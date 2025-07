Shenzhenin kiinteistömarkkinat 2025: Trendit, näkymät ja alan katsaus

Shenzhenin kiinteistömarkkinat vuonna 2025 kokevat ratkaisevaa elpymistä korjausvaiheen jälkeen. Kauppamäärät ovat nousseet hallituksen tukitoimien myötä, ja hinnat vakiintuvat Kiinan teknologiamegakaupungissa. Markkinat kattavat asuin, liike- (toimisto- ja vähittäiskauppa) sekä teollisuuskiinteistösektorit, joista jokaisella on omat erityispiirteensä. Asuntokauppa kasvoi vuoden 2025 alussa patoutuneen kysynnän purkautuessa sz.gov.cn, kun taas toimistosektori kamppailee suuren tarjonnan ja laskevien vuokrien kanssa sz.gov.cn. Teollisuus- ja logistiikkakiinteistöt pysyvät vahvoina Shenzhenin valmistus- ja teknologiatalouden ansiosta. Tämä raportti tarjoaa kattavan analyysin hintakehityksestä, vuokratuotoista, kysynnän ja tarjonnan dynamiikasta, väestörakenteesta, politiikan vaikutuksista, infrastruktuurihankkeista ja ulkomaisista investoinneista, jotka vaikuttavat Shenzhenin kiinteistömarkkinoihin. Vertailemme myös kehityssuuntia eri kaupunginosissa (ylellisistä Nanshanista ja Futianista edullisempaan Longgangiin) ja nostamme esiin merkittäviä tulevia hankkeita, jotka muovaavat markkinoiden tulevaisuutta.

Shenzhen, jota usein kutsutaan Kiinan Piilaaksoksi, on Greater Bay Arean ydinmoottori ja tähtää 5,5 %:n BKT:n kasvuun vuonna 2025 cnbayarea.org.cn. Sen vahva talous (5,8 % kasvu vuonna 2024) ja noin 18 miljoonan asukkaan väestö (kasvaa noin 1,1 % vuosittain) savills.com luovat vahvan pohjan kiinteistökysynnälle. Kaupunki ja valtio ovat kuitenkin korostaneet, että ”asuminen on elämistä, ei keinottelua varten”, mikä on johtanut vakautta ja kohtuuhintaisuutta painottaviin politiikkoihin. Alla syvennymme Shenzhenin kiinteistömarkkinoiden eri osa-alueisiin vuonna 2025 ja sen jälkeen, tarjoten arvokkaita näkemyksiä sijoittajille, kehittäjille ja asunnonostajille.

Taloudelliset ja väestölliset vaikutukset kiinteistömarkkinoihin

Shenzhenin kukoistava teknologialähtöinen talous ja väestötrendit luovat pohjan sen kiinteistömarkkinoille. Kaupungin BKT-tavoite 5,5 %:n kasvusta vuonna 2025 cnbayarea.org.cn korostaa luottamusta jatkuvaan kasvuun vahvan vuoden 2024 jälkeen. Korkean teknologian valmistus, elektroniikka, rahoitus ja T&K-sektorit menestyvät täällä, tukien työpaikkojen luomista (200 000 uutta työpaikkaa suunnitteilla vuodelle 2025) ja tulojen kasvua cnbayarea.org.cn – tekijöitä, jotka vahvistavat asuntokysyntää. Shenzhenin väkiluku oli 17,99 miljoonaa vuonna 2024, kasvua 1,1 % edellisvuodesta savills.com, mikä on nopeinta kasvua Greater Bay Arealla, osittain osaavan työvoiman muuttoliikkeen ansiosta. Tämä nuori, kasvava väestö (jota houkuttelevat mahdollisuudet teknologia- ja rahoitusalalla) muodostaa perustan loppukäyttäjien asuntotarpeille, vaikka spekulatiivista kysyntää hillitään.

Väestörakenteen osalta kaupungin kasvava keskiluokka ja koulutettujen ”teknologiamuuttajien” virta lisäävät kysyntää paremmille asunnoille ja laadukkaille vuokra-asunnoille. Shenzhenin läheisyys ja parantunut integraatio Hongkongin kanssa vaikuttavat myös – kaupunki on ohittanut Macaon suosituimpana viikonloppukohteena Hongkongin asukkaille savills.com. Rajat ylittävä liikkuvuus vauhdittaa vähittäiskaupan ja majoituskiinteistöjen kysyntää (lisää tästä liikekiinteistöjen osiossa), ja jotkut hongkongilaiset ostajat sijoittavat Shenzhenin asuntoihin hyötyäkseen suhteellisesta edullisuudesta ja tulevaisuuden arvonnoususta. Kaiken kaikkiaan vahvat talouden perustekijät ja väestönkasvu muodostavat vankan pohjan kiinteistöalalle, vaikka markkina kamppaileekin Kiinan laajemman kiinteistölaskun perinnön kanssa vuosina 2022–2023.

Hallinnon politiikka ja asuntomääräykset

Poliittinen ympäristö on ollut ratkaiseva tekijä Shenzhenin vuoden 2025 markkinakäänteessä. Pitkään jatkuneen asuntomarkkinoiden taantuman jälkeen Kiinan viranomaiset ottivat käyttöön merkittäviä kevennystoimia loppuvuodesta 2024 “asuntokauppojen elvyttämiseksi” globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Shenzhen reagoi paikallisilla politiikkamuutoksilla syyskuussa 2024, mikä vauhditti myyntiä. Esimerkiksi asuntolainojen omarahoitusvaatimuksia ja asunnonostorajoituksia kevennettiin, ja olemassa olevien lainojen korkoja laskettiin ostajien kustannusten pienentämiseksi globalpropertyguide.com. Nämä muutokset vapauttivat patoutunutta kysyntää: vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä kaupat kasvoivat ja hinnat vakiintuivat. Lokakuussa 2024 Shenzhenin uusien asuntojen hinnat nousivat 0,1 % edelliskuukaudesta – katkaisten 18 kuukauden laskun szft.gov.cn – ja käytettyjen asuntojen hinnat nousivat 0,7 % edelliskuukaudesta (13 kuukauden laskun jälkeen) szft.gov.cn. Vire jatkui vuoden 2025 alussa, mihin vaikutti “suosintapolitiikka”, jonka Savills mainitsee markkinoiden vahvan ensimmäisen neljänneksen taustalla sz.gov.cn.

Pekingin kanta on edelleen, että asumisen tulee olla kohtuuhintaista eikä pelkkä sijoituskohde. Keskustelua käydään yhä kiinteistöverokokeiluista (Shenzhen on ehdokaskaupunki), ja Shenzhenissä on kiintiöjärjestelmä asunnonostojen hallintaan (esim. rajoituksia ulkopaikkakuntalaisille ostajille), vaikka valvontaa kevennettiin jonkin verran vuoden 2024 elvytystoimien yhteydessä. Huhtikuussa 2025 Kiinan politbyroo korosti “kaupunkien uudistamisen vauhdittamista” – mukaan lukien kaupunkikylien ja vanhojen asuntojen uudistaminen – sekä politiikkojen optimointia myymättömien asuntojen imeyttämiseksinews.szhome.com. Tämä viittaa lisätukeen tarjontapuolelle: uudistusprojekteja ja mahdollisesti hallituksen tekemiä ylimääräisten asuntojen ostoja markkinoiden vakauttamiseksi globalpropertyguide.com. Shenzhenin hallitus investoi myös voimakkaasti julkiseen vuokra- ja tuettuun asumiseen, tavoitteena varmistaa kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta osaajille.

Tärkeää on, että ensiasunnon ostajat nauttivat suosituimmuusasemasta (alhaisemmat käsirahat ja tuet), ja vuonna 2025 Shenzhen lievensi ”ensiasunnon ostajan” määritelmää, jolloin yhä useampi on oikeutettu etuisiin asuntolainoihin. Lisäksi isompaan asuntoon siirtymisen varainsiirtoveroja on alennettu globalpropertyguide.com, mikä kannustaa markkinoiden kiertoon. Näiden politiikkojen kokonaisvaikutuksena on ollut ostajien luottamuksen palautuminen. Shenzhenin Kiinteistönvälittäjien yhdistys huomioi ”innokkaan markkinareaktion” vuoden 2024 lopun politiikkamuutoksiin ja kutsui niitä ”vahvaksi perustaksi kestävälle ja terveelle kehitykselle” szft.gov.cn markkinoilla.

Tulevaisuutta ajatellen odotetaan, että päättäjät pysyvät tukevina mutta varovaisina – jyrkät hintojen nousut eivät ole tavoitteena. Analyytikot ennustavat lieviä laskuja tai tasaisia hintoja vuonna 2025 koko maassa, ja kasvun odotetaan jatkuvan maltillisesti vuonna 2026 (+1,2 %) ja 2027 (+2,0 %) globalpropertyguide.com. Huippuluokan kaupungeissa, kuten Shenzhenissä, odotetaan ”lievää korjausta” ennen vakautumista vuoteen 2026 mennessä globalpropertyguide.com. Yhteenvetona voidaan todeta, että hallituksen toimet vuosina 2024–2025 ovat olleet asuntomarkkinoiden kasvua tukevia (aikaisemman ankaran ”Kolmen punaisen linjan” kehittäjäiskun jälkeen), ja niiden tavoitteena on pehmeä lasku ja Kiinan asuntomarkkinoiden asteittainen elpyminen.

Suuria infrastruktuuri- ja kehityshankkeita

Infrastruktuuri ja uudet kehityshankkeet muovaavat Shenzhenin kiinteistömaisemaa eri kaupunginosissa:

Kaupunkiraide- ja liikenne: Shenzhenin metroverkosto laajenee edelleen, parantaen yhteyksiä ulompiin kaupunginosiin kuten Longgang, Pingshan ja Guangming. Uudet linjat ja laajennukset (esim. Linja 16 Longgangiin, kaupunkien väliset raiteet) tekevät useammista alueista saavutettavia, lisäten asuntokysyntää siellä. Shenzhen–Dongguan–Huizhou -kaupunkien välinen rautatie ja jatkuvat parannukset Shenzhenin lento- ja satamiin (Bao’anin kansainvälisen lentoaseman uusi terminaali, Shekou Cruise Homeportin parannukset) yhdistävät kaupunkialuetta entisestään.

Shenzhenin metroverkosto laajenee edelleen, parantaen yhteyksiä ulompiin kaupunginosiin kuten Longgang, Pingshan ja Guangming. Uudet linjat ja laajennukset (esim. Linja 16 Longgangiin, kaupunkien väliset raiteet) tekevät useammista alueista saavutettavia, lisäten asuntokysyntää siellä. Shenzhen–Dongguan–Huizhou -kaupunkien välinen rautatie ja jatkuvat parannukset Shenzhenin lento- ja satamiin (Bao’anin kansainvälisen lentoaseman uusi terminaali, Shekou Cruise Homeportin parannukset) yhdistävät kaupunkialuetta entisestään. Qianhain yhteistyöalue: Qianhain Shenzhen–Hong Kongin modernin palveluteollisuuden yhteistyöalue läntisessä Shenzhenissä (Bao’anin/Nanshanin rajalla) on yksi merkittävimmistä kehitysalueista. Qianhai laajenee voimakkaasti (suunniteltu alue kasvoi 120 km²:iin) ja täyttyy A-luokan toimistotorneista, innovaatiopuistoista ja korkeatasoisista asunnoista . Avoimena alueena, jossa on erityisiä politiikkoja Hongkongin ja ulkomaisten yritysten houkuttelemiseksi, Qianhai luo uuden keskusta-alueen (CBD). Hankkeet kuten Shenzhen Bay Technology Eco-Park ja Qianhai Kerry Centre lisäävät liiketilaa, mikä vaikuttaa toimistotarjontaan ja vuokriin koko kaupungissa. Asuntopuolella Qianhain läheisyys Hongkongiin (uuden Shenzhen–Hong Kongin maarajan kautta Qianhaissa) tekee siitä houkuttelevan rajat ylittäville ammattilaisille; hinnat kilpailevat ydinkeskustan kanssa.

Qianhain Shenzhen–Hong Kongin modernin palveluteollisuuden yhteistyöalue läntisessä Shenzhenissä (Bao’anin/Nanshanin rajalla) on yksi merkittävimmistä kehitysalueista. Qianhai laajenee voimakkaasti (suunniteltu alue kasvoi 120 km²:iin) ja täyttyy . Avoimena alueena, jossa on erityisiä politiikkoja Hongkongin ja ulkomaisten yritysten houkuttelemiseksi, Qianhai luo uuden keskusta-alueen (CBD). Hankkeet kuten lisäävät liiketilaa, mikä vaikuttaa toimistotarjontaan ja vuokriin koko kaupungissa. Asuntopuolella Qianhain läheisyys Hongkongiin (uuden Shenzhen–Hong Kongin maarajan kautta Qianhaissa) tekee siitä houkuttelevan rajat ylittäville ammattilaisille; hinnat kilpailevat ydinkeskustan kanssa. Shenzhen Bay Super Headquarters Base: Futianissa/Nanshanissa sijaitseva Shenzhen Bay Super HQ Base on kunnianhimoinen superkorkeiden pilvenpiirtäjien keskittymä, joka on suunniteltu Fortune 500 -yritysten pääkonttoreiksi. Vaikka rakennustyöt ovat vielä kesken (valmistumisia 2020-luvun lopulle asti), tämä hanke vahvistaa Shenzhenin asemaa globaalina liiketoimintakeskuksena. Ikonisten tornien (osa yli 400 m korkeita) ja monikäyttöisten kokonaisuuksien (toimistot, luksusasuntoja, vähittäiskauppa) lupaus nostaa jo nyt maan arvoa alueella.

Futianissa/Nanshanissa sijaitseva Shenzhen Bay Super HQ Base on kunnianhimoinen superkorkeiden pilvenpiirtäjien keskittymä, joka on suunniteltu Fortune 500 -yritysten pääkonttoreiksi. Vaikka rakennustyöt ovat vielä kesken (valmistumisia 2020-luvun lopulle asti), tämä hanke vahvistaa Shenzhenin asemaa globaalina liiketoimintakeskuksena. Ikonisten tornien (osa yli 400 m korkeita) ja monikäyttöisten kokonaisuuksien (toimistot, luksusasuntoja, vähittäiskauppa) lupaus nostaa jo nyt maan arvoa alueella. Kehittyneet teollisuuspuistot: Shenzhen uudistaa teollisuustilaa ainutlaatuisesti rakentamalla monikerroksisia tehdaskampuksia . Kaupunki aikoo ”nopeuttaa 20 kehittyneen valmistavan teollisuuspuiston ja monikerroksisen tehtaan rakentamista” vuoteen 2025 mennessäsz.gov.cn alueilla kuten Bao’an, Longhua, Guangming ja Longgang. Nämä hankkeet (yhteensä 300 km²) tulevat tarjoamaan tiloja teknologiateollisuudelle, robotiikalle, uusiutuville energioille ja muille strategisille aloille news.cgtn.com. Esimerkiksi Guangmingin alueella avattiin uusi älykkään valmistuksen puisto, jossa toimii tekoäly- ja tarkkuusinstrumenttiyrityksiä szgm.gov.cn. Tällaiset kehityshankkeet eivät ainoastaan lisää teollisuuskiinteistöjen kysyntää , vaan luovat myös työpaikkoja ja asuntotarvetta näille alueille.

Shenzhen uudistaa teollisuustilaa ainutlaatuisesti rakentamalla . Kaupunki aikoo ”nopeuttaa 20 kehittyneen valmistavan teollisuuspuiston ja monikerroksisen tehtaan rakentamista” vuoteen 2025 mennessäsz.gov.cn alueilla kuten Bao’an, Longhua, Guangming ja Longgang. Nämä hankkeet (yhteensä 300 km²) tulevat tarjoamaan tiloja teknologiateollisuudelle, robotiikalle, uusiutuville energioille ja muille strategisille aloille news.cgtn.com. Esimerkiksi Guangmingin alueella avattiin uusi älykkään valmistuksen puisto, jossa toimii tekoäly- ja tarkkuusinstrumenttiyrityksiä szgm.gov.cn. Tällaiset kehityshankkeet eivät ainoastaan lisää , vaan luovat myös työpaikkoja ja asuntotarvetta näille alueille. Kaupunkien uudistushankkeet: Shenzhen uudistaa jatkuvasti vanhoja alueitaan. Merkittäviä kaupunkien uudistushankkeita vuonna 2025 ovat muun muassa Lychee Gardenin uudistus Futianissa ja Nantou Ancient Townin alueen elävöittäminen Nanshanissa , sekä useiden vanhojen tehdasalueiden muuttaminen luovan alan puistoiksi tai asunnoiksi. Entisten kaupunkikylien (”城中村”) – esimerkiksi Shuiwei ja Baishizhou – uudistukset tuovat uutta asuntotarjontaa keskeisille alueille. Kaupungin ”kaupunkipäivitys” -aloite, jota tuetaan valtion rahoituksella vuonna 2025news.szhome.com, tarkoittaa lisää tällaisia hankkeita, joissa huonokuntoiset asunnot korvataan moderneilla, tiiviimmillä rakennuksilla.

Shenzhen uudistaa jatkuvasti vanhoja alueitaan. Merkittäviä kaupunkien uudistushankkeita vuonna 2025 ovat muun muassa ja , sekä useiden vanhojen tehdasalueiden muuttaminen luovan alan puistoiksi tai asunnoiksi. Entisten kaupunkikylien (”城中村”) – esimerkiksi Shuiwei ja Baishizhou – uudistukset tuovat uutta asuntotarjontaa keskeisille alueille. Kaupungin ”kaupunkipäivitys” -aloite, jota tuetaan valtion rahoituksella vuonna 2025news.szhome.com, tarkoittaa lisää tällaisia hankkeita, joissa huonokuntoiset asunnot korvataan moderneilla, tiiviimmillä rakennuksilla. Huomattavat kiinteistöprojektit 2025+: Asuntopuolella useiden korkean profiilin hankkeiden odotetaan tulevan markkinoille. Nanshanissa CITIC Front Bay (Yuanwafu) -hanke Shenzhen Bayssa, erittäin ylellinen merenrantakohde, saattaa “rikkoa” Shenzhenin aiemman hintakaton – koska Shenzhen poisti uusien asuntojen hintakatot, tämä hanke voi tulla markkinoille kaupungin ennätyshinnoilla sohu.com. Myös loppuvuodesta 2024 China Resources Land ja kumppanikehittäjät maksoivat ennätyksellisen hinnan tontista Houhaissa (Shenzhen Bayn alue), mikä osoittaa luottamusta huippuluokan markkinaan sohu.com. Futianissa tulevat hankkeet, kuten Excellence & Kingkeyn uudistus Antuoshanissa ja New Worldin hanke lähellä Xiangmihua, tuovat uusia luksusasuntoja vuosina 2025–2026 sohu.com sohu.com. Liikekiinteistöpuolella A-luokan toimistotilojen valmistumiset vuonna 2025 sisältävät 14 uutta toimistohanketta, yhteensä noin 893 000 m² sz.gov.cn (monet Qianhaissa, Houhaissa ja Futianissa), mikä nostaa toimistovarantoa noin 7,9 % sz.gov.cn. Tämä tarjonnan kasvu vaikuttaa toimistotilojen vajaakäyttöön ja vuokriin, kuten myöhemmin käsitellään.

Kaikki nämä infrastruktuuri- ja kehityshankkeet parantavat Shenzhenin saavutettavuutta ja houkuttelevuutta, mutta ne tuovat myös uutta tarjontaa, jonka markkinoiden on absorboitava. Sijoittajien tulisi seurata, mitkä alueet hyötyvät (esim. alueet, joille tulee uusia liikenneyhteyksiä, kokevat usein kiinteistöarvojen nousua) ja missä ylitarjonnan riskejä voi ilmetä (esim. toimistotilojen ylitarjonta tietyissä liikekeskuksissa).

Asuntokiinteistöala

Myyntivolyymi, hinnat ja kysynnän ja tarjonnan dynamiikka

Shenzhenin asuntomarkkinat elpyvät vuonna 2025, ja kauppamäärät ovat nousseet jyrkästi edellisvuodesta. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä myytiin yli 26 000 uutta ja käytettyä asuntoa, mikä on 67,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin sz.gov.cn. Tämä elpyminen alkoi vuoden 2024 lopun politiikan kevennysten jälkeen: esimerkiksi pelkästään marraskuun 2024 ensimmäisten 24 päivän aikana myytiin 7 800 uutta asuntoa (päivittäinen myynti kasvoi 201 % edellisvuodesta) ja 5 477 käytettyä asuntoa (kasvua 118 % edellisvuodesta) szft.gov.cn. Tällaiset luvut olivat vahvimmat sitten vuoden 2021. Savillsin tietojen mukaan uusien asuntojen myyntiala kasvoi 61,3 % vuoden takaiseen verrattuna vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä sz.gov.cn, mikä kertoo ostajien palaavan vauhdilla markkinoille.

Myyntibuumista huolimatta hintakehitys on ollut melko vakaata – markkina toipuu ensin volyymin, sitten hinnan osalta. Hintojen laskettua vuosina 2022–2023, asuntomarkkinat ovat nyt pohjanneet. Maaliskuuhun 2025 mennessä Shenzhenin uusien asuntojen hinnat olivat lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, jopa hieman laskeneet 0,4 % edellisvuodesta globalpropertyguide.com. Käytettyjen asuntojen hinnat olivat yhä noin 3 % alempana kuin vuotta aiemmin globalpropertyguide.com, mutta lasku on kaventunut usean kuukauden ajannews.szhome.com. Huhtikuussa 2025 käytettyjen asuntojen hinnat laskivat vain 0,21 % kuukaudessa ja –2,88 % vuodessa Shenzhenissänews.szhome.comnews.szhome.com, mikä oli pienin pudotus Kiinan kymmenen suurimman kaupungin joukossa. Itse asiassa Shenzhenin hintaindeksi oli kestävin, mikä viittaa lähes vakaantumiseennews.szhome.com.

Nykyiset hintatasot: CREIS:n tietojen mukaan maaliskuussa 2025 Shenzhenin keskimääräinen uuden asunnon hinta oli noin 52 700 ¥/m² ja käytettyjen asuntojen keskihinta 67 600 ¥/m² globalpropertyguide.com. Paikallisten ilmoitusten mukaan koko kaupungin käytettyjen asuntojen pyyntihinnat olivat kuitenkin lähempänä korkeaa 50 000 ¥/m² tasoa vuoden 2025 puolivälissä (Anjuke raportoi noin 57 000 ¥), kun vähemmän haluttujen alueiden myyjät ovat laskeneet odotuksiaan. Hintakehitys vaihtelee suuresti alueittain (katso seuraava osio). Kokonaisuudessaan kaupungin asuntojen hinnat ovat yhä mantereen Kiinan korkeimmat, lukuun ottamatta Shanghain ja Pekingin keskustaa. Vaikka viimeaikaisen korjauksen jälkeenkin asumisen kohtuuhintaisuus on venytetty äärimmilleen – hintasuhteet tuloihin ovat Tier-1-kaupungeissa kuten Shenzhenissä erittäin korkeat, ja hallitus on viestinyt estävänsä uuden spekulatiivisen nousun.

Tarjontapuolella Shenzhenin kehittäjät ovat olleet varovaisia. Uusien projektien lanseeraukset hidastuivat vuosina 2022–2023 Kiinan kehittäjien velkakriisin ja heikon markkinatunnelman vuoksi. Tämä loi joillekin alueille imeytymättömän varaston patoutumaa. Valmistumiset kuitenkin lisääntyvät, kun rahoitusongelmien vuoksi viivästyneet projektit saadaan taas käyntiin. Morningstarin analyytikot odottavat, että ”uusien asuntojen aloitukset pysyvät vaimeina koko vuoden 2025” Kiinassa, mutta valmistumiset paranevat politiikkatuen ansiosta globalpropertyguide.com. Shenzhenissä tämä tarkoittaa kohtuullista määrää uusia asuntoja markkinoilla – tarpeeksi, jotta ostajilla on valinnanvaraa, mutta ei tulvaa. Hallitus on myös suoraan lisännyt edullisten asuntojen tarjontaa; Shenzhenillä on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa miljoona tuettua asuntoa vuoteen 2035 mennessä. Jo nyt kymmeniä tuhansia osaaja-asuntoja ja julkisia vuokra-asuntoja on rakenteilla, mikä lopulta helpottaa yksityisen markkinan kysyntää.

Kysynnän dynamiikka: Loppukäyttäjien kysyntä (ensiasunnon ostajat ja asunnonvaihtajat) on tällä hetkellä pääasiallinen ajuri, jota vauhdittavat matalammat asuntolainakorot ja kevennetyt politiikat. Sijoittajakysyntä (spekulatiivinen ostaminen arvonnousun toivossa) on edelleen vaisua verrattuna nousuvuosien tasoon, tiukemman sääntelyn ja tuoreessa muistissa olevien hintojen laskujen vuoksi. Tästä huolimatta Shenzhenin pitkän aikavälin näkymät houkuttelevat edelleen varakkaampia kotimaisia ostajia ja joitakin ulkomaisia ostajia (Hongkong, ulkomaalaiset), jotka näkevät arvoa hintojen notkahduksissa. Kaupungin perustekijät – väestönkasvu, rajallinen maa ja keskeinen rooli Greater Bay Area -alueella – viittaavat luontaiseen kysyntäpaineeseen. Tällä hetkellä käytettyjen asuntojen varastotaso on suhteellisen korkea (paljon ilmoituksia, kun omistajat pyrkivät myymään elpymisen aikana), mikä pitää hintojen nousun maltillisena. Mutta kauppadata osoittaa, että kohtuullisesti hinnoitellut asunnot, erityisesti suosituilla alueilla, voivat mennä nopeasti kaupaksi (jotkut uudet kohteet myytiin loppuun tunneissa vuoden 2024 lopulla szft.gov.cn).

Asuntojen hinnat alueittain ja segmenteittäin

Shenzhen on monimuotoisten osa-alueiden kaupunki, jossa ydinkeskustan ja reuna-alueiden välillä on suuri kontrasti. Tässä on suuntaa-antava vertailu käytettyjen asuntojen keskimääräisistä hinnoista eri alueilla (tilanne kesällä 2025):

Piiri Keskimääräinen jälleenmyyntihinta (heinä 2025) Huomioita trendeistä Nanshan (Teknologia & ylellinen rannikkoalue) ¥87,600/m² shenzhen.anjuke.com Korkeimmat hinnat; monilla luksusalueilla yli ¥100k. Hinnat nousivat noin +8,6 % vuodessa vuoden 2024 notkahduksen jälkeen. Vahva kysyntä teknologia-eliitiltä ja ulkomaalaisilta. Futian (Liike-elämän keskusta ja ydinkeskusta) ¥73,200/m² shenzhen.anjuke.com Premium-ydinalue, jossa luksusasuntoja (monet naapurustot yli ¥80k). Noin 10 % vuosinousu matalalta tasolta shenzhen.anjuke.com. Korkean tason kysyntä vahvaa, tukena huippukoulut ja työpaikat. Luohu (Vanhakaupunki) ¥47,800/m² shenzhen.anjuke.com Keskihintainen; vanhin keskusta-alue, jossa vanhenevaa rakennuskantaa. Pieni vuosinousu (~+6,9 % shenzhen.anjuke.com) toipumisen myötä. Suosittu budjettitietoisille ostajille, jotka haluavat keskeisen sijainnin. Bao’an (Luoteispiiri, sisältää Qianhain) ¥54,600/m² shenzhen.anjuke.com Monipuolinen: Qianhai/keskusta kalliita (~¥80k), mutta muut alueet edullisempia. Kokonaisuudessaan noin +10,6 % vuosinousu shenzhen.anjuke.com uusien metrojen ja hankkeiden vauhdittamana. Longgang (Koillispiiri, suuri & esikaupunkimainen) ¥36,000/m² shenzhen.anjuke.com Edullisin suuri piiri. Nousi noin +11 % vuodessa shenzhen.anjuke.com jyrkkien aiempien laskujen jälkeen. Runsas uusi tarjonta pitää hinnat kohtuullisina. Houkuttelee ensiasunnon ostajia. Longhua (Pohjoinen, kehittyvä alakeskus) ~¥50,000–60,000/m² (arvio) Kehittyy nopeasti; lähellä Futiania, uusia hankkeita (esim. Shenzhen North -alue). Hinnat toipumassa; vahva kysyntä uusille asunnoille infrastruktuurin parantuessa. Muut (Yantian, Pingshan, Guangming, ym.) ~¥30,000–50,000/m² (vaihtelee) Yantian (¥45k) tarjoaa rannikkoasumista, mutta sijaitsee kaukana idässä. Pingshan (¥28–30k) ja Guangming (~¥33k) ovat suhteellisen edullisia, suunnattu teolliseen kasvuun. Kaikilla maltillista nousua yhteyksien parantuessa.

Lähteet: Anjuken listatut hinnat heinäkuu 2025 shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com.

Taulukko korostaa, kuinka Nanshan ja Futian hallitsevat luksussegmenttiä. Äskettäinen kysely osoitti, että 18 Shenzhenin osa-aluetta ylittää keskimääräisessä käytettyjen asuntojen hinnassa ¥80 000/m² – kaikki paitsi yksi sijaitsevat Futianissa tai Nanshanissa sohu.com. Nämä kaksi aluetta houkuttelevat korkean tason ostajia (teknologiajohtajia, rahoitusalan ammattilaisia ja varakkaita perheitä), tarjoten huippukouluja, työpaikkoja ja palveluita. Ne muodostivat suuren osan kauppojen arvosta; vuonna 2024 Futianissa ja Nanshanissa myytiin kumpikin noin 9 000+ käytettyä asuntoa, sijoittuen myyntimäärissä 2. ja 3. sijalle (juuri paljon suuremman Longgangin jälkeen) sohu.com. Tämä osoittaa paitsi korkeita hintoja myös markkinoiden likviditeettiä.

Sen sijaan Longgang ja Bao’an näkevät suurimmat myyntivolyymit runsaan tarjonnan ja alhaisempien hintojen vuoksi – ne palvelevat massamarkkinoita ja ensiasunnon ostajia. Longgang johti esimerkiksi vuonna 2024 myyntimäärissä, mikä heijastaa sen monia uusia projekteja ja edullisia asuinalueita. Kaupungin laajentuessa ulospäin nämä reuna-alueet kaupungistuvat nopeasti (uusien keskusten, kuten Longgangin CBD Bantianissa ja Bao’anin rannikkokeskuksen, myötä). Hintakehitys voi siellä olla vaihtelevampaa (politiikan ja tarjonnan muutosten ohjaamaa), mutta pitkällä aikavälillä parantuvat liikenneyhteydet (esim. uudet metroreitit) kaventavat hintaeroa keskustaan.

Uusien ja käytettyjen asuntojen hintakuilu: On syytä huomata, että Shenzhenissä uudet asunnot myydään usein hieman alhaisemmalla hinnalla kuin vastaavat käytetyt asunnot, johtuen hallituksen hintasääntelystä ja rakennuttajien tarpeesta myydä nopeasti. Esimerkiksi huhtikuussa 2024 uusien asuntojen keskimääräinen kauppahinta oli ¥61 328/m², mikä on 1,5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin pdf.savills.asia, kun taas käytettyjen asuntojen hinnat olivat korkeammat. Tämä ero tarkoittaa, että uudet kohteet voivat herättää suurta kiinnostusta (jotkut myydään loppuun saman päivän aikana, kuten nähtiin loppuvuodesta 2024 szft.gov.cn). Vuonna 2025, kun hintakattoja höllennetään, jotkin korkeatasoiset uudet projektit saattavat tulla markkinoille käytettyjä asuntoja korkeammilla hinnoilla (esim. CITIC-projekti Shenzhen Bayssä saattaa tehdä ennätyksen sohu.com). Yleisesti ottaen kuitenkin keskitason uudet asunnot hinnoitellaan niin, että ne menevät kaupaksi, mikä luo kilpailupainetta jälleenmyyjille.

Vuokramarkkinat ja tuotot

Shenzhenin asuinvuokramarkkinat ovat vilkkaat suuren muuttajaväestön vuoksi (monet nuoret työntekijät vuokraavat). Vuokrat olivat suhteellisen paikallaan tai laskivat COVID-vuosina, mutta talouden avauduttua vuokrakysyntä kasvoi. Silti vuokrien nousu ei ole vastannut asuntojen hintojen kasvua viimeisen vuosikymmenen aikana, mikä on johtanut alhaisiin vuokratuottoihin kansainvälisesti verrattuna.

Vuoden 2025 puolivälissä Shenzhenin bruttovuokratuotto on keskimäärin noin 2,6 % vuodessa globalpropertyguide.com – samaa tasoa kuin muissa Kiinan ykköskaupungeissa. Esimerkiksi keskimääräinen kolmion asunto (~523 000 $ ostohinta, ~1 179 $ kuukausivuokra) tuottaa noin 2,7 % bruttotuoton globalpropertyguide.com. Pienemmät asunnot tuottavat samoin (2,6–2,7 %). Kulujen (ylläpito, verot jne.) jälkeen nettotuotto on tyypillisesti vain noin 1 % globalpropertyguide.com. Nämä luvut osoittavat, että Shenzhenin asuntomarkkinoiden sijoittajat luottavat ensisijaisesti arvonnousuun, eivät vuokratuloihin.

Siitä huolimatta on merkkejä siitä, että tuotot ovat pohjanneet: vuokrat ovat alkaneet nousta varovasti työmarkkinoiden parantuessa ja valmistuneiden virratessa kaupunkiin, samalla kun ostohinnat ovat tasaantuneet. Itse asiassa eräässä analyysissä todettiin, että vuokratuotot Kiinan neljässä suurimmassa kaupungissa nousivat noin 1,8 %:iin nettotuottona vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla yicaiglobal.com, historiallisista pohjalukemista, kun asuntojen hinnat korjaantuivat. Shenzhenin vuokrien kohtuuhintaisuus (vuokra-tulo-suhde) on yhä haaste vuokralaisille – keskusta-alueen keskimääräiset asuntovuokrat voivat helposti viedä yli 30 % nuoren ammattilaisen tuloista. Hallitus on edistänyt pitkäaikaisia vuokra-asuntoja ja tukenut vuokrapalvelualustoja varmistaakseen vuokramarkkinoiden terveen kehityksen.

Sijoittajille matalat tuotot tarkoittavat, että omistuskustannukset ovat korkeat suhteessa vuokratuottoon, mikä voi hillitä spekulatiivisia ostoja. Jotkut vuokranantajat saavat kuitenkin nyt hieman parempaa tuottoa: esimerkiksi rajojen avauduttua kysyntä korkeatasoisille vuokra-asunnoille ulkomaalaisten ja Hongkongin ammattilaisten keskuudessa on kasvanut, mikä on tukenut vuokria alueilla kuten Shekou ja Futianin keskusta. Tarjontapuolella institutionaalisten vuokra-asuntojen lisääntyminen (esim. Vanken Port Apartment -brändi ja muut REIT-rahastot, jotka muuttavat myymättömiä liiketiloja vuokra-asunnoiksi) voi vähitellen lisätä vajaakäyttöä ja hillitä vuokrien nousua.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuokratuotot pysyvät vaatimattomina (~2–3 % bruttona) globalpropertyguide.com Shenzhenissä, mikä kuvastaa korkeita arvostustasoja. Sijoittajien tulisi huomioida, että pelkkä vuokratulo kattaa tuskin rahoituskustannukset nykyisillä asuntolainakoroilla, joten sijoituslogiikka perustuu pitkän aikavälin arvonnousuun sekä mahdollisesti valuuttahajautukseen (ulkomaalaisille ostajille). Vuokrien vakaa tai lievästi nouseva kehitys vuonna 2025 on positiivinen merkki aidosta kysynnästä, mutta dramaattinen vuokrien nousu on epätodennäköistä, koska asuntotarjontaa on tulossa runsaasti ja hallitus valvoo asumiskustannuksia tarkasti.

Liikekiinteistöala

Toimistomarkkinat (liiketoimistotilat)

Shenzhenin A-luokan toimistomarkkinoita vuonna 2025 leimaa runsas uusi tarjonta, korkea vajaakäyttöaste ja vuokralaisille suotuisat vuokrat. Kaupungin nopea pilvenpiirtäjien kasvu viime vuosina on johtanut toimistotilojen ylitarjontaan joillakin alueilla, samaan aikaan kun COVID ja teknologia-alan vastatuulet ovat heikentäneet kysyntää. Tämän seurauksena toimistosektori on vuokralaisen markkinavaiheessa:

Tarjonta & tyhjäkäyttöaste: Vuonna 2025 Shenzheniin valmistuu noin 0,9 miljoonaa m² uutta A-luokan toimistotilaa sz.gov.cn, mikä kasvattaa kokonaismäärää noin 7,9 %:lla sz.gov.cn. Merkittäviä valmistuneita kohteita Q1–Q2 aikana ovat tornit Qianhaissa, Houhaissa ja Nanshanin tiedepuistossa. Tämä tulee lisäksi merkittävälle tarjonnalle, jota valmistui vuosina 2022–2024. Tämän seurauksena koko kaupungin toimistojen vajaakäyttöaste on noin 27–30 % vuoden 2025 alussa pdf.savills.asia cushmanwakefield.com. Vuoden 2024 viimeisen neljänneksen lopussa se oli noin 29,0 % savills.com, ja pysyi korkealla tasolla vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä (Knight Frank raportoi “syvästä sopeutumisvaiheesta”, jossa vajaakäyttöasteet ovat edelleen lähellä ennätystasoja). Joillakin osa-alueilla, kuten Qianhaissa, vajaakäyttöaste on vielä korkeampi, koska useita uusia rakennuksia avautuu samanaikaisesti.

Vuonna 2025 Shenzheniin valmistuu noin 0,9 miljoonaa m² uutta A-luokan toimistotilaa sz.gov.cn, mikä kasvattaa kokonaismäärää noin 7,9 %:lla sz.gov.cn. Merkittäviä valmistuneita kohteita Q1–Q2 aikana ovat tornit Qianhaissa, Houhaissa ja Nanshanin tiedepuistossa. Tämä tulee lisäksi merkittävälle tarjonnalle, jota valmistui vuosina 2022–2024. Tämän seurauksena koko kaupungin toimistojen vajaakäyttöaste on noin vuoden 2025 alussa pdf.savills.asia cushmanwakefield.com. Vuoden 2024 viimeisen neljänneksen lopussa se oli noin 29,0 % savills.com, ja pysyi korkealla tasolla vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä (Knight Frank raportoi “syvästä sopeutumisvaiheesta”, jossa vajaakäyttöasteet ovat edelleen lähellä ennätystasoja). Joillakin osa-alueilla, kuten Qianhaissa, vajaakäyttöaste on vielä korkeampi, koska useita uusia rakennuksia avautuu samanaikaisesti. Kysynnän ajurit: Haasteista huolimatta Shenzhenin monipuolinen talous luo jonkin verran kysyntää. Teknologia- ja IT-ala on edelleen toimistovuokrauksen tärkein ajuri sz.gov.cn – sekä paikalliset teknologiayritykset että startupit laajentavat tilojaan tutkimus- ja kehityslaboratorioille sekä toimistoille. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä “uusiin laadukkaisiin tuottaviin voimiin” liittyvät yritykset (nouseva teknologia) olivat aktiivisia vuokraajina sz.gov.cn. Internet-ala yksin vastasi noin 25 %:sta toimistovuokrausvolyymista Q1:llä sz.gov.cn. Lisäksi rahoitus-, asiantuntijapalvelu- ja kuluttajapalvelualat tuovat tasaista vuokrakysyntää sz.gov.cn. Huomionarvoinen trendi on rajan ylittävien verkkokauppayritysten ja niiden palveluntarjoajien kasvu, jotka ottivat merkittävästi toimistotilaa käyttöön (esim. yksi segmentti vuokrasi ~10 000 m² Q1:llä) sz.gov.cn, hyötyen vilkkaasta verkkokaupasta ja Greater Bay Arean integraatiosta.

Haasteista huolimatta Shenzhenin monipuolinen talous luo jonkin verran kysyntää. on edelleen toimistovuokrauksen tärkein ajuri sz.gov.cn – sekä paikalliset teknologiayritykset että startupit laajentavat tilojaan tutkimus- ja kehityslaboratorioille sekä toimistoille. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä olivat aktiivisia vuokraajina sz.gov.cn. Internet-ala yksin vastasi noin 25 %:sta toimistovuokrausvolyymista Q1:llä sz.gov.cn. Lisäksi tuovat tasaista vuokrakysyntää sz.gov.cn. Huomionarvoinen trendi on ja niiden palveluntarjoajien kasvu, jotka ottivat merkittävästi toimistotilaa käyttöön (esim. yksi segmentti vuokrasi ~10 000 m² Q1:llä) sz.gov.cn, hyötyen vilkkaasta verkkokaupasta ja Greater Bay Arean integraatiosta. Vuokrat: Tarjonnan ylittäessä kysynnän, vuokranantajat ovat laskeneet vuokria houkutellakseen ja pitääkseen vuokralaisia. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä kaupunginlaajuinen Grade-A-toimistojen keskimääräinen vuokra laski noin 163 RMB/m²/kk , mikä on noin 3,5 % lasku edelliseen neljännekseen verrattuna assets.cushmanwakefield.com. Vuodentakaiseen verrattuna vuokrat olivat laskeneet noin 9 % vuoden 2024 lopulla pdf.savills.asia ja lasku jatkui vuoteen 2025. Savillsin indeksi osoitti –9,0 % vuotuista vuokrien laskua vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä pdf.savills.asia, ja tämä trendi jatkui. Efektiiviset vuokrat (kannustimien kanssa) ovat vielä matalampia, sillä monet vuokranantajat tarjoavat vuokravapaita jaksoja tai tilamuutostukia. Paine koskee koko alaa: jopa huippuluokan toimistot Futianin CBD:ssä näkivät vuokrien laskevan, kun taas uudet rakennukset hajautetuilla alueilla ovat tarjonneet erittäin alhaisia aloitusvuokria houkutellakseen vuokralaisia. Toistaiseksi toimistomarkkinoiden keskimääräinen vuokrataso on laskevassa trendissä sz.gov.cn ja sen odotetaan laskevan edelleen vuonna 2025 ennen pohjan löytymistä.

Tarjonnan ylittäessä kysynnän, vuokranantajat ovat laskeneet vuokria houkutellakseen ja pitääkseen vuokralaisia. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä kaupunginlaajuinen Grade-A-toimistojen keskimääräinen vuokra laski noin , mikä on noin 3,5 % lasku edelliseen neljännekseen verrattuna assets.cushmanwakefield.com. Vuodentakaiseen verrattuna vuokrat olivat laskeneet noin 9 % vuoden 2024 lopulla pdf.savills.asia ja lasku jatkui vuoteen 2025. Savillsin indeksi osoitti vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä pdf.savills.asia, ja tämä trendi jatkui. Efektiiviset vuokrat (kannustimien kanssa) ovat vielä matalampia, sillä monet vuokranantajat tarjoavat vuokravapaita jaksoja tai tilamuutostukia. Paine koskee koko alaa: jopa huippuluokan toimistot Futianin CBD:ssä näkivät vuokrien laskevan, kun taas uudet rakennukset hajautetuilla alueilla ovat tarjonneet erittäin alhaisia aloitusvuokria houkutellakseen vuokralaisia. Toistaiseksi sz.gov.cn ja sen odotetaan laskevan edelleen vuonna 2025 ennen pohjan löytymistä. Näkymät: Yleinen näkemys on, että Shenzhenin toimistotilojen vajaakäyttö pysyy korkeana lähitulevaisuudessa. “Jatkuva kysynnän ja tarjonnan epätasapaino” tarkoittaa, että kaupunginlaajuinen vajaakäyttöaste pysyy korkealla ja vuokrien odotetaan laskevan edelleen research.jllapsites.com vuoden 2025 ajan. On kuitenkin valonpilkahduksia: elpyvä talous ja liiketoiminnan kasvu esimerkiksi uusien energiajärjestelmien, tekoälyn ja rahoituksen aloilla voivat vähitellen imeä tilaa. Nettokäyttö vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä parani itse asiassa (kansallisesti ensimmäisen tason kaupunkien nettotoimistokäyttö kasvoi, Shenzhenissä kasvu oli noin 50–200 % vuodentakaiseen verrattuna) cbre.com.cn. Jos trendi jatkuu, vuosi 2025 saattaa merkitä toimistosyklin pohjaa, minkä jälkeen alkaa hidas elpyminen. Sijoittajat osoittavat jonkin verran kiinnostusta – vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä toimistokiinteistöt nousivat sijoitusrahastojen keskiöön (Kiinassa ydintoimistot olivat tärkein sijoituskohde, erityisesti vakuutusrahastoille) cbre.com.cn. Tuottovaatimukset/Shenzhenin toimistojen tuotot ovat hieman nousseet hintojen laskun myötä, mikä voi houkutella ostajia, jotka odottavat tulevaa nousua.

Kaiken kaikkiaan yrityksillä, jotka etsivät toimistotilaa Shenzhenissä, on nyt runsaasti vaihtoehtoja ja neuvotteluvoimaa. Vuokranantajille tämä on aika erottua – rakennukset, joissa on parempi laatu ja kestävyysominaisuudet, houkuttelevat vuokralaisia (vuokranantajat ”optimoivat toimistokiinteistöjään pysyäkseen kilpailukykyisinä”* cushmanwakefield.com, esim. päivittämällä LVI-järjestelmiä, lisäämällä palveluita). Jotkin vanhemmat toimistot voidaan muuntaa (vähittäiskaupaksi, yhteiskäyttötiloiksi tai jopa asuinkäyttöön) osana kaupungin pyrkimystä optimoida olemassa olevaa kiinteistökantaa. Toimistomarkkinoiden terveys riippuu Shenzhenin menestyksestä uusien toimialojen kehittämisessä ja mahdollisesti rajat ylittävien ammattilaisten paluusta (esim. useammat hongkongilaisyritykset perustavat toimipisteitä Shenzheniin, jos integraatio syvenee).

Vähittäiskaupan ja majoitusalan kiinteistöt

Vähittäiskaupan kiinteistösektori Shenzhenissä on toipumassa vuonna 2025, kulutuksen elpymisen ja turistien (erityisesti Hongkongista) määrän kasvun siivittämänä. Pandemian hiljaiselon jälkeen ostajat ja turistit ovat palanneet, mikä näkyy kauppakeskusten laskevissa vajaakäytöissä ja vuokrien vakiintumisessa:

Vajaakäyttö ja kysyntä: Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Shenzhenin kauppakeskusten vajaakäyttöaste laski noin 6,8 %:iin , mikä on alhaisin taso sitten vuoden 2020 savills.com. Tämä merkitsi kuudetta peräkkäistä neljännestä vajaakäytön laskua, mikä osoittaa, että vähittäistilaa otetaan käyttöön. Savillsin tiedot osoittivat vajaakäytön laskeneen 1,8 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna 6,8 %:iin Q1:llä savills.com. Näin matala vajaakäyttö – selvästi alle valtakunnallisen keskiarvon (~7,3 %) cbre.com.cn – korostaa Shenzhenin vähittäiskaupan vahvaa elpymistä, osittain kaupungin onnistuneen COVIDin torjunnan ja nopean kulutuksen palautumisen ansiosta. Suositut ostosalueet (esim. Luohun Dongmen, Futianin COCO Park -alue, Nanshanin Coastal City -alue) raportoivat korkeaa käyttöastetta, kun kotimaiset brändit ja ravintolaoperaattorit laajentavat toimintaansa. Jopa uudemmat kauppakeskukset esikaupunkialueilla ovat alkaneet täyttyä, kun asuinalueet siellä kasvavat.

Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Shenzhenin , mikä on alhaisin taso sitten vuoden 2020 savills.com. Tämä merkitsi kuudetta peräkkäistä neljännestä vajaakäytön laskua, mikä osoittaa, että vähittäistilaa otetaan käyttöön. Savillsin tiedot osoittivat vajaakäytön laskeneen 1,8 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna 6,8 %:iin Q1:llä savills.com. Näin matala vajaakäyttö – selvästi alle valtakunnallisen keskiarvon (~7,3 %) cbre.com.cn – korostaa Shenzhenin vähittäiskaupan vahvaa elpymistä, osittain kaupungin onnistuneen COVIDin torjunnan ja nopean kulutuksen palautumisen ansiosta. Suositut ostosalueet (esim. Luohun Dongmen, Futianin COCO Park -alue, Nanshanin Coastal City -alue) raportoivat korkeaa käyttöastetta, kun kotimaiset brändit ja ravintolaoperaattorit laajentavat toimintaansa. Jopa uudemmat kauppakeskukset esikaupunkialueilla ovat alkaneet täyttyä, kun asuinalueet siellä kasvavat. Vuokrat: Vaikka käyttöaste parani, vuokrat ovat nousseet hitaasti . Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Shenzhenin keskimääräinen ensiluokkaisen kauppakeskuksen vuokra oli yhä noin 2,4 % alempana vuoden takaiseen verrattuna savills.com. Vuokranantajat pitivät vuokrat pääosin ennallaan tai tarjosivat pieniä alennuksia tukeakseen vuokralaisten toipumista. Vuoden 2025 puoliväliin mennessä on merkkejä vuokrien pohjakosketuksesta – kävijämäärien ja vähittäismyynnin parantuessa jotkut vuokranantajat ovat poistamassa väliaikaisia vuokrahelpotuksia. Yleinen ilmapiiri on varovaisen optimistinen: vakaat vuokrat mahdollistavat jälleenmyyjien toipumisen, ja vuokrien kasvu on todennäköistä vasta vuonna 2026, kun myynti normalisoituu täysin. Huomionarvoista on, että luksusvähittäiskaupan ja korkeatasoisen ravintolatarjonnan segmentit Shenzhen Bayssä ja Futianissa kokivat suhteellisen nopeamman vuokrien palautumisen varakkaiden kuluttajien vahvan kysynnän ansiosta.

Vaikka käyttöaste parani, . Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Shenzhenin keskimääräinen ensiluokkaisen kauppakeskuksen vuokra oli yhä noin savills.com. Vuokranantajat pitivät vuokrat pääosin ennallaan tai tarjosivat pieniä alennuksia tukeakseen vuokralaisten toipumista. Vuoden 2025 puoliväliin mennessä on merkkejä vuokrien pohjakosketuksesta – kävijämäärien ja vähittäismyynnin parantuessa jotkut vuokranantajat ovat poistamassa väliaikaisia vuokrahelpotuksia. Yleinen ilmapiiri on varovaisen optimistinen: vakaat vuokrat mahdollistavat jälleenmyyjien toipumisen, ja vuokrien kasvu on todennäköistä vasta vuonna 2026, kun myynti normalisoituu täysin. Huomionarvoista on, että luksusvähittäiskaupan ja korkeatasoisen ravintolatarjonnan segmentit Shenzhen Bayssä ja Futianissa kokivat suhteellisen nopeamman vuokrien palautumisen varakkaiden kuluttajien vahvan kysynnän ansiosta. Rajat ylittävä ostosbuumi: Shenzhenin vähittäiskauppaa on vauhdittanut ainutlaatuisesti Hongkongin vierailijoiden määrän kasvu rajojen uudelleenavaamisen jälkeen. “Hongkongilaiset menevät pohjoiseen kuluttamaan” on muodostunut trendiksi, ja Shenzhen on nyt HK:n asukkaiden suosituimpia viikonloppukohteita savills.com. Heitä houkuttelevat Shenzhenin suuret ostoskeskukset, monipuoliset perhekohteet ja suhteellisesti edullisemmat hinnat (RMB:n heikentymisen ja erilaisen tuotevalikoiman vuoksi). Tämä virta on kasvattanut erityisesti Luohun (lähellä rajaa) ja Nanshanin (huvipuistot, outletit) myyntiä. Esimerkiksi Hongkongin turistit ovat nostaneet merkittävästi hotellien käyttöastetta ja ravintolamyyntiä Shenzhenissä. Samaan aikaan Manner-Kiinan turistit Hongkongiin keskittyvät nyt enemmän nähtävyyksiin kuin ostoksiin savills.com, mikä tarkoittaa, että Shenzhenin vähittäiskaupan hyödyt eivät ole tasapainossa HK:n kanssa – hyötyvirta on yksisuuntainen savills.com. Tämä dynamiikka kannustaa kansainvälisiä vähittäiskauppiaita avaamaan liikkeitä Shenzhenin ostoskeskuksiin houkutellakseen sekä paikallisia että turisteja.

Shenzhenin vähittäiskauppaa on vauhdittanut ainutlaatuisesti määrän kasvu rajojen uudelleenavaamisen jälkeen. “Hongkongilaiset menevät pohjoiseen kuluttamaan” on muodostunut trendiksi, ja Shenzhen on nyt HK:n asukkaiden suosituimpia viikonloppukohteita savills.com. Heitä houkuttelevat Shenzhenin suuret ostoskeskukset, monipuoliset perhekohteet ja suhteellisesti edullisemmat hinnat (RMB:n heikentymisen ja erilaisen tuotevalikoiman vuoksi). Tämä virta on kasvattanut erityisesti Luohun (lähellä rajaa) ja Nanshanin (huvipuistot, outletit) myyntiä. Esimerkiksi Hongkongin turistit ovat nostaneet merkittävästi hotellien käyttöastetta ja ravintolamyyntiä Shenzhenissä. Samaan aikaan keskittyvät nyt enemmän nähtävyyksiin kuin ostoksiin savills.com, mikä tarkoittaa, että Shenzhenin vähittäiskaupan hyödyt eivät ole tasapainossa HK:n kanssa – hyötyvirta on yksisuuntainen savills.com. Tämä dynamiikka kannustaa kansainvälisiä vähittäiskauppiaita avaamaan liikkeitä Shenzhenin ostoskeskuksiin houkutellakseen sekä paikallisia että turisteja. Rakennekehitykset: Shenzhenin nuori väestö tekee elämyksellisestä vähittäiskaupasta avaintekijän. Ostoskeskusten operaattorit varaavat yhä enemmän tilaa ravintoloille, viihteelle (esports-areenat, immersiiviset elokuvateatterit) ja elämäntyylipalveluille houkutellakseen kävijöitä. “White-box” pop-up -myymälät ja uudet kotimaiset brändit (“white brand” -tuotteet) ovat kasvussa cushmanwakefield.com, mikä osoittaa vähittäiskaupan tarjonnan kehittymistä. Lisäksi verkkokaupan integrointi näkyy – monet kivijalkaliikkeet toimivat myös esittely- ja toimituspisteinä verkkotilauksille. Keskushallinnon “kulutuksen lisäämisen” savills.com tukitoimet antavat lisävauhtia, ja tapahtumat kuten ostosfestivaalit sekä kodinkone- tai autoalennukset (joita myönnettiin 2023–24) tukevat epäsuorasti vähittäiskiinteistöjen käyttöä (esim. näyttelytilat).

Shenzhenin nuori väestö tekee elämyksellisestä vähittäiskaupasta avaintekijän. Ostoskeskusten operaattorit varaavat yhä enemmän tilaa ravintoloille, viihteelle (esports-areenat, immersiiviset elokuvateatterit) ja elämäntyylipalveluille houkutellakseen kävijöitä. “White-box” pop-up -myymälät ja uudet kotimaiset brändit (“white brand” -tuotteet) ovat kasvussa cushmanwakefield.com, mikä osoittaa vähittäiskaupan tarjonnan kehittymistä. Lisäksi verkkokaupan integrointi näkyy – monet kivijalkaliikkeet toimivat myös esittely- ja toimituspisteinä verkkotilauksille. Keskushallinnon “kulutuksen lisäämisen” savills.com tukitoimet antavat lisävauhtia, ja tapahtumat kuten ostosfestivaalit sekä kodinkone- tai autoalennukset (joita myönnettiin 2023–24) tukevat epäsuorasti vähittäiskiinteistöjen käyttöä (esim. näyttelytilat). Hotelli- ja majoitusala: Liikekiinteistöjen majoituspuoli on myös elpymässä. Shenzhenin hotellien käyttöaste ja huonehinnat ovat parantuneet liikematkailun ja turismin paluun myötä. Vaikka tätä ei erikseen kysytty, on syytä mainita, että uusia hotelleja (usein osa monikäyttöisiä kehityshankkeita) nousee Qianhaihin ja Shenzhen World Exhibition Centerin läheisyyteen kasvavan MICE-kysynnän (kokoukset, kannustematkat, konferenssit, messut) vuoksi. Nämä parannukset majoitusinfrastruktuuriin tukevat edelleen vähittäiskauppaa (koska turistit kuluttavat ostoskeskuksissa).

Tulevaisuuteen katsoen Shenzhenin vähittäiskaupan kiinteistömarkkinoiden näkymät ovat positiiviset, erityisesti verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen. Kun vajaakäyttöaste on monen vuoden alimmalla tasolla ja turistivirrat ovat vahvoja (esim. 115 %:n kasvu kansainvälisissä turisteissa Shenzhenin lentokentän kautta vuonna 2024) savills.com, ostoskeskusten omistajat saavat jälleen itseluottamusta. On kuitenkin huomioitava, että vähittäiskauppa on alati kehittyvä ala – vanhemmat ostoskeskukset vähemmän keskeisillä paikoilla saattavat tarvita uudelleenbrändäystä (joissakin on muutettu kerroksia yhteiskäyttö- tai koulutuskeskuksiksi). Syrjäisemmillä alueilla nähdään edelleen heikommin menestyviä ostoskeskuksia, joissa vajaakäyttö on korkeampaa research.jllapsites.com, mutta koko kaupungin tasolla suunta on elpymisen. Sijoittajat pitävät jälleen vähittäiskaupan kiinteistöjä houkuttelevina Kiinan kotimaisen kulutuksen edistämisen vuoksi; ja Shenzhen, korkean tulotason ja teknologiatietoisten kuluttajien ansiosta, on uusien vähittäiskaupan konseptien eturintamassa.

Teollisuus- ja logistiikkakiinteistöt

Shenzhenin teollisuuskiinteistöjen sektori – mukaan lukien tuotantotilat, yrityspuistot ja logistiikka (varastot) – jää usein asuin- ja toimistomarkkinoiden varjoon, mutta on silti ratkaisevan tärkeä. Vuonna 2025 tätä sektoria leimaa kestävyys ja muutos:

Tuotanto- ja T&K-tilat: Shenzhen uudistaa teollista perustaa määrätietoisesti. Teollisuustuotannon muodostaessa 35 % Shenzhenin BKT:sta sz.gov.cn, kaupunki on laatinut suunnitelmat johtaa kehittyneessä valmistuksessa. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on perustaa useita biljoonan juanin teollisuusklustereita (esim. elektroniikka, televiestintä, laitteet)sz.gov.cn. Tämän tukemiseksi Shenzhen investoi uusiin teollisuuspuistoihin ja innovaatiokeskuksiin . Monikerroksisten “älytehtaiden” konseptia otetaan käyttöön, mikä mahdollistaa korkean arvon valmistuksen rajallisella maalla. Alueet kuten Bao’an, Longhua, Guangming ja Pingshan hyötyvät – esimerkiksi 20 kehittynyttä valmistuspuistoa noin 300 km² alueella on rakenteilla näillä alueilla news.cgtn.com. Tämä ei ainoastaan lisää teollista lattiapinta-alaa, vaan myös nostaa standardeja (älykkäät tilat, vihreän rakentamisen ominaisuudet). Hallitus tarjoaa jopa 100 miljoonan juanin suuruisia avustuksia suurille hankkeille tehtaiden teknologisiin parannuksiinsz.gov.cn, kannustaen yrityksiä ottamaan käyttöön näitä uusia tiloja. Modernien teollisuustilojen kysyntä on suurta esimerkiksi sähköautojen, bioteknologian ja ilmailun aloilla (kun Shenzhen monipuolistaa elektroniikan ulkopuolelle). Vanhoja tehdasalueita kaupunkialueilla uudistetaan tai otetaan uuteen käyttöön (joitakin muutetaan luovien alojen toimistoiksi tai asunnoiksi osana kaupunkien uudistamista), keskittäen teollista toimintaa suunnitelluille alueille.

Shenzhen uudistaa teollista perustaa määrätietoisesti. Teollisuustuotannon muodostaessa sz.gov.cn, kaupunki on laatinut suunnitelmat johtaa kehittyneessä valmistuksessa. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on perustaa useita biljoonan juanin teollisuusklustereita (esim. elektroniikka, televiestintä, laitteet)sz.gov.cn. Tämän tukemiseksi Shenzhen investoi uusiin ja . Monikerroksisten “älytehtaiden” konseptia otetaan käyttöön, mikä mahdollistaa korkean arvon valmistuksen rajallisella maalla. Alueet kuten Bao’an, Longhua, Guangming ja Pingshan hyötyvät – esimerkiksi noin 300 km² alueella on rakenteilla näillä alueilla news.cgtn.com. Tämä ei ainoastaan lisää teollista lattiapinta-alaa, vaan myös nostaa standardeja (älykkäät tilat, vihreän rakentamisen ominaisuudet). Hallitus tarjoaa jopa 100 miljoonan juanin suuruisia avustuksia suurille hankkeille tehtaiden teknologisiin parannuksiinsz.gov.cn, kannustaen yrityksiä ottamaan käyttöön näitä uusia tiloja. Modernien teollisuustilojen kysyntä on suurta esimerkiksi sähköautojen, bioteknologian ja ilmailun aloilla (kun Shenzhen monipuolistaa elektroniikan ulkopuolelle). Vanhoja tehdasalueita kaupunkialueilla uudistetaan tai otetaan uuteen käyttöön (joitakin muutetaan luovien alojen toimistoiksi tai asunnoiksi osana kaupunkien uudistamista), keskittäen teollista toimintaa suunnitelluille alueille. Logistiikka ja varastot: Shenzhenin rooli kaupan ja verkkokaupan keskuksena takaa vahvan logistiikkakysynnän, vaikka korkeat maan hinnat ovat siirtäneet osan varastoinnista läheiseen Dongguaniin/Huizhouhun. Silti vuonna 2025 alueelle tulee uutta logistiikkatarjontaa, ja kysyntä on ollut vahvaa. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Kiinan varastokiinteistöalalla oli ennätyksellinen nettokysyntä (2,57 miljoonaa m²) ja tyhjäkäyttöaste laski valtakunnallisesti 20,3 %:iin cbre.com.cn. Itse Shenzhenissä suuret 3PL- (kolmannen osapuolen logistiikka) ja verkkokauppayritykset (kuten JD.com, SF Express, joka on shenzheniläinen) etsivät jatkuvasti moderneja varastotiloja erityisesti satamien ja lentokenttien läheltä. Rajat ylittävän verkkokaupan kasvu (tavaroiden lähettäminen maailmanlaajuisille kuluttajille) on lisännyt kysyntää tullivarastointitiloille Shenzhenissä. Qianhain logistiikkapuistossa ja lentokentän logistiikkakeskuksessa on matala tyhjäkäyttöaste. Kuitenkin koko Shenzhenin alueen logistiikan tyhjäkäyttöaste voi olla korkeampi (alhaisissa teini-ikäluvuissa tai noin 20 %), koska uusia kohteita on valmistunut. Logistiikkatilojen vuokrat pysyvät vakaina, ja ensiluokkaisten varastojen vuokrat Shenzhenissä ovat noin 30–40 RMB per m²/kuukausi sijainnista riippuen.

Shenzhenin rooli kaupan ja verkkokaupan keskuksena takaa vahvan logistiikkakysynnän, vaikka korkeat maan hinnat ovat siirtäneet osan varastoinnista läheiseen Dongguaniin/Huizhouhun. Silti vuonna 2025 alueelle tulee uutta logistiikkatarjontaa, ja kysyntä on ollut vahvaa. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Kiinan varastokiinteistöalalla oli ennätyksellinen nettokysyntä (2,57 miljoonaa m²) ja tyhjäkäyttöaste laski valtakunnallisesti 20,3 %:iin cbre.com.cn. Itse Shenzhenissä suuret 3PL- (kolmannen osapuolen logistiikka) ja verkkokauppayritykset (kuten JD.com, SF Express, joka on shenzheniläinen) etsivät jatkuvasti moderneja varastotiloja erityisesti satamien ja lentokenttien läheltä. kasvu (tavaroiden lähettäminen maailmanlaajuisille kuluttajille) on lisännyt kysyntää tullivarastointitiloille Shenzhenissä. Qianhain logistiikkapuistossa ja lentokentän logistiikkakeskuksessa on matala tyhjäkäyttöaste. Kuitenkin koko Shenzhenin alueen logistiikan tyhjäkäyttöaste voi olla korkeampi (alhaisissa teini-ikäluvuissa tai noin 20 %), koska uusia kohteita on valmistunut. Logistiikkatilojen vuokrat pysyvät vakaina, ja ensiluokkaisten varastojen vuokrat Shenzhenissä ovat noin 30–40 RMB per m²/kuukausi sijainnista riippuen. Korkean teknologian teollisuuspuistot ja yrityspuistot: Merkittävä alasegmentti ovat tiede- ja teknologiakeskukset . Shenzhen High-Tech Industrial Park (SHIP) Nanshanissa – jota usein kutsutaan Kiinan Piilaakson ytimeksi – on erittäin haluttu; käyttöaste on lähes täysi ja vuokrat ovat korkeat teollisuus/toimistotiloille (se on puoliksi toimisto, puoliksi T&K-tila). Uudemmat puistot Longgangissa (Securities Tech Park), Bao’anissa ja muualla palvelevat tiettyjä toimialoja (tekoäly, biotekniikka). Hallituksen Made in China 2025 -ohjelma on ohjannut resursseja näihin puistoihin tearline.mil, mikä on johtanut korkealaatuisiin tiloihin. Esimerkiksi Guangming Science City on nousemassa merkittäväksi T&K-keskukseksi huippuluokan laboratorioineen ja lisää kysyntää sekä laboratoriotiloille että tukitoimistoille/asunnoille alueella.

Merkittävä alasegmentti ovat . Shenzhen High-Tech Industrial Park (SHIP) Nanshanissa – jota usein kutsutaan Kiinan Piilaakson ytimeksi – on erittäin haluttu; käyttöaste on lähes täysi ja vuokrat ovat korkeat teollisuus/toimistotiloille (se on puoliksi toimisto, puoliksi T&K-tila). Uudemmat puistot Longgangissa (Securities Tech Park), Bao’anissa ja muualla palvelevat tiettyjä toimialoja (tekoäly, biotekniikka). Hallituksen Made in China 2025 -ohjelma on ohjannut resursseja näihin puistoihin tearline.mil, mikä on johtanut korkealaatuisiin tiloihin. Esimerkiksi on nousemassa merkittäväksi T&K-keskukseksi huippuluokan laboratorioineen ja lisää kysyntää sekä laboratoriotiloille että tukitoimistoille/asunnoille alueella. Maa ja politiikka: Shenzhenin rajallinen maa-ala tekee teollisuusmaasta arvokasta. Kaupunki on ollut kekseliäs, kuten mainittu, rakentamalla ylöspäin (pystysuorat tehtaat) ja myös ”vapauttamalla” maaseutumaata teollisuuskäyttöön uudistusten kautta. Yksi politiikkakeino on kannustaa tehtaita rakentamaan korkeammalle tai siirtymään intensiivisiin teollisuuspuistoihin, jolloin osa maasta vapautuu asuntorakentamiseen – tämä on jatkuva maatarjontastrategia. Samaan aikaan keskushallinto edistää logistiikan tehokkuutta (alentaa kustannusosuutta BKT:sta), ja Shenzhen osallistuu tähän älykkäällä logistiikkainfrastruktuurilla (automaatiota satamissa jne.).

Näkymät teollisuuskiinteistöille Shenzhenissä ovat vahvat. Kun globaalit toimitusketjut järjestäytyvät uudelleen, osa valmistuksesta palaa tai siirtyy Etelä-Kiinaan – Shenzhenin innovaatiokyvyn ansiosta se voi houkutella korkean teknologian valmistusta ja ulkoistaa matalamman tason tuotantoa edullisempiin kaupunkeihin Guangdongissa. Ulkomainen investointi tehtaisiin on kasvussa (esim. Teslan uusi akkutehdas Shanghaissa osoittaa luottamusta Kiinan valmistukseen; Shenzhen voi nähdä vastaavia projekteja teknologia-aloilla). Logistiikassa Greater Bay Area -integraatio (infrastruktuuri kuten Hong Kong-Zhuhai-Macau -silta ja uudet maarajat) vauhdittaa entisestään Shenzhenin logistiikkasektoria solmukohtana, joka yhdistää GBA:n ja maailman.

Teollisuuskiinteistöjen tuotot ovat tyypillisesti korkeammat kuin asuinkiinteistöjen – usein 5–7 % bruttona – mikä tekee niistä houkuttelevia sijoittajille, erityisesti kun otetaan huomioon hallituksen myönteinen asenne (esim. Kiinan ensimmäiset REIT-rahastot perustettiin logistiikkapuistoihin). Voimme odottaa jatkuvaa politiikan tukea teollisuus- ja logistiikkakiinteistöille, koska ne liittyvät suoraan talouskasvun tavoitteisiin. Lyhyesti sanottuna, vaikka ne eivät ole yhtä näyttäviä kuin asunnot tai toimistot, Shenzhenin teollisuus- ja logistiikkakiinteistöt ovat perustavanlaatuinen sektori, jolla on tasaista kysyntää ja hallituksen tuki, ja niiden odotetaan kasvavan kaupungin teollisen uudistumisen suunnitelmien myötä.

Ulkomainen sijoittaminen ja näkymät

Shenzhenissä on perinteisesti ollut vähemmän suoraa ulkomaista kiinteistösijoittamista verrattuna esimerkiksi Shanghaihin tai Pekingiin, johtuen tiukemmista säännöistä ja siitä, että markkinoita hallitsevat kotimaiset ostajat. Se on kuitenkin keskeinen osa Greater Bay Area -aloitetta, jonka tavoitteena on houkutella ulkomaisia yrityksiä ja pääomaa. Kaupallisella sektorilla näemme ulkomaisia yrityksiä laajentamassa läsnäoloaan – esimerkiksi ulkomaiset rahoituslaitokset Qianhaissa ja monikansalliset teknologiayritykset perustamassa T&K-keskuksia – mikä epäsuorasti lisää toimistojen käyttöastetta. Qianhain yhteistyöalue tarjoaa kannustimia Hongkongin ja kansainvälisille yrityksille, mikä johtaa toimistovuokrasopimuksiin ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Mitä tulee kiinteistösijoituspääomaan, vuosina 2024–2025 ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitukset Kiinassa olivat rajallisia laajempien huolien vuoksi (rakennuttajien velat jne.), mutta kiinnostuksen merkkejä on palannut vakaiden kohteiden osalta. Esimerkiksi jotkut ulkomaiset pääomasijoitusrahastot ja hongkongilaiset rakennuttajat ovat tehneet yhteistyötä Shenzhenin hankkeissa, aistiessaan arvostusten pohjakosketuksen. Kaupallisten kiinteistösijoitusten volyymi Kiinassa vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä oli 56,1 miljardia RMB cbre.com.cn – vaikka se oli laskussa vuodentakaisesta, siihen sisältyi suuria toimistohankintoja ensimmäisen tason kaupungeissa, todennäköisesti ulkomaisen pääoman toimesta. Shenzhenin kasvutarina ja viimeaikainen hintakorjaus voivat houkutella lisää ulkomaisia sijoittajia, jotka etsivät pitkäaikaisia sijoituksia, erityisesti jos Kiinan hallitus tarjoaa varmuutta ja suotuisamman liiketoimintaympäristön.

Hongkongilaiset asunnonostajat ansaitsevat maininnan: matkustamisen normalisoiduttua yhä useampi hongkongilainen harkitsee asunnon ostamista Shenzhenistä sijoitus- tai perhesyistä (joitakin houkuttelee Shenzhenin koulutusmahdollisuudet lapsilleen tai yksinkertaisesti suurempi asuintila samalla rahalla verrattuna Hongkongiin). Erään raportin mukaan yhä useampi hongkongilainen sijoittaa Shenzhenin kiinteistöihin vuonna 2025, houkuttelevina tekijöinä hintataso ja matkustamisen helppous (vain muutama minuutti rajanylitys nopealla junalla tai metrolla) sohu.com. Tämä rajat ylittävä kysyntä keskittyy pääasiassa Hongkongin rajan läheisyyteen tai tunnettuihin luksusprojekteihin. Se on edelleen marginaalinen mutta huomionarvoinen tekijä, joka lisää kysyntää korkeatasoisille asunnoille.

Ennusteet seuraaville vuosille

Vuoden 2025 jälkeen Shenzhenin kiinteistömarkkinoiden yleisnäkymä on varovaisen optimistinen, mutta tietyin haastein:

Asunnot: Vahvan kauppojen elpymisen jälkeen hintojen odotetaan vuonna 2025 pysyvän suunnilleen ennallaan tai laskevan lievästi (analyytikoiden konsensus on noin –2,5 %:n muutos vuodelle 2025 globalpropertyguide.com). Vuoteen 2026 mennessä useimmat ennusteet näkevät vakautumista tai lievää hintojen nousua Shenzhenin asuntomarkkinoilla, kaupungin perustekijät huomioiden. Ensimmäisen tason kaupungit, kuten Shenzhen, johtavat todennäköisesti elpymistä matalan yksinumeroisen hintakasvun tahdissa vuosina 2026–2027 globalpropertyguide.com, olettaen että laajempi talous pysyy raiteillaan. Hallitus todennäköisesti säätää politiikkaa ylikuumenemisen estämiseksi – jos markkina nousee liian nopeasti, saatamme nähdä uusia jäähdyttäviä toimia (kuten tiukempaa luotonantoa). Uutta tarjontaa tulee myös uudisrakentamisesta ja asuntovointiohjelmista, mikä saattaa hillitä pitkän aikavälin hintojen nousua mutta parantaa kohtuuhintaisuutta. Sijoittajille : seuraavat vuodet eivät välttämättä tuo menneiden vuosien huimia hintapiikkejä, vaan maltillista kasvua ja keskittymistä vuokratuoton parantamiseen.

Vahvan kauppojen elpymisen jälkeen hintojen odotetaan vuonna 2025 pysyvän suunnilleen ennallaan tai laskevan lievästi (analyytikoiden konsensus on noin globalpropertyguide.com). Vuoteen 2026 mennessä useimmat ennusteet näkevät vakautumista tai lievää hintojen nousua Shenzhenin asuntomarkkinoilla, kaupungin perustekijät huomioiden. Ensimmäisen tason kaupungit, kuten Shenzhen, johtavat todennäköisesti elpymistä matalan yksinumeroisen hintakasvun tahdissa vuosina 2026–2027 globalpropertyguide.com, olettaen että laajempi talous pysyy raiteillaan. Hallitus todennäköisesti säätää politiikkaa ylikuumenemisen estämiseksi – jos markkina nousee liian nopeasti, saatamme nähdä uusia jäähdyttäviä toimia (kuten tiukempaa luotonantoa). Uutta tarjontaa tulee myös uudisrakentamisesta ja asuntovointiohjelmista, mikä saattaa hillitä pitkän aikavälin hintojen nousua mutta parantaa kohtuuhintaisuutta. : seuraavat vuodet eivät välttämättä tuo menneiden vuosien huimia hintapiikkejä, vaan maltillista kasvua ja keskittymistä vuokratuoton parantamiseen. Liikekiinteistöt (toimisto/myymälä): Toimistosektorin elpyminen tulee viiveellä. 2025–2026 voi olla edelleen haastavaa korkean vajaakäytön vuoksi. JLL odottaa vajaakäytön ”pysyvän korkeana ja vuokrien laskevan edelleen” Shenzhenin toimistoissa lähitulevaisuudessa research.jllapsites.com, ja käännekohta on todennäköinen vasta vuoden 2026 lopulla, kun tarjonnan kasvu hidastuu ja talouskasvu imee tilaa. Vuoteen 2027 mennessä odotamme terveempää toimistomarkkinaa, jos uudet toimialat (kuten tekoäly, fintech, metaverse-yritykset) laajenevat. Vuokrat voivat vähitellen nousta vuodesta 2026 eteenpäin, mutta voi kestää useita vuosia ennen kuin saavutetaan vuoden 2020 edeltävä taso. Myymäläkiinteistöissä sen sijaan odotetaan jatkuvaa parannusta. Kun Shenzhenin väestö ja tulot kasvavat ja turismi kukoistaa, myymälävuokrat voivat palata positiiviseen kasvuun vuoteen 2026 mennessä. Keskeiset vähittäiskauppahankkeet (kuten uudistettu Luohu Commercial City, uudet ostoskeskukset laajenevissa esikaupungeissa) valmistuvat, mutta kuluttajakysynnän odotetaan pysyvän mukana tahdissa.

Toimistosektorin elpyminen tulee viiveellä. voi olla edelleen haastavaa korkean vajaakäytön vuoksi. JLL odottaa vajaakäytön ”pysyvän korkeana ja vuokrien laskevan edelleen” Shenzhenin toimistoissa lähitulevaisuudessa research.jllapsites.com, ja käännekohta on todennäköinen vasta vuoden 2026 lopulla, kun tarjonnan kasvu hidastuu ja talouskasvu imee tilaa. Vuoteen 2027 mennessä odotamme terveempää toimistomarkkinaa, jos uudet toimialat (kuten tekoäly, fintech, metaverse-yritykset) laajenevat. Vuokrat voivat vähitellen nousta vuodesta 2026 eteenpäin, mutta voi kestää useita vuosia ennen kuin saavutetaan vuoden 2020 edeltävä taso. Myymäläkiinteistöissä sen sijaan odotetaan jatkuvaa parannusta. Kun Shenzhenin väestö ja tulot kasvavat ja turismi kukoistaa, myymälävuokrat voivat palata positiiviseen kasvuun vuoteen 2026 mennessä. Keskeiset vähittäiskauppahankkeet (kuten uudistettu Luohu Commercial City, uudet ostoskeskukset laajenevissa esikaupungeissa) valmistuvat, mutta kuluttajakysynnän odotetaan pysyvän mukana tahdissa. Teollisuus/logistiikka: Tämä segmentti on vakaassa kasvussa. Teollisuuden uudistusten ja teknologisen valmistuksen omavaraisuuden tavoittelu todennäköisesti kiihtyy, mikä hyödyttää Shenzheniä. Ennakoimme teollisuusvuokrien nousevan hieman ja laadukkaiden tilojen pysyvän korkeassa käyttöasteessa. Yksi riski on, että valmistusyritykset voivat hakeutua edullisempiin sijainteihin, koska Shenzhenin maa/työvoima on kallista, mutta kaupungin strategiana on pitää vain korkean lisäarvon tuotanto – ja näyttää onnistuvan siinä hyvin. Logistiikkakysyntä kasvaa verkkokaupan ja alueellisen kaupan myötä; vuosina 2026–2027, jos korot ovat globaalisti matalammat, saatamme nähdä investointibuumin logistiikkaomaisuuksiin (mukaan lukien lisää REIT-rahastoja) Suurella lahtialueella, ja Shenzhen on tällaisille rahastoille keskeinen kohde.

Tämä segmentti on vakaassa kasvussa. ja tavoittelu todennäköisesti kiihtyy, mikä hyödyttää Shenzheniä. Ennakoimme teollisuusvuokrien nousevan hieman ja laadukkaiden tilojen pysyvän korkeassa käyttöasteessa. Yksi riski on, että valmistusyritykset voivat hakeutua edullisempiin sijainteihin, koska Shenzhenin maa/työvoima on kallista, mutta kaupungin strategiana on pitää vain korkean lisäarvon tuotanto – ja näyttää onnistuvan siinä hyvin. Logistiikkakysyntä kasvaa verkkokaupan ja alueellisen kaupan myötä; vuosina 2026–2027, jos korot ovat globaalisti matalammat, saatamme nähdä investointibuumin logistiikkaomaisuuksiin (mukaan lukien lisää REIT-rahastoja) Suurella lahtialueella, ja Shenzhen on tällaisille rahastoille keskeinen kohde. Hallitus ja politiikka: Ennusteiden villi kortti on hallituksen väliintulo. Jos Kiinan asuntomarkkinat pysyvät kansallisesti vaisuina, lisää elvytystoimia voi tulla – esimerkiksi uusia asuntolainakorkojen alennuksia, asunnonostokiintiöiden höllentämistä tai jopa uusia ideoita, kuten valtion tukemat asunnonostajat varastojen purkamiseksi (jotkut analyytikot ovat ehdottaneet laajamittaisia valtion ostoja myymättömille asunnoille globalpropertyguide.com). Tällaiset toimet voisivat nopeasti parantaa tunnelmaa ja hintoja. Toisaalta, jos spekulointi kuumenee liikaa, rajoitukset voivat palata. Shenzhen toimii todennäköisesti tasapainoisen asuntopolitiikan koemaana merkityksensä vuoksi. Lisäksi mahdollinen edistys kiinteistöverossa voi muuttaa sijoituslaskelmia nostamalla omistuskustannuksia – asia, jota kannattaa seurata vuoden 2025 jälkeen.

Yhteenvetona, Shenzhenin kiinteistömarkkinat vuonna 2025 näyttävät elpymisen ja kestävyyden merkkejä eri sektoreilla. Asuntokauppa on vahvaa ja hinnat ovat kääntymässä nousuun, kiitos tukevien politiikkojen ja aidon kysynnän. Liikekiinteistöissä on sopeutumisvaihe, mutta kaupungin taloudellinen dynaamisuus ja infrastruktuuriparannukset luovat pohjaa tulevalle kysynnälle. Teollisuuskiinteistöt pysyvät selkärankana, kehittyen kaupungin korkean teknologian tavoitteiden mukana. Sijoittajille, kehittäjille ja asunnonostajille Shenzhen tarjoaa mahdollisuuksia – oli kyse sitten markkinoille tulon ajoittamisesta tämän vakautumisvaiheen aikana tai keskittymisestä korkean potentiaalin alueisiin ja segmentteihin (kuten massamarkkina-asunnot kasvavilla alueilla, A-luokan toimistot syklin pohjalla tai logistiikkatilat, jotka liittyvät verkkokauppaan). Seuraavina vuosina Shenzhenin kiinteistömarkkinat löytävät todennäköisesti uuden tasapainon, jolle on ominaista kestävä kasvu aiemman vaihtelun sijaan, kaupungin korkean laadun kehitystavoitteen mukaisesti.

Lähteet: sz.gov.cn szft.gov.cn savills.com globalpropertyguide.com sohu.com ja muut yllä mainitut.