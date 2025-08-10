Phoenixin asuntomarkkinat 2025: nousu, uudelleenkalibrointi vai romahdus? (Trendejä, ennusteita ja mahdollisuuksia paljastettu)

Asuntojen markkinatrendit vuonna 2025

Phoenixin asuntomarkkinat vuonna 2025 käyvät läpi uudelleenkalibrointia ennemmin kuin romahdusta. Vuosien 2020–2022 kiivaiden hintapiikkien jälkeen asuntojen arvot ovat hieman viilentyneet viime vuoden aikana – tyypillinen Phoenixin asunto maksaa noin 416 000 dollaria, mikä on noin 4 % vähemmän kuin vuosi sitten zillow.com zillow.com. Mediaanimyyntihinnat vuoden 2025 puolivälissä ovat noin 425 000 dollaria zillow.com, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä lievä lasku seuraa vaisua 18 kuukauden myyntijaksoa, kun korkeat asuntolainakorot hillitsivät ostajien intoa. Tarjonta on vihdoin alkanut vapautua: uudet ilmoitukset vuoden 2025 alussa nousivat noin 17 % edellisvuoteen verrattuna (suurin nousu sitten vuoden 2019) roiproperties.com. Aktiivinen myytävien asuntojen tarjonta on nyt samalla tasolla kuin vuosina 2021–2022 roiproperties.com, mikä antaa ostajille hieman enemmän valinnanvaraa, vaikka tarjonta on edelleen alle historiallisten keskiarvojen. Asunnot ovat markkinoilla hieman pidempään (mediaani noin 28 päivää ennen kuin ne menevät kaupaksi), mutta hyvin hinnoitellut kohteet liikkuvat yhä nopeasti zillow.com zillow.com.

Huolimatta korkeammista lainakustannuksista, kysyntä ei ole kadonnut. Itse asiassa Phoenix nimettiin National Association of REALTORS®:n toimesta yhdeksi vuoden 2025 kymmenestä kuumimmasta asuntomarkkinasta nar.realtor. Keskeisiä ajureita ovat vahva muuttoliike ja nuorten aikuisten tulojen kasvu, sekä edullisemman asuntotarjonnan lisääntyminen nar.realtor nar.realtor. NAR:n pääekonomisti toteaa, että ”pahimmat kohtuuhintaisuuden haasteet ovat ohi”, kun asuntolainojen korot vakiintuvat noin 6 %:iin ja uudisrakentaminen lisääntyy nar.realtor. Käytännössä vuoden 2025 ostajat neuvottelevat tiukemmin ja etsivät vastinetta rahoilleen – Redfinin välittäjien mukaan Phoenix on ollut ”ostajan markkina” jo kuukausia, ja myyjät tarjoavat usein 10–15 000 dollarin myönnytyksiä ei-valmiissa kodeissa redfin.com. Ensiasunnon ostajat ja seuraavaa kotia etsivät ovat yhä aktiivisia, ja heitä auttavat luovat rahoitusratkaisut (myyjän maksamat korkojen alennukset, käsiraha-avustukset jne.), jotka tasapainottavat korkopainetta roiproperties.com. Ylempänä markkinoilla osavaltion ulkopuolinen varallisuus suuntaa yhä Phoenixiin: luksusalueet kuten Paradise Valley ja Arcadia kiinnostavat edelleen kalifornialaisia ja muita tulokkaita, jotka etsivät lomakeskustyylistä asumista ja pitkäaikaista arvoa roiproperties.com roiproperties.com. Kaiken kaikkiaan vuoden 2025 asuntomarkkinoille on ominaista hintojen vakiintuminen, kasvava tarjonta ja strategisempi, harkitumpi tahti sekä ostajien että myyjien osalta – selkeä muutos pandemian aikaisista kiivaista tarjouskilpailuista.

Phoenixin vuokramarkkinat vuonna 2025

Metro Phoenixin vuokra-asuntomarkkinat vuonna 2025 tarjoavat vuokralaisille ja vuokranantajille sekä helpotusta että kestävyyttä. Useiden vuosien rajujen vuokrankorotusten jälkeen vuokratasot ovat itse asiassa hieman laskeneet – keskimäärin noin 3 % viime vuodesta, ja tyypillinen asunto vuokrataan noin 1 500 dollarilla kuukaudessa azfamily.com. Zillown tiedot (mukaan lukien omakotitalovuokrat) osoittavat keskimääräiseksi vuokraksi noin 1 920 dollaria, mikä on noin 100 dollaria vähemmän kuin vuotta aiemmin zillow.com zillow.com. Tämä vuokrien laskusuunta (~3–5 % vuodessa) johtuu suurelta osin rakennusbuumista, jonka myötä markkinoille on tullut tuhansia uusia asuntoja. Pelkästään vuonna 2024 kehittäjät toivat markkinoille yli 20 000 uutta asuntoa, ja huikeat 28 000 asuntoa on tarkoitus valmistua vuonna 2025 azfamily.com. Hyviä uutisia omistajille: kysyntä pysyy mukana. Viimeisen kuuden kuukauden aikana Phoenix on imeyttänyt lähes 100 % uusista markkinoille tulleista asunnoista – käytännössä niin nopeasti kuin rakentajat saavat ne valmiiksi, vuokralaiset täyttävät ne azfamily.com. Tämän seurauksena vuokra-asuntojen vajaakäyttöaste, joka nousi yli 6 %:n vuonna 2024, on laskenut takaisin alle 6 %:n keväällä 2025 homeladder.com homeladder.com, mikä osoittaa, että markkinat pysyvät tasapainossa ja vuokralaisten kysyntä on vahvaa estämään ylitarjontaa.

Vuokralaisille tarjonnan kasvu tarkoittaalyhyellä aikavälillä. Vuokralaiset löytävät jopa edullisia tarjouksia tietyiltä alueilta. Apartment Listin vuoden 2025 puolivälin tietojen mukaan jotkut– kuten Mountain Park Ranch, Central Avenue Corridor, Desert Ridge ja Downtown – tarjoavat keskimääräistä alhaisempia vuokria tinkimättä palveluiden saatavuudesta apartmentlist.com apartmentlist.com . (Kaupungin mediaanivuokra on noin 1 312 dollaria tavanomaisesta asunnosta, mikä on noin 3,8 % vähemmän kuin vuosi sitten apartmentlist.com .) Sitä vastoin arvostetut alueet (esim. North Scottsdale tai Paradise Valley) pysyvät kalliina – esimerkiksi naapurissa sijaitseva Paradise Valley vaatii tähtitieteellisen korkeita keskimääräisiä vuokria (yli 9 000 dollaria, johtuen luksustason omakotitalovuokrauksista) zillow.com . Kokonaisuudessaan Phoenixin vuokrat ovat kuitenkinja tarjoavat enemmän tilaa – tyypillinen Phoenixin vuokralainen nauttii noin 76 neliömetristä (~816 sq. ft.), mikä on enemmän kuin monissa muissa suurkaupungeissa zillow.com

Vuokranantajat sopeutuvat uuteen normaaliin painottaen vuokralaisten säilyttämistä ja laatua. Koska vuokrien kasvu on tasaantunut, kiinteistönomistajat keskittyvät palveluihin ja kannustimiin pitääkseen hyvät vuokralaiset (etenkin kun myöhästyneiden maksujen määrä on yhä hieman koholla pandemian jälkeen homeladder.com). Build-to-Rent-yhteisöt – omakotitalovuokrausta aluerakentamistyylisissä yhteisöissä – ovat räjähtäneet (lisää tästä alla kohdassa Investment Climate), tarjoten vuokralaisille vaihtoehdon perinteisille asunnoille: talon, jossa on piha. Asiantuntijoiden mukaan nykyinen vuokrien lasku on väliaikaista: suurin osa uudesta moniperheasuntotarjonnasta valmistuu vuosina 2025–26, ja rakennusbuumin odotetaan laantuvan vuoteen 2027 mennessä, jolloin vuokrien nousun odotetaan jatkuvan azfamily.com azfamily.com. Sillä välin Phoenixin vuokramarkkinat vuonna 2025 ovat terveemmät ja vuokralaisystävällisemmät kuin vuosiin – tervetullut hengähdystauko alueella, jossa nähtiin hiljattain maan nopeimpia vuokrien nousuja.

Liikekiinteistöjen trendit (toimisto, vähittäiskauppa, teollisuus, moniperheasunnot)

Phoenixin liikekiinteistöjen (CRE) sektori vuonna 2025 on dynaaminen ja yleisesti ottaen optimistinen, vaikka se kohtaa kansallisia vastatuulia. Teollisuuskiinteistöt ovat kiistaton tähti: Suur-Phoenix on noussut Yhdysvaltojen ykköseksi teollisuuskiinteistömarkkinoilla viimeisimmissä vertailuissa, kiitos valtavan logistiikkakysynnän ja kasvavien investointien. Lähes 30 miljoonaa neliöjalkaa teollisuushankkeita on käynnissä koko alueella arizonaescrow.com. Pelkästään vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä Phoenixissa nähtiin 3 miljoonaa neliöjalkaa positiivista nettokäyttöönottoa – valtava määrä – vaikka ennätyksellinen uudisrakentaminen nostikin vajaakäytön 11–12 %:n tasolle arizonaescrow.com【35†look**]. Olennaista on, että vuokralaiset vuokraavat innokkaasti tilaa rakennusbuumista huolimatta: teollisuusvuokrien pyyntihinnat nousivat noin 9,7 % vuoden takaiseen verrattuna noin 1,13 dollariin/neliöjalka (NNN) vuoden 2024 lopulla【22†L49-L57】【35†look**]. Phoenixin rooli jakelukeskuksena lounaisalueelle sekä strategiset lähituotantotrendit pitävät tämän sektorin vilkkaana. Ehkä suurin ajuri on puolijohteiden valmistuksen laajentuminen: kun TSMC:n valtava uusi sirutehdas pohjois-Phoenixissa (monen miljardin dollarin investointi) valmistuu, teollisuuskiinteistöjen arvo kyseisellä alueella on noussut räjähdysmäisesti – varastot, jotka myytiin 150 dollarilla/neliöjalka kaksi vuotta sitten, maksavat nyt yli 325 dollaria/neliöjalka, mikä kuvastaa kuumaa kysyntää tiloista korkean teknologian tuotantolaitosten läheisyydessä【30†L73-L81】. Phoenixin teollisuusmarkkina yhdistää näin korkean käyttöasteen, nousevat vuokrat ja intensiivisen kehityksen, mikä asemoituu kaupungin kansalliseksi logistiikkavoimatekijäksi.

Moniperheasuntokehitys, joka on kaupallisen ja asuinrakentamisen väliin sijoittuva kategoria, kokee pandemian jälkeisen rakennusbuumin, kuten aiemmin mainittiin. Rakennuttajat lisäsivät tuhansia asuntoja Suur-Phoenixiin vuosina 2024–25, mikä aluksi johti pieneen “korjaukseen” käyttöasteissa ja vuokratasoissa. Vuoteen 2025 mennessä tämä segmentti kuitenkin vakiintuu: tyhjien asuntojen määrä tasaantuu keskisuurille yksinumeroisille prosenteille ja vuokrien lasku on ollut maltillista homeladder.com azfamily.com. Sijoittajien kiinnostus Phoenixin asuinkerrostalokiinteistöihin pysyy vahvana – kiitos jatkuvan työpaikkojen luomisen, väestönkasvun ja jatkuvan asuntopulan pitkällä aikavälillä roiproperties.com. Moniperheasuntojen hinnoittelu on tasaantunut vuoden 2022 kuplahuipun jälkeen, mikä ironista kyllä, rohkaisee taitavia sijoittajia palaamaan markkinoille. Lyhyesti: moniperheasuntosektori selviää kasvukivuistaan: runsas uusi tarjonta on toiminut “paineenpoistoventtiilinä” vuokrille, mutta alueen vahva väestörakenne varmistaa, että uudet asunnot löytävät asukkaansa. Phoenix jatkaa moniperheasuntosijoitusten veturina, erityisesti kun hinnoittelu muuttuu kohtuullisemmaksi ja perustekijät (työllisyys, muuttoliike) pysyvät vahvoina roiproperties.com.

Vähittäiskaupan kiinteistöt Phoenixissa osoittautuvat kestävämmiksi kuin monet odottivat verkkokaupan aikakaudella. Kaupungin kasvu on synnyttänyt kysyntää uusille liikkeille ja ravintoloille, erityisesti nopeasti kasvavilla esikaupunkialueilla. Vaikka vanhemmat ostoskeskukset kohtaavat haasteita, arvonlisäinvestoijat ostavat ja uudistavat aktiivisesti lähialueiden vähittäiskauppakeskuksia – täyttävät tyhjiä liiketiloja, päivittävät julkisivuja ja lisäävät elämyksiä houkutellakseen kävijöitä roiproperties.com. Kehittäjät etenevät myös näkyvissä vähittäiskauppahankkeissa (katso Kehityshankkeet -osio), kuten Signature at SanTan Village Gilbertissä, 145 miljoonan dollarin arvoinen korkeatasoinen ostospaikka, joka tuo Whole Foodsin ja huippuluokan urheilukaupat East Valleyhin theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Yksi haaste vuosina 2023–24 oli inflaatio (ja tullit), jotka nostivat rakennuskustannuksia, mutta vuoden 2025 puolivälissä asetettu tauko uusille tuontitulleille toi helpotusta kustannuksista huolestuneille vähittäiskauppiaille roiproperties.com. Phoenixin vähittäiskaupan vajaakäyttöaste on ollut suhteellisen vakaa, ja vuokrat parhailla liikepaikoilla nousevat hiljalleen, kun uudet asukkaat lisäävät kysyntää liikkeille, ravintoloille ja palveluille. Vähittäiskaupan ala kehittyy, ei romahda – vanhoja suurmyymälöitä otetaan uuteen käyttöön, kun taas uudet konseptit (viihdekeskuksista ruokakauppapainotteisiin lifestyle-keskuksiin) laajenevat Phoenixin kasvavilla alueilla.

Toimistotila on ainoa segmentti, joka kohtaa vastatuulta, mutta jopa tässä Phoenix pärjää paremmin kuin monet suuret kaupungit. Toimistomarkkinat viilenivät hieman vuoden 2025 alussa, mikä heijastaa globaaleja trendejä hybridityöstä ja varovaisista yritysten laajentumisista roiproperties.com. Lähes kahden vuoden vahvan vuokrausvauhdin jälkeen Phoenixissa nähtiin pieni hidastuminen vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen vuokraustoiminnassa roiproperties.com. Tyhjäkäyntiasteet ovat nousseet joillakin osa-alueilla (erityisesti vanhemmissa A-luokan torneissa), ja vuokralaisilla on nyt enemmän neuvotteluvaltaa vuokrien ja etujen suhteen kuin vuosi sitten. Olennaista on, että Phoenix vältti pahimman etätyöpaon, joka nähtiin esimerkiksi San Franciscossa – kaupungissa ei ollut suurta liittovaltion/hallinnon toimistojen läsnäoloa, jota olisi pitänyt supistaa, ja kaupungin monipuolistuminen terveydenhuollossa, rahoituksessa ja teknologiassa on pitänyt monet toimistot käytössä roiproperties.com. Itse asiassa alle 50 valtion vuokraamaa kiinteistöä koko osavaltiossa on suunniteltu suljettavaksi, mikä minimoi yhden suuren toimistotyhjyyden lähteen, jonka kanssa muut kaupungit kamppailevat roiproperties.com. Paikallista toimistokysyntää ohjaavat nyt terveydenhuollon, lakialan ja ammatillisten palveluiden yritykset, jotka etsivät usein pienempiä, joustavia tiloja. Mielenkiintoista on, että vanhemmat B/C-luokan toimistorakennukset hyvillä sijainneilla saavat uutta elämää remonttien kautta, sillä vuokralaiset, jotka haluavat säästää vuokrakuluissa, ovat tyytyväisiä uudistettuihin, edullisempiin tiloihin roiproperties.com. Joten vaikka Phoenixin toimistosektori ei kukoista, se osoittaa vahvuuden taskuja – erityisesti esikaupunkialueilla, joihin yritykset muuttavat edullisemman vuokran ja pysäköinnin perässä. Suotuisan liiketoimintaympäristön ja väestönkasvun ansiosta Phoenixin toimistonäkymät ovat varovaisen optimistiset: markkina sopeutuu (luovien uudelleenkäyttöratkaisujen ja vuokralaiskannustimien kautta) sen sijaan, että ajautuisi tyhjäkäyntikierteeseen. Kokonaiskuva liikekiinteistöissä on, että Phoenix on yhä yksi maan dynaamisimmista liikekiinteistömarkkinoista, jota tukevat pitkän aikavälin perustekijät (ihmisten ja työpaikkojen muutto tänne), vaikka sijoittajat ja omistajat säätävätkin strategioitaan lyhyellä aikavälillä roiproperties.com.

Uudet kehityshankkeet ja infrastruktuuriprojektit muovaavat markkinaa

Phoenixin kasvutarinaa vuonna 2025 korostavat merkittävät kehityshankkeet ja infrastruktuuripäivitykset koko metropolialueella. Nämä projektit kattavat asumisen, liiketilat ja liikenteen, ja ne lupaavat muokata paikallisia kiinteistömarkkinoita tulevina vuosina:

Korkean teknologian valmistusbuumi: Suurin huomionkerääjä on TSMC:n puolijohdetehdas Pohjois-Phoenixissä , joka on yksi Arizonan historian suurimmista ulkomaisista suorista investoinneista. Tämä monitehdaskompleksi (arvoltaan noin 40 miljardia dollaria alkuvaiheessa) mainitaan usein “taloudellisena katalyyttina”, joka käynnistää oheiskehitystä roiproperties.com. Tehdasalueen ympärillä kehittäjät kiirehtivät rakentamaan asuntoja, toimittajapuistoja ja liiketiloja tuhansille työntekijöille, joita laitos työllistää. Luoteislaakso – aiemmin harvaa aavikkoa – muuttuu nopeasti korkean teknologian käytäväksi. Vastaavasti Kaakkoislaakso hyötyy Intelin jatkuvista tehdaslaajennuksista Chandlerissa sekä uusista sähköauto/akkutehtaista (LG Energyn akkutehdas Queen Creekissä, Lucid Motors Casa Grandessa), jotka kaikki lisäävät sekä teollisuus- että asuinkiinteistöjen kysyntää.

Kaakkoislaakso hyötyy Intelin jatkuvista tehdaslaajennuksista Chandlerissa sekä uusista sähköauto/akkutehtaista (LG Energyn akkutehdas Queen Creekissä, Lucid Motors Casa Grandessa), jotka kaikki lisäävät sekä teollisuus- että asuinkiinteistöjen kysyntää.

Viihdekiinteistöissä – Las Vegas -tyylisen luksuslomakeskuksen, joka on yksi odotetuimmista avauksista lounaisessa Yhdysvalloissa theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. VAI Resortissa on , integroitu 360 asteen konserttiamfiteatteri (joka mahdollistaa live-esiintymisten katselun parvekkeilta), valtava keinotekoinen keidas, 12 fine dining -ravintolaa ja paljon muuta theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Tämä hanke on Arizonan suurin lomakeskus tähän mennessä ja vahvistaa West Valleyn mainetta matkailun ja viihteen keskuksena. Kiinteistövaikutus: odota, että , lisää majoitus- ja vähittäiskauppahankkeita sekä kasvavaa lyhytaikaisten vuokrausten kiinnostusta, kun lomakeskus houkuttelee konsertteja ja tapahtumia. VAI:n ainutlaatuisuus – luksusmajoituksen ja live-viihteen yhdistäminen – on esimerkki kokemuksellisesta kehityksestä, joka nostaa Phoenixin kartalle. Keskustan ja Keski-Phoenixin elävöittäminen: Phoenixin keskusta kehittyy edelleen suurten monikäyttöisten ja institutionaalisten hankkeiden myötä. Yksi merkittävimmistä on uusi ASU Health Sciences Innovation Building (osa kasvavaa keskustan biolääketieteellistä kampusta), jossa järjestetään lääketieteellistä koulutusta ja tutkimusta. Tämä sekä suunniteltu Arizonan yliopiston Phoenixin lääketieteellisen tiedekunnan laajennus tuovat satoja opiskelijoita, opettajia ja terveysalan teknologiayrityksiä keskustaan – mikä hyödyttää lähialueen kiinteistömarkkinoita. Lisäksi Keski-Phoenixissa nousee korkeatasoisia asuintorneja (esimerkiksi useita keskikorkeita luksusasuntohankkeita Roosevelt Row’n ja Central Ave:n läheisyydessä) sekä historiallisten rakennusten muuntamista trendikkäiksi toimistoiksi tai hotelleiksi . Äskettäin avattu Central Station -uudistus (vanhan keskustan linja-autoaseman paikalla) toi ydinkeskustaan korkeita asuintaloja, liiketiloja ja yhteisöllisiä työtiloja. Jokainen hanke lisää elinvoimaa ja vie Phoenixia kohti 24/7 elävää ja työskentelevää keskustaa.

Lisäksi Keski-Phoenixissa nousee korkeatasoisia asuintorneja (esimerkiksi useita keskikorkeita luksusasuntohankkeita Roosevelt Row'n ja Central Ave:n läheisyydessä) sekä historiallisten rakennusten muuntamista trendikkäiksi toimistoiksi tai hotelleiksi. Äskettäin avattu Central Station -uudistus (vanhan keskustan linja-autoaseman paikalla) toi ydinkeskustaan korkeita asuintaloja, liiketiloja ja yhteisöllisiä työtiloja. Jokainen hanke lisää elinvoimaa ja vie Phoenixia kohti 24/7 elävää ja työskentelevää keskustaa.

Reuna-alueilla . Länsilaidalla, Surprisessa ja Buckeyessa kasvu on voimakasta: TerraWest Communities on juuri hankkinut 210 hehtaaria Surpriseen kehittääkseen “Surprise Foothills” -yhteisön, johon tulee 750–1 000 kotia sekä 20–30 hehtaaria liiketilaa (rakentaminen alkaa arviolta 2026) theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Läheisessä Buckeyessa kehittäjät ovat koonneet , odottaen, että alueen väestö (joka on jo maan nopeimmin kasvava kaupunki prosentuaalisesti) jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan arizonaescrow.com. Alueet ovat suosittuja, koska ne tarjoavat edullisia uusia koteja, ja ne (esim. Sun Valley Parkway, I-11 -suunnitelmat), jotka mahdollistavat kohtuulliset työmatkat. Itälaidalla suuret yhteisöt kuten Eastmark Mesassa ja Orchard Ranch Queen Creekissä laajenevat uusilla vaiheilla. – puistoista ja kouluista ostoskeskuksiin – rakentaessaan näitä uusia esikaupunkikyliä. Mittakaava on merkittävä: kymmeniä tuhansia uusia koteja on rakenteilla koko Phoenixin metropolialueen reunoilla, mikä takaa esikaupunkien kasvun seuraavaksi vuosikymmeneksi. Vähittäiskaupan ja viihteen kohteet: Useita “suuria vähittäiskauppahankkeita” on näköpiirissä , tuoden ostos- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia alueille, joilla niitä on ollut vähän. SanTan- ja Medina Station -hankkeiden lisäksi East Valleyssa theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com, West Valleyn Prasada-hanke Surprisessa lisää 350 000 neliöjalkaa uutta liiketilaa (700 000 neliöjalan olemassa olevan kauppakeskuksen lisäksi) palvelemaan nopeasti kasvavia Northwest Valleyn esikaupunkeja arizonaescrow.com. Tämä 125 miljoonan dollarin hanke tuo uusia ravintoloita, kauppoja ja viihdettä vuoden 2025 loppuun mennessä arizonaescrow.com. Samaan aikaan Mesa tähtää Medina Stationiin , 26 hehtaarin monikäyttökeskukseen, jonka ankkureina ovat Target ja kaksikerroksinen Dick’s Sporting Goods, joista 70 % on jo esivuokrattu theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Urheilun ystävät arvostavat myös sitä, että uusi Andretti Indoor Karting & Games -keskus on avattu Glendaleen, lisäten perheystävällisten kohteiden tarjontaa. Jokainen näistä hankkeista luo paitsi rakennustyöpaikkoja, myös yleensä nostaa lähialueen kiinteistöjen arvoa (uuden vähittäiskaupan ja palveluiden viereiset kodit kokevat usein kysynnän kasvua). Vähittäiskaupan rakentamisen vilkkaus osoittaa, että kehittäjät luottavat Phoenixin kulutuskysyntään ja jatkuvaan väestönkasvuun .

Jokainen näistä hankkeista luo paitsi rakennustyöpaikkoja, myös yleensä nostaa lähialueen kiinteistöjen arvoa (uuden vähittäiskaupan ja palveluiden viereiset kodit kokevat usein kysynnän kasvua). Vähittäiskaupan rakentamisen vilkkaus osoittaa, että kehittäjät luottavat Phoenixin kulutuskysyntään ja jatkuvaan väestönkasvuun.

Yhteenvetona, yli 1–2 miljardin dollarin arvosta suuria kehitys- ja infrastruktuurihankkeita on käynnissä Phoenixin metropolialueella. Näihin kuuluu näyttäviä lomakeskuksia, tehtaita ja kokonaan uusia asuinalueita. Yhdistävänä teemana on luottamus Phoenixin tulevaisuuteen – sekä julkinen että yksityinen sektori panostavat pitkäaikaiseen kasvuun. Kiinteistöalalla nämä hankkeet tarkoittavat uusia toiminnan ja mahdollisuuksien keskuksia. Alueet keskeisten kehityskohteiden ympärillä (olipa kyseessä uusi teknologiayritys, uusi joukkoliikennelinja tai uusi ostoskeskus) ovat valmiita arvonnousuun ja kasvavaan kysyntään. Valley muuttuu kirjaimellisesti silmiemme edessä vuonna 2025, luoden perustan seuraavalle laajentumisen aikakaudelle.

Sijoitusilmapiiri ja mahdollisuudet

Phoenix on ollut kiinteistösijoittajien suosikki jo vuosia, eikä vuosi 2025 ole poikkeus – vaikka sijoitusilmapiiri kehittyy kohti strategisia, pitkäaikaisia ratkaisuja lyhyen aikavälin spekuloinnin sijaan. Yksi suuntaus on selvä: osa pandemia-ajan institutionaalisesta innosta on laantunut. Institutionaaliset sijoittajat (suuret yritykset, REIT-rahastot jne.) ostivat noin 7,5 % Phoenixin metropolialueen asunnoista vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, kun vuosi aiemmin osuus oli noin 8,2 % roselawgroupreporter.com. Koko Arizonan osavaltiossa institutionaalisten ostajien markkinaosuus laski noin 11 % vuoden takaiseen verrattuna roselawgroupreporter.com. Tämä vetäytyminen viittaa siihen, että suuret sijoittajat ovat varovaisempia vuoden 2022 huipun jälkeen – rahoituskustannusten nousu ja pienemmät käänteismyyntimarginaalit ovat hillinneet institutionaalisten ostojen määrää. Kuitenkin 7–8 % kaikista myynneistä on yhä merkittävä osuus, ja Phoenix on edelleen yksi koko maan johtavista sijoittajamarkkinoista. Itse asiassa vuoden 2025 puolivälin raportissa Phoenix todettiin olevan “Amerikan Build-to-Rent (BTR) -pääkaupunki” – osoitus siitä, miten sijoittajat ovat uudelleenfokusoineet strategiansa täällä azreinsider.com.

Build-to-Rent on ehkä kuumin sijoitustrendi Phoenixin kiinteistömarkkinoilla. Sen sijaan, että koteja myytäisiin nopeasti voitolla, monet yritykset rakentavat tai ostavat kokonaisia omakotitaloyhteisöjä, jotka on suunniteltu nimenomaan vuokrattaviksi. Phoenixissa nähtiin huikea 309 %:n kasvu BTR-tarjonnassa vuosina 2017–2022, mikä oli nopeinta koko maassa azreinsider.com. Vuoteen 2024 mennessä metropolialueelle lisättiin 4 460 uutta omakotitalovuokra-asuntoa yhden vuoden aikana, mikä nosti kokonaismäärän vuodesta 2020 yli 12 700 BTR-kotiin azreinsider.com azreinsider.com. Nämä eivät ole vanhoja rivitaloja – BTR-yhteisöt tarjoavat koteja, joissa on modernit pinnat, pihat ja palvelut, jotka vastaavat kerrostaloyhteisöjä, ja ne houkuttelevat perheitä ja etätyöntekijöitä, jotka kaipaavat tilaa ilman asuntolainaa azreinsider.com. Suuret toimijat ovat huomanneet tämän: institutionaaliset sijoittajat ostavat kokonaisia BTR-asuinalueita vakaina, tuottoa tuottavina sijoituskohteina azreinsider.com. Perinteiset rakennuttajat kuten DR Horton ja Lennar ovat jopa käynnistäneet omia BTR-hankkeitaan tai myyneet valmiita koteja tukkuerissä sijoittajille. Phoenixin sijoittajille BTR tarjoaa mahdollisuuden hyötyä alueen väestönkasvusta vuokratulojen kautta. Ja kasvunvaraa riittää – yli 13 000 uutta BTR-yksikköä on suunnitteilla tai rakenteilla tulevina vuosina azreinsider.com, mikä kertoo, että vuokrakodit tulevat olemaan merkittävä osa Phoenixin asuntokantaa. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia kaiken kokoisille sijoittajille: suurista pääomasijoitusrahastoista pieniin kumppanuuksiin, jotka yhdistävät varoja ostaakseen muutaman vuokrakodin.

BTR:n lisäksi pitkän aikavälin osta-ja-pidä-strategiat ovat houkuttelevia Phoenixissa. Asuntojen hintojen odotetaan viimeaikaisen notkahduksen jälkeen palaavan maltilliseen kasvuun vuosina 2026-2027 nar.realtor. Sijoittajille tämä tarkoittaa, että Phoenixin suhteellisen edulliset hinnat (verrattuna rannikkokaupunkeihin) ja vahvat vuokra-arvosuhteet voivat tuottaa hyvää kassavirtaa jo nyt sekä arvonnousupotentiaalia keskipitkällä aikavälillä. Tietyt osa-alueet erottuvat tuottopotentiaalinsa ansiosta: West Valleyn kaupungit Buckeye, Goodyear ja Surprise tarjoavat matalat aloitushinnat ja nopean kasvun. Buckeyessa esimerkiksi on valtavia maa-alueita, jotka on tarkoitettu tulevaan teolliseen ja asuinkäyttöön – erään perheen äskettäinen 747 hehtaarin osto Buckeyessa 53 miljoonalla dollarilla korostaa uskoa alueen tulevaan kehitykseen arizonaescrow.com. Kun infrastruktuuri ja väestö saavuttavat nämä reunat, maan arvo voi nousta nopeasti. Samaan aikaan lähempänä keskustaa, alueet uuden raitiotielaajennuksen tai työpaikkakeskittymien (esim. TSMC pohjois-Phoenixissa tai keskustan teknologiatoimistojen läheisyydessä) ympärillä voivat kokea keskimääräistä suurempaa arvonnousua uuden kysynnän myötä.

Vuokra-asuntosijoittaminen Phoenixissa on tällä hetkellä kärsivällisyyden ja harkinnan peliä. Vuokrat ovat tasaantuneet, mikä tarkoittaa, että tuottoprosentit (vuokratuotot) ovat hieman laskeneet verrattuna kahden vuoden takaiseen. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös tasapainoisempaa markkinaa, jossa asuntoja voi ostaa ilman tarjouskilpailuja. Taitavat sijoittajat tekevät nyt ostoja, usein arvonnousun toivossa – esimerkiksi ostamalla vanhan neljän asunnon talon tai pienen kerrostalon, remontoimalla sen ja valmistautumalla vuokrien nousuun tulevaisuudessa. Kun tyhjäkäynti laskee ja vuokrien kasvun odotetaan kääntyvän positiiviseksi vuoden 2026 lopulla azfamily.com, vuonna 2025 ostava sijoittaja voi hyödyntää tämän päivän pehmeämpiä hintoja ja mahdollisesti jälleenrahoittaa tai nostaa vuokria parin vuoden päästä, kun markkina kiristyy. Huomionarvoista on, että flippaus on vähentynyt verrattuna vuoden 2021 huumaan, mutta remontoi vuokralle on suosittua – monet pienemmät sijoittajat ostavat kunnostusta kaipaavia asuntoja, remontoivat ne ja lisäävät ne vuokramarkkinoille (hyödyntäen BTR-trendiä yksittäisellä tasolla).

Lopuksi, instituutiosijoittajat eivät ole millään tavalla hylänneet Phoenixia. Liikekiinteistöjen saralla Phoenixissa nähtiin 92,5 miljardin dollarin kansalliset CRE-investoinnit vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on 17 % enemmän kuin vuotta aiemmin (vaikka transaktioiden määrä laski) roiproperties.com – mikä osoittaa, että suuret sijoittajat allokoivat edelleen varoja, mutta suurempiin ja strategisempiin kauppoihin. Phoenixin suotuisa liiketoimintaympäristö ja kasvusuunta jatkavat merkittävien investointien houkuttelemista esimerkiksi teollisuussektorille (missä Amazon, Walmart ja UPS ovat kaikki laajentaneet jakelukeskuksiaan viime vuosina) ja datakeskuksiin (Facebook, Google ja muut omistavat palvelinkeskuksia Phoenixin alueella). Ulkomainen sijoittaminen on myös tekijä; esimerkiksi TSMC:n tehtaan lisäksi taiwanilaiset ja muut kansainväliset yritykset kartoittavat Phoenixia kiinteistösijoituksia varten, koska kustannukset ovat edullisemmat kuin Kaliforniassa. Sijoittajien näkymät ovat siis positiiviset mutta valikoivat: Phoenix vuonna 2025 ei ole vuoden 2021 villi myyjän markkina, mutta niille, jotka haluavat sijoittaa viisaasti – oli kyse sitten vuokra-asunnoista, kerrostaloista tai liikekiinteistöistä – markkina tarjoaa vahvat perustekijät, tasaista kasvua ja lukuisia mahdollisuuksia tuottoihin. Avain on oikean sijainnin ja omaisuusluokan valinta: kuten aina kiinteistöalalla, sijainti ja ajoitus ratkaisevat menestyksen.

Kiinteistömarkkinoihin vaikuttavat taloudelliset ja demografiset tekijät

Phoenixin kiinteistömarkkinoiden perustana on terve paikallistalous ja vahva väestönkasvu, vaikka molemmat kehittyvätkin mielenkiintoisilla tavoilla. Metropolialueen Phoenixin talous vuonna 2025 on monipuolinen ja kasvava, vaikka otsikkotason työpaikkaluvuissa nähtiin hetkellinen notkahdus. 12 kuukauden aikana kesään 2025 mennessä Phoenixin alueella kirjattiin nettotappio noin 7 500 työpaikkaa azfamily.com – harvinainen lasku, joka johtui pääosin tilapäisistä teknologia-alan irtisanomisista (esim. Intelin uudelleenjärjestelyt). Asiantuntijat kuitenkin leimasivat tämän laskun nopeasti ”tilastollisesti merkityksettömäksi”, ja huomauttivat, että Phoenixin työmarkkinat ovat yhä maan vahvimpia ja irtisanotut työllistyvät nopeasti uudelleen azfamily.com. Itse asiassa Phoenixin työttömyysaste on noin 5,1 % – yksi alhaisimmista suurissa Yhdysvaltain kaupungeissa azbigmedia.com – ja työvoimaosuus on korkea. Alueelle syntyy hyvin palkattuja työpaikkoja kehittyneessä valmistuksessa (puolijohteet, sähköajoneuvot), terveydenhuollossa ja rahoituspalveluissa. Merkittävää on, että vuokralaisten tulot ovat nousseet noin 41,6 % viimeisen viiden vuoden aikana azbigmedia.com, kun työvoima saa paremmin palkattuja töitä, mikä parantaa asumisen kohtuuhintaisuutta. Tämä laadukkaiden työpaikkojen virta houkuttelee muuttajia ja ylläpitää asuntokysyntää (ihmiset seuraavat työpaikkoja, ja Phoenixissa niitä syntyy runsaasti).

Väestönkasvu on edelleen Phoenixin kiinteistömarkkinoiden kulmakivi. Suurkaupunkialue sai lähes 85 000 uutta asukasta vuosien 2023 ja 2024 välillä, mikä on +1,7 %:n vuotuinen kasvuvauhti ja selvästi nopeampaa kuin maan keskiarvo (~1 %) axios.com axios.com. Tämän kasvun taustalla on muutto. Perinteisesti Phoenix on kasvanut sekä muuttoliikkeen että korkean luonnollisen syntyvyyden ansiosta. Mutta kuten muuallakin maassa, luonnollinen kasvu on hiipumassa (syntymät miinus kuolemat lisäsivät tuona aikana vain noin 14 500 ihmistä) axios.com. Nyt tulokkaat ovat Phoenixin kasvun moottori: noin 21 000 nettomuuttoa kotimaasta (amerikkalaisia, jotka muuttavat muista osavaltioista/kaupungeista) ja vaikuttavat ~49 000 kansainvälistä maahanmuuttajaa saapui tuon 12 kuukauden aikana axios.com. Kansainvälinen osuus on yllättävän suuri – ensimmäistä kertaa kansainvälinen maahanmuutto on Phoenixin kasvun suurin lähde, jopa suurempi kuin kotimainen muutto. Paikalliset asiantuntijat huomauttavat, että kun Yhdysvaltojen syntyvyys laskee, kaupungit kuten Phoenix joutuvat houkuttelemaan asukkaita muualta pitääkseen talouden käynnissä axios.com axios.com. Phoenix näyttää selvästi onnistuvan tässä. Muuttajia houkuttelevat alueen työmahdollisuudet, alhaisemmat elinkustannukset (verrattuna Kaliforniaan/New Yorkiin) ja lämmin ilmasto. Phoenix on jatkuvasti kolmen parhaan suurkaupunkialueen joukossa nettomuutossa vuosittain (Allied Van Linesin ja U-Haulin muuttoraportit sijoittavat usein Arizonan ja Phoenixin korkealle).

Kuitenkin tämän päivän kasvu on erilaista kuin 1990-luvun räjähdysmäiset Sun Belt -kasvut. Eräs ASU:n tutkija huomauttaa, että Phoenixin kasvuvauhti, vaikka onkin vahva, on nyt maltillisempi kuin 90- ja 2000-luvuilla, jolloin kaupunki “kasvoi kasvamisen vuoksi.” Nyt ihmiset muuttavat Phoenixiin “vastauksena korkealaatuisiin työpaikkoihin” sen sijaan, että kyse olisi spekulatiivisesta ylirakentamisesta axios.com. Tämä hallittu kasvu on terveempää ja kestävämpää – se on kasvua yhdessä talouskehityksen kanssa, ei sen edellä. Kiinteistöalalla tämä tarkoittaa, että kysyntää tukevat aidot loppukäyttäjät (työlliset perheet, osaavat työntekijät, opiskelijat), mikä vähentää kuplariskiä. Lisäksi taustalla on luottamus siihen, että Phoenix “on valmis jatkamaan tasaista kasvua” azfamily.com, kuten eräs paikallinen ekonomisti totesi – ja tämän tunteen vahvistaa infrastruktuuri- ja kehitysinvestointien valtava mittakaava (kuvattu yllä).

Väestörakenteellisesti Phoenix hyötyy tasapainoisesta ikäryhmien jakaumasta, joka ruokkii asuntokysyntää monella rintamalla. Se on edelleen suosittu kohde eläkeläisille ja yli 55-vuotiaille muuttajille (Arizonan eläkeläisyhteisöt menestyvät), mikä tukee jälleenmyyntimarkkinoita ja kasvavaa senioriasumissektoria. Samaan aikaan Phoenixissa on suuri nuorten aikuisten väestö ja se houkuttelee monia millenniaali- ja Z-sukupolven asukkaita – osa tulee Arizona State Universityyn ja jää töiden vuoksi, toiset muuttavat kalliimmilta markkinoilta edullisemman omistusasumisen perässä. Huomionarvoista on, että ensiasunnon ostajat muodostivat merkittävän osan asuntokaupoista loppuvuonna 2024 ja 2025, kun hieman alemmat hinnat ja luovat rahoitusratkaisut mahdollistivat useammalle vuokralaiselle omistajaksi siirtymisen roiproperties.com. Tämä nuorten ostajien virta on kriittinen pitkän aikavälin markkinaterveydelle.

Edullisuus ja elinkustannukset pysyvät keskeisinä tekijöinä. Vaikka Phoenixin asumiskustannukset ovat nousseet, elinkustannukset ovat vain noin 6,2 % Yhdysvaltojen keskiarvon yläpuolella – huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Los Angelesissa (+45 %) tai Manhattanilla (+130 %) azbigmedia.com azbigmedia.com. Tämä tarkoittaa, että keskiluokkainen elämäntapa on yhä saavutettavissa monille Phoenixin uusille asukkaille, erityisesti niille, jotka muuttavat Kalifornian kalliilta markkinoilta. Tämä on kilpailuetu, jota Phoenix hyödyntää houkutellakseen sekä asukkaita että työnantajia (jotka voivat maksaa hieman alhaisempia palkkoja kuin rannikkokaupungeissa, mutta silti tarjota työntekijöille korkeamman elintason täällä). Phoenixilla on myös suhteellisen ystävällinen verotus (Arizonassa ei ole perintöveroa, kiinteistöverot ovat matalammat kuin TX/CA:ssa, ja tasaveroa on hiljattain laskettu 2,5 %:iin). Nämä taloudelliset ja poliittiset tekijät toimivat yhdessä myötätuulina kiinteistömarkkinoille. Niin kauan kuin Phoenix pystyy hallitsemaan haasteita, kuten vesivaroja ja infrastruktuuria kasvavalle väestölleen, näkymät ovat jatkuvalle kasvulle. Taloustieteilijät ennustavat, että Arizonan väestönkasvuvauhti pysyy lähitulevaisuudessa noin 1,3–1,5 %:ssa vuosittain realestate.usnews.com – mikä tarkoittaa, että kymmeniä tuhansia uusia asukkaita vuosittain, mikä pitää kysynnän tasaisena asuntomarkkinoilla.

Vertailukelpoinen edullisuus: Phoenix vs. muut metropolit

Miten Phoenixin kiinteistömarkkinat vertautuvat muihin suuriin markkinoihin? Edullisuuden osalta Phoenix sijoittuu Yhdysvaltojen metropolien ja Sun Beltin keskitasolle. Viimeaikaisen notkahduksen jälkeen asunnot Phoenixissa ovat itse asiassa hieman edullisempia paikallisille ostajille kuin vuosi sitten. Vuoden 2025 puolivälissä tulo, jota tarvitaan keskimääräisen Phoenixin kodin (~460 000 $) ostamiseen, on noin 109 700 $, mikä on 1,8 % vähemmän kuin viime vuonna redfin.com. Tämä oli yksi suurimmista edullisuuden parannuksista suurkaupungeissa, mikä on nähty pandemian aikaisissa boom-kaupungeissa, joissa hinnat ovat laskeneet huipusta redfin.com redfin.com. Vertailun vuoksi, keskimääräisen yhdysvaltalaisen kodin (~447 000 $) ostamiseen tarvittava tulo on 112 000 $ redfin.com, joten Phoenix on hieman edullisempi kuin maa keskimäärin. Lisäksi noin 25–26 % Phoenixin myytävistä kodeista on paikallisella mediaanitulolla edullisia redfin.com, mikä ei ole loistavaa, mutta parempaa kuin monissa rannikkokaupungeissa (esimerkiksi Los Angelesissa vain noin 1 % kohteista on mediaanitalouden saavutettavissa) redfin.com. Phoenixin omistusasumisen kustannukset (~35 % tuloista keskimääräisessä kodissa) ovat myös matalammat kuin monissa kalliissa metropoleissa, joissa asuntolainan hoito voi viedä yli 50 % tuloista redfin.com.

Verrattuna muihin Sun Belt -alueen kaupunkeihin Phoenixin asumiskustannukset ovat kohtuulliset. Se on kalliimpi kuin jotkin nopeasti kasvavat eteläiset metropolit, kuten Atlanta tai San Antonio, mutta halvempi kuin esimerkiksi Miami tai Austin. Esimerkiksi tässä on katsaus vuoden 2025 puolivälin mediaanihintoihin muutamilla keskeisillä markkinoilla:

Metro Keskimääräinen asunnon hinta (kesäkuu 2025) Vuotuinen hinnanmuutos Phoenix, AZ $459,925 redfin.com -1,1% redfin.com Atlanta, GA $407,500 redfin.com -3,0% redfin.com Dallas, TX $425,000 redfin.com -1,2% redfin.com Miami, FL $575,000 redfin.com +4,0% redfin.com Los Angeles, CA $950,000 redfin.com +2,7% redfin.com

Tässä yhteydessä Phoenixin hinnat ovat samalla tasolla kuin Dallas/Austin, hieman korkeammat kuin Atlanta/Charlotte, ja selvästi alemmat kuin Etelä-Floridan tai Länsirannikon metropolialueilla. Joten vaikka paikalliset ovatkin kokeneet kiristyksen – Phoenixin mediaanihinta on noussut yli 50 % vuodesta 2020 reddit.com – kaupunki tarjoaa yhä parempaa vastinetta kuin monet suuret metropolit. Tämä suhteellinen edullisuus on suuri syy siihen, miksi NAR nimesi Phoenixin kymmenen parhaan markkinan joukkoon, joiden odotetaan menestyvän vuonna 2025 nar.realtor. Perustelu on yksinkertainen: jos Kaliforniasta muuttava perhe voi ostaa vastaavan talon Phoenixista puoleen hintaan vanhaan kotiinsa verrattuna, muuttoliike jatkuu.

Vuokrauksen puolella Phoenix pärjää myös hyvin vertailussa. Keskimääräinen vuokra (~1 920 $) Phoenixissa on noin 8–9 % alhaisempi kuin Yhdysvaltojen keskimääräinen vuokra, joka on 2 100 $ zillow.com. Ja toisin kuin monissa rannikkokaupungeissa, joissa tuolla vuokralla saa ehkä pienen asunnon, Phoenixissa sillä saa todennäköisesti isomman asunnon tai jopa pienen talon. Äskettäisessä RentCafe-tutkimuksessa Phoenix sijoittui 4. parhaaksi suureksi kaupungiksi vuokralaisille vuonna 2025 – jääden jälkeen vain kolmesta suuresta Texasin kaupungista – kiitos kohtuullisen edullisuuden ja elämänlaadun yhdistelmän azbigmedia.com. Raportissa korostettiin, että vaikka Phoenixin elinkustannukset ovat hieman keskimääräistä korkeammat, 48 % vuokra-asunnoista on korkeatasoisia (palvelurikkaita) ja keskimääräiset asuntokoot (816 neliöjalkaa) ovat tilavimpia suurissa kaupungeissa azbigmedia.com azbigmedia.com. Toisin sanoen, vuokralaiset saavat enemmän vastinetta rahoilleen Phoenixissa: enemmän tilaa, enemmän uima-allas/kuntosali-palveluita jne. kuin vastaavalla vuokralla esimerkiksi Los Angelesissa tai New Yorkissa.

On myös opettavaista tarkastella asumisen kohtuuhintaisuuden indeksejä. Eräässä vuoden 2025 tutkimuksessa 50 suurimmasta metropolialueesta Phoenix sijoittui keskivaiheille (#19) omistusasumisen kohtuuhintaisuudessa, indeksipistein (~65), mikä tarkoittaa, että paikalliset tulot kattavat noin 65 % mediaaniasunnon kustannuksista (100 % tarkoittaisi täydellistä kohtuuhintaisuutta) visualcapitalist.com. Se on selvästi parempi kuin esimerkiksi Los Angelesin markkinat (indeksi ~35), mutta heikompi kuin joissakin edullisemmissa sisämaan metropoleissa. Trendi Phoenixissa on paranemassa: kuten mainittiin, tulot nousevat ja hinnat tasaantuvat, joten kohtuuhintaisuus paranee vähitellen (helpotus vuoden 2021 jyrkän heikennyksen jälkeen).

Yhteenvetona, Phoenix vuonna 2025 on edelleen suhteellisen edullinen metropolialue, erityisesti Yhdysvaltojen länsiosan kontekstissa. Se tarjoaa aurinkoisen, taloudellisesti elinvoimaisen sijainnin, jossa asumiskustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin esimerkiksi Los Angelesissa, San Franciscossa, Seattlessa tai Denverissä, mikä houkuttelee edelleen ihmisiä ja yrityksiä Valley-alueelle. Paikallisille asuminen ei ole enää “halpaa” kuten kymmenen vuotta sitten, mutta toimet kuten lisääntynyt asuntorakentaminen ja korkeammat palkat alkavat kääntää suuntaa asumisen kohtuuhintaisuuden kriisissä. Kuten NAR:n Lawrence Yun totesi, “Asunnon ostajilla tulee olemaan enemmän mahdollisuuksia ensi vuonna… Pahimmat kohtuuhintaisuuden haasteet ovat ohi” nar.realtor. Tämä optimistinen näkymä kuvastaa Phoenixin tasapainoilua – pitäen itsensä edullisempana kuin kilpailevat metropolit samalla kun kasvu ja vaurastuminen jatkuvat. Ja juuri tämä tasapaino on syy siihen, miksi Phoenixin asuntomarkkinat vuonna 2025 ovat kestävän menestyksen kynnyksellä, tarjoten tulevina vuosina mahdollisuuksia niin ostajille, vuokralaisille kuin sijoittajillekin.

Lähteet: Phoenixin markkinadata ja trendit Zillowilta ja Redfiniltä zillow.com redfin.com; National Association of REALTORS® -järjestön ennuste nar.realtor nar.realtor; paikalliset Phoenixin kiinteistöanalyysit roiproperties.com roiproperties.com; AZ Family News ja Axios Phoenix talous- ja vuokra-asuntotietoja varten azfamily.com axios.com; RentCafe ja Apartment List vuokravertailuihin azbigmedia.com apartmentlist.com; Arizonan alueelliset raportit kehitys- ja sijoitustoiminnasta arizonaescrow.com roselawgroupreporter.com; ROI Propertiesin markkinakommentit roiproperties.com roiproperties.com; sekä Yhdysvaltain väestönlaskentaviraston väestöarviot axios.com<Nämä lähteet yhdessä maalaavat kuvan Phoenixin markkinoista vuonna 2025, jotka viilenevät huippulämmöstään mutta hehkuvat yhä pitkän aikavälin potentiaalia.