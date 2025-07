Mercado Inmobiliario de Bucarest 2025: Tendencias, Pronósticos y Perspectivas de Inversión

El mercado inmobiliario de Bucarest en 2025 se caracteriza por el aumento de los valores de las propiedades, una fuerte demanda y una oferta limitada. Tanto los sectores residenciales como comerciales muestran resiliencia ante los desafíos económicos, con precios en alza y alto interés inversor. La capital rumana ofrece una combinación de distritos periféricos asequibles y barrios premium en el norte, atrayendo a compradores locales, expatriados que regresan e inversores extranjeros. En las siguientes secciones, detallamos las últimas tendencias en bienes raíces residenciales y comerciales, pronósticos de precios, desarrollos clave, análisis de barrios, impactos de políticas y el panorama de oferta y demanda a mediados de 2025.

El mercado de la vivienda en Bucarest se mantiene dinámico durante 2025. Precios de Viviendas: El precio medio de los apartamentos alcanzó aproximadamente 1.862 €/m² en junio de 2025, lo que supone un aumento de alrededor del 15% interanual investropa.com. Destaca especialmente el crecimiento de los apartamentos de nueva construcción: las unidades nuevas a finales de 2024 promediaron 2.059 €/m², un salto anual del 21,9%, mientras que los apartamentos existentes promediaron 1.838 €/m² (incremento del 14,3% interanual) investropa.com. Esto marca uno de los períodos de mayor crecimiento en la última década, impulsado por la limitada oferta nueva y una demanda robusta investropa.com. Las ganancias de precios de 2024 continuaron en 2025, aunque a un ritmo algo más moderado. Los datos de mediados de 2025 muestran que los precios siguen subiendo en la mayoría de las zonas, a pesar de una ligera desaceleración en el volumen de ventas investropa.com.

Volumen de ventas: La actividad de transacciones se ha suavizado en comparación con el año anterior, en parte debido a las tasas hipotecarias más altas. En el primer trimestre de 2025, se vendieron aproximadamente 11,200 viviendas en Bucarest, una disminución del 5.4% respecto al primer trimestre de 2024 property-forum.eu. A nivel nacional, las ventas de viviendas disminuyeron alrededor del 4.9% en el mismo período property-forum.eu. La caída está vinculada a la menor asequibilidad y baja oferta, más que a la falta de interés. Las subidas de tasas del Banco Nacional llevaron las tasas hipotecarias típicas al 7.5–9.2% a mediados de 2025, dificultando el acceso de los compradores primerizos y contribuyendo a una disminución general del 12% en las transacciones a principios de 2025 investropa.com investropa.com. Sin embargo, la demanda sigue siendo resiliente: muchos compradores se han adaptado a los mayores costos de financiamiento y los compradores al contado (incluidos inversores y diáspora) están activos, lo que ayuda a mantener el impulso de los precios investropa.com. Expertos de la industria señalan que, a pesar del crédito más caro, la asequibilidad de la vivienda en Bucarest sigue siendo razonable gracias al aumento de los salarios, y los compradores se han ajustado al nuevo nivel de precios property-forum.eu. Como resultado, los precios se han mantenido firmes o han seguido subiendo incluso cuando los volúmenes de ventas se han enfriado.

Mercado de alquiler: El sector de alquiler es sólido, respaldado por una afluencia de expatriados, nómadas digitales y rumanos que regresan al país. Los rendimientos brutos de alquiler en las zonas prime de Bucarest promedian entre 6–7%, lo cual es alto para los estándares europeos investropa.com. La fuerte demanda de alquiler (especialmente para unidades modernas y eficientes energéticamente) proporciona a los inversionistas ingresos estables y ha mantenido alto el interés en propiedades residenciales de inversión investropa.com. Los propietarios se benefician de la oferta limitada: la ocupación es alta y los alquileres han ido subiendo, especialmente en unidades ubicadas en barrios céntricos o bien comunicados.

Perfil y preferencias de los compradores: La composición de compradores en 2025 es diversa. Junto a los usuarios locales finales, una parte notable son rumanos que regresan (diáspora) y compradores extranjeros (especialmente otros ciudadanos de la UE y algunos inversores de Israel, Turquía y más), atraídos por los precios relativamente asequibles de Bucarest y los altos rendimientos investropa.com investropa.com. Ahora, muchos compradores priorizan la calidad y la sostenibilidad: los apartamentos modernos con características de eficiencia energética y certificaciones de construcción ecológica alcanzan precios premium (a menudo un 15–20% más altos) y se venden rápidamente investropa.com. Las comodidades como áreas verdes, parques infantiles, gimnasios y estacionamiento tienen alta demanda. Esto ha hecho que los desarrolladores se centren más en proyectos “verdes” y aptos para familias, aunque la oferta de este tipo de proyectos sigue siendo limitada. En general, la demanda de vivienda es más fuerte para apartamentos de nivel medio a alto en buenas ubicaciones (especialmente unidades más grandes adecuadas para familias o teletrabajo), mientras que los compradores más conscientes del presupuesto buscan cada vez más en las afueras de la ciudad donde los precios son más bajos.

Restricciones de la oferta: Un tema clave es la limitada oferta de viviendas nuevas. Tras dos años de estancamiento en el desarrollo, las nuevas entregas en Bucarest están en mínimos históricos. Se espera que solo se completen unas 18,000 viviendas nuevas en Bucarest e Ilfov (la región circundante) en 2025, cifra similar al deprimido nivel de 2024 – el volumen más bajo en cinco años property-forum.eu. La actividad constructora no ha seguido el ritmo de la demanda debido a factores como un financiamiento cauteloso por parte de los desarrolladores, procesos de permisos más largos y altos costos de construcción. Este desequilibrio entre oferta y demanda está ejerciendo una presión al alza sobre los precios property-forum.eu. El inventario de viviendas en zonas deseadas es especialmente escaso: las buenas propiedades reciben múltiples ofertas y pasan poco tiempo en el mercado. Los compradores suelen tener que decidir rápidamente, y las guerras de ofertas para listados de calidad no son inusuales en 2025 investropa.com. Con la oferta restringida y la demanda estable, el mercado residencial sigue estando a favor del vendedor, manteniendo el crecimiento de los precios en el futuro (a menos que se produzca una gran recesión económica).

Lase recuperó fuertemente: el volumen total de arrendamiento en 2024 alcanzó los, uno de los niveles más altos desde 2008 cbre.ro .A principios de 2025, la absorción neta continuó creciendo:en comparación con el primer trimestre de 2024 property-forum.eu .Muchas empresas están ampliando o mejorando sus espacios, centrándose en oficinas modernas que cumplen con criterios ESG y de bienestar para los empleados.Al mismo tiempo,ya que se están entregando pocas nuevas oficinas.La vacancia de oficinas en Bucarest cayó al(en toda la ciudad); en la zona central del CBD alcanzó un mínimo de varios años con solopara oficinas principales; los alquileres de oficinas principales han subido ligeramente hasta alrededor de 20–22 €/m²/mes en el CBD después de años de estancamiento content.knightfrank.com , y la cartera para los próximos años es modesta property-forum.eu .Esta falta de nueva oferta, combinada con la recuperación de la demanda de inquilinos, ha creado unaque está impulsando los alquileres al alza e incluso generando discusiones sobre una posible compresión de rendimientos para los activos de oficinas de primer nivel para finales de año property-forum.eu property-forum.eu .La tendencia de búsqueda de calidad es evidente: los inquilinos se están consolidando en edificios energéticamente eficientes y bien ubicados, dejando a las propiedades más antiguas en dificultades.Sin embargo, dadas las incertidumbres económicas,; algunas previsiones sugieren que la absorción de oficinas podría mantenerse en niveles similares o ligeramente inferiores a los de los últimos años, a menos que la economía sorprenda al alza property-forum.eu .En general, los fundamentos del mercado de oficinas de Bucarest son sólidos de cara a 2025:para oficinas prime, aunque las ubicaciones secundarias aún registran mayores vacantes.El sector inmobiliario comercial de Bucarest está experimentando una, aunque el rendimiento varía según el segmento (oficinas, comercio minorista, industrial):

Pronósticos: El consenso para los próximos años es un crecimiento moderado en los valores inmobiliarios, suponiendo que no ocurran shocks económicos importantes. Tras años consecutivos de aumentos de precios de dos dígitos (2023–2024), se espera que 2025 traiga una apreciación de precios más lenta pero continua. En los distritos más buscados de Bucarest (especialmente en las zonas Norte y Noreste), los analistas proyectan un crecimiento de precios de viviendas de alrededor del 3–6% para el resto de 2025 investropa.com. Esto refleja una normalización tras las insostenibles subidas anuales del 15–20% vistas recientemente investropa.com. Factores clave como el crecimiento salarial, la entrada de fondos de la UE y el déficit de viviendas persistirán, pero los mayores costos de financiamiento y límites de accesibilidad frenarán el ritmo. Mirando más adelante, las principales consultoras inmobiliarias son cautelosamente optimistas: Colliers International estima que los precios de la vivienda en Rumania en general aumentarán a corto plazo, salvo una caída importante property-forum.eu. Señalan que los niveles actuales de precios están respaldados por una demanda real y no están tan sobreinflados como durante la burbuja de 2008, lo cual reduce el riesgo de una corrección brusca property-forum.eu. Si la economía continúa creciendo (incluso modestamente, alrededor del 2–3% por año, según las previsiones del FMI y la UE globalpropertyguide.com), la perspectiva residencial sigue siendo positiva. Por otro lado, en un escenario negativo (por ejemplo, una recesión que dispare el desempleo), los precios podrían estancarse o caer; por ejemplo, un aumento significativo del desempleo “podría tener un gran impacto, provocando una caída en los precios de la vivienda y un colapso en las ventas,” advierte Colliers property-forum.eu. Estos escenarios extremos no son el caso base, pero destacan la sensibilidad ante condiciones macroeconómicas.

En el sector comercial, la dinámica de precios (a menudo reflejada en los rendimientos de las propiedades) depende de manera similar de las tasas de interés y del sentimiento de los inversores. El mercado inmobiliario europeo podría encontrarse en un punto de inflexión: después de los ciclos de endurecimiento de los bancos centrales, 2024 probablemente marcó el pico en los rendimientos de las propiedades (es decir, los precios más bajos), por lo que 2025 podría ver que los rendimientos comiencen a comprimirse a medida que regrese la confianza property-forum.eu. Para Rumanía, cualquier alivio en los costos de financiamiento y mejora en las perspectivas globales impulsará el valor de capital de oficinas, centros comerciales y parques industriales. Los alquileres en Bucarest generalmente siguen una tendencia al alza en los segmentos con oferta limitada (oficinas y logística), lo que respalda los valores. Un área específica de crecimiento es el naciente sector build-to-rent (BTR) / private rented sector (PRS). Los expertos de Colliers anticipan más interés en esquemas PRS, es decir, promotores que construyen bloques residenciales destinados a ingresos por alquiler y no a la venta property-forum.eu. Esto podría introducir nueva inversión institucional en el mercado residencial de Bucarest en los próximos años y aumentar la oferta en el mercado de alquileres.

Dinámica y motores del mercado: Varios factores subyacen a las tendencias inmobiliarias de Bucarest:

En resumen, las perspectivas del mercado inmobiliario de Bucarest para 2025–2027 son positivas: se espera un crecimiento continuo, aunque más moderado, de los precios y los alquileres, respaldado por una fuerte demanda y una lenta expansión de la oferta. Los factores de mayor impacto a vigilar serán los macroeconómicos: tasas de interés, inflación y empleo. Si estos se mantienen favorables, es probable que Bucarest supere a muchos mercados europeos tanto en apreciación de capital como en rendimientos de alquiler.

Para los inversores, el sector inmobiliario de Bucarest ofrece una combinación atractiva de oportunidad y cautela. A continuación se resumen las principales oportunidades y riesgos para 2025:

A pesar de estas oportunidades, los inversores deben considerar varios riesgos y desafíos:

Incertidumbre política y de políticas: Rumanía experimentó turbulencias políticas alrededor de las elecciones de 2024 (incluyendo la anulación de una votación presidencial debido a interferencias) worldconstructionnetwork.com, lo que llevó a un frágil gobierno de gran coalición. Esta incertidumbre puede retrasar reformas y poner nerviosos a los inversores. La política fiscal es una preocupación particular: Rumanía tiene un déficit alto (~7–8% del PIB) worldconstructionnetwork.com worldconstructionnetwork.com, y para reducirlo el gobierno ha comenzado a subir algunos impuestos. Por ejemplo, el impuesto a los dividendos subió del 8% al 10% en 2025 worldconstructionnetwork.com, y hubo ajustes al IVA para la vivienda (el umbral para el 5% de IVA en viviendas nuevas se restringió a ~RON 600k, unos €120k, y cualquier valor superior se grava con las tasas estándar) lo que podría enfriar las ventas de viviendas nuevas de gama alta. Existe el riesgo de futuras subidas de impuestos o recortes de subsidios que afecten a los bienes raíces (como cambios a los programas de “Noua Casă” para compradores primerizos o revisiones del impuesto a la propiedad) a medida que el gobierno busca aumentar los ingresos. Aunque no hay una intervención drástica en el mercado de la vivienda, el entorno regulatorio general está en constante cambio, por lo que los inversores deben estar atentos a los cambios legislativos.

Costos de Intereses y Financiación: Como se ha señalado, las tasas hipotecarias y de préstamos son relativamente altas, lo que no solo afecta a los compradores individuales sino también a la financiación de los desarrolladores. Si la inflación no disminuye como se espera o los mercados globales cambian, las tasas de interés podrían permanecer elevadas por más tiempo. Los costos más altos de financiación hacen que los proyectos sean menos viables (potencialmente sofocando el nuevo desarrollo) y pueden reducir los rendimientos de apalancamiento de los inversores. Dicho esto, la mayoría espera una mejora gradual en las condiciones de financiación para 2025–2026. Es un factor de riesgo a vigilar: aumentos repentinos en las tasas o el endurecimiento del crédito afectarían la demanda y posiblemente los precios.

Riesgos Económicos y Externos: La economía abierta de Rumanía enfrenta riesgos externos: una recesión en la eurozona, nuevos picos de inflación (por ejemplo, debido a los precios de la energía) o tensiones geopolíticas (la guerra en la vecina Ucrania, si bien no impacta directamente la seguridad de Rumanía, tiene efectos económicos colaterales). Tales factores podrían limitar la inversión extranjera y frenar el mercado inmobiliario. El mercado laboral es otro aspecto: actualmente sólido, pero cualquier aumento abrupto del desempleo (quizás por una desaceleración global o importantes recortes en la subcontratación) afectaría rápidamente la demanda de viviendas property-forum.eu. Además, el riesgo cambiario (RON vs EUR) es leve pero existe; la mayoría de las transacciones inmobiliarias se realizan en euros o están indexadas al euro, por lo que la estabilidad del leu es importante para el poder adquisitivo de los compradores locales.

Liquidez y Estrategia de Salida: Si bien la liquidez está mejorando, Rumanía sigue siendo considerada un mercado semi-líquido en comparación con los países occidentales principales. Los grandes inversores institucionales pueden encontrar que toma más tiempo vender un activo grande o encontrar al comprador adecuado. Los tamaños de los acuerdos son menores (el valor promedio de transacción ~€25 millones en los últimos años thediplomat.ro). Esto está cambiando a medida que aumenta el capital nuevo (incluidos fondos locales y participantes internacionales), pero los inversores deben estar preparados para periodos de retención más largos y la necesidad de atraer compradores extranjeros para las salidas en inversiones grandes. Garantizar que los activos sean de alta calidad y cumplan con los estándares internacionales mitigará este riesgo, ya que estos tienden a atraer muchos interesados.

Desafíos de Construcción y Desarrollo: Para aquellos que buscan desarrollar o renovar en profundidad propiedades, deben tener en cuenta desafíos como el aumento de los costos de construcción, escasez de mano de obra calificada y procesos burocráticos de permisos. Los costos de construcción se dispararon en 2021–2022 y se mantienen relativamente altos, lo que puede reducir los márgenes de desarrollo. Los permisos en Bucarest pueden ser lentos debido a las normas de zonificación y, a veces, a procesos de aprobación opacos en el ayuntamiento. Las demoras en proyectos de infraestructura (carreteras, servicios públicos) también pueden afectar los plazos inmobiliarios. Asociarse con desarrolladores locales experimentados y realizar una debida diligencia exhaustiva es esencial para superar estos obstáculos.

Proyectos Clave de Desarrollo Urbano e Infraestructura

El cambiante paisaje urbano y las mejoras en la infraestructura de Bucarest están desempeñando un papel crucial en la configuración del mercado inmobiliario. Grandes proyectos en curso o planificados están mejorando la conectividad, abriendo nuevas zonas de desarrollo y aumentando el atractivo de la ciudad:

Expansión del Metro (Líneas M5, M6, M7): Bucarest está ampliando activamente su red de metro por primera vez en décadas. La Línea M5 (Drumul Taberei–Eroilor–Universitate) se inauguró parcialmente en 2020 y se están llevando a cabo extensiones adicionales hacia el este, que finalmente conectarán el gran distrito residencial de Pantelimon con el centro. La más esperada es la Línea M6 del Metro: una nueva línea que unirá el centro (estación Gara de Nord) con el Aeropuerto Internacional Henri Coandă (Otopeni) . La construcción de la M6 ya está oficialmente en marcha: se iniciaron las obras del túnel y el presupuesto estatal de 2025 asigna fondos específicamente para acelerar los trabajos de la M6 worldconstructionnetwork.com. Una vez completada (objetivo alrededor de 2027), esta línea mejorará drásticamente el acceso al aeropuerto y se espera que fomente el desarrollo en las zonas del norte a lo largo de su ruta (por ejemplo, Băneasa y Otopeni). Otro proyecto transformador es la propuesta Línea M7 del Metro , que obtuvo luz verde a mediados de 2025. La Línea M7 recorrerá 25 km desde Bragadiru (SO de Bucarest) atravesando la ciudad (nudo Unirii) hasta Voluntari (suburbio NE) , con unas 15 nuevas estaciones romania-insider.com. Aunque la M7 está en fases iniciales (el acuerdo de colaboración apenas se aprobó en junio de 2025), su eventual realización (probablemente para 2030) mejorará enormemente la movilidad Este-Oeste. Es de destacar que las estaciones planificadas de la M7 en áreas como Colentina y Alexandriei Road podrían aumentar significativamente el valor inmobiliario de esos barrios, que actualmente cuentan con menos acceso al metro. Estos proyectos de metro consolidan un Plan de Movilidad Urbana Sostenible destinado a reducir el tráfico y ampliar el transporte público. Las zonas cercanas a nuevas estaciones de metro (ya sean en construcción o planificadas) ya están viendo un interés creciente por parte de promotores y compradores que anticipan futuras mejoras de conectividad.

Bucarest está ampliando activamente su red de metro por primera vez en décadas. (Drumul Taberei–Eroilor–Universitate) se inauguró parcialmente en 2020 y se están llevando a cabo extensiones adicionales hacia el este, que finalmente conectarán el gran distrito residencial de Pantelimon con el centro. La más esperada es la del Metro: una nueva línea que unirá el centro (estación Gara de Nord) con el . La construcción de la M6 ya está oficialmente en marcha: se iniciaron las obras del túnel y el presupuesto estatal de 2025 asigna fondos específicamente para acelerar los trabajos de la M6 worldconstructionnetwork.com. Una vez completada (objetivo alrededor de 2027), esta línea mejorará drásticamente el acceso al aeropuerto y se espera que fomente el desarrollo en las zonas del norte a lo largo de su ruta (por ejemplo, Băneasa y Otopeni). Otro proyecto transformador es la propuesta , que obtuvo luz verde a mediados de 2025. La Línea M7 recorrerá , con unas 15 nuevas estaciones romania-insider.com. Aunque la M7 está en fases iniciales (el acuerdo de colaboración apenas se aprobó en junio de 2025), su eventual realización (probablemente para 2030) mejorará enormemente la movilidad Este-Oeste. Es de destacar que las estaciones planificadas de la M7 en áreas como Colentina y Alexandriei Road podrían aumentar significativamente el valor inmobiliario de esos barrios, que actualmente cuentan con menos acceso al metro. Estos proyectos de metro consolidan un destinado a reducir el tráfico y ampliar el transporte público. Las zonas cercanas a nuevas estaciones de metro (ya sean en construcción o planificadas) ya están viendo un interés creciente por parte de promotores y compradores que anticipan futuras mejoras de conectividad. Infraestructura vial – Autopista de Circunvalación de Bucarest (A0): La notoria congestión de tráfico de la ciudad está siendo abordada mediante la construcción de una nueva Autopista de Circunvalación de Bucarest (A0) . Este anillo periférico externo (separado del anillo interno existente) es un cambio radical para la logística y el desarrollo suburbano. A principios de 2025, grandes secciones de la A0 estaban cerca de su finalización. De hecho, el tramo final de 18 km de la Ban­dă Sud de la A0 se abrió alrededor de mediados de 2025, completando toda la mitad sur del anillo (51 km) romania-insider.com. Esto permite a los automovilistas y al transporte de mercancías evitar completamente la ciudad por el lado sur , desviando el tráfico pesado fuera del núcleo urbano de Bucarest. La Ban­dă Norte de la A0 está en construcción por tramos, con partes (entre las autopistas A3 y DN2) ya abiertas a finales de 2024 en.wikipedia.org. Cuando esté completamente terminada (previsto para 2026–2027), la A0 rodeará la ciudad. Impacto inmobiliario: Parques logísticos y fábricas están surgiendo a lo largo de las nuevas salidas del anillo, especialmente donde la A0 cruza importantes autopistas radiales (A1 hacia Pitești, A2 hacia Constanța, etc.). Los promotores residenciales también están considerando terrenos cercanos en el condado de Ilfov, ya que el mejor acceso vial hace más factible viajar diariamente desde los suburbios. Por ejemplo, ciudades como Bragadiru, Domnești o Afumați, justo fuera de Bucarest, pueden experimentar un auge de viviendas gracias a la conectividad del anillo vial. Además, dentro de la ciudad, hay proyectos en curso para mejorar cruces clave y puentes, por ejemplo, la finalización del paso elevado Doamna Ghica y otros pasos a desnivel para agilizar el tráfico. Estas mejoras, aunque menos llamativas, mejoran gradualmente el tránsito y pueden aumentar el valor de las propiedades en distritos antes plagados de cuellos de botella.

La notoria congestión de tráfico de la ciudad está siendo abordada mediante la construcción de una nueva . Este (separado del anillo interno existente) es un cambio radical para la logística y el desarrollo suburbano. A principios de 2025, grandes secciones de la A0 estaban cerca de su finalización. De hecho, el tramo final de 18 km de la se abrió alrededor de mediados de 2025, completando toda la mitad sur del anillo (51 km) romania-insider.com. Esto permite a los automovilistas y al transporte de mercancías , desviando el tráfico pesado fuera del núcleo urbano de Bucarest. La está en construcción por tramos, con partes (entre las autopistas A3 y DN2) ya abiertas a finales de 2024 en.wikipedia.org. Cuando esté completamente terminada (previsto para 2026–2027), la A0 rodeará la ciudad. Impacto inmobiliario: están surgiendo a lo largo de las nuevas salidas del anillo, especialmente donde la A0 cruza importantes autopistas radiales (A1 hacia Pitești, A2 hacia Constanța, etc.). Los promotores residenciales también están considerando terrenos cercanos en el condado de Ilfov, ya que el mejor acceso vial hace más factible viajar diariamente desde los suburbios. Por ejemplo, ciudades como Bragadiru, Domnești o Afumați, justo fuera de Bucarest, pueden experimentar un auge de viviendas gracias a la conectividad del anillo vial. Además, dentro de la ciudad, hay proyectos en curso para mejorar cruces clave y puentes, por ejemplo, la finalización del y otros pasos a desnivel para agilizar el tráfico. Estas mejoras, aunque menos llamativas, mejoran gradualmente el tránsito y pueden aumentar el valor de las propiedades en distritos antes plagados de cuellos de botella. Modernización de Aeropuertos y Ferrocarriles: El principal aeropuerto de Bucarest (Henri Coandă/Otopeni) se beneficiará del enlace de metro y de los planes de expansión de terminales en los próximos años para hacer frente al creciente tráfico de pasajeros. Mientras tanto, el Aeropuerto Aurel Vlaicu (Băneasa) en el norte de la ciudad reabrió para vuelos comerciales y experimentó un aumento del 167% en pasajeros en 2023 tras su renovación investropa.com. El resurgimiento de Băneasa como centro de vuelos regionales y aviación privada ha hecho que el distrito de Băneasa sea más atractivo para el sector inmobiliario, especialmente viviendas de lujo y proyectos comerciales destinados a compradores y empresas de altos ingresos (algunos desarrollos premium en la zona, como Greenfield Băneasa y Luxuria Residence, aprovechan esta conectividad mejorada) investropa.com investropa.com. En cuanto al ferrocarril, la estación principal (Gara de Nord) está prevista para una importante modernización financiada por la UE, y un nuevo enlace ferroviario ya la conecta con el aeropuerto de Otopeni (completado en 2020). La mejor integración ferroviaria y del transporte público forma parte de la estrategia de desarrollo general de la ciudad.

El principal aeropuerto de Bucarest (Henri Coandă/Otopeni) se beneficiará del enlace de metro y de los planes de expansión de terminales en los próximos años para hacer frente al creciente tráfico de pasajeros. Mientras tanto, el en el norte de la ciudad reabrió para vuelos comerciales y experimentó un tras su renovación investropa.com. El resurgimiento de Băneasa como centro de vuelos regionales y aviación privada ha hecho que el para el sector inmobiliario, especialmente viviendas de lujo y proyectos comerciales destinados a compradores y empresas de altos ingresos (algunos desarrollos premium en la zona, como Greenfield Băneasa y Luxuria Residence, aprovechan esta conectividad mejorada) investropa.com investropa.com. En cuanto al ferrocarril, la estación principal (Gara de Nord) está prevista para una importante modernización financiada por la UE, y un nuevo enlace ferroviario ya la conecta con el aeropuerto de Otopeni (completado en 2020). La mejor integración ferroviaria y del transporte público forma parte de la estrategia de desarrollo general de la ciudad. Proyectos de Desarrollo Urbano: Varios desarrollos inmobiliarios a gran escala están remodelando el tejido urbano de Bucarest: Centros de Usos Mixtos y Oficinas: En los últimos años se han finalizado proyectos como One Cotroceni Park (un extenso campus de oficinas y residencias cerca del centro) y Globalworth Square en el distrito empresarial de Floreasca. Próximamente, la Reurbanización de Romexpo (por Iulius Group y Atterbury) planea convertir el centro de exposiciones de 33 hectáreas en el norte de Bucarest en una mini-ciudad moderna de usos mixtos con oficinas, comercios, un centro de convenciones y zonas verdes. Este proyecto, uno de los más grandes de Europa, está previsto que se desarrolle en fases hasta 2028 y consolidará la zona de Expoziției–Băneasa como un nuevo polo empresarial. De manera similar, los desarrollos de Timpuri Noi Square y Ormindean (“Petrom City”) continúan expandiendo los distritos de negocios de Bucarest fuera del centro tradicional de la ciudad. Complejos Residenciales: Los desarrolladores están construyendo activamente grandes complejos residenciales, especialmente en las afueras de la ciudad donde hay disponibilidad de terreno. Por ejemplo, Park Properties tiene planes para más de 1,000 nuevas viviendas alrededor de los lagos Pipera y Balotești, al norte de la ciudad investropa.com. En Militari (extremo oeste), hay decenas de miles de nuevos apartamentos en proyecto: se estima que 28,500 apartamentos están en desarrollo en las zonas occidentales que se extienden desde Militari investropa.com. Proyectos como Cortina Academy (zona de Militari) y Hils Palmyra (zona de Theodor Pallady) están sumando condominios de gran altura con servicios. Estos proyectos modernos mejoran significativamente el parque habitacional y, a menudo, incluyen comercios y parques en el lugar. Muchos están dirigidos a familias jóvenes y compradores primerizos, ofreciendo mejor calidad y confort a precios más bajos que los apartamentos antiguos del centro. Regeneración Urbana: Bucarest también está viendo focos de regeneración. Un ejemplo es el proyecto HILS Republica en la zona de Titan, una antigua plataforma industrial que se está convirtiendo en una comunidad residencial con miles de viviendas, zonas verdes y servicios. Aunque no se encuentra en Rahova, esto ilustra el compromiso de la ciudad con la reconversión de terrenos industriales sin uso investropa.com, lo cual podría extenderse a otros distritos olvidados como Rahova o Giulești en el futuro. El programa de Desarrollo Urbano del Sector 5 (apoyado por el Banco Mundial) es otra iniciativa, centrada en mejorar la infraestructura y la vivienda en algunos de los barrios más pobres del sur de la ciudad investropa.com. Con el tiempo, este tipo de proyectos podría mejorar en gran medida la habitabilidad y el valor de las propiedades en barrios actualmente pasados por alto.

Varios están remodelando el tejido urbano de Bucarest: Distritos Premium del Norte (Floreasca, Herăstrău, Aviatiei, Pipera, Băneasa, Dorobanți): El arco norte de Bucarest (que corresponde aproximadamente al Sector 1 y partes del Sector 2) contiene los barrios más prestigiosos y caros de la ciudad. Estas zonas combinan viviendas de lujo, centros de negocios y mejor calidad del aire (gracias a grandes parques).Por ejemplo, Floreasca, conocida por sus restaurantes de moda y su parque junto al lago, se ha convertido en un punto de referencia para la vida exclusiva, con precios medios alrededor de 2.800 €/m² (un aumento de ~15% interanual) investropa.com.Cuenta con desarrollos como AFI Floreasca (un nuevo campus de negocios) y muchas cafeterías elegantes, lo que la hace muy atractiva tanto para compradores internacionales como para locales adinerados investropa.com investropa.com.Cerca de Dorobanți/Primăverii se encuentra un enclave de la vieja aristocracia con embajadas y boutiques de diseñadores; los precios aquí siguen siendo de los más altos de la ciudad (a menudo €3,000/m² o más investropa.com) y la zona mantiene una fuerte demanda debido a su elegante arquitectura y prestigio investropa.com investropa.com.Moviéndose hacia el norte, Herăstrău & Aviației limitan con el parque más grande de Bucarest (Parque Rey Miguel I/Herăstrău) y han visto una oleada de bloques de apartamentos de lujo (muchos con áticos con vista al parque).Estos tienen precios elevados pero ofrecen un estilo de vida codiciado: entornos verdes y tranquilos, pero cerca de los centros de oficinas.Pipera y Băneasa están un poco más alejados, pero también están en auge.Pipera comenzó como una zona de parques de oficinas (con empresas como Oracle, Microsoft, etc.), y ahora también está inundada de nuevos proyectos residenciales, a menudo complejos cerrados con piscinas y gimnasios.Los precios en Pipera promedian 2.450 €/m² (un aumento del 14% interanual) investropa.com, y los rendimientos de alquiler aquí son particularmente altos dado el gran número de inquilinos expatriados (los estudios de una habitación se alquilan por ~400–450 €/mes en promedio) investropa.com.Băneasa, conocida por sus espacios verdes y villas de lujo, ha visto más condominios de mediana altura últimamente; su crecimiento de precios fue un poco más lento (alrededor de +6% anual) con promedios de ~€2,600–2,700/m² investropa.com, pero sigue siendo sumamente deseable para familias que buscan un ambiente suburbano dentro de los límites de la ciudad investropa.com investropa.com.En general, los distritos del norte tienen espacio limitado para nuevas construcciones, por lo que la oferta es escasa.Esto, combinado con las ventajas de infraestructura (dos líneas de metro, muchas oficinas corporativas, el aeropuerto y grandes centros comerciales como Băneasa Shopping City), asegura que estas zonas mantengan su valor.Espere continuos aumentos moderados de precios y una alta competencia por cualquier propiedad en venta, especialmente aquellas que están certificadas como “verdes” o son casas inteligentes, las cuales están de moda entre los compradores de alto nivel investropa.com. Servicios públicos y proyectos ecológicos: No todo el desarrollo se trata de concreto: Bucarest también está invirtiendo en servicios públicos y medio ambiente. Un proyecto notable es la nueva planta termoeléctrica CET Titan, que proporcionará calefacción y agua caliente a miles de apartamentos en el distrito de Titan investropa.com. Este tipo de infraestructura asegura que las nuevas expansiones residenciales cuenten con servicios adecuados. La ciudad también está avanzando lentamente en los planes para el tratamiento de aguas residuales y la revitalización de la ribera del río Dâmbovița, con el objetivo de crear zonas ribereñas más atractivas (similar a otras capitales europeas). Además, se están añadiendo o renovando más espacios verdes y parques. El gran Parque Natural Văcărești (un delta urbano en el sur) y la ampliación de las comodidades del Parque Herăstrău son ejemplos que mejoran la calidad de vida. Existe un impulso hacia el diseño urbano sostenible, reflejado en nuevos proyectos que incluyen paneles solares, estaciones de carga para vehículos eléctricos y abundante jardinería verde; características atractivas para compradores conscientes del medio ambiente.

Impacto en el mercado inmobiliario: Estos proyectos de infraestructura y desarrollo tienen una profunda influencia en el mercado inmobiliario. La mejor conectividad (a través del metro o autopistas) tiende a aumentar los precios de las propiedades en los corredores afectados; por ejemplo, las zonas a lo largo de la futura línea de metro M6 hacia el aeropuerto ya están experimentando especulación de precios. Nuevos centros comerciales crean polos de empleo que incrementan la demanda de viviendas cercanas (por ejemplo, la aparición de Pipera como centro de oficinas lo convirtió en un lugar residencial popular para jóvenes profesionales). Mientras tanto, modernos complejos residenciales aumentan la oferta pero también fijan nuevos estándares, presionando a los edificios antiguos a renovarse o enfrentar la estagnación de precios. El compromiso con la infraestructura en distritos menos desarrollados (como nuevas líneas de trolebús o escuelas en la periferia) está integrando esas áreas en la ciudad propiamente dicha, haciéndolas opciones viables para más residentes y ampliando así el mercado en general. Para inversores y compradores de vivienda, estar atentos a estos cambios urbanos es clave: adelantarse a dónde se realizará la siguiente mejora de infraestructura o el próximo gran proyecto puede llevar a adquisiciones inteligentes antes de que los precios se ajusten.

Análisis de barrios: distritos y puntos calientes inmobiliarios de Bucarest

Bucarest es una ciudad de barrios diversos, cada uno con su propia dinámica inmobiliaria. En 2025, ciertos distritos destacan ya sea por fuerte crecimiento de precios, alta demanda o potencial futuro. A continuación proporcionamos una visión general distrito por distrito, resaltando las áreas clave:

Centro de la ciudad y distritos históricos (Universitate, Casco Antiguo – Lipscani, Cişmigiu, Cotroceni): El centro de Bucarest (Sector 1 y 3) incluye una combinación de zonas históricas y cosmopolitas. El Casco Antiguo (Centrul Vechi), aunque es principalmente un distrito de vida nocturna y turismo, cuenta con algunos proyectos residenciales boutique y edificios patrimoniales renovados. Registró un crecimiento interanual de precios de +13%, situándose ahora en torno a los 2.950 €/m² para apartamentos prime renovados investropa.com. El atractivo aquí es único: entretenimiento, restaurantes y un ambiente histórico europeo que atrae a inversores en Airbnb y al sector hotelero (algunos apartamentos antiguos se han convertido en casas de huéspedes o unidades de uso mixto que aprovechan el aumento del turismo) investropa.com. Cerca de allí, las zonas de Universitate y Cişmigiu (con hermosos edificios del siglo XIX, la universidad principal y el parque Cişmigiu) mantienen una demanda sólida; muchos edificios son antiguos, por lo que los precios varían mucho según el estado de la renovación: los apartamentos de lujo completamente renovados cerca del parque Cişmigiu pueden alcanzar los >2.500 €/m², mientras que las unidades sin renovar se venden con descuento. Cotroceni, adyacente al centro, merece una mención especial. Es un distrito-jardín histórico cerca del Palacio Presidencial y varias universidades importantes (Medicina, Politécnica). Cotroceni es muy apreciado por sus tranquilas calles arboladas y hermosas casas de principios del siglo XX. También es ideal para alquileres a estudiantes e inversión a largo plazo, dada la proximidad de las universidades. Los precios medios están en el rango de 2.000–2.300 €/m², con una apreciación constante por la alta demanda investropa.com investropa.com. Los rendimientos brutos aquí se asemejan al promedio de la ciudad (~6%), impulsados por la escasez de residencias estudiantiles que obliga a los estudiantes a alquilar en el sector privado investropa.com. Muchos inversores compran en Cotroceni para apuntar a este nicho estudiantil/ académico, así como a familias jóvenes que adoran el encanto de la zona. A futuro, las zonas centrales e históricas seguirán siendo mercados altamente líquidos: siempre hay alguien buscando comprar en el centro. Los principales problemas son la calidad de la edificación (hay que considerar el riesgo sísmico en algunos edificios anteriores a la guerra) y el aparcamiento limitado. Sin embargo, los planes de restauración de edificios históricos y la mejora de la infraestructura del centro (como los garajes de estacionamiento) podrían revalorizar aún más estos distritos. En general, las propiedades del centro de Bucarest son una inversión de primera clase para Rumanía: relativamente escasas y siempre demandadas.

Distritos Emergentes de Nivel Medio (Tineretului, Titan, Militari, Vitan): Estos distritos ofrecen un equilibrio entre asequibilidad y comodidades urbanas, lo que los hace muy populares entre compradores y arrendatarios de clase media. Tineretului (Sector 4) es un gran ejemplo: está cerca del centro y está anclado por el gran Parque Tineretului. Esta área está en el radar tanto de familias como de inversores porque cuenta con buen acceso al metro (múltiples líneas) y un codiciado espacio verde para recreación investropa.com investropa.com. Los recientes proyectos de lujo cerca del parque (y el nuevo intercambiador de metro de Tineretului) han elevado los precios: el valor de las propiedades ha aumentado con las nuevas construcciones, y ahora varía desde aproximadamente ~1.600 €/m² en bloques antiguos hasta más de 2.200 € en los nuevos. Con su combinación de urbano y verde, es probable que Tineretului vea más subidas de precio y bajas tasas de vacancia en alquileres investropa.com.

Titan (Sector 3, este) es otra zona que está ganando interés. Es conocida por ser asequible: tradicionalmente, los apartamentos de panel de Titan eran más baratos que la media de la ciudad. Por ejemplo, a principios de 2024 el precio medio solicitado en la ciudad era de 1.663 €/m², y en Titan era aún menor investropa.com. Sin embargo, Titan (y su extensión a lo largo del Bulevar Theodor Pallady) es ahora una de las zonas de mayor crecimiento. Registró un crecimiento de precio interanual del 16-17%, con nuevos desarrollos elevando el promedio a cerca de 1.800–1.900 €/m² a mediados de 2025 investropa.com investropa.com. La zona de Theodor Pallady en particular se ha convertido en un punto caliente: antes semiindustrial, ahora alberga grandes minoristas (Ikea, etc.) y complejos residenciales modernos, ayudada por infraestructuras mejoradas como nuevas carreteras y la extensión de la línea de metro M3. La inversión gubernamental en servicios públicos (como la nueva planta de calefacción) y otros servicios en Titan sigue aumentando su atractivo investropa.com. Titan es un claro ejemplo de un distrito que pasa “de presupuesto a auge”: los compradores primerizos y los inversores que buscan potencial de crecimiento han acudido aquí, y es probable que esto continúe mientras siga ofreciendo precios más bajos que otras partes de la ciudad.

En el lado oeste, Militari (Sector 6) está experimentando una historia similar. Militari ha sido durante mucho tiempo una zona residencial densa, popular entre las familias jóvenes por sus costos relativamente bajos. Ahora se describe como un “punto caliente para familias jóvenes e inversores”, gracias a numerosos proyectos nuevos y mejoras en la infraestructura investropa.com investropa.com. Miles de nuevos apartamentos (como los de Militari Residence y otros complejos alrededor de la Avenida Iuliu Maniu y la zona del City Mall) atienden al segmento asequible, a menudo por debajo de €100,000 por un piso de dos dormitorios investropa.com investropa.com. Militari también se beneficia de mejoras en el transporte público: una nueva línea de trolebús y la finalización del metro M5 en el vecino Drumul Taberei han acortado los desplazamientos investropa.com. Como resultado, los precios en partes de Militari aumentaron ~16% interanual (promediando alrededor de €1,880/m² a mediados de 2025) investropa.com. Incluso después de estos aumentos, sigue siendo uno de los distritos urbanos más asequibles, lo que asegura una demanda continua. Los inversores consideran Militari atractivo para el alquiler también, ya que muchos estudiantes (cerca de la Universidad Politécnica) y jóvenes trabajadores alquilan aquí. El enorme volumen de nuevas construcciones indica confianza en el futuro de Militari, aunque se debe prestar atención a un posible exceso de oferta en el segmento medio del mercado en los próximos años.

Vitan (parte del Sector 3) es otro barrio en auge en gran parte debido a factores de estilo de vida. Hogar del București Mall y numerosos locales de entretenimiento, Vitan se ha convertido en un centro de compras y ocio. Esto ha tenido un efecto dominó en el sector inmobiliario: a medida que la zona se volvió más vibrante, más personas desean vivir cerca. El crecimiento del comercio minorista y la baja disponibilidad en toda la ciudad sugieren que la popularidad de Vitan está contribuyendo a una mayor demanda y rentas de vivienda a nivel local investropa.com investropa.com. De hecho, los alquileres en Vitan han estado aumentando más rápido que en algunas otras partes de Bucarest, ya que los residentes valoran la proximidad a centros comerciales, supermercados y cines. Si bien los datos para Vitan específicamente no están aislados, está claro que forma parte de la tendencia general del aumento en el valor de las viviendas en el Sector 3. Nuevos complejos de apartamentos se están construyendo en cualquier terreno disponible alrededor de Vitan y el vecino Dudești. Aquellos que consideren invertir en apartamentos para alquileres a corto plazo también podrían enfocarse en Vitan, ya que es lo suficientemente céntrico como para atraer a visitantes y está bien conectado por metro (los nuevos desarrollos de Mihai Bravu y Timpuri Noi están cerca).

Vecindario Prom. Precio (€/m²) Crecimiento Interanual del Precio Características y Factores Destacados Theodor Pallady (Extensión Titan) €1,891 investropa.com +17% investropa.com Nuevos desarrollos, grandes comercios minoristas, infraestructura mejorada Militari €1,887 investropa.com +16% investropa.com Muchos proyectos nuevos, mejor transporte (metro M5, etc.) Pipera €2,450 investropa.com +14% investropa.com Expansión de oficinas tecnológicas, popular entre expatriados (altos rendimientos) Floreasca €2,800 investropa.com +15% investropa.com Barrio de estilo de vida moderno, desarrollos premium Old Town (Lipscani) €2,950 investropa.com +13% investropa.com Centro histórico, centro turístico y de ocio nocturno Băneasa €2,682 investropa.com +6% investropa.com Zona verde de lujo, oferta limitada (villas y condominios)

Nota de la tabla: Los datos anteriores son una selección de vecindarios que ilustran el rango del mercado.Las zonas centro-norte como Floreasca, Dorobanți, Herăstrău son las más caras y experimentaron un fuerte crecimiento en el último año, aunque el crecimiento futuro podría moderarse.Áreas de crecimiento periférico como Theodor Pallady (Titan) y Militari lideraron la apreciación de precios debido a nuevas construcciones e infraestructuras.El Casco Antiguo sigue siendo una zona especial de alto precio debido a factores únicos (turismo, espacio limitado).Sectores asequibles (no en la tabla, por ejemploRahova) tiene precios absolutos más bajos y un crecimiento modesto, pero podría ponerse al día si el desarrollo se expande.

Distritos de Valor y Crecimiento (Rahova, Giulești, Otras Zonas Periféricas): En el extremo inferior del espectro de precios se encuentran distritos como Rahova (Sector 5) en el sur y Giulești (Sector 6) en el noroeste. Estas áreas cuentan con las viviendas más baratas de Bucarest, pero también los mayores desafíos percibidos (bolsas de mayor pobreza, infraestructuras históricamente menos desarrolladas). Para inversores con una visión a largo plazo, presentan una proposición interesante: comprar barato y esperar mejoras urbanas. Por ejemplo, los precios de los apartamentos en Rahova están muy por debajo del promedio de la ciudad, de ~€1,700–1,800; muchas unidades se encuentran alrededor de €1,200–1,400 por m², lo que resulta atractivo para compradores con presupuesto limitado investropa.com investropa.com. El gobierno y la ciudad están intentando impulsar el desarrollo en barrios así: han planteado incentivos para promotores (exenciones fiscales, etc.) para construir en zonas emergentes, lo que podría eventualmente revitalizar Rahova investropa.com. Aunque Rahova no recibió directamente un proyecto emblemático específico, las tendencias generales de regeneración urbana (como el ejemplo de HILS Republica) señalan el compromiso de la ciudad de no dejar atrás ningún sector investropa.com. El futuro de Rahova podría mejorar si, por ejemplo, la planificada línea de metro circular M8 (una línea semicircular propuesta) o cualquier otra infraestructura acaba sirviendo a la zona. Una lógica similar se aplica a Giulești y Ferentari: hoy sus valores son bajos, pero incluso mejoras modestas en seguridad o transporte pueden impulsar una apreciación desde una base tan baja. Estas zonas experimentaron incrementos de precio más pequeños en 2024 (porcentajes de un solo dígito) porque la demanda es más débil, pero aun así subieron, reflejando la tendencia general del mercado. Para quienes buscan vivienda propia, estos distritos están entre los pocos donde todavía se puede comprar un apartamento de buen tamaño por menos de €70,000, por lo que existe una demanda constante aunque no masiva de compradores. Se recomienda precaución: el inversor debe elegir cuidadosamente microubicaciones (algunas calles son mejores que otras) y quizás enfocarse en terrenos (para potencialmente ensamblar parcelas para futuros proyectos) o en activos únicos (por ejemplo, locales comerciales en calles transitadas) en estos barrios, ya que los apartamentos comunes aquí pueden ser poco líquidos.

Tabla Resumen – Métricas de Ejemplo por Barrio (mediados de 2025):

En general, la dinámica de los distritos de Bucarest en 2025 muestra un patrón: las zonas con nueva infraestructura y desarrollo ven las subidas de precios más rápidas, mientras que las áreas consolidadas y exclusivas crecen y mantienen su valor de manera fiable. Para los compradores, esto significa un equilibrio entre pagar una prima por una ubicación privilegiada o invertir en una zona fronteriza con mayor potencial de crecimiento. Para la ciudad, es una señal saludable que múltiples distritos —y no solo el centro tradicional— se estén desarrollando y atrayendo inversión, lo que indica un mercado en maduración y expansión.

Impactos de la Política y Regulación Gubernamental

Las políticas gubernamentales, la gestión macroeconómica y los cambios regulatorios en Rumanía tienen una influencia significativa en el mercado inmobiliario. En 2025, varios factores relacionados con políticas están influyendo en el sector inmobiliario de Bucarest:

Política Monetaria y Regulaciones Hipotecarias: El Banco Nacional de Rumanía (BNR) ha sido fundamental para moldear la demanda de viviendas a través de sus decisiones sobre las tasas de interés. Para combatir la alta inflación, el BNR aumentó las tasas de referencia en los últimos años, lo que se trasladó a tasas de interés hipotecario del 7,5–9% a mediados de 2025 investropa.com. Estos mayores costos de endeudamiento impactaron directamente la asequibilidad, especialmente para los compradores primerizos que vieron disminuir su poder adquisitivo en aproximadamente 15–20% debido a criterios de concesión de préstamos más estrictos y préstamos más caros investropa.com. El BNR también regula de cerca el otorgamiento de hipotecas (por ejemplo, a través de límites de préstamo a valor y de deuda a ingreso). Actualmente, estas reglas macroprudenciales garantizan que la concesión de créditos no sea demasiado exuberante, lo que ayuda a prevenir una burbuja de vivienda impulsada por el crédito. Si la inflación continúa disminuyendo, el BNR podría comenzar a bajar las tasas a finales de 2025 , lo que sería positivo para el mercado inmobiliario (cuotas más bajas, financiación más accesible). Cabe destacar que el mercado hipotecario rumano todavía está relativamente poco desarrollado (muchas transacciones se hacen al contado), pero cada punto porcentual de cambio en las tasas tiene un efecto visible en el volumen de ventas investropa.com. Además, programas respaldados por el gobierno como «Noua Casă» (Casa Nueva) ofrecen garantías para ciertos compradores de primera vivienda; la continuidad y condiciones de estos programas (asignación presupuestaria, topes de precio) influyen en la demanda del segmento asequible. Cualquier expansión de este tipo de apoyo podría estimular las compras de entrada, mientras que restricciones tendrían el efecto contrario.

El ha sido fundamental para moldear la demanda de viviendas a través de sus decisiones sobre las tasas de interés. Para combatir la alta inflación, el BNR aumentó las tasas de referencia en los últimos años, lo que se trasladó a investropa.com. Estos mayores costos de endeudamiento impactaron directamente la asequibilidad, especialmente para los compradores primerizos que vieron disminuir su poder adquisitivo en aproximadamente 15–20% debido a criterios de concesión de préstamos más estrictos y préstamos más caros investropa.com. El BNR también regula de cerca el otorgamiento de hipotecas (por ejemplo, a través de límites de préstamo a valor y de deuda a ingreso). Actualmente, estas reglas macroprudenciales garantizan que la concesión de créditos no sea demasiado exuberante, lo que ayuda a prevenir una burbuja de vivienda impulsada por el crédito. Si la inflación continúa disminuyendo, el , lo que sería positivo para el mercado inmobiliario (cuotas más bajas, financiación más accesible). Cabe destacar que el mercado hipotecario rumano todavía está relativamente poco desarrollado (muchas transacciones se hacen al contado), pero cada punto porcentual de cambio en las tasas tiene un efecto visible en el volumen de ventas investropa.com. Además, programas respaldados por el gobierno como ofrecen garantías para ciertos compradores de primera vivienda; la continuidad y condiciones de estos programas (asignación presupuestaria, topes de precio) influyen en la demanda del segmento asequible. Cualquier expansión de este tipo de apoyo podría estimular las compras de entrada, mientras que restricciones tendrían el efecto contrario. Política fiscal y impuestos: Ante un gran déficit presupuestario, el gobierno rumano introdujo una serie de medidas fiscales que tienen efectos indirectos en el sector inmobiliario. Por ejemplo, a partir de 2023–2024, el umbral para el IVA reducido del 5% en ventas residenciales se redujo (de ~700.000 RON a 600.000 RON) marosavat.com, y se limitaron las compras adicionales más allá de la primera vivienda con IVA reducido. Esto significa que menos apartamentos nuevos califican para el IVA reducido, aumentando los costos de adquisición para construcciones nuevas de gama media y alta. Además, existe una propuesta para que a partir de agosto de 2025, algunas tasas de IVA reducido sean eliminadas vatcalc.com – aún no está completamente confirmado si la vivienda se verá afectada, pero cualquier movimiento para aumentar el IVA sobre bienes raíces (a la tasa estándar del 19%) sería significativo y probablemente disminuiría la demanda de unidades de gama alta. En cuanto a la tributación de ingresos, como se mencionó, el impuesto a los dividendos se incrementó al 10% worldconstructionnetwork.com lo que podría impactar levemente a los desarrolladores e inversores inmobiliarios que obtienen sus ganancias como dividendos. Los inversores inmobiliarios también están atentos a los impuestos sobre la propiedad : históricamente, Rumanía tenía impuestos anuales bajos sobre la propiedad, pero se han discutido reformas a los códigos fiscales locales (potencialmente indexándolos a los valores de mercado) como una forma de aumentar los ingresos municipales. Hasta ahora, en 2025, no se ha materializado un aumento drástico de impuestos a la propiedad, pero el entorno sugiere que la tributación sobre la propiedad podría aumentar en los próximos años . El gobierno camina por una delgada línea, intentando no asfixiar el sector inmobiliario mientras necesita más ingresos. Otro aspecto son los incentivos : el Estado ha ofrecido incentivos fiscales para ciertos desarrollos (parques industriales, energía verde, etc.). Para el sector inmobiliario, una política relevante son los incentivos para inversiones en construcción sostenible – por ejemplo, deducciones fiscales por la instalación de paneles solares o sistemas de calefacción eficientes en edificios (esto está alineado con los objetivos de los fondos de recuperación de la UE). Tales medidas incentivan a desarrolladores y propietarios a renovar o construir inmuebles sostenibles, impactando indirectamente las preferencias y valores de mercado (los edificios con certificación verde disfrutan de mayor demanda y, a veces, de rebajas fiscales).

Ante un gran déficit presupuestario, el gobierno rumano introdujo una serie de medidas fiscales que tienen efectos indirectos en el sector inmobiliario. Por ejemplo, a partir de 2023–2024, el umbral para el se redujo (de ~700.000 RON a 600.000 RON) marosavat.com, y se limitaron las compras adicionales más allá de la primera vivienda con IVA reducido. Esto significa que menos apartamentos nuevos califican para el IVA reducido, aumentando los costos de adquisición para construcciones nuevas de gama media y alta. Además, existe una propuesta para que a partir de vatcalc.com – aún no está completamente confirmado si la vivienda se verá afectada, pero cualquier movimiento para aumentar el IVA sobre bienes raíces (a la tasa estándar del 19%) sería significativo y probablemente disminuiría la demanda de unidades de gama alta. En cuanto a la tributación de ingresos, como se mencionó, el se incrementó al 10% worldconstructionnetwork.com lo que podría impactar levemente a los desarrolladores e inversores inmobiliarios que obtienen sus ganancias como dividendos. Los inversores inmobiliarios también están atentos a los : históricamente, Rumanía tenía impuestos anuales bajos sobre la propiedad, pero se han discutido reformas a los códigos fiscales locales (potencialmente indexándolos a los valores de mercado) como una forma de aumentar los ingresos municipales. Hasta ahora, en 2025, no se ha materializado un aumento drástico de impuestos a la propiedad, pero el entorno sugiere que . El gobierno camina por una delgada línea, intentando no asfixiar el sector inmobiliario mientras necesita más ingresos. Otro aspecto son los : el Estado ha ofrecido incentivos fiscales para ciertos desarrollos (parques industriales, energía verde, etc.). Para el sector inmobiliario, una política relevante son los incentivos para – por ejemplo, deducciones fiscales por la instalación de paneles solares o sistemas de calefacción eficientes en edificios (esto está alineado con los objetivos de los fondos de recuperación de la UE). Tales medidas incentivan a desarrolladores y propietarios a renovar o construir inmuebles sostenibles, impactando indirectamente las preferencias y valores de mercado (los edificios con certificación verde disfrutan de mayor demanda y, a veces, de rebajas fiscales). Regulaciones de Vivienda y Uso del Suelo: No se han introducido nuevas políticas importantes de control de alquileres o restricciones de vivienda: el mercado inmobiliario de Rumanía es en gran medida de libre mercado. Las leyes entre inquilinos y propietarios siguen siendo en general favorables para los inversores (por ejemplo, el desalojo por impago es más sencillo que en algunos países occidentales), lo que favorece la rentabilidad de la compra para alquiler. Una de las áreas regulatorias en proceso de reforma es la zonificación y planificación urbana en Bucarest. El Plan General Urbano (PUG) de la capital lleva años en revisión, y los cambios o suspensiones provisionales han generado a veces confusión o demoras en la obtención de permisos de construcción. Se espera una clarificación y modernización de las normas de zonificación (como permitir edificios más altos en ciertas zonas, o proteger áreas patrimoniales), pero el progreso es lento. A mediados de 2025, la ciudad sigue operando parcialmente con normas de planificación antiguas, lo que puede ser un obstáculo u oportunidad dependiendo del caso. Agilizar el proceso de permisos es un objetivo declarado de las autoridades locales, ya que reconocen que la burocracia actual dificulta el desarrollo (los bajos números de entrega de viviendas también reflejan esto). Si el gobierno implementa reformas administrativas que reduzcan la burocracia para permisos de construcción y registros catastrales, afectaría positivamente la oferta con el tiempo.

No se han introducido nuevas políticas importantes de control de alquileres o restricciones de vivienda: el mercado inmobiliario de Rumanía es en gran medida de libre mercado. Las siguen siendo en general favorables para los inversores (por ejemplo, el desalojo por impago es más sencillo que en algunos países occidentales), lo que favorece la rentabilidad de la compra para alquiler. Una de las áreas regulatorias en proceso de reforma es la en Bucarest. El Plan General Urbano (PUG) de la capital lleva años en revisión, y los cambios o suspensiones provisionales han generado a veces confusión o demoras en la obtención de permisos de construcción. Se espera una clarificación y modernización de las normas de zonificación (como permitir edificios más altos en ciertas zonas, o proteger áreas patrimoniales), pero el progreso es lento. A mediados de 2025, la ciudad sigue operando parcialmente con normas de planificación antiguas, lo que puede ser un obstáculo u oportunidad dependiendo del caso. es un objetivo declarado de las autoridades locales, ya que reconocen que la burocracia actual dificulta el desarrollo (los bajos números de entrega de viviendas también reflejan esto). Si el gobierno implementa reformas administrativas que reduzcan la burocracia para permisos de construcción y registros catastrales, afectaría positivamente la oferta con el tiempo. Clima Político: La incertidumbre derivada de la saga electoral de finales de 2024 (con una repetición programada para 2025) worldconstructionnetwork.com ha hecho que algunos inversores se muestren cautelosos. Un clima político estable es importante para la confianza en el sector inmobiliario, especialmente para los inversores extranjeros. La coalición actual tiene una inclinación generalmente pro-UE y pro-inversión, pero cualquier resurgimiento de políticas populistas o vaivenes políticos (como cambios fiscales repentinos) podría disminuir el optimismo. Hasta que haya un nuevo presidente y quede clara la dirección del gobierno, algunos grandes inversores institucionales podrían retrasar compromisos; así lo señaló Colliers, citando que “la incertidumbre política…podría llevar a los inversores a adoptar un enfoque más cauteloso” thediplomat.ro. Dicho esto, Rumanía permanece firmemente en un camino euroatlántico, y se espera que tras las elecciones el gobierno se centre en reformas (consolidación fiscal, lucha contra la corrupción, sistema judicial) que refuercen el estado de derecho y la estabilidad económica, lo que a su vez hace que el sector inmobiliario sea más seguro.

La incertidumbre derivada de la (con una repetición programada para 2025) worldconstructionnetwork.com ha hecho que algunos inversores se muestren cautelosos. Un clima político estable es importante para la confianza en el sector inmobiliario, especialmente para los inversores extranjeros. La coalición actual tiene una inclinación generalmente pro-UE y pro-inversión, pero cualquier resurgimiento de políticas populistas o vaivenes políticos (como cambios fiscales repentinos) podría disminuir el optimismo. Hasta que haya un nuevo presidente y quede clara la dirección del gobierno, algunos grandes inversores institucionales podrían retrasar compromisos; así lo señaló Colliers, citando que “la incertidumbre política…podría llevar a los inversores a adoptar un enfoque más cauteloso” thediplomat.ro. Dicho esto, Rumanía permanece firmemente en un camino euroatlántico, y se espera que tras las elecciones el gobierno se centre en reformas (consolidación fiscal, lucha contra la corrupción, sistema judicial) que refuercen el estado de derecho y la estabilidad económica, lo que a su vez hace que el sector inmobiliario sea más seguro. Fondos y Regulaciones de la UE: Rumanía es un beneficiario importante de los fondos de desarrollo de la UE (incluido el fondo de recuperación NextGeneration EU / PNRR). El uso efectivo que haga el gobierno de estos fondos para infraestructura (carreteras, metros, eficiencia energética) puede impulsar indirectamente el sector inmobiliario. También existen regulaciones impulsadas por la UE, como los requisitos de rendimiento energético para edificios, que se están volviendo más estrictos. Los edificios nuevos deben cumplir con normas más altas de aislamiento y emisiones; aunque esto incrementa un poco los costos de construcción, también produce mejores productos por los que el mercado está dispuesto a pagar más. Los edificios antiguos podrían requerir renovaciones (Rumanía tiene un programa de rehabilitación térmica de bloques de la era comunista, subvencionado parcialmente con fondos de la UE). A medida que estos bloques se aíslan y mejoran, sus costes de servicios bajan y su valor aumenta. El impulso hacia la transición verde es evidente: el presupuesto de 2025 aumenta el gasto en modernización energética, incluyendo eficiencia en edificios worldconstructionnetwork.com worldconstructionnetwork.com. Además, las regulaciones bancarias de la UE afectan los préstamos de los bancos rumanos: a medida que evolucionan los requisitos de capital y las evaluaciones de riesgo, los bancos pueden ajustar su exposición inmobiliaria o condiciones de préstamo, influyendo en la facilidad para obtener financiamiento.

En conclusión, los factores gubernamentales y de políticas en 2025 presentan una situación mixta para el sector inmobiliario de Bucarest. Hay presión en algunas áreas (régimen fiscal más estricto, tipos de interés elevados a corto plazo), pero también elementos de apoyo (inversión en infraestructura, probables reducciones de tipos en el futuro y una postura general favorable al desarrollo). Los participantes más astutos del mercado siguen de cerca las decisiones del Ayuntamiento de Bucarest, los proyectos de ley fiscales del Parlamento y los anuncios del BNR, ya que estos definirán la trayectoria del mercado. Hasta ahora, el mercado ha soportado el ruido político y los cambios regulatorios sin perder impulso —una prueba de la fuerte demanda subyacente—, pero los inversionistas prudentes tendrán en cuenta los riesgos de política y se mantendrán ágiles para adaptarse a nuevas reglas.

Perspectivas de Oferta y Demanda

Perspectiva de oferta: Se espera que la oferta inmobiliaria en Bucarest se mantenga restringida en la mayoría de los segmentos en el corto plazo, lo que continuará influyendo en la dinámica del mercado. Por el lado residencial, como se mencionó, las nuevas entregas de viviendas en 2025 (~18,000 unidades en Bucarest-Ilfov) son históricamente bajas property-forum.eu. Pocos desarrollos grandes se están completando, y algunos proyectos han sido pospuestos a la espera de mejores condiciones de financiamiento. Esta escasez de oferta afecta especialmente a los apartamentos de gama media y alta en ubicaciones céntricas: prácticamente no surgen nuevos proyectos allí debido a la falta de terrenos y restricciones de permisos, lo que canaliza a los compradores hacia el mercado de reventa o hacia las pocas nuevas construcciones en zonas periféricas. Más allá de 2025, hay razones para creer que la oferta podría aumentar gradualmente: los desarrolladores están adquiriendo terrenos (por ejemplo, grandes operaciones de terrenos en 2023/24 en áreas como Pipera, Ghencea, Pallady) y preparando proyectos, y si las tasas de interés bajan, podríamos ver más grúas en el horizonte para 2026-2027. Pero dadas los tiempos de ejecución, cualquier incremento sustancial en el stock de viviendas nuevas todavía se encuentra al menos a 1 o 2 años de distancia. Un posible factor disruptivo es el sector build-to-rent: si los inversionistas institucionales lanzan proyectos residenciales en alquiler, esto podría aportar oferta en esa modalidad, aunque probablemente no a una escala que incline la balanza de manera inmediata.

Para la propiedad comercial, la oferta de oficinas está muy limitada en este momento. En 2025 se verá muy pocas nuevas entregas de oficinas en Bucarest; los desarrolladores en su mayoría detuvieron los proyectos de oficinas especulativos durante la pandemia y ahora solo tienen un par de edificios en construcción (como la segunda fase de One Cotroceni Park, entregada en 2023). Según los informes del mercado, no hay grandes proyectos de oficinas previstos para 2025, e incluso la oferta proyectada para 2026 es modesta property-forum.eu. Solo para 2027 podríamos ver una próxima ola (algunos planes en la zona de Barbu Văcărescu, etc., si el pre-alquiler va bien). Esto significa que la vacancia de oficinas debería seguir disminuyendo y los propietarios de espacios de calidad disfrutarán de un cuasi-monopolio a corto plazo sobre los nuevos grandes inquilinos. La oferta de comercios es comparativamente más activa: los 200,000 m² de nuevo retail previstos para 2025 (a nivel nacional) incluyen el primer centro comercial IKEA de Bucarest (en la zona Pallady), la ampliación del Colosseum Mall y posiblemente avances en el mall Arad de AFI (fuera de Bucarest, pero que demuestra confianza de los desarrolladores en el retail) property-forum.eu. En Bucarest, está prevista la apertura de un par de pequeños parques comerciales en suburbios. Tras 2025, se proyectan varios grandes centros comerciales alrededor de 2027-2028 property-forum.eu (uno de los sitios se rumorea en el noroeste de Bucarest, donde un desarrollador adquirió terreno). Por lo tanto, el espacio comercial por habitante en Bucarest aumentará, pero por ahora la demanda sigue el ritmo (lo que mantiene la vacancia baja). La oferta industrial es fuerte: desarrolladores como CTP, WDP, P3 y VGP continúan construyendo instalaciones logísticas alrededor de la circunvalación de Bucarest y a lo largo de las autopistas. Hay fácilmente varios cientos de miles de m² en construcción o planificación alrededor de la capital. La única precaución es si la demanda los absorberá tan rápido como en 2021–2022. Pero dado el crecimiento del comercio electrónico y que algunas empresas acercan operaciones a Rumanía, la mayoría de analistas piensa que la vacancia industrial seguirá baja incluso con la nueva oferta, especialmente para almacenes modernos clase A.

Perspectivas de la demanda: Por el lado de la demanda, todos los indicios apuntan a una demanda sólida continua de bienes raíces en Bucarest en los próximos años. La población de la ciudad (oficialmente ~1,8 millones, pero probablemente más de 2 millones incluyendo residentes no registrados) es estable o crece ligeramente debido a la migración urbana. También hay evidencia anecdótica de un interés extranjero creciente: expatriados de ciudades occidentales saturadas están considerando Bucarest por su menor costo de vida, y miembros de la diáspora rumana están invirtiendo en viviendas en la capital, ya sea como segundas residencias o con planes de regresar investropa.com investropa.com. La demanda interna dependerá de la confianza del consumidor, la cual está actualmente respaldada por el crecimiento salarial y el empleo estable. Si la economía sigue un camino de crecimiento moderado (y en ausencia de algún shock como un aumento repentino del desempleo), la demanda local de viviendas y espacios comerciales seguirá siendo alta. La demanda corporativa de oficinas podría ser un poco más suave si las empresas reducen espacio o retrasan expansiones debido a temores de recesión global; Colliers incluso advirtió que en un escenario negativo la nueva demanda de oficinas en 2025 podría alcanzar mínimos históricos property-forum.eu. Sin embargo, dada la falta de sobreoferta, incluso una demanda tibia es suficiente para mantener equilibrado el mercado de oficinas.

Algunos impulsores específicos de la demanda a tener en cuenta:

Compradores finales de vivienda: Las familias jóvenes y los compradores primerizos conforman una parte significativa de la demanda. Son sensibles a las condiciones crediticias, pero planes como las hipotecas garantizadas por el gobierno ayudan. La acumulación de personas que necesitan mejores viviendas (muchos millennials aún viven en condiciones de hacinamiento o con sus padres) es un factor estructural que sostendrá la demanda de vivienda durante al menos una década. Mientras haya empleo abundante en Bucarest, la gente buscará comprar vivienda allí.

Las familias jóvenes y los compradores primerizos conforman una parte significativa de la demanda. Son sensibles a las condiciones crediticias, pero planes como las hipotecas garantizadas por el gobierno ayudan. La acumulación de personas que necesitan mejores viviendas (muchos millennials aún viven en condiciones de hacinamiento o con sus padres) es un factor estructural que sostendrá la demanda de vivienda durante al menos una década. Mientras haya empleo abundante en Bucarest, la gente buscará comprar vivienda allí. Inversionistas y arrendadores: Se espera que tanto los inversionistas locales como extranjeros sigan apuntando a Bucarest. Los altos rendimientos y el potencial de apreciación de capital son difíciles de encontrar en otro lugar de Europa. Fondos internacionales han estado rondando: por ejemplo, se ha mencionado a nuevos participantes de Sudáfrica, Oriente Medio y Asia. El cierre exitoso de grandes operaciones en 2024 (incluyendo el primer inversionista indio) thediplomat.ro podría animar a otros a percibir que el mercado tiene suficiente liquidez. En el segmento residencial, los pequeños inversores (que compran unos pocos apartamentos para alquilar) mantendrán la demanda fuerte de estudios y departamentos de una habitación en buenas ubicaciones, ya que los retornos por Airbnb y renta a largo plazo son atractivos.

Se espera que tanto los inversionistas locales como extranjeros sigan apuntando a Bucarest. Los altos rendimientos y el potencial de apreciación de capital son difíciles de encontrar en otro lugar de Europa. han estado rondando: por ejemplo, se ha mencionado a nuevos participantes de Sudáfrica, Oriente Medio y Asia. El cierre exitoso de grandes operaciones en 2024 (incluyendo el primer inversionista indio) thediplomat.ro podría animar a otros a percibir que el mercado tiene suficiente liquidez. En el segmento residencial, los pequeños inversores (que compran unos pocos apartamentos para alquilar) mantendrán la demanda fuerte de estudios y departamentos de una habitación en buenas ubicaciones, ya que los retornos por Airbnb y renta a largo plazo son atractivos. Tendencias de ocupantes: En el ámbito de los ocupantes comerciales, los relativamente bajos costos laborales de Rumanía continúan atrayendo a empresas multinacionales para establecer oficinas (BPO, centros de desarrollo de TI, etc.): Bucarest suele ser la primera elección para este tipo de oficinas. En el sector minorista, las marcas internacionales se están expandiendo en Rumanía; muchos minoristas nuevos consideran Bucarest un mercado imprescindible, por lo que la demanda de espacios comerciales prime es sólida. La demanda industrial está impulsada por el crecimiento del consumo en Rumanía y su papel como centro logístico entre Asia (a través del puerto de Constanța) y Europa Occidental. En resumen, la demanda de ocupantes en todos los sectores debería crecer en línea con el crecimiento económico, no de forma explosiva, pero sí constante.

Equilibrio del mercado y perspectivas: Considerando la oferta y la demanda en conjunto, Bucarest es actualmente un mercado de vendedores/propietarios y probablemente se mantenga así en el corto plazo. La demanda supera la oferta en la mayoría de los sectores, lo que mantendrá la presión al alza sobre los precios y los alquileres. El mercado podría avanzar gradualmente hacia el equilibrio si la construcción aumenta (en el sector residencial) o si el crecimiento económico se desacelera (reduciendo la demanda). Un indicador a seguir es el índice de accesibilidad: actualmente, a pesar del aumento de precios, la accesibilidad sigue siendo buena (debido al crecimiento salarial) y el BNR señala que los hogares no están sobreendeudados en promedio property-forum.eu. Si los precios superan ampliamente el crecimiento de los ingresos, la demanda podría enfriarse a medida que menos personas califiquen para hipotecas; actualmente, ese no parece ser el caso – de hecho, SVN Romania observó que «los compradores potenciales ya se han adaptado a los nuevos precios y la accesibilidad se mantiene en un buen nivel» property-forum.eu.

Otro aspecto es el inventario de anuncios: los portales inmobiliarios han reportado una disminución en los anuncios activos en Bucarest en comparación con el año pasado, lo que evidencia que los inmuebles se compran más rápido de lo que aparecen nuevos. Hasta que no se observe un aumento en la cantidad de anuncios (señalando mayor oferta o menor demanda), la perspectiva es de un mercado competitivo desde la perspectiva del comprador.

Próximos años: Mirando más allá de 2025, si Rumanía logra un entorno macroeconómico estable, el mercado inmobiliario de Bucarest debería experimentar un crecimiento sostenible. Es poco probable que se repitan los saltos anuales del 15-20% de los últimos años (en parte impulsados por la inflación y el crecimiento de ajuste tras una infravaloración previa), pero incluso un aumento anual de precios del 5-7% combinado con unos rendimientos por alquiler del 6% ofrecen retornos totales muy atractivos. Para 2026–2027, se espera que nueva oferta salga al mercado, lo que podría suavizar los segmentos más ajustados; pero para ese entonces la demanda también podría crecer (especialmente si Rumanía entra en el espacio Schengen, lo que podría impulsar la inversión de empresas y particulares extranjeros). La tendencia a largo plazo es que Bucarest, como capital de un país de la UE, está convergiendo hacia la corriente principal europea, tanto en términos económicos como de valores inmobiliarios. Históricamente, la propiedad rumana fue extremadamente barata; esa brecha se ha ido cerrando y se espera que continúe cerrándose. Por lo tanto, salvo una crisis imprevista, los próximos años probablemente traerán más crecimiento al mercado inmobiliario de Bucarest, con posibles correcciones menores o periodos de estabilidad, pero sin señales de una caída grave en el horizonte a mediados de 2025.

Conclusión: El mercado inmobiliario de Bucarest en 2025 es dinámico y robusto, sustentado por sólidos fundamentos. Tanto el sector residencial como el comercial se benefician de la resiliencia económica, el aumento de salarios y proyectos de desarrollo estratégico. Los precios están en máximos históricos, pero siguen subiendo de manera moderada, respaldados por una crónica escasez de oferta y una demanda confiada. Los inversores encuentran atractivos elevados rendimientos y una historia de crecimiento, mientras que los riesgos —políticos, fiscales, inflacionarios— son reales pero gestionables. Cada distrito de Bucarest ofrece algo diferente, desde el lujo del norte hasta el potencial de crecimiento del este y la asequibilidad del suroeste. A medida que la ciudad continúa modernizando su infraestructura y paisaje urbano, las perspectivas inmobiliarias siguen siendo en general positivas. Los actores del mercado deben permanecer atentos a los cambios normativos y las tendencias globales, pero en general, Bucarest está preparado para seguir siendo uno de los mercados inmobiliarios más atractivos de Europa Central y Oriental en los próximos años, combinando oportunidades con una estabilidad cada vez mayor.

