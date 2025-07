Rekordpreise, steigende Verkäufe: Einblick in den Immobilienboom der Hamptons (Ausblick 2025–2028)

Der Immobilienmarkt in den Hamptons boomt im Jahr 2025 und trotzt den allgemeinen wirtschaftlichen Gegenwinden mit rekordverdächtigen Immobilienpreisen und einem Anstieg der Verkaufszahlen. Dieses Küstengebiet am östlichen Ende von Long Island, das seit langem als Spielplatz der Reichen und Berühmten gilt, verzeichnet erstmals einen mittleren Hauspreis von über 2 Millionen Dollar businessinsider.com homes.com. Die Verkaufsaktivität hat sich nach der Abkühlung nach der Pandemie stark erholt, da wohlhabende Käufer – von Wall-Street-Finanziers bis hin zu Hollywood-Stars – weiterhin Luxusimmobilien in beispiellosem Tempo aufkaufen. Dieser umfassende Bericht beleuchtet alle Aspekte des Immobilienmarktes in den Hamptons im Jahr 2025, von Wohn- und Gewerbetrends bis hin zum Mietmarkt, zur Käuferdemografie, zu Investitionsaussichten und den wirtschaftlichen/regulatorischen Kräften, die eine Rolle spielen. Wir werfen außerdem einen Blick voraus mit datenbasierten Prognosen bis 2028 und vergleichen die Entwicklung der Hamptons mit anderen Luxusmärkten, um vorherzusagen, was als Nächstes für diesen exklusiven Immobilien-Hotspot kommt.

Wohnimmobilien: Trends im Luxus- und „mittleren“ Marktsegment

Die Wohnungsverkäufe in den Hamptons sind 2025 heiß begehrt, sowohl ultra-luxuriöse Anwesen als auch „mainstreamigere“ Häuser verkaufen sich schnell. Im ersten Quartal 2025 erreichte der mittlere Verkaufspreis für Häuser einen Rekordwert von 2,04 Millionen Dollar, ein Anstieg von 13,3 % gegenüber dem Vorjahr homes.com homes.com. Dies ist das erste Mal, dass der Median die 2-Millionen-Dollar-Marke überschritten hat, und es ist fast doppelt so hoch wie der Medianpreis vor fünf Jahren businessinsider.com – ein Beweis für die explosive Wertsteigerung seit der Pandemie. Vielleicht noch überraschender: 423 Häuser wurden im 1. Quartal 2025 verkauft, ein Anstieg des Transaktionsvolumens um 85,5 % im Jahresvergleich homes.com. Der Immobilienmarkt in den Hamptons ist im Grunde wieder zum Leben erwacht und stellt sich gegen den nationalen Trend sinkender Verkäufe. Laut der Analyse von Miller Samuel und Douglas Elliman definieren „hohe Preise und hohe Verkaufszahlen“ diesen Markt – eine ungewöhnliche Kombination in der Zeit nach der Pandemie businessinsider.com.

Was treibt diesen Boom an? Ein genauerer Blick auf die Daten zeigt, dass die Nachfrage sich über alle Preisklassen erstreckt, mit einem besonders starken „mittleren“ Markt. Tatsächlich machen Häuser im Preisbereich von 1 bis 5 Millionen Dollar – das sogenannte „Hamptons-Mittelfeld“ – inzwischen einen Rekordanteil der Verkäufe aus millersamuel.com. Bezugsfertige Immobilien in diesem Bereich werden in Bietergefechten verkauft, während Angebote mit Renovierungsbedarf dazu neigen, länger zu verweilen homes.com behindthehedges.com. Hotspots sind Dörfer wie Sag Harbor und East Hampton sowie Weiler wie Water Mill – Gegenden, die erstklassige Lagen und schlüsselfertige Häuser bieten, die für heutige Käufer attraktiv sind homes.com. Lokale Makler berichten, dass gut bepreiste, stilvolle Häuser „in bester Lage“ blitzschnell verkauft werden, oft mit mehreren Angeboten behindthehedges.com. Im Gegensatz dazu stoßen überteuerte Angebote oder solche mit Renovierungsbedarf auf vorsichtige Käufer und wenig Interesse, was unterstreicht, dass heutige Käufer wählerisch und preisbewusst sind behindthehedges.com.

Am Ultra-Luxus-Ende verzeichneten die Hamptons weiterhin aufsehenerregende Abschlüsse, obwohl dieses Segment differenzierter ist. Der Verkauf von Häusern ab 5 Millionen Dollar stieg im 2. Quartal 2025 um 28 % (70 Verkäufe im High-End-Bereich gegenüber 55 im Vorjahr) libn.com. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurden 138 Hamptons-Häuser für 5 Mio. $+ verkauft, 32 % mehr als im gleichen Zeitraum 2024 libn.com. Diese Welle von Luxusaktivitäten trug dazu bei, dass das Gesamtverkaufsvolumen in den Hamptons im 1. Halbjahr 2025 über 2,87 Milliarden Dollar lag, ein Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr libn.com. Trophäenimmobilien – sei es ein modernes 20-Millionen-Dollar-Anwesen am Meer oder ein historisches Anwesen – finden weiterhin Käufer, und jüngste Abschlüsse im Bereich von 60–70 Millionen Dollar zeigen Vertrauen im absoluten Spitzenbereich behindthehedges.com. Allerdings benötigen Ultra-Luxus-Objekte etwas länger, um verkauft zu werden, es sei denn, sie sind wettbewerbsfähig bepreist behindthehedges.com. Käufer an der Spitze sind aktiv, aber nicht bereit, zu viel zu bezahlen, daher haben Verkäufer gelernt, dass realistische Preisgestaltung selbst in diesem überschwänglichen Markt entscheidend ist behindthehedges.com.

Tabelle: Hamptons Wohnimmobilienmarkt – Schlüsselkennzahlen, Q1 2025 vs Q1 2024

Metrik Q1 2024 Q1 2025 Jahresvergleich Veränderung Medianer Verkaufspreis $1,800,000 $2,040,000 +13,3% homes.com homes.com Anzahl verkaufter Häuser 228 423 +85,5% homes.com Angebotsbestand 1,077 1,181 +9,7% homes.com homes.com Monate Angebotsdauer 14,2 8,4 -40,8% millersamuel.com

Quellen: Douglas Elliman/Miller Samuel; William Raveis. Q1 2025 verzeichnete Rekordpreise und eine starke Erholung der Verkäufe, begünstigt durch einen moderaten Anstieg des Angebots.

Wie die obige Tabelle zeigt,. Anfang 2025 lag die Zahl der zum Verkauf stehenden Häuser etwa 10 % höher als ein Jahr zuvor homes.com in den East End, laut Corcorans Marktbericht homes.com . Dieser allmähliche Anstieg des Angebots „bereitete die Bühne für eine dynamische Frühjahrssaison“ im Jahr 2025 homes.com , indem er den Käufern mehr Auswahlmöglichkeiten bot. Wichtig ist, dass, was dazu führte, dass millersamuel.com . Mit anderen Worten: Die Häuser verkaufen sich schneller und der Markt hat sich trotz des gestiegenen Angebots wieder zugunsten der Verkäufer verschoben. Es ist ein angespannter Markt: Mehrere Makler stellen fest, dass behindthehedges.com . Sogar unbebaute Grundstücke mit guter Lage oder „guten Voraussetzungen“ werden von Bauherren aufgekauft, die das nächste Traumhaus entwickeln wollen behindthehedges.com

Preisdifferenzen innerhalb der Hamptons bleiben enorm und unterstreichen die vielfältigen Teilmärkte, aus denen die Region besteht. An der Spitze liegt der Medianpreis in Sagaponack Village bei etwa 7,4 Millionen Dollar (der höchste in den Hamptons), während Gebiete wie East Quogue und Hampton Bays Medianpreise im Bereich von 800.000–900.000 Dollar homes.com verzeichnen. Bereiche relativer „Erschwinglichkeit“ gibt es noch im westlichen Teil der Hamptons und in den Binnenorten, aber auch dort gab es deutliche Wertsteigerungen. So liegt der Median in East Quogue im ersten Quartal 2025 bei etwa 850.000 Dollar, was rund 25 % mehr ist als ein Jahr zuvor millersamuel.com. Auf der anderen Seite erzielen exklusive Spitzenlagen weiterhin astronomische Preise – ein neuer Bau am Meer in East Hampton oder Bridgehampton liegt routinemäßig bei 10–20 Millionen Dollar, und in den Villenvierteln von Southampton Village oder Sagaponack werden Verkäufe weit über 20 Millionen Dollar erzielt. Die Präsenz von Milliardärskäufern (von Hedgefonds-Größen bis zu A-Promis) sorgt dafür, dass die Preisobergrenze für Immobilien in den Hamptons weiter steigt. Tatsächlich wurden im vergangenen Jahr mehrere Verkäufe über 50 Millionen Dollar abgeschlossen behindthehedges.com, ein Niveau, das selbst in diesem exklusiven Markt einst selten war.

Zusammengefasst ist der Wohnimmobilienmarkt der Hamptons im Jahr 2025 geprägt von robuster Nachfrage in allen Segmenten. Das Luxussegment boomt, aber auch der Mittelstandsmarkt, der das Rückgrat der Verkaufsaktivität bildet. Die Preise liegen auf Rekordniveau und bleiben stabil, dennoch sind Käufer weiterhin auf der Suche, insbesondere nach hochwertigen Objekten. Das Volumen steigt und die Dynamik ist stark homes.com – ein deutlicher Gegensatz zu vielen US-Märkten, in denen hohe Zinsen die Aktivität gebremst haben. Wie wir sehen werden, schützen besondere Faktoren (Vermögenszuwanderung, Trends zu Remote-Arbeit, begrenztes Angebot) die Hamptons vor der Verlangsamung, die anderswo zu beobachten ist, und positionieren den Wohnimmobiliensektor für anhaltende Stärke in der Zukunft.

Gewerbeimmobilien in den Hamptons

Obwohl die Hamptons vor allem für luxuriöse Wohnhäuser bekannt sind, zeigt auch der Gewerbeimmobiliensektor 2025 bemerkenswerte Aktivitäten. Der Gewerbemarkt am East End ist einzigartig: Er besteht hauptsächlich aus Einzelhandels- und Gastgewerbeimmobilien (Boutiquen, Restaurants, Hotels), die wohlhabende saisonale Besucher und eine zunehmend ganzjährig ansässige einkommensstarke Bevölkerung bedienen. Große Büroparks oder Industriekomplexe gibt es hier praktisch nicht; stattdessen prägen charmante Ladenlokale an der Main Street, gehobene Restaurants, Marinas und Resort-Immobilien das Bild. In den letzten Jahren ist das Investoreninteresse an diesen Gewerbeobjekten gestiegen, da sie als Möglichkeit gesehen werden, vom Renommee der Hamptons und der hohen Kaufkraft zu profitieren.

Mehrere großvolumige Gewerbetransaktionen im Jahr 2024 unterstreichen den Trend. Zum Beispiel wurde Baron’s Cove – ein bekanntes Hotel am Wasser in Sag Harbor – Mitte 2024 für 66,5 Millionen Dollar verkauft behindthehedges.com. Der Käufer, eine Immobilien-Investmentfirma, hat aktiv Hotels an der East End aufgekauft und signalisiert damit Vertrauen in den Hotelmarkt der Hamptons behindthehedges.com. Ein weiterer Schlagzeilenverkauf war der Gosman’s Dock-Komplex in Montauk, eine bekannte Ansammlung von Restaurants, Geschäften und einer Marina, der für über 33 Millionen Dollar Ende 2024 den Besitzer wechselte behindthehedges.com behindthehedges.com. Dieser Kauf durch einen Milliardär (über LLCs) umfasste 12 Acres erstklassiges Hafen-Immobilienland, mehrere Restaurant- und Einzelhandelsbetriebe und sogar Personalunterkünfte – ein beträchtlicher Einsatz auf die Zukunft von Montauk als Luxusdestination behindthehedges.com behindthehedges.com. Darüber hinaus wechseln Boutique-Motels und gemischt genutzte Gebäude den Besitzer: z. B. erzielte das Sands Motel in Montauk 23,5 Mio. $ behindthehedges.com, und verschiedene Einzelhandels-/Bürogebäude in Dörfern wie East Hampton und Riverhead wurden für mehrere Millionen Dollar verkauft behindthehedges.com behindthehedges.com.

Diese Geschäfte verdeutlichen einige wichtige Trends im gewerblichen Immobilienmarkt der Hamptons:

Hohe Nachfrage nach Hotelimmobilien: Mit dem Anstieg des Tourismus und der Sommerbevölkerung sind Boutiquehotels, Resorts und Restaurants zu lukrativen Investitionen geworden. Etablierte Standorte mit Wasserlage oder im Dorfzentrum sind besonders begehrt. Die Tatsache, dass institutionelle Investoren und Private Equity lokale Hotels erwerben behindthehedges.com, zeigt, dass die Hamptons als solide langfristige Investition im Luxusreisemarkt gelten.

Mit dem Anstieg des Tourismus und der Sommerbevölkerung sind Boutiquehotels, Resorts und Restaurants zu lukrativen Investitionen geworden. Etablierte Standorte mit Wasserlage oder im Dorfzentrum sind besonders begehrt. Die Tatsache, dass behindthehedges.com, zeigt, dass die Hamptons als gelten. Wiederbelebung des Einzelhandels in den Hauptstraßen: Die malerischen Innenstädte von East Hampton, Southampton, Sag Harbor usw. ziehen weiterhin Luxus-Einzelhändler und Restaurants an , wodurch die gewerblichen Leerstände niedrig bleiben. Flagship-Designer-Boutiquen, Kunstgalerien und hochwertige Wellness-/Spa-Betriebe haben eröffnet, um die wohlhabende Kundschaft zu bedienen. Erstklassige Einzelhandelsflächen in den Hauptstraßen der Dörfer erzielen sehr hohe Mieten (oft vergleichbar pro Quadratmeter mit Einzelhandelsflächen in Manhattan), und wenn Gebäude zum Verkauf stehen, kann der Wettbewerb heftig sein. Investoren sehen Stabilität im Besitz von Immobilien an einem Standort, an dem gehobener Kundenverkehr jeden Sommer garantiert ist .

Die , wodurch die gewerblichen Leerstände niedrig bleiben. Flagship-Designer-Boutiquen, Kunstgalerien und hochwertige Wellness-/Spa-Betriebe haben eröffnet, um die wohlhabende Kundschaft zu bedienen. Erstklassige Einzelhandelsflächen in den Hauptstraßen der Dörfer erzielen sehr hohe Mieten (oft vergleichbar pro Quadratmeter mit Einzelhandelsflächen in Manhattan), und wenn Gebäude zum Verkauf stehen, kann der Wettbewerb heftig sein. Investoren sehen Stabilität im Besitz von Immobilien an einem Standort, an dem . Wachstum der ganzjährigen Wirtschaft: Historisch gesehen litten Unternehmen in den Hamptons außerhalb der Saison, aber der Anstieg von Remote-Arbeit und Vollzeitbewohnern glättet die saisonalen Schwankungen . Mehr Menschen sind im Herbst und sogar im Winter im Osten, was lokale Supermärkte, Cafés, Fitnessstudios usw. unterstützt. Dadurch sind Gewerbeimmobilien (insbesondere dienstleistungsorientierte wie Supermärkte, Apotheken, Büros) attraktiver geworden, da sie Einnahmen über Juli–August hinaus generieren können. Zum Beispiel zeigt die Eröffnung neuer Büros (wie eine prominente PR-Firma, die sich im East Hampton Village niederlässt) Vertrauen in eine anhaltende ganzjährige Präsenz easthamptonstar.com easthamptonstar.com.

Historisch gesehen litten Unternehmen in den Hamptons außerhalb der Saison, aber . Mehr Menschen sind im Herbst und sogar im Winter im Osten, was lokale Supermärkte, Cafés, Fitnessstudios usw. unterstützt. Dadurch sind Gewerbeimmobilien (insbesondere dienstleistungsorientierte wie Supermärkte, Apotheken, Büros) attraktiver geworden, da sie Einnahmen über Juli–August hinaus generieren können. Zum Beispiel zeigt die Eröffnung neuer Büros (wie eine prominente PR-Firma, die sich im East Hampton Village niederlässt) Vertrauen in eine anhaltende ganzjährige Präsenz easthamptonstar.com easthamptonstar.com. Begrenztes Angebot & Regulierung: Wie bei Wohnhäusern ist auch der Gewerberaum durch Bebauungspläne und Widerstand der Gemeinde begrenzt. Die Dörfer kontrollieren die Entwicklung sorgfältig, um den Charme zu bewahren – es gibt Höhenbeschränkungen, Regeln für historische Bezirke und seit Kurzem sogar Obergrenzen für Filialisten in einigen Gebieten. Das bedeutet, dass jedes neue Gewerbeprojekt genau geprüft wird und größere Entwicklungen selten sind. Daher werden bestehende Gewerbeimmobilien wertvoller. (Ein lokales Beispiel für Regulierung: Die Stadt East Hampton hat 2023 Maßnahmen ergriffen, um Filialisten einzuschränken und so den Charakter des Dorfes zu erhalten, was sich darauf auswirkt, wie neue Unternehmen auf den Markt kommen.)

Insgesamt ist die Gewerbeimmobilienszene in den Hamptons gesund, gestützt durch den robusten Wohlstand und Tourismus der Region. Investoren parken ihr Geld in Gewerbeimmobilien am East End als Absicherung, ähnlich wie bei Wohnhäusern, in der Hoffnung, dass die „Marke“ Hamptons die Werte weiter steigen lässt. Die jüngsten Verkäufe zeigen, dass selbst abseits von Strandvillen Grundstücke und Gebäude am East End sehr gefragt sind. In Zukunft werden sich bedeutende neue Gewerbeentwicklungen wahrscheinlich auf Gastgewerbe oder erlebnisorientierten Einzelhandel konzentrieren (da diese mit der freizeitorientierten Wirtschaft hier übereinstimmen), aber die Gemeinde und die Regulierungsbehörden werden dafür sorgen, dass das Wachstum im Rahmen bleibt. Derzeit zeigen die Verkäufe von bekannten Hotels und Einzelhandelszentren zu hohen Preisen starkes Vertrauen in das Potenzial des Gewerbemarktes in den Hamptons.

Trends auf dem Mietmarkt

Die Hamptons hatten schon lange einen blühenden Mietmarkt, und 2025 bildet da keine Ausnahme – auch wenn sich die Dynamik verändert. Jeden Sommer strömt eine Welle von saisonalen Mietern (von Prominenten bis zu jungen Berufstätigen, die sich ein Haus teilen) in die Hamptons und treibt die Nachfrage nach Kurzzeitvermietungen in die Höhe. Gleichzeitig hat der pandemiebedingte Trend zu längeren Auszeiten dazu geführt, dass einige Mieter zu Käufern und einige Eigentümer zu Vermietern wurden. Das passiert aktuell:

Robuste Nachfrage, anspruchsvollere Mieter: Laut lokalen Maklern bleibt die Mieternachfrage für Hamptons-Immobilien so stark wie eh und je , aber Mieter sind wählerischer und preisbewusster geworden 27east.com. Hochwertige Annehmlichkeiten werden oft erwartet – heutige Urlauber bestehen vielleicht auf einen beheizten Pool, Tennis- oder Pickleballplatz, Fitnessraum im Haus und natürlich schnelles WLAN für Remote-Arbeit 27east.com 27east.com. Der Trend zur „Workcation“ bedeutet, dass viele Mieter die Möglichkeit wollen, Arbeit und Freizeit zu verbinden, daher sind dedizierte Homeoffices und zuverlässiges Internet ein Muss 27east.com 27east.com. Insgesamt ziehen die Hamptons weiterhin diejenigen an, die luxuriöse Sommererlebnisse suchen, und Vermieter, die einen „unvergesslichen Urlaub“ mit Resort-ähnlichen Annehmlichkeiten bieten, werden mit Spitzenmieten belohnt 27east.com. Ältere Häuser oder solche in weniger gefragten Lagen müssen möglicherweise preislich angepasst oder modernisiert werden, um mit den neuen, modernen Mietobjekten auf dem Markt konkurrieren zu können 27east.com.

Laut lokalen Maklern , aber 27east.com. – heutige Urlauber bestehen vielleicht auf einen beheizten Pool, Tennis- oder Pickleballplatz, Fitnessraum im Haus und natürlich schnelles WLAN für Remote-Arbeit 27east.com 27east.com. Der Trend zur „Workcation“ bedeutet, dass viele Mieter die Möglichkeit wollen, Arbeit und Freizeit zu verbinden, daher sind 27east.com 27east.com. Insgesamt ziehen die Hamptons weiterhin diejenigen an, die luxuriöse Sommererlebnisse suchen, und 27east.com. Ältere Häuser oder solche in weniger gefragten Lagen müssen möglicherweise preislich angepasst oder modernisiert werden, um mit den neuen, modernen Mietobjekten auf dem Markt konkurrieren zu können 27east.com. Kurzzeitvermietungen vs. Saisonvermietungen: Der Markt teilt sich auf in traditionelle Saisonvermietungen (von Memorial Day bis Labor Day) und Kurzzeitvermietungen (unter 30 Tagen) , die an Beliebtheit gewonnen haben. Kurzaufenthalte bieten Flexibilität für Reisende und wurden durch Plattformen wie Airbnb gefördert. Allerdings schränken lokale Vorschriften die kürzesten Vermietungen ein – zum Beispiel erlaubt die Stadt East Hampton nur zwei Vermietungen von jeweils 14 Tagen oder weniger pro Halbjahr und verlangt Mietgenehmigungen therealdeal.com. Sag Harbor Village erlaubt jetzt Kurzzeit-Zimmervermietungen, allerdings mit der Auflage, dass der Eigentümer im Haus wohnt easthamptonstar.com. Diese Regeln sollen „Partyhäuser“ verhindern und den Frieden in der Nachbarschaft wahren. Trotz solcher Einschränkungen ist die Nachfrage nach wöchentlichen oder monatlichen Vermietungen hoch , und viele Mieter entscheiden sich eher für Aufenthalte nur im Juli oder August als für den ganzen Sommer, besonders im oberen Preissegment (wo die Monatsmieten über 100.000 $ liegen können). Makler berichten, dass die Vermietungssaison 2025 früh und geschäftig begonnen hat , mit mehr Anfragen im Januar und einer schnelleren Buchung der Top-Objekte als üblich behindthehedges.com behindthehedges.com. Es gab im Frühjahr eine kurze Flaute aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten, aber je näher der Sommer rückte, zog die Aktivität wieder deutlich an behindthehedges.com behindthehedges.com.

Der Markt teilt sich auf in traditionelle Saisonvermietungen (von Memorial Day bis Labor Day) und , die an Beliebtheit gewonnen haben. für Reisende und wurden durch Plattformen wie Airbnb gefördert. Allerdings schränken lokale Vorschriften die kürzesten Vermietungen ein – zum Beispiel und verlangt Mietgenehmigungen therealdeal.com. Sag Harbor Village erlaubt jetzt Kurzzeit-Zimmervermietungen, allerdings mit der Auflage, dass der Eigentümer im Haus wohnt easthamptonstar.com. Diese Regeln sollen „Partyhäuser“ verhindern und den Frieden in der Nachbarschaft wahren. Trotz solcher Einschränkungen , und viele Mieter entscheiden sich eher für Aufenthalte nur im Juli oder August als für den ganzen Sommer, besonders im oberen Preissegment (wo die Monatsmieten über 100.000 $ liegen können). Makler berichten, dass , mit mehr Anfragen im Januar und einer schnelleren Buchung der Top-Objekte als üblich behindthehedges.com behindthehedges.com. Es gab im Frühjahr eine kurze Flaute aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten, aber je näher der Sommer rückte, behindthehedges.com behindthehedges.com. Preise und Angebot: Erfahrungsberichten zufolge bleiben die Mietpreise in den Hamptons weiterhin nahe an Rekordhöhen , nachdem sie während 2020–2021 stark gestiegen waren, als Stadtbewohner an die East End flohen. In den Jahren 2022–2023 haben einige Vermieter zu hoch angesetzt und mussten nachjustieren, aber bis 2025 haben sich die Mieten weitgehend auf einem hohen Plateau stabilisiert. Ein „mittelgroßes“ Luxushaus mit Pool kann für die Saison etwa 250.000 $ kosten, während ein exklusives Anwesen direkt am Meer im Sommer weit über 1 Million $ einbringen kann. Das Angebot an Mietobjekten scheint ausreichend, aber wettbewerbsintensiv zu sein – viele neue Hausbesitzer, die während des Pandemie-Booms gekauft haben, vermieten ihre Immobilien, wenn sie sie nicht selbst nutzen, was das Angebot erhöht. Allerdings sind Daten zu Mietobjekten bekanntermaßen schwer zu erfassen (kein zentrales MLS für Vermietungen) 27east.com. Makler berichten, dass bis zum Vatertag (Mitte Juni) jedes Überangebot in der Regel absorbiert wird, da Last-Minute-Mieter noch einsteigen und manchmal bessere Konditionen aushandeln können, wenn noch Objekte verfügbar sind 27east.com. Stand 2025 gibt es auch zu Beginn des Sommers noch „gutes Angebot“ , was bedeutet, dass Mieter Auswahl haben und Vermieter realistisch kalkulieren müssen behindthehedges.com.

Erfahrungsberichten zufolge , nachdem sie während 2020–2021 stark gestiegen waren, als Stadtbewohner an die East End flohen. In den Jahren 2022–2023 haben einige Vermieter zu hoch angesetzt und mussten nachjustieren, aber bis 2025 haben sich die Mieten weitgehend auf einem hohen Plateau stabilisiert. Ein „mittelgroßes“ Luxushaus mit Pool kann für die Saison etwa 250.000 $ kosten, während ein exklusives Anwesen direkt am Meer im Sommer weit über 1 Million $ einbringen kann. – viele neue Hausbesitzer, die während des Pandemie-Booms gekauft haben, vermieten ihre Immobilien, wenn sie sie nicht selbst nutzen, was das Angebot erhöht. Allerdings (kein zentrales MLS für Vermietungen) 27east.com. Makler berichten, dass bis zum Vatertag (Mitte Juni) jedes Überangebot in der Regel absorbiert wird, da Last-Minute-Mieter noch einsteigen und manchmal bessere Konditionen aushandeln können, wenn noch Objekte verfügbar sind 27east.com. Stand 2025 , was bedeutet, dass Mieter Auswahl haben und Vermieter realistisch kalkulieren müssen behindthehedges.com. Investoren und Mietrenditen: Die starke Mietnachfrage ist Investoren nicht entgangen. Vermögende Käufer berücksichtigen beim Kauf von Immobilien in den Hamptons zunehmend das Mietpotenzial thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. Einige kaufen gezielt Immobilien, um sie einen Teil der Saison zu vermieten und so Kosten zu decken (oder sogar Gewinn zu erzielen). Luxuriöse Ferienhäuser, die in der Hochsaison Einnahmen generieren können, sind attraktive Hybrid-Investments – sie bieten sowohl persönlichen Nutzen als auch Cashflow thehamptonsbest.com. Darüber hinaus prüfen einige Investoren Mehrfamilien- oder gewerbliche Mietobjekte (wie kleine Apartmentanlagen oder gemischt genutzte Gebäude), um von der ganzjährigen Mietnachfrage zu profitieren thehamptonsbest.com. Insgesamt gilt: Solange die Verkaufspreise hoch bleiben, kann die Vermietung eine Möglichkeit sein, hohe laufende Kosten (Steuern, Instandhaltung) für Eigentümer abzufedern, sodass der Mietmarkt robust bleiben dürfte.

Mit Blick auf die Zukunft erwarten Experten, dass der Mietmarkt in den Hamptons solide bleibt, wenn auch vielleicht ohne das exponentielle Wachstum von 2020. Tatsächlich wird für 2025 ein verlangsamtes Wachstum des Angebots an Kurzzeitvermietungen prognostiziert, das sich bis 2026 stabilisieren soll 27east.com, da der Ansturm auf neue Inserate abkühlt und die Zinsen (sowie laufende Kosten) hoch bleiben. Dennoch wird nicht erwartet, dass die Nachfrage verschwindet – der Reiz der Hamptons bleibt bestehen. Möglicherweise erleben wir sogar eine „neue Normalität“, in der Mieter später buchen und gezielt nach Preis-Leistung suchen, angesichts gewisser wirtschaftlicher Unsicherheiten 27east.com. Makler raten Vermietern, die Preisentwicklung im Auge zu behalten und bei Bedarf verhandlungsbereit zu sein 27east.com. Qualität wird immer vermietet – Immobilien, die modernen Ansprüchen genügen (z. B. schicke neue Küchen statt altmodischer Strandhäuser), werden zuerst vermietet 27east.com. Bis 2028 könnten wir, falls Remote-/Hybridarbeit weiterhin verbreitet ist, sogar mehr Langzeitmieten oder halb-residente Mieter sehen, die mehrere Monate (nicht nur den Sommer) in den Hamptons verbringen, was die Grenze zwischen „Ferien-” und „Hauptwohnsitz”-Immobilienmärkten weiter verwischen würde.

Preisentwicklung und Dynamik des Angebots

Die Preisentwicklung des Immobilienmarktes in den Hamptons in den letzten Jahren war geradezu dramatisch. Nach einem pandemiebedingten Kaufrausch, der die Preise in die Höhe schnellen ließ, gab es eine kurze Flaute, aber 2025 brachte neue Rekordhöhen. Werfen wir einen Blick auf die Preis- und Angebotsentwicklung:

Rekordhohe Preise: Wie bereits erwähnt, erreichte der mittlere Verkaufspreis für Häuser in den Hamptons ein beispielloses Niveau von 2,04 Mio. $ Anfang 2025 homes.com. Das ist ein Anstieg von 13 % im Jahresvergleich und Teil eines längerfristigen Trends – die mittleren Preise sind etwa doppelt so hoch wie vor fünf Jahren businessinsider.com. In vielen einzelnen Dörfern der Hamptons liegen die Mediane sogar noch höher: z. B. Southampton Village und East Hampton Village verzeichnen routinemäßig Mediane von 3–4 Mio. $ und mehr , und Sagaponack überschritt 7 Mio. $ homes.com. Zum Vergleich: Der mittlere Wohnungspreis in Manhattan lag im 1. Quartal 2025 bei etwa 1,17 Mio. $ inhabit.corcoran.com, was verdeutlicht, dass Immobilien in den Hamptons (überwiegend Einfamilienhäuser mit Grundstück) im Median sogar teurer als in Manhattan geworden sind. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung; die Hamptons gehören nun eindeutig zur Ultra-Prime-Kategorie. Die Preise für Neubauten und bezugsfertige Immobilien sind besonders stark gestiegen und setzen aufgrund hoher Baukosten und luxuriöser Ausstattungen oft neue Rekorde in den jeweiligen Vierteln.

Wie bereits erwähnt, erreichte der mittlere Verkaufspreis für Häuser in den Hamptons ein homes.com. Das ist ein und Teil eines längerfristigen Trends – die mittleren Preise sind etwa businessinsider.com. In vielen einzelnen Dörfern der Hamptons liegen die Mediane sogar noch höher: z. B. , und Sagaponack überschritt 7 Mio. $ homes.com. Zum Vergleich: inhabit.corcoran.com, was verdeutlicht, dass Immobilien in den Hamptons (überwiegend Einfamilienhäuser mit Grundstück) im Median sogar teurer als in Manhattan geworden sind. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung; die Hamptons gehören nun eindeutig zur Ultra-Prime-Kategorie. Die Preise für und setzen aufgrund hoher Baukosten und luxuriöser Ausstattungen oft neue Rekorde in den jeweiligen Vierteln. Flaches bis moderates Wachstum Ende 2024: Es ist erwähnenswert, dass nach dem Höhepunkt von 2021 das Preiswachstum für eine Zeit nachließ. Tatsächlich lag der Medianpreis im 2. Quartal 2025 mit 1,887 Mio. $ etwa auf dem gleichen Niveau wie die 1,89 Mio. $ im 2. Quartal 2024 libn.com. Diese Seitwärtsbewegung war auf einen höheren Anteil an Verkäufen im mittleren Marktsegment (was den Median etwas nach unten zog) und auf Widerstand der Käufer gegen die schnell steigenden Preise zurückzuführen. Während das erste Quartal also einen großen Sprung beim Median zeigte, deutet das zweite Quartal darauf hin, dass die Preise zwar hoch, aber nicht unkontrolliert weiter steigen libn.com. Mehrere Quellen beschreiben den Markt als „normalisierend“ nach dem rasanten Wachstum der Pandemiejahre mansionglobal.com. In der Praxis bedeutet das, dass wir hohe, aber stabile Preise sehen, statt kontinuierlicher zweistelliger Zuwächse pro Quartal. Viele Verkäufer sind bei ihren Preisvorstellungen realistischer geworden, und Käufer, obwohl motiviert, jagen nicht automatisch überhöhten Preisen hinterher. Das Nettoergebnis ist, dass Bietergefechte selektiv stattfinden – ein gut bepreistes, begehrtes Haus kann immer noch über dem Angebotspreis verkauft werden, aber insgesamt stabilisiert sich das Preiswachstum auf ein gemäßigteres Tempo mansionglobal.com.

Es ist erwähnenswert, dass nach dem Höhepunkt von 2021 das Preiswachstum für eine Zeit nachließ. Tatsächlich libn.com. Diese Seitwärtsbewegung war auf einen höheren Anteil an Verkäufen im mittleren Marktsegment (was den Median etwas nach unten zog) und auf Widerstand der Käufer gegen die schnell steigenden Preise zurückzuführen. Während das erste Quartal also einen großen Sprung beim Median zeigte, deutet das zweite Quartal darauf hin, dass libn.com. Mehrere Quellen beschreiben den Markt als „normalisierend“ nach dem rasanten Wachstum der Pandemiejahre mansionglobal.com. In der Praxis bedeutet das, dass wir sehen, statt kontinuierlicher zweistelliger Zuwächse pro Quartal. Viele Verkäufer sind bei ihren Preisvorstellungen realistischer geworden, und Käufer, obwohl motiviert, jagen nicht automatisch überhöhten Preisen hinterher. Das Nettoergebnis ist, dass – ein gut bepreistes, begehrtes Haus kann immer noch über dem Angebotspreis verkauft werden, aber insgesamt mansionglobal.com. Bestandsaufbau: Der Bestand (die Anzahl der zum Verkauf stehenden Häuser) ist ein entscheidendes Puzzlestück. Die Hamptons erlebten 2021–2022 einen starken Bestandsengpass, als Pandemie-Käufer die Angebote aufkauften und nur wenige neue Angebote hinzukamen. Diese Knappheit trieb die Preise in die Höhe und die Verkäufe nach unten (weil es nichts zu kaufen gab). Jetzt verbessert sich der Bestand allmählich – im ersten Quartal 2025 stieg die Zahl der Angebote im Jahresvergleich um etwa 10 % homes.com. Die Ausweitung des Angebots über fünf aufeinanderfolgende Quartale homes.com wirkte wie ein Sicherheitsventil, ermöglichte mehr Verkäufe millersamuel.com. Selbst mit diesem Anstieg bleibt das Angebot im historischen Vergleich zur Nachfrage niedrig (zum Vergleich: In den 2010er Jahren gab es zeitweise über 2.000 Angebote; jetzt etwa 1.100). Wichtig ist jedoch, dass sich die Angebotsmonate verringert haben , weil die Verkaufsdynamik deutlich zugenommen hat millersamuel.com. Anfang 2024 stieg die Angebotsdauer in Monaten, da die Verkäufe langsamer wurden, aber bis Anfang 2025 sank sie auf 8,4 Monate – was darauf hindeutet, dass der Markt die neuen Angebote schnell aufgenommen hat millersamuel.com. Übersetzung: Die moderaten Bestandszuwächse haben die Verhandlungsposition nicht zu den Käufern verschoben; gute Immobilien verkaufen sich weiterhin schnell. Allerdings hat der Anstieg der Auswahlmöglichkeiten wahrscheinlich zur Preisstabilisierung beigetragen – Käufer hatten etwas mehr Auswahl und mussten nicht jedes Angebot überbieten, was den Median bis Mitte 2025 im Rahmen hielt libn.com.

Der Bestand (die Anzahl der zum Verkauf stehenden Häuser) ist ein entscheidendes Puzzlestück. Die Hamptons erlebten 2021–2022 einen starken Bestandsengpass, als Pandemie-Käufer die Angebote aufkauften und nur wenige neue Angebote hinzukamen. Diese Knappheit trieb die Preise in die Höhe und die Verkäufe nach unten (weil es nichts zu kaufen gab). Jetzt – im ersten Quartal 2025 stieg die Zahl der Angebote im Jahresvergleich um etwa 10 % homes.com. Die homes.com wirkte wie ein Sicherheitsventil, millersamuel.com. Selbst mit diesem Anstieg bleibt das Angebot im historischen Vergleich zur Nachfrage niedrig (zum Vergleich: In den 2010er Jahren gab es zeitweise über 2.000 Angebote; jetzt etwa 1.100). Wichtig ist jedoch, dass sich , weil die Verkaufsdynamik deutlich zugenommen hat millersamuel.com. Anfang 2024 stieg die Angebotsdauer in Monaten, da die Verkäufe langsamer wurden, aber bis Anfang 2025 sank sie auf 8,4 Monate – was darauf hindeutet, dass der Markt die neuen Angebote schnell aufgenommen hat millersamuel.com. Übersetzung: Die moderaten Bestandszuwächse haben die Verhandlungsposition nicht zu den Käufern verschoben; gute Immobilien verkaufen sich weiterhin schnell. Allerdings hat der Anstieg der Auswahlmöglichkeiten wahrscheinlich zur Preisstabilisierung beigetragen – Käufer hatten etwas mehr Auswahl und mussten nicht jedes Angebot überbieten, was den Median bis Mitte 2025 im Rahmen hielt libn.com. Luxus-Inventar vs. Mittelklasse: Die Bestandsbedingungen variieren je nach Segment. Im Ultra-High-End-Bereich (10 Mio. $+), ist das Angebot oft maßgeschneidert und begrenzt – in manchen Jahren gibt es nur eine Handvoll solcher Angebote, und sie können länger zum Verkauf brauchen. Im Jahr 2025 gibt es eine Reihe sehr teurer Immobilien auf dem Markt (einschließlich Anwesen nördlich von 50 Mio. $), aber dieses „Trophäen“-Segment bedient nur einen winzigen Käuferkreis. Das Angebot im mittleren Marktsegment (1 Mio.–5 Mio. $) hat sich stärker aufgefüllt, da einige Eigentümer sich entscheiden, bei diesen hohen Werten auszusteigen, und eine Welle von spekulativ gebauten Häusern (Neubauten) im Bereich von 3 Mio.–6 Mio. $ auf den Markt kommt. Entwickler sind aktiv beim Bau oder der Renovierung von Häusern, um die Nachfrage im Bereich von 3–6 Mio. $ zu bedienen, und diese neuen Häuser erhöhen das Angebot behindthehedges.com. Auf der anderen Seite ist das Einstiegssegment (unter 1 Mio. $) fast verschwunden; im gesamten Jahr 2024 wurden nur 28 Häuser unter 500.000 $ verkauft townandcountryhamptons.com townandcountryhamptons.com, und solche Angebote werden immer seltener. Im Wesentlichen hat sich das gesamte Preisspektrum nach oben verschoben, und das Angebot am unteren Ende ist extrem knapp (was viele weniger wohlhabende Käufer nach North Fork oder in andere Gebiete verdrängt).

Insgesamt scheinen die Preise in den Hamptons ein hohes Plateau erreicht zu haben, wobei 2025 ein Allzeithoch markiert, das Wachstum sich jedoch auf einstellige Prozentwerte abschwächt. Verkäufer erzielen starke Preise, müssen aber die Sensibilität der Käufer im Auge behalten – Immobilien, die als überteuert wahrgenommen werden, bleiben stehen, bis der Preis angepasst wird behindthehedges.com. Unterdessen normalisiert sich das Angebot langsam, was gesund ist: Es können mehr Transaktionen stattfinden, ohne dass die Preise zwangsläufig einbrechen. Für die nächsten Jahre wird erwartet, dass die Preise hoch bleiben und wahrscheinlich moderat steigen werden (im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich jährlich), sofern kein größerer wirtschaftlicher Schock eintritt. Das knappe Angebot, die Attraktivität der Lage und der Wohlstand der Käufer sorgen für eine Wertuntergrenze. Allerdings sollte man die allgemeinen Bedingungen im Auge behalten: Bleiben die Zinsen hoch oder kommt es zu einer Rezession, könnten selbst die Hamptons in bestimmten Segmenten (insbesondere im hypothekenabhängigen mittleren Markt) Preisrückgänge erleben. Prognosen werden wir in einem späteren Abschnitt besprechen, aber zusammengefasst hat sich der Hamptons-Markt 2025 von einem hektischen Boom zu einem starken, reifen Markt mit Preisen auf neuem Normalniveau und einem langsam erholenden Angebot entwickelt.

Wichtige Käuferdemografie und Nachfragetreiber

Die Hamptons ziehen einen exklusiven Käuferkreis an, der sich in den letzten Jahren noch erweitert hat. Zu verstehen, wer kauft und warum, ist entscheidend, um die Widerstandsfähigkeit des Marktes zu begreifen. Hier sind die wichtigsten Käuferdemografien und Nachfragetreiber im Jahr 2025:

Wall Street und Finanzelite: Die Hamptons waren schon immer Manhattans Sommer-Hinterhof, daher ist es keine Überraschung, dass ein großer Anteil der Käufer aus dem Finanzsektor stammt. Investmentbanker, Hedgefonds-Manager und andere Wall-Street-Vertreter bleiben weiterhin die Schwergewichte auf dem Markt. Hohe Wall-Street-Boni Ende 2024 trugen dazu bei, den Verkaufsanstieg Anfang 2025 zu befeuern businessinsider.com. Diese Käufer zahlen oft bar oder verfügen über reichlich Liquidität, wodurch sie weniger empfindlich auf Zinsschwankungen reagieren. Sie suchen sowohl nach Traditionsimmobilien (historische Anwesen in Southampton) als auch nach modernen Prachtbauten. Nachfragetreiber: Für diese Gruppe ist Immobilienbesitz in den Hamptons ein Prestigeobjekt und eine langfristige Investition – ein Ort, um Vermögen zu parken und es zu genießen. Wie ein CEO einer Maklerfirma anmerkte, „Immobilien in den Hamptons haben eine lange Geschichte der Wertsteigerung“ businessinsider.com, was das Vertrauen der Käufer aus der Finanzbranche stärkt, dass ein Kauf hier eine kluge Entscheidung ist, selbst bei Börsenschwankungen.

Die Hamptons waren schon immer Manhattans Sommer-Hinterhof, daher ist es keine Überraschung, dass ein großer Anteil der Käufer aus dem Finanzsektor stammt. bleiben weiterhin die Schwergewichte auf dem Markt. Anfang 2025 zu befeuern businessinsider.com. Diese Käufer zahlen oft bar oder verfügen über reichlich Liquidität, wodurch sie weniger empfindlich auf Zinsschwankungen reagieren. Sie suchen sowohl nach Traditionsimmobilien (historische Anwesen in Southampton) als auch nach modernen Prachtbauten. Nachfragetreiber: Für diese Gruppe ist Immobilienbesitz in den Hamptons ein Prestigeobjekt und eine langfristige Investition – ein Ort, um Vermögen zu parken und es zu genießen. Wie ein CEO einer Maklerfirma anmerkte, „Immobilien in den Hamptons haben eine lange Geschichte der Wertsteigerung“ businessinsider.com, was das Vertrauen der Käufer aus der Finanzbranche stärkt, dass ein Kauf hier eine kluge Entscheidung ist, selbst bei Börsenschwankungen. Tech- und Entertainment-Vermögen: In den letzten Jahren sind mehr Unternehmer aus der Tech-Branche und Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsindustrie in den Hamptons-Markt eingestiegen und haben die Käuferschaft diversifiziert thehamptonsbest.com. Millionäre (und Milliardäre) aus dem Silicon Valley haben den Hamptons-Lifestyle entdeckt und kaufen hier Zweit- (oder Dritt-)Wohnsitze, manchmal sogar Hauptwohnsitze, wenn sie remote arbeiten können. Ebenso erwerben Prominente aus Musik, Film und Sport häufig Anwesen – wie prominente Eigentümer von Filmstars bis Popsängern zeigen. Diese Käufer tendieren zu Wow-Immobilien (riesige Anwesen, spektakuläre Wasserlagen) und nehmen oft umfangreiche individuelle Neubauten oder Renovierungen vor. Nachfragetreiber: Prestige und Exklusivität. Für Tech-Mogule, die an die Westküste gewöhnt sind, bieten die Hamptons Ostküsten-Prestige und Nähe zu NYC. Für Entertainer ist es ein Rückzugsort nahe der Medienhauptstadt. Der Reiz der Hamptons als Statussymbol bleibt bestehen und zieht neues Geld ebenso an wie altes.

In den letzten Jahren in den Hamptons-Markt eingestiegen und haben die Käuferschaft diversifiziert thehamptonsbest.com. Millionäre (und Milliardäre) aus dem Silicon Valley haben den Hamptons-Lifestyle entdeckt und kaufen hier Zweit- (oder Dritt-)Wohnsitze, manchmal sogar Hauptwohnsitze, wenn sie remote arbeiten können. Ebenso erwerben Prominente aus Musik, Film und Sport häufig Anwesen – wie prominente Eigentümer von Filmstars bis Popsängern zeigen. Diese Käufer tendieren zu (riesige Anwesen, spektakuläre Wasserlagen) und nehmen oft umfangreiche individuelle Neubauten oder Renovierungen vor. Nachfragetreiber: Prestige und Exklusivität. Für Tech-Mogule, die an die Westküste gewöhnt sind, bieten die Hamptons Ostküsten-Prestige und Nähe zu NYC. Für Entertainer ist es ein Rückzugsort nahe der Medienhauptstadt. „COVID-Flüchtlinge“ und Remote-Arbeiter: Eine transformative demografische Verschiebung entstand aus der Pandemie: eine Welle von Familien und Einzelpersonen, die beschlossen, die Hamptons zu ihrem Zuhause zu machen (zumindest für einen Großteil des Jahres) . Der Zustrom von „COVID-Flüchtlingen“ 2020–2021 – Menschen, die aus den Städten flohen, um mehr Platz zu haben – brachte viele Erstkäufer in die Hamptons. Jetzt, im Jahr 2025, sind viele dieser Eigentümer sesshaft geworden und arbeiten oft remote von ihren Häusern in den Hamptons aus . Infolgedessen umfasst der Käuferpool heute auch diejenigen, die nach ganzjährigen Wohnsitzen oder zumindest Häusern suchen, die sowohl als Wochenend- als auch als Homeoffice-Basis dienen können thehamptonsbest.com homes.com. Eigene Homeoffices, Fitnessräume und ganzjährige Annehmlichkeiten sind für diese Käufer zu Prioritäten geworden homes.com. Ein lokaler Makler bemerkte eine „klare Verschiebung von saisonalen Lifestyle-Käufen hin zu ganzjähriger Bewohnbarkeit“ – die heutigen Käufer wollen Immobilien, die eine Nutzung das ganze Jahr über ermöglichen, mit modernem Komfort und zuverlässiger Infrastruktur homes.com. Dieser Trend hat die Demografie über Rentner oder reine Zweitwohnsitz-Urlauber hinaus erweitert; mittlerweile ziehen 30- bis 40-jährige Berufstätige mit kleinen Kindern aus Lifestyle-Gründen und zum Telependeln in den Osten. Nachfragetreiber: Lebensqualität. Die Hamptons bieten natürliche Schönheit, Strandaktivitäten und Privatsphäre, während man nur einen Zoom-Anruf vom Geschäft entfernt ist. Da hybride Arbeitsmodelle bestehen bleiben, wird diese Bevölkerungsgruppe weiterhin die Nachfrage nach Häusern antreiben, die das ganzjährige Leben in den Hamptons zu einer realistischen Option machen thehamptonsbest.com.

Eine transformative demografische Verschiebung entstand aus der Pandemie: . Der Zustrom von „COVID-Flüchtlingen“ 2020–2021 – Menschen, die aus den Städten flohen, um mehr Platz zu haben – brachte viele Erstkäufer in die Hamptons. Jetzt, im Jahr 2025, sind viele dieser Eigentümer . Infolgedessen umfasst der Käuferpool heute auch diejenigen, die nach thehamptonsbest.com homes.com. homes.com. Ein lokaler Makler bemerkte eine „klare Verschiebung von saisonalen Lifestyle-Käufen hin zu ganzjähriger Bewohnbarkeit“ – die heutigen Käufer wollen Immobilien, die eine Nutzung das ganze Jahr über ermöglichen, mit modernem Komfort und zuverlässiger Infrastruktur homes.com. Dieser Trend hat die Demografie über Rentner oder reine Zweitwohnsitz-Urlauber hinaus erweitert; mittlerweile ziehen 30- bis 40-jährige Berufstätige mit kleinen Kindern aus Lifestyle-Gründen und zum Telependeln in den Osten. Nachfragetreiber: Lebensqualität. Die Hamptons bieten natürliche Schönheit, Strandaktivitäten und Privatsphäre, während man nur einen Zoom-Anruf vom Geschäft entfernt ist. Da hybride Arbeitsmodelle bestehen bleiben, wird diese Bevölkerungsgruppe weiterhin die Nachfrage nach Häusern antreiben, die thehamptonsbest.com. Internationale Käufer: Historisch gesehen sind die Hamptons in ihrer Käuferstruktur weniger international als beispielsweise Manhattan oder Miami. Es handelt sich größtenteils um einen inländischen Markt (Tri-State Area, dazu einige Käufer von der Westküste und gelegentlich aus Europa). Dennoch tauchen ultra-wohlhabende internationale Käufer auf, insbesondere bei Spitzenimmobilien. Es gab Fälle, in denen europäischer Adel, Investoren aus dem Nahen Osten oder asiatische Milliardäre bedeutende Anwesen in den Hamptons als Teil globaler Immobilienportfolios erwarben. Im Jahr 2025 ist dies immer noch nur ein kleiner Teil des Marktes, aber erwähnenswert. Der starke US-Dollar und Reisebeschränkungen in den letzten Jahren haben das ausländische Interesse etwas gebremst, aber mit der Normalisierung des Reisens rücken die Hamptons auf den Radar der globalen Elite, die sie auf eine Stufe mit anderen Weltklasse-Enklaven (St. Tropez, Monaco usw.) stellen. Nachfragetreiber: Diversifikation und Trophäenjagd – diese Käufer wollen Prestigeobjekte und sehen die Hamptons als politisch und finanziell sicheren Hafen. „Next-Gen“-Vermögen und Erstkäufer in den Hamptons: Ein weiterer subtiler Wandel: Jüngere vermögende Privatpersonen (spätes 20er bis 40er Alter) treten in den Hamptons-Markt ein, manchmal als Erstkäufer von Ferienhäusern. Dazu gehören erfolgreiche Unternehmer, wohlhabende zweite Generationen, die hier aufgewachsen und in den Urlaub gefahren sind, sowie Personen, die Aktienoptionen oder Krypto-Gewinne zu Geld gemacht haben. Lokale Makler haben beobachtet, dass Erstkäufer in den Hamptons auf dem Markt aktiv sind, darunter junge Familien, die von Stadtwohnungen aufsteigen behindthehedges.com. Sie beginnen vielleicht am unteren Ende (auf der Suche nach einem Cottage für 1–2 Mio. $ oder einem bescheidenen zeitgenössischen Haus), aber viele haben langfristige Pläne, die Immobilienleiter vor Ort weiter hinaufzusteigen. Nachfragetreiber: Lebensstil-Upgrade und Investition. Die Hamptons gelten für viele in dieser Gruppe als ultimative Belohnung für Erfolg, und sie sind bestrebt, hier Wurzeln zu schlagen. Viele planen auch, das Haus – wie erwähnt – einen Teil des Sommers zu vermieten, was die Investition attraktiver macht.

Entscheidend ist, dass all diese Käufer über erhebliches, oft liquides Vermögen verfügen. Es wird geschätzt, dass die Mehrheit der hochpreisigen Verkäufe in den Hamptons Barverkäufe sind oder nur kleine Hypotheken zur Hebelwirkung genutzt werden. Wie Compass-CEO Robert Reffkin anmerkte, sind „die Ultrareichen weniger betroffen“ von hohen Zinsen – sie konzentrieren sich auf langfristigen Wert und Prestige, viele Geschäfte werden bar abgewickelt thehamptonsbest.com . Tatsächlich haben Zinsen von etwa 6–7 % einige Grenzkäufer ausgedünnt, aber in den Hamptons sind davon meist Käufer im Bereich unter 2 Mio. $ betroffen (die eventuell eine Finanzierung benötigen) thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com . Das obere Segment folgt weitgehend seinen eigenen Regeln, angetrieben von Bargeld und Börsengewinnen. Ironischerweise kann Volatilität an den Finanzmärkten sogar zu mehr Käufen in den Hamptons führen, da wohlhabende Investoren ihr Geld in reale Vermögenswerte umschichten. Ein Trendbeobachter stellte fest, dass Luxusimmobilien in gefragten Märkten als „greifbarer Vermögenswert“ und sicherer Hafen gelten, wenn die Märkte schwanken businessinsider.com . Diese Denkweise hat den Hamptons in unsicheren Zeiten geholfen: Anstatt sich zurückzuziehen, setzen reiche Käufer manchmal noch stärker auf Sachwerte wie Strandimmobilien.

Wichtige Nachfragetreiber lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Prestige und Lebensstil: Eigentum in den Hamptons verleiht Status und bietet einen begehrten Lebensstil (Strände, Exklusivität, gesellschaftliches Leben). Diese schwer fassbare Anziehungskraft zieht wohlhabende Käufer immer wieder an.

Eigentum in den Hamptons verleiht Status und bietet einen begehrten Lebensstil (Strände, Exklusivität, gesellschaftliches Leben). Diese schwer fassbare Anziehungskraft zieht wohlhabende Käufer immer wieder an. Investition und Vermögenserhalt: Die Erwartung (historisch bestätigt), dass Immobilien in den Hamptons langfristig an Wert gewinnen, macht sie zu einem attraktiven Ort, um Vermögen zu parken businessinsider.com. Viele Käufer betrachten sie als Diversifikationsanlage, die durch begrenztes Land und hohe Nachfrage relativ abgesichert ist.

Die Erwartung (historisch bestätigt), dass Immobilien in den Hamptons langfristig an Wert gewinnen, macht sie zu einem attraktiven Ort, um Vermögen zu parken businessinsider.com. Viele Käufer betrachten sie als Diversifikationsanlage, die durch begrenztes Land und hohe Nachfrage relativ abgesichert ist. Remote-Arbeit und Platz: Nach 2020 führte die Möglichkeit, in einem geräumigen Haus in schöner Umgebung zu leben und zu arbeiten, viele dazu, in den Hamptons zu kaufen. Dieser Trend hält an, da Unternehmen hybride Arbeitsmodelle übernehmen. Käufer wünschen sich „die ideale Mischung aus Arbeit und Freizeit“ – eine ruhige Umgebung, ohne auf Konnektivität zu verzichten thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com.

Nach 2020 führte die Möglichkeit, in einem geräumigen Haus in schöner Umgebung zu leben und zu arbeiten, viele dazu, in den Hamptons zu kaufen. Dieser Trend hält an, da Unternehmen hybride Arbeitsmodelle übernehmen. Käufer wünschen sich „die ideale Mischung aus Arbeit und Freizeit“ – eine ruhige Umgebung, ohne auf Konnektivität zu verzichten thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. Demografie und Familienbedürfnisse: Menschen nutzen Häuser in den Hamptons auf neue Weise – nicht nur für den Sommer, sondern für Mehrgenerationenwohnen oder als Hauptwohnsitz. Beispielsweise haben einige Familien vergrößert, um Großeltern oder erwachsene Kinder unter einem (sehr großen) Dach unterzubringen. Die Hamptons bieten große Grundstücke für das Leben im Compound-Stil, was diejenigen anspricht, die Familienrückzugsorte abseits städtischer Dichte suchen.

Im Wesentlichen ist der Hamptons-Käufer im Jahr 2025 wohlhabend, versiert und sucht sowohl Luxus als auch Stabilität. Sie kommen aus einer immer breiteren Palette von Hintergründen (Finanzen, Technik, Unterhaltung usw.), teilen aber einen gemeinsamen Glauben: Immobilienbesitz in den Hamptons lohnt sich. Wie ein erfahrener Makler sagte, „für die richtige Immobilie bleibt der Reiz des Hamptons-Lifestyles schwer zu widerstehen“ thehamptonsbest.com. Diese emotionale Anziehungskraft, kombiniert mit finanziellen Überlegungen, hält die Nachfrage auch dann hoch, wenn äußere Bedingungen (wie Zinssätze oder Aktienindizes) zur Vorsicht mahnen könnten.

Investitionspotenzial und Risiken

In Immobilien in den Hamptons zu investieren, hat sich für viele als äußerst lohnend erwiesen, ist aber nicht ohne Risiken. In diesem Abschnitt bewerten wir das Investitionspotenzial des Marktes – warum viele ihn für eine solide Anlage halten – sowie die zentralen Risiken und Herausforderungen, die künftige Renditen beeinflussen könnten.

Investitionspotenzial – Warum der Hamptons-Markt lockt:

Historische Wertsteigerung: Die Hamptons haben eine nachweisliche Geschichte signifikanter langfristiger Wertsteigerungen. Trotz zyklischer Rückgänge zeigt die Gesamttendenz seit Jahrzehnten nach oben, übertrifft die Inflation und oft auch breitere US-Immobilienindizes . Wie bereits erwähnt, haben sich die Medianpreise in den letzten 5 Jahren etwa verdoppelt businessinsider.com, und ein Rückblick auf 10–20 Jahre zeigt erhebliche Gewinne bei erstklassigen Immobilien. Diese Entwicklung untermauert die Ansicht, dass „Immobilien in den Hamptons über die Zeit hinweg eine lange Geschichte der Wertsteigerung haben“, wie ein Präsident einer Maklerfirma feststellte businessinsider.com. Die Kombination aus begrenztem Angebot (durch Bebauungspläne ist eine Überbauung der Hamptons mit Hochhäusern oder dichten Siedlungen ausgeschlossen) und unerschöpflicher Nachfrage von Wohlhabenden schafft die Grundlage für langfristiges Preiswachstum.

Die Hamptons haben eine nachweisliche Geschichte signifikanter langfristiger Wertsteigerungen. Trotz zyklischer Rückgänge zeigt die Gesamttendenz seit Jahrzehnten nach oben, . Wie bereits erwähnt, haben sich die Medianpreise in den letzten 5 Jahren etwa verdoppelt businessinsider.com, und ein Rückblick auf 10–20 Jahre zeigt erhebliche Gewinne bei erstklassigen Immobilien. Diese Entwicklung untermauert die Ansicht, dass „Immobilien in den Hamptons über die Zeit hinweg eine lange Geschichte der Wertsteigerung haben“, wie ein Präsident einer Maklerfirma feststellte businessinsider.com. Die Kombination aus begrenztem Angebot (durch Bebauungspläne ist eine Überbauung der Hamptons mit Hochhäusern oder dichten Siedlungen ausgeschlossen) und unerschöpflicher Nachfrage von Wohlhabenden schafft die Grundlage für langfristiges Preiswachstum. Robuste Nachfrage im High-End-Segment: Die sehr wohlhabende Käuferbasis sorgt für eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Vermögende Privatpersonen sind weniger von Rezessionen oder Zinserhöhungen betroffen; sie betrachten Immobilien oft als Wertaufbewahrungsmittel. Während der wirtschaftlichen Turbulenzen 2020 beispielsweise strömten Wohlhabende in Sachwerte und lösten den Boom in den Hamptons aus. Das bedeutet, dass die Hamptons im Vergleich zu anderen Märkten Abschwünge besser verkraften können. Selbst wenn das Verkaufsvolumen in einem schlechten Jahr sinkt, halten sich die Preise im oberen Segment meist stabiler , da Verkäufer selten unter Druck stehen und auf eine Markterholung warten können. Die Redewendung „eng verbunden mit der Wall Street“ wird oft verwendet – wenn es der Wall Street gut geht, fließt Geld in Immobilien in den Hamptons finance.yahoo.com. Umgekehrt kann es bei Problemen an der Wall Street zu einer Verlangsamung kommen, aber historisch erfolgt die Erholung schnell, da das grundlegende Verlangen nach einem Stück der Hamptons nie verschwindet.

Die sehr wohlhabende Käuferbasis sorgt für eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Vermögende Privatpersonen sind weniger von Rezessionen oder Zinserhöhungen betroffen; sie betrachten Immobilien oft als Wertaufbewahrungsmittel. Während der wirtschaftlichen Turbulenzen 2020 beispielsweise strömten Wohlhabende in Sachwerte und lösten den Boom in den Hamptons aus. Das bedeutet, dass die Hamptons im Vergleich zu anderen Märkten Abschwünge besser verkraften können. , da Verkäufer selten unter Druck stehen und auf eine Markterholung warten können. Die Redewendung „eng verbunden mit der Wall Street“ wird oft verwendet – wenn es der Wall Street gut geht, fließt Geld in Immobilien in den Hamptons finance.yahoo.com. Umgekehrt kann es bei Problemen an der Wall Street zu einer Verlangsamung kommen, aber historisch erfolgt die Erholung schnell, da das grundlegende Verlangen nach einem Stück der Hamptons nie verschwindet. Mieteinnahmen und Rendite: Für Investoren oder auch Eigennutzer können Immobilien in den Hamptons erhebliche Mieteinnahmen generieren. Wie beschrieben, gehören die wöchentlichen oder monatlichen Sommermieten zu den höchsten im Land. Ein Eigentümer kann ein Haus für einen Teil der Saison vermieten und so einen Großteil der jährlichen Kosten decken. Die Kapitalisierungsraten (Mietrenditen) in den Hamptons sind nicht hoch (der Fokus liegt meist auf Wertsteigerung), aber in der Hochsaison kann eine Immobilie eine beachtliche Rendite erzielen. Einige Private-Equity-Investoren haben sogar versucht, Portfolios von Mietobjekten in Top-Lagen zusammenzustellen und sie im Grunde wie Luxushotels zu behandeln. Die starke Mietnachfrage bis 2029 (wie national prognostiziert realwealth.com realwealth.com) bedeutet, dass Investoren bei Vermietung weiterhin mit laufenden Einnahmen rechnen können. Und anders als viele Ferienregionen haben die Hamptons einen Ruf, der immer wieder Mieter zu Höchstpreisen anzieht.

Für Investoren oder auch Eigennutzer können Immobilien in den Hamptons erhebliche Mieteinnahmen generieren. Wie beschrieben, gehören die wöchentlichen oder monatlichen Sommermieten zu den höchsten im Land. Ein Eigentümer kann ein Haus für einen Teil der Saison vermieten und so einen Großteil der jährlichen Kosten decken. Einige Private-Equity-Investoren haben sogar versucht, Portfolios von Mietobjekten in Top-Lagen zusammenzustellen und sie im Grunde wie Luxushotels zu behandeln. Die starke Mietnachfrage bis 2029 (wie national prognostiziert realwealth.com realwealth.com) bedeutet, dass Investoren bei Vermietung weiterhin mit laufenden Einnahmen rechnen können. Und anders als viele Ferienregionen haben die Hamptons einen Ruf, der immer wieder Mieter zu Höchstpreisen anzieht. Sicherer Hafen: Immobilien in erstklassigen Lagen wie den Hamptons gelten oft als sicherer Hafen – ein Vermögenswert, der seinen Wert behält, selbst wenn andere Investitionen fallen. Das zeigte sich, als Börsenturbulenzen und sogar Rezessionsängste die Käufer in den Hamptons im Jahr 2025 nicht abschreckten businessinsider.com businessinsider.com. Die Kombination aus greifbarem Wert (Grundstück + Haus in einem begrenzten Küstengebiet) und Luxus-Appeal gibt Investoren das Vertrauen, dass ihr Geld vergleichsweise sicher angelegt ist. Wie eine Analyse feststellte, kann Hamptons-Immobilienbesitz auch dann noch boomen, wenn die Wirtschaftslage düster erscheint, und als millionenschwerer sicherer Hafen dienen businessinsider.com. Das folgt einem ähnlichen Prinzip wie Investitionen in Kunst, Gold oder edlen Wein – nur dass Immobilien zusätzlich einen Nutzen bieten (man kann darin wohnen).

Immobilien in erstklassigen Lagen wie den Hamptons gelten oft als sicherer Hafen – ein Vermögenswert, der seinen Wert behält, selbst wenn andere Investitionen fallen. Das zeigte sich, als Börsenturbulenzen und sogar Rezessionsängste die Käufer in den Hamptons im Jahr 2025 nicht abschreckten businessinsider.com businessinsider.com. Die Kombination aus greifbarem Wert (Grundstück + Haus in einem begrenzten Küstengebiet) und Luxus-Appeal gibt Investoren das Vertrauen, dass ihr Geld vergleichsweise sicher angelegt ist. Wie eine Analyse feststellte, kann Hamptons-Immobilienbesitz auch dann noch boomen, wenn die Wirtschaftslage düster erscheint, und als millionenschwerer sicherer Hafen dienen businessinsider.com. Das folgt einem ähnlichen Prinzip wie Investitionen in Kunst, Gold oder edlen Wein – nur dass Immobilien zusätzlich einen Nutzen bieten (man kann darin wohnen). Relativer Wert im Vergleich zu anderen Elite-Märkten: Für ultrareiche Käufer, die globale Luxusmärkte sondieren, erscheinen die Hamptons im Vergleich zu den Medianpreisen von über 10 Mio. $ in Orten wie Palm Beach mansionglobal.com oder der Riviera tatsächlich als vernünftig. Mit einem Median von 2 Mio. $ bieten die Hamptons Einstiegsmöglichkeiten auf verschiedenen Preisniveaus und eine Vielfalt an Immobilien (man kann 1 Mio. $ oder 50 Mio. $ ausgeben). Zum Beispiel erreichte der Medianpreis für Einfamilienhäuser in Palm Beach im Jahr 2025 12,9 Mio. $ mansionglobal.com, weit über dem Median der Hamptons – wobei Palm Beachs winziger, ultra-luxuriöser Markt ein ganz eigenes Kaliber ist. Der Punkt ist: Nach manchen Maßstäben bieten die Hamptons ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis unter den Top-Enklaven, besonders angesichts der Grundstücksgrößen und Ausstattungen. Dieser Vergleich kann globale Investoren anziehen, die eine Trophäen-Immobilie in den USA wollen, aber beispielsweise vor den Komplexitäten von Manhattan-Coops oder den Waldbrandrisiken in Los Angeles zurückschrecken.

Für ultrareiche Käufer, die globale Luxusmärkte sondieren, erscheinen die Hamptons im Vergleich zu den mansionglobal.com oder der Riviera tatsächlich als vernünftig. Mit einem Median von 2 Mio. $ bieten die Hamptons Einstiegsmöglichkeiten auf verschiedenen Preisniveaus und eine Vielfalt an Immobilien (man kann 1 Mio. $ oder 50 Mio. $ ausgeben). Zum Beispiel erreichte mansionglobal.com, weit über dem Median der Hamptons – wobei Palm Beachs winziger, ultra-luxuriöser Markt ein ganz eigenes Kaliber ist. Der Punkt ist: Nach manchen Maßstäben bieten die Hamptons ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis unter den Top-Enklaven, besonders angesichts der Grundstücksgrößen und Ausstattungen. Dieser Vergleich kann globale Investoren anziehen, die eine Trophäen-Immobilie in den USA wollen, aber beispielsweise vor den Komplexitäten von Manhattan-Coops oder den Waldbrandrisiken in Los Angeles zurückschrecken. Lifestyle-Rendite: Schließlich berücksichtigen viele Käufer die nicht-monetäre Rendite – das Vergnügen und die Netzwerkmöglichkeiten, die mit einem Haus in den Hamptons einhergehen. Immateriell kann der Besitz hier soziales Kapital und persönliche Erfüllung bringen, was für Wohlhabende Teil der „Rendite“ ist. Das motiviert Käufe, selbst wenn reine Mieteinnahmen oder kurzfristige Wertsteigerungen im Vergleich zu anderen Investitionen nicht überzeugen.

Risiken und Herausforderungen – Was schiefgehen könnte:

Kein Markt ist ohne Risiken, und die Hamptons haben einige spezifische Risikofaktoren, auf die Investoren achten sollten:

Wirtschaftliche Abschwünge & Liquidität: Während wohlhabende Käufer den Markt abfedern, könnte ein schwerer wirtschaftlicher Abschwung (insbesondere einer, der den Finanzsektor trifft) die Nachfrage abkühlen. Die Hamptons erlebten dies nach der Finanzkrise 2008 – das Verkaufsvolumen stürzte ab und die Preise sanken, insbesondere im oberen Segment, für ein paar Jahre. Wenn eine größere Rezession oder ein Bärenmarkt eintritt, werden einige Ermessenskäufe aufgeschoben . Der Käuferpool schrumpft und Verkäufer müssen möglicherweise wettbewerbsfähiger bepreisen. Außerdem ist Immobilienbesitz in den Hamptons nicht sehr liquide; in einer Abschwungphase kann es viel länger dauern, Immobilien zu verkaufen, und die laufenden Kosten summieren sich. Investoren müssen auf potenzielle Illiquidität in schwierigen Zeiten vorbereitet sein.

Während wohlhabende Käufer den Markt abfedern, könnte ein schwerer wirtschaftlicher Abschwung (insbesondere einer, der den Finanzsektor trifft) die Nachfrage abkühlen. Die Hamptons erlebten dies nach der Finanzkrise 2008 – das Verkaufsvolumen stürzte ab und die Preise sanken, insbesondere im oberen Segment, für ein paar Jahre. . Der Käuferpool schrumpft und Verkäufer müssen möglicherweise wettbewerbsfähiger bepreisen. Außerdem ist Immobilienbesitz in den Hamptons nicht sehr liquide; in einer Abschwungphase kann es viel länger dauern, Immobilien zu verkaufen, und die laufenden Kosten summieren sich. Investoren müssen auf potenzielle Illiquidität in schwierigen Zeiten vorbereitet sein. Steigende Zinsen (Auswirkung auf den Mittelstand): Hohe Hypothekenzinsen (die 2023–2024 bei etwa 7 % lagen) stellen vor allem für den mittleren Markt ein Risiko dar. Wie die National Association of Realtors warnt, verringern erhöhte Zinsen den Käuferpool und üben Druck auf die Preise aus, wo Käufer auf Finanzierung angewiesen sind thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. In den Hamptons bedeutet das, dass Häuser unter etwa 3 Mio. $ eine geringere Nachfrage erfahren könnten, wenn die Zinsen bis 2025–2027 hoch bleiben, da diese Käufer oft Berufstätige sind, die ihr Budget ausreizen. Verkäufer in diesem Segment müssen eventuell die Preise anpassen oder Zugeständnisse machen, wenn die Finanzierung teuer ist. Auf der anderen Seite ist der Ultra-Luxus-Bereich weniger von Zinsen betroffen (wie erwähnt, zahlen viele bar) thehamptonsbest.com, sodass sich der Markt aufspaltet – ein Risiko eines Ungleichgewichts, bei dem das obere Segment seinen Wert hält, aber die „Mitte“ stagnieren könnte, falls die Zinsen nicht sinken.

Hohe Hypothekenzinsen (die 2023–2024 bei etwa 7 % lagen) stellen vor allem für den mittleren Markt ein Risiko dar. Wie die thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. In den Hamptons bedeutet das, dass Häuser unter etwa 3 Mio. $ eine geringere Nachfrage erfahren könnten, wenn die Zinsen bis 2025–2027 hoch bleiben, da diese Käufer oft Berufstätige sind, die ihr Budget ausreizen. Verkäufer in diesem Segment müssen eventuell die Preise anpassen oder Zugeständnisse machen, wenn die Finanzierung teuer ist. Auf der anderen Seite ist der Ultra-Luxus-Bereich weniger von Zinsen betroffen (wie erwähnt, zahlen viele bar) thehamptonsbest.com, sodass sich der Markt aufspaltet – ein Risiko eines Ungleichgewichts, bei dem das obere Segment seinen Wert hält, aber die „Mitte“ stagnieren könnte, falls die Zinsen nicht sinken. Regulatorische und steuerliche Änderungen: Das regulatorische Umfeld kann die Rendite von Investitionen beeinflussen. Ein wichtiger Aspekt sind Grundsteuern und die SALT-Abzugsobergrenze – die Grundsteuern in New York sind hoch, und seit 2018 bedeutet die IRS-Obergrenze für staatliche/kommunale Steuerabzüge von $10.000, dass Eigentümer diese Steuern ohne bundesstaatliche Entlastung tragen müssen. Das hat die Kosten für Zweitwohnsitzbesitzer effektiv erhöht. Für die Superreichen ist das zwar kein Hindernis, aber es ist ein Faktor. Sollten neue Steuern gezielt auf luxuriöse Zweitwohnsitze erhoben werden oder die SALT-Obergrenze bestehen bleiben, könnte dies die Nachfrage am Rand beeinflussen. Lokal sind Zonenänderungen im Gange : Zum Beispiel hat die Stadt East Hampton 2025 ein neues Gesetz verabschiedet, das die maximal zulässige Hausgröße auf größeren Grundstücken reduziert (auf 7 % der Grundstücksfläche + 1.500 sq ft, gedeckelt bei 10.000 sq ft) easthamptonstar.com easthamptonstar.com. Dies zielte darauf ab, die „Mansionisierung“ einzudämmen, könnte aber unbeabsichtigte Folgen haben – etwa, dass bestehende große Häuser wertvoller werden (da neue nicht mehr so groß gebaut werden dürfen) oder dass einige Spekulationsbauer abgeschreckt werden. Ähnlich könnten laufende Debatten über Mietregulierungen (wie strengere Durchsetzung von Kurzzeitvermietungsgenehmigungen) das Potenzial für Mieteinnahmen beeinflussen. Ein vollständiges Verbot ist nicht in Sicht, aber Investoren sollten die lokalen Richtlinien im Auge behalten. Schließlich könnten Änderungen bei der Kapitalertragssteuer oder bei Steuern auf Zweitwohnsitze die Investitionsrechnung verändern (derzeit nutzen viele Eigentümer 1031-Tauschgeschäfte oder andere Strategien, um Gewinne aus Anlageimmobilien aufzuschieben, aber Regeländerungen sind immer möglich).

Das regulatorische Umfeld kann die Rendite von Investitionen beeinflussen. Ein wichtiger Aspekt sind – die Grundsteuern in New York sind hoch, und seit 2018 bedeutet die IRS-Obergrenze für staatliche/kommunale Steuerabzüge von $10.000, dass Eigentümer diese Steuern ohne bundesstaatliche Entlastung tragen müssen. Das hat die Kosten für Zweitwohnsitzbesitzer effektiv erhöht. Für die Superreichen ist das zwar kein Hindernis, aber es ist ein Faktor. Sollten neue Steuern gezielt auf luxuriöse Zweitwohnsitze erhoben werden oder die SALT-Obergrenze bestehen bleiben, könnte dies die Nachfrage am Rand beeinflussen. Lokal sind : Zum Beispiel hat die Stadt East Hampton 2025 ein neues Gesetz verabschiedet, easthamptonstar.com easthamptonstar.com. Dies zielte darauf ab, die „Mansionisierung“ einzudämmen, könnte aber unbeabsichtigte Folgen haben – etwa, dass bestehende große Häuser wertvoller werden (da neue nicht mehr so groß gebaut werden dürfen) oder dass einige Spekulationsbauer abgeschreckt werden. Ähnlich könnten laufende Debatten über Mietregulierungen (wie strengere Durchsetzung von Kurzzeitvermietungsgenehmigungen) das Potenzial für Mieteinnahmen beeinflussen. Ein vollständiges Verbot ist nicht in Sicht, aber Investoren sollten die lokalen Richtlinien im Auge behalten. Schließlich könnten Änderungen bei der Kapitalertragssteuer oder bei Steuern auf Zweitwohnsitze die Investitionsrechnung verändern (derzeit nutzen viele Eigentümer 1031-Tauschgeschäfte oder andere Strategien, um Gewinne aus Anlageimmobilien aufzuschieben, aber Regeländerungen sind immer möglich). Umwelt- und Klimarisiken: Die idyllische Meereslage der Hamptons bringt Klimarisiken mit sich. Steigende Meeresspiegel und Überschwemmungen an der Küste stellen eine reale Bedrohung für tiefer gelegene Immobilien dar homes.com. Jedes Jahr scheint es mehr Extremwetter zu geben, und Käufer achten zunehmend auf Resilienz (einige verlangen Erhöhungen, Hochwasserschutz usw.) thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. In den nächsten zehn Jahren könnten diese Risiken die Versicherungskosten erheblich erhöhen – in New York sind die Prämien für Hausbesitzer an der Küste bereits gestiegen. Im schlimmsten Fall könnten einige Grundstücke am Meer unbrauchbar werden, wenn Erosion oder Sturmschäden schwerwiegend sind. In bestimmten Gebieten ist es bereits vorgeschrieben, Häuser zu erhöhen oder weiter zurückzusetzen. Aus Investorensicht könnten Immobilien mit bekannten Überschwemmungsproblemen oder Erosionsgeschichte Wertschwankungen unterliegen. Zudem könnten Umweltauflagen verschärft werden (z. B. Einschränkungen beim Bauen in Dünengebieten oder Anforderungen an die Modernisierung von Kläranlagen zum Schutz der Wasserqualität). All dies könnte die Eigentumskosten erhöhen oder die Nutzung der Immobilien einschränken (z. B. keine Genehmigungen mehr für Erweiterungen eines Hauses in Überschwemmungsgebieten).

Die idyllische Meereslage der Hamptons bringt Klimarisiken mit sich. homes.com. Jedes Jahr scheint es mehr Extremwetter zu geben, und (einige verlangen Erhöhungen, Hochwasserschutz usw.) thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. In den nächsten zehn Jahren könnten diese Risiken die Versicherungskosten erheblich erhöhen – in New York sind die Prämien für Hausbesitzer an der Küste bereits gestiegen. Im schlimmsten Fall könnten einige Grundstücke am Meer unbrauchbar werden, wenn Erosion oder Sturmschäden schwerwiegend sind. In bestimmten Gebieten ist es bereits vorgeschrieben, Häuser zu erhöhen oder weiter zurückzusetzen. Aus Investorensicht könnten Immobilien mit bekannten Überschwemmungsproblemen oder Erosionsgeschichte Wertschwankungen unterliegen. Zudem könnten Umweltauflagen verschärft werden (z. B. Einschränkungen beim Bauen in Dünengebieten oder Anforderungen an die Modernisierung von Kläranlagen zum Schutz der Wasserqualität). All dies könnte die Eigentumskosten erhöhen oder die Nutzung der Immobilien einschränken (z. B. keine Genehmigungen mehr für Erweiterungen eines Hauses in Überschwemmungsgebieten). Marktsättigung oder Käufermüdigkeit: Könnte es in den Hamptons jemals zu viel des Guten geben? Es besteht ein geringes Risiko von Käufermüdigkeit bei extremen Preispunkten – wenn die Preise ohne Pause weiter steigen, könnten selbst wohlhabende Käufer den Wert neu bewerten. Einen Hinweis darauf sahen wir Ende 2022/2023, als Bieterwettkämpfe nachließen. Wenn Entwickler den Markt gleichzeitig mit ähnlichen Spekulationshäusern überschwemmen, könnte die Aufnahmefähigkeit sinken (z. B. könnte ein Überangebot an neuen $8M-Bauten in Amagansett Preissenkungen erfordern, um sie alle zu verkaufen). Die Hamptons sind bevölkerungsmäßig kein Wachstumsgebiet, daher muss die Nachfrage mit dem Angebot im Gleichgewicht stehen. Im Moment ist das der Fall, aber wenn zum Beispiel eine Rezession eintritt und gleichzeitig das Angebot steigt (weil freiwillige Verkäufer aussteigen) , könnte sich ein kurzfristiges Überangebot entwickeln, was den Preisdruck erhöht.

Könnte es in den Hamptons jemals zu viel des Guten geben? Es besteht ein geringes Risiko von – wenn die Preise ohne Pause weiter steigen, könnten selbst wohlhabende Käufer den Wert neu bewerten. Einen Hinweis darauf sahen wir Ende 2022/2023, als Bieterwettkämpfe nachließen. Wenn Entwickler den Markt gleichzeitig mit ähnlichen Spekulationshäusern überschwemmen, könnte die Aufnahmefähigkeit sinken (z. B. könnte ein Überangebot an neuen $8M-Bauten in Amagansett Preissenkungen erfordern, um sie alle zu verkaufen). Die Hamptons sind bevölkerungsmäßig kein Wachstumsgebiet, daher muss die Nachfrage mit dem Angebot im Gleichgewicht stehen. Im Moment ist das der Fall, aber wenn zum Beispiel eine Rezession eintritt und , könnte sich ein kurzfristiges Überangebot entwickeln, was den Preisdruck erhöht. Wartungs- und laufende Kosten: Kein Marktrisiko im engeren Sinne, aber ein Risiko für die Rendite der Investoren: Der Besitz einer Immobilie in den Hamptons ist jährlich sehr teuer. Die Grundsteuer kann in die Zehntausende gehen (bei mehrstöckigen Anwesen am Wasser sogar noch mehr). Die Wartung von Pools, Gartenanlagen usw. ist kostspielig, und ältere Häuser benötigen ständige Instandhaltung. Für Investoren, die die Rendite berechnen, schmälern diese Kosten die Mieteinnahmen. Sollten diese Kosten steigen (z. B. haben Arbeitskräftemangel die Kosten für Handwerker erhöht), schrumpft die Nettorendite der Investition. Das könnte mehr institutionelle Investoren abschrecken – da sich aufgrund der Einzigartigkeit und Verteilung der Immobilien keine nennenswerten Skaleneffekte erzielen lassen.

Zusammenfassend bleibt die Hamptons ein äußerst attraktives, aber nuanciertes Investment. Die Vorteile – von historischer Wertsteigerung, starken Mieteinnahmen und knappem Angebot – machen es zu einem begehrten Ort, um Immobilien zu kaufen und zu halten. Viele bezeichnen Immobilien in den Hamptons als „Vermögenswerte für Generationen“, was für ihre Attraktivität als Investment spricht. Dennoch müssen Investoren die potenziellen Nachteile berücksichtigen: wirtschaftliche Schwankungen, regulatorische Veränderungen und die allgegenwärtigen natürlichen Risiken des Lebens an der Küste. Wie ein lokaler Experte es treffend formulierte: „Die starken Preissteigerungen können nicht noch fünf Jahre anhalten“, ohne mehr Angebot oder Veränderungen realwealth.com – das bedeutet, dass außergewöhnliche Gewinne sich einpendeln werden und kluge Investoren ihre Erwartungen auf „langsames und stetiges“ Wachstum anpassen sollten, statt auf einen weiteren explosiven Boom. Im nächsten Abschnitt gehen wir genau auf diese Erwartungen ein und betrachten die Prognose bis 2028, wie sich der Markt in den Hamptons unter diesen Faktoren entwickeln könnte.

Wirtschaftliche und regulatorische Einflüsse

Eine Reihe von wirtschaftlichen und regulatorischen Faktoren beeinflussen den Markt in den Hamptons im Jahr 2025 und werden auch in den kommenden Jahren seine Entwicklung prägen. Schauen wir uns die wichtigsten an:

Makroökonomische Faktoren:

Zinssätze: Wir haben dies bereits angesprochen, aber um es zu wiederholen – Hypothekenzinsen, die sich 2025 auf einem mehrjährigen Hoch (6-7 %) bewegen, haben eine abkühlende Wirkung auf Teile des Marktes thehamptonsbest.com. Die National Association of Realtors prognostiziert, dass die Zinsen mindestens bis 2024-2025 erhöht bleiben, bevor sie möglicherweise bis 2026 sinken thehamptonsbest.com realwealth.com. Hohe Zinsen machen die Finanzierung teuer, was hauptsächlich Käufer im mittleren Preissegment betrifft. Viele Hamptons-Deals werden bar abgewickelt, aber wenn eine Finanzierung genutzt wird (oft aus steuerlichen oder Investitionsgründen, selbst wohlhabende Käufer nehmen Kredite auf), kann die höhere laufende Belastung die Kaufkraft begrenzen oder dazu führen, dass Käufer beim Preis härter verhandeln. Wenn die Zinsen ab 2026 wie einige Prognosen vermuten (vielleicht wieder in den 5%-Bereich) zu fallen beginnen realwealth.com realwealth.com, könnte das eine neue Nachfragwelle auslösen oder die Preise wieder steigen lassen, da mehr Käufer bequem finanzieren können. Umgekehrt, wenn die Inflation anhält und die Zinsen bei 7 %+ bleiben, ist zu erwarten, dass der Markt in dem zinssensiblen Segment von Vorsicht geprägt bleibt . Insgesamt sind die Zinsen ein Hebel: Niedrigere Zinsen wären ein bullischer Faktor für die Nachfrage nach Immobilien in den Hamptons bis 2028.

Wir haben dies bereits angesprochen, aber um es zu wiederholen – thehamptonsbest.com. Die National Association of Realtors prognostiziert, dass die Zinsen mindestens bis 2024-2025 erhöht bleiben, bevor sie möglicherweise bis 2026 sinken thehamptonsbest.com realwealth.com. Hohe Zinsen machen die Finanzierung teuer, was hauptsächlich Käufer im mittleren Preissegment betrifft. Viele Hamptons-Deals werden bar abgewickelt, aber wenn eine Finanzierung genutzt wird (oft aus steuerlichen oder Investitionsgründen, selbst wohlhabende Käufer nehmen Kredite auf), kann die höhere laufende Belastung die Kaufkraft begrenzen oder dazu führen, dass Käufer beim Preis härter verhandeln. Wenn die Zinsen ab 2026 wie einige Prognosen vermuten (vielleicht wieder in den 5%-Bereich) zu fallen beginnen realwealth.com realwealth.com, könnte das eine neue Nachfragwelle auslösen oder die Preise wieder steigen lassen, da mehr Käufer bequem finanzieren können. Umgekehrt, wenn die Inflation anhält und die Zinsen bei 7 %+ bleiben, ist zu erwarten, dass der . Insgesamt sind die Zinsen ein Hebel: Niedrigere Zinsen wären ein bullischer Faktor für die Nachfrage nach Immobilien in den Hamptons bis 2028. Aktienmarkt & Bonuskultur: Das Schicksal der Wall Street (und der breiteren Finanzmärkte) ist direkt mit der Gesundheit des Immobilienmarktes in den Hamptons verbunden. Wenn die Aktienkurse steigen und die Boni üppig ausfallen, schnellen die Verkäufe in den Hamptons in die Höhe; wenn die Märkte einbrechen, verlangsamen sich die Verkäufe. Im Jahr 2025 hat trotz Volatilität das Versprechen starker Jahresendboni in Sektoren wie Finanzen und Technologie den Käufern Kapital verschafft businessinsider.com. Sollte die Wirtschaft 2026 oder 2027 in eine Rezession abrutschen, würden wir wahrscheinlich einen moderaten Rückgang der Aktivitäten in den Hamptons sehen, bis das Vertrauen (und die Bonustöpfe) zurückkehren. Es ist erwähnenswert, dass die derzeitige Käufermentalität eine gewisse Unsicherheit einpreist – die Menschen sind sich der „Wendungen und Überraschungen“ in der Wirtschaft bewusst, aber es hat sie nicht aufgehalten businessinsider.com. Das deutet auf vorsichtigen Optimismus hin: Käufer machen weiter, sind aber bereit, bei einem ernsthaften wirtschaftlichen Abschwung eine Pause einzulegen.

Das Schicksal der Wall Street (und der breiteren Finanzmärkte) ist direkt mit der Gesundheit des Immobilienmarktes in den Hamptons verbunden. Im Jahr 2025 hat trotz Volatilität das Versprechen starker Jahresendboni in Sektoren wie Finanzen und Technologie den Käufern Kapital verschafft businessinsider.com. Sollte die Wirtschaft 2026 oder 2027 in eine Rezession abrutschen, würden wir wahrscheinlich einen moderaten Rückgang der Aktivitäten in den Hamptons sehen, bis das Vertrauen (und die Bonustöpfe) zurückkehren. Es ist erwähnenswert, dass – die Menschen sind sich der „Wendungen und Überraschungen“ in der Wirtschaft bewusst, aber es hat sie nicht aufgehalten businessinsider.com. Das deutet auf vorsichtigen Optimismus hin: Käufer machen weiter, sind aber bereit, bei einem ernsthaften wirtschaftlichen Abschwung eine Pause einzulegen. Allgemeine Trends auf dem Wohnungsmarkt: Auf nationaler Ebene wird erwartet, dass der Wohnungsmarkt in den nächsten Jahren stabil, aber mit langsameren Wachstumsraten bleibt. Prognosen gehen davon aus, dass die Wertsteigerung von US-Immobilien zwischen 2025 und 2029 durchschnittlich etwa 3-5 % pro Jahr betragen wird realwealth.com. Das ist deutlich gemäßigter als die zweistelligen Zuwächse der Jahre 2020-2021. Die Hamptons als Luxus-Submarkt folgen nicht exakt dem nationalen Trend, werden aber vom breiteren Kontext der Wohnraumerschwinglichkeit und Migration beeinflusst. Wenn zum Beispiel High-End-Märkte in Städten wie NYC oder SF schwächeln, könnten sich einige Käufer zurückziehen und auf den Kauf in den Hamptons verzichten oder versuchen, härter zu verhandeln. Derzeit schneidet der Luxusbereich besser ab als viele breitere Märkte (wie in Südflorida zu sehen, wo Luxussegmente stark blieben, obwohl die Gesamtverkäufe zurückgingen) mansionglobal.com. Der Makrotrend ist also, dass Luxusimmobilien weltweit gefragt bleiben, was für die Hamptons positiv ist – solange sich die Vermögenden optimistisch fühlen, werden sie in Luxusimmobilien investieren mansionglobal.com mansionglobal.com.

Auf nationaler Ebene wird erwartet, dass der Wohnungsmarkt in den nächsten Jahren stabil, aber mit langsameren Wachstumsraten bleibt. Prognosen gehen davon aus, dass realwealth.com. Das ist deutlich gemäßigter als die zweistelligen Zuwächse der Jahre 2020-2021. Die Hamptons als Luxus-Submarkt folgen nicht exakt dem nationalen Trend, werden aber vom breiteren Kontext der Wohnraumerschwinglichkeit und Migration beeinflusst. Wenn zum Beispiel High-End-Märkte in Städten wie NYC oder SF schwächeln, könnten sich einige Käufer zurückziehen und auf den Kauf in den Hamptons verzichten oder versuchen, härter zu verhandeln. Derzeit (wie in Südflorida zu sehen, wo Luxussegmente stark blieben, obwohl die Gesamtverkäufe zurückgingen) mansionglobal.com. Der Makrotrend ist also, dass Luxusimmobilien weltweit gefragt bleiben, was für die Hamptons positiv ist – solange sich die Vermögenden optimistisch fühlen, werden sie in Luxusimmobilien investieren mansionglobal.com mansionglobal.com. Inflation und Baukosten: Die hohe Inflation der letzten Jahre hat die Bau- und Renovierungskosten erheblich in die Höhe getrieben. Ein Haus in den Hamptons zu bauen ist jetzt extrem teuer (Fachkräftemangel, Probleme in den Lieferketten und Bauunternehmer, die Premiumpreise verlangen). Das hat einen zweifachen Effekt: (1) Es macht bestehende Häuser wertvoller, da ein Neubau noch teurer wäre, was hohe Wiederverkaufspreise stützt. (2) Es kann Flipper oder Spekulationsbauer davon abhalten, zu viel zu bauen, wodurch das Angebot begrenzt bleibt. Sollte die Inflation nachlassen, könnten sich diese Kosten stabilisieren, aber ein drastischer Rückgang ist unwahrscheinlich. Aus wirtschaftlicher Sicht wirken teure Baukosten als Untergrenze für die Preise – ein Grund, warum Neubauten zu Rekordsummen verkauft werden, ist schlicht, dass die Wiederherstellungskosten astronomisch sind. Investoren berücksichtigen das: Man kann ein Haus nicht für weniger als einen bestimmten Betrag nachbauen, daher ist ein Verkauf darunter unwahrscheinlich, es sei denn, es liegt ein Notverkauf vor.

Regulatorische/politische Faktoren:

Zonierungs- und Bauvorschriften: Wie erwähnt, begrenzen East Hamptons neue Hausgrößenbeschränkungen (wirksam ab Mitte 2025) die Bruttogeschossfläche auf maximal 10.000 Quadratfuß für die meisten Grundstücke easthamptonstar.com. Die Stadt Southampton und die Dörfer haben ihre eigenen Vorschriften (einige haben bereits ähnliche Obergrenzen oder Pyramiden-Gesetze, die Höhe/Masse begrenzen). Diese Regeln zielen darauf ab, den Charakter der Gemeinde zu bewahren. Auswirkung: Sie könnten zukünftige Mega-Villen einschränken und dadurch den Wert bestehender großer Anwesen schützen (weniger zukünftige Konkurrenz) – gut für aktuelle Eigentümer. Für Grundstücksinvestoren oder Entwickler ist es jedoch eine Einschränkung der Rentabilität (man kann kein so großes, verkaufbares Haus wie zuvor bauen). Unterm Strich halten diese Zonierungsmaßnahmen die Hamptons wahrscheinlich boutique und niedrig verdichtet, was die langfristigen Immobilienwerte unterstützt, aber die Bautätigkeit und Grundstückspreise leicht senken könnte, wenn Bauherren weniger Potenzial sehen.

Wie erwähnt, für die meisten Grundstücke easthamptonstar.com. Die Stadt Southampton und die Dörfer haben ihre eigenen Vorschriften (einige haben bereits ähnliche Obergrenzen oder Pyramiden-Gesetze, die Höhe/Masse begrenzen). Diese Regeln zielen darauf ab, den Charakter der Gemeinde zu bewahren. Auswirkung: Sie könnten zukünftige Mega-Villen einschränken und dadurch (weniger zukünftige Konkurrenz) – gut für aktuelle Eigentümer. Für Grundstücksinvestoren oder Entwickler ist es jedoch eine Einschränkung der Rentabilität (man kann kein so großes, verkaufbares Haus wie zuvor bauen). Unterm Strich halten diese Zonierungsmaßnahmen die Hamptons wahrscheinlich boutique und niedrig verdichtet, was die langfristigen Immobilienwerte unterstützt, aber die Bautätigkeit und Grundstückspreise leicht senken könnte, wenn Bauherren weniger Potenzial sehen. Mietregulierungen: Die Städte East Hampton, Southampton und die eingemeindeten Dörfer haben jeweils Mietgenehmigungspflichten und Mindestaufenthaltsregeln (oft mindestens zwei Wochen im Sommer usw.). Es gibt eine laufende lokale Debatte über die Verschärfung der Kurzzeitvermietungsregeln , um Partyhäuser und Lärm einzudämmen. Die Stadt East Hampton ist bei der Durchsetzung von maximal zwei Kurzzeitvermietungen unter 14 Tagen pro Halbjahr sehr streng therealdeal.com. Sollten die Vorschriften strenger werden (z. B. durch Erhöhung der Mindestmietdauer oder Begrenzung der Anzahl der Mieter pro Saison), könnte dies die Flexibilität und das Einkommen für Hausbesitzer/Investoren verringern. Ein vollständiges Vermietungsverbot steht bisher nicht zur Debatte – die Wirtschaft ist zu sehr auf Sommergäste angewiesen – aber jede zusätzliche Bürokratie könnte einige potenzielle Mietinvestoren abschrecken. Für Investoren, die vermieten wollen, ist es ratsam, lokale Wahlen und die Stimmung in der Gemeinde im Auge zu behalten.

Die Städte East Hampton, Southampton und die eingemeindeten Dörfer haben jeweils Mietgenehmigungspflichten und Mindestaufenthaltsregeln (oft mindestens zwei Wochen im Sommer usw.). Es gibt , um Partyhäuser und Lärm einzudämmen. Die Stadt East Hampton ist bei der Durchsetzung von maximal zwei Kurzzeitvermietungen unter 14 Tagen pro Halbjahr sehr streng therealdeal.com. Sollten die Vorschriften strenger werden (z. B. durch Erhöhung der Mindestmietdauer oder Begrenzung der Anzahl der Mieter pro Saison), könnte dies die verringern. Ein vollständiges Vermietungsverbot steht bisher nicht zur Debatte – die Wirtschaft ist zu sehr auf Sommergäste angewiesen – aber jede zusätzliche Bürokratie könnte einige potenzielle Mietinvestoren abschrecken. Für Investoren, die vermieten wollen, ist es ratsam, lokale Wahlen und die Stimmung in der Gemeinde im Auge zu behalten. Steuerumfeld: Auf Landesebene hat New York hohe Einkommens- und Grundsteuern. In den letzten Jahren wurde über eine mögliche „pied-à-terre“-Steuer in NY auf hochwertige Zweitwohnsitze gesprochen, die sich jedoch auf NYC konzentrierte und nicht umgesetzt wurde. Sollte der Bundesstaat New York jemals eine Luxuswohnungszuschlagssteuer in Betracht ziehen, könnte das die Hamptons treffen. Derzeit gibt es Übertragungssteuern und „Mansion Taxes“ (staatliche Mansion Tax von 1 % auf Verkäufe über 1 Mio. $, plus Peconic Land Trust Steuer von ca. 2 % auf die meisten Verkäufe am East End) – diese sind in die Transaktionskosten eingepreist. Sollten die Steuern deutlich steigen, könnte dies die Nachfrage am Rand dämpfen oder einige in Bundesstaaten mit niedrigen Steuern wie Florida treiben. Tatsächlich ist einer der Gründe, warum Palm Beach und Miami einige wohlhabende Käufer abgezogen haben, Floridas fehlende staatliche Einkommenssteuer , während New Yorks Spitzensteuersatz über 10 % liegt. Wir haben keinen Massenexodus wohlhabender New Yorker gesehen – viele sind sowohl in Florida als auch in den Hamptons – aber es ist ein Faktor. Wenn New Yorks Steuern weiter steigen (oder Florida attraktiver bleibt), könnten die Hamptons stärkere Konkurrenz um wohlhabende Rentner usw. bekommen. Andererseits, wenn die bundesstaatliche SALT-Abzugsobergrenze in Zukunft aufgehoben oder erhöht wird, könnte das den Luxusimmobilienmärkten im Nordosten helfen, indem es die Steuerlast für den Besitz eines teuren Hauses hier verringert.

Auf Landesebene hat New York hohe Einkommens- und Grundsteuern. In den letzten Jahren wurde über eine mögliche gesprochen, die sich jedoch auf NYC konzentrierte und nicht umgesetzt wurde. Sollte der Bundesstaat New York jemals eine Luxuswohnungszuschlagssteuer in Betracht ziehen, könnte das die Hamptons treffen. Derzeit gibt es Übertragungssteuern und „Mansion Taxes“ (staatliche Mansion Tax von 1 % auf Verkäufe über 1 Mio. $, plus Peconic Land Trust Steuer von ca. 2 % auf die meisten Verkäufe am East End) – diese sind in die Transaktionskosten eingepreist. Sollten die Steuern deutlich steigen, könnte dies die Nachfrage am Rand dämpfen oder einige in Bundesstaaten mit niedrigen Steuern wie Florida treiben. Tatsächlich ist einer der Gründe, warum , während New Yorks Spitzensteuersatz über 10 % liegt. Wir haben keinen Massenexodus wohlhabender New Yorker gesehen – viele sind sowohl in Florida als auch in den Hamptons – aber es ist ein Faktor. Wenn New Yorks Steuern weiter steigen (oder Florida attraktiver bleibt), könnten die Hamptons stärkere Konkurrenz um wohlhabende Rentner usw. bekommen. Andererseits, wenn die bundesstaatliche SALT-Abzugsobergrenze in Zukunft aufgehoben oder erhöht wird, könnte das den Luxusimmobilienmärkten im Nordosten helfen, indem es die Steuerlast für den Besitz eines teuren Hauses hier verringert. Umweltvorschriften: Da die Klimasorgen zunehmen, setzen lokale Regierungen Vorschriften zum Schutz der Umwelt durch. East Hampton, Southampton und andere haben Regelungen zu Abstandsflächen bei Feuchtgebieten, Anforderungen an Abwassersysteme (um die Verschmutzung der Buchten zu verringern) und sogar ästhetische Vorschriften (wie Baumschnittverordnungen, wie im Zusammenhang mit dem Baumschutzgesetz von Sag Harbor easthamptonstar.com erwähnt). Die Einhaltung dieser Vorschriften kann Kosten oder Komplexität bei Immobilienverbesserungen erhöhen – z. B. wird bei größeren Renovierungsprojekten die Umrüstung auf neue, stickstoffreduzierende Abwassersysteme empfohlen oder vorgeschrieben. Langfristig sollten diese Maßnahmen die natürliche Schönheit und Wasserqualität erhalten, was sich positiv auf die Immobilienwerte auswirkt. Kurzfristig kann ein Eigentümer jedoch auf Hürden stoßen, wenn er ein Haus in der Nähe einer Düne erweitern möchte, oder es ist ihm nicht erlaubt, so viel Land für einen Rasen zu roden usw. Käufer fragen heutzutage oft nach der Höhe des Grundstücks und den FEMA-Überschwemmungszonen; hier ist mit mehr Aufmerksamkeit zu rechnen. Es ist möglich, dass bis 2028 bestimmte tiefer gelegene Gebiete für strengere Bauvorschriften umgewidmet oder im schlimmsten Fall sogar aufgekauft werden (dies geschah nach Sandy in Teilen von New Jersey, ist hier aber noch nicht wahrscheinlich). Clevere Investoren erkennen dies bereits und bevorzugen Immobilien mit etwas höherer Lage oder solche, die bereits gesichert sind.

Im Wesentlichen ist das wirtschaftliche und regulatorische Umfeld in den Hamptons eine Mischung aus Rücken- und Gegenwind. Die Gesamtwirtschaft (Wall-Street-Gesundheit, Zinssätze) liefert den Sauerstoff, der das Feuer dieses Marktes entfacht – und derzeit ist dieser Sauerstoff ausreichend, wenn auch nicht so reichlich wie zu Nullzinszeiten. Die regulatorischen Faktoren zielen im Wesentlichen darauf ab, den Reiz der Hamptons zu erhalten (Begrenzung der Überentwicklung, Erhalt der Lebensqualität), was langfristig die Immobilienwerte stützt. Sie bedeuten jedoch auch, dass Investoren sich an strengere Regeln halten müssen (keine massiven spekulativen Bauprojekte, sorgfältiges Mietmanagement usw.). Es ist entscheidend, diese Faktoren im Blick zu behalten. Sollten zum Beispiel die Zinsen sinken und New York Steuererleichterungen bieten, könnte dies in den nächsten Jahren eine neue Kaufwelle auslösen. Umgekehrt könnte bei einer Rezession und steigenden Steuern in New York eine Flaute entstehen. Bislang sind die Signale für 2025 ermutigend: Die Hamptons „boomen“ selbst in volatilen Märkten businessinsider.com, und politische Änderungen (wie Größenbeschränkungen für Häuser) scheinen eher darauf ausgerichtet zu sein, das Paradies zu schützen, als die Party zu verderben.

Vergleiche mit anderen High-End-Märkten

Um den Markt der Hamptons ins Verhältnis zu setzen, ist es sinnvoll, ihn mit anderen Luxusimmobilienmärkten in den USA und weltweit zu vergleichen. Viele wohlhabende Käufer prüfen mehrere Orte für ein zweites (oder drittes) Zuhause – von Palm Beach über Aspen bis hin zu internationalen Städten – daher kann das Verständnis von Gemeinsamkeiten und Unterschieden die besondere Position der Hamptons verdeutlichen.

Im Vergleich zu anderen US-Resort-Märkten (Aspen, Palm Beach, Malibu usw.): Die Hamptons werden oft in einem Atemzug mit Aspen (Rocky-Mountain-Rückzugsort für Milliardäre) und Palm Beach (Winterparadies für die Ultrareichen) genannt. Alle drei verzeichneten während der Pandemie enorme Nachfragesprünge, da wohlhabende Personen sichere Zufluchtsorte suchten. Allerdings hat das Preiswachstum in Palm Beach wohl alle anderen übertroffen – Mansion Global berichtet, dass Palm Beach der einzige Markt in Südflorida war, in dem sowohl Preise als auch Verkäufe im 2. Quartal 2025 gestiegen sind , mit einem Medianpreis für Einfamilienhäuser von 12,9 Mio. $ (enormes Wachstum im Jahresvergleich) mansionglobal.com mansionglobal.com. Das übertrifft die Mediane der Hamptons bei Weitem, obwohl Palm Beach eine sehr kleine, exklusive Insel ist. Der Ultra-Luxusmarkt in Palm Beach „köchelt“ weiterhin, selbst während andere Märkte in Florida abkühlen, dank Milliardärszuzug und Steuervorteilen mansionglobal.com mansionglobal.com. Im Vergleich dazu hat der Median in den Hamptons gerade die 2-Millionen-Dollar-Marke überschritten , und das Luxussegment ist stark, aber vielfältiger (nicht jeder Verkauf ist ein 30-Millionen-Dollar-Anwesen). Aspen hat ebenfalls einen sehr hohen Median (etwa 3–4 Mio. $) und begrenztes Angebot; in Aspen haben sich die Preise nach einem Boom stabilisiert, und das Angebot stieg 2024–25, was Käufern mehr Auswahl bot aspentimes.com rocket.com. Sowohl Aspen als auch die Hamptons teilen, dass das Angebot weiterhin unter dem Vor-Pandemie-Niveau liegt , selbst nach einem Anstieg, was den Wettbewerb um begehrte Objekte intensiv hält. Ein gemeinsamer Nenner: Ultra-Luxus übertrifft in vielen Städten den Gesamtmarkt . Dies wurde in Südflorida festgestellt – Luxus hielt sich, während der Gesamtverkauf zurückging mansionglobal.com – und Ähnliches sehen wir in den Vororten von NYC. Die Hamptons passen in dieses Muster: Die Top 10 % der Immobilien sind oft am wenigsten von Marktschwankungen betroffen mansionglobal.com. Der Grund, wie Analyst Jonathan Miller erklärt, ist die stärkere Abhängigkeit von Barzahlung – ein Käufer von 10 Mio. $ lässt sich von einem 7%-Hypothekenzins kaum beeindrucken, wenn er wahrscheinlicSie bekommen überhaupt keine Hypothek mansionglobal.com mansionglobal.com. Auch in Aspen blieb das sehr hochpreisige Segment bis 2024 stark, selbst als einige niedrigere Segmente nachließen. Damit liegt die Hamptons im Einklang mit anderen Elite-Märkten in Bezug auf den Vermögens-Isolationseffekt . Was das Angebot betrifft: Orte wie Aspen und bestimmte Enklaven in Kalifornien verzeichneten bis 2024 einen Zustrom an Angeboten, da einige Käufer aus der Pandemiezeit beschlossen zu verkaufen. Auch in den Hamptons stieg das Angebot, aber es gab keine Flut – es blieb kontrolliert und, wie bereits erwähnt, ist die Angebotsdauer tatsächlich wieder auf dem Niveau eines Verkäufermarktes millersamuel.com. Aspen hatte im Januar 2025 174 aktive Angebote (was mehr war als während der Pandemie-Knappheit, viele davon extrem hochpreisig) – was eine gewisse Normalisierung zeigt aspentimes.com. In den Hamptons gibt es immer noch vergleichsweise weniger Optionen, was vielleicht erklärt, warum der Verkaufsanstieg dort so dramatisch war (Käufer stürmten herbei, als mehr verfügbar wurde).

Die Hamptons werden oft in einem Atemzug mit und genannt. Alle drei verzeichneten während der Pandemie enorme Nachfragesprünge, da wohlhabende Personen sichere Zufluchtsorte suchten. Allerdings – Mansion Global berichtet, dass , mit einem mansionglobal.com mansionglobal.com. Das übertrifft die Mediane der Hamptons bei Weitem, obwohl Palm Beach eine sehr kleine, exklusive Insel ist. Der Ultra-Luxusmarkt in Palm Beach „köchelt“ weiterhin, selbst während andere Märkte in Florida abkühlen, dank Milliardärszuzug und Steuervorteilen mansionglobal.com mansionglobal.com. Im Vergleich dazu hat der , und das Luxussegment ist stark, aber vielfältiger (nicht jeder Verkauf ist ein 30-Millionen-Dollar-Anwesen). Aspen hat ebenfalls einen sehr hohen Median (etwa 3–4 Mio. $) und begrenztes Angebot; in Aspen haben sich die Preise nach einem Boom stabilisiert, und das Angebot stieg 2024–25, was Käufern mehr Auswahl bot aspentimes.com rocket.com. Sowohl Aspen als auch die Hamptons teilen, dass , selbst nach einem Anstieg, was den Wettbewerb um begehrte Objekte intensiv hält. Ein gemeinsamer Nenner: . Dies wurde in Südflorida festgestellt – Luxus hielt sich, während der Gesamtverkauf zurückging mansionglobal.com – und Ähnliches sehen wir in den Vororten von NYC. Die Hamptons passen in dieses Muster: Die Top 10 % der Immobilien sind oft am wenigsten von Marktschwankungen betroffen mansionglobal.com. Der Grund, wie Analyst Jonathan Miller erklärt, ist – ein Käufer von 10 Mio. $ lässt sich von einem 7%-Hypothekenzins kaum beeindrucken, wenn er wahrscheinlicSie bekommen überhaupt keine Hypothek mansionglobal.com mansionglobal.com. Auch in Aspen blieb das sehr hochpreisige Segment bis 2024 stark, selbst als einige niedrigere Segmente nachließen. Damit liegt die Hamptons im Einklang mit anderen Elite-Märkten in Bezug auf den . Was das Angebot betrifft: Orte wie Aspen und bestimmte Enklaven in Kalifornien verzeichneten bis 2024 einen Zustrom an Angeboten, da einige Käufer aus der Pandemiezeit beschlossen zu verkaufen. – es blieb kontrolliert und, wie bereits erwähnt, ist die Angebotsdauer tatsächlich wieder auf dem Niveau eines Verkäufermarktes millersamuel.com. Aspen hatte im Januar 2025 174 aktive Angebote (was mehr war als während der Pandemie-Knappheit, viele davon extrem hochpreisig) – was eine gewisse Normalisierung zeigt aspentimes.com. In den Hamptons gibt es immer noch vergleichsweise weniger Optionen, was vielleicht erklärt, warum der Verkaufsanstieg dort so dramatisch war (Käufer stürmten herbei, als mehr verfügbar wurde). Im Vergleich zu urbanen Luxusmärkten (Manhattan, London usw.): Die Hamptons gehen oft Hand in Hand mit Manhattan; viele Käufer besitzen beides. Interessanterweise war auch der Markt in Manhattan Anfang 2025 im Aufschwung – im 1. Quartal 2025 stiegen die Verkäufe in Manhattan um ca. 13 % im Jahresvergleich und die Medianpreise um ca. 12 % (auf $1,175 Mio.) thebolandteamnyc.com. Somit erholen sich sowohl Manhattan als auch die Hamptons gleichzeitig, nach langsameren Phasen 2022–23. Das Luxussegment in Manhattan (Top 10 %) war ähnlich robust und stützte die Durchschnittspreise. Allerdings hat Manhattan in einigen Segmenten (Neubauwohnungen) mit Überangebot zu kämpfen und es gibt eine Verschiebung in den Käuferpräferenzen. Die Hamptons haben keine neuen Hochhaus-Überangebote oder Hürden durch Co-op Boards – es handelt sich größtenteils um Einfamilienhäuser und einige Wohnungen am Meer. Das macht das Verhältnis von Angebot und Nachfrage dort einfacher. International haben Städte wie London oder Dubai ebenfalls einen Anstieg bei Luxusimmobilien erlebt, aber diese werden von Währung und globalen Investorenströmen beeinflusst; die Hamptons sind eher ein Binnenmarkt. Ein Aspekt: Luxusmärkte „normalisieren“ sich nach einem rasanten Wachstum , wie Miller es ausdrückt mansionglobal.com. Das gilt für das zentrale London, wo die Preise sich eingependelt haben, für Manhattan, wo sie moderat stabil bis steigend sind, und für die Hamptons, wo wir nach einem kometenhaften Anstieg eine Stabilisierung sehen. Die Preise sind 2025 in den Luxusmärkten allgemein stabil bis leicht steigend, laut Miller Samuel mansionglobal.com. Die Hamptons passen also in eine größere Entwicklung: Die Überhitzung ist vorbei, aber diese Märkte bleiben auf hohem Niveau und grundsätzlich stark.

Die Hamptons gehen oft Hand in Hand mit Manhattan; viele Käufer besitzen beides. Interessanterweise – im 1. Quartal 2025 stiegen die Verkäufe in Manhattan um ca. 13 % im Jahresvergleich und die Medianpreise um ca. 12 % (auf $1,175 Mio.) thebolandteamnyc.com. Somit erholen sich sowohl Manhattan als auch die Hamptons gleichzeitig, nach langsameren Phasen 2022–23. Das Luxussegment in Manhattan (Top 10 %) war ähnlich robust und stützte die Durchschnittspreise. Allerdings hat Manhattan in einigen Segmenten (Neubauwohnungen) mit Überangebot zu kämpfen und es gibt eine Verschiebung in den Käuferpräferenzen. Die Hamptons haben keine neuen Hochhaus-Überangebote oder Hürden durch Co-op Boards – es handelt sich größtenteils um Einfamilienhäuser und einige Wohnungen am Meer. Das macht das Verhältnis von Angebot und Nachfrage dort einfacher. International haben Städte wie oder ebenfalls einen Anstieg bei Luxusimmobilien erlebt, aber diese werden von Währung und globalen Investorenströmen beeinflusst; die Hamptons sind eher ein Binnenmarkt. Ein Aspekt: , wie Miller es ausdrückt mansionglobal.com. Das gilt für das zentrale London, wo die Preise sich eingependelt haben, für Manhattan, wo sie moderat stabil bis steigend sind, und für die Hamptons, wo wir nach einem kometenhaften Anstieg eine Stabilisierung sehen. Die Preise sind 2025 in den Luxusmärkten allgemein stabil bis leicht steigend, laut Miller Samuel mansionglobal.com. Die Hamptons passen also in eine größere Entwicklung: Die Überhitzung ist vorbei, aber diese Märkte bleiben auf hohem Niveau und grundsätzlich stark. Lifestyle- und Steuerwettbewerb: Die Hamptons konkurrieren mit Märkten in Florida und Texas hinsichtlich des Steuerklimas. Wir haben gesehen, dass einige wohlhabende New Yorker nach Miami/Palm Beach abgewandert sind, was etwas Nachfrage abgezogen haben könnte (insbesondere bei ganzjährigen Umzügen). Dennoch behalten viele dieser Personen weiterhin ein Haus in den Hamptons für den Sommer. Die Hamptons konkurrieren auch mit Sommer-Enklaven in Neuengland (Martha’s Vineyard, Nantucket) – aber diese Märkte sind kleiner, und man könnte argumentieren, dass die Hamptons einen größeren globalen Namen und eine höhere Preisobergrenze haben. Im Vergleich zu Nantucket (wo der Medianpreis bei etwa $1,5–$2 Mio. liegen könnte und High-End-Immobilien im zweistelligen Millionenbereich verkauft werden), sind die Hamptons größer und liquider. Im Vergleich zu Malibu oder Beverly Hills (Luxusmärkte in LA) sind die Hamptons eher auf Zweitwohnsitze und Saisonalität ausgerichtet, während der Luxusmarkt in LA primär von Hauptwohnsitzen für die Unterhaltungsindustrie geprägt ist. LA hat seine eigenen Höhen und Tiefen erlebt – eine neue „Mansion Tax“ in der Stadt Los Angeles im Jahr 2023 hat den Luxusverkauf dort kurzzeitig gebremst. Die Hamptons haben keine vergleichbare kommunale Steuer (abgesehen von bestehenden Übertragungssteuern), was ihnen in dieser Hinsicht einen Vorteil verschafft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hamptons zu den absoluten Top-Luxusimmobilienmärkten gehören und Trends mit ihren Pendants teilen: Rekord- oder Beinahe-Rekordpreise, starke Widerstandsfähigkeit im Ultra-Luxus-Segment und eine Normalisierung nach dem Boom mit moderatem Wachstum. Was die Hamptons auszeichnet, ist ihre saisonale Nutzung und die Nähe zu NYC – sie sind im Grunde eine Erweiterung einer Weltfinanzmetropole, was einen konstanten Strom an Käufern sichert. Andere Märkte wie Aspen sind abgelegenere Destinationen, und Palm Beach ist zwar ebenfalls saisonal (Winter), wird aber für viele zunehmend ganzjährig genutzt. Auch in den Hamptons nimmt die ganzjährige Nutzung zu, aber der Sommer bleibt immer die Hauptsaison.

Ein weiterer Vergleich: In vielen Topmärkten ist das Angebot gestiegen (z. B. Luxuswohnungen in Miami mit einem Plus von 40 % beim Angebot bis Mitte 2025 mansionglobal.com), aber die Nachfrage absorbiert es oft schnell. Auch in den Hamptons gab es mehr Angebote, doch sobald sie auf den Markt kamen, waren Käufer sofort zur Stelle homes.com homes.com. Diese „aufgestaute Nachfrage“ scheint in den Hamptons stärker zu sein als anderswo – vermutlich, weil es zuvor so einen Mangel gab.

Schließlich die Preisniveaus: Während Palm Beach einen deutlich höheren Medianwert hat, handelt es sich dabei um eine einzigartige, kleine Enklave. Der Median von über 2 Mio. $ in den Hamptons liegt tatsächlich über dem von San Francisco (~1,3 Mio. $) und Manhattan (~1,2 Mio. $) und positioniert sie in einer Elite-Preisklasse. Er ist niedriger als in Monaco oder Hongkong (den weltweit teuersten Märkten), aber für eine überwiegend als Feriendomizil genutzte Region ist das außergewöhnlich. Das zeigt, dass die Hamptons nicht nur ein regionales Resort sind, sondern eine nationale (sogar globale) Luxus-Assetklasse für sich.

Ausblick und Prognosen bis 2028

Wie sieht die Zukunft des Immobilienmarktes in den Hamptons in den nächsten Jahren aus? Basierend auf aktuellen Trends, Expertenprognosen und wirtschaftlichen Indikatoren ist der Ausblick bis 2028 vorsichtig optimistisch, mit Erwartungen an eine weiterhin starke Entwicklung, jedoch in gemäßigterem Tempo als beim Boom der frühen 2020er Jahre. Nachfolgend finden Sie datenbasierte Prognosen und Einblicke für 2025–2028:

Verkaufsvolumen und Nachfrage: Nach dem bemerkenswerten Anstieg der Verkäufe Anfang 2025 (Transaktionen um über 20 % im ersten Halbjahr gestiegen) libn.com libn.com, erwarten wir, dass die Verkaufsaktivität gesund bleibt, aber nicht unbedingt jedes Jahr diese neuen Höchststände übertrifft . Das Gesamtjahr 2025 wird voraussichtlich eine der stärksten Verkaufszahlen der letzten Zeit verzeichnen, dank erneuertem Angebot und erhöhter Dringlichkeit bei Käufern. Für 2026–2027 könnten wir, falls die Hypothekenzinsen leicht sinken und das wirtschaftliche Umfeld stabil bleibt, stabile oder sogar weiter wachsende Verkaufszahlen sehen – möglicherweise um einige Prozentpunkte pro Jahr – da mehr Angebot auf den Markt kommt (einige Eigentümer könnten sich entscheiden, von den hohen Preisen zu profitieren). Sollte jedoch 2026, wie manche prognostizieren, eine breitere wirtschaftliche Abschwächung eintreten, könnten die Verkäufe vorübergehend zurückgehen , bevor sie sich bis 2027 wieder erholen. Insgesamt werden die nächsten fünf Jahre voraussichtlich mehr Verkaufsaktivität aufweisen als die verhaltene Periode 2018–2019, aber wahrscheinlich nicht in einer geraden Aufwärtsbewegung . Es ist mit gewissen jährlichen Schwankungen zu rechnen, mit einem generellen Trend zu hoher Nachfrage im Verhältnis zum Angebot, was die Volumina historisch auf hohem Niveau hält.

Nach dem bemerkenswerten Anstieg der Verkäufe Anfang 2025 (Transaktionen um über 20 % im ersten Halbjahr gestiegen) libn.com libn.com, erwarten wir, dass . Das Gesamtjahr 2025 wird voraussichtlich eine der stärksten Verkaufszahlen der letzten Zeit verzeichnen, dank erneuertem Angebot und erhöhter Dringlichkeit bei Käufern. Für 2026–2027 könnten wir, falls die Hypothekenzinsen leicht sinken und das wirtschaftliche Umfeld stabil bleibt, sehen – möglicherweise um einige Prozentpunkte pro Jahr – da mehr Angebot auf den Markt kommt (einige Eigentümer könnten sich entscheiden, von den hohen Preisen zu profitieren). Sollte jedoch 2026, wie manche prognostizieren, eine breitere wirtschaftliche Abschwächung eintreten, könnten , bevor sie sich bis 2027 wieder erholen. Insgesamt werden . Es ist mit gewissen jährlichen Schwankungen zu rechnen, mit einem generellen Trend zu hoher Nachfrage im Verhältnis zum Angebot, was die Volumina historisch auf hohem Niveau hält. Preisentwicklung: Große Immobilienprognostiker erwarten, dass die US-Immobilienpreise in den kommenden Jahren mit einer deutlich langsameren jährlichen Rate von 3–5 % steigen realwealth.com. Die Hamptons, als Luxusnische, könnten den nationalen Durchschnitt leicht übertreffen (aufgrund des begrenzten Angebots und der Vermögenskonzentration), aber es ist realistisch, ein jährliches Preiswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich für die Hamptons bis 2028 zu prognostizieren. Das würde bedeuten, dass die Preise etwa im Gleichschritt mit oder etwas über der Inflation steigen, im Gegensatz zu den 30%igen Sprüngen in 2020–2021. Eine Umfrage unter Experten erwartet beispielsweise ein nationales Preiswachstum von ca. 3,8 % in 2025 und ca. 3,6 % in 2026 realwealth.com, was eine Verlangsamung gegenüber ca. 5 % in 2024 darstellt realwealth.com. Wenn die Hamptons diesem Trend mit etwa 5 % pro Jahr folgen, würden wir einen Medianpreis von etwa 2,2 Mio. $ bis 2026 und etwa 2,4–2,5 Mio. $ bis 2028 sehen (sofern es keine größeren wirtschaftlichen Veränderungen gibt). Das entspricht einer Gesamtwertsteigerung von ca. 17 % bis 2029, wie einige Experten für Immobilienwerte prognostizieren realwealth.com. Es ist wichtig zu beachten, dass dies Prognosen und keine Garantien sind, aber der Konsens lautet: kein Crash in Sicht, sondern eine Normalisierung des Wachstums. Jonathan Millers Beobachtung, dass wir „eine Preisstabilisierung nach dem rasanten Wachstum“ mansionglobal.com sehen, fasst die Erwartung zusammen: stagnierende bis moderat steigende Preise werden in naher Zukunft die Norm sein.

realwealth.com. Die Hamptons, als Luxusnische, könnten den nationalen Durchschnitt leicht übertreffen (aufgrund des begrenzten Angebots und der Vermögenskonzentration), aber es ist realistisch, bis 2028 zu prognostizieren. Das würde bedeuten, dass die Preise etwa im Gleichschritt mit oder etwas über der Inflation steigen, im Gegensatz zu den 30%igen Sprüngen in 2020–2021. Eine Umfrage unter Experten erwartet beispielsweise ein nationales Preiswachstum von ca. 3,8 % in 2025 und ca. 3,6 % in 2026 realwealth.com, was eine Verlangsamung gegenüber ca. 5 % in 2024 darstellt realwealth.com. Wenn die Hamptons diesem Trend mit etwa 5 % pro Jahr folgen, (sofern es keine größeren wirtschaftlichen Veränderungen gibt). Das entspricht einer Gesamtwertsteigerung von ca. 17 % bis 2029, wie einige Experten für Immobilienwerte prognostizieren realwealth.com. Es ist wichtig zu beachten, dass dies Prognosen und keine Garantien sind, aber der Konsens lautet: kein Crash in Sicht, sondern eine Normalisierung des Wachstums. Jonathan Millers Beobachtung, dass wir „eine Preisstabilisierung nach dem rasanten Wachstum“ mansionglobal.com sehen, fasst die Erwartung zusammen: werden in naher Zukunft die Norm sein. Ausblick für das Luxussegment: Der Ultra-Luxusmarkt dürfte weiterhin florieren, wenn auch möglicherweise mit weniger rekordverdächtigen Ausschlägen. Es gibt nur einen begrenzten Pool an Trophäenimmobilien; viele wurden bereits in den Jahren 2020–2022 verkauft. Da diese Eigentümer halten, könnte der Umsatz von Häusern über 20 Mio. $ langsamer werden . Neubauten auf erstklassigen Grundstücken (z. B. Abriss-Neubauten südlich des Highways) werden jedoch weiterhin frische Luxusobjekte auf den Markt bringen. Der globale Trend zeigt, dass erstklassige Immobilien weiterhin als Investition und Lifestyle-Asset sehr begehrt bleiben mansionglobal.com. Bis 2028 könnten Verkäufe von über 10 Mio. $ pro Quartal zur Normalität werden (was bereits geschieht), und vielleicht werden neue Preisrekorde erzielt, wenn ein außergewöhnliches Anwesen auf den Markt kommt (es wäre keine Überraschung, wenn eines Tages ein Verkauf für 100 Mio. $ für ein unvergleichliches Anwesen stattfindet). Das durchschnittliche Preiswachstum an der Spitze könnte jedoch moderat ausfallen, da der Markt ein Gleichgewicht findet. Im Wesentlichen wird das Luxussegment voraussichtlich die Marktgewinne anführen (Vermögensbildung setzt sich fort), wenn auch in kontrolliertem Tempo. Ein leichtes Risiko besteht allenfalls in einem Überangebot an Spekulationsvillen im Bereich von 8–12 Mio. $, falls Entwickler alle dieselbe Strategie verfolgen – aber angesichts der Flächenknappheit und neuer Größenbeschränkungen easthamptonstar.com sollte das Überangebot begrenzt bleiben.

Der Ultra-Luxusmarkt dürfte weiterhin florieren, wenn auch möglicherweise mit weniger rekordverdächtigen Ausschlägen. Es gibt nur einen begrenzten Pool an Trophäenimmobilien; viele wurden bereits in den Jahren 2020–2022 verkauft. Da diese Eigentümer halten, . Neubauten auf erstklassigen Grundstücken (z. B. Abriss-Neubauten südlich des Highways) werden jedoch weiterhin frische Luxusobjekte auf den Markt bringen. Der globale Trend zeigt, dass mansionglobal.com. Bis 2028 könnten Verkäufe von über 10 Mio. $ pro Quartal zur Normalität werden (was bereits geschieht), und vielleicht werden neue Preisrekorde erzielt, wenn ein außergewöhnliches Anwesen auf den Markt kommt (es wäre keine Überraschung, wenn eines Tages ein Verkauf für 100 Mio. $ für ein unvergleichliches Anwesen stattfindet). Das durchschnittliche Preiswachstum an der Spitze könnte jedoch moderat ausfallen, da der Markt ein Gleichgewicht findet. Im Wesentlichen (Vermögensbildung setzt sich fort), wenn auch in kontrolliertem Tempo. Ein leichtes Risiko besteht allenfalls in einem Überangebot an Spekulationsvillen im Bereich von 8–12 Mio. $, falls Entwickler alle dieselbe Strategie verfolgen – aber angesichts der Flächenknappheit und neuer Größenbeschränkungen easthamptonstar.com sollte das Überangebot begrenzt bleiben. Bestand und Neubau: Wir erwarten, dass das Angebot bis 2028 allmählich zunimmt , jedoch nicht auf das Niveau eines Käufermarktes. Viele Eigentümer, die mit dem Verkauf gezögert haben (weil sie ihre niedrige Hypothek nicht aufgeben oder nicht wissen, wohin sie als Nächstes ziehen sollen), könnten ihr Haus auf den Markt bringen, wenn sie eine Markthochphase vermuten oder umziehen möchten (z. B. Rentner, die dauerhaft nach Florida gehen). Die Angebotsmonate könnten von etwa 8 Monaten auf einen ausgewogeneren Wert von etwa 10–12 Monaten in den nächsten Jahren steigen , was tatsächlich eine gesunde Normalisierung wäre. Neubauten werden dazu beitragen: Es ist mit einigen hochwertigen Wohnanlagen oder Eigentumswohnungsprojekten zu rechnen, die auf den Markt kommen. Beispielsweise gibt es Pläne für Luxuswohnungen in Westhampton Beach und Boutique-Projekte in Southampton Village. Diese fügen nur wenige Einheiten hinzu (nichts im großen Stil), aber bis 2028 werden sie Alternativen für wohlhabende Umsteiger oder Käufer schlüsselfertiger Wohnungen bieten (ein Segment, das leise wachsen könnte). Ein Haken: Arbeitskräfte- und Genehmigungsengpässe bedeuten, dass das Bauen in den Hamptons langsam ist – der Markt wird also nicht plötzlich mit Häusern überschwemmt. Das deutet darauf hin, dass das Angebot historisch gesehen eher knapp bleibt, was ein positives Zeichen für die Werte ist.

Wir erwarten, dass , jedoch nicht auf das Niveau eines Käufermarktes. Viele Eigentümer, die mit dem Verkauf gezögert haben (weil sie ihre niedrige Hypothek nicht aufgeben oder nicht wissen, wohin sie als Nächstes ziehen sollen), könnten ihr Haus auf den Markt bringen, wenn sie eine Markthochphase vermuten oder umziehen möchten (z. B. Rentner, die dauerhaft nach Florida gehen). , was tatsächlich eine gesunde Normalisierung wäre. Neubauten werden dazu beitragen: Es ist mit einigen hochwertigen Wohnanlagen oder Eigentumswohnungsprojekten zu rechnen, die auf den Markt kommen. Beispielsweise gibt es Pläne für Luxuswohnungen in Westhampton Beach und Boutique-Projekte in Southampton Village. Diese fügen nur wenige Einheiten hinzu (nichts im großen Stil), aber bis 2028 werden sie Alternativen für wohlhabende Umsteiger oder Käufer schlüsselfertiger Wohnungen bieten (ein Segment, das leise wachsen könnte). bedeuten, dass das Bauen in den Hamptons langsam ist – der Markt wird also nicht plötzlich mit Häusern überschwemmt. Das deutet darauf hin, dass das Angebot historisch gesehen eher knapp bleibt, was ein positives Zeichen für die Werte ist. Externe Unwägbarkeiten: Die obigen Prognosen gehen davon aus, dass es keine größeren Schocks gibt. Potenzielle Unwägbarkeiten, die den Verlauf verändern könnten, sind unter anderem eine Rezession (die die Preise für ein oder zwei Jahre abflachen oder sinken lassen könnte), eine signifikante Korrektur am Aktienmarkt (die kurzfristig die Kauflaune dämpft), oder umgekehrt ein großer Bullenmarkt (der einen neuen Luxus-Boom auslösen und die Preise in den Hamptons schneller steigen lassen könnte). Auch drastische politische Veränderungen (zum Beispiel, wenn Homeoffice zurückgenommen würde und alle wieder 5 Tage ins Büro müssten – dann würden vielleicht weniger Menschen dauerhaft im Osten leben) könnten die Nachfrage beeinflussen. Klimaereignisse sind eine weitere Unwägbarkeit – ein schwerer Hurrikan, der die Hamptons trifft (wie es mit den Überresten von Hurrikan Sandy geschah), könnte das Vertrauen vorübergehend erschüttern oder die Versicherungskosten erhöhen, aber historisch gesehen haben solche Ereignisse die Nachfrage nach Immobilien am Wasser nicht dauerhaft geschmälert; sie führen jedoch zu Investitionen in die Widerstandsfähigkeit.

Die obigen Prognosen gehen davon aus, dass es keine größeren Schocks gibt. Potenzielle Unwägbarkeiten, die den Verlauf verändern könnten, sind unter anderem eine (die die Preise für ein oder zwei Jahre abflachen oder sinken lassen könnte), eine (die kurzfristig die Kauflaune dämpft), oder umgekehrt ein großer (der einen neuen Luxus-Boom auslösen und die Preise in den Hamptons schneller steigen lassen könnte). Auch drastische politische Veränderungen (zum Beispiel, wenn Homeoffice zurückgenommen würde und alle wieder 5 Tage ins Büro müssten – dann würden vielleicht weniger Menschen dauerhaft im Osten leben) könnten die Nachfrage beeinflussen. Klimaereignisse sind eine weitere Unwägbarkeit – ein schwerer Hurrikan, der die Hamptons trifft (wie es mit den Überresten von Hurrikan Sandy geschah), könnte das Vertrauen vorübergehend erschüttern oder die Versicherungskosten erhöhen, aber historisch gesehen haben solche Ereignisse die Nachfrage nach Immobilien am Wasser nicht dauerhaft geschmälert; sie führen jedoch zu Investitionen in die Widerstandsfähigkeit. Komparativer Vorteil: Regional betrachtet könnten die Hamptons von Problemen anderswo profitieren. Wenn die Erholung von New York City ins Stocken gerät oder das Stadtleben weniger beliebt wird, könnten sich mehr Menschen dauerhaft für den Lebensstil in den Hamptons entscheiden. Sollten sich die Steuergesetze günstig ändern (z. B. Rückkehr des SALT-Abzugs), könnten Spitzenverdiener den Besitz in NY als weniger schmerzhaft empfinden und daher eher in ein Zweitwohnsitz hier investieren. In der Luxus-Hierarchie sind die Hamptons weiterhin als Top-Adresse positioniert – es wird kein neues „Hamptons“ gebaut, das damit konkurrieren könnte. Andere Märkte wie Palm Beach könnten sich einpendeln, besonders wenn ihr jüngster Boom abkühlt (einige sagen, auch Palm Beach werde sich normalisieren, wenn der Pandemie-Effekt nachlässt). Die Hamptons könnten durch ihre Nähe zum kulturellen/finanziellen Zentrum NYC sogar eine erhöhte Nachfrage als Zufluchtsort erleben, falls städtische Probleme (wie Lebenshaltungskosten oder soziale Themen in NYC) dazu führen, dass Menschen das Wochenendleben auf dem Land bevorzugen.

Zusammenfassend ist der Ausblick 2025–2028 für die Hamptons ein weiterhin starker und wertbeständiger Markt, jedoch ohne die extremen Ausschläge des Booms der frühen 2020er Jahre. Potenzielle Käufer und Investoren können mit stetiger Wertsteigerung rechnen, insbesondere wenn die Gesamtwirtschaft wächst und die Zinsen allmählich niedriger und stabiler werden realwealth.com realwealth.com. Die Zeit der jährlichen Sprünge von 30 % ist wahrscheinlich vorbei, was gut ist – solches Wachstum war langfristig nicht nachhaltig realwealth.com. Stattdessen sollte man mit jährlichen Preissteigerungen von 3–6 %, anhaltend hoher Nachfrage und langsam wachsendem Angebot rechnen, das den Markt bis 2028 näher an ein Gleichgewicht bringt. Bis dahin werden die Hamptons wahrscheinlich eine noch ausgeprägtere Ganzjahres-Community sein, mit Infrastruktur und Angeboten, die sich dieser Realität anpassen (vielleicht besseres Internet, mehr Schulen oder Dienstleistungen, die auch außerhalb der Saison geöffnet bleiben usw., was die Attraktivität weiter steigert).

Fazit

Für Hauseigentümer bedeutet dieser Ausblick einen weiterhin wachsenden Vermögenswert, wenn auch in gemäßigtem Tempo. Für Käufer deutet es darauf hin,, da Warten wahrscheinlich einen etwas höheren Preis bedeutet, aber Sie werden nicht den Panikkauf-Bedingungen von 2021 ausgesetzt sein. Und für Investoren bleibt die Region Hamptons ein erstklassiger Ort für Investitionen in Luxusimmobilien – ein stabiler, nachgefragter Markt, in dem die grundlegende Knappheit und Attraktivität ein starkes langfristiges Wertversprechen schaffen. Wie eine Prognose für die nächsten fünf Jahre zusammenfasste: „moderates Wachstum und keine großen Überraschungen“ realwealth.com – das ist eine passende Erwartung für die Hamptons nach einem außergewöhnlichen Kapitel. Mit anderen Worten:

Der Immobilienmarkt in den Hamptons im Jahr 2025 blüht wie nie zuvor, gekennzeichnet durch Rekordpreise für Häuser, eine Wiederbelebung der Verkäufe und ungebrochene Nachfrage von wohlhabenden Käufern. Wir haben gesehen, dass der Medianpreis erstmals 2 Millionen Dollar übersteigt homes.com, eine Flut von Abschlüssen insbesondere im „mittleren“ Marktsegment von 1 bis 5 Millionen Dollar millersamuel.com, und sogar das Ultra-Luxus-Segment verzeichnet mehr Transaktionen als vor einem Jahr libn.com. Vergleiche mit anderen Elite-Märkten unterstreichen, dass die Hamptons zur obersten Liga gehören, neben Orten wie Palm Beach und Aspen – und dennoch bieten sie eine einzigartige Mischung aus Sommer-Glamour und Nähe zu New York City, die sie dauerhaft begehrt macht.

Mit Blick nach vorn deuten alle Zeichen auf eine gesunde, wenn auch normalisierte Entwicklung. Wirtschaftliche Grundlagen und Prognosen lassen weiterhin (wenn auch moderates) Preiswachstum und starke Luxus-Performance bis 2028 erwarten, vorausgesetzt, die wirtschaftlichen Bedingungen bleiben stabil realwealth.com mansionglobal.com. Die Anlageperspektive bleibt überzeugend – nur wenige andere Märkte bieten die Mischung aus historischer Wertsteigerung, Vermietungspotenzial und internationalem Renommee wie die Hamptons. Gleichzeitig gilt: Kluge Investoren müssen die Risiken im Blick behalten: Der Markt ist nicht immun gegen makroökonomische Veränderungen, und Faktoren wie steigende Zinsen oder der Klimawandel stellen Herausforderungen dar, die es zu meistern gilt.

Entscheidend ist, dass der anhaltende Reiz der Hamptons – ihre schönen Strände, Exklusivität und Lebensstil – weiterhin den Erfolg des Immobilienmarktes antreibt. Wichtige Nachfragetreiber wie die Migration von vermögenden Privatpersonen, die durch Remote-Arbeit ermöglichte ganzjährige Nutzung und das Prestige des Besitzes werden in den kommenden Jahren voraussichtlich bestehen bleiben und das Käuferinteresse weiter anheizen. Auf der Angebotsseite werden ein allmählicher Anstieg des Bestands und neue Vorschriften (wie Größenbeschränkungen für Häuser) die Entwicklung des Marktes beeinflussen, aber sie werden das grundlegende Gleichgewicht, das die Nachfrage gegenüber dem Angebot begünstigt, wahrscheinlich nicht stören.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Immobilienmarkt der Hamptons in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre aus einer Position der Stärke heraus startet. Es ist mit einer Phase anhaltend hoher Werte und solider Aktivität zu rechnen, wobei der Markt seinen jüngsten Achterbahnverlauf vielleicht gegen einen stetigeren Anstieg eintauscht. Für alle, die über die Mittel und das Verlangen verfügen, bleiben die Hamptons ein begehrtes Ziel – sowohl als luxuriöses Refugium als auch als solide langfristige Investition. Wie 2025 gezeigt hat, boomt der Immobilienmarkt in den Hamptons selbst in volatilen Zeiten businessinsider.com – und mit einem wachsamen Blick auf wirtschaftliche und politische Faktoren ist er bereit, bis 2028 und darüber hinaus weiter zu florieren.

