Marché immobilier des îles Caïmans 2025 : tendances, perspectives et points clés

Le marché immobilier des îles Caïmans en 2025 se caractérise par une forte demande, une hausse des prix et des perspectives résilientes dans tous les grands segments – résidentiel, commercial et luxe. Malgré un léger ralentissement du nombre de transactions comparé à l’envolée post-pandémie, la valeur des propriétés a resté stable ou augmenté en raison d’une offre limitée et d’un afflux de nouveaux résidents caymanresident.com caymanresident.com. Une économie stable, aucune taxe directe et le statut des îles comme centre financier mondial continuent d’attirer acheteurs locaux et étrangers. Parallèlement, la beauté naturelle et la sécurité des Caïmans renforcent leur attractivité pour les résidences secondaires de luxe et les investisseurs haut de gamme. Ce rapport offre une analyse détaillée des tendances actuelles du marché (avec données de prix 2025), des opportunités d’investissement, des évolutions réglementaires, des emplacements clés, des moteurs économiques, des risques et des prévisions pour les 3 à 5 prochaines années. Il compare également le marché caïmanien à d’autres juridictions caribéennes et internationales neutres fiscalement pour mettre en perspective sa performance.

(Table des matières : Vue d’ensemble du marché (2025) – tendances résidentiel, commercial, luxe; Perspectives d’investissement; Environnement réglementaire; Emplacements clés; Moteurs économiques; Risques & défis; Prévisions 2026–2030; Analyse comparative; )

Aperçu du marché 2025 : Tendances actuelles & données de prix

Tendances de l’immobilier résidentiel en 2025

Activité des ventes : Le secteur résidentiel continue de dynamiser le marché immobilier des îles Caïmans en 2025. Rien qu’au premier trimestre 2025, 153 biens résidentiels ont été vendus, pour un volume total de plus de 255 millions USD eracayman.com eracayman.com. Cela inclut 104 ventes de condominiums (102M USD) et 39 maisons individuelles (141M USD) au T1, reflétant une demande soutenue tant pour les appartements que pour les maisons. L’ensemble du volume de transactions s’est modéré par rapport au rythme effréné de 2021–2022, mais reste robuste – par exemple, 425 ventes immobilières ont été conclues au premier semestre 2024 (valeur 143,4M CI$) contre 791 au S1 2023 (379,4M CI$) caymanresident.com. La baisse du nombre de ventes depuis 2023 indique un marché plus calme mais stabilisé en 2024–25, même si la valeur moyenne des biens a augmenté.

Niveaux de prix : Les prix résidentiels sont en tendance haussière. Au premier trimestre 2025, le prix moyen par annonce vendue était d’environ 1,374 million de dollars US, en hausse de 6,8 % sur un an blog.bovell.ky. De même, le prix moyen demandé pour les nouvelles annonces est resté élevé (~1,82 M$ US au 1er trimestre 2025) blog.bovell.ky. Cette tendance qui se poursuit depuis 2024 signifie que, malgré la hausse des taux d’intérêt, la faible offre a maintenu les prix fermes ou en hausse, récompensant les propriétaires par une appréciation du capital caymanresident.com. Les données de mi-2024 montrent que les maisons individuelles se sont vendues en moyenne à ~1,6 M$ CI (soit ≈1,92 M$ US) et ont atteint ~91 % du prix demandé caymanresident.com. Les unités en copropriété, qui représentent une grande partie du marché des Caïmans, se vendent généralement près de 90 % du prix demandé et ont connu une croissance annuelle d’environ 10 % dans les ensembles résidentiels de milieu de gamme populaires caymanresident.com. À noter, la zone de Seven Mile Beach (SMB) – la principale plage des Caïmans – fonctionne comme un “marché dans le marché” où les valeurs baissent rarement en raison de l’offre extrêmement limitée de propriétés en front de mer caymanresident.com caymanresident.com. Par exemple, d’anciens appartements en bord de mer qui se vendaient autour de 1,2 M$ US en 2019 ont été réaménagés et réintroduits à 3,6 M$ US+ en 2024, avec des unités ultra-luxe (duplex, penthouses) dans le programme de réhabilitation Lacovia désormais affichées entre 5 et 30 millions de dollars caymanresident.com. Cela souligne la hausse fulgurante des valeurs dans le segment de luxe du front de mer aux Caïmans (voir ci-dessous).

Inventaire et offre : Les acheteurs en 2025 disposent en réalité de plus de choix sur le marché résidentiel que ces dernières années. Les inscriptions actives ont augmenté – environ 1 368 propriétés résidentielles étaient sur le marché au premier trimestre 2025, pour une valeur d’environ 2,85 milliards de dollars américains eracayman.com eracayman.com. Parmi celles-ci, environ 1 072 sont des appartements en copropriété (d’une valeur de 1,93 milliard de dollars) et 209 sont des maisons individuelles (d’une valeur de 810 millions de dollars) eracayman.com. Cette hausse de plus de 15 % de l’inventaire par rapport à l’année précédente s’explique en partie par l’achèvement de nouveaux développements et par le fait que davantage de propriétaires mettent leur bien en vente blog.bovell.ky. Cependant, la véritable disponibilité reste plus limitée qu’il n’y paraît – de nombreuses annonces sont déjà sous contrat ou en attente. Fin 2024, environ 1 524 unités étaient effectivement disponibles sur près de 1 800 annonces MLS, une fois les ventes en attente exclues 1503propertygroup.com. Il est important de noter que la croissance de la population des îles Caïmans (voir Moteurs économiques) continue d’absorber rapidement la nouvelle offre, de sorte que la demande dépasse toujours l’offre dans les segments clés 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. Certains niveaux de prix – par exemple, les maisons familiales à moins de 1 million de CI$ – connaissent une forte concurrence et des ventes rapides. En fait, le marché locatif est devenu extrêmement tendu, car de nombreux acheteurs potentiels sont confrontés à des taux d’intérêt élevés ou à des retards dans les nouvelles constructions ; les locations de qualité se font désormais “enlever en quelques heures” et les loyers ont fortement augmenté entre 2023 et 2024 caymanresident.com caymanresident.com.

Profil des acheteurs & tendances de la demande : Une part importante de la demande résidentielle provient de nouveaux résidents s’installant aux Îles Caïmans attirés par ses secteurs en plein essor. En 2024, une vague de professionnels dans les domaines des family offices, de la finance, du droit, de la construction et de l’hôtellerie a déménagé aux Caïmans, stimulant ainsi la demande de logements caymanresident.com. Beaucoup sont des expatriés titulaires de permis de travail (plus de la moitié de la main-d’œuvre) qui louent généralement au départ, mais finissent souvent par acheter un bien immobilier après quelques années blog.bovell.ky. Les Caïmanais locaux sont également actifs, mais fait intéressant : en 2024, les acheteurs locaux sont devenus majoritaires en nombre de transactions, portés par un emploi soutenu et un afflux de familles à revenu moyen 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. Parallèlement, les acheteurs étrangers (États-Unis, Canada, Europe) demeurent essentiels, surtout pour les résidences secondaires et le segment du luxe. Après une certaine incertitude mondiale en 2024, l’intérêt des acquéreurs internationaux est reparti à la hausse en 2025 — les investisseurs étrangers sont attirés par la sécurité, les avantages fiscaux et la rentabilité locative des Îles Caïmans. Un agent ERA Cayman a relevé le plus fort intérêt de la part de clients étrangers dans des zones comme Rum Point et North Side (pour des maisons de plage individuelles et des appartements avec fort potentiel de location saisonnière), ainsi que pour des condos en bord de mer à West Bay près de Seven Mile Beach eracayman.com. Cela reflète une tendance des acheteurs à rechercher des biens axés sur le style de vie, qui servent aussi de locations saisonnières lucratives (bénéficiant du rebond du tourisme).

Perspectives sur le segment résidentiel : La dynamique du marché résidentiel des Îles Caïmans ne montre aucun signe de ralentissement significatif en 2025. Les maisons et appartements situés dans des zones prisées devraient continuer à prendre de la valeur, en raison de la croissance continue de la population et du foncier constructible limité. Cependant, le marché devient de plus en plus segmenté : le segment ultra-luxueux est en plein essor (acquéreurs fortunés recherchant des propriétés « trophées »), tandis que le segment intermédiaire et celui des primo-accédants rencontrent des difficultés d’accessibilité en raison de coûts de financement élevés. Les promoteurs réagissent en lançant des projets un peu plus abordables pour les primo-accédants et les familles, ce qui a en réalité entraîné une légère baisse (~1,7 %) du prix moyen des nouvelles annonces à 1,65 M$ en 2024 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com – indiquant un nouveau stock ciblant un niveau inférieur à l’ultra-luxe. Des politiques gouvernementales (voir section Réglementation) telles que les exonérations de droits de timbre pour les locaux visent également à faciliter l’accès à la propriété pour les Caïmanais. Globalement, les prix résidentiels dans les zones à forte demande devraient continuer à augmenter en 2025 tandis que l’offre restera restreinte 1503propertygroup.com, tandis que les volumes de ventes pourraient rester modérés (par rapport aux pics de 2021–22) à moins que les coûts d’emprunt ne baissent de manière significative.

Tendances de l’immobilier commercial en 2025

Bureaux et commerces : Le secteur de l’immobilier commercial aux îles Caïmans est de moindre envergure que le résidentiel, mais il joue un rôle crucial en raison de la position des îles comme centre financier et destination touristique. En 2025, la demande pour des espaces de bureaux à Grand Caïman reste soutenue – des entreprises de services financiers, cabinets d’avocats et nouvelles sociétés (y compris les sociétés de fintech et apparentées dans la zone économique spéciale) entretiennent un faible taux de vacance dans les bureaux de catégorie A. George Town (la capitale) et le corridor de Seven Mile Beach (comprenant le centre-ville moderne de Camana Bay) sont les principaux pôles commerciaux. Au cours des dernières années, de nouveaux projets à usage mixte ont ajouté une offre moderne de bureaux et de commerces. Par exemple, le développement Camana Bay par Dart Enterprises s’est agrandi avec de nouveaux immeubles de bureaux dans son centre-ville, attirant des locataires d’entreprise. Au centre-ville de George Town, un projet majeur appelé ONE|GT est en construction – il comprendra un hôtel-boutique de 10 étages, des résidences et des espaces de commerce/bureaux, revitalisant le centre-ville christiesrealestate.com christiesrealestate.com. Ces projets témoignent de la confiance dans la demande commerciale à long terme. Les loyers des bureaux de premier choix sont comparables à ceux des centres financiers régionaux, et les propriétaires ont bénéficié de revenus stables alors que de nombreuses entreprises étaient revenues au travail en présentiel d’ici 2024. Cependant, le marché commercial des Caïmans ne connaît pas une frénésie spéculative de construction ; le développement est généralement soutenu par des prélocations ou une demande ciblée.

Industriel et Entrepôt : Une tendance notable en 2024-25 est la hausse de la demande pour des espaces d’entrepôt et industriels légers. Avec la croissance de la population et des entreprises, les besoins en stockage et en logistique ont « explosé », ce qui a conduit à l’achat de nombreux terrains pour construire des entrepôts caymanresident.com. Les investisseurs trouvent ce segment attractif en raison de l’offre limitée d’unités d’entrepôt de haute qualité. À la mi-2024, un complexe d’entrepôts nouvellement construit vendait des unités à 550 000 CI$ pour 1 250 pi² (environ 440 CI$ par pi²) caymanresident.com. Les acheteurs recherchent des caractéristiques telles qu’une construction très résistante aux ouragans (résistante à des vents de 150 mph), des systèmes de sécurité incendie, des mezzanines et des emplacements hors des zones inondables caymanresident.com. Les zones populaires pour les entrepôts incluent le centre de George Town (près de l’aéroport) et la périphérie de Seven Mile Beach, car les entreprises recherchent des centres de distribution pratiques caymanresident.com. Ces unités industrielles servent souvent d’ateliers ou d’espaces combinant bureaux et stockage, et elles sont devenues très recherchées par les petites entreprises et les prestataires de services.

Hôtellerie et projets mixtes : Le segment de l’immobilier hôtelier (hôtels, résidences de villégiature) est en plein essor grâce au rebond du tourisme (voir Moteurs économiques). Plusieurs développements importants sont en cours : un nouveau hôtel Grand Hyatt avec résidences sur Seven Mile Beach est sur le point d’être achevé, le boutique-hôtel Kailani (Hilton Curio) a ouvert en 2023, et un complexe Mandarin Oriental & résidences est en construction sur la côte sud de Grand Cayman eracayman.com eracayman.com. De plus, le Ritz-Carlton et le Kimpton Seafire (ouvert en 2017) sur Seven Mile Beach continuent de constituer les piliers du segment des complexes hôteliers de luxe. Les investisseurs ont la possibilité d’acheter des unités en condo-hôtel ou des résidences de marques dans ces projets, brouillant la frontière entre l’immobilier commercial et résidentiel. La solide performance du secteur touristique en 2024 (avec des arrivées de visiteurs en séjour en hausse de 2 % par rapport à 2023, frôlant des records routesonline.com routesonline.com) a renforcé la confiance envers les investissements dans l’hôtellerie. Notamment, plus de la moitié de la valeur des transactions immobilières du 1er trimestre 2025 (~261 M$) provient de quelques grandes opérations – probablement incluant des biens touristiques haut de gamme provenanceproperties.com. À mesure que les arrivées de visiteurs augmentent et que de nouveaux vols/liaisons sont ajoutés, nous prévoyons une poursuite des investissements dans les hôtels et les villas de location courte durée, ce qui dynamise le marché de l’immobilier commercial.

Perspectives commerciales : Les perspectives pour l’immobilier commercial des îles Caïmans sont positives mais mesurées. La demande d’espaces de bureaux devrait rester stable, soutenue par la croissance du secteur financier et l’attrait des Caïmans pour les sociétés multinationales (en particulier alors que le contrôle réglementaire mondial se relâche – les Caïmans ont été retirés de certaines « listes grises » AML fin 2023, améliorant la confiance des investisseurs caymanresident.com caymanresident.com). Cela dit, toute évolution mondiale vers le télétravail pourrait tempérer les besoins en nouveaux bureaux. L’immobilier de détail, concentré à Camana Bay et dans les zones commerçantes touristiques, bénéficie de la reprise du tourisme et de l’augmentation du pouvoir d’achat des résidents ; les zones à forte fréquentation enregistrent une faible vacance et certaines hausses des loyers. Le segment industriel/entrepôt devrait connaître une nouvelle expansion compte tenu des projets d’amélioration des infrastructures (par exemple, installations portuaires et projets routiers). Globalement, la rareté du foncier dans les zones de choix signifie que les loyers et valeurs commerciales resteront élevés. Les grands projets d’investissement public des îles Caïmans (voir Facteurs économiques) – comme les extensions routières et un éventuel terminal de fret à l’aéroport – pourraient ouvrir de nouveaux pôles de développement commercial dans les années à venir. À court terme, nous prévoyons une croissance modérée de la valeur des biens commerciaux et un intérêt soutenu des investisseurs, en particulier pour les projets à usage mixte conformes au plan de développement des Caïmans.

Immobilier de luxe et segment haut de gamme

Le segment de l’immobilier de luxe aux îles Caïmans sera exceptionnellement dynamique en 2025. Les Caïmans se sont imposées comme destination pour les personnes fortunées et ultra-fortunées (UHNWI) recherchant des propriétés de choix dans un environnement stable, sans impôt. Ce mouvement s’est accru après la loi sur la Substance Économique de 2019, qui a poussé de nombreux propriétaires de sociétés offshore à établir une présence physique aux Caïmans – en faisant ainsi une « nouvelle Mecque » pour les UHNWI souhaitant s’y installer et acquérir des résidences blog.bovell.ky. Voici quelques tendances clés et données relatives au segment du luxe :

Poursuite de la flambée des prix : Comme indiqué précédemment, les condos et villas en bord de mer dans les 5 % supérieurs du marché conservent une attraction inébranlable et affichent des prix de plusieurs millions de dollars. Malgré les vents contraires de l’économie mondiale, les prix des propriétés de luxe n’ont pas vacillé – en fait, ils ont fortement rebondi à la fin de 2024 après un léger ralentissement au milieu de l’année 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. Les agents locaux rapportent que les acheteurs fortunés « sont de retour », se concentrant sur les mansions en bord de mer et les penthouses de Seven Mile Beach en 2025 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. Par exemple, les nouveaux penthouses de développement sur Seven Mile Beach (par exemple Watermark, Lacovia, WaterColours) ont atteint des niveaux de prix records (dans les dizaines de millions de dollars USD), et la demande reste telle que même à ces prix, les acheteurs en espèces les trouvent « trop tentants » caymanresident.com caymanresident.com. Le Knight Frank Wealth Report 2024 a classé les Bahamas (un marché du luxe comparable) au 3e rang mondial avec une hausse annuelle de 15 % des prix de l’immobilier haut de gamme globalpropertyguide.com. Bien que les Îles Caïmans n’aient pas été explicitement classées, leur marché du luxe a également connu des gains annuels à deux chiffres ces dernières années, dépassant nombre de marchés plus importants.

En résumé, le segment du luxe à Cayman reste constamment robuste, étant apparemment “capable à tout moment de séparer un client fortuné de son argent” caymanresident.com. L’offre limitée de biens authentiquement d’exception (par exemple, seuls quelques terrains en bord de mer existent) et le statut montant de Cayman auprès de l’élite internationale suggèrent que les prix du luxe resteront résilients. Même si la demande du marché intermédiaire fluctue avec les taux d’intérêt, le vivier d’acheteurs fortunés pour les biens d’exception de Cayman semble large. Pour les vendeurs de propriétés de luxe, 2025 est un moment opportun pour capitaliser sur l’intérêt croissant et des niveaux de prix records 1503propertygroup.com.

Opportunités d’investissement et perspectives de marché

Pourquoi investir dans l’immobilier aux îles Caïmans ?

Le marché immobilier des Caïmans offre un mélange unique d’avantages financiers et d’attraits de style de vie que peu de juridictions peuvent égaler. Les raisons principales pour lesquelles investisseurs et acheteurs se tournent massivement vers Cayman sont notamment :

Avantages fiscaux : Les îles Caïmans sont fiscalement neutres. Il n’y a pas de taxe foncière annuelle, pas d’impôt sur le revenu, pas d’impôt sur les plus-values ni de droits de succession practiceguides.chambers.com. Les investisseurs paient un droit de timbre unique à l’achat (7,5 % dans la plupart des cas practiceguides.chambers.com), mais ne s’acquittent ensuite d’aucune taxe récurrente sur la détention de biens. Cela améliore significativement les rendements locatifs nets et la rentabilité à long terme comparé à de nombreux autres marchés. Le statut d’exonération fiscale des Caïmans (garanti par la loi, avec des garanties de 20 ans pour les sociétés nouvellement créées practiceguides.chambers.com) constitue un atout de taille tant pour les acheteurs particuliers que pour les investisseurs institutionnels.

Les îles Caïmans sont fiscalement neutres. Il n’y a practiceguides.chambers.com. Les investisseurs paient un droit de timbre unique à l’achat (7,5 % dans la plupart des cas practiceguides.chambers.com), mais ne s’acquittent ensuite d’aucune taxe récurrente sur la détention de biens. Cela améliore significativement les rendements locatifs nets et la rentabilité à long terme comparé à de nombreux autres marchés. Le statut d’exonération fiscale des Caïmans (garanti par la loi, avec des garanties de 20 ans pour les sociétés nouvellement créées practiceguides.chambers.com) constitue un atout de taille tant pour les acheteurs particuliers que pour les investisseurs institutionnels. Rendements locatifs élevés : Grâce à la demande constante des professionnels expatriés et des touristes, les rendements locatifs aux îles Caïmans sont solides. Les locations à long terme (pour les résidents) génèrent des loyers mensuels élevés – notamment pour les appartements bien situés et les maisons familiales – en raison d’une offre de logements limitée et de revenus élevés sur l’île. Les locations à court terme (propriétés de vacances de type Airbnb) dans des zones touristiques telles que Seven Mile Beach ou Rum Point génèrent également des revenus lucratifs, étant donné la popularité des Caïmans en tant que destination de luxe. La combinaison d’une absence d’impôt sur le revenu et d’une forte demande locative signifie que les investisseurs peuvent obtenir des rendements attractifs sur capital investi . À titre d’exemple, un appartement en bord de mer peut servir à la fois de résidence secondaire et de location rapportant des milliers de dollars par semaine en haute saison. Ces éléments ont amené une publication spécialisée à qualifier les Caïmans de “destination de choix” pour l’investissement immobilier parmi les marchés caribéens eracayman.com eracayman.com.

Grâce à la demande constante des professionnels expatriés et des touristes, les rendements locatifs aux îles Caïmans sont solides. Les locations à long terme (pour les résidents) génèrent des loyers mensuels élevés – notamment pour les appartements bien situés et les maisons familiales – en raison d’une offre de logements limitée et de revenus élevés sur l’île. Les locations à court terme (propriétés de vacances de type Airbnb) dans des zones touristiques telles que Seven Mile Beach ou Rum Point génèrent également des revenus lucratifs, étant donné la popularité des Caïmans en tant que destination de luxe. La combinaison d’une absence d’impôt sur le revenu et d’une forte demande locative signifie que . À titre d’exemple, un appartement en bord de mer peut servir à la fois de résidence secondaire et de location rapportant des milliers de dollars par semaine en haute saison. Ces éléments ont amené une publication spécialisée à qualifier les Caïmans de “destination de choix” pour l’investissement immobilier parmi les marchés caribéens eracayman.com eracayman.com. Appréciation du capital & stabilité : L’immobilier aux îles Caïmans présente une trajectoire haussière sur le long terme. Le terrain est limité et le développement strictement encadré, ce qui favorise l’appréciation des biens au fil du temps. Même lors des crises mondiales, le marché caïmanien s’est montré particulièrement résilient – il n’y a pas eu de crise immobilière en 2008 ; les valeurs ont légèrement fléchi ou stagné, mais “n’ont pas diminué significativement” comme aux États-Unis blog.bovell.ky. Cette stabilité s’explique par l’absence de prêts hypothécaires à risque localement et par un afflux régulier de capitaux. Les investisseurs considèrent l’immobilier aux îles Caïmans comme un actif relativement sûr, comparable à celui de Londres ou New York, mais avec des rendements supérieurs. Les dernières données (2023–24) montrent une hausse continue des prix malgré la hausse mondiale des taux d’intérêt blog.bovell.ky, prouvant que la demande surpasse les vents contraires économiques . À l’avenir, les prévisions tablent sur une appréciation modérée mais régulière, en particulier dans les secteurs à forte demande 1503propertygroup.com. Les prévisions mondiales de Knight Frank placent de nombreux marchés “soleil et resort”, tels que ceux des Caraïbes, sur une tendance de croissance annuelle à un chiffre moyen sur les biens de prestige, et celle des Caïmans suit cette dynamique.

L’immobilier aux îles Caïmans présente une trajectoire haussière sur le long terme. Le terrain est limité et le développement strictement encadré, ce qui favorise l’appréciation des biens au fil du temps. Même lors des crises mondiales, le marché caïmanien s’est montré particulièrement – il n’y a pas eu de crise immobilière en 2008 ; les valeurs ont légèrement fléchi ou stagné, mais “n’ont pas diminué significativement” comme aux États-Unis blog.bovell.ky. Cette stabilité s’explique par l’absence de prêts hypothécaires à risque localement et par un afflux régulier de capitaux. Les investisseurs considèrent l’immobilier aux îles Caïmans comme un actif relativement sûr, comparable à celui de Londres ou New York, mais avec des rendements supérieurs. Les dernières données (2023–24) montrent une hausse continue des prix malgré la hausse mondiale des taux d’intérêt blog.bovell.ky, prouvant que . À l’avenir, les prévisions tablent sur une appréciation modérée mais régulière, en particulier dans les secteurs à forte demande 1503propertygroup.com. Les prévisions mondiales de Knight Frank placent de nombreux marchés “soleil et resort”, tels que ceux des Caraïbes, sur une tendance de croissance annuelle à un chiffre moyen sur les biens de prestige, et celle des Caïmans suit cette dynamique. Style de vie et données démographiques : Au-delà des chiffres, les investisseurs sont séduits par l’excellent style de vie et la démographie des Caïmans. Les îles offrent « des plages immaculées, des équipements de luxe et la sécurité », faisant de leurs propriétés à la fois des retraites personnelles agréables et des investissements 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. Le taux de criminalité est très bas, les soins de santé et l’éducation sont de grande qualité, et la communauté accueille favorablement les étrangers. La population locale (~88 000 habitants et en croissance caymanresident.com) est aisée, avec un PIB par habitant dépassant 70 000 USD en 2023. Cela signifie une base stable de locataires et acheteurs fortunés . De plus, la situation géographique et la connectivité des Caïmans sont favorables : il ne s’agit que d’un vol d’une heure depuis Miami et les vols directs vers les grandes villes (Londres, New York, Toronto, etc.) renforcent son attrait en tant que destination internationale pour une résidence secondaire. Le fuseau horaire chevauche celui des marchés américains, ce qui est pratique pour les cadres en télétravail. Tous ces facteurs ont conduit à un nombre croissant de nomades numériques et de retraités qui choisissent les Caïmans, ce qui élargit encore la base de la demande immobilière .

Au-delà des chiffres, les investisseurs sont séduits par l’excellent style de vie et la démographie des Caïmans. Les îles offrent « des plages immaculées, des équipements de luxe et la sécurité », faisant de leurs propriétés à la fois des retraites personnelles agréables et des investissements 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. Le taux de criminalité est très bas, les soins de santé et l’éducation sont de grande qualité, et la communauté accueille favorablement les étrangers. La population locale (~88 000 habitants et en croissance caymanresident.com) est aisée, avec un PIB par habitant dépassant 70 000 USD en 2023. Cela signifie une base stable de . De plus, la situation géographique et la connectivité des Caïmans sont favorables : il ne s’agit que d’un vol d’une heure depuis Miami et les vols directs vers les grandes villes (Londres, New York, Toronto, etc.) renforcent son attrait en tant que destination internationale pour une résidence secondaire. Le fuseau horaire chevauche celui des marchés américains, ce qui est pratique pour les cadres en télétravail. Tous ces facteurs ont conduit à un nombre croissant de nomades numériques et de retraités qui choisissent les Caïmans, ce qui . Diversification et avantage comparatif : Posséder un bien immobilier aux Caïmans permet de diversifier son portefeuille en actifs réels indexés sur le dollar américain (le dollar des Caïmans est indexé sur l’USD), tout en étant protégé de nombreux risques domestiques. C’est aussi un pari sur la réussite continue des Caïmans en tant que place financière et touristique. Comparé à d’autres options d’investissement, l’immobilier des Caïmans est tangible, souvent moins volatile, et offre un plaisir personnel. Les investisseurs qui ont acheté aux Caïmans citent souvent cet achat comme l’un de leurs meilleurs investissements, notant la facilité de propriété et la robustesse des rendements buygeg.com buygeg.com.

Perspectives pour les investisseurs (2025 et au-delà)

Court terme (2025–2026) : Le consensus parmi les experts locaux est que 2025 s’annonce comme une année dynamique avec de nombreuses opportunités tant pour les acheteurs que pour les vendeurs 1503propertygroup.com. D’un côté, l’inventaire a augmenté par rapport à des niveaux historiquement bas, offrant ainsi aux acheteurs plus d’options qu’au cours de la période frénétique post-confinement 1503propertygroup.com. De l’autre, la valeur des biens immobiliers se maintient ou augmente, ce qui permet aux vendeurs d’obtenir de bons prix si leur propriété est bien positionnée sur le marché 1503propertygroup.com. Pour les acheteurs, l’inventaire relativement plus élevé (environ 1 524 annonces disponibles) signifie qu’il est possible de trouver de bonnes affaires, surtout dans le segment des appartements et dans les projets nouvellement lancés 1503propertygroup.com. Pour les vendeurs, le prix moyen de vente a atteint un record de 1,183 million de dollars en 2024, soit une légère hausse par rapport à 2023 1503propertygroup.com, et la demande reste forte dans les segments moyen et haut de gamme – une bonne formule pour des ventes réussies.

Quelques tendances majeures pour 2025 méritent d’être soulignées pour les investisseurs : les taux d’intérêt devraient légèrement baisser. Les taux des îles Caïmans sont liés à ceux de la Réserve fédérale américaine, et après les hausses agressives de 2022–23, la Fed a commencé à baisser ses taux fin 2024 ; en conséquence, les taux hypothécaires locaux pourraient diminuer en 2025 1503propertygroup.com 1503propertygroup.com. La baisse des coûts de financement devrait stimuler l’activité des acheteurs dans l’ensemble du marché. De plus, l’achèvement de projets majeurs (comme The Watermark, de nouveaux hôtels, des mises à niveau des infrastructures) apportera de la valeur et de l’attention au marché 1503propertygroup.com. L’économie des îles Caïmans devrait rester solide – les finances publiques se sont avérées meilleures que prévu début 2025, évoluant vers un excédent dû en partie à des recettes plus élevées provenant des droits de timbre immobiliers caymanresident.com caymanresident.com. Cela indique que l’activité immobilière soutient l’économie, donnant ainsi au gouvernement la marge de manœuvre nécessaire pour investir dans les infrastructures et les améliorations communautaires qui rendent les îles Caïmans encore plus attractives.

Moyen terme (3–5 ans) : Au cours des prochaines années, les perspectives sont largement optimistes, bien que tempérées par la reconnaissance de certains défis (voir Risques & Défis). Les prévisions économiques pour les îles Caïmans annoncent une croissance continue du PIB (historiquement ~3% par an), soutenue par la finance et le tourisme. La croissance démographique devrait également se poursuivre à un rythme rapide – la population a plus que doublé en 28 ans et augmente d’environ 4 à 5 % par an ces dernières années caymanresident.com caymanresident.com. Cette croissance organique maintiendra une pression sur l’offre de logements, ce qui devrait soutenir l’appréciation des prix. Nous prévoyons une activité de construction soutenue alors que les promoteurs réagissent à la pénurie de logements, mais les contraintes administratives et de planification pourraient ralentir la mise sur le marché de nouveaux biens caymanresident.com caymanresident.com. Ainsi, le déséquilibre entre l’offre et la demande – notamment pour les logements d’entrée de gamme et de milieu de gamme – pourrait persister, ce qui serait un avantage pour les propriétaires/investisseurs.

Les prévisions de prix de l’immobilier pour les îles Caïmans indiquent une croissance annuelle à un chiffre moyen pour le marché général, et potentiellement plus élevée dans les emplacements de premier choix. Dans le segment du luxe, la croissance pourrait dépasser les moyennes mondiales ; si la création de richesse mondiale se poursuit (le Wealth Report 2025 de Knight Frank a noté une augmentation de 19 % du nombre d’UHNWI dans le monde caproasia.com), les Caïmans capteront leur part de ce marché via les achats de résidences de luxe. Les principaux obstacles pouvant modifier cette perspective seraient une forte récession mondiale ou des changements drastiques dans la position concurrentielle des Caïmans (par exemple, modifications fiscales ou réglementaires, ce qui n’est pas anticipé compte tenu de l’engagement des Caïmans pour un modèle favorable aux entreprises).

D’un point de vue d’investissement comparatif, les Caïmans devraient rester parmi les meilleurs choix pour l’investissement immobilier dans les juridictions fiscalement neutres. Sa transparence, l’état de droit (système juridique britannique) et ses infrastructures modernes lui confèrent un avantage sur certains concurrents (nous y revenons dans la section de comparaison). La confiance des investisseurs est également renforcée par la sortie des îles Caïmans des listes de surveillance (comme la liste LBA du GAFI) et leur conformité aux normes internationales, ce qui réduit toute stigmatisation de risque « offshore » caymanresident.com.

En résumé pour les investisseurs : Si vous envisagez d’acheter aux Caïmans, les prochaines années offrent une fenêtre où vous pouvez encore trouver de la valeur – notamment si vous ciblez des zones avant leur plein développement (par ex., les quartiers de l’Est avant l’achèvement de la nouvelle autoroute, ou les phases de pré-construction de nouveaux projets). Avec des taux d’intérêt probablement en baisse et des fondamentaux solides, l’immobilier local promet de bons rendements. Pour ceux déjà investis, conserver une propriété à long terme reste une stratégie judicieuse, car la combinaison du revenu non imposable et de l’appréciation régulière augmente la richesse au fil du temps. Comme l’a dit un expert local, « l’immobilier aux îles Caïmans a toujours été un bon investissement – un actif tangible que vous pouvez habiter ou louer, contrairement aux actions » blog.bovell.ky. Cette valeur réelle et exploitable, associée à la résilience en période de crise économique, fait de l’immobilier des Caïmans un investissement phare pour 2025 et au-delà.

Environnement réglementaire et changements récents affectant l’immobilier

Le paysage réglementaire des Caïmans est très favorable à la propriété et à l’investissement immobilier, et les récentes évolutions ont principalement visé à optimiser cet environnement (comme des incitations pour les locaux et la conformité avec les normes internationales). Ci-dessous, nous résumons les points clés des réglementations liées à la propriété, à la fiscalité, ainsi que tout changement notable en 2025 :

Droits de timbre et taxes : Le régime fiscal des îles Caïmans est l’un de ses principaux atouts.

Règles de propriété immobilière : Il n’existe pratiquement aucune restriction sur la propriété foncière étrangère aux Îles Caïmans . Les particuliers ou sociétés étrangers peuvent acheter un bien en pleine propriété aussi facilement que les locaux, et le titre de propriété est garanti par le système d’enregistrement foncier du gouvernement caymanresident.com caymanresident.com. Contrairement à certains pays des Caraïbes, les Caïmans ne requièrent pas de licences spéciales ou de partenariats locaux pour que des étrangers possèdent un terrain. Cette ouverture a été l’un des fondements du développement des Caïmans – les investisseurs étrangers sont activement encouragés. Le gouvernement n’impose aucune limite au nombre ou à la valeur des propriétés qu’une personne peut posséder, et les biens peuvent être détenus en nom propre ou via des entités (bien que la possession via une société caïmanienne puisse entraîner des droits de timbre sur les transferts d’actions afin de prévenir l’évasion fiscale practiceguides.chambers.com). La garantie du titre aux Caïmans est solide ; elle fonctionne sous le système Torrens, où le gouvernement garantit la validité du titre, offrant ainsi aux acheteurs confiance et sécurité dans la transaction caymanresident.com.

. Les particuliers ou sociétés étrangers peuvent acheter un bien en pleine propriété aussi facilement que les locaux, et le titre de propriété est garanti par le système d’enregistrement foncier du gouvernement caymanresident.com caymanresident.com. Contrairement à certains pays des Caraïbes, les Caïmans ne requièrent pas de licences spéciales ou de partenariats locaux pour que des étrangers possèdent un terrain. Cette ouverture a été l’un des fondements du développement des Caïmans – les investisseurs étrangers sont activement encouragés. Le gouvernement n’impose aucune limite au nombre ou à la valeur des propriétés qu’une personne peut posséder, et les biens peuvent être détenus en nom propre ou via des entités (bien que la possession via une société caïmanienne puisse entraîner des droits de timbre sur les transferts d’actions afin de prévenir l’évasion fiscale practiceguides.chambers.com). aux Caïmans est solide ; elle fonctionne sous le système Torrens, où le gouvernement garantit la validité du titre, offrant ainsi aux acheteurs confiance et sécurité dans la transaction caymanresident.com. Investissement étranger et résidence : Le gouvernement des Îles Caïmans encourage activement l’investissement étranger dans l’immobilier. L’une des mesures phares est le programme de résidence par investissement . Un investisseur étranger peut obtenir un Certificat de résidence permanente pour personnes disposant de moyens indépendants en investissant au moins 2 millions CI$ (≈2,4 M$ US) dans l’immobilier développé aux Caïmans uglobal.com eracayman.com. Cela accorde le droit de résidence indéfiniment (mais pas celui de travailler sans permis) et c’est la voie choisie par de nombreux individus fortunés – stimulant ainsi directement les ventes de biens immobiliers haut de gamme. Il existe d’autres options de résidence (comme un certificat de résidence de 25 ans pour un investissement légèrement inférieur et d’autres critères financiers nomadcapitalist.com), mais celle à 2,4 M$ US reste le principal « golden visa ». Il n’y a aucune restriction sur le rapatriement du capital ou des revenus locatifs pour les propriétaires étrangers ; les bénéfices peuvent être transférés librement à l’étranger en devise étrangère. Les investisseurs étrangers bénéficient également du système juridique robuste des Caïmans (droit commun britannique) et de l’absence de contrôle des changes. En termes de propriété d’entreprise étrangère , les Caïmans imposent certaines restrictions (une licence commerciale locale ou un partenaire caïmanien est nécessaire pour exploiter des commerces de détail locaux, par exemple), mais cela ne concerne pas la propriété immobilière passive.

Le gouvernement des Îles Caïmans encourage activement l’investissement étranger dans l’immobilier. L’une des mesures phares est le . Un investisseur étranger peut obtenir un en investissant au moins aux Caïmans uglobal.com eracayman.com. Cela accorde le droit de résidence indéfiniment (mais pas celui de travailler sans permis) et c’est la voie choisie par de nombreux individus fortunés – stimulant ainsi directement les ventes de biens immobiliers haut de gamme. Il existe d’autres options de résidence (comme un certificat de résidence de 25 ans pour un investissement légèrement inférieur et d’autres critères financiers nomadcapitalist.com), mais celle à 2,4 M$ US reste le principal « golden visa ». Il n’y a du capital ou des revenus locatifs pour les propriétaires étrangers ; les bénéfices peuvent être transférés librement à l’étranger en devise étrangère. Les investisseurs étrangers bénéficient également du système juridique robuste des Caïmans (droit commun britannique) et de l’absence de contrôle des changes. En termes de , les Caïmans imposent certaines restrictions (une licence commerciale locale ou un partenaire caïmanien est nécessaire pour exploiter des commerces de détail locaux, par exemple), mais cela ne concerne pas la propriété immobilière passive. Financement et prêts : Les banques locales et internationales aux îles Caïmans offrent des hypothèques aux acheteurs qualifiés, y compris aux non-résidents (bien que les conditions pour les non-résidents puissent être plus strictes). En général, les banques prêtent 50 à 70 % de la valeur du bien aux acheteurs étrangers et jusqu’à environ 90 % aux Caïmaniens pour les résidences principales. Les taux d’intérêt suivent le taux préférentiel américain (plus une marge). Début 2025, les taux de prêt domestiques étaient autour de 6,5 à 7 % (à la suite de la baisse des taux de la Fed en 2024) 1503propertygroup.com. Le coût de l’emprunt avait été un facteur limitant en 2023–24 (lorsque les taux ont atteint environ 8 % caymanresident.com), mais avec la stabilisation ou la baisse des taux, le financement devient plus accessible, ce qui pourrait stimuler davantage de ventes en 2025. Il n’existe pas de lois sur l’usure plafonnant les taux, mais la concurrence entre les banques maintient les taux hypothécaires résidentielles relativement alignés.

Les banques locales et internationales aux îles Caïmans offrent des hypothèques aux acheteurs qualifiés, y compris aux non-résidents (bien que les conditions pour les non-résidents puissent être plus strictes). En général, les banques prêtent 50 à 70 % de la valeur du bien aux acheteurs étrangers et jusqu’à environ 90 % aux Caïmaniens pour les résidences principales. Les taux d’intérêt suivent le taux préférentiel américain (plus une marge). Début 2025, les taux de prêt domestiques étaient autour de 6,5 à 7 % (à la suite de la baisse des taux de la Fed en 2024) 1503propertygroup.com. Le avait été un facteur limitant en 2023–24 (lorsque les taux ont atteint environ 8 % caymanresident.com), mais avec la stabilisation ou la baisse des taux, le financement devient plus accessible, ce qui pourrait stimuler davantage de ventes en 2025. Il n’existe pas de lois sur l’usure plafonnant les taux, mais la concurrence entre les banques maintient les taux hypothécaires résidentielles relativement alignés. Réglementations sur le développement et la planification : Les îles Caïmans sont fières de leurs lois de planification strictes mais sensées , garantissant un développement de qualité. Les codes de construction imposent une grande résistance aux ouragans (par exemple, de nouvelles structures souvent construites pour résister à des vents de catégorie 5), ce qui, bien qu’augmentant les coûts, protège la valeur des biens à long terme. Un débat important récent dans la politique de planification concerne les limites de hauteur des bâtiments . Historiquement limitées à 7 étages, puis relevées à 10 étages (en 2016) pour certaines zones, les législateurs ont soutenu en décembre 2022 une motion visant à augmenter la hauteur maximale à 20 étages à Grand Caïman caymancompass.com caymancompass.com. Cela répondait à la rareté des terres et à la volonté de permettre la croissance verticale. Bien que cette motion ne soit pas contraignante, elle a montré une volonté politique de permettre des développements plus hauts. Depuis, le Département de la planification a examiné des demandes dépassant 10 étages, et en effet, le projet One|GT atteint 10 étages (le premier dans le centre-ville de GT). Le gouvernement réfléchit encore à une modification officielle du Plan de Développement pour permettre jusqu’à 15–20 étages dans des zones désignées caymancompass.com caymancompass.com. Si elle était mise en œuvre, cette mesure changerait la donne pour les promoteurs, permettant des projets comme des gratte-ciel de luxe ou potentiellement des immeubles polyvalents à l’avenir. Cependant, toute modification fera l’objet d’une consultation publique, car la communauté s’inquiète d’une sur-densification.

Les îles Caïmans sont fières de leurs , garantissant un développement de qualité. Les codes de construction imposent une grande résistance aux ouragans (par exemple, de nouvelles structures souvent construites pour résister à des vents de catégorie 5), ce qui, bien qu’augmentant les coûts, protège la valeur des biens à long terme. Un débat important récent dans la politique de planification concerne les . Historiquement limitées à 7 étages, puis relevées à 10 étages (en 2016) pour certaines zones, les législateurs ont soutenu en décembre 2022 une motion visant à à Grand Caïman caymancompass.com caymancompass.com. Cela répondait à la rareté des terres et à la volonté de permettre la croissance verticale. Bien que cette motion ne soit pas contraignante, elle a montré une volonté politique de permettre des développements plus hauts. Depuis, le Département de la planification a examiné des demandes dépassant 10 étages, et en effet, le projet One|GT atteint 10 étages (le premier dans le centre-ville de GT). Le gouvernement réfléchit encore à une modification officielle du Plan de Développement pour permettre jusqu’à 15–20 étages dans des zones désignées caymancompass.com caymancompass.com. Si elle était mise en œuvre, cette mesure changerait la donne pour les promoteurs, permettant des projets comme des gratte-ciel de luxe ou potentiellement des à l’avenir. Cependant, toute modification fera l’objet d’une consultation publique, car la communauté s’inquiète d’une sur-densification. Titre et procédure légale : L’achat de biens immobiliers aux îles Caïmans est un processus légal simplifié généralement géré par des avocats et agents immobiliers locaux (la plupart des biens sont inscrits sur le système MLS de la CIREBA). Les transferts de titres sont enregistrés au registre foncier, et une assurance-titre n’est en général pas nécessaire grâce à la garantie du gouvernement. Les acheteurs étrangers n’ont pas besoin d’autorisation spéciale, mais les exigences de connaissance du client (KYC) impliquent que vous devrez fournir la provenance des fonds et une vérification d’identité (notamment si vous utilisez une société ou une fiducie pour détenir le bien) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. La Loi sur la transparence de la propriété effective de 2023 a été adoptée (mais n’est pas encore en vigueur à la mi-2025) pour réformer la manière dont les sociétés déclarent leurs propriétaires practiceguides.chambers.com. Bien qu’elle ne crée pas de registre public, elle renforce la conformité. Les acheteurs immobiliers utilisant des sociétés doivent être conscients que leurs informations de propriété seront enregistrées auprès des autorités, conformément aux tendances mondiales en matière de transparence practiceguides.chambers.com. De plus, les lois immobilières des Caïmans incluent les titres en copropriété pour les appartements et la gestion des corporations de copropriété , similaire aux associations de copropriétaires ailleurs. Les acheteurs doivent examiner les règlements de copropriété (ex. : politiques sur les animaux de compagnie, restrictions de location – la plupart autorisent la location de courte durée à l’exception de quelques complexes exclusivement résidentiels).

L’achat de biens immobiliers aux îles Caïmans est un généralement géré par des avocats et agents immobiliers locaux (la plupart des biens sont inscrits sur le système MLS de la CIREBA). Les transferts de titres sont enregistrés au registre foncier, et une assurance-titre n’est en général pas nécessaire grâce à la garantie du gouvernement. Les acheteurs étrangers n’ont pas besoin d’autorisation spéciale, mais les exigences de impliquent que vous devrez fournir la provenance des fonds et une vérification d’identité (notamment si vous utilisez une société ou une fiducie pour détenir le bien) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. La a été adoptée (mais n’est pas encore en vigueur à la mi-2025) pour réformer la manière dont les sociétés déclarent leurs propriétaires practiceguides.chambers.com. Bien qu’elle ne crée pas de registre public, elle renforce la conformité. Les acheteurs immobiliers utilisant des sociétés doivent être conscients que leurs informations de propriété seront enregistrées auprès des autorités, conformément aux tendances mondiales en matière de transparence practiceguides.chambers.com. De plus, les lois immobilières des Caïmans incluent les pour les appartements et la gestion des , similaire aux associations de copropriétaires ailleurs. Les acheteurs doivent examiner les règlements de copropriété (ex. : politiques sur les animaux de compagnie, restrictions de location – la plupart autorisent la location de courte durée à l’exception de quelques complexes exclusivement résidentiels). Mesures récentes du gouvernement : Au-delà des exonérations de droits de timbre pour les résidents locaux, le gouvernement a montré son intention de s’attaquer aux problèmes de logement. Il débat d’un nouveau Plan national de développement (le plan actuel date de 1997) afin de guider une croissance durable caymanresident.com caymanresident.com. Cependant, des changements politiques (les élections de 2025) pourraient retarder une réforme globale. En attendant, de petites initiatives comme l’encouragement de projets de logements abordables, l’accélération des approbations d’urbanisme et des engagements en matière d’infrastructures (eau, égouts, routes pour les nouveaux lotissements) sont en cours. On constate également un accent croissant sur les considérations environnementales lors des approbations de projets – les grands projets peuvent exiger des évaluations d’impact environnemental, notamment s’ils affectent les zones humides ou les récifs coralliens. À titre d’exemple, un projet d’autoroute Est-Ouest traversant des zones humides sensibles a fait l’objet de débats animés et nécessitera des mesures d’atténuation (voir Emplacements clés/Infrastructures) caymanresident.com. Pour les investisseurs immobiliers, cela signifie que la trajectoire va vers une croissance responsable : votre investissement bénéficie du développement, mais d’une manière qui préserve, espérons-le, le charme naturel qui attire les gens ici en premier lieu.

Comme indiqué, il n’y a pas de taxes foncières récurrentes.Le principal coût de transaction est le, prélevé sur les transferts immobiliers.Le taux général est de(le plus élevé des deux) practiceguides.chambers.com .Cela s’applique aussi bien aux biens immobiliers construits qu’aux terrains.Notamment, les îles Caïmans ont récemment ajusté les règles de droits de timbre afin d’offrir un allègement aux primo-accédants et aux personnes achetant pour la deuxième fois (pour répondre aux préoccupations concernant l’accessibilité).À partir de février 2025, les primo-accédants caïmaniens paient, et un taux réduit de 3,75 % sur toute somme comprise entre CI$550K et $650K caymannewsservice.com caymannewsservice.com .Les acheteurs caïmanais achetant pour la deuxième fois paient 3,75 % sur les propriétés ≤600 000 CI$ caymannewsservice.com .Ces nouveaux seuils (augmentés par rapport aux limites précédentes) et l’extension de la concession à toutes les zones (auparavant, elle excluait les secteurs à prix élevé comme Seven Mile) ont été adoptés pour aider davantage de locaux à accéder à la propriété caymannewsservice.com .Pour les non-Caymaniens et les propriétés de plus grande valeur, lela norme caymannewsservice.com .Il existe également un droit de timbre (aux taux équivalents) sur les transferts d’actions dans les sociétés détenant des biens immobiliers, afin de prévenir toute tentative de contournement practiceguides.chambers.com .Autres taxes : Les Îles Caïmans n’ont, donc les bénéfices de la location ou de la revente ne sont pas imposés localement practiceguides.chambers.com .Il n’y a pas de TVA ni de taxe de vente sur les transactions immobilières, mais il convient de noter qu’un droit de 7,5 % fonctionne effectivement comme une taxe d’achat unique.Les frais annuels sont minimes – seulement de petits frais annuels d’enlèvement des ordures et, si la propriété est détenue par une société, les frais d’enregistrement annuels de cette société.(22–27 %) sur les matériaux de construction et les biens augmentent effectivement les coûts de construction practiceguides.chambers.com , mais il n’existe pas de taxes immobilières spéciales en dehors de cela.

En résumé, l’environnement réglementaire des îles Caïmans en 2025 favorise fortement les investisseurs immobiliers : propriété étrangère facile, fiscalité minimale, cadre juridique stable et mesures proactives pour encourager un marché immobilier sain. Les changements récents ont soit apporté des incitations (allégements fiscaux pour certains acheteurs), soit ouvert des opportunités futures (potentiel d’immeubles plus hauts), sans introduire de barrières. Cette stabilité et cette prévisibilité des règles renforcent l’attrait des îles Caïmans – les investisseurs peuvent avoir confiance que, par exemple, leur propriété ne fera pas soudain face à une nouvelle taxe annuelle ou à un risque d’expropriation. Les îles Caïmans jouissent d’une réputation de stabilité politique et de convivialité pour les investisseurs, et le régime réglementaire actuel perpétue cette réputation.

Emplacements clés & zones de développement prisées aux îles Caïmans

Bien que de petite taille, les îles Caïmans offrent une variété de lieux ayant chacun leurs caractéristiques immobilières uniques. Voici les emplacements clés à considérer aux Caïmans pour le développement ou l’achat :

Seven Mile Beach & West Bay : Seven Mile Beach (SMB) sur la côte ouest de Grand Cayman est l’ emplacement ultra-prisé . C’est une plage de sable blanc ininterrompue accueillant des résidences, hôtels et villas de luxe. Les propriétés ici sont parmi les plus chères des Caraïbes, recherchées pour leur accès direct à la plage et leurs vues sur le coucher du soleil. Comme indiqué, SMB constitue un sous-marché haut de gamme où les appartements en bord de mer se déprécient rarement caymanresident.com. Les ensembles comme WaterColours, The Watermark, Lacovia, Ritz-Carlton Residences et Seafire Residences se trouvent sur cette bande. Les investisseurs visant les revenus locatifs privilégient également SMB grâce à une forte demande touristique ; de nombreux appartements autorisent la location à court terme. Au nord de SMB, la zone de West Bay (le point terminal nord de la plage et plus loin sur la côte) s’impose comme un secteur en forte croissance. West Bay propose un mélange de nouveaux appartements en bord de mer (souvent à des prix quelque peu inférieurs à ceux de SMB même) et de quartiers résidentiels. Un agent ERA a souligné Northwest Point Road à West Bay comme une zone attirant de nouveaux acquéreurs étrangers grâce à son littoral rocheux pittoresque et ses spots de plongée eracayman.com. West Bay bénéficie aussi d’être en dehors des zones de circulation les plus encombrées, même si cela évolue à mesure que la population s’accroît caymanresident.com. Globalement, Seven Mile Beach et West Bay sont des choix idéaux pour ceux qui recherchent luxe, commodité et grande liquidité – les propriétés ici peuvent se revendre rapidement grâce à une demande constante.

Seven Mile Beach (SMB) sur la côte ouest de Grand Cayman est l’ . C’est une plage de sable blanc ininterrompue accueillant des résidences, hôtels et villas de luxe. Les propriétés ici sont parmi les plus chères des Caraïbes, recherchées pour leur accès direct à la plage et leurs vues sur le coucher du soleil. Comme indiqué, SMB constitue un sous-marché haut de gamme où les appartements en bord de mer se déprécient rarement caymanresident.com. Les ensembles comme se trouvent sur cette bande. Les investisseurs visant les revenus locatifs privilégient également SMB grâce à une forte demande touristique ; de nombreux appartements autorisent la location à court terme. Au nord de SMB, la zone de (le point terminal nord de la plage et plus loin sur la côte) s’impose comme un secteur en forte croissance. West Bay propose un mélange de nouveaux appartements en bord de mer (souvent à des prix quelque peu inférieurs à ceux de SMB même) et de quartiers résidentiels. Un agent ERA a souligné comme une zone attirant de nouveaux acquéreurs étrangers grâce à son littoral rocheux pittoresque et ses spots de plongée eracayman.com. West Bay bénéficie aussi d’être en dehors des zones de circulation les plus encombrées, même si cela évolue à mesure que la population s’accroît caymanresident.com. Globalement, Seven Mile Beach et West Bay sont des choix idéaux pour ceux qui recherchent – les propriétés ici peuvent se revendre rapidement grâce à une demande constante. George Town & South Sound : George Town est la capitale et le centre commercial, situé juste au sud de Seven Mile. Bien qu’il s’agisse traditionnellement d’un centre-ville/de bureaux (avec peu de résidences), cela évolue. De nouveaux projets à usage mixte et résidentiel (comme ONE|GT au centre de GT christiesrealestate.com) apportent des appartements de luxe et un mode de vie urbain dans le centre-ville. Le front de mer de GT possède quelques appartements haut de gamme avec vue sur le port de croisière (par exemple, The Meridian). Être proche des emplois, des magasins et des hôpitaux rend GT attractif pour les résidents à long terme. Au sud de GT se trouve South Sound, l’un des quartiers résidentiels les plus prisés de Grand Cayman. South Sound est caractérisé par une route côtière pittoresque bordée de maisons haut de gamme en bord de mer, ainsi que des communautés fermées et des complexes de condominiums à l’intérieur des terres. Il est populaire auprès des familles et des professionnels qui souhaitent être proches de la ville tout en profitant d’une atmosphère de banlieue. Les nouveaux développements à South Sound (comme les maisons en rangée Vela et San Sebastian) se sont vendus rapidement et les prix ont augmenté – par exemple, un appartement de 3 chambres à San Sebastian s’est vendu à CI$760 000 début 2024, et une unité comparable dans le voisin Vela a atteint CI$850 000 malgré sa plus petite taille, soulignant la forte demande à South Sound caymanresident.com. South Sound propose aussi de nouveaux projets de condos en bord de mer et même quelques rares lots vides en bord de mer pour des constructions sur mesure. L’achèvement prévu d’une nouvelle route (l’extension de l’East-West Arterial) vise à fluidifier la circulation pour les habitants de South Sound et de l’Est en déviant le trafic ; si cela est réalisé, cela renforcera encore l’attrait de South Sound en réduisant les temps de trajet.

George Town est la capitale et le centre commercial, situé juste au sud de Seven Mile. Bien qu’il s’agisse traditionnellement d’un centre-ville/de bureaux (avec peu de résidences), cela évolue. De nouveaux projets à usage mixte et résidentiel (comme ONE|GT au centre de GT christiesrealestate.com) apportent des appartements de luxe et un mode de vie urbain dans le centre-ville. Le front de mer de GT possède quelques appartements haut de gamme avec vue sur le port de croisière (par exemple, The Meridian). Être proche des emplois, des magasins et des hôpitaux rend GT attractif pour les résidents à long terme. Au sud de GT se trouve South Sound, l’un des quartiers résidentiels les plus prisés de Grand Cayman. South Sound est caractérisé par une route côtière pittoresque bordée de maisons haut de gamme en bord de mer, ainsi que des communautés fermées et des complexes de condominiums à l’intérieur des terres. Il est populaire auprès des familles et des professionnels qui souhaitent être proches de la ville tout en profitant d’une atmosphère de banlieue. Les nouveaux développements à South Sound (comme les maisons en rangée Vela et San Sebastian) se sont vendus rapidement et les prix ont augmenté – par exemple, un appartement de 3 chambres à San Sebastian s’est vendu à CI$760 000 début 2024, et une unité comparable dans le voisin Vela a atteint CI$850 000 malgré sa plus petite taille, soulignant la forte demande à South Sound caymanresident.com. South Sound propose aussi de nouveaux projets de condos en bord de mer et même quelques rares lots vides en bord de mer pour des constructions sur mesure. L’achèvement prévu d’une nouvelle route (l’extension de l’East-West Arterial) vise à fluidifier la circulation pour les habitants de South Sound et de l’Est en déviant le trafic ; si cela est réalisé, cela renforcera encore l’attrait de South Sound en réduisant les temps de trajet. Districts de l’Est (Savannah, Bodden Town, East End, North Side) : À mesure que la zone West Bay/GT de Grand Cayman devient saturée et onéreuse, développeurs et acheteurs se tournent vers l’est. Les « Districts de l’Est » font référence aux zones de Savannah / Lower Valley , Bodden Town , East End , et North Side de Grand Cayman. Ces secteurs étaient traditionnellement plus calmes, ruraux, et offraient des terrains moins chers – mais ils sont désormais au centre de nouveaux développements majeurs. Par exemple, Savannah (à environ 15-20 minutes à l’est de George Town) voit apparaître de nouveaux lotissements et des commodités commerciales ; des projets comme Savannah Gables ou Periwinkle ciblent les familles à revenu moyen. Plus à l’est, Bodden Town (l’ancienne capitale) possède des terrains en bord de mer et de petits hôtels ; un projet récemment médiatisé de 100 millions de dollars baptisé « Seaglass » à Bodden Town témoigne de l’intérêt des développeurs pour ce littoral caymancompass.com. East End est réputé pour ses récifs vierges et propose un mélange de cottages locaux et de résidences de vacances luxueuses (par exemple autour de Colliers). Le premier Mandarin Oriental des îles Caïmans est en construction dans la zone East End/Beach Bay, ce qui mettra la région sous les projecteurs internationaux. North Side et Cayman Kai/Rum Point (qui est en réalité plutôt au nord) sont aussi très prisés pour l’achat de résidences secondaires – ce sont des zones résidentielles de faible densité, bordées de magnifiques plages, où des acheteurs étrangers acquièrent des maisons pour la tranquillité. Au premier trimestre 2025, une part notable des demandes étrangères concernait des propriétés à Rum Point et North Side , incluant des villas en bord de plage et des maisons sur canal eracayman.com. Beaucoup de ces biens offrent ce charme insulaire et cette intimité que certains acquéreurs préfèrent à l’animation de Seven Mile. L’inconvénient, historiquement, était la longue route vers la ville, mais des projets d’infrastructure promettent des améliorations. En août 2024, le gouvernement a approuvé le tracé tant attendu de la route East-West Arterial traversant les zones humides centrales, afin d’alléger les trajets depuis East End/North Side vers la ville caymanresident.com. Si elle est achevée (avec les protections environnementales adéquates), cette route pourrait réduire drastiquement les temps de trajet depuis les districts de l’Est. Déjà, la valeur des terrains y a augmenté en raison de la spéculation sur un accès facilité. Toutefois, une réserve : tant que les points de congestion comme le rond-point de Grand Harbour ne seront pas réaménagés, les résidents de l’Est continueront de rencontrer des embouteillages aux heures de pointe caymanresident.com. Néanmoins, les districts de l’Est représentent le nouveau front de croissance des îles Caïmans. Ils offrent des opportunités d’achat à des tarifs plus attractifs, notamment pour les promoteurs souhaitant lancer de nouveaux projets résidentiels ou éco-resorts. La tranquillité de Little Cayman sur Grand Cayman – c’est l’ambiance que l’on retrouve dans certains coins de North Side.

À mesure que la zone West Bay/GT de Grand Cayman devient saturée et onéreuse, développeurs et acheteurs se tournent vers l’est. Les « Districts de l’Est » font référence aux zones de , , , et de Grand Cayman. Ces secteurs étaient traditionnellement plus calmes, ruraux, et offraient des terrains moins chers – mais ils sont désormais au centre de nouveaux développements majeurs. Par exemple, Savannah (à environ 15-20 minutes à l’est de George Town) voit apparaître de nouveaux lotissements et des commodités commerciales ; des projets comme ou ciblent les familles à revenu moyen. Plus à l’est, Bodden Town (l’ancienne capitale) possède des terrains en bord de mer et de petits hôtels ; un projet récemment médiatisé de 100 millions de dollars baptisé « Seaglass » à Bodden Town témoigne de l’intérêt des développeurs pour ce littoral caymancompass.com. est réputé pour ses récifs vierges et propose un mélange de cottages locaux et de résidences de vacances luxueuses (par exemple autour de Colliers). Le premier Mandarin Oriental des îles Caïmans est en construction dans la zone East End/Beach Bay, ce qui mettra la région sous les projecteurs internationaux. (qui est en réalité plutôt au nord) sont aussi très prisés pour l’achat de résidences secondaires – ce sont des zones résidentielles de faible densité, bordées de magnifiques plages, où des acheteurs étrangers acquièrent des maisons pour la tranquillité. Au premier trimestre 2025, une part notable des demandes étrangères concernait des propriétés à , incluant des villas en bord de plage et des maisons sur canal eracayman.com. Beaucoup de ces biens offrent ce charme insulaire et cette intimité que certains acquéreurs préfèrent à l’animation de Seven Mile. L’inconvénient, historiquement, était la longue route vers la ville, mais des projets d’infrastructure promettent des améliorations. En août 2024, le gouvernement a approuvé le tracé tant attendu de la traversant les zones humides centrales, afin d’alléger les trajets depuis East End/North Side vers la ville caymanresident.com. Si elle est achevée (avec les protections environnementales adéquates), cette route pourrait réduire drastiquement les temps de trajet depuis les districts de l’Est. Déjà, la valeur des terrains y a augmenté en raison de la spéculation sur un accès facilité. Toutefois, une réserve : tant que les points de congestion comme le rond-point de Grand Harbour ne seront pas réaménagés, les résidents de l’Est continueront de rencontrer des embouteillages aux heures de pointe caymanresident.com. Néanmoins, les districts de l’Est représentent des îles Caïmans. Ils offrent des opportunités d’achat à des tarifs plus attractifs, notamment pour les promoteurs souhaitant lancer de nouveaux projets résidentiels ou éco-resorts. La tranquillité de Little Cayman sur Grand Cayman – c’est l’ambiance que l’on retrouve dans certains coins de North Side. Cayman Brac & Little Cayman (Îles Sœurs) : Les deux plus petites îles Caïmans possèdent chacune un marché unique. Cayman Brac (env. 2 300 habitants) offre une atmosphère détendue et communautaire. L’immobilier y est bien moins cher qu’à Grand Cayman – on peut y trouver des maisons modestes ou des terrains pour une fraction du prix de Grand Cayman. Le marché est limité en volume mais a connu une certaine activité entre 2021 et 2023, des travailleurs à distance et retraités envisageant Brac pour sa tranquillité. Little Cayman (env. 250 habitants) est encore plus isolée, avec seulement quelques ventes par an ; elle attire surtout pour des terrains en bord de mer hors réseau ou de petits complexes touristiques. Début 2025, il y avait 66 annonces sur les Îles Sœurs (Brac & Little) , d’une valeur totale de plus de 35 millions de dollars US eracayman.com eracayman.com – un mélange de terrains non développés et de petites maisons. Ces îles attirent un acheteur de niche qui privilégie l’isolement et est souvent passionné de plongée sous-marine (Little Cayman est réputée pour la plongée). Si elles ne connaissent pas l’appréciation du capital observée à Grand Cayman, elles offrent une propriété abordable aux Caïmans , sans taxe foncière, etc. Le développement y est minime mais certains lots sont prévus pour de futurs complexes touristiques ou des villas, ce qui pourrait générer une plus-value si les infrastructures des Îles Sœurs se développent.

Les deux plus petites îles Caïmans possèdent chacune un marché unique. Cayman Brac (env. 2 300 habitants) offre une atmosphère détendue et communautaire. L’immobilier y est bien moins cher qu’à Grand Cayman – on peut y trouver des maisons modestes ou des terrains pour une fraction du prix de Grand Cayman. Le marché est limité en volume mais a connu une certaine activité entre 2021 et 2023, des travailleurs à distance et retraités envisageant Brac pour sa tranquillité. Little Cayman (env. 250 habitants) est encore plus isolée, avec seulement quelques ventes par an ; elle attire surtout pour des terrains en bord de mer hors réseau ou de petits complexes touristiques. Début 2025, il y avait , d’une valeur totale de plus de 35 millions de dollars US eracayman.com eracayman.com – un mélange de terrains non développés et de petites maisons. Ces îles attirent un acheteur de niche qui privilégie l’isolement et est souvent passionné de plongée sous-marine (Little Cayman est réputée pour la plongée). Si elles ne connaissent pas l’appréciation du capital observée à Grand Cayman, elles offrent une , sans taxe foncière, etc. Le développement y est minime mais certains lots sont prévus pour de futurs complexes touristiques ou des villas, ce qui pourrait générer une plus-value si les infrastructures des Îles Sœurs se développent. Camana Bay et le corridor de Seven Mile : Mention spéciale pour Camana Bay , une ville nouvelle planifiée de type « nouvel urbanisme » développée par Dart Enterprises, juste à l’intérieur des terres à partir de Seven Mile Beach. Au cours de la dernière décennie, Camana Bay est devenue un centre d’affaires et de loisirs de premier plan, avec des immeubles de bureaux de classe A, des commerces, des restaurants et des écoles. L’offre résidentielle était limitée au début, mais cela change : le premier projet résidentiel à la vente, Olea , est en cours de finalisation (maisons de ville et appartements), et d’autres sont prévus. L’expansion de Camana Bay, qui comprendra à terme des résidences de grande hauteur, fait du corredor de Seven Mile (l’axe de George Town à West Bay) une zone d’intérêt continue. Déjà, des communautés comme Crystal Harbour, Canal Point, Vista Del Mar (toutes des enclaves de maisons de luxe en bord de canal situées derrière Seven Mile) sont particulièrement prisées par ceux recherchant la sécurité et l’accès à la navigation tout en restant proches de l’animation. L’immobilier le long du corridor – qu’il s’agisse de terrains en bord de canal (en moyenne 1M CI$+), de condos sur le golf près du North Sound Golf Club, ou de tours résidentielles à Camana Bay – restera très recherché grâce à son emplacement.

Mention spéciale pour , une ville nouvelle planifiée de type « nouvel urbanisme » développée par Dart Enterprises, juste à l’intérieur des terres à partir de Seven Mile Beach. Au cours de la dernière décennie, Camana Bay est devenue un centre d’affaires et de loisirs de premier plan, avec des immeubles de bureaux de classe A, des commerces, des restaurants et des écoles. L’offre résidentielle était limitée au début, mais cela change : le premier projet résidentiel à la vente, , est en cours de finalisation (maisons de ville et appartements), et d’autres sont prévus. L’expansion de Camana Bay, qui comprendra à terme des résidences de grande hauteur, fait du (l’axe de George Town à West Bay) une zone d’intérêt continue. Déjà, des communautés comme (toutes des enclaves de maisons de luxe en bord de canal situées derrière Seven Mile) sont particulièrement prisées par ceux recherchant la sécurité et l’accès à la navigation tout en restant proches de l’animation. L’immobilier le long du corridor – qu’il s’agisse de terrains en bord de canal (en moyenne 1M CI$+), de condos sur le golf près du North Sound Golf Club, ou de tours résidentielles à Camana Bay – restera très recherché grâce à son emplacement. Tourisme et hôtellerie : Le tourisme est le deuxième pilier de l’économie et un moteur majeur tant pour l’immobilier résidentiel que commercial.Après la chute due à la pandémie, le tourisme de séjour est revenu en force en 2023–2024.Les îles Caïmans ont enregistré 437 842 visiteurs ayant séjourné en 2024, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2023 et l’un des totaux les plus élevés jamais enregistrés routesonline.com routesonline.com.En mars 2024, les arrivées mensuelles approchaient des niveaux presque record (~57 000 pour ce mois) routesonline.com, et décembre 2024 a enregistré le deuxième mois de décembre le plus élevé jamais atteint routesonline.com.Cette reprise a des impacts multiples sur l’immobilier : (1) Demande de location à court terme – de nombreux investisseurs achètent des appartements ou des villas spécifiquement pour les louer aux touristes.Des ADR élevés (tarifs moyens des chambres quotidiennes) – qui ont augmenté de 9 % en 2024 routesonline.com – signifient un revenu important pour les propriétaires.(2) Nouvelle évolution – constatant le succès, les promoteurs lancent ou achèvent de nouveaux hôtels (Grand Hyatt, Kailani, etc.) et des resorts résidentiels de marque (Mandarin Oriental, etc.), qui incluent souvent des unités à vendre.(3) Emploi – le tourisme soutient des milliers d’emplois, des travailleurs de l’hôtellerie aux opérateurs touristiques.À mesure que les embauches augmentent (3 nouveaux hôtels en construction signifient plus de travailleurs nécessaires caymanresident.com), ces employés ont besoin de logements, louant souvent des appartements ou achetant des maisons plus abordables.(4) Marché des retraités et des résidences secondaires – de nombreux touristes « tombent amoureux des îles Caïmans et achètent une propriété » après leur visite caymanresident.com.C’est un phénomène observé depuis longtemps qui continue d’alimenter le segment des vacances/résidences secondaires.Le tourisme génère également des revenus pour le gouvernement (près de 38,5 millions de CI$ en taxes d’hébergement en 2024 routesonline.com), permettant des dépenses publiques pour les infrastructures qui rehaussent encore la valeur des biens immobiliers (par exemple, modernisation des aéroports, projets d’embellissement).Il convient de noter que le tourisme de croisière est également important (avec des millions de passagers de croisière au cours d’une année normale), mais les visiteurs de croisière ont généralement un impact moins direct sur l’immobilier que les touristes séjournant sur place.Dans l’ensemble, un secteur du tourisme en plein essor renforce la confiance des investisseurs tant dans l’immobilier lié à l’hôtellerie que dans le marché général, car il indique une économie dynamique et la désirabilité internationale de la destination.

En conclusion, chaque région des îles Caïmans offre quelque chose de différent, mais toutes partagent les atouts globaux de l’île : stabilité et beauté. Lors du choix d’un emplacement, les investisseurs prennent en compte des facteurs comme la proximité des écoles/du travail (avantage : South Sound, GT), le potentiel locatif (avantage : Seven Mile, Rum Point), les infrastructures futures (avantage : districts de l’Est), et le style de vie (calme ou animé). Les zones en plein développement en 2025 incluent Seven Mile (restructuration continue d’anciennes propriétés en nouveaux condos de luxe), George Town (revitalisation avec des immeubles polyvalents) et les districts de l’Est (nouvelle route stimulant les projets résidentiels). Garder un œil sur ces zones pourrait révéler la prochaine grande opportunité – par exemple, un grand terrain du North Side aujourd’hui pourrait devenir un projet résidentiel majeur demain. À retenir : la petite taille de Cayman dissimule un paysage immobilier très diversifié, et les investisseurs peuvent saisir des opportunités allant du cottage en bord de mer à Little Cayman à un superbe penthouse sur Seven Mile Beach.

Facteurs économiques influençant le marché immobilier

La santé de l’immobilier caymanien n’existe pas de façon isolée – elle est étroitement liée au contexte économique global. Plusieurs moteurs économiques majeurs stimulent la vigueur du marché :

Industrie des services financiers : Le pilier principal de l’économie caymanienne est son statut de centre financier mondial. La présence de fonds spéculatifs, sociétés de capital-investissement, banques, compagnies d’assurances et entreprises fintech crée une base solide pour la demande immobilière. Ce secteur contribue de façon significative au PIB et à l’emploi. En 2025, les îles abritent plus de 100 000 sociétés enregistrées (dont plus de 12 000 fonds communs de placement et de nombreuses sociétés d’assurance captive) et figurent continuellement parmi les meilleures juridictions en finance offshore. Cela se traduit par un afflux constant de professionnels à hauts revenus – avocats, comptables, gestionnaires de fonds – souvent présents dans le cadre de contrats de travail, qui finissent par acheter un logement s’ils décident de s’installer à long terme. Par exemple, l’essor des « family offices » s’installant aux Caïmans (attirés par les obligations de substance économique et la qualité de vie) a directement entraîné l’achat de biens de luxe par des HNWI (blog.bovell.ky). Par ailleurs, la croissance du secteur financier soutient aussi l’immobilier commercial : demande d’espaces de bureaux et de locations résidentielles haut de gamme près des quartiers d’affaires. Fin 2023, les Caïmans sont sortis de certaines listes de surveillance internationales AML (caymanresident.com), un signal positif pour la poursuite de l’expansion du secteur financier (pas d’obstacle pour les entreprises légitimes). Tant que Cayman reste un pôle offshore de premier plan – ce que les indicateurs actuels confirment –, la demande immobilière restera robuste , surtout dans les segments moyens et hauts privilégiés par les expatriés professionnels.

Le pilier principal de l’économie caymanienne est son statut de centre financier mondial. La présence de crée une base solide pour la demande immobilière. Ce secteur contribue de façon significative au PIB et à l’emploi. En 2025, les îles abritent plus de 100 000 sociétés enregistrées (dont plus de 12 000 fonds communs de placement et de nombreuses sociétés d’assurance captive) et figurent continuellement parmi les meilleures juridictions en finance offshore. Cela se traduit par un afflux constant de – avocats, comptables, gestionnaires de fonds – souvent présents dans le cadre de contrats de travail, qui finissent par acheter un logement s’ils décident de s’installer à long terme. Par exemple, l’essor des « family offices » s’installant aux Caïmans (attirés par les obligations de substance économique et la qualité de vie) a directement entraîné l’achat de biens de luxe par des HNWI (blog.bovell.ky). Par ailleurs, la croissance du secteur financier soutient aussi l’immobilier commercial : demande d’espaces de bureaux et de locations résidentielles haut de gamme près des quartiers d’affaires. Fin 2023, les Caïmans sont sortis de certaines listes de surveillance internationales AML (caymanresident.com), un signal positif pour la poursuite de l’expansion du secteur financier (pas d’obstacle pour les entreprises légitimes). Tant que Cayman reste un pôle offshore de premier plan – ce que les indicateurs actuels confirment –, la , surtout dans les segments moyens et hauts privilégiés par les expatriés professionnels. Croissance de la population et main-d’œuvre : La population des îles Caïmans connaît une croissance rapide , ce qui constitue un moteur fondamental de la demande de logements. La population estimée à la mi-2024 était de 87 866 , soit une augmentation de 4,6 % par rapport à l’année précédente caymanresident.com. Plus de la moitié (environ 55 %) des résidents ne sont pas des Caïmanais, ce qui signifie que les travailleurs immigrés et leurs familles caymanresident.com caymanresident.com. Selon l’enquête sur la main-d’œuvre du printemps 2024, 53 % des travailleurs (33 573 personnes) étaient des expatriés caymanresident.com. Ces chiffres reflètent la position des Caïmans comme un aimant pour les talents — et chaque nouvel employé a besoin d’un logement. Beaucoup louent dans un premier temps (d’où un marché locatif tendu), et certains finissent par acheter. Il est important de noter qu’une forte croissance de la population « n’est pas intrinsèquement négative » et est même corrélée à la croissance économique caymanresident.com, mais cela met l’infrastructure sous pression si elle n’est pas gérée. Le gouvernement s’est rendu compte que la qualité de vie pourrait en souffrir si les infrastructures ne suivent pas la croissance de la population, c’est pourquoi d’importants projets routiers ainsi qu’un éventuel nouveau transport public sont en cours d’étude. Néanmoins, en termes de pure dynamique du marché, une population en croissance avec un revenu disponible relativement élevé signifie une pression constante sur l’offre immobilière . C’est le cas classique d’une demande qui croît plus vite que l’offre, ce qui a tendance à faire monter les prix. Cette dynamique est une raison majeure pour laquelle, même avec des centaines de nouvelles annonces, les Caïmans restent un marché de vendeurs dans de nombreux aspects caymanresident.com 1503propertygroup.com. D’un point de vue démographique, l’afflux de jeunes professionnels et de familles élargit le segment du marché intermédiaire (par exemple, la demande pour des maisons de 2-3 chambres près des écoles). Parallèlement, les migrants fortunés (certains via la résidence permanente) élargissent le segment haut de gamme. On observe également un nouveau profil de retraités — des personnes qui ont travaillé aux Caïmans ou les ont fréquemment visités choisissent d’y prendre leur retraite, souvent en se tournant vers les appartements. Tous ces facteurs de population assurent une base de demande large sur tous les segments de prix.

La population des îles Caïmans connaît une croissance , ce qui constitue un moteur fondamental de la demande de logements. La population estimée à la mi-2024 était de , soit une augmentation de 4,6 % par rapport à l’année précédente caymanresident.com. Plus de la moitié (environ 55 %) des résidents ne sont pas des Caïmanais, ce qui signifie que les travailleurs immigrés et leurs familles caymanresident.com caymanresident.com. Selon l’enquête sur la main-d’œuvre du printemps 2024, 53 % des travailleurs (33 573 personnes) étaient des expatriés caymanresident.com. Ces chiffres reflètent la position des Caïmans comme un aimant pour les talents — et chaque nouvel employé a besoin d’un logement. Beaucoup louent dans un premier temps (d’où un marché locatif tendu), et certains finissent par acheter. Il est important de noter qu’une forte croissance de la population « n’est pas intrinsèquement négative » et est même corrélée à la croissance économique caymanresident.com, mais cela met l’infrastructure sous pression si elle n’est pas gérée. Le gouvernement s’est rendu compte que la qualité de vie pourrait en souffrir si les infrastructures ne suivent pas la croissance de la population, c’est pourquoi d’importants projets routiers ainsi qu’un éventuel nouveau transport public sont en cours d’étude. Néanmoins, en termes de pure dynamique du marché, une population en croissance avec un revenu disponible relativement élevé signifie une . C’est le cas classique d’une demande qui croît plus vite que l’offre, ce qui a tendance à faire monter les prix. Cette dynamique est une raison majeure pour laquelle, même avec des centaines de nouvelles annonces, les Caïmans restent un dans de nombreux aspects caymanresident.com 1503propertygroup.com. D’un point de vue démographique, l’afflux de jeunes professionnels et de familles élargit le segment du marché intermédiaire (par exemple, la demande pour des maisons de 2-3 chambres près des écoles). Parallèlement, les migrants fortunés (certains via la résidence permanente) élargissent le segment haut de gamme. On observe également un nouveau profil de retraités — des personnes qui ont travaillé aux Caïmans ou les ont fréquemment visités choisissent d’y prendre leur retraite, souvent en se tournant vers les appartements. Tous ces facteurs de population assurent une base de demande large sur tous les segments de prix. Développement des infrastructures : Les projets d’infrastructure en cours et prévus aux Caïmans ont des implications significatives pour la valeur immobilière et les opportunités de développement. Quelques exemples notables : L’agrandissement et la modernisation de l’aéroport international Owen Roberts (phase 1 achevée en 2019, avec d’autres améliorations en cours de planification) augmente la capacité des vols et améliore l’expérience des visiteurs, ce qui favorise indirectement le marché immobilier lié au tourisme. Cela ouvre aussi la possibilité de vols directs depuis de nouveaux marchés, par exemple une nouvelle liaison avec Los Angeles lancée en 2023, pouvant attirer des acheteurs de la côte ouest des États-Unis. La route artérielle Est-Ouest (mentionnée précédemment) est un projet crucial pour améliorer la connectivité de la moitié orientale de Grand Cayman. En 2024, le tracé à travers les zones humides centrales a été approuvé caymanresident.com. Bien qu’il existe des préoccupations environnementales, si elle est construite, cette autoroute ouvrira le développement dans des zones à faible densité en réduisant les temps de trajet. Elle pourrait transformer des endroits comme North Side en un trajet de 30 minutes depuis la ville, contre 50 minutes actuellement. Comme on l’a vu sur d’autres marchés, de nouvelles autoroutes entraînent souvent une prise de valeur des terrains et un boom de la construction le long du corridor. Infrastructures et résilience : Le Cayman investit dans ses infrastructures d’eau, d’électricité et d’internet. Plus ces services sont fiables et étendus, plus il est facile de développer de nouvelles zones. Par exemple, l’extension de l’approvisionnement en eau de la ville vers les zones périphériques rend ces secteurs plus adaptés à des projets de logements (plus besoin de citernes). De même, l’enfouissement des lignes électriques dans certaines zones de l’île et le renforcement des réseaux télécoms (pour résister aux ouragans) augmentent l’attractivité des biens immobiliers car cela réduit les interruptions lors des tempêtes. Équipements éducatifs et de santé : Le gouvernement et le secteur privé ont ouvert de nouvelles écoles et de nouveaux établissements de santé. Notamment, Health City Cayman Islands (un grand campus médical à East End) a ouvert une seconde structure à Camana Bay en 2022–23. Cela apporte non seulement des soins de santé de premier ordre (attirant le tourisme médical et rassurant retraités/investisseurs), mais emploie aussi du personnel qui a besoin d’un logement à proximité. La présence de bonnes écoles (comme la Cayman International School à Camana Bay, ou St. Ignatius à South Sound) pousse souvent les familles à acheter dans ces secteurs scolaires. Infrastructures numériques : Le Cayman dispose d’une excellente connectivité internet (déploiement de la fibre optique dans de nombreux quartiers) et a rapidement adopté des modes de travail à distance (par exemple, le programme Global Citizen pendant la COVID). Cette préparation numérique fait que de plus en plus de travailleurs à distance choisissent de s’installer à Cayman, impactant ainsi le marché locatif haut de gamme et celui de la vente. Dans l’ensemble, le développement des infrastructures valorise généralement l’immobilier au Cayman en améliorant la qualité de vie et en réduisant les frictions (comme les embouteillages) liées à la vie sur l’île. L’essentiel, c’est que l’infrastructure suive le rythme : un problème signalé en 2024 était la forte congestion routière , qui a réellement influencé certains choix de logement (des personnes payant une prime pour vivre près de leur lieu de travail afin d’éviter le trafic) caymanresident.com caymanresident.com. Conscient de cela, l’énoncé de politique stratégique du gouvernement met l’accent sur le développement durable et la résolution des goulets d’étranglement en matière d’infrastructures caymanresident.com. Si cela fonctionne, ces efforts soutiendront la croissance continue du marché immobilier.

Les projets d’infrastructure en cours et prévus aux Caïmans ont des implications significatives pour la valeur immobilière et les opportunités de développement. Quelques exemples notables : Dans l’ensemble, le développement des infrastructures au Cayman en améliorant la qualité de vie et en réduisant les frictions (comme les embouteillages) liées à la vie sur l’île. L’essentiel, c’est que l’infrastructure suive le rythme : un problème signalé en 2024 était la , qui a réellement influencé certains choix de logement (des personnes payant une prime pour vivre près de leur lieu de travail afin d’éviter le trafic) caymanresident.com caymanresident.com. Conscient de cela, l’énoncé de politique stratégique du gouvernement met l’accent sur le développement durable et la résolution des goulets d’étranglement en matière d’infrastructures caymanresident.com. Si cela fonctionne, ces efforts soutiendront la croissance continue du marché immobilier. Santé fiscale et politique du gouvernement : Les recettes du gouvernement des îles Caïmans sont fortement liées aux droits d’importation et aux taxes, y compris les droits de timbre sur les ventes immobilières. Au 1er trimestre 2025, les recettes provenant des droits de timbre étaient CI$7,7M supérieures aux prévisions en raison d’un plus grand nombre de transactions et de la hausse de la valeur des biens immobiliers caymanresident.com caymanresident.com. Cette recette supérieure aux prévisions a contribué à un possible excédent budgétaire du gouvernement pour 2025 caymanresident.com caymanresident.com. Les implications pour l’immobilier sont doubles : premièrement, le gouvernement a tout intérêt à maintenir la bonne santé du marché immobilier (qui représente une source majeure de fonds). Deuxièmement, des finances publiques solides permettent de continuer les investissements dans les infrastructures (routes, écoles, etc.) sans avoir besoin de créer de nouveaux impôts. Les Caïmans respectent des règles fiscales strictes (endettement limité, etc.), et bien qu’une année électorale puisse apporter de l’incertitude, la trajectoire générale demeure stable. Un environnement macroéconomique stable avec une faible dette et aucune imposition directe constitue un cadre attractif pour les investisseurs envisageant des investissements immobiliers à long terme.

En résumé, le marché immobilier des Caïmans est soutenu par une économie dynamique : la finance internationale à forte valeur ajoutée apporte richesse et emplois ; un tourisme de classe mondiale amène visiteurs et prestige (et des revenus locatifs) ; une population croissante dynamise et accroît la demande de logements ; et les améliorations d’infrastructure ouvrent de nouvelles perspectives de croissance. Ces moteurs créent un effet synergique qui a fait des Caïmans l’un des marchés immobiliers les plus performants de la région. Bien entendu, ces moteurs engendrent aussi certaines tensions (circulation, coût de la vie élevé), ce qui nous amène à la section suivante – les risques et défis à anticiper.

Risques et défis

Aucun marché n’est exempt de défis. Malgré ses atouts, le secteur immobilier des îles Caïmans doit faire face à plusieurs risques et contraintes sur lesquels investisseurs et décideurs gardent un œil attentif :

Coûts de construction élevés et contraintes d’approvisionnement : Construire aux îles Caïmans est coûteux. Presque tous les matériaux de construction sont importés (environ 80 % des biens proviennent des États-Unis blog.bovell.ky) et soumis à des droits d’importation de 22 à 27 % practiceguides.chambers.com. Les récentes fluctuations des politiques commerciales mondiales – telles que les tarifs américains sur certains matériaux – ont eu un impact direct sur les îles Caïmans. Les promoteurs ont vu les coûts augmenter pour le bois, l’acier, les appareils électroménagers, etc., ce qui peut retarder les projets ou faire grimper les prix de vente blog.bovell.ky blog.bovell.ky. Un promoteur a noté que les changements imprévisibles de tarifs rendaient difficile la tarification des projets à long terme, puisque « un jour les tarifs sont appliqués, le lendemain non » blog.bovell.ky. De plus, le secteur de la construction aux Caïmans fonctionne à pleine capacité ; il y a seulement un nombre limité d’entrepreneurs et de travailleurs qualifiés. En 2023–24, un retard au département de l’urbanisme pour les inspections a causé des délais dans l’émission des certificats d’occupation, avec certaines maisons neuves attendant plus de 6 mois pour obtenir le feu vert final caymanresident.com. Cela signifiait que des unités nouvellement construites restaient vides (pas de raccordement au courant sans CO) et contribuait à resserrer le marché locatif puisque les personnes qui auraient dû emménager devaient continuer à louer caymanresident.com. De tels goulots d’étranglement illustrent comment les contraintes de main-d’œuvre et administratives peuvent freiner l’offre, aggravant la pénurie de logements. À moyen terme, le gouvernement et le secteur privé devront investir dans la formation, peut-être faire venir davantage de main-d’œuvre dans la construction, et simplifier les autorisations afin d’éviter ces problèmes. D’ici là, l’offre limitée de nouvelles constructions continuera d’exercer une pression à la hausse sur les prix – bon pour les propriétaires, mais un défi pour l’équilibre du marché.

Construire aux îles Caïmans est coûteux. Presque tous les matériaux de construction sont importés (environ 80 % des biens proviennent des États-Unis blog.bovell.ky) et soumis à des droits d’importation de 22 à 27 % practiceguides.chambers.com. Les récentes fluctuations des politiques commerciales mondiales – telles que les tarifs américains sur certains matériaux – ont eu un impact direct sur les îles Caïmans. Les promoteurs ont vu les coûts augmenter pour le bois, l’acier, les appareils électroménagers, etc., ce qui peut blog.bovell.ky blog.bovell.ky. Un promoteur a noté que les changements imprévisibles de tarifs rendaient difficile la tarification des projets à long terme, puisque « un jour les tarifs sont appliqués, le lendemain non » blog.bovell.ky. De plus, le secteur de la construction aux Caïmans fonctionne à pleine capacité ; il y a seulement un nombre limité d’entrepreneurs et de travailleurs qualifiés. En 2023–24, un retard au département de l’urbanisme pour les inspections a causé des délais dans l’émission des certificats d’occupation, avec certaines maisons neuves attendant plus de 6 mois pour obtenir le feu vert final caymanresident.com. Cela signifiait que des unités nouvellement construites restaient vides (pas de raccordement au courant sans CO) et contribuait à puisque les personnes qui auraient dû emménager devaient continuer à louer caymanresident.com. De tels goulots d’étranglement illustrent comment les contraintes de main-d’œuvre et administratives peuvent freiner l’offre, aggravant la pénurie de logements. À moyen terme, le gouvernement et le secteur privé devront investir dans la formation, peut-être faire venir davantage de main-d’œuvre dans la construction, et simplifier les autorisations afin d’éviter ces problèmes. D’ici là, continuera d’exercer une pression à la hausse sur les prix – bon pour les propriétaires, mais un défi pour l’équilibre du marché. Pression sur l’infrastructure et préoccupations concernant la surdéveloppement : À mesure que la population et l’environnement bâti augmentent, l’infrastructure des îles Caïmans subit une pression croissante. L’exemple le plus visible est la congestion du trafic sur Grand Caïman. Les trajets domicile-travail aux heures de pointe depuis les districts de l’Est vers George Town peuvent être notoirement longs (la plainte « L’île où le trajet prenait habituellement 15 minutes peut désormais prendre plus d’une heure avec le trafic »). Bien que de nouvelles routes soient prévues, certains prennent entre-temps des décisions de logement sur la base du trafic – par exemple, en troquant une grande maison en banlieue contre un plus petit appartement en ville caymanresident.com. La pression sur l’infrastructure inclut également les capacités de production d’eau, d’égouts et de gestion des déchets qui sont mises à l’épreuve par la croissance rapide. La décharge de George Town fait l’objet d’un projet de réhabilitation à long terme (la centrale ReGen de valorisation énergétique des déchets), dont tout retard pourrait entraîner des soucis environnementaux et visuels pour l’immobilier voisin. Surdéveloppement versus environnement : le sujet fait débat. L’opposition publique à un développement incontrôlé, qui pourrait endommager des atouts naturels tels que les mangroves, les récifs ou provoquer des inondations, est croissante. Le gouvernement actuel a manifesté sa volonté de « limiter la surdéveloppement » afin d’atteindre un meilleur équilibre entre retombées économiques, sociales et environnementales caymanresident.com caymanresident.com. Concrètement, cela pourrait signifier des autorisations de construction plus strictes ou une réduction de la densité dans certaines zones. Pour les promoteurs immobiliers, tout changement de politique soudain représente un risque (même si aucun n’est encore intervenu – les débats sont en cours). Pour le marché dans son ensemble, si l’infrastructure n’est pas renforcée à temps, la qualité de vie pourrait se détériorer , ce qui pourrait, à terme, rendre les Caïmans moins attractifs. La bonne nouvelle, c’est que les Caïmans disposent des ressources et des fonds nécessaires pour investir dans l’infrastructure ; la question porte davantage sur la rapidité d’exécution et la planification.

À mesure que la population et l’environnement bâti augmentent, l’infrastructure des îles Caïmans subit une pression croissante. L’exemple le plus visible est la congestion du trafic sur Grand Caïman. Les trajets domicile-travail aux heures de pointe depuis les districts de l’Est vers George Town peuvent être notoirement longs (la plainte « L’île où le trajet prenait habituellement 15 minutes peut désormais prendre plus d’une heure avec le trafic »). Bien que de nouvelles routes soient prévues, certains prennent entre-temps des décisions de logement sur la base du trafic – par exemple, en troquant une grande maison en banlieue contre un plus petit appartement en ville caymanresident.com. La pression sur l’infrastructure inclut également les capacités de qui sont mises à l’épreuve par la croissance rapide. La décharge de George Town fait l’objet d’un projet de réhabilitation à long terme (la centrale ReGen de valorisation énergétique des déchets), dont tout retard pourrait entraîner des soucis environnementaux et visuels pour l’immobilier voisin. : le sujet fait débat. L’opposition publique à un développement incontrôlé, qui pourrait endommager des atouts naturels tels que les mangroves, les récifs ou provoquer des inondations, est croissante. Le gouvernement actuel a manifesté sa volonté de « limiter la surdéveloppement » afin d’atteindre un meilleur équilibre entre retombées économiques, sociales et environnementales caymanresident.com caymanresident.com. Concrètement, cela pourrait signifier des autorisations de construction plus strictes ou une réduction de la densité dans certaines zones. Pour les promoteurs immobiliers, tout changement de politique soudain représente un risque (même si aucun n’est encore intervenu – les débats sont en cours). Pour le marché dans son ensemble, , ce qui pourrait, à terme, rendre les Caïmans moins attractifs. La bonne nouvelle, c’est que les Caïmans disposent des ressources et des fonds nécessaires pour investir dans l’infrastructure ; la question porte davantage sur la rapidité d’exécution et la planification. Risques environnementaux (climat et dangers naturels) : Les îles Caïmans sont un territoire tropical de faible altitude, ce qui signifie qu’elles sont intrinsèquement exposées aux risques liés au climat. Les ouragans représentent la plus grande menace aiguë – par exemple, l’ouragan Ivan en 2004 a causé des dégâts considérables et une chute temporaire du marché immobilier. Les codes de construction se sont depuis nettement améliorés, et les propriétés sont généralement construites au-dessus des niveaux d’inondation connus et avec des méthodes résistantes aux ouragans, ce qui offre une certaine résilience. L’assurance est facilement disponible (quoique coûteuse – de nombreux propriétaires ont vu leurs primes d’assurance habitation augmenter de 30 à 40 % en 2023 caymanresident.com alors que les taux mondiaux de réassurance ont augmenté). Néanmoins, un impact direct d’un ouragan majeur reste un risque susceptible de perturber le marché à court terme. Le changement climatique représente un risque à évolution lente : l’élévation du niveau de la mer et l’érosion des plages pourraient affecter les propriétés côtières. Seven Mile Beach a connu de l’érosion par endroits (un épisode particulièrement sévère en 2022 a mis certaines structures en danger). Le gouvernement travaille sur la résilience climatique – par exemple, la restauration des coraux, le rechargement des plages et l’exigence de plus grands retraits pour les nouvelles constructions. Certains législateurs ont avancé que des bâtiments plus hauts pourraient être plus résilients face au climat si les rez-de-chaussée sont surélevés et plus éloignés de la mer caymancompass.com. Il y a aussi la question de la rareté de l’eau douce (même si le dessalement y répond pour l’instant) et de la hausse des températures qui pourrait mettre à rude épreuve le réseau électrique pour la climatisation. Pour les investisseurs, l’essentiel est de s’assurer que les propriétés respectent des normes élevées de résilience (la plupart des constructions récentes le font) et d’être attentif aux coûts d’assurance et de mesures d’atténuation. À l’échelle macroéconomique, tout événement climatique majeur pourrait affecter le tourisme, et donc les revenus locatifs, pendant un certain temps.

Les îles Caïmans sont un territoire tropical de faible altitude, ce qui signifie qu’elles sont intrinsèquement exposées aux risques liés au climat. représentent la plus grande menace aiguë – par exemple, l’ouragan Ivan en 2004 a causé des dégâts considérables et une chute temporaire du marché immobilier. Les codes de construction se sont depuis nettement améliorés, et les propriétés sont généralement construites au-dessus des niveaux d’inondation connus et avec des méthodes résistantes aux ouragans, ce qui offre une certaine résilience. L’assurance est facilement disponible (quoique coûteuse – de nombreux propriétaires ont vu caymanresident.com alors que les taux mondiaux de réassurance ont augmenté). Néanmoins, un impact direct d’un ouragan majeur reste un risque susceptible de perturber le marché à court terme. représente un risque à évolution lente : l’élévation du niveau de la mer et l’érosion des plages pourraient affecter les propriétés côtières. Seven Mile Beach a connu de l’érosion par endroits (un épisode particulièrement sévère en 2022 a mis certaines structures en danger). Le gouvernement travaille sur la résilience climatique – par exemple, la restauration des coraux, le rechargement des plages et l’exigence de plus grands retraits pour les nouvelles constructions. Certains législateurs ont avancé que des bâtiments plus hauts pourraient être plus résilients face au climat si les rez-de-chaussée sont surélevés et plus éloignés de la mer caymancompass.com. Il y a aussi la question de la (même si le dessalement y répond pour l’instant) et de la qui pourrait mettre à rude épreuve le réseau électrique pour la climatisation. Pour les investisseurs, l’essentiel est de s’assurer que les propriétés respectent des normes élevées de résilience (la plupart des constructions récentes le font) et d’être attentif aux coûts d’assurance et de mesures d’atténuation. À l’échelle macroéconomique, tout événement climatique majeur pourrait affecter le tourisme, et donc les revenus locatifs, pendant un certain temps. Facteurs économiques mondiaux et réglementaires : La fortune des îles Caïmans est liée aux tendances mondiales. Une récession mondiale ou un ralentissement du marché pourrait réduire la demande de résidences secondaires ou entraîner le départ d’expatriés (comme cela s’est produit dans une certaine mesure après 2008 et pendant le COVID). La hausse des taux d’intérêt mondiaux en 2022–23 a eu un effet d’affaiblissement sur l’immobilier partout, y compris aux Caïmans où les taux hypothécaires ont atteint ~8 % caymanresident.com. Si les pressions inflationnistes reviennent ou si les taux augmentent à nouveau, cela pourrait écarter certains acheteurs, en particulier sur le marché local. Un autre facteur : les taux de change . Le dollar des Caïmans est fixé au dollar américain, donc les acheteurs américains ne courent pas de risque de change, mais les Européens ou Canadiens oui – un dollar américain fort (comme en 2022) rend les Caïmans plus chers pour eux, ce qui peut réduire leur pouvoir d’achat. Sur le plan réglementaire, les Caïmans ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part des organismes internationaux concernant leur secteur financier (listes noires, etc.). Bien que ces problèmes soient en cours de résolution, tout développement négatif (comme une inscription sur liste noire) pourrait indirectement nuire à l’immobilier en rendant certains investisseurs frileux. De même, si des pays importants mettent en œuvre des mesures plus strictes contre les actifs offshore ou imposent des taxes sur les biens étrangers des citoyens, cela pourrait réduire l’appétit étranger. Il existe aussi un risque géopolitique au sens large : l’attrait des Caïmans tient en partie à leur stabilité dans un monde chaotique – si des événements géopolitiques provoquent une fuite vers la sécurité, les Caïmans pourraient même en bénéficier (comme ce fut le cas pendant le COVID pour certains ultra-riches). Mais à l’inverse, si les voyages sont perturbés ou si une répression mondiale des centres financiers offshore a lieu, cela pourrait poser des défis.

La fortune des îles Caïmans est liée aux tendances mondiales. Une ou un ralentissement du marché pourrait réduire la demande de résidences secondaires ou entraîner le départ d’expatriés (comme cela s’est produit dans une certaine mesure après 2008 et pendant le COVID). La hausse des en 2022–23 a eu un effet d’affaiblissement sur l’immobilier partout, y compris aux Caïmans où les taux hypothécaires ont atteint ~8 % caymanresident.com. Si les pressions inflationnistes reviennent ou si les taux augmentent à nouveau, cela pourrait écarter certains acheteurs, en particulier sur le marché local. Un autre facteur : les . Le dollar des Caïmans est fixé au dollar américain, donc les acheteurs américains ne courent pas de risque de change, mais les Européens ou Canadiens oui – un dollar américain fort (comme en 2022) rend les Caïmans plus chers pour eux, ce qui peut réduire leur pouvoir d’achat. Sur le plan réglementaire, les Caïmans ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part des organismes internationaux concernant leur secteur financier (listes noires, etc.). Bien que ces problèmes soient en cours de résolution, tout développement négatif (comme une inscription sur liste noire) pourrait indirectement nuire à l’immobilier en rendant certains investisseurs frileux. De même, si des pays importants mettent en œuvre des mesures plus strictes contre les actifs offshore ou imposent des taxes sur les biens étrangers des citoyens, cela pourrait réduire l’appétit étranger. Il existe aussi un au sens large : l’attrait des Caïmans tient en partie à leur stabilité dans un monde chaotique – si des événements géopolitiques provoquent une fuite vers la sécurité, les Caïmans pourraient même en bénéficier (comme ce fut le cas pendant le COVID pour certains ultra-riches). Mais à l’inverse, si les voyages sont perturbés ou si une répression mondiale des centres financiers offshore a lieu, cela pourrait poser des défis. Risques sociopolitiques et liés au marché local : Aux Caïmans, un risque sociopolitique est l’écart de richesse croissant et le mécontentement local face à la cherté de l’immobilier. Certains Caïmanais estiment que l’île est « bradée » aux riches étrangers et qu’ils sont exclus de leur propre marché caymannewsservice.com. Le gouvernement doit concilier l’accueil des investissements et l’accessibilité pour les citoyens (d’où des mesures comme les exonérations de droits pour les locaux). Si l’opinion publique se détériore, les futures politiques pourraient inclure des limites à la propriété étrangère dans certains segments ou des exigences pour que les promoteurs incluent des logements abordables. Nous n’avons pas encore vu cela aux Caïmans (qui restent très libéraux économiquement), mais c’est un sujet de débat politique, notamment à l’approche des élections. Il y a aussi le risque de dépendance excessive à deux secteurs : la finance et le tourisme. Les efforts de diversification (comme Cayman Enterprise City pour la tech ou le tourisme médical avec Health City) sont en cours. Mais si l’une des deux principales industries souffre (par exemple à cause de régulations mondiales ou d’une pandémie), l’économie et l’immobilier en pâti­raient. Enfin, les variations de taux d’intérêt et de devises pourraient mettre les propriétaires locaux sous pression – la plupart des prêts sont à taux variable ; si les taux augmentent trop vite, certains pourraient avoir du mal (cependant, les banques ici sont prudentes et exigent généralement de solides ratios de couverture).

En pesant ces risques, il est clair que les îles Caïmans possèdent beaucoup de résilience intégrée : une gouvernance solide, un excédent budgétaire, des politiques adaptatives et l’avantage que la demande dépasse souvent l’offre. Mais les investisseurs doivent s’engager en toute connaissance de cause : faites une diligence raisonnable sur l’emplacement du bien (zones inondables, etc.), maintenez une assurance adéquate et suivez de près les discussions politiques locales. Concrètement, de nombreux défis (infrastructures, adaptation climatique) sont activement pris en main, ce qui crée des opportunités en soi – par exemple, les améliorations d’infrastructure peuvent valoriser un terrain dans lequel vous investissez dès maintenant ; les tendances de construction durable peuvent ajouter de la valeur aux habitations écoresponsables.

Prévisions du marché pour les 3 à 5 prochaines années (2026–2030)

Projeter un marché immobilier à 3–5 ans est toujours un exercice de probabilités, mais les tendances et données actuelles permettent de dessiner une trajectoire probable pour les îles Caïmans :

Trajectoire générale du marché : Le marché immobilier des îles Caïmans devrait poursuivre sa tendance de croissance , mais probablement à un rythme plus modéré et durable comparé à l’explosion post-pandémique. Après des hausses annuelles à deux chiffres dans certains segments en 2021–2022, le marché a ralenti à une croissance à un chiffre en 2023–2024. Nous anticipons une appréciation annuelle moyenne des prix autour de 5 % pour l’immobilier résidentiel ces prochaines années, en l’absence de choc externe majeur. Les emplacements privilégiés (Seven Mile Beach, etc.) pourraient connaître des gains supérieurs, tandis que les zones moins centrales pourraient voir des prix stables ou inférieurs jusqu’à ce que de nouvelles infrastructures révèlent leur potentiel. Il est important de noter que même une année stagnante aux Caïmans est souvent juste une pause avant la prochaine hausse, étant donné la dynamique de limitation de l’offre ici.

Le marché immobilier des îles Caïmans devrait poursuivre sa , mais probablement à un rythme plus comparé à l’explosion post-pandémique. Après des hausses annuelles à deux chiffres dans certains segments en 2021–2022, le marché a ralenti à une croissance à un chiffre en 2023–2024. Nous anticipons une appréciation annuelle moyenne des prix autour de ces prochaines années, en l’absence de choc externe majeur. Les emplacements privilégiés (Seven Mile Beach, etc.) pourraient connaître des gains supérieurs, tandis que les zones moins centrales pourraient voir des prix stables ou inférieurs jusqu’à ce que de nouvelles infrastructures révèlent leur potentiel. Il est important de noter que même une année stagnante aux Caïmans est souvent juste une pause avant la prochaine hausse, étant donné la dynamique de limitation de l’offre ici. Offre de logements et développement : D’ici à 2030, plusieurs nouveaux projets immobiliers verront le jour aux Caïmans, ce qui augmentera l’offre mais stimulera aussi la demande. Nous prévoyons : La finalisation de plusieurs projets de condos de luxe (Watermark d’ici 2025, Grand Hyatt Residences d’ici 2025, possiblement ONE|GT d’ici 2026, Lacovia achevé, etc.). Ceux-ci seront probablement absorbés en grande partie par des acheteurs haut de gamme à leur livraison, ils ne satureront donc pas le marché – ils créeront plutôt de nouveaux seuils de prix. Nouvelles communautés de gamme intermédiaire en périphérie (par exemple Savannah, Bodden Town) offrant plus d’options pour les familles locales. Le gouvernement pourrait également s’associer à des programmes de logements abordables, ce qui libérerait potentiellement quelques centaines de maisons ou terrains à moindre coût. Bien que cela aide, ces chiffres sont faibles comparés à la croissance de la demande. Croissance des districts de l’Est : Si l’autoroute Est-Ouest avance (ouverture partielle possible d’ici 2027–2028 ?), attendez-vous à un boom de la construction dans ces zones. Les valeurs foncières pourraient y augmenter sensiblement en anticipation. On pourrait voir la première grande communauté planifiée à North Side ou un agrandissement d’un complexe hôtelier à East End d’ici 2030. Îles Sœurs : Une inconnue – le développement y est limité, mais un seul projet hôtelier majeur, ou une augmentation du télétravail attirant plus de monde, pourrait accroître sensiblement l’activité à Brac/Little Cayman. Un hôtel à Little Cayman prévoit des rénovations dans les prochaines années ; cela pourrait légèrement dynamiser ce micro-marché. Développement vertical : Si les limites de hauteur légale sont officiellement relevées, d’ici 2030, les îles Caïmans pourraient avoir un ou deux immeubles de 15 à 20 étages (peut-être une nouvelle tour à Camana Bay ou Seven Mile). Cela ajouterait un produit inédit (penthouses de luxe en hauteur, etc.) et pourrait attirer un nouvel intérêt (quelques ultra-riches désireux d’avoir la plus haute tour des Caraïbes, par exemple). En somme, l’offre augmentera mais de manière contrôlée. Les Caïmans ne vont pas surdévelopper des lotissements géants ou des blocs de condos massifs au-delà de la demande – les financements et les contrôles d’urbanisme y veillent. Ainsi, la nouvelle offre ne devrait pas rattraper la nouvelle demande, mais juste atténuer une partie de la pression.

D’ici à 2030, plusieurs verront le jour aux Caïmans, ce qui augmentera l’offre mais stimulera aussi la demande. Nous prévoyons : En somme, l’offre augmentera mais de manière contrôlée. Les Caïmans ne vont pas surdévelopper des lotissements géants ou des blocs de condos massifs au-delà de la demande – les financements et les contrôles d’urbanisme y veillent. Ainsi, la nouvelle offre ne devrait pas rattraper la nouvelle demande, mais juste atténuer une partie de la pression. Demande et démographie : La population des Caïmans pourrait raisonnablement dépasser 100 000 d’ici 2027–2028 , compte tenu des taux de croissance actuels. Cette demande organique soutiendra le marché locatif et les achats pour primo-accédants. Le nombre de riches dans le monde augmente également – la population mondiale d’UHNWI devrait croître significativement d’ici 2025 (malgré les cycles économiques) caproasia.com, et les Caïmans en attireront une partie pour leurs avantages. Donc la demande de luxe devrait rester solide. Nous prévoyons également davantage d’acheteurs millennials et Gen-Z entrant sur le marché caïmanais, y compris les enfants de longue date d’expatriés ou de jeunes riches recherchant des havres adaptés au travail à distance. Cela pourrait augmenter la demande de condos dans des zones piétonnes (Camana Bay, GT) et possiblement pour des maisons durables/écologiques.

La population des Caïmans pourrait raisonnablement dépasser , compte tenu des taux de croissance actuels. Cette demande organique soutiendra le marché locatif et les achats pour primo-accédants. Le nombre de riches dans le monde augmente également – la population mondiale d’UHNWI devrait croître significativement d’ici 2025 (malgré les cycles économiques) caproasia.com, et les Caïmans en attireront une partie pour leurs avantages. Donc la demande de luxe devrait rester solide. Nous prévoyons également davantage d’acheteurs entrant sur le marché caïmanais, y compris les enfants de longue date d’expatriés ou de jeunes riches recherchant des havres adaptés au travail à distance. Cela pourrait augmenter la demande de condos dans des zones piétonnes (Camana Bay, GT) et possiblement pour des maisons durables/écologiques. Taux d’intérêt et environnement de financement : La plupart des prévisions voient les taux d’intérêt mondiaux se stabiliser ou baisser d’ici 2025–2026 après le combat contre l’inflation. Si les taux américains se normalisent autour de ~2–3 % pour la Fed d’ici 2026, les taux hypothécaires aux Caïmans pourraient redescendre aux environs de 4–5 %. Ce serait bénéfique pour le marché immobilier, libérant potentiellement une nouvelle vague de propriétaires montant en gamme et d’investisseurs profitant d’une dette bon marché. Un financement moins cher combiné à une création de richesse continue poserait les bases d’une nouvelle hausse des transactions et des prix immobiliers dans la seconde moitié de la décennie. À l’inverse, si l’inflation surprend et que les taux restent élevés, l’immobilier caïmanais pourrait croître plus lentement, les primo-accédants locaux étant particulièrement contraints – mais les acheteurs étrangers fortunés en haut de gamme demeurant probablement insensibles.

La plupart des prévisions voient les taux d’intérêt mondiaux se stabiliser ou baisser d’ici 2025–2026 après le combat contre l’inflation. Si les taux américains se normalisent autour de ~2–3 % pour la Fed d’ici 2026, les taux hypothécaires aux Caïmans pourraient redescendre aux environs de 4–5 %. Ce serait bénéfique pour le marché immobilier, libérant potentiellement une nouvelle vague de propriétaires montant en gamme et d’investisseurs profitant d’une dette bon marché. Un financement moins cher combiné à une création de richesse continue poserait les bases d’une des transactions et des prix immobiliers dans la seconde moitié de la décennie. À l’inverse, si l’inflation surprend et que les taux restent élevés, l’immobilier caïmanais pourrait croître plus lentement, les primo-accédants locaux étant particulièrement contraints – mais les acheteurs étrangers fortunés en haut de gamme demeurant probablement insensibles. Perspectives économiques : Les industries fondamentales qui soutiennent l’immobilier (finance, tourisme) semblent positives à moyen terme. Le secteur des services financiers se diversifie (par exemple, vers la fintech et les actifs numériques sous environnement de régulation expérimentale), ce qui pourrait attirer de nouveaux types d’entreprises et des professionnels plus jeunes. Le tourisme devrait connaître une croissance modérée d’une année sur l’autre (l’objectif des îles Caïmans est la qualité plutôt que la quantité, mais on peut s’attendre à une augmentation des arrivées par avion et peut-être à des améliorations de l’amarrage des navires de croisière). Toute diversification – comme le tourisme médical grâce à l’agrandissement des installations de Health City – est une valeur ajoutée, amenant des travailleurs spécialisés et peut-être des patients qui, plus tard, achèteront une résidence secondaire. Les prévisions gouvernementales et la Déclaration de politique stratégique visent une croissance durable ; elles annoncent des excédents d’exploitation et des investissements dans les infrastructures jusqu’en 2026 caymanresident.com caymanresident.com. Un facteur de risque potentiel après 2025 est la mise en place mondiale d’un impôt minimum sur les sociétés de 15 % (OCDE Pilier 2) . Les îles Caïmans, étant neutres sur le plan fiscal, n’imposeront pas d’impôt sur le revenu, mais elles se conformeront en déclarant les activités des grandes multinationales practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. La manière dont cette évolution fiscale mondiale se déroulera pourrait légèrement influencer la présence des entreprises. Cependant, comme il n’y a pas d’impôt local, les entreprises pourraient continuer à s’établir ici et ne payer que la différence dans leur pays d’origine. Il y aurait donc probablement un impact minimal sur l’immobilier, mais c’est une question à surveiller vers 2026.

Les industries fondamentales qui soutiennent l’immobilier (finance, tourisme) semblent positives à moyen terme. Le secteur des services financiers se diversifie (par exemple, vers la fintech et les actifs numériques sous environnement de régulation expérimentale), ce qui pourrait attirer de nouveaux types d’entreprises et des professionnels plus jeunes. Le tourisme devrait connaître une croissance modérée d’une année sur l’autre (l’objectif des îles Caïmans est la qualité plutôt que la quantité, mais on peut s’attendre à une augmentation des arrivées par avion et peut-être à des améliorations de l’amarrage des navires de croisière). Toute diversification – comme le tourisme médical grâce à l’agrandissement des installations de Health City – est une valeur ajoutée, amenant des travailleurs spécialisés et peut-être des patients qui, plus tard, achèteront une résidence secondaire. Les prévisions gouvernementales et la Déclaration de politique stratégique visent une croissance durable ; elles annoncent des excédents d’exploitation et des investissements dans les infrastructures jusqu’en 2026 caymanresident.com caymanresident.com. Un facteur de risque potentiel après 2025 est la mise en place mondiale d’un . Les îles Caïmans, étant neutres sur le plan fiscal, n’imposeront pas d’impôt sur le revenu, mais elles se conformeront en déclarant les activités des grandes multinationales practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. La manière dont cette évolution fiscale mondiale se déroulera pourrait légèrement influencer la présence des entreprises. Cependant, comme il n’y a pas d’impôt local, les entreprises pourraient continuer à s’établir ici et ne payer que la différence dans leur pays d’origine. Il y aurait donc probablement un impact minimal sur l’immobilier, mais c’est une question à surveiller vers 2026. Prévisions par segment de prix : D’ici 2030, il est concevable que : Le prix médian/moyen des maisons (actuellement autour de 1,2 M$ US) pourrait augmenter jusqu’à 1,5 à 1,6 M$ US , en tenant compte d’une croissance annuelle de 4 à 5 % et de l’effet de la capitalisation. Le marché des condos de luxe sur Seven Mile aura probablement battu de nouveaux records – on pourrait voir la première vente à 50 millions de dollars US si un penthouse ou un domaine ultra-spacieux change de mains (certains penthouses sont déjà proches des 30 M$). L’immobilier pour la classe moyenne (maisons en rangée, condos à l’intérieur des terres) devrait, espérons-le, croître en volume. Les prix augmenteront aussi, mais pourraient se stabiliser si le gouvernement parvient à injecter des logements abordables. Un condo vendu 500 000 CI$ en 2024 pourrait ainsi valoir 600 000 à 650 000 CI$ d’ici 2028. Les loyers suivront la hausse des prix de l’immobilier, à moins qu’il n’y ait une construction massive d’appartements à louer. La forte demande locative devrait maintenir les rendements assez stables (si les prix montent de 5 %, les loyers augmentent probablement autant, donc le rendement % reste constant).

D’ici 2030, il est concevable que : Propriété et fiscalité : Les îles Caïmans se distinguent par leur combinaison de pas de taxe foncière annuelle et aucune restriction sur la propriété étrangère. Les acheteurs étrangers aux îles Caïmans bénéficient des mêmes droits de propriété que les locaux – ils peuvent acheter n’importe quelle propriété (terrain en pleine propriété ou appartements en copropriété) sans licence spéciale caymanresident.com.La seule taxe est le droit de timbre unique (7,5 %) lors de l’achat practiceguides.chambers.com.En revanche, les Bermudes limitent fortement les achats de biens immobiliers par des étrangers : les investisseurs étrangers doivent obtenir une licence gouvernementale (avec des frais de 6 à 8 % de la valeur du bien) et ne peuvent acheter que parmi un petit nombre de propriétés de grande valeur qui répondent à des seuils minimums de valeur locative annuelle (ARV) caymancompass.com.Ils ne peuvent pas du tout acheter de terrains non aménagés caymancompass.com caymancompass.com.Les Bermudes imposent également une taxe foncière annuelle basée sur la Valeur Locative Annuelle (ARV), ce qui signifie que les propriétaires étrangers font face à des coûts récurrents tout comme les locaux (par exemple, une maison d’environ 1 million de dollars pourrait entraîner plusieurs milliers de dollars de taxe annuelle).Bahamas se situe entre les deux – il n’y a pas non plus d’impôt sur le revenu ou sur les plus-values et l’achat par des étrangers y est encouragé.Les étrangers peuvent librement acheter des biens immobiliers aux Bahamas et même obtenir la résidence permanente en investissant (le seuil pour la résidence économique sera relevé de 750 000 $ à 1 million de dollars en 2025) globalpropertyguide.com.Cependant, les Bahamas imposent une taxe foncière annuelle sur la plupart des propriétés : les résidences principales bénéficient de taux progressifs (par exemple, 0,75 % à 1 % sur la valeur au-delà d’une certaine exemption), tandis que les propriétés non occupées par leur propriétaire ou appartenant à des étrangers paient souvent environ 1 % sur la valeur totale, sauf exemption sothebysrealty.com sothebysrealty.com.Il y a également une TVA de 10 % (effectivement un droit de timbre) sur les transactions supérieures à 100 000 $ krabahamas.com.Îles Vierges britanniques (BVI), comme les îles Caïmans, n’ont ni impôt sur le revenu, ni impôt sur les plus-values, ni taxe foncière annuelle significative (seulement une taxe foncière symbolique de quelques dollars par acre).Cependant, les Îles Vierges britanniques exigent que tous les acheteurs étrangers obtiennent une licence de détention foncière pour non-résidents, un processus long qui peut prendre de 6 à 12 mois, et le bien à acquérir doit être spécifié dans la demande bvisothebysrealty.com bvicompanyincorporation.com.Les Îles Vierges britanniques imposent également aux étrangers un droit de timbre plus élevé (12 % contre 4 % pour les locaux) sur les achats.Dubaï (Émirats arabes unis), en revanche, n’a pas d’impôt sur le revenu ni d’impôt sur les plus-values, et bien qu’il y ait des frais de transfert de 4 % (droit de timbre) et de petits frais annuels de services immobiliers, il n’y a pas de taxe foncière récurrente.La propriété étrangère est autorisée dans les zones de pleine propriété désignées. Scénario du pire/marché baissier : Dans un souci d’équilibre, que pourrait-il mal se passer ? Si une récession mondiale survenait en 2026 par exemple, les îles Caïmans pourraient connaître un ralentissement temporaire – le volume des ventes pourrait baisser, le temps moyen sur le marché s’allonger, et certains vendeurs pourraient ajuster légèrement leurs prix à la baisse pour s’aligner sur le marché. Mais selon l’expérience passée (2008, 2020), ces baisses sont généralement de quelques pourcentages et de courte durée aux Caïmans blog.bovell.ky. Le plancher est assuré par l’absence d’impôt foncier (pas de pression liée au coût de détention pour vendre) et des propriétaires fortunés. Autre scénario : un ouragan catastrophique pourrait causer d’importants dégâts et perturber le marché pendant 1 à 2 ans. Cependant, les efforts de reconstruction stimuleraient alors la construction et pourraient même provoquer un mini-boom. Globalement, les risques baissiers aux Caïmans sont atténués par sa stabilité et son attractivité – le marché peut plier, mais historiquement il ne rompt pas.

En résumé, les prévisions à 5 ans pour l’immobilier aux îles Caïmans sont globalement positives : on peut s’attendre à une croissance continue de la valeur des biens, portée par de solides fondamentaux, mais à un rythme plus modéré par rapport à la frénésie du début 2022. Le marché se structure, avec davantage de segmentation (luxe vs primo-accédants, etc.) et probablement une implication accrue du gouvernement dans l’orientation du développement. Pour les investisseurs et propriétaires, les perspectives suggèrent que les biens achetés aujourd’hui devraient s’apprécier et que la demande pour les actifs caïmanais restera élevée. Bien sûr, les investisseurs prudents surveilleront les taux d’intérêt, les changements de politique et la santé économique mondiale, mais la combinaison unique de régime de vie et d’atouts financiers des Caïmans lui permet, selon toute vraisemblance, de résister aux difficultés et de continuer sur une trajectoire ascendante jusqu’en 2030.

Comparaison avec d’autres juridictions neutres sur le plan fiscal

Comment le marché immobilier des îles Caïmans se compare-t-il à d’autres juridictions caribéennes ou mondiales neutres sur le plan fiscal ? Voici une comparaison des facteurs clés et des tendances récentes aux Caïmans versus quelques pairs pertinents : Bahamas, Bermudes, Îles Vierges britanniques (BVI), ainsi qu’une brève note sur Dubaï (un centre fiscal neutre non-caribéen). Ces lieux sont souvent cités ensemble en raison de leur statut de centres financiers offshore ou de leur fiscalité avantageuse, mais ils présentent chacun des caractéristiques immobilières bien distinctes.

Taille et activité du marché : Le marché des îles Caïmans est relativement petit mais très actif et liquide compte tenu de sa population. Le volume annuel des ventes immobilières ces dernières années a tourné autour de 800 millions à 1 milliard de dollars US sur Grand Cayman (en 2022, il a même dépassé 1 milliard de dollars blog.bovell.ky). Le marché des Bermudes est plus petit et a été relativement stagnant. Les fortes restrictions impliquent peu de transactions – les Bermudes ne comptent que quelques dizaines de ventes de biens de luxe à des étrangers par an, et les locaux effectuent principalement des échanges entre eux. Le prix moyen d’une maison bermudienne était d’environ 885 000 $ en 2020 caymancompass.com, mais le volume des ventes est faible et de nombreux biens immobiliers passent par héritage caymancompass.com. L’approche restrictive des Bermudes a maintenu des prix élevés mais une faible liquidité (une critique fréquente est que leur politique a conduit à un « marché immobilier stagnant » avec peu de nouveaux développements) caymancompass.com. Les Bahamas ont une population plus importante (~400 000 habitants) et un marché à deux vitesses : un segment haut de gamme porté par les étrangers (à Nassau, Paradise Island et sur les îles de villégiature) et un segment domestique. Les Bahamas ont connu une énorme envolée en 2021–2022 après le COVID ; en fait, Knight Frank a rapporté que les prix résidentiels haut de gamme aux Bahamas ont bondi de 15 % en 2023, soit l’une des croissances les plus fortes au monde globalpropertyguide.com. Ce phénomène a été favorisé par les Américains et les Européens achetant des maisons de luxe à Nassau, Exuma, etc. Le segment local aux Bahamas fait face à des problèmes d’accessibilité financière et à une offre limitée de logements de gamme moyenne globalpropertyguide.com. Globalement, les Bahamas disposent de plus d’espace géographique, mais les infrastructures et les disparités économiques font que toutes les zones ne se développent pas de la même manière. Le marché des îles Vierges britanniques (BVI) est très petit et concerne principalement des villas de luxe ou des terrains à bâtir sur Virgin Gorda et Tortola. Il ne s’est jamais totalement remis des ouragans de 2017 (Irma a durement frappé les BVI), ce qui fait que les prix restent parfois inférieurs à leur niveau d’avant 2017. Les ventes sont peu fréquentes en raison des contraintes de licence ; certains acheteurs étrangers se découragent et se tournent plutôt vers les Caïmans ou les Bahamas où les transactions sont plus rapides. Dubaï est un méga-marché comparé à ceux-ci : plusieurs milliers de transactions par an, marché très international, connu pour sa forte cyclicité (alternance de booms et de creux). Dubaï a connu un boom en 2021–2022 (prix +60 % dans certains quartiers de luxe, aidés par un afflux de migrants fortunés) et reste populaire auprès des investisseurs internationaux attirés par l’absence d’impôt sur le revenu. Mais contrairement aux Caïmans, Dubaï dispose d’une offre pratiquement illimitée (de nouveaux gratte-ciel sont constamment construits), ce qui peut limiter la valorisation à long terme.

Juridiction Taxes et frais sur la propriété Règles de propriété étrangère Tendance récente du marché Îles Caïmans Pas de taxe foncière annuelle ; 7,5 % de droits de timbre à l’achat practiceguides.chambers.com ; Pas d’impôt sur le revenu/plus-value. Aucune restriction pour les acheteurs étrangers (peuvent acheter n’importe quelle propriété) caymanresident.com.Titre garanti par le gouvernement ; processus d’achat facile.Visa de résidence permanente pour un investissement de 2,4 M$ uglobal.com eracayman.com. Solide – Forte demande et hausse des prix en 2023–25 (prix moyen de vente ~1,2 M$ 1503propertygroup.com).Le segment du luxe est en plein essor, le marché global reste résilient blog.bovell.ky. Bermudes Taxe foncière annuelle basée sur la valeur locative estimée (par exemple, ~6 000 $/an pour une maison d’un million de dollars) ; taxe de transfert de 7 à 10 % (répartie entre l’acheteur et le vendeur) lors de la vente.Pas d’impôt sur le revenu. Fortement restreint : Les étrangers doivent obtenir une licence gouvernementale (frais de 6 à 8 % du prix) caymancompass.com ; ils ne peuvent acheter que certains logements/condos de grande valeur (ex.ARV > 126 000 $ pour les maisons) caymancompass.com ; Impossible d’acheter des terrains vacants caymancompass.com.Les titulaires de permis de travail sont généralement interdits d’achat caymancompass.com. Stable/Stagnant – Ventes limitées en raison des restrictions ; peu de nouveaux projets.Prix moyen d’une maison locale ~885 000 $ (2020) caymancompass.com.Marché considéré comme illiquide ; les critiques disent que les politiques ont conduit à la stagnation caymancompass.com. Bahamas Taxe foncière annuelle (progressive : par exemple,0,75 %–1 % sur la valeur >500 000 $, certaines exemptions) sothebysrealty.com ; ~10 % de TVA sur les transferts de propriété (généralement partagée) krabahamas.com.Pas d’impôt sur le revenu locatif, mais la TVA s’applique aux locations de vacances. Ouvert aux acheteurs étrangers : Pas de licence nécessaire (sauf pour l’achat de plus de 5 acres ou pour un usage commercial, alors un permis est requis).Les étrangers peuvent posséder en pleine propriété ; le gouvernement offre la résidence permanente pour l’achat d’un bien immobilier d’une valeur de 1 M$ (en augmentation par rapport à 750 000 $ en 2025) globalpropertyguide.com. Très actif – Marché du luxe en plein essor (Nassau, etc.)prix premium +15% en 2023 globalpropertyguide.com).La demande étrangère est forte (États-Unis, Europe) globalpropertyguide.com.Le marché local est confronté à des pénuries d’approvisionnement en logements abordables globalpropertyguide.com.Dans l’ensemble, le développement haut de gamme est en hausse (Albany, Baker’s Bay, etc.). Îles Vierges Britanniques Pas de taxe foncière annuelle (taxe foncière nominale d’environ 50 à 150 $/acre/an) ; Droit de timbre 12% pour les acheteurs étrangers (4% pour les Belongers)lawgratis.com.Aucun impôt sur le revenu ou sur les plus-values. Restreint : Les étrangers doivent obtenir une licence de possession de terrain pour non-appartenant pour chaque propriété bvisothebysrealty.com – nécessite l’approbation du gouvernement, cela peut prendre environ un an redcoralbvi.com.Cela ajoute de l’incertitude et des coûts de portage.Certaines promotions offrent un titre de propriété pré-approuvé pour les étrangers (rare). Petit/Niche – Le marché se remet encore des ouragans de 2017.Peu de transactions ; les villas à Virgin Gorda suscitent un certain intérêt.L’exigence de licence réduit la demande.Prix relativement stables, mais la croissance est à la traîne par rapport aux îles Caïmans/Bahamas.Le développement est limité (certaines reconstructions de complexes touristiques, quelques nouveaux projets modestes). Dubaï (EAU) Pas de taxe foncière ; frais de transfert uniques de 4 % ; les promoteurs facturent des frais de service pour les copropriétés.Pas d’impôt sur le revenu. Les étrangers peuvent posséder en pleine propriété dans des zones désignées (la majeure partie de Dubaï).Aucune exigence de résidence pour posséder, mais une propriété ≥750 000 AED (~204 000 $) peut donner droit à un visa de résidence (2 millions AED pour un « Golden Visa » de 10 ans). Cycles de Boom et de Buste – Actuellement en phase de hausse : les prix des villas de luxe ont augmenté de +44 % en 2022 (Knight Frank) et continuent d’augmenter en 2023.Marché hautement liquide avec des acheteurs du monde entier.Cependant, un important pipeline d’approvisionnement peut entraîner une surabondance ; les prix ont chuté ~2015–2019.Profil de risque différent de celui des marchés caribéens.

(Sources : Îles Caïmans – Lois du gouvernement practiceguides.chambers.com caymanresident.com ; Bermudes – Cayman Compass caymancompass.com caymancompass.com ; Bahamas – Rapports Savills/Knight Frank globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, gouvernement des Bahamas ; Îles Vierges britanniques – Consignes BVI Sotheby’s bvisothebysrealty.com redcoralbvi.com ; Dubaï – Knight Frank Wealth Report, informations du gouvernement des Émirats Arabes Unis.)

Location et rendements : Les Îles Caïmans offrent une forte demande locative de la part des résidents comme des touristes, et aucune taxe sur les revenus locatifs. Les rendements bruts pour les locations longue durée aux Caïmans se situent autour de 5–7 % selon le bien et l’emplacement, ce qui est attractif. Aux Bermudes, les loyers sont extrêmement élevés (ce qui reflète la pénurie), mais les propriétaires étrangers ne peuvent généralement pas louer leur bien sauf s’il s’agit d’une location touristique agréée. Les Bermudes imposent également une taxe d’occupation sur les revenus locatifs et un certain contrôle des loyers pour les locaux. Les Bahamas offrent de bons rendements sur les locations courte durée dans les zones de villégiature (par exemple, Harbour Island, maisons de vacances à Abaco) mais disposent d’une plus petite population d’expatriés pour la location longue durée qu’aux Caïmans. Ils appliquent une TVA de 10 % sur la location de maisons de vacances (un coût pour les touristes locataires). Les rendements aux BVI sont modérés et la population de locataires y est très réduite en dehors d’une petite communauté d’expatriés. Les rendements à Dubaï peuvent être élevés (6–8 % dans certaines zones) mais il y a des charges de services et un risque de vacance important en cas de surabondance de l’offre.

Style de vie et autres facteurs : De nombreux HNWI comparent Caïmans, Bahamas, Bermudes pour le style de vie. Les Caïmans sont souvent loués pour leur sécurité (très faible criminalité), l’excellence de leurs écoles et de leur système de santé, ainsi que pour la facilité d’intégration (langue anglaise, ambiance conviviale). Les Bermudes présentent également un faible taux de criminalité et un niveau de vie très élevé, mais elles sont plus au nord (hivers plus frais) et certains trouvent l’atmosphère un peu fermée, avec des règles contraignantes (par ex., seuls les Bermudiens peuvent conduire une voiture – les expatriés doivent généralement se contenter des scooters). Par ailleurs, le coût de la vie aux Bermudes est encore plus élevé qu’aux Caïmans (elles figurent parmi les endroits les plus chers du monde). Les Bahamas proposent une gamme plus variée (des communautés fermées de Nassau aux îles éloignées). Certaines zones de Nassau connaissent plus de problèmes de criminalité, et l’infrastructure en dehors de Nassau peut laisser à désirer. Mais cela attire ceux qui recherchent de grandes propriétés ou une île privée (ce que les Caïmans n’offrent pas vraiment) – en fait, des ultra-riches comme Bezos, etc., ont acheté des îlots privés aux Bahamas. Les BVI sont ultra-tranquilles, idéales pour les passionnés de voile, mais beaucoup moins développées en termes d’infrastructures, et la reconstruction après les ouragans est lente. Elles séduisent ceux qui souhaitent une vie très paisible et sont prêts à faire face à la bureaucratie. Dubaï, bien que culturellement très différent, concurrence comme centre sans impôts, avec une vie citadine glamour – certains clients hésitent entre l’achat aux Caïmans ou à Dubaï selon qu’ils préfèrent un mode de vie insulaire ou urbain. Dubaï propose des gratte-ciels clinquants et de nombreux divertissements, alors que les Caïmans offrent un luxe décontracté, la plage et une forte primauté du droit sous protection britannique (certains privilégient la stabilité politique et le régime démocratique des Caïmans par rapport au modèle autocratique du Golfe).

Pour résumer la comparaison, voici un tableau synthétique soulignant les principales différences :

Comme le montre le tableau, les Îles Caïmans offrent un environnement exceptionnellement favorable aux investisseurs immobiliers internationaux par rapport à leurs homologues. Elles combinent le meilleur des deux mondes : absence d’impôt foncier (comme les BVI, les Bahamas) et aucune restriction d’achat (comme les Bahamas, Dubaï), le tout dans un cadre stable de territoire britannique d’outre-mer. L’exclusivité des Bermudes peut séduire certains ultra-riches, mais les données suggèrent que cela a nui au dynamisme du marché caymancompass.com. Les Bahamas possèdent une plus grande superficie et une offre plus diversifiée (îles privées, etc.), ce qui peut être attractif, mais s’accompagne de taxes annuelles et d’une stabilité sociale légèrement moindre dans certaines zones. La sécurité, les infrastructures et les politiques constamment pro-investisseurs des Caïmans en font sans doute le choix de premier ordre parmi les juridictions caribéennes pour l’investissement immobilier – un fait reflété par son marché florissant et sa demande soutenue.

Pour un investisseur mondial comparant avec Dubaï ou d’autres : les Caïmans sont de plus petite taille et moins volatils ; vous ne verrez pas de tours de 50 étages ni de fluctuations de prix de 50 %, mais vous bénéficiez d’une croissance régulière et de l’avantage d’être dans le fuseau horaire américain, le tout dans un décor paradisiaque de plage. Monaco et Singapour sont d’autres enclaves riches « sans taxe foncière » – Monaco affiche des prix extrêmement élevés et une taille minuscule ; Singapour a introduit des mesures de refroidissement et certaines taxes pour les acheteurs étrangers. Les Caïmans occupent ainsi une position unique : luxueux mais décontractés, cosmopolites tout en étant axés sur la communauté, et financièrement efficaces. Il reste à voir comment chaque juridiction évoluera (par exemple, si les Bermudes assouplissent leurs règles ou si les changements fiscaux mondiaux affectent leur attractivité), mais pour l’instant, l’avantage comparatif des Caïmans en immobilier est clair et bien maintenu.

Conclusion

Le marché immobilier des Îles Caïmans en 2025 est florissant, porté par des moteurs économiques robustes, des politiques favorables aux investisseurs et le charme durable de son mode de vie ensoleillé et sans impôts. Nous avons vu que tous les segments majeurs – des premiers achats aux espaces commerciaux en passant par les penthouses ultra-luxueux – connaissent une forte demande, avec toutefois des nuances propres à chacun. Les prix se sont généralement orientés à la hausse et devraient continuer à progresser à un rythme soutenu, soutenus par une offre limitée et un flux constant de capitaux et de personnes.

Les investisseurs peuvent avoir confiance dans la résilience et la stabilité des Caïmans. Même face à des incertitudes mondiales, le marché a montré sa capacité à s’adapter et à préserver sa valeur (comme en témoignent les crises économiques passées lors desquelles les Caïmans ont évité le pire des krachs immobiliers blog.bovell.ky). Cela dit, il est crucial d’être conscient des défis tels que la pression sur les infrastructures et les risques climatiques – ils sont en cours d’être traités, mais restent des éléments à surveiller.

À l’horizon 3 à 5 ans, les perspectives sont optimistes mais mesurées : attendez-vous à ce que de nouveaux projets élargissent les opportunités, que le soulagement des taux d’intérêt stimule l’activité et que les avantages comparatifs des Caïmans attirent encore plus d’acheteurs internationaux. Dans un monde où les individus fortunés et les grandes entreprises sont de plus en plus mobiles, le mélange de mode de vie, de sécurité juridique et d’avantages fiscaux qu’offrent les Caïmans en fait un choix de premier plan pour l’investissement immobilier parmi les juridictions d’élite.

Pour résumer, les îles Caïmans offrent une histoire immobilière convaincante – une croissance ancrée dans des bases solides. Que vous recherchiez une maison familiale dans une communauté sûre et chic, une retraite en bord de mer avec une plongée sous-marine de classe mondiale à votre porte, ou un investissement commercial dans un centre financier en plein essor, les Caïmans répondent à toutes vos attentes – avec en prime l’absence de taxes foncières et une culture insulaire chaleureuse et accueillante. Tant que les Caïmans continueront de concilier développement et durabilité tout en gardant leur esprit favorable aux affaires, le marché immobilier devrait rester sur une trajectoire prospère en 2025 et les années à venir.

Sources : Les informations clés de ce rapport proviennent de mises à jour sectorielles, de données gouvernementales et d’analyses de marché, incluant les rapports de la Cayman Islands Real Estate Brokers Association (CIREBA) eracayman.com eracayman.com, des commentaires d’experts locaux blog.bovell.ky caymanresident.com, des publications du gouvernement des Caïmans practiceguides.chambers.com caymannewsservice.com, ainsi que des perspectives comparatives tirées des guides immobiliers régionaux caymancompass.com globalpropertyguide.com. Ces sources et d’autres sont citées tout au long du texte pour référence et lecture complémentaire.