beim Grundbuchamt (oder Katasteramt) registriert, damit Ihr Eigentum offiziell dokumentiert ist.

Grundsteuer (ENFIA): Sobald Sie Eigentümer einer Immobilie sind, zahlen Sie eine jährliche Grundsteuer namens ENFIA (Einheitliche Immobilienbesitzsteuer). Die Höhe wird auf Grundlage der Größe, Lage und des „objektiven Wertes“ (vom Staat geschätzter Wert) der Immobilie berechnet. Der Basissatz der ENFIA liegt bei etwa 2,50 € bis 16 € pro Quadratmeter für Wohnimmobilien res-greece.com – Immobilien in teureren Zonen oder mit größerer Fläche haben einen höheren Quadratmeterpreis. In der Praxis liegen die ENFIA-Jahresbescheide für viele durchschnittliche Häuser auf Korfu bei einigen Hundert Euro. Zum Beispiel berichtete ein Eigentümer eines ca. 170 m² großen Hauses auf einem größeren Grundstück im Nordosten Korfus über eine jährliche ENFIA von rund 900 € facebook.com. Die griechische Steuerbehörde aktualisiert und stellt die ENFIA-Bescheide jedes Jahr aus (in der Regel in bis zu 10 monatlichen Raten zahlbar). Zusätzliche ENFIA „Ergänzungssteuer“: Liegt der Gesamtwert der Immobilien einer Person in Griechenland über 250.000 €, fällt auf den darüber hinausgehenden Wert eine Ergänzungssteuer an. Die Steuersätze sind progressiv – z. B. 0,1 % auf Werte von 250.000 €–300.000 €, steigend auf etwa 1 % für Beträge über 800.000 € res-greece.com. Das funktioniert wie eine Luxus-/Vermögenssteuer auf Immobilien, aber für den Hauptwohnsitz gibt es eine Befreiung (Griechen zählen also ihre Hauptwohnung nicht dazu; Ausländer eventuell schon, sofern sie nicht Steuerresident werden). Als Beispiel: Wer Immobilien im Wert von 500.000 € besitzt, zahlt etwa 1.000 €/Jahr an zusätzlicher Ergänzungssteuer (0,5 % auf die 200.000 € über 300.000 €) res-greece.com.

Einkommensteuer: Vermieten Sie Ihre Immobilie, unterliegt die Mieteinnahme der griechischen Einkommensteuer für den Eigentümer. Ab 2025 gilt für Privatpersonen ein progressiver Steuertarif (15 % auf die ersten 12.000 €; 35 % auf 12.000 €–35.000 €; 45 % oberhalb von 35.000 €). Es gibt abzugsfähige Kosten (wie Wartungskosten, ein Teil der Grundsteuer usw.), aber es ist kein pauschal niedriger Satz – das sollten Sie also bei der Berechnung Ihrer Netto-Rendite berücksichtigen. Bei kurzfristigen Vermietungen über Plattformen verlangt Griechenland zudem die Registrierung der Immobilie im Kurzzeitmietregister sowie die Abführung von Belegungssteuern. Sind Sie als Eigentümer Nichtansässiger, besteuert Griechenland Ihre in Griechenland erzielten Mieteinnahmen, aber Doppelbesteuerungsabkommen ermöglichen meist eine Anrechnung dieser Steuer im Heimatland. Am besten lassen Sie sich von einem Steuerberater beraten, um die Besteuerung von Mieteinnahmen zu optimieren und compliance zu bleiben.

Regeln für ausländischen Eigentumserwerb: Es gibt praktisch keine Einschränkungen für Ausländer beim Immobilienkauf auf Korfu. In einigen Grenzregionen Griechenlands (bestimmte Gebiete in den Dodekanes, Thrakien usw.) ist für Käufer außerhalb der EU eine spezielle Genehmigung erforderlich, aber Korfu unterliegt nicht diesen Beschränkungen corfuhomes.gr. EU-Bürger können uneingeschränkt kaufen. Auch Nicht-EU-Bürger können ohne spezielle Genehmigungen Immobilien erwerben – und sie können als Privatpersonen oder über eine Firma das Eigentum übernehmen. Eine sehr attraktive Regelung ist das Golden Visa Programm: Wenn ein Nicht-EU-Bürger einen ausreichend hohen Betrag in Immobilien investiert, können er und seine Familie eine griechische (Schengen-)Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Die klassische Schwelle lag bei einer Investition von 250.000 €, die in einigen Teilen Griechenlands weiterhin gilt chaserealestatecorfu.com. Wie erwähnt, hat Griechenland jedoch ab August 2024 neue, höhere Grenzwerte eingeführt: In den beliebtesten Regionen (Athen, Thessaloniki, Mykonos, Santorin sowie auf allen Inseln mit mehr als 3.000 Einwohnern) wurde das Minimum auf 500.000 € oder sogar 800.000 € für das Golden Visa angehoben prestigiarealty.com. Nach diesen Kriterien gehört Korfu nun zur Kategorie ab 500.000 €+ (eigentlich 800.000 € laut dem letzten Update prestigiarealty.com, da die Bevölkerung Korfus deutlich über 3.000 liegt). Das bedeutet, ein Nicht-EU-Käufer müsste mindestens diesen Betrag für eine einzelne Immobilie aufwenden, um sich für die Aufenthaltserlaubnis zu qualifizieren. Es gibt eine Übergangsregelung für Geschäfte, die vor der Regeländerung abgeschlossen wurden (bis Februar 2025) prestigiarealty.com. Wer jedoch die Golden Visa-Standards nicht erfüllt, kann trotzdem Immobilien erwerben – er erhält lediglich nicht automatisch eine Aufenthaltserlaubnis. Viele Amerikaner, Europäer usw. kaufen Ferienhäuser, ohne am Aufenthaltsprogramm teilzunehmen, und reisen einfach mit normalen Touristenvisa ein (für Nicht-EU-Bürger 90 Tage innerhalb von 180 Tagen, was für die meisten Ferienhausnutzer ausreicht).

Erbschaft und Nachlassplanung: Wenn Sie auf Korfu kaufen, sollten Sie das griechische Erbrecht berücksichtigen. Griechenland erhebt eine Erbschaftssteuer auf Immobilien, die an Erben übertragen werden, aber die gute Nachricht ist, dass enge Familienangehörige einen sehr hohen Freibetrag haben. Konkret können Ehegatten und direkte Nachkommen (Kinder) die ersten 800.000 € des Immobilienwerts steuerfrei erben corfuhomes.gr. Über diesem Betrag gilt für diese nahen Verwandten ein niedriger Steuersatz von bis zu 10 % corfuhomes.gr. Weiter entfernte Erben (z. B. eine Nichte oder eine nicht verwandte Person) haben geringere Freibeträge und höhere Steuersätze, die potenziell bis zu 20–40 % betragen können. Es gibt keinen Unterschied in Bezug auf die Nationalität des Erben – ausländische Erben zahlen die gleichen Steuersätze corfuhomes.gr. Wenn Sie zum Beispiel eine griechische Immobilie im Wert von 500.000 € an Ihr Kind vererben, fällt in Griechenland keine Erbschaftssteuer an (da unter 800.000 €). Wenn Sie jedoch eine Villa im Wert von 1 Million € vererben, müsste das Kind etwa 10 % auf die 200.000 € über dem Freibetrag zahlen (ca. 20.000 € Steuer). Es wird empfohlen, ein griechisches Testament zu erstellen, wenn Sie Eigentum besitzen, um den Übertragungsprozess zu erleichtern (ansonsten bestimmt das griechische Intestaterbrecht, das dem Pflichtteilsrecht folgt, die Aufteilung unter den Familienmitgliedern). Das griechische Erbrecht beinhaltet Pflichtteilsregelungen, die standardmäßig einen Teil für Kinder und Ehepartner vorschreiben. Ausländer aus Common-Law-Ländern sollten sich rechtlich beraten lassen, um ihren Nachlassplan mit dem griechischen Recht abzustimmen. Zusätzlich ist zu beachten, dass ein Erbe, der kein EU-Resident ist, möglicherweise eine Steuernummer beantragen und einen lokalen Notar für die Annahme der Erbschaft hinzuziehen muss. Dies kann viel Papierarbeit bedeuten, ist aber nicht unüberwindbar.

Weitere rechtliche Überlegungen:

Bau- und Zonenbestimmungen: Korfu hat Schutzgebiete (Küstenabstände, Natura-2000-Ökozonen usw.) und strenge Vorschriften in der Altstadt (Erhaltung historischer Gebäude). Wenn Sie bauen oder umfangreich renovieren möchten, müssen Sie Genehmigungen einholen und die lokalen Bauvorschriften einhalten. Überprüfen Sie immer, dass bestehende Gebäude über die richtigen Genehmigungen verfügen – nicht genehmigte Bauten oder Anbauten können zwar legalisiert werden, es können jedoch Bußgelder anfallen. Ein Gutachten durch einen Ingenieur wird häufig durchgeführt, um den rechtlichen Status der Immobilie zu bestätigen.

Korfu hat Schutzgebiete (Küstenabstände, Natura-2000-Ökozonen usw.) und strenge Vorschriften in der Altstadt (Erhaltung historischer Gebäude). Wenn Sie bauen oder umfangreich renovieren möchten, müssen Sie Genehmigungen einholen und die lokalen Bauvorschriften einhalten. Überprüfen Sie immer, dass bestehende Gebäude über die richtigen Genehmigungen verfügen – nicht genehmigte Bauten oder Anbauten können zwar legalisiert werden, es können jedoch Bußgelder anfallen. Ein Gutachten durch einen Ingenieur wird häufig durchgeführt, um den rechtlichen Status der Immobilie zu bestätigen. Beauftragung von Fachleuten: Verwenden Sie seriöse englischsprachige Anwälte und Notare (viele haben Erfahrung mit ausländischen Kunden auf Korfu). Beauftragen Sie außerdem einen Ingenieur/Architekten, um insbesondere ältere Häuser auf bauliche Sicherheit und Genehmigungskonformität zu überprüfen.

Verwenden Sie seriöse (viele haben Erfahrung mit ausländischen Kunden auf Korfu). Beauftragen Sie außerdem einen Ingenieur/Architekten, um insbesondere ältere Häuser auf bauliche Sicherheit und Genehmigungskonformität zu überprüfen. Finanzierung: Griechische Banken vergeben wieder Hypotheken an Ausländer, aber die Anforderungen sind streng (z. B. hohe Anzahlungen, Einkommensnachweis) globalpropertyguide.com. Die Hypothekenzinsen in Griechenland liegen 2024 bei etwa 4–5% globalpropertyguide.com. Viele ausländische Käufer finanzieren stattdessen über Eigenkapital in ihrem Heimatland oder zahlen bar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Immobilienkauf auf Korfu für Ausländer sehr gut möglich ist. Sie müssen nur bereit sein, den griechischen Verfahren zu folgen und die erforderlichen Steuern zu zahlen. Die Transaktionskosten und Grundsteuern in Griechenland sind im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern tatsächlich recht moderat (die jährlichen Immobiliensteuern sind zum Beispiel niedriger als in den USA für eine vergleichbare Immobilie) getgoldenvisa.com. Mit der richtigen rechtlichen Begleitung können Sie den Prozess sicher durchlaufen – Tausende von Ausländern besitzen bereits ihr eigenes Stück vom Paradies auf Korfu. Stellen Sie immer sicher, dass alle Verpflichtungen (Steuererklärungen, Ummeldung von Nebenkosten, Gemeinschaftsgebühren, falls vorhanden) erfüllt sind, um Ihre Immobilie sorgenfrei zu genießen.

Infrastruktur und Entwicklung: Was gibt es Neues auf Korfu?

Korfu erlebt nicht nur einen Immobilienboom – die Insel sieht außerdem bedeutende Infrastrukturverbesserungen und Entwicklungsprojekte, die in den kommenden Jahren die Konnektivität und Lebensqualität auf der Insel deutlich steigern werden. Diese Verbesserungen sind sowohl eine Antwort auf den wachsenden Tourismus als auch ein Treiber für zukünftige Immobilienwerte. Das sind die wichtigsten Entwicklungen, die Sie im Auge behalten sollten:

Flughafenerweiterung: Der Internationale Flughafen Korfu (CFU) hat eine umfassende Modernisierung erfahren. Im Rahmen einer Konzession durch den Betreiber Fraport wurde ein brandneues Terminal mit erweiterten Einrichtungen bis 2023 fertiggestellt , wodurch sich die Kapazität für Flüge erhöht hat investropa.com. Der modernisierte Flughafen kann nun mehr Passagiere mit größerem Komfort abfertigen, was wichtig ist, da die Ankünfte stark gestiegen sind (über 1,8 Millionen Reisende kamen 2023 – ein Rekord investropa.com). Schnellere Abfertigung, mehr Gates und verbesserte Services machen Korfu insgesamt zugänglicher und attraktiver als Reiseziel. Für Immobilien bedeutet das leichteren Zugang für internationale Käufer und Touristen , was die Nachfrage nach Immobilien wahrscheinlich ankurbeln wird. Das Flughafenerweiterungsprojekt, so Analysten, wertet das Reiseerlebnis auf und macht die Insel noch attraktiver – was das wachsende Immobilieninteresse zusätzlich befeuert investropa.com.

Der Internationale Flughafen Korfu (CFU) hat eine umfassende Modernisierung erfahren. Im Rahmen einer Konzession durch den Betreiber Fraport wurde , wodurch sich die Kapazität für Flüge erhöht hat investropa.com. Der modernisierte Flughafen kann nun mehr Passagiere mit größerem Komfort abfertigen, was wichtig ist, da die Ankünfte stark gestiegen sind (über 1,8 Millionen Reisende kamen 2023 – ein Rekord investropa.com). Schnellere Abfertigung, mehr Gates und verbesserte Services machen Korfu insgesamt zugänglicher und attraktiver als Reiseziel. Für Immobilien bedeutet das , was die Nachfrage nach Immobilien wahrscheinlich ankurbeln wird. Das Flughafenerweiterungsprojekt, so Analysten, wertet das Reiseerlebnis auf und macht die Insel noch attraktiver – was das wachsende Immobilieninteresse zusätzlich befeuert investropa.com. Neues Wasserflugzeugnetz: Um die Verbindung zwischen den Inseln zu verbessern, startet Hellenic Seaplanes ein ehrgeiziges Wasserflugzeugnetz über die Ionischen Inseln. Bis Anfang 2025 sollen rund 30 neue Wasserflugzeugterminals am Wasser in Betrieb genommen werden, darunter auf Korfu und auf kleineren Inseln wie Paxos investropa.com. Das bedeutet, dass Reisende (und Einheimische) von Korfu aus in wenigen Minuten mit einem Wasserflugzeug benachbarte Inseln oder Küstenstädte erreichen können und so langsamere Fähren umgehen. Kürzere Reisezeiten und eine bessere Vernetzung werden Korfu zu einem Drehkreuz für die Erkundung der Region machen und wahrscheinlich seine Beliebtheit steigern. Aus Sicht der Entwicklung ist der Wasserflugzeughafen in Korfu (voraussichtlich am Haupthafen oder einer Marina) ein neues Infrastrukturelement, das Investitionen in diese Hafenbereiche anregen könnte (denken Sie an Hotels, Restaurants usw., die sich an Wasserflugzeugtouristen richten).

Um die Verbindung zwischen den Inseln zu verbessern, startet ein ehrgeiziges Wasserflugzeugnetz über die Ionischen Inseln. Bis Anfang 2025 sollen am Wasser in Betrieb genommen werden, darunter auf Korfu und auf kleineren Inseln wie Paxos investropa.com. Das bedeutet, dass Reisende (und Einheimische) von Korfu aus in wenigen Minuten mit einem Wasserflugzeug benachbarte Inseln oder Küstenstädte erreichen können und so langsamere Fähren umgehen. Kürzere Reisezeiten und eine bessere Vernetzung werden Korfu zu einem Drehkreuz für die Erkundung der Region machen und wahrscheinlich seine Beliebtheit steigern. Aus Sicht der Entwicklung ist der Wasserflugzeughafen in Korfu (voraussichtlich am Haupthafen oder einer Marina) ein neues Infrastrukturelement, das Investitionen in diese Hafenbereiche anregen könnte (denken Sie an Hotels, Restaurants usw., die sich an Wasserflugzeugtouristen richten). Straßen- und Verkehrsverbesserungen: Das Straßennetz von Korfu war historisch gesehen schmal und kurvenreich, aber es gibt Bemühungen, es zu verbessern. In den letzten Jahren gab es Aufwertungen wie den Abschluss von Abschnitten der arteriellen Nord-Süd-Straße auf Korfu und Verbesserungen rund um die Umgehungsstraße von Korfu-Stadt, um den Verkehr zu entlasten. Für die Zukunft planen die lokalen Behörden bessere Straßenverbindungen in den Süden der Insel (Lefkimmi-Gebiet) und zu stark frequentierten Touristenorten (wie die Verbreiterung und Begradigung von Abschnitten in Richtung Paleokastritsa). Obwohl keine große neue Autobahn gebaut wird (das Gelände Korfus macht das schwierig), werden schrittweise Verbesserungen die Erreichbarkeit weniger entwickelter Regionen verbessern – ein Faktor, der inselweit als förderlich für Immobilienwerte identifiziert wurde chaserealestatecorfu.com. Auch der öffentliche Nahverkehr (Busse) wird aufgerüstet, mit neuen Bussen und Linien, die Dörfer und Urlaubsgebiete besonders im Sommer häufiger bedienen. Diese Änderungen werden den Bewohnern helfen und machen Immobilien in abgelegenen Gegenden für ein Leben das ganze Jahr über attraktiver.

Das Straßennetz von Korfu war historisch gesehen schmal und kurvenreich, aber es gibt Bemühungen, es zu verbessern. In den letzten Jahren gab es Aufwertungen wie den Abschluss von Abschnitten der und Verbesserungen rund um die Umgehungsstraße von Korfu-Stadt, um den Verkehr zu entlasten. Für die Zukunft planen die lokalen Behörden bessere Straßenverbindungen in den (Lefkimmi-Gebiet) und zu stark frequentierten Touristenorten (wie die Verbreiterung und Begradigung von Abschnitten in Richtung Paleokastritsa). Obwohl keine große neue Autobahn gebaut wird (das Gelände Korfus macht das schwierig), werden schrittweise Verbesserungen die – ein Faktor, der inselweit als förderlich für Immobilienwerte identifiziert wurde chaserealestatecorfu.com. Auch der öffentliche Nahverkehr (Busse) wird aufgerüstet, mit neuen Bussen und Linien, die Dörfer und Urlaubsgebiete besonders im Sommer häufiger bedienen. Diese Änderungen werden den Bewohnern helfen und machen Immobilien in abgelegenen Gegenden für ein Leben das ganze Jahr über attraktiver. Stadtplanung und Wohnungsinitiativen: Dass die Altstadt von Korfu ein UNESCO-Weltkulturerbe ist, bedeutet strenge Bauvorschriften – moderne Wohnanlagen werden Sie in der Altstadt nicht sehen. Das bewahrt den Charakter (ein Plus für Tourismus und Immobilienwerte), begrenzt jedoch das neue Wohnraumangebot in der Stadt. Die lokale Regierung kämpft mit einem Wohnraummangel für Arbeitskräfte und Einheimische , teilweise weil so viele Immobilien an Kurzzeitvermietungen gehen enimerosi.com enimerosi.com. Als Reaktion wird über Förderprogramme für Wohnbebauung in den Vororten und ein härteres Vorgehen gegen nicht registrierte Airbnbs gesprochen. Während konkrete Maßnahmen noch ausgearbeitet werden, könnten wir neue erschwingliche Wohnprojekte für Einheimische sehen oder öffentlich-private Partnerschaften, um ungenutzte Gebäude in Mietwohnungen umzuwandeln. Zum Beispiel könnten alte öffentliche Gebäude oder ungenutzte Militäreinrichtungen umfunktioniert werden. Solche Initiativen könnten das Angebot an langfristigen Mietwohnungen leicht erhöhen, signalisieren aber auch, dass Korfu aktiv ein nachhaltiges Wachstum steuert – ein positives Zeichen für Investoren, die sich wegen möglicher Widerstände in der Bevölkerung sorgen.

Dass die Altstadt von Korfu ein UNESCO-Weltkulturerbe ist, bedeutet strenge Bauvorschriften – moderne Wohnanlagen werden Sie in der Altstadt nicht sehen. Das bewahrt den Charakter (ein Plus für Tourismus und Immobilienwerte), begrenzt jedoch das neue Wohnraumangebot in der Stadt. Die lokale Regierung kämpft mit einem , teilweise weil so viele Immobilien an Kurzzeitvermietungen gehen enimerosi.com enimerosi.com. Als Reaktion wird über und ein härteres Vorgehen gegen nicht registrierte Airbnbs gesprochen. Während konkrete Maßnahmen noch ausgearbeitet werden, könnten wir sehen oder öffentlich-private Partnerschaften, um ungenutzte Gebäude in Mietwohnungen umzuwandeln. Zum Beispiel könnten alte öffentliche Gebäude oder ungenutzte Militäreinrichtungen umfunktioniert werden. Solche Initiativen könnten das Angebot an langfristigen Mietwohnungen leicht erhöhen, signalisieren aber auch, dass Korfu aktiv ein nachhaltiges Wachstum steuert – ein positives Zeichen für Investoren, die sich wegen möglicher Widerstände in der Bevölkerung sorgen. Tourismusinfrastruktur & Neue Resorts: Wie bereits erwähnt, wurden mehrere neue Luxushotels und Resorts kürzlich eröffnet oder befinden sich im Bau: Das Ikos Odisia (Eröffnung 2023) brachte fast 400 hochwertige Zimmer nach Dassia saniikos.com. Ikos Andrews (hypothetischer Name) – Ein weiteres großes Ikos-Resort wird auf einem riesigen Grundstück in Kassiopi (Erimitis-Gebiet) von NCH Capital entwickelt, nach einem viel beachteten Privatisierungsverkauf. Zu diesem Projekt gehören Luxusvillen und eine kleine Marina, die in Phasen bis 2025+ fertiggestellt werden sollen. Es gab Proteste wegen Umweltschutz, das Projekt schreitet aber voran und bringt Infrastruktur wie neue Straßen, Versorgungseinrichtungen und Arbeitsplätze in den Nordosten von Korfu. Domes Miramare (seit 2019 in Betrieb und in Expansion) und Angsana Corfu (seit 2021 geöffnet) sind Beispiele für international bekannte Resorts, die sich kürzlich auf Korfu angesiedelt haben. Diese Resorts bieten oft Spa-, Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen, die auch externen Gästen offenstehen und das Angebot der Insel bereichern. Mayor Hotels renoviert mehrere Immobilien (z. B. San Stefano Resort im Nordwesten und ein neues Projekt im Süden). Marina-Entwicklungen: Korfu verfügt bereits über die große Marina von Gouvia, aber es gibt Pläne, die Marina-Einrichtungen an Orten wie Benitses und Kassiopi aufzuwerten, um mehr Yachttourismus anzuziehen. Eine neue Marina oder eine Erweiterung kann ein verschlafenes Küstendorf in einen luxuriösen Hotspot verwandeln und die Immobilienwerte in der Umgebung steigen lassen. Erweiterungen des Kreuzfahrthafens: Der Hafen von Korfu ist einer der meist frequentierten Kreuzfahrtstopps im Mittelmeer. Es finden laufende Arbeiten statt, um die Kreuzfahrtterminals zu verbessern und möglicherweise einen weiteren Pier zu bauen, um Megaschiffen Platz zu bieten. Bessere Hafeneinrichtungen (und das Management des täglichen Stroms von Tausenden Kreuzfahrttouristen) werden den florierenden Einzelhandels- und Tourismussektor in der Stadt Korfu erhalten.

Wie bereits erwähnt, wurden mehrere kürzlich eröffnet oder befinden sich im Bau: Versorgung und Umwelt: Keine Infrastrukturdiskussion ist vollständig ohne Erwähnung der Versorgungsdienste. Korfu hatte historisch mit Abfallmanagement zu kämpfen (bekanntermaßen sorgten Müllberge 2018 für Schlagzeilen). Die Situation verbessert sich: Eine neue integrierte Abfallmanagementanlage wird gebaut und die Müllabfuhr wurde verbessert, um eine sauberere Insel zu erreichen – entscheidend für Tourismus und Lebensqualität. Auch Wasserversorgung und Stromnetz werden schrittweise modernisiert, häufig durch EU-Kohäsionsfonds finanziert. Zusätzlich ist die Insel Teil der GR-IX „Smart Island“-Initiative zur Verbesserung von Breitbandinternet und 5G-Abdeckung. Glasfasernetze wurden in Korfu-Stadt und einigen Vororten ausgebaut, und 5G-Mobilfunk ist in vielen Bereichen verfügbar. Dieser digitale Infrastrukturschub macht Korfu für Remote-Arbeiter und Unternehmen attraktiver, im Einklang mit dem Trend der Zuwanderung digitaler Nomaden auf die griechischen Inseln investropa.com.

Keine Infrastrukturdiskussion ist vollständig ohne Erwähnung der Versorgungsdienste. Korfu hatte historisch mit Abfallmanagement zu kämpfen (bekanntermaßen sorgten Müllberge 2018 für Schlagzeilen). Die Situation verbessert sich: Eine wird gebaut und die Müllabfuhr wurde verbessert, um eine sauberere Insel zu erreichen – entscheidend für Tourismus und Lebensqualität. Auch Wasserversorgung und Stromnetz werden schrittweise modernisiert, häufig durch EU-Kohäsionsfonds finanziert. Zusätzlich ist die Insel Teil der zur Verbesserung von Breitbandinternet und 5G-Abdeckung. Glasfasernetze wurden in Korfu-Stadt und einigen Vororten ausgebaut, und 5G-Mobilfunk ist in vielen Bereichen verfügbar. Dieser macht Korfu für Remote-Arbeiter und Unternehmen attraktiver, im Einklang mit dem Trend der Zuwanderung digitaler Nomaden auf die griechischen Inseln investropa.com. Nachhaltige Entwicklung: Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung stehen im Fokus, besonders angesichts der natürlichen Schönheit Korfus. Die Sani/Ikos-Gruppe beispielsweise setzt in ihren Resorts starke Nachhaltigkeitsmaßnahmen um (100 % erneuerbarer Strom, Ziel: kein Plastik) saniikos.com. Die Gemeinde prüft zudem Projekte für erneuerbare Energien (wie Solarparks), um die Abhängigkeit der Insel von ölbasierter Energie zu verringern. Diese Bemühungen schützen nicht nur die Umwelt Korfus, sondern schaffen auch neue Arbeitsplätze und eine stabile Energieversorgung, was indirekt auch der Immobilienbranche zugute kommt (Solarparks riefen allerdings in ländlichen Gebieten einige NIMBY-Bedenken hervor). Insgesamt besteht die Entwicklungsstrategie der Insel darin, hochwertigen Tourismus zu fördern und gleichzeitig das kulturelle Erbe und die Natur zu schützen – dieses Gleichgewicht zu finden wird entscheidend für den langfristigen Erfolg Korfus sein.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Infrastruktur Korfus sich weiterentwickelt, um modernen Anforderungen gerecht zu werden: ein besserer Flughafen, verbesserte Anbindungen (Luft und See), schrittweise Aufwertungen bei Transport und Versorgung sowie bedeutende neue Investitionen im Tourismusbereich. All dies steigert die Attraktivität der Insel und vermutlich auch die Immobilienwerte. Für Immobilienbesitzer bedeuten verbesserte Infrastrukturen einen leichteren Zugang zum eigenen Zuhause und potenziell höhere Gästezufriedenheit bei Vermietung. Für potenzielle Investoren signalisiert die Vielzahl an Projekten, dass Korfu eine positive Entwicklung erfährt und von starker Unterstützung aus Staat und Privatwirtschaft profitiert. Wie in einem Bericht vermerkt, sorgen die gestiegene Erreichbarkeit und Beliebtheit der Ionischen Inseln dafür, dass „die Nachfrage nach Immobilien steigt“ und die Preise nach oben treiben investropa.com. Korfu 2025 und darüber hinaus ist nicht nur ein zeitloses Paradies, sondern auch eine Insel im Aufbruch – mit der Verbindung von reicher Geschichte und klugem Wachstum für die Zukunft.

