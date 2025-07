Immobilier à Dublin 2025 : Prix en Hausse, Offre Rare & Prédictions Audacieuses pour le Marché

Le marché immobilier de Dublin connaît une flambée spectaculaire en 2025, marquée par des prix en forte hausse et une grave pénurie de logements qui pousse les acheteurs à se précipiter. La valeur des logements résidentiels grimpe à son rythme le plus rapide depuis des années, sur fond de concurrence féroce et d’offre de biens à vendre historiquement faible. Parallèlement, les loyers dans la capitale atteignent des sommets historiques en raison d’une pénurie locative qui dure depuis dix ans globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Sur le plan commercial, les secteurs de bureaux et industriel de Dublin se redressent après un ralentissement lié à la pandémie, avec une reprise marquée du sentiment et de la demande des investisseurs en 2025. Ce rapport propose une analyse complète de l’immobilier résidentiel et commercial à Dublin en 2025, de la performance actuelle du marché ainsi que des prévisions pour les prochaines années. Nous mettons également en lumière les opportunités d’investissement — des quartiers à forte croissance aux types de biens les plus demandés — et examinons comment les politiques gouvernementales, la conjoncture économique et les nouvelles réglementations en matière de logement influencent le marché. Enfin, nous proposons des conseils ciblés pour les investisseurs, les acheteurs et les professionnels de la pierre souhaitant naviguer sur le marché immobilier dynamique de Dublin.

Immobilier résidentiel en 2025 : un marché en surchauffe

Explosion des prix avec une pénurie chronique d’offres : Le marché immobilier résidentiel de Dublin est particulièrement tendu en 2025. Le prix moyen d’une maison à Dublin atteint environ 460 700 € à la mi-2025, soit une hausse de 12,2 % sur un an, la plus forte augmentation annuelle depuis huit ans. Selon les données officielles, les prix résidentiels à Dublin ont progressé de 6 à 7,5 % sur un an début 2025 cso.ie cso.ie, mais les rapports du secteur indiquent des hausses encore plus marquées pour les biens en annonce, les guerres d’enchères poussant les prix bien au-dessus des attentes initiales. Le prix médian d’un logement à Dublin avoisine 360 000 €, en hausse d’environ 7,5 % sur un an, même si de nombreuses zones affichent des prix bien supérieurs. Dans les quartiers huppés du sud de Dublin (par exemple Blackrock, D4, D6), les prix médians s’échelonnent entre 665 000 et 750 000 €+, tandis que les banlieues plus abordables comme Swords ou Tallaght tournent autour de 400 000 à 415 000 €. La demande est portée par une économie solide et la démographie — croissance régulière de la population, augmentation de l’emploi et des salaires, et ménages désireux d’acheter alors que acheter revient souvent moins cher que de louer sur le long terme dans les conditions actuelles investropa.com. Les primo-accédants restent très actifs (en particulier pour les biens à moins de 500 000 €), se heurtant fréquemment à une concurrence intense et à de multiples offres sur des annonces très rares.

Inventaire historiquement bas et défis de la construction : L’offre de logements à vendre à Dublin est dangereusement faible, ce qui accentue la flambée des prix. Moins de 3 500 propriétés sont listées à la vente dans toute la région de Dublin – un chiffre 17 % inférieur à celui de l’an dernier et extrêmement bas pour une ville de cette taille. Les vendeurs potentiels hésitent à mettre leurs biens sur le marché, de peur de ne pas trouver de logement de remplacement, alimentant ainsi une pénurie auto-entretenue de l’inventaire globalpropertyguide.com. Les nouvelles constructions n’ont pas suivi la demande, malgré les initiatives gouvernementales. Le plan irlandais Housing for All (lancé en 2021) vise 300 000 nouveaux logements d’ici 2030, mais la réalisation est encore loin des besoins. Au niveau national, les mises en chantier de logements ont en fait diminué d’environ 6,7 % en 2024 pour atteindre environ 30 330 unités, et Dublin en particulier fait face à des retards dans les projets d’appartements. En fait, les livraisons d’appartements à Dublin en 2025 devraient chuter fortement – soit environ 40 % de moins qu’en 2023 (et environ 18 % de moins qu’en 2024) – en raison du coût élevé de la construction, des difficultés de financement et des blocages administratifs. Cette baisse de l’offre nouvelle aggrave le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements à Dublin.

Bonne nouvelle cependant, un nombre record de mises en chantier a été initié en 2024 (plus de 60 000 unités lancées, +84 % sur un an à l’échelle nationale) globalpropertyguide.com, ce qui laisse espérer une augmentation des livraisons dans les années à venir. Les prévisions du secteur (EY-Euroconstruct) sont optimistes, anticipant une hausse des mises en service à 38 000 en 2025, 40 000 en 2026 et 42 000 en 2027 à travers l’Irlande. Si ce rythme est maintenu, il atteindrait enfin le seuil des ~40 000+ unités/an jugé nécessaire par de nombreux experts pour répondre à la demande. Entre-temps, toutefois, on s’attend à ce que les “contraintes d’offre persistantes” à Dublin entraînent de nouvelles hausses de prix jusqu’en 2025, maintenant un marché nettement en faveur des vendeurs.

Pression sur le marché locatif et réglementation : Le secteur locatif de Dublin reste soumis à une pression extrême, une offre insuffisante poussant les loyers vers de nouveaux sommets. Les loyers ont bondi d’environ 117 % au cours de la dernière décennie (2015–2025) en Irlande globalpropertyguide.com. Si l’inflation des loyers s’est apaisée par rapport au pic annuel de 15 % observé fin 2022, elle s’établissait tout de même à 7,7 % sur un an en janvier 2025 globalpropertyguide.com. Les loyers à Dublin sont les plus élevés du pays – au 4e trimestre 2024, le loyer moyen demandé dans le centre-ville de Dublin dépassait 2 400 € par mois. Même les petits logements sont chers : un une-pièce à Dublin coûte désormais en moyenne environ 1 800 €/mois (+7,7 % sur un an). Le taux de vacance est pratiquement nul ; à Dublin, seulement 1 % de logements disponibles à la location – un niveau record qui indique virtuellement aucune disponibilité locative.

La législation du gouvernement sur les zones de pression locative (RPZ) – qui plafonnait les augmentations de loyer (souvent autour de 2 à 4 % par an dans les zones à forte pression) – est en place depuis plusieurs années afin de limiter la hausse des loyers. Cependant, ce cadre RPZ doit expirer en décembre 2025, et son avenir demeure incertain. Les plafonds actuels sur les loyers ont dissuadé certains investissements dans l’offre locative, contribuant à un ralentissement du développement de nouveaux appartements « build-to-rent ». Les décideurs devraient réexaminer la réglementation des loyers fin 2025, cherchant un équilibre entre la protection des locataires et le risque de décourager davantage les propriétaires et promoteurs. Pendant ce temps, la crise locative montre peu de signes d’amélioration à court terme. Comme l’a observé sans détour un économiste de Dublin, « nous en sommes à plus d’une décennie de crise locative et il y a peu d’éléments indiquant que cela va se terminer bientôt » – la construction locative a fortement progressé en 2022-23 mais a depuis reculé, et pratiquement aucun nouveau logement locatif n’est ajouté en dehors de Dublin. Avec une demande toujours en hausse et l’accession à la propriété de plus en plus hors de portée pour beaucoup, la pression à la hausse sur les loyers devrait persister à court terme.

Accessibilité et tendances hypothécaires : La flambée des prix et des loyers a détérioré l’accessibilité, en particulier pour les primo-accédants. L’octroi des prêts hypothécaires a été limité par des règles de la banque centrale et, plus récemment, par la hausse des taux d’intérêt. Cependant, 2025 apporte un certain soulagement sur le plan du financement. Après des hausses de taux agressives en 2022-23, la Banque centrale européenne adopte désormais une approche plus accommodante – réduisant ses taux de 0,25 % en décembre 2024 puis à nouveau en janvier 2025. Les taux hypothécaires irlandais ont commencé à diminuer depuis leur pic, atteignant un plus bas sur 20 mois début 2025. Le taux moyen d’emprunt pour un nouveau prêt hypothécaire s’établit aujourd’hui autour de 3,7 % (contre environ 4,2 % un an plus tôt), et d’autres baisses modérées de la BCE sont attendues dans l’année à venir. Cette détente des taux, combinée à la hausse des revenus, améliore progressivement la capacité d’accession globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. En effet, la baisse des taux d’intérêt “aide à résoudre l’équation de l’accessibilité et soutient la demande” globalpropertyguide.com, souligne un dirigeant d’une agence immobilière irlandaise. Le gouvernement a également prolongé les aides à l’achat telles que le Help-to-Buy scheme (remboursement d’impôt pour primo-accédants) et a lancé un Premier Accès en copropriété (First Home shared-equity scheme) pour combler les écarts d’apport – des politiques qui augmentent le pouvoir d’achat des jeunes acheteurs. Malgré cela, avec des prix à des niveaux records à Dublin, constituer un apport suffisant reste un défi. L’accessibilité demeurera un problème tant que l’offre ne s’améliorera pas ou que l’inflation des prix ne ralentira pas. Comme évoqué ci-dessous, de nombreux experts estiment que la hausse des prix devrait ralentir dans les prochaines années, ce qui pourrait permettre aux revenus des ménages de rattraper un peu.

Immobilier commercial en 2025 : reprise avec prudence

Les secteurs de l’immobilier commercial à Dublin – qui incluent les bureaux, le commerce de détail, l’industrie/la logistique et d’autres – montrent de forts signes de reprise en 2025 après une année 2023 mouvementée. L’an dernier a connu des vents contraires importants : hausse des taux d’intérêt, augmentation des rendements, et licenciements dans le secteur technologique mondial ont entraîné une correction des valorisations (les valeurs commerciales ont fortement chuté en 2023). Désormais, avec une économie irlandaise résiliente et une amélioration des conditions de crédit, la confiance des investisseurs ainsi que la demande des occupants se sont nettement redressées.

Marché des bureaux – Vol vers la qualité : Le secteur des bureaux de Dublin retrouve de l’élan en 2025, mais il s’agit de deux marchés opposés. La demande est largement concentrée sur les espaces de bureaux modernes et de haute qualité (notamment ceux avec de solides références en matière de durabilité), tandis que les bâtiments plus anciens et peu performants sont menacés d’obsolescence ou nécessitent une reconversion. Après le passage au télétravail ou au travail hybride pendant la pandémie, de nombreuses entreprises ont réduit leurs surfaces ou retardé leurs décisions liées aux bureaux. Cependant, fin 2024, la demande de bureaux a rebondi – la demande d’occupation au quatrième trimestre 2024 était en hausse de +15% par rapport à l’année précédente, à mesure que les entreprises commençaient à satisfaire des besoins immobiliers différés. La force continue de Dublin dans les secteurs de la technologie, de la finance et des services professionnels maintient un niveau de demande de bureaux, en particulier pour les emplacements privilégiés du centre-ville et des Silicon Docks. L’offre d’espaces de bureaux “verts” haut de gamme diminue dans le centre de Dublin, ce qui fait grimper les loyers pour les immeubles certifiés LEED et à haute efficacité énergétique. À l’inverse, les bureaux plus anciens affichant de moins bonnes performances environnementales voient des investisseurs axés sur la création de valeur envisager des stratégies de rénovation ou de reconversion. Beaucoup de ces immeubles devront être modernisés pour rester compétitifs, une tendance que 71 % des experts prévoient de voir s’accélérer (notamment les rénovations pour la durabilité). Globalement, les loyers de bureaux à Dublin se sont stabilisés et les loyers de premier ordre pourraient recommencer à augmenter fin 2025 alors que l’offre d’espaces de catégorie A se resserre. Le taux de vacance des bureaux (surtout pour le stock secondaire) reste élevé, mais la “bifurcation” du marché signifie que le taux d’occupation des biens de premier plan est élevé alors que les bâtiments de moindre qualité peinent à trouver preneur. Les investisseurs font preuve d’une sélectivité croissante, privilégiant les actifs bien loués et conformes aux normes environnementales. Notamment, certaines transactions importantes ont démontré un regain de confiance – par exemple, la vente de One & Two North Dock fin 2024 prouve que les capitaux institutionnels restent actifs lorsque la valorisation est attractive.

Commerce de détail et hôtellerie – Une demande des consommateurs résiliente : Le secteur de l’immobilier de détail à Dublin a connu une reprise impressionnante, le flux de visiteurs et les dépenses ayant fortement rebondi après la pandémie. Au quatrième trimestre 2024, la demande des locataires de commerces a augmenté de +22 % par rapport à l’année précédente, et cette dynamique se poursuit en 2025. Les grandes rues commerçantes comme Grafton Street et Henry Street voient de nouveaux détaillants internationaux et des marques nationales en expansion rechercher activement des emplacements. La demande est particulièrement forte pour les locaux bien situés dans les rues commerçantes, les meilleurs centres commerciaux et les parcs commerciaux, stimulée par la bonne santé de la consommation en Irlande et le souhait des enseignes d’y établir des adresses phares. Les loyers commerciaux, qui avaient baissé en 2020–2021, repartent à la hausse dans les emplacements premium. La tendance du commerce expérientiel est également visible – des concepts de divertissement et de loisirs occupent des espaces pour attirer les clients. En 2024, deux nouveaux lieux « expérientiels » (Pitch et Supersocial) ont ouvert à Dublin, et d’autres sont prévus pour 2025 (par exemple, bowling boutique, bars de fléchettes interactifs, etc.). Cette diversification stimule la fréquentation et la demande pour de grands locaux pouvant accueillir des usages de loisirs uniques. L’hôtellerie et l’hébergement restent également solides : 2024 a vu de nombreux investissements dans les hôtels de Dublin, et 2025 devrait enregistrer un taux d’occupation élevé (sauf nouveau choc sur le secteur des voyages). Un important pipeline de nouvelles chambres d’hôtel ouvrira à Dublin en 2025, ce qui pourrait mettre une certaine pression sur les tarifs, mais les perspectives du tourisme et de l’hôtellerie sont globalement positives cbre.ie.

Industriel & logistique – Secteur à forte croissance : Le secteur de l’immobilier industriel et logistique est l’un des plus performants du marché commercial de Dublin. Même dans un contexte de fluctuations économiques, la demande pour des entrepôts et des installations de distribution est restée robuste, portée par la croissance du e-commerce et l’expansion des chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques et technologiques en Irlande. 2024 a connu un certain ralentissement en raison des incertitudes mondiales, mais à l’approche de 2025, plusieurs grands besoins en espaces industriels à Dublin devraient relancer l’activité. Le sentiment des investisseurs envers les actifs industriels est redevenu positif pour la première fois depuis deux ans fin 2024. Les actifs industriels prime devraient mener la croissance de la valeur, avec des valeurs capitalistiques en hausse d’environ 3,2% et les loyers des locaux prime industriels d’environ 3,1% en 2025. (Ces gains peuvent sembler modestes, mais après la forte correction de valorisation en 2023, toute croissance positive signale un retournement du marché.) Les installations logistiques modernes – en particulier celles proches de l’aéroport de Dublin, du port et des grands axes routiers – sont très recherchées. Le taux de vacance dans les parcs logistiques de qualité est extrêmement faible, et les loyers des locaux industriels prime atteignent des niveaux records. Un élément à surveiller sera la politique commerciale internationale ; la perspective de nouveaux tarifs américains ou de frictions commerciales globales est un enjeu qui pourrait freiner la demande d’entrepôts. Néanmoins, avec l’activité e-commerce et data centers (l’Irlande étant une plaque tournante des data centers) qui continue de croître, les perspectives pour l’immobilier industriel à Dublin demeurent très favorables.

Investissement commercial et valeurs : Après une année 2023 calme, l’investissement dans l’immobilier commercial en Irlande est prêt à rebondir en 2025. Les volumes d’investissement totaux en 2024 étaient d’environ 40 % inférieurs à la moyenne à long terme, mais la confiance revient. Les baisses de taux de la Banque centrale européenne et des conditions de crédit assouplies ont amélioré la disponibilité du financement, et moins de biens sont désormais jugés « surévalués » après la correction des prix de 2023. La Society of Chartered Surveyors Ireland prévoit une reprise importante : les valeurs du capital commercial devraient augmenter d’environ +15 % en 2025, après une baisse d’environ -27 % enregistrée fin 2023. Les valeurs locatives dans les secteurs commerciaux devraient également croître d’environ +19 % en 2025 (contre une baisse de -7 % fin 2023). Une grande partie de cette reprise sera menée par les segments prime – bureaux de catégorie A, logistique moderne et commerces de centre-ville de qualité – qui observent déjà une compression des rendements avec le retour des investisseurs. Par exemple, les rendements sur les meilleurs bureaux et actifs industriels de Dublin se sont stabilisés début 2025 et pourraient diminuer si la concurrence s’intensifie. À l’inverse, les biens secondaires pourraient rester à la traîne jusqu’à leur repositionnement. Globalement, l’immobilier commercial de Dublin entre dans une phase de croissance en 2025, porté par une demande croissante des occupants, un crédit plus accessible et les solides fondamentaux économiques de l’Irlande. Cela dit, le marché est plus sélectif qu’au cours des précédents booms : la durabilité et la qualité sont primordiales, et les biens plus anciens devront être rénovés (ou convertis) pour rester pertinents dans les prochaines années.

Impact des politiques, de l’économie et de la réglementation

Politique du logement du gouvernement : Les actions (et l’inactions) du gouvernement irlandais influencent fortement la trajectoire de l’immobilier à Dublin. La politique phare Housing for All a engagé un financement sans précédent pour augmenter l’offre de logements d’ici 2030, notamment grâce à des subventions pour le logement abordable, des aides pour réactiver les logements vacants et des réformes visant à accélérer les décisions d’urbanisme. Ces interventions sont créditées d’avoir contribué à la flambée des mises en chantier en 2024 et à la réaffectation des ressources de construction vers les projets résidentiels. À court terme, le gouvernement a également offert des incitations fiscales aux petits propriétaires pour freiner leur exode (beaucoup vendaient leurs biens en raison des plafonds de loyers passés et du moratoire sur les expulsions instauré pendant le COVID). Un moratoire temporaire sur les expulsions, adopté fin 2022 puis levé, a probablement permis d’éviter certaines expulsions mais a aussi poussé certains propriétaires à quitter le marché locatif à la fin de la mesure, resserrant encore l’offre. À l’avenir, le gouvernement de coalition (réélu fin 2024) a indiqué qu’il poursuivrait des politiques de logement centristes et pro-offre ainsi qu’une continuité réglementaire. Cette continuité offre une certitude aux promoteurs et investisseurs. Par exemple, le dispositif « First Home » d’actionnariat partagé a été prolongé et pourrait être élargi pour aider davantage d’acheteurs à monter en gamme (ce qui pourrait libérer des logements pour primo-accédants). De plus, la réduction d’impôts Help-to-Buy pour les primo-accédants a été renouvelée dans le Budget 2025. Ces soutiens à la demande maintiennent un bassin d’acheteurs solide, mais le gouvernement cherche à les équilibrer avec des mesures sur l’offre afin d’éviter une simple inflation des prix.

Un événement réglementaire crucial à venir est l’expiration des zones de pression locative fin 2025. Les décideurs débattent activement de la façon de remplacer ou de réformer le système de contrôle des loyers en Irlande. Une possibilité serait un registre national des loyers et un renforcement des contrôles contre les hausses illégales ; une autre serait de prolonger les plafonds de loyers mais en tenant compte de l’inflation. La décision influencera autant la confiance des propriétaires que la stabilité des locataires. De la clarté est attendue d’ici le quatrième trimestre 2025 — toute modification majeure aura des répercussions sur l’investissement locatif à Dublin, encourageant ou décourageant le développement de futurs logements locatifs.

Réformes de l’urbanisme et du zonage : Le processus d’urbanisme irlandais a été historiquement lent et source de contentieux, contribuant ainsi aux retards de construction de logements. Le gouvernement simplifie les procédures, notamment en limitant les recours juridiques qui peuvent retarder les grands projets. Dans de nombreux quartiers de Dublin, les règles de hauteur et de densité ont été assouplies pour permettre la construction d’immeubles plus hauts et de logements plus petits (studios, espaces de co-living…) afin d’augmenter l’offre urbaine. Fin 2022, de nouvelles directives ont supprimé les obligations minimales de stationnement pour les projets en ville afin de réduire les coûts et la perte d’espace. Entre 2025 et 2027, l’impact devrait se traduire par des autorisations plus rapides pour les projets conformes et davantage d’innovation dans les types de logements (micro-logements, construction préfabriquée, etc). De plus, une taxe sur les logements vacants a été instaurée afin d’inciter les propriétaires de biens inoccupés à les vendre ou à les louer — sur la durée, cela pourrait injecter quelques centaines d’unités supplémentaires sur le marché dublinois, sans pour autant bouleverser la donne. Le gouvernement investit également une partie de son important excédent budgétaire (issu des recettes fiscales sur les sociétés) dans les infrastructures qui soutiennent le logement, par exemple le financement de nouvelles liaisons de transport et d’infrastructures dans les zones en croissance, ce qui débloque ainsi du foncier constructible.

Conditions économiques : Les perspectives économiques de l’Irlande demeurent un pilier du marché immobilier. En 2025, l’économie nationale connaît une croissance régulière, avec un emploi solide et une augmentation des salaires réels. L’Irlande bénéficie également d’importants excédents budgétaires, lui conférant une marge de manœuvre fiscale pour investir dans le logement et les infrastructures. Cependant, la petite taille et l’ouverture de l’économie irlandaise la rendent très sensible aux conditions mondiales. L’un des risques est sa dépendance aux multinationales (notamment les entreprises technologiques et pharmaceutiques américaines) – tout ralentissement ou changement de politique (par exemple, une hausse de la fiscalité internationale des entreprises ou des mesures protectionnistes américaines) pourrait affecter l’emploi et la demande de bureaux. À noter, l’Irlande a réélu un gouvernement centriste et favorable aux affaires, ce qui devrait rassurer les investisseurs étrangers et garantir un environnement politique stable pour l’immobilier. Sur le plan monétaire, comme évoqué, le cycle des taux d’intérêt a probablement atteint son sommet ; l’attente d’une baisse progressive des taux d’intérêt au cours des 12 à 24 prochains mois soutiendra l’activité immobilière en allégeant le coût du financement. L’inflation des matériaux de construction, qui avait fortement augmenté en 2022, s’est atténuée mais reste préoccupante – le coût élevé de la construction remet en cause la viabilité de certains projets et des dispositifs gouvernementaux visant à réduire ces coûts (achat groupé de matériaux, etc.) sont à l’étude.

En résumé, le climat politique et économique en 2025 est généralement favorable à l’immobilier dublinois : le gouvernement fait du logement une priorité, l’économie est solide et la réglementation évolue vers un encouragement au développement (bien que l’avenir exact du contrôle des loyers reste incertain). Les parties prenantes devront être attentives aux annonces politiques de fin 2025 concernant les plafonds de loyer et les éventuels nouveaux objectifs de construction fixés par la coalition. Les professionnels de l’immobilier considèrent largement que le résultat politique stable des élections de 2024 est positif – il offre « de la certitude et de la continuité sur la réglementation et la politique » pour les cinq prochaines années, période durant laquelle l’espoir est que l’Irlande puisse enfin s’attaquer à la pénurie de logements et moderniser son régime d’urbanisme.

Perspectives pour différents publics

Pour les investisseurs immobiliers

Opportunités : Les investisseurs dans l’immobilier dublinois peuvent tirer parti des fondamentaux solides du marché, mais devraient cibler les segments offrant les meilleurs rendements ajustés au risque. Les locations résidentielles constituent un pari intéressant – la grave pénurie de logements à Dublin et les loyers élevés signifient que les biens bien situés peuvent offrir des revenus réguliers et une appréciation du capital. Les petits appartements dans le centre ou les maisons familiales en périphérie peuvent générer ~6-7% de rendement et bénéficier d’une hausse continue des loyers. De plus, avec la reprise des valeurs commerciales depuis les plus bas de 2023 (hausse prévue de +15% en 2025), le moment est opportun pour acquérir des bureaux ou actifs industriels de qualité à des rendements améliorés avant que le marché intègre pleinement la reprise. Les bureaux prime dotés de solides caractéristiques ESG ainsi que les installations logistiques devraient surperformer lors de la prochaine phase de croissance.

Zones à forte croissance : Les investisseurs doivent surveiller les nouveaux quartiers en plein essor de Dublin. Dans le résidentiel, des zones comme Fingal (nord de Dublin) connaissent à la fois de forts taux de croissance et de grands projets de développement – une combinaison qui promet de la valeur à l’avenir à mesure que les infrastructures et l’offre immobilière s’adaptent janetcarroll.ie. Les zones de régénération (par exemple, l’expansion des Docklands de Dublin ou les grands quartiers aménagés dans l’ouest de la ville) offrent l’opportunité d’investir tôt dans des quartiers en transformation. Du côté commercial, le centre-ville de Dublin reste le point central de la demande de bureaux, mais les parcs de bureaux en banlieue (avec des loyers plus bas et du stationnement, attrayants à l’ère du travail hybride) pourraient susciter un intérêt accru de la part d’entreprises cherchant à réaliser des économies. Les clusters industriels autour de l’autoroute circulaire M50 et près du port/aéroport de Dublin constituent de véritables « corridors de croissance » où tout investissement dans des entrepôts/logistique devrait bénéficier d’une forte demande des locataires.

Facteurs de risque : Les investisseurs doivent également prêter attention aux risques potentiels. Les variations des taux d’intérêt peuvent affecter les rendements immobiliers – alors que les taux se détendent actuellement, un retour de l’inflation pourrait inverser la tendance. Les changements politiques/réglementaires, tels qu’une extension radicale du contrôle des loyers ou une hausse de la fiscalité pour les investisseurs, pourraient impacter les rendements (même si aucune mesure de ce type n’est prévue pour l’instant, vu l’orientation centriste du gouvernement). Il est aussi prudent de se préparer aux questions de liquidité : l’immobilier irlandais est relativement peu liquide, et même si 2025 s’annonce dynamique, il faut tabler sur un horizon de moyen à long terme, surtout pour les projets de développement qui peuvent subir des retards liés à l’urbanisme ou à la construction.

Pour les acheteurs

S’orienter dans un marché de vendeurs : Pour les particuliers et familles souhaitant acheter un bien à Dublin, le marché de 2025 est difficile, mais il reste de l’espoir. Les acheteurs doivent être bien préparés et réactifs. Avec des annonces au plus bas et des délais de vente moyens proches des records historiques globalpropertyguide.com, les biens de qualité sont souvent vendus en quelques semaines (voire quelques jours). Il est crucial d’avoir un accord de principe pour son prêt avant de faire une offre, et d’être prêt à enchérir rapidement – parfois même au-dessus du prix affiché – pour devancer la concurrence. S’entourer d’agents locaux et surveiller quotidiennement les nouvelles annonces est conseillé vu la rapidité du marché. Les enchères concurrentielles sont courantes dans les quartiers prisés et sous la barre des 500 000 €, secteur privilégié des primo-accédants. Même si surenchérir peut sembler risqué, il faut noter que les prix de l’immobilier sont toujours orientés à la hausse (7-8% par an) cso.ie, donc une offre jugée élevée aujourd’hui pourrait paraître raisonnable l’an prochain si les prix continuent de grimper.

Calendrier et perspectives : Une grande question pour les acheteurs est de savoir s’il vaut mieux acheter maintenant ou attendre une augmentation de l’offre (et potentiellement de meilleurs prix). Les experts prévoient que la croissance des prix ralentira d’ici la fin 2025 à mesure que de nouveaux logements arriveront sur le marché investropa.com investropa.com. Si vous avez de la flexibilité et n’êtes pas dans l’urgence, vous pourriez constater davantage de choix et un marché légèrement plus calme en 2026. Cependant, n’attendez pas de baisse significative des prix dans les quartiers prisés de Dublin, sauf choc majeur – la pénurie de logements y est trop aiguë. Pour beaucoup, acheter plus tôt que tard est judicieux, d’autant plus que les taux d’intérêt hypothécaires ont commencé à baisser, améliorant l’accessibilité financière. Verrouiller un taux alors qu’ils sont à la baisse avant toute nouvelle hausse de prix peut permettre de réaliser des économies à long terme. Considérez aussi que louer à Dublin est extrêmement cher (souvent plus qu’une mensualité de crédit pour le même bien), donc continuer à louer peut signifier plus d’argent dépensé sans constituer d’équité investropa.com.

Aide et stratégie : Profitez des aides disponibles. Les primo-accédants doivent utiliser le programme Help-to-Buy (qui offre jusqu’à 30 000 € de crédit d’impôt pour l’achat d’un bien neuf) et se renseigner sur le First Home Scheme pour une solution de copropriété si vous avez du mal avec l’apport – ces dispositifs peuvent considérablement augmenter votre budget. Si vous êtes déjà propriétaire et souhaitez changer de logement mais êtes « bloqué » par la crainte de vendre sans trouver de nouveau bien, sachez que de nouveaux produits de financement relais sont arrivés sur le marché (par exemple chez ICS Mortgages) pour vous aider à faire la transition. Cela permet d’acheter un nouveau logement avant de vendre l’ancien, facilitant la transition et augmentant l’offre sur le marché de l’ancien. Pour le choix du bien, les constructions neuves peuvent être un achat judicieux malgré un prix plus élevé – elles offrent une efficacité énergétique (donc des économies de charges) et moins d’entretien, et de nombreux promoteurs proposent des incitations comme la prise en charge des frais de notaire. Si acheter du neuf n’est pas possible, élargissez votre zone de recherche ou envisagez des logements à rénover (vous pouvez améliorer le bien progressivement, et l’Irlande propose des subventions pour rénovation). Enfin, restez attentif aux évolutions des politiques publiques – par exemple, si le gouvernement prolonge ou modifie l’interdiction d’expulsion ou la réglementation des loyers, cela peut influencer la concurrence entre acheteurs (certains locataires pourraient retarder leur achat si les loyers se stabilisent).

Pour les professionnels de l’immobilier

Dynamique du marché : Le marché effervescent de Dublin en 2025 présente à la fois des opportunités et des défis pour les professionnels de l’immobilier (agents, courtiers, promoteurs et conseillers). Du côté résidentiel, les agents font face à une pénurie extrême de biens disponibles et à une forte demande de la part des clients – une combinaison inhabituelle qui exige une approche stratégique pour trouver de nouveaux mandats. Les professionnels devraient cibler les propriétaires susceptibles de vendre et leur expliquer qu’avec la disponibilité des prêts-relais et des prix de vente élevés, c’est un bon moment pour mettre leur bien sur le marché. Il est également essentiel de gérer les attentes des acheteurs : les courtiers doivent préparer les primo-accédants à la probabilité de surenchères et peut-être les orienter vers des quartiers un peu moins prisés pour y trouver de la valeur. La transparence et l’éthique sont cruciales dans un marché aussi dynamique ; préserver la confiance garantira des clients fidèles, même si beaucoup d’acquéreurs repartent bredouilles sur un dossier donné.

Perspective commerciale : Pour ceux qui exercent dans le courtage ou le développement commercial, 2025 est une année de repositionnement des portefeuilles et de conseils aux clients concernant la tendance à la recherche de qualité. Les agents de location de bureaux doivent se concentrer sur le remplissage des immeubles modernes certifiés verts et conseiller franchement les propriétaires de bureaux plus anciens sur la possibilité de les rénover ou de les vendre pour un autre usage. La statistique selon laquelle 54 % des experts interrogés notent une hausse de la demande pour des bureaux écoénergétiques et 71 % anticipent un besoin croissant de rénovations énergétiques envoie un signal clair – les professionnels ayant des compétences en développement durable et capables d’accompagner les transitions ESG seront très recherchés. Les spécialistes du commerce de détail peuvent profiter de la reprise en aidant de nouvelles marques à s’implanter sur le marché irlandais – en mettant en avant la puissance de consommation et l’attrait touristique de Dublin. Les experts de l’industriel/logistique constateront que les utilisateurs se pressent pour sécuriser les rares espaces disponibles ; être informé des nouveaux projets en cours (et des potentielles évolutions du zonage des terres industrielles) vous permettra de conseiller efficacement locataires et propriétaires.

Anticiper l’avenir et se former : Les prochaines années apporteront probablement des évolutions réglementaires auxquelles les professionnels doivent se préparer. Si la législation sur le contrôle des loyers change en 2025, les agents locatifs et les gestionnaires devront adapter leurs pratiques et informer propriétaires et locataires. De même, toute nouvelle règle d’urbanisme ou nouvel incitatif gouvernemental (par exemple, une taxe sur les terrains inutilisés ou des bonus de densité) aura un impact sur la structuration des projets – les promoteurs devront s’appuyer sur des consultants en urbanisme et dialoguer activement avec les autorités pour accélérer les dossiers sous le nouveau régime. Les professionnels de l’immobilier auraient également tout intérêt à adopter la PropTech et l’analyse de données, à mesure que le marché devient plus axé sur la data. Exploiter les données sur l’évolution des prix, les profils des acheteurs ou même l’intérêt sur les réseaux sociaux permet de mieux cibler les publics pour chaque bien et d’identifier les opportunités discrètes (par exemple, un quartier sous-coté à fort potentiel de croissance).

En somme, le paysage immobilier 2025 de Dublin est dynamique mais complexe, et les professionnels doivent faire preuve d’agilité et de connaissance. Que vous soyez investisseur à la recherche de la prochaine grande opportunité, acheteur espérant acheter un bien en ville, ou professionnel guidant vos clients, le succès viendra de la compréhension du déséquilibre fondamental entre l’offre et la demande, de l’exploitation des dernières données et tendances réglementaires, et d’une stratégie claire pour faire face aux nombreux rebondissements à venir. Le marché immobilier dublinois évolue en permanence, mais avec les bons outils et connaissances, les acteurs pourront non seulement naviguer dans la période actuelle de croissance, mais aussi se positionner idéalement pour les années à venir.

Perspectives du marché : Prévisions pour les prochaines années

Prévisions du marché résidentiel : Au-delà de 2025, la plupart des analystes s’attendent à une modération de l’inflation des prix des logements à Dublin – mais pas à un effondrement – à mesure que l’offre s’améliorera lentement. Après deux années consécutives de fortes hausses (~8 % en 2024 et une prévision de 7 à 10 % en 2025), la croissance des prix devrait ralentir pour atteindre des niveaux plus durables d’ici 2026-2027. En fait, les experts prévoient que la croissance rapide actuelle ralentira nettement ou même stagnera vers la fin de l’année 2025 avec l’arrivée de nouveaux logements et les limites de l’accessibilité investropa.com investropa.com. Certaines prévisions envisagent même une légère baisse des prix à Dublin en 2026 si la construction s’accélère significativement et si les taux d’intérêt restent stables investropa.com investropa.com. Une récente analyse de mi-2025 suggère que les prix à Dublin pourraient « stagner ou diminuer » après l’été 2025 investropa.com, compte tenu du nombre de nouveaux logements annoncés et des limites d’accessibilité. Cependant, tout ralentissement devrait être progressif. Les fondamentaux de la demande – forte croissance démographique (tant naturelle que par l’immigration), haut niveau d’emploi et préférence culturelle pour l’accession à la propriété – devraient perdurer dans la prochaine décennie, soutenant ainsi la valeur des logements. En résumé, une augmentation continue de l’offre devrait tempérer les prix, mais il est peu probable qu’elle provoque une baisse sévère à moins d’un choc économique extérieur.

Du côté de l’offre, les perspectives sont prudemment optimistes. Comme mentionné, les livraisons de logements devraient augmenter chaque année jusqu’en 2027. Si l’Irlande parvient à maintenir environ 40 000 nouveaux logements par an au niveau national (avec une part significative dans le Grand Dublin), le pire de la pénurie pourrait enfin commencer à se résorber d’ici 2026-2027. Les initiatives gouvernementales – de l’accélération des autorisations d’urbanisme à l’utilisation de terrains publics pour la construction – devraient produire plus d’effets dans les années à venir. Un signe encourageant est le transfert des capacités de construction des projets commerciaux vers des projets résidentiels, notamment grâce aux incitations politiques. Les acteurs du secteur insistent sur le fait que des réformes structurelles (simplification des permis, baisse des coûts de construction, et encouragement du logement abordable) restent indispensables à une solution durable. D’ici là, la croissance des prix du logement devrait se calmer et atteindre des pourcentages annuels faibles à un chiffre d’ici 2026, à condition que les taux d’intérêt continuent de baisser et qu’environ 35 000 unités soient livrées par an. L’évolution des prix à Dublin dépendra de la capacité de la ville à capter une grande part de ces nouvelles constructions ; sinon, ses prix pourraient toujours dépasser la moyenne nationale en raison de sa pénurie chronique et de sa forte demande.

Les pressions sur le marché locatif devraient également persister à court terme. Tant que la croissance de la population et de l’emploi à Dublin dépassera la création de nouveaux logements locatifs, les loyers continueront probablement d’augmenter (bien que plus lentement si l’offre s’accroît). Un certain soulagement pour les locataires pourrait survenir si les règles des Zones de Pression Locative sont remplacées ou prolongées après 2025, potentiellement avec des mesures actualisées pour protéger les locataires contre les hausses extrêmes. De plus, si l’accès à la propriété devient plus abordable (grâce à des taux d’intérêt plus bas et à davantage de nouvelles constructions), la croissance de la demande locative pourrait légèrement ralentir alors que certains ménages passeraient de la location à la propriété. La plupart des prévisions anticipent que les loyers continueront de croître jusqu’en 2026, mais à un rythme plus modéré – probablement entre un et quelques pourcents par an plutôt que les 7 à 10% observés récemment. Ce scénario suppose que les efforts politiques (comme des ajustements fiscaux pour retenir les petits propriétaires et la réalisation de nouveaux ensembles locatifs de grande taille) amélioreront progressivement l’offre locative.

Perspectives du marché commercial : L’immobilier commercial de Dublin entre dans une phase d’expansion qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années, à moins d’un choc mondial. Les perspectives économiques pour l’Irlande sont positives, la Commission européenne prévoyant une croissance du PIB d’environ 4% en 2025 et un chômage toujours faible autour de 4,4-4,5%. Ce contexte macroéconomique solide, associé au statut de l’Irlande comme pôle technologique et d’IDE, est de bon augure pour la demande immobilière. Dans le secteur des bureaux, la reprise de l’occupation entamée en 2025 devrait se poursuivre en 2026, à mesure que les entreprises finalisent leurs stratégies post-pandémie. Cependant, la recherche de qualité va perdurer : nous prévoyons une hausse modérée des loyers et valeurs des bureaux prime (peut-être 2 à 5% par an) jusqu’en 2027, tandis que les bureaux secondaires pourraient connaître une croissance nulle ou négative à moins d’être rénovés. D’ici 2026-2027, une vague de bureaux anciens pourrait être convertie ou modernisée, ce qui pourrait réduire le volume total du parc de bureaux mais améliorer l’occupation et les loyers dans les immeubles restants compétitifs.

Les biens industriels et logistiques devraient rester une classe d’actifs très performante. Avec l’essor du commerce en ligne, des secteurs pharmaceutique et des centres de données, la demande d’entrepôts dans la région de Dublin restera élevée. De nouveaux développements logistiques (par exemple, la seconde phase de Blarney Business Park et les extensions à Little Island, à Cork, servant de référence à la demande régionale) sont en cours. Même à l’horizon 2027, attendez-vous à un taux de vacance industrielle minimal à Dublin et des loyers à des niveaux record, compte tenu du manque de foncier industriel et de la forte demande des utilisateurs. Une légère hausse de l’offre est attendue (projets près du port et de l’aéroport), mais elle ne devrait probablement pas dépasser la demande. Ainsi, les valeurs capitalistiques des actifs industriels ont un potentiel d’appréciation supplémentaire en 2026-2028, bien qu’à un rythme plus lent que le rebond initial de 2025.

Perspectives pour la distribution et l’hôtellerie : elles sont prudemment positives. Les dépenses de consommation en Irlande devraient rester solides, soutenues par la croissance des salaires réels et les excédents budgétaires qui pourraient entraîner des baisses d’impôts ou des dépenses publiques. Les commerçants continueront de se développer dans les quartiers les plus prisés de Dublin – d’ailleurs, de nouveaux entrants sont attendus sur les artères principales jusqu’en 2026, maintenant ainsi un faible taux de vacance et soutenant la croissance des loyers dans le secteur premium de quelques pourcents par an. Le principal risque pour l’immobilier de commerce réside dans un recul de la confiance des consommateurs ou un basculement vers l’achat en ligne, mais le commerce physique à Dublin a montré sa résilience en se concentrant sur l’expérience et le tourisme. Le secteur hôtelier ajoutera une importante nouvelle offre de chambres en 2025-26, ce qui pourrait limiter temporairement la croissance des tarifs cbre.ie, cependant la tendance de la demande touristique à Dublin est à la hausse, de sorte que le taux d’occupation des hôtels et l’intérêt des investisseurs devraient rester solides au cours des prochaines années.

Il est important de noter que les marchés des capitaux s’améliorent et cette tendance devrait se poursuivre au-delà de 2025. Les coûts d’emprunt devraient continuer de baisser (les taux de la BCE pouvant diminuer progressivement jusqu’en 2025-26), ce qui offrira aux investisseurs une capacité renouvelée de financer des opérations. De nombreux investisseurs internationaux se sont mis en retrait en 2022-23 en raison de coûts de financement élevés ; à mesure que cette pression diminue, nous prévoyons davantage d’investissements étrangers dans l’immobilier irlandais à partir de 2025. Le rebond des valeurs prévu pour 2025 (valeurs en capital +15 %) suggère qu’une grande partie du réajustement des prix a déjà eu lieu, ainsi 2026-27 pourrait voir une croissance plus régulière dans une fourchette basse à moyenne à un chiffre chaque année pour la valeur des actifs commerciaux – en phase avec la croissance des revenus. Un bémol : les risques géopolitiques ou économiques mondiaux (par exemple une récession importante dans l’UE ou aux États-Unis) pourraient à tout moment freiner la demande des occupants et l’activité d’investissement. Le marché de Dublin est influencé internationalement et n’est donc pas à l’abri des chocs extérieurs. Néanmoins, à l’heure actuelle, la tendance est à la reprise et à l’expansion, ce qui rend les prochaines années prometteuses pour les actifs immobiliers bien positionnés.

Opportunités d’investissement et zones à forte croissance

Malgré des prix élevés, le marché immobilier de Dublin continue d’offrir de réelles opportunités aux investisseurs avisés en 2025 et au-delà. En fait, la dynamique actuelle – faible offre et forte demande – crée des poches de forte croissance dans lesquelles certaines stratégies peuvent s’insérer :

Investissements locatifs résidentiels : Avec des loyers proches de niveaux records et une pénurie de logements persistante, les biens résidentiels destinés à la location à Dublin restent attractifs . Les rendements locatifs bruts des appartements à Dublin avoisinent en moyenne 6,5–7 % , ce qui, combiné à la croissance attendue des loyers ~3–5 % par an, peut offrir des flux de trésorerie solides. Les investisseurs se concentrent particulièrement sur les projets build-to-rent (BTR) – de grands immeubles d’appartements conçus pour la location. Plusieurs investisseurs institutionnels (dont des SIIC et des fonds internationaux) se sont tournés vers les actifs résidentiels, les considérant comme résilients face à la sous-offre de logements en Irlande. Les quartiers à forte croissance pour les investissements résidentiels incluent les zones bénéficiant de futurs axes de transport ou de projets de régénération. Par exemple, les banlieues nord de Dublin (Fingal) ont enregistré la croissance la plus rapide des prix de l’immobilier (~9,5% sur un an) dans la ville janetcarroll.ie, tout en restant encore relativement abordables, ce qui en fait des secteurs prometteurs pour de futurs gains à mesure que les infrastructures (comme la ligne Metrolink prévue vers l’aéroport/Swords) se développent. Les secteurs ouest de Dublin (par exemple Lucan, Clondalkin) et certaines parties des banlieues sud où de nouveaux lotissements sortent de terre offrent également des possibilités – ces zones pourraient profiter d’une demande de report, les acheteurs étant exclus du centre-ville en raison des prix.

Avec des loyers proches de niveaux records et une pénurie de logements persistante, . Les rendements locatifs bruts des appartements à Dublin avoisinent en moyenne , ce qui, combiné à la croissance attendue des loyers ~3–5 % par an, peut offrir des flux de trésorerie solides. Les investisseurs se concentrent particulièrement sur les – de grands immeubles d’appartements conçus pour la location. Plusieurs investisseurs institutionnels (dont des SIIC et des fonds internationaux) se sont tournés vers les actifs résidentiels, les considérant comme résilients face à la sous-offre de logements en Irlande. Les pour les investissements résidentiels incluent les zones bénéficiant de futurs axes de transport ou de projets de régénération. Par exemple, les ont enregistré la croissance la plus rapide des prix de l’immobilier (~9,5% sur un an) dans la ville janetcarroll.ie, tout en restant encore relativement abordables, ce qui en fait des secteurs prometteurs pour de futurs gains à mesure que les infrastructures (comme la ligne Metrolink prévue vers l’aéroport/Swords) se développent. Les (par exemple Lucan, Clondalkin) et certaines parties des où de nouveaux lotissements sortent de terre offrent également des possibilités – ces zones pourraient profiter d’une demande de report, les acheteurs étant exclus du centre-ville en raison des prix. Nouveaux développements et foncier : Le secteur du foncier destiné au développement devrait voir son activité s’intensifier, soutenue par la baisse des taux d’intérêt et une forte demande des utilisateurs finaux. Les promoteurs capables de naviguer les procédures d’urbanisme et la hausse des coûts de construction trouveront des opportunités pour livrer des logements – aussi bien privés que sociaux – notamment dans les projets de densité moyenne en périphérie de Dublin et sur des friches urbaines dans la ville. Le foncier déjà zoné à Dublin avec permis de construire est aujourd’hui extrêmement recherché, le principal goulot d’étranglement étant souvent l’obtention de l’autorisation. Les investisseurs peuvent cibler les terrains dans des corridors de croissance (par exemple le long des nouvelles lignes Dart+ et Metrolink , ou de vastes parcelles à Cherrywood, Clonburris, Adamstown désignées comme nouveaux pôles urbains) – des secteurs où des milliers de logements sont attendus dans les prochaines années. En outre, la conversion ou la reconversion de bâtiments existants constitue une niche en croissance : face à de nombreux bureaux anciens devenus difficilement louables, il existe une opportunité de transformer des immeubles commerciaux obsolètes en logements résidentiels ou étudiants, capitalisant sur la pénurie actuelle. Le gouvernement a d’ailleurs signalé son soutien à ces transformations en simplifiant dans certains cas les règles d’urbanisme concernant le changement d’usage.

Le secteur du foncier destiné au développement devrait voir son activité s’intensifier, soutenue par la baisse des taux d’intérêt et une forte demande des utilisateurs finaux. Les promoteurs capables de naviguer les procédures d’urbanisme et la hausse des coûts de construction trouveront – aussi bien privés que sociaux – notamment dans les projets de densité moyenne en périphérie de Dublin et sur des friches urbaines dans la ville. est aujourd’hui extrêmement recherché, le principal goulot d’étranglement étant souvent l’obtention de l’autorisation. Les investisseurs peuvent cibler les terrains dans des (par exemple le long des nouvelles lignes , ou de vastes parcelles à désignées comme nouveaux pôles urbains) – des secteurs où des milliers de logements sont attendus dans les prochaines années. En outre, constitue une niche en croissance : face à de nombreux bureaux anciens devenus difficilement louables, il existe une opportunité de ou étudiants, capitalisant sur la pénurie actuelle. Le gouvernement a d’ailleurs signalé son soutien à ces transformations en simplifiant dans certains cas les règles d’urbanisme concernant le changement d’usage. Actifs commerciaux de premier ordre à valeur : La correction de 2023 signifie que de nombreux biens immobiliers commerciaux à Dublin se négocient à un prix inférieur à leurs valeurs d’avant 2022 . Ce « reset » ouvre une opportunité pour les investisseurs d’acquérir des actifs de haute qualité à des prix plus raisonnables. Notamment, les bureaux de premier plan avec des locataires solides peuvent être achetés à des rendements supérieurs à ceux des dernières années ; à mesure que le marché se redresse, ces rendements devraient diminuer, générant ainsi une appréciation du capital. De la même manière, les centres commerciaux et parcs de commerces de détail qui ont prouvé leur résilience (avec un taux d’occupation et des ventes stables) sont désormais proposés à des prix attractifs par rapport aux revenus qu’ils produisent. Le cas du Blanchardstown Centre – un grand centre commercial de Dublin vendu en 2024 – illustre que les acheteurs sont prêts à intervenir lorsqu’un actif de premier ordre est revalorisé au niveau du marché. Les investisseurs ayant une vision à moyen terme peuvent dès maintenant cibler de tels actifs commerciaux en difficulté ou revalorisés , afin de profiter de la hausse de valeur prévue entre 2025 et 2027.

La correction de 2023 signifie que de nombreux . Ce « reset » ouvre une opportunité pour les investisseurs d’acquérir des actifs de haute qualité à des prix plus raisonnables. Notamment, les peuvent être achetés à des rendements supérieurs à ceux des dernières années ; à mesure que le marché se redresse, ces rendements devraient diminuer, générant ainsi une appréciation du capital. De la même manière, les qui ont prouvé leur résilience (avec un taux d’occupation et des ventes stables) sont désormais proposés à des prix attractifs par rapport aux revenus qu’ils produisent. Le cas du Blanchardstown Centre – un grand centre commercial de Dublin vendu en 2024 – illustre que les acheteurs sont prêts à intervenir lorsqu’un actif de premier ordre est revalorisé au niveau du marché. Les investisseurs ayant une vision à moyen terme peuvent dès maintenant cibler de tels , afin de profiter de la hausse de valeur prévue entre 2025 et 2027. Développement industriel/logistique : Compte tenu de la force du secteur logistique , il existe un fort potentiel de croissance dans le développement de nouvelles installations d’entreposage. Les emplacements à proximité de l’aéroport de Dublin, le corridor M1/M2 et les pôles logistiques de la route de Naas (M7) sont particulièrement recherchés. Si les investisseurs peuvent sécuriser des terrains ou d’anciens sites industriels à redévelopper, le rendement sur coût peut être avantageux, car les loyers des entrepôts de premier ordre continuent de croître alors que l’offre de terrains reste limitée . De plus, les centres de distribution « dernier kilomètre » dans et autour de la ville (servant au commerce en ligne ou à la livraison de courses) représentent une opportunité émergente – les anciens bâtiments industriels légers en banlieue de Dublin peuvent parfois être réaffectés à cet usage.

Compte tenu de la , il existe un fort potentiel de croissance dans le développement de nouvelles installations d’entreposage. Les emplacements à proximité de sont particulièrement recherchés. Si les investisseurs peuvent sécuriser des terrains ou d’anciens sites industriels à redévelopper, le rendement sur coût peut être avantageux, car . De plus, les dans et autour de la ville (servant au commerce en ligne ou à la livraison de courses) représentent une opportunité émergente – les anciens bâtiments industriels légers en banlieue de Dublin peuvent parfois être réaffectés à cet usage. Secteurs spécialisés : Certains secteurs de niche méritent également l’attention. Le logement étudiant construit à dessein (PBSA) en est un : les universités de Dublin se développent et le nombre d’étudiants augmente, tandis que la ville souffre d’un manque chronique de logements étudiants modernes. Les projets dans cette catégorie ont tendance à se remplir rapidement une fois achevés. Un autre créneau est l’immobilier de santé – maisons de retraite, cliniques privées et centres médicaux. L’Irlande a une population vieillissante et un besoin de nouvelles infrastructures de soins ; ces actifs sont souvent soutenus par des paiements publics (dans le cas des maisons de retraite) ou des baux longs, ce qui en fait des investissements stables. En effet, la santé a constitué une classe d’actifs défensive qui a continué d’attirer des capitaux internationaux même en 2024.

En résumé, les investisseurs qui ciblent les bons segments – logements locatifs, logistique, bureaux prime repositionnés et certains projets de développement – peuvent trouver un potentiel de hausse considérable sur le marché de Dublin. La clé est de s’aligner avec les besoins structurels de l’Irlande (logement, logistique moderne, etc.) et de profiter du contexte actuel (marché en reprise avec conditions de financement en amélioration). Bien sûr, la diligence raisonnable est essentielle : les biens doivent être évalués en fonction de la conformité réglementaire (par exemple, les notes énergétiques pour les bâtiments) et le risque d’urbanisme doit être soigneusement géré dans les opérations de développement.

