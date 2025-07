Taipeh Immobilienmarkt Ausblick 2025: Trends, Prognosen und Schlüsselerkenntnisse

Überblick über die Marktbedingungen 2025

Der Immobilienmarkt Taipehs erlebt 2025 nach mehreren Jahren starken Wachstums eine deutliche Abkühlung. Die Transaktionsvolumina sind stark zurückgegangen, und der Preisanstieg ist angesichts strengerer Kreditbedingungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten ins Stocken geraten taipeitimes.com taipeitimes.com. Im ersten Quartal 2025 wurden landesweit nur etwa 63.000 Immobilienübertragungen registriert – ein jährlicher Rückgang von 20 % und das schwächste Volumen seit acht Jahren taipeitimes.com. In den sechs größten Städten Taiwans (einschließlich Taipeh) brachen die Immobilientransaktionen bis Mitte 2025 im Jahresvergleich um über 20 % ein taipeitimes.com. Dieser Rückgang folgt auf eine Phase starker Aktivitäten im Jahr 2024; so waren beispielsweise die Hausverkäufe im ersten Halbjahr 2024 im Zuge der wirtschaftlichen Erholung jährlich um 27 % gestiegen taipeitimes.com. Doch die Stimmung drehte sich Ende 2024, als globale wirtschaftliche Gegenwinde und neue Kreditbeschränkungen das Vertrauen der Käufer dämpften.

Mehrere Faktoren tragen zum Wohnungsabschwung in Taipeh 2025 bei. Die Implementierung selektiver Hypothekenkreditkontrollen durch die Zentralbank (ab September 2024) hat die Kreditkosten erhöht und die Hebelwirkung für Käufer reduziert taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Banken verlangen jetzt höhere Anzahlungen (die Beleihungsquoten wurden für Zweitwohnungen um etwa 10 Prozentpunkte gesenkt) und haben zinsfreie Karenzzeiten abgeschafft, was die Finanzierung strenger macht taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Potenzielle Käufer üben ebenfalls Zurückhaltung: Fast 80 % der befragten Immobiliensuchenden ziehen es vor, „an der Seitenlinie zu warten“ – mindestens bis 2026, angesichts der unsicheren Wirtschaftslage und des strengeren Kredits taipeitimes.com taipeitimes.com. Das taiwanesische BIP wächst zwar weiterhin (Prognose für 2025 etwa 3 %) und die Zinssätze bleiben relativ stabil cbreemail.com, aber hohe Kreditkosten (Hypothekenzinsen ~2,5 %+ selbst bei Staatsbanken taipeitimes.com) und globale Handelskonflikte beeinträchtigen die Stimmung auf dem Immobilienmarkt.

Entscheidend ist, dass die Immobilienpreise in Taipeh mit einer moderaten Korrektur begonnen haben. Dies ist kein Absturz, aber die übermäßige Wertsteigerung von 2020–2024 hat sich abgeflacht. Im 4. Quartal 2024 sanken die durchschnittlichen Immobilienpreise landesweit um 6,6% gegenüber dem Vorquartal, und alle sechs Großstädte verzeichneten Preisrückgänge taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Die Preise in Taipeh sanken im 4. Quartal (gegenüber Q1 2024) um etwa 3% – ein vergleichsweise milder Rückgang im Vergleich zu stärkeren Korrekturen in südlichen Städten wie Kaohsiung (-10 %) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Im 1. Quartal 2025 lag der durchschnittliche Immobilienpreis in Taipeh bei rund NT$1,233 Millionen pro Ping (~38.000 US-Dollar für 3,3 m²) – der höchste Wert in Taiwan taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, doch das Wachstum ist zum Stillstand gekommen. Immer mehr Verkäufer senken ihre Preisvorstellungen, um Abschlüsse zu erzielen – Rabatte von 10–12 % auf den Listenpreis sind mittlerweile in Taipeh üblich, was die größte Preisdifferenz seit der Pandemie darstellt taipeitimes.com taipeitimes.com. Kurz gesagt, der Immobilienmarkt 2025 ist geprägt von nachlassender Nachfrage, steigenden Beständen und einer sanften Preisabschwächung, insbesondere in Segmenten und Regionen, die den stärksten Anstieg erlebt haben.

Trends im Wohnimmobilienmarkt 2025

Der Wohnimmobiliensektor in Taipeh hat sich 2025 von einem Verkäufermarkt zu einem ausgeglicheneren oder sogar käuferfreundlichen Markt entwickelt. Hauskäufer haben mehr Verhandlungsmacht als in den Vorjahren. Laut Evertrust hat sich die durchschnittliche Verhandlungsspanne (Differenz zwischen Angebotspreis und Abschluss­preis) Anfang 2025 auf etwa 10–12 % ausgeweitet, während sie auf dem Höhepunkt des Marktes Mitte 2024 noch im einstelligen Bereich lag taipeitimes.com taipeitimes.com. Verkäufer in Taipeh gewährten mit durchschnittlich 12,8 % die größten Abschläge auf den Angebotspreis, gefolgt von Neu-Taipeh (11,5 %) und Tainan (11,1 %) taipeitimes.com taipeitimes.com. Dies zeigt, dass potenzielle Käufer erfolgreich Preisnachlässe durchsetzen, ein Trend, der durch das restriktivere Kreditumfeld und das größere Angebot angetrieben wird.

Das Wohnungsangebot ist tatsächlich gestiegen. Ein Rekord von 100.000 neuen Wohneinheiten soll 2025 landesweit in Taiwan fertiggestellt werden, was in bestimmten Regionen Befürchtungen einer Überversorgung weckt taipeitimes.com. Während in der Stadt Taipeh selbst das Bauland für größere neue Projekte begrenzt ist, gab es im Großraum Taipeh (inklusive Neu-Taipeh) in den letzten Jahren zahlreiche Bauvorhaben. Auffällig ist, dass die Baubeginne (Neubauprojekte) 2024 landesweit auf ein Fünfjahrestief fielen, da die Bauträger vorsichtiger wurden taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. In einigen Gebieten mit hohem Bestand – etwa in den Sanierungsgebieten Neu-Taipehs – verzögerten oder reduzierten Bauträger tatsächlich Projekte Ende 2024 nach der Verschärfung der Kreditvergabe taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dieser Rückgang bei den Neubauten könnte das Angebot mittelfristig dämpfen. Kurzfristig ist der Wohnungsbestand in Taipeh jedoch dank des vorangegangenen Baubooms reichlich und die Zahl der unverkauften Einheiten bleibt hoch (viele Bauträger halten weiterhin zahlreiche unverkaufte Vorverkaufseinheiten) taiwannews.com.tw. Dadurch haben Käufer mehr Auswahl und weniger Zeitdruck, was den Preisdruck weiter abkühlt.

Preisentwicklungen bei Immobilien variieren je nach Segment. Im Vorverkaufsmarkt (Neubau) bleiben die Preise relativ hoch – gestützt durch den früheren Optimismus der Bauträger – aber die Verkaufszahlen sind zurückgegangen. Im zweiten Quartal 2024 lag der landesweite durchschnittliche Vorverkaufspreis bei NT$530.300 pro Ping (≈NT$16 Millionen für eine 30-Ping-Wohnung), ein Anstieg von 6,7 % gegenüber dem Vorquartal taipeitimes.com taipeitimes.com. Doch bereits im vierten Quartal 2024 zeigten sich auch bei Neubauprojekten Anzeichen einer Preiskorrektur. Der landesweite Medianpreis für Wohnimmobilien fiel im vierten Quartal auf etwa NT$338.600 pro Ping taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, und Preisnachlässe von etwa 6 % wurden üblich, um Lagerbestände zu reduzieren taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Erstklassige Projekte in Taipeh erzielen zwar weiterhin hohe Preise (oft über NT$1 Million pro Ping), doch die Verkäufer zeigen sich angesichts des Drucks flexibler. Wie ein Analyst anmerkte, sind 2025 viele Verkäufer bereit, zu verhandeln oder ihre Preisvorstellungen zu senken, um Einheiten zu verkaufen – anders als in Boomzeiten, in denen Eigentümer hart blieben taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Besonders gilt das für Investoren mit mehreren Immobilien, die durch neue Steuern und Kreditvorschriften (siehe späterer Abschnitt) höhere laufende Kosten tragen müssen.

Käuferdemografie auf dem Wohnungsmarkt in Taipeh verändern sich ebenfalls. Die staatlichen Maßnahmen zugunsten von Erstkäufern zeigen Wirkung: Der Anteil der Erstkäufer stieg von ca. 57 % Anfang 2023 auf 61,4 % bis Ende 2024, was auf mehr tatsächliche Eigennutzer am Markt hindeutet taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Junge Familien und Singles kehren vorsichtig zurück, unterstützt durch spezielle Hypotheken (z.B. das „New Youth Housing“-Programm) und durch den Rückzug von Investoren. Tatsächlich dominieren Einpersonenhaushalte und kleine Familienhaushalte nun Taipeh – fast die Hälfte aller taiwanischen Haushalte besteht aus ein oder zwei Personen taipeitimes.com. Taipeh, Neu-Taipeh und Kaohsiung haben einen besonders hohen Anteil an Einpersonenhaushalten taipeitimes.com. Dieser demografische Trend bedeutet eine starke Nachfrage nach kleineren Wohneinheiten und nach dem Prinzip „eine Wohnung pro Person“, was mit dem Regierungsziel „ein Besitzer, ein Zuhause“ im Einklang steht taipeitimes.com. Entsprechend hat sich die spekulative Nachfrage im Luxussegment zurückgezogen. Selbst in Regionen, die aufgrund von Nachrichten aus der Tech-Branche einen Hype erlebten – etwa Gebiete in der Nähe neuer TSMC-Halbleiterfabriken – hat sich die Lage abgekühlt. Eine Umfrage Anfang 2025 zeigte gemischte Erwartungen in Bezug auf Immobilienpreise nahe der geplanten TSMC-Standorte: Etwas mehr als die Hälfte der Befragten rechnet weiterhin mit Preissteigerungen, der Rest erwartet Stabilität oder Rückgänge taipeitimes.com. Diese Ambivalenz spiegelt das Bewusstsein wider, dass ein technologiegetriebener Boom sich umkehren kann, wenn Projekte ins Stocken geraten oder Spekulationen den Fundamentaldaten zu weit vorauslaufen.

Auf der Vermietungsseite sind die Wohnungsmieten in Taipeh relativ stabil geblieben und bieten im Verhältnis zu den Preisen nur niedrige Renditen. Die Mietrendite in Taipeh beträgt durchschnittlich nur etwa 2 % pro Jahr, was zu den niedrigsten Werten in Asien zählt investasian.com investasian.com. Das bedeutet, dass Kaufen und Vermieten wenig profitabel ist und viele Investoren stattdessen auf Wertsteigerungen gesetzt haben. Da das Preiswachstum ins Stocken gerät, überdenken manche potenziellen Vermieter ihre Strategie, und mehr Immobilien könnten wieder auf den Verkaufsmarkt zurückkehren. Die Erschwinglichkeitskrise ist weiterhin gravierend: Das Verhältnis von Immobilienpreisen zu Einkommen liegt in Taiwan etwa bei 15–20, und in Taipeh dauert es ungefähr 40 Jahre mit durchschnittlichem Einkommen, um sich eine bescheidene Wohnung leisten zu können investasian.com investasian.com. Dies hat zu öffentlichem Protest gegen Wohnungsungerechtigkeit, zu einer Abwanderung aus Taipeh (allein im ersten Quartal 2025 verließen netto über 20.000 Einwohner Taipeh auf der Suche nach günstigeren Wohnungen in den Vororten) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw und zu weiteren staatlichen Maßnahmen zur Dämpfung der Preise geführt.

Zusammenfassend befindet sich der Wohnimmobilienmarkt Taipehs im Jahr 2025 in einer Abkühlungsphase: Die Verkaufszahlen sind rückläufig, das Preiswachstum dreht ins leicht Negative, und spekulationsgetriebene Käufe gehen zurück. Eigennutzer gewinnen langsam wieder die Oberhand, und der Markt ist insofern gesünder, als dass die Überhitzung herausgenommen wird. Die Herausforderungen bei der Erschwinglichkeit bleiben jedoch bestehen, und ein echter Käufermarkt wird von weiteren Preisrückgängen oder steigendem Einkommen abhängen.

Trends im Bereich Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel und Industrie)

Gewerbeimmobilien in Taipeh zeigen 2025 ein gemischtes Bild: Während der Bürosektor mit Gegenwind konfrontiert ist, bleiben einige Bereiche des Industrie- und Logistiksegments robust. Laut Ausblick von CBRE steigen die Leerstandsquoten für Büros und werden 2025 voraussichtlich ein Siebenjahreshoch erreichen cbreemail.com. Es kommt neues Angebot auf den Markt – darunter mehrere hochwertige Bürohochhäuser in den Stadtteilen Xinyi und Nangang – das die derzeitige Mieternachfrage übersteigt. Dieser Anstieg des Angebots verwandelt Taipehs Büromarkt in einen mieterfreundlichen Markt – ein deutlicher Wandel nach Jahren niedriger Leerstände. Vermieter älterer oder weniger zentraler Gebäude werden sich auf mehr Konkurrenz einstellen müssen und müssen möglicherweise Anreize bieten oder die Mieten senken, um Mieter anzuziehen. Tatsächlich verfolgen viele Unternehmen „Flight-to-Quality“-Umzüge cbreemail.com, ziehen also in neuere Gebäude mit besserer Ausstattung und verlassen ältere Büros. Infolgedessen schwindet die Verhandlungsmacht der Vermieter im Bürosegment und das Mietwachstum dürfte 2025 gedämpft bleiben.

Der Einzelhandelsimmobiliensektor in Taipeh verbessert sich derweil vorsichtig, ist aber nicht ohne Herausforderungen. Das Verbrauchervertrauen ist aufgrund der Volatilität der Aktienmärkte und der globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten etwas instabil cbreemail.com. Daher expandieren Einzelhändler vorsichtig und konzentrieren sich auf bewährte Standorte und Formate. Das Luxussegment im Einzelhandel (insbesondere rund um Taipeh 101/Xinyi und Zhongshan) hat einen Aufschwung erlebt, da der Tourismus in Asien wieder anzieht, aber der lokale Einzelhandel und Einkaufszentren erholen sich weiterhin von pandemiebedingten E-Commerce-Verschiebungen. Das Wachstum des E-Commerce treibt weiterhin die Nachfrage nach moderner Logistik- und Lagerfläche an cbreemail.com. Taipehs Industrieimmobilien, insbesondere Lagerhäuser und Last-Mile-Distributionszentren, bleiben ein Lichtblick. Unternehmen investieren in ihre Lieferketteninfrastruktur; große E-Commerce- und 3PL-Logistiker suchen hochwertige Logistikimmobilien rund um Neu-Taipeh und Taoyuan, wo noch Bauland zur Verfügung steht cbreemail.com. Dadurch bleiben die Leerstände im Industriesektor niedrig und die Mieten relativ stabil.

Es ist erwähnenswert, dass auch der gewerbliche Immobilienmarkt Taipehs von breiteren wirtschaftlichen Veränderungen beeinflusst wird. Die Stadt ist zwar kein regionales Finanzzentrum wie Hongkong oder Singapur, aber sie ist Sitz von Technologieherstellern und Dienstleistungsunternehmen. Da die Produktion einiger Technologien aus Taiwan heraus verlagert wird und immer mehr Menschen remote oder hybrid arbeiten, hat die Aufnahme von Büroflächen nachgelassen. Laut CBRE werden diese Trends, kombiniert mit neuen Fertigstellungen, das Jahr 2025 für Bürovermieter herausfordernd machen cbreemail.com. Umgekehrt könnte jeder wirtschaftliche Aufschwung oder eine Stabilisierung der Handelspolitik (z.B. die Lösung der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China) das Vertrauen der Unternehmen und damit die Nachfrage nach Büro- und Einzelhandelsflächen verbessern. Vorerst bleiben die Unternehmen jedoch kostenbewusst: Wir beobachten, dass Firmen Standorte konsolidieren oder kleinere Flächen in flexiblen/Co-Working-Spaces statt große herkömmliche Mietflächen wählen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der gewerbliche Immobilienmarkt in Taipeh 2025 als dynamische Landschaft darstellt:

Büro: Steigende Leerstände und mehr Verhandlungsmacht für Mieter, da das Angebot seinen Höhepunkt erreicht cbreemail.com. Das Mietwachstum ist flach und ältere Gebäude, insbesondere solche abseits der Top-Lagen, stehen unter Druck.

Steigende Leerstände und mehr Verhandlungsmacht für Mieter, da das Angebot seinen Höhepunkt erreicht cbreemail.com. Das Mietwachstum ist flach und ältere Gebäude, insbesondere solche abseits der Top-Lagen, stehen unter Druck. Einzelhandel: Langsame Expansion; Premium-Einzelhandelsflächen behalten ihren Wert, aber die Gesamtnachfrage wird durch vorsichtiges Konsumverhalten gebremst cbreemail.com.

Langsame Expansion; Premium-Einzelhandelsflächen behalten ihren Wert, aber die Gesamtnachfrage wird durch vorsichtiges Konsumverhalten gebremst cbreemail.com. Industrie/Logistik: Starke Nachfrage nach Lagerhäusern und Logistikzentren dank E-Commerce und Investitionen in Lieferketten cbreemail.com. Dieses Teilsegment ist ein Outperformer mit stabilen oder steigenden Mieten und niedrigen Leerständen in modernen Einrichtungen.

Investoren am gewerblichen Immobilienmarkt Taipehs verlagern daher ihren Fokus: Einige lokale institutionelle Investoren (z.B. Versicherungen) investieren auch 2025 noch in Immobilien, insgesamt wird jedoch ein Rückgang der Immobilieninvestitionen im Jahr 2025 erwartet, angesichts des abkühlenden Marktes cbreemail.com. Diejenigen, die investieren, bevorzugen Industrie- und Nischensektoren oder erstklassige Core-Assets statt spekulativer Büroprojekte. Die Büro- und Einzelhandelssegmente müssen möglicherweise auf eine klarere wirtschaftliche „sanfte Landung“ warten, bevor sie neues Wachstum verzeichnen können.

Prognosen und Projektionen für die kommenden Jahre

Mit Blick in die Zukunft prognostizieren die meisten Analysten, dass der Immobilienmarkt in Taipeh eine sanfte Landung statt eines dramatischen Einbruchs erleben wird, aber kurzfristig weiterhin schleppend bleibt. Evertrust, Taiwans größter Immobilienmakler, schätzt, dass die Gesamtzahl der Immobilientransaktionen landesweit im Jahr 2025 wahrscheinlich unter 280.000 Einheiten liegen wird, verglichen mit über 300.000 im Jahr 2024, da sich der Markt weiter abkühlt taipeitimes.com taipeitimes.com. Es wird erwartet, dass moderate Preisrückgänge bis 2025 anhalten – im Bereich weniger Prozentpunkte – sofern kein großer Schock eintritt. „Wir sehen keinen Markteinbruch, aber es gibt auch keinen Antrieb für eine Erholung,“ erklärte der Geschäftsführer von Evertrust im Juni taipeitimes.com taipeitimes.com. Anders gesagt, die Basiserwartung ist ein sinkendes Verkaufsvolumen und eine moderate Preiskorrektur für die Zukunft taipeitimes.com.

Zu den wichtigsten Faktoren, die diese Prognosen beeinflussen, gehören:

Anhaltend restriktive Kreditvergabe : Die Zentralbank hat signalisiert, dass sie die selektiven Hypothekenbeschränkungen beibehalten wird, bis sich die Preise stabilisieren. Anfang 2025 liegen die Beleihungsquoten für Zweitwohnungen bei etwa 60 % (bei Luxusimmobilien sogar noch niedriger), und die Banken führen strenge Einkommensprüfungen durch taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Da die Finanzierung „nicht mehr reibungslos möglich“ ist, dürfte die spekulative Nachfrage gedämpft bleiben taipeitimes.com taipeitimes.com. Es wird erwartet, dass die Zinssätze unverändert bleiben oder nur leicht steigen, was eine gewisse Stabilität bringt cbreemail.com, aber es wird kaum mit Zinssenkungen gerechnet, die neue Kredite anregen würden. Kurz gesagt, die Kreditvergabe dürfte den Markt bis 2025 im Zaum halten .

: Die Zentralbank hat signalisiert, dass sie die selektiven Hypothekenbeschränkungen beibehalten wird, bis sich die Preise stabilisieren. Anfang 2025 liegen die Beleihungsquoten für Zweitwohnungen bei etwa 60 % (bei Luxusimmobilien sogar noch niedriger), und die Banken führen strenge Einkommensprüfungen durch taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Da die Finanzierung ist, dürfte die spekulative Nachfrage gedämpft bleiben taipeitimes.com taipeitimes.com. Es wird erwartet, dass die Zinssätze unverändert bleiben oder nur leicht steigen, was eine gewisse Stabilität bringt cbreemail.com, aber es wird kaum mit Zinssenkungen gerechnet, die neue Kredite anregen würden. Kurz gesagt, . Angebotsüberschuss und Baupipeline : Die Fertigstellungswelle im Jahr 2025 erhöht das Angebot sowohl im Wohn- als auch im Gewerbesegment. Das hohe Neubauniveau – z. B. 100.000 neue Wohnungen landesweit im Jahr 2025 – wird Zeit benötigen, um absorbiert zu werden taipeitimes.com. Führende Indikatoren deuten jedoch auf eine Verlangsamung des künftigen Angebots hin: Die Baubeginne gingen 2024 zurück, was bedeutet, dass weniger neue Projekte in den Jahren 2026–2027 auf den Markt kommen werden taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Viele Bauträger haben nach der Kreditverknappung im September Projekte aufgeschoben, insbesondere in bereits überversorgten Gebieten taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dies könnte tatsächlich helfen, den Markt mittelfristig ins Gleichgewicht zu bringen. Für 2025-26 profitieren Käufer jedoch von einer großen Auswahl und davon, dass Bauträger ihre Bestände abverkaufen, was das Preiswachstum gedämpft hält.

: Die Fertigstellungswelle im Jahr 2025 erhöht das Angebot sowohl im Wohn- als auch im Gewerbesegment. Das hohe Neubauniveau – z. B. – wird Zeit benötigen, um absorbiert zu werden taipeitimes.com. Führende Indikatoren deuten jedoch auf eine Verlangsamung des künftigen Angebots hin: Die Baubeginne gingen 2024 zurück, was bedeutet, dass weniger neue Projekte in den Jahren 2026–2027 auf den Markt kommen werden taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Viele Bauträger haben nach der Kreditverknappung im September Projekte aufgeschoben, insbesondere in bereits überversorgten Gebieten taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dies könnte tatsächlich helfen, den Markt mittelfristig ins Gleichgewicht zu bringen. und davon, dass Bauträger ihre Bestände abverkaufen, was das Preiswachstum gedämpft hält. Politischer Kurs der Regierung : Die politischen Entscheidungsträger in Taiwan zeigen Entschlossenheit, Maßnahmen für „Wohnungsgerechtigkeit“ zu ergreifen, um Spekulationen einzudämmen und die Erschwinglichkeit zu verbessern. Steuerreformen (unten erläutert) und Kreditkontrollen sind Teil davon. Es ist zu erwarten, dass die Regierung diese Maßnahmen in den nächsten Jahren nicht lockern wird, es sei denn, die Wirtschaft schwächt sich stark ab. Tatsächlich sind weitere Verschärfungen möglich, falls die Preise wieder zu schnell steigen taipeitimes.com. Dieser wachsame politische Ansatz deutet darauf hin, dass jede Markterholung gezielt gebremst werden wird . Ein „heißgelaufener“ Aufschwung wie Anfang 2024 ist unter dem neuen Regulierungsregime unwahrscheinlich.

: Die politischen Entscheidungsträger in Taiwan zeigen Entschlossenheit, zu ergreifen, um Spekulationen einzudämmen und die Erschwinglichkeit zu verbessern. Steuerreformen (unten erläutert) und Kreditkontrollen sind Teil davon. Es ist zu erwarten, dass die Regierung diese Maßnahmen in den nächsten Jahren nicht lockern wird, es sei denn, die Wirtschaft schwächt sich stark ab. Tatsächlich sind weitere möglich, falls die Preise wieder zu schnell steigen taipeitimes.com. Dieser wachsame politische Ansatz deutet darauf hin, dass . Ein „heißgelaufener“ Aufschwung wie Anfang 2024 ist unter dem neuen Regulierungsregime unwahrscheinlich. Wirtschaftliche und externe Faktoren: Es wird erwartet, dass die taiwanesische Wirtschaft in naher Zukunft moderat wächst (~2–3 % pro Jahr) cbreemail.com, was die Wohnungsnachfrage unterstützt, aber kein rasantes Wachstum bedeutet. Exportabhängige Branchen stehen vor Unsicherheiten durch US–China-Handelskonflikte und ein langsameres globales Wachstum. Zusätzlich führen steigende geopolitische Risiken in den Beziehungen zwischen China und Taiwan zu einer vorsichtigen Haltung bei Investoren taiwannews.com.tw. Sofern es keine größere positive Überraschung gibt (wie einen Technologie-Boom oder einen plötzlichen Zustrom ausländischen Kapitals), wird die Nachfrageseite für Immobilien voraussichtlich bis 2025 vorsichtig bleiben. Positiv zu vermerken sind niedrige Arbeitslosigkeit und Lohnsteigerungen im Technologiesektor, die die Wohnungsmarkt-Fundamentaldaten im Großraum Taipeh stützen und einen starken Nachfragerückgang verhindern taiwannews.com.tw.

Insgesamt ist der Konsens-Ausblick für den Immobilienmarkt in Taipeh in den kommenden Jahren von einer sanften Korrektur und einem Plateau geprägt. Es wird erwartet, dass die Preise leicht fallen oder stagnieren, anstatt zu steigen. Das Transaktionsvolumen dürfte unter dem jüngsten Durchschnitt bleiben, da Käufer und Verkäufer ihre Erwartungen anpassen. Analysten beschreiben diese Phase als „träge“ oder „stagnierend“ taiwannews.com.tw – im Grunde genommen eine notwendige Abkühlung nach einer Phase der Überschwänglichkeit.

Für potenzielle Immobilienkäufer bedeutet diese Prognose bessere Chancen in der Zukunft: mehr Verhandlungsspielraum und möglicherweise leichte Preisnachlässe, insbesondere in Bereichen oder Objektarten, deren Preise zuvor überzogen waren. Wie ein Manager von Chinatrust Real Estate anmerkte, sind die aktuellen Bedingungen „besser für echte Käufer mit echtem Bedarf“, da Verkäufer derzeit flexibler sind taiwannews.com.tw. Für Investoren sind kurzfristige Kapitalgewinne derzeit begrenzt; Mietrenditen werden sich voraussichtlich nicht deutlich verbessern, daher müssen Haltekosten und Renditen sorgfältig abgewogen werden.

Blickt man über 2025 hinaus, so ist der langfristige Ausblick für Immobilien in Taipeh verhalten optimistisch, aber nicht explosiv, sobald der Markt seine Korrektur abgeschlossen hat und Taiwans Wirtschaft stabil bleibt. Taipeh ist die politische und wirtschaftliche Hauptstadt, und das Landangebot ist begrenzt, sodass die Nachfrage nach Wohnraum weiterhin bestehen bleibt. Demografische Veränderungen (alternde Bevölkerung, kleinere Haushalte) könnten das Nachfragewachstum begrenzen, doch Stadterneuerung und die Entwicklung der Tech-Industrie (z. B. KI-, Halbleiterzentren) könnten neue Impulse geben. Wichtig ist: Sollten sich Inflation und Zinsen in den kommenden Jahren entspannen, könnte eine aufgestaute Nachfrage wieder auf den Markt zurückkehren. Lokale Experten prognostizieren für 2025 eine „weiche Landung“ mit einer möglichen sanften Erholung danach cbreemail.com – allerdings wird eine zukünftige Rallye mit hoher Wahrscheinlichkeit viel moderater ausfallen als die zweistelligen jährlichen Zuwächse der Jahre 2021–2022.

Auswirkungen von staatlichen Maßnahmen, Steuern und Regulierungen

Taiwans Regierung ist aktiv geworden, um mit Maßnahmen den Wohnungsmarkt abzukühlen und die Erschwinglichkeit zu fördern. Diese Schritte prägen die Dynamik des Immobilienmarktes in Taipeh im Jahr 2025 maßgeblich. Zu den wichtigsten Instrumenten der Politik zählen Steuerreformen, Kreditregulierungen und regulatorische Einschränkungen:

Selektive Kreditkontrollen: Die Zentralbank Taiwans hat mehrere Runden von Hypothekenverschärfungen eingeführt (bis Ende 2024 war es die siebte Runde solcher Kontrollen taiwannews.com.tw). Im September 2024 senkten neue Regeln die zulässigen Loan-to-Value (LTV)-Verhältnisse für Zweitwohnungs-Hypotheken um 10 %, und noch mehr für Drittwohnungen und Luxusimmobilien taiwanhousing.tw. Beispielsweise könnte ein Käufer, der zuvor 80 % für eine zweite Immobilie leihen konnte, jetzt nur noch 60–70 % erhalten. Zusätzlich wurden tilgungsfreie Zeiträume bei Hypotheken abgeschafft – alle Kreditnehmer müssen sofort mit der Rückzahlung des Kapitals beginnen taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Diese Regeln, die zunächst die sechs großen Städte betrafen, wurden auf das ganze Land ausgeweitet, um spekulative Kapitalflüsse in kleinere Städte zu verhindern taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Die Auswirkungen sind beträchtlich: Banken verlangen jetzt höhere Anzahlungen (oft 30–40 % sogar von einheimischen Käufern und in der Praxis über 50 % Anzahlung für viele ausländische Käufer ) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Strengere Einkommens- und Hintergrundüberprüfungen wurden eingeführt, um falsche „Erstkäufer“ zu entlarven, die in Wirklichkeit Stellvertreter für Investoren sind taipeitimes.com. Insgesamt ist es jetzt viel schwieriger, eine Hypothek in Taipeh zu bekommen als noch vor ein paar Jahren – eine bewusste Maßnahme, um die Verschuldung einzudämmen und Spekulationen abzukühlen.

Die Zentralbank Taiwans hat mehrere Runden von Hypothekenverschärfungen eingeführt (bis Ende 2024 war es die siebte Runde solcher Kontrollen taiwannews.com.tw). Im senkten neue Regeln die zulässigen für Zweitwohnungs-Hypotheken um 10 %, und noch mehr für Drittwohnungen und Luxusimmobilien taiwanhousing.tw. Beispielsweise könnte ein Käufer, der zuvor 80 % für eine zweite Immobilie leihen konnte, jetzt nur noch 60–70 % erhalten. Zusätzlich wurden bei Hypotheken abgeschafft – alle Kreditnehmer müssen sofort mit der Rückzahlung des Kapitals beginnen taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Diese Regeln, die zunächst die sechs großen Städte betrafen, wurden auf das ganze Land ausgeweitet, um spekulative Kapitalflüsse in kleinere Städte zu verhindern taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Die Auswirkungen sind beträchtlich: Banken verlangen jetzt höhere Anzahlungen (oft 30–40 % sogar von einheimischen Käufern und in der Praxis ) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Strengere Einkommens- und Hintergrundüberprüfungen wurden eingeführt, um falsche „Erstkäufer“ zu entlarven, die in Wirklichkeit Stellvertreter für Investoren sind taipeitimes.com. Insgesamt ist es als noch vor ein paar Jahren – eine bewusste Maßnahme, um die Verschuldung einzudämmen und Spekulationen abzukühlen. „House Hoarding Tax 2.0“ und Reformen der Grundsteuer: Mitte 2024 hat Taiwan bedeutende Wohnungssteuerreformen verabschiedet, die darauf abzielen, Mehrfachimmobilienbesitz zu bestrafen und Eigennutzung zu fördern. Oft als House Hoarding Tax 2.0 bezeichnet, wurden die jährlichen Grundsteuersätze für nicht selbstgenutzte Wohnungen auf 2–4,8 % (von zuvor 1,5–3,6 %) erhöht, während der Satz für selbstgenutzte Hauptwohnsitze auf 1 % gesenkt wurde (von 1,2 %) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dies trat im Juli 2024 in Kraft, wobei die Steuern ab 2025 fällig werden. Wichtig ist, dass das Gesetz die Zählweise des Immobilieneigentums geändert hat: Statt pro Stadt gilt nun ein landesweites Register , wodurch Investoren daran gehindert werden, mehrere „Hauptwohnsitze“ in verschiedenen Städten zur Umgehung höherer Steuern geltend zu machen taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Für Hauseigentümer in Taipeh bedeutet das: Wenn Sie zwei oder mehr Wohnungen irgendwo in Taiwan besitzen, die weder vermietet noch für soziale Zwecke genutzt oder Ihr Wohnsitz sind, müssen Sie mit einer deutlich höheren Steuerlast rechnen. Auf der anderen Seite profitieren echte Eigennutzer (einschließlich ausländischer Einwohner mit lokalem Aufenthaltsrecht): Ausländische unbefristet Aufenthaltsberechtigte in Taiwan, die selbst in ihrer Immobilie wohnen, sind jetzt ebenfalls für den niedrigen 1 %-Steuersatz für selbstgenutzte Immobilien berechtigt taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Rund 16.000 Ausländer sollen ab 2025 von diesen vergünstigten Sätzen profitieren, sofern sie ihre Wohnung als Wohnsitz anmelden und nicht vermieten taipeitimes.com taipeitimes.com. Diese Politik unterstreicht die Haltung der Regierung „Wohnen zum Gebrauch, nicht zur Spekulation“. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass es funktioniert: Die Steuererleichterungen für den Erstwohnsitz und die höheren Haltekosten für zusätzliche Immobilien haben mehr Eigentümer dazu bewegt, Zweitwohnungen zu verkaufen und den Anteil der Erstkäufer erhöht taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw.

Mitte 2024 hat Taiwan bedeutende verabschiedet, die darauf abzielen, Mehrfachimmobilienbesitz zu bestrafen und Eigennutzung zu fördern. Oft als House Hoarding Tax 2.0 bezeichnet, (von zuvor 1,5–3,6 %) erhöht, während wurde (von 1,2 %) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dies trat im Juli 2024 in Kraft, wobei die Steuern ab 2025 fällig werden. Wichtig ist, dass das Gesetz die Zählweise des Immobilieneigentums geändert hat: Statt pro Stadt gilt nun ein , wodurch Investoren daran gehindert werden, mehrere „Hauptwohnsitze“ in verschiedenen Städten zur Umgehung höherer Steuern geltend zu machen taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Für Hauseigentümer in Taipeh bedeutet das: Wenn Sie zwei oder mehr Wohnungen irgendwo in Taiwan besitzen, die weder vermietet noch für soziale Zwecke genutzt oder Ihr Wohnsitz sind, müssen Sie mit einer deutlich höheren Steuerlast rechnen. Auf der anderen Seite profitieren echte Eigennutzer (einschließlich ausländischer Einwohner mit lokalem Aufenthaltsrecht): in Taiwan, die selbst in ihrer Immobilie wohnen, sind jetzt ebenfalls für den niedrigen 1 %-Steuersatz für selbstgenutzte Immobilien berechtigt taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Rund 16.000 Ausländer sollen ab 2025 von diesen vergünstigten Sätzen profitieren, sofern sie ihre Wohnung als Wohnsitz anmelden und nicht vermieten taipeitimes.com taipeitimes.com. Diese Politik unterstreicht die Haltung der Regierung „Wohnen zum Gebrauch, nicht zur Spekulation“. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass es funktioniert: Die Steuererleichterungen für den Erstwohnsitz und die höheren Haltekosten für zusätzliche Immobilien haben mehr Eigentümer dazu bewegt, Zweitwohnungen zu verkaufen und den Anteil der Erstkäufer erhöht taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Kapitalertrags- und Spekulationssteuer: Bereits im Juli 2021 führte Taiwan strengere Steuern auf kurzfristige Immobiliengeschäfte ein, um das „Flipping“ zu erschweren english.ey.gov.tw. Nach diesen Regeln, die oft als konsolidierte Wohn- und Grundstückseinkommenssteuer 2.0 bezeichnet werden, unterliegen Immobilien, die innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf verkauft werden, einer Steuer von bis zu 45 % auf den Gewinn (und 35 %, wenn der Verkauf innerhalb von 2–5 Jahren erfolgt). Dies hat die Kosten für schnelle Weiterverkäufe deutlich erhöht. Bis 2024 hatte sich der Nachweis von Spekulationen (z. B. schnelle Weiterverkäufe von Vorverkaufsverträgen) etwas verringert, da das Halten einer Immobilie für nur wenige Monate aufgrund der Strafsteuern nicht mehr lukrativ ist english.ey.gov.tw. Die Regierung hat außerdem gegen Bauträger durchgegriffen, die unverkaufte neue Einheiten horten – so gibt es beispielsweise höhere Steuern auf unverkaufte neue Wohnungsbestände, um Bauträger dazu zu bewegen, Einheiten auf den Markt zu bringen taiwannews.com.tw. Taipeh als Leitmarkt war Ziel vieler solcher Maßnahmen und hat davon durchaus profitiert: Transaktionsdaten zeigen weniger extrem kurzfristige Geschäfte und mehr Angebote zuvor gehorteter Einheiten, was den Aufwärtsdruck auf die Preise mindert.

Bereits im Juli 2021 führte Taiwan ein, um das „Flipping“ zu erschweren english.ey.gov.tw. Nach diesen Regeln, die oft als konsolidierte Wohn- und Grundstückseinkommenssteuer 2.0 bezeichnet werden, unterliegen Immobilien, die innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf verkauft werden, einer Steuer von bis zu 45 % auf den Gewinn (und 35 %, wenn der Verkauf innerhalb von 2–5 Jahren erfolgt). Dies hat die Kosten für schnelle Weiterverkäufe deutlich erhöht. Bis 2024 hatte sich der Nachweis von Spekulationen (z. B. schnelle Weiterverkäufe von Vorverkaufsverträgen) etwas verringert, da english.ey.gov.tw. Die Regierung hat außerdem gegen Bauträger durchgegriffen, die unverkaufte neue Einheiten horten – so gibt es beispielsweise höhere Steuern auf unverkaufte neue Wohnungsbestände, um Bauträger dazu zu bewegen, Einheiten auf den Markt zu bringen taiwannews.com.tw. Taipeh als Leitmarkt war Ziel vieler solcher Maßnahmen und hat davon durchaus profitiert: Transaktionsdaten zeigen weniger extrem kurzfristige Geschäfte und mehr Angebote zuvor gehorteter Einheiten, was den Aufwärtsdruck auf die Preise mindert. Wohnungsregulierung und sozialer Wohnungsbau: Neben Steuern haben die Stadtverwaltung Taipeh und die Zentralregierung regulatorische Maßnahmen ergriffen, etwa die Verschärfung der Regeln für Vorverkäufe und Abtretungen. Für Vorverkaufswohnungen gelten nun strengere Transparenzvorgaben und Begrenzungen, um zu verhindern, dass Käufer den Vertrag vor Fertigstellung weiterverkaufen (eine gängige spekulative Praxis). Außerdem wurden die Programme für sozialen Wohnungsbau ausgeweitet – die Stadt Taipeh baut Tausende erschwingliche Mietwohnungen für einkommensschwächere und jüngere Bewohner. Auch wenn dies die Preise am privaten Markt bislang kaum beeinflusst, soll das neue Angebot eine Alternative bieten und moralischen Druck auf Vermieter von minderwertigen Wohnungen ausüben. Der laufende „Plan für einen gesunden Immobilienmarkt“ der Zentralregierung umfasst Maßnahmen wie eine genauere Überprüfung von Farmhausgrundstück-Transaktionen (um Schlupflöcher zu verhindern) und die Verhinderung übermäßiger Immobilienfinanzierung zu Lasten anderer Sektoren mof.gov.tw.

Die kombinierte Wirkung dieser Maßnahmen führt 2025 zu einem Markt mit deutlich weniger spekulativem Fieber. Investoren sehen sich nun mit höheren Haltekosten (jährliche Steuern) und geringerer Hebelwirkung konfrontiert, was es weniger attraktiv macht, leere Wohnungen in Taipeh zu halten und auf Preissteigerungen zu warten. Viele Mehrfacheigentümer stoßen Einheiten ab oder verzichten auf Neukäufe, was das Angebot für Eigennutzer erhöht. Gleichzeitig profitieren echte Käufer von etwas niedrigeren Preisen und Steuervorteilen für ihr Hauptwohnsitz. Auch regulatorisch ist das Spielfeld etwas ausgeglichener: Ausländische Käufer werden zum Beispiel bei der Steuer gleichgestellt, wenn sie tatsächlich in ihrer Wohnung in Taipeh wohnen taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, auch wenn sie weiterhin Schwierigkeiten bei der Kreditvergabe haben (Banken bevorzugen Einheimische oder zumindest Ausländer mit lokalem Einkommen bei Hypotheken taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw).

Es ist wichtig zu beachten, dass diese politischen Maßnahmen nicht ohne Nebenwirkungen sind. Sie haben zum aktuellen Rückgang der Verkäufe und der Stimmung beigetragen – und damit im Grunde genommen das geplatzt, was manche als Immobilien-„Blase“ betrachteten. Die Zentralbank hat vor einer Überverschuldung des taiwanischen Immobilienmarktes gewarnt und will eine harte Landung wie in China vermeiden taiwannews.com.tw. Bisher scheint eine allmähliche Entschärfung der Blase stattzufinden: Der Preisrückgang von 6,6 % im vierten Quartal 2024 war eine direkte Folge der Kreditbeschränkungen im September und strengeren Finanzkontrollen, die den „Markt hart getroffen“ haben taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Die Politik scheint bereit, eine kurzfristige Abschwächung zu tolerieren, um langfristig Stabilität und Verbesserungen bei der Wohnraumerschwinglichkeit zu erreichen. Käufer und Verkäufer in Taipeh haben sich an diese neue Normalität eines starken Eingreifens der Regierung angepasst. Wer investieren oder kaufen möchte, muss diese Regeln kennen – sie zu ignorieren kann teuer werden (z. B. könnte ein ausländischer Käufer überrascht sein, dass er 50 % Anzahlung und sofortige Rückzahlung leisten muss, oder ein Investor könnte bei den neuen Steuern seine Rendite falsch kalkulieren).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass staatliche Maßnahmen im Jahr 2025 Taipehs Immobilienmarkt grundlegend umgestalten: Sie dämmen die Spekulation ein, lenken den Markt hin zu eigennutzergesteuerten Aktivitäten und steuern die Preise langsam auf nachhaltigere Niveaus. Diese Maßnahmen sind der Hauptgrund, warum die Marktaussichten stabil bis langsam sind und nicht von Boom oder Crash geprägt werden.

Investitionsmöglichkeiten und Risiken

Aus Anlagesicht bietet der Immobilienmarkt in Taipeh im Jahr 2025 eine Mischung aus Warnsignalen und selektiven Chancen. Die jüngste Marktentwicklung zeigt, dass Investoren sehr strategisch und langfristig orientiert agieren müssen, da schnelle Gewinne nicht mehr einfach möglich sind. Hier fassen wir Chancen und Risiken zusammen:

Zentrale Chancen:

Käufermarkt-Bedingungen: Der aktuelle Abschwung bietet gut kapitalisierten Käufern die Möglichkeit, in den Wohnungsmarkt Taipehs zu besseren Konditionen einzusteigen als noch vor einigen Jahren. Da die Preise leicht korrigiert wurden und Verkäufer verhandlungsbereiter sind, können Investoren (insbesondere diejenigen, die eine Eigennutzung oder langfristiges Halten anstreben) günstige Abschlüsse aushandeln im Jahr 2025 taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Beispielsweise könnte eine Luxuswohnung in Xinyi, die 2022 noch keinen Rabatt erhalten hätte, jetzt mit bis zu 10 % unter dem Angebotspreis erworben werden. Eigennutzer, die in der Immobilie wohnen möchten, profitieren am meisten, da sie niedrigere Steuersätze für Selbstnutzer nutzen und sich historisch niedrige Zinsen vor zukünftigen Erhöhungen sichern können.

Der aktuelle Abschwung bietet gut kapitalisierten Käufern die Möglichkeit, in den Wohnungsmarkt Taipehs zu besseren Konditionen einzusteigen als noch vor einigen Jahren. Da die Preise leicht korrigiert wurden und Verkäufer verhandlungsbereiter sind, können Investoren (insbesondere diejenigen, die eine Eigennutzung oder langfristiges Halten anstreben) im Jahr 2025 taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Beispielsweise könnte eine Luxuswohnung in Xinyi, die 2022 noch keinen Rabatt erhalten hätte, jetzt mit bis zu 10 % unter dem Angebotspreis erworben werden. Eigennutzer, die in der Immobilie wohnen möchten, profitieren am meisten, da sie niedrigere Steuersätze für Selbstnutzer nutzen und sich historisch niedrige Zinsen vor zukünftigen Erhöhungen sichern können. Top-Lagen behalten ihren Wert: Selbst während der Korrektur haben Taipehs Top-Bezirke (Daan, Xinyi usw.) ihren Wert besser gehalten als andere taiwannews.com.tw. Diese zentralen Lagen mit begrenztem Angebot und starker Infrastruktur sind “resilienter” – sie sind Ende 2024 nur um etwa 2–3 % gefallen, während es in Randstädten deutlich größere Rückgänge gab taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Anleger mit langfristigem Horizont können Immobilien in Zentrallage von Taipeh als relativ sichere Anlage in Taiwan ansehen, mit Werterhalt und Prestige. Sollte der Markt in einigen Jahren wieder anziehen, führen Spitzenlagen meist den Aufschwung an. Zudem sind hochpreisige Segmente in Taipeh durch Vermögende teilweise abgeschirmt (viele Eigentümer sind vermögende Privatpersonen, die weniger Verkaufsdruck haben).

Selbst während der Korrektur als andere taiwannews.com.tw. Diese zentralen Lagen mit begrenztem Angebot und starker Infrastruktur sind “resilienter” – sie sind Ende 2024 nur um etwa 2–3 % gefallen, während es in Randstädten deutlich größere Rückgänge gab taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Anleger mit langfristigem Horizont können in Taiwan ansehen, mit Werterhalt und Prestige. Sollte der Markt in einigen Jahren wieder anziehen, führen Spitzenlagen meist den Aufschwung an. Zudem sind hochpreisige Segmente in Taipeh durch Vermögende teilweise abgeschirmt (viele Eigentümer sind vermögende Privatpersonen, die weniger Verkaufsdruck haben). Aufstrebende Bezirke und Stadterneuerungen: Taipeh befindet sich weiterhin im Wandel durch städtische Erneuerung. Bezirke wie Nangang (mit dem wachsenden Technologie-Bürocluster und neuen MRT-Linien) oder Teile von Neu-Taipeh wie Banqiao und Xinzhuang (mit neuer Infrastruktur und Umwidmungsprojekten) bieten Wachstumspotenzial. Die Preise dort sind niedriger als in der Innenstadt von Taipeh, könnten jedoch steigen, wenn sich diese Gegenden zu sekundären Geschäftszentren entwickeln. Beispielsweise hat das Qingpu -Gebiet in Taoyuan (etwas außerhalb von Taipeh) viele junge Käufer durch neue Verkehrsverbindungen taiwannews.com.tw angezogen – ein Beispiel dafür, wie Konnektivität den Immobilienwert steigern kann. Investoren, die über Taipeh-Stadt hinausblicken, könnten diese peri-urbanen Hotspots in Betracht ziehen, die von der Überlaufnachfrage und staatlichen Entwicklungsplänen profitieren.

Taipeh befindet sich weiterhin im Wandel durch städtische Erneuerung. Bezirke wie (mit dem wachsenden Technologie-Bürocluster und neuen MRT-Linien) oder Teile von Neu-Taipeh wie und (mit neuer Infrastruktur und Umwidmungsprojekten) bieten Wachstumspotenzial. Die Preise dort sind niedriger als in der Innenstadt von Taipeh, könnten jedoch steigen, wenn sich diese Gegenden zu sekundären Geschäftszentren entwickeln. Beispielsweise hat das -Gebiet in Taoyuan (etwas außerhalb von Taipeh) viele junge Käufer durch neue Verkehrsverbindungen taiwannews.com.tw angezogen – ein Beispiel dafür, wie Konnektivität den Immobilienwert steigern kann. Investoren, die über Taipeh-Stadt hinausblicken, könnten diese in Betracht ziehen, die von der Überlaufnachfrage und staatlichen Entwicklungsplänen profitieren. Logistik- und Industrieimmobilien: Wie bereits erwähnt, boomt der Logistiksektor . Investoren (insbesondere institutionelle Akteure oder REITs) könnten Übernahmen oder Entwicklungen von Lagerhäusern am Stadtrand von Taipeh in Betracht ziehen. Moderne Logistikeinrichtungen verzeichnen eine starke Nachfrage durch den E-Commerce, und die Renditen sind dort höher als bei Wohnimmobilien. Taiwans Position in der Hightech-Fertigung und der Bedarf an Lagerflächen stärken dieses Segment zusätzlich. Ebenso können Immobilien in Wissenschaftsparks rund um Hsinchu oder Taichung, obwohl außerhalb von Taipeh, eine Chance bieten – da sie die Halbleiter-Lieferkette bedienen (allerdings sollte man sich der Volatilität durch Technologieschwankungen bewusst sein).

Wie bereits erwähnt, . Investoren (insbesondere institutionelle Akteure oder REITs) könnten Übernahmen oder Entwicklungen von Lagerhäusern am Stadtrand von Taipeh in Betracht ziehen. Moderne Logistikeinrichtungen verzeichnen eine starke Nachfrage durch den E-Commerce, und die Renditen sind dort höher als bei Wohnimmobilien. Taiwans Position in der Hightech-Fertigung und der Bedarf an Lagerflächen stärken dieses Segment zusätzlich. Ebenso können rund um Hsinchu oder Taichung, obwohl außerhalb von Taipeh, eine Chance bieten – da sie die Halbleiter-Lieferkette bedienen (allerdings sollte man sich der Volatilität durch Technologieschwankungen bewusst sein). Nische für ausländische Käufer: Taiwan ist einer der wenigen Orte in der chinesischsprachigen Welt, an dem Ausländer Grundbesitz erwerben können investasian.com, und Taipeh ist eine sehr lebenswerte Stadt. Während Ausländer den gleichen Marktrisiken wie Einheimische ausgesetzt sind (sowie strengen Reziprozitäts- und Aufenthaltsregeln), könnten diejenigen, die planen, in Taiwan zu leben, Taipeh-Immobilien aus Lebensstilgründen attraktiv finden. Mit dem neuen Steuergesetz, das ausländische Einwohner bei Erstwohnsitzen wie Einheimische behandelt taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, kann ein ausländischer Fachmann, der in Taipeh lebt, eine Wohnung kaufen und von niedrigen Halte-Steuern (1 % jährlich) profitieren – im weltweiten Vergleich ein echtes Schnäppchen. Es handelt sich dabei eher um eine Lebensstil-Chance als um eine reine Investition, aber auf lange Sicht kann Eigentum in Taipeh gegen Mietinflation und Währungsschwankungen absichern.

Wesentliche Risiken:

Überbewertung und niedrige Renditen: Nach vielen Maßstäben ist die Immobilienbewertung in Taipeh im Verhältnis zu den Fundamentaldaten überhöht . Die Mietrenditen liegen bei etwa 2 %, was bedeutet, dass nach Abzug von Grundsteuer, Instandhaltung und Inflation die Nettorendite eines Investors aus der Vermietung einer Wohnung in Taipeh oft nahe bei null liegt investasian.com investasian.com. Dies ist ein offensichtliches Risiko: Man setzt im Wesentlichen ausschließlich auf eine Wertsteigerung des Kapitals. Sollten die Preise stagnieren oder fallen, könnte das Investment schlechter als einfache Sparanlagen oder andere Vermögenswerte abschneiden. Bei einer durchschnittlichen 30-Ping-Wohnung (~100 m²), die in Taipeh US$600.000–$700.000 kostet investasian.com investasian.com, ist das Verhältnis von Kosten zu Einkommen extrem – die lokalen Gehälter (~US$1.500/Monat Median) rechtfertigen solche Preise einfach nicht investasian.com investasian.com. Es besteht ein echtes Risiko einer langfristigen Preiskorrektur oder zumindest jahrelanger Preisstagnation, bis die Einkommen aufgeholt haben. Internationale Vergleiche sind aufschlussreich: Taipeh ist pro Quadratmeter fast so teuer wie Singapur, jedoch ohne den gleichen Status eines globalen Finanzzentrums oder vergleichbare Flächenknappheit investasian.com investasian.com. Das deutet auf ein begrenztes Aufwärtspotenzial in naher Zukunft hin.

Nach vielen Maßstäben ist . Die Mietrenditen liegen bei etwa 2 %, was bedeutet, dass nach Abzug von Grundsteuer, Instandhaltung und Inflation die Nettorendite eines Investors aus der Vermietung einer Wohnung in Taipeh oft nahe bei null liegt investasian.com investasian.com. Dies ist ein offensichtliches Risiko: Man setzt im Wesentlichen ausschließlich auf eine Wertsteigerung des Kapitals. Sollten die Preise stagnieren oder fallen, könnte das Investment schlechter als einfache Sparanlagen oder andere Vermögenswerte abschneiden. Bei einer durchschnittlichen 30-Ping-Wohnung (~100 m²), die in Taipeh US$600.000–$700.000 kostet investasian.com investasian.com, ist das Verhältnis von Kosten zu Einkommen extrem – die lokalen Gehälter (~US$1.500/Monat Median) rechtfertigen solche Preise einfach nicht investasian.com investasian.com. oder zumindest jahrelanger Preisstagnation, bis die Einkommen aufgeholt haben. Internationale Vergleiche sind aufschlussreich: Taipeh ist pro Quadratmeter fast so teuer wie Singapur, jedoch ohne den gleichen Status eines globalen Finanzzentrums oder vergleichbare Flächenknappheit investasian.com investasian.com. Das deutet auf ein begrenztes Aufwärtspotenzial in naher Zukunft hin. Politische und regulatorische Risiken: Der starke Einfluss der Regierung bedeutet, dass politische Maßnahmen die Investitionsrechnung über Nacht verändern können . Beispielsweise könnte eine neue „Anti-Hortungssteuer“ oder eine weitere Kreditrestriktion eingeführt werden, falls sich die Preise nicht ausreichend abkühlen. Ausländische Investoren tragen das Risiko, dass sich Gegenseitigkeitsabkommen ändern oder zusätzliche Hürden entstehen, z. B. wenn sich die geopolitischen Beziehungen verschlechtern. Schon jetzt müssen Ausländer sicherstellen, dass ihr Herkunftsland Taiwanesen den Kauf von Immobilien erlaubt, sonst dürfen sie selbst auch keine Immobilie in Taiwan erwerben (Reziprozitätsregel) taiwanhousing.tw. Käufer vom chinesischen Festland, die einst Segmente des Luxusmarktes in Taipeh stützten, sind inzwischen weitgehend verschwunden, nachdem Peking Auslandsinvestitionen eingeschränkt hat investasian.com investasian.com – ein Hinweis darauf, dass politische Entscheidungen eine ganze Käufergruppe verschwinden lassen können. Anhaltende Spannungen in der Taiwanstraße oder jede Art von Instabilität können sich ebenfalls auf die Werte auswirken (zum Risikoprofil Taipehs zählen auch Erdbeben- und militärische Konflikte, was manche ausländische Investoren beunruhigend finden investasian.com).

Der starke Einfluss der Regierung bedeutet, dass . Beispielsweise könnte eine neue „Anti-Hortungssteuer“ oder eine weitere Kreditrestriktion eingeführt werden, falls sich die Preise nicht ausreichend abkühlen. Ausländische Investoren tragen das Risiko, dass sich Gegenseitigkeitsabkommen ändern oder zusätzliche Hürden entstehen, z. B. wenn sich die geopolitischen Beziehungen verschlechtern. Schon jetzt müssen Ausländer sicherstellen, dass ihr Herkunftsland Taiwanesen den Kauf von Immobilien erlaubt, sonst dürfen sie selbst auch keine Immobilie in Taiwan erwerben (Reziprozitätsregel) taiwanhousing.tw. Käufer vom chinesischen Festland, die einst Segmente des Luxusmarktes in Taipeh stützten, sind inzwischen weitgehend verschwunden, nachdem Peking Auslandsinvestitionen eingeschränkt hat investasian.com investasian.com – ein Hinweis darauf, dass politische Entscheidungen eine ganze Käufergruppe verschwinden lassen können. Anhaltende oder jede Art von Instabilität können sich ebenfalls auf die Werte auswirken (zum Risikoprofil Taipehs zählen auch Erdbeben- und militärische Konflikte, was manche ausländische Investoren beunruhigend finden investasian.com). Illiquiditäts- und Fremdfinanzierungsrisiko: Da die Volumina rückläufig sind und Transaktionen auf einem Mehrjahrestief liegen , ist Immobilienbesitz in Taipeh weniger liquide geworden. Ein Investor muss unter Umständen deutlich länger auf einen Verkauf warten als während des Booms. Wer zudem Fremdkapital aufgenommen hat (obwohl dies inzwischen eingeschränkt ist, greifen manche Investoren dennoch zu Zweitkrediten oder nicht regulierten Finanzierungen), könnte in einem rückläufigen Markt mit laufenden Kosten festsitzen. Die Haltedauer-Kosten sind durch neue Steuern gestiegen: Wer mehrere leerstehende Wohnungen besitzt, muss jährlich bis zu 4,8 % des festgesetzten Werts als Steuer zahlen taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – eine stattliche Rechnung, die das Kapital eines Investors aufzehren kann, wenn die Preise nicht steigen. Sollten die Zinsen in Zukunft steigen (was kurzfristig nicht erwartet wird, aber in ein paar Jahren möglich ist), könnten hoch verschuldete Eigentümer weiter unter Druck geraten.

Da die Volumina rückläufig sind und , ist Immobilienbesitz in Taipeh weniger liquide geworden. Ein Investor muss unter Umständen deutlich länger auf einen Verkauf warten als während des Booms. Wer zudem Fremdkapital aufgenommen hat (obwohl dies inzwischen eingeschränkt ist, greifen manche Investoren dennoch zu Zweitkrediten oder nicht regulierten Finanzierungen), könnte in einem rückläufigen Markt mit laufenden Kosten festsitzen. Die sind durch neue Steuern gestiegen: Wer mehrere leerstehende Wohnungen besitzt, muss jährlich bis zu 4,8 % des festgesetzten Werts als Steuer zahlen taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – eine stattliche Rechnung, die das Kapital eines Investors aufzehren kann, wenn die Preise nicht steigen. Sollten die Zinsen in Zukunft steigen (was kurzfristig nicht erwartet wird, aber in ein paar Jahren möglich ist), könnten hoch verschuldete Eigentümer weiter unter Druck geraten. Konkurrenz aus anderen Märkten: Regional könnten Investoren anderswo bessere Aussichten finden. Zum Beispiel bieten Malaysia oder Vietnam höhere Mietrenditen und Wachstum, Singapur bietet mehr Stabilität usw. investasian.com investasian.com. Es gibt einen Opportunitätskosten, Kapital in einem stagnierenden Markt zu parken. Einige Analysten schlagen offen vor, dass Taiwans Immobilienmarkt „nur noch sehr wenig Gewinn übrig hat“ und dass man bessere Renditen in Grenzmärkten oder sogar in anderen Anlageklassen finden könnte investasian.com investasian.com. Das Risiko für einen Investor besteht darin, dass der Markt in Taipeh ein Jahrzehnt lang unterdurchschnittlich abschneiden könnte, während sein Geld anderswo hätte wachsen können.

Zusammengefasst ist die Investition in Immobilien in Taipeh im Jahr 2025 ein vorsichtiges Unterfangen. Es kann für diejenigen sinnvoll sein, die ein Eigenheim oder einen langfristigen Wertspeicher in bester Lage suchen, und es gibt Wachstumsnischen (Logistik, bestimmte Bezirke). Spekulative Investments auf schnelle Gewinne sind jedoch weitgehend passé – der Markt „bittet um eine Korrektur“ und durchläuft diese vermutlich bereits investasian.com investasian.com. Vorsichtige Investoren werden das Umfeld niedrige Rendite/hoher Preis genau abwägen. Strategien zur Risikominderung umfassen: Fokus auf Immobilien mit besonderem Wert (z. B. Nähe zu Top-Schulen oder neuen MRT-Linien), niedrige Verschuldung und einen langen Anlagehorizont, um Marktzyklen auszusitzen. Auch Diversifikation ist entscheidend – viele lokale Investoren haben historisch einen Großteil ihres Vermögens in Immobilien investiert; das aktuelle Umfeld spricht dafür, andere Investitionen beizumischen, um die Abhängigkeit von dieser schwachen Marktphase zu reduzieren.

Immobilien-Dynamik auf Bezirksebene in Taipeh

Die Stadt Taipeh ist eine Ansammlung vielfältiger Bezirke, die jeweils ein eigenes Immobilienprofil aufweisen. Immobilienpreise und Nachfrage unterscheiden sich deutlich von Bezirk zu Bezirk, beeinflusst durch Faktoren wie Lage, Entwicklung, Ausstattung und neues Angebot. Hier folgt eine Übersicht über die Immobilien-Dynamik in Taipeh auf Bezirksebene:

Da’an Bezirk: Anerkannt als Taipehs prestigeträchtigster Wohnbezirk, hat Da’an durchweg die höchsten Immobilienwerte der Stadt. Er liegt zentral (beherbergt den Da’an Forest Park, Top-Schulen und die Nationale Taiwan-Universität in der Nähe) und ist gut durch MRT-Linien erschlossen. Laut aktuellen Daten liegen die Durchschnittspreise in Da’an für Wohnungen bei etwa NT$1,2–2,0 Millionen pro Ping (US$400.000–650.000 pro 3,3 m²) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Damit liegt eine typische 30-Ping-Wohnung (99 m²) in Da’an problemlos bei über NT$36 Millionen (US$1,2 Mio.). Die Beliebtheit von Da’an (bei Einheimischen und Expats) sorgt für anhaltende Nachfrage. Selbst in der Korrektur 2024–25 blieben die Preise in Da’an stabil; es gilt oft als Maßstab für Taipehs Luxusmarkt. Allerdings ist das neue Angebot in Da’an begrenzt , da es sich um ein etabliertes Gebiet handelt – die meisten Immobilien sind Wiederverkäufe oder Neubauten älterer Gebäude. Investoren schätzen Da’an wegen seiner Stabilität und Liquidität (es gibt immer Nachfrage im „Beverly Hills“ Taipehs).

Anerkannt als Taipehs prestigeträchtigster Wohnbezirk, der Stadt. Er liegt zentral (beherbergt den Da’an Forest Park, Top-Schulen und die Nationale Taiwan-Universität in der Nähe) und ist gut durch MRT-Linien erschlossen. Laut aktuellen Daten liegen die Durchschnittspreise in Da’an für Wohnungen bei etwa (US$400.000–650.000 pro 3,3 m²) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Damit liegt eine typische 30-Ping-Wohnung (99 m²) in Da’an problemlos bei über NT$36 Millionen (US$1,2 Mio.). Die Beliebtheit von Da’an (bei Einheimischen und Expats) sorgt für anhaltende Nachfrage. Selbst in der Korrektur 2024–25 blieben die Preise in Da’an stabil; es gilt oft als Maßstab für Taipehs Luxusmarkt. Allerdings ist , da es sich um ein etabliertes Gebiet handelt – die meisten Immobilien sind Wiederverkäufe oder Neubauten älterer Gebäude. Investoren schätzen Da’an wegen seiner Stabilität und Liquidität (es gibt immer Nachfrage im „Beverly Hills“ Taipehs). Xinyi Bezirk: Der moderne Xinyi Bezirk – Taipehs Finanz- und Einkaufszentrum, in dem sich der Taipei 101 befindet – konkurriert mit Da’an um die Spitzenposition. Die gehobenen Eigentumswohnungen in der Umgebung des 101 und dem „Xinyi Planning Area“ erzielen oft Preise im gleichen Bereich wie in Da’an (über NT$1 Mio. pro Ping) vpon.com. Besonders teuer ist das Gebiet um die Sun Yat-sen Memorial Hall und die MRT Station Xinyi Anhe vpon.com. Xinyis Attraktivität liegt in luxuriösen Hochhäusern, Freizeitangeboten und Firmenbüros; es ist der Go-to-Bezirk für hochwertige Neubauten. Die Immobilienstruktur umfasst sowohl Wohn- als auch Geschäftseinheiten – einige Objekte in Xinyi sind Serviced Apartments oder gemischt genutzt. Das Angebot wächst hier noch leicht (z. B. neue Luxus-Türme wie das Taipei Sky Tower Projekt). 2025 bleiben Eigentumswohnungen in Xinyi gefragt, auch wenn das extrem hohe Preisniveau den Käuferkreis begrenzt. Viele Eigentümer sind wohlhabende Familien oder Investoren aus der Wirtschaftselite Taiwans. Der Mietmarkt in Xinyi richtet sich an Expatriates und Führungskräfte, aber die Renditen sind relativ niedrig. Während der jüngsten Marktabkühlung gab es in Xinyi weniger Transaktionen , aber die Preise sind nicht signifikant gefallen – Verkäufer warten lieber auf den gewünschten Preis, denn sie kennen das besondere Prestige von Xinyi.

Der moderne – Taipehs Finanz- und Einkaufszentrum, in dem sich der Taipei 101 befindet – konkurriert mit Da’an um die Spitzenposition. Die gehobenen Eigentumswohnungen in der Umgebung des 101 und dem „Xinyi Planning Area“ erzielen oft Preise im gleichen Bereich wie in Da’an (über NT$1 Mio. pro Ping) vpon.com. Besonders teuer ist das Gebiet um die Sun Yat-sen Memorial Hall und die MRT Station Xinyi Anhe vpon.com. Xinyis Attraktivität liegt in luxuriösen Hochhäusern, Freizeitangeboten und Firmenbüros; es ist der Go-to-Bezirk für hochwertige Neubauten. Die Immobilienstruktur umfasst sowohl Wohn- als auch Geschäftseinheiten – einige Objekte in Xinyi sind Serviced Apartments oder gemischt genutzt. (z. B. neue Luxus-Türme wie das Taipei Sky Tower Projekt). 2025 bleiben Eigentumswohnungen in Xinyi gefragt, auch wenn das extrem hohe Preisniveau den Käuferkreis begrenzt. Viele Eigentümer sind wohlhabende Familien oder Investoren aus der Wirtschaftselite Taiwans. Der Mietmarkt in Xinyi richtet sich an Expatriates und Führungskräfte, aber die Renditen sind relativ niedrig. Während der jüngsten Marktabkühlung , aber die Preise sind nicht signifikant gefallen – Verkäufer warten lieber auf den gewünschten Preis, denn sie kennen das besondere Prestige von Xinyi. Zhongzheng und Songshan: Diese Bezirke gehören ebenfalls zum Kern von Taipeh. Zhongzheng (zu dem das Präsidialamt und der Chiang Kai-shek Memorial-Bereich gehören) bietet eine Mischung aus Regierungsbüros und älteren Wohnvierteln. Es gibt einige luxuriöse Ecken (z. B. in der Nähe des National Taiwan University Hospital oder des Civic Centers), aber auch viele ältere Gebäude. Die Durchschnittspreise in Zhongzheng liegen nur leicht unter denen von Da’an – etwa im Bereich von NT$800.000–900.000 pro Ping vor ein paar Jahren vpon.com. Songshan , insbesondere in Gegenden wie der Minsheng Community und rund um die Nanjing East Road, ist ein weiteres Hochpreisgebiet mit Durchschnittswerten meist über NT$800.000 pro Ping vpon.com. Beide Bezirke bieten gute Erreichbarkeit und etablierte Gemeinschaften. Während des Immobilienbooms gab es hier ein sanfteres Wachstum als in den Randgebieten (da die Preise bereits hoch waren), und im Zuge der Abkühlung sind die Rückgänge ebenfalls moderat. Songshan verfügt über einige neue Luxusprojekte (z. B. rund um die Taipei Arena und in der Nanjing/Fuxing-Gegend), die das Prestige des Stadtteils hochhalten. In Zhongzheng mit vielen alten Wohnungen könnte es durch Stadterneuerungsprogramme, die auf alternde Bausubstanz abzielen, in den kommenden Jahren mehr Neubebauung geben.

Diese Bezirke gehören ebenfalls zum Kern von Taipeh. (zu dem das Präsidialamt und der Chiang Kai-shek Memorial-Bereich gehören) bietet eine Mischung aus Regierungsbüros und älteren Wohnvierteln. Es gibt einige luxuriöse Ecken (z. B. in der Nähe des National Taiwan University Hospital oder des Civic Centers), aber auch viele ältere Gebäude. Die Durchschnittspreise in Zhongzheng liegen nur leicht unter denen von Da’an – etwa im Bereich von NT$800.000–900.000 pro Ping vor ein paar Jahren vpon.com. , insbesondere in Gegenden wie der Minsheng Community und rund um die Nanjing East Road, ist ein weiteres Hochpreisgebiet mit Durchschnittswerten meist über NT$800.000 pro Ping vpon.com. Beide Bezirke bieten gute Erreichbarkeit und etablierte Gemeinschaften. Während des Immobilienbooms gab es hier ein sanfteres Wachstum als in den Randgebieten (da die Preise bereits hoch waren), und im Zuge der Abkühlung sind die Rückgänge ebenfalls moderat. verfügt über einige neue Luxusprojekte (z. B. rund um die Taipei Arena und in der Nanjing/Fuxing-Gegend), die das Prestige des Stadtteils hochhalten. In mit vielen alten Wohnungen könnte es durch Stadterneuerungsprogramme, die auf alternde Bausubstanz abzielen, in den kommenden Jahren mehr Neubebauung geben. Zhongshan und Shilin: Zhongshan liegt zum Teil sehr zentral (der Korridor nördlich des Taipei Main Station durch die Zhongshan MRT bis zur Dazhi/Mirramar-Gegend). Es ist ein Bezirk der Gegensätze: trendige gehobene Enklaven nahe Zhongshan MRT und Dunhua North, aber auch ältere niedrige Wohnhäuser. Bestimmte Gebiete wie Dazhi/Tianmu (tatsächlich in Shilin, aber an Zhongshans Dazhi angrenzend) beherbergen Expat-Communities und große Luxuswohnungen. Die Durchschnittspreise in Zhongshan sind im oberen Mittelfeld (~NT$750.000 pro Ping in den Daten von 2022) vpon.com, getragen von reichen Gegenden. Shilin ist im Durchschnitt etwas günstiger (~NT$650.000 pro Ping) vpon.com, aber enthält mit Tianmu ein wohlhabendes, fast vorstädtisches Areal, in dem Häuser und Wohnungen sehr teuer sein können (Tianmu konkurriert oft mit Da’an beim Quadratmeterpreis für Luxuswohnungen). Shilin umfasst auch einen großen Teil von Yangmingshan (Berggebiet), mit einigen Luxusvillen, aber auch günstigeren alten Häusern. Im Jahr 2025 verzeichnen Shilin und Zhongshan eine stabile Nachfrage , besonders von Familien – Shilin aufgrund von Platz und internationalen Schulen (gut für Expats), Zhongshan wegen der zentralen Lage. Die MRT-Verlängerung (rote Linie) nach Tianmu ist noch nicht verwirklicht, daher sind diese Gebiete auf Busse/Auto angewiesen, was das Nachfragewachstum bremst.

liegt zum Teil sehr zentral (der Korridor nördlich des Taipei Main Station durch die Zhongshan MRT bis zur Dazhi/Mirramar-Gegend). Es ist ein Bezirk der Gegensätze: trendige gehobene Enklaven nahe Zhongshan MRT und Dunhua North, aber auch ältere niedrige Wohnhäuser. Bestimmte Gebiete wie (tatsächlich in Shilin, aber an Zhongshans Dazhi angrenzend) beherbergen Expat-Communities und große Luxuswohnungen. Die Durchschnittspreise in Zhongshan sind im oberen Mittelfeld (~NT$750.000 pro Ping in den Daten von 2022) vpon.com, getragen von reichen Gegenden. ist im Durchschnitt etwas günstiger (~NT$650.000 pro Ping) vpon.com, aber enthält mit ein wohlhabendes, fast vorstädtisches Areal, in dem Häuser und Wohnungen sehr teuer sein können (Tianmu konkurriert oft mit Da’an beim Quadratmeterpreis für Luxuswohnungen). Shilin umfasst auch einen großen Teil von Yangmingshan (Berggebiet), mit einigen Luxusvillen, aber auch günstigeren alten Häusern. Im Jahr 2025 verzeichnen Shilin und Zhongshan eine , besonders von Familien – Shilin aufgrund von Platz und internationalen Schulen (gut für Expats), Zhongshan wegen der zentralen Lage. Die MRT-Verlängerung (rote Linie) nach Tianmu ist noch nicht verwirklicht, daher sind diese Gebiete auf Busse/Auto angewiesen, was das Nachfragewachstum bremst. Wanhua, Datong, Wenshan, Beitou: Diese Bezirke repräsentieren im Allgemeinen die eher „erschwingliche“ Seite von Taipeh Stadt (obwohl erschwinglich hier sehr relativ ist).

Diese Bezirke repräsentieren im Allgemeinen die eher „erschwingliche“ Seite von Taipeh Stadt (obwohl erschwinglich hier sehr relativ ist). Wanhua ist der älteste Bezirk Taipehs (historisch Mangka oder Bangka genannt) und verfügt über viele historische Stätten, hat aber auch das Stigma eines weniger wohlhabenden Gebiets.Es hat durchgehend einen der niedrigsten durchschnittlichen Immobilienpreise in der Stadt – im Durchschnitt etwa NT$500–700k pro Ping (einige alte Wohnungen sogar unter NT$400k/Ping) newhouse.591.com.tw price.cthouse.com.tw.Das Ximending-Gebiet von Wanhua hat neue Entwicklungen erlebt (z. B. einige Hochhäuser, die an junge Käufer vermarktet werden), aber insgesamt bleibt es günstiger.Im Jahr 2024–25 zog der niedrigere Preis von Wanhua tatsächlich Erstkäufer an; man kann eine kleine Wohnung für 10–15 Millionen NT$ bekommen, was in Da’an oder Xinyi fast unmöglich ist estate.ltn.com.tw estate.ltn.com.tw.Datong grenzt an Wanhua und bietet die historische Dihua-Straße sowie traditionelle Märkte.Es hat auch mittlere bis niedrige Preise (~NT$630k/ping im Jahr 2022) vpon.com vpon.com und wird derzeit aufgewertet.Wenshan (ganz im Süden, einschließlich Muzha) ist ein ruhigeres Wohngebiet mit guter MRT-Abdeckung (Braune Linie); die Preise dort können ebenfalls unter NT$700k/ping liegen, und es ist bei Familien beliebt, die bessere Luft und mehr Platz suchen (es grenzt an den Zoo und die Hügel).Beitou (nördliches Thermalquellenviertel) hat eine Mischung – luxuriöse Thermalquellenwohnungen im Vergleich zu älteren Gebäuden.Der Durchschnitt liegt im Bereich von NT$600–700k.Diese äußeren Bezirke verzeichnen tendenziell wenig volatilere Preisänderungen – sie sind während des Booms nicht so stark gestiegen, daher fallen sie jetzt auch nicht so stark.Sie profitieren vom „Schnäppchenjagd“, wenn Käufer, die sich das Zentrum von Taipeh nicht leisten können, nach einer beliebigen Taipeh-Adresse suchen, die sie sich leisten können.Tatsächlich gehörten einige der meistverkauften Wohnanlagen im Jahr 2024 zu Wanhua, gerade weil man dort mit einem Budget von 10–12 Millionen NT$ eine neue kleine Wohnung bekommen konnte – etwas, das in den östlichen Bezirken unmöglich war facebook.com estate.ltn.com.tw. Neihu und Nangang: Diese beiden östlichen Bezirke sind Taipehs Technologie- und Geschäftsparks. Neihu wurde zu einem Technologiezentrum mit vielen Hauptsitzen von IT-Unternehmen und verfügt auch über Wohnviertel der Mittelschicht. Nangang beheimatet den Nangang Software Park, das Messezentrum und eine wachsende Zahl von Hochhäusern. Die Immobilienpreise in Neihu liegen im mittleren Bereich (~NT$600k/ping) vpon.com, wobei einige neue Projekte NT$800k übersteigen. Nangang war historisch günstiger, aber durch die ganze Entwicklung sind die Preise in Teilen schnell gestiegen. Beide Bezirke verzeichnen ein signifikantes neues Angebot – moderne Eigentumswohnungen, die auf junge Berufstätige in der Gegend abzielen und oft etwas günstiger sind als im Stadtzentrum. Die Fertigstellung der Circular Line MRT und andere Verbesserungen im öffentlichen Verkehr haben ihre Attraktivität gesteigert. Allerdings sind sie auch anfälliger für Marktschwankungen; als der Markt heiß war, sind die Preise in Neihu/Nangang schnell gestiegen, und wenn er sich abkühlt, gibt es viele Einheiten auf dem Markt. Im Jahr 2025 bieten Neihu und Nangang Optionen, wenn man eine neuere Wohnung mit Ausstattung zu (relativ) geringeren Kosten sucht. Der Leerstand in einigen Neubauten ist jedoch bemerkenswert , sodass Käufer verhandeln können (Entwickler bieten möglicherweise Rabatte oder Vergünstigungen für verbleibende Einheiten an).

Diese beiden östlichen Bezirke sind Taipehs Technologie- und Geschäftsparks. wurde zu einem Technologiezentrum mit vielen Hauptsitzen von IT-Unternehmen und verfügt auch über Wohnviertel der Mittelschicht. beheimatet den Nangang Software Park, das Messezentrum und eine wachsende Zahl von Hochhäusern. Die Immobilienpreise in Neihu liegen im mittleren Bereich (~NT$600k/ping) vpon.com, wobei einige neue Projekte NT$800k übersteigen. war historisch günstiger, aber durch die ganze Entwicklung sind die Preise in Teilen schnell gestiegen. Beide Bezirke verzeichnen ein – moderne Eigentumswohnungen, die auf junge Berufstätige in der Gegend abzielen und oft etwas günstiger sind als im Stadtzentrum. Die Fertigstellung der Circular Line MRT und andere Verbesserungen im öffentlichen Verkehr haben ihre Attraktivität gesteigert. Allerdings sind sie auch anfälliger für Marktschwankungen; als der Markt heiß war, sind die Preise in Neihu/Nangang schnell gestiegen, und wenn er sich abkühlt, gibt es viele Einheiten auf dem Markt. Im Jahr 2025 bieten Neihu und Nangang Optionen, wenn man eine neuere Wohnung mit Ausstattung zu (relativ) geringeren Kosten sucht. , sodass Käufer verhandeln können (Entwickler bieten möglicherweise Rabatte oder Vergünstigungen für verbleibende Einheiten an). Neu-Taipeh (umliegende Bezirke): Auch wenn sie nicht direkt zu Taipei City gehören, ist es relevant zu bedenken, dass Bezirke direkt außerhalb der Grenze Taipeis (in Neu-Taipeh) den Markt von Taipei stark beeinflussen und umgekehrt. Gebiete wie Yonghe und Zhonghe (direkt gegenüber dem Fluss südlich von Taipei) sowie Banqiao (im Südwesten) haben Preissteigerungen erlebt, die fast das Niveau von Taipei erreichen. Tatsächlich gibt es in Yonghe und Zhonghe in Neu-Taipeh einige Viertel mit Preisen auf Augenhöhe mit Taipeis günstigeren Bezirken – sie sind extrem dicht besiedelt und stark nachgefragt aufgrund der kurzen Pendelwege (nur eine Brücke von Taipei entfernt). Einer Analyse zufolge erreichen Yonghe, Zhonghe und Banqiao inzwischen Quadratmeterpreise, die an die der günstigeren Stadtteile Taipeis heranreichen und übersteigen bei Top-Projekten oft NT$600–800k pro Ping vpon.com vpon.com. Banqiaos neues Xinban Special District ist ein modernes Stadtzentrum für sich, mit Hochhäusern, Einkaufszentren und Regierungsbüros; es ist ein großer Anziehungspunkt für Menschen, die Taipei verlassen. Wie zuvor erwähnt, hat Taipei City Bevölkerung an diese Gebiete verloren – zum Beispiel hatten Taoyuan und Neu-Taipeh einen Netto-Zuzug, als Menschen auf der Suche nach erschwinglicherem Wohnraum mit neuen MRT-Anbindungen wegzogen taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dieser Trend der Stadt-zu-Vorort-Migration wird voraussichtlich anhalten, was eine starke Nachfrage in stadtnahen Bezirken von Neu-Taipeh und ein moderateres Wachstum in Taipei City bedeutet. Investoren könnten Bezirke in Neu-Taipeh als Alternativen in Betracht ziehen: Sie bieten oft bessere Mietrenditen, da die Kaufpreise etwas niedriger sind, während die Mieten nicht im gleichen Maße niedriger sind (da viele dort gerne wohnen und pendeln).

Zusammenfassend zu den Bezirksdynamiken Taipeis: Zentrale Stadtteile (Da’an, Xinyi, Songshan, usw.) haben die höchsten Preise und die stabilste Nachfrage und dienen als Barometer für den Luxusmarkt. Periphere Bezirke (Wanhua, Wenshan, usw.) bieten vergleichsweise niedrigere Einstiegspreise und ziehen eher Erstkäufer und Menschen mit begrenztem Budget an; sie können sprunghafte Aktivität erleben, wenn die Erschwinglichkeit im Stadtzentrum sinkt. Während der aktuellen Marktberuhigung zeigt sich, dass Luxusbezirke zwar widerstandsfähig, aber ruhig sind (kaum Zwangsverkäufe, geringfügige Preisrückgänge), während in mittleren Lagen mehr Aktivität herrscht, da Käufer nach günstigen Angeboten suchen (aber ebenfalls kein Zusammenbruch, da die Preise dort ohnehin nicht übermäßig hoch waren). Das Wechselspiel zwischen Taipei City und Neu-Taipeh ist ebenfalls entscheidend – Verbesserungen im regionalen Nahverkehr (neue MRT-Linien usw.) können Nachfrage-Muster schnell verändern. Wenn beispielsweise die neue Wanda-MRT-Linie (im Bau) eröffnet, wird sie die Gebiete Wanhua/TVG mit dem Süden von Neu-Taipeh verbinden und könnte so die Immobilienwerte entlang dieser Route steigern.

Letztlich ist Immobilienbesitz in Taipeh sehr lokalisiert. Potenzielle Käufer oder Investoren sollten Trends auf Bezirksebene studieren: Ein Viertel könnte überbaut und schwach sein, während ein anderes, nur wenige Kilometer entfernt, aufgestaute Nachfrage und begrenztes Angebot hat. Taipehs Immobilienmarkt ist keineswegs einheitlich, und eine clevere Strategie im Jahr 2025 ist es, den Fokus auf Mikro-Standorte zu legen – die Redewendung „Lage, Lage, Lage“ trifft hier sehr zu, sei es durch Nähe zu einer MRT-Station, zu einem Top-Schulbezirk oder zu einer neuen Entwicklungszone.

Taipeh vs. andere große Städte Taiwans: Ein Vergleich

Beim Vergleich des Immobilienmarktes in Taipeh mit anderen großen Städten Taiwans wie Taichung und Kaohsiung (sowie Neu-Taipeh, Tainan und Taoyuan) zeigen sich mehrere Unterschiede in Bezug auf Preisniveaus, Trends und Markttreiber.

Preisniveaus: Taipeh ist mit Abstand die teuerste Stadt Taiwans für Immobilien. Selbst Taipehs durchschnittlicher Immobilienpreis pro Ping (㎡) übertrifft die anderer Städte bei weitem. Anfang 2025 lag der Durchschnitt in Taipeh bei etwa NT$1,233 Millionen pro Ping taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, während andere Städte generell einen Bruchteil davon kosten. Beispielsweise war Hsinchu City – gestärkt durch die Tech-Industrie – mit durchschnittlich rund NT$594k pro Ping die zweitteuerste Stadt taiwannews.com.tw. Der durchschnittliche Preis für Vorschauwohnungen in Taoyuan lag 2025 bei etwa NT$372k pro Ping taiwannews.com.tw. In Taichung und Kaohsiung liegen die meisten Stadtteile typischerweise zwischen NT$200k–400k pro Ping (bei neuen Luxusprojekten höher). Alle sechs Sondergemeinden (Taipeh, Neu-Taipeh, Taoyuan, Taichung, Tainan, Kaohsiung) haben mittlerweile durchschnittliche Gesamtimmobilienpreise über NT$10 Millionen taipeitimes.com taipeitimes.com, aber außerhalb Taipehs bekommt man für dieses Geld einfach deutlich mehr Wohnraum. Zum Beispiel könnte ein Budget von NT$15 Millionen in Taipeh nur ein kleines 15-Ping-Studio kaufen, während es in Kaohsiung oder Taichung eine komfortable 40-Ping-Familienwohnung ermöglichen würde.

Aktuelle Preistrends: Während des Booms 2020–2022 und bis ins Jahr 2023 verzeichneten mehrere Städte außerhalb Taipehs tatsächlich ein schnelleres prozentuales Preiswachstum als Taipeh. Niedrige Zinssätze und pandemiebedingte Liquidität flossen in regionale Immobilienmärkte. Im ersten Halbjahr 2024 führten Hsinchu, Taoyuan, Taichung und Kaohsiung das Land bei den Preiserhöhungen an – die Hauspreise in Hsinchu sprangen im Jahresvergleich um 17,1 %, Taoyuan stieg um 15,6 %, Taichung um 14,9 % und Kaohsiung um 13,1 % taipeitimes.com taipeitimes.com. Das Wachstum in Taipeh war in diesem Zeitraum moderater (etwa 5 %) taipeitimes.com. Dieses Muster wurde manchmal als „urbane Diffusion“ des Booms bezeichnet: Als Taipeh teuer wurde, verbreiteten sich spekulative und echte Käufe in Städte wie Taichung (mittlerweile zweitgrößte Stadt Taiwans nach Einwohnerzahl) und Kaohsiung (attraktiv durch neue Infrastruktur und Industrie).

Im anschließenden Marktkorrektur (Ende 2024) sehen jedoch jene Städte, die überzogen haben, größere Korrekturen. Wie bereits erwähnt, sanken die Preise im vierten Quartal 2024 in allen größeren Städten, aber Kaohsiung und Tainan fielen am stärksten (rund 10 % quartalsweise in Kaohsiung, 7 % in Tainan) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung und Taoyuan hatten moderate Rückgänge (~3–5 %), und Taipeh/Neu-Taipeh die geringsten (~2–3 %) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dies unterstreicht einen entscheidenden Unterschied: Taipehs Markt ist zwar teuer, aber weniger volatil – er ist nicht so schnell aufgeblasen wie zum Beispiel Kaohsiung und ist daher auch nicht so stark eingebrochen. Der Boom in Kaohsiung wurde teilweise durch Erwartungen an Industrieinvestitionen (wie die geplanten Werke von TSMC und andere Technologieprojekte) sowie neue Infrastruktur (neue MRT-Linien, Hafenentwicklung) getrieben. Als diese Erwartungen nicht sofort durch fundamentale Entwicklungen erfüllt wurden (verzögerte Technologieprojekte, stagnierende lokale Einkommen), folgte eine Korrektur taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taipeh war als reifer Markt zurückhaltender.

Wirtschaftliche Treiber und Nachfrage: Jede Stadt hat ihre eigenen Treiber. Taipei wird durch Angestelltenjobs, die Präsenz der Regierung und begrenztes Bauland angetrieben. Taichung hat mit einer Bevölkerung vergleichbar zu Taipei eine stärker auf Fertigung ausgerichtete Wirtschaft (Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt), verfügt aber auch über einen wachsenden Dienstleistungssektor; der Wohnungsmarkt profitierte davon, dass Menschen und Unternehmen dorthin umzogen (die Stadt liegt zentral und das Land ist günstiger). Kaohsiung war historisch industriell geprägt (Petrochemie, Schifffahrt) und versucht nun, auf Technologie (Halbleiter) und Tourismus umzuschwenken. Das Versprechen dieser neuen Industrien löste 2021–2023 viele spekulative Käufe aus – oft als „TSMC-Effekt“ bezeichnet. Im Nanzih-Distrikt von Kaohsiung (wo sich TSMC ansiedelt) sind die Immobilienpreise Berichten zufolge zwischen 2020 und 2023 um fast 90 % gestiegen in Erwartung straitstimes.com straitstimes.com. Das übertrifft alles, was in Taipei beobachtet wurde. Doch wie Analysten feststellen, haben sich die lokalen Gehälter und die Infrastruktur in Kaohsiung noch nicht angepasst, sodass solche Zuwächse womöglich nicht langfristig haltbar sind taiwannews.com.tw. Tainan hatte einen ähnlichen TSMC-Effekt (mit dem Southern Taiwan Science Park), wodurch die zuvor sehr niedrigen Preise gestiegen sind. Hsinchu (nicht die größte Stadt, aber erwähnenswert) hat den Science Park und die höchsten Einkommen in Taiwan, was die zweithöchsten Immobilienpreise erklärt. Taoyuan profitiert von der Nähe zu Taipei und dem internationalen Flughafen, was es zu einem Hotspot für erschwinglichen Wohnraum für Pendler aus Taipei macht; dort gibt es konstant hohe Transaktionsvolumina und Bevölkerungswachstum (Taoyuan verzeichnete im frühen Jahr 2025 die größte Nettozuwanderung unter allen Städten) taiwannews.com.tw.

Angebotsunterschiede: Das Wohnungsangebot in Taipeh ist begrenzt (wenig ungenutztes Land, komplexer Neubauprozess), während Städte wie Taichung oder Kaohsiung mehr Platz für Ausweitung oder Neuentwicklung großer Flächen haben. Das bedeutet, dass das Risiko eines Überangebots außerhalb Taipehs höher ist. Zum Beispiel hat Taichung in vergangenen Zyklen zu viele Luxuswohnungen gebaut, die dann unverkauft blieben. Im aktuellen Zyklus gab es in Neu-Taipeh überraschenderweise einen starken Rückgang bei den Neubauprojekten im Jahr 2024 (-62 %, wie erwähnt), da es in bestimmten Zonen zu einem Überangebot kam taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung hatte 2024 die höchsten Baubeginne aller Regionen (33.000 Einheiten) taiwannews.com.tw, was auf ein zukünftiges Überangebot hindeuten könnte, falls die Nachfrage nicht mithält. Das neue Angebot in Taipeh ist moderat und wird normalerweise schnell absorbiert (falls der Preis stimmt), da echte Nachfrage besteht und alte Gebäude ersetzt werden. Deshalb sehen Investoren Taipeh als risikoärmer im Hinblick auf ein Überangebot, während sie in Gebieten wie Taichungs neuen Stadtteilen oder den Randgebieten von Kaohsiung vorsichtig sein müssen, wo ganze neue Gemeinden entstehen.

Rendite und Investitionsklima: Interessanterweise sind die Mietrenditen in ganz Taiwan niedrig, aber sie sind leicht besser außerhalb Taipehs. In Taipeh sind etwa 2 % üblich, während man in Kaohsiung oder Taichung in manchen Fällen 2,5–3 % erreichen kann, da die Immobilienpreise niedriger sind. Ausländische Investitionen in den taiwanischen Immobilienmarkt sind relativ gering und konzentrieren sich hauptsächlich auf Taipeh; andere Städte sehen abgesehen von einigen Übersee-Taiwanesen kaum internationale Käufer. Das Risikoprofil unterscheidet sich ebenfalls – Taipeh ist womöglich stärker bestimmten Risiken ausgesetzt (z.B. als politisches Zentrum würde ein Konflikt es zuerst treffen), während südliche Städte anderen Risiken gegenüberstehen (z.B. industrielle Schwankungen). Im Großen und Ganzen wären jedoch alle Städte von bedeutenden nationalen Themen wie Zinsänderungen oder geopolitischen Ereignissen betroffen.

Politische Auswirkungen: Die Kreditkontrollen der Zentralbank und die neuen Steuergesetze, die wir besprochen haben, gelten landesweit, also betreffen sie alle Städte. Tatsächlich waren einige Maßnahmen zunächst auf Taipeh und Neu-Taipeh (wo die Spekulation am schlimmsten war) ausgerichtet und wurden dann ausgeweitet. Jetzt unterliegt ein Investor in Taichung, der eine dritte Immobilie kauft, den gleichen Beleihungsgrenzen (LTV) und Steuersätzen wie jemand in Taipeh taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Das bedeutet, dass die Rahmenbedingungen hinsichtlich der Politik ausgeglichener sind als früher. Es könnte sogar Taipeh helfen, seinen Wert zu halten – früher haben Spekulanten Taipeh wegen der hohen Einstiegskosten gemieden und sind nach Taichung/Kaohsiung ausgewichen, was dort die Märkte aufgebläht hat, aber jetzt, da überall Regeln gelten, ist diese Arbitrage verringert. Das sahen wir Ende 2024, als alle Städte die Abkühlung spürten, sobald der Kreditmarkt enger wurde taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw.

Zusammengefasst ist Taipehs Immobilienmarkt wie eine hoch bewertete Blue-Chip-Aktie: teuer, relativ stabil, geringeres Wachstum, während Städte wie Taichung/Kaohsiung eher Wachstumswerten gleichen: günstiger, aber volatiler und zyklischer. Taipeh ist beim Preis führend; andere Städte führen manchmal bei der Wachstumsrate. In den nächsten Jahren erwarten viele, dass „Tier-2“-Städte (Taichung, Kaohsiung) eine holprige Entwicklung erleben – sie haben einen Boom erlebt und müssen diesen nun verdauen. Taipeh dürfte weniger starke Schwankungen zeigen, das bedeutet aber auch weniger starke Zugewinne.

Ein schneller Vergleich auf einen Blick:

Taipeh Stadt: ~1,2 Mio. NT$/Ping im Durchschnitt, ~3% Preisrückgang in der jüngsten Korrektur taiwannews.com.tw. Vorteile: höchste Nachfrage, knappes Angebot, stabile Werte. Nachteile: extrem unbezahlbar, geringe Rendite.

~1,2 Mio. NT$/Ping im Durchschnitt, ~3% Preisrückgang in der jüngsten Korrektur taiwannews.com.tw. Vorteile: höchste Nachfrage, knappes Angebot, stabile Werte. Nachteile: extrem unbezahlbar, geringe Rendite. Neu-Taipeh Stadt: ~600.000–800.000 NT$/Ping in beliebten Bezirken, kleinerer Rückgang (2,3% im 4. Quartal) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Effektiv eine Erweiterung des Taipeh-Marktes mit etwas erschwinglicheren Optionen. Etwas Überangebot in neuen Zonen, insgesamt jedoch stark durch Bevölkerungszuwachs.

~600.000–800.000 NT$/Ping in beliebten Bezirken, kleinerer Rückgang (2,3% im 4. Quartal) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Effektiv eine Erweiterung des Taipeh-Marktes mit etwas erschwinglicheren Optionen. Etwas Überangebot in neuen Zonen, insgesamt jedoch stark durch Bevölkerungszuwachs. Taoyuan: ~300.000–400.000 NT$/Ping, moderater Rückgang (~4,8% im 4. Quartal) taiwannews.com.tw. Sehr aktiver Markt dank Industrie und Flughafen-MRT. Preiswachstum war hoch; jetzt ruhiger.

~300.000–400.000 NT$/Ping, moderater Rückgang (~4,8% im 4. Quartal) taiwannews.com.tw. Sehr aktiver Markt dank Industrie und Flughafen-MRT. Preiswachstum war hoch; jetzt ruhiger. Taichung: ~NT$300k/ping (variiert), Rückgang ~3,2% im Q4 taiwannews.com.tw. Großer Markt nach Volumen. Achten Sie auf Überangebot in bestimmten Stadtteilen; dennoch ist es das wirtschaftliche Zentrum Mittel-Taiwans, daher besteht Nachfrage.

~NT$300k/ping (variiert), Rückgang ~3,2% im Q4 taiwannews.com.tw. Großer Markt nach Volumen. Achten Sie auf Überangebot in bestimmten Stadtteilen; dennoch ist es das wirtschaftliche Zentrum Mittel-Taiwans, daher besteht Nachfrage. Tainan: ~NT$200-300k/ping, Rückgang ~7% im Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Angetrieben durch die TSMC-Fabrik; hatte niedrige Ausgangspreise und ist somit noch relativ erschwinglich. Weiteres Wachstum möglich, wenn die Tech-Industrie floriert, aber die Einkommen sind dort niedrig.

~NT$200-300k/ping, Rückgang ~7% im Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Angetrieben durch die TSMC-Fabrik; hatte niedrige Ausgangspreise und ist somit noch relativ erschwinglich. Weiteres Wachstum möglich, wenn die Tech-Industrie floriert, aber die Einkommen sind dort niedrig. Kaohsiung: ~NT$250-350k/ping, Rückgang ~10% im Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. War ein heißes Thema wegen Stadterneuerung und Tech-Plänen; erlebt nun eine Korrektur. Langfristige Entwicklung hängt vom Erfolg des wirtschaftlichen Wandels ab (von Schwerindustrie zu High-Tech und Dienstleistungen).

Zusammenfassend lässt sich sagen, Taipei bleibt der teuerste und „elitärste“ Markt, während andere Städte Erschwinglichkeit und teilweise ein schnelleres kurzfristiges Wachstum bieten. Der jüngste Abschwung nach dem Boom in Städten wie Kaohsiung zeigt jedoch das Risiko, schnellen Gewinnen hinterherzujagen. Viele taiwanische Investoren diversifizieren tatsächlich – sie besitzen ein Eigenheim in Taipei (für Stabilität/Status) und vielleicht eine Mietwohnung in Taichung oder Kaohsiung (für Rendite oder potenzielles Wachstum). Für ausländische oder beliebige Investoren stellt sich die Frage der Risikotoleranz: Taipei ist risikoärmer mit geringerer Rendite; andere Städte bieten mehr Risiko, potenziell aber auch höhere Rendite. Und wie immer ist lokales Wissen entscheidend – jede Stadt hat ihre eigenen Mikromärkte, die es individuell zu studieren gilt.

