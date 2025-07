Perspectives du marché immobilier de Kuala Lumpur pour 2025 et au-delà

Tendances des prix : Les prix de l’immobilier dans le Grand KL ont été stables à légèrement en hausse.L’indice des prix des logements malaisiens (qui inclut KL) s’élevait à 225,3 au premier trimestre 2025, soit environ 0,9 % de plus qu’à la même période de l’année précédente propertygenie.com.my.Dans la ville de Kuala Lumpur, les prix moyens des maisons sont les plus élevés du pays – environ 794 000 RM (180 000 US$) fin 2024 globalpropertyguide.com – reflétant la position de KL comme le marché le plus cher du pays.Cependant, la croissance a été modeste : par exemple, les valeurs des résidences de prestige à KL n’ont augmenté que de 0,2 % sur l’année jusqu’au premier trimestre 2025, ce qui montre une stabilité mais un manque de hausse rapide theedgemalaysia.com.Cette performance modérée dans le segment du luxe suggère une phase d’attente, avec une certaine résilience mais sans flambée généralisée des prix theedgemalaysia.com.Pendant ce temps, les maisons de milieu de gamme et abordables ont connu une croissance légèrement plus forte en raison d’une demande locale soutenue.À travers la vallée de Klang, les prix résidentiels ont augmenté en moyenne de ~3,2 % en 2024 edgeprop.my, avec certains sous-marchés affichant de bien meilleures performances : par exemple, les appartements avec services dans le quartier haut de gamme Mont’Kiara/Desa ParkCity (nord-ouest de KL) ont bondi de près de 18 % en prix l’année dernière edgeprop.my edgeprop.my (atteignant environ 664 RM par pied carré), tandis que les maisons en bande à deux étages dans le district de Batu (près de Mont’Kiara) et le centre-ville (KLCC/Bukit Bintang) ont augmenté d’environ 12 % en valeur edgeprop.my.Ces pics soulignent que certains quartiers à forte demande et types de biens spécifiques (notamment ceux ayant un attrait locatif comme les appartements avec services) mènent la reprise.En revanche, certaines zones avec une offre abondante ont affiché des performances plus stables – par exemple,les prix moyens de revente des appartements en copropriété à Mont’Kiara ont légèrement baissé (−0,9 % en glissement annuel) d’ici au 3T2024, même si les loyers y ont augmenté theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com, indiquant que les rendements se sont améliorés.

Le marché immobilier de Kuala Lumpur a abordé 2025 avec une résilience et une croissance généralisée dans les principaux segments, malgré un contexte économique mondial mitigé theedgemalaysia.com. Les secteurs résidentiel et commercial se stabilisent après la pandémie, avec une demande soutenue et des hausses de prix modestes observées en 2024. À l’avenir, les analystes prévoient une croissance modérée des valeurs immobilières (de l’ordre de quelques pourcents par an) grâce à de solides fondamentaux – soutenus par de nouvelles infrastructures, une demande démographique et des incitations gouvernementales – mais freinés par la suroffre dans certains segments et les vents contraires de l’économie mondiale bambooroutes.com theedgemalaysia.com. Ce rapport propose une analyse complète du marché immobilier de Kuala Lumpur en 2025 et dans les années à venir, couvrant les tendances résidentielles et commerciales, les mouvements de prix, les principaux développements, les politiques, le climat des investissements étrangers, les localités clés, ainsi que les risques potentiels.

Secteur immobilier résidentiel

Le marché de l’immobilier résidentiel à Kuala Lumpur a montré une stabilité encourageante de 2024 au début de 2025. La demande est restée saine tant sur les segments grand public que de prestige, même si les acheteurs conservent une approche sélective de « marché d’acheteurs » en raison d’une offre abondante theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Les lancements de nouveaux projets ont enregistré une absorption correcte : les lancements de condos haut de gamme dans la ville ont atteint des taux de prise de 30–50 % (et même jusqu’à 70 % pour certains projets), malgré une modération du nombre de lancements par les promoteurs theedgemalaysia.com. Cela montre que les biens bien situés et bien gérés, dotés d’équipements modernes, trouvent toujours preneur, conformément à la préférence croissante pour des logements de meilleure qualité répondant à l’évolution des besoins theedgemalaysia.com.

Marché locatif : Le secteur locatif dans les quartiers huppés de KL s’est raffermi avec le retour des expatriés et des étudiants après la pandémie. Les loyers moyens dans le centre-ville ont augmenté de quelques points en pourcentage ; par exemple, dans le quartier prisé par les expatriés Mont’Kiara, les loyers ont grimpé d’environ 4,3 % en glissement annuel (atteignant environ 3 150 RM par mois pour un appartement deux pièces) fin 2024 theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Le loyer moyen global à Kuala Lumpur s’est établi à environ 2 863 RM par mois fin 2024, soit une hausse trimestrielle d’environ 5 % avec le retour des professionnels étrangers dans la ville bambooroutes.com bambooroutes.com. La demande est particulièrement forte pour les appartements avec services et unités de co-living dans les quartiers centraux bien desservis par les transports, qui offrent de la flexibilité aux jeunes actifs theedgemalaysia.com. Fait notable, les résidences avec services à KL affichent une croissance des loyers et des rendements plus élevée que les condominiums classiques grâce à leurs équipements et à leur gestion – une tendance que JLL prévoit de voir se poursuivre en 2025 edgeprop.my edgeprop.my. Globalement, la stabilisation du marché locatif, combinée à des loyers urbains relativement abordables en Malaisie par rapport à la région, soutient un taux d’occupation stable dans les logements résidentiels du centre-ville.

Approvisionnement et construction : Du côté de l’offre, Kuala Lumpur dispose d’un pipeline de développement robuste, ce qui témoigne à la fois de la confiance du marché et suscite des inquiétudes quant à une surabondance de l’offre. La construction résidentielle s’est accélérée en 2024–2025 : les démarrages de nouveaux logements en Malaisie ont bondi de plus de 30 % en glissement annuel début 2025, et les promoteurs ont lancé environ 12 500 unités au premier trimestre 2025 – soit plus du double des nouveaux lancements par rapport à l’année précédente propertygenie.com.my propertygenie.com.my. À Kuala Lumpur seulement, 5 589 nouvelles unités ont été livrées au seul troisième trimestre 2024 (une hausse de 10,5 % en glissement annuel) et l’offre entrante a atteint 55 600 unités à la fin de ce trimestre theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Beaucoup de ces nouveaux projets ciblent le segment intermédiaire : environ 65 % des nouveaux lancements étaient proposés à moins de 500 000 RM, ce qui s’aligne avec la volonté des politiques publiques en faveur de logements abordables propertygenie.com.my propertygenie.com.my. Malgré cet afflux, le “stock excédentaire” de logements invendus à Kuala Lumpur s’est en réalité légèrement amélioré – les unités achevées invendues dans la ville sont tombées à environ 8 235 unités fin 2024 (contre 8 696 un an plus tôt) theedgemalaysia.com, et l’excédent d’appartements avec services dans tout le pays a également diminué (−6,7 % en glissement annuel au premier trimestre 2025) propertygenie.com.my. Cela suggère que, même avec le boom de la construction, la demande (notamment pour des unités abordables et bien situées) absorbe raisonnablement bien la nouvelle offre, évitant ainsi une surabondance importante. Cependant, le marché de Kuala Lumpur reste favorable aux acheteurs, avec un large choix maintenant la progression des prix sous contrôle theedgemalaysia.com. Les promoteurs restent prudents afin de ne pas inonder le segment haut de gamme et ont démontré de la discipline dans la tarification et la planification des projets, ce qui favorise la pérennité à long terme, même si cela signifie des gains de prix plus lents à court terme theedgemalaysia.com.

Secteur de l’immobilier commercial

Les secteurs de l’immobilier commercial de Kuala Lumpur – comprenant les bureaux, le commerce de détail, l’industrie et l’hôtellerie – sont collectivement sur la voie d’une reprise et d’une adaptation progressives. Globalement, 2024 a apporté des améliorations en termes de taux d’occupation et de sentiment sur ces segments, bien que la performance reste inégale et que la surabondance héritée continue de peser sur certains sous-marchés theedgemalaysia.com klpropertytalk.com. Le thème principal pour 2025 est celui d’une quête de qualité : les locataires et investisseurs se tournent vers des biens plus récents et de meilleure qualité (notamment ceux avec des caractéristiques durables et intelligentes), tandis que les biens plus anciens sont sous pression pour se réinventer. Voici un aperçu des principaux secteurs commerciaux :

Marché des bureaux

Après plusieurs années de conditions modérées, lede Kuala Lumpur montre des signes timides de renforcement – même si le paysage reste très concurrentiel. Au premier trimestre 2025, le taux de vacance global des bureaux à KL est en baisse, avec un(contre un niveau dans les hauts 10 % auparavant) theedgemalaysia.com . Dans le centre-ville (CBD) en particulier, le taux de vacance se situait autour de 19–20 %, tandis que les zones en(pôles de bureaux décentralisés) affichaient un taux de vacance bien plus bas, proche de 8,5 % theedgemalaysia.com . Ceci reflète un fort taux d’occupation dans les nouveaux pôles de bureaux en dehors du centre traditionnel. Notamment, le nouveau quartier financierattire de nombreux locataires : les institutions financières et les entreprises technologiques tirent la demande de bureaux, en particulier dans les tours ultramodernes de TRX, qui bénéficient d’infrastructures technologiques avancées et de certifications ESG theedgemalaysia.com . Par exemple, la tour Exchange 106 à TRX (l’une des plus hautes d’Asie du Sud-Est) et la tour Merdeka 118, qui ouvrira prochainement près de Chinatown, affichent les, soit environpar mois – nettement supérieurs à ceux des bâtiments plus anciens – et chacune avait atteint près de 70 % d’engagements locatifs début 2025 theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com . Le lancement officiel de TRX en tant que Centre Financier International en février 2024 a encore accru l’intérêt, avec des incitations au déménagement attirant des entreprises locales et multinationales dans le quartier theedgemalaysia.com

Recherche de qualité : L’arrivée de nouveaux immeubles verts de grade A est en train de remodeler le marché. Environ 6,1 millions de pieds carrés de nouveaux bureaux de premier choix vont être mis sur le marché à KL/Klang Valley, dont 77% sont des espaces certifiés verts theedgemalaysia.com, reflétant la demande pour des lieux de travail durables et adaptés à la technologie. Des bâtiments comme Menara Merdeka 118, The Exchange 106 (TRX), The MET Corporate Towers (KL Metropolis) et Aspire Tower (KL Eco City) attirent les locataires des anciens bureaux en offrant de larges plateaux, une efficacité énergétique et une connectivité supérieure klpropertytalk.com theedgemalaysia.com. L’occupation s’est nettement améliorée dans le haut de gamme : de nombreuses nouvelles tours affichent une forte pré-location (par exemple, Merdeka 118 avait ~70 % de pré-engagement avant son ouverture theedgemalaysia.com), même si elles augmentent considérablement l’offre. Par conséquent, certains anciens immeubles de grade A dans le CBD traditionnel peinent à retenir leurs locataires et voient l’occupation et les loyers baisser à moins de se moderniser theedgemalaysia.com. Les propriétaires de bureaux obsolètes envisagent désormais des rénovations ou même une reconversion – des exemples récents incluent d’anciennes tours de bureaux converties en hôtels (par exemple Holiday Inn Express KL à partir de Menara ING, et WOLO Hotel à partir de Wisma KLIH) theedgemalaysia.com. Les analystes de marché notent que la localisation seule ne garantit plus le succès ; les locataires privilégient les espaces modernes, flexibles et conformes aux critères ESG avec de bons liens de transport et des commodités theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com.

Malgré ces tendances positives en matière d’absorption d’espaces de qualité, la surabondance reste un défi majeur. Suite à une vague d’achèvements en 2024 (y compris Merdeka 118, les tours de Pavilion Damansara Heights, Menara Felcra, etc.), le stock de bureaux du Klang Valley a atteint ~125,5 millions de pieds carrés (dont environ 72 % se trouvent dans KL même) theedgemalaysia.com. Les bureaux de catégorie supérieure représentent environ 62 millions de pieds carrés (près de la moitié de l’offre) theedgemalaysia.com. Avec d’autres projets en cours (par exemple à TRX et ailleurs), le marché restera favorable aux locataires à court terme. Les propriétaires adoptent des stratégies de location plus agressives (conditions de bail flexibles, incitations) pour soutenir le taux d’occupation theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Les modalités de travail hybrides signifient également que les entreprises optimisent l’espace, modérant davantage la croissance de la demande. Cependant, on reste optimiste quant à la poursuite du mouvement vers la qualité qui devrait « ajuster » le marché : à mesure que les entreprises déménagent vers de nouveaux bureaux, le stock secondaire trouvera de nouveaux usages ou sera éventuellement réaménagé, contribuant à rééquilibrer l’offre. Entre-temps, les loyers des bureaux restent globalement stables ; les bureaux haut de gamme de KLCC et TRX se louent autour de 10 à 12 RM/pc (brut) theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com, tandis que les bâtiments plus anciens n’atteignent parfois que la moitié de ce montant. Les rendements restent attrayants au niveau régional et le sentiment d’investissement s’améliore prudemment, compte tenu de la croissance stable de la Malaisie et de la perspective de taux d’intérêt plus bas d’ici 2025–2026 (ce qui réduirait les coûts de financement pour les investisseurs) reuters.com reuters.com.

Marché de l’immobilier de détail

Le secteur de l’à Kuala Lumpur connaît un rebond grâce à la reprise des dépenses de consommation et à l’absence de restrictions de déplacement. Ledans la vallée de Klang est passé à environ, soit une légère amélioration par rapport à 78,8 % fin 2024 propertygenie.com.my propertygenie.com.my , indiquant que la fréquentation et la demande de locataires reviennent. Les centres commerciaux de premier plan, bien gérés à KL (en particulier ceux dotés d’une forte offre de divertissement et de restauration) ont maintenu un taux d’occupation élevé et ont même vu des marques nouvelles sur le marché ouvrir des magasins en 2024. Par exemple, le, avec des enseignes internationales telles que la chaîne de sushis japonaise Sushiro, la marque coréenne Super Matcha et le chinois Luckin Coffee qui ont ouvert des points de vente à KL theedgemalaysia.com . De nouveaux détaillants de mode et de boutiques spécialisées (par exemple les marques JNBY, KaraKu, Semir) ont également fait leurs débuts, choisissant Kuala Lumpur comme porte d’entrée en Malaisie theedgemalaysia.com . Cela reflète unpour la ville, notamment dans les emplacements prisés par une population jeune et urbaine.

Plusieurs grands projets de développement commercial ont récemment ouvert ou sont imminents, apportant une nouvelle offre mais aussi suscitant de l’enthousiasme. Notamment, le centre commercial The Exchange TRX – un immense centre commercial haut de gamme situé dans le quartier TRX – a ouvert fin 2023, introduisant plus de 500 points de vente et marquant un nouveau pôle commercial dans la ville straitstimes.com straitstimes.com. Son lancement réussi (avec une forte fréquentation et une sélection de locataires de luxe) devrait catalyser l’activité commerciale dans la zone environnante. De plus, la tour emblématique Merdeka 118 comportera un centre commercial “118 Mall” de 7 étages dont l’ouverture est prévue pour 2024–2025, élargissant encore le paysage commercial du centre-ville de Kuala Lumpur reddit.com themalaysianreserve.com. En périphérie, des extensions comme la Phase 2 d’IOI City Mall à Putrajaya (ouverte en 2022) et l’extension d’Alamanda Mall (Putrajaya, ouverte en 2024) ont ajouté une surface significative et de nouvelles attractions telles qu’un parc d’aventure theedgemalaysia.com, attirant des acheteurs venant de la ville. La croissance de l’offre est à surveiller – l’achèvement de ces grands centres commerciaux signifie que la surface commerciale par habitant augmente, et les centres plus anciens ou moins performants pourraient en souffrir.

En effet, les centres commerciaux plus anciens à Kuala Lumpur continuent de lutter et cherchent une niche dans ce paysage commercial en mutation theedgemalaysia.com. Les consommateurs se tournent vers des destinations commerciales expérientielles ; les centres qui sont datés ou qui manquent d’enseignes uniques voient leur taux d’occupation baisser. Certains se sont réorientés (par exemple, Semua House à KL a été revitalisé en 2024 theedgemalaysia.com) ou ont modifié leur offre pour se concentrer sur le divertissement, le fitness ou les concepts de magasins d’usine. Globalement, les loyers commerciaux dans les principaux centres commerciaux de Kuala Lumpur restent relativement stables, les propriétaires proposant des incitations pour attirer les locataires clés. Les perspectives pour 2025 sont prudemment optimistes : les ventes de détail progressent (~3,9% de croissance annuelle prévue pour 2024–25) et le tourisme reprend, ce qui devrait soutenir la fréquentation des centres commerciaux theedgemalaysia.com. Tant que la confiance des consommateurs se maintiendra, les biens commerciaux les plus performants de KL devraient conserver leur valeur, alors que les centres commerciaux secondaires devront continuer à s’adapter. Les investisseurs restent sélectifs – les actifs commerciaux bien situés et avec une clientèle durable sont très recherchés, tandis que les centres commerciaux moins performants suscitent peu d’intérêt ou sont candidats à la reconversion.

Immobilier industriel et logistique

Le segment de l’immobilier industriel et logistique constitue un véritable point positif sur le marché immobilier du Grand Kuala Lumpur. Le passage au e-commerce et la croissance des secteurs de la chaîne d’approvisionnement, de la haute technologie et des industries de la donnée ont alimenté une forte demande pour des installations industrielles modernes. Au premier trimestre 2025, KL et ses environs (Selangor, etc.) ont enregistré des niveaux historiquement bas de vacance de l’entrepôt – le taux de vacance logistique est tombé à seulement 4,0 % (contre 4,8 % fin 2024) dans un contexte d’absorption régulière et de faible nouvelle offre theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. En 2024, seulement une poignée de nouveaux entrepôts (environ cinq grands sites totalisant ~4 millions de pieds carrés) ont été livrés en Malaisie theedgemalaysia.com, et ils ont été rapidement occupés par des entreprises des secteurs de l’électronique, de l’automobile, de la logistique 3PL et des fournitures médicales. Les loyers des entrepôts de premier choix ont donc légèrement augmenté et les investisseurs (y compris les fonds institutionnels) acquièrent activement des actifs logistiques ou en développent de nouveaux, attirés par les rendements et les perspectives de croissance du secteur.

Les transactions industrielles sont restées dynamiques : environ 2 002 transactions de biens industriels (d’une valeur de 7,11 milliards de RM) ont été réalisées à l’échelle nationale au premier trimestre 2025, en légère hausse par rapport à l’année précédente klpropertytalk.com. La vallée de Klang, qui est la plaque tournante de la distribution en Malaisie, capte une part importante de ce marché. Les principales zones industrielles autour de KL (Shah Alam, Subang, Klang, Semenyih) sont proches de la saturation et les valeurs foncières industrielles ont connu une hausse régulière. À noter, les centres de données sont devenus un secteur phare : des géants mondiaux de la technologie comme Google et Amazon Web Services, ainsi que des acteurs régionaux, investissent des milliards pour implanter des campus de centres de données dans le Grand KL theedgemalaysia.com. Plusieurs nouveaux parcs industriels high-tech autour de KL sont destinés aux industries de l’IA, des semi-conducteurs et des technologies vertes, avec souvent des certifications de bâtiments verts et une infrastructure électrique/numérique de pointe theedgemalaysia.com.

Le soutien du gouvernement a également été notable – les autorités ont approuvé de nouveaux développements de parcs industriels (y compris dans d’autres états, pour décentraliser une partie de la croissance) et offrent des incitations pour les investissements dans la fabrication et la logistique. Par exemple, la construction de l’East Coast Rail Link (ECRL) et d’autres projets de transport amélioreront la connectivité et pourraient stimuler de nouveaux pôles logistiques en périphérie de KL theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Alors que le e-commerce continue de croître et que les entreprises reconfigurent leurs chaînes d’approvisionnement, la demande pour les entrepôts et centres de distribution devrait rester soutenue. La principale préoccupation est le manque d’installations modernes prêtes à l’emploi ; les promoteurs construisent donc activement des entrepôts, bien que le coût élevé de construction ralentisse le rythme. Globalement, le secteur immobilier industriel de KL devrait être l’un des meilleurs performeurs en 2025, avec un faible taux de vacance et une croissance locative stablestarproperty.my edgeprop.sg. Les valeurs des actifs logistiques de premier choix sont en hausse, et cette tendance devrait se poursuivre compte tenu de la compression des rendements et de l’appétit marqué des investisseurs pour les REITs et portefeuilles industriels.

Hôtellerie et autres

Le secteur hôtelier à Kuala Lumpur est en plein essor alors que le tourisme et les voyages d’affaires reprennent. L’occupation hôtelière et les tarifs des chambres se sont améliorés tout au long de 2023–24, et une vague de nouvelles ouvertures d’hôtels de luxe est prévue pour les prochaines années. Rien qu’à KL, au moins 61 % des chambres d’hôtel à venir sont de catégorie cinq étoiles theedgemalaysia.com. Parmi les lancements marquants figurent le Park Hyatt Kuala Lumpur (au sommet de Merdeka 118, ouvert en 2023) et le futur SO/ Sofitel à Oxley Towers sur Jalan Ampang theedgemalaysia.com, entre autres. Ces ajouts vont renforcer la concurrence sur le segment haut de gamme, mais aussi consolider l’offre de KL pour les touristes et voyageurs d’affaires exigeants. L’initiative gouvernementale visant à augmenter les arrivées touristiques (par ex. campagnes ciblées en 2025) devrait soutenir le marché hôtelier.

D’autres segments comme les terrains à aménager à KL restent actifs – de grandes parcelles à réaménager (notamment des friches ou des terrains libérés par le gouvernement) continuent d’attirer l’intérêt des promoteurs, compte tenu du potentiel de croissance de la ville. Par exemple, d’importantes transactions foncières en 2024 concernaient des parcelles préparées pour de nouveaux projets mixtes (souvent axés sur le transport en commun). Cependant, avec tant de travaux en cours, les promoteurs restent attentifs au phasage.

Dans l’ensemble, l’immobilier commercial à Kuala Lumpur connaît une reprise, mais il fait face à une dynamique de marché à deux vitesses : les nouveaux actifs de haute qualité captent la demande et obtiennent de meilleures performances, tandis que les biens plus anciens nécessitent un repositionnement. Les investisseurs sont particulièrement optimistes quant à la logistique et aux bureaux de première catégorie, prudemment optimistes pour les commerces et hôtels haut de gamme, et plus critiques vis-à-vis des actifs vieillissants ou des projets spéculatifs.

Tendances et Prévisions des Prix de l’Immobilier par Segment

Les prix de l’immobilier résidentiel à Kuala Lumpur devraient poursuivre une trajectoire de croissance modérée en 2025 et au cours des prochaines années. Après une hausse modeste d’environ ~3–4 % en 2024 pour la région du Klang Valley en moyenne edgeprop.my bambooroutes.com, la plupart des analystes prévoient des augmentations de prix annuelles dans les faibles à moyens chiffres au cours des prochaines années – soit environ 2 % à 5 % par an pour 2025–2026 à l’échelle nationale bambooroutes.com bambooroutes.com. Kuala Lumpur, étant un marché privilégié, pourrait atteindre le haut de cette fourchette si la demande se maintient, même si de fortes hausses à deux chiffres ne sont pas prévues à court terme bambooroutes.com. La hausse du coût de la construction (matériaux et main-d’œuvre) exerce une pression haussière sur les prix des logements neufs et les promoteurs devraient répercuter une partie de ces coûts bambooroutes.com edgeprop.my. Les nouveaux programmes bien situés à KL pourraient donc être proposés à des prix plus élevés, mais les contraintes d’accessibilité financière limiteront la progression des prix du marché de masse. Les experts du secteur décrivent les perspectives comme une croissance “mesurée” – pas de boom, mais des progrès réguliers en adéquation avec la croissance économique et les tendances des revenus.

En termes de types de biens immobiliers :

Condominiums/Appartements avec services : Les logements en hauteur à KL ont connu une appréciation modérée dans l’ensemble, avec les appartements avec services surperformant récemment. En 2024, le prix moyen d’un appartement avec services dans la vallée de Klang a augmenté d’environ 5,6 % pour atteindre environ 591 RM par pied carré edgeprop.my, après plusieurs années de stagnation. (Voir la figure ci-dessous pour la tendance récente.) Les valeurs des condos de luxe dans le quartier KLCC sont globalement stables ou légèrement en hausse (indice prime +0,2 % sur un an) theedgemalaysia.com, tandis que les condos de milieu de gamme dans la banlieue de KL ont apprécié un peu plus vite (par exemple, environ 3–6 % sur un an dans certains projets). Pour 2025–2027, les prix des condos devraient augmenter à un rythme modéré, peut-être ~3 % par an dans les quartiers prisés et un peu plus dans les zones de classe moyenne où la demande est refoulée bambooroutes.com. Un segment optimiste est celui des Développements orientés vers le transport en commun (TODs) – des condos intégrés aux nouvelles stations MRT/LRT – qui pourraient bénéficier de primes de prix et voir de plus fortes plus-values grâce à leur connectivité et à leur commodité. D’un autre côté, la sursupply de condominiums dans certains endroits (de nombreux nouveaux bâtiments terminés à Mont’Kiara, KLCC, etc.) risque de freiner la croissance des prix là-bas, sauf en cas de forte augmentation des achats étrangers. Nous prévoyons une divergence continue : les condos haut de gamme et uniques maintiendront leurs valeurs ou augmenteront, tandis que les unités moins différenciées dans les quartiers sursaturés pourraient avoir du mal à s’apprécier.

Maisons individuelles : Les propriétés avec terrain (maisons en rangée, jumelées, maisons individuelles) à Kuala Lumpur restent en offre limitée et affichent généralement des prix élevés. De nombreuses maisons avec terrain dans les quartiers prisés (Bangsar, Damansara Heights, Taman Tun Dr Ismail, etc.) ont en fait connu une croissance à deux chiffres des prix en 2024 edgeprop.my, en raison d’une offre rare et d’une forte attractivité auprès des acheteurs locaux souhaitant monter en gamme. Par exemple, les maisons à deux étages dans le quartier Bangsar/Bukit Bintang/Centre-ville affichaient un prix moyen autour de 639 RM le pied carré, en hausse d’environ 12 % sur un an edgeprop.my. À l’avenir, les maisons individuelles à Kuala Lumpur devraient maintenir solidement leur valeur et continuer à progresser — peut-être d’environ 5 % par an — car la demande dépasse largement l’offre dans les zones établies. Les maisons de banlieue de la Grand KL (par exemple, dans la périphérie du Selangor) pourraient connaître une croissance un peu moins forte, mais rester positive. Une tendance à surveiller : la demande de report vers de nouveaux développements de villes satellites en périphérie de KL – de nombreuses jeunes familles n’ayant plus les moyens d’acheter sur le marché du terrain à KL, des zones du Selangor (Sungai Buloh, Rawang, Seri Kembangan, etc.) offrent des options plus abordables et pourraient voir une forte appréciation des prix à partir de prix bas. Globalement, les propriétés avec terrain restent l’actif privilégié pour de nombreux acheteurs malaisiens, et à KL elles relèvent presque du luxe ; d’où des perspectives de prix solides sauf récession économique majeure.

Contrairement au résidentiel, à KL sont sous pression ces dernières années à cause d’une offre abondante. Les valeurs capitalisées des bureaux de premier ordre se situent globalement entre 800 et 1 300 RM le pied carré pour les bâtiments Grade A de KL (selon l’emplacement et le profil du bail), et ces valeurs sont restées assez stables. Grâce à la reprise locative observée début 2025, les valeurs des bureaux de premier ordre devraient rester stables, voire (par exemple, les bureaux dans TRX ou KLCC) avec le retour de la confiance des investisseurs theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Les immeubles de bureaux plus anciens subissent en revanche une stagnation, voire une baisse de valeur, jusqu’à ce qu’ils trouvent une nouvelle vocation. On peut s’attendre à quelques (reventes à prix cassés pour redéveloppement), ce qui pourrait établir de nouveaux repères de prix pour les bureaux vieillissants. Les bureaux en copropriété et les locaux commerciaux en lots présentent des perspectives plus contrastées : ceux bien situés (par exemple, magasins en rez-de-chaussée dans des quartiers d’affaires dynamiques) conserveront leur valeur, mais beaucoup de bureaux en copropriété subissent une faible demande. Globalement, à KL restent relativement élevés (environ 6–8 % pour le haut de gamme), ce qui pourrait attirer les investisseurs si le climat économique reste positif et que les taux d’intérêt baissent. Le consensus est que les prix des bureaux , lorsque l’offre va ralentir et que l’augmentation du taux d’occupation sera pérenne. Propriétés commerciales : Les unités commerciales en copropriété (par exemple, les lots de magasins, les espaces en copropriété dans les centres commerciaux) dépendent fortement de l’emplacement. Les actifs de centres commerciaux de premier plan (généralement détenus par des FPI ou de grands promoteurs) sont rarement échangés, mais leur valorisation s’est stabilisée à mesure que les revenus des centres commerciaux se redressent. Pour les plus petites unités commerciales, celles situées dans des zones très fréquentées (Bangsar, zones piétonnes de Bukit Bintang, etc.) verront leur valeur s’améliorer avec la reprise des affaires. Cependant, les centres commerciaux en difficulté pourraient subir de nouvelles baisses de la valeur des capitaux propres, certaines unités restant invendues ou se vendant en dessous du prix du promoteur. Dans l’ensemble, nous prévoyons que les prix de l’immobilier commercial resteront stables à légèrement positifs dans les quartiers centraux de Kuala Lumpur – une hausse des loyers dans les meilleurs centres commerciaux pourrait entraîner une légère croissance de la valeur, mais le commerce secondaire sera à la traîne. Les investisseurs restent prudents envers le commerce, sauf dans les emplacements de choix, si bien que toute hausse anticipée des prix pour ces espaces commerciaux reste modérée (peut-être 0–2 % par an à court terme).

Résumé des prévisions : En résumé, le marché immobilier de Kuala Lumpur devrait croître progressivement. Les autorités et cabinets de conseil prévoient une hausse globale du prix des logements en Malaisie de l’ordre de 2 à 5 % par an en 2025–2026, avec un léger surcroît de performance pour KL par rapport à la moyenne nationale bambooroutes.com. Les rendements locatifs à KL sont attractifs (4–5 % pour les condos, davantage pour les bureaux/industriel), ce qui devrait continuer d’attirer les investisseurs. Les perspectives à moyen et long terme (plus de 5 ans) sont optimistes – une estimation table sur un TCAC d’environ 6,6 % pour les prix de l’immobilier malaisien de 2025 à 2033 bambooroutes.com bambooroutes.com, en prenant en compte la croissance économique et l’urbanisation. Pour les prochaines années, attendez-vous à une croissance des prix régulière mais modérée, avec des performances très variables selon le segment et l’emplacement. L’immobilier de Kuala Lumpur est abordable par rapport aux normes régionales et offre de la valeur, mais il lui manque des facteurs de rebond à court terme, sauf en cas d’afflux massif d’investissements étrangers ou de forte accélération économique theedgemalaysia.com.

Grands projets de développement à Kuala Lumpur

Plusieurs projets immobiliers transformateurs sont en cours ou prévus à Kuala Lumpur et devraient redessiner le paysage urbain tout en créant de nouveaux pôles immobiliers d’ici quelques années. Voici quelques-uns des projets les plus importants et leur état d’avancement :

Tun Razak Exchange (TRX) : Un nouveau quartier financier de 70 acres au cœur de Kuala Lumpur, TRX est le futur Centre Financier International de la Malaisie. Le quartier dispose de la tour de bureaux Exchange 106 (445 m de haut) et d’un tout nouveau centre commercial (The Exchange TRX, ouvert en 2023). TRX attire des locataires prestigieux et des institutions financières grâce à son infrastructure moderne et son intégration avec les transports publics (accès direct au MRT) theedgemalaysia.com. Le quartier inclura également des résidences de luxe, des hôtels et un parc central. En 2025, TRX est partiellement ouvert (bureaux et centre commercial) et continue de se développer, positionnant la zone d’Imbi comme un nouveau quartier d’affaires (CBD). Son succès devrait augmenter la valeur des propriétés voisines et attirer des entreprises des anciens quartiers d’affaires.

Un nouveau quartier financier de 70 acres au cœur de Kuala Lumpur, TRX est le futur de la Malaisie. Le quartier dispose de la tour de bureaux Exchange 106 (445 m de haut) et d’un tout nouveau centre commercial (The Exchange TRX, ouvert en 2023). TRX attire des locataires prestigieux et des institutions financières grâce à son infrastructure moderne et son intégration avec les transports publics (accès direct au MRT) theedgemalaysia.com. Le quartier inclura également des résidences de luxe, des hôtels et un parc central. En 2025, TRX est partiellement ouvert (bureaux et centre commercial) et continue de se développer, positionnant la zone d’Imbi comme un nouveau quartier d’affaires (CBD). Son succès devrait augmenter la valeur des propriétés voisines et attirer des entreprises des anciens quartiers d’affaires. Merdeka 118 Tower et son Quartier : Le Merdeka 118 est un gratte-ciel emblématique de 118 étages achevé fin 2023 – avec ses 678 m de haut, c’est le deuxième plus haut bâtiment du monde. Développée par PNB, la tour et ses bureaux (1,7 million de pieds carrés de surface louable) étaient pré-loués à ~70 % début 2025 theedgemalaysia.com, avec comme principaux locataires des institutions bancaires importantes qui y déménagent leur siège social theedgemalaysia.com. Un hôtel haut de gamme Park Hyatt ainsi qu’un belvédère occupent aussi les derniers étages. Autour de la tour, une zone urbaine en pleine régénération près du stade Merdeka comprend un nouveau centre commercial (« 118 Mall » ouverture prévue en 2024 reddit.com), un boulevard paysager, un parc et de futures tours résidentielles. Merdeka 118 établit de nouvelles références pour les loyers de bureaux à KL (plus de RM10 par pied carré) theedgemalaysia.com et devrait revitaliser le centre historique de la ville grâce à ses offres polyvalentes.

Le est un gratte-ciel emblématique de 118 étages achevé fin 2023 – avec ses 678 m de haut, c’est le deuxième plus haut bâtiment du monde. Développée par PNB, la tour et ses bureaux (1,7 million de pieds carrés de surface louable) étaient pré-loués à ~70 % début 2025 theedgemalaysia.com, avec comme principaux locataires des institutions bancaires importantes qui y déménagent leur siège social theedgemalaysia.com. Un hôtel haut de gamme Park Hyatt ainsi qu’un belvédère occupent aussi les derniers étages. Autour de la tour, une zone urbaine en pleine régénération près du stade Merdeka comprend un nouveau centre commercial (« 118 Mall » ouverture prévue en 2024 reddit.com), un boulevard paysager, un parc et de futures tours résidentielles. Merdeka 118 établit de nouvelles références pour les loyers de bureaux à KL (plus de RM10 par pied carré) theedgemalaysia.com et devrait de la ville grâce à ses offres polyvalentes. Bukit Bintang City Centre (BBCC) : Un grand projet à usage mixte situé sur l’ancien site de la prison de Pudu (plus de 19 acres) à la frontière de Bukit Bintang. BBCC a déjà lancé le LaLaport Bukit Bintang City Centre , un vaste centre commercial avec grand magasin japonais, en 2022. Plusieurs résidences de standing, un pôle de divertissement et les Mitsui Serviced Suites (269 unités) ouvertes à la location fin 2024 theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com sont en cours de réalisation. Les phases futures prévoient une tour emblématique élancée et un pôle de transports (le site est relié au monorail/MRT Hang Tuah). Une fois achevé, BBCC agrandira le quartier commerçant de Bukit Bintang en intégrant commerces, bureaux et logements, stimulant ainsi le secteur immobilier dans les environs.

Un grand projet à usage mixte situé sur l’ancien site de la prison de Pudu (plus de 19 acres) à la frontière de Bukit Bintang. BBCC a déjà lancé le , un vaste centre commercial avec grand magasin japonais, en 2022. Plusieurs résidences de standing, un pôle de divertissement et les (269 unités) ouvertes à la location fin 2024 theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com sont en cours de réalisation. Les phases futures prévoient une tour emblématique élancée et un pôle de transports (le site est relié au monorail/MRT Hang Tuah). Une fois achevé, BBCC agrandira le quartier commerçant de Bukit Bintang en intégrant commerces, bureaux et logements, stimulant ainsi le secteur immobilier dans les environs. Pavilion Damansara Heights : Un développement intégré haut de gamme à Damansara Heights (une banlieue aisée proche du centre de KL) comprenant 9 tours de bureaux, 2 tours résidentielles de luxe et un centre commercial sous la marque Pavilion. La phase 1 s’achève autour de 2023–2024, ajoutant une offre importante de bureaux (l’une de ses tours d’entreprise a été achevée en 2024 theedgemalaysia.com) et un centre commercial haut de gamme. Étant donné son emplacement dans un quartier établi et sa connexion directe au MRT (station Pavilion Damansara), ce projet devrait devenir un nouveau centre de vie pour l’élite et les expatriés de KL. Il illustre la tendance « TOD intégré » , mélangeant travail, logement et divertissement en un seul lieu.

Un développement intégré haut de gamme à Damansara Heights (une banlieue aisée proche du centre de KL) comprenant 9 tours de bureaux, 2 tours résidentielles de luxe et un centre commercial sous la marque Pavilion. La phase 1 s’achève autour de 2023–2024, ajoutant une offre importante de bureaux (l’une de ses tours d’entreprise a été achevée en 2024 theedgemalaysia.com) et un centre commercial haut de gamme. Étant donné son emplacement dans un quartier établi et sa connexion directe au MRT (station Pavilion Damansara), ce projet devrait devenir un nouveau centre de vie pour l’élite et les expatriés de KL. Il illustre la tendance , mélangeant travail, logement et divertissement en un seul lieu. KL Metropolis : Un projet d’aménagement global près du MATRADE Centre à Segambut, s’étendant sur 75,5 acres propertygenie.com.my. KL Metropolis est conçu comme une « Ville internationale du commerce et de l’exposition », ancrée par le centre de congrès MITEC (déjà construit). De nouveaux éléments tels que les tours d’entreprise The MET (bureaux de catégorie A terminés klpropertytalk.com), des résidences, un quartier commercial (Metropolis Park) et possiblement un centre commercial lifestyle sont progressivement ajoutés. Ce projet vise à créer un nouveau centre d’affaires juste au nord de Mont’Kiara, et a déjà attiré des locataires de renom dans sa partie bureaux. Au fur et à mesure que la zone se développe dans la seconde moitié des années 2020, cela pourrait rehausser la valeur immobilière dans les quartiers avoisinants de Segambut et Dutamas.

Un projet d’aménagement global près du MATRADE Centre à Segambut, s’étendant sur 75,5 acres propertygenie.com.my. KL Metropolis est conçu comme une « Ville internationale du commerce et de l’exposition », ancrée par le centre de congrès MITEC (déjà construit). De nouveaux éléments tels que (bureaux de catégorie A terminés klpropertytalk.com), des résidences, un quartier commercial (Metropolis Park) et possiblement un centre commercial lifestyle sont progressivement ajoutés. Ce projet vise à créer un nouveau centre d’affaires juste au nord de Mont’Kiara, et a déjà attiré des locataires de renom dans sa partie bureaux. Au fur et à mesure que la zone se développe dans la seconde moitié des années 2020, cela pourrait rehausser la valeur immobilière dans les quartiers avoisinants de Segambut et Dutamas. Bandar Malaysia : Un immense projet à long terme prévu sur l’ancien aérodrome de Sungai Besi, d’une superficie de 486 acres, juste au sud du centre de Kuala Lumpur. Bandar Malaysia est conçu comme un quartier urbain futuriste à usage mixte comportant des composantes résidentielles, commerciales et de transport (il devait à l’origine accueillir le terminus du train à grande vitesse KL–Singapour). Après des années d’incertitude, le projet a été repris par KLCC Holdings (Petronas) en 2023, et les plans sont en cours d’affinage malaymail.com malaymail.com. Il devrait inclure 10 000 logements abordables , de vastes parcs et des quartiers d’affaires axés sur la technologie. Cependant, le développement sera très progressif – l’achèvement complet est prévu dans environ 50 ans (jusqu’en ~2075) malaymail.com malaymail.com. À court terme (prochaines 5 à 10 années), on peut s’attendre à voir les premières infrastructures, quelques terrains résidentiels et commerciaux, et possiblement une plateforme de transport intégrée. Même si l’impact sur le marché en 2025 devrait rester limité en raison de l’horizon à long terme, Bandar Malaysia représente une réserve foncière future majeure pour Kuala Lumpur et, si le projet est bien mené, constituera un « ancrage » pour la croissance urbaine vers le sud.

Un immense projet à long terme prévu sur l’ancien aérodrome de Sungai Besi, d’une superficie de 486 acres, juste au sud du centre de Kuala Lumpur. est conçu comme un quartier urbain futuriste à usage mixte comportant des composantes résidentielles, commerciales et de transport (il devait à l’origine accueillir le terminus du train à grande vitesse KL–Singapour). Après des années d’incertitude, le projet a été repris par en 2023, et les plans sont en cours d’affinage malaymail.com malaymail.com. Il devrait inclure , de vastes parcs et des quartiers d’affaires axés sur la technologie. Cependant, le développement sera très progressif – l’achèvement complet est prévu dans environ 50 ans (jusqu’en ~2075) malaymail.com malaymail.com. À court terme (prochaines 5 à 10 années), on peut s’attendre à voir les premières infrastructures, quelques terrains résidentiels et commerciaux, et possiblement une plateforme de transport intégrée. Même si l’impact sur le marché en 2025 devrait rester limité en raison de l’horizon à long terme, Bandar Malaysia représente une réserve foncière future majeure pour Kuala Lumpur et, si le projet est bien mené, constituera un « ancrage » pour la croissance urbaine vers le sud. Projets d’infrastructures de transport : En plus des projets immobiliers spécifiques, les grands aménagements d’infrastructure influenceront le marché immobilier. La ligne MRT Sungai Buloh–Putrajaya (MRT2), en service complet depuis 2023, a amélioré la connectivité à travers Kuala Lumpur et dynamisé les quartiers autour des nouvelles stations (tels que Kepong, Seri Kembangan, etc.). À l’avenir, la MRT Circle Line (MRT3) – si elle est reprise – encerclerait la ville d’ici le début des années 2030 et devrait encourager de nouveaux développements axés sur les transports dans les quartiers situés le long de son tracé. Parallèlement, la ligne ferroviaire East Coast Rail Link (ECRL) (reliant Port Klang, près de Kuala Lumpur, à la côte Est) devrait être achevée d’ici 2027 theedgemalaysia.com et pourrait renforcer la logistique et l’industrie à la périphérie nord de Kuala Lumpur (secteur de Gombak) où sera implanté un grand terminal. Ces projets, sans être des développements immobiliers à proprement parler, ouvrent de nouveaux emplacements à l’investissement immobilier et s’accompagnent souvent de projets commerciaux catalyseurs (ex : nouveaux quartiers, centres commerciaux connectés aux stations).

En résumé, la ligne d’horizon et la carte immobilière de Kuala Lumpur continueront d’être transformées par ces méga-développements. Des projets comme TRX et Merdeka 118 renforcent l’image de ville mondiale de KL et attirent les investissements vers des quartiers spécifiques, tandis que des initiatives à plus long terme comme Bandar Malaysia préparent le terrain pour la croissance future. Pour les investisseurs et les observateurs, il sera crucial de suivre l’avancement de ces projets, car ils peuvent créer de nouveaux quartiers d’exception (et potentiellement provoquer une surabondance dans certains micro-marchés si leur lancement n’est pas bien synchronisé). Jusqu’à présent, le marché a absorbé relativement bien de nouveaux emblèmes comme TRX et la 118 Tower, bien que cela exerce une pression concurrentielle sur les zones plus anciennes.

Politiques gouvernementales et incitations impactant l’immobilier

La politique gouvernementale joue un rôle clé sur le marché immobilier malaisien, et les mesures récentes ont mis l’accent sur la promotion de l’accession à la propriété, la régulation des activités spéculatives et l’attraction des investissements étrangers – autant de facteurs qui impactent Kuala Lumpur. Les principales politiques et incitations en vigueur en 2025 sont :

Campagnes pour l’accession à la propriété et allégement des droits de timbre : Le gouvernement a instauré diverses exonérations et remises sur les droits de timbre pour aider les Malaisiens à acheter un logement. Actuellement, les primo-accédants bénéficient d’une exonération totale des droits de timbre pour les propriétés jusqu’à 500 000 RM , et d’une exonération de 75 % pour les habitations entre 500 000 et 1 million de RM (un dispositif prolongé jusqu’en 2023) maybank2u.com.my propertygenie.com.my. Cela réduit considérablement le coût initial d’achat pour les propriétés de premier et de milieu de gamme à KL. De plus, le budget 2024 de la Malaisie a accru le soutien au Housing Credit Guarantee Scheme (HCGS) – allouant 10 milliards de RM (contre 5 milliards auparavant) pour aider jusqu’à 40 000 emprunteurs, comme les travailleurs indépendants et petits entrepreneurs, à obtenir un financement immobilier iproperty.com.my. Cette politique élargit le vivier d’acheteurs, notamment sur le segment abordable, en garantissant les prêts des personnes sans revenu fixe.

Le gouvernement a instauré diverses pour aider les Malaisiens à acheter un logement. Actuellement, les bénéficient d’une , et d’une exonération de 75 % pour les habitations entre 500 000 et 1 million de RM (un dispositif prolongé jusqu’en 2023) maybank2u.com.my propertygenie.com.my. Cela réduit considérablement le coût initial d’achat pour les propriétés de premier et de milieu de gamme à KL. De plus, le budget 2024 de la Malaisie a accru le soutien au – allouant 10 milliards de RM (contre 5 milliards auparavant) pour aider jusqu’à 40 000 emprunteurs, comme les travailleurs indépendants et petits entrepreneurs, à obtenir un financement immobilier iproperty.com.my. Cette politique élargit le vivier d’acheteurs, notamment sur le segment abordable, en garantissant les prêts des personnes sans revenu fixe. Initiatives pour le logement abordable : Le gouvernement finance massivement le développement de logements abordables dans le cadre de divers programmes. Le Budget 2024 a réservé 2,47 milliards de RM pour construire de nouveaux appartements de logements publics (Program Perumahan Rakyat, PPR) iproperty.com.my, et environ 900 millions de RM pour les projets Residensi Wilayah (anciennement RUMAWIP) et Rumah Mesra Rakyat , dans le but de lancer 30 nouveaux projets de logements abordables bénéficiant à 17 500 familles d’ici fin 2025 bambooroutes.com. À Kuala Lumpur, le programme Residensi Wilayah (ciblant les acheteurs à revenus moyens dans les territoires fédéraux) continue de proposer des unités de condominiums à un prix d’environ 300 000 RM. Ces efforts devraient accroître l’offre de logements à moindre coût dans la ville et améliorer l’accessibilité financière , même si la demande demeure supérieure à l’offre dans ce segment. Le gouvernement a également lancé un financement pour relancer les projets immobiliers « malades » et abandonnés – 1 milliard de RM de garanties est offert à des promoteurs réputés pour reprendre des projets privés bloqués, dont beaucoup se trouvent à KL/Selangor iproperty.com.my iproperty.com.my. Cela permet de libérer la valeur des bâtiments inachevés et de protéger les acheteurs laissés dans l’incertitude.

Le gouvernement finance massivement le développement de logements abordables dans le cadre de divers programmes. Le Budget 2024 a réservé pour construire de nouveaux appartements de logements publics (Program Perumahan Rakyat, PPR) iproperty.com.my, et environ pour les projets et , dans le but de lancer 30 nouveaux projets de logements abordables bénéficiant à 17 500 familles d’ici fin 2025 bambooroutes.com. À Kuala Lumpur, le programme (ciblant les acheteurs à revenus moyens dans les territoires fédéraux) continue de proposer des unités de condominiums à un prix d’environ 300 000 RM. Ces efforts devraient accroître l’offre de logements à moindre coût dans la ville et , même si la demande demeure supérieure à l’offre dans ce segment. Le gouvernement a également lancé un financement pour – 1 milliard de RM de garanties est offert à des promoteurs réputés pour reprendre des projets privés bloqués, dont beaucoup se trouvent à KL/Selangor iproperty.com.my iproperty.com.my. Cela permet de libérer la valeur des bâtiments inachevés et de protéger les acheteurs laissés dans l’incertitude. Taxes et réglementations sur les acheteurs étrangers : Reconnaissant les préoccupations concernant l’accessibilité au logement, la Malaisie a introduit un droit de timbre forfaitaire de 4 % pour les acheteurs étrangers de biens immobiliers à partir de 2024 iproperty.com.my iproperty.com.my. Auparavant, les droits de timbre étaient appliqués de manière progressive (1–4% selon un barème), mais désormais, tout achat par un non-citoyen ou une société étrangère (sauf les détenteurs de la résidence permanente) est soumis à 4 % du prix de la transaction. Par exemple, un bien immobilier de 1 million de RM entraînerait un droit de 40 000 RM pour un acheteur étranger, contre environ 24 000 RM pour un acheteur local iproperty.com.my iproperty.com.my. Cette politique vise un « contrôle des prix » – décourager la demande spéculative étrangère et rétablir l’équilibre pour les locaux iproperty.com.my iproperty.com.my. De plus, la Malaisie maintient la taxe sur la plus-value immobilière (RPGT) sur les reventes rapides : les étrangers paient une RPGT de 30 % s’ils vendent dans les 5 ans suivant l’achat, et de 10 % à partir de la 6e année lowpartners.com. (Pour les citoyens malaisiens, la RPGT a été supprimée après 5 ans, ce qui est plus favorable aux propriétaires locaux sur le long terme.) Ces mesures signalent l’intention du gouvernement de freiner le « flipping » et la spéculation des non-résidents, bien que les investisseurs étrangers réellement intéressés trouvent toujours la Malaisie relativement accueillante (voir la section sur la propriété étrangère).

Reconnaissant les préoccupations concernant l’accessibilité au logement, la Malaisie a introduit un de biens immobiliers à partir de 2024 iproperty.com.my iproperty.com.my. Auparavant, les droits de timbre étaient appliqués de manière progressive (1–4% selon un barème), mais désormais, tout achat par un non-citoyen ou une société étrangère (sauf les détenteurs de la résidence permanente) est soumis à 4 % du prix de la transaction. Par exemple, un bien immobilier de 1 million de RM entraînerait un droit de 40 000 RM pour un acheteur étranger, contre environ 24 000 RM pour un acheteur local iproperty.com.my iproperty.com.my. Cette politique vise un – décourager la demande spéculative étrangère et rétablir l’équilibre pour les locaux iproperty.com.my iproperty.com.my. De plus, la Malaisie maintient la sur les reventes rapides : les étrangers paient une RPGT de 30 % s’ils vendent dans les 5 ans suivant l’achat, et de 10 % à partir de la 6e année lowpartners.com. (Pour les citoyens malaisiens, la RPGT a été supprimée après 5 ans, ce qui est plus favorable aux propriétaires locaux sur le long terme.) Ces mesures signalent l’intention du gouvernement de freiner le « flipping » et la spéculation des non-résidents, bien que les investisseurs étrangers réellement intéressés trouvent toujours la Malaisie relativement accueillante (voir la section sur la propriété étrangère). Malaysia MySecond Home (MM2H) et Programme de Visa Premium : Pour attirer les résidents étrangers à long terme, la Malaisie a réformé le programme de visa MM2H en 2021, puis l’a de nouveau ajusté en 2024. La dernière version du MM2H (2024) impose des seuils financiers plus élevés mais exige également l’achat d’un bien immobilier : elle a introduit des catégories par paliers (Argent/Or/Platine) avec un achat immobilier obligatoire d’au moins 600 000 RM, 1 million de RM ou 2 millions de RM respectivement (selon le palier), à conserver pendant 10 ans iproperty.com.my iproperty.com.my. Il a aussi abaissé l’âge minimum à 25 ans et supprimé les précédentes exigences de revenu, recentrant le programme sur les investisseurs aisés plutôt que sur les retraités iproperty.com.my iproperty.com.my. Bien que ces conditions plus strictes aient d’abord entraîné une baisse de la popularité du MM2H, le gouvernement a annoncé fin 2023 qu’il assouplirait les conditions du MM2H pour réattirer les étrangers iproperty.com.my. Parallèlement, la Malaisie a lancé en 2022 le Programme de Visa Premium (PVIP) – un visa de 20 ans pour les individus à patrimoine élevé. Le PVIP exige la preuve d’un revenu conséquent (40 000 RM/mois) et un dépôt fixe d’1 million de RM en Malaisie iproperty.com.my iproperty.com.my, mais permet aux participants de vivre, travailler ou étudier en Malaisie et d’acheter un bien immobilier sans quota supplémentaire. Ces programmes de visa soutiennent l’intérêt des étrangers pour l’achat de biens en offrant des incitations à la résidence theedgemalaysia.com. À Kuala Lumpur, les promoteurs de projets haut de gamme ciblent souvent les candidats MM2H/PVIP. L’équilibre politique est délicat : la Malaisie souhaite encourager les investissements étrangers de qualité (d’où ces visas) mais s’assure aussi que ces acheteurs contribuent (d’où les achats immobiliers obligatoires et la hausse des taxes mentionnées ci-dessus).

Pour attirer les résidents étrangers à long terme, la Malaisie a réformé le programme de visa en 2021, puis l’a de nouveau ajusté en 2024. La dernière version du impose des mais exige également l’achat d’un bien immobilier : elle a introduit des catégories par paliers (Argent/Or/Platine) avec un respectivement (selon le palier), à conserver pendant 10 ans iproperty.com.my iproperty.com.my. Il a aussi abaissé l’âge minimum à 25 ans et supprimé les précédentes exigences de revenu, recentrant le programme sur les investisseurs aisés plutôt que sur les retraités iproperty.com.my iproperty.com.my. Bien que ces conditions plus strictes aient d’abord entraîné une baisse de la popularité du MM2H, le gouvernement a annoncé fin 2023 qu’il pour réattirer les étrangers iproperty.com.my. Parallèlement, la Malaisie a lancé en 2022 le – un visa de 20 ans pour les individus à patrimoine élevé. Le PVIP exige la preuve d’un revenu conséquent (40 000 RM/mois) et un en Malaisie iproperty.com.my iproperty.com.my, mais permet aux participants de vivre, travailler ou étudier en Malaisie et d’acheter un bien immobilier sans quota supplémentaire. Ces programmes de visa en offrant des incitations à la résidence theedgemalaysia.com. À Kuala Lumpur, les promoteurs de projets haut de gamme ciblent souvent les candidats MM2H/PVIP. L’équilibre politique est délicat : la Malaisie souhaite (d’où ces visas) mais s’assure aussi que ces acheteurs contribuent (d’où les achats immobiliers obligatoires et la hausse des taxes mentionnées ci-dessus). Autres incitations et réglementations : Le gouvernement a mis en place ou proposé diverses autres mesures : Exonération de la RPGT pour les promoteurs : Le Budget 2024 a accordé des exonérations de RPGT pour les échanges de propriétés lors de la réorganisation des actifs fonciers des promoteurs (afin d’encourager les projets de renouvellement urbain sans friction fiscale). Renouvellement urbain et durabilité : Des fonds sont alloués à la rejuvenation urbaine (par exemple, 20 millions de RM à ThinkCity pour redynamiser les quartiers créatifs du centre-ville de KL iproperty.com.my). Des politiques comme la prochaine Politique nationale de lutte contre le changement climatique 2.0 promeuvent la construction écologique et la planification urbaine bas carbone theedgemalaysia.com, ce qui pourrait conduire à des incitations pour les bâtiments certifiés verts ou des exigences affectant les normes de développement immobilier. Règles de prêt immobilier : Bank Negara Malaysia maintient des lignes directrices strictes pour les prêts hypothécaires (70 % de ratio maximum prêt/valeur pour un troisième logement et plus, etc.) pour prévenir le surendettement. Pas de changements majeurs prévus en 2025, mais le contexte du taux d’intérêt fixé par la BNM (OPR actuellement à 3,00 %) influence le coût des emprunts. Notamment, avec une inflation faible et des risques sur la croissance, les taux d’intérêt devraient rester stables ou même baisser légèrement à la fin de 2025 , ce qui réduirait les mensualités des acheteurs reuters.com reuters.com. Limites de propriété étrangère : Outre les seuils de prix, les acheteurs étrangers ne peuvent pas acquérir certains types de biens (par exemple, logements sociaux, terrains Malay Reserve) iproperty.com.my iproperty.com.my. Ces restrictions restent en vigueur afin de protéger les intérêts locaux.

Le gouvernement a mis en place ou proposé diverses autres mesures :

En essence, la position politique de la Malaisie en 2025 vise à stimuler la demande réelle (notamment pour les primo-accédants et les segments abordables) et à contrôler la demande spéculative ou non essentielle. Pour Kuala Lumpur, cela signifie un soutien continu à l’offre de logements abordables et un accès facilité au financement, tout en rendant l’acquisition légèrement plus coûteuse pour les étrangers ou les spéculateurs cherchant à faire monter les prix. L’impact net est généralement positif pour la stabilité du marché : la demande finale locale est renforcée, ce qui devrait soutenir le marché, et les excès sont maîtrisés. Du point de vue des investisseurs, ces politiques font toujours de la Malaisie l’un des marchés les plus accueillants pour les étrangers de la région : la propriété à 100 % par des étrangers est autorisée (sous réserve d’approbation de l’État) tant que les critères de prix minimum sont respectés, ce qui constitue un régime relativement libéral iproperty.com.my lowpartners.com. Il est conseillé à ceux qui envisagent d’investir de rester attentifs aux évolutions de la politique (par exemple, toute révision des conditions de MM2H ou nouveaux impôts fonciers).

Règles de propriété étrangère et climat d’investissement

L’investissement étranger dans l’immobilier à Kuala Lumpur est un facteur important, même si les acheteurs étrangers ne représentent qu’une minorité des transactions globales. Selon certaines estimations, les non-citoyens représentent environ 10 à 15 % des transactions immobilières dans les grandes villes malaisiennes iproperty.com.my. Kuala Lumpur, en tant que capitale, est un point focal pour cet intérêt en raison de ses prix relativement bas (à l’échelle régionale), de sa haute qualité de vie et de la diversité de ses options d’investissement. Le climat d’investissement pour les acheteurs internationaux à KL peut se résumer à prudemment favorable — la Malaisie accueille activement les résidents étrangers de long terme et les investisseurs, mais impose certaines règles pour que la population locale ne soit pas exclue du marché.

Règles de propriété étrangère : La Malaisie autorise la propriété étrangère à 100 % de la plupart des types de biens immobiliers (résidentiels, commerciaux, terrains industriels) en pleine propriété ou en bail, à condition que les acheteurs respectent le seuil de prix minimum et obtiennent le consentement de l’État iproperty.com.my lowpartners.com. À Kuala Lumpur (Territoire Fédéral), le prix d’achat minimum pour les étrangers est de 1 000 000 RM par unité lowpartners.com. Cela signifie que les étrangers ne peuvent acheter que des propriétés dont le prix est fixé à 1 million de RM ou plus. (Certaines exceptions existent pour les titulaires du visa MM2H dans certains États, où les seuils peuvent être plus bas ; cependant, à KL, la règle du million de RM s’applique généralement.) Parmi les autres restrictions courantes, les étrangers ne peuvent pas acheter : 1) des logements à bas ou moyen coût, 2) des unités relevant du quota Bumiputera, 3) des biens situés sur des terres de réserve malaise iproperty.com.my lowpartners.com, et 4) des terres agricoles (sauf pour un usage commercial avec approbation) iproperty.com.my. L’approbation des autorités de l’État est requise pour chaque achat étranger, ce qui est généralement une formalité si les conditions sont remplies, le traitement prenant quelques mois lowpartners.com.

Chaque État malaisien peut fixer son propre seuil (par exemple, celui de l’État voisin Selangor est plus élevé avec 2 millions de RM pour la plupart des zones) lowpartners.com, mais le seuil d’un million de RM à Kuala Lumpur n’a pas changé depuis des années. En pratique, cette règle concentre l’achat étranger dans les segments moyen-haut et luxe – par exemple, les condominiums du centre-ville, les maisons de standing et les biens commerciaux. Le marché des condos à plus d’1 million de RM à Kuala Lumpur offre une grande disponibilité, les étrangers ont donc de nombreuses options. Par exemple, les nouveaux condos du quartier KLCC ciblent souvent les acheteurs expatriés dans la fourchette de 1,5 à 2 millions de RM.

Incitations pour les acheteurs étrangers : Des programmes tels que MM2H et PVIP (présentés dans la section sur les politiques) sont conçus pour attirer les étrangers en leur offrant des droits de résidence. Les participants au MM2H bénéficiaient historiquement aussi de seuils d’achat minimum plus bas dans certains États (par exemple, Sabah autorise les acheteurs MM2H dès 500 000 RM, contre 1 million de RM normalement lowpartners.com). Bien que KL n’ait pas explicitement abaissé son seuil pour le MM2H, faire partie du programme peut offrir un accès plus facile aux prêts (les banques peuvent financer jusqu’à 80 % pour les étrangers MM2H, contre 70 % LTV pour les autres lowpartners.com). Le Premium Visa (PVIP) n’offre pas d’avantages supplémentaires en matière d’immobilier à part la durée du visa, mais les titulaires du PVIP sont par définition des personnes à revenu élevé et susceptibles d’investir dans des biens haut de gamme.

Le climat d’investissement malaisien en 2025 est généralement positif pour les investisseurs immobiliers, y compris les étrangers. La stabilité politique sous le gouvernement d’unité et les politiques pro-entreprises ont maintenu la confiance. La monnaie ringgit a été relativement faible face au dollar américain ces dernières années, ce qui rend en réalité les actifs malaisiens moins chers pour les investisseurs étrangers – la propriété à KL peut sembler une bonne affaire en USD, SGD ou HKD. Ce facteur de devise, combiné à des prix d’entrée bas (les condos de luxe à KL coûtent une fraction de ceux de Singapour ou de Hong Kong), constitue un atout majeur. De plus, les rendements locatifs à KL (environ 4–5 %) sont supérieurs à ceux de nombreuses grandes villes asiatiques bambooroutes.com bambooroutes.com, ce qui rend les investissements locatifs attractifs pour la trésorerie.

Tendances récentes de l’intérêt étranger : Après un ralentissement pendant la pandémie, les demandes d’acheteurs étrangers ont repris. JLL a noté que les initiatives gouvernementales telles que le Malaysia Premium Visa Programme et un MM2H remanié ont soutenu le regain d’intérêt étranger pour les propriétés de premier ordre à Kuala Lumpur theedgemalaysia.com. Les acheteurs régionaux (Singapour, Chine, Japon, Corée, Moyen-Orient) figurent parmi les principales catégories démographiques. Cependant, il existe encore un certain sentiment d’« attendre et voir » parmi les investisseurs étrangers en raison des incertitudes économiques mondiales et des changements soudains des règles MM2H par le passé theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Knight Frank a observé que bien que la proposition de valeur de Kuala Lumpur (coût de la vie, qualité de vie) soit attrayante, une orientation politique plus claire et des réformes structurelles aideraient à débloquer une demande étrangère plus forte theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. En d’autres termes, des politiques cohérentes et favorables aux investisseurs ainsi qu’une éventuelle relance de la liaison ferroviaire à grande vitesse pourraient grandement renforcer l’attrait de Kuala Lumpur.

Les étrangers investissent actuellement principalement dans des condominiums de haut standing (à des fins locatives ou de vacances), dans certains biens immobiliers commerciaux (bureaux, via des REIT ou des partenariats de développement), et occasionnellement dans des actifs industriels/logistiques (par exemple, des sociétés multinationales acquérant des terrains pour des installations). Il n’existe aucune restriction générale concernant la possession de biens immobiliers commerciaux ou industriels par des étrangers, hormis le seuil de prix, ce qui signifie que même des usines ou des bureaux (au-dessus de 1 million de RM) peuvent être achetés par des entreprises étrangères, sous réserve d’approbation iproperty.com.my iproperty.com.my. Cette ouverture a fait de la Malaisie une destination privilégiée pour les investisseurs immobiliers régionaux en quête de diversification.

Perspectives d’investissement : L’immobilier de Kuala Lumpur pour les acheteurs internationaux semble prometteur dans les années à venir mais non sans prudence. Les avantages pour les étrangers incluent des prix bas, l’absence de droits de timbre supplémentaires pour les acheteurs étrangers au-delà du taux fixe de 4 % (contrairement à certains pays qui imposent plus de 15 % de droits supplémentaires aux étrangers), la possibilité de posséder en pleine propriété, et un marché locatif en amélioration. Les inconvénients/risques potentiels incluent des problèmes de liquidité (les biens peuvent mettre plus de temps à se vendre à Kuala Lumpur que sur des marchés plus actifs), le risque de change (fluctuations du ringgit) et les changements de politique (par exemple, si le gouvernement resserre davantage les règles à l’égard des étrangers ou si les règles mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent compliquent les transactions transfrontalières).

Dans l’ensemble, la capitale malaisienne demeure l’un des marchés les plus accueillants d’Asie du Sud-Est pour l’acquisition de biens immobiliers par des étrangers, comme le confirment les experts juridiques lowpartners.com lowpartners.com. Tant que les acheteurs respectent le prix minimum et les autres lignes directrices, ils bénéficient des mêmes droits de propriété que les locaux. En vue de 2025, le gouvernement semble déterminé à stimuler l’investissement étranger de façon mesurée – par exemple, en assouplissant potentiellement certains critères du programme MM2H afin d’attirer les retraités et les talents iproperty.com.my, et en promouvant la Malaisie dans le cadre des initiatives “Malaysia MySecond Home” ou pour les nomades digitaux (par exemple, un visa nomade “De Rantau” a été envisagé pour attirer les professionnels travaillant à distance qui loueraient des appartements haut de gamme) theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Ces efforts suggèrent que KL continuera d’attirer un flux d’acheteurs internationaux, surtout si les conditions mondiales se stabilisent.

Quartiers clés et pôles d’investissement à Kuala Lumpur

Kuala Lumpur est une ville composée de quartiers diversifiés, chacun affichant son propre caractère et une dynamique immobilière particulière. Pour les investisseurs ou les acheteurs de biens, certains districts se démarquent en 2025 par leur forte activité, leur potentiel de croissance ou leur attrait reconnu. Voici quelques quartiers et zones clés à surveiller à KL :

Centre-ville (KLCC et Bukit Bintang) : Le cœur du centre-ville autour des tours Petronas (KLCC) et de Bukit Bintang reste l’épicentre de l’immobilier haut de gamme. KLCC est réputé pour ses condominiums de luxe, ses bureaux de catégorie A et sa proximité avec les hôtels cinq étoiles et le centre commercial Suria KLCC. Les prix des appartements à KLCC comptent parmi les plus élevés en Malaisie (environ 1,45 million de RM en moyenne pour un 2 pièces theedgemalaysia.com), mais ils n’ont augmenté que légèrement ces dernières années en raison d’une offre abondante. Malgré tout, les propriétés à KLCC offrent prestige et sont prisées par certains expatriés et locaux à hauts revenus. Bukit Bintang , le quartier commerçant et animé, est extrêmement dynamique – de nouveaux projets comme BBCC et le secteur rénové de Bukit Bintang Plaza (avec Lalaport et Mitsui Serviced Suites theedgemalaysia.com) y insufflent un nouveau souffle. Les maisons individuelles y sont rares, mais les résidences de charme et les commerces dans les secteurs comme Changkat et Jalan Alor restent très prisés. Dans l’ensemble, le centre-ville reste un emplacement d’investissement stable : il y aura toujours de la demande, mais il faut être sélectif (en choisissant des projets avec des points de vente uniques ou un bon historique compte tenu de la concurrence). La demande locative des expatriés, notamment ceux travaillant à TRX ou dans les bureaux du centre-ville, soutient ce secteur.

Le cœur du centre-ville autour des tours Petronas (KLCC) et de Bukit Bintang reste l’épicentre de l’immobilier haut de gamme. KLCC est réputé pour ses condominiums de luxe, ses bureaux de catégorie A et sa proximité avec les hôtels cinq étoiles et le centre commercial Suria KLCC. Les prix des appartements à KLCC comptent parmi les plus élevés en Malaisie (environ 1,45 million de RM en moyenne pour un 2 pièces theedgemalaysia.com), mais ils n’ont augmenté que légèrement ces dernières années en raison d’une offre abondante. Malgré tout, les propriétés à KLCC offrent prestige et sont prisées par certains expatriés et locaux à hauts revenus. , le quartier commerçant et animé, est extrêmement dynamique – de nouveaux projets comme BBCC et le secteur rénové de Bukit Bintang Plaza (avec Lalaport et Mitsui Serviced Suites theedgemalaysia.com) y insufflent un nouveau souffle. Les maisons individuelles y sont rares, mais les résidences de charme et les commerces dans les secteurs comme Changkat et Jalan Alor restent très prisés. : il y aura toujours de la demande, mais il faut être sélectif (en choisissant des projets avec des points de vente uniques ou un bon historique compte tenu de la concurrence). La demande locative des expatriés, notamment ceux travaillant à TRX ou dans les bureaux du centre-ville, soutient ce secteur. Tun Razak Exchange (quartier Imbi/Pudu) : Comme mentionné, TRX et ses environs transforment une partie autrefois négligée de la ville. Le quartier Imbi/Pudu, adjacent à Bukit Bintang, accueille aujourd’hui le centre financier et le centre commercial lifestyle du TRX, et verra bientôt apparaître des résidences haut de gamme (par exemple, Core Residence at TRX). Avec la station de MRT TRX et de nouveaux espaces publics, cette zone est en passe de devenir un nouvel hotspot d’investissement . Déjà, le taux d’occupation des bureaux à TRX est élevé et les entreprises s’y relocalisent theedgemalaysia.com, ce qui est de bon augure pour la future demande résidentielle. Les investisseurs peuvent envisager les futurs appartements autour de TRX ou des biens plus anciens à Pudu qui pourraient prendre de la valeur grâce à l’effet de ruissellement. De plus, le développement Merdeka 118 juste au sud d’ici (près du stade Merdeka) valorisera ce secteur avec une tour et un centre commercial de renommée internationale – on peut s’attendre à ce que des quartiers comme Chinatown et Bukit Pasar à proximité se gentrifient davantage, les rendant intéressants pour ceux qui recherchent des investissements dans le patrimoine ou des projets de niche (certains hôtels de charme et centres d’art y ont déjà ouvert en prévision).

Comme mentionné, et ses environs transforment une partie autrefois négligée de la ville. Le quartier Imbi/Pudu, adjacent à Bukit Bintang, accueille aujourd’hui le centre financier et le centre commercial lifestyle du TRX, et verra bientôt apparaître des résidences haut de gamme (par exemple, Core Residence at TRX). Avec la et de nouveaux espaces publics, cette zone est en passe de devenir un . Déjà, le taux d’occupation des bureaux à TRX est élevé et les entreprises s’y relocalisent theedgemalaysia.com, ce qui est de bon augure pour la future demande résidentielle. Les investisseurs peuvent envisager les futurs appartements autour de TRX ou des biens plus anciens à Pudu qui pourraient prendre de la valeur grâce à l’effet de ruissellement. De plus, le développement juste au sud d’ici (près du stade Merdeka) valorisera ce secteur avec une tour et un centre commercial de renommée internationale – on peut s’attendre à ce que des quartiers comme à proximité se gentrifient davantage, les rendant intéressants pour ceux qui recherchent des investissements dans le patrimoine ou des projets de niche (certains hôtels de charme et centres d’art y ont déjà ouvert en prévision). Mont’Kiara et Desa ParkCity : Ce sont des quartiers suburbains aisés dans le nord-ouest de Kuala Lumpur qui figurent constamment parmi les meilleurs quartiers résidentiels. Mont’Kiara est réputé pour sa forte concentration d’expatriés, ses écoles internationales et ses nombreux condominiums de luxe. Les prix de l’immobilier à Mont’Kiara sont élevés mais restent en dessous de ceux du centre-ville ; la zone a connu une légère baisse des prix des condos transigés l’an dernier theedgemalaysia.com, sans doute en raison de nombreuses nouvelles livraisons, mais elle bénéficie toujours de rendements locatifs élevés (généralement autour de 5 %+) et demeure très populaire. Des données récentes ont mis en avant Mont’Kiara (dans le district de Batu) comme l’un des secteurs les plus performants de Kuala Lumpur, notamment dans le segment des appartements avec services qui a bondi d’environ 18 % en valeur en 2024 edgeprop.my edgeprop.my. Desa ParkCity , une ville planifiée près de Mont’Kiara, est recherchée pour ses espaces verts, son parc au bord du lac et son ambiance familiale ; les maisons individuelles et condos y affichent souvent des prix élevés et une demande soutenue. Mont’Kiara et Desa ParkCity disposent toutes deux de peu de terrains pour de nouveaux projets (ce qui garantit une certaine rareté) et profitent des infrastructures à venir (ex. : nouveaux axes autoroutiers). Elles sont considérées comme des quartiers résidentiels sûrs et de premier ordre pour un investissement à long terme et continueront probablement à s’apprécier régulièrement, portées par leur attractivité tant auprès des locaux que des expatriés.

Ce sont des quartiers suburbains aisés dans le qui figurent constamment parmi les meilleurs quartiers résidentiels. est réputé pour sa forte concentration d’expatriés, ses écoles internationales et ses nombreux condominiums de luxe. Les prix de l’immobilier à Mont’Kiara sont élevés mais restent en dessous de ceux du centre-ville ; la zone a connu une légère baisse des prix des condos transigés l’an dernier theedgemalaysia.com, sans doute en raison de nombreuses nouvelles livraisons, mais elle bénéficie toujours de rendements locatifs élevés (généralement autour de 5 %+) et demeure très populaire. Des données récentes ont mis en avant Mont’Kiara (dans le district de Batu) comme l’un des secteurs les plus performants de Kuala Lumpur, notamment dans le en 2024 edgeprop.my edgeprop.my. , une ville planifiée près de Mont’Kiara, est recherchée pour ses espaces verts, son parc au bord du lac et son ambiance familiale ; les maisons individuelles et condos y affichent souvent des prix élevés et une demande soutenue. Mont’Kiara et Desa ParkCity disposent toutes deux de peu de terrains pour de nouveaux projets (ce qui garantit une certaine rareté) et profitent des infrastructures à venir (ex. : nouveaux axes autoroutiers). Elles sont considérées comme des pour un investissement à long terme et continueront probablement à s’apprécier régulièrement, portées par leur attractivité tant auprès des locaux que des expatriés. Bangsar et Damansara Heights : Situés dans la partie centre-ouest de KL , Bangsar et Damansara Heights sont des quartiers réputés et haut de gamme de longue date. Bangsar est populaire auprès des expatriés et des jeunes professionnels pour ses restaurants branchés, sa vie nocturne (secteur Bangsar Village) et son mélange de maisons et de condos. Il dispose d’une station de MRT et se trouve à proximité du pôle de transport KL Sentral. Damansara Heights (adjacent à Bangsar) est souvent surnommé le « Beverly Hills de KL » – un quartier résidentiel élitiste avec ambassades, luxueuses villas et nouveaux projets de grande hauteur comme l’ensemble intégré Pavilion Damansara Heights. Les tendances récentes montrent que les prix de l’immobilier dans ces secteurs restent élevés ou en hausse (maisons mitoyennes à deux étages à Bangsar/Centre-ville en hausse d’environ 12 % l’an dernier edgeprop.my). Avec l’achèvement de Pavilion DH et l’arrivée continue de bureaux et de commerces (plusieurs entreprises s’installent dans les nouveaux bureaux de Damansara Heights), le quartier gagne en dynamisme. Bangsar comme Damansara Heights sont très recherchés , l’investissement ici relevant davantage du prestige et d’une valorisation régulière que de gains exceptionnels. La demande locative y reste soutenue (notamment pour les condos de Bangsar, recherchés par les expatriés). Ces quartiers continueront de faire référence pour l’immobilier de prestige à Kuala Lumpur.

Situés dans la , et sont des quartiers réputés et haut de gamme de longue date. est populaire auprès des expatriés et des jeunes professionnels pour ses restaurants branchés, sa vie nocturne (secteur Bangsar Village) et son mélange de maisons et de condos. Il dispose d’une station de MRT et se trouve à proximité du pôle de transport KL Sentral. Damansara Heights (adjacent à Bangsar) est souvent surnommé le « Beverly Hills de KL » – un quartier résidentiel élitiste avec ambassades, luxueuses villas et nouveaux projets de grande hauteur comme l’ensemble intégré Pavilion Damansara Heights. Les tendances récentes montrent que (maisons mitoyennes à deux étages à Bangsar/Centre-ville en hausse d’environ 12 % l’an dernier edgeprop.my). Avec l’achèvement de Pavilion DH et (plusieurs entreprises s’installent dans les nouveaux bureaux de Damansara Heights), le quartier gagne en dynamisme. Bangsar comme Damansara Heights sont , l’investissement ici relevant davantage du que de gains exceptionnels. La demande locative y reste soutenue (notamment pour les condos de Bangsar, recherchés par les expatriés). Ces quartiers continueront de faire référence pour l’immobilier de prestige à Kuala Lumpur. « Franges » de Kuala Lumpur (nouveaux TOD et nouveaux pôles à venir) : Plusieurs micro-marchés émergents autour des abords du centre-ville méritent d’être mentionnés : KL Eco City / Mid Valley : Juste au sud de Bangsar, cette zone est devenue un second quartier d’affaires (CBD) avec un mélange de bureaux (ex : bureaux Mercu), de condos haut de gamme, ainsi que les populaires centres commerciaux Mid Valley et Gardens. Doté d’un accès intégré LRT-KTM, c’est un emplacement très bien connecté. Les nouveaux condominiums y rencontrent un bon succès, représentant un exemple de zone intégrée au transit réussie. Cheras et Taman Maluri/Cochrane : Le secteur de Cochrane (à l’est de Kuala Lumpur) a été revitalisé par la ligne de MRT – accueillant maintenant IKEA Cheras et le centre commercial MyTown – ainsi que de nouveaux projets de condos autour de ces commodités. Plus au sud à Cheras, plusieurs stations MRT2 ont ouvert en 2023, rendant les anciens quartiers de Cheras plus accessibles ; cela pourrait stimuler l’intérêt pour l’immobilier de gamme moyenne dans la zone. De manière générale, Cheras est une grande banlieue aux quartiers variés : certains emplacements le long du MRT (ex. Taman Connaught, Taman Mutiara) pourraient voir leur valeur augmenter à mesure que de nouveaux projets favorisent leur densification. Old Klang Road et Taman Desa : Ce secteur, situé au sud de Kuala Lumpur, a vu apparaître de nombreux nouveaux ensembles de condominiums dans une gamme de prix intermédiaire (400 000 – 800 000 RM). Il attire les ménages souhaitant monter en gamme après les anciens appartements du secteur. Des promoteurs comme Mah Sing ont lancé de grands projets (ex. M Vertica à Cheras, M Astera à Taman Desa) ciblant les jeunes familles theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Grâce à une connectivité améliorée (New Pantai Expressway, le futur terminal HSR KL-Singapour pourrait être à proximité si le projet est relancé), l’emplacement central de Old Klang Road entre Kuala Lumpur et Petaling Jaya est un atout. C’est un quartier en pleine mutation, passant des anciens immeubles bas aux nouveaux gratte-ciels résidentiels. Segambut/Sri Hartamas : Au nord du KLCC, près de Mont’Kiara, des zones comme Segambut Dalam et Sri Hartamas bénéficient d’une certaine notoriété par effet de ruissellement. Le projet KL Metropolis est en cours à Segambut, ce qui devrait valoriser la zone grâce à de nouvelles activités commerciales. Sri Hartamas reste un secteur dynamique pour expatriés (avec une densité un peu inférieure à celle de Mont’Kiara), et des condos récents comme Dorsett Hartamas ou le quartier de Plaza Damas y suscitent l’intérêt. Ces quartiers périphériques pourraient connaître une appréciation du capital avec l’amélioration des infrastructures (par exemple, les extensions de l’autoroute Duke, les nouveaux plans de MRT3 pourraient desservir ces secteurs).

Plusieurs micro-marchés émergents autour des abords du centre-ville méritent d’être mentionnés :

En somme, l’emplacement reste primordial à KL. Les quartiers haut de gamme établis (KLCC, Bangsar, Mont’Kiara, Damansara Heights) offrent stabilité et demande locative – idéaux pour un investissement à long terme avec des rendements modérés. Les quartiers en devenir, soutenus par de méga-projets ou le transit (TRX/Imbi, Cochrane, etc.) offrent une croissance potentiellement plus élevée mais présentent certains risques d’exécution et de volatilité. En termes de rendement, les zones à forte concentration de locataires expatriés comme Mont’Kiara, Bangsar, ou celles proches des écoles/universités internationales (par exemple, la zone de Sunway, Cheras près de UCSI) s’en sortent généralement bien. Les investisseurs devraient aligner leurs choix sur les plans de développement futurs : par exemple, acheter près d’une station MRT3 prévue maintenant pourrait s’avérer payant une fois la ligne mise en service. Le plan urbain de Kuala Lumpur met également l’accent sur les développements orientés vers le transport en commun et les espaces verts, ainsi les quartiers qui incarnent ces principes (comme Desa ParkCity, ou les futurs pôles TOD) devraient être résilients.

Risques de marché et facteurs à surveiller

Bien que les perspectives de l’immobilier à Kuala Lumpur soient globalement positives, plusieurs risques de marché et facteurs économiques pourraient influencer sa performance en 2025 et au-delà. Les parties prenantes doivent prêter attention à ces éléments :

Suroffre dans certains segments : Le risque interne le plus important est sans doute la potentielle suroffre de biens dans des segments comme les condos en hauteur et les bureaux. Kuala Lumpur a connu un boom de la construction – des milliers de logements en copropriété sont livrés (l’offre résidentielle à KL a bondi de +23,9% en glissement annuel fin 2024 theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com) et le secteur des bureaux a ajouté plusieurs millions de pieds carrés. Si la demande n’augmente pas au même rythme, cela pourrait entraîner une vacance plus élevée et exercer une pression à la baisse sur les prix/loyers . Le marché des condominiums de luxe à KLCC, par exemple, compte encore de nombreuses unités invendues issues de lancements précédents, offrant ainsi aux acheteurs un large choix et un pouvoir de négociation accru theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. La suroffre de bureaux est manifeste avec un taux de vacance global d’environ 16 % et de nouvelles tours qui continuent d’ouvrir theedgemalaysia.com. Le marché atténue cette problématique par l’absorption d’actifs de premier ordre (vol vers la qualité) et des lancements plus lents dans les segments surconstruits, mais la surcharge d’inventaire reste préoccupante et pourrait prendre quelques années à être résorbée totalement. La suroffre d’espaces commerciaux représente un autre défi – à mesure que de nouveaux mégacentres commerciaux ouvrent, les plus anciens sans différenciation risquent de perdre leurs locataires, ce qui pourrait affecter la valeur des biens de commerce de détail.

Le risque interne le plus important est sans doute la de biens dans des segments comme les condos en hauteur et les bureaux. Kuala Lumpur a connu un boom de la construction – des milliers de logements en copropriété sont livrés (l’offre résidentielle à KL a bondi de +23,9% en glissement annuel fin 2024 theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com) et le secteur des bureaux a ajouté plusieurs millions de pieds carrés. Si la demande n’augmente pas au même rythme, cela pourrait entraîner une vacance plus élevée et exercer une . Le marché des à KLCC, par exemple, compte encore de nombreuses unités invendues issues de lancements précédents, offrant ainsi aux acheteurs un large choix et un pouvoir de négociation accru theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. La suroffre de bureaux est manifeste avec un taux de vacance global d’environ 16 % et de nouvelles tours qui continuent d’ouvrir theedgemalaysia.com. Le marché atténue cette problématique par l’absorption d’actifs de premier ordre (vol vers la qualité) et des lancements plus lents dans les segments surconstruits, mais la reste préoccupante et pourrait prendre quelques années à être résorbée totalement. La représente un autre défi – à mesure que de nouveaux mégacentres commerciaux ouvrent, les plus anciens sans différenciation risquent de perdre leurs locataires, ce qui pourrait affecter la valeur des biens de commerce de détail. Environnement économique et des taux d’intérêt : La croissance économique de la Malaisie a un impact direct sur la demande immobilière. La croissance en 2023-24 s’est modérée à environ 4–5 %, et la banque centrale a mis en garde contre les risques à la baisse liés aux tensions commerciales mondiales et au ralentissement des principales économies reuters.com reuters.com. Si les conditions mondiales se détériorent (par exemple, une récession dans les grandes économies ou une forte baisse de la demande d’exportation), l’économie de la Malaisie pourrait ralentir, ce qui affecterait la confiance des consommateurs et l’expansion des entreprises – et donc la demande immobilière dans l’ensemble. Cependant, l’inflation est faible (~1,8 % en 2024 reuters.com) et les taux d’intérêt sont stables. En fait, les analystes s’attendent à ce que la Bank Negara puisse baisser les taux d’ici la fin de 2025 pour stimuler la croissance si nécessaire reuters.com. Des taux d’intérêt plus bas réduiraient les coûts hypothécaires et pourraient stimuler l’achat immobilier . À l’inverse, si l’inflation venait à augmenter de façon inattendue et forçait une hausse des taux, les taux d’emprunt plus élevés pourraient nuire à l’accessibilité. Actuellement, le taux directeur OPR est de 3,00 % reuters.com, et les prêts tournent autour de 4–5 % ; toute variation significative représente un facteur de risque à surveiller. D’un autre côté, le système bancaire malaisien est sain et continue d’accorder des prêts (les approbations de prêts immobiliers restent stables autour de 42 % des demandes theedgemalaysia.com), donc il y a du crédit disponible pour les acheteurs qualifiés – un facteur favorable sauf en cas de resserrement du crédit.

La de la Malaisie a un impact direct sur la demande immobilière. La croissance en 2023-24 s’est modérée à environ 4–5 %, et la banque centrale a mis en garde contre les risques à la baisse liés aux tensions commerciales mondiales et au ralentissement des principales économies reuters.com reuters.com. Si les conditions mondiales se détériorent (par exemple, une récession dans les grandes économies ou une forte baisse de la demande d’exportation), l’économie de la Malaisie pourrait ralentir, ce qui affecterait la confiance des consommateurs et l’expansion des entreprises – et donc la demande immobilière dans l’ensemble. Cependant, l’inflation est faible (~1,8 % en 2024 reuters.com) et les taux d’intérêt sont stables. En fait, les analystes s’attendent à ce que la pour stimuler la croissance si nécessaire reuters.com. Des taux d’intérêt plus bas réduiraient les coûts hypothécaires et pourraient . À l’inverse, si l’inflation venait à augmenter de façon inattendue et forçait une hausse des taux, les taux d’emprunt plus élevés pourraient nuire à l’accessibilité. Actuellement, le taux directeur OPR est de 3,00 % reuters.com, et les prêts tournent autour de 4–5 % ; toute variation significative représente un facteur de risque à surveiller. D’un autre côté, le système bancaire malaisien est sain et continue d’accorder des prêts (les approbations de prêts immobiliers restent stables autour de 42 % des demandes theedgemalaysia.com), donc il y a du crédit disponible pour les acheteurs qualifiés – un facteur favorable sauf en cas de resserrement du crédit. Changements de politiques gouvernementales : Le risque politique n’est pas négligeable. Alors que les politiques actuelles ont été précisées, des changements inattendus – par exemple, un renforcement des règles d’achat par les étrangers ou de nouveaux impôts – pourraient affecter le marché. Il a déjà été question d’imposer une taxe sur les logements vacants pour les promoteurs détenant des unités invendues (afin de les pousser à baisser les prix), mais rien n’a encore été mis en œuvre. Toute mesure de ce type pourrait modifier le comportement des promoteurs. Les modifications des critères ou des quotas du MM2H peuvent immédiatement influencer les segments qui s’adressent aux retraités/investisseurs étrangers. Côté positif, toute nouvelle incitation (allègements fiscaux, subventions) que le gouvernement pourrait introduire (peut-être dans le cadre des mesures économiques post-COVID ou du cadre économique Madani) pourrait stimuler certains secteurs. Par exemple, si le gouvernement relance la Home Ownership Campaign (HOC) avec des exonérations de droits de timbre pour tous les acheteurs, cela pourrait générer une hausse des ventes à court terme. Il est donc crucial de suivre les annonces budgétaires annuelles et les déclarations liées aux politiques immobilières.

Le risque politique n’est pas négligeable. Alors que les politiques actuelles ont été précisées, des changements inattendus – par exemple, un ou de nouveaux impôts – pourraient affecter le marché. Il a déjà été question d’imposer une taxe sur les logements vacants pour les promoteurs détenant des unités invendues (afin de les pousser à baisser les prix), mais rien n’a encore été mis en œuvre. Toute mesure de ce type pourrait modifier le comportement des promoteurs. peuvent immédiatement influencer les segments qui s’adressent aux retraités/investisseurs étrangers. Côté positif, toute que le gouvernement pourrait introduire (peut-être dans le cadre des mesures économiques post-COVID ou du cadre économique Madani) pourrait stimuler certains secteurs. Par exemple, si le gouvernement relance la avec des exonérations de droits de timbre pour tous les acheteurs, cela pourrait générer une hausse des ventes à court terme. Il est donc crucial de suivre les et les déclarations liées aux politiques immobilières. Sentiment des investisseurs mondiaux et devise : Kuala Lumpur est en concurrence avec d’autres villes régionales pour les investissements. Si les investisseurs mondiaux deviennent plus averses au risque (par exemple en raison de tensions géopolitiques ou de volatilité sur les marchés financiers), les flux de capitaux vers l’immobilier pourraient ralentir. Jusqu’à présent, KL a connu relativement peu d’investissements institutionnels étrangers dans l’immobilier par rapport à Singapour ou Hong Kong. Améliorer cette situation dépendra du maintien d’un marché stable et transparent . La valeur du ringgit est un autre facteur – même si un ringgit faible attire actuellement les acheteurs étrangers, cela signifie aussi que tout rendement en devise locale se convertit en moins dans leur propre devise (à moins que le ringgit ne se renforce plus tard). La volatilité monétaire peut être soit un atout, soit un frein ; beaucoup prévoient que le ringgit restera faible à court terme, ce qui pourrait continuer d’attirer des investisseurs étrangers à la recherche de bonnes affaires (particulièrement des pays disposant de devises plus fortes).

Kuala Lumpur est en concurrence avec d’autres villes régionales pour les investissements. Si les investisseurs mondiaux deviennent plus averses au risque (par exemple en raison de tensions géopolitiques ou de volatilité sur les marchés financiers), les flux de capitaux vers l’immobilier pourraient ralentir. Jusqu’à présent, KL a connu relativement peu d’investissements institutionnels étrangers dans l’immobilier par rapport à Singapour ou Hong Kong. Améliorer cette situation dépendra du . La est un autre facteur – même si un ringgit faible attire actuellement les acheteurs étrangers, cela signifie aussi que tout rendement en devise locale se convertit en moins dans leur propre devise (à moins que le ringgit ne se renforce plus tard). La volatilité monétaire peut être soit un atout, soit un frein ; beaucoup prévoient que le ringgit restera faible à court terme, ce qui pourrait continuer d’attirer des investisseurs étrangers à la recherche de bonnes affaires (particulièrement des pays disposant de devises plus fortes). Coûts de construction et retards de projets : Les coûts des matériaux de construction ont fortement augmenté en 2021–2022 et restent élevés. Si l’inflation dans la construction dépasse la croissance des prix de l’immobilier, les marges des promoteurs diminuent et certains pourraient retarder ou annuler des projets . Tout retard généralisé (en raison des coûts ou d’une pénurie de main-d’œuvre) pourrait, paradoxalement, limiter l’offre et maintenir des prix stables, mais les projets bloqués nuisent aussi à la confiance des acheteurs. Les efforts du gouvernement pour relancer les projets abandonnés iproperty.com.my visent en partie à contrer ce risque. En outre, le regroupement des mises en service (lorsque de nombreuses unités arrivent sur le marché en même temps) peut temporairement saturer l’offre. Cela s’est produit sur certains segments de condos à KL ; les promoteurs doivent ainsi bien calculer le calendrier pour éviter des excédents brusques qui mettent le marché sous tension.

Les coûts des matériaux de construction ont fortement augmenté en 2021–2022 et restent élevés. Si l’inflation dans la construction dépasse la croissance des prix de l’immobilier, les marges des promoteurs diminuent et certains pourraient . Tout retard généralisé (en raison des coûts ou d’une pénurie de main-d’œuvre) pourrait, paradoxalement, limiter l’offre et maintenir des prix stables, mais les projets bloqués nuisent aussi à la confiance des acheteurs. Les efforts du gouvernement pour iproperty.com.my visent en partie à contrer ce risque. En outre, (lorsque de nombreuses unités arrivent sur le marché en même temps) peut temporairement saturer l’offre. Cela s’est produit sur certains segments de condos à KL ; les promoteurs doivent ainsi bien calculer le calendrier pour éviter des excédents brusques qui mettent le marché sous tension. Sentiment du marché et abordabilité : La dette des ménages en Malaisie est relativement élevée (souvent ~80-90% du PIB) et l’accès au logement reste un problème de longue date pour la jeune génération. Si les prix de l’immobilier augmentent trop vite par rapport aux revenus, la demande pourrait stagner. Actuellement, la croissance modérée des prix et divers dispositifs d’aide maintiennent l’équilibre, mais une hausse du chômage ou un choc économique pourraient rapidement rendre les acheteurs plus prudents . Côté investissement, si les gens estiment que l’immobilier ne rapporte plus autant qu’avant (comparé aux actions ou à d’autres actifs), la demande locale pourrait faiblir – historiquement, les Malaisiens ont un fort attrait pour l’investissement immobilier, mais cela peut évoluer avec les générations et le coût d’opportunité du capital.

La en Malaisie est relativement élevée (souvent ~80-90% du PIB) et l’accès au logement reste un problème de longue date pour la jeune génération. Si les prix de l’immobilier augmentent trop vite par rapport aux revenus, la demande pourrait stagner. Actuellement, la croissance modérée des prix et divers dispositifs d’aide maintiennent l’équilibre, mais une hausse du chômage ou un choc économique pourraient rapidement . Côté investissement, si les gens estiment que l’immobilier ne rapporte plus autant qu’avant (comparé aux actions ou à d’autres actifs), la demande locale pourrait faiblir – historiquement, les Malaisiens ont un fort attrait pour l’investissement immobilier, mais cela peut évoluer avec les générations et le coût d’opportunité du capital. Chocs externes : Enfin, des chocs externes inattendus – tels qu’une résurgence de pandémie, un conflit géopolitique affectant les prix du pétrole (la Malaisie étant un exportateur de pétrole, l’impact peut être positif ou négatif), ou des crises financières – peuvent influencer le secteur immobilier. Par exemple, une nouvelle vague de COVID, ou équivalent, pourrait freiner le tourisme (impactant le commerce et l’hôtellerie) ou prolonger le travail à distance (diminuant la demande de bureaux). Ce sont des facteurs à faible probabilité mais à fort impact, d’où la nécessité d’une approche diversifiée et flexible dans l’investissement immobilier.

En conclusion, le marché immobilier de Kuala Lumpur en 2025 est sur une base solide mais nécessite de surmonter certains défis. L’attente générale est une croissance continue soutenue par de solides fondamentaux (urbanisation, population jeune, améliorations des infrastructures) bambooroutes.com theedgemalaysia.com, ainsi que par un soutien politique prudent. Les risques comme la surabondance de l’offre et les incertitudes économiques mondiales devraient maintenir la croissance à un rythme mesuré plutôt qu’exubérant. Pour les propriétaires, KL offre une bonne opportunité d’achat avec de nombreux choix disponibles et des aides gouvernementales pour les primo-accédants. Pour les investisseurs, les rendements sont corrects et le marché est relativement stable, mais une sélection minutieuse (type de bien, localisation, prix d’entrée) est essentielle pour maximiser les retours sur investissement. Comme toujours, rester informé des données du marché et être conscient de l’environnement macroéconomique seront essentiels pour prendre des décisions immobilières éclairées à Kuala Lumpur.

