Marché immobilier de Jersey 2025 : tendances, performances & perspectives

Le marché immobilier de Jersey a connu une correction notable depuis son pic fin 2022. Dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et d’évolutions économiques, l’année 2023 a vu à la fois les prix de l’immobilier et les volumes de transactions chuter fortement, mais les données récentes pour 2024–2025 montrent des signes de stabilisation. Ce rapport propose un aperçu complet du secteur immobilier de Jersey – couvrant le logement résidentiel, l’immobilier commercial, le marché locatif et le segment du luxe – en 2025. Nous analysons les tendances actuelles (prix, demande, offre), les performances récentes du marché, ainsi que les évolutions des politiques régissant le secteur, et incluons les prévisions d’experts à court et moyen terme (jusqu’en 2028) pour guider investisseurs, acheteurs et décideurs.

Marché immobilier résidentiel

Tendances du marché et prix : Les prix des logements à Jersey se sont nettement refroidis après les sommets de 2022. Au premier trimestre 2025, le prix moyen ajusté en fonction du type de logement était d’environ 3 % inférieur sur un an et de 14 % en dessous du pic atteint au troisième trimestre 2022 stats.je. Cette chute a fait de 2024 la pire année jamais enregistrée pour les prix de l’immobilier (depuis au moins 1986), avec une baisse de 8 % par rapport à 2023 stats.je – la plus forte baisse annuelle depuis ~38 ans collascrill.com. Cette correction a suivi une période de croissance exceptionnellement forte (avec des hausses annuelles de plus de 15 % observées en 2021) et s’explique par une baisse de l’accessibilité face à la montée des taux d’intérêt. Fin 2024, la tendance restait à la baisse (environ -1 % d’un trimestre à l’autre au quatrième trimestre 2024) collascrill.com. Cependant, les données du début 2025 suggèrent que la baisse atteint un plancher : au premier trimestre 2025, les prix globaux ont même remonté d’environ 1 % sur une base désaisonnalisée par rapport au trimestre précédent stats.je stats.je, ce qui laisse entrevoir une possible stabilisation.

Volume des ventes et demande : Les volumes de transactions ont connu une forte baisse lors du ralentissement du marché. Le nombre total de ventes de biens immobiliers en 2023 a diminué d’environ 42,9 % par rapport à l’année précédente gov.je, car la hausse des coûts hypothécaires a freiné l’activité des acheteurs. Seulement ~840 propriétés (admissibles à l’IPI) ont été vendues en 2023, contre ~1 470 en 2022 stats.je stats.je. Il s’agit d’un taux de rotation exceptionnellement bas selon les normes historiques. De façon encourageante, l’activité a repris en 2024 et en 2025. Le nombre global de ventes pour 2024 a augmenté d’environ 25 % par rapport au niveau déprimé de 2023 collascrill.com collascrill.com, et le premier trimestre 2025 a enregistré 90 % de transactions en plus qu’au premier trimestre 2024 (même si ce trimestre de l’année précédente avait été particulièrement calme) nedbankprivatewealth.com. Même par rapport à la fin 2024, les ventes du premier trimestre 2025 étaient en hausse de 7 % nedbankprivatewealth.com. Malgré ce rebond, le taux de rotation reste en dessous des normes à long terme (toujours ~29 % en dessous de la moyenne des premiers trimestres 2021–2023) nedbankprivatewealth.com. En résumé, la demande a repris après son creux mais n’est pas complètement revenue aux niveaux d’avant-pandémie ou d’avant la hausse des taux. Beaucoup d’acheteurs se sont mis en pause en 2023 face à l’incertitude, mais une partie de cette demande refoulée revient sur le marché au fur et à mesure que les attentes sur les prix s’ajustent.

Prix moyens par type de propriété : Le ralentissement n’a pas affecté toutes les catégories de biens de la même façon. Les grandes maisons haut de gamme se sont avérées plus résilientes ces derniers temps, en partie grâce à des acheteurs aisés profitant de prix plus souples. Par exemple, les maisons de 4 chambres ont en fait vu une augmentation de leur valeur moyenne début 2025 (atteignant ~1,405 million de livres au premier trimestre, soit +36 % par rapport au trimestre précédent) collascrill.com. Cette hausse a été provoquée par une poignée de ventes de très grande valeur (plus de 3 millions de livres chacune) alors que de nouveaux résidents fortunés s’installaient sur l’île nedbankprivatewealth.com. À l’inverse, les prix des biens plus petits ont continué de baisser de trimestre en trimestre jusqu’au début 2025.

Profil des acheteurs et primo-accédants : Les primo-accédants sont restés actifs malgré des prix élevés, aidés par les dispositifs de soutien gouvernementaux. Au premier trimestre 2025, environ un tiers des achats de logements (34 %) ont été réalisés par des primo-accédants, contre environ un quart en 2023 stats.je. Cela représente une hausse de 7 points de pourcentage de la part des ventes aux primo-accédants, reflétant les efforts pour aider les jeunes locaux à accéder à la propriété. (Selon l’estimation de Collas Crill, les primo-accédants ont représenté 31 % des transactions au premier trimestre, soit environ 3 % de plus que l’année précédente collascrill.com.) Le First Step Scheme de Jersey, un programme d’accession assistée lancé par les États en 2024, a contribué à 33 ventes l’an dernier collascrill.com et 13 ventes au premier trimestre 2025 stats.je. Cependant, son impact global sur le marché reste limité jusqu’à présent – l’effet de “chaîne des ventes” (où les vendeurs d’unités assistées achètent eux-mêmes un nouveau logement) s’est révélé plus faible qu’espéré collascrill.com. Globalement, la présence accrue des primo-accédants est un signe positif, mais l’accessibilité au logement demeure un problème sérieux. Un ménage type à Jersey, percevant un revenu moyen, ne peut confortablement se permettre un crédit immobilier que pour un appartement d’une chambre au prix médian, et ne peut pas acheter un appartement de deux chambres au prix médian ni aucun type de maison selon les prix actuels collascrill.com. Cela met en évidence un grave fossé d’accessibilité : même après la récente correction des prix, le coût des logements familiaux dépasse largement ce que les revenus médians peuvent supporter sans apport substantiel ou double revenu.

Offre et nouvelles constructions : Un problème fondamental sous-jacent au marché résidentiel de Jersey est le déséquilibre entre l’offre et la demande. Le parc de logements de l’île a augmenté lentement (environ 9 % d’augmentation du nombre total de logements sur la décennie 2011–2021) policy.je, et les besoins futurs sont considérables – les projections suggèrent qu’il faudra 2 000 unités supplémentaires d’ici 2035 (en supposant une immigration nette modérée de +325 personnes par an) policy.je. Cependant, la construction de nouveaux logements peine à suivre le rythme. En 2023, une part importante des transactions concernait des programmes neufs (dont un grand projet en vente directe), mais en 2024 la part des logements neufs a chuté – seulement ~9 % des ventes en 2024 portaient sur des unités neuves, contre 39 % en 2023 collascrill.com. Cela indique que peu de grands projets résidentiels ont été mis sur le marché en 2024. Le “Bridging Island Plan” (2022–2025) de Jersey assigne des sites et vise à accroître l’offre de logements, et le gouvernement a priorisé des initiatives pour “relancer la construction à Jersey” (par exemple, des réformes du service d’urbanisme) policy.je. Néanmoins, la disponibilité limitée de terrains et la longueur des procédures d’urbanisme continuent de freiner la construction de logements. La combinaison d’une nouvelle offre limitée et d’une demande soutenue (alimentée par une population croissante et l’arrivée de personnes à hauts revenus) maintient une tension importante sur la disponibilité globale des logements. Même avec une légère baisse récente des prix, les biens restent rares et le marché demeure compétitif pour les logements recherchés. Ce déficit structurel d’offre est une raison majeure pour laquelle les prix des logements à Jersey sont si élevés par rapport aux revenus locaux – comme l’a observé le panel de politique budgétaire de Jersey (FPP), les coûts du logement y consomment une très grande part des revenus, et les prix du marché “sont inabordables pour une proportion considérable de la population.” policy.je Améliorer l’offre (surtout de logements abordables) sera crucial pour la stabilité du marché à long terme.

Marché locatif (locations résidentielles)

Tendances des prix de location : Après une hausse prolongée des loyers, le marché locatif de Jersey a montré les premiers signes de ralentissement l’année dernière. Au premier trimestre 2025, le loyer moyen dans le secteur privé était inférieur de 0,9 % à celui de l’année précédente policy.je, marquant ainsi un rare recul annuel (en termes nominaux). Les loyers avaient atteint un sommet fin 2022, et le loyer moyen actuel reste environ 0,5 % au-dessus de ce pic en valeur nominale, mais en termes réels (ajustés à l’inflation) ils ont baissé d’environ 19 % par rapport au sommet de 2022 policy.je. Tout au long de 2024, les loyers affichés ont même légèrement reculé d’environ 1 % collascrill.com, offrant un peu de répit aux locataires après des années de fortes hausses. Cette stabilisation s’explique par la limitation de la capacité financière des locataires (les ratios loyer/revenu ayant atteint un plafond pour de nombreux ménages) ainsi que par la pression exercée par le gouvernement pour freiner les hausses de loyer excessives. Jersey a même engagé des discussions sur des mesures temporaires de contrôle des loyers pendant la crise du coût de la vie — par exemple, un gel limité de certains loyers sociaux était en vigueur, et une « stabilisation des loyers » plus large a été débattue (plus de détails sur les mesures de politique ci-dessous). Début 2025, les loyers semblaient s’être stabilisés, le premier trimestre ayant affiché des prix de location stables d’un trimestre à l’autre collascrill.com.

Offre locative et dynamique des propriétaires : Malgré la récente pause dans la hausse des loyers, la dynamique sous-jacente de l’offre et de la demande suggère qu’une pression haussière pourrait réapparaître. La demande de logements locatifs reste forte, portée par la croissance démographique et ceux qui ne peuvent pas acheter. Le parc de logements locatifs de Jersey (privé et social) représente environ 46 % de l’ensemble des habitations policy.je, et les taux de vacance sont bas. Cependant, les propriétaires privés quittent de plus en plus le marché, invoquant la hausse des coûts et l’afflux de nouvelles réglementations collascrill.com. La période 2023–2024 a vu une vague de petits investisseurs locatifs revendre leurs biens, ce qui alimente à la fois l’inventaire du marché des ventes tout en réduisant l’offre locative. Cette tendance est préoccupante : à mesure que le parc locatif diminue, les propriétaires restants acquièrent un pouvoir de fixation des prix, susceptible de faire grimper à nouveau les loyers. En effet, certains observateurs du marché préviennent que les loyers pourraient recommencer à augmenter en 2025 dans le courant de l’année si cet exode des propriétaires se poursuit collascrill.com. La santé du secteur locatif est à la croisée des chemins, devant trouver l’équilibre entre protection des locataires et le risque de décourager l’investissement.

Accessibilité financière et logement social : L’accessibilité financière sur le marché locatif est tout aussi tendue que sur le marché des ventes. Le loyer mensuel moyen pour un appartement de 2 chambres en 2024 représentait environ 50 à 60 % du revenu mensuel médian des ménages, rendant la situation difficile pour de nombreuses familles. Le gouvernement, en prenant conscience de cette réalité, a fait de la “fourniture de logements plus abordables et d’une plus grande confiance dans le secteur locatif” une priorité policy.je. Le logement social (géré par Andium Homes et d’autres) joue un rôle crucial – les loyers sociaux sont plafonnés à 80 % des prix du marché et l’accès est réservé aux résidents à faibles revenus de plus de 30 ans policy.je. En janvier 2025, il y avait 690 ménages sur la liste d’attente du portail du logement abordable (pour le logement social), dont 231 étaient classés comme besoins urgents policy.je. Cela souligne la pénurie aiguë de logements locatifs abordables. Pour alléger un peu la pression, le gouvernement a introduit un dispositif “Louer une chambre” permettant aux propriétaires-occupants de louer une chambre libre avec un revenu exonéré d’impôt jusqu’à un certain plafond policy.je. Bien qu’utiles à la marge, de telles mesures ne sauraient remplacer une augmentation de l’offre de logements.

Changements réglementaires dans les locations : Les récentes décisions politiques sont en train de remodeler le paysage locatif de Jersey. En août 2024, une nouvelle loi est entrée en vigueur exigeant que tous les propriétaires obtiennent une licence pour louer un bien immobilier policy.je. Cette licence de propriétaire vise à faire respecter des normes minimales et à garantir une gestion professionnelle, mais elle a entraîné des coûts de conformité supplémentaires et pourrait pousser certains propriétaires « amateurs » à vendre. De plus, une nouvelle loi sur les baux résidentiels est en cours de rédaction (prévue pour 2025) qui accordera une protection renforcée aux locataires policy.je. Le ministre du Logement a indiqué son intention d’inclure des « mesures de stabilisation des loyers » dans cette loi d2re.co.uk – en substance, une forme de régulation des augmentations de loyers. Les propositions de contrôle des loyers sont controversées : les partisans font valoir qu’elles empêcheront les abus et maintiendront l’accès au logement, surtout dans un marché à faible offre comme celui de Jersey d2re.co.uk. Les opposants avertissent que des plafonds stricts sur les loyers pourraient dissuader les investissements et les nouveaux développements, aggravant les pénuries d’offre à long terme d2re.co.uk d2re.co.uk. Une analyse de D2 Real Estate a mis en garde contre le fait qu’introduire un contrôle des loyers aujourd’hui « pourrait être la goutte d’eau de trop pour les investisseurs et propriétaires locaux » déjà accablés par les récentes réglementations d2re.co.uk. Les décideurs avancent donc prudemment – toute régulation des loyers sera probablement modérée (par exemple : limitation de la fréquence ou du montant des hausses de loyer, plutôt qu’un gel total) pour éviter les effets indésirables. En résumé, le marché locatif de Jersey en 2025 est à un tournant : les locataires bénéficient de plus de droits et ont connu un bref répit sur les loyers, mais la pénurie fondamentale de logements locatifs persiste, menaçant de faire grimper les loyers à l’avenir à moins d’une augmentation de l’offre ou de l’instauration de contrôles forts.

Marché de l’immobilier commercial

Vue d’ensemble : Le secteur de l’immobilier commercial de Jersey est relativement petit (l’ensemble du secteur des activités immobilières, y compris les revenus locatifs, représente environ 11,7 % du VAB policy.je) mais il couvre les immeubles de bureaux, les locaux commerciaux, les entrepôts, les établissements hôteliers et les projets à usage mixte. La performance du marché sur la période 2023–2025 varie selon les segments. Les bureaux – en particulier les immeubles de bureaux de catégorie A de premier ordre au cœur du quartier d’affaires de St. Helier – ont été au centre de l’attention, avec une demande qui repart à la hausse et une offre extrêmement limitée. Les commerces de détail et propriétés hôtelières connaissent une amélioration du taux d’occupation après la pandémie, même si le paysage commercial du centre-ville continue d’évoluer avec les changements dans les habitudes de consommation. Les secteurs industriel et de la logistique représentent une niche à Jersey en raison des contraintes foncières, avec une disponibilité chroniquement faible. Nous nous concentrons ci-dessous sur le secteur des bureaux, qui domine l’activité d’investissement commercial, puis nous analysons les tendances dans les autres segments commerciaux.

Reprise du marché des bureaux et offre limitée : Le marché des bureaux de Jersey sort de la période d’ajustement liée à la pandémie et semble être sur une tendance cyclique ascendante. L’année 2023 a été difficile – l’activité des occupants a diminué alors que les entreprises réévaluaient leurs besoins en espace, et l’ensemble des locations de bureaux est tombé en dessous des niveaux habituels d2re.co.uk. Cependant, 2024 a vu une reprise : les déménagements et les activités de location sont revenus à peu près aux niveaux de 2022 d2re.co.uk. La demande est portée par des entreprises qui ajustent la taille de leurs locaux et s’orientent vers des espaces de meilleure qualité afin d’attirer plus efficacement leur personnel de retour au bureau d2re.co.uk d2re.co.uk. L’industrie financière de Jersey (40 % de l’économie policy.je) continue de se développer, alimentant le besoin en bureaux modernes. Parallèlement, la nouvelle offre est extrêmement limitée. Le dernier grand développement multi-locataires offrant des espaces vacants a été livré en 2018 d2re.co.uk. Depuis, seuls quelques bâtiments ont été construits – notamment le nouveau siège de l’État de Jersey (~11 600 m² achevés en 2024) et un grand immeuble de bureaux pour un seul locataire (IFC 6, terminé en 2023 pour Aztec Group) d2re.co.uk d2re.co.uk. Il s’agissait de projets pour propriétaires occupants et cela n’a donc pas ajouté de surfaces spéculatives au marché. Ainsi, en 2025, il n’existe pratiquement aucun bureau neuf disponible à la location. Les entreprises recherchant des locaux modernes ont donc peu d’options, si ce n’est de se concurrencer pour les immeubles de première qualité existants ou d’attendre les projets à venir. Les promoteurs sont restés hésitants à construire à titre spéculatif compte tenu du coût élevé de la construction et de l’incertitude économique, même si le succès des opérations récentes pourrait renforcer la confiance pour la prochaine vague de projets.

Avec une forte demande et une offre nouvelle négligeable, les taux de vacance des bureaux de premier ordre sont extrêmement bas. La plupart des immeubles de catégorie A du quartier financier de St. Helier (secteur Esplanade/IFC et environs) sont entièrement occupés, et tout espace qui se libère est rapidement repris. Les locataires souhaitant de grands plateaux ou des équipements haut de gamme doivent de plus en plus envisager de rénover des bâtiments plus anciens ou de se déplacer vers des emplacements périphériques, car il reste si peu de bureaux de premier ordre disponibles d2re.co.uk d2re.co.uk. Les propriétaires de bureaux secondaires l’ont bien compris et ont commencé à rénover leurs immeubles pour attirer des locataires de qualité. Globalement, les conditions du marché favorisent les propriétaires dans le segment des bureaux – un revirement spectaculaire par rapport à 2020, lorsque les perspectives étaient incertaines. La demande des occupants dépasse désormais l’offre, et beaucoup dans l’industrie estiment que ce déséquilibre « offrira l’une des meilleures performances du marché au cours des cinq prochaines années » en termes de croissance des loyers d2re.co.uk d2re.co.uk.

Loyers de bureaux et performance des investissements : L’assèchement du marché des bureaux a entraîné une appréciation notable des loyers, en particulier en 2024–2025. Les loyers affichés des bureaux de premier ordre à St. Helier sont sur le point d’atteindre un nouveau palier. Les analystes ont posé la question l’an dernier : « Les loyers à Jersey pourraient-ils atteindre 50 £ par pied carré ? » – un niveau considéré comme optimiste à l’époque d2re.co.uk. Bien que le niveau de 50 £ n’ait pas tout à fait été atteint en 2024, les loyers les plus élevés ont progressé jusque dans la fourchette haute des 40 £ par pied carré pour les meilleurs espaces. Plus impressionnante encore a été la croissance des loyers dans les bureaux de « seconde génération » de bonne qualité (immeubles légèrement plus anciens) : faute de nouveaux bureaux disponibles, les loyers dans certains immeubles de catégorie B ont grimpé de 35 % ou plus au cours des 12 derniers mois d2re.co.uk. Il s’agit d’un rythme de hausse exceptionnel, reflétant la concurrence qui fait grimper les valeurs globales pour les espaces de qualité. Les loyers effectifs (en tenant compte des incitations) se raffermissent eux aussi, car les propriétaires n’ont plus autant besoin d’offrir des participations aux aménagements ou des périodes de loyer gratuit dans un marché orienté en leur faveur.

Du point de vue des investisseurs, la valeur des biens immobiliers commerciaux à Jersey a probablement atteint son point le plus bas et a commencé à se redresser. La hausse des loyers et un contexte économique plus positif (le PIB de Jersey a augmenté de +7,3 % en 2023 policy.je, et les taux d’intérêt devraient baisser) ont amélioré les perspectives. Après une période de détente des rendements en 2022–2023, les rendements commencent à se resserrer à nouveau début 2025 d2re.co.uk. Les rapports sectoriels suggèrent que le marché commercial des îles Anglo-Normandes est en avance sur le Royaume-Uni dans le cycle, ayant potentiellement atteint son creux en 2024 d2re.co.uk. Certains investisseurs avisés ayant acheté des bureaux en 2023 à des prix dévalorisés réalisent désormais plus de 15 % de rendement total sur ces acquisitions d2re.co.uk, grâce à la compression des rendements et à la hausse des loyers. Par exemple, un bureau secondaire acheté à un rendement élevé qui subit ensuite une augmentation de loyer de 30 % générerait des rendements exceptionnels. De tels cas n’ont pas échappé à l’attention, et le sentiment des investisseurs s’améliore. On observe un regain d’intérêt de la part des sociétés immobilières locales, des fonds basés à Jersey et des particuliers fortunés pour investir dans des actifs commerciaux, compte tenu de la faible vacance sur l’île et de la stabilité du parc locatif à long terme (sociétés financières, gouvernement, etc.). Cela dit, les volumes de transactions commerciales restent modestes – le marché est petit et peu liquide, avec seulement une poignée de ventes importantes chaque année.

Secteurs de la vente au détail et autres secteurs commerciaux : Le segment de l’immobilier de commerce de détail à Jersey est centré sur les rues commerçantes de St. Helier. Il a rencontré des difficultés en raison du commerce en ligne et d’un retour lent de la fréquentation après le COVID. Cependant, 2022–2023 a vu un rebond pour les commerces physiques grâce à la reprise du tourisme et au retour des locaux dans les magasins et restaurants. Les emplacements commerçants de premier choix sur King Street et Queen Street ont dans l’ensemble conservé leurs locataires (y compris les chaînes britanniques et les entreprises locales), bien que les zones commerçantes secondaires présentent encore quelques vacances. Les loyers du commerce de détail sont restés globalement stables ; les propriétaires sont plus flexibles sur les conditions afin de garder les espaces occupés. Le secteur de l’immobilier hôtelier (hôtels, restaurants, bars) a connu une forte reprise – par exemple, le secteur des hôtels et restaurants a progressé d’environ 20 % en 2022 gov.je et a continué de se redresser en 2023. Cette amélioration de la rentabilité soutient la valeur des biens immobiliers de ce secteur, et quelques projets de rénovation d’hôtels ont été lancés. Les locaux industriels et d’entreposage sont extrêmement limités à Jersey en raison de la rareté du foncier. Les petits parcs industriels situés en périphérie de St. Helier et St. Saviour affichent un taux d’occupation complet et de longues listes d’attente, car le besoin de stockage et de distribution (pour les biens importés sur l’île) demeure. Les loyers des locaux industriels sont élevés au mètre carré par rapport au Royaume-Uni continental, et toute vente rare d’un site léger-industriel attire en général de fortes offres. En résumé, tous les sous-secteurs commerciaux partagent un thème commun : une offre limitée. Avec très peu de nouvelles constructions commerciales ces dernières années (2023 et 2024 ayant connu de faibles niveaux de nouveaux chantiers dans les bureaux, commerces et locaux industriels), les taux de vacance à Jersey restent faibles dans toutes les catégories savills.je. Cette tension du côté de l’offre sous-tend les valeurs, mais limite également les opportunités de croissance et d’expansion pour les entreprises.

Perspectives pour le secteur commercial : Les perspectives pour l’immobilier commercial à Jersey sont prudemment optimistes. Les conditions économiques sont favorables (le secteur financier est rentable et en expansion, le chômage est très faible et les prévisions de PIB sont positives gov.je). La demande pour des espaces commerciaux de qualité devrait rester solide. Le marché des bureaux devrait connaître une nouvelle croissance des loyers à court terme, bien que moins explosive que l’année passée, une fois que les loyers auront trouvé un nouvel équilibre. Certains ajustements à deux chiffres des loyers sont encore prévus pour les baux arrivant à échéance en 2025, notamment pour les locataires présents dans des bâtiments plus anciens qui devront s’aligner sur le marché après expiration de leur bail longue durée d2re.co.uk. À l’inverse, si les taux d’intérêt baissent et que le financement devient plus abordable, un ou deux nouveaux projets de bureaux pourraient émerger d’ici 2026, ce qui contribuerait à équilibrer le marché. Pour le secteur de la vente au détail, le maintien d’un emploi fort et du tourisme soutiendra la fréquentation, mais des changements structurels inciteront certains propriétaires à réaménager des locaux commerciaux (par exemple, en F&B ou en logements) afin de réduire les vacances locatives. Les biens industriels resteront en situation de sous-offre – toute opportunité de création de nouveaux entrepôts (par la réaffectation de terrains ou la construction de structures à étages) serait bien accueillie par les occupants. Globalement, le secteur de l’immobilier commercial à Jersey devrait profiter de la robustesse de l’économie de l’île et d’une offre de biens limitée, bien qu’il demeure sensible aux tendances économiques mondiales et aux évolutions des politiques locales (telles que de nouveaux impôts sur les biens immobiliers).

Marché de l’immobilier de luxe et haut de gamme

Le segment du luxe de l’immobilier à Jersey – englobant les résidences haut de gamme, les emplacements privilégiés et les propriétés ciblées par des acheteurs internationaux fortunés – a affiché une résistance notable, voire une certaine vigueur, malgré le ralentissement généralisé du marché. Jersey est bien connue comme un refuge pour les individus à très hauts revenus (HNWI) recherchant la résidence, grâce à son mode de vie attractif et à son régime fiscal avantageux. Cela a créé un marché haut de gamme particulier pour des propriétés valant plusieurs millions de livres, qui évolue souvent de manière assez indépendante du marché de masse.

Résidents à forte valeur (HVR) et leur impact : Le programme de Résidence à Haute Valeur de Jersey (également connu sous le nom de licences 2(1)(e)) permet à un nombre limité de personnes fortunées de s’installer à Jersey chaque année, sous réserve de certaines conditions. Les nouveaux HVR doivent acheter ou construire un bien immobilier au-dessus d’un prix minimum et payer d’importants impôts. Historiquement, ce programme a généré un flux constant de demande pour des propriétés de luxe : depuis 2004, les HVR ont acheté 264 propriétés pour une valeur totale de plus d’un milliard de livres sterling bailiwickexpress.com. Ces dernières années, les chiffres ont varié – par exemple, 11 résidents à forte valeur ont été approuvés en 2022 (contre un pic de 29 en 2018) bailiwickexpress.com. En 2022, les acheteurs HVR ont acquis 14 propriétés pour une valeur totale de 88,6 millions de livres sterling (environ 6,3 M£ chacune en moyenne) bailiwickexpress.com bailiwickexpress.com. Ce sont des transactions d’envergure qui soutiennent le haut du marché. Beaucoup de ces achats concernent de vastes demeures ou de grandes propriétés côtières, qui font ensuite souvent l’objet d’investissements supplémentaires en rénovations et en services locaux.

Reconnaissant la demande (et afin de s’assurer que seuls les candidats ultra-riches soient éligibles), le gouvernement de Jersey a augmenté les critères de prix minimum pour l’acquisition de biens immobiliers pour les nouveaux HVRs fin 2023. L’investissement requis est passé de 2,5 millions de livres sterling à 3,5 millions de livres pour une maison (et de 1,25 million à 1,75 million pour un appartement) bailiwickexpress.com. La contribution fiscale annuelle minimale devait également passer de 145 000 £ à 250 000 £ bailiwickexpress.com. Ces ajustements politiques, approuvés en 2024 statesassembly.je, signifient en pratique que Jersey cible une population d’immigrants plus restreinte et encore plus aisée. À court terme, cela a provoqué un afflux de ventes haut de gamme fin 2024 et début 2025, certains acheteurs cherchant à remplir les anciens critères tandis que d’autres répondaient au nouveau seuil. Le résultat a été visible dans les statistiques : le prix moyen des maisons de 4 chambres a bondi de 36 % d’un trimestre sur l’autre au premier trimestre 2025 collascrill.com, sous l’effet de plusieurs ventes à plus de 3 millions de livres à des acheteurs haut de gamme nedbankprivatewealth.com. Cela suggère une forte confiance et une demande soutenue sur le segment du luxe malgré la mollesse générale du marché. Effectivement, des experts ont noté « une augmentation notable des ventes de grandes propriétés haut de gamme, ce qui suggère que la confiance demeure forte en haut de gamme du marché » nedbankprivatewealth.com. Les acheteurs fortunés semblaient considérer l’immobilier à Jersey comme un investissement sûr et rentable, même si les acheteurs du marché intermédiaire se montraient plus prudents.

Caractéristiques du marché du luxe : Le marché immobilier de luxe de Jersey est principalement constitué de grandes maisons familiales (souvent avec de vastes terrains) situées dans les endroits les plus recherchés de l’île – par exemple, des domaines à St. Brelade ou St. Martin avec vue sur la mer, ou des manoirs historiques à la campagne. S’y ajoutent également des appartements-terrasses haut de gamme et des résidences en bord de mer (bien que plus rares). Beaucoup de ces propriétés sont des logements “non qualifiés” ou relèvent du statut HVR, ce qui signifie que seuls les acheteurs titulaires d’une licence ou d’un droit (généralement des personnes aisées venues d’ailleurs) peuvent les acquérir. Les prix vont de 2 millions de livres sterling à plusieurs dizaines de millions pour les biens les plus rares. Le segment du luxe est influencé par des facteurs mondiaux : des changements dans la politique fiscale britannique ou des événements géopolitiques peuvent stimuler l’arrivée de personnes fortunées. Par exemple, l’alourdissement des règles fiscales pour les non-domiciliés et la hausse des droits de timbre au Royaume-Uni ont récemment rendu Jersey relativement plus attractive, contribuant à l’afflux de HVR savills.je savills.je. La plupart des candidats HVR viennent du Royaume-Uni (l’Angleterre en particulier a représenté environ 134 des plus de 180 candidats entre 2013 et 2022) bailiwickexpress.com, une minorité provenant de pays comme la Suisse, Hong Kong et les États-Unis. Cela signifie que la prospérité du marché du luxe à Jersey est étroitement liée à la confiance et à la situation financière des investisseurs ultra-riche britanniques et internationaux.

Performance actuelle : Comme mentionné, les prix du luxe sont restés plus stables en 2023–2024 que sur le marché général. Alors que les prix de vente standards ont baissé d’environ 8 % en 2024, des preuves anecdotiques indiquent que les valeurs au sommet du marché sont restées stables, voire légèrement en hausse. Les maisons dans la tranche des 5 millions de livres et plus possèdent souvent des atouts uniques (terrain, vue, intimité) et sont extrêmement rares – leurs propriétaires sont rarement des vendeurs contraints, de sorte que les prix y sont moins “liquides” que pour les logements moyens. Le volume des transactions dans le segment du luxe est resté relativement satisfaisant : en plus des ventes HVR, des personnes fortunées locales et des expatriés de retour ont également échangé des biens haut de gamme. La “confiance au sommet” se manifeste par la poursuite des investissements – par exemple, un cabinet de conseil en immobilier de luxe a ouvert un bureau à Jersey en 2023, preuve de la confiance dans la croissance du marché haut de gamme de l’île luxuryguideusa.com.

Perspectives pour le segment du luxe : Les perspectives restent positives, bien qu’avec certaines incertitudes. Les agents experts s’attendent à ce que le marché haut de gamme surperforme le reste du marché : Savills a noté que dans les marchés régionaux prime du Royaume-Uni (comparables à Jersey sur certains aspects), les prix au premier trimestre 2025 sont restés globalement stables d’une année sur l’autre, alors que les marchés classiques ont décliné savills.je. Les prix des biens de luxe à Jersey devraient être plus résilients et se rétablir plus rapidement que ceux des logements de milieu de gamme, grâce à une offre limitée et à des acheteurs moins contraints par les taux d’intérêt. Si les marchés boursiers et obligataires mondiaux continuent de s’améliorer en 2025–2026, les personnes fortunées disposeront de davantage de capitaux à investir dans l’immobilier. Le Gouvernement de Jersey s’efforce également de conserver son attractivité – bien qu’il ait durci les règles concernant les HVR, il a résisté aux appels à éliminer la tranche d’imposition à 1% pour les HVR, citant la concurrence d’autres juridictions bailiwickexpress.com. La stabilité, la sécurité et les avantages fiscaux de l’île (20% d’impôt sur les revenus, plafonné sur la plupart des revenus, pas d’impôt sur les plus-values ni de droits de succession) restent un atout pour les ultra-riches bailiwickexpress.com bailiwickexpress.com. Un facteur potentiellement défavorable serait que trop de biens de luxe arrivent sur le marché en même temps – par exemple, si certains propriétaires de longue date vendent pour profiter des récentes plus-values. Mais en l’absence de ce scénario, nous prévoyons une croissance modérée du segment du luxe sur la période 2025–2028. Selon certains prévisionnistes, les biens au-dessus de, disons, 4 millions de livres pourraient connaître une augmentation annuelle des prix de quelques pourcents seulement au cours des prochaines années, contre une stagnation ou de faibles gains sur le marché de masse. Quoi qu’il en soit, la nature de niche du marché de luxe implique qu’il continuera à être dicté par des situations individuelles et par le flux d’arrivées HVR chaque année, plutôt que par les fondamentaux économiques locaux.

Évolutions politiques et réglementaires

Un certain nombre de politiques gouvernementales et de changements réglementaires intervenus au cours des 1 à 2 dernières années ont des implications importantes pour le marché immobilier de Jersey. Ces mesures visent à améliorer l’accessibilité au logement, générer des revenus ou garantir la stabilité du marché. Voici ci-dessous un résumé des principales évolutions et de leurs impacts attendus :

Droits de timbre et changements fiscaux : À compter du 1er janvier 2023 , Jersey a introduit un taux plus élevé de droits de timbre/taxe sur les transactions immobilières pour les achats de biens qui ne constituent pas la résidence principale de l’acheteur stats.je. Ce droit sur les « logements supplémentaires » (analogue à la surtaxe sur les résidences secondaires au Royaume-Uni) augmente le coût des transactions pour les investisseurs locatifs et les acheteurs de résidences secondaires, dans le but de décourager la demande spéculative. À l’inverse, les primo-accédants ont bénéficié d’une mesure favorable – depuis le 1er janvier 2024 , la tranche exonérée de droits de timbre pour les primo-accédants a été relevée de 500 000 £ à 700 000 £ stats.je stats.je. Cela permet aux primo-accédants d’acheter des logements à prix modéré tout en payant moins d’impôt, économisant jusqu’à 19 000 £ de droits de timbre sur un bien de 700 000 £ (par rapport à l’ancien régime). Ces changements modifient quelque peu l’équilibre en faveur des propriétaires-occupants. Les premières données suggèrent que les achats par des investisseurs ont effectivement diminué en 2023 (seuls ~10 % des achats au 1er trimestre 2025 étaient réalisés par ceux qui n’avaient pas l’intention d’occuper le bien, soit une baisse de 14 points par rapport à 2023) stats.je, alors que l’activité des primo-accédants augmentait comme indiqué. Un autre changement débattu a été la proposition d’instaurer un impôt sur les plus-values (CGT) sur les biens immobiliers . Fin 2024, face à des pressions budgétaires, certains membres des États ont envisagé d’introduire un impôt sur les plus-values sur les gains immobiliers futurs d2re.co.uk. Le secteur a réagi avec inquiétude : des experts ont averti que même l’évocation de la CGT pourrait « présenter d’énormes risques de préjudices économiques » , incitant potentiellement de nombreux propriétaires à vendre et renforçant les facteurs déjà décourageants à l’investissement d2re.co.uk. Ils ont fait valoir que cela pourrait entraîner une vague de ventes, une nouvelle baisse des prix, et miner la réputation de Jersey en matière de stabilité fiscale d2re.co.uk. En 2025, la proposition de CGT n’avait pas été adoptée – elle semble être en suspens en raison de ces préoccupations. Les décideurs politiques adopteront probablement une approche prudente quant à un tel impôt, étant donné le « bouleversement majeur » qu’il représenterait pour la politique fiscale de Jersey d2re.co.uk.

À compter du , Jersey a introduit un stats.je. Ce droit sur les « logements supplémentaires » (analogue à la surtaxe sur les résidences secondaires au Royaume-Uni) augmente le coût des transactions pour les investisseurs locatifs et les acheteurs de résidences secondaires, dans le but de décourager la demande spéculative. À l’inverse, – depuis le , la tranche exonérée de droits de timbre pour les primo-accédants a été relevée de 500 000 £ à stats.je stats.je. Cela permet aux primo-accédants d’acheter des logements à prix modéré tout en payant moins d’impôt, économisant jusqu’à 19 000 £ de droits de timbre sur un bien de 700 000 £ (par rapport à l’ancien régime). Ces changements modifient quelque peu l’équilibre en faveur des propriétaires-occupants. Les premières données suggèrent que les achats par des investisseurs ont effectivement diminué en 2023 (seuls ~10 % des achats au 1er trimestre 2025 étaient réalisés par ceux qui n’avaient pas l’intention d’occuper le bien, soit une baisse de 14 points par rapport à 2023) stats.je, alors que l’activité des primo-accédants augmentait comme indiqué. Un autre changement débattu a été la . Fin 2024, face à des pressions budgétaires, certains membres des États ont envisagé d’introduire un impôt sur les plus-values sur les gains immobiliers futurs d2re.co.uk. Le secteur a réagi avec inquiétude : des experts ont averti que même l’évocation de la CGT pourrait , incitant potentiellement de nombreux propriétaires à vendre et d2re.co.uk. Ils ont fait valoir que cela pourrait entraîner une vague de ventes, une nouvelle baisse des prix, et miner la réputation de Jersey en matière de stabilité fiscale d2re.co.uk. En 2025, la proposition de CGT n’avait pas été adoptée – elle semble être en suspens en raison de ces préoccupations. Les décideurs politiques adopteront probablement une approche prudente quant à un tel impôt, étant donné le « bouleversement majeur » qu’il représenterait pour la politique fiscale de Jersey d2re.co.uk. Offre de logements et initiatives pour le logement abordable : Le nouveau Conseil des ministres (élu en 2022) a fait du logement une priorité dans sa politique stratégique. En plus du programme de copropriété First Step (évoqué plus haut), le gouvernement poursuit des réformes de l’urbanisme pour accélérer le développement. Une promesse de “revitaliser St. Helier” suggère des incitations à la rénovation urbaine et à une densification de l’habitat en ville policy.je. Les agences de livraison de logements de l’île (Andium pour le logement social et la Jersey Development Company pour certains sites) ont des projets en cours pour ajouter des logements, bien que cela prenne du temps. Concernant le logement abordable, les plafonds de revenus d’éligibilité pour les logements sociaux loués ont été actualisés (par exemple, une personne seule avec trois enfants peut gagner jusqu’à environ 85 000 £ et rester éligible) policy.je, et un soutien continu existe pour des initiatives comme l’aide au dépôt pour les primo-accédants. Bien que ces mesures n’altèrent pas directement les prix du marché, elles influent sur les personnes pouvant accéder au logement et à quel coût.

Le nouveau Conseil des ministres (élu en 2022) a fait du logement une priorité dans sa politique stratégique. En plus du (évoqué plus haut), le gouvernement poursuit des réformes de l’urbanisme pour accélérer le développement. Une promesse de suggère des incitations à la rénovation urbaine et à une densification de l’habitat en ville policy.je. Les agences de livraison de logements de l’île (Andium pour le logement social et la Jersey Development Company pour certains sites) ont des projets en cours pour ajouter des logements, bien que cela prenne du temps. Concernant le logement abordable, les pour les logements sociaux loués ont été actualisés (par exemple, une personne seule avec trois enfants peut gagner jusqu’à environ 85 000 £ et rester éligible) policy.je, et un soutien continu existe pour des initiatives comme l’aide au dépôt pour les primo-accédants. Bien que ces mesures n’altèrent pas directement les prix du marché, elles influent sur les personnes pouvant accéder au logement et à quel coût. Législation sur la location résidentielle et réglementation des propriétaires : Comme mentionné dans la section sur les locations, une refonte complète de la loi sur la location résidentielle est en cours pour 2025. Celle-ci devrait renforcer les droits des locataires — incluant probablement des délais de préavis plus longs, des plafonds éventuels sur la fréquence des augmentations de loyer, et des obligations d’entretien plus claires — ce qui rapprocherait Jersey des meilleures pratiques observées ailleurs. La licence de propriétaire (la nécessité d’un permis annuel pour exploiter un bien locatif) est désormais obligatoire policy.je. Le système de licence, introduit en 2024, garantit que tous les logements locatifs respectent des normes minimales (sécurité, salubrité, etc.) et permet un meilleur contrôle du secteur locatif. Les propriétaires non conformes risquent de perdre leur licence. Cela devrait améliorer la qualité sur le marché locatif à long terme, même si certains propriétaires marginaux pourraient se retirer. Le gouvernement doit trouver un équilibre entre protection des locataires et maintien de la participation des propriétaires . Les futures mesures de stabilisation des loyers, si elles sont mises en œuvre, constitueront un pas majeur — des leçons tirées d’autres pays (par exemple l’expérimentation récente du plafonnement des loyers en Écosse) sont étudiées pour éviter les écueils d2re.co.uk. Les décideurs consultent les parties prenantes (associations de propriétaires, groupes de locataires, économistes) pour élaborer une solution qui atténue l’inflation excessive des loyers sans geler entièrement le marché d2re.co.uk.

Comme mentionné dans la section sur les locations, une est en cours pour 2025. Celle-ci devrait renforcer les droits des locataires — incluant probablement des délais de préavis plus longs, des plafonds éventuels sur la fréquence des augmentations de loyer, et des obligations d’entretien plus claires — ce qui rapprocherait Jersey des meilleures pratiques observées ailleurs. La (la nécessité d’un permis annuel pour exploiter un bien locatif) est désormais obligatoire policy.je. Le système de licence, introduit en 2024, garantit que tous les logements locatifs respectent des normes minimales (sécurité, salubrité, etc.) et permet un meilleur contrôle du secteur locatif. Les propriétaires non conformes risquent de perdre leur licence. Cela devrait améliorer la qualité sur le marché locatif à long terme, même si certains propriétaires marginaux pourraient se retirer. Le gouvernement doit trouver un équilibre entre . Les futures mesures de stabilisation des loyers, si elles sont mises en œuvre, constitueront un pas majeur — des leçons tirées d’autres pays (par exemple l’expérimentation récente du plafonnement des loyers en Écosse) sont étudiées pour éviter les écueils d2re.co.uk. Les décideurs consultent les parties prenantes (associations de propriétaires, groupes de locataires, économistes) pour élaborer une solution qui atténue l’inflation excessive des loyers sans geler entièrement le marché d2re.co.uk. Règles sur l’investissement étranger et la propriété : Jersey a traditionnellement des restrictions concernant la propriété immobilière pour les non-résidents – seuls les résidents qualifiés ou les HVR (High Value Residents) agréés peuvent acheter des biens résidentiels, ce qui contrôle effectivement l’investissement étranger. Aucun changement majeur n’a été apporté à ces règles récemment, hormis le durcissement des critères HVR comme évoqué plus haut (ce qui réduit le nombre d’étrangers mais augmente leur investissement requis). Rien n’indique que l’île va ouvrir largement son marché aux investisseurs étrangers ; la politique reste de canaliser cette demande via le régime HVR afin d’en faire profiter les finances publiques.

Jersey a traditionnellement des restrictions concernant la propriété immobilière pour les non-résidents – seuls les résidents qualifiés ou les HVR (High Value Residents) agréés peuvent acheter des biens résidentiels, ce qui contrôle effectivement l’investissement étranger. Aucun changement majeur n’a été apporté à ces règles récemment, hormis le durcissement des critères HVR comme évoqué plus haut (ce qui réduit le nombre d’étrangers mais augmente leur investissement requis). Rien n’indique que l’île va ouvrir largement son marché aux investisseurs étrangers ; la politique reste de canaliser cette demande via le régime HVR afin d’en faire profiter les finances publiques. Normes environnementales et de construction : Une évolution intéressante dans le secteur commercial concerne les certificats de performance énergétique (EPC). Les États avaient envisagé une législation imposant des niveaux minimums d’EPC pour les immeubles commerciaux (similaire aux règles britanniques, où à partir de 2023 les bailleurs ne peuvent pas louer des locaux ayant un EPC inférieur à E). Cependant, le gouvernement a fait volte-face et a décidé de ne pas adopter cette législation pour cette session après une réaction de l’industrie d2re.co.uk. Le secteur immobilier avait mis en garde contre des effets indésirables si les critères britanniques étaient appliqués strictement au parc immobilier ancien de Jersey d2re.co.uk. Jersey va plutôt se concentrer sur une mise à jour progressive des normes de construction. Néanmoins, les investisseurs et les banques réagissent déjà à l’éventualité que les exigences EPC deviennent obligatoires à l’avenir – ils privilégient de plus en plus les bâtiments écoénergétiques ou prévoient un budget pour les rénovations d2re.co.uk. Ainsi, même si aucune loi n’est en vigueur pour l’instant, on peut s’attendre à une tendance vers des bâtiments plus verts, ce qui peut influencer la valeur immobilière (avec une « prime verte » pour les bâtiments efficaces et une « décote brune » pour ceux peu performants sur le plan énergétique).

En résumé, l’environnement politique à Jersey évolue pour répondre aux deux défis que sont l’accessibilité au logement et la pérennité du marché. Des mesures telles que la hausse de la fiscalité pour les investisseurs, le soutien aux primo-accédants, l’encadrement plus strict des loyers et le débat sur la taxe sur les plus-values reflètent tous une attention aiguë portée à l’impact de l’immobilier sur la société et l’économie. Pour les acteurs du marché, cela signifie naviguer sur un marché non seulement régi par l’offre et la demande, mais aussi par d’importantes interventions politiques. Se tenir informé de ces évolutions – et participer aux consultations – sera crucial pour les investisseurs et promoteurs opérant à Jersey.

Perspectives du marché (2025–2028)

En se projetant dans l’avenir, le marché immobilier de Jersey semble s’orienter vers une période d’optimisme prudent, mêlée à des défis structurels. Les prévisions des experts suggèrent que le pire du récent ralentissement est peut-être passé, mais qu’un retour à une forte inflation des prix n’est pas anticipé à court terme. À la place, une phase de croissance modérée ou de consolidation est attendue, sauf choc extérieur majeur. Voici un aperçu des perspectives pour les prochaines années :

Prix des biens résidentiels : Selon les dernières projections du Fiscal Policy Panel (à la date de mai 2024), les prix des maisons à Jersey devraient rester globalement stables en 2024 (0% de variation), puis augmenter d’environ +2% en 2025 et encore +2% en 2026 policy.je. En d’autres termes, une reprise modérée des prix nominaux est attendue à partir du milieu de la décennie. Cela correspond à l’idée que la période 2023–2024 a corrigé la surévaluation précédente, et qu’ensuite les prix pourraient de nouveau croître légèrement plus vite que l’inflation. D’ici 2027–2028, si cette trajectoire se confirme, Jersey pourrait observer une croissance cumulée des prix des maisons de l’ordre de quelques pourcents. Pour mettre en contexte, sur le marché britannique dans son ensemble, certaines prévisions tablent sur une croissance cumulée d’environ 20% entre 2024 et 2028 (Savills a revu sa prévision à cinq ans pour le Royaume-Uni à +21,6% au total savills.je, en supposant que les taux d’intérêt baissent régulièrement et que l’économie reste solide). La croissance à Jersey pourrait être un peu plus faible compte tenu de prix de départ très élevés et des contraintes d’accessibilité persistantes, mais elle devrait en principe suivre les mêmes moteurs – à savoir, la reprise de confiance des acheteurs à mesure que les coûts de financement diminuent . En effet, une hypothèse clé est qu’à la fin 2024 ou en 2025, la Banque d’Angleterre commencera à baisser le taux de base, ce qui se répercutera sur les taux hypothécaires à Jersey (les taux locaux tendent à suivre les tendances britanniques nedbankprivatewealth.com). Des coûts hypothécaires plus faibles augmenteront progressivement le pouvoir d’achat des acheteurs. Le rythme de croissance des prix sera toutefois limité par une accessibilité déjà tendue à Jersey ; même avec une détente des taux, les ménages ne pourront pas surenchérir indéfiniment. Ainsi, un retour à des hausses annuelles à deux chiffres semble peu probable à moyen terme, sauf déficit d’offre drastique ou afflux soudain de demande extérieure.

Selon les dernières projections du Fiscal Policy Panel (à la date de mai 2024), policy.je. En d’autres termes, une reprise modérée des prix nominaux est attendue à partir du milieu de la décennie. Cela correspond à l’idée que la période 2023–2024 a corrigé la surévaluation précédente, et qu’ensuite les prix pourraient de nouveau croître légèrement plus vite que l’inflation. D’ici 2027–2028, si cette trajectoire se confirme, Jersey pourrait observer une croissance cumulée des prix des maisons de l’ordre de quelques pourcents. Pour mettre en contexte, sur le marché britannique dans son ensemble, certaines prévisions tablent sur une (Savills a revu sa prévision à cinq ans pour le Royaume-Uni à +21,6% au total savills.je, en supposant que les taux d’intérêt baissent régulièrement et que l’économie reste solide). La croissance à Jersey pourrait être un peu plus faible compte tenu de prix de départ très élevés et des contraintes d’accessibilité persistantes, mais elle devrait en principe suivre les mêmes moteurs – à savoir, la . En effet, une hypothèse clé est qu’à la fin 2024 ou en 2025, la Banque d’Angleterre commencera à baisser le taux de base, ce qui se répercutera sur les taux hypothécaires à Jersey (les taux locaux tendent à suivre les tendances britanniques nedbankprivatewealth.com). Des coûts hypothécaires plus faibles augmenteront progressivement le pouvoir d’achat des acheteurs. Le rythme de croissance des prix sera toutefois limité par une accessibilité déjà tendue à Jersey ; même avec une détente des taux, les ménages ne pourront pas surenchérir indéfiniment. Ainsi, un retour à des hausses annuelles à deux chiffres semble peu probable à moyen terme, sauf déficit d’offre drastique ou afflux soudain de demande extérieure. Volume des ventes et activité du marché : Le FPP prévoit également que le volume des transactions immobilières retrouvera son niveau d’avant-pandémie vers 2026 gov.je. Il s’agit d’un rebond significatif au vu du faible niveau de 2023. Avant la pandémie (2018–2019), Jersey enregistrait environ 1 200 à 1 300 transactions résidentielles par an. La projection implique une augmentation progressive de l’activité en 2025 et 2026 à mesure que la confiance revient. Les premiers signes confirment cela : la forte hausse des ventes au 1er trimestre 2025 (+90% sur un an) indique un regain de dynamique. D’ici 2026–2027, nous anticipons un marché plus sain et plus liquide avec davantage de mises en vente (grâce à l’amélioration du moral) et plus d’acheteurs capables de suivre les prix (grâce à des taux légèrement plus bas et une croissance des salaires). Un facteur d’incertitude est l’élection générale de Jersey en 2025 – historiquement, les élections peuvent provoquer une courte pause sur le marché immobilier si les politiques sont incertaines. Cependant, le logement étant une préoccupation partagée par tous les partis, il est probable que tout nouveau gouvernement poursuive les stratégies actuelles, si bien que nous n’anticipons pas de choc politique majeur qui perturberait les transactions. Globalement, les volumes devraient se normaliser, ce qui est positif pour les agents immobiliers, les banques et aussi bien les acheteurs que les vendeurs, car un marché liquide est un marché plus efficace.

Le FPP prévoit également que gov.je. Il s’agit d’un rebond significatif au vu du faible niveau de 2023. Avant la pandémie (2018–2019), Jersey enregistrait environ 1 200 à 1 300 transactions résidentielles par an. La projection implique une augmentation progressive de l’activité en 2025 et 2026 à mesure que la confiance revient. Les premiers signes confirment cela : la forte hausse des ventes au 1er trimestre 2025 (+90% sur un an) indique un regain de dynamique. D’ici 2026–2027, nous anticipons un marché plus sain et plus liquide avec davantage de mises en vente (grâce à l’amélioration du moral) et plus d’acheteurs capables de suivre les prix (grâce à des taux légèrement plus bas et une croissance des salaires). – historiquement, les élections peuvent provoquer une courte pause sur le marché immobilier si les politiques sont incertaines. Cependant, le logement étant une préoccupation partagée par tous les partis, il est probable que tout nouveau gouvernement poursuive les stratégies actuelles, si bien que nous n’anticipons pas de choc politique majeur qui perturberait les transactions. Globalement, les volumes devraient se normaliser, ce qui est positif pour les agents immobiliers, les banques et aussi bien les acheteurs que les vendeurs, car un marché liquide est un marché plus efficace. Perspectives du marché locatif : Les loyers sont quelque peu plus difficiles à prévoir en raison des interventions politiques en cours. Si des mesures de stabilisation des loyers sont mises en place en 2025, limitant la rapidité avec laquelle les propriétaires peuvent augmenter les loyers des baux existants, alors l’inflation moyenne des loyers pourrait rester modérée dans l’indice officiel. Toutefois, les forces du marché indiquent une pression à la hausse : le nombre de biens locatifs pourrait diminuer davantage (si plus de propriétaires vendent ou réaffectent leurs logements en raison des exigences en matière de licences et des rendements modestes), et la demande restera élevée (surtout si la population augmente de quelques centaines par an avec peu de nouvelles constructions). Globalement, on peut s’attendre à de petites hausses nominales des loyers (disons 1 à 3 % par an) sur la période 2025–2027 si l’économie reste solide – ce qui, en termes réels, pourrait signifier que les loyers suivent à peine l’inflation. La politique visant à plafonner les loyers du logement social à 80 % du marché continuera à offrir un certain soulagement en matière d’abordabilité au bas de l’échelle, mais cela signifie aussi que toute hausse des loyers du marché mettra sous pression les subventions publiques au logement. Les décideurs politiques surveilleront probablement de près l’indice d’accessibilité au logement locatif. Un aspect potentiellement positif : si les initiatives du gouvernement pour stimuler l’offre de logements portent leurs fruits (par exemple, si plusieurs grands projets résidentiels sont achevés d’ici 2026–2028), cela pourrait augmenter légèrement la vacance locative et modérer la croissance des loyers. Pour l’instant cependant, une infusion majeure d’offre avant 2027 semble improbable compte tenu des délais de réalisation des projets.

Les loyers sont quelque peu plus difficiles à prévoir en raison des interventions politiques en cours. Si des sont mises en place en 2025, limitant la rapidité avec laquelle les propriétaires peuvent augmenter les loyers des baux existants, alors l’inflation moyenne des loyers pourrait rester modérée dans l’indice officiel. Toutefois, les forces du marché indiquent une pression à la hausse : le nombre de biens locatifs pourrait diminuer davantage (si plus de propriétaires vendent ou réaffectent leurs logements en raison des exigences en matière de licences et des rendements modestes), et la demande restera élevée (surtout si la population augmente de quelques centaines par an avec peu de nouvelles constructions). Globalement, on peut s’attendre à de sur la période 2025–2027 si l’économie reste solide – ce qui, en termes réels, pourrait signifier que les loyers suivent à peine l’inflation. La politique visant à plafonner les loyers du logement social à 80 % du marché continuera à offrir un certain soulagement en matière d’abordabilité au bas de l’échelle, mais cela signifie aussi que toute hausse des loyers du marché mettra sous pression les subventions publiques au logement. Les décideurs politiques surveilleront probablement de près l’indice d’accessibilité au logement locatif. Un aspect potentiellement positif : si les initiatives du gouvernement pour stimuler l’offre de logements portent leurs fruits (par exemple, si plusieurs grands projets résidentiels sont achevés d’ici 2026–2028), cela pourrait augmenter légèrement la vacance locative et modérer la croissance des loyers. Pour l’instant cependant, une infusion majeure d’offre avant 2027 semble improbable compte tenu des délais de réalisation des projets. Secteur commercial & bureaux : Les perspectives du marché des bureaux sont robustes à court terme. En l’absence de nouveaux bureaux jusqu’en 2026 ou plus tard, les loyers des bureaux à Jersey pourraient atteindre de nouveaux sommets d’ici 2025–2026. Certains analystes s’attendaient à ce que les loyers prime atteignent 50 £ par pied carré, et bien que cela ne soit pas encore arrivé, ce seuil reste atteignable dans un ou deux ans étant donné la pénurie d’offre d2re.co.uk. Nous prévoyons que les loyers prime des bureaux augmenteront encore quelque peu (bien que probablement à un rythme plus lent que les récentes hausses de 35 %) jusqu’à ce que la nouvelle offre soulage la pression. La valeur en capital des bureaux prime devrait augmenter à mesure que les loyers progressent et que les exigences de rendement des investisseurs se stabilisent ou diminuent. Les investisseurs sont susceptibles de se disputer tout actif de qualité mis en vente, ce qui pourrait réduire les rendements de la fourchette d’environ 6–7 % (en 2023) vers 5–6 % d’ici 2025. Les bureaux secondaires pouvant être réaménagés peuvent offrir de belles opportunités, donc on s’attend à la poursuite des transactions sur les bâtiments plus anciens à requalifier. D’ici 2027–2028, si plusieurs nouveaux projets de bureaux sont terminés, le marché pourrait s’équilibrer, avec un taux de vacance passant d’un niveau quasi nul à environ 5 %, un niveau plus normal. Cela constituerait un équilibre sain, évitant une envolée incontrôlée des loyers et offrant plus de choix aux locataires.

Pour les autres biens immobiliers commerciaux, les perspectives sont stables. Le commerce de détail fait face à un défi structurel avec le shopping en ligne, mais la rue principale de Jersey continuera d’être le centre du commerce de l’île ; nous pourrions voir de légères baisses des loyers dans les emplacements secondaires, compensées par une forte demande pour les emplacements de premier choix (en particulier de la part des cafés, restaurants et commerçants axés sur l’expérience). Le secteur industriel restera favorable aux propriétaires ; toute opportunité de développer des entrepôts modernes serait probablement saisie, mais rien n’indique l’arrivée imminente de projets industriels majeurs. L’avenir du secteur hôtelier dépendra du tourisme – si le nombre de visiteurs continue de revenir à celui d’avant Covid, et potentiellement augmente (avec de nouvelles liaisons aériennes, etc.), les hôtels et restaurants prospéreront, soutenant ainsi la valeur de leurs biens immobiliers. Il est même possible que l’on voie un intérêt pour le développement d’un nouvel hôtel si la croissance du tourisme le justifie d’ici 2028.

Segment de luxe & haut de gamme : Le segment résidentiel de luxe devrait continuer de prospérer, bien que dans des volumes faibles. L’attrait de Jersey pour les personnes fortunées reste constant – sauf changement radical, les individus à haut revenu continueront d’arriver, mais en nombre limité. La récente augmentation du prix minimum pour les biens HVR pourrait réduire le nombre d’arrivées HVR au cours de l’an prochain ou deux (car seuls ceux disposés à dépenser 3,5 M£+ peuvent prétendre), mais ceux qui viendront injecteront encore plus de capital par personne. Cela pourrait en fait faire monter les prix du haut de gamme ; par exemple, des biens qui se vendaient 3 M£ auparavant pourraient maintenant voir des acheteurs se concurrencer jusqu’à 4 M£+ pour atteindre les seuils et surenchérir. Nous anticipons une augmentation continue des prix pour les biens d’exception – probablement de quelques pourcents par an, mais avec des possibilités de hausses importantes si des biens très rares arrivent sur le marché. Le segment du luxe est aussi relativement protégé des fluctuations des taux d’intérêt (les acheteurs paient souvent comptant ou disposent de liquidités importantes), il suivra donc principalement les tendances de la richesse. Si les marchés boursiers mondiaux et les indicateurs de richesse progressent entre 2025 et 2028, la demande de résidences de luxe à Jersey devrait y réagir positivement. À l’inverse, toute récession mondiale affectant les fortunes (ex : crise financière majeure) pourrait rapidement freiner la demande dans ce segment, même si ce risque n’est pas propre à Jersey.

Le segment résidentiel de luxe devrait continuer de prospérer, bien que dans des volumes faibles. L’attrait de Jersey pour les personnes fortunées reste constant – sauf changement radical, les individus à haut revenu continueront d’arriver, mais en nombre limité. La récente augmentation du prix minimum pour les biens HVR pourrait réduire le nombre d’arrivées HVR au cours de l’an prochain ou deux (car seuls ceux disposés à dépenser 3,5 M£+ peuvent prétendre), mais ceux qui viendront injecteront encore plus de capital par personne. Cela pourrait en fait ; par exemple, des biens qui se vendaient 3 M£ auparavant pourraient maintenant voir des acheteurs se concurrencer jusqu’à 4 M£+ pour atteindre les seuils et surenchérir. Nous anticipons – probablement de quelques pourcents par an, mais avec des possibilités de hausses importantes si des biens très rares arrivent sur le marché. Le segment du luxe est aussi relativement protégé des fluctuations des taux d’intérêt (les acheteurs paient souvent comptant ou disposent de liquidités importantes), il suivra donc principalement les tendances de la richesse. Si les marchés boursiers mondiaux et les indicateurs de richesse progressent entre 2025 et 2028, la demande de résidences de luxe à Jersey devrait y réagir positivement. À l’inverse, toute récession mondiale affectant les fortunes (ex : crise financière majeure) pourrait rapidement freiner la demande dans ce segment, même si ce risque n’est pas propre à Jersey. Risques et éléments imprévus : Plusieurs facteurs pourraient modifier ces perspectives. Une hausse des taux d’intérêt au-delà des attentes (en cas de résurgence de l’inflation) freinerait à nouveau les marchés résidentiel et commercial. Des chocs économiques mondiaux ou une récession au Royaume-Uni auraient des effets secondaires (baisse de la confiance, éventuellement moins d’immigrants et ralentissement de l’expansion des entreprises). Sur le plan politique, si Jersey devait instaurer une taxe sur les plus-values immobilières ou des contrôles stricts des loyers, cela pourrait refroidir la confiance des investisseurs et réduire l’activité du marché à court terme d2re.co.uk d2re.co.uk. De plus, la politique démographique de Jersey sera déterminante : l’immigration nette est actuellement positive et soutient la demande immobilière ; toutefois, si des décisions politiques visaient à restreindre fortement l’immigration, la demande de logements pourrait s’atténuer au fil du temps. Un autre élément imprévu concerne l’inflation des coûts de construction – construire à Jersey est déjà très coûteux (la capacité des entrepreneurs est limitée d2re.co.uk d2re.co.uk), et si les coûts augmentent encore, cela pourrait retarder ou annuler des projets, aggravant ainsi les problèmes d’offre. Enfin, le changement climatique et la réglementation environnementale pourraient entrer en jeu – les propriétés côtières pourraient devoir respecter de nouvelles exigences de résilience, et les bâtiments commerciaux nécessiter des mises à niveau en termes de durabilité, ce qui augmenterait les coûts mais créerait aussi des opportunités d’investissement dans la rénovation écologique.

Conclusion : Le marché immobilier de Jersey devrait entrer dans une phase de reprise progressive et de stabilisation à partir de 2025. Les prix des logements devraient augmenter modérément (globalement en ligne avec la croissance des revenus) au cours des prochaines années policy.je, après la correction importante qui a quelque peu amélioré l’accessibilité. Le secteur locatif restera sous tension mais fera l’objet d’une surveillance réglementaire accrue visant à garantir davantage d’équité. L’immobilier commercial, en particulier les bureaux, devrait rester à l’avantage des propriétaires jusqu’à ce que l’offre rattrape la demande, tandis que les biens résidentiels de luxe continueront d’attirer des acheteurs haut de gamme, renforçant le haut du marché. D’ici 2028, nous anticipons un marché immobilier à Jersey légèrement plus accessible pour les locaux (grâce à la hausse des revenus et à des prix stables), mais toujours premium et très recherché compte tenu du peu de foncier disponible et de l’attrait de l’île. Les décideurs devront continuer à équilibrer la gestion de la demande et l’augmentation de l’offre afin de garantir que le marché réponde à la fois aux besoins des investisseurs et de l’ensemble de la communauté.

Sources : Les rapports de la Jersey Statistics Unit, l’analyse du Fiscal Policy Panel et les commentaires d’experts du marché ont informé ces prévisions stats.je policy.je gov.je nedbankprivatewealth.com. Comme toujours, les résultats réels peuvent différer si les hypothèses de base changent, mais l’avis général va plutôt vers un marché stable à légèrement haussier entre 2025 et 2028, loin de la volatilité en montagnes russes du passé récent.