Marché immobilier de Los Angeles 2025 : tendances, prévisions et perspectives d’investissement

Aperçu du marché 2025

Le marché immobilier de Los Angeles en 2025 se caractérise par un mélange de résilience et de réajustement. La valeur des biens résidentiels demeure proche des niveaux records atteints lors du boom post-pandémique, bien que la croissance soit beaucoup plus lente, tandis que l’activité des ventes rebondit modestement après les creux historiques de 2022–2023. La performance de l’immobilier commercial est scindée : des secteurs tels que l’industriel et le multifamilial restent solides, alors que les bureaux et certains segments du commerce de détail font face à des vents contraires à cause de fortes vacances et d’une demande changeante. En résumé, 2025 place L.A. dans un marché du logement équilibré (voir même légèrement favorable aux acheteurs) et un secteur commercial prudemment en reprise.

Les facteurs économiques et politiques exercent une influence significative. Des taux hypothécaires élevés (≈6,5–7%) ont freiné la demande des acheteurs et fait chuter l’accessibilité à des niveaux proches des records. De nouvelles réglementations – notamment la Measure ULA (« mansion tax ») sur les ventes à forte valeur – refroidissent le segment du luxe et de l’investissement. Parallèlement, la pénurie chronique d’offre persiste dans le logement, limitant la baisse des prix malgré une récente baisse démographique (la population de la ville de L.A. a chuté d’environ 2,5 % depuis 2020). Le rapport suivant explore en détail les tendances de l’immobilier résidentiel et commercial à Los Angeles, analyse les performances des quartiers, met en lumière les opportunités d’investissement et présente des prévisions jusqu’en 2028.

(Note sur les sources : Les données et analyses proviennent notamment de la California Association of Realtors, Zillow, Redfin, CBRE et d’analyses locales de marché, comme cité tout au long du rapport.)

Secteur immobilier résidentiel

Prix du logement et tendances des ventes

En 2025 à Los Angeles, les prix des maisons sont globalement stables, voire légèrement en hausse par rapport à l’année précédente, après la montée fulgurante de 2020–2022. Le prix médian de vente dans la ville de Los Angeles tourne autour de 1,05 million $ à la mi-2025, soit une augmentation de seulement +0,5 % sur un an. Dans le comté de Los Angeles, le prix médian d’une maison individuelle en mars 2025 s’élevait à environ 829 000 $, en hausse d’environ 3,0 % par rapport à l’année précédente. Cette modeste appréciation fait suite à un léger repli en 2023, reflétant une stabilisation des prix à des niveaux quasi records. (Pour contexte, la valeur médiane d’une maison à L.A. était d’environ 600 000 $ en 2019, puis a grimpé à un sommet historique proche de 956 000 $ fin 2024.) La Figure 1 illustre cette trajectoire des prix, avec une forte hausse durant la pandémie, une légère correction et une nouvelle remontée plus douce vers 2025.

Le volume des ventes montre des signes précoces de reprise après la chute causée par la hausse des taux d’intérêt. Les ventes de logements en 2023 ont été historiquement faibles – le total des ventes en Californie pour 2023 est tombé à un creux de plusieurs décennies (~34 % de moins qu’en 2021) – avec des baisses similaires à Los Angeles. En 2024, les ventes ont légèrement augmenté (la première hausse annuelle en trois ans, +4,3 % dans tout l’État), et 2025 poursuit cette modeste reprise, même si les volumes restent inférieurs aux normes d’avant la pandémie. Par exemple, 1 617 logements ont été vendus à Los Angeles en mai 2025, soit 7 % de moins qu’en mai 2024 – indiquant que la demande reste faible. L’inventaire s’est amélioré après des niveaux extrêmement bas : Los Angeles comptait 4 747 annonces actives en mai 2025, une augmentation par rapport aux mois précédents. L’indice de stock invendu (nombre de mois nécessaires pour écouler l’offre) dans la métropole de L.A. est d’environ 3,7 mois en mars 2025, contre seulement 2,7 mois un an auparavant. Cette offre plus équilibrée a fait passer L.A. d’un marché de vendeurs à un marché plus neutre en 2025, atténuant la féroce concurrence des années précédentes. Les logements restent désormais sur le marché environ 45 jours, plus lentement que les 39 jours de l’an dernier, et la négociation sur les prix est plus fréquente (environ 45 % des ventes en avril 2025 se sont conclues à un prix inférieur au prix demandé).

Principales statistiques du marché (résidentiel, mi-2025) :

Prix de vente médian (ville de L.A.) – ~1,05 M$ (variation annuelle 0 %–1 %).

– ~1,05 M$ (variation annuelle 0 %–1 %). Prix de vente médian (comté de L.A.) – ~829 k$ (+3,0 % en glissement annuel).

– ~829 k$ (+3,0 % en glissement annuel). Logements vendus (ville de L.A., mai 2025) – 1 617 unités (-7 % en glissement annuel).

– 1 617 unités (-7 % en glissement annuel). Annonces actives (comté de L.A., mai 2025) – ~4 700 (en hausse par rapport à ~4 300 en avril).

– ~4 700 (en hausse par rapport à ~4 300 en avril). Durée d’écoulement des stocks – ~3,5–3,7 mois (contre ~2,6 mois il y a un an).

– ~3,5–3,7 mois (contre ~2,6 mois il y a un an). Délai médian de vente – ~45 jours (était ~39 jours l’an dernier).

– ~45 jours (était ~39 jours l’an dernier). Ratio prix de vente/prix affiché – ~100 % (la moitié des logements se vendent au prix affiché ou en dessous).

Globalement, les prix résidentiels se maintiennent et augmentent même légèrement dans certains segments, grâce à une offre limitée et une demande soutenue. Mais la férocité du marché de vendeurs de 2021 s’est calmée : les acheteurs disposent de plus de marge de manœuvre puisque les coûts d’emprunt plus élevés limitent leur pouvoir d’achat. En effet, l’accessibilité au logement à L.A. est proche de ses plus bas historiques : il faut environ 230 000 $ de revenus pour pouvoir se permettre un logement au prix médian, soit plus de 2× le revenu médian californien. Cette crise d’accessibilité, combinée au fait que de nombreux propriétaires sont bloqués avec des prêts inférieurs à 3 % (et donc réticents à vendre et à échanger contre un prêt à 7 %), explique à la fois les ventes en berne et la faible offre – une impasse qui empêche les prix de baisser significativement. Sauf choc économique majeur, un léger équilibre semble définir la valeur des logements à L.A. en 2025.

Tendances du marché locatif

Los Angeles demeure l’un des marchés locatifs les plus chers du pays, bien que la croissance des loyers se soit modérée en 2024–2025 après une flambée post-pandémique. Le loyer moyen d’un appartement à L.A. s’élève à environ 2 750–2 800 $ par mois début 2025. Selon CBRE, le loyer moyen global des logements multifamiliaux dans le comté de L.A. était d’environ 2 822 $/unité au 1er trimestre 2025, quasiment inchangé (+0,1 %) par rapport au trimestre précédent. Cela fait suite à une hausse rapide : les loyers ont grimpé d’environ 23 % en quatre ans, passant d’un médian de 2 300 $ en 2020 à ~2 841 $ en 2024. Ces augmentations ont dépassé la croissance des salaires et l’inflation, aggravant les problèmes d’accessibilité. En 2024, 74 % des annonces de location à Los Angeles demandaient plus de 2 100 $ par mois, poussant de nombreux locataires à partager leur logement ou à déménager.

En 2025, la croissance des loyers s’est en grande partie stabilisée – un soulagement bienvenu pour les locataires. Certains indicateurs montrent même de légères baisses en termes réels : par exemple, une analyse axée sur le commerce de détail à Los Angeles a noté une évolution des loyers de -0,4 % sur un an au T1 2025 pour les locaux commerciaux, montrant le pouvoir de fixation de prix limité des bailleurs dans certains secteurs. Pour les locations résidentielles, les enquêtes montrent que les loyers demandés restent stables ou n’augmentent que légèrement (~+1 % sur un an) début 2025. Les loyers élevés, combinés à l’exode lié à la pandémie, ont suffi à modérer la demande et limiter de nouvelles hausses. Notamment, le déclin démographique de Los Angeles (baisse d’environ 0,65 % en 2024) signifie que les bailleurs font face à un peu moins de concurrence pour attirer les locataires, d’où davantage d’incitations et des prix plus favorables aux locataires dans certains quartiers.

Pendant ce temps, le taux de vacance des logements multifamiliaux demeure faible, les départs étant compensés par ceux qui ne peuvent pas acheter de maison. Le taux d’occupation des appartements à L.A. était de 95,4 % au 1er trimestre 2025 (vacance ~4,6 %), soit une très légère amélioration par rapport à la fin 2024. En pratique, les logements de qualité se louent toujours rapidement, mais les locataires ont plus d’options qu’il y a un an. Les concessions (comme un mois de loyer offert) font leur retour dans certains sous-marchés. Selon le Rapport Casden Multifamily de l’USC, les loyers effectifs devraient rester proches des niveaux actuels en 2025 alors que les nouvelles livraisons (environ 6 000 à 8 000 unités autorisées à L.A. l’an dernier) tentent de rattraper la demande.

Quartiers locatifs dynamiques et tendances : Les locations haut de gamme dans Westside et le centre-ville subissent quelque pression due à la nouvelle offre et aux logements vacants liés au télétravail, alors que les quartiers les plus abordables connaissent encore une forte concurrence. Les zones suburbaines de la San Fernando Valley et de la San Gabriel Valley ont connu des hausses de loyer modérées d’une année sur l’autre, les familles cherchant des options relativement moins chères à l’intérieur des terres. En revanche, les quartiers prisés comme Santa Monica et Downtown L.A. ont vu les loyers baisser et les taux de vacance augmenter (le taux de vacance commerciale au centre ville atteignant 9,5 %) alors que résidents et commerçants pèsent le pour et le contre. Dans l’ensemble, le marché locatif de Los Angeles en 2025 se caractérise par une situation stable mais sous pression : les loyers ne flambent plus pour l’instant, mais les niveaux restent péniblement élevés pour le foyer moyen (le coût d’une location T3 typique est d’environ 70 % supérieur à l’achat de ce bien avec un prêt antérieur à 2022, illustrant à quel point l’accession à la propriété est hors de portée pour beaucoup).

Quartiers à forte croissance vs à haut risque

L’immobilier est fortement localisé à Los Angeles, avec des trajectoires de quartiers qui divergent de manière marquée. Au cours de la dernière décennie, des zones autrefois négligées ont connu une croissance explosive de la valeur des propriétés, tandis que certains quartiers traditionnellement chers n’ont enregistré que des gains modestes (voire une stagnation récemment). Une analyse des données du bureau d’évaluation du comté (2016–2024) révèle que la plus forte appréciation s’est produite dans les quartiers en plein essor – souvent ceux en cours de gentrification ou bénéficiant de booms d’infrastructures. Par exemple, West Adams (centre de L.A.) occupe la première place avec une augmentation de 107 % de la valeur résidentielle évaluée depuis 2016. Autrefois relativement abordable, West Adams a été transformé par sa proximité avec les lignes de transport et la demande croissante des secteurs voisins plus onéreux, devenant ainsi le “marché le plus chaud” de L.A. Parmi les autres zones à forte croissance figurent Elysian Valley (“Frogtown”) +86 % et Exposition Park +84 % (boosté par le développement autour de l’USC et du stade Banc of California). Les quartiers historiquement afro-américains comme Leimert Park (+79 %) et Baldwin Hills/Crenshaw (+81 %) ont également connu une forte appréciation alors que les acheteurs recherchent des options (autrefois) moins coûteuses au cœur de la ville. Ces gains coïncident souvent avec de nouveaux investissements et des changements démographiques – mais soulèvent aussi des inquiétudes concernant le déplacement des résidents de longue date xtown.la xtown.la.

En revanche, les quartiers “à haut risque” du point de vue de l’investissement ont tendance à être ceux confrontés soit à des bulles spéculatives ou à des facteurs locaux de détresse. Un exemple est Downtown Los Angeles (DTLA), qui a connu un essor dans les années 2000 et 2010 mais qui lutte aujourd’hui avec un taux élevé de vacance et des problèmes de qualité de vie. Les valeurs immobilières de DTLA n’ont augmenté que d’environ 45 % sur 8 ans (en dessous de la moyenne du comté), et les commerces/bureaux du centre-ville affichent des taux de vacance élevés (commerce ~9–10 %, bureaux plus de 30 % vides) – signalant un risque pour les investisseurs tant qu’une reprise urbaine ne s’opère pas. Les marchés côtiers de luxe sont une autre catégorie “à risque” : non pas en termes d’effondrement, mais de perspectives de croissance plus lentes. Les secteurs ultra-chers comme Bel Air (+61 % depuis 2016) ou Calabasas (+36 %) ont “moins de marge de progression” car ils étaient déjà élevés au départ. En effet, certains marchés aisés ont enregistré de légères baisses des prix en 2023 alors que la demande pour les demeures de luxe a ralenti sous l’effet de nouvelles taxes et de l’incertitude économique. Par exemple, le prix médian à Culver City a reculé d’environ 6,7 % sur un an en mai 2025, et Culver City et Santa Monica ont également vu leur population diminuer d’environ 3 % récemment. Ces quartiers ne sont pas risqués dans le sens d’un krach imminent, mais leur retour sur investissement peut être inférieur à celui des quartiers émergents.

On note également des poches de difficultés dans les lointaines banlieues et les communautés en périphérie. Dans des endroits comme l’Antelope Valley au nord du comté de L.A. (par ex. Lancaster, Palmdale), les prix ont grimpé pendant la pandémie alors que les télétravailleurs recherchaient de l’espace, mais ils restent sensibles aux prix de l’essence et aux tendances de l’emploi – un risque de volatilité potentiel si les conditions économiques changent. Les taux de saisie les plus élevés en 2024 ont été observés dans des zones plus éloignées ou ouvrières ; par exemple, Sylmar (dans la vallée de San Fernando) a enregistré 59 saisies, soit le plus grand nombre de toute la région de L.A. l’an dernier. Un regroupement de saisies peut signaler une tension locale (et aussi une opportunité pour les chasseurs de bonnes affaires d’acheter, de rénover ou de louer des maisons dans ces quartiers). Les investisseurs pourraient observer ces zones avec prudence : Les quartiers à haut risque de baisse des prix sont généralement ceux où la demande est moins diversifiée et l’exposition aux fluctuations économiques plus grande, comme les communautés exurbaines ou les endroits où la criminalité ou les problèmes d’infrastructures persistent.

À retenir : Des quartiers comme West Adams, Mid-City et Jefferson Park – riches en accès aux transports et en maisons historiques – sont en plein essor, tandis que le centre-ville et certains quartiers de luxe se sont refroidis. Comme toujours, « emplacement, emplacement, emplacement » reste la règle : même sur un marché généralement cher, les micro-marchés avec des nouveaux projets, une aura culturelle ou de nouvelles lignes de transport (par ex. le long de la ligne Crenshaw/LAX, ou autour du nouveau SoFi Stadium à Inglewood) continueront probablement de dépasser le marché global. À l’inverse, les investisseurs doivent étudier attentivement les fondamentaux locaux, car certains secteurs présentent un risque plus élevé de correction des prix ou de faible demande locative si la situation économique évolue.

Performance de l’immobilier commercial

Aperçu du marché commercial

L’immobilier commercial de Los Angeles en 2025 est une histoire de trajectoires divergentes selon les types de biens. Les propriétés industrielles et multifamiliales restent solides, portées par le e-commerce, le commerce international et la pénurie de logements, tandis que le secteur des bureaux fait face à un déclin structurel de la demande. L’immobilier commercial de détail se situe entre les deux, les centres commerciaux de quartier se montrant résilients mais le commerce urbain (notamment dans le centre-ville) récupérant lentement des dégâts de la pandémie. L’activité d’investissement global dans l’immobilier commercial a été freinée par la hausse des taux d’intérêt et des taxes locales sur les transactions, mais les actifs bien loués et idéalement situés attirent toujours l’intérêt grâce à la puissance économique de L.A. Ci-dessous, nous détaillons la performance par secteur :

Secteur des bureaux : Vacance élevée et défis de reconversion

Le marché des bureaux de Los Angeles est sous forte pression en 2025. La montée du télétravail/travail hybride, combinée à une réduction des dépenses des entreprises, a entraîné 11 trimestres consécutifs d’absorption négative et une flambée des taux de vacance. À l’échelle du comté, le taux de vacance des bureaux a grimpé à ~24,5 % au 1er trimestre 2025 – un niveau historiquement très élevé – et le centre-ville de L.A. est encore plus touché, avec plus de 31 % de vacance. Même les sous-marchés les plus recherchés sont touchés : par exemple, le taux de vacance de Century City a atteint 13 % et celui d’Orange County est passé à 19,2 % au 1er trimestre 2025, soit environ le double d’il y a cinq ans. Cette surabondance d’espace s’explique par le rétrécissement des surfaces occupées par les locataires et par l’ajout d’une nouvelle offre issue des constructions de la dernière période de croissance. De nombreux propriétaires sont confrontés à une demande atone ; l’absorption nette a été négative de -1,08 million de pieds carrés au T1 rien que dans la grande région de L.A..

En conséquence, les loyers de bureaux stagnent ou commencent à baisser. Les loyers demandés à l’échelle du marché avoisinent ~$3,60/pi²/mois (full service) – globalement stables sur un an. Les propriétaires accordent davantage de concessions (loyers gratuits, budgets d’aménagement) pour attirer les locataires. Les marchés les plus huppés de Westside affichent encore des loyers premium (West L.A. en moyenne $5,14/pi²/mois demandés), mais même là, la croissance des loyers reste atone. Compte tenu des difficultés, les analystes prévoient une hausse de la détresse et des opportunités de reconversion. En effet, certains immeubles de bureaux de catégorie B/C au centre-ville et dans des secteurs de la vallée de San Fernando se vendent à prix cassés pour une éventuelle conversion en logements ou en espaces créatifs. Les perspectives pour le marché des bureaux à L.A. restent prudentes : le taux de vacance élevé devrait se maintenir tout au long de 2025 — un rapport prévoit que la détresse du bureau se concrétisera en 2025 à mesure que les propriétaires dont les prêts arrivent à échéance feront face à des difficultés de refinancement. Toute reprise dépendra de la croissance de l’emploi dans les secteurs utilisateurs de bureaux et de la façon dont les entreprises définiront leur stratégie d’espace de travail à long terme. D’ici là, il faut s’attendre à ce que le secteur des bureaux reste le maillon faible de l’immobilier à L.A., avec certains immeubles (notamment les plus anciens dans les zones sur-approvisionnées) fortement exposés à une baisse de valeur.

Secteur du commerce : reprise lente et tendances adaptatives

L’immobilier commercial de Los Angeles retrouve progressivement ses marques après la pandémie, mais la situation reste contrastée. La consommation des ménages a rebondi et les touristes reviennent, mais les défis structurels (concurrence du e-commerce, évolution des habitudes de consommation) persistent. Le taux de vacance des commerces de détail dans le comté de L.A. se situait autour de 6,1 % à 6,5 % au T1 2025, cinquième hausse trimestrielle consécutive. Ce taux de vacance, bien qu’en hausse, reste modéré et inférieur à de nombreuses autres métropoles. Les commerces de rue et les centres commerciaux enregistrent des vacances plus élevées, tandis que les galeries alimentaires de banlieue s’en sortent mieux. Les loyers affichés pour le commerce avoisinent en moyenne $36–$37 par pied carré et par an (environ $3,05/pi²/mois en triple net), soit ~40 % au-dessus de la moyenne nationale. Cependant, la croissance des loyers est légèrement négative : les loyers des commerces à L.A. ont reculé de 0,4 % sur un an début 2025, traduisant la nécessité pour les bailleurs de conserver et d’attirer les locataires. En fait, Los Angeles a perdu près de 2,4 millions de pieds carrés d’espaces commerciaux occupés au cours de l’année écoulée — signe que les fermetures et la contraction dépassent largement les nouvelles ouvertures de magasins.

Disparités entre les quartiers : Les principaux quartiers commerçants comme le Golden Triangle de Beverly Hills et Third Street à Santa Monica sont en train de se remettre, mais n’ont pas encore retrouvé toute leur vitalité d’avant-pandémie (certains détaillants de luxe ont réduit leur superficie). Le retail du centre-ville de Los Angeles a été durement touché – le taux de vacance commerciale au centre-ville a bondi de 250 points de base pour atteindre 9,5 % fin 2024, car la fréquentation piétonne et le tourisme tardent à revenir totalement. À l’inverse, le commerce de proximité en banlieue, dans les zones résidentielles en croissance, reste relativement solide. Les sous-marchés des vallées de San Fernando et San Gabriel ont même enregistré une légère augmentation des loyers alors que les enseignes axées sur la valeur (magasins discount, enseignes alimentaires) se sont développées pour répondre à la croissance démographique. Les transactions d’investissement dans le commerce se font en dessous des valeurs maximales, signalant une revalorisation : par exemple, un centre commercial sur La Brea s’est vendu en 2025 à 35 % en dessous de son prix de 2016 en raison de la baisse du résultat opérationnel net (NOI). Les taux de capitalisation pour le retail ont grimpé à environ 5,5 %–6 % en moyenne, leur plus haut niveau depuis dix ans, les investisseurs exigeant un meilleur rendement en période de taux élevés et intégrant le risque dans le prix.

Les perspectives pour le secteur du retail sont prudemment optimistes. La stabilisation de la vacance et de la fréquentation suggère que le pire est passé, mais la croissance sera lente. Parmi les principales tendances, on note l’essor du retail expérientiel (restauration, loisirs comme le projet West Harbor prévu à San Pedro pour 2026) et de la reconversion/adaptation (transformation de commerces en difficulté en espaces mixtes ou industriels). Les promoteurs font preuve d’une grande sélectivité – seuls environ 60 000 m² de surfaces commerciales sont en construction à Los Angeles, soit un ajout de seulement 0,1 % au stock. Ce faible niveau d’offre nouvelle, combiné à la taille de la population régionale, fait qu’un commerce bien situé devrait conserver sa valeur. Les propriétaires doivent néanmoins innover (par exemple, ajouter des services, des cabinets médicaux ou des logements) pour remplir les locaux vacants. En résumé, le secteur du retail à Los Angeles en 2025 est stable mais en pleine évolution : attendez-vous à une amélioration progressive de l’occupation, des loyers stables, et la transformation continue des centres sous-performants.

Secteur Industriel : Des Sommets Historiques à un Légère Accalmie

Le secteur de l’immobilier industriel à Los Angeles a été l’un des moteurs ces dernières années, stimulé par l’activité portuaire, la logistique, et le manque de terrains disponibles. Même en 2025, les locaux industriels sont très recherchés, même si la frénésie s’est un peu calmée par rapport à son pic. Après avoir atteint des taux de vacance historiquement bas (~2–3 %) durant 2021–22, le taux de vacance industriel du comté de Los Angeles est remonté à environ 4,9 % – son niveau le plus élevé depuis près de dix ans. Cette augmentation (hausse d’environ 140 points de base sur un an) s’explique par 10 trimestres consécutifs de pertes d’occupation dues à la réduction de surface de certains locataires et à l’arrivée de nouvelles offres. Pourtant, un taux de vacance de 4,9 % reste très faible par rapport aux standards historiques – l’occupation reste quasi complète dans de nombreux sous-marchés. En fait, les six sous-marchés industriels du comté de L.A. affichent tous un taux de vacance inférieur à 6 %, et la moitié d’entre eux sont en dessous de 4 %. La légère augmentation de la disponibilité (environ 6,5 % toute disponibilité confondue, y compris les surfaces en cours de commercialisation) suggère que les loyers pourraient subir une pression à court terme.

En effet, les loyers industriels ont explosé pendant la pandémie (selon certaines estimations, ils ont augmenté de plus de 50 % depuis 2019) et subissent maintenant une légère correction. Les loyers affichés des locaux industriels à Los Angeles ont diminué pendant six trimestres consécutifs jusqu’au premier trimestre 2025, alors que le marché absorbe ces augmentations antérieures. Pour donner un ordre d’idée, les loyers moyens affichés pour les espaces d’entreposage/distribution sur le marché de Los Angeles (l’un des plus chers du pays) se situent toujours autour de 1,20 à 1,50 $ par pied carré et par mois (triple net) selon l’emplacement – bien au-dessus des niveaux pré-2020. Mais les locataires disposent désormais d’un peu plus de pouvoir de négociation qu’il y a un an. Malgré cette baisse, les propriétaires industriels restent confiants ; toute diminution de loyer a été modérée, et les moteurs de la demande à long terme (les immenses ports de LA/Long Beach, les besoins en distribution du e-commerce, la logistique du dernier kilomètre pour plus de 10 millions d’habitants) restent solidement en place. Les sous-marchés du South Bay et de l’Inland Empire, en particulier, continuent d’attirer les utilisateurs d’entrepôts, même si le taux de vacance de l’Inland Empire est lui aussi remonté après des plus bas historiques.

En matière d’investissement, les propriétés industrielles restent très recherchées, mais la hausse des taux d’intérêt a entraîné une légère hausse des taux de capitalisation. Les taux de capitalisation industriels moyens en Californie du Sud sont passés dans la fourchette basse des 5 % (environ 5,3 % en 2024, contre moins de 4 % en 2021). Certains investissements plus petits ou de classe B s’approchent désormais de taux de capitalisation de 6 % à 6,5 %, surtout s’ils présentent des baux de courte durée. Les investisseurs restent concentrés sur les principaux axes de distribution – cependant, la taxe Measure ULA dans la ville de L.A. (qui s’applique aux ventes >5 millions $) a quelque peu gelé les grandes transactions industrielles dans les limites de la ville. Cela pourrait entraîner un report des investissements vers des villes voisines sans cette taxe.

Les perspectives pour le secteur industriel sont prudemment positives. Les experts prévoient que 2025 pourrait marquer le creux des pertes d’occupation, avec une stabilisation attendue d’ici 2026, au fur et à mesure que l’offre ralentit et que les entreprises s’adaptent. Une reprise de la croissance des loyers pourrait intervenir en 2026 après cette période de légère baisse. Un facteur de risque à surveiller : la politique commerciale – la hausse des importations à la fin de 2024 (pour contourner les nouveaux tarifs douaniers) a temporairement stimulé la demande d’entrepôts portuaires, mais une guerre commerciale prolongée ou un ralentissement économique pourraient freiner les volumes portuaires. À l’inverse, toute résolution des conflits sociaux sur la côte Ouest ou une reprise de l’économie resserrerait de nouveau le marché. En résumé, le secteur industriel de Los Angeles demeure fondamentalement solide (faible vacance, loyers élevés), 2025 étant une année de normalisation après des conditions extrêmes. Les installations de distribution et de stockage bien situées à L.A. devraient conserver leur valeur et susciter l’intérêt soutenu des investisseurs, compte tenu de leur rôle essentiel dans les chaînes d’approvisionnement.

Mises à jour des politiques et réglementations

Plusieurs évolutions politiques et réglementaires de ces dernières années ont un impact sur l’immobilier à Los Angeles en 2025 :

Mesure ULA (« United to House LA » ou taxe sur les demeures) : Mise en place en avril 2023, cette mesure de la ville de Los Angeles impose une taxe de transfert de 4 % sur les ventes immobilières de plus de 5 millions de dollars (5,5 % au-dessus de 10 millions) . L’objectif est de financer le logement abordable, mais cela a considérablement affecté le volume des transactions haut de gamme . Depuis un an, les ventes de maisons de luxe ont fortement ralenti et de nombreuses transactions commerciales ont été suspendues ou réorientées (par exemple, vente de parts dans l’entité plutôt que du bien lui-même) afin d’éviter la taxe. Les recettes générées (environ 480 millions de dollars jusqu’à fin 2024) ont été inférieures aux prévisions initiales, notamment parce que les ventes se sont effondrées en réaction. L’effet de la mesure ULA est à double tranchant : moins de transactions majeures signifie moins de liquidité sur le marché, ce qui peut entraîner une baisse des prix pour les propriétés de luxe et les grands actifs commerciaux de la ville. Le débat se poursuit et des recours juridiques existent, mais pour l’instant, les investisseurs doivent intégrer ce coût important dans les opérations à Los Angeles – un vrai frein à la spéculation sur les biens immobiliers de grande valeur.

Mise en place en avril 2023, cette mesure de la ville de Los Angeles impose une . L’objectif est de financer le logement abordable, mais cela a . Depuis un an, les ventes de maisons de luxe ont fortement ralenti et de nombreuses transactions commerciales ont été suspendues ou réorientées (par exemple, vente de parts dans l’entité plutôt que du bien lui-même) afin d’éviter la taxe. Les recettes générées (environ 480 millions de dollars jusqu’à fin 2024) ont été inférieures aux prévisions initiales, notamment parce que les ventes se sont effondrées en réaction. L’effet de la mesure ULA est à double tranchant : moins de transactions majeures signifie moins de liquidité sur le marché, ce qui peut entraîner une baisse des prix pour les propriétés de luxe et les grands actifs commerciaux de la ville. Le débat se poursuit et des recours juridiques existent, mais pour l’instant, les investisseurs doivent intégrer ce coût important dans les opérations à Los Angeles – un vrai frein à la spéculation sur les biens immobiliers de grande valeur. Contrôle des loyers et protections des locataires : La ville de Los Angeles dispose de l’une des réglementations de contrôle des loyers les plus strictes du pays (couvrant les logements collectifs anciens), et le plafond des loyers à l’échelle de la Californie (AB 1482) limite les augmentations de loyer à environ 10 % maximum par an pour de nombreux autres logements. Pendant le COVID, L.A. avait également mis en place des moratoires sur les expulsions qui n’ont été totalement levés qu’au début de 2023. Dès 2025, les propriétaires devront désormais respecter de nouvelles réglementations imposant une aide au relogement en cas de fortes hausses de loyer et des règles d’expulsion pour motif justifié couvrant plus de biens. Si ces mesures assurent une meilleure stabilité pour les locataires, elles influent aussi sur les rendements des investissements : la croissance du flux de trésorerie locatif est plafonnée , rendant L.A. moins attirante pour les investisseurs agressifs mais avantageant les propriétaires de long terme. À l’inverse, les autorisations de répercuter l’inflation (sous contrôle des loyers) ont permis cette année des hausses modestes de 3 à 4 % alors que l’inflation augmentait. Globalement, l’orientation politique à L.A. reste celle de fortes protections pour les locataires, ce qui pourrait ralentir les hausses de loyers mais aussi maintenir un faible taux de vacance locative (les locataires restent plus longtemps).

La ville de Los Angeles dispose de l’une des réglementations de contrôle des loyers les plus strictes du pays (couvrant les logements collectifs anciens), et le limite les augmentations de loyer à pour de nombreux autres logements. Pendant le COVID, L.A. avait également mis en place des moratoires sur les expulsions qui n’ont été totalement levés qu’au début de 2023. Dès 2025, les propriétaires devront désormais respecter de imposant une aide au relogement en cas de fortes hausses de loyer et des règles d’expulsion pour motif justifié couvrant plus de biens. Si ces mesures assurent une meilleure stabilité pour les locataires, elles influent aussi sur les rendements des investissements : la , rendant L.A. moins attirante pour les investisseurs agressifs mais avantageant les propriétaires de long terme. À l’inverse, les (sous contrôle des loyers) ont permis cette année des hausses modestes de 3 à 4 % alors que l’inflation augmentait. Globalement, l’orientation politique à L.A. reste celle de fortes protections pour les locataires, ce qui pourrait ralentir les hausses de loyers mais aussi maintenir un (les locataires restent plus longtemps). Zonage et réformes pour l’offre de logements : Face à la crise du logement abordable, la Californie a adopté des lois telles que SB 9 (lotissements) et SB 10 pour permettre une densification à petite échelle. Los Angeles a intégré ces réformes dans sa planification, autorisant ainsi plus facilement les propriétaires de nombreux quartiers à ajouter des ADUs (logements accessoires type “granny flats”) ou diviser un terrain résidentiel pour construire un duplex. Jusqu’à présent, l’engouement reste modéré, mais ces réformes ajoutent progressivement des logements. Le nouveau Plan Logement de la ville vise à créer 456 000 nouveaux logements d’ici 2029. Pour faciliter cela, la ville révise le zonage pour permettre des constructions plus hautes et des projets mixtes, notamment près des transports. Cependant, en 2024, L.A. est très en retard, avec seulement ~8 600 unités autorisées en 2024 (le plus bas depuis dix ans pour les appartements). Il faut s’attendre à voir poursuivre l’effort sur le relèvement des coefficients d’occupation et la simplification des procédures d’approbation (par exemple l’extension de l’Adaptive Reuse Ordinance au centre-ville) pour stimuler la construction. Pour les investisseurs et promoteurs, un environnement de zonage plus permissif pourrait offrir des opportunités (reconversions, projets en dent creuse), même si la résistance des quartiers concernés reste un frein.

Taux d’intérêt et financement : Bien qu’il ne s’agisse pas d’une politique locale, les hausses de taux de la Réserve fédérale affectent considérablement l’immobilier à Los Angeles. Les taux hypothécaires proches de 7 % ont constitué le principal frein à l’achat de logements. Les dernières prévisions suggèrent que les taux pourraient baisser progressivement d’ici fin 2025 (vers une fourchette de 5 % élevée). Toute baisse de ce type pourrait relancer les ventes et la croissance des prix – à l’inverse, si l’inflation maintient les taux élevés, le marché pourrait rester atone. Du côté commercial, la hausse des taux a réévalué les actifs (taux de capitalisation plus élevés) et rendu le financement des projets plus coûteux. Les compagnies d’assurance-vie et les banques se sont particulièrement retirées des prêts pour les bureaux. Les décideurs surveillent le marché de la dette commerciale, mais aucune mesure d’allègement spécifique n’est en place ; ainsi, le risque de refinancement est une préoccupation majeure pour 2025–2026 pour les propriétaires.

Logement abordable et frais de développement : Los Angeles continue d’élargir les exigences de logements inclusifs et les frais pour les promoteurs afin de financer des logements abordables. Certains nouveaux projets doivent réserver un pourcentage de logements aux foyers à faible revenu ou s’acquitter de redevances. De plus, la ville et l’État proposent des incitations pour le logement abordable – telles que des bonus de densité et des approbations accélérées sous SB 35 pour les projets conformes. Ces politiques visent à inciter à la création de communautés mixtes, bien que les promoteurs les considèrent souvent comme des contraintes à la rentabilité. L’attention se porte aussi sur l’itinérance et la réutilisation adaptative : des lois de l’État facilitent désormais la conversion de motels ou bureaux en logements pour sans-abri, et les fonds de la Measure ULA visent à accélérer de tels projets (bien que la mise en œuvre soit lente).

En somme, le paysage politique à Los Angeles est tourné vers l’accessibilité au logement et les droits des locataires, potentiellement au détriment des profits à court terme des investisseurs. Les investisseurs avisés devront composer avec des taxes de transfert comme l’ULA, respecter les plafonds de loyer, et éventuellement collaborer avec des programmes publics pour saisir les incitations. Pour les propriétaires, la libéralisation du zonage (ADU, etc.) est un avantage qui peut apporter de la valeur via les revenus locatifs. De manière générale, la politique macroéconomique (taux d’intérêt de la Fed) reste l’élément imprévisible qui influencera la rapidité du redémarrage des marchés immobiliers de Los Angeles dans les prochaines années.

Opportunités d’investissement et attentes en matière de ROI

Malgré des prix élevés et de nouveaux impôts, l’immobilier à Los Angeles offre encore un éventail d’opportunités d’investissement. La clé consiste à aligner la stratégie sur les réalités du marché – en favorisant des secteurs avec de fortes dynamiques de demande, tout en tenant compte des contraintes réglementaires. Voici quelques pistes pour les investisseurs en 2025 et leurs perspectives de retour sur investissement :

Résidentiel à valeur ajoutée (maisons individuelles et petits immeubles multi-logements) : Avec un inventaire limité et de nombreuses maisons anciennes, les investisseurs peuvent trouver des propriétés à rénover dans des quartiers en croissance à rénover et à revendre ou à louer. Des quartiers comme West Adams, Leimert Park et Highland Park – qui ont connu une forte appréciation – continuent d’attirer les investisseurs qui réhabilitent les biens pour répondre à la demande de gentrification. Attente de ROI : Les opérations de “flip” peuvent encore générer des profits intéressants (10–20 % de rendement) si elles sont achetées sous le marché, mais l’époque des hausses rapides de plus de 30 % est révolue. Les rendements locatifs sur les maisons individuelles à L.A. sont modestes (~3–4 % de taux de capitalisation typiquement), mais ajouter une ADU peut améliorer la trésorerie. La Measure ULA signifie que les “flippers” doivent être prudents sur les transactions haut de gamme en ville (la taxe peut effacer le profit sur une opération serrée de plus de 5 millions $). Globalement, l’appréciation à long terme reste la principale récompense dans ces quartiers – historiquement autour de ~5–7 % par an dans les zones dynamiques, ce qui, combiné à l’effet de levier, peut produire de bons rendements.

Avec un inventaire limité et de nombreuses maisons anciennes, les investisseurs peuvent trouver des à rénover et à revendre ou à louer. Des quartiers comme – qui ont connu une forte appréciation – continuent d’attirer les investisseurs qui réhabilitent les biens pour répondre à la demande de gentrification. Attente de ROI : Les opérations de “flip” peuvent encore générer des profits intéressants (10–20 % de rendement) si elles sont achetées sous le marché, mais l’époque des hausses rapides de plus de 30 % est révolue. Les rendements locatifs sur les maisons individuelles à L.A. sont modestes (~3–4 % de taux de capitalisation typiquement), mais ajouter une peut améliorer la trésorerie. signifie que les “flippers” doivent être prudents sur les transactions haut de gamme en ville (la taxe peut effacer le profit sur une opération serrée de plus de 5 millions $). Globalement, dans ces quartiers – historiquement autour de ~5–7 % par an dans les zones dynamiques, ce qui, combiné à l’effet de levier, peut produire de bons rendements. Appartements multifamiliaux : Les immeubles d’appartements sont une pierre angulaire de l’investissement à L.A. Le taux d’occupation est élevé (~95 %) et les loyers, bien que stabilisés, atteignent des niveaux record , assurant un revenu régulier. Les petits immeubles de 2 à 4 unités permettent également aux investisseurs d’éviter certaines règles de contrôle des loyers si l’unité est occupée par le propriétaire. Attente de ROI : Les taux de capitalisation pour le multifamilial à L.A. s’établissent en moyenne autour de 4,5–5,0 % en 2024, ayant augmenté depuis ~4 % il y a quelques années. Cela signifie que le rendement non financé pour un investisseur est d’environ 5 %. Avec un financement, on peut améliorer les rendements si la dette est bon marché – mais avec des taux d’intérêt actuels au-dessus de 6 %, les rendements sur fonds propres peuvent être faibles au départ. Le véritable enjeu réside dans l’appréciation à long terme et la croissance des loyers . Étant donné la pénurie chronique de logements, la valeur des appartements devrait continuer à augmenter (les appartements à LA ont pris en moyenne ~60 % de valeur entre 2016 et 2024). Ajouter de la valeur via des rénovations pour augmenter les loyers (dans la limite de ce qui est autorisé) peut améliorer les rendements. Les investisseurs doivent cependant prévoir un budget pour les nouvelles réglementations (par exemple les mises aux normes sismiques, des règles d’expulsion plus strictes) qui augmentent les coûts. En résumé, attendez-vous à des rendements annuels à un chiffre médian tirés du revenu auxquels s’ajoute le potentiel de plus-value immobilière qui s’est historiquement situé entre 3 et 6 %/an – faisant du multifamilial un placement stable, sinon explosif.

Les immeubles d’appartements sont une pierre angulaire de l’investissement à L.A. Le taux d’occupation est élevé (~95 %) et , assurant un revenu régulier. Les petits immeubles de 2 à 4 unités permettent également aux investisseurs d’éviter certaines règles de contrôle des loyers si l’unité est occupée par le propriétaire. Attente de ROI : en 2024, ayant augmenté depuis ~4 % il y a quelques années. Cela signifie que le rendement non financé pour un investisseur est d’environ 5 %. Avec un financement, on peut améliorer les rendements si la dette est bon marché – mais avec des taux d’intérêt actuels au-dessus de 6 %, les rendements sur fonds propres peuvent être faibles au départ. Le véritable enjeu réside dans . Étant donné la pénurie chronique de logements, (les appartements à LA ont pris en moyenne ~60 % de valeur entre 2016 et 2024). Ajouter de la valeur via des rénovations pour augmenter les loyers (dans la limite de ce qui est autorisé) peut améliorer les rendements. Les investisseurs doivent cependant (par exemple les mises aux normes sismiques, des règles d’expulsion plus strictes) qui augmentent les coûts. En résumé, attendez-vous à des auxquels s’ajoute le potentiel de qui s’est historiquement situé entre 3 et 6 %/an – faisant du multifamilial un placement stable, sinon explosif. Entrepôts industriels : L’industriel est sans doute le secteur commercial le plus attractif à L.A. d’un point de vue fondamental. Les taux de vacance sont faibles et chaque grand détaillant ou entreprise logistique a besoin d’espaces de distribution dans le comté de L.A. pour desservir la population. Attente de ROI : Les taux de capitalisation sur les entrepôts industriels sont d’environ 5–5,5 % , les biens bien loués dans des emplacements centraux (proches des ports ou du centre-ville) s’échangeant même sous les 5 %. Ces rendements sont inférieurs à ceux du reste du pays, reflet de la confiance des investisseurs dans la croissance des loyers et la stabilité. Et historiquement, ils ont eu raison : les loyers industriels ont fortement augmenté ces dernières années (plus de 50 % par rapport à l’avant-pandémie). Il pourrait y avoir un léger ralentissement à court terme, mais les projections montrent que la demande industrielle dépassera l’offre à long terme , ce qui laisse présager une appréciation continue des loyers. Les rendements totaux pourraient approcher les chiffres élevés à un seul chiffre annuellement en combinant cette croissance des loyers et le rendement. Principales opportunités : anciens sites industriels pouvant être réaménagés pour des besoins logistiques modernes (entrepôts à grande hauteur) ou centres de distribution de premier kilomètre proches de la ville. Par ailleurs, les sites de logistique du dernier kilomètre (même de petits entrepôts) à L.A. se louent à des niveaux premium et peuvent s’avérer très lucratifs si vous pouvez acheter à un prix raisonnable.

L’industriel est sans doute le d’un point de vue fondamental. Les taux de vacance sont faibles et chaque grand détaillant ou entreprise logistique a besoin d’espaces de distribution dans le comté de L.A. pour desservir la population. Attente de ROI : , les biens bien loués dans des emplacements centraux (proches des ports ou du centre-ville) s’échangeant même sous les 5 %. Ces rendements sont inférieurs à ceux du reste du pays, reflet de la confiance des investisseurs dans la croissance des loyers et la stabilité. Et historiquement, ils ont eu raison : les loyers industriels ont fortement augmenté ces dernières années (plus de 50 % par rapport à l’avant-pandémie). Il pourrait y avoir un léger ralentissement à court terme, mais , ce qui laisse présager une appréciation continue des loyers. Les rendements totaux pourraient approcher les chiffres élevés à un seul chiffre annuellement en combinant cette croissance des loyers et le rendement. : anciens sites industriels pouvant être réaménagés pour des besoins logistiques modernes (entrepôts à grande hauteur) ou centres de distribution de premier kilomètre proches de la ville. Par ailleurs, (même de petits entrepôts) à L.A. se louent à des niveaux premium et peuvent s’avérer très lucratifs si vous pouvez acheter à un prix raisonnable. Centres commerciaux : Avec le secteur de la vente au détail à un point d’inflexion, les investisseurs avisés peuvent cibler le commerce de nécessité (par exemple, centres commerciaux avec supermarché, pharmacie, services) qui à L.A. se sont révélés résilients. Rendement attendu : Les taux de capitalisation des commerces de détail sont actuellement autour de 5,5–6 % en moyenne, plus élevés pour les biens avec vacance ou situés dans des emplacements secondaires. Si vous achetez un centre bien situé à un taux de 6 % et que vous pouvez louer les espaces vacants, vous obtenez non seulement ce revenu mais aussi une plus-value car la valeur du bien pourrait augmenter (compression du taux de capitalisation si le marché s’améliore, en plus de la croissance du revenu net d’exploitation). Des rendements supérieurs à 10 % par an sont possibles pour les investisseurs spécialisés dans la création de valeur qui exécutent bien (par exemple, en revalorisant le centre avec une meilleure mixité ou en ajoutant de nouveaux usages). Cependant, les investisseurs purement passifs dans le commerce de détail doivent modérer leurs attentes : les actifs de premier plan stabilisés pourraient offrir des rendements totaux de 6 à 8 % (revenu plus faible croissance des loyers). Les commerces à bail net (comme les pharmacies ou la restauration rapide avec des baux longs) offrent des taux d’environ 5 % à L.A. – essentiellement des flux similaires à des obligations – ce qui peut séduire pour leur stabilité. Une mise en garde : le commerce de détail est très sensible à l’emplacement et à la gestion; si vous vous trompez sur la demande locale, le rendement peut en pâtir. Mais globalement, alors que le comportement des consommateurs revient à la normale post-COVID, les actifs commerciaux dans les zones commerçantes denses de L.A. offrent de solides rendements et un potentiel d’appréciation modéré .

Avec le secteur de la vente au détail à un point d’inflexion, (par exemple, centres commerciaux avec supermarché, pharmacie, services) qui à L.A. se sont révélés résilients. Rendement attendu : en moyenne, plus élevés pour les biens avec vacance ou situés dans des emplacements secondaires. Si vous achetez un centre bien situé à un taux de 6 % et que vous pouvez louer les espaces vacants, vous obtenez non seulement ce revenu mais aussi une plus-value car la valeur du bien pourrait augmenter (compression du taux de capitalisation si le marché s’améliore, en plus de la croissance du revenu net d’exploitation). Des rendements supérieurs à 10 % par an sont possibles pour les investisseurs spécialisés dans la création de valeur qui exécutent bien (par exemple, en revalorisant le centre avec une meilleure mixité ou en ajoutant de nouveaux usages). Cependant, les investisseurs purement passifs dans le commerce de détail doivent modérer leurs attentes : les actifs de premier plan stabilisés pourraient offrir des rendements totaux de 6 à 8 % (revenu plus faible croissance des loyers). (comme les pharmacies ou la restauration rapide avec des baux longs) offrent des taux d’environ 5 % à L.A. – essentiellement des flux similaires à des obligations – ce qui peut séduire pour leur stabilité. Une mise en garde : le commerce de détail est très sensible à l’emplacement et à la gestion; si vous vous trompez sur la demande locale, le rendement peut en pâtir. Mais globalement, alors que le comportement des consommateurs revient à la normale post-COVID, . Bureaux et actifs spécialisés : Les bureaux constituent une stratégie contrarienne : les valeurs sont en baisse et la détresse menace, ce qui signifie que des investisseurs opportunistes peuvent dénicher des aubaines . Nous pourrions voir des immeubles de bureaux à L.A. se vendre à une fraction du coût de remplacement, surtout si les prêteurs mettent aux enchères des prêts. Rendement attendu : Risque élevé, rendement élevé. Une stratégie consiste à acquérir une tour de bureaux en difficulté (peut-être à un taux supérieur à 8 % ou à une décote de 50 %) et à la convertir à un autre usage (résidentiel, hôtel, studios créatifs). Le rendement sur une conversion réussie pourrait être très élevé (TRI >15 %). Mais l’exécution et les obstacles réglementaires sont importants. Les investissements dans la location de bureaux traditionnels sont plus risqués : sans stratégie claire pour augmenter le taux d’occupation, on risque de « saisir un couteau qui tombe ». Les installations de sciences de la vie et les plateaux de tournage sont deux catégories spécialisées en demande à L.A. Les investisseurs dans ces secteurs (souvent des conversions de bureaux/industriels) peuvent obtenir de bons rendements alors que la production de contenus hollywoodiens et la recherche biotech progressent ; les taux de capitalisation dans ces niches se situent entre 5 et 7 % avec de bonnes perspectives de croissance.

Les bureaux constituent une stratégie contrarienne : les valeurs sont en baisse et la détresse menace, ce qui signifie que . Nous pourrions voir des immeubles de bureaux à L.A. se vendre à une fraction du coût de remplacement, surtout si les prêteurs mettent aux enchères des prêts. Rendement attendu : Risque élevé, rendement élevé. Une stratégie consiste à acquérir une tour de bureaux en difficulté (peut-être à un taux supérieur à 8 % ou à une décote de 50 %) et à la convertir à un autre usage (résidentiel, hôtel, studios créatifs). Le rendement sur une conversion réussie pourrait être très élevé (TRI >15 %). Mais l’exécution et les obstacles réglementaires sont importants. Les investissements dans la location de bureaux traditionnels sont plus risqués : sans stratégie claire pour augmenter le taux d’occupation, on risque de « saisir un couteau qui tombe ». sont deux catégories spécialisées en demande à L.A. Les investisseurs dans ces secteurs (souvent des conversions de bureaux/industriels) peuvent obtenir alors que la production de contenus hollywoodiens et la recherche biotech progressent ; les taux de capitalisation dans ces niches se situent entre 5 et 7 % avec de bonnes perspectives de croissance. Développement et foncier : Construire à L.A. n’est pas pour les timorés, mais il existe des opportunités dans certains créneaux. Par exemple, les subdivisions sur petits lots, les projets de condos en espace interstitiel ou les développements d’ADU peuvent générer des profits en raison des prix élevés de revente. L’engagement de la ville en faveur de l’offre de logement signifie que les promoteurs de logements abordables peuvent bénéficier de crédits d’impôt et de nouveaux programmes – obtenant ainsi des subventions qui améliorent la rentabilité tout en répondant à un besoin du marché. Rendement attendu : Le développement à L.A. vise généralement des marges bénéficiaires de 15 à 20 % en raison du risque. Avec des coûts de construction toujours élevés, de nombreux projets ne sont viables que s’ils atteignent des prix de vente premium (ou si le terrain a été acquis à bas coût auparavant). Cela dit, le foncier déjà équipé de droits dans L.A. est extrêmement précieux, et la constitution de réserves foncières dans les zones en croissance (près de lignes de transport à venir, etc.) peut rapporter gros, bien qu’à plus long terme.

En résumé, Los Angeles demeure un « paradis pour les investisseurs » à long terme, grâce à son énorme déséquilibre entre l’offre et la demande. Comme le note le rapport d’Apartment News, une forte demande et une construction limitée signifient un potentiel important de revenus locatifs et d’appréciation des biens immobiliers au fil du temps. Mais à court terme, les investisseurs doivent réajuster leurs attentes de rendement : l’effet de levier n’est plus aussi porteur avec des taux d’intérêt élevés, et les reventes rapides sont plus risquées sur un marché stable. Les actifs de base (immobilier industriel, immeubles multifamiliaux pleinement loués) offriront des rendements stables et modestes. Les opérations à valeur ajoutée (rénovations, stratégies de mise en location) peuvent encore générer des rendements à deux chiffres si l’on navigue habilement dans le contexte réglementaire. Et pour les spéculateurs patients et capitalisés, acquérir des biens en difficulté en 2025–2026 pourrait rapporter d’excellents rendements d’ici 2028 si/et quand le cycle du marché repart à la hausse.

Prévisions 2026–2028 : Perspectives et risques

En regardant vers l’avenir, les prévisions pour l’immobilier à Los Angeles suggèrent une période de croissance modérée continue – un scénario de « atterrissage en douceur » – sous réserve qu’aucun choc majeur ne survienne. Après les montagnes russes du début des années 2020, tant les analystes du secteur que les modèles économiques prévoient une stabilisation des prix à court terme, suivie d’une hausse progressive jusqu’en 2028. Voici les points clés issus des prévisions :

Prévisions des prix des logements : La dernière prévision de Zillow pour la zone métropolitaine de L.A. (Los Angeles-Long Beach-Anaheim) table sur une hausse de seulement +0,4 % de février 2025 à février 2026 . Autrement dit, les valeurs des logements devraient rester stables au cours de l’année à venir. Cela inclut un léger repli possible à la mi-2025 (leur modèle montrait -0,1 % à -0,2 % au printemps) suivi d’une hausse modérée plus tard. Au-delà de 2026, la plupart des experts anticipent une appréciation annuelle à un chiffre bas (de l’ordre de 2 à 5 % par an) pour les prix des logements à Los Angeles jusqu’en 2028. Ce serait loin des deux chiffres affichés en 2021 , mais cela éviterait aussi toute correction brutale. Pour étayer cette perspective : la forte demande, l’offre limitée et une économie locale solide devraient soutenir les prix. La prévision officielle 2025 du C.A.R. tablait sur une hausse d’environ +4,6 % du prix médian en Californie managecasa.com, mais c’était avant que les taux ne restent élevés ; il est probable que la nouvelle norme soit une progression plus douce. D’ici 2028, les prix médians à Los Angeles pourraient être environ 10 à 15 % plus élevés qu’aujourd’hui si ces tendances se maintiennent. Scénario de risque : Si une récession survient en 2026 (par exemple, en raison d’un resserrement excessif de la Fed ou de chocs mondiaux), Los Angeles pourrait connaître une baisse temporaire des prix, de l’ordre de 5 à 10 % à mesure que les ventes ralentissent – mais un krach à la 2008 n’est pas anticipé étant donné le faible effet de levier et la pénurie persistante de logements.

La dernière prévision de Zillow pour la zone métropolitaine de L.A. (Los Angeles-Long Beach-Anaheim) table sur une . Autrement dit, au cours de l’année à venir. Cela inclut un léger repli possible à la mi-2025 (leur modèle montrait -0,1 % à -0,2 % au printemps) suivi d’une hausse modérée plus tard. Au-delà de 2026, la plupart des experts anticipent une (de l’ordre de 2 à 5 % par an) pour les prix des logements à Los Angeles jusqu’en 2028. Ce serait , mais cela éviterait aussi toute correction brutale. Pour étayer cette perspective : la forte demande, l’offre limitée et une économie locale solide devraient soutenir les prix. tablait sur une hausse d’environ +4,6 % du prix médian en Californie managecasa.com, mais c’était avant que les taux ne restent élevés ; il est probable que la nouvelle norme soit une progression plus douce. D’ici 2028, les prix médians à Los Angeles pourraient être environ 10 à 15 % plus élevés qu’aujourd’hui si ces tendances se maintiennent. Si une récession survient en 2026 (par exemple, en raison d’un resserrement excessif de la Fed ou de chocs mondiaux), Los Angeles pourrait connaître une baisse temporaire des prix, de l’ordre de 5 à 10 % à mesure que les ventes ralentissent – mais un krach à la 2008 n’est pas anticipé étant donné le faible effet de levier et la pénurie persistante de logements. Ventes et volumes : Les volumes de ventes de logements devraient s’améliorer à l’horizon 2026–2027, à condition que les taux hypothécaires diminuent. De nombreux prévisionnistes anticipent des taux tombant autour de 5 % d’ici 2026 , ce qui libérerait la demande latente des acheteurs souhaitant changer de logement. Ainsi, 2026 et 2027 pourraient connaître un rebond des ventes (avec un possible retour aux niveaux de 2019). Avec plus de transactions, la croissance des prix pourrait légèrement accélérer par rapport au rythme anémique de 2025. Toutefois, si les taux restent élevés ou si le crédit se resserre, les ventes pourraient rester poussives. Dans tous les cas, l’offre n’est pas censée inonder le marché , de sorte que toute hausse de la demande se traduit généralement par une pression à la hausse sur les prix à Los Angeles.

Les volumes de ventes de logements devraient s’améliorer à l’horizon 2026–2027, à condition que les taux hypothécaires diminuent. De nombreux prévisionnistes anticipent , ce qui libérerait la demande latente des acheteurs souhaitant changer de logement. Ainsi, (avec un possible retour aux niveaux de 2019). Avec plus de transactions, la croissance des prix pourrait légèrement accélérer par rapport au rythme anémique de 2025. Toutefois, si les taux restent élevés ou si le crédit se resserre, les ventes pourraient rester poussives. Dans tous les cas, , de sorte que toute hausse de la demande se traduit généralement par une pression à la hausse sur les prix à Los Angeles. Loyers et secteur multifamilial : Les prévisions de loyers (par exemple, USC Casden) anticipent une hausse des loyers à L.A. de quelques pourcents par an jusqu’en 2028, suivant à peu près l’inflation. Le taux de vacance pourrait augmenter légèrement à mesure que davantage de projets d’appartements sont livrés (des milliers d’unités sont en construction à L.A.), mais pas assez pour détendre sérieusement les loyers. D’ici 2028, les loyers moyens pourraient être de 10 à 15 % plus élevés qu’aujourd’hui, aggravant ainsi les problèmes d’accessibilité, sauf si les revenus suivent. Un facteur d’incertitude : les efforts de l’État pour aider les locataires ou élargir le contrôle des loyers pourraient limiter artificiellement la hausse des loyers. De plus, si le télétravail permet davantage d’exode, la demande de locations pourrait se refroidir. Mais, étant donné la population massive de L.A. et le rythme de construction toujours aussi lent, des hausses de loyers modérées constituent une prévision de base raisonnable.

Les prévisions de loyers (par exemple, USC Casden) anticipent une jusqu’en 2028, suivant à peu près l’inflation. Le taux de vacance pourrait augmenter légèrement à mesure que davantage de projets d’appartements sont livrés (des milliers d’unités sont en construction à L.A.), mais pas assez pour détendre sérieusement les loyers. D’ici 2028, les loyers moyens pourraient être de 10 à 15 % plus élevés qu’aujourd’hui, aggravant ainsi les problèmes d’accessibilité, sauf si les revenus suivent. Un facteur d’incertitude : les efforts de l’État pour aider les locataires ou élargir le contrôle des loyers pourraient limiter artificiellement la hausse des loyers. De plus, si le télétravail permet davantage d’exode, la demande de locations pourrait se refroidir. Mais, étant donné la population massive de L.A. et le rythme de construction toujours aussi lent, constituent une prévision de base raisonnable. Secteurs commerciaux : Bureaux : Le consensus général est que la récupération des bureaux sera très lente . Les taux de vacance pourraient continuer d’augmenter jusqu’en 2025-2026 à l’expiration des baux, puis se stabiliser potentiellement d’ici 2027 à mesure que le parc obsolète sera retiré (converti ou saisi). Les loyers resteront probablement stables ou baisseront encore entre-temps. D’ici 2028 , le marché des bureaux pourrait se scinder : les bureaux récents et bien aménagés retrouveraient un taux d’occupation sain, les anciens immeubles banalisés seraient réaffectés ou évalués bien plus bas. Les investisseurs doivent rester prudents : certaines prévisions (par exemple, Moody’s) tablent sur une baisse supplémentaire de 10 à 20 % de la valeur des bureaux avant d’atteindre le plancher autour de 2024–2025, avec seulement une légère remontée d’ici 2028. Commerce de détail : Une reprise progressive et continue est prévue. Le taux de vacance des commerces en Californie du Sud devrait en réalité baisser légèrement d’ici 2026 avec la reprise de la croissance économique et démographique. Les loyers pourraient augmenter d’environ 1 % par an dans les centres commerciaux principaux. Le principal risque pour le commerce est un ralentissement des dépenses de consommation en cas de récession ; sinon, les prochaines années devraient être stables, sans bouleversements. Industriel : La plupart des projections annoncent un rebond de la demande industrielle d’ici 2026. Après le léger équilibre actuel, les volumes portuaires et le commerce en ligne devraient reprendre leur progression. Les perspectives de CBRE et Cushman & Wakefield envisagent que le taux de vacance industrielle à L.A. pourrait retomber vers 3–4 % d’ici 2027, avec une hausse des loyers repartant à un rythme annuel à un chiffre élevé après 2025. Le risque ici se situe du côté de l’offre : de nombreux nouveaux entrepôts ont été développés dans l’Inland Empire ; si cela sature la demande, la croissance des loyers pourrait être inférieure aux attentes. Mais dans le L.A. contraint par le foncier, les actifs industriels existants devraient très bien s’en sortir à long terme.

Risques macroéconomiques : Quelques risques globaux pourraient faire dérailler ces prévisions prudemment positives. La récession économique est la principale inquiétude – si les États-Unis connaissent un ralentissement significatif en 2026, Los Angeles pourrait perdre des emplois dans le divertissement, la tech, le commerce, etc., ce qui toucherait à la fois la demande immobilière résidentielle et commerciale. La hausse du chômage exercerait une pression à la baisse sur les prix des logements (probablement par une réduction des ventes plutôt que par une vague de saisies, les propriétaires disposant d’un certain capital et de faibles taux). Les variations des taux d’intérêt constituent un autre facteur : une hausse inattendue des taux (par exemple si l’inflation repart à la hausse) nuirait davantage à l’accessibilité, forçant peut-être les prix à baisser quelque peu. À l’inverse, une baisse rapide des taux pourrait de nouveau surchauffer le marché d’ici 2027 (risque de nouvelle bulle). Les changements de politique sont également à surveiller : par exemple, si la Measure ULA est abrogée ou atténuée d’ici 2026, il pourrait y avoir un afflux de ventes haut de gamme en attente ; ou si la Californie adopte de nouvelles taxes agressives ou régulations sur les loyers, le sentiment des investisseurs pourrait en pâtir. Enfin, les catastrophes naturelles ou événements climatiques (séismes, incendies de forêt) restent malheureusement un risque latent à Los Angeles, pouvant impacter certains quartiers ou les coûts d’assurance au niveau de l’État.

Prévisions générales : Le scénario le plus probable jusqu’en 2028 est une croissance lente mais régulière. D’ici 2028, le prix médian des logements à Los Angeles pourrait être environ 10 % à 20 % plus élevé qu’en 2025, et les loyers environ 10 % plus élevés – une hausse beaucoup plus modérée que la décennie précédente, mais tout de même ascendante. Le plancher du marché est soutenu par l’attrait durable de la ville (climat, emplois, culture) et un sous-développement, tandis que son plafond est limité par l’accessibilité et les politiques publiques. Sauf choc majeur, l’immobilier à L.A. devrait offrir des rendements solides mais peu spectaculaires dans les prochaines années, avec plus de risques de manquer des hausses (si vous restez à l’écart) que de risque d’effondrement. Les acteurs avisés surveilleront les taux d’intérêt, privilégieront la réutilisation adaptative et les innovations en matière de logement, et se concentreront sur les emplacements fondamentalement solides pour maximiser leurs gains dans cette nouvelle normalité. Les périodes de boom de L.A. peuvent s’interrompre, mais sa trajectoire à long terme en tant que ville mondiale reste résolument à la hausse.

