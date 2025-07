Perspectivas del Mercado Inmobiliario de Kuala Lumpur para 2025 y Más Allá

Tendencias de precios: En general, los precios de la vivienda en el Gran KL han sido estables o con un ligero aumento.El Índice de Precios de la Vivienda de Malasia (que incluye KL) se situó en 225,3 en el primer trimestre de 2025, aproximadamente 0,9% más alto que el año anterior propertygenie.com.my.En la ciudad de Kuala Lumpur, los precios promedio de las casas son los más altos del país: alrededor de RM 794,000 (US$180,000) a finales de 2024 globalpropertyguide.com, lo que refleja la posición de KL como el mercado más caro de la nación.Sin embargo, el crecimiento ha sido modesto: por ejemplo, los valores de viviendas prime en KL aumentaron solo un 0,2% en el año hasta el primer trimestre de 2025, mostrando estabilidad pero sin un rápido crecimiento theedgemalaysia.com.Este rendimiento moderado en el segmento de lujo sugiere un patrón de espera, con resiliencia pero sin un auge generalizado en los precios theedgemalaysia.com.Mientras tanto, las viviendas de gama media y asequibles han experimentado un crecimiento ligeramente más fuerte debido a la demanda local sostenida.En todo el Valle de Klang, los precios residenciales se apreciaron ~3,2% en 2024, en promedio edgeprop.my, con ciertos submercados superando ampliamente: por ejemplo, los apartamentos con servicios en la exclusiva zona de Mont’Kiara/Desa ParkCity (noroeste de KL) aumentaron casi un 18% en precio el año pasado edgeprop.my edgeprop.my (alcanzando alrededor de RM664 por pie cuadrado), mientras que las casas adosadas de dos pisos tanto en el distrito de Batu (cercanías de Mont’Kiara) como en el Centro de la Ciudad (KLCC/Bukit Bintang) aumentaron aproximadamente un 12% en valor edgeprop.my.Estos picos subrayan que barrios específicos de alta demanda y tipos de propiedades (especialmente aquellas con atractivo para alquiler, como los apartamentos con servicios) están liderando la recuperación.Por el contrario, algunas áreas con abundante oferta registraron un desempeño más plano, por ejemplo:los precios promedio de reventa de condominios en Mont’Kiara bajaron ligeramente (−0,9% interanual) para el 3T2024, a pesar de que los alquileres allí aumentaron theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com, lo que indica que los rendimientos mejoraron.

El mercado inmobiliario de Kuala Lumpur ha entrado en 2025 con resiliencia y un crecimiento generalizado en segmentos clave a pesar de un entorno económico global mixto theedgemalaysia.com. Tanto los sectores residencial como comercial están estabilizándose tras la pandemia, con una demanda constante y aumentos moderados de precios observados en 2024. De cara al futuro, los analistas esperan un crecimiento moderado en los valores inmobiliarios (del orden de unos pocos puntos porcentuales anuales) gracias a sólidos fundamentos —respaldados por nueva infraestructura, demanda demográfica e incentivos gubernamentales— pero atemperados por el exceso de oferta en ciertos segmentos y los vientos en contra de la economía global bambooroutes.com theedgemalaysia.com. Este informe proporciona un análisis integral del mercado inmobiliario de Kuala Lumpur en 2025 y los próximos años, abarcando tendencias residenciales y comerciales, movimientos de precios, desarrollos importantes, políticas, clima de inversión extranjera, ubicaciones clave y riesgos potenciales.

Sector Inmobiliario Residencial

El mercado residencial inmobiliario de Kuala Lumpur mostró una estabilidad alentadora durante 2024 y principios de 2025. La demanda se ha mantenido saludable tanto en segmentos de mercado masivo como en los principales, incluso cuando los compradores mantienen un enfoque selectivo de “mercado de compradores” ante la abundante oferta theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Los nuevos lanzamientos de proyectos han tenido una absorción decente: los lanzamientos de condominios prime en la ciudad alcanzaron tasas de compra de alrededor del 30–50% (y hasta 70% en algunos proyectos) a pesar de que los desarrolladores moderaron la oferta de nuevos lanzamientos theedgemalaysia.com. Esto indica que las propiedades bien ubicadas y bien gestionadas, con características de vida modernas, siguen encontrando compradores, alineándose con un cambio señalado en la preferencia hacia viviendas de mayor calidad que satisfacen necesidades en evolución theedgemalaysia.com.

Mercado de alquiler: El sector de alquiler en las zonas exclusivas de KL se ha fortalecido junto con el regreso de expatriados y estudiantes tras la pandemia. Los alquileres promedio en el centro de la ciudad han aumentado en cifras bajas de un solo dígito; por ejemplo, Mont’Kiara, popular entre expatriados, vio los alquileres subir alrededor de un 4.3% interanual (hasta ~RM3,150 por mes para una unidad de dos habitaciones) hacia finales de 2024 theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. El alquiler promedio general de Kuala Lumpur alcanzó aproximadamente RM2,863 por mes a fines de 2024, reflejando un aumento trimestral de ~5% a medida que los profesionales extranjeros regresaron a la ciudad bambooroutes.com bambooroutes.com. La demanda ha sido especialmente fuerte para apartamentos con servicios y unidades de co-living en ubicaciones céntricas y con fácil acceso al transporte, que ofrecen flexibilidad para jóvenes profesionales theedgemalaysia.com. Cabe destacar que las residencias con servicios en KL están mostrando mayor crecimiento y rendimientos en alquiler que los condominios comunes debido a sus comodidades y gestión, una tendencia que JLL espera que continúe en 2025 edgeprop.my edgeprop.my. En general, la estabilización del mercado de alquiler, junto con los alquileres urbanos relativamente asequibles de Malasia en comparación regional, están respaldando una ocupación constante en propiedades residenciales del centro de la ciudad.

Suministro y construcción: En el lado de la oferta, Kuala Lumpur cuenta con una sólida cartera de desarrollos, lo que es tanto una señal de confianza como una fuente de preocupación por el exceso de oferta. La construcción residencial se aceleró en 2024–2025: los nuevos inicios de vivienda en Malasia aumentaron más del 30% interanual a principios de 2025, y los desarrolladores lanzaron alrededor de 12,500 unidades en el primer trimestre de 2025, más del doble de los nuevos lanzamientos del año anterior propertygenie.com.my propertygenie.com.my. Solo en Kuala Lumpur, se completaron 5,589 nuevas unidades únicamente en el tercer trimestre de 2024 (un aumento interanual del 10.5%) y la oferta entrante llegó a 55,600 unidades en ese trimestre theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Muchos de estos nuevos proyectos se orientan al segmento medio del mercado: aproximadamente el 65% de los nuevos lanzamientos se cotizaban por debajo de RM500k, en línea con la iniciativa de los responsables políticos para promover viviendas asequibles propertygenie.com.my propertygenie.com.my. A pesar de esta avalancha, el “excedente” de viviendas sin vender en Kuala Lumpur en realidad ha mejorado ligeramente: las unidades terminadas sin vender en la ciudad descendieron a aproximadamente 8,235 unidades a finales de 2024 (frente a 8,696 del año anterior) theedgemalaysia.com, y el excedente de apartamentos con servicios a nivel nacional también se redujo (−6.7% interanual en el primer trimestre de 2025) propertygenie.com.my. Esto sugiere que, aunque la construcción está en auge, la demanda (especialmente de unidades asequibles y bien ubicadas) está absorbiendo el nuevo stock razonablemente bien, evitando un exceso considerable. Aun así, el mercado de Kuala Lumpur sigue siendo amigable para los compradores, con una amplia gama de opciones que mantienen el crecimiento de los precios bajo control theedgemalaysia.com. Los desarrolladores son cautelosos para no saturar el segmento de alta gama y han mostrado disciplina en la fijación de precios y el ritmo de los proyectos, lo que respalda la sostenibilidad a largo plazo, aunque esto signifique un crecimiento de precios más lento a corto plazo theedgemalaysia.com.

Sector Inmobiliario Comercial

Los sectores de propiedades comerciales de Kuala Lumpur – que abarcan oficinas, comercios, industrial y hospitalidad – avanzan colectivamente hacia una recuperación gradual y adaptación. En general, 2024 trajo mejoras en la ocupación y el sentimiento en estos segmentos, aunque el desempeño es desigual y el exceso de oferta heredado aún afecta a ciertos submercados theedgemalaysia.com klpropertytalk.com. El tema para 2025 es el traslado hacia la calidad: inquilinos e inversores se inclinan por activos más nuevos y de mejor calidad (especialmente los que cuentan con características ecológicas e inteligentes), mientras que las propiedades más antiguas enfrentan presión para reinventarse. A continuación, se muestra un desglose de los principales sectores comerciales:

Mercado de Oficinas

Después de varios años de condiciones suaves, elde Kuala Lumpur muestra señales tentativas de fortalecimiento, aunque dentro de un entorno muy competitivo. A partir del primer trimestre de 2025, la vacancia general de oficinas en KL está en una tendencia a la baja, con la(desde porcentajes cercanos al 20% anteriormente) theedgemalaysia.com . En el centro de la ciudad (CBD) específicamente, la vacancia se situaba alrededor del 19–20%, mientras que las(clústeres de oficinas descentralizados) presentaban una vacancia mucho menor, cerca del 8.5% theedgemalaysia.com . Esto refleja una fuerte absorción en los nuevos centros de oficinas fuera del centro tradicional. Cabe destacar que el nuevo distrito financieroes un imán para inquilinos: instituciones financieras y empresas tecnológicas están impulsando la demanda de oficinas, especialmente en las torres ultramodernas de TRX, que cuentan con infraestructura tecnológica avanzada y credenciales ESG theedgemalaysia.com . Por ejemplo, la torre Exchange 106 en TRX (una de las más altas del sudeste asiático) y la próxima a inaugurarse Merdeka 118 cerca de Chinatown están logrando, aproximadamente entreal mes, significativamente por encima de los alquileres en edificios antiguos, y ambas alcanzaron cerca del 70% de compromisos de arrendamiento a principios de 2025 theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com . El lanzamiento oficial de TRX como Centro Financiero Internacional en febrero de 2024 ha impulsado aún más el interés, con incentivos de reubicación que atraen tanto a empresas locales como multinacionales al distrito theedgemalaysia.com

Vuelo hacia la calidad: La afluencia de nuevos edificios verdes de Grado A está remodelando el mercado. Aproximadamente 6,1 millones de pies cuadrados de nuevas oficinas de primer nivel se están incorporando en KL/Klang Valley, de los cuales el 77% son espacios certificados como verdes theedgemalaysia.com, lo que refleja la demanda de lugares de trabajo sostenibles y habilitados tecnológicamente. Edificios como Menara Merdeka 118, The Exchange 106 (TRX), The MET Corporate Towers (KL Metropolis) y Aspire Tower (KL Eco City) están atrayendo inquilinos de oficinas antiguas al ofrecer grandes plantas, eficiencia energética y conectividad superior klpropertytalk.com theedgemalaysia.com. La ocupación ha mejorado notablemente en el segmento alto: muchas torres nuevas reportan una fuerte pre-renta (por ejemplo, Merdeka 118 tuvo un ~70% de pre-compromiso antes de su apertura theedgemalaysia.com), incluso cuando agregan una oferta significativa. En consecuencia, algunos edificios antiguos de Grado A en el CBD tradicional están teniendo dificultades para retener inquilinos y están viendo caer la ocupación y las rentas a menos que se modernicen theedgemalaysia.com. Los propietarios de oficinas obsoletas ahora consideran renovaciones o incluso reconversiones: ejemplos recientes incluyen torres de oficinas antiguas convertidas en hoteles (por ejemplo, Holiday Inn Express KL de Menara ING, y WOLO Hotel de Wisma KLIH) theedgemalaysia.com. Los analistas del mercado señalan que la ubicación por sí sola ya no garantiza el éxito; los inquilinos priorizan espacios modernos, flexibles y conformes a ESG con buenos enlaces de transporte y comodidades theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com.

A pesar de estas tendencias positivas en la absorción de espacios de calidad, el exceso de oferta sigue siendo un desafío clave. Tras una oleada de finalizaciones en 2024 (incluyendo Merdeka 118, las torres Pavilion Damansara Heights, Menara Felcra, etc.), el inventario de oficinas en el Valle de Klang alcanzó aproximadamente 125,5 millones de pies cuadrados (de los cuales aproximadamente el 72% está en Kuala Lumpur propiamente dicha) theedgemalaysia.com. Las oficinas prime representan aproximadamente 62 millones de pies cuadrados (casi la mitad de la oferta) theedgemalaysia.com. Con más proyectos en desarrollo (por ejemplo, en TRX y otras áreas), el mercado permanecerá a favor de los inquilinos en el corto plazo. Los propietarios están adoptando estrategias de arrendamiento más agresivas (términos de arrendamiento flexibles, incentivos) para apuntalar la ocupación theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Los esquemas de trabajo híbrido también significan que las empresas están optimizando el espacio, moderando aún más el crecimiento de la demanda. Aun así, hay optimismo de que el cambio hacia la calidad continuará “ajustando” el mercado: a medida que las empresas se trasladan a nuevas oficinas, los espacios secundarios encontrarán nuevos usos o eventualmente serán reconvertidos, lo que ayudará a reequilibrar la oferta. Mientras tanto, las rentas de oficinas se mantienen ampliamente estables; las oficinas de primer nivel en KLCC y TRX alcanzan alrededor de RM10–RM12 por pie cuadrado (bruto) theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com, mientras que los edificios más antiguos pueden alcanzar solo la mitad de esa cifra. Los rendimientos siguen siendo atractivos a nivel regional, y el sentimiento inversor está mejorando con cautela dado el crecimiento estable de Malasia y la perspectiva de tasas de interés más bajas para 2025–2026 (lo que reduciría los costos de financiamiento para los inversores) reuters.com reuters.com.

Mercado de Propiedades Comerciales

El sector dede Kuala Lumpur se ha estado recuperando gracias a la reactivación del gasto del consumidor y la ausencia de restricciones de movimiento. Laen el Valle de Klang aumentó hasta aproximadamente, una ligera mejora desde el 78,8% a finales de 2024 propertygenie.com.my propertygenie.com.my , lo que indica que el flujo de visitantes y la demanda de inquilinos están regresando. Los centros comerciales principales y bien gestionados en KL (especialmente aquellos con atractivas ofertas de entretenimiento y alimentos y bebidas) han mantenido una alta ocupación e incluso vieron la apertura de nuevas marcas en 2024. Por ejemplo, el, con la llegada de cadenas internacionales como la japonesa de sushi Sushiro, la coreana Super Matcha y la china Luckin Coffee lanzando sucursales en KL theedgemalaysia.com . Nuevos minoristas de moda y tiendas especializadas (por ejemplo, marcas como JNBY, KaraKu, Semir) también debutaron, eligiendo Kuala Lumpur como su puerta de entrada a Malasia theedgemalaysia.com . Esto refleja unen la ciudad, particularmente en ubicaciones populares entre una demografía joven y urbana.

Varios grandes desarrollos comerciales han abierto recientemente o están a punto de hacerlo, lo que añade nueva oferta pero también genera entusiasmo. Destaca especialmente The Exchange TRX mall, un enorme centro comercial de lujo en el distrito TRX, que abrió a finales de 2023 con más de 500 establecimientos y marcando un nuevo núcleo de comercio minorista en la ciudad straitstimes.com straitstimes.com. Su exitoso lanzamiento (con una fuerte afluencia de público y una oferta de inquilinos de lujo) se espera que catalice la actividad comercial en la zona circundante. Además, la icónica torre Merdeka 118 contará con un centro comercial de siete pisos, el “118 Mall”, que se inaugurará entre 2024 y 2025, ampliando aún más el panorama del comercio minorista en el centro de Kuala Lumpur reddit.com themalaysianreserve.com. En las zonas suburbanas, expansiones como la Fase 2 de IOI City Mall en Putrajaya (abierta en 2022) y la ampliación de Alamanda Mall (Putrajaya, abierta en 2024) han añadido una cantidad significativa de superficie y nuevas atracciones como un parque de aventuras theedgemalaysia.com, atrayendo compradores desde la ciudad. Es importante seguir de cerca el crecimiento de la oferta: la finalización de estos grandes centros comerciales significa que la superficie comercial per cápita está aumentando y los centros comerciales más antiguos o débiles pueden verse afectados.

En efecto, los centros comerciales más antiguos de Kuala Lumpur continúan luchando y buscando un nicho en el cambiante panorama minorista theedgemalaysia.com. Los consumidores se inclinan hacia destinos comerciales experienciales; los centros comerciales anticuados o que carecen de inquilinos únicos enfrentan una disminución en la ocupación. Algunos han optado por el reposicionamiento (por ejemplo, Semua House en Kuala Lumpur fue revitalizado en 2024 theedgemalaysia.com) o por cambiar su combinación de inquilinos para enfocarse en entretenimiento, fitness o conceptos outlet. En general, las rentas comerciales en los principales centros comerciales de Kuala Lumpur se han mantenido relativamente planas pero estables, con propietarios ofreciendo incentivos para asegurar inquilinos clave. El pronóstico para 2025 es cautelosamente optimista: las ventas minoristas están creciendo (~3.9% de crecimiento interanual previsto para 2024-25) y el turismo se está recuperando, lo que debería respaldar el tráfico en los centros comerciales theedgemalaysia.com. Mientras la confianza del consumidor se mantenga, se espera que las principales propiedades comerciales de Kuala Lumpur conserven su valor, mientras que los centros secundarios necesitarán una adaptación constante. Los inversores siguen siendo selectivos: los activos comerciales bien ubicados y con una base de compradores sostenida son los más demandados, mientras que los centros comerciales con bajo rendimiento ven un interés limitado o son candidatos a ser remodelados.

Propiedad Industrial y Logística

El segmento de bienes raíces industriales y logísticos es un claro punto brillante en el mercado inmobiliario del Gran Kuala Lumpur. El cambio hacia el comercio electrónico y el crecimiento de las industrias de cadena de suministro, manufactura de alta tecnología y datos han impulsado una fuerte demanda de instalaciones industriales modernas. Para el primer trimestre de 2025, Kuala Lumpur y sus alrededores (Selangor, etc.) experimentaron niveles récord de vacantes en almacenes: la tasa de vacantes logísticas cayó a solo 4.0% (desde el 4.8% a finales de 2024) en medio de una absorción constante y poca nueva oferta theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. En 2024, solo se completaron unos pocos nuevos almacenes (alrededor de cinco instalaciones principales con un total de ~4 millones de pies cuadrados) en Malasia theedgemalaysia.com, y fueron rápidamente ocupados por inquilinos de sectores como electrónica, automotriz, logística 3PL y suministros médicos. Por ello, el alquiler de almacenes prime ha aumentado, y los inversionistas (incluidos fondos institucionales) han estado adquiriendo activamente activos logísticos o desarrollando nuevos, atraídos por los rendimientos y las perspectivas de crecimiento del sector.

Las transacciones industriales se mantuvieron sólidas: unas 2,002 operaciones de propiedades industriales (por un valor de RM7.11 mil millones) se realizaron en todo el país en el primer trimestre de 2025, ligeramente por encima del año anterior klpropertytalk.com. El Valle de Klang, como centro de distribución principal de Malasia, capta una parte significativa de esto. Las principales zonas industriales alrededor de Kuala Lumpur (Shah Alam, Subang, Klang, Semenyih) están cerca de su capacidad, y los valores de la tierra industrial han apreciado de manera constante. Cabe destacar que los centros de datos han surgido como un segmento destacado: gigantes tecnológicos globales como Google y Amazon Web Services, junto con actores regionales, están invirtiendo miles de millones para establecer campus de centros de datos en el área metropolitana de Kuala Lumpur theedgemalaysia.com. Varios nuevos parques industriales de alta tecnología alrededor de Kuala Lumpur se están posicionando para industrias de IA, semiconductores y tecnología verde, a menudo con certificaciones de construcción ecológica e infraestructuras robustas de energía/red theedgemalaysia.com.

El apoyo gubernamental también ha sido notable: las autoridades aprobaron nuevos desarrollos de parques industriales (incluidos en otros estados, para descentralizar parte del crecimiento) y ofrecen incentivos para inversiones en manufactura y logística. Por ejemplo, la East Coast Rail Link (ECRL) en construcción y otros proyectos de tránsito mejorarán la conectividad y podrían impulsar nuevos centros logísticos en las afueras de KL theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Con el comercio electrónico aún en expansión y las empresas reconfigurando las cadenas de suministro, se espera que la demanda de bodegas y centros de distribución siga siendo sólida. La principal preocupación es la escasez de instalaciones modernas listas para usar; por ello, los desarrolladores están construyendo activamente almacenes, aunque los altos costos de construcción moderan el ritmo. En general, se prevé que el sector de inmuebles industriales de KL sea uno de los mejores desempeños en 2025, con baja vacancia y crecimiento estable de rentasstarproperty.my edgeprop.sg. Los valores de capital para activos logísticos prime han estado en aumento, y esta tendencia debería continuar dada la compresión de rendimientos y el fuerte apetito inversor por REITs industriales y carteras.

Hospitalidad y Otros

El sector hotelero en Kuala Lumpur está en alza a medida que se recuperan el turismo y los viajes de negocios. La ocupación hotelera y las tarifas de habitaciones mejoraron a lo largo de 2023–24, y una ola de nuevas aperturas de hoteles de lujo está prevista para los próximos años. Solo en KL, al menos el 61% de las habitaciones de hotel próximas a inaugurarse son de categoría cinco estrellas theedgemalaysia.com. Entre los lanzamientos de alto nivel se incluyen el Park Hyatt Kuala Lumpur (en la cima de Merdeka 118, abierto en 2023) y el próximo SO/ Sofitel en Oxley Towers en Jalan Ampang theedgemalaysia.com, entre otros. Estas adiciones incrementarán la competencia en el segmento más alto, pero también consolidarán la oferta de KL para turistas y viajeros de negocios de alto nivel. El impulso del gobierno para aumentar la llegada de turistas (por ejemplo, campañas dirigidas para 2025) se espera que respalde el mercado hotelero.

Otros segmentos como la tierra para desarrollo en KL siguen activos: grandes extensiones para remodelación (especialmente terrenos industriales en desuso o liberación de terrenos gubernamentales) continúan atrayendo el interés de los desarrolladores, dado el potencial de crecimiento de la ciudad. Por ejemplo, operaciones de compraventa de terrenos importantes en 2024 involucraron parcelas que se están preparando para nuevos proyectos mixtos (a menudo orientados al tránsito). Sin embargo, con tanta construcción en curso, los desarrolladores prestan atención a la planificación escalonada.

En general, el sector inmobiliario comercial en Kuala Lumpur se está recuperando, pero enfrenta una dinámica de mercado de dos niveles: los activos nuevos y de alta calidad están captando la demanda y logrando un mejor desempeño, mientras que las propiedades más antiguas necesitan ser reposicionadas. Los inversionistas son más optimistas respecto a logística y oficinas prime, cautelosamente optimistas sobre retail prime y hoteles, y más críticos con activos envejecidos o desarrollos especulativos.

Tendencias y Pronósticos de Precios de Propiedades por Segmento

Los precios de las propiedades residenciales en Kuala Lumpur se espera que continúen en una trayectoria de crecimiento moderado en 2025 y en los próximos años. Después de un modesto aumento de ~3–4% en 2024 para el Valle de Klang en promedio edgeprop.my bambooroutes.com, la mayoría de los analistas prevé incrementos anuales de precios en dígitos bajos a medios en adelante, aproximadamente 2% a 5% por año en 2025–2026 a nivel nacional bambooroutes.com bambooroutes.com. Kuala Lumpur, al ser un mercado principal, podría situarse en el extremo superior de ese rango si se mantiene la demanda, aunque no se anticipan aumentos de dos dígitos significativos en el corto plazo bambooroutes.com. El aumento de los costos de construcción (materiales y mano de obra) está ejerciendo una presión al alza sobre los precios de las viviendas nuevas, y se espera que los desarrolladores trasladen parte de estos costos bambooroutes.com edgeprop.my. Por lo tanto, los nuevos lanzamientos bien ubicados en KL pueden estar a precios más altos, pero las limitaciones de asequibilidad pondrán un límite a cuánto pueden aumentar los precios en el mercado masivo. Los expertos de la industria describen la perspectiva de precios como un crecimiento “medido”: no un auge, sino avances estables en línea con el crecimiento económico y las tendencias de ingresos.

En cuanto a los tipos de propiedad:

Condominios/Apartamentos con servicios: Las viviendas de gran altura en KL han experimentado una apreciación suave en general, con los apartamentos con servicios destacándose últimamente. En 2024, el precio promedio de los apartamentos con servicios en el Valle de Klang aumentó ~5.6% hasta alrededor de RM591 por pie cuadrado edgeprop.my, después de varios años de estancamiento. (Ver la figura a continuación para la tendencia reciente.) Los valores de los condominios de lujo en el área de KLCC se mantienen aproximadamente estables o con una ligera alza (índice prime +0.2% año con año) theedgemalaysia.com, mientras que los condominios de gama media en los suburbios de KL se valorizaron un poco más rápido (por ejemplo, alrededor del 3–6% año con año en proyectos selectos). Para 2025–2027, se prevé que los precios de los condominios aumenten lentamente a un ritmo modesto, quizás ~3% anual en zonas prime y un poco más en áreas de clase media donde hay demanda acumulada bambooroutes.com. Un segmento optimista es el de los Desarrollos Orientados al Tránsito (TODs): condominios integrados con nuevas estaciones de MRT/LRT, que podrían alcanzar precios premium y ver mayores ganancias de capital debido a su conectividad y conveniencia. Por otro lado, la sobresaturación de condominios en ciertas ubicaciones (muchos edificios nuevos terminando en Mont’Kiara, KLCC, etc.) probablemente restringirá el crecimiento de precios allí, salvo un aumento en la compra extranjera. Esperamos una divergencia continua: los condominios de máxima calidad y únicos mantendrán sus valores o subirán, mientras que las unidades menos diferenciadas en zonas sobresaturadas podrían tener dificultades para apreciarse.

Casas unifamiliares: Las propiedades de tipo «landed» (casas adosadas, semi-independientes, casas independientes) en Kuala Lumpur siguen siendo limitadas en oferta y, en general, mantienen precios elevados. Muchas casas en barrios exclusivos (Bangsar, Damansara Heights, Taman Tun Dr Ismail, etc.) de hecho registraron un crecimiento de precios de dos dígitos en 2024 edgeprop.my, debido a la escasez de oferta y la alta demanda entre los compradores locales que desean mejorar su vivienda. Por ejemplo, las casas adosadas de dos pisos en la zona de Bangsar/Bukit Bintang/Centro de la ciudad promediaron alrededor de RM639 por pie cuadrado, aumentando aproximadamente un 12% interanual edgeprop.my. De cara al futuro, se espera que las casas unifamiliares en KL mantengan firmemente su valor y sigan subiendo quizás alrededor de un 5% anual, ya que la demanda supera con mucho a la oferta en las zonas consolidadas. Las casas unifamiliares de las afueras de Gran KL (por ejemplo, en los límites de Selangor) podrían experimentar tasas de crecimiento ligeramente menores, pero aún positivas. Una tendencia a observar es la demanda que se traslada a nuevos desarrollos de urbanizaciones justo fuera de KL; con muchas familias jóvenes sin poder acceder al mercado de casas de KL, áreas en Selangor (Sungai Buloh, Rawang, Seri Kembangan, etc.) están ofreciendo opciones más asequibles y podrían ver una apreciación de precios considerable partiendo de un nivel bajo. En general, las propiedades tipo landed siguen siendo el activo preferido para muchos compradores malayos, y en KL son un verdadero lujo; por lo tanto, su perspectiva de precios es sólida salvo una recesión económica.

Resumen de previsiones: En resumen, se proyecta que el mercado inmobiliario de Kuala Lumpur crezca de forma gradual. Las autoridades y consultorías pronostican que los precios de viviendas en Malasia aumentarán alrededor de un 2–5% anual en 2025–26, con KL superando ligeramente la media nacional bambooroutes.com. Los rendimientos de alquiler en KL son saludables (comúnmente 4–5% para condominios, más para oficinas/industrial), lo que debería seguir atrayendo el interés de los inversores. Las perspectivas a mediano y largo plazo (5+ años) son optimistas: una estimación prevé un CAGR de ~6.6% en los precios inmobiliarios de Malasia de 2025 a 2033 bambooroutes.com bambooroutes.com, considerando el crecimiento económico y la urbanización. Para los próximos años, se espera un crecimiento de precios constante pero poco espectacular, con un rendimiento que variará ampliamente según el segmento y la ubicación. Los bienes raíces en Kuala Lumpur son accesibles en comparación con los estándares regionales y ofrecen valor, pero carecen de catalizadores a corto plazo para un auge a menos que haya un repunte en la inversión extranjera o un gran impulso económico theedgemalaysia.com.

Principales proyectos de desarrollo en Kuala Lumpur

Varios proyectos inmobiliarios transformadores están en marcha o en proyecto en Kuala Lumpur, listos para remodelar el paisaje de la ciudad y crear nuevos focos inmobiliarios en los próximos años. A continuación se presentan algunos de los proyectos más significativos y su estado: