בום הנדל"ן בדוחה 2025: מכירות שיא, תשואות של 9% ומגה-פרויקטים שמעצבים את העתיד

סקירה כללית של השוק 2025שוק הנדל"ן של דוחה בשנת 2025 חווה התאוששות חזקה ואמון מחודש מצד משקיעים. לאחר מספר שנים של ביצועים חלשים, ערכי הנכסים התייצבו ואפילו החלו לעלות שוב. באפריל 2025, מדד מחירי הנדל"ן הכללי של קטר זינק ב-12.44% לעומת השנה הקודמת, תפנית חדה מהירידה של -6.86% שנרשמה באפריל 2024. ברמה רבעונית, הרבעון הראשון של 2025 הציג מחירים יציבים – מדד המחירים של ValuStrat עמד על 96.5 נקודות (בסיס רבעון ראשון 2021=100) עבור ערכי מגורים, ללא שינוי מהרבעון הקודם ומהשנה הקודמת. יציבות זו, יחד עם עלייה בעסקאות, מסמנת כי השוק הגיע לתחתית לאחר השפל שנגרם בעקבות מגפת הקורונה והסגר בשנים 2016–2020.

היסודות הכלכליים תומכים בהתאוששות הזו. תחזית הצמיחה של כלכלת קטר עומדת על כ-5% ב-2025, עם אינפלציה של כ-1% בלבד, הודות להכנסות הגבוהות מגז טבעי omniacapitalgroup.com. מצבה הפיננסי של הממשלה איתן (עודף של 21% מהתמ"ג ב-2023) ודירוגי האשראי שלה גבוהים ('AA' לפי Fitch) omniacapitalgroup.com. השקעות ציבוריות עצומות – המוערכות ב-200–330 מיליארד דולר במסגרת חזון קטר 2030 – הופנו לתשתיות ולפיתוחים עירוניים חדשים omniacapitalgroup.com arabianbusiness.com. פרויקטים אלה, מה-36 מיליארד דולר של המטרו של דוחה ועד להרחבת נמל התעופה הבינלאומי חמד בעלות של 16 מיליארד דולר, משפרים את הקישוריות והלוגיסטיקה arabianbusiness.com, ומחזקים את האטרקטיביות ארוכת הטווח של שוק הנדל"ן. אסטרטגיית הפיתוח הלאומית השלישית של הממשלה (2024–2030) שמה לה למטרה במפורש לגוון את הכלכלה ולמשוך השקעות זרות, גם בתחום הנדל"ן arabianbusiness.com. בסך הכול, הצמיחה היציבה של קטר, שדרוגי התשתיות ומדיניות המעודדת השקעות הניחו תשתית מוצקה לביצועי שוק הנדל"ן ב-2025.

חשוב לציין, כי פעילות העסקאות עלתה. ברבעון הראשון של 2025 נרשמה קפיצה של 13.2% בעסקאות מכירת נדל"ן למגורים לעומת רבעון 4 של 2024 (ועלייה מרשימה של 67% משנה לשנה), מה שמעיד על התחדשות הביקוש arabianbusiness.com. מחיר העסקה החציוני לדיור עמד על כ-2.7 מיליון ריאל קטרי (~740 אלף דולר), עלייה של 3.8% מרבעון לרבעון (אם כי עדיין מעט נמוך משנה שעברה) arabianbusiness.com. אזורי ביקוש גבוהים כמו הפנינה ואל-קסר הובילו את העלייה – שווי העסקאות ברבעון הראשון באזורים יוקרתיים אלו זינק ביותר מ-50% מרבעון לרבעון consultancy-me.com. במקביל, גם שוק המשכנתאות מתאושש: נפח עסקאות המשכנתא ברבעון הראשון של 2025 היה גבוה ב-37% לעומת השנה הקודמת medium.com, כאשר הבנקים והרוכשים מסתגלים לריביות יציבות (הפד האמריקאי שמר על ריבית של כ-4.25–4.5% נכון למרץ 2025) medium.com. בקצרה, שוק 2025 פעיל בהרבה מהשנים האחרונות, כאשר גם רוכשים מקומיים וגם משקיעים זרים מניעים את הביקוש על רקע שיפור בתנאים הכלכליים והמימוניים.

שוק הנדל"ן למגורים

מחירי הבתים בדוחא התייצבו ברובם בשנת 2025, לאחר תקופה של תנודתיות. נכון לרבעון הראשון של 2025, מחיר הביקוש הממוצע לדירה בקטאר הוא כ-‏10,420 ריאל קטארי למ"ר (~2,860 דולר למ"ר), בעוד שמחיר הווילות הממוצע הוא כ-‏5,500 ריאל קטארי למ"ר consultancy-me.com. ערכים אלו נותרו יציבים הן ברמה רבעונית והן ברמה שנתית medium.com consultancy-me.com, מה שמעיד על השתטחות מחירים לאחר התיקונים של 2016–2020. באזורים מרכזיים ניכרת צמיחה מתונה: לדוגמה, באי הפנינה – פרויקט הדגל של דוחא בתחום המגורים היוקרתיים – מחירי הדירות עומדים על כ-‏10,620 ריאל קטארי למ"ר, עלייה של 1.6% משנה לשנה medium.com arabianbusiness.com. דירות חדשות בעיר לוסייל ממוצעות בכ-‏10,175 ריאל קטארי למ"ר, ללא שינוי מהותי במהלך השנה medium.com, בעוד שבאזור ווסט ביי לגון (אזור וילות יוקרתי על קו המים) מחירי הדירות הם סביב ‏9,600 ריאל קטארי למ"ר (יציב מרבעון לרבעון) medium.com. מחירי הווילות ברחבי דוחא גם הם יציבים – וילה טיפוסית עולה כ-‏5,500 ריאל קטארי למ"ר, עם שינוי שנתי כמעט אפסי arabianbusiness.com. חלק מהשכונות היוקרתיות המסורתיות אף רשמו ירידות מחירים קלות בשנה האחרונה (למשל, ווסט ביי לגון -5.3%, אזור שדה התעופה הישן -4% משנה לשנה), בעוד שמספר אזורים פרבריים מתפתחים כמו עין חאלד רשמו עליות קלות (+2.2% משנה לשנה) arabianbusiness.com. בסך הכול, ערכי המגורים ב-2025 יציבים או בעלייה מתונה ברוב האזורים, מה שמסמן התייצבות מבורכת לאחר הcuירידה מצטברת של כ-26% במחירי הבתים בין 2016 ל-2020 globalpropertyguide.com.

חשוב לציין, היקפי המכירות עולים גם כאשר המחירים נותרים יציבים – סימן לחזרת האמון בשוק. ברבעון הראשון של 2025 נרשם גידול רבעוני של 13.2% בעסקאות מגורים וזינוק מרשים של 67% משנה לשנה arabianbusiness.com. הקונים היו פעילים במיוחד בעיריית דוחה ואל-דעאין (שכוללת את לוסייל), שני האזורים עם מספר העסקאות הגבוה ביותר arabianbusiness.com. אזור הפנינה והאזור הסמוך אל-קסר לבדם רשמו עלייה רבעונית של 39.8% בנפח העסקאות ברבעון הראשון, מה שהוביל לזינוק של 54% בערך המכירות שם arabianbusiness.com. אנליסטים בשוק מציינים כי חלק גדול מהביקוש הזה הוא מונע על ידי משתמשי קצה – רבים מרוכשי הדירות הם תושבים השואפים לקבל תושבות משקיע בקטאר (באמצעות רכישת נכס) ולחסוך בדמי שכירות globalpropertyguide.com. היזמים ניצלו מגמה זו על ידי הצעת תוכניות תשלום גמישות לדירות על הנייר בלוסייל ובפרויקטים נוספים, מה שמקל על אקספטים מהמעמד הבינוני לרכוש דירה globalpropertyguide.com. למעשה, רוב הרוכשים לאחרונה הם דיירים עצמיים ולא משקיעים טהורים, שינוי לעומת שנות הבום הספקולטיבי globalpropertyguide.com. מיקוד זה במשתמשי קצה מוסיף יציבות לשוק, גם אם ערכי ההון עולים בהדרגה בלבד.

התפתחויות ופרויקטים חדשים

הנוף הנדל"ני של דוחה עובר שינוי בזכות מספר מגה-פרויקטים והתפתחויות חדשות ב-2025. בפרברים הצפוניים, קטרי דיאר (היזם הממשלתי) ודר גלובל הכריזו על ריזורט יוקרה חופי בסימייסמה הכולל וילות ממותגות טראמפ ומגרש גולף בן 18 גומות medium.com. בתוך העיר, SAK הולדינג השיקה את "אוסול אל מנסורה", קומפלקס מגורים בן שני מגדלים (~500 דירות) המוצע בחכירה ארוכת טווח medium.com. ייתכן שהשאפתני ביותר הוא עיר לוסייל, עיר חדשה בשווי 45 מיליארד דולר צפונית לדוחה שממשיכה להוסיף גורדי שחקים, קניונים ואטרקציות. רובע המרינה והשדרה של לוסייל מתפתחים במהירות; פרויקטים בולטים כמו מגדלי קטארה (גורדי שחקים בצורת סהר איקוניים) וקניון פלס ונדום כבר פועלים, ומחזקים את מעמדה של לוסייל כמרכז "עיר העתיד" לאקספאטים ולמקומיים כאחד omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com. מול החוף, קטעיפאן איילנד נורת' – אי בילוי מתוכנן ליד לוסייל – הבטיח מימון של 5 מיליארד דולר ונמצא בפיתוח עם מגורי יוקרה על קו המים, מלונות ופארק מים omniacapitalgroup.com. ברבעון הראשון של 2025, יזם מקומי רכש 7 מגרשים בקטעיפאן לבניית בתים יוקרתיים ודירות שירות (הפרויקט הראשון "קרלטון האוס" כבר בבנייה) medium.com. פרויקטים אלו משתלבים באסטרטגיה של קטר לקידום יעדים מעורבי שימוש ואוריינטציית לייף-סטייל (לוסייל, קטעיפאן, משיריב דאונטאון) בהתאם לחזון 2030.

שוק השכירות ותשואות

בתוך דוחה המרכזית, התחדשות עירונית היא גם נושא מרכזי., פרויקט פיתוח עיר חכמה בשווי 5.5 מיליארד דולר של מרכז העיר הישן, מושך כיום דיירים מרכזיים – לדוגמה, קטאר איירווייז מעבירה את מטה החברה למשעירב ב-2025, מה שמבסס אותה כמרכז עסקים יוקרתי arabianbusiness.com . מתיחת הפנים של מרכז העיר ההיסטורי, הכוללת מעל 100 מבנים מוסמכי LEED ירוקים, מדגימה את הדחיפה של קטאר לפיתוח בר-קיימא arabianbusiness.com arabianbusiness.com . בנוסף, קניונים חדשים כמוו-נפתחו לאחרונה, והוסיפושל שטחי קמעונאות יוקרתיים מאז 2011 arabianbusiness.com . פרויקטי קמעונאות אלו ממקמים את קטאר כיעד קניות אזורי (79% מתושבי מדינות המפרץ שנשאלו מעוניינים לבקר בקטאר לחופשת קניות) arabianbusiness.com , ומשלימים את מגזרי המגורים והאירוח. בסך הכול,: היזמים עוברים משיא הבנייה של המונדיאל לצנרת מגוונת יותר המותאמת ליעדי– תיירות יוקרה, פיננסים ומגזרי ידע – מה שמגביר את הביקוש לנדל"ן בכל התחומים.שוק השכירות בדוחה נותר יציב למדי בתחילת 2025, ואף התרכך מעט בחלק מהמגזרים כאשר עודף ההיצע שלאחר המונדיאל מציב את השוכרים בעמדה נוחה. שכר הדירה החודשי החציוני ליחידת מגורים הוא כ-(≈$2,335), ללא שינוי מהותי לעומת סוף 2024 וירידה של כ-1% לעומת השנה שעברה medium.com . שכר הדירה הממוצע לדירה הוא(לדירת שני חדרי שינה טיפוסית) – ללא שינוי מרבעון לרבעון וירידה של כ-2% משנה לשנה medium.com . וילות גובות שכר דירה ממוצע גבוה בהרבה, סביב consultancy-me.com בשל גודלן וחצרן. לפי סוג יחידה, דירת חדר שינה אחת חציונית מושכרת בכ-לחודש, דירת שני חדרי שינה ב-, ודירת שלושה חדרי שינה סביב medium.com . שיעורים אלו ממחישים כי– חדשות טובות לשוכרים לאחר העלייה בתקופת המונדיאל, אך אתגר לבעלי הדירות המתמודדים עם שפע אפשרויות לשוכרים.למרות שהשכירות נותרה יציבה,בהשוואה עולמית, מה שמחזק את ההצדקה להשקעה בנדל"ן. יחס מחיר-שכירות לדיור בדוחה עומד על כ-, מה שמרמז עלשל כ-בממוצע arabianbusiness.com . למעשה, נתוני ValuStrat מראים תשואות ברוטו נוכחיות שלבסך הכול – כאשר דירות מניבות תשואה בריאה שלבממוצע, בעוד וילות (עם מחירים גבוהים יותר יחסית לשכירות) מניבות כ- arabianbusiness.com . נכסימניבים לעיתים קרובות תשואות חד-ספרתיות גבוהות: לדוגמה, דירות יוקרה בלוסייל יכולות להניב, במיוחד ליחידות גדולות יותר המיועדות לדיירים בכירים omniacapitalgroup.com . השכרות קצרות טווח במיקומים מרכזיים כמו The Pearl גם הן רווחיות – בתמיכת בום תיירותי שאחרי המונדיאל (מעל 5 מיליון מבקרים ב-2024) ואירועים כמו פורמולה 1, השכרות נופש ב-The Pearl יכולות להניבלבעלים שמשכירים למבקרים omniacapitalgroup.com . רמות תשואה אלו(לשם השוואה, תשואות שיא בדובאי ~6% omniacapitalgroup.com ), בזכות משטר אי-מיסוי על הכנסות שכירות בקטאר והנגישות היחסית של הנכסים למחירי השכירות שהם מניבים omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com .שכונות מסוימות ממחישות את. לפי משקיפי שוק,כמו ווסט ביי והפנינה שומרים על תפוסה גבוהה ושכר דירה פרימיום, בעוד שבשוכרים הפכו לרגישים יותר למחיר. ברבעון הראשון של 2025, פעילות השכרת הדירות החזקה ביותר נרשמה ב– פרברים בשולי דוחה הידועים בשפע דירות חדשות ושכר דירה נגיש יותר medium.com . הדבר מצביע על כך שרבים מהשוכרים (כולל משפחות וזק"שים ברמת הכנסה בינונית) עוברים מעט מחוץ למרכז העיר כדי למצוא תמורה טובה יותר. בשוק השכרת הווילות, הביקוש התרכז באזורים כמובדוחה consultancy-me.com – שכונות מגורים ותיקות הפופולריות בקרב קטארים מקומיים וזק"שים ותיקים בשל מלאי הווילות הגדול ותחושת הקהילה. בינתיים, חלק מהמובלעות היקרות המסורתיות לזק"שים חוו ירידות מתונות בשכר הדירה (למשל, שכר הדירה לדירות ברובע אל סעד ירד בכ-2% מרבעון לרבעון) כאשר היצע חדש מציע חלופות medium.com בתחילת 2025, כאשר יותר שוכרים מחדשים חוזים: חוזים חדשים היוו 82% מכלל העסקאות ברבעון הראשון, לעומת 95% בסוף 2024 medium.com , מה שמצביע על מעט פחות מעברי דירה. בסך הכול, שוק השכירות של דוחה, כאשר השוכרים נהנים מאפשרויות תחרותיות ובעלי הדירות מתמקדים באופטימיזציה של התשואה במקום בהעלאות שכר דירה אגרסיביות.

(טבלה: מחירי מגורים לעומת שכר דירה בדוחה, רבעון 1 2025)

סגמנט מחיר מכירה ממוצע שכר דירה חציוני תשואה גולמית דירות ‏10,420 ריאל קטרי למ"רconsultancy-me.com ‏6,000 ריאל קטרי / חודשconsultancy-me.com ~8.4% arabianbusiness.com וילות ‏5,500 ריאל קטרי למ"רconsultancy-me.com ‏11,000 ריאל קטרי / חודשconsultancy-me.com ~4.6% arabianbusiness.com כל הדיור מדד מחירים: 96.5 arabianbusiness.com ‏8,500 ריאל קטרי / חודשmedium.com ~5.9% arabianbusiness.com

מקורות: דוח שוק ValuStrat לרבעון 1 2025; סיכום Consultancy-me.

סגמנט יוקרה ופריים

כפי שהטבלה מראה,מאשר וילות – כמעט 8.4% ברוטו, מה שמשקף ביקוש חזק לשכירות דירות לעומת מחירים מתונים יחסית. וילות, למרות שהן גובות שכר דירה כפול מדירות בממוצע, מחירן הגבוה יותר באופן יחסי מוריד את התשואה לאזור 4% באמצע. התשואה הממוצעת למגורים של כ-6% היאומדגישה מדוע העניין של משקיעים (במיוחד מחו"ל) בשוק השכירות של קטאר הולך וגדל. ללא מסי מקרקעין, ללא מס הכנסה על שכר דירה, ועם הטבות תושבות חדשות למשקיעי נדל"ן,בקטאר אף אטרקטיביות יותר – משקיעים יכולים לשמור על 100% מהכנסות השכירות, מרווח נטו גבוה בכ-20–30% לעומת שווקים ממוסים כמו לונדון או ניו יורק omniacapitalgroup.com

סגמנט הנדל"ן היוקרתי בדוחא צובר תאוצה ב-2025, מונע על ידי עניין של משקיעים גלובליים והפיכתה של קטאר למוקד עושר אזורי. מכירות מגורים יוקרתיים הסתכמו בכ-3.2 מיליארד דולר ב-2024, והמומנטום הזה נמשך גם ב-2025 עם ביקוש חזק לנכסים יוקרתיים arabianbusiness.com arabianbusiness.com. פיתוחים יוקרתיים על קו המים מבוקשים במיוחד. בשנת 2024, דירות על קו המים בדוחא נמכרו בממוצע בכ-12,625 ריאל קטרי למ"ר, גבוה משמעותית מהממוצע העירוני arabianbusiness.com. בשכונות יוקרה כמו קנאט קוורטייר (רובע בהשראת ונציה בפרויקט הפנינה), מחירי המכירה הגיעו ל-13,977 ריאל קטרי למ"ר, בעוד שדירות ב-הווטרפרונט (שדרות החוף של לוסייל) הגיעו ל-14,300 ריאל קטרי למ"ר, הגבוה ביותר בשוק arabianbusiness.com. רובע המרינה של לוסייל (עם המגדלים החדשים והמרהיבים שלו) הגיע גם הוא לממוצע של כ-13,600 ריאל קטרי למ"ר arabianbusiness.com. לשם השוואה, פורטו ערביה ואזורים נוספים בפרויקט הפנינה נסחרו סביב 11,800 ריאל קטרי למ"ר arabianbusiness.com – עדיין כ-15% מעל ממוצע הדירות בדוחא, מה שממחיש את הפרמיה עבור מגורים ממותגים על קו המים. בצד הווילות, השכונות היקרות ביותר לקרקע ווילות כוללות את אבו חמור (8,587 ריאל קטרי למ"ר), אל תומאמה (7,500), ואל חיסה (7,000) arabianbusiness.com – אזורים אלו, שאינם על קו המים, פופולריים בקרב מקומיים עשירים בזכות מגרשים גדולים לווילות.

נכסי יוקרה בקטאר מציעים לא רק יוקרה אלא גם. התשואות מהשכרה בסגמנט היוקרה נעות בדרך כלל סביב, ומביאות ביצועים טובים יותר משווקי יוקרה דומים במפרץ omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com . לדוגמה,(למשל, במגדלי יוקרה במרינה של לוסייל) מניבות עד 9%, כאשר דירת יוקרה בת שלושה חדרי שינה מושכרת ב-120,000–160,000 ריאל קטארי לשנה omniacapitalgroup.com (~33–44 אלף דולר לשנה). גם יחידות יוקרה בפרל מניבות תשואה של כ-8%. תשואות חזקות אלו, יחד עם משטר המס הפטור בקטאר, מאפשרות למשקיעים אמידים להרוויח תשואות נטו הגבוהות מאלו שבדובאי או אבו דאבי omniacapitalgroup.com גם הוא מבטיח – אנליסטים צופים שערכי נכסי היוקרה בקטאר עשויים לעלות ב-בטווח הבינוני ככל שהשוק מתבגר omniacapitalgroup.com . צמיחה זו נתמכת בהיצע מוגבל של נכסים יוקרתיים אמיתיים ובעניין בינלאומי גובר. מחקר של Knight Frank מזהה את דוחה כ-במפרץ, בזכות הבטיחות, איכות החיים הגבוהה והזרמת הון חדשה (המדיניות והיציבות של קטאר מושכות אנשים בעלי הון גבוה) arabianbusiness.com arabianbusiness.com .מגמה בולטת היא הריבוי של. מותגים בעלי פרופיל גבוה (מעצבי אופנה, רשתות מלונות יוקרה, ואפילו המותג טראמפ) משאילים את שמם לפרויקטים בדוחה, מה שמאפשר להם לגבותלעומת פרויקטים שאינם ממותגים omniacapitalgroup.com . לדוגמה, השותפות של Dar Global מביאהלדוחה, ובתים ממותגים מסוג זה נוטים להימכר במחירים גבוהים בשל העיצוב, השירותים והמוניטין שלהם omniacapitalgroup.com . באופן דומה,נכנסו לשוק, ומיועדים לרוכשים אולטרה-עשירים. השקעות אלו משתלבות עם מאמצי קטר להציע מוצרים למגורים ייחודיים ובאיכות עולמית, שמבדילים אותה משווקים גדולים יותר. מגזר היוקרה נהנה גם מתמריצי השל קטר למשקיעי נדל"ן – רוכשים אמידים שמשקיעים 7.3 מיליון ריאל קטרי ומעלה (כ-2 מיליון דולר) בנדל"ן זכאים לתושבות מתחדשת ל-10 שנים omniacapitalgroup.com . לפי נתוני הממשלה, מעלמסוג זה הונפקו בלוסייל ובקטעיפאן בלבד עד 2024 omniacapitalgroup.com , מה שמראה שאכן האליטות הגלובליות רוכשות נכסי יוקרה בקטר.

בסך הכול, שוק הנדל"ן היוקרתי בדוחה מתבגר ומתחזק: מונע על ידי תשואות גבוהות, פרויקטים בולטים ומדיניות תומכת, הוא נתפס יותר ויותר כמעמד השקעה בפני עצמו. שוק היוקרה של קטר עדיין קטן מזה של דובאי, אך הנגישות היחסית שלו (דירות על קו המים בכ-3,500 דולר למ"ר לעומת כ-10,000 בדובאי) והאיכות הגבוהה מעניקים לו פוטנציאל צמיחה. כאות לאמון, מיזמי אולטרה-יוקרה מתקדמים – למשל Rosewood Doha (מלון וחווית מגורים ברמת חמישה כוכבים) שנפתח בלוסייל, ומגורי מלונות יוקרה עולמיים נוספים נמצאים בצנרת, מתוך הימור על ביקוש מתמשך מצד מנהלים ומיליונרים לקראת אירועים כמו משחקי אסיה 2030. אם קטר תמשיך במסלול הפיתוח שלה, מגזר היוקרה צפוי לשגשג, תוך איזון בין בלעדיות לתשואות חזקות למשקיעים.

שוק הנדל"ן המסחרי (משרדים וקמעונאות)

מגזר הנדל"ן המסחרי בדוחה הוא סיפור של שני מגמות ב-2025: ביקוש עמיד לשטחי פריים המונע על ידי התרחבות ממשלתית ותאגידית, לעומת היצע גובר שמרכך את דמי השכירות באזורים מסוימים. בצד של שוק המשרדים, קטאר השיקה השנה מדד שכירות משרדים חדש, שהראה ברבעון הראשון של 2025 קריאה של 97.4 נקודות (בסיס רבעון ראשון 2021=100), ירידה של 1.5% מרבעון לרבעון ו-2.6% משנה לשנה, מה שמעיד על ירידות מתונות בדמי השכירות בשנה האחרונה medium.com. דמי השכירות הממוצעים למשרדים ברחבי המדינה עומדים על כ-95 ריאל קטרי למ"ר לחודש (~26 דולר/מ"ר/חודש) medium.com. משרדי Grade A (מבנים איכותיים במיוחד באזורים כמו ווסט ביי ולוסייל) גובים סביב 116 ריאל קטרי למ"ר לחודש, אם כי גם במגזר זה נרשמה ירידת שכירות של כ-1.8% בתחילת 2025 בשל היצע חדש medium.com. משרדי Grade B/C עומדים בממוצע על כ-67 ריאל קטרי למ"ר לחודש, בדרך כלל יציבים אך בירידה של כ-1.9% משנה לשנה consultancy-me.com. ווסט ביי נותרת אזור המשרדים היקר ביותר – מבני פריים שם מגיעים ל-105 ריאל קטרי למ"ר לחודש (הגבוה ביותר בדוחה) arabianbusiness.com – ואחריה אזור המרינה של לוסייל עם כ-97 ריאל קטרי. מיקומים מובילים אלה מושכים שוכרים גדולים מענפי הפיננסים, הטכנולוגיה והשירותים המקצועיים arabianbusiness.com. לדוגמה, הממשלה וחברות ממשלתיות חתמו על חוזי שכירות משמעותיים ב-2024–2025: משרדים ממשלתיים ו-QatarEnergy שכרו שטחים גדולים, ומעבר מטה Qatar Airways ל-Msheireb Downtown יגביר עוד יותר את התפוסה בשטחי פריים arabianbusiness.com. כתוצאה מכך, למרות ש-דמי השכירות הכלליים למשרדים ירדו מעט, מגמת "המעבר לאיכות" גורמת לכך ש-התפוסה במשרדי Grade A גבוהה ובעלי נכסים מציעים תמריצים מתונים במבנים ישנים כדי לשמר שוכרים.

הצינור שלמשמעותי. רק ברבעון הראשון של 2025, נמסרו כ-של שטחי משרדים חדשים – במיוחדו-– מה שמביא את סך מלאי המשרדים ליותר מ-בדוחה arabianbusiness.com consultancy-me.com . הגידול החד בשטחי המשרדים תורם ל, שכן ההיצע החדש עוקף את קצב גידול הביקוש בטווח הקצר. עם זאת, מדיניות ממשלתית דוחפת באופן פעיל לספיגת ההיצע: היוזמה של קטאר להקל על הקמת עסקים למשקיעים זרים מביאה לרישום חברות רבות יותר, מה שמגביר את הביקוש למשרדים medium.com . בנוסף,– 2024 התאפיינה בגל של חוזי שכירות חדשים על ידי גופים ממשלתיים, שסייעו לאכלס פרויקטים חדשים arabianbusiness.com . קדימה, ככל שקטאר מגוונת את כלכלתה (למשל, פיתוח מרכז פיננסי ומגזר טכנולוגי),, אך עםשכבר קיימים במלאי, סביר להניח שצמיחת שכר הדירה תישאר מתונה בטווח הקרוב. Savills מעריכים שתשואות ההשקעה הטיפוסיות במשרדים בווסט ביי הן סביב, נתון שנחשב גבוה יחסית לאזור omniacapitalgroup.com . לכן, עבור משקיעים, שוק המשרדים של דוחה מציע הכנסה יציבה, אם כי ללא עליית שכר דירה משמעותית עד שהעודף ייספג.בקטע של, הביצועים מעורבים בין קניונים לחנויות רחוב. קטאר השקיעה רבות בפיתוח קמעונאי כחלק מאסטרטגיית התיירות שלה – כיום יש במדינה כ-של שטחי מסחר לאחר פתיחתם האחרונה שלו- consultancy-me.com . שיעורימובילים הם חזקים, עם ממוצע של כ-בקניונים הגדולים של דוחה consultancy-me.com . הקניונים נהנים מתפוסה גבוהה בזכות צריכה חזקה (מכירות הקמעונאות נתמכות באירועים כמו פסטיבל Shop Qatar השנתי וגידול בתיירות). לעומת זאת, אזוריותיקים בעיר חוו ירידות שכר דירה – לדוג' חנויות באל סעד ובאזור שדה התעופה הישן רשמו ירידה של כ-10% לאחרונה, כאשר הפעילות הקמעונאית נודדת לקניונים ולרבעים חדשים consultancy-me.com . בסך הכול, הנדל"ן הקמעונאיעם תחזית חיובית: שוק הקמעונאות של קטאר ממוצב כ-, ומחקרים מראים כימעוניינים לבקר בקטאר לתיירות קניות arabianbusiness.com . תוספת של כמעט 900 אלף מ"ר של שטחי קמעונאות יוקרתית מאז 2011 כבר שדרגה את מעמדה של דוחה arabianbusiness.com . התשואות בענף הקמעונאות יכולות להיות גבוהות (עד 8% לנכסים הטובים ביותר) omniacapitalgroup.com , אך ההצלחה תלויה במיקום ובקונספט. נכון ל-2025, קצב פיתוח הנדל"ן הקמעונאי הואט מעט כדי לאפשר לביקוש להדביק את ההיצע, אך אטרקציות חדשות (כמו פתיחה מלאה שלבלוסייל ומתחמי בילוי בקטעיפאן) יחזקו עוד יותר את תחום הנדל"ן הקמעונאי והבידורי בקטאר.

סקטור הנדל"ן התעשייתי והלוגיסטי, אף שאינו בולט במיוחד, רושם צמיחה מעודדת. הודות להתרחבות האזורים החופשיים ולמגזר הלוגיסטי, דמי השכירות עבור מחסנים עלו מעט – ברבעון הראשון של 2025 נרשמה עלייה של כ-2.8% בשכירות מחסנים רגילים ושל 3.6% במחסני קירור medium.com. פארקי הלוגיסטיקה הייעודיים של קטר (למשל, אזור ראס בופונטס ליד שדה התעופה ואום אלחול ליד הנמל) מושכים חברות ושומרים על תפוסה תעשייתית גבוהה. התשואות בתחום התעשייתי אטרקטיביות, סביב 7% omniacapitalgroup.com, בהתאם לאסטרטגיה של קטר להפוך למרכז לוגיסטי אזורי. תוכנית התשתיות של הממשלה, בהיקף של למעלה מ-200 מיליארד דולר, כוללת מתקני נמל וכבישים חדשים שמגבירים עוד יותר את האטרקטיביות של מחסנים מודרניים. עם הרחבת פרויקט הגז North Field והפרויקטים התעשייתיים הנלווים, הביקוש לנדל"ן תעשייתי צפוי להישאר יציב. לפיכך, בכלל המשרדים, הקמעונאות והתעשייה, שוק הנדל"ן המסחרי של קטר ב-2025 מתאפיין ביסודות יציבים: עודף היצע קל במשרדים, ביקוש חזק מצד הממשלה, סצנת קמעונאות מודרנית משגשגת וצמיחה בלוגיסטיקה – כל זאת מגובה בהשקעות ממשלתיות כבדות בגיוון הכלכלה.

דינמיקת היצע, ביקוש ומניעי שוק

מניעי ביקוש בשוק הנדל"ן של קטר חזקים ב-2025, גם כאשר עודף ההיצע מהבום הבנייה שלפני 2022 עדיין נמצא בתהליך ספיגה. אחד המניעים המרכזיים הוא צמיחת האוכלוסייה. אוכלוסיית קטר, המונה כ-3 מיליון (כ-75% מהם זרים), גדלה בקצב של כ-1.5% בשנה, מה שמוסיף אלפי מחפשי דיור חדשים מדי שנה omniacapitalgroup.com globalpropertyguide.com. ראוי לציין שכ-82% מהתושבים גרים במוניציפליות דוחה ואל-ריאן globalpropertyguide.com, מה שמרכז את הביקוש באזור הבירה. צמיחת האוכלוסייה מונעת על ידי הכלכלה המתרחבת של קטר – פרויקט הרחבת שדה הגז הצפוני (North Field LNG) ויוזמות נוספות מביאות למדינה אנשי מקצוע ועובדים זרים הזקוקים לדיור. מניע נוסף הוא עלייה בתיירות ובאירועים, שמגבירה את הביקוש לתתי-מגזרים מסוימים בנדל"ן (מלונות, השכרות קצרות טווח, קמעונאות). מספר המבקרים הבינלאומיים זינק ב-25% ב-2024 ליותר מ-5 מיליון arabianbusiness.com, בזכות אטרקציות חדשות (שדרות לוסייל, מוזיאונים), אירועי ספורט גדולים (פורמולה 1, טניס ATP), ומדיניות ויזה מקלה. מונדיאל 2022 היה רגע שיא שהציב את קטר על המפה העולמית; לאחריו נרשמה ירידה זמנית בביקוש, אך קטר המשיכה עם שורת אירועים לשימור העניין. במבט קדימה, משחקי אסיה 2030 בדוחה צפויים למשוך 2 מיליון מבקרים וכבר מעודדים השקעות במגורי אירוח – התשואות מהשכרות קצרות טווח עשויות לזנק ל-8–10% במהלך האירוע omniacapitalgroup.com. מועצת הנסיעות והתיירות העולמית (World Travel & Tourism Council) צופה שמגזר התיירות של קטר יגדל ל-135 מיליארד ריאל עד 2034 (לעומת 81 מיליארד ב-2023) arabianbusiness.com, מה שמעיד על דחיפה ארוכת טווח להפיכת התיירות והאירוח לעמוד תווך של הביקוש (12–13% מהתמ"ג) arabianbusiness.com.

בצד ההיצע