Markterschütterung in luftiger Höhe: Denvers Immobilienmarkt 2025 trotzt der Schwerkraft und stellt die Weichen für große Veränderungen

Zusammenfassung für Führungskräfte

Der Immobilienmarkt in Denver im Jahr 2025 erlebt eine dramatische Verschiebung vom hektischen Verkäufermarkt der letzten Jahre hin zu einem ausgewogeneren (und sogar käuferfreundlichen) Umfeld. Das Angebot an Wohnimmobilien ist auf ein Zehnjahreshoch gestiegen, was das zuvor rasante Wachstum der Immobilienpreise abkühlt und Käufern neue Verhandlungsmacht verschafft shishito-re.com axios.com. Die Immobilienpreise haben sich stabilisiert – der Median liegt bei etwa 600.000 $ und ist im Jahresvergleich praktisch unverändert – was eine „gesunde Neuausrichtung“ gegenüber der rasanten Wertsteigerung während des Pandemie-Booms darstellt recolorado.com axios.com. Immobilien werden etwas langsamer verkauft und Preissenkungen werden immer häufiger, da diesen Sommer fast 38 % der Angebote reduziert wurden (deutlich über dem nationalen Durchschnitt) axios.com. Gleichzeitig haben die hohen Hypothekenzinsen, die sich nahe 7 % bewegen, die Nachfrage etwas gedämpft, sodass viele Käufer trotz des größeren Angebots abwarten axios.com.

Auf der kommerziellen Seite kämpft Denvers Büromarkt mit Rekord-Leerständen in der Innenstadt von über 35 %, ein Erbe der Remote-Arbeit cbre.com . Es gibt jedoch erste Anzeichen für eine Stabilisierung: Die Vermietungsaktivität hat zugenommen und Untermietflächen werden langsam absorbiert, was darauf hindeutet, dass das Schlimmste vorbei sein könnte coloradosun.com . Einzelhandelsimmobilien bleiben ein Lichtblick, mit niedrigen Leerständen (~4-5 %) und stabilen Mieten, da die Konsumausgaben solide bleiben lee-associates.com corken.co . Industrieimmobilien entwickeln sich weiterhin gut, unterstützt durch die Nachfrage aus E-Commerce und Logistik; die Leerstandsquote liegt bei etwa 8 % und die Mieten steigen leicht an milehighcre.com .Mit Blick auf die Zukunft bleiben Denvers langfristige Fundamentaldaten stark. Das Bevölkerungswachstum wird voraussichtlich anhalten (für die Metropolregion Denver wird bis 2030 mit über 3,6 Millionen Einwohnern gerechnet), was die Wohnraumnachfrage stützt metrodenver.org . Die Stadtverantwortlichen verfolgen wohnfreundliche Politiken – von der Legalisierung von Einliegerwohnungen in der ganzen Stadt bis hin zu Anreizen für bezahlbare Entwicklungen – mit dem Ziel, Angebots- und Erschwinglichkeitsprobleme anzugehen coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com . Große Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte (wie die 62 Hektar große River Mile-Neuentwicklung in der Innenstadt und der Ausbau des Nahverkehrs) versprechen, das Stadtbild zu verändern und neue Investitionsmöglichkeiten zu schaffen, wenn wir uns 2030 nähern. Zusammenfassend befindet sich Denvers Immobilienmarkt 2025 in einer Phase der Neuausrichtung, wobei die Exzesse des jüngsten Booms einer nachhaltigeren Entwicklung weichen. Käufer und Investoren haben nun mehr Spielraum, auch wenn wirtschaftliche Unsicherheiten und hohe Zinsen kurzfristige Risiken darstellen. Wer informiert bleibt und sich an das „neue Normal“ anpasst, hat die besten Chancen, in Denvers sich wandelnder Immobilienlandschaft zu bestehen dmarealtors.com

Wichtige Marktkennzahlen (2025):

Metrik Wert (2025) Jahresvergleich / Hinweise Medianer Hauspreis (Metropolregion) ~600.000 $ (März–Juni 2025) ≈ 0 % vs 2024 (stabil, Markt beruhigt sich) recolorado.com dmarealtors.com Hauspreissteigerung ~+1 % (Stadt Denver, Juni 2025) Leichter Anstieg (nach ~15–20 % jährlichem Zuwachs in 2021) redfin.com Aktive Angebote (Metropolregion) ~13.000 (Sommer 2025) +50 % vs 2024 (höchster Stand seit 2011) dmarealtors.com denverite.com Monate Bestand ~2,0 Monate (Juni 2025) Anstieg von ~1,2 in 2024 – ausgeglichenerer Markt (5–6 Monate sind „normal“) dmarealtors.com Median Tage am Markt 25 Tage (Juni 2025, Denver) +7 Tage Jahresvergleich (Häuser verkaufen sich etwas langsamer) redfin.com 30-jährige Hypothekenzinsen ~6,5–7,0 % (Mitte 2025) Anstieg von ~3 % in 2021 (hohe Zinsen schränken Erschwinglichkeit ein) themortgagereports.com nerdwallet.com Leerstandsquote Wohnen 8,6 % (Metropolregion MF, Mitte 2025) Erhöht durch neue Wohnungen (mieterfreundlich) corken.co Büroleerstand (Innenstadt) 36,8 % (Q2 2025) +1,5 Prozentpunkte Jahresvergleich – Rekordhoch (Folgen der Pandemie) cbre.com Büroleerstand (Metropolregion) ~25–27 % (Q2 2025) Anstieg von ~24 % in 2024 (Vororte <20 %; Cherry Creek ~8 %) coloradosun.com Einzelhandelsleerstand (Metro) ~4,2 % (Q1 2025) Nahezu Rekordtief (starke Einzelhandelsnachfrage) lee-associates.com Durchschn. Einzelhandelsmietpreis $23,5/ft²/Jahr (Mitte 2025) Moderates Mietwachstum (begrenztes neues Angebot) corken.co Industrieleerstand (Metro) 8,1 % (Q1 2025) +0,3 Prozentpunkte J/J (leichter Anstieg, neue Lager hinzugefügt) milehighcre.com Durchschn. Industriemietpreis $9,60/ft²/Jahr (Q1 2025) +3,2 % J/J (stetige Nachfrage nach Logistikflächen) milehighcre.com Bevölkerung der Stadt Denver ~717.000 (2024) +19 % vs. 2010; Prognose ~730.000 bis 2030 5280.com aterio.io Bevölkerung Metro Denver ~3,3 Millionen (Schätzung 2025) Prognose ~3,6 Millionen bis 2030 metrodenver.org

(Quellen: Denver Metro Assoc. of Realtors, REcolorado MLS, Zillow/Redfin, CBRE, U.S. Census projections.)

Überblick über die aktuellen Marktbedingungen (2025)

Im Jahr 2025 befindet sich Denvers Immobilienmarkt in einem bemerkenswerten Wandel von den turbo-geladenen Bedingungen der Pandemiezeit hin zu einem kühleren, ausgewogeneren Zustand. Nach Jahren extremer Vorteile für Verkäufer hat sich das Angebot dramatisch erholt, was Käufern mehr Auswahl und Verhandlungsmacht verschafft. Im Großraum Denver stieg die Zahl der aktiven Wohnungsangebote bis zum Frühjahr 2025 auf über 12.000 – ein Niveau, „wie seit 2011 nicht mehr gesehen“, und mehr als doppelt so hoch wie das durchschnittliche Angebot der letzten zehn Jahre shishito-re.com denverite.com. Dieser Zustrom an Angeboten markiert eine deutliche Umkehr gegenüber 2021–2022, als es Phasen mit weniger als 1.000 verfügbaren Häusern gab und Käufer praktisch überall über dem Angebotspreis bieten mussten denverite.com.

Wichtig ist, dass die Immobilienpreise sich eingependelt haben nach einem leichten Rückgang Ende 2022–2023. Der mittlere Verkaufspreis im Raum Denver liegt Mitte 2025 bei etwa 600.000–620.000 $ (für alle Haustypen) und ist damit gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert recolorado.com redfin.com. Im März 2025 lag der mittlere Abschluss­preis bei 595.000 $ – identisch mit März 2024, was „Anzeichen von Stabilität trotz aller Bewegungen“ beim Angebot signalisiert recolorado.com recolorado.com. Bis Juni stiegen die Preise nur um 1–2 % im Jahresvergleich, eine moderate Veränderung, die das neue Gleichgewicht unterstreicht redfin.com. Diese Nivellierung folgt auf das hektische Preiswachstum während der Pandemie (~20 % jährliche Zuwächse auf dem Höhepunkt) und deutet darauf hin, dass sich Denvers Markt in eine Korrekturphase statt in einen Crash bewegt hat. Wie es ein lokaler Makler ausdrückte: „Wir haben keinen schlechten Markt, es ist ein anderer Markt“ – geprägt von Stabilisierung und einer Neuausrichtung der Erwartungen dmarealtors.com.

Die Verkaufsaktivität im Jahr 2025 ist stabil, aber nicht hektisch. Nach einem relativ ruhigen Winter verzeichnete die Frühjahrssaison einen gesunden Anstieg der Transaktionen – z. B. waren die abgeschlossenen Verkäufe im April 2025 im Jahresvergleich um 3 % gestiegen recolorado.com – aber nichts im Vergleich zu den hektischen Ausschlägen von 2021. Käufer agieren überlegter, und die steigenden Zinsen begrenzen, wie viel Haus sie sich leisten können (und damit auch, wie hoch die Preise steigen können). Tatsächlich sind Herausforderungen bei der Erschwinglichkeit nun ein zentrales Thema: Hypothekenzinsen im Bereich von 6,5–7 % bedeuten deutlich höhere monatliche Raten, selbst wenn die Immobilienpreise nahe an Rekordhöhen bleiben themortgagereports.com axios.com. Das hat einige potenzielle Käufer an den Seitenrand gedrängt und sorgt für eine interessante Dynamik, bei der das Angebot gestiegen ist (weil Immobilien länger zum Verkauf stehen), aber die Gesamtnachfrage im Verhältnis zum Angebot etwas gedämpft ist. Das Ergebnis ist, dass sich das Kräfteverhältnis verschoben hat – in vielen Segmenten zugunsten der Käufer. Zum ersten Mal seit Jahren können Käufer in Denver sich Zeit lassen und sich umschauen, ohne Angst haben zu müssen, dass das Haus am nächsten Tag weg ist. Sie verhandeln erfolgreich Preisnachlässe und Zugeständnisse der Verkäufer – ein Szenario, das während des hyperkompetitiven Pandemiemarktes undenkbar war shishito-re.com shishito-re.com.

Trends im Wohnimmobilienmarkt

Hauspreise und Wertsteigerungsraten

Entscheidend ist, dass die. Hochwertige Immobilien haben eine deutlichere Verlangsamung erlebt: Mitte 2025 weist das Luxussegment ($1M+ Häuser) in Denver einen Bestand von 5–10 Monaten auf, was bedeutet, dass Käufer in diesem Bereich viel Auswahl und Verhandlungsspielraum haben dmarealtors.com dmarealtors.com . Im Gegensatz dazu bleiben die Einstiegs- und Mittelklasse-Preissegmente (wo die meisten Käufer durch ihre Kreditmöglichkeiten eingeschränkt sind) wettbewerbsfähiger, wenn auch deutlich abgekühlt im Vergleich zu früher. Es gibt auch eine Divergenz zwischen. Die Preise für Einfamilienhäuser haben sich nahe an den Allzeithochs gehalten (Median ca. $665K für freistehende Häuser im Frühjahr) denverite.com denverite.com , während, etwa 5–6% unter ihrem Höchststand von 2022 (Median für Eigentumswohnungen in Denver jetzt ca. $350K vs. ca. $400K am Höchststand) denverite.com . Ein großes Angebot an Eigentumswohnungen und möglicherweise nachlassende pandemiebedingte Vorlieben für das Leben in der Innenstadt haben dazu geführt, dass Eigentumswohnungender Werte verzeichnen shishito-re.com denverite.com . Dieser Trend zeigt sich auch in den Verkaufsdaten: Im April lagen die Verkaufspreise für Eigentumswohnungen/Reihenhäuser etwa 6% unter dem Vorjahreswert, und angebauter Wohnraum benötigte doppelt so lange für den Verkauf wie freistehende Häuser denverite.com . Kurz gesagt: Der, während weniger gepflegte oder überteuerte Angebote (insbesondere Eigentumswohnungen) möglicherweise längere Zeit auf dem Markt bleiben.

Nach einer wilden Fahrt in den letzten Jahren lässt sich Denvers Entwicklung der Immobilienpreise im Jahr 2025 am besten als flach bis leicht steigend beschreiben. Die Zeit der zweistelligen jährlichen Wertsteigerungen ist im Wesentlichen einem Nullwachstum oder einem Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich der Immobilienwerte gewichen. Laut MLS-Daten lag der mittlere Verkaufspreis für die Metropolregion im Frühjahr 2025 (~595.000–605.000 $) praktisch unverändert gegenüber 2024 recolorado.com recolorado.com. Auch Redfin meldete für die Stadt Denver einen mittleren Preis von 625.000 $ im Juni 2025, was einem moderaten Anstieg von 1,6 % im Jahresvergleich entspricht redfin.com. Zum Vergleich: Während des Booms 2020–2022 verzeichnete Denver jährliche Preissprünge von 15–20 %. Jetzt hat der Markt eindeutig ein hohes Plateau erreicht – mit Preisen, die „ihr Niveau halten“, anstatt weiter zu steigen recolorado.com. Diese Stabilisierung ist eine direkte Folge des gestiegenen Angebots und der gedämpften Nachfrage; im Wesentlichen haben sich die Marktgrundlagen wieder ins Gleichgewicht gebracht.

Bemerkenswert ist, dass es Unterschiede je nach Segment gibt. Die Preise für Einfamilienhäuser in Denver haben sich als relativ widerstandsfähig erwiesen, mit mittleren Werten, die sich auf Rekordniveau bewegen (~660.000–670.000 $ für freistehende Häuser Mitte 2025) denverite.com denverite.com. Die Veränderungen im Jahresvergleich sind gering – so lag der mittlere Preis für freistehende Häuser im April 2025 bei 604.000 $, etwa +1 % gegenüber dem Vorjahr recolorado.com. Wohnungen und Reihenhäuser hingegen haben eine leichte Wertminderung erfahren. Der mittlere Preis für Eigentumswohnungen/Reihenhäuser (Stadt Denver) sank vom Höchststand 2022 von etwa 400.000 $ auf rund 350.000 $ im Jahr 2025 denverite.com. Ein Grund dafür ist, dass das Angebot an Eigentumswohnungen höher ist und deren Käuferkreis (oft Ersterwerber oder Investoren) empfindlicher auf Zinserhöhungen reagiert. Experten weisen darauf hin, dass die Werte von Einfamilienhäusern zwar stabil geblieben sind, „der Markt für Eigentumswohnungen und Reihenhäuser jedoch eine deutlichere Abschwächung erlebt hat.“ shishito-re.com Insgesamt ist die Wertsteigerungsrate in Denver für 2025 jedoch annähernd flach – ein dramatischer Wandel im Vergleich zu den stark steigenden Werten der jüngeren Vergangenheit.

Mit Blick nach vorn sind die Preisprognosen für die nächsten Jahre allgemein verhalten. Einige Analysten sagen sogar einen leichten Preisrückgang voraus, da der Markt den Anstieg der Bestände vollständig verarbeitet. So prognostizierte beispielsweise ein Immobilien-Datenunternehmen einen möglichen Rückgang der Immobilienwerte in Denver um 9 % im nächsten Jahr, falls das Angebot die Nachfrage weiterhin übersteigt shishito-re.com shishito-re.com. Dies würde eine moderate Korrektur der Überbewertungen während der Pandemie darstellen. Andere wiederum erwarten, dass die Preise in den kommenden Jahren weitgehend stagnieren oder nur leicht steigen. Der Konsens unter vielen Ökonomen ist, dass der Zeitraum 2025–2030 wahrscheinlich „flachere Preissteigerungen“ bringen wird – vielleicht ein niedriges einstelliges jährliches Wachstum – anstatt eines weiteren rasanten Anstiegs. Es wird mit mehr Verkaufsaktivität gerechnet, sobald die Zinsen schließlich sinken, aber die Preise sollten sich stärker im Einklang mit Einkommen und Inflation entwickeln usnews.com uschamber.com. Im Wesentlichen wird erwartet, dass sich die Immobilienwerte in Denver künftig deutlich langsamer erhöhen, sofern es keinen neuen Schock auf der Angebots- oder Nachfrageseite gibt. Das ist eine gute Nachricht für die Nachhaltigkeit: Nach einem Preisanstieg von über 40 % in den Jahren 2020–2022 ermöglicht eine Verschnaufpause, dass die Einkommen aufholen und eine größere Erschwinglichkeitskrise verhindert wird.

Bestand und Käufernachfrage

Das Angebot an Immobilien war der entscheidende Faktor im Jahr 2025. Die Zahl der zum Verkauf stehenden Häuser im Großraum Denver ist von historisch niedrigen Werten auf das höchste Angebot seit über einem Jahrzehnt explodiert. Bis Mai 2025 stiegen die aktiven Inserate im Jahresvergleich um etwa 48–50 % shishito-re.com axios.com. In absoluten Zahlen bedeutete das etwa 12.000–13.000 Häuser auf dem Markt in jedem Monat des späten Frühlings und Sommers shishito-re.com fred.stlouisfed.org. Vergleichen Sie das mit den Tiefpunkten des pandemiebedingten Kaufrausches, als das Angebot unter 2.000 und zeitweise sogar unter 1.000 fiel – eine beispiellose Dürre an Inseraten denverite.com. Das aktuelle Angebotsniveau ähnelt dem von 2011 (dem letzten Markttief), was unterstreicht, wie dramatisch dieser Wandel war shishito-re.com denverite.com. Warum der Anstieg? Eine Kombination von Faktoren: Häuser stehen einfach länger auf dem Markt (dadurch häufen sich die Inserate), mehr Verkäufer entscheiden sich zu verkaufen und zu profitieren, solange die Preise hoch sind, und die Nachfrage der Käufer ist zurückgegangen (sodass weniger Inserate sofort unter Vertrag genommen werden) shishito-re.com denverite.com.

Aus Sicht eines. Endlich gibt es Luft zum. „Sie haben jetzt mehr Auswahl und mehr Zeit“, wie ein Bericht feststellte – shishito-re.com . Mitte 2025 lag die(16 Tage für Einfamilienhäuser und 30 für Eigentumswohnungen im Juni), während ein Jahr zuvor viele Häuser in weniger als 1–2 Wochen verkauft wurden dmarealtors.com . Nach den Kennzahlen: Häuser in Denver stehen durchschnittlich etwa 25 Tage auf dem Markt (stadtweit) gegenüber nur 18 Tagen im letzten Sommer redfin.com . Das zeigt, dass, sich oft Zeit lassen und sogarbei Angeboten warten. Tatsächlich sind Preisnachlässe inzwischen üblich:, der höchste Anteil im ganzen Land und ein Zeichen dafür, dass Verkäufer die Anfangspreise zu hoch angesetzt und nachbessern mussten axios.com . Zillows Chefökonom Orphe Divounguy formulierte es so: axios.com . Mit anderen Worten: Nach Jahren, in denen die Verkäufer den Preis bestimmten, passt sich der Markt nun an das an, was Käufer bereit (und in der Lage) sind zu zahlen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Nachfrage der Käufer, obwohl sie sich seit dem Winter verbessert hat, weiterhin verhalten ist. Höhere Zinssätze haben einige Käufer, insbesondere Erstkäufer, die empfindlich auf monatliche Zahlungssteigerungen reagieren, vom Markt ferngehalten axios.com. Auch wirtschaftliche Unsicherheit (Gespräche über Rezession, Entlassungen im Technologiesektor usw.) hat die Käufer vorsichtiger gemacht. Dennoch ist die Nachfrage keineswegs verschwunden – Denver bleibt eine begehrte Stadt und der Bevölkerungszuwachs hält an, sodass es eine grundlegende Basis an Käufern für angemessen bepreiste Immobilien gibt. Tatsächlich sind die tatsächlichen Verkaufszahlen ziemlich stabil geblieben. Zum Beispiel verzeichnete die Stadt Denver im Juni 2025 880 Hausverkäufe, leicht gestiegen (+2,8 %) gegenüber Juni 2024 redfin.com redfin.com. Und der Prozentsatz der Angebote, die über dem Angebotspreis verkauft werden, liegt zwar unter dem Höchststand, ist aber immer noch fast 30 % (etwa 29 % der Verkäufe im Mai 2025 lagen über dem Listenpreis) zillow.com zillow.com. Das bedeutet, dass gut bepreiste, attraktive Immobilien weiterhin Bietergefechte auslösen und zu einem Aufpreis verkauft werden können. Zusammenfassend hat sich die Nachfrage der Käufer in Denver normalisiert: Es gibt viele interessierte Käufer, aber sie sind wählerischer und haben jetzt mehr Macht. Der Markt hat sich von „mehrere Angebote am ersten Tag“ zu einem normaleren Tempo entwickelt, bei dem „Käufer weiterhin aktiv sind und bereit, Angebote zu machen“, aber zu ihren eigenen Bedingungen recolorado.com recolorado.com.

Hypothekenzinsen und Erschwinglichkeit

Die Erschwinglichkeit ist die Achillesferse des Wohnungsmarktes in Denver im Jahr 2025. Die Kombination aus hohen Immobilienpreisen und hohen Hypothekenzinsen hat die Budgets vieler Käufer bis an die Grenze belastet. Nachdem die 30-jährigen Hypothekenzinsen während eines Großteils von 2020–2021 unter 3 % lagen, stiegen sie ab 2022 dramatisch an, als die Federal Reserve gegen die Inflation vorging. Mitte 2023 lagen die Zinsen im Bereich von 6–7 % und sind bis 2025 weitgehend dort geblieben. Tatsächlich lag der durchschnittliche 30-jährige Zinssatz im Jahr 2025 bei etwa 6,7–6,8 %, etwas über dem Durchschnitt von 2024 themortgagereports.com nerdwallet.com, und nicht weit entfernt von den Höchstständen von 7,1 % Ende 2023. Für Käufer bedeutet das, dass die Kreditkosten etwa doppelt so hoch sind wie noch vor wenigen Jahren. Die Auswirkungen auf die Erschwinglichkeit sind gravierend: Ein Haus für 600.000 $, das bei 3 % gerade noch erschwinglich war, wird bei 7 % zu einer echten Belastung. Die monatlichen Raten für Zins und Tilgung sind um Hunderte (oder sogar tausend) Dollar höher. Infolgedessen verkleinert sich der Pool qualifizierter Käufer, oder Käufer müssen günstigere Häuser ins Auge fassen, um die Zahlungen tragbar zu halten.

Der Erschwinglichkeitsindex für Wohnraum in Denver hat sich entsprechend verschlechtert. Selbst wenn die Preise stagnieren, bedeuten die gestiegenen Finanzierungskosten, dass das erforderliche Einkommen für den durchschnittlichen Käufer gestiegen ist. Viele Käufer stoßen nun an die Grenzen der Verschuldungsquote, insbesondere Ersterwerber ohne Eigenkapital aus einem vorherigen Hausverkauf. Dies zeigt sich in langsameren Verkäufen im Einstiegs- und mittleren Segment – potenzielle Käufer warten ab, in der Hoffnung, dass entweder die Zinsen sinken oder die Preise nach unten angepasst werden axios.com. Makler berichten, dass die Erschwinglichkeit „viele an der Seitenlinie hält“, trotz der gestiegenen Verhandlungsmacht der Käufer im Jahr 2025 axios.com.

Auf der anderen Seite haben Barzahler und Investoren mit großem Kapital jetzt weniger Konkurrenz. Im Rausch von 2021 setzten sich Barangebote oft gegen finanzierte Angebote durch. Im Jahr 2025, da sich weniger Käufer einen Kauf leisten können, können diejenigen mit Bargeld oder hohen Anzahlungen gezielt die besten Angebote auswählen. Außerdem könnte etwas Entlastung in Sicht sein: Ökonomen erwarten, dass die Hypothekenzinsen gegen Ende 2025 und darüber hinaus allmählich sinken könnten, wenn die Inflation weiter abkühlt bankrate.com dmarealtors.com. Selbst ein Rückgang in den niedrigen 5%-Bereich würde die Erschwinglichkeit deutlich verbessern und wahrscheinlich „mehr Verkaufsaktivität anstoßen“, da zurückhaltende Käufer zurückkehren facebook.com usnews.com. Kurzfristig ist jedoch das Hochzinsumfeld ein begrenzender Faktor für das Marktpotenzial. Es hat effektiv eine Obergrenze dafür gesetzt, wie hoch die Preise steigen können, ohne dass die Einkommen im gleichen Maße steigen.

Schließlich spielen auch Grundsteuern und Versicherungskosten in Denver eine Rolle für die Erschwinglichkeit. Das Grundsteuersystem in Colorado erlebte 2023–2024 einen großen Schub, als die Immobilienbewertungen stark anstiegen und das frühere Steuerschutzgesetz des Bundesstaates (Gallagher Amendment) wegfiel. Viele Hausbesitzer wurden mit Bewertungssteigerungen von 30–40 % konfrontiert, was die Steuerrechnungen erheblich erhöhte leg.colorado.gov coloradonewsline.com. Ein Volksentscheid (Proposition HH), der diese Erhöhungen begrenzen sollte, scheiterte 2023 ballotpedia.org, sodass höhere Steuern die Kosten für Wohneigentum im Jahr 2025 weiter erhöhen. Obwohl die Steuersätze in Colorado im nationalen Vergleich relativ niedrig sind, hat die schnelle Wertsteigerung die Steuern in absoluten Zahlen steigen lassen. Zusätzlich sind Versicherungsprämien gestiegen (bedingt durch Faktoren wie Inflation bei Baukosten und das Hagel-/Sturmrisiko in Colorado). Insgesamt sind die monatlichen Kosten für Wohneigentum in Denver – Hypothek, Steuern, Versicherung – für neue Käufer auf einem Allzeithoch. Diese Herausforderung dämpft die Nachfrage und wird das Wachstum am Wohnungsmarkt wahrscheinlich so lange moderat halten, bis entweder die Zinsen oder die Preise angepasst werden, um die Erschwinglichkeit zu verbessern.

Beliebte Stadtteile und lokale Hotspots

Trotz der allgemeinen Abkühlung des Marktes bleiben bestimmte Stadtteile von Denver dauerhaft beliebt und verzeichnen auch 2025 weiterhin großes Interesse. Tatsächlich konzentrieren sich Käufer und Investoren, während sich der Markt normalisiert, wieder auf Lagen mit langfristigem Wert – Gebiete mit attraktiven Annehmlichkeiten, guten Schulen und Wachstumspotenzial. Laut lokalen Immobilienexperten gehören zu den „heißesten Stadtteilen“ Denvers im Jahr 2025:

Cherry Creek – Eine gehobene Enklave, bekannt für luxuriöses Einkaufen und gehobene Gastronomie, mit einer Mischung aus exklusiven Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Die durchschnittlichen Immobilienpreise liegen hier über 1,8 Mio. $ , und die Nachfrage bleibt trotz der allgemeinen Marktveränderungen robust stucrowell.com. Das begrenzte Angebot und das Prestige von Cherry Creek halten die Werte hoch; es gilt als erstklassige Lage für langfristige Investitionen aufgrund seiner Wertsteigerung und Exklusivität stucrowell.com. Selbst im Büroimmobiliensektor schneidet Cherry Creek besser ab (die gewerbliche Leerstandsquote liegt nur bei ca. 8 %, deutlich gesünder als in der Innenstadt) coloradosun.com.

– Eine gehobene Enklave, bekannt für luxuriöses Einkaufen und gehobene Gastronomie, mit einer Mischung aus exklusiven Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. , und die Nachfrage bleibt trotz der allgemeinen Marktveränderungen robust stucrowell.com. Das begrenzte Angebot und das Prestige von Cherry Creek halten die Werte hoch; es gilt als aufgrund seiner Wertsteigerung und Exklusivität stucrowell.com. Selbst im Büroimmobiliensektor schneidet Cherry Creek besser ab (die gewerbliche Leerstandsquote liegt nur bei ca. 8 %, deutlich gesünder als in der Innenstadt) coloradosun.com. Sloan’s Lake – An der Westseite der Stadt rund um Denvers größten See gelegen, hat sich Sloan’s Lake zu einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile stucrowell.com entwickelt. Es bietet eine einzigartige Mischung aus Wohnen am Wasser und Nähe zur Innenstadt. Das Gebiet verzeichnet einen Boom an Neubauten , von modernen Stadthäusern bis hin zu hochwertigen Einfamilienhäusern, die oft ältere Bungalows ersetzen. Mit Seeblick und Freizeitmöglichkeiten im Freien direkt vor der Tür zieht Sloan’s Lake sowohl junge Berufstätige als auch Familien an. Investoren lieben es , denn begrenzte Seegrundstücke in Denver bedeuten, dass die Werte hier tendenziell stabil bleiben und wachsen stucrowell.com.

– An der Westseite der Stadt rund um Denvers größten See gelegen, hat sich Sloan’s Lake zu stucrowell.com entwickelt. Es bietet eine einzigartige Mischung aus Wohnen am Wasser und Nähe zur Innenstadt. Das Gebiet verzeichnet einen Boom an , von modernen Stadthäusern bis hin zu hochwertigen Einfamilienhäusern, die oft ältere Bungalows ersetzen. Mit direkt vor der Tür zieht Sloan’s Lake sowohl junge Berufstätige als auch Familien an. , denn begrenzte Seegrundstücke in Denver bedeuten, dass die Werte hier tendenziell stabil bleiben und wachsen stucrowell.com. Washington Park (Wash Park) – Ein klassischer, historischer Stadtteil, der sich um einen der beliebtesten Parks Denvers zentriert , bleibt Wash Park sehr gefragt. Von Bäumen gesäumte Straßen mit Bungalows aus dem frühen 20. Jahrhundert (viele wunderschön renoviert) verleihen ihm einen besonderen Charme. Die Häuser sind teuer – oft über 1,5 Mio. $ – und „verkaufen sich schnell, mit stabilen Werten“ stucrowell.com stucrowell.com. Die Kombination aus Wohnen am Park, zentraler Lage und Gemeinschaftsgefühl macht Wash Park weiterhin zu einer der Top-Adressen für wohlhabende Käufer. Auch 2025, als einige Gebiete nachließen, erzielten gut erhaltene historische Häuser in Wash Park weiterhin mehrere Angebote.

– Ein klassischer, , bleibt Wash Park sehr gefragt. Von Bäumen gesäumte Straßen mit Bungalows aus dem frühen 20. Jahrhundert (viele wunderschön renoviert) verleihen ihm einen besonderen Charme. Die Häuser sind teuer – oft über 1,5 Mio. $ – und stucrowell.com stucrowell.com. Die Kombination aus Wohnen am Park, zentraler Lage und Gemeinschaftsgefühl macht Wash Park weiterhin zu einer der Top-Adressen für wohlhabende Käufer. Auch 2025, als einige Gebiete nachließen, erzielten gut erhaltene historische Häuser in Wash Park weiterhin mehrere Angebote. Berkeley und Tennyson – Ein aufstrebendes Viertel im Nordwesten von Denver , Berkeley (rund um die Tennyson Street) hat einen Boom an trendigen Boutiquen, Brauereien und Restaurants erlebt stucrowell.com. Es ist ein Stadtteil, der die Revitalisierung verkörpert: Ältere Cottages und leere Grundstücke sind modernen Neubauten und Pop-Top-Umgestaltungen gewichen. Mit einem durchschnittlichen Hauspreis von etwa 900.000 $ (immer noch erschwinglicher als im Zentrum von Denver) zieht Berkeley Käufer an, die sich Highland/LoHi in der Nähe nicht mehr leisten können stucrowell.com. Viele, die das coole Flair der Highlands wollten, haben sich für Berkeley entschieden, was dort die Nachfrage und das Preiswachstum antreibt stucrowell.com. Es wird häufig als Top-Stadtteil für zukünftige Wertsteigerung genannt, da es immer noch ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und viel Aufregung bietet.

– Ein , Berkeley (rund um die Tennyson Street) hat einen Boom an trendigen Boutiquen, Brauereien und Restaurants erlebt stucrowell.com. Es ist ein Stadtteil, der die Revitalisierung verkörpert: Ältere Cottages und leere Grundstücke sind und Pop-Top-Umgestaltungen gewichen. Mit einem durchschnittlichen Hauspreis von etwa 900.000 $ (immer noch erschwinglicher als im Zentrum von Denver) stucrowell.com. Viele, die das coole Flair der Highlands wollten, haben sich für Berkeley entschieden, was dort die Nachfrage und das Preiswachstum antreibt stucrowell.com. Es wird häufig als genannt, da es immer noch ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und viel Aufregung bietet. Hilltop – Ein etabliertes Luxusviertel im Osten von Denver, bekannt für seine großen Grundstücke und den Mix aus stattlichen Tudor-Häusern und modernen Neubauten. Hilltop wird als „exklusiv & zeitlos“ beschrieben, wo Familien langfristig Wurzeln schlagen stucrowell.com. Die Durchschnittspreise liegen deutlich über 1 Mio. $. Auch wenn es nicht so auffällig ist wie LoDo oder RiNo, machen Hilltops Stabilität und Prestige es zu einem beständigen Favoriten. Im Jahr 2025 zielen wohlhabende Käufer, die Einfamilienhäuser in der Stadt (statt in den Vororten) suchen, weiterhin auf Hilltop und das angrenzende Crestmoor ab.

Weitere erwähnenswerte Gegenden sind Highland/LoHi, Capitol Hill, Platt Park und Central Park (früher Stapleton) – sie alle wurden in Listen der „besten Stadtteile“ für ihre Mischung aus Annehmlichkeiten und Wohnmöglichkeiten aufgeführt 5280.com 5280.com. Zum Beispiel bleibt Highland (nördlich der Innenstadt) wegen seiner Restaurants und der guten Begehbarkeit sehr begehrt, obwohl die Preise dort stark gestiegen sind. Capitol Hill und Speer, mit ihrem urbanen Flair und älteren Häusern, schafften es 2025 nach der Markterholung vom Einbruch 2024 wieder in die 5280-Rangliste 5280.com. Und Central Park, eine geplante Gemeinde mit neueren Häusern und Parks, zieht weiterhin Familien an (der mittlere Immobilienwert liegt bei etwa 780.000 $) zillow.com.

Es ist auch bemerkenswert, dass im Jahr 2025 „wohlhabende Weiler im Aufschwung sind“ – viele der bestplatzierten Stadtteile haben Durchschnittspreise von über 1 Mio. $, was widerspiegelt, wie höherwertige Gegenden ihren Wert gehalten haben 5280.com 5280.com. Dennoch gibt es weiterhin „heiße“ Tipps für erschwinglicheres Wohnen: Stadtteile im äußersten Nordosten von Denver (wie Montbello oder Green Valley Ranch) oder nahegelegene Vororte (wie das North Aurora Viertel in Aurora usw.) bieten Medianpreise in den 400.000 $ zillow.com zillow.com. Diese Gegenden sind bei Investoren für Mietobjekte beliebt, da die Einstiegspreise niedriger sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Denvers beliebte Stadtteile im Jahr 2025 von ultra-luxuriösen Enklaven bis zu gentrifizierenden, angesagten Vierteln reichen. Käufer priorisieren Lagen, die entweder Lifestyle-Vorteile (Parks, Begehbarkeit, Ausblicke) oder starke Investitionsgrundlagen (begrenztes Angebot, sich verbessernde Geschäftsstraßen) bieten. Die Marktverlangsamung hat die Reihenfolge der begehrtesten Gegenden kaum verändert – sie hat es Käufern vor allem ermöglicht, tatsächlich eine Immobilie in diesen begehrten Vierteln zu ergattern, ohne das Chaos von Bieterschlachten.

Trends im Bereich Gewerbeimmobilien

Während Wohnimmobilien mit ihrer Abkühlung die Schlagzeilen bestimmten, erleben Denvers Gewerbeimmobiliensektoren im Jahr 2025 jeweils ihre eigenen Anpassungen nach der Pandemie. Der Büromarkt befindet sich inmitten einer dramatischen Korrektur, der Einzelhandel ist stabil und erholt sich, und der Industriesektor bleibt relativ stark, wenn auch nicht mehr auf seinem Höhepunkt. Hinzu kommen große Entwicklungsprojekte, die die gewerbliche Landschaft in den kommenden Jahren beeinflussen werden.

Bürosektor: Hohe Leerstände und Flight to Quality

Denvers Büromarkt ist wie in vielen Städten der am stärksten herausgeforderte Gewerbesektor, dank der Work-from-Home-Revolution und des Unternehmensabbaus. Die Zahlen sprechen für sich: die Gesamtbüroleerstandsquote in der Metropolregion Denver erreichte Anfang 2025 etwa 27 %, ein Rekordhoch für die Stadt bisnow.com coloradosun.com. Besonders hart getroffen ist die Innenstadt von Denver (CBD) – dort stieg der Leerstand bis Ende 2024 auf 34,9 % und kletterte bis Mitte 2025 weiter auf 36,8 % coloradosun.com cbre.com. Praktisch bedeutet das, dass mehr als ein Drittel der Büroflächen in der Innenstadt leer steht. Das ist eine erstaunliche Zahl im Vergleich zu 2019 vor der Pandemie, als der Leerstand in der Innenstadt bei etwa 14 % lag coloradosun.com. Im nahegelegenen, angesagten RiNo (River North) District ist der Büroleerstand sogar noch höher, bei etwa 45–46 %, hauptsächlich weil dort mehrere neue Büroprojekte fertiggestellt wurden, als die Nachfrage gerade zurückging coloradosun.com.

Das Kernproblem ist, dass die Nachfrage nach Büroflächen strukturell zurückgegangen ist. Viele Unternehmen haben hybride Arbeitsmodelle eingeführt (z. B. „drei Tage pro Woche im Büro“, wie von Lindsay Gilbert von CBRE erwähnt) coloradosun.com, wodurch sie weniger Fläche benötigen. Einige Unternehmen haben Flächen untervermietet oder ganze Etagen aufgegeben. Prominente Beispiele sind Anwaltskanzleien und Technologieunternehmen, die sich verkleinern oder in kleinere, effizientere Räume umziehen (eine Kanzlei zog von einem Hochhaus in der Innenstadt in einen kleineren Raum in RiNo) coloradosun.com. Das Angebot an Untermietflächen stieg sprunghaft an in den Jahren 2020–2022, als Unternehmen versuchten, ungenutzte Flächen abzugeben. Es gibt jedoch einen Silberstreif: Bis 2025 ist das Volumen der Untermietflächen wieder rückläufig, was darauf hindeutet, dass der Überschuss langsam abgebaut wird cbre.com cbre.com. Tatsächlich sank die Untermietfläche in der Innenstadt um etwa 29 % im Jahresvergleich bis zum zweiten Quartal 2025 cbre.com cbre.com, was darauf hindeutet, dass ein Teil davon entweder neue Mieter gefunden hat oder abgelaufen ist und wieder als direkt verfügbare Fläche gilt.

Vermieter reagieren mit aggressiven Maßnahmen. Mietnachlässe, mietfreie Zeiten und großzügige Ausstattungszuschüsse sind inzwischen Standard, um Mieter zu gewinnen. Infolgedessen sind die Angebotspreise im Wesentlichen stagniert oder gesunken. Die durchschnittliche Angebotsmiete in der Innenstadt von Denver lag im zweiten Quartal 2025 bei etwa 41 $/sq ft (Full-Service-Gesamtmiete), „weitgehend unverändert im vierten Quartal in Folge“, nach einem leichten Rückgang von 0,5 % im Quartalsvergleich cbre.com. Effektive Mieten (nach Zugeständnissen) sind sogar noch niedriger. Vermieter wissen, dass sie bei Qualität und Preis konkurrieren müssen. Unternehmen, die auf der Suche sind, orientieren sich an einer „Flight to Quality“-Strategie – sie bevorzugen neuere Gebäude mit vielen Annehmlichkeiten. Daher gibt es weiterhin Interesse an modernen Class-A-Türmen, während ältere Class-B/C-Gebäude Schwierigkeiten haben. Diese Zweiteilung ist deutlich: Viele Mieter reduzieren lieber ihre Fläche, um in ein schöneres Gebäude zu ziehen und so Mitarbeiter zurückzugewinnen.

Es gibt einige positive Signale inmitten des düsteren Bürobildes. Die Vermietungsaktivität stieg Ende 2024 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 13 %, was bedeutet, dass mehr Mieter Besichtigungen machen und Verträge abschließen (wenn auch oft kleinere Mietverträge) coloradosun.com coloradosun.com. Lokale Makler haben das Gefühl, dass der Markt sich „endlich stabilisiert“ – die Stimmung ist, dass wir uns am oder nahe dem Höchststand der Leerstände befinden könnten coloradosun.com. Tatsächlich merkte CBRE an, dass die Flächenaufnahme in der Innenstadt im 2. Quartal 2025 positiv gewesen wäre, wenn es nicht eine große Mieterumsiedlung gegeben hätte cbre.com. Das deutet darauf hin, dass abgesehen von großen Auszügen das Tagesgeschäft bei den Vermietungen besser läuft. „Wir haben Anzeichen einer Stabilisierung gesehen… die Menschen sind zuversichtlicher, dass wir wirtschaftlich eine sanfte Landung hatten, was Unternehmen hilft, langfristige Büroentscheidungen zu treffen“, sagte ein Gewerbemakler coloradosun.com. Mit anderen Worten: Wenn die Gesamtwirtschaft eine Rezession vermeidet, könnten Unternehmen wieder anfangen, Wachstum zu planen, was schließlich zu einem Bedarf an Büroflächen führen könnte (wenn auch für hybrides Arbeiten konfiguriert).

Darüber hinaus wird kein neues Bürogebäude mehr gebaut in der Innenstadt – es gibt seit mehreren Quartalen keine neuen Projekte in der Pipeline cbre.com. Das letzte große Bürogebäude (1900 Lawrence) wurde Mitte 2024 fertiggestellt cbre.com. Dieser Mangel an neuem Angebot wird im Laufe der Zeit dazu beitragen, die Leerstände zu stabilisieren, da die Entwickler das Überangebot nicht weiter vergrößern. Wir könnten auch sehen, dass Büroumwandlungen eine Rolle spielen: Die Stadt prüft Möglichkeiten, veraltete Büros in der Innenstadt in Wohn- oder Mischnutzung umzuwandeln. Solche Umwandlungen (auch wenn sie teuer und komplex sind) könnten langfristig helfen, den Überschuss an Flächen abzubauen.

Es lohnt sich, die Lichtblicke im Büromarkt hervorzuheben: Bestimmte Teilmärkte schneiden besser ab. Die Büro-Leerstandsquote in Cherry Creek liegt nur bei etwa 8–9 % – im Grunde voll ausgelastet – und erzielt die höchsten Büromieten in Denver (~49 $/sf) coloradosun.com coloradosun.com. Dieses gehobene Viertel bleibt bei Nutzern aus den Bereichen Finanzen, Recht und Medizin gefragt, die in einem florierenden Einzelhandelsviertel präsent sein wollen. Ebenso ist der Südost-Vorstadtmarkt von Denver (wie DTC), obwohl schwach, nicht so dramatisch wie die Innenstadt und verzeichnet oft Leerstände im zweistelligen Prozentbereich. Der Büromarkt in Boulder (separat, aber regional) weist durch die Tech-Nachfrage ebenfalls eine andere Dynamik auf. Doch für Hochhäuser in der Innenstadt gilt: 2025 ist ein Mietermarkt. Unternehmen, die Mietverträge neu verhandeln, erhalten deutliche Mietnachlässe oder Ausbauzuschüsse. Eigentümer älterer Gebäude stehen unter Druck, in Renovierungen zu investieren oder alternative Nutzungen zu erwägen. Die Stadtverwaltung selbst ist eingesprungen und hat einige große Flächen angemietet (z. B. das ehemalige Denver Post-Gebäude als Bürofläche untervermietet), um Leerstand zu reduzieren coloradosun.com. Die langfristigen Aussichten für den Büromarkt in Denver hängen wahrscheinlich von der Erholung der Innenstadt als lebendiges Ziel ab. Pläne, Wohnungen, Parks und Attraktionen in der Innenstadt zu schaffen (mehr dazu im Abschnitt Langfristige Aussichten), sollen das Stadtzentrum wiederbeleben, was wiederum die Nachfrage nach Büros stützen würde. Vorerst ist mit weiterhin erhöhten Büro-Leerständen zu rechnen bis 2025–2026, mit einer allmählichen Verbesserung, falls die Beschäftigung wächst und mehr Arbeitnehmer vor Ort zurückkehren.

Einzelhandelssektor: Stabilität und Erholung

Im Gegensatz zu Büros zeigt sich der Einzelhandelsimmobiliensektor in Denver 2025 widerstandsfähig und sogar stark. Der Einzelhandelsmarkt (Einkaufszentren, Ladenlokale, Restaurants usw.) wurde zu Beginn von COVID stark getroffen, hat sich aber erholt, da die Verbraucher zum Einkaufen und Essen vor Ort zurückkehren. Die Leerstandsquoten für Einzelhandelsflächen im Großraum Denver sind niedrig – etwa 4–5 %, was nahe an Rekordtiefs liegt lee-associates.com. Ein Bericht für das 1. Quartal 2025 bezifferte die Einzelhandels-Leerstandsquote in Denver auf nur 4,2 % bei einer Rekord-Niedrigverfügbarkeit von 5,0 % lee-associates.com, was starke Nachfrage und begrenzte Neubautätigkeit widerspiegelt. In vielen beliebten Stadtteilen und Vororten ist die Suche nach Einzelhandelsflächen tatsächlich wettbewerbsintensiv. Gut gelegene Fachmarktzentren und Straßen-Einzelhandel in Denver haben oft Wartelisten für Mieter.

Die Mieten für Einzelhandelsflächen sind stabil geblieben oder leicht gestiegen. Die durchschnittliche Angebotsmiete liegt Mitte 2025 in Denver bei etwa 23,5 $ pro Quadratfuß (pro Jahr), triple-net corken.co. Das ist ein stabiler Wert, der sich kaum verändert hat und jährlich um vielleicht 1–3 % wächst – gesund, aber nicht inflationär. Vermieter haben durch die hohe Auslastung wieder etwas mehr Preissetzungsmacht, sind sich aber bewusst, dass Einzelhändler mit geringen Margen arbeiten. Starke Konsumausgaben in den Jahren 2023–2025 haben den Einzelhandel gestützt – die Wirtschaft Colorados ist solide, und die Menschen sind nach der Pandemie wieder bereit, sich zu treffen und einzukaufen, wovon insbesondere Restaurants, Bars und erlebnisorientierter Einzelhandel profitieren corken.co. Ein Trend ist der Wechsel zu dienstleistungsorientierten Mietern (z. B. Nagelstudios, Fitnessstudios, medizinische Praxen usw.), die Flächen besetzen, die früher reiner Einzelhandel genutzt hat, da diese Dienstleistungen nicht online erbracht werden können und auf die Bedürfnisse der Nachbarschaft eingehen corken.co.

Neue Einzelhandelsentwicklungen waren begrenzt, was geholfen hat, die Leerstände gering zu halten. In Denver wurden in den letzten Jahren nur wenige neue Einkaufszentren oder große Einzelhandelszentren gebaut (abgesehen von solchen in gemischt genutzten Projekten), sodass der bestehende Bestand nach und nach absorbiert wird. Die Einzelhandelsszene in der Innenstadt ist etwas durchwachsen – in der Central Business District gibt es aufgrund des geringeren Fußgängerverkehrs von Büroangestellten weiterhin einige Leerstände, aber andere Gegenden wie RiNo und LoHi boomen mit neuen Restaurants und Geschäften. Laut Marcus & Millichap ist die Leerstandsquote im Einzelhandel in der Innenstadt tatsächlich zum zweiten Mal in Folge bis 2025 gesunken, da Umnutzungen und das Wohnwachstum in der Innenstadt dazu beigetragen haben, einige Ladenflächen zu füllen marcusmillichap.com marcusmillichap.com. Kleine Unternehmen sind vorsichtig optimistisch, obwohl Bedenken hinsichtlich Kriminalität und Obdachlosigkeit in der Innenstadt einige zögern lassen (ein stadtweites Problem, das die Behörden angehen).

Im Einzelhandel in Vororten, insbesondere in großen Power Centers und Einkaufszentren, ist das Bild insgesamt positiv. Einkaufszentren wie das Cherry Creek Shopping Center haben die Auslastung mit einem erneuerten Mietermix (mehr Unterhaltung, Gastronomie und Online-Marken, die physische Geschäfte eröffnen) aufrechterhalten. Das Industrie-Einzelhandel-Crossover (Lagervertrieb für den Einzelhandel) ist ebenfalls bemerkenswert: Viele Einzelhandelsumsätze finden heute online statt, was die Nachfrage im Industriebereich antreibt (separat behandelt). Aber für den stationären Einzelhandel sorgen Denvers wachsende Bevölkerung und der Tourismus (der sich 2023–24 erholt hat) für Umsatz. Einzelhandels-Investmentimmobilien haben stabile Kapitalisierungsraten verzeichnet, wobei Investoren den Einzelhandel in Denver als weniger riskant als Büros, aber vielleicht weniger attraktiv als Mehrfamilienhäuser ansehen. Die Aussichten für den Einzelhandel sind stabil – es ist zu erwarten, dass die niedrige Leerstandsquote anhält, insbesondere bei gut gelegenen Nachbarschaftszentren, und das Mietwachstum im niedrigen einstelligen Bereich bleibt, solange das Angebot im Rahmen bleibt. Entwickler beginnen, Einzelhandel in gemischte Projekte zu integrieren (wie Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss neuer Wohngebäude) statt eigenständiger Einkaufszentren, was das Einzelhandelsangebot mit neuen Wohngebieten in Einklang hält.

Industriesektor: Hohe Nachfrage lässt leicht nach

Denvers Industrieimmobilien (Lagerhäuser, Vertriebszentren, Produktionsflächen) waren in den letzten Jahren ein Star-Performer und bleiben auch 2025 in guter Verfassung, wenn auch mit einem Hauch von Abkühlung nach dem Höhepunkt. Die strategische Lage der Metropolregion als Logistikzentrum für den Mountain West, kombiniert mit dem E-Commerce-Boom, führte 2020–2022 zu einer hektischen industriellen Entwicklung und Flächenaufnahme. Bis 2025 hat sich ein Teil dieses Momentums normalisiert, aber die Fundamentaldaten sind weiterhin stark.

Die Leerstandsquoten für Industrieflächen sind niedrig bis moderat. Ende Q1 2025 stieg der gesamte industrielle Leerstand in Denver leicht auf 8,1 % (von ~7,8 % zuvor), was immer noch historisch niedrig und unter dem nationalen Durchschnitt liegt milehighcre.com. Der direkte Leerstand ist sogar noch niedriger (~7,7 %), der Rest entfällt auf Untermietflächen milehighcre.com. Der leichte Anstieg des Leerstands ist hauptsächlich auf einen Anstieg des neuen Angebots zurückzuführen – Entwickler haben im vergangenen Jahr viele neue Lagerhallen gebaut, insbesondere große spekulative Projekte in der Nähe des Denver International Airport und entlang der I-70. Allein im Q1 2025 wurden etwa 864.000 sq ft in sechs Gebäuden fertiggestellt milehighcre.com. Glücklicherweise wurde ein großer Teil der Neubauten als Build-to-Suit oder vorvermietet realisiert (fast 78 % der im Q1 fertiggestellten Flächen waren bereits vergeben) milehighcre.com. Das verhinderte einen stärkeren Anstieg des Leerstands. Die Nettoabsorption bleibt positiv – Denver absorbierte +531.000 sq ft im Q1 2025, tatsächlich höher als im Q1 2024 um 9,9 % milehighcre.com milehighcre.com. Große Neueinzüge wie das neue 529.000 sq ft große Distributionszentrum von Target in den nördlichen Vororten und eine 339.000 sq ft große Anmietung durch Discount Tire steigerten die Absorption milehighcre.com. Diese sind bedeutsam, da sie die anhaltende Nachfrage der Mieter nach großen Flächen zeigen.

Allerdings hat sich das rasante Tempo von 2021 (als Unternehmen händeringend nach Lagerflächen für den E-Commerce-Vertrieb suchten) beruhigt. Das Vermietungsvolumen Anfang 2025 lag etwa 13 % unter dem von Ende 2024 (obwohl es immer noch über dem Niveau von Anfang 2024 liegt) milehighcre.com. Es gibt Hinweise darauf, dass das Mietwachstum bei Industrieimmobilien sich etwas eingependelt hat. Die durchschnittlichen Angebotsmieten in Denver liegen bei etwa $9,60/ft² (NNN jährlich) für Lager/Distribution, was einem Anstieg von etwa 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht milehighcre.com. Das ist eine Verlangsamung im Vergleich zu den mittleren/hohen einstelligen Mietsteigerungen in den Jahren 2018–2021. Die tatsächlich erzielten Mieten (nach Zugeständnissen) liegen bei etwa $8,48, was einem Anstieg von etwa 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht milehighcre.com – immer noch ein solider Zuwachs, was darauf hindeutet, dass viele Vermieter die Mieten bei Verlängerungen erhöhen können, da es für Mieter nur begrenzte Alternativen gibt milehighcre.com. Industrielle Vermieter befinden sich insgesamt weiterhin in einer günstigen Position, behalten aber das neue Angebot im Auge. Die Entwicklungspipeline lag im ersten Quartal 2025 bei rund 4,7 Millionen Quadratfuß im Bau, was etwas unter den jüngsten Höchstständen liegt, da einige Projekte fertiggestellt wurden milehighcre.com milehighcre.com. Bemerkenswert ist, dass spekulativer Bau zurückgegangen ist – Entwickler sind jetzt vorsichtiger und konzentrieren sich auf Build-to-Suit-Projekte oder phasenweise Entwicklungen, nachdem die Leerstandsquote leicht gestiegen ist.

Denvers Industriemarkt wird stark von bestimmten Teilmärkten beeinflusst: Der Flughafenkorridor im äußersten Nordosten von Denver verzeichnet den Großteil der Neubauten und Vermietungsaktivitäten (er machte 60 % aller Vermietungen im ersten Quartal 2025 aus) milehighcre.com, dank verfügbarer Flächen und Anbindung an die Autobahn. Dort haben Amazon, Walmart, Target und andere große Akteure bedeutende Einrichtungen. Nachdem diese Akteure 2020–21 schnell expandierten, agieren sie inzwischen zurückhaltender (Amazon hat bekanntlich einige Expansionen pausiert). Die industrielle Nachfrage hat sich daher auf eine normalere Mischung aus 3PLs, Baustoffunternehmen, Herstellern usw. verlagert. Denver profitiert zudem vom regionalen Wachstum der Fertigungsindustrie und vom Bedarf der Cannabisbranche an Lagerflächen. Die Auslastung bleibt hoch (94,2 % laut CBRE im ersten Quartal 2025) im Industriesektor bisnow.com, und jede nachlassende Nachfrage ist hauptsächlich relativ zum früheren rasanten Tempo – für gut gelegene, moderne Lagerhallen bleibt es weiterhin ein Vermietermarkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Industrieimmobilien in Denver für 2025 stabil und stark sind. Wir beobachten einen leichten Anstieg der Leerstandsquote und eine leichte Verlangsamung des Mietwachstums, da der Markt ein Welle an neuem Angebot aufnimmt, aber die grundlegenden Kennzahlen (unter 10 % Leerstand, positive Flächenaufnahme, Mietwachstum über der Inflation) bleiben insgesamt positiv. Sofern es keinen größeren wirtschaftlichen Abschwung gibt, sollte Denvers Position als wachsendes regionales Distributionszentrum den Industriesektor weiterhin beschäftigen. Die Herausforderung für den Sektor wird darin bestehen, die nächsten Entwicklungsphasen zu steuern – neue Projekte müssen auf die Nachfrage abgestimmt werden, um ein Überangebot zu vermeiden. Derzeit steht Denvers Industriemarkt als eine Säule relativer Stärke unter den gewerblichen Sektoren da und bietet Investoren verlässliche Einnahmen sowie Raum für die weitere Expansion von Logistik-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Wichtige Entwicklungen und Infrastrukturprojekte

Mehrere große Entwicklungs- und Infrastrukturprojekte sind in Denver im Gange, die in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen auf den Immobilienmarkt (sowohl gewerblich als auch privat) haben werden. Zu den bemerkenswertesten im Jahr 2025 gehören:

The River Mile – Dies ist wohl Denvers ehrgeizigstes städtisches Entwicklungsprojekt aller Zeiten : ein geplantes, 25 Hektar großes, gemischt genutztes Viertel entlang des South Platte River in der Innenstadt (auf dem derzeitigen Gelände des Elitch Gardens Vergnügungsparks). Im Juni 2025 genehmigte die Stadt die erste 1-Milliarde-Dollar-Phase von River Mile unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Unterstützt von Kroenke Sports & Entertainment sieht der Masterplan 1,4 Millionen Quadratmeter Entwicklung über mehr als 20 Jahre vor, darunter etwa 8.000 Wohneinheiten und Millionen Quadratmeter Büro-, Einzelhandels- und Unterhaltungsfläche unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Nach Fertigstellung wird erwartet, dass es die Einwohnerzahl der Innenstadt verdoppelt und ein neues, hochverdichtetes Viertel am Fluss schafft unitedstatesrealestateinvestor.com. Phase I begann Ende 2023 mit dem Schwerpunkt auf Infrastruktur – neue Straßen, Versorgungsleitungen, Parks – wobei einige Parks bereits geöffnet sind und die ersten Gebäude ab Ende 2025 gebaut werden sollen unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. River Mile wird Tausende von Wohnungen/Eigentumswohnungen (einschließlich bezahlbarem Wohnraum), moderne Bürohochhäuser und öffentliche Einrichtungen (wie verbesserte Uferwege und Fußgängerbrücken) hinzufügen unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Diese Entwicklung ist ein Wendepunkt: Sie wird die Reichweite der Innenstadt erweitern, dringend benötigten Wohnraum schaffen (und so den Druck anderswo verringern) und könnte neue Unternehmen anziehen, die ein lebendiges Wohn-Arbeits-Umfeld suchen. Für Gewerbeimmobilien könnten die geplanten 613.000 Quadratmeter Bürofläche von River Mile die Nachfrage aufnehmen, sobald sich der Markt erholt unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com, obwohl das eine langfristige Aussicht ist.

– Dies ist wohl : ein geplantes, 25 Hektar großes, gemischt genutztes Viertel entlang des South Platte River in der Innenstadt (auf dem derzeitigen Gelände des Elitch Gardens Vergnügungsparks). Im Juni 2025 genehmigte die Stadt die erste 1-Milliarde-Dollar-Phase von River Mile unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Unterstützt von Kroenke Sports & Entertainment sieht der Masterplan über mehr als 20 Jahre vor, darunter etwa 8.000 Wohneinheiten und Millionen Quadratmeter Büro-, Einzelhandels- und Unterhaltungsfläche unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Nach Fertigstellung wird erwartet, dass es am Fluss schafft unitedstatesrealestateinvestor.com. Phase I begann Ende 2023 mit dem Schwerpunkt auf Infrastruktur – neue Straßen, Versorgungsleitungen, Parks – wobei einige Parks bereits geöffnet sind und die ersten Gebäude ab Ende 2025 gebaut werden sollen unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. River Mile wird Tausende von Wohnungen/Eigentumswohnungen (einschließlich bezahlbarem Wohnraum), moderne Bürohochhäuser und öffentliche Einrichtungen (wie verbesserte Uferwege und Fußgängerbrücken) hinzufügen unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Diese Entwicklung ist ein Wendepunkt: Sie wird die Reichweite der Innenstadt erweitern, dringend benötigten Wohnraum schaffen (und so den Druck anderswo verringern) und könnte neue Unternehmen anziehen, die ein lebendiges Wohn-Arbeits-Umfeld suchen. Für Gewerbeimmobilien könnten die geplanten von River Mile die Nachfrage aufnehmen, sobald sich der Markt erholt unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com, obwohl das eine langfristige Aussicht ist. Projekte zur Wiederbelebung der Innenstadt – Neben River Mile hat Denver eine umfassendere Vision für die Umgestaltung der Innenstadt in den nächsten 20 Jahren (laut Downtown Area Plan und verwandten Initiativen). Ein großer Schwerpunkt liegt auf Parks und öffentlichen Räumen : Die Pläne sehen neue Parks in der Innenstadt vor (z. B. Vorschläge, einen Teil der I-25 zu überbauen oder Parks in wenig genutzten Bereichen zu errichten) denverite.com, sowie die Verbesserung bestehender Parks wie des Civic Center. Tatsächlich soll der Civic Center Park ab 2025 revitalisiert werden, um Sicherheit und Nutzbarkeit zu erhöhen coloradocommunitymedia.com. Die Renovierung der 16th Street Mall ist ein zentrales laufendes Projekt: Die bekannteste Fußgängerzone der Stadt erhält eine 175-Millionen-Dollar-Renovierung (neuer Belag, Beleuchtung und Design), die bis Herbst 2025 abgeschlossen sein soll westword.com westword.com. Nach Fertigstellung hofft man, dass die Mall wieder mehr Käufer und Touristen anzieht, wovon Einzelhandel und Gastronomie in der Innenstadt profitieren. Außerdem werden Bemühungen unternommen, alte Bürogebäude in Wohn- oder Hotelnutzung umzuwandeln, um eine 24/7-Bevölkerung in die Innenstadt zu bringen , was wiederum den Einzelhandel im Erdgeschoss und die allgemeine Lebendigkeit unterstützt. Diese Veränderungen sollen die Leerstände und die schleppende Erholung der Innenstadt nach der Pandemie angehen westword.com. Kurz gesagt, die Stadt investiert darin, die Innenstadt lebenswerter und weniger abhängig von Büroangestellten zu machen.

– Neben River Mile hat Denver eine umfassendere Vision für die Umgestaltung der Innenstadt in den nächsten 20 Jahren (laut Downtown Area Plan und verwandten Initiativen). Ein großer Schwerpunkt liegt auf : Die Pläne sehen neue Parks in der Innenstadt vor (z. B. Vorschläge, einen Teil der I-25 zu überbauen oder Parks in wenig genutzten Bereichen zu errichten) denverite.com, sowie die Verbesserung bestehender Parks wie des Civic Center. Tatsächlich soll der Civic Center Park ab 2025 revitalisiert werden, um Sicherheit und Nutzbarkeit zu erhöhen coloradocommunitymedia.com. Die ist ein zentrales laufendes Projekt: Die bekannteste Fußgängerzone der Stadt erhält eine 175-Millionen-Dollar-Renovierung (neuer Belag, Beleuchtung und Design), die bis Herbst 2025 abgeschlossen sein soll westword.com westword.com. Nach Fertigstellung hofft man, dass die Mall wieder mehr Käufer und Touristen anzieht, wovon Einzelhandel und Gastronomie in der Innenstadt profitieren. Außerdem werden Bemühungen unternommen, alte Bürogebäude in Wohn- oder Hotelnutzung umzuwandeln, um , was wiederum den Einzelhandel im Erdgeschoss und die allgemeine Lebendigkeit unterstützt. Diese Veränderungen sollen die Leerstände und die schleppende Erholung der Innenstadt nach der Pandemie angehen westword.com. Kurz gesagt, die Stadt investiert darin, die Innenstadt lebenswerter und weniger abhängig von Büroangestellten zu machen. Erweiterung des Denver International Airport (DEN) – Der DEN befindet sich mitten in einer umfangreichen, mehrphasigen Erweiterung und Renovierung (das Great Hall-Projekt). Im Jahr 2025 soll ein neuer zentraler Sicherheitskontrollpunkt (East Security) im Terminal eröffnet werden, westword.com westword.com, nachdem der West Security-Kontrollpunkt 2024 erfolgreich eröffnet wurde westword.com. Diese modernisierten Kontrollpunkte werden den Passagierdurchsatz und die Sicherheitseffizienz erhöhen. Zusätzlich haben Erweiterungen der Concourses neue Gates hinzugefügt (DEN hat bis 2022 Dutzende von Gates hinzugefügt und weitere sind geplant). Für den Immobilienmarkt bedeutet ein größeres Flughafengelände mehr Flugverkehr und potenziell mehr Nachfrage nach nahegelegenen Hotels, Büro- und Industrieflächen (Flughafenlogistik). Die Stadt schließt außerdem einen neuen Diverging Diamond Interchange an der Peña Boulevard und Jackson Gap ab, um den Zugang zum Flughafen bis Ende 2025 zu verbessern westword.com. Eine reibungslose Anbindung sollte dazu beitragen, dass der Airport-Teilmarkt weiter wächst (wo sich viele Lagerhäuser und reisebezogene Unternehmen befinden). Die Renovierungen der Great Hall werden über 2025 hinaus fortgesetzt, aber jeder Meilenstein (wie die neuen Sicherheitsbereiche) verbessert das Reiseerlebnis und unterstützt indirekt Denvers Tourismus- und Kongresssektoren – was wiederum die Leistung von Hotels und Einzelhandel in der Innenstadt fördert.

– Der DEN befindet sich mitten in einer umfangreichen, mehrphasigen Erweiterung und Renovierung (das Great Hall-Projekt). Im Jahr 2025 soll im Terminal eröffnet werden, westword.com westword.com, nachdem der West Security-Kontrollpunkt 2024 erfolgreich eröffnet wurde westword.com. Diese modernisierten Kontrollpunkte werden den Passagierdurchsatz und die Sicherheitseffizienz erhöhen. Zusätzlich haben neue Gates hinzugefügt (DEN hat bis 2022 Dutzende von Gates hinzugefügt und weitere sind geplant). Für den Immobilienmarkt bedeutet ein größeres Flughafengelände mehr Flugverkehr und potenziell mehr Nachfrage nach nahegelegenen Hotels, Büro- und Industrieflächen (Flughafenlogistik). Die Stadt schließt außerdem einen neuen an der Peña Boulevard und Jackson Gap ab, um den Zugang zum Flughafen bis Ende 2025 zu verbessern westword.com. Eine reibungslose Anbindung sollte dazu beitragen, dass der Airport-Teilmarkt weiter wächst (wo sich viele Lagerhäuser und reisebezogene Unternehmen befinden). Die Renovierungen der Great Hall werden über 2025 hinaus fortgesetzt, aber jeder Meilenstein (wie die neuen Sicherheitsbereiche) verbessert das Reiseerlebnis und unterstützt indirekt Denvers Tourismus- und Kongresssektoren – was wiederum die Leistung von Hotels und Einzelhandel in der Innenstadt fördert. Verkehrsprojekte – Über den Flughafen hinaus prägen regionale Infrastrukturverbesserungen in Denver die Muster der Immobilienentwicklung. Ein großes Projekt ist der Plan für Colfax Avenue Bus Rapid Transit (BRT), eine 280-Millionen-Dollar-Initiative, um bis Ende dieses Jahrzehnts eigene Busspuren und verbesserte Stationen entlang der Colfax Avenue (Denvers verkehrsreichster Transitkorridor) hinzuzufügen enr.com. Im Jahr 2025 signalisierte die Stadt unter dem neuen Bürgermeister Mike Johnston die Verpflichtung zu diesem und anderen Ausbauprojekten im öffentlichen Nahverkehr, um das Wohnungswachstum ohne Verkehrsprobleme zu unterstützen enr.com. Wenn der Colfax BRT fertiggestellt ist (geschätzt ~2027-28), könnten die Gebiete entlang der East Colfax eine Renaissance erleben, mit höher verdichteter Wohnbebauung und gemischt genutzten Projekten, die durch den verbesserten Nahverkehr entstehen. Schon jetzt haben Investoren Motels und Grundstücke an der Colfax im Blick für eine Neuentwicklung. Der Bundesstaat prüft außerdem Front Range Rail (Personenzugverbindung von Fort Collins nach Colorado Springs durch Denver), das befindet sich jedoch noch in der Planungsphase. Auf den Straßen schließt das Colorado DOT große Verbesserungen an den Autobahnen ab: Das Central 70 Project (das die I-70 durch Nord-Denver abgesenkt und überdeckt hat, Fertigstellung Ende 2022) hat neue Parkflächen geschaffen und fördert die Neuentwicklung angrenzender Viertel. Jetzt liegt der Fokus auf der I-25 South „Gap“ und verschiedenen Umgestaltungen von Autobahnkreuzen im Großraum Denver (wie die Verbesserungen an der I-25/Broadway, die 2025 abgeschlossen sein sollen). Infrastrukturverbesserungen steigern in der Regel die Immobilienwerte in der Nähe, indem sie den Zugang und die Attraktivität verbessern. Zum Beispiel wird erwartet, dass der I-70-Deckelpark (in Elyria-Swansea) die Attraktivität dieser Viertel erhöht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Denvers Gewerbelandschaft in den nächsten Jahren stark von diesen Großprojekten beeinflusst wird. River Mile wird nach und nach ein ganz neues Stadtviertel schaffen. Die 16th Street Mall, das Civic Center und andere Sanierungen in der Innenstadt sollen das Zentrum stärken und für Arbeitgeber und Bewohner attraktiver machen (was langfristig hilft, leere Büros zu füllen). Das Wachstum des Flughafens festigt Denvers Status als bedeutendes Drehkreuz, was Unternehmen (z. B. aus der Luftfahrttechnik oder Logistik) anziehen kann, hier Standorte zu eröffnen. Und Verkehrsprojekte werden steuern, wo sich die Entwicklung konzentriert (zum Beispiel entlang der Colfax oder in der Nähe neuer Pendlerbahnhöfe). Immobilieninvestoren beobachten diese Projekte genau – oft kaufen sie Grundstücke auf dem Weg des Fortschritts. Zum Beispiel werden Grundstücke in der Nähe zukünftiger BRT-Stationen oder rund um das River Mile-Gelände bereits im Hinblick auf eine höhere Nachfrage gehandelt. Insgesamt sollte die Fertigstellung wichtiger Infrastruktur bis 2025 und darüber hinaus neue Chancen schaffen und der Stadt helfen, das Wachstum nachhaltiger zu bewältigen.

Investitionsmöglichkeiten

Für Immobilieninvestoren bietet Denvers sich wandelnder Markt im Jahr 2025 eine Mischung aus Möglichkeiten, die es vor ein paar Jahren kaum gab. Mit der Abkühlung des Marktes können clevere Investoren bessere Werte finden und haben mehr Auswahl bei Immobilien, sei es für den Weiterverkauf, die Entwicklung oder Mieteinnahmen. Hier sind einige der wichtigsten Investitionsansätze in Denver derzeit:

Aufstrebende „heiße“ Stadtteile mit Wertsteigerungspotenzial : Wie bereits besprochen, bieten Stadtteile wie Berkeley/Tennyson, Sloan’s Lake und Sun Valley/West Colfax erhebliches Aufwärtspotenzial. Berkeley ist zu einem Magneten für diejenigen geworden, die sich Highland nicht mehr leisten können, und Investoren kaufen dort ältere Häuser, um sie entweder zu renovieren oder abzureißen und moderne Doppelhaushälften/Reihenhäuser zu bauen. Mit angesagtem Einzelhandel und einem hippen Flair steigen die Immobilienwerte in Berkeley stark an stucrowell.com. Ähnlich bietet die laufende Neuentwicklung von Sloan’s Lake (mit neuen Eigentumswohnungen und Reihenhäusern in Seenähe) Chancen – der Kauf eines älteren Bungalows zur Renovierung oder die Vermietung eines neuen Reihenhauses könnte solide Renditen bringen, da sich dieses Gebiet als luxuriöses Seeviertel etabliert stucrowell.com stucrowell.com. Sun Valley (direkt westlich der Innenstadt, in der Nähe des Broncos-Stadions) ist ebenfalls bemerkenswert – historisch eines der ärmsten Viertel Denvers, wird es derzeit mit neuen bezahlbaren Wohnungen neu entwickelt und ist eine Opportunity Zone . Investoren mit langfristigem Fokus können dort Land erwerben oder sich an Projekten beteiligen, in Erwartung steigender Werte, sobald die Pläne für River Mile und das Stadionviertel in der Nähe umgesetzt werden. Insgesamt zielen Investoren 2025 auf das „nächste“ LoHi oder RiNo ab – also auf Gebiete, die an bereits boomende Viertel angrenzen – in der Annahme, dass das Wachstum auf diese übergreift.

: Wie bereits besprochen, bieten Stadtteile wie erhebliches Aufwärtspotenzial. Berkeley ist zu einem Magneten für diejenigen geworden, die sich Highland nicht mehr leisten können, und Investoren kaufen dort ältere Häuser, um sie entweder zu renovieren oder abzureißen und moderne Doppelhaushälften/Reihenhäuser zu bauen. Mit angesagtem Einzelhandel und einem hippen Flair stucrowell.com. Ähnlich bietet die (mit neuen Eigentumswohnungen und Reihenhäusern in Seenähe) Chancen – der Kauf eines älteren Bungalows zur Renovierung oder die Vermietung eines neuen Reihenhauses könnte solide Renditen bringen, da sich dieses Gebiet als luxuriöses Seeviertel etabliert stucrowell.com stucrowell.com. (direkt westlich der Innenstadt, in der Nähe des Broncos-Stadions) ist ebenfalls bemerkenswert – historisch eines der ärmsten Viertel Denvers, wird es derzeit mit neuen bezahlbaren Wohnungen neu entwickelt und ist eine . Investoren mit langfristigem Fokus können dort Land erwerben oder sich an Projekten beteiligen, in Erwartung steigender Werte, sobald die Pläne für River Mile und das Stadionviertel in der Nähe umgesetzt werden. Insgesamt – in der Annahme, dass das Wachstum auf diese übergreift. Kurzzeitvermietungen (STRs) & Airbnb : Denver ist ein Ziel für Touristen und Konferenzen, und Kurzzeitvermietungen bleiben profitabel, wenn auch streng reguliert . Die städtischen Vorschriften verlangen, dass STR-Betreiber lizenziert sind und nur ihre Hauptwohnung (oder einen Teil davon) vermieten dürfen, was in den meisten Fällen reine Investoren-STR-Wohnungen verhindert coloradocommunitymedia.com. Trotzdem haben Investoren kreative Wege gefunden, wie zum Beispiel „House Hacking“ (Kauf eines Doppelhauses oder eines Hauses mit Einliegerwohnung; in einem Teil wohnen und den anderen als STR vermieten). Stadtteile wie LoDo, RiNo und Capitol Hill mit Nachtleben und Attraktionen verzeichnen eine starke Airbnb-Nachfrage. Ein Investor, der nicht vor Ort wohnt, darf aufgrund der Hauptwohnsitzregel möglicherweise kein ganzes Haus das ganze Jahr über als STR vermieten, aber einige arbeiten mit lokalen Eigentümern zusammen oder konzentrieren sich auf nahegelegene Städte (wie nicht eingemeindete Landkreise) mit lockereren Regeln. Die Renditen von STRs in Denver können typische Langzeitvermietungen übersteigen – oft 15-20 %+ Bruttorendite – dank der Übernachtungspreise und hoher Auslastung während der Skisaison und im Sommer. Aufgrund der Hauptwohnsitzanforderung liegt die STR-Chance oft im Kauf einer Immobilie, die eine separate Mieteinheit (ADU oder Einliegerwohnung) zulässt . Passenderweise könnte die kürzliche Legalisierung von ADUs in ganz Denver dies ausweiten (mehr Hausbesitzer könnten eine ADU bauen, um sie über Airbnb für zusätzliches Einkommen zu vermieten) coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. Investoren könnten den Bau von ADUs für Eigentümer finanzieren und im Gegenzug an den Einnahmen beteiligt werden. Außerhalb der Stadt sind Kurzzeitvermietungen in vorstädtischen Gebieten in der Nähe der Berge (z. B. Golden, Boulder County) oder Colorado Springs Alternativen, wobei es sich dabei um eigene Märkte handelt.

: Denver ist ein Ziel für Touristen und Konferenzen, und Kurzzeitvermietungen bleiben profitabel, . Die städtischen Vorschriften verlangen, dass STR-Betreiber lizenziert sind und nur ihre Hauptwohnung (oder einen Teil davon) vermieten dürfen, was in den meisten Fällen reine Investoren-STR-Wohnungen verhindert coloradocommunitymedia.com. Trotzdem haben Investoren kreative Wege gefunden, wie zum Beispiel (Kauf eines Doppelhauses oder eines Hauses mit Einliegerwohnung; in einem Teil wohnen und den anderen als STR vermieten). Stadtteile wie mit Nachtleben und Attraktionen verzeichnen eine starke Airbnb-Nachfrage. Ein Investor, der nicht vor Ort wohnt, darf aufgrund der Hauptwohnsitzregel möglicherweise kein ganzes Haus das ganze Jahr über als STR vermieten, aber einige arbeiten mit lokalen Eigentümern zusammen oder konzentrieren sich auf nahegelegene Städte (wie nicht eingemeindete Landkreise) mit lockereren Regeln. – dank der Übernachtungspreise und hoher Auslastung während der Skisaison und im Sommer. Aufgrund der Hauptwohnsitzanforderung . Passenderweise könnte die kürzliche Legalisierung von ADUs in ganz Denver dies ausweiten (mehr Hausbesitzer könnten eine ADU bauen, um sie über Airbnb für zusätzliches Einkommen zu vermieten) coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. Investoren könnten den Bau von ADUs für Eigentümer finanzieren und im Gegenzug an den Einnahmen beteiligt werden. Außerhalb der Stadt sind (z. B. Golden, Boulder County) oder Colorado Springs Alternativen, wobei es sich dabei um eigene Märkte handelt. Langfristige Vermietungen & Build-to-Rent : Da viele potenzielle Käufer aufgrund hoher Zinsen weiterhin mieten müssen, ist die Nachfrage nach hochwertigen langfristigen Mietobjekten stark . Die Mieten in Denver hatten sich 2023–24 leicht moderiert, aber im Frühjahr 2025 zeigt der Mietmarkt Anzeichen einer leichten Abschwächung – z. B. sind die mittleren Mietpreise für Wohnungen um ca. 2 % im Jahresvergleich gesunken recolorado.com und die Leerstandsquote ist auf ca. 8,5 % gestiegen corken.co aufgrund einer Welle neuer Apartmentgebäude. Für Investoren bedeutet das, dass Mieter mehr Auswahl haben, sodass Vermieter wettbewerbsfähig sein müssen (bessere Ausstattung anbieten, eventuell etwas niedrigere Mieten). Andererseits sorgen die hohen Zinsen dafür, dass Menschen länger mieten, was die Auslastung stützt. Einfamilienhausvermietungen in begehrten Schulbezirken bleiben Gold wert – viele Familien, die nicht kaufen können, möchten trotzdem in einem Haus wohnen und zahlen dafür einen Aufpreis. Institutionelle Investoren sind im Markt für Einfamilienhausvermietungen in Denver aktiv , und neue „Build-to-Rent“-Gemeinschaften (ganze Siedlungen, die speziell als Mietobjekte gebaut werden) sind am Stadtrand entstanden. Zum Beispiel bieten Bauträger in Vororten wie Aurora, Commerce City und Parker neue Stadthäuser oder Einfamilienhäuser ausschließlich zur Miete an. Investoren (von großen Fonds bis zu privaten Vermietern) können davon profitieren, indem sie Neubau-Mietobjekte oder Portfolios von Häusern kaufen und sowohl auf Cashflow als auch auf Wertsteigerung setzen. Es wird erwartet, dass das Mietwachstum in Denver nach dem leichten Rückgang in diesem Jahr wieder moderat anzieht (~2–4 % jährlich) , angesichts der guten Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsprognosen. Das macht langfristige Investments attraktiv – die Mieteinnahmen sollten im Laufe der Zeit steigen, und wer jetzt in diesem ruhigeren Markt kauft, zahlt keinen Höchstpreis.

: Da viele potenzielle Käufer aufgrund hoher Zinsen weiterhin mieten müssen, ist die . Die Mieten in Denver hatten sich 2023–24 leicht moderiert, aber im Frühjahr 2025 zeigt der Mietmarkt Anzeichen einer – z. B. sind die mittleren Mietpreise für Wohnungen um ca. 2 % im Jahresvergleich gesunken recolorado.com und die Leerstandsquote ist auf ca. 8,5 % gestiegen corken.co aufgrund einer Welle neuer Apartmentgebäude. Für Investoren bedeutet das, dass (bessere Ausstattung anbieten, eventuell etwas niedrigere Mieten). Andererseits sorgen die hohen Zinsen dafür, dass Menschen länger mieten, was die Auslastung stützt. Einfamilienhausvermietungen in begehrten Schulbezirken bleiben Gold wert – viele Familien, die nicht kaufen können, möchten trotzdem in einem Haus wohnen und zahlen dafür einen Aufpreis. , und neue „Build-to-Rent“-Gemeinschaften (ganze Siedlungen, die speziell als Mietobjekte gebaut werden) sind am Stadtrand entstanden. Zum Beispiel bieten Bauträger in Vororten wie Aurora, Commerce City und Parker neue Stadthäuser oder Einfamilienhäuser ausschließlich zur Miete an. Investoren (von großen Fonds bis zu privaten Vermietern) können davon profitieren, indem sie Neubau-Mietobjekte oder Portfolios von Häusern kaufen und sowohl auf Cashflow als auch auf Wertsteigerung setzen. , angesichts der guten Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsprognosen. Das macht langfristige Investments attraktiv – die Mieteinnahmen sollten im Laufe der Zeit steigen, und wer jetzt in diesem ruhigeren Markt kauft, zahlt keinen Höchstpreis. Fix-and-Flip-Möglichkeiten : Während des überhitzten Marktes hatten Fix-and-Flip-Investoren Schwierigkeiten, überhaupt „notleidende“ oder unter dem Marktwert liegende Häuser zu finden – alles wurde so schnell verkauft, oft an Eigennutzer, die bereit waren, selbst Sanierungsobjekte zu übernehmen. Jetzt, da Häuser länger auf dem Markt sind und Käufer wählerisch beim Zustand sind (wie von DMAR festgestellt: Häuser mit Sanierungsbedarf „bleiben tendenziell länger stehen“ denverite.com), können Flipper wieder aktiver werden. Zum Beispiel kann eine veraltete Immobilie, die sich nicht verkauft, eine Preissenkung in einen für Investoren attraktiven Bereich erfahren. Flipper können sie dann so renovieren, dass sie dem schlüsselfertigen Zustand entspricht, den heutige Käufer wünschen (da Käufer jetzt oft „keine Lust haben, Projekte zu übernehmen“ dmarealtors.com). Entscheidend ist, zu einem ausreichend niedrigen Preis zu kaufen, um Renovierungs- und Haltekosten in diesem Umfeld mit höheren Zinsen abzudecken. Die Gewinnspannen sind dünner als zu Zeiten stark steigender Preise, daher müssen Flipper selektiver vorgehen. Aber in Stadtteilen mit älterem Wohnungsbestand (wie Aurora, Englewood, Wheat Ridge) gibt es reichlich Chancen, Wert zu schaffen. Außerdem ist die Zahl der Zwangsversteigerungen, obwohl historisch noch niedrig, leicht gestiegen , da einige Hausbesitzer mit höheren Zahlungen oder Arbeitsplatzverlust zu kämpfen haben – was gelegentlich Schnäppchen bei Auktionen ermöglicht. Insgesamt bedeutet die Verschiebung hin zu einem Käufermarkt, dass Flipper und Value-Add-Investoren mehr Verhandlungsspielraum bei renovierungsbedürftigen Immobilien haben (weniger Bieterwettstreite mit regulären Käufern). Da die Baukosten sich stabilisieren (Holz und Materialien sind günstiger als auf den Höchstständen 2021), rechnen sich Renovierungsprojekte wieder besser. Erfolgreiche Investoren konzentrieren sich auf Häuser, bei denen gezielte Modernisierungen (Küchen-/Badumbau, Hinzufügen eines Schlafzimmers) den Wiederverkaufswert deutlich steigern können.

: Während des überhitzten Marktes hatten Fix-and-Flip-Investoren Schwierigkeiten, überhaupt „notleidende“ oder unter dem Marktwert liegende Häuser zu finden – alles wurde so schnell verkauft, oft an Eigennutzer, die bereit waren, selbst Sanierungsobjekte zu übernehmen. Jetzt, da Häuser länger auf dem Markt sind und sind (wie von DMAR festgestellt: Häuser mit Sanierungsbedarf „bleiben tendenziell länger stehen“ denverite.com), können Flipper wieder aktiver werden. Zum Beispiel kann eine veraltete Immobilie, die sich nicht verkauft, eine Preissenkung in einen für Investoren attraktiven Bereich erfahren. Flipper können sie dann so renovieren, dass sie dem schlüsselfertigen Zustand entspricht, den heutige Käufer wünschen (da Käufer jetzt oft dmarealtors.com). Entscheidend ist, zu einem ausreichend niedrigen Preis zu kaufen, um Renovierungs- und Haltekosten in diesem Umfeld mit höheren Zinsen abzudecken. Die Gewinnspannen sind dünner als zu Zeiten stark steigender Preise, daher müssen Flipper selektiver vorgehen. Aber in Stadtteilen mit älterem Wohnungsbestand (wie Aurora, Englewood, Wheat Ridge) gibt es reichlich Chancen, Wert zu schaffen. Außerdem , da einige Hausbesitzer mit höheren Zahlungen oder Arbeitsplatzverlust zu kämpfen haben – was gelegentlich Schnäppchen bei Auktionen ermöglicht. Insgesamt (weniger Bieterwettstreite mit regulären Käufern). Da die Baukosten sich stabilisieren (Holz und Materialien sind günstiger als auf den Höchstständen 2021), rechnen sich Renovierungsprojekte wieder besser. Erfolgreiche Investoren konzentrieren sich auf Häuser, bei denen gezielte Modernisierungen (Küchen-/Badumbau, Hinzufügen eines Schlafzimmers) den Wiederverkaufswert deutlich steigern können. Neubau & Entwicklung: Für Bauträger ist Denvers Bedarf an Wohnraum langfristig weiterhin kritisch, auch wenn sich der kurzfristige Markt abgekühlt hat. Die Grundstückspreise haben sich nach dem Anstieg 2020–22 etwas stabilisiert, was die Machbarkeit von Projekten verbessert. Die Stadt verfolgt zunehmend eine pro-Dichte-Politik: Ab 2025 sind ADUs überall erlaubt und die Eigentümerbelegungspflicht entfällt coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com, und der Bundesstaat setzt sich für den Abbau von Hürden beim Wohnungsbau ein coloradonewsline.com coloradonewsline.com. Das schafft Möglichkeiten, Nachverdichtung mit mehr Wohneinheiten in begehrten Lagen zu betreiben. Beispielsweise kann ein Investor ein großes Einfamilienhausgrundstück im Zentrum Denvers nehmen und nun eine ADU bauen, um diese zu vermieten oder separat zu verkaufen. In manchen Zonen sind Duplexe oder Vierparteienhäuser erlaubt, wo zuvor nur ein Haus stand. Kleinmaßstäbliche Entwicklung (Ergänzung fehlender mittlerer Wohnformen) dürfte dank dieser Änderungen im Baurecht zunehmen. Außerdem ist neuer Wohnungsbau im Umland gefragt bei Käufern, die in der Stadt nichts Passendes finden – daher bauen Unternehmen wie Lennar, Richmond usw. weiterhin aktiv in neuen Siedlungen rund um Denver. Investoren können sich an diesen Projekten beteiligen oder sie finanzieren.

Ein spezieller Neubau-Ansatz: Mehrfamilienhaus-Entwicklung. Auch wenn viele Wohnungen fertiggestellt wurden, sehen viele Experten weiterhin einen Bedarf an mehr Wohnraum für die wachsende Bevölkerung der Metropolregion Denver. Der Wohnungsbau verlangsamte sich 2023 wegen Kosten und Zinsen, aber bis Ende 2025 könnte es wieder anziehen, besonders wenn städtische Anreize für bezahlbare Einheiten genutzt werden. Denvers Expanding Housing Affordability-Verordnung verlangt von größeren Projekten, bezahlbare Einheiten zu integrieren oder eine Gebühr zu zahlen (seit 2022 in Kraft), was zwar komplexer ist, aber durch Anreize wie Steuervergünstigungen oder zusätzliche Bebauungsdichte ausgeglichen werden kann. Investoren, die sich auf LIHTC-Projekte (Low-Income Housing Tax Credit) oder öffentlich-private Partnerschaften spezialisieren, könnten in Denver willkommen sein. Es gibt außerdem Opportunity Zones in mehreren Stadtteilen von Denver (Sun Valley, Teile von Montbello usw.), in denen Investoren Steuervergünstigungen für langfristige Investitionen erhalten können. Diese OZ-Ausweisungen (seit 2018) gelten bis 2026 für den vollen Vorteil, daher ist 2025 ein entscheidender Zeitpunkt, um dort Kapital einzusetzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt in Denver im Jahr 2025 mit seinem erhöhten Angebot und moderaten Preisen ein fruchtbarer Boden für geduldige, strategische Investoren ist. Ob durch Mietobjekte (Nutzung eines starken Mietpools), Flips (jetzt durch das gestiegene Angebot machbarer) oder Entwicklung (mit neuen Richtlinien, die mehr Einheiten fördern), es gibt Wege zum Profit. Der Schlüssel wird sein, Deals mit realistischen Annahmen zu kalkulieren – also mit normalerem Preiswachstum zu rechnen, höhere Finanzierungskosten einzuplanen und Standorte mit dauerhafter Attraktivität zu wählen. Investoren können sich nicht mehr darauf verlassen, dass eine steigende Flut alle Boote hebt (wie 2021). Stattdessen wird der Erfolg 2025 und darüber hinaus davon abhängen, echten Mehrwert zu schaffen – durch Renovierung, kluge Flächennutzung oder überlegene Immobilienverwaltung – und Orte zu wählen, die mit Denvers zukünftigem Wachstum im Einklang stehen.

Herausforderungen und Risiken

Trotz zahlreicher Chancen steht Denvers Immobilienmarkt vor mehreren Herausforderungen und Risiken, die seine Entwicklung in den kommenden Jahren bremsen könnten. Investoren, Entwickler und Hausbesitzer sollten diese Faktoren genau im Auge behalten:

Wirtschaftliche Unsicherheit und Zinssätze : Das wohl größte unmittelbare Risiko ist die gesamtwirtschaftliche Lage. Es bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich einer möglichen Rezession oder eines wirtschaftlichen Abschwungs. Sollten sich die nationalen oder globalen Bedingungen verschlechtern (zum Beispiel durch eine restriktivere Geldpolitik der Fed, geopolitische Ereignisse usw.), würde Denver dies in Form von Arbeitsplatzverlusten und sinkender Wohnungsnachfrage zu spüren bekommen. Bislang zeigt sich Denvers Wirtschaft mit niedriger Arbeitslosigkeit (~4 % Anfang 2025 assets.cushmanwakefield.com) widerstandsfähig, aber insbesondere im Technologiesektor gab es Entlassungen, die beobachtet werden sollten. Darüber hinaus bleiben die Zinssätze ein Unsicherheitsfaktor . Der Kurs der US-Notenbank in den Jahren 2025–2026 wird die Immobilienbranche maßgeblich beeinflussen. Sollte sich die Inflation als hartnäckig erweisen und die Zinsen hoch bleiben oder sogar steigen, würde das die Erschwinglichkeit weiter verschlechtern und möglicherweise die Immobilienpreise drücken. Kühlt die Inflation hingegen ab und senkt die Fed die Zinsen, könnten die Hypothekenzinsen sinken – was die Nachfrage ankurbeln, aber bei zu geringem Angebot auch zu einem erneuten Preisanstieg führen könnte. Der Markt bewegt sich also auf einem schmalen Grat, stark beeinflusst von der Fed-Politik. Viele Akteure setzen auf sinkende Zinsen (was Rückenwind bedeuten würde), aber jeder unerwartete Zinsanstieg ist ein klares Risiko, das „Deals zum Erliegen bringen und noch mehr Käufer ausschließen könnte“ .

: Das wohl größte unmittelbare Risiko ist die gesamtwirtschaftliche Lage. Es bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich einer möglichen Rezession oder eines wirtschaftlichen Abschwungs. Sollten sich die nationalen oder globalen Bedingungen verschlechtern (zum Beispiel durch eine restriktivere Geldpolitik der Fed, geopolitische Ereignisse usw.), würde Denver dies in Form von Arbeitsplatzverlusten und sinkender Wohnungsnachfrage zu spüren bekommen. Bislang zeigt sich Denvers Wirtschaft mit niedriger Arbeitslosigkeit (~4 % Anfang 2025 assets.cushmanwakefield.com) widerstandsfähig, aber insbesondere im Technologiesektor gab es Entlassungen, die beobachtet werden sollten. Darüber hinaus . Der Kurs der US-Notenbank in den Jahren 2025–2026 wird die Immobilienbranche maßgeblich beeinflussen. Sollte sich die Inflation als hartnäckig erweisen und die Zinsen hoch bleiben oder sogar steigen, würde das die Erschwinglichkeit weiter verschlechtern und möglicherweise die Immobilienpreise drücken. Kühlt die Inflation hingegen ab und senkt die Fed die Zinsen, könnten die Hypothekenzinsen sinken – was die Nachfrage ankurbeln, aber bei zu geringem Angebot auch zu einem erneuten Preisanstieg führen könnte. Der Markt bewegt sich also auf einem schmalen Grat, stark beeinflusst von der Fed-Politik. Viele Akteure setzen auf sinkende Zinsen (was Rückenwind bedeuten würde), aber jeder unerwartete Zinsanstieg ist ein klares Risiko, das . Erschwinglichkeit und Käufermüdigkeit : In diesem Zusammenhang ist die Erschwinglichkeitskrise selbst ein Risiko . Der mittlere Hauspreis in Denver im Verhältnis zum lokalen Medianeinkommen liegt auf historisch hohen Vielfachen (selbst bei stabilen Preisen machen die hohen Zinsen dies zu einem der am wenigsten erschwinglichen Zeitpunkte seit Jahrzehnten). Wenn dies anhält, könnten sich mehr Haushalte gegen Wohneigentum entscheiden oder in günstigere Gegenden abwandern, was die lokale Wohnungsnachfrage dämpft. Bereits jetzt hat sich das Bevölkerungswachstum in Colorado verlangsamt im Vergleich zu den 2010er Jahren cpr.org, zum Teil, weil Menschen in günstigere Regionen ziehen. Das Colorado Futures Center warnt, dass hohe Wohnkosten das Wirtschaftswachstum behindern könnten , wenn Arbeitnehmer es sich nicht leisten können, hier zu leben. Infolgedessen gibt es politischen Druck, die Wohnkosten zu senken – durch Subventionen, höhere Dichte, Mietkontrolle usw. Das führt zu einem weiteren Risiko: regulatorische Änderungen.

: In diesem Zusammenhang ist . Der mittlere Hauspreis in Denver im Verhältnis zum lokalen Medianeinkommen liegt auf historisch hohen Vielfachen (selbst bei stabilen Preisen machen die hohen Zinsen dies zu einem der am wenigsten erschwinglichen Zeitpunkte seit Jahrzehnten). Wenn dies anhält, könnten sich mehr Haushalte gegen Wohneigentum entscheiden oder in günstigere Gegenden abwandern, was die lokale Wohnungsnachfrage dämpft. Bereits jetzt im Vergleich zu den 2010er Jahren cpr.org, zum Teil, weil Menschen in günstigere Regionen ziehen. Das , wenn Arbeitnehmer es sich nicht leisten können, hier zu leben. Infolgedessen gibt es politischen Druck, die Wohnkosten zu senken – durch Subventionen, höhere Dichte, Mietkontrolle usw. Das führt zu einem weiteren Risiko: regulatorische Änderungen. Regulatorische und gesetzgeberische Risiken: Das politische Umfeld rund um das Thema Wohnen ist dynamisch. Eine große Debatte ist die Mietkontrolle. Colorado verbietet derzeit lokale Mietkontrollsatzungen per Landesgesetz (seit 1981), aber 2023 wurde ein Gesetzentwurf zur Aufhebung dieses Verbots eingebracht. Er wurde nicht verabschiedet (der Vorschlag wurde im Ausschuss abgelehnt) cpr.org, aber Mieterrechtsaktivisten haben angekündigt, weiterhin für Maßnahmen zur Mietstabilisierung zu kämpfen westword.com. Sollte der Staat in den kommenden Jahren irgendeine Form von Mietkontrolle zulassen (selbst nur für ältere Gebäude oder einen Prozentsatz der Einheiten), könnte das die Rendite von Mietobjekten beeinflussen. Vermieter sind darüber besorgt, auch wenn es nicht unmittelbar bevorsteht. Ein weiteres Gesetzgebungsthema: Grundsteuern. Wie erwähnt, sind die Grundsteuern in Colorado aufgrund stark gestiegener Bewertungen sprunghaft angestiegen. Die Ablehnung von Prop HH bedeutet keine sofortige Entlastung über eine kurzfristige Senkung des Bewertungsmaßstabs hinaus, die die Legislative beschlossen hat. Bleiben die Steuern hoch, könnte das Hausbesitzer (insbesondere solche mit festem Einkommen) unter Druck setzen und möglicherweise die Zwangsvollstreckungsraten erhöhen oder zu Verkäufen zwingen. Es könnte in Zukunft weitere Volksabstimmungen oder Gesetzentwürfe dazu geben, aber der Ausgang ist ungewiss.

Positiv ist, dass das regulatorische Umfeld auch pro-wohnungsbaupolitische Änderungen vorantreibt (wie wir besprochen haben, z. B. die Legalisierung von ADUs). Dies sind größtenteils Chancen, bringen aber auch Komplexität mit sich. Zum Beispiel könnte Denvers neue Inklusionszone für größere Bauprojekte (die bezahlbare Einheiten vorschreibt) einige marktübliche Projekte abschrecken oder die Margen schmälern. Außerdem verlangt Denver nun Mietlizenzen für alle Langzeitvermietungen (ab 2024) robinsonandhenry.com, was zwar die Mietqualität verbessert, aber für Vermieter zusätzliche Kosten und Bürokratie bedeutet. Kosten für die Einhaltung, Inspektionsanforderungen und mögliche Bußgelder sind Risiken, mit denen kleine Vermieter umgehen müssen.

Baukosten und Arbeitskräfte : Obwohl die Materialkosten sich von den extremen Spitzenwerten des Jahres 2021 entspannt haben, bleibt das Bauen in Denver teuer. Die Bauindustrie sieht sich weiterhin mit Arbeitskräftemangel konfrontiert – viele Fachkräfte verließen die Branche während der Großen Rezession und kehrten nie zurück, und nun gibt es Konkurrenz um Arbeitskräfte durch Infrastrukturprojekte. Der Lohndruck im Baugewerbe ist erheblich (und die allgemeine Inflation treibt die Kosten für Treibstoff usw. in die Höhe). Lieferkettenprobleme haben sich verbessert, sind aber nicht vollständig gelöst; bestimmte Materialien oder Komponenten können weiterhin lange Lieferzeiten haben. Für Entwickler bedeutet das, dass Budgets explodieren können und Projekte sich verzögern, was ein Risiko für die Bereitstellung dringend benötigter Angebote darstellt. Für Hausbauer bedeuten hohe Kosten, dass sie sich entweder auf Luxusprodukte konzentrieren (um die Kosten über den Preis wieder hereinzuholen) oder weiter außerhalb bauen, wo das Land günstiger ist – beides hilft der Erschwinglichkeit in der Stadt nicht direkt. Sollte es erneut zu einer globalen Störung der Lieferkette kommen (zum Beispiel durch Handelsprobleme oder eine weitere Pandemiewelle), könnte dies den Bau erneut zurückwerfen.

: Obwohl die Materialkosten sich von den extremen Spitzenwerten des Jahres 2021 entspannt haben, bleibt das Bauen in Denver teuer. Die Bauindustrie sieht sich weiterhin mit konfrontiert – viele Fachkräfte verließen die Branche während der Großen Rezession und kehrten nie zurück, und nun gibt es Konkurrenz um Arbeitskräfte durch Infrastrukturprojekte. Der Lohndruck im Baugewerbe ist erheblich (und die allgemeine Inflation treibt die Kosten für Treibstoff usw. in die Höhe). haben sich verbessert, sind aber nicht vollständig gelöst; bestimmte Materialien oder Komponenten können weiterhin lange Lieferzeiten haben. Für Entwickler bedeutet das, dass Budgets explodieren können und Projekte sich verzögern, was ein Risiko für die Bereitstellung dringend benötigter Angebote darstellt. Für Hausbauer bedeuten hohe Kosten, dass sie sich entweder auf Luxusprodukte konzentrieren (um die Kosten über den Preis wieder hereinzuholen) oder weiter außerhalb bauen, wo das Land günstiger ist – beides hilft der Erschwinglichkeit in der Stadt nicht direkt. Sollte es erneut zu einer globalen Störung der Lieferkette kommen (zum Beispiel durch Handelsprobleme oder eine weitere Pandemiewelle), könnte dies den Bau erneut zurückwerfen. Klima- und Umweltrisiken : Denver ist im Allgemeinen weniger von Klimakatastrophen bedroht als Küstenregionen, aber nicht immun. Zunehmend stellen extreme Wetterereignisse und Klimaveränderungen Risiken dar . Colorado hat häufiger Waldbrände erlebt (hauptsächlich in den Bergen) und schwere Hagelstürme an der Front Range. Eine ausgeprägte Waldbrandsaison mit Rauch oder ein großes Hagelereignis können die Immobilienaktivität vorübergehend dämpfen (und die Versicherungskosten dauerhaft erhöhen). Außerdem gibt es in Denver einige hochwassergefährdete Zonen entlang des Platte und Cherry Creek – der Klimawandel könnte das Überschwemmungsrisiko bei Starkregen verschärfen. Die Stadt und Entwickler müssen in Schutzmaßnahmen investieren (wie die Regenwasserverbesserungen in Projekten wie dem Flussbau von River Mile zur Reduzierung des Überschwemmungsrisikos unitedstatesrealestateinvestor.com). Werden diese ignoriert, drohen künftig Sachschäden oder strengere Bauvorschriften.

: Denver ist im Allgemeinen weniger von Klimakatastrophen bedroht als Küstenregionen, aber nicht immun. Zunehmend . Colorado hat häufiger Waldbrände erlebt (hauptsächlich in den Bergen) und schwere Hagelstürme an der Front Range. Eine ausgeprägte Waldbrandsaison mit Rauch oder ein großes Hagelereignis können die Immobilienaktivität vorübergehend dämpfen (und die Versicherungskosten dauerhaft erhöhen). Außerdem gibt es in Denver einige hochwassergefährdete Zonen entlang des Platte und Cherry Creek – der Klimawandel könnte das Überschwemmungsrisiko bei Starkregen verschärfen. Die Stadt und Entwickler müssen in Schutzmaßnahmen investieren (wie die Regenwasserverbesserungen in Projekten wie dem Flussbau von River Mile zur Reduzierung des Überschwemmungsrisikos unitedstatesrealestateinvestor.com). Werden diese ignoriert, drohen künftig Sachschäden oder strengere Bauvorschriften. Überbauung in bestimmten Segmenten : Obwohl Denver im Allgemeinen zu wenig Wohnraum hat, besteht das Risiko einer lokalen Überbauung , insbesondere bei Luxuswohnungen. Eine große Zahl von Class-A-Apartment-Einheiten kam 2020–2024 auf den Markt. Der Anstieg der Leerstandsquote auf ~8,6 % im Mehrfamilienbereich zeigt, dass das Angebot zumindest vorübergehend die Nachfrage eingeholt hat corken.co. Wenn Entwickler weiterhin Kapital ohne Pause in ähnliche High-End-Projekte stecken, könnten wir höhere Leerstände und Zugeständnisse auf dem Mietmarkt sehen, was die Renditen der Investoren schmälern und möglicherweise zu Kreditausfällen bei überverschuldeten Projekten führen würde. Ähnlich besteht im gewerblichen Bereich wie Industrie das Risiko, dass einige Entwickler über das Ziel hinausschießen . Wie erwähnt, stieg die Leerstandsquote auf ~8 %, nachdem eine Welle von Lagerhäusern fertiggestellt wurde milehighcre.com. Wenn die Wirtschaft sich abschwächt und die Konsumausgaben sinken, könnte die Aufnahme neuer Lagerhäuser langsamer verlaufen, und plötzlich könnte dieser Sektor mit höheren Leerständen konfrontiert sein. Die Geschichte Denvers zeigt Zyklen, in denen Überbauung bei Büros (1980er) oder Eigentumswohnungen (Mitte der 2000er) zu mehrjährigen Flauten führte. Entwickler müssen wachsam sein, um das nicht zu wiederholen.

: Obwohl Denver im Allgemeinen zu wenig Wohnraum hat, , insbesondere bei Luxuswohnungen. Eine große Zahl von Class-A-Apartment-Einheiten kam 2020–2024 auf den Markt. Der Anstieg der Leerstandsquote auf ~8,6 % im Mehrfamilienbereich zeigt, dass das Angebot zumindest vorübergehend die Nachfrage eingeholt hat corken.co. Wenn Entwickler weiterhin Kapital ohne Pause in ähnliche High-End-Projekte stecken, könnten wir höhere Leerstände und Zugeständnisse auf dem Mietmarkt sehen, was die Renditen der Investoren schmälern und möglicherweise zu Kreditausfällen bei überverschuldeten Projekten führen würde. Ähnlich besteht im gewerblichen Bereich wie . Wie erwähnt, stieg die Leerstandsquote auf ~8 %, nachdem eine Welle von Lagerhäusern fertiggestellt wurde milehighcre.com. Wenn die Wirtschaft sich abschwächt und die Konsumausgaben sinken, könnte die Aufnahme neuer Lagerhäuser langsamer verlaufen, und plötzlich könnte dieser Sektor mit höheren Leerständen konfrontiert sein. Die Geschichte Denvers zeigt Zyklen, in denen Überbauung bei Büros (1980er) oder Eigentumswohnungen (Mitte der 2000er) zu mehrjährigen Flauten führte. Entwickler müssen wachsam sein, um das nicht zu wiederholen. Finanzierung und Kreditbedingungen: Die Gesundheit des Bank- und Kreditumfelds ist ein weiterer Faktor. Bei höheren Zinssätzen haben sich einige Regionalbanken aus der Kreditvergabe für Gewerbeimmobilien zurückgezogen. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 gab es einige Bankenzusammenbrüche in den USA, was die Kreditgeber vorsichtiger machte. Sollten sich die Kreditbedingungen weiter verschärfen (aufgrund der Politik der Fed oder der Risikoaversion der Banken), könnte es selbst für solide Projekte schwierig werden, eine Finanzierung zu erhalten. Auch das Refinanzierungsrisiko ist real – viele Kredite für Gewerbeimmobilien laufen aus, und die Kreditnehmer werden mit deutlich höheren Zinssätzen konfrontiert, die in manchen Fällen durch die aktuellen Cashflows nicht tragbar sind (insbesondere bei Büros mit Leerstand). Das erhöht das Risiko von Kreditausfällen oder Notverkäufen, was bei gehäuftem Auftreten zu einem Abwärtsdruck auf die Werte führen könnte. Auch wenn Denvers Fundamentaldaten stark sind, ist die Stadt nicht immun gegen die nationale Neubewertung von Gewerbeimmobilien, die derzeit mit steigenden Kapitalisierungsraten stattfindet. Ein Bürogebäude, das vor zwei Jahren mit einer 5%-Cap bewertet wurde, benötigt jetzt vielleicht eine 7-8%-Cap, was einen deutlichen Wertverlust impliziert und dazu führen könnte, dass Eigentümer die Schlüssel an die Kreditgeber zurückgeben. Diese Notlage könnte sich ausweiten und die städtischen Steuereinnahmen sowie die angrenzenden Immobilienwerte beeinträchtigen. Das Risiko betrifft vor allem Gewerbeobjekte wie ältere Büros oder übermäßig verschuldete Apartments, ist aber erwähnenswert.

Zusammenfassend gilt: Denvers Immobilienakteure müssen sich in einem Umfeld mit mehreren externen und internen Risiken zurechtfinden. Wirtschaftliche Gegenwinde, politische Veränderungen und die Nachwirkungen des Pandemie-Booms treffen in diesem Moment zusammen. Der Markt balanciert sich neu aus, könnte aber ungünstig kippen, wenn beispielsweise eine Rezession eintritt, während die Zinsen noch hoch sind. Dennoch hat sich Denver in vergangenen Zyklen als widerstandsfähig erwiesen. Viele dieser Herausforderungen (Erschwinglichkeit, regulatorische Einschränkungen, Klimaanpassung) werden aktiv durch Politik und Innovation angegangen. Der Schlüssel wird Anpassungsfähigkeit sein – wer seine Strategien anpassen kann (z. B. auf den Bau erschwinglicherer Einheiten umschwenkt, wenn der Luxusmarkt gesättigt ist, oder kreative Finanzierungen in einem engen Kreditmarkt nutzt), wird diese Risiken abmildern. Und insgesamt bieten Denvers vielfältige Wirtschaft und Attraktivität ein Polster – selbst wenn das Wachstum sich verlangsamt, ziehen weiterhin Menschen wegen der Lebensqualität hierher, was die langfristige Immobiliennachfrage stützt. Dennoch ist Vorsicht geboten: Das schnelle Geld im Immobilienbereich wurde 2020-21 gemacht; künftig ist eine Phase solider Grundlagenarbeit gefragt, mit genauem Blick auf makroökonomische Bedingungen und lokale politische Trends.

Langfristiger Ausblick (2026–2030)

Mit Blick über die aktuellen Anpassungen hinaus bleibt der langfristige Ausblick für Denvers Immobilienmarkt für den Rest des Jahrzehnts (2026–2030) insgesamt optimistisch, wenn auch mit gemäßigten Erwartungen. Mehrere Schlüsselfaktoren werden diesen Verlauf prägen:

Bevölkerungswachstum und Demografie

Das Bevölkerungswachstum in Denver wird voraussichtlich weiterhin stetig verlaufen, wenn auch langsamer als im explosiven Jahrzehnt der 2010er Jahre. Die eigentliche Stadt Denver wird Prognosen zufolge von etwa 716.000 Einwohnern im Jahr 2024 auf ungefähr 730.000 bis 2030 anwachsen 5280.com aterio.io. Das ist ein moderates Wachstum (insgesamt etwa 2 %, was auf begrenztes Land und bereits hohe Ausgangswerte zurückzuführen ist). Allerdings wird der Großteil der neuen Einwohner im weiteren Ballungsraum (Denver-Aurora-Lakewood MSA) aufgenommen. Für die Metropolregion Denver wird erwartet, dass sie bis 2030 mehr als 3,6 Millionen Menschen zählt, gegenüber etwa 3,3 Millionen zur Mitte des Jahrzehnts metrodenver.org. Das entspricht einem Zuwachs von über 300.000 Menschen im Großraum, also etwa einem Anstieg um 10 %. Dieses Wachstum wird sich aus einer Kombination von natürlichem Bevölkerungszuwachs und Nettozuwanderung ergeben.

Wichtig ist, dass sich die Zusammensetzung der Zuziehenden nach Denver verändert. Menschen in den 20ern und 30ern werden weiterhin wegen Jobs und Lebensstil kommen, aber die hohen Kosten könnten einige Jüngere anderswohin treiben. Gleichzeitig wächst die Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen in Colorado rasant (landesweit wird diese Gruppe 2030 etwa 77 % größer sein als 2015) codot.gov. Das könnte die Nachfrage nach kleineren Wohnungen, 55+-Gemeinschaften und sogar Mehrgenerationen-Wohnformen erhöhen (einige Familien bauen beispielsweise ADUs für alternde Eltern). Die Fähigkeit der Region, Talente anzuziehen und zu halten, wird von der Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von Wohnraum abhängen – daher zielen langfristige Immobilienentwicklungspläne darauf ab, mehr Wohneinheiten bereitzustellen, um diese 300.000 neuen Einwohner unterzubringen.

Stadtentwicklungspläne und Nahverkehr

Die urbane Struktur Denvers wird sich bis 2030 weiter in Richtung Verdichtung und transit-orientierte Entwicklung verändern. Stadtplaner setzen „Blueprint Denver“ und Nachbarschaftspläne um, die gemischt genutzte Zentren und Korridore vorsehen. Wir können damit rechnen, dass mehr mittelhohe Apartmentgebäude entlang großer Straßen und in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten entstehen, die alternde Einkaufszentren oder Parkplätze ersetzen. Die Entscheidung der Stadt, bis 2025 überall ADUs zuzulassen, ist Teil dieser sanften Verdichtung in Wohngebieten coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. Bis 2030 könnten in Denvers Stadtteilen Tausende neuer ADUs entstehen, die sowohl Mietwohnungen als auch Unterkünfte für erweiterte Familien bieten.

Der öffentliche Nahverkehr wird eine Schlüsselrolle spielen. RTD (Regional Transportation District) hat seine FasTracks-Erweiterung (z. B. Bahnlinien zum DIA, nach Arvada usw.) bis Ende der 2020er Jahre abgeschlossen, mit Ausnahme der seit langem verzögerten Boulder-Linie. Es gibt erneute Diskussionen, die Northwest Rail-Linie nach Boulder/Longmont bis etwa 2030 fertigzustellen (mit möglicher staatlicher Finanzierung). Falls dies geschieht, könnten die Gebiete um die vorgeschlagenen Stationen (wie in den Städten des Boulder County) einen Anstieg der Immobilienpreise erleben. Innerhalb der Stadt wird die für 2028 geplante Colfax BRT wahrscheinlich einen kleinen Entwicklungsboom entlang der Colfax auslösen, wie bereits erwähnt enr.com. Die Stadt prüft außerdem Möglichkeiten, den Nahverkehr auf dem Federal Blvd und dem Broadway zu verbessern – obwohl die Details noch nicht feststehen, würden solche Verbesserungen ebenfalls mehr Wohnraum entlang dieser Korridore fördern.

Eine weitere transformative Idee, die im Raum steht, ist die „Central Denver Rail Re-alignment“, die möglicherweise die Güterzugstrecke, die durch die Innenstadt verläuft (Decatur/Federal bis Globeville), entfernen und umleiten würde, wodurch Land freigemacht und der Lärm in den zentralen Stadtteilen reduziert würde. Es ist spekulativ, aber wenn ein solches Projekt bis 2030 vorangetrieben würde, könnte es bedeutende neue Entwicklungsflächen erschließen. Ähnlich prüft das staatliche Verkehrsministerium Verbesserungen an der I-25 Central (betreffend Abschnitte der I-25 durch das Zentrum von Denver, möglicherweise Überdeckelungen oder Verbreiterungen). Wenn Überdeckelungen über der I-25 in der Nähe der Innenstadt Realität werden (ähnlich wie die Überdeckelung der I-70), könnte das buchstäblich neues Immobilienland schaffen (Parks oder sogar bebaubare Flächen).

Große Projekte, die bis 2030 realisiert werden, werden ebenfalls das Stadtbild prägen. Die ersten Phasen von River Mile (wie zuvor besprochen) sollten gut vorangeschritten sein – möglicherweise mit einigen Tausend dieser Wohneinheiten sowie einigen Büros und Einzelhandelsflächen. Das National Western Center in Nord-Denver (Umgestaltung des Stock Show-Komplexes) soll bis Mitte/Ende der 2020er Jahre vollständig realisiert sein und einen internationalen Campus für landwirtschaftliche Veranstaltungen sowie ganzjährige Attraktionen bringen. Dies fördert neue gemischt genutzte Entwicklungen im angrenzenden Globeville und Elyria-Swansea, traditionell einkommensschwache Gebiete – bis 2030 könnten diese Viertel mit neuen Wohnungen, Werkstätten und einer revitalisierten South Platte-Uferpromenade verwandelt sein.

Auch die Parkplätze der Ball Arena (im Besitz von Kroenke) sind für eine Neuentwicklung prädestiniert. KSE hat eine Vision für die Ball Arena Redevelopment veröffentlicht – möglicherweise ein dicht bebautes, gemischt genutztes Viertel auf diesen Flächen, das an River Mile anschließt visionplan.ballarena.com. Bei Genehmigung könnte der Spatenstich noch vor 2030 erfolgen und mehr Wohn- und Gewerbeflächen in der Innenstadt schaffen. Der langfristige Innenstadtplan der Stadt sieht weitere Wohnungsumwandlungen älterer Bürogebäude vor – bis 2030 werden wir wahrscheinlich einige prominente Umwandlungen sehen (zum Beispiel könnten einige Bürotürme aus den 1980er Jahren mit städtischen Anreizen zu Wohnungen oder Hotels werden). Dies wird die Nutzungsvielfalt der Innenstadt erhöhen.

Insgesamt wird Denver bis 2030 voraussichtlich eine stärker multi-nodale Stadt sein: die Innenstadt plus mehrere aktive sekundäre Zentren (Cherry Creek, ein wiederbelebtes Colorado Center/Glendale-Gebiet, Technologiezentren im DTC usw.), die alle durch den öffentlichen Nahverkehr und Fahrradinfrastruktur besser miteinander verbunden sind. Bedeutende Infrastrukturverbesserungen (16th Street Mall fertiggestellt, I-70 fertiggestellt, DIA’s Great Hall fertiggestellt, möglicherweise Teile der I-25 erneuert) werden die Stadt zugänglicher und attraktiver machen. Diese Investitionen unterstützen wiederum den Immobilienmarkt, indem sie Land nutzbarer und Stadtviertel lebenswerter machen.

Prognostizierte Preisentwicklungen im Immobilienmarkt

Die Preisprognose bis 2030 beinhaltet viele Annahmen, aber die meisten Analysten erwarten ein moderates, stetiges Wachstum der Immobilienwerte in Denver auf lange Sicht, sofern es keinen größeren wirtschaftlichen Abschwung gibt. Die Zeit von jährlichen Zuwächsen von über 10 % ist wahrscheinlich vorbei; stattdessen sollte man mit durchschnittlich 2–5 % pro Jahr rechnen – im Wesentlichen im Gleichschritt oder leicht über der Inflation und dem Einkommenswachstum. Die Fünfjahresprognosen von U.S. News für den Wohnungsmarkt sehen „flachere Preissteigerungen“ landesweit bis 2030, mit einer Rückkehr zu normaleren Verkaufszahlen facebook.com usnews.com. Das entspricht den lokalen Erwartungen für Denver: mehr Transaktionen, da der Markt ein Gleichgewicht findet, aber die Preise steigen viel langsamer als in den Boomjahren.

Ein Grund für die Erwartung eines anhaltenden (wenn auch moderaten) Wertzuwachses ist das grundlegende Verhältnis von Angebot und Nachfrage. In Denver werden immer noch nicht genug Wohnungen gebaut, um das Bevölkerungswachstum vollständig zu decken. Bis 2030, selbst wenn wir diese 300.000 Menschen hinzufügen, müsste der Wohnungsbau über das aktuelle Niveau hinaus gesteigert werden, um sie angemessen unterzubringen. Der Bauboom verlangsamte sich 2022–2024 aufgrund von Kosten und Zinsanstiegen, sodass es einen gewissen Nachholbedarf geben könnte. Das wird die Immobilienpreise und Mieten weiter nach oben treiben. Allerdings wird das Tempo der Wertsteigerung durch die Erschwinglichkeit selbst begrenzt – wenn die Preise zu schnell steigen, sinkt die Nachfrage, wie wir gesehen haben.

Die Mietpreise werden voraussichtlich ebenfalls moderat steigen. Nachdem der aktuelle Schub an neuen Wohnungen bis etwa 2025–2026 absorbiert ist, könnte das Mietwachstum wieder auf etwa 3 % jährlich zurückkehren. Einige Analysten prognostizieren, dass die Mieterhöhungen in Denver später im Jahrzehnt sogar anziehen könnten, falls Wohneigentum teuer bleibt und mehr Menschen länger mieten. Bei den Werten von Gewerbeimmobilien gibt es Unterschiede je nach Typ: Industrie- und Mehrfamilienimmobilien werden wahrscheinlich an Wert gewinnen (wenn auch langsamer als die enormen Zuwächse des letzten Jahrzehnts), da sie solide Nachfragetreiber haben. Einzelhandelswerte sollten stabil oder leicht steigend sein, insbesondere bei Zentren mit Lebensmittelmärkten als Ankermieter oder in starken Stadtteilen – Einzelhandel, der die E-Commerce-Welle überstanden hat, ist in der Regel die widerstandsfähige Art. Büroimmobilienwerte sind das große Fragezeichen – bis 2030 könnte, wenn der Plan für die Innenstadt aufgeht und die Wirtschaft wächst, die Büro-Leerstandsquote von 30 % auf die 20 %-Marke zurückgehen, aber es ist schwer vorstellbar, dass sie ohne einen Paradigmenwechsel wieder unter 15 % fällt. Das deutet darauf hin, dass Büroimmobilienwerte bis 2030 möglicherweise nicht vollständig auf das Vorkrisenniveau von 2020 zurückkehren. Einige ältere Gebäude könnten umgenutzt werden, was das Büroangebot effektiv reduziert (was den verbleibenden Gebäuden beim Wertzuwachs helfen würde). Die Hoffnung ist, dass der Büromarkt bis zum Ende des Jahrzehnts ein neues Gleichgewicht findet (mit weniger insgesamt belegter Fläche als 2019, aber auch weniger insgesamt verfügbarer Fläche nach Umnutzungen). Investoren mit langfristiger Perspektive könnten in den notleidenden Büroverkäufen 2025–2026 eine Chance sehen und auf eine Wiederbelebung in den 2030ern setzen.

Abschließend zu den makroökonomischen Annahmen: Die meisten Prognosen gehen von keinen größeren Einbrüchen aus – stattdessen von einer sanften Landung oder einer milden Rezession 2024, gefolgt von Wachstum. Sollte das eintreten, dürfte der Immobilienmarkt in Denver keine gravierende Korrektur erleben, abgesehen vom leichten Rückgang 2022–23. Sollte es jedoch zu einer schweren Rezession kommen (ähnlich wie 2008), ist alles offen; kurzfristig würden die Preise in Denver sinken, aber historisch hat sich der Markt hier schneller erholt als viele andere, dank der diversifizierten Wirtschaft.

In quantifizierbaren Zahlen könnte der Medianpreis für ein Haus in Denver im Jahr 2030 bei etwa 700.000–750.000 $ liegen (aktuell ca. 600.000 $), bei einer angenommenen jährlichen Steigerung von etwa 3 % (Zinseszins). Die Miete für eine 2-Zimmer-Wohnung, die derzeit etwa 1.800 $ beträgt, könnte bei ähnlichen Wachstumsraten bis 2030 auf etwa 2.200 $ steigen. Diese Zahlen sind spekulativ, verdeutlichen aber, dass das Wachstum eher schrittweise als exponentiell verlaufen dürfte. Immobilien bleiben eine solide Investition, allerdings mit normaleren Renditen statt der extrem hohen Wertsteigerungen aus der Zeit von 2010–2020.

Regulatorisches Umfeld

Die Immobilienlandschaft in Denver wird auch durch verschiedene regulatorische und gesetzgeberische Änderungen auf Stadt- und Bundesstaatsebene neu gestaltet. Einige haben wir bereits angesprochen, hier eine Zusammenfassung der wichtigsten regulatorischen Entwicklungen, die den Immobilienmarkt ab 2025 und darüber hinaus beeinflussen:

Zonenänderungen und Aufzonung: Denver hat einen mutigen Schritt unternommen, um sanfte Verdichtung zu fördern, indem Einliegerwohnungen (ADUs) in allen Wohngebieten der Stadt erlaubt werden coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. Diese Reform, die Ende 2024 in Kraft trat, erweiterte die ADU-Berechtigung von 36 % der Stadtviertel auf 100 %. Sie beseitigte auch frühere Hürden wie die Eigentümerbewohnungsanforderung für den Bau einer ADU coloradocommunitymedia.com. Jetzt kann ein Hauseigentümer ein Hinterhofhäuschen bauen oder eine Garage umbauen, ohne eine spezielle Umzonung zu benötigen. Es wird erwartet, dass dies nach und nach Wohneinheiten (und Investitionsmöglichkeiten) in der ganzen Stadt schafft. Darüber hinaus vereinfacht das neue ADU-Gesetz von Colorado (HB-1152, gültig ab Mitte 2025) die ADU-Genehmigung im ganzen Bundesstaat weiter – zum Beispiel verbietet es Städten, ADUs grundsätzlich zu verbieten oder zusätzliche Parkplätze zu verlangen in den meisten Fällen coloradonewsline.com coloradonewsline.com. Denver war hier Vorreiter, aber das Landesgesetz stellt sicher, dass auch die Vororte rund um Denver ADUs zulassen könnten, was den Wohnungsdruck in der gesamten Metropolregion verringern könnte.

Über ADUs hinaus prüft Denver eine umfassendere Aufzonung. Es wird diskutiert, ob Doppel- oder Dreifamilienhäuser in Einfamilienhausgebieten erlaubt werden sollen (nach dem Vorbild von Minneapolis oder Portland). Gouverneur Polis hatte 2023 ein Landesgesetz vorangetrieben, das Städte dazu verpflichten sollte, mehr Verdichtung in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten und Arbeitszentren zuzulassen; es wurde nicht verabschiedet, aber der Druck auf die Kommunalverwaltungen bleibt bestehen. Es ist möglich, dass Denver vorsorglich bis 2026 seinen Bebauungsplan aktualisiert, um Mehrfamilienhäuser in mehr Gebieten zuzulassen, insbesondere in der Nähe von Bus- oder Bahnlinien. Sollte das geschehen, könnte dies erhebliches Entwicklungspotenzial eröffnen – z. B. könnte ein Block mit Einfamilienhäusern in kleine Vierfamilienhäuser oder Reihenhäuser umgewandelt werden.

Steuerliche Anreize und Programme: Das regulatorische Umfeld umfasst nicht nur Strafen, sondern auch Anreize. Denver und Colorado bieten verschiedene Anreize für bestimmte Arten von Entwicklungen. Zum Beispiel verfügt Denver über einen Affordable Housing Fund und bietet Finanzierungsunterstützung oder Steuererleichterungen für Projekte, die Wohnungen für einkommensschwache Haushalte beinhalten. Die kürzlich eingeführte Inklusionszonenregelung von Denver (Expanding Housing Affordability ordinance) verlangt erschwingliche Wohneinheiten, gewährt Entwicklern aber auch Vergünstigungen wie reduzierte Parkanforderungen oder niedrigere Genehmigungsgebühren, wenn sie die Vorgaben erfüllen. Der Bundesstaat seinerseits hat die Finanzierung für bezahlbaren Wohnraum ausgeweitet (Colorado hat einen Housing Development Grant Fund mit Konjunkturmitteln geschaffen, und 2022 haben die Wähler Prop 123 verabschiedet, um einen Teil der Steuereinnahmen für Projekte im Bereich bezahlbarer Wohnraum bereitzustellen). Diese Anreize machen es für Entwickler attraktiver, erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, was das Angebot erhöhen und die Mieten/Preise in diesem Segment etwas dämpfen könnte.

Für private Käufer gibt es ebenfalls steuerliche Anreize: Programme zur Unterstützung von Erstkäufern (wie Metro DPA) wurden verstärkt, um bei Anzahlungen zu helfen. Und bestimmte Gebiete in Denver sind als Opportunity Zones nach Bundessteuerrecht ausgewiesen, wie bereits erwähnt – Investitionen in diese (und eine Haltedauer von 10 Jahren) bringen Vorteile bei der Kapitalertragssteuer. Während der Hauptzeitraum für OZ-Investitionen 2026 für neue Investitionen ausläuft, sind derzeit viele Projekte im Gange, um davon zu profitieren unitedstatesrealestateinvestor.com. Sun Valley zum Beispiel hat durch OZ-Investitionen Unterstützung bei der Neuentwicklung erhalten.

Mietkontrolle und Mieterschutz: Wie bereits erwähnt, ist Mietkontrolle in Colorado derzeit nicht erlaubt (das Verbot wurde 2023 bestätigt) cpr.org. Daher kann Denver selbst keine Mietkontrollsatzungen erlassen. Allerdings hat Denver einige Maßnahmen zum Mieterschutz ergriffen, die keine Preisregulierung darstellen. So hat Denver beispielsweise ein Gesetz verabschiedet, das einkommensschwachen Mietern im Falle einer Räumung einen Rechtsbeistand garantiert (um Chancengleichheit vor Gericht zu schaffen). Der Bundesstaat Colorado hat zudem Gesetze erlassen, die längere Fristen für Mieterhöhungen und Kündigungen vorschreiben. Darüber hinaus setzt Denver Standards durch sein rental license program durch – indem Vermieter verpflichtet werden, eine Lizenz zu erwerben und regelmäßige Inspektionen durchführen zu lassen, will die Stadt sicherstellen, dass Mietwohnungen sicher und bewohnbar sind robinsonandhenry.com. Vermieter, die sich nicht daran halten, könnten mit Geldstrafen oder einem Vermietungsverbot belegt werden. Dieser regulatorische Schritt, der ab 2024 vollständig in Kraft ist, könnte die schlechtesten Immobilien vom Markt nehmen oder Vermieter dazu bewegen, Mängel zu beheben, was den Mietern zugutekommt (auch wenn es für Vermieter zusätzliche Kosten bedeutet).

Mit Blick auf die Zukunft setzen sich Mietervertretungen für stärkere Maßnahmen ein: Dazu könnte ein erneuter Vorschlag zur Mietpreisbegrenzung gehören, falls sich die politischen Verhältnisse ändern (möglicherweise mit Obergrenzen wie maximal 3-5 % jährliche Mieterhöhungen bei älteren Gebäuden), oder auch sogenannte „Just Cause“-Kündigungsverordnungen, die Kündigungen auf bestimmte Gründe beschränken. Die Stadt Denver hat „Just Cause“ noch nicht verabschiedet (einige kleinere Städte in CO schon), aber es könnte auf die Tagesordnung kommen. Vermieter und Investoren sollten dies beobachten, da es die Flexibilität im Immobilienmanagement beeinflusst.

Entwicklungsregulierungen und Genehmigungen: Auf der anderen Seite der Wohnraumförderung gibt es einige regulatorische Hürden zu beachten. Denvers Bauvorschriften entwickeln sich weiter in Richtung umweltfreundlicher Standards – z. B. Green Buildings Ordinance (verlangt entweder ein Gründach, Solarpanels oder Effizienzmaßnahmen für große Gebäude) – was die Kosten erhöht, aber die Nachhaltigkeit verbessert. Bis 2027 wird Denver Gasanschlüsse in neuen Geschäftsgebäuden und Mehrfamilienhäusern verbieten und elektrische Anschlüsse vorschreiben (gemäß dem Klimaschutzplan). Diese Regeln bedeuten, dass Entwickler elektrische HLK-Anlagen usw. einplanen müssen. Auch Denvers Genehmigungsprozess, berüchtigt langsam, wird überarbeitet. Die neue Verwaltung und der Stadtrat haben betont, die Genehmigungen zu beschleunigen, um den Wohnungsbau anzukurbeln (es gibt eine Initiative, die Genehmigungszeiten durch vereinfachte Prüfungen zu verkürzen). Gelingt dies, könnte diese regulatorische Verbesserung die laufenden Kosten für Entwickler senken und Produkte schneller auf den Markt bringen.

Ein weiteres regulatorisches Thema: Metro Districts und HOAs. Viele neue Vororte nutzen Metro-District-Finanzierung (eine quasi-staatliche Methode zur Finanzierung von Infrastruktur durch zukünftige Steuern). Der Staat hat die Metro-District-Regeln angepasst, um Missbrauch zu verhindern (einigen Entwicklern wurde vorgeworfen, Hausbesitzer über diese Bezirke mit zu viel Schulden zu belasten). Das könnte die anfänglichen Kosten für Entwickler leicht erhöhen, schützt aber Hausbesitzer später vor überhöhten Gebühren. Auch die Regulierung von HOAs wurde verschärft – HOAs unterliegen jetzt Beschränkungen bei Super-Pfandrechten und müssen transparenter agieren.

Gesetzesänderungen bei Grundsteuern: Angesichts des Aufruhrs über Grundsteuererhöhungen wird die Legislative 2025 voraussichtlich erneut über Entlastungen beraten. Sollte ein neues Gesetz verabschiedet werden (oder eine Volksabstimmung), könnten die Bewertungssteigerungen gedeckelt oder die Bewertungsraten dauerhaft gesenkt werden. Ein Vorschlag 2024 (Prop HH) hätte die Sätze leicht gesenkt und selbstgenutzten Immobilien eine kleine Befreiung gewährt, im Gegenzug für eine Reduzierung künftiger Tabor-Rückzahlungen ballotpedia.org coloradonewsline.com. Die Wähler sagten nein, aber eine Entlastung (vor allem für Senioren) könnte zurückkommen. Bereits 2023 hat die Legislative die Homestead-Befreiung für Senioren/Veteranen einmalig ausgeweitet. Für die Planung sollten Immobilieneigentümer beachten, dass die Steuern hoch bleiben könnten und dies in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließen lassen. Umgekehrt könnte eine Entlastung 2025 oder 2026 die Kaufkraft positiv beeinflussen (niedrigere Steuern machen Eigentum im Vergleich zur Miete etwas erschwinglicher).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Denvers regulatorisches Umfeld sich aktiv weiterentwickelt, um die Wohnraumknappheit anzugehen – hauptsächlich durch die Lockerung von Bebauungsplänen und Anreize für bezahlbare Entwicklungen – und gleichzeitig auf Anliegen der Gemeinschaft mit Mieterschutz und Qualitätsstandards reagiert. Für die Beteiligten ist es ein gemischtes Bild: mehr Entwicklungsmöglichkeiten (ADUs, höhere Dichte), aber auch neue Verantwortlichkeiten (Vermieterlizenzierung, Anforderungen an integrativen Wohnungsbau). Der Trend scheint dahin zu gehen, die Bereitstellung von mehr Wohnraum als Hauptlösung für die Bezahlbarkeit zu erleichtern, was langfristig dem Markt zugutekommen sollte, indem das Angebot erhöht und extrem instabile Preisspitzen verhindert werden. Während des Übergangs sind jedoch Einhaltung und Anpassung entscheidend. Wer über diese Veränderungen informiert bleibt (zum Beispiel Hausbesitzer, die jetzt entdecken, dass sie ein ADU bauen dürfen, wo es vorher nicht erlaubt war, oder Vermieter, die sicherstellen, dass sie ihre Lizenz haben), wird besser abschneiden als diejenigen, die überrascht werden. Denvers Balance zwischen Wachstumsförderung und sozialer Gerechtigkeit wird auch weiterhin die Entwicklung des Immobilienmarktes prägen.

Experten- und Branchenmeinungen

Zum Abschluss dieses Berichts hören wir uns Perspektiven von lokalen Experten – Maklern, Ökonomen und Entwicklern – zum Immobilienklima in Denver an. Ihre Einblicke aus erster Hand helfen, die Daten einzuordnen:

1. „Ein Markt in der Neuausrichtung“ – Amanda Snitker, Denver Metro Association of Realtors: Snitker, die Vorsitzende des DMAR Market Trends Committee, beschreibt 2025 auf dem Wohnungsmarkt in Denver als „eine Studie in Neuausrichtung.“ Sie stellt fest, dass sowohl Käufer als auch Verkäufer mit unrealistischen Erwartungen ins Jahr gestartet sind (Käufer hofften auf Zinssenkungen, Verkäufer gingen davon aus, dass die zweistelligen Wertsteigerungen anhalten würden), aber „die Realität war weitaus nuancierter.“ Die Hypothekenzinsen blieben hoch, das Angebot stieg, und die Erschwinglichkeit bestimmt das Verhalten dmarealtors.com dmarealtors.com. Verkäufer können nicht mehr auf Basis des letztjährigen Höchststands bepreisen und einen Bieterkrieg erwarten; diejenigen, die es dennoch tun, sehen sich mit „Zögern, verpassten Chancen und ins Stocken geratenen Abschlüssen“ konfrontiert. Käufer hingegen sollten nicht versuchen, den perfekten Zinssatz abzupassen, sonst riskieren sie, Immobilien zu verpassen, die jetzt in Reichweite sind. Ihr Rat: Erfolg hängt jetzt davon ab, sich an die aktuellen Bedingungen anzupassen – bodenständig, informiert und reaktionsfähig auf das neue Normal zu bleiben dmarealtors.com dmarealtors.com. Mit anderen Worten: Das ist kein „schlechter“ Markt, sondern einfach ein anderer, der diejenigen belohnt, die sich schnell anpassen. Snitker hebt Positives hervor: Käufer haben Luft zum Atmen und Verhandlungsspielraum, und gut vorbereitete Häuser verkaufen sich immer noch innerhalb weniger Wochen, während überteuerte oder vernachlässigte Objekte liegen bleiben denverite.com denverite.com. Es ist eine gesunde Neuausrichtung. Sie bemerkt: „Diejenigen, die bodenständig bleiben… werden die Erfolgreichen sein. Echtzeit-Bewusstsein ist das wertvollste Gut.“ dmarealtors.com. Das fasst die allgemeine Stimmung vieler Makler zusammen: Der Markt in Denver bricht nicht ein – er normalisiert sich, und die Teilnehmer müssen ihre Strategien entsprechend anpassen.

2. Bestandsschub und Käufermarkt – Orphe Divounguy, Zillow-Ökonom: Zillows leitender Ökonom Orphe Divounguy hat hervorgehoben, wie Denver sich im Jahr 2025 zu einem Käufermarkt entwickelt hat. Unter Berufung auf das Rekordniveau an Preisnachlässen (38 % der Angebote mit Kürzungen) schrieb er: „Die Kluft zwischen Käufern und Verkäufern schrumpft. Das ist eine gesunde Neuausrichtung.“ axios.com. Divounguy betont, dass es nach Jahren extremen Wachstums gut für die langfristige Stabilität des Marktes ist, wenn das Angebot über dem nationalen Durchschnitt liegt und Käufer Verhandlungsmacht haben axios.com axios.com. Er warnt jedoch auch, dass Erschwinglichkeitsprobleme viele Käufer weiterhin vom Markt fernhalten, obwohl die Bedingungen derzeit zu ihren Gunsten sind axios.com. Seine Einschätzung legt nahe, dass es zwar laut Kennzahlen ein Käufermarkt ist, aber ein „leerer“ Käufermarkt, wenn sich diese Käufer den Kauf nicht leisten können. Das unterstreicht die Notwendigkeit kreativer Lösungen, um Mietern den Eigentumserwerb zu ermöglichen (wie z. B. Unterstützung beim Eigenkapital oder Zinsvergünstigungen). Zillows Forschung zeigte auch, dass Denvers Angebot eines der wenigen in den Metropolregionen ist, das über dem Niveau vor der Pandemie liegt axios.com, was seiner Ansicht nach eher eine Rückkehr zu ausgewogeneren Bedingungen als ein Warnsignal ist. Zusammengefasst ist Divounguys Einschätzung, dass sich Denvers Immobilienmarkt von einem nicht nachhaltigen Boom korrigiert, was letztlich vorteilhaft ist, der Übergang jedoch aufgrund hoher Finanzierungskosten holprig verläuft.

3. Geschäftsausblick und sanfte Landung – Lindsay Gilbert, CBRE Office Broker: Auf der gewerblichen Seite bot Lindsay Gilbert, eine Vizepräsidentin bei CBRE in Denver, einen vorsichtig hoffnungsvollen Ausblick für Büros: „Wir haben Anzeichen für eine Stabilisierung gesehen… Wenn wir ins Jahr 2025 gehen, denke ich, dass die Menschen hoffnungsvoll sind und mehr Vertrauen haben, dass wir wirtschaftlich eine sanfte Landung hatten, was dem Immobilienmarkt natürlich hilft, da Unternehmen sich jetzt etwas sicherer fühlen, diese langfristigen Büroentscheidungen zu treffen.“ coloradosun.com. Gilberts Erkenntnis ist, dass das Schlimmste der pandemiebedingten Erschütterung möglicherweise vorbei ist – bis Ende 2024 haben einige Unternehmen ihre Hybridrichtlinien gefestigt und begannen wieder Flächen zu mieten (Denvers Bürovermietung stieg um 13 % im Jahresvergleich) coloradosun.com. Sie merkt an, dass sich viele Arbeitgeber auf „drei Tage pro Woche“ im Büro geeinigt haben coloradosun.com, was bedeutet, dass sie weiterhin erhebliche (wenn auch reduzierte) Flächen benötigen und entsprechend Mietverträge abschließen. Sie beobachtete auch einen Anstieg bei der Übernahme von Untermietflächen durch neue Mieter, was den Schattenbestand reduziert coloradosun.com. Gilberts Perspektive impliziert, dass der Büromarkt in Denver, obwohl er weiterhin sehr herausgefordert ist, sich nicht im freien Fall befindet – er passt sich an eine neue Ausgangslage an. Ihr Hinweis auf eine wirtschaftliche sanfte Landung ist entscheidend: Denvers vielfältige Wirtschaft (Technologie, Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien usw.) könnte eine tiefe Rezession vermeiden, sodass Unternehmen wieder Vertrauen gewinnen. Das wiederum hilft dem gewerblichen Immobilienmarkt, sich allmählich zu erholen. Sie sagt im Grunde: Die Erzählung über Denvers 35% Leerstand in der Innenstadt ist nicht nur Untergangsstimmung – unter der Oberfläche gibt es Aktivitäten, die daran arbeiten, einen Teil dieser Flächen zu füllen. Vermieter müssen diese Zeit einfach überstehen, indem sie Mieter mit Qualitätsverbesserungen anziehen, denn die Nachfrage richtet sich auf Qualität.

4. Einblick der Entwickler – Transformative Projekte und zukünftiges Wachstum: Aus Sicht der Entwicklung sollte man die Vision betrachten, die das Team hinter dem River Mile-Projekt teilte, als Denver es Mitte 2025 genehmigte. Sie bezeichneten es als „eines der ehrgeizigsten Stadtentwicklungsprojekte in der Geschichte Colorados“ und prognostizierten 25.000 neue Arbeitsplätze und 16.450 neue Einwohner, die durch den Ausbau von River Mile entstehen würden unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Revescos Entwicklungsleiter (vor der Übernahme durch KSE) sprach oft davon, dass die Innenstadt von Denver „reif für eine Weiterentwicklung“ sei – Parkplätze in lebendige Stadtviertel zu verwandeln. Nach der Genehmigung stellten Analysten fest, dass die River Mile „Denvers Innenstadt für eine transformative Wachstumsphase positioniert und die höchste urbane Dichte in Denver erreicht“, sobald sie gebaut ist unitedstatesrealestateinvestor.com. Der Optimismus hier ist, dass Entwickler starke langfristige Fundamentaldaten in Denver sehen – genug, um Investitionen in Milliardenhöhe zu rechtfertigen. Sie setzen darauf, dass weiterhin Menschen zuziehen und Unternehmen eine städtische Präsenz wünschen, wenn das Umfeld stimmt (Mischnutzung, Anbindung an den Nahverkehr, gute Ausstattung). Man könnte eine regionale Ökonomin wie Patty Silverstein zitieren (die häufig die Handelskammer von Denver berät): Sie hat darauf hingewiesen, dass Denvers Wirtschaft und Wohnungsbedarf weiter wachsen werden, wenn auch in gemäßigtem Tempo, und dass Investitionen in Wohnraum und Infrastruktur jetzt entscheidend sind, um später Engpässe zu vermeiden. Im Wesentlichen besteht unter Experten Einigkeit, dass Denver „intelligent“ wachsen muss – mit mehr Dichte, Nahverkehr und bezahlbarem Wohnraum – um das Wachstum aufrechtzuerhalten. Die River Mile und ähnliche Projekte sind der Schulterschluss des Privatsektors mit dieser Vision.

5. Branchenstimmung zu Herausforderungen: Auch Experten sind sich der Risiken nicht blind. So hob die Colorado Association of Realtors in ihren Berichten hervor, wie Hypothekenzinsen den Markt 2023–24 bestimmten und voraussichtlich auch 2025 prägen werden, und sagte, „Käufer reagieren jetzt sehr empfindlich auf selbst kleine Zinsänderungen“ und dass jeder Anstieg mehr Menschen vom Markt fernhält dmarealtors.com. Sie gehen davon aus, dass, wenn die Zinsen unter 6 % fallen, aufgestaute Nachfrage stark ansteigen wird – eine Einschätzung, die viele Makler teilen, die Kunden haben, die auf bessere Zinsen warten. Auf der Mieterseite stellte die Apartment Association of Metro Denver 2024 fest, dass der Zustrom neuer Wohnungen „eine willkommene Entlastung für Mieter, endlich etwas Verhandlungsmacht“ sei, warnte jedoch, dass „wir bis 2025 erwarten, dass die Aufnahmefähigkeit aufholt und die Leerstände wieder sinken“, was bedeutet, dass Mieter nicht darauf zählen sollten, dass das Überangebot anhält corken.co corken.co. Das deutet darauf hin, dass sich Immobilienverwalter darauf vorbereiten, dass der Markt mit dem Bevölkerungswachstum in den neuen Einheiten wieder zugunsten der Vermieter kippt.

Abschließend eine Perspektive auf das große Ganze: Immobilienökonom Patrick Duffy (zitiert in U.S. News) stellte fest, dass landesweit „die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich mehr Verkaufsaktivität bringen werden, aber mit flacheren Preissteigerungen zu rechnen ist“ facebook.com. Übertragen auf Denver passt das zu der Vorstellung, dass das Volumen zunimmt, wenn sich die Menschen an die neue Normalität anpassen, aber wir werden keine extremen Preisanstiege mehr sehen – was ein gesünderer, nachhaltiger Marktverlauf ist. Viele lokale Experten bestätigen das: Denver bewegt sich in eine Phase der Stabilität und Nachhaltigkeit. Wie es ein Maklerbüro ausdrückte: „2025 geht es darum, dass Denver auf ausgewogene Weise wieder in Schwung kommt – kein Schleuderkurs mehr, sondern stetige Schritte nach vorn.“

