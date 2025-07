Αγορά Ακινήτων της Γκουανγκζού 2025: Επισκόπηση και Προοπτικές έως το 2030

Επισκόπηση Αγοράς το 2025 (Κατοικίες & Επαγγελματικοί Χώροι)

Η αγορά ακινήτων της Γκουανγκτζού το 2025 αντανακλά μια μικτή ανάκαμψη εν μέσω προηγούμενων πιέσεων ύφεσης. Στον οικιστικό τομέα, οι τιμές κατοικιών σημείωναν πτώση κατά τη διάρκεια του 2024 αλλά παρουσίασαν σημάδια σταθεροποίησης στις αρχές του 2025. Οι τιμές των νέων κατοικιών στη Γκουανγκτζού ήταν περίπου 24.700 RMB ανά τετραγωνικό μέτρο τον Μάρτιο του 2025 – σχεδόν σταθερές (+0,15% σε ετήσια βάση) – ενώ οι τιμές των μεταχειρισμένων κατοικιών κυμάνθηκαν γύρω στα 36.400 RMB (παραμένοντας ~5,8% χαμηλότερες σε ετήσια βάση). Ο όγκος συναλλαγών σημείωσε αξιοσημείωτη ανάκαμψη: η συνολική πωλούμενη επιφάνεια νέων κατοικιών στο Δ’ τρίμηνο 2024 εκτοξεύθηκε σε ~2,12 εκατομμύρια m², υπερβαίνοντας κατά πολύ τη νέα προσφορά (1,05 εκατομμύρια m²) καθώς η συγκρατημένη ζήτηση επανήλθε μετά τη χαλάρωση πολιτικών savills.com pdf.savills.asia. Τον Ιανουάριο του 2025, οι πρώτες πόλεις της χώρας (συμπεριλαμβανομένης της Γκουανγκτζού) είδαν τις πωλήσεις νέων κατοικιών να αυξάνονται κατά 16% σε ετήσια βάση (μετά τις προσαρμογές λόγω Κινεζικής Πρωτοχρονιάς), δείχνοντας ανανεωμένη εμπιστοσύνη αγοραστών στη στεγαστική αγορά της Γκουανγκτζού.

Στην πλευρά των επαγγελματικών ακινήτων, το 2025 έφερε κύμα νέας προσφοράς και συγκρατημένη ανάκαμψη. Στα γραφεία κατηγορίας Α, η Γκουανγκτζού είδε σημαντικές νέες ολοκληρώσεις σε αναπτυσσόμενες περιοχές όπως η υποαγορά International Financial City (με προσθήκη ~255.000 m² στο Α’ τρίμηνο του 2025) cushmanwakefield.com. Ωστόσο, η ζήτηση δεν έχει συμβαδίσει πλήρως, ανεβάζοντας το ποσοστό κενών γραφείων περίπου στο 19,3% πανελλαδικά και αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να μειώσουν τα ενοίκια cushmanwakefield.com. Το Α’ τρίμηνο 2025, το μέσο ενοίκιο γραφείων κατηγορίας Α μειώθηκε κατά ~4,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, φθάνοντας περίπου τα 125 RMB ανά m² το μήνα cushmanwakefield.com, αντανακλώντας συνθήκες ευνοϊκές για τους ενοικιαστές. Ο τομέας των εμπορικών ακινήτων λιανικής είναι πιο σταθερός: το απόθεμα βασικών χώρων λιανικής έμεινε στα 5,8 εκατομμύρια m², με την καταναλωτική δαπάνη που προωθείται από πολιτικές (π.χ. επιδοτήσεις για ανταλλαγή ηλεκτρονικών ειδών) να στηρίζει την επέκταση των ενοικιαστών. Το ποσοστό κενού λιανικής αυξήθηκε ελαφρώς στο 8,7% και το μέσο ενοίκιο καταστημάτων μειώθηκε κατά ~1,1% στις αρχές του 2025. Συνολικά, η επαγγελματική αγορά της Γκουανγκτζού το 2025 χαρακτηρίζεται από υψηλή προσφορά και κενά σε γραφεία αλλά βελτίωση στη λιανική, ενώ η αγορά κατοικίας σταδιακά φτάνει στον «πάτο» μετά από ένα δύσκολο 2024.

Βασικές Τάσεις Αγοράς το 2025

Τάσεις Τιμών: Οι τιμές κατοικιών στη Γκουανγκζού υπέστησαν διόρθωση το 2024 και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκαν το 2025. Οι τιμές των νέων κατοικιών υποχώρησαν περίπου 7% σε ετήσια βάση μέχρι τα τέλη του 2024, αλλά τα κυβερνητικά μέτρα τόνωσης βοήθησαν να ανακοπεί η πτώση. Μέχρι τον Μάρτιο του 2025, οι τιμές νέων κατοικιών ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες μόλις 2,8% σε ετήσια βάση στις μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας (και ουσιαστικά σταθερές στη Γκουανγκζού). Το Διάγραμμα 1 παρακάτω δείχνει τον δείκτη τιμών νέων κατοικιών της Γκουανγκζού, ο οποίος βυθίστηκε το 2024 αλλά άρχισε να ανεβαίνει στις αρχές του 2025 καθώς βελτιώθηκε το κλίμα των αγοραστών. Οι τιμές μεταχειρισμένων κατοικιών ανακάμπτουν πιο αργά, καθώς παραμένουν 4–9% χαμηλότερες από πέρυσι στις μεγάλες πόλεις. Στη Γκουανγκζού, οι τιμές των υφιστάμενων κατοικιών παραμένουν χαμηλές (-5,8% ετησίως τον Μάρτιο) ακόμη και αν οι τιμές των νέων κατοικιών έχουν σταθεροποιηθεί. Στον εμπορικό τομέα, τα ενοίκια γραφείων δέχονται καθοδική πίεση λόγω υπερπροσφοράς, ενώ τα ενοίκια λιανικής δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα με μόνο ήπιες μειώσεις cushmanwakefield.com.

Προφίλ Κύριων Περιοχών (Tianhe, Haizhu, Yuexiu, Panyu)

Η Γκουανγκζού είναι μια μητρόπολη με ποικίλες περιοχές, καθεμία με διακριτά χαρακτηριστικά ακινήτων. Ακολουθεί ανάλυση τεσσάρων σημαντικών αστικών περιοχών και της ελκυστικότητάς τους για ανάπτυξη και επενδύσεις:

Περιοχή Tianhe

Το Τιανχέ είναι το χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο της Γκουανγκτζού, φιλοξενώντας το Tianhe CBD και το Zhujiang New Town – τον πιο σύγχρονο ορίζοντα της πόλης. Βρίσκεται σταθερά στην κατάταξη ως η ακριβότερη περιοχή για ακίνητα, με μέσες τιμές κατοικιών πολύ πάνω από τον μέσο όρο της πόλης. Ήδη από το 2017, οι μέσες τιμές νέων κατοικιών στο Τιανχέ ξεπερνούσαν τα 30.000 RMB/μ² (περίπου το διπλάσιο του μέσου όρου της πόλης εκείνη την περίοδο), ενώ ακίνητα σε σημαντικές περιοχές (π.χ. Zhujiang New Town CBD) έχουν φτάσει μέχρι και τα 70.000 RMB/μ² scirp.org. Σήμερα, το 2025, οι αξίες κατοικιών στο Τιανχέ παραμένουν από τις υψηλότερες στην Γκουανγκτζού (περίπου στα ίδια επίπεδα με τη Yuexiu), αντικατοπτρίζοντας την κεντρική του τοποθεσία και τις ποιοτικές ανέσεις. Η περιοχή διαθέτει πολυτελή εμπορικά κέντρα, γραφεία κατηγορίας Α και πολυτελή διαμερίσματα που προσελκύουν εύπορους αγοραστές και εταιρικούς ενοικιαστές. Τα πλεονεκτήματα της υποδομής – όπως το εκτεταμένο δίκτυο μετρό και η νέα κυκλική γραμμή 11 που εξυπηρετεί το Τιανχέ macaudailytimes.com.mo – ενισχύουν περαιτέρω την έλξη του. Από επενδυτικής άποψης, το Τιανχέ προσφέρει σταθερότητα και κύρος: τα ακίνητα εδώ διατηρούν την αξία τους λόγω της έλλειψης γης και της ισχυρής ζήτησης από επαγγελματίες και ξένους. Ωστόσο, οι αποδόσεις είναι σχετικά χαμηλές (λόγω των υψηλών τιμών και των μέτριων ενοικίων) και το κόστος εισόδου είναι υψηλό. Παρ’ όλα αυτά, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του Τιανχέ (π.χ. η αναδυόμενη περιοχή του International Financial City στα ανατολικά cushmanwakefield.com) και η συγκέντρωση εταιρειών Fortune 500 το καθιστούν βασικό σημείο ενδιαφέροντος για μακροπρόθεσμους επενδυτές παρά το υψηλό του κόστος.

Περιφέρεια Haizhu

Η περιοχή Haizhu βρίσκεται ακριβώς νότια του ποταμού Pearl και εξελίσσεται από μια παλαιότερη βιομηχανική/κατοικημένη περιοχή σε μια νέα ζώνη τεχνολογίας και εκθέσεων. Περιλαμβάνει την Pazhou, που αποτελεί πλέον την Πιλοτική Ζώνη Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Οικονομίας της Γκουανγκζού, όπου πολλές τεχνολογικές και εμπορικές εταιρείες έχουν εγκαταστήσει γραφεία. Αυτή η μεταμόρφωση μετατρέπει τη Haizhu σε τεχνολογικό κόμβο, αυξάνοντας τη ζήτηση τόσο για επαγγελματικούς χώρους όσο και για πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή. Εκεί στεγάζεται επίσης το συγκρότημα της Καντονέζικης Έκθεσης και αρκετά πανεπιστήμια, συμβάλλοντας σε μια ζωντανή αγορά ενοικίων. Τα ακίνητα στη Haizhu είναι γενικά ελαφρώς φθηνότερα από την Tianhe, αλλά έχουν σημειώσει σημαντική ανατίμηση λόγω της εισροής επενδύσεων στην τεχνολογική βιομηχανία. Για παράδειγμα, νέα διαμερίσματα σε περιζήτητες περιοχές της Haizhu (κοντά στην Pazhou ή κατά μήκος του ποταμόδρομου) καταγράφουν υψηλές τιμές, αν και οι μέσοι όροι τιμών είναι λίγο πιο προσιτοί σε σχέση με το κέντρο Tianhe/Yuexiu. Η ελκυστικότητα της Haizhu έγκειται στον συνδυασμό άνεσης και νέου αναπτυξιακού δυναμικού – βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης, εξυπηρετείται καλά από τα ΜΜΜ και διαθέτει μεγάλης κλίμακας σχέδια αναπλάσεων. Οι επενδυτές βλέπουν ευκαιρίες στη συνεχιζόμενη αστική ανανέωση της Haizhu, καθώς παλιά εργοστάσια και χωριά μετατρέπονται σε σύγχρονα συγκροτήματα. Ένα ρίσκο, ωστόσο, είναι η γραμμή προσφοράς: εάν ξεκινήσουν ταυτόχρονα πάρα πολλά νέα έργα στην Pazhou, η περιοχή μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με αυξημένα ποσοστά κενών ή πίεση στις τιμές ενοικίων. Ωστόσο, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές είναι θετικές καθώς οι υποδομές (π.χ. νέες γραμμές μετρό και γέφυρες) ενισχύουν τη συνδεσιμότητα της Haizhu και οι κυβερνητικές πολιτικές προωθούν το τοπικό τεχνολογικό οικοσύστημα.

Περιφέρεια Yuexiu

Η Yuexiu αποτελεί το ιστορικό κέντρο και διοικητική καρδιά της Γκουανγκζού. Εδώ βρίσκονται κυβερνητικά γραφεία, κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς και καθιερωμένοι εμπορικοί δρόμοι. Το οικιστικό απόθεμα της Yuexiu τείνει να είναι παλαιότερο (πολλά παραδοσιακά διαμερίσματα), ενώ η γη για νέα ανάπτυξη είναι περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά, η Yuexiu παραμένει μία από τις πιο περιζήτητες διευθύνσεις λόγω του κεντρικού της χαρακτήρα, των ώριμων υποδομών και των κορυφαίων σχολείων. Οι μέσες τιμές κατοικιών στη Yuexiu ανταγωνίζονται αυτές της Tianhe – πάνω από 30.000 RMB/μ² πριν μερικά χρόνια και αυξάνονται έκτοτε σύμφωνα με scirp.org. Οι γοητευτικές παλιές γειτονιές και τα πάρκα της περιοχής (όπως το Yuexiu Park, Dongshan) προσελκύουν οικογένειες και εργαζόμενους γραφείου, διατηρώντας σταθερή τη ζήτηση. Το επενδυτικό δυναμικό της Yuexiu προέρχεται από επιλεκτικά έργα αστικής ανάπλασης: η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και την αναβάθμιση των υποδομών στις γηρασμένες περιοχές. Καθώς η μεγάλη ελεύθερη γη είναι σπάνια, η πλειοψηφία των νέων κατοικιών προκύπτει από αναπλάσεις, οι οποίες είναι συνήθως υψηλών προδιαγραφών και απορροφώνται γρήγορα από την αγορά. Η αγορά ενοικίων στην Yuexiu είναι σταθερή, στηριζόμενη σε σημαντικό πληθυσμό δημοσίων υπαλλήλων και μακροχρόνιων κατοίκων· ωστόσο, η αύξηση των ενοικίων είναι μέτρια εξαιτίας του παλαιού κτιριακού αποθέματος. Για τους επενδυτές, η Yuexiu προσφέρει χαμηλή μεταβλητότητα και σταθερή διατήρηση της αξίας σε βάθος χρόνου. Τα ακίνητα εδώ είναι λιγότερο φανταστικά και περισσότερο “blue-chip”. Ένα πιθανό μειονέκτημα είναι ο πιο αργός ρυθμός σύγχρονης ανάπτυξης – με λίγα νέα εμπορικά έργα, η Yuexiu μπορεί να φαίνεται στατική σε σύγκριση με τις ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές. Ωστόσο, ως το πολιτιστικό και διοικητικό κέντρο της Γκουανγκζού, η φήμη και η σπανιότητα γης στη Yuexiu διασφαλίζουν τη διαχρονική σημασία της στην τοπική αγορά ακινήτων.

Περιφέρεια Panyu

Η Panyu είναι μια εκτεταμένη περιοχή στα νότια της πόλης, γνωστή για τις οικιστικές επεκτάσεις και το φιλικό προς τις οικογένειες περιβάλλον. Παλαιότερα προαστιακή, η Panyu έχει αστικοποιηθεί γρήγορα και τώρα είναι πλήρως ενσωματωμένη μέσω αυτοκινητοδρόμων και μετρό (φιλοξενώντας τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Νότιας Γκουανγκζού, το κεντρικό σημείο υψηλής ταχύτητας της πόλης). Η στέγαση στην Panyu είναι σημαντικά πιο προσιτή από ό,τι στο κέντρο της Γκουανγκζού – οι τιμές μπορεί να είναι στο μισό ή και χαμηλότερες σε σχέση με την Tianhe/Yuexiu, ανάλογα την τοποθεσία. Πολλές μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις, συμπεριλαμβανομένων νεότερων ουρανοξυστών με πολλές παροχές, έχουν δημιουργηθεί στην Panyu για να εξυπηρετήσουν τη μεσαία τάξη και αγοραστές πρώτης κατοικίας. Λόγω της αφθονίας χώρου, η προσφορά στην Panyu είναι υψηλή, γεγονός που συμβάλλει στο υψηλότερο ποσοστό αδειανών κατοικιών (~23%) – το υψηλότερο στη Γκουανγκζού. Αυτός ο κίνδυνος υπερπροσφοράς σημαίνει ότι η αύξηση τιμών στην Panyu είναι πιο συγκρατημένη. Ωστόσο, η ελκυστικότητα της Panyu έγκειται στη ισορροπία μεταξύ λογικού κόστους και βελτιωμένων υποδομών. Η περιοχή διαθέτει αξιοθέατα όπως το Chimelong (μεγάλο θεματικό πάρκο), πανεπιστημιουπόλεις και νέα βιομηχανικά πάρκα. Τα επερχόμενα έργα μετρό και διαπεριφερειακών σιδηροδρόμων θα μειώσουν περαιτέρω τους χρόνους μετακίνησης μεταξύ της Panyu και του κέντρου της πόλης macaudailytimes.com.mo macaudailytimes.com.mo. Για τους επενδυτές, η Panyu παρουσιάζει ευκαιρίες σε απόδοσης ενοικίων ελαφρώς υψηλότερες από τις κεντρικές περιοχές (λόγω χαμηλότερων τιμών αγοράς) και σε μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανάπτυξη καθώς το αστικό αποτύπωμα της Γκουανγκζού επεκτείνεται. Οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτερες περίοδοι διακράτησης για την εμφάνιση κερδών και ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας (τα ακίνητα μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να πουληθούν σε μια αδύναμη αγορά). Συνολικά, η Panyu τοποθετείται ως το «επόμενο μέτωπο» αστικής ανάπτυξης της Γκουανγκζού – περιοχή όπου η μελλοντική πληθυσμιακή ροή της πόλης μπορεί να εξυπηρετηθεί σε πιο προσιτές τιμές.

Κρατικές Πολιτικές για Στέγαση και Γη

Η κυβερνητική πολιτική υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στην πορεία της αγοράς ακινήτων στη Γκουανγκζού. Στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025, οι αρχές εισήγαγαν μέτρα για να σταθεροποιήσουν την αγορά κατοικίας και να ενθαρρύνουν τις αγορές. Κύριο βήμα ήταν η χαλάρωση των περιορισμών αγορών κατοικίας (HPRs). Η δημοτική κυβέρνηση της Γκουανγκζού, στην πραγματικότητα, χαλάρωσε πλήρως τα όρια αγορών – έως τον Ιανουάριο του 2024 επέτρεψε σχεδόν απεριόριστες αγορές κατοικίας στην πόλη. Για παράδειγμα, από τις 27 Ιανουαρίου 2024, κάθε κατοικία μεγαλύτερη από 120 m² επιτρεπόταν να διακινείται ελεύθερα χωρίς τον προηγούμενο περιορισμό επιλεξιμότητας pdf.savills.asia. Αυτό ουσιαστικά ήρε τους περιορισμούς στην κατοχή πολλών μεγάλων διαμερισμάτων και αποσκοπούσε στην τόνωση της ζήτησης αναβάθμισης. Τέτοια τοπική χαλάρωση ήταν ευθυγραμμισμένη με τα εθνικά μηνύματα ότι «η στέγαση είναι για να ζούμε, όχι για κερδοσκοπία», αλλά και ότι η λογική καταναλωτική ζήτηση πρέπει να υποστηρίζεται.

Άλλες υποστηρικτικές πολιτικές περιλαμβάνουν τη μείωση του κόστους των στεγαστικών δανείων και των φόρων. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας μείωσε τα επιτόκια (το βασικό επιτόκιο δανεισμού 5 ετών έχει μειωθεί στο 4,3%) και καθοδήγησε τις τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια στα υπάρχοντα στεγαστικά δάνεια, προσφέροντας σε πολλούς ιδιοκτήτες κατοικιών στην Κουανγκτζού μείωση επιτοκίου περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2024. Οι απαιτήσεις για προκαταβολή ενοποιήθηκαν και μειώθηκαν – πλέον το ελάχιστο για πρώτη και δεύτερη κατοικία σε εθνικό επίπεδο είναι 15% – διευκολύνοντας τους αγοραστές να αναβαθμίσουν την κατοικία τους. Η κυβέρνηση μείωσε επίσης τους φόρους συναλλαγής για όσους πουλάνε το τρέχον σπίτι τους για να αγοράσουν νέο (για να ενθαρρύνει τις αναβαθμίσεις κατοικίας). Οι πολιτικές αυτές συνδυαστικά έχουν απελευθερώσει τη ζήτηση για στέγαση μειώνοντας το οικονομικό βάρος των αγοραστών.

Από την πλευρά της προσφοράς γης, η Κουανγκτζού ακολούθησε το κεντρικοποιημένο σύστημα δημοπρασιών γης της Κίνας, αλλά η πόλη περιόρισε τις πωλήσεις γης εν μέσω της ύφεσης της αγοράς. Όπως αναφέρθηκε, η έκταση οικιστικής γης που πωλήθηκε το 2024 μειώθηκε περίπου κατά 50% σε ετήσια βάση – μια σκόπιμη κίνηση για να αποφευχθεί η υπερπροσφορά και να σταθεροποιηθούν οι τιμές γης. Η πόλη προώθησε επίσης την αναβάθμιση ανενεργής ή υποχρησιμοποιούμενης αστικής γης (όπως παλιά χωριά) αντί για νέα επέκταση σε παρθένες περιοχές, σε ευθυγράμμιση με τις πρωτοβουλίες αστικής ανανέωσης του εθνικού πολιτικού πακέτου. Επιπλέον, η Κουανγκτζού συμπεριλήφθηκε στη “λευκή λίστα” του κεντρικού κράτους για τους πιο ασφαλείς κατασκευαστές, που σημαίνει ότι επιλεγμένοι οικονομικά εύρωστοι κατασκευαστές μπορούν να λάβουν στήριξη και χρηματοδότηση για να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των έργων. Αυτό βοηθά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγοραστών σε προπωλούμενα ακίνητα, διασφαλίζοντας ότι τα έργα στην Κουανγκτζού δεν θα σταματήσουν λόγω προβλημάτων ρευστότητας των κατασκευαστών.

Συνοπτικά, το πολιτικό περιβάλλον της Κουανγκτζού το 2025 χαρακτηρίζεται από στοχευμένη χαλάρωση και στήριξη: χαλάρωση των περιορισμών αγοράς, μείωση του κόστους χρηματοδότησης και προσεκτική διαχείριση της προσφοράς γης. Τα μέτρα αυτά έχουν αρχίσει ήδη να αναζωογονούν τη δραστηριότητα στην αγορά (ιδιαίτερα τις πωλήσεις νέων κατοικιών), αν και οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση απέναντι στην υπερβολική κερδοσκοπία. Η ισορροπία μεταξύ της ενθάρρυνσης της πραγματικής ζήτησης και της συγκράτησης της κερδοσκοπίας είναι λεπτή – αλλά ως τώρα, η στήριξη μέσω πολιτικής υπήρξε καθοριστική για τη στροφή της αγοράς ακινήτων της Κουανγκτζού προς την ανάκαμψη το 2025.

Αναπτυξιακά έργα Υποδομών που Επηρεάζουν την Αγορά Ακινήτων

Οι μαζικές επενδύσεις σε υποδομές στη Γκουανγκτζού αναδιαμορφώνουν την πόλη και επηρεάζουν τις αξίες των ακινήτων. Το 2025, το δίκτυο μεταφορών της Γκουανγκτζού υφίσταται μια μεγάλη επέκταση. Η πόλη σκοπεύει να ανοίξει 10 νέες γραμμές μετρό και διαπεριφερειακού σιδηροδρόμου μέσα στο έτος, προσθέτοντας 173 χιλιόμετρα γραμμής macaudailytimes.com.mo. Αυτό το γρήγορο χτίσιμο περιλαμβάνει ολοκαίνουργιες γραμμές μετρό και επεκτάσεις που βελτιώνουν την πρόσβαση σε περιφερειακές περιοχές. Για παράδειγμα, η Γραμμή 11 του Μετρό, μια εσωτερική κυκλική γραμμή 44 χλμ., εγκαινιάστηκε στα τέλη του 2024, συνδέοντας βασικές περιοχές όπως τις Τιανχέ, Γουέξιου, Λιγουάν, Χαϊζού και Μπαϊγιούν σε έναν κύκλο macaudailytimes.com.mo. Τέτοιες βελτιώσεις στη συνδεσιμότητα καθιστούν γειτονιές που προηγουμένως θεωρούνταν απομακρυσμένες πιο ελκυστικές για οικιστική και εμπορική ανάπτυξη. Τα ακίνητα κοντά σε νέους σταθμούς (για παράδειγμα, κατά μήκος της διαδρομής της Γραμμής 11 ή της επερχόμενης Γραμμής 10 σε πυκνοκατοικημένες περιοχές barchart.comeguangzhou.gov.cn) αναμένεται να δουν αύξηση της αξίας και μεγαλύτερη ζήτηση λόγω της μείωσης του χρόνου μετακίνησης.

Η Γκουανγκτζού ενισχύει επίσης την ενσωμάτωσή της στην Ευρύτερη Περιοχή του Κόλπου (Greater Bay Area – GBA) μέσω βελτιωμένων διαπεριφερειακών μεταφορών. Μια νέα βόρεια επέκταση της διαπεριφερειακής σιδηροδρομικής γραμμής Γκουανγκτζού-Κινγκγιουάν άνοιξε πρόσφατα macaudailytimes.com.mo, και η γραμμή ταχείας σιδηροδρομικής σύνδεσης από τη Γκουανγκτζού προς το Χονγκ Κονγκ έχει σημειώσει άνοδο στη χρήση – πάνω από 27 εκατομμύρια ταξίδια μεταξύ Γκουανγκντόνγκ και Χονγκ Κονγκ πραγματοποιήθηκαν μέσω του ταχείας σιδηροδρόμου το 2024, με αύξηση 37% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος macaudailytimes.com.mo. Αυτή η αυξημένη κινητικότητα διευκολύνει τα επαγγελματικά ταξίδια και τις μετακινήσεις σε όλη την περιοχή, ενισχύοντας την ελκυστικότητα της Γκουανγκτζού ως περιφερειακού κόμβου. Μπορεί δυνητικά να προσελκύσει διασυνοριακές επενδύσεις και ζήτηση για κατοικία (π.χ. αγοραστές από το Χονγκ Κονγκ που αναζητούν ακίνητα στη Γκουανγκτζού λόγω της πιο εύκολης πρόσβασης).

Πέρα από τις μεταφορές, τα βιομηχανικά και τεχνολογικά πάρκα αποτελούν βασικές υποδομές που διαμορφώνουν την αγορά ακινήτων. Η ανάπτυξη της Ζώνης Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Οικονομίας Pazhou στη Haizhu είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή η ζώνη των 81 km² (με το Pazhou ως πυρήνα) προσελκύει τεχνολογικές εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις, με την υποστήριξη κυβερνητικών πρωτοβουλιών cnbayarea.org.cn newsgd.com. Καθώς η περιοχή του Pazhou γεμίζει με νέες πανεπιστημιουπόλεις γραφείων και εργαστήρια καινοτομίας, δημιουργείται ταυτόχρονη ζήτηση για κοντινά διαμερίσματα, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Ομοίως, στην περιοχή Huangpu (ακριβώς έξω από τις τέσσερις εστιασμένες περιοχές μας), έργα όπως η Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City και η Guangzhou Science City προσελκύουν επαγγελματίες, αυξάνοντας έτσι τις στεγαστικές ανάγκες στην ανατολική Guangzhou και τις γειτονικές περιοχές.

Τα έργα αστικής ανανέωσης είναι μια ακόμα πτυχή της ανάπτυξης των υποδομών. Οι αρχές της Guangzhou έχουν ανακαινίσει παλαιές γειτονιές και πρώην βιομηχανικούς χώρους για να δημιουργήσουν νέο χρηστικό χώρο. Για παράδειγμα, παλιά αστικά χωριά σε προνομιακές τοποθεσίες αναπτύσσονται εκ νέου ως σύγχρονες, μικτές κοινότητες χρήσεων. Αυτές οι προσπάθειες αστικής ανανέωσης όχι μόνο βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά ουσιαστικά προσθέτουν προσφορά σε κεντρικές περιοχές χωρίς επέκταση του αστικού ιστού. Ένα ενδεικτικό έργο είναι η εν εξελίξει αναβάθμιση της περιοχής Tongde Wei στη Yuexiu και μέρη της Haizhu, μετατρέποντας τα ερειπωμένα σπίτια σε διαμερίσματα μεσαίας κατηγορίας – αυξάνοντας έτσι το απόθεμα κατοικιών εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Επιπλέον, η Guangzhou επενδύει σε δημόσιες παροχές (πάρκα, παραποτάμιους περιπάτους στον Ποταμό Περλ, πολιτιστικές εγκαταστάσεις) που ενισχύουν την ελκυστικότητα των γειτονιών και συνεπώς τις αξίες ακινήτων.

Ουσιαστικά, η άνθιση των υποδομών της Guangzhou – από τις συγκοινωνιακές γραμμές έως τα τεχνολογικά πάρκα και την ανανέωση παλαιών συνοικιών – αποτελεί σημαντικό μοχλό για την αγορά ακινήτων της. Η βελτίωση των μεταφορών «ενώνει» το μητροπολιτικό συγκρότημα, μειώνει το πλεονέκτημα του κέντρου και διαχέει τη ζήτηση πιο ομοιόμορφα. Νέοι εμπορικοί κόμβοι (οικονομικά κέντρα, ζώνες καινοτομίας) δημιουργούν θέσεις εργασίας έξω από το παραδοσιακό κέντρο, γεγονός που με τη σειρά του ενισχύει τις τοπικές αγορές κατοικίας. Αυτές οι εξελίξεις αναμένεται να συνεχιστούν έως το 2030, στηρίζοντας την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, αν και οι περιοχές με υστέρηση σε διασυνδεσιμότητα μπορεί να επωφεληθούν λιγότερο. Για επενδυτές και αγοραστές κατοικιών, η εγγύτητα σε νέες υποδομές καθίσταται ολοένα και πιο καθοριστική στη Guangzhou, καθώς συχνά συνδέεται με αυξημένο δυναμικό κεφαλαιακής υπεραξίας.

Ευκαιρίες και Κίνδυνοι Επενδύσεων

Ευκαιρίες Επένδυσης: Η Γκουανγκζού προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες για εγχώριους και διεθνείς επενδυτές ακινήτων, χάρη στο καθεστώς της ως πόλη πρώτης κατηγορίας (Tier-1) και κινητήρια δύναμη στην περιοχή Greater Bay Area. Μία ευκαιρία είναι η εκμετάλλευση της πτώσης της αγοράς: μετά τις διορθώσεις τιμών του 2024, οι τιμές εισόδου το 2025 είναι σχετικά ελκυστικές ιστορικά, ειδικά στα προάστια. Οι επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μπορούν να επωφεληθούν από την αναμενόμενη ανάκαμψη και τη μέτρια αύξηση τιμών τα επόμενα χρόνια. Τα ισχυρά οικονομικά θεμέλια της Γκουανγκζού (ποικιλία βιομηχανιών, μεταποιητική βάση, αναπτυσσόμενος τεχνολογικός τομέας) και η συνεχιζόμενη αύξηση του πληθυσμού διασφαλίζουν σταθερή ζήτηση για κατοικίες από τελικούς χρήστες. Τα επενδυτικά ακίνητα προς ενοικίαση αποτελούν επίσης ελκυστική επιλογή – η προώθηση από την πόλη οικονομικά προσιτής μακροχρόνιας ενοικίασης και η άνοδος θεσμικών εκμισθωτών υποδεικνύουν μια ώριμη αγορά ενοικίων. Αν και οι μεικτές αποδόσεις των ενοικίων δεν είναι υψηλές (κατά μέσο όρο ~2–3% στις κεντρικές περιοχές), είναι κάπως καλύτερες σε φθηνότερες συνοικίες όπως το Πανγιού ή τα περίχωρα, και η ζήτηση για ενοικίαση είναι ισχυρή λόγω του μεγάλου φοιτητικού και εργαζόμενου πληθυσμού μεταναστών.

Μια άλλη ευκαιρία βρίσκεται στους εμπορικούς τομείς ακινήτων που βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία. Για παράδειγμα, ο κλάδος της εφοδιαστικής και των βιομηχανικών ακινήτων της Γκουανγκζού γνωρίζει εκσυγχρονισμό και επέκταση – σύγχρονες αποθήκες και επιχειρηματικά πάρκα σε περιοχές όπως η Νανσά και κοντά στα λιμάνια έχουν ζήτηση καθώς η ηλεκτρονικό εμπόριο και το εμπόριο ευδοκιμούν. Οι επενδυτές μπορούν να βρουν αξία σε αυτά τα μη οικιστικά περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις. Η αγορά γραφείων, αν και προς το παρόν αδύναμη, προσφέρει ευκαιρίες σε αναδυόμενες υποαγορές: ακίνητα στη νέα International Financial City ή στην περιοχή Pazhou μπορεί να αποκτηθούν με έκπτωση όσο οι περιοχές αυτές αναπτύσσονται, με πιθανά κέρδη καθώς ωριμάζουν και γεμίζουν με ενοικιαστές. Οι διεθνείς επενδυτές μπορούν επίσης να εξετάσουν τα τουριστικά και εμπορικά ακίνητα της Γκουανγκζού, προσβλέποντας σε ανάκαμψη του τουρισμού και της καταναλωτικής δαπάνης καθώς η οικονομία της Κίνας επανέρχεται στην κανονικότητα μετά την πανδημία (η Γκουανγκζού φιλοξενεί παραδοσιακά πολλές εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια που ενισχύουν τη ζήτηση για ξενοδοχεία).

Η πολιτική στήριξη δημιουργεί επίσης επενδυτικά ανοίγματα. Η ευνοϊκή στάση της κυβέρνησης απέναντι στη στέγαση προς ενοικίαση (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης γης για ενοικιαζόμενα έργα και φορολογικών κινήτρων) θα μπορούσε να καταστήσει οικονομικά ελκυστικές τις αναπτύξεις build-to-rent. Παρομοίως, τα έργα αστικής ανανέωσης συχνά υποδέχονται ιδιωτικές επενδυτικές συνεργασίες – οι κατασκευαστές που ειδικεύονται στην αναβάθμιση πόλεων μπορεί να βρουν τις πρωτοβουλίες της Γκουανγκζού εύφορο έδαφος, με τις δημοτικές αρχές να επιδιώκουν κοινοπραξίες για την αναζωογόνηση παλαιότερων περιοχών. Τέλος, ως πόλη της GBA, η Γκουανγκζού αναμένεται να επωφεληθεί από την περιφερειακή ολοκλήρωση· οι επενδυτές μπορούν να στοχεύσουν ακίνητα κοντά σε συγκοινωνιακούς κόμβους (όπως ο Σταθμός South Guangzhou ή οι νέες στάσεις του διαπεριφερειακού σιδηροδρόμου) που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μελλοντικές εμπορικές εστίες.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι: Παρά τις ευκαιρίες της, η αγορά ακινήτων της Γκουανγκζού ενέχει αρκετούς κινδύνους που πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές. Ένας βασικός κίνδυνος είναι η συνεχιζόμενη υπερπροσφορά σε ορισμένα τμήματα. Τα υψηλά ποσοστά αδιάθετων κατοικιών σε περιοχές όπως το Panyu δείχνουν ότι ορισμένα ακίνητα θα μπορούσαν να δυσκολευτούν να βρουν ενοίκους ή να παρουσιάσουν κεφαλαιακή εκτίμηση βραχυπρόθεσμα. Αν η ανάκαμψη της ζήτησης είναι πιο αργή από το αναμενόμενο, οι επενδυτές που κατέχουν πολλαπλές μονάδες μπορεί να αντιμετωπίσουν παρατεταμένους χρόνους πώλησης ή να χρειαστεί να προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις. Η υπερπροσφορά στον τομέα των γραφείων είναι ένας ακόμη κίνδυνος – με ποσοστό κενών σχεδόν 20% και περισσότερα έργα να αναμένονται cushmanwakefield.com, τα ενοίκια γραφείων θα μπορούσαν να παραμείνουν χαμηλά για χρόνια, καθιστώντας δύσκολη την επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων σε επενδύσεις γραφείων.

Ένας άλλος παράγοντας κινδύνου είναι η αβεβαιότητα της πολιτικής και ο ρυθμιστικός έλεγχος. Ενώ οι τρέχουσες πολιτικές είναι υποστηρικτικές, η κινεζική κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει τους κανονισμούς για την κατοικία γρήγορα, ανταποκρινόμενη στις συνθήκες της αγοράς. Για παράδειγμα, αν οι τιμές ανακάμψουν πολύ γρήγορα, οι αρχές μπορεί να επιβάλουν εκ νέου περιορισμούς αγορών ή αυστηρότερες πιστωτικές ελέγχους, γεγονός που θα μείωνε τη δραστηριότητα των επενδυτών. Οι διεθνείς επενδυτές αντιμετωπίζουν επίσης συναλλαγματικό και επαναπατριστικό κίνδυνο – η Κίνα διατηρεί ελέγχους κεφαλαίων, οπότε η μεταφορά μεγάλων ποσών ενοικίων ή εσόδων από πωλήσεις εκτός της χώρας μπορεί να είναι δύσκολη. Επιπλέον, οι διακυμάνσεις του νομίσματος (αξία του RMB) μπορεί να επηρεάσουν την πραγματική απόδοση για τους ξένους επενδυτές.

Κίνδυνοι σχετικοί με τη γενική οικονομική κατάσταση και την υγεία των κατασκευαστών υπάρχουν επίσης. Η ευρύτερη ύφεση στον κλάδο των ακινήτων στην Κίνα έχει οδηγήσει αρκετούς κατασκευαστές σε δυσμένεια. Παρόλο που η αγορά της Γκουανγκζού είναι σχετικά υγιέστερη, ορισμένοι τοπικοί κατασκευαστές (συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με την Evergrande ή άλλους) έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την ολοκλήρωση έργων. Η κρατική στήριξη μέσω της “λευκής λίστας” περιορίζει αυτόν τον κίνδυνο, αλλά οι επενδυτές που αγοράζουν ακίνητα προπώλησης ή συνεργάζονται σε αναπτυξιακά έργα πρέπει να ελέγχουν σχολαστικά τα οικονομικά των κατασκευαστών. Μακροοικονομικοί παράγοντες, όπως οι τάσεις επιτοκίων και οι επιβραδύνσεις λόγω εμπορικών διακυμάνσεων, θέτουν επίσης κινδύνους· υψηλότερη ανεργία ή βραδύτερη αύξηση εισοδήματος στην περιοχή θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση κατοικιών τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη το χαμηλό εισόδημα από ενοίκια και τις υψηλές αποτιμήσεις που χαρακτηρίζουν τις πόλεις πρώτης κατηγορίας. Σε μέρη όπως η Γκουανγκζού, το μεγαλύτερο μέρος της απόδοσης στις κατοικίες ιστορικά προέρχεται από την κεφαλαιακή εκτίμηση, όχι από το εισόδημα από ενοίκια. Αν η εποχή των διψήφιων ετήσιων αυξήσεων τιμών έχει παρέλθει (καθώς πολλοί αναλυτές προβλέπουν μέτρια ετήσια αύξηση 1-3% μετά το 2025), τότε η μαθηματική λογική της επένδυσης αλλάζει. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές ενδέχεται να δουν ακόμα καλές αποδόσεις, αλλά όσοι αναζητούν γρήγορα κέρδη θα δυσκολευτούν περισσότερο. Συνοψίζοντας, η Γκουανγκζού προσφέρει ένα ελκυστικό αλλά περίπλοκο επενδυτικό περιβάλλον: οι συνετοί επενδυτές θα διαφοροποιούν (σε περιοχές και τύπους ακινήτων), θα αξιοποιούν τους τρέχοντες πολιτικούς ανέμους και θα διατηρούν αρκετά μακρύ ορίζοντα για να αντέξουν τις κυκλικές υφέσεις.

Προοπτικές Αγοράς και Προβλέψεις (2026–2030)

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η συναίνεση μεταξύ των ειδικών είναι ότι η αγορά ακινήτων της Γκουανγκζού θα εισέλθει σε μια περίοδο. Μετά τη φάση διόρθωσης, το 2025 θεωρείται σημείο καμπής: μια δημοσκόπηση του Reuters με αναλυτές προβλέπει ότι οι τιμές κατοικιών στην Κίνα θα μειωθούν κατά περίπου 2–2,5% το 2025, και στη συνέχεια θα σταθεροποιηθούν και θα επιστρέψουν σε ήπια ανάπτυξη έως το 2026 reuters.com . Σε συμφωνία με αυτό, οι τιμές κατοικιών στη Γκουανγκζού αναμένεται νακαι στη συνέχεια να αυξηθούν με συγκρατημένο ρυθμό κατά τα τέλη της δεκαετίας του 2020. Μια πρόβλεψη εκτιμά ότι οι πανεθνικές τιμές ενδέχεται να αυξηθούν κατά ~1–2% το 2026–2027. Για τη Γκουανγκζού συγκεκριμένα (ως πόλη πρώτης γραμμής με ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία), η αύξηση των τιμών ενδέχεται να υπερβεί ελαφρώς τον εθνικό μέσο όρο – ίσως σε μονοψήφια ποσοστά ετησίως – με την προϋπόθεση ότι η ευρύτερη οικονομία παραμένει υγιής. Υπάρχει προοπτική περαιτέρω ανόδου λόγω της ενοποίησης της Greater Bay Area, που θα μπορούσε να φέρει επιπλέον ζήτηση για κατοικίες και επενδύσεις στη Γκουανγκζού έως το 2030. Στην εμπορική πλευρά, ηίσως να είναι αργή. Ορισμένοι αναλυτές μιλούν ακόμη και για μια «χαμένη δεκαετία» για τα γραφεία στην Κίνα λόγω της δομικής υπερπροσφοράς και των νέων τάσεων στην εργασία. Η κενότητα των γραφείων της Γκουανγκζού μπορεί να παραμείνει υψηλή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2020, έως ότου απορροφηθούν τα πλεονάζοντα ακίνητα. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (χρηματοοικονομικά, τεχνολογία, προηγμένη μεταποίηση) αναμένεται να βελτιώσει σταδιακά την απορρόφηση των γραφειακών χώρων. Μέχρι το 2030, τα ενοίκια γραφείων Grade A στη Γκουανγκζού ενδέχεται να ξαναπάρουν ανοδική τροχιά όταν η αγορά εξισορροπηθεί, αν και οι ημέρες των ταχύτατων αυξήσεων ενοικίων της δεκαετίας του 2010 πιθανότατα έχουν τελειώσει. Ηέχει πιο θετική προοπτική, λόγω της αύξησης του πληθυσμού και των αυξανόμενων καταναλωτικών δαπανών στη Γκουανγκζού. Διεθνείς λιανέμποροι και μάρκες εστίασης & ψυχαγωγίας συνεχίζουν να βλέπουν τη Γκουανγκζού ως βασική αγορά, επομένως τα ενοίκια και οι πληρότητες στα καλύτερα εμπορικά ακίνητα αναμένεται να μείνουν υψηλά, ενώ νέα έργα εμπειρικού λιανικού εμπορίου (εμπορικά κέντρα με ενσωματωμένη ψυχαγωγία και πολιτισμό) αναμένεται να λειτουργήσουν έως το 2030. Όσον αφορά τις, ερευνητικές εταιρείες παρέχουν ορισμένες βασικές εκτιμήσεις: Η συνολική αγορά ακινήτων στην Κίνα αναμένεται να αναπτυχθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ~3,9% από το 2025 έως το 2030, φτάνοντας περίπου τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε αξία έως το 2030. Για τον οικιστικό τομέα, μια εκτίμηση τοποθετεί τη συνολική αξία συναλλαγών κατοικιών στην Κίνα στα 20 τρισεκατομμύρια γιουάν έως το 2030, εκ των οποίων η Γκουανγκζού θα αποτελεί σημαντικό μερίδιο, ως μία από τις κορυφαίες αγορές. Οι συμβουλευτικές εταιρείες ακινήτων JLL και CBRE έχουν εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία – αναμένουν ότι οι πωλήσεις και οι τιμές ακινήτων στη Γκουανγκζού θακαι στη συνέχεια θα αυξηθούν ελαφρώς, με τη στήριξη της ισχυρής οικονομικής βάσης της πόλης και των βελτιώσεων στις υποδομές (όπως η ολοκλήρωση πολλαπλών γραμμών μετρό έως το 2027). Μέχρι το, η Γκουανγκζού επίσης αναμένεται να επωφεληθεί από πληθυσμιακές εισροές λόγω της αστικοποίησης και της ελκυστικότητάς της προς τα ταλέντα στο πλαίσιο της GBA. Το 14ο Πενταετές Σχέδιο της πόλης (2021–2025) και τα μετέπειτα χρόνια περιλαμβάνουν στόχους για τη δημιουργία εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων κατοικίας και τη διατήρηση της προσιτότητας, κάτι που σημαίνει ότι η προσφορά θα αυξηθεί, αλλά θα προσαρμόζεται στις δημογραφικές ανάγκες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παραμένουν αβεβαιότητες στη μακροπρόθεσμη προοπτική. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, η κατεύθυνση της πολιτικής της Κίνας (π.χ. ένας ενδεχόμενος φόρος ακίνητης περιουσίας έως το 2030 θα μπορούσε να αλλάξει τη συμπεριφορά των επενδυτών) και τεχνολογικές αλλαγές όπως η τηλεργασία (που θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση για γραφειακούς χώρους). Παρ’ όλα αυτά, η θέση της Γκουανγκζού ως εμπορική και βιομηχανική δύναμη και ως περιφερειακός κόμβος μεταφορών της προσδίδει ανθεκτικότητα. Η γενική προσδοκία είναι για μέτρια, βιώσιμη ανάπτυξη και όχι για επιστροφή στις εποχές «έκρηξης». Όπως συνοψίζει ένας αναλυτής: «Προβλέπουμε σταθεροποίηση των τιμών νέων κατοικιών το 2025 και άνοδο στη συνέχεια». Οι περισσότερες προβλέψεις μέχρι το 2030 εκτιμούν ότι η αγορά ακινήτων της Γκουανγκζού θα ευθυγραμμιστεί με τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη – σταδιακές αυξήσεις τιμών, υψηλούς αλλά βελτιούμενους όγκους και μια αγορά που ωριμάζει με μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα.

Πίνακας 1: Τιμές Κατοικιών στις πόλεις Πρώτου Επιπέδου της Κίνας (Μάρτιος 2025)

Πόλη Μέση τιμή νέου σπιτιού (RMB/m²) Ετήσια μεταβολή (Νέο) Μέση τιμή μεταχειρισμένου (RMB/m²) Ετήσια μεταβολή (Μεταχειρισμένο) Πεκίνο 46.079 (US$6.420) +1,8% 68.714 (US$9.580) –6,5% Σαγκάη 57.588 (US$8.030) +10,1% 59.500 (US$8.290) –6,3% Γκουανγκζού 24.744 (US$3.450) +0,15% 36.385 (US$5.070) –5,8% Σενζέν 52.705 (US$7.350) –0,4% 67.587 (US$9.420) –3,3%

Πηγή: CREIS μέσω Global Property Guide. Τα σπίτια στη Γκουανγκζού είναι φθηνότερα κατά μέσο όρο από το Πεκίνο, τη Σαγκάη ή το Σενζέν, γεγονός που υποδεικνύει σχετική προσιτότητα μεταξύ των πόλεων πρώτου επιπέδου.

Συνολικά, η αγορά ακινήτων της Γκουανγκζού έως το 2030 προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη, πιο ισορροπημένη και περισσότερο θεσμοθετημένη. Η αύξηση των τιμών των κατοικιών πιθανότατα θα είναι συγκρατημένη αλλά θετική, βασιζόμενη στη ζήτηση από τελικούς χρήστες και όχι στην κερδοσκοπία. Η ενοικιαζόμενη κατοικία θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην αγορά. Η πόλη θα συνεχίσει να επενδύει στη συνδεσιμότητα και την ποιότητα ζωής, ενισχύοντας περαιτέρω την ενοποίηση των περιοχών και των γειτονικών πόλεων της. Για επενδυτές και ενδιαφερόμενους, η επόμενη πενταετία έως δεκαετία στη Γκουανγκζού υπόσχεται σταθερά κέρδη με λιγότερες ακραίες διακυμάνσεις – μια πορεία ωρίμανσης που σηματοδοτεί τη μετάβαση της Γκουανγκζού σε μια πραγματικά σύγχρονη παγκόσμια αγορά ακινήτων.

Πηγές: Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις, εκθέσεις αγοράς και δημοσιογραφικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από Savills, Cushman & Wakefield, Global Property Guide, Reuters και στατιστικά στοιχεία πόλης Γκουανγκζού cushmanwakefield.com pdf.savills.asia. Αυτά παρέχουν μια τρέχουσα εικόνα (μέσα 2025) και τεκμηριωμένες προοπτικές για την αγορά ακινήτων της Γκουανγκζού μέχρι το 2030. Όλα τα χρηματικά ποσά αναφέρονται σε γιουάν (RMB) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.