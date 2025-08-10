שוק הנדל"ן בפיניקס 2025: בום, התייצבות או התרסקות? (מגמות, תחזיות והזדמנויות נחשפות)

מגמות נדל"ן למגורים ב-2025

שוק הדיור של פיניקס ב-2025 עובר התאמה מחדש ולא קריסה. לאחר העליות המטורפות במחירים בשנים 2020-2022, ערכי הבתים התקררו מעט בשנה האחרונה – הבית הממוצע בפיניקס עולה כ-416,000 דולר, כ-4% פחות משנה שעברה zillow.com zillow.com. מחירי המכירה החציוניים באמצע 2025 נעים סביב 425 אלף דולר zillow.com, ירידה מתונה משנה לשנה. הירידה הקלה הזו מגיעה לאחר 18 חודשים חלשים במכירות, כאשר ריביות משכנתא גבוהות ריסנו את התלהבות הקונים. המלאי סוף סוף התחיל להשתחרר: רישומים חדשים בתחילת 2025 קפצו בכ-17% משנה לשנה (העלייה הגבוהה ביותר מאז 2019) roiproperties.com. היצע הבתים הפעיל למכירה כיום דומה לרמות של 2021-2022 roiproperties.com, מה שמעניק לקונים מעט יותר אפשרויות, אם כי ההיצע עדיין נמוך מהממוצע ההיסטורי. בתים נשארים מעט יותר זמן בשוק (חציון של כ-28 ימים עד לחתימת חוזה), אך רישומים במחיר נכון עדיין נמכרים במהירות zillow.com zillow.com.

למרות עלויות הלוואה גבוהות יותר, הביקוש לא נעלם. למעשה, פיניקס דורגה כאחת מ-10 "הנקודות החמות לדיור" לשנת 2025 על ידי איגוד המתווכים הלאומי nar.realtor. הגורמים המרכזיים כוללים הגירה חזקה וצמיחה בהכנסות בקרב צעירים, וכן היצע נגיש יותר שמגיע לשוק nar.realtor nar.realtor. הכלכלן הראשי של NAR מציין כי "הגרוע ביותר באתגרי הנגישות כבר מאחורינו" כאשר שיעורי המשכנתאות מתייצבים סביב 6% והבנייה החדשה גוברת nar.realtor. בפועל, קונים ב-2025 מתמקחים יותר ומחפשים ערך – סוכני Redfin מדווחים כי פיניקס היא "שוק של קונים" כבר חודשים, כאשר מוכרים לעיתים קרובות מציעים ויתורים של 10–15 אלף דולר בבתים שאינם מוכנים למעבר מיידי redfin.com. קונים ברמת כניסה וקונים המשדרגים נשארים פעילים, בעזרת מימון יצירתי (הורדת ריבית במימון המוכר, סיוע במקדמה וכו') כדי לאזן את לחץ הריביות roiproperties.com. ברמות הגבוהות, הון מחוץ למדינה ממשיך לזרום לפיניקס: אזורי יוקרה כמו פרדייז ואלי וארקדיה עדיין מבוקשים על ידי קליפורנים וחדשים אחרים שמחפשים מגורים בסגנון נופש וערך ארוך טווח roiproperties.com roiproperties.com. בסך הכול, שוק הדיור למגורים ב-2025 מתאפיין ביציבות מחירים, עלייה במספר הנכסים המוצעים וקצב אסטרטגי ומאוזן יותר מצד קונים ומוכרים – שינוי משמעותי מהמרדף המטורף אחרי בתים בתקופת הבום של המגפה.

שוק השכירות בפיניקס ב-2025

מגמות נדל"ן מסחרי (משרדים, קמעונאות, תעשייה, מגורים משותפים)

שוק השכירות במטרו פיניקס ב-2025 מציע שילוב של הקלה ועמידות לשוכרים ולמשכירים. לאחר שנים של עליות שכר דירה מופרזות, מחירי השכירות למעשה ירדו מעט – כ-3% פחות בממוצע מהשנה שעברה, כאשר דירה טיפוסית מושכרת בכ-1,500 דולר לחודש azfamily.com. נתוני זילו (כולל השכרות של בתים פרטיים) מראים על שכר דירה ממוצע של כ-1,920 דולר, ירידה של כ-100 דולר משנה לשנה zillow.com zillow.com. התאמת השכירות כלפי מטה (~3–5% משנה לשנה) נובעת בעיקר מבום בבנייה שהוסיף אלפי יחידות חדשות. רק ב-2024, יזמים השלימו מעל 20,000 דירות חדשות, ועוד 28,000 יחידות צפויות להסתיים ב-2025 azfamily.com. החדשות הטובות לבעלי הדירות: הביקוש מדביק את הקצב. בששת החודשים האחרונים, פיניקס ספגה כמעט 100% מהדירות החדשות שנכנסו לשוק – למעשה, בקצב שבו הקבלנים פותחים אותן, השוכרים ממלאים אותן azfamily.com. כתוצאה מכך, שיעורי הדיור הפנוי שזינקו מעל 6% ב-2024 ירדו חזרה מתחת ל-6% עד אביב 2025 homeladder.com homeladder.com, מה שמצביע על כך שהשוק נותר מאוזן והביקוש לשוכרים חזק מספיק כדי למנוע עודף היצע.עבור שוכרים, הגידול בהיצע אומרבטווח הקצר. שוכרים אף מוצאים מציאות בשכונות מסוימות. לפי נתוני אמצע 2025 של Apartment List, כמה– כמו Mountain Park Ranch, מסדרון שדרת סנטרל, Desert Ridge, ומרכז העיר – מציעים שכר דירה נמוך מהממוצע מבלי לוותר על גישה לשירותים apartmentlist.com apartmentlist.com . (שכר הדירה החציוני בעיר כולה הוא כ-1,312 דולר לדירה טיפוסית, כ-3.8% פחות מאשר לפני שנה apartmentlist.com .) לעומת זאת, אזורים יוקרתיים (למשל North Scottsdale או Paradise Valley) נשארים יקרים – לדוגמה, Paradise Valley הסמוכה גובה שכר דירה ממוצע אסטרונומי (מעל 9,000 דולר, בשל השכרה של בתים פרטיים יוקרתיים) zillow.com . בסך הכול, עם זאת, שכר הדירה בפיניקסומגיע עם יותר שטח – השוכר הטיפוסי בפיניקס נהנה מכ-816 רגל רבועה, יותר מקום מאשר שוכרים מקבלים בערים גדולות רבות אחרות zillow.com azbigmedia.com .בעלי דירות מסתגלים לנורמלי החדש עם דגש על. עם התמתנות עליית שכר הדירה, בעלי הנכסים מתמקדים בשירות ותמריצים כדי לשמור על דיירים טובים (במיוחד כאשר homeladder.com ).– השכרת בתים פרטיים בקהילות בסגנון שכונה – צמחו במהירות (עוד על כך באקלים ההשקעות בהמשך), ומציעות לשוכרים אפשרות לבית עם חצר כחלופה לדירות מסורתיות. במבט קדימה, מומחים סבורים כי הירידה הנוכחית בשכר הדירה תהיה זמנית:, ובשלב זה azfamily.com . בינתיים, שוק השכירות של פיניקס ב-2025 הואמשהיה בשנים האחרונות – הפוגה מבורכת באזור שראה לא מזמן את אחת מהקפיצות המהירות ביותר בשכר הדירה בארה"ב.

מגזר הנדל"ן המסחרי (CRE) של פיניקס בשנת 2025 הוא דינמי ואופטימי באופן כללי, גם כאשר הוא מתמודד עם רוחות נגד ברמה הארצית. הנדל"ן התעשייתי הוא ללא ספק הכוכב: מטרו פיניקס הפכה ל-שוק התעשייה מספר 1 בארה"ב בדירוגים האחרונים, הודות לביקוש לוגיסטי עצום ולהשקעות גואות. כמעט 30 מיליון רגל רבועה של פרויקטים תעשייתיים נמצאים בבנייה ברחבי האזור arizonaescrow.com. רק ברבעון השלישי של 2024, פיניקס רשמה 3 מיליון רגל רבועה של ספיגה נטו חיובית – קליטה מסיבית – אם כי הבנייה החדשה בשיא דחפה את שיעור הוואקנסי (פנוי) ל-11–12% arizonaescrow.com【35†look**]. חשוב לציין, שוכרים שוכרים שטחים בהתלהבות למרות גל הבנייה: שכר הדירה המבוקש לתעשייה קפץ ב-~9.7% משנה לשנה לכ-1.13 דולר לרגל רבועה (NNN) בסוף 2024【22†L49-L57】【35†look**]. תפקידה של פיניקס כמרכז הפצה לדרום-מערב, יחד עם מגמות נירשור אסטרטגיות, שומרים על המגזר הזה פעיל. ייתכן שהמנוע הגדול ביותר הוא התרחבות ייצור השבבים: עם מפעל השבבים החדש והעצום של TSMC בצפון פיניקס (השקעה של מיליארדי דולרים), מתקנים תעשייתיים במסדרון הזה זינקו בערכם – מחסנים שנמכרו ב-150 דולר לרגל רבועה לפני שנתיים נמכרים כיום ביותר מ-325 דולר לרגל רבועה, מה שמשקף ביקוש לוהט לשטח ליד אתרי ייצור הייטק【30†L73-L81】. שוק התעשייה של פיניקס משלב אפוא תפוסה גבוהה, עליית שכר דירה ופיתוח אינטנסיבי, וממקם את העיר כ-מעצמת לוגיסטיקה לאומית.

פיתוח רב-משפחתי, קטגוריה המגשרת בין מסחרי למגורים, חווה בום בנייה לאחר המגפה כפי שצוין קודם. יזמים הוסיפו אלפי דירות ברחבי מטרופולין פיניקס בשנים 2024-25, מה שהוביל בתחילה ל"תיקון" קל ברמות התפוסה והשכירות. עם זאת, עד 2025, מגזר זה מתייצב: שיעורי הדיור הפנוי מתאזנים באחוזים בודדים בינוניים וירידות השכירות היו מתונות homeladder.com azfamily.com. התיאבון של משקיעים לנכסי דירות בפיניקס נותר יציב – הודות להמשך יצירת מקומות עבודה, גידול אוכלוסייה ומחסור מתמשך בדיור בטווח הארוך roiproperties.com. התמחור של נכסי רב-משפחתיים התייצב לאחר השיא המוגזם של 2022, מה שלמעשה מעודד משקיעים מתוחכמים לשוב לשוק. בקיצור, מגזר הרב-משפחתי מתמודד עם כאבי הגדילה שלו: היצע חדש בשפע שימש כ"שסתום שחרור לחץ" על השכירות, אך הדמוגרפיה החזקה של האזור מבטיחה שהיחידות החדשות נספגות. פיניקס ממשיכה להיות מגנט להשקעות רב-משפחתיות, במיוחד כאשר התמחור הופך לסביר יותר והיסודות (תעסוקה, הגירה) נשארים חזקים roiproperties.com.

נדל"ן קמעונאי בפיניקס מתגלה כעמיד יותר ממה שרבים ציפו בעידן המסחר האלקטרוני. הצמיחה של העיר יצרה ביקוש לחנויות ומסעדות חדשות, במיוחד במסדרונות הפרברים הצומחים במהירות. בעוד שמרכזי קניות ישנים מתמודדים עם אתגרים, משקיעי value-add רוכשים ומשדרגים באופן פעיל מרכזי קמעונאות שכונתיים – מאכלסים מחדש שטחים פנויים, משדרגים חזיתות, ומוסיפים חוויות כדי להגדיל את תנועת הרגליים roiproperties.com. יזמים גם מקדמים פרויקטים קמעונאיים בולטים (ראו סעיף Developments) כמו Signature at SanTan Village בגילברט, יעד קמעונאי יוקרתי בשווי 145 מיליון דולר שמביא את Whole Foods וקמעונאי ספורט יוקרתיים ל-East Valley theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. אתגר אחד בשנים 2023-24 היה האינפלציה (ומכסים) שהעלו את עלויות הבנייה, אך הפסקה בהטלת מכסים חדשים על יבוא באמצע 2025 סיפקה הקלה מסוימת לקמעונאים שחששו מהעלויות roiproperties.com. שיעור הוואקנסי הקמעונאי הכולל בפיניקס נותר יציב יחסית, ושיעורי השכירות לשטחים מובילים עולים בהדרגה כאשר תושבים חדשים מגבירים את הביקוש לחנויות, מסעדות ושירותים. מגזר הקמעונאות מתפתח, לא קורס – חנויות ביג-בוקס ישנות מוסבות לשימושים חדשים, בעוד קונספטים חדשים (ממתחמי בילוי ועד מרכזי לייף-סטייל עם עוגן של סופרמרקטים) מתרחבים באזורים הצומחים של פיניקס.

שטחי משרדים הוא הסגמנט היחיד שמתמודד עם רוחות נגד, אך גם כאן פיניקס מתמודדת טוב יותר מרוב הערים הגדולות. שוק המשרדים התקרר מעט בתחילת 2025, בהתאם למגמות עולמיות של עבודה היברידית והתרחבות זהירה של חברות roiproperties.com. לאחר כמעט שנתיים של תנופת השכרה יציבה, פיניקס חוותה האטה מסוימת בפעילות ההשכרה ברבעון הראשון של 2025 roiproperties.com. שיעורי התפוסה עלו מעט בחלק מהתת-שווקים (במיוחד במגדלי Class A ישנים יותר), ולשוכרים יש כיום יותר כוח מיקוח לגבי שכר דירה והטבות מאשר לפני שנה. באופן קריטי, פיניקס נמנעה מהגרוע ביותר של עזיבת העבודה מרחוק שנראתה במקומות כמו סן פרנסיסקו – לא הייתה נוכחות משמעותית של משרדי ממשלה פדרליים/מקומיים שצומצמו, והמגוון של העיר בתחומי הבריאות, הפיננסים והטכנולוגיה שמר על שימוש במשרדים רבים roiproperties.com. למעשה, פחות מ-50 נכסים מושכרים לממשלה ברחבי המדינה מיועדים לסגירה, מה שמצמצם מקור עיקרי אחד של משרדים ריקים שאיתו ערים אחרות מתמודדות roiproperties.com. הביקוש המקומי למשרדים מונע כיום על ידי חברות בריאות, משפטים ושירותים מקצועיים, שלרוב מחפשות סוויטות קטנות וגמישות. מעניין ש-מבני משרדים ישנים מסוג Class B/C במיקומים טובים מקבלים חיים חדשים באמצעות שיפוצים, כאשר שוכרים שמבקשים לחסוך בשכר דירה שמחים לאכלס חללים מחודשים וזולים יותר roiproperties.com. אז למרות שתחום המשרדים של פיניקס לא פורח, הוא מראה כיסי חוזק – במיוחד בשווקים פרבריים שאליהם חברות נודדות עבור שכר דירה וחניה זולים יותר. עם אקלים עסקי נוח וצמיחה באוכלוסייה, התחזית למשרדים בפיניקס זהירה ואופטימית: השוק מתאים את עצמו (באמצעות שימושים יצירתיים ותמריצים לשוכרים) במקום להיכנס לסחרור של משרדים ריקים. בשורה התחתונה בשוק הנדל"ן המסחרי היא שפיניקס נותרה אחד מ-השווקים המסחריים הדינמיים ביותר בארה"ב, כשהיא נתמכת ביסודות ארוכי טווח (אנשים ומקומות עבודה שמגיעים לכאן) גם כאשר משקיעים ובעלים מתאימים אסטרטגיות לטווח הקצר roiproperties.com.

פיתוחים חדשים ופרויקטי תשתית שמעצבים את השוק

סיפור הצמיחה של פיניקס ב-2025 מודגש על ידי פיתוחים מרכזיים ושדרוגי תשתיות ברחבי המטרופולין. פרויקטים אלו משתרעים על פני מגורים, מתחמים מסחריים ותחבורה, והם מבטיחים לשנות את שוק הנדל"ן המקומי בשנים הקרובות:

בום ייצור הייטק: הכותרת הבולטת היא מפעל השבבים של TSMC בצפון פיניקס , אחת מהשקעות החוץ הגדולות בתולדות אריזונה. קומפלקס רב-מפעלים זה (בערך 40 מיליארד דולר בשלבים הראשונים) מוזכר לעיתים קרובות כ“זרז כלכלי” שמניע פיתוחים נלווים roiproperties.com. סביב אתר המפעל, יזמים ממהרים לבנות מגורים, פארקי ספקים ושירותים מסחריים לאלפי העובדים שהמתקן יעסיק. ה עמק הצפון-מערבי – שהיה בעבר מדבר דליל – הופך במהירות למסדרון הייטק. באופן דומה, עמק הדרום-מזרח נהנה מהרחבות המפעלים של אינטל בצ'נדלר וממפעלי רכב חשמלי/סוללות חדשים (מפעל הסוללות של LG Energy בקווין קריק, לוסיד מוטורס בקאסה גרנדה), שכולם מגבירים את הביקוש לנדל"ן תעשייתי ומגורים כאחד.

הכותרת הבולטת היא , אחת מהשקעות החוץ הגדולות בתולדות אריזונה. קומפלקס רב-מפעלים זה (בערך 40 מיליארד דולר בשלבים הראשונים) מוזכר לעיתים קרובות כ“זרז כלכלי” שמניע פיתוחים נלווים roiproperties.com. סביב אתר המפעל, יזמים ממהרים לבנות מגורים, פארקי ספקים ושירותים מסחריים לאלפי העובדים שהמתקן יעסיק. ה – שהיה בעבר מדבר דליל – הופך במהירות למסדרון הייטק. באופן דומה, עמק הדרום-מזרח נהנה מהרחבות המפעלים של אינטל בצ'נדלר וממפעלי רכב חשמלי/סוללות חדשים (מפעל הסוללות של LG Energy בקווין קריק, לוסיד מוטורס בקאסה גרנדה), שכולם מגבירים את הביקוש לנדל"ן תעשייתי ומגורים כאחד. VAI Resort – מחולל השינוי של גלנדייל: בתחום הנדל"ן הבידורי, גלנדייל צפויה להשיק את אתר הנופש VAI בשווי מיליארד דולר בסוף 2025 – קומפלקס נופש יוקרתי בסגנון לאס וגאס, שנחשב לאחת ההשקות המצופות ביותר בדרום-מערב ארה"ב theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. VAI Resort יכלול מעל 1,100 חדרים בארבעה מגדלים , אמפיתיאטרון הופעות עגול 360 מעלות (שמאפשר לאורחים לצפות בהופעות חיות מהמרפסות), נווה מדבר מלאכותי ענק, 12 מסעדות יוקרה ועוד theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. זהו פרויקט הנופש הגדול ביותר באריזונה עד כה ומחזק את מעמדו של ה-West Valley כמרכז תיירות ובידור. השפעת הנדל"ן: צפו ל עליית ערך הנכסים בסביבת רובע הספורט והבידור של גלנדייל , עוד פיתוחי אירוח וקמעונאות, וגידול בביקוש להשכרות קצרות טווח כאשר האתר ימשוך הופעות ואירועים. הייחודיות של VAI – שילוב בין אירוח יוקרתי לבידור חי – ממחישה את סוג הפיתוחים החווייתיים שממקמים את פיניקס על המפה.

בתחום הנדל"ן הבידורי, – קומפלקס נופש יוקרתי בסגנון לאס וגאס, שנחשב לאחת ההשקות המצופות ביותר בדרום-מערב ארה"ב theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. VAI Resort יכלול , אמפיתיאטרון הופעות עגול 360 מעלות (שמאפשר לאורחים לצפות בהופעות חיות מהמרפסות), נווה מדבר מלאכותי ענק, 12 מסעדות יוקרה ועוד theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. זהו פרויקט הנופש הגדול ביותר באריזונה עד כה ומחזק את מעמדו של ה-West Valley כמרכז תיירות ובידור. השפעת הנדל"ן: צפו ל , עוד פיתוחי אירוח וקמעונאות, וגידול בביקוש להשכרות קצרות טווח כאשר האתר ימשוך הופעות ואירועים. הייחודיות של VAI – שילוב בין אירוח יוקרתי לבידור חי – ממחישה את סוג הפיתוחים החווייתיים שממקמים את פיניקס על המפה. התחדשות מרכז העיר ופניקס המרכזית: מרכז העיר פניקס ממשיך להתפתח עם פרויקטים מעורבי שימוש ומוסדיים גדולים . אחד הבולטים הוא בניין החדשנות למדעי הבריאות של ASU (חלק מקמפוס ביורפואי מתפתח במרכז העיר) שיארח חינוך ומחקר רפואי. זה, יחד עם הרחבה מתוכננת של בית הספר לרפואה של אוניברסיטת אריזונה בפניקס, מביא מאות סטודנטים, סגל וחברות טכנולוגיה רפואית נלוות למרכז העיר – חיזוק משמעותי לנדל"ן הסמוך. בנוסף, פניקס המרכזית רואה מגדלי מגורים יוקרתיים (למשל, מספר פרויקטים של דירות יוקרה בגובה בינוני ליד Roosevelt Row ושדרת Central) ו שימוש מחודש מותאם של מבנים היסטוריים למשרדים או מלונות אופנתיים . פיתוח תחנת סנטרל שנפתח לאחרונה (באתר של תחנת האוטובוס הישנה במרכז העיר) הציג דירות גבוהות, מסחר וחללי עבודה משותפים בלב העיר. כל פרויקט מוסיף חיות ודוחף את פניקס לעבר מרכז עיר תוסס 24/7 של מגורים ועבודה.

מרכז העיר פניקס ממשיך להתפתח עם . אחד הבולטים הוא (חלק מקמפוס ביורפואי מתפתח במרכז העיר) שיארח חינוך ומחקר רפואי. זה, יחד עם הרחבה מתוכננת של בית הספר לרפואה של אוניברסיטת אריזונה בפניקס, מביא מאות סטודנטים, סגל וחברות טכנולוגיה רפואית נלוות למרכז העיר – חיזוק משמעותי לנדל"ן הסמוך. בנוסף, פניקס המרכזית רואה מגדלי מגורים יוקרתיים (למשל, מספר פרויקטים של דירות יוקרה בגובה בינוני ליד Roosevelt Row ושדרת Central) ו . (באתר של תחנת האוטובוס הישנה במרכז העיר) הציג דירות גבוהות, מסחר וחללי עבודה משותפים בלב העיר. כל פרויקט מוסיף חיות ודוחף את פניקס לעבר מרכז עיר תוסס 24/7 של מגורים ועבודה. קהילות מתוכננות מראש וצמיחה פרברית: בשוליים, קהילות מתוכננות מראש חדשות מוקמות כדי לענות על הביקוש לדיור . בעמק המערבי הרחוק, Surprise ו-Buckeye פורחות: TerraWest Communities רכשה לאחרונה 210 דונם ב-Surprise לפיתוח “Surprise Foothills,” קהילה של 750–1,000 בתים ועוד 20-30 דונם של שטחי מסחר (תחילת בנייה צפויה ב-2026) theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. בסמוך ב-Buckeye, יזמים רכשו מאות דונמים של אדמות חקלאיות לקהילות עתידיות , מתוך ציפייה שהאוכלוסייה שם (כבר העיר הצומחת ביותר בארה"ב באחוזים) תמשיך לגדול במהירות arizonaescrow.com. אזורים אלה פופולריים בזכות בתים חדשים במחירים נגישים, והם ממוקמים לאורך מסדרונות תחבורה חדשים או משודרגים (למשל, Sun Valley Parkway, תכנון I-11) שמבטיחים זמני נסיעה סבירים. בעמק המזרחי, קהילות גדולות כמו Eastmark ב-Mesa ו-Orchard Ranch ב-Queen Creek מתרחבות עם שלבים חדשים. הקבלנים מדגישים שירותים קהילתיים מלאים – מפארקים ובתי ספר ועד מרכזי מסחר – כשהם יוצרים את הערים הפרבריות החדשות הללו. ההיקף משמעותי: עשרות אלפי בתים חדשים נמצאים בתכנון בשולי מטרופולין פניקס, מה שמבטיח צמיחה פרברית לעשור הקרוב.

בשוליים, . בעמק המערבי הרחוק, Surprise ו-Buckeye פורחות: TerraWest Communities רכשה לאחרונה 210 דונם ב-Surprise לפיתוח “Surprise Foothills,” קהילה של 750–1,000 בתים ועוד 20-30 דונם של שטחי מסחר (תחילת בנייה צפויה ב-2026) theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. בסמוך ב-Buckeye, יזמים רכשו , מתוך ציפייה שהאוכלוסייה שם (כבר העיר הצומחת ביותר בארה"ב באחוזים) תמשיך לגדול במהירות arizonaescrow.com. אזורים אלה פופולריים בזכות בתים חדשים במחירים נגישים, והם (למשל, Sun Valley Parkway, תכנון I-11) שמבטיחים זמני נסיעה סבירים. בעמק המזרחי, קהילות גדולות כמו Eastmark ב-Mesa ו-Orchard Ranch ב-Queen Creek מתרחבות עם שלבים חדשים. – מפארקים ובתי ספר ועד מרכזי מסחר – כשהם יוצרים את הערים הפרבריות החדשות הללו. ההיקף משמעותי: עשרות אלפי בתים חדשים נמצאים בתכנון בשולי מטרופולין פניקס, מה שמבטיח צמיחה פרברית לעשור הקרוב. יעדי קמעונאות ובידור: מספר פרויקטי "קמעונאות גדולה" נמצאים באופק , ומביאים קניות ופנאי לאזורים שחסרים בהם שירותים. מעבר לפרויקטים של SanTan ו-Medina Station ב-East Valley theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com, פרויקט Prasada ב-West Valley בעיר Surprise מוסיף 350,000 רגל רבוע של שטחי קמעונאות חדשים (בנוסף למרכז קניות קיים של 700,000 רגל רבוע) כדי לשרת את הפרברים המתפתחים בצפון-מערב העמק arizonaescrow.com. פרויקט זה, בעלות של 125 מיליון דולר, יספק מסעדות חדשות, חנויות ובידור עד סוף 2025 arizonaescrow.com. בינתיים, לעיר Mesa יש עניין ב- Medina Station , מרכז שימושים מעורבים בשטח של 64 דונם, שמרכזו חנות Target ו-Dick’s Sporting Goods דו-קומתי, שכבר הושכרו בו 70% מהשטחים מראש theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. וחובבי הספורט ישמחו לדעת ש- מתקן חדש של Andretti Indoor Karting & Games נפתח ב-Glendale, ומוסיף לאטרקציות המשפחתיות באזור. כל אחד מהפרויקטים הללו לא רק יוצר משרות בנייה, אלא גם נוטה להעלות את ערך הנכסים הסמוכים (בתים הסמוכים לקמעונאות חדשה ושירותים נוטים לראות עלייה בביקוש). גל הבנייה הקמעונאית מדגיש כי היזמים בטוחים ביכולת ההוצאה של הצרכנים בפיניקס וב- המשך הצמיחה הדמוגרפית .

מספר , ומביאים קניות ופנאי לאזורים שחסרים בהם שירותים. מעבר לפרויקטים של SanTan ו-Medina Station ב-East Valley theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com, פרויקט (בנוסף למרכז קניות קיים של 700,000 רגל רבוע) כדי לשרת את הפרברים המתפתחים בצפון-מערב העמק arizonaescrow.com. פרויקט זה, בעלות של 125 מיליון דולר, יספק מסעדות חדשות, חנויות ובידור עד סוף 2025 arizonaescrow.com. בינתיים, לעיר Mesa יש עניין ב- , מרכז שימושים מעורבים בשטח של 64 דונם, שמרכזו חנות Target ו-Dick’s Sporting Goods דו-קומתי, שכבר הושכרו בו 70% מהשטחים מראש theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. וחובבי הספורט ישמחו לדעת ש- נפתח ב-Glendale, ומוסיף לאטרקציות המשפחתיות באזור. כל אחד מהפרויקטים הללו לא רק יוצר משרות בנייה, אלא גם נוטה (בתים הסמוכים לקמעונאות חדשה ושירותים נוטים לראות עלייה בביקוש). גל הבנייה הקמעונאית מדגיש כי היזמים בטוחים ביכולת ההוצאה של הצרכנים בפיניקס וב- . תשתיות תחבורה: התשתיות של פיניקס מתרחבות במקביל לשוק הנדל"ן שלה. באמצע 2025, Valley Metro פתחה שלוחה חדשה של הרכבת הקלה בעלות של 1.3 מיליארד דולר שמוסיפה 5.5 מייל מדרום מרכז העיר פיניקס עד ל-Baseline Road valleymetro.org phoenix.gov. שלוחה זו לדרום מרכז העיר, יחד עם מרכז תחבורה חדש בדאונטאון, "תחבר את דרום פיניקס למערכת הרכבת הקלה האזורית" לראשונה valleymetro.org. באותה מידה משמעותי, בסוף 2024 שלב II של שלוחת הרכבת הקלה לצפון-מערב פתחה שלוחה באורך 1.6 מייל לאתר קניון Metrocenter לשעבר בצפון-מערב פיניקס jacobs.com. זו הייתה שירות הרכבת הקלה הראשון בצד המערבי של פיניקס, וכבר מעוררת תוכניות פיתוח מחדש מוכוונות תחבורה לנכס קניון Metrocenter הישן (שעתיד להיוולד מחדש ככפר שימושים מעורבים עם מגורים, משרדים ופארק). פרויקטי הרכבת הללו משפרים את הקישוריות ומסמנים היכן יתמקד הפיתוח העתידי – צפו לראות דירות חדשות בגובה בינוני ועסקים נמשכים לאזורי התחנות החדשות בדרום פיניקס ולאורך שדרת Dunlap. מעבר לרכבת, שדרוגי הכבישים המהירים נמשכים: משרד התחבורה של אריזונה ממשיך בעבודות לשיפור כביש בין-מדינתי 10 במקטע Broadway Curve, ותוכניות מתקדמות לכביש 30 (כביש מהיר עתידי ממערב למזרח ב-West Valley הרחוקה) ולמסדרון I-11 הפוטנציאלי לכיוון לאס וגאס. השקעות כאלה בניידות יפתחו עוד קרקעות לפיתוח ויקצרו את זמני הנסיעה, מה שימשיך להניע את מנוע הצמיחה של פיניקס.

לסיכום, מעל מיליארד עד שני מיליארד דולר בפרויקטים מרכזיים של פיתוח ותשתיות נמצאים בעבודה במטרו פיניקס. אלה נעים בין ריזורטים נוצצים למפעלים ועד שכונות חדשות שלמות. הנושא המשותף הוא אמון בעתיד של פיניקס – המגזר הציבורי והפרטי כאחד מהמרים על צמיחה ארוכת טווח. עבור נדל"ן, פרויקטים אלה משמעם מרכזי פעילות והזדמנויות חדשים. אזורים סביב פיתוחים מרכזיים (בין אם מדובר במעסיק טכנולוגי חדש, קו תחבורה חדש או מרכז קניות חדש) צפויים לעליית ערך וביקוש גבוה יותר. הנוף של ה-Valley משתנה ממש לנגד עינינו ב-2025, ומניח את התשתית לפרק הבא של ההתרחבות.

אקלים השקעות והזדמנויות

פיניקס הייתה חביבה על משקיעי נדל"ן במשך שנים, וגם 2025 אינה יוצאת דופן – אם כיבמקום ספקולציה קצרת טווח. מגמה אחת ברורה: חלק מהטירוף המוסדי של תקופת המגפה נרגע., ירידה מכ-8.2% בשנה הקודמת roselawgroupreporter.com . ברחבי אריזונה, נתח השוק של קונים מוסדיים ירד בכ-11% משנה לשנה roselawgroupreporter.com . נסיגה זו מרמזת כי משקיעים גדולים נוקטים זהירות רבה יותר לאחר השיא של 2022 – עלויות מימון עולות ומרווחי פליפ מצומצמים האטו את היקף הרכישות המוסדיות., ופיניקס נותרה אחת מהשוק המובילים ברמה הלאומית לפעילות משקיעים. למעשה, דוח מאמצע 2025 מצא כי פיניקס היא "בירת ה-Build-to-Rent (BTR) של אמריקה" – עדות לאופן שבו משקיעים מיקדו מחדש את האסטרטגיות שלהם כאן azreinsider.com

Build-to-Rent הוא אולי הטרנד החם ביותר בהשקעות נדל"ן בפיניקס. במקום להפוך בתים לרווח מהיר, חברות רבות כיום מפתחות או רוכשות קהילות שלמות של בתים פרטיים שנבנו במיוחד להשכרה. פיניקס חוותה עלייה מדהימה של 309% במלאי BTR בין 2017 ל-2022, הצמיחה המהירה ביותר במדינה azreinsider.com. עד 2024, המטרופולין הוסיף 4,460 יחידות השכרה חדשות של בתים פרטיים בשנה אחת, מה שמביא את הסך הכולל מאז 2020 ליותר מ-12,700 בתים מסוג BTR azreinsider.com azreinsider.com. אלה אינם הבתים הסטנדרטיים של פעם – קהילות BTR מציעות בתים עם גימורים מודרניים, חצרות ושירותים ברמה של קומפלקסים של דירות, מה שמושך משפחות ועובדים מרחוק שמחפשים מרחב בלי התחייבות למשכנתא azreinsider.com. השחקנים הגדולים שמו לב: משקיעים מוסדיים רוכשים שכונות BTR שלמות כנכסים יציבים ומניבי תשואה azreinsider.com. קבלני בניין מסורתיים כמו DR Horton ו-Lennar אף השיקו פרויקטים משלהם בתחום ה-BTR או מכרו בתים גמורים בכמויות למשקיעים. למי שמחפש להשקיע בפיניקס, BTR מספק דרך ליהנות מצמיחת האוכלוסייה באזור באמצעות הכנסה מהשכרה. ויש עוד לאן להתקדם – מעל 13,000 יחידות BTR נוספות נמצאות בצנרת (בתכנון או בבנייה) בשנים הקרובות azreinsider.com, מה שמרמז ש-בתים להשכרה יהיו מרכיב מרכזי במלאי הדיור של פיניקס. זה יוצר הזדמנויות למשקיעים בכל הגדלים: מקרנות הון פרטיות גדולות ועד שותפויות קטנות שמאגדות משאבים לרכישת מספר בתים להשכרה.

מעבר ל-

BTR, אסטרטגיות קנייה והחזקה לטווח ארוך הן אטרקטיביות בפיניקס. מחירי הבתים, לאחר הירידה האחרונה, צפויים לשוב לצמיחה מתונה ככל שנתקדם ל-2026-2027 nar.realtor. עבור משקיעים, המשמעות היא שמחיריה הנגישים יחסית של פיניקס (בהשוואה לשווקים בחוף) ויחסי שכירות-לערך חזקים יכולים להניב תזרים מזומנים יציב כבר היום עם פוטנציאל לעליית ערך בטווח הבינוני. תתי-שווקים מסוימים בולטים בפוטנציאל התשואה שלהם: ערי West Valley – באקיי, גודייר וסורפרייז – מציעות שילוב של מחירי כניסה נמוכים וצמיחה מהירה. באקיי, לדוגמה, מחזיקה שטחי אדמה עצומים המיועדים לשימוש תעשייתי ומגורים עתידי – רכישה של משפחה אחת של 747 אקרים בבאקיי תמורת 53 מיליון דולר מדגישה את ההימור על פיתוח עתידי שם arizonaescrow.com. ככל שהתשתיות והאוכלוסייה יגיעו לאזורים אלו, ערכי הקרקע עשויים לעלות במהירות. בינתיים, קרוב יותר למרכז, אזורים סביב שלוחות הרכבת הקלה החדשות או מרכזי תעסוקה (למשל סביב TSMC בצפון פיניקס, או ליד משרדי ההייטק במרכז העיר) עשויים לראות עליית ערך ממוצעת גבוהה מהרגיל בשל גידול בביקוש החדש.

השקעה בנכסים להשכרה בפיניקס היא כיום משחק של סבלנות וזהירות. שכר הדירה התייצב, כלומר שיעורי ההיוון (תשואות שכירות) דחוסים מעט יחסית ללפני שנתיים. אך המשמעות היא גם שמדובר בשוק מאוזן יותר לרכישת יחידות ללא מלחמות מחירים. משקיעים מתוחכמים נועלים רכישות כבר עכשיו, לעיתים עם עין לשיפור ערך – לדוגמה, קניית בניין ישן של ארבע דירות או דירה קטנה, שיפוצו, והכנתו לעליית שכר דירה עתידית. עם ירידת שיעור הוואקנסי וצפי לחזרת עליית שכר הדירה עד סוף 2026 azfamily.com, משקיע שירכוש ב-2025 יוכל לנצל את המחירים הרכים של היום ואולי למחזר משכנתא או להעלות שכר דירה בעוד כמה שנים כשהשוק יתהדק. ראוי לציין כי פעילות fix-and-flip ירדה לעומת הטירוף של 2021, אך fix-to-rent פופולרי – משקיעים קטנים רבים רוכשים בתים שדורשים שיפוץ, משפצים אותם ומוסיפים אותם למאגר ההשכרה (רוכבים על גל ה-BTR בקנה מידה קטן).

גורמים כלכליים ודמוגרפיים המשפיעים על שוק הנדל"ן

לבסוף,. בתחום המסחרי, פיניקס רשמה(למרות שמספר העסקאות ירד) roiproperties.com – מה שמעיד שמשקיעים גדולים עדיין מקצים כספים, פשוט בעסקאות גדולות ואסטרטגיות יותר.ממשיכים למשוך השקעות משמעותיות בענפים כמו תעשייה (שם אמזון, וולמארט ו-UPS כולם הרחיבו מרכזי הפצה בשנים האחרונות) ומרכזי נתונים (פייסבוק, גוגל ואחרים מחזיקים חוות שרתים באזור פיניקס).הן גם גורם; לדוגמה, בנוסף למתקן של TSMC, חברות טאיוואניות ובינלאומיות נוספות בוחנות את פיניקס להשקעות נדל"ן, בשל עלויות נמוכות יותר מאשר בקליפורניה.היא אפוא חיובית אך סלקטיבית: פיניקס ב-2025 אינה שוק של מוכרים חופשי כמו ב-2021, אך. המפתח הוא לבחור את המיקום וסוג הנכס הנכונים: כמו תמיד בנדל"ן,תחת הבסיס של שוק הנדל"ן של פיניקס נמצאת, אם כי שתיהן מתפתחות בדרכים מעניינות., גם אם נתוני התעסוקה הראשיים חוו ירידה רגעית. במהלך 12 החודשים עד אמצע 2025, אזור פיניקס רשם הפסד נטו של כ-7,500 משרות azfamily.com – ירידה נדירה שיוחסה בעיקר ל. עם זאת, מומחים מיהרו להגדיר את הירידה הזו כ-"בלתי מובהקת סטטיסטית", והדגישו כי שוק העבודה של פיניקס נותר מהחזקים במדינה עם השמה מהירה למפוטרים azfamily.com . למעשה,– מהנמוכים ביותר בערים הגדולות בארה"ב azbigmedia.com – ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה גבוה. האזורבייצור מתקדם (שבבים, רכבים חשמליים), בריאות ושירותים פיננסיים. חשוב לציין כי azbigmedia.com כאשר כוח העבודה משיג משרות טובות יותר, מה שמשפר את מדדי יכולת ההשתכרות לדיור. זרם המשרות האיכותיות הזה מהווה מגנט למהגרים ותומך בביקוש לדיור (אנשים הולכים אחרי עבודה, ופיניקס מייצרת הרבה).

צמיחת האוכלוסייה נותרה אבן היסוד של שוק הנדל"ן בפיניקס. המטרופולין הוסיף כ-85,000 תושבים חדשים בין 2023 ל-2024, שיעור צמיחה שנתי של +1.7% שמוביל בהרבה על הממוצע הארצי (~1%) axios.com axios.com. מה שמניע את הצמיחה הזו הוא הגירה. באופן מסורתי, פיניקס צמחה הן מהגירה פנימית והן משיעור ילודה טבעית גבוה. אך כמו בשאר המדינה, הגידול הטבעי הולך ופוחת (הפרש הלידות-פטירות הוסיף רק כ-14,500 תושבים באותה תקופה) axios.com. כיום, המצטרפים החדשים הם שמניעים את התרחבות פיניקס: כ-21,000 מהגרים פנימיים נטו (אמריקאים שעוברים ממדינות/ערים אחרות) וכ-~49,000 מהגרים בינלאומיים הגיעו באותה תקופה של 12 חודשים axios.com. הרכיב הבינלאומי הזה גדול מהצפוי – לראשונה, ההגירה הגלובלית היא מקור הצמיחה הגדול ביותר של פיניקס, אף יותר מההגירה הפנימית. מומחים מקומיים מציינים כי עם הירידה בשיעורי הילודה בארה"ב, ערים כמו פיניקס יסתמכו על משיכת תושבים ממקומות אחרים כדי לשמור על כלכלה משגשגת axios.com axios.com. פיניקס בהחלט מצליחה בכך. מהגרים נמשכים אל הזדמנויות התעסוקה באזור, יוקר המחיה הנמוך (יחסית לקליפורניה/ניו יורק), והאקלים החמים. פיניקס מדורגת בעקביות בין שלושת המטרופולינים המובילים בארה"ב בהגירה נטו חיובית מדי שנה (דוחות ההגירה של Allied Van Lines ו-U-Haul מדרגים לעיתים קרובות את אריזונה ופיניקס גבוה).

עם זאת, הצמיחה של היום שונה מהבום המתפוצץ של חגורת השמש בשנות ה-90. חוקר מאוניברסיטת ASU מציין כי קצב הצמיחה של פיניקס, למרות שהוא חזק, מתון יותר כיום מאשר בשנות ה-90/2000 כאשר העיר "צמחה לשם הצמיחה בלבד." כיום, אנשים עוברים לפיניקס "בתגובה למשרות איכותיות" ולא בגלל בנייה ספקולטיבית מופרזת axios.com. צמיחה זו מבוקרת, בריאה וברת קיימא יותר – זו צמיחה עם פיתוח כלכלי, ולא לפניו. עבור שוק הנדל"ן, המשמעות היא שהביקוש מגובה על ידי משתמשי קצה אמיתיים (משפחות מועסקות, עובדים מיומנים, סטודנטים), מה שמפחית את הסיכון לבועה. יש גם ביטחון בסיסי בכך ש-"פיניקס צפויה להמשיך ולצמוח" בצורה יציבה azfamily.com, כפי שאמר כלכלן מקומי – תחושה שמגובה בהיקף העצום של השקעות בתשתיות ובפיתוח (כמתואר לעיל).

דמוגרפית, פיניקס נהנית מ-שילוב מאוזן של קבוצות גיל שמזין את הביקוש לדיור במספר חזיתות. היא נותרת יעד פופולרי עבור גמלאים ומהגרים בני 55+ (קהילות הגמלאים של אריזונה משגשגות), מה שתומך בשוק היד השנייה ובתחום הדיור לגיל השלישי. במקביל, לפיניקס יש אוכלוסיית צעירים גדולה והיא מושכת אליה רבים מ-דור המילניום ודור ה-Z – חלקם מגיעים לאוניברסיטת מדינת אריזונה ונשארים בזכות המשרות, אחרים עוברים מאזורים יקרים יותר כדי לרכוש דירה במחיר סביר. ראוי לציון כי רוכשי דירה ראשונה היוו חלק משמעותי מרכישות הבתים בסוף 2024 ו-2025, כאשר ירידת מחירים קלה ומימון יצירתי אפשרו ליותר שוכרים להפוך לבעלי בתים roiproperties.com. הזרמה זו של רוכשים צעירים חשובה לבריאות השוק בטווח הארוך.

הנגישות הכלכלית ויוקר המחיה נשארים גורמים מרכזיים. למרות שמחירי הדיור בפיניקס עלו, יוקר המחיה גבוה בכ-6.2% בלבד מהממוצע הארצי בארה"ב – הרבה פחות ממקומות כמו לוס אנג'לס (+45%) או מנהטן (+130%) azbigmedia.com azbigmedia.com. משמעות הדבר היא שאורח חיים מעמד ביניים עדיין בר השגה בפיניקס עבור רבים מהמצטרפים החדשים, במיוחד אלו שעוברים משווקים יקרים במיוחד בקליפורניה. זהו יתרון תחרותי שפיניקס מנצלת כדי למשוך גם תושבים וגם מעסיקים (שיכולים לשלם שכר מעט נמוך יותר מערי החוף, אך עדיין להציע לעובדים רמת חיים גבוהה יותר כאן). פיניקס מתהדרת גם במיסים ידידותיים יחסית (באריזונה אין מס עיזבון, מסי רכוש נמוכים יותר מטקסס/קליפורניה, ולאחרונה הופחת מס ההכנסה האחיד ל-2.5%). גורמים כלכליים ומדיניות אלו פועלים יחד כרוח גבית לשוק הנדל"ן. כל עוד פיניקס תדע להתמודד עם אתגרים כמו משאבי מים ותשתיות לאוכלוסייה הגדלה, התחזית היא להמשך צמיחה. כלכלנים צופים ששיעור גידול האוכלוסייה באריזונה ינוע סביב 1.3–1.5% בשנים הקרובות realestate.usnews.com – כלומר עשרות אלפי תושבים חדשים בכל שנה, שממשיכים להזרים ביקוש לשוק הדיור.

נגישות כלכלית בהשוואה: פיניקס מול מטרופולינים אחרים

איך שוק הנדל"ן של פיניקס משתווה לשווקים מרכזיים אחרים? מבחינת, פיניקס נמצאת בלאחר הירידה האחרונה, הדיור בפיניקס הפך למעשה לקצת יותר נגיש כלכלית עבור קונים מקומיים מאשר לפני שנה. נכון לאמצע 2025, ה, שזה redfin.com . זו הייתה אחת מההתפתחויות המשמעותיות ביותר בנגישות כלכלית בין הערים הגדולות, מגמה שנראתה בערי בום של תקופת הקורונה שבהן המחירים ירדו מהשיא redfin.com redfin.com . לשם השוואה, ההכנסה הנדרשת ל redfin.com , כך שפיניקס קצת יותר נגישה כלכלית מהממוצע הארצי. בנוסף, כ-להכנסה החציונית המקומית redfin.com , מה שאמנם לא מזהיר, אך טוב יותר מערים חופיות רבות (בלוס אנג'לס, למשל, רק ~1% מהנכסים נגישים להכנסה החציונית) redfin.com שבהם משכנתא יכולה לאכול יותר מ-50% מההכנסה redfin.com

בהשוואה לערים אחרות בחגורת השמש, עלויות הדיור בפיניקס הן מתונות. היא יקרה יותר מכמה מטרופולינים דרומיים שצומחים במהירות כמו אטלנטה או סן אנטוניו, אך זולה יותר מאחרות כמו מיאמי או אוסטין. לדוגמה, הנה תמונת מצב של מחירי בתים חציוניים באמצע 2025 בכמה שווקים מרכזיים:

מטרו מחיר בית חציוני (יוני 2025) שינוי מחיר שנתי פיניקס, אריזונה $459,925 redfin.com -1.1% redfin.com אטלנטה, ג'ורג'יה $407,500 redfin.com -3.0% redfin.com דאלאס, טקסס $425,000 redfin.com -1.2% redfin.com מיאמי, פלורידה $575,000 redfin.com +4.0% redfin.com לוס אנג'לס, קליפורניה $950,000 redfin.com +2.7% redfin.com

בהקשר הזה, המחירים בפיניקס דומים לאלה של דאלאס/אוסטין, מעט מעל אטלנטה/שארלוט, והרבה מתחת למטרופולינים של דרום פלורידה או החוף המערבי. אז, למרות שהתושבים המקומיים הרגישו לחץ – המחיר החציוני בפיניקס עלה ביותר מ-50% מאז 2020 reddit.com – העיר עדיין מציעה תמורה טובה יותר מאשר ברוב המטרופולינים הגדולים. נגישות יחסית זו היא סיבה מרכזית לכך ש-NAR דירגה את פיניקס כאחד מעשרת השווקים הצפויים להצטיין ב-2025 nar.realtor. ההיגיון פשוט: אם משפחה שעוברת מקליפורניה יכולה לקנות בית דומה בפיניקס בחצי מהמחיר של ביתה הישן, זרימת ההגירה תימשך.

בצד ה, פיניקס גם משווה לטובה. הבפיניקס היא כ-8–9% נמוכה יותר מהממוצע הארצי של 2,100 דולר zillow.com . ובניגוד לערי חוף רבות שבהן שכירות כזו תספיק לדירה קטנה, בפיניקס היא כנראה תספיק ליחידה גדולה יותר או אפילו לבית קטן. מחקר עדכני של RentCafe דירג את פיניקס כ-– אחרי שלוש ערים מרכזיות בטקסס בלבד – בזכות השילוב בין נגישות כלכלית סבירה ואיכות חיים azbigmedia.com . הדו"ח הדגיש שלמרות שיוקר המחיה בפיניקס מעט מעל הממוצע,ו-בערים הגדולות azbigmedia.com azbigmedia.com . במילים אחרות,: יותר שטח, יותר מתקני בריכה/חדר כושר וכו', מאשר היו מקבלים עבור שכירות דומה, למשל, בלוס אנג'לס או ניו יורק.

כדאי גם להתייחס למדדי נגישות לדיור. באחד המחקרים לשנת 2025 של 50 המטרופולינים הגדולים, פיניקס דורגה בערך באמצע (מקום 19) בנגישות לדיור, עם ציון מדד (~65) שמראה שההכנסות המקומיות מכסות כ-65% מהעלויות הנדרשות לבית במחיר חציוני (100% משמעו נגישות מושלמת) visualcapitalist.com. זה הרבה מעל שווקים כמו לוס אנג'לס (מדד ~35) אך מתחת לכמה מטרופולינים פנימיים זולים יותר. המגמה בפיניקס משתפרת: כפי שצוין, ההכנסות עולות והמחירים מתייצבים, כך שהנגישות לדיור הולכת ומשתפרת בהדרגה (הקלה לאחר ההחמרה החדה ב-2021).

לסיכום,היא מציעה, מה שממשיך למשוך אנשים ועסקים אל העמק. עבור המקומיים, הדיור כבר לא "זול" כפי שהיה לפני עשור, אך מאמצים כמו הגברת הבנייה והעלאת שכר מתחילים. כפי שאמר לורנס יון מה-NAR, "לקוני דירות יהיה יותר סיכוי להצליח בשנה הבאה… הגרוע ביותר במשבר הנגישות מאחורינו" nar.realtor . תחזית אופטימית זו משקפת את– שמירה על מחירים נמוכים יותר ממתחרותיה תוך המשך צמיחה ושגשוג. והאיזון הזה הוא בדיוק הסיבה לכך ש-, ומציע משהו לקונים, שוכרים ומשקיעים בשנים הקרובות.

מקורות: נתוני שוק ומגמות בפיניקס מ-Zillow ו-Redfin zillow.com redfin.com; תחזית איגוד המתווכים הארצי (National Association of REALTORS®) nar.realtor nar.realtor; ניתוחי נדל"ן מקומיים בפיניקס roiproperties.com roiproperties.com; AZ Family News ו-Axios Phoenix לתובנות כלכליות והשכרה azfamily.com axios.com; RentCafe ו-Apartment List להשוואות שכירות azbigmedia.com apartmentlist.com; דוחות אזוריים של אריזונה על פיתוח ופעילות השקעות arizonaescrow.com roselawgroupreporter.com; פרשנות שוק של ROI Properties roiproperties.com roiproperties.com; והערכות אוכלוסין של לשכת מפקד האוכלוסין של ארה"ב axios.com<מקורות אלה יחדיו מציירים את התמונה של שוק Phoenix ב-2025 שמצטנן מהחום המרבי שלו אך עדיין זוהר בפוטנציאל לטווח ארוך.