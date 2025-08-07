Dohan kiinteistöbuumi 2025: Ennätystasoiset myynnit, 9 % tuotot ja megahankkeet muovaavat tulevaisuutta

Markkinakatsaus 2025

Dohan kiinteistömarkkinat vuonna 2025 kokevat vahvan elpymisen ja uudistunutta sijoittajaluottamusta. Useiden vuosien vaisun kehityksen jälkeen kiinteistöjen arvot ovat vakiintuneet ja jopa alkaneet nousta uudelleen. Huhtikuussa 2025 Qatarin kiinteistöjen yleinen hintaindeksi nousi 12,44 % vuoden takaisesta, mikä on jyrkkä käänne -6,86 %:n laskusta, joka kirjattiin huhtikuussa 2024 globalpropertyguide.com. Neljännesvuositasolla vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä hinnat pysyivät vakaina – ValuStrat Price Index oli 96,5 pistettä (perustaso Q1 2021=100) asuinrakennusten arvoissa, muuttumattomana sekä edelliseen neljännekseen että vuotta aiempaan verrattuna medium.com arabianbusiness.com. Tämä vakaus yhdessä kauppamäärien kasvun kanssa viittaa siihen, että markkinat ovat pohjanneet pandemia-ajan ja saarron aiheuttamasta laskusuhdanteesta vuosina 2016–2020 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Talouden perusteet tukevat tätä elpymistä. Qatarin talouden ennustetaan kasvavan noin 5 % vuonna 2025, ja inflaation olevan vain noin 1 %, mitä tukevat korkeat maakaasutulot omniacapitalgroup.com. Valtiontalous on terveellä pohjalla (21 %:n ylijäämä BKT:sta vuonna 2023) ja luottoluokitukset vahvat (Fitchin ’AA’) omniacapitalgroup.com. Massiiviset julkiset investoinnit – arviolta 200–330 miljardia dollaria Qatar National Vision 2030 -ohjelman puitteissa – ovat virranneet infrastruktuuriin ja uusiin kaupunkikehityshankkeisiin omniacapitalgroup.com arabianbusiness.com. Nämä hankkeet, 36 miljardin dollarin Doha Metrosta 16 miljardin dollarin Hamad International Airportin laajennukseen, parantavat yhteyksiä ja logistiikkaa arabianbusiness.com, lisäten kiinteistöjen pitkän aikavälin houkuttelevuutta. Hallituksen kolmas kansallinen kehitysstrategia (2024–2030) tähtää nimenomaan talouden monipuolistamiseen ja ulkomaisten investointien houkuttelemiseen, myös kiinteistöalalle arabianbusiness.com. Kaiken kaikkiaan Qatarin vakaa kasvu, infrastruktuurin kehittäminen ja sijoittajaystävällinen politiikka ovat luoneet vankan perustan kiinteistömarkkinoiden vuodelle 2025.

Tärkeää on, että transaktiotoiminta on kasvanut. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä asuntokauppojen määrä nousi 13,2 % Q4 2024:stä (ja vaikuttavat 67 % vuoden takaiseen verrattuna), mikä heijastaa kysynnän elpymistä arabianbusiness.com. Asuntokauppojen mediaanihinta oli noin 2,7 miljoonaa QAR (~740 000 $), nousua 3,8 % edelliseen neljännekseen verrattuna (vaikkakin hieman alempi kuin vuosi sitten) arabianbusiness.com. Suuren kysynnän alueet, kuten The Pearl ja Al Qassar, johtivat nousua – Q1:n myyntiarvot näillä huippualueilla kasvoivat yli 50 % edelliseen neljännekseen verrattuna consultancy-me.com. Samaan aikaan myös asuntolainojen myöntäminen on elpymässä: Q1 2025 asuntolainatransaktioiden määrä oli 37 % korkeampi kuin vuotta aiemmin medium.com, kun pankit ja ostajat sopeutuvat vakaaseen korkotasoon (Yhdysvaltain keskuspankki piti korot ~4,25–4,5 % maaliskuussa 2025) medium.com. Lyhyesti sanottuna, vuoden 2025 markkina on selvästi aktiivisempi kuin edellisinä vuosina, kun sekä paikalliset loppukäyttäjät että ulkomaiset sijoittajat lisäävät kysyntää parantuvien talous- ja rahoitusolosuhteiden myötä.

Asuntomarkkinat

Asuntojen hinnat Dohassa ovat suurelta osin vakiintuneet vuonna 2025, epävakaan jakson jälkeen. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä keskimääräinen pyyntihinta asunnolle Qatarissa on noin QAR 10 420 per neliömetri (~2 860 $/neliömetri), kun taas huviloiden keskihinta on noin QAR 5 500 per neliömetri consultancy-me.com. Nämä arvot ovat pysyneet ennallaan sekä neljännesvuosi- että vuositasolla medium.com consultancy-me.com, mikä viittaa hintojen tasaantumiseen vuosien 2016–2020 korjausten jälkeen. Keskeisillä alueilla on havaittavissa maltillista kasvua: esimerkiksi The Pearl Islandilla – Dohan lippulaivaluodolla – asuntojen myyntihinnat ovat noin QAR 10 620 per neliömetri, nousua 1,6 % vuodessa medium.com arabianbusiness.com. Lusail Cityn uusien asuntojen keskihinta on noin QAR 10 175 per neliömetri, käytännössä muuttumaton vuoden aikana medium.com, kun taas West Bay Lagoonilla (huviloiden korkeatasoinen ranta-alue) asuntojen hinnat ovat noin QAR 9 600 per neliömetri (vakaa neljänneksittäin) medium.com. Huviloiden hinnat Dohassa ovat samoin vakaat – tyypillinen huvila on ~QAR 5 500 per neliömetri, käytännössä 0 % vuosimuutos arabianbusiness.com. Joillakin perinteisesti arvostetuilla huvila-alueilla nähtiin itse asiassa lieviä hintojen laskuja viime vuonna (esim. West Bay Lagoon -5,3 %, Old Airport -alue -4 % vuodessa), kun taas muutamat uudet esikaupunkialueet, kuten Ain Khaled, kirjauttivat pieniä nousuja (+2,2 % vuodessa) arabianbusiness.com. Kaiken kaikkiaan vuoden 2025 asuntomarkkina-arvot ovat vakaita tai lievästi nousussa useimmilla alueilla, mikä merkitsee tervetullutta vakautumista cukumulatiivinen ~26 %:n lasku asuntojen hinnoissa vuosina 2016–2020 globalpropertyguide.com.

Tärkeää on, että myyntivolyymit kasvavat vaikka hinnat pysyvät vakaana – merkki luottamuksen palautumisesta. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä nähtiin 13,2 %:n kasvu asuntokaupoissa edelliseen neljännekseen verrattuna ja huomattava 67 %:n nousu vuoden takaiseen verrattuna arabianbusiness.com. Ostajat ovat olleet erityisen aktiivisia Dohan kunnassa ja Al Daayenissa (johon kuuluu Lusail), jotka ovat kaksi kauppamääriltään vilkkainta aluetta arabianbusiness.com. Pelkästään The Pearl ja läheinen Al Qassarin alue kirjasi 39,8 %:n kasvun kauppamäärissä ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johti 54 %:n nousuun myyntiarvossa siellä arabianbusiness.com. Markkina-analyytikot huomauttavat, että suuri osa kysynnästä on loppukäyttäjävetoista – monet asunnon ostajat ovat asukkaita, jotka pyrkivät saamaan Qatarin sijoittajaresidenssin (ostamalla kiinteistön) ja säästämään vuokrakuluissa globalpropertyguide.com. Rakennuttajat ovat hyödyntäneet tätä trendiä tarjoamalla joustavia maksusuunnitelmia ennakkomyynnissä oleviin asuntoihin Lusailissa ja muissa projekteissa, mikä helpottaa keskituloisten ulkomaalaisten asunnon ostoa globalpropertyguide.com. Itse asiassa suurin osa viimeaikaisista ostajista on omistusasujia eikä pelkkiä sijoittajia, mikä on muutos spekulatiivisten nousuvuosien jälkeen globalpropertyguide.com. Tämä loppukäyttäjäpainotteisuus tuo vakautta markkinoille, vaikka pääoma-arvot nousevatkin vain vähitellen.

Asuntotarjonta kasvaa edelleen, mutta hallitussa tahdissa. Qatarin asuntokanta oli yhteensä noin 399 500 yksikköä vuonna 2024 (noin 251 500 asuntoa ja 148 000 huvilaa) globalpropertyguide.com, mikä on noin 1,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna – lisäysvauhti on hitaampi kuin vuoden 2023 2,6 %:n kasvu globalpropertyguide.com. Pelkästään vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä valmistui noin 2 000 uutta asuntoa, mikä nosti kokonaismäärän noin 401 500 yksikköön medium.com. Merkittäviä valmistuneita kohteita alkuvuonna 2025 olivat muun muassa 690 asuntoa Gewan Islandilla (The Pearlin uusi laajennus), 377 yksikköä Shahad Towerissa (West Bay) ja 676 yksikköä Lusailin Marina Districtissä (esim. FJ Residence, Venice Tower, Nayef Tower) medium.com. Vuodelle 2025 odotetaan lisäksi 6 000–7 200 yksikköä globalpropertyguide.com medium.com – merkittävä lisäys, vaikkakin pienempi kuin ennen jalkapallon MM-kisoja nähty rakennusbuumi. Kyseinen MM-kisabuumi (valmistautumisessa vuoteen 2022) jätti jälkeensä ylitarjontaa: joidenkin arvioiden mukaan Qatarilla oli yli 80 000 ylimääräistä asuntoyksikköä vuoden 2022 jälkeen globalpropertyguide.com. Tämä ylitarjonta on hillinnyt hintoja, mutta vahva väestönkasvu (noin 1,5 % vuodessa) imee ylijäämää tasaisesti omniacapitalgroup.com. Rakennuttajat myös vaiheistavat projekteja varovasti välttääkseen markkinoiden ylikuormittamisen. Vuoden 2022 MM-kisojen perintö on siis kaksijakoinen – Qatar sai huippuluokan infrastruktuurin ja tuhansia uusia koteja, mutta sen on nyt käsiteltävä merkittävä varasto keskitason asuntojen segmentissä mordorintelligence.com mordorintelligence.com. Rohkaisevaa on, että kysyntä saavuttaa tarjonnan vuonna 2025, ja uudisrakentamisessa keskitytään yhä enemmän laatuun määrän sijaan (esim. premium-huvilat, brändiasunnot ja monikäyttöiset yhteisöt) mordorintelligence.com mordorintelligence.com.

Uudet kehityshankkeet ja projektit

Dohan kiinteistömaisemaa muovaavat useat megaprojektit ja uudet kehityshankkeet vuonna 2025. Pohjoisissa lähiöissä Qatari Diar (valtion kehittäjä) ja Dar Global ilmoittivat ylellisestä rannikkokeskuksesta Simaismassa, jossa on Trump-brändättyjä huviloita ja 18-reikäinen golfkenttä medium.com. Kaupungissa SAK Holding lanseerasi “Usool Al Mansoura” -nimisen kaksoistornisen asuinkompleksin (~500 asuntoa), joka tarjotaan pitkäaikaisella vuokraoikeudella medium.com. Ehkä kunnianhimoisin on Lusail City, 45 miljardin dollarin uusi kaupunki Dohan pohjoispuolella, joka jatkaa korkeiden rakennusten, ostoskeskusten ja nähtävyyksien lisäämistä. Lusailin Marina District ja Boulevard kehittyvät nopeasti; merkittäviä projekteja, kuten Katara Towers (ikoniset puolikuun muotoiset pilvenpiirtäjät) ja Place Vendôme -ostoskeskus, on otettu käyttöön, mikä lisää Lusailin vetovoimaa “tulevaisuuden kaupunkina” sekä ulkomaalaisille että paikallisille omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com. Rannikon ulkopuolella Qetaifan Island North – suunniteltu viihdesaari Lusailin lähellä – sai 5 miljardin dollarin rahoituksen ja on kehitteillä ylellisine merenrantaresidensseineen, hotelleineen ja vesipuistoineen omniacapitalgroup.com. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä paikallinen kehittäjä hankki 7 tonttia Qetaifanilta rakentaakseen huippuluokan koteja ja huoneistohotelleja (ensimmäinen projekti “Carlton House” on käynnissä) medium.com. Nämä hankkeet tukevat Qatarin strategiaa edistää monikäyttöisiä, elämäntapaan keskittyviä kohteita (Lusail, Qetaifan, Msheireb Downtown) Vision 2030:n mukaisesti.

Keskeisessä Dohassa kaupunkien uudistaminen on myös teemana. Msheireb Downtown Doha, 5,5 miljardin dollarin arvoinen vanhan keskustan älykaupunkihanke, houkuttelee nyt suuria vuokralaisia – esimerkiksi Qatar Airways siirtää pääkonttorinsa Msheirebiin vuonna 2025, mikä vahvistaa alueen asemaa ensiluokkaisena liiketoimintakeskuksena arabianbusiness.com. Historiallisen keskustan kasvojenkohotus, johon kuuluu yli 100 LEED-sertifioitua vihreää rakennusta, on esimerkki Qatarin pyrkimyksestä kestävään kehitykseen arabianbusiness.com arabianbusiness.com. Lisäksi uudet ostoskeskukset, kuten Centro Mall ja Doha Outlet Village, ovat avautuneet hiljattain, lisäten 881 000 neliömetriä luksusliiketilaa vuodesta 2011 lähtien arabianbusiness.com. Nämä vähittäiskaupan hankkeet asemoivat Qatarin alueelliseksi ostosmatkakohteeksi (79 % GCC:n asukkaista kyselyn mukaan haluaa vierailla Qatarissa ostoslomalla) arabianbusiness.com, täydentäen asuin- ja majoitussektoreita. Kaiken kaikkiaan vuosi 2025 on monien pitkään suunniteltujen hankkeiden toteutusvuosi: kehittäjät siirtyvät MM-kisojen rakennusbuumista monipuolisempaan hankesalkkuun, joka tähtää Vision 2030 -tavoitteisiin – luksusmatkailuun, rahoitukseen ja tietointensiivisiin aloihin – mikä puolestaan lisää kiinteistökysyntää eri segmenteissä.

Vuokramarkkinat ja tuotot

Vuokramarkkinat Dohassa ovat pysyneet yleisesti ottaen vakaina vuoden 2025 alkupuolelle asti, ja joissain segmenteissä ne ovat jopa hieman laskeneet, kun jalkapallon MM-kisojen jälkeinen tarjonnan ylitarjonta asettaa vuokralaiset suotuisaan asemaan. Asuinhuoneiston mediaanivuokra on noin QAR 8,500 (≈2 335 $), käytännössä samalla tasolla kuin vuoden 2024 lopussa ja noin 1 % alempana kuin vuosi sitten medium.com. Asuntojen vuokrat ovat keskimäärin QAR 6,000 kuukaudessa (tyypillinen kaksio) – muuttumattomat edelliseen neljännekseen verrattuna ja noin 2 % alemmat kuin vuotta aiemmin medium.com. Huviloiden keskimääräinen vuokra on huomattavasti korkeampi, noin QAR 11,000 kuukaudessa consultancy-me.com, johtuen niiden suuremmasta koosta ja pihasta. Asuntotyypeittäin mediaaniyksiö vuokrataan noin QAR 5,500 kuukaudessa, kaksio QAR 6,250, ja kolmio noin QAR 7,500 medium.com. Nämä hinnat osoittavat, että vuokrat ovat suurelta osin tasaantuneet useimmissa asuntokategorioissa – hyvä uutinen vuokralaisille MM-kisojen aikaisen piikin jälkeen, mutta haaste vuokranantajille, kun vuokralaisilla on runsaasti valinnanvaraa.

Vaikka vuokrat ovat pysyneet ennallaan, vuokratuotot Qatarissa ovat houkuttelevia kansainvälisesti verrattuna, mikä vahvistaa kiinteistösijoittamisen perustetta. Doha-asuntojen hinta–vuokra-suhde on noin 19 vuotta, mikä tarkoittaa noin bruttovuokratuottoa keskimäärin 5,3 % arabianbusiness.com. ValuStratin tietojen mukaan nykyiset bruttotuotot ovat 5,9 % kokonaisuudessaan – asuntojen tuottaessa keskimäärin 8,4 %, kun taas villat (joiden hinnat ovat korkeammat suhteessa vuokraan) tuottavat noin 4,6 % medium.com arabianbusiness.com. Korkeatasoiset luksuskiinteistöt tuottavat usein yläyksinumeroisia tuottoja: esimerkiksi luksusasuntojen Lusailissa voidaan saada 7–9 % vuokratuottoja, erityisesti suuremmista asunnoista, jotka on suunnattu johtajatason vuokralaisille omniacapitalgroup.com. Lyhytaikaiset vuokraukset huippusijainneissa, kuten The Pearl, ovat myös tuottoisia – jalkapallon MM-kisojen jälkeisen matkailubuumin (yli 5 miljoonaa kävijää vuonna 2024) ja tapahtumien, kuten Formula 1:n, ansiosta loma-asuntojen vuokraukset The Pearlissa voivat tuottaa 8–10 % tuottoja omistajille, jotka vuokraavat asuntonsa vierailijoille omniacapitalgroup.com. Nämä tuottotasot ylittävät monien alueellisten markkinoiden tuotot (vertailun vuoksi, Dubain huippukohteiden tuotot noin 6 % omniacapitalgroup.com), kiitos Qatarin verottoman vuokratulon ja kiinteistöjen suhteellisen edullisuuden vuokratasoon nähden omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com.

Tietyt naapurustot havainnollistavat. Markkinatarkkailijoiden mukaan, kuten West Bay ja The Pearl, säilyttävät korkean käyttöasteen ja premium-vuokrat, kun taasvuokralaiset ovat tulleet hintatietoisemmiksi. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä vahvinta asuntovuokraustoimintaa kirjattiin– Dohan laitamilla sijaitsevissa esikaupungeissa, jotka tunnetaan runsaista uusista asunnoista ja edullisemmista vuokrista medium.com . Tämä viittaa siihen, että monet vuokralaiset (mukaan lukien perheet ja keskituloiset ulkomaalaiset) muuttavat hieman kaupungin keskustan ulkopuolelle löytääkseen parempaa vastinetta rahoilleen. Villavuokrauksessa kysyntä on keskittynyt alueille kutenDohassa consultancy-me.com – vakiintuneita asuinalueita, jotka ovat suosittuja paikallisten qatarilaisten ja pitkäaikaisten ulkomaalaisten keskuudessa niiden laajemman villatarjonnan ja yhteisöllisen tunnelman vuoksi. Samaan aikaan jotkut perinteisesti kalliit ulkomaalaisalueet kokivat lieviä vuokrien laskuja (esim. Al Saddin alueen asuntojen vuokrat laskivat noin 2 % neljänneksittäin), kun uusi tarjonta tarjoaa vaihtoehtoja medium.com vuoden 2025 alussa, kun yhä useampi vuokralainen uusii sopimuksensa: uusia vuokrasopimuksia oli 82 % kaikista vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun luku oli 95 % vuoden 2024 lopussa medium.com , mikä viittaa siihen, että hieman harvempi vaihtaa asuntoa. Kaiken kaikkiaan Dohan vuokramarkkinat ovat, ja vuokralaiset hyötyvät kilpailukykyisistä vaihtoehdoista samalla kun vuokranantajat keskittyvät tuoton optimointiin aggressiivisten vuokrankorotusten sijaan.

(Taulukko: Asuntojen hinnat vs vuokrat Dohassa, Q1 2025)

Segmentti Keskim. myyntihinta Mediaanivuokra Bruttotuotto Asunnot QAR 10 420 per neliömetri consultancy-me.com QAR 6 000 / kk consultancy-me.com ~8,4 % arabianbusiness.com Villat QAR 5 500 per neliömetri consultancy-me.com QAR 11 000 / kk consultancy-me.com ~4,6 % arabianbusiness.com Kaikki asunnot Hintaindeksi: 96,5 arabianbusiness.com QAR 8 500 / kk medium.com ~5,9 % arabianbusiness.com

Lähteet: ValuStrat Q1 2025 markkinaraportti; Consultancy-me yhteenveto.

Ylellisyys- ja huippusegmentti

Kuten taulukosta käy ilmi,kuin huvilat – lähes 8,4 % bruttona, mikä heijastaa vahvaa vuokrakysyntää asuntoja kohtaan suhteessa niiden melko kohtuullisiin hintoihin. Huvilat, vaikka niiden vuokrat ovat keskimäärin kaksinkertaiset asuntoihin verrattuna, ovat myös hinnaltaan suhteessa korkeampia, mikä laskee tuoton noin 4,5 %:iin. Kokonaisasuntotuotto, noin 6 %, onja korostaa, miksi sijoittajien kiinnostus (erityisesti ulkomailta) Qatarin vuokramarkkinoihin on kasvanut. Koska kiinteistöveroa ei ole, vuokratuloista ei peritä tuloveroa ja kiinteistösijoittajille on tarjolla uusia oleskeluetuisuuksia, Qatarinovat entistä houkuttelevampia – sijoittajat voivat pitää 100 % vuokratuloista, mikä on noin 20–30 % parempi käteen jäävä tuotto verrattuna verotettuihin markkinoihin, kuten Lontoo tai New York omniacapitalgroup.com

Dohan luksusasuntomarkkinat kasvavat vauhdilla vuonna 2025, kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksen ja Qatarin aseman vahvistumisen myötä alueellisena varallisuuskeskuksena. Huippuluokan asuntokauppojen arvo oli noin 3,2 miljardia dollaria vuonna 2024, ja tämä vauhti on jatkunut vuoteen 2025 vahvan kysynnän siivittämänä luksusasunnoille arabianbusiness.com arabianbusiness.com. Erityisesti korkeatasoiset rantakohteet ovat haluttuja. Vuonna 2024 rantahuoneistojen keskihinta Dohassa oli noin 12 625 QAR/m², selvästi kaupungin keskiarvon yläpuolella arabianbusiness.com. Eliittialueilla, kuten Qanat Quartier (Venetsia-teemainen alue The Pearlissa), myyntihinnat nousivat 13 977 QAR/m², kun taas The Waterfront (Lusailin rantabulevardi) -alueen huoneistot saavuttivat 14 300 QAR/m², markkinoiden korkeimman tason arabianbusiness.com. Lusailin Marina District (uusine hohtavine torneineen) on myös yltänyt keskimäärin noin 13 600 QAR/m² arabianbusiness.com. Vertailun vuoksi Porto Arabiassa ja muilla The Pearlin alueilla kauppahinnat olivat noin 11 800 QAR/m² arabianbusiness.com – silti noin 15 % yli Dohan asuntojen keskiarvon, mikä kuvastaa brändätyn, rantaan sijoittuvan asumisen lisäarvoa. Villojen puolella kalleimmat alueet tonttien ja villojen osalta ovat Abu Hamour (8 587 QAR/m²), Al Thumama (7 500 QAR/m²) ja Al Kheesa (7 000 QAR/m²) arabianbusiness.com – nämä alueet eivät sijaitse veden äärellä, mutta ovat varakkaiden paikallisten suosiossa suurten tonttivillojen ansiosta.

Ylelliset kiinteistöt Qatarissa tarjoavat paitsi arvostusta myös vahvaa taloudellista tuottoa. Vuokratuotot luksussegmentissä ovat tyypillisesti 7–9 %, mikä ylittää vastaavat huippumarkkinat GCC-alueella omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com. Esimerkiksi korkeatasoiset Lusailin vuokra-asunnot (esim. Lusail Marinan tornitaloissa) tuottavat jopa 9 %, ja kolmen makuuhuoneen luksusasunnosta saa vuokratuloja 120 000–160 000 QAR vuodessa omniacapitalgroup.com (~33 000–44 000 $/vuosi). The Pearlin huippuluokan asunnot voivat tuottaa vastaavasti noin 8 %. Nämä vahvat tuotot yhdistettynä Qatarin verovapaaseen järjestelmään tarkoittavat, että varakkaat sijoittajat voivat saada nettotuottoa, joka ylittää Dubain tai Abu Dhabin omniacapitalgroup.com. Pääoman arvonnousun näkymät ovat myös lupaavat – analyytikot ennustavat, että luksuskiinteistöjen arvot Qatarissa voivat kasvaa 8–12 % vuodessa keskipitkällä aikavälillä markkinoiden kypsyessä omniacapitalgroup.com. Tätä kasvua tukee todella ensiluokkaisten kohteiden rajallinen tarjonta ja kasvava kansainvälinen kiinnostus. Knight Frankin tutkimus tunnistaa Dohan nousevaksi ”varallisuuskeskukseksi” Persianlahdella sen turvallisuuden, korkean elämänlaadun ja uusien varallisuusvirtojen ansiosta (Qatarin politiikka ja vakaus houkuttelevat varakkaita yksityishenkilöitä) arabianbusiness.com arabianbusiness.com.

Merkittävä trendi on brändättyjen luksusasuntojen yleistyminen. Tunnetut brändit (muotisuunnittelijat, luksushotelliketjut, jopa Trump-brändi) lainaavat nimiään Dohan hankkeisiin, jotka puolestaan saavuttavat 15–30 %:n hintapreemioita verrattuna brändäämättömiin kohteisiin omniacapitalgroup.com. Esimerkiksi Dar Globalin yhteistyö tuo Elie Saab -suunnittelemia huviloita Dohaan, ja tällaiset brändätyt kodit myyvät yleensä huomattavalla hinnankorotuksella niiden suunnittelun, palveluiden ja maineen ansiosta omniacapitalgroup.com. Samoin Four Seasons- ja Ritz-Carlton -brändätyt asunnot ovat tulleet markkinoille, palvellen erittäin varakkaita ostajia. Nämä investoinnit tukevat Qatarin pyrkimystä tarjota ainutlaatuisia, maailmanluokan asuntotuotteita, jotka erottavat sen suuremmista markkinoista. Luksussegmentti hyötyy myös Qatarin uusista pysyvä oleskelulupa -kannustimista kiinteistösijoittajille – varakkaat ostajat, jotka sijoittavat vähintään 7,3 miljoonaa QAR (≈2 miljoonaa dollaria) kiinteistöihin, ovat oikeutettuja 10 vuoden uusittavaan oleskelulupaan omniacapitalgroup.com. Hallituksen tietojen mukaan yli 5 000 “kultaviisumia” tämänkaltaista oli myönnetty pelkästään Lusailissa ja Qetaifanissa vuoteen 2024 mennessä omniacapitalgroup.com, mikä osoittaa, että maailman eliitti todella ostaa Qatarin huippuluokan kohteita.

Kaiken kaikkiaan Dohan luksusasuntomarkkinat ovat tulossa täysi-ikäisiksi: parempien tuottojen, huippuhankkeiden ja tukevien politiikkojen vauhdittamana sitä pidetään yhä enemmän omana sijoitusluokkanaan. Qatarin huippumarkkina on yhä pienempi kuin Dubain prime-sektori, mutta sen suhteellinen edullisuus (rantahuoneistot noin 3 500 $/m² vs. noin 10 000 $ Dubain prime-alueella) ja korkea laatu antavat sille kasvunvaraa. Luottamuksen osoituksena ultra-luksushankkeet etenevät – esimerkiksi Rosewood Doha (viiden tähden hotelli & asunnot) avattiin Lusailissa, ja muita kansainvälisiä luksushotelliasuntoja on tulossa, luottaen jatkuvaan kysyntään johtajilta ja miljonääreiltä ennen tapahtumia kuten vuoden 2030 Aasian kisat. Jos Qatar jatkaa kehityspolkuaan, luksussegmentin odotetaan menestyvän, tasapainottaen eksklusiivisuuden ja vahvat tuotot sijoittajille.

Liikekiinteistömarkkinat (toimisto & vähittäiskauppa)

Dohan liikekiinteistöala vuonna 2025 on kahden trendin tarina: vahva kysyntä ensiluokkaisille tiloille, jota vauhdittavat hallituksen ja yritysten laajentuminen, vastaan kasvava tarjonta, joka pehmentää vuokria joillakin alueilla. Toimistomarkkinoilla Qatar otti tänä vuonna käyttöön uuden toimistovuokraindeksin, jonka Q1 2025 -lukema oli 97,4 pistettä (vertailuvuosi Q1 2021=100), laskua 1,5 % edelliseen neljännekseen ja 2,6 % vuodentakaiseen, mikä osoittaa lieviä vuokrien laskuja viimeisen vuoden aikana medium.com. Keskimääräiset toimistovuokrat koko maassa ovat noin 95 QAR/m²/kk (~26 $/m²/kk) medium.com. Grade A -toimistot (huippulaadukkaat rakennukset esimerkiksi West Bayssa ja Lusailissa) saavuttavat noin 116 QAR/m²/kk, vaikka myös tässä segmentissä vuokrat laskivat noin 1,8 % vuoden 2025 alussa uuden tarjonnan myötä medium.com. Grade B/C -toimistotilat ovat keskimäärin ~67 QAR/m²/kk, pysyen yleisesti vakaina mutta laskien noin 1,9 % vuodessa consultancy-me.com. West Bay on edelleen kallein toimistoalue – ensiluokkaiset rakennukset siellä saavuttavat 105 QAR/m²/kk (korkein Dohassa) arabianbusiness.com – ja Lusailin Marina District seuraa tiiviisti perässä noin 97 QAR:lla. Nämä huippusijainnit houkuttelevat suuria finanssi-, teknologia- ja asiantuntijapalveluyrityksiä arabianbusiness.com. Esimerkiksi hallitus ja valtionyhtiöt ovat solmineet merkittäviä vuokrasopimuksia vuosina 2024–2025: ministeriöt ja QatarEnergy ovat ottaneet suuria tiloja, ja Qatar Airwaysin pääkonttorin siirto Msheireb Downtowniin kiristää entisestään ensiluokkaisten tilojen käyttöastetta arabianbusiness.com. Tämän seurauksena, vaikka toimistovuokrat ovat kokonaisuudessaan hieman laskeneet, laadukkaisiin tiloihin kohdistuva kysyntä pitää Grade A -toimistojen käyttöasteen korkeana ja vuokranantajat tarjoavat kohtuullisia kannustimia vanhemmissa rakennuksissa pitääkseen vuokralaiset.

Toimistotarjonnan pipeline on merkittävä. Pelkästään vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä toimitettiin noin 60 000 neliömetriä uutta toimistotilaa – erityisesti Marina 31 Tower Lusailissa ja Corniche Park Towers West Bayssa – mikä nosti toimistokannan yhteensä yli 7,3 miljoonaan neliömetriin Dohassa arabianbusiness.com consultancy-me.com. Tämä uuden tilan kasvu vaikuttaa lievään vuokrien pehmenemiseen, sillä tarjonta ylittää lyhyen aikavälin kysynnän kasvun. Hallituksen politiikka kuitenkin edistää tilojen käyttöä: Qatarin pyrkimys helpottaa ulkomaisten sijoittajien liiketoiminnan perustamista tuottaa enemmän yritysrekisteröintejä, mikä lisää toimistojen kysyntää medium.com. Lisäksi julkinen sektori on edelleen keskeinen vuokralainen – vuonna 2024 nähtiin useita uusia vuokrasopimuksia valtion virastojen toimesta, mikä auttoi täyttämään uusia kohteita arabianbusiness.com. Jatkossa, kun Qatar monipuolistaa talouttaan (esim. rahoitus- ja teknologiasektorin kasvu), toimistokysynnän odotetaan kasvavan, mutta kun yli 7 miljoonaa neliömetriä on jo varastossa, vuokrien kasvu pysynee vaimeana lähitulevaisuudessa. Savills arvioi tyypillisten toimistosijoitusten tuoton West Bayssa olevan noin 6–7 %, mikä on alueelle suhteellisen korkea omniacapitalgroup.com. Sijoittajille Dohan toimistomarkkina tarjoaa siis vakaata tuottoa, vaikkakin ilman merkittävää vuokrien nousua ennen kuin ylitarjonta on imeytynyt.

Vähittäiskaupan kiinteistö-segmentissä suorituskyky vaihtelee ostoskeskusten ja katukauppojen välillä. Qatar on panostanut voimakkaasti vähittäiskaupan kehittämiseen osana matkailustrategiaansa – maassa on nyt noin 2,5 miljoonaa neliömetriä vähittäiskaupan vuokrattavaa pinta-alaa uusimpien Centro Mallin ja Doha Outlet Villagen avaamisen jälkeen consultancy-me.com. Parhaiden ostoskeskusten vuokratasot ovat vahvat, keskimäärin noin 182,5 QAR per neliömetri kuukaudessa suurissa Dohan ostoskeskuksissa consultancy-me.com. Ostoskeskuksissa on korkea käyttöaste vahvan kulutuskysynnän ansiosta (vähittäismyyntiä tukevat tapahtumat kuten vuosittainen Shop Qatar -festivaali ja kasvava turistivirta). Sen sijaan vanhemmat katukaupat kaupungissa ovat kokeneet vuokrien laskua – esimerkiksi Al Saddin ja Old Airportin alueiden liikkeissä vuokrat laskivat noin 10 % hiljattain, kun ostoskäyttäytyminen siirtyy ostoskeskuksiin ja uusiin kaupunginosiin consultancy-me.com. Kokonaisuutena vähittäiskaupan kiinteistöt ovat vakaita ja näkymät ovat positiiviset: Qatarin vähittäiskauppamarkkinat on asemoitu alueelliseksi ostoskeskukseksi, ja tutkimusten mukaan 79 % GCC:n asukkaista on kiinnostunut vierailemaan Qatarissa ostosmatkailun vuoksi arabianbusiness.com. Lähes 900 000 neliömetrin luksusvähittäistilan lisäys vuodesta 2011 on jo nostanut Dohan profiilia arabianbusiness.com. Vähittäiskaupan tuotot voivat olla korkeat (parhaimmillaan jopa 8 % parhaista kohteista) omniacapitalgroup.com, mutta menestys vaihtelee sijainnin ja konseptin mukaan. Vuoteen 2025 mennessä vähittäiskaupan kehityshankkeiden tahti on hieman hidastunut, jotta kysyntä ehtii kasvaa, mutta tulevat vetonaulat (esim. Lusailin Vendôme Mallin täysi avautuminen ja viihdekohteet Qetaifanissa) vahvistavat entisestään Qatarin vähittäiskaupan ja viihdekiinteistöjen asemaa.

Teollisuus- ja logistiikkakiinteistöjen segmentti ei ole yhtä näkyvä, mutta kasvu on rohkaisevaa. Vapaavyöhykkeiden ja logistiikka-alan laajenemisen ansiosta varastojen vuokrat ovat nousseet – vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä tavanomaisten varastojen vuokrat nousivat noin 2,8 % ja kylmävarastojen 3,6 % medium.com. Qatarin omistetut logistiikkapuistot (esim. Ras Bufontas Free Zone lähellä lentokenttää ja Umm Alhoul lähellä satamaa) houkuttelevat yrityksiä ja pitävät teollisuuskiinteistöjen käyttöasteen korkeana. Tuotot teollisuustilassa ovat houkuttelevia, noin 7 % omniacapitalgroup.com, mikä tukee Qatarin strategiaa tulla alueelliseksi logistiikkakeskukseksi. Hallituksen yli 200 miljardin dollarin infrastruktuurihankkeet sisältävät uusia satamalaitoksia ja teitä, jotka lisäävät modernien varastojen houkuttelevuutta entisestään. Tulevan North Field -kaasulaajennuksen ja siihen liittyvien teollisuushankkeiden myötä teollisuuskiinteistöjen kysynnän odotetaan pysyvän vahvana. Näin ollen toimisto-, vähittäis- ja teollisuuskiinteistöissä Qatarin liikekiinteistömarkkinoita vuonna 2025 leimaavat vakaat perustekijät: lievä ylitarjonta toimistoissa, vahva valtion tukema kysyntä, kukoistava moderni vähittäiskauppa ja kasvu logistiikassa – kaiken taustalla valtion mittavat investoinnit talouden monipuolistamiseen.

Tarjonnan ja kysynnän dynamiikka & markkinoiden ajurit

Kysyntää ohjaavat tekijät Qatarin kiinteistömarkkinoilla ovat vahvat vuonna 2025, vaikka vuoden 2022 rakennusbuumia edeltävä tarjonnan ylitarjonta on yhä käsiteltävänä. Yksi merkittävä tekijä on väestönkasvu. Qatarin noin 3 miljoonan asukkaan väestöstä (noin 75 % ulkomaalaisia) kasvaa noin 1,5 % vuosittain, mikä lisää tuhansia uusia asunnonhakijoita vuosittain omniacapitalgroup.com globalpropertyguide.com. Huomionarvoista on, että noin 82 % asukkaista asuu Dohan ja Al Rayyanin kunnissa globalpropertyguide.com, mikä pitää kysynnän keskittyneenä pääkaupunkiseudulle. Väestönkasvua vauhdittaa Qatarin laajeneva talous – North Field LNG -laajennus -hanke ja muut aloitteet tuovat maahan ulkomaisia ammattilaisia ja työntekijöitä, jotka tarvitsevat asuntoja. Toinen tekijä on kasvava turismi ja tapahtumat, jotka lisäävät kysyntää tietyissä kiinteistöalan alasektoreissa (hotellit, lyhytaikaiset vuokraukset, vähittäiskauppa). Kansainvälisten vierailijoiden määrä kasvoi 25 % vuonna 2024 yli 5 miljoonaan arabianbusiness.com, kiitos uusien nähtävyyksien (Lusail Boulevard, museot), suurten urheilutapahtumien (Formula 1, ATP-tennis) ja Qatarin vapautuneiden viisumipolitiikkojen. Vuoden 2022 FIFA World Cup oli huippuhetki, joka nosti Qatarin maailmanlaajuisesti esiin; sen jälkeen nähtiin aluksi ohimenevän kysynnän lasku, mutta Qatar on jatkanut tapahtumien järjestämistä kiinnostuksen ylläpitämiseksi. Tulevaisuudessa vuoden 2030 Aasian kisat Dohassa odotetaan houkuttelevan 2 miljoonaa vierailijaa ja ne ovat jo johtaneet investointeihin majoituksiin – lyhytaikaisten vuokrausten tuotot voivat nousta 8–10 % kyseisen tapahtuman aikana omniacapitalgroup.com. World Travel & Tourism Council ennustaa Qatarin matkailusektorin kasvavan 135 miljardiin QAR vuoteen 2034 mennessä (81 miljardista QAR:sta vuonna 2023) arabianbusiness.com, mikä osoittaa pitkäaikaista pyrkimystä tehdä matkailusta ja vieraanvaraisuudesta kysynnän tukipilari (12–13 % BKT:sta) arabianbusiness.com.

Tarjontapuolella Qatarin rakennusbuumi jalkapallon MM-kisojen ympärillä johti nopeaan varastojen kasvuun, joka on nyt tasaantumassa. Vuosina 2012–2015, MM-kisoihin valmistautuessa, kiinteistökehitys oli kiivasta – asuntojen hintaindeksi nousi kaksinumeroisin luvuin vuosittain noina vuosina globalpropertyguide.com. Tämä huipentui ylitarjontaan, erityisesti asuntojen osalta, kun MM-kisat 2022 päättyivät. Kuten mainittiin, Qatarissa on tällä hetkellä arviolta noin 80 000 asunnon ylitarjonta tasapainotilaan nähden globalpropertyguide.com. Suurin osa näistä on keskihintaisia asuntoja, jotka rakennettiin MM-kisavuokrauksia tai tulevaa kasvua silmällä pitäen. Vuoden 2023–2024 aikana tämä ylitarjonta aiheutti vuokrien ja hintojen pehmenemistä (asuntojen hinnat laskivat noin 2,4 % vuonna 2024 globalpropertyguide.com). Kuitenkin vuosi 2025 merkitsee käännekohtaa, jolloin kysynnän kasvu alkaa saavuttaa tarjontaa. Hallituksen harkittu uusien maa-alueiden vapauttaminen ja hankkeiden vaiheistus vähentävät ylitarjonnan riskiä – esimerkiksi Lusailin jäljellä oleva 10 000 asunnon putki toimitetaan vaiheittain, jotta markkinoita ei tulvata omniacapitalgroup.com. ValuStrat ennusti 6 000–7 200 uutta asuntoa vuodelle 2025, mikä on hallittava lisäys (~1,5 % nykyisestä kannasta) globalpropertyguide.com medium.com. Lisäksi kehittäjät siirtyvät erilaistettuihin tuotteisiin (esim. suuremmat rivitalot, monikäyttöiset yhteisöt ja älykaupunkihankkeet), jotka kohdistuvat täyttämättömiin markkinarakoihin sen sijaan, että lisättäisiin vain samanlaisia asuntoja mordorintelligence.com.

Hallituksen politiikka on myös keskeinen markkinoiden ajuri sekä kysynnän että tarjonnan puolella. Pitkäaikaisten oleskeluviisumien käyttöönotto kiinteistösijoittajille (ensimmäisen kerran otettu käyttöön vuonna 2018 ja laajennettu vuonna 2020) on merkittävästi lisännyt ulkomaista kysyntää globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Sallimalla ei-qatarilaisten omistaa kiinteistöjä 25:llä vapaasti omistettavalla alueella ja myöntämällä oleskeluoikeuden sijoituksille, jotka ylittävät 730 000 QAR (~200 000 $), Qatar avasi uuden ostajasegmentin globalpropertyguide.com mordorintelligence.com. Tämä poliittinen muutos, yhdistettynä alueellisen saarron päättymiseen vuonna 2021, johti kiinteistötoiminnan selkeään kasvuun vuoden 2021 jälkeen globalpropertyguide.com. Toinen ajuri on valtion menot ja Vision 2030 -hankkeet – valtion sitoutuminen infrastruktuuriin (satamat, metro, tiet) ei ainoastaan luo rakennusalan työpaikkoja (lisäten asuntokysyntää), vaan avaa myös uusia kehitysalueita (esim. uudet metroasemat tekevät esikaupungeista saavutettavampia, lyhentäen työmatka-aikoja noin 20 % täyden laajennuksen jälkeen omniacapitalgroup.com, mikä lisää esikaupunkien kiinteistöjen houkuttelevuutta). Lisäksi asuntolainojen saatavuus on parantunut: pankit, Qatarin keskuspankin rohkaisemina, ovat lanseeranneet lisää asuntorahoitusvaihtoehtoja, myös ulkomaalaisille. Asuntolainauudistukset vuonna 2024 ovat tiettävästi lisänneet ulkomaalaisten asunnonostokysyntää noin 15 % omniacapitalgroup.com. Kansalaisille valtion tukema asuntolainaohjelma tarjoaa matalia korkoja qatarilaisille, jotka ostavat ensimmäistä kotiaan mordorintelligence.com, mikä stimuloi loppukäyttäjien kysyntää erityisesti uusissa esikaupungeissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Qatarin kiinteistömarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan suhde vuonna 2025 on luonteenomaista kysyntää kasvattavat tekijät (väestö, matkailu, sijoittajien kiinnostus), jotka vähitellen imevät itseensä aiempaa ylitarjontaa. Markkinoiden kestävyys tähän asti – pysyen laajalti vakaana kymmenistä tuhansista tyhjistä asunnoista huolimatta – viittaa siihen, että poliittiset toimenpiteet ja talouskasvu tukevat tehokkaasti absorptiota. Kuitenkin ylitarjonta tietyissä segmenteissä (esim. keskitason asunnot Lusailissa/West Bayssa) todennäköisesti jatkaa hintojen ja vuokrien painostamista lyhyellä aikavälillä mordorintelligence.com. Tämän vuoksi monet kehittäjät keskittyvät nyt premium-hankkeisiin ja uusiin kysyntäsegmentteihin. Kysyntä on yhä valikoivampaa: korkealaatuiset, hyvällä paikalla sijaitsevat kohteet vuokrataan/myydään nopeasti (esim. rantayksiköt myydään 75 % nopeammin kuin keskivertoyksiköt omniacapitalgroup.com), kun taas tavanomaiset yksiköt kohtaavat pidempiä tyhjiä jaksoja. Jatkossa kysynnän ylläpitäminen riippuu myös Qatarin kyvystä houkutella ulkomaisia yrityksiä ja osaajia – aloja, joissa sen poliittinen vakaus, korkea turvallisuus ja kasvava kulttuuriprofiili (museot, urheilutapahtumat, koulutuskeskittymät) ovat eduksi. Jos nykyiset trendit jatkuvat, ylitarjonta pitäisi vähitellen imeytyä vuoteen 2030 mennessä, erityisesti kun Qatar isännöi lisää kansainvälisiä tapahtumia ja mahdollisesti kasvattaa väestöään edelleen talouden monipuolistamistavoitteiden mukaisesti.

Hallinnon politiikat ja Vision 2030 -aloitteet

Qatarin hallitus on ottanut käyttöön edistyksellisiä kiinteistöpolitiikkoja ja käynnistänyt kunnianhimoisia aloitteita osana Qatar National Vision 2030:tä, jotka yhdessä muovaavat kiinteistömarkkinoita uudelleen. Kulmakivipolitiikkana on ulkomaalaisomistuksen lakien vapauttaminen. Vuonna 2018 Qatar hyväksyi lain nro 16, joka laajensi alueiden määrää, joilla ulkomaalaiset voivat omistaa kiinteistöjä suoraan, vain kolmesta alueesta kymmeneen vapaan omistuksen vyöhykkeeseen (mukaan lukien huippualueet kuten The Pearl-Qatar, West Bay Lagoon, Al Qassar, Al Dafna, Lusail jne.) globalpropertyguide.com. Lisäksi avattiin 16 lisäaluetta 99 vuoden vuokraoikeudella ulkomaalaisille, yhteensä 25 nimettyä sijoitusaluetta omniacapitalgroup.com globalpropertyguide.com. Sitten lokakuussa 2020 Qatar esitteli kaksitasoisen sijoitusoleskeluohjelman: ulkomaalaiset, jotka ostavat kiinteistöjä yli 3,65 miljoonan QAR:n (1 miljoona dollaria) arvosta, ovat oikeutettuja pysyviin oleskelulupiin (etuina esimerkiksi terveydenhuolto ja koulutus), kun taas ne, jotka sijoittavat yli 730 000 QAR (200 000 dollaria), saavat uusittavia oleskelulupia itselleen ja perheilleen globalpropertyguide.com. Nämä kannustimet ovat muuttaneet tilannetta merkittävästi – yli 10 000 kiinteistöä on nyt ulkomaalaisomistuksessa Qatarissa omniacapitalgroup.com, ja tuhannet sijoittajat ovat saaneet oleskeluluvan, erityisesti uusilla alueilla kuten Lusail ja Qetaifan Island (jossa yksin myönnettiin yli 5 000 sijoittajaviisumia vuoteen 2024 mennessä) omniacapitalgroup.com. Tämän seurauksena Qatarin kiinteistösektori on houkutellut uutta pääomaa ja laajemman ostajakunnan, mikä tukee myyntimääriä ja imee varastoa, joka muuten olisi voinut jäädä myymättä. Vaikutus markkinoihin on ilmeinen: ulkomaalaisten ostajien virta on auttanut hintojen vakauttamisessa vuosina 2022–2023 ja uudessa kasvussa vuonna 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Lisäksi ulkomaalaiset asukkaat muodostavat nyt noin 75 % Qatarin väestöstä globalpropertyguide.com, joten omistuslakien sopeuttaminen tähän väestörakenteeseen on ollut ratkaisevaa asuntokysynnän ylläpitämisessä.

Omistussääntöjen lisäksi hallitus on käynnistänyt useita Vision 2030 -aloitteita, jotka vaikuttavat kiinteistöalaan. Vuonna 2008 käynnistetty ja myöhemmillä kansallisilla kehitysstrategioilla vahvistettu Qatar National Vision 2030 on kattava suunnitelma talouden monipuolistamiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Tämän ohjelman puitteissa Qatar on investoinut arviolta 200–330 miljardia dollaria infrastruktuuriin ja kiinteistökehitykseen 2000-luvun lopulta lähtien arabianbusiness.com omniacapitalgroup.com. Keskeisiä hankkeita ovat muun muassa Lusail City -pääkohdekehitys (45 miljardia USD), Msheireb Downtown (QAR 20 miljardin uudistus vanhaan Dohaan), kansallinen Metro-järjestelmä (~36 miljardia dollaria, kolme linjaa avattu 2019, laajennuksia tekeillä) arabianbusiness.com, Hamad International Airport -lentokentän laajennus (yli 70 miljoonan matkustajan kapasiteetti, kustannus noin 16 miljardia dollaria) arabianbusiness.com, uudet stadionit ja urheilukompleksit sekä lukuisat moottoritiet ja infrastruktuuripäivitykset. Nämä hankkeet vauhdittavat suoraan rakennus- ja liikekiinteistöaloja (esim. uudet ostoskeskukset, hotellit metroasemien ympärillä, toimistot liikenteen solmukohdissa) ja nostavat välillisesti kiinteistöjen arvoa parantamalla yhteyksiä ja palveluita. Esimerkiksi tulevien Metro-laajennusten vuoteen 2027 mennessä arvioidaan lyhentävän työmatka-aikoja 20 %, mikä voi nostaa esikaupunkien asuntojen arvoa arviolta 3 % paremman saavutettavuuden ansiosta omniacapitalgroup.com.

Yksi Vision 2030:n kulmakivistä on kestävä kehitys, mikä on johtanut vihreän rakentamisen aloitteisiin. Qatarissa on nyt 115 LEED-sertifioitua hanketta, yhteensä 22,6 miljoonaa neliöjalkaa, mikä on yksi suurimmista vihreiden rakennusten keskittymistä Yhdysvaltojen ulkopuolella arabianbusiness.com. Maa on jopa luonut oman GSAS (Gulf Sustainability Assessment System) -sertifiointinsa, jolla on sertifioitu yli 1 400 rakennusta, varmistaakseen, että uudet kehityshankkeet sopivat paikalliseen ilmastoon arabianbusiness.com. Tämä kestävyyskeskeisyys näkyy hankkeissa, kuten Msheireb Downtownissa (yksi maailman suurimmista LEED-rakennusryppäistä) arabianbusiness.com. Kiinteistösijoittajille tämä trendi viestii siirtymisestä korkealaatuiseen, energiatehokkaaseen kiinteistökantaan, joka voi saavuttaa 5 % korkeammat vuokrat kuin ei-vihreät rakennukset omniacapitalgroup.com. Qatarin johtoasema vihreässä rakentamisessa parantaa sen kansainvälistä imagoa ja tukee Vision 2030:n tavoitetta ympäristönsuojelusta talouskasvun rinnalla.

Hallitus on myös käynnistänyt aloitteita varmistaakseen markkinoiden vakauden ja läpinäkyvyyden. Kiinteistöalan sääntelyviranomainen (RERA) perustettiin valvomaan alaa, ja oikeusministeriö loi yhden luukun verkkopalvelun ulkomaalaisten kiinteistönomistukselle, jossa on listattu hyväksytyt alueet ja menettelyt globalpropertyguide.com. Tällaiset toimet sujuvoittavat sijoittamista ja lisäävät luottamusta. Lisäksi Qatarin oikeudellinen kehys tarjoaa sijoittajille turvaa: ei kiinteistöveroa, ei arvonlisäveroa kiinteistökaupoissa eikä myyntivoittoveroa myynneissä omniacapitalgroup.com. Tämä veromyönteinen järjestelmä on tietoinen poliittinen valinta houkutella kansainvälisiä sijoittajia – antaen heille käytännössä 20–30 % kustannusedun verrattuna verotettuihin maihin omniacapitalgroup.com. Vuosittaisten kiinteistöverojen puuttuminen myös alentaa omistuskustannuksia ja kannustaa pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Toinen tärkeä aloite on taloudellisten vapaavyöhykkeiden ja yritysystävällisten politiikkojen kehittämisen edistäminen. Qatar on perustanut vyöhykkeitä, kuten Qatar Financial Centre (QFC) ja Qatar Free Zones Authority (QFZA), jotka tarjoavat kannustimia yrityksille (100 % ulkomainen omistus, nollayritysvero määräajaksi jne.). Tämä on johtanut monikansallisten yritysten määrän kasvuun Dohan toimistoissa, mikä puolestaan lisää kysyntää liikekiinteistöille. Viimeaikaiset ministeriön asetukset ovat yksinkertaistaneet ulkomaisten yritysten kaupallista rekisteröintiä ja lisensointia medium.com, mikä on johtanut uusien liiketoimintalupien kasvuun (+32 % vuoden 2025 alussa) – tämä viittaa useampiin toimistovuokralaisiin ja mahdollisesti useampiin ulkomaalaisiin työntekijöihin, jotka tarvitsevat asuntoa arabianbusiness.com.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Qatarin hallitus on vahvasti mukana ohjaamassa kiinteistömarkkinoita, käyttäen sekä porkkanoita (oleskelulupa, verovapautukset, infrastruktuuri-investoinnit) että keppejä (sääntely, kaavoitusvalvonta) Vision 2030 -tavoitteidensa saavuttamiseksi. Näillä politiikoilla on ollut merkittävä vaikutus markkinoihin: ne ovat vauhdittaneet ulkomaisten investointien virtaa (tavoitteena 50 miljardia dollaria kiinteistöihin vuoteen 2030 mennessä) omniacapitalgroup.com, auttaneet vakauttamaan ja modernisoimaan alaa vuoden 2017 saarron jälkeen ja nostaneet Dohan houkuttelevaksi kiinteistösijoituskohteeksi alueella. Kiinteistökehityksen linjaaminen kansallisten prioriteettien kanssa – aina kansainvälisten tapahtumien isännöinnistä uusien toimialojen kehittämiseen – viittaa siihen, että ala nauttii vahvaa hallituksen tukea ja valvontaa myös loppuvuosikymmenen ajan.

Sijoitusmahdollisuudet ja riskit

Sijoittajille ja markkina-analyytikoille Dohan kiinteistömarkkinat tarjoavat yhdistelmän korkean tuoton mahdollisuuksia ja tiettyjä riskejä, joita on hallittava. Mahdollisuuksien puolella vuokratuotot erottuvat edukseen. Kuten aiemmin on kuvattu, asuinvuokratuotot ovat keskimäärin noin 6 %, 7–9 % tuottoja luksusasuntojen kohdalla ja jopa 8–10 % lyhytaikaisissa vuokraustilanteissa omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com. Nämä tuotot ovat parhaita Persianlahden alueella – selvästi korkeampia kuin Dubain parhaat tuotot (noin 5–6 %) omniacapitalgroup.com – mikä tekee Dohasta houkuttelevan tuloskeskeisille sijoittajille. Lisäksi Qatar ei peri veroja vuokratuloista tai pääomavoitoista omniacapitalgroup.com, mikä tarkoittaa, että sijoittajat saavat pitää koko tuoton, mikä on merkittävä etu ja nostaa nettotuottoja käytännössä 20–30 % verrattuna verotettuihin markkinoihin omniacapitalgroup.com. Toinen mahdollisuus on pääoman arvonnousupotentiaali: pitkän laskukauden jälkeen Qatarin kiinteistöjen hinnat ovat suhteellisen alhaiset, ja nyt kun markkina on elpymässä, kasvunvaraa on olemassa. Analyytikot ennustavat 8–12 % vuotuista pääoman kasvua parhaissa segmenteissä tulevina vuosina omniacapitalgroup.com. Nousevien hintojen ja vahvojen vuokrien yhdistelmä voi tuottaa kaksinumeroisia kokonaistuottoja. Lisäksi Qatarin valuutta (riyal) on sidottu Yhdysvaltain dollariin, mikä tarjoaa valuuttakurssivakautta kansainvälisille sijoittajille.

Strategiset sijoituskuumat pisteet tarjoavat kohdennettuja mahdollisuuksia. Esimerkiksi Lusail City on huippuvalinta, jossa on käynnissä 45 miljardin dollarin kehityshankkeet – sen uudet alueet (Marina, Fox Hills, Energy City) odotetaan arvonnousua kaupungin kasvaessa omniacapitalgroup.com. Varhaiset sijoittajat Lusailin asuntoprojekteihin voivat nähdä sekä tuotto- että arvonnousupotentiaalia alueen kehittyessä uudeksi keskustaksi. Samoin Qetaifan Island North profiloituu korkeatasoiseksi vapaa-ajan kohteeksi (huvipuisto, rannat, luksushotellit); ennustettu käyttöaste on yli 85 % ja brändätyt asunnot tuottavat arviolta ~8 % omniacapitalgroup.com. Toinen mahdollisuus löytyy Pearl-Qatarista ja West Baysta – nämä vakiintuneet ulkomaalaisalueet tarjoavat vakaata vuokrakysyntää (esim. Porto Arabia Pearlissä tuottaa ~8 % ja houkuttelee 2 miljoonaa vuosittaista vierailijaa, mikä parantaa vuokranäkymiä) omniacapitalgroup.com. Rohkeammille sijoittajille nousevat alueet kuten Al Wakrah (nopeasti kasvava kaupunki Dohan eteläpuolella) tunnetaan keskitason asuntojen kasvusta (~6 % hintakasvu äskettäin) omniacapitalgroup.com – infrastruktuurin laajentuessa tällaiset alueet voivat kokea poikkeuksellista arvonnousua. Liikekiinteistöissä West Bayn toimistomarkkinat yli 500 monikansallisen yrityksen voimin tarjoavat luotettavaa tuloa (6–7 % tuotot) omniacapitalgroup.com, ja logistiikka-/teollisuuskiinteistöt vapaavyöhykkeillä tuottavat noin 7 % ja hyötyvät Qatarin logistiikkakeskustavoitteista omniacapitalgroup.com. Erikoissegmentit kuten brändätyt asunnot ja vihreät rakennukset tarjoavat myös mahdollisuuksia premiumiin: brändätyt luksusasuntot saavuttavat 15–30 % korkeammat jälleenmyyntiarvot omniacapitalgroup.com, ja sertifioidut vihreät rakennukset saavat noin 5 % korkeampia vuokria ja ovat todennäköisesti tulevaisuudenkestäviä sääntelymuutoksia vastaan omniacapitalgroup.com.

Näistä mahdollisuuksista huolimatta sijoittajien on punnittava useita riskejä ja haasteita. Merkittävin riski Qatarin kiinteistömarkkinoilla on ylitarjonta, erityisesti tietyillä sektoreilla. Jalkapallon MM-kisojen aikaisen massiivisen rakentamisen perintönä markkinoilla on yhä kymmeniä tuhansia tyhjiä asuntoja. Esimerkiksi pelkästään Lusailissa on 10 000 tulevaa asuntoa, jotka, jos ne valmistuvat liian nopeasti, voivat rajoittaa hintojen nousun noin 10 %:iin vahvasta kysynnästä huolimatta omniacapitalgroup.com. Samankaltaisten asuntojen ylitarjonta voi painaa vuokria ja jälleenmyyntiarvoja, mikä pidentää arvonnousun saavuttamiseen kuluvaa aikaa. Tätä riskiä pyritään hillitsemään vaiheittaisilla projektien lanseerauksilla ja korkeilla toimitusasteilla (kehittäjät kuten Qatari Diar toteuttavat hankkeita järjestelmällisesti, ylpeillen 98 %:n toimitusasteella aikataulussa) omniacapitalgroup.com, sekä luonnollisella väestönkasvun kautta tapahtuvalla imeytymisellä (1,5 % vuosittain auttaa täyttämään asuntoja) omniacapitalgroup.com. Siitä huolimatta sijoittajien tulisi olla valikoivia sen suhteen, mihin projekteihin ja kehittäjiin luottaa – pysyminen hyvämaineisissa kehittäjissä, joilla on näyttöä (esim. Msheireb Properties, Qatari Diar, kansainväliset yritykset kuten Dar Global), vähentää viivästysten tai laatuongelmien riskiä.

Toinen riski on ulkoinen markkina- ja geopoliittinen paine. Vaikka Qatar on sisäisesti poliittisesti vakaa, alueellinen geopolitiikka voi vaikuttaa sijoittajien mielialaan. Naapurimaiden vuosien 2017–2021 saarto osoitti, että äkilliset diplomaattiset ristiriidat voivat vahingoittaa taloutta ja kiinteistömarkkinoita. Vaikka saarto on päättynyt, Qatarin ainutlaatuinen ulkopoliittinen linja tarkoittaa, että jännitteet voivat leimahtaa uudelleen. Qatarin neutraali diplomatia ja valtavat taloudelliset varannot tekevät siitä kuitenkin kestävän – Fitch mainitsee sen ‘AA’-luottoluokituksen ja hallittavan velka/BKT-suhteen (~45 %), jotka auttavat selviytymään myrskyistä omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com. Lisäksi maailmanlaajuiset talousolosuhteet muodostavat riskin: jos kansainväliset öljyn ja kaasun hinnat laskevat merkittävästi, Qatarin budjetti ja ulkomaalaisten työllisyys voivat kärsiä, mikä pehmentää kiinteistökysyntää. Myös maailmanlaajuinen korkojen nousutrendi (kuten nähtiin vuosina 2022–2023) voi heikentää asuntolainojen ostajien ostovoimaa. Qatarissa asunnot ostetaan pääosin käteisellä, mutta pitkittynyt korkea korkotaso voi hillitä orastavaa asuntolainamarkkinoiden kasvua.

Markkinaliikkuvuus ja exit-strategia ovat myös huomioitavia seikkoja. Verrattuna suurempiin markkinoihin, Dohan kiinteistömarkkinat voivat olla vähemmän likvidejä – ostajakunta on pienempi, joten arvokkaiden kiinteistöjen myynti voi kestää kauemmin. Likviditeetti kuitenkin paranee: rantakiinteistöt ja uniikit kohteet myyvät nopeammin (raporttien mukaan rantayksiköt vaihtavat omistajaa 75 % nopeammin kuin keskimäärin, koska sijoittajien kiinnostus on suurta) omniacapitalgroup.com. Vakiintuneiden välitysverkostojen hyödyntäminen ja hieman pidempiin pitojaksoihin varautuminen on järkevää. Lisäksi sijoittajien tulisi suunnitella valuuttakurssien vakauden varalta (QAR:n kiinnitys on vahva, mutta muun valuutan kuin USD:n kohdalla konversioon tulee kiinnittää huomiota exitissä) sekä oikeudelliset näkökohdat (tee huolellinen due diligence erityisesti vuokraoikeuskohteissa).

Sääntelymuutokset ovat toinen mahdollinen riski. Vaikka Qatar on johdonmukaisesti avannut markkinoitaan, mahdollinen käänne tai hidastuminen sijoittajamyönteisessä politiikassa voisi vaikuttaa kysyntään. Esimerkiksi, jos hallitus muuttaisi oleskelulupaa sijoituksen perusteella koskevia sääntöjä tai ottaisi tulevaisuudessa käyttöön veroja (tällä hetkellä tästä ei ole merkkejä – viranomaiset vahvistavat verovapaan aseman omniacapitalgroup.com), se voisi muuttaa sijoituslaskelmaa. Hyvä uutinen on, että Qatar on osoittanut sitoutumista vakaaseen, sijoittajaystävälliseen politiikkaan: yli 5 000 sijoittajaoleskelulupaa on myönnetty ja ohjelma jatkuu, ja viranomaiset korostavat, että verovapaa järjestelmä on turvattu osana pääoman houkuttelua omniacapitalgroup.com.

Näitä tekijöitä punnitessaan monet analyytikot päätyvät siihen, että Qatarin nousupotentiaali ylittää riskit, erityisesti pitkäaikaisille sijoittajille. Hallituksen massiiviset taloudelliset puskurit ja kehitysohjelma toimivat kiinteistömarkkinoiden tukena. Lisäksi monipuolistamispyrkimykset (LNG:n laajennus, matkailu, urheilu, osaamistalous) vähentävät vähitellen riippuvuutta yksittäisestä sektorista ja tarjoavat vakaamman taloudellisen perustan kiinteistöille. Sijoittajia kehotetaan ottamaan keskipitkä tai pitkä sijoitushorisontti (5–10 vuotta) mahdollisten lyhyen aikavälin ylitarjonta- tai globaalien häiriöiden yli pääsemiseksi, ja keskittymään laadukkaisiin kohteisiin ensiluokkaisilla sijainneilla, jotka yleensä säilyttävät arvonsa parhaiten. Hajauttaminen Qatarin sisällä – esimerkiksi yhdistämällä asuin- ja liikekiinteistöjä – voi myös suojata segmenttikohtaisilta riskeiltä.

Näkymät ja ennusteet vuoteen 2030 asti

Tulevaisuutta ajatellen Dohan kiinteistömarkkinoiden näkymät vuoteen 2030 asti ovat varovaisen optimistiset, ja vakaata kasvua odotetaan, vaikkakin maltillisilla nopeuksilla, kun markkinat sulattavat aiemmat ylilyönnit. Markkinatutkimukset ennustavat, että Qatarin asuinkiinteistöala (arvoltaan) kasvaa arviolta 13,45 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuonna 2025 19,45 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä mordorintelligence.com. Tämä tarkoittaa yhdistettyä vuotuista kasvua ~7,15 % mordorintelligence.com, mikä ylittää monien kypsien markkinoiden kasvun. Tämän kasvun taustalla ovat aiemmin käsitellyt tekijät: jalkapallon MM-kisojen jälkeinen infrastruktuuriperintö, ulkomaalaisomistuksen vapauttaminen, oleskelulupaohjelma sekä tulevat kysyntää lisäävät tekijät, kuten vuoden 2030 Aasian kisat mordorintelligence.com. Myös liikekiinteistömarkkinat ovat kasvamassa, joskin hieman hitaammin – ennusteiden mukaan liikekiinteistöjen arvo on noin 33,1 miljardia dollaria vuonna 2025 ja nousee noin 35,1 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä (noin 6 % CAGR) mordorintelligence.com. Asuntomarkkinoilla erityisesti luksussegmentin odotetaan kasvavan hieman muita nopeammin (arvioitu ~7,45 % CAGR vuoteen 2030 asti), kun Qatar houkuttelee edelleen varakkaita ostajia mordorintelligence.com. Viime vuosina asuntoja hitaammin kehittyneet huvilakiinteistöt saattavat kokea piristymistä (~7,36 % CAGR), kun yhä useampi qatarilainen hyödyntää asumisohjelmia ja ulkomaalaiset perheet asettuvat maahan pitkäaikaisesti mordorintelligence.com. Vuokra-asuntojen kysyntä ei ole katoamassa – vuokramarkkinoiden koon ennustetaan kasvavan nopeimmin (~8 % vuosittain) kulutustapana, mikä heijastaa Qatarin nuorta ja liikkuvaa väestöä sekä mahdollisesti lisääntyvää buy-to-let-sijoittajien määrää mordorintelligence.com.

Historiallisen kontekstin osalta, joka vaikuttaa näihin ennusteisiin, on syytä huomioida, miten markkinat ovat kääntyneet uuteen suuntaan. Qatarin asuntomarkkinat kokivat jyrkän noin 26 %:n kumulatiivisen arvonlaskun vuosina 2016–2020 alueellisen eripuran ja ylitarjonnan vuoksi globalpropertyguide.com. Uudistukset ja sovinto johtivat maltilliseen elpymiseen: vuosina 2021–2022 nimellishinnat nousivat +7,4 % (korkean inflaation vuoksi todellinen kasvu oli kuitenkin lievästi negatiivinen) globalpropertyguide.com. Vuosi 2023 oli tasainen (+1,17 %) globalpropertyguide.com, ja vuonna 2024 nähtiin pieni lasku (-2,4 %) globalpropertyguide.com. Nyt vuoden 2025 alkupuolen tiedot osoittavat kaksinumeroista vuosittaista hinnannousua globalpropertyguide.com, mikä viittaa pidemmän noususyklin alkuun markkinoiden siirtyessä uuteen kasvuun. Analyytikot kuitenkin varoittavat, että markkina on edelleen hauras lyhyellä aikavälillä globalpropertyguide.com. Geopoliittiset epävarmuudet (esim. alueelliset jännitteet) ja globaalit talousmuutokset voivat muodostaa vastatuulta. Yleinen näkemys onkin, että kasvu vuoteen 2030 asti tulee olemaan tasaisen vakaata, mutta ei räjähdysmäistä, ellei ulkoisia shokkeja tai spekulatiivisia kuplia ilmene.

Keskeiset ajurit vuoteen 2030 asti ovat Qatarin suunnitelmien toteuttaminen. Vuoden 2022 jalkapallon MM-kisojen perintö -infrastruktuuri on täysin valmiina ja tuottaa nyt pitkäaikaisia hyötyjä (metro, tiet, stadionit uudelleenkäytössä). Seuraavan suurtapahtuman, Doha 2030 Aasian kisat, odotetaan tuovan piristysruiskeen vuosina 2029–2030 lyhytaikaisen asuntokysynnän muodossa (urheilijakylät, media, fanit) ja näiden tilojen jälkikäyttösuunnitelmien odotetaan lisäävän asuntotarjontaa tai yhteisötiloja omniacapitalgroup.com. Qatarin matkailustrategian tavoitteena on noin 7 miljoonaa kävijää vuoteen 2030 mennessä, ja kun vuonna 2024 saavutettiin 5 miljoonaa, ollaan aikataulussa – enemmän kävijöitä tarkoittaa lisää hotelleja, huoneistohotelleja ja mahdollisesti toisia asuntoja GCC-maiden kansalaisille, jotka matkustavat Qatariin usein arabianbusiness.com. Jatkuva talouden monipuolistaminen (sijoitukset energia-alan ulkopuolisiin sektoreihin kuten rahoitus, terveys, urheilu, koulutus) vauhdittaa työpaikkojen syntyä ja siten kotitalouksien muodostumista. Qatar on myös ilmaissut kiinnostuksensa kasvattaa väestöään hallitusti kehityksen tukemiseksi – jos politiikka pysyy suotuisana, saatamme nähdä ulkomaalaisväestön koostumuksen muuttuvan kohti pitkäaikaisempia asukkaita (esim. osaajat, jotka ostavat koteja).

Tarjontapuolella vuoteen 2030 mennessä on suuria hankkeita seurattavana: Lusail City jatkaa alueiden rakentamista (tavoitteena 250 000 asukasta valmistuessaan), The Pearl viimeistelee jäljellä olevat alueensa (kuten Giardino Village ja Floresta Gardens), ja uudemmat alueet kuten Al Daayen kunta (jossa Lusail sijaitsee) kasvavat nopeimmin (8,2 % CAGR kiinteistötoiminnassa) mordorintelligence.com. Lisäksi alueet, jotka on avattu omistusoikeuslailla – kuten Al Khor (rannikolla tunnin päässä pohjoiseen) ja Al Wakrah (Dohan eteläpuolella) – voivat kehittyä lisää, kun ulkomaalaiset ostajat voivat nyt sijoittaa sinne, mikä voi muuttaa ne kasvukäytäviksi. Hallituksen painotus liikenteeseen perustuvaan kehitykseen metroasemien ympärillä voi vauhdittaa keskikorkeiden asuinrakennusten rakentamista esikaupungeissa, jotka aiemmin olivat matalatiheyksisiä. Saatamme myös nähdä vanhojen alueiden uudistamista Dohan keskustassa osana kaupunkien uudistamista (kuten Msheireb), mikä loisi uutta tarjontaa mutta myös parantaisi laatua ja arvoja.

Tärkeää on, että Qatarin taloudellinen kyky elvyttää kiinteistösektoria on edelleen erittäin vahva. Nesteytetyn maakaasun (LNG) korkeat tulot jatkuvat ennusteiden mukaan 2020-luvun loppuun asti (kiitos North Fieldin kaasuntuotannon kaksinkertaistumisen vuoteen 2027 mennessä), joten valtio voi jatkaa infrastruktuurin rahoittamista ja jopa tukea kiinteistöalaa suoraan (esimerkiksi Qatar Investment Authorityn omistusten kautta kehitysyhtiöissä tai asumisohjelmien kautta). Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut tavoitteeksi 50 miljardin dollarin kiinteistösijoitukset (FDI) vuoteen 2030 mennessä omniacapitalgroup.com, mikäli tämä toteutuu, tarkoittaa se suurta määrää ulkomaista pääomaa kehityshankkeisiin ja kiinteistöjen ostoon – vahva noususuhdanteen merkki.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuoteen 2030 mennessä voimme odottaa, että Dohan siluetti ja kaupunkirakenne muuttuvat merkittävästi: Lusailin pitäisi olla pitkälti valmis, uudet keskukset kuten Msheireb ja Education City täysin toiminnassa, ja mahdollisesti uusia täyttösaarekkeita tai laajennusalueita (hallitus on esittänyt ajatuksia uusista kaupungeista) käynnissä seuraavaa vaihetta varten. Kiinteistöjen hinnat ovat todennäköisesti korkeammat kuin nykyään (vaikka nousu ei välttämättä ole tasaista joka vuosi), ja vuosittainen kasvu kertyy keskisuurista yksinumeroisista jopa mataliin kaksinumeroisiin prosentteihin, mikä johtaa huomattavaan kokonaistuottoon. Vuokratasot riippuvat siitä, kuinka hyvin tarjontaa hallitaan; nykyisen ylitarjonnan vuoksi vuokrat voivat nousta vain maltillisesti seuraavien parin vuoden aikana, mutta voivat kiihtyä myöhemmin, kun ylimääräinen tarjonta on imeytynyt, erityisesti kysytyillä alueilla. Vuoteen 2030 mennessä Qatarin kiinteistömarkkinoiden pitäisi olla kypsempiä, tasapainoisempia ja monipuolisempia – vähemmän alttiita viime vuosikymmenen nousu- ja laskusuhdanteille, mutta silti tarjoten kilpailukykyisiä tuottoja maan ainutlaatuisten etujen (varallisuus, vakaus ja sijoittajaystävällinen toimintaympäristö) ansiosta.

Lähteet: