Perspectivas del Mercado Inmobiliario de Taipéi 2025: Tendencias, Pronósticos y Claves

Resumen de las condiciones del mercado en 2025

El mercado inmobiliario de Taipéi en 2025 está experimentando una notable desaceleración después de varios años de intenso crecimiento. Los volúmenes de transacciones han caído drásticamente y el impulso de los precios se ha estancado en medio de condiciones crediticias más estrictas e incertidumbres económicas taipeitimes.com taipeitimes.com. En el primer trimestre de 2025, solo se registraron unas 63,000 transferencias de propiedades a nivel nacional, lo que supone una caída del 20% interanual y el volumen más bajo en ocho años taipeitimes.com. En las seis ciudades más grandes de Taiwán (incluida Taipéi), las transacciones de viviendas se desplomaron más del 20% interanual a mediados de 2025 taipeitimes.com. Esta desaceleración sigue a un período de intensa actividad en 2024; por ejemplo, las ventas de viviendas en el primer semestre de 2024 se dispararon un 27% interanual en medio de la recuperación económica taipeitimes.com. Sin embargo, la percepción cambió a finales de 2024, cuando los vientos en contra de la economía global y las nuevas restricciones crediticias enfriaron la confianza de los compradores.

Varios factores están contribuyendo a la caída del mercado inmobiliario de Taipéi en 2025. La implementación por parte del Banco Central de controles selectivos de crédito hipotecario (a partir de septiembre de 2024) ha elevado los costos de financiamiento y reducido el apalancamiento para los compradores taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Ahora los bancos requieren pagos iniciales más altos (las razones préstamo-valor se redujeron aproximadamente 10 puntos porcentuales para segundas viviendas) y han eliminado los períodos de gracia solo con intereses, haciendo que la financiación sea más estricta taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Los potenciales compradores también están siendo cautelosos: casi el 80% de los encuestados que buscan vivienda prefieren “esperar al margen” al menos hasta 2026 debido a la economía incierta y al crédito más estricto taipeitimes.com taipeitimes.com. El PIB de Taiwán sigue creciendo (alrededor del 3% previsto para 2025) y las tasas de interés se mantienen relativamente estables cbreemail.com, pero los altos costos de financiamiento (tasas hipotecarias ~2.5%+ incluso en bancos estatales taipeitimes.com) y las tensiones comerciales globales están minando la confianza en el mercado inmobiliario.

De manera crítica, los precios de la vivienda en Taipéi han comenzado una corrección modesta. Esto no es un colapso, pero la apreciación exagerada de 2020–2024 se ha estabilizado. En el cuarto trimestre de 2024, los precios de la vivienda a nivel nacional cayeron un 6,6 % con respecto al trimestre anterior, y las seis principales ciudades vieron disminuciones de precios taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Los precios en la Ciudad de Taipéi bajaron alrededor de un 3% en el cuarto trimestre (vs. el primer trimestre de 2024), una caída relativamente leve en comparación con correcciones más pronunciadas en ciudades del sur como Kaohsiung (-10%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Para el primer trimestre de 2025, el precio promedio de la vivienda en Taipéi se situaba en aproximadamente NT$1,233 millones por ping (~US$38,000 por 3.3m²), el más alto de Taiwán taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, pero el crecimiento se ha aplanado. Más vendedores están reduciendo sus precios de venta para concretar transacciones, siendo comunes los descuentos del 10 al 12 % sobre el precio de lista en Taipéi, la brecha más amplia desde la era de la pandemia taipeitimes.com taipeitimes.com. En resumen, el mercado de 2025 se caracteriza por una demanda debilitada, mayor inventario y un suave ablandamiento de los precios, especialmente en los segmentos y regiones que experimentaron el mayor aumento.

Tendencias de Bienes Raíces Residenciales en 2025

El sector de la propiedad residencial en Taipéi ha pasado de ser un mercado dominado por los vendedores a uno más equilibrado e incluso favorable para los compradores en 2025. Los compradores de vivienda tienen más poder de negociación que en años anteriores. Según Evertrust, el rango promedio de negociación (diferencia entre el precio solicitado y el de cierre) se amplió a alrededor de 10–12% a principios de 2025, mientras que en el pico del mercado a mediados de 2024 estaba en un solo dígito taipeitimes.com taipeitimes.com. Los vendedores en Taipéi lideraron con los mayores descuentos (alrededor de un 12,8% menos del precio inicial en promedio), seguidos por Nueva Taipéi (11,5%) y Tainan (11,1%) taipeitimes.com taipeitimes.com. Esto indica que los potenciales compradores están logrando obtener concesiones en los precios, una tendencia impulsada por el entorno crediticio más estricto y una mayor oferta.

La oferta de viviendas ha aumentado considerablemente. Un récord de 100.000 nuevas unidades habitacionales están previstas para completarse en todo Taiwán en 2025, lo que ha generado preocupaciones sobre un posible exceso de oferta en algunas regiones taipeitimes.com. Si bien la ciudad de Taipéi en sí tiene poco terreno disponible para grandes nuevos desarrollos, el área metropolitana de Gran Taipéi (incluyendo Nueva Taipéi) ha visto numerosos proyectos en los últimos años. Es de destacar que los inicios de construcción (nuevas obras) en 2024 cayeron a un mínimo de cinco años a nivel nacional a medida que los desarrolladores se volvieron cautelosos taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. En algunas áreas con altas existencias, por ejemplo, las zonas de renovación urbana de Nueva Taipéi, los constructores realmente retrasaron o redujeron los proyectos a finales de 2024 tras el endurecimiento crediticio taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Esta reducción en la construcción podría moderar eventualmente el crecimiento de la oferta. Pero a corto plazo, el inventario de viviendas en Taipéi es abundante gracias al boom constructivo previo, y el stock sin vender se mantiene elevado (muchos desarrolladores siguen poseyendo numerosas unidades en preventa sin vender) taiwannews.com.tw. Como resultado, los compradores tienen más opciones y sienten menos urgencia, lo que enfría aún más la presión sobre los precios.

Las tendencias de precios de viviendas varían según el segmento. En el mercado de preventa (nueva construcción), los precios se mantienen relativamente altos, impulsados por el optimismo anterior de los desarrolladores, pero las tasas de ventas han disminuido. En el segundo trimestre de 2024, el precio promedio nacional de preventa alcanzó los NT$530,300 por ping (≈NT$16 millones por un apartamento de 30 ping), un aumento del 6.7% respecto al trimestre anterior taipeitimes.com taipeitimes.com. Sin embargo, para el cuarto trimestre de 2024, surgieron señales de corrección de precios incluso en nuevos proyectos. El precio medio nacional de la vivienda cayó a aproximadamente NT$338,600 por ping en el cuarto trimestre taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, y los recortes de precios de alrededor del 6% se volvieron comunes para mover inventario taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Los proyectos principales de Taipéi aún mantienen una prima (a menudo más de NT$1 millón por ping), pero los vendedores ahora son más flexibles bajo presión. Como señaló un analista, a diferencia de los años de auge cuando los propietarios mantenían firmes sus precios, muchos vendedores en 2025 están dispuestos a negociar o bajar los precios de venta para deshacerse de las unidades taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Esto es especialmente cierto para los inversionistas que poseen múltiples propiedades, quienes enfrentan mayores costos de tenencia debido a nuevos impuestos y reglas de préstamo (detallado en una sección posterior).

La demografía de los compradores en el mercado residencial de Taipéi también está cambiando. Las políticas gubernamentales que favorecen a los propietarios primerizos están teniendo un efecto: la proporción de compradores por primera vez aumentó de aproximadamente un 57% a principios de 2023 a 61.4% para finales de 2024, lo que indica una mayor presencia de usuarios finales genuinos en el mercado taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Familias jóvenes y personas solteras están reingresando cautelosamente, favorecidas por hipotecas especiales (por ejemplo, el programa de Vivienda Nueva para Jóvenes) y el retiro de inversores. De hecho, los hogares unipersonales y de familias pequeñas ahora dominan Taipéi: casi la mitad de los hogares taiwaneses son de una o dos personas taipeitimes.com. Taipéi, Nuevo Taipéi y Kaohsiung tienen una cantidad particularmente alta de viviendas ocupadas por una sola persona taipeitimes.com. Esta tendencia demográfica implica una fuerte demanda de unidades más pequeñas y viviendas tipo “una casa por persona”, en línea con el objetivo del gobierno de “un propietario, una vivienda” taipeitimes.com. Correspondientemente, la demanda especulativa de lujo se ha retraído. Incluso las áreas que experimentaron una fiebre debido a noticias de la industria tecnológica (por ejemplo, regiones cercanas a nuevas fábricas de semiconductores de TSMC) se han enfriado. Una encuesta a inicios de 2025 mostró expectativas mixtas sobre los precios de viviendas cerca de las instalaciones planificadas de TSMC, con poco más de la mitad de los encuestados esperando aún aumentos de precios y el resto prediciendo estabilidad o caídas taipeitimes.com. Esta ambivalencia refleja la conciencia de que los auges impulsados por la tecnología pueden invertirse si los proyectos se estancan o si la especulación va demasiado por delante de los fundamentos.

En el lado del alquiler, los alquileres residenciales en Taipéi se han mantenido relativamente estables y con un rendimiento bajo en relación con los precios. Los rendimientos de alquiler en Taipéi promedian solo alrededor del 2% anual, lo que está entre los más bajos de Asia investasian.com investasian.com. Esto significa que comprar para alquilar no es muy rentable, y muchos inversores contaban en su lugar con la apreciación del capital. Con el crecimiento de precios desacelerándose, algunos potenciales arrendadores están reconsiderando su estrategia, y más viviendas pueden volver al mercado de venta. La crisis de asequibilidad sigue siendo grave: la relación precio de la vivienda-ingresos en Taiwán ronda entre 15 y 20, y en Taipéi puede tomar aproximadamente 40 años de ingresos promedio poder pagar un apartamento modesto investasian.com investasian.com. Esto ha provocado protestas públicas por la justicia en la vivienda, la salida de población de Taipéi (más de 20,000 residentes netos dejaron la Ciudad de Taipéi en el primer trimestre de 2025, a menudo en busca de viviendas más baratas en los suburbios) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, y continuos esfuerzos gubernamentales para contener los precios.

En resumen, el mercado residencial de Taipéi en 2025 está en una fase de enfriamiento: los volúmenes de ventas han bajado, el crecimiento de precios está dando paso a una leve caída, y la especulación impulsada por el apalancamiento está disminuyendo. Los usuarios finales están recuperando lentamente el control, y el mercado es más saludable en el sentido de que se está eliminando el exceso. Sin embargo, los desafíos de asequibilidad persisten, y un verdadero mercado de compradores dependerá de mayores ajustes de precios o un aumento de los ingresos.

Tendencias del sector inmobiliario comercial (oficinas, comercios e industrial)

El sector inmobiliario comercial en Taipéi muestra un panorama mixto en 2025, con el sector de oficinas enfrentando desafíos mientras que algunos segmentos industriales/logísticos se mantienen robustos. Según la perspectiva de CBRE, las tasas de vacancia en oficinas están aumentando y se espera que alcancen un máximo de siete años en 2025 cbreemail.com. Está entrando nueva oferta al mercado, incluyendo varias torres de oficinas premium en los distritos de Xinyi y Nangang, superando la demanda actual de inquilinos. Este aumento en la oferta está convirtiendo el mercado de oficinas de Taipéi en un entorno favorable para los inquilinos, un cambio radical tras años de baja vacancia. Es probable que los propietarios de edificios antiguos o no privilegiados enfrenten una mayor competencia y tal vez necesiten ofrecer incentivos o bajar los alquileres para atraer inquilinos. De hecho, muchas empresas están emprendiendo mudanzas de “vuelo hacia la calidad” cbreemail.com, trasladándose a edificios más nuevos con mejores servicios y dejando atrás oficinas antiguas. Como resultado, el poder de negociación de los propietarios se ve erosionado en el segmento de oficinas, y se espera que el crecimiento de rentas sea moderado en 2025.

Mientras tanto, el sector de propiedades comerciales en Taipéi está mejorando cautelosamente, pero no sin desafíos. La confianza del consumidor ha sido algo inestable debido a la volatilidad en el mercado de valores y la incertidumbre económica global cbreemail.com. Por ello, los minoristas están expandiéndose cuidadosamente, enfocándose en ubicaciones y formatos comprobados. El segmento de comercios de lujo (especialmente en las áreas alrededor de Taipei 101/Xinyi y Zhongshan) ha experimentado un repunte a medida que el turismo se reanuda en Asia, pero los comercios de barrio y los centros comerciales aún se están recuperando de los cambios hacia el comercio electrónico durante la pandemia. El crecimiento del comercio electrónico sigue impulsando la demanda de espacios de logística y almacenamiento modernos cbreemail.com. El sector inmobiliario industrial de Taipéi, en particular los almacenes y centros de distribución de última milla, sigue siendo un punto destacado. Las empresas están invirtiendo en infraestructura de la cadena de suministro; grandes firmas de comercio electrónico y logística de terceros (3PL) buscan instalaciones logísticas de alta calidad en las áreas de Nuevo Taipéi y Taoyuan, donde hay disponibilidad de terrenos cbreemail.com. Esto ha mantenido la vacancia industrial baja y los alquileres relativamente firmes.

Vale la pena señalar que el sector inmobiliario comercial de Taipéi también está influenciado por cambios económicos más amplios. La ciudad no es un centro financiero regional al nivel de Hong Kong o Singapur, pero sí es sede de fabricantes de tecnología y empresas de servicios. A medida que parte de la producción tecnológica se expande fuera de Taiwán, y con más personas adoptando el trabajo remoto o híbrido, la absorción de oficinas se ha desacelerado. CBRE informa que estas tendencias, combinadas con nuevas entregas, harán que 2025 sea un año desafiante para los arrendadores de oficinas cbreemail.com. Por el contrario, cualquier repunte económico o estabilización en la política comercial (por ejemplo, resolución de las fricciones comerciales entre EE. UU. y China) podría mejorar la confianza empresarial y así aumentar la demanda de oficinas y espacios comerciales. Por ahora, las empresas siguen siendo cautelosas con los costos: vemos empresas consolidando oficinas u optando por espacios más pequeños en coworking o espacios flexibles en lugar de arrendamientos convencionales grandes.

En resumen, el mercado inmobiliario comercial en Taipéi 2025 se puede caracterizar como un panorama en evolución:

Oficinas: Aumento de la vacancia y mayor poder de negociación para los inquilinos mientras la oferta llega a su punto máximo cbreemail.com. El crecimiento de renta está plano y los edificios más antiguos, especialmente los no prime, enfrentan presión.

Aumento de la vacancia y mayor poder de negociación para los inquilinos mientras la oferta llega a su punto máximo cbreemail.com. El crecimiento de renta está plano y los edificios más antiguos, especialmente los no prime, enfrentan presión. Comercial: Expansión lenta; el comercio prime mantiene su valor, pero la demanda general está moderada por el gasto cauteloso del consumidor cbreemail.com.

Expansión lenta; el comercio prime mantiene su valor, pero la demanda general está moderada por el gasto cauteloso del consumidor cbreemail.com. Industrial/Logística: Fuerte demanda de almacenes y centros logísticos gracias al comercio electrónico y las inversiones en la cadena de suministro cbreemail.com. Este subsector es un líder, con rentas estables o en aumento y baja vacancia en instalaciones modernas.

Los inversores en el mercado comercial de Taipéi están cambiando su enfoque: algunos inversores institucionales locales (por ejemplo, aseguradoras) siguen destinando fondos al sector inmobiliario en 2025, pero en general se espera que los volúmenes de inversión inmobiliaria disminuyan en 2025 debido al enfriamiento del mercado cbreemail.com. Quienes invierten muestran preferencia por los sectores industriales y nicho, o activos prime, en lugar de proyectos especulativos de oficinas. Los sectores de oficinas y comercios pueden necesitar esperar un “aterrizaje suave” económico más claro antes de registrar un nuevo crecimiento.

Pronósticos y Proyecciones para los Próximos Años

De cara al futuro, la mayoría de los analistas predicen que el mercado inmobiliario de Taipéi tendrá un aterrizaje suave en lugar de una caída dramática, pero seguirá siendo lento a corto plazo. Evertrust, la mayor correduría de Taiwán, pronostica que el total de transacciones inmobiliarias a nivel nacional probablemente caerá por debajo de 280,000 unidades en 2025, bajando desde más de 300,000 en 2024, a medida que el mercado continúa enfriándose taipeitimes.com taipeitimes.com. Se espera que los moderados descensos de precios continúen hasta 2025 –de solo unos pocos puntos porcentuales– a menos que ocurra un gran impacto. “No estamos viendo un desplome del mercado, pero tampoco hay impulso para una recuperación,” explicó el director general de Evertrust en junio taipeitimes.com taipeitimes.com. En otras palabras, la expectativa básica es de menor volumen de ventas y una corrección moderada de precios en adelante taipeitimes.com.

Los factores clave que informan estas proyecciones incluyen:

Crédito aún restringido : El Banco Central ha señalado que mantendrá restricciones selectivas a las hipotecas hasta que los precios se estabilicen. A principios de 2025, las relaciones préstamo-valor para segundas viviendas rondan el 60 % (incluso menos para propiedades de lujo) y los bancos están exigiendo rigurosos controles de ingresos taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Con el financiamiento “ya no libre de fricciones” , la demanda especulativa debería seguir siendo moderada taipeitimes.com taipeitimes.com. Se espera que las tasas de interés se mantengan estables o solo suban suavemente, lo que proporciona algo de estabilidad cbreemail.com, pero hay poca expectativa de recortes que estimulen nuevos préstamos. En resumen, las condiciones crediticias probablemente mantendrán el mercado bajo control durante 2025.

: El Banco Central ha señalado que mantendrá restricciones selectivas a las hipotecas hasta que los precios se estabilicen. A principios de 2025, las relaciones préstamo-valor para segundas viviendas rondan el 60 % (incluso menos para propiedades de lujo) y los bancos están exigiendo rigurosos controles de ingresos taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Con el financiamiento , la demanda especulativa debería seguir siendo moderada taipeitimes.com taipeitimes.com. Se espera que las tasas de interés se mantengan estables o solo suban suavemente, lo que proporciona algo de estabilidad cbreemail.com, pero hay poca expectativa de recortes que estimulen nuevos préstamos. En resumen, durante 2025. Exceso de oferta y pipeline de construcción : La ola de finalizaciones en 2025 añade oferta en los segmentos residencial y comercial. La alta nueva oferta – por ejemplo, 100,000 viviendas nuevas a nivel nacional en 2025 – tomará tiempo en ser absorbida taipeitimes.com. Sin embargo, los indicadores líderes sugieren una desaceleración en la oferta futura: los inicios de construcción cayeron en 2024, lo que significa que menos proyectos nuevos llegarán al mercado en 2026-2027 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Muchos desarrolladores pospusieron proyectos después del endurecimiento crediticio en septiembre, especialmente en áreas con exceso de oferta taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Esto podría realmente ayudar a equilibrar el mercado a mediano plazo. Sin embargo, para 2025-26, los compradores se beneficiarán de abundantes opciones y de que los desarrolladores liquiden inventario, manteniendo el crecimiento de precios contenido.

: La ola de finalizaciones en 2025 añade oferta en los segmentos residencial y comercial. La alta nueva oferta – por ejemplo, – tomará tiempo en ser absorbida taipeitimes.com. Sin embargo, los indicadores líderes sugieren una desaceleración en la oferta futura: los inicios de construcción cayeron en 2024, lo que significa que menos proyectos nuevos llegarán al mercado en 2026-2027 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Muchos desarrolladores pospusieron proyectos después del endurecimiento crediticio en septiembre, especialmente en áreas con exceso de oferta taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Esto podría realmente ayudar a equilibrar el mercado a mediano plazo. y de que los desarrolladores liquiden inventario, manteniendo el crecimiento de precios contenido. Posición de la política gubernamental : Los responsables políticos en Taiwán han demostrado determinación en la implementación de medidas de “justicia habitacional” para frenar la especulación y mejorar la asequibilidad. Las reformas fiscales (descritas más abajo) y los controles crediticios forman parte de esto. Se anticipa que el gobierno no suavizará estas medidas en los próximos años a menos que la economía se debilite gravemente. De hecho, nuevas medidas de endurecimiento son posibles si los precios vuelven a subir demasiado rápido taipeitimes.com. Este enfoque de política vigilante sugiere que cualquier recuperación del mercado será intencionadamente limitada . Un resurgimiento “frenético” como el de principios de 2024 es poco probable bajo el nuevo régimen regulatorio.

: Los responsables políticos en Taiwán han demostrado determinación en la implementación de medidas de para frenar la especulación y mejorar la asequibilidad. Las reformas fiscales (descritas más abajo) y los controles crediticios forman parte de esto. Se anticipa que el gobierno no suavizará estas medidas en los próximos años a menos que la economía se debilite gravemente. De hecho, son posibles si los precios vuelven a subir demasiado rápido taipeitimes.com. Este enfoque de política vigilante sugiere que . Un resurgimiento “frenético” como el de principios de 2024 es poco probable bajo el nuevo régimen regulatorio. Factores económicos y externos: Se prevé que la economía de Taiwán crezca modestamente (~2–3% por año) a corto plazo cbreemail.com, lo que respalda la demanda de vivienda pero no a un ritmo acelerado. Las industrias dependientes de las exportaciones enfrentan incertidumbre debido a las tensiones comerciales entre EE. UU. y China y al crecimiento global más lento. Además, el aumento de los riesgos geopolíticos a través del estrecho añade un nivel de cautela para los inversionistas taiwannews.com.tw. Salvo un gran impacto positivo (como un auge tecnológico o una repentina afluencia de capital extranjero), es probable que el lado de la demanda inmobiliaria permanezca cauteloso hasta 2025. En el lado positivo, el bajo desempleo y el crecimiento salarial en los sectores tecnológicos brindan un soporte subyacente para los fundamentos de la vivienda en Gran Taipéi, evitando cualquier colapso severo de la demanda taiwannews.com.tw.

En general, el consenso sobre las perspectivas del sector inmobiliario de Taipéi para los próximos años es el de una suave corrección y meseta. Se espera que los precios bajen levemente o se mantengan estables, en lugar de aumentar. El volumen de transacciones puede mantenerse por debajo de los promedios recientes mientras compradores y vendedores ajustan expectativas. Los analistas lo describen como una fase “lenta” o “estancada” taiwannews.com.tw: esencialmente, una necesaria etapa de enfriamiento después de un período de exuberancia.

Para los posibles compradores de vivienda, este pronóstico significa mejores oportunidades por delante: más margen para negociar y posiblemente ligeras rebajas en los precios, especialmente en zonas o tipos de propiedad que sobrepasaron su valor. Como señaló un gerente de Chinatrust Real Estate, las condiciones actuales son “mejores para los compradores con necesidades genuinas” porque los vendedores son ahora más flexibles taiwannews.com.tw. Para los inversionistas, las perspectivas de ganancias de capital a corto plazo parecen limitadas; es poco probable que los rendimientos de alquiler mejoren notablemente, por lo que los costos de mantenimiento frente a los retornos deben evaluarse cuidadosamente.

Mirando más allá de 2025, una vez que el mercado termine su corrección y si la economía de Taiwán se mantiene estable, la trayectoria a largo plazo de la propiedad en Taipéi es cautelosamente optimista, pero no explosiva. Taipéi es la capital política y económica, y el suministro de suelo está limitado, por lo que la vivienda seguirá siendo demandada. Los cambios demográficos (envejecimiento de la población, hogares más pequeños) podrían limitar el crecimiento de la demanda, pero la renovación urbana y el desarrollo de la industria tecnológica (por ejemplo, centros de IA y de semiconductores) podrían aportar nuevos impulsores. Es importante destacar que, si la inflación y las tasas de interés disminuyen en los próximos años, parte de la demanda reprimida podría volver al mercado. Los expertos locales predicen un “aterrizaje suave” en 2025, con una posible y suave recuperación posterior cbreemail.com; sin embargo, cualquier repunte futuro probablemente será mucho más moderado que las alzas anuales de dos dígitos vistas en 2021–2022.

Impactos de las políticas gubernamentales, impuestos y regulaciones

El gobierno de Taiwán ha sido proactivo en la implementación de políticas para enfriar el mercado inmobiliario y promover la asequibilidad, y estas medidas están moldeando significativamente la dinámica del sector inmobiliario de Taipéi en 2025. Las principales herramientas de política incluyen reformas fiscales, controles de crédito y restricciones regulatorias:

Controles selectivos de crédito: El Banco Central de Taiwán ha introducido múltiples rondas de endurecimiento de hipotecas (a finales de 2024, era la sétima ronda de tales controles taiwannews.com.tw). En septiembre de 2024 , nuevas reglas redujeron las relaciones préstamo-valor (LTV) permitidas para segundas hipotecas en un 10%, y aún más para terceras viviendas y propiedades de lujo taiwanhousing.tw. Por ejemplo, un comprador que antes podía pedir prestado el 80% para una segunda propiedad ahora solo podría obtener entre el 60% y el 70%. Además, los periodos de gracia solo de intereses en las hipotecas fueron eliminados: todos los prestatarios deben comenzar a pagar el principal de inmediato taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Estas reglas, que inicialmente apuntaron a las seis grandes ciudades, se expandieron a nivel nacional para evitar flujos especulativos hacia ciudades más pequeñas taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. El impacto ha sido profundo: los bancos ahora exigen mayores pagos iniciales (a menudo del 30–40% incluso para compradores locales, y en la práctica más del 50% de pago inicial para muchos compradores extranjeros ) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Hay controles de ingresos y antecedentes más estrictos para eliminar los falsos “compradores por primera vez” que en realidad son testaferros de inversionistas taipeitimes.com. En general, obtener una hipoteca en Taipéi es mucho más difícil ahora que hace un par de años; una medida deliberada para limitar el apalancamiento y enfriar la especulación.

El Banco Central de Taiwán ha introducido múltiples rondas de endurecimiento de hipotecas (a finales de 2024, era la sétima ronda de tales controles taiwannews.com.tw). En , nuevas reglas redujeron las permitidas para segundas hipotecas en un 10%, y aún más para terceras viviendas y propiedades de lujo taiwanhousing.tw. Por ejemplo, un comprador que antes podía pedir prestado el 80% para una segunda propiedad ahora solo podría obtener entre el 60% y el 70%. Además, los en las hipotecas fueron eliminados: todos los prestatarios deben comenzar a pagar el principal de inmediato taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Estas reglas, que inicialmente apuntaron a las seis grandes ciudades, se expandieron a nivel nacional para evitar flujos especulativos hacia ciudades más pequeñas taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. El impacto ha sido profundo: los bancos ahora exigen mayores pagos iniciales (a menudo del 30–40% incluso para compradores locales, y en la práctica ) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Hay controles de ingresos y antecedentes más estrictos para eliminar los falsos “compradores por primera vez” que en realidad son testaferros de inversionistas taipeitimes.com. En general, que hace un par de años; una medida deliberada para limitar el apalancamiento y enfriar la especulación. “Impuesto a la Acumulación de Viviendas 2.0” y Reformas del Impuesto sobre la Propiedad: A mediados de 2024, Taiwán aprobó importantes reformas fiscales sobre la vivienda destinadas a penalizar la propiedad de múltiples viviendas y fomentar la ocupación por parte del propietario. Conocido comúnmente como Impuesto a la Acumulación de Viviendas 2.0, el nuevo sistema elevó las tasas anuales de impuesto sobre la propiedad para las viviendas no ocupadas por el propietario a un 2%–4.8% (desde el anterior 1.5%–3.6%), mientras que redujo la tasa para las viviendas principales ocupadas por el propietario al 1% (desde el 1.2%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Esto entró en vigor en julio de 2024 con impuestos pagaderos desde 2025. Es importante destacar que la ley cambió la forma en la que las autoridades cuentan la propiedad de viviendas: en lugar de hacerlo por ciudad, ahora es un registro nacional , impidiendo que los inversores reclamen múltiples “viviendas principales” en diferentes ciudades para evadir impuestos más altos taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Para los propietarios en Taipéi, esto significa que si tienes dos o más casas en cualquier lugar de Taiwán que no se alquilan para fines sociales o no son tu residencia, enfrentarás una factura de impuestos mucho más elevada. Por otro lado, los propietarios que realmente ocupan su vivienda (incluidos los residentes extranjeros con permisos de residencia local) se benefician: los residentes extranjeros permanentes en Taiwán que viven en su casa ahora son elegibles para la misma tasa reducida del 1% del impuesto sobre la vivienda de uso propio taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Se estima que unos 16,000 extranjeros se beneficiarán de estas tasas preferenciales a partir de 2025, siempre y cuando registren su residencia y no la alquilen taipeitimes.com taipeitimes.com. Esta política subraya la postura del gobierno de “vivienda para uso, no para especulación”. Los primeros indicios muestran que está funcionando: la exención fiscal para una sola vivienda y el mayor costo de mantener viviendas adicionales han impulsado a más propietarios a vender sus unidades secundarias y han aumentado la proporción de compradores de primera vivienda taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw.

A mediados de 2024, Taiwán aprobó importantes destinadas a penalizar la propiedad de múltiples viviendas y fomentar la ocupación por parte del propietario. Conocido comúnmente como Impuesto a la Acumulación de Viviendas 2.0, el nuevo sistema (desde el anterior 1.5%–3.6%), mientras que (desde el 1.2%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Esto entró en vigor en julio de 2024 con impuestos pagaderos desde 2025. Es importante destacar que la ley cambió la forma en la que las autoridades cuentan la propiedad de viviendas: en lugar de hacerlo por ciudad, ahora es un , impidiendo que los inversores reclamen múltiples “viviendas principales” en diferentes ciudades para evadir impuestos más altos taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Para los propietarios en Taipéi, esto significa que si tienes dos o más casas en cualquier lugar de Taiwán que no se alquilan para fines sociales o no son tu residencia, enfrentarás una factura de impuestos mucho más elevada. Por otro lado, los propietarios que realmente ocupan su vivienda (incluidos los residentes extranjeros con permisos de residencia local) se benefician: los en Taiwán que viven en su casa ahora son elegibles para la misma tasa reducida del 1% del impuesto sobre la vivienda de uso propio taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Se estima que unos 16,000 extranjeros se beneficiarán de estas tasas preferenciales a partir de 2025, siempre y cuando registren su residencia y no la alquilen taipeitimes.com taipeitimes.com. Esta política subraya la postura del gobierno de “vivienda para uso, no para especulación”. Los primeros indicios muestran que está funcionando: la exención fiscal para una sola vivienda y el mayor costo de mantener viviendas adicionales han impulsado a más propietarios a vender sus unidades secundarias y han aumentado la proporción de compradores de primera vivienda taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Impuesto sobre ganancias de capital y especulación: Incluso antes, en julio de 2021, Taiwán introdujo impuestos más estrictos sobre las transacciones inmobiliarias a corto plazo para desalentar la especulación english.ey.gov.tw. Bajo estas normas, a menudo llamadas impuesto consolidado sobre ingresos de vivienda y terrenos 2.0, las propiedades vendidas dentro de los 2 años de la compra incurren hasta un 45% de impuesto sobre las ganancias (y un 35% si se venden entre 2 y 5 años). Esto ha incrementado significativamente el costo de la especulación rápida. Para 2024, la evidencia de especulación (por ejemplo, reventas rápidas de contratos de preventa) había disminuido un poco, ya que mantener una propiedad solo unos pocos meses ya no es lucrativo debido a los impuestos punitivos english.ey.gov.tw. El gobierno también actuó contra los promotores que acaparan unidades nuevas sin vender; por ejemplo, existen impuestos más altos sobre el inventario de viviendas nuevas no vendidas para impulsar a los promotores a poner las unidades en el mercado taiwannews.com.tw. Taipéi, siendo un mercado principal, vio muchos de estos objetivos de política y, según algunos, se ha beneficiado: los datos de transacciones sugieren menos operaciones a ultra corto plazo y más anuncios de unidades previamente acaparadas, aliviando la presión alcista sobre los precios.

Incluso antes, en julio de 2021, Taiwán introdujo para desalentar la especulación english.ey.gov.tw. Bajo estas normas, a menudo llamadas impuesto consolidado sobre ingresos de vivienda y terrenos 2.0, las propiedades vendidas dentro de los 2 años de la compra incurren hasta un 45% de impuesto sobre las ganancias (y un 35% si se venden entre 2 y 5 años). Esto ha incrementado significativamente el costo de la especulación rápida. Para 2024, la evidencia de especulación (por ejemplo, reventas rápidas de contratos de preventa) había disminuido un poco, ya que english.ey.gov.tw. El gobierno también actuó contra los promotores que acaparan unidades nuevas sin vender; por ejemplo, existen impuestos más altos sobre el inventario de viviendas nuevas no vendidas para impulsar a los promotores a poner las unidades en el mercado taiwannews.com.tw. Taipéi, siendo un mercado principal, vio muchos de estos objetivos de política y, según algunos, se ha beneficiado: los datos de transacciones sugieren menos operaciones a ultra corto plazo y más anuncios de unidades previamente acaparadas, aliviando la presión alcista sobre los precios. Regulación de viviendas y vivienda social: Más allá de los impuestos, el gobierno de la ciudad de Taipéi y el gobierno nacional han tomado medidas regulatorias tales como el endurecimiento de las normas sobre la compra y cesión de preventas. Ahora las viviendas en preventa tienen requisitos de transparencia más estrictos y límites que impiden a los compradores vender el contrato antes de la finalización (una práctica especulativa común). Además, se han ampliado los programas de vivienda social: la Ciudad de Taipéi ha estado construyendo miles de unidades de alquiler asequible para residentes de bajos ingresos y jóvenes. Si bien aún no afecta mucho los precios en el mercado privado, la presencia de viviendas públicas busca ofrecer una alternativa y ejercer presión moral sobre los arrendadores de unidades en malas condiciones. El “Plan de Mercado Inmobiliario Saludable” en curso del gobierno central incluye medidas como un mayor control de las transacciones de terrenos de casas de campo (para evitar vacíos legales) y la prevención de un crédito excesivo al sector inmobiliario en detrimento de otros sectores mof.gov.tw.

El impacto combinado de estas políticas en 2025 es un mercado con mucho menos fiebre especulativa. Los inversionistas ahora enfrentan mayores costos de tenencia (impuestos anuales) y menor apalancamiento, lo que hace menos atractivo mantener apartamentos vacíos en Taipéi esperando que suban de precio. Muchos propietarios de varias viviendas están vendiendo unidades o absteniéndose de nuevas compras, lo que incrementa la oferta para los usuarios finales. Mientras tanto, los compradores genuinos se benefician de precios ligeramente más bajos y exenciones fiscales en su vivienda principal. En el lado regulatorio, el terreno de juego es un poco más justo: los compradores extranjeros, por ejemplo, son tratados más equitativamente en términos fiscales si realmente residen en su vivienda en Taipéi taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, aunque todavía enfrentan obstáculos bancarios (los bancos prefieren a locales o por lo menos a extranjeros con ingresos locales para hipotecas taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw).

Es importante señalar que estas medidas políticas no están exentas de efectos secundarios. Han contribuido a la caída actual en las ventas y en el sentimiento del mercado – esencialmente pinchando lo que algunos veían como una “burbuja” inmobiliaria. El Banco Central ha advertido que el mercado inmobiliario de Taiwán está sobreapalancado y busca evitar un aterrizaje forzoso similar al de China taiwannews.com.tw. Hasta ahora, parece estar ocurriendo una desinflación gradual de la burbuja: la caída de precios del 6.6% en el cuarto trimestre de 2024 fue resultado directo de las restricciones de crédito de septiembre y las inspecciones financieras más estrictas que “golpearon fuertemente al mercado” taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Los responsables políticos parecen estar dispuestos a tolerar una desaceleración a corto plazo para lograr estabilidad a largo plazo y mejoras en la asequibilidad de la vivienda. Compradores y vendedores en Taipéi se han adaptado a esta nueva normalidad de fuerte intervención gubernamental. Cualquiera que busque invertir o comprar debe estar al tanto de estas reglas – ignorarlas puede resultar costoso (por ejemplo, un comprador extranjero podría sorprenderse al necesitar un 50% de pago inicial y pagos completos inmediatos, o un inversionista podría calcular mal sus rendimientos con los nuevos impuestos).

En resumen, las políticas gubernamentales en 2025 están transformando fundamentalmente el sector inmobiliario de Taipéi: frenando la especulación, orientando el mercado hacia la actividad de usuarios finales y dirigiendo los precios poco a poco a niveles más sostenibles. Estas medidas son una de las razones clave por las que las perspectivas del mercado son estables o de crecimiento lento, en lugar de un auge o colapso.

Oportunidades y riesgos de inversión

Desde una perspectiva de inversión, el mercado inmobiliario de Taipéi en 2025 presenta una combinación de lecciones de cautela y oportunidades selectivas. El desempeño reciente del mercado sugiere que los inversores deben ser muy estratégicos y orientados al largo plazo, ya que obtener ganancias rápidas ya no es fácil. Aquí desglosamos las oportunidades y riesgos:

Oportunidades clave:

Condiciones de mercado favorables para compradores: La actual recesión ofrece a los compradores con suficiente capital la oportunidad de ingresar al mercado inmobiliario de Taipéi en mejores condiciones que hace unos años. Con precios corrigiéndose ligeramente y vendedores más dispuestos a negociar, los inversores (especialmente aquellos que buscan una residencia principal o mantener a largo plazo) pueden negociar acuerdos favorables en 2025 taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Por ejemplo, un condominio de lujo en Xinyi que en 2022 no tenía descuentos podría adquirirse ahora con un 10% de rebaja sobre el precio solicitado. Los usuarios finales que planean vivir en la propiedad son los más beneficiados, ya que pueden aprovechar tasas impositivas más bajas para propietarios-ocupantes y asegurar tasas de interés históricamente bajas antes de futuros aumentos.

La actual recesión ofrece a los compradores con suficiente capital la oportunidad de ingresar al mercado inmobiliario de Taipéi en mejores condiciones que hace unos años. Con precios corrigiéndose ligeramente y vendedores más dispuestos a negociar, los inversores (especialmente aquellos que buscan una residencia principal o mantener a largo plazo) pueden en 2025 taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Por ejemplo, un condominio de lujo en Xinyi que en 2022 no tenía descuentos podría adquirirse ahora con un 10% de rebaja sobre el precio solicitado. Los usuarios finales que planean vivir en la propiedad son los más beneficiados, ya que pueden aprovechar tasas impositivas más bajas para propietarios-ocupantes y asegurar tasas de interés históricamente bajas antes de futuros aumentos. Las ubicaciones privilegiadas mantienen su valor: Incluso durante la corrección, los distritos principales de Taipéi (Daan, Xinyi, etc.) han retenido mejor su valor que otros taiwannews.com.tw. Estas zonas centrales, con su oferta limitada y excelentes comodidades, son más “resistentes”: solo bajaron alrededor de un 2–3% a finales de 2024 frente a caídas mucho mayores en ciudades periféricas taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Los inversores con una perspectiva a largo plazo pueden considerar que las propiedades en el centro de Taipéi son un activo relativamente seguro en Taiwán, ofreciendo preservación de capital y prestigio. Si el mercado se recupera en unos años, las zonas prime suelen liderar la recuperación. Además, los segmentos de alta gama en Taipéi están algo aislados por la riqueza (muchos propietarios son personas de alto patrimonio que no tienen tanta presión por vender).

Incluso durante la corrección, que otros taiwannews.com.tw. Estas zonas centrales, con su oferta limitada y excelentes comodidades, son más “resistentes”: solo bajaron alrededor de un 2–3% a finales de 2024 frente a caídas mucho mayores en ciudades periféricas taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Los inversores con una perspectiva a largo plazo pueden considerar que en Taiwán, ofreciendo preservación de capital y prestigio. Si el mercado se recupera en unos años, las zonas prime suelen liderar la recuperación. Además, los segmentos de alta gama en Taipéi están algo aislados por la riqueza (muchos propietarios son personas de alto patrimonio que no tienen tanta presión por vender). Distritos emergentes y remodelaciones: Taipéi continúa experimentando renovación urbana. Distritos como Nangang (con el creciente conjunto de oficinas tecnológicas y nuevas líneas MRT) o partes de Nuevo Taipéi como Banqiao y Xinzhuang (con nueva infraestructura y proyectos de rezonificación) ofrecen potencial de crecimiento. Los precios allí son más bajos que en el centro de Taipéi, pero podrían apreciarse a medida que estas áreas se desarrollen como centros comerciales secundarios. Por ejemplo, el área de Qingpu en Taoyuan (ligeramente fuera de Taipéi) ha atraído a muchos compradores jóvenes debido a los nuevos enlaces de transporte taiwannews.com.tw, un ejemplo de cómo la conectividad puede impulsar el valor inmobiliario. Los inversores que miran más allá de la Ciudad de Taipéi podrían considerar estos puntos críticos periurbanos que se benefician de la demanda derivada y de los planes de desarrollo gubernamentales.

Taipéi continúa experimentando renovación urbana. Distritos como (con el creciente conjunto de oficinas tecnológicas y nuevas líneas MRT) o partes de Nuevo Taipéi como y (con nueva infraestructura y proyectos de rezonificación) ofrecen potencial de crecimiento. Los precios allí son más bajos que en el centro de Taipéi, pero podrían apreciarse a medida que estas áreas se desarrollen como centros comerciales secundarios. Por ejemplo, el área de en Taoyuan (ligeramente fuera de Taipéi) ha atraído a muchos compradores jóvenes debido a los nuevos enlaces de transporte taiwannews.com.tw, un ejemplo de cómo la conectividad puede impulsar el valor inmobiliario. Los inversores que miran más allá de la Ciudad de Taipéi podrían considerar estos que se benefician de la demanda derivada y de los planes de desarrollo gubernamentales. Bienes raíces logísticos e industriales: Como se mencionó anteriormente, el sector logístico está en auge . Los inversores (especialmente actores institucionales o Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces, REITs) podrían explorar la adquisición o desarrollo de almacenes en las afueras de Taipéi. Las instalaciones logísticas modernas tienen una fuerte demanda por parte del comercio electrónico, y las rentabilidades allí son más altas que las residenciales. La posición de Taiwán en la manufactura de alta tecnología y la necesidad de almacenamiento de inventario también sustentan este segmento. De manera similar, los bienes raíces en parques científicos alrededor de Hsinchu o Taichung, aunque fuera de Taipéi, pueden ser una oportunidad, sirviendo a la cadena de suministro de semiconductores (sin embargo, hay que tener cuidado con la volatilidad ligada a los ciclos tecnológicos).

Como se mencionó anteriormente, el . Los inversores (especialmente actores institucionales o Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces, REITs) podrían explorar la adquisición o desarrollo de almacenes en las afueras de Taipéi. Las instalaciones logísticas modernas tienen una fuerte demanda por parte del comercio electrónico, y las rentabilidades allí son más altas que las residenciales. La posición de Taiwán en la manufactura de alta tecnología y la necesidad de almacenamiento de inventario también sustentan este segmento. De manera similar, los alrededor de Hsinchu o Taichung, aunque fuera de Taipéi, pueden ser una oportunidad, sirviendo a la cadena de suministro de semiconductores (sin embargo, hay que tener cuidado con la volatilidad ligada a los ciclos tecnológicos). Nicho para compradores extranjeros: Taiwán es uno de los pocos lugares en el mundo de habla china donde los extranjeros pueden poseer propiedades en pleno dominio investasian.com, y Taipéi es una ciudad muy habitable. Aunque los extranjeros se enfrentan a los mismos riesgos de mercado que los locales (y estrictas normas de reciprocidad y residencia), quienes planean vivir en Taiwán pueden encontrar los bienes raíces en Taipéi atractivos por razones de estilo de vida. Con la nueva ley fiscal que trata a los residentes extranjeros como locales para viviendas principales taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, un profesional extranjero que viva en Taipéi podría comprar una vivienda y disfrutar de impuestos de tenencia bajos (1% anual), una verdadera ganga comparada con muchas ciudades globales. Esto es más una oportunidad de estilo de vida que una jugada de inversión pura, pero a largo plazo, poseer en Taipéi puede proteger contra la inflación de alquileres y los cambios de moneda.

Riesgos clave:

Sobrevaloración y bajos rendimientos: Según muchos indicadores, la propiedad en Taipéi está sobrevalorada en relación con los fundamentos . Los rendimientos de alquiler alrededor del 2% significan que, después de impuestos sobre la propiedad, mantenimiento e inflación, el rendimiento neto de un inversionista por alquilar un apartamento en Taipéi suele ser cercano a cero investasian.com investasian.com. Esto es un riesgo evidente: básicamente se apuesta únicamente por la apreciación de capital. Si los precios se estancan o caen, la inversión podría tener un rendimiento inferior al de un ahorro básico u otros activos. Con un apartamento promedio de 30 ping ( ~100 m²) costando entre US$600,000 y US$700,000 en Taipéi investasian.com investasian.com, la relación costo-ingreso es extrema: los salarios locales (~US$1,500/mes de media) simplemente no respaldan estos precios investasian.com investasian.com. Existe un riesgo real de una corrección de precios a largo plazo o al menos años de estancamiento, mientras los ingresos alcanzan los precios. Las comparaciones internacionales son reveladoras: Taipéi es casi tan cara como Singapur por metro cuadrado, sin contar con el mismo estatus de centro financiero global ni escasez de tierra investasian.com investasian.com. Esto sugiere un potencial alcista limitado en el futuro cercano.

Según muchos indicadores, . Los rendimientos de alquiler alrededor del 2% significan que, después de impuestos sobre la propiedad, mantenimiento e inflación, el rendimiento neto de un inversionista por alquilar un apartamento en Taipéi suele ser cercano a cero investasian.com investasian.com. Esto es un riesgo evidente: básicamente se apuesta únicamente por la apreciación de capital. Si los precios se estancan o caen, la inversión podría tener un rendimiento inferior al de un ahorro básico u otros activos. Con un apartamento promedio de 30 ping ( ~100 m²) costando entre US$600,000 y US$700,000 en Taipéi investasian.com investasian.com, la relación costo-ingreso es extrema: los salarios locales (~US$1,500/mes de media) simplemente no respaldan estos precios investasian.com investasian.com. o al menos años de estancamiento, mientras los ingresos alcanzan los precios. Las comparaciones internacionales son reveladoras: Taipéi es casi tan cara como Singapur por metro cuadrado, sin contar con el mismo estatus de centro financiero global ni escasez de tierra investasian.com investasian.com. Esto sugiere un potencial alcista limitado en el futuro cercano. Riesgo Político y Regulatorio: La fuerte intervención del gobierno significa que la política puede cambiar las matemáticas de la inversión de la noche a la mañana . Por ejemplo, un nuevo impuesto “anti-acaparamiento” o un endurecimiento adicional del crédito podrían implementarse si los precios no se moderan lo suficiente. Los inversores extranjeros enfrentan el riesgo de cambios en los tratados de reciprocidad o barreras adicionales si, por ejemplo, las relaciones geopolíticas se deterioran. Incluso ahora, los extranjeros deben asegurarse de que su país de origen permita a los taiwaneses comprar propiedades allí, o Taiwán no les permitirá comprar (regla de reciprocidad) taiwanhousing.tw. Los compradores de China continental, que antes apoyaban segmentos del mercado de lujo de Taipéi, en gran medida han desaparecido después de que Pekín restringiera las compras en el extranjero investasian.com investasian.com – un recordatorio de que las decisiones políticas pueden alejar a toda una clase de compradores. Las continuas tensiones transestrechas o cualquier inestabilidad también pueden afectar los valores (el perfil de riesgo de Taipéi incluye el riesgo de terremotos y conflictos militares, algo que preocupa a algunos inversores extranjeros investasian.com).

La fuerte intervención del gobierno significa que la política . Por ejemplo, un nuevo impuesto “anti-acaparamiento” o un endurecimiento adicional del crédito podrían implementarse si los precios no se moderan lo suficiente. Los inversores extranjeros enfrentan el riesgo de cambios en los tratados de reciprocidad o barreras adicionales si, por ejemplo, las relaciones geopolíticas se deterioran. Incluso ahora, los extranjeros deben asegurarse de que su país de origen permita a los taiwaneses comprar propiedades allí, o Taiwán no les permitirá comprar (regla de reciprocidad) taiwanhousing.tw. Los compradores de China continental, que antes apoyaban segmentos del mercado de lujo de Taipéi, en gran medida han desaparecido después de que Pekín restringiera las compras en el extranjero investasian.com investasian.com – un recordatorio de que las decisiones políticas pueden alejar a toda una clase de compradores. Las continuas o cualquier inestabilidad también pueden afectar los valores (el perfil de riesgo de Taipéi incluye el riesgo de terremotos y conflictos militares, algo que preocupa a algunos inversores extranjeros investasian.com). Riesgo de Ilíquidez y Apalancamiento: Con los volúmenes a la baja y transacciones en mínimos de varios años , los bienes raíces en Taipéi se han vuelto menos líquidos. Un inversionista podría ver que ahora tarda significativamente más en vender una propiedad que durante el auge. Si se han apalancado (aunque el apalancamiento está ahora limitado, algunos inversores aún toman préstamos secundarios o financiación no regulada), podrían quedar atrapados en un mercado bajista con costos de mantenimiento. El costo de tenencia ha aumentado con los nuevos impuestos: poseer varios departamentos vacíos significa pagar hasta el 4.8% del valor catastral en impuestos anualmente taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – una factura considerable que puede consumir el capital del inversor si los precios no suben. Si las tasas de interés aumentan en el futuro (no se espera de inmediato, pero es un riesgo en algunos años), los propietarios altamente apalancados podrían verse aún más afectados.

Con los volúmenes a la baja y , los bienes raíces en Taipéi se han vuelto menos líquidos. Un inversionista podría ver que ahora tarda significativamente más en vender una propiedad que durante el auge. Si se han apalancado (aunque el apalancamiento está ahora limitado, algunos inversores aún toman préstamos secundarios o financiación no regulada), podrían quedar atrapados en un mercado bajista con costos de mantenimiento. El ha aumentado con los nuevos impuestos: poseer varios departamentos vacíos significa pagar hasta el 4.8% del valor catastral en impuestos anualmente taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – una factura considerable que puede consumir el capital del inversor si los precios no suben. Si las tasas de interés aumentan en el futuro (no se espera de inmediato, pero es un riesgo en algunos años), los propietarios altamente apalancados podrían verse aún más afectados. Competencia de Otros Mercados: A nivel regional, los inversores pueden encontrar mejores perspectivas en otros lugares. Por ejemplo, Malasia o Vietnam ofrecen mayores rendimientos de alquiler y crecimiento, Singapur ofrece más estabilidad, etc. investasian.com investasian.com. Existe un costo de oportunidad al aparcar capital en un mercado estancado. Algunos analistas sugieren abiertamente que el mercado inmobiliario de Taiwán tiene “muy poco beneficio restante” y que se pueden encontrar mejores rendimientos en mercados fronterizos o incluso en otras clases de activos investasian.com investasian.com. El riesgo para un inversor es que el mercado de Taipéi podría tener un rendimiento inferior durante una década mientras su dinero podría haber crecido en otro lugar.

En resumen, invertir en bienes raíces en Taipéi en 2025 es un juego cauteloso. Puede tener sentido para quienes buscan una vivienda o un resguardo de valor a largo plazo en una ubicación privilegiada, y existen áreas de crecimiento (logística, ciertos distritos). Sin embargo, la inversión especulativa para ganancias rápidas está prácticamente descartada: el mercado “clama por una corrección” y, según algunos, ya está experimentando una investasian.com investasian.com. Los inversores prudentes evaluarán cuidadosamente el entorno de bajo rendimiento/precios altos. Las estrategias de mitigación de riesgos incluyen enfocarse en propiedades con valor diferencial (por ejemplo, cercanas a las mejores escuelas o futuras líneas de metro), mantener un bajo apalancamiento y conservar un horizonte de inversión largo para capear los ciclos. Además, la diversificación es clave: muchos inversores locales han destinado históricamente gran parte de su patrimonio a bienes raíces; el clima actual sugiere equilibrar con otras inversiones para reducir la exposición a esta fase lenta del mercado.

Dinámicas Inmobiliarias a Nivel Distrital en Taipéi

La Ciudad de Taipéi es un conjunto de distritos diversos, cada uno con su propio perfil inmobiliario. Los precios de las propiedades y la demanda varían considerablemente de un distrito a otro, en función de factores como ubicación, desarrollo, servicios y nueva oferta. Aquí tienes un desglose de las dinámicas inmobiliarias de Taipéi a nivel de distrito:

Distrito de Da’an: Reconocido como el distrito residencial más prestigioso de Taipéi, Da’an tiene consistentemente los valores de propiedad más altos de la ciudad. Está ubicado céntricamente (hogar del Parque Forestal Da’an, las mejores escuelas y la Universidad Nacional de Taiwán cerca) y bien servido por líneas de MRT. Según datos recientes, los precios promedio en Da’an oscilan aproximadamente entre NT$1.2–2.0 millones por ping (US$400,000–650,000 por 3.3m²) para apartamentos taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Esto coloca un apartamento estándar de 30 ping (99 m²) en Da’an fácilmente por encima de NT$36 millones (US$1.2M). La deseabilidad de Da’an (para locales y expatriados) mantiene la demanda resiliente. Incluso en la corrección de 2024–25, los precios en Da’an se han mantenido; a menudo es el referente para el mercado de lujo de Taipéi. Sin embargo, al ser una zona madura, la nueva oferta en Da’an es limitada ; la mayoría de las propiedades son reventas o remodelaciones de edificios antiguos. Los inversionistas valoran a Da’an por su estabilidad y liquidez (siempre hay demanda por el “Beverly Hills” de Taipéi).

Reconocido como el distrito residencial más prestigioso de Taipéi, de la ciudad. Está ubicado céntricamente (hogar del Parque Forestal Da’an, las mejores escuelas y la Universidad Nacional de Taiwán cerca) y bien servido por líneas de MRT. Según datos recientes, los precios promedio en Da’an oscilan aproximadamente entre (US$400,000–650,000 por 3.3m²) para apartamentos taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Esto coloca un apartamento estándar de 30 ping (99 m²) en Da’an fácilmente por encima de NT$36 millones (US$1.2M). La deseabilidad de Da’an (para locales y expatriados) mantiene la demanda resiliente. Incluso en la corrección de 2024–25, los precios en Da’an se han mantenido; a menudo es el referente para el mercado de lujo de Taipéi. Sin embargo, al ser una zona madura, ; la mayoría de las propiedades son reventas o remodelaciones de edificios antiguos. Los inversionistas valoran a Da’an por su estabilidad y liquidez (siempre hay demanda por el “Beverly Hills” de Taipéi). Distrito de Xinyi: El moderno distrito de Xinyi , centro financiero y de compras de Taipéi donde se ubica el Taipei 101, compite con Da’an por el primer puesto. Los condominios exclusivos de Xinyi en las cercanías del 101 y el “Área de planificación de Xinyi” suelen alcanzar precios similares a los de Da’an (NT$1M+ por ping) vpon.com. La zona alrededor del Salón Conmemorativo a Sun Yat-sen y la estación Xinyi Anhe del MRT es particularmente costosa vpon.com. El atractivo de Xinyi radica en sus lujosos rascacielos, amenidades de entretenimiento y oficinas corporativas; es el distrito por excelencia para desarrollos de alta gama. La dinámica inmobiliaria aquí incluye una mezcla de componentes residenciales y de oficinas; algunas unidades en Xinyi son apartamentos con servicios u usos mixtos. La oferta aún sigue creciendo ligeramente (ej., nuevas torres de lujo como el proyecto Taipei Sky Tower). En 2025, los condominios en Xinyi siguen siendo demandados, aunque los precios ultra elevados reducen el grupo de compradores. Muchos propietarios son familias adineradas o inversionistas de la élite empresarial de Taiwán. El mercado de alquiler en Xinyi atiende a expatriados y ejecutivos, pero los rendimientos son bajos en relación al precio. Durante la reciente desaceleración del mercado, Xinyi ha visto menos transacciones , pero los precios no han caído notablemente; los vendedores prefieren esperar hasta obtener lo que piden, sabiendo del prestigio único de Xinyi.

El moderno , centro financiero y de compras de Taipéi donde se ubica el Taipei 101, compite con Da’an por el primer puesto. Los condominios exclusivos de Xinyi en las cercanías del 101 y el “Área de planificación de Xinyi” suelen alcanzar precios similares a los de Da’an (NT$1M+ por ping) vpon.com. La zona alrededor del Salón Conmemorativo a Sun Yat-sen y la estación Xinyi Anhe del MRT es particularmente costosa vpon.com. El atractivo de Xinyi radica en sus lujosos rascacielos, amenidades de entretenimiento y oficinas corporativas; es el distrito por excelencia para desarrollos de alta gama. La dinámica inmobiliaria aquí incluye una mezcla de componentes residenciales y de oficinas; algunas unidades en Xinyi son apartamentos con servicios u usos mixtos. ligeramente (ej., nuevas torres de lujo como el proyecto Taipei Sky Tower). En 2025, los condominios en Xinyi siguen siendo demandados, aunque los precios ultra elevados reducen el grupo de compradores. Muchos propietarios son familias adineradas o inversionistas de la élite empresarial de Taiwán. El mercado de alquiler en Xinyi atiende a expatriados y ejecutivos, pero los rendimientos son bajos en relación al precio. Durante la reciente desaceleración del mercado, , pero los precios no han caído notablemente; los vendedores prefieren esperar hasta obtener lo que piden, sabiendo del prestigio único de Xinyi. Zhongzheng y Songshan: Estos distritos también forman parte del núcleo de Taipéi. El Distrito Zhongzheng (que incluye la Oficina Presidencial, el área del Memorial Chiang Kai-shek) tiene una mezcla de oficinas gubernamentales y barrios residenciales antiguos. Posee algunos bolsillos de lujo (por ejemplo, cerca del Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán o el centro cívico), pero también muchos edificios antiguos. Los precios promedio en Zhongzheng están apenas por debajo de Da’an, aproximadamente en el rango de NT$800,000–900,000 por ping según datos de hace un par de años vpon.com. El Distrito Songshan , especialmente en áreas como la Comunidad Minsheng y alrededor de Nanjing East Road, es otra zona de precios elevados con promedios que suelen superar los NT$800,000 por ping vpon.com. Ambos distritos cuentan con acceso conveniente y comunidades consolidadas. Durante el auge, estas áreas experimentaron un crecimiento más moderado comparado con las afueras (ya que sus precios ya eran altos), y en la fase de enfriamiento han tenido leves descensos. Songshan cuenta con algunos proyectos nuevos de alta gama (por ejemplo, cerca del Taipei Arena y en la zona de Nanjing/Fuxing) que mantienen su perfil elevado. Zhongzheng , con muchos apartamentos antiguos, podría ver más renovación en los próximos años debido a los programas de renovación urbana que buscan modernizar edificios envejecidos.

Estos distritos también forman parte del núcleo de Taipéi. (que incluye la Oficina Presidencial, el área del Memorial Chiang Kai-shek) tiene una mezcla de oficinas gubernamentales y barrios residenciales antiguos. Posee algunos bolsillos de lujo (por ejemplo, cerca del Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán o el centro cívico), pero también muchos edificios antiguos. Los precios promedio en Zhongzheng están apenas por debajo de Da’an, aproximadamente en el rango de NT$800,000–900,000 por ping según datos de hace un par de años vpon.com. , especialmente en áreas como la Comunidad Minsheng y alrededor de Nanjing East Road, es otra zona de precios elevados con promedios que suelen superar los NT$800,000 por ping vpon.com. Ambos distritos cuentan con acceso conveniente y comunidades consolidadas. Durante el auge, estas áreas experimentaron un crecimiento más moderado comparado con las afueras (ya que sus precios ya eran altos), y en la fase de enfriamiento han tenido leves descensos. cuenta con algunos proyectos nuevos de alta gama (por ejemplo, cerca del Taipei Arena y en la zona de Nanjing/Fuxing) que mantienen su perfil elevado. , con muchos apartamentos antiguos, podría ver más renovación en los próximos años debido a los programas de renovación urbana que buscan modernizar edificios envejecidos. Zhongshan y Shilin: El Distrito Zhongshan es en parte muy central (el corredor que va al norte de la estación principal de Taipéi a través de la MRT Zhongshan y hasta el área de Dazhi/Mirramar). Es un distrito de contrastes: enclaves modernos y exclusivos cerca de la MRT Zhongshan y Dunhua North, pero también barrios antiguos de baja altura. Algunas zonas como Dazhi/Tianmu (que en realidad está en el Distrito Shilin, pero es adyacente al Dazhi de Zhongshan) albergan comunidades de expatriados y grandes unidades de lujo. Los precios promedio en Zhongshan están en el rango alto-medio (~NT$750,000 por ping según datos de 2022) vpon.com, sostenidos por bolsillos de riqueza. El Distrito Shilin en promedio es un poco más barato (~NT$650,000 por ping) vpon.com, pero incluye Tianmu , una zona acomodada de estilo suburbano donde las casas y apartamentos pueden ser muy caros (Tianmu suele rivalizar con Da’an en precio por ping para casas de lujo). Shilin también abarca gran parte de Yangmingshan (zona montañosa), con algunas villas de lujo y también viviendas antiguas más económicas. En 2025, Shilin y Zhongshan presentan demanda estable especialmente de familias – Shilin por su espacio y colegios internacionales (atractivo para expatriados), Zhongshan por su ubicación céntrica. La extensión de la MRT (línea roja) hasta Tianmu aún no se ha realizado, por lo que esas zonas dependen de autobuses/coche, lo que modera el crecimiento de la demanda.

es en parte muy central (el corredor que va al norte de la estación principal de Taipéi a través de la MRT Zhongshan y hasta el área de Dazhi/Mirramar). Es un distrito de contrastes: enclaves modernos y exclusivos cerca de la MRT Zhongshan y Dunhua North, pero también barrios antiguos de baja altura. Algunas zonas como (que en realidad está en el Distrito Shilin, pero es adyacente al Dazhi de Zhongshan) albergan comunidades de expatriados y grandes unidades de lujo. Los precios promedio en Zhongshan están en el rango alto-medio (~NT$750,000 por ping según datos de 2022) vpon.com, sostenidos por bolsillos de riqueza. en promedio es un poco más barato (~NT$650,000 por ping) vpon.com, pero incluye , una zona acomodada de estilo suburbano donde las casas y apartamentos pueden ser muy caros (Tianmu suele rivalizar con Da’an en precio por ping para casas de lujo). Shilin también abarca gran parte de Yangmingshan (zona montañosa), con algunas villas de lujo y también viviendas antiguas más económicas. En 2025, Shilin y Zhongshan presentan especialmente de familias – Shilin por su espacio y colegios internacionales (atractivo para expatriados), Zhongshan por su ubicación céntrica. La extensión de la MRT (línea roja) hasta Tianmu aún no se ha realizado, por lo que esas zonas dependen de autobuses/coche, lo que modera el crecimiento de la demanda. Wanhua, Datong, Wenshan, Beitou: Estos distritos generalmente representan el lado más “asequible” de la Ciudad de Taipéi (aunque asequible es algo muy relativo aquí).

Estos distritos generalmente representan el lado más “asequible” de la Ciudad de Taipéi (aunque asequible es algo muy relativo aquí). Wanhua es el distrito más antiguo de Taipéi (históricamente llamado Mangka o Bangka) y tiene muchos sitios históricos, pero también un estigma como una zona menos acomodada.Consistentemente tiene uno de los precios promedio de vivienda más bajos de la ciudad: alrededor de NT$500–700k por ping en promedio (algunos departamentos antiguos incluso por debajo de NT$400k/ping) newhouse.591.com.tw price.cthouse.com.tw.La zona de Ximending en Wanhua ha experimentado nuevos desarrollos (por ejemplo, algunos rascacielos dirigidos a compradores jóvenes), pero en general sigue siendo más barata.En 2024–25, el menor precio de Wanhua en realidad atrajo a compradores primerizos; se puede conseguir un apartamento pequeño por NT$10–15 millones, lo cual es casi imposible en Da’an o Xinyi estate.ltn.com.tw estate.ltn.com.tw.Datong está junto a Wanhua, con la histórica calle Dihua y mercados tradicionales.También tiene precios medios-bajos (~NT$630k/ping en 2022) vpon.com vpon.com y ha estado experimentando gentrificación.Wenshan (el más al sur, incluyendo Muzha) es una zona residencial más tranquila con buena cobertura de MRT (línea marrón); los precios allí también pueden estar por debajo de NT$700k/ping, y es popular entre las familias que buscan mejor aire y más espacio (limita con el zoológico y las colinas).Beitou (distrito de aguas termales en el norte) tiene una mezcla: lujosos condominios con aguas termales frente a edificios más antiguos.El promedio está en el rango de NT$600–700k.Estos distritos exteriores tienden a experimentar cambios de precios menos volátiles; no aumentaron tanto durante el auge, así que ahora tampoco están cayendo tanto.Se benefician de la “búsqueda de gangas” cuando los compradores que no pueden permitirse vivir en el centro de Taipéi buscan cualquier dirección en Taipéi que puedan pagar.De hecho, algunas de las comunidades residenciales más vendidas en 2024 estaban en Wanhua, precisamente porque con un presupuesto de NT$10–12 millones se podía comprar un departamento nuevo y pequeño allí, algo imposible en los distritos del este facebook.com estate.ltn.com.tw. Neihu y Nangang: Estos dos distritos del este son los parques tecnológicos y de negocios de Taipéi. Neihu se convirtió en un centro tecnológico con muchas sedes corporativas de TI y también cuenta con barrios residenciales de clase media. Nangang tiene el Parque de Software de Nangang, el Centro de Exposiciones y un número creciente de rascacielos. Los bienes raíces en Neihu tienen precios promedio de nivel medio (~NT$600k/ping) vpon.com, aunque algunos proyectos nuevos superan los NT$800k. Nangang fue históricamente más barato, pero con todo el desarrollo, partes de él han subido rápidamente. Ambos distritos han visto una oferta significativa de nuevos proyectos : condominios modernos dirigidos a jóvenes profesionales que trabajan en la zona, a menudo a precios un poco más asequibles que en el centro de la ciudad. La finalización de la Línea Circular del MRT y otras mejoras en el transporte aumentaron su atractivo. Sin embargo, también están más expuestos a fluctuaciones del mercado; cuando el mercado estuvo caliente, los precios en Neihu/Nangang subieron rápido, y cuando se enfría, estos distritos tienen muchas unidades en venta. En 2025, si buscas un condominio más nuevo con instalaciones a un costo (relativamente) más bajo, Neihu y Nangang ofrecen opciones. La vacancia en algunos edificios nuevos es significativa , por lo que los compradores pueden negociar ofertas (los desarrolladores podrían ofrecer descuentos o incentivos en las unidades restantes).

Estos dos distritos del este son los parques tecnológicos y de negocios de Taipéi. se convirtió en un centro tecnológico con muchas sedes corporativas de TI y también cuenta con barrios residenciales de clase media. tiene el Parque de Software de Nangang, el Centro de Exposiciones y un número creciente de rascacielos. Los bienes raíces en Neihu tienen precios promedio de nivel medio (~NT$600k/ping) vpon.com, aunque algunos proyectos nuevos superan los NT$800k. fue históricamente más barato, pero con todo el desarrollo, partes de él han subido rápidamente. Ambos distritos han visto una : condominios modernos dirigidos a jóvenes profesionales que trabajan en la zona, a menudo a precios un poco más asequibles que en el centro de la ciudad. La finalización de la Línea Circular del MRT y otras mejoras en el transporte aumentaron su atractivo. Sin embargo, también están más expuestos a fluctuaciones del mercado; cuando el mercado estuvo caliente, los precios en Neihu/Nangang subieron rápido, y cuando se enfría, estos distritos tienen muchas unidades en venta. En 2025, si buscas un condominio más nuevo con instalaciones a un costo (relativamente) más bajo, Neihu y Nangang ofrecen opciones. , por lo que los compradores pueden negociar ofertas (los desarrolladores podrían ofrecer descuentos o incentivos en las unidades restantes). Nueva Ciudad de Taipéi (distritos circundantes): Aunque no forma parte propiamente de la Ciudad de Taipéi, es relevante considerar que los distritos justo fuera de la frontera de Taipéi (en Nueva Taipéi) afectan y son fuertemente afectados por el mercado de Taipéi. Zonas como Yonghe y Zhonghe (justo al otro lado del río al sur de Taipéi), y Banqiao (al suroeste) han visto sus precios acercarse a los niveles de Taipéi. De hecho, en Yonghe y Zhonghe de Nueva Taipéi hay algunos barrios con precios a la par de los distritos menos caros de Taipéi; son zonas extremadamente densas y codiciadas debido a sus desplazamientos cortos (a solo un puente de Taipéi). Según un análisis, Yonghe, Zhonghe y Banqiao ahora ofrecen precios por ping que se acercan a los de los distritos más económicos de Taipéi, superando a menudo los NT$600–800k/ping en los proyectos principales vpon.com vpon.com. El nuevo Distrito Especial Xinban de Banqiao es un centro urbano moderno en sí mismo, con rascacielos, centros comerciales y oficinas gubernamentales; es un gran atractivo para quienes dejan Taipéi. Como se mencionó antes, Taipéi perdió población hacia estas áreas: por ejemplo, Taoyuan y Nueva Taipéi tuvieron un flujo neto de entrada de población ya que la gente se mudó en busca de viviendas más asequibles con nuevos enlaces del MRT taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Es probable que esta tendencia de migración de la ciudad al extrarradio persista, lo que significa una fuerte demanda en los distritos cercanos de Nueva Taipéi y una moderación del crecimiento en la Ciudad de Taipéi. Los inversores pueden considerar los distritos de Nueva Taipéi como alternativas: a menudo ofrecen mejores rendimientos de alquiler, ya que los precios de compra son un poco más bajos mientras que los alquileres no disminuyen proporcionalmente (ya que mucha gente está dispuesta a alquilar allí y trasladarse diariamente).

Para resumir la dinámica de los distritos de Taipéi: los distritos centrales (Da’an, Xinyi, Songshan, etc.) tienen los precios más altos y la demanda más estable, y funcionan como barómetros del mercado de lujo. Los distritos periféricos (Wanhua, Wenshan, etc.) ofrecen precios de entrada relativamente más bajos y tienden a atraer a compradores primerizos y a aquellos con presupuestos ajustados, pudiendo experimentar picos de actividad cuando la asequibilidad empeora en el centro. Durante la actual moderación del mercado, vemos que los distritos de lujo son resilientes pero tranquilos (pocas ventas forzadas, caídas de precio menores), mientras que los distritos de precio medio ven más actividad a medida que los compradores buscan oportunidades (aunque tampoco experimentan un colapso, ya que sus precios no eran excesivamente altos desde el principio). También es fundamental la interacción entre la Ciudad de Taipéi y Nueva Taipéi: las mejoras en el transporte regional (nuevas líneas del MRT, etc.) pueden alterar rápidamente los patrones de demanda. Por ejemplo, cuando se inaugure la nueva línea Wanda del MRT (actualmente en construcción), conectará las áreas de Wanhua/TVG con el sur de Nueva Taipéi, lo que posiblemente aumentará el valor a lo largo de esa ruta.

En última instancia, el mercado inmobiliario en Taipéi es altamente localizado. Los posibles compradores o inversionistas deben estudiar las tendencias a nivel de distrito: un vecindario puede estar saturado y con baja demanda, mientras que otro a pocos kilómetros de distancia tiene una demanda contenida y una oferta limitada. El mercado inmobiliario de Taipéi no es monolítico, y una estrategia inteligente en 2025 es enfocarse en las microlocalizaciones; el dicho “ubicación, ubicación, ubicación” es muy cierto, ya sea por la cercanía a una estación de MRT, a un distrito escolar destacado o a una nueva zona de desarrollo.

Taipéi vs. Otras Principales Ciudades de Taiwán: Una Comparación

Al comparar el mercado inmobiliario de Taipéi con el de otras grandes ciudades taiwanesas como Taichung y Kaohsiung (así como New Taipei, Tainan y Taoyuan), surgen varias diferencias en cuanto a niveles de precios, tendencias y factores clave del mercado.

Niveles de precios: Taipéi es, con diferencia, la ciudad más cara de Taiwán en cuanto a bienes raíces. Incluso el precio promedio de la vivienda por ping (㎡) en Taipéi supera ampliamente al de otras ciudades. A principios de 2025, el promedio en la ciudad de Taipéi era de aproximadamente NT$1.233 millones por ping taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, mientras que en otras ciudades suele ser solo una fracción de esa cantidad. Por ejemplo, la ciudad de Hsinchu —impulsada por la industria tecnológica— fue la segunda más cara con alrededor de NT$594k por ping en promedio taiwannews.com.tw. El precio promedio preventa de una casa en Taoyuan rondaba los NT$372k por ping en 2025 taiwannews.com.tw. Taichung y Kaohsiung suelen oscilar entre NT$200k–400k por ping en la mayoría de los barrios (con proyectos de lujo nuevos a precios más altos). Ahora, los seis municipios especiales (Taipéi, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan, Kaohsiung) tienen precios promedio totales de vivienda superiores a NT$10 millones taipeitimes.com taipeitimes.com, pero simplemente obtienes mucho más vivienda por ese dinero fuera de Taipéi. Por ejemplo, un presupuesto de NT$15 millones podría alcanzar para un pequeño estudio de 15 ping en Taipéi, frente a un cómodo apartamento familiar de 40 ping en Kaohsiung o Taichung.

Tendencias recientes de precios: Durante el auge de 2020-2022 y hasta 2023, varias ciudades fuera de Taipéi experimentaron un crecimiento porcentual de precios más rápido que Taipéi. Las bajas tasas de interés y la liquidez generada por la pandemia fluyeron hacia los mercados de vivienda regionales. En la primera mitad de 2024, Hsinchu, Taoyuan, Taichung y Kaohsiung lideraron la nación en aumentos de precios; los precios de las viviendas en Hsinchu aumentaron un 17,1% interanual, con Taoyuan subiendo un 15,6%, Taichung un 14,9% y Kaohsiung un 13,1% taipeitimes.com taipeitimes.com. El crecimiento en Taipéi fue más moderado (alrededor del 5% en ese periodo) taipeitimes.com. Este patrón a veces se denominó la “difusión urbana” del auge: a medida que Taipéi se volvió caro, la compra especulativa y genuina se extendió a ciudades como Taichung (que se convirtió en la segunda ciudad más grande de Taiwán por población) y Kaohsiung (atractiva debido a nueva infraestructura e industrias).

Sin embargo, en la corrección de mercado posterior (finales de 2024), aquellas ciudades que se excedieron están experimentando correcciones más grandes. Como se mencionó antes, el cuarto trimestre de 2024 vio caer los precios en todas las grandes ciudades, pero Kaohsiung y Tainan cayeron más (alrededor del 10% trimestral en Kaohsiung, 7% en Tainan) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung y Taoyuan tuvieron caídas moderadas (~3–5%), y Taipéi/Nuevo Taipéi las más pequeñas (~2–3%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Esto resalta una diferencia clave: el mercado de Taipéi, aunque caro, es menos volátil; no se infló tan rápidamente como, por ejemplo, Kaohsiung, por lo que no se desinfló de la misma manera. El auge de Kaohsiung fue impulsado en parte por expectativas en torno a inversiones industriales (como las plantas planeadas de TSMC y otros proyectos tecnológicos) e infraestructura (nuevas líneas de metro, remodelación del puerto). Cuando esas expectativas no se materializaron de inmediato (los proyectos tecnológicos se retrasaron, los ingresos locales no crecieron al mismo ritmo), siguió una corrección taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taipéi, al ser más madura, fue más moderada.

Impulsores económicos y demanda: Cada ciudad tiene sus propios impulsores. Taipei está impulsada por el empleo de cuello blanco, la presencia gubernamental y el terreno limitado. Taichung, con una población comparable a la de Taipei, tiene una economía más orientada a la manufactura (maquinaria, aeroespacial) pero también un sector de servicios en crecimiento; su mercado inmobiliario se benefició de personas y empresas que se mudaron allí (está en una ubicación central y tiene terrenos más baratos). Kaohsiung históricamente fue industrial (petroquímica, transporte marítimo), y ahora está intentando transformarse hacia la tecnología (semiconductores) y el turismo. La promesa de estas nuevas industrias impulsó muchas compras especulativas en 2021-2023, a menudo denominadas el “efecto TSMC.” En el distrito Nanzih de Kaohsiung (donde TSMC está instalándose), los precios de la vivienda supuestamente se dispararon casi un 90% desde 2020 hasta 2023 en anticipación straitstimes.com straitstimes.com. Eso está muy por encima de lo visto en Taipei. Pero, como señalan los analistas, los salarios locales y la infraestructura de Kaohsiung no se han puesto al día, por lo que tales ganancias pueden no mantenerse completamente taiwannews.com.tw. Tainan tuvo un efecto TSMC similar (con el Parque Científico del Sur de Taiwán), lo que impulsó sus previamente muy bajos precios. Hsinchu (no es una gran ciudad por tamaño, pero vale la pena mencionarla) tiene el Parque Científico y los ingresos más altos de Taiwán, lo que explica sus segundos precios de vivienda más altos del país. Taoyuan se beneficia de su proximidad a Taipei y al aeropuerto internacional, lo que la convierte en un foco de vivienda asequible para los viajeros de Taipei; tiene volúmenes de transacciones consistentemente altos y crecimiento poblacional (Taoyuan tuvo la mayor migración neta positiva a principios de 2025 entre todas las ciudades) taiwannews.com.tw.

Diferencias de oferta: La oferta de vivienda en Taipéi está limitada (poco terreno disponible, proceso de renovación complejo), mientras que ciudades como Taichung o Kaohsiung tienen más espacio para expandirse o renovar grandes extensiones. Esto significa que el riesgo de sobreoferta es mayor fuera de Taipéi. Por ejemplo, Taichung en ciclos anteriores construyó demasiados apartamentos de lujo que luego quedaron sin vender. En el ciclo actual, Nueva Taipéi sorpresivamente tuvo una gran reducción en los inicios de obras en 2024 (-62% como se mencionó) debido a la sobreoferta en ciertas zonas taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung tuvo el mayor número de inicios de viviendas en 2024 entre todas las regiones (33 mil unidades) taiwannews.com.tw, lo que podría indicar una futura sobreoferta allí si la demanda no acompaña. La nueva oferta en Taipéi es modesta y usualmente se absorbe rápidamente (si el precio es adecuado) debido a la demanda genuina y la sustitución de edificios antiguos. Así que, los inversionistas ven a Taipéi como una ciudad de menor riesgo en cuanto a exceso de inventario, mientras que deben ser cuidadosos en lugares como las nuevas áreas urbanas de Taichung o las afueras de Kaohsiung, donde se están construyendo comunidades completamente nuevas.

Rentabilidad y clima de inversión: Curiosamente, los rendimientos de alquiler son bajos en toda Taiwán, pero son ligeramente mejores fuera de Taipéi. En Taipéi ~2% es común, pero en Kaohsiung o Taichung podrías obtener entre 2.5% y 3% en algunos casos debido a los precios de propiedad más bajos. La inversión extranjera en propiedades de Taiwán es relativamente pequeña y está mayormente enfocada en Taipéi; otras ciudades no ven mucha actividad de compradores internacionales aparte de algunos taiwaneses en el extranjero. El perfil de riesgo también varía: Taipéi podría estar más expuesta a ciertos riesgos (por ejemplo, es el centro político, por lo que cualquier conflicto la impactaría primero), mientras que las ciudades del sur enfrentan diferentes riesgos (volatilidad industrial). Pero en general, todas las ciudades se verían afectadas por cualquier problema nacional importante como cambios en las tasas de interés o eventos geopolíticos.

Impacto de la política: Los controles de crédito del banco central y las nuevas leyes fiscales que discutimos se aplican a nivel nacional, por lo que afectan a todas las ciudades. De hecho, algunas medidas inicialmente estaban dirigidas a Taipéi y Nuevo Taipéi (donde la especulación era peor) y luego se extendieron. Ahora, un inversionista en Taichung que compra una tercera vivienda enfrenta los mismos límites de LTV y recargos fiscales que uno en Taipéi taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Esto significa que el campo de juego en términos de política está más nivelado que antes. De hecho, puede ayudar a Taipéi a mantener su valor: previamente los especuladores evitaban Taipéi debido a su mayor costo de entrada y se movían a Taichung/Kaohsiung, inflando esos mercados, pero ahora con reglas en todas partes, ese arbitraje se reduce. Vimos esto a finales de 2024 cuando todas las ciudades sintieron el enfriamiento una vez que se endureció el crédito taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw.

En resumen, los bienes raíces de Taipéi son como acciones de primera calidad: caros, relativamente estables, de bajo crecimiento, mientras que ciudades como Taichung/Kaohsiung son más como acciones de crecimiento: más baratas pero más volátiles y cíclicas. Taipéi lidera en nivel de precios; otras a veces lideran en tasa de crecimiento. En los próximos años, muchos esperan que las ciudades “de segundo nivel” (Taichung, Kaohsiung) tengan un camino accidentado: tuvieron un auge y ahora deben digerir eso. Taipéi podría ver menos oscilaciones dramáticas, pero también significa menos ganancias espectaculares.

Una comparación rápida:

Ciudad de Taipéi: ~NT$1.2M/ping promedio, ~3% de caída de precios en la reciente corrección taiwannews.com.tw. Pros: mayor demanda, oferta escasa, valores resilientes. Contras: severamente inasequible, bajo rendimiento.

~NT$1.2M/ping promedio, ~3% de caída de precios en la reciente corrección taiwannews.com.tw. Pros: mayor demanda, oferta escasa, valores resilientes. Contras: severamente inasequible, bajo rendimiento. Nuevo Taipéi: ~NT$600-800k/ping en distritos populares, caída menor (2.3% en el cuarto trimestre) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Prácticamente una extensión del mercado de Taipéi pero con opciones ligeramente más asequibles. Algo de sobreoferta en nuevas zonas, pero en general fuerte por el ingreso de población.

~NT$600-800k/ping en distritos populares, caída menor (2.3% en el cuarto trimestre) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Prácticamente una extensión del mercado de Taipéi pero con opciones ligeramente más asequibles. Algo de sobreoferta en nuevas zonas, pero en general fuerte por el ingreso de población. Taoyuan: ~NT$300-400k/ping, caída moderada (~4.8% en el cuarto trimestre) taiwannews.com.tw. Mercado muy activo gracias a la industria y el MRT del aeropuerto. El crecimiento de precios había sido alto; ahora se está calmando.

~NT$300-400k/ping, caída moderada (~4.8% en el cuarto trimestre) taiwannews.com.tw. Mercado muy activo gracias a la industria y el MRT del aeropuerto. El crecimiento de precios había sido alto; ahora se está calmando. Taichung: ~NT$300k/ping (varía), baja ~3.2% en el Q4 taiwannews.com.tw. Gran mercado por volumen. Ojo con el exceso de oferta en ciertos distritos; aún así, es el centro económico del centro de Taiwán, por lo que existe demanda.

~NT$300k/ping (varía), baja ~3.2% en el Q4 taiwannews.com.tw. Gran mercado por volumen. Ojo con el exceso de oferta en ciertos distritos; aún así, es el centro económico del centro de Taiwán, por lo que existe demanda. Tainan: ~NT$200-300k/ping, baja ~7% en el Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Impulsado por la fábrica de TSMC; tenía precios base bajos por lo que sigue siendo relativamente asequible. Podría seguir creciendo si la industria tecnológica prospera, pero los ingresos allí son bajos.

~NT$200-300k/ping, baja ~7% en el Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Impulsado por la fábrica de TSMC; tenía precios base bajos por lo que sigue siendo relativamente asequible. Podría seguir creciendo si la industria tecnológica prospera, pero los ingresos allí son bajos. Kaohsiung: ~NT$250-350k/ping, baja ~10% en el Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Fue un tema candente debido a la remodelación y los planes tecnológicos; ahora se está corrigiendo. A largo plazo depende del éxito de la transformación económica (de la industria pesada a la alta tecnología y servicios).

En conclusión, Taipei sigue siendo el mercado más caro y «elitista», mientras que otras ciudades ofrecen mayor asequibilidad y a veces un crecimiento a corto plazo más rápido. Sin embargo, la reciente caída tras el auge en lugares como Kaohsiung muestra el riesgo de perseguir ganancias rápidas. Muchos inversores taiwaneses en realidad diversifican: poseen una vivienda en Taipei (por estabilidad/estatus) y tal vez una propiedad de alquiler en Taichung o Kaohsiung (por rentabilidad o potencial de crecimiento). Para un inversionista extranjero o cualquiera que compare, la cuestión es la tolerancia al riesgo: Taipei es de menor riesgo y menor rentabilidad; otras ciudades son de mayor riesgo y potencialmente mayor rentabilidad. Y como siempre, el conocimiento local es clave: cada ciudad tiene sus propios micro-mercados y conviene analizarlos individualmente.

