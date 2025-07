Marché immobilier du lac de Côme 2025 – Rapport complet

Le marché immobilier du lac de Côme est réputé pour ses villas de luxe, ses paysages pittoresques et son attrait international. En 2025, le marché reste dynamique mais relativement stable, avec une forte demande de la part des acheteurs étrangers et un secteur locatif soutenu par le tourisme. Les valeurs immobilières autour du lac ont connu une croissance modérée au cours de l’année passée (environ +1 % au total en 2024) idealista.it, et les experts prévoient une appréciation progressive continue (~3 % en 2025) dans un contexte d’offre limitée investropa.com. Ce rapport présente un aperçu détaillé des segments immobiliers du lac de Côme – résidentiel (résidences principales), résidences de vacances/secondaires (y compris les propriétés de luxe) et immobilier commercial – ainsi que les tendances actuelles, les prix, les rendements locatifs, la démographie des acheteurs, les perspectives d’investissement, les mises à jour réglementaires, les principaux emplacements et les développements des infrastructures qui façonnent le marché en 2025 et au-delà.

Aperçu des segments du marché

Marché résidentiel (résidences principales)

Si le lac de Côme est surtout connu pour ses résidences secondaires, il soutient également un marché résidentiel local. La ville de Côme en particulier est un pôle d’attraction pour les acheteurs de résidences principales, offrant une habitabilité toute l’année, de l’emploi (proximité de Milan et de la Suisse) et tous les services (écoles, hôpitaux). La demande de résidences principales reste stable, représentant environ un quart des transactions laprovinciadicomo.it. Les prix dans la ville sont élevés selon les standards nationaux – aux alentours de 2 800 € par m² fin 2024 investropa.com – mais légèrement inférieurs à ceux des lieux touristiques du lac puisque la ville de Côme propose un mélange de biens, dont des appartements dans des immeubles modernes. Les maisons rénovées dans le centre-ville de Côme se situent généralement entre 6 000 et 7 000 € le m² laprovinciadicomo.it. Les acheteurs locaux recourent souvent à un crédit hypothécaire ; il est à noter que la part des acquéreurs de résidences secondaires utilisant un prêt immobilier est passée à environ 13,8 % en 2024 (contre 12,1 % en 2023) avec la stabilisation des taux d’intérêt idealista.it, ce qui indique une amélioration des conditions de crédit même dans ce segment axé sur le loisir. Les acquéreurs de résidences principales privilégient des liaisons de transport pratiques (Côme dispose d’une ligne directe vers Milan) et une congestion touristique un peu moindre qu’au niveau des villages du centre du lac.

Propriétés de vacances et résidences secondaires

Le marché immobilier du lac de Côme est dominé par les résidences secondaires et les maisons de vacances. Environdes acheteurs acquièrent un bien au bord du lac comme résidence secondaire à des fins de loisirs personnels, etsupplémentaires sont des investisseurs cherchant à louer ou à conserver la propriété pour sa valorisation laprovinciadicomo.it . Ces acheteurs de résidences de vacances sont généralement aisés et d’âge moyen : 56 % ont entre 45 et 64 ans idealista.it , souvent des familles (plus de 80 % des acheteurs de résidences de vacances sont des familles plutôt que des célibataires we-wealth.com ). Ils recherchent un style de vie idyllique – vues panoramiques sur le lac, tranquillité et charme italien authentique. Ledu lac de Côme est véritablement international : en 2024,, principalement des États-Unis et d’Allemagne, ainsi que d’autres Européens du Nord laprovinciadicomo.it . Parmi ces acheteurs étrangers figurent de nombreux expatriés ou Italiens de l’étranger à la recherche d’une maison de famille, ainsi que des Nord-Européens et Américains attirés par le mélange de glamour et de sérénité du lac we-wealth.com . Ces acheteurs vont des personnes très fortunées acquérant des villas à plusieurs millions d’euros aux investisseurs plus modestes recherchant des appartements de village pittoresques ou des fermes à rénover. Ce qu’ils partagent, c’est une préférence pour les cadres pittoresques – certains privilégient la proximité du lac, tandis que d’autres n’hésitent pas à s’installer un peu en hauteur ou à l’intérieur des terres si cela signifie une meilleure vue et plus d’intimité idealista.it

La demande de résidences de vacances reste forte grâce à la notoriété mondiale du lac de Côme (renforcée par la présence de célébrités propriétaires et l’exposition médiatique) ainsi qu’à la tendance post-pandémique des citadins recherchant des retraites récréatives. Il est à noter que le tourisme international dans la région du lac de Côme a entièrement rebondi – les arrivées touristiques dans la province de Côme ont augmenté de 25 % en 2023 par rapport à 2019, avec 4,6 millions de nuitées et environ 85 % des visiteurs venant de l’étranger investropa.com. Cela garantit un flux régulier de locataires potentiels et d’acheteurs pour la revente. Les acheteurs de résidences secondaires prévoient souvent également un certain usage locatif, combinant ainsi vacances personnelles et investissement (voir Rendements locatifs ci-dessous). Lors du choix des propriétés, les acheteurs actuels manifestent un intérêt accru pour des zones plus calmes et des expériences authentiques ; les agents immobiliers rapportent que de nombreux clients privilégient désormais les villages isolés et paisibles plutôt que les villes touristiques les plus fréquentées investropa.com investropa.com. Cela a élargi l’intérêt des acheteurs au-delà des sites traditionnels vers des localités moins centrales, une tendance abordée à la rubrique Emplacements clés.

Segment haut de gamme et luxe

L’immobilier de luxe est le segment phare du marché du lac de Côme, englobant des villas historiques, des domaines modernes et des appartements haut de gamme qui atteignent des prix premium. En 2024, les villas en bord de lac sur le lac de Côme se négociaient en moyenne autour de 2,5 millions d’euros, avec une fourchette typique de 2,5 à 5 millions d’euros pour les grandes villas de luxe qui changent de mains investropa.com investropa.com. Les propriétés ultra-exclusives en première ligne voient leurs prix dépasser largement cette fourchette – par exemple, les villas historiques en bord de lac avec de vastes jardins dans les zones les plus prisées commencent autour de 5 millions d’euros et dépassent facilement les 10 millions d’euros pour les biens les plus prestigieux we-wealth.com. Au mètre carré, les maisons de luxe rénovées coûtent généralement 4 000 à 10 000 €/m², et jusqu’à 15 000 €/m² pour les propriétés d’exception les plus rares laprovinciadicomo.it. Ces montants font du lac de Côme l’un des marchés les plus chers d’Italie, au même niveau que le centre de Milan ou les quartiers prisés de Rome laprovinciadicomo.it.

Malgré ces prix élevés, la demande pour les propriétés haut de gamme reste forte et résiliente. Le rapport de marché 2025 d’Engel & Völkers indique une stabilité des prix ou une légère croissance dans le segment du luxe sur le lac de Côme, soutenue par une demande internationale continue et une offre limitée de maisons de qualité laprovinciadicomo.it. En particulier, les Américains, les Allemands et d’autres Nord-Européens ont été très actifs dans les achats de propriétés de luxe, attirés par la tranquillité du lac et ses paysages laprovinciadicomo.it. Les acheteurs asiatiques (provenant de marchés comme la Chine) ont également montré un intérêt croissant ces dernières années pour les investissements immobiliers de luxe investropa.com. Le stock limité de biens en première ligne sur le lac et de villas historiques exerce une pression sur l’offre : les propriétaires conservent leurs actifs (souvent en retardant la vente dans l’espoir d’une valorisation supplémentaire à cause de l’inflation) laprovinciadicomo.it, et peu de nouvelles constructions peuvent rivaliser avec la grandeur des propriétés anciennes. En conséquence, il est attendu que les prix du segment haut de gamme augmentent légèrement en 2025. Par exemple, des appartements de luxe dans des villes prisées (Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio, Laglio, etc.) se sont vendus entre 1 et 1,8 million d’euros en 2024 investropa.com investropa.com, ce qui reflète le fait que même les maisons de petite taille mais de haute qualité atteignent des montants à sept chiffres en raison de l’offre neuve limitée et de l’intérêt constant des acheteurs investropa.com investropa.com. Globalement, le prestige du lac de Côme et son statut de « valeur refuge » pour la préservation des patrimoines maintiennent l’attrait du segment luxe – de fortes corrections de prix semblent peu probables compte tenu de la forte demande et de l’attrait unique de ces propriétés investropa.com investropa.com.

Commerces et propriétés hôtelières

L’immobilier commercial sur le lac de Côme est en grande partie lié à l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie. La région n’est pas un centre d’affaires ou industriel ; ce sont plutôt les hôtels, restaurants et commerces de détail destinés aux touristes qui constituent le noyau du segment des biens commerciaux. Ces dernières années, les actifs hôteliers du lac de Côme ont suscité un fort intérêt de la part des investisseurs. En effet, des destinations balnéaires telles que le lac de Côme, Taormina et Forte dei Marmi ont représenté près de 39 % du volume total des investissements hôteliers en Italie en 2024 hospitalitynet.org, une part remarquable qui souligne la notoriété du lac de Côme en tant que destination de luxe. De nombreuses transactions hôtelières haut de gamme ont eu lieu : par exemple, un investisseur italien a acquis un hôtel ultra-luxe au lac de Côme pour environ 100 millions d’euros en 2024 (ajoutant à un portefeuille hôtelier de luxe en pleine expansion) greenstreetnews.com. De grandes enseignes internationales s’implantent également – Six Senses ouvrira un nouveau complexe 5 étoiles sur le lac de Côme (102 chambres, prévu pour 2025), et la marque EDITION de Marriott a annoncé l’ouverture d’un hôtel sur le lac de Côme d’ici 2025 sixsenses.com linkedin.com. Ces évolutions traduisent la confiance dans l’attrait durable du lac pour la clientèle aisée.

Les rendements locatifs des biens commerciaux hôteliers ont profité du rebond du tourisme en Italie. À l’échelle nationale, 2024 a enregistré un record touristique (64,5 millions de visiteurs en Italie) et une amélioration de la performance hôtelière hospitalitynet.org hospitalitynet.org. Les hôtels de luxe du lac de Côme bénéficient d’un taux d’occupation élevé et de l’augmentation du tarif journalier moyen, ce qui accroît les rendements pour les investisseurs. Les investisseurs hôteliers internationaux (venus d’Europe, du Moyen-Orient, des États-Unis) sont très présents, représentant plus de la moitié du volume des acheteurs sur le marché hôtelier italien hospitalitynet.org. Les hôtels de charme de la région et les villas en location courte durée avec services constituent des cibles d’investissement particulièrement attrayantes en raison d’une offre limitée et de la possibilité de faire payer des tarifs élevés pour la vue sur le lac et l’exclusivité.

En dehors des hôtels, les commerces de détail et autres espaces commerciaux sur le lac de Côme ont tendance à être de petite taille et locaux. Les principales villes (Côme, Bellagio, Menaggio, etc.) disposent de boutiques animées, de restaurants et de cafés au service des touristes ; les loyers des vitrines les mieux situées dans ces centres piétonniers restent robustes grâce à une forte fréquentation pendant la haute saison. Toutefois, la saisonnalité est un facteur – certaines entreprises ferment ou réduisent leurs horaires en hiver. Il existe également une demande locale pour des bureaux dans la ville de Côme, compte tenu de son rôle de chef-lieu et de son économie transfrontalière (certaines entreprises et professionnels opèrent entre Côme et la proche Lugano, en Suisse). Le taux de vacance de bureaux à Côme est relativement faible et le segment des bureaux haut de gamme en Italie attire globalement des capitaux institutionnels en raison de fondamentaux stables hospitalitynet.org. Cependant, comparé aux secteurs résidentiel et hôtelier, l’immobilier commercial au lac de Côme constitue un créneau plus restreint, souvent exploité par des propriétaires exploitants (par exemple, hôtels et boutiques familiaux) plutôt que par de grands investisseurs.

Tendances du marché et dynamiques de prix

Tendances des prix et variations régionales

Les prix de l’immobilier au lac de Côme sont en hausse modérée. Après une flambée post-Covid, le. Selon les données de Tecnocasa, les destinations lacustres italiennes ont enregistré en moyenne une augmentation de prix de +1,5 % à la mi-2025 par rapport à l’année précédente, et la hausse du lac de Côme a été d’environ(nettement inférieure à celle du lac de Garde, +2,6 %) idealista.it idealista.it . Autour du lac de Côme, la dynamique des prix varie selon les sous-régions : la, tandis que lasur la même période idealista.it . Cela suggère que la branche orientale, relativement abordable, avait davantage de marge de progression, tandis que les secteurs occidentaux les plus chers ont plafonné car ils avaient déjà atteint des niveaux très élevés. En effet, dans la ceinture ouest et centrale (le corridor traditionnel du luxe de Côme à Tremezzina jusqu’à Menaggio), le potentiel de hausse est limité – historiquement, ces secteurs n’ont connu qu’une appréciation annuelle de 3 à 5 % sur le long terme investropa.com investropa.com . Par exemple, certains emplacements de choix ont enregistré seulement +4,5 % de hausse en 2022 investropa.com . À l’inverse, des petites villes du nord, moins connues, ont connu des augmentations en pourcentage plus rapides à mesure que les investisseurs « découvrent » des zones plus abordables (voir la tendanceci-dessous concernant l’intérêt pour la rive nord).

Les prévisions pour 2025 restent positives mais tempérées. Les analystes du marché projettent que les prix à Lac de Côme augmenteront d’au moins ~3% en 2025 par rapport à 2024 investropa.com, compte tenu de la demande internationale continue. Engel & Völkers prévoit également une légère augmentation des prix en 2025 pour le segment du luxe, citant l’inflation et la rareté des biens haut de gamme laprovinciadicomo.it. En résumé, les perspectives sont celles d’une appréciation graduelle continue plutôt que d’un boom soudain. La hausse des taux d’intérêt à l’échelle mondiale en 2023–24 n’a pas significativement entamé le marché haut de gamme du lac de Côme (beaucoup d’achats se font au comptant), et avec des taux hypothécaires européens qui se stabilisent ou baissent légèrement, la demande intérieure pourrait même se renforcer. Le marché immobilier italien au sens large a montré sa résilience jusqu’en 2025 avec des prix en hausse d’une année sur l’autre idealista.it, et le lac de Côme s’aligne sur cette tendance.

Une tendance notable est le déplacement géographique de la demande : les acheteurs (notamment étrangers) recherchent de plus en plus des emplacements isolés et des zones offrant un bon rapport qualité-prix. Les pôles touristiques centraux comme Bellagio et le centre de Côme ont vu une partie des acheteurs se tourner vers des villages plus calmes ou la périphérie du lac investropa.com. En 2024, le nombre d’annonces immobilières a grimpé dans les zones centrales comme Menaggio et la ville de Côme, ce qui a conduit à une offre supérieure à la demande immédiate investropa.com. Par conséquent, les délais de vente se sont allongés – les biens dans ces zones centrales restent désormais sur le marché en moyenne 38 jours (contre seulement 25 jours un an plus tôt) investropa.com. Avec l’accumulation de l’inventaire, les vendeurs ont dû faire preuve de plus de flexibilité sur les prix, entraînant une légère baisse des prix dans les localisations centrales investropa.com investropa.com. Ce refroidissement n’est pas un krach mais un rééquilibrage sain : le marché du centre du lac de Côme était très tendu en 2021–22, et le léger ralentissement fin 2024 reflète l’évolution des préférences des acheteurs plutôt qu’une perte d’intérêt pour le lac de Côme. Beaucoup d’acquéreurs préfèrent simplement une autre partie du lac désormais – par exemple une maison en hauteur ou une ville moins fréquentée – ce qui répartit la demande de manière plus équilibrée.

Zone / Emplacement Prix immobiliers typiques (maisons rénovées) Notes sur le marché Ville de Côme & Premier Bassin (bras sud-ouest près de Côme) 4 000–7 000 €/m² pour les appartements et maisons en bon état laprovinciadicomo.it (centre-ville jusqu’à ~7k€). Populaire pour les résidences principales et les navetteurs.La forte demande locale maintient les prix élevés.La ville de Côme fait partie des zones privilégiées pour y vivre toute l’année laprovinciadicomo.it. Côté Lecco (rive est) (branche sud-est, par exempleVarenna, Bellano) 4 000–6 000 €/m² pour les maisons rénovées laprovinciadicomo.it (légèrement inférieur aux maisons équivalentes de la rive ouest). Intérêt croissant en raison de la beauté des paysages et de prix légèrement plus bas.La récente croissance des prix ~+1,7 % en 2024 idealista.it a dépassé celle de la rive ouest.Les améliorations des infrastructures (routes, liaisons par ferry) facilitent l’accès. Rive ouest (Centre & Nord) (Cernobbio jusqu’à Tremezzina et Menaggio, incluant le “Triangle d’Or”) 6 000–10 000 €/m² pour les propriétés rénovées dans les villages de premier choix laprovinciadicomo.it.Les villas en bord de mer ou historiques dépassent souvent cette gamme ; les villas ultra-prime peuvent atteindre 12 000–15 000 €/m² laprovinciadicomo.it. La zone la plus prestigieuse et traditionnellement la plus chère.Forte demande de résidences secondaires de la part d’acheteurs étrangers ; de nombreuses villas de luxe ici.La croissance des prix est lente (un marché mature) mais les valeurs sont très élevées.La région ouest du lac, en milieu de lac (Tremezzina, Menaggio), reste la plus demandée pour les résidences de vacances laprovinciadicomo.it. Tout le lac de Côme (moyenne) Environ 2 500–10 000 €/m² selon le type de bien et l’emplacement investropa.com investropa.com.Prix résidentiel moyen ~2 800 €/m² dans la grande région de Côme investropa.com. Prime en bord de lac : les maisons en bord de lac ont affiché une moyenne de 4 000 à 7 000 €/m² en 2024 investropa.com (non-luxe inclus).Le lac de Côme se situe dans la moyenne parmi les lacs italiens : plus cher que le lac Majeur/Iseo (où le prix maximum avoisine ~4 400 €/m²) mais similaire au haut de gamme du lac de Garde laprovinciadicomo.it.Temps de vente typique ~3–6 mois, variant selon le segment de prix laprovinciadicomo.it.

Sources : Engel & Völkers Market Report 2025 laprovinciadicomo.it laprovinciadicomo.it; idealista/data idealista.it; Immobiliare.it ; Analyse Investropa.

Le nord du lac de Côme (Alto Lario) et certains villages de la rive est gagnent en popularité en tant que zones « en plein essor ». Les investisseurs ont enregistré une croissance de 144 % des demandes pour les villages du nord (par exemple Domaso, Gravedona) en une seule année récente investropa.com, attirés par des prix nettement plus bas et une accessibilité en amélioration. L’accessibilité financière de la rive nord par rapport au sud la rend attrayante pour ceux ayant des budgets plus modestes ou recherchant un meilleur potentiel de rendement locatif investropa.com. De même, la rive est (côté province de Lecco) est mise en avant pour sa beauté pittoresque et ses nouvelles infrastructures qui la rendent plus accessible. Un important projet de tunnel routier (voir section Infrastructure) réduira les temps de trajet autour du lac, renforçant l’attrait des villes du côté est. Déjà, Bellagio et Varenna sur la rive est ont réalisé des améliorations urbaines – meilleurs transports en commun, parkings, embellissements – qui augmentent la valeur de leurs biens immobiliers et leur attractivité pour l’investissement investropa.com. Les experts prévoient que la rive est pourrait offrir de meilleurs rendements à l’avenir, car elle est un peu moins saturée que la célèbre rive ouest investropa.com investropa.com.

Dans l’ensemble, la dynamique des prix selon les zones peut se résumer ainsi :

Comme le montre le tableau, l’emplacement est un facteur clé de valorisation sur le lac de Côme. Les villages de prestige sur la rive ouest et le centre du lac atteignent les prix les plus élevés, tandis que les zones est et nord lointain proposent des prix plus accessibles avec un bon potentiel de croissance. Pourtant, même le « bas » du lac de Côme (autour de 4 000 €/m²) reste bien supérieur à la moyenne des prix des maisons en Italie – soulignant le statut premium du lac. À noter, les propriétés en bord de lac bénéficient d’une forte prime : même si les prix moyens de l’immobilier résidentiel dans la province de Côme tournent autour de 2 800 à 3 000 €/m² investropa.com investropa.com, les annonces en bord de lac se situent généralement à des niveaux bien plus élevés, et les villas de luxe en bord de l’eau se vendent régulièrement à plusieurs millions d’euros (souvent à des acheteurs de niche, dont des célébrités et des personnalités du monde des affaires investropa.com).

Tendances du marché remarquables 2024–2025

Plusieurs micro-tendances influencent l’immobilier au lac de Côme en 2025 :

Rénovations “intelligentes” et durabilité : On observe une volonté croissante de moderniser et de rendre les habitations plus économes en énergie. De nombreuses propriétés anciennes sont modernisées afin de se conformer aux nouvelles normes énergétiques européennes. En effet, le nombre de propriétés certifiées économes en énergie devrait augmenter d’environ 7 % en 2025 au lac de Côme investropa.com, grâce à la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments et aux initiatives locales favorisant les rénovations durables. Les acheteurs recherchent de plus en plus des équipements tels que panneaux solaires, pompes à chaleur et domotique, notamment dans les biens haut de gamme investropa.com investropa.com. Cette tendance valorise les biens rénovés et est encouragée par des incitations fiscales (voir plus loin).

On observe une volonté croissante de moderniser et de rendre les habitations plus économes en énergie. De nombreuses propriétés anciennes sont modernisées afin de se conformer aux nouvelles normes énergétiques européennes. En effet, au lac de Côme investropa.com, grâce à la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments et aux initiatives locales favorisant les rénovations durables. Les acheteurs recherchent de plus en plus des équipements tels que panneaux solaires, pompes à chaleur et domotique, notamment dans les biens haut de gamme investropa.com investropa.com. Cette tendance valorise les biens rénovés et est encouragée par des incitations fiscales (voir plus loin). Émergence de la rive nord : Comme mentionné, l’extrémité nord du lac (villes comme Colico, Domaso, Gravedona) s’affirme comme un lieu de valeur pour les investisseurs. Le tourisme en Lombardie a augmenté d’environ 25 % vs. avant Covid investropa.com, et les voyageurs au budget serré choisissent de plus en plus la partie nord du lac de Côme pour des séjours abordables. Cela entraîne des rendements locatifs plus élevés dans le nord et stimule l’intérêt des investisseurs pour des biens à prix plus accessible investropa.com investropa.com. Attendez-vous à ce que la valeur des biens au nord grimpe progressivement à mesure que les infrastructures s’améliorent et que davantage de visiteurs recherchent des alternatives au centre du lac saturé.

Comme mentionné, l’extrémité nord du lac (villes comme Colico, Domaso, Gravedona) s’affirme comme un lieu de valeur pour les investisseurs. Le tourisme en Lombardie investropa.com, et les voyageurs au budget serré choisissent de plus en plus la partie nord du lac de Côme pour des séjours abordables. Cela entraîne et stimule l’intérêt des investisseurs pour des biens à prix plus accessible investropa.com investropa.com. Attendez-vous à ce que la valeur des biens au nord grimpe progressivement à mesure que les infrastructures s’améliorent et que davantage de visiteurs recherchent des alternatives au centre du lac saturé. Les préférences des acheteurs étrangers évoluent : Les étrangers dominent toujours les achats haut de gamme, mais leur focus évolue. On constate que les acheteurs fortunés s’éloignent des centres touristiques les plus fréquentés (comme Bellagio) au profit de lieux plus exclusifs et discrets. Les signalements de surpopulation – même le maire de Côme a évoqué la nécessité de limiter le nombre de visiteurs en haute saison – ont légèrement réduit l’attrait des endroits extrêmement bondés pour certains acheteurs en quête d’intimité investropa.com. Cela a conduit à une popularité croissante de villages comme Laglio et Carate Urio (calmes villages de la rive ouest connus pour leurs villas de célébrités) auprès des acheteurs à très haut revenu investropa.com investropa.com. En somme, le segment ultra-luxe recherche la discrétion : des propriétés uniques à l’écart des centres touristiques. Cette tendance est renforcée par l’achat de biens par des célébrités dans des zones méconnues, ce qui sert d’exemple et attire l’attention sur ces localités investropa.com investropa.com.

Les étrangers dominent toujours les achats haut de gamme, mais leur focus évolue. On constate que (comme Bellagio) au profit de lieux plus exclusifs et discrets. Les signalements de surpopulation – même le maire de Côme a évoqué la nécessité de limiter le nombre de visiteurs en haute saison – ont légèrement réduit l’attrait des endroits extrêmement bondés pour certains acheteurs en quête d’intimité investropa.com. Cela a conduit à une popularité croissante de (calmes villages de la rive ouest connus pour leurs villas de célébrités) auprès des acheteurs à très haut revenu investropa.com investropa.com. En somme, le segment ultra-luxe : des propriétés uniques à l’écart des centres touristiques. Cette tendance est renforcée par l’achat de biens par des célébrités dans des zones méconnues, ce qui sert d’exemple et attire l’attention sur ces localités investropa.com investropa.com. Le tourisme culturel dynamise certaines régions : Les villes possédant des attractions culturelles connaissent un essor. Par exemple, la valeur des biens immobiliers à Varenna est en hausse alors que la ville gagne en notoriété comme destination de tourisme culturel investropa.com investropa.com. Des événements comme le Lake Como Music Festival et le Festival di Bellagio e del Lago di Como, qui incluent des lieux à Varenna, ont fait augmenter le nombre de visiteurs d’environ 25 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie investropa.com investropa.com. Pendant ces festivals, les hôtels et maisons de vacances à Varenna affichent souvent complet, ce qui souligne la demande touristique investropa.com. La cote culturelle croissante de Varenna (renforcée par les médias et les guides touristiques) attire davantage d’acheteurs et fait grimper modérément ses prix investropa.com. On peut s’attendre à ce que l’intérêt pour les localités riches culturellement reste fort.

Les villes possédant des attractions culturelles connaissent un essor. Par exemple, alors que la ville gagne en notoriété comme destination de tourisme culturel investropa.com investropa.com. Des événements comme le Lake Como Music Festival et le Festival di Bellagio e del Lago di Como, qui incluent des lieux à Varenna, ont fait augmenter le nombre de visiteurs d’environ 25 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie investropa.com investropa.com. Pendant ces festivals, les hôtels et maisons de vacances à Varenna affichent souvent complet, ce qui souligne la demande touristique investropa.com. La cote culturelle croissante de Varenna (renforcée par les médias et les guides touristiques) attire davantage d’acheteurs et fait grimper modérément ses prix investropa.com. On peut s’attendre à ce que l’intérêt pour les localités riches culturellement reste fort. Développement et offre : Les nouvelles constructions autour du lac de Côme sont limitées par des réglementations d’urbanisme strictes (pour préserver le caractère historique et environnemental) et par le manque de terrains disponibles dans les endroits les plus prisés. Cependant, 2023–24 a vu un mini-boom des rénovations et petits projets de développement dans les zones centrales. Par conséquent, l’offre de nouveaux appartements ou d’appartements rénovés destinés à la location longue durée a augmenté, en particulier dans et autour de Côme et Lecco. De nombreux propriétaires, constatant un excès d’offres sur le marché de la location courte durée, se sont tournés vers la location longue durée, créant ainsi des conditions de location plus compétitives (détaillé dans la section Marché locatif) investropa.com investropa.com. Le résultat est que les loyers dans les zones centrales se sont stabilisés, voire ont légèrement baissé en raison de l’arrivée sur le marché de davantage d’offres destinées aux locaux/locataires longue durée investropa.com investropa.com.

En résumé, le marché du lac de Côme en 2025 se caractérise par des prix élevés mais stables, un léger rééquilibrage des zones hyper-centriques vers des zones plus larges, et un afflux continu de capitaux étrangers attirés par le style de vie unique du lac. Nous allons maintenant explorer le secteur locatif – un élément essentiel pour de nombreux investisseurs ici.

Marché locatif et rendements

Locations de vacances courte durée

Les locations de courte durée (LCD) sur des plateformes comme Airbnb représentent une opportunité majeure sur le lac de Côme, compte tenu de la forte demande touristique. La région est l’un des principaux endroits d’Italie pour les locations de vacances grâce à sa beauté, la proximité de Milan et sa renommée internationale trepievi.com. Les touristes – des voyageurs de luxe aux familles et aux travailleurs à distance – se pressent dans les villas et appartements privés pour un séjour “authentique”, ce qui soutient une forte occupation et de bons revenus pour les hôtes trepievi.com trepievi.com.

En 2023, une location de courte durée typique sur le lac de Côme était réservée 226 nuits par an (sur 365), avec un taux d’occupation médian d’environ 62 % et un tarif journalier moyen de 307 $ investropa.com. En 2024, la demande a encore augmenté : les taux d’occupation locative ont dépassé 88 % en 2024 pendant les périodes de pointe, reflétant l’essor du nombre de touristes investropa.com investropa.com. Les annonces populaires dans les emplacements de choix atteignent souvent presque la pleine occupation durant la haute saison d’avril à octobre (certaines affichant jusqu’à 98 % d’occupation lors des mois de pointe bestcomo.com).

Les rendements locatifs pour les locations de courte durée peuvent être très attractifs. Dans des villes prisées comme Bellagio, Menaggio, Varenna et Tremezzina, une propriété locative bien gérée peut rapporter 150–500 € par nuit selon la taille et le niveau de luxe trepievi.com trepievi.com. Le taux d’occupation typique dans ces zones phares varie de 65% à 85% sur l’année trepievi.com. Le revenu locatif brut annuel pour une seule propriété dans un emplacement de premier choix peut atteindre 40 000–80 000 € trepievi.com trepievi.com. Cela se traduit par des rendements locatifs bruts annuels autour de 10–12 % de la valeur du bien pour les unités les plus performantes trepievi.com trepievi.com – un rendement exceptionnellement élevé selon les standards de l’immobilier. Plus généralement, les agences locales estiment les rendements moyens des locations courte durée (bruts) entre 3 % et 8 % par an pour les propriétaires du Lac de Côme, selon la manière dont la propriété est commercialisée, activement et professionnellement bestcomo.com bestcomo.com. Même le bas de cette fourchette est comparable, voire supérieur, au rendement locatif à long terme dans les villes italiennes (les appartements à Rome affichent en moyenne ~4–7 % de rendement brut) globalpropertyguide.com.

Les avantages de la location à court terme sur le lac de Côme incluent la possibilité d’utiliser le bien personnellement en dehors des périodes de pointe et de profiter des tarifs élevés de la haute saison touristique. De plus, 8 visiteurs sur 10 dans la province de Côme sont des étrangers investropa.com, ce qui signifie un large marché cible pour les locations saisonnières qui dépensent souvent librement pour leur hébergement de vacances. L’afflux constant de touristes tout au long de l’année (y compris pendant les saisons intermédiaires d’événements, mariages, conférences, et la tendance croissante du « workation ») garantit que les locations bien situées peuvent trouver des clients même en dehors de l’été trepievi.com trepievi.com. Notamment, l’essor des mariages de destination et des tournages de films/photos dans les villas du lac de Côme a également créé une demande de location de niche pour des propriétés prestigieuses lors de courts séjours trepievi.com trepievi.com.

Cependant, les propriétaires doivent prendre en compte les défis opérationnels des locations de courte durée : le renouvellement fréquent des locataires implique plus d’efforts en marketing, en nettoyage, et en maintenance, ou bien le coût d’un gestionnaire de propriété. Des experts locaux soulignent qu’une gestion efficace de la location saisonnière est essentielle pour atteindre les rendements élevés : il faut des services d’hôtellerie professionnels, une communication réactive avec les clients et une tarification dynamique dans ce marché concurrentiel trepievi.com trepievi.com. De plus, une tendance à la mise en place de réglementations municipales apparaît afin de contrôler le volume des locations de courte durée (voir Mises à jour légales). Quelques communes du lac de Côme ont discuté ou mis en place des plafonds pour protéger l’accès au logement des locaux et maîtriser le surtourisme trepievi.com. Par exemple, la région Lombardie impose aux hôtes privés de locations de courte durée de maintenir leur bien vacant au moins 90 jours par an bestcomo.com, limitant ainsi l’occupation maximale à 275 jours (pour différencier la location occasionnelle d’une activité hôtelière à temps plein). Les propriétaires détenant plusieurs biens de location saisonnière sont aussi soumis à une fiscalité plus élevée selon les nouvelles règles (expliquées plus loin). Malgré ces facteurs, la location de courte durée demeure une « excellente opportunité en 2025 », à condition que les investisseurs choisissent bien l’emplacement et assurent une gestion professionnelle trepievi.com trepievi.com.

Certaines zones se distinguent pour l’investissement en location courte durée sur le Lac de Côme : Bellagio (la ville emblématique de carte postale, attire les voyageurs de luxe prêts à payer des tarifs élevés), Menaggio (emplacement central et promenade animée au bord du lac, populaire auprès des familles et des touristes internationaux) trepievi.com trepievi.com, Varenna (atmosphère romantique et vues époustouflantes, un favori des couples) trepievi.com trepievi.com, et Tremezzina (abrite des villas célèbres comme Balbianello et Carlotta, attrayante pour les locataires haut de gamme) trepievi.com trepievi.com. Pendant ce temps, Colico et Domaso au nord offrent des prix d’entrée plus bas mais une forte demande locative, notamment pour le tourisme sportif (planche à voile, kitesurf, etc.) trepievi.com trepievi.com – celles-ci peuvent offrir des rendements solides pour un investissement moindre. Globalement, le secteur de la location courte durée au Lac de Côme en 2025 est en pleine croissance, porté par le « charme intemporel » du lac et la progression du tourisme de luxe trepievi.com trepievi.com.

Locations longue durée

Le marché de la location à long terme (baux d’un an ou plus) sur le lac de Côme est relativement plus restreint, car de nombreux biens sont des résidences secondaires non destinées à la location permanente. Cela dit, il existe une demande constante de locations longue durée de la part des résidents locaux et d’un nombre croissant d’expatriés et de travailleurs à distance s’installant près du lac. Dans, les locations à long terme s’adressent aux professionnels (y compris ceux qui font la navette vers des villes voisines ou la Suisse), aux étudiants (Université de l’Insubrie à Côme) et aux locaux qui ne peuvent pas acheter dans ce marché aux prix élevés. Ces zones ont constaté des niveaux de loyers stables, l’offre et la demande étant en équilibre. Par exemple, dans le sud du lac de Côme (autour de la ville de Côme), lemême pour les locations de courte durée investropa.com , ce qui indique une utilisation soutenue tout au long de l’année qui se traduit également par une demande de location à long terme constante. Les données sur la location de courte durée montrent, un chiffre qui est resté stable d’une année à l’autre investropa.com . Cette stabilité suggère que le marché n’est pas saturé, ce qui contribue à éviter l’érosion des rendements locatifs investropa.com

Les rendements bruts des locations longue durée sont généralement inférieurs à ceux des locations de vacances mais plus prévisibles. Dans les grandes villes italiennes, les rendements résidentiels d’environ 4 à 6 % sont fréquents globalpropertyguide.com. Sur le lac de Côme, les rendements longue durée ont tendance à se situer dans la partie basse de cette fourchette pour les biens de luxe (car ils sont chers à l’achat par rapport au montant du loyer) – de nombreux propriétaires de biens de luxe privilégient les locations court terme ou laissent leur propriété vacante pour un usage personnel. Cependant, pour les appartements de gamme moyenne susceptibles d’intéresser les locaux, les rendements peuvent être honorables, d’autant que la demande locative reste solide. À noter que les prix des loyers dans les zones centrales du lac ont récemment subi une légère pression : comme mentionné précédemment, une vague de logements neufs ou rénovés est arrivée sur le marché de la location longue durée en 2023-24, obligeant les propriétaires à concurrencer entre eux et stabilisant voire baissant les loyers dans des endroits comme Menaggio et le centre de Côme investropa.com investropa.com. Le basculement de certains propriétaires d’Airbnb vers des baux longs (cherchant un revenu sûr alors que l’offre de court terme était en surabondance) a augmenté le nombre de logements disponibles à la location longue durée et a modérément fait baisser les loyers investropa.com investropa.com. C’est une bonne nouvelle pour les locataires, qui disposent désormais de plus de choix et d’un meilleur pouvoir de négociation en 2025.

D’un autre côté, certaines zones connaissent une hausse de la demande et des tarifs de location longue durée – en particulier la rive est (côté Lecco). Le développement des entreprises internationales et des travailleurs à distance dans la région a poussé davantage d’expatriés à s’installer dans des villes comme Lecco, Varenna ou Bellano. Fin 2022, plus de 70 000 ressortissants étrangers résidaient dans la région du lac de Côme (environ 8 % de la population) et ce chiffre continue de grimper investropa.com investropa.com. Beaucoup sont attirés par des emplois dans la technologie, la finance ou l’hôtellerie autour du nord de l’Italie investropa.com. Ces expatriés louent souvent plutôt qu’ils n’achètent, ce qui augmente la demande de logements locatifs longue durée de qualité. Les agences immobilières (par ex. Engel & Völkers) ont noté une forte demande locative de la part des expatriés et s’attendent à ce que cela continue investropa.com investropa.com. Les autorités locales améliorent les infrastructures (transports, commodités) pour soutenir ces nouveaux résidents investropa.com. En conséquence, les loyers du côté est sont en hausse, en particulier dans les zones appréciées des touristes comme des expatriés. Cette tendance – une demande locative portée par les expatriés – transforme la rive orientale en un marché de propriétaires, où les prix de location s’élèvent progressivement, contrairement à la stabilité ou à la baisse observée dans des zones centrales où l’offre est excédentaire investropa.com.

En résumé, les locations de courte durée au lac de Côme offrent un potentiel de revenus élevé mais exigent une gestion active et une attention aux évolutions réglementaires. Les locations longue durée offrent des rendements plus stables et plus faibles, avec des poches de forte demande (ville de Côme, côté Lecco), notamment en raison de l’accroissement de la communauté internationale. Les deux stratégies locatives profitent de l’attrait intemporel du lac de Côme – un fait dont les investisseurs sont conscients, intégrant souvent le rendement locatif et le plaisir personnel dans leurs critères d’achat immobilier ici.

Démographie des Acheteurs et Facteurs de Demande

Le marché immobilier du lac de Côme est animé par une diversité d’acheteurs, avec une forte proportion d’acquéreurs internationaux et d’investisseurs à la recherche d’un certain art de vivre. Comprendre qui achète et pourquoi est essentiel pour évaluer l’évolution du marché.