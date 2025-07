Courchevel 1850 Kiinteistömarkkinaraportti 2025: Ylelliset Alppitrendit & Näkymät 2026–2028

Verbier (CH)

~+3,5% (2024)* dmproperties.com (Sveitsin Alppien keskiarvo. *Sveitsiläiset lomakeskukset kasvoivat keskimäärin noin 3,5 % vuonna 2024 dmproperties.com; Verbier, yhtenä Sveitsin huippulomakohteista, koki todennäköisesti samanlaista tai hieman korkeampaa kasvua korkean kysynnän vuoksi. Matkailun kasvu ja tulevaisuuden suunnitelmat: Kaikki edellä mainitut tekijät näkyvät matkailutilastoissa: kaudella 2024/25 Courchevel kirjasi noin 1,2 miljoonaa yöpymistä, mikä on 16 % enemmän kuin vuoden 2018 kaudella (ennen Covidia) voguebusiness.com. Tämä on huomattavaa kasvua jo ennestään hyvin vakiintuneelle kohteelle. Kasvu on osa strategista pyrkimystä markkinoida lomakeskusta ympärivuotisesti ja kansainvälisesti. Matkailutoimisto on etsinyt uusia markkinoita (esimerkiksi Yhdysvalloista, Lähi-idästä ja Aasiasta on houkuteltu lisää vieraita roadshow-kiertueiden ja kumppanuuksien avulla). Ikon- ja Epic-hiihtopassien (globaalit kausikortit), jotka sisältävät laskettelupäiviä 3 Vallées’n alueella, myötä kansainvälisten laskettelijoiden (erityisesti amerikkalaisten) on ollut helpompaa tutustua Courcheveliä, ja moni onkin ihastunut paikkaan dmproperties.com. Kylän suunnittelijat huolehtivat myös kasvuun liittyvästä tasapainosta: toisin kuin jotkut massamarkkinalaskettelukohteet, Courchevel ei pyri voimakkaasti kasvattamaan laskijamäärää (joka saattaisi ruuhkauttaa hissejä ja rinteitä). Sen sijaan painopiste on laadun parantamisessa – esimerkiksi paremmissa elämyksissä, lisää muissa kuin laskemiseen liittyvissä aktiviteeteissä (Aquamotion-vesipuisto, koiravaljakkoajelut, varjoliito jne.), sekä parannetuissa palveluissa (sovellukset tilauspalveluihin, suksikonsepti jne.). Näin Courchevel säilyttää luksusbrändinsä, mikä puolestaan houkuttelee varakkaita vierailijoita (ja kiinteistön ostajia). Keskeistä on myös julkisen (hissit, tiet, tapahtumat) ja yksityisen (hotellit, kaupat, chalets) investoinnin synergia: lomakeskus pysyy ylellisyyden edelläkävijänä, ja näin kiinteistöt säilyvät maailman halutuimpien joukossa. Vertailuanalyysi muihin alppikohteisiin (Megève, Val d’Isère, Verbier) Courchevel 1850 mainitaan usein samassa yhteydessä kuin muutama muu huipputason alppikohde. Jotta sen kiinteistömarkkina asettuisi oikeisiin mittasuhteisiin, on hyödyllistä verrata keskeisiä mittareita ja ominaispiirteitä Val d’Isèreen ja Megèveen (ranskalaiset kilpailijat) sekä Verbieriin (Sveitsin huippukohde): Hinnat: Courchevel 1850:n hinnat ovat Ranskan markkinoiden huipulla – ainoa ranskalainen lomakeskus, joka hinnoittelussa kilpailee jatkuvasti sveitsiläisten huippukohteiden kanssa investropa.com. Val d’Isèren huipputasoista maksetaan lähes yhtä paljon (lähes 30 000 €/m² parhaista kohteista) investropa.com, mutta keskimäärin Courchevel on edelleen kalliimpi. Megève on hyvin arvostettu, mutta sen hintataso on yleensä alempi – tämä heijastaa sen alempaa korkeutta ja suurempaa rakennusmaan tarjontaa (kaupunki on laajalle levittäytynyt). Esimerkiksi tyylikäs chalet voi Megèvessä maksaa 5 miljoonaa euroa, mutta Courchevel 1850:ssä vastaava hinta on helposti 8–10 miljoonaa euroa. Verbier erottuu suorana kilpailijana sekä eksklusiivisuudessa että hinnassa: kuten osoitettu, Verbierssä huippukiinteistöjen hinnat alkavat noin 22 100 CHF:sta (~23 600 €) per neliömetri ja nousevat helposti yli 30 000 euron ubs.com ubs.com. Itse asiassa Sveitsissä on Alppien viisi kalleinta hiihtokohdetta, ja St. Moritz sekä Gstaad ylittävät usein ~40 000 €/m² parhaissa kohteissa ubs.com ubs.com. Courchevel 1850 sijoittuu hieman näiden alapuolelle – toistaiseksi. On huomionarvoista, että Courchevelin 9 %:n hintojen nousu vuonna 2024 oli korkeampi kuin yhdessäkään sveitsiläisessä hiihtokeskuksessa samana vuonna, mikä viittaa siihen, että kuilu saattaa olla sulkeutumassa dmproperties.com. Sijoittajille nämä hintaerot tarkoittavat myös, että pääsylippujen hinnat vaihtelevat: yhden voi ostaa ylellisen asunnon Megèvessä samalla hinnalla kuin hyvin pienen asunnon 1850:stä. Jos kyse on puhtaasti sijoituksesta, jotkut saattavat nähdä arvoa Megèvessä tai nousevissa ranskalaisissa hiihtokeskuksissa (enemmän nousupotentiaalia prosentuaalisesti), mutta Courchevelin vetovoima on siinä, että se on kuin blue chip -varallisuutta – verrattavissa omistamiseen Monacossa verrattuna edullisempaan kaupunkiin. Kysyntä ja ostajaprofiili: Kaikki neljä lomakohdetta vetävät puoleensa kansainvälisiä varakkaita ostajia, mutta vivahde-eroin: Courchevel 1850 – Hyvin kansainvälinen; vahvaa eurooppalaista kysyntää (brittiläiset, belgialaiset, sveitsiläiset, varakkaat ranskalaiset), merkittävää Lähi-idän ja Aasian kiinnostusta sekä kasvava amerikkalaisostajien joukko investropa.com investropa.com. Myös perinteisesti venäläisten suosiossa. Ostajat etsivät usein arvokohteita eivätkä kaihda maksaa lisähintaa arvostusfaktorista .

– Hyvin kansainvälinen; vahvaa eurooppalaista kysyntää (brittiläiset, belgialaiset, sveitsiläiset, varakkaat ranskalaiset), merkittävää Lähi-idän ja Aasian kiinnostusta sekä kasvava amerikkalaisostajien joukko investropa.com investropa.com. Myös perinteisesti venäläisten suosiossa. Ostajat etsivät usein arvokohteita eivätkä kaihda maksaa lisähintaa . Val d’Isère – Perinteisesti brittiläisen high end -markkinan ja varakkaiden ranskalaisten suosiossa. Maine vakavasti otettavien hiihtäjien keskuksena (paljon haastavia rinteitä) yhdistettynä luksushuviloihin. Ostajaprofiili on ehkä hieman eurooppalaispainotteisempi kuin Courchevelissa, mutta myös täällä on viime aikoina nähty enemmän ei-eurooppalaisia ostajia.

– Perinteisesti brittiläisen high end -markkinan ja varakkaiden ranskalaisten suosiossa. Maine vakavasti otettavien hiihtäjien keskuksena (paljon haastavia rinteitä) yhdistettynä luksushuviloihin. Ostajaprofiili on ehkä hieman eurooppalaispainotteisempi kuin Courchevelissa, mutta myös täällä on viime aikoina nähty enemmän ei-eurooppalaisia ostajia. Megève – Vetää puoleensa hienostuneempaa varakasta väkeä (paikka kehitettiin alun perin Rothschildin suvun toimesta Ranskan vastauksena St. Moritziin). Monet ranskalaiset ja Geneven/Geneven lähialueiden ostajat rakastavat Megèveä sen tyylikkään kylän vuoksi (putiikkishoppailu, gastronomia, rennompi tunnelma verrattuna Courcheveliin) ja ympärivuotisen elämäntyylin takia. Myös perheiden suosiossa – kyse ei ole pelkästään hiihtämisestä vaan kokonaisvaltaisesta alppielämästä (golf, ratsastus, musiikkifestivaalit). Kansainvälisiä ostajia löytyy (Iso-Britannia, Belgia, jonkin verran amerikkalaisia/aasialaisia), mutta ei yhtä merkittävästi kuin Courchevelissa.

– Vetää puoleensa hienostuneempaa varakasta väkeä (paikka kehitettiin alun perin Rothschildin suvun toimesta Ranskan vastauksena St. Moritziin). Monet rakastavat Megèveä sen tyylikkään kylän vuoksi (putiikkishoppailu, gastronomia, rennompi tunnelma verrattuna Courcheveliin) ja ympärivuotisen elämäntyylin takia. Myös perheiden suosiossa – kyse ei ole pelkästään hiihtämisestä vaan kokonaisvaltaisesta alppielämästä (golf, ratsastus, musiikkifestivaalit). Kansainvälisiä ostajia löytyy (Iso-Britannia, Belgia, jonkin verran amerikkalaisia/aasialaisia), mutta ei yhtä merkittävästi kuin Courchevelissa. Verbier – Erittäin kansainvälinen; joukossa brittejä (paikasta onkin sanottu että se on “London-on-the-slopes”, koska niin moni omistaja on UK:sta), eurooppalaisia ja kansainvälisiä huippurikkaita. Sveitsin laki sallii ulkomaalaisten ostavan Verbieristä (Valais’n kantonin kiintiöt), joten ulkomaisia omistajia on paljon, myös julkkiksia ja liikemaailman vaikuttajia. Verbierin henki on joiltain osin nuorekkaampi ja sporttisempi – tunnettu vapaalaskusta ja vilkkaasta after ski -elämästä – mutta mukana on runsaasti korkean nettovarallisuuden ostajia. Sveitsin kohteet, kuten Verbier, hyötyvät myös vakaasta taloudesta ja joissain tapauksissa veroeduista (osa ulkomaalaisista muuttaa virallisesti Sveitsiin saadakseen kertaveroetuun perustuvan verokohtelun).

– Erittäin kansainvälinen; joukossa brittejä (paikasta onkin sanottu että se on “London-on-the-slopes”, koska niin moni omistaja on UK:sta), eurooppalaisia ja kansainvälisiä huippurikkaita. Sveitsin laki sallii ulkomaalaisten ostavan Verbieristä (Valais’n kantonin kiintiöt), joten ulkomaisia omistajia on paljon, myös julkkiksia ja liikemaailman vaikuttajia. Verbierin henki on joiltain osin nuorekkaampi ja sporttisempi – tunnettu vapaalaskusta ja vilkkaasta after ski -elämästä – mutta mukana on runsaasti korkean nettovarallisuuden ostajia. Sveitsin kohteet, kuten Verbier, hyötyvät myös vakaasta taloudesta ja joissain tapauksissa veroeduista (osa ulkomaalaisista muuttaa virallisesti Sveitsiin saadakseen kertaveroetuun perustuvan verokohtelun). Vuokramarkkinat ja tuotot: Courchevelilla ja Val d’Isèrellä on molemmilla vahvat vuokramarkkinat talvikaudella, mutta Courchevelissa viikkovuokrat ovat korkeammat sen arvostuksen ja palveluiden (hienot ravintolat jne.) ansiosta. Courchevel 1850:ssa sijaitseva ski-in/ski-out -chalet voi vuokrata yli 20–30 % kalliimmalla kuin vastaava Val d’Isèressä, mikä kuvastaa Courchevelin asemaa. Megèven vuokramarkkina on hieman kausiluonteisempi (erinomainen jouluna ja helmikuussa, rauhallisempi välissä) ja siellä on myös kesäinen golf- ja lomakotivuokrausmarkkina. Verbierin vuokrat ovat huippuviikoilla samalla tasolla kuin Courchevelissa (molemmat lukeutuvat korkeimpiin laskettelukohteiden vuokrataksoihin) – chalet, joka Courchevelissa maksaa 100 000 €/viikko, saattaa Verbierissä olla myös 100 000 CHF/viikko. Nettotuotot näissä huippukohteissa ovat edelleen melko alhaiset (~2–3 %), kuten snowonly.com mainitsee. Huomionarvoista on, että Sveitsin lomakohteissa omistamiseen liittyy usein korkeammat kulut (vuotuiset kantonikohtaiset varallisuusverot ja korkeammat palvelumaksut), ja joissakin tapauksissa tiukemmat vuokraussäännöt (kaikkia toisiin koteihin hankittuja kiinteistöjä ei saa helposti vuokrata, jos ne on ostettu henkilökohtaiseen käyttöön). Ranskassa vuokraaminen on usein selkeämpää. Korkeus & lumivarmuus: Courchevel 1850 ja Val d’Isère sijaitsevat molemmat korkealla (1850 m, Val’n La Daille -kylä 1850 m, pääkylä 1800 m) ja laskettelualue yltää yli 3000 metriin. Tämä takaa erinomaisen lumivarmuuden, mikä on lämpenevässä ilmastossa keskeinen etu – ja osittain syy siihen, että hinnat nousevat juuri näissä kohteissa. Megève, jonka kaupunki on 1100 m korkeudessa, kärsii enemmän heikoista lumitalvista (vaikka on investoinut lumetukseen). Verbierin kylä sijaitsee noin 1500 metrissä, laskettelu yltää 3300 metriin Mont Fortilla, joten lumitilanne on myös vakaa. “Korkeuslisän” trendi näkyy selvästi: yli 1500 m korkeudessa sijaitsevat kohteet ovat kasvaneet selvästi enemmän kuin matalammat investropa.com. Tämä lupaa hyvää Courchevelille, Val d’Isèrelle ja Verbierille – ja on pieni huolenaihe Megèvelle (vaikka Megèven kesävetovoima ja viehätys tarjoavat muita vahvuuksia). Elämäntyyli & infrastruktuuri: Jokaisella kohteella on oma ainutlaatuinen elämäntapa. Courchevel 1850 on glamouria ja vaivattomuutta – voit laskea suoraan kylään, tehdä ostoksia Chanelilla, ruokailla palatsihotellissa ja nauttia yöelämästä, johon kuuluu trendikkäitä klubeja ja taidegallerioita. Val d’Isère yhdistää huippulaskettelun vilkkaaseen, hieman rennompaan kyläelämään; siellä on runsaasti luksuschaleteja sekä nykyään myös joitain viiden tähden hotelleja, mutta tunnelma on “hiihtoharrastajan luksusta” Courchevelin “ylellisen loisteliaisuuden” sijaan. Megèvessä on viehättävä keskiaikainen kyläkeskittymä, hevosvaunuja sekä ylellisyyden ja aitouden sekoitus – siellä on tärkeää myös tulla nähdyksi kylässä (kuten St. Moritzissa), ei pelkkä hiihtäminen. Megève on myös ehdottomasti ympärivuotinen paikka, jossa on suuri vakiasukasväestö, mikä houkuttelee pysyvämpää yhteisöä haluavia. Verbier tunnetaan yöelämästään ja off-piste-laskemisesta – urheilullista päivällä, erittäin seurallista yöllä. Se on kaikessa luksuksessa hieman hillitympi (vähemmän designtuotteita ja luksusliikkeitä kuin Courchevelissa), mutta tarjoaa laadukkaita palveluja ja tapahtumia (kuten Verbier Music Festival). Sijoittajan näkökulmasta: Courchevel vs Verbier on usein kysymys mieltymyksestä ranskalaisten ja sveitsiläisten järjestelmien välillä. Jotkut suosivat Ranskaa helpomman ostoprosessin ja ulkomaalaisten ostajien rajoitusten puuttumisen vuoksi sekä elämäntyylin takia (kieli, ruoka, kulttuuri). Toiset suosivat Sveitsiä vakauden, yksityisyyden ja arvostuksen (ja mahdollisten veroresidenssietujen) vuoksi. Puhtaasti sijoitusmielessä molemmat ovat kokeneet vahvaa pääomakasvua. Courchevelin etu: ei kiintiötä ulkomaalaisomistukselle, joten likviditeetti on korkea – kuka tahansa miljardööri mistä tahansa voi ostaa Courchevelista vapaasti. Verbierissä ulkomaalaisten ostoluvat ovat rajatut vuosittain, mikä voi rajoittaa likviditeettiä (mutta pitää samalla myös ostajakysynnän kurissa ja näin paradoksaalisesti tukee hintoja). Vertailunäkymä: Kaikki nämä huippukohteet tulevat todennäköisesti jatkossakin menestymään hyvin. Courchevelin viimeaikainen kasvuspurtti osoittaa, että se saattaa haastaa Sveitsin huippuhinnat Euroopassa, jos trendi jatkuu. Val d’Isèreen ollaan tekemässä parannuksia (esimerkiksi suuri uusi luksushanke “Le Coin de Val” on suunnitteilla), mikä pitää sen kilpailukykyisenä. Megèven hieman pehmeämmät hinnat voivat olla houkuttelevia sijoittajille, jotka haluavat luksusta hieman edullisemmin – ja hyvin varakas ranskalaiskanta pitää alueen tasaisena. Verbier säilyttää kansainvälisen vetovoimansa ja rajallisen tarjontansa vuoksi (kylää rajoittaa myös maantiede) asemansa Courchevelin rinnalla. Yhteenvetona Courchevel 1850 erottuu eliittikohteidenkin joukossa: sitä voi ehkä parhaiten verrata St. Moritziin tai Gstaadiin eksklusiivisuutensa puolesta. Ranskassa Courchevel on ykkönen, Val d’Isère on vahva kakkonen ja Megève on selkeä kolmonen (jotkut saattavat lisätä Méribelin tai Chamonixin listalle, mutta ne ovat hinnoiltaan hieman alempia). Laajemmin Alpeilla Courchevel on yksi harvoista, joka pystyy houkuttelemaan globaalia superrikkautta samassa mittakaavassa kuin sveitsiläiskohteet. Tämä lupaa hyvää kiinteistömarkkinoille – ostajakunta on mahdollisimman syvä ja monipuolinen. Kun varakas yksilö valitsee näiden kohteiden välillä, ratkaisu perustuu usein henkilökohtaiseen mieltymykseen: Megèven hurmaava eleganssi, Valin urheilullinen tyylikkyys, Courchevelin kosmopoliittinen sykähdys vai Verbierin hedonistinen tunnelma. Sijoitusnäkökulmasta Courchevelin momentum ja Ranskan avoimuus antavat sille lievän etumatkan vuoteen 2025 ja sen jälkeen. Näkymät 2026–2028: Markkinaennuste ja avaintekijät Tulevaisuutta ajatellen 2026–2028:n aikana Courchevel 1850:n kiinteistömarkkinoiden näkymät pysyvät erittäin positiivisina, mutta mukana on muutama varoitusmerkki ja seurattava trendi: Jatkuva hinnannousu: Kaikki merkit viittaavat siihen, että kiinteistöjen arvot Courchevelissa jatkavat nousuaan seuraavien vuosien aikana. Kasvu ei välttämättä ole vuosittain yhtä jyrkkää kuin 9 %:n hyppy vuonna 2024, mutta jopa varovaiset ennusteet lupaavat 3–5 %:n vuosittaisia nousuja huippukohteissa investropa.com. Useat tekijät tukevat tätä: jatkuva rajoitettu tarjonta, vahva kansainvälinen kysyntä ja lomakohteen kehittyminen aidoksi ympärivuotiseksi luksuskohteeksi. Vuoteen 2028 mennessä ultra-prime-chaletien hinnat voivat helposti ylittää 35 000 €/m², varsinkin jos muutamat ennätysmyynnit asettavat uusia hintatasoja. Tämä nostaisi Courchevel 1850:n tiukasti maailman kalleimpien hiihtokeskusten markkinoiden joukkoon ja voisi kaventaa eroa esimerkiksi St. Moritziin/Gstaadiin. Jopa 5 %:n vuotuisen kasvun korkoa korolle -vaikutus tarkoittaa, että tänään 15 miljoonan euron arvoinen chalet saattaa olla arvoltaan noin 18+ miljoonaa euroa vuoteen 2028 mennessä kasvutrendin mukaisesti investropa.com. Globaali taloustilanne: On tärkeää huomioida laajemmat taloudelliset olosuhteet. Vuonna 2025 Euroopan korkotaso on vakiintunut ja jopa helpottanut (EKP:n talletuskorko noin 2,5 % leikkausten jälkeen), mikä on parantanut asuntolainojen saatavuutta investropa.com. Jos tämä matalan korkotason ympäristö jatkuu tai korot laskevat edelleen vuosina 2026–2027, se antaa lisävauhtia huippuluokan ostajille, jotka hyödyntävät rahoitusta (osa käyttää vipua, vaikka eivät sitä välttämättä tarvitsekaan). Toisaalta, jos inflaatio kiihtyy ja laukaisee koronnostot, valtavirtakiinteistömarkkinat voivat jäähtyä – mutta yleensä huippuluokan luksuskiinteistöt eivät ole yhtä korkoherkkiä (käteiskaupat hallitsevat). Myös geopoliittinen vakaus vaikuttaa asiaan: Courchevel hyötyi siitä, että se oli turvallinen ja houkutteleva kohde pandemian toipumisen sekä geopoliittisten jännitteiden aikana. Jos epävarmuudet jatkuvat globaalisti, varakkaat yksityishenkilöt hajauttavat usein varojaan kiinteistöihin turvallisena sijoituksena, mikä voi hyödyttää Courchevelia. Myös Ranskan poliittinen ympäristö (esim. mahdolliset muutokset varallisuusverotuksessa) kannattaa pitää silmällä, vaikka radikaaleista muutoksista ei ole merkkejä. Yhteenvetona, ellei suurta maailmanlaajuista finanssikriisiä synny, taloudellinen tausta näyttää tukevan investointeja luksuskiinteistöihin Alpeilla jatkossakin. Ostajakunnan demografiset muutokset: Odotamme uusia ostaja-aaltoja tulevina vuosina. Erityisesti aasialaiset ostajat (erityisesti kiinalaiset) olivat pitkälti poissa vuosina 2020–2022 matkustusrajoitusten vuoksi; kun kansainvälinen matkailu normalisoituu, kiinnostus Aasiasta on todennäköisesti kasvussa. Courchevelin ultra-luksusprofiili sopii varakkaille aasialaisille sijoittajille, jotka etsivät arvokiinteistöjä ulkomailta – tästä on jo havaintoja vuonna 2025 investropa.com -sivustolla. Samoin Lähi-idän ostajakunta (esim. Persianlahden maat) voi kasvaa; Courchevel on viime vuosina saanut enemmän vierailijoita Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, Saudi-Arabiasta jne., erityisesti elokuussa ja uudenvuoden aikoihin. Nämä kansainväliset ryhmät tuovat lisää syvyyttä kysyntään. Amerikkalaisten ostajien odotetaan jatkavan vahvaa läsnäoloaan, erityisesti jos dollari pysyy suhteellisen vahvana euroon nähden (vaikka valuuttakurssit voivat vaihdella vuosina 2026–28). Myös nuoremmat teknologia-alan yrittäjät ja varhaiseläkeläiset (tekno-/rahoitusalalta) etsivät yhä useammin elämäntapaan pohjautuvia sijoituskohteita – trendikäs lasketteluasunto on osa tätä ilmiötä. Saatamme nähdä ostajien keski-iän hieman laskevan, kun yhä useampi nelikymppinen hankkii tois- tai lomakodin, sillä etätyö ja varallisuuden kertyminen nuoremmalla iällä yleistyvät. Ympärivuotisuus ja hyvinvoinnin korostus: Vuoteen 2028 mennessä Courchevel on todennäköisesti viimeistellyt muuntautumisensa todelliseksi neljän vuodenajan lomakeskukseksi. Odotettavissa on yhä enemmän kesäaktiviteetteja (ehkä laajennetut hissitoiminnot, uusia maastopyöräreittejä, mahdollisesti golf-harjoituskenttä tai muita alueen vetonauloja). Hyvinvoinnin merkitys, kuten on jo korostettu, jatkuu vahvana – alueelle saattaa tulla uusia hyvinvointikeskuksia tai -klinikoita (sveitsiläisen kylpyläresortin malliin). Tämä laajentaa kiinteistöomistuksen houkutusta hiihtoharrastajien ulkopuolelle. Kuten eräs Knight Frankin tutkija totesi, terveys ja hyvinvointi ohittavat nyt hiihdon keskeisimpänä elämäntapaveturina Alppien ostajille dmproperties.com. Siksi kiinteistöt, jotka vastaavat tähän tarpeeseen (spa-tilat, rauhallisuus, yhteys luontoon), ovat entistä halutumpia. Voimme myös nähdä pienen markkinaraon “ilmastonkestävillä” huviloilla – siis kiinteistöt, jotka on rakennettu kestävistä materiaaleista, energiaomavaraisia jne., jotka eivät vain täytä laillisia vaatimuksia vaan asettavat uuden tason, jota ympäristötietoiset luksusostajat arvostavat. Mahdolliset rajoitteet: Yksi seikka, jota on syytä seurata, ovat varastotasot – ne ovat niin alhaisia, että myyntimäärät saattavat laskea pelkästään myyjien puutteen vuoksi. Jos hinnat nousevat uusiin huippuihin, jotkut omistajat saattavat päättää realisoida omaisuutensa (mikä lisäisi tarjontaa), mutta yhtä lailla monet saattavat pitää kiinni omistuksestaan, sillä Courchevelin chalet’n kaltaisia nautinnollisia sijoitusvaihtoehtoja on vähän. Jos kauppamäärät laskevat, hintatilastot voivat muuttua epätasaisemmiksi (muutamat suurkaupat voivat vääristää keskiarvoja). Mahdolliset notkahdukset kaupankäynnissä johtuvat todennäköisesti tarjonnan, eivät kysynnän puutteesta, mikä tarkoittaa, että hinnat joko pysyvät tai nousevat. Toinen mahdollinen rajoite voisi olla sääntely: jos esimerkiksi Ranska vuonna 2028 päättäisi (nykytiedon mukaan epätodennäköisesti) rajoittaa ulkomaalaisomistusta tai asettaa uusia veroja luksusasunnoille, se voisi hillitä kysyntää jonkin verran. Myös ilmastonmuutos on merkittävä haaste – jos ääri-ilmiöt lyhentävät talvikausia huomattavasti 2020-luvun loppuun mennessä, sillä voi olla vaikutusta asenteisiin (tosin kuten mainittu, Courchevelin korkea sijainti antaa sille turvaa ja siellä on laajat lumetusmahdollisuudet). Toistaiseksi trendiennusteet viittaavat riittävään lumitilanteeseen 2030-luvulle korkealla sijaitsevissa hiihtokeskuksissa, mutta se on pitkän aikavälin seurattava asia. Vuoden 2030 talviolympialaisten hakemuksen vaikutus: Vuoden 2025 puolivälissä on vahvaa vauhtia vuoden 2030 talviolympialaisten järjestämiseksi Ranskassa (Ranskan Alpeilla), mahdollisesti siten, että kisat sijoittuisivat useille eri keskuksille (vuoden 2026 kisat ovat Italiassa). Jos Ranska virallisesti saa vuoden 2030 olympialaiset (päätös todennäköisesti noin 2026), voidaan odottaa innostuksen huippua vuosina 2027–2028, kun infrastruktuurihankkeet valmistuvat ja maailman huomio kiinnittyy Alpeille. Olympialaiset johtavat usein kiinteistöjen kysyntäpiikkiin isäntäalueilla – ei ainoastaan sijoittajien odottaessa korkeampia vuokratuottoja, vaan myös varakkaiden yksityishenkilöiden halutessa tukikohdan osallistuakseen kisatunnelmaan. Esimerkiksi Cortina d’Ampezzo (Italia) näki hintojen nousun sen jälkeen, kun se valittiin vuoden 2026 kisaisännäksi ubs.com. Courchevel, joka on jo olympiaharjoittelukeskus, olisi epäilemättä VIP-henkilöiden tärkein tukikohta kisojen aikana, vaikka tapahtumat järjestettäisiin muualla, kiitos sen luksusmajoitusten ja lentokentän. Näin ollen vuoden 2030 lähestyminen voi kasvattaa Courchevelin kiinteistöjen arvojen kasvua muutamalla lisäprosentilla verrattuna peruskehitykseen. Vuokranäkymät: Vuokratuotot pysyvät todennäköisesti maltillisina, mutta vuokrien tuotot voivat kasvaa, kun yöhinnat hivuttautuvat ylöspäin (osittain inflaation, osittain lisääntyneiden luksuspalvelujen vuoksi). Vuonna 2028 huippuluokan chalet saattaa pyytää jopa yli 120 000 euroa uudenvuoden viikolta. Jos palveluja niputetaan enemmän (esim. oma kokki), omistajat voivat veloittaa enemmän. Myös kesävuokramarkkina kypsyy edelleen – se voi jopa kaksinkertaistua nykyisestä, jos trendit jatkuvat, mikä parantaa hieman vuotuista tuottoa. Yhä useamman ammattilaisen vuokranvälitystoimiston (joista jotkut luksushotellibrändien hallinnoimia) tulo markkinoille voi myös sujuvoittaa vuokrausprosessia ja helpottaa omistajien mahdollisuuksia saada tuottoa kohteistaan silloin, kun eivät itse käytä niitä. Lopputulos – Näkymät vuodelle 2028: Vuoteen 2028 mennessä Courchevel 1850 tulee todennäköisesti säilymään Ranskan Alppien kiinteistömarkkinoiden huipulla, ja hinnat asettavat uusia ennätyksiä. Odotamme tervettä, joskin hieman rauhallisempaa kasvuvauhtia – romahdusta ei ole näkyvissä, kun tarkastellaan perustekijöitä. Alueen kiinteistökantaa tulevat yhä enemmän määrittämään huippumodernit chalets, täysin kehittynyt ympärivuotinen tarjonta sekä asiakaskunta, joka saapuu kaikkialta maailmasta. Omistaminen Courchevelissä tulee jatkossakin olemaan yhtä lailla statussymboli kuin sijoituskin. Suurituloisille sijoittajille ja elämäntapaan panostaville ostajille neuvo on sama: keskity parhaisiin sijainteihin ja korkeaan laatuun, pidä kiinni omaisuudestasi lyhyen aikavälin markkinavaihteluista huolimatta, ja saat palkkioksi sekä nautintoa että arvonnousua. Niin kauan kuin “lumi” ja “ylellisyys” säilyttävät viehätyksensä, Courchevel 1850:n kiinteistömarkkinoita odottaa kulta-aika vuosina 2026–2028 ja sen jälkeenkin, tukea antavat rajallinen tarjonta, vankkumaton kysyntä sekä Ranskan Alppien ajaton vetovoima. Lähteet: Courchevel & Ranskan Alppien kiinteistöraportit investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly-sijoituskommentit snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & Median raportit voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & Paikallistoimistojen havainnot mansion-properties.com freespiritalpine.com. Infrastruktuurikehitys ja matkailun kasvu Hiihtoinfrastruktuurin parannukset: Courchevel ja Trois Vallées investoivat jatkuvasti hiihtoinfrastruktuuriinsa, sillä he ymmärtävät, että moderni ja tehokas hiihtokokemus on ratkaisevan tärkeää kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi ja varakkaiden vieraiden houkuttelemiseksi. Viimeaikainen kohokohta on täysin uusittu Saulire-köysirata, joka avautuu uudelleen talvelle 2024/25 uusilla panoraamakabineilla ja ylellisellä mukavuudella seecourchevel.com. Saulire on tunnettu hissi (kuljettaen hiihtäjiä 2 700 metrin korkeuteen Mont Blancin näkymillä), ja sen uudistus korostaa lomakeskuksen sitoutumista huippuluokan palveluihin. Lisäksi 1850-alueen aloittelijarinteillä nähtiin parannuksia, kuten uusia katettuja mattohissejä (liukuhihnahissit), jotka korvaavat vanhat tarjoten suojaisan ja mukavan nousun lapsille ja aloittelijoille seecourchevel.com. Viime vuosien aikana Courchevel on myös laajentanut lumetusjärjestelmiään taatakseen hiihtokelpoiset rinteet aikaisesta joulukuusta myöhäiseen huhtikuuhun, jopa heikkoina lumivuosina. Esimerkiksi ennen vuoden 2023 alppihiihdon maailmanmestaruuskisoja (Courchevel-Méribelissä) miljoonia investoitiin rinteiden valmisteluihin, uusiin rinteenkunnostajiin ja lumitykkeihin, jotta maailmanluokan olosuhteet varmistettaisiin. Yhteydet hiihtoalueella ovat edelleen vertaansa vailla: Courchevel on saumattomasti yhteydessä Méribeliin ja Val Thorensiin, ja viimeaikaiset hankkeet, kuten vuoden 2021 Orelle-Cime Caron -köysirata (”neljännessä laaksossa”), ovat entisestään vakiinnuttaneet 3 Valléesin yhdeksi valtavaksi leikkikentäksi snowonly.com. Kiinteistönomistajille nämä parannukset merkitsevät johdonmukaista hiihtolaatua ja parempia vieraskokemuksia, jotka puolestaan pitävät vuokrakysynnän korkealla ja oikeuttavat korkeat kiinteistöhinnat. Ylelliset mukavuudet & laajentuminen: Vuoristolla tehtävät parannukset kulkevat käsi kädessä lomakylien kehityksen kanssa. Courchevel 1850:llä on jo nyt yksi maailman suurimmista 5 tähden hotellien keskittymistä (paitsi suurissa kaupungeissa) businessinsider.com. Tämä sisältää kuuluisat hotellit kuten Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée ja muita, jotka hemmottelevat vieraita ja nostavat lomakohteen profiilia. Vaikuttavaa on myös se, että Courchevelissa (kaikilla tasoilla) on 7 Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa, eniten Alpeilla businessinsider.com, mikä vahvistaa sen asemaa kulinaarisena kohteena. Suuntaus on kohti kokemuksellista luksusta: uudet hankkeet yhdistävät majoituksen luksusostoskeskuksiin, yksityisklubeihin ja hyvinvointikeskuksiin. Huomionarvoinen kehitys on tuleva Maya Collection hotel, erittäin ylellinen hotelli, jonka on määrä avautua Courcheveliin joulukuussa 2025 voguebusiness.com. Samoin Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Monacon loistokkaiden kasinoiden ja hotellien takana oleva yritys) on mukana Courchevelissa ja suunnittelee luksusmökkejä ja majoitusprojekteja vuoteen 2026 mennessä voguebusiness.com. Nämä hankkeet osoittavat, että sijoittajat panostavat voimakkaasti Courchevelin matkailuinfrastruktuuriin odottaen kysynnän jatkuvan vahvana. Lomakeskus valmistautuu myös juhlimaan 80-vuotisjuhlaansa kaudella 2026/27, todennäköisesti avaten joitakin näistä uusista kohteista ja isännöiden korkean profiilin tapahtumia voguebusiness.com. Kiinteistönomistajille tunnettujen luksusoperaattoreiden tulo on etu: se laajentaa lomakeskuksen vetovoimaa (houkutellen uusia, varakkaita vieraita, joista voi tulla itsekin ostajia) ja uudistaa Courchevelin mainetta. Sellaisten brändien kuin Louis Vuitton, Dior, Cartier jne. läsnäolo Courchevelin ostosalueella (kaikilla heillä on butiikkinsa siellä) vahvistaa kosmopoliittista tunnelmaa voguebusiness.com. Liikenne ja saavutettavuus: Courchevelin saavutettavuus on aina ollut osa sen luksusvetovoimaa. Hiihtokeskuksella on poikkeuksellisesti yksityinen altiportti (lentokenttä) aivan 1850:n yläpuolella, yksi Euroopan korkeimmista, mikä mahdollistaa pienten yksityissuihkukoneiden ja helikoptereiden laskeutumisen kirjaimellisesti rinteeseen businessinsider.com. Tämä tarkoittaa, että VIP-vieraat voivat lentää suoraan Pariisista tai Genevestä Courcheveliin ja välttää monta tuntia automatkaa. Altiportti, joka on kuuluisa lyhyestä ylämäkiradastaan, toimii myös talvella turistinähtävyytenä (hiihtäjät pysähtyvät katsomaan, kun lentokoneet nousevat ja laskeutuvat) businessinsider.com. Laajemman liikenneinfrastruktuurin osalta alueella tapahtuu suuria kehityshankkeita: rakenteilla oleva Lyon-Torino nopeajunarata (osa tästä sisältää asemankin Saint-Jean-de-Mauriennessa, noin 45 minuutin ajomatkan päässä Courchevelista) valmistuu vuosikymmenen loppupuolella snowonly.com. Kun rata on valmis, matka-aika Pariisista Ranskan Alpeille lyhenee huomattavasti – mikä saattaa tuoda lisää viikonloppumatkailijoita. Kuvittele, että Moûtiersiin (Courchevelin laakson kaupunki) pääsee junalla Pariisista vain noin 4 tunnissa; tämä voisi tehdä Courchevelista saavutettavamman entistä laajemmalle eurooppalaiselle yleisölle, myös niille, jotka eivät halua lentää. Lisäksi paikallisia tieparannuksia (reittiin Moûtiersista Courcheveliinsa on panostettu ja tunneleita parannettu vuosien varrella) tehdään jatkuvasti turvallisuuden ja ruuhkien vähentämiseksi vilkkaimpina viikkoina. Kaiken kaikkiaan nämä parannukset vahvistavat Courchevelin vetovoimaa kätevänä luksuskohteena, huolimatta sen syrjäisestä vuoristosijainnista. Kestävyys & Ympäristö: Tunnistaen ilmastonmuutoksen ja nousevien energiakustannusten kaksinaisen uhan, Courchevelin viranomaiset ja hissioperaattorit ovat ottaneet käyttöön kestävyysparannuksia. Societé des 3 Vallées (S3V), joka pyörittää hiihtohissejä, käyttää nyt 100 % hisseistä uusiutuvalla energialla (vesivoima ja aurinkoenergia) seecourchevel.com. Vuonna 2024 he asensivat aurinkopaneelit Ariondaz-gondoliasemalle Courchevel Moriondiin tuottamaan sähköä paikan päällä – määrä riittää pyörittämään tuolihissiä aurinkoenergialla seecourchevel.com. He ovat myös investoineet energiatehokkaisiin, GPS-ohjattuihin rinnemuokkaajiin, jotka optimoivat reitit ja vähentävät polttoaineen kulutusta seecourchevel.com. Uudisrakentamisessa noudatetaan nyt tiukempia eristysvaatimuksia ja rakennuksiin sisältyy usein geo- tai aurinkolämmitys, esimerkiksi uima-altaisiin. Lomakeskuksen viranomaiset ovat ottaneet käyttöön toimenpiteitä, kuten tukeneet vanhempien rakennusten energiatehokkuusremontteja. Myös pienemmät säännöt, kuten talvirenkaiden vaatiminen ajoneuvoihin lailla turvallisuuden vuoksi sesongin aikana seecourchevel.com, osoittavat kestävän kehityksen ja turvallisuuden priorisointia. Nämä toimet takaavat, että Courchevel säilyy elinvoimaisena hiihtoalueena pitkällä tähtäimellä (vaimentaa ilmastovaikutuksia) ja niistä on tullut houkutin ympäristötietoisille sijoittajille. Lisäksi, kun varakkaat asiakkaat ovat yhä tietoisempia ympäristövastuusta, ”vihreä” lomakeskus lisää vetovoimaa. Kaikki nämä lisäävät aineetonta arvoa kiinteistöihin: hyvin johdettu, kestävä lomakeskus säilyttää asemansa (ja siten kiinteistökysynnän) pitkälle tulevaisuuteen. Tapahtumat ja kansainvälinen profiili: Courchevelin tähti oli täysin esillä FIS:n alppihiihdon maailmanmestaruuskisoissa helmikuussa 2023, jotka järjestettiin yhteistyössä Méribelin kanssa. Lomakeskus sai kansainvälistä medianäkyvyyttä ja käytti tilaisuutta esitelläkseen palveluitaan (mukaan lukien uusi maalistadion ja uudistetut hissit). Onnistunut tapahtuma osoitti Courchevelin kyvyn järjestää suuria tapahtumia, mikä lupaa hyvää tulevaisuuden suunnitelmille, kuten olympialaisille. Itse asiassa Ranskan Alpit (mukaan lukien Courchevel) ovat vahvoja ehdokkaita vuoden 2030 talviolympialaisten isännäksi, ja monet odottavat, että ne saavat järjestelyoikeudet voguebusiness.com voguebusiness.com. Tämä mahdollisuus on jo nopeuttanut tiettyjä hankkeita – esimerkiksi on suunnitteilla Courchevel 1850:n ”snow frontin” ja Chenus-hissiaseman uudistaminen, jotta ydinalue modernisoidaan mahdollisia olympialaisia silmällä pitäen voguebusiness.com. Mikäli olympialaiset vahvistetaan, odotettavissa on pienimuotoinen infrastruktuurin investointibuumi: parempia teitä, mahdollisesti laajennettua majoitustilaa (tosin Courchevelissa ehkä väliaikaisia ratkaisuja, sillä pysyvää rakentamista on rajoitettu), sekä yleistä alueen ehostusta. Vaikka Courchevel ei olisi virallinen kisapaikka, se tulee väistämättä majoittamaan arvovieraita tai joukkueita harjoittelua varten (näin on ollut aiemmissakin olympialaisissa), ja matkailun kokonaiskasvu on merkittävä. Lisäksi 80-vuotisjuhlallisuuksiin vuosina 2026/27 liittyy todennäköisesti erikoistapahtumia, mahdollisesti uusien museoiden tai kulttuurikohteiden avajaisia juhlistamaan Courchevelin edelläkävijän roolia varta vasten rakennetun hiihtokeskuksen perustajana (vuonna 1946). Tällaiset kulttuuripanostukset lisäävät kerroksia alueen vetovoimaan pelkän laskettelun lisäksi. Lähteet: Courchevel & Ranskan Alppien kiinteistöraportit investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly-sijoituskommentit snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & Median raportit voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & Paikallistoimistojen havainnot mansion-properties.com freespiritalpine.com. Kiinteistöalaan vaikuttavat säädökset ja hallituksen politiikka Energiatehokkuuslait (“Loi Climat”): Merkittävä politiikkamuutos, joka vaikuttaa Ranskan kiinteistöihin, on vaiheittainen vuokrauskiellon käyttöönotto huonosti energiatehokkaille asunnoille. Vuodesta 2025 alkaen energialuokkaan “G” kuuluvia asuntoja ei voi lain mukaan enää vuokrata Ranskassa mansion-properties.com. Vuoteen 2028 mennessä kielto laajenee “F”-luokiteltuihin kohteisiin, ja myöhemmin “E”-luokkaan vuonna 2034. Alppilomakohteissa monet perinteiset, vuosikymmeniä sitten rakennetut alppimajat voivat kuulua näihin matalamman energiatehokkuuden luokkiin (esim. yksilasisten ikkunoiden, riittämättömän eristyksen, vanhojen lämmitysjärjestelmien vuoksi). Courchevelin omistajille tästä on tullut ajankohtainen ongelma: vuokratulon säilyttämiseksi kiinteistöjen on täytettävä energiatehokkuusvaatimukset. Näemme jo nyt “laadun etsintää”, jossa ostajat keskittyvät uudempiin, hyvin eristettyihin alppimajoihin tai moderneilla lämmityksillä ja eristyksillä varustettuihin kohteisiin investropa.com investropa.com. Vanhoissa ja huonosti luokitelluissa alppimajoissa muodostuu kaksijakoiset markkinat: ne joko myydään alennuksella tai eivät ollenkaan, tai omistajat panostavat parannuksiin (aurinkopaneelit, lämpöpumput, parempi eristys) energialuokituksen nostamiseksi. Nämä säädökset ovat hieman yllättäen tukeneet korkealaatuisten kiinteistöjen hintakehitystä – sillä vaatimukset täyttävät A/B-luokan asunnot ovat entistä arvostetumpia ja halutumpia investropa.com investropa.com. Courchevel 1850:ssä monissa luksusmökissä on jo tehty remontteja, kuten asennettu kolminkertaiset ikkunat, maalämpö jne., jotta asunnot voidaan pitää vuokrakäytössä. Kokonaisuudessaan tämä politiikka ohjaa markkinoita kohti kestävyyttä, mikä pitkällä aikavälillä parantaa asuntokantaa ja vastaa monien ostajien henkilökohtaisia arvoja (monet varakkaat ostajat arvostavat ympäristöystävällisiä ratkaisuja luksusstandardin osana). Lyhytaikaisten vuokrausten sääntely: Matkailusta tunnetut alueet Ranskassa tasapainottelevat tuottoisten lyhytaikaisvuokrien ja paikallisyhteisöjen tarpeiden välillä. Joissain alppikaupungeissa (erityisesti suuremmissa, kuten Chamonix) paikallisviranomaiset ovat rajoittaneet turistivuokrausten määrää tai vaatineet erityisiä lupia niiden harjoittamiseen dmproperties.com investropa.com. Chamonix on esimerkiksi ottanut käyttöön kiintiöitä lomavuokrauksille tietyillä alueilla, jotta paikallisille asukkaille ja kausityöntekijöille vapautuisi asuntoja. Vaikka Courchevel’n pienempi koko ja omistautunut lomakeskusluonne tarkoittavat, ettei siellä ole vielä asetettu tiukkoja rajoituksia (talous perustuu vuokraukseen), ei se ole sääntelyn ulottumattomissa. Courchevel’ssa omistajien täytyy rekisteröidä asuntonsa lyhytaikaisvuokrausta varten ja maksaa turistiveroa. Jos tulevaisuudessa säädettäisiin uusia sääntöjä – esimerkiksi rajoitettaisiin viikkoja, joita asuntoa saa vuokrata, tai vaadittaisiin, että kiinteistö on pääasuinpaikka rajoittamattomaan vuokraukseen – se voisi muuttaa sijoituslaskelmia. Courchevel 1850:n profiili (pääosin ylelliset kakkosasunnot ja matkailuinfrastruktuuri) huomioiden, tällaiset politiikat olisivat kuitenkin todennäköisesti maltillisia. Erityisesti rajoittamalla vuokra-asuntojen määrää Chamonixin kaltaisilla paikkakunnilla, nämä kaupungit lisäävät kysyntää (ja korkeampia hintoja) niihin kohteisiin, jotka ovat saatavilla investropa.com investropa.com. Samanlainen ilmiö voisi tapahtua myös Courchevel’ssa: jos vuokrauksia joskus rajoitettaisiin, jäljelle jääville eksklusiivisille kohteille voisi olla entistä suurempi kysyntä varakkaiden turistien keskuudessa. Kyseessä on seurattava aihe, mutta vuoden 2025 osalta Courchevel on edelleen hyvin vuokrausystävällinen markkina, eikä paikallisia erityiskieltoja lomavuokrauksille ole (kansallisia lakeja lukuun ottamatta). Verot kakkosasunnoista: Ranskan hallitus ja paikalliset kunnat ovat ottaneet käyttöön veroja, jotka kohdistuvat kakkosasunnon omistajiin – mukaan lukien monet Courchevelin kiinteistönomistajat. Näihin toimiin kuuluu korkeammat asuntovakuutusveron lisämaksut alueilla, jotka on virallisesti määritelty paikallisten asuntopulasta kärsiviksi alueiksi (zones tendues). Courchevelin Savoien departementti on sallinut toisinaan jopa 60 %:n lisämaksun kakkosasuntotilanteissa. Lisäksi joissakin suosituissa lomakohteissa on tyhjillään olevan asunnon vero, jolla pyritään estämään asuntojen käyttämättömyyttä. Käytännössä monen miljoonan euron arvoisen chalet’n kohdalla nämä paikalliset verot ovat melko vähäisiä (muutamia tuhansia euroja vuodessa lisää), eivätkä ole estäneet varakkaita ostajia investropa.com. Ranskan kansallinen verojärjestelmä tarjoaa sijoittajaystävällisiä puolia: ei ole yleistä ”ulkomaisen ostajan veroa”, ja Ranska muutti vuonna 2018 varallisuusveronsa koskemaan vain kiinteistöjä (IFI – Impôt sur la Fortune Immobilière), ja sitä sovelletaan yli 1,3 miljoonan euron nettokiinteistöomaisuudelle progressiivisella asteikolla noin 1,5 %:iin asti. Monet ulkomaiset ostajat yksinkertaisesti huomioivat tämän osana ranskalaisen kiinteistön omistamisen kustannuksia. Vuokratuloista ulkomaiset omistajat maksavat Ranskan tuloveroa (kaksoisverotuksen estävä sopimus), mutta voivat vähentää kuluja, ja houkuttelevat järjestelyt kuten LMNP (kalustetun vuokrauksen status) tarjoavat edullisen verokohtelun. Lisäksi vuokraustoimintaan on verohuojennuksia: kalustettujen asuntojen vuokratulot voi usein vähentää poistojen ja kulujen avulla, jolloin tehokkaasti hallinnoidun chalet’n verotettava tulo voi olla jopa hyvin matala. Uudisrakennuksissa tärkeä kannustin on jo mainittu – arvonlisävero (20 %) voidaan palauttaa, jos kiinteistö vuokrataan palveluilla varustettuna, mikä kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa merkittävästi freespiritalpine.com. Lisäksi on tarjolla verohyvityksiä ja avustuksia ekologisiin remontteihin (osana Ranskan vihreitä aloitteita). Kaiken kaikkiaan Ranskan sääntely-ympäristöä pidetään vakaana ja melko läpinäkyvänä mansion-properties.com. Sijoittajat hyötyvät vahvasta oikeusturvasta (omistusoikeudet ovat hyvin suojattuja) mansion-properties.com ja Ranskan pyrkimys kohti kestäviä vuokra-asuntoja todennäköisesti parantaa vaatimusten mukaisesti hoidettujen kiinteistöjen pitkän aikavälin arvoa. Tiukat suunnittelu- ja rakennusmääräykset: Courchevel 1850:n kehitystä ohjaavat tiukat kaavamääräykset, joiden tavoitteena on säilyttää vuoristoympäristö ja lomakohteen eksklusiivinen luonne. Loi Montagne (Vuoristolaki) ja paikalliset asemakaavat rajoittavat laajamittaista rakentamista, erityisesti tietyn korkeuden yläpuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uusia rakennuslupia on vähän – painopiste on olemassa olevien rakennusten kunnostamisessa sen sijaan, että levittäydyttäisiin koskemattomille alueille investropa.com. Korkeuserajoitukset takaavat, että alppimökit pysyvät inhimillisen mittakaavan mukaisina (täällä ei ole korkeita kerrostaloja), ja arkkitehtuuriohjeistukset säilyttävät klassisen chalet-tyylin. Lisäksi uusien loma-asuntojen rakentaminen Alpeille edellyttää usein jonkin yhteisölle hyödyllisen asian toteuttamista, kuten pysäköintipaikkojen luomista tai kausityöntekijöiden paikallisen asumisen tukemista vastapainoksi. Nämä periaatteet tehokkaasti lukitsevat Courchevelin kiinteistöjen niukkuuden. Omistajille tämä on hyvä asia, sillä se estää liikarakentamista, joka muutoin voisi laimentaa kiinteistöjen arvoa tai lomakeskuksen viehätystä. Toisaalta remontit voivat olla kalliita ja aikaa vieviä lupaprosessien vuoksi – mutta useimmat luksusostajat hyväksyvät tämän osana oman paratiisipalan omistamista. Huomionarvoista on, että Sveitsissä säännöt ovat vielä tiukemmat (esimerkiksi Lex Weber -katto toissijaisille asunnoille), kun taas Ranskassa kehittäminen on edelleen sallittua, joskin hallitusti. Courchevelin kunnan on tasapainoteltava ympäristövastuullisuuden (lumivyöryriskit, liikenne, vesivarannot) ja maailmanluokan kohteen statuksen välillä. Viimeaikaiset infrastruktuuriparannukset (kuten uudet hissit) sisältävät yleensä ympäristöarvioinnit, ja mahdollisuuksien mukaan kehitetään tai päivitetään olemassa olevia tiloja sen sijaan, että avattaisiin uutta maata. Yhteenvetona voidaan todeta, että Courchevelin kiinteistönomistajien sääntely-ympäristö vuonna 2025 painottaa laatua ja vaatimustenmukaisuutta: energiatehokkaita asuntoja, vastuullista vuokraamista ja kontrolloitua rakentamista. Nämä toimenpiteet, vaikka ne lisäävätkin omistajien velvollisuuksia, pyrkivät lisäämään Courchevelin kiinteistöjen pitkän aikavälin arvoa ja eksklusiivisuutta. Ostajia kehotetaan varmistamaan, että harkittava kiinteistö joko täyttää uudet vaatimukset tai on realistisesti päivitettävissä – sekä käyttämään paikallisia asiantuntijoita apuna vero-optimoinnissa ja vuokrasääntöjen tulkinnassa. On tärkeää huomata, että Ranska ottaa vierasmaalaiset ostajat avosylin vastaan (ei kansallisuusrajoituksia kiinteistön omistuksessa), mikä pitää Courchevelin ostajakannan laajana Euroopasta Amerikkaan ja Aasiaan. Kausivaihtelut ja niiden vaikutus hintoihin & saatavuuteen Talven huippusesonki (korkea sesonki): Courchevel 1850 on pohjimmiltaan hiihtokeskus, ja talvi on aika, jolloin kylä todella herää eloon – tällä on suora vaikutus kiinteistöjen käyttöön ja hinnoitteluun. Joulukuun–huhtikuun aika on huippusesonkia, ja joulu/uutena vuotena sekä helmikuu (koululomat) ovat ehdottomia korkeimpia sesonkeja. Näinä aikoina majoituskysyntä kohoaa pilviin. Mökinomistajat, jotka vuokraavat kiinteistöjään, tienaavat usein suurimman osan vuotuisista vuokratuloistaan vain 2–3 lomaviikossa. Tämän seurauksena vuokrat ovat talvella erittäin korkeita (esim. 50 000 €+ viikolta luksustason 4-makuuhuoneen chalet’sta on normaalitasoa uudenvuoden viikolla). Myyntiaktiivisuus voi myös kasvaa talvella, sillä varakkaat vierailijat saattavat päättää haluavansa palan Courchevelin elämää koettuaan elämäntyylin. Ei ole harvinaista, että äkillisiä kiinteistön esittelyjä järjestetään huippusesongin aikana ihastuneiden vuokralaisten aloitteesta. Toisaalta myytävänä oleva tarjonta on yleensä pienintä talvella – monet omistajat lykkäävät myyntiin laittoa kevääseen/kesään, jotta eivät häiritsisi tuottoisia talvivuokrauksia tai omaa lomailuaan. Siksi talvi on aikaa, jolloin ostajat kokevat tuotteen (keskuksen ja usein myös kiinteistön vuokralaisina), mutta varsinaiset kaupat solmitaan usein välisesonkeina. Kevät ja syksy (matala sesonki): Huhtikuun lopulla hiihtohissit sulkeutuvat ja Courchevel siirtyy hiljaiseen vaiheeseen. Kevään sulaminen ja välikausi (toukokuu, kesäkuu) tarkoittavat, että monet kaupat ja ravintolat ovat kiinni. Samoin lyhyen kesän jälkeen syksy (syyskuun lopusta marraskuulle) on poissa sesongista ja matkailijoita on vähän. Näinä aikoina lomakeskus on perinteisesti ollut hiljaiseloa – mökinomistajat tekevät remontteja tai parannuksia, henkilökunta pitää taukoja ja kylä latautuu. Markkinoiden näkökulmasta sesongin ulkopuolella myytävänä olevien kiinteistöjen määrä on yleensä suurimmillaan ja ostajilla saattaa olla hieman enemmän neuvotteluvaraa. Myyjät, jotka laittavat asuntonsa myyntiin sesongin ulkopuolella, tietävät, että ostajia on vähemmän; jos he ovat motivoituneita, hinnoittelu voi olla hieman kilpailukykyisempää. Koska Courchevelin omistajat eivät kuitenkaan yleensä ole rahapulassa, ei kannata odottaa suuria kausialennuksia – markkina ei käyttäydy kuten kausiluonteiset vuokrat, joissa hinnat heilahtelevat jyrkästi. Kiinteistöjen hinnat eivät laske kesällä/sesongin ulkopuolella; korkeintaan neuvotteluvaraa on enemmän tai kaupat voi tehdä ilman kilpailevia tarjouksia. Jotkut ovelat ostajat ajoittavat etsintänsä kevääseen: suuren hiihtosesongin jälkeen jotkut saattavat harkita myyntiä (erityisesti jos kiinteistöä ei vuokrattu tai käytetty odotetusti). Myös kiinteistönvälitystoimistoilla on enemmän aikaa palvella asiakkaita sesongin ulkopuolella, mikä voi antaa ostajille enemmän huomiota ja mahdollisuuden paneutua rauhassa valintaan. Kesäkausi (toissijainen sesonki): Kesä (heinä–elokuu) Courchevelissä on kasvattanut merkittävästi suosiotaan, kun Alpit markkinoivat itseään ympärivuotisena kohteena. Vaikka kesä ei ole yhtä vilkas kuin talvi, sitä ei enää sivuuteta. Perheet ja ulkoilun harrastajat tulevat vaeltamaan, maastopyöräilemään, polkujuoksemaan, pelaamaan golfia (lähistöllä) sekä nauttimaan alppirentoutumisesta. Ilmasto on miellyttävä (lämpimät päivät, viileät yöt) ja maisemat ovat upeita, mikä tekee Courchevelistä ylellisen vuoristokohteen myös kesällä. Tämä trendi näkyy muun muassa siinä, että vuokratulot kesällä ovat nyt merkittäviä, sillä monet chalet’t ja huoneistot vuokrataan viikoittain matkailijoille Euroopasta, Lähi-idästä (jotka usein etsivät viileämpiä lomakohteita kesällä) ja muualta. Parhaiden kohteiden käyttöasteet voivat huippukesällä olla yli 70 % snowonly.com. Vuokratasot ovat talvea alempia mutta silti kannattavia – esimerkiksi talvella 50 000 €/viikko maksava chalet voi vuokrata elokuussa hintaan 15 000–20 000 €/viikko. Omistajille tämä tarkoittaa, ettei kiinteistö seiso käyttämättömänä kahdeksaa kuukautta vuodessa, vaan sitä voi hyödyntää ja tuottoa saada useammassa sesongissa. Kulttuurisesti Courchevelin imago laajenee ympärivuotiseksi kohteeksi, samoin kuin Megève tai Chamonix ovat olleet jo pitkään. Infrastruktuuri, kuten kesällä toimivat hiihtohissit (vaeltajille/pyöräilijöille), sekä tapahtumat, kuten musiikki- ja ilotulitukset, houkuttelevat kävijöitä. Itse asiassa Alpeilla lomaresortit ovat raportoineet suurista vierailijamäärän kasvusta kesällä – Chamonixissa kesälippujen myynti nousi 46 % kahdessa vuodessa dmproperties.com ja myös Courchevelin omat kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti. Tämä ympärivuotinen vetovoima tukee kiinteistöjen arvoja, koska omistajat näkevät sijoituksissaan enemmän hyötyjä ja mahdollisuuksia tuloihin. Se myös tasaa sesonkien kausiluonteisuutta, minkä ansiosta kylä pysyy elinvoimaisena vuoden ympäri. Vaikutus tarjontaan: Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa siihen, milloin kiinteistöjä tulee myyntiin. Monet myyjät mieluummin listaavat kohteensa myyntiin myöhäistalvella tai keväällä (nautittuaan vielä viimeisestä kaudesta tai houkutellakseen kevätvierailijoita), jotta kaupat voidaan saada päätökseen kesän aikana ennen seuraavaa talvea. Vastaavasti uudet rakennuskohteet tähtäävät usein syksyn valmistumiseen, jotta ostajat pääsevät käyttämään uusiin asuntoihinsa jo talvikaudella. Tämä tarkoittaa, että syksyisin nähdään paljon kauppojen päättämisiä ja omistajien vaihtoja (itse asiassa Alpeilla notaaritoimistot ovat kiireisiä loka–marraskuussa, jotta ostajat saavat avaimet jouluun mennessä). Vuokrauksessa omistajien on päätettävä jo varhain syksyllä, vuokraavatko he huipposesongit vai käyttävätkö ne itse, sillä vuokravälittäjät alkavat markkinoida talvikauden chalet’ita jo syyskuusta alkaen tulevalle kaudelle. Hinnoittelun dynamiikka: Voisi olettaa, että ostaminen talvella on kalliimpaa kysynnän vuoksi – mutta kiinteistöalalla hinnoittelu on Courchevelissa melko tasaista läpi vuoden (toisin kuin hotelleissa, asuntojen hinnat eivät kaksinkertaistu talvella). Kuitenkin kiinteistön koettu arvo voi olla korkeimmillaan talvella: hiihtomökki näyttää houkuttelevimmalta lumisessa maisemassa ja vilkkaassa ympäristössä. Tämä johtaa joskus siihen, että talvella tehdään nopeampia kauppoja pyyntihintaan, kun taas sama kiinteistö esiteltynä hiljaisena sesongin ulkopuolella voi houkutella tarjouksia tinkivammalla otteella. Toisin sanoen, talveen liittyvää ”tunnepohjaista ostamista” voi esiintyä – ostaja rakastuu paikkaan parhaimmillaan ja maksaa täyden hinnan. Toisaalta tarkka sijoittaja saattaa haluta tarkastaa kiinteistön kesällä, tarkastellakseen mahdollisia ongelmia, jotka talven lumi peittää (kattokunto, tontin rajat yms.), ja neuvotella rauhallisemmassa ilmapiirissä. Käyttäjätrendit – pidemmät oleskelut: Toinen kausittain muuttuva ilmiö on, että omistajat (ja vuokraajat) viettävät Courchevelissa pidempiä jaksoja kuin aiemmin. Etätyön yleistyminen on johtanut siihen, että jotkut omistajat saapuvat nyt useiksi kuukausiksi – esim. joulukuusta helmikuuhun yhtäjaksoisesti – yhden lomaviikon sijaan. He saattavat tehdä töitä mökistään viikolla ja lasketella tauoilla, kohdellen paikkaa toisena kotinaan. Samoin osa viettää kesällä kokonaisen kuukauden kaupungista paeten. Tämä trendi hämärtää sesonkirajoja ja kasvattaa kysyntää mukavammille, kodinomaisille ominaisuuksille (kotityöpisteet, luotettava netti jne., joissa Courchevel on kehittynyt kuituyhteyksien ansiosta). Tämä vahvistaa käsitystä, että Courchevel ei ole pelkkä ohimenevä hiihtokeskus, vaan ympärivuotinen alppielämän kohde. Yhteenvetona voidaan todeta, että Courchevelin kausiluonteisuus tuo markkinoille syklistä rytmiä, jolloin talvi hallitsee sekä käyttöä että tunnelmaa, mutta kesän merkitys kasvaa. Vaikka kiinteistöhinnat eivät heittele vuodenaikojen mukaan, kauppojen ajoitus, käyttöaste ja tarjonnan määrä ovat vahvasti kausiluonteisia. Tarkka sijoittaja rytmittääkin strategiansa tämän kalenterin mukaan: ehkä ostaa keväällä, remontoi sesongin ulkopuolella ja hyödyntää vuokratuloja sesongin huipulla. Pyrkimys tasata matkailusesonkia (talvi ja kesä) tasoittaa vähitellen pelikenttää, mikä lopulta tekee kiinteistösijoituksesta arvokkaamman, koska se on tuottava suuremman osan vuodesta ja osa yhteisöä, joka ei hiljene puoleksi vuodeksi. Infrastruktuurikehitys ja matkailun kasvu Hiihtoinfrastruktuurin parannukset: Courchevel ja Trois Vallées investoivat jatkuvasti hiihtoinfrastruktuuriinsa, sillä he ymmärtävät, että moderni ja tehokas hiihtokokemus on ratkaisevan tärkeää kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi ja varakkaiden vieraiden houkuttelemiseksi. Viimeaikainen kohokohta on täysin uusittu Saulire-köysirata, joka avautuu uudelleen talvelle 2024/25 uusilla panoraamakabineilla ja ylellisellä mukavuudella seecourchevel.com. Saulire on tunnettu hissi (kuljettaen hiihtäjiä 2 700 metrin korkeuteen Mont Blancin näkymillä), ja sen uudistus korostaa lomakeskuksen sitoutumista huippuluokan palveluihin. Lisäksi 1850-alueen aloittelijarinteillä nähtiin parannuksia, kuten uusia katettuja mattohissejä (liukuhihnahissit), jotka korvaavat vanhat tarjoten suojaisan ja mukavan nousun lapsille ja aloittelijoille seecourchevel.com. Viime vuosien aikana Courchevel on myös laajentanut lumetusjärjestelmiään taatakseen hiihtokelpoiset rinteet aikaisesta joulukuusta myöhäiseen huhtikuuhun, jopa heikkoina lumivuosina. Esimerkiksi ennen vuoden 2023 alppihiihdon maailmanmestaruuskisoja (Courchevel-Méribelissä) miljoonia investoitiin rinteiden valmisteluihin, uusiin rinteenkunnostajiin ja lumitykkeihin, jotta maailmanluokan olosuhteet varmistettaisiin. Yhteydet hiihtoalueella ovat edelleen vertaansa vailla: Courchevel on saumattomasti yhteydessä Méribeliin ja Val Thorensiin, ja viimeaikaiset hankkeet, kuten vuoden 2021 Orelle-Cime Caron -köysirata (”neljännessä laaksossa”), ovat entisestään vakiinnuttaneet 3 Valléesin yhdeksi valtavaksi leikkikentäksi snowonly.com. Kiinteistönomistajille nämä parannukset merkitsevät johdonmukaista hiihtolaatua ja parempia vieraskokemuksia, jotka puolestaan pitävät vuokrakysynnän korkealla ja oikeuttavat korkeat kiinteistöhinnat. Ylelliset mukavuudet & laajentuminen: Vuoristolla tehtävät parannukset kulkevat käsi kädessä lomakylien kehityksen kanssa. Courchevel 1850:llä on jo nyt yksi maailman suurimmista 5 tähden hotellien keskittymistä (paitsi suurissa kaupungeissa) businessinsider.com. Tämä sisältää kuuluisat hotellit kuten Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée ja muita, jotka hemmottelevat vieraita ja nostavat lomakohteen profiilia. Vaikuttavaa on myös se, että Courchevelissa (kaikilla tasoilla) on 7 Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa, eniten Alpeilla businessinsider.com, mikä vahvistaa sen asemaa kulinaarisena kohteena. Suuntaus on kohti kokemuksellista luksusta: uudet hankkeet yhdistävät majoituksen luksusostoskeskuksiin, yksityisklubeihin ja hyvinvointikeskuksiin. Huomionarvoinen kehitys on tuleva Maya Collection hotel, erittäin ylellinen hotelli, jonka on määrä avautua Courcheveliin joulukuussa 2025 voguebusiness.com. Samoin Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Monacon loistokkaiden kasinoiden ja hotellien takana oleva yritys) on mukana Courchevelissa ja suunnittelee luksusmökkejä ja majoitusprojekteja vuoteen 2026 mennessä voguebusiness.com. Nämä hankkeet osoittavat, että sijoittajat panostavat voimakkaasti Courchevelin matkailuinfrastruktuuriin odottaen kysynnän jatkuvan vahvana. Lomakeskus valmistautuu myös juhlimaan 80-vuotisjuhlaansa kaudella 2026/27, todennäköisesti avaten joitakin näistä uusista kohteista ja isännöiden korkean profiilin tapahtumia voguebusiness.com. Kiinteistönomistajille tunnettujen luksusoperaattoreiden tulo on etu: se laajentaa lomakeskuksen vetovoimaa (houkutellen uusia, varakkaita vieraita, joista voi tulla itsekin ostajia) ja uudistaa Courchevelin mainetta. Sellaisten brändien kuin Louis Vuitton, Dior, Cartier jne. läsnäolo Courchevelin ostosalueella (kaikilla heillä on butiikkinsa siellä) vahvistaa kosmopoliittista tunnelmaa voguebusiness.com. Liikenne ja saavutettavuus: Courchevelin saavutettavuus on aina ollut osa sen luksusvetovoimaa. Hiihtokeskuksella on poikkeuksellisesti yksityinen altiportti (lentokenttä) aivan 1850:n yläpuolella, yksi Euroopan korkeimmista, mikä mahdollistaa pienten yksityissuihkukoneiden ja helikoptereiden laskeutumisen kirjaimellisesti rinteeseen businessinsider.com. Tämä tarkoittaa, että VIP-vieraat voivat lentää suoraan Pariisista tai Genevestä Courcheveliin ja välttää monta tuntia automatkaa. Altiportti, joka on kuuluisa lyhyestä ylämäkiradastaan, toimii myös talvella turistinähtävyytenä (hiihtäjät pysähtyvät katsomaan, kun lentokoneet nousevat ja laskeutuvat) businessinsider.com. Laajemman liikenneinfrastruktuurin osalta alueella tapahtuu suuria kehityshankkeita: rakenteilla oleva Lyon-Torino nopeajunarata (osa tästä sisältää asemankin Saint-Jean-de-Mauriennessa, noin 45 minuutin ajomatkan päässä Courchevelista) valmistuu vuosikymmenen loppupuolella snowonly.com. Kun rata on valmis, matka-aika Pariisista Ranskan Alpeille lyhenee huomattavasti – mikä saattaa tuoda lisää viikonloppumatkailijoita. Kuvittele, että Moûtiersiin (Courchevelin laakson kaupunki) pääsee junalla Pariisista vain noin 4 tunnissa; tämä voisi tehdä Courchevelista saavutettavamman entistä laajemmalle eurooppalaiselle yleisölle, myös niille, jotka eivät halua lentää. Lisäksi paikallisia tieparannuksia (reittiin Moûtiersista Courcheveliinsa on panostettu ja tunneleita parannettu vuosien varrella) tehdään jatkuvasti turvallisuuden ja ruuhkien vähentämiseksi vilkkaimpina viikkoina. Kaiken kaikkiaan nämä parannukset vahvistavat Courchevelin vetovoimaa kätevänä luksuskohteena, huolimatta sen syrjäisestä vuoristosijainnista. Kestävyys & Ympäristö: Tunnistaen ilmastonmuutoksen ja nousevien energiakustannusten kaksinaisen uhan, Courchevelin viranomaiset ja hissioperaattorit ovat ottaneet käyttöön kestävyysparannuksia. Societé des 3 Vallées (S3V), joka pyörittää hiihtohissejä, käyttää nyt 100 % hisseistä uusiutuvalla energialla (vesivoima ja aurinkoenergia) seecourchevel.com. Vuonna 2024 he asensivat aurinkopaneelit Ariondaz-gondoliasemalle Courchevel Moriondiin tuottamaan sähköä paikan päällä – määrä riittää pyörittämään tuolihissiä aurinkoenergialla seecourchevel.com. He ovat myös investoineet energiatehokkaisiin, GPS-ohjattuihin rinnemuokkaajiin, jotka optimoivat reitit ja vähentävät polttoaineen kulutusta seecourchevel.com. Uudisrakentamisessa noudatetaan nyt tiukempia eristysvaatimuksia ja rakennuksiin sisältyy usein geo- tai aurinkolämmitys, esimerkiksi uima-altaisiin. Lomakeskuksen viranomaiset ovat ottaneet käyttöön toimenpiteitä, kuten tukeneet vanhempien rakennusten energiatehokkuusremontteja. Myös pienemmät säännöt, kuten talvirenkaiden vaatiminen ajoneuvoihin lailla turvallisuuden vuoksi sesongin aikana seecourchevel.com, osoittavat kestävän kehityksen ja turvallisuuden priorisointia. Nämä toimet takaavat, että Courchevel säilyy elinvoimaisena hiihtoalueena pitkällä tähtäimellä (vaimentaa ilmastovaikutuksia) ja niistä on tullut houkutin ympäristötietoisille sijoittajille. Lisäksi, kun varakkaat asiakkaat ovat yhä tietoisempia ympäristövastuusta, ”vihreä” lomakeskus lisää vetovoimaa. Kaikki nämä lisäävät aineetonta arvoa kiinteistöihin: hyvin johdettu, kestävä lomakeskus säilyttää asemansa (ja siten kiinteistökysynnän) pitkälle tulevaisuuteen. Tapahtumat ja kansainvälinen profiili: Courchevelin tähti oli täysin esillä FIS:n alppihiihdon maailmanmestaruuskisoissa helmikuussa 2023, jotka järjestettiin yhteistyössä Méribelin kanssa. Lomakeskus sai kansainvälistä medianäkyvyyttä ja käytti tilaisuutta esitelläkseen palveluitaan (mukaan lukien uusi maalistadion ja uudistetut hissit). Onnistunut tapahtuma osoitti Courchevelin kyvyn järjestää suuria tapahtumia, mikä lupaa hyvää tulevaisuuden suunnitelmille, kuten olympialaisille. Itse asiassa Ranskan Alpit (mukaan lukien Courchevel) ovat vahvoja ehdokkaita vuoden 2030 talviolympialaisten isännäksi, ja monet odottavat, että ne saavat järjestelyoikeudet voguebusiness.com voguebusiness.com. Tämä mahdollisuus on jo nopeuttanut tiettyjä hankkeita – esimerkiksi on suunnitteilla Courchevel 1850:n ”snow frontin” ja Chenus-hissiaseman uudistaminen, jotta ydinalue modernisoidaan mahdollisia olympialaisia silmällä pitäen voguebusiness.com. Mikäli olympialaiset vahvistetaan, odotettavissa on pienimuotoinen infrastruktuurin investointibuumi: parempia teitä, mahdollisesti laajennettua majoitustilaa (tosin Courchevelissa ehkä väliaikaisia ratkaisuja, sillä pysyvää rakentamista on rajoitettu), sekä yleistä alueen ehostusta. Vaikka Courchevel ei olisi virallinen kisapaikka, se tulee väistämättä majoittamaan arvovieraita tai joukkueita harjoittelua varten (näin on ollut aiemmissakin olympialaisissa), ja matkailun kokonaiskasvu on merkittävä. Lisäksi 80-vuotisjuhlallisuuksiin vuosina 2026/27 liittyy todennäköisesti erikoistapahtumia, mahdollisesti uusien museoiden tai kulttuurikohteiden avajaisia juhlistamaan Courchevelin edelläkävijän roolia varta vasten rakennetun hiihtokeskuksen perustajana (vuonna 1946). Tällaiset kulttuuripanostukset lisäävät kerroksia alueen vetovoimaan pelkän laskettelun lisäksi. Lähteet: Courchevel & Ranskan Alppien kiinteistöraportit investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly-sijoituskommentit snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & Median raportit voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & Paikallistoimistojen havainnot mansion-properties.com freespiritalpine.com. Luksushuviloiden ja -asuntojen trendit 2025 Chaletit – Ylellisyys ja Alppiperinne: Chaletit ovat Courchevel 1850:n kiinteistömarkkinoiden tunnusmerkki, ja viimeaikaiset trendit osoittavat ostajien etsivän avaimet käteen -periaatteella toteutettua, ultramodernia luksusta perinteisen chalet-julkisivun sisällä. Moni halutuimmista kiinteistöistä on vastarakennettuja tai hiljattain täydellisesti saneerattuja chaleteja, jotka yhdistävät aidot alppihenkiset ulkoasun (ikääntynyt puu, kivi ja chalet-katot) nykyaikaisiin sisätiloihin. High-end-ostajat vuonna 2025 arvostavat chaleteja, joissa on kaikki mahdolliset mukavuudet: sisäuima-allas tai kylpylä, hyvinvointikeskus (sauna, hamam, kuntosali), yksityinen elokuvateatteri, viinikellari, lämmitetty autotalli ja suora ski-in/ski-out -yhteys rinteille. Tällaiset täysin varustellut ”viiden tähden” chaletit saavuttavat korkeimmat neliöhinnat ja myyvät usein nopeasti tullessaan markkinoille. Sitä vastoin vanhemmat remonttia kaipaavat chaletit kohtaavat usein hinnoitteluhaasteita – viime aikoina on esiintynyt ”ristiriitaa myyjien pyyntöjen ja ostajien tarjoamien summien välillä” chaleteissa, jotka ovat kymmenen tai parikymmentä vuotta vanhoja eikä niitä ole päivitetty freespiritalpine.com. Ostajat ovat valmiita maksamaan huippuhinnan uudenveroisista tai vastarakennetuista kodeista, mutta jos chaletin sisustus on vanhentunut tai hyvinvointitilat puuttuvat, he odottavat nyt alennusta tai neuvotteluvaraa freespiritalpine.com. Tämä suuntaus luo mahdollisuuksia: sijoittajat, jotka ovat valmiita remontoimaan vanhan kiinteistön, voivat kasvattaa sen arvoa merkittävästi. Kaiken kaikkiaan ”luksuschaletin” kriteerit vuonna 2025 ovat erittäin korkealla – moderni alppichic-design, teknologisesti älykkäät koditoiminnot ja hotellitasoiset mukavuudet ovat normi 1850:n huippusegmentissä. Asunnot – Uudet kehityskohteet ja palveluasunnot: Vaikka alppimajat ovat Courchevel’n kiinteistömarkkinoiden keskipiste, ylelliset asunnot ovat nousseet merkittäväksi osaksi tarjontaa erityisesti 1650 (Moriond) ja 1550 (Village) -alueilla sekä ski-in/out-residensseinä 1850:ssä. Viime vuosina on valmistunut uusia rakennusprojekteja, jotka palvelevat ostajia, jotka etsivät ylellisyyden ja helppouden yhdistelmää. Esimerkiksi kehityshankkeet kuten Sundance Lodge ja Steamboat Lodge Courchevel 1650:ssä (valmistuminen vuoden 2025 lopussa) tarjoavat 5 tähden hotellipalveluja – concierge-palvelut, uima-altaat, kylpylät ja ravintolat paikan päällä – yksityisen asunto-omistuksen paketissa freespiritalpine.com. Näissä asunnoissa on tarjolla sekä käytännöllisiä “lock-up-and-leave” kaksioita että laajoja 5–6 makuuhuoneen kattohuoneistoja, joiden koko kilpailee alppimajojen kanssa freespiritalpine.com. Tavoitteena on tarjota alppimajavaihtoehto – kaikki elämäntyylin edut ilman suurta huolenpitotarvetta. Tällaiset kohteet ovat saaneet hyvän vastaanoton: ostajat arvostavat, että asunnon voi halutessaan jättää täysin hallinnoitavaksi ja jopa vuokrattavaksi omistajan poissa ollessa (joihinkin kuuluu vuokrausohjelma). Sisustuksessa asuntojen trendit muistuttavat alppimajoja: laadukkaiden paikallisten materiaalien (vanhat puuparrut, kiviset takat) yhdistäminen tyylikkäisiin, moderneihin alppisisustuksiin. Suuret panoraamaikkunat, korkeat katot ja avoimet oleskelutilat, jotka maksimoivat näkymät, ovat yleisiä. Toinen trendi uusissa asunnoissa on muunneltavat tilat – huoneet, joita voi käyttää lisämakuuhuoneena, työhuoneena tai mediapokona tarpeen mukaan (jopa pidempiin oleskeluihin ja etätyöhön, joita yhä useampi omistaja tekee). Courchevel 1850:ssä asuntotarjonta on rajoitettua (kylässä on enimmäkseen alppimajoja ja hotelleja), mutta olemassa olevat asunnot sijaitsevat usein eksklusiivisissa chalet-tyylisissä rakennuksissa, joissa on vain 4–10 asuntoa, mikä säilyttää yksityisyyden ja arvokkuuden tunnun. Palvelu- ja elämäntyylitrendit: “Hyvinvointi” on ohittamassa laskettelun alppikiinteistöjen trendinä dmproperties.com. Courchevel’ssa tämä näkyy siinä, miten alppimajat ja asunnot varustellaan. Ostajat arvostavat nyt sisempiä hyvinvointitiloja ja ympärivuotista käyttömahdollisuutta erittäin korkealle. Moniin uusiin tai peruskorjattuihin alppimajoihin rakennetaan erityiset kylpylähuoneet, joogastudiot tai kuntosalit, tunnistaen sen, että omistajat ja vieraat viettävät yhtä paljon aikaa rentoutumiseen kuin rinteessä. Rakennuttajat kiinnittävät myös huomiota energiatehokkuuteen ja teknologiaan – asentamalla nykyaikaiset eristeet, lämpöpumput, kolminkertaiset ikkunat jne., sekä uusien määräysten noudattamiseksi että ympäristötietoisten luksusostajien houkuttelemiseksi. Älykotijärjestelmät (valaistuksen, lämmityksen, turvallisuuden ja esimerkiksi saunan ajastetun lämmityksen hallintaan) ovat huipputasoisten kohteiden vakiovaruste. Lisäksi biophilinen design – luonnonelementtien integrointi ja luonnonvalon sekä vuoristonäkymien maksimointi – on suosittua, mikä sopii hyvinvointiteemaan. Arkkitehtonisella rintamalla Courchevel noudattaa tiukkoja suunnittelumääräyksiä säilyttääkseen alppimajojen viehätyksen, joten ulkoisesti suuntaus on ennemminkin evoluutio kuin vallankumous. Uudet alppimajat näyttävät yhä perinteisiltä (harjakatot, puiset julkisivut), mutta ne ovat suurempia ja hienostuneempia kuin vanhan ajan rustiikkiset tuvat. Jotkin uusimmista “alppimajoista” ovat käytännössä pieniä kartanoita (yli 1 000 m²), mutta harkiten naamioituja puulla ja kivellä. Ylellisen vähittäiskaupan ja ravintoloiden jatkuva virta (yli 40 design-putiikkia ja kymmeniä hienoja ravintoloita 1850:ssa voguebusiness.com businessinsider.com) täydentää kiinteistötrendiä – omistajat odottavat nykyään täyttä luksusekosysteemiä. Yhteenvetona Courchevel 1850:n vuoden 2025 kiinteistötrendit korostavat huippuluokan wellness-palveluja, modernia alppisuunnittelua ja palvelurikkaasta asumista (joko henkilökunnalla varustetuissa alppimajoissa tai täyden palvelun residensseissä). Markkinat vastaavat ostajien toiveisiin ympäri vuoden toimivasta turvapaikasta, joka tarjoaa paljon enemmän kuin vain nukkumapaikan hiihtopäivän jälkeen. Sijoitusmahdollisuudet ja ennustetut tuotot Pääoman arvonnousun mahdollisuus: Courchevel 1850:n kiinteistöt nähdään usein blue-chip-sijoituksina, jotka tarjoavat vankan pääoman säilymisen ja pitkän aikavälin arvonnousun ennemmin kuin nopeat spekulatiiviset voitot. Tulokset ovat vaikuttavia – kiinteistöjen hinnat Ranskan Alpeilla ovat nousseet keskimäärin ~30 % vuodesta 2020 lähtien (noin 5,5 % vuosittain) investropa.com investropa.com, ja parhaat lomakohteet ovat pärjänneet vielä paremmin, erityisesti pandemian jälkeen. Courchevelin tapauksessa hinnat ovat viime vuosina nousseet voimakkaasti (esim. +9 % pelkästään vuonna 2024) investropa.com, tuoden uusia ennätyksiä. Tulevaisuudessa, vaikka tahti saattaakin tasaantua, asiantuntijat ennustavat edelleen kohtuullista kasvua, noin 3–7 % vuodessa Alppien markkinoilla vuoteen 2026 asti investropa.com. Erityisen arvostetulla alueella kuten 1850 voi odottaa arvojen olevan tuon vaihteluvälin yläpäässä, ellei merkittäviä häiriöitä ilmene. Tämä tarkoittaa, että 10 miljoonan euron arvoisen chalet’n arvo voi seuraavien vuosien aikana nousta orgaanisesti mahdollisesti 11–12 miljoonaan euroon pelkästään markkinoiden arvonnousun ansiosta. Lisäksi, Courchevelin ainutlaatuinen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino viittaa siihen, että alueella voidaan nähdä keskimääräistä korkeampaa arvonnousua – aina kun uusia varakkaita ostajia tulee (esim. kehittyviltä markkinoilta tai vahvan talouden ansiosta), hinnat voivat nousta, koska tarjonta on rajallista. Tiivistäen, pääoman kasvunäkymät pysyvät vahvoina, mikä tekee osta-ja-pidä-strategiasta palkitsevan. Myös hyvin pitkällä aikavälillä Alppien arvokiinteistöt ovat osoittaneet vakaata nousua (esimerkiksi parhaiden hiihtochalet’n arvo on noussut keskimäärin ~33 % vuodesta 2008, ja kasvu on kiihtynyt vuoden 2020 jälkeen) investropa.com. Vuokratuotot ja tulot: Sijoittajien tulee huomioida, että vuokratuotot Courchevel 1850:ssä ovat suhteellisen matalat prosentuaalisesti, mikä on tyypillistä ultra-luksusmarkkinoille. Koska hankintahinnat ovat niin korkeat, vuokratulot – vaikka ne ovatkin absoluuttisesti merkittäviä – tarkoittavat vaatimattomia vuosituottoja. Tyypilliset netto vuokratuotot ovat noin 2–3 % huippukohteissa kuten Courchevel snowonly.com. Vertailun vuoksi vähemmän loisteliaat Ranskan alppikohteet voivat tuottaa 4–4,5 % nettotuottoa snowonly.com, ja Ranskan kansallinen keskimääräinen vuokratuotto (kaikissa kiinteistöissä) on noin 6 % mansion-properties.com. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja Courchevelissä priorisoi yleensä arvonnousun ja henkilökohtaisen käytön korkeiden käteistuottojen sijaan. Esimerkiksi 5 miljoonan euron kiinteistö voi tuottaa bruttona ehkä noin 200 000 € vuodessa vuokrana (jos vuokrataan huippuviikoilla), mikä kulujen jälkeen olisi noin 150 000 € netto – noin 3 % tuotto. Kuitenkin, mitä nämä luvut eivät kerro, ovat korkeat vuokrahinnat ja mahdollisuus kattaa omistuskuluja. Huippukausien aikana (uusivuosi, koulujen lomat) viikkovuokrat parhaissa chaleteissa voivat ylittää 80 000–100 000 € businessinsider.com. Myös pienemmät korkeatasoiset asunnot voivat saada useita kymmeniä tuhansia euroja viikossa huippukaudella. Jos omistaja on valmis vuokraamaan omaisuuttaan esimerkiksi 8–10 viikkoa talven aikana ja mahdollisesti muutaman viikon kesällä, hän voi kattaa huomattavan osan vuotuisista kuluista (henkilökunta, ylläpito, verot) ja jopa tehdä voittoa, samalla kun hän itse nauttii kiinteistöstä osan vuodesta. On myös huomioitava, että täyttöasteiden kysyntä on erittäin vahvaa Courchevelissä niinä viikkoina, jolloin omistajat avaavat kotinsa vuokralaisille. Alppivuokrauksen asiantuntijat raportoivat, että hyvin sijaitsevat chaletit voivat saavuttaa 70–90 % varausasteen talvikaudella (ja jopa kesällä) snowonly.com. Infrastruktuurikehitys ja matkailun kasvu Hiihtoinfrastruktuurin parannukset: Courchevel ja Trois Vallées investoivat jatkuvasti hiihtoinfrastruktuuriinsa, sillä he ymmärtävät, että moderni ja tehokas hiihtokokemus on ratkaisevan tärkeää kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi ja varakkaiden vieraiden houkuttelemiseksi. Viimeaikainen kohokohta on täysin uusittu Saulire-köysirata, joka avautuu uudelleen talvelle 2024/25 uusilla panoraamakabineilla ja ylellisellä mukavuudella seecourchevel.com. Saulire on tunnettu hissi (kuljettaen hiihtäjiä 2 700 metrin korkeuteen Mont Blancin näkymillä), ja sen uudistus korostaa lomakeskuksen sitoutumista huippuluokan palveluihin. Lisäksi 1850-alueen aloittelijarinteillä nähtiin parannuksia, kuten uusia katettuja mattohissejä (liukuhihnahissit), jotka korvaavat vanhat tarjoten suojaisan ja mukavan nousun lapsille ja aloittelijoille seecourchevel.com. Viime vuosien aikana Courchevel on myös laajentanut lumetusjärjestelmiään taatakseen hiihtokelpoiset rinteet aikaisesta joulukuusta myöhäiseen huhtikuuhun, jopa heikkoina lumivuosina. Esimerkiksi ennen vuoden 2023 alppihiihdon maailmanmestaruuskisoja (Courchevel-Méribelissä) miljoonia investoitiin rinteiden valmisteluihin, uusiin rinteenkunnostajiin ja lumitykkeihin, jotta maailmanluokan olosuhteet varmistettaisiin. Yhteydet hiihtoalueella ovat edelleen vertaansa vailla: Courchevel on saumattomasti yhteydessä Méribeliin ja Val Thorensiin, ja viimeaikaiset hankkeet, kuten vuoden 2021 Orelle-Cime Caron -köysirata (”neljännessä laaksossa”), ovat entisestään vakiinnuttaneet 3 Valléesin yhdeksi valtavaksi leikkikentäksi snowonly.com. Kiinteistönomistajille nämä parannukset merkitsevät johdonmukaista hiihtolaatua ja parempia vieraskokemuksia, jotka puolestaan pitävät vuokrakysynnän korkealla ja oikeuttavat korkeat kiinteistöhinnat. Ylelliset mukavuudet & laajentuminen: Vuoristolla tehtävät parannukset kulkevat käsi kädessä lomakylien kehityksen kanssa. Courchevel 1850:llä on jo nyt yksi maailman suurimmista 5 tähden hotellien keskittymistä (paitsi suurissa kaupungeissa) businessinsider.com. Tämä sisältää kuuluisat hotellit kuten Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée ja muita, jotka hemmottelevat vieraita ja nostavat lomakohteen profiilia. Vaikuttavaa on myös se, että Courchevelissa (kaikilla tasoilla) on 7 Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa, eniten Alpeilla businessinsider.com, mikä vahvistaa sen asemaa kulinaarisena kohteena. Suuntaus on kohti kokemuksellista luksusta: uudet hankkeet yhdistävät majoituksen luksusostoskeskuksiin, yksityisklubeihin ja hyvinvointikeskuksiin. Huomionarvoinen kehitys on tuleva Maya Collection hotel, erittäin ylellinen hotelli, jonka on määrä avautua Courcheveliin joulukuussa 2025 voguebusiness.com. Samoin Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Monacon loistokkaiden kasinoiden ja hotellien takana oleva yritys) on mukana Courchevelissa ja suunnittelee luksusmökkejä ja majoitusprojekteja vuoteen 2026 mennessä voguebusiness.com. Nämä hankkeet osoittavat, että sijoittajat panostavat voimakkaasti Courchevelin matkailuinfrastruktuuriin odottaen kysynnän jatkuvan vahvana. Lomakeskus valmistautuu myös juhlimaan 80-vuotisjuhlaansa kaudella 2026/27, todennäköisesti avaten joitakin näistä uusista kohteista ja isännöiden korkean profiilin tapahtumia voguebusiness.com. Kiinteistönomistajille tunnettujen luksusoperaattoreiden tulo on etu: se laajentaa lomakeskuksen vetovoimaa (houkutellen uusia, varakkaita vieraita, joista voi tulla itsekin ostajia) ja uudistaa Courchevelin mainetta. Sellaisten brändien kuin Louis Vuitton, Dior, Cartier jne. läsnäolo Courchevelin ostosalueella (kaikilla heillä on butiikkinsa siellä) vahvistaa kosmopoliittista tunnelmaa voguebusiness.com. Liikenne ja saavutettavuus: Courchevelin saavutettavuus on aina ollut osa sen luksusvetovoimaa. Hiihtokeskuksella on poikkeuksellisesti yksityinen altiportti (lentokenttä) aivan 1850:n yläpuolella, yksi Euroopan korkeimmista, mikä mahdollistaa pienten yksityissuihkukoneiden ja helikoptereiden laskeutumisen kirjaimellisesti rinteeseen businessinsider.com. Tämä tarkoittaa, että VIP-vieraat voivat lentää suoraan Pariisista tai Genevestä Courcheveliin ja välttää monta tuntia automatkaa. Altiportti, joka on kuuluisa lyhyestä ylämäkiradastaan, toimii myös talvella turistinähtävyytenä (hiihtäjät pysähtyvät katsomaan, kun lentokoneet nousevat ja laskeutuvat) businessinsider.com. Laajemman liikenneinfrastruktuurin osalta alueella tapahtuu suuria kehityshankkeita: rakenteilla oleva Lyon-Torino nopeajunarata (osa tästä sisältää asemankin Saint-Jean-de-Mauriennessa, noin 45 minuutin ajomatkan päässä Courchevelista) valmistuu vuosikymmenen loppupuolella snowonly.com. Kun rata on valmis, matka-aika Pariisista Ranskan Alpeille lyhenee huomattavasti – mikä saattaa tuoda lisää viikonloppumatkailijoita. Kuvittele, että Moûtiersiin (Courchevelin laakson kaupunki) pääsee junalla Pariisista vain noin 4 tunnissa; tämä voisi tehdä Courchevelista saavutettavamman entistä laajemmalle eurooppalaiselle yleisölle, myös niille, jotka eivät halua lentää. Lisäksi paikallisia tieparannuksia (reittiin Moûtiersista Courcheveliinsa on panostettu ja tunneleita parannettu vuosien varrella) tehdään jatkuvasti turvallisuuden ja ruuhkien vähentämiseksi vilkkaimpina viikkoina. Kaiken kaikkiaan nämä parannukset vahvistavat Courchevelin vetovoimaa kätevänä luksuskohteena, huolimatta sen syrjäisestä vuoristosijainnista. Kestävyys & Ympäristö: Tunnistaen ilmastonmuutoksen ja nousevien energiakustannusten kaksinaisen uhan, Courchevelin viranomaiset ja hissioperaattorit ovat ottaneet käyttöön kestävyysparannuksia. Societé des 3 Vallées (S3V), joka pyörittää hiihtohissejä, käyttää nyt 100 % hisseistä uusiutuvalla energialla (vesivoima ja aurinkoenergia) seecourchevel.com. Vuonna 2024 he asensivat aurinkopaneelit Ariondaz-gondoliasemalle Courchevel Moriondiin tuottamaan sähköä paikan päällä – määrä riittää pyörittämään tuolihissiä aurinkoenergialla seecourchevel.com. He ovat myös investoineet energiatehokkaisiin, GPS-ohjattuihin rinnemuokkaajiin, jotka optimoivat reitit ja vähentävät polttoaineen kulutusta seecourchevel.com. Uudisrakentamisessa noudatetaan nyt tiukempia eristysvaatimuksia ja rakennuksiin sisältyy usein geo- tai aurinkolämmitys, esimerkiksi uima-altaisiin. Lomakeskuksen viranomaiset ovat ottaneet käyttöön toimenpiteitä, kuten tukeneet vanhempien rakennusten energiatehokkuusremontteja. Myös pienemmät säännöt, kuten talvirenkaiden vaatiminen ajoneuvoihin lailla turvallisuuden vuoksi sesongin aikana seecourchevel.com, osoittavat kestävän kehityksen ja turvallisuuden priorisointia. Nämä toimet takaavat, että Courchevel säilyy elinvoimaisena hiihtoalueena pitkällä tähtäimellä (vaimentaa ilmastovaikutuksia) ja niistä on tullut houkutin ympäristötietoisille sijoittajille. Lisäksi, kun varakkaat asiakkaat ovat yhä tietoisempia ympäristövastuusta, ”vihreä” lomakeskus lisää vetovoimaa. Kaikki nämä lisäävät aineetonta arvoa kiinteistöihin: hyvin johdettu, kestävä lomakeskus säilyttää asemansa (ja siten kiinteistökysynnän) pitkälle tulevaisuuteen. Tapahtumat ja kansainvälinen profiili: Courchevelin tähti oli täysin esillä FIS:n alppihiihdon maailmanmestaruuskisoissa helmikuussa 2023, jotka järjestettiin yhteistyössä Méribelin kanssa. Lomakeskus sai kansainvälistä medianäkyvyyttä ja käytti tilaisuutta esitelläkseen palveluitaan (mukaan lukien uusi maalistadion ja uudistetut hissit). Onnistunut tapahtuma osoitti Courchevelin kyvyn järjestää suuria tapahtumia, mikä lupaa hyvää tulevaisuuden suunnitelmille, kuten olympialaisille. Itse asiassa Ranskan Alpit (mukaan lukien Courchevel) ovat vahvoja ehdokkaita vuoden 2030 talviolympialaisten isännäksi, ja monet odottavat, että ne saavat järjestelyoikeudet voguebusiness.com voguebusiness.com. Tämä mahdollisuus on jo nopeuttanut tiettyjä hankkeita – esimerkiksi on suunnitteilla Courchevel 1850:n ”snow frontin” ja Chenus-hissiaseman uudistaminen, jotta ydinalue modernisoidaan mahdollisia olympialaisia silmällä pitäen voguebusiness.com. Mikäli olympialaiset vahvistetaan, odotettavissa on pienimuotoinen infrastruktuurin investointibuumi: parempia teitä, mahdollisesti laajennettua majoitustilaa (tosin Courchevelissa ehkä väliaikaisia ratkaisuja, sillä pysyvää rakentamista on rajoitettu), sekä yleistä alueen ehostusta. Vaikka Courchevel ei olisi virallinen kisapaikka, se tulee väistämättä majoittamaan arvovieraita tai joukkueita harjoittelua varten (näin on ollut aiemmissakin olympialaisissa), ja matkailun kokonaiskasvu on merkittävä. Lisäksi 80-vuotisjuhlallisuuksiin vuosina 2026/27 liittyy todennäköisesti erikoistapahtumia, mahdollisesti uusien museoiden tai kulttuurikohteiden avajaisia juhlistamaan Courchevelin edelläkävijän roolia varta vasten rakennetun hiihtokeskuksen perustajana (vuonna 1946). Tällaiset kulttuuripanostukset lisäävät kerroksia alueen vetovoimaan pelkän laskettelun lisäksi. Lähteet: Courchevel & Ranskan Alppien kiinteistöraportit investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly-sijoituskommentit snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & Median raportit voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & Paikallistoimistojen havainnot mansion-properties.com freespiritalpine.com. Markkina-analyysi 2025: Hinnat, kysyntä, tarjonta ja ostajaprofiili Kiinteistöjen hinnat vuonna 2025: Kiinteistöjen hinnat Courchevel 1850:ssä ovat poikkeuksellisen korkeat ja ne ovat nousussa. Vuoden 2025 puolivälissä laadukkaiden kiinteistöjen hinnat Courchevelissa alkavat noin 11 000–14 000 eurosta neliömetriltä ja nousevat nopeasti parhailla paikoilla investropa.com. Arviointivertailujen perusteella Courchevel 1850:n luksushuvilat saavuttavat säännöllisesti yli 30 000 €/m², ja kaikkein arvostetuimmat huvilat voivat yltää jopa 33 200 €/m² investropa.com. Vertailun vuoksi nämä hinnat ylittävät muut Ranskan hiihtokeskukset – jopa Val d’Isère (toinen huippuluokan kohde) keskimäärin ~16 100 €/m² ja huiput noin 30 000 € investropa.com investropa.com – mikä korostaa Courchevelin hintapreemiota. Käytännössä 100 m² asunto 1850:ssa voi helposti maksaa 3–3,5 miljoonaa euroa (noin 35 000 €/m²) snowonly.com, ja itsenäiset huvilat myydään säännöllisesti 10–50 miljoonan euron välillä riippuen koosta, sijainnista ja mukavuuksista. 2024–2025 Hintojen kasvu: Markkina on osoittanut huomattavaa kasvuvauhtia kohti vuotta 2025. Vuonna 2024 Courchevel 1850 johti koko Ranskan Alppeja 9 %:n hintojen nousulla, mikä on selvästi korkeampi kuin Alppien keskiarvo (~3 %) investropa.com dmproperties.com. Tämä nousu heijastaa pandemia-ajan jälkeistä kysyntäaaltoa ja jatkuvaa niukkuutta kiinteistöissä 1850:ssa. Vertailun vuoksi muissa huippukohteissa kasvu oli vakaata, mutta matalampaa (Val d’Isère +5–7 %, Megève +4–6 % vuonna 2024) investropa.com. Suuri hintapiikki Courchevelissä johtuu “vähäisestä tarjonnasta” – hyvin vähän uusia kohteita innokkaiden ostajien keskuudessa dmproperties.com. Vuoden 2025 lähestyessä hinnat jatkavat nousuaan, ja ennusteiden mukaan Alppien kiinteistöjen arvojen odotetaan kasvavan 3–7 % vuonna 2025 investropa.com. Courchevelin odotetaan olevan tämän vaihteluvälin ylärajalla poikkeuksellisen suuren kysynnän vuoksi. Yhteenvetona vuoden 2025 markkinoille on ominaista ennätyskorkeat hinnat ja jatkuva myyjän markkina Courchevel 1850:ssä. Kysyntä ja ostajien demografia: Courchevelin kiinteistöjen kysyntä on todella globaalia ja sitä vauhdittavat suurelta osin varakkaat yksityishenkilöt. Kansainväliset ostajat hallitsevat markkinoita, ja erityisen paljon kiinnostusta tulee Britanniasta ja Yhdysvalloista sekä kasvavassa määrin Aasian ostajilta investropa.com investropa.com. Amerikkalaisista ostajista on tullut erityisen merkittäviä viime vuosina – vahvan dollarin vauhdittamana (euroissa hinnoitellut kiinteistöt ovat suhteellisesti edullisempia) – ja he etsivät upeita chaleteja huippukohteista kuten Courchevel ja Val d’Isère investropa.com. Brittiläiset ostajat ovat säilyttäneet Courchevelin suosion brittieliitin keskuudessa hyvin aktiivisina ostajina, Brexitistä huolimatta. Myös kiinnostus kasvaa Kiinasta, Singaporesta ja Hongkongista, sillä aasialaiset ultrarikkaat löytävät Alppien omistuksen arvovallan investropa.com (vetovoimatekijöitä ovat erinomaiset hiihtokoulut perheille ja alppielämäntavan sijoitusmahdollisuus). Historiallisesti Courchevel 1850 on ollut vauraiden eurooppalaisten ja lähi-itäläisten leikkikenttä – ja erityisesti venäläiset oligarkit ja miljardöörit ovat olleet merkittäviä toimijoita, jotka ovat ostaneet ylellisimmät chaletit (useilla venäläisillä on edelleen kiinteistöjä täällä) businessinsider.com businessinsider.com. Geopoliittiset tekijät ovat viime aikoina hillinneet venäläisten uusia investointeja, mutta muut ostajat (esim. amerikkalaiset) ovat täyttäneet tämän aukon. Tyypillinen Courchevelin ostaja vuonna 2025 on ultravarakas yksityishenkilö tai perhetoimisto, joka etsii ylellistä kakkoskotia sijoitus- ja statussymboliksi. Tämän ostajaryhmän vahva asema ja likviditeetti pitävät kysynnän korkealla myös talouden vaihteluissa. Tarjonnan rajoitukset: Yksi Courchevel 1850:n markkinoiden määrittävistä piirteistä on vakava tarjonnan rajoitus. Lomakeskus on pieni ja maantieteellisesti rajoittunut – se sijaitsee vuorenrinteellä, ja suurin osa rakennuskelpoisesta maasta on jo täytetty huviloilla, hotelleilla tai suojelluilla metsillä/laskettelurinteillä. Uudisrakentaminen on harvinaista ja paikallisviranomaisten tiukasti säätelemää (Alppiluonnon ja eksklusiivisen luonteen suojelemiseksi) investropa.com. Käytännössä Courchevel ei voi laajentua eikä rakentaa massoittain; mahdolliset lisäykset ovat yleensä boutique-tyylisiä, korkeatasoisia projekteja tai vanhojen rakennusten korvaamista. Tämän seurauksena myytävien kiinteistöjen määrä 1850:ssä on milloin tahansa erittäin alhainen (usein vain muutama huvila on avoimesti myynnissä ja muut vaihtavat omistajaa yksityisesti). Monet omistajat pitävät kiinteistöistään pitkään (joitain kiinteistöjä siirretään perheen sisällä tai ystävien kesken yksityisesti). Esimerkiksi loppuvuodesta 2024 paikalliset välittäjät havaitsivat epäsuhtaa myyjien ja ostajien välillä 1850:ssä – jotkut omistajat hinnoittelivat vanhat huvilansa erittäin korkealle kilpailun puutteen vuoksi, mikä johti pidempiin neuvotteluaikoihin freespiritalpine.com. Silti mikä tahansa oikeasti huippuluokkainen ja hyvin hinnoiteltu myydään yleensä nopeasti, koska ostajia on enemmän kuin huviloita saatavilla. Tämä jatkuva tarjonnan puute luo nousupainetta hintoihin – ylimääräiselle kysynnälle ei ole paikkaa mihin mennä. Tämä tarkoittaa myös, että Courchevelin markkinat ovat jossain määrin suojassa: vaikka kysyntä hieman laskisi, niukkuus tukee arvoja. Yhteenvetona vuonna 2025 Courchevel 1850:ssä kysyntä ylittää selvästi tarjonnan, mikä on resepti jatkuvasti korkeille hinnoille ja huippuluokan kohteiden nopeille kaupoille. Luksushuviloiden ja -asuntojen trendit 2025 Chaletit – Ylellisyys ja Alppiperinne: Chaletit ovat Courchevel 1850:n kiinteistömarkkinoiden tunnusmerkki, ja viimeaikaiset trendit osoittavat ostajien etsivän avaimet käteen -periaatteella toteutettua, ultramodernia luksusta perinteisen chalet-julkisivun sisällä. Moni halutuimmista kiinteistöistä on vastarakennettuja tai hiljattain täydellisesti saneerattuja chaleteja, jotka yhdistävät aidot alppihenkiset ulkoasun (ikääntynyt puu, kivi ja chalet-katot) nykyaikaisiin sisätiloihin. High-end-ostajat vuonna 2025 arvostavat chaleteja, joissa on kaikki mahdolliset mukavuudet: sisäuima-allas tai kylpylä, hyvinvointikeskus (sauna, hamam, kuntosali), yksityinen elokuvateatteri, viinikellari, lämmitetty autotalli ja suora ski-in/ski-out -yhteys rinteille. Tällaiset täysin varustellut ”viiden tähden” chaletit saavuttavat korkeimmat neliöhinnat ja myyvät usein nopeasti tullessaan markkinoille. Sitä vastoin vanhemmat remonttia kaipaavat chaletit kohtaavat usein hinnoitteluhaasteita – viime aikoina on esiintynyt ”ristiriitaa myyjien pyyntöjen ja ostajien tarjoamien summien välillä” chaleteissa, jotka ovat kymmenen tai parikymmentä vuotta vanhoja eikä niitä ole päivitetty freespiritalpine.com. Ostajat ovat valmiita maksamaan huippuhinnan uudenveroisista tai vastarakennetuista kodeista, mutta jos chaletin sisustus on vanhentunut tai hyvinvointitilat puuttuvat, he odottavat nyt alennusta tai neuvotteluvaraa freespiritalpine.com. Tämä suuntaus luo mahdollisuuksia: sijoittajat, jotka ovat valmiita remontoimaan vanhan kiinteistön, voivat kasvattaa sen arvoa merkittävästi. Kaiken kaikkiaan ”luksuschaletin” kriteerit vuonna 2025 ovat erittäin korkealla – moderni alppichic-design, teknologisesti älykkäät koditoiminnot ja hotellitasoiset mukavuudet ovat normi 1850:n huippusegmentissä. Asunnot – Uudet kehityskohteet ja palveluasunnot: Vaikka alppimajat ovat Courchevel’n kiinteistömarkkinoiden keskipiste, ylelliset asunnot ovat nousseet merkittäväksi osaksi tarjontaa erityisesti 1650 (Moriond) ja 1550 (Village) -alueilla sekä ski-in/out-residensseinä 1850:ssä. Viime vuosina on valmistunut uusia rakennusprojekteja, jotka palvelevat ostajia, jotka etsivät ylellisyyden ja helppouden yhdistelmää. Esimerkiksi kehityshankkeet kuten Sundance Lodge ja Steamboat Lodge Courchevel 1650:ssä (valmistuminen vuoden 2025 lopussa) tarjoavat 5 tähden hotellipalveluja – concierge-palvelut, uima-altaat, kylpylät ja ravintolat paikan päällä – yksityisen asunto-omistuksen paketissa freespiritalpine.com. Näissä asunnoissa on tarjolla sekä käytännöllisiä “lock-up-and-leave” kaksioita että laajoja 5–6 makuuhuoneen kattohuoneistoja, joiden koko kilpailee alppimajojen kanssa freespiritalpine.com. Tavoitteena on tarjota alppimajavaihtoehto – kaikki elämäntyylin edut ilman suurta huolenpitotarvetta. Tällaiset kohteet ovat saaneet hyvän vastaanoton: ostajat arvostavat, että asunnon voi halutessaan jättää täysin hallinnoitavaksi ja jopa vuokrattavaksi omistajan poissa ollessa (joihinkin kuuluu vuokrausohjelma). Sisustuksessa asuntojen trendit muistuttavat alppimajoja: laadukkaiden paikallisten materiaalien (vanhat puuparrut, kiviset takat) yhdistäminen tyylikkäisiin, moderneihin alppisisustuksiin. Suuret panoraamaikkunat, korkeat katot ja avoimet oleskelutilat, jotka maksimoivat näkymät, ovat yleisiä. Toinen trendi uusissa asunnoissa on muunneltavat tilat – huoneet, joita voi käyttää lisämakuuhuoneena, työhuoneena tai mediapokona tarpeen mukaan (jopa pidempiin oleskeluihin ja etätyöhön, joita yhä useampi omistaja tekee). Courchevel 1850:ssä asuntotarjonta on rajoitettua (kylässä on enimmäkseen alppimajoja ja hotelleja), mutta olemassa olevat asunnot sijaitsevat usein eksklusiivisissa chalet-tyylisissä rakennuksissa, joissa on vain 4–10 asuntoa, mikä säilyttää yksityisyyden ja arvokkuuden tunnun. Palvelu- ja elämäntyylitrendit: “Hyvinvointi” on ohittamassa laskettelun alppikiinteistöjen trendinä dmproperties.com. Courchevel’ssa tämä näkyy siinä, miten alppimajat ja asunnot varustellaan. Ostajat arvostavat nyt sisempiä hyvinvointitiloja ja ympärivuotista käyttömahdollisuutta erittäin korkealle. Moniin uusiin tai peruskorjattuihin alppimajoihin rakennetaan erityiset kylpylähuoneet, joogastudiot tai kuntosalit, tunnistaen sen, että omistajat ja vieraat viettävät yhtä paljon aikaa rentoutumiseen kuin rinteessä. Rakennuttajat kiinnittävät myös huomiota energiatehokkuuteen ja teknologiaan – asentamalla nykyaikaiset eristeet, lämpöpumput, kolminkertaiset ikkunat jne., sekä uusien määräysten noudattamiseksi että ympäristötietoisten luksusostajien houkuttelemiseksi. Älykotijärjestelmät (valaistuksen, lämmityksen, turvallisuuden ja esimerkiksi saunan ajastetun lämmityksen hallintaan) ovat huipputasoisten kohteiden vakiovaruste. Lisäksi biophilinen design – luonnonelementtien integrointi ja luonnonvalon sekä vuoristonäkymien maksimointi – on suosittua, mikä sopii hyvinvointiteemaan. Arkkitehtonisella rintamalla Courchevel noudattaa tiukkoja suunnittelumääräyksiä säilyttääkseen alppimajojen viehätyksen, joten ulkoisesti suuntaus on ennemminkin evoluutio kuin vallankumous. Uudet alppimajat näyttävät yhä perinteisiltä (harjakatot, puiset julkisivut), mutta ne ovat suurempia ja hienostuneempia kuin vanhan ajan rustiikkiset tuvat. Jotkin uusimmista “alppimajoista” ovat käytännössä pieniä kartanoita (yli 1 000 m²), mutta harkiten naamioituja puulla ja kivellä. Ylellisen vähittäiskaupan ja ravintoloiden jatkuva virta (yli 40 design-putiikkia ja kymmeniä hienoja ravintoloita 1850:ssa voguebusiness.com businessinsider.com) täydentää kiinteistötrendiä – omistajat odottavat nykyään täyttä luksusekosysteemiä. Yhteenvetona Courchevel 1850:n vuoden 2025 kiinteistötrendit korostavat huippuluokan wellness-palveluja, modernia alppisuunnittelua ja palvelurikkaasta asumista (joko henkilökunnalla varustetuissa alppimajoissa tai täyden palvelun residensseissä). Markkinat vastaavat ostajien toiveisiin ympäri vuoden toimivasta turvapaikasta, joka tarjoaa paljon enemmän kuin vain nukkumapaikan hiihtopäivän jälkeen. Sijoitusmahdollisuudet ja ennustetut tuotot Pääoman arvonnousun mahdollisuus: Courchevel 1850:n kiinteistöt nähdään usein blue-chip-sijoituksina, jotka tarjoavat vankan pääoman säilymisen ja pitkän aikavälin arvonnousun ennemmin kuin nopeat spekulatiiviset voitot. Tulokset ovat vaikuttavia – kiinteistöjen hinnat Ranskan Alpeilla ovat nousseet keskimäärin ~30 % vuodesta 2020 lähtien (noin 5,5 % vuosittain) investropa.com investropa.com, ja parhaat lomakohteet ovat pärjänneet vielä paremmin, erityisesti pandemian jälkeen. Courchevelin tapauksessa hinnat ovat viime vuosina nousseet voimakkaasti (esim. +9 % pelkästään vuonna 2024) investropa.com, tuoden uusia ennätyksiä. Tulevaisuudessa, vaikka tahti saattaakin tasaantua, asiantuntijat ennustavat edelleen kohtuullista kasvua, noin 3–7 % vuodessa Alppien markkinoilla vuoteen 2026 asti investropa.com. Erityisen arvostetulla alueella kuten 1850 voi odottaa arvojen olevan tuon vaihteluvälin yläpäässä, ellei merkittäviä häiriöitä ilmene. Tämä tarkoittaa, että 10 miljoonan euron arvoisen chalet’n arvo voi seuraavien vuosien aikana nousta orgaanisesti mahdollisesti 11–12 miljoonaan euroon pelkästään markkinoiden arvonnousun ansiosta. Lisäksi, Courchevelin ainutlaatuinen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino viittaa siihen, että alueella voidaan nähdä keskimääräistä korkeampaa arvonnousua – aina kun uusia varakkaita ostajia tulee (esim. kehittyviltä markkinoilta tai vahvan talouden ansiosta), hinnat voivat nousta, koska tarjonta on rajallista. Tiivistäen, pääoman kasvunäkymät pysyvät vahvoina, mikä tekee osta-ja-pidä-strategiasta palkitsevan. Myös hyvin pitkällä aikavälillä Alppien arvokiinteistöt ovat osoittaneet vakaata nousua (esimerkiksi parhaiden hiihtochalet’n arvo on noussut keskimäärin ~33 % vuodesta 2008, ja kasvu on kiihtynyt vuoden 2020 jälkeen) investropa.com. Vuokratuotot ja tulot: Sijoittajien tulee huomioida, että vuokratuotot Courchevel 1850:ssä ovat suhteellisen matalat prosentuaalisesti, mikä on tyypillistä ultra-luksusmarkkinoille. Koska hankintahinnat ovat niin korkeat, vuokratulot – vaikka ne ovatkin absoluuttisesti merkittäviä – tarkoittavat vaatimattomia vuosituottoja. Tyypilliset netto vuokratuotot ovat noin 2–3 % huippukohteissa kuten Courchevel snowonly.com. Vertailun vuoksi vähemmän loisteliaat Ranskan alppikohteet voivat tuottaa 4–4,5 % nettotuottoa snowonly.com, ja Ranskan kansallinen keskimääräinen vuokratuotto (kaikissa kiinteistöissä) on noin 6 % mansion-properties.com. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja Courchevelissä priorisoi yleensä arvonnousun ja henkilökohtaisen käytön korkeiden käteistuottojen sijaan. Esimerkiksi 5 miljoonan euron kiinteistö voi tuottaa bruttona ehkä noin 200 000 € vuodessa vuokrana (jos vuokrataan huippuviikoilla), mikä kulujen jälkeen olisi noin 150 000 € netto – noin 3 % tuotto. Kuitenkin, mitä nämä luvut eivät kerro, ovat korkeat vuokrahinnat ja mahdollisuus kattaa omistuskuluja. Huippukausien aikana (uusivuosi, koulujen lomat) viikkovuokrat parhaissa chaleteissa voivat ylittää 80 000–100 000 € businessinsider.com. Myös pienemmät korkeatasoiset asunnot voivat saada useita kymmeniä tuhansia euroja viikossa huippukaudella. Jos omistaja on valmis vuokraamaan omaisuuttaan esimerkiksi 8–10 viikkoa talven aikana ja mahdollisesti muutaman viikon kesällä, hän voi kattaa huomattavan osan vuotuisista kuluista (henkilökunta, ylläpito, verot) ja jopa tehdä voittoa, samalla kun hän itse nauttii kiinteistöstä osan vuodesta. On myös huomioitava, että täyttöasteiden kysyntä on erittäin vahvaa Courchevelissä niinä viikkoina, jolloin omistajat avaavat kotinsa vuokralaisille. Alppivuokrauksen asiantuntijat raportoivat, että hyvin sijaitsevat chaletit voivat saavuttaa 70–90 % varausasteen talvikaudella (ja jopa kesällä) snowonly.com. Ympärivuotisen matkailun kasvun myötä myös heinä–elokuu tuottaa merkittäviä vuokratuloja (vaikkakin pienemmillä tuloilla kuin talvella). Näin ollen taitava omistaja voi saavuttaa lähes täyden käyttöasteen sesonkiaikana ja saada paremman efektiivisen tuoton. Joitakin kiinteistöjä hallinnoi luksusmatkanjärjestäjät tai chalet-vuokrausyritykset, jotka voivat helpottaa tätä prosessia. Sijoitusstrategiat & Mahdollisuudet: Erityisesti sijoittajille Courchevelissä on muutamia tapoja maksimoida tuotot: Remonttipelit: Kuten mainittiin, vanhemmat chalets A+-sijainneissa, jotka kaipaavat modernisointia, voivat joskus olla saatavilla pienellä suhteellisella alennuksella. Investoimalla korkeatasoiseen remonttiin (energiatehokkuuden parannukset, uudet mukavuudet) nostetaan paitsi kiinteistön arvoa merkittävästi, myös sen vuokrattavuutta. Koska sääntely suosii yhä enemmän energiatehokkaita koteja, tällaiset parannukset voivat myös suojata sijoitusta tulevaisuudessa.

Uudiskohteiden ALV-hyvitys: Ranska tarjoaa houkuttelevan etuuden niille, jotka hankkivat uusia rakennuskohteita matkailualueilla. Jos ostat uudiskohteen ja sitoudut vuokraamaan sen kalustettuna, hotellitasoisilla palveluilla (esim. siivous, aamiainen) useiden viikkojen ajan, olet oikeutettu saamaan 20 %:n ALV:n palautuksen kauppahinnasta freespiritalpine.com. Courchevelin tapauksessa kyseessä on merkittävä summa – käytännössä välitön oman pääoman kasvu . Monet Courchevel 1650:n uuden asunnon ostajat hyödyntävät tätä mahdollisuutta, rahoittaen ALV:n rakennusvaiheessa ja saamalla sen takaisin ostoksen jälkeen rekisteröitymällä vuokrausohjelmaan. Tämä parantaa sijoituksen tuottoa ja kassavirtaa, tehden vuokratuotosta houkuttelevamman erityisesti alkuaikoina.

Yhteisomistusmallit: Jotkut sijoittajat ryhtyvät yhdessä ystävien tai perheen kanssa chaletin yhteisomistukseen (epävirallisesti tai esimerkiksi yhtiömuotoisesti), jakaen käyttöoikeuden ja kulut. Korkeiden hintojen vuoksi tämä voi olla järkevää, ja huolellisella kalenteroinnilla jokainen saa silti nauttia arvokkaista viikoista. On myös nähtävissä kehityssuuntausta osuusomistukseen tai yksityisiin jäsenkerhoihin luksushiihtokohteissa, joissa sijoittajat ostavat “osuuksia” huippuluokan chaletista (tähän kannattaa suhtautua varovaisesti ja varmistaa juridinen selkeys – kyseessä on vielä kehittyvä konsepti).

Suhteellista arvoa vähemmän tunnetuissa kohteissa: Vaikka Courchevel on kallis, joskus sijoittajat harkitsevat ostamista Courchevelin reuna-alueilta (esim. Courchevel Moriond/1650, Courchevel Village/1550 tai läheinen La Tania). Nämä alueet kuuluvat samaan hiihtokeskusalueeseen ja hyötyvät Courchevelin vetovoimasta, mutta kiinteistöhinnat voivat olla selvästi alempia. Esimerkiksi satelliittikylissä Kolmen laakson alueella hinnat voivat olla 50–70 % alemmat per m² verrattuna 1850:een investropa.com investropa.com, ja niiden vuokratuotto (4 %+ nettotuotto) voikin usein ylittää tunnetuimman keskuksen tuoton snowonly.com. Vastapainona on heikompi arvonnousu ja erilainen vuokralaisten asiakaskunta, mutta “sijoitusmielessä” osa ostajista hajauttaa sekä huippukohteisiin että nousussa oleviin keskuksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Courchevel 1850:n ennustetut tuotot koostuvat maltillisesta vuokratuotosta ja vahvasta pääoman kasvusta. Vuonna 2025 ostava voi odottaa yksinumeroisen prosentin vuotuisia arvonnousuja (kertautuen jo valmiiksi erittäin korkeaan lähtöarvoon) sekä mahdollisuutta kattaa kuluja vuokratuloilla, jotka tuottavat vain muutaman prosentin mutta ovat euromääräisesti merkittäviä. Courchevel’n markkinaperusteet huomioon ottaen jo varovainenkin pidä-hallussa-vuoteen-2028-strategia todennäköisesti tuottaa huomattavan kokonaistuoton, kun omaisuuden arvonnousu ja mahdolliset vuokratuotot lasketaan yhteen. Avainasemassa on panostaa laatuun (sijainti ja varustelu), sillä arvokohteet ovat aina halutuimpia – näin varmistuu sekä hyvä likviditeetti että korkea hintataso myyntihetkellä. Markkinan luottamuksen osoituksena: asiantuntija-analyysit kuvailevat Alppien kiinteistötrendin olevan “kiistattomasti nousussa” ja korostavat, että Courchevel’n kaltaisten kohteiden takana on jatkossakin poikkeuksellisen vahvat perustekijät investropa.com investropa.com. Kiinteistöalaan vaikuttavat säädökset ja hallituksen politiikka Energiatehokkuuslait (“Loi Climat”): Merkittävä politiikkamuutos, joka vaikuttaa Ranskan kiinteistöihin, on vaiheittainen vuokrauskiellon käyttöönotto huonosti energiatehokkaille asunnoille. Vuodesta 2025 alkaen energialuokkaan “G” kuuluvia asuntoja ei voi lain mukaan enää vuokrata Ranskassa mansion-properties.com. Vuoteen 2028 mennessä kielto laajenee “F”-luokiteltuihin kohteisiin, ja myöhemmin “E”-luokkaan vuonna 2034. Alppilomakohteissa monet perinteiset, vuosikymmeniä sitten rakennetut alppimajat voivat kuulua näihin matalamman energiatehokkuuden luokkiin (esim. yksilasisten ikkunoiden, riittämättömän eristyksen, vanhojen lämmitysjärjestelmien vuoksi). Courchevelin omistajille tästä on tullut ajankohtainen ongelma: vuokratulon säilyttämiseksi kiinteistöjen on täytettävä energiatehokkuusvaatimukset. Näemme jo nyt “laadun etsintää”, jossa ostajat keskittyvät uudempiin, hyvin eristettyihin alppimajoihin tai moderneilla lämmityksillä ja eristyksillä varustettuihin kohteisiin investropa.com investropa.com. Vanhoissa ja huonosti luokitelluissa alppimajoissa muodostuu kaksijakoiset markkinat: ne joko myydään alennuksella tai eivät ollenkaan, tai omistajat panostavat parannuksiin (aurinkopaneelit, lämpöpumput, parempi eristys) energialuokituksen nostamiseksi. Nämä säädökset ovat hieman yllättäen tukeneet korkealaatuisten kiinteistöjen hintakehitystä – sillä vaatimukset täyttävät A/B-luokan asunnot ovat entistä arvostetumpia ja halutumpia investropa.com investropa.com. Courchevel 1850:ssä monissa luksusmökissä on jo tehty remontteja, kuten asennettu kolminkertaiset ikkunat, maalämpö jne., jotta asunnot voidaan pitää vuokrakäytössä. Kokonaisuudessaan tämä politiikka ohjaa markkinoita kohti kestävyyttä, mikä pitkällä aikavälillä parantaa asuntokantaa ja vastaa monien ostajien henkilökohtaisia arvoja (monet varakkaat ostajat arvostavat ympäristöystävällisiä ratkaisuja luksusstandardin osana). Lyhytaikaisten vuokrausten sääntely: Matkailusta tunnetut alueet Ranskassa tasapainottelevat tuottoisten lyhytaikaisvuokrien ja paikallisyhteisöjen tarpeiden välillä. Joissain alppikaupungeissa (erityisesti suuremmissa, kuten Chamonix) paikallisviranomaiset ovat rajoittaneet turistivuokrausten määrää tai vaatineet erityisiä lupia niiden harjoittamiseen dmproperties.com investropa.com. Chamonix on esimerkiksi ottanut käyttöön kiintiöitä lomavuokrauksille tietyillä alueilla, jotta paikallisille asukkaille ja kausityöntekijöille vapautuisi asuntoja. Vaikka Courchevel’n pienempi koko ja omistautunut lomakeskusluonne tarkoittavat, ettei siellä ole vielä asetettu tiukkoja rajoituksia (talous perustuu vuokraukseen), ei se ole sääntelyn ulottumattomissa. Courchevel’ssa omistajien täytyy rekisteröidä asuntonsa lyhytaikaisvuokrausta varten ja maksaa turistiveroa. Jos tulevaisuudessa säädettäisiin uusia sääntöjä – esimerkiksi rajoitettaisiin viikkoja, joita asuntoa saa vuokrata, tai vaadittaisiin, että kiinteistö on pääasuinpaikka rajoittamattomaan vuokraukseen – se voisi muuttaa sijoituslaskelmia. Courchevel 1850:n profiili (pääosin ylelliset kakkosasunnot ja matkailuinfrastruktuuri) huomioiden, tällaiset politiikat olisivat kuitenkin todennäköisesti maltillisia. Erityisesti rajoittamalla vuokra-asuntojen määrää Chamonixin kaltaisilla paikkakunnilla, nämä kaupungit lisäävät kysyntää (ja korkeampia hintoja) niihin kohteisiin, jotka ovat saatavilla investropa.com investropa.com. Samanlainen ilmiö voisi tapahtua myös Courchevel’ssa: jos vuokrauksia joskus rajoitettaisiin, jäljelle jääville eksklusiivisille kohteille voisi olla entistä suurempi kysyntä varakkaiden turistien keskuudessa. Kyseessä on seurattava aihe, mutta vuoden 2025 osalta Courchevel on edelleen hyvin vuokrausystävällinen markkina, eikä paikallisia erityiskieltoja lomavuokrauksille ole (kansallisia lakeja lukuun ottamatta). Verot kakkosasunnoista: Ranskan hallitus ja paikalliset kunnat ovat ottaneet käyttöön veroja, jotka kohdistuvat kakkosasunnon omistajiin – mukaan lukien monet Courchevelin kiinteistönomistajat. Näihin toimiin kuuluu korkeammat asuntovakuutusveron lisämaksut alueilla, jotka on virallisesti määritelty paikallisten asuntopulasta kärsiviksi alueiksi (zones tendues). Courchevelin Savoien departementti on sallinut toisinaan jopa 60 %:n lisämaksun kakkosasuntotilanteissa. Lisäksi joissakin suosituissa lomakohteissa on tyhjillään olevan asunnon vero, jolla pyritään estämään asuntojen käyttämättömyyttä. Käytännössä monen miljoonan euron arvoisen chalet’n kohdalla nämä paikalliset verot ovat melko vähäisiä (muutamia tuhansia euroja vuodessa lisää), eivätkä ole estäneet varakkaita ostajia investropa.com. Ranskan kansallinen verojärjestelmä tarjoaa sijoittajaystävällisiä puolia: ei ole yleistä ”ulkomaisen ostajan veroa”, ja Ranska muutti vuonna 2018 varallisuusveronsa koskemaan vain kiinteistöjä (IFI – Impôt sur la Fortune Immobilière), ja sitä sovelletaan yli 1,3 miljoonan euron nettokiinteistöomaisuudelle progressiivisella asteikolla noin 1,5 %:iin asti. Monet ulkomaiset ostajat yksinkertaisesti huomioivat tämän osana ranskalaisen kiinteistön omistamisen kustannuksia. Vuokratuloista ulkomaiset omistajat maksavat Ranskan tuloveroa (kaksoisverotuksen estävä sopimus), mutta voivat vähentää kuluja, ja houkuttelevat järjestelyt kuten LMNP (kalustetun vuokrauksen status) tarjoavat edullisen verokohtelun. Lisäksi vuokraustoimintaan on verohuojennuksia: kalustettujen asuntojen vuokratulot voi usein vähentää poistojen ja kulujen avulla, jolloin tehokkaasti hallinnoidun chalet’n verotettava tulo voi olla jopa hyvin matala. Uudisrakennuksissa tärkeä kannustin on jo mainittu – arvonlisävero (20 %) voidaan palauttaa, jos kiinteistö vuokrataan palveluilla varustettuna, mikä kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa merkittävästi freespiritalpine.com. Lisäksi on tarjolla verohyvityksiä ja avustuksia ekologisiin remontteihin (osana Ranskan vihreitä aloitteita). Kaiken kaikkiaan Ranskan sääntely-ympäristöä pidetään vakaana ja melko läpinäkyvänä mansion-properties.com. Sijoittajat hyötyvät vahvasta oikeusturvasta (omistusoikeudet ovat hyvin suojattuja) mansion-properties.com ja Ranskan pyrkimys kohti kestäviä vuokra-asuntoja todennäköisesti parantaa vaatimusten mukaisesti hoidettujen kiinteistöjen pitkän aikavälin arvoa. Tiukat suunnittelu- ja rakennusmääräykset: Courchevel 1850:n kehitystä ohjaavat tiukat kaavamääräykset, joiden tavoitteena on säilyttää vuoristoympäristö ja lomakohteen eksklusiivinen luonne. Loi Montagne (Vuoristolaki) ja paikalliset asemakaavat rajoittavat laajamittaista rakentamista, erityisesti tietyn korkeuden yläpuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uusia rakennuslupia on vähän – painopiste on olemassa olevien rakennusten kunnostamisessa sen sijaan, että levittäydyttäisiin koskemattomille alueille investropa.com. Korkeuserajoitukset takaavat, että alppimökit pysyvät inhimillisen mittakaavan mukaisina (täällä ei ole korkeita kerrostaloja), ja arkkitehtuuriohjeistukset säilyttävät klassisen chalet-tyylin. Lisäksi uusien loma-asuntojen rakentaminen Alpeille edellyttää usein jonkin yhteisölle hyödyllisen asian toteuttamista, kuten pysäköintipaikkojen luomista tai kausityöntekijöiden paikallisen asumisen tukemista vastapainoksi. Nämä periaatteet tehokkaasti lukitsevat Courchevelin kiinteistöjen niukkuuden. Omistajille tämä on hyvä asia, sillä se estää liikarakentamista, joka muutoin voisi laimentaa kiinteistöjen arvoa tai lomakeskuksen viehätystä. Toisaalta remontit voivat olla kalliita ja aikaa vieviä lupaprosessien vuoksi – mutta useimmat luksusostajat hyväksyvät tämän osana oman paratiisipalan omistamista. Huomionarvoista on, että Sveitsissä säännöt ovat vielä tiukemmat (esimerkiksi Lex Weber -katto toissijaisille asunnoille), kun taas Ranskassa kehittäminen on edelleen sallittua, joskin hallitusti. Courchevelin kunnan on tasapainoteltava ympäristövastuullisuuden (lumivyöryriskit, liikenne, vesivarannot) ja maailmanluokan kohteen statuksen välillä. Viimeaikaiset infrastruktuuriparannukset (kuten uudet hissit) sisältävät yleensä ympäristöarvioinnit, ja mahdollisuuksien mukaan kehitetään tai päivitetään olemassa olevia tiloja sen sijaan, että avattaisiin uutta maata. Yhteenvetona voidaan todeta, että Courchevelin kiinteistönomistajien sääntely-ympäristö vuonna 2025 painottaa laatua ja vaatimustenmukaisuutta: energiatehokkaita asuntoja, vastuullista vuokraamista ja kontrolloitua rakentamista. Nämä toimenpiteet, vaikka ne lisäävätkin omistajien velvollisuuksia, pyrkivät lisäämään Courchevelin kiinteistöjen pitkän aikavälin arvoa ja eksklusiivisuutta. Ostajia kehotetaan varmistamaan, että harkittava kiinteistö joko täyttää uudet vaatimukset tai on realistisesti päivitettävissä – sekä käyttämään paikallisia asiantuntijoita apuna vero-optimoinnissa ja vuokrasääntöjen tulkinnassa. On tärkeää huomata, että Ranska ottaa vierasmaalaiset ostajat avosylin vastaan (ei kansallisuusrajoituksia kiinteistön omistuksessa), mikä pitää Courchevelin ostajakannan laajana Euroopasta Amerikkaan ja Aasiaan. Kausivaihtelut ja niiden vaikutus hintoihin & saatavuuteen Talven huippusesonki (korkea sesonki): Courchevel 1850 on pohjimmiltaan hiihtokeskus, ja talvi on aika, jolloin kylä todella herää eloon – tällä on suora vaikutus kiinteistöjen käyttöön ja hinnoitteluun. Joulukuun–huhtikuun aika on huippusesonkia, ja joulu/uutena vuotena sekä helmikuu (koululomat) ovat ehdottomia korkeimpia sesonkeja. Näinä aikoina majoituskysyntä kohoaa pilviin. Mökinomistajat, jotka vuokraavat kiinteistöjään, tienaavat usein suurimman osan vuotuisista vuokratuloistaan vain 2–3 lomaviikossa. Tämän seurauksena vuokrat ovat talvella erittäin korkeita (esim. 50 000 €+ viikolta luksustason 4-makuuhuoneen chalet’sta on normaalitasoa uudenvuoden viikolla). Myyntiaktiivisuus voi myös kasvaa talvella, sillä varakkaat vierailijat saattavat päättää haluavansa palan Courchevelin elämää koettuaan elämäntyylin. Ei ole harvinaista, että äkillisiä kiinteistön esittelyjä järjestetään huippusesongin aikana ihastuneiden vuokralaisten aloitteesta. Toisaalta myytävänä oleva tarjonta on yleensä pienintä talvella – monet omistajat lykkäävät myyntiin laittoa kevääseen/kesään, jotta eivät häiritsisi tuottoisia talvivuokrauksia tai omaa lomailuaan. Siksi talvi on aikaa, jolloin ostajat kokevat tuotteen (keskuksen ja usein myös kiinteistön vuokralaisina), mutta varsinaiset kaupat solmitaan usein välisesonkeina. Kevät ja syksy (matala sesonki): Huhtikuun lopulla hiihtohissit sulkeutuvat ja Courchevel siirtyy hiljaiseen vaiheeseen. Kevään sulaminen ja välikausi (toukokuu, kesäkuu) tarkoittavat, että monet kaupat ja ravintolat ovat kiinni. Samoin lyhyen kesän jälkeen syksy (syyskuun lopusta marraskuulle) on poissa sesongista ja matkailijoita on vähän. Näinä aikoina lomakeskus on perinteisesti ollut hiljaiseloa – mökinomistajat tekevät remontteja tai parannuksia, henkilökunta pitää taukoja ja kylä latautuu. Markkinoiden näkökulmasta sesongin ulkopuolella myytävänä olevien kiinteistöjen määrä on yleensä suurimmillaan ja ostajilla saattaa olla hieman enemmän neuvotteluvaraa. Myyjät, jotka laittavat asuntonsa myyntiin sesongin ulkopuolella, tietävät, että ostajia on vähemmän; jos he ovat motivoituneita, hinnoittelu voi olla hieman kilpailukykyisempää. Koska Courchevelin omistajat eivät kuitenkaan yleensä ole rahapulassa, ei kannata odottaa suuria kausialennuksia – markkina ei käyttäydy kuten kausiluonteiset vuokrat, joissa hinnat heilahtelevat jyrkästi. Kiinteistöjen hinnat eivät laske kesällä/sesongin ulkopuolella; korkeintaan neuvotteluvaraa on enemmän tai kaupat voi tehdä ilman kilpailevia tarjouksia. Jotkut ovelat ostajat ajoittavat etsintänsä kevääseen: suuren hiihtosesongin jälkeen jotkut saattavat harkita myyntiä (erityisesti jos kiinteistöä ei vuokrattu tai käytetty odotetusti). Myös kiinteistönvälitystoimistoilla on enemmän aikaa palvella asiakkaita sesongin ulkopuolella, mikä voi antaa ostajille enemmän huomiota ja mahdollisuuden paneutua rauhassa valintaan. Kesäkausi (toissijainen sesonki): Kesä (heinä–elokuu) Courchevelissä on kasvattanut merkittävästi suosiotaan, kun Alpit markkinoivat itseään ympärivuotisena kohteena. Vaikka kesä ei ole yhtä vilkas kuin talvi, sitä ei enää sivuuteta. Perheet ja ulkoilun harrastajat tulevat vaeltamaan, maastopyöräilemään, polkujuoksemaan, pelaamaan golfia (lähistöllä) sekä nauttimaan alppirentoutumisesta. Ilmasto on miellyttävä (lämpimät päivät, viileät yöt) ja maisemat ovat upeita, mikä tekee Courchevelistä ylellisen vuoristokohteen myös kesällä. Tämä trendi näkyy muun muassa siinä, että vuokratulot kesällä ovat nyt merkittäviä, sillä monet chalet’t ja huoneistot vuokrataan viikoittain matkailijoille Euroopasta, Lähi-idästä (jotka usein etsivät viileämpiä lomakohteita kesällä) ja muualta. Parhaiden kohteiden käyttöasteet voivat huippukesällä olla yli 70 % snowonly.com. Vuokratasot ovat talvea alempia mutta silti kannattavia – esimerkiksi talvella 50 000 €/viikko maksava chalet voi vuokrata elokuussa hintaan 15 000–20 000 €/viikko. Omistajille tämä tarkoittaa, ettei kiinteistö seiso käyttämättömänä kahdeksaa kuukautta vuodessa, vaan sitä voi hyödyntää ja tuottoa saada useammassa sesongissa. Kulttuurisesti Courchevelin imago laajenee ympärivuotiseksi kohteeksi, samoin kuin Megève tai Chamonix ovat olleet jo pitkään. Infrastruktuuri, kuten kesällä toimivat hiihtohissit (vaeltajille/pyöräilijöille), sekä tapahtumat, kuten musiikki- ja ilotulitukset, houkuttelevat kävijöitä. Itse asiassa Alpeilla lomaresortit ovat raportoineet suurista vierailijamäärän kasvusta kesällä – Chamonixissa kesälippujen myynti nousi 46 % kahdessa vuodessa dmproperties.com ja myös Courchevelin omat kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti. Tämä ympärivuotinen vetovoima tukee kiinteistöjen arvoja, koska omistajat näkevät sijoituksissaan enemmän hyötyjä ja mahdollisuuksia tuloihin. Se myös tasaa sesonkien kausiluonteisuutta, minkä ansiosta kylä pysyy elinvoimaisena vuoden ympäri. Vaikutus tarjontaan: Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa siihen, milloin kiinteistöjä tulee myyntiin. Monet myyjät mieluummin listaavat kohteensa myyntiin myöhäistalvella tai keväällä (nautittuaan vielä viimeisestä kaudesta tai houkutellakseen kevätvierailijoita), jotta kaupat voidaan saada päätökseen kesän aikana ennen seuraavaa talvea. Vastaavasti uudet rakennuskohteet tähtäävät usein syksyn valmistumiseen, jotta ostajat pääsevät käyttämään uusiin asuntoihinsa jo talvikaudella. Tämä tarkoittaa, että syksyisin nähdään paljon kauppojen päättämisiä ja omistajien vaihtoja (itse asiassa Alpeilla notaaritoimistot ovat kiireisiä loka–marraskuussa, jotta ostajat saavat avaimet jouluun mennessä). Vuokrauksessa omistajien on päätettävä jo varhain syksyllä, vuokraavatko he huipposesongit vai käyttävätkö ne itse, sillä vuokravälittäjät alkavat markkinoida talvikauden chalet’ita jo syyskuusta alkaen tulevalle kaudelle. Hinnoittelun dynamiikka: Voisi olettaa, että ostaminen talvella on kalliimpaa kysynnän vuoksi – mutta kiinteistöalalla hinnoittelu on Courchevelissa melko tasaista läpi vuoden (toisin kuin hotelleissa, asuntojen hinnat eivät kaksinkertaistu talvella). Kuitenkin kiinteistön koettu arvo voi olla korkeimmillaan talvella: hiihtomökki näyttää houkuttelevimmalta lumisessa maisemassa ja vilkkaassa ympäristössä. Tämä johtaa joskus siihen, että talvella tehdään nopeampia kauppoja pyyntihintaan, kun taas sama kiinteistö esiteltynä hiljaisena sesongin ulkopuolella voi houkutella tarjouksia tinkivammalla otteella. Toisin sanoen, talveen liittyvää ”tunnepohjaista ostamista” voi esiintyä – ostaja rakastuu paikkaan parhaimmillaan ja maksaa täyden hinnan. Toisaalta tarkka sijoittaja saattaa haluta tarkastaa kiinteistön kesällä, tarkastellakseen mahdollisia ongelmia, jotka talven lumi peittää (kattokunto, tontin rajat yms.), ja neuvotella rauhallisemmassa ilmapiirissä. Käyttäjätrendit – pidemmät oleskelut: Toinen kausittain muuttuva ilmiö on, että omistajat (ja vuokraajat) viettävät Courchevelissa pidempiä jaksoja kuin aiemmin. Etätyön yleistyminen on johtanut siihen, että jotkut omistajat saapuvat nyt useiksi kuukausiksi – esim. joulukuusta helmikuuhun yhtäjaksoisesti – yhden lomaviikon sijaan. He saattavat tehdä töitä mökistään viikolla ja lasketella tauoilla, kohdellen paikkaa toisena kotinaan. Samoin osa viettää kesällä kokonaisen kuukauden kaupungista paeten. Tämä trendi hämärtää sesonkirajoja ja kasvattaa kysyntää mukavammille, kodinomaisille ominaisuuksille (kotityöpisteet, luotettava netti jne., joissa Courchevel on kehittynyt kuituyhteyksien ansiosta). Tämä vahvistaa käsitystä, että Courchevel ei ole pelkkä ohimenevä hiihtokeskus, vaan ympärivuotinen alppielämän kohde. Yhteenvetona voidaan todeta, että Courchevelin kausiluonteisuus tuo markkinoille syklistä rytmiä, jolloin talvi hallitsee sekä käyttöä että tunnelmaa, mutta kesän merkitys kasvaa. Vaikka kiinteistöhinnat eivät heittele vuodenaikojen mukaan, kauppojen ajoitus, käyttöaste ja tarjonnan määrä ovat vahvasti kausiluonteisia. Tarkka sijoittaja rytmittääkin strategiansa tämän kalenterin mukaan: ehkä ostaa keväällä, remontoi sesongin ulkopuolella ja hyödyntää vuokratuloja sesongin huipulla. Pyrkimys tasata matkailusesonkia (talvi ja kesä) tasoittaa vähitellen pelikenttää, mikä lopulta tekee kiinteistösijoituksesta arvokkaamman, koska se on tuottava suuremman osan vuodesta ja osa yhteisöä, joka ei hiljene puoleksi vuodeksi. Infrastruktuurikehitys ja matkailun kasvu Hiihtoinfrastruktuurin parannukset: Courchevel ja Trois Vallées investoivat jatkuvasti hiihtoinfrastruktuuriinsa, sillä he ymmärtävät, että moderni ja tehokas hiihtokokemus on ratkaisevan tärkeää kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi ja varakkaiden vieraiden houkuttelemiseksi. Viimeaikainen kohokohta on täysin uusittu Saulire-köysirata, joka avautuu uudelleen talvelle 2024/25 uusilla panoraamakabineilla ja ylellisellä mukavuudella seecourchevel.com. Saulire on tunnettu hissi (kuljettaen hiihtäjiä 2 700 metrin korkeuteen Mont Blancin näkymillä), ja sen uudistus korostaa lomakeskuksen sitoutumista huippuluokan palveluihin. Lisäksi 1850-alueen aloittelijarinteillä nähtiin parannuksia, kuten uusia katettuja mattohissejä (liukuhihnahissit), jotka korvaavat vanhat tarjoten suojaisan ja mukavan nousun lapsille ja aloittelijoille seecourchevel.com. Viime vuosien aikana Courchevel on myös laajentanut lumetusjärjestelmiään taatakseen hiihtokelpoiset rinteet aikaisesta joulukuusta myöhäiseen huhtikuuhun, jopa heikkoina lumivuosina. Esimerkiksi ennen vuoden 2023 alppihiihdon maailmanmestaruuskisoja (Courchevel-Méribelissä) miljoonia investoitiin rinteiden valmisteluihin, uusiin rinteenkunnostajiin ja lumitykkeihin, jotta maailmanluokan olosuhteet varmistettaisiin. Yhteydet hiihtoalueella ovat edelleen vertaansa vailla: Courchevel on saumattomasti yhteydessä Méribeliin ja Val Thorensiin, ja viimeaikaiset hankkeet, kuten vuoden 2021 Orelle-Cime Caron -köysirata (”neljännessä laaksossa”), ovat entisestään vakiinnuttaneet 3 Valléesin yhdeksi valtavaksi leikkikentäksi snowonly.com. Kiinteistönomistajille nämä parannukset merkitsevät johdonmukaista hiihtolaatua ja parempia vieraskokemuksia, jotka puolestaan pitävät vuokrakysynnän korkealla ja oikeuttavat korkeat kiinteistöhinnat. Ylelliset mukavuudet & laajentuminen: Vuoristolla tehtävät parannukset kulkevat käsi kädessä lomakylien kehityksen kanssa. Courchevel 1850:llä on jo nyt yksi maailman suurimmista 5 tähden hotellien keskittymistä (paitsi suurissa kaupungeissa) businessinsider.com. Tämä sisältää kuuluisat hotellit kuten Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée ja muita, jotka hemmottelevat vieraita ja nostavat lomakohteen profiilia. Vaikuttavaa on myös se, että Courchevelissa (kaikilla tasoilla) on 7 Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa, eniten Alpeilla businessinsider.com, mikä vahvistaa sen asemaa kulinaarisena kohteena. Suuntaus on kohti kokemuksellista luksusta: uudet hankkeet yhdistävät majoituksen luksusostoskeskuksiin, yksityisklubeihin ja hyvinvointikeskuksiin. Huomionarvoinen kehitys on tuleva Maya Collection hotel, erittäin ylellinen hotelli, jonka on määrä avautua Courcheveliin joulukuussa 2025 voguebusiness.com. Samoin Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Monacon loistokkaiden kasinoiden ja hotellien takana oleva yritys) on mukana Courchevelissa ja suunnittelee luksusmökkejä ja majoitusprojekteja vuoteen 2026 mennessä voguebusiness.com. Nämä hankkeet osoittavat, että sijoittajat panostavat voimakkaasti Courchevelin matkailuinfrastruktuuriin odottaen kysynnän jatkuvan vahvana. Lomakeskus valmistautuu myös juhlimaan 80-vuotisjuhlaansa kaudella 2026/27, todennäköisesti avaten joitakin näistä uusista kohteista ja isännöiden korkean profiilin tapahtumia voguebusiness.com. Kiinteistönomistajille tunnettujen luksusoperaattoreiden tulo on etu: se laajentaa lomakeskuksen vetovoimaa (houkutellen uusia, varakkaita vieraita, joista voi tulla itsekin ostajia) ja uudistaa Courchevelin mainetta. Sellaisten brändien kuin Louis Vuitton, Dior, Cartier jne. läsnäolo Courchevelin ostosalueella (kaikilla heillä on butiikkinsa siellä) vahvistaa kosmopoliittista tunnelmaa voguebusiness.com. Liikenne ja saavutettavuus: Courchevelin saavutettavuus on aina ollut osa sen luksusvetovoimaa. Hiihtokeskuksella on poikkeuksellisesti yksityinen altiportti (lentokenttä) aivan 1850:n yläpuolella, yksi Euroopan korkeimmista, mikä mahdollistaa pienten yksityissuihkukoneiden ja helikoptereiden laskeutumisen kirjaimellisesti rinteeseen businessinsider.com. Tämä tarkoittaa, että VIP-vieraat voivat lentää suoraan Pariisista tai Genevestä Courcheveliin ja välttää monta tuntia automatkaa. Altiportti, joka on kuuluisa lyhyestä ylämäkiradastaan, toimii myös talvella turistinähtävyytenä (hiihtäjät pysähtyvät katsomaan, kun lentokoneet nousevat ja laskeutuvat) businessinsider.com. Laajemman liikenneinfrastruktuurin osalta alueella tapahtuu suuria kehityshankkeita: rakenteilla oleva Lyon-Torino nopeajunarata (osa tästä sisältää asemankin Saint-Jean-de-Mauriennessa, noin 45 minuutin ajomatkan päässä Courchevelista) valmistuu vuosikymmenen loppupuolella snowonly.com. Kun rata on valmis, matka-aika Pariisista Ranskan Alpeille lyhenee huomattavasti – mikä saattaa tuoda lisää viikonloppumatkailijoita. Kuvittele, että Moûtiersiin (Courchevelin laakson kaupunki) pääsee junalla Pariisista vain noin 4 tunnissa; tämä voisi tehdä Courchevelista saavutettavamman entistä laajemmalle eurooppalaiselle yleisölle, myös niille, jotka eivät halua lentää. Lisäksi paikallisia tieparannuksia (reittiin Moûtiersista Courcheveliinsa on panostettu ja tunneleita parannettu vuosien varrella) tehdään jatkuvasti turvallisuuden ja ruuhkien vähentämiseksi vilkkaimpina viikkoina. Kaiken kaikkiaan nämä parannukset vahvistavat Courchevelin vetovoimaa kätevänä luksuskohteena, huolimatta sen syrjäisestä vuoristosijainnista. Kestävyys & Ympäristö: Tunnistaen ilmastonmuutoksen ja nousevien energiakustannusten kaksinaisen uhan, Courchevelin viranomaiset ja hissioperaattorit ovat ottaneet käyttöön kestävyysparannuksia. Societé des 3 Vallées (S3V), joka pyörittää hiihtohissejä, käyttää nyt 100 % hisseistä uusiutuvalla energialla (vesivoima ja aurinkoenergia) seecourchevel.com. Vuonna 2024 he asensivat aurinkopaneelit Ariondaz-gondoliasemalle Courchevel Moriondiin tuottamaan sähköä paikan päällä – määrä riittää pyörittämään tuolihissiä aurinkoenergialla seecourchevel.com. He ovat myös investoineet energiatehokkaisiin, GPS-ohjattuihin rinnemuokkaajiin, jotka optimoivat reitit ja vähentävät polttoaineen kulutusta seecourchevel.com. Uudisrakentamisessa noudatetaan nyt tiukempia eristysvaatimuksia ja rakennuksiin sisältyy usein geo- tai aurinkolämmitys, esimerkiksi uima-altaisiin. Lomakeskuksen viranomaiset ovat ottaneet käyttöön toimenpiteitä, kuten tukeneet vanhempien rakennusten energiatehokkuusremontteja. Myös pienemmät säännöt, kuten talvirenkaiden vaatiminen ajoneuvoihin lailla turvallisuuden vuoksi sesongin aikana seecourchevel.com, osoittavat kestävän kehityksen ja turvallisuuden priorisointia. Nämä toimet takaavat, että Courchevel säilyy elinvoimaisena hiihtoalueena pitkällä tähtäimellä (vaimentaa ilmastovaikutuksia) ja niistä on tullut houkutin ympäristötietoisille sijoittajille. Lisäksi, kun varakkaat asiakkaat ovat yhä tietoisempia ympäristövastuusta, ”vihreä” lomakeskus lisää vetovoimaa. Kaikki nämä lisäävät aineetonta arvoa kiinteistöihin: hyvin johdettu, kestävä lomakeskus säilyttää asemansa (ja siten kiinteistökysynnän) pitkälle tulevaisuuteen. Tapahtumat ja kansainvälinen profiili: Courchevelin tähti oli täysin esillä FIS:n alppihiihdon maailmanmestaruuskisoissa helmikuussa 2023, jotka järjestettiin yhteistyössä Méribelin kanssa. Lomakeskus sai kansainvälistä medianäkyvyyttä ja käytti tilaisuutta esitelläkseen palveluitaan (mukaan lukien uusi maalistadion ja uudistetut hissit). Onnistunut tapahtuma osoitti Courchevelin kyvyn järjestää suuria tapahtumia, mikä lupaa hyvää tulevaisuuden suunnitelmille, kuten olympialaisille. Itse asiassa Ranskan Alpit (mukaan lukien Courchevel) ovat vahvoja ehdokkaita vuoden 2030 talviolympialaisten isännäksi, ja monet odottavat, että ne saavat järjestelyoikeudet voguebusiness.com voguebusiness.com. Tämä mahdollisuus on jo nopeuttanut tiettyjä hankkeita – esimerkiksi on suunnitteilla Courchevel 1850:n ”snow frontin” ja Chenus-hissiaseman uudistaminen, jotta ydinalue modernisoidaan mahdollisia olympialaisia silmällä pitäen voguebusiness.com. Mikäli olympialaiset vahvistetaan, odotettavissa on pienimuotoinen infrastruktuurin investointibuumi: parempia teitä, mahdollisesti laajennettua majoitustilaa (tosin Courchevelissa ehkä väliaikaisia ratkaisuja, sillä pysyvää rakentamista on rajoitettu), sekä yleistä alueen ehostusta. Vaikka Courchevel ei olisi virallinen kisapaikka, se tulee väistämättä majoittamaan arvovieraita tai joukkueita harjoittelua varten (näin on ollut aiemmissakin olympialaisissa), ja matkailun kokonaiskasvu on merkittävä. Lisäksi 80-vuotisjuhlallisuuksiin vuosina 2026/27 liittyy todennäköisesti erikoistapahtumia, mahdollisesti uusien museoiden tai kulttuurikohteiden avajaisia juhlistamaan Courchevelin edelläkävijän roolia varta vasten rakennetun hiihtokeskuksen perustajana (vuonna 1946). Tällaiset kulttuuripanostukset lisäävät kerroksia alueen vetovoimaan pelkän laskettelun lisäksi. Lomakeskus Tavallinen huippuhintaskaala (€/m²) Viimeaikainen vuosittainen hintakasvu Courchevel 1850 (FR) €14,333 – €33,200 investropa.com investropa.com (korkein Ranskassa) +9% (2024) investropa.com (Ranskan kovin kasvu) Val d’Isère (FR) €16,100 – €30,000 investropa.com investropa.com (lähes samalla tasolla kuin Courchevel) +5–7% (2024) investropa.com (vahva, mutta matalampi kuin 1850) Megève (FR) ~€11,500 keskiarvo (noin €10k–€12k+ huippukohteista) investropa.com investropa.com +4–6% (2024) investropa.com (tasainen kasvu) Verbier (CH) ~€23,600 – €37,200+ ubs.com ubs.com (Alppien huippua) ~+3,5% (2024)* dmproperties.com (Sveitsin Alppien keskiarvo. *Sveitsiläiset lomakeskukset kasvoivat keskimäärin noin 3,5 % vuonna 2024 dmproperties.com; Verbier, yhtenä Sveitsin huippulomakohteista, koki todennäköisesti samanlaista tai hieman korkeampaa kasvua korkean kysynnän vuoksi. Matkailun kasvu ja tulevaisuuden suunnitelmat: Kaikki edellä mainitut tekijät näkyvät matkailutilastoissa: kaudella 2024/25 Courchevel kirjasi noin 1,2 miljoonaa yöpymistä, mikä on 16 % enemmän kuin vuoden 2018 kaudella (ennen Covidia) voguebusiness.com. Tämä on huomattavaa kasvua jo ennestään hyvin vakiintuneelle kohteelle. Kasvu on osa strategista pyrkimystä markkinoida lomakeskusta ympärivuotisesti ja kansainvälisesti. Matkailutoimisto on etsinyt uusia markkinoita (esimerkiksi Yhdysvalloista, Lähi-idästä ja Aasiasta on houkuteltu lisää vieraita roadshow-kiertueiden ja kumppanuuksien avulla). Ikon- ja Epic-hiihtopassien (globaalit kausikortit), jotka sisältävät laskettelupäiviä 3 Vallées’n alueella, myötä kansainvälisten laskettelijoiden (erityisesti amerikkalaisten) on ollut helpompaa tutustua Courcheveliä, ja moni onkin ihastunut paikkaan dmproperties.com. Kylän suunnittelijat huolehtivat myös kasvuun liittyvästä tasapainosta: toisin kuin jotkut massamarkkinalaskettelukohteet, Courchevel ei pyri voimakkaasti kasvattamaan laskijamäärää (joka saattaisi ruuhkauttaa hissejä ja rinteitä). Sen sijaan painopiste on laadun parantamisessa – esimerkiksi paremmissa elämyksissä, lisää muissa kuin laskemiseen liittyvissä aktiviteeteissä (Aquamotion-vesipuisto, koiravaljakkoajelut, varjoliito jne.), sekä parannetuissa palveluissa (sovellukset tilauspalveluihin, suksikonsepti jne.). Näin Courchevel säilyttää luksusbrändinsä, mikä puolestaan houkuttelee varakkaita vierailijoita (ja kiinteistön ostajia). Keskeistä on myös julkisen (hissit, tiet, tapahtumat) ja yksityisen (hotellit, kaupat, chalets) investoinnin synergia: lomakeskus pysyy ylellisyyden edelläkävijänä, ja näin kiinteistöt säilyvät maailman halutuimpien joukossa. Vertailuanalyysi muihin alppikohteisiin (Megève, Val d’Isère, Verbier) Courchevel 1850 mainitaan usein samassa yhteydessä kuin muutama muu huipputason alppikohde. Jotta sen kiinteistömarkkina asettuisi oikeisiin mittasuhteisiin, on hyödyllistä verrata keskeisiä mittareita ja ominaispiirteitä Val d’Isèreen ja Megèveen (ranskalaiset kilpailijat) sekä Verbieriin (Sveitsin huippukohde): Hinnat: Courchevel 1850:n hinnat ovat Ranskan markkinoiden huipulla – ainoa ranskalainen lomakeskus, joka hinnoittelussa kilpailee jatkuvasti sveitsiläisten huippukohteiden kanssa investropa.com. Val d’Isèren huipputasoista maksetaan lähes yhtä paljon (lähes 30 000 €/m² parhaista kohteista) investropa.com, mutta keskimäärin Courchevel on edelleen kalliimpi. Megève on hyvin arvostettu, mutta sen hintataso on yleensä alempi – tämä heijastaa sen alempaa korkeutta ja suurempaa rakennusmaan tarjontaa (kaupunki on laajalle levittäytynyt). Esimerkiksi tyylikäs chalet voi Megèvessä maksaa 5 miljoonaa euroa, mutta Courchevel 1850:ssä vastaava hinta on helposti 8–10 miljoonaa euroa. Verbier erottuu suorana kilpailijana sekä eksklusiivisuudessa että hinnassa: kuten osoitettu, Verbierssä huippukiinteistöjen hinnat alkavat noin 22 100 CHF:sta (~23 600 €) per neliömetri ja nousevat helposti yli 30 000 euron ubs.com ubs.com. Itse asiassa Sveitsissä on Alppien viisi kalleinta hiihtokohdetta, ja St. Moritz sekä Gstaad ylittävät usein ~40 000 €/m² parhaissa kohteissa ubs.com ubs.com. Courchevel 1850 sijoittuu hieman näiden alapuolelle – toistaiseksi. On huomionarvoista, että Courchevelin 9 %:n hintojen nousu vuonna 2024 oli korkeampi kuin yhdessäkään sveitsiläisessä hiihtokeskuksessa samana vuonna, mikä viittaa siihen, että kuilu saattaa olla sulkeutumassa dmproperties.com. Sijoittajille nämä hintaerot tarkoittavat myös, että pääsylippujen hinnat vaihtelevat: yhden voi ostaa ylellisen asunnon Megèvessä samalla hinnalla kuin hyvin pienen asunnon 1850:stä. Jos kyse on puhtaasti sijoituksesta, jotkut saattavat nähdä arvoa Megèvessä tai nousevissa ranskalaisissa hiihtokeskuksissa (enemmän nousupotentiaalia prosentuaalisesti), mutta Courchevelin vetovoima on siinä, että se on kuin blue chip -varallisuutta – verrattavissa omistamiseen Monacossa verrattuna edullisempaan kaupunkiin. Kysyntä ja ostajaprofiili: Kaikki neljä lomakohdetta vetävät puoleensa kansainvälisiä varakkaita ostajia, mutta vivahde-eroin: Courchevel 1850 – Hyvin kansainvälinen; vahvaa eurooppalaista kysyntää (brittiläiset, belgialaiset, sveitsiläiset, varakkaat ranskalaiset), merkittävää Lähi-idän ja Aasian kiinnostusta sekä kasvava amerikkalaisostajien joukko investropa.com investropa.com. Myös perinteisesti venäläisten suosiossa. Ostajat etsivät usein arvokohteita eivätkä kaihda maksaa lisähintaa arvostusfaktorista .

Val d’Isère – Perinteisesti brittiläisen high end -markkinan ja varakkaiden ranskalaisten suosiossa. Maine vakavasti otettavien hiihtäjien keskuksena (paljon haastavia rinteitä) yhdistettynä luksushuviloihin. Ostajaprofiili on ehkä hieman eurooppalaispainotteisempi kuin Courchevelissa, mutta myös täällä on viime aikoina nähty enemmän ei-eurooppalaisia ostajia.

Megève – Vetää puoleensa hienostuneempaa varakasta väkeä (paikka kehitettiin alun perin Rothschildin suvun toimesta Ranskan vastauksena St. Moritziin). Monet ranskalaiset ja Geneven/Geneven lähialueiden ostajat rakastavat Megèveä sen tyylikkään kylän vuoksi (putiikkishoppailu, gastronomia, rennompi tunnelma verrattuna Courcheveliin) ja ympärivuotisen elämäntyylin takia. Myös perheiden suosiossa – kyse ei ole pelkästään hiihtämisestä vaan kokonaisvaltaisesta alppielämästä (golf, ratsastus, musiikkifestivaalit). Kansainvälisiä ostajia löytyy (Iso-Britannia, Belgia, jonkin verran amerikkalaisia/aasialaisia), mutta ei yhtä merkittävästi kuin Courchevelissa.

Verbier – Erittäin kansainvälinen; joukossa brittejä (paikasta onkin sanottu että se on “London-on-the-slopes”, koska niin moni omistaja on UK:sta), eurooppalaisia ja kansainvälisiä huippurikkaita. Sveitsin laki sallii ulkomaalaisten ostavan Verbieristä (Valais’n kantonin kiintiöt), joten ulkomaisia omistajia on paljon, myös julkkiksia ja liikemaailman vaikuttajia. Verbierin henki on joiltain osin nuorekkaampi ja sporttisempi – tunnettu vapaalaskusta ja vilkkaasta after ski -elämästä – mutta mukana on runsaasti korkean nettovarallisuuden ostajia. Sveitsin kohteet, kuten Verbier, hyötyvät myös vakaasta taloudesta ja joissain tapauksissa veroeduista (osa ulkomaalaisista muuttaa virallisesti Sveitsiin saadakseen kertaveroetuun perustuvan verokohtelun).

Vuokramarkkinat ja tuotot: Courchevelilla ja Val d’Isèrellä on molemmilla vahvat vuokramarkkinat talvikaudella, mutta Courchevelissa viikkovuokrat ovat korkeammat sen arvostuksen ja palveluiden (hienot ravintolat jne.) ansiosta. Courchevel 1850:ssa sijaitseva ski-in/ski-out -chalet voi vuokrata yli 20–30 % kalliimmalla kuin vastaava Val d’Isèressä, mikä kuvastaa Courchevelin asemaa. Megèven vuokramarkkina on hieman kausiluonteisempi (erinomainen jouluna ja helmikuussa, rauhallisempi välissä) ja siellä on myös kesäinen golf- ja lomakotivuokrausmarkkina. Verbierin vuokrat ovat huippuviikoilla samalla tasolla kuin Courchevelissa (molemmat lukeutuvat korkeimpiin laskettelukohteiden vuokrataksoihin) – chalet, joka Courchevelissa maksaa 100 000 €/viikko, saattaa Verbierissä olla myös 100 000 CHF/viikko. Nettotuotot näissä huippukohteissa ovat edelleen melko alhaiset (~2–3 %), kuten snowonly.com mainitsee. Huomionarvoista on, että Sveitsin lomakohteissa omistamiseen liittyy usein korkeammat kulut (vuotuiset kantonikohtaiset varallisuusverot ja korkeammat palvelumaksut), ja joissakin tapauksissa tiukemmat vuokraussäännöt (kaikkia toisiin koteihin hankittuja kiinteistöjä ei saa helposti vuokrata, jos ne on ostettu henkilökohtaiseen käyttöön). Ranskassa vuokraaminen on usein selkeämpää. Korkeus & lumivarmuus: Courchevel 1850 ja Val d’Isère sijaitsevat molemmat korkealla (1850 m, Val’n La Daille -kylä 1850 m, pääkylä 1800 m) ja laskettelualue yltää yli 3000 metriin. Tämä takaa erinomaisen lumivarmuuden, mikä on lämpenevässä ilmastossa keskeinen etu – ja osittain syy siihen, että hinnat nousevat juuri näissä kohteissa. Megève, jonka kaupunki on 1100 m korkeudessa, kärsii enemmän heikoista lumitalvista (vaikka on investoinut lumetukseen). Verbierin kylä sijaitsee noin 1500 metrissä, laskettelu yltää 3300 metriin Mont Fortilla, joten lumitilanne on myös vakaa. “Korkeuslisän” trendi näkyy selvästi: yli 1500 m korkeudessa sijaitsevat kohteet ovat kasvaneet selvästi enemmän kuin matalammat investropa.com. Tämä lupaa hyvää Courchevelille, Val d’Isèrelle ja Verbierille – ja on pieni huolenaihe Megèvelle (vaikka Megèven kesävetovoima ja viehätys tarjoavat muita vahvuuksia). Elämäntyyli & infrastruktuuri: Jokaisella kohteella on oma ainutlaatuinen elämäntapa. Courchevel 1850 on glamouria ja vaivattomuutta – voit laskea suoraan kylään, tehdä ostoksia Chanelilla, ruokailla palatsihotellissa ja nauttia yöelämästä, johon kuuluu trendikkäitä klubeja ja taidegallerioita. Val d’Isère yhdistää huippulaskettelun vilkkaaseen, hieman rennompaan kyläelämään; siellä on runsaasti luksuschaleteja sekä nykyään myös joitain viiden tähden hotelleja, mutta tunnelma on “hiihtoharrastajan luksusta” Courchevelin “ylellisen loisteliaisuuden” sijaan. Megèvessä on viehättävä keskiaikainen kyläkeskittymä, hevosvaunuja sekä ylellisyyden ja aitouden sekoitus – siellä on tärkeää myös tulla nähdyksi kylässä (kuten St. Moritzissa), ei pelkkä hiihtäminen. Megève on myös ehdottomasti ympärivuotinen paikka, jossa on suuri vakiasukasväestö, mikä houkuttelee pysyvämpää yhteisöä haluavia. Verbier tunnetaan yöelämästään ja off-piste-laskemisesta – urheilullista päivällä, erittäin seurallista yöllä. Se on kaikessa luksuksessa hieman hillitympi (vähemmän designtuotteita ja luksusliikkeitä kuin Courchevelissa), mutta tarjoaa laadukkaita palveluja ja tapahtumia (kuten Verbier Music Festival). Sijoittajan näkökulmasta: Courchevel vs Verbier on usein kysymys mieltymyksestä ranskalaisten ja sveitsiläisten järjestelmien välillä. Jotkut suosivat Ranskaa helpomman ostoprosessin ja ulkomaalaisten ostajien rajoitusten puuttumisen vuoksi sekä elämäntyylin takia (kieli, ruoka, kulttuuri). Toiset suosivat Sveitsiä vakauden, yksityisyyden ja arvostuksen (ja mahdollisten veroresidenssietujen) vuoksi. Puhtaasti sijoitusmielessä molemmat ovat kokeneet vahvaa pääomakasvua. Courchevelin etu: ei kiintiötä ulkomaalaisomistukselle, joten likviditeetti on korkea – kuka tahansa miljardööri mistä tahansa voi ostaa Courchevelista vapaasti. Verbierissä ulkomaalaisten ostoluvat ovat rajatut vuosittain, mikä voi rajoittaa likviditeettiä (mutta pitää samalla myös ostajakysynnän kurissa ja näin paradoksaalisesti tukee hintoja). Vertailunäkymä: Kaikki nämä huippukohteet tulevat todennäköisesti jatkossakin menestymään hyvin. Courchevelin viimeaikainen kasvuspurtti osoittaa, että se saattaa haastaa Sveitsin huippuhinnat Euroopassa, jos trendi jatkuu. Val d’Isèreen ollaan tekemässä parannuksia (esimerkiksi suuri uusi luksushanke “Le Coin de Val” on suunnitteilla), mikä pitää sen kilpailukykyisenä. Megèven hieman pehmeämmät hinnat voivat olla houkuttelevia sijoittajille, jotka haluavat luksusta hieman edullisemmin – ja hyvin varakas ranskalaiskanta pitää alueen tasaisena. Verbier säilyttää kansainvälisen vetovoimansa ja rajallisen tarjontansa vuoksi (kylää rajoittaa myös maantiede) asemansa Courchevelin rinnalla. Yhteenvetona Courchevel 1850 erottuu eliittikohteidenkin joukossa: sitä voi ehkä parhaiten verrata St. Moritziin tai Gstaadiin eksklusiivisuutensa puolesta. Ranskassa Courchevel on ykkönen, Val d’Isère on vahva kakkonen ja Megève on selkeä kolmonen (jotkut saattavat lisätä Méribelin tai Chamonixin listalle, mutta ne ovat hinnoiltaan hieman alempia). Laajemmin Alpeilla Courchevel on yksi harvoista, joka pystyy houkuttelemaan globaalia superrikkautta samassa mittakaavassa kuin sveitsiläiskohteet. Tämä lupaa hyvää kiinteistömarkkinoille – ostajakunta on mahdollisimman syvä ja monipuolinen. Kun varakas yksilö valitsee näiden kohteiden välillä, ratkaisu perustuu usein henkilökohtaiseen mieltymykseen: Megèven hurmaava eleganssi, Valin urheilullinen tyylikkyys, Courchevelin kosmopoliittinen sykähdys vai Verbierin hedonistinen tunnelma. Sijoitusnäkökulmasta Courchevelin momentum ja Ranskan avoimuus antavat sille lievän etumatkan vuoteen 2025 ja sen jälkeen. Näkymät 2026–2028: Markkinaennuste ja avaintekijät Tulevaisuutta ajatellen 2026–2028:n aikana Courchevel 1850:n kiinteistömarkkinoiden näkymät pysyvät erittäin positiivisina, mutta mukana on muutama varoitusmerkki ja seurattava trendi: Jatkuva hinnannousu: Kaikki merkit viittaavat siihen, että kiinteistöjen arvot Courchevelissa jatkavat nousuaan seuraavien vuosien aikana. Kasvu ei välttämättä ole vuosittain yhtä jyrkkää kuin 9 %:n hyppy vuonna 2024, mutta jopa varovaiset ennusteet lupaavat 3–5 %:n vuosittaisia nousuja huippukohteissa investropa.com. Useat tekijät tukevat tätä: jatkuva rajoitettu tarjonta, vahva kansainvälinen kysyntä ja lomakohteen kehittyminen aidoksi ympärivuotiseksi luksuskohteeksi. Vuoteen 2028 mennessä ultra-prime-chaletien hinnat voivat helposti ylittää 35 000 €/m², varsinkin jos muutamat ennätysmyynnit asettavat uusia hintatasoja. Tämä nostaisi Courchevel 1850:n tiukasti maailman kalleimpien hiihtokeskusten markkinoiden joukkoon ja voisi kaventaa eroa esimerkiksi St. Moritziin/Gstaadiin. Jopa 5 %:n vuotuisen kasvun korkoa korolle -vaikutus tarkoittaa, että tänään 15 miljoonan euron arvoinen chalet saattaa olla arvoltaan noin 18+ miljoonaa euroa vuoteen 2028 mennessä kasvutrendin mukaisesti investropa.com. Globaali taloustilanne: On tärkeää huomioida laajemmat taloudelliset olosuhteet. Vuonna 2025 Euroopan korkotaso on vakiintunut ja jopa helpottanut (EKP:n talletuskorko noin 2,5 % leikkausten jälkeen), mikä on parantanut asuntolainojen saatavuutta investropa.com. Jos tämä matalan korkotason ympäristö jatkuu tai korot laskevat edelleen vuosina 2026–2027, se antaa lisävauhtia huippuluokan ostajille, jotka hyödyntävät rahoitusta (osa käyttää vipua, vaikka eivät sitä välttämättä tarvitsekaan). Toisaalta, jos inflaatio kiihtyy ja laukaisee koronnostot, valtavirtakiinteistömarkkinat voivat jäähtyä – mutta yleensä huippuluokan luksuskiinteistöt eivät ole yhtä korkoherkkiä (käteiskaupat hallitsevat). Myös geopoliittinen vakaus vaikuttaa asiaan: Courchevel hyötyi siitä, että se oli turvallinen ja houkutteleva kohde pandemian toipumisen sekä geopoliittisten jännitteiden aikana. Jos epävarmuudet jatkuvat globaalisti, varakkaat yksityishenkilöt hajauttavat usein varojaan kiinteistöihin turvallisena sijoituksena, mikä voi hyödyttää Courchevelia. Myös Ranskan poliittinen ympäristö (esim. mahdolliset muutokset varallisuusverotuksessa) kannattaa pitää silmällä, vaikka radikaaleista muutoksista ei ole merkkejä. Yhteenvetona, ellei suurta maailmanlaajuista finanssikriisiä synny, taloudellinen tausta näyttää tukevan investointeja luksuskiinteistöihin Alpeilla jatkossakin. Ostajakunnan demografiset muutokset: Odotamme uusia ostaja-aaltoja tulevina vuosina. Erityisesti aasialaiset ostajat (erityisesti kiinalaiset) olivat pitkälti poissa vuosina 2020–2022 matkustusrajoitusten vuoksi; kun kansainvälinen matkailu normalisoituu, kiinnostus Aasiasta on todennäköisesti kasvussa. Courchevelin ultra-luksusprofiili sopii varakkaille aasialaisille sijoittajille, jotka etsivät arvokiinteistöjä ulkomailta – tästä on jo havaintoja vuonna 2025 investropa.com -sivustolla. Samoin Lähi-idän ostajakunta (esim. Persianlahden maat) voi kasvaa; Courchevel on viime vuosina saanut enemmän vierailijoita Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, Saudi-Arabiasta jne., erityisesti elokuussa ja uudenvuoden aikoihin. Nämä kansainväliset ryhmät tuovat lisää syvyyttä kysyntään. Amerikkalaisten ostajien odotetaan jatkavan vahvaa läsnäoloaan, erityisesti jos dollari pysyy suhteellisen vahvana euroon nähden (vaikka valuuttakurssit voivat vaihdella vuosina 2026–28). Myös nuoremmat teknologia-alan yrittäjät ja varhaiseläkeläiset (tekno-/rahoitusalalta) etsivät yhä useammin elämäntapaan pohjautuvia sijoituskohteita – trendikäs lasketteluasunto on osa tätä ilmiötä. Saatamme nähdä ostajien keski-iän hieman laskevan, kun yhä useampi nelikymppinen hankkii tois- tai lomakodin, sillä etätyö ja varallisuuden kertyminen nuoremmalla iällä yleistyvät. Ympärivuotisuus ja hyvinvoinnin korostus: Vuoteen 2028 mennessä Courchevel on todennäköisesti viimeistellyt muuntautumisensa todelliseksi neljän vuodenajan lomakeskukseksi. Odotettavissa on yhä enemmän kesäaktiviteetteja (ehkä laajennetut hissitoiminnot, uusia maastopyöräreittejä, mahdollisesti golf-harjoituskenttä tai muita alueen vetonauloja). Hyvinvoinnin merkitys, kuten on jo korostettu, jatkuu vahvana – alueelle saattaa tulla uusia hyvinvointikeskuksia tai -klinikoita (sveitsiläisen kylpyläresortin malliin). Tämä laajentaa kiinteistöomistuksen houkutusta hiihtoharrastajien ulkopuolelle. Kuten eräs Knight Frankin tutkija totesi, terveys ja hyvinvointi ohittavat nyt hiihdon keskeisimpänä elämäntapaveturina Alppien ostajille dmproperties.com. Siksi kiinteistöt, jotka vastaavat tähän tarpeeseen (spa-tilat, rauhallisuus, yhteys luontoon), ovat entistä halutumpia. Voimme myös nähdä pienen markkinaraon “ilmastonkestävillä” huviloilla – siis kiinteistöt, jotka on rakennettu kestävistä materiaaleista, energiaomavaraisia jne., jotka eivät vain täytä laillisia vaatimuksia vaan asettavat uuden tason, jota ympäristötietoiset luksusostajat arvostavat. Mahdolliset rajoitteet: Yksi seikka, jota on syytä seurata, ovat varastotasot – ne ovat niin alhaisia, että myyntimäärät saattavat laskea pelkästään myyjien puutteen vuoksi. Jos hinnat nousevat uusiin huippuihin, jotkut omistajat saattavat päättää realisoida omaisuutensa (mikä lisäisi tarjontaa), mutta yhtä lailla monet saattavat pitää kiinni omistuksestaan, sillä Courchevelin chalet’n kaltaisia nautinnollisia sijoitusvaihtoehtoja on vähän. Jos kauppamäärät laskevat, hintatilastot voivat muuttua epätasaisemmiksi (muutamat suurkaupat voivat vääristää keskiarvoja). Mahdolliset notkahdukset kaupankäynnissä johtuvat todennäköisesti tarjonnan, eivät kysynnän puutteesta, mikä tarkoittaa, että hinnat joko pysyvät tai nousevat. Toinen mahdollinen rajoite voisi olla sääntely: jos esimerkiksi Ranska vuonna 2028 päättäisi (nykytiedon mukaan epätodennäköisesti) rajoittaa ulkomaalaisomistusta tai asettaa uusia veroja luksusasunnoille, se voisi hillitä kysyntää jonkin verran. Myös ilmastonmuutos on merkittävä haaste – jos ääri-ilmiöt lyhentävät talvikausia huomattavasti 2020-luvun loppuun mennessä, sillä voi olla vaikutusta asenteisiin (tosin kuten mainittu, Courchevelin korkea sijainti antaa sille turvaa ja siellä on laajat lumetusmahdollisuudet). Toistaiseksi trendiennusteet viittaavat riittävään lumitilanteeseen 2030-luvulle korkealla sijaitsevissa hiihtokeskuksissa, mutta se on pitkän aikavälin seurattava asia. Vuoden 2030 talviolympialaisten hakemuksen vaikutus: Vuoden 2025 puolivälissä on vahvaa vauhtia vuoden 2030 talviolympialaisten järjestämiseksi Ranskassa (Ranskan Alpeilla), mahdollisesti siten, että kisat sijoittuisivat useille eri keskuksille (vuoden 2026 kisat ovat Italiassa). Jos Ranska virallisesti saa vuoden 2030 olympialaiset (päätös todennäköisesti noin 2026), voidaan odottaa innostuksen huippua vuosina 2027–2028, kun infrastruktuurihankkeet valmistuvat ja maailman huomio kiinnittyy Alpeille. Olympialaiset johtavat usein kiinteistöjen kysyntäpiikkiin isäntäalueilla – ei ainoastaan sijoittajien odottaessa korkeampia vuokratuottoja, vaan myös varakkaiden yksityishenkilöiden halutessa tukikohdan osallistuakseen kisatunnelmaan. Esimerkiksi Cortina d’Ampezzo (Italia) näki hintojen nousun sen jälkeen, kun se valittiin vuoden 2026 kisaisännäksi ubs.com. Courchevel, joka on jo olympiaharjoittelukeskus, olisi epäilemättä VIP-henkilöiden tärkein tukikohta kisojen aikana, vaikka tapahtumat järjestettäisiin muualla, kiitos sen luksusmajoitusten ja lentokentän. Näin ollen vuoden 2030 lähestyminen voi kasvattaa Courchevelin kiinteistöjen arvojen kasvua muutamalla lisäprosentilla verrattuna peruskehitykseen. Vuokranäkymät: Vuokratuotot pysyvät todennäköisesti maltillisina, mutta vuokrien tuotot voivat kasvaa, kun yöhinnat hivuttautuvat ylöspäin (osittain inflaation, osittain lisääntyneiden luksuspalvelujen vuoksi). Vuonna 2028 huippuluokan chalet saattaa pyytää jopa yli 120 000 euroa uudenvuoden viikolta. Jos palveluja niputetaan enemmän (esim. oma kokki), omistajat voivat veloittaa enemmän. Myös kesävuokramarkkina kypsyy edelleen – se voi jopa kaksinkertaistua nykyisestä, jos trendit jatkuvat, mikä parantaa hieman vuotuista tuottoa. Yhä useamman ammattilaisen vuokranvälitystoimiston (joista jotkut luksushotellibrändien hallinnoimia) tulo markkinoille voi myös sujuvoittaa vuokrausprosessia ja helpottaa omistajien mahdollisuuksia saada tuottoa kohteistaan silloin, kun eivät itse käytä niitä. Lopputulos – Näkymät vuodelle 2028: Vuoteen 2028 mennessä Courchevel 1850 tulee todennäköisesti säilymään Ranskan Alppien kiinteistömarkkinoiden huipulla, ja hinnat asettavat uusia ennätyksiä. Odotamme tervettä, joskin hieman rauhallisempaa kasvuvauhtia – romahdusta ei ole näkyvissä, kun tarkastellaan perustekijöitä. Alueen kiinteistökantaa tulevat yhä enemmän määrittämään huippumodernit chalets, täysin kehittynyt ympärivuotinen tarjonta sekä asiakaskunta, joka saapuu kaikkialta maailmasta. Omistaminen Courchevelissä tulee jatkossakin olemaan yhtä lailla statussymboli kuin sijoituskin. Suurituloisille sijoittajille ja elämäntapaan panostaville ostajille neuvo on sama: keskity parhaisiin sijainteihin ja korkeaan laatuun, pidä kiinni omaisuudestasi lyhyen aikavälin markkinavaihteluista huolimatta, ja saat palkkioksi sekä nautintoa että arvonnousua. Niin kauan kuin “lumi” ja “ylellisyys” säilyttävät viehätyksensä, Courchevel 1850:n kiinteistömarkkinoita odottaa kulta-aika vuosina 2026–2028 ja sen jälkeenkin, tukea antavat rajallinen tarjonta, vankkumaton kysyntä sekä Ranskan Alppien ajaton vetovoima. Lähteet: Courchevel & Ranskan Alppien kiinteistöraportit investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly-sijoituskommentit snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & Median raportit voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & Paikallistoimistojen havainnot mansion-properties.com freespiritalpine.com. Courchevel 1850 – Hyvin kansainvälinen; vahvaa eurooppalaista kysyntää (brittiläiset, belgialaiset, sveitsiläiset, varakkaat ranskalaiset), merkittävää Lähi-idän ja Aasian kiinnostusta sekä kasvava amerikkalaisostajien joukko investropa.com investropa.com. Myös perinteisesti venäläisten suosiossa. Ostajat etsivät usein arvokohteita eivätkä kaihda maksaa lisähintaa arvostusfaktorista .

Val d’Isère – Perinteisesti brittiläisen high end -markkinan ja varakkaiden ranskalaisten suosiossa. Maine vakavasti otettavien hiihtäjien keskuksena (paljon haastavia rinteitä) yhdistettynä luksushuviloihin. Ostajaprofiili on ehkä hieman eurooppalaispainotteisempi kuin Courchevelissa, mutta myös täällä on viime aikoina nähty enemmän ei-eurooppalaisia ostajia.

Megève – Vetää puoleensa hienostuneempaa varakasta väkeä (paikka kehitettiin alun perin Rothschildin suvun toimesta Ranskan vastauksena St. Moritziin). Monet ranskalaiset ja Geneven/Geneven lähialueiden ostajat rakastavat Megèveä sen tyylikkään kylän vuoksi (putiikkishoppailu, gastronomia, rennompi tunnelma verrattuna Courcheveliin) ja ympärivuotisen elämäntyylin takia. Myös perheiden suosiossa – kyse ei ole pelkästään hiihtämisestä vaan kokonaisvaltaisesta alppielämästä (golf, ratsastus, musiikkifestivaalit). Kansainvälisiä ostajia löytyy (Iso-Britannia, Belgia, jonkin verran amerikkalaisia/aasialaisia), mutta ei yhtä merkittävästi kuin Courchevelissa.

Verbier – Erittäin kansainvälinen; joukossa brittejä (paikasta onkin sanottu että se on “London-on-the-slopes”, koska niin moni omistaja on UK:sta), eurooppalaisia ja kansainvälisiä huippurikkaita. Sveitsin laki sallii ulkomaalaisten ostavan Verbieristä (Valais’n kantonin kiintiöt), joten ulkomaisia omistajia on paljon, myös julkkiksia ja liikemaailman vaikuttajia. Verbierin henki on joiltain osin nuorekkaampi ja sporttisempi – tunnettu vapaalaskusta ja vilkkaasta after ski -elämästä – mutta mukana on runsaasti korkean nettovarallisuuden ostajia. Sveitsin kohteet, kuten Verbier, hyötyvät myös vakaasta taloudesta ja joissain tapauksissa veroeduista (osa ulkomaalaisista muuttaa virallisesti Sveitsiin saadakseen kertaveroetuun perustuvan verokohtelun).

Vuokramarkkinat ja tuotot: Courchevelilla ja Val d’Isèrellä on molemmilla vahvat vuokramarkkinat talvikaudella, mutta Courchevelissa viikkovuokrat ovat korkeammat sen arvostuksen ja palveluiden (hienot ravintolat jne.) ansiosta. Courchevel 1850:ssa sijaitseva ski-in/ski-out -chalet voi vuokrata yli 20–30 % kalliimmalla kuin vastaava Val d’Isèressä, mikä kuvastaa Courchevelin asemaa. Megèven vuokramarkkina on hieman kausiluonteisempi (erinomainen jouluna ja helmikuussa, rauhallisempi välissä) ja siellä on myös kesäinen golf- ja lomakotivuokrausmarkkina. Verbierin vuokrat ovat huippuviikoilla samalla tasolla kuin Courchevelissa (molemmat lukeutuvat korkeimpiin laskettelukohteiden vuokrataksoihin) – chalet, joka Courchevelissa maksaa 100 000 €/viikko, saattaa Verbierissä olla myös 100 000 CHF/viikko. Nettotuotot näissä huippukohteissa ovat edelleen melko alhaiset (~2–3 %), kuten snowonly.com mainitsee. Huomionarvoista on, että Sveitsin lomakohteissa omistamiseen liittyy usein korkeammat kulut (vuotuiset kantonikohtaiset varallisuusverot ja korkeammat palvelumaksut), ja joissakin tapauksissa tiukemmat vuokraussäännöt (kaikkia toisiin koteihin hankittuja kiinteistöjä ei saa helposti vuokrata, jos ne on ostettu henkilökohtaiseen käyttöön). Ranskassa vuokraaminen on usein selkeämpää. Korkeus & lumivarmuus: Courchevel 1850 ja Val d’Isère sijaitsevat molemmat korkealla (1850 m, Val’n La Daille -kylä 1850 m, pääkylä 1800 m) ja laskettelualue yltää yli 3000 metriin. Tämä takaa erinomaisen lumivarmuuden, mikä on lämpenevässä ilmastossa keskeinen etu – ja osittain syy siihen, että hinnat nousevat juuri näissä kohteissa. Megève, jonka kaupunki on 1100 m korkeudessa, kärsii enemmän heikoista lumitalvista (vaikka on investoinut lumetukseen). Verbierin kylä sijaitsee noin 1500 metrissä, laskettelu yltää 3300 metriin Mont Fortilla, joten lumitilanne on myös vakaa. “Korkeuslisän” trendi näkyy selvästi: yli 1500 m korkeudessa sijaitsevat kohteet ovat kasvaneet selvästi enemmän kuin matalammat investropa.com. Tämä lupaa hyvää Courchevelille, Val d’Isèrelle ja Verbierille – ja on pieni huolenaihe Megèvelle (vaikka Megèven kesävetovoima ja viehätys tarjoavat muita vahvuuksia). Elämäntyyli & infrastruktuuri: Jokaisella kohteella on oma ainutlaatuinen elämäntapa. Courchevel 1850 on glamouria ja vaivattomuutta – voit laskea suoraan kylään, tehdä ostoksia Chanelilla, ruokailla palatsihotellissa ja nauttia yöelämästä, johon kuuluu trendikkäitä klubeja ja taidegallerioita. Val d’Isère yhdistää huippulaskettelun vilkkaaseen, hieman rennompaan kyläelämään; siellä on runsaasti luksuschaleteja sekä nykyään myös joitain viiden tähden hotelleja, mutta tunnelma on “hiihtoharrastajan luksusta” Courchevelin “ylellisen loisteliaisuuden” sijaan. Megèvessä on viehättävä keskiaikainen kyläkeskittymä, hevosvaunuja sekä ylellisyyden ja aitouden sekoitus – siellä on tärkeää myös tulla nähdyksi kylässä (kuten St. Moritzissa), ei pelkkä hiihtäminen. Megève on myös ehdottomasti ympärivuotinen paikka, jossa on suuri vakiasukasväestö, mikä houkuttelee pysyvämpää yhteisöä haluavia. Verbier tunnetaan yöelämästään ja off-piste-laskemisesta – urheilullista päivällä, erittäin seurallista yöllä. Se on kaikessa luksuksessa hieman hillitympi (vähemmän designtuotteita ja luksusliikkeitä kuin Courchevelissa), mutta tarjoaa laadukkaita palveluja ja tapahtumia (kuten Verbier Music Festival). Sijoittajan näkökulmasta: Courchevel vs Verbier on usein kysymys mieltymyksestä ranskalaisten ja sveitsiläisten järjestelmien välillä. Jotkut suosivat Ranskaa helpomman ostoprosessin ja ulkomaalaisten ostajien rajoitusten puuttumisen vuoksi sekä elämäntyylin takia (kieli, ruoka, kulttuuri). Toiset suosivat Sveitsiä vakauden, yksityisyyden ja arvostuksen (ja mahdollisten veroresidenssietujen) vuoksi. Puhtaasti sijoitusmielessä molemmat ovat kokeneet vahvaa pääomakasvua. Courchevelin etu: ei kiintiötä ulkomaalaisomistukselle, joten likviditeetti on korkea – kuka tahansa miljardööri mistä tahansa voi ostaa Courchevelista vapaasti. Verbierissä ulkomaalaisten ostoluvat ovat rajatut vuosittain, mikä voi rajoittaa likviditeettiä (mutta pitää samalla myös ostajakysynnän kurissa ja näin paradoksaalisesti tukee hintoja). Vertailunäkymä: Kaikki nämä huippukohteet tulevat todennäköisesti jatkossakin menestymään hyvin. Courchevelin viimeaikainen kasvuspurtti osoittaa, että se saattaa haastaa Sveitsin huippuhinnat Euroopassa, jos trendi jatkuu. Val d’Isèreen ollaan tekemässä parannuksia (esimerkiksi suuri uusi luksushanke “Le Coin de Val” on suunnitteilla), mikä pitää sen kilpailukykyisenä. Megèven hieman pehmeämmät hinnat voivat olla houkuttelevia sijoittajille, jotka haluavat luksusta hieman edullisemmin – ja hyvin varakas ranskalaiskanta pitää alueen tasaisena. Verbier säilyttää kansainvälisen vetovoimansa ja rajallisen tarjontansa vuoksi (kylää rajoittaa myös maantiede) asemansa Courchevelin rinnalla. Yhteenvetona Courchevel 1850 erottuu eliittikohteidenkin joukossa: sitä voi ehkä parhaiten verrata St. Moritziin tai Gstaadiin eksklusiivisuutensa puolesta. Ranskassa Courchevel on ykkönen, Val d’Isère on vahva kakkonen ja Megève on selkeä kolmonen (jotkut saattavat lisätä Méribelin tai Chamonixin listalle, mutta ne ovat hinnoiltaan hieman alempia). Laajemmin Alpeilla Courchevel on yksi harvoista, joka pystyy houkuttelemaan globaalia superrikkautta samassa mittakaavassa kuin sveitsiläiskohteet. Tämä lupaa hyvää kiinteistömarkkinoille – ostajakunta on mahdollisimman syvä ja monipuolinen. Kun varakas yksilö valitsee näiden kohteiden välillä, ratkaisu perustuu usein henkilökohtaiseen mieltymykseen: Megèven hurmaava eleganssi, Valin urheilullinen tyylikkyys, Courchevelin kosmopoliittinen sykähdys vai Verbierin hedonistinen tunnelma. Sijoitusnäkökulmasta Courchevelin momentum ja Ranskan avoimuus antavat sille lievän etumatkan vuoteen 2025 ja sen jälkeen. Näkymät 2026–2028: Markkinaennuste ja avaintekijät Tulevaisuutta ajatellen 2026–2028:n aikana Courchevel 1850:n kiinteistömarkkinoiden näkymät pysyvät erittäin positiivisina, mutta mukana on muutama varoitusmerkki ja seurattava trendi: Jatkuva hinnannousu: Kaikki merkit viittaavat siihen, että kiinteistöjen arvot Courchevelissa jatkavat nousuaan seuraavien vuosien aikana. Kasvu ei välttämättä ole vuosittain yhtä jyrkkää kuin 9 %:n hyppy vuonna 2024, mutta jopa varovaiset ennusteet lupaavat 3–5 %:n vuosittaisia nousuja huippukohteissa investropa.com. Useat tekijät tukevat tätä: jatkuva rajoitettu tarjonta, vahva kansainvälinen kysyntä ja lomakohteen kehittyminen aidoksi ympärivuotiseksi luksuskohteeksi. Vuoteen 2028 mennessä ultra-prime-chaletien hinnat voivat helposti ylittää 35 000 €/m², varsinkin jos muutamat ennätysmyynnit asettavat uusia hintatasoja. Tämä nostaisi Courchevel 1850:n tiukasti maailman kalleimpien hiihtokeskusten markkinoiden joukkoon ja voisi kaventaa eroa esimerkiksi St. Moritziin/Gstaadiin. Jopa 5 %:n vuotuisen kasvun korkoa korolle -vaikutus tarkoittaa, että tänään 15 miljoonan euron arvoinen chalet saattaa olla arvoltaan noin 18+ miljoonaa euroa vuoteen 2028 mennessä kasvutrendin mukaisesti investropa.com. Globaali taloustilanne: On tärkeää huomioida laajemmat taloudelliset olosuhteet. Vuonna 2025 Euroopan korkotaso on vakiintunut ja jopa helpottanut (EKP:n talletuskorko noin 2,5 % leikkausten jälkeen), mikä on parantanut asuntolainojen saatavuutta investropa.com. Jos tämä matalan korkotason ympäristö jatkuu tai korot laskevat edelleen vuosina 2026–2027, se antaa lisävauhtia huippuluokan ostajille, jotka hyödyntävät rahoitusta (osa käyttää vipua, vaikka eivät sitä välttämättä tarvitsekaan). Toisaalta, jos inflaatio kiihtyy ja laukaisee koronnostot, valtavirtakiinteistömarkkinat voivat jäähtyä – mutta yleensä huippuluokan luksuskiinteistöt eivät ole yhtä korkoherkkiä (käteiskaupat hallitsevat). Myös geopoliittinen vakaus vaikuttaa asiaan: Courchevel hyötyi siitä, että se oli turvallinen ja houkutteleva kohde pandemian toipumisen sekä geopoliittisten jännitteiden aikana. Jos epävarmuudet jatkuvat globaalisti, varakkaat yksityishenkilöt hajauttavat usein varojaan kiinteistöihin turvallisena sijoituksena, mikä voi hyödyttää Courchevelia. Myös Ranskan poliittinen ympäristö (esim. mahdolliset muutokset varallisuusverotuksessa) kannattaa pitää silmällä, vaikka radikaaleista muutoksista ei ole merkkejä. Yhteenvetona, ellei suurta maailmanlaajuista finanssikriisiä synny, taloudellinen tausta näyttää tukevan investointeja luksuskiinteistöihin Alpeilla jatkossakin. Ostajakunnan demografiset muutokset: Odotamme uusia ostaja-aaltoja tulevina vuosina. Erityisesti aasialaiset ostajat (erityisesti kiinalaiset) olivat pitkälti poissa vuosina 2020–2022 matkustusrajoitusten vuoksi; kun kansainvälinen matkailu normalisoituu, kiinnostus Aasiasta on todennäköisesti kasvussa. Courchevelin ultra-luksusprofiili sopii varakkaille aasialaisille sijoittajille, jotka etsivät arvokiinteistöjä ulkomailta – tästä on jo havaintoja vuonna 2025 investropa.com -sivustolla. Samoin Lähi-idän ostajakunta (esim. Persianlahden maat) voi kasvaa; Courchevel on viime vuosina saanut enemmän vierailijoita Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, Saudi-Arabiasta jne., erityisesti elokuussa ja uudenvuoden aikoihin. Nämä kansainväliset ryhmät tuovat lisää syvyyttä kysyntään. Amerikkalaisten ostajien odotetaan jatkavan vahvaa läsnäoloaan, erityisesti jos dollari pysyy suhteellisen vahvana euroon nähden (vaikka valuuttakurssit voivat vaihdella vuosina 2026–28). Myös nuoremmat teknologia-alan yrittäjät ja varhaiseläkeläiset (tekno-/rahoitusalalta) etsivät yhä useammin elämäntapaan pohjautuvia sijoituskohteita – trendikäs lasketteluasunto on osa tätä ilmiötä. Saatamme nähdä ostajien keski-iän hieman laskevan, kun yhä useampi nelikymppinen hankkii tois- tai lomakodin, sillä etätyö ja varallisuuden kertyminen nuoremmalla iällä yleistyvät. Ympärivuotisuus ja hyvinvoinnin korostus: Vuoteen 2028 mennessä Courchevel on todennäköisesti viimeistellyt muuntautumisensa todelliseksi neljän vuodenajan lomakeskukseksi. Odotettavissa on yhä enemmän kesäaktiviteetteja (ehkä laajennetut hissitoiminnot, uusia maastopyöräreittejä, mahdollisesti golf-harjoituskenttä tai muita alueen vetonauloja). Hyvinvoinnin merkitys, kuten on jo korostettu, jatkuu vahvana – alueelle saattaa tulla uusia hyvinvointikeskuksia tai -klinikoita (sveitsiläisen kylpyläresortin malliin). Tämä laajentaa kiinteistöomistuksen houkutusta hiihtoharrastajien ulkopuolelle. Kuten eräs Knight Frankin tutkija totesi, terveys ja hyvinvointi ohittavat nyt hiihdon keskeisimpänä elämäntapaveturina Alppien ostajille dmproperties.com. Siksi kiinteistöt, jotka vastaavat tähän tarpeeseen (spa-tilat, rauhallisuus, yhteys luontoon), ovat entistä halutumpia. Voimme myös nähdä pienen markkinaraon “ilmastonkestävillä” huviloilla – siis kiinteistöt, jotka on rakennettu kestävistä materiaaleista, energiaomavaraisia jne., jotka eivät vain täytä laillisia vaatimuksia vaan asettavat uuden tason, jota ympäristötietoiset luksusostajat arvostavat. Mahdolliset rajoitteet: Yksi seikka, jota on syytä seurata, ovat varastotasot – ne ovat niin alhaisia, että myyntimäärät saattavat laskea pelkästään myyjien puutteen vuoksi. Jos hinnat nousevat uusiin huippuihin, jotkut omistajat saattavat päättää realisoida omaisuutensa (mikä lisäisi tarjontaa), mutta yhtä lailla monet saattavat pitää kiinni omistuksestaan, sillä Courchevelin chalet’n kaltaisia nautinnollisia sijoitusvaihtoehtoja on vähän. Jos kauppamäärät laskevat, hintatilastot voivat muuttua epätasaisemmiksi (muutamat suurkaupat voivat vääristää keskiarvoja). Mahdolliset notkahdukset kaupankäynnissä johtuvat todennäköisesti tarjonnan, eivät kysynnän puutteesta, mikä tarkoittaa, että hinnat joko pysyvät tai nousevat. Toinen mahdollinen rajoite voisi olla sääntely: jos esimerkiksi Ranska vuonna 2028 päättäisi (nykytiedon mukaan epätodennäköisesti) rajoittaa ulkomaalaisomistusta tai asettaa uusia veroja luksusasunnoille, se voisi hillitä kysyntää jonkin verran. Myös ilmastonmuutos on merkittävä haaste – jos ääri-ilmiöt lyhentävät talvikausia huomattavasti 2020-luvun loppuun mennessä, sillä voi olla vaikutusta asenteisiin (tosin kuten mainittu, Courchevelin korkea sijainti antaa sille turvaa ja siellä on laajat lumetusmahdollisuudet). Toistaiseksi trendiennusteet viittaavat riittävään lumitilanteeseen 2030-luvulle korkealla sijaitsevissa hiihtokeskuksissa, mutta se on pitkän aikavälin seurattava asia. Vuoden 2030 talviolympialaisten hakemuksen vaikutus: Vuoden 2025 puolivälissä on vahvaa vauhtia vuoden 2030 talviolympialaisten järjestämiseksi Ranskassa (Ranskan Alpeilla), mahdollisesti siten, että kisat sijoittuisivat useille eri keskuksille (vuoden 2026 kisat ovat Italiassa). Jos Ranska virallisesti saa vuoden 2030 olympialaiset (päätös todennäköisesti noin 2026), voidaan odottaa innostuksen huippua vuosina 2027–2028, kun infrastruktuurihankkeet valmistuvat ja maailman huomio kiinnittyy Alpeille. Olympialaiset johtavat usein kiinteistöjen kysyntäpiikkiin isäntäalueilla – ei ainoastaan sijoittajien odottaessa korkeampia vuokratuottoja, vaan myös varakkaiden yksityishenkilöiden halutessa tukikohdan osallistuakseen kisatunnelmaan. Esimerkiksi Cortina d’Ampezzo (Italia) näki hintojen nousun sen jälkeen, kun se valittiin vuoden 2026 kisaisännäksi ubs.com. Courchevel, joka on jo olympiaharjoittelukeskus, olisi epäilemättä VIP-henkilöiden tärkein tukikohta kisojen aikana, vaikka tapahtumat järjestettäisiin muualla, kiitos sen luksusmajoitusten ja lentokentän. Näin ollen vuoden 2030 lähestyminen voi kasvattaa Courchevelin kiinteistöjen arvojen kasvua muutamalla lisäprosentilla verrattuna peruskehitykseen. Vuokranäkymät: Vuokratuotot pysyvät todennäköisesti maltillisina, mutta vuokrien tuotot voivat kasvaa, kun yöhinnat hivuttautuvat ylöspäin (osittain inflaation, osittain lisääntyneiden luksuspalvelujen vuoksi). Vuonna 2028 huippuluokan chalet saattaa pyytää jopa yli 120 000 euroa uudenvuoden viikolta. Jos palveluja niputetaan enemmän (esim. oma kokki), omistajat voivat veloittaa enemmän. Myös kesävuokramarkkina kypsyy edelleen – se voi jopa kaksinkertaistua nykyisestä, jos trendit jatkuvat, mikä parantaa hieman vuotuista tuottoa. Yhä useamman ammattilaisen vuokranvälitystoimiston (joista jotkut luksushotellibrändien hallinnoimia) tulo markkinoille voi myös sujuvoittaa vuokrausprosessia ja helpottaa omistajien mahdollisuuksia saada tuottoa kohteistaan silloin, kun eivät itse käytä niitä. Lopputulos – Näkymät vuodelle 2028: Vuoteen 2028 mennessä Courchevel 1850 tulee todennäköisesti säilymään Ranskan Alppien kiinteistömarkkinoiden huipulla, ja hinnat asettavat uusia ennätyksiä. Odotamme tervettä, joskin hieman rauhallisempaa kasvuvauhtia – romahdusta ei ole näkyvissä, kun tarkastellaan perustekijöitä. Alueen kiinteistökantaa tulevat yhä enemmän määrittämään huippumodernit chalets, täysin kehittynyt ympärivuotinen tarjonta sekä asiakaskunta, joka saapuu kaikkialta maailmasta. Omistaminen Courchevelissä tulee jatkossakin olemaan yhtä lailla statussymboli kuin sijoituskin. Suurituloisille sijoittajille ja elämäntapaan panostaville ostajille neuvo on sama: keskity parhaisiin sijainteihin ja korkeaan laatuun, pidä kiinni omaisuudestasi lyhyen aikavälin markkinavaihteluista huolimatta, ja saat palkkioksi sekä nautintoa että arvonnousua. Niin kauan kuin “lumi” ja “ylellisyys” säilyttävät viehätyksensä, Courchevel 1850:n kiinteistömarkkinoita odottaa kulta-aika vuosina 2026–2028 ja sen jälkeenkin, tukea antavat rajallinen tarjonta, vankkumaton kysyntä sekä Ranskan Alppien ajaton vetovoima. Lähteet: Courchevel & Ranskan Alppien kiinteistöraportit investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly-sijoituskommentit snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & Median raportit voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & Paikallistoimistojen havainnot mansion-properties.com freespiritalpine.com. Markkina-analyysi 2025: Hinnat, kysyntä, tarjonta ja ostajaprofiili Kiinteistöjen hinnat vuonna 2025: Kiinteistöjen hinnat Courchevel 1850:ssä ovat poikkeuksellisen korkeat ja ne ovat nousussa. Vuoden 2025 puolivälissä laadukkaiden kiinteistöjen hinnat Courchevelissa alkavat noin 11 000–14 000 eurosta neliömetriltä ja nousevat nopeasti parhailla paikoilla investropa.com. Arviointivertailujen perusteella Courchevel 1850:n luksushuvilat saavuttavat säännöllisesti yli 30 000 €/m², ja kaikkein arvostetuimmat huvilat voivat yltää jopa 33 200 €/m² investropa.com. Vertailun vuoksi nämä hinnat ylittävät muut Ranskan hiihtokeskukset – jopa Val d’Isère (toinen huippuluokan kohde) keskimäärin ~16 100 €/m² ja huiput noin 30 000 € investropa.com investropa.com – mikä korostaa Courchevelin hintapreemiota. Käytännössä 100 m² asunto 1850:ssa voi helposti maksaa 3–3,5 miljoonaa euroa (noin 35 000 €/m²) snowonly.com, ja itsenäiset huvilat myydään säännöllisesti 10–50 miljoonan euron välillä riippuen koosta, sijainnista ja mukavuuksista. 2024–2025 Hintojen kasvu: Markkina on osoittanut huomattavaa kasvuvauhtia kohti vuotta 2025. Vuonna 2024 Courchevel 1850 johti koko Ranskan Alppeja 9 %:n hintojen nousulla, mikä on selvästi korkeampi kuin Alppien keskiarvo (~3 %) investropa.com dmproperties.com. Tämä nousu heijastaa pandemia-ajan jälkeistä kysyntäaaltoa ja jatkuvaa niukkuutta kiinteistöissä 1850:ssa. Vertailun vuoksi muissa huippukohteissa kasvu oli vakaata, mutta matalampaa (Val d’Isère +5–7 %, Megève +4–6 % vuonna 2024) investropa.com. Suuri hintapiikki Courchevelissä johtuu “vähäisestä tarjonnasta” – hyvin vähän uusia kohteita innokkaiden ostajien keskuudessa dmproperties.com. Vuoden 2025 lähestyessä hinnat jatkavat nousuaan, ja ennusteiden mukaan Alppien kiinteistöjen arvojen odotetaan kasvavan 3–7 % vuonna 2025 investropa.com. Courchevelin odotetaan olevan tämän vaihteluvälin ylärajalla poikkeuksellisen suuren kysynnän vuoksi. Yhteenvetona vuoden 2025 markkinoille on ominaista ennätyskorkeat hinnat ja jatkuva myyjän markkina Courchevel 1850:ssä. Kysyntä ja ostajien demografia: Courchevelin kiinteistöjen kysyntä on todella globaalia ja sitä vauhdittavat suurelta osin varakkaat yksityishenkilöt. Kansainväliset ostajat hallitsevat markkinoita, ja erityisen paljon kiinnostusta tulee Britanniasta ja Yhdysvalloista sekä kasvavassa määrin Aasian ostajilta investropa.com investropa.com. Amerikkalaisista ostajista on tullut erityisen merkittäviä viime vuosina – vahvan dollarin vauhdittamana (euroissa hinnoitellut kiinteistöt ovat suhteellisesti edullisempia) – ja he etsivät upeita chaleteja huippukohteista kuten Courchevel ja Val d’Isère investropa.com. Brittiläiset ostajat ovat säilyttäneet Courchevelin suosion brittieliitin keskuudessa hyvin aktiivisina ostajina, Brexitistä huolimatta. Myös kiinnostus kasvaa Kiinasta, Singaporesta ja Hongkongista, sillä aasialaiset ultrarikkaat löytävät Alppien omistuksen arvovallan investropa.com (vetovoimatekijöitä ovat erinomaiset hiihtokoulut perheille ja alppielämäntavan sijoitusmahdollisuus). Historiallisesti Courchevel 1850 on ollut vauraiden eurooppalaisten ja lähi-itäläisten leikkikenttä – ja erityisesti venäläiset oligarkit ja miljardöörit ovat olleet merkittäviä toimijoita, jotka ovat ostaneet ylellisimmät chaletit (useilla venäläisillä on edelleen kiinteistöjä täällä) businessinsider.com businessinsider.com. Geopoliittiset tekijät ovat viime aikoina hillinneet venäläisten uusia investointeja, mutta muut ostajat (esim. amerikkalaiset) ovat täyttäneet tämän aukon. Tyypillinen Courchevelin ostaja vuonna 2025 on ultravarakas yksityishenkilö tai perhetoimisto, joka etsii ylellistä kakkoskotia sijoitus- ja statussymboliksi. Tämän ostajaryhmän vahva asema ja likviditeetti pitävät kysynnän korkealla myös talouden vaihteluissa. Tarjonnan rajoitukset: Yksi Courchevel 1850:n markkinoiden määrittävistä piirteistä on vakava tarjonnan rajoitus. Lomakeskus on pieni ja maantieteellisesti rajoittunut – se sijaitsee vuorenrinteellä, ja suurin osa rakennuskelpoisesta maasta on jo täytetty huviloilla, hotelleilla tai suojelluilla metsillä/laskettelurinteillä. Uudisrakentaminen on harvinaista ja paikallisviranomaisten tiukasti säätelemää (Alppiluonnon ja eksklusiivisen luonteen suojelemiseksi) investropa.com. Käytännössä Courchevel ei voi laajentua eikä rakentaa massoittain; mahdolliset lisäykset ovat yleensä boutique-tyylisiä, korkeatasoisia projekteja tai vanhojen rakennusten korvaamista. Tämän seurauksena myytävien kiinteistöjen määrä 1850:ssä on milloin tahansa erittäin alhainen (usein vain muutama huvila on avoimesti myynnissä ja muut vaihtavat omistajaa yksityisesti). Monet omistajat pitävät kiinteistöistään pitkään (joitain kiinteistöjä siirretään perheen sisällä tai ystävien kesken yksityisesti). Esimerkiksi loppuvuodesta 2024 paikalliset välittäjät havaitsivat epäsuhtaa myyjien ja ostajien välillä 1850:ssä – jotkut omistajat hinnoittelivat vanhat huvilansa erittäin korkealle kilpailun puutteen vuoksi, mikä johti pidempiin neuvotteluaikoihin freespiritalpine.com. Silti mikä tahansa oikeasti huippuluokkainen ja hyvin hinnoiteltu myydään yleensä nopeasti, koska ostajia on enemmän kuin huviloita saatavilla. Tämä jatkuva tarjonnan puute luo nousupainetta hintoihin – ylimääräiselle kysynnälle ei ole paikkaa mihin mennä. Tämä tarkoittaa myös, että Courchevelin markkinat ovat jossain määrin suojassa: vaikka kysyntä hieman laskisi, niukkuus tukee arvoja. Yhteenvetona vuonna 2025 Courchevel 1850:ssä kysyntä ylittää selvästi tarjonnan, mikä on resepti jatkuvasti korkeille hinnoille ja huippuluokan kohteiden nopeille kaupoille. Luksushuviloiden ja -asuntojen trendit 2025 Chaletit – Ylellisyys ja Alppiperinne: Chaletit ovat Courchevel 1850:n kiinteistömarkkinoiden tunnusmerkki, ja viimeaikaiset trendit osoittavat ostajien etsivän avaimet käteen -periaatteella toteutettua, ultramodernia luksusta perinteisen chalet-julkisivun sisällä. Moni halutuimmista kiinteistöistä on vastarakennettuja tai hiljattain täydellisesti saneerattuja chaleteja, jotka yhdistävät aidot alppihenkiset ulkoasun (ikääntynyt puu, kivi ja chalet-katot) nykyaikaisiin sisätiloihin. High-end-ostajat vuonna 2025 arvostavat chaleteja, joissa on kaikki mahdolliset mukavuudet: sisäuima-allas tai kylpylä, hyvinvointikeskus (sauna, hamam, kuntosali), yksityinen elokuvateatteri, viinikellari, lämmitetty autotalli ja suora ski-in/ski-out -yhteys rinteille. Tällaiset täysin varustellut ”viiden tähden” chaletit saavuttavat korkeimmat neliöhinnat ja myyvät usein nopeasti tullessaan markkinoille. Sitä vastoin vanhemmat remonttia kaipaavat chaletit kohtaavat usein hinnoitteluhaasteita – viime aikoina on esiintynyt ”ristiriitaa myyjien pyyntöjen ja ostajien tarjoamien summien välillä” chaleteissa, jotka ovat kymmenen tai parikymmentä vuotta vanhoja eikä niitä ole päivitetty freespiritalpine.com. Ostajat ovat valmiita maksamaan huippuhinnan uudenveroisista tai vastarakennetuista kodeista, mutta jos chaletin sisustus on vanhentunut tai hyvinvointitilat puuttuvat, he odottavat nyt alennusta tai neuvotteluvaraa freespiritalpine.com. Tämä suuntaus luo mahdollisuuksia: sijoittajat, jotka ovat valmiita remontoimaan vanhan kiinteistön, voivat kasvattaa sen arvoa merkittävästi. Kaiken kaikkiaan ”luksuschaletin” kriteerit vuonna 2025 ovat erittäin korkealla – moderni alppichic-design, teknologisesti älykkäät koditoiminnot ja hotellitasoiset mukavuudet ovat normi 1850:n huippusegmentissä. Asunnot – Uudet kehityskohteet ja palveluasunnot: Vaikka alppimajat ovat Courchevel’n kiinteistömarkkinoiden keskipiste, ylelliset asunnot ovat nousseet merkittäväksi osaksi tarjontaa erityisesti 1650 (Moriond) ja 1550 (Village) -alueilla sekä ski-in/out-residensseinä 1850:ssä. Viime vuosina on valmistunut uusia rakennusprojekteja, jotka palvelevat ostajia, jotka etsivät ylellisyyden ja helppouden yhdistelmää. Esimerkiksi kehityshankkeet kuten Sundance Lodge ja Steamboat Lodge Courchevel 1650:ssä (valmistuminen vuoden 2025 lopussa) tarjoavat 5 tähden hotellipalveluja – concierge-palvelut, uima-altaat, kylpylät ja ravintolat paikan päällä – yksityisen asunto-omistuksen paketissa freespiritalpine.com. Näissä asunnoissa on tarjolla sekä käytännöllisiä “lock-up-and-leave” kaksioita että laajoja 5–6 makuuhuoneen kattohuoneistoja, joiden koko kilpailee alppimajojen kanssa freespiritalpine.com. Tavoitteena on tarjota alppimajavaihtoehto – kaikki elämäntyylin edut ilman suurta huolenpitotarvetta. Tällaiset kohteet ovat saaneet hyvän vastaanoton: ostajat arvostavat, että asunnon voi halutessaan jättää täysin hallinnoitavaksi ja jopa vuokrattavaksi omistajan poissa ollessa (joihinkin kuuluu vuokrausohjelma). Sisustuksessa asuntojen trendit muistuttavat alppimajoja: laadukkaiden paikallisten materiaalien (vanhat puuparrut, kiviset takat) yhdistäminen tyylikkäisiin, moderneihin alppisisustuksiin. Suuret panoraamaikkunat, korkeat katot ja avoimet oleskelutilat, jotka maksimoivat näkymät, ovat yleisiä. Toinen trendi uusissa asunnoissa on muunneltavat tilat – huoneet, joita voi käyttää lisämakuuhuoneena, työhuoneena tai mediapokona tarpeen mukaan (jopa pidempiin oleskeluihin ja etätyöhön, joita yhä useampi omistaja tekee). Courchevel 1850:ssä asuntotarjonta on rajoitettua (kylässä on enimmäkseen alppimajoja ja hotelleja), mutta olemassa olevat asunnot sijaitsevat usein eksklusiivisissa chalet-tyylisissä rakennuksissa, joissa on vain 4–10 asuntoa, mikä säilyttää yksityisyyden ja arvokkuuden tunnun. Palvelu- ja elämäntyylitrendit: “Hyvinvointi” on ohittamassa laskettelun alppikiinteistöjen trendinä dmproperties.com. Courchevel’ssa tämä näkyy siinä, miten alppimajat ja asunnot varustellaan. Ostajat arvostavat nyt sisempiä hyvinvointitiloja ja ympärivuotista käyttömahdollisuutta erittäin korkealle. Moniin uusiin tai peruskorjattuihin alppimajoihin rakennetaan erityiset kylpylähuoneet, joogastudiot tai kuntosalit, tunnistaen sen, että omistajat ja vieraat viettävät yhtä paljon aikaa rentoutumiseen kuin rinteessä. Rakennuttajat kiinnittävät myös huomiota energiatehokkuuteen ja teknologiaan – asentamalla nykyaikaiset eristeet, lämpöpumput, kolminkertaiset ikkunat jne., sekä uusien määräysten noudattamiseksi että ympäristötietoisten luksusostajien houkuttelemiseksi. Älykotijärjestelmät (valaistuksen, lämmityksen, turvallisuuden ja esimerkiksi saunan ajastetun lämmityksen hallintaan) ovat huipputasoisten kohteiden vakiovaruste. Lisäksi biophilinen design – luonnonelementtien integrointi ja luonnonvalon sekä vuoristonäkymien maksimointi – on suosittua, mikä sopii hyvinvointiteemaan. Arkkitehtonisella rintamalla Courchevel noudattaa tiukkoja suunnittelumääräyksiä säilyttääkseen alppimajojen viehätyksen, joten ulkoisesti suuntaus on ennemminkin evoluutio kuin vallankumous. Uudet alppimajat näyttävät yhä perinteisiltä (harjakatot, puiset julkisivut), mutta ne ovat suurempia ja hienostuneempia kuin vanhan ajan rustiikkiset tuvat. Jotkin uusimmista “alppimajoista” ovat käytännössä pieniä kartanoita (yli 1 000 m²), mutta harkiten naamioituja puulla ja kivellä. Ylellisen vähittäiskaupan ja ravintoloiden jatkuva virta (yli 40 design-putiikkia ja kymmeniä hienoja ravintoloita 1850:ssa voguebusiness.com businessinsider.com) täydentää kiinteistötrendiä – omistajat odottavat nykyään täyttä luksusekosysteemiä. Yhteenvetona Courchevel 1850:n vuoden 2025 kiinteistötrendit korostavat huippuluokan wellness-palveluja, modernia alppisuunnittelua ja palvelurikkaasta asumista (joko henkilökunnalla varustetuissa alppimajoissa tai täyden palvelun residensseissä). Markkinat vastaavat ostajien toiveisiin ympäri vuoden toimivasta turvapaikasta, joka tarjoaa paljon enemmän kuin vain nukkumapaikan hiihtopäivän jälkeen. Sijoitusmahdollisuudet ja ennustetut tuotot Pääoman arvonnousun mahdollisuus: Courchevel 1850:n kiinteistöt nähdään usein blue-chip-sijoituksina, jotka tarjoavat vankan pääoman säilymisen ja pitkän aikavälin arvonnousun ennemmin kuin nopeat spekulatiiviset voitot. Tulokset ovat vaikuttavia – kiinteistöjen hinnat Ranskan Alpeilla ovat nousseet keskimäärin ~30 % vuodesta 2020 lähtien (noin 5,5 % vuosittain) investropa.com investropa.com, ja parhaat lomakohteet ovat pärjänneet vielä paremmin, erityisesti pandemian jälkeen. Courchevelin tapauksessa hinnat ovat viime vuosina nousseet voimakkaasti (esim. +9 % pelkästään vuonna 2024) investropa.com, tuoden uusia ennätyksiä. Tulevaisuudessa, vaikka tahti saattaakin tasaantua, asiantuntijat ennustavat edelleen kohtuullista kasvua, noin 3–7 % vuodessa Alppien markkinoilla vuoteen 2026 asti investropa.com. Erityisen arvostetulla alueella kuten 1850 voi odottaa arvojen olevan tuon vaihteluvälin yläpäässä, ellei merkittäviä häiriöitä ilmene. Tämä tarkoittaa, että 10 miljoonan euron arvoisen chalet’n arvo voi seuraavien vuosien aikana nousta orgaanisesti mahdollisesti 11–12 miljoonaan euroon pelkästään markkinoiden arvonnousun ansiosta. Lisäksi, Courchevelin ainutlaatuinen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino viittaa siihen, että alueella voidaan nähdä keskimääräistä korkeampaa arvonnousua – aina kun uusia varakkaita ostajia tulee (esim. kehittyviltä markkinoilta tai vahvan talouden ansiosta), hinnat voivat nousta, koska tarjonta on rajallista. Tiivistäen, pääoman kasvunäkymät pysyvät vahvoina, mikä tekee osta-ja-pidä-strategiasta palkitsevan. Myös hyvin pitkällä aikavälillä Alppien arvokiinteistöt ovat osoittaneet vakaata nousua (esimerkiksi parhaiden hiihtochalet’n arvo on noussut keskimäärin ~33 % vuodesta 2008, ja kasvu on kiihtynyt vuoden 2020 jälkeen) investropa.com. Vuokratuotot ja tulot: Sijoittajien tulee huomioida, että vuokratuotot Courchevel 1850:ssä ovat suhteellisen matalat prosentuaalisesti, mikä on tyypillistä ultra-luksusmarkkinoille. Koska hankintahinnat ovat niin korkeat, vuokratulot – vaikka ne ovatkin absoluuttisesti merkittäviä – tarkoittavat vaatimattomia vuosituottoja. Tyypilliset netto vuokratuotot ovat noin 2–3 % huippukohteissa kuten Courchevel snowonly.com. Vertailun vuoksi vähemmän loisteliaat Ranskan alppikohteet voivat tuottaa 4–4,5 % nettotuottoa snowonly.com, ja Ranskan kansallinen keskimääräinen vuokratuotto (kaikissa kiinteistöissä) on noin 6 % mansion-properties.com. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja Courchevelissä priorisoi yleensä arvonnousun ja henkilökohtaisen käytön korkeiden käteistuottojen sijaan. Esimerkiksi 5 miljoonan euron kiinteistö voi tuottaa bruttona ehkä noin 200 000 € vuodessa vuokrana (jos vuokrataan huippuviikoilla), mikä kulujen jälkeen olisi noin 150 000 € netto – noin 3 % tuotto. Kuitenkin, mitä nämä luvut eivät kerro, ovat korkeat vuokrahinnat ja mahdollisuus kattaa omistuskuluja. Huippukausien aikana (uusivuosi, koulujen lomat) viikkovuokrat parhaissa chaleteissa voivat ylittää 80 000–100 000 € businessinsider.com. Myös pienemmät korkeatasoiset asunnot voivat saada useita kymmeniä tuhansia euroja viikossa huippukaudella. Jos omistaja on valmis vuokraamaan omaisuuttaan esimerkiksi 8–10 viikkoa talven aikana ja mahdollisesti muutaman viikon kesällä, hän voi kattaa huomattavan osan vuotuisista kuluista (henkilökunta, ylläpito, verot) ja jopa tehdä voittoa, samalla kun hän itse nauttii kiinteistöstä osan vuodesta. On myös huomioitava, että täyttöasteiden kysyntä on erittäin vahvaa Courchevelissä niinä viikkoina, jolloin omistajat avaavat kotinsa vuokralaisille. Alppivuokrauksen asiantuntijat raportoivat, että hyvin sijaitsevat chaletit voivat saavuttaa 70–90 % varausasteen talvikaudella (ja jopa kesällä) snowonly.com. Ympärivuotisen matkailun kasvun myötä myös heinä–elokuu tuottaa merkittäviä vuokratuloja (vaikkakin pienemmillä tuloilla kuin talvella). Näin ollen taitava omistaja voi saavuttaa lähes täyden käyttöasteen sesonkiaikana ja saada paremman efektiivisen tuoton. Joitakin kiinteistöjä hallinnoi luksusmatkanjärjestäjät tai chalet-vuokrausyritykset, jotka voivat helpottaa tätä prosessia. Sijoitusstrategiat & Mahdollisuudet: Erityisesti sijoittajille Courchevelissä on muutamia tapoja maksimoida tuotot: Remonttipelit: Kuten mainittiin, vanhemmat chalets A+-sijainneissa, jotka kaipaavat modernisointia, voivat joskus olla saatavilla pienellä suhteellisella alennuksella. Investoimalla korkeatasoiseen remonttiin (energiatehokkuuden parannukset, uudet mukavuudet) nostetaan paitsi kiinteistön arvoa merkittävästi, myös sen vuokrattavuutta. Koska sääntely suosii yhä enemmän energiatehokkaita koteja, tällaiset parannukset voivat myös suojata sijoitusta tulevaisuudessa.

Kuten mainittiin, vanhemmat chalets A+-sijainneissa, jotka kaipaavat modernisointia, voivat joskus olla saatavilla pienellä suhteellisella alennuksella. Investoimalla korkeatasoiseen remonttiin (energiatehokkuuden parannukset, uudet mukavuudet) nostetaan paitsi kiinteistön arvoa merkittävästi, myös sen vuokrattavuutta. Koska sääntely suosii yhä enemmän energiatehokkaita koteja, tällaiset parannukset voivat myös suojata sijoitusta tulevaisuudessa.















Uudiskohteiden ALV-hyvitys: Ranska tarjoaa houkuttelevan etuuden niille, jotka hankkivat uusia rakennuskohteita matkailualueilla. Jos ostat uudiskohteen ja sitoudut vuokraamaan sen kalustettuna, hotellitasoisilla palveluilla (esim. siivous, aamiainen) useiden viikkojen ajan, olet oikeutettu saamaan 20 %:n ALV:n palautuksen kauppahinnasta freespiritalpine.com. Courchevelin tapauksessa kyseessä on merkittävä summa – käytännössä välitön oman pääoman kasvu . Monet Courchevel 1650:n uuden asunnon ostajat hyödyntävät tätä mahdollisuutta, rahoittaen ALV:n rakennusvaiheessa ja saamalla sen takaisin ostoksen jälkeen rekisteröitymällä vuokrausohjelmaan. Tämä parantaa sijoituksen tuottoa ja kassavirtaa, tehden vuokratuotosta houkuttelevamman erityisesti alkuaikoina.

Ranska tarjoaa houkuttelevan etuuden niille, jotka hankkivat uusia rakennuskohteita matkailualueilla. Jos ostat uudiskohteen ja sitoudut vuokraamaan sen kalustettuna, hotellitasoisilla palveluilla (esim. siivous, aamiainen) useiden viikkojen ajan, olet oikeutettu saamaan kauppahinnasta freespiritalpine.com. Courchevelin tapauksessa kyseessä on merkittävä summa – käytännössä . Monet Courchevel 1650:n uuden asunnon ostajat hyödyntävät tätä mahdollisuutta, rahoittaen ALV:n rakennusvaiheessa ja saamalla sen takaisin ostoksen jälkeen rekisteröitymällä vuokrausohjelmaan. Tämä parantaa sijoituksen tuottoa ja kassavirtaa, tehden vuokratuotosta houkuttelevamman erityisesti alkuaikoina.















Yhteisomistusmallit: Jotkut sijoittajat ryhtyvät yhdessä ystävien tai perheen kanssa chaletin yhteisomistukseen (epävirallisesti tai esimerkiksi yhtiömuotoisesti), jakaen käyttöoikeuden ja kulut. Korkeiden hintojen vuoksi tämä voi olla järkevää, ja huolellisella kalenteroinnilla jokainen saa silti nauttia arvokkaista viikoista. On myös nähtävissä kehityssuuntausta osuusomistukseen tai yksityisiin jäsenkerhoihin luksushiihtokohteissa, joissa sijoittajat ostavat “osuuksia” huippuluokan chaletista (tähän kannattaa suhtautua varovaisesti ja varmistaa juridinen selkeys – kyseessä on vielä kehittyvä konsepti).

Jotkut sijoittajat ryhtyvät yhdessä ystävien tai perheen kanssa chaletin yhteisomistukseen (epävirallisesti tai esimerkiksi yhtiömuotoisesti), jakaen käyttöoikeuden ja kulut. Korkeiden hintojen vuoksi tämä voi olla järkevää, ja huolellisella kalenteroinnilla jokainen saa silti nauttia arvokkaista viikoista. On myös nähtävissä kehityssuuntausta tai yksityisiin jäsenkerhoihin luksushiihtokohteissa, joissa sijoittajat ostavat “osuuksia” huippuluokan chaletista (tähän kannattaa suhtautua varovaisesti ja varmistaa juridinen selkeys – kyseessä on vielä kehittyvä konsepti).















Suhteellista arvoa vähemmän tunnetuissa kohteissa: Vaikka Courchevel on kallis, joskus sijoittajat harkitsevat ostamista Courchevelin reuna-alueilta (esim. Courchevel Moriond/1650, Courchevel Village/1550 tai läheinen La Tania). Nämä alueet kuuluvat samaan hiihtokeskusalueeseen ja hyötyvät Courchevelin vetovoimasta, mutta kiinteistöhinnat voivat olla selvästi alempia. Esimerkiksi satelliittikylissä Kolmen laakson alueella hinnat voivat olla 50–70 % alemmat per m² verrattuna 1850:een investropa.com investropa.com, ja niiden vuokratuotto (4 %+ nettotuotto) voikin usein ylittää tunnetuimman keskuksen tuoton snowonly.com. Vastapainona on heikompi arvonnousu ja erilainen vuokralaisten asiakaskunta, mutta “sijoitusmielessä” osa ostajista hajauttaa sekä huippukohteisiin että nousussa oleviin keskuksiin.

Vaikka Courchevel on kallis, joskus sijoittajat harkitsevat ostamista Courchevelin reuna-alueilta (esim. Courchevel Moriond/1650, Courchevel Village/1550 tai läheinen La Tania). Nämä alueet kuuluvat samaan hiihtokeskusalueeseen ja hyötyvät Courchevelin vetovoimasta, mutta kiinteistöhinnat voivat olla selvästi alempia. Esimerkiksi Kolmen laakson alueella hinnat voivat olla 50–70 % alemmat per m² verrattuna 1850:een investropa.com investropa.com, ja niiden vuokratuotto (4 %+ nettotuotto) voikin usein ylittää tunnetuimman keskuksen tuoton snowonly.com. Vastapainona on heikompi arvonnousu ja erilainen vuokralaisten asiakaskunta, mutta “sijoitusmielessä” osa ostajista hajauttaa sekä huippukohteisiin että nousussa oleviin keskuksiin.















Yhteenvetona voidaan todeta, että Courchevel 1850:n ennustetut tuotot koostuvat maltillisesta vuokratuotosta ja vahvasta pääoman kasvusta. Vuonna 2025 ostava voi odottaa yksinumeroisen prosentin vuotuisia arvonnousuja (kertautuen jo valmiiksi erittäin korkeaan lähtöarvoon) sekä mahdollisuutta kattaa kuluja vuokratuloilla, jotka tuottavat vain muutaman prosentin mutta ovat euromääräisesti merkittäviä. Courchevel’n markkinaperusteet huomioon ottaen jo varovainenkin pidä-hallussa-vuoteen-2028-strategia todennäköisesti tuottaa huomattavan kokonaistuoton, kun omaisuuden arvonnousu ja mahdolliset vuokratuotot lasketaan yhteen. Avainasemassa on panostaa laatuun (sijainti ja varustelu), sillä arvokohteet ovat aina halutuimpia – näin varmistuu sekä hyvä likviditeetti että korkea hintataso myyntihetkellä. Markkinan luottamuksen osoituksena: asiantuntija-analyysit kuvailevat Alppien kiinteistötrendin olevan “kiistattomasti nousussa” ja korostavat, että Courchevel’n kaltaisten kohteiden takana on jatkossakin poikkeuksellisen vahvat perustekijät investropa.com investropa.com. Kiinteistöalaan vaikuttavat säädökset ja hallituksen politiikka Energiatehokkuuslait (“Loi Climat”): Merkittävä politiikkamuutos, joka vaikuttaa Ranskan kiinteistöihin, on vaiheittainen vuokrauskiellon käyttöönotto huonosti energiatehokkaille asunnoille. Vuodesta 2025 alkaen energialuokkaan “G” kuuluvia asuntoja ei voi lain mukaan enää vuokrata Ranskassa mansion-properties.com. Vuoteen 2028 mennessä kielto laajenee “F”-luokiteltuihin kohteisiin, ja myöhemmin “E”-luokkaan vuonna 2034. Alppilomakohteissa monet perinteiset, vuosikymmeniä sitten rakennetut alppimajat voivat kuulua näihin matalamman energiatehokkuuden luokkiin (esim. yksilasisten ikkunoiden, riittämättömän eristyksen, vanhojen lämmitysjärjestelmien vuoksi). Courchevelin omistajille tästä on tullut ajankohtainen ongelma: vuokratulon säilyttämiseksi kiinteistöjen on täytettävä energiatehokkuusvaatimukset. Näemme jo nyt “laadun etsintää”, jossa ostajat keskittyvät uudempiin, hyvin eristettyihin alppimajoihin tai moderneilla lämmityksillä ja eristyksillä varustettuihin kohteisiin investropa.com investropa.com. Vanhoissa ja huonosti luokitelluissa alppimajoissa muodostuu kaksijakoiset markkinat: ne joko myydään alennuksella tai eivät ollenkaan, tai omistajat panostavat parannuksiin (aurinkopaneelit, lämpöpumput, parempi eristys) energialuokituksen nostamiseksi. Nämä säädökset ovat hieman yllättäen tukeneet korkealaatuisten kiinteistöjen hintakehitystä – sillä vaatimukset täyttävät A/B-luokan asunnot ovat entistä arvostetumpia ja halutumpia investropa.com investropa.com. Courchevel 1850:ssä monissa luksusmökissä on jo tehty remontteja, kuten asennettu kolminkertaiset ikkunat, maalämpö jne., jotta asunnot voidaan pitää vuokrakäytössä. Kokonaisuudessaan tämä politiikka ohjaa markkinoita kohti kestävyyttä, mikä pitkällä aikavälillä parantaa asuntokantaa ja vastaa monien ostajien henkilökohtaisia arvoja (monet varakkaat ostajat arvostavat ympäristöystävällisiä ratkaisuja luksusstandardin osana). Lyhytaikaisten vuokrausten sääntely: Matkailusta tunnetut alueet Ranskassa tasapainottelevat tuottoisten lyhytaikaisvuokrien ja paikallisyhteisöjen tarpeiden välillä. Joissain alppikaupungeissa (erityisesti suuremmissa, kuten Chamonix) paikallisviranomaiset ovat rajoittaneet turistivuokrausten määrää tai vaatineet erityisiä lupia niiden harjoittamiseen dmproperties.com investropa.com. Chamonix on esimerkiksi ottanut käyttöön kiintiöitä lomavuokrauksille tietyillä alueilla, jotta paikallisille asukkaille ja kausityöntekijöille vapautuisi asuntoja. Vaikka Courchevel’n pienempi koko ja omistautunut lomakeskusluonne tarkoittavat, ettei siellä ole vielä asetettu tiukkoja rajoituksia (talous perustuu vuokraukseen), ei se ole sääntelyn ulottumattomissa. Courchevel’ssa omistajien täytyy rekisteröidä asuntonsa lyhytaikaisvuokrausta varten ja maksaa turistiveroa. Jos tulevaisuudessa säädettäisiin uusia sääntöjä – esimerkiksi rajoitettaisiin viikkoja, joita asuntoa saa vuokrata, tai vaadittaisiin, että kiinteistö on pääasuinpaikka rajoittamattomaan vuokraukseen – se voisi muuttaa sijoituslaskelmia. Courchevel 1850:n profiili (pääosin ylelliset kakkosasunnot ja matkailuinfrastruktuuri) huomioiden, tällaiset politiikat olisivat kuitenkin todennäköisesti maltillisia. Erityisesti rajoittamalla vuokra-asuntojen määrää Chamonixin kaltaisilla paikkakunnilla, nämä kaupungit lisäävät kysyntää (ja korkeampia hintoja) niihin kohteisiin, jotka ovat saatavilla investropa.com investropa.com. Samanlainen ilmiö voisi tapahtua myös Courchevel’ssa: jos vuokrauksia joskus rajoitettaisiin, jäljelle jääville eksklusiivisille kohteille voisi olla entistä suurempi kysyntä varakkaiden turistien keskuudessa. Kyseessä on seurattava aihe, mutta vuoden 2025 osalta Courchevel on edelleen hyvin vuokrausystävällinen markkina, eikä paikallisia erityiskieltoja lomavuokrauksille ole (kansallisia lakeja lukuun ottamatta). Verot kakkosasunnoista: Ranskan hallitus ja paikalliset kunnat ovat ottaneet käyttöön veroja, jotka kohdistuvat kakkosasunnon omistajiin – mukaan lukien monet Courchevelin kiinteistönomistajat. Näihin toimiin kuuluu korkeammat asuntovakuutusveron lisämaksut alueilla, jotka on virallisesti määritelty paikallisten asuntopulasta kärsiviksi alueiksi (zones tendues). Courchevelin Savoien departementti on sallinut toisinaan jopa 60 %:n lisämaksun kakkosasuntotilanteissa. Lisäksi joissakin suosituissa lomakohteissa on tyhjillään olevan asunnon vero, jolla pyritään estämään asuntojen käyttämättömyyttä. Käytännössä monen miljoonan euron arvoisen chalet’n kohdalla nämä paikalliset verot ovat melko vähäisiä (muutamia tuhansia euroja vuodessa lisää), eivätkä ole estäneet varakkaita ostajia investropa.com. Ranskan kansallinen verojärjestelmä tarjoaa sijoittajaystävällisiä puolia: ei ole yleistä ”ulkomaisen ostajan veroa”, ja Ranska muutti vuonna 2018 varallisuusveronsa koskemaan vain kiinteistöjä (IFI – Impôt sur la Fortune Immobilière), ja sitä sovelletaan yli 1,3 miljoonan euron nettokiinteistöomaisuudelle progressiivisella asteikolla noin 1,5 %:iin asti. Monet ulkomaiset ostajat yksinkertaisesti huomioivat tämän osana ranskalaisen kiinteistön omistamisen kustannuksia. Vuokratuloista ulkomaiset omistajat maksavat Ranskan tuloveroa (kaksoisverotuksen estävä sopimus), mutta voivat vähentää kuluja, ja houkuttelevat järjestelyt kuten LMNP (kalustetun vuokrauksen status) tarjoavat edullisen verokohtelun. Lisäksi vuokraustoimintaan on verohuojennuksia: kalustettujen asuntojen vuokratulot voi usein vähentää poistojen ja kulujen avulla, jolloin tehokkaasti hallinnoidun chalet’n verotettava tulo voi olla jopa hyvin matala. Uudisrakennuksissa tärkeä kannustin on jo mainittu – arvonlisävero (20 %) voidaan palauttaa, jos kiinteistö vuokrataan palveluilla varustettuna, mikä kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa merkittävästi freespiritalpine.com. Lisäksi on tarjolla verohyvityksiä ja avustuksia ekologisiin remontteihin (osana Ranskan vihreitä aloitteita). Kaiken kaikkiaan Ranskan sääntely-ympäristöä pidetään vakaana ja melko läpinäkyvänä mansion-properties.com. Sijoittajat hyötyvät vahvasta oikeusturvasta (omistusoikeudet ovat hyvin suojattuja) mansion-properties.com ja Ranskan pyrkimys kohti kestäviä vuokra-asuntoja todennäköisesti parantaa vaatimusten mukaisesti hoidettujen kiinteistöjen pitkän aikavälin arvoa. Tiukat suunnittelu- ja rakennusmääräykset: Courchevel 1850:n kehitystä ohjaavat tiukat kaavamääräykset, joiden tavoitteena on säilyttää vuoristoympäristö ja lomakohteen eksklusiivinen luonne. Loi Montagne (Vuoristolaki) ja paikalliset asemakaavat rajoittavat laajamittaista rakentamista, erityisesti tietyn korkeuden yläpuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uusia rakennuslupia on vähän – painopiste on olemassa olevien rakennusten kunnostamisessa sen sijaan, että levittäydyttäisiin koskemattomille alueille investropa.com. Korkeuserajoitukset takaavat, että alppimökit pysyvät inhimillisen mittakaavan mukaisina (täällä ei ole korkeita kerrostaloja), ja arkkitehtuuriohjeistukset säilyttävät klassisen chalet-tyylin. Lisäksi uusien loma-asuntojen rakentaminen Alpeille edellyttää usein jonkin yhteisölle hyödyllisen asian toteuttamista, kuten pysäköintipaikkojen luomista tai kausityöntekijöiden paikallisen asumisen tukemista vastapainoksi. Nämä periaatteet tehokkaasti lukitsevat Courchevelin kiinteistöjen niukkuuden. Omistajille tämä on hyvä asia, sillä se estää liikarakentamista, joka muutoin voisi laimentaa kiinteistöjen arvoa tai lomakeskuksen viehätystä. Toisaalta remontit voivat olla kalliita ja aikaa vieviä lupaprosessien vuoksi – mutta useimmat luksusostajat hyväksyvät tämän osana oman paratiisipalan omistamista. Huomionarvoista on, että Sveitsissä säännöt ovat vielä tiukemmat (esimerkiksi Lex Weber -katto toissijaisille asunnoille), kun taas Ranskassa kehittäminen on edelleen sallittua, joskin hallitusti. Courchevelin kunnan on tasapainoteltava ympäristövastuullisuuden (lumivyöryriskit, liikenne, vesivarannot) ja maailmanluokan kohteen statuksen välillä. Viimeaikaiset infrastruktuuriparannukset (kuten uudet hissit) sisältävät yleensä ympäristöarvioinnit, ja mahdollisuuksien mukaan kehitetään tai päivitetään olemassa olevia tiloja sen sijaan, että avattaisiin uutta maata. Yhteenvetona voidaan todeta, että Courchevelin kiinteistönomistajien sääntely-ympäristö vuonna 2025 painottaa laatua ja vaatimustenmukaisuutta: energiatehokkaita asuntoja, vastuullista vuokraamista ja kontrolloitua rakentamista. Nämä toimenpiteet, vaikka ne lisäävätkin omistajien velvollisuuksia, pyrkivät lisäämään Courchevelin kiinteistöjen pitkän aikavälin arvoa ja eksklusiivisuutta. Ostajia kehotetaan varmistamaan, että harkittava kiinteistö joko täyttää uudet vaatimukset tai on realistisesti päivitettävissä – sekä käyttämään paikallisia asiantuntijoita apuna vero-optimoinnissa ja vuokrasääntöjen tulkinnassa. On tärkeää huomata, että Ranska ottaa vierasmaalaiset ostajat avosylin vastaan (ei kansallisuusrajoituksia kiinteistön omistuksessa), mikä pitää Courchevelin ostajakannan laajana Euroopasta Amerikkaan ja Aasiaan. Kausivaihtelut ja niiden vaikutus hintoihin & saatavuuteen Talven huippusesonki (korkea sesonki): Courchevel 1850 on pohjimmiltaan hiihtokeskus, ja talvi on aika, jolloin kylä todella herää eloon – tällä on suora vaikutus kiinteistöjen käyttöön ja hinnoitteluun. Joulukuun–huhtikuun aika on huippusesonkia, ja joulu/uutena vuotena sekä helmikuu (koululomat) ovat ehdottomia korkeimpia sesonkeja. Näinä aikoina majoituskysyntä kohoaa pilviin. Mökinomistajat, jotka vuokraavat kiinteistöjään, tienaavat usein suurimman osan vuotuisista vuokratuloistaan vain 2–3 lomaviikossa. Tämän seurauksena vuokrat ovat talvella erittäin korkeita (esim. 50 000 €+ viikolta luksustason 4-makuuhuoneen chalet’sta on normaalitasoa uudenvuoden viikolla). Myyntiaktiivisuus voi myös kasvaa talvella, sillä varakkaat vierailijat saattavat päättää haluavansa palan Courchevelin elämää koettuaan elämäntyylin. Ei ole harvinaista, että äkillisiä kiinteistön esittelyjä järjestetään huippusesongin aikana ihastuneiden vuokralaisten aloitteesta. Toisaalta myytävänä oleva tarjonta on yleensä pienintä talvella – monet omistajat lykkäävät myyntiin laittoa kevääseen/kesään, jotta eivät häiritsisi tuottoisia talvivuokrauksia tai omaa lomailuaan. Siksi talvi on aikaa, jolloin ostajat kokevat tuotteen (keskuksen ja usein myös kiinteistön vuokralaisina), mutta varsinaiset kaupat solmitaan usein välisesonkeina. Kevät ja syksy (matala sesonki): Huhtikuun lopulla hiihtohissit sulkeutuvat ja Courchevel siirtyy hiljaiseen vaiheeseen. Kevään sulaminen ja välikausi (toukokuu, kesäkuu) tarkoittavat, että monet kaupat ja ravintolat ovat kiinni. Samoin lyhyen kesän jälkeen syksy (syyskuun lopusta marraskuulle) on poissa sesongista ja matkailijoita on vähän. Näinä aikoina lomakeskus on perinteisesti ollut hiljaiseloa – mökinomistajat tekevät remontteja tai parannuksia, henkilökunta pitää taukoja ja kylä latautuu. Markkinoiden näkökulmasta sesongin ulkopuolella myytävänä olevien kiinteistöjen määrä on yleensä suurimmillaan ja ostajilla saattaa olla hieman enemmän neuvotteluvaraa. Myyjät, jotka laittavat asuntonsa myyntiin sesongin ulkopuolella, tietävät, että ostajia on vähemmän; jos he ovat motivoituneita, hinnoittelu voi olla hieman kilpailukykyisempää. Koska Courchevelin omistajat eivät kuitenkaan yleensä ole rahapulassa, ei kannata odottaa suuria kausialennuksia – markkina ei käyttäydy kuten kausiluonteiset vuokrat, joissa hinnat heilahtelevat jyrkästi. Kiinteistöjen hinnat eivät laske kesällä/sesongin ulkopuolella; korkeintaan neuvotteluvaraa on enemmän tai kaupat voi tehdä ilman kilpailevia tarjouksia. Jotkut ovelat ostajat ajoittavat etsintänsä kevääseen: suuren hiihtosesongin jälkeen jotkut saattavat harkita myyntiä (erityisesti jos kiinteistöä ei vuokrattu tai käytetty odotetusti). Myös kiinteistönvälitystoimistoilla on enemmän aikaa palvella asiakkaita sesongin ulkopuolella, mikä voi antaa ostajille enemmän huomiota ja mahdollisuuden paneutua rauhassa valintaan. Kesäkausi (toissijainen sesonki): Kesä (heinä–elokuu) Courchevelissä on kasvattanut merkittävästi suosiotaan, kun Alpit markkinoivat itseään ympärivuotisena kohteena. Vaikka kesä ei ole yhtä vilkas kuin talvi, sitä ei enää sivuuteta. Perheet ja ulkoilun harrastajat tulevat vaeltamaan, maastopyöräilemään, polkujuoksemaan, pelaamaan golfia (lähistöllä) sekä nauttimaan alppirentoutumisesta. Ilmasto on miellyttävä (lämpimät päivät, viileät yöt) ja maisemat ovat upeita, mikä tekee Courchevelistä ylellisen vuoristokohteen myös kesällä. Tämä trendi näkyy muun muassa siinä, että vuokratulot kesällä ovat nyt merkittäviä, sillä monet chalet’t ja huoneistot vuokrataan viikoittain matkailijoille Euroopasta, Lähi-idästä (jotka usein etsivät viileämpiä lomakohteita kesällä) ja muualta. Parhaiden kohteiden käyttöasteet voivat huippukesällä olla yli 70 % snowonly.com. Vuokratasot ovat talvea alempia mutta silti kannattavia – esimerkiksi talvella 50 000 €/viikko maksava chalet voi vuokrata elokuussa hintaan 15 000–20 000 €/viikko. Omistajille tämä tarkoittaa, ettei kiinteistö seiso käyttämättömänä kahdeksaa kuukautta vuodessa, vaan sitä voi hyödyntää ja tuottoa saada useammassa sesongissa. Kulttuurisesti Courchevelin imago laajenee ympärivuotiseksi kohteeksi, samoin kuin Megève tai Chamonix ovat olleet jo pitkään. Infrastruktuuri, kuten kesällä toimivat hiihtohissit (vaeltajille/pyöräilijöille), sekä tapahtumat, kuten musiikki- ja ilotulitukset, houkuttelevat kävijöitä. Itse asiassa Alpeilla lomaresortit ovat raportoineet suurista vierailijamäärän kasvusta kesällä – Chamonixissa kesälippujen myynti nousi 46 % kahdessa vuodessa dmproperties.com ja myös Courchevelin omat kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti. Tämä ympärivuotinen vetovoima tukee kiinteistöjen arvoja, koska omistajat näkevät sijoituksissaan enemmän hyötyjä ja mahdollisuuksia tuloihin. Se myös tasaa sesonkien kausiluonteisuutta, minkä ansiosta kylä pysyy elinvoimaisena vuoden ympäri. Vaikutus tarjontaan: Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa siihen, milloin kiinteistöjä tulee myyntiin. Monet myyjät mieluummin listaavat kohteensa myyntiin myöhäistalvella tai keväällä (nautittuaan vielä viimeisestä kaudesta tai houkutellakseen kevätvierailijoita), jotta kaupat voidaan saada päätökseen kesän aikana ennen seuraavaa talvea. Vastaavasti uudet rakennuskohteet tähtäävät usein syksyn valmistumiseen, jotta ostajat pääsevät käyttämään uusiin asuntoihinsa jo talvikaudella. Tämä tarkoittaa, että syksyisin nähdään paljon kauppojen päättämisiä ja omistajien vaihtoja (itse asiassa Alpeilla notaaritoimistot ovat kiireisiä loka–marraskuussa, jotta ostajat saavat avaimet jouluun mennessä). Vuokrauksessa omistajien on päätettävä jo varhain syksyllä, vuokraavatko he huipposesongit vai käyttävätkö ne itse, sillä vuokravälittäjät alkavat markkinoida talvikauden chalet’ita jo syyskuusta alkaen tulevalle kaudelle. Hinnoittelun dynamiikka: Voisi olettaa, että ostaminen talvella on kalliimpaa kysynnän vuoksi – mutta kiinteistöalalla hinnoittelu on Courchevelissa melko tasaista läpi vuoden (toisin kuin hotelleissa, asuntojen hinnat eivät kaksinkertaistu talvella). Kuitenkin kiinteistön koettu arvo voi olla korkeimmillaan talvella: hiihtomökki näyttää houkuttelevimmalta lumisessa maisemassa ja vilkkaassa ympäristössä. Tämä johtaa joskus siihen, että talvella tehdään nopeampia kauppoja pyyntihintaan, kun taas sama kiinteistö esiteltynä hiljaisena sesongin ulkopuolella voi houkutella tarjouksia tinkivammalla otteella. Toisin sanoen, talveen liittyvää ”tunnepohjaista ostamista” voi esiintyä – ostaja rakastuu paikkaan parhaimmillaan ja maksaa täyden hinnan. Toisaalta tarkka sijoittaja saattaa haluta tarkastaa kiinteistön kesällä, tarkastellakseen mahdollisia ongelmia, jotka talven lumi peittää (kattokunto, tontin rajat yms.), ja neuvotella rauhallisemmassa ilmapiirissä. Käyttäjätrendit – pidemmät oleskelut: Toinen kausittain muuttuva ilmiö on, että omistajat (ja vuokraajat) viettävät Courchevelissa pidempiä jaksoja kuin aiemmin. Etätyön yleistyminen on johtanut siihen, että jotkut omistajat saapuvat nyt useiksi kuukausiksi – esim. joulukuusta helmikuuhun yhtäjaksoisesti – yhden lomaviikon sijaan. He saattavat tehdä töitä mökistään viikolla ja lasketella tauoilla, kohdellen paikkaa toisena kotinaan. Samoin osa viettää kesällä kokonaisen kuukauden kaupungista paeten. Tämä trendi hämärtää sesonkirajoja ja kasvattaa kysyntää mukavammille, kodinomaisille ominaisuuksille (kotityöpisteet, luotettava netti jne., joissa Courchevel on kehittynyt kuituyhteyksien ansiosta). Tämä vahvistaa käsitystä, että Courchevel ei ole pelkkä ohimenevä hiihtokeskus, vaan ympärivuotinen alppielämän kohde. Yhteenvetona voidaan todeta, että Courchevelin kausiluonteisuus tuo markkinoille syklistä rytmiä, jolloin talvi hallitsee sekä käyttöä että tunnelmaa, mutta kesän merkitys kasvaa. Vaikka kiinteistöhinnat eivät heittele vuodenaikojen mukaan, kauppojen ajoitus, käyttöaste ja tarjonnan määrä ovat vahvasti kausiluonteisia. Tarkka sijoittaja rytmittääkin strategiansa tämän kalenterin mukaan: ehkä ostaa keväällä, remontoi sesongin ulkopuolella ja hyödyntää vuokratuloja sesongin huipulla. Pyrkimys tasata matkailusesonkia (talvi ja kesä) tasoittaa vähitellen pelikenttää, mikä lopulta tekee kiinteistösijoituksesta arvokkaamman, koska se on tuottava suuremman osan vuodesta ja osa yhteisöä, joka ei hiljene puoleksi vuodeksi. Infrastruktuurikehitys ja matkailun kasvu Hiihtoinfrastruktuurin parannukset: Courchevel ja Trois Vallées investoivat jatkuvasti hiihtoinfrastruktuuriinsa, sillä he ymmärtävät, että moderni ja tehokas hiihtokokemus on ratkaisevan tärkeää kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi ja varakkaiden vieraiden houkuttelemiseksi. Viimeaikainen kohokohta on täysin uusittu Saulire-köysirata, joka avautuu uudelleen talvelle 2024/25 uusilla panoraamakabineilla ja ylellisellä mukavuudella seecourchevel.com. Saulire on tunnettu hissi (kuljettaen hiihtäjiä 2 700 metrin korkeuteen Mont Blancin näkymillä), ja sen uudistus korostaa lomakeskuksen sitoutumista huippuluokan palveluihin. Lisäksi 1850-alueen aloittelijarinteillä nähtiin parannuksia, kuten uusia katettuja mattohissejä (liukuhihnahissit), jotka korvaavat vanhat tarjoten suojaisan ja mukavan nousun lapsille ja aloittelijoille seecourchevel.com. Viime vuosien aikana Courchevel on myös laajentanut lumetusjärjestelmiään taatakseen hiihtokelpoiset rinteet aikaisesta joulukuusta myöhäiseen huhtikuuhun, jopa heikkoina lumivuosina. Esimerkiksi ennen vuoden 2023 alppihiihdon maailmanmestaruuskisoja (Courchevel-Méribelissä) miljoonia investoitiin rinteiden valmisteluihin, uusiin rinteenkunnostajiin ja lumitykkeihin, jotta maailmanluokan olosuhteet varmistettaisiin. Yhteydet hiihtoalueella ovat edelleen vertaansa vailla: Courchevel on saumattomasti yhteydessä Méribeliin ja Val Thorensiin, ja viimeaikaiset hankkeet, kuten vuoden 2021 Orelle-Cime Caron -köysirata (”neljännessä laaksossa”), ovat entisestään vakiinnuttaneet 3 Valléesin yhdeksi valtavaksi leikkikentäksi snowonly.com. Kiinteistönomistajille nämä parannukset merkitsevät johdonmukaista hiihtolaatua ja parempia vieraskokemuksia, jotka puolestaan pitävät vuokrakysynnän korkealla ja oikeuttavat korkeat kiinteistöhinnat. Ylelliset mukavuudet & laajentuminen: Vuoristolla tehtävät parannukset kulkevat käsi kädessä lomakylien kehityksen kanssa. Courchevel 1850:llä on jo nyt yksi maailman suurimmista 5 tähden hotellien keskittymistä (paitsi suurissa kaupungeissa) businessinsider.com. Tämä sisältää kuuluisat hotellit kuten Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée ja muita, jotka hemmottelevat vieraita ja nostavat lomakohteen profiilia. Vaikuttavaa on myös se, että Courchevelissa (kaikilla tasoilla) on 7 Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa, eniten Alpeilla businessinsider.com, mikä vahvistaa sen asemaa kulinaarisena kohteena. Suuntaus on kohti kokemuksellista luksusta: uudet hankkeet yhdistävät majoituksen luksusostoskeskuksiin, yksityisklubeihin ja hyvinvointikeskuksiin. Huomionarvoinen kehitys on tuleva Maya Collection hotel, erittäin ylellinen hotelli, jonka on määrä avautua Courcheveliin joulukuussa 2025 voguebusiness.com. Samoin Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Monacon loistokkaiden kasinoiden ja hotellien takana oleva yritys) on mukana Courchevelissa ja suunnittelee luksusmökkejä ja majoitusprojekteja vuoteen 2026 mennessä voguebusiness.com. Nämä hankkeet osoittavat, että sijoittajat panostavat voimakkaasti Courchevelin matkailuinfrastruktuuriin odottaen kysynnän jatkuvan vahvana. Lomakeskus valmistautuu myös juhlimaan 80-vuotisjuhlaansa kaudella 2026/27, todennäköisesti avaten joitakin näistä uusista kohteista ja isännöiden korkean profiilin tapahtumia voguebusiness.com. Kiinteistönomistajille tunnettujen luksusoperaattoreiden tulo on etu: se laajentaa lomakeskuksen vetovoimaa (houkutellen uusia, varakkaita vieraita, joista voi tulla itsekin ostajia) ja uudistaa Courchevelin mainetta. Sellaisten brändien kuin Louis Vuitton, Dior, Cartier jne. läsnäolo Courchevelin ostosalueella (kaikilla heillä on butiikkinsa siellä) vahvistaa kosmopoliittista tunnelmaa voguebusiness.com. Liikenne ja saavutettavuus: Courchevelin saavutettavuus on aina ollut osa sen luksusvetovoimaa. Hiihtokeskuksella on poikkeuksellisesti yksityinen altiportti (lentokenttä) aivan 1850:n yläpuolella, yksi Euroopan korkeimmista, mikä mahdollistaa pienten yksityissuihkukoneiden ja helikoptereiden laskeutumisen kirjaimellisesti rinteeseen businessinsider.com. Tämä tarkoittaa, että VIP-vieraat voivat lentää suoraan Pariisista tai Genevestä Courcheveliin ja välttää monta tuntia automatkaa. Altiportti, joka on kuuluisa lyhyestä ylämäkiradastaan, toimii myös talvella turistinähtävyytenä (hiihtäjät pysähtyvät katsomaan, kun lentokoneet nousevat ja laskeutuvat) businessinsider.com. Laajemman liikenneinfrastruktuurin osalta alueella tapahtuu suuria kehityshankkeita: rakenteilla oleva Lyon-Torino nopeajunarata (osa tästä sisältää asemankin Saint-Jean-de-Mauriennessa, noin 45 minuutin ajomatkan päässä Courchevelista) valmistuu vuosikymmenen loppupuolella snowonly.com. Kun rata on valmis, matka-aika Pariisista Ranskan Alpeille lyhenee huomattavasti – mikä saattaa tuoda lisää viikonloppumatkailijoita. Kuvittele, että Moûtiersiin (Courchevelin laakson kaupunki) pääsee junalla Pariisista vain noin 4 tunnissa; tämä voisi tehdä Courchevelista saavutettavamman entistä laajemmalle eurooppalaiselle yleisölle, myös niille, jotka eivät halua lentää. Lisäksi paikallisia tieparannuksia (reittiin Moûtiersista Courcheveliinsa on panostettu ja tunneleita parannettu vuosien varrella) tehdään jatkuvasti turvallisuuden ja ruuhkien vähentämiseksi vilkkaimpina viikkoina. Kaiken kaikkiaan nämä parannukset vahvistavat Courchevelin vetovoimaa kätevänä luksuskohteena, huolimatta sen syrjäisestä vuoristosijainnista. Kestävyys & Ympäristö: Tunnistaen ilmastonmuutoksen ja nousevien energiakustannusten kaksinaisen uhan, Courchevelin viranomaiset ja hissioperaattorit ovat ottaneet käyttöön kestävyysparannuksia. Societé des 3 Vallées (S3V), joka pyörittää hiihtohissejä, käyttää nyt 100 % hisseistä uusiutuvalla energialla (vesivoima ja aurinkoenergia) seecourchevel.com. Vuonna 2024 he asensivat aurinkopaneelit Ariondaz-gondoliasemalle Courchevel Moriondiin tuottamaan sähköä paikan päällä – määrä riittää pyörittämään tuolihissiä aurinkoenergialla seecourchevel.com. He ovat myös investoineet energiatehokkaisiin, GPS-ohjattuihin rinnemuokkaajiin, jotka optimoivat reitit ja vähentävät polttoaineen kulutusta seecourchevel.com. Uudisrakentamisessa noudatetaan nyt tiukempia eristysvaatimuksia ja rakennuksiin sisältyy usein geo- tai aurinkolämmitys, esimerkiksi uima-altaisiin. Lomakeskuksen viranomaiset ovat ottaneet käyttöön toimenpiteitä, kuten tukeneet vanhempien rakennusten energiatehokkuusremontteja. Myös pienemmät säännöt, kuten talvirenkaiden vaatiminen ajoneuvoihin lailla turvallisuuden vuoksi sesongin aikana seecourchevel.com, osoittavat kestävän kehityksen ja turvallisuuden priorisointia. Nämä toimet takaavat, että Courchevel säilyy elinvoimaisena hiihtoalueena pitkällä tähtäimellä (vaimentaa ilmastovaikutuksia) ja niistä on tullut houkutin ympäristötietoisille sijoittajille. Lisäksi, kun varakkaat asiakkaat ovat yhä tietoisempia ympäristövastuusta, ”vihreä” lomakeskus lisää vetovoimaa. Kaikki nämä lisäävät aineetonta arvoa kiinteistöihin: hyvin johdettu, kestävä lomakeskus säilyttää asemansa (ja siten kiinteistökysynnän) pitkälle tulevaisuuteen. Tapahtumat ja kansainvälinen profiili: Courchevelin tähti oli täysin esillä FIS:n alppihiihdon maailmanmestaruuskisoissa helmikuussa 2023, jotka järjestettiin yhteistyössä Méribelin kanssa. Lomakeskus sai kansainvälistä medianäkyvyyttä ja käytti tilaisuutta esitelläkseen palveluitaan (mukaan lukien uusi maalistadion ja uudistetut hissit). Onnistunut tapahtuma osoitti Courchevelin kyvyn järjestää suuria tapahtumia, mikä lupaa hyvää tulevaisuuden suunnitelmille, kuten olympialaisille. Itse asiassa Ranskan Alpit (mukaan lukien Courchevel) ovat vahvoja ehdokkaita vuoden 2030 talviolympialaisten isännäksi, ja monet odottavat, että ne saavat järjestelyoikeudet voguebusiness.com voguebusiness.com. Tämä mahdollisuus on jo nopeuttanut tiettyjä hankkeita – esimerkiksi on suunnitteilla Courchevel 1850:n ”snow frontin” ja Chenus-hissiaseman uudistaminen, jotta ydinalue modernisoidaan mahdollisia olympialaisia silmällä pitäen voguebusiness.com. Mikäli olympialaiset vahvistetaan, odotettavissa on pienimuotoinen infrastruktuurin investointibuumi: parempia teitä, mahdollisesti laajennettua majoitustilaa (tosin Courchevelissa ehkä väliaikaisia ratkaisuja, sillä pysyvää rakentamista on rajoitettu), sekä yleistä alueen ehostusta. Vaikka Courchevel ei olisi virallinen kisapaikka, se tulee väistämättä majoittamaan arvovieraita tai joukkueita harjoittelua varten (näin on ollut aiemmissakin olympialaisissa), ja matkailun kokonaiskasvu on merkittävä. Lisäksi 80-vuotisjuhlallisuuksiin vuosina 2026/27 liittyy todennäköisesti erikoistapahtumia, mahdollisesti uusien museoiden tai kulttuurikohteiden avajaisia juhlistamaan Courchevelin edelläkävijän roolia varta vasten rakennetun hiihtokeskuksen perustajana (vuonna 1946). Tällaiset kulttuuripanostukset lisäävät kerroksia alueen vetovoimaan pelkän laskettelun lisäksi. Lähteet: Courchevel & Ranskan Alppien kiinteistöraportit investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly-sijoituskommentit snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & Median raportit voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & Paikallistoimistojen havainnot mansion-properties.com freespiritalpine.com. Lähteet: Courchevel & Ranskan Alppien kiinteistöraportit investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly-sijoituskommentit snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & Median raportit voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & Paikallistoimistojen havainnot mansion-properties.com freespiritalpine.com. Markkina-analyysi 2025: Hinnat, kysyntä, tarjonta ja ostajaprofiili Kiinteistöjen hinnat vuonna 2025: Kiinteistöjen hinnat Courchevel 1850:ssä ovat poikkeuksellisen korkeat ja ne ovat nousussa. Vuoden 2025 puolivälissä laadukkaiden kiinteistöjen hinnat Courchevelissa alkavat noin 11 000–14 000 eurosta neliömetriltä ja nousevat nopeasti parhailla paikoilla investropa.com. Arviointivertailujen perusteella Courchevel 1850:n luksushuvilat saavuttavat säännöllisesti yli 30 000 €/m², ja kaikkein arvostetuimmat huvilat voivat yltää jopa 33 200 €/m² investropa.com. Vertailun vuoksi nämä hinnat ylittävät muut Ranskan hiihtokeskukset – jopa Val d’Isère (toinen huippuluokan kohde) keskimäärin ~16 100 €/m² ja huiput noin 30 000 € investropa.com investropa.com – mikä korostaa Courchevelin hintapreemiota. Käytännössä 100 m² asunto 1850:ssa voi helposti maksaa 3–3,5 miljoonaa euroa (noin 35 000 €/m²) snowonly.com, ja itsenäiset huvilat myydään säännöllisesti 10–50 miljoonan euron välillä riippuen koosta, sijainnista ja mukavuuksista. 2024–2025 Hintojen kasvu: Markkina on osoittanut huomattavaa kasvuvauhtia kohti vuotta 2025. Vuonna 2024 Courchevel 1850 johti koko Ranskan Alppeja 9 %:n hintojen nousulla, mikä on selvästi korkeampi kuin Alppien keskiarvo (~3 %) investropa.com dmproperties.com. Tämä nousu heijastaa pandemia-ajan jälkeistä kysyntäaaltoa ja jatkuvaa niukkuutta kiinteistöissä 1850:ssa. Vertailun vuoksi muissa huippukohteissa kasvu oli vakaata, mutta matalampaa (Val d’Isère +5–7 %, Megève +4–6 % vuonna 2024) investropa.com. Suuri hintapiikki Courchevelissä johtuu “vähäisestä tarjonnasta” – hyvin vähän uusia kohteita innokkaiden ostajien keskuudessa dmproperties.com. Vuoden 2025 lähestyessä hinnat jatkavat nousuaan, ja ennusteiden mukaan Alppien kiinteistöjen arvojen odotetaan kasvavan 3–7 % vuonna 2025 investropa.com. Courchevelin odotetaan olevan tämän vaihteluvälin ylärajalla poikkeuksellisen suuren kysynnän vuoksi. Yhteenvetona vuoden 2025 markkinoille on ominaista ennätyskorkeat hinnat ja jatkuva myyjän markkina Courchevel 1850:ssä. Kysyntä ja ostajien demografia: Courchevelin kiinteistöjen kysyntä on todella globaalia ja sitä vauhdittavat suurelta osin varakkaat yksityishenkilöt. Kansainväliset ostajat hallitsevat markkinoita, ja erityisen paljon kiinnostusta tulee Britanniasta ja Yhdysvalloista sekä kasvavassa määrin Aasian ostajilta investropa.com investropa.com. Amerikkalaisista ostajista on tullut erityisen merkittäviä viime vuosina – vahvan dollarin vauhdittamana (euroissa hinnoitellut kiinteistöt ovat suhteellisesti edullisempia) – ja he etsivät upeita chaleteja huippukohteista kuten Courchevel ja Val d’Isère investropa.com. Brittiläiset ostajat ovat säilyttäneet Courchevelin suosion brittieliitin keskuudessa hyvin aktiivisina ostajina, Brexitistä huolimatta. Myös kiinnostus kasvaa Kiinasta, Singaporesta ja Hongkongista, sillä aasialaiset ultrarikkaat löytävät Alppien omistuksen arvovallan investropa.com (vetovoimatekijöitä ovat erinomaiset hiihtokoulut perheille ja alppielämäntavan sijoitusmahdollisuus). Historiallisesti Courchevel 1850 on ollut vauraiden eurooppalaisten ja lähi-itäläisten leikkikenttä – ja erityisesti venäläiset oligarkit ja miljardöörit ovat olleet merkittäviä toimijoita, jotka ovat ostaneet ylellisimmät chaletit (useilla venäläisillä on edelleen kiinteistöjä täällä) businessinsider.com businessinsider.com. Geopoliittiset tekijät ovat viime aikoina hillinneet venäläisten uusia investointeja, mutta muut ostajat (esim. amerikkalaiset) ovat täyttäneet tämän aukon. Tyypillinen Courchevelin ostaja vuonna 2025 on ultravarakas yksityishenkilö tai perhetoimisto, joka etsii ylellistä kakkoskotia sijoitus- ja statussymboliksi. Tämän ostajaryhmän vahva asema ja likviditeetti pitävät kysynnän korkealla myös talouden vaihteluissa. Tarjonnan rajoitukset: Yksi Courchevel 1850:n markkinoiden määrittävistä piirteistä on vakava tarjonnan rajoitus. Lomakeskus on pieni ja maantieteellisesti rajoittunut – se sijaitsee vuorenrinteellä, ja suurin osa rakennuskelpoisesta maasta on jo täytetty huviloilla, hotelleilla tai suojelluilla metsillä/laskettelurinteillä. Uudisrakentaminen on harvinaista ja paikallisviranomaisten tiukasti säätelemää (Alppiluonnon ja eksklusiivisen luonteen suojelemiseksi) investropa.com. Käytännössä Courchevel ei voi laajentua eikä rakentaa massoittain; mahdolliset lisäykset ovat yleensä boutique-tyylisiä, korkeatasoisia projekteja tai vanhojen rakennusten korvaamista. Tämän seurauksena myytävien kiinteistöjen määrä 1850:ssä on milloin tahansa erittäin alhainen (usein vain muutama huvila on avoimesti myynnissä ja muut vaihtavat omistajaa yksityisesti). Monet omistajat pitävät kiinteistöistään pitkään (joitain kiinteistöjä siirretään perheen sisällä tai ystävien kesken yksityisesti). Esimerkiksi loppuvuodesta 2024 paikalliset välittäjät havaitsivat epäsuhtaa myyjien ja ostajien välillä 1850:ssä – jotkut omistajat hinnoittelivat vanhat huvilansa erittäin korkealle kilpailun puutteen vuoksi, mikä johti pidempiin neuvotteluaikoihin freespiritalpine.com. Silti mikä tahansa oikeasti huippuluokkainen ja hyvin hinnoiteltu myydään yleensä nopeasti, koska ostajia on enemmän kuin huviloita saatavilla. Tämä jatkuva tarjonnan puute luo nousupainetta hintoihin – ylimääräiselle kysynnälle ei ole paikkaa mihin mennä. Tämä tarkoittaa myös, että Courchevelin markkinat ovat jossain määrin suojassa: vaikka kysyntä hieman laskisi, niukkuus tukee arvoja. Yhteenvetona vuonna 2025 Courchevel 1850:ssä kysyntä ylittää selvästi tarjonnan, mikä on resepti jatkuvasti korkeille hinnoille ja huippuluokan kohteiden nopeille kaupoille. Luksushuviloiden ja -asuntojen trendit 2025 Chaletit – Ylellisyys ja Alppiperinne: Chaletit ovat Courchevel 1850:n kiinteistömarkkinoiden tunnusmerkki, ja viimeaikaiset trendit osoittavat ostajien etsivän avaimet käteen -periaatteella toteutettua, ultramodernia luksusta perinteisen chalet-julkisivun sisällä. Moni halutuimmista kiinteistöistä on vastarakennettuja tai hiljattain täydellisesti saneerattuja chaleteja, jotka yhdistävät aidot alppihenkiset ulkoasun (ikääntynyt puu, kivi ja chalet-katot) nykyaikaisiin sisätiloihin. High-end-ostajat vuonna 2025 arvostavat chaleteja, joissa on kaikki mahdolliset mukavuudet: sisäuima-allas tai kylpylä, hyvinvointikeskus (sauna, hamam, kuntosali), yksityinen elokuvateatteri, viinikellari, lämmitetty autotalli ja suora ski-in/ski-out -yhteys rinteille. Tällaiset täysin varustellut ”viiden tähden” chaletit saavuttavat korkeimmat neliöhinnat ja myyvät usein nopeasti tullessaan markkinoille. Sitä vastoin vanhemmat remonttia kaipaavat chaletit kohtaavat usein hinnoitteluhaasteita – viime aikoina on esiintynyt ”ristiriitaa myyjien pyyntöjen ja ostajien tarjoamien summien välillä” chaleteissa, jotka ovat kymmenen tai parikymmentä vuotta vanhoja eikä niitä ole päivitetty freespiritalpine.com. Ostajat ovat valmiita maksamaan huippuhinnan uudenveroisista tai vastarakennetuista kodeista, mutta jos chaletin sisustus on vanhentunut tai hyvinvointitilat puuttuvat, he odottavat nyt alennusta tai neuvotteluvaraa freespiritalpine.com. Tämä suuntaus luo mahdollisuuksia: sijoittajat, jotka ovat valmiita remontoimaan vanhan kiinteistön, voivat kasvattaa sen arvoa merkittävästi. Kaiken kaikkiaan ”luksuschaletin” kriteerit vuonna 2025 ovat erittäin korkealla – moderni alppichic-design, teknologisesti älykkäät koditoiminnot ja hotellitasoiset mukavuudet ovat normi 1850:n huippusegmentissä. Asunnot – Uudet kehityskohteet ja palveluasunnot: Vaikka alppimajat ovat Courchevel’n kiinteistömarkkinoiden keskipiste, ylelliset asunnot ovat nousseet merkittäväksi osaksi tarjontaa erityisesti 1650 (Moriond) ja 1550 (Village) -alueilla sekä ski-in/out-residensseinä 1850:ssä. Viime vuosina on valmistunut uusia rakennusprojekteja, jotka palvelevat ostajia, jotka etsivät ylellisyyden ja helppouden yhdistelmää. Esimerkiksi kehityshankkeet kuten Sundance Lodge ja Steamboat Lodge Courchevel 1650:ssä (valmistuminen vuoden 2025 lopussa) tarjoavat 5 tähden hotellipalveluja – concierge-palvelut, uima-altaat, kylpylät ja ravintolat paikan päällä – yksityisen asunto-omistuksen paketissa freespiritalpine.com. Näissä asunnoissa on tarjolla sekä käytännöllisiä “lock-up-and-leave” kaksioita että laajoja 5–6 makuuhuoneen kattohuoneistoja, joiden koko kilpailee alppimajojen kanssa freespiritalpine.com. Tavoitteena on tarjota alppimajavaihtoehto – kaikki elämäntyylin edut ilman suurta huolenpitotarvetta. Tällaiset kohteet ovat saaneet hyvän vastaanoton: ostajat arvostavat, että asunnon voi halutessaan jättää täysin hallinnoitavaksi ja jopa vuokrattavaksi omistajan poissa ollessa (joihinkin kuuluu vuokrausohjelma). Sisustuksessa asuntojen trendit muistuttavat alppimajoja: laadukkaiden paikallisten materiaalien (vanhat puuparrut, kiviset takat) yhdistäminen tyylikkäisiin, moderneihin alppisisustuksiin. Suuret panoraamaikkunat, korkeat katot ja avoimet oleskelutilat, jotka maksimoivat näkymät, ovat yleisiä. Toinen trendi uusissa asunnoissa on muunneltavat tilat – huoneet, joita voi käyttää lisämakuuhuoneena, työhuoneena tai mediapokona tarpeen mukaan (jopa pidempiin oleskeluihin ja etätyöhön, joita yhä useampi omistaja tekee). Courchevel 1850:ssä asuntotarjonta on rajoitettua (kylässä on enimmäkseen alppimajoja ja hotelleja), mutta olemassa olevat asunnot sijaitsevat usein eksklusiivisissa chalet-tyylisissä rakennuksissa, joissa on vain 4–10 asuntoa, mikä säilyttää yksityisyyden ja arvokkuuden tunnun. Palvelu- ja elämäntyylitrendit: “Hyvinvointi” on ohittamassa laskettelun alppikiinteistöjen trendinä dmproperties.com. Courchevel’ssa tämä näkyy siinä, miten alppimajat ja asunnot varustellaan. Ostajat arvostavat nyt sisempiä hyvinvointitiloja ja ympärivuotista käyttömahdollisuutta erittäin korkealle. Moniin uusiin tai peruskorjattuihin alppimajoihin rakennetaan erityiset kylpylähuoneet, joogastudiot tai kuntosalit, tunnistaen sen, että omistajat ja vieraat viettävät yhtä paljon aikaa rentoutumiseen kuin rinteessä. Rakennuttajat kiinnittävät myös huomiota energiatehokkuuteen ja teknologiaan – asentamalla nykyaikaiset eristeet, lämpöpumput, kolminkertaiset ikkunat jne., sekä uusien määräysten noudattamiseksi että ympäristötietoisten luksusostajien houkuttelemiseksi. Älykotijärjestelmät (valaistuksen, lämmityksen, turvallisuuden ja esimerkiksi saunan ajastetun lämmityksen hallintaan) ovat huipputasoisten kohteiden vakiovaruste. Lisäksi biophilinen design – luonnonelementtien integrointi ja luonnonvalon sekä vuoristonäkymien maksimointi – on suosittua, mikä sopii hyvinvointiteemaan. Arkkitehtonisella rintamalla Courchevel noudattaa tiukkoja suunnittelumääräyksiä säilyttääkseen alppimajojen viehätyksen, joten ulkoisesti suuntaus on ennemminkin evoluutio kuin vallankumous. Uudet alppimajat näyttävät yhä perinteisiltä (harjakatot, puiset julkisivut), mutta ne ovat suurempia ja hienostuneempia kuin vanhan ajan rustiikkiset tuvat. Jotkin uusimmista “alppimajoista” ovat käytännössä pieniä kartanoita (yli 1 000 m²), mutta harkiten naamioituja puulla ja kivellä. Ylellisen vähittäiskaupan ja ravintoloiden jatkuva virta (yli 40 design-putiikkia ja kymmeniä hienoja ravintoloita 1850:ssa voguebusiness.com businessinsider.com) täydentää kiinteistötrendiä – omistajat odottavat nykyään täyttä luksusekosysteemiä. Yhteenvetona Courchevel 1850:n vuoden 2025 kiinteistötrendit korostavat huippuluokan wellness-palveluja, modernia alppisuunnittelua ja palvelurikkaasta asumista (joko henkilökunnalla varustetuissa alppimajoissa tai täyden palvelun residensseissä). Markkinat vastaavat ostajien toiveisiin ympäri vuoden toimivasta turvapaikasta, joka tarjoaa paljon enemmän kuin vain nukkumapaikan hiihtopäivän jälkeen. Sijoitusmahdollisuudet ja ennustetut tuotot Pääoman arvonnousun mahdollisuus: Courchevel 1850:n kiinteistöt nähdään usein blue-chip-sijoituksina, jotka tarjoavat vankan pääoman säilymisen ja pitkän aikavälin arvonnousun ennemmin kuin nopeat spekulatiiviset voitot. Tulokset ovat vaikuttavia – kiinteistöjen hinnat Ranskan Alpeilla ovat nousseet keskimäärin ~30 % vuodesta 2020 lähtien (noin 5,5 % vuosittain) investropa.com investropa.com, ja parhaat lomakohteet ovat pärjänneet vielä paremmin, erityisesti pandemian jälkeen. Courchevelin tapauksessa hinnat ovat viime vuosina nousseet voimakkaasti (esim. +9 % pelkästään vuonna 2024) investropa.com, tuoden uusia ennätyksiä. Tulevaisuudessa, vaikka tahti saattaakin tasaantua, asiantuntijat ennustavat edelleen kohtuullista kasvua, noin 3–7 % vuodessa Alppien markkinoilla vuoteen 2026 asti investropa.com. Erityisen arvostetulla alueella kuten 1850 voi odottaa arvojen olevan tuon vaihteluvälin yläpäässä, ellei merkittäviä häiriöitä ilmene. Tämä tarkoittaa, että 10 miljoonan euron arvoisen chalet’n arvo voi seuraavien vuosien aikana nousta orgaanisesti mahdollisesti 11–12 miljoonaan euroon pelkästään markkinoiden arvonnousun ansiosta. Lisäksi, Courchevelin ainutlaatuinen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino viittaa siihen, että alueella voidaan nähdä keskimääräistä korkeampaa arvonnousua – aina kun uusia varakkaita ostajia tulee (esim. kehittyviltä markkinoilta tai vahvan talouden ansiosta), hinnat voivat nousta, koska tarjonta on rajallista. Tiivistäen, pääoman kasvunäkymät pysyvät vahvoina, mikä tekee osta-ja-pidä-strategiasta palkitsevan. Myös hyvin pitkällä aikavälillä Alppien arvokiinteistöt ovat osoittaneet vakaata nousua (esimerkiksi parhaiden hiihtochalet’n arvo on noussut keskimäärin ~33 % vuodesta 2008, ja kasvu on kiihtynyt vuoden 2020 jälkeen) investropa.com. Vuokratuotot ja tulot: Sijoittajien tulee huomioida, että vuokratuotot Courchevel 1850:ssä ovat suhteellisen matalat prosentuaalisesti, mikä on tyypillistä ultra-luksusmarkkinoille. Koska hankintahinnat ovat niin korkeat, vuokratulot – vaikka ne ovatkin absoluuttisesti merkittäviä – tarkoittavat vaatimattomia vuosituottoja. Tyypilliset netto vuokratuotot ovat noin 2–3 % huippukohteissa kuten Courchevel snowonly.com. Vertailun vuoksi vähemmän loisteliaat Ranskan alppikohteet voivat tuottaa 4–4,5 % nettotuottoa snowonly.com, ja Ranskan kansallinen keskimääräinen vuokratuotto (kaikissa kiinteistöissä) on noin 6 % mansion-properties.com. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja Courchevelissä priorisoi yleensä arvonnousun ja henkilökohtaisen käytön korkeiden käteistuottojen sijaan. Esimerkiksi 5 miljoonan euron kiinteistö voi tuottaa bruttona ehkä noin 200 000 € vuodessa vuokrana (jos vuokrataan huippuviikoilla), mikä kulujen jälkeen olisi noin 150 000 € netto – noin 3 % tuotto. Kuitenkin, mitä nämä luvut eivät kerro, ovat korkeat vuokrahinnat ja mahdollisuus kattaa omistuskuluja. Huippukausien aikana (uusivuosi, koulujen lomat) viikkovuokrat parhaissa chaleteissa voivat ylittää 80 000–100 000 € businessinsider.com. Myös pienemmät korkeatasoiset asunnot voivat saada useita kymmeniä tuhansia euroja viikossa huippukaudella. Jos omistaja on valmis vuokraamaan omaisuuttaan esimerkiksi 8–10 viikkoa talven aikana ja mahdollisesti muutaman viikon kesällä, hän voi kattaa huomattavan osan vuotuisista kuluista (henkilökunta, ylläpito, verot) ja jopa tehdä voittoa, samalla kun hän itse nauttii kiinteistöstä osan vuodesta. On myös huomioitava, että täyttöasteiden kysyntä on erittäin vahvaa Courchevelissä niinä viikkoina, jolloin omistajat avaavat kotinsa vuokralaisille. Alppivuokrauksen asiantuntijat raportoivat, että hyvin sijaitsevat chaletit voivat saavuttaa 70–90 % varausasteen talvikaudella (ja jopa kesällä) snowonly.com. Ympärivuotisen matkailun kasvun myötä myös heinä–elokuu tuottaa merkittäviä vuokratuloja (vaikkakin pienemmillä tuloilla kuin talvella). Näin ollen taitava omistaja voi saavuttaa lähes täyden käyttöasteen sesonkiaikana ja saada paremman efektiivisen tuoton. Joitakin kiinteistöjä hallinnoi luksusmatkanjärjestäjät tai chalet-vuokrausyritykset, jotka voivat helpottaa tätä prosessia. Sijoitusstrategiat & Mahdollisuudet: Erityisesti sijoittajille Courchevelissä on muutamia tapoja maksimoida tuotot: Remonttipelit: Kuten mainittiin, vanhemmat chalets A+-sijainneissa, jotka kaipaavat modernisointia, voivat joskus olla saatavilla pienellä suhteellisella alennuksella. Investoimalla korkeatasoiseen remonttiin (energiatehokkuuden parannukset, uudet mukavuudet) nostetaan paitsi kiinteistön arvoa merkittävästi, myös sen vuokrattavuutta. Koska sääntely suosii yhä enemmän energiatehokkaita koteja, tällaiset parannukset voivat myös suojata sijoitusta tulevaisuudessa.

Kuten mainittiin, vanhemmat chalets A+-sijainneissa, jotka kaipaavat modernisointia, voivat joskus olla saatavilla pienellä suhteellisella alennuksella. Investoimalla korkeatasoiseen remonttiin (energiatehokkuuden parannukset, uudet mukavuudet) nostetaan paitsi kiinteistön arvoa merkittävästi, myös sen vuokrattavuutta. Koska sääntely suosii yhä enemmän energiatehokkaita koteja, tällaiset parannukset voivat myös suojata sijoitusta tulevaisuudessa.





















Uudiskohteiden ALV-hyvitys: Ranska tarjoaa houkuttelevan etuuden niille, jotka hankkivat uusia rakennuskohteita matkailualueilla. Jos ostat uudiskohteen ja sitoudut vuokraamaan sen kalustettuna, hotellitasoisilla palveluilla (esim. siivous, aamiainen) useiden viikkojen ajan, olet oikeutettu saamaan 20 %:n ALV:n palautuksen kauppahinnasta freespiritalpine.com. Courchevelin tapauksessa kyseessä on merkittävä summa – käytännössä välitön oman pääoman kasvu . Monet Courchevel 1650:n uuden asunnon ostajat hyödyntävät tätä mahdollisuutta, rahoittaen ALV:n rakennusvaiheessa ja saamalla sen takaisin ostoksen jälkeen rekisteröitymällä vuokrausohjelmaan. Tämä parantaa sijoituksen tuottoa ja kassavirtaa, tehden vuokratuotosta houkuttelevamman erityisesti alkuaikoina.

Ranska tarjoaa houkuttelevan etuuden niille, jotka hankkivat uusia rakennuskohteita matkailualueilla. Jos ostat uudiskohteen ja sitoudut vuokraamaan sen kalustettuna, hotellitasoisilla palveluilla (esim. siivous, aamiainen) useiden viikkojen ajan, olet oikeutettu saamaan kauppahinnasta freespiritalpine.com. Courchevelin tapauksessa kyseessä on merkittävä summa – käytännössä . Monet Courchevel 1650:n uuden asunnon ostajat hyödyntävät tätä mahdollisuutta, rahoittaen ALV:n rakennusvaiheessa ja saamalla sen takaisin ostoksen jälkeen rekisteröitymällä vuokrausohjelmaan. Tämä parantaa sijoituksen tuottoa ja kassavirtaa, tehden vuokratuotosta houkuttelevamman erityisesti alkuaikoina.





















Yhteisomistusmallit: Jotkut sijoittajat ryhtyvät yhdessä ystävien tai perheen kanssa chaletin yhteisomistukseen (epävirallisesti tai esimerkiksi yhtiömuotoisesti), jakaen käyttöoikeuden ja kulut. Korkeiden hintojen vuoksi tämä voi olla järkevää, ja huolellisella kalenteroinnilla jokainen saa silti nauttia arvokkaista viikoista. On myös nähtävissä kehityssuuntausta osuusomistukseen tai yksityisiin jäsenkerhoihin luksushiihtokohteissa, joissa sijoittajat ostavat “osuuksia” huippuluokan chaletista (tähän kannattaa suhtautua varovaisesti ja varmistaa juridinen selkeys – kyseessä on vielä kehittyvä konsepti).

Jotkut sijoittajat ryhtyvät yhdessä ystävien tai perheen kanssa chaletin yhteisomistukseen (epävirallisesti tai esimerkiksi yhtiömuotoisesti), jakaen käyttöoikeuden ja kulut. Korkeiden hintojen vuoksi tämä voi olla järkevää, ja huolellisella kalenteroinnilla jokainen saa silti nauttia arvokkaista viikoista. On myös nähtävissä kehityssuuntausta tai yksityisiin jäsenkerhoihin luksushiihtokohteissa, joissa sijoittajat ostavat “osuuksia” huippuluokan chaletista (tähän kannattaa suhtautua varovaisesti ja varmistaa juridinen selkeys – kyseessä on vielä kehittyvä konsepti).





















Suhteellista arvoa vähemmän tunnetuissa kohteissa: Vaikka Courchevel on kallis, joskus sijoittajat harkitsevat ostamista Courchevelin reuna-alueilta (esim. Courchevel Moriond/1650, Courchevel Village/1550 tai läheinen La Tania). Nämä alueet kuuluvat samaan hiihtokeskusalueeseen ja hyötyvät Courchevelin vetovoimasta, mutta kiinteistöhinnat voivat olla selvästi alempia. Esimerkiksi satelliittikylissä Kolmen laakson alueella hinnat voivat olla 50–70 % alemmat per m² verrattuna 1850:een investropa.com investropa.com, ja niiden vuokratuotto (4 %+ nettotuotto) voikin usein ylittää tunnetuimman keskuksen tuoton snowonly.com. Vastapainona on heikompi arvonnousu ja erilainen vuokralaisten asiakaskunta, mutta “sijoitusmielessä” osa ostajista hajauttaa sekä huippukohteisiin että nousussa oleviin keskuksiin.

Vaikka Courchevel on kallis, joskus sijoittajat harkitsevat ostamista Courchevelin reuna-alueilta (esim. Courchevel Moriond/1650, Courchevel Village/1550 tai läheinen La Tania). Nämä alueet kuuluvat samaan hiihtokeskusalueeseen ja hyötyvät Courchevelin vetovoimasta, mutta kiinteistöhinnat voivat olla selvästi alempia. Esimerkiksi Kolmen laakson alueella hinnat voivat olla 50–70 % alemmat per m² verrattuna 1850:een investropa.com investropa.com, ja niiden vuokratuotto (4 %+ nettotuotto) voikin usein ylittää tunnetuimman keskuksen tuoton snowonly.com. Vastapainona on heikompi arvonnousu ja erilainen vuokralaisten asiakaskunta, mutta “sijoitusmielessä” osa ostajista hajauttaa sekä huippukohteisiin että nousussa oleviin keskuksiin.





















Yhteenvetona voidaan todeta, että Courchevel 1850:n ennustetut tuotot koostuvat maltillisesta vuokratuotosta ja vahvasta pääoman kasvusta. Vuonna 2025 ostava voi odottaa yksinumeroisen prosentin vuotuisia arvonnousuja (kertautuen jo valmiiksi erittäin korkeaan lähtöarvoon) sekä mahdollisuutta kattaa kuluja vuokratuloilla, jotka tuottavat vain muutaman prosentin mutta ovat euromääräisesti merkittäviä. Courchevel’n markkinaperusteet huomioon ottaen jo varovainenkin pidä-hallussa-vuoteen-2028-strategia todennäköisesti tuottaa huomattavan kokonaistuoton, kun omaisuuden arvonnousu ja mahdolliset vuokratuotot lasketaan yhteen. Avainasemassa on panostaa laatuun (sijainti ja varustelu), sillä arvokohteet ovat aina halutuimpia – näin varmistuu sekä hyvä likviditeetti että korkea hintataso myyntihetkellä. Markkinan luottamuksen osoituksena: asiantuntija-analyysit kuvailevat Alppien kiinteistötrendin olevan “kiistattomasti nousussa” ja korostavat, että Courchevel’n kaltaisten kohteiden takana on jatkossakin poikkeuksellisen vahvat perustekijät investropa.com investropa.com. Kiinteistöalaan vaikuttavat säädökset ja hallituksen politiikka Energiatehokkuuslait (“Loi Climat”): Merkittävä politiikkamuutos, joka vaikuttaa Ranskan kiinteistöihin, on vaiheittainen vuokrauskiellon käyttöönotto huonosti energiatehokkaille asunnoille. Vuodesta 2025 alkaen energialuokkaan “G” kuuluvia asuntoja ei voi lain mukaan enää vuokrata Ranskassa mansion-properties.com. Vuoteen 2028 mennessä kielto laajenee “F”-luokiteltuihin kohteisiin, ja myöhemmin “E”-luokkaan vuonna 2034. Alppilomakohteissa monet perinteiset, vuosikymmeniä sitten rakennetut alppimajat voivat kuulua näihin matalamman energiatehokkuuden luokkiin (esim. yksilasisten ikkunoiden, riittämättömän eristyksen, vanhojen lämmitysjärjestelmien vuoksi). Courchevelin omistajille tästä on tullut ajankohtainen ongelma: vuokratulon säilyttämiseksi kiinteistöjen on täytettävä energiatehokkuusvaatimukset. Näemme jo nyt “laadun etsintää”, jossa ostajat keskittyvät uudempiin, hyvin eristettyihin alppimajoihin tai moderneilla lämmityksillä ja eristyksillä varustettuihin kohteisiin investropa.com investropa.com. Vanhoissa ja huonosti luokitelluissa alppimajoissa muodostuu kaksijakoiset markkinat: ne joko myydään alennuksella tai eivät ollenkaan, tai omistajat panostavat parannuksiin (aurinkopaneelit, lämpöpumput, parempi eristys) energialuokituksen nostamiseksi. Nämä säädökset ovat hieman yllättäen tukeneet korkealaatuisten kiinteistöjen hintakehitystä – sillä vaatimukset täyttävät A/B-luokan asunnot ovat entistä arvostetumpia ja halutumpia investropa.com investropa.com. Courchevel 1850:ssä monissa luksusmökissä on jo tehty remontteja, kuten asennettu kolminkertaiset ikkunat, maalämpö jne., jotta asunnot voidaan pitää vuokrakäytössä. Kokonaisuudessaan tämä politiikka ohjaa markkinoita kohti kestävyyttä, mikä pitkällä aikavälillä parantaa asuntokantaa ja vastaa monien ostajien henkilökohtaisia arvoja (monet varakkaat ostajat arvostavat ympäristöystävällisiä ratkaisuja luksusstandardin osana). Lyhytaikaisten vuokrausten sääntely: Matkailusta tunnetut alueet Ranskassa tasapainottelevat tuottoisten lyhytaikaisvuokrien ja paikallisyhteisöjen tarpeiden välillä. Joissain alppikaupungeissa (erityisesti suuremmissa, kuten Chamonix) paikallisviranomaiset ovat rajoittaneet turistivuokrausten määrää tai vaatineet erityisiä lupia niiden harjoittamiseen dmproperties.com investropa.com. Chamonix on esimerkiksi ottanut käyttöön kiintiöitä lomavuokrauksille tietyillä alueilla, jotta paikallisille asukkaille ja kausityöntekijöille vapautuisi asuntoja. Vaikka Courchevel’n pienempi koko ja omistautunut lomakeskusluonne tarkoittavat, ettei siellä ole vielä asetettu tiukkoja rajoituksia (talous perustuu vuokraukseen), ei se ole sääntelyn ulottumattomissa. Courchevel’ssa omistajien täytyy rekisteröidä asuntonsa lyhytaikaisvuokrausta varten ja maksaa turistiveroa. Jos tulevaisuudessa säädettäisiin uusia sääntöjä – esimerkiksi rajoitettaisiin viikkoja, joita asuntoa saa vuokrata, tai vaadittaisiin, että kiinteistö on pääasuinpaikka rajoittamattomaan vuokraukseen – se voisi muuttaa sijoituslaskelmia. Courchevel 1850:n profiili (pääosin ylelliset kakkosasunnot ja matkailuinfrastruktuuri) huomioiden, tällaiset politiikat olisivat kuitenkin todennäköisesti maltillisia. Erityisesti rajoittamalla vuokra-asuntojen määrää Chamonixin kaltaisilla paikkakunnilla, nämä kaupungit lisäävät kysyntää (ja korkeampia hintoja) niihin kohteisiin, jotka ovat saatavilla investropa.com investropa.com. Samanlainen ilmiö voisi tapahtua myös Courchevel’ssa: jos vuokrauksia joskus rajoitettaisiin, jäljelle jääville eksklusiivisille kohteille voisi olla entistä suurempi kysyntä varakkaiden turistien keskuudessa. Kyseessä on seurattava aihe, mutta vuoden 2025 osalta Courchevel on edelleen hyvin vuokrausystävällinen markkina, eikä paikallisia erityiskieltoja lomavuokrauksille ole (kansallisia lakeja lukuun ottamatta). Verot kakkosasunnoista: Ranskan hallitus ja paikalliset kunnat ovat ottaneet käyttöön veroja, jotka kohdistuvat kakkosasunnon omistajiin – mukaan lukien monet Courchevelin kiinteistönomistajat. Näihin toimiin kuuluu korkeammat asuntovakuutusveron lisämaksut alueilla, jotka on virallisesti määritelty paikallisten asuntopulasta kärsiviksi alueiksi (zones tendues). Courchevelin Savoien departementti on sallinut toisinaan jopa 60 %:n lisämaksun kakkosasuntotilanteissa. Lisäksi joissakin suosituissa lomakohteissa on tyhjillään olevan asunnon vero, jolla pyritään estämään asuntojen käyttämättömyyttä. Käytännössä monen miljoonan euron arvoisen chalet’n kohdalla nämä paikalliset verot ovat melko vähäisiä (muutamia tuhansia euroja vuodessa lisää), eivätkä ole estäneet varakkaita ostajia investropa.com. Ranskan kansallinen verojärjestelmä tarjoaa sijoittajaystävällisiä puolia: ei ole yleistä ”ulkomaisen ostajan veroa”, ja Ranska muutti vuonna 2018 varallisuusveronsa koskemaan vain kiinteistöjä (IFI – Impôt sur la Fortune Immobilière), ja sitä sovelletaan yli 1,3 miljoonan euron nettokiinteistöomaisuudelle progressiivisella asteikolla noin 1,5 %:iin asti. Monet ulkomaiset ostajat yksinkertaisesti huomioivat tämän osana ranskalaisen kiinteistön omistamisen kustannuksia. Vuokratuloista ulkomaiset omistajat maksavat Ranskan tuloveroa (kaksoisverotuksen estävä sopimus), mutta voivat vähentää kuluja, ja houkuttelevat järjestelyt kuten LMNP (kalustetun vuokrauksen status) tarjoavat edullisen verokohtelun. Lisäksi vuokraustoimintaan on verohuojennuksia: kalustettujen asuntojen vuokratulot voi usein vähentää poistojen ja kulujen avulla, jolloin tehokkaasti hallinnoidun chalet’n verotettava tulo voi olla jopa hyvin matala. Uudisrakennuksissa tärkeä kannustin on jo mainittu – arvonlisävero (20 %) voidaan palauttaa, jos kiinteistö vuokrataan palveluilla varustettuna, mikä kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa merkittävästi freespiritalpine.com. Lisäksi on tarjolla verohyvityksiä ja avustuksia ekologisiin remontteihin (osana Ranskan vihreitä aloitteita). Kaiken kaikkiaan Ranskan sääntely-ympäristöä pidetään vakaana ja melko läpinäkyvänä mansion-properties.com. Sijoittajat hyötyvät vahvasta oikeusturvasta (omistusoikeudet ovat hyvin suojattuja) mansion-properties.com ja Ranskan pyrkimys kohti kestäviä vuokra-asuntoja todennäköisesti parantaa vaatimusten mukaisesti hoidettujen kiinteistöjen pitkän aikavälin arvoa. Tiukat suunnittelu- ja rakennusmääräykset: Courchevel 1850:n kehitystä ohjaavat tiukat kaavamääräykset, joiden tavoitteena on säilyttää vuoristoympäristö ja lomakohteen eksklusiivinen luonne. Loi Montagne (Vuoristolaki) ja paikalliset asemakaavat rajoittavat laajamittaista rakentamista, erityisesti tietyn korkeuden yläpuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uusia rakennuslupia on vähän – painopiste on olemassa olevien rakennusten kunnostamisessa sen sijaan, että levittäydyttäisiin koskemattomille alueille investropa.com. Korkeuserajoitukset takaavat, että alppimökit pysyvät inhimillisen mittakaavan mukaisina (täällä ei ole korkeita kerrostaloja), ja arkkitehtuuriohjeistukset säilyttävät klassisen chalet-tyylin. Lisäksi uusien loma-asuntojen rakentaminen Alpeille edellyttää usein jonkin yhteisölle hyödyllisen asian toteuttamista, kuten pysäköintipaikkojen luomista tai kausityöntekijöiden paikallisen asumisen tukemista vastapainoksi. Nämä periaatteet tehokkaasti lukitsevat Courchevelin kiinteistöjen niukkuuden. Omistajille tämä on hyvä asia, sillä se estää liikarakentamista, joka muutoin voisi laimentaa kiinteistöjen arvoa tai lomakeskuksen viehätystä. Toisaalta remontit voivat olla kalliita ja aikaa vieviä lupaprosessien vuoksi – mutta useimmat luksusostajat hyväksyvät tämän osana oman paratiisipalan omistamista. Huomionarvoista on, että Sveitsissä säännöt ovat vielä tiukemmat (esimerkiksi Lex Weber -katto toissijaisille asunnoille), kun taas Ranskassa kehittäminen on edelleen sallittua, joskin hallitusti. Courchevelin kunnan on tasapainoteltava ympäristövastuullisuuden (lumivyöryriskit, liikenne, vesivarannot) ja maailmanluokan kohteen statuksen välillä. Viimeaikaiset infrastruktuuriparannukset (kuten uudet hissit) sisältävät yleensä ympäristöarvioinnit, ja mahdollisuuksien mukaan kehitetään tai päivitetään olemassa olevia tiloja sen sijaan, että avattaisiin uutta maata. Yhteenvetona voidaan todeta, että Courchevelin kiinteistönomistajien sääntely-ympäristö vuonna 2025 painottaa laatua ja vaatimustenmukaisuutta: energiatehokkaita asuntoja, vastuullista vuokraamista ja kontrolloitua rakentamista. Nämä toimenpiteet, vaikka ne lisäävätkin omistajien velvollisuuksia, pyrkivät lisäämään Courchevelin kiinteistöjen pitkän aikavälin arvoa ja eksklusiivisuutta. Ostajia kehotetaan varmistamaan, että harkittava kiinteistö joko täyttää uudet vaatimukset tai on realistisesti päivitettävissä – sekä käyttämään paikallisia asiantuntijoita apuna vero-optimoinnissa ja vuokrasääntöjen tulkinnassa. On tärkeää huomata, että Ranska ottaa vierasmaalaiset ostajat avosylin vastaan (ei kansallisuusrajoituksia kiinteistön omistuksessa), mikä pitää Courchevelin ostajakannan laajana Euroopasta Amerikkaan ja Aasiaan. Kausivaihtelut ja niiden vaikutus hintoihin & saatavuuteen Talven huippusesonki (korkea sesonki): Courchevel 1850 on pohjimmiltaan hiihtokeskus, ja talvi on aika, jolloin kylä todella herää eloon – tällä on suora vaikutus kiinteistöjen käyttöön ja hinnoitteluun. Joulukuun–huhtikuun aika on huippusesonkia, ja joulu/uutena vuotena sekä helmikuu (koululomat) ovat ehdottomia korkeimpia sesonkeja. Näinä aikoina majoituskysyntä kohoaa pilviin. Mökinomistajat, jotka vuokraavat kiinteistöjään, tienaavat usein suurimman osan vuotuisista vuokratuloistaan vain 2–3 lomaviikossa. Tämän seurauksena vuokrat ovat talvella erittäin korkeita (esim. 50 000 €+ viikolta luksustason 4-makuuhuoneen chalet’sta on normaalitasoa uudenvuoden viikolla). Myyntiaktiivisuus voi myös kasvaa talvella, sillä varakkaat vierailijat saattavat päättää haluavansa palan Courchevelin elämää koettuaan elämäntyylin. Ei ole harvinaista, että äkillisiä kiinteistön esittelyjä järjestetään huippusesongin aikana ihastuneiden vuokralaisten aloitteesta. Toisaalta myytävänä oleva tarjonta on yleensä pienintä talvella – monet omistajat lykkäävät myyntiin laittoa kevääseen/kesään, jotta eivät häiritsisi tuottoisia talvivuokrauksia tai omaa lomailuaan. Siksi talvi on aikaa, jolloin ostajat kokevat tuotteen (keskuksen ja usein myös kiinteistön vuokralaisina), mutta varsinaiset kaupat solmitaan usein välisesonkeina. Kevät ja syksy (matala sesonki): Huhtikuun lopulla hiihtohissit sulkeutuvat ja Courchevel siirtyy hiljaiseen vaiheeseen. Kevään sulaminen ja välikausi (toukokuu, kesäkuu) tarkoittavat, että monet kaupat ja ravintolat ovat kiinni. Samoin lyhyen kesän jälkeen syksy (syyskuun lopusta marraskuulle) on poissa sesongista ja matkailijoita on vähän. Näinä aikoina lomakeskus on perinteisesti ollut hiljaiseloa – mökinomistajat tekevät remontteja tai parannuksia, henkilökunta pitää taukoja ja kylä latautuu. Markkinoiden näkökulmasta sesongin ulkopuolella myytävänä olevien kiinteistöjen määrä on yleensä suurimmillaan ja ostajilla saattaa olla hieman enemmän neuvotteluvaraa. Myyjät, jotka laittavat asuntonsa myyntiin sesongin ulkopuolella, tietävät, että ostajia on vähemmän; jos he ovat motivoituneita, hinnoittelu voi olla hieman kilpailukykyisempää. Koska Courchevelin omistajat eivät kuitenkaan yleensä ole rahapulassa, ei kannata odottaa suuria kausialennuksia – markkina ei käyttäydy kuten kausiluonteiset vuokrat, joissa hinnat heilahtelevat jyrkästi. Kiinteistöjen hinnat eivät laske kesällä/sesongin ulkopuolella; korkeintaan neuvotteluvaraa on enemmän tai kaupat voi tehdä ilman kilpailevia tarjouksia. Jotkut ovelat ostajat ajoittavat etsintänsä kevääseen: suuren hiihtosesongin jälkeen jotkut saattavat harkita myyntiä (erityisesti jos kiinteistöä ei vuokrattu tai käytetty odotetusti). Myös kiinteistönvälitystoimistoilla on enemmän aikaa palvella asiakkaita sesongin ulkopuolella, mikä voi antaa ostajille enemmän huomiota ja mahdollisuuden paneutua rauhassa valintaan. Kesäkausi (toissijainen sesonki): Kesä (heinä–elokuu) Courchevelissä on kasvattanut merkittävästi suosiotaan, kun Alpit markkinoivat itseään ympärivuotisena kohteena. Vaikka kesä ei ole yhtä vilkas kuin talvi, sitä ei enää sivuuteta. Perheet ja ulkoilun harrastajat tulevat vaeltamaan, maastopyöräilemään, polkujuoksemaan, pelaamaan golfia (lähistöllä) sekä nauttimaan alppirentoutumisesta. Ilmasto on miellyttävä (lämpimät päivät, viileät yöt) ja maisemat ovat upeita, mikä tekee Courchevelistä ylellisen vuoristokohteen myös kesällä. Tämä trendi näkyy muun muassa siinä, että vuokratulot kesällä ovat nyt merkittäviä, sillä monet chalet’t ja huoneistot vuokrataan viikoittain matkailijoille Euroopasta, Lähi-idästä (jotka usein etsivät viileämpiä lomakohteita kesällä) ja muualta. Parhaiden kohteiden käyttöasteet voivat huippukesällä olla yli 70 % snowonly.com. Vuokratasot ovat talvea alempia mutta silti kannattavia – esimerkiksi talvella 50 000 €/viikko maksava chalet voi vuokrata elokuussa hintaan 15 000–20 000 €/viikko. Omistajille tämä tarkoittaa, ettei kiinteistö seiso käyttämättömänä kahdeksaa kuukautta vuodessa, vaan sitä voi hyödyntää ja tuottoa saada useammassa sesongissa. Kulttuurisesti Courchevelin imago laajenee ympärivuotiseksi kohteeksi, samoin kuin Megève tai Chamonix ovat olleet jo pitkään. Infrastruktuuri, kuten kesällä toimivat hiihtohissit (vaeltajille/pyöräilijöille), sekä tapahtumat, kuten musiikki- ja ilotulitukset, houkuttelevat kävijöitä. Itse asiassa Alpeilla lomaresortit ovat raportoineet suurista vierailijamäärän kasvusta kesällä – Chamonixissa kesälippujen myynti nousi 46 % kahdessa vuodessa dmproperties.com ja myös Courchevelin omat kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti. Tämä ympärivuotinen vetovoima tukee kiinteistöjen arvoja, koska omistajat näkevät sijoituksissaan enemmän hyötyjä ja mahdollisuuksia tuloihin. Se myös tasaa sesonkien kausiluonteisuutta, minkä ansiosta kylä pysyy elinvoimaisena vuoden ympäri. Vaikutus tarjontaan: Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa siihen, milloin kiinteistöjä tulee myyntiin. Monet myyjät mieluummin listaavat kohteensa myyntiin myöhäistalvella tai keväällä (nautittuaan vielä viimeisestä kaudesta tai houkutellakseen kevätvierailijoita), jotta kaupat voidaan saada päätökseen kesän aikana ennen seuraavaa talvea. Vastaavasti uudet rakennuskohteet tähtäävät usein syksyn valmistumiseen, jotta ostajat pääsevät käyttämään uusiin asuntoihinsa jo talvikaudella. Tämä tarkoittaa, että syksyisin nähdään paljon kauppojen päättämisiä ja omistajien vaihtoja (itse asiassa Alpeilla notaaritoimistot ovat kiireisiä loka–marraskuussa, jotta ostajat saavat avaimet jouluun mennessä). Vuokrauksessa omistajien on päätettävä jo varhain syksyllä, vuokraavatko he huipposesongit vai käyttävätkö ne itse, sillä vuokravälittäjät alkavat markkinoida talvikauden chalet’ita jo syyskuusta alkaen tulevalle kaudelle. Hinnoittelun dynamiikka: Voisi olettaa, että ostaminen talvella on kalliimpaa kysynnän vuoksi – mutta kiinteistöalalla hinnoittelu on Courchevelissa melko tasaista läpi vuoden (toisin kuin hotelleissa, asuntojen hinnat eivät kaksinkertaistu talvella). Kuitenkin kiinteistön koettu arvo voi olla korkeimmillaan talvella: hiihtomökki näyttää houkuttelevimmalta lumisessa maisemassa ja vilkkaassa ympäristössä. Tämä johtaa joskus siihen, että talvella tehdään nopeampia kauppoja pyyntihintaan, kun taas sama kiinteistö esiteltynä hiljaisena sesongin ulkopuolella voi houkutella tarjouksia tinkivammalla otteella. Toisin sanoen, talveen liittyvää ”tunnepohjaista ostamista” voi esiintyä – ostaja rakastuu paikkaan parhaimmillaan ja maksaa täyden hinnan. Toisaalta tarkka sijoittaja saattaa haluta tarkastaa kiinteistön kesällä, tarkastellakseen mahdollisia ongelmia, jotka talven lumi peittää (kattokunto, tontin rajat yms.), ja neuvotella rauhallisemmassa ilmapiirissä. Käyttäjätrendit – pidemmät oleskelut: Toinen kausittain muuttuva ilmiö on, että omistajat (ja vuokraajat) viettävät Courchevelissa pidempiä jaksoja kuin aiemmin. Etätyön yleistyminen on johtanut siihen, että jotkut omistajat saapuvat nyt useiksi kuukausiksi – esim. joulukuusta helmikuuhun yhtäjaksoisesti – yhden lomaviikon sijaan. He saattavat tehdä töitä mökistään viikolla ja lasketella tauoilla, kohdellen paikkaa toisena kotinaan. Samoin osa viettää kesällä kokonaisen kuukauden kaupungista paeten. Tämä trendi hämärtää sesonkirajoja ja kasvattaa kysyntää mukavammille, kodinomaisille ominaisuuksille (kotityöpisteet, luotettava netti jne., joissa Courchevel on kehittynyt kuituyhteyksien ansiosta). Tämä vahvistaa käsitystä, että Courchevel ei ole pelkkä ohimenevä hiihtokeskus, vaan ympärivuotinen alppielämän kohde. Yhteenvetona voidaan todeta, että Courchevelin kausiluonteisuus tuo markkinoille syklistä rytmiä, jolloin talvi hallitsee sekä käyttöä että tunnelmaa, mutta kesän merkitys kasvaa. Vaikka kiinteistöhinnat eivät heittele vuodenaikojen mukaan, kauppojen ajoitus, käyttöaste ja tarjonnan määrä ovat vahvasti kausiluonteisia. Tarkka sijoittaja rytmittääkin strategiansa tämän kalenterin mukaan: ehkä ostaa keväällä, remontoi sesongin ulkopuolella ja hyödyntää vuokratuloja sesongin huipulla. Pyrkimys tasata matkailusesonkia (talvi ja kesä) tasoittaa vähitellen pelikenttää, mikä lopulta tekee kiinteistösijoituksesta arvokkaamman, koska se on tuottava suuremman osan vuodesta ja osa yhteisöä, joka ei hiljene puoleksi vuodeksi. Infrastruktuurikehitys ja matkailun kasvu Hiihtoinfrastruktuurin parannukset: Courchevel ja Trois Vallées investoivat jatkuvasti hiihtoinfrastruktuuriinsa, sillä he ymmärtävät, että moderni ja tehokas hiihtokokemus on ratkaisevan tärkeää kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi ja varakkaiden vieraiden houkuttelemiseksi. Viimeaikainen kohokohta on täysin uusittu Saulire-köysirata, joka avautuu uudelleen talvelle 2024/25 uusilla panoraamakabineilla ja ylellisellä mukavuudella seecourchevel.com. Saulire on tunnettu hissi (kuljettaen hiihtäjiä 2 700 metrin korkeuteen Mont Blancin näkymillä), ja sen uudistus korostaa lomakeskuksen sitoutumista huippuluokan palveluihin. Lisäksi 1850-alueen aloittelijarinteillä nähtiin parannuksia, kuten uusia katettuja mattohissejä (liukuhihnahissit), jotka korvaavat vanhat tarjoten suojaisan ja mukavan nousun lapsille ja aloittelijoille seecourchevel.com. Viime vuosien aikana Courchevel on myös laajentanut lumetusjärjestelmiään taatakseen hiihtokelpoiset rinteet aikaisesta joulukuusta myöhäiseen huhtikuuhun, jopa heikkoina lumivuosina. Esimerkiksi ennen vuoden 2023 alppihiihdon maailmanmestaruuskisoja (Courchevel-Méribelissä) miljoonia investoitiin rinteiden valmisteluihin, uusiin rinteenkunnostajiin ja lumitykkeihin, jotta maailmanluokan olosuhteet varmistettaisiin. Yhteydet hiihtoalueella ovat edelleen vertaansa vailla: Courchevel on saumattomasti yhteydessä Méribeliin ja Val Thorensiin, ja viimeaikaiset hankkeet, kuten vuoden 2021 Orelle-Cime Caron -köysirata (”neljännessä laaksossa”), ovat entisestään vakiinnuttaneet 3 Valléesin yhdeksi valtavaksi leikkikentäksi snowonly.com. Kiinteistönomistajille nämä parannukset merkitsevät johdonmukaista hiihtolaatua ja parempia vieraskokemuksia, jotka puolestaan pitävät vuokrakysynnän korkealla ja oikeuttavat korkeat kiinteistöhinnat. Ylelliset mukavuudet & laajentuminen: Vuoristolla tehtävät parannukset kulkevat käsi kädessä lomakylien kehityksen kanssa. Courchevel 1850:llä on jo nyt yksi maailman suurimmista 5 tähden hotellien keskittymistä (paitsi suurissa kaupungeissa) businessinsider.com. Tämä sisältää kuuluisat hotellit kuten Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée ja muita, jotka hemmottelevat vieraita ja nostavat lomakohteen profiilia. Vaikuttavaa on myös se, että Courchevelissa (kaikilla tasoilla) on 7 Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa, eniten Alpeilla businessinsider.com, mikä vahvistaa sen asemaa kulinaarisena kohteena. Suuntaus on kohti kokemuksellista luksusta: uudet hankkeet yhdistävät majoituksen luksusostoskeskuksiin, yksityisklubeihin ja hyvinvointikeskuksiin. Huomionarvoinen kehitys on tuleva Maya Collection hotel, erittäin ylellinen hotelli, jonka on määrä avautua Courcheveliin joulukuussa 2025 voguebusiness.com. Samoin Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Monacon loistokkaiden kasinoiden ja hotellien takana oleva yritys) on mukana Courchevelissa ja suunnittelee luksusmökkejä ja majoitusprojekteja vuoteen 2026 mennessä voguebusiness.com. Nämä hankkeet osoittavat, että sijoittajat panostavat voimakkaasti Courchevelin matkailuinfrastruktuuriin odottaen kysynnän jatkuvan vahvana. Lomakeskus valmistautuu myös juhlimaan 80-vuotisjuhlaansa kaudella 2026/27, todennäköisesti avaten joitakin näistä uusista kohteista ja isännöiden korkean profiilin tapahtumia voguebusiness.com. Kiinteistönomistajille tunnettujen luksusoperaattoreiden tulo on etu: se laajentaa lomakeskuksen vetovoimaa (houkutellen uusia, varakkaita vieraita, joista voi tulla itsekin ostajia) ja uudistaa Courchevelin mainetta. Sellaisten brändien kuin Louis Vuitton, Dior, Cartier jne. läsnäolo Courchevelin ostosalueella (kaikilla heillä on butiikkinsa siellä) vahvistaa kosmopoliittista tunnelmaa voguebusiness.com. Liikenne ja saavutettavuus: Courchevelin saavutettavuus on aina ollut osa sen luksusvetovoimaa. Hiihtokeskuksella on poikkeuksellisesti yksityinen altiportti (lentokenttä) aivan 1850:n yläpuolella, yksi Euroopan korkeimmista, mikä mahdollistaa pienten yksityissuihkukoneiden ja helikoptereiden laskeutumisen kirjaimellisesti rinteeseen businessinsider.com. Tämä tarkoittaa, että VIP-vieraat voivat lentää suoraan Pariisista tai Genevestä Courcheveliin ja välttää monta tuntia automatkaa. Altiportti, joka on kuuluisa lyhyestä ylämäkiradastaan, toimii myös talvella turistinähtävyytenä (hiihtäjät pysähtyvät katsomaan, kun lentokoneet nousevat ja laskeutuvat) businessinsider.com. Laajemman liikenneinfrastruktuurin osalta alueella tapahtuu suuria kehityshankkeita: rakenteilla oleva Lyon-Torino nopeajunarata (osa tästä sisältää asemankin Saint-Jean-de-Mauriennessa, noin 45 minuutin ajomatkan päässä Courchevelista) valmistuu vuosikymmenen loppupuolella snowonly.com. Kun rata on valmis, matka-aika Pariisista Ranskan Alpeille lyhenee huomattavasti – mikä saattaa tuoda lisää viikonloppumatkailijoita. Kuvittele, että Moûtiersiin (Courchevelin laakson kaupunki) pääsee junalla Pariisista vain noin 4 tunnissa; tämä voisi tehdä Courchevelista saavutettavamman entistä laajemmalle eurooppalaiselle yleisölle, myös niille, jotka eivät halua lentää. Lisäksi paikallisia tieparannuksia (reittiin Moûtiersista Courcheveliinsa on panostettu ja tunneleita parannettu vuosien varrella) tehdään jatkuvasti turvallisuuden ja ruuhkien vähentämiseksi vilkkaimpina viikkoina. Kaiken kaikkiaan nämä parannukset vahvistavat Courchevelin vetovoimaa kätevänä luksuskohteena, huolimatta sen syrjäisestä vuoristosijainnista. Kestävyys & Ympäristö: Tunnistaen ilmastonmuutoksen ja nousevien energiakustannusten kaksinaisen uhan, Courchevelin viranomaiset ja hissioperaattorit ovat ottaneet käyttöön kestävyysparannuksia. Societé des 3 Vallées (S3V), joka pyörittää hiihtohissejä, käyttää nyt 100 % hisseistä uusiutuvalla energialla (vesivoima ja aurinkoenergia) seecourchevel.com. Vuonna 2024 he asensivat aurinkopaneelit Ariondaz-gondoliasemalle Courchevel Moriondiin tuottamaan sähköä paikan päällä – määrä riittää pyörittämään tuolihissiä aurinkoenergialla seecourchevel.com. He ovat myös investoineet energiatehokkaisiin, GPS-ohjattuihin rinnemuokkaajiin, jotka optimoivat reitit ja vähentävät polttoaineen kulutusta seecourchevel.com. Uudisrakentamisessa noudatetaan nyt tiukempia eristysvaatimuksia ja rakennuksiin sisältyy usein geo- tai aurinkolämmitys, esimerkiksi uima-altaisiin. Lomakeskuksen viranomaiset ovat ottaneet käyttöön toimenpiteitä, kuten tukeneet vanhempien rakennusten energiatehokkuusremontteja. Myös pienemmät säännöt, kuten talvirenkaiden vaatiminen ajoneuvoihin lailla turvallisuuden vuoksi sesongin aikana seecourchevel.com, osoittavat kestävän kehityksen ja turvallisuuden priorisointia. Nämä toimet takaavat, että Courchevel säilyy elinvoimaisena hiihtoalueena pitkällä tähtäimellä (vaimentaa ilmastovaikutuksia) ja niistä on tullut houkutin ympäristötietoisille sijoittajille. Lisäksi, kun varakkaat asiakkaat ovat yhä tietoisempia ympäristövastuusta, ”vihreä” lomakeskus lisää vetovoimaa. Kaikki nämä lisäävät aineetonta arvoa kiinteistöihin: hyvin johdettu, kestävä lomakeskus säilyttää asemansa (ja siten kiinteistökysynnän) pitkälle tulevaisuuteen. Tapahtumat ja kansainvälinen profiili: Courchevelin tähti oli täysin esillä FIS:n alppihiihdon maailmanmestaruuskisoissa helmikuussa 2023, jotka järjestettiin yhteistyössä Méribelin kanssa. Lomakeskus sai kansainvälistä medianäkyvyyttä ja käytti tilaisuutta esitelläkseen palveluitaan (mukaan lukien uusi maalistadion ja uudistetut hissit). Onnistunut tapahtuma osoitti Courchevelin kyvyn järjestää suuria tapahtumia, mikä lupaa hyvää tulevaisuuden suunnitelmille, kuten olympialaisille. Itse asiassa Ranskan Alpit (mukaan lukien Courchevel) ovat vahvoja ehdokkaita vuoden 2030 talviolympialaisten isännäksi, ja monet odottavat, että ne saavat järjestelyoikeudet voguebusiness.com voguebusiness.com. Tämä mahdollisuus on jo nopeuttanut tiettyjä hankkeita – esimerkiksi on suunnitteilla Courchevel 1850:n ”snow frontin” ja Chenus-hissiaseman uudistaminen, jotta ydinalue modernisoidaan mahdollisia olympialaisia silmällä pitäen voguebusiness.com. Mikäli olympialaiset vahvistetaan, odotettavissa on pienimuotoinen infrastruktuurin investointibuumi: parempia teitä, mahdollisesti laajennettua majoitustilaa (tosin Courchevelissa ehkä väliaikaisia ratkaisuja, sillä pysyvää rakentamista on rajoitettu), sekä yleistä alueen ehostusta. Vaikka Courchevel ei olisi virallinen kisapaikka, se tulee väistämättä majoittamaan arvovieraita tai joukkueita harjoittelua varten (näin on ollut aiemmissakin olympialaisissa), ja matkailun kokonaiskasvu on merkittävä. Lisäksi 80-vuotisjuhlallisuuksiin vuosina 2026/27 liittyy todennäköisesti erikoistapahtumia, mahdollisesti uusien museoiden tai kulttuurikohteiden avajaisia juhlistamaan Courchevelin edelläkävijän roolia varta vasten rakennetun hiihtokeskuksen perustajana (vuonna 1946). Tällaiset kulttuuripanostukset lisäävät kerroksia alueen vetovoimaan pelkän laskettelun lisäksi. 