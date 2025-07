Informe del Mercado Inmobiliario de Courchevel 1850 2025: Tendencias de Lujo Alpino y Perspectivas 2026–2028

*Los resorts suizos promediaron un crecimiento de ~3.5% en 2024 dmproperties.com; Verbier, como uno de los principales resorts suizos, probablemente experimentó un crecimiento similar o ligeramente superior dada su demanda.

Crecimiento del turismo y planes futuros: El efecto combinado de todo lo anterior se refleja en las estadísticas turísticas: en la temporada 2024/25, Courchevel registró aproximadamente 1,2 millones de pernoctaciones, un 16% más que en la temporada 2018 (pre-Covid) voguebusiness.com. Ese es un crecimiento notable para un destino ya bien establecido. Este crecimiento forma parte de un esfuerzo estratégico para promocionar la estación durante todo el año y a nivel internacional. La oficina de turismo ha estado conquistando nuevos mercados (por ejemplo, se ha dirigido a más visitantes de Estados Unidos, Oriente Medio y Asia mediante roadshows y asociaciones). La introducción de los pases de esquí Ikon y Epic (pases globales de temporada) que incluyen días en los 3 Vallées ha facilitado que los esquiadores internacionales (especialmente estadounidenses) prueben Courchevel, y muchos se han enamorado del lugar dmproperties.com. Los planificadores de la estación también son conscientes de la importancia de equilibrar el crecimiento con la exclusividad: a diferencia de algunas áreas de esquí masivo, Courchevel no busca aumentar drásticamente el volumen de esquiadores (lo que podría saturar los remontes y las pistas). En cambio, se enfocan en mejorar la calidad: mejores experiencias, más actividades fuera del esquí (parque acuático Aquamotion, paseos en trineo de perros, vuelos en parapente, etc.), y servicios mejorados (aplicaciones para servicios bajo demanda, concierge de esquí, etc.). Así, Courchevel mantiene su marca de alta gama, lo que a su vez atrae a visitantes adinerados (y compradores de propiedades). Es importante destacar que la sinergia entre la inversión pública (en remontes, carreteras, eventos) y la inversión privada (en hoteles, tiendas, chalets) crea un ciclo de refuerzo: la estación permanece a la vanguardia del lujo, y por ello el sector inmobiliario aquí sigue estando entre los más codiciados del mundo.

Análisis comparativo con otras estaciones alpinas (Megève, Val d’Isère, Verbier)

Courchevel 1850 se menciona a menudo junto con un pequeño grupo de estaciones alpinas de élite. Para poner su mercado inmobiliario en perspectiva, es útil comparar métricas y características clave con Val d’Isère y Megève (sus homólogos franceses) y Verbier (un gran rival suizo):

Precios: Los precios de Courchevel 1850 están en la cima del mercado francés – el único resort francés que compite consistentemente con los grandes destinos suizos en cuanto a precios investropa.com. Los precios de gama alta de Val d’Isère le siguen de cerca (alcanzando casi los 30.000 €/m² para las mejores propiedades) investropa.com, pero en promedio Courchevel sigue superándolo. Megève, aunque muy prestigioso, generalmente tiene precios más bajos – un reflejo de su menor altitud y mayor oferta de terrenos urbanizables (es una ciudad extendida). Por ejemplo, un elegante chalet que podría costar 5 M€ en Megève podría fácilmente costar entre 8 y 10 M€ en Courchevel 1850. Verbier destaca como un competidor directo en exclusividad y precio: como se muestra, las propiedades prime en Verbier comienzan alrededor de los 22.100 CHF (~23.600 €) por m² y superan con facilidad los 30.000 € ubs.com ubs.com. De hecho, Suiza cuenta con los cinco mercados de esquí más caros de los Alpes, con St. Moritz y Gstaad a menudo superando los ~40.000 €/m² para las propiedades prime más exclusivas ubs.com ubs.com. Courchevel 1850 se sitúa justo por debajo de ellos – por ahora. Es destacable que el aumento del 9 % en los precios de Courchevel en 2024 fue superior al crecimiento de cualquier resort suizo en ese año, lo que indica que la diferencia podría estar reduciéndose dmproperties.com.

Para los inversores, estas diferencias de precio también significan que el ticket de entrada varía: uno podría comprar un apartamento de lujo en Megève por el precio de un piso muy pequeño en 1850. Si se trata puramente de inversión, algunos podrían ver valor en Megève o en estaciones emergentes de Francia (mayor potencial de revalorización en porcentaje), pero el atractivo de Courchevel es que es un activo de primera categoría, similar a poseer en Mónaco frente a una ciudad menos costosa.

Demanda y Perfil de Compradores: Las cuatro estaciones atraen a compradores internacionales adinerados, pero con matices:

Courchevel 1850 – Muy internacional; fuerte presencia europea (británicos, belgas, suizos, franceses adinerados), interés significativo de Medio Oriente y Asia, y un número creciente de compradores estadounidenses investropa.com investropa.com. También históricamente popular entre rusos. Los compradores aquí suelen buscar propiedades trofeo y no les importa pagar un plus por el factor prestigio .

– Muy internacional; fuerte presencia europea (británicos, belgas, suizos, franceses adinerados), interés significativo de Medio Oriente y Asia, y un número creciente de compradores estadounidenses investropa.com investropa.com. También históricamente popular entre rusos. Los compradores aquí suelen buscar propiedades trofeo y no les importa pagar un plus por el . Val d’Isère – Tradicionalmente uno de los favoritos del mercado británico de alto nivel y de franceses adinerados. Tiene reputación entre los esquiadores serios (terreno extenso para expertos) combinado con chalets de lujo. Su perfil de comprador quizás sea un poco más centrado en Europa que la mezcla ultra global de Courchevel, pero también está viendo más compradores no europeos últimamente.

– Tradicionalmente uno de los favoritos del mercado británico de alto nivel y de franceses adinerados. Tiene reputación entre los esquiadores serios (terreno extenso para expertos) combinado con chalets de lujo. Su perfil de comprador quizás sea un poco más centrado en Europa que la mezcla ultra global de Courchevel, pero también está viendo más compradores no europeos últimamente. Megève – Atrae a un público adinerado más discreto (originalmente fue desarrollada por la familia Rothschild como la respuesta francesa a St. Moritz). Muchos compradores franceses y de Ginebra/zonas cercanas a Ginebra aman Megève por su chic village (compras boutique, gastronomía, pero a un ritmo más relajado que Courchevel) y su estilo de vida durante todo el año. También es popular entre familias: no se trata solo de esquí, sino de una experiencia alpina completa (golf, equitación, festivales de música). Hay presencia internacional (Reino Unido, Bélgica, algunos estadounidenses/asiáticos), pero no tan marcada como en Courchevel.

– Atrae a un público adinerado más discreto (originalmente fue desarrollada por la familia Rothschild como la respuesta francesa a St. Moritz). Muchos aman Megève por su chic village (compras boutique, gastronomía, pero a un ritmo más relajado que Courchevel) y su estilo de vida durante todo el año. También es popular entre familias: no se trata solo de esquí, sino de una experiencia alpina completa (golf, equitación, festivales de música). Hay presencia internacional (Reino Unido, Bélgica, algunos estadounidenses/asiáticos), pero no tan marcada como en Courchevel. Verbier – Extremadamente internacional; mezcla de británicos (se la describe como “Londres en las pistas” por la cantidad de propietarios del Reino Unido), pan-europeos y élite global. La ley suiza permite a los extranjeros comprar en Verbier (cuotas del cantón Valais), por lo que tiene muchos propietarios no suizos, incluidos celebridades y magnates empresariales. El ambiente de Verbier es en algunos aspectos más joven y deportivo – famosa por el esquí fuera de pista y un vibrante après-ski – pero con muchos compradores de alto patrimonio neto. Las estaciones suizas como Verbier también se benefician de la economía estable de Suiza y, a veces, de ventajas fiscales (algunos compradores extranjeros se trasladan oficialmente por acuerdos de imposición global).

Mercado de alquiler y rendimientos: Tanto Courchevel como Val d’Isère cuentan con mercados de alquiler fuertes en invierno, pero Courchevel obtiene tarifas semanales más altas debido a su prestigio y comodidades (alta gastronomía, etc.). Un chalet ski-in/out en Courchevel 1850 puede alquilarse por más que uno comparable en Val d’Isère, quizás un 20–30% más, reflejo del posicionamiento de Courchevel. El mercado de alquiler de Megève es un poco más estacional (muy fuerte en Navidad y febrero, más tranquilo entre medias) y también tiene un mercado de alquiler de casas vacacionales/golf en verano. Los alquileres en Verbier están a la par con Courchevel en semanas pico (ambos están en el nivel más alto del mercado de alquileres de esquí): un chalet que cuesta 100.000 €/semana en Courchevel puede costar también 100.000 CHF/semana en Verbier. Los rendimientos netos en todos estos destinos prime siguen siendo relativamente bajos (~2–3%) según lo señalado en snowonly.com. Cabe destacar que la propiedad en resorts suizos suele implicar mayores costes de propiedad (las propiedades suizas están sujetas a impuestos anuales cantonales sobre el patrimonio y los servicios pueden ser más caros), pero también reglas estrictas para alquiler (algunas segundas residencias en Suiza no se pueden alquilar fácilmente si se compran bajo un permiso de uso personal). De hecho, Francia es un poco más sencilla en cuanto al alquiler.

Altitud y fiabilidad de nieve: Courchevel 1850 y Val d’Isère están ambos a gran altitud (1850 m y 1850 m en la aldea de La Daille en Val, con el pueblo principal de Val a 1800 m) y ofrecen esquí hasta más de 3000 m. Esto les da una excelente fiabilidad de nieve que, a medida que el clima se calienta, es un activo crucial—y en parte la razón por la que lideran en crecimiento de precios. Megève, a 1100 m en el pueblo, se ve más afectada por años con poca nieve (aunque ha invertido en cañones de nieve). El pueblo de Verbier está a aproximadamente 1500 m, y se esquía hasta los 3300 m en Mont Fort, así que también cuenta con una gran seguridad de nieve. La tendencia de la “prima de altitud” es evidente: los resorts por encima de 1500 m han experimentado un crecimiento considerablemente mayor que los de menor altitud investropa.com. Eso es positivo para Courchevel, Val d’Isère, Verbier—y una ligera preocupación para Megève (aunque el atractivo de Megève en verano y su encanto le otorgan otras fortalezas).

Estilo de vida e infraestructuras: Cada resort propone un estilo de vida único. Courchevel 1850 es sinónimo de glamour y comodidad: puedes esquiar directamente hasta el pueblo, después ir de compras a Chanel, cenar en un hotel palacio y disfrutar de una vida nocturna que incluye clubes de moda y galerías de arte. Val d’Isère combina esquí extremo con un ambiente de pueblo animado, algo más informal; tiene muchos chalets de lujo e incluso algunos hoteles de 5 estrellas, pero su ambiente es de “lujo para esquiadores” en comparación con el “lujo opulento” de Courchevel. Megève ofrece un encantador centro de aldea de estilo medieval, paseos en carruajes de caballos y una mezcla de lujo y autenticidad—se trata tanto de ser visto en el pueblo (como en St. Moritz) como del esquí. Además, es un destino de todo el año con una importante población permanente, lo que atrae a quienes buscan una comunidad viva. Verbier es conocido por su vida nocturna y fuera de pista—muy deportivo de día, muy social de noche. Es algo más discreto en cuanto a tiendas de ultralujo (menos boutiques de grandes diseñadores que Courchevel), pero ofrece servicios y eventos de alto nivel (como el Festival de Música de Verbier).

Desde el punto de vista del inversor: Courchevel vs Verbier suele ser una cuestión de preferencia entre los sistemas francés y suizo. Algunos prefieren Francia por su proceso de compra más sencillo y sin restricciones para compradores extranjeros, además del estilo de vida (idioma, gastronomía, cultura). Otros prefieren Suiza por su estabilidad, privacidad y prestigio (y algunos posibles beneficios fiscales de residencia). En términos puramente de inversión, ambos han experimentado un gran crecimiento de capital. Una ventaja para Courchevel: no hay cuota para la propiedad extranjera, por lo que la liquidez es alta: cualquier multimillonario de cualquier parte del mundo puede comprar libremente en Courchevel. En Verbier, los permisos para compradores extranjeros son limitados anualmente, lo que puede restringir la liquidez (aunque paradójicamente también mantiene la demanda controlada, lo que sostiene los precios).

Perspectiva Comparativa: Todos estos resorts de primer nivel probablemente seguirán funcionando bien. El reciente auge de Courchevel indica que podría desafiar a los suizos por los precios más altos de Europa si la tendencia continúa. Val d’Isère está en proceso de mejoras (por ejemplo, un gran nuevo desarrollo de lujo, “Le Coin de Val”, está en marcha), lo que lo mantendrá competitivo. Los precios ligeramente más suaves de Megève pueden hacerlo atractivo para inversores que buscan lujo a precio (relativamente) de ganga, y tiene un fuerte seguimiento de ultrarricos franceses que lo mantiene estable. Verbier, con su atractivo internacional y suministro limitado (el pueblo también está limitado geográficamente), seguirá siendo un par para Courchevel.

En resumen, Courchevel 1850 destaca incluso entre la élite: quizás se puede comparar mejor con St. Moritz o Gstaad en cuanto a exclusividad. Dentro de Francia, Courchevel es el número uno, con Val d’Isère como un cercano número dos y Megève como un sólido número tres (algunos incluirían a Méribel o Chamonix, pero esos están un peldaño por debajo en precios). Dentro de los Alpes en general, Courchevel es uno de los pocos capaces de atraer a los ultra-ricos globales en la misma escala que los resorts suizos. Esto es positivo para su mercado inmobiliario, ya que significa que el grupo de compradores es tan amplio y diverso como se puede desear. Para un individuo de alto patrimonio que decide entre estos lugares, la decisión a menudo se reduce a la afinidad personal: la elegancia pintoresca de Megève, el chic deportivo de Val, la energía cosmopolita de Courchevel o el ambiente hedonista de Verbier. Desde el punto de vista puramente inversor, el impulso de Courchevel y la apertura de Francia le dan una ligera ventaja en 2025 y más allá.

Perspectivas 2026–2028: Pronóstico de Mercado y Factores Clave

De cara al período 2026–2028, las perspectivas para el mercado inmobiliario de Courchevel 1850 siguen siendo altamente positivas, aunque hay algunas advertencias y tendencias a vigilar:

Crecimiento Continuado de Precios: Todos los indicadores sugieren que los valores de las propiedades en Courchevel seguirán aumentando en los próximos años. Es posible que el crecimiento anual no sea tan pronunciado como el salto del 9% visto en 2024, pero incluso los pronósticos más conservadores apuntan a incrementos anuales del 3–5% en los resorts principales investropa.com. Varios factores sustentan esto: oferta persistentemente limitada, una fuerte demanda internacional y la transformación del resort en un verdadero refugio de lujo durante todo el año. Para 2028, podríamos ver fácilmente que el rango superior de chalets ultra-prime supere los 35.000 € por m², especialmente si algunas ventas récord establecen nuevos puntos de referencia. Eso colocaría a Courchevel 1850 firmemente entre los mercados de propiedades de esquí más caros del mundo, potencialmente reduciendo la distancia con lugares como St. Moritz/Gstaad. El efecto compuesto de un aumento del 5% anual implica que un chalet valorado hoy en 15 millones de euros podría estar valorado en alrededor de 18+ millones de euros para 2028, en línea con la tendencia de crecimiento investropa.com.

Factores Económicos Globales: Hay que tener en cuenta las condiciones económicas más amplias. A partir de 2025, las tasas de interés en Europa se han estabilizado e incluso han bajado (tasa de depósito BCE ~2,5% tras recortes), lo que ha mejorado la asequibilidad de las hipotecas investropa.com. Si este entorno de bajas tasas persiste o las tasas bajan aún más para 2026–2027, proporciona un impulso adicional para los compradores de alto nivel que sí utilizan financiamiento (algunos lo hacen por razones de apalancamiento, incluso si no lo necesitan). Por el contrario, si la inflación aumenta y provoca subidas de tasas, los mercados inmobiliarios convencionales podrían enfriarse, pero normalmente el sector inmobiliario de lujo prime es menos sensible a las tasas (dominan los compradores en efectivo). La estabilidad geopolítica es otro factor: Courchevel se benefició al ser un destino seguro y atractivo durante la recuperación de la pandemia y en medio de tensiones geopolíticas. Si las incertidumbres globales persisten, a menudo los individuos de alto patrimonio neto diversifican activos en bienes raíces como refugio seguro, lo que podría beneficiar a Courchevel. El entorno político de Francia (por ejemplo, cualquier cambio en la fiscalidad de grandes patrimonios) también es algo a vigilar, aunque no hay indicios de cambios radicales en el horizonte. En resumen, salvo una gran crisis financiera mundial, el contexto económico parece favorable para la inversión continua en propiedades de lujo en los Alpes.

Cambios en la Demografía de Compradores: Anticipamos nuevas oleadas de compradores en los próximos años. Específicamente, compradores asiáticos (particularmente chinos) estuvieron en gran parte ausentes durante 2020–2022 debido a las restricciones de viaje; a medida que los viajes globales se normalizan, es probable que haya más interés desde Asia. El perfil ultralujo de Courchevel es ideal para inversores asiáticos adinerados que buscan propiedades de prestigio en el extranjero, algo que ya se señala en 2025 en investropa.com. De igual manera, la base de compradores de Oriente Medio (por ejemplo, países del Golfo) podría crecer; en los últimos años Courchevel ha recibido más visitantes de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, etc., especialmente en agosto y en torno al Año Nuevo. Estos segmentos internacionales aportarán más profundidad al grupo de demanda. Se espera que los compradores estadounidenses continúen su fuerte presencia, especialmente si el dólar sigue relativamente fuerte frente al euro (aunque la moneda puede fluctuar para 2026–28). Además, cada vez más jóvenes emprendedores tecnológicos y jubilados tempranos (de los sectores tecnológico/financiero) están eligiendo activos impulsados por el estilo de vida: una casa de esquí de moda forma parte de esa narrativa. Podríamos ver que la edad promedio de los compradores disminuya un poco, con más en sus 40s en lugar de principalmente en los 50s/60s, ya que el trabajo remoto y la generación de riqueza a edades más jóvenes se vuelven más comunes.

Énfasis durante todo el año y en el bienestar: Para 2028, es probable que Courchevel haya completado su transformación en un verdadero resort de cuatro estaciones. Espere ver aún más comodidades de verano (quizás operaciones de telesillas ampliadas, nuevos senderos de ciclismo de montaña, tal vez un campo de prácticas de golf u otras atracciones en la zona). La importancia del bienestar, como se ha destacado, continuará, posiblemente con nuevos retiros de bienestar o clínicas instalándose en la zona (similar al modelo de los balnearios suizos). Esto amplía el atractivo de poseer una propiedad allí más allá de los entusiastas del esquí. Como señaló un investigador de Knight Frank, la salud y el bienestar ahora están superando al esquí como el principal factor del estilo de vida para los compradores alpinos dmproperties.com. Por lo tanto, las propiedades que respondan a esto (con instalaciones de spa, tranquilidad, conexión con la naturaleza) tendrán un valor premium. También podríamos ver un mercado de nicho para chalets “resilientes al clima”: aquellos construidos con materiales sostenibles, autosuficiencia energética, etc., que no solo cumplen con las leyes sino que establecen un estándar que los compradores de lujo preocupados por el medio ambiente buscan.

Posibles limitaciones: Un factor a tener en cuenta son los niveles de inventario, que son tan bajos que el volumen de ventas podría disminuir simplemente por falta de vendedores. Si los precios alcanzan nuevos máximos, algunos propietarios podrían decidir vender (aportando así oferta), pero igualmente, muchos podrían mantener sus propiedades ya que hay pocas inversiones alternativas tan placenteras como un chalé en Courchevel. Si los volúmenes de transacciones bajan, los índices de precios pueden volverse menos estables (unas pocas ventas excepcionales pueden sesgar los promedios). Sin embargo, cualquier descenso en la actividad probablemente refleje una falta de oferta, no de demanda, lo que significa que los precios se mantendrían o subirían. Otra limitación podría ser la regulación: si hipotéticamente para 2028 Francia decidiera imponer restricciones a la propiedad extranjera (no se espera actualmente) o nuevos impuestos a viviendas de lujo, eso podría moderar levemente la demanda. Además, el cambio climático sigue siendo un desafío general: si el clima extremo acorta significativamente los inviernos hacia finales de los años 2020, podría haber un efecto en las percepciones (aunque como se indicó, la altitud de Courchevel le da un colchón, y cuenta con una extensa red de fabricación de nieve). Hasta ahora, las proyecciones de tendencias indican nieve adecuada hasta los años 2030 para las estaciones de gran altitud, aunque es un tema a vigilar a largo plazo.

Impacto de la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030: A mediados de 2025, hay un fuerte impulso para que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 se celebren en Francia (Alpes franceses), posiblemente con eventos repartidos entre varias estaciones (después de que Italia sea anfitriona en 2026). Si Francia consigue oficialmente los Juegos de 2030 (la decisión probablemente llegue hacia 2026), se puede esperar un aumento del interés en 2027–2028 a medida que se completen los proyectos de infraestructura y la atención mundial se dirija a los Alpes. Los Juegos Olímpicos suelen provocar un repunte en la demanda inmobiliaria en las regiones anfitrionas, no solo por parte de inversores que anticipan alquileres más altos, sino también por individuos adinerados que desean tener presencia para ser parte de la emoción del evento. Por ejemplo, Cortina d’Ampezzo (Italia) ha visto cómo los precios han aumentado considerablemente tras ser anunciada como anfitriona para 2026 ubs.com. Courchevel, ya un lugar de entrenamiento olímpico, sin duda sería una base principal para VIPs durante los Juegos, incluso si los eventos se celebran en otros lugares, gracias a su alojamiento de lujo y su pista de aterrizaje. Por lo tanto, la antesala de 2030 podría añadir algunos puntos porcentuales adicionales de crecimiento al valor de las propiedades en Courchevel, más allá de la tendencia subyacente.

Perspectiva de alquileres: Los rendimientos de alquiler probablemente seguirán siendo modestos, pero los ingresos por alquiler podrían crecer a medida que las tarifas nocturnas aumenten gradualmente (en parte por la inflación, en parte por una mayor oferta de lujo). Para 2028, un chalé de alta gama podría pedir más de €120k por la semana de Año Nuevo, por ejemplo. Si se incluyen más servicios (chef privado, etc.), los propietarios pueden cobrar más. El mercado de alquiler de verano también evolucionará y posiblemente se duplique en tamaño respecto al de hoy si continúan las tendencias actuales, mejorando así ligeramente los rendimientos anuales. La introducción de más empresas profesionales de gestión de alquileres (algunas con marca de empresas de hospitalidad de lujo) también podría simplificar el proceso de alquiler, facilitando a los propietarios monetizar sus propiedades cuando no las estén utilizando.

Conclusión – Visión 2028: Para 2028, Courchevel 1850 probablemente seguirá siendo la cima del mercado inmobiliario alpino francés, con precios que habrán alcanzado nuevos récords. Esperamos una tasa de crecimiento saludable, aunque algo más tranquila; no se vislumbra ningún desplome, dados los fundamentos. Los bienes raíces en la estación estarán cada vez más caracterizados por chalets de última generación, una escena completamente desarrollada durante todo el año y una clientela procedente de todos los rincones del mundo. Ser propietario en Courchevel seguirá siendo tanto un símbolo de estatus como una inversión. Para los inversores de alto patrimonio neto y compradores de estilo de vida, el consejo es constante: centrarse en la ubicación privilegiada y la calidad, mantener el activo ante las fluctuaciones del mercado a corto plazo y serán recompensados tanto con disfrute como con apreciación financiera. Mientras «nieve» y «lujo» sigan siendo atractivos, el mercado inmobiliario de Courchevel 1850 debería experimentar una era dorada entre 2026 y 2028 y más allá, respaldado por una oferta escasa, una demanda inquebrantable y el atractivo atemporal de los Alpes franceses.

Fuentes: Informes de propiedades en Courchevel y los Alpes franceses investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Análisis del mercado alpino Knight Frank dmproperties.com dmproperties.com; Opiniones de Investopedia/Investropa investropa.com investropa.com; Comentarios de inversión de SnowOnly snowonly.com snowonly.com; Informes de Vogue Business y medios voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global y observaciones de agencias locales mansion-properties.com freespiritalpine.com.

Regulaciones y Políticas Gubernamentales que Impactan el Mercado Inmobiliario

Leyes de Eficiencia Energética (“Loi Climat”): Un cambio de política significativo que afecta al mercado inmobiliario francés es la prohibición progresiva del alquiler de propiedades con bajas calificaciones energéticas. A partir de 2025, las viviendas clasificadas con calificación energética “G” no podrán ser alquiladas legalmente en Francia mansion-properties.com. Para 2028, esta prohibición se extenderá a las propiedades calificadas como “F”, y luego a las “E” en 2034. En los resorts alpinos, muchos chalets tradicionales construidos hace décadas podrían caer en estas categorías de baja eficiencia (debido a ventanas de un solo vidrio, aislamiento insuficiente, sistemas de calefacción antiguos, etc.). Para los propietarios en Courchevel, esto se ha convertido en un tema urgente: para mantener el potencial de ingresos por alquiler, las propiedades deben actualizarse según la normativa. Ya estamos viendo una “fuga hacia la calidad”, donde los compradores se enfocan en chalets nuevos, bien aislados o aquellos ya renovados con calefacción e aislamiento modernos investropa.com investropa.com. Los chalets antiguos con malas calificaciones enfrentan un mercado dual: o se venden con descuento o no se venden, o los propietarios invierten en renovaciones (paneles solares, bombas de calor, mejor aislamiento) para mejorar la calificación. Estas regulaciones, de manera algo contraintuitiva, han apoyado el crecimiento de precios de las propiedades de alta calidad, ya que las viviendas conformes con calificaciones energéticas A/B se vuelven aún más valiosas y buscadas investropa.com investropa.com. En Courchevel 1850, muchos chalets de lujo han sido renovados para instalar triple acristalamiento, calefacción geotérmica, etc., para asegurar que sigan siendo aptos para alquiler. En general, esta política empuja el mercado hacia la sostenibilidad, lo cual, a largo plazo, mejora el parque de viviendas y se alinea con los valores personales de muchos compradores (muchos compradores de alto poder adquisitivo aprecian las mejoras ecológicas como parte del estándar de lujo).

Regulaciones de alquiler a corto plazo: Las zonas turísticas de Francia están equilibrando los lucrativos alquileres a corto plazo con las necesidades de la comunidad. En algunos pueblos alpinos (especialmente los más grandes como Chamonix), las autoridades locales han limitado el número de alquileres turísticos o requerido permisos especiales para operarlos dmproperties.com investropa.com. Chamonix, por ejemplo, introdujo cuotas en los alquileres vacacionales en ciertas zonas para liberar viviendas para residentes locales y trabajadores temporales. Si bien el tamaño más pequeño de Courchevel y su naturaleza de resort dedicado hacen que aún no haya impuesto un límite estricto (la economía depende de los alquileres), no está exento de supervisión regulatoria. Los propietarios en Courchevel deben registrar sus propiedades si las alquilan a corto plazo y pagar impuestos turísticos. Si en el futuro se introdujeran nuevas reglas –por ejemplo, limitando el número de semanas que una propiedad puede alquilarse o exigiendo el estatus de residencia principal para alquileres ilimitados– esto podría afectar el cálculo de inversión. Sin embargo, dado el perfil de Courchevel 1850 (en su mayoría segundas residencias de lujo e infraestructura turística), cualquier política de este tipo probablemente sería mesurada. Cabe destacar que, al restringir la oferta de alquileres en lugares como Chamonix, esas ciudades inadvertidamente generan más demanda (y tarifas más altas) para las propiedades que sí están disponibles investropa.com investropa.com. Un efecto similar podría ocurrir en Courchevel: si alguna vez se restringieran los alquileres, las propiedades exclusivas que permanecen disponibles podrían ver aún mayor demanda por parte de turistas adinerados. Es un aspecto a observar, pero hasta 2025, Courchevel sigue siendo un mercado muy favorable para el alquiler, sin prohibiciones locales específicas sobre alquileres vacacionales (aparte de las leyes nacionales).

Impuestos sobre segundas residencias: El gobierno francés y las comunas locales han implementado impuestos dirigidos a los propietarios de segundas viviendas, entre los que se incluyen muchos propietarios en Courchevel. Estas medidas incluyen recargos más altos de la taxe d’habitation en áreas oficialmente designadas como zonas con escasez de vivienda para los locales (zones tendues). El departamento de Saboya, donde se encuentra Courchevel, ha permitido hasta un 60% de recargo en los impuestos sobre segundas residencias en algunos casos. Además, algunos complejos turísticos populares tienen un impuesto a viviendas vacías para desalentar que las propiedades queden deshabitadas. En la práctica, para un chalet multimillonario, estos impuestos locales son relativamente menores (unos pocos miles de euros más al año) y no han disuadido a los compradores adinerados investropa.com. El régimen fiscal nacional de Francia tiene aspectos favorables para los inversores: no existe un “impuesto al comprador extranjero” general, y Francia cambió su impuesto al patrimonio en 2018 para centrarse únicamente en bienes raíces (IFI – Impôt sur la Fortune Immobilière), que se aplica a activos inmobiliarios netos superiores a 1,3 millones de euros, con una tasa progresiva de hasta aproximadamente el 1,5%. Muchos compradores internacionales simplemente consideran esto como parte del costo de poseer una propiedad en Francia. Sobre los ingresos por alquiler, los propietarios extranjeros pagan el impuesto sobre la renta francés (con tratados para evitar la doble imposición), pero pueden deducir gastos, y estructuras atractivas como el LMNP (alquiler amueblado) ofrecen un tratamiento fiscal beneficioso. Además, existen exenciones fiscales para los alquileres: los ingresos de alquiler de propiedades amuebladas suelen poder compensarse por depreciación y gastos, resultando a veces en una renta imponible muy baja en un chalet gestionado eficientemente. Otro incentivo clave es para las nuevas construcciones, como se mencionó: el IVA (20%) puede ser reembolsado si la propiedad se alquila con servicios, lo que incrementa significativamente el retorno de inversión freespiritalpine.com. También existen créditos fiscales y subvenciones para eco-renovaciones (como parte de las iniciativas verdes de Francia). En conjunto, el entorno regulatorio en Francia se considera estable y bastante transparente mansion-properties.com. Los inversores se benefician de una fuerte protección legal (los derechos de propiedad están bien establecidos) mansion-properties.com y el impulso de Francia hacia alquileres sostenibles probablemente aumente el valor a largo plazo de las propiedades que cumplen con la normativa.

Normativas estrictas de planificación y construcción: El desarrollo en Courchevel 1850 se rige por estrictas reglas de planificación destinadas a preservar el entorno montañoso y el carácter exclusivo de la estación. La Loi Montagne (Ley de la Montaña) y los planes urbanísticos locales limitan los desarrollos a gran escala, especialmente por encima de ciertas altitudes. En la práctica, esto significa que los nuevos permisos de construcción son escasos: se da prioridad a la rehabilitación de estructuras existentes en lugar de expandirse hacia terrenos vírgenes investropa.com. Los límites de altura aseguran que los chalets se mantengan a escala humana (aquí no hay edificios de gran altura), y las directrices arquitectónicas mantienen la estética clásica de los chalets. Además, la construcción de nuevas residencias vacacionales en los Alpes a menudo requiere aportar algún beneficio a la comunidad (como crear aparcamientos o apoyar la vivienda local para trabajadores de temporada) como contrapartida. Estas políticas efectivamente consolidan la escasez de bienes raíces en Courchevel. Para los propietarios, esto es una buena noticia, ya que previene el desarrollo excesivo que podría diluir el valor de las propiedades o el encanto de la estación. Por otro lado, los proyectos de renovación pueden ser costosos y llevar mucho tiempo debido a las dificultades de obtención de permisos, pero la mayoría de los compradores de lujo aceptan esto como parte de poseer un pedazo de paraíso. Es importante destacar que Suiza tiene reglas aún más estrictas (como el límite Lex Weber para residencias secundarias), mientras que Francia aún permite el desarrollo, aunque de manera controlada. El ayuntamiento local de Courchevel debe equilibrar la sostenibilidad ambiental (riesgos de avalancha, tráfico, recursos hídricos) con su estatus de destino de primera clase mundial. Las recientes mejoras en la infraestructura (como nuevos remontes) suelen ir acompañadas de evaluaciones medioambientales y, cuando es posible, reutilizan o mejoran las instalaciones existentes en lugar de construir nuevas.

En resumen, el panorama regulatorio en 2025 para los propietarios en Courchevel se define por un enfoque en la calidad y el cumplimiento: viviendas energéticamente eficientes, alquiler responsable y desarrollo controlado. Estas medidas, aunque añaden complejidad a los propietarios, generalmente contribuyen a mejorar el valor a largo plazo y la exclusividad de los bienes raíces en Courchevel. Se recomienda a los compradores asegurarse de que la propiedad que estén considerando cumpla con los nuevos estándares o pueda ser adaptada, y consultar expertos locales para navegar la optimización fiscal y las reglas de alquiler. Es importante destacar que Francia da la bienvenida a compradores extranjeros (sin restricciones de nacionalidad para comprar), lo que mantiene el público comprador de Courchevel tan amplio como siempre, abarcando desde Europa hasta América y Asia.

Dinámica estacional y su impacto en los precios y la disponibilidad

Temporada alta de invierno: Courchevel 1850 es fundamentalmente una estación de esquí, y el invierno es cuando el pueblo realmente cobra vida, lo que tiene implicaciones directas en el uso y los precios de los bienes raíces. El periodo de diciembre a abril es temporada alta, siendo Navidad/Año Nuevo y febrero (vacaciones escolares) los puntos máximos absolutos. Durante estos periodos, la demanda de alojamiento se dispara. Los propietarios de chalets que alquilan sus propiedades suelen obtener la mayor parte de sus ingresos anuales por alquiler en solo 2-3 semanas de vacaciones. Como resultado, las tarifas de alquiler en invierno son extremadamente elevadas (por ejemplo, 50.000 € o más por semana para un chalet de lujo de 4 habitaciones es habitual en la semana de Año Nuevo). La actividad de ventas también puede aumentar en invierno, ya que los visitantes adinerados a veces deciden que quieren poseer una parte de Courchevel después de experimentar el estilo de vida. No es raro que se realicen visitas a propiedades sobre la marcha en temporada alta por iniciativa de inquilinos encantados. Dicho esto, el inventario en venta suele ser más bajo en invierno, ya que muchos propietarios esperan hasta primavera/verano para poner en venta, en lugar de interrumpir alquileres de invierno lucrativos o sus propias vacaciones. Así, el invierno es cuando los compradores experimentan el producto (el resort y a menudo la propiedad como inquilino), pero las transacciones reales suelen concluirse en las temporadas intermedias.

Primavera y otoño (temporadas bajas): A finales de abril, los remontes cierran y Courchevel entra en una fase tranquila. El deshielo de primavera y la entretemporada (mayo, junio) ven muchos comercios y restaurantes cerrados. De manera similar, tras el breve verano, el otoño (finales de septiembre a noviembre) es temporada baja con poca actividad turística. Estos periodos históricamente han sido momentos de descanso para la estación: época en que los propietarios de chalets hacen reformas o mejoras, el personal toma descansos y el pueblo se recarga. En términos de mercado, la temporada baja es cuando suele haber más inventario y los compradores pueden tener un poco más de margen de negociación. Los vendedores que ponen en venta en temporada baja saben que tendrán menos compradores interesados; si tienen motivación, pueden ajustar el precio un poco más. Sin embargo, como los propietarios en Courchevel normalmente no están necesitados de efectivo, no hay que esperar grandes rebajas estacionales; el mercado no fluctúa como los precios de alquiler, que sí varían mucho. Los precios de las propiedades no bajan en verano o fuera de temporada; como mucho, hay algo más de margen para negociar o la oportunidad de comprar sin ofertas competidoras. Algunos compradores inteligentes programan su búsqueda para primavera: después de una gran temporada de esquí, algunos propietarios pueden plantearse vender (especialmente si una propiedad no se alquiló o usó como se esperaba). Además, las agencias inmobiliarias disponen de más tiempo para trabajar con los clientes fuera de temporada, lo que posiblemente permita a los compradores recibir más atención y explorar oportunidades.

Temporada de verano (alta temporada secundaria): El verano (julio-agosto) en Courchevel ha ganado notable popularidad a medida que los Alpes se promocionan como un destino durante todo el año. Aunque el verano no es tan concurrido como el invierno, ya no es una simple ocurrencia. Familias y entusiastas de las actividades al aire libre vienen por el senderismo, ciclismo de montaña, trail running, golf (en las cercanías) y la relajación alpina. El clima es agradable (días cálidos, noches frescas) y el paisaje es impresionante, lo que convierte a Courchevel en un refugio de lujo en la montaña también en verano. Esta tendencia tiene algunos efectos: los alquileres en verano ahora generan ingresos significativos, con muchos chalets y apartamentos alquilados semanalmente a turistas de Europa, Medio Oriente (que suelen buscar climas más frescos en verano) y más allá. Las tasas de ocupación en el verano pico pueden alcanzar más del 70% para propiedades deseables snowonly.com. Las tarifas de alquiler son más bajas que en invierno, pero aún saludables; por ejemplo, ese chalet de €50k/semana en invierno puede alquilarse por €15k–€20k/semana en agosto. Para los propietarios, esto significa que la propiedad no permanece inactiva durante 8 meses al año; puede utilizarse o rentabilizarse en más temporadas. Culturalmente, la imagen de Courchevel se está extendiendo como un resort de doble temporada, similar a cómo Megève o Chamonix lo han sido por mucho tiempo. Infraestructura como remontes abiertos en verano (para senderistas/ciclistas) y eventos como festivales de música o fuegos artificiales atraen visitantes. De hecho, en todos los Alpes, los resorts han reportado grandes aumentos en la visita durante el verano: Chamonix vio un aumento del 46% en la venta de pases de remontes de verano en dos años dmproperties.com, y las cifras de verano de Courchevel han estado aumentando de manera constante. Este atractivo durante todo el año respalda el valor de las propiedades porque los propietarios ven más utilidad (y potencial de ingresos) en su inversión. También suaviza en parte la naturaleza estacional de los negocios, haciendo que el pueblo sea más viable durante todo el año.

Impacto en la disponibilidad: El ciclo estacional influye en cuándo las propiedades salen al mercado. Muchos vendedores prefieren anunciar en el final del invierno o primavera (después de disfrutar una última temporada, o para captar visitantes de primavera) para que las transacciones puedan cerrarse durante el verano antes del próximo invierno. Del mismo modo, los nuevos desarrollos suelen apuntar a entregas en otoño, para que los compradores puedan usar su nueva propiedad en la temporada de invierno. Esto significa que el otoño suele ver una oleada de cierres y entregas (de hecho, las notarías en los Alpes están ocupadas en el periodo de octubre-noviembre finalizando acuerdos para que los compradores tengan las llaves antes de Navidad). Para los alquileres, los propietarios deben decidir a principios de otoño si alquilarán las semanas pico o las usarán ellos mismos, ya que los agentes de alquiler empiezan a promocionar los chalets de invierno tan pronto como septiembre para la próxima temporada.

Dinámica de precios: Se podría suponer que comprar en invierno es más caro debido a la demanda, pero en el sector inmobiliario, los precios son relativamente estáticos durante las estaciones en Courchevel (a diferencia de los hoteles, los precios de las viviendas no se duplican en invierno). Sin embargo, el valor percibido de una propiedad puede ser más alto en invierno: un chalet de esquí luce mucho más atractivo rodeado de nieve y con ambiente animado. Esto a veces lleva a ventas más rápidas al precio solicitado en invierno, mientras que el mismo inmueble mostrado en una temporada baja y desierta podría invitar a una oferta más atrevida. En ese sentido, puede darse una “compra emocional” en invierno: un comprador se enamora del lugar en su máximo esplendor y paga el precio completo. Por el contrario, un inversor meticuloso podría preferir inspeccionar en verano, para verificar posibles problemas ocultos bajo la nieve invernal (estado del tejado, límites del terreno, etc.) y negociar en un ambiente menos frenético.

Tendencias de los usuarios – Estancias más largas: Otro cambio estacional es que los propietarios (y arrendatarios) pasan periodos más largos en Courchevel que antes. El auge del trabajo remoto significa que algunos propietarios ahora vienen por varios meses – por ejemplo, de diciembre a febrero de manera continua – en lugar de solo una semana de vacaciones. Pueden trabajar desde su chalet durante la semana y esquiar durante las pausas, tratándolo como una segunda residencia principal. De manera similar, algunos visitan en verano para escapar de la vida urbana durante un mes. Esta tendencia difumina las líneas estacionales y en esencia aumenta la demanda de características más cómodas y hogareñas (oficinas en casa, internet fiable, etc., algo que Courchevel ha mejorado mediante fibra óptica en la zona). Esto refuerza la idea de que Courchevel no es simplemente una estación de esquí transitoria, sino un destino alpino para vivir todo el año.

En conclusión, la estacionalidad en Courchevel marca un ritmo cíclico en el mercado, con el invierno siendo el rey tanto para el uso como para el entusiasmo, pero el verano ganando importancia. Aunque los precios de las propiedades no suben y bajan según la estación, el momento de las ventas, la ocupación y la disponibilidad de listas sí son estacionales. Los inversores astutos alinearán sus estrategias con este calendario: tal vez buscar en primavera, renovar en temporada baja y capitalizar los alquileres en alta temporada. El impulso para diversificar las temporadas turísticas (invierno y verano) está nivelando gradualmente el campo de juego, lo que en última instancia hace que el activo inmobiliario sea más valioso, ya que es productivo durante más meses al año y está integrado en una comunidad que no cierra la mitad del año.

Desarrollos de infraestructura y crecimiento del turismo

Mejoras en la Infraestructura de Esquí: Courchevel y los Trois Vallées invierten continuamente en su infraestructura de esquí, reconociendo que una experiencia moderna y eficiente es crucial para mantener el valor de las propiedades y atraer a visitantes acomodados. Un ejemplo reciente es la telecabina Saulire totalmente renovada, que reabrirá en el invierno 2024/25 con nuevas cabinas panorámicas y un gran confort seecourchevel.com. Saulire es un remonte emblemático (que lleva a los esquiadores hasta los 2.700 m con vistas al Mont Blanc), y su modernización subraya el compromiso de la estación con instalaciones de primer nivel. Además, las zonas para principiantes en 1850 mejoraron con nuevas cintas transportadoras cubiertas (remontes tipo cinta transportadora) que sustituyen a las más antiguas para ofrecer un acceso protegido y cómodo a niños y principiantes seecourchevel.com. En los últimos años, Courchevel también ha ampliado los sistemas de producción de nieve para garantizar pistas esquiables desde principios de diciembre hasta finales de abril, incluso en años con poca nieve. Por ejemplo, antes de los Campeonatos del Mundo de Esquí 2023 (alojados en Courchevel-Méribel), se invirtieron millones en la preparación de pistas, nuevas máquinas pisa-nieve y cañones de nieve para asegurar condiciones de primer nivel. La conectividad dentro del dominio esquiable sigue siendo inigualable: Courchevel está conectada de forma fluida con Méribel y Val Thorens, y proyectos recientes como la telecabina Orelle-Cime Caron de 2021 (en el “4º Valle”) han consolidado a los 3 Vallées como un enorme parque de juegos snowonly.com. Para los propietarios, estas mejoras suponen calidad de esquí constante y mejores experiencias para los huéspedes, lo que a su vez mantiene una alta demanda de alquiler y justifica los elevados precios inmobiliarios.

Servicios de lujo y expansión: Las mejoras en la montaña van de la mano con desarrollos en las villas del resort. Courchevel 1850 ya cuenta con una de las mayores concentraciones de hoteles 5 estrellas en cualquier lugar del mundo (fuera de las grandes ciudades) businessinsider.com. Esto incluye establecimientos de renombre como Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée, entre otros, que consienten a los visitantes y elevan el perfil del resort. De manera impresionante, Courchevel (en todos sus niveles) cuenta con 7 restaurantes con estrellas Michelin, la mayor cantidad en los Alpes businessinsider.com, consolidando su estatus como destino culinario. La tendencia es hacia el lujo experiencial: los nuevos proyectos combinan alojamiento con galerías de compras exclusivas, clubes privados y centros de bienestar. Un desarrollo destacado es el próximo hotel Maya Collection, un hotel ultra lujo que se inaugurará en Courchevel en diciembre de 2025 voguebusiness.com. De manera similar, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (la compañía detrás de los fastuosos casinos y hoteles de Mónaco) está involucrada en Courchevel con planes de crear lodges de lujo y proyectos hoteleros para 2026 voguebusiness.com. Estos proyectos indican que los inversores están invirtiendo fuertemente en la infraestructura turística de Courchevel, anticipando una demanda sostenida. El resort también se está preparando para celebrar su 80º aniversario en 2026/27, probablemente inaugurando algunos de estos nuevos espacios y organizando eventos de alto perfil voguebusiness.com. Para los propietarios inmobiliarios, la llegada de operadores de lujo de renombre es una gran ventaja: amplía el atractivo del resort (atrayendo a nuevos visitantes adinerados que pueden convertirse en compradores de propiedades) y renueva continuamente el caché de Courchevel. La presencia de marcas como Louis Vuitton, Dior, Cartier, etc., en el distrito comercial de Courchevel (todas ellas con boutiques allí) añade a ese ambiente cosmopolita voguebusiness.com.

Transporte y accesibilidad: La accesibilidad de Courchevel siempre ha formado parte de su atractivo de lujo. El resort cuenta, de manera única, con un altiport (aeropuerto) privado justo por encima de 1850, uno de los más altos de Europa, permitiendo que pequeños jets privados y helicópteros aterricen literalmente en la pista businessinsider.com. Esto significa que los VIP pueden volar directamente desde París o Ginebra a Courchevel, evitando horas de traslado por carretera. El altiport, famoso por su pista corta en subida, también funciona como una atracción turística en invierno (los esquiadores se detienen para ver despegar/aterrizar los aviones) businessinsider.com. En cuanto a la infraestructura de transporte en general, hay grandes desarrollos en la región: la línea de tren de alta velocidad Lyon-Turín en construcción (parte de la cual incluye una estación en Saint-Jean-de-Maurienne, a unos 45 minutos en coche de Courchevel) está prevista para completarse hacia finales de la década snowonly.com. Una vez finalizada, esto reducirá drásticamente el tiempo de viaje de París a los Alpes franceses, lo que podría atraer a más visitantes de fin de semana. Imagina llegar a Moûtiers (la ciudad del valle para Courchevel) en tren desde París en solo 4 horas; esto podría hacer que Courchevel sea aún más accesible para una audiencia europea más amplia, incluyendo a aquellos que prefieren no volar. Además, las mejoras en las carreteras locales (la ruta desde Moûtiers a Courchevel ha visto mejoras y mejores túneles a lo largo de los años) siguen incrementando la seguridad y reduciendo los atascos durante las semanas pico. En conjunto, estas mejoras refuerzan el atractivo de Courchevel como un destino de lujo conveniente a pesar de su remota ubicación en la montaña.

Sostenibilidad y medio ambiente: Reconociendo las amenazas duales del cambio climático y el aumento de los costos energéticos, las autoridades de Courchevel y los operadores de telesillas han adoptado mejoras en sostenibilidad. La Societé des 3 Vallées (S3V), que gestiona los remontes, ahora abastece el 100% de los telesillas con energía renovable (hidroeléctrica y solar) seecourchevel.com. En 2024 instalaron paneles solares en la estación de la góndola Ariondaz en Courchevel Moriond para generar electricidad in situ, suficiente para hacer funcionar un telesilla con la energía solar obtenida seecourchevel.com. También han invertido en máquinas pisanieves de bajo consumo energético guiadas por GPS, optimizando las rutas de pisado y reduciendo el uso de combustible seecourchevel.com. En el desarrollo inmobiliario, las nuevas construcciones cumplen con estándares de aislamiento más estrictos e incluyen a menudo calefacción geotérmica o solar para piscinas, etc. El gobierno del resort ha implementado medidas como subvencionar mejoras energéticas en edificios antiguos. Incluso políticas pequeñas, como exigir por ley neumáticos de invierno en los vehículos durante la temporada por seguridad seecourchevel.com, demuestran un enfoque en sostenibilidad y seguridad. Estos esfuerzos aseguran que Courchevel siga siendo viable como área de esquí a largo plazo (mitigando los impactos climáticos) y son un punto de venta para inversores preocupados por el medio ambiente. Además, con una clientela adinerada cada vez más consciente de la responsabilidad ambiental, disponer de un resort “verde” aumenta su atractivo. Todo esto añade un valor intangible a las propiedades: un resort bien gestionado y sostenible mantendrá su estatus (y, por tanto, la demanda inmobiliaria) muy en el futuro.

Eventos y Perfil Global: La estrella de Courchevel brilló con fuerza durante el Campeonato Mundial de Esquí Alpino FIS en febrero de 2023, coorganizado con Méribel. La estación se benefició de la cobertura mediática internacional y aprovechó la oportunidad para exhibir sus instalaciones (incluido un nuevo estadio de meta y remontes renovados). El éxito del evento demostró la capacidad de Courchevel para albergar eventos a gran escala, lo cual augura un buen futuro para cualquier plan, como los Juegos Olímpicos. De hecho, los Alpes franceses (incluyendo Courchevel) son fuertes candidatos para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, y muchos anticipan que lograrán asegurarlos voguebusiness.com voguebusiness.com. Esta posibilidad ya ha acelerado ciertos proyectos; por ejemplo, está previsto un rediseño del “frente de nieve” de Courchevel 1850 y de la estación del telesilla Chenus para modernizar el área central del pueblo antes de una posible exposición olímpica voguebusiness.com. Si se confirma la sede olímpica, espera un mini boom en el gasto en infraestructura: carreteras mejoradas, posiblemente alojamiento ampliado (aunque en el caso de Courchevel, quizás sean instalaciones temporales debido al límite en construcción permanente) y un embellecimiento general. Incluso si Courchevel no es una sede oficial, inevitablemente hospedará a dignatarios o equipos para entrenamientos (como ya lo ha hecho en Juegos Olímpicos anteriores), y el aumento general del turismo será enorme. Además, las celebraciones del 80º aniversario en 2026/27 probablemente incluyan eventos especiales, tal vez la inauguración de nuevos museos o sitios culturales que celebren el papel pionero de Courchevel como una estación de esquí creada a propósito (fundada en 1946). Estas inversiones culturales añaden capas al atractivo del resort más allá del esquí.