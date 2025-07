Perspectivas del Mercado Inmobiliario de Vancouver 2025: Tendencias, Pronósticos y Principales Ideas

Mercado Comercial (2025): El sector inmobiliario comercial de Vancouver ha demostrado resiliencia frente a los vientos económicos en contra.

Condiciones actuales del mercado en 2025

La actividad de inversión aumentó a principios de 2025: se cerraron transacciones de propiedades comerciales por valor de aproximadamente $2 mil millones en el primer trimestre de 2025, un aumento del 10% interanual altusgroup.com altusgroup.com .Los inversores siguen estando atraídos por los fundamentos y la historia de crecimiento a largo plazo de Vancouver, como lo demuestra el hecho de que la ciudad haya sido recientemente clasificada como el principal mercado de Canadá en cuanto a sentimiento de inversión en bienes raíces comerciales altusgroup.com .Dicho esto, las diferentes clases de activos están experimentando condiciones divergentes.Elen Vancouver está lidiando con una vacancia elevada (disponibilidad alrededor del 12,4% a principios de 2025) debido a la nueva oferta y la persistencia del trabajo híbrido altusgroup.com .Los propietarios informan de una “fuga hacia la calidad”, ya que las oficinas modernas de Clase A continúan viendo una absorción positiva (siete trimestres consecutivos hasta el primer trimestre de 2025) y una disponibilidad más ajustada, incluso mientras el inventario de oficinas más antiguas languidece altusgroup.com altusgroup.com .Cabe destacar que algunos edificios de oficinas poco utilizados están siendo reutilizados; por ejemplo, una torre de oficinas del centro de 12 pisos se vendió para su conversión en un hotel de 180 habitaciones altusgroup.com , lo que refleja una tendencia de reutilización adaptativa en el centro.está en una posición más sólida: los volúmenes de inversión minorista aumentaron un 140% interanual a principios de 2025 altusgroup.com , ya que los inversores se enfocan en las principales avenidas comerciales y centros anclados por supermercados.Sin embargo, la incertidumbre se cierne sobre las tiendas departamentales tradicionales; la icónica Hudson’s Bay Company solicitó protección de acreedores, y el posible cierre de tiendas podría dejar grandes vacantes, obligando a los propietarios a ser creativos con la remodelación de grandes espacios comerciales altusgroup.com , durante mucho tiempo las favoritas del mercado de Vancouver, han experimentado un ligero enfriamiento.La disponibilidad industrial ha aumentado a aproximadamente un 6,0 %, el nivel más alto desde 2010, ya que algunos inversionistas han puesto sus decisiones en pausa en medio de las incertidumbres comerciales altusgroup.com altusgroup.com .Aun así, la demanda de almacenes sigue siendo fundamentalmente fuerte (la absorción neta sigue siendo positiva) y la escasez de terrenos en Vancouver garantiza que los bienes raíces industriales sigan siendo una inversión valiosa a largo plazo altusgroup.com altusgroup.com .En general, el sector comercial de Vancouver en 2025 es: sólido en el desarrollo de alquiler multifamiliar y comercial minorista, cautelosamente optimista en oficinas (para espacios de primer nivel) y con una ligera pausa en el sector industrial; pero en todos los ámbitos, el atractivo de la ciudad para inversores y empresas sigue sustentando la estabilidad del mercado.

El panorama inmobiliario de Vancouver en 2025 se caracteriza por un alto inventario y precios en descenso en el sector residencial, en un contexto de un mercado comercial resiliente pero en evolución.

Mercado residencial (2025): El mercado de la vivienda en el Gran Vancouver ha pasado del frenético mercado de vendedores de años anteriores a un territorio más equilibrado o incluso favorable para los compradores. Las ventas de viviendas se han desacelerado: las transacciones acumuladas en lo que va de 2025 se encuentran entre las más débiles de la última década storeys.com y los listados activos han aumentado a máximos de varios años. En mayo de 2025, había más de 17,000 listados activos en el área metropolitana de Vancouver, un 26% más que el año anterior y el nivel de inventario más alto desde 2016 wowa.ca. Este aumento en la oferta, combinado con mayores costos de financiamiento, ha reducido la presión alcista sobre los precios. El precio de referencia para todos los tipos de propiedades en el área metropolitana de Vancouver ronda los $1.18 millones, lo que es aproximadamente un 2.9% menor que hace un año wowa.ca. Los precios promedio han registrado una caída aún más pronunciada de ~5-6% interanual wowa.ca. Con volúmenes de ventas moderados (las ventas de mayo de 2025 fueron aproximadamente un 18% menores que en mayo de 2024 wowa.ca) y nuevas ofertas llegando a un ritmo constante, la relación ventas/nuevos listados se ha mantenido en torno al 30%. Este SNLR indica condiciones de mercado de compradores (muy por debajo del 60%+ que indica un mercado de vendedores) wowa.ca. En resumen, el mercado inmobiliario residencial de Vancouver en la mitad de 2025 es más tranquilo y negociable: los compradores han recuperado cierto poder de negociación, mientras que los vendedores enfrentan un mercado más sensible al precio, tras años de crecimiento incesante.

Tendencias de precios de la vivienda y asequibilidad

Después de una década de apreciación dramática, los precios de las viviendas en Vancouver han entrado recientemente en un período de moderada corrección. De 2005 a 2022, los valores de las viviendas aumentaron exponencialmente: el precio de referencia del MLS es más de 235% más alto que en 2005 (un crecimiento compuesto de ~6,1% anual) wowa.ca. Este aumento a largo plazo, impulsado por la escasez de terreno, el crecimiento poblacional y la inversión global, convirtió a Vancouver en uno de los mercados de vivienda más caros del mundo. Sin embargo, 2022 marcó un punto de inflexión cuando las tasas de interés comenzaron a subir abruptamente. Para 2023-2024, las tasas hipotecarias más altas redujeron significativamente la capacidad de compra de los compradores y enfriaron la demanda, provocando que los precios se estabilizaran y descendieran levemente. El precio compuesto de referencia en Metro Vancouver alcanzó su punto máximo a principios de 2022 y luego comenzó a bajar. A mediados de 2025, los precios de referencia están aproximadamente entre un 5% y un 10% por debajo de ese pico, dependiendo del tipo de propiedad (por ejemplo, el precio de referencia de las casas independientes ha bajado ~3,2% interanual, los departamentos tipo condominio ~2,4% interanual) wowa.ca. El precio promedio de venta de todos los tipos de vivienda en Greater Vancouver en mayo de 2025 fue de aproximadamente $1,27 millones, es decir, cerca de un 6% menos que el año anterior wowa.ca. En resumen, los precios han retrocedido levemente desde los máximos históricos, ofreciendo un pequeño respiro a los compradores en comparación con el frenesí de 2021.

La accesibilidad, sin embargo, sigue siendo el mayor desafío de Vancouver. A finales de 2023, RBC declaró que el mercado de la vivienda de la ciudad se encontraba en una “crisis total” en términos de accesibilidad vancouver.citynews.ca. De hecho, era el momento más caro de la historia para comprar una vivienda en Canadá: el índice de RBC mostró que un comprador típico de Vancouver necesitaría más del 106% del ingreso familiar medio solo para cubrir los costos de propiedad de una vivienda promedio vancouver.citynews.ca. Esta es una cifra asombrosa: esencialmente, la familia promedio no puede permitirse una vivienda en Vancouver a menos que destine más que todos sus ingresos antes de impuestos. Tan extrema carga de costos solo se ha aliviado levemente con el reciente descenso de precios. Incluso en los escenarios más optimistas, RBC proyectaba que para 2025 el ingreso requerido caería solo a los niveles de mediados de 2022, aún extraordinariamente alto y con apenas alguna mejora en el acceso para la mayoría de los compradores vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Otros indicadores refuerzan esta realidad: las ratios precio-ingreso y precio-alquiler de Vancouver están entre las peores del mundo, y la ciudad se ubica constantemente como la ciudad menos asequible de Canadá tanto para comprar como para alquilar.

La presión no se limita a los compradores. Los inquilinos enfrentan rentas récord y una baja disponibilidad. A principios de 2024, la tasa de vacantes en el área metropolitana de Vancouver era de alrededor del 1,6%, una ligera subida desde niveles casi nulos, pero aún muy por debajo de un equilibrio saludable jarmanrealestate.com. Este mercado tan ajustado elevó el alquiler mensual promedio de un apartamento de dos habitaciones a aproximadamente $2,200 (y a más de $2,500 por un condominio) – el más alto del país vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Los ingresos no han seguido el ritmo, por lo que muchos hogares están gastando mucho más del 30% recomendado en vivienda. Estas presiones de asequibilidad tienen efectos demográficos reales: familias jóvenes e incluso algunos negocios se están trasladando a regiones más baratas, y en 2023 la Columbia Británica registró una salida neta de migrantes interprovinciales (más de 8,000 personas salieron hacia otras provincias de las que se mudaron) biv.com biv.com. Los altos costos de la vivienda son señalados como una razón clave para este éxodo de residentes que buscan horizontes más verdes (o al menos más baratos) biv.com.

En resumen, la tendencia de precios en Vancouver se ha estabilizado recientemente después de años de crecimiento, pero las viviendas siguen siendo extremadamente caras en relación con los ingresos locales. Las pequeñas caídas de precios y ligeros alivios en las tasas de interés solo han mejorado la situación de forma marginal. Lo más probable es que la asequibilidad de la vivienda en Vancouver siga estando gravemente tensionada sin cambios significativos – una realidad reconocida por economistas que advierten que podrían pasar años de crecimiento de ingresos y ajuste en la oferta para recuperar cierto equilibrio vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Las condiciones actuales han frenado el entusiasmo de los inversores y han motivado la acción de los responsables de políticas (como se discute más adelante), pero para el ciudadano promedio de Vancouver, el sueño de tener casa propia o un alquiler asequible en la ciudad sigue siendo una meta muy cuesta arriba.

Oportunidades y riesgos de inversión

A pesar de los desafíos, el mercado inmobiliario de Vancouver sigue ofreciendo oportunidades para los inversionistas, aunque vienen acompañadas de riesgos notables. A continuación, se presenta un desglose de las principales oportunidades y riesgos en 2025:

Oportunidades: Condiciones de mercado a favor de compradores: El reciente enfriamiento ha inclinado ligeramente la balanza a favor de los compradores, creando una oportunidad para quienes buscan ingresar al mercado o mejorar su propiedad. Con mayor inventario y vendedores motivados, los compradores en 2025 pueden negociar precios y condiciones más favorables que en años anteriores. Para los inversionistas, esta pausa representa la oportunidad de adquirir propiedades de calidad a un precio relativamente inferior al de los valores máximos. Sólida demanda de alquileres: El ajustado mercado de alquiler en Vancouver (vacancia ~1-2%) garantiza una demanda robusta de unidades en renta. Los inversionistas en propiedades de alquiler construidas para tal fin o suites secundarias pueden capitalizar alquileres récord y baja vacancia, generando un flujo de caja constante. Los fundamentos a largo plazo (inmigración estable y suelo limitado) sugieren que el alquiler seguirá siendo una apuesta sólida. De hecho, los desarrolladores han estado cambiando el enfoque hacia proyectos de alquiler construidos específicamente , atraídos por la baja vacancia y los incentivos gubernamentales altusgroup.com altusgroup.com. Deseabilidad y resiliencia: El estatus de Vancouver como ciudad global, su economía diversificada y alta calidad de vida respaldan valores inmobiliarios resilientes. La ciudad se encuentra consistentemente en los primeros lugares de las encuestas de preferencia de inversionistas en Canadá altusgroup.com. Este atractivo fundamental brinda confianza en la apreciación a largo plazo de la propiedad en Vancouver. Incluso cuando algunos mercados flaquean, Vancouver tiende a mantener su atractivo tanto para compradores nacionales como extranjeros (cuando está permitido), actuando como un refugio relativamente seguro para la inversión en activos reales. Áreas emergentes de crecimiento: Importantes inversiones y desarrollos públicos están en marcha (nuevas líneas de transporte, grandes remodelaciones – ver sección de Destacados de Vecindario). Estos proyectos pueden elevar el valor de las propiedades en ciertos vecindarios. Los inversionistas estratégicos pueden encontrar oportunidades en áreas destinadas a la transformación, como a lo largo del Corredor Broadway (nuevas estaciones de SkyTrain) o alrededor de comunidades planeadas integralmente (Oakridge, Brentwood, etc.), anticipando un aumento de valor a medida que evolucionan estas zonas.

Riesgos: Altas tasas de interés y costos de financiamiento: La era de la deuda barata ha terminado, al menos por ahora. Los costos de endeudamiento en 2025 son mucho más altos que hace unos años, lo que reduce la rentabilidad de los inversionistas. Las tasas hipotecarias elevadas significan menores rendimientos por apalancamiento y criterios de aprobación más estrictos. Existe el riesgo de que, si las tasas de interés se mantienen altas o aumentan aún más, los valores de las propiedades puedan enfrentar una presión adicional a la baja (ya que los presupuestos de los compradores están limitados). Esta sensibilidad a las tasas de interés es un factor de riesgo clave para Vancouver, que tiene una de las cargas de deuda y niveles de precios más altos, haciendo que el mercado sea especialmente sensible a las condiciones de financiamiento vancouver.citynews.ca. Potencial de una mayor corrección de precios: Aunque la previsión base es de estabilización, algunos analistas advierten que Vancouver sigue en riesgo de una corrección de precios más significativa. Si las condiciones económicas empeoran (por ejemplo, una recesión o más pérdida de empleos) o si se acumula un exceso de oferta, los precios de las viviendas podrían caer más de lo previsto. Una evaluación multifactorial del riesgo actualmente califica a Vancouver como “riesgo moderado” de corrección del mercado , dada su asequibilidad restringida y su dependencia del crecimiento continuo de la demanda mortgagesandbox.com. Los inversionistas deben ser cautelosos con las compras para revender a corto plazo o el sobreapalancamiento en caso de que los valores disminuyan. Cambios políticos y regulatorios: El mercado está expuesto al riesgo de intervención gubernamental. En los últimos años, las autoridades no han dudado en introducir impuestos, tarifas por vacancia, ajustes en el control de alquileres y restricciones a las compras para frenar la especulación y abordar la asequibilidad. Ejemplos incluyen prohibiciones a compradores extranjeros, mayores impuestos de transferencia de propiedad para no residentes y límites a los alquileres de corto plazo (detallado en la próxima sección). Tales medidas pueden afectar las estrategias y los rendimientos de los inversionistas; por ejemplo, reglas más estrictas sobre Airbnb pueden reducir los ingresos esperados para quienes apuntan al mercado turístico de alquileres. La evolución continua de políticas (por ejemplo, discusiones sobre aumentos de impuestos a propiedades de lujo o un control de alquiler más estricto) implica que los inversionistas enfrentan incertidumbre regulatoria. Riesgos de construcción y desarrollo: Quienes invierten en terrenos para desarrollo o en nuevos proyectos enfrentan altos costos de construcción y un mercado de preventas más débil . Los gastos de construcción en Vancouver (mano de obra, materiales) han aumentado drásticamente en los últimos años altusgroup.com. Al mismo tiempo, las preventas de nuevos condominios se han desacelerado drásticamente; a inicios de 2025, los nuevos lanzamientos de proyectos alcanzaron mínimos históricos, ya que los desarrolladores se detuvieron debido a la escasa demanda de compradores mortgagesandbox.com. Este entorno incrementa el riesgo de retrasos o cancelaciones de proyectos. Los inversionistas en proyectos de desarrollo deben ser cautelosos con los sobrecostos y la posibilidad de que las unidades tarden más en venderse o alquilarse de lo previsto. Riesgos macroeconómicos y geopolíticos: Las tendencias económicas más amplias también representan un riesgo. Las tensiones comerciales (por ejemplo, los aranceles que afectan los sectores orientados a la exportación de B.C.) y la inestabilidad geopolítica global pueden afectar la economía de Vancouver y, por extensión, su mercado inmobiliario. Por ejemplo, la incertidumbre respecto a los aranceles en 2024-2025 ha sido citada como un factor que provoca que los compradores duden y “permanezcan al margen” a pesar de la demanda acumulada bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Cualquier conmoción importante – una recesión global, una crisis financiera o incluso un terremoto local dada la zona sísmica de Vancouver – podría impactar los valores de las propiedades y la liquidez del mercado.



En resumen: Vancouver sigue siendo un mercado muy atractivo pero de precios altos. Existen buenas oportunidades para inversores a largo plazo, especialmente en viviendas de alquiler y propiedades bien ubicadas, ya que el atractivo constante de la ciudad y la oferta limitada favorecen el valor futuro. Sin embargo, esas oportunidades conllevan riesgos no triviales. Los inversores prudentes en 2025 están realizando una diligencia debida minuciosa, evaluando sus finanzas ante posibles cambios en las tasas de interés y prestando atención a las políticas gubernamentales. Un enfoque equilibrado —que pese los sólidos fundamentos de Vancouver frente a sus riesgos cíclicos y estructurales— es esencial para tener éxito en este mercado.

Cambios clave en políticas e iniciativas gubernamentales

En respuesta a las preocupaciones sobre la asequibilidad y las presiones del mercado, todos los niveles de gobierno han implementado cambios normativos que afectan directamente al panorama inmobiliario de Vancouver. A continuación, algunas de las políticas e iniciativas recientes más impactantes:

Prohibición a compradores extranjeros (federal): Canadá promulgó la Ley de Prohibición de Compra de Propiedad Residencial por No Canadienses en enero de 2023, que prohíbe a los compradores extranjeros (con excepciones limitadas) adquirir propiedades residenciales en Canadá. Inicialmente una prohibición de dos años que terminaría en 2025, fue recientemente extendida hasta el 1 de enero de 2027 bcrealestatelawyers.com. Esta política fue diseñada para enfriar la especulación y la demanda de inversores extranjeros, particularmente en ciudades como Vancouver que habían visto gran cantidad de capital extranjero. La prohibición ha contribuido a reducir las transacciones de lujo y condominios de alta gama por parte de compradores del exterior. (Cabe destacar que B.C. ya tenía un impuesto de transferencia del 20% para compradores extranjeros en Metro Vancouver desde 2016, por lo que la actividad extranjera ya estaba restringida antes de esta prohibición total.)

Canadá promulgó la en enero de 2023, que prohíbe a los compradores extranjeros (con excepciones limitadas) adquirir propiedades residenciales en Canadá. Inicialmente una prohibición de dos años que terminaría en 2025, fue recientemente bcrealestatelawyers.com. Esta política fue diseñada para enfriar la especulación y la demanda de inversores extranjeros, particularmente en ciudades como Vancouver que habían visto gran cantidad de capital extranjero. La prohibición ha contribuido a reducir las transacciones de lujo y condominios de alta gama por parte de compradores del exterior. (Cabe destacar que B.C. ya tenía un impuesto de transferencia del 20% para compradores extranjeros en Metro Vancouver desde 2016, por lo que la actividad extranjera ya estaba restringida antes de esta prohibición total.) Ley de Suministro de Viviendas Provincial y Reformas de Zonificación (B.C.): El gobierno de B.C. bajo el primer ministro David Eby se ha movido agresivamente para aumentar el suministro de viviendas. A finales de 2022, la Ley de Suministro de Viviendas estableció metas de vivienda para los municipios y otorgó a la provincia el poder de anular la zonificación local si las ciudades no permiten la construcción de suficientes viviendas nuevas. Sobre esta base, en noviembre de 2023 la provincia anunció amplias reformas de zonificación para permitir más viviendas multifamiliares a pequeña escala en terrenos tradicionalmente unifamiliares news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Bajo estos cambios, cada municipio en B.C. debe permitir al menos 3–4 unidades de vivienda en un solo lote residencial, y hasta 6 unidades en lotes más grandes cerca de transporte público frecuente news.gov.bc.ca. Vancouver, que ya avanzaba en esta dirección, alineó sus estatutos para cumplir. Estas medidas de aumento de densidad eliminan la zonificación exclusiva para “viviendas unifamiliares”, legalizando efectivamente dúplex, tríplex, viviendas de cuatro unidades y más en barrios antes exclusivos. Los modelos de la provincia sugieren que gracias a esta iniciativa se podrían añadir más de 130.000 nuevas viviendas pequeñas en los próximos 10 años news.gov.bc.ca, lo que aumentará significativamente la oferta en las zonas urbanas.

El gobierno de B.C. bajo el primer ministro David Eby se ha movido agresivamente para aumentar el suministro de viviendas. A finales de 2022, la estableció metas de vivienda para los municipios y otorgó a la provincia el poder de anular la zonificación local si las ciudades no permiten la construcción de suficientes viviendas nuevas. Sobre esta base, en la provincia anunció amplias reformas de zonificación para permitir más en terrenos tradicionalmente unifamiliares news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Bajo estos cambios, cada municipio en B.C. debe permitir al menos 3–4 unidades de vivienda en un solo lote residencial, y hasta 6 unidades en lotes más grandes cerca de transporte público frecuente news.gov.bc.ca. Vancouver, que ya avanzaba en esta dirección, alineó sus estatutos para cumplir. Estas medidas de aumento de densidad eliminan la zonificación exclusiva para “viviendas unifamiliares”, legalizando efectivamente dúplex, tríplex, viviendas de cuatro unidades y más en barrios antes exclusivos. Los modelos de la provincia sugieren que gracias a esta iniciativa se podrían añadir más de en los próximos 10 años news.gov.bc.ca, lo que aumentará significativamente la oferta en las zonas urbanas. Agilización de Aprobaciones y Reducción de la Burocracia: Los gobiernos han reconocido que los procesos de permisos prolongados agravan la escasez de vivienda. Vancouver es conocida por su lentitud en la tramitación de permisos. En 2023-2024, la Ciudad de Vancouver, con el apoyo de fondos federales, lanzó iniciativas para agilizar la rezonificación y los permisos . El Fondo Acelerador de Vivienda del gobierno federal, con $4 mil millones, otorgó a Vancouver $115 millones para acelerar las aprobaciones de desarrollo y eliminar barreras a la densidad pm.gc.ca pm.gc.ca. A cambio, Vancouver se comprometió a habilitar 3,200 nuevas unidades en tres años y más de 40,000 unidades en la próxima década mediante medidas como actualizaciones de ordenanzas de zonificación, permisos digitales y eliminación de audiencias públicas para proyectos que ya se ajustan a planes aprobados pm.gc.ca pm.gc.ca. Paralelamente, B.C. aprobó una ley en 2023 para acelerar las aprobaciones locales pre-zonificando áreas y eliminando las audiencias públicas caso por caso para proyectos acordes con los planes oficiales comunitarios news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Estos esfuerzos buscan en conjunto acortar los plazos de construcción para nuevas viviendas.

Los gobiernos han reconocido que los procesos de permisos prolongados agravan la escasez de vivienda. Vancouver es conocida por su lentitud en la tramitación de permisos. En 2023-2024, la Ciudad de Vancouver, con el apoyo de fondos federales, lanzó iniciativas para . El del gobierno federal, con $4 mil millones, otorgó a Vancouver $115 millones para acelerar las aprobaciones de desarrollo y eliminar barreras a la densidad pm.gc.ca pm.gc.ca. A cambio, Vancouver se comprometió a habilitar 3,200 nuevas unidades en tres años y más de 40,000 unidades en la próxima década mediante medidas como actualizaciones de ordenanzas de zonificación, permisos digitales y eliminación de audiencias públicas para proyectos que ya se ajustan a planes aprobados pm.gc.ca pm.gc.ca. Paralelamente, B.C. aprobó una ley en 2023 para pre-zonificando áreas y eliminando las audiencias públicas caso por caso para proyectos acordes con los planes oficiales comunitarios news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Estos esfuerzos buscan en conjunto para nuevas viviendas. Impuestos sobre viviendas vacantes y especulación: Para desalentar que las viviendas permanezcan vacías y asegurar que se utilicen para los residentes locales, se han implementado varios impuestos. El propio Impuesto sobre viviendas vacías de Vancouver impone un impuesto del 3 % sobre el valor tasado de las viviendas que permanecen vacías por más de 6 meses al año gvrealtors.ca. (Temporalmente se elevó al 5%, pero ese aumento se revirtió debido a preocupaciones sobre el cumplimiento lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) El Impuesto provincial sobre especulación y viviendas vacantes se aplica en regiones urbanas de Columbia Británica, incluido el área metropolitana de Vancouver, y cobra a propietarios extranjeros y otros propietarios no exentos que dejan propiedades vacías. En enero de 2024, este impuesto provincial se amplió a 13 comunidades adicionales de Columbia Británica www2.gov.bc.ca para cerrar vacíos legales fuera del área metropolitana de Vancouver. Estos impuestos han hecho que muchas unidades vacías regresen al mercado de alquiler: Vancouver informa que el impuesto sobre viviendas vacías ha contribuido a que miles de condominios vuelvan a estar ocupados, aumentando la oferta para los inquilinos.

Para desalentar que las viviendas permanezcan vacías y asegurar que se utilicen para los residentes locales, se han implementado varios impuestos. El propio de Vancouver impone un impuesto del 3 % sobre el valor tasado de las viviendas que permanecen vacías por más de 6 meses al año gvrealtors.ca. (Temporalmente se elevó al 5%, pero ese aumento se revirtió debido a preocupaciones sobre el cumplimiento lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) El se aplica en regiones urbanas de Columbia Británica, incluido el área metropolitana de Vancouver, y cobra a propietarios extranjeros y otros propietarios no exentos que dejan propiedades vacías. En enero de 2024, este impuesto provincial se www2.gov.bc.ca para cerrar vacíos legales fuera del área metropolitana de Vancouver. Estos impuestos han hecho que muchas unidades vacías regresen al mercado de alquiler: Vancouver informa que el impuesto sobre viviendas vacías ha contribuido a que miles de condominios vuelvan a estar ocupados, aumentando la oferta para los inquilinos. Restricciones a los alquileres de corta duración: Tanto la provincia como la Ciudad de Vancouver han tomado medidas enérgicas contra los alquileres de corta duración (como Airbnb) para proteger el parque de viviendas de larga duración. En 2023, Columbia Británica promulgó una ley para restringir los alquileres de corta duración en las ciudades mediante el aumento de multas y medidas de control, y al permitir estos alquileres solo en residencias principales en la mayoría de los casos. Vancouver ya exige que los operadores de alquileres de corta duración tengan una licencia comercial y solo alquilen su residencia principal. La medida provincial fortalece aún más estas reglas. Al restringir los alquileres de corta duración (que a menudo sacaban condominios completos del mercado de largo plazo), se espera que miles de unidades se liberen para residentes locales vancouver.citynews.ca.

Tanto la provincia como la Ciudad de Vancouver han tomado medidas enérgicas contra los alquileres de corta duración (como Airbnb) para proteger el parque de viviendas de larga duración. En 2023, Columbia Británica promulgó una ley para restringir los alquileres de corta duración en las ciudades mediante el aumento de multas y medidas de control, y al permitir estos alquileres solo en residencias principales en la mayoría de los casos. Vancouver ya exige que los operadores de alquileres de corta duración tengan una licencia comercial y solo alquilen su residencia principal. La medida provincial fortalece aún más estas reglas. Al (que a menudo sacaban condominios completos del mercado de largo plazo), se espera que miles de unidades se liberen para residentes locales vancouver.citynews.ca. Protecciones para inquilinos e iniciativas de alquiler: La crisis de la vivienda ha impulsado políticas para proteger a los arrendatarios. El gobierno de Columbia Británica eliminó a finales de 2022 los estatutos en stratas (edificios de condominios) que restringían el alquiler, eliminando cualquier norma de strata que prohibiera los alquileres ; esto con el objetivo de abrir más opciones de alquiler en edificios de condominios lawsonlundell.com. En 2023, B.C. también limitó los aumentos anuales de renta por debajo de la inflación (por ejemplo, máximo 2% en 2023, 3.5% en 2024) para evitar grandes saltos para los arrendatarios existentes. La provincia promulgó un Período de Protección para Propietarios (conocido coloquialmente como un «período de enfriamiento») que otorga a los compradores de viviendas de reventa algunos días después de una oferta aceptada para retractarse (implementado en 2023), una medida para moderar las guerras de ofertas y dar un respiro a los compradores. Además, en 2024 la provincia tomó medidas para detener los «renovictions» y los desalojos injustos al endurecer la Ley de Arrendamientos Residenciales vancouver.citynews.ca, dificultando que los propietarios desalojen a los inquilinos por renovaciones menores o abusen de vacíos legales en los contratos de arrendamiento a plazo fijo.

La crisis de la vivienda ha impulsado políticas para proteger a los arrendatarios. El gobierno de Columbia Británica eliminó a finales de 2022 los estatutos en stratas (edificios de condominios) que restringían el alquiler, ; esto con el objetivo de abrir más opciones de alquiler en edificios de condominios lawsonlundell.com. En 2023, B.C. también limitó los aumentos anuales de renta por debajo de la inflación (por ejemplo, máximo 2% en 2023, 3.5% en 2024) para evitar grandes saltos para los arrendatarios existentes. La provincia promulgó un (conocido coloquialmente como un «período de enfriamiento») que otorga a los compradores de viviendas de reventa algunos días después de una oferta aceptada para retractarse (implementado en 2023), una medida para moderar las guerras de ofertas y dar un respiro a los compradores. Además, en 2024 la provincia tomó medidas para detener los «renovictions» y los desalojos injustos al endurecer la Ley de Arrendamientos Residenciales vancouver.citynews.ca, dificultando que los propietarios desalojen a los inquilinos por renovaciones menores o abusen de vacíos legales en los contratos de arrendamiento a plazo fijo. Alineación federal de inmigración y vivienda: El gobierno federal ha mantenido altos objetivos de inmigración (lo que aumenta la demanda de vivienda), pero está intentando alinear esto con los resultados de vivienda. Un cambio notable en 2024 fue un ajuste a la política de inmigración que limitó temporalmente el número de visas para estudiantes internacionales y vinculó los permisos de estudio a la disponibilidad de vivienda, tras reconocer que la llegada récord de estudiantes saturaba los mercados de alquiler. Si bien Canadá sigue apuntando a un crecimiento poblacional significativo, ahora hay mayor reconocimiento de la necesidad de garantizar que la oferta de viviendas esté a la par. El presupuesto federal también ha introducido incentivos como la Cuenta de Ahorro Libre de Impuestos para la Primera Vivienda (lanzada en 2023) para ayudar a los compradores primerizos a ahorrar para el pago inicial, y eliminó el GST (impuesto federal sobre ventas) en nuevas construcciones de alquiler con propósito específico para alentar a los desarrolladores a construir apartamentos de alquiler (promulgado a finales de 2023). Estas medidas están afectando indirectamente a Vancouver al promover una mayor oferta y ayudar a los compradores.

En general, el entorno político en 2025 es muy intervencionista en materia de vivienda: los gobiernos están interviniendo más que nunca para aumentar la oferta y frenar la demanda especulativa. El impacto de estas iniciativas se desarrollará en los próximos años. El mercado de Vancouver ya está viendo efectos tempranos: por ejemplo, más proyectos multiplex en vecindarios unifamiliares a medida que se relajan las normativas urbanísticas, y un leve aumento en la oferta de alquileres a largo plazo debido a las restricciones de alquiler a corto plazo. Los legisladores han señalado que continuarán utilizando todas las herramientas disponibles para abordar la asequibilidad, por lo que el panorama regulatorio sigue siendo uno de constante cambio para los participantes del mercado.

Dinámica de oferta, demanda y migración

El equilibrio entre demanda y oferta en el mercado inmobiliario de Vancouver está fuertemente influenciado por las tendencias migratorias y la actividad constructora. En los últimos años, la demanda ha sido impulsada por el crecimiento poblacional, mientras que la oferta de vivienda ha luchado por mantenerse al día.

Población y Migración: La población de Metro Vancouver sigue creciendo de manera robusta, principalmente debido a la inmigración internacional. Columbia Británica alcanzó niveles récord de inmigración en 2022 y 2023: la provincia agregó alrededor de 162,000 nuevos residentes solo entre julio de 2022 y julio de 2023 biv.com. En 2023, más de 175,000 personas inmigraron a B.C. desde otros países, un aumento del 65% respecto al año anterior biv.com; un flujo asombroso que enfatiza los altos objetivos de inmigración de Canadá (y el estatus de Vancouver como destino deseado para los recién llegados). Esta oleada de recién llegados, incluidos inmigrantes, refugiados, estudiantes internacionales y trabajadores temporales, se ha concentrado abrumadoramente en Greater Vancouver y áreas metropolitanas circundantes biv.com. Al mismo tiempo, el crecimiento natural de la población (nacimientos menos muertes) ahora es negativo en B.C., y como se mencionó, la provincia vio una salida neta de residentes a otras provincias (más de 8,000 personas se fueron netas en 2023) ya que algunos locales se trasladaron a regiones más baratas biv.com. Sin embargo, el efecto neto es que la población de Vancouver está en su máximo histórico y sigue aumentando, alimentando la demanda continua de viviendas. Los planes del gobierno federal seguirán trayendo un flujo constante de inmigrantes cada año, por lo que Vancouver puede esperar decenas de miles de nuevos residentes anualmente. Esto mantiene una presión de demanda subyacente sobre el mercado de la vivienda, especialmente para las unidades de alquiler y viviendas iniciales que suelen preferir los recién llegados.

Oferta de Vivienda y Actividad de Desarrollo: Del lado de la oferta, la construcción de viviendas ha intentado aumentar, pero no está alcanzando el auge de la demanda. En 2023, Metro Vancouver vio aproximadamente 30,600 nuevas unidades de vivienda terminadas biv.com, lo que representa un incremento de solo el 1% respecto al año anterior y está muy lejos de ser suficiente para el crecimiento poblacional. Como ilustración clara, en 2023 hubo aproximadamente una vivienda nueva construida por cada cinco personas nuevas que llegaron a B.C. biv.com. Esta proporción pone de manifiesto una carencia significativa. El desajuste entre la demanda y la oferta de vivienda se ha acumulado durante años: restricciones de zonificación, largos procesos de aprobación, escasez de mano de obra y altos costes de construcción han ralentizado la llegada de nuevas viviendas al mercado.

Dicho esto, la actividad de desarrollo se encuentra ahora en uno de sus niveles más altos en Vancouver, al menos en la etapa de planificación. En la ciudad de Vancouver, miles de unidades están en construcción y decenas de miles más están en diversas etapas de planificación. El impulso del gobierno (a través de las políticas mencionadas anteriormente) para permitir mayor densidad ha dado lugar a una ola de nuevas propuestas. Por ejemplo, el Plan Broadway (que abarca el corredor de Central Broadway) ha desatado solicitudes de rezonificación para decenas de proyectos de mediana y gran altura a lo largo de la nueva línea de metro. Funcionarios de la ciudad informan de una “oleada de proyectos de torres en proceso” para Broadway: hay más de 100 posibles torres en discusión solo en esa área cityhallwatch.wordpress.com. En toda la ciudad, barrios que antes eran exclusivamente unifamiliares están viendo gradualmente propuestas para multiplexes y edificios de apartamentos de baja altura debido a las reformas de zonificación. Además, los suburbios de Metro Vancouver (Surrey, Coquitlam, Burnaby, etc.) están experimentando auges de construcción alrededor de centros de tránsito, creando nuevos centros urbanos que eventualmente aliviarán la presión sobre la ciudad de Vancouver propiamente dicha.

Sin embargo, a pesar de una sólida cartera de construcción, la oferta a corto plazo sigue siendo limitada. Los constructores enfrentan desafíos como el aumento de las tasas de interés (lo que encarece el financiamiento de los proyectos), el alza de los costos de construcción debida a la inflación y una reciente desaceleración entre los compradores de preventa de condominios. Muchos promotores se han vuelto cautelosos: algunos proyectos se han retrasado o reducido. Los datos de principios de 2025 mostraron los lanzamientos de nuevos proyectos en mínimos de varios años (por ejemplo, prácticamente ningún lanzamiento de nuevo proyecto de condominio en enero de 2025 frente a unas ~750 unidades que típicamente se lanzaban en un enero antes de la pandemia) mortgagesandbox.com. Esto indica que los promotores están esperando hasta que las condiciones del mercado mejoren. Los inicios de construcción de viviendas en Metro Vancouver en realidad disminuyeron en 2023-2024 debido a estos obstáculos, en particular en el segmento de condos/apartamentos cmhc-schl.gc.ca. La Corporación Canadiense de Hipotecas y Vivienda (CMHC) espera solo un repunta marginal en los inicios de construcción en 2025 en Vancouver, liderado principalmente por apartamentos de alquiler en lugar de condominios assets.cmhc-schl.gc.ca.

La dínamica de oferta y demanda puede resumirse de la siguiente manera: Vancouver tiene una escasez estructural de viviendas en relación con la demanda generada por su población y economía. La demanda impulsada por la migración supera constantemente la nueva oferta, lo que contribuye a los altos precios y bajas tasas de vacancia. Incluso con un número récord de grúas en el horizonte, la región está intentando ponerse al día tras años de construcción insuficiente. En los próximos años, si las diversas medidas de política pública resultan efectivas, deberíamos ver un crecimiento más rápido de la oferta: más viviendas de todo tipo completándose. De hecho, el objetivo de la provincia (a través de su Plan de Vivienda y la Ley de Suministro de Vivienda) es aumentar significativamente las terminaciones anuales de viviendas. Las grandes empresas y el desarrollo económico también dependen de esto, ya que la falta de vivienda puede restringir el crecimiento de la fuerza laboral.

Un signo positivo es que los gobiernos y el sector privado están colaborando en soluciones creativas: viviendas modulares para un despliegue rápido de unidades asequibles, expansión de campus (como proyectos de viviendas estudiantiles para liberar inventario de alquiler), y reurbanización de terrenos subutilizados (antiguos centros comerciales, zonas industriales) en comunidades residenciales. Por ejemplo, varios centros comerciales antiguos en Metro Vancouver (Brentwood, Lougheed, Oakridge – ver la siguiente sección) están siendo transformados en vecindarios de uso mixto con miles de nuevas viviendas. Estos megaproyectos, una vez completados, añadirán una oferta significativa. Además, la Ciudad de Vancouver proyecta que las nuevas inversiones en tránsito (el Metro de Broadway, las extensiones del SkyTrain hacia UBC y Surrey/Langley) permitirán decenas de miles de viviendas nuevas a lo largo de esas líneas en las próximas décadas, al abrir áreas de desarrollo orientadas al tránsito pm.gc.ca pm.gc.ca.

En resumen, la demanda sigue siendo muy fuerte en Vancouver debido a la migración y a opciones de mudanza limitadas, mientras que la oferta está respondiendo gradualmente pero aún no lo suficientemente rápido. Este desequilibrio es el principal motor de los altos costos de vivienda en Vancouver. Los próximos años pondrán a prueba si una combinación de presión política y fuerzas de mercado puede acelerar la construcción de viviendas para responder mejor a la demanda. Si la oferta aumenta significativamente, podría aliviar el crecimiento de los precios y alquileres; si sigue rezagada, la crisis de vivienda en Vancouver persistirá.

Pronósticos y perspectivas para los próximos 3 a 5 años

¿Qué pronostican los analistas y expertos para el sector inmobiliario de Vancouver en los próximos años? En términos generales, el consenso es que el mercado verá una recuperación gradual en el volumen de ventas y un crecimiento moderado de los precios, en lugar de un auge rápido. Se espera que las tasas de interés altas y las limitaciones de asequibilidad limiten el crecimiento de los precios a corto plazo, pero a medida que las tasas bajen y la oferta aumente, la actividad debería incrementarse lentamente. A continuación, recopilamos pronósticos y perspectivas de fuentes creíbles:

Tendencias de precios: La mayoría de los pronósticos anticipan una apreciación moderada de los precios en los próximos años, después de las leves caídas de 2023-24.

Volúmenes de ventas: Después de un lento 2022–2024, se anticipa que las ventas de viviendas se recuperen moderadamente. La Asociación de Bienes Raíces de la Columbia Británica (BCREA) pronostica que las ventas residenciales en toda la provincia serán de aproximadamente 73,600 unidades en 2025, prácticamente igual (-1%) en comparación con 2024, para luego subir a unas 80,000 en 2026 (+9%) a medida que las condiciones del mercado se normalizan bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Para el área metropolitana de Vancouver específicamente, la BCREA espera alrededor de 26,000 ventas en 2024 (nivel similar al de 2023) y alrededor de 29,500 ventas en 2025 , lo que supondría un salto de ~13.5% a medida que la demanda reprimida comienza a liberarse bcrea.bc.ca. RE/MAX es más optimista: en su pronóstico para 2025, predicen un aumento del 20% en las ventas a medida que la confianza de los compradores regresa con menores tasas de interés blog.remax.ca. La verdad podría estar en el medio: si las tasas hipotecarias comienzan a disminuir durante 2025, muchos compradores que han estado esperando (especialmente los primerizos) podrían volver al mercado, aumentando el número de transacciones. Para 2027, los volúmenes de venta podrían acercarse a los niveles normales vistos a finales de la década de 2010, siempre que no ocurran nuevos choques económicos.

Después de un lento 2022–2024, se anticipa que las ventas de viviendas se recuperen moderadamente. La Asociación de Bienes Raíces de la Columbia Británica (BCREA) pronostica que las ventas residenciales en toda la provincia serán de aproximadamente 73,600 unidades en 2025, prácticamente igual (-1%) en comparación con 2024, para luego subir a unas 80,000 en 2026 (+9%) a medida que las condiciones del mercado se normalizan bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Para el área metropolitana de Vancouver específicamente, la BCREA espera alrededor de (nivel similar al de 2023) y alrededor de , lo que supondría un salto de ~13.5% a medida que la demanda reprimida comienza a liberarse bcrea.bc.ca. RE/MAX es más optimista: en su pronóstico para 2025, predicen un a medida que la confianza de los compradores regresa con menores tasas de interés blog.remax.ca. La verdad podría estar en el medio: si las tasas hipotecarias comienzan a disminuir durante 2025, muchos compradores que han estado esperando (especialmente los primerizos) podrían volver al mercado, aumentando el número de transacciones. Para 2027, los volúmenes de venta podrían acercarse a los niveles normales vistos a finales de la década de 2010, siempre que no ocurran nuevos choques económicos. Equilibrio y condiciones del mercado: Es probable que veamos una transición de regreso hacia un mercado equilibrado o de vendedores alrededor de 2025–2026. Actualmente (2024-25) el mercado se inclina a favor de los compradores debido a la alta cantidad de listados y compradores cautelosos. Pero si los volúmenes de ventas aumentan como se pronostica y los nuevos listados no siguen el ritmo, la balanza podría inclinarse. RE/MAX cree que Vancouver pasará “de un mercado equilibrado a uno de vendedores” en 2025 blog.remax.ca. Esto se basa en el alivio de las tasas de interés que impulsaría la demanda. El comentario del pronóstico de la BCREA también señaló una importante demanda reprimida que se mantiene debido a la incertidumbre económica; esto implica que, si la incertidumbre desaparece, muchos compradores podrían ingresar rápidamente al mercado, reforzándolo de manera inmediata bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Para 2026, podríamos ver nuevamente competencia por las propiedades más atractivas, aunque probablemente nada tan extremo como las guerras de ofertas de 2021, a menos que la oferta no se materialice en lo absoluto. Una tendencia a observar es la actividad de los inversionistas : si mejoran las condiciones crediticias, los inversionistas podrían regresar más agresivamente (especialmente en el mercado de condominios, que ha estado débil últimamente). Otra es el segmento de lujo : las propiedades de muy alto valor experimentaron una demanda contenida durante la prohibición a los compradores extranjeros; como esa restricción sigue vigente hasta 2027, el mercado de lujo dependerá de compradores nacionales de alto patrimonio y de inmigrantes con recursos. Ese segmento podría tener un desempeño inferior al resto del mercado a corto plazo, pero podría dispararse tras 2027 si se levanta la prohibición.

Es probable que veamos una alrededor de 2025–2026. Actualmente (2024-25) el mercado se inclina a favor de los compradores debido a la alta cantidad de listados y compradores cautelosos. Pero si los volúmenes de ventas aumentan como se pronostica y los nuevos listados no siguen el ritmo, la balanza podría inclinarse. RE/MAX cree que Vancouver pasará “de un mercado equilibrado a uno de vendedores” en 2025 blog.remax.ca. Esto se basa en el alivio de las tasas de interés que impulsaría la demanda. El comentario del pronóstico de la BCREA también señaló una importante que se mantiene debido a la incertidumbre económica; esto implica que, si la incertidumbre desaparece, muchos compradores podrían ingresar rápidamente al mercado, reforzándolo de manera inmediata bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Para 2026, podríamos ver nuevamente competencia por las propiedades más atractivas, aunque probablemente nada tan extremo como las guerras de ofertas de 2021, a menos que la oferta no se materialice en lo absoluto. Una tendencia a observar es la : si mejoran las condiciones crediticias, los inversionistas podrían regresar más agresivamente (especialmente en el mercado de condominios, que ha estado débil últimamente). Otra es el : las propiedades de muy alto valor experimentaron una demanda contenida durante la prohibición a los compradores extranjeros; como esa restricción sigue vigente hasta 2027, el mercado de lujo dependerá de compradores nacionales de alto patrimonio y de inmigrantes con recursos. Ese segmento podría tener un desempeño inferior al resto del mercado a corto plazo, pero podría dispararse tras 2027 si se levanta la prohibición. Por tipo de propiedad: Diferentes segmentos podrían desempeñarse de manera diferente. Las casas independientes en Vancouver, que experimentaron la mayor caída en ventas durante las subidas de tasas, podrían ver una recuperación más fuerte cuando los compradores que buscan mejorar su vivienda regresen al bajar las tasas. BCREA espera que los segmentos de mayor precio enfrenten la mayor presión a la baja en los precios en 2024, pero generalmente estima precios estables en general bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca, lo que implica que los segmentos más asequibles podrían mantener mejor su valor. Las condominios y casas adosadas , que son las opciones más “asequibles”, podrían ver una demanda constante de compradores primerizos a medida que la asequibilidad mejora muy gradualmente. Sin embargo, un riesgo para los condominios es la sobresaturación de nuevas entregas que llegarán al mercado: CMHC señaló que las entregas récord de condominios en 2025, combinadas con algunos inversionistas vendiendo debido al aumento de los costos de mantenimiento, podrían llevar a un mercado de reventa de condominios más débil a corto plazo cmhc-schl.gc.ca. De hecho, muchos inversionistas que compraron condominios en pre-construcción entre 2018-2021 ahora se enfrentan a la entrega y a tasas de interés mucho más altas de lo anticipado, lo que podría forzar a algunos a vender, agregando oferta al mercado de reventa. Esto podría limitar el crecimiento de los precios de los condominios en los próximos 1-2 años. Por otro lado, las propiedades enfocadas en renta (edificios multifamiliares) seguirán siendo muy demandadas por inversores institucionales, dado el bajo nivel de vacantes; los precios de esos activos (tazas de capitalización) deberían mantenerse fuertes. Las previsiones para el sector comercial (de grupos como CBRE) sugieren que a medida que la economía se estabilice, Vancouver seguirá viendo rendimientos en compresión en industrial y multifamiliar, mientras que oficinas y retail recuperan su ocupación.

Diferentes segmentos podrían desempeñarse de manera diferente. Las en Vancouver, que experimentaron la mayor caída en ventas durante las subidas de tasas, podrían ver una recuperación más fuerte cuando los compradores que buscan mejorar su vivienda regresen al bajar las tasas. BCREA espera que los segmentos de mayor precio enfrenten la mayor presión a la baja en los precios en 2024, pero generalmente estima precios estables en general bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca, lo que implica que los segmentos más asequibles podrían mantener mejor su valor. Las y , que son las opciones más “asequibles”, podrían ver una demanda constante de compradores primerizos a medida que la asequibilidad mejora muy gradualmente. Sin embargo, un riesgo para los condominios es la que llegarán al mercado: CMHC señaló que las entregas récord de condominios en 2025, combinadas con algunos inversionistas vendiendo debido al aumento de los costos de mantenimiento, podrían llevar a un mercado de reventa de condominios más débil a corto plazo cmhc-schl.gc.ca. De hecho, muchos inversionistas que compraron condominios en pre-construcción entre 2018-2021 ahora se enfrentan a la entrega y a tasas de interés mucho más altas de lo anticipado, lo que podría forzar a algunos a vender, agregando oferta al mercado de reventa. Esto podría limitar el crecimiento de los precios de los condominios en los próximos 1-2 años. Por otro lado, las propiedades (edificios multifamiliares) seguirán siendo muy demandadas por inversores institucionales, dado el bajo nivel de vacantes; los precios de esos activos (tazas de capitalización) deberían mantenerse fuertes. Las previsiones para el (de grupos como CBRE) sugieren que a medida que la economía se estabilice, Vancouver seguirá viendo rendimientos en compresión en industrial y multifamiliar, mientras que oficinas y retail recuperan su ocupación. Comodines económicos: Algunos factores podrían alterar estas previsiones. Si las tasas de interés bajan más rápido o más profundamente de lo esperado (por ejemplo, si la inflación se enfría rápidamente y el Banco de Canadá reduce agresivamente las tasas), la demanda de viviendas en Vancouver podría acelerarse más rápidamente, conduciendo a aumentos de precios por encima de lo pronosticado (posiblemente incrementos de dos dígitos durante uno o dos años). Por el contrario, si la economía cae en recesión y el desempleo aumenta, la demanda de viviendas podría permanecer más baja por más tiempo, y los precios podrían incluso estancarse o descender ligeramente hasta que regrese la confianza. Otro comodín es la intervención gubernamental: cualquier extensión de la prohibición de compradores extranjeros (lo cual ya ha ocurrido) o nuevos impuestos podría frenar la demanda, mientras que, por ejemplo, grandes inversiones gubernamentales en vivienda asequible o infraestructura podrían impulsar el mercado. Por ahora, la mayoría de las previsiones asumen un escenario de status quo con una economía que mejora gradualmente y una ligera baja en las tasas.

La previsión econométrica de BCREA es cautelosa: proyecta; esencialmente un cambio del 0% en el precio promedio de Vancouver en 2024, y aproximadamente un +2% en 2025 bcrea.bc.ca (su precio promedio pronosticado para Greater Vancouver es de $1.265M en 2024 y $1.287M en 2025 bcrea.bc.ca ).Esto implica que los precios se mantendrán alrededor de los niveles actuales por un tiempo mientras el mercado encuentra estabilidad.En cambio, algunos actores de la industria ven más presión al alza: RE/MAX, por ejemplo, espera que el precio promedio de la vivienda en Vancouver blog.remax.ca , señalando una mejora en el sentimiento y un retorno hacia un mercado de vendedores a finales de 2025.El pronóstico nacional de Royal LePage (no citado anteriormente, pero sí en los medios) también ha sugerido un crecimiento de precios de un solo dígito medio para Vancouver en 2025.CMHC ofrece un escenario de rango: en su Perspectiva de Vivienda 2025, señaló que, probablemente superando la inflación, antes de desacelerarse en 2026-27 una vez que gran parte de la demanda acumulada haya sido satisfecha cmhc-schl.gc.ca .Para 2027, la CMHC espera que la vivienda se vuelva ligeramente más asequible que en el período 2022-24 debido a aumentos de ingresos y un mayor suministro cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca , lo que sugiere que para entonces los precios solo aumentarán modestamente, en línea con los fundamentos.Tomando todo esto en cuenta, una perspectiva razonable de base es:en Vancouver.Esto supone que el Banco de Canadá comenzará a bajar las tasas a finales de 2024 y en 2025, mejorando la asequibilidad lo suficiente como para respaldar cierto crecimiento de precios, pero no tanto como para que veamos otro aumento descontrolado.Vale la pena señalar que incluso para 2026, las previsiones no muestran que los precios en Vancouver vuelvan a la aceleración desmedida de 2021.De hecho, las proyecciones de RBC indican que para 2026, los precios de referencia de Vancouver apenas podrían recuperarse a los niveles máximos de 2022 vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca .En otras palabras, el mercado puede tomar un ciclo completo de cinco años (2022-2026) para absorber el impacto del aumento de las tasas de interés y volver a los máximos de precios anteriores.

En conclusión, la perspectiva para el mercado inmobiliario de Vancouver a 3–5 años es cautelosamente optimista. El escenario más probable es un lento ascenso: los volúmenes se recuperarán a niveles normales para 2026 y los precios aumentarán de manera moderada, con Vancouver probablemente teniendo un desempeño inferior al de mercados canadienses más económicos (que tienen mayor margen para crecer), pero aún así experimentando un impulso positivo. Para 2028 o 2030, Vancouver seguirá enfrentando desafíos de asequibilidad, pero si las iniciativas de aumento de oferta de viviendas dan resultados, se espera que el crecimiento de los precios se ajuste más al crecimiento de los ingresos. Por ahora, compradores y vendedores deben esperar una tendencia de mercado equilibrada, sin un gran colapso ni un auge irracional en el horizonte; esencialmente, un período de estabilización y sostenibilidad tras la turbulencia de principios de los años 2020 vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.

Aspectos Destacados y Desarrollos Notables por Vecindario

La historia inmobiliaria de Vancouver no es uniforme en toda la ciudad: cada vecindario tiene sus propias tendencias y nuevos desarrollos. Aquí tienes algunos aspectos destacados a nivel de vecindario y grandes proyectos que están dando forma al mercado:

Broadway Corridor & Mount Pleasant: Este corredor central está experimentando una de las transformaciones más importantes de Vancouver. El Broadway Subway (extensión de la Millennium Line), que se inaugurará en 2026, sumará seis nuevas estaciones de SkyTrain desde VCC–Clark hasta Arbutus Street, mejorando drásticamente el acceso al transporte público. Para aprovechar esto, la ciudad adoptó el Plan Broadway, que reclasifica alrededor de 500 bloques urbanos a lo largo de Broadway para desarrollos de alta densidad. Ya estamos viendo un aluvión de propuestas para nuevos rascacielos cerca de las futuras estaciones como Mount Pleasant y South Granville: hay alrededor de 150 nuevos proyectos de torres en varias etapas a lo largo de Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Entre los desarrollos destacados próximamente se encuentran agrupaciones de torres de uso mixto de 20-30+ pisos alrededor del intercambio Cambie-Broadway (cerca del Ayuntamiento de Vancouver) y alrededor de Oak Street (cerca de la futura estación Oak-VGH, que dará servicio al Hospital General de Vancouver). Mount Pleasant, tradicionalmente un distrito industrial y artístico de baja altura, está emergiendo como un centro de oficinas tecnológicas y condominios; por ejemplo, el nuevo campus masivo de la empresa tecnológica Adobe y otras compañías digitales que se están estableciendo en los alrededores de Main Street, y proyectos residenciales están siguiendo su ejemplo. La vivienda de alquiler es un componente importante debido a las políticas de reubicación de inquilinos (los desarrolladores deben reemplazar las unidades de alquiler que demuelen). El carácter de este vecindario está evolucionando rápidamente de edificaciones bajas a villas urbanas orientadas al transporte público. El valor de las propiedades en áreas como Fairview y Mount Pleasant tiene un gran potencial de crecimiento a medida que se densifican, aunque algunos inquilinos actuales están preocupados por los desplazamientos (“demovictions”) al reemplazarse edificios de alquiler antiguos por nuevas torres.

Este corredor central está experimentando una de las transformaciones más importantes de Vancouver. El (extensión de la Millennium Line), que se inaugurará en 2026, sumará seis nuevas estaciones de SkyTrain desde VCC–Clark hasta Arbutus Street, mejorando drásticamente el acceso al transporte público. Para aprovechar esto, la ciudad adoptó el Plan Broadway, que reclasifica alrededor de 500 bloques urbanos a lo largo de Broadway para desarrollos de alta densidad. Ya estamos viendo un aluvión de propuestas para nuevos rascacielos cerca de las futuras estaciones como Mount Pleasant y South Granville: hay alrededor de en varias etapas a lo largo de Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Entre los desarrollos destacados próximamente se encuentran agrupaciones de torres de uso mixto de 20-30+ pisos alrededor del intercambio Cambie-Broadway (cerca del Ayuntamiento de Vancouver) y alrededor de Oak Street (cerca de la futura estación Oak-VGH, que dará servicio al Hospital General de Vancouver). Mount Pleasant, tradicionalmente un distrito industrial y artístico de baja altura, está emergiendo como un centro de oficinas tecnológicas y condominios; por ejemplo, el nuevo campus masivo de la empresa tecnológica Adobe y otras compañías digitales que se están estableciendo en los alrededores de Main Street, y proyectos residenciales están siguiendo su ejemplo. La es un componente importante debido a las políticas de reubicación de inquilinos (los desarrolladores deben reemplazar las unidades de alquiler que demuelen). El carácter de este vecindario está evolucionando rápidamente de edificaciones bajas a villas urbanas orientadas al transporte público. El valor de las propiedades en áreas como Fairview y Mount Pleasant tiene un gran potencial de crecimiento a medida que se densifican, aunque algunos inquilinos actuales están preocupados por los desplazamientos (“demovictions”) al reemplazarse edificios de alquiler antiguos por nuevas torres. Oakridge y el Corredor Cambie (Sur de Vancouver): En Cambie Street y 41st Avenue, la renovación de Oakridge Park está cambiando las reglas del juego. El antiguo centro comercial Oakridge Centre está siendo reconstruido en una comunidad planificada maestra de 5 millones de pies cuadrados, con 13 torres (de hasta 44 pisos) que contendrán alrededor de 2,600 viviendas para 6,000 residentes renx.ca renx.ca. Incluirá un enorme centro comercial nuevo (más de 100 tiendas nuevas abriendo en fases a partir de 2025), un parque público de nueve acres en la azotea, un centro cívico con biblioteca y teatro, y espacio de oficinas para miles de trabajadores renx.ca renx.ca. Este proyecto, cuya finalización total está prevista para 2027, está creando efectivamente un nuevo “downtown sur” en Oakridge. Todo el Corredor Cambie (que se extiende a lo largo de Cambie Street desde Marine Drive hasta King Edward Ave) ha visto decenas de nuevos edificios de condominios en los últimos años gracias al Plan del Corredor Cambie. Las casas de baja densidad están dando paso a condominios de altura media y casas adosadas, y aún más rascacielos están en proceso, especialmente cerca de las estaciones de transporte (Oakridge, Marine Gateway, etc.). Hay una fiebre de tierras para la agrupación de lotes unifamiliares alrededor de Oakridge: los corredores de bienes raíces están promocionando terrenos para futuras torres, anticipando una demanda continua renx.ca renx.ca. Con la Canada Line (SkyTrain) atravesando la zona, este corredor continuará siendo un foco de desarrollo. Para los compradores, eso significa una mayor oferta de condominios modernos (incluyendo algunas torres de concreto) llegando al mercado aquí cada año. Lo más destacado del vecindario: Marine Drive en Cambie ahora cuenta con el centro de usos mixtos Marine Gateway; Oakridge será un destino residencial/comercial de alto nivel; e incluso la zona de Langara en el sur está viendo nuevos proyectos de alquiler. Los precios en Cambie han subido sustancialmente debido a estos cambios, aunque el aumento de la oferta de condominios puede ayudar a moderar el crecimiento de precios en el futuro.

En Cambie Street y 41st Avenue, la renovación de está cambiando las reglas del juego. El antiguo centro comercial Oakridge Centre está siendo reconstruido en una comunidad planificada maestra de 5 millones de pies cuadrados, con que contendrán alrededor de renx.ca renx.ca. Incluirá un enorme centro comercial nuevo (más de 100 tiendas nuevas abriendo en fases a partir de 2025), un parque público de nueve acres en la azotea, un centro cívico con biblioteca y teatro, y espacio de oficinas para miles de trabajadores renx.ca renx.ca. Este proyecto, cuya finalización total está prevista para 2027, está creando efectivamente un nuevo “downtown sur” en Oakridge. Todo el Corredor Cambie (que se extiende a lo largo de Cambie Street desde Marine Drive hasta King Edward Ave) ha visto decenas de nuevos edificios de condominios en los últimos años gracias al Plan del Corredor Cambie. Las casas de baja densidad están dando paso a condominios de altura media y casas adosadas, y aún más rascacielos están en proceso, especialmente cerca de las estaciones de transporte (Oakridge, Marine Gateway, etc.). Hay una fiebre de tierras para la agrupación de lotes unifamiliares alrededor de Oakridge: los corredores de bienes raíces están promocionando terrenos para futuras torres, anticipando una demanda continua renx.ca renx.ca. Con la Canada Line (SkyTrain) atravesando la zona, este corredor continuará siendo un foco de desarrollo. Para los compradores, eso significa una mayor oferta de condominios modernos (incluyendo algunas torres de concreto) llegando al mercado aquí cada año. Lo más destacado del vecindario: Marine Drive en Cambie ahora cuenta con el centro de usos mixtos Marine Gateway; Oakridge será un destino residencial/comercial de alto nivel; e incluso la zona de Langara en el sur está viendo nuevos proyectos de alquiler. Los precios en Cambie han subido sustancialmente debido a estos cambios, aunque el aumento de la oferta de condominios puede ayudar a moderar el crecimiento de precios en el futuro. Kitsilano y False Creek (West Side): En Kitsilano, se está llevando a cabo un desarrollo histórico en tierras de las Primeras Naciones. El proyecto Sen̓áḵw de la Nación Squamish está construyendo 11 torres escalonadas justo al sur del Puente Burrard (cerca de Vanier Park), en tierras de reserva que no están sujetas a la zonificación de la ciudad. Este ambicioso proyecto creará 6,000 nuevas unidades de alquiler – 80% de alquiler de mercado y 20% por debajo del mercado – en un sitio de 10 acres en un área que anteriormente sólo tenía unas pocas docenas de viviendas senakw.com blg.com. Sen̓áḵw está listo para convertirse en el mayor proyecto residencial neto-cero de Canadá y sumará una gran cantidad de apartamentos de alquiler hacia finales de la década de 2020 (con la primera fase para 2026). Esto inyectará la tan necesaria oferta de vivienda en alquiler en Kitsilano y podría aumentar significativamente la población del vecindario. En otras partes de Kits y Point Grey, la enorme remodelación de los Jericho Lands está en proceso de planificación. Una asociación de las Primeras Naciones locales y desarrolladores federales está planificando de manera integral las 90 acres de los antiguos terrenos militares en Jericho (al oeste de Alma St.) para incluir potencialmente hasta 10,000 viviendas en una combinación de torres y edificios bajos, además de parques y tiendas. Aunque aún faltan años (la rezonificación sigue en curso), el proyecto de Jericho finalmente creará un distrito residencial completamente nuevo para la década de 2030. Los bienes raíces en Kitsilano siguen siendo muy codiciados; estos proyectos podrían aportar más inventario y opciones, especialmente viviendas de alquiler y posiblemente algo de vivienda asequible, a un área que es mayormente conocida por casas bajas y costosas.

En Kitsilano, se está llevando a cabo un desarrollo histórico en tierras de las Primeras Naciones. El de la Nación Squamish está construyendo 11 torres escalonadas justo al sur del Puente Burrard (cerca de Vanier Park), en tierras de reserva que no están sujetas a la zonificación de la ciudad. Este ambicioso proyecto creará – 80% de alquiler de mercado y 20% por debajo del mercado – en un sitio de 10 acres en un área que anteriormente sólo tenía unas pocas docenas de viviendas senakw.com blg.com. Sen̓áḵw está listo para convertirse en el mayor proyecto residencial neto-cero de Canadá y sumará una gran cantidad de apartamentos de alquiler hacia finales de la década de 2020 (con la primera fase para 2026). Esto inyectará la tan necesaria oferta de vivienda en alquiler en Kitsilano y podría aumentar significativamente la población del vecindario. En otras partes de Kits y Point Grey, la enorme remodelación de los está en proceso de planificación. Una asociación de las Primeras Naciones locales y desarrolladores federales está planificando de manera integral las 90 acres de los antiguos terrenos militares en Jericho (al oeste de Alma St.) para incluir potencialmente hasta 10,000 viviendas en una combinación de torres y edificios bajos, además de parques y tiendas. Aunque aún faltan años (la rezonificación sigue en curso), el proyecto de Jericho finalmente creará un distrito residencial completamente nuevo para la década de 2030. Los bienes raíces en Kitsilano siguen siendo muy codiciados; estos proyectos podrían aportar más inventario y opciones, especialmente viviendas de alquiler y posiblemente algo de vivienda asequible, a un área que es mayormente conocida por casas bajas y costosas. Centro y West End: El mercado residencial del centro de Vancouver es maduro, pero hay cambios notables. El vecindario de West End , por ejemplo, tiene varias nuevas torres de condominios de lujo que se están completando como parte del Plan Comunitario de West End. Desarrollos de lujo como Alberni by Kengo Kuma y Barclay x Thurlow están sumándose al horizonte urbano. También estamos viendo que los antiguos edificios de alquiler en el West End están siendo renovados o remodelados con incentivos de la ciudad para mantener o aumentar la oferta de renta. En el núcleo central y Coal Harbour, el enfoque se ha movido ligeramente hacia el desarrollo comercial en los últimos años (como la gran oficina de Amazon en el recién remodelado edificio Post). Sin embargo, con el aumento de la vacancia de oficinas, la ciudad está fomentando la conversión de algunos espacios: de hecho, como se mencionó, un antiguo edificio de oficinas en el centro se está convirtiendo en un hotel altusgroup.com, y se están discutiendo posibles conversiones de oficinas a residencias en edificios aptos. La población del centro no está creciendo tan rápido como en otras áreas, simplemente porque quedan pocos sitios disponibles para desarrollo: casi todos los lotes viables ya tienen rascacielos construidos. Una excepción es Northeast False Creek (cerca de Rogers Arena), donde la remoción de los viaductos de Georgia eventualmente liberará terreno para nuevas comunidades de uso mixto (incluyendo compromisos de vivienda social). Esa área será clave para observar a finales de la década de 2020. Mientras tanto, desarrollos de oficinas en régimen estrata y de centros tecnológicos han surgido en las conversiones de Gastown y Yaletown, y estos vecindarios continúan vibrantes para jóvenes profesionales, lo que mantiene la demanda de condominios allí. El mercado de condominios del centro en 2025 está equilibrado; los precios bajaron ligeramente en 2023 pero se estabilizaron, y cualquier crecimiento futuro dependerá de la recuperación económica general (por ejemplo, el regreso de inmigrantes y de estudiantes al centro).

El mercado residencial del centro de Vancouver es maduro, pero hay cambios notables. El vecindario de , por ejemplo, tiene varias nuevas torres de condominios de lujo que se están completando como parte del Plan Comunitario de West End. Desarrollos de lujo como Alberni by Kengo Kuma y Barclay x Thurlow están sumándose al horizonte urbano. También estamos viendo que los antiguos edificios de alquiler en el West End están siendo renovados o remodelados con incentivos de la ciudad para mantener o aumentar la oferta de renta. En el núcleo central y Coal Harbour, el enfoque se ha movido ligeramente hacia el desarrollo comercial en los últimos años (como la gran oficina de Amazon en el recién remodelado edificio Post). Sin embargo, con el aumento de la vacancia de oficinas, la ciudad está fomentando la conversión de algunos espacios: de hecho, como se mencionó, un antiguo edificio de oficinas en el centro se está convirtiendo en un hotel altusgroup.com, y se están discutiendo posibles conversiones de oficinas a residencias en edificios aptos. La población del centro no está creciendo tan rápido como en otras áreas, simplemente porque quedan pocos sitios disponibles para desarrollo: casi todos los lotes viables ya tienen rascacielos construidos. Una excepción es Northeast False Creek (cerca de Rogers Arena), donde la remoción de los viaductos de Georgia eventualmente liberará terreno para nuevas comunidades de uso mixto (incluyendo compromisos de vivienda social). Esa área será clave para observar a finales de la década de 2020. Mientras tanto, desarrollos de y de han surgido en las conversiones de Gastown y Yaletown, y estos vecindarios continúan vibrantes para jóvenes profesionales, lo que mantiene la demanda de condominios allí. El mercado de condominios del centro en 2025 está equilibrado; los precios bajaron ligeramente en 2023 pero se estabilizaron, y cualquier crecimiento futuro dependerá de la recuperación económica general (por ejemplo, el regreso de inmigrantes y de estudiantes al centro). East Vancouver (Main, Fraser, Hastings): Tradicionalmente un lado más asequible de la ciudad, East Van se está aburguesando de forma constante. A lo largo de Main Street y Fraser Street, antiguos edificios de alquiler de baja altura y tiendas están dando paso a proyectos boutique de condominios. Mount Pleasant East es un punto caliente con cervecerías artesanales, startups tecnológicas y nuevos condominios que atraen a millennials. Una institución enorme que está definiendo el futuro de East Vancouver es el nuevo campus del Hospital St. Paul’s que se está construyendo en False Creek Flats (cerca de Main & Terminal). Este proyecto hospitalario de más de 2 mil millones de dólares (previsto para abrir alrededor de 2027) será el ancla de un distrito de salud y ciencias de la vida, que probablemente impulsará la construcción de edificios de oficinas médicas, laboratorios y, por supuesto, vivienda para trabajadores de la salud cercanos. En la zona de Commercial Drive y Grandview, están surgiendo más desarrollos de altura media, y con la extensión de la línea SkyTrain hasta Arbutus (y eventualmente UBC), las estaciones del este como Commercial–Broadway siguen siendo puntos clave de tránsito y foco de interés de desarrollo constante. El corredor de Hastings en East Van cuenta con importantes proyectos de renovación de vivienda social en proceso (como la revitalización de antiguos conjuntos de vivienda pública). También vale la pena señalar que la migración intermunicipal significa que parte de la demanda que no se puede atender en Vancouver se traslada a ciudades vecinas como Burnaby y New West; por ejemplo, muchas familias jóvenes eligen East Burnaby o North Vancouver, lo que también influye en los submercados de Vancouver.

Tradicionalmente un lado más asequible de la ciudad, East Van se está aburguesando de forma constante. A lo largo de Main Street y Fraser Street, antiguos edificios de alquiler de baja altura y tiendas están dando paso a proyectos boutique de condominios. Mount Pleasant East es un punto caliente con cervecerías artesanales, startups tecnológicas y nuevos condominios que atraen a millennials. Una institución enorme que está definiendo el futuro de East Vancouver es el nuevo campus del que se está construyendo en False Creek Flats (cerca de Main & Terminal). Este proyecto hospitalario de más de 2 mil millones de dólares (previsto para abrir alrededor de 2027) será el ancla de un distrito de salud y ciencias de la vida, que probablemente impulsará la construcción de edificios de oficinas médicas, laboratorios y, por supuesto, vivienda para trabajadores de la salud cercanos. En la zona de Commercial Drive y Grandview, están surgiendo más desarrollos de altura media, y con la extensión de la línea SkyTrain hasta Arbutus (y eventualmente UBC), las estaciones del este como Commercial–Broadway siguen siendo puntos clave de tránsito y foco de interés de desarrollo constante. El corredor de Hastings en East Van cuenta con importantes proyectos de renovación de vivienda social en proceso (como la revitalización de antiguos conjuntos de vivienda pública). También vale la pena señalar que la significa que parte de la demanda que no se puede atender en Vancouver se traslada a ciudades vecinas como Burnaby y New West; por ejemplo, muchas familias jóvenes eligen East Burnaby o North Vancouver, lo que también influye en los submercados de Vancouver. Suburbios de Metro Vancouver: Fuera de los límites de la ciudad, varios centros suburbanos están en auge y merecen ser mencionados, ya que afectan al mercado regional en general. Surrey, ahora la segunda ciudad más grande de BC, está construyendo un nuevo centro en Whalley con múltiples torres de condominios de gran altura (algunas de 50-60 pisos de altura) y tiene el SkyTrain Surrey-Langley en construcción (apertura ~2028) que está impulsando el desarrollo a lo largo de Fraser Highway. Burnaby cuenta con importantes planes maestros en Brentwood, Lougheed y Metrotown: se están sumando miles de unidades de condominios (el proyecto Amazing Brentwood, City of Lougheed, Station Square, etc.). Estas opciones suburbanas alivian un poco la presión en Vancouver al ofrecer condominios (ligeramente) más asequibles para quienes compran por primera vez y no pueden costear Vancouver propiamente tal. Coquitlam y Richmond también tienen desarrollos significativos cerca del transporte público. Aunque no son barrios de Vancouver, la proliferación de estos núcleos urbanos significa que el crecimiento de la región de Metro está más distribuido. Para los inversionistas en Vancouver, este crecimiento regional puede representar competencia: por ejemplo, un arrendatario podría elegir una nueva torre en Burnaby con un alquiler más bajo en lugar de un edificio antiguo en Vancouver, moderando cuán altos pueden llegar los alquileres en la ciudad.

En general, los barrios de Vancouver están en transformación, con muchos desarrollos emocionantes en el horizonte. Desde las nuevas y elevadas torres de Oakridge y Brentwood hasta las grandes comunidades de renta de Sen̓áḵw y Jericho, la próxima década traerá decenas de miles de nuevos hogares y nuevos espacios comerciales a la región. Estos desarrollos buscan abordar la crisis de la vivienda y modernizar la ciudad, aunque algunos generan controversia (cambios en el carácter del barrio, problemas de desplazamiento, etc.). Para quienes observan el mercado inmobiliario, la trayectoria de cada barrio —ya sea densificando corredores de tránsito o renovando antiguos sitios— ofrecerá oportunidades diferentes. Los compradores e inversionistas pueden encontrar valor al ingresar en áreas antes de que se completen los proyectos transformacionales (aprovechando la ola de plusvalía), mientras que los usuarios finales simplemente disfrutarán de más opciones de vivienda y servicios que nunca antes. Vancouver en 2025 es una ciudad en un punto de inflexión en cuanto a desarrollo, equilibrando el crecimiento con la habitabilidad, barrio por barrio.

Fuentes: