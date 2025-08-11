הנדל"ן המסחרי בקואלה לומפור: פריחה או משבר? כך תיראה 2025

שוק המשרדים והנדל"ן המסחרי בקואלה לומפור נמצא בצומת דרכים. לאחר תקופת מגפה סוערת, העיר מתמודדת כעת עם שיעורי תפוסה שיא שליליים לצד פיתוחי ענק חדשים ומעבר לאיכות. האם השוק בדרך לפריחה או משבר? דוח מעמיק זה בוחן את ביצועי השוק הנוכחיים, מגזרי הנדל"ן המרכזיים, אזורים חמים כמו KLCC ו-TRX, פרויקטים חדשים, מגמות השקעה, שינויים רגולטוריים, מאמצי קיימות ותובנות מומחים כדי להציג תמונה מקיפה של שוק הנדל"ן המסחרי בקואלה לומפור לשנים 2024–2025.

ביצועי שוק נוכחיים (2024–2025)

תפוסה ופנויים: קואלה לומפור מתמודדת עם שיעורי פינוי גבוהים במשרדים, אם כי נתונים עדכניים מראים על שיפור הדרגתי. שיעור הפנויים הכולל במשרדים ב-Greater KL עמד על 25–30% במהלך 2023 (מהגבוהים באסיה-פסיפיק) בשל שנות עודף היצע assets.cushmanwakefield.com theedgemalaysia.com. עם זאת, עד סוף 2024, דו"חות מסוימים הצביעו על ירידה ניכרת בשיעור הפנויים – JLL Malaysia העריכה את שיעור הפנויים הכולל במשרדים בקואלה לומפור ב-16.5% ברבעון הרביעי של 2024, ירידה משיאים קודמיםstarproperty.my. תת-השוק המרכזי של מרכז העיר KL השתפר לכ-20% פנויים, מה שמעיד על קליטה טובה יותר של שטחי משרדים מדירוג Astarproperty.my. ברבעון הראשון של 2025 המגמה נמשכה, ו-JLL דיווחה על שיעור פנויים כולל של 16.1% (19.4% במרכז KL ורק 8.5% בשולי העיר) כאשר משרדים פרימיום חדשים משכו שוכרים bmcc.org.my. הפער בנתוני הפנויים נובע משיטות חישוב שונות – ספירה רחבה הכוללת מבנים ישנים יותר מראה שיעור פנויים גבוה יותר, בעוד מבני דירוג A ראשוניים נהנים מתפוסה גבוהה בהרבה יחסית.

מגמות שכירות: דמי השכירות למשרדים בקואלה לומפור נותרו נמוכים בהשוואה לאזור, מה שמגביר את האטרקטיביות של העיר עבור שוכרים הרגישים לעלויות. שטחי משרדים פריים מדירוג A עולים בממוצע כ-6.00–7.00 רינגיט למ"ר לחודש, ה-הכי משתלמים באסיה-פסיפיק (לשם השוואה, משרדים פריים עולים כ-58 רינגיט למ"ר בהונג קונג ו-44 בסינגפור) theedgemalaysia.com. נגישות זו, יחד עם כלכלה יציבה, הופכת את קואלה לומפור לתחרותית מאוד עבור תאגידים בינלאומיים. הצמיחה בדמי השכירות הייתה מתונה אך חיובית – דמי השכירות למשרדים פריים עלו בכ-2–3% משנה לשנה ב-2024, הודות לביקוש לאיכות גבוהה למגדלים חדשים שהציבו רף שכירות גבוה יותר theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. עם זאת, סביבת ההשכרה הכללית היא לטובת השוכרים; בעלי הנכסים נאלצו להציע תמריצים נדיבים ותנאים גמישים כדי לשמר שוכרים לנוכח היצע רב. שכר דירה למשרדים מדירוג A במרכז העיר נותר יציב בכניסה ל-2025 (כ-6.01 רינגיט למ"ר בתחילת הרבעון הראשון של 2025) theedgemalaysia.com, ו-עליות קלותנרשמו בבניינים חדשים ומאוכלסים היטב, בעוד שמשרדים ישנים ובשולי העיר נותרו עם דמי שכירות יציבים או בירידה בסוף 2023 assets.cushmanwakefield.com. "איננו צופים קפיצה דרמטית בדמי השכירות," העיר אנליסט שוק אחד, לאור ההיצע הגבוה ואסטרטגיות עבודה משתנות שממתנות את הצמיחה בדמי השכירות theedgemalaysia.com.

פרויקטי תשתית: שדרוגי תשתית משמעותיים גם הם מעצבים את תחזית הנדל"ן המסחרי:

קו MRT Putrajaya (MRT 2) נפתח במלואו עד 2023, מחבר אזורים פרבריים רבים למרכז קואלה לומפור ועוצר בצמתים מסחריים מרכזיים (למשל TRX, KLCC East). הדבר כבר העלה את ערך הנכסים סביב התחנות והפך מיקומי משרדים חדשים לאטרקטיביים (לדוג' האטרקטיביות של TRX נובעת בחלקה מהיותה תחנת מעבר של MRT).

קו MRT 3 Circle Line המוצע הושק מחדש על ידי הממשלה, עם יעד להשלמה מאוחר יותר בעשור זה. הוא יקיף את העיר ויחבר קווים קיימים רבים, עם תחנות מתוכננות באזורים כמו מון קיארה, סנטול ובשוליים, מה שצפוי לעודד פרויקטים מסחריים באותם אזורים.

קו הרכבת המהירה (HSR) לסינגפור , למרות שנגנז ב-2021, זוכה לדיונים מחודשים. אם יתחדש, הטרמינל יהיה ב-Bandar Malaysia (דרומית ל-TRX), מה שעשוי להיות game-changer עבור נדל"ן בקואלה לומפור בכך שיקצר את הנסיעה לסינגפור ל-90 דקות. אפילו האפשרות של HSR שמרה את האזור (אתר שדה התעופה הישן) במוקד אסטרטגי – הוא עשוי להפוך לפרויקט ענק נוסף של שימושים מעורבים אם יושגו הסכמות.

המוצע הושק מחדש על ידי הממשלה, עם יעד להשלמה מאוחר יותר בעשור זה. הוא יקיף את העיר ויחבר קווים קיימים רבים, עם תחנות מתוכננות באזורים כמו מון קיארה, סנטול ובשוליים, מה שצפוי לעודד פרויקטים מסחריים באותם אזורים. קו הרכבת המהירה (HSR) לסינגפור , למרות שנגנז ב-2021, זוכה לדיונים מחודשים. אם יתחדש, הטרמינל יהיה ב-Bandar Malaysia (דרומית ל-TRX), מה שעשוי להיות game-changer עבור נדל"ן בקואלה לומפור בכך שיקצר את הנסיעה לסינגפור ל-90 דקות. אפילו האפשרות של HSR שמרה את האזור (אתר שדה התעופה הישן) במוקד אסטרטגי – הוא עשוי להפוך לפרויקט ענק נוסף של שימושים מעורבים אם יושגו הסכמות.

שיפורי כבישים ורכבות כמו East Coast Rail Link (ECRL) (שיחבר את נמל קלנג לחוף המזרחי עד 2026) ו-Johor–Singapore RTS Link (עד 2026) אינם משפיעים ישירות על משרדים בקואלה לומפור, אך הם משפרים את הקישוריות הכללית של מלזיה, ובכך תורמים בעקיפין לבירה. דחיפת התשתיות של הממשלה (כולל כבישים מהירים ו-Pan Borneo Highway במזרח מלזיה) גם היא תורמת לאמון המשקיעים בצמיחה העתידית של המדינה theedgemalaysia.com.

לסיכום, קו הרקיע של קואלה לומפור עדיין מתפתח, עם פרויקטים בולטים כמו Merdeka 118 שמוסיפים אייקונים חדשים. אך בועת הבנייה נרגעה; המיקוד כעת הוא ב-איכות על פני כמות – השלמת פיתוחים משולבים וברי קיימא ושדרוג נכסים ישנים. תוספות אלו, יחד עם שיפור התשתיות, נועדו להבטיח שקואלה לומפור תישאר עיר מודרנית ותחרותית – אם כי יזמים ומקבלי החלטות נזהרים לא להיגרר לעודף היצע חמור. עבור שוכרים ומשקיעים, הפרויקטים החדשים מביאים יותר אפשרויות וייתכן סביבות טובות יותר בסך הכול, ומחזקים את העובדה שקואלה לומפור משתנה ולא קופאת על שמריה.

נוף ההשקעות והתשואות: נקודות מבט מקומיות וזרות

פעילות השקעות בנדל"ן מסחרי בקואלה לומפור חוותה עליות וירידות בשנים האחרונות, בהשפעת גורמים גלובליים ומקומיים. לאחר האטה שנגרמה בעקבות המגפה, יש סימנים לכך שמגמת המשקיעים מתחזקת בשנים 2024–2025, אם כי המשקיעים נותרו בררנים. נקודות מפתח לגבי ביצועי השקעות ותשואות:

היקף עסקאות ומשקיעים: בשנתיים האחרונות נרשמו היקפי השקעות מתונים במשרדים ובנכסים מסחריים, כאשר קונים ומוכרים התאימו את ציפיות המחיר. JLL ציינה "תקופת צינון בשנים 2023 ו-2024" עם פחות עסקאות משרדים גדולות, מה שמשקף זהירותstarproperty.my. משקיעים מוסדיים רבים ישבו על הגדר בשל אי-ודאות בביקוש למשרדים ועליית הריבית. עם זאת, בסוף 2024 נרשמה התאוששות – Business Today דיווח על עלייה ניכרת בהיקף העסקאות המסחריות , כאשר משקיעים חיפשו נכסים יציבים ומניבי הכנסה בכלכלה מתייצבת asiapropertyawards.com. הדבר בלט במיוחד ב מרכזי העסקים העירוניים , שם נכסים איכותיים ומושכרים היטב עוררו עניין מצד קרנות ריט מקומיות וקרנות זרות asiapropertyawards.com. לדוגמה, בתת-המגזר הקמעונאי, ראינו את Asian Pac Holdings רוכשת את מרכז הקניות Jaya (קניון שכונתי ב-PJ) תמורת 100 מיליון רינגיט ב-2024 bmcc.org.my, ובתחום המשרדים, יש דיבורים על רכישת מספר בניינים ישנים לצורך השבחה (יזמים כמו Hap Seng ו-KSK Land היו פעילים ברכישת אתרים לפיתוח מחדש, כפי שממחישה עסקת Wisma KFC שהפכה למלון theedgemalaysia.com).

משקיעים מקומיים מול משקיעים זרים: משקיעים מקומיים (משקיעים מוסדיים מלזיים, חברות הקשורות לממשלה, ומפתחים פרטיים מקומיים) עדיין שולטים בזירת הנדל"ן המסחרי בקואלה לומפור. קבוצות כמו PNB, EPF (קרן החיסכון לעובדים), KWAP, וקרנות ריט מקומיות מחזיקות בחלק משמעותי מהנכסים המרכזיים (למשל, PNB מחזיקה ב-Merdeka 118 וב-Menara PNB, EPF מחזיקה במשותף במגדלי פטרונס ובנקודות ציון נוספות). לשחקנים אלו יש ידע מעמיק בשוק והם נוטים לאופק השקעה ארוך טווח, מה שמספק יציבות. משקיעים זרים, לעומת זאת, מגלים עניין גובר במלזיה בזכות התשואות והפוטנציאל לצמיחה, אך הם בררנים. קרנות מסינגפור, יפן וקוריאה השקיעו מעת לעת במשרדים בקואלה לומפור (למשל, רכישת Menara AXIS על ידי KCC מקוריאה ו-ARA מסינגפור בשנים קודמות), ומשקיעים מהמזרח התיכון מחזיקים בחלקים בפרויקטים כמו Pavilion Bukit Jalil. לפי סקר נדל"ן, האמון של משקיעים מקומיים וזרים כאחד השתפר לקראת 2025, בזכות ההתאוששות הכלכלית של מלזיה והמוכנות התשתיתית שלה asiapropertyawards.com. גם יחידים בעלי הון גבוה זרים בוחנים נכסים מסחריים (חלקם באמצעות תוכניות כמו Malaysia My Second Home (MM2H) והתוכנית החדשה Premium Visa Programme (PVIP) המעודדות אנשים אמידים להשקיע מקומית, כולל בנדל"ן bmcc.org.my).

תשואות וערכי הון: גורם משיכה מרכזי למשקיעים בקואלה לומפור הוא פער התשואות האטרקטיבי יחסית לערים גדולות אחרות. תשואות משרדים ראשיים בקואלה לומפור נעות בשנים האחרונות סביב 5.5% עד 6.0% cbre-wtw.com.my. זה גבוה מהתשואות במשרדים ראשיים בסינגפור (3–4%) או הונג קונג (כ-3%), מה שמצביע על כך שמשקיעים יכולים לקבל תשואת הכנסה טובה יותר לכל דולר מושקע – אם כי בסיכון גבוה יותר. לדוגמה, משרד מדרגה A בקואלה לומפור עשוי להיות מוערך סביב 1,000–1,300 רינגיט למ"ר ולהניב שכר דירה של 6–7 רינגיט למ"ר/חודש (72–84 רינגיט לשנה), מה שמביא לתשואה של כ-6%. רמות תשואה אלו היו יציבות יחסית, ואף עלו מעט בסביבת ריבית עולה, כאשר ערכי ההון נותרו רכים. ערכי ההון למשרדים ראשיים בקואלה לומפור (למ"ר) הם מהנמוכים באזור עבור עיר בירה, מה שמשקף גם את ההנחה בשל עודף ההיצע וגם את היחלשות הרינגיט המלזי. כפי ש-Knight Frank הדגישו, "שכר הדירה למשרדים ראשיים בקואלה לומפור [ובהרחבה גם עלויות ההון] נותרו האטרקטיביים ביותר באסיה-פסיפיק… נגישות זו הופכת את קואלה לומפור לתחרותית מאוד עבור תאגידים רב-לאומיים," מה שגם מרמז שמשקיעים רואים פוטנציאל לעליית ערך הון מנקודת בסיס נמוכה זו theedgemalaysia.com.

אסטרטגיית משקיעים – מיקוד באיכות: בדומה לשוכרים, גם משקיעים מתמקדים בנכסים מובילים ועמידים לעתיד. עסקאות השבחה פופולריות – ישנם משקיעים שמכוונים לבניינים ישנים במחירים מוזלים כדי לשפץ או להסב אותם, מתוך הימור על עליית ערך עתידית. פרווין סינגה מציין מגמה של עסקאות הכוללות "בנייני משרדים מיושנים שמושכים עניין כאשר משקיעים מחפשים לממש ערך באמצעות פיתוח מחדש או שינוי ייעוד" theedgemalaysia.com. מצד שני, נכסי יוקרה עם שוכרים יציבים (כמו מגדלי פטרונס, הקניונים המרכזיים בקואלה לומפור) מוחזקים חזק ונמכרים לעיתים נדירות. סקר תחושות של Knight Frank לשנת 2025 הצביע על כך שמשקיעים רבים משנים את תיקי ההשקעות שלהם לכיוון נכסים שמותאמים לביקושים המשתנים, לדוג' התאמת תיקי קמעונאות לטרנדים הצרכניים הנוכחיים, והתמקדות במשרדים עם תקני ESG חזקים asiapropertyawards.com asiapropertyawards.com. "הנתונים שלנו מראים שבניינים עם תו תקן ירוק מושכים שוכרים ומשקיעים מובילים, במיוחד ממשקיעים מוסדיים עם מדיניות קיימות," אמר כריסטוף ויסיק מ-JLL asiapropertyawards.com. הדבר מצביע על כך שעמידה ב-ESG ואיכות הבניין משפיעים כיום על התמחור – הבניינים הירוקים הטובים ביותר יכולים לדרוש פרמיה ותשואות נמוכות יותר.

מימון ומדיניות: מערכת הפיננסים של מלזיה ממשיכה לספק תמיכה באמצעות הלוואות בנקאיות ושוק קרנות ריט קטן אך צומח. הבנקים בדרך כלל מוכנים לממן נכסים מסחריים טובים, ושיעורי המימון, על אף שהם גבוהים מאשר לפני שנתיים, עדיין מתונים (שיעור המדיניות ללילה של BNM הוא 3.0% נכון ל-2024, מה שמביא לשיעורי הלוואות מסחריות טיפוסיים של כ-4.5–5.5%). משמעות הדבר היא שעלות ההלוואה דומה פחות או יותר לתשואות הנדל"ן, מה שגרם למשקיעים להיות מעט זהירים (המרווח בין התשואה למימון הצטמצם). עם זאת, עם אינפלציה בשליטה (~2%) cbre-wtw.com.my, הריבית הריאלית נמוכה, ורבים רואים בכך זמן טוב לנעול נכסים לפני צפי לעלייה כלכלית. הממשלה שומרת על משטר מדיניות ידידותי למשקיעים בנדל"ן. קיימים אין מגבלות משמעותיות על בעלות זרה בנדל"ן מסחרי – בניגוד למדינות מסוימות, מלזיה אינה מגבילה את אחוזי הבעלות הזרה במשרדים או דורשת אישור מיוחד מעבר להנחיות הסטנדרטיות. קונים זרים בדרך כלל נדרשים רק לעמוד במחיר רכישה מינימלי (לעיתים קרובות מיליון רינגיט ומעלה) ולהימנע מנכסים המיועדים לבעלות בומיפוטרה (ילידים), מה שחל בעיקר על מגזרי מגורים crowncontinental.com. פתיחות זו, יחד עם מסגרת משפטית יציבה (רישום בעלות, זכויות קניין וכו'), הופכת את קואלה לומפור לשוק נגיש להון זר. בנוסף, קיימים תמריצי מס להשקעות מסוימות – לדוגמה, תמריצים לבנייה ירוקה (ניכויי מס על הוצאות הון למבנים בעלי הסמכת GBI) הוצעו לעידוד פיתוחים ברי-קיימא mida.gov.my. מס שבח מקרקעין (RPGT), שבעבר הרתיע עסקאות מהירות, הוקל עבור החזקות ארוכות (נכון ל-2022, שיעור המס הוא 0% עבור מכירות לאחר 5 שנים על ידי יחידים). כל הגורמים הללו תורמים לכך שמלזיה מוצגת למשקיעים כיעד בעל תשואה גבוהה ובטיחות יחסית.

בדומה לשוכרים, גם משקיעים מתמקדים ב . עסקאות השבחה פופולריות – ישנם משקיעים שמכוונים לבניינים ישנים במחירים מוזלים כדי לשפץ או להסב אותם, מתוך הימור על עליית ערך עתידית. פרווין סינגה מציין מגמה של עסקאות הכוללות "בנייני משרדים מיושנים שמושכים עניין כאשר משקיעים מחפשים לממש ערך באמצעות פיתוח מחדש או שינוי ייעוד" theedgemalaysia.com. מצד שני, נכסי יוקרה עם שוכרים יציבים (כמו מגדלי פטרונס, הקניונים המרכזיים בקואלה לומפור) מוחזקים חזק ונמכרים לעיתים נדירות. סקר תחושות של Knight Frank לשנת 2025 הצביע על כך שמשקיעים רבים , לדוג' התאמת תיקי קמעונאות לטרנדים הצרכניים הנוכחיים, והתמקדות במשרדים עם תקני ESG חזקים asiapropertyawards.com asiapropertyawards.com. "הנתונים שלנו מראים שבניינים עם תו תקן ירוק מושכים שוכרים ומשקיעים מובילים, במיוחד ממשקיעים מוסדיים עם מדיניות קיימות," אמר כריסטוף ויסיק מ-JLL asiapropertyawards.com. הדבר מצביע על כך ש – הבניינים הירוקים הטובים ביותר יכולים לדרוש פרמיה ותשואות נמוכות יותר. מימון ומדיניות: מערכת הפיננסים של מלזיה ממשיכה לספק תמיכה באמצעות הלוואות בנקאיות ושוק קרנות ריט קטן אך צומח. הבנקים בדרך כלל מוכנים לממן נכסים מסחריים טובים, ושיעורי המימון, על אף שהם גבוהים מאשר לפני שנתיים, עדיין מתונים (שיעור המדיניות ללילה של BNM הוא 3.0% נכון ל-2024, מה שמביא לשיעורי הלוואות מסחריות טיפוסיים של כ-4.5–5.5%). משמעות הדבר היא שעלות ההלוואה דומה פחות או יותר לתשואות הנדל"ן, מה שגרם למשקיעים להיות מעט זהירים (המרווח בין התשואה למימון הצטמצם). עם זאת, עם אינפלציה בשליטה (~2%) cbre-wtw.com.my, הריבית הריאלית נמוכה, ורבים רואים בכך זמן טוב לנעול נכסים לפני צפי לעלייה כלכלית. הממשלה שומרת על משטר מדיניות ידידותי למשקיעים בנדל"ן. קיימים אין מגבלות משמעותיות על בעלות זרה בנדל"ן מסחרי – בניגוד למדינות מסוימות, מלזיה אינה מגבילה את אחוזי הבעלות הזרה במשרדים או דורשת אישור מיוחד מעבר להנחיות הסטנדרטיות. קונים זרים בדרך כלל נדרשים רק לעמוד ב-מחיר רכישה מינימלי (לעיתים קרובות מיליון רינגיט ומעלה) ולהימנע מנכסים המיועדים לבעלות בומיפוטרה (ילידים), מה שחל בעיקר על מגזרי מגורים crowncontinental.com. פתיחות זו, יחד עם מסגרת משפטית יציבה (רישום בעלות, זכויות קניין וכו'), הופכת את קואלה לומפור לשוק נגיש להון זר. בנוסף, קיימים תמריצי מס להשקעות מסוימות – לדוגמה, תמריצים לבנייה ירוקה (ניכויי מס על הוצאות הון למבנים בעלי הסמכת GBI) הוצעו לעידוד פיתוחים ברי-קיימא mida.gov.my. מס שבח מקרקעין (RPGT), שבעבר הרתיע עסקאות מהירות, הוקל עבור החזקות ארוכות (נכון ל-2022, שיעור המס הוא 0% עבור מכירות לאחר 5 שנים על ידי יחידים). כל הגורמים הללו תורמים לכך שמלזיה מוצגת למשקיעים כיעד בעל תשואה גבוהה ובטיחות יחסית.

בסך הכול, תחזית ההשקעות לנדל"ן מסחרי בקואלה לומפור ב-2025 היא אופטימית אך זהירה. הביטוי "בריחה לאיכות" רלוונטי למשקיעים לא פחות מאשר לשוכרים – ההון מכוון לנכסים הטובים ביותר או לכאלה שניתן לשפרם באמצעות ניהול נכסים. קיומו של עודף היצע ושאלת העבודה מהבית גורמים למשקיעים לבצע בדיקות נאותות מעמיקות ולעיתים לתמחר סיכון (כך שצפויים מכירות מצוקה או חיפוש מציאות בנכסים משניים). עם זאת, עם הכלכלה על קרקע יציבה יותר ושוק הנדל"ן מראה סימני התייצבות, רבים מאמינים ש-עכשיו הזמן להשקיע לפני הגל הבא. כפי שנכתב בדוח תעשייתי אחד, 2025 מסתמנת כ-"שנה מזהירה" לנדל"ן מסחרי, כאשר הביטחון הגובר של משקיעים מקומיים ובינלאומיים במסלול של מלזיה מהווה בסיס לכך asiapropertyawards.com.

סביבה מדינית ורגולטורית

מדיניות ממשלתית ושינויים רגולטוריים יכולים להשפיע באופן משמעותי על מגזר הנדל"ן המסחרי. במלזיה, הסביבה המדינית בשנים 2024–2025 הייתה בדרך כלל תומכת בהתאוששות שוק הנדל"ן, תוך התמקדות בקיימות, תמריצי השקעה ותכנון עירוני ארוך טווח:

יציבות ממשלתית ומדיניות כלכלית: לאחר טלטלות פוליטיות בשנים קודמות, מלזיה נכנסה ל-2024 עם ממשלת קואליציה יציבה יותר. יציבות זו כשלעצמה היא יתרון – "הסביבה הפוליטית והכלכלית היציבה היא אחד הגורמים המרכזיים להתרחבות עסקית," ציין נייט פרנק theedgemalaysia.com. הגישה הפרו-עסקית של הממשלה באה לידי ביטוי ב יוזמות תקציב 2025 , שהתמקדו בעיקר בהנגשת דיור, אך כללו גם צעדים כמו תמריצים להתחדשות עירונית ופיתוח מחדש theedgemalaysia.com. תמריצים אלו עשויים לכלול הקלות מס ליזמים המבצעים חידוש אזורים עירוניים ישנים, מה שתורם בעקיפין למגזר המסחרי על ידי עידוד שימוש מחודש בנכסים מתיישנים.

יציבות ממשלתית ומד

התפתחות רגולטורית מרכזית באופק היא . גופים בענף כמו REHDA (איגוד יזמי הנדל"ן) עובדים עם הממשלה על מסגרת שתקל ותעודד פיתוח מחדש של מבנים ואזורים ישנים. כיום, סוגיות כמו בעלות מפוצלת ונהלים לא ברורים מהוות מכשול לפיתוח מחדש של בנייני משרדים ישנים או הריסה ובנייה מחדש באזורים צפופים. החוק החדש נועד לייעל את התהליך, ולאפשר "התחדשות עירונית שקופה ומסייעת" בתקווה עם תמריצים שיקזזו עלויות theedgemalaysia.com. כפי שצוין קודם, מספר עסקאות לרכישת מבנים ישנים בקואלה לומפור (למשל מגדלי משרדים ישנים באזור KLCC) תלויות ביכולת לפתחם מחדש – ולכן חקיקה זו עשויה לשחרר ערך ולהפחית את עודף ההיצע של מלאי מיושן. בעלי עניין בשוק פועלים לכך ש (פטור ממס, הגדלת זכויות בנייה) יהיו חלק מהחבילה כדי להפוך התחדשות עירונית לכדאית כלכלית mida.gov.my. תקנות השקעות זרות: מלזיה ממשיכה להיות מזמינה למשקיעים זרים בנדל"ן. זרים יכולים לרכוש ישירות נכסים מסחריים (כולל משרדים, חנויות, קרקע תעשייתית) עם מגבלות מינימליות, למעט סף מחיר מינימלי (כ-1 מיליון רינגיט, שבדרך כלל נמוך בהרבה ממחיר של כל מגרש משרדים, כך שבפועל זה לא מהווה בעיה בעסקאות מסחריות) crowncontinental.com. אין מסי בולים נוספים או מסי רוכש זר על נכסים מסחריים, בניגוד לחלק מהמדינות. בשנת 2023 בוצעו התאמות בתוכנית MM2H ויזה – כעת היא דורשת מהמשתתפים לרכוש נכס מקומי crowncontinental.com, מה שעשוי להוביל באופן עקיף הזרמת כספים זרים לדירות יוקרה או אולי למשרדים קטנים. בסך הכול, עמדת מלזיה היא שיש צורך ב-FDI ושהנדל"ן הוא מגזר פתוח לכך; מדינת סלנגור אף הקלה לאחרונה על הליכי שחרור בומיפוטרה בפרויקטים מסחריים כדי לעודד יותר רכישות. עבור חברות ציבוריות ו-REITs, יש אין מגבלות בעלות זרה , מה שמאפשר לבעלי מניות בינלאומיים להשקיע ב-REITs של נדל"ן במלזיה (חלק מה-REITs המלזיים כוללים קרנות גלובליות בין משקיעיהם). הצהרת אקלים ההשקעות של מחלקת המדינה האמריקאית לשנת 2024 חזרה והדגישה שמלזיה מחויבת לפיצוי הוגן בכל מקרה בלתי סביר של הפקעה, מה שמעניק ביטחון בזכויות קניין state.gov.

מלזיה ממשיכה להיות בנדל"ן. זרים יכולים לרכוש ישירות נכסים מסחריים (כולל משרדים, חנויות, קרקע תעשייתית) עם מגבלות מינימליות, למעט סף מחיר מינימלי (כ-1 מיליון רינגיט, שבדרך כלל נמוך בהרבה ממחיר של כל מגרש משרדים, כך שבפועל זה לא מהווה בעיה בעסקאות מסחריות) crowncontinental.com. אין מסי בולים נוספים או מסי רוכש זר על נכסים מסחריים, בניגוד לחלק מהמדינות. בשנת 2023 בוצעו התאמות בתוכנית – כעת היא דורשת מהמשתתפים לרכוש נכס מקומי crowncontinental.com, מה שעשוי להוביל באופן עקיף הזרמת כספים זרים לדירות יוקרה או אולי למשרדים קטנים. בסך הכול, עמדת מלזיה היא שיש צורך ב-FDI ושהנדל"ן הוא מגזר פתוח לכך; אף הקלה לאחרונה על הליכי שחרור בומיפוטרה בפרויקטים מסחריים כדי לעודד יותר רכישות. עבור חברות ציבוריות ו-REITs, יש , מה שמאפשר לבעלי מניות בינלאומיים להשקיע ב-REITs של נדל"ן במלזיה (חלק מה-REITs המלזיים כוללים קרנות גלובליות בין משקיעיהם). הצהרת אקלים ההשקעות של מחלקת המדינה האמריקאית לשנת 2024 חזרה והדגישה שמלזיה מחויבת לפיצוי הוגן בכל מקרה בלתי סביר של הפקעה, מה שמעניק ביטחון בזכויות קניין state.gov. קיימות ותקני בנייה: הרגולטורים דוחפים יותר ויותר לקיימות בנדל"ן. אמנם עדיין אין תקני בנייה ירוקה מחייבים ברמה הארצית, רשויות מקומיות כמו DBKL (עיריית קואלה לומפור) לעיתים מעניקות תמריצי פיתוח נוספים עבור תכונות ירוקות (למשל, הענקת יחס שטח בנייה נוסף אם הבניין מקבל הסמכת Green Building Index). הודעות הממשלה (כגון זו של שר השיכון בנובמבר 2023) שואפות למצב את מלזיה כ-"מרכז מוביל להשקעות ירוקות" ולשלב עמידות אקלימית בפיתוח עירוני mida.gov.my. קיימים תמריצי מס לטכנולוגיה ירוקה – לדוגמה, יזם או בעל נכס יכול להגיש בקשה ל- הקלות מס השקעה המכסות 100% מההוצאה ההונית המזכה עבור מערכות בניין חסכוניות באנרגיה greenbuildingindex.org. אלה הוארכו בתקציבים האחרונים כדי לעודד התקנת פאנלים סולאריים, ניהול אנרגיה חכם ועוד, בבניינים מסחריים. בנוסף, החל מ-2024, בורסה מלזיה (בורסת המניות) מחייבת דיווח ESG משופר לחברות נדל"ן ציבוריות ו-REITs, מה שמוביל אותן לשדרג את תיקי הנכסים (דבר שגרם לחלק מה-REITs לבצע התאמות כמו התקנת תאורת LED, צ'ילרים חסכוניים ועוד, כדי להציג חיסכון באנרגיה).

הרגולטורים דוחפים יותר ויותר לקיימות בנדל"ן. אמנם עדיין אין תקני בנייה ירוקה מחייבים ברמה הארצית, לעיתים מעניקות עבור תכונות ירוקות (למשל, הענקת יחס שטח בנייה נוסף אם הבניין מקבל הסמכת Green Building Index). הודעות הממשלה (כגון זו של שר השיכון בנובמבר 2023) שואפות למצב את מלזיה כ-"מרכז מוביל להשקעות ירוקות" ולשלב עמידות אקלימית בפיתוח עירוני mida.gov.my. קיימים – לדוגמה, יזם או בעל נכס יכול להגיש בקשה ל- המכסות 100% מההוצאה ההונית המזכה עבור מערכות בניין חסכוניות באנרגיה greenbuildingindex.org. אלה הוארכו בתקציבים האחרונים כדי לעודד התקנת פאנלים סולאריים, ניהול אנרגיה חכם ועוד, בבניינים מסחריים. בנוסף, החל מ-2024, בורסה מלזיה (בורסת המניות) מחייבת דיווח ESG משופר לחברות נדל"ן ציבוריות ו-REITs, מה שמוביל אותן לשדרג את תיקי הנכסים (דבר שגרם לחלק מה-REITs לבצע התאמות כמו התקנת תאורת LED, צ'ילרים חסכוניים ועוד, כדי להציג חיסכון באנרגיה). תכנון ואזוריות: תכנית המתאר של קואלה לומפור 2040 מנחה את הפיתוח לטווח הארוך – היא מדגישה פיתוחים מעורבי שימוש, פיתוח מוכוון תחבורה ציבורית (TOD) ושימור אזורי מורשת. עבור נדל"ן מסחרי, המשמעות היא שפרויקטי משרדים חדשים יתמקדו ככל הנראה באשכולות מסחריים ייעודיים ולאורך מסדרונות תחבורה. עיריית קואלה לומפור גם נוקטת זהירות באישור פרויקטי משרדים חדשים לחלוטין לאחרונה, בשל עודף ההיצע; היו תקופות של הקפאה דה-פקטו על בניית משרדים חדשים בעיר (למעט כאלה שכבר בתהליך או פרויקטים אסטרטגיים כמו TRX). שליטה רכה זו צפויה להימשך עד ששיעורי התפוסה יתאזנו.

מנחה את הפיתוח לטווח הארוך – היא מדגישה ושימור אזורי מורשת. עבור נדל"ן מסחרי, המשמעות היא שפרויקטי משרדים חדשים יתמקדו ככל הנראה באשכולות מסחריים ייעודיים ולאורך מסדרונות תחבורה. עיריית קואלה לומפור גם נוקטת זהירות באישור פרויקטי משרדים חדשים לחלוטין לאחרונה, בשל עודף ההיצע; היו תקופות של הקפאה דה-פקטו על בניית משרדים חדשים בעיר (למעט כאלה שכבר בתהליך או פרויקטים אסטרטגיים כמו TRX). שליטה רכה זו צפויה להימשך עד ששיעורי התפוסה יתאזנו. תקנות עידן הקורונה: עד 2024, כמעט כל הצעדים הקשורים למגפה (כמו הנחות שכירות שחויבו לשוכרי SME בקמעונאות וכו') פגו. בעלי משרדים ושוכרים חזרו לחוזים רגילים. שינוי מתמשך אחד הוא דגש על אוורור טוב יותר וסטנדרטים לבריאות ובטיחות בהנחיות הבנייה – פרויקטים חדשים משלבים לעיתים קרובות מערכות ללא מגע וסינון אוויר משופר, כפי שנלמד מהקורונה, ויש דיבור על עדכון תקנות הבנייה כדי לדרוש רשמית חלק מהדברים הללו לעמידות עתידית.

עד 2024, כמעט כל הצעדים הקשורים למגפה (כמו הנחות שכירות שחויבו לשוכרי SME בקמעונאות וכו') פגו. בעלי משרדים ושוכרים חזרו לחוזים רגילים. שינוי מתמשך אחד הוא דגש על בהנחיות הבנייה – פרויקטים חדשים משלבים לעיתים קרובות מערכות ללא מגע וסינון אוויר משופר, כפי שנלמד מהקורונה, ויש דיבור על עדכון תקנות הבנייה כדי לדרוש רשמית חלק מהדברים הללו לעמידות עתידית. מדיניות כלכלית והשפעה: החלטות מקרו-כלכליות כמו מדיניות ריבית משפיעות ישירות על נדל"ן. בנק נגארה מלזיה שמר על שיעור הריבית המרכזי ב-3.00% לאורך 2024 cbre-wtw.com.my, תוך מתן עדיפות להתאוששות. זה סייע לשמור על עלויות מימון מתונות. הממשלה גם השיקה תמריצים כלכליים שונים (מענקים, חיזוק הכלכלה הדיגיטלית וכו') שמסייעים בעקיפין לביקוש למשרדים (למשל, תמריצים לחברות רב-לאומיות להקים מרכזי שירות גלובליים במלזיה הביאו שוכרים). תחום מדיניות רלוונטי נוסף הוא הכלכלה הדיגיטלית: יוזמת Malaysia Digital (היורשת של סטטוס MSC) ממשיכה להציע תמריצי מס לחברות טכנולוגיה, שלרוב זקוקות למשרדים איכותיים. אזורים כמו Bangsar South ו-Cyberjaya נהנים מכך כמרכזים דיגיטליים.

לסיכום, הסביבה הרגולטורית של מלזיה ב-2025 מתאפיינת בתמיכה בפיתוח בר-קיימא ואיכותי ובניהול זהיר של עודף היצע. הממשלה נראית להוטה לעודד השקעות (מקומיות וזרות) ומודרניזציה של מגזר הנדל"ן, תוך התמודדות עם סוגיות מבניות כמו נגישות לדיור (אם כי זה בעיקר בצד המגורים) והתחדשות עירונית. עבור שחקני נדל"ן מסחרי, המדיניות מספקת רקע יציב ומעודד – עם חוקים חדשים כמו חוק ההתחדשות העירונית שצפוי להקל על חידוש מלאי הנדל"ן הוותיק של קואלה לומפור, ותמריצים מתמשכים לפרויקטים ירוקים ומקושרי תחבורה שמעצבים את עתיד העיר.

קיימות ומגמות בנייה ירוקה

קיימות עברה מ"נחמד שיהיה" לעדיפות מרכזית בנדל"ן המסחרי של קואלה לומפור. יזמים, בעלי נכסים, שוכרים והממשלה כולם דוחפים לבניינים ופרקטיקות ירוקות יותר, בהתאם למגמות הגלובליות של ESG (סביבה, חברה, ממשל):

אימוץ בנייה ירוקה: כלי הדירוג הירוק של מלזיה, Green Building Index (GBI) , זוכה לאימוץ הולך וגובר. בסוף 2023, מלזיה הגיעה לאבן דרך של 300 מיליון רגל רבוע של שטח מוסמך ירוק ב-671 פרויקטים mida.gov.my. רבים מהם נמצאים ב-Greater KL, כולל הסמכות בולטות כמו LEED Platinum ו-GBI Gold למגדלי משרדים חדשים. דוגמאות בולטות: Menara Etiqa ו-KL Eco City Towers מדורגים ב-GBI, ותכנית האב של TRX מחייבת שכל הבניינים יעמדו לפחות בתקן LEED Gold. "שכר הדירה לבנייני משרדים מוסמכים ירוקים עולה מהר יותר מהשוק הכללי," מציינים ב-Cushman & Wakefield, שכן דיירים מעריכים את האישורים הסביבתיים ולעיתים קרובות מוכנים לשלם עליהם פרמיה מסוימת assets.cushmanwakefield.com. למעשה, מספר דיירים רב-לאומיים אימצו מדיניות פנימית לשכור רק נכסים מוסמכים ירוקים . זה יצר פרמיה ירוקה בשוק – לדוגמה, משרדים ישנים שעוברים התאמה לקבלת הסמכה ירוקה יכולים לעיתים לבדל את עצמם ולשמר דיירים מובילים.

כלי הדירוג הירוק של מלזיה, , זוכה לאימוץ הולך וגובר. בסוף 2023, מלזיה הגיעה לאבן דרך של mida.gov.my. רבים מהם נמצאים ב-Greater KL, כולל הסמכות בולטות כמו למגדלי משרדים חדשים. דוגמאות בולטות: Menara Etiqa ו-KL Eco City Towers מדורגים ב-GBI, ותכנית האב של TRX מחייבת שכל הבניינים יעמדו לפחות בתקן LEED Gold. "שכר הדירה לבנייני משרדים מוסמכים ירוקים עולה מהר יותר מהשוק הכללי," מציינים ב-Cushman & Wakefield, שכן דיירים מעריכים את האישורים הסביבתיים ולעיתים קרובות מוכנים לשלם עליהם פרמיה מסוימת assets.cushmanwakefield.com. למעשה, מספר דיירים רב-לאומיים אימצו . זה יצר פרמיה ירוקה בשוק – לדוגמה, משרדים ישנים שעוברים התאמה לקבלת הסמכה ירוקה יכולים לעיתים לבדל את עצמם ולשמר דיירים מובילים. יעילות אנרגטית ורווחה: פרויקטים מסחריים חדשים ב-KL משלבים תכונות כמו זיגוג חסכוני באנרגיה, פאנלים סולאריים, אגירת מי גשמים, תאורת LED, חיישני תנועה , ומערכות מיזוג יעילות במיוחד. Merdeka 118, לדוגמה, שמה דגש על קיימות בתכנון ובבנייה (שואפת למספר הסמכות ירוקות) theedgemalaysia.com. מעבר להיבטים סביבתיים, יש גם את היבט הרווחה : עיצובים שממקסמים אור טבעי, משפרים את איכות האוויר ומספקים שטחים ירוקים. לאחר המגפה, איכות הסביבה הפנימית נמצאת במוקד – סינון טוב יותר, קצב אוורור גבוה, כניסות ללא מגע וכו', הופכים לסטנדרט במשרדי Grade A. בניינים כמו IB Tower (Kenanga) או Sky Park at One City משלבים גינות גג ותכונות אוורור לשיפור רווחת השוהים. מגמת "המעבר לאיכות" חופפת מאוד ל"מעבר לירוק" – כפי שנכתב בדו"ח אחד, "לבניינים ברי-קיימא יהיה יתרון תחרותי על פני בניינים לא ירוקים… בניינים ירוקים יישארו עדיפות בטווח הארוך," ללא קשר לפוליטיקה קצרה טווח theedgemalaysia.com.

פרויקטים מסחריים חדשים ב-KL משלבים תכונות כמו , ומערכות מיזוג יעילות במיוחד. Merdeka 118, לדוגמה, שמה דגש על קיימות בתכנון ובבנייה (שואפת למספר הסמכות ירוקות) theedgemalaysia.com. מעבר להיבטים סביבתיים, יש גם את : עיצובים שממקסמים אור טבעי, משפרים את איכות האוויר ומספקים שטחים ירוקים. לאחר המגפה, נמצאת במוקד – סינון טוב יותר, קצב אוורור גבוה, כניסות ללא מגע וכו', הופכים לסטנדרט במשרדי Grade A. בניינים כמו (Kenanga) או משלבים גינות גג ותכונות אוורור לשיפור רווחת השוהים. מגמת חופפת מאוד ל"מעבר לירוק" – כפי שנכתב בדו"ח אחד, "לבניינים ברי-קיימא יהיה יתרון תחרותי על פני בניינים לא ירוקים… בניינים ירוקים יישארו עדיפות בטווח הארוך," ללא קשר לפוליטיקה קצרה טווח theedgemalaysia.com. יוזמות בעלי נכסים: בעלי בניינים קיימים מבצעים שדרוגים כדי להישאר רלוונטיים. "בעלי משרדים ישנים משדרגים את מפרטי הבניין ומשפרים תכונות קיימות כדי לשמר ולמשוך דיירים," דווח בסקר שוק starproperty.my. דוגמאות כוללות התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בחניוני מגדלי משרדים, הוספת פאנלים סולאריים על הגג כדי לקזז חשמל לאזורים משותפים, או קבלת הסמכת GBI לבניינים קיימים (חלק מהבניינים שבבעלות קרנות ריט פעלו לכך כדי למשוך דיירים המודעים ל-ESG). בעלי נכסים מציעים גם חוזי שכירות ירוקים, בהם הם משתפים פעולה עם הדיירים בצעדי חיסכון באנרגיה ומשתפים נתונים על שימוש במשאבים. לאור הגידול בדיווחי ESG תאגידיים, דיירים לעיתים קרובות מבקשים בניינים עם האישורים הללו.ממשלה ותמריצים: הממשלה מעודדת את צמיחת הבנייה הירוקה גם באמצעות רטוריקה וגם תמריצים. משרד השיכון הכריז על יעדים להפוך את מלזיה למוקד השקעות ירוקות ולשלב עמידות אקלימית גם בדיור בר השגה mida.gov.my. למרות שעדיין אין קוד בנייה ירוקה מחייב, מומחים קוראים לרגולציה או תמריצים חזקים יותר. "הממשלה יכולה לעודד אימוץ בנייה ירוקה על ידי מתן תמריצים, יישום ואכיפת רגולציות," ציינה ד"ר נג'אה, אקדמאית בתחום הקיימות mida.gov.my. תמריצים פוטנציאליים שהוזכרו כוללים הקלות מס לפרויקטים ידידותיים לסביבה או מתן יחס שטח גבוה יותר לבניינים ירוקים mida.gov.my. בצד הרגולטורי, ייתכן שבעתיד יידרשו תקנות בנייה שיחייבו דירוג ירוק מסוים בפרויקטים גדולים. בנוסף, בנק נגארה מלזיה מקדם מימון ירוק – בנקים מציעים כיום תנאים מעט טובים יותר לפרויקטים עם הסמכה ירוקה או כאלה עם יתרונות ESG ברורים.עליית ה-ESG בהשקעות: כפי שצוין, גם משקיעים מתמקדים בקיימות. משקיעים מוסדיים רבים (כמו קרנות עושר ריבוניות, קרנות פנסיה) פועלים לפי מדיניות ESG. המשמעות היא שנכסים מסחריים עם אישורים ירוקים חזקים ויעילות אנרגטית הם נזילים ואטרקטיביים יותר בשוק ההשקעות. סקר של Knight Frank מצא כי 45% מעסקאות המשרדים שיועדו לשיפוץ או התחדשות באסיה-פסיפיק ב-2024 התמקדו בשדרוג מפרטי המשרדים, בעיקר לשיפור ביצועי ESG apac.knightfrank.com. קואלה לומפור היא חלק מהמגמה הזו – נכסים שלא יעמדו בציפיות הקיימות החדשות עלולים להיתקע או להיות מופחתים משמעותית בערכם. לעומת זאת, פרויקטים כמו Menara HSBC ב-TRX או Menara Ken (TTDI), שנבנו עם תכונות ירוקות, משכו עניין משקיעים בזכות היותם מוכנים לעתיד. אתגרים: אתגרים נותרו, בראש ובראשונה העלות. חומרים וטכנולוגיות בנייה ירוקה עלולים להעלות את העלויות ההתחלתיות בכ-5-10%. "העלות הגבוהה של חומרים ידידותיים לסביבה והיעדר רגולציה מחייבת הם מכשולים," מציין מומחה אדריכלות ממלזיה mida.gov.my mida.gov.my. חלק מהיזמים המקומיים עדיין מהססים אלא אם כן יש ביקוש ברור בשוק או תמריץ שמאזן את העלות. עם זאת, עם הזמן, הפרמיה במחיר יורדת – פתרונות ירוקים רבים הופכים לסטנדרטיים וזולים יותר (למשל, נורות LED). אנשי מקצוע בענף טוענים כי היתרונות בעלות מחזור החיים (חיסכון באנרגיה, דמי שכירות גבוהים יותר) עולים בהרבה על העלויות הראשוניות mida.gov.my. מחקרי מקרה של שדרוגים ירוקים בקואלה לומפור הראו ירידה של 15-20% בחשבונות החשמל לאחר השדרוגים, מה ששיפר את ההכנסה התפעולית נטו.

לסיכום, קיימות כבר אינה נישה בנדל"ן המסחרי של קואלה לומפור – היא המיינסטרים. ממפעלי אנרגיה סולארית ועד גורדי שחקים בדירוג פלטינום, העיר מתיישרת עם מגמות ירוקות עולמיות. זה לא רק מסייע לסביבה אלא גם מבטיח שקואלה לומפור תישאר תחרותית ותמשוך עסקים עם יעדי ניטרליות פחמן משלהם. המפגש בין מדיניות ממשלתית, העדפות משקיעים וביקוש שוכרים אומר שנמשיך לראות מבנים ירוקים וחכמים יותר שמעצבים את קו הרקיע של קואלה לומפור. ואכן, כפי שאמר בכיר ב-JLL, "עסקים נותנים עדיפות למשרדים התואמים לאמות מידה של ESG ולהסמכות ירוקות… מה שמשקף מחויבות רחבה יותר לקיימות וליעילות ארוכת טווח" theedgemalaysia.com.

מגמות כלכלה עולמיות ותחזית

הנדל"ן המסחרי של קואלה לומפור אינו חסין בפני כוחות כלכלה עולמיים. התקופה של 2024–2025 מתאפיינת גם בהזדמנויות וגם ברוחות נגד הנובעות ממגמות בינלאומיות, מחזורי ריבית ו"הנורמלי החדש" שלאחר המגפה:

האקלים הכלכלי הגלובלי: הצמיחה הכלכלית ברחבי העולם הייתה לא אחידה. קרן המטבע הבינלאומית צופה צמיחה עולמית מתונה של כ-3% לשנת 2024, כאשר כלכלות מרכזיות מסוימות מאטות. עבור KL, גורם מפתח הוא בריאות שותפות הסחר שלה (סין, סינגפור, ארה"ב) שמשפיעות על התרחבות שוכרים. החדשות הטובות הן ש הצמיחה של דרום-מזרח אסיה הייתה עמידה יחסית, והתמ"ג של מלזיה עצמה צפוי לצמוח בכ-4–5% ב-2024 (לעומת 3.7% ב-2023) cbre-wtw.com.my. מגזר השירותים היציב והתאוששות התיירות תומכים בכך. עם זאת, ההאטה הכלכלית של סין ופיטורים עולמיים במגזר הטכנולוגיה ב-2023 השפיעו, כאשר חלק מהחברות הסיניות עצרו התרחבות לחו"ל וחלק מהחברות הרב-לאומיות צמצמו משרדים. מצד שני, מגמות האופשורינג ממשיכות להועיל ל-KL. כאשר רב-לאומיות מחפשות לייעל עלויות, רבות מהן מעבירות פעילויות מסוימות (IT, משרדים אחוריים, מו"פ) למלזיה. "אופשורינג היא אסטרטגיה מרכזית לרציונליזציה של הוצאות הון, וזה למעשה מועיל למלזיה כיוון שאנו אחד מיעדי האופשורינג המובילים," ציין בכיר ב-Knight Frank theedgemalaysia.com. זה הביא שוכרים חדשים ל-KL (במיוחד בטכנולוגיה ומיקור חוץ של תהליכים עסקיים), ועוזר למלא שטחי משרדים שהיו עלולים להישאר ריקים.

הצמיחה הכלכלית ברחבי העולם הייתה לא אחידה. קרן המטבע הבינלאומית צופה צמיחה עולמית מתונה של כ-3% לשנת 2024, כאשר כלכלות מרכזיות מסוימות מאטות. עבור KL, גורם מפתח הוא בריאות שותפות הסחר שלה (סין, סינגפור, ארה"ב) שמשפיעות על התרחבות שוכרים. החדשות הטובות הן ש הייתה עמידה יחסית, והתמ"ג של מלזיה עצמה צפוי לצמוח בכ-4–5% ב-2024 (לעומת 3.7% ב-2023) cbre-wtw.com.my. מגזר השירותים היציב והתאוששות התיירות תומכים בכך. עם זאת, ופיטורים עולמיים במגזר הטכנולוגיה ב-2023 השפיעו, כאשר חלק מהחברות הסיניות עצרו התרחבות לחו"ל וחלק מהחברות הרב-לאומיות צמצמו משרדים. מצד שני, ממשיכות להועיל ל-KL. כאשר רב-לאומיות מחפשות לייעל עלויות, רבות מהן מעבירות פעילויות מסוימות (IT, משרדים אחוריים, מו"פ) למלזיה. "אופשורינג היא אסטרטגיה מרכזית לרציונליזציה של הוצאות הון, וזה למעשה מועיל למלזיה כיוון שאנו אחד מיעדי האופשורינג המובילים," ציין בכיר ב-Knight Frank theedgemalaysia.com. זה הביא שוכרים חדשים ל-KL (במיוחד בטכנולוגיה ומיקור חוץ של תהליכים עסקיים), ועוזר למלא שטחי משרדים שהיו עלולים להישאר ריקים. ריביות ומימון: בשנים 2022–2023 נרשמו עליות חדות בריביות ברחבי העולם כדי להילחם באינפלציה (הפדרל ריזרב האמריקאי, הבנק המרכזי האירופי וכו' העלו ריביות). מלזיה הייתה מבודדת יחסית – האינפלציה נותרה מתונה (כ-2-3%), ו בנק נגרה שמר על שיעור הריבית שלו ב-3.00% מאז אמצע 2023 cbre-wtw.com.my. עם זאת, עלויות המימון במלזיה גבוהות כעת לעומת הריביות הנמוכות מאוד של 2020. לריביות הגבוהות יש שתי השפעות עיקריות: (1) יזמים מתמודדים עם עלויות מימון בנייה גבוהות יותר , מה שעלול להאט התחלת פרויקטים חדשים או לדחוף אותם לחפש שותפים להון משותף. (2) משקיעי נדל"ן מתמודדים עם עלויות שירות חוב גבוהות יותר , מה שעלול להפעיל לחץ כלפי מטה על ערכי הנדל"ן או לגרום לקונים לדרוש הנחות מחיר (כדי לשמור על פערי תשואה). במקרה של KL, שיעורי התשואה/תשואות עלו מעט כדי להתאים. אך אם, כפי שרבים צופים, הריביות הגלובליות יגיעו לשיא ב-2024 ואולי ירדו לאחר מכן, זה עשוי לפתוח מחדש את הברזים להשקעות נדל"ן עד סוף 2025. האינפלציה הנמוכה יחסית של מלזיה ויציבות המטבע החזקה יותר (הרינגיט ידע תנודתיות אך צפוי להתייצב) עשויים לאפשר הורדות ריבית שיתמרצו את מגזר הנדל"ן.

בשנים 2022–2023 נרשמו עליות חדות בריביות ברחבי העולם כדי להילחם באינפלציה (הפדרל ריזרב האמריקאי, הבנק המרכזי האירופי וכו' העלו ריביות). מלזיה הייתה מבודדת יחסית – האינפלציה נותרה מתונה (כ-2-3%), ו cbre-wtw.com.my. עם זאת, עלויות המימון במלזיה גבוהות כעת לעומת הריביות הנמוכות מאוד של 2020. לריביות הגבוהות יש שתי השפעות עיקריות: (1) , מה שעלול להאט התחלת פרויקטים חדשים או לדחוף אותם לחפש שותפים להון משותף. (2) , מה שעלול להפעיל לחץ כלפי מטה על ערכי הנדל"ן או לגרום לקונים לדרוש הנחות מחיר (כדי לשמור על פערי תשואה). במקרה של KL, שיעורי התשואה/תשואות עלו מעט כדי להתאים. אך אם, כפי שרבים צופים, הריביות הגלובליות יגיעו לשיא ב-2024 ואולי ירדו לאחר מכן, זה עשוי לפתוח מחדש את הברזים להשקעות נדל"ן עד סוף 2025. האינפלציה הנמוכה יחסית של מלזיה ויציבות המטבע החזקה יותר (הרינגיט ידע תנודתיות אך צפוי להתייצב) עשויים לאפשר הורדות ריבית שיתמרצו את מגזר הנדל"ן. מגמות בכוח העבודה לאחר המגפה: השלכות המגפה עדיין ניכרות באופן שבו חברות משתמשות בשטחי משרדים. עבודה היברידית הפכה לסטנדרט ברבות מהתעשיות הלבנות ברחבי העולם. בקואלה לומפור, רוב המשרדים חזרו לפעילות פיזית, אך לעיתים קרובות בהסדרים גמישים (למשל, 3 ימים במשרד, 2 מהבית). שינוי עולמי זה אומר ש- חברות דורשות פחות שטח לעובד בממוצע מאשר לפני 2020, במיוחד עבור פונקציות תומכות. כתוצאה מכך, הצמיחה נטו בביקוש לשטחי משרדים נמוכה יותר, גם כאשר הכלכלה צומחת – התאמה מבנית שמפתחים ברחבי העולם מתמודדים איתה. בעלי נכסים בקואלה לומפור מתמודדים עם כך על ידי התאמת השטח לעיצובי עבודה שיתופיים, שכן חוות קיוביקל מסורתיות הפכו בחלקן למיותרות. בנוסף, חברות גלובליות שמבצעות איחוד (איחוד מיקומים, מעבר לעמדות עבודה חמות) זה דבר נפוץ. נקודת האור היא ש- חלק מהחברות האזוריות ממזערות את פעילותן ועוברות לקואלה לומפור מערים יקרות יותר (מנצלות את העלות הנמוכה של קואלה לומפור). לדוגמה, חברה עשויה להקטין את הנוכחות שלה בהונג קונג אך לפתוח שלוחה בקואלה לומפור עבור צוותים מסוימים – מגמה שמזוהה בכך שקואלה לומפור נהנית מהעברות מונעות עלות theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com.

השלכות המגפה עדיין ניכרות באופן שבו חברות משתמשות בשטחי משרדים. עבודה היברידית הפכה לסטנדרט ברבות מהתעשיות הלבנות ברחבי העולם. בקואלה לומפור, רוב המשרדים חזרו לפעילות פיזית, אך לעיתים קרובות בהסדרים גמישים (למשל, 3 ימים במשרד, 2 מהבית). שינוי עולמי זה אומר ש- מאשר לפני 2020, במיוחד עבור פונקציות תומכות. כתוצאה מכך, הצמיחה נטו בביקוש לשטחי משרדים נמוכה יותר, גם כאשר הכלכלה צומחת – התאמה מבנית שמפתחים ברחבי העולם מתמודדים איתה. בעלי נכסים בקואלה לומפור מתמודדים עם כך על ידי התאמת השטח לעיצובי עבודה שיתופיים, שכן חוות קיוביקל מסורתיות הפכו בחלקן למיותרות. בנוסף, (איחוד מיקומים, מעבר לעמדות עבודה חמות) זה דבר נפוץ. נקודת האור היא ש- מערים יקרות יותר (מנצלות את העלות הנמוכה של קואלה לומפור). לדוגמה, חברה עשויה להקטין את הנוכחות שלה בהונג קונג אך לפתוח שלוחה בקואלה לומפור עבור צוותים מסוימים – מגמה שמזוהה בכך שקואלה לומפור נהנית מהעברות מונעות עלות theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. מטבע חוץ והשקעות : ביצועי הרינגיט המלזי משפיעים על התיאבון הזר. בשנים 2022–2023, הרינגיט היה חלש מול הדולר האמריקאי, מה שהפך נכסים ריאליים במלזיה ל-זולים יותר עבור משקיעים זרים (שבדרך כלל סוחרים בדולר אמריקאי או דולר סינגפורי). רינגיט חלש גם מעודד תעשיות מוכוונות ייצוא, ובכך תומך בעקיפין בסגמנט הנדל"ן התעשייתי. אם משקיעים גלובליים מצפים שהרינגיט יתחזק בעתיד עם שיפור הכלכלה, רכישת נכס כעת מציעה לא רק תשואת שכירות אלא גם רווח פוטנציאלי מהתחזקות המטבע. עם זאת, סיכון מטבע הוא שיקול; חלק מהמשקיעים הזרים הזהירים מגדרים או משתפים פעולה עם גורמים מקומיים.

: ביצועי הרינגיט המלזי משפיעים על התיאבון הזר. בשנים 2022–2023, הרינגיט היה חלש מול הדולר האמריקאי, מה שהפך נכסים ריאליים במלזיה ל-זולים יותר עבור משקיעים זרים (שבדרך כלל סוחרים בדולר אמריקאי או דולר סינגפורי). רינגיט חלש גם מעודד תעשיות מוכוונות ייצוא, ובכך תומך בעקיפין בסגמנט הנדל"ן התעשייתי. אם משקיעים גלובליים מצפים שהרינגיט יתחזק בעתיד עם שיפור הכלכלה, רכישת נכס כעת מציעה לא רק תשואת שכירות אלא גם רווח פוטנציאלי מהתחזקות המטבע. עם זאת, סיכון מטבע הוא שיקול; חלק מהמשקיעים הזרים הזהירים מגדרים או משתפים פעולה עם גורמים מקומיים. השוואות אזוריות: באזור, שוק המשרדים של קואלה לומפור מפגר אחרי חלק מהמתחרים בהתאוששות – לדוגמה, סינגפור התאוששה מהר יותר עם תפוסה כמעט מלאה, בעוד שקואלה לומפור מתמודדת עם עודף היצע. אך קואלה לומפור גם לא חוותה את התיקונים החדים בשכירות שנראו בערים סיניות מסוימות ב-2022–24. מדד Knight Frank לאסיה-פסיפיק הראה ירידה קלה של ‎-1.6% בשכר הדירה למשרדים מובילים באזור ב-2024starproperty.my, וקואלה לומפור שיקפה בערך את הירידה המתונה הזו לפני שהתייצבה. שיעור התפוסה הממוצע באסיה-פסיפיק הוא כ-15-16%, וקואלה לומפור כעת קרובה לממוצע הזה ולא נחשבת לחריגה, בזכות קליטה לאחרונה theedgemalaysia.com. בתחום הקמעונאות, ההתאוששות של קואלה לומפור דומה לזו של בנגקוק או ג'קרטה, כולן נהנות מחזרת התיירות. בתחום הלוגיסטיקה, קואלה לומפור נמצאת במגמת ביקוש גבוהה כמו מרכזים אזוריים (אם כי בסינגפור, בשל מחסור בקרקע, שיעור התפוסה אף נמוך יותר).

באזור, – לדוגמה, סינגפור התאוששה מהר יותר עם תפוסה כמעט מלאה, בעוד שקואלה לומפור מתמודדת עם עודף היצע. אך קואלה לומפור גם לא חוותה את התיקונים החדים בשכירות שנראו בערים סיניות מסוימות ב-2022–24. מדד Knight Frank לאסיה-פסיפיק הראה ירידה קלה של ‎-1.6% בשכר הדירה למשרדים מובילים באזור ב-2024starproperty.my, וקואלה לומפור שיקפה בערך את הירידה המתונה הזו לפני שהתייצבה. שיעור התפוסה הממוצע באסיה-פסיפיק הוא כ-15-16%, וקואלה לומפור כעת קרובה לממוצע הזה ולא נחשבת לחריגה, בזכות קליטה לאחרונה theedgemalaysia.com. בתחום הקמעונאות, ההתאוששות של קואלה לומפור דומה לזו של בנגקוק או ג'קרטה, כולן נהנות מחזרת התיירות. בתחום הלוגיסטיקה, קואלה לומפור נמצאת במגמת ביקוש גבוהה כמו מרכזים אזוריים (אם כי בסינגפור, בשל מחסור בקרקע, שיעור התפוסה אף נמוך יותר). גורמים גיאופוליטיים: גם הגיאופוליטיקה הגלובלית מטילה צללים: מתיחויות כמו סוגיות הסחר בין סין לארה"ב ומלחמת רוסיה באוקראינה משפיעות בעקיפין (שינויים בשרשראות האספקה עשויים להועיל למלזיה, אך זינוקים במחירי האנרגיה עלולים לפגוע באמון הצרכנים). העמדה הנייטרלית והידידותית לעסקים של מלזיה מסייעת לה בדרך כלל להימנע מסנקציות או השלכות, ולמעשה מתיחויות הסחר גרמו לחברות מסוימות לגוון את פעילותן למלזיה (כפי שנראה בציפייה לגל השקעות סיניות בטכנולוגיה עילית) crowncontinental.com. היבט נוסף למעקב הוא מס מינימום עולמי וכללי ה-OECD – מאחר שמלזיה מציעה תמריצי מס (כמו ב-TRX או לסטטוס MSC), כללים גלובליים חדשים עשויים להשפיע על מידת האטרקטיביות שלהם עבור תאגידים רב-לאומיים.

מבט קדימה, תחזית הקונצנזוס לשוק הנדל"ן המסחרי בקואלה לומפור ב-2025 היא חיובית אך זהירה. היסודות הכלכליים מתחזקים, ושוק הנדל"ן מציג "התאוששות יציבה ומדודה" theedgemalaysia.com. עודף ההיצע ייקח זמן להיספג, אך הצמיחה הכלכלית המתמשכת, יחד עם העלויות התחרותיות של קואלה לומפור, מרמזות שהביקוש ימשיך לגדול. "שוק המשרדים יראה התאוששות יציבה, מונעת על ידי ביקוש עמיד… ביקוש חזק משוכרים מקומיים ובינלאומיים, הנמשכים ליעילות העלות, חללים איכותיים וכוח עבודה מיומן," אמר מנהל בכיר ב-Knight Frank theedgemalaysia.com. במקביל, סיכונים כמו היצע גבוה ותרבות עבודה משתנה "עשויים להמשיך להעיק על צמיחת שכר הדירה," כלומר הדרך ל"פריחה" אמיתית היא הדרגתית theedgemalaysia.com. בסיכום, מגמות גלובליות עיצבו מחדש את שוק הנדל"ן המסחרי בקואלה לומפור אך לא הוציאו אותו ממסלולו – אם כבר, הן אילצו טרנספורמציה שעשויה להפוך את השוק ליציב ומגוון יותר בטווח הארוך.

סיכום: פריחה או משבר?

אז, האם שוק הנדל"ן המסחרי של קואלה לומפור בדרך לפריחה או משבר? המציאות מורכבת. קואלה לומפור אינה חווה פריחה מואצת, אך גם לא נמצאת בקריסה – למעשה, היא נמצאת בשלב של טרנספורמציה והתאוששות. לעיר יש "שיעור תפוסה נמוך במיוחד" בהשוואה אזורית, מה שמייצר הזדמנויות לשוכרים לשדרג או להתרחב בעלות יעילהstarproperty.my. במקביל, הביקוש לחללים איכותיים נותר חזק, ופיתוחים חדשים כמו TRX ו-Merdeka 118 מזרימים אופטימיות ומציבים סטנדרטים חדשים.

בטווח הקצר, צפו לשוק שמוטה לטובת השוכר עם שכר דירה יציב, שפע אפשרויות, ומשכירים שמשקיעים מאמצים לבדל את הנכסים שלהם. בטווח הבינוני, כאשר ההיצע העודף ייספג ומלאי מיושן יעבור הסבה, מגזר המשרדים צפוי לשוב לאיזון עם תפוסה בריאה יותר וצמיחה בשכר הדירה – במיוחד במבנים ירוקים, ממוקמים היטב שמייצגים את העתיד. תחום הקמעונאות צפוי לצמיחה מתונה המונעת מטרנדים חווייתיים וכלכלה מתאוששת, בעוד שמגזר התעשייה/לוגיסטיקה נראה כי ימשיך בפריחה השקטה שלו.

בסופו של דבר, מגזר הנדל"ן המסחרי של קואלה לומפור ב-2025 מתואר בצורה הטובה ביותר כחסין ומשתנה. כפי שסיכם זאת מומחה מהתעשייה: "שוק הנדל"ן של קואלה לומפור מפגין חוסן וצמיחה בכל המגזרים… מגמות אלו מציבות את קואלה לומפור בעמדה חיובית להמשך צמיחה ב-2025 ואילך." bmcc.org.my. מעמדה של העיר כמרכז עסקים אזורי נותר בעינו, בתמיכת מחירים נגישים, שדרוגי תשתיות, ושוק אדפטיבי שהופך אתגרים (כמו עודף היצע ועבודה מהבית) למנועי שינוי.

בשורה התחתונה: לעסקים ומשקיעים, הנדל"ן המסחרי של קואלה לומפור מציע ערך ופוטנציאל משמעותיים. ייתכן שזה לא "בום" קלאסי, אך התשתית מונחת לעלייה בת קיימא – שוק שממציא את עצמו מחדש דרך איכות, חדשנות וצמיחה אסטרטגית ולא דרך התלהבות לא מבוקרת. במילים אחרות, לא בום ולא משבר, אלא בנייה מחודשת יציבה של קו הרקיע המסחרי של קואלה לומפור מתבצעת, וזה מה שחשוב לדעת.

