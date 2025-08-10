Bienes raíces comerciales en Kuala Lumpur: ¿auge o caída? Esto es lo que depara 2025

El mercado de oficinas y bienes raíces comerciales de Kuala Lumpur se encuentra en una encrucijada. Tras un turbulento periodo pandémico, la ciudad ahora enfrenta vacancias récord junto con nuevos mega-desarrollos y una migración hacia la calidad. ¿Se dirige hacia un auge o una caída? Este informe en profundidad examina el desempeño actual del mercado, los segmentos clave de propiedades, zonas calientes como KLCC y TRX, nuevos proyectos, tendencias de inversión, cambios en políticas, esfuerzos de sostenibilidad y opiniones de expertos para ofrecer una visión integral del panorama de propiedades comerciales de Kuala Lumpur en 2024–2025.

Desempeño Actual del Mercado (2024–2025)

Vacancia y Ocupación: Kuala Lumpur ha estado lidiando con tasas elevadas de vacancia en oficinas, aunque datos recientes muestran una mejora gradual. La vacancia general de oficinas en el Gran KL rondó el 25–30% durante 2023 (una de las más altas en Asia-Pacífico) debido a años de sobreoferta assets.cushmanwakefield.com theedgemalaysia.com. Sin embargo, para finales de 2024, algunos informes mostraron una notable disminución en la vacancia – JLL Malaysia estimó la vacancia general de oficinas en Kuala Lumpur en 16.5% en el cuarto trimestre de 2024, bajando desde picos anterioresstarproperty.my. El principal submercado del centro de la ciudad de KL mejoró a ~20% de vacancia, reflejando una mejor absorción de nuevos espacios de Grado Astarproperty.my. En el primer trimestre de 2025 esta tendencia continuó, con JLL reportando una vacancia general de oficinas de 16.1% (19.4% en KL City y solo 8.5% en la periferia de la ciudad) a medida que nuevas oficinas premium atrajeron inquilinos bmcc.org.my. La discrepancia en las cifras de vacancia proviene de diferentes metodologías: recuentos más amplios que incluyen edificios antiguos muestran mayor vacancia, mientras que los edificios prime de Grado A disfrutan de niveles de ocupación mucho más altos.

Tendencias de alquiler: Los alquileres de oficinas en KL siguen siendo bajos en comparación con los estándares regionales, lo que aumenta el atractivo de la ciudad para los ocupantes conscientes de los costos. El espacio de oficinas Prime Grado A promedia alrededor de RM6.00–RM7.00 por pie cuadrado al mes, el más asequible de Asia-Pacífico (a modo de comparación, las oficinas prime cuestan ~RM58 psf en Hong Kong y RM44 en Singapur) theedgemalaysia.com. Esta asequibilidad, junto con una economía estable, hace que KL sea altamente competitiva para las multinacionales. El crecimiento de los alquileres ha sido modesto pero positivo: los alquileres de oficinas prime aumentaron alrededor de 2–3% interanual en 2024, gracias a la demanda de “flight-to-quality” por torres recién terminadas que establecen alquileres de referencia más altos theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Aun así, el entorno general de arrendamiento es favorable para los inquilinos; los propietarios han tenido que mantener incentivos generosos y condiciones flexibles para retener a los inquilinos ante la abundante oferta. El alquiler de Grado A en el centro de la ciudad se mantuvo estable de cara a 2025 (alrededor de RM6.01 psf a principios del 1T2025) theedgemalaysia.com, y se observaron ligeros aumentosen los edificios nuevos bien ocupados, mientras que las oficinas más antiguas y periféricas vieron alquileres estables o en descenso a finales de 2023 assets.cushmanwakefield.com. “No anticipamos un aumento dramático en los alquileres,” señaló un analista de mercado, dado que la alta oferta y las estrategias laborales en evolución moderan el crecimiento de los alquileres theedgemalaysia.com.

Ocupación y demanda: A pesar de los desafíos, las tasas de ocupación han aumentado ligeramente en las propiedades comerciales de Kuala Lumpur. La ocupación de oficinas en toda la ciudad se situó alrededor del 77–83% a finales de 2024 (dependiendo de la categoría) cbre-wtw.com.my. Es fundamental destacar que la demanda está fuertemente orientada hacia espacios modernos y de alta calidad – muchos edificios nuevos se lanzan con importantes prearrendamientos, mientras que los inmuebles antiguos tienen dificultades. “La buena absorción en el mercado ha mejorado el desempeño de los edificios de oficinas prime,” observó Knight Frank, señalando que el mercado de oficinas de KL ha mejorado y ya no ostenta el poco deseado título de la mayor vacancia de APAC theedgemalaysia.com. Las principales torres de Grado A en ubicaciones privilegiadas reportan ocupación estable o en aumento aunque las condiciones generales siguen siendo suavesstarproperty.my. Por ejemplo, Merdeka 118 – la torre emblemática más nueva de la ciudad – abrió en 2024 con aproximadamente el 70% de sus 1,7 millones de pies cuadrados ya comprometidos (principalmente a su desarrollador PNB y al inquilino ancla Maybank) theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Este tipo de movimientos de “búsqueda de calidad” por parte de grandes ocupantes han mantenido los edificios de primer nivel relativamente llenos, incluso cuando los edificios de menor categoría ven a los inquilinos reducir espacio o reubicarse.

Tráfico peatonal post-pandemia: En el sector inmobiliario comercial, el flujo de personas y las ventas de los inquilinos se han recuperado con la reapertura económica. A finales de 2024, la vacancia comercial en KL había disminuido a aproximadamente 10.4% en centros comerciales del centro de la ciudad (y ~17% en centros comerciales suburbanos) bmcc.org.my, lo que indica una mejora en la ocupación a medida que regresan los compradores y turistas. Las ventas minoristas crecieron alrededor de 3.8–4% interanual en 2024 y se pronosticaba que se acelerarían aún más para el cuarto trimestre de 2024, impulsadas por el aumento de llegadas de turistas (el turismo alcanzó ~91% de los niveles previos a la pandemia) theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Las propiedades industriales y logísticas han sido un punto destacado con una ocupación muy alta (vacancias por debajo del 5%) gracias a la demanda sostenida de comercio electrónico, manufactura y usuarios de centros de datos bmcc.org.my. En general, los sectores inmobiliarios comerciales de Kuala Lumpur muestran resiliencia – lo peor del impacto de la pandemia ha pasado y la recuperación gradual está en marcha, aunque el mercado sigue bifurcado entre activos principales de alto rendimiento y otros más antiguos con bajo desempeño.

Tendencias del sector de oficinas: búsqueda de calidad y recalibración

El sector de oficinas en Kuala Lumpur está experimentando una recalibración importante. Tras años de construcción acelerada, el inventario de oficinas de la ciudad alcanzó aproximadamente 125 millones de pies cuadrados en el Valle de Klang (con KL City representando ~72% de esto) theedgemalaysia.com. Esta expansión llevó a un mercado de inquilinos con una competencia intensa entre propietarios. Para tener éxito, los activos de oficinas se definen cada vez más por dinámicas de “búsqueda de calidad” y adaptabilidad a los nuevos patrones de trabajo:

Vuelo hacia la calidad: Los inquilinos están gravitando hacia oficinas de nueva construcción de grado A con mejores comodidades, infraestructura tecnológica y características ecológicas, incluso si eso implica un alquiler ligeramente más alto. “La demanda de espacios de oficinas de grado A sigue siendo fuerte,” señala el CEO de Zerin Properties, Previn Singhe. “Merdeka 118 está estableciendo nuevos estándares… y Exchange 106 en TRX destaca por su infraestructura de clase mundial. Ambos desarrollos tienen los alquileres más altos en el mercado de oficinas comerciales de KL. Si bien el centro de la ciudad de KL sigue siendo un pilar, el foco se está desplazando hacia edificios más nuevos y ecológicos que ofrecen instalaciones avanzadas,” dijo a The Edge theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. En la práctica, esto significa que torres de alto perfil como Merdeka 118 y Exchange 106 (en Tun Razak Exchange) están atrayendo a grandes multinacionales e instituciones financieras, gracias a su prestigio y especificaciones modernas. Merdeka 118 (118 pisos, inaugurado en 2024) y Exchange 106 (terminado en 2019, ~52% ocupado y se espera que alcance el 70% para finales de 2024) cuentan con alquileres máximos de alrededor de RM10–RM15 por pie cuadrado – significativamente por encima del promedio de la ciudad theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Estos proyectos ofrecen características como grandes plantas libres de columnas, la última conectividad informática y un diseño energéticamente eficiente en desarrollos integrados , lo cual resulta muy atractivo para los inquilinos que consolidan oficinas.

A pesar de estos desafíos, los expertos ven el mercado de oficinas de KL como resiliente, no en colapso. “El mercado de oficinas de Kuala Lumpur demuestra una resiliencia continua, impulsada por un enfoque creciente en la sostenibilidad y la tecnología. Los inquilinos buscan activamente oficinas ecológicas y de alta tecnología, manteniendo los niveles de ocupación a pesar de un entorno de rentas moderado,” dijo Quiny Lee, jefe de oficinas de JLLstarproperty.my. El director general del grupo Knight Frank, Keith Ooi, coincidió en que “la demanda de espacios de oficina de alta calidad persistirá, particularmente de empresas que priorizan los objetivos ESG y el bienestar de los empleados,” aunque los propietarios deben invertir en mejoras y arrendamientos flexibles para seguir siendo competitivosstarproperty.my. Con la economía de Malasia creciendo ~4–5% y el clima político estable, las expansiones corporativas (especialmente en servicios y tecnología) están respaldando una ocupación constante de oficinasstarproperty.my theedgemalaysia.com. El sector de oficinas de Kuala Lumpur en 2025 no está en un “boom” como tal, pero está navegando una recuperación – un mercado favorable para los inquilinos que ofrece oportunidades para aquellos activos que puedan adaptarse a las nuevas demandas.

Sector minorista: recuperación, tendencias experienciales y nuevos centros comerciales

El segmento de bienes raíces comerciales minoristas de Kuala Lumpur está saliendo de la recesión pandémica y evolucionando rápidamente en medio de los cambios en los comportamientos de los consumidores. Los centros comerciales y los espacios minoristas han experimentado un repunte en el tráfico peatonal y las ventas, pero los propietarios están adaptándose mediante la selección de inquilinos y nuevas ofertas experienciales:

Ocupación y desempeño: A principios de 2024, las ventas minoristas en Malasia habían crecido ~4.6% en el primer semestre de 2024 frente al año anterior cbre-wtw.com.my, y la tendencia se mantuvo positiva hasta fin de año (crecimiento interanual de 3.8% en el tercer trimestre de 2024, acelerándose a un estimado de 4.4% en el cuarto trimestre) theedgemalaysia.com. Esto se tradujo en mejoras en la ocupación de los centros comerciales en KL. Los principales centros comerciales del centro de la ciudad (por ejemplo, Suria KLCC, Pavilion KL) reportan alta ocupación (~90%+) a medida que las marcas internacionales se expanden, e incluso los centros comerciales de barrio han recuperado una vacancia baja de alrededor del 10–15% bmcc.org.my. Por ejemplo, la apertura de nuevos centros comerciales ha sido bien recibida: The Exchange TRX Mall , un centro comercial de lujo largamente esperado en el distrito TRX, debutó a finales de 2023 y rápidamente atrajo atención con casi plena ocupación en su primera fase, incluyendo marcas que llegan por primera vez a Malasia. En un caso suburbano, Elmina Lakeside Mall (un pequeño centro comercial nuevo en Shah Alam) abrió con un 98% de ocupación en 2024, mostrando el interés de los minoristas por la ubicación adecuada cbre-wtw.com.my. En general, los alquileres minoristas se han mantenido estables en el Valle de Klang, con un ligero aumento en ubicaciones principales debido a la competencia por el espacio de primer nivel limitado cbre-wtw.com.my bmcc.org.my. Los propietarios de “centros comerciales exitosos se están volviendo más selectivos con los inquilinos, lo que genera presión al alza en los alquileres de los espacios minoristas principales,” señaló Yulia Nikulicheva, jefa de investigación de JLL bmcc.org.my.

Industrial y Logística: Crecimiento Sostenido y Alta Demanda

El segmento de bienes raíces industriales y logísticos en el Gran Kuala Lumpur se ha convertido silenciosamente en un actor destacado, impulsado por la expansión del comercio electrónico, la inversión manufacturera y las mejoras en infraestructura. Aunque no recibe tanta atención como las torres de oficinas, almacenes, centros logísticos y parques industriales en la región de KL están experimentando bajas tasas de vacancia, aumento de rentas e interés en el desarrollo:

Alta ocupación y absorción: A partir del primer trimestre de 2025, la vacancia logística/industrial en KL fue de solo 4,0%, bajando desde el 4,8% del trimestre anterior bmcc.org.my bmcc.org.my. Esencialmente, el espacio de almacén de calidad está casi totalmente ocupado. Solo en 2024, cinco nuevos almacenes modernos (con un total de ~4 millones de pies cuadrados de superficie bruta) se completaron en el área metropolitana de KL, y en su mayoría han sido absorbidos por inquilinos de sectores como electrónica, automotriz, proveedores logísticos y suministros médicos bmcc.org.my bmcc.org.my. JLL señala que se espera que la absorción neta aumente significativamente en 2025 con la llegada de más proyectos, y tasas de pre-compromiso cercanas al 50% para los próximos almacenes, lo que indica que los inquilinos están asegurando espacio incluso antes de que termine la construcción bmcc.org.my. La fuerte demanda está impulsada por el crecimiento sostenido en el cumplimiento de comercio electrónico, servicios 3PL (logística de terceros) y fabricantes que optimizan cadenas de suministro . Incluso durante la pandemia, la demanda de bienes raíces logísticos se mantuvo fuerte, y ahora, con la normalización de la actividad económica, el crecimiento de este sector continúa sin pausa.

A partir del primer trimestre de 2025, la fue de solo 4,0%, bajando desde el 4,8% del trimestre anterior bmcc.org.my bmcc.org.my. Esencialmente, el espacio de almacén de calidad está casi totalmente ocupado. Solo en 2024, (con un total de ~4 millones de pies cuadrados de superficie bruta) se completaron en el área metropolitana de KL, y en su mayoría han sido absorbidos por inquilinos de sectores como bmcc.org.my bmcc.org.my. JLL señala que con la llegada de más proyectos, y tasas de pre-compromiso cercanas al 50% para los próximos almacenes, lo que indica que los inquilinos están asegurando espacio incluso antes de que termine la construcción bmcc.org.my. La fuerte demanda está impulsada por el . Incluso durante la pandemia, la demanda de bienes raíces logísticos se mantuvo fuerte, y ahora, con la normalización de la actividad económica, el crecimiento de este sector continúa sin pausa. Alquileres e Interés de Inversores: Los alquileres de almacenes de grado A en el Valle de Klang han ido en un suave aumento (una trayectoria de “crecimiento gradual”) ya que los ocupantes pagan primas por instalaciones con techos más altos, bahías de carga más grandes y especificaciones modernas cbre-wtw.com.my. Aunque los datos específicos de alquiler son menos públicos, las consultoras inmobiliarias informan de aumentos constantes de alquiler para almacenes prime dada la escasez de espacio logístico bien ubicado cerca de la ciudad cbre-wtw.com.my. Los rendimientos de los activos industriales en Malasia suelen oscilar alrededor del 6-7%, y siguen siendo atractivos para los inversores institucionales. De hecho, hay mayor institucionalización en logística – más fondos nacionales y extranjeros están adquiriendo o desarrollando activos logísticos, viéndolos como inversiones estables y generadoras de ingresos bmcc.org.my. Por ejemplo, los REITs industriales de la zona y los desarrolladores están construyendo activamente nuevos almacenes en polos fuera de KL (como Shah Alam, Klang y Serendah) para satisfacer la demanda. La ubicación estratégica del Valle de Klang (entre Port Klang y la ciudad, además de buena conectividad vial) lo convierte en un centro logístico natural. Además, grandes proyectos de infraestructura como la expansión de Westports (duplicando la capacidad de contenedores de Port Klang mediante la adición de nuevas terminales) aumentarán el flujo de mercancías y requerirán instalaciones de distribución adicionales tierra adentro cbre-wtw.com.my. Esto mantiene fuerte el flujo de proyectos inmobiliarios logísticos , con la confianza de que la nueva oferta será rápidamente ocupada.

en el Valle de Klang han ido en un suave aumento (una trayectoria de “crecimiento gradual”) ya que los ocupantes pagan primas por instalaciones con techos más altos, bahías de carga más grandes y especificaciones modernas cbre-wtw.com.my. Aunque los datos específicos de alquiler son menos públicos, las consultoras inmobiliarias informan de dada la escasez de espacio logístico bien ubicado cerca de la ciudad cbre-wtw.com.my. Los rendimientos de los activos industriales en Malasia suelen oscilar alrededor del 6-7%, y siguen siendo atractivos para los inversores institucionales. De hecho, hay – más fondos nacionales y extranjeros están adquiriendo o desarrollando activos logísticos, viéndolos como inversiones estables y generadoras de ingresos bmcc.org.my. Por ejemplo, los REITs industriales de la zona y los desarrolladores están construyendo activamente nuevos almacenes en polos fuera de KL (como Shah Alam, Klang y Serendah) para satisfacer la demanda. La (entre Port Klang y la ciudad, además de buena conectividad vial) lo convierte en un centro logístico natural. Además, grandes proyectos de infraestructura como la (duplicando la capacidad de contenedores de Port Klang mediante la adición de nuevas terminales) aumentarán el flujo de mercancías y requerirán instalaciones de distribución adicionales tierra adentro cbre-wtw.com.my. Esto mantiene , con la confianza de que la nueva oferta será rápidamente ocupada. Empresas globales e IED: La fortaleza del mercado industrial también está vinculada a las inversiones extranjeras directas y cambios en la cadena de suministro . Malasia aprobó RM73.5 mil millones en inversiones en el Valle de Klang en el primer semestre de 2024, incluyendo importantes inversiones extranjeras (~RM25.8 mil millones) cbre-wtw.com.my – muchas en los sectores manufacturero y de alta tecnología. Empresas de China y otros países están estableciendo producción o distribución regional en Malasia como parte de estrategias China+1. “El mercado logístico de Malasia está prosperando, impulsado por una economía robusta y un aumento de la inversión internacional, especialmente de China y Taiwán… en línea con la diversificación global de la cadena de suministro,” señala JLL bmcc.org.my. Una tendencia notable es el aumento de centros de datos en torno a KL; el gobierno incluso introdujo nuevas Directrices de Planificación de Centros de Datos para agilizar las aprobaciones cbre-wtw.com.my. Varias empresas tecnológicas multinacionales (por ejemplo, Microsoft, Google) han anunciado planes para grandes campus de centros de datos en Greater KL, lo que refleja el atractivo de la región para el uso industrial de alta tecnología. Estas instalaciones, aunque no son “almacenes” tradicionales, entran en la categoría de bienes raíces comerciales-industriales y subrayan la ampliación de la clase de activos industriales .

La fortaleza del mercado industrial también está vinculada a las . Malasia aprobó RM73.5 mil millones en inversiones en el Valle de Klang en el primer semestre de 2024, incluyendo importantes cbre-wtw.com.my – muchas en los sectores manufacturero y de alta tecnología. Empresas de China y otros países están estableciendo producción o distribución regional en Malasia como parte de estrategias China+1. “El mercado logístico de Malasia está prosperando, impulsado por una economía robusta y un aumento de la inversión internacional, especialmente de China y Taiwán… en línea con la diversificación global de la cadena de suministro,” señala JLL bmcc.org.my. Una tendencia notable es el aumento de en torno a KL; el gobierno incluso introdujo nuevas para agilizar las aprobaciones cbre-wtw.com.my. Varias empresas tecnológicas multinacionales (por ejemplo, Microsoft, Google) han anunciado planes para grandes campus de centros de datos en Greater KL, lo que refleja el atractivo de la región para el uso industrial de alta tecnología. Estas instalaciones, aunque no son “almacenes” tradicionales, entran en la categoría de bienes raíces comerciales-industriales y subrayan la . Parques industriales modernos y características ecológicas: Los desarrolladores también están creando parques industriales planificados con infraestructura moderna y características de sostenibilidad. Hay una “tendencia creciente hacia parques industriales gestionados que enfatizan características ecológicas, certificación GreenRE y tecnologías avanzadas como IA y 5G,” según CBRE|WTW cbre-wtw.com.my. Estos nuevos parques ofrecen no solo almacenes, sino instalaciones integradas, servicios públicos confiables y, a veces, vivienda para trabajadores, con el objetivo de atraer a fabricantes multinacionales. Ejemplos incluyen Elmina Business Park y las instalaciones avanzadas en las áreas de Nilai y Semenyih. La sostenibilidad es clave incluso en este sector: instalaciones de paneles solares en los techos de los almacenes, recolección de agua de lluvia y diseño eficiente en energía son cada vez más comunes a medida que las empresas intentan cumplir objetivos ESG para sus instalaciones de la cadena de suministro.

En resumen, el sector inmobiliario industrial y logístico de KL está creciendo silenciosamente: fuerte demanda, ocupación casi total y expansión alineada con el impulso de Malasia para convertirse en un centro regional de logística y manufactura. Este sector proporciona un contrapeso estable al mercado de oficinas, que es más cíclico. Como señaló un experto, “el mercado industrial ha mejorado entre un 6% y un 8% en general, con algunos estados desempeñándose mejor que otros,” y el Valle de Klang ciertamente está entre los líderes de ese crecimiento theedgemalaysia.com. Con la continua inversión en infraestructura (puertos, enlaces ferroviarios) y los incentivos gubernamentales de apoyo, las perspectivas para las propiedades industriales en el área metropolitana de KL siguen siendo muy positivas de cara a 2025.

Principales centros y zonas comerciales clave en KL

El panorama inmobiliario comercial de Kuala Lumpur es geográficamente diverso, con varios distritos clave y centros emergentes, cada uno con dinámicas distintas. Aquí un vistazo a algunos de los barrios comerciales destacados y cómo les está yendo:

KLCC y el centro de la ciudad: La tradicional “Triángulo de Oro” del centro – que abarca KLCC (Kuala Lumpur City Centre) , Bukit Bintang y zonas cercanas del CBD – sigue siendo la dirección empresarial más prestigiosa. Cuenta con torres icónicas como las Torres Petronas y Menara 3 Petronas (totalmente ocupada con rentas prime de ~RM11–12 por pie cuadrado) theedgemalaysia.com, así como muchas sedes de bancos, empresas de petróleo y gas, y corporativos. Las oficinas de grado A en KLCC siguen atrayendo inquilinos por su ubicación, pero como se mencionó, enfrentan “creciente competencia de nuevos desarrollos que ofrecen instalaciones avanzadas y características de sostenibilidad” theedgemalaysia.com. Algunos rascacielos antiguos en el núcleo de la ciudad han perdido inquilinos frente a proyectos nuevos y relucientes en otras áreas. La congestión vehicular y el estacionamiento limitado en el centro siguen siendo desafíos. No obstante, las mejoras en conectividad (como las líneas MRT y monorraíl alrededor de Bukit Bintang y KLCC) han incrementado el atractivo. El centro de la ciudad también se está diversificando – por ejemplo, edificios de oficinas antiguos están siendo remodelados (como la renovación en curso del histórico Core de KL hacia un uso mixto) y iniciativas de regeneración urbana están previstas bajo una próxima Ley de Renovación Urbana theedgemalaysia.com. Punto clave: KLCC sigue teniendo las rentas más altas y prestigio corporativo, pero los propietarios deben modernizar sus edificios en el centro para competir con los nuevos “advenedizos” en ubicaciones periféricas.

La tradicional “Triángulo de Oro” del centro – que abarca , Bukit Bintang y zonas cercanas del CBD – sigue siendo la dirección empresarial más prestigiosa. Cuenta con como las Torres Petronas y Menara 3 Petronas (totalmente ocupada con rentas prime de ~RM11–12 por pie cuadrado) theedgemalaysia.com, así como muchas sedes de bancos, empresas de petróleo y gas, y corporativos. siguen atrayendo inquilinos por su ubicación, pero como se mencionó, enfrentan “creciente competencia de nuevos desarrollos que ofrecen instalaciones avanzadas y características de sostenibilidad” theedgemalaysia.com. Algunos rascacielos antiguos en el núcleo de la ciudad han perdido inquilinos frente a proyectos nuevos y relucientes en otras áreas. La congestión vehicular y el estacionamiento limitado en el centro siguen siendo desafíos. No obstante, (como las líneas MRT y monorraíl alrededor de Bukit Bintang y KLCC) han incrementado el atractivo. El centro de la ciudad también se está diversificando – por ejemplo, edificios de oficinas antiguos están siendo remodelados (como la renovación en curso del histórico Core de KL hacia un uso mixto) y están previstas bajo una próxima Ley de Renovación Urbana theedgemalaysia.com. Punto clave: KLCC sigue teniendo las rentas más altas y prestigio corporativo, pero para competir con los nuevos “advenedizos” en ubicaciones periféricas. Bangsar South (Kerinchi) y la periferia de KL: Fuera del núcleo inmediato de la ciudad, nuevos clústeres comerciales han prosperado. Bangsar South , rebautizado como Kerinchi/Mid Valley Southkey , es un ejemplo destacado: antes era un terreno industrial abandonado y ahora es un moderno distrito de negocios que alberga empresas tecnológicas, campus de oficinas con estatus MSC (Corredor Multimedia de Superficie) y sedes regionales. Las torres de oficinas en Bangsar South y la zona adyacente de KL Sentral/Mid Valley presumen de alta ocupación (a menudo >90%) y son preferidas por sus grandes plantas, servicios integrados y acceso al transporte público. De hecho, Knight Frank señala que “las plantas más grandes (≥20,000 pies cuadrados) son cada vez más preferidas, especialmente en las áreas de la periferia de KL y Petaling Jaya, que ofrecen servicios sólidos y excelente conectividad, incluidas estaciones de tren” theedgemalaysia.com. Mid Valley City , por ejemplo, combina dos mega centros comerciales con varias torres de oficinas y hoteles, creando un centro autosuficiente que sigue atrayendo empresas (está prácticamente totalmente ocupado e incluso en expansión). KL Sentral , el centro de tránsito principal, de manera similar combina una estación de intercambio con rascacielos de oficinas (como Menara CIMB, Q Sentral) y sigue siendo una de las principales opciones para las empresas que valoran la movilidad. Estas áreas periféricas se han beneficiado de nuevas líneas de MRT y desarrollos orientados al transporte (TOD) : los empleados pueden desplazarse fácilmente, a diferencia del congestionado centro de la ciudad. El submercado de la periferia de KL (que incluye Bangsar South, KL Sentral, etc.) tenía una vacancia extremadamente baja de solo 7–8% a principios de 2024, lo que refleja lo demandadas y limitadas que son estas áreas para espacios de calidad theedgemalaysia.com. Se espera un mayor crecimiento aquí: por ejemplo, Pavilion Damansara Heights (técnicamente en Damansara, justo fuera de la ciudad de KL) está sumando 1,5 millones de pies cuadrados de oficinas de Grado A integradas con un centro comercial de lujo y residencias para 2024/25, lo que ampliará las opciones de oficinas en la “periferia”.

Fuera del núcleo inmediato de la ciudad, han prosperado. , rebautizado como , es un ejemplo destacado: antes era un terreno industrial abandonado y ahora es un que alberga empresas tecnológicas, campus de oficinas con estatus MSC (Corredor Multimedia de Superficie) y sedes regionales. Las torres de oficinas en Bangsar South y la zona adyacente de presumen de y son preferidas por sus grandes plantas, servicios integrados y acceso al transporte público. De hecho, Knight Frank señala que “las plantas más grandes (≥20,000 pies cuadrados) son cada vez más preferidas, especialmente en las áreas de la periferia de KL y Petaling Jaya, que ofrecen servicios sólidos y excelente conectividad, incluidas estaciones de tren” theedgemalaysia.com. , por ejemplo, combina dos mega centros comerciales con varias torres de oficinas y hoteles, creando un centro autosuficiente que sigue atrayendo empresas (está prácticamente totalmente ocupado e incluso en expansión). , el centro de tránsito principal, de manera similar combina una estación de intercambio con rascacielos de oficinas (como Menara CIMB, Q Sentral) y sigue siendo una de las principales opciones para las empresas que valoran la movilidad. Estas áreas periféricas se han beneficiado de : los empleados pueden desplazarse fácilmente, a diferencia del congestionado centro de la ciudad. El (que incluye Bangsar South, KL Sentral, etc.) tenía una vacancia extremadamente baja de solo 7–8% a principios de 2024, lo que refleja lo demandadas y limitadas que son estas áreas para espacios de calidad theedgemalaysia.com. Se espera un mayor crecimiento aquí: por ejemplo, (técnicamente en Damansara, justo fuera de la ciudad de KL) está sumando 1,5 millones de pies cuadrados de oficinas de Grado A integradas con un centro comercial de lujo y residencias para 2024/25, lo que ampliará las opciones de oficinas en la “periferia”. Tun Razak Exchange (TRX): El distrito TRX es el nuevo en la zona: un desarrollo de 70 acres posicionado como el Distrito Financiero Internacional de Kuala Lumpur. Ubicado en el borde del centro de la ciudad, TRX está cobrando vida con la torre insignia Exchange 106 (una de las más altas del sudeste asiático con 492 m y 106 pisos) y varias otras torres de oficinas (sedes de HSBC, Affin Bank, etc.), además de componentes residenciales y comerciales. TRX se lanzó oficialmente como centro financiero en 2024, y “su conectividad perfecta con el MRT y el centro comercial integrado respaldan su estatus” theedgemalaysia.com. TRX ha estado “atrayendo tanto a empresas locales como internacionales, impulsado por incentivos de reubicación,” señala Previn Singhe theedgemalaysia.com. A principios de 2025, los principales inquilinos en TRX incluían nombres globales como Prudential, HSBC, Mulia (desarrollador de Exchange 106) y empresas tecnológicas como Huawei y Accenture theedgemalaysia.com. Las oficinas de Grado A e infraestructura verde de TRX están atrayendo empresas de edificios más antiguos, contribuyendo a la tendencia de la ciudad hacia la calidad. También es un centro altamente orientado al tránsito : una estación de MRT se encuentra en el sitio y el proyecto cuenta con excelentes conexiones viales. Con más torres (incluida la próxima sede del banco central de Malasia y otras agencias) en desarrollo, TRX se está consolidando como el nuevo nexo comercial de Kuala Lumpur . Este cambio significa que las áreas alrededor de TRX (por ejemplo, Imbi, Pudu) están viendo un aumento en el valor del suelo y podrían convertirse en los próximos focos de desarrollo.

El es el nuevo en la zona: un desarrollo de 70 acres posicionado como el de Kuala Lumpur. Ubicado en el borde del centro de la ciudad, TRX está cobrando vida con la torre insignia (una de las más altas del sudeste asiático con 492 m y 106 pisos) y varias otras torres de oficinas (sedes de HSBC, Affin Bank, etc.), además de componentes residenciales y comerciales. TRX se lanzó oficialmente como centro financiero en 2024, y “su conectividad perfecta con el MRT y el centro comercial integrado respaldan su estatus” theedgemalaysia.com. TRX ha estado “atrayendo tanto a empresas locales como internacionales, impulsado por incentivos de reubicación,” señala Previn Singhe theedgemalaysia.com. A principios de 2025, los principales inquilinos en TRX incluían nombres globales como Prudential, HSBC, Mulia (desarrollador de Exchange 106) y empresas tecnológicas como Huawei y Accenture theedgemalaysia.com. Las de TRX están atrayendo empresas de edificios más antiguos, contribuyendo a la tendencia de la ciudad hacia la calidad. También es un : una estación de MRT se encuentra en el sitio y el proyecto cuenta con excelentes conexiones viales. Con más torres (incluida la próxima sede del banco central de Malasia y otras agencias) en desarrollo, TRX se está consolidando como . Este cambio significa que las áreas alrededor de TRX (por ejemplo, Imbi, Pudu) están viendo un aumento en el valor del suelo y podrían convertirse en los próximos focos de desarrollo. Otras áreas notables: Cyberjaya y Putrajaya, aunque están fuera de KL propiamente dicha (a unos 30 km al sur), también forman parte del panorama comercial del Gran KL. Cyberjaya fue concebida como una ciudad tecnológica; alberga muchos centros de datos y operaciones administrativas, aunque su mercado de oficinas es más pequeño y construido para fines específicos (con cierto exceso de oferta propio). Putrajaya, la capital administrativa, tiene principalmente oficinas gubernamentales, pero también un componente comercial en crecimiento (y expansiones de centros comerciales como IOI City Mall no muy lejos). Más cerca de KL, Petaling Jaya (PJ) y las zonas de Subang/Sunway también cuentan con importantes agrupaciones de oficinas, que suelen albergar empresas nacionales y servicios de apoyo. PJ, al ser una ciudad madura, recibió recientemente una inyección de nuevas oficinas de grado A (ejemplos: Menara Star 2, las próximas torres de PJ Sentral y las Atwater Corporate Towers terminadas en 2024, que suman ~400 mil pies cuadrados) cbre-wtw.com.my cbre-wtw.com.my. Estas áreas muestran un desempeño mixto: algunos edificios nuevos en PJ han tenido buenos resultados gracias a alquileres más bajos y conveniencia, pero las oficinas más antiguas en PJ están siendo reconvertidas o enfrentan mayor vacancia a medida que la atención se desplaza hacia proyectos en la periferia de KL. Shah Alam/Klang, principalmente zonas industriales, también cuentan con algunas oficinas comerciales (a menudo vinculadas a empresas de logística o sedes de manufactura). En el sector hotelero, áreas como Bukit Bintang siguen siendo principales para el uso mixto de comercios minoristas + hoteles (con nuevos desarrollos que combinan hoteles, residencias y algunas oficinas – por ejemplo, las próximas Oxley Towers incluyen oficinas y un hotel Jumeirah).

En esencia, la actividad comercial de Kuala Lumpur no se limita al centro tradicional. Las áreas descentralizadas y periféricas juegan un papel crucial y a menudo ofrecen edificios más nuevos, mayor espacio y mejores condiciones de tráfico. Los principales polos a observar son KLCC (que mantiene su prestigio pero necesita rejuvenecimiento), el emergente TRX (destinado a ser el nuevo corazón financiero), y centros periféricos consolidados como Bangsar South/KL Sentral (centro de tecnología y servicios). A medida que mejora la conectividad (por ejemplo, la finalización de la Línea Putrajaya del MRT2 y la planeada Línea Circular MRT3 en los próximos años), podemos esperar que el panorama comercial se descentralice aún más, con agrupaciones comerciales vinculadas al transporte prosperando. Cada uno de estos submercados atrae a diferentes perfiles de inquilinos, pero todos contribuyen al tapiz general del sector inmobiliario comercial del Gran KL.

Nuevos desarrollos notables y tendencias de construcción

Incluso con un stock existente considerable, Kuala Lumpur sigue viendo nuevos proyectos inmobiliarios comerciales que entran en funcionamiento, aunque los desarrolladores ahora son más cautelosos y estratégicos. Las tendencias clave en el desarrollo incluyen rascacielos más altos, integración de usos mixtos y proyectos vinculados a infraestructura, así como un enfoque en evitar un mayor exceso de oferta en un mercado débil.

Proyectos principales (2024–2025):

Merdeka 118: La obra emblemática es Merdeka 118, ahora el edificio más alto del sudeste asiático (678,9 m, 118 pisos). Inaugurado oficialmente en enero de 2024, esta mega torre de 5.000 millones de RM incluye ~ 1,7 millones de pies cuadrados de oficinas , un hotel Park Hyatt y un mirador theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Desarrollado por PNB (un fondo nacional de inversión), está posicionado como un “lugar de trabajo del futuro” con diseño sostenible y será un catalizador para la revitalización de la histórica zona de Merdeka. Al momento de su lanzamiento, tenía una ocupación de ~70% (el Grupo PNB y próximamente la sede de Maybank ocupando ~33 pisos) theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. La finalización de Merdeka 118 añade un espacio premium significativo al mercado, pero la fuerte preventa sugiere que se irá llenando gradualmente sin deprimir fuertemente los alquileres en otros lugares. También viene acompañado de mejoras de infraestructura : está conectado a una estación de MRT y cuenta con un nuevo centro comercial (118 Mall) en su podio, además de atracciones públicas como el parque Merdeka Boulevard theedgemalaysia.com.

La obra emblemática es Merdeka 118, ahora el edificio más alto del sudeste asiático (678,9 m, 118 pisos). Inaugurado oficialmente en enero de 2024, esta mega torre de 5.000 millones de RM incluye ~ , un hotel Park Hyatt y un mirador theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Desarrollado por PNB (un fondo nacional de inversión), está posicionado como un “lugar de trabajo del futuro” con diseño sostenible y será un catalizador para la revitalización de la histórica zona de Merdeka. Al momento de su lanzamiento, tenía una ocupación de ~70% (el Grupo PNB y próximamente la sede de Maybank ocupando ~33 pisos) theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. al mercado, pero la fuerte preventa sugiere que se irá llenando gradualmente sin deprimir fuertemente los alquileres en otros lugares. También viene acompañado de : está conectado a una estación de MRT y cuenta con un nuevo centro comercial (118 Mall) en su podio, además de atracciones públicas como el parque Merdeka Boulevard theedgemalaysia.com. Tun Razak Exchange (TRX): TRX está en desarrollo continuo tras Exchange 106 y el centro comercial. Para 2025–2027 se esperan más torres de oficinas como la sede del Bank Negara Malaysia y otras instituciones financieras, así como torres residenciales de lujo y hoteles . El apoyo gubernamental (incentivos como exenciones fiscales para inquilinos de TRX, según se informa) ha impulsado el interés theedgemalaysia.com. El concepto totalmente integrado de TRX (vivir-trabajar-disfrutar con residencias, un gran parque central y comercios) marca el modelo para futuros proyectos en KL.

TRX está en tras Exchange 106 y el centro comercial. Para 2025–2027 se esperan más torres de oficinas como la y otras instituciones financieras, así como . El apoyo gubernamental (incentivos como exenciones fiscales para inquilinos de TRX, según se informa) ha impulsado el interés theedgemalaysia.com. El concepto totalmente integrado de TRX (vivir-trabajar-disfrutar con residencias, un gran parque central y comercios) marca el modelo para futuros proyectos en KL. Pavilion Damansara Heights: Este es un gran proyecto de uso mixto en Damansara (oeste de KL) con dos torres de oficinas, residencias de lujo y un centro comercial de la marca Pavilion. Una torre corporativa (Torre 1) se completó en 2024, sumando ~560 mil pies cuadrados, con una segunda torre y el centro comercial previstos para 2025 theedgemalaysia.com. El interés inicial de arrendamiento ha sido positivo, dada su ubicación en un distrito acomodado y la conexión directa con la próxima línea circular de MRT.

Este es un gran con dos torres de oficinas, residencias de lujo y un centro comercial de la marca Pavilion. Una se completó en 2024, sumando ~560 mil pies cuadrados, con una segunda torre y el centro comercial previstos para 2025 theedgemalaysia.com. El interés inicial de arrendamiento ha sido positivo, dada su ubicación en un distrito acomodado y la conexión directa con la próxima línea circular de MRT. Menara Felcra: Una nueva torre en el distrito de Kampung Baru (cerca de KLCC), Menara Felcra se completó en 2024, ofreciendo oficinas gubernamentales y espacio comercial. Junto con la cercana Platinum KL ² y otras torres planificadas, forma parte de la revitalización de Kampung Baru como una extensión moderna del centro.

Una nueva torre en el distrito de Kampung Baru (cerca de KLCC), Menara Felcra se completó en 2024, ofreciendo oficinas gubernamentales y espacio comercial. Junto con la cercana y otras torres planificadas, forma parte de la revitalización de Kampung Baru como una extensión moderna del centro. Otras finalizaciones notables: En 2024, también vimos que ATWATER Corporate Towers en PJ (0,4 millones de pies cuadrados) entró en funcionamiento cbre-wtw.com.my. Para mediados de 2025, PNB 1194 (reurbanización del antiguo Edificio MAS) estará terminado, sumando un edificio de oficinas renovado en la ciudad cbre-wtw.com.my. Oxley Towers cerca de KLCC (con oficinas y dos hoteles de lujo, Sofitel y Jumeirah) es otro proyecto de alto perfil previsto para 2025, que seguirá sumando al perfil urbano. Sunway Visio y Sunway Square torres en los suburbios, el nuevo campus de TNB (la sede “Gold Tower” de la empresa nacional de servicios públicos), y las expansiones en urbanizaciones consolidadas como IOI City (Putrajaya) y Setia Alam también están contribuyendo al pipeline cbre-wtw.com.my.

En conjunto, se espera que alrededor de 2,0 millones de pies cuadrados de nuevo espacio de oficinas prime se incorporen en KL para la primera mitad de 2025 solo con algunas de estas grandes finalizaciones cbre-wtw.com.my. Los desarrolladores son conscientes de los riesgos de sobreoferta, por lo que muchos están asegurando inquilinos ancla sólidos antes de la finalización. En algunos casos, los proyectos han sido fases o retrasados para distribuir la oferta. Cabe destacar que algunas torres de oficinas especulativas planificadas se han puesto en pausa dada la alta vacancia actual, lo que supone un respiro bienvenido para el mercado.

Tendencias de construcción: Una tendencia clara es que casi todos los nuevos desarrollos son de uso mixto. Rara vez vemos una torre de oficinas independiente; normalmente es parte de un proyecto más grande con comercios, residencias u hoteles. Esta diversificación ayuda a mitigar el riesgo (diferentes fuentes de ingresos) y crea entornos más vibrantes y autosuficientes que prefieren los inquilinos e inversores. Por ejemplo, el distrito Merdeka 118 eventualmente incluirá no solo la torre de oficinas, sino también torres residenciales, un centro comercial, una mezquita y atracciones públicas theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. De manera similar, TRX combina oficinas con un centro comercial y parques, y la nueva torre de Bangkok Bank en KL (desarrollo BBCC) se sitúa sobre un centro de estilo de vida (el Bukit Bintang City Centre incluye un centro comercial, residencias y centro de entretenimiento). El desarrollo orientado al tránsito también es clave: los proyectos cerca de estaciones MRT/LRT tienen prioridad. El gobierno y los urbanistas están fomentando esto a través de incentivos del KL City Plan, por ejemplo, mayores coeficientes de edificabilidad para proyectos que se integran con el transporte.

Otro tendencia es un mayor enfoque en lade edificios antiguos en lugar de solo nuevas construcciones. Como se mencionó antes, varios edificios de oficinas antiguos están siendo vaciados y modernizados o reconvertidos. La anticipadapodría facilitar el proceso de adquisición y reconversión de propiedades envejecidas theedgemalaysia.com , lo que significa que podríamos ver más renovaciones creativas (transformando antiguas oficinas en apartamentos, centros de coworking o hoteles). Esta es una forma constructiva de abordar el exceso de oferta: al, el mercado puede equilibrarse más rápido.

Proyectos de Infraestructura: Las principales mejoras de infraestructura también moldean el panorama de bienes raíces comerciales:

La Línea MRT Putrajaya (MRT 2) se inauguró completamente en 2023, conectando muchas áreas suburbanas con el centro de KL y deteniéndose en nodos comerciales clave (por ejemplo, TRX, KLCC East). Esto ya ha impulsado el valor de las propiedades alrededor de sus estaciones y ha hecho viables nuevas ubicaciones de oficinas (por ejemplo, el atractivo de TRX se debe en parte a su intercambio de MRT).

se inauguró completamente en 2023, conectando muchas áreas suburbanas con el centro de KL y deteniéndose en nodos comerciales clave (por ejemplo, TRX, KLCC East). Esto ya ha impulsado el valor de las propiedades alrededor de sus estaciones y ha hecho viables nuevas ubicaciones de oficinas (por ejemplo, el atractivo de TRX se debe en parte a su intercambio de MRT). La propuesta Línea Circular MRT 3 fue relanzada por el gobierno, con el objetivo de completarse a finales de esta década. Rodeará la ciudad y enlazará muchas líneas existentes, con estaciones planeadas en áreas como Mont Kiara, Sentul y en los límites, lo que probablemente impulsará proyectos comerciales en esas zonas.

fue relanzada por el gobierno, con el objetivo de completarse a finales de esta década. Rodeará la ciudad y enlazará muchas líneas existentes, con estaciones planeadas en áreas como Mont Kiara, Sentul y en los límites, lo que probablemente impulsará proyectos comerciales en esas zonas. El Tren de Alta Velocidad (HSR) a Singapur , aunque fue archivado en 2021, ha visto renovadas discusiones. Si se reactiva, la terminal estaría en Bandar Malaysia (justo al sur de TRX), lo que podría ser un cambio radical para el sector inmobiliario de KL al reducir el viaje a Singapur a 90 minutos. Incluso la posibilidad del HSR ha mantenido esa área (el antiguo sitio del aeropuerto) en el foco estratégico: podría convertirse en otro gran desarrollo de uso mixto si se llegan a acuerdos.

, aunque fue archivado en 2021, ha visto renovadas discusiones. Si se reactiva, la terminal estaría en Bandar Malaysia (justo al sur de TRX), lo que podría ser un cambio radical para el sector inmobiliario de KL al reducir el viaje a Singapur a 90 minutos. Incluso la posibilidad del HSR ha mantenido esa área (el antiguo sitio del aeropuerto) en el foco estratégico: podría convertirse en otro gran desarrollo de uso mixto si se llegan a acuerdos. Mejoras viales y ferroviarias como el Enlace Ferroviario de la Costa Este (ECRL) (que conectará el puerto Klang con la costa este para 2026) y el Enlace RTS Johor–Singapur (para 2026) no afectan directamente a las oficinas de KL, pero mejoran la conectividad general de Malasia, beneficiando indirectamente a KL como capital. El impulso del gobierno en infraestructura (incluyendo autopistas y la Autopista Pan Borneo en el este de Malasia) también contribuye a la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento del país theedgemalaysia.com.

En resumen, el horizonte de Kuala Lumpur sigue evolucionando, con proyectos emblemáticos como Merdeka 118 sumando nuevos íconos. Pero el auge de la construcción se ha moderado; ahora el enfoque está en calidad sobre cantidad – completando desarrollos integrados y sostenibles y modernizando activos antiguos. Estas incorporaciones, junto con la mejora de la infraestructura, buscan asegurar que KL siga siendo una ciudad competitiva y moderna, aunque los desarrolladores y responsables políticos son cautelosos para evitar un exceso de oferta grave. Para inquilinos e inversores, los nuevos proyectos traen más opciones y potencialmente mejores entornos generales, reforzando que KL se está transformando en lugar de estancarse.

Panorama de Inversión y Rendimientos: Perspectivas Locales y Extranjeras

La actividad de inversión en el sector inmobiliario comercial de KL ha experimentado altibajos en los últimos años, influenciada por factores globales y locales. Tras una desaceleración inducida por la pandemia, hay señales de que el sentimiento inversor se está fortaleciendo en 2024–2025, aunque los inversores siguen siendo exigentes. Puntos clave sobre el desempeño de la inversión y los rendimientos:

Volumen de Transacciones e Inversores: En los últimos dos años se observaron volúmenes de inversión moderados en oficinas y propiedades comerciales, ya que compradores y vendedores ajustaron sus expectativas de precios. JLL señaló un “periodo de enfriamiento en 2023 y 2024” con menos grandes transacciones de oficinas, reflejando cautelastarproperty.my. Muchos inversores institucionales se mantuvieron al margen debido a la incertidumbre sobre la demanda de oficinas y el aumento de las tasas de interés. Sin embargo, a finales de 2024, el impulso estaba mejorando – Business Today informó aumentos notables en los volúmenes de transacciones comerciales , con inversores buscando activos estables y generadores de ingresos en una economía en proceso de estabilización asiapropertyawards.com. Esto fue especialmente visible en distritos empresariales urbanos , donde activos bien arrendados y de calidad institucional atrajeron el interés tanto de REITs locales como de fondos extranjeros asiapropertyawards.com. Por ejemplo, dentro del sub-sector minorista, vimos a Asian Pac Holdings adquirir Jaya Shopping Centre (un centro comercial de barrio en PJ) por RM100 millones en 2024 bmcc.org.my, y en el sector de oficinas, se habla de varios edificios antiguos que están siendo comprados para su reposicionamiento (desarrolladores como Hap Seng y KSK Land han estado activos adquiriendo sitios para su reurbanización, como lo ilustra el acuerdo de Wisma KFC convertido en hotel theedgemalaysia.com).

En los últimos dos años se observaron en oficinas y propiedades comerciales, ya que compradores y vendedores ajustaron sus expectativas de precios. JLL señaló un “periodo de enfriamiento en 2023 y 2024” con menos grandes transacciones de oficinas, reflejando cautelastarproperty.my. Muchos inversores institucionales se mantuvieron al margen debido a la incertidumbre sobre la demanda de oficinas y el aumento de las tasas de interés. Sin embargo, a finales de 2024, el impulso estaba mejorando – Business Today informó , con inversores buscando activos estables y generadores de ingresos en una economía en proceso de estabilización asiapropertyawards.com. Esto fue especialmente visible en , donde activos bien arrendados y de calidad institucional atrajeron el interés tanto de asiapropertyawards.com. Por ejemplo, dentro del sub-sector minorista, vimos a (un centro comercial de barrio en PJ) por RM100 millones en 2024 bmcc.org.my, y en el sector de oficinas, se habla de varios edificios antiguos que están siendo comprados para su reposicionamiento (desarrolladores como Hap Seng y KSK Land han estado activos adquiriendo sitios para su reurbanización, como lo ilustra el acuerdo de Wisma KFC convertido en hotel theedgemalaysia.com). Inversores locales vs extranjeros: Los inversores locales (inversores institucionales malasios, empresas vinculadas al gobierno y desarrolladores privados locales) siguen dominando el mercado de propiedades comerciales de KL. Grupos como PNB, EPF (Employees Provident Fund), KWAP y los REITs locales poseen una parte sustancial de los activos principales (por ejemplo, PNB es dueño de Merdeka 118 y Menara PNB, EPF es copropietario de las Torres Petronas y otros puntos emblemáticos). Estos actores tienen un profundo conocimiento del mercado y suelen tener una visión a largo plazo, proporcionando estabilidad. Los inversores extranjeros , por su parte, han mostrado un interés creciente en Malasia gracias a sus rendimientos y potencial de crecimiento, pero son selectivos. Fondos singapurenses, japoneses y coreanos han invertido periódicamente en oficinas de KL (por ejemplo, la adquisición de Menara AXIS por parte de KCC de Corea y ARA de Singapur en años anteriores), y los inversores de Medio Oriente tienen participaciones en proyectos como Pavilion Bukit Jalil. Según una encuesta inmobiliaria, la confianza de los inversores locales y extranjeros mejoró de cara a 2025 , debido a la recuperación económica de Malasia y la preparación de su infraestructura asiapropertyawards.com. Personas extranjeras de alto patrimonio también están considerando propiedades comerciales (algunas facilitadas por programas como Malaysia My Second Home (MM2H) y el nuevo Premium Visa Programme (PVIP) que incentivan a personas adineradas a invertir localmente, incluso en bienes raíces bmcc.org.my).

(inversores institucionales malasios, empresas vinculadas al gobierno y desarrolladores privados locales) siguen dominando el mercado de propiedades comerciales de KL. Grupos como y los REITs locales poseen una parte sustancial de los activos principales (por ejemplo, PNB es dueño de Merdeka 118 y Menara PNB, EPF es copropietario de las Torres Petronas y otros puntos emblemáticos). Estos actores tienen un profundo conocimiento del mercado y suelen tener una visión a largo plazo, proporcionando estabilidad. , por su parte, han mostrado un interés creciente en Malasia gracias a sus rendimientos y potencial de crecimiento, pero son selectivos. Fondos singapurenses, japoneses y coreanos han invertido periódicamente en oficinas de KL (por ejemplo, la adquisición de Menara AXIS por parte de KCC de Corea y ARA de Singapur en años anteriores), y los inversores de Medio Oriente tienen participaciones en proyectos como Pavilion Bukit Jalil. Según una encuesta inmobiliaria, , debido a la recuperación económica de Malasia y la preparación de su infraestructura asiapropertyawards.com. Personas extranjeras de alto patrimonio también están considerando propiedades comerciales (algunas facilitadas por programas como y el nuevo que incentivan a personas adineradas a invertir localmente, incluso en bienes raíces bmcc.org.my). Rendimientos y valores de capital: Un gran atractivo para los inversores en KL es la atractiva diferencia de rendimiento en comparación con otras grandes ciudades. Los rendimientos de oficinas prime en Kuala Lumpur oscilan aproximadamente entre 5.5% y 6.0% en los últimos años cbre-wtw.com.my. Esto es más alto que los rendimientos de oficinas prime en Singapur (3–4%) o Hong Kong (alrededor del 3%), lo que indica que los inversores pueden obtener un mejor retorno de ingresos por cada dólar invertido, aunque con mayor riesgo. Por ejemplo, una oficina de Grado A en KL podría valorarse en torno a RM1,000–1,300 por pie cuadrado y generar una renta de RM6–7 por pie cuadrado/mes (RM72–84 anuales), lo que da ese rendimiento de ~6%. Estos niveles de rendimiento se han mantenido relativamente estables , incluso aumentando ligeramente en un entorno de tasas de interés en alza, ya que los valores de capital se mantuvieron bajos. Los valores de capital de las oficinas prime en KL (por pie cuadrado) están entre los más bajos de la región para una capital, reflejando tanto el descuento por sobreoferta como la debilidad del ringgit malasio. Como destacó Knight Frank, “Las rentas de oficinas prime de Kuala Lumpur [y por extensión los costos de capital] siguen siendo las más atractivas de Asia-Pacífico… esta asequibilidad hace que KL sea altamente competitiva para las multinacionales,” lo que también implica que los inversores ven potencial de apreciación de capital desde esta base baja theedgemalaysia.com.

Un gran atractivo para los inversores en KL es la en comparación con otras grandes ciudades. en los últimos años cbre-wtw.com.my. Esto es más alto que los rendimientos de oficinas prime en Singapur (3–4%) o Hong Kong (alrededor del 3%), lo que indica que los inversores pueden obtener un mejor retorno de ingresos por cada dólar invertido, aunque con mayor riesgo. Por ejemplo, una oficina de Grado A en KL podría valorarse en torno a RM1,000–1,300 por pie cuadrado y generar una renta de RM6–7 por pie cuadrado/mes (RM72–84 anuales), lo que da ese rendimiento de ~6%. Estos niveles de rendimiento se han mantenido , incluso aumentando ligeramente en un entorno de tasas de interés en alza, ya que los valores de capital se mantuvieron bajos. de las oficinas prime en KL (por pie cuadrado) están entre los más bajos de la región para una capital, reflejando tanto el descuento por sobreoferta como la debilidad del ringgit malasio. Como destacó Knight Frank, “Las rentas de oficinas prime de Kuala Lumpur [y por extensión los costos de capital] siguen siendo las más atractivas de Asia-Pacífico… esta asequibilidad hace que KL sea altamente competitiva para las multinacionales,” lo que también implica que los inversores ven potencial de apreciación de capital desde esta base baja theedgemalaysia.com. Estrategia de los inversores – Enfoque en la calidad: Al igual que los inquilinos, los inversores se están enfocando en activos principales y a prueba de futuro . Las estrategias de valor añadido son populares: algunos inversores apuntan a edificios antiguos a precios descontados para renovarlos o convertirlos, apostando por una revalorización futura. Previn Singhe señala una tendencia de transacciones que involucran “edificios de oficinas anticuados que están ganando tracción a medida que los inversores buscan desbloquear valor mediante la reconversión o el reposicionamiento” theedgemalaysia.com. Por otro lado, los activos emblemáticos con inquilinos seguros (como las Torres Petronas, los principales centros comerciales de KL) están firmemente retenidos y rara vez se negocian. Una encuesta de percepción de Knight Frank para 2025 indicó que muchos inversores están reorganizando carteras hacia activos que respondan a la demanda cambiante , por ejemplo, ajustando carteras minoristas a las tendencias actuales de los consumidores y enfocándose en oficinas con sólidas credenciales ESG asiapropertyawards.com asiapropertyawards.com. “Nuestros datos muestran que los edificios con certificación ecológica están atrayendo inquilinos e inversiones premium, particularmente de inversores institucionales con mandatos de sostenibilidad”, dijo Christophe Vicic de JLL asiapropertyawards.com. Esto sugiere que el cumplimiento ESG y la calidad del edificio ahora influyen en los precios : los mejores edificios ecológicos pueden exigir una prima y rendimientos más ajustados.

Al igual que los inquilinos, los inversores se están enfocando en . Las estrategias de valor añadido son populares: algunos inversores apuntan a edificios antiguos a precios descontados para renovarlos o convertirlos, apostando por una revalorización futura. Previn Singhe señala una tendencia de transacciones que involucran “edificios de oficinas anticuados que están ganando tracción a medida que los inversores buscan desbloquear valor mediante la reconversión o el reposicionamiento” theedgemalaysia.com. Por otro lado, los activos emblemáticos con inquilinos seguros (como las Torres Petronas, los principales centros comerciales de KL) están firmemente retenidos y rara vez se negocian. Una encuesta de percepción de Knight Frank para 2025 indicó que muchos inversores están , por ejemplo, ajustando carteras minoristas a las tendencias actuales de los consumidores y enfocándose en oficinas con sólidas credenciales ESG asiapropertyawards.com asiapropertyawards.com. “Nuestros datos muestran que los edificios con certificación ecológica están atrayendo inquilinos e inversiones premium, particularmente de inversores institucionales con mandatos de sostenibilidad”, dijo Christophe Vicic de JLL asiapropertyawards.com. Esto sugiere que : los mejores edificios ecológicos pueden exigir una prima y rendimientos más ajustados. Financiamiento y políticas: El sistema financiero de Malasia sigue brindando apoyo a través de préstamos bancarios y un mercado de FIBRAs pequeño pero en crecimiento. Los bancos generalmente están dispuestos a financiar buenos activos comerciales, y las tasas de financiamiento, aunque más altas que hace dos años, siguen siendo moderadas (la tasa de política monetaria overnight de BNM es del 3.0% a partir de 2024, lo que resulta en tasas típicas de préstamos comerciales de alrededor del 4.5–5.5%). Esto significa que el costo de endeudamiento está aproximadamente a la par con los rendimientos de las propiedades, lo que ha hecho que los inversionistas sean un poco cautelosos (el diferencial de rendimiento sobre el financiamiento es más estrecho). Sin embargo, con la inflación bajo control (~2%) cbre-wtw.com.my, las tasas de interés reales son bajas, y muchos ven este momento como una buena oportunidad para asegurar activos antes de un esperado repunte económico. El gobierno mantiene un régimen de políticas generalmente amigable para los inversionistas en el sector inmobiliario. No existen restricciones importantes para la propiedad extranjera de bienes raíces comerciales; a diferencia de algunos países, Malasia no limita los porcentajes de propiedad extranjera en oficinas ni requiere aprobaciones especiales más allá de las directrices estándar. Los compradores extranjeros normalmente solo deben cumplir con un precio mínimo de compra (a menudo RM1 millón o más) y evitar propiedades designadas para la propiedad Bumiputera (indígena), lo que se aplica principalmente a segmentos residenciales crowncontinental.com. Esta apertura, combinada con el marco legal estable de Malasia (títulos, derechos de propiedad, etc.), hace que KL sea un mercado accesible para el capital extranjero. Además, existen incentivos fiscales para ciertas inversiones; por ejemplo, se han ofrecido incentivos para edificios verdes (deducciones fiscales sobre el gasto de capital para edificios certificados por GBI) para fomentar desarrollos sostenibles mida.gov.my. El Impuesto sobre Ganancias de Bienes Raíces (RPGT), que antes desalentaba las ventas rápidas, se ha flexibilizado para tenencias más largas (a partir de 2022, el RPGT es 0% para disposiciones después de 5 años por parte de individuos). Todos estos factores contribuyen a la propuesta de Malasia para los inversionistas como un destino de alto rendimiento y razonablemente seguro.

En general, el pronóstico de inversión para el sector inmobiliario comercial de KL en 2025 es cautelosamente optimista. La frase “vuelo hacia la calidad” aplica tanto para inversionistas como para inquilinos: el capital está apuntando a los mejores activos o a aquellos que pueden mejorarse mediante la gestión de activos. La presencia de sobreoferta y la cuestión del trabajo remoto significa que los inversionistas están realizando una debida diligencia exhaustiva y, a menudo, incorporando el riesgo en los precios (por lo que se esperan algunas ventas en dificultades o búsqueda de gangas en activos secundarios). Sin embargo, con la economía en una base más sólida y el mercado inmobiliario mostrando signos de tocar fondo, muchos creen que ahora es el momento de invertir antes del próximo ciclo alcista. Como lo expresó un informe de la industria, 2025 se perfila como un “año brillante” para la propiedad comercial, respaldado por una creciente confianza tanto de inversionistas locales como internacionales en la trayectoria de Malasia asiapropertyawards.com.

Entorno Político y Regulatorio

Las políticas gubernamentales y los cambios regulatorios pueden tener un impacto significativo en el sector inmobiliario comercial. En Malasia, el entorno político en 2024–2025 ha sido en general favorable para la recuperación del mercado inmobiliario, centrándose en la sostenibilidad, incentivos a la inversión y planificación urbana a largo plazo:

Estabilidad Gubernamental y Política Económica: Tras cierta turbulencia política en años anteriores, Malasia entró en 2024 con un gobierno de coalición más estable. Esta estabilidad en sí misma es una ventaja – “el entorno político y económico estable es uno de los principales catalizadores para la expansión empresarial,” señaló Knight Frank theedgemalaysia.com. La postura pro-empresarial del gobierno se reflejó en las iniciativas del Presupuesto 2025 , que, aunque se centraron principalmente en la asequibilidad de la vivienda, también incluyeron medidas como incentivos para la renovación y el desarrollo urbano theedgemalaysia.com. Estos incentivos pueden incluir exenciones fiscales para los desarrolladores que emprendan la revitalización de zonas antiguas de la ciudad, lo que indirectamente ayuda al sector comercial al fomentar la reutilización de propiedades envejecidas para nuevos usos.

Tras cierta turbulencia política en años anteriores, Malasia entró en 2024 con un gobierno de coalición más estable. Esta estabilidad en sí misma es una ventaja – “el entorno político y económico estable es uno de los principales catalizadores para la expansión empresarial,” señaló Knight Frank theedgemalaysia.com. La postura pro-empresarial del gobierno se reflejó en las , que, aunque se centraron principalmente en la asequibilidad de la vivienda, también incluyeron medidas como theedgemalaysia.com. Estos incentivos pueden incluir exenciones fiscales para los desarrolladores que emprendan la revitalización de zonas antiguas de la ciudad, lo que indirectamente ayuda al sector comercial al fomentar la reutilización de propiedades envejecidas para nuevos usos. Renovación y Revitalización Urbana: Un importante desarrollo regulatorio en el horizonte es la propuesta de la Ley de Renovación Urbana . Organizaciones del sector como REHDA (Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios) han estado trabajando con el gobierno en un marco para facilitar y hacer más atractiva la reurbanización de edificios y distritos antiguos. Actualmente, cuestiones como la propiedad fragmentada y los procedimientos poco claros representan obstáculos para la renovación de antiguos bloques de oficinas o la demolición y reconstrucción en áreas densas. La nueva Ley busca agilizar esto, permitiendo una “renovación urbana transparente y facilitadora” con incentivos que compensen los costos theedgemalaysia.com. Como se mencionó anteriormente, varios acuerdos para edificios antiguos en KL (por ejemplo, torres de oficinas antiguas en la zona de KLCC) dependen de la posibilidad de reurbanizarlos, por lo que esta legislación podría desbloquear valor y reducir el exceso de oferta de propiedades obsoletas. Los actores del mercado están presionando para que incentivos fiscales (exenciones fiscales, mayores coeficientes de edificabilidad) formen parte del paquete para que la reurbanización urbana sea financieramente viable mida.gov.my.

Un importante desarrollo regulatorio en el horizonte es la propuesta de la . Organizaciones del sector como REHDA (Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios) han estado trabajando con el gobierno en un marco para facilitar y hacer más atractiva la reurbanización de edificios y distritos antiguos. Actualmente, cuestiones como la propiedad fragmentada y los procedimientos poco claros representan obstáculos para la renovación de antiguos bloques de oficinas o la demolición y reconstrucción en áreas densas. La nueva Ley busca agilizar esto, permitiendo una “renovación urbana transparente y facilitadora” con incentivos que compensen los costos theedgemalaysia.com. Como se mencionó anteriormente, varios acuerdos para edificios antiguos en KL (por ejemplo, torres de oficinas antiguas en la zona de KLCC) dependen de la posibilidad de reurbanizarlos, por lo que esta legislación podría desbloquear valor y reducir el exceso de oferta de propiedades obsoletas. Los actores del mercado están presionando para que (exenciones fiscales, mayores coeficientes de edificabilidad) formen parte del paquete para que la reurbanización urbana sea financieramente viable mida.gov.my. Regulaciones sobre Inversión Extranjera: Malasia sigue siendo acogedora para los inversores extranjeros en bienes raíces. Los extranjeros pueden comprar directamente propiedades comerciales (incluyendo oficinas, tiendas, terrenos industriales) con restricciones mínimas, aparte del umbral de precio mínimo (alrededor de RM1 millón, que suele estar muy por debajo del precio de cualquier lote de oficinas, por lo que en la práctica no es un problema para transacciones comerciales) crowncontinental.com. No existen derechos de timbre adicionales ni impuestos para compradores extranjeros sobre propiedades comerciales, a diferencia de algunos países. En 2023, hubo algunos ajustes en el programa de visa MM2H – ahora requiere que los participantes compren propiedad localmente crowncontinental.com, lo que podría canalizar indirectamente algunos fondos extranjeros hacia condominios de alta gama o quizás pequeñas oficinas. En general, la postura de Malasia es que la IED es necesaria y el sector inmobiliario está abierto a ella; el Estado de Selangor incluso relajó recientemente ciertos procedimientos de liberación bumiputra para proyectos comerciales para fomentar una mayor adopción. Para las empresas que cotizan en bolsa y los REITs, no hay límites de propiedad extranjera , permitiendo accionistas internacionales en los REITs inmobiliarios de Malasia (algunos REITs malasios cuentan con fondos globales entre sus inversores). La declaración sobre el clima de inversión del Departamento de Estado de EE. UU. de 2024 reiteró que Malasia se compromete a una compensación justa en cualquier caso poco probable de expropiación, brindando seguridad sobre los derechos de propiedad state.gov.

Malasia sigue siendo en bienes raíces. Los extranjeros pueden comprar directamente propiedades comerciales (incluyendo oficinas, tiendas, terrenos industriales) con restricciones mínimas, aparte del umbral de precio mínimo (alrededor de RM1 millón, que suele estar muy por debajo del precio de cualquier lote de oficinas, por lo que en la práctica no es un problema para transacciones comerciales) crowncontinental.com. No existen derechos de timbre adicionales ni impuestos para compradores extranjeros sobre propiedades comerciales, a diferencia de algunos países. En 2023, hubo algunos ajustes en el – ahora requiere que los participantes compren propiedad localmente crowncontinental.com, lo que podría canalizar indirectamente algunos fondos extranjeros hacia condominios de alta gama o quizás pequeñas oficinas. En general, la postura de Malasia es que la IED es necesaria y el sector inmobiliario está abierto a ella; el incluso relajó recientemente ciertos procedimientos de liberación bumiputra para proyectos comerciales para fomentar una mayor adopción. Para las empresas que cotizan en bolsa y los REITs, , permitiendo accionistas internacionales en los REITs inmobiliarios de Malasia (algunos REITs malasios cuentan con fondos globales entre sus inversores). La declaración sobre el clima de inversión del Departamento de Estado de EE. UU. de 2024 reiteró que Malasia se compromete a una compensación justa en cualquier caso poco probable de expropiación, brindando seguridad sobre los derechos de propiedad state.gov. Sostenibilidad y Códigos de Construcción: Los reguladores están impulsando cada vez más la sostenibilidad en el sector inmobiliario. Aunque aún no existen códigos de construcción ecológica obligatorios a nivel nacional, autoridades locales como DBKL (Ayuntamiento de KL) suelen otorgar incentivos adicionales para el desarrollo por características ecológicas (por ejemplo, ofreciendo un mayor coeficiente de edificabilidad si un edificio obtiene la certificación del Green Building Index). Los anuncios del gobierno (como el del Ministro de Vivienda en noviembre de 2023) buscan posicionar a Malasia como un “centro líder para inversiones verdes” e integrar la resiliencia climática en el desarrollo urbano mida.gov.my. Existen incentivos fiscales para tecnología verde – por ejemplo, un desarrollador o propietario puede solicitar Deducciones Fiscales por Inversión que cubren el 100% del gasto de capital calificado para sistemas de edificios energéticamente eficientes greenbuildingindex.org. Estos se extendieron en presupuestos recientes para fomentar más paneles solares, gestión inteligente de energía, etc., en edificios comerciales. Además, a partir de 2024, Bursa Malaysia (la bolsa de valores) exige informes ESG mejorados para las empresas inmobiliarias y REITs que cotizan en bolsa, lo que en la práctica las impulsa a mejorar sus carteras (esto ha llevado a que algunos REITs modernicen activos con iluminación LED, mejores enfriadores, etc., para demostrar ahorros energéticos).

Los reguladores están impulsando cada vez más la sostenibilidad en el sector inmobiliario. Aunque aún no existen códigos de construcción ecológica obligatorios a nivel nacional, suelen otorgar por características ecológicas (por ejemplo, ofreciendo un mayor coeficiente de edificabilidad si un edificio obtiene la certificación del Green Building Index). Los anuncios del gobierno (como el del Ministro de Vivienda en noviembre de 2023) buscan posicionar a Malasia como un “centro líder para inversiones verdes” e integrar la resiliencia climática en el desarrollo urbano mida.gov.my. Existen – por ejemplo, un desarrollador o propietario puede solicitar que cubren el 100% del gasto de capital calificado para sistemas de edificios energéticamente eficientes greenbuildingindex.org. Estos se extendieron en presupuestos recientes para fomentar más paneles solares, gestión inteligente de energía, etc., en edificios comerciales. Además, a partir de 2024, Bursa Malaysia (la bolsa de valores) exige informes ESG mejorados para las empresas inmobiliarias y REITs que cotizan en bolsa, lo que en la práctica las impulsa a mejorar sus carteras (esto ha llevado a que algunos REITs modernicen activos con iluminación LED, mejores enfriadores, etc., para demostrar ahorros energéticos). Zonificación y Planificación: El Plan de la Ciudad de Kuala Lumpur 2040 guía el desarrollo a largo plazo – enfatiza desarrollos de uso mixto, desarrollo orientado al tránsito (TOD) y la preservación de zonas patrimoniales. Para el sector inmobiliario comercial, esto significa que los nuevos proyectos de oficinas probablemente se concentrarán en clústeres comerciales designados y a lo largo de corredores de tránsito. El Ayuntamiento también ha sido cauteloso al aprobar nuevos proyectos de oficinas recientemente, dada la sobreoferta; hubo períodos de moratoria de facto sobre nuevas construcciones de oficinas en KL (excepto aquellas ya en proceso o proyectos estratégicos como TRX). Es probable que este control suave continúe hasta que las tasas de vacancia se normalicen.

El guía el desarrollo a largo plazo – enfatiza y la preservación de zonas patrimoniales. Para el sector inmobiliario comercial, esto significa que los nuevos proyectos de oficinas probablemente se concentrarán en clústeres comerciales designados y a lo largo de corredores de tránsito. El Ayuntamiento también ha sido cauteloso al aprobar nuevos proyectos de oficinas recientemente, dada la sobreoferta; hubo períodos de moratoria de facto sobre nuevas construcciones de oficinas en KL (excepto aquellas ya en proceso o proyectos estratégicos como TRX). Es probable que este control suave continúe hasta que las tasas de vacancia se normalicen. Regulaciones de la era COVID: Para 2024, casi todas las medidas relacionadas con la pandemia (como los descuentos de alquiler obligatorios para inquilinos PYMES en comercios, etc.) han expirado. Los propietarios e inquilinos de oficinas han vuelto a la contratación normal. Un cambio duradero es el impulso por mejores estándares de ventilación y seguridad sanitaria en las directrices de construcción: los nuevos proyectos suelen incorporar sistemas sin contacto y mejor filtración de aire, como se aprendió del COVID-19, y se habla de actualizar los códigos de edificación para exigir formalmente algunos de estos requisitos para una mayor resiliencia futura.

Para 2024, casi todas las medidas relacionadas con la pandemia (como los descuentos de alquiler obligatorios para inquilinos PYMES en comercios, etc.) han expirado. Los propietarios e inquilinos de oficinas han vuelto a la contratación normal. Un cambio duradero es el impulso por en las directrices de construcción: los nuevos proyectos suelen incorporar sistemas sin contacto y mejor filtración de aire, como se aprendió del COVID-19, y se habla de actualizar los códigos de edificación para exigir formalmente algunos de estos requisitos para una mayor resiliencia futura. Políticas Económicas e Impacto: Las decisiones macroeconómicas como la política de tasas de interés afectan directamente al sector inmobiliario. Bank Negara Malaysia mantuvo su Tasa de Política Nocturna en 3.00% durante 2024 cbre-wtw.com.my, priorizando la recuperación. Esto ayudó a mantener los costos de endeudamiento moderados. El gobierno también implementó varios estímulos económicos (subvenciones, impulso a la economía digital, etc.) que indirectamente ayudan a la demanda de oficinas (por ejemplo, incentivos para que corporaciones multinacionales establezcan centros de servicios globales en Malasia han traído inquilinos). Otra área de política relevante es la economía digital: la iniciativa Malaysia Digital (sucesora del estatus MSC) sigue ofreciendo incentivos fiscales para empresas tecnológicas, que a menudo requieren oficinas de alta calidad. Zonas como Bangsar South y Cyberjaya se benefician de esto como polos digitales.

En resumen, el entorno regulatorio de Malasia en 2025 se caracteriza por el apoyo al desarrollo sostenible y de alta calidad y la gestión cuidadosa de los problemas de sobreoferta. El gobierno parece estar interesado en fomentar la inversión (tanto local como extranjera) y la modernización del sector inmobiliario, mientras aborda cuestiones estructurales como la asequibilidad de la vivienda (aunque eso es más del lado residencial) y la renovación urbana. Para los actores del sector inmobiliario comercial, las políticas ofrecen un entorno estable y alentador – con nuevas leyes como la Ley de Renovación Urbana que se espera faciliten la renovación del parque inmobiliario envejecido de KL, y los incentivos continuos para proyectos verdes y vinculados al tránsito que guían la futura configuración de la ciudad.

Tendencias de Sostenibilidad y Edificios Verdes

La sostenibilidad ha pasado de ser un “extra” a una prioridad central en el sector inmobiliario comercial de Kuala Lumpur. Desarrolladores, propietarios, inquilinos y el gobierno están impulsando edificios y prácticas más ecológicas, alineándose con las tendencias globales ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza):

Adopción de Edificios Verdes: La propia herramienta de certificación verde de Malasia, el Green Building Index (GBI) , ha visto una creciente adopción. Para finales de 2023, Malasia alcanzó un hito de 300 millones de pies cuadrados de espacio certificado como verde en 671 proyectos mida.gov.my. Muchos de estos se encuentran en el Gran KL, incluyendo certificaciones emblemáticas como LEED Platinum y GBI Gold para torres de oficinas más nuevas. Ejemplos notables: Menara Etiqa y KL Eco City Towers tienen certificación GBI, y el plan maestro de TRX exige que todos los edificios cumplan al menos con el estándar Gold LEED. “Las rentas de los edificios de oficinas certificados como verdes han estado aumentando más rápidamente que el mercado general,” señala Cushman & Wakefield, ya que los inquilinos valoran las credenciales de sostenibilidad y a menudo están dispuestos a pagar una ligera prima por ellas assets.cushmanwakefield.com. De hecho, varios inquilinos multinacionales tienen políticas internas para ocupar únicamente espacios certificados como verdes . Esto ha creado una prima verde en el mercado – por ejemplo, oficinas antiguas que se remodelan para obtener acreditación verde a veces pueden diferenciarse y retener inquilinos de primer nivel.

La propia herramienta de certificación verde de Malasia, el , ha visto una creciente adopción. Para finales de 2023, Malasia alcanzó un hito de mida.gov.my. Muchos de estos se encuentran en el Gran KL, incluyendo certificaciones emblemáticas como para torres de oficinas más nuevas. Ejemplos notables: Menara Etiqa y KL Eco City Towers tienen certificación GBI, y el plan maestro de TRX exige que todos los edificios cumplan al menos con el estándar Gold LEED. “Las rentas de los edificios de oficinas certificados como verdes han estado aumentando más rápidamente que el mercado general,” señala Cushman & Wakefield, ya que los inquilinos valoran las credenciales de sostenibilidad y a menudo están dispuestos a pagar una ligera prima por ellas assets.cushmanwakefield.com. De hecho, varios inquilinos multinacionales tienen . Esto ha creado una prima verde en el mercado – por ejemplo, oficinas antiguas que se remodelan para obtener acreditación verde a veces pueden diferenciarse y retener inquilinos de primer nivel. Eficiencia Energética y Bienestar: Los nuevos desarrollos comerciales en KL están incorporando características como acristalamiento eficiente en energía, paneles solares, recolección de agua de lluvia, iluminación LED, sensores de movimiento y sistemas HVAC de alta eficiencia. Merdeka 118, por ejemplo, enfatizó la sostenibilidad en el diseño y la construcción (apuntando a múltiples certificaciones verdes) theedgemalaysia.com. Además de los factores medioambientales, también está el aspecto de bienestar : diseños que maximizan la luz natural, mejoran la calidad del aire y proporcionan espacios verdes. Tras la pandemia, la calidad ambiental interior está bajo un enfoque más estricto – mejor filtración, tasas de ventilación, entradas sin contacto, etc., se están convirtiendo en estándar en oficinas de Grado A. Edificios como IB Tower (Kenanga) o Sky Park at One City incorporan jardines en altura y características de ventilación para mejorar el bienestar de los ocupantes. La tendencia de “vuelo hacia la calidad” se superpone fuertemente con el “vuelo hacia lo verde” – como lo expresó un informe, “los edificios sostenibles continuarán teniendo una ventaja competitiva sobre los edificios no verdes… los edificios verdes seguirán siendo una prioridad a largo plazo,” independientemente de la política a corto plazo theedgemalaysia.com.

Los nuevos desarrollos comerciales en KL están incorporando características como y sistemas HVAC de alta eficiencia. Merdeka 118, por ejemplo, enfatizó la sostenibilidad en el diseño y la construcción (apuntando a múltiples certificaciones verdes) theedgemalaysia.com. Además de los factores medioambientales, también está el : diseños que maximizan la luz natural, mejoran la calidad del aire y proporcionan espacios verdes. Tras la pandemia, la está bajo un enfoque más estricto – mejor filtración, tasas de ventilación, entradas sin contacto, etc., se están convirtiendo en estándar en oficinas de Grado A. Edificios como (Kenanga) o incorporan jardines en altura y características de ventilación para mejorar el bienestar de los ocupantes. La tendencia de se superpone fuertemente con el “vuelo hacia lo verde” – como lo expresó un informe, “los edificios sostenibles continuarán teniendo una ventaja competitiva sobre los edificios no verdes… los edificios verdes seguirán siendo una prioridad a largo plazo,” independientemente de la política a corto plazo theedgemalaysia.com. Iniciativas de los propietarios: Los propietarios de edificios existentes están realizando remodelaciones para mantenerse al día. “Los propietarios de oficinas antiguas están mejorando las especificaciones de los edificios y reforzando las características de sostenibilidad para retener y atraer inquilinos”, informó una encuesta de mercadostarproperty.my. Ejemplos incluyen la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos en los estacionamientos de torres de oficinas, la adición de paneles solares en las azoteas para compensar la electricidad de las áreas comunes, u obtener la certificación GBI para edificios existentes (algunos edificios propiedad de REIT han buscado esto para atraer a inquilinos conscientes de ESG). Los propietarios también están ofreciendo contratos de arrendamiento verdes , donde colaboran con los inquilinos en medidas de ahorro energético y comparten datos sobre el uso de recursos. Dado el aumento de los informes corporativos ESG, los inquilinos suelen solicitar edificios con esas credenciales.

Los propietarios de edificios existentes están realizando remodelaciones para mantenerse al día. “Los propietarios de oficinas antiguas están mejorando las especificaciones de los edificios y reforzando las características de sostenibilidad para retener y atraer inquilinos”, informó una encuesta de mercadostarproperty.my. Ejemplos incluyen la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos en los estacionamientos de torres de oficinas, la adición de paneles solares en las azoteas para compensar la electricidad de las áreas comunes, u obtener la certificación GBI para edificios existentes (algunos edificios propiedad de REIT han buscado esto para atraer a inquilinos conscientes de ESG). Los propietarios también están ofreciendo , donde colaboran con los inquilinos en medidas de ahorro energético y comparten datos sobre el uso de recursos. Dado el aumento de los informes corporativos ESG, los inquilinos suelen solicitar edificios con esas credenciales. Gobierno e incentivos: El gobierno está fomentando el crecimiento de edificios verdes tanto a través de retórica como de incentivos . El Ministerio de Vivienda anunció objetivos para convertir a Malasia en un centro de inversión verde e integrar la resiliencia climática incluso en la vivienda asequible mida.gov.my. Aunque aún no existe un código obligatorio de construcción verde, los expertos piden regulaciones o incentivos más sólidos. “El gobierno podría fomentar la adopción de edificios verdes ofreciendo incentivos, e implementando y haciendo cumplir regulaciones”, señaló la académica en sostenibilidad Dra. Najah mida.gov.my. Los incentivos potenciales mencionados incluyen exenciones fiscales para proyectos ecológicos o permitir mayores coeficientes de ocupación para edificios verdes mida.gov.my. En el aspecto regulatorio, podríamos ver futuras ordenanzas de construcción que requieran, por ejemplo, una determinada calificación verde para grandes desarrollos. Además, Bank Negara Malaysia está promoviendo la financiación verde: los bancos ahora ofrecen condiciones ligeramente mejores para proyectos certificados como verdes o aquellos con claros beneficios ESG.

El gobierno está fomentando el crecimiento de edificios verdes tanto a través de . El Ministerio de Vivienda anunció objetivos para convertir a Malasia en un centro de inversión verde e integrar la resiliencia climática incluso en la vivienda asequible mida.gov.my. Aunque aún no existe un código obligatorio de construcción verde, los expertos piden regulaciones o incentivos más sólidos. “El gobierno podría fomentar la adopción de edificios verdes ofreciendo incentivos, e implementando y haciendo cumplir regulaciones”, señaló la académica en sostenibilidad Dra. Najah mida.gov.my. Los incentivos potenciales mencionados incluyen para edificios verdes mida.gov.my. En el aspecto regulatorio, podríamos ver futuras ordenanzas de construcción que requieran, por ejemplo, una determinada calificación verde para grandes desarrollos. Además, está promoviendo la financiación verde: los bancos ahora ofrecen condiciones ligeramente mejores para proyectos certificados como verdes o aquellos con claros beneficios ESG. Auge del ESG en la inversión: Como se mencionó, los inversores también se están enfocando en la sostenibilidad. Muchos inversores institucionales (como fondos soberanos, fondos de pensiones) tienen mandatos ESG. Esto significa que los activos comerciales con sólidas credenciales verdes y eficiencia energética son más líquidos y atractivos en el mercado de inversiones. La encuesta de Knight Frank encontró que el 45% de las transacciones de oficinas destinadas a remodelación o renovación en APAC en 2024 se centraron en mejorar las especificaciones de las oficinas, en gran parte para mejorar el desempeño ESG apac.knightfrank.com. Kuala Lumpur es parte de esa ola: los activos que no puedan cumplir con las nuevas expectativas de sostenibilidad pueden quedar rezagados o sufrir grandes descuentos. Por el contrario, desarrollos en KL como Menara HSBC en TRX o Menara Ken (TTDI) , construidos con características verdes, han atraído el interés de los inversores por estar preparados para el futuro.

Como se mencionó, los inversores también se están enfocando en la sostenibilidad. Muchos inversores institucionales (como fondos soberanos, fondos de pensiones) tienen mandatos ESG. Esto significa que en el mercado de inversiones. La encuesta de Knight Frank encontró que el 45% de las transacciones de oficinas destinadas a remodelación o renovación en APAC en 2024 se centraron en mejorar las especificaciones de las oficinas, en gran parte para mejorar el desempeño ESG apac.knightfrank.com. Kuala Lumpur es parte de esa ola: los activos que no puedan cumplir con las nuevas expectativas de sostenibilidad pueden quedar rezagados o sufrir grandes descuentos. Por el contrario, desarrollos en KL como o , construidos con características verdes, han atraído el interés de los inversores por estar preparados para el futuro. Desafíos: Persisten desafíos, principalmente el costo. Los materiales y la tecnología de construcción ecológica pueden aumentar los costos iniciales en un estimado de 5-10%. “El alto costo de los materiales ecológicos y la ausencia de regulaciones obligatorias son obstáculos,” señala un experto en arquitectura de Malasia mida.gov.my mida.gov.my. Algunos desarrolladores locales aún dudan a menos que haya una demanda clara del mercado o incentivos compensatorios. Sin embargo, con el tiempo, la prima de costo está disminuyendo: muchas soluciones ecológicas se están volviendo estándar y más baratas (por ejemplo, luces LED). Los profesionales de la industria argumentan que los beneficios del costo del ciclo de vida (ahorro de energía, alquileres más altos) superan con creces los costos iniciales mida.gov.my. Estudios de caso de renovaciones en KL han mostrado una reducción de las facturas de electricidad en un 15-20% después de mejoras ecológicas, mejorando el ingreso operativo neto.

En resumen, la sostenibilidad ya no es un nicho en el sector inmobiliario comercial de KL: es la corriente principal. Desde fábricas alimentadas por energía solar hasta rascacielos con certificación Platinum, la ciudad se está alineando con las tendencias ecológicas globales. Esto no solo ayuda al medio ambiente, sino que también asegura que KL siga siendo competitiva para atraer empresas que tienen sus propios objetivos de neutralidad de carbono. La convergencia de la dirección gubernamental, la preferencia de los inversores y la demanda de los inquilinos significa que seguiremos viendo edificios más ecológicos e inteligentes definiendo el horizonte de Kuala Lumpur. De hecho, como dijo un ejecutivo de JLL, “las empresas están priorizando espacios de oficina que se alineen con los estándares ESG y certificaciones ecológicas… reflejando un compromiso más amplio con la sostenibilidad y la eficiencia a largo plazo” theedgemalaysia.com.

Tendencias y perspectivas económicas globales

El sector inmobiliario comercial de Kuala Lumpur no es inmune a las fuerzas económicas globales. El periodo 2024–2025 está marcado tanto por oportunidades como por desafíos derivados de tendencias internacionales, ciclos de tasas de interés y la “nueva normalidad” pospandémica:

Clima Económico Global: A nivel mundial, el crecimiento económico ha sido desigual. El FMI proyecta un crecimiento global moderado de ~3% para 2024, con algunas de las principales economías desacelerándose. Para KL, un factor clave es la salud de sus socios comerciales (China, Singapur, EE. UU.), que influyen en la expansión de los inquilinos. La buena noticia es que el crecimiento del Sudeste Asiático ha sido relativamente resistente, y se prevé que el propio PIB de Malasia crezca alrededor de 4–5% en 2024 (frente al 3,7% en 2023) cbre-wtw.com.my. Un sector de servicios estable y el repunte del turismo apoyan esto. Sin embargo, la desaceleración económica de China y los despidos en el sector tecnológico global en 2023 sí tuvieron un efecto dominó, con algunas empresas chinas pausando su expansión en el extranjero y algunas multinacionales reduciendo oficinas. Por otro lado, las tendencias de deslocalización continúan beneficiando a KL. A medida que las multinacionales buscan optimizar costos, muchas están trasladando ciertas operaciones (TI, back office, I+D) a Malasia. “La deslocalización es una estrategia clave para la racionalización del capex, lo cual es realmente beneficioso para Malasia, ya que somos uno de los principales destinos de deslocalización,” observó el ejecutivo de Knight Frank theedgemalaysia.com. Esto ha traído nuevos inquilinos a KL (particularmente en tecnología y subcontratación de procesos empresariales), ayudando a ocupar espacios de oficina que de otro modo podrían permanecer vacíos.

A nivel mundial, el crecimiento económico ha sido desigual. El FMI proyecta un crecimiento global moderado de ~3% para 2024, con algunas de las principales economías desacelerándose. Para KL, un factor clave es la salud de sus socios comerciales (China, Singapur, EE. UU.), que influyen en la expansión de los inquilinos. La buena noticia es que el ha sido relativamente resistente, y se prevé que el propio PIB de Malasia crezca alrededor de 4–5% en 2024 (frente al 3,7% en 2023) cbre-wtw.com.my. Un sector de servicios estable y el repunte del turismo apoyan esto. Sin embargo, la y los despidos en el sector tecnológico global en 2023 sí tuvieron un efecto dominó, con algunas empresas chinas pausando su expansión en el extranjero y algunas multinacionales reduciendo oficinas. Por otro lado, las continúan beneficiando a KL. A medida que las multinacionales buscan optimizar costos, muchas están trasladando ciertas operaciones (TI, back office, I+D) a Malasia. “La deslocalización es una estrategia clave para la racionalización del capex, lo cual es realmente beneficioso para Malasia, ya que somos uno de los principales destinos de deslocalización,” observó el ejecutivo de Knight Frank theedgemalaysia.com. Esto ha traído nuevos inquilinos a KL (particularmente en tecnología y subcontratación de procesos empresariales), ayudando a ocupar espacios de oficina que de otro modo podrían permanecer vacíos. Tasas de Interés y Financiamiento: A nivel global, 2022–2023 vio fuertes aumentos en las tasas de interés para combatir la inflación (la Reserva Federal de EE. UU., el BCE, etc., todos subieron tasas). Malasia estuvo algo aislada: la inflación se mantuvo moderada (~2-3%), y Bank Negara mantuvo su tasa de política en 3.00% desde mediados de 2023 cbre-wtw.com.my. Aun así, los costos de financiamiento en Malasia son ahora más altos que las tasas ultrabajas de 2020. Las tasas de interés más altas tienen dos impactos principales: (1) Los desarrolladores enfrentan mayores costos de financiamiento de construcción , lo que puede ralentizar el inicio de nuevos proyectos o empujarlos a buscar socios de capital en joint-venture. (2) Los inversionistas inmobiliarios enfrentan mayores costos de servicio de la deuda , lo que puede ejercer presión a la baja sobre los valores de las propiedades o hacer que los compradores exijan descuentos en los precios (para mantener los diferenciales de rendimiento). En el caso de KL, las tasas de capitalización/rendimientos sí aumentaron ligeramente para ajustarse. Pero si, como muchos predicen, las tasas globales alcanzan su punto máximo en 2024 y podrían disminuir después, eso podría reabrir los grifos para la inversión inmobiliaria a finales de 2025. La inflación relativamente baja de Malasia y la mayor estabilidad de su moneda (el ringgit tuvo momentos volátiles pero se espera que se estabilice) podrían permitir recortes de tasas que estimularían el sector inmobiliario.

A nivel global, 2022–2023 vio fuertes aumentos en las tasas de interés para combatir la inflación (la Reserva Federal de EE. UU., el BCE, etc., todos subieron tasas). Malasia estuvo algo aislada: la inflación se mantuvo moderada (~2-3%), y cbre-wtw.com.my. Aun así, los costos de financiamiento en Malasia son ahora más altos que las tasas ultrabajas de 2020. Las tasas de interés más altas tienen dos impactos principales: (1) , lo que puede ralentizar el inicio de nuevos proyectos o empujarlos a buscar socios de capital en joint-venture. (2) , lo que puede ejercer presión a la baja sobre los valores de las propiedades o hacer que los compradores exijan descuentos en los precios (para mantener los diferenciales de rendimiento). En el caso de KL, las tasas de capitalización/rendimientos sí aumentaron ligeramente para ajustarse. Pero si, como muchos predicen, las tasas globales alcanzan su punto máximo en 2024 y podrían disminuir después, eso podría reabrir los grifos para la inversión inmobiliaria a finales de 2025. La inflación relativamente baja de Malasia y la mayor estabilidad de su moneda (el ringgit tuvo momentos volátiles pero se espera que se estabilice) podrían permitir recortes de tasas que estimularían el sector inmobiliario. Tendencias de la fuerza laboral post-pandemia: Las secuelas de la pandemia aún son evidentes en cómo las empresas utilizan el espacio de oficina. El trabajo híbrido se ha vuelto estándar para muchas industrias de cuello blanco a nivel global. En KL, la mayoría de las oficinas han regresado a operaciones físicas, pero a menudo con arreglos flexibles (por ejemplo, 3 días en la oficina, 2 en remoto). Este cambio global significa que las empresas requieren menos espacio por empleado en promedio que antes de 2020, especialmente para funciones administrativas. Como resultado, el crecimiento neto de la demanda de espacio de oficina es menor, incluso cuando la economía crece – un ajuste estructural con el que los desarrolladores de todo el mundo están lidiando. Los propietarios en KL están mitigando esto al reconvertir espacios para diseños colaborativos, ya que las tradicionales granjas de cubículos son parcialmente redundantes. Además, la consolidación de empresas globales (fusión de ubicaciones, adopción de escritorios compartidos) ha sido común. El lado positivo es que algunas empresas regionales están dimensionando adecuadamente en KL desde ciudades más caras (aprovechando el bajo costo de KL). Por ejemplo, una empresa podría reducir su presencia en Hong Kong pero abrir una sucursal en KL para albergar ciertos equipos – una tendencia observada ya que KL se beneficia de reubicaciones motivadas por costos theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com.

Las secuelas de la pandemia aún son evidentes en cómo las empresas utilizan el espacio de oficina. El trabajo híbrido se ha vuelto estándar para muchas industrias de cuello blanco a nivel global. En KL, la mayoría de las oficinas han regresado a operaciones físicas, pero a menudo con arreglos flexibles (por ejemplo, 3 días en la oficina, 2 en remoto). Este cambio global significa que que antes de 2020, especialmente para funciones administrativas. Como resultado, el crecimiento neto de la demanda de espacio de oficina es menor, incluso cuando la economía crece – un ajuste estructural con el que los desarrolladores de todo el mundo están lidiando. Los propietarios en KL están mitigando esto al reconvertir espacios para diseños colaborativos, ya que las tradicionales granjas de cubículos son parcialmente redundantes. Además, (fusión de ubicaciones, adopción de escritorios compartidos) ha sido común. El lado positivo es que desde ciudades más caras (aprovechando el bajo costo de KL). Por ejemplo, una empresa podría reducir su presencia en Hong Kong pero abrir una sucursal en KL para albergar ciertos equipos – una tendencia observada ya que KL se beneficia de reubicaciones motivadas por costos theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Divisas e inversión extranjera : El desempeño del ringgit malasio juega un papel en el apetito extranjero. En 2022–2023, el ringgit estuvo débil frente al dólar estadounidense, haciendo que los activos reales en Malasia fueran más baratos para los inversionistas extranjeros (que usualmente operan en USD o SGD). Un ringgit más débil también fomenta industrias orientadas a la exportación, apoyando indirectamente el segmento de propiedades industriales. Si los inversionistas globales esperan que el ringgit eventualmente se fortalezca a medida que la economía mejore, comprar propiedades ahora ofrece no solo rendimiento por alquiler sino también una posible ganancia cambiaria. Dicho esto, el riesgo cambiario es una consideración; algunos inversionistas extranjeros cautelosos se cubren o se asocian con entidades locales.

: El desempeño del ringgit malasio juega un papel en el apetito extranjero. En 2022–2023, el ringgit estuvo débil frente al dólar estadounidense, haciendo que los activos reales en Malasia fueran más baratos para los inversionistas extranjeros (que usualmente operan en USD o SGD). Un ringgit más débil también fomenta industrias orientadas a la exportación, apoyando indirectamente el segmento de propiedades industriales. Si los inversionistas globales esperan que el ringgit eventualmente se fortalezca a medida que la economía mejore, comprar propiedades ahora ofrece no solo rendimiento por alquiler sino también una posible ganancia cambiaria. Dicho esto, el riesgo cambiario es una consideración; algunos inversionistas extranjeros cautelosos se cubren o se asocian con entidades locales. Comparaciones regionales: A nivel regional, el mercado de oficinas de Kuala Lumpur ha quedado rezagado frente a algunos pares en la recuperación – por ejemplo, Singapur tuvo una recuperación de oficinas más rápida con muy baja vacancia, mientras que KL está lidiando con un excedente. Pero KL tampoco experimentó las correcciones extremas de alquileres que algunas ciudades chinas sufrieron en 2022–24. El índice Asia-Pacífico de Knight Frank mostró una leve caída de -1,6% en los alquileres de oficinas prime para la región en 2024starproperty.my, y KL reflejó aproximadamente ese modesto descenso antes de estabilizarse. El promedio de vacancia en APAC ronda el 15-16%, y KL ahora está cerca de ese promedio en lugar de ser un caso atípico, gracias a la reciente absorción theedgemalaysia.com. En el sector minorista, la recuperación de KL es comparable a la de Bangkok o Yakarta, todas beneficiándose del regreso del turismo. En logística, KL sigue la tendencia de alta demanda como los centros regionales (aunque Singapur, por su escasez de tierra, presenta una vacancia aún menor).

A nivel regional, – por ejemplo, Singapur tuvo una recuperación de oficinas más rápida con muy baja vacancia, mientras que KL está lidiando con un excedente. Pero KL tampoco experimentó las correcciones extremas de alquileres que algunas ciudades chinas sufrieron en 2022–24. El índice Asia-Pacífico de Knight Frank mostró una leve caída de -1,6% en los alquileres de oficinas prime para la región en 2024starproperty.my, y KL reflejó aproximadamente ese modesto descenso antes de estabilizarse. El promedio de vacancia en APAC ronda el 15-16%, y KL ahora está cerca de ese promedio en lugar de ser un caso atípico, gracias a la reciente absorción theedgemalaysia.com. En el sector minorista, la recuperación de KL es comparable a la de Bangkok o Yakarta, todas beneficiándose del regreso del turismo. En logística, KL sigue la tendencia de alta demanda como los centros regionales (aunque Singapur, por su escasez de tierra, presenta una vacancia aún menor). Factores geopolíticos: La geopolítica global también proyecta sombras: tensiones como los problemas comerciales entre EE. UU. y China y la guerra de Rusia en Ucrania tienen efectos indirectos (los cambios en la cadena de suministro podrían beneficiar a Malasia, pero los picos en los precios de la energía pueden afectar el sentimiento del consumidor). La postura neutral y favorable a los negocios de Malasia generalmente le ayuda a evitar sanciones o repercusiones, y de hecho, las tensiones comerciales han llevado a que algunas empresas diversifiquen hacia Malasia (como se observa con el esperado aumento de inversiones chinas en alta tecnología) crowncontinental.com. Un aspecto a vigilar es el impuesto mínimo global y las reglas de la OCDE – ya que Malasia ofrece incentivos fiscales (como en TRX o para el estatus MSC), las nuevas reglas fiscales globales podrían afectar cuán atractivos son estos para las multinacionales.

De cara al futuro, el consenso sobre las perspectivas para el sector inmobiliario comercial de Kuala Lumpur en 2025 es cautelosamente positivo. Los fundamentos económicos se están consolidando y el mercado inmobiliario muestra una “recuperación constante y medida” theedgemalaysia.com. El exceso de oferta tomará tiempo en absorberse, pero el crecimiento económico continuo, junto con los costos competitivos de KL, sugieren que la demanda seguirá creciendo. “El mercado de oficinas verá una recuperación constante, impulsada por una demanda resiliente… fuerte demanda de ocupantes locales e internacionales, atraídos por la rentabilidad, espacios de alta calidad y una fuerza laboral calificada,” dijo el director ejecutivo de Knight Frank theedgemalaysia.com. Mientras tanto, riesgos como la alta oferta y la evolución de la cultura laboral “pueden seguir pesando sobre el crecimiento de los alquileres,” lo que significa que el camino hacia un verdadero “boom” será gradual theedgemalaysia.com. En resumen, las tendencias globales han remodelado el sector inmobiliario comercial de KL pero no lo han descarrilado; de hecho, han forzado una transformación que podría hacer que el mercado sea más sostenible y diverso a largo plazo.

Conclusión: ¿Boom o caída?

Entonces, ¿el mercado inmobiliario comercial de Kuala Lumpur se dirige hacia un boom o una caída? La realidad es matizada. Kuala Lumpur no está experimentando un boom descontrolado, pero tampoco está en colapso; más bien, está en una fase de transformación y recuperación. La ciudad tiene “gran vacancia” en comparación regional, lo que presenta oportunidades para que los inquilinos mejoren o amplíen de manera rentablestarproperty.my. Al mismo tiempo, persiste una fuerte demanda de espacios de calidad, y nuevos desarrollos como TRX y Merdeka 118 están inyectando optimismo y estableciendo nuevos estándares.

A corto plazo, se espera un mercado favorable para los inquilinos con rentas estables, abundantes opciones y propietarios esforzándose por diferenciar sus propiedades. A mediano plazo, a medida que se absorba el exceso de oferta y se reutilicen los inmuebles obsoletos, el sector de oficinas debería recuperar el equilibrio con una ocupación y un crecimiento de rentas más saludables, especialmente en los edificios verdes y bien ubicados que representan el futuro. El sector minorista está preparado para un crecimiento moderado impulsado por tendencias experienciales y una economía en recuperación, mientras que el sector industrial/logístico parece listo para continuar su silencioso auge.

En última instancia, el sector de propiedades comerciales de Kuala Lumpur en 2025 se describe mejor como resiliente y en evolución. Como resumió un experto de la industria: “El mercado inmobiliario de Kuala Lumpur demuestra resiliencia y crecimiento en todos los sectores… estas tendencias posicionan favorablemente a Kuala Lumpur para un crecimiento continuo en 2025 y más allá.” bmcc.org.my. El estatus de la ciudad como centro de negocios regional permanece intacto, impulsado por la asequibilidad, mejoras en la infraestructura y un mercado adaptable que está convirtiendo los desafíos (como el exceso de oferta y el teletrabajo) en catalizadores de cambio.

En resumen: Para empresas e inversores, el sector inmobiliario comercial de KL ofrece un valor y potencial significativos. Puede que no sea un “boom” clásico, pero se están sentando las bases para un repunte sostenible: un mercado que se reinventa a través de la calidad, la innovación y el crecimiento estratégico, en lugar de una euforia descontrolada. En otras palabras, ni auge ni caída, sino una reconstrucción constante del horizonte comercial de Kuala Lumpur está en marcha, y eso es lo que necesita saber.

