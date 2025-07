Αγορά Ακινήτων του Μιλάνου 2025: Τάσεις Ανάπτυξης, Δημοφιλείς Περιοχές & Τολμηρές Προβλέψεις

Η άνθηση της αγοράς ακινήτων του Μιλάνου δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης – Η πρωτεύουσα της μόδας και των χρηματοοικονομικών της Ιταλίας ηγείται της εγχώριας αγοράς ακινήτων με ανθεκτική ανάπτυξη το 2025. Τόσο ο κατοικίας όσο και ο εμπορικός τομέας βιώνουν δυναμικές αλλαγές, από την αυξημένη ζήτηση κατοικιών σε αναδυόμενες περιοχές μέχρι ρεκόρ επενδύσεων σε γραφεία, λιανικό εμπόριο και ξενοδοχεία. Κοιτάζοντας μπροστά, οι ειδικοί προβλέπουν μέτριες αυξήσεις τιμών και διατηρούμενο ενδιαφέρον για τα ακίνητα του Μιλάνου, με κινητήριες δυνάμεις τα έργα αστικής αναβάθμισης, τις αναβαθμίσεις υποδομών (όπως νέες γραμμές μετρό) και μια ακμάζουσα οικονομία που τροφοδοτείται από τον τουρισμό. Σε αυτήν την εκτενή αναφορά, εξετάζουμε τις τάσεις στην αγορά κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων του Μιλάνου, τις προβλέψεις τιμών για τα επόμενα χρόνια, τις πιο «καυτές» γειτονιές (και κρυμμένα διαμάντια) για επενδυτές, τα μεγάλα έργα που αναδιαμορφώνουν την πόλη, τις κανονιστικές αλλαγές, καθώς και τις οικονομικές και δημογραφικές δυνάμεις που διαμορφώνουν το τοπίο.

Τάσεις στην Αγορά Κατοικιών το 2025

Ανάκαμψη Πωλήσεων και Σταθερή Αύξηση Τιμών: Μετά από μια σύντομη επιβράδυνση το 2023, η αγορά κατοικίας του Μιλάνου ανακάμπτει το 2025. Στο πρώτο τρίμηνο, οι πωλήσεις κατοικιών στο Μιλάνο αυξήθηκαν πάνω από 7% σε ετήσια βάση (5.505 συναλλαγές) dils.com, αντανακλώντας την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των αγοραστών. Σε εθνικό επίπεδο, οι συναλλαγές αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο (+11,5% σε ετήσια βάση το Α’ τρίμηνο 2025), ενισχυμένες από χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων που έφεραν περισσότερους αγοραστές πίσω στην αγορά idealista.it idealista.it. Οι τράπεζες παραμένουν κάπως επιφυλακτικές στη χορήγηση δανείων, αλλά συνολικά η δραστηριότητα χρηματοδότησης έχει αυξηθεί κατά 32% σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα επιτόκια έχουν μειωθεί ελαφρώς από τα υψηλά του 2022 idealista.it idealista.it. Οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται με μέτριο αλλά σταθερό ρυθμό – πρόσφατες έρευνες δείχνουν ετήσιες αυξήσεις περίπου +1,1% έως +1,4% στις μεγάλες πόλεις της Ιταλίας idealista.it. Το Μιλάνο, ως η ακριβότερη αγορά στην Ιταλία, έχει δει μικρές αυξήσεις τιμών παρά το υψηλότερο κόστος δανεισμού, χάρη στη διαρκή ζήτηση και τη χαμηλή προσφορά νέων κατοικιών.

Κέντρο vs. Περιφέρεια – Διαφοροποιούμενες Τάσεις: Οι κορυφαίες γειτονιές του κέντρου της πόλης του Μιλάνου έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα τιμών. Συνολικά, οι αξίες στο ιστορικό κέντρο στην πραγματικότητα υποχώρησαν κατά -0,8% στις αρχές του 2024, καθώς οι αγοραστές υπερπολυτελών ακινήτων έγιναν πιο επιφυλακτικοί idealista.it idealista.it . Τα ακίνητα υψηλής κατηγορίας σε περιοχές όπως η(Fashion District) εξακολουθούν να αγγίζουν τιμέςγια κομψά, ιστορικά διαμερίσματα, και οι ξένοι ελίτ (ιδιαίτερα Αμερικανοί και Ανατολικοευρωπαίοι αγοραστές) συνεχίζουν να τα αναζητούν idealista.it . Ωστόσο, με τις τιμές ήδη σε υψηλά επίπεδα και μια έλλειψη πραγματικά κορυφαίων καταχωρίσεων, το κεντρικό τμήμα της πολυτελούς αγοράς παραμένει κυρίως σταθερό idealista.it idealista.it . Εν τω μεταξύ,στην αγορά με σημαντική ανατίμηση. Οι αγοραστές που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κέντρο – ή έξυπνοι επενδυτές – στρέφονται σε αναζωογονημένες περιοχές ακριβώς έξω από το κέντρο, όπου η αστική ανανέωση και οι νέες υποδομές idealista.it . Ιδιαίτερα,: για παράδειγμα, η μακρο-περιοχή(νοτιοανατολικό Μιλάνο) είδε τις τιμές να αυξάνονται κατάπέρυσι μετά από νέα οικιστικά έργα γύρω από τη Fondazione Prada και το Scalo Porta Romana idealista.it . Παρομοίως, εργατικές συνοικίες όπως οικαι(επίσης στα νοτιοανατολικά προάστια) προσελκύουν νέους αγοραστές και επενδυτές μεκαι μεγάλες προοπτικές ανόδουl idealista.it . Στην περιοχή(νοτιοδυτικά), η συνεχιζόμενη αναβάθμιση πρώην βιομηχανικών χώρων (π.χ. το πρώην εργοστάσιο Richard Ginori) αύξησε τις τιμές κατάκαι ώθησε τις αξίες των νεόδμητων στα €6.000–7.000/τ.μ. idealista.it . Ακόμα και τα απομακρυσμένα προάστια γνωρίζουν αναγέννηση: περιοχές όπως η(νότια) επωφελούνται από την εγγύτητα σε σταθμούς μετρό και φοιτητές ενοικιαστές, με τα διαμερίσματα να παραμένουν στα €2.500–3.400/τ.μ. και να αυξάνονται σταθερά idealista.it . Η(βορειοδυτικά) είναι ένα ακόμη παράδειγμα – πρόσφατες αναπλάσεις δημόσιων χώρων και μεγαλύτερα, οικογενειακά διαμερίσματα έχουν προσελκύσει νέες οικογένειες, αυξάνοντας τις αξίες στα

Συρρίκνωση της Προσφοράς Νέας Κατοικίας: Ένα βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς του Μιλάνου είναι η χρόνια έλλειψη νέας δόμησης. Τα νεόδμητα ακίνητα αποτελούν μόνο ~9–10% των πωλήσεων στο Μιλάνο (λίγο πάνω από τον εθνικό μέσο όρο) dils.com, και πολλά πρόσφατα έργα έχουν εξαντληθεί γρήγορα. Οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος κατασκευής και καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, οπότε η ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων συχνά προτιμάται έναντι της ανέγερσης νέων idealista.it. Τα κρατικά κίνητρα για ανακαινίσεις (όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις “Superbonus” της Ιταλίας, αν και πρόσφατα έχουν περιοριστεί) έχουν προκαλέσει ένα κύμα ενεργειακά αποδοτικών αναβαθμίσεων. Ως αποτέλεσμα, ένα αυξανόμενο ποσοστό κατοικιών στην αγορά πλέον διαθέτει υψηλές ενεργειακές κλάσεις (Κατηγορία Α ή Β), αυξανόμενο από 4,7% σε 7,3% των πωλήσεων τα τελευταία δύο χρόνια idealista.it. Αυτές οι εκσυγχρονισμένες ή νεόδμητες μονάδες αποφέρουν υψηλότερες τιμές και έχουν σημειώσει τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών – στα τέλη του 2024, οι τιμές νέων ακινήτων στην Ιταλία αυξάνονταν περίπου κατά +8% ετησίως, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αυξήσεις +2–3% για τα υφιστάμενα ακίνητα globalpropertyguide.com. Το Μιλάνο αντικατοπτρίζει αυτή την τάση: οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλά ποσά για έτοιμες, βιώσιμες κατοικίες, ενώ τα παλαιότερα, μη ανακαινισμένα διαμερίσματα βλέπουν πιο μέτρια αύξηση ή και μικρές πτώσεις τιμών από τρίμηνο σε τρίμηνο globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Αυτό το ποιοτικό χάσμα στις τιμές αναμένεται να διευρυνθεί καθώς πλησιάζουν οι κανόνες της ΕΕ για τα πράσινα κτίρια, που πιθανότατα θα απαιτήσουν αναβαθμίσεις στα παλαιότερα κτίρια έως το 2030.

Πίεση στην Αγορά Ενοικίων: Η άνθηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η ζήτηση από φοιτητές στο Μιλάνο έχει δημιουργήσει μια σφιχτή αγορά ενοικίων. Μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας, τα ενοίκια κατοικιών εκτοξεύτηκαν – +4–5% ετήσια αύξηση ενοικίων καταγράφηκε το 2024 idealista.it, και το 2025 συνεχίζονται οι αυξήσεις. Ο αριθμός των μισθωτηρίων συμβολαίων στο Μιλάνο αυξήθηκε μόλις κατά ~1% στις αρχές του 2025, καθώς η προσφορά παραμένει περιορισμένη idealista.it. Πολλοί ιδιώτες ιδιοκτήτες έχουν μετατρέψει διαμερίσματα σε προσοδοφόρες βραχυχρόνιες μισθώσεις (τύπου Airbnb), ή απλώς περιμένουν λόγω χαμηλών αποδόσεων στις μακροχρόνιες μισθώσεις. Αυτό έχει οδηγήσει σε λιγότερες διαθέσιμες μακροχρόνιες ενοικιάσεις και “canoni” (ζητούμενα ενοίκια) που υπερβαίνουν κατά πολύ ό,τι μπορούν να αντέξουν πολλές τοπικές οικογένειες idealista.it. Μάλιστα, τα στοιχεία του κλάδου δείχνουν ότι οι αποδόσεις ενοικίων στο Μιλάνο κυμαίνονται κατά μέσο όρο ~5,4%, αλλά μπορούν να φτάσουν το 6–7% σε μικρότερα διαμερίσματα – ελκυστικό για επενδυτές globalpropertyguide.com. Η έντονη ζήτηση από νέους επαγγελματίες, φοιτητές και εργαζόμενους που μετακομίζουν σημαίνει ότι τα καλά τοποθετημένα ενοίκια (ειδικά τα σύγχρονα διαμερίσματα) νοικιάζονται πολύ γρήγορα. Μονοκατοικούντες, νεαρά ζευγάρια και οικογένειες αναζητούν όλο και περισσότερο ευέλικτους όρους, συντομότερες μισθώσεις ή μεταβατικά συμβόλαια idealista.it idealista.it. Η άνθηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει δεχθεί κριτική ότι επιδεινώνει αυτή την πίεση στη στέγαση, και ωθεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να παρέμβουν (όπως συζητείται στην ενότητα Ρυθμιστικές Ενημερώσεις). Αξιοσημείωτο είναι ότι κάποιοι επενδυτές στρέφονται ξανά στις παραδοσιακές μισθώσεις: η περιοχή San Siro του Μιλάνου, για παράδειγμα, έχει δει ανανεωμένο ενδιαφέρον για ρυθμιζόμενες μακροχρόνιες μισθώσεις (σε “συμφωνημένα” μέτρια ενοίκια) – προκαλώντας συναλλακτική δραστηριότητα εκεί μετά από χρόνια αδράνειας idealista.it.

Κύριο Συμπέρασμα για την Κατοικία: Η αγορά κατοικίας του Μιλάνου το 2025 παραμένει δυναμική και τμηματοποιημένη. Η συνολική τάση είναι σταθερή αύξηση τιμών (περίπου +1–3% ετησίως στις περισσότερες περιοχές idealista.it sarpi.it) παρά τα υψηλότερα επιτόκια, χάρη στη σταθερή ζήτηση και τη περιορισμένη προσφορά. Οι κεντρικές πολυτελείς διευθύνσεις διατηρούν την αξία τους με σταθερή ή ελαφρώς αυξητική πορεία, υποστηριζόμενες από διεθνείς αγοραστές και σπάνια διαθεσιμότητα idealista.it. Όμως η πραγματική δυναμική βρίσκεται σε περιφερειακές και ανερχόμενες γειτονιές, όπου νέες υποδομές και αναπλάσεις απελευθερώνουν αξία. Ορισμένες εξωτερικές συνοικίες έχουν δει εκπληκτική ανατίμηση άνω του 40% τα τελευταία πέντε χρόνια – για παράδειγμα, Certosa/Cascina Merlata (ΒΔ), Corvetto/Rogoredo (ΝΑ), Forlanini (Α), Affori/Bovisa (Β), και Precotto/Turro (ΒΑ) είδαν όλες τιμές κατοικιών να εκτοξεύονται ~40–46% από το 2020 ilgiorno.it ilgiorno.it. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το Μιλάνο είναι μια αγορά “δύο ταχυτήτων”: οι ώριμες κεντρικές ζώνες είναι σταθερές σε υψηλές τιμές, ενώ επιλεγμένες περιφερειακές περιοχές προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης καθώς μετατρέπονται στις νέες “καυτές” ζώνες.

Τάσεις Επαγγελματικών Ακινήτων το 2025

Το Μιλάνο είναι το επιχειρηματικό κέντρο της Ιταλίας και οι τομείς επαγγελματικών ακινήτων του – γραφεία, λιανική, φιλοξενία και logistics – βιώνουν μια ισχυρή μεταπανδημική ανάκαμψη. Οι επενδυτές διοχέτευσαν κεφάλαια σε ιταλικά επαγγελματικά ακίνητα στις αρχές του 2025, με όγκους επενδύσεων αυξημένους κατά 50% πανελλαδικά το Α’ εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν dils.com. Το Μιλάνο προσελκύει το μεγαλύτερο μερίδιο αυτού του κεφαλαίου ως η κορυφαία αγορά της χώρας για γραφεία, flagship καταστήματα και νέες αναπτύξεις. Παρακάτω αναλύουμε τους βασικούς επαγγελματικούς τομείς:

Αγορά Γραφείων (Η Εταιρική Ζήτηση Εκτοξεύεται για Ποιότητα)

Ισχυρή Δραστηριότητα Μισθώσεων: Η αγορά γραφείων του Μιλάνου σημειώνει ιστορικά υψηλά το 2025. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η απορρόφηση γραφειακών χώρων έφτασε περίπου τα 205.000 τ.μ., σημειώνοντας αύξηση 15% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024 και το πιο δραστήριο εξάμηνο που έχει καταγραφεί σε αριθμό συμφωνιών dils.com. Υπογράφηκαν πάνω από 180 μισθωτήρια συμβόλαια – κυρίως για μεσαίου μεγέθους γραφεία (1.000–5.000 τ.μ.) καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να προσαρμόζουν το μέγεθος των χώρων τους dils.com. Η ζήτηση είναι πολύ πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα, αντανακλώντας την ελκυστικότητα του Μιλάνου ως εταιρικού κόμβου cushmanwakefield.com. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι γραφειακοί χώροι Κατηγορίας Α κυριαρχούν: πάνω από το 74% των μισθωμένων χώρων στο Α’ εξάμηνο του 2025 ήταν σε νέα ή κορυφαίας ποιότητας κτίρια dils.com. Οι ενοικιαστές δίνουν σαφώς προτεραιότητα σε σύγχρονα, βιώσιμα γραφεία με εξαιρετικές παροχές και κεντρικές τοποθεσίες, ώστε να προσελκύσουν τους εργαζόμενους πίσω στο γραφείο. Ως αποτέλεσμα, τα παλαιότερα ή περιφερειακά γραφεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες (το ποσοστό κενών γραφείων εκτός κέντρου πόλης κυμαίνεται γύρω στο 17% τα τελευταία χρόνια) cushmanwakefield.com. Αυτή η πόλωση προκαλεί διεύρυνση της διαφοράς ενοικίων μεταξύ κεντρικών και δευτερευουσών τοποθεσιών cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com.

Ενοίκια και Προοπτικές: Στο κέντρο του Μιλάνου και στις περιζήτητες επιχειρηματικές περιοχές, τα ενοίκια γραφείων αυξάνονται λόγω περιορισμένης προσφοράς. Τα ενοίκια για γραφεία πρώτης κατηγορίας έφτασαν περίπου τα €730–775 ανά τ.μ./έτος μέχρι τα τέλη του 2024 cushmanwakefield.com dils.com, και αναμένεται να αυξηθούν κατά ~3% το 2025 cushmanwakefield.com. Οι ιδιοκτήτες ενεργειακά αποδοτικών, κεντρικών πύργων έχουν διαπραγματευτική ισχύ καθώς οι ενοικιαστές ανταγωνίζονται για ποιοτικούς χώρους. Πράγματι, οι αναλυτές βλέπουν συνεχιζόμενη ανοδική πίεση στα ενοίκια και το 2026, αν και με πιο ήπιο ρυθμό μετά το 2025 cushmanwakefield.com. Αντίθετα, τα παλαιότερα γραφεία σε περιφερειακές αγορές αντιμετωπίζουν στασιμότητα ή μείωση ενοικίων. Πολλά από αυτά τα κτίρια παραμένουν κενά καθώς οι ενοικιαστές συγκεντρώνονται στο κέντρο ή αναβαθμίζονται σε πιο «πράσινα» κτίρια. Ορισμένοι ιδιοκτήτες γραφείων στην περιφέρεια εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μετατροπής σε εναλλακτικές χρήσεις – από ξενοδοχεία έως κατοικίες ή φοιτητική στέγαση – για να αντιμετωπίσουν τη χαμηλή ζήτηση cushmanwakefield.com. Οι επενδύσεις στον τομέα γραφείων του Μιλάνου ήταν επιλεκτικές: το 2024 τα γραφεία αποτελούσαν μόνο ~20% του όγκου επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα στην Ιταλία cushmanwakefield.com, καθώς οι συνθήκες τιμολόγησης/αποδόσεων για ακίνητα πρώτης κατηγορίας παραμένουν πιεσμένες. Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα στις αρχές του 2025 βελτιώνεται. Με λίγη διόρθωση τιμών και σταθεροποίηση αποδόσεων, αναμένονται περισσότερες συμφωνίες όσο προχωρά το έτος cushmanwakefield.com. Οι αποδόσεις γραφείων στο Μιλάνο (πρώτης κατηγορίας ~3,75–4,0%) ενδέχεται να παρουσιάσουν μικρή συμπίεση (≈-25 μ.β.) το 2025 καθώς επιστρέφει η εμπιστοσύνη cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com – ειδικά για «πράσινα», καλά μισθωμένα ακίνητα. Συνολικά, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για τα γραφεία είναι θετικές για το Μιλάνο: η περιορισμένη νέα προσφορά και οι αναβαθμίσεις βιωσιμότητας που επιβάλλει η ΕΕ θα διατηρήσουν τη σπανιότητα των ποιοτικών χώρων, στηρίζοντας την αύξηση των ενοικίων στις κορυφαίες τοποθεσίες cushmanwakefield.com.

Λιανικός Τομέας (Ανάκαμψη Κεντρικών Αγορών)

Αναζωογόνηση του Λιανικού Εμπορίου μετά την Πανδημία: Η αγορά εμπορικών ακινήτων του Μιλάνου – από πολυτελείς high-street boutiques έως εμπορικά κέντρα – βιώνει μια σταθερή ανάκαμψη. Μετά τις προκλήσεις της COVID και τις αναταράξεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, η επισκεψιμότητα και οι λιανικές πωλήσεις έχουν ανακάμψει, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Μέχρι τα τέλη του 2024, οι πωλήσεις στα ιταλικά εμπορικά κέντρα αυξήθηκαν ελαφρώς (+0,6% ετησίως τον Οκτ 2024) και η επισκεψιμότητα στα malls αυξήθηκε κατά +1,5%, υποδηλώνοντας ότι οι καταναλωτές επιστρέφουν στα φυσικά καταστήματα cushmanwakefield.com. Το Μιλάνο, ως πρωτεύουσα της μόδας της Ιταλίας, έχει επωφεληθεί από την εκρηκτική άνοδο του τουρισμού και των δαπανών για πολυτέλεια. Οι περίφημοι εμπορικοί του δρόμοι (Via Montenapoleone, Via Dante, Corso Vittorio Emanuele, κ.ά.) όχι μόνο ανέκαμψαν αλλά θέτουν νέα πρότυπα: Η Cushman & Wakefield κατέταξε τη Via Montenapoleone ως τον ακριβότερο εμπορικό δρόμο στον κόσμο το 2024, μετά από αύξηση ενοικίων σχεδόν +30% σε δύο χρόνια cushmanwakefield.com. Τα ενοίκια prime λιανικής στο κέντρο του Μιλάνου αυξάνονται κατά ~2% ετησίως, με περαιτέρω άνοδο να αναμένεται το 2025 καθώς η ζήτηση από λιανοπωλητές παραμένει ισχυρή cushmanwakefield.com. Οι τοποθεσίες-ναυαρχίδες είναι ιδιαίτερα περιζήτητες από πολυτελείς μάρκες και διεθνείς λιανοπωλητές που επιθυμούν να εδραιωθούν στη δυναμική αγορά του Μιλάνου.

Ενδιαφέρον Επενδυτών και Τάσεις: Η ανάκαμψη της απόδοσης του λιανικού εμπορίου έχει αναζωπυρώσει τη δραστηριότητα των επενδύσεων. Το Α’ εξάμηνο του 2025, οι επενδύσεις σε ακίνητα λιανικής στην Ιταλία έφτασαν τα 1 δισ. ευρώ, το καλύτερο ξεκίνημα από το 2019 dils.com. Πολλές μεγάλες συναλλαγές εμπορικών κέντρων και high-street καταστημάτων έδειξαν ότι οι επενδυτές βλέπουν αξία, ειδικά λόγω των υψηλότερων αποδόσεων που προσφέρει πλέον το λιανικό εμπόριο σε σχέση με άλλα περιουσιακά στοιχεία cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Οι αποδόσεις σε prime εμπορικά κέντρα και καταστήματα high-street έχουν γίνει ιδιαίτερα ελκυστικές μετά την πανδημία, και με τις τράπεζες να είναι σταδιακά πιο πρόθυμες να δανείσουν, νέοι παίκτες εισέρχονται στην αγορά cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Στο Μιλάνο, η προσοχή στρέφεται σε “τρόπαια” ακίνητα μικτής χρήσης και εμβληματικά κτίρια λιανικής – συχνά παλαιότερα ακίνητα που προσφέρονται για επανατοποθέτηση. Ιδιώτες επενδυτές και θεσμικά κεφάλαια εξαγοράζουν ακίνητα λιανικής σε κεντρικές περιοχές του Μιλάνου, μερικά για μετατροπή σε μικτής χρήσης (λιανική συν γραφεία ή φιλοξενία). Αξιοσημείωτα, μια μεγάλη συμφωνία το 2025 ήταν η πώληση της Grandi Stazioni Retail (που διαχειρίζεται εμπορικούς χώρους σε σιδηροδρομικούς σταθμούς) σε διεθνείς επενδυτές – υπογραμμίζοντας την ανανεωμένη εμπιστοσύνη στη λιανική με καλή τοποθεσία dils.com. Προχωρώντας, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα ενοίκια και οι αξίες λιανικής στο Μιλάνο θα συνεχίσουν να αυξάνονται ήπια (~+2% το 2025) cushmanwakefield.com, ειδικά καθώς οι δαπάνες των τουριστών παραμένουν σε άνοδο (οι τουρίστες προσφέρουν σταθερές πωλήσεις πολυτελείας – βλ. Τάσεις Τουρισμού). Οι κεντρικοί δρόμοι θα ηγηθούν, ενώ οι δευτερεύουσες ζώνες λιανικής και τα παλαιότερα εμπορικά κέντρα ίσως χρειαστούν περαιτέρω αναζωογόνηση για να ανταγωνιστούν.

Ακίνητα Φιλοξενίας & Τουρισμού (Ρεκόρ Επενδύσεων)

Άνοδος του Ξενοδοχειακού Τομέα: Η αγορά φιλοξενίας ακινήτων του Μιλάνου είναι καυτή χάρη στα ρεκόρ τουρισμού και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Το 2024 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για επενδύσεις σε ξενοδοχεία στην Ιταλία, με πάνω από 2 δισ. ευρώ σε συμφωνίες ξενοδοχείων, αυξημένες κατά 30% σε σχέση με το 2023 cushmanwakefield.com. Το Μιλάνο, μαζί με τη Ρώμη και τη Βενετία, προσέλκυσε μεγάλο μερίδιο αυτών των κεφαλαίων, κυρίως σε ξενοδοχεία πολυτελείας και lifestyle. Τα θεμελιώδη του τομέα είναι εξαιρετικά: μέχρι το 2023, ο αριθμός των επισκεπτών στο Μιλάνο ξεπέρασε τα προ πανδημίας επίπεδα – η πόλη φιλοξένησε 8,5 εκατομμύρια τουρίστες το 2023, αυξημένους κατά 34% σε σχέση με το 2022 (και 14% πάνω από τα επίπεδα του 2019) areacmilano.it. Αυτή η εισροή, σε συνδυασμό με την επιστροφή των επαγγελματικών ταξιδιών και των εμπορικών εκθέσεων, ώθησε την πληρότητα και τις τιμές των δωματίων στα ξενοδοχεία του Μιλάνου σε ιστορικά υψηλά το 2023–2024. Οι ξενοδόχοι κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες μέσω υψηλότερων εσόδων cushmanwakefield.com.

Επενδυτές από όλο τον κόσμο (από private equity μέχρι family offices και ξενοδοχειακές αλυσίδες) στοχεύουν την ξενοδοχειακή αγορά του Μιλάνου, ελκυόμενοι από την εξαιρετική της απόδοση και τις προοπτικές ανάπτυξης cushmanwakefield.com. Η Ιταλία είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους προορισμούς ξενοδοχειακών κεφαλαίων στην Ευρώπη, και το Μιλάνο κατατάσσεται ψηλά λόγω της διαρκούς εταιρικής και τουριστικής ζήτησης. Μεγάλες συμφωνίες το 2024 περιλάμβαναν εξαγορές πολυτελών ιστορικών ξενοδοχείων και ανάπτυξη νέων lifestyle μονάδων που απευθύνονται τόσο σε millennials όσο και σε εύπορους ταξιδιώτες cushmanwakefield.com. Οι αποδόσεις σε ακίνητα ξενοδοχείων πρώτης κατηγορίας στο Μιλάνο παρέμειναν σταθερές ακόμη και με την άνοδο των επιτοκίων – στην πραγματικότητα, στα τέλη του 2024, οι ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης (η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταμάτησε τις αυξήσεις επιτοκίων) και η άφθονη ρευστότητα στήριξαν ελαφρά συμπίεση αποδόσεων για τα ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας cushmanwakefield.com. Τάσεις όπως η ανακατάταξη παλαιών ξενοδοχείων, η προσαρμοστική επανάχρηση ιστορικών κτιρίων σε boutique καταλύματα και η επέκταση διεθνών brands (από πολυτελείας έως οικονομικά) είναι εμφανείς στο Μιλάνο.

Προοπτικές – Αισιοδοξία έως το 2026: Οι προοπτικές του ξενοδοχειακού τομέα για το 2025–2026 είναι αισιόδοξες. Οι ειδικοί του κλάδου προβλέπουν συνεχή αύξηση των εσόδων που θα σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα και σταδιακή περαιτέρω συμπίεση των αποδόσεων (για τα κορυφαία ακίνητα) καθώς η ζήτηση από επενδυτές παραμένει ισχυρή cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Ένας μοναδικός καταλύτης στον ορίζοντα είναι οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 (συνδιοργανώνονται από το Μιλάνο), οι οποίοι ήδη οδηγούν στην ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων και στην αναβάθμιση υφιστάμενων, ειδικά στο κέντρο της πόλης του Μιλάνου και γύρω από αυτό. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι σχετικές εκδηλώσεις αναμένεται να διατηρήσουν υψηλό τον αριθμό των επισκεπτών έως το 2026, ωφελώντας την αγορά φιλοξενίας και βραχυχρόνιων μισθώσεων. Το 2025, ιδιωτικά κεφάλαια, ξενοδοχειακές αλυσίδες και θεσμικά funds αναζητούν ενεργά την επόμενη συμφωνία, και οι όγκοι συναλλαγών θα μπορούσαν να φτάσουν σε νέα ρεκόρ αν συνεχιστεί η δυναμική cushmanwakefield.com. Για τη γενικότερη αγορά ακινήτων του Μιλάνου, ο ακμάζων τομέας φιλοξενίας έχει επίσης θετικές επιδράσεις – για παράδειγμα, η αυξημένη τουριστική ζήτηση ενισχύει τις αποδόσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων (αν και αυτό ασκεί πίεση στη τοπική στέγαση, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα), και αυξάνει την ελκυστικότητα των μικτών αναπτύξεων που ενσωματώνουν ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα ή χώρους ψυχαγωγίας.

Logistics & Industrial (Σταθερή Ανάπτυξη)

Η ζήτηση για logistics παραμένει υψηλή: Η ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου αποτελεί το κέντρο logistics της Ιταλίας, και η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά την περίοδο της πανδημίας έχει αυξήσει μόνιμα τη ζήτηση για αποθήκες γύρω από τη μητροπολιτική περιοχή. Το Α’ εξάμηνο του 2025,: περίπουχώρου logistics απορροφήθηκαν πανελλαδικά το Α’ εξάμηνο (αν και ελαφρώς κάτω από το εξαιρετικό επίπεδο του 2024) dils.com . Το Μιλάνο και η περιφέρεια της Λομβαρδίας αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο αυτού, λόγω της στρατηγικής τους θέσης για τη διανομή. Ακόμη και καθώς η φρενήρης επέκταση του 2021–22 επιβραδύνεται,, ιδιαίτερα για κέντρα διανομής “last-mile” κοντά στην πόλη και μεγάλες αποθήκες κατά μήκος των διαδρόμων των αυτοκινητοδρόμων A1/A4 dils.com . Το Β’ τρίμηνο του 2025 υπήρξε μια σύντομη επιβράδυνση στον όγκο συναλλαγών (μόνο €141 εκατ. επενδύθηκαν στα logistics για το τρίμηνο), αλλά συνολικά οι επενδύσεις του Α’ εξαμήνου έφτασαν τα, αυξημένες κατά 61% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2024 dils.com . Οι επενδυτές παραμένουν θετικοί για τα logistics – οποιαδήποτε πτώση στη δραστηριότητα θεωρείται προσωρινή, μεκαι μετά dils.com

Ενοίκια και Αποδόσεις: Η αγορά logistics του Μιλάνου έχει πολύ χαμηλή διαθεσιμότητα ποιοτικών χώρων, γεγονός που διατηρεί τα βασικά ενοίκια σταθερά σε επίπεδα ρεκόρ. Τα βασικά ενοίκια logistics στην περιοχή του Μιλάνου είναι περίπου €70/τ.μ./έτος το 2025 dils.com, τα υψηλότερα στην Ιταλία (ίσα μόνο με τη Ρώμη). Σε ορισμένες δευτερεύουσες αγορές όπως η Βερόνα, τα ενοίκια εξακολουθούν να αυξάνονται (η Βερόνα εκτινάχθηκε στα €60/τ.μ./έτος) dils.com. Στο Μιλάνο, τα ενοίκια σταθεροποιήθηκαν στις αρχές του 2025 μετά από σημαντική αύξηση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση (από 3PLs, λιανοπωλητές και βιομηχανίες που επαναφέρουν δραστηριότητες) σημαίνει ότι τα ενοίκια παραμένουν σταθερά και θα μπορούσαν να δουν νέα άνοδο αν η προσφορά δεν συμβαδίσει. Όσον αφορά τις αποδόσεις, οι βιομηχανικές αποδόσεις έχουν προσαρμοστεί ανοδικά τον τελευταίο χρόνο σύμφωνα με τις παγκόσμιες τάσεις επιτοκίων, αλλά φαίνεται να σταθεροποιούνται. Η βασική απόδοση logistics του Μιλάνου είναι περίπου 5,3% το Β’ τρίμηνο 2025 dils.com – υψηλή σε σχέση με άλλες κατηγορίες ακινήτων, γι’ αυτό και οι επενδυτές τη βρίσκουν ελκυστική. Υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι η επανασυμπίεση αποδόσεων επανεκκινεί καθώς επιστρέφει η εμπιστοσύνη και τα κόστη δανεισμού σταθεροποιούνται dils.com. Η γη για νέα ανάπτυξη αποθηκών γύρω από το Μιλάνο παραμένει σπάνια και ακριβή, ωθώντας ορισμένες αναπτύξεις στα προάστια της μητροπολιτικής περιοχής ή σε πολυώροφα κτίρια. Συνολικά, ο τομέας logistics αναμένεται να παραμείνει τομέας ανάπτυξης, αν και όχι με τον εκρηκτικό ρυθμό του 2020–21. Οι δομικοί παράγοντες (ηλεκτρονικό εμπόριο, αναδιάρθρωση εφοδιαστικής αλυσίδας, ζήτηση για ταχύτερη παράδοση) συνεχίζουν να στηρίζουν τα βιομηχανικά ακίνητα του Μιλάνου ως μια σταθερή επενδυτική επιλογή για το μέλλον.

Προβλέψεις Τιμών και Προοπτικές Αγοράς (2025–2027)

Κοιτώντας μπροστά, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η αγορά ακινήτων του Μιλάνου θα συνεχίσει σε θετική πορεία τα επόμενα χρόνια, αν και με πιο μετριοπαθή ανάπτυξη σε σχέση με την προηγούμενη άνθηση. Η γενική εκτίμηση αναλυτών ακινήτων και επαγγελματικών φορέων είναι ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται σταδιακά το 2025 και το 2026, υποστηριζόμενες από ισχυρά θεμελιώδη αλλά περιορισμένες από το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και την οικονομική επιβράδυνση. Ακολουθούν ορισμένα βασικά σημεία προοπτικής:

Αύξηση Τιμών Κατοικιών: Οι τιμές των κατοικιών στο Μιλάνο αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου +3–4% το 2025 κατά μέσο όρο, ξεπερνώντας τον πληθωρισμό sarpi.it. Τοπικοί μεσίτες σημειώνουν ότι ορισμένες περιοχές ανάπλασης θα μπορούσαν να δουν ακόμη μεγαλύτερα άλματα, ενώ οι ακριβότερες κεντρικές ζώνες ενδέχεται να αυξηθούν ελαφρώς μόνο sarpi.it sarpi.it. Nomisma, ένα κορυφαίο ιταλικό ερευνητικό ινστιτούτο, προβλέπει ότι οι αξίες των κατοικιών θα συνεχίσουν να αυξάνονται ονομαστικά αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό – στην πραγματικότητα, η αύξηση των τιμών έχει επιβραδυνθεί από ~+2% το 2022 σε ~+1,4% το 2025 για σπίτια σε άριστη κατάσταση idealista.it. Αυτή η ήπια ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί έως το 2026–2027, εκτός αν υπάρξουν σημαντικά σοκ. Η χρόνια έλλειψη νέων κατοικιών στο Μιλάνο και η θέση του ως οικονομικό κέντρο της Ιταλίας θα στηρίξουν τις τιμές, ακόμη και αν τα υψηλότερα επιτόκια περιορίζουν το τι μπορούν να πληρώσουν οι αγοραστές. Μέχρι το 2027, η σωρευτική αύξηση των τιμών θα μπορούσε να φτάσει το 5–10% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα, σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις.

Οι τιμές των κατοικιών στο Μιλάνο αναμένεται να κατά μέσο όρο, ξεπερνώντας τον πληθωρισμό sarpi.it. Τοπικοί μεσίτες σημειώνουν ότι ορισμένες περιοχές ανάπλασης θα μπορούσαν να δουν ακόμη μεγαλύτερα άλματα, ενώ οι ακριβότερες κεντρικές ζώνες ενδέχεται να αυξηθούν ελαφρώς μόνο sarpi.it sarpi.it. Nomisma, ένα κορυφαίο ιταλικό ερευνητικό ινστιτούτο, προβλέπει ότι οι αξίες των κατοικιών θα συνεχίσουν να αυξάνονται ονομαστικά αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό – στην πραγματικότητα, η αύξηση των τιμών έχει επιβραδυνθεί από ~+2% το 2022 σε ~+1,4% το 2025 για σπίτια σε άριστη κατάσταση idealista.it. Αυτή η αναμένεται να συνεχιστεί έως το 2026–2027, εκτός αν υπάρξουν σημαντικά σοκ. Η χρόνια έλλειψη νέων κατοικιών στο Μιλάνο και η θέση του ως οικονομικό κέντρο της Ιταλίας θα στηρίξουν τις τιμές, ακόμη και αν τα υψηλότερα επιτόκια περιορίζουν το τι μπορούν να πληρώσουν οι αγοραστές. Μέχρι το 2027, η σωρευτική αύξηση των τιμών θα μπορούσε να φτάσει το 5–10% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα, σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις. Όγκος Πωλήσεων και Ζήτηση: Μετά από μια πτώση το 2023, οι όγκοι συναλλαγών βρίσκονται σε άνοδο και πιθανότατα θα παραμείνουν υγιείς. Η Nomisma προβλέπει περίπου 5% αύξηση στις πωλήσεις κατοικιών το 2025 σε εθνικό επίπεδο cushmanwakefield.com, με το Μιλάνο και τη Ρώμη να ηγούνται της ανάκαμψης καθώς οι αγοραστές επιστρέφουν. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις τάσεις των στεγαστικών δανείων – αν τα επιτόκια πέσουν ή σταθεροποιηθούν περαιτέρω, η συσσωρευμένη ζήτηση θα μπορούσε να απελευθερωθεί. Πράγματι, η επιστροφή των αγοραστών πρώτης κατοικίας και μικρών επενδυτών στις αρχές του 2025 (με τη βοήθεια ελαφρώς χαμηλότερων στεγαστικών επιτοκίων) δείχνει την ανθεκτικότητα της αγοράς idealista.it. Αντίβαρο σε αυτό αποτελούν τα αυστηρά κριτήρια δανεισμού των ιταλικών τραπεζών και τα όρια προσιτότητας για τους νέους αγοραστές. Συνολικά, αναμένεται σταθερή αλλά όχι εκρηκτική δραστηριότητα πωλήσεων έως το 2026. Η ζήτηση θα συνεχίσει να μετατοπίζεται προς τις εξωτερικές ζώνες και τα προάστια , καθώς οι αγοραστές αναζητούν καλύτερη αξία – μια τάση που ευνοεί την περιφέρεια του Μιλάνου και τις δορυφορικές πόλεις (ζήτηση από μετακινούμενους) τα επόμενα χρόνια idealista.it.

Μετά από μια πτώση το 2023, και πιθανότατα θα παραμείνουν υγιείς. Η Nomisma προβλέπει περίπου σε εθνικό επίπεδο cushmanwakefield.com, με το Μιλάνο και τη Ρώμη να ηγούνται της ανάκαμψης καθώς οι αγοραστές επιστρέφουν. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις τάσεις των στεγαστικών δανείων – αν τα επιτόκια πέσουν ή σταθεροποιηθούν περαιτέρω, η συσσωρευμένη ζήτηση θα μπορούσε να απελευθερωθεί. Πράγματι, η στις αρχές του 2025 (με τη βοήθεια ελαφρώς χαμηλότερων στεγαστικών επιτοκίων) δείχνει την ανθεκτικότητα της αγοράς idealista.it. Αντίβαρο σε αυτό αποτελούν τα αυστηρά κριτήρια δανεισμού των ιταλικών τραπεζών και τα όρια προσιτότητας για τους νέους αγοραστές. Συνολικά, αναμένεται έως το 2026. Η ζήτηση θα συνεχίσει να μετατοπίζεται προς τις , καθώς οι αγοραστές αναζητούν καλύτερη αξία – μια τάση που ευνοεί την περιφέρεια του Μιλάνου και τις δορυφορικές πόλεις (ζήτηση από μετακινούμενους) τα επόμενα χρόνια idealista.it. Εμπορικές & Επενδυτικές Προοπτικές: Η ευρύτερη επενδυτική προοπτική για τα ακίνητα του Μιλάνου είναι επιφυλακτικά αισιόδοξη . Παγκόσμιες εταιρείες ακινήτων (όπως οι Cushman & Wakefield και Knight Frank) επισημαίνουν ότι οι κύριες αγορές της Ιταλίας παραμένουν ανθεκτικές και ελκυστικές για διεθνή κεφάλαια idealista.it idealista.it. Το Μιλάνο, ειδικότερα, θεωρείται υποτιμημένο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις – για παράδειγμα, με $1 εκατομμύριο μπορεί κανείς να αγοράσει ακόμα ~52 τ.μ. κύριου ακινήτου στο Μιλάνο, περισσότερο απ’ ό,τι στο Παρίσι ή το Λονδίνο idealista.it idealista.it. Αυτή η συγκριτική αξία, σε συνδυασμό με το φιλοεπενδυτικό φορολογικό καθεστώς της Ιταλίας για νέους κατοίκους, αναμένεται να στηρίξει συνεχείς εισροές ξένων αγοραστών και επενδυτών idealista.it. Οι προβλέψεις του κλάδου για τα εμπορικά ακίνητα το 2025 προβλέπουν σταθεροποίηση ή ελαφρά αύξηση των αξιών μετά την αναπροσαρμογή τιμών του 2022–23. Τα ενοίκια κύριων γραφείων στο Μιλάνο προβλέπεται να αυξηθούν κατά ~+3% το 2025 και επιπλέον +1–2% το 2026 cushmanwakefield.com, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στην ανάκαμψη του τομέα γραφείων. Οι αξίες των καταστημάτων επίσης αναμένεται να αυξηθούν κατά λίγα ποσοστά, ενώ ο τομέας της εφοδιαστικής θα παραμείνει ισχυρός. Οι επενδυτικοί όγκοι στην Ιταλία θα μπορούσαν να αυξηθούν αν τα επιτόκια σταθεροποιηθούν – ήδη το Α’ εξάμηνο του 2025 σημειώθηκε αύξηση 50% στα επενδυμένα ποσά σε ετήσια βάση dils.com, και με το γεγονός ότι η ανακάλυψη τιμών έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί , περισσότερες συμφωνίες αναμένεται να κλείσουν στα τέλη του 2025 cushmanwakefield.com. Συνοψίζοντας, αναμένεται μέτρια ανάπτυξη στους περισσότερους τομείς παρά κάποια απότομη άνοδο ή πτώση.

Η ευρύτερη επενδυτική προοπτική για τα ακίνητα του Μιλάνου είναι . Παγκόσμιες εταιρείες ακινήτων (όπως οι Cushman & Wakefield και Knight Frank) επισημαίνουν ότι και ελκυστικές για διεθνή κεφάλαια idealista.it idealista.it. Το Μιλάνο, ειδικότερα, θεωρείται – για παράδειγμα, με $1 εκατομμύριο μπορεί κανείς να αγοράσει ακόμα ~52 τ.μ. κύριου ακινήτου στο Μιλάνο, περισσότερο απ’ ό,τι στο Παρίσι ή το Λονδίνο idealista.it idealista.it. Αυτή η συγκριτική αξία, σε συνδυασμό με το φιλοεπενδυτικό φορολογικό καθεστώς της Ιταλίας για νέους κατοίκους, αναμένεται να στηρίξει idealista.it. Οι προβλέψεις του κλάδου για τα εμπορικά ακίνητα το 2025 προβλέπουν μετά την αναπροσαρμογή τιμών του 2022–23. Τα ενοίκια κύριων γραφείων στο Μιλάνο προβλέπεται να αυξηθούν κατά ~+3% το 2025 και επιπλέον +1–2% το 2026 cushmanwakefield.com, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στην ανάκαμψη του τομέα γραφείων. Οι αξίες των καταστημάτων επίσης αναμένεται να αυξηθούν κατά λίγα ποσοστά, ενώ ο τομέας της εφοδιαστικής θα παραμείνει ισχυρός. Οι επενδυτικοί όγκοι στην Ιταλία θα μπορούσαν να αυξηθούν αν τα επιτόκια σταθεροποιηθούν – ήδη το Α’ εξάμηνο του 2025 σημειώθηκε αύξηση 50% στα επενδυμένα ποσά σε ετήσια βάση dils.com, και με το γεγονός ότι , περισσότερες συμφωνίες αναμένεται να κλείσουν στα τέλη του 2025 cushmanwakefield.com. Συνοψίζοντας, αναμένεται παρά κάποια απότομη άνοδο ή πτώση. Κίνδυνοι για τις Προοπτικές: Ορισμένοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να σκιάσουν τις προοπτικές της αγοράς ακινήτων του Μιλάνου. Ένας είναι το περιβάλλον επιτοκίων – αν ο πληθωρισμός αυξηθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυστηροποιήσει περαιτέρω την πολιτική της, το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης θα μπορούσε να ψύξει ξανά τη ζήτηση (η αγορά κατοικίας της Ιταλίας είναι ευαίσθητη στα επιτόκια στεγαστικών δανείων). Ένας άλλος κίνδυνος είναι η ευρύτερη οικονομία: η ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ιταλίας προβλέπεται να είναι μέτρια (~0,7–1% ετησίως το 2024–25) globalpropertyguide.com, οπότε οποιαδήποτε ύφεση ή σοκ θα μπορούσε να πλήξει την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Πολιτικές ή ρυθμιστικές αλλαγές (που θα συζητηθούν αργότερα) θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα – για παράδειγμα, αυστηρότεροι έλεγχοι στις ενοικιάσεις ή φορολογικές αλλαγές. Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε θετική έκπληξη (όπως ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη ή κύμα ξένων επενδυτών που εκμεταλλεύονται το αδύναμο ευρώ) θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων. Σε γενικές γραμμές, το βασικό σενάριο είναι η σταθερότητα με ήπια ανοδική πορεία – το Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει να είναι μία από τις κορυφαίες αγορές ακινήτων της Νότιας Ευρώπης, «έτοιμο για σταθερή ανάπτυξη» όπως το έθεσε η Knight Frank idealista.it.

Εστίαση σε Γειτονιές: Δημοφιλείς & Αναδυόμενες Περιοχές του Μιλάνου

Ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία της αγοράς ακινήτων του Μιλάνου τα τελευταία χρόνια είναι η εμφάνιση νέων «hotspot» γειτονιών. Η συνεχής εξέλιξη της πόλης – που καθοδηγείται από τον εξευγενισμό, τις υποδομές και την αναβάθμιση – έχει αναδιατάξει την ιεραρχία των «καλύτερων» περιοχών για διαμονή ή επένδυση. Ενώ οι κλασικές ακριβές συνοικίες όπως οι Brera, το Ιστορικό Κέντρο και η Magenta παραμένουν διαχρονικά περιζήτητες, πολλές πρώην περιφερειακές ζώνες ανεβαίνουν ραγδαία σε σημασία. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικές από τις βασικές περιοχές του Μιλάνου, τόσο καθιερωμένες όσο και ανερχόμενες, με τα τρέχοντα επίπεδα τιμών και τις πρόσφατες τάσεις τους:

Περιοχή / Διαμέρισμα Εύρος Τιμών (€/μ²) Πρόσφατη Τάση (Ετήσια Μεταβολή) Υπερ-Πρίμιουμ Ιστορικό Κέντρο €12.000–17.000 σε κορυφαίες τοποθεσίες idealista.it idealista.it (π.χ. Quadrilatero, Brera) Σταθερή έως ελαφρά πτώση. Οι τιμές σε ιστορικά υψηλά, η ξένη ζήτηση διατηρεί τη σταθερότητα στο τμήμα πολυτελείας (μέσο κέντρου -0,8% το 2024) idealista.it idealista.it. Επιχειρηματικές Περιοχές (Κεντρικές) ~€10.000–13.000 για σύγχρονα διαμερίσματα idealista.it (π.χ. Porta Nuova, CityLife) Ισχυρή ζήτηση, περιορισμένη προσφορά. Τα νεότερα διαμερίσματα διατηρούν ή αυξάνουν ελαφρώς την αξία τους· τα παλαιότερα σημείωσαν μικρές διορθώσεις idealista.it. Τα κορυφαία γραφεία/παροχές ενισχύουν την ελκυστικότητα. Ημι-Κεντρικές Μοντέρνες Ζώνες ~€6.000–9.000 σε αναβαθμισμένες περιοχές (π.χ. Porta Romana, Isola, Navigli) Ανοδική τάση. Νέοι επαγγελματίες αυξάνουν τη ζήτηση. Porta Romana ~€10k στα καλύτερα σημεία (σταθερή) idealista.it· Navigli άνοδος +3–4% με έργα ανάπλασης idealista.it. Αναδυόμενη Περιφέρεια (Ανατολικά/Νότια) €3.000–5.000 σε ζώνες αναζωογόνησης (π.χ. Lodi–Corvetto, Santa Giulia) Υψηλή ανάπτυξη. Lodi-Corsica άνοδος +4,5% το 2024 idealista.it· Corvetto ~€3,4k/m² aπροσελκύοντας επενδυτές idealista.it. Η Santa Giulia σταθερή ~€4k–4.5k αλλά αναμένεται να εκτοξευθεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 idealista.it. Αναδυόμενη Περιφέρεια (Βόρεια) €3,500–5,500 σε δημιουργικά κέντρα (π.χ. Bovisa, Dergano, Affori) Μικτή. Οι Bovisa & Affori σημείωσαν +41% αύξηση (2015–2020) ilgiorno.it και συνεχίζουν να εξελίσσονται (επέκταση πανεπιστημιούπολης Politecnico). Η Dergano ~€4k–5.5k, συνεχίζει να ανεβαίνει λόγω νέων έργων idealista.it. Προσιτά Προάστια €2,500–3,500 στα νότια/βόρεια προάστια (π.χ. Gratosoglio, Precotto) Μέτρια ανάπτυξη. Τιμές εισαγωγικού επιπέδου με πρόσφατες αυξήσεις (~+2–3%). Τα Precotto/Turro (+40% σε 5 χρόνια) δείχνουν δυναμική ilgiorno.it. Η εγγύτητα σε μετρό ή πανεπιστήμια είναι καθοριστική.

Κεντρικό Μιλάνο: Η καρδιά της πόλης – συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπως το Duomo, Brera, Castello, και Porta Venezia – έχει τις υψηλότερες αξίες ακινήτων στην Ιταλία. Αυτές οι ζώνες χαρακτηρίζονται από ιστορικά κτίρια, πολυτελή καταστήματα και περιορισμένη νέα δόμηση. Οι τιμές κυμαίνονται συνήθως από 8.000 € έως και 15.000+ € ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με τον δρόμο και το κύρος του ακινήτου sarpi.it. Όπως έχει σημειωθεί, η κεντρική αγορά έχει ωριμάσει· οι εγχώριοι και διεθνείς αγοραστές παραμένουν ενδιαφερόμενοι (οι ξένοι συχνά αναζητούν μοντέρνες κατοικίες έτοιμες προς χρήση με βεράντες, ασφάλεια κ.λπ. idealista.it), αλλά η ταχεία ανατίμηση των προηγούμενων ετών έχει σταθεροποιηθεί. Το 2024, τα στοιχεία της Tecnocasa έδειξαν ελαφρά μείωση των τιμών στο κέντρο (-0,8%) idealista.it, αν και οι υπερ-προνομιακές διευθύνσεις διατηρήθηκαν σταθερές. Μία υποαγορά του κέντρου που εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα είναι η Porta Nuova–Moscova, η σύγχρονη περιοχή με ουρανοξύστες κοντά στην Piazza Gae Aulenti. Εδώ, οι αποκλειστικές νέες κατοικίες φτάνουν τα 12.000 €/τ.μ. και η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά idealista.it. Αντίστοιχα, η γειτονική περιοχή CityLife (αναπλασμένοι εκθεσιακοί χώροι με ψηλά κτίρια και πάρκο) παραμένει ιδιαίτερα περιζήτητη· τα σύγχρονα διαμερίσματά της ξεπερνούν συχνά τα 8.000 €/τ.μ. και επωφελούνται από το ότι αποτελούν έναν αυτόνομο, πολυτελή θύλακα.

Ημι-κεντρικές γειτονιές: Ακριβώς έξω από το ιστορικό κέντρο, αρκετές γειτονιές συνδυάζουν σχετική προσιτότητα με ελκυστικό τρόπο ζωής. Η Porta Romana, για παράδειγμα, έχει γίνει ένα «μποέμ-αστικό» σημείο με καφέ και γκαλερί. Τιμές γύρω στα 6.000–10.000 €/τ.μ. είναι συνηθισμένες – υψηλές για τα ευρύτερα δεδομένα, αλλά ακόμα χαμηλότερες από το κέντρο – και η περιοχή θα ωφεληθεί περαιτέρω από την ανάπτυξη του Ολυμπιακού Χωριού (περισσότερα γι’ αυτό αργότερα). Η Isola, βόρεια του σταθμού Garibaldi, μετατράπηκε από εργατική συνοικία σε μοντέρνα περιοχή μετά τους πύργους Bosco Verticale και το έργο Porta Nuova· οι τιμές εκεί έχουν ανέβει στην περιοχή των 6.000–8.000 €/τ.μ. Η Navigli, γνωστή για τα κανάλια και τη νυχτερινή ζωή της, παραμένει δημοφιλής τόσο σε αγοραστές όσο και σε ενοικιαστές. Είδε νέα αύξηση τιμών χάρη σε βελτιώσεις και αναπλάσεις γειτονικών βιομηχανικών εκτάσεων idealista.it. Ωστόσο, ορισμένες ημι-κεντρικές ζώνες αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάπτυξης: για παράδειγμα, η αγορά ενοικίων της Porta Romana επιβραδύνθηκε πρόσφατα λόγω αφθονίας διαμερισμάτων χαμηλής ποιότητας που πλέον αποφεύγουν οι ενοικιαστές idealista.it – μια υπενθύμιση ότι ακόμα και οι μοντέρνες περιοχές χρειάζονται ποιοτική προσφορά για να ευημερήσουν.

Νέα Σύνορα – Η Περιφέρεια σε Άνοδο: Οι πιο δραματικές ιστορίες ακινήτων του Μιλάνου εκτυλίσσονται σε περιφερειακές συνοικίες που κάποτε θεωρούνταν περιθωριακές. Χάρη σε στοχευμένες αστικές επενδύσεις, αυτές οι περιοχές είναι πλέον «ευκαιρίες αξίας» με σημαντική προοπτική ανόδου. Το βορειοδυτικό τεταρτημόριο της πόλης προσφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Cascina Merlata (κοντά στον χώρο της Expo 2015) και η γειτονική Certosa έχουν γνωρίσει έντονη ανάπτυξη (ένα τεράστιο νέο εμπορικό κέντρο, σύγχρονα συγκροτήματα κατοικιών κ.λπ.), οδηγώντας σε αύξηση τιμών κατοικιών κατά +46% σε πέντε χρόνια – τη μεγαλύτερη στην πόλη ilgiorno.it. Καινούργια διαμερίσματα στην Cascina Merlata εξακολουθούν να κοστίζουν λογικά ~4.000 €/τ.μ., υποδηλώνοντας περιθώριο περαιτέρω ανόδου. Στα βόρεια άκρα, οι εργατικές συνοικίες Affori και Bovisa γνώρισαν παρόμοια άνθηση (πάνω από +40% σε 5 χρόνια) ilgiorno.it. Η Bovisa, όπου βρίσκεται πανεπιστημιούπολη του Politecnico, προορίζεται για περαιτέρω επέκταση (το έργο “MOLECOLA”, ένα μεγάλο πάρκο επιστήμης και τεχνολογίας) idealista.it, που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στο μέλλον. Στα ανατολικά, η περιοχή Precotto και Turro (κατά μήκος της γραμμής μετρό 1) ανέβηκε αθόρυβα ~40% από το 2018 ilgiorno.it καθώς νέες οικογένειες ανακάλυψαν την ευκολία της και νέες αναπτύξεις αντικατέστησαν παλιά εργοστάσια. Στα νότια, οι περιοχές γύρω από τη Fondazione Prada και τη μεγάλη ανάπλαση Scalo Porta Romana (π.χ. Lodi, Corvetto, Chiaravalle) έχουν εκτοξευθεί. Ακόμη και η Rogoredo, που κάποτε ήταν απλώς μια απομακρυσμένη περιοχή σταθμού τρένου, βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο λόγω της επιχειρηματικής περιοχής Santa Giulia και της επερχόμενης ολυμπιακής αρένας χόκεϊ – οι τιμές εκεί και στο Corvetto εκτινάχθηκαν κατά ~45% τα τελευταία χρόνια ilgiorno.it. Όλες αυτές οι περιπτώσεις υπογραμμίζουν ένα βασικό θέμα: η υποδομή και η αναγέννηση οδηγούν τη ζήτηση. Καθώς το Μιλάνο συνεχίζει να επενδύει στα όριά του (νέες στάσεις μετρό, πάρκα, πανεπιστημιουπόλεις κ.λπ.), αναμένεται περισσότερες «υποτιμημένες» συνοικίες να γίνουν τα επόμενα αγαπημένα των επενδυτών.

Πολυτελείς Θύλακες και Ειδικές Αγορές: Το Μιλάνο διαθέτει επίσης το μερίδιό του σε εξειδικευμένους πολυτελείς θύλακες εκτός κέντρου. Για παράδειγμα, η περιοχή San Siro (γύρω από το διάσημο στάδιο) περιλαμβάνει τόσο τσέπες κοινωνικής κατοικίας όσο και πολύ εύπορες περιοχές (βίλες και πολυτελή διαμερίσματα κοντά στο πάρκο Hippodrome). Οι κορυφαίες διευθύνσεις στο San Siro μπορούν να φτάσουν τα €8k–10k/m² idealista.it, αν και ο μέσος όρος της περιοχής είναι πολύ χαμηλότερος. Πρόσφατα έχει τραβήξει την προσοχή λόγω σχεδίων (ακόμα αβέβαιων) για την κατασκευή νέων ποδοσφαιρικών σταδίων και ενδεχομένως την αναδιαμόρφωση του παλιού σταδίου – κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την ελκυστικότητα των ακινήτων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο “άξονας Politecnico” στα βόρεια (Bovisa έως Πανεπιστήμιο του Μιλάνου στη Bicocca): φοιτητές και προσωπικό πανεπιστημίου τροφοδοτούν τη ζήτηση για ενοικίαση εκεί, και οι επενδυτές μπορούν να βρουν διαμερίσματα με πολλά δωμάτια στα €3k–4k/m² για να τα νοικιάσουν ανά δωμάτιο. Με τον φοιτητικό πληθυσμό του Μιλάνου να αυξάνεται, αυτές οι ακαδημαϊκές περιοχές (συμπεριλαμβανομένης της Città Studi στα ανατολικά) αποτελούν αξιόπιστες αγορές. Τέλος, τα νεόδμητα πολυτελή συγκροτήματα αξίζουν αναφορά – αναπτύξεις όπως τα ρετιρέ της Porta Nuova, οι Residences του CityLife ή μικρότερα έργα σε ζώνες όπως το San Gimignano απευθύνονται σε εύπορους αγοραστές που επιθυμούν σύγχρονη άνεση εκτός των περιορισμών της παλιάς πόλης. Οι Μιλανέζοι κατασκευαστές αναφέρουν ότι τέτοια έργα συχνά εξαντλούνται γρήγορα, επιβεβαιώνοντας ότι για το σωστό προϊόν, η ζήτηση είναι πολύ υψηλή σε όλη την πόλη.

Ευκαιρίες Επένδυσης και Πιθανοί Κίνδυνοι

Η ισχυρή αγορά του Μιλάνου προσφέρει μια σειρά από επενδυτικές ευκαιρίες, από ανακαινίσεις κατοικιών σε ανερχόμενες περιοχές έως μεγάλης κλίμακας εμπορικές αναπτύξεις. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να σταθμίσουν ορισμένους κινδύνους και προκλήσεις. Ακολουθεί μια επισκόπηση των βασικών ευκαιριών και κινδύνων για το 2025 και μετά:

Βασικές Επενδυτικές Ευκαιρίες

Αναδυόμενες Γειτονιές με Προοπτική: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρκετές συνοικίες του Μιλάνου βρίσκονται σε φάση μετασχηματισμού. Η έγκαιρη επένδυση σε περιοχές όπως η Certosa/Cascina Merlata (ΒΔ) , η Corvetto/Santa Giulia (ΝΑ) , ή η Affori/Bovisa (Β) θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη. Αυτές οι ζώνες εξακολουθούν να προσφέρουν σχετικά προσιτές τιμές εισόδου και επωφελούνται από νέες υποδομές (γραμμές μετρό, αυτοκινητόδρομοι) και εμβληματικά έργα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, τέτοιες συνοικίες σημείωσαν αυξήσεις τιμών της τάξης του +35–45% , ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της πόλης ilgiorno.it ilgiorno.it. Με έργα όπως νέα πανεπιστημιούπολη, ολυμπιακές εγκαταστάσεις και δημόσιες συγκοινωνίες να έρχονται, η τάση ανόδου αναμένεται να συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρκετές συνοικίες του Μιλάνου βρίσκονται σε φάση μετασχηματισμού. Η έγκαιρη επένδυση σε περιοχές όπως η , η , ή η θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη. Αυτές οι ζώνες εξακολουθούν να προσφέρουν σχετικά προσιτές τιμές εισόδου και επωφελούνται από νέες υποδομές (γραμμές μετρό, αυτοκινητόδρομοι) και εμβληματικά έργα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, τέτοιες συνοικίες σημείωσαν αυξήσεις τιμών της τάξης του , ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της πόλης ilgiorno.it ilgiorno.it. Με έργα όπως νέα πανεπιστημιούπολη, ολυμπιακές εγκαταστάσεις και δημόσιες συγκοινωνίες να έρχονται, η μεσοπρόθεσμα. Έργα Προστιθέμενης Αξίας και Επανατοποθέτησης: Το Μιλάνο διαθέτει σημαντικό απόθεμα παλαιότερων κτιρίων γραφείων και βιομηχανικών ακινήτων που μπορούν να επανατοποθετηθούν. Δεδομένης της υψηλής ζήτησης για σύγχρονους χώρους και κατοικίες, η μετατροπή απαρχαιωμένων ακινήτων αποτελεί υποσχόμενη στρατηγική. Για παράδειγμα, οι επενδυτές εξετάζουν μπλοκ γραφείων της δεκαετίας του 1970 σε περιφερειακές περιοχές για μετατροπή σε κατοικίες ή φοιτητική στέγαση cushmanwakefield.com. Η ώθηση της πόλης για αστική αναγέννηση (με απλοποιημένες εγκρίσεις βάσει του νόμου “Salva Milano”) διευκολύνει την κατεδάφιση και ανακατασκευή παρωχημένων δομών fanpage.it fanpage.it. Όσοι μπορούν να διαχειριστούν τις εγκρίσεις, μπορούν να δημιουργήσουν ακίνητα Κατηγορίας Α από γηρασμένα κτίρια – μια ενδεχομένως προσοδοφόρα κίνηση.

Το Μιλάνο διαθέτει σημαντικό απόθεμα παλαιότερων κτιρίων γραφείων και βιομηχανικών ακινήτων που μπορούν να επανατοποθετηθούν. Δεδομένης της και κατοικίες, η μετατροπή απαρχαιωμένων ακινήτων αποτελεί υποσχόμενη στρατηγική. Για παράδειγμα, οι επενδυτές εξετάζουν μπλοκ γραφείων της δεκαετίας του 1970 σε περιφερειακές περιοχές για cushmanwakefield.com. Η ώθηση της πόλης για αστική αναγέννηση (με απλοποιημένες εγκρίσεις βάσει του νόμου “Salva Milano”) διευκολύνει την κατεδάφιση και ανακατασκευή παρωχημένων δομών fanpage.it fanpage.it. Όσοι μπορούν να διαχειριστούν τις εγκρίσεις, μπορούν να δημιουργήσουν ακίνητα Κατηγορίας Α από γηρασμένα κτίρια – μια ενδεχομένως προσοδοφόρα κίνηση. Επενδύσεις Ενοικίασης & Build-to-Rent: Η σφιχτή αγορά ενοικίων στο Μιλάνο σημαίνει ότι τα ακίνητα σε καλές τοποθεσίες μπορούν να αποφέρουν σταθερές αποδόσεις (~5% κατά μέσο όρο, υψηλότερες σε ορισμένες περιπτώσεις) globalpropertyguide.com. Οι επενδυτές, από ιδιώτες έως μεγάλα funds, έχουν ευκαιρία σε αναπτύξεις build-to-rent (BTR) . Υπάρχει τεράστια ανεκπλήρωτη ζήτηση για ενοικίαση, ειδικά για ποιοτικά διαμερίσματα για νέους επαγγελματίες και για φοιτητική στέγαση. Η ειδικά σχεδιασμένη φοιτητική στέγαση (PBSA) είναι ιδιαίτερα ελκυστική – με τα πανεπιστήμια του Μιλάνου να προσελκύουν περισσότερους διεθνείς φοιτητές, οι επενδύσεις σε φοιτητική στέγαση αντιστοιχούσαν σε ~33% των επενδύσεων σε κατοικίες το Α’ εξάμηνο του 2025 dils.com. Πολλές από αυτές είναι αναπτύξεις με προχρηματοδότηση που θα παραδοθούν τα επόμενα χρόνια, πιθανότατα με υγιή επίπεδα πληρότητας και ενοικίων. Η μετατροπή του Ολυμπιακού Χωριού σε φοιτητικές κατοικίες (μετά το 2026) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ευκαιρίας στην πράξη scaloportaromana.com.

Η στο Μιλάνο σημαίνει ότι τα ακίνητα σε καλές τοποθεσίες μπορούν να αποφέρουν σταθερές αποδόσεις (~5% κατά μέσο όρο, υψηλότερες σε ορισμένες περιπτώσεις) globalpropertyguide.com. Οι επενδυτές, από ιδιώτες έως μεγάλα funds, έχουν ευκαιρία σε αναπτύξεις . Υπάρχει τεράστια ανεκπλήρωτη ζήτηση για ενοικίαση, ειδικά για ποιοτικά διαμερίσματα για νέους επαγγελματίες και για φοιτητική στέγαση. Η ειδικά σχεδιασμένη φοιτητική στέγαση (PBSA) είναι ιδιαίτερα ελκυστική – με τα πανεπιστήμια του Μιλάνου να προσελκύουν περισσότερους διεθνείς φοιτητές, dils.com. Πολλές από αυτές είναι αναπτύξεις με προχρηματοδότηση που θα παραδοθούν τα επόμενα χρόνια, πιθανότατα με υγιή επίπεδα πληρότητας και ενοικίων. Η (μετά το 2026) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ευκαιρίας στην πράξη scaloportaromana.com. Πολυτελή και Φιλοξενίας Ακίνητα: Η θέση του Μιλάνου ως παγκόσμιας πόλης σημαίνει ότι υπάρχει πάντα ενδιαφέρον για εμβληματικά ακίνητα. Κτίρια πολυτελούς λιανικής , flagship καταστήματα και ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας στο κέντρο της πόλης αναζητούνται από διεθνείς επενδυτές (τα λεγόμενα “core” ακίνητα). Πρόσφατες συναλλαγές δείχνουν ότι το παγκόσμιο κεφάλαιο είναι διατεθειμένο να πληρώσει υψηλές τιμές για λιανική στη Via Montenapoleone ή πεντάστερα ξενοδοχεία λόγω της διαχρονικής ελκυστικότητας του Μιλάνου cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Με τον τουρισμό να σημειώνει ρεκόρ και εκδηλώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 να πλησιάζουν, οι επενδύσεις στη φιλοξενία (ξενοδοχεία, serviced διαμερίσματα, χαρτοφυλάκια βραχυχρόνιας μίσθωσης) προσφέρουν ισχυρές προοπτικές εισοδήματος. Το πολιτιστικό κύρος της Ιταλίας και τα φορολογικά κίνητρα για ξένους (όπως το καθεστώς flat tax) προσελκύουν επίσης άτομα υψηλής καθαρής αξίας να επενδύσουν σε πολυτελείς κατοικίες στο Μιλάνο idealista.it – πράγμα που σημαίνει ότι τα έργα πολυτελούς ανάπτυξης ή ανακαίνισης μπορούν να βρουν άμεσα αγοραστικό κοινό.

Η θέση του Μιλάνου ως παγκόσμιας πόλης σημαίνει ότι υπάρχει πάντα ενδιαφέρον για εμβληματικά ακίνητα. , flagship καταστήματα και ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας στο κέντρο της πόλης αναζητούνται από διεθνείς επενδυτές (τα λεγόμενα “core” ακίνητα). Πρόσφατες συναλλαγές δείχνουν ότι το παγκόσμιο κεφάλαιο είναι διατεθειμένο να πληρώσει υψηλές τιμές για λιανική στη Via Montenapoleone ή πεντάστερα ξενοδοχεία λόγω της διαχρονικής ελκυστικότητας του Μιλάνου cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Με τον τουρισμό να σημειώνει ρεκόρ και εκδηλώσεις όπως οι να πλησιάζουν, οι (ξενοδοχεία, serviced διαμερίσματα, χαρτοφυλάκια βραχυχρόνιας μίσθωσης) προσφέρουν ισχυρές προοπτικές εισοδήματος. Το πολιτιστικό κύρος της Ιταλίας και τα φορολογικά κίνητρα για ξένους (όπως το καθεστώς flat tax) προσελκύουν επίσης άτομα υψηλής καθαρής αξίας να επενδύσουν σε πολυτελείς κατοικίες στο Μιλάνο idealista.it – πράγμα που σημαίνει ότι τα έργα πολυτελούς ανάπτυξης ή ανακαίνισης μπορούν να βρουν άμεσα αγοραστικό κοινό. Πράσινη Αναβάθμιση και ESG: Μια συχνά παραβλεπόμενη ευκαιρία είναι η επένδυση σε αναβαθμίσεις ενεργειακής απόδοσης. Η ΕΕ και η Ιταλία κινούνται προς αυστηρότερα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (η προτεινόμενη οδηγία της ΕΕ για τα “Πράσινα Κτίρια” ενδέχεται να απαιτεί τα σπίτια να πληρούν υψηλότερες ενεργειακές κλάσεις έως το 2030). Η αναβάθμιση παλαιότερων κτιρίων του Μιλάνου με ηλιακά πάνελ, μόνωση και σύγχρονα συστήματα μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αξία τους και να τα καταστήσει ανθεκτικά στο μέλλον. Υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν (με κάποια μορφή) τα δημόσια κίνητρα για την υποστήριξη πράσινων ανακαινίσεων. Τα ακίνητα με πιστοποιημένα διαπιστευτήρια βιωσιμότητας ήδη αποφέρουν υψηλότερα ενοίκια και τιμές στον τομέα των γραφείων, και αυτή η τάση θα ενισχυθεί. Οι επενδυτές που ειδικεύονται σε αναβαθμίσεις ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) μπορούν να ξεκλειδώσουν αξία στο γηρασμένο απόθεμα κτιρίων του Μιλάνου, επωφελούμενοι ταυτόχρονα από χαμηλότερη κενότητα και αυξημένη ζήτηση ενοικιαστών για φιλικούς προς το περιβάλλον χώρους cushmanwakefield.com.

Πιθανοί Κίνδυνοι και Προκλήσεις

Κίνδυνος Επιτοκίων και Χρηματοδότησης: Η ταχεία άνοδος των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του 2022–2023 ήταν ένα καμπανάκι κινδύνου. Αν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά ή αυξηθούν περαιτέρω, το κόστος χρηματοδότησης θα περιορίσει τους αγοραστές και τους κατασκευαστές . Τα υψηλά στεγαστικά επιτόκια ήδη ψύχραναν την αγορά του Μιλάνου το 2023 (οι πωλήσεις μειώθηκαν και οι τιμές επιβραδύνθηκαν). Αν και τα επιτόκια έχουν ελαφρώς μειωθεί μέχρι το 2025, ο κίνδυνος ανανεωμένου πληθωρισμού ή αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να μειώσει ξανά την προσιτότητα. Επιπλέον, οι τράπεζες στην Ιταλία ήταν επιφυλακτικές – η Nomisma σημειώνει ότι παρά την αυξημένη λήψη στεγαστικών δανείων το 2025, η συνετή δανειοδότηση των τραπεζών παραμένει «φρένο στη δυνητική ζήτηση» idealista.it. Οι επενδυτές που βασίζονται σε μόχλευση πρέπει να λάβουν υπόψη το ενδεχόμενο ακριβότερης ή σπανιότερης πίστωσης.

Η ταχεία άνοδος των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του 2022–2023 ήταν ένα καμπανάκι κινδύνου. Αν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά ή αυξηθούν περαιτέρω, . Τα υψηλά στεγαστικά επιτόκια ήδη ψύχραναν την αγορά του Μιλάνου το 2023 (οι πωλήσεις μειώθηκαν και οι τιμές επιβραδύνθηκαν). Αν και τα επιτόκια έχουν ελαφρώς μειωθεί μέχρι το 2025, ο κίνδυνος ανανεωμένου πληθωρισμού ή αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να μειώσει ξανά την προσιτότητα. Επιπλέον, οι τράπεζες στην Ιταλία ήταν επιφυλακτικές – η Nomisma σημειώνει ότι παρά την αυξημένη λήψη στεγαστικών δανείων το 2025, η συνετή δανειοδότηση των τραπεζών παραμένει «φρένο στη δυνητική ζήτηση» idealista.it. Οι επενδυτές που βασίζονται σε μόχλευση πρέπει να λάβουν υπόψη το ενδεχόμενο ακριβότερης ή σπανιότερης πίστωσης. Ρυθμιστικές και Φορολογικές Αλλαγές: Το ρυθμιστικό περιβάλλον βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο (βλ. επόμενη ενότητα). Ενώ ορισμένες αλλαγές είναι θετικές (π.χ. ο νόμος «Salva Milano» που επιταχύνει τις άδειες), άλλες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποδόσεις. Μια σημαντική είναι η ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων : η εθνική κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές αυστηροποιούν τους κανόνες για τις τουριστικές μισθώσεις ώστε να αντιμετωπίσουν την έλλειψη στέγης και τον «υπερτουρισμό». Από το 2024, η Ιταλία αύξησε τον ενιαίο φόρο στα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις από 21% σε 26% για ιδιοκτήτες με πολλαπλά ακίνητα homeunity.it, και επέβαλε υποχρεωτικούς κωδικούς εγγραφής και πρότυπα ασφαλείας homeunity.it homeunity.it. Το Μιλάνο εξετάζει επίσης τοπικούς περιορισμούς στις πιο τουριστικές ζώνες. Αν αυτοί οι κανόνες γίνουν αυστηρότεροι, οι επενδυτές σε ακίνητα τύπου Airbnb μπορεί να δουν μειωμένες αποδόσεις ή αυξημένα κόστη συμμόρφωσης. Μια άλλη πιθανή αλλαγή θα μπορούσε να αφορά τη φορολογία ακινήτων – η Ιταλία συζητά εδώ και καιρό την επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών (για σκοπούς φόρου ακινήτων IMU). Αν και πολιτικά ευαίσθητο, οποιαδήποτε μελλοντική μεταρρύθμιση θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος διακράτησης για ιδιοκτήτες ακινήτων μεγάλης αξίας στο Μιλάνο. Η παρακολούθηση των αποφάσεων πολιτικής της Ρώμης είναι συνετή για κάθε επενδυτή εδώ.

Το ρυθμιστικό περιβάλλον βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο (βλ. επόμενη ενότητα). Ενώ ορισμένες αλλαγές είναι θετικές (π.χ. ο νόμος «Salva Milano» που επιταχύνει τις άδειες), άλλες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποδόσεις. Μια σημαντική είναι η : η εθνική κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές αυστηροποιούν τους κανόνες για τις τουριστικές μισθώσεις ώστε να αντιμετωπίσουν την έλλειψη στέγης και τον «υπερτουρισμό». Από το 2024, η Ιταλία homeunity.it, και επέβαλε υποχρεωτικούς κωδικούς εγγραφής και πρότυπα ασφαλείας homeunity.it homeunity.it. Το Μιλάνο εξετάζει επίσης τοπικούς περιορισμούς στις πιο τουριστικές ζώνες. Αν αυτοί οι κανόνες γίνουν αυστηρότεροι, οι επενδυτές σε ακίνητα τύπου Airbnb μπορεί να δουν μειωμένες αποδόσεις ή αυξημένα κόστη συμμόρφωσης. Μια άλλη πιθανή αλλαγή θα μπορούσε να αφορά τη φορολογία ακινήτων – η Ιταλία συζητά εδώ και καιρό την επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών (για σκοπούς φόρου ακινήτων IMU). Αν και πολιτικά ευαίσθητο, οποιαδήποτε μελλοντική μεταρρύθμιση θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος διακράτησης για ιδιοκτήτες ακινήτων μεγάλης αξίας στο Μιλάνο. Η παρακολούθηση των αποφάσεων πολιτικής της Ρώμης είναι συνετή για κάθε επενδυτή εδώ. Οικονομικό & Πολιτικό Κλίμα: Αν και η οικονομία του Μιλάνου είναι σχετικά ισχυρή, δεν είναι άτρωτη στις ευρύτερες προκλήσεις της Ιταλίας. Η χαμηλή εθνική ανάπτυξη (πρόβλεψη ~0,8% το 2025) globalpropertyguide.com, το υψηλό δημόσιο χρέος ή η πολιτική αστάθεια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αντίθετους ανέμους. Μια ύφεση στην Ευρώπη ή παγκόσμια σοκ θα μπορούσαν να περιορίσουν τη ζήτηση τόσο από τοπικούς αγοραστές όσο και από ξένους επενδυτές. Επιπλέον, τα δημογραφικά στοιχεία της Ιταλίας – ένας γηράσκων πληθυσμός και ένα συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό – θέτουν μακροπρόθεσμα ερωτήματα για τη ζήτηση κατοικίας (αν και το ίδιο το Μιλάνο προσελκύει νέους από άλλες περιοχές). Στο πολιτικό μέτωπο, ενώ η τρέχουσα κυβέρνηση είναι υπέρ της ανάπτυξης (π.χ. διευκολύνοντας την ανάπτυξη του Μιλάνου), μελλοντικές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν προτεραιότητες. Οι επενδυτές θα πρέπει να συνυπολογίσουν λίγο από το διάσημο «ιταλικό ρίσκο»: τα πράγματα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο, είτε λόγω γραφειοκρατικής καθυστέρησης είτε λόγω ξαφνικής αλλαγής στη νομοθεσία.

Αν και η οικονομία του Μιλάνου είναι σχετικά ισχυρή, δεν είναι άτρωτη στις ευρύτερες προκλήσεις της Ιταλίας. Η χαμηλή εθνική ανάπτυξη (πρόβλεψη ~0,8% το 2025) globalpropertyguide.com, το υψηλό δημόσιο χρέος ή η πολιτική αστάθεια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αντίθετους ανέμους. Μια ύφεση στην Ευρώπη ή παγκόσμια σοκ θα μπορούσαν να περιορίσουν τη ζήτηση τόσο από τοπικούς αγοραστές όσο και από ξένους επενδυτές. Επιπλέον, τα δημογραφικά στοιχεία της Ιταλίας – ένας γηράσκων πληθυσμός και ένα συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό – θέτουν μακροπρόθεσμα ερωτήματα για τη ζήτηση κατοικίας (αν και το ίδιο το Μιλάνο προσελκύει νέους από άλλες περιοχές). Στο πολιτικό μέτωπο, ενώ η τρέχουσα κυβέρνηση είναι υπέρ της ανάπτυξης (π.χ. διευκολύνοντας την ανάπτυξη του Μιλάνου), μελλοντικές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν προτεραιότητες. Οι επενδυτές θα πρέπει να συνυπολογίσουν λίγο από το διάσημο «ιταλικό ρίσκο»: τα πράγματα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο, είτε λόγω γραφειοκρατικής καθυστέρησης είτε λόγω ξαφνικής αλλαγής στη νομοθεσία. Κίνδυνοι Εκτέλεσης και Κατασκευής: Η ανάπτυξη στο Μιλάνο μπορεί να είναι αποδοτική αλλά δεν στερείται εμποδίων. Το κόστος κατασκευής παραμένει υψηλό (οι τιμές των οικοδομικών υλικών έχουν εκτοξευθεί από το 2017 idealista.it), πιέζοντας τα περιθώρια των κατασκευαστών. Η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα χρονοδιαγράμματα των έργων. Το σκάνδαλο αδειοδότησης το 2023 – όπου περίπου 150 έργα σταμάτησαν – αναδεικνύει τον κίνδυνο ότι ακόμη και εγκεκριμένα έργα μπορεί να αντιμετωπίσουν νομικό έλεγχο . Αν και το διάταγμα Salva Milano στοχεύει στην επίλυση αυτού του συγκεκριμένου ζητήματος fanpage.it fanpage.it, οι κατασκευαστές πρέπει να τηρούν σχολαστικά τους κανονισμούς για να αποφύγουν προκλήσεις (ειδικά σε μια πόλη με ιστορικά μνημεία και έντονες τοπικές κοινότητες). Οποιοδήποτε έργο καθυστερεί κινδυνεύει να χάσει το σωστό timing της αγοράς ή να ξεπεράσει τον προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές συχνά προτιμούν υφιστάμενα ακίνητα ή ελαφριές ανακαινίσεις στο Μιλάνο για να μετριάσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη στο Μιλάνο μπορεί να είναι αποδοτική αλλά δεν στερείται εμποδίων. Το κόστος κατασκευής παραμένει υψηλό (οι τιμές των οικοδομικών υλικών έχουν εκτοξευθεί από το 2017 idealista.it), πιέζοντας τα περιθώρια των κατασκευαστών. Η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα χρονοδιαγράμματα των έργων. Το σκάνδαλο αδειοδότησης το 2023 – όπου περίπου 150 έργα σταμάτησαν – αναδεικνύει τον κίνδυνο ότι ακόμη και εγκεκριμένα έργα μπορεί να αντιμετωπίσουν . Αν και το διάταγμα Salva Milano στοχεύει στην επίλυση αυτού του συγκεκριμένου ζητήματος fanpage.it fanpage.it, οι κατασκευαστές πρέπει να τηρούν σχολαστικά τους κανονισμούς για να αποφύγουν προκλήσεις (ειδικά σε μια πόλη με ιστορικά μνημεία και έντονες τοπικές κοινότητες). Οποιοδήποτε έργο καθυστερεί κινδυνεύει να χάσει το σωστό timing της αγοράς ή να ξεπεράσει τον προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές συχνά προτιμούν στο Μιλάνο για να μετριάσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης. Κορεσμός Αγοράς σε Ορισμένα Τμήματα: Ενώ τα περισσότερα τμήματα έχουν υγιή ζήτηση, υπάρχει η πιθανότητα υπερπροσφοράς σε εξειδικευμένες αγορές. Για παράδειγμα, αν βγουν ταυτόχρονα στην αγορά πάρα πολλά πολυτελή διαμερίσματα, το ανώτερο τμήμα θα μπορούσε να εξασθενήσει (προς το παρόν δεν συμβαίνει, αλλά αξίζει να παρακολουθείται το μελλοντικό pipeline). Στα γραφεία, αν οι εταιρείες υιοθετήσουν πλήρως την απομακρυσμένη/υβριδική εργασία, ακόμη και η ισχυρή ζήτηση του Μιλάνου για ποιοτικούς χώρους θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί, αφήνοντας τα λιγότερο ευέλικτα γραφεία να δυσκολεύονται να βρουν ενοικιαστές. Και στο λιανικό εμπόριο, η διαρθρωτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σημαίνει ότι οι δευτερεύουσες τοποθεσίες λιανικής ίσως να μην ανακάμψουν ποτέ πλήρως· οι επενδυτές σε αυτά τα ακίνητα μπορεί να αντιμετωπίσουν στάσιμα ενοίκια. Η επιλεκτικότητα – εστίαση σε προνομιακή τοποθεσία και concepts με μέλλον – είναι το κλειδί για να αποφύγει κανείς να μείνει με ένα ακίνητο που δεν είναι πλέον της μόδας.

Συνοψίζοντας, το Μιλάνο παραμένει μία από τις πιο ελκυστικές αγορές ακινήτων της Ευρώπης, με πολύ περισσότερες ευκαιρίες παρά απειλές. Τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της πόλης, η παγκόσμια απήχηση και η αναπτυξιακή της δυναμική την τοποθετούν σε καλή θέση για επενδυτές. Ωστόσο, οι συνετοί επενδυτές θα διαχειριστούν ενεργά τους παραπάνω κινδύνους – δοκιμάζοντας τις επενδύσεις τους απέναντι σε αλλαγές επιτοκίων, παραμένοντας ενημερωμένοι για τους νόμους και επιλέγοντας έργα με περιθώριο να αντέξουν αναταράξεις. Η αγορά ακινήτων του Μιλάνου έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτική, και όσοι επενδύσουν με σύνεση είναι πιθανό να ανταμειφθούν τα επόμενα χρόνια.

Μεγάλες Αναπτύξεις και Έργα Υποδομής που Διαμορφώνουν το Μιλάνο

Το Μιλάνο υφίσταται μια φυσική μεταμόρφωση χάρη σε μια σειρά από έργα αστικής ανάπτυξης και αναβαθμίσεις υποδομών. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν αλλάζουν μόνο τον ορίζοντα της πόλης, αλλά επηρεάζουν άμεσα και τις αξίες των ακινήτων βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα και μετατρέποντας υποαξιοποιημένες περιοχές σε ζωντανές νέες γειτονιές. Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά έργα και σχέδια που επηρεάζουν (ή θα επηρεάσουν σύντομα) την αγορά ακινήτων του Μιλάνου:

Αναπλάσεις Πρώην Σιδηροδρομικών Σταθμών (Scali Ferroviari): Το φιλόδοξο σχέδιο του Μιλάνου να αναζωογονήσει επτά ανενεργές σιδηροδρομικές αυλές (το έργο “Scali”) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η μεγαλύτερη και πιο αξιοσημείωτη είναι η Scalo Porta Romana στα νοτιοανατολικά: μια έκταση 190.000 τ.μ. που μεταμορφώνεται σε μια μικτή οικολογική συνοικία. Θα φιλοξενήσει το Ολυμπιακό Χωριό 2026 , με 1.400 αθλητές, και μετά τους Αγώνες οι ολοκαίνουργιες κατοικίες θα μετατραπούν σε αναγκαία φοιτητική και προσιτή στέγαση scaloportaromana.com perenews.com. Παράλληλα με τη στέγαση, δημιουργούνται το Parco Romana (ένα μεγάλο νέο πάρκο) και εμπορικοί χώροι, εντάσσοντας αυτή την περιοχή στον αστικό ιστό. Κοντά, το Fondazione Prada και άλλοι πολιτιστικοί πόλοι έχουν ήδη αναβαθμίσει τη συνοικία· η ολοκλήρωση του Ολυμπιακού Χωριού έως το 2026 (με φοιτητές να μετακομίζουν στα τέλη του 2026) αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ελκυστικότητα και τις τιμές ακινήτων της Porta Romana. Άλλες σιδηροδρομικές αυλές που βρίσκονται στο πρόγραμμα είναι η Scalo Farini (βορειοδυτικά), που προορίζεται να γίνει ένα τεράστιο πάρκο και κέντρο καινοτομίας έως το 2030, και η Scalo San Cristoforo (νοτιοδυτικό άκρο της νέας γραμμής M4), που θα επικεντρωθεί στη βιωσιμότητα και πιθανώς στη λογιστική. Αυτά τα έργα ουσιαστικά δημιουργούν νέες γειτονιές – προσθέτοντας πράσινους χώρους, συνδέσεις μεταφορών και σύγχρονα κτίρια σε περιοχές που ήταν εγκαταλελειμμένες. Καθώς προχωρούν, οι γύρω περιοχές (συχνά πρώην ημιβιομηχανικές) βλέπουν ένα κύμα αύξησης αξιών λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Το φιλόδοξο σχέδιο του Μιλάνου να αναζωογονήσει επτά ανενεργές σιδηροδρομικές αυλές (το έργο “Scali”) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η μεγαλύτερη και πιο αξιοσημείωτη είναι η στα νοτιοανατολικά: μια έκταση 190.000 τ.μ. που μεταμορφώνεται σε μια μικτή οικολογική συνοικία. Θα φιλοξενήσει το , με 1.400 αθλητές, και μετά τους Αγώνες οι ολοκαίνουργιες κατοικίες θα μετατραπούν σε αναγκαία φοιτητική και προσιτή στέγαση scaloportaromana.com perenews.com. Παράλληλα με τη στέγαση, δημιουργούνται το Parco Romana (ένα μεγάλο νέο πάρκο) και εμπορικοί χώροι, εντάσσοντας αυτή την περιοχή στον αστικό ιστό. Κοντά, το και άλλοι πολιτιστικοί πόλοι έχουν ήδη αναβαθμίσει τη συνοικία· η ολοκλήρωση του Ολυμπιακού Χωριού έως το 2026 (με φοιτητές να μετακομίζουν στα τέλη του 2026) αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ελκυστικότητα και τις τιμές ακινήτων της Porta Romana. Άλλες σιδηροδρομικές αυλές που βρίσκονται στο πρόγραμμα είναι η (βορειοδυτικά), που προορίζεται να γίνει ένα τεράστιο πάρκο και κέντρο καινοτομίας έως το 2030, και η (νοτιοδυτικό άκρο της νέας γραμμής M4), που θα επικεντρωθεί στη βιωσιμότητα και πιθανώς στη λογιστική. Αυτά τα έργα ουσιαστικά δημιουργούν νέες γειτονιές – προσθέτοντας πράσινους χώρους, συνδέσεις μεταφορών και σύγχρονα κτίρια σε περιοχές που ήταν εγκαταλελειμμένες. Καθώς προχωρούν, οι γύρω περιοχές (συχνά πρώην ημιβιομηχανικές) βλέπουν ένα κύμα αύξησης αξιών λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Επεκτάσεις γραμμών μετρό (M4 και πέρα): Οι υποδομές μεταφορών είναι ένας σημαντικός μοχλός των τάσεων στην αγορά ακινήτων στο Μιλάνο. Το 2022–2023, η πόλη άνοιξε τμήματα της ολοκαίνουργιας γραμμής μετρό M4 (η «Μπλε Γραμμή»), και μέχρι το 2024 έφτασε στο κέντρο της πόλης· μέχρι τις αρχές του 2025 αναμένεται να λειτουργεί πλήρως από το Αεροδρόμιο Linate (ανατολικά) έως το San Cristoforo (άκρο νοτιοδυτικά) . Αυτό αλλάζει τα δεδομένα: περιοχές που δεν είχαν μετρό (όπως τμήματα των Solari, Washington και ο ανατολικός άξονας Forlanini/Corsica) έχουν πλέον γρήγορες συνδέσεις. Ήδη παρατηρούμε αύξηση των τιμών ακινήτων γύρω από τους νέους σταθμούς της M4 πριν καν ανοίξει η γραμμή idealista.it idealista.it. Παράλληλα, σχεδιάζονται επεκτάσεις υφιστάμενων γραμμών: η M1 (Κόκκινη) επεκτείνεται δυτικά προς Baggio, και η M5 (Λιλά) κατασκευάζεται προς τα βόρεια έως τη Monza (αναμένεται έως το 2030). Υπάρχει ακόμη και προτεινόμενη νέα γραμμή M6 σε πρώιμο σχεδιασμό. Όλα αυτά τα έργα μεταφορών τείνουν να αυξάνουν τις αξίες ακινήτων βελτιώνοντας την προσβασιμότητα . Γειτονιές όπως οι Washington/Bolivar (στη M4), Via Mecenate (κοντά στο ανατολικό τέρμα της M4), ή η Bicocca (που θα ωφεληθεί από την επέκταση της M5) είναι πιθανό να δουν αυξημένη ζήτηση. Επιπλέον, το concept της «Κυκλικής Γραμμής» – αξιοποιώντας υπάρχουσες σιδηροδρομικές γραμμές για τη δημιουργία κυκλικής σιδηροδρομικής υπηρεσίας γύρω από το Μιλάνο – κερδίζει έδαφος. Τα πρώτα στοιχεία αυτού θα μπορούσαν να υλοποιηθούν έως το 2026–2030, συνδέοντας περαιτέρω τα προάστια. Για επενδυτές και αγοραστές κατοικιών, η εγγύτητα σε τρέχοντα ή μελλοντικό σταθμό μετρό παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους παράγοντες αύξησης της αξίας ακινήτων στο Μιλάνο.

Οι υποδομές μεταφορών είναι ένας στο Μιλάνο. Το 2022–2023, η πόλη άνοιξε τμήματα της ολοκαίνουργιας (η «Μπλε Γραμμή»), και μέχρι το 2024 έφτασε στο κέντρο της πόλης· μέχρι τις αρχές του 2025 αναμένεται να λειτουργεί πλήρως από . Αυτό αλλάζει τα δεδομένα: περιοχές που δεν είχαν μετρό (όπως τμήματα των Solari, Washington και ο ανατολικός άξονας Forlanini/Corsica) έχουν πλέον γρήγορες συνδέσεις. Ήδη παρατηρούμε αύξηση των τιμών ακινήτων γύρω από τους νέους σταθμούς της M4 πριν καν ανοίξει η γραμμή idealista.it idealista.it. Παράλληλα, σχεδιάζονται επεκτάσεις υφιστάμενων γραμμών: η επεκτείνεται δυτικά προς Baggio, και η κατασκευάζεται προς τα βόρεια έως τη Monza (αναμένεται έως το 2030). Υπάρχει ακόμη και προτεινόμενη νέα σε πρώιμο σχεδιασμό. Όλα αυτά τα έργα μεταφορών τείνουν να . Γειτονιές όπως οι Washington/Bolivar (στη M4), Via Mecenate (κοντά στο ανατολικό τέρμα της M4), ή η Bicocca (που θα ωφεληθεί από την επέκταση της M5) είναι πιθανό να δουν αυξημένη ζήτηση. Επιπλέον, το concept της – αξιοποιώντας υπάρχουσες σιδηροδρομικές γραμμές για τη δημιουργία κυκλικής σιδηροδρομικής υπηρεσίας γύρω από το Μιλάνο – κερδίζει έδαφος. Τα πρώτα στοιχεία αυτού θα μπορούσαν να υλοποιηθούν έως το 2026–2030, συνδέοντας περαιτέρω τα προάστια. Για επενδυτές και αγοραστές κατοικιών, η εγγύτητα σε τρέχοντα ή μελλοντικό σταθμό μετρό παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους παράγοντες αύξησης της αξίας ακινήτων στο Μιλάνο. CityLife και Porta Nuova – Συνεχιζόμενη Εξέλιξη: Οι δύο εμβληματικές ιστορίες επιτυχούς αναμόρφωσης του Μιλάνου, η Porta Nuova και η CityLife , έχουν θέσει το πρότυπο για σύγχρονες αστικές περιοχές στην Ιταλία. Η Porta Nuova (περιοχή Garibaldi/Isola) είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένη αλλά συνεχίζει να δέχεται βελτιώσεις – για παράδειγμα, η UniCredit επεκτείνει την παρουσία της ως έδρα, ενώ νέα μικρότερα οικιστικά έργα στην Isola αναπτύσσονται. Η επιρροή της περιοχής έχει επεκταθεί στη γειτονική Chinatown και Garibaldi, όπου παλαιότερα κτίρια ανακαινίζονται λόγω του premium περιβάλλοντος δίπλα. Η CityLife , η τριάδα των λαμπερών πύργων (Allianz, Generali, PwC) μέσα σε διαμορφωμένο πάρκο και εμπορική περιοχή, πλησιάζει επίσης στην ολοκλήρωση. Τα τελευταία οικιστικά οικόπεδα και πιθανώς ένα επιπλέον μεσαίου ύψους γραφείο βρίσκονται υπό σχεδιασμό. Αυτή η ζώνη έχει καθιερώσει σταθερά την Tre Torri ως μία από τις ακριβότερες οικιστικές περιοχές του Μιλάνου. Καθώς αυτά τα έργα ολοκληρώνονται, η επιτυχία τους (όσον αφορά την υψηλή πληρότητα και τη δημιουργία αξίας) ενθαρρύνει την πόλη να προχωρήσει σε παρόμοια μεγάλης κλίμακας έργα (όπως τα Scali που αναφέρθηκαν). Επίσης, αποτελούν πόλο απασχόλησης – π.χ. η Porta Nuova έγινε κέντρο fintech και εταιρειών μόδας· η CityLife προσέλκυσε συμβουλευτικές και ασφαλιστικές εταιρείες – γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει τη ζήτηση κατοικίας στις γύρω γειτονιές.

Οι δύο εμβληματικές ιστορίες επιτυχούς αναμόρφωσης του Μιλάνου, η και η , έχουν θέσει το πρότυπο για σύγχρονες αστικές περιοχές στην Ιταλία. Η Porta Nuova (περιοχή Garibaldi/Isola) είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένη αλλά συνεχίζει να δέχεται βελτιώσεις – για παράδειγμα, η επεκτείνει την παρουσία της ως έδρα, ενώ νέα μικρότερα οικιστικά έργα στην Isola αναπτύσσονται. Η επιρροή της περιοχής έχει επεκταθεί στη γειτονική Chinatown και Garibaldi, όπου παλαιότερα κτίρια ανακαινίζονται λόγω του premium περιβάλλοντος δίπλα. Η , η τριάδα των λαμπερών πύργων (Allianz, Generali, PwC) μέσα σε διαμορφωμένο πάρκο και εμπορική περιοχή, πλησιάζει επίσης στην ολοκλήρωση. Τα τελευταία οικιστικά οικόπεδα και πιθανώς ένα επιπλέον μεσαίου ύψους γραφείο βρίσκονται υπό σχεδιασμό. Αυτή η ζώνη έχει καθιερώσει σταθερά την ως μία από τις ακριβότερες οικιστικές περιοχές του Μιλάνου. Καθώς αυτά τα έργα ολοκληρώνονται, η επιτυχία τους (όσον αφορά την υψηλή πληρότητα και τη δημιουργία αξίας) ενθαρρύνει την πόλη να προχωρήσει σε παρόμοια μεγάλης κλίμακας έργα (όπως τα Scali που αναφέρθηκαν). Επίσης, αποτελούν πόλο απασχόλησης – π.χ. η Porta Nuova έγινε κέντρο fintech και εταιρειών μόδας· η CityLife προσέλκυσε συμβουλευτικές και ασφαλιστικές εταιρείες – γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει τη ζήτηση κατοικίας στις γύρω γειτονιές. Περιοχή Καινοτομίας Μιλάνου (MIND): Στον χώρο της Expo 2015 (βορειοδυτική άκρη, Rho-Fiera), αναπτύσσεται μια πανεπιστημιούπολη υψηλής τεχνολογίας γνωστή ως MIND . Αυτό το δημόσιο-ιδιωτικό έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πάρκου βιοεπιστημών και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του ερευνητικού κέντρου Human Technopole , μιας νέας πανεπιστημιούπολης (οι επιστημονικές σχολές του Πανεπιστημίου του Μιλάνου μεταφέρονται εδώ) και ιδιωτικών κεντρικών γραφείων Έρευνας & Ανάπτυξης. Το υπερσύγχρονο νοσοκομείο Galeazzi έχει ήδη ανοίξει εκεί. Αν και το MIND βρίσκεται εκτός του κεντρικού ιστού της πόλης, αποτελεί ουσιαστικά προέκταση της μητροπολιτικής περιοχής του Μιλάνου και συνδέεται με τα μέσα μεταφοράς. Η ανάπτυξη έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις: θα μπορούσε να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και να γίνει κόμβος επιστημονικής καινοτομίας, αυξάνοντας τη ζήτηση τόσο για γραφεία όσο και για κατοικίες στον βορειοδυτικό τομέα (Rho, Pero, καθώς και περιοχές όπως η Certosa). Ορισμένοι κατασκευαστές κατοικιών έχουν ήδη αρχίσει να στοχεύουν πόλεις κοντά στο MIND, προβλέποντας επαγγελματίες που ίσως προτιμήσουν να ζήσουν κοντά παρά στο πολυσύχναστο κέντρο.

Στον χώρο της Expo 2015 (βορειοδυτική άκρη, Rho-Fiera), αναπτύσσεται μια πανεπιστημιούπολη υψηλής τεχνολογίας γνωστή ως . Αυτό το δημόσιο-ιδιωτικό έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πάρκου βιοεπιστημών και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του ερευνητικού κέντρου , μιας νέας πανεπιστημιούπολης (οι επιστημονικές σχολές του Πανεπιστημίου του Μιλάνου μεταφέρονται εδώ) και ιδιωτικών κεντρικών γραφείων Έρευνας & Ανάπτυξης. Το υπερσύγχρονο νοσοκομείο Galeazzi έχει ήδη ανοίξει εκεί. Αν και το MIND βρίσκεται εκτός του κεντρικού ιστού της πόλης, αποτελεί ουσιαστικά προέκταση της μητροπολιτικής περιοχής του Μιλάνου και συνδέεται με τα μέσα μεταφοράς. Η ανάπτυξη έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις: θα μπορούσε να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και να γίνει κόμβος επιστημονικής καινοτομίας, αυξάνοντας τη ζήτηση τόσο για γραφεία όσο και για κατοικίες στον βορειοδυτικό τομέα (Rho, Pero, καθώς και περιοχές όπως η Certosa). Ορισμένοι κατασκευαστές κατοικιών έχουν ήδη αρχίσει να στοχεύουν πόλεις κοντά στο MIND, προβλέποντας επαγγελματίες που ίσως προτιμήσουν να ζήσουν κοντά παρά στο πολυσύχναστο κέντρο. Υποδομές Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Το Μιλάνο (μαζί με την Κορτίνα) θα φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Αγώνες τον Φεβρουάριο του 2026, και αυτό έχει αποτελέσει καταλύτη για ορισμένα σημαντικά έργα. Το προαναφερθέν Ολυμπιακό Χωριό στην Porta Romana είναι ένα από αυτά· ένα άλλο είναι το Palazzetto dello Sport (PalaItalia) στη Santa Giulia – μια νέα αρένα για χόκεϊ επί πάγου και εκδηλώσεις. Η Santa Giulia, ένα μεγάλο έργο μικτής χρήσης νότια του Rogoredo, είχε καθυστερήσει για χρόνια, αλλά οι Ολυμπιακοί Αγώνες έδωσαν την ώθηση για την κατασκευή της αρένας και την ολοκλήρωση περισσότερων από τα προγραμματισμένα γραφεία/κατοικίες εκεί. Μεγάλες εταιρείες όπως η Sky Italia έχουν ήδη τα κεντρικά τους στη Santa Giulia, και μετά τους Ολυμπιακούς η περιοχή προβλέπεται να περιλαμβάνει πάρκα και μια σημαντική οικιστική κοινότητα. Επιπλέον, ενόψει των Αγώνων, το Μιλάνο αναβαθμίζει ορισμένα δίκτυα μεταφορών και δημόσιους χώρους – για παράδειγμα, βελτιώνοντας τις σιδηροδρομικές συνδέσεις με τα χιονοδρομικά κέντρα και αναβαθμίζοντας τουριστικές περιοχές. Αν και δεν είναι τόσο μεταμορφωτικό όσο η Expo 2015, οι Ολυμπιακοί λειτουργούν ως επιταχυντής, διασφαλίζοντας ότι ορισμένα έργα θα ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένη προθεσμία και προσελκύοντας παγκόσμια προσοχή. Οι περιοχές γύρω από τους ολυμπιακούς χώρους (π.χ. Porta Romana, Santa Giulia) αναμένεται να δουν αύξηση βραχυχρόνιων μισθώσεων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και διαρκή αναβάθμιση λόγω βελτιωμένων υποδομών και διεθνούς προβολής.

Το Μιλάνο (μαζί με την Κορτίνα) θα φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Αγώνες τον Φεβρουάριο του 2026, και αυτό έχει αποτελέσει καταλύτη για ορισμένα σημαντικά έργα. Το προαναφερθέν Ολυμπιακό Χωριό στην Porta Romana είναι ένα από αυτά· ένα άλλο είναι το στη Santa Giulia – μια νέα αρένα για χόκεϊ επί πάγου και εκδηλώσεις. Η Santa Giulia, ένα μεγάλο έργο μικτής χρήσης νότια του Rogoredo, είχε καθυστερήσει για χρόνια, αλλά οι Ολυμπιακοί Αγώνες έδωσαν την ώθηση για την κατασκευή της αρένας και την ολοκλήρωση περισσότερων από τα προγραμματισμένα γραφεία/κατοικίες εκεί. Μεγάλες εταιρείες όπως η Sky Italia έχουν ήδη τα κεντρικά τους στη Santa Giulia, και μετά τους Ολυμπιακούς η περιοχή προβλέπεται να περιλαμβάνει πάρκα και μια σημαντική οικιστική κοινότητα. Επιπλέον, ενόψει των Αγώνων, το Μιλάνο αναβαθμίζει ορισμένα δίκτυα μεταφορών και δημόσιους χώρους – για παράδειγμα, βελτιώνοντας τις σιδηροδρομικές συνδέσεις με τα χιονοδρομικά κέντρα και αναβαθμίζοντας τουριστικές περιοχές. Αν και δεν είναι τόσο μεταμορφωτικό όσο η Expo 2015, οι Ολυμπιακοί λειτουργούν ως επιταχυντής, διασφαλίζοντας ότι ορισμένα έργα θα ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένη προθεσμία και προσελκύοντας παγκόσμια προσοχή. Οι περιοχές γύρω από τους ολυμπιακούς χώρους (π.χ. Porta Romana, Santa Giulia) αναμένεται να δουν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και διαρκή αναβάθμιση λόγω βελτιωμένων υποδομών και διεθνούς προβολής. Άλλα Σημαντικά Έργα: Υπάρχουν πολλές άλλες αναπτύξεις σε γειτονιές του Μιλάνου. Μερικά παραδείγματα: η περιοχή Ex Richard Ginori κατά μήκος του Naviglio Grande αναδιαμορφώνεται σε μια οικιστική και δημιουργική συνοικία, ενισχύοντας την αύξηση αξίας στη Navigli/Famagosta idealista.it. Η Piazza d’Armi (παλιό στρατιωτικό πεδίο εκπαίδευσης στα νοτιοδυτικά) προορίζεται να γίνει πάρκο με κάποια οικιστική δόμηση στα όρια. Η Piazza Cordusio στο κέντρο επανασχεδιάζεται ως ζώνη πολυτελούς λιανικής και γραφείων (ιστορικά κτίρια μετατρέπονται σε flagship καταστήματα και γραφεία, όπως το νέο Starbucks Roastery και το επερχόμενο κατάστημα Louis Vuitton) ilgiorno.it. Παρομοίως, πολλά παλαιότερα κτίρια στο ιστορικό κέντρο (π.χ. γύρω από τη Via Turati, Via Manzoni) ανακαινίζονται για να εξυπηρετήσουν πολυτελείς λιανικές ή γραφειακές χρήσεις, διατηρώντας το κέντρο σε εξέλιξη. Στην οικιστική πλευρά, μικρότερα infill projects είναι πανταχού παρόντα – από boutique πολυκατοικίες στη Via Savona/Tortona (μια συνοικία μόδας) έως μετατροπές loft στο Lambrate (μια αναδυόμενη συνοικία design στα ανατολικά). Η αγορά ακινήτων του Μιλάνου είναι ένα μωσαϊκό από αυτές τις μικρο-αναπτύξεις που συλλογικά αναβαθμίζουν την ελκυστικότητα της πόλης.

Ουσιαστικά, το αστικό τοπίο του Μιλάνου στα τέλη της δεκαετίας του 2020 θα χαρακτηρίζεται από νέους πράσινους χώρους, βελτιωμένη κινητικότητα και ολοκαίνουργιες γειτονιές που αναδύονται εκεί όπου υπήρχαν παλιές υποδομές. Αυτές οι αλλαγές γενικά ασκούν θετική επιρροή στις αξίες ακινήτων – τα ακίνητα κοντά σε νέα πάρκα ή σταθμούς έχουν υψηλότερες τιμές. Το Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης του Μιλάνου για το 2030 δίνει έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την επαναχρησιμοποίηση brownfields και την ανάπτυξη με επίκεντρο τις συγκοινωνίες, όλα τα οποία προμηνύουν μια πιο βιώσιμη (και άρα πιο πολύτιμη) πόλη. Οι ενδιαφερόμενοι στην αγορά ακινήτων – από αγοραστές κατοικιών έως developers – καλό θα ήταν να “ακολουθούν τους γερανούς” και τα σχέδια υποδομών, καθώς τα σημερινά εργοτάξια συχνά σηματοδοτούν τα αυριανά hotspots ακινήτων.

Ρυθμιστικές και Νομικές Ενημερώσεις που Επηρεάζουν τα Ακίνητα

Το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ιταλία, και ειδικά στο Μιλάνο, έχει δει σημαντικές ενημερώσεις πρόσφατα, κάποιες με στόχο την τόνωση της αγοράς και άλλες για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων. Η παρακολούθηση αυτών των αλλαγών είναι κρίσιμη για επενδυτές και αγοραστές, καθώς μπορούν να επηρεάσουν το κόστος συναλλαγών, τις μισθώσεις και τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης. Βασικές ενημερώσεις περιλαμβάνουν:

«Διάταγμα Salva Milano» – Ξεκλείδωμα Μπλοκαρισμένων Έργων: Σε απάντηση σε μια μεγάλη έρευνα που πάγωσε περίπου 150 κατασκευαστικά έργα στο Μιλάνο το 2023, η εθνική κυβέρνηση εισήγαγε έναν ειδικό νόμο που αποκαλείται ανεπίσημα «Salva Milano» (Σώστε το Μιλάνο). Το ζήτημα προέκυψε όταν οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι πολλά έργα έκαναν κατάχρηση μιας ταχείας άδειας (SCIA για ανακαίνιση) για να κατασκευάσουν ουσιαστικά μεγαλύτερα κτίρια χωρίς πλήρη πολεοδομικά σχέδια fanpage.it. Αυτό οδήγησε σε προληπτικές διακοπές σε πολλά εργοτάξια, από οικιστικούς πύργους (όπως οι Park Towers στο Crescenzago) έως μικρότερες αναπλάσεις fanpage.it. Ο νόμος Salva Milano, που ψηφίστηκε στα τέλη του 2024, παρέχει μια προσωρινή λύση: κηρύσσει τέτοια έργα νόμιμα εφόσον βρίσκονται σε ήδη αστικοποιημένες περιοχές, καταργώντας ουσιαστικά την απαίτηση για ξεχωριστό λεπτομερές σχέδιο σε περιπτώσεις κατεδάφισης και ανακατασκευής fanpage.it fanpage.it. Στην πράξη, αυτός ο νόμος επιτρέπει σε όλα αυτά τα μπλοκαρισμένα εργοτάξια να επανεκκινήσουν και να ολοκληρωθούν. Απλοποιεί επίσης μελλοντικά έργα κατεδάφισης-ανακατασκευής στην πόλη προς το παρόν, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να προχωρούν με απλούστερη άδεια εφόσον δεν επεκτείνουν το αποτύπωμα του κτιρίου πέρα από το αστικό πλαίσιο. Ωστόσο, το μέτρο είναι μεταβατικό – ισχύει μέχρι να θεσπιστεί μια ευρύτερη μεταρρύθμιση των οικοδομικών κανονισμών (αναμένεται εντός 6 μηνών, σύμφωνα με το νόμο) fanpage.it. Για την αγορά, αυτό ήταν τεράστια ανακούφιση: διαλύει το σύννεφο που σκίαζε πολλές αναπτύξεις και σηματοδοτεί τη στήριξη της κυβέρνησης στην ανάπτυξη του Μιλάνου. Οι επενδυτές πρέπει να σημειώσουν, ωστόσο, ότι αυτό σημαίνει επίσης πως ένα κύμα νέων μονάδων θα βγει στην αγορά καθώς αυτά τα έργα θα ολοκληρώνονται το 2025–2026, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει ελαφρώς τον ανταγωνισμό σε ορισμένα τμήματα. Φορολογικά κίνητρα για αγοραστές κατοικίας: Η ιταλική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει ή παρατείνει κίνητρα για την υποστήριξη της ιδιοκατοίκησης, ιδιαίτερα για αγοραστές πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με τον Νόμο Προϋπολογισμού 2025, μία χρήσιμη αλλαγή ήταν η παράταση του χρόνου πώλησης προηγούμενης κατοικίας διατηρώντας τα φορολογικά οφέλη “πρώτης κατοικίας”. Συνήθως, οι αγοραστές που αγοράζουν κύρια κατοικία με φοροαπαλλαγές πρέπει να πουλήσουν την παλιά τους κύρια κατοικία εντός 12 μηνών για να μην χάσουν το όφελος· αυτό το χρονικό διάστημα διπλασιάστηκε σε 24 μήνες από 1 Ιανουαρίου 2025 globalpropertyguide.com. Αυτό ουσιαστικά δίνει στους ιδιοκτήτες περισσότερο χρόνο για να αλλάξουν κατοικία χωρίς να επιβαρυνθούν με υψηλότερους φόρους, ενθαρρύνοντας έτσι την κινητικότητα στην αγορά. Επιπλέον, παραμένουν γενναιόδωρες επιδοτήσεις στεγαστικών δανείων για νέους αγοραστές πρώτης κατοικίας (κάτω των 36 ετών) που καλύπτουν φόρους και προσφέρουν κρατικές εγγυήσεις – αυτές εισήχθησαν το 2021 και παρατάθηκαν τουλάχιστον έως το 2023–24, και αναμένεται να συνεχιστούν καθώς είναι δημοφιλείς. Τέτοια μέτρα διατηρούν τη ζήτηση από αγοραστές πρώτης κατοικίας (ένα βασικό τμήμα στη Μιλάνο) πιο ισχυρή απ’ ό,τι θα ήταν διαφορετικά εν μέσω ακριβής πίστωσης. Κανονισμοί Βραχυχρόνιας Μίσθωσης: Ίσως το πιο καυτό θέμα είναι η ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων (affitti brevi) όπως το Airbnb, που έχουν πολλαπλασιαστεί στο Μιλάνο. Οι αρχές προσπαθούν να ισορροπήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού με την προσιτή στέγαση για τους κατοίκους. Σε εθνικό επίπεδο, τέθηκαν σε ισχύ αρκετοί νέοι κανόνες: από το 2024, οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν περισσότερα από ένα ακίνητα μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων αντιμετωπίζουν πλέον υψηλότερο ενιαίο φόρο 26% (έναντι του κανονικού 21% για ένα ακίνητο) homeunity.it. Αυτό στοχεύει στους λεγόμενους “multi-hosts” – όσους ουσιαστικά λειτουργούν μικρές αυτοκρατορίες ξενοδοχείων – ώστε να αποθαρρυνθεί η απόσυρση πολλών κατοικιών από τη μακροχρόνια αγορά homeunity.it. Επίσης, από 1 Ιανουαρίου 2025, κάθε βραχυχρόνια μίσθωση στην Ιταλία πρέπει να λάβει Εθνικό Κωδικό Αναγνώρισης (CIN) και να καταχωρηθεί σε κεντρική βάση δεδομένων homeunity.it. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να εμφανίζουν αυτόν τον κωδικό στις αγγελίες και στο ακίνητο, αλλιώς αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα homeunity.it. Παράλληλα, νέες απαιτήσεις πυρασφάλειας (π.χ. ανιχνευτές αερίων, πυροσβεστήρες σε κάθε μονάδα) έγιναν υποχρεωτικές στα τέλη του 2024 για όλες τις τουριστικές μισθώσεις homeunity.it homeunity.it. Αυτοί οι κανονισμοί αυξάνουν τη διαφάνεια και την ασφάλεια, αλλά επιβάλλουν και επιπλέον κόστος στους ιδιοκτήτες. Στο Μιλάνο, η δημοτική αρχή έχει επίσης δείξει αυστηρότερη στάση. Χωρίς να απαγορεύει πλήρως τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (ένα μέτρο που έχουν λάβει πόλεις όπως η Βαρκελώνη και το Άμστερνταμ σε ορισμένες ζώνες), το Μιλάνο στοχεύει σε ορισμένες παρενέργειες: για παράδειγμα, η πόλη απαγόρευσε τη χρήση κουτιών κλειδιών σε δημόσιους χώρους (κάγκελα, πινακίδες κ.λπ.) για check-in Airbnb, με ισχύ από την άνοιξη του 2025 fanpage.it fanpage.it. Οι αξιωματούχοι το χαρακτήρισαν συμβολική κίνηση ενάντια στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση των mini-hostels και ως “κατάχρηση δημόσιου χώρου” fanpage.it fanpage.it. Επιπλέον, το Μιλάνο υποστηρίζει περισσότερες εξουσίες για την επιβολή liμισθώσεις σε περιοχές με υπερβολικές τουριστικές ενοικιάσεις. Μια πρόσφατη δικαστική απόφαση (Απρίλιος 2025 από το Συμβούλιο της Επικρατείας) άνοιξε τον δρόμο για τις πόλεις να ορίσουν «ζώνες κορεσμού» όπου οι νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις μπορούν να περιοριστούν homeunity.it homeunity.it. Δεν θα ήταν έκπληξη αν το Μιλάνο, υπό την πίεση των κατοίκων λόγω των υψηλών ενοικίων, προχωρήσει σύντομα σε περιορισμό των ημερών ή των αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πιο πληγείσες κεντρικές συνοικίες. Οι επενδυτές στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων θα πρέπει να παρακολουθούν στενά αυτές τις εξελίξεις , καθώς οι αποδόσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από υψηλότερους φόρους ή νέους τοπικούς περιορισμούς (π.χ. ένας κανόνας που να επιτρέπει μισθώσεις κάτω των 30 ημερών μόνο αν νοικιάζετε δωμάτιο και όχι ολόκληρο το διαμέρισμα – μια ιδέα που έχει συζητηθεί σε εθνικό επίπεδο tg24.sky.it).

Ίσως το πιο καυτό θέμα είναι η ρύθμιση των όπως το Airbnb, που έχουν πολλαπλασιαστεί στο Μιλάνο. Οι αρχές προσπαθούν να ισορροπήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού με την προσιτή στέγαση για τους κατοίκους. Σε εθνικό επίπεδο, τέθηκαν σε ισχύ αρκετοί νέοι κανόνες: από (έναντι του κανονικού 21% για ένα ακίνητο) homeunity.it. Αυτό στοχεύει στους λεγόμενους “multi-hosts” – όσους ουσιαστικά λειτουργούν μικρές αυτοκρατορίες ξενοδοχείων – ώστε να αποθαρρυνθεί η απόσυρση πολλών κατοικιών από τη μακροχρόνια αγορά homeunity.it. Επίσης, από και να καταχωρηθεί σε κεντρική βάση δεδομένων homeunity.it. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να εμφανίζουν αυτόν τον κωδικό στις αγγελίες και στο ακίνητο, αλλιώς αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα homeunity.it. Παράλληλα, νέες (π.χ. ανιχνευτές αερίων, πυροσβεστήρες σε κάθε μονάδα) έγιναν υποχρεωτικές στα τέλη του 2024 για όλες τις τουριστικές μισθώσεις homeunity.it homeunity.it. Αυτοί οι κανονισμοί αυξάνουν τη διαφάνεια και την ασφάλεια, αλλά επιβάλλουν και επιπλέον κόστος στους ιδιοκτήτες. Στο Μιλάνο, η δημοτική αρχή έχει επίσης δείξει αυστηρότερη στάση. Χωρίς να απαγορεύει πλήρως τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (ένα μέτρο που έχουν λάβει πόλεις όπως η Βαρκελώνη και το Άμστερνταμ σε ορισμένες ζώνες), το Μιλάνο στοχεύει σε ορισμένες παρενέργειες: για παράδειγμα, η (κάγκελα, πινακίδες κ.λπ.) για check-in Airbnb, με ισχύ από την άνοιξη του 2025 fanpage.it fanpage.it. Οι αξιωματούχοι το χαρακτήρισαν συμβολική κίνηση ενάντια στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση των mini-hostels και ως “κατάχρηση δημόσιου χώρου” fanpage.it fanpage.it. Επιπλέον, το Μιλάνο υποστηρίζει περισσότερες εξουσίες για την επιβολή liμισθώσεις σε περιοχές με υπερβολικές τουριστικές ενοικιάσεις. Μια πρόσφατη δικαστική απόφαση (Απρίλιος 2025 από το Συμβούλιο της Επικρατείας) άνοιξε τον δρόμο για τις πόλεις να ορίσουν «ζώνες κορεσμού» όπου οι νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις μπορούν να περιοριστούν homeunity.it homeunity.it. Δεν θα ήταν έκπληξη αν το Μιλάνο, υπό την πίεση των κατοίκων λόγω των υψηλών ενοικίων, προχωρήσει σύντομα σε περιορισμό των ημερών ή των αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πιο πληγείσες κεντρικές συνοικίες. , καθώς οι αποδόσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από υψηλότερους φόρους ή νέους τοπικούς περιορισμούς (π.χ. ένας κανόνας που να επιτρέπει μισθώσεις κάτω των 30 ημερών μόνο αν νοικιάζετε δωμάτιο και όχι ολόκληρο το διαμέρισμα – μια ιδέα που έχει συζητηθεί σε εθνικό επίπεδο tg24.sky.it). Βιωσιμότητα και Οικοδομικοί Κανονισμοί: Σε επίπεδο ΕΕ και Ιταλίας, οι κανονισμοί ωθούν την αγορά ακινήτων προς τη βιωσιμότητα. Αν και δεν έχει γίνει ακόμη νόμος, η προτεινόμενη από την ΕΕ Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων θα μπορούσε να απαιτήσει τα κτίρια να πληρούν ορισμένες βαθμίδες απόδοσης έως συγκεκριμένες προθεσμίες (π.χ. κατηγορία E έως το 2030, D έως το 2033). Η Ιταλία θα πρέπει να το εφαρμόσει με κάποιο τρόπο. Επιπλέον, το Μιλάνο έχει τους δικούς του κλιματικούς στόχους – η πολιτική της πόλης (στο πλαίσιο του Σχεδίου Αέρα και Κλίματος) στοχεύει στην ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050, και ήδη από το 2023 τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτές οι ρυθμιστικές τάσεις σημαίνουν ότι οι ιδιοκτήτες παλαιών, μη αποδοτικών κτιρίων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νέες υποχρεώσεις (και κόστη) για αναβάθμιση μόνωσης, λεβήτων κ.λπ. Αντίθετα, οι κατασκευαστές πράσινων κτιρίων μπορούν να επωφεληθούν από ευκολότερες εγκρίσεις ή κίνητρα. Μια άλλη ρύθμιση που ισχύει είναι η αντισεισμική κατάταξη και τα προγράμματα μπόνους – αν και το Μιλάνο έχει χαμηλό κίνδυνο σεισμών, τα κτίρια σε όλη τη χώρα κατατάσσονται για σεισμική ασφάλεια και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις αξίες ή την ασφάλιση στο μέλλον. Προς το παρόν, η κύρια εστίαση του Μιλάνου είναι στη μείωση των εκπομπών: η αυστηρή χρέωση κυκλοφοριακής συμφόρησης Area C στο κέντρο της πόλης και οι επερχόμενες ζώνες χαμηλών εκπομπών ενδέχεται να επηρεάσουν έμμεσα τα ακίνητα, καθιστώντας τα σπίτια στο κέντρο, κοντά σε μέσα μεταφοράς, ακόμη πιο επιθυμητά.

Σε επίπεδο ΕΕ και Ιταλίας, οι κανονισμοί ωθούν την αγορά ακινήτων προς τη βιωσιμότητα. Αν και δεν έχει γίνει ακόμη νόμος, η προτεινόμενη από την ΕΕ θα μπορούσε να απαιτήσει τα κτίρια να πληρούν ορισμένες βαθμίδες απόδοσης έως συγκεκριμένες προθεσμίες (π.χ. κατηγορία E έως το 2030, D έως το 2033). Η Ιταλία θα πρέπει να το εφαρμόσει με κάποιο τρόπο. Επιπλέον, το Μιλάνο έχει τους δικούς του κλιματικούς στόχους – η πολιτική της πόλης (στο πλαίσιο του Σχεδίου Αέρα και Κλίματος) στοχεύει στην ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050, και ήδη από το 2023 τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτές οι ρυθμιστικές τάσεις σημαίνουν ότι (και κόστη) για αναβάθμιση μόνωσης, λεβήτων κ.λπ. Αντίθετα, οι κατασκευαστές πράσινων κτιρίων μπορούν να επωφεληθούν από ευκολότερες εγκρίσεις ή κίνητρα. Μια άλλη ρύθμιση που ισχύει είναι η – αν και το Μιλάνο έχει χαμηλό κίνδυνο σεισμών, τα κτίρια σε όλη τη χώρα κατατάσσονται για σεισμική ασφάλεια και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις αξίες ή την ασφάλιση στο μέλλον. Προς το παρόν, η κύρια εστίαση του Μιλάνου είναι στη μείωση των εκπομπών: η αυστηρή στο κέντρο της πόλης και οι επερχόμενες ενδέχεται να επηρεάσουν έμμεσα τα ακίνητα, καθιστώντας τα σπίτια στο κέντρο, κοντά σε μέσα μεταφοράς, ακόμη πιο επιθυμητά. Μεταρρυθμίσεις Συμβολαίων Ενοικίασης: Στον τομέα των μακροχρόνιων ενοικιάσεων, δεν έχουν υπάρξει ακόμη δραστικές αλλαγές, αλλά αυξάνεται η συζήτηση για το πώς θα γίνει η ενοικίαση πιο προσιτή και ασφαλής σε πόλεις όπως το Μιλάνο. Η κυβέρνηση έχει ενθαρρύνει τη χρήση των συμβολαίων “canone concordato” (συμφωνημένο ενοίκιο), όπου τα ενοίκια καθορίζονται από τοπικές τυποποιημένες συμφωνίες με αντάλλαγμα φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες. Η χρήση αυτών των συμβολαίων στο Μιλάνο αυξάνεται (η αναβίωση των ενοικίων στο San Siro οφείλεται εν μέρει σε αυτά idealista.it). Υπάρχουν εκκλήσεις για περαιτέρω φορολογικά κίνητρα ή επιδοτήσεις σε ιδιοκτήτες που προσφέρουν μακροχρόνιες μισθώσεις σε λογικές τιμές, ώστε να επιστρέψουν διαμερίσματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Στα τέλη του 2023, το δημοτικό συμβούλιο του Μιλάνου συζήτησε επίσης μέτρα όπως μητρώο ενοικίων και ενδεχόμενα ανώτατα όρια αν η κατάσταση επιδεινωθεί, αν και δεν έχουν επιβληθεί ανώτατα όρια (οποιοσδήποτε αυστηρός έλεγχος ενοικίων θα απαιτούσε πιθανότατα εθνική νομοθεσία και θα αντιμετώπιζε νομικές προκλήσεις). Οι ιδιοκτήτες πρέπει να σημειώσουν ότι η τάση είναι προς αυστηρότερο έλεγχο – π.χ. διασφάλιση ότι όλα τα εισοδήματα από ενοίκια δηλώνονται (η κυβέρνηση καταπολεμά τη φοροδιαφυγή διασταυρώνοντας το νέο μητρώο CIN και τα αρχεία τουριστικού φόρου homeunity.it homeunity.it) – και ενδεχομένως προς την παροχή κινήτρων για μισθώσεις που προσφέρουν σταθερή στέγαση.

Στον τομέα των μακροχρόνιων ενοικιάσεων, δεν έχουν υπάρξει ακόμη δραστικές αλλαγές, αλλά αυξάνεται η συζήτηση για το πώς θα γίνει η ενοικίαση πιο προσιτή και ασφαλής σε πόλεις όπως το Μιλάνο. Η κυβέρνηση έχει ενθαρρύνει τη χρήση των συμβολαίων (συμφωνημένο ενοίκιο), όπου τα ενοίκια καθορίζονται από τοπικές τυποποιημένες συμφωνίες με αντάλλαγμα φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες. Η χρήση αυτών των συμβολαίων στο Μιλάνο αυξάνεται (η αναβίωση των ενοικίων στο San Siro οφείλεται εν μέρει σε αυτά idealista.it). Υπάρχουν εκκλήσεις για περαιτέρω φορολογικά κίνητρα ή επιδοτήσεις σε ιδιοκτήτες που προσφέρουν μακροχρόνιες μισθώσεις σε λογικές τιμές, ώστε να επιστρέψουν διαμερίσματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Στα τέλη του 2023, το δημοτικό συμβούλιο του Μιλάνου συζήτησε επίσης μέτρα όπως μητρώο ενοικίων και ενδεχόμενα ανώτατα όρια αν η κατάσταση επιδεινωθεί, αν και δεν έχουν επιβληθεί ανώτατα όρια (οποιοσδήποτε αυστηρός έλεγχος ενοικίων θα απαιτούσε πιθανότατα εθνική νομοθεσία και θα αντιμετώπιζε νομικές προκλήσεις). Οι ιδιοκτήτες πρέπει να σημειώσουν ότι η – π.χ. διασφάλιση ότι όλα τα εισοδήματα από ενοίκια δηλώνονται (η κυβέρνηση καταπολεμά τη φοροδιαφυγή διασταυρώνοντας το νέο μητρώο CIN και τα αρχεία τουριστικού φόρου homeunity.it homeunity.it) – και ενδεχομένως προς την παροχή κινήτρων για μισθώσεις που προσφέρουν σταθερή στέγαση. Πολιτικές για Ξένους Αγοραστές και Golden Visa: Σε αντίθεση με ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία δεν διαθέτει επίσημο “golden visa” για αγορές ακινήτων. Ωστόσο, προσφέρει κάτι ίσως πιο ελκυστικό για εύπορους ξένους: το Flat Tax regime (εισήχθη το 2017), που επιτρέπει σε νέους κατοίκους να πληρώνουν ετήσιο φόρο €100.000 επί όλων των εισοδημάτων που προέρχονται από το εξωτερικό. Αυτό το καθεστώς, μαζί με ένα παρόμοιο για συνταξιούχους (7% flat tax για όσους μετακομίζουν σε ορισμένες νότιες περιοχές), καθιστά την Ιταλία – και ειδικά το Μιλάνο – ελκυστική για μετεγκατάσταση υψηλής καθαρής αξίας globalpropertyguide.com idealista.it. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει αλλαγές που να υπονομεύουν αυτά τα καθεστώτα· στην πραγματικότητα, η Ιταλία τα προβάλλει για να προσελκύσει ευκατάστατα άτομα. Για διεθνείς επενδυτές, η Ιταλία επίσης αφαίρεσε ορισμένα εμπόδια: δεν υπάρχουν επιπλέον φόροι για ξένους αγοραστές (σε αντίθεση με τον Καναδά ή τη Νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα). Το μόνο σημείο προσοχής είναι η παγκόσμια συμμόρφωση κατά του ξεπλύματος χρήματος – οι μεσίτες και οι συμβολαιογράφοι στην Ιταλία εφαρμόζουν αυστηρότερους ελέγχους στα κεφάλαια των αγοραστών, μετά από ορισμένες περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος σε ακίνητα. Ωστόσο, γενικά, η ρυθμιστική στάση είναι φιλόξενη προς τους ξένους αγοραστές, και το Μιλάνο έχει δει αύξηση Αμερικανών, Κινέζων και Βόρειο-Ευρωπαίων αγοραστών στον τομέα πολυτελών ακινήτων idealista.it. Μπορούμε να αναμένουμε ότι η Ιταλία θα διατηρήσει ή και θα επεκτείνει τέτοια κίνητρα, καθώς φέρνουν κεφάλαια στη χώρα.

Συνοψίζοντας, το ρυθμιστικό τοπίο εξελίσσεται με στόχο την ισορροπία μεταξύ ζωντάνιας της αγοράς και κοινωνικών αναγκών. Η αγορά του Μιλάνου το 2025 επωφελείται από υποστηρικτικά μέτρα όπως το Salva Milano (ξεκλείδωμα ανάπτυξης) και κίνητρα για αγοραστές, αλλά αντιμετωπίζει επίσης νέους κανόνες για τις ενοικιάσεις και τη βιωσιμότητα που θα διαμορφώσουν τη στρατηγική επενδύσεων. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να προσαρμοστούν διασφαλίζοντας συμμόρφωση (με κώδικες ενοικίασης, ενεργειακά πρότυπα) και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα κίνητρα (φοροαπαλλαγές, ταχύτερες άδειες) για να παραμείνουν μπροστά στη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά ακινήτων του Μιλάνου.

Οικονομικές, Δημογραφικές και Τουριστικές Τάσεις

Τέλος, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το ευρύτερο οικονομικό και δημογραφικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η αγορά ακινήτων του Μιλάνου. Παράγοντες όπως οι μεταβολές πληθυσμού, οι τάσεις απασχόλησης και ο τουρισμός μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη ζήτηση και τις αξίες ακινήτων. Για το Μιλάνο – μια πόλη που συχνά θεωρείται η οικονομική μηχανή της Ιταλίας – πολλές από αυτές τις τάσεις είναι πιο ευνοϊκές σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, αν και δεν λείπουν οι προκλήσεις.

Οικονομικό Κλίμα στο Μιλάνο: Η συνολική οικονομία της Ιταλίας αναπτύσσεται αργά· το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί μόνο κατά περίπου 0,8–1% το 2025 globalpropertyguide.com. Ωστόσο, το Μιλάνο υπεραποδίδει σταθερά σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Ως η χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πρωτεύουσα της χώρας, το Μιλάνο απολαμβάνει χαμηλότερη ανεργία και υψηλότερα εισοδήματα από τις περισσότερες ιταλικές πόλεις. Κύριοι κλάδοι εδώ είναι τα χρηματοοικονομικά, η μόδα, ο σχεδιασμός, οι τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις, τα μέσα ενημέρωσης και η μεταποίηση (στη μητροπολιτική περιοχή), όλοι συμβάλλοντας σε μια ισχυρή αγορά εργασίας που προσελκύει ανθρώπους από όλη την Ιταλία. Το 2023–2024, το Μιλάνο σημείωσε ιδιαίτερα ισχυρή ανάκαμψη σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και ο τουρισμός, γεγονός που βοήθησε στη διατήρηση της ζήτησης για κατοικίες ακόμη και όταν τα επιτόκια αυξήθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, ο υψηλός πληθωρισμός και οι αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ το 2022–23 επηρέασαν προσωρινά την αγορά κατοικίας της Ιταλίας (αυξάνοντας το κόστος δανεισμού). Μέχρι το 2025, ο πληθωρισμός έχει μετριαστεί και τα επιτόκια έχουν σταθεροποιηθεί ή ακόμη και μειωθεί ελαφρώς, όπως φαίνεται από τη βελτιωμένη λήψη στεγαστικών δανείων idealista.it. Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά ταμεία ανάκαμψης (PNRR) διοχετεύουν επενδύσεις σε διάφορες ιταλικές περιφέρειες· το Μιλάνο αξιοποιεί μερικές από αυτές για υποδομές και κέντρα καινοτομίας, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει την οικονομία του τα επόμενα χρόνια.

Πληθυσμός και Δημογραφικά Στοιχεία: Σε αντίθεση με πολλές ιταλικές πόλεις που συρρικνώνονται, ο πληθυσμός του Μιλάνου αυξάνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια (πριν την πανδημία και τώρα συνεχίζεται). Η πόλη έχει περίπου 1,4 εκατομμύρια κατοίκους (2023), αύξηση περίπου 7–8% από το 2011 yournextmilano.it. Προβλέψεις από το γραφείο στατιστικής της πόλης εκτιμούν ότι το Μιλάνο θα μπορούσε να φτάσει ~1,44 εκατομμύρια έως το 2030 comune.milano.it. Αυτή η αύξηση τροφοδοτείται τόσο από εσωτερική μετανάστευση (νέοι Ιταλοί που μετακομίζουν από τον νότο ή μικρότερες πόλεις στο Μιλάνο για εργασία) όσο και από διεθνή μετανάστευση. Το Μιλάνο έχει σημαντικές κοινότητες αλλοδαπών – από φοιτητές έως επαγγελματίες σε πολυεθνικές εταιρείες – που όχι μόνο αυξάνουν τη ζήτηση για ενοικίαση αλλά και για αγορά κατοικίας (οι αλλοδαποί κάτοικοι είναι δραστήριοι σε ορισμένα τμήματα). Η πόλη έχει αισθητά νεότερο προφίλ από τον ιταλικό μέσο όρο, λόγω της εισροής φοιτητών και νέων εργαζομένων. Ενώ η Ιταλία αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση (ιστορικά χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και γηράσκοντα πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο), το Μιλάνο το μετριάζει αυτό λειτουργώντας ως μαγνήτης ταλέντων. Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες απόφοιτοι και επαγγελματίες μετακομίζουν εδώ, διατηρώντας τη ζήτηση για διαμερίσματα, co-living χώρους και πρώτες κατοικίες. Μία δημογραφική τάση που ενισχύει μια συγκεκριμένη αγορά είναι η αύξηση των διεθνών φοιτητών: τα πανεπιστήμια του Μιλάνου (όπως το Politecnico, Bocconi, University of Milan) έχουν ανέβει στις παγκόσμιες κατατάξεις και προσελκύουν πολλούς φοιτητές από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Ο αριθμός των ξένων φοιτητών αυξάνεται, ενισχύοντας το έντονο ενδιαφέρον για ανάπτυξη φοιτητικής στέγασης cushmanwakefield.com.

Παρόλα αυτά, το Μιλάνο δεν είναι άτρωτο στη γήρανση – ο μέσος όρος ηλικίας αυξάνεται αργά όπως και στην υπόλοιπη Ιταλία. Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για κατοικίες ηλικιωμένων και ακίνητα που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη (ορισμένοι επενδυτές εξετάζουν εγκαταστάσεις διαβίωσης ηλικιωμένων στη μητροπολιτική περιοχή). Συνολικά, ωστόσο, οι δημογραφικές προοπτικές του Μιλάνου είναι πολύ πιο υγιείς από, π.χ., την αγροτική Ιταλία ή ακόμα και τη Ρώμη, υποδηλώνοντας μια σταθερή υποκείμενη ζήτηση για κατοικία στην πόλη στο προβλεπτό μέλλον.

Άνθηση τουρισμού: Ο τουρισμός έχει γίνει θεμέλιος λίθος της οικονομίας του Μιλάνου και σημαντική επιρροή στην αγορά ακινήτων (ιδιαίτερα στο λιανικό εμπόριο και τη φιλοξενία). Ιστορικά θεωρούμενο κυρίως ως επιχειρηματικός προορισμός, το Μιλάνο έχει επαναπροσδιορίσει με επιτυχία τον εαυτό του ως πόλη αναψυχής όλο το χρόνο – φημισμένη για τα ψώνια, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό (Ο Μυστικός Δείπνος του Λεονάρντο, η όπερα Λα Σκάλα, κ.λπ.), και ως πύλη προς τη Βόρεια Ιταλία. Οι αφίξεις τουριστών έφτασαν σε ιστορικά υψηλά το 2023, με 8,5 εκατομμύρια επισκέπτες να διαμένουν στην πόλη, που ήταν 14% περισσότεροι από το προ-κορονοϊού ρεκόρ areacmilano.it. Συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής, οι επισκέψεις έφτασαν τα εντυπωσιακά 17,6 εκατομμύρια το 2023 areacmilano.it. Αυτή η αύξηση οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: επαναπρογραμματισμένες εκδηλώσεις και εκθέσεις μετά τον κορονοϊό, επιτυχημένο μάρκετινγκ του Μιλάνου και παγκόσμια ανάκαμψη των ταξιδιών. Οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα και η Μέση Ανατολή είναι βασικές χώρες προέλευσης ξένων τουριστών areacmilano.it. Οι τουρίστες ξοδεύουν σημαντικά – το Μιλάνο ήταν δεύτερο στην Ιταλία σε τουριστικές δαπάνες το 2024 (περίπου 1,85 δισ. ευρώ) wetheitalians.com, ωφελώντας τις τοπικές επιχειρήσεις και τους επενδυτές στο λιανικό εμπόριο και τη φιλοξενία. Η μέση διάρκεια διαμονής είναι περίπου 2-3 νύχτες areacmilano.it, γεγονός που στηρίζει και την αγορά βραχυχρόνιων ενοικιάσεων.

Αυτή η άνθηση του τουρισμού έχει κάποιες επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων: Η ζήτηση για ξενοδοχεία είναι πολύ ισχυρή (εξ ου και οι ρεκόρ επενδύσεις σε ξενοδοχεία που αναφέρθηκαν νωρίτερα). Πολλά νέα ξενοδοχεία βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού – από οικονομικά έως 5 αστέρων – συχνά μέσω μετατροπών παλαιών κτιρίων. Επίσης, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής έχουν δει τα οφέλη της αυξημένης επισκεψιμότητας – για παράδειγμα, τα πολυτελή καταστήματα στη Fashion District έχουν ευημερήσει με τους επισκέπτες που ξοδεύουν πολλά (το τουριστικό κοινό του Μιλάνου τείνει προς ευκατάστατους ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένου ενός αυξανόμενου μεριδίου από τον Κόλπο και την Ασία en.wikipedia.org). Στον οικιστικό τομέα, η δημοτικότητα του Μιλάνου στους τουρίστες έχει διπλή όψη: ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να νοικιάζουν βραχυπρόθεσμα (μεγαλύτερες αποδόσεις), συμβάλλοντας στη στενότητα στέγης για τους ντόπιους. Η πόλη το εξισορροπεί αυτό προωθώντας την ανάπτυξη ξενοδοχείων (ώστε οι τουρίστες να έχουν επιλογές και οι ντόπιοι να μη χάνουν όλα τα διαμερίσματα στο Airbnb) και ενδεχομένως με περιορισμό των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων όπως αναφέρθηκε. Μια ακόμη ώθηση στον τουρισμό αναμένεται γύρω στο 2026 για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – αν και οι χειμερινοί αγώνες είναι μικρότεροι από τους θερινούς, θα φέρουν παρ’ όλα αυτά μια εισροή επισκεπτών, μέσων ενημέρωσης και επενδύσεων. Το Μιλάνο πιθανότατα θα απολαύσει ένα διαρκές τουριστικό όφελος το 2025–2026 χάρη σε προ-ολυμπιακές εκδηλώσεις, και ενδεχομένως ένα διαρκές αποτέλεσμα μετά. Από άποψη ακινήτων, περιοχές όπως το Duomo, τα Navigli, η Porta Nuova και οποιοδήποτε σημείο σχετίζεται με τους Ολυμπιακούς θα δουν τη μεγαλύτερη άμεση ζήτηση που προέρχεται από τον τουρισμό.

Αγορά Εργασίας και Εξ αποστάσεως Εργασία: Η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε την εξ αποστάσεως εργασία παγκοσμίως, και το Μιλάνο δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ωστόσο, η τάση εδώ φαίνεται να είναι υβριδική παρά πλήρως εξ αποστάσεως για πολλές βιομηχανίες. Τράπεζες, εταιρείες σχεδιασμού και δημόσιες υπηρεσίες στο Μιλάνο έχουν σε μεγάλο βαθμό επαναφέρει τους υπαλλήλους τους με φυσική παρουσία τουλάχιστον μερικές ημέρες την εβδομάδα. Αυτό διατήρησε τον τομέα των γραφείων αρκετά ανθεκτικό (όπως είδαμε με την αύξηση της ζήτησης το 2024–25). Σημαίνει επίσης ότι η φοβούμενη «αστική έξοδος» εργαζομένων προς την ύπαιθρο έχει περιοριστεί στην Ιταλία. Κάποιοι Μιλανέζοι αγόρασαν σπίτια στις λίμνες Κόμο ή Ματζόρε ή στη ρουστίκ Λομβαρδία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά γενικά ο πληθυσμός του Μιλάνου δεν μειώθηκε δραματικά. Μάλιστα, καθώς τα γραφεία ξαναγεμίζουν και η κοινωνική ζωή επανέρχεται, οι άνθρωποι ξαναγκαλιάζουν τη ζωή στην πόλη. Αν μη τι άλλο, η πανδημία ανέδειξε την αξία του να έχεις λίγο περισσότερο χώρο ή ένα μπαλκόνι – εξ ου και μια μικρή μετατόπιση προτίμησης προς μεγαλύτερες μονάδες ή εκείνες με εξωτερικό χώρο (όπως σημειώθηκε σε έρευνες προτιμήσεων αγοραστών globalpropertyguide.com). Αυτό ίσως επηρεάσει σταδιακά την ανάπτυξη, με μεγαλύτερη έμφαση σε βεράντες, γωνιές για οικιακό γραφείο και παροχές σε νέα έργα. Η αγορά εργασίας του Μιλάνου παραμένει πολύ ισχυρή – οι εταιρείες συνεχίζουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας εδώ (συμπεριλαμβανομένων νέων πολυεθνικών HQ ή τεχνολογικών κόμβων που επιλέγουν το Μιλάνο). Η ανεργία στο Μιλάνο είναι περίπου στο μισό του ιταλικού μέσου όρου. Η υψηλή απασχόληση συνήθως συσχετίζεται με ισχυρή ζήτηση κατοικίας, καθώς περισσότεροι άνθρωποι έχουν σταθερά εισοδήματα για να νοικιάσουν ή να αγοράσουν. Από την άλλη, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην κατασκευή και τη φιλοξενία αποτελούν πρόκληση· αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορούν να επιβραδύνουν έργα ή να αυξήσουν το κόστος, επηρεάζοντας έμμεσα την προσφορά ακινήτων.

Συμπέρασμα: Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων του Μιλάνου ενισχύονται από οικονομική ζωντάνια, αυξανόμενο και διεθνή πληθυσμό και άνθηση τουρισμού. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν έναν ενάρετο κύκλο: οι δουλειές προσελκύουν ανθρώπους που χρειάζονται στέγαση· οι επισκέπτες ξοδεύουν χρήματα, που ενισχύουν το λιανεμπόριο και τη φιλοξενία· μια δυναμική πόλη προσελκύει περισσότερες επιχειρήσεις και εκδηλώσεις, κ.ο.κ. Ενώ η Ιταλία αντιμετωπίζει κάποιους μακροοικονομικούς και δημογραφικούς αντίθετους ανέμους, το Μιλάνο συχνά μοιάζει να λειτουργεί σε μια δική του πιο αισιόδοξη «φούσκα». Η πρόκληση της πόλης θα είναι να διασφαλίσει ότι αυτή η ανάπτυξη είναι βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς – παρέχοντας επαρκή στέγαση, αναβαθμίζοντας τις υποδομές για μεγαλύτερο πληθυσμό και διατηρώντας την ποιότητα ζωής. Από την οπτική του επενδυτή ή ιδιοκτήτη, τα θεμελιώδη μεγέθη του Μιλάνου παραμένουν ισχυρά: η ζήτηση είναι ευρεία (τοπική και ξένη, οικιστική και εμπορική) και το παγκόσμιο προφίλ της πόλης ανεβαίνει. Εφόσον το Μιλάνο παραμείνει στην τρέχουσα πορεία του, η αγορά ακινήτων του τα επόμενα χρόνια θα παραμείνει μία από τις πιο δυναμικές και αποδοτικές στην Ευρώπη.

