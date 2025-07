Marché immobilier de Bucarest 2025 : tendances, prévisions et perspectives d’investissement

Le marché immobilier de Bucarest en 2025 se caractérise par une forte hausse des valeurs immobilières, une demande soutenue et une offre limitée. Les secteurs résidentiel et commercial montrent tous deux une grande résilience malgré des vents contraires économiques, avec des prix en hausse et un intérêt d’investissement élevé. La capitale roumaine offre un mélange de quartiers périphériques abordables et de quartiers nord premium, attirant des acheteurs locaux, des expatriés de retour et des investisseurs étrangers. Dans les sections ci-dessous, nous détaillons les dernières tendances du marché résidentiel et commercial, les prévisions de prix, les principaux développements, les analyses de quartiers, les impacts des politiques, ainsi que les perspectives de l’offre et de la demande à la mi-2025.

Tendances de l’immobilier résidentiel en 2025

Le marché du logement à Bucarest reste dynamique en 2025. Prix des logements : Le prix moyen des appartements a atteint environ 1 862 € par mètre carré en juin 2025, soit une hausse d’environ 15 % sur un an investropa.com. Notamment, les appartements neufs ont mené la hausse – les nouveaux logements fin 2024 affichaient en moyenne 2 059 €/m², soit un bond annuel de 21,9 %, alors que les appartements anciens affichaient 1 838 €/m² (en hausse de 14,3 % sur un an) investropa.com. Il s’agit d’une des périodes de croissance les plus marquées de la dernière décennie, alimentée par une offre neuve limitée et une demande robuste investropa.com. Les hausses des prix de 2024 se sont poursuivies en 2025, même si le rythme a légèrement ralenti. Les données de mi-2025 montrent que les prix continuent de grimper dans la plupart des quartiers malgré un léger ralentissement du volume des ventes investropa.com.

Volume des ventes : L’activité transactionnelle s’est atténuée par rapport à l’année précédente, en partie à cause de la hausse des taux hypothécaires. Au premier trimestre 2025, environ 11 200 logements ont été vendus à Bucarest, soit une baisse de 5,4 % par rapport au premier trimestre 2024 property-forum.eu. À l’échelle nationale, les ventes de logements ont diminué d’environ 4,9 % sur la même période property-forum.eu. Cette baisse est liée à une accessibilité réduite et à une faible offre, plutôt qu’à un manque d’intérêt. Les hausses de taux de la Banque Nationale ont porté les taux hypothécaires typiques à 7,5–9,2 % à la mi-2025, mettant sous pression les primo-accédants et contribuant à une baisse globale de 12 % des transactions début 2025 investropa.com investropa.com. Néanmoins, la demande reste résiliente – de nombreux acheteurs se sont adaptés à des coûts de financement plus élevés, et les acheteurs au comptant (y compris les investisseurs et la diaspora) sont actifs, contribuant au maintien de la dynamique des prix investropa.com. Les experts du secteur notent que malgré un crédit plus onéreux, l’accessibilité au logement à Bucarest reste raisonnable grâce à la hausse des salaires, et les acheteurs se sont adaptés au nouveau niveau de prix property-forum.eu. En conséquence, les prix se sont maintenus ou ont continué à grimper même si les volumes de ventes ont ralenti.

Marché locatif : Le secteur locatif est robuste, soutenu par un afflux d’expatriés, de nomades numériques et de Roumains de retour au pays. Les rendements locatifs bruts dans les quartiers prisés de Bucarest atteignent en moyenne 6–7 %, ce qui est élevé selon les standards européens investropa.com. Une forte demande locative (notamment pour des logements modernes et économes en énergie) assure aux investisseurs des revenus réguliers et maintient un intérêt élevé pour l’investissement résidentiel investropa.com. Les propriétaires bénéficient d’une offre limitée : le taux d’occupation est élevé et les loyers augmentent progressivement, en particulier pour les logements situés dans des quartiers centraux ou bien desservis.

Profil et préférences des acheteurs : La composition des acheteurs en 2025 est diversifiée. Aux côtés des utilisateurs finaux locaux, une part notable est constituée de Roumains de retour (diaspora) et d’acheteurs étrangers (notamment d’autres ressortissants de l’UE et quelques investisseurs d’Israël, de Turquie, etc.), attirés par les prix relativement abordables de Bucarest et ses rendements élevés investropa.com investropa.com. De nombreux acheteurs accordent désormais la priorité à la qualité et à la durabilité – les appartements modernes dotés de caractéristiques énergétiques efficaces et de certifications de bâtiments écologiques se vendent à des prix majorés (souvent 15 à 20% plus chers) et partent rapidement investropa.com. Les commodités comme les espaces verts, aires de jeux, salles de sport et parkings sont recherchées. Cela a amené les promoteurs à se tourner vers des projets « verts » et adaptés aux familles, même si l’offre de tels projets reste limitée. Globalement, la demande la plus forte concerne les appartements de moyenne à haute gamme bien situés (en particulier les grandes unités adaptées aux familles ou au télétravail), tandis que les acheteurs plus attentifs au budget se tournent de plus en plus vers la périphérie de la ville où les prix sont plus bas.

Contraintes d’offre : Un thème clé est la limitation de l’offre de nouveaux logements. Après deux années de stagnation du développement, les nouveaux achèvements à Bucarest sont à un niveau historiquement bas. On estime que seulement 18 000 nouveaux logements devraient être livrés à Bucarest et dans l’Ilfov (le département limitrophe) en 2025, un niveau similaire à celui déjà faible de 2024 – le plus bas depuis cinq ans property-forum.eu. L’activité de construction n’a pas suivi la demande en raison de facteurs comme le financement prudent des promoteurs, des délais d’obtention de permis plus longs et le coût de construction élevé. Ce déséquilibre entre offre et demande exerce une pression haussière sur les prix property-forum.eu. L’inventaire des logements dans les quartiers recherchés est particulièrement tendu – les bonnes propriétés reçoivent plusieurs offres et restent peu de temps sur le marché. Les acheteurs doivent souvent se décider rapidement, et les enchères entre acheteurs pour des biens de qualité ne sont pas rares en 2025 investropa.com. Avec une offre contrainte et une demande stable, le marché résidentiel demeure à l’avantage des vendeurs, soutenant ainsi la hausse des prix à l’avenir (sauf retournement économique majeur).

Tendances de l’immobilier commercial en 2025