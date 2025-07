Vancouver Immobilienmarkt 2025 Ausblick: Trends, Prognosen & Wichtige Erkenntnisse

Gewerblicher Markt (2025): Vancouvers Gewerbeimmobiliensektor hat angesichts der wirtschaftlichen Gegenwinde Widerstandsfähigkeit bewiesen.Die Investitionstätigkeit zog Anfang 2025 an – im ersten Quartal 2025 wurden Gewerbeimmobilientransaktionen in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht altusgroup.com altusgroup.com.Investoren bleiben von den Grundlagen und der langfristigen Wachstumsgeschichte Vancouvers angezogen, was dadurch belegt wird, dass die Stadt kürzlich als führender Markt in Kanada für die Stimmung bei Investitionen in Gewerbeimmobilien eingestuft wurde altusgroup.com.Das gesagt, erleben verschiedene Anlageklassen unterschiedliche Bedingungen.Büroflächen in Vancouver kämpfen mit einer erhöhten Leerstandsquote (Verfügbarkeit von etwa 12,4 % Anfang 2025) aufgrund neuer Angebote und der anhaltenden Verbreitung von Hybridarbeit altusgroup.com.Vermieter berichten von einer „Flucht zur Qualität“, da moderne Bürogebäude der Klasse A weiterhin eine positive Flächenaufnahme verzeichnen (sieben aufeinanderfolgende Quartale bis Q1 2025) und das Angebot knapper wird, während ältere Bürobestände stagnieren altusgroup.com altusgroup.com.Bemerkenswert ist, dass einige wenig genutzte Bürogebäude umgenutzt werden – so wurde beispielsweise ein 12-stöckiger Bürohochhaus in der Innenstadt verkauft, um in ein 180-Zimmer-Hotel umgewandelt zu werden altusgroup.com, was einen Trend zur adaptiven Wiederverwendung in der Innenstadt widerspiegelt.Einzelhandelsimmobilien stehen auf einer solideren Grundlage: Die Investitionsvolumina im Einzelhandel stiegen Anfang 2025 im Jahresvergleich um 140 % altusgroup.com, da Investoren sich auf erstklassige Einkaufsstraßen und lebensmittelverankerte Zentren konzentrieren.Doch bei den traditionellen Kaufhäusern herrscht Unsicherheit; das ikonische Unternehmen Hudson’s Bay Company hat Gläubigerschutz beantragt, und mögliche Ladenschließungen könnten große Leerstände hinterlassen, was Vermieter dazu zwingt, bei der Umnutzung großer Einzelhandelsflächen kreativ zu werden altusgroup.com altusgroup.com.Industrie- und Logistikimmobilien, einst die Favoriten des Marktes in Vancouver, haben eine leichte Abschwächung erfahren.Die Verfügbarkeit von Industrieflächen ist auf etwa 6,0 % gestiegen – der höchste Wert seit 2010 – da einige Investoren aufgrund von Handelsunsicherheiten Entscheidungen aufgeschoben haben altusgroup.com altusgroup.com.Dennoch bleibt die Nachfrage nach Lagerhäusern grundsätzlich stark (die Nettobelegung ist weiterhin positiv) und Vancouvers Flächenknappheit sorgt dafür, dass Industrieimmobilien eine wertvolle langfristige Investition bleiben altusgroup.com altusgroup.com.Insgesamt ist der gewerbliche Sektor Vancouvers im Jahr 2025 gemischt: solide im Einzelhandel und in der Entwicklung von Mehrfamilienhausvermietungen, vorsichtig optimistisch im Bürobereich (für erstklassige Flächen) und mit einer leichten Pause im Industriebereich – aber insgesamt stützt die Attraktivität der Stadt für Investoren und Unternehmen weiterhin die Stabilität des Marktes.

Aktuelle Marktbedingungen im Jahr 2025

Der Immobilienmarkt in Vancouver im Jahr 2025 ist durch ein hohes Angebot und sinkende Preise im Wohnungssektor gekennzeichnet, vor dem Hintergrund eines widerstandsfähigen, aber sich wandelnden Gewerbemarktes.

Wohnimmobilienmarkt (2025): Der Immobilienmarkt in Greater Vancouver hat sich von einem hektischen Verkäufermarkt der vergangenen Jahre in ein ausgeglicheneres oder sogar käuferfreundliches Terrain verwandelt. Die Hausverkäufe sind zurückgegangen – die Transaktionen im bisherigen Jahresverlauf 2025 waren unter den schwächsten der letzten zehn Jahre storeys.com – und die Zahl der aktiven Angebote ist auf Mehrjahreshochs gestiegen. Im Mai 2025 gab es über 17.000 aktive Angebote in Metro Vancouver, 26 % mehr als ein Jahr zuvor und der höchste Stand seit 2016 wowa.ca. Dieses Überangebot, kombiniert mit höheren Kreditkosten, hat den Preisdruck entschärft. Der Richtwert für alle Immobilienarten in Metro Vancouver liegt bei etwa 1,18 Millionen Dollar, was etwa 2,9 % weniger als vor einem Jahr ist wowa.ca. Die Durchschnittspreise sind sogar noch stärker gefallen – um etwa 5-6 % im Jahresvergleich wowa.ca. Mit gedämpften Verkaufszahlen (die Verkäufe im Mai 2025 lagen etwa 18 % unter denen von Mai 2024 wowa.ca) und einem stetigen Zufluss neuer Angebote bewegt sich das Verhältnis von Verkäufen zu Neuangeboten im niedrigen Bereich von etwa 30 %. Dieses SNLR weist auf einen Käufermarkt hin (deutlich unter den 60 %+ für einen Verkäufermarkt) wowa.ca. Kurz gesagt: Der Wohnimmobilienmarkt in Vancouver ist Mitte 2025 ruhiger und verhandlungsbereiter – Käufer haben wieder etwas mehr Macht, während Verkäufer nach Jahren eines stetig wachsenden Marktes mit preissensibleren Käufern konfrontiert sind.

Trends bei Immobilienpreisen und Erschwinglichkeit

Nach einem Jahrzehnt dramatischer Wertsteigerungen sind die Immobilienpreise in Vancouver kürzlich in eine Phase moderater Korrektur eingetreten. Von 2005 bis 2022 stiegen die Immobilienwerte exponentiell – der MLS-Benchmark-Preis ist über 235 % höher als 2005 (eine jährliche Wachstumsrate von ca. 6,1 %) wowa.ca. Dieser langfristige Anstieg, befeuert durch begrenztes Bauland, Bevölkerungswachstum und globale Investitionen, machte Vancouver zu einem der teuersten Immobilienmärkte der Welt. Allerdings markierte das Jahr 2022 eine Wende, als die Zinsen stark zu steigen begannen. Bis 2023-2024 minderten die höheren Hypothekenzinsen die Erschwinglichkeit für Käufer erheblich und kühlten die Nachfrage ab, wodurch die Preise stagnierten und leicht sanken. Der Benchmark-Gesamtpreis in Metro Vancouver erreichte Anfang 2022 seinen Höchststand und driftete dann nach unten. Mitte 2025 liegen die Benchmarks je nach Immobilientyp etwa 5–10 % unter diesem Höchststand (zum Beispiel sind Benchmarks für freistehende Häuser um ca. 3,2 % gegenüber dem Vorjahr gesunken, für Eigentumswohnungen um ca. 2,4 % im Jahresvergleich) wowa.ca. Der durchschnittliche Verkaufspreis über alle Immobilientypen hinweg lag im Großraum Vancouver im Mai 2025 bei etwa 1,27 Millionen Dollar, rund 6 % niedriger als ein Jahr zuvor wowa.ca. Kurz gesagt, die Preise haben sich leicht von den Rekordhochs zurückgezogen und bieten Käufern im Vergleich zum Boomjahr 2021 etwas Erleichterung.

Erschwinglichkeit bleibt jedoch Vancouvers größte Herausforderung. Ende 2023 erklärte die RBC den Immobilienmarkt der Stadt in Bezug auf die Erschwinglichkeit zu einer „ausgewachsenen Krise“ vancouver.citynews.ca. Tatsächlich war es so teuer wie nie zuvor, ein Haus in Kanada zu kaufen: Laut RBC-Indikator müsste ein typischer Käufer in Vancouver mehr als 106 % des Medianeinkommens eines Haushalts allein für die Eigentumskosten eines durchschnittlichen Hauses aufbringen vancouver.citynews.ca. Das ist eine erstaunliche Zahl – im Grunde kann sich die durchschnittliche Familie in Vancouver kein Eigenheim leisten, ohne mehr als ihr komplettes Bruttoeinkommen dafür einzusetzen. Diese extreme Kostenbelastung hat sich mit der jüngsten Preisabschwächung nur etwas verringert. Selbst in optimistischen Szenarien prognostizierte die RBC, dass das erforderliche Einkommen bis 2025 nur auf das Niveau von Mitte 2022 sinken würde – noch immer außergewöhnlich hoch und für die meisten Käufer kaum eine Verbesserung vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Auch andere Kennzahlen unterstreichen dies: Das Verhältnis von Immobilienpreis zu Einkommen und zu Miete zählt in Vancouver zu den schlechtesten weltweit, und die Stadt wird sowohl beim Eigentumserwerb als auch beim Mieten durchgehend als die am wenigsten erschwingliche Stadt Kanadas eingestuft.

Die Belastung betrifft nicht nur Käufer. Mieter sind mit Rekordmieten und niedrigen Leerstandsquoten konfrontiert. Anfang 2024 lag die Miet-Leerstandsquote in Metro Vancouver bei etwa 1,6 % – etwas höher als die quasi nicht vorhandenen Werte zuvor, aber immer noch deutlich unter einem gesunden Gleichgewicht jarmanrealestate.com. Dieser angespannten Markt trieb die durchschnittliche Monatsmiete für eine Zwei-Zimmer-Wohnung auf rund 2.200 $ (und über 2.500 $ für eine Eigentumswohnungs-Miete) – die höchsten Werte im ganzen Land vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Die Einkommen konnten damit nicht Schritt halten, sodass viele Haushalte weit über den empfohlenen 30 % des Einkommens für Wohnen ausgeben. Diese Belastungen bei der Erschwinglichkeit haben reale demografische Auswirkungen: Jüngere Familien und sogar einige Unternehmen ziehen in günstigere Regionen, und 2023 verzeichnete B.C. einen Nettoabfluss bei den interprovinziellen Wanderungen (über 8.000 mehr Menschen verließen die Provinz in Richtung anderer Landesteile, als hinzukamen) biv.com biv.com. Die hohen Wohnkosten werden als Hauptgrund für diese Abwanderung von Einwohnern auf der Suche nach grüneren (oder zumindest günstigeren) Wiesen genannt biv.com.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Preistrend in Vancouver nach Jahren des Wachstums jüngst stagniert hat, aber Häuser im Verhältnis zu den lokalen Einkommen immer noch extrem teuer sind. Leichte Preisrückgänge und etwas niedrigere Zinsen haben die Situation nur minimal verbessert. Die Erschwinglichkeit von Wohnraum in Vancouver dürfte weiterhin massiv angespannt bleiben, sofern es keine substanziellen Veränderungen gibt – eine Realität, die auch von Ökonomen eingeräumt wird: Sie warnen davor, dass es Jahre an Einkommenswachstum und Nachholbedarf bei der Angebotsausweitung brauchen könnte, um wieder ein halbwegs ausgewogenes Verhältnis herzustellen vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Die aktuellen Bedingungen haben den Investoren-Optimismus deutlich gebremst und die Politik zum Handeln veranlasst (wie weiter unten beschrieben), doch für den durchschnittlichen Einwohner Vancouver bleibt der Traum von Wohneigentum oder einer bezahlbaren Miete weiterhin ein steiler Aufstieg.

Anlagemöglichkeiten und Risiken

Trotz der Herausforderungen bietet der Immobilienmarkt in Vancouver weiterhin Chancen für Investoren – diese gehen jedoch mit erheblichen Risiken einher. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Chancen und Risiken im Jahr 2025:

Chancen: Käufermarkt-Bedingungen: Die jüngste Abkühlung hat die Waage leicht zugunsten der Käufer verschoben und bietet eine Möglichkeit für diejenigen, die in den Markt einsteigen oder aufwerten möchten. Mit einem höheren Angebot und motivierten Verkäufern können Käufer im Jahr 2025 günstigere Preise und Bedingungen aushandeln als in den Vorjahren. Für Investoren bietet diese Phase die Chance, hochwertige Immobilien zu einem relativen Abschlag vom Höchstpreisniveau zu erwerben. Starke Mietnachfrage: Der angespannte Mietmarkt in Vancouver (Leerstand ~1-2 %) garantiert eine hohe Nachfrage nach Mietwohnungen. Investoren in speziell gebaute Mietobjekte oder Einliegerwohnungen können von Rekordmieten und niedrigen Leerständen profitieren und damit einen stetigen Cashflow erzielen. Die langfristigen Grundlagen (stetige Einwanderung und begrenztes Bauland) deuten darauf hin, dass Mietobjekte eine solide Anlage bleiben werden. Tatsächlich haben Entwickler ihren Fokus zunehmend auf zweckgebundene Mietprojekte verlagert, angezogen durch niedrige Leerstände und staatliche Anreize altusgroup.com altusgroup.com. Attraktivität und Resilienz: Vancouvers Status als globale Metropole, die diversifizierte Wirtschaft und die hohe Lebensqualität sorgen für stabile Immobilienwerte. Die Stadt belegt in den Präferenzumfragen von Investoren in Kanada regelmäßig einen Spitzenplatz altusgroup.com. Diese grundlegende Attraktivität schafft Vertrauen in die langfristige Wertsteigerung von Immobilien in Vancouver. Selbst wenn andere Märkte wanken, bleibt Vancouver für inländische und (wo erlaubt) ausländische Käufer meist attraktiv und dient als relativ sicherer Hafen für Sachwert-Investitionen. Aufstrebende Wachstumsgebiete: Bedeutende staatliche Investitionen und Entwicklungen sind im Gange (neue Verkehrsverbindungen, große Neubauprojekte – siehe Abschnitt Nachbarschafts-Highlights). Diese Projekte können die Immobilienwerte in bestimmten Stadtteilen steigern. Für strategische Investoren ergeben sich Chancen in Gebieten mit geplantem Wandel, etwa entlang des Broadway-Korridors (neue SkyTrain-Stationen) oder rund um Masterplan-Gemeinschaften (Oakridge, Brentwood usw.), mit der Erwartung von Wertsteigerungen, sobald sich diese Bereiche weiterentwickeln.

Risiken: Hohe Zinsen & Finanzierungskosten: Die Zeit des billigen Geldes ist zumindest vorerst vorbei. Die Kreditkosten im Jahr 2025 sind deutlich höher als noch vor ein paar Jahren, was die Rentabilität für Investoren schmälert. Die gestiegenen Hypothekenzinsen bedeuten geringere Renditen durch Fremdfinanzierung und strengere Vergabekriterien. Es besteht das Risiko, dass bei anhaltend hohen oder weiter steigenden Zinsen die Immobilienwerte zusätzlich unter Druck geraten könnten (weil die Budgets der Käufer begrenzt sind). Diese Zinssensitivität ist ein wesentlicher Risikofaktor für Vancouver, das mit zu den höchsten Verschuldungsquoten und Preisniveaus zählt – und damit besonders empfindlich auf Finanzierungsbedingungen reagiert vancouver.citynews.ca. Potenzial für eine weitere Preiskorrektur: Auch wenn die Basisprognose von einer Stabilisierung ausgeht, warnen einige Analysten, dass Vancouver weiterhin gefährdet ist für eine deutlichere Preiskorrektur. Sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtern (z. B. Rezession oder weitere Arbeitsplatzverluste) oder sich ein Überangebot aufbauen, könnten die Immobilienpreise stärker fallen als erwartet. Eine multifaktorielle Risikoanalyse bewertet Vancouver derzeit als „moderates Risiko“ für eine Marktkorrektur , da die Erschwinglichkeit angespannt ist und das anhaltende Nachfragewachstum eine große Rolle spielt mortgagesandbox.com. Anleger sollten bei kurzfristigen Verkäufen oder einer zu hohen Fremdfinanzierung vorsichtig sein, falls die Werte fallen. Politische und regulatorische Änderungen: Der Markt ist Risiken staatlicher Eingriffe ausgesetzt. In den letzten Jahren haben die Behörden nicht gezögert, Steuern, Leerstandsgebühren, Anpassungen der Mietkontrolle und Kaufbeschränkungen einzuführen, um Spekulationen einzudämmen und die Erschwinglichkeit zu erhöhen. Beispiele sind Verbote für ausländische Käufer, höhere Grunderwerbsteuern für Nichtansässige und Einschränkungen bei Kurzzeitvermietungen (siehe nächster Abschnitt). Solche Maßnahmen können die Strategien und Renditen von Anlegern beeinflussen – zum Beispiel können strengere Airbnb-Regeln die erwarteten Einnahmen für diejenigen senken, die auf den Touristenvermietungsmarkt zielen. Die andauernde Weiterentwicklung der Politik (z. B. Diskussionen über höhere Grundsteuern für Luxusimmobilien oder stärkeren Mieterschutz) sorgt für regulatorische Unsicherheit für Investoren. Bau- und Entwicklungsrisiken: Wer in Entwicklungsgrundstücke oder neue Projekte investiert, sieht sich hohen Baukosten und einem schwächeren Vorverkaufsmarkt gegenüber. Die Baukosten in Vancouver (Löhne, Material) sind in den letzten Jahren stark gestiegen altusgroup.com. Gleichzeitig sind die Vorverkäufe neuer Eigentumswohnungen dramatisch zurückgegangen – Anfang 2025 erreichten Markteinführungen neuer Projekte Rekordtiefs, als Entwickler angesichts der schwachen Nachfrage zurückhaltend agierten mortgagesandbox.com. Dieses Umfeld erhöht das Risiko von Projektverzögerungen oder Stornierungen. Investoren in Entwicklungsprojekte sollten auf Kostenüberschreitungen und die Möglichkeit achten, dass sich der Verkauf oder die Vermietung von Einheiten länger hinziehen könnte als geplant. Makroökonomische und geopolitische Risiken: Übergeordnete wirtschaftliche Trends stellen ebenfalls ein Risiko dar. Handelsspannungen (z. B. Zölle, die exportorientierte Sektoren von B.C. betreffen) und globale geopolitische Instabilität können auf die Wirtschaft Vancouvers und damit auch auf den Immobilienmarkt durchschlagen. Beispielsweise wurde die Unsicherheit in Bezug auf Zölle in den Jahren 2024–2025 als ein Grund genannt, warum Käufer trotz aufgestauter Nachfrage zögern und „an der Seitenlinie stehen“ bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Jeder größere Schock – ein globaler Abschwung, eine Finanzkrise oder sogar ein lokales Erdbeben angesichts der seismischen Zone Vancouvers – könnte die Immobilienwerte und die Liquidität am Markt beeinflussen.



Fazit: Vancouver bleibt ein äußerst begehrter, aber hochpreisiger Markt. Es gibt solide Chancen für langfristige Investoren, insbesondere im Bereich Mietwohnungen und gut gelegener Immobilien, da der anhaltende Reiz der Stadt und das begrenzte Angebot eine gute Prognose für zukünftige Werte ermöglichen. Diese Chancen sind jedoch mit nicht unerheblichen Risiken verbunden. Vorsichtige Investoren im Jahr 2025 führen sorgfältige Prüfungen durch, testen ihre Finanzen auf Zinsänderungen und behalten politische Entwicklungen im Blick. Ein ausgewogener Ansatz – bei dem Vancouvers starke Fundamentaldaten mit seinen zyklischen und strukturellen Risiken abgewogen werden – ist entscheidend für den Erfolg auf diesem Markt.

Wichtige politische Veränderungen und Regierungsinitiativen

Als Reaktion auf Bedenken hinsichtlich der Erschwinglichkeit und des Marktdrucks haben alle Regierungsebenen politische Veränderungen umgesetzt, die Vancouvers Immobilienlandschaft direkt beeinflussen. Im Folgenden sind einige der wirkungsvollsten aktuellen politischen Maßnahmen und Initiativen aufgeführt:

Verbot für ausländische Käufer (Bundesregierung): Kanada hat im Januar 2023 das Prohibition on Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act verabschiedet, das ausländischen Käufern (mit begrenzten Ausnahmen) den Erwerb von Wohnimmobilien in Kanada untersagt. Ursprünglich war das auf zwei Jahre angelegte Verbot bis 2025 befristet, wurde aber kürzlich bis zum 1. Januar 2027 verlängert bcrealestatelawyers.com. Ziel dieser Maßnahme war es, die Spekulation und die Nachfrage von ausländischen Investoren zu bremsen, insbesondere in Städten wie Vancouver, die stark von ausländischem Kapital profitiert hatten. Das Verbot hat zu einem Rückgang von Luxus- und High-End-Condo-Transaktionen durch ausländische Käufer beigetragen. (Bemerkenswert ist, dass es in B.C. bereits seit 2016 eine 20%ige Übertragungssteuer auf ausländische Käufer in Metro Vancouver gibt, weshalb die ausländische Aktivität schon vor dem kompletten Verbot zurückgegangen war.)

Kanada hat im Januar 2023 das verabschiedet, das ausländischen Käufern (mit begrenzten Ausnahmen) den Erwerb von Wohnimmobilien in Kanada untersagt. Ursprünglich war das auf zwei Jahre angelegte Verbot bis 2025 befristet, wurde aber kürzlich bcrealestatelawyers.com. Ziel dieser Maßnahme war es, die Spekulation und die Nachfrage von ausländischen Investoren zu bremsen, insbesondere in Städten wie Vancouver, die stark von ausländischem Kapital profitiert hatten. Das Verbot hat zu einem Rückgang von Luxus- und High-End-Condo-Transaktionen durch ausländische Käufer beigetragen. (Bemerkenswert ist, dass es in B.C. bereits seit 2016 eine 20%ige Übertragungssteuer auf ausländische Käufer in Metro Vancouver gibt, weshalb die ausländische Aktivität schon vor dem kompletten Verbot zurückgegangen war.) Gesetz zur Förderung des Wohnungsangebots & Zonierungsreformen (B.C.): Die Regierung von B.C. unter Premier David Eby hat energisch Maßnahmen ergriffen, um das Wohnungsangebot zu steigern. Ende 2022 setzte das Housing Supply Act Zielvorgaben für den Wohnungsbau in den Gemeinden fest und gab der Provinz die Befugnis, lokale Bebauungspläne aufzuheben, wenn Städte nicht genügend neue Wohnungen ermöglichen. Darauf aufbauend kündigte die Provinz im November 2023 umfassende Zonierungsreformen an, die auf traditionell reinen Einfamilienhausgrundstücken mehr kleinteiligen Geschosswohnungsbau zulassen news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Nach diesen Änderungen muss jede Gemeinde in B.C. mindestens 3–4 Wohneinheiten auf einem Einfamilienhausgrundstück und bis zu 6 Einheiten auf größeren Grundstücken in der Nähe von häufig bedienten ÖPNV-Haltestellen erlauben news.gov.bc.ca. Vancouver, das sich ohnehin schon in diese Richtung bewegte, passte seine Verordnungen entsprechend an. Mit diesen Maßnahmen zur Aufzonung wird die reine Einfamilienhausbebauung abgeschafft und die Legalisierung von Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern in vormals exklusiven Vierteln ermöglicht. Die Modellrechnungen der Provinz zeigen, dass durch diese Initiative in den nächsten zehn Jahren über 130.000 neue kleine Wohneinheiten entstehen könnten news.gov.bc.ca, was das Wohnungsangebot in städtischen Gebieten deutlich erhöhen wird.

Die Regierung von B.C. unter Premier David Eby hat energisch Maßnahmen ergriffen, um das Wohnungsangebot zu steigern. Ende 2022 setzte das Zielvorgaben für den Wohnungsbau in den Gemeinden fest und gab der Provinz die Befugnis, lokale Bebauungspläne aufzuheben, wenn Städte nicht genügend neue Wohnungen ermöglichen. Darauf aufbauend kündigte die Provinz im umfassende Zonierungsreformen an, die auf traditionell reinen Einfamilienhausgrundstücken mehr zulassen news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Nach diesen Änderungen muss jede Gemeinde in B.C. mindestens 3–4 Wohneinheiten auf einem Einfamilienhausgrundstück und bis zu 6 Einheiten auf größeren Grundstücken in der Nähe von häufig bedienten ÖPNV-Haltestellen erlauben news.gov.bc.ca. Vancouver, das sich ohnehin schon in diese Richtung bewegte, passte seine Verordnungen entsprechend an. Mit diesen Maßnahmen zur Aufzonung wird die reine Einfamilienhausbebauung abgeschafft und die Legalisierung von Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern in vormals exklusiven Vierteln ermöglicht. Die Modellrechnungen der Provinz zeigen, dass durch diese Initiative in den nächsten zehn Jahren über entstehen könnten news.gov.bc.ca, was das Wohnungsangebot in städtischen Gebieten deutlich erhöhen wird. Beschleunigung von Genehmigungen und Abbau bürokratischer Hürden: Die Regierungen haben erkannt, dass langwierige Genehmigungsverfahren die Wohnungsnot verschärfen. Vancouver ist für besonders langsame Genehmigungen bekannt. In den Jahren 2023-2024 startete die Stadt Vancouver mit Unterstützung von Bundesmitteln Initiativen zur Vereinfachung von Umwidmungs- und Genehmigungsverfahren . Der 4-Milliarden-Dollar- Housing Accelerator Fund der Bundesregierung gewährte Vancouver 115 Millionen Dollar, um Entwicklungs­genehmigungen zu beschleunigen und Hindernisse für höhere Dichte zu beseitigen pm.gc.ca pm.gc.ca. Im Gegenzug verpflichtete sich Vancouver dazu, innerhalb von drei Jahren 3.200 neue Wohneinheiten zu ermöglichen und in den nächsten zehn Jahren über 40.000 Einheiten zu schaffen – durch Maßnahmen wie Aktualisierung von Bebauungsplänen, digitale Genehmigungen und den Wegfall öffentlicher Anhörungen für Projekte, die bereits genehmigten Plänen entsprechen pm.gc.ca pm.gc.ca. Gleichzeitig verabschiedete British Columbia 2023 ein Gesetz, um lokale Genehmigungen zu beschleunigen , indem Gebiete vorab zoniert werden und Einzelfall-Anhörungen für Projekte entfallen, die mit offiziellen Gemeindeplänen übereinstimmen news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Diese Maßnahmen zielen gemeinsam darauf ab, Bauzeiten für neue Wohnungen zu verkürzen .

Die Regierungen haben erkannt, dass langwierige Genehmigungsverfahren die Wohnungsnot verschärfen. Vancouver ist für besonders langsame Genehmigungen bekannt. In den Jahren 2023-2024 startete die Stadt Vancouver mit Unterstützung von Bundesmitteln Initiativen zur . Der 4-Milliarden-Dollar- der Bundesregierung gewährte Vancouver 115 Millionen Dollar, um Entwicklungs­genehmigungen zu beschleunigen und Hindernisse für höhere Dichte zu beseitigen pm.gc.ca pm.gc.ca. Im Gegenzug verpflichtete sich Vancouver dazu, innerhalb von drei Jahren 3.200 neue Wohneinheiten zu ermöglichen und in den nächsten zehn Jahren über 40.000 Einheiten zu schaffen – durch Maßnahmen wie Aktualisierung von Bebauungsplänen, digitale Genehmigungen und den Wegfall öffentlicher Anhörungen für Projekte, die bereits genehmigten Plänen entsprechen pm.gc.ca pm.gc.ca. Gleichzeitig verabschiedete British Columbia 2023 ein Gesetz, um , indem Gebiete vorab zoniert werden und Einzelfall-Anhörungen für Projekte entfallen, die mit offiziellen Gemeindeplänen übereinstimmen news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Diese Maßnahmen zielen gemeinsam darauf ab, . Leerstands- und Spekulationssteuern: Um zu verhindern, dass Wohnungen leer stehen und sicherzustellen, dass Wohnraum für Einheimische genutzt wird, gelten verschiedene Steuern. Vancouvers eigene Empty Homes Tax erhebt eine Steuer von 3 % auf den festgestellten Wert von Wohnungen, die mehr als 6 Monate pro Jahr leer stehen gvrealtors.ca. (Sie wurde vorübergehend auf 5 % erhöht, aber diese Erhöhung wurde aufgrund von Compliance-Bedenken wieder rückgängig gemacht lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Die provinzielle Spekulations- und Leerstandssteuer gilt in städtischen Regionen von B.C., einschließlich Metro Vancouver, und wird ausländischen Eigentümern und anderen nicht befreiten Eigentümern berechnet, die Immobilien leer stehen lassen. Ab Januar 2024 wurde diese Steuer auf 13 weitere B.C.-Gemeinden ausgeweitet www2.gov.bc.ca, um Schlupflöcher außerhalb von Metro Vancouver zu schließen. Diese Steuern haben viele leerstehende Wohnungen wieder dem Mietmarkt zugeführt – Vancouver berichtet, dass die Leerstandssteuer geholfen hat, Tausende von Eigentumswohnungen wieder zu belegen und so das Angebot für Mieter zu erhöhen.

Um zu verhindern, dass Wohnungen leer stehen und sicherzustellen, dass Wohnraum für Einheimische genutzt wird, gelten verschiedene Steuern. Vancouvers eigene erhebt eine Steuer von 3 % auf den festgestellten Wert von Wohnungen, die mehr als 6 Monate pro Jahr leer stehen gvrealtors.ca. (Sie wurde vorübergehend auf 5 % erhöht, aber diese Erhöhung wurde aufgrund von Compliance-Bedenken wieder rückgängig gemacht lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Die gilt in städtischen Regionen von B.C., einschließlich Metro Vancouver, und wird ausländischen Eigentümern und anderen nicht befreiten Eigentümern berechnet, die Immobilien leer stehen lassen. Ab Januar 2024 wurde diese Steuer www2.gov.bc.ca, um Schlupflöcher außerhalb von Metro Vancouver zu schließen. Diese Steuern haben viele leerstehende Wohnungen wieder dem Mietmarkt zugeführt – Vancouver berichtet, dass die Leerstandssteuer geholfen hat, Tausende von Eigentumswohnungen wieder zu belegen und so das Angebot für Mieter zu erhöhen. Beschränkungen für kurzfristige Vermietungen: Sowohl die Provinz als auch die Stadt Vancouver haben die kurzfristigen Vermietungen (wie Airbnb) verschärft, um den Bestand an langfristigem Wohnraum zu schützen. Im Jahr 2023 führte B.C. Gesetze ein, um kurzfristige Vermietungen in Städten durch höhere Geldbußen und stärkere Durchsetzung zu beschränken und in den meisten Fällen solche Vermietungen nur in Hauptwohnsitzen zuzulassen. Vancouver verlangt bereits, dass Betreiber von kurzfristigen Vermietungen eine Gewerbelizenz besitzen und nur ihre Hauptwohnung vermieten. Die Regelung der Provinz stärkt diese Regeln zusätzlich. Durch die Beschränkung von kurzfristigen Vermietungen (die oft ganze Eigentumswohnungen dem langfristigen Markt entzogen haben) sollen Tausende Wohneinheiten für die lokale Bevölkerung frei werden vancouver.citynews.ca.

Sowohl die Provinz als auch die Stadt Vancouver haben die kurzfristigen Vermietungen (wie Airbnb) verschärft, um den Bestand an langfristigem Wohnraum zu schützen. Im Jahr 2023 führte B.C. Gesetze ein, um kurzfristige Vermietungen in Städten durch höhere Geldbußen und stärkere Durchsetzung zu beschränken und in den meisten Fällen solche Vermietungen nur in Hauptwohnsitzen zuzulassen. Vancouver verlangt bereits, dass Betreiber von kurzfristigen Vermietungen eine Gewerbelizenz besitzen und nur ihre Hauptwohnung vermieten. Die Regelung der Provinz stärkt diese Regeln zusätzlich. Durch die (die oft ganze Eigentumswohnungen dem langfristigen Markt entzogen haben) sollen Tausende Wohneinheiten für die lokale Bevölkerung frei werden vancouver.citynews.ca. Mieterschutz und Initiativen für den Wohnungsmarkt: Die Wohnungsnot hat zu politischen Maßnahmen zum Schutz der Mieter geführt. Die Regierung von British Columbia schaffte Ende 2022 die Mietbeschränkungen in Strata-Gebäuden (Eigentumswohnanlagen) ab, eliminiert also alle Regeln, die Vermietungen verboten – ein Versuch, mehr Mietoptionen in Eigentumswohnungen zu schaffen lawsonlundell.com. Im Jahr 2023 hat B.C. zudem jährliche Mieterhöhungen unterhalb der Inflationsrate gedeckelt (z. B. maximal 2 % im Jahr 2023 und 3,5 % im Jahr 2024), um starke Preissprünge für bestehende Mieter zu verhindern. Die Provinz führte eine Homeowner Protection Period (umgangssprachlich als „Bedenkzeit“ bezeichnet) ein, die Käufern von Bestandsimmobilien nach Annahme eines Angebots einige Tage zum Rücktritt gewährt (umgesetzt 2023) – eine Maßnahme zur Eindämmung hitziger Bieterwettbewerbe und zur Entlastung der Käufer. Zusätzlich hat die Provinz 2024 Maßnahmen gegen „Renovictions“ und unfaire Kündigungen ergriffen, indem das Mietgesetz verschärft wurde vancouver.citynews.ca, sodass Vermieter Mieter nicht mehr so leicht wegen kleiner Renovierungen kündigen oder befristete Mietverträge missbrauchen können.

Die Wohnungsnot hat zu politischen Maßnahmen zum Schutz der Mieter geführt. Die Regierung von British Columbia schaffte Ende 2022 die Mietbeschränkungen in Strata-Gebäuden (Eigentumswohnanlagen) ab, – ein Versuch, mehr Mietoptionen in Eigentumswohnungen zu schaffen lawsonlundell.com. Im Jahr 2023 hat B.C. zudem jährliche Mieterhöhungen unterhalb der Inflationsrate gedeckelt (z. B. maximal 2 % im Jahr 2023 und 3,5 % im Jahr 2024), um starke Preissprünge für bestehende Mieter zu verhindern. Die Provinz führte eine (umgangssprachlich als „Bedenkzeit“ bezeichnet) ein, die Käufern von Bestandsimmobilien nach Annahme eines Angebots einige Tage zum Rücktritt gewährt (umgesetzt 2023) – eine Maßnahme zur Eindämmung hitziger Bieterwettbewerbe und zur Entlastung der Käufer. Zusätzlich hat die Provinz 2024 Maßnahmen gegen „Renovictions“ und unfaire Kündigungen ergriffen, indem das Mietgesetz verschärft wurde vancouver.citynews.ca, sodass Vermieter Mieter nicht mehr so leicht wegen kleiner Renovierungen kündigen oder befristete Mietverträge missbrauchen können. Abstimmung von Immigration und Wohnungsbau auf Bundesebene: Die Bundesregierung hat weiterhin hohe Einwanderungsziele (was die Nachfrage nach Wohnraum erhöht), versucht jedoch, diese mit den Wohnungsmarkt-Ergebnissen in Einklang zu bringen. Eine auffällige Änderung 2024 war eine Anpassung der Einwanderungspolitik, mit der die Anzahl internationaler Studentenvisa vorübergehend begrenzt und Studiengenehmigungen an die Wohnraumverfügbarkeit gekoppelt wurden, weil man erkannt hatte, dass die Rekordzuwanderung von Studierenden den Mietmarkt belastete. Während Kanada weiterhin starkes Bevölkerungswachstum anstrebt, wird zunehmend anerkannt, dass das Wohnungsangebot Schritt halten muss. Der Bundeshaushalt hat zudem Anreize wie das Steuerfreie Sparkonto für den ersten Hauskauf (2023 eingeführt) geschaffen, um Erstkäufern beim Ansparen für die Anzahlung zu helfen. Außerdem entfällt die Mehrwertsteuer (GST) für den Neubau von Mietwohnungen, um Investoren für den Wohnungsbau zu motivieren (Ende 2023 eingeführt). Diese Maßnahmen wirken sich indirekt auch auf Vancouver aus, indem sie das Angebot erhöhen und Käufern helfen.

Insgesamt ist das politische Umfeld im Jahr 2025 beim Thema Wohnen sehr aktivistisch: Die Regierungen greifen so stark wie nie zuvor ein, um das Angebot zu erhöhen und spekulative Nachfrage zu bremsen. Die Auswirkungen dieser Initiativen werden sich in den kommenden Jahren zeigen. In Vancouver sind bereits erste Effekte sichtbar – zum Beispiel mehr Mehrparteienhaus-Projekte in Einfamilienhausvierteln durch Lockerungen im Baurecht und ein leichter Anstieg der Angebote für Langzeitvermietungen, da die Regeln für Kurzzeitvermietung greifen. Die politischen Entscheidungsträger haben signalisiert, dass sie weiterhin sämtliche verfügbaren Instrumente einsetzen werden, um die Erschwinglichkeit zu verbessern – das regulatorische Umfeld bleibt also für Marktteilnehmer von ständiger Veränderung geprägt.

Angebot, Nachfrage und Migrationsdynamik

Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf Vancouvers Immobilienmarkt wird maßgeblich von Migrationstrends und Bautätigkeit beeinflusst. In den letzten Jahren wurde die Nachfrage durch das Bevölkerungswachstum stark angeheizt, während das Wohnungsangebot kaum mithalten konnte.

Bevölkerung und Migration: Die Bevölkerung in Metro Vancouver wächst weiterhin kräftig, hauptsächlich aufgrund der internationalen Zuwanderung. British Columbia verzeichnete Rekordwerte bei der Einwanderung in den Jahren 2022 und 2023 – die Provinz gewann allein von Juli 2022 bis Juli 2023 etwa 162.000 neue Einwohner hinzu biv.com. Im Jahr 2023 wanderten über 175.000 Menschen aus anderen Ländern nach B.C. ein, ein Anstieg um 65 % gegenüber dem Vorjahr biv.com – ein beachtlicher Zustrom, der die hohen Einwanderungsziele Kanadas unterstreicht (und Vancouvers Status als attraktives Ziel für Neuankömmlinge). Diese Welle von Neuankömmlingen – darunter Einwanderer, Geflüchtete, internationale Studierende und temporäre Arbeitskräfte – konzentrierte sich überwiegend auf Greater Vancouver und die umliegenden Metropolregionen biv.com. Gleichzeitig ist das natürliche Bevölkerungswachstum (Geburten minus Todesfälle) in B.C. mittlerweile negativ, und wie bereits erwähnt, verzeichnete die Provinz einen interprovinziellen Abwanderungsüberschuss (über 8.000 Nettoabwanderungen im Jahr 2023), da einige Einheimische in günstigere Regionen zogen biv.com. Das Nettoergebnis ist jedoch, dass Vancouvers Bevölkerung auf einem Allzeithoch ist und weiter wächst, was die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum antreibt. Die Pläne der Bundesregierung werden weiterhin einen stetigen Zustrom von Einwanderern bringen, sodass Vancouver jährlich mit Zehntausenden neuen Einwohnern rechnen kann. Dies hält den grundlegenden Nachfragedruck auf den Wohnungsmarkt hoch, insbesondere bei Mietwohnungen und Starterwohnungen, die bei Neuankömmlingen beliebt sind.

Wohnungsangebot und Bautätigkeit: Auf der Angebotsseite versucht der Wohnungsbau zwar, das Tempo zu erhöhen, kommt der gestiegenen Nachfrage jedoch nicht hinterher. Im Jahr 2023 wurden in Metro Vancouver rund 30.600 neue Wohneinheiten fertiggestellt biv.com – das war nur ein Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorjahr und bei weitem nicht ausreichend für das Bevölkerungswachstum. Ein anschauliches Beispiel: Im Jahr 2023 wurde in B.C. ungefähr ein neues Zuhause für jeweils fünf neue Einwohner gebaut biv.com. Dieses Verhältnis verdeutlicht einen erheblichen Mangel. Die Diskrepanz zwischen Wohnungsnachfrage und -angebot besteht schon seit Jahren – Zonierungsvorgaben, langwierige Genehmigungsprozesse, Arbeitskräftemangel und hohe Baukosten haben allesamt dazu beigetragen, dass neue Wohnungen nur langsam auf den Markt kommen.

Das gesagt, die Entwicklungstätigkeit befindet sich derzeit auf einem der höchsten Niveaus überhaupt in Vancouver, zumindest in der Pipeline. In der Stadt Vancouver befinden sich Tausende von Wohneinheiten im Bau, und Zehntausende weitere befinden sich in verschiedenen Planungsstadien. Der Anstoß der Regierung (durch die zuvor genannten Richtlinien), mehr Dichte zuzulassen, hat zu einer Welle neuer Vorschläge geführt. Zum Beispiel hat der Broadway-Plan (der den Central Broadway Korridor abdeckt) Umzonungsanträge für Dutzende von mittelhohen bis hochhausartigen Projekten entlang der neuen U-Bahn-Linie ausgelöst. Stadtvertreter berichten von einer „Flut von Turmprojekten in der Pipeline“ für Broadway – weit über 100 potenzielle Türme werden allein in diesem Gebiet diskutiert cityhallwatch.wordpress.com. In der ganzen Stadt sehen vormals reine Einfamilienhausviertel allmählich Vorschläge für Mehrfamilienhäuser und niedriggeschossige Apartmentanlagen aufgrund der Zonierungsreformen. Zusätzlich erleben die Vororte von Metro Vancouver (Surrey, Coquitlam, Burnaby usw.) einen Bauboom rund um Verkehrsknotenpunkte, wodurch neue urbane Zentren entstehen, die langfristig den Druck auf die eigentliche Stadt Vancouver verringern werden.

Doch trotz einer starken Baupipeline bleibt das kurzfristige Angebot knapp. Bauunternehmen stehen vor Herausforderungen wie steigenden Zinssätzen (was die Finanzierung von Projekten teurer macht), inflationsbedingten Baukosten und einer kürzlichen Abkühlung bei Vorverkaufs-Käufern von Eigentumswohnungen. Viele Entwickler sind vorsichtig geworden – einige Projekte wurden verzögert oder zurückgefahren. Daten aus Anfang 2025 zeigen Neuprojekt-Starts auf mehrjährigen Tiefstständen (z. B. im Januar 2025 praktisch keine neuen Eigentumswohnungs-Starts im Vergleich zu ~750 unter normalen Bedingungen im Januar vor der Pandemie) mortgagesandbox.com. Das weist darauf hin, dass Entwickler abwarten, bis sich die Marktbedingungen verbessern. Die Wohnungsbautätigkeit in Metro Vancouver ist 2023–2024 aufgrund dieser Gegenwinde tatsächlich gesunken, insbesondere im Segment der Eigentumswohnungen cmhc-schl.gc.ca. Die Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) erwartet für Vancouver im Jahr 2025 nur einen geringen Anstieg bei den Wohnungsbautätigkeiten, wobei dieser hauptsächlich von Mietwohnungen und weniger von Eigentumswohnungen angeführt wird assets.cmhc-schl.gc.ca.

Die Angebots-Nachfrage-Dynamik lässt sich wie folgt zusammenfassen: Vancouver hat einen strukturellen Wohnungsmangel im Verhältnis zur Nachfrage, die durch seine Bevölkerung und Wirtschaft erzeugt wird. Die migrationsbedingte Nachfrage übersteigt konstant das neue Angebot und trägt so zu hohen Preisen und niedrigen Leerständen bei. Selbst mit einer Rekordzahl von Baukränen am Horizont holt die Region immer noch Versäumtes nach Jahren des Unterbaus nach. In den nächsten Jahren sollten wir, sofern die verschiedenen politischen Maßnahmen wirksam sind, ein schnelleres Wachstum des Angebots sehen – mehr Fertigstellungen von Wohnungen aller Art. Tatsächlich ist das Ziel der Provinz (im Rahmen ihres Housing Plan und Housing Supply Act), die jährlichen Wohnungsfertigstellungen deutlich zu steigern. Davon hängen auch große Arbeitgeber und die Wirtschaftsentwicklung ab, denn ein Wohnungsmangel kann das Wachstum der Arbeitskräfte einschränken.

Ein positives Zeichen ist, dass Regierungen und Privatsektor an kreativen Lösungen zusammenarbeiten: Modulbauweise für die schnelle Bereitstellung erschwinglicher Wohnungen, Campus-Erweiterungen (als Studentenwohnheime, um Mietwohnungen freizumachen), und Umwandlung von untergenutztem Land (alte Einkaufszentren, Industrieflächen) in Wohnquartiere. Beispielsweise werden mehrere alte Einkaufszentren in Metro Vancouver (Brentwood, Lougheed, Oakridge – siehe nächsten Abschnitt) in gemischt genutzte Stadtteile mit Tausenden neuer Wohnungen umgewandelt. Diese Großprojekte werden nach ihrer Fertigstellung ein erhebliches Angebot schaffen. Darüber hinaus geht die Stadt Vancouver davon aus, dass neue Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr (Broadway Subway, SkyTrain-Erweiterungen nach UBC und nach Surrey/Langley) in den kommenden Jahrzehnten Zehntausende neuer Wohnungen entlang dieser Linien ermöglichen werden, indem sie Bereiche für entwicklungsorientierte, am Nahverkehr ausgerichtete Wohnbebauung pm.gc.ca pm.gc.ca erschließen.

Zusammengefasst bleibt die Nachfrage in Vancouver sehr hoch aufgrund von Migration und begrenzten Auszugsoptionen, während das Angebot zwar allmählich reagiert, aber noch nicht schnell genug. Dieses Ungleichgewicht ist die grundlegende Ursache der hohen Wohnkosten in Vancouver. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob eine Kombination aus politischem Druck und Marktkräften den Wohnungsbau beschleunigen kann, um der Nachfrage besser zu entsprechen. Sollte das Angebot deutlich steigen, könnten Preis- und Mietsteigerungen gebremst werden; bleibt es jedoch zurück, wird die Wohnungsnot in Vancouver fortbestehen.

Prognosen und Ausblick für die nächsten 3–5 Jahre

Was sagen Analysten und Experten zur Entwicklung des Immobilienmarktes in Vancouver in den nächsten Jahren voraus? Im Großen und Ganzen besteht Konsens darüber, dass der Markt eine allmähliche Erholung der Verkaufszahlen und ein moderates Preiswachstum erleben wird, statt eines rapiden Booms. Hohe Zinsen und begrenzte Erschwinglichkeit dürften das Preiswachstum kurzfristig begrenzen, aber mit sinkenden Zinsen und steigendem Angebot dürfte die Aktivität langsam zunehmen. Nachfolgend haben wir Prognosen und Einschätzungen aus zuverlässigen Quellen zusammengestellt:

Preistrends: Die meisten Prognosen gehen in den nächsten Jahren von einer moderaten Preissteigerung aus, nachdem es 2023-24 zu leichten Rückgängen gekommen ist.

Verkaufsvolumen: Nach einem langsamen Verlauf in den Jahren 2022–2024 wird ein moderates Wiederaufleben der Hausverkäufe erwartet. Die British Columbia Real Estate Association (BCREA) prognostiziert für ganz BC insgesamt etwa 73.600 Wohnungsverkäufe im Jahr 2025, was in etwa dem Niveau von 2024 entspricht (-1 %), und einen Anstieg auf ca. 80.000 im Jahr 2026 (+9 %), sobald sich die Marktbedingungen normalisieren bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Für den Großraum Vancouver erwartet die BCREA speziell ungefähr 26.000 Verkäufe im Jahr 2024 (ähnlich wie 2023) und rund 29.500 Verkäufe im Jahr 2025 , was einem Anstieg von etwa 13,5 % entspricht, da aufgestaute Nachfrage freigesetzt wird bcrea.bc.ca. RE/MAX ist optimistischer – im Ausblick für 2025 prognostizieren sie einen Anstieg der Verkäufe um 20 % , da das Käufervertrauen mit sinkenden Zinsen zurückkehrt blog.remax.ca. Die Wahrheit dürfte irgendwo dazwischen liegen: Sollten die Hypothekenzinsen im Laufe des Jahres 2025 zu sinken beginnen, könnten viele abwartende Käufer (insbesondere Erstkäufer, die gewartet haben) wieder in den Markt eintreten, was die Anzahl der Transaktionen ankurbelt. Bis 2027 könnten die Verkaufszahlen wieder das normale Niveau der späten 2010er Jahre erreichen, sofern keine neuen wirtschaftlichen Schocks auftreten.

Nach einem langsamen Verlauf in den Jahren 2022–2024 wird ein moderates Wiederaufleben der Hausverkäufe erwartet. Die British Columbia Real Estate Association (BCREA) prognostiziert für ganz BC insgesamt etwa 73.600 Wohnungsverkäufe im Jahr 2025, was in etwa dem Niveau von 2024 entspricht (-1 %), und einen Anstieg auf ca. 80.000 im Jahr 2026 (+9 %), sobald sich die Marktbedingungen normalisieren bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Für den Großraum Vancouver erwartet die BCREA speziell ungefähr (ähnlich wie 2023) und rund , was einem Anstieg von etwa 13,5 % entspricht, da aufgestaute Nachfrage freigesetzt wird bcrea.bc.ca. RE/MAX ist optimistischer – im Ausblick für 2025 prognostizieren sie einen , da das Käufervertrauen mit sinkenden Zinsen zurückkehrt blog.remax.ca. Die Wahrheit dürfte irgendwo dazwischen liegen: Sollten die Hypothekenzinsen im Laufe des Jahres 2025 zu sinken beginnen, könnten viele abwartende Käufer (insbesondere Erstkäufer, die gewartet haben) wieder in den Markt eintreten, was die Anzahl der Transaktionen ankurbelt. Bis 2027 könnten die Verkaufszahlen wieder das normale Niveau der späten 2010er Jahre erreichen, sofern keine neuen wirtschaftlichen Schocks auftreten. Marktgleichgewicht und Bedingungen: Wir werden voraussichtlich eine Rückkehr zu einem ausgewogenen oder Verkäufermarkt etwa 2025–2026 erleben. Derzeit (2024-25) liegt der Markt aufgrund vieler Inserate und vorsichtiger Käufer auf Seiten der Käufer. Wenn jedoch das Verkaufsvolumen wie prognostiziert steigt und neue Inserate nicht Schritt halten, könnte das Pendel umschwingen. RE/MAX geht davon aus, dass Vancouver sich „vom ausgewogenen Markt zum Verkäufermarkt“ im Jahr 2025 entwickeln wird blog.remax.ca. Dies basiert auf Zinssenkungen, die die Nachfrage ankurbeln. Auch der BCREA-Kommentar zur Prognose verwies auf eine signifikante aufgestaute Nachfrage , die durch wirtschaftliche Unsicherheit zurückgehalten wird – das bedeutet, wenn sich die Unsicherheit auflöst, könnten viele Käufer schnell in den Markt strömen und ihn festigen bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Bis 2026 könnten wir wieder einen Konkurrenzkampf um begehrte Immobilien erleben, allerdings vermutlich nicht mehr so extrem wie bei den Bieterschlachten von 2021, es sei denn, das Angebot bleibt völlig aus. Ein Trend, den man beobachten sollte, ist die Aktivität von Investoren : Sollten sich die Kreditbedingungen verbessern, könnten Investoren stärker zurückkehren (insbesondere im zuletzt schwachen Wohnungsmarkt). Ein weiterer Aspekt ist das Luxussegment – sehr hochpreisige Immobilien verzeichneten während des Ausländer-Bann schwächere Nachfrage; da dieses Verbot noch bis 2027 gilt, ist der Luxusmarkt auf wohlhabende Inlandsinteressenten und vermögende Immigranten angewiesen. Dieses Segment könnte kurzfristig schlechter abschneiden als der Gesamtmarkt, aber ab 2027 stark zulegen, sollte das Verbot aufgehoben werden.

Wir werden voraussichtlich eine etwa 2025–2026 erleben. Derzeit (2024-25) liegt der Markt aufgrund vieler Inserate und vorsichtiger Käufer auf Seiten der Käufer. Wenn jedoch das Verkaufsvolumen wie prognostiziert steigt und neue Inserate nicht Schritt halten, könnte das Pendel umschwingen. RE/MAX geht davon aus, dass Vancouver sich „vom ausgewogenen Markt zum Verkäufermarkt“ im Jahr 2025 entwickeln wird blog.remax.ca. Dies basiert auf Zinssenkungen, die die Nachfrage ankurbeln. Auch der BCREA-Kommentar zur Prognose verwies auf eine signifikante , die durch wirtschaftliche Unsicherheit zurückgehalten wird – das bedeutet, wenn sich die Unsicherheit auflöst, könnten viele Käufer schnell in den Markt strömen und ihn festigen bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Bis 2026 könnten wir wieder einen Konkurrenzkampf um begehrte Immobilien erleben, allerdings vermutlich nicht mehr so extrem wie bei den Bieterschlachten von 2021, es sei denn, das Angebot bleibt völlig aus. Ein Trend, den man beobachten sollte, ist die : Sollten sich die Kreditbedingungen verbessern, könnten Investoren stärker zurückkehren (insbesondere im zuletzt schwachen Wohnungsmarkt). Ein weiterer Aspekt ist das – sehr hochpreisige Immobilien verzeichneten während des Ausländer-Bann schwächere Nachfrage; da dieses Verbot noch bis 2027 gilt, ist der Luxusmarkt auf wohlhabende Inlandsinteressenten und vermögende Immigranten angewiesen. Dieses Segment könnte kurzfristig schlechter abschneiden als der Gesamtmarkt, aber ab 2027 stark zulegen, sollte das Verbot aufgehoben werden. Nach Immobilientyp: Unterschiedliche Segmente könnten sich unterschiedlich entwickeln. Einfamilienhäuser in Vancouver, die während der Zinserhöhungen den stärksten Rückgang bei den Verkäufen verzeichneten, könnten eine stärkere Erholung erleben, wenn Umsteiger bei sinkenden Zinsen wieder einsteigen. Die BCREA erwartet, dass die höherpreisigen Segmente 2024 dem größten Preisdruck nach unten ausgesetzt sein werden, insgesamt jedoch weitgehend stabile Preise bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – was darauf hindeutet, dass erschwinglichere Segmente ihren Wert besser halten könnten. Eigentumswohnungen und Reihenhäuser , die die eher „erschwinglichen“ Optionen sind, könnten eine konstante Nachfrage von Erstkäufern verzeichnen, da sich die Erschwinglichkeit nur sehr langsam verbessert. Ein Risiko bei Eigentumswohnungen ist jedoch das Überangebot an neuen Wohnungs­fertigstellungen , das auf den Markt drängt: Die CMHC stellte fest, dass rekordverdächtige Wohnungs­fertigstellungen im Jahr 2025, kombiniert mit einigen Investoren, die aufgrund steigender laufender Kosten verkaufen, kurzfristig zu einem schwächeren Wiederverkaufs­markt für Eigentumswohnungen führen könnten cmhc-schl.gc.ca. Viele Investoren, die zwischen 2018 und 2021 Eigentumswohnungen im Bau gekauft haben, sehen sich nun mit einer Fertigstellung und deutlich höheren Zinsen als erwartet konfrontiert, was einige zum Verkauf zwingen könnte – und so das Angebot auf dem Wiederverkaufsmarkt erhöht. Das könnte das Preiswachstum für Eigentumswohnungen in den nächsten 1-2 Jahren begrenzen. Auf der anderen Seite werden mietorientierte Immobilien (Mehrfamilienhäuser) weiterhin sehr gefragt sein bei institutionellen Investoren, da die Leerstände gering bleiben – die Preise für solche Objekte (Kapitalisierungsraten) sollten hoch bleiben. Gewerbliche Prognosen (von Gruppen wie CBRE) deuten darauf hin, dass mit der Stabilisierung der Wirtschaft in Vancouver die Renditen im Industrie- und Mehrfamilien­bereich weiter sinken, während sich die Auslastung von Büro- und Einzelhandels­flächen wieder erholt.

Unterschiedliche Segmente könnten sich unterschiedlich entwickeln. in Vancouver, die während der Zinserhöhungen den stärksten Rückgang bei den Verkäufen verzeichneten, könnten eine stärkere Erholung erleben, wenn Umsteiger bei sinkenden Zinsen wieder einsteigen. Die BCREA erwartet, dass die höherpreisigen Segmente 2024 dem größten Preisdruck nach unten ausgesetzt sein werden, insgesamt jedoch weitgehend stabile Preise bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – was darauf hindeutet, dass erschwinglichere Segmente ihren Wert besser halten könnten. und , die die eher „erschwinglichen“ Optionen sind, könnten eine konstante Nachfrage von Erstkäufern verzeichnen, da sich die Erschwinglichkeit nur sehr langsam verbessert. Ein Risiko bei Eigentumswohnungen ist jedoch das , das auf den Markt drängt: Die CMHC stellte fest, dass rekordverdächtige Wohnungs­fertigstellungen im Jahr 2025, kombiniert mit einigen Investoren, die aufgrund steigender laufender Kosten verkaufen, kurzfristig zu einem schwächeren Wiederverkaufs­markt für Eigentumswohnungen führen könnten cmhc-schl.gc.ca. Viele Investoren, die zwischen 2018 und 2021 Eigentumswohnungen im Bau gekauft haben, sehen sich nun mit einer Fertigstellung und deutlich höheren Zinsen als erwartet konfrontiert, was einige zum Verkauf zwingen könnte – und so das Angebot auf dem Wiederverkaufsmarkt erhöht. Das könnte das Preiswachstum für Eigentumswohnungen in den nächsten 1-2 Jahren begrenzen. Auf der anderen Seite werden Immobilien (Mehrfamilienhäuser) weiterhin sehr gefragt sein bei institutionellen Investoren, da die Leerstände gering bleiben – die Preise für solche Objekte (Kapitalisierungsraten) sollten hoch bleiben. Prognosen (von Gruppen wie CBRE) deuten darauf hin, dass mit der Stabilisierung der Wirtschaft in Vancouver die Renditen im Industrie- und Mehrfamilien­bereich weiter sinken, während sich die Auslastung von Büro- und Einzelhandels­flächen wieder erholt. Ökonomische Unwägbarkeiten: Einige Faktoren könnten diese Prognosen beeinflussen. Fallen die Zinsen schneller oder stärker als erwartet (zum Beispiel, wenn die Inflation rasch nachlässt und die Bank of Canada die Zinsen aggressiv senkt), könnte die Wohnungsnachfrage in Vancouver deutlich schneller anziehen, was zu über den Prognosen liegenden Preissteigerungen führen würde (möglicherweise zweistellige Zuwächse für ein oder zwei Jahre). Umgekehrt könnte, falls die Wirtschaft in eine Rezession abgleitet und die Arbeitslosigkeit steigt, die Wohnungsnachfrage länger verhalten bleiben, und die Preise könnten sogar stagnieren oder leicht fallen, bis das Vertrauen zurückkehrt. Eine weitere Unwägbarkeit ist das Eingreifen der Regierung: Jede Verlängerung des Ausländer­kaufverbots (was bereits geschehen ist) oder neue Steuern könnten die Nachfrage dämpfen, während etwa große staatliche Investitionen in bezahlbaren Wohnraum oder Infrastruktur den Markt ankurbeln könnten. Gegenwärtig gehen die meisten Prognosen von einem Status-quo-Szenario einer sich allmählich verbessernden Wirtschaft und sanft sinkenden Zinsen aus.

BCREAs ökonometrische Prognose ist vorsichtig – sie rechnet mit: Im Wesentlichen 0% Veränderung der durchschnittlichen Preise in Vancouver im Jahr 2024 und etwa +2% im Jahr 2025 bcrea.bc.ca (deren prognostizierter Durchschnittspreis für Greater Vancouver liegt bei 1,265 Mio. Dollar im Jahr 2024 und 1,287 Mio. Dollar im Jahr 2025 bcrea.bc.ca ).Dies bedeutet, dass die Preise eine Weile um das aktuelle Niveau schwanken, während der Markt seinen Halt findet.Im Gegensatz dazu sehen einige Branchenakteure mehr Aufwärtsdruck: RE/MAX erwartet beispielsweise, dass der durchschnittliche Hauspreis in Vancouver blog.remax.ca , und weist auf die verbesserte Stimmung und eine Rückkehr zu einem Verkäufermarkt bis Ende 2025 hin.Die nationale Prognose von Royal LePage (oben nicht zitiert, aber in den Medien erwähnt) hat für Vancouver im Jahr 2025 ebenfalls ein mittleres einstelliges Preiswachstum vorhergesagt.CMHC bietet ein Szenario mit unterschiedlichen Entwicklungen an: In seinem Housing Outlook 2025 stellte CMHC fest, dass– wahrscheinlich schneller als die Inflation – bevor sich das Wachstum in den Jahren 2026-27 verlangsamt, sobald die aufgestaute Nachfrage weitgehend gedeckt ist cmhc-schl.gc.ca .Bis 2027 erwartet die CMHC, dass Wohnraum aufgrund von Einkommenszuwächsen und erhöhtem Angebot etwas erschwinglicher sein wird als im Zeitraum 2022-24 cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca , was darauf hindeutet, dass die Preise bis dahin nur noch moderat steigen und sich an den Fundamentaldaten orientieren werden.Insgesamt ergibt sich daraus ein vernünftiger Basisausblick:.Dies setzt voraus, dass die Bank of Canada Ende 2024 und 2025 mit Zinssenkungen beginnt, was die Erschwinglichkeit ausreichend verbessert, um ein gewisses Preiswachstum zu unterstützen, jedoch nicht so sehr, dass wir einen weiteren starken Preisanstieg erleben.Es ist erwähnenswert, dass selbst bis 2026 Prognosen nicht davon ausgehen, dass die Preise in Vancouver wieder das verrückte Wachstum von 2021 erreichen.Tatsächlich deuten die Prognosen der RBC darauf hin, dass die Benchmark-Preise in Vancouver bis 2026 möglicherweise erst wieder das Niveau ihres Höchststands von 2022 erreichen werden vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca .Mit anderen Worten, der Markt könnte einen vollständigen Fünf-Jahres-Zyklus (2022-2026) benötigen, um den Zinsschock zu verdauen und wieder die früheren Preishochs zu erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 3–5-Jahres-Ausblick für den Immobilienmarkt in Vancouver vorsichtig optimistisch ist. Das wahrscheinlichste Szenario ist ein langsamer Aufwärtstrend: Das Transaktionsvolumen wird sich bis 2026 auf normales Niveau erholen und die Preise werden moderat steigen. Vancouver wird dabei vermutlich im Vergleich zu günstigeren kanadischen Märkten (mit mehr Wachstumspotenzial) schwächer abschneiden, jedoch weiterhin positive Impulse erfahren. Bis 2028 oder 2030 wird Vancouver weiterhin mit Herausforderungen bei der Erschwinglichkeit konfrontiert sein. Falls jedoch Initiativen zur Erhöhung des Wohnungsangebots Früchte tragen, besteht die Hoffnung, dass das Preiswachstum näher an das Einkommenswachstum heranreicht. Käufer und Verkäufer sollten momentan mit einem ausgeglichenen Markttrend rechnen, auf den weder ein großer Abschwung noch ein irrationaler Boom am Horizont wartet – im Wesentlichen eine Phase der Stabilisierung und Nachhaltigkeit nach der Turbulenz der frühen 2020er Jahre vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.

Highlights der Stadtteile und bemerkenswerte Entwicklungen

Die Immobiliengeschichte Vancouvers ist innerhalb der Stadt sehr unterschiedlich – jedes Stadtviertel hat eigene Trends und neue Projekte. Hier sind einige Höhepunkte auf Stadtteilebene und wichtige Projekte, die den Markt prägen:

Broadway Corridor & Mount Pleasant: Dieser zentrale Korridor durchläuft derzeit eine der bedeutendsten Transformationen in Vancouver. Die Broadway Subway (Millennium Line-Erweiterung), deren Eröffnung für 2026 geplant ist, wird sechs neue SkyTrain-Stationen von VCC–Clark bis Arbutus Street hinzufügen und so die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erheblich verbessern. Um dies zu nutzen, hat die Stadt den Broadway Plan verabschiedet, der etwa 500 Stadtblöcke entlang der Broadway zum Zweck einer Hochverdichtung neu ausweist. Schon jetzt gibt es eine Flut von Vorschlägen für neue Hochhäuser nahe künftiger Stationen wie Mount Pleasant und South Granville – etwa 150 neue Hochhausprojekte befinden sich entlang der Broadway in unterschiedlichen Entwicklungsstadien cityhallwatch.wordpress.com. Zu den bemerkenswerten künftigen Projekten zählen Cluster von 20- bis 30-geschossigen Mischnutzungstürmen rund um die Cambie-Broadway-Kreuzung (nahe dem Vancouver City Hall) und rund um die Oak Street (in der Nähe der künftigen Oak-VGH-Station beim Vancouver General Hospital). Mount Pleasant, traditionell ein Industrie- und Kunstviertel mit niedriger Bebauung, entwickelt sich zum Tech- und Eigentumswohnungs-Hotspot – etwa durch den neuen riesigen Campus der Tech-Firma Adobe und andere Digitalunternehmen rund um die Main Street, gefolgt von Wohnprojekten. Mietwohnungen sind hier ein wichtiger Bestandteil aufgrund von Vorschriften zum Mieterumzug (abgerissene Mietwohnungen müssen ersetzt werden). Der Charakter dieses Viertels wandelt sich rasant von niedriger Bebauung hin zu urbanen, am Nahverkehr orientierten Zentren. Immobilienwerte in Gebieten wie Fairview und Mount Pleasant haben erhebliches Steigungspotenzial durch die Verdichtung, während einige Mieter die Verdrängung („Demovictions“) fürchten, wenn alte Mietshäuser neuen Türmen weichen.

Dieser zentrale Korridor durchläuft derzeit eine der bedeutendsten Transformationen in Vancouver. Die (Millennium Line-Erweiterung), deren Eröffnung für 2026 geplant ist, wird sechs neue SkyTrain-Stationen von VCC–Clark bis Arbutus Street hinzufügen und so die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erheblich verbessern. Um dies zu nutzen, hat die Stadt den Broadway Plan verabschiedet, der etwa 500 Stadtblöcke entlang der Broadway zum Zweck einer Hochverdichtung neu ausweist. Schon jetzt gibt es eine Flut von Vorschlägen für neue Hochhäuser nahe künftiger Stationen wie Mount Pleasant und South Granville – etwa befinden sich entlang der Broadway in unterschiedlichen Entwicklungsstadien cityhallwatch.wordpress.com. Zu den bemerkenswerten künftigen Projekten zählen Cluster von 20- bis 30-geschossigen Mischnutzungstürmen rund um die Cambie-Broadway-Kreuzung (nahe dem Vancouver City Hall) und rund um die Oak Street (in der Nähe der künftigen Oak-VGH-Station beim Vancouver General Hospital). Mount Pleasant, traditionell ein Industrie- und Kunstviertel mit niedriger Bebauung, entwickelt sich zum Tech- und Eigentumswohnungs-Hotspot – etwa durch den neuen riesigen Campus der Tech-Firma Adobe und andere Digitalunternehmen rund um die Main Street, gefolgt von Wohnprojekten. sind hier ein wichtiger Bestandteil aufgrund von Vorschriften zum Mieterumzug (abgerissene Mietwohnungen müssen ersetzt werden). Der Charakter dieses Viertels wandelt sich rasant von niedriger Bebauung hin zu urbanen, am Nahverkehr orientierten Zentren. Immobilienwerte in Gebieten wie Fairview und Mount Pleasant haben erhebliches Steigungspotenzial durch die Verdichtung, während einige Mieter die Verdrängung („Demovictions“) fürchten, wenn alte Mietshäuser neuen Türmen weichen. Oakridge & Cambie Corridor (Süd-Vancouver): An der Cambie Street und 41st Avenue ist die Oakridge Park Neuentwicklung ein echter Wendepunkt. Das alte Oakridge Centre-Einkaufszentrum wird zu einer Masterplan-Gemeinschaft mit 5 Millionen Quadratfuß neu aufgebaut, bestehend aus 13 Türmen (bis zu 44 Stockwerke hoch) , die etwa 2.600 Wohnungen für 6.000 Bewohner beherbergen renx.ca renx.ca wird. Es wird ein riesiges neues Einkaufszentrum bieten (über 100 neue Geschäfte eröffnen ab 2025 in Phasen), einen neun Hektar großen öffentlichen Park auf dem Dach, ein Gemeindezentrum mit einer Bibliothek und einem Theater sowie Büroräume für Tausende von Arbeitskräften renx.ca renx.ca. Dieses Projekt, das voraussichtlich bis 2027 vollständig abgeschlossen sein wird, schafft faktisch ein neues „Downtown South“ in Oakridge. Der gesamte Cambie Corridor (entlang der Cambie Street von Marine Drive bis zur King Edward Ave) hat dank des Cambie Corridor Plans in den letzten Jahren Dutzende neuer Eigentumswohnungs-Gebäude erlebt. Niedrig verdichtete Häuser verwandeln sich in mittelhohe Eigentumswohnungen und Stadthäuser, und noch mehr Hochhäuser sind in Planung, besonders in der Nähe von Transitstationen (Oakridge, Marine Gateway, usw.). Ein Landrausch zur Zusammenlegung von Einfamilienhausgrundstücken rund um Oakridge läuft – Makler vermarkten Grundstücke für zukünftige Türme in Erwartung einer anhaltenden Nachfrage renx.ca renx.ca. Mit der Canada Line (SkyTrain), die hindurchführt, wird dieser Korridor weiterhin ein Hotspot für Entwicklungen bleiben. Für Käufer bedeutet das jährlich mehr Angebot an modernen Wohnungen (einschließlich einiger Betontürme), die hier auf den Markt kommen. Highlights der Nachbarschaft: Marine Drive bei Cambie verfügt jetzt über das Marine Gateway Mixed-Use Zentrum; Oakridge wird ein gehobenes Ziel für Einzelhandel und Wohnen; und selbst das Langara-Gebiet im Süden sieht neue Mietprojekte entstehen. Die Preise an der Cambie sind durch diese Veränderungen erheblich gestiegen, obwohl das erhöhte Angebot an Eigentumswohnungen das Preiswachstum künftig möglicherweise dämpfen wird.

An der Cambie Street und 41st Avenue ist die Neuentwicklung ein echter Wendepunkt. Das alte Oakridge Centre-Einkaufszentrum wird zu einer Masterplan-Gemeinschaft mit 5 Millionen Quadratfuß neu aufgebaut, bestehend aus , die etwa beherbergen renx.ca renx.ca wird. Es wird ein riesiges neues Einkaufszentrum bieten (über 100 neue Geschäfte eröffnen ab 2025 in Phasen), einen neun Hektar großen öffentlichen Park auf dem Dach, ein Gemeindezentrum mit einer Bibliothek und einem Theater sowie Büroräume für Tausende von Arbeitskräften renx.ca renx.ca. Dieses Projekt, das voraussichtlich bis 2027 vollständig abgeschlossen sein wird, schafft faktisch ein neues „Downtown South“ in Oakridge. Der gesamte Cambie Corridor (entlang der Cambie Street von Marine Drive bis zur King Edward Ave) hat dank des Cambie Corridor Plans in den letzten Jahren Dutzende neuer Eigentumswohnungs-Gebäude erlebt. Niedrig verdichtete Häuser verwandeln sich in mittelhohe Eigentumswohnungen und Stadthäuser, und noch mehr Hochhäuser sind in Planung, besonders in der Nähe von Transitstationen (Oakridge, Marine Gateway, usw.). Ein Landrausch zur Zusammenlegung von Einfamilienhausgrundstücken rund um Oakridge läuft – Makler vermarkten Grundstücke für zukünftige Türme in Erwartung einer anhaltenden Nachfrage renx.ca renx.ca. Mit der Canada Line (SkyTrain), die hindurchführt, wird dieser Korridor weiterhin ein Hotspot für Entwicklungen bleiben. Für Käufer bedeutet das jährlich mehr Angebot an modernen Wohnungen (einschließlich einiger Betontürme), die hier auf den Markt kommen. Highlights der Nachbarschaft: Marine Drive bei Cambie verfügt jetzt über das Marine Gateway Mixed-Use Zentrum; Oakridge wird ein gehobenes Ziel für Einzelhandel und Wohnen; und selbst das Langara-Gebiet im Süden sieht neue Mietprojekte entstehen. Die Preise an der Cambie sind durch diese Veränderungen erheblich gestiegen, obwohl das erhöhte Angebot an Eigentumswohnungen das Preiswachstum künftig möglicherweise dämpfen wird. Kitsilano & False Creek (West Side): In Kitsilano entsteht derzeit eine historische Entwicklung auf Land der First Nations. Das Sen̓áḵw-Projekt der Squamish Nation errichtet 11 terrassenförmige Türme direkt südlich der Burrard Bridge (in der Nähe des Vanier Parks) auf Reservatsland, das nicht den städtischen Bebauungsplänen unterliegt. Dieses ehrgeizige Projekt wird 6.000 neue Mietwohnungen schaffen – 80% als reguläre Mietwohnungen und 20% zu unter dem Marktpreis – auf einem 10 Hektar großen Gelände, auf dem zuvor nur einige Dutzend Häuser standen senakw.com blg.com. Sen̓áḵw wird Kanadas größtes Netto-Null-Wohnungsbauprojekt und wird bis Ende der 2020er Jahre (mit der ersten Phase bis 2026) ein riesiges Angebot an Mietwohnungen schaffen. Dies bringt dringend benötigten Wohnraum nach Kitsilano und könnte die Bevölkerungszahl des Viertels erheblich erhöhen. Anderswo in Kits und Point Grey befindet sich die riesige Jericho Lands -Neuentwicklung in der Planung. Eine Partnerschaft aus lokalen First Nations und bundesstaatlichen Entwicklern plant auf dem 90 Hektar großen ehemaligen Garnisonsgelände in Jericho (westlich der Alma St.) möglicherweise bis zu 10.000 Wohnungen in einer Mischung aus Hochhäusern und mehrgeschossigen Gebäuden, dazu Parks und Geschäfte. Obwohl dies noch Jahre entfernt ist (Umwidmung läuft), wird das Jericho-Projekt bis in die 2030er Jahre einen völlig neuen Wohnbezirk schaffen. Immobilien in Kitsilano sind nach wie vor sehr begehrt; diese Projekte könnten mehr Angebot und Auswahl bringen, insbesondere Mietwohnungen und möglicherweise auch einige bezahlbare Wohnungen, in ein Gebiet, das bislang vor allem für teure Wohnungen in niedrigen Gebäuden bekannt ist.

In Kitsilano entsteht derzeit eine historische Entwicklung auf Land der First Nations. Das der Squamish Nation errichtet 11 terrassenförmige Türme direkt südlich der Burrard Bridge (in der Nähe des Vanier Parks) auf Reservatsland, das nicht den städtischen Bebauungsplänen unterliegt. Dieses ehrgeizige Projekt wird schaffen – 80% als reguläre Mietwohnungen und 20% zu unter dem Marktpreis – auf einem 10 Hektar großen Gelände, auf dem zuvor nur einige Dutzend Häuser standen senakw.com blg.com. Sen̓áḵw wird Kanadas größtes Netto-Null-Wohnungsbauprojekt und wird bis Ende der 2020er Jahre (mit der ersten Phase bis 2026) ein riesiges Angebot an Mietwohnungen schaffen. Dies bringt dringend benötigten Wohnraum nach Kitsilano und könnte die Bevölkerungszahl des Viertels erheblich erhöhen. Anderswo in Kits und Point Grey befindet sich die riesige -Neuentwicklung in der Planung. Eine Partnerschaft aus lokalen First Nations und bundesstaatlichen Entwicklern plant auf dem 90 Hektar großen ehemaligen Garnisonsgelände in Jericho (westlich der Alma St.) möglicherweise bis zu 10.000 Wohnungen in einer Mischung aus Hochhäusern und mehrgeschossigen Gebäuden, dazu Parks und Geschäfte. Obwohl dies noch Jahre entfernt ist (Umwidmung läuft), wird das Jericho-Projekt bis in die 2030er Jahre einen völlig neuen Wohnbezirk schaffen. Immobilien in Kitsilano sind nach wie vor sehr begehrt; diese Projekte könnten mehr Angebot und Auswahl bringen, insbesondere Mietwohnungen und möglicherweise auch einige bezahlbare Wohnungen, in ein Gebiet, das bislang vor allem für teure Wohnungen in niedrigen Gebäuden bekannt ist. Downtown & West End: Der Wohnungsmarkt im Zentrum von Vancouver ist ausgereift, aber es gibt deutliche Veränderungen. Das Viertel West End beispielsweise erhält im Rahmen des West End Community Plans mehrere neue, hochwertige Eigentumswohnungstürme. Luxusprojekte wie Alberni von Kengo Kuma und Barclay x Thurlow bereichern die Skyline. Außerdem sehen wir, dass ältere Mietshochhäuser im West End renoviert oder mit städtischen Anreizen umgebaut werden, um den Mietwohnungsbestand zu erhalten oder auszubauen. Im Innenstadtbereich und in Coal Harbour liegt der Fokus in den letzten Jahren etwas mehr auf der gewerblichen Entwicklung (wie das weitläufige Amazon-Büro im neu entwickelten Post-Gebäude). Da jedoch die Büro-Leerstandsquote gestiegen ist, fördert die Stadt den Umbau einiger Flächen: Tatsächlich, wie erwähnt, wird ein älteres Bürogebäude in der Innenstadt in ein Hotel umgewandelt altusgroup.com, und es wird über eine Umwidmung von Büro- in Wohngebäude für geeignete Objekte diskutiert. Die Bevölkerung in der Innenstadt wächst nicht so schnell wie in anderen Vierteln, gerade weil es fast keine freien Bauflächen mehr gibt – auf fast allen geeigneten Grundstücken stehen inzwischen Hochhäuser. Eine Ausnahme bildet Northeast False Creek (nahe Rogers Arena), wo durch den Abriss der Georgia-Viadukte Land für neue gemischt genutzte Quartiere (inklusive sozialem Wohnungsbau) entstehen wird. Dieses Gebiet wird ab Ende der 2020er Jahre besonders interessant sein. Währenddessen sind Strata-Büro und Tech-Hub -Projekte in umgewandelten Gebäuden in Gastown und Yaletown entstanden, und diese Viertel bleiben lebendig für junge Berufstätige, was die Nachfrage nach Eigentumswohnungen dort aufrechterhält. Der Eigentumswohnungsmarkt in der Innenstadt ist 2025 ausgeglichen; die Preise gingen 2023 leicht zurück, haben sich dann aber stabilisiert, und weiteres Wachstum wird von der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung abhängen (z.B. von der Rückkehr der Einwanderung und der Studierenden ins Stadtzentrum).

Der Wohnungsmarkt im Zentrum von Vancouver ist ausgereift, aber es gibt deutliche Veränderungen. Das Viertel beispielsweise erhält im Rahmen des West End Community Plans mehrere neue, hochwertige Eigentumswohnungstürme. Luxusprojekte wie Alberni von Kengo Kuma und Barclay x Thurlow bereichern die Skyline. Außerdem sehen wir, dass ältere Mietshochhäuser im West End renoviert oder mit städtischen Anreizen umgebaut werden, um den Mietwohnungsbestand zu erhalten oder auszubauen. Im Innenstadtbereich und in Coal Harbour liegt der Fokus in den letzten Jahren etwas mehr auf der gewerblichen Entwicklung (wie das weitläufige Amazon-Büro im neu entwickelten Post-Gebäude). Da jedoch die Büro-Leerstandsquote gestiegen ist, fördert die Stadt den Umbau einiger Flächen: Tatsächlich, wie erwähnt, wird ein älteres Bürogebäude in der Innenstadt in ein Hotel umgewandelt altusgroup.com, und es wird über eine Umwidmung von Büro- in Wohngebäude für geeignete Objekte diskutiert. Die Bevölkerung in der Innenstadt wächst nicht so schnell wie in anderen Vierteln, gerade weil es fast keine freien Bauflächen mehr gibt – auf fast allen geeigneten Grundstücken stehen inzwischen Hochhäuser. Eine Ausnahme bildet Northeast False Creek (nahe Rogers Arena), wo durch den Abriss der Georgia-Viadukte Land für neue gemischt genutzte Quartiere (inklusive sozialem Wohnungsbau) entstehen wird. Dieses Gebiet wird ab Ende der 2020er Jahre besonders interessant sein. Währenddessen sind und -Projekte in umgewandelten Gebäuden in Gastown und Yaletown entstanden, und diese Viertel bleiben lebendig für junge Berufstätige, was die Nachfrage nach Eigentumswohnungen dort aufrechterhält. Der Eigentumswohnungsmarkt in der Innenstadt ist 2025 ausgeglichen; die Preise gingen 2023 leicht zurück, haben sich dann aber stabilisiert, und weiteres Wachstum wird von der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung abhängen (z.B. von der Rückkehr der Einwanderung und der Studierenden ins Stadtzentrum). Ost-Vancouver (Main, Fraser, Hastings): Traditionell war Ost-Vancouver die erschwinglichere Seite der Stadt, doch die Gentrifizierung schreitet stetig voran. Entlang der Main Street und Fraser Street weichen ältere Mietshäuser und Ladenlokale zunehmend kleinen Eigentumswohnungsprojekten. Mount Pleasant East ist ein Hotspot mit Craft-Brauereien, Tech-Startups und neuen Eigentumswohnungen, die Millennials anziehen. Eine große Institution, die die Zukunft von Ost-Vancouver prägt, ist der neue St. Paul’s Hospital -Campus, der am False Creek Flats (nahe Main & Terminal) gebaut wird. Dieses Krankenhausprojekt mit einem Volumen von über 2 Milliarden Dollar (Eröffnung ca. 2027) wird einen Gesundheits- und Life-Science-Schwerpunkt für den ganzen Stadtteil schaffen und voraussichtlich weitere medizinische Bürogebäude, Labore und natürlich Wohnraum für Beschäftigte im Gesundheitswesen nach sich ziehen. Im Bereich Commercial Drive und Grandview entstehen immer mehr mittelhohe Gebäude und mit der Verlängerung der SkyTrain-Linie bis Arbutus (und später bis zur UBC) bleiben die östlichen Stationen wie Commercial–Broadway wichtige Verkehrsknotenpunkte mit ständigem Entwicklungsinteresse. Der Hastings-Korridor in Ost-Vancouver hat mehrere größere Projekte zur Erneuerung des sozialen Wohnungsbaus in Vorbereitung (z.B. die Aufwertung älterer Sozialwohnheime). Ebenfalls erwähnenswert ist, dass die interkommunale Migration dazu führt, dass ein Teil der Nachfrage, die Vancouver nicht bedienen kann, in angrenzende Städte wie Burnaby und New Westminster ausweicht – junge Familien ziehen zum Beispiel häufig nach Ost-Burnaby oder Nord-Vancouver, was wiederum Einfluss auf die Teilmärkte Vancouvers hat.

Traditionell war Ost-Vancouver die erschwinglichere Seite der Stadt, doch die Gentrifizierung schreitet stetig voran. Entlang der Main Street und Fraser Street weichen ältere Mietshäuser und Ladenlokale zunehmend kleinen Eigentumswohnungsprojekten. Mount Pleasant East ist ein Hotspot mit Craft-Brauereien, Tech-Startups und neuen Eigentumswohnungen, die Millennials anziehen. Eine große Institution, die die Zukunft von Ost-Vancouver prägt, ist der neue -Campus, der am False Creek Flats (nahe Main & Terminal) gebaut wird. Dieses Krankenhausprojekt mit einem Volumen von über 2 Milliarden Dollar (Eröffnung ca. 2027) wird einen Gesundheits- und Life-Science-Schwerpunkt für den ganzen Stadtteil schaffen und voraussichtlich weitere medizinische Bürogebäude, Labore und natürlich Wohnraum für Beschäftigte im Gesundheitswesen nach sich ziehen. Im Bereich Commercial Drive und Grandview entstehen immer mehr mittelhohe Gebäude und mit der Verlängerung der SkyTrain-Linie bis Arbutus (und später bis zur UBC) bleiben die östlichen Stationen wie Commercial–Broadway wichtige Verkehrsknotenpunkte mit ständigem Entwicklungsinteresse. Der Hastings-Korridor in Ost-Vancouver hat mehrere größere Projekte zur Erneuerung des sozialen Wohnungsbaus in Vorbereitung (z.B. die Aufwertung älterer Sozialwohnheime). Ebenfalls erwähnenswert ist, dass die dazu führt, dass ein Teil der Nachfrage, die Vancouver nicht bedienen kann, in angrenzende Städte wie Burnaby und New Westminster ausweicht – junge Familien ziehen zum Beispiel häufig nach Ost-Burnaby oder Nord-Vancouver, was wiederum Einfluss auf die Teilmärkte Vancouvers hat. Vororte von Metro Vancouver: Außerhalb der Stadtgrenzen boomen mehrere suburbane Zentren und verdienen Erwähnung, da sie den Gesamtmarkt der Region beeinflussen. Surrey, mittlerweile die zweitgrößte Stadt in BC, baut ein neues Stadtzentrum in Whalley mit mehreren Hochhaus-Wohntürmen (einige davon 50–60 Stockwerke hoch) und der Surrey-Langley SkyTrain befindet sich im Bau (Eröffnung ca. 2028), was die Entwicklung entlang des Fraser Highway auslöst. Burnaby hat große Masterpläne für Brentwood, Lougheed und Metrotown – tausende Eigentumswohnungen werden hinzugefügt (das Amazing Brentwood Projekt, City of Lougheed, Station Square usw.). Diese Vorortoptionen entlasten Vancouver etwas, indem sie (leicht) erschwinglichere Wohnungen für Ersterwerber bieten, die sich Vancouver selbst nicht leisten können. Auch Coquitlam und Richmond verzeichnen bedeutende Entwicklungen in der Nähe des öffentlichen Nahverkehrs. Obwohl es sich nicht um Stadtteile von Vancouver handelt, bedeutet die Vermehrung dieser urbanen Zentren, dass das Wachstum der Metro-Region breiter verteilt ist. Für Investoren in Vancouver kann dieses regionale Wachstum Konkurrenz bedeuten – z. B. könnte ein Mieter sich für einen neuen Wohnturm in Burnaby zu einer günstigeren Miete entscheiden statt für ein älteres Gebäude in Vancouver, was die Mietpreiserhöhungen in der Stadt abmildert.

Insgesamt befinden sich Vancouvers Stadtviertel im Wandel, mit vielen spannenden Entwicklungen am Horizont. Von den hoch aufragenden neuen Türmen in Oakridge und Brentwood bis zu den groß angelegten Mietwohnanlagen in Sen̓áḵw und Jericho bringt das nächste Jahrzehnt zehntausende neue Wohnungen und neue Gewerbeflächen in die Region. Ziel dieser Entwicklungen ist es, die Wohnungsnot zu entschärfen und die Stadt zu modernisieren, auch wenn einige Vorhaben umstritten sind (Veränderung des Stadtteilcharakters, Verdrängungsprobleme usw.). Für Immobilienbeobachter bietet der jeweilige Entwicklungsverlauf der Stadtteile – ob Verdichtung entlang von Verkehrskorridoren oder Wiederentwicklung alter Standorte – unterschiedliche Chancen. Käufer und Investoren können profitieren, wenn sie in Gebiete vor Abschluss von Großprojekten einsteigen (und so von der Wertsteigerung profitieren), während Eigennutzer schlicht eine nie dagewesene Auswahl an Wohnungen und Annehmlichkeiten genießen können. Vancouver im Jahr 2025 steht an einem Wendepunkt der Entwicklung und balanciert Wachstum und Lebensqualität – Viertel für Viertel.

Quellen: