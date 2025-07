Vancouverin kiinteistömarkkinat 2025: Suuntaukset, ennusteet ja keskeiset näkemykset

Kaupallinen markkina (2025): Vancouverin kaupallinen kiinteistösektori on osoittanut kestävyyttä taloudellisia vastoinkäymisiä vastaan.

Nykyiset markkinaolosuhteet vuonna 2025

Sijoitustoiminta vilkastui vuoden 2025 alussa – kaupallisten kiinteistöjen transaktioita tehtiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 2 miljardin dollarin edestä, mikä on 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin altusgroup.com altusgroup.com .Sijoittajia houkuttelevat edelleen Vancouverin perusasiat ja pitkän aikavälin kasvutarina, mikä näkyy siinä, että kaupunki sijoittui hiljattain Kanadan parhaaksi markkinaksi kiinteistösijoittajien mielipiteissä altusgroup.com .Siitä huolimatta eri omaisuusluokat kokevat erilaisia olosuhteita.Vancouverissa kamppailee korkean vajaakäytön kanssa (saatavuus noin 12,4 % alkuvuodesta 2025) johtuen uudesta tarjonnasta ja hybridityön jatkumisesta altusgroup.com .Vuokranantajat raportoivat ”laadun tavoittelusta”, sillä modernit A-luokan toimistot jatkavat positiivista nettokysyntää (seitsemän peräkkäistä neljännestä Q1 2025 mennessä) ja tarjonnan kiristyminen jatkuu, vaikka vanhempi toimistokanta kärsii altusgroup.com altusgroup.com .Erityisesti joitakin vähällä käytöllä olevia toimistorakennuksia otetaan uusiokäyttöön – esimerkiksi 12-kerroksinen toimistotorni keskustassa myytiin muutettavaksi 180-huoneiseksi hotelliksi altusgroup.com , mikä heijastaa keskustassa nähtävää sopeutuvaa uudelleenkäyttötrendia.ovat vahvemmalla pohjalla: vähittäiskaupan sijoitusvolyymit kasvoivat 140 % vuoden 2025 alussa verrattuna edellisvuoteen altusgroup.com , kun sijoittajat suuntaavat katseensa keskeisiin ostoskatuihin ja päivittäistavarakauppavetosiin keskuksiin.Kuitenkin epävarmuus varjostaa perinteisiä tavarataloja; ikoninen Hudson’s Bay Company haki velkasuojaa, ja mahdolliset myymäläsulkemiset voivat jättää suuria tyhjiä tiloja, pakottaen vuokranantajat keksimään luovia ratkaisuja suurten myymälätilojen kehittämiseen uudelleen altusgroup.com , jotka ovat pitkään olleet Vancouverin markkinoiden suosikkeja, ovat kokeneet lievää pehmenemistä.Teollisuuden saatavuus on noussut noin 6,0 %:iin – korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2010 – kun jotkut sijoittajat ovat lykänneet päätöksiään epävarmuuden vallitessa kauppasuhteissa altusgroup.com altusgroup.com .Siitä huolimatta varastotilojen kysyntä pysyy pohjimmiltaan vahvana (nettimuutos on yhä positiivinen) ja Vancouverin maan niukkuus varmistaa, että teollisuuskiinteistöt ovat edelleen arvokas pitkän aikavälin sijoitus altusgroup.com altusgroup.com .Kaiken kaikkiaan Vancouverin vuoden 2025 kaupallinen sektori on: vahva vähittäiskaupassa ja moniperheisten vuokra-asuntojen kehityksessä, varovaisen optimistinen toimistoissa (huippuluokan tilojen osalta), ja hieman pysähtynyt teollisuudessa – mutta kautta linjan kaupungin houkuttelevuus sijoittajille ja yrityksille jatkaa markkinoiden vakauden tukemista.

Vancouverin kiinteistömarkkinat vuonna 2025 ovat leimallisesti korkean tarjonnan ja asuntojen hintojen viilenemisen aikaa, samalla kun kaupallinen sektori pysyy joustavana mutta kehittyvänä.

Asuntomarkkinat (2025): Suur-Vancouverin asuntomarkkinat ovat siirtyneet aiempien vuosien kuumasta myyjän markkinasta kohti tasapainoisempaa tai jopa ostajille suotuisaa tilannetta. Asuntokauppa on hidastunut – vuoden 2025 alkupuoliskon kaupankäynti oli vuosikymmenen heikoimpia storeys.com – ja aktiivisten kohteiden määrä on noussut monen vuoden huippuihin. Toukokuussa 2025 Metro Vancouverissa oli yli 17 000 aktiivista kohdetta, 26 % enemmän kuin vuosi aiemmin ja korkein taso sitten vuoden 2016 wowa.ca. Tämä tarjonnan kasvu yhdistettynä korkeampiin lainakustannuksiin on helpottanut hintapaineita. Kaikkien asuntotyyppien vertailuhinta Metro Vancouverissa on noin 1,18 miljoonaa dollaria, mikä on noin 2,9 % alempi kuin vuosi sitten wowa.ca. Keskimääräiset hinnat ovat laskeneet vielä jyrkemmin, noin 5–6 % edellisvuodesta wowa.ca. Myyntimäärät pysyvät alhaisina (toukokuun 2025 myynnit olivat noin 18 % alhaisemmat kuin toukokuussa 2024 wowa.ca) ja uusia kohteita tulee tasaisella tahdilla, joten myynti–uusien kohteiden suhdeluku on pyörinyt matalalla noin 30 prosentin tasolla. Tämä SNLR kertoo ostajan markkinasta (selvästi alle myyjän markkinan 60 %:n rajan) wowa.ca. Lyhyesti – Vancouverin asuntomarkkinoilla kesällä 2025 on rauhallisempaa ja neuvotteluvara on kasvanut: ostajat ovat saaneet enemmän neuvotteluvoimaa, kun taas myyjät kohtaavat hintatietoisemman markkinan vuosien tauottoman kasvun jälkeen.

Asuntojen hintakehitys ja saavutettavuus

Kymmenen vuoden dramaattisen arvonnousun jälkeen Vancouverin asuntomarkkinoilla on viime aikoina nähty lievää korjausliikettä. Vuosien 2005 ja 2022 välillä asuntojen arvot nousivat eksponentiaalisesti – MLS:n vertailuhinta on yli 235 % korkeampi kuin vuonna 2005 (vuosittainen yhdistetty kasvu noin 6,1 %) wowa.ca. Tätä pitkän aikavälin nousua vauhdittivat rajallinen maa-alue, väestönkasvu ja kansainväliset investoinnit, tehden Vancouverista yhden maailman kalleimmista asuntomarkkinoista. Vuosi 2022 oli kuitenkin käännekohta, kun korot alkoivat nousta jyrkästi. Vuosina 2023–2024 korkeammat asuntolainakorot heikensivät merkittävästi ostajien maksukykyä ja hillitsivät kysyntää, minkä seurauksena hinnat tasaantuivat ja laskivat hieman. Yhdistetty vertailuhinta Metro Vancouverissa saavutti huippunsa alkuvuodesta 2022 ja on sen jälkeen liukunut alaspäin. Vuoden 2025 puolivälissä vertailuhinnat ovat noin 5–10 % huipputasoa alempana, riippuen asuntotyypistä (esimerkiksi omakotitalojen vertailuhinnat ovat laskeneet noin 3,2 % vuodessa, kerrostaloasuntojen noin 2,4 % vuoden takaisesta) wowa.ca. Keskimääräinen myyntihinta kaikentyyppisille asunnoille Greater Vancouverissa toukokuussa 2025 oli noin 1,27 miljoonaa dollaria, mikä on noin 6 % vähemmän kuin vuotta aiemmin wowa.ca. Lyhyesti, hinnat ovat laskeneet hieman ennätyskorkeuksista, tarjoten ostajille pientä helpotusta verrattuna vuoden 2021 ostohuumaan.

Asumisen kohtuuhintaisuus on kuitenkin edelleen Vancouverin suurin haaste. Vuoden 2023 lopulla RBC totesi kaupungin asuntomarkkinoiden olevan ”täydessä kriisissä” kohtuuhintaisuuden suhteen vancouver.citynews.ca. Itse asiassa Kanadan asunnon ostaminen ei ole koskaan ollut näin kallista: RBC:n mukaan tyypillinen Vancouverin ostaja tarvitsee yli 106 % kotitalouksien mediaanitulosta kattaakseen omistusasumisen kustannukset keskimääräisessä kodissa vancouver.citynews.ca. Tämä on hämmästyttävä luku – käytännössä edustava perhe ei voi ostaa Vancouverin kotia, ellei se käytä siihen koko bruttotuloaan ja enemmänkin. Näin äärimmäinen kustannustaakka on keventynyt vain hieman viimeaikaisen hintojen pehmenemisen myötä. Jopa optimistisissa skenaarioissa RBC arvioi, että vuoteen 2025 mennessä tarvittavat tulot palaavat vain vuoden 2022 puolivälin tasolle – edelleen poikkeuksellisen korkealle ja tuskin parantaen useimpien ostajien mahdollisuuksia vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Myös muut mittarit tukevat tätä: Vancouverin hinta-tulo- ja hinta-vuokrasuhteet ovat maailman huonoimpia, ja kaupunki rankataan jatkuvasti Kanadan vähiten kohtuuhintaiseksi niin omistusasumisen kuin vuokraamisen osalta.

Rasitus ei koske vain ostajia. Vuokralaiset kohtaavat ennätyskorkeat vuokrat ja alhaisen vapaan vuokra-asuntotarjonnan. Vuoden 2024 alussa Metro-Vancouverin vuokra-asuntotarjonnan vajaakäyttöaste oli noin 1,6 %, hieman korkeampi kuin lähes nollatasolla, mutta yhä reilusti alle terveen tasapainon jarmanrealestate.com. Tämä tiukka markkina nosti kaksion keskimääräisen kuukausivuokran noin 2 200 dollariin (ja yli 2 500 dollariin asunto-osakkeissa) – korkeimmaksi koko maassa vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Tulot eivät ole pysyneet mukana, joten monet kotitaloudet käyttävät asumiseen reilusti yli suositellun 30 % tuloistaan. Tämä asumiskustannusten nousu aiheuttaa todellisia väestöllisiä vaikutuksia: nuoret perheet ja jopa jotkin yritykset muuttavat halvempiin seutuihin, ja Brittiläinen Kolumbia näki vuoden 2023 aikana siirtomuuton nettotappion (yli 8 000 ihmistä muutti pois muihin provinsseihin kuin tuli sisään) biv.com biv.com. Korkeat asumiskustannukset mainitaan tärkeimpänä syynä tälle muuttoliikkeelle asukkaiden etsiessä vihreämpiä (tai ainakin edullisempia) laidunmaita biv.com.

Yhteenvetona Vancouverin hintakehitys on viime aikoina tasaantunut kasvuvuosien jälkeen, mutta asuntojen hinnat ovat silti erittäin korkeat paikallisiin tuloihin nähden. Pienet hintojen laskut ja marginaaliset korkojen helpotukset ovat parantaneet tilannetta vain vähän. Asumisen kohtuuhintaisuus Vancouverissa tulee todennäköisesti olemaan jatkossakin vakavasti heikentynyttä ilman merkittäviä muutoksia – taloustieteilijätkin myöntävät, että tasapainon palauttaminen voi viedä vuosia tulojen kasvua ja tarjonnan lisäämistä vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Nykyiset olosuhteet ovat hillinneet sijoittajien intoa ja saaneet päättäjät reagoimaan (kuten alla on käsitelty), mutta keskivertovancouverilaiselle kaupungissa asumisen tai kodin omistamisen unelma pysyy edelleen vaikeana saavutettavana.

Sijoitusmahdollisuudet ja riskit

Haasteista huolimatta Vancouverin kiinteistömarkkinat tarjoavat edelleen mahdollisuuksia sijoittajille – mutta ne tulevat merkittävien riskien kera. Alla on jaoteltuna tärkeimmät mahdollisuudet ja riskit vuodelle 2025:

Mahdollisuudet: Ostajan markkinat: Viimeaikainen viileneminen on kallistanut vaakaa hieman ostajien eduksi, mikä luo mahdollisuuksia niille, jotka haluavat päästä markkinoille tai päivittää asuntoaan. Korkeamman tarjonnan ja motivoituneiden myyjien ansiosta ostajat vuonna 2025 voivat neuvotella suotuisampia hintoja ja ehtoja kuin aiempina vuosina. Sijoittajille tämä hiljaisempi ajanjakso tarjoaa mahdollisuuden hankkia laadukkaita kiinteistöjä suhteellisen edullisesti huippuhintoihin verrattuna. Vahva vuokrakysyntä: Vancouverin tiukat vuokramarkkinat (vajaakäyttöaste noin 1–2 %) takaavat vahvan kysynnän vuokra-asunnoille. Sijoittajat, jotka panostavat vuokra-asuntoihin tai toissijaisiin vuokrahuoneistoihin, voivat hyötyä ennätyskorkeista vuokrista ja matalasta tyhjäkäytöstä, tuottaen tasaista kassavirtaa. Pitkän aikavälin perustekijät (vakaa maahanmuutto ja rajallinen maa) viittaavat siihen, että vuokra-asunnot ovat jatkossakin varma valinta. Itse asiassa kehittäjät ovat siirtäneet painopistettään rakennettuihin vuokrahankkeisiin , joita houkuttelevat matala vajaakäyttöaste ja valtion kannustimet altusgroup.com altusgroup.com. Haluttavuus ja kestävyys: Vancouverin kansainvälinen kaupunkiasema, monipuolinen talous ja korkea elämänlaatu tukevat kiinteistöjen arvon vakautta. Kaupunki sijoittuu jatkuvasti Kanadan sijoittajamielipidekyselyjen kärkeen tai lähelle kärkeä altusgroup.com. Tämä perusvetovoima antaa luottamusta Vancouverin kiinteistöjen pitkän aikavälin arvonnousuun. Vaikka jotkin markkinat voivat horjua, Vancouver säilyttää yleensä vetovoimansa sekä kotimaisille että ulkomaisille ostajille (sallittaessa), toimien suhteellisen turvallisena kohteena reaalivarallisuussijoituksille. Nousevat kasvualueet: Merkittäviä julkisia investointeja ja kehitysprojekteja on käynnissä (uudet joukkoliikennelinjat, suuret uudistukset – katso alueiden kohokohdat -osio). Nämä hankkeet voivat nostaa kiinteistöjen arvoa tietyillä alueilla. Strategisesti sijoittuvat sijoittajat saattavat löytää mahdollisuuksia alueilla, joille on suunniteltu muutoksia, kuten Broadwayn käytävällä (uudet SkyTrain-asemat) tai suurten suunniteltujen yhteisöjen ympäristössä (Oakridge, Brentwood jne.), odottaen arvonnousua alueiden kehittyessä.

Riskit: Korkeat korot ja rahoituskustannukset: Halvan velan aikakausi on ainakin toistaiseksi ohi. Lainakustannukset vuonna 2025 ovat huomattavasti korkeammat kuin muutama vuosi sitten, mikä heikentää sijoittajien kannattavuutta. Kohonneet asuntolainakorot merkitsevät matalampaa vipuvaikutusta ja tiukempia hyväksymiskriteerejä. On olemassa riski, että jos korot pysyvät korkeina tai nousevat edelleen, kiinteistöjen arvot voivat joutua lisääntyvän laskupaineen alle (koska ostajien budjetit ovat tiukentuneet). Tämä korkoherkkyys on keskeinen riskitekijä Vancouverille, jolla on Kanadan korkeimpiin kuuluvat velkatasot ja hintatasot – mikä tekee markkinasta erityisen herkkä rahoitusehdoille vancouver.citynews.ca. Mahdollinen hintojen korjausliike: Vaikka perusennuste on vakauden puolesta, jotkut analyytikot varoittavat, että Vancouverilla on edelleen riski merkittävämmästä hintojen laskusta. Jos taloudellinen tilanne heikkenee (esim. taantuma tai lisää työttömyyttä) tai jos ylitarjontaa kertyy, asunnon hinnat voivat laskea odotettua enemmän. Monitekijäinen riskiarvio arvioi Vancouverin tällä hetkellä “kohtalaisen riskin” markkinakorjaukselle , koska sen asuminen on ylikuormitettua ja jatkuvaan kysynnän kasvuun nojaavaa mortgagesandbox.com. Sijoittajien kannattaa olla varovaisia nopeiden flippien tai ylivivutuksen suhteen siltä varalta, että arvot laskevat. Poliittiset ja sääntelymuutokset: Markkina on altis hallituksen toimenpiteiden riskille. Viime vuosina viranomaiset eivät ole epäröineet ottaa käyttöön veroja, tyhjäkäyntimaksuja, vuokrasääntelyn muutoksia ja ostorajoituksia hillitäkseen spekulaatiota ja helpottaakseen asumisen hintaa. Esimerkkejä ovat muun muassa ulkomaalaisten ostokielto, korkeammat varainsiirtoverot ulkomaalaisille ja rajoitukset lyhytaikaiseen vuokraukseen (tarkemmin seuraavassa osiossa). Tällaiset toimet voivat vaikuttaa sijoittajien strategioihin ja tuottoihin – esimerkiksi tiukemmat säännöt Airbnb:lle voivat vähentää odotettua tuloa niillä, jotka tähtäävät matkailijavuokraukseen. Politiikan jatkuva muuttuminen (esim. keskustelut ylellisten asuntojen kiinteistöveron nostosta tai tiukemmasta vuokrasääntelystä) merkitsee, että sijoittajat kohtaavat sääntelyllistä epävarmuutta. Rakentamisen ja kehityksen riskit: Kehitysmaan tai uudisprojektien parissa toimivat sijoittajat kohtaavat korkeat rakentamiskustannukset ja pehmeämmät ennakkomarkkinat . Rakennuskustannukset Vancouverissa (työ, materiaalit) ovat nousseet voimakkaasti viime vuosina altusgroup.com. Samaan aikaan uusien asuntojen ennakkomyynti on hidastunut dramaattisesti – alkuvuonna 2025 uusien projektien lanseeraukset laskivat ennätysalhaisiksi, kun kehittäjät pidättäytyivät ostajien heikon kiinnostuksen vuoksi mortgagesandbox.com. Tämä ympäristö kasvattaa projektien viivästymis- tai peruutusriskin mahdollisuuksia. Uusiin hankkeisiin sijoittavien tulisi varautua kustannusten ylittymiseen ja siihen, että asuntojen myynti tai vuokraaminen voi kestää odotettua kauemmin. Makrotaloudelliset ja geopoliittiset riskit: Laajemmat taloudelliset suuntaukset muodostavat myös riskin. Kauppajännitteet (esim. tullit, jotka vaikuttavat B.C.:n vientivetoisiin sektoreihin) ja maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus voivat heijastua Vancouverin talouteen ja sitä kautta kiinteistömarkkinoihin. Esimerkiksi epävarmuus tullien suhteen vuosina 2024–2025 on mainittu yhtenä tekijänä, joka saa ostajat empimään ja ”jäämään sivuun” odottamaan, vaikka kysyntää on patoutuneena bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Mikä tahansa suuri shokki – globaali taantuma, finanssikriisi tai jopa paikallinen maanjäristys Vancouverin sijaitessa seismisellä alueella – voisi vaikuttaa asuntojen arvoihin ja markkinoiden likviditeettiin.



Yhteenveto: Vancouver on edelleen erittäin haluttu, mutta kallis markkina-alue. Pitkän aikavälin sijoittajille on hyviä mahdollisuuksia, erityisesti vuokra-asunnoissa ja hyvällä paikalla sijaitsevissa kiinteistöissä, sillä kaupungin jatkuva vetovoima ja rajallinen tarjonta lupaavat hyvää tulevaisuuden arvoille. Mahdollisuuksiin liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä. Varovaiset sijoittajat vuonna 2025 tekevät huolellista taustaselvitystä, stressitestaavat talouttaan korkomuutosten varalta ja seuraavat tarkkaan poliittisia päätöksiä. Tasapainoinen lähestymistapa – jossa punnitaan Vancouverin vahvat perustekijät sen suhdanne- sekä rakenteellisiin riskeihin nähden – on välttämätön menestyksen kannalta näillä markkinoilla.

Keskeiset poliittiset muutokset ja hallituksen toimet

Vastauksena kohtuuhintaisuuden haasteisiin ja markkinapaineisiin kaikki hallinnontasot ovat toteuttaneet politiikkamuutoksia, jotka vaikuttavat suoraan Vancouverin kiinteistöalan tilanteeseen. Alla joitain merkittävimpiä viimeaikaisia politiikkoja ja aloitteita:

Ulkomaalaisten ostokielto (valtakunnallinen): Kanada sääti Prohibition on Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act -lain tammikuussa 2023, joka kieltää ulkomaalaisilta (rajoitetuin poikkeuksin) asuinkiinteistöjen ostamisen Kanadasta. Alun perin kahden vuoden kielloksi suunniteltu, vuoden 2025 jälkeen päättyvä kielto jatkettiin hiljattain 1. tammikuuta 2027 saakka bcrealestatelawyers.com. Tällä politiikalla pyrittiin hillitsemään spekulaatiota ja ulkomaista kysyntää, erityisesti kaupungeissa kuten Vancouver, jossa oli nähty runsaasti ulkomaista pääomaa. Kielto on vähentänyt ulkomaisten ostajien luksus- ja arvokondominiumikauppoja. (Huomionarvoista on, että B.C.:ssä oli jo ollut 20 %:n ulkomaalaiskauppojen varainsiirtovero Metro Vancouverissa vuodesta 2016, joten ulkomainen aktiivisuus oli vaimentunut jo ennen suoraa ostokieltoa.)

Kanada sääti -lain tammikuussa 2023, joka kieltää ulkomaalaisilta (rajoitetuin poikkeuksin) asuinkiinteistöjen ostamisen Kanadasta. Alun perin kahden vuoden kielloksi suunniteltu, vuoden 2025 jälkeen päättyvä kielto bcrealestatelawyers.com. Tällä politiikalla pyrittiin hillitsemään spekulaatiota ja ulkomaista kysyntää, erityisesti kaupungeissa kuten Vancouver, jossa oli nähty runsaasti ulkomaista pääomaa. Kielto on vähentänyt ulkomaisten ostajien luksus- ja arvokondominiumikauppoja. (Huomionarvoista on, että B.C.:ssä oli jo ollut 20 %:n ulkomaalaiskauppojen varainsiirtovero Metro Vancouverissa vuodesta 2016, joten ulkomainen aktiivisuus oli vaimentunut jo ennen suoraa ostokieltoa.) Provincial Housing Supply Act & Zoning Reforms (B.C.): B.C.:n hallitus pääministeri David Ebyn johdolla on ryhtynyt aggressiivisiin toimiin asuntotarjonnan lisäämiseksi. Vuoden 2022 lopulla Housing Supply Act asetti asuntotavoitteet kunnille ja antoi provinssille oikeuden ohittaa paikallinen kaavoitus, jos kaupungit eivät mahdollista riittävästi uusia asuntoja. Tätä vahvistettiin marraskuussa 2023 , kun provinssi ilmoitti laajoista kaavamuutoksista, jotka sallivat enemmän pienehköjä moniasuntoisia rakennuksia perinteisesti omakotitalotonteilla news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Näiden muutosten myötä jokaisen B.C.:n kunnan tulee sallia vähintään 3–4 asuntoa yhdellä asuinrakennustontilla ja jopa 6 asuntoa suuremmilla tonteilla vilkkaan joukkoliikenteen läheisyydessä news.gov.bc.ca. Vancouver, joka on jo kulkenut tähän suuntaan, muutti omia säädöksiään mukautuakseen tähän. Nämä kaavamuutokset poistavat “vain omakotitaloille” varatut alueet, laillistaen käytännössä paritalot, kolmio- ja neliörakennukset sekä muuta moniasuntoista rakentamista aiemmin yksinoikeudella omakotitaloille tarkoitetuilla alueilla. Provinssin mallinnuksen mukaan tämän aloitteen ansiosta voitaisiin lisätä yli 130 000 uutta pientä asuntoa seuraavan 10 vuoden aikana news.gov.bc.ca, mikä kasvattaa asuntotarjontaa merkittävästi kaupunkialueilla.

B.C.:n hallitus pääministeri David Ebyn johdolla on ryhtynyt aggressiivisiin toimiin asuntotarjonnan lisäämiseksi. Vuoden 2022 lopulla asetti asuntotavoitteet kunnille ja antoi provinssille oikeuden ohittaa paikallinen kaavoitus, jos kaupungit eivät mahdollista riittävästi uusia asuntoja. Tätä vahvistettiin , kun provinssi ilmoitti laajoista kaavamuutoksista, jotka sallivat enemmän perinteisesti omakotitalotonteilla news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Näiden muutosten myötä jokaisen B.C.:n kunnan tulee sallia vähintään 3–4 asuntoa yhdellä asuinrakennustontilla ja jopa 6 asuntoa suuremmilla tonteilla vilkkaan joukkoliikenteen läheisyydessä news.gov.bc.ca. Vancouver, joka on jo kulkenut tähän suuntaan, muutti omia säädöksiään mukautuakseen tähän. Nämä kaavamuutokset poistavat “vain omakotitaloille” varatut alueet, laillistaen käytännössä paritalot, kolmio- ja neliörakennukset sekä muuta moniasuntoista rakentamista aiemmin yksinoikeudella omakotitaloille tarkoitetuilla alueilla. Provinssin mallinnuksen mukaan tämän aloitteen ansiosta voitaisiin lisätä yli seuraavan 10 vuoden aikana news.gov.bc.ca, mikä kasvattaa asuntotarjontaa merkittävästi kaupunkialueilla. Lupaprosessien sujuvoittaminen ja byrokratian vähentäminen: Hallitukset ovat tunnistaneet, että pitkät lupaprosessit pahentavat asuntopulaa. Vancouverissa lupien käsittely on tunnetusti hidasta. Vuonna 2023–2024 Vancouverin kaupunki käynnisti liittovaltion tukemana aloitteita kaavamuutosten ja lupaprosessien sujuvoittamiseksi . Liittovaltion 4 miljardin dollarin Housing Accelerator Fund myönsi Vancouverille 115 miljoonaa dollaria kehityslupien nopeuttamiseen ja tiheyden esteiden poistamiseen pm.gc.ca pm.gc.ca. Vastineeksi Vancouver sitoutui mahdollistamaan 3 200 uutta asuntoa kolmen vuoden sisällä ja yli 40 000 asuntoa seuraavan vuosikymmenen aikana toimenpiteillä kuten asemakaavamääräysten päivittäminen, digitaalinen luvitus ja yleiskaavan mukaisia hankkeita koskevien yleisökuulemisten poistaminen pm.gc.ca pm.gc.ca. Samanaikaisesti Brittiläinen Kolumbia hyväksyi vuonna 2023 lainsäädännön, jolla nopeutetaan paikallisia lupaprosesseja esikaavoittamalla alueita ja poistamalla tapauskohtaiset kuulemistilaisuudet hankkeilta, jotka ovat linjassa virallisten kaavasuunnitelmien kanssa news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Näillä toimenpiteillä pyritään lyhentämään uudisrakentamisen aikatauluja .

Hallitukset ovat tunnistaneet, että pitkät lupaprosessit pahentavat asuntopulaa. Vancouverissa lupien käsittely on tunnetusti hidasta. Vuonna 2023–2024 Vancouverin kaupunki käynnisti liittovaltion tukemana aloitteita . Liittovaltion 4 miljardin dollarin myönsi Vancouverille 115 miljoonaa dollaria kehityslupien nopeuttamiseen ja tiheyden esteiden poistamiseen pm.gc.ca pm.gc.ca. Vastineeksi Vancouver sitoutui mahdollistamaan 3 200 uutta asuntoa kolmen vuoden sisällä ja yli 40 000 asuntoa seuraavan vuosikymmenen aikana toimenpiteillä kuten asemakaavamääräysten päivittäminen, digitaalinen luvitus ja yleiskaavan mukaisia hankkeita koskevien yleisökuulemisten poistaminen pm.gc.ca pm.gc.ca. Samanaikaisesti Brittiläinen Kolumbia hyväksyi vuonna 2023 lainsäädännön, jolla esikaavoittamalla alueita ja poistamalla tapauskohtaiset kuulemistilaisuudet hankkeilta, jotka ovat linjassa virallisten kaavasuunnitelmien kanssa news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Näillä toimenpiteillä pyritään . Tyhjäkäyttö- ja spekulaatioverot: Jotta asuntoja ei jätettäisi tyhjilleen ja asuminen varmistettaisiin paikallisille, on käytössä useita veroja. Vancouverin oma Empty Homes Tax (verkkotunnus: Tyhjien kotien vero) määrää 3 % veron niiden asuntojen arvioidusta arvosta, jotka ovat tyhjillään yli 6 kuukautta vuodessa gvrealtors.ca. (Vero nostettiin väliaikaisesti 5 %:iin, mutta tätä korotusta peruttiin noudattamisongelmien vuoksi lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Provinciaalinen spekulaatio- ja tyhjäkäyttövero koskee kaupungistuneita alueita Brittiläisessä Kolumbiassa, mukaan lukien Metro Vancouverin, ja se verottaa ulkomaisia ja muita ei-vapautettuja tai omaisuutensa tyhjänä jättäviä omistajia. Tammikuusta 2024 alkaen tätä provinssin veroa laajennettiin 13 uuteen b.c.:n kuntaan www2.gov.bc.ca paikkaamaan porsaanreikiä Metro Vancouverin ulkopuolella. Näiden verojen ansiosta moni tyhjä asunto on palautunut vuokramarkkinoille – Vancouver raportoi, että tyhjäkäyttövero on auttanut tuomaan tuhansia asuntoja takaisin käyttöön, lisäten tarjontaa vuokralaisille.

Jotta asuntoja ei jätettäisi tyhjilleen ja asuminen varmistettaisiin paikallisille, on käytössä useita veroja. Vancouverin oma (verkkotunnus: Tyhjien kotien vero) määrää 3 % veron niiden asuntojen arvioidusta arvosta, jotka ovat tyhjillään yli 6 kuukautta vuodessa gvrealtors.ca. (Vero nostettiin väliaikaisesti 5 %:iin, mutta tätä korotusta peruttiin noudattamisongelmien vuoksi lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) koskee kaupungistuneita alueita Brittiläisessä Kolumbiassa, mukaan lukien Metro Vancouverin, ja se verottaa ulkomaisia ja muita ei-vapautettuja tai omaisuutensa tyhjänä jättäviä omistajia. Tammikuusta 2024 alkaen tätä provinssin veroa www2.gov.bc.ca paikkaamaan porsaanreikiä Metro Vancouverin ulkopuolella. Näiden verojen ansiosta moni tyhjä asunto on palautunut vuokramarkkinoille – Vancouver raportoi, että tyhjäkäyttövero on auttanut tuomaan tuhansia asuntoja takaisin käyttöön, lisäten tarjontaa vuokralaisille. Lyhytaikaisten vuokrausten rajoitukset: Sekä provinssi että Vancouverin kaupunki ovat kiristäneet lyhytaikaisten vuokrausten (kuten Airbnb) sääntelyä suojellakseen pitkäaikaisia asumisratkaisuja. Vuonna 2023 B.C. toi voimaan lainsäädännön, joka rajoittaa lyhytaikaisia vuokrauksia kaupungeissa mm. lisäämällä sakkoja ja valvontaa sekä sallimalla tällaiset vuokraukset useimmiten vain pääasiallisessa asuinpaikassa. Vancouver vaatii jo, että lyhytaikaisten vuokrausten harjoittajilla on liiketoimintalupa ja että he vuokraavat vain omaa ensisijaista asuntoaan. Provinssin toimet vahvistavat näitä sääntöjä entisestään. Rajoittamalla lyhytaikaisia vuokrauksia (jotka usein veivät kokonaisia asuntoja pois pitkäaikaismarkkinoilta) toivotaan, että tuhansia asuntoja vapautuisi takaisin paikallisille asukkaille vancouver.citynews.ca.

Sekä provinssi että Vancouverin kaupunki ovat kiristäneet lyhytaikaisten vuokrausten (kuten Airbnb) sääntelyä suojellakseen pitkäaikaisia asumisratkaisuja. Vuonna 2023 B.C. toi voimaan lainsäädännön, joka rajoittaa lyhytaikaisia vuokrauksia kaupungeissa mm. lisäämällä sakkoja ja valvontaa sekä sallimalla tällaiset vuokraukset useimmiten vain pääasiallisessa asuinpaikassa. Vancouver vaatii jo, että lyhytaikaisten vuokrausten harjoittajilla on liiketoimintalupa ja että he vuokraavat vain omaa ensisijaista asuntoaan. Provinssin toimet vahvistavat näitä sääntöjä entisestään. (jotka usein veivät kokonaisia asuntoja pois pitkäaikaismarkkinoilta) toivotaan, että tuhansia asuntoja vapautuisi takaisin paikallisille asukkaille vancouver.citynews.ca. Vuokralaisten suojelu ja vuokra-aloitteet: Asuntokriisi on johtanut politiikkoihin, jotka suojelevat vuokralaisia. Brittiläinen Kolumbia lopetti asunto-osakeyhtiöiden (kerrostalojen) vuokrarajoitukset vuoden 2022 lopussa, poistaen kaikki asuntosääntöjä, jotka kielsivät vuokrauksen – toimenpide, jolla pyritään avaamaan lisää vuokrausvaihtoehtoja kerrostaloihin lawsonlundell.com. Vuonna 2023 B.C. myös rajoitti vuokrankorotukset inflaatiota pienemmiksi (esim. enintään 2 % vuonna 2023, 3,5 % vuonna 2024) estääkseen suuria korotuksia nykyisille vuokralaisille. Maakunta otti käyttöön omistajansuojajakson (arkikielessä ”jäähtymisaika”), joka antaa vanhojen kotien ostajille muutaman päivän tarjoushyväksynnän jälkeen perua kauppa (käytössä vuodesta 2023) – tarkoituksena hillitä kiivaita tarjouskilpailuja ja antaa ostajille enemmän harkinta-aikaa. Lisäksi vuonna 2024 maakunta ryhtyi toimiin ”renoviktioiden” ja epäoikeudenmukaisten häätöjen estämiseksi tiukentamalla Residential Tenancy Actia vancouver.citynews.ca, vaikeuttaen vuokranantajien mahdollisuuksia häätää vuokralaisia pienten remonttien vuoksi tai käyttää väärin määräaikaisen vuokrasopimuksen porsaanreikiä.

Asuntokriisi on johtanut politiikkoihin, jotka suojelevat vuokralaisia. Brittiläinen Kolumbia lopetti asunto-osakeyhtiöiden (kerrostalojen) vuokrarajoitukset vuoden 2022 lopussa, – toimenpide, jolla pyritään avaamaan lisää vuokrausvaihtoehtoja kerrostaloihin lawsonlundell.com. Vuonna 2023 B.C. myös rajoitti vuokrankorotukset inflaatiota pienemmiksi (esim. enintään 2 % vuonna 2023, 3,5 % vuonna 2024) estääkseen suuria korotuksia nykyisille vuokralaisille. Maakunta otti käyttöön (arkikielessä ”jäähtymisaika”), joka antaa vanhojen kotien ostajille muutaman päivän tarjoushyväksynnän jälkeen perua kauppa (käytössä vuodesta 2023) – tarkoituksena hillitä kiivaita tarjouskilpailuja ja antaa ostajille enemmän harkinta-aikaa. Lisäksi vuonna 2024 maakunta ryhtyi toimiin ”renoviktioiden” ja epäoikeudenmukaisten häätöjen estämiseksi tiukentamalla Residential Tenancy Actia vancouver.citynews.ca, vaikeuttaen vuokranantajien mahdollisuuksia häätää vuokralaisia pienten remonttien vuoksi tai käyttää väärin määräaikaisen vuokrasopimuksen porsaanreikiä. Valtakunnallinen maahanmuuton ja asuntopolitiikan yhteensovitus: Liittovaltio on pitänyt yllä korkeita maahanmuuttotavoitteita (jotka lisäävät asuntokysyntää), mutta yrittää samalla sovittaa tätä yhteen asuntotarjonnan kanssa. Yksi huomattava vuoden 2024 muutos oli maahanmuuttopolitiikan muutos, joka rajoitti tilapäisesti kansainvälisten opiskelijoiden viisumien määrää ja sidoksi opintoluvat asuntotilanteeseen, kun huomattiin, että opiskelijoiden suuri määrä kuormitti vuokramarkkinoita. Vaikka Kanada tähtää edelleen väestönkasvuun, on entistä vahvempi ymmärrys siitä, että asuntotarjonnan pitää pysyä perässä. Liittovaltion budjetti on myös ottanut käyttöön kannustimia kuten verovapaa ensimmäisen kodin säästötili (käytössä vuodesta 2023) auttamaan ensiasunnon ostajia säästämään käsirahaa varten sekä poistanut GST:n (liittovaltion arvonlisävero) uusilta vuokra-asuinrakennuksilta, mikä kannustaa kehittäjiä rakentamaan vuokra-asuntoja (käytössä loppuvuodesta 2023). Nämä toimenpiteet vaikuttavat Vancouveriin epäsuorasti lisäämällä asuntotarjontaa ja tukemalla ostajia.

Kokonaisuudessaan vuoden 2025 poliittinen ilmapiiri on erittäin aktiivinen asuntokysymyksissä: hallitukset puuttuvat yhä enemmän tarjonnan lisäämiseksi ja spekulatiivisen kysynnän hillitsemiseksi. Näiden toimenpiteiden vaikutukset tulevat esiin tulevina vuosina. Vancouverin markkinoilla on jo nähtävissä alkumittaisia vaikutuksia – esimerkiksi enemmän moniasuntoprojekteja omakotitaloalueilla kaavamuutosten myötä sekä pientä lisäystä pitkäaikaisten vuokra-asuntojen ilmoituksissa lyhytaikaisten vuokrien rajoitusten kiristyessä. Päättäjät ovat viestittäneet jatkavansa kaikkien keinojen käyttöä kohtuuhintaisuuden parantamiseksi, joten sääntely-ympäristö pysyy jatkuvasti muuttuvana markkinatoimijoille.

Tarjonnan, kysynnän ja muuttoliikkeen dynamiikka

Kysynnän ja tarjonnan tasapainoon Vancouverin asuntomarkkinoilla vaikuttavat vahvasti muuttoliiketrendit ja rakentamisaktiivisuus. Viime vuosina kysyntää on vauhdittanut voimakas väestönkasvu, kun taas asuntotuotanto on kamppaillut pysyäkseen perässä.

Väestö ja muuttoliike: Metro-Vancouverin väestö kasvaa edelleen voimakkaasti, pääasiassa kansainvälisen maahanmuuton vuoksi. Brittiläinen Kolumbia saavutti ennätykselliset maahanmuton tasot vuosina 2022 ja 2023 – provinssi sai noin 162 000 uutta asukasta heinäkuusta 2022 heinäkuuhun 2023 biv.com. Vuonna 2023 yli 175 000 ihmistä muutti B.C.:hen muista maista, mikä oli 65 % enemmän kuin edellisvuonna biv.com – valtava tulva, joka korostaa Kanadan korkeita maahanmuton tavoitteita (ja Vancouverin asemaa houkuttelevana kohteena tulijoille). Tämä uusi tulijavirta – mukaan lukien maahanmuuttajat, pakolaiset, kansainväliset opiskelijat ja tilapäiset työntekijät – on keskittynyt pääosin Suur-Vancouveriin ja sen lähialueille biv.com. Samaan aikaan luonnollinen väestönkasvu (syntymät miinus kuolemat) on nyt negatiivista B.C.:ssä, ja kuten todettu, provinssi koki nettomääräisen asukkaita poistuman provinsseista (yli 8 000 nettomääräisesti lähti vuonna 2023), kun osa paikallisista muutti edullisemmille alueille biv.com. Nettoefekti on kuitenkin se, että Vancouverin väkiluku on kaikkien aikojen korkeimmillaan ja kasvaa yhä, mikä ylläpitää jatkuvaa asuntokysyntää. Liittovaltion suunnitelmien mukaan uusia maahanmuuttajia saapuu vuosittain tasaiseen tahtiin, joten Vancouver voi odottaa kymmeniä tuhansia uusia asukkaita vuosittain. Tämä pitää peruskysynnän painetta asuntomarkkinoilla, erityisesti vuokra-asunnoissa ja ensiasunnoissa, joita uudet tulokkaat suosivat.

Asuntotarjonta ja rakentamisen aktiivisuus: Tarjonnan puolella asuntorakentamista on pyritty vauhdittamaan, mutta se ei vastaa kysynnän kasvua. Vuonna 2023 Metro Vancouverissa valmistui noin 30 600 uutta asuntoyksikköä biv.com – vain prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna, eikä lähelläkään sitä, mitä väestönkasvu vaatisi. Yhtenä räikeänä esimerkkinä: vuonna 2023 rakennettiin vain yksi uusi koti jokaista viittä uutta B.C.:hen saapunutta ihmistä kohden biv.com. Tämä suhde korostaa merkittävää vajetta. Epäsuhta kysynnän ja tarjonnan välillä on ollut vuosia muotoutumassa – asemakaavamääräykset, pitkät hyväksymisprosessit, työvoimapula ja korkeat rakennuskustannukset ovat kaikki hidastaneet sitä, kuinka nopeasti uusia asuntoja saadaan markkinoille.

Siitä huolimatta rakentamisaktiivisuus on nyt yksi korkeimmista koskaan Vancouverissa, ainakin suunnitteluputkessa. Vancouverin kaupungissa tuhansia asuntoja on rakenteilla ja kymmeniä tuhansia lisää on eri suunnitteluvaiheissa. Hallituksen pyrkimykset (aikaisemmin mainittujen politiikkojen kautta) lisätä asumistiheyttä ovat johtaneet uusien ehdotusten aaltoon. Esimerkiksi Broadway-suunnitelma (kattaa Central Broadway -käytävän) on käynnistänyt kaavamuutoshakemuksia kymmenille keski- ja korkeakerroksisille projekteille uuden metroreitin varrella. Kaupungin viranomaiset raportoivat “torniprojektien tulvasta suunnitteluputkessa” Broadwayn alueella – pelkästään sillä alueella on keskustelussa yli 100 potentiaalista tornia cityhallwatch.wordpress.com. Koko kaupungissa entiset vain omakotitaloille tarkoitetut naapurustot saavat vähitellen ehdotuksia moniasunnoista ja matalakerrostaloista kaavamuutosten ansiosta. Lisäksi Metro Vancouverin esikaupungit (Surrey, Coquitlam, Burnaby jne.) kokevat rakentamisen kasvua joukkoliikenteen solmukohdissa, mikä luo uusia kaupunkikeskuksia, jotka lopulta vähentävät painetta varsinaisesta Vancouverin kaupungista.

Kuitenkin, vahvasta rakennusputkesta huolimatta lyhyen aikavälin tarjonta on edelleen tiukkaa. Rakentajat kohtaavat haasteita, kuten nousevat korot (jotka tekevät rahoituksesta kalliimpaa), rakentamisen kustannusten inflaatio ja viimeaikainen jäähtyminen uudiskohdeasuntojen ostajien määrässä. Monet kehittäjät ovat varovaisia – osa hankkeista on viivästynyt tai pienentynyt. Vuoden 2025 alun tiedot osoittivat, että uusien projektien lanseeraukset ovat monivuotisessa matalapisteessä (esim. tammikuussa 2025 käytännössä ei lainkaan uusia kerrostalokohteita vs. ~750 asuntoa tyypillisesti tammikuussa ennen pandemiaa) mortgagesandbox.com. Tämä viittaa siihen, että kehittäjät odottavat parempia markkinaolosuhteita. Asuntotuotanto Metro Vancouverissa itse asiassa laski vuosina 2023-2024 näiden haasteiden vuoksi, erityisesti kerrostalosegmentissä cmhc-schl.gc.ca. Kanadan asuntomarkkinoiden ja -rakentamisen osuuskunta (CMHC) odottaa vain marginaalista elpymistä asuntotuotannossa vuonna 2025 Vancouverissa, ja sen odotetaan painottuvan vuokra-asuntoihin enemmän kuin omistusasuntoihin assets.cmhc-schl.gc.ca.

Kysynnän ja tarjonnan dynamiikka voidaan tiivistää seuraavasti: Vancouverissa on rakenteellinen asuntopula suhteessa kaupungin väestön ja talouden synnyttämään kysyntään. Maahanmuuton vauhdittama kysyntä ylittää jatkuvasti uuden tarjonnan, mikä osaltaan johtaa korkeisiin hintoihin ja alhaisiin vapaisiin asuntoihin. Vaikka taivaalla on ennätysmäärä nostureita, alue yrittää tavoittaa vuosien vajaarakentamisen jälkeen. Seuraavina vuosina, jos erilaiset poliittiset toimenpiteet tehoavat, meidän tulisi nähdä nopeampaa tarjonnan kasvua – enemmän valmistuvia koteja kaikissa kategorioissa. Itse asiassa provinssin tavoitteena (Asuntosuunnitelman ja Asuntotarjontalain kautta) on merkittävästi lisätä vuosittaisia asuntorakentamisen määriä. Myös suuret työnantajat ja talouskehitys ovat riippuvaisia tästä, sillä asuntopula voi rajoittaa työvoiman kasvua.

Yksi myönteinen merkki on, että hallitukset ja yksityinen sektori tekevät yhteistyötä luovien ratkaisujen löytämiseksi: moduuliasuminen kohtuuhintaisten asuntojen nopeaan rakentamiseen, kampuslaajennukset (kuten opiskelija-asuntoprojektit vuokra-asuntotarjonnan vapauttamiseksi) sekä alikäytettyjen maa-alueiden uudelleenkehittäminen (vanhat ostoskeskukset, teollisuusalueet) asuinalueiksi. Esimerkiksi useita vanhoja ostoskeskuksia Metro Vancouverissa (Brentwood, Lougheed, Oakridge – katso seuraava osio) muutetaan parhaillaan sekaominaisuusalueiksi, joihin tulee tuhansia uusia koteja. Kun nämä suurhankkeet valmistuvat, ne tuovat merkittävää lisätarjontaa. Lisäksi Vancouverin kaupunki arvioi, että uudet joukkoliikennehankkeet (Broadway Subway, SkyTrain-laajennukset UBC:lle ja Surrey/Langleylle) mahdollistavat kymmenientuhansien uusien asuntojen rakentamisen niiden varrelle tulevina vuosikymmeninä avaamalla liikkumisen kannalta keskeisiä kehitysalueita pm.gc.ca pm.gc.ca.

Yhteenvetona kysyntä on edelleen hyvin vahvaa Vancouverissa muuttoliikkeen ja rajallisten poismuutto-mahdollisuuksien vuoksi, kun taas tarjonta kasvaa hitaasti eikä vielä tarpeeksi nopeasti. Tämä epätasapaino on Vancouverin korkeiden asumiskustannusten perimmäinen syy. Seuraavat vuodet näyttävät, voiko poliittisten toimien ja markkinavoimien yhdistelmä vauhdittaa rakentamista vastaamaan paremmin kysyntää. Jos tarjonta kasvaa merkittävästi, se voi helpottaa hintojen ja vuokrien nousua; jos kehitys laahaa, Vancouverin asuntopula jatkuu.

Ennusteet ja näkymät seuraaville 3–5 vuodelle

Mitä analyytikot ja asiantuntijat ennustavat Vancouverin kiinteistömarkkinoille tulevina vuosina? Yleisesti ottaen vallitsee konsensus siitä, että markkinoilla nähdään hidas elpyminen myyntimäärissä ja maltillinen hintojen nousu pikaisen noususuhdanteen sijaan. Korkeat korot ja heikko saavutettavuus hillitsevät hintojen nousua lähitulevaisuudessa, mutta kun korot laskevat ja tarjonta kasvaa, toimeliaisuuden odotetaan lisääntyvän hitaasti. Alla on koottuna ennusteita ja näkymiä luotettavista lähteistä:

Hintakehitykset: Useimpien ennusteiden mukaan seuraavien vuosien aikana odotetaan maltillista hintojen nousua vuosien 2023–24 lievän laskun jälkeen.

Myyntimäärät: Hitaiden vuosien 2022–2024 jälkeen asuntokauppojen odotetaan elpyvän maltillisesti. British Columbia Real Estate Association (BCREA) ennustaa, että koko Brittiläisen Kolumbian asuntomyynti on vuonna 2025 noin 73 600 yksikköä, mikä on lähes sama (-1 %) kuin vuonna 2024, ja nousee noin 80 000 yksikköön vuonna 2026 (+9 %), kun markkinaolosuhteet normalisoituvat bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Suur-Vancouverin osalta BCREA odottaa noin 26 000 kauppaa vuonna 2024 (saman verran kuin 2023) ja noin 29 500 kauppaa vuonna 2025 , joka olisi noin 13,5 %:n kasvu, kun patoutunut kysyntä alkaa purkautua bcrea.bc.ca. RE/MAX on optimistisempi – vuoden 2025 näkymissään he ennustavat 20 %:n kasvua myyntimäärissä , kun ostajien luottamus palautuu korkojen laskiessa blog.remax.ca. Totuus voi kuitenkin olla näiden välissä: jos asuntolainojen korot alkavat laskea vuoden 2025 aikana, monet sivussa odottaneet ostajat (erityisesti ensiasunnon ostajat) voivat palata markkinoille, mikä kasvattaa kauppamääriä. Vuoteen 2027 mennessä myyntimäärät voivat päästä lähemmäs tavanomaisia 2010-luvun lopun tasoja, ellei uusia taloudellisia shokkeja ilmene.

Hitaiden vuosien 2022–2024 jälkeen asuntokauppojen odotetaan elpyvän maltillisesti. British Columbia Real Estate Association (BCREA) ennustaa, että koko Brittiläisen Kolumbian asuntomyynti on vuonna 2025 noin 73 600 yksikköä, mikä on lähes sama (-1 %) kuin vuonna 2024, ja nousee noin 80 000 yksikköön vuonna 2026 (+9 %), kun markkinaolosuhteet normalisoituvat bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Suur-Vancouverin osalta BCREA odottaa noin (saman verran kuin 2023) ja noin , joka olisi noin 13,5 %:n kasvu, kun patoutunut kysyntä alkaa purkautua bcrea.bc.ca. RE/MAX on optimistisempi – vuoden 2025 näkymissään he ennustavat , kun ostajien luottamus palautuu korkojen laskiessa blog.remax.ca. Totuus voi kuitenkin olla näiden välissä: jos asuntolainojen korot alkavat laskea vuoden 2025 aikana, monet sivussa odottaneet ostajat (erityisesti ensiasunnon ostajat) voivat palata markkinoille, mikä kasvattaa kauppamääriä. Vuoteen 2027 mennessä myyntimäärät voivat päästä lähemmäs tavanomaisia 2010-luvun lopun tasoja, ellei uusia taloudellisia shokkeja ilmene. Markkinatasapaino ja -olosuhteet: Todennäköisesti näemme siirtymän kohti tasapainoista tai myyjän markkinaa noin vuoteen 2025–2026 mennessä. Tällä hetkellä (2024-25) markkina on ostajien puolella korkeiden myyntimäärien ja varovaisten ostajien vuoksi. Jos myyntimäärät kuitenkin kasvavat ennustetusti eikä uusia kohteita tule riittävästi tarjolle, heiluri voi kääntyä. RE/MAX arvioi, että Vancouver siirtyy “tasapainoisista markkinoista myyjän markkinalle” vuonna 2025 blog.remax.ca. Tämä perustuu siihen, että korkojen lasku kasvattaa kysyntää. BCREA:n ennusteissa kommentoitiin myös merkittävää patoutunutta kysyntää , jota pitää nyt takaisin taloudellinen epävarmuus – mikä tarkoittaa, että kun epävarmuus hälvenee, monet ostajat voivat rynnätä markkinoille, mikä tiukentaa tilannetta nopeasti bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Vuoteen 2026 mennessä voimme jälleen nähdä kilpailua halutuimmista kohteista, mutta tuskin yhtä rajuja tarjouskilpoja kuin vuoden 2021 huipulla, ellei tarjonta täysin petä. Yksi seurattava trendi on sijoittajien aktiivisuus : jos luottoehdot paranevat, sijoittajat voivat palata markkinoille aggressiivisemmin (erityisesti asunto-osakkeiden markkinoille, jotka ovat olleet viime aikoina pehmeitä). Toinen on luksussegmentti – erittäin korkeatasoisille kohteille oli kysyntää vain vähän ulkomaalaiskiellon aikana; koska kielto on voimassa vuoteen 2027, luksusmarkkinoiden veturina toimivat varakkaat kotimaiset ostajat ja varakkaat maahanmuuttajat. Tällä segmentillä voi mennä lyhyellä aikavälillä yleismarkkinoita heikommin, mutta kasvu voi kiihtyä vuoden 2027 jälkeen, jos kielto poistuu.

Todennäköisesti näemme noin vuoteen 2025–2026 mennessä. Tällä hetkellä (2024-25) markkina on ostajien puolella korkeiden myyntimäärien ja varovaisten ostajien vuoksi. Jos myyntimäärät kuitenkin kasvavat ennustetusti eikä uusia kohteita tule riittävästi tarjolle, heiluri voi kääntyä. RE/MAX arvioi, että Vancouver siirtyy “tasapainoisista markkinoista myyjän markkinalle” vuonna 2025 blog.remax.ca. Tämä perustuu siihen, että korkojen lasku kasvattaa kysyntää. BCREA:n ennusteissa kommentoitiin myös merkittävää , jota pitää nyt takaisin taloudellinen epävarmuus – mikä tarkoittaa, että kun epävarmuus hälvenee, monet ostajat voivat rynnätä markkinoille, mikä tiukentaa tilannetta nopeasti bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Vuoteen 2026 mennessä voimme jälleen nähdä kilpailua halutuimmista kohteista, mutta tuskin yhtä rajuja tarjouskilpoja kuin vuoden 2021 huipulla, ellei tarjonta täysin petä. Yksi seurattava trendi on : jos luottoehdot paranevat, sijoittajat voivat palata markkinoille aggressiivisemmin (erityisesti asunto-osakkeiden markkinoille, jotka ovat olleet viime aikoina pehmeitä). Toinen on – erittäin korkeatasoisille kohteille oli kysyntää vain vähän ulkomaalaiskiellon aikana; koska kielto on voimassa vuoteen 2027, luksusmarkkinoiden veturina toimivat varakkaat kotimaiset ostajat ja varakkaat maahanmuuttajat. Tällä segmentillä voi mennä lyhyellä aikavälillä yleismarkkinoita heikommin, mutta kasvu voi kiihtyä vuoden 2027 jälkeen, jos kielto poistuu. Kiinteistötyypeittäin: Eri segmentit voivat pärjätä eri tavoin. Omakotitalot Vancouverissa, joissa myynti laski eniten korkojen noustessa, voivat kokea voimakkaamman elpymisen, kun vaihtoasunnon ostajat palaavat markkinoille korkojen laskiessa. BCREA ennustaa korkeampien hintasegmenttien kohtaavan suurinta hintapainetta alaspäin vuonna 2024, mutta yleisesti ottaen hinnat pysyvät vakaana bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – mikä viittaa siihen, että edullisemmat segmentit voivat säilyttää arvonsa paremmin. Asunnot ja rivitalot , jotka ovat ”edullisempia” vaihtoehtoja, voivat nauttia vakaasta kysynnästä ensiasunnon ostajilta, kun asumisen saavutettavuus paranee hyvin hitaasti. Yksi riski asunnoille on kuitenkin uusien asuntojen ylitarjonta markkinoilla: CMHC huomautti, että vuonna 2025 ennätysmäärä uusia asuntoja valmistuu, ja osa sijoittajista myy asuntojaan nousevien ylläpitokustannusten vuoksi, mikä voi lyhyellä aikavälillä pehmentää asuntojen jälleenmyyntimarkkinaa cmhc-schl.gc.ca. Monet sijoittajat, jotka ostivat ennakkoon rakennettavia asuntoja vuosina 2018–2021, kohtaavat nyt valmistumisen ja paljon korkeammat korot kuin alun perin odotettiin, mikä saattaa pakottaa joitakin myymään – lisäten tarjontaa asuntomarkkinoilla. Tämä voi rajoittaa asuntojen hintojen kasvua seuraavan 1–2 vuoden aikana. Toisaalta vuokraukseen keskittyvät kiinteistöt (kerrostalot) pysyvät suuren kysynnän kohteina institutionaalisille sijoittajille matalan vajaakäytön takia – näiden kohteiden hinnat (tuottovaatimukset) pysyvät vahvana. Liikekiinteistöjen ennusteet (kuten CBRE:n mukaan) osoittavat, että talouden vakautuessa Vancouverissa teollisuus- ja asuntokiinteistöjen tuotot pienenevät edelleen, kun taas toimisto- ja liiketilat elpyvät käyttöasteen suhteen.

Eri segmentit voivat pärjätä eri tavoin. Vancouverissa, joissa myynti laski eniten korkojen noustessa, voivat kokea voimakkaamman elpymisen, kun vaihtoasunnon ostajat palaavat markkinoille korkojen laskiessa. BCREA ennustaa korkeampien hintasegmenttien kohtaavan suurinta hintapainetta alaspäin vuonna 2024, mutta yleisesti ottaen hinnat pysyvät vakaana bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – mikä viittaa siihen, että edullisemmat segmentit voivat säilyttää arvonsa paremmin. ja , jotka ovat ”edullisempia” vaihtoehtoja, voivat nauttia vakaasta kysynnästä ensiasunnon ostajilta, kun asumisen saavutettavuus paranee hyvin hitaasti. Yksi riski asunnoille on kuitenkin markkinoilla: CMHC huomautti, että vuonna 2025 ennätysmäärä uusia asuntoja valmistuu, ja osa sijoittajista myy asuntojaan nousevien ylläpitokustannusten vuoksi, mikä voi lyhyellä aikavälillä pehmentää asuntojen jälleenmyyntimarkkinaa cmhc-schl.gc.ca. Monet sijoittajat, jotka ostivat ennakkoon rakennettavia asuntoja vuosina 2018–2021, kohtaavat nyt valmistumisen ja paljon korkeammat korot kuin alun perin odotettiin, mikä saattaa pakottaa joitakin myymään – lisäten tarjontaa asuntomarkkinoilla. Tämä voi rajoittaa asuntojen hintojen kasvua seuraavan 1–2 vuoden aikana. Toisaalta kiinteistöt (kerrostalot) pysyvät suuren kysynnän kohteina institutionaalisille sijoittajille matalan vajaakäytön takia – näiden kohteiden hinnat (tuottovaatimukset) pysyvät vahvana. ennusteet (kuten CBRE:n mukaan) osoittavat, että talouden vakautuessa Vancouverissa teollisuus- ja asuntokiinteistöjen tuotot pienenevät edelleen, kun taas toimisto- ja liiketilat elpyvät käyttöasteen suhteen. Taloudelliset jokeritekijät: Muutamat tekijät voivat muuttaa näitä ennusteita. Jos korot laskevat odotettua nopeammin tai enemmän (esim. jos inflaatio viilenee nopeasti ja Kanadan keskuspankki laskee korkoja aggressiivisesti), Vancouverin asuntokysyntä voi kiihtyä nopeammin ja hinnat nousta ennustettua enemmän (mahdollisesti kaksinumeroiset kasvut vuoden tai kahden ajan). Vastaavasti, jos talous ajautuu taantumaan ja työttömyys kasvaa, asuntokysyntä voi pysyä pitkään vaisuna ja hinnat saattavat jopa pysähtyä tai laskea hieman, kunnes luottamus palautuu. Yksi jokeri on hallituksen toimenpiteet: mikäli ulkomaalaisten ostajien kieltoa jatketaan (kuten on jo tapahtunut) tai tulee uusia veroja, kysyntä voi laskea. Sen sijaan isot investoinnit, vaikkapa kohtuuhintaiseen asumiseen tai infrastruktuuriin, voisivat vahvistaa markkinaa. Tällä hetkellä useimmat ennusteet perustuvat oletukseen, että talous paranee hitaasti ja korot laskevat maltillisesti.

BCREA:n ekonometristinen ennuste on varovainen – se ennustaa: käytännössä 0 %:n muutosta Vancouverin keskihinnoissa vuonna 2024 ja noin +2 % vuonna 2025 bcrea.bc.ca (heidän ennustettu keskihintansa Greater Vancouverissa on 1,265 miljoonaa dollaria vuonna 2024 ja 1,287 miljoonaa dollaria vuonna 2025 bcrea.bc.ca ).Tämä tarkoittaa, että hinnat pysyttelevät nykyisillä tasoilla jonkin aikaa, kun markkinat hakevat suuntaansa.Sen sijaan jotkut alan toimijat näkevät enemmän nousupainetta: RE/MAX esimerkiksi odottaa Vancouverin keskimääräisen asunnon hinnan blog.remax.ca , huomioiden markkinatunnelman parantumisen ja siirtymisen takaisin myyjän markkinoihin vuoden 2025 lopulla.Royal LePage:n valtakunnallinen ennuste (ei mainittu yllä, mutta esillä mediassa) on myös ennustanut Vancouverille keskimääräistä yksinumeroista hintojen kasvua vuodelle 2025.CMHC tarjoaa erilaisia skenaarioita: vuoden 2025 asuntomarkkinanäkymässään se totesi, että– todennäköisesti inflaatiota nopeampaan – ennen hidastumista vuosina 2026–27, kun suuri osa patoutuneesta kysynnästä on tyydytetty cmhc-schl.gc.ca .Vuoteen 2027 mennessä CMHC odottaa asumisen muuttuvan hieman edullisemmaksi kuin vuosina 2022–24 tulojen kasvun ja lisääntyneen tarjonnan ansiosta cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca , mikä viittaa siihen, että hintojen nousu on tuolloin maltillista ja perustuu talouden perusteisiin.Yhteenvetona voidaan todeta, että kohtuullinen perusennuste on:Vancouverissa.Tämä olettaa, että Kanadan keskuspankki alkaa laskea korkojaan loppuvuodesta 2024 ja vuonna 2025, mikä parantaa asuntomarkkinoiden saavutettavuutta riittävästi tukeakseen lievää hintojen nousua, mutta ei niin paljon, että näkisimme uuden hallitsemattoman hintapiikin.On syytä huomata, että edes vuoteen 2026 mennessä ennusteet eivät odota Vancouverin hintojen palaavan vuoden 2021 hurjaan kiihtymiseen.Itse asiassa RBC:n ennusteet osoittavat, että vuoteen 2026 mennessä Vancouverin vertailuhinnat saattavat juuri ja juuri toipua vuoden 2022 huipputasoille vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca .Toisin sanoen markkinoilla voi kestää koko viiden vuoden sykli (2022-2026) sopeutua korkoshokkiin ja palata aiempiin hintahuippuihin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Vancouverin kiinteistömarkkinoiden 3–5 vuoden näkymät ovat varovaisen optimistiset. Todennäköisin skenaario on hidas nousu: myyntimäärien odotetaan palautuvan normaalille tasolle vuoteen 2026 mennessä ja hintojen nousevan maltillisesti. Vancouver todennäköisesti jää jälkeen halvemmista Kanadan markkinoista (joissa on enemmän kasvupotentiaalia), mutta positiivista kehitystä on silti odotettavissa. Vuoteen 2028 tai 2030 mennessä Vancouverin edullisuushaasteet jatkuvat, mutta jos asuntotarjontaa lisäävät toimet tuottavat tulosta, hintojen kasvu voisi toivottavasti lähentyä tulotasojen kasvua. Tällä hetkellä ostajien ja myyjien kannattaa varautua tasapainoiseen markkinakehitykseen, jossa suuria romahduksia tai perusteettomia nousuja ei ole näkyvissä – on siis edessä vakautumisen ja kestävyyden aika 2020-luvun alkupuolen myrskyjen jälkeen vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.

Naapurustojen huomionarvoisia kohokohtia ja merkittäviä hankkeita

Vancouverin kiinteistömarkkinoilla ei ole yhtä ainutta tarinaa – jokaisella kaupunginosalla on omat trendinsä ja uudet kehityshankkeensa. Tässä on muutamia naapurustojen kohokohtia ja merkittäviä projekteja, jotka muovaavat markkinaa:

Broadwayn käytävä & Mount Pleasant: Tämä keskeinen käytävä on kokenut yhden Vancouverin merkittävimmistä muutoksista. Broadwayn metro (Millennium-linjan laajennus), jonka on tarkoitus avautua vuonna 2026, tuo kuusi uutta SkyTrain-asemaa VCC–Clarkilta Arbutus Streetille, parantaen huomattavasti joukkoliikenteen saavutettavuutta. Kaupunki on laatinut Broadway-suunnitelman, joka mahdollistaa noin 500 korttelin uudisrakentamisen ja tiiviimmän kehittämisen Broadwayn varrella. Tulevia asemia, kuten Mount Pleasantia ja South Granvillea, ympäröiville alueille on jo tehty paljon uusia tornitaloehdotuksia – yhteensä noin 150 uutta torniprojektia on eri vaiheissa Broadwayn varrella cityhallwatch.wordpress.com. Huomionarvoisia tulevia hankkeita ovat 20–30-kerroksisten sekoitettujen asuin- ja liiketilatornien ryppäät Cambie–Broadwayn risteysalueella (lähellä Vancouverin kaupungintaloa) sekä Oak Streetin ympäristössä (lähellä tulevaa Oak-VGH-asemaa, joka palvelee Vancouverin yleissairaalaa). Mount Pleasant, joka on perinteisesti ollut matalarakenteinen teollisuus- ja taidealue, on nousemassa teknologiatoimistojen ja asuntojen keskukseksi – esimerkiksi teknologiajätti Adoben uusi suuri kampus ja muut digiyritykset asettuvat Main Streetin tienoille ja asuinrakentaminen seuraa perässä. Vuokra-asunnot ovat merkittävä osa kehitystä vuokralaisten siirtymispolitiikan vuoksi (rakennuttajien on korvattava purettavat vuokra-asunnot uusilla). Alueen luonne muuttuu nopeasti matalista rakennuksista raideliikenteen solmukohdiksi. Kiinteistöjen arvonnousupotentiaali Fairview’ssä ja Mount Pleasantissa on suuri tiivistyksen myötä, vaikkakin osa nykyisistä vuokralaisista on huolissaan väistämisestä (“demovictions”), kun vanhat vuokratalot väistyvät tornitalojen tieltä.

Tämä keskeinen käytävä on kokenut yhden Vancouverin merkittävimmistä muutoksista. (Millennium-linjan laajennus), jonka on tarkoitus avautua vuonna 2026, tuo kuusi uutta SkyTrain-asemaa VCC–Clarkilta Arbutus Streetille, parantaen huomattavasti joukkoliikenteen saavutettavuutta. Kaupunki on laatinut Broadway-suunnitelman, joka mahdollistaa noin 500 korttelin uudisrakentamisen ja tiiviimmän kehittämisen Broadwayn varrella. Tulevia asemia, kuten Mount Pleasantia ja South Granvillea, ympäröiville alueille on jo tehty paljon uusia tornitaloehdotuksia – yhteensä on eri vaiheissa Broadwayn varrella cityhallwatch.wordpress.com. Huomionarvoisia tulevia hankkeita ovat 20–30-kerroksisten sekoitettujen asuin- ja liiketilatornien ryppäät Cambie–Broadwayn risteysalueella (lähellä Vancouverin kaupungintaloa) sekä Oak Streetin ympäristössä (lähellä tulevaa Oak-VGH-asemaa, joka palvelee Vancouverin yleissairaalaa). Mount Pleasant, joka on perinteisesti ollut matalarakenteinen teollisuus- ja taidealue, on nousemassa teknologiatoimistojen ja asuntojen keskukseksi – esimerkiksi teknologiajätti Adoben uusi suuri kampus ja muut digiyritykset asettuvat Main Streetin tienoille ja asuinrakentaminen seuraa perässä. ovat merkittävä osa kehitystä vuokralaisten siirtymispolitiikan vuoksi (rakennuttajien on korvattava purettavat vuokra-asunnot uusilla). Alueen luonne muuttuu nopeasti matalista rakennuksista raideliikenteen solmukohdiksi. Kiinteistöjen arvonnousupotentiaali Fairview’ssä ja Mount Pleasantissa on suuri tiivistyksen myötä, vaikkakin osa nykyisistä vuokralaisista on huolissaan väistämisestä (“demovictions”), kun vanhat vuokratalot väistyvät tornitalojen tieltä. Oakridge & Cambie Corridor (Etelä-Vancouver): Cambie Streetin ja 41st Avenuen risteyksessä Oakridge Park -uudistus on todellinen pelinmuuttaja. Vanhasta Oakridge Centre -ostoskeskuksesta rakennetaan uudelleen 5 miljoonan neliöjalan kokoinen, tarkkaan suunniteltu yhteisö, jossa on 13 tornitaloa (jopa 44 kerrosta) ja noin 2 600 kotia noin 6 000 asukkaalle renx.ca renx.ca. Sinne tulee valtava uusi ostoskeskus (yli 100 uutta liikettä avautuu vaiheittain vuodesta 2025 alkaen), yhdeksän hehtaarin julkinen puisto katolle, kulttuurikeskus, jossa kirjasto ja teatteri, sekä toimistotiloja tuhansille työntekijöille renx.ca renx.ca. Tämä projekti valmistuu kokonaan vuoteen 2027 mennessä, ja se luo käytännössä uuden ”eteläisen keskustan” Oakridgeen. Koko Cambie Corridor (joka ulottuu Cambie Streetiä pitkin Marine Drivelta ylös King Edward Avenueen) on viime vuosina nähnyt kymmeniä uusia asuinkerrostaloja kiitos Cambie Corridor -suunnitelman. Matalatiheyksiset pientalot muuttuvat keskikorkeiksi kerrostaloiksi ja rivitaloiksi, ja lisää korkeita torneja on suunnitteilla etenkin lähellä joukkoliikenneasemia (Oakridge, Marine Gateway jne.). Tonttien kokoaminen tornitaloja varten on käynnissä Oakridgen ympäristössä – välittäjät markkinoivat maata tuleviin torneihin ennakoiden jatkuvaa kysyntää renx.ca renx.ca. Koska Canada Line (SkyTrain) kulkee tämän alueen läpi, kyseinen käytävä pysyy kehityksen kuumimpana alueena. Ostajille tämä tarkoittaa, että moderneja asuntoja (myös joidenkin betonisten tornien muodossa) tulee vuosittain lisää myyntiin. Naapuruston kohokohdat: Marine Drive Cambie Streetillä tarjoaa nyt Marine Gateway -monitoimikompleksin; Oakridgestä tulee ylellinen vähittäiskaupan ja asumisen kohde; ja jopa Langaran alue etelämpänä näkee uusia vuokrakohteita. Hintataso Cambien varrella on noussut merkittävästi näiden muutosten myötä, vaikka lisääntyvä asuntotarjonta saattaa hillitä hintojen kasvua jatkossa.

Cambie Streetin ja 41st Avenuen risteyksessä -uudistus on todellinen pelinmuuttaja. Vanhasta Oakridge Centre -ostoskeskuksesta rakennetaan uudelleen 5 miljoonan neliöjalan kokoinen, tarkkaan suunniteltu yhteisö, jossa on ja noin renx.ca renx.ca. Sinne tulee valtava uusi ostoskeskus (yli 100 uutta liikettä avautuu vaiheittain vuodesta 2025 alkaen), yhdeksän hehtaarin julkinen puisto katolle, kulttuurikeskus, jossa kirjasto ja teatteri, sekä toimistotiloja tuhansille työntekijöille renx.ca renx.ca. Tämä projekti valmistuu kokonaan vuoteen 2027 mennessä, ja se luo käytännössä uuden ”eteläisen keskustan” Oakridgeen. Koko Cambie Corridor (joka ulottuu Cambie Streetiä pitkin Marine Drivelta ylös King Edward Avenueen) on viime vuosina nähnyt kymmeniä uusia asuinkerrostaloja kiitos Cambie Corridor -suunnitelman. Matalatiheyksiset pientalot muuttuvat keskikorkeiksi kerrostaloiksi ja rivitaloiksi, ja lisää korkeita torneja on suunnitteilla etenkin lähellä joukkoliikenneasemia (Oakridge, Marine Gateway jne.). Tonttien kokoaminen tornitaloja varten on käynnissä Oakridgen ympäristössä – välittäjät markkinoivat maata tuleviin torneihin ennakoiden jatkuvaa kysyntää renx.ca renx.ca. Koska Canada Line (SkyTrain) kulkee tämän alueen läpi, kyseinen käytävä pysyy kehityksen kuumimpana alueena. Ostajille tämä tarkoittaa, että moderneja asuntoja (myös joidenkin betonisten tornien muodossa) tulee vuosittain lisää myyntiin. Naapuruston kohokohdat: Marine Drive Cambie Streetillä tarjoaa nyt Marine Gateway -monitoimikompleksin; Oakridgestä tulee ylellinen vähittäiskaupan ja asumisen kohde; ja jopa Langaran alue etelämpänä näkee uusia vuokrakohteita. Hintataso Cambien varrella on noussut merkittävästi näiden muutosten myötä, vaikka lisääntyvä asuntotarjonta saattaa hillitä hintojen kasvua jatkossa. Kitsilano & False Creek (Länsipuoli): Kitsilanossa on käynnissä historiallinen kehityshanke alkuperäiskansojen mailla. Squamish Nationin Sen̓áḵw-hanke rakentaa 11 porrastettua tornia aivan Burrard Bridgen eteläpuolelle (lähellä Vanier Parkia), varausmaalle, johon kaupungin kaavoitus ei vaikuta. Tämä kunnianhimoinen hanke luo 6 000 uutta vuokra-asuntoa – 80% markkinavuokria ja 20% markkinahintaa edullisempia – 10 hehtaarin alueelle, jossa aiemmin oli vain muutamia kymmeniä asuntoja senakw.com blg.com. Sen̓áḵw:sta on tulossa Kanadan suurin nettonollatason asuinhanke, ja se tuo suuren määrän vuokra-asuntoja 2020-luvun loppuun mennessä (ensimmäinen vaihe vuoteen 2026 mennessä). Tämä tuo kipeästi kaivattuja vuokra-asuntoja Kitsilanoon ja voi merkittävästi kasvattaa kaupunginosan väestöä. Muualla Kitsissä ja Point Greyssä valtava Jericho Lands -alueen uudistus on suunnitteilla. Paikallisten alkuperäiskansojen ja liittovaltion kehittäjien yhteishankkeessa suunnitellaan 90 hehtaarin entisiä varuskunta-alueita Jerichossa (Alma St:n länsipuolella) sisältäen mahdollisesti jopa 10 000 asuntoa tornien ja matalien kerrostalojen yhdistelmänä sekä puistoja ja liiketiloja. Vaikka hanke on vielä vuosien päässä (kaavoitus käynnissä), Jerichon projekti synnyttää lopulta täysin uuden asuinalueen 2030-luvulla. Kiinteistöt Kitsilanossa ovat erittäin haluttuja; nämä hankkeet voivat tuoda lisää tarjontaa ja vaihtoehtoja, erityisesti vuokra- ja mahdollisesti myös kohtuuhintaista asumista alueelle, joka tunnetaan pääosin matalista ja kalliista kodeista.

Kitsilanossa on käynnissä historiallinen kehityshanke alkuperäiskansojen mailla. Squamish Nationin rakentaa 11 porrastettua tornia aivan Burrard Bridgen eteläpuolelle (lähellä Vanier Parkia), varausmaalle, johon kaupungin kaavoitus ei vaikuta. Tämä kunnianhimoinen hanke luo – 80% markkinavuokria ja 20% markkinahintaa edullisempia – 10 hehtaarin alueelle, jossa aiemmin oli vain muutamia kymmeniä asuntoja senakw.com blg.com. Sen̓áḵw:sta on tulossa Kanadan suurin nettonollatason asuinhanke, ja se tuo suuren määrän vuokra-asuntoja 2020-luvun loppuun mennessä (ensimmäinen vaihe vuoteen 2026 mennessä). Tämä tuo kipeästi kaivattuja vuokra-asuntoja Kitsilanoon ja voi merkittävästi kasvattaa kaupunginosan väestöä. Muualla Kitsissä ja Point Greyssä valtava -alueen uudistus on suunnitteilla. Paikallisten alkuperäiskansojen ja liittovaltion kehittäjien yhteishankkeessa suunnitellaan 90 hehtaarin entisiä varuskunta-alueita Jerichossa (Alma St:n länsipuolella) sisältäen mahdollisesti jopa 10 000 asuntoa tornien ja matalien kerrostalojen yhdistelmänä sekä puistoja ja liiketiloja. Vaikka hanke on vielä vuosien päässä (kaavoitus käynnissä), Jerichon projekti synnyttää lopulta täysin uuden asuinalueen 2030-luvulla. Kiinteistöt Kitsilanossa ovat erittäin haluttuja; nämä hankkeet voivat tuoda lisää tarjontaa ja vaihtoehtoja, erityisesti vuokra- ja mahdollisesti myös kohtuuhintaista asumista alueelle, joka tunnetaan pääosin matalista ja kalliista kodeista. Keskusta & West End: Vancouverin keskustan asuntomarkkinat ovat kypsät, mutta merkittäviä muutoksia on havaittavissa. West End -alueella valmistuu useita uusia huippuluokan asuinkerrostaloja osana West End Community Plan -hanketta. Ylelliset rakennukset, kuten Alberni by Kengo Kuma ja Barclay x Thurlow, täydentävät kaupunkikuvaa. Näemme myös vanhempien vuokrakerrostalojen West Endissä saavan remontteja tai joutuvan uudelleenkehityksen kohteeksi kaupungin kannustimilla, joiden tavoitteena on ylläpitää tai kasvattaa vuokra-asuntokantaa. Keskustan ytimessä ja Coal Harbourissa painopiste on viime vuosina siirtynyt hieman enemmän liiketilojen kehittämiseen (esim. Amazonin laaja toimisto uudelleen kehitetyssä Post-rakennuksessa). Toimistotilojen tyhjyyden kasvaessa kaupunki kuitenkin kannustaa osan tiloista muuntamiseen: kuten mainittua, yksi vanha toimistorakennus keskustassa muutetaan hotelliksi altusgroup.com, ja keskusteluja käydään myös toimistorakennusten muuttamisesta asuinkäyttöön sopivissa kohteissa. Keskustan väestö ei kasva yhtä nopeasti kuin monilla muilla alueilla johtuen vapaiden tonttien niukkuudesta – lähes kaikki mahdolliset tontit on jo rakennettu korkealle. Yksi poikkeus on Koillis-False Creek (lähellä Rogers Arena -hallia), jossa Georgian ylikulkusiltojen purku vapauttaa lopulta maata uusia sekakäyttöisiä yhteisöjä varten (mukaan lukien sosiaalisen asumisen sitoumukset). Tuota aluetta kannattaa seurata loppuvuodesta 2020-luvulla. Sillä välin stratatilat ja tech hub -kehityshankkeet ovat nousseet Gastownin ja Yaletownin vanhojen kiinteistöjen muunnoksissa, ja nämä naapurustot ovat yhä elinvoimaisia nuorille ammattilaisille, mikä pitää asuntojen kysyntää yllä. Keskustan asuntomarkkinat ovat vuonna 2025 tasapainossa; hinnat laskivat hieman vuonna 2023 mutta ovat vakiintuneet, ja tulevaisuuden kasvu on riippuvaista yleisestä taloudellisesta elpymisestä (esim. maahanmuuton ja opiskelijoiden paluu keskustaan).

Vancouverin keskustan asuntomarkkinat ovat kypsät, mutta merkittäviä muutoksia on havaittavissa. -alueella valmistuu useita uusia huippuluokan asuinkerrostaloja osana West End Community Plan -hanketta. Ylelliset rakennukset, kuten Alberni by Kengo Kuma ja Barclay x Thurlow, täydentävät kaupunkikuvaa. Näemme myös vanhempien vuokrakerrostalojen West Endissä saavan remontteja tai joutuvan uudelleenkehityksen kohteeksi kaupungin kannustimilla, joiden tavoitteena on ylläpitää tai kasvattaa vuokra-asuntokantaa. Keskustan ytimessä ja Coal Harbourissa painopiste on viime vuosina siirtynyt hieman enemmän liiketilojen kehittämiseen (esim. Amazonin laaja toimisto uudelleen kehitetyssä Post-rakennuksessa). Toimistotilojen tyhjyyden kasvaessa kaupunki kuitenkin kannustaa osan tiloista muuntamiseen: kuten mainittua, yksi vanha toimistorakennus keskustassa muutetaan hotelliksi altusgroup.com, ja keskusteluja käydään myös toimistorakennusten muuttamisesta asuinkäyttöön sopivissa kohteissa. Keskustan väestö ei kasva yhtä nopeasti kuin monilla muilla alueilla johtuen vapaiden tonttien niukkuudesta – lähes kaikki mahdolliset tontit on jo rakennettu korkealle. Yksi poikkeus on Koillis-False Creek (lähellä Rogers Arena -hallia), jossa Georgian ylikulkusiltojen purku vapauttaa lopulta maata uusia sekakäyttöisiä yhteisöjä varten (mukaan lukien sosiaalisen asumisen sitoumukset). Tuota aluetta kannattaa seurata loppuvuodesta 2020-luvulla. Sillä välin ja -kehityshankkeet ovat nousseet Gastownin ja Yaletownin vanhojen kiinteistöjen muunnoksissa, ja nämä naapurustot ovat yhä elinvoimaisia nuorille ammattilaisille, mikä pitää asuntojen kysyntää yllä. Keskustan asuntomarkkinat ovat vuonna 2025 tasapainossa; hinnat laskivat hieman vuonna 2023 mutta ovat vakiintuneet, ja tulevaisuuden kasvu on riippuvaista yleisestä taloudellisesta elpymisestä (esim. maahanmuuton ja opiskelijoiden paluu keskustaan). East Vancouver (Main, Fraser, Hastings): Perinteisesti kaupungin edullisempi alue, East Van gentrifioituu tasaiseen tahtiin. Main Streetin ja Fraser Streetin varrella vanhat matalat vuokratalot ja liiketilat väistyvät uusien boutique-tyyppisten asuntohankkeiden tieltä. Mount Pleasant East on kuuma alue, jossa pienpanimot, teknologiayritykset ja uudet asunnot houkuttelevat milleniaaleja. Yksi merkittävä tulevaisuuden vaikuttaja Itä-Vancouverissa on uusi St. Paul’s Hospital -sairaala, jota rakennetaan False Creek Flatsille (lähelle Main & Terminalia). Tämä yli 2 miljardin dollarin sairaalahanke (avataan noin 2027) muodostaa perustan terveydenhuollon ja biotieteiden keskittymälle, mikä todennäköisesti lisää lääkärikeskusten, laboratoriotilojen sekä tietysti terveydenhoitoalan työntekijöiden asuntotarvetta lähistöllä. Commercial Drive- ja Grandview-alueilla nousee lisää keskikorkeita asuntoja, ja SkyTrainin linjan jatkuessa Arbutukseen (ja lopulta UBC:lle), itäiset asemat kuten Commercial–Broadway säilyvät avainliikenteen solmukohtina sekä kehitykselle kiinnostavina alueina. Hastingsin käytävälle Itä-Vanissa on tulossa merkittäviä sosiaalisen asumisen uudistushankkeita (esim. vanhempien julkisten asuntojen uudistaminen). Myös kuntien välinen muuttoliike on merkittävää, eli osa Vancouverin tyydyttämättömästä kysynnästä siirtyy viereisiin kaupunkeihin kuten Burnaby ja New West – esimerkiksi monet nuoret perheet valitsevat East Burnabyn tai North Vancouverin, mikä vaikuttaa myös Vancouverin osa-alueiden markkinoihin.

Perinteisesti kaupungin edullisempi alue, East Van gentrifioituu tasaiseen tahtiin. Main Streetin ja Fraser Streetin varrella vanhat matalat vuokratalot ja liiketilat väistyvät uusien boutique-tyyppisten asuntohankkeiden tieltä. Mount Pleasant East on kuuma alue, jossa pienpanimot, teknologiayritykset ja uudet asunnot houkuttelevat milleniaaleja. Yksi merkittävä tulevaisuuden vaikuttaja Itä-Vancouverissa on uusi -sairaala, jota rakennetaan False Creek Flatsille (lähelle Main & Terminalia). Tämä yli 2 miljardin dollarin sairaalahanke (avataan noin 2027) muodostaa perustan terveydenhuollon ja biotieteiden keskittymälle, mikä todennäköisesti lisää lääkärikeskusten, laboratoriotilojen sekä tietysti terveydenhoitoalan työntekijöiden asuntotarvetta lähistöllä. Commercial Drive- ja Grandview-alueilla nousee lisää keskikorkeita asuntoja, ja SkyTrainin linjan jatkuessa Arbutukseen (ja lopulta UBC:lle), itäiset asemat kuten Commercial–Broadway säilyvät avainliikenteen solmukohtina sekä kehitykselle kiinnostavina alueina. Hastingsin käytävälle Itä-Vanissa on tulossa merkittäviä sosiaalisen asumisen uudistushankkeita (esim. vanhempien julkisten asuntojen uudistaminen). Myös on merkittävää, eli osa Vancouverin tyydyttämättömästä kysynnästä siirtyy viereisiin kaupunkeihin kuten Burnaby ja New West – esimerkiksi monet nuoret perheet valitsevat East Burnabyn tai North Vancouverin, mikä vaikuttaa myös Vancouverin osa-alueiden markkinoihin. Metro Vancouverin esikaupunkialueet: Kaupungin rajojen ulkopuolella useat esikaupunkikeskukset kukoistavat ja ovat mainitsemisen arvoisia, sillä niillä on vaikutusta koko alueen markkinoihin. Surrey, joka on nyt BC:n toiseksi suurin kaupunki, rakentaa uutta keskustaa Whalleyhin useilla korkeilla kerrostaloilla (joista osa 50–60-kerroksisia) ja parhaillaan rakenteilla oleva Surrey-Langley SkyTrain (avautuu ~2028) laukaisee kehitystä Fraser Highwayn varrella. Burnabyssa on suuria kokonaisvaltaisia suunnitelmia Brentwoodissa, Lougheedissa ja Metrotownissa – tuhansia uusia asuntoja lisätään (mm. Amazing Brentwood -hanke, City of Lougheed, Station Square jne.). Nämä esikaupunkivaihtoehdot keventävät jonkin verran painetta Vancouverin markkinoilta tarjoamalla (hieman) edullisempia asuntoja ensiasunnon ostajille, joilla ei ole varaa asua Vancouverin ydinkeskustassa. Myös Coquitlamissa ja Richmondissa on merkittävää rakentamista lähellä joukkoliikennettä. Vaikka nämä eivät ole tarkalleen Vancouverin kaupunginosia, näiden kaupunkikeskusten lisääntyminen tarkoittaa, että metropolialueen kasvu jakautuu laajemmin. Vancouverin sijoittajille tämä alueellinen kasvu voi muodostaa kilpailua – esimerkiksi vuokralainen saattaa valita uuden tornitalon Burnabysta edullisemmalla vuokralla mieluummin kuin vanhemman rakennuksen Vancouverissa, mikä hillitsee vuokrien nousua kaupungissa.

Kaiken kaikkiaan Vancouverin kaupunginosat ovat muutoksessa, ja monia jännittäviä kehityshankkeita on näköpiirissä. Oakridgen ja Brentwoodin kohoavista uusista torneista Sen̓áḵwin ja Jerichon laajamittaisiin vuokrataloyhteisöihin, seuraava vuosikymmen tuo kymmeniä tuhansia uusia asuntoja ja liiketiloja alueelle. Tavoitteena on helpottaa asuntopulaa ja modernisoida kaupunkia, vaikka osa hankkeista on herättänyt myös kritiikkiä (kaupunginosien luonteen muuttuminen, asukkaiden siirtyminen jne.). Kiinteistöalan seuraajille jokaisen alueen kehityskaari – oli kyse sitten tiivistyvistä liikennekäytävistä tai vanhojen alueiden uudistamisesta – tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia. Ostajat ja sijoittajat saattavat löytää arvon nousua alueilla, joilla ennen suurien hankkeiden valmistumista (ja hyödyntävät arvonnousua), kun taas loppukäyttäjät voivat yksinkertaisesti nauttia laajemmasta asumisen ja palveluiden valikoimasta. Vuonna 2025 Vancouver on kehityksen taitekohdassa, jossa kasvu ja asumisen laatu pyritään tasapainottamaan kaupunginosa kerrallaan.

